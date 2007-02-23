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|22.25
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7128992
|2007.03.02 13:58
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|
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|0.00
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|-24.82
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7128994
|2007.03.02 13:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.13
|116.29
|117.55
|
|116.84
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|0.00
|1.20
|-24.82
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7128998
|2007.03.02 13:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.13
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|116.84
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|1.20
|-24.82
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|6.57
|-7.71
|
|Floating P/L:
|-1.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|240.96
|Floating P/L:
|-1.14
|Margin:
|347.90
|Balance:
|7 585.98
|Equity:
|7 584.84
|Free Margin:
|7 236.94