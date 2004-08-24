|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.09 22:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|199493
|Ticks modelled
|4317441
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1010183.94
|Gross profit
|2199982.45
|Gross loss
|-1189798.51
|Profit factor
|1.85
|Expected payoff
|5025.79
|Absolute drawdown
|330.00
|Maximal drawdown
|338141.16 (28.25%)
|Relative drawdown
|44.81% (19218.21)
|Total trades
|201
|Short positions (won %)
|97 (53.61%)
|Long positions (won %)
|104 (57.69%)
|Profit trades (% of total)
|112 (55.72%)
|Loss trades (% of total)
|89 (44.28%)
|Largest
|profit trade
|318642.81
|loss trade
|-129219.35
|Average
|profit trade
|19642.70
|loss trade
|-13368.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (7992.74)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-71997.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|464085.26 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-238716.83 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8314
|1.8262
|1.8673
|2
|2004.07.05 10:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8266
|1.8673
|3
|2004.07.05 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8269
|1.8673
|4
|2004.07.05 12:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8271
|1.8673
|5
|2004.07.05 13:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8273
|1.8673
|6
|2004.07.05 14:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8274
|1.8673
|7
|2004.07.05 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8280
|1.8673
|8
|2004.07.05 16:00
|modify
|1
|1.00
|1.8314
|1.8281
|1.8673
|9
|2004.07.05 16:30
|s/l
|1
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8673
|-330.00
|4670.00
|10
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|0.90
|1.8395
|1.8323
|1.8754
|11
|2004.07.07 05:18
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8407
|1.8754
|12
|2004.07.07 18:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8422
|1.8754
|13
|2004.07.07 19:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8438
|1.8754
|14
|2004.07.07 21:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8440
|1.8754
|15
|2004.07.07 23:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8450
|1.8754
|16
|2004.07.08 00:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8455
|1.8754
|17
|2004.07.08 02:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8460
|1.8754
|18
|2004.07.08 03:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8474
|1.8754
|19
|2004.07.08 04:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8475
|1.8754
|20
|2004.07.08 05:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8477
|1.8754
|21
|2004.07.08 06:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8480
|1.8754
|22
|2004.07.08 07:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8487
|1.8754
|23
|2004.07.08 08:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8494
|1.8754
|24
|2004.07.08 09:00
|modify
|2
|0.90
|1.8395
|1.8501
|1.8754
|25
|2004.07.08 09:14
|s/l
|2
|0.90
|1.8501
|1.8501
|1.8754
|946.71
|5616.71
|26
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|1.10
|1.8578
|1.8627
|1.8227
|27
|2004.07.13 23:47
|modify
|3
|1.10
|1.8578
|1.8623
|1.8227
|28
|2004.07.14 06:00
|modify
|3
|1.10
|1.8578
|1.8622
|1.8227
|29
|2004.07.14 07:00
|modify
|3
|1.10
|1.8578
|1.8619
|1.8227
|30
|2004.07.14 08:00
|modify
|3
|1.10
|1.8578
|1.8613
|1.8227
|31
|2004.07.14 10:30
|s/l
|3
|1.10
|1.8613
|1.8613
|1.8227
|-384.56
|5232.15
|32
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|1.00
|1.8730
|1.8681
|1.9089
|33
|2004.07.19 10:00
|modify
|4
|1.00
|1.8730
|1.8683
|1.9089
|34
|2004.07.19 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8730
|1.8685
|1.9089
|35
|2004.07.19 11:49
|s/l
|4
|1.00
|1.8685
|1.8685
|1.9089
|-450.00
|4782.15
|36
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|0.90
|1.8533
|1.8583
|1.8182
|37
|2004.07.21 09:35
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8579
|1.8182
|38
|2004.07.21 11:44
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8521
|1.8182
|39
|2004.07.21 14:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8520
|1.8182
|40
|2004.07.21 16:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8509
|1.8182
|41
|2004.07.21 18:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8502
|1.8182
|42
|2004.07.21 19:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8484
|1.8182
|43
|2004.07.22 03:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8467
|1.8182
|44
|2004.07.22 04:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8463
|1.8182
|45
|2004.07.22 05:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8460
|1.8182
|46
|2004.07.22 06:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8449
|1.8182
|47
|2004.07.22 07:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8440
|1.8182
|48
|2004.07.22 08:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8423
|1.8182
|49
|2004.07.22 09:00
|modify
|5
|0.90
|1.8533
|1.8416
|1.8182
|50
|2004.07.22 11:26
|s/l
|5
|0.90
|1.8416
|1.8416
|1.8182
|1054.08
|5836.23
|51
|2004.07.28 02:35
|sell
|6
|1.10
|1.8233
|1.8337
|1.7882
|52
|2004.07.28 02:35
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8333
|1.7882
|53
|2004.07.28 03:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8327
|1.7882
|54
|2004.07.28 04:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8324
|1.7882
|55
|2004.07.28 06:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8319
|1.7882
|56
|2004.07.28 07:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8311
|1.7882
|57
|2004.07.28 08:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8280
|1.7882
|58
|2004.07.28 09:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8270
|1.7882
|59
|2004.07.28 10:00
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8269
|1.7882
|60
|2004.07.28 10:38
|modify
|6
|1.10
|1.8233
|1.8221
|1.7882
|61
|2004.07.28 14:37
|s/l
|6
|1.10
|1.8221
|1.8221
|1.7882
|132.00
|5968.23
|62
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|1.10
|1.8254
|1.8212
|1.8613
|63
|2004.08.03 01:00
|modify
|7
|1.10
|1.8254
|1.8224
|1.8613
|64
|2004.08.03 02:00
|modify
|7
|1.10
|1.8254
|1.8230
|1.8613
|65
|2004.08.03 03:00
|modify
|7
|1.10
|1.8254
|1.8232
|1.8613
|66
|2004.08.03 08:02
|s/l
|7
|1.10
|1.8232
|1.8232
|1.8613
|-244.98
|5723.25
|67
|2004.08.09 09:35
|buy
|8
|1.10
|1.8417
|1.8376
|1.8776
|68
|2004.08.09 10:00
|modify
|8
|1.10
|1.8417
|1.8378
|1.8776
|69
|2004.08.09 16:30
|s/l
|8
|1.10
|1.8378
|1.8378
|1.8776
|-429.00
|5294.25
|70
|2004.08.11 09:00
|sell
|9
|1.00
|1.8294
|1.8340
|1.7943
|71
|2004.08.11 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8294
|1.8336
|1.7943
|72
|2004.08.11 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8294
|1.8333
|1.7943
|73
|2004.08.11 10:44
|modify
|9
|1.00
|1.8294
|1.8282
|1.7943
|74
|2004.08.11 11:18
|s/l
|9
|1.00
|1.8282
|1.8282
|1.7943
|119.99
|5414.24
|75
|2004.08.16 07:25
|buy
|10
|1.00
|1.8417
|1.8358
|1.8776
|76
|2004.08.16 08:00
|modify
|10
|1.00
|1.8417
|1.8379
|1.8776
|77
|2004.08.16 09:00
|modify
|10
|1.00
|1.8417
|1.8391
|1.8776
|78
|2004.08.16 09:16
|s/l
|10
|1.00
|1.8391
|1.8391
|1.8776
|-260.00
|5154.24
|79
|2004.08.18 05:45
|sell
|11
|1.00
|1.8289
|1.8379
|1.7938
|80
|2004.08.18 05:46
|modify
|11
|1.00
|1.8289
|1.8375
|1.7938
|81
|2004.08.18 06:00
|modify
|11
|1.00
|1.8289
|1.8351
|1.7938
|82
|2004.08.18 07:00
|modify
|11
|1.00
|1.8289
|1.8343
|1.7938
|83
|2004.08.18 08:00
|modify
|11
|1.00
|1.8289
|1.8328
|1.7938
|84
|2004.08.18 09:00
|modify
|11
|1.00
|1.8289
|1.8322
|1.7938
|85
|2004.08.18 10:30
|modify
|11
|1.00
|1.8289
|1.8277
|1.7938
|86
|2004.08.18 10:49
|s/l
|11
|1.00
|1.8277
|1.8277
|1.7938
|120.00
|5274.24
|87
|2004.08.19 06:50
|sell
|12
|1.00
|1.8240
|1.8283
|1.7889
|88
|2004.08.19 06:51
|modify
|12
|1.00
|1.8240
|1.8279
|1.7889
|89
|2004.08.19 07:00
|modify
|12
|1.00
|1.8240
|1.8274
|1.7889
|90
|2004.08.19 08:00
|modify
|12
|1.00
|1.8240
|1.8270
|1.7889
|91
|2004.08.19 10:14
|modify
|12
|1.00
|1.8240
|1.8228
|1.7889
|92
|2004.08.19 10:41
|s/l
|12
|1.00
|1.8228
|1.8228
|1.7889
|120.00
|5394.24
|93
|2004.08.23 16:00
|sell
|13
|1.00
|1.8180
|1.8227
|1.7829
|94
|2004.08.23 16:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8223
|1.7829
|95
|2004.08.23 17:08
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8168
|1.7829
|96
|2004.08.24 05:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8165
|1.7829
|97
|2004.08.24 06:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8156
|1.7829
|98
|2004.08.24 07:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8130
|1.7829
|99
|2004.08.24 09:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8125
|1.7829
|100
|2004.08.24 12:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8118
|1.7829
|101
|2004.08.24 13:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8116
|1.7829
|102
|2004.08.24 16:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8066
|1.7829
|103
|2004.08.24 17:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8065
|1.7829
|104
|2004.08.24 19:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8050
|1.7829
|105
|2004.08.24 20:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8036
|1.7829
|106
|2004.08.24 21:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8026
|1.7829
|107
|2004.08.24 22:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8023
|1.7829
|108
|2004.08.25 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8018
|1.7829
|109
|2004.08.25 01:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8017
|1.7829
|110
|2004.08.25 02:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8014
|1.7829
|111
|2004.08.25 03:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.8013
|1.7829
|112
|2004.08.25 06:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.7984
|1.7829
|113
|2004.08.25 08:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.7978
|1.7829
|114
|2004.08.25 09:00
|modify
|13
|1.00
|1.8180
|1.7969
|1.7829
|115
|2004.08.25 09:37
|s/l
|13
|1.00
|1.7969
|1.7969
|1.7829
|2110.80
|7505.04
|116
|2004.09.03 06:05
|sell
|14
|1.50
|1.7914
|1.7959
|1.7563
|117
|2004.09.03 06:05
|modify
|14
|1.50
|1.7914
|1.7955
|1.7563
|118
|2004.09.03 07:00
|modify
|14
|1.50
|1.7914
|1.7949
|1.7563
|119
|2004.09.03 08:00
|modify
|14
|1.50
|1.7914
|1.7937
|1.7563
|120
|2004.09.03 08:51
|modify
|14
|1.50
|1.7914
|1.7902
|1.7563
|121
|2004.09.03 10:49
|s/l
|14
|1.50
|1.7902
|1.7902
|1.7563
|180.01
|7685.05
|122
|2004.09.06 08:55
|sell
|15
|1.50
|1.7776
|1.7828
|1.7425
|123
|2004.09.06 08:55
|modify
|15
|1.50
|1.7776
|1.7824
|1.7425
|124
|2004.09.06 09:00
|modify
|15
|1.50
|1.7776
|1.7804
|1.7425
|125
|2004.09.06 12:59
|s/l
|15
|1.50
|1.7804
|1.7804
|1.7425
|-419.99
|7265.06
|126
|2004.09.09 07:25
|buy
|16
|1.40
|1.7857
|1.7789
|1.8216
|127
|2004.09.09 08:00
|modify
|16
|1.40
|1.7857
|1.7821
|1.8216
|128
|2004.09.09 09:00
|modify
|16
|1.40
|1.7857
|1.7840
|1.8216
|129
|2004.09.09 10:34
|s/l
|16
|1.40
|1.7840
|1.7840
|1.8216
|-238.00
|7027.06
|130
|2004.09.16 03:00
|sell
|17
|1.40
|1.7778
|1.7859
|1.7427
|131
|2004.09.16 03:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7855
|1.7427
|132
|2004.09.16 04:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7845
|1.7427
|133
|2004.09.16 05:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7844
|1.7427
|134
|2004.09.16 06:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7836
|1.7427
|135
|2004.09.16 07:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7821
|1.7427
|136
|2004.09.16 08:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7811
|1.7427
|137
|2004.09.16 09:00
|modify
|17
|1.40
|1.7778
|1.7806
|1.7427
|138
|2004.09.16 09:33
|s/l
|17
|1.40
|1.7806
|1.7806
|1.7427
|-392.01
|6635.05
|139
|2004.09.27 09:35
|buy
|18
|1.30
|1.8049
|1.7999
|1.8408
|140
|2004.09.27 10:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8007
|1.8408
|141
|2004.09.27 11:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8008
|1.8408
|142
|2004.09.27 13:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8009
|1.8408
|143
|2004.09.27 18:38
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8061
|1.8408
|144
|2004.09.28 13:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8066
|1.8408
|145
|2004.09.28 14:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8069
|1.8408
|146
|2004.09.28 15:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8070
|1.8408
|147
|2004.09.28 16:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8075
|1.8408
|148
|2004.09.28 17:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8078
|1.8408
|149
|2004.09.29 05:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8081
|1.8408
|150
|2004.09.29 06:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8084
|1.8408
|151
|2004.09.29 07:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8089
|1.8408
|152
|2004.09.29 08:00
|modify
|18
|1.30
|1.8049
|1.8101
|1.8408
|153
|2004.09.29 08:18
|s/l
|18
|1.30
|1.8101
|1.8101
|1.8408
|668.98
|7304.03
|154
|2004.09.30 00:30
|sell
|19
|1.40
|1.8007
|1.8075
|1.7656
|155
|2004.09.30 00:30
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8071
|1.7656
|156
|2004.09.30 02:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8063
|1.7656
|157
|2004.09.30 03:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8059
|1.7656
|158
|2004.09.30 04:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8052
|1.7656
|159
|2004.09.30 05:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8050
|1.7656
|160
|2004.09.30 06:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8041
|1.7656
|161
|2004.09.30 07:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8031
|1.7656
|162
|2004.09.30 08:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8025
|1.7656
|163
|2004.09.30 09:00
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.8019
|1.7656
|164
|2004.09.30 09:51
|modify
|19
|1.40
|1.8007
|1.7995
|1.7656
|165
|2004.09.30 11:44
|s/l
|19
|1.40
|1.7995
|1.7995
|1.7656
|168.01
|7472.04
|166
|2004.10.01 04:05
|buy
|20
|1.40
|1.8101
|1.8028
|1.8460
|167
|2004.10.01 05:05
|modify
|20
|1.40
|1.8101
|1.8049
|1.8460
|168
|2004.10.01 06:00
|modify
|20
|1.40
|1.8101
|1.8055
|1.8460
|169
|2004.10.01 07:00
|modify
|20
|1.40
|1.8101
|1.8060
|1.8460
|170
|2004.10.01 08:00
|modify
|20
|1.40
|1.8101
|1.8070
|1.8460
|171
|2004.10.01 09:00
|modify
|20
|1.40
|1.8101
|1.8074
|1.8460
|172
|2004.10.01 10:03
|s/l
|20
|1.40
|1.8074
|1.8074
|1.8460
|-378.00
|7094.04
|173
|2004.10.01 20:10
|sell
|21
|1.40
|1.7984
|1.8026
|1.7633
|174
|2004.10.01 20:11
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.8022
|1.7633
|175
|2004.10.04 02:14
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7972
|1.7633
|176
|2004.10.04 14:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7970
|1.7633
|177
|2004.10.04 15:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7957
|1.7633
|178
|2004.10.04 16:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7949
|1.7633
|179
|2004.10.04 17:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7944
|1.7633
|180
|2004.10.04 18:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7928
|1.7633
|181
|2004.10.04 19:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7915
|1.7633
|182
|2004.10.05 00:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7912
|1.7633
|183
|2004.10.05 01:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7906
|1.7633
|184
|2004.10.05 02:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7902
|1.7633
|185
|2004.10.05 03:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7900
|1.7633
|186
|2004.10.05 04:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7890
|1.7633
|187
|2004.10.05 05:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7881
|1.7633
|188
|2004.10.05 06:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7873
|1.7633
|189
|2004.10.05 07:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7870
|1.7633
|190
|2004.10.05 08:00
|modify
|21
|1.40
|1.7984
|1.7867
|1.7633
|191
|2004.10.05 08:07
|s/l
|21
|1.40
|1.7867
|1.7867
|1.7633
|1639.13
|8733.17
|192
|2004.10.18 07:30
|buy
|22
|1.70
|1.8033
|1.7990
|1.8392
|193
|2004.10.18 08:00
|modify
|22
|1.70
|1.8033
|1.7999
|1.8392
|194
|2004.10.18 09:00
|modify
|22
|1.70
|1.8033
|1.8006
|1.8392
|195
|2004.10.18 13:31
|s/l
|22
|1.70
|1.8006
|1.8006
|1.8392
|-458.99
|8274.18
|196
|2004.10.20 02:00
|buy
|23
|1.60
|1.8029
|1.7955
|1.8388
|197
|2004.10.20 03:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.7970
|1.8388
|198
|2004.10.20 04:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.7975
|1.8388
|199
|2004.10.20 05:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.7976
|1.8388
|200
|2004.10.20 06:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.7984
|1.8388
|201
|2004.10.20 07:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.7989
|1.8388
|202
|2004.10.20 08:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.7996
|1.8388
|203
|2004.10.20 09:21
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8041
|1.8388
|204
|2004.10.20 19:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8068
|1.8388
|205
|2004.10.21 01:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8079
|1.8388
|206
|2004.10.21 02:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8086
|1.8388
|207
|2004.10.21 03:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8087
|1.8388
|208
|2004.10.21 05:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8091
|1.8388
|209
|2004.10.21 06:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8097
|1.8388
|210
|2004.10.21 07:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8099
|1.8388
|211
|2004.10.21 08:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8105
|1.8388
|212
|2004.10.21 09:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8120
|1.8388
|213
|2004.10.21 10:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8121
|1.8388
|214
|2004.10.21 11:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8148
|1.8388
|215
|2004.10.21 12:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8197
|1.8388
|216
|2004.10.22 02:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8208
|1.8388
|217
|2004.10.22 03:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8211
|1.8388
|218
|2004.10.22 04:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8215
|1.8388
|219
|2004.10.22 05:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8218
|1.8388
|220
|2004.10.22 06:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8224
|1.8388
|221
|2004.10.22 07:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8230
|1.8388
|222
|2004.10.22 08:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8236
|1.8388
|223
|2004.10.22 09:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8241
