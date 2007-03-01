Interbank FX, LLC
|Account: 1391289
|Name: Amri Salman
|Currency: USD
|2007 March 2, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25537673
|2007.03.01 08:11
|balance
|Deposit
|3 000.00
|25538243
|2007.03.01 08:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3231
|1.3291
|1.3221
|2007.03.01 08:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|25539585
|2007.03.01 08:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3236
|1.3291
|1.3226
|2007.03.01 08:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25543949
|2007.03.01 08:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3284
|1.3214
|2007.03.01 09:09
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|25544533
|2007.03.01 08:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3285
|1.3220
|2007.03.01 09:09
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25544935
|2007.03.01 08:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3236
|1.3286
|1.3226
|2007.03.01 09:09
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25549623
|2007.03.01 09:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3284
|1.3214
|2007.03.01 09:53
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25551775
|2007.03.01 09:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3285
|1.3220
|2007.03.01 09:53
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25555830
|2007.03.01 09:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3278
|1.3208
|2007.03.01 13:31
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|25558699
|2007.03.01 10:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 13:31
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25599736
|2007.03.01 13:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3230
|1.3280
|1.3220
|2007.03.01 13:30
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25612682
|2007.03.01 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3278
|1.3208
|2007.03.01 14:40
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25614111
|2007.03.01 13:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25638984
|2007.03.01 14:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3230
|1.3280
|1.3220
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25643545
|2007.03.01 14:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3276
|1.3206
|2007.03.01 14:58
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25647418
|2007.03.01 14:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3222
|1.3277
|1.3212
|2007.03.01 14:58
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25651857
|2007.03.01 14:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3210
|1.3270
|1.3200
|2007.03.01 15:01
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25653106
|2007.03.01 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3192
|1.3252
|1.3182
|2007.03.01 15:15
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25654794
|2007.03.01 15:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3195
|1.3252
|1.3187
|2007.03.01 15:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25658240
|2007.03.01 15:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3200
|1.3250
|1.3190
|2007.03.01 15:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25662477
|2007.03.01 15:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3190
|1.3250
|1.3180
|2007.03.01 15:18
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25664226
|2007.03.01 15:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.3234
|1.3164
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25667020
|2007.03.01 15:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3234
|1.3169
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25668108
|2007.03.01 15:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3185
|1.3235
|1.3175
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25672826
|2007.03.01 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.3234
|1.3164
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|25673302
|2007.03.01 15:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3234
|1.3169
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25675566
|2007.03.01 15:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3169
|1.3229
|1.3159
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|25678825
|2007.03.01 15:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3175
|1.3230
|1.3165
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25683570
|2007.03.01 15:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.3225
|1.3155
|2007.03.01 21:35
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|25697976
|2007.03.01 16:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3171
|1.3226
|1.3161
|2007.03.01 21:35
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25700335
|2007.03.01 16:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3176
|1.3226
|1.3166
|2007.03.01 21:34
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25733129
|2007.03.01 18:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3182
|1.3227
|1.3172
|2007.03.01 21:34
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|25733906
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3188
|1.3228
|1.3178
|2007.03.01 21:34
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|25751902
|2007.03.01 19:47
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3194
|1.3229
|1.3184
|2007.03.01 21:34
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|25777745
|2007.03.01 21:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3193
|2007.03.02 07:28
|1.3175
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.80
|25788020
|2007.03.01 22:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25797028
|2007.03.01 23:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|25887393
|2007.03.02 07:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3176
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|25893507
|2007.03.02 07:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 10:14
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|25906791
|2007.03.02 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 10:14
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|25912136
|2007.03.02 08:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3176
|2007.03.02 10:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|25923478
|2007.03.02 09:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3170
|2007.03.02 10:13
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|25929436
|2007.03.02 09:23
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3165
|2007.03.02 10:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25934064
|2007.03.02 09:38
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3162
|2007.03.02 10:12
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|25937148
|2007.03.02 09:45
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3156
|2007.03.02 10:12
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|25950015
|2007.03.02 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.02 12:36
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|25954656
|2007.03.02 10:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3150
|2007.03.02 12:35
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25998049
|2007.03.02 12:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.02 12:35
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|25999011
|2007.03.02 12:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|2007.03.02 12:35
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26005528
|2007.03.02 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|2007.03.02 13:30
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26029357
|2007.03.02 13:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2007.03.02 13:53
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26031907
|2007.03.02 13:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2007.03.02 13:53
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26038088
|2007.03.02 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 14:44
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26046762
|2007.03.02 14:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 14:44
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26058876
|2007.03.02 14:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3194
|2007.03.02 15:37
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26061344
|2007.03.02 14:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3188
|2007.03.02 15:37
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|26062264
|2007.03.02 14:53
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2007.03.02 15:37
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26069616
|2007.03.02 15:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2007.03.02 15:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26072054
|2007.03.02 15:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|2007.03.02 15:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26078585
|2007.03.02 15:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.03.02 16:03
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26080803
|2007.03.02 15:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3179
|2007.03.02 16:03
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26086723
|2007.03.02 16:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3190
|2007.03.02 17:20
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26109763
|2007.03.02 17:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3202
|2007.03.02 17:50
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26116329
|2007.03.02 17:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3196
|2007.03.02 17:50
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26120961
|2007.03.02 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3210
|2007.03.02 18:43
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26121792
|2007.03.02 17:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3205
|2007.03.02 18:42
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26130388
|2007.03.02 18:24
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3199
|2007.03.02 18:42
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|0.00
|0.00
|-0.07
|181.80
|Closed P/L:
|181.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26134890
|2007.03.02 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3211
|
|1.3192
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.90
|26144459
|2007.03.02 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3205
|
|1.3192
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.60
|
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.50
|
|Floating P/L:
|-1.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|181.73
|Floating P/L:
|-1.70
|Margin:
|30.00
|Balance:
|3 181.73
|Equity:
|3 180.03
|Free Margin:
|3 150.03