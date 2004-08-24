Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.2.e

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.09 22:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test199493Ticks modelled4317441Modelling quality89.95%
Initial deposit5000.00
Total net profit35574.45Gross profit63818.23Gross loss-28243.78
Profit factor2.26Expected payoff176.99
Absolute drawdown330.00Maximal drawdown2852.33 (14.25%)Relative drawdown16.55% (2279.15)
Total trades201Short positions (won %)97 (53.61%)Long positions (won %)104 (57.69%)
Profit trades (% of total)112 (55.72%)Loss trades (% of total)89 (44.28%)
Largestprofit trade3587.30loss trade-650.00
Averageprofit trade569.81loss trade-317.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (2718.09)consecutive losses (loss in money)4 (-1360.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4364.60 (2)consecutive loss (count of losses)-1360.02 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy11.001.83141.82621.8673
22004.07.05 10:00modify11.001.83141.82661.8673
32004.07.05 11:00modify11.001.83141.82691.8673
42004.07.05 12:00modify11.001.83141.82711.8673
52004.07.05 13:00modify11.001.83141.82731.8673
62004.07.05 14:00modify11.001.83141.82741.8673
72004.07.05 15:00modify11.001.83141.82801.8673
82004.07.05 16:00modify11.001.83141.82811.8673
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.8673-330.004670.00
102004.07.07 02:35buy21.001.83951.83231.8754
112004.07.07 05:18modify21.001.83951.84071.8754
122004.07.07 18:00modify21.001.83951.84221.8754
132004.07.07 19:00modify21.001.83951.84381.8754
142004.07.07 21:00modify21.001.83951.84401.8754
152004.07.07 23:00modify21.001.83951.84501.8754
162004.07.08 00:00modify21.001.83951.84551.8754
172004.07.08 02:00modify21.001.83951.84601.8754
182004.07.08 03:00modify21.001.83951.84741.8754
192004.07.08 04:00modify21.001.83951.84751.8754
202004.07.08 05:00modify21.001.83951.84771.8754
212004.07.08 06:00modify21.001.83951.84801.8754
222004.07.08 07:00modify21.001.83951.84871.8754
232004.07.08 08:00modify21.001.83951.84941.8754
242004.07.08 09:00modify21.001.83951.85011.8754
252004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.87541051.905721.90
262004.07.13 23:45sell31.001.85781.86271.8227
272004.07.13 23:47modify31.001.85781.86231.8227
282004.07.14 06:00modify31.001.85781.86221.8227
292004.07.14 07:00modify31.001.85781.86191.8227
302004.07.14 08:00modify31.001.85781.86131.8227
312004.07.14 10:30s/l31.001.86131.86131.8227-349.605372.30
322004.07.19 09:05buy41.001.87301.86811.9089
332004.07.19 10:00modify41.001.87301.86831.9089
342004.07.19 11:00modify41.001.87301.86851.9089
352004.07.19 11:49s/l41.001.86851.86851.9089-450.004922.30
362004.07.21 09:35sell51.001.85331.85831.8182
372004.07.21 09:35modify51.001.85331.85791.8182
382004.07.21 11:44modify51.001.85331.85211.8182
392004.07.21 14:00modify51.001.85331.85201.8182
402004.07.21 16:00modify51.001.85331.85091.8182
412004.07.21 18:00modify51.001.85331.85021.8182
422004.07.21 19:00modify51.001.85331.84841.8182
432004.07.22 03:00modify51.001.85331.84671.8182
442004.07.22 04:00modify51.001.85331.84631.8182
452004.07.22 05:00modify51.001.85331.84601.8182
462004.07.22 06:00modify51.001.85331.84491.8182
472004.07.22 07:00modify51.001.85331.84401.8182
482004.07.22 08:00modify51.001.85331.84231.8182
492004.07.22 09:00modify51.001.85331.84161.8182
502004.07.22 11:26s/l51.001.84161.84161.81821171.206093.50
512004.07.28 02:35sell61.001.82331.83371.7882
522004.07.28 02:35modify61.001.82331.83331.7882
532004.07.28 03:00modify61.001.82331.83271.7882
542004.07.28 04:00modify61.001.82331.83241.7882
552004.07.28 06:00modify61.001.82331.83191.7882
562004.07.28 07:00modify61.001.82331.83111.7882
572004.07.28 08:00modify61.001.82331.82801.7882
582004.07.28 09:00modify61.001.82331.82701.7882
592004.07.28 10:00modify61.001.82331.82691.7882
602004.07.28 10:38modify61.001.82331.82211.7882
612004.07.28 14:37s/l61.001.82211.82211.7882120.006213.50
622004.08.02 23:55buy71.001.82541.82121.8613
632004.08.03 01:00modify71.001.82541.82241.8613
642004.08.03 02:00modify71.001.82541.82301.8613
652004.08.03 03:00modify71.001.82541.82321.8613
662004.08.03 08:02s/l71.001.82321.82321.8613-222.705990.80
672004.08.09 09:35buy81.001.84171.83761.8776
682004.08.09 10:00modify81.001.84171.83781.8776
692004.08.09 16:30s/l81.001.83781.83781.8776-390.005600.80
702004.08.11 09:00sell91.001.82941.83401.7943
712004.08.11 09:00modify91.001.82941.83361.7943
722004.08.11 10:00modify91.001.82941.83331.7943
732004.08.11 10:44modify91.001.82941.82821.7943