|1.8388
|224
|2004.10.22 10:00
|modify
|23
|1.60
|1.8029
|1.8247
|1.8388
|225
|2004.10.22 10:32
|s/l
|23
|1.60
|1.8247
|1.8247
|1.8388
|3470.72
|11744.90
|226
|2004.10.26 02:10
|buy
|24
|2.30
|1.8400
|1.8353
|1.8759
|227
|2004.10.26 03:00
|modify
|24
|2.30
|1.8400
|1.8360
|1.8759
|228
|2004.10.26 03:34
|modify
|24
|2.30
|1.8400
|1.8412
|1.8759
|229
|2004.10.26 07:56
|s/l
|24
|2.30
|1.8412
|1.8412
|1.8759
|276.01
|12020.91
|230
|2004.10.27 07:00
|sell
|25
|2.40
|1.8361
|1.8418
|1.8010
|231
|2004.10.27 07:00
|modify
|25
|2.40
|1.8361
|1.8414
|1.8010
|232
|2004.10.27 08:00
|modify
|25
|2.40
|1.8361
|1.8406
|1.8010
|233
|2004.10.27 09:00
|modify
|25
|2.40
|1.8361
|1.8396
|1.8010
|234
|2004.10.27 10:00
|modify
|25
|2.40
|1.8361
|1.8394
|1.8010
|235
|2004.10.27 12:57
|s/l
|25
|2.40
|1.8394
|1.8394
|1.8010
|-792.00
|11228.91
|236
|2004.10.28 04:55
|sell
|26
|2.20
|1.8316
|1.8386
|1.7965
|237
|2004.10.28 04:55
|modify
|26
|2.20
|1.8316
|1.8382
|1.7965
|238
|2004.10.28 05:00
|modify
|26
|2.20
|1.8316
|1.8377
|1.7965
|239
|2004.10.28 06:00
|modify
|26
|2.20
|1.8316
|1.8371
|1.7965
|240
|2004.10.28 07:00
|modify
|26
|2.20
|1.8316
|1.8364
|1.7965
|241
|2004.10.28 08:00
|modify
|26
|2.20
|1.8316
|1.8355
|1.7965
|242
|2004.10.28 09:00
|modify
|26
|2.20
|1.8316
|1.8339
|1.7965
|243
|2004.10.28 09:04
|s/l
|26
|2.20
|1.8339
|1.8339
|1.7965
|-505.98
|10722.93
|244
|2004.11.11 01:40
|sell
|27
|2.10
|1.8476
|1.8555
|1.8125
|245
|2004.11.11 01:40
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8551
|1.8125
|246
|2004.11.11 06:00
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8545
|1.8125
|247
|2004.11.11 07:00
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8523
|1.8125
|248
|2004.11.11 08:00
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8503
|1.8125
|249
|2004.11.11 11:53
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8464
|1.8125
|250
|2004.11.11 14:00
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8461
|1.8125
|251
|2004.11.11 15:00
|modify
|27
|2.10
|1.8476
|1.8460
|1.8125
|252
|2004.11.12 02:26
|s/l
|27
|2.10
|1.8460
|1.8460
|1.8125
|336.84
|11059.77
|253
|2004.11.15 09:25
|buy
|28
|2.20
|1.8545
|1.8503
|1.8904
|254
|2004.11.15 10:00
|modify
|28
|2.20
|1.8545
|1.8514
|1.8904
|255
|2004.11.15 11:50
|s/l
|28
|2.20
|1.8514
|1.8514
|1.8904
|-682.00
|10377.77
|256
|2004.11.17 01:35
|buy
|29
|2.00
|1.8520
|1.8466
|1.8879
|257
|2004.11.17 04:00
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8469
|1.8879
|258
|2004.11.17 05:00
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8474
|1.8879
|259
|2004.11.17 06:00
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8481
|1.8879
|260
|2004.11.17 07:00
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8494
|1.8879
|261
|2004.11.17 09:00
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8497
|1.8879
|262
|2004.11.17 09:01
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8532
|1.8879
|263
|2004.11.17 13:00
|modify
|29
|2.00
|1.8520
|1.8545
|1.8879
|264
|2004.11.17 16:42
|s/l
|29
|2.00
|1.8545
|1.8545
|1.8879
|499.99
|10877.76
|265
|2004.11.19 06:05
|sell
|30
|2.10
|1.8519
|1.8566
|1.8168
|266
|2004.11.19 06:06
|modify
|30
|2.10
|1.8519
|1.8562
|1.8168
|267
|2004.11.19 07:00
|modify
|30
|2.10
|1.8519
|1.8558
|1.8168
|268
|2004.11.19 08:00
|modify
|30
|2.10
|1.8519
|1.8553
|1.8168
|269
|2004.11.19 09:56
|s/l
|30
|2.10
|1.8553
|1.8553
|1.8168
|-714.00
|10163.76
|270
|2004.11.23 21:00
|buy
|31
|2.00
|1.8681
|1.8589
|1.9040
|271
|2004.11.24 01:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8595
|1.9040
|272
|2004.11.24 02:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8602
|1.9040
|273
|2004.11.24 03:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8624
|1.9040
|274
|2004.11.24 04:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8631
|1.9040
|275
|2004.11.24 05:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8637
|1.9040
|276
|2004.11.24 06:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8646
|1.9040
|277
|2004.11.24 07:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8649
|1.9040
|278
|2004.11.24 08:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8652
|1.9040
|279
|2004.11.24 09:25
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8693
|1.9040
|280
|2004.11.24 13:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8708
|1.9040
|281
|2004.11.24 14:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8717
|1.9040
|282
|2004.11.25 01:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8724
|1.9040
|283
|2004.11.25 02:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8730
|1.9040
|284
|2004.11.25 03:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8741
|1.9040
|285
|2004.11.25 04:05
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8744
|1.9040
|286
|2004.11.25 05:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8749
|1.9040
|287
|2004.11.25 06:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8753
|1.9040
|288
|2004.11.25 07:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8759
|1.9040
|289
|2004.11.25 08:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8761
|1.9040
|290
|2004.11.25 09:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8770
|1.9040
|291
|2004.11.25 10:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8772
|1.9040
|292
|2004.11.25 11:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8794
|1.9040
|293
|2004.11.25 14:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8809
|1.9040
|294
|2004.11.26 00:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8836
|1.9040
|295
|2004.11.26 01:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8837
|1.9040
|296
|2004.11.26 02:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8839
|1.9040
|297
|2004.11.26 04:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8847
|1.9040
|298
|2004.11.26 05:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8851
|1.9040
|299
|2004.11.26 06:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8855
|1.9040
|300
|2004.11.26 07:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8878
|1.9040
|301
|2004.11.26 08:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8913
|1.9040
|302
|2004.11.26 09:00
|modify
|31
|2.00
|1.8681
|1.8924
|1.9040
|303
|2004.11.26 09:25
|s/l
|31
|2.00
|1.8924
|1.8924
|1.9040
|4833.00
|14996.76
|304
|2004.12.08 18:55
|sell
|32
|2.90
|1.9334
|1.9389
|1.8983
|305
|2004.12.08 18:55
|modify
|32
|2.90
|1.9334
|1.9385
|1.8983
|306
|2004.12.08 23:30
|s/l
|32
|2.90
|1.9385
|1.9385
|1.8983
|-1478.99
|13517.77
|307
|2004.12.09 19:45
|sell
|33
|2.70
|1.9255
|1.9332
|1.8904
|308
|2004.12.09 19:45
|modify
|33
|2.70
|1.9255
|1.9328
|1.8904
|309
|2004.12.10 01:08
|modify
|33
|2.70
|1.9255
|1.9243
|1.8904
|310
|2004.12.10 12:00
|modify
|33
|2.70
|1.9255
|1.9215
|1.8904
|311
|2004.12.10 13:00
|modify
|33
|2.70
|1.9255
|1.9195
|1.8904
|312
|2004.12.13 03:00
|modify
|33
|2.70
|1.9255
|1.9184
|1.8904
|313
|2004.12.13 04:01
|s/l
|33
|2.70
|1.9184
|1.9184
|1.8904
|1919.17
|15436.94
|314
|2004.12.14 01:30
|buy
|34
|3.00
|1.9222
|1.9142
|1.9581
|315
|2004.12.14 02:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9148
|1.9581
|316
|2004.12.14 03:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9154
|1.9581
|317
|2004.12.14 04:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9161
|1.9581
|318
|2004.12.14 05:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9165
|1.9581
|319
|2004.12.14 06:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9171
|1.9581
|320
|2004.12.14 07:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9177
|1.9581
|321
|2004.12.14 08:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9188
|1.9581
|322
|2004.12.14 09:00
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9191
|1.9581
|323
|2004.12.14 10:34
|modify
|34
|3.00
|1.9222
|1.9234
|1.9581
|324
|2004.12.14 14:40
|s/l
|34
|3.00
|1.9234
|1.9234
|1.9581
|359.99
|15796.93
|325
|2004.12.15 02:55
|buy
|35
|3.10
|1.9251
|1.9191
|1.9610
|326
|2004.12.15 03:52
|s/l
|35
|3.10
|1.9191
|1.9191
|1.9610
|-1860.01
|13936.92
|327
|2004.12.16 01:40
|buy
|36
|2.70
|1.9416
|1.9338
|1.9775
|328
|2004.12.16 02:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9342
|1.9775
|329
|2004.12.16 03:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9355
|1.9775
|330
|2004.12.16 04:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9357
|1.9775
|331
|2004.12.16 05:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9361
|1.9775
|332
|2004.12.16 06:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9367
|1.9775
|333
|2004.12.16 07:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9373
|1.9775
|334
|2004.12.16 08:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9375
|1.9775
|335
|2004.12.16 09:00
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9376
|1.9775
|336
|2004.12.16 10:32
|modify
|36
|2.70
|1.9416
|1.9428
|1.9775
|337
|2004.12.16 15:19
|s/l
|36
|2.70
|1.9428
|1.9428
|1.9775
|324.00
|14260.92
|338
|2004.12.22 01:05
|sell
|37
|2.80
|1.9290
|1.9372
|1.8939
|339
|2004.12.22 01:05
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9368
|1.8939
|340
|2004.12.22 02:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9358
|1.8939
|341
|2004.12.22 03:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9353
|1.8939
|342
|2004.12.22 06:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9347
|1.8939
|343
|2004.12.22 07:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9337
|1.8939
|344
|2004.12.22 08:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9328
|1.8939
|345
|2004.12.22 10:47
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9278
|1.8939
|346
|2004.12.22 14:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9245
|1.8939
|347
|2004.12.22 15:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9231
|1.8939
|348
|2004.12.23 04:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9229
|1.8939
|349
|2004.12.23 05:00
|modify
|37
|2.80
|1.9290
|1.9220
|1.8939
|350
|2004.12.23 08:56
|s/l
|37
|2.80
|1.9220
|1.9220
|1.8939
|1963.37
|16224.29
|351
|2004.12.28 01:25
|buy
|38
|3.20
|1.9324
|1.9257
|1.9683
|352
|2004.12.28 07:00
|modify
|38
|3.20
|1.9324
|1.9262
|1.9683
|353
|2004.12.28 08:00
|modify
|38
|3.20
|1.9324
|1.9292
|1.9683
|354
|2004.12.28 08:32
|modify
|38
|3.20
|1.9324
|1.9336
|1.9683
|355
|2004.12.28 15:00
|modify
|38
|3.20
|1.9324
|1.9338
|1.9683
|356
|2004.12.28 16:00
|s/l
|38
|3.20
|1.9338
|1.9338
|1.9683
|447.99
|16672.28
|357
|2004.12.29 22:30
|sell
|39
|3.30
|1.9185
|1.9264
|1.8834
|358
|2004.12.29 22:33
|modify
|39
|3.30
|1.9185
|1.9260
|1.8834
|359
|2004.12.29 23:00
|modify
|39
|3.30
|1.9185
|1.9258
|1.8834
|360
|2004.12.30 01:00
|modify
|39
|3.30
|1.9185
|1.9246
|1.8834
|361
|2004.12.30 02:00
|modify
|39
|3.30
|1.9185
|1.9240
|1.8834
|362
|2004.12.30 04:00
|modify
|39
|3.30
|1.9185
|1.9226
|1.8834
|363
|2004.12.30 05:01
|modify
|39
|3.30
|1.9185
|1.9225
|1.8834
|364
|2004.12.30 05:28
|s/l
|39
|3.30
|1.9225
|1.9225
|1.8834
|-1316.06
|15356.22
|365
|2005.01.04 03:10
|sell
|40
|3.00
|1.9061
|1.9152
|1.8710
|366
|2005.01.04 03:11
|modify
|40
|3.00
|1.9061
|1.9148
|1.8710
|367
|2005.01.04 06:00
|modify
|40
|3.00
|1.9061
|1.9141
|1.8710
|368
|2005.01.04 07:05
|modify
|40
|3.00
|1.9061
|1.9127
|1.8710
|369
|2005.01.04 08:00
|modify
|40
|3.00
|1.9061
|1.9113
|1.8710
|370
|2005.01.04 08:02
|modify
|40
|3.00
|1.9061
|1.9049
|1.8710
|371
|2005.01.04 08:22
|s/l
|40
|3.00
|1.9049
|1.9049
|1.8710
|360.01
|15716.23
|372
|2005.01.13 01:35
|buy
|41
|3.10
|1.8901
|1.8802
|1.9260
|373
|2005.01.13 02:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8809
|1.9260
|374
|2005.01.13 03:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8814
|1.9260
|375
|2005.01.13 04:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8822
|1.9260
|376
|2005.01.13 05:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8829
|1.9260
|377
|2005.01.13 06:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8859
|1.9260
|378
|2005.01.13 07:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8867
|1.9260
|379
|2005.01.13 08:00
|modify
|41
|3.10
|1.8901
|1.8881
|1.9260
|380
|2005.01.13 10:28
|s/l
|41
|3.10
|1.8881
|1.8881
|1.9260
|-619.98
|15096.25
|381
|2005.01.17 01:30
|sell
|42
|3.00
|1.8709
|1.8801
|1.8358
|382
|2005.01.17 01:32
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8797
|1.8358
|383
|2005.01.17 02:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8796
|1.8358
|384
|2005.01.17 03:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8781
|1.8358
|385
|2005.01.17 07:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8776
|1.8358
|386
|2005.01.17 08:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8764
|1.8358
|387
|2005.01.17 09:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8747
|1.8358
|388
|2005.01.17 11:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8740
|1.8358
|389
|2005.01.17 12:20
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8697
|1.8358
|390
|2005.01.17 17:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8688
|1.8358
|391
|2005.01.17 18:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8681
|1.8358
|392
|2005.01.18 01:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8677
|1.8358
|393
|2005.01.18 02:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8658
|1.8358
|394
|2005.01.18 05:00
|modify
|42
|3.00
|1.8709
|1.8646
|1.8358
|395
|2005.01.18 10:57
|s/l
|42
|3.00
|1.8646
|1.8646
|1.8358
|1891.21
|16987.46
|396
|2005.01.19 17:20
|buy
|43
|3.30
|1.8748
|1.8683
|1.9107
|397
|2005.01.19 20:00
|s/l
|43
|3.30
|1.8683
|1.8683
|1.9107
|-2145.01
|14842.45
|398
|2005.01.24 03:00
|buy
|44
|2.90
|1.8756
|1.8670
|1.9115
|399
|2005.01.24 05:00
|modify
|44
|2.90
|1.8756
|1.8677
|1.9115
|400
|2005.01.24 07:00
|modify
|44
|2.90
|1.8756
|1.8688
|1.9115
|401
|2005.01.24 08:00
|modify
|44
|2.90
|1.8756
|1.8692
|1.9115
|402
|2005.01.24 08:52
|modify
|44
|2.90
|1.8756
|1.8768
|1.9115
|403
|2005.01.24 16:12
|s/l
|44
|2.90
|1.8768
|1.8768
|1.9115
|347.99
|15190.44
|404
|2005.01.26 01:30
|sell
|45
|3.00
|1.8662
|1.8754
|1.8311
|405
|2005.01.26 01:31
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8750
|1.8311
|406
|2005.01.26 02:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8748
|1.8311
|407
|2005.01.26 03:04
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8747
|1.8311
|408
|2005.01.26 04:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8743
|1.8311
|409
|2005.01.26 05:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8731
|1.8311
|410
|2005.01.26 06:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8728
|1.8311
|411
|2005.01.26 07:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8725
|1.8311
|412
|2005.01.26 08:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8703
|1.8311
|413
|2005.01.26 09:00
|modify
|45
|3.00
|1.8662
|1.8702
|1.8311
|414
|2005.01.26 09:11
|s/l
|45
|3.00
|1.8702
|1.8702
|1.8311
|-1200.01
|13990.43
|415
|2005.01.28 03:00
|buy
|46
|2.70
|1.8874
|1.8812
|1.9233
|416
|2005.01.28 05:00
|modify
|46
|2.70
|1.8874
|1.8815
|1.9233
|417
|2005.01.28 06:00
|modify
|46
|2.70
|1.8874
|1.8821
|1.9233
|418
|2005.01.28 08:00
|modify
|46
|2.70
|1.8874
|1.8830
|1.9233
|419
|2005.01.28 09:00
|modify
|46
|2.70
|1.8874
|1.8834
|1.9233
|420
|2005.01.28 12:20
|s/l
|46
|2.70
|1.8834
|1.8834
|1.9233
|-1079.99
|12910.44
|421
|2005.02.07 07:40
|sell
|47
|2.50
|1.8750
|1.8822
|1.8399
|422
|2005.02.07 07:41
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8818
|1.8399
|423
|2005.02.07 08:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8813
|1.8399
|424
|2005.02.07 08:30
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8738
|1.8399
|425
|2005.02.07 19:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8715
|1.8399
|426
|2005.02.07 20:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8677
|1.8399
|427
|2005.02.08 00:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8673
|1.8399
|428
|2005.02.08 02:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8671
|1.8399
|429
|2005.02.08 03:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8670
|1.8399
|430
|2005.02.08 04:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8666
|1.8399
|431
|2005.02.08 06:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8659
|1.8399
|432
|2005.02.08 07:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8654
|1.8399
|433
|2005.02.08 08:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8650
|1.8399
|434
|2005.02.08 09:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8637
|1.8399
|435
|2005.02.08 10:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8625
|1.8399
|436
|2005.02.08 11:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8622
|1.8399
|437
|2005.02.08 13:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8608
|1.8399
|438
|2005.02.09 03:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8597
|1.8399
|439
|2005.02.09 04:00
|modify
|47
|2.50
|1.8750
|1.8588
|1.8399
|440
|2005.02.09 06:55
|s/l
|47
|2.50
|1.8588
|1.8588
|1.8399
|4052.00
|16962.44
|441
|2005.02.11 00:15
|buy
|48
|3.30
|1.8685
|1.8597
|1.9044
|442
|2005.02.11 02:05
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8599
|1.9044
|443
|2005.02.11 03:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8601
|1.9044
|444
|2005.02.11 04:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8605
|1.9044
|445
|2005.02.11 05:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8610
|1.9044
|446
|2005.02.11 06:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8629
|1.9044
|447
|2005.02.11 07:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8659
|1.9044
|448
|2005.02.11 08:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8672
|1.9044
|449
|2005.02.11 09:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8674
|1.9044
|450
|2005.02.11 11:00
|modify
|48
|3.30
|1.8685
|1.8676
|1.9044
|451
|2005.02.11 11:13
|s/l
|48
|3.30
|1.8676
|1.8676
|1.9044
|-297.02
|16665.42
|452
|2005.02.15 00:35
|buy
|49
|3.30
|1.8870
|1.8792
|1.9229
|453
|2005.02.15 01:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8798
|1.9229
|454
|2005.02.15 02:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8812
|1.9229
|455
|2005.02.15 03:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8815
|1.9229
|456
|2005.02.15 04:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8822
|1.9229
|457
|2005.02.15 05:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8824
|1.9229
|458
|2005.02.15 06:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8832
|1.9229
|459
|2005.02.15 07:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8837
|1.9229
|460
|2005.02.15 08:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8839
|1.9229
|461
|2005.02.15 09:00
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8845
|1.9229
|462
|2005.02.15 14:21
|modify
|49
|3.30
|1.8870
