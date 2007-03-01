Interbank FX, LLC

Account: 1391289 Name: Amri Salman Currency: USD 2007 March 2, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
255376732007.03.01 08:11balanceDeposit3 000.00
255382432007.03.01 08:13sell0.01eurusd1.32311.32911.32212007.03.01 08:401.32260.000.000.000.50
255395852007.03.01 08:22sell0.02eurusd1.32361.32911.32262007.03.01 08:401.32260.000.000.002.00
255439492007.03.01 08:40sell0.01eurusd1.32241.32841.32142007.03.01 09:091.32270.000.000.00-0.30
255445332007.03.01 08:44sell0.02eurusd1.32301.32851.32202007.03.01 09:091.32260.000.000.000.80
255449352007.03.01 08:47sell0.04eurusd1.32361.32861.32262007.03.01 09:091.32260.000.000.004.00
255496232007.03.01 09:09sell0.01eurusd1.32241.32841.32142007.03.01 09:531.32210.000.000.000.30
255517752007.03.01 09:20sell0.02eurusd1.32301.32851.32202007.03.01 09:531.32200.000.000.002.00
255558302007.03.01 09:54sell0.01eurusd1.32181.32781.32082007.03.01 13:311.32270.000.000.00-0.90
255586992007.03.01 10:27sell0.02eurusd1.32241.32791.32142007.03.01 13:311.32250.000.000.00-0.20
255997362007.03.01 13:02sell0.04eurusd1.32301.32801.32202007.03.01 13:301.32200.000.000.004.00
256126822007.03.01 13:31sell0.01eurusd1.32181.32781.32082007.03.01 14:401.32190.000.000.00-0.10
256141112007.03.01 13:34sell0.02eurusd1.32241.32791.32142007.03.01 14:401.32200.000.000.000.80
256389842007.03.01 14:33sell0.04eurusd1.32301.32801.32202007.03.01 14:401.32200.000.000.004.00
256435452007.03.01 14:40sell0.01eurusd1.32161.32761.32062007.03.01 14:581.32130.000.000.000.30
256474182007.03.01 14:50sell0.02eurusd1.32221.32771.32122007.03.01 14:581.32120.000.000.002.00
256518572007.03.01 14:58sell0.01eurusd1.32101.32701.32002007.03.01 15:011.32000.000.000.001.00
256531062007.03.01 15:01sell0.01eurusd1.31921.32521.31822007.03.01 15:151.31920.000.000.000.00
256547942007.03.01 15:03sell0.02eurusd1.31951.32521.31872007.03.01 15:151.31900.000.000.001.00
256582402007.03.01 15:07sell0.04eurusd1.32001.32501.31902007.03.01 15:151.31900.000.000.004.00
256624772007.03.01 15:15sell0.01eurusd1.31901.32501.31802007.03.01 15:181.31800.000.000.001.00
256642262007.03.01 15:18sell0.01eurusd1.31741.32341.31642007.03.01 15:341.31750.000.000.00-0.10
256670202007.03.01 15:22sell0.02eurusd1.31791.32341.31692007.03.01 15:341.31750.000.000.000.80
256681082007.03.01 15:24sell0.04eurusd1.31851.32351.31752007.03.01 15:341.31750.000.000.004.00
256728262007.03.01 15:34sell0.01eurusd1.31741.32341.31642007.03.01 15:401.31690.000.000.000.50
256733022007.03.01 15:35sell0.02eurusd1.31791.32341.31692007.03.01 15:401.31690.000.000.002.00
256755662007.03.01 15:40sell0.01eurusd1.31691.32291.31592007.03.01 15:571.31650.000.000.000.40
256788252007.03.01 15:47sell0.02eurusd1.31751.32301.31652007.03.01 15:571.31650.000.000.002.00
256835702007.03.01 15:57sell0.01eurusd1.31651.32251.31552007.03.01 21:351.31820.000.000.00-1.70
256979762007.03.01 16:29sell0.02eurusd1.31711.32261.31612007.03.01 21:351.31830.000.000.00-2.40
257003352007.03.01 16:35sell0.04eurusd1.31761.32261.31662007.03.01 21:341.31820.000.000.00-2.40
257331292007.03.01 18:39sell0.08eurusd1.31821.32271.31722007.03.01 21:341.31830.000.000.00-0.80
257339062007.03.01 18:41sell0.16eurusd1.31881.32281.31782007.03.01 21:341.31840.000.000.006.40
257519022007.03.01 19:47sell0.32eurusd1.31941.32291.31842007.03.01 21:341.31840.000.000.0032.00
257777452007.03.01 21:35buy0.01eurusd1.31830.00001.31932007.03.02 07:281.31750.000.00-0.07-0.80