742004.08.11 11:18s/l91.001.82821.82821.7943119.995720.79
752004.08.16 07:25buy101.001.84171.83581.8776
762004.08.16 08:00modify101.001.84171.83791.8776
772004.08.16 09:00modify101.001.84171.83911.8776
782004.08.16 09:16s/l101.001.83911.83911.8776-260.005460.79
792004.08.18 05:45sell111.001.82891.83791.7938
802004.08.18 05:46modify111.001.82891.83751.7938
812004.08.18 06:00modify111.001.82891.83511.7938
822004.08.18 07:00modify111.001.82891.83431.7938
832004.08.18 08:00modify111.001.82891.83281.7938
842004.08.18 09:00modify111.001.82891.83221.7938
852004.08.18 10:30modify111.001.82891.82771.7938
862004.08.18 10:49s/l111.001.82771.82771.7938120.005580.79
872004.08.19 06:50sell121.001.82401.82831.7889
882004.08.19 06:51modify121.001.82401.82791.7889
892004.08.19 07:00modify121.001.82401.82741.7889
902004.08.19 08:00modify121.001.82401.82701.7889
912004.08.19 10:14modify121.001.82401.82281.7889
922004.08.19 10:41s/l121.001.82281.82281.7889120.005700.79
932004.08.23 16:00sell131.001.81801.82271.7829
942004.08.23 16:00modify131.001.81801.82231.7829
952004.08.23 17:08modify131.001.81801.81681.7829
962004.08.24 05:00modify131.001.81801.81651.7829
972004.08.24 06:00modify131.001.81801.81561.7829
982004.08.24 07:00modify131.001.81801.81301.7829
992004.08.24 09:00modify131.001.81801.81251.7829
1002004.08.24 12:00modify131.001.81801.81181.7829
1012004.08.24 13:00modify131.001.81801.81161.7829
1022004.08.24 16:00modify131.001.81801.80661.7829
1032004.08.24 17:00modify131.001.81801.80651.7829
1042004.08.24 19:00modify131.001.81801.80501.7829
1052004.08.24 20:00modify131.001.81801.80361.7829
1062004.08.24 21:00modify131.001.81801.80261.7829
1072004.08.24 22:00modify131.001.81801.80231.7829
1082004.08.25 00:00modify131.001.81801.80181.7829
1092004.08.25 01:00modify131.001.81801.80171.7829
1102004.08.25 02:00modify131.001.81801.80141.7829
1112004.08.25 03:00modify131.001.81801.80131.7829
1122004.08.25 06:00modify131.001.81801.79841.7829
1132004.08.25 08:00modify131.001.81801.79781.7829
1142004.08.25 09:00modify131.001.81801.79691.7829
1152004.08.25 09:37s/l131.001.79691.79691.78292110.807811.59
1162004.09.03 06:05sell141.001.79141.79591.7563
1172004.09.03 06:05modify141.001.79141.79551.7563
1182004.09.03 07:00modify141.001.79141.79491.7563
1192004.09.03 08:00modify141.001.79141.79371.7563
1202004.09.03 08:51modify141.001.79141.79021.7563
1212004.09.03 10:49s/l141.001.79021.79021.7563120.017931.60
1222004.09.06 08:55sell151.001.77761.78281.7425
1232004.09.06 08:55modify151.001.77761.78241.7425
1242004.09.06 09:00modify151.001.77761.78041.7425
1252004.09.06 12:59s/l151.001.78041.78041.7425-280.007651.60
1262004.09.09 07:25buy161.001.78571.77891.8216
1272004.09.09 08:00modify161.001.78571.78211.8216
1282004.09.09 09:00modify161.001.78571.78401.8216
1292004.09.09 10:34s/l161.001.78401.78401.8216-170.007481.60
1302004.09.16 03:00sell171.001.77781.78591.7427
1312004.09.16 03:00modify171.001.77781.78551.7427
1322004.09.16 04:00modify171.001.77781.78451.7427
1332004.09.16 05:00modify171.001.77781.78441.7427
1342004.09.16 06:00modify171.001.77781.78361.7427
1352004.09.16 07:00modify171.001.77781.78211.7427
1362004.09.16 08:00modify171.001.77781.78111.7427
1372004.09.16 09:00modify171.001.77781.78061.7427
1382004.09.16 09:33s/l171.001.78061.78061.7427-280.007201.60
1392004.09.27 09:35buy181.001.80491.79991.8408
1402004.09.27 10:00modify181.001.80491.80071.8408
1412004.09.27 11:00modify181.001.80491.80081.8408
1422004.09.27 13:00modify181.001.80491.80091.8408
1432004.09.27 18:38modify181.001.80491.80611.8408
1442004.09.28 13:00modify181.001.80491.80661.8408
1452004.09.28 14:00modify181.001.80491.80691.8408
1462004.09.28 15:00modify181.001.80491.80701.8408
1472004.09.28 16:00modify181.001.80491.80751.8408
1482004.09.28 17:00modify181.001.80491.80781.8408
1492004.09.29 05:00modify181.001.80491.80811.8408
1502004.09.29 06:00modify181.001.80491.80841.8408
1512004.09.29 07:00modify181.001.80491.80891.8408
1522004.09.29 08:00modify181.001.80491.81011.8408
1532004.09.29 08:18s/l181.001.81011.81011.8408514.607716.20
1542004.09.30 00:30sell191.001.80071.80751.7656
1552004.09.30 00:30modify191.001.80071.80711.7656
1562004.09.30 02:00modify191.001.80071.80631.7656
1572004.09.30 03:00modify191.001.80071.80591.7656
1582004.09.30 04:00modify191.001.80071.80521.7656
1592004.09.30 05:00modify191.001.80071.80501.7656
1602004.09.30 06:00modify191.001.80071.80411.7656
1612004.09.30 07:00modify191.001.80071.80311.7656
1622004.09.30 08:00modify191.001.80071.80251.7656
1632004.09.30 09:00modify191.001.80071.80191.7656
1642004.09.30 09:51modify191.001.80071.79951.7656
1652004.09.30 11:44s