|1.8882
|1.9229
|463
|2005.02.15 15:11
|s/l
|49
|3.30
|1.8882
|1.8882
|1.9229
|395.99
|17061.41
|464
|2005.02.23 02:20
|buy
|50
|3.40
|1.9069
|1.9027
|1.9428
|465
|2005.02.23 03:49
|modify
|50
|3.40
|1.9069
|1.9081
|1.9428
|466
|2005.02.23 04:09
|s/l
|50
|3.40
|1.9081
|1.9081
|1.9428
|408.01
|17469.42
|467
|2005.02.28 09:05
|buy
|51
|3.40
|1.9200
|1.9142
|1.9559
|468
|2005.02.28 09:32
|modify
|51
|3.40
|1.9200
|1.9212
|1.9559
|469
|2005.02.28 12:40
|s/l
|51
|3.40
|1.9212
|1.9212
|1.9559
|408.00
|17877.42
|470
|2005.02.28 22:30
|buy
|52
|3.50
|1.9221
|1.9160
|1.9580
|471
|2005.03.01 01:00
|modify
|52
|3.50
|1.9221
|1.9165
|1.9580
|472
|2005.03.01 02:00
|modify
|52
|3.50
|1.9221
|1.9167
|1.9580
|473
|2005.03.01 04:00
|modify
|52
|3.50
|1.9221
|1.9171
|1.9580
|474
|2005.03.01 04:04
|s/l
|52
|3.50
|1.9171
|1.9171
|1.9580
|-1759.45
|16117.97
|475
|2005.03.02 21:00
|sell
|53
|3.20
|1.9130
|1.9185
|1.8779
|476
|2005.03.02 21:00
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9181
|1.8779
|477
|2005.03.03 01:00
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9168
|1.8779
|478
|2005.03.03 02:00
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9159
|1.8779
|479
|2005.03.03 03:25
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9155
|1.8779
|480
|2005.03.03 07:00
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9151
|1.8779
|481
|2005.03.03 08:00
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9143
|1.8779
|482
|2005.03.03 09:55
|modify
|53
|3.20
|1.9130
|1.9118
|1.8779
|483
|2005.03.03 13:37
|s/l
|53
|3.20
|1.9118
|1.9118
|1.8779
|387.84
|16505.81
|484
|2005.03.07 03:59
|buy
|54
|3.30
|1.9225
|1.9152
|1.9584
|485
|2005.03.07 07:00
|modify
|54
|3.30
|1.9225
|1.9160
|1.9584
|486
|2005.03.07 08:00
|modify
|54
|3.30
|1.9225
|1.9185
|1.9584
|487
|2005.03.07 09:52
|s/l
|54
|3.30
|1.9185
|1.9185
|1.9584
|-1319.98
|15185.83
|488
|2005.03.09 04:25
|buy
|55
|3.00
|1.9275
|1.9225
|1.9634
|489
|2005.03.09 05:00
|modify
|55
|3.00
|1.9275
|1.9227
|1.9634
|490
|2005.03.09 06:00
|modify
|55
|3.00
|1.9275
|1.9229
|1.9634
|491
|2005.03.09 07:00
|modify
|55
|3.00
|1.9275
|1.9247
|1.9634
|492
|2005.03.09 08:00
|modify
|55
|3.00
|1.9275
|1.9253
|1.9634
|493
|2005.03.09 09:00
|modify
|55
|3.00
|1.9275
|1.9262
|1.9634
|494
|2005.03.09 09:29
|modify
|55
|3.00
|1.9275
|1.9287
|1.9634
|495
|2005.03.09 10:30
|s/l
|55
|3.00
|1.9287
|1.9287
|1.9634
|360.02
|15545.85
|496
|2005.03.15 03:20
|sell
|56
|3.10
|1.9151
|1.9210
|1.8800
|497
|2005.03.15 03:20
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9206
|1.8800
|498
|2005.03.15 04:00
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9205
|1.8800
|499
|2005.03.15 05:00
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9198
|1.8800
|500
|2005.03.15 06:00
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9195
|1.8800
|501
|2005.03.15 07:00
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9188
|1.8800
|502
|2005.03.15 08:00
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9180
|1.8800
|503
|2005.03.15 09:00
|modify
|56
|3.10
|1.9151
|1.9177
|1.8800
|504
|2005.03.15 11:42
|s/l
|56
|3.10
|1.9177
|1.9177
|1.8800
|-806.01
|14739.84
|505
|2005.03.16 05:40
|sell
|57
|2.90
|1.9134
|1.9190
|1.8783
|506
|2005.03.16 05:40
|modify
|57
|2.90
|1.9134
|1.9186
|1.8783
|507
|2005.03.16 06:00
|modify
|57
|2.90
|1.9134
|1.9178
|1.8783
|508
|2005.03.16 07:00
|modify
|57
|2.90
|1.9134
|1.9154
|1.8783
|509
|2005.03.16 08:00
|s/l
|57
|2.90
|1.9154
|1.9154
|1.8783
|-579.98
|14159.86
|510
|2005.03.17 02:15
|buy
|58
|2.80
|1.9247
|1.9176
|1.9606
|511
|2005.03.17 04:00
|modify
|58
|2.80
|1.9247
|1.9180
|1.9606
|512
|2005.03.17 05:00
|modify
|58
|2.80
|1.9247
|1.9183
|1.9606
|513
|2005.03.17 06:00
|modify
|58
|2.80
|1.9247
|1.9199
|1.9606
|514
|2005.03.17 07:00
|modify
|58
|2.80
|1.9247
|1.9204
|1.9606
|515
|2005.03.17 08:00
|modify
|58
|2.80
|1.9247
|1.9209
|1.9606
|516
|2005.03.17 14:34
|s/l
|58
|2.80
|1.9209
|1.9209
|1.9606
|-1063.99
|13095.87
|517
|2005.03.18 17:40
|sell
|59
|2.60
|1.9177
|1.9217
|1.8826
|518
|2005.03.18 17:40
|modify
|59
|2.60
|1.9177
|1.9213
|1.8826
|519
|2005.03.18 18:05
|s/l
|59
|2.60
|1.9213
|1.9213
|1.8826
|-935.99
|12159.88
|520
|2005.03.24 04:30
|sell
|60
|2.40
|1.8710
|1.8801
|1.8359
|521
|2005.03.24 04:30
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8797
|1.8359
|522
|2005.03.24 05:00
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8791
|1.8359
|523
|2005.03.24 06:00
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8769
|1.8359
|524
|2005.03.24 07:00
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8762
|1.8359
|525
|2005.03.24 08:00
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8756
|1.8359
|526
|2005.03.24 09:00
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8750
|1.8359
|527
|2005.03.24 10:00
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8747
|1.8359
|528
|2005.03.24 11:50
|modify
|60
|2.40
|1.8710
|1.8698
|1.8359
|529
|2005.03.24 12:41
|s/l
|60
|2.40
|1.8698
|1.8698
|1.8359
|288.01
|12447.89
|530
|2005.03.30 21:15
|buy
|61
|2.40
|1.8795
|1.8746
|1.9154
|531
|2005.03.31 03:00
|modify
|61
|2.40
|1.8795
|1.8748
|1.9154
|532
|2005.03.31 04:00
|modify
|61
|2.40
|1.8795
|1.8749
|1.9154
|533
|2005.03.31 06:00
|modify
|61
|2.40
|1.8795
|1.8751
|1.9154
|534
|2005.03.31 07:00
|modify
|61
|2.40
|1.8795
|1.8757
|1.9154
|535
|2005.03.31 08:00
|modify
|61
|2.40
|1.8795
|1.8762
|1.9154
|536
|2005.03.31 08:31
|s/l
|61
|2.40
|1.8762
|1.8762
|1.9154
|-811.43
|11636.46
|537
|2005.04.04 20:35
|sell
|62
|2.30
|1.8759
|1.8801
|1.8408
|538
|2005.04.04 20:35
|modify
|62
|2.30
|1.8759
|1.8797
|1.8408
|539
|2005.04.05 01:05
|modify
|62
|2.30
|1.8759
|1.8793
|1.8408
|540
|2005.04.05 02:00
|modify
|62
|2.30
|1.8759
|1.8788
|1.8408
|541
|2005.04.05 03:00
|modify
|62
|2.30
|1.8759
|1.8779
|1.8408
|542
|2005.04.05 04:30
|s/l
|62
|2.30
|1.8779
|1.8779
|1.8408
|-459.07
|11177.39
|543
|2005.04.11 03:25
|buy
|63
|2.20
|1.8818
|1.8745
|1.9177
|544
|2005.04.11 04:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8747
|1.9177
|545
|2005.04.11 08:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8750
|1.9177
|546
|2005.04.11 09:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8766
|1.9177
|547
|2005.04.11 09:56
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8830
|1.9177
|548
|2005.04.11 12:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8833
|1.9177
|549
|2005.04.11 13:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8834
|1.9177
|550
|2005.04.12 01:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8836
|1.9177
|551
|2005.04.12 02:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8846
|1.9177
|552
|2005.04.12 05:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8848
|1.9177
|553
|2005.04.12 06:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8855
|1.9177
|554
|2005.04.12 07:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8858
|1.9177
|555
|2005.04.12 08:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8865
|1.9177
|556
|2005.04.12 09:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8872
|1.9177
|557
|2005.04.12 10:00
|modify
|63
|2.20
|1.8818
|1.8879
|1.9177
|558
|2005.04.12 14:49
|s/l
|63
|2.20
|1.8879
|1.8879
|1.9177
|1336.06
|12513.45
|559
|2005.04.18 03:30
|buy
|64
|2.50
|1.8894
|1.8815
|1.9253
|560
|2005.04.18 04:00
|close
|64
|2.50
|1.8897
|1.8815
|1.9253
|75.00
|12588.45
|561
|2005.04.19 01:50
|buy
|65
|2.50
|1.9015
|1.8945
|1.9374
|562
|2005.04.19 02:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.8957
|1.9374
|563
|2005.04.19 07:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.8962
|1.9374
|564
|2005.04.19 07:51
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9027
|1.9374
|565
|2005.04.19 18:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9030
|1.9374
|566
|2005.04.19 19:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9039
|1.9374
|567
|2005.04.19 20:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9041
|1.9374
|568
|2005.04.19 21:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9044
|1.9374
|569
|2005.04.19 23:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9063
|1.9374
|570
|2005.04.20 00:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9064
|1.9374
|571
|2005.04.20 01:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9072
|1.9374
|572
|2005.04.20 02:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9079
|1.9374
|573
|2005.04.20 03:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9093
|1.9374
|574
|2005.04.20 04:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9105
|1.9374
|575
|2005.04.20 05:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9110
|1.9374
|576
|2005.04.20 06:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9116
|1.9374
|577
|2005.04.20 07:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9117
|1.9374
|578
|2005.04.20 08:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9130
|1.9374
|579
|2005.04.20 09:00
|modify
|65
|2.50
|1.9015
|1.9133
|1.9374
|580
|2005.04.20 11:21
|s/l
|65
|2.50
|1.9133
|1.9133
|1.9374
|2943.24
|15531.69
|581
|2005.04.22 08:00
|sell
|66
|3.10
|1.9087
|1.9143
|1.8736
|582
|2005.04.22 08:00
|modify
|66
|3.10
|1.9087
|1.9139
|1.8736
|583
|2005.04.22 09:00
|modify
|66
|3.10
|1.9087
|1.9128
|1.8736
|584
|2005.04.22 09:52
|s/l
|66
|3.10
|1.9128
|1.9128
|1.8736
|-1271.00
|14260.69
|585
|2005.04.26 23:25
|sell
|67
|2.80
|1.9057
|1.9118
|1.8706
|586
|2005.04.26 23:25
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9114
|1.8706
|587
|2005.04.27 00:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9113
|1.8706
|588
|2005.04.27 01:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9106
|1.8706
|589
|2005.04.27 02:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9101
|1.8706
|590
|2005.04.27 04:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9098
|1.8706
|591
|2005.04.27 05:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9092
|1.8706
|592
|2005.04.27 06:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9086
|1.8706
|593
|2005.04.27 07:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9083
|1.8706
|594
|2005.04.27 08:00
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9078
|1.8706
|595
|2005.04.27 08:03
|modify
|67
|2.80
|1.9057
|1.9045
|1.8706
|596
|2005.04.27 14:34
|s/l
|67
|2.80
|1.9045
|1.9045
|1.8706
|337.11
|14597.80
|597
|2005.04.28 22:55
|buy
|68
|2.90
|1.9065
|1.9022
|1.9424
|598
|2005.04.29 06:38
|modify
|68
|2.90
|1.9065
|1.9077
|1.9424
|599
|2005.04.29 20:02
|s/l
|68
|2.90
|1.9077
|1.9077
|1.9424
|340.16
|14937.96
|600
|2005.05.06 00:00
|buy
|69
|2.90
|1.9034
|1.8988
|1.9393
|601
|2005.05.06 08:00
|modify
|69
|2.90
|1.9034
|1.8989
|1.9393
|602
|2005.05.06 08:37
|s/l
|69
|2.90
|1.8989
|1.8989
|1.9393
|-1304.96
|13633.00
|603
|2005.05.27 01:35
|sell
|70
|2.70
|1.8209
|1.8287
|1.7858
|604
|2005.05.27 01:37
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8283
|1.7858
|605
|2005.05.27 02:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8275
|1.7858
|606
|2005.05.27 03:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8271
|1.7858
|607
|2005.05.27 04:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8270
|1.7858
|608
|2005.05.27 05:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8262
|1.7858
|609
|2005.05.27 06:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8258
|1.7858
|610
|2005.05.27 07:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8254
|1.7858
|611
|2005.05.27 08:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8249
|1.7858
|612
|2005.05.27 09:00
|modify
|70
|2.70
|1.8209
|1.8241
|1.7858
|613
|2005.05.27 09:08
|s/l
|70
|2.70
|1.8241
|1.8241
|1.7858
|-864.01
|12768.99
|614
|2005.06.02 03:45
|sell
|71
|2.50
|1.8121
|1.8199
|1.7770
|615
|2005.06.02 03:45
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8195
|1.7770
|616
|2005.06.02 04:00
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8188
|1.7770
|617
|2005.06.02 05:00
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8185
|1.7770
|618
|2005.06.02 06:00
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8179
|1.7770
|619
|2005.06.02 07:00
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8173
|1.7770
|620
|2005.06.02 08:00
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8169
|1.7770
|621
|2005.06.02 09:00
|modify
|71
|2.50
|1.8121
|1.8165
|1.7770
|622
|2005.06.02 09:14
|s/l
|71
|2.50
|1.8165
|1.8165
|1.7770
|-1099.99
|11669.00
|623
|2005.06.07 03:35
|buy
|72
|2.30
|1.8209
|1.8163
|1.8568
|624
|2005.06.07 07:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8168
|1.8568
|625
|2005.06.07 08:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8172
|1.8568
|626
|2005.06.07 08:12
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8221
|1.8568
|627
|2005.06.07 12:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8237
|1.8568
|628
|2005.06.07 20:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8243
|1.8568
|629
|2005.06.07 21:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8245
|1.8568
|630
|2005.06.07 22:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8247
|1.8568
|631
|2005.06.07 23:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8249
|1.8568
|632
|2005.06.08 00:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8263
|1.8568
|633
|2005.06.08 01:04
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8269
|1.8568
|634
|2005.06.08 02:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8274
|1.8568
|635
|2005.06.08 04:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8278
|1.8568
|636
|2005.06.08 05:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8295
|1.8568
|637
|2005.06.08 06:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8298
|1.8568
|638
|2005.06.08 09:00
|modify
|72
|2.30
|1.8209
|1.8303
|1.8568
|639
|2005.06.08 19:20
|s/l
|72
|2.30
|1.8303
|1.8303
|1.8568
|2155.81
|13824.81
|640
|2005.06.10 02:10
|sell
|73
|2.70
|1.8217
|1.8266
|1.7866
|641
|2005.06.10 02:10
|modify
|73
|2.70
|1.8217
|1.8262
|1.7866
|642
|2005.06.10 05:00
|modify
|73
|2.70
|1.8217
|1.8260
|1.7866
|643
|2005.06.10 06:00
|modify
|73
|2.70
|1.8217
|1.8256
|1.7866
|644
|2005.06.10 07:00
|modify
|73
|2.70
|1.8217
|1.8253
|1.7866
|645
|2005.06.10 08:00
|modify
|73
|2.70
|1.8217
|1.8232
|1.7866
|646
|2005.06.10 10:42
|s/l
|73
|2.70
|1.8232
|1.8232
|1.7866
|-405.01
|13419.80
|647
|2005.06.13 19:35
|sell
|74
|2.60
|1.8060
|1.8119
|1.7709
|648
|2005.06.13 19:38
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8115
|1.7709
|649
|2005.06.13 23:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8114
|1.7709
|650
|2005.06.14 00:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8109
|1.7709
|651
|2005.06.14 01:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8106
|1.7709
|652
|2005.06.14 02:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8097
|1.7709
|653
|2005.06.14 03:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8096
|1.7709
|654
|2005.06.14 06:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8095
|1.7709
|655
|2005.06.14 07:00
|modify
|74
|2.60
|1.8060
|1.8091
|1.7709
|656
|2005.06.14 08:59
|s/l
|74
|2.60
|1.8091
|1.8091
|1.7709
|-804.96
|12614.84
|657
|2005.06.16 02:15
|buy
|75
|2.50
|1.8201
|1.8119
|1.8560
|658
|2005.06.16 06:00
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8129
|1.8560
|659
|2005.06.16 07:00
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8145
|1.8560
|660
|2005.06.16 08:00
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8152
|1.8560
|661
|2005.06.16 09:00
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8160
|1.8560
|662
|2005.06.16 10:00
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8164
|1.8560
|663
|2005.06.16 11:00
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8166
|1.8560
|664
|2005.06.16 14:22
|modify
|75
|2.50
|1.8201
|1.8213
|1.8560
|665
|2005.06.16 15:48
|s/l
|75
|2.50
|1.8213
|1.8213
|1.8560
|300.00
|12914.84
|666
|2005.06.23 04:00
|sell
|76
|2.50
|1.8228
|1.8274
|1.7877
|667
|2005.06.23 04:02
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8270
|1.7877
|668
|2005.06.23 05:04
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8262
|1.7877
|669
|2005.06.23 06:00
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8257
|1.7877
|670
|2005.06.23 07:00
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8250
|1.7877
|671
|2005.06.23 08:00
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8240
|1.7877
|672
|2005.06.23 14:36
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8216
|1.7877
|673
|2005.06.24 08:00
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8206
|1.7877
|674
|2005.06.24 09:00
|modify
|76
|2.50
|1.8228
|1.8203
|1.7877
|675
|2005.06.24 11:40
|s/l
|76
|2.50
|1.8203
|1.8203
|1.7877
|625.98
|13540.82
|676
|2005.06.29 02:20
|sell
|77
|2.70
|1.8173
|1.8230
|1.7822
|677
|2005.06.29 02:20
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8226
|1.7822
|678
|2005.06.29 03:00
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8222
|1.7822
|679
|2005.06.29 04:00
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8217
|1.7822
|680
|2005.06.29 05:00
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8213
|1.7822
|681
|2005.06.29 06:05
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8212
|1.7822
|682
|2005.06.29 07:00
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8206
|1.7822
|683
|2005.06.29 08:00
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8200
|1.7822
|684
|2005.06.29 09:00
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8197
|1.7822
|685
|2005.06.29 09:54
|modify
|77
|2.70
|1.8173
|1.8161
|1.7822
|686
|2005.06.29 10:43
|s/l
|77
|2.70
|1.8161
|1.8161
|1.7822
|323.99
|13864.81
|687
|2005.07.04 07:35
|sell
|78
|2.70
|1.7634
|1.7707
|1.7283
|688
|2005.07.04 07:35
|modify
|78
|2.70
|1.7634
|1.7703
|1.7283
|689
|2005.07.04 08:49
|modify
|78
|2.70
|1.7634
|1.7622
|1.7283
|690
|2005.07.04 09:05
|s/l
|78
|2.70
|1.7622
|1.7622
|1.7283
|323.99
|14188.80
|691
|2005.07.05 02:05
|sell
|79
|2.80
|1.7614
|1.7656
|1.7263
|692
|2005.07.05 02:05
|modify
|79
|2.80
|1.7614
|1.7652
|1.7263
|693
|2005.07.05 03:00
|modify
|79
|2.80
|1.7614
|1.7643
|1.7263
|694
|2005.07.05 04:00
|modify
|79
|2.80
|1.7614
|1.7639
|1.7263
|695
|2005.07.05 08:06
|modify
|79
|2.80
|1.7614
|1.7602
|1.7263
|696
|2005.07.05 10:00
|modify
|79
|2.80
|1.7614
|1.7601
|1.7263
|697
|2005.07.05 10:49
|s/l
|79
|2.80
|1.7601
|1.7601
|1.7263
|364.00
|14552.80
|698
|2005.07.07 23:10
|sell
|80
|2.90
|1.7448
|1.7544
|1.7097
|699
|2005.07.07 23:10
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7540
|1.7097
|700
|2005.07.08 02:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7539
|1.7097
|701
|2005.07.08 03:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7508
|1.7097
|702
|2005.07.08 04:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7501