257880202007.03.01 22:25buy0.02eurusd1.31770.00001.31872007.03.02 07:281.31760.000.000.00-0.20
257970282007.03.01 23:08buy0.04eurusd1.31720.00001.31822007.03.02 07:281.31760.000.000.001.60
258873932007.03.02 07:09buy0.08eurusd1.31660.00001.31762007.03.02 07:281.31760.000.000.008.00
258935072007.03.02 07:28buy0.01eurusd1.31770.00001.31872007.03.02 10:141.31560.000.000.00-2.10
259067912007.03.02 08:13buy0.02eurusd1.31720.00001.31822007.03.02 10:141.31550.000.000.00-3.40
259121362007.03.02 08:31buy0.04eurusd1.31660.00001.31762007.03.02 10:131.31570.000.000.00-3.60
259234782007.03.02 09:05buy0.08eurusd1.31600.00001.31702007.03.02 10:131.31560.000.000.00-3.20
259294362007.03.02 09:23buy0.16eurusd1.31570.00001.31652007.03.02 10:131.31570.000.000.000.00
259340642007.03.02 09:38buy0.32eurusd1.31520.00001.31622007.03.02 10:121.31560.000.000.0012.80
259371482007.03.02 09:45buy0.64eurusd1.31460.00001.31562007.03.02 10:121.31560.000.000.0064.00
259500152007.03.02 10:15sell0.01eurusd1.31550.00001.31452007.03.02 12:361.31620.000.000.00-0.70
259546562007.03.02 10:29sell0.02eurusd1.31600.00001.31502007.03.02 12:351.31610.000.000.00-0.20
259980492007.03.02 12:22sell0.04eurusd1.31660.00001.31562007.03.02 12:351.31620.000.000.001.60
259990112007.03.02 12:23sell0.08eurusd1.31720.00001.31622007.03.02 12:351.31620.000.000.008.00
260055282007.03.02 12:36buy0.01eurusd1.31610.00001.31712007.03.02 13:301.31710.000.000.001.00
260293572007.03.02 13:30buy0.01eurusd1.31730.00001.31832007.03.02 13:531.31760.000.000.000.30
260319072007.03.02 13:35buy0.02eurusd1.31670.00001.31772007.03.02 13:531.31770.000.000.002.00
260380882007.03.02 13:53buy0.01eurusd1.31770.00001.31872007.03.02 14:441.31820.000.000.000.50
260467622007.03.02 14:15buy0.02eurusd1.31720.00001.31822007.03.02 14:441.31820.000.000.002.00
260588762007.03.02 14:44buy0.01eurusd1.31840.00001.31942007.03.02 15:371.31720.000.000.00-1.20
260613442007.03.02 14:50buy0.02eurusd1.31780.00001.31882007.03.02 15:371.31730.000.000.00-1.00
260622642007.03.02 14:53buy0.04eurusd1.31730.00001.31832007.03.02 15:371.31720.000.000.00-0.40
260696162007.03.02 15:12buy0.08eurusd1.31670.00001.31772007.03.02 15:361.31710.000.000.003.20
260720542007.03.02 15:17buy0.16eurusd1.31610.00001.31712007.03.02 15:361.31710.000.000.0016.00
260785852007.03.02 15:37buy0.01eurusd1.31750.00001.31852007.03.02 16:031.31790.000.000.000.40
260808032007.03.02 15:44buy0.02eurusd1.31690.00001.31792007.03.02 16:031.31790.000.000.002.00
260867232007.03.02 16:03buy0.01eurusd1.31800.00001.31902007.03.02 17:201.31900.000.000.001.00
261097632007.03.02 17:20buy0.01eurusd1.31920.00001.32022007.03.02 17:501.31970.000.000.000.50
261163292007.03.02 17:36buy0.02eurusd1.31860.00001.31962007.03.02 17:501.31960.000.000.002.00
261209612007.03.02 17:51buy0.01eurusd1.32000.00001.32102007.03.02 18:431.32000.000.000.000.00
261217922007.03.02 17:52buy0.02eurusd1.31950.00001.32052007.03.02 18:421.31990.000.000.000.80
261303882007.03.02 18:24buy0.04eurusd1.31890.00001.31992007.03.02 18:421.31990.000.000.004.00
  0.00 0.00 -0.07 181.80
Closed P/L: 181.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
261348902007.03.02 18:43buy0.01eurusd1.32010.00001.3211 1.31920.000.00-0.07-0.90
261444592007.03.02 19:24buy0.02eurusd1.31950.00001.3205 1.31920.000.00-0.13-0.60
  0.00 0.00 -0.20 -1.50
 Floating P/L: -1.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 181.73 Floating P/L: -1.70 Margin: 30.00
Balance: 3 181.73 Equity: 3 180.03 Free Margin: 3 150.03