|1.7097
|703
|2005.07.08 05:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7489
|1.7097
|704
|2005.07.08 06:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7487
|1.7097
|705
|2005.07.08 07:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7481
|1.7097
|706
|2005.07.08 08:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7471
|1.7097
|707
|2005.07.08 08:28
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7436
|1.7097
|708
|2005.07.08 11:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7428
|1.7097
|709
|2005.07.08 14:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7415
|1.7097
|710
|2005.07.08 15:00
|modify
|80
|2.90
|1.7448
|1.7410
|1.7097
|711
|2005.07.08 15:15
|s/l
|80
|2.90
|1.7410
|1.7410
|1.7097
|1103.15
|15655.95
|712
|2005.07.12 01:55
|buy
|81
|3.10
|1.7554
|1.7475
|1.7913
|713
|2005.07.12 02:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7481
|1.7913
|714
|2005.07.12 03:35
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7566
|1.7913
|715
|2005.07.12 09:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7570
|1.7913
|716
|2005.07.12 11:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7579
|1.7913
|717
|2005.07.12 14:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7596
|1.7913
|718
|2005.07.12 19:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7622
|1.7913
|719
|2005.07.12 21:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7637
|1.7913
|720
|2005.07.12 22:04
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7647
|1.7913
|721
|2005.07.12 23:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7648
|1.7913
|722
|2005.07.13 00:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7658
|1.7913
|723
|2005.07.13 01:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7671
|1.7913
|724
|2005.07.13 02:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7676
|1.7913
|725
|2005.07.13 04:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7683
|1.7913
|726
|2005.07.13 05:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7688
|1.7913
|727
|2005.07.13 06:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7691
|1.7913
|728
|2005.07.13 07:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7700
|1.7913
|729
|2005.07.13 08:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7706
|1.7913
|730
|2005.07.13 09:00
|modify
|81
|3.10
|1.7554
|1.7714
|1.7913
|731
|2005.07.13 09:13
|s/l
|81
|3.10
|1.7714
|1.7714
|1.7913
|4951.63
|20607.58
|732
|2005.07.15 02:55
|sell
|82
|4.10
|1.7580
|1.7657
|1.7229
|733
|2005.07.15 02:59
|modify
|82
|4.10
|1.7580
|1.7653
|1.7229
|734
|2005.07.15 03:00
|modify
|82
|4.10
|1.7580
|1.7650
|1.7229
|735
|2005.07.15 04:00
|modify
|82
|4.10
|1.7580
|1.7647
|1.7229
|736
|2005.07.15 05:00
|modify
|82
|4.10
|1.7580
|1.7645
|1.7229
|737
|2005.07.15 06:00
|modify
|82
|4.10
|1.7580
|1.7626
|1.7229
|738
|2005.07.15 08:00
|modify
|82
|4.10
|1.7580
|1.7624
|1.7229
|739
|2005.07.15 08:29
|s/l
|82
|4.10
|1.7624
|1.7624
|1.7229
|-1803.99
|18803.59
|740
|2005.07.18 04:50
|sell
|83
|3.70
|1.7540
|1.7604
|1.7189
|741
|2005.07.18 04:50
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7600
|1.7189
|742
|2005.07.18 05:00
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7598
|1.7189
|743
|2005.07.18 06:00
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7596
|1.7189
|744
|2005.07.18 07:05
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7578
|1.7189
|745
|2005.07.18 08:00
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7571
|1.7189
|746
|2005.07.18 09:00
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7565
|1.7189
|747
|2005.07.18 09:52
|modify
|83
|3.70
|1.7540
|1.7528
|1.7189
|748
|2005.07.18 17:16
|s/l
|83
|3.70
|1.7528
|1.7528
|1.7189
|443.98
|19247.57
|749
|2005.07.22 02:35
|buy
|84
|3.80
|1.7517
|1.7440
|1.7876
|750
|2005.07.22 07:00
|modify
|84
|3.80
|1.7517
|1.7444
|1.7876
|751
|2005.07.22 08:00
|modify
|84
|3.80
|1.7517
|1.7454
|1.7876
|752
|2005.07.22 08:18
|modify
|84
|3.80
|1.7517
|1.7529
|1.7876
|753
|2005.07.22 09:40
|s/l
|84
|3.80
|1.7529
|1.7529
|1.7876
|456.01
|19703.58
|754
|2005.07.25 10:35
|sell
|85
|3.90
|1.7384
|1.7427
|1.7033
|755
|2005.07.25 10:35
|modify
|85
|3.90
|1.7384
|1.7423
|1.7033
|756
|2005.07.25 11:00
|modify
|85
|3.90
|1.7384
|1.7416
|1.7033
|757
|2005.07.25 12:00
|close
|85
|3.90
|1.7403
|1.7416
|1.7033
|-741.01
|18962.57
|758
|2005.08.01 00:05
|buy
|86
|3.70
|1.7561
|1.7502
|1.7920
|759
|2005.08.01 04:36
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7573
|1.7920
|760
|2005.08.01 12:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7575
|1.7920
|761
|2005.08.01 13:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7577
|1.7920
|762
|2005.08.01 14:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7584
|1.7920
|763
|2005.08.01 17:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7592
|1.7920
|764
|2005.08.01 18:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7605
|1.7920
|765
|2005.08.01 20:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7619
|1.7920
|766
|2005.08.01 21:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7625
|1.7920
|767
|2005.08.02 00:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7628
|1.7920
|768
|2005.08.02 01:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7633
|1.7920
|769
|2005.08.02 02:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7642
|1.7920
|770
|2005.08.02 04:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7645
|1.7920
|771
|2005.08.02 07:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7646
|1.7920
|772
|2005.08.02 08:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7651
|1.7920
|773
|2005.08.03 01:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7660
|1.7920
|774
|2005.08.03 02:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7666
|1.7920
|775
|2005.08.03 03:00
|modify
|86
|3.70
|1.7561
|1.7670
|1.7920
|776
|2005.08.03 03:24
|s/l
|86
|3.70
|1.7670
|1.7670
|1.7920
|4013.02
|22975.59
|777
|2005.08.05 22:10
|sell
|87
|4.50
|1.7794
|1.7836
|1.7443
|778
|2005.08.05 22:10
|modify
|87
|4.50
|1.7794
|1.7832
|1.7443
|779
|2005.08.08 00:13
|modify
|87
|4.50
|1.7794
|1.7782
|1.7443
|780
|2005.08.08 09:29
|s/l
|87
|4.50
|1.7782
|1.7782
|1.7443
|541.80
|23517.39
|781
|2005.08.08 18:45
|buy
|88
|4.70
|1.7858
|1.7791
|1.8217
|782
|2005.08.08 21:00
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7795
|1.8217
|783
|2005.08.08 22:00
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7798
|1.8217
|784
|2005.08.09 00:00
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7800
|1.8217
|785
|2005.08.09 01:00
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7810
|1.8217
|786
|2005.08.09 02:05
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7833
|1.8217
|787
|2005.08.09 04:00
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7834
|1.8217
|788
|2005.08.09 05:00
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7836
|1.8217
|789
|2005.08.09 07:55
|modify
|88
|4.70
|1.7858
|1.7870
|1.8217
|790
|2005.08.09 09:07
|s/l
|88
|4.70
|1.7870
|1.7870
|1.8217
|551.29
|24068.68
|791
|2005.08.15 02:45
|buy
|89
|4.80
|1.8135
|1.8089
|1.8494
|792
|2005.08.15 08:00
|modify
|89
|4.80
|1.8135
|1.8091
|1.8494
|793
|2005.08.15 12:46
|s/l
|89
|4.80
|1.8091
|1.8091
|1.8494
|-2111.99
|21956.69
|794
|2005.08.31 02:40
|sell
|90
|4.30
|1.7868
|1.7917
|1.7517
|795
|2005.08.31 02:40
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7913
|1.7517
|796
|2005.08.31 03:00
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7907
|1.7517
|797
|2005.08.31 05:00
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7906
|1.7517
|798
|2005.08.31 06:00
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7902
|1.7517
|799
|2005.08.31 07:00
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7899
|1.7517
|800
|2005.08.31 08:00
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7896
|1.7517
|801
|2005.08.31 09:00
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7890
|1.7517
|802
|2005.08.31 09:17
|modify
|90
|4.30
|1.7868
|1.7856
|1.7517
|803
|2005.08.31 10:07
|s/l
|90
|4.30
|1.7856
|1.7856
|1.7517
|515.96
|22472.65
|804
|2005.09.01 04:40
|buy
|91
|4.40
|1.8020
|1.7921
|1.8379
|805
|2005.09.01 05:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.7927
|1.8379
|806
|2005.09.01 06:10
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.7940
|1.8379
|807
|2005.09.01 07:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.7952
|1.8379
|808
|2005.09.01 08:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.7976
|1.8379
|809
|2005.09.01 09:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.7985
|1.8379
|810
|2005.09.01 10:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.7993
|1.8379
|811
|2005.09.01 10:21
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8032
|1.8379
|812
|2005.09.01 14:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8037
|1.8379
|813
|2005.09.01 16:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8066
|1.8379
|814
|2005.09.01 18:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8157
|1.8379
|815
|2005.09.01 19:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8162
|1.8379
|816
|2005.09.01 21:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8172
|1.8379
|817
|2005.09.01 22:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8201
|1.8379
|818
|2005.09.02 01:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8208
|1.8379
|819
|2005.09.02 02:05
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8216
|1.8379
|820
|2005.09.02 03:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8218
|1.8379
|821
|2005.09.02 04:05
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8228
|1.8379
|822
|2005.09.02 05:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8231
|1.8379
|823
|2005.09.02 06:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8240
|1.8379
|824
|2005.09.02 07:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8244
|1.8379
|825
|2005.09.02 08:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8276
|1.8379
|826
|2005.09.02 09:00
|modify
|91
|4.40
|1.8020
|1.8280
|1.8379
|827
|2005.09.02 09:49
|t/p
|91
|4.40
|1.8379
|1.8280
|1.8379
|15784.13
|38256.78
|828
|2005.09.05 01:30
|buy
|92
|7.60
|1.8379
|1.8326
|1.8738
|829
|2005.09.05 03:07
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8391
|1.8738
|830
|2005.09.05 11:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8394
|1.8738
|831
|2005.09.05 15:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8395
|1.8738
|832
|2005.09.05 16:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8396
|1.8738
|833
|2005.09.05 17:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8397
|1.8738
|834
|2005.09.05 19:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8406
|1.8738
|835
|2005.09.05 20:14
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8409
|1.8738
|836
|2005.09.05 22:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8413
|1.8738
|837
|2005.09.06 00:00
|modify
|92
|7.60
|1.8379
|1.8421
|1.8738
|838
|2005.09.06 00:40
|s/l
|92
|7.60
|1.8421
|1.8421
|1.8738
|3171.50
|41428.28
|839
|2005.09.13 07:55
|sell
|93
|8.20
|1.8230
|1.8286
|1.7879
|840
|2005.09.13 07:55
|modify
|93
|8.20
|1.8230
|1.8282
|1.7879
|841
|2005.09.13 08:00
|modify
|93
|8.20
|1.8230
|1.8275
|1.7879
|842
|2005.09.13 08:46
|modify
|93
|8.20
|1.8230
|1.8218
|1.7879
|843
|2005.09.13 09:38
|s/l
|93
|8.20
|1.8218
|1.8218
|1.7879
|983.96
|42412.24
|844
|2005.09.16 04:35
|sell
|94
|8.40
|1.8076
|1.8131
|1.7725
|845
|2005.09.16 04:35
|modify
|94
|8.40
|1.8076
|1.8127
|1.7725
|846
|2005.09.16 05:00
|modify
|94
|8.40
|1.8076
|1.8124
|1.7725
|847
|2005.09.16 06:04
|modify
|94
|8.40
|1.8076
|1.8119
|1.7725
|848
|2005.09.16 06:18
|s/l
|94
|8.40
|1.8119
|1.8119
|1.7725
|-3611.98
|38800.26
|849
|2005.09.22 03:50
|buy
|95
|7.70
|1.8080
|1.8035
|1.8439
|850
|2005.09.22 04:00
|modify
|95
|7.70
|1.8080
|1.8049
|1.8439
|851
|2005.09.22 08:00
|modify
|95
|7.70
|1.8080
|1.8050
|1.8439
|852
|2005.09.22 09:00
|modify
|95
|7.70
|1.8080
|1.8052
|1.8439
|853
|2005.09.22 10:00
|modify
|95
|7.70
|1.8080
|1.8053
|1.8439
|854
|2005.09.22 11:09
|s/l
|95
|7.70
|1.8053
|1.8053
|1.8439
|-2079.02
|36721.24
|855
|2005.09.23 01:10
|sell
|96
|7.30
|1.7923
|1.8023
|1.7572
|856
|2005.09.23 01:10
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.8019
|1.7572
|857
|2005.09.23 02:00
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.8015
|1.7572
|858
|2005.09.23 03:00
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.8006
|1.7572
|859
|2005.09.23 04:00
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.8003
|1.7572
|860
|2005.09.23 06:00
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.7988
|1.7572
|861
|2005.09.23 07:00
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.7981
|1.7572
|862
|2005.09.23 08:00
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.7965
|1.7572
|863
|2005.09.23 08:56
|modify
|96
|7.30
|1.7923
|1.7911
|1.7572
|864
|2005.09.23 11:00
|s/l
|96
|7.30
|1.7911
|1.7911
|1.7572
|875.99
|37597.23
|865
|2005.09.26 07:45
|sell
|97
|7.50
|1.7755
|1.7828
|1.7404
|866
|2005.09.26 07:45
|modify
|97
|7.50
|1.7755
|1.7824
|1.7404
|867
|2005.09.26 08:00
|modify
|97
|7.50
|1.7755
|1.7812
|1.7404
|868
|2005.09.26 08:59
|modify
|97
|7.50
|1.7755
|1.7743
|1.7404
|869
|2005.09.26 09:55
|s/l
|97
|7.50
|1.7743
|1.7743
|1.7404
|900.04
|38497.27
|870
|2005.09.26 17:50
|sell
|98
|7.60
|1.7763
|1.7804
|1.7412
|871
|2005.09.26 17:50
|modify
|98
|7.60
|1.7763
|1.7800
|1.7412
|872
|2005.09.26 23:27
|s/l
|98
|7.60
|1.7800
|1.7800
|1.7412
|-2812.04
|35685.23
|873
|2005.10.04 02:20
|sell
|99
|7.10
|1.7559
|1.7607
|1.7208
|874
|2005.10.04 02:20
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7603
|1.7208
|875
|2005.10.04 03:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7602
|1.7208
|876
|2005.10.04 04:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7599
|1.7208
|877
|2005.10.04 05:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7594
|1.7208
|878
|2005.10.04 06:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7592
|1.7208
|879
|2005.10.04 07:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7591
|1.7208
|880
|2005.10.04 08:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7587
|1.7208
|881
|2005.10.04 09:00
|modify
|99
|7.10
|1.7559
|1.7585
|1.7208
|882
|2005.10.04 13:27
|s/l
|99
|7.10
|1.7585
|1.7585
|1.7208
|-1845.98
|33839.25
|883
|2005.10.06 10:35
|buy
|100
|6.70
|1.7687
|1.7641
|1.8046
|884
|2005.10.06 15:14
|modify
|100
|6.70
|1.7687
|1.7699
|1.8046
|885
|2005.10.07 03:00
|modify
|100
|6.70
|1.7687
|1.7700
|1.8046
|886
|2005.10.07 05:00
|modify
|100
|6.70
|1.7687
|1.7702
|1.8046
|887
|2005.10.07 06:00
|modify
|100
|6.70
|1.7687
|1.7708
|1.8046
|888
|2005.10.07 07:00
|modify
|100
|6.70
|1.7687
|1.7718
|1.8046
|889
|2005.10.07 08:00
|modify
|100
|6.70
|1.7687
|1.7723
|1.8046
|890
|2005.10.07 08:46
|s/l
|100
|6.70
|1.7723
|1.7723
|1.8046
|2393.87
|36233.12
|891
|2005.10.10 08:35
|sell
|101
|7.20
|1.7616
|1.7657
|1.7265
|892
|2005.10.10 08:37
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7653
|1.7265
|893
|2005.10.10 09:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7649
|1.7265
|894
|2005.10.10 10:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7647
|1.7265
|895
|2005.10.10 11:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7645
|1.7265
|896
|2005.10.10 14:03
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7604
|1.7265
|897
|2005.10.11 03:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7600
|1.7265
|898
|2005.10.11 05:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7597
|1.7265
|899
|2005.10.11 06:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7589
|1.7265
|900
|2005.10.11 07:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7586
|1.7265
|901
|2005.10.11 08:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7581
|1.7265
|902
|2005.10.11 09:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7578
|1.7265
|903
|2005.10.11 10:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7554
|1.7265
|904
|2005.10.11 11:00
|modify
|101
|7.20
|1.7616
|1.7551
|1.7265
|905
|2005.10.11 11:39
|s/l
|101
|7.20
|1.7551
|1.7551
|1.7265
|4682.89
|40916.01
|906
|2005.10.14 02:25
|buy
|102
|8.10
|1.7508
|1.7447
|1.7867
|907
|2005.10.14 03:00
|modify
|102
|8.10
|1.7508
|1.7451
|1.7867
|908
|2005.10.14 04:37
|modify
|102
|8.10
|1.7508
|1.7520
|1.7867
|909
|2005.10.14 11:13
|s/l
|102
|8.10
|1.7520
|1.7520
|1.7867
|972.04
|41888.05
|910
|2005.10.17 01:25
|buy
|103
|8.30
|1.7643
|1.7545
|1.8002
|911
|2005.10.17 02:22
|modify
|103
|8.30
|1.7643
|1.7655
|1.8002
|912
|2005.10.17 09:36
|s/l
|103
|8.30
|1.7655
|1.7655
|1.8002
|995.97
|42884.02
|913
|2005.10.17 10:00
|buy
|104
|8.50
|1.7660
|1.7604
|1.8019
|914
|2005.10.17 11:35
|s/l
|104
|8.50
|1.7604
|1.7604
|1.8019
|-4759.97
|38124.05
|915
|2005.10.20 05:10
|buy
|105
|7.60
|1.7605
|1.7550
|1.7964
|916
|2005.10.20 06:00
|modify
|105
|7.60
|1.7605
|1.7556
|1.7964
|917
|2005.10.20 07:00
|modify
|105
|7.60
|1.7605
|1.7566
|1.7964
|918
|2005.10.20 08:00
|modify
|105
|7.60
|1.7605
|1.7576
|1.7964
|919
|2005.10.20 08:52
|modify
|105
|7.60
|1.7605
|1.7617
|1.7964
|920
|2005.10.20 10:02
|s/l
|105
|7.60
|1.7617
|1.7617
|1.7964
|911.99
|39036.04
|921
|2005.10.26 02:05
|buy
|106
|7.80
|1.7830
|1.7763
|1.8189
|922
|2005.10.26 03:00
|modify
|106
|7.80
|1.7830
|1.7768
|1.8189
|923
|2005.10.26 04:00
|modify
|106
|7.80
|1.7830
|1.7769
|1.8189
|924
|2005.10.26 06:00
|modify
|106
|7.80
|1.7830
|1.7777
|1.8189
|925
|2005.10.26 07:00
|modify
|106
|7.80
|1.7830
|1.7785
|1.8189
|926
|2005.10.26 08:00
|modify
|106
|7.80
|1.7830
|1.7801
|1.8189
|927
|2005.10.26 09:00
|modify
|106
|7.80
|1.7830
|1.7803
|1.8189
|928
|2005.10.26 09:24
|s/l
|106
|7.80
|1.7803
|1.7803
|1.8189
|-2106.04
|36930.00
|929
|2005.10.27 17:05
|buy
|107
|7.30
|1.7826
|1.7778
|1.8185
|930
|2005.10.28 00:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7782
|1.8185
|931
|2005.10.28 01:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7786
|1.8185
|932
|2005.10.28 02:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7797
|1.8185
|933
|2005.10.28 03:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7802
|1.8185
|934
|2005.10.28 04:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7805
|1.8185
|935
|2005.10.28 05:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7806
|1.8185
|936
|2005.10.28 06:00
|modify
|107
|7.30
|1.7826
|1.7815
|1.8185
|937
|2005.10.28 11:48
|s/l
|107
|7.30
|1.7815
|1.7815
|1.8185
|-822.69
|36107.31
|938
|2005.10.31 08:05
|sell
|108
|7.20
|1.7765
|1.7818
|1.7414
|939
|2005.10.31 08:05
|modify
|108
|7.20
|1.7765
|1.7814
|1.7414
|940
|2005.10.31 09:00
|modify
|108
|7.20
|1.7765
|1.7802
|1.7414
|941
|2005.10.31 09:30
|s/l
|108
|7.20
|1.7802
|1.7802
|1.7414
|-2664.01
|33443.30
|942
|2005.11.01 08:25
|sell
|109
|6.60
|1.7698
|1.7740
|1.7347
|943
|2005.11.01 08:25
|modify
|109
|6.60
|1.7698
|1.7736
|1.7347
|944
|2005.11.01 09:45
|modify
|109
|6.60
|1.7698
|1.7722
|1.7347
|945
|2005.11.01 15:32
|modify
|109
|6.60
|1.7698
|1.7686
|1.7347
|946
|2005.11.02 14:23
|s/l
|109
|6.60
|1.7686
|1.7686
|1.7347
|794.61
|34237.91
|947
|2005.11.03 07:25
|buy
|110
|6.80
|1.7746
|1.7705
|1.8105
|948
|2005.11.03 08:00
|modify
|110
|6.80
|1.7746
|1.7723
|1.8105
|949
|2005.11.03 09:00
|modify
|110
|6.80
|1.7746
|1.7726
|1.8105
|950
|2005.11.03 10:43
|modify
|110
|6.80
|1.7746
|1.7758
|1.8105
|951
|2005.11.03 12:02
|s/l
|110
|6.80
|1.7758
|1.7758
|1.8105
|816.03
|35053.94
|952
|2005.11.08 14:55
|sell
|111
|7.00
|1.7382
|1.7431
|1.7031
|953
|2005.11.08 14:55
|modify
|111
|7.00
|1.7382
|1.7427
|1.7031
|954
|2005.11.08 16:20
|s/l
|111
|7.00
|1.7427
|1.7427
|1.7031
|-3150.04
|31903.90
|955
|2005.11.17 01:05
|sell
|112
|6.30
|1.7188
|1.7262
|1.6837
|956
|2005.11.17 01:07
|modify
|112
|6.30
|1.7188
|1.7258
|1.6837
|957
|2005.11.17 03:00
|modify
|112
|6.30
|1.7188
|1.7248
|1.6837
|958
|2005.11.17 04:00
|modify
|112
|6.30
|1.7188
|1.7243
|1.6837
|959
|2005.11.17 07:00
|modify
|112
|6.30
|1.7188
|1.7224
|1.6837
|960
|2005.11.17 08:00
|modify
|112
|6.30
|1.7188
|1.7218
|1.6837
|961
|2005.11.17 10:17
|s/l
|112
|6.30
|1.7218
|1.7218
|1.6837
|-1890.03
|30013.87
|962
|2005.11.29 02:50
|buy
|113
|6.00
|1.7241
|1.7187
|1.7600
|963
|2005.11.29 03:00
|modify
|113
|6.00
|1.7241
|1.7188
|1.7600
|964
|2005.11.29 04:00
|close
|113
|6.00
|1.7212
|1.7188
|1.7600
|-1740.04
|28273.83
|965
|2005.11.30 06:20
|sell
|114
|5.60
|1.7189
|1.7240
|1.6838
|966
|2005.11.30 06:21
|modify
|114
|5.60
|1.7189
|1.7236
|1.6838
|967
|2005.11.30 07:00
|modify
|114
|5.60
|1.7189
|1.7231
|1.6838
|968
|2005.11.30 08:00
|modify
|114
|5.60
|1.7189
|1.7221
|1.6838
|969
|2005.11.30 09:04
|s/l
|114
|5.60
|1.7221
|1.7221
|1.6838
|-1792.02
|26481.81
|970
|2005.12.01 06:05
|buy
|115
|5.20
|1.7281
|1.7237
|1.7640
|971
|2005.12.01 07:00
|modify
|115
|5.20
|1.7281
|1.7240
|1.7640
|972
|2005.12.01 08:00
|modify
|115
|5.20
|1.7281
|1.7263
|1.7640
|973
|2005.12.01 09:18
|modify
|115
|5.20
|1.7281
|1.7293
|1.7640
|974
|2005.12.01 12:00
|s/l
|115
|5.20
|1.7293
|1.7293
|1.7640
|624.00
|27105.81
|975
|2005.12.02 02:40
|buy
|116
|5.40
|1.7306
|1.7263
|1.7665
|976
|2005.12.02 09:00
|modify
|116
|5.40
|1.7306
|1.7266
|1.7665
|977
|2005.12.02 10:00
|modify
|116
|5.40
|1.7306
|1.7270
|1.7665
|978
|2005.12.02 11:00
|modify
|116
|5.40
|1.7306
|1.7271
|1.7665
|979
|2005.12.02 12:03
|s/l
|116
|5.40
|1.7271
|1.7271
|1.7665
|-1890.03
|25215.78
|980
|2005.12.09 01:40
|buy
|117
|5.00
|1.7508
|1.7429
|1.7867
|981
|2005.12.09 02:00
|modify
|117
|5.00
|1.7508
|1.7444
|1.7867
|982
|2005.12.09 03:00
|modify
|117
|5.00
|1.7508
|1.7446
|1.7867
|983
|2005.12.09 06:00
|modify
|117
|5.00
|1.7508
|1.7450
|1.7867
|984
|2005.12.09 07:00
|modify
|117
|5.00
|1.7508
|1.7457
|1.7867
|985
|2005.12.09 08:00
|modify
|117
|5.00
|1.7508
|1.7477
|1.7867
|986
|2005.12.09 09:04
|s/l
|117
|5.00
|1.7477
|1.7477
|1.7867
|-1549.97
|23665.81
|987
|2005.12.12 00:05
|buy
|118
|4.70
|1.7509
|1.7463
|1.7868
|988
|2005.12.12 02:17
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7521
|1.7868
|989
|2005.12.12 12:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7540
|1.7868
|990
|2005.12.12 16:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7604
|1.7868
|991
|2005.12.12 18:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7607
|1.7868
|992
|2005.12.12 20:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7620
|1.7868
|993
|2005.12.12 21:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7622
|1.7868
|994
|2005.12.12 22:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7625
|1.7868
|995
|2005.12.12 23:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7628
|1.7868
|996
|2005.12.13 00:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7635
|1.7868
|997
|2005.12.13 01:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7646
|1.7868
|998
|2005.12.13 02:04
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7651
|1.7868
|999
|2005.12.13 03:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7655
|1.7868
|1000
|2005.12.13 04:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7659
|1.7868
|1001
|2005.12.13 05:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7666
|1.7868
|1002
|2005.12.13 06:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7692
|1.7868
|1003
|2005.12.13 07:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7697
|1.7868
|1004
|2005.12.13 08:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7698
|1.7868
|1005
|2005.12.13 09:00
|modify
|118
|4.70
|1.7509
|1.7704
|1.7868
|1006
|2005.12.13 10:06
|s/l
|118
|4.70
|1.7704
|1.7704
|1.7868
|9152.33
|32818.14
|1007
|2005.12.21 01:35
|sell
|119
|6.50
|1.7570
|1.7668
|1.7219
|1008
|2005.12.21 01:35
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7664
|1.7219
|1009
|2005.12.21 02:10
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7661
|1.7219
|1010
|2005.12.21 03:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7649
|1.7219
|1011
|2005.12.21 05:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7641
|1.7219
|1012
|2005.12.21 06:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7639
|1.7219
|1013
|2005.12.21 07:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7634
|1.7219
|1014
|2005.12.21 08:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7623
|1.7219
|1015
|2005.12.21 09:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7608
|1.7219
|1016
|2005.12.21 10:45
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7558
|1.7219
|1017
|2005.12.21 17:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7540
|1.7219
|1018
|2005.12.21 18:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7518
|1.7219
|1019
|2005.12.22 02:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7504
|1.7219
|1020
|2005.12.22 03:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7499
|1.7219
|1021
|2005.12.22 04:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7492
|1.7219
|1022
|2005.12.22 05:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7490
|1.7219
|1023
|2005.12.22 06:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7488
|1.7219
|1024
|2005.12.22 07:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7468
|1.7219
|1025
|2005.12.22 08:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7455
|1.7219
|1026
|2005.12.22 09:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7452
|1.7219
|1027
|2005.12.22 12:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7435
|1.7219
|1028
|2005.12.22 16:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7434
|1.7219
|1029
|2005.12.23 08:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7431
|1.7219
|1030
|2005.12.23 09:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7424
|1.7219
|1031
|2005.12.23 14:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7416
|1.7219
|1032
|2005.12.23 15:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7410
|1.7219
|1033
|2005.12.23 16:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7400
|1.7219
|1034
|2005.12.23 17:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7392
|1.7219
|1035
|2005.12.23 18:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7391
|1.7219
|1036
|2005.12.26 07:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7390
|1.7219
|1037
|2005.12.26 08:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7388
|1.7219
|1038
|2005.12.26 09:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7386
|1.7219
|1039
|2005.12.27 02:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7378
|1.7219
|1040
|2005.12.27 03:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7377
|1.7219
|1041
|2005.12.27 04:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7375
|1.7219
|1042
|2005.12.27 05:04
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7373
|1.7219
|1043
|2005.12.27 06:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7369
|1.7219
|1044
|2005.12.27 07:09
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7365
|1.7219
|1045
|2005.12.27 08:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7360
|1.7219
|1046
|2005.12.27 09:00
|modify
|119
|6.50
|1.7570
|1.7356
|1.7219
|1047
|2005.12.27 09:46
|s/l
|119
|6.50
|1.7356
|1.7356
|1.7219
|13925.58
|46743.72
|1048
|2005.12.29 02:15
|sell
|120
|9.30
|1.7210
|1.7275
|1.6859
|1049
|2005.12.29 02:15
|modify
|120
|9.30
|1.7210
|1.7271
|1.6859
|1050
|2005.12.29 04:00
|modify
|120
|9.30
|1.7210
|1.7270
|1.6859
|1051
|2005.12.29 06:00
|modify
|120
|9.30
|1.7210
|1.7261
|1.6859
|1052
|2005.12.29 07:00
|modify
|120
|9.30
|1.7210
|1.7256
|1.6859
|1053
|2005.12.29 08:01
|modify
|120
|9.30
|1.7210
|1.7247
|1.6859
|1054
|2005.12.29 09:05
|s/l
|120
|9.30
|1.7247
|1.7247
|1.6859
|-3441.04
|43302.68
|1055
|2005.12.30 22:35
|sell
|121
|8.60
|1.7236
|1.7299
|1.6885
|1056
|2005.12.30 22:35
|modify
|121
|8.60
|1.7236
|1.7295
|1.6885
|1057
|2006.01.02 00:49
|modify
|121
|8.60
|1.7236
|1.7291
|1.6885
|1058
|2006.01.02 01:00
|modify
|121
|8.60
|1.7236
|1.7290
|1.6885
|1059
|2006.01.02 02:09
|modify
|121
|8.60
|1.7236
|1.7286
|1.6885
|1060
|2006.01.02 02:15
|modify
|121
|8.60
|1.7236
|1.7224
|1.6885
|1061
|2006.01.02 03:29
|s/l
|121
|8.60
|1.7224
|1.7224
|1.6885
|1035.47
|44338.15
|1062
|2006.01.03 14:25
|buy
|122
|8.80
|1.7262
|1.7220
|1.7621
|1063
|2006.01.03 15:36
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7274
|1.7621
|1064
|2006.01.03 22:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7300
|1.7621
|1065
|2006.01.03 23:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7314
|1.7621
|1066
|2006.01.04 00:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7318
|1.7621
|1067
|2006.01.04 01:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7328
|1.7621
|1068
|2006.01.04 02:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7356
|1.7621
|1069
|2006.01.04 03:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7367
|1.7621
|1070
|2006.01.04 04:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7369
|1.7621
|1071
|2006.01.04 05:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7388
|1.7621
|1072
|2006.01.04 06:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7403
|1.7621
|1073
|2006.01.04 07:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7409
|1.7621
|1074
|2006.01.04 08:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7427
|1.7621
|1075
|2006.01.04 09:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7432
|1.7621
|1076
|2006.01.04 10:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7433
|1.7621
|1077
|2006.01.04 12:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7455
|1.7621
|1078
|2006.01.04 15:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7465
|1.7621
|1079
|2006.01.04 19:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7481
|1.7621
|1080
|2006.01.05 00:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7489
|1.7621
|1081
|2006.01.05 01:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7495
|1.7621
|1082
|2006.01.05 02:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7501
|1.7621
|1083
|2006.01.05 05:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7510
|1.7621
|1084
|2006.01.05 06:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7514
|1.7621
|1085
|2006.01.05 07:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7520
|1.7621
|1086
|2006.01.05 08:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7523
|1.7621
|1087
|2006.01.05 09:00
|modify
|122
|8.80
|1.7262
|1.7527
|1.7621
|1088
|2006.01.05 09:19
|s/l
|122
|8.80
|1.7527
|1.7527
|1.7621
|23224.93
|67563.08
|1089
|2006.01.09 01:30
|buy
|123
|13.50
|1.7682
|1.7605
|1.8041
|1090
|2006.01.09 05:44
|modify
|123
|13.50
|1.7682
|1.7694
|1.8041
|1091
|2006.01.09 07:52
|s/l
|123
|13.50
|1.7694
|1.7694
|1.8041
|1620.04
|69183.12
|1092
|2006.01.16 07:00
|buy
|124
|13.80
|1.7754
|1.7692
|1.8113
|1093
|2006.01.16 08:00
|modify
|124
|13.80
|1.7754
|1.7693
|1.8113
|1094
|2006.01.16 09:00
|modify
|124
|13.80
|1.7754
|1.7698
|1.8113
|1095
|2006.01.16 10:00
|modify
|124
|13.80
|1.7754
|1.7705
|1.8113
|1096
|2006.01.16 11:00
|modify
|124
|13.80
|1.7754
|1.7717
|1.8113
|1097
|2006.01.16 11:06
|s/l
|124
|13.80
|1.7717
|1.7717
|1.8113
|-5105.97
|64077.15
|1098
|2006.01.17 20:35
|sell
|125
|12.80
|1.7646
|1.7699
|1.7295
|1099
|2006.01.17 20:35
|modify
|125
|12.80
|1.7646
|1.7695
|1.7295
|1100
|2006.01.18 00:00
|close
|125
|12.80
|1.7687
|1.7695
|1.7295
|-5242.90
|58834.25
|1101
|2006.01.23 10:00
|buy
|126
|11.70
|1.7750
|1.7698
|1.8109
|1102
|2006.01.23 10:29
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7762
|1.8109
|1103
|2006.01.24 00:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7763
|1.8109
|1104
|2006.01.24 01:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7771
|1.8109
|1105
|2006.01.24 02:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7788
|1.8109
|1106
|2006.01.24 03:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7798
|1.8109
|1107
|2006.01.24 04:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7800
|1.8109
|1108
|2006.01.24 05:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7806
|1.8109
|1109
|2006.01.24 06:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7807
|1.8109
|1110
|2006.01.24 07:00
|modify
|126
|11.70
|1.7750
|1.7813
|1.8109
|1111
|2006.01.24 09:27
|s/l
|126
|11.70
|1.7813
|1.7813
|1.8109
|7339.38
|66173.63
|1112
|2006.01.27 10:45
|sell
|127
|13.20
|1.7812
|1.7875
|1.7461
|1113
|2006.01.27 10:45
|modify
|127
|13.20
|1.7812
|1.7871
|1.7461
|1114
|2006.01.27 11:00
|modify
|127
|13.20
|1.7812
|1.7866
|1.7461
|1115
|2006.01.27 12:00
|modify
|127
|13.20
|1.7812
|1.7864
|1.7461
|1116
|2006.01.27 12:03
|modify
|127
|13.20
|1.7812
|1.7800
|1.7461
|1117
|2006.01.27 14:30
|s/l
|127
|13.20
|1.7800
|1.7800
|1.7461
|1584.07
|67757.70
|1118
|2006.02.03 00:45
|buy
|128
|13.50
|1.7784
|1.7714
|1.8143
|1119
|2006.02.03 01:10
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7720
|1.8143
|1120
|2006.02.03 02:00
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7721
|1.8143
|1121
|2006.02.03 05:00
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7725
|1.8143
|1122
|2006.02.03 06:05
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7735
|1.8143
|1123
|2006.02.03 07:00
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7739
|1.8143
|1124
|2006.02.03 08:00
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7752
|1.8143
|1125
|2006.02.03 09:00
|modify
|128
|13.50
|1.7784
|1.7758
|1.8143
|1126
|2006.02.03 10:46
|s/l
|128
|13.50
|1.7758
|1.7758
|1.8143
|-3510.00
|64247.70
|1127
|2006.02.06 01:25
|sell
|129
|12.80
|1.7636
|1.7719
|1.7285
|1128
|2006.02.06 01:25
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7715
|1.7285
|1129
|2006.02.06 07:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7691
|1.7285
|1130
|2006.02.06 08:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7676
|1.7285
|1131
|2006.02.06 08:12
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7624
|1.7285
|1132
|2006.02.06 12:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7623
|1.7285
|1133
|2006.02.06 13:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7617
|1.7285
|1134
|2006.02.06 14:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7600
|1.7285
|1135
|2006.02.06 17:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7599
|1.7285
|1136
|2006.02.06 18:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7597
|1.7285
|1137
|2006.02.06 19:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7570
|1.7285
|1138
|2006.02.06 20:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7550
|1.7285
|1139
|2006.02.07 00:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7542
|1.7285
|1140
|2006.02.07 01:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7539
|1.7285
|1141
|2006.02.07 04:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7528
|1.7285
|1142
|2006.02.07 05:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7527
|1.7285
|1143
|2006.02.07 06:05
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7523
|1.7285
|1144
|2006.02.07 07:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7518
|1.7285
|1145
|2006.02.07 08:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7513
|1.7285
|1146
|2006.02.07 09:00
|modify
|129
|12.80
|1.7636
|1.7505
|1.7285
|1147
|2006.02.07 09:12
|s/l
|129
|12.80
|1.7505
|1.7505
|1.7285
|16773.11
|81020.81
|1148
|2006.02.07 23:45
|sell
|130
|16.20
|1.7464
|1.7509
|1.7113
|1149
|2006.02.07 23:45
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7505
|1.7113
|1150
|2006.02.08 05:00
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7500
|1.7113
|1151
|2006.02.08 06:00
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7495
|1.7113
|1152
|2006.02.08 07:00
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7493
|1.7113
|1153
|2006.02.08 08:00
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7482
|1.7113
|1154
|2006.02.08 09:00
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7476
|1.7113
|1155
|2006.02.08 09:41
|modify
|130
|16.20
|1.7464
|1.7452
|1.7113
|1156
|2006.02.09 02:01
|s/l
|130
|16.20
|1.7452
|1.7452
|1.7113
|1969.92
|82990.73
|1157
|2006.02.20 09:30
|buy
|131
|16.50
|1.7430
|1.7377
|1.7789
|1158
|2006.02.20 10:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7382
|1.7789
|1159
|2006.02.20 11:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7383
|1.7789
|1160
|2006.02.20 12:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7384
|1.7789
|1161
|2006.02.20 13:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7387
|1.7789
|1162
|2006.02.20 14:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7389
|1.7789
|1163
|2006.02.20 16:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7391
|1.7789
|1164
|2006.02.20 17:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7393
|1.7789
|1165
|2006.02.20 18:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7394
|1.7789
|1166
|2006.02.20 19:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7397
|1.7789
|1167
|2006.02.21 00:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7402
|1.7789
|1168
|2006.02.21 02:00
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7406
|1.7789
|1169
|2006.02.21 13:59
|modify
|131
|16.50
|1.7430
|1.7442
|1.7789
|1170
|2006.02.21 16:04
|s/l
|131
|16.50
|1.7442
|1.7442
|1.7789
|1935.51
|84926.24
|1171
|2006.02.27 17:40
|sell
|132
|16.90
|1.7417
|1.7460
|1.7066
|1172
|2006.02.27 17:40
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7456
|1.7066
|1173
|2006.02.27 18:00
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7453
|1.7066
|1174
|2006.02.28 02:00
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7452
|1.7066
|1175
|2006.02.28 03:00
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7449
|1.7066
|1176
|2006.02.28 04:00
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7441
|1.7066
|1177
|2006.02.28 08:00
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7437
|1.7066
|1178
|2006.02.28 08:05
|modify
|132
|16.90
|1.7417
|1.7405
|1.7066
|1179
|2006.02.28 09:44
|s/l
|132
|16.90
|1.7405
|1.7405
|1.7066
|2034.85
|86961.09
|1180
|2006.03.01 08:50
|buy
|133
|17.30
|1.7537
|1.7494
|1.7896
|1181
|2006.03.01 09:00
|modify
|133
|17.30
|1.7537
|1.7505
|1.7896
|1182
|2006.03.01 11:16
|modify
|133
|17.30
|1.7537
|1.7549
|1.7896
|1183
|2006.03.01 16:08
|s/l
|133
|17.30
|1.7549
|1.7549
|1.7896
|2076.08
|89037.17
|1184
|2006.03.08 03:00
|sell
|134
|17.80
|1.7370
|1.7418
|1.7019
|1185
|2006.03.08 03:00
|modify
|134
|17.80
|1.7370
|1.7414
|1.7019
|1186
|2006.03.08 05:00
|modify
|134
|17.80
|1.7370
|1.7411
|1.7019
|1187
|2006.03.08 06:00
|modify
|134
|17.80
|1.7370
|1.7406
|1.7019
|1188
|2006.03.08 07:00
|modify
|134
|17.80
|1.7370
|1.7395
|1.7019
|1189
|2006.03.08 08:00
|modify
|134
|17.80
|1.7370
|1.7394
|1.7019
|1190
|2006.03.08 08:27
|s/l
|134
|17.80
|1.7394
|1.7394
|1.7019
|-4272.02
|84765.15
|1191
|2006.03.13 00:55
|sell
|135
|16.90
|1.7276
|1.7341
|1.6925
|1192
|2006.03.13 00:55
|modify
|135
|16.90
|1.7276
|1.7337
|1.6925
|1193
|2006.03.13 07:00
|modify
|135
|16.90
|1.7276
|1.7323
|1.6925
|1194
|2006.03.13 08:00
|modify
|135
|16.90
|1.7276
|1.7304
|1.6925
|1195
|2006.03.13 09:06
|modify
|135
|16.90
|1.7276
|1.7298
|1.6925
|1196
|2006.03.13 10:00
|modify
|135
|16.90
|1.7276
|1.7264
|1.6925
|1197
|2006.03.13 11:33
|s/l
|135
|16.90
|1.7264
|1.7264
|1.6925
|2027.96
|86793.11
|1198
|2006.03.14 08:45
|buy
|136
|17.30
|1.7345
|1.7292
|1.7704
|1199
|2006.03.14 09:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7296
|1.7704
|1200
|2006.03.14 10:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7297
|1.7704
|1201
|2006.03.14 12:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7298
|1.7704
|1202
|2006.03.14 15:49
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7357
|1.7704
|1203
|2006.03.14 18:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7372
|1.7704
|1204
|2006.03.14 19:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7382
|1.7704
|1205
|2006.03.15 01:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7384
|1.7704
|1206
|2006.03.15 02:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7385
|1.7704
|1207
|2006.03.15 03:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7389
|1.7704
|1208
|2006.03.15 06:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7394
|1.7704
|1209
|2006.03.15 07:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7406
|1.7704
|1210
|2006.03.15 08:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7416
|1.7704
|1211
|2006.03.15 09:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7424
|1.7704
|1212
|2006.03.15 10:00
|modify
|136
|17.30
|1.7345
|1.7428
|1.7704
|1213
|2006.03.15 10:34
|s/l
|136
|17.30
|1.7428
|1.7428
|1.7704
|14312.32
|101105.43
|1214
|2006.03.16 05:30
|buy
|137
|20.20
|1.7467
|1.7411
|1.7826
|1215
|2006.03.16 06:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7415
|1.7826
|1216
|2006.03.16 07:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7423
|1.7826
|1217
|2006.03.16 08:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7428
|1.7826
|1218
|2006.03.16 14:33
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7479
|1.7826
|1219
|2006.03.16 21:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7480
|1.7826
|1220
|2006.03.17 00:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7488
|1.7826
|1221
|2006.03.17 01:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7489
|1.7826
|1222
|2006.03.17 02:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7496
|1.7826
|1223
|2006.03.17 03:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7502
|1.7826
|1224
|2006.03.17 04:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7503
|1.7826
|1225
|2006.03.17 06:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7512
|1.7826
|1226
|2006.03.17 07:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7518
|1.7826
|1227
|2006.03.17 08:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7524
|1.7826
|1228
|2006.03.17 09:02
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7528
|1.7826
|1229
|2006.03.17 10:00
|modify
|137
|20.20
|1.7467
|1.7533
|1.7826
|1230
|2006.03.17 13:33
|s/l
|137
|20.20
|1.7533
|1.7533
|1.7826
|13277.50
|114382.93
|1231
|2006.03.22 00:00
|sell
|138
|22.80
|1.7487
|1.7548
|1.7136
|1232
|2006.03.22 00:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7544
|1.7136
|1233
|2006.03.22 02:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7543
|1.7136
|1234
|2006.03.22 03:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7542
|1.7136
|1235
|2006.03.22 04:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7536
|1.7136
|1236
|2006.03.22 05:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7532
|1.7136
|1237
|2006.03.22 06:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7527
|1.7136
|1238
|2006.03.22 07:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7525
|1.7136
|1239
|2006.03.22 08:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7520
|1.7136
|1240
|2006.03.22 09:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7514
|1.7136
|1241
|2006.03.23 01:57
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7475
|1.7136
|1242
|2006.03.23 14:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7467
|1.7136
|1243
|2006.03.23 18:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7422
|1.7136
|1244
|2006.03.24 07:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7418
|1.7136
|1245
|2006.03.24 08:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7389
|1.7136
|1246
|2006.03.24 09:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7381
|1.7136
|1247
|2006.03.24 10:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7370
|1.7136
|1248
|2006.03.24 12:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7368
|1.7136
|1249
|2006.03.24 14:00
|modify
|138
|22.80
|1.7487
|1.7364
|1.7136
|1250
|2006.03.24 15:06
|s/l
|138
|22.80
|1.7364
|1.7364
|1.7136
|28080.53
|142463.46
|1251
|2006.04.19 07:30
|buy
|139
|28.40
|1.7813
|1.7763
|1.8172
|1252
|2006.04.19 08:00
|modify
|139
|28.40
|1.7813
|1.7769
|1.8172
|1253
|2006.04.19 09:00
|modify
|139
|28.40
|1.7813
|1.7772
|1.8172
|1254
|2006.04.19 10:34
|modify
|139
|28.40
|1.7813
|1.7825
|1.8172
|1255
|2006.04.19 14:35
|s/l
|139
|28.40
|1.7825
|1.7825
|1.8172
|3408.00
|145871.46
|1256
|2006.04.20 02:15
|buy
|140
|29.10
|1.7902
|1.7830
|1.8261
|1257
|2006.04.20 03:00
|modify
|140
|29.10
|1.7902
|1.7837
|1.8261
|1258
|2006.04.20 05:00
|modify
|140
|29.10
|1.7902
|1.7838
|1.8261
|1259
|2006.04.20 06:00
|modify
|140
|29.10
|1.7902
|1.7848
|1.8261
|1260
|2006.04.20 07:00
|modify
|140
|29.10
|1.7902
|1.7858
|1.8261
|1261
|2006.04.20 08:00
|modify
|140
|29.10
|1.7902
|1.7864
|1.8261
|1262
|2006.04.20 09:11
|s/l
|140
|29.10
|1.7864
|1.7864
|1.8261
|-11058.14
|134813.32
|1263
|2006.04.21 03:55
|sell
|141
|26.90
|1.7793
|1.7848
|1.7442
|1264
|2006.04.21 03:55
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7844
|1.7442
|1265
|2006.04.21 04:00
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7837
|1.7442
|1266
|2006.04.21 05:00
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7835
|1.7442
|1267
|2006.04.21 06:00
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7827
|1.7442
|1268
|2006.04.21 07:00
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7820
|1.7442
|1269
|2006.04.21 08:00
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7807
|1.7442
|1270
|2006.04.21 09:01
|modify
|141
|26.90
|1.7793
|1.7800
|1.7442
|1271
|2006.04.21 10:03
|s/l
|141
|26.90
|1.7800
|1.7800
|1.7442
|-1883.07
|132930.25
|1272
|2006.04.28 03:30
|buy
|142
|26.50
|1.8012
|1.7908
|1.8371
|1273
|2006.04.28 06:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.7915
|1.8371
|1274
|2006.04.28 07:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.7920
|1.8371
|1275
|2006.04.28 08:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.7971
|1.8371
|1276
|2006.04.28 09:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.7985
|1.8371
|1277
|2006.04.28 10:32
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8024
|1.8371
|1278
|2006.04.28 17:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8027
|1.8371
|1279
|2006.04.28 18:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8059
|1.8371
|1280
|2006.04.28 19:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8112
|1.8371
|1281
|2006.05.01 03:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8116
|1.8371
|1282
|2006.05.01 04:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8124
|1.8371
|1283
|2006.05.01 05:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8130
|1.8371
|1284
|2006.05.01 07:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8142
|1.8371
|1285
|2006.05.01 08:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8163
|1.8371
|1286
|2006.05.01 09:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8181
|1.8371
|1287
|2006.05.01 10:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8197
|1.8371
|1288
|2006.05.01 11:05
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8202
|1.8371
|1289
|2006.05.01 12:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8207
|1.8371
|1290
|2006.05.01 13:05
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8210
|1.8371
|1291
|2006.05.01 14:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8215
|1.8371
|1292
|2006.05.01 15:00
|modify
|142
|26.50
|1.8012
|1.8216
|1.8371
|1293
|2006.05.01 15:12
|t/p
|142
|26.50
|1.8371
|1.8216
|1.8371
|95063.54
|227993.79
|1294
|2006.05.05 03:40
|buy
|143
|45.50
|1.8511
|1.8409
|1.8870
|1295
|2006.05.05 04:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8421
|1.8870
|1296
|2006.05.05 05:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8423
|1.8870
|1297
|2006.05.05 06:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8434
|1.8870
|1298
|2006.05.05 07:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8445
|1.8870
|1299
|2006.05.05 08:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8457
|1.8870
|1300
|2006.05.05 09:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8459
|1.8870
|1301
|2006.05.05 10:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8461
|1.8870
|1302
|2006.05.05 12:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8466
|1.8870
|1303
|2006.05.05 14:30
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8523
|1.8870
|1304
|2006.05.08 07:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8526
|1.8870
|1305
|2006.05.08 08:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8537
|1.8870
|1306
|2006.05.08 09:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8547
|1.8870
|1307
|2006.05.08 12:00
|modify
|143
|45.50
|1.8511
|1.8589
|1.8870
|1308
|2006.05.08 15:59
|s/l
|143
|45.50
|1.8589
|1.8589
|1.8870
|35367.06
|263360.85
|1309
|2006.05.15 08:30
|buy
|144
|52.60
|1.8928
|1.8874
|1.9287
|1310
|2006.05.15 09:00
|modify
|144
|52.60
|1.8928
|1.8879
|1.9287
|1311
|2006.05.15 10:06
|s/l
|144
|52.60
|1.8879
|1.8879
|1.9287
|-25774.14
|237586.71
|1312
|2006.05.19 05:55
|buy
|145
|47.50
|1.8903
|1.8805
|1.9262
|1313
|2006.05.19 06:00
|modify
|145
|47.50
|1.8903
|1.8813
|1.9262
|1314
|2006.05.19 07:00
|modify
|145
|47.50
|1.8903
|1.8830
|1.9262
|1315
|2006.05.19 08:00
|modify
|145
|47.50
|1.8903
|1.8839
|1.9262
|1316
|2006.05.19 09:00
|modify
|145
|47.50
|1.8903
|1.8850
|1.9262
|1317
|2006.05.19 09:10
|s/l
|145
|47.50
|1.8850
|1.8850
|1.9262
|-25174.85
|212411.86
|1318
|2006.05.19 21:15
|sell
|146
|42.40
|1.8780
|1.8861
|1.8429
|1319
|2006.05.19 21:15
|modify
|146
|42.40
|1.8780
|1.8857
|1.8429
|1320
|2006.05.22 02:16
|modify
|146
|42.40
|1.8780
|1.8768
|1.8429
|1321
|2006.05.22 12:09
|s/l
|146
|42.40
|1.8768
|1.8768
|1.8429
|5105.05
|217516.91
|1322
|2006.05.23 01:10
|buy
|147
|43.50
|1.8833
|1.8754
|1.9192
|1323
|2006.05.23 02:00
|modify
|147
|43.50
|1.8833
|1.8759
|1.9192
|1324
|2006.05.23 04:00
|modify
|147
|43.50
|1.8833
|1.8766
|1.9192
|1325
|2006.05.23 06:00
|modify
|147
|43.50
|1.8833
|1.8769
|1.9192
|1326
|2006.05.23 06:53
|modify
|147
|43.50
|1.8833
|1.8845
|1.9192
|1327
|2006.05.23 08:07
|s/l
|147
|43.50
|1.8845
|1.8845
|1.9192
|5220.00
|222736.91
|1328
|2006.05.29 03:15
|sell
|148
|44.50
|1.8596
|1.8679
|1.8245
|1329
|2006.05.29 03:16
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8675
|1.8245
|1330
|2006.05.29 04:00
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8671
|1.8245
|1331
|2006.05.29 05:00
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8670
|1.8245
|1332
|2006.05.29 06:00
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8665
|1.8245
|1333
|2006.05.29 07:00
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8655
|1.8245
|1334
|2006.05.29 08:00
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8622
|1.8245
|1335
|2006.05.29 09:00
|modify
|148
|44.50
|1.8596
|1.8611
|1.8245
|1336
|2006.05.29 09:46
|s/l
|148
|44.50
|1.8611
|1.8611
|1.8245
|-6675.23
|216061.68
|1337
|2006.05.31 01:05
|buy
|149
|43.20
|1.8814
|1.8716
|1.9173
|1338
|2006.05.31 02:00
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8717
|1.9173
|1339
|2006.05.31 03:00
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8727
|1.9173
|1340
|2006.05.31 05:00
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8735
|1.9173
|1341
|2006.05.31 06:00
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8745
|1.9173
|1342
|2006.05.31 07:00
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8771
|1.9173
|1343
|2006.05.31 08:00
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8778
|1.9173
|1344
|2006.05.31 08:52
|modify
|149
|43.20
|1.8814
|1.8826
|1.9173
|1345
|2006.05.31 09:05
|s/l
|149
|43.20
|1.8826
|1.8826
|1.9173
|5183.82
|221245.50
|1346
|2006.06.06 08:20
|sell
|150
|44.20
|1.8731
|1.8785
|1.8380
|1347
|2006.06.06 08:20
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8781
|1.8380
|1348
|2006.06.06 09:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8779
|1.8380
|1349
|2006.06.06 12:24
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8719
|1.8380
|1350
|2006.06.06 19:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8717
|1.8380
|1351
|2006.06.07 00:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8714
|1.8380
|1352
|2006.06.07 01:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8708
|1.8380
|1353
|2006.06.07 02:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8703
|1.8380
|1354
|2006.06.07 04:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8692
|1.8380
|1355
|2006.06.07 06:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8680
|1.8380
|1356
|2006.06.07 07:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8671
|1.8380
|1357
|2006.06.07 08:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8661
|1.8380
|1358
|2006.06.07 10:00
|modify
|150
|44.20
|1.8731
|1.8637
|1.8380
|1359
|2006.06.07 12:22
|s/l
|150
|44.20
|1.8637
|1.8637
|1.8380
|41565.87
|262811.37
|1360
|2006.06.14 03:30
|sell
|151
|52.50
|1.8351
|1.8446
|1.8000
|1361
|2006.06.14 03:31
|modify
|151
|52.50
|1.8351
|1.8442
|1.8000
|1362
|2006.06.14 04:00
|modify
|151
|52.50
|1.8351
|1.8438
|1.8000
|1363
|2006.06.14 05:00
|modify
|151
|52.50
|1.8351
|1.8437
|1.8000
|1364
|2006.06.14 06:00
|modify
|151
|52.50
|1.8351
|1.8427
|1.8000
|1365
|2006.06.14 07:00
|modify
|151
|52.50
|1.8351
|1.8414
|1.8000
|1366
|2006.06.14 08:00
|close
|151
|52.50
|1.8377
|1.8414
|1.8000
|-13649.41
|249161.96
|1367
|2006.07.03 01:50
|buy
|152
|49.80
|1.8468
|1.8371
|1.8827
|1368
|2006.07.03 02:00
|modify
|152
|49.80
|1.8468
|1.8374
|1.8827
|1369
|2006.07.03 03:00
|modify
|152
|49.80
|1.8468
|1.8381
|1.8827
|1370
|2006.07.03 06:00
|modify
|152
|49.80
|1.8468
|1.8384
|1.8827
|1371
|2006.07.03 07:00
|modify
|152
|49.80
|1.8468
|1.8406
|1.8827
|1372
|2006.07.03 08:00
|modify
|152
|49.80
|1.8468
|1.8411
|1.8827
|1373
|2006.07.03 09:00
|modify
|152
|49.80
|1.8468
|1.8425
|1.8827
|1374
|2006.07.03 12:07
|s/l
|152
|49.80
|1.8425
|1.8425
|1.8827
|-21414.11
|227747.85
|1375
|2006.07.06 01:45
|sell
|153
|45.50
|1.8357
|1.8435
|1.8006
|1376
|2006.07.06 01:46
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8431
|1.8006
|1377
|2006.07.06 02:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8425
|1.8006
|1378
|2006.07.06 03:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8418
|1.8006
|1379
|2006.07.06 04:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8414
|1.8006
|1380
|2006.07.06 05:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8413
|1.8006
|1381
|2006.07.06 06:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8391
|1.8006
|1382
|2006.07.06 07:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8379
|1.8006
|1383
|2006.07.06 08:00
|modify
|153
|45.50
|1.8357
|1.8374
|1.8006
|1384
|2006.07.06 08:24
|s/l
|153
|45.50
|1.8374
|1.8374
|1.8006
|-7734.84
|220013.01
|1385
|2006.07.10 02:20
|buy
|154
|44.00
|1.8480
|1.8435
|1.8839
|1386
|2006.07.10 07:00
|modify
|154
|44.00
|1.8480
|1.8462
|1.8839
|1387
|2006.07.10 09:00
|modify
|154
|44.00
|1.8480
|1.8466
|1.8839
|1388
|2006.07.10 09:23
|modify
|154
|44.00
|1.8480
|1.8492
|1.8839
|1389
|2006.07.10 10:33
|s/l
|154
|44.00
|1.8492
|1.8492
|1.8839
|5280.07
|225293.08
|1390
|2006.07.13 03:10
|sell
|155
|45.00
|1.8347
|1.8425
|1.7996
|1391
|2006.07.13 03:12
|modify
|155
|45.00
|1.8347
|1.8421
|1.7996
|1392
|2006.07.13 04:00
|modify
|155
|45.00
|1.8347
|1.8412
|1.7996
|1393
|2006.07.13 05:00
|modify
|155
|45.00
|1.8347
|1.8405
|1.7996
|1394
|2006.07.13 06:00
|modify
|155
|45.00
|1.8347
|1.8386
|1.7996
|1395
|2006.07.13 07:00
|modify
|155
|45.00
|1.8347
|1.8380
|1.7996
|1396
|2006.07.13 08:00
|modify
|155
|45.00
|1.8347
|1.8373
|1.7996
|1397
|2006.07.13 09:14
|s/l
|155
|45.00
|1.8373
|1.8373
|1.7996
|-11700.05
|213593.03
|1398
|2006.07.14 03:25
|buy
|156
|42.70
|1.8409
|1.8363
|1.8768
|1399
|2006.07.14 04:00
|close
|156
|42.70
|1.8409
|1.8363
|1.8768
|-0.23
|213592.80
|1400
|2006.07.17 00:40
|sell
|157
|42.70
|1.8385
|1.8448
|1.8034
|1401
|2006.07.17 00:41
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8444
|1.8034
|1402
|2006.07.17 02:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8437
|1.8034
|1403
|2006.07.17 03:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8432
|1.8034
|1404
|2006.07.17 04:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8429
|1.8034
|1405
|2006.07.17 05:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8423
|1.8034
|1406
|2006.07.17 06:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8422
|1.8034
|1407
|2006.07.17 07:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8409
|1.8034
|1408
|2006.07.17 08:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8396
|1.8034
|1409
|2006.07.17 09:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8394
|1.8034
|1410
|2006.07.17 09:55
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8373
|1.8034
|1411
|2006.07.17 12:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8314
|1.8034
|1412
|2006.07.17 13:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8289
|1.8034
|1413
|2006.07.17 14:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8287
|1.8034
|1414
|2006.07.18 02:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8260
|1.8034
|1415
|2006.07.18 04:55
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8253
|1.8034
|1416
|2006.07.18 05:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8247
|1.8034
|1417
|2006.07.18 06:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8242
|1.8034
|1418
|2006.07.18 07:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8235
|1.8034
|1419
|2006.07.18 08:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8228
|1.8034
|1420
|2006.07.18 09:00
|modify
|157
|42.70
|1.8385
|1.8224
|1.8034
|1421
|2006.07.18 09:24
|s/l
|157
|42.70
|1.8224
|1.8224
|1.8034
|68764.18
|282356.98
|1422
|2006.07.20 21:50
|buy
|158
|56.40
|1.8482
|1.8430
|1.8841
|1423
|2006.07.21 03:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8431
|1.8841
|1424
|2006.07.21 04:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8438
|1.8841
|1425
|2006.07.21 05:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8446
|1.8841
|1426
|2006.07.21 07:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8449
|1.8841
|1427
|2006.07.21 08:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8454
|1.8841
|1428
|2006.07.21 09:14
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8494
|1.8841
|1429
|2006.07.21 14:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8501
|1.8841
|1430
|2006.07.24 01:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8503
|1.8841
|1431
|2006.07.24 02:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8513
|1.8841
|1432
|2006.07.24 03:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8518
|1.8841
|1433
|2006.07.24 06:04
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8519
|1.8841
|1434
|2006.07.24 07:00
|modify
|158
|56.40
|1.8482
|1.8525
|1.8841
|1435
|2006.07.24 07:33
|s/l
|158
|56.40
|1.8525
|1.8525
|1.8841
|23947.35
|306304.33
|1436
|2006.07.26 01:45
|sell
|159
|61.20
|1.8410
|1.8490
|1.8059
|1437
|2006.07.26 01:45
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8486
|1.8059
|1438
|2006.07.26 02:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8479
|1.8059
|1439
|2006.07.26 03:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8478
|1.8059
|1440
|2006.07.26 04:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8477
|1.8059
|1441
|2006.07.26 05:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8476
|1.8059
|1442
|2006.07.26 06:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8472
|1.8059
|1443
|2006.07.26 07:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8465
|1.8059
|1444
|2006.07.26 08:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8448
|1.8059
|1445
|2006.07.26 09:00
|modify
|159
|61.20
|1.8410
|1.8431
|1.8059
|1446
|2006.07.26 14:55
|s/l
|159
|61.20
|1.8431
|1.8431
|1.8059
|-12852.24
|293452.09
|1447
|2006.07.28 22:20
|buy
|160
|58.60
|1.8627
|1.8553
|1.8986
|1448
|2006.07.31 05:00
|modify
|160
|58.60
|1.8627
|1.8557
|1.8986
|1449
|2006.07.31 06:00
|modify
|160
|58.60
|1.8627
|1.8558
|1.8986
|1450
|2006.07.31 07:00
|modify
|160
|58.60
|1.8627
|1.8583
|1.8986
|1451
|2006.07.31 08:00
|modify
|160
|58.60
|1.8627
|1.8589
|1.8986
|1452
|2006.07.31 09:00
|modify
|160
|58.60
|1.8627
|1.8590
|1.8986
|1453
|2006.07.31 11:04
|modify
|160
|58.60
|1.8627
|1.8639
|1.8986
|1454
|2006.07.31 12:23
|s/l
|160
|58.60
|1.8639
|1.8639
|1.8986
|6873.56
|300325.65
|1455
|2006.08.01 02:40
|buy
|161
|60.00
|1.8669
|1.8608
|1.9028
|1456
|2006.08.01 03:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8612
|1.9028
|1457
|2006.08.01 04:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8614
|1.9028
|1458
|2006.08.01 06:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8615
|1.9028
|1459
|2006.08.01 07:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8618
|1.9028
|1460
|2006.08.01 08:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8621
|1.9028
|1461
|2006.08.01 09:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8625
|1.9028
|1462
|2006.08.01 17:53
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8681
|1.9028
|1463
|2006.08.02 04:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8683
|1.9028
|1464
|2006.08.02 06:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8700
|1.9028
|1465
|2006.08.02 07:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8715
|1.9028
|1466
|2006.08.02 08:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8718
|1.9028
|1467
|2006.08.02 09:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8727
|1.9028
|1468
|2006.08.02 10:00
|modify
|161
|60.00
|1.8669
|1.8734
|1.9028
|1469
|2006.08.02 11:21
|s/l
|161
|60.00
|1.8734
|1.8734
|1.9028
|38837.88
|339163.53
|1470
|2006.08.04 04:55
|buy
|162
|67.80
|1.8861
|1.8771
|1.9220
|1471
|2006.08.04 05:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8805
|1.9220
|1472
|2006.08.04 06:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8817
|1.9220
|1473
|2006.08.04 07:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8826
|1.9220
|1474
|2006.08.04 09:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8827
|1.9220
|1475
|2006.08.04 10:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8831
|1.9220
|1476
|2006.08.04 10:05
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8873
|1.9220
|1477
|2006.08.04 16:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8945
|1.9220
|1478
|2006.08.04 17:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8960
|1.9220
|1479
|2006.08.04 18:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8980
|1.9220
|1480
|2006.08.07 01:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8981
|1.9220
|1481
|2006.08.07 02:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8989
|1.9220
|1482
|2006.08.07 03:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8998
|1.9220
|1483
|2006.08.07 04:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.8999
|1.9220
|1484
|2006.08.07 05:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.9001
|1.9220
|1485
|2006.08.07 06:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.9003
|1.9220
|1486
|2006.08.07 07:00
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.9047
|1.9220
|1487
|2006.08.07 08:17
|modify
|162
|67.80
|1.8861
|1.9060
|1.9220
|1488
|2006.08.07 08:51
|s/l
|162
|67.80
|1.9060
|1.9060
|1.9220
|134739.83
|473903.36
|1489
|2006.08.09 08:15
|sell
|163
|94.70
|1.9045
|1.9096
|1.8694
|1490
|2006.08.09 08:15
|modify
|163
|94.70
|1.9045
|1.9092
|1.8694
|1491
|2006.08.09 10:04
|s/l
|163
|94.70
|1.9092
|1.9092
|1.8694
|-44508.93
|429394.43
|1492
|2006.08.11 00:45
|sell
|164
|85.80
|1.8942
|1.9029
|1.8591
|1493
|2006.08.11 00:45
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.9025
|1.8591
|1494
|2006.08.11 01:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.9003
|1.8591
|1495
|2006.08.11 02:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8993
|1.8591
|1496
|2006.08.11 03:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8989
|1.8591
|1497
|2006.08.11 04:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8986
|1.8591
|1498
|2006.08.11 05:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8982
|1.8591
|1499
|2006.08.11 06:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8971
|1.8591
|1500
|2006.08.11 07:00
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8965
|1.8591
|1501
|2006.08.11 08:17
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8940
|1.8591
|1502
|2006.08.11 08:26
|modify
|164
|85.80
|1.8942
|1.8930
|1.8591
|1503
|2006.08.11 09:07
|s/l
|164
|85.80
|1.8930
|1.8930
|1.8591
|10295.72
|439690.15
|1504
|2006.08.14 03:00
|sell
|165
|87.90
|1.8933
|1.8986
|1.8582
|1505
|2006.08.14 03:00
|modify
|165
|87.90
|1.8933
|1.8982
|1.8582
|1506
|2006.08.14 07:00
|modify
|165
|87.90
|1.8933
|1.8975
|1.8582
|1507
|2006.08.14 08:00
|modify
|165
|87.90
|1.8933
|1.8966
|1.8582
|1508
|2006.08.14 09:00
|modify
|165
|87.90
|1.8933
|1.8957
|1.8582
|1509
|2006.08.14 09:27
|modify
|165
|87.90
|1.8933
|1.8921
|1.8582
|1510
|2006.08.14 16:20
|s/l
|165
|87.90
|1.8921
|1.8921
|1.8582
|10548.50
|450238.65
|1511
|2006.08.15 22:05
|buy
|166
|90.00
|1.8933
|1.8849
|1.9292
|1512
|2006.08.15 23:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8853
|1.9292
|1513
|2006.08.16 00:05
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8863
|1.9292
|1514
|2006.08.16 01:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8870
|1.9292
|1515
|2006.08.16 02:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8882
|1.9292
|1516
|2006.08.16 03:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8887
|1.9292
|1517
|2006.08.16 04:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8891
|1.9292
|1518
|2006.08.16 05:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8893
|1.9292
|1519
|2006.08.16 06:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8914
|1.9292
|1520
|2006.08.16 07:00
|modify
|166
|90.00
|1.8933
|1.8925
|1.9292
|1521
|2006.08.16 08:47
|s/l
|166
|90.00
|1.8925
|1.8925
|1.9292
|-7442.91
|442795.74
|1522
|2006.08.18 05:45
|sell
|167
|88.50
|1.8860
|1.8922
|1.8509
|1523
|2006.08.18 05:45
|modify
|167
|88.50
|1.8860
|1.8918
|1.8509
|1524
|2006.08.18 06:00
|modify
|167
|88.50
|1.8860
|1.8909
|1.8509
|1525
|2006.08.18 07:00
|modify
|167
|88.50
|1.8860
|1.8904
|1.8509
|1526
|2006.08.18 08:00
|close
|167
|88.50
|1.8867
|1.8904
|1.8509
|-6194.38
|436601.36
|1527
|2006.08.21 21:05
|buy
|168
|87.30
|1.8941
|1.8885
|1.9300
|1528
|2006.08.22 00:00
|modify
|168
|87.30
|1.8941
|1.8888
|1.9300
|1529
|2006.08.22 01:10
|modify
|168
|87.30
|1.8941
|1.8905
|1.9300
|1530
|2006.08.22 01:41
|s/l
|168
|87.30
|1.8905
|1.8905
|1.9300
|-31663.74
|404937.62
|1531
|2006.08.23 08:55
|sell
|169
|80.90
|1.8889
|1.8930
|1.8538
|1532
|2006.08.23 08:55
|modify
|169
|80.90
|1.8889
|1.8926
|1.8538
|1533
|2006.08.23 09:00
|modify
|169
|80.90
|1.8889
|1.8922
|1.8538
|1534
|2006.08.23 09:32
|s/l
|169
|80.90
|1.8922
|1.8922
|1.8538
|-26696.66
|378240.96
|1535
|2006.08.25 04:40
|sell
|170
|75.60
|1.8880
|1.8946
|1.8529
|1536
|2006.08.25 04:41
|modify
|170
|75.60
|1.8880
|1.8942
|1.8529
|1537
|2006.08.25 06:00
|modify
|170
|75.60
|1.8880
|1.8935
|1.8529
|1538
|2006.08.25 07:00
|modify
|170
|75.60
|1.8880
|1.8933
|1.8529
|1539
|2006.08.25 08:00
|modify
|170
|75.60
|1.8880
|1.8918
|1.8529
|1540
|2006.08.25 08:30
|modify
|170
|75.60
|1.8880
|1.8868
|1.8529
|1541
|2006.08.25 10:27
|s/l
|170
|75.60
|1.8868
|1.8868
|1.8529
|9072.09
|387313.05
|1542
|2006.09.06 03:20
|sell
|171
|77.40
|1.8948
|1.8997
|1.8597
|1543
|2006.09.06 03:20
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8993
|1.8597
|1544
|2006.09.06 04:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8990
|1.8597
|1545
|2006.09.06 06:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8988
|1.8597
|1546
|2006.09.06 07:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8981
|1.8597
|1547
|2006.09.06 08:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8970
|1.8597
|1548
|2006.09.06 10:34
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8936
|1.8597
|1549
|2006.09.06 14:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8933
|1.8597
|1550
|2006.09.06 15:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8909
|1.8597
|1551
|2006.09.06 16:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8893
|1.8597
|1552
|2006.09.06 17:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8892
|1.8597
|1553
|2006.09.06 19:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8891
|1.8597
|1554
|2006.09.07 04:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8886
|1.8597
|1555
|2006.09.07 05:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8879
|1.8597
|1556
|2006.09.07 06:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8871
|1.8597
|1557
|2006.09.07 07:00
|modify
|171
|77.40
|1.8948
|1.8863
|1.8597
|1558
|2006.09.07 07:05
|s/l
|171
|77.40
|1.8863
|1.8863
|1.8597
|65882.48
|453195.53
|1559
|2006.09.11 01:15
|sell
|172
|90.60
|1.8660
|1.8730
|1.8309
|1560
|2006.09.11 01:15
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8726
|1.8309
|1561
|2006.09.11 02:00
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8721
|1.8309
|1562
|2006.09.11 03:00
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8718
|1.8309
|1563
|2006.09.11 06:00
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8713
|1.8309
|1564
|2006.09.11 07:00
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8696
|1.8309
|1565
|2006.09.11 08:00
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8692
|1.8309
|1566
|2006.09.11 09:00
|modify
|172
|90.60
|1.8660
|1.8684
|1.8309
|1567
|2006.09.11 10:04
|s/l
|172
|90.60
|1.8684
|1.8684
|1.8309
|-21743.49
|431452.04
|1568
|2006.09.13 02:15
|buy
|173
|86.20
|1.8725
|1.8673
|1.9084
|1569
|2006.09.13 03:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8674
|1.9084
|1570
|2006.09.13 05:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8675
|1.9084
|1571
|2006.09.13 06:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8688
|1.9084
|1572
|2006.09.13 07:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8696
|1.9084
|1573
|2006.09.13 17:49
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8737
|1.9084
|1574
|2006.09.14 11:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8744
|1.9084
|1575
|2006.09.14 12:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8759
|1.9084
|1576
|2006.09.14 14:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8776
|1.9084
|1577
|2006.09.14 15:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8792
|1.9084
|1578
|2006.09.14 18:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8805
|1.9084
|1579
|2006.09.15 02:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8806
|1.9084
|1580
|2006.09.15 03:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8811
|1.9084
|1581
|2006.09.15 04:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8824
|1.9084
|1582
|2006.09.15 05:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8830
|1.9084
|1583
|2006.09.15 06:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8844
|1.9084
|1584
|2006.09.15 07:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8847
|1.9084
|1585
|2006.09.15 08:00
|modify
|173
|86.20
|1.8725
|1.8861
|1.9084
|1586
|2006.09.15 09:03
|s/l
|173
|86.20
|1.8861
|1.8861
|1.9084
|116301.08
|547753.12
|1587
|2006.09.21 01:10
|buy
|174
|109.50
|1.8870
|1.8827
|1.9229
|1588
|2006.09.21 02:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8832
|1.9229
|1589
|2006.09.21 02:48
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8882
|1.9229
|1590
|2006.09.21 14:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8895
|1.9229
|1591
|2006.09.21 15:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8900
|1.9229
|1592
|2006.09.21 16:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8910
|1.9229
|1593
|2006.09.21 17:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8911
|1.9229
|1594
|2006.09.21 20:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8925
|1.9229
|1595
|2006.09.22 00:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8930
|1.9229
|1596
|2006.09.22 01:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8933
|1.9229
|1597
|2006.09.22 03:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8936
|1.9229
|1598
|2006.09.22 04:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8948
|1.9229
|1599
|2006.09.22 06:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8950
|1.9229
|1600
|2006.09.22 08:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8955
|1.9229
|1601
|2006.09.22 09:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8960
|1.9229
|1602
|2006.09.22 10:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8973
|1.9229
|1603
|2006.09.22 11:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8995
|1.9229
|1604
|2006.09.22 12:00
|modify
|174
|109.50
|1.8870
|1.8999
|1.9229
|1605
|2006.09.22 20:47
|s/l
|174
|109.50
|1.8999
|1.8999
|1.9229
|140959.16
|688712.28
|1606
|2006.09.27 23:00
|sell
|175
|137.70
|1.8892
|1.8937
|1.8541
|1607
|2006.09.27 23:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8933
|1.8541
|1608
|2006.09.28 02:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8930
|1.8541
|1609
|2006.09.28 06:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8927
|1.8541
|1610
|2006.09.28 07:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8922
|1.8541
|1611
|2006.09.28 08:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8916
|1.8541
|1612
|2006.09.28 08:17
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8880
|1.8541
|1613
|2006.09.28 12:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8871
|1.8541
|1614
|2006.09.28 13:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8869
|1.8541
|1615
|2006.09.28 16:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8861
|1.8541
|1616
|2006.09.28 17:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8856
|1.8541
|1617
|2006.09.28 18:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8839
|1.8541
|1618
|2006.09.28 20:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8834
|1.8541
|1619
|2006.09.28 23:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8832
|1.8541
|1620
|2006.09.29 00:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8818
|1.8541
|1621
|2006.09.29 01:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8817
|1.8541
|1622
|2006.09.29 02:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8809
|1.8541
|1623
|2006.09.29 03:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8805
|1.8541
|1624
|2006.09.29 05:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8802
|1.8541
|1625
|2006.09.29 06:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8795
|1.8541
|1626
|2006.09.29 07:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8792
|1.8541
|1627
|2006.09.29 08:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8782
|1.8541
|1628
|2006.09.29 10:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8776
|1.8541
|1629
|2006.09.29 11:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8747
|1.8541
|1630
|2006.09.29 16:00
|modify
|175
|137.70
|1.8892
|1.8742
|1.8541
|1631
|2006.10.02 00:00
|s/l
|175
|137.70
|1.8742
|1.8742
|1.8541
|206825.02
|895537.30
|1632
|2006.10.03 02:25
|buy
|176
|179.10
|1.8865
|1.8771
|1.9224
|1633
|2006.10.03 03:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8776
|1.9224
|1634
|2006.10.03 04:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8780
|1.9224
|1635
|2006.10.03 05:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8783
|1.9224
|1636
|2006.10.03 06:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8788
|1.9224
|1637
|2006.10.03 07:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8820
|1.9224
|1638
|2006.10.03 08:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8830
|1.9224
|1639
|2006.10.03 09:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8837
|1.9224
|1640
|2006.10.03 10:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8844
|1.9224
|1641
|2006.10.03 11:00
|modify
|176
|179.10
|1.8865
|1.8850
|1.9224
|1642
|2006.10.04 03:47
|s/l
|176
|179.10
|1.8850
|1.8850
|1.9224
|-27349.53
|868187.77
|1643
|2006.10.09 21:15
|sell
|177
|173.60
|1.8675
|1.8718
|1.8324
|1644
|2006.10.09 21:15
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8714
|1.8324
|1645
|2006.10.10 00:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8707
|1.8324
|1646
|2006.10.10 01:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8705
|1.8324
|1647
|2006.10.10 02:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8699
|1.8324
|1648
|2006.10.10 03:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8695
|1.8324
|1649
|2006.10.10 04:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8693
|1.8324
|1650
|2006.10.10 05:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8691
|1.8324
|1651
|2006.10.10 06:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8686
|1.8324
|1652
|2006.10.10 07:00
|modify
|177
|173.60
|1.8675
|1.8683
|1.8324
|1653
|2006.10.10 08:17
|s/l
|177
|173.60
|1.8683
|1.8683
|1.8324
|-13819.47
|854368.30
|1654
|2006.10.11 04:35
|sell
|178
|170.80
|1.8551
|1.8605
|1.8200
|1655
|2006.10.11 04:36
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8601
|1.8200
|1656
|2006.10.11 05:00
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8591
|1.8200
|1657
|2006.10.11 06:00
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8586
|1.8200
|1658
|2006.10.11 07:00
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8581
|1.8200
|1659
|2006.10.11 08:00
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8578
|1.8200
|1660
|2006.10.11 09:00
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8576
|1.8200
|1661
|2006.10.11 10:00
|modify
|178
|170.80
|1.8551
|1.8568
|1.8200
|1662
|2006.10.11 10:06
|s/l
|178
|170.80
|1.8568
|1.8568
|1.8200
|-29035.39
|825332.91
|1663
|2006.10.18 02:45
|buy
|179
|165.00
|1.8699
|1.8633
|1.9058
|1664
|2006.10.18 03:00
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8637
|1.9058
|1665
|2006.10.18 04:04
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8641
|1.9058
|1666
|2006.10.18 05:00
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8643
|1.9058
|1667
|2006.10.18 06:00
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8649
|1.9058
|1668
|2006.10.18 07:00
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8662
|1.9058
|1669
|2006.10.18 08:00
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8669
|1.9058
|1670
|2006.10.18 08:43
|modify
|179
|165.00
|1.8699
|1.8711
|1.9058
|1671
|2006.10.18 09:04
|s/l
|179
|165.00
|1.8711
|1.8711
|1.9058
|19799.32
|845132.23
|1672
|2006.10.23 03:30
|buy
|180
|169.00
|1.8824
|1.8782
|1.9183
|1673
|2006.10.23 06:00
|modify
|180
|169.00
|1.8824
|1.8788
|1.9183
|1674
|2006.10.23 07:00
|modify
|180
|169.00
|1.8824
|1.8789
|1.9183
|1675
|2006.10.23 08:00
|modify
|180
|169.00
|1.8824
|1.8797
|1.9183
|1676
|2006.10.23 08:25
|s/l
|180
|169.00
|1.8797
|1.8797
|1.9183
|-45629.48
|799502.75
|1677
|2006.10.30 01:10
|buy
|181
|159.90
|1.8960
|1.8913
|1.9319
|1678
|2006.10.30 06:00
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8914
|1.9319
|1679
|2006.10.30 07:04
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8917
|1.9319
|1680
|2006.10.30 08:00
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8932
|1.9319
|1681
|2006.10.30 09:00
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8944
|1.9319
|1682
|2006.10.30 12:56
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8972
|1.9319
|1683
|2006.10.31 07:00
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8977
|1.9319
|1684
|2006.10.31 08:00
|modify
|181
|159.90
|1.8960
|1.8981
|1.9319
|1685
|2006.10.31 09:27
|s/l
|181
|159.90
|1.8981
|1.8981
|1.9319
|33147.89
|832650.64
|1686
|2006.11.01 05:00
|buy
|182
|166.50
|1.9075
|1.9018
|1.9434
|1687
|2006.11.01 06:00
|modify
|182
|166.50
|1.9075
|1.9020
|1.9434
|1688
|2006.11.01 07:04
|modify
|182
|166.50
|1.9075
|1.9024
|1.9434
|1689
|2006.11.01 08:00
|modify
|182
|166.50
|1.9075
|1.9027
|1.9434
|1690
|2006.11.01 09:00
|modify
|182
|166.50
|1.9075
|1.9051
|1.9434
|1691
|2006.11.01 10:10
|modify
|182
|166.50
|1.9075
|1.9054
|1.9434
|1692
|2006.11.01 17:02
|modify
|182
|166.50
|1.9075
|1.9087
|1.9434
|1693
|2006.11.01 17:18
|s/l
|182
|166.50
|1.9087
|1.9087
|1.9434
|19980.63
|852631.27
|1694
|2006.11.06 00:10
|sell
|183
|170.50
|1.9014
|1.9087
|1.8663
|1695
|2006.11.06 00:13
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9083
|1.8663
|1696
|2006.11.06 03:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9082
|1.8663
|1697
|2006.11.06 04:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9077
|1.8663
|1698
|2006.11.06 05:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9073
|1.8663
|1699
|2006.11.06 06:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9070
|1.8663
|1700
|2006.11.06 07:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9034
|1.8663
|1701
|2006.11.06 08:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9029
|1.8663
|1702
|2006.11.06 09:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9021
|1.8663
|1703
|2006.11.06 09:57
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.9002
|1.8663
|1704
|2006.11.06 12:00
|modify
|183
|170.50
|1.9014
|1.8999
|1.8663
|1705
|2006.11.07 02:24
|s/l
|183
|170.50
|1.8999
|1.8999
|1.8663
|25642.69
|878273.96
|1706
|2006.11.23 03:35
|buy
|184
|175.60
|1.9138
|1.9090
|1.9497
|1707
|2006.11.23 04:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9095
|1.9497
|1708
|2006.11.23 05:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9098
|1.9497
|1709
|2006.11.23 06:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9110
|1.9497
|1710
|2006.11.23 07:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9113
|1.9497
|1711
|2006.11.23 08:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9124
|1.9497
|1712
|2006.11.23 12:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9126
|1.9497
|1713
|2006.11.24 08:52
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9150
|1.9497
|1714
|2006.11.24 11:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9246
|1.9497
|1715
|2006.11.27 02:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9301
|1.9497
|1716
|2006.11.27 03:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9308
|1.9497
|1717
|2006.11.27 04:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9312
|1.9497
|1718
|2006.11.27 05:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9314
|1.9497
|1719
|2006.11.27 06:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9319
|1.9497
|1720
|2006.11.27 07:00
|modify
|184
|175.60
|1.9138
|1.9320
|1.9497
|1721
|2006.11.27 09:58
|s/l
|184
|175.60
|1.9320
|1.9320
|1.9497
|318642.81
|1196916.77
|1722
|2006.11.29 06:35
|buy
|185
|239.30
|1.9516
|1.9438
|1.9875
|1723
|2006.11.29 07:00
|modify
|185
|239.30
|1.9516
|1.9447
|1.9875
|1724
|2006.11.29 08:00
|modify
|185
|239.30
|1.9516
|1.9455
|1.9875
|1725
|2006.11.29 09:00
|modify
|185
|239.30
|1.9516
|1.9459
|1.9875
|1726
|2006.11.29 11:00
|modify
|185
|239.30
|1.9516
|1.9462
|1.9875
|1727
|2006.11.29 19:23
|s/l
|185
|239.30
|1.9462
|1.9462
|1.9875
|-129219.35
|1067697.42
|1728
|2006.12.01 00:35
|buy
|186
|213.50
|1.9651
|1.9567
|2.0010
|1729
|2006.12.01 01:00
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9570
|2.0010
|1730
|2006.12.01 02:00
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9578
|2.0010
|1731
|2006.12.01 03:00
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9586
|2.0010
|1732
|2006.12.01 04:00
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9591
|2.0010
|1733
|2006.12.01 06:04
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9595
|2.0010
|1734
|2006.12.01 07:00
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9605
|2.0010
|1735
|2006.12.01 07:22
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9663
|2.0010
|1736
|2006.12.01 09:00
|modify
|186
|213.50
|1.9651
|1.9665
|2.0010
|1737
|2006.12.01 10:35
|s/l
|186
|213.50
|1.9665
|1.9665
|2.0010
|29890.35
|1097587.77
|1738
|2006.12.04 03:55
|buy
|187
|219.50
|1.9787
|1.9713
|2.0146
|1739
|2006.12.04 04:00
|modify
|187
|219.50
|1.9787
|1.9718
|2.0146
|1740
|2006.12.04 05:00
|modify
|187
|219.50
|1.9787
|1.9723
|2.0146
|1741
|2006.12.04 06:05
|modify
|187
|219.50
|1.9787
|1.9724
|2.0146
|1742
|2006.12.04 08:00
|modify
|187
|219.50
|1.9787
|1.9725
|2.0146
|1743
|2006.12.04 09:00
|modify
|187
|219.50
|1.9787
|1.9753
|2.0146
|1744
|2006.12.04 09:08
|s/l
|187
|219.50
|1.9753
|1.9753
|2.0146
|-74629.46
|1022958.31
|1745
|2006.12.11 08:45
|sell
|188
|204.50
|1.9531
|1.9627
|1.9180
|1746
|2006.12.11 08:45
|modify
|188
|204.50
|1.9531
|1.9623
|1.9180
|1747
|2006.12.11 09:00
|modify
|188
|204.50
|1.9531
|1.9613
|1.9180
|1748
|2006.12.11 10:00
|modify
|188
|204.50
|1.9531
|1.9585
|1.9180
|1749
|2006.12.11 11:20
|modify
|188
|204.50
|1.9531
|1.9519
|1.9180
|1750
|2006.12.11 16:22
|s/l
|188
|204.50
|1.9519
|1.9519
|1.9180
|24539.31
|1047497.62
|1751
|2006.12.13 07:40
|buy
|189
|209.40
|1.9697
|1.9637
|2.0056
|1752
|2006.12.13 08:00
|modify
|189
|209.40
|1.9697
|1.9640
|2.0056
|1753
|2006.12.13 09:00
|modify
|189
|209.40
|1.9697
|1.9642
|2.0056
|1754
|2006.12.13 12:00
|modify
|189
|209.40
|1.9697
|1.9650
|2.0056
|1755
|2006.12.13 13:00
|modify
|189
|209.40
|1.9697
|1.9654
|2.0056
|1756
|2006.12.13 14:00
|modify
|189
|209.40
|1.9697
|1.9656
|2.0056
|1757
|2006.12.13 14:33
|s/l
|189
|209.40
|1.9656
|1.9656
|2.0056
|-85854.66
|961642.96
|1758
|2006.12.18 04:35
|sell
|190
|192.30
|1.9544
|1.9641
|1.9193
|1759
|2006.12.18 04:35
|modify
|190
|192.30
|1.9544
|1.9637
|1.9193
|1760
|2006.12.18 05:00
|modify
|190
|192.30
|1.9544
|1.9636
|1.9193
|1761
|2006.12.18 06:00
|modify
|190
|192.30
|1.9544
|1.9633
|1.9193
|1762
|2006.12.18 07:00
|modify
|190
|192.30
|1.9544
|1.9605
|1.9193
|1763
|2006.12.18 08:00
|modify
|190
|192.30
|1.9544
|1.9587
|1.9193
|1764
|2006.12.18 09:10
|modify
|190
|192.30
|1.9544
|1.9570
|1.9193
|1765
|2006.12.18 09:40
|s/l
|190
|192.30
|1.9570
|1.9570
|1.9193
|-49999.09
|911643.87
|1766
|2007.01.03 00:50
|buy
|191
|182.30
|1.9728
|1.9651
|2.0087
|1767
|2007.01.03 01:00
|modify
|191
|182.30
|1.9728
|1.9662
|2.0087
|1768
|2007.01.03 02:00
|modify
|191
|182.30
|1.9728
|1.9666
|2.0087
|1769
|2007.01.03 03:00
|modify
|191
|182.30
|1.9728
|1.9675
|2.0087
|1770
|2007.01.03 04:00
|modify
|191
|182.30
|1.9728
|1.9678
|2.0087
|1771
|2007.01.03 05:00
|modify
|191
|182.30
|1.9728
|1.9687
|2.0087
|1772
|2007.01.03 06:00
|modify
|191
|182.30
|1.9728
|1.9699
|2.0087
|1773
|2007.01.03 10:33
|s/l
|191
|182.30
|1.9699
|1.9699
|2.0087
|-52868.26
|858775.61
|1774
|2007.01.04 04:05
|sell
|192
|171.70
|1.9522
|1.9599
|1.9171
|1775
|2007.01.04 04:05
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9595
|1.9171
|1776
|2007.01.04 05:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9593
|1.9171
|1777
|2007.01.04 06:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9582
|1.9171
|1778
|2007.01.04 07:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9574
|1.9171
|1779
|2007.01.04 08:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9558
|1.9171
|1780
|2007.01.04 09:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9554
|1.9171
|1781
|2007.01.04 09:07
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9510
|1.9171
|1782
|2007.01.04 11:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9498
|1.9171
|1783
|2007.01.04 12:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9495
|1.9171
|1784
|2007.01.05 01:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9490
|1.9171
|1785
|2007.01.05 02:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9484
|1.9171
|1786
|2007.01.05 04:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9483
|1.9171
|1787
|2007.01.05 05:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9471
|1.9171
|1788
|2007.01.05 06:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9454
|1.9171
|1789
|2007.01.05 07:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9437
|1.9171
|1790
|2007.01.05 08:00
|modify
|192
|171.70
|1.9522
|1.9429
|1.9171
|1791
|2007.01.05 08:54
|s/l
|192
|171.70
|1.9429
|1.9429
|1.9171
|159750.63
|1018526.24
|1792
|2007.01.08 06:35
|sell
|193
|203.70
|1.9305
|1.9382
|1.8954
|1793
|2007.01.08 06:35
|modify
|193
|203.70
|1.9305
|1.9378
|1.8954
|1794
|2007.01.08 07:00
|modify
|193
|203.70
|1.9305
|1.9347
|1.8954
|1795
|2007.01.08 08:00
|modify
|193
|203.70
|1.9305
|1.9343
|1.8954
|1796
|2007.01.08 08:20
|s/l
|193
|203.70
|1.9343
|1.9343
|1.8954
|-77405.38
|941120.86
|1797
|2007.01.16 01:15
|buy
|194
|188.20
|1.9633
|1.9589
|1.9992
|1798
|2007.01.16 02:00
|modify
|194
|188.20
|1.9633
|1.9593
|1.9992
|1799
|2007.01.16 03:00
|modify
|194
|188.20
|1.9633
|1.9595
|1.9992
|1800
|2007.01.16 06:00
|modify
|194
|188.20
|1.9633
|1.9597
|1.9992
|1801
|2007.01.16 07:00
|modify
|194
|188.20
|1.9633
|1.9603
|1.9992
|1802
|2007.01.16 08:00
|modify
|194
|188.20
|1.9633
|1.9609
|1.9992
|1803
|2007.01.16 08:06
|modify
|194
|188.20
|1.9633
|1.9645
|1.9992
|1804
|2007.01.16 10:43
|s/l
|194
|188.20
|1.9645
|1.9645
|1.9992
|22583.20
|963704.06
|1805
|2007.01.26 08:25
|sell
|195
|192.70
|1.9667
|1.9720
|1.9316
|1806
|2007.01.26 08:25
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9716
|1.9316
|1807
|2007.01.26 09:00
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9710
|1.9316
|1808
|2007.01.26 09:15
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9655
|1.9316
|1809
|2007.01.29 06:00
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9654
|1.9316
|1810
|2007.01.29 07:00
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9644
|1.9316
|1811
|2007.01.29 08:00
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9629
|1.9316
|1812
|2007.01.29 09:00
|modify
|195
|192.70
|1.9667
|1.9623
|1.9316
|1813
|2007.01.30 02:06
|s/l
|195
|192.70
|1.9623
|1.9623
|1.9316
|84941.35
|1048645.41
|1814
|2007.02.01 04:00
|buy
|196
|209.70
|1.9632
|1.9531
|1.9991
|1815
|2007.02.01 06:04
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9543
|1.9991
|1816
|2007.02.01 07:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9555
|1.9991
|1817
|2007.02.01 08:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9573
|1.9991
|1818
|2007.02.01 09:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9587
|1.9991
|1819
|2007.02.01 11:58
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9644
|1.9991
|1820
|2007.02.02 04:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9646
|1.9991
|1821
|2007.02.02 05:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9651
|1.9991
|1822
|2007.02.02 06:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9656
|1.9991
|1823
|2007.02.02 07:00
|modify
|196
|209.70
|1.9632
|1.9664
|1.9991
|1824
|2007.02.02 08:19
|s/l
|196
|209.70
|1.9664
|1.9664
|1.9991
|66537.27
|1115182.68
|1825
|2007.02.07 02:10
|buy
|197
|223.00
|1.9688
|1.9644
|2.0047
|1826
|2007.02.07 03:00
|modify
|197
|223.00
|1.9688
|1.9647
|2.0047
|1827
|2007.02.07 04:00
|modify
|197
|223.00
|1.9688
|1.9653
|2.0047
|1828
|2007.02.07 06:00
|modify
|197
|223.00
|1.9688
|1.9661
|2.0047
|1829
|2007.02.07 07:00
|modify
|197
|223.00
|1.9688
|1.9666
|2.0047
|1830
|2007.02.07 08:00
|modify
|197
|223.00
|1.9688
|1.9668
|2.0047
|1831
|2007.02.07 14:33
|modify
|197
|223.00
|1.9688
|1.9700
|2.0047
|1832
|2007.02.07 15:19
|s/l
|197
|223.00
|1.9700
|1.9700
|2.0047
|26759.97
|1141942.65
|1833
|2007.02.09 00:30
|sell
|198
|228.30
|1.9590
|1.9661
|1.9239
|1834
|2007.02.09 00:31
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9657
|1.9239
|1835
|2007.02.09 01:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9647
|1.9239
|1836
|2007.02.09 02:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9643
|1.9239
|1837
|2007.02.09 03:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9641
|1.9239
|1838
|2007.02.09 04:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9634
|1.9239
|1839
|2007.02.09 05:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9612
|1.9239
|1840
|2007.02.09 06:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9604
|1.9239
|1841
|2007.02.09 07:56
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9599
|1.9239
|1842
|2007.02.09 08:15
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9590
|1.9239
|1843
|2007.02.09 08:29
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9578
|1.9239
|1844
|2007.02.09 10:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9561
|1.9239
|1845
|2007.02.09 11:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9560
|1.9239
|1846
|2007.02.09 12:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9543
|1.9239
|1847
|2007.02.12 04:00
|modify
|198
|228.30
|1.9590
|1.9541
|1.9239
|1848
|2007.02.12 06:55
|s/l
|198
|228.30
|1.9541
|1.9541
|1.9239
|111958.12
|1253900.77
|1849
|2007.02.23 01:25
|buy
|199
|250.70
|1.9564
|1.9508
|1.9923
|1850
|2007.02.23 02:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9516
|1.9923
|1851
|2007.02.23 03:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9518
|1.9923
|1852
|2007.02.23 04:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9522
|1.9923
|1853
|2007.02.23 05:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9524
|1.9923
|1854
|2007.02.23 06:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9526
|1.9923
|1855
|2007.02.23 07:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9528
|1.9923
|1856
|2007.02.23 08:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9535
|1.9923
|1857
|2007.02.23 09:00
|modify
|199
|250.70
|1.9564
|1.9547
|1.9923
|1858
|2007.02.23 10:32
|s/l
|199
|250.70
|1.9547
|1.9547
|1.9923
|-42618.26
|1211282.51
|1859
|2007.02.26 05:40
|buy
|200
|242.20
|1.9627
|1.9575
|1.9986
|1860
|2007.02.26 06:00
|modify
|200
|242.20
|1.9627
|1.9582
|1.9986
|1861
|2007.02.26 07:00
|modify
|200
|242.20
|1.9627
|1.9586
|1.9986
|1862
|2007.02.26 08:00
|modify
|200
|242.20
|1.9627
|1.9592
|1.9986
|1863
|2007.02.26 09:00
|modify
|200
|242.20
|1.9627
|1.9596
|1.9986
|1864
|2007.02.27 08:32
|s/l
|200
|242.20
|1.9596
|1.9596
|1.9986
|-75734.56
|1135547.95
|1865
|2007.03.06 01:35
|sell
|201
|227.10
|1.9243
|1.9302
|1.8892
|1866
|2007.03.06 01:35
|modify
|201
|227.10
|1.9243
|1.9298
|1.8892
|1867
|2007.03.06 02:00
|modify
|201
|227.10
|1.9243
|1.9296
|1.8892
|1868
|2007.03.06 05:18
|s/l
|201
|227.10
|1.9296
|1.9296
|1.8892
|-120364.01
|1015183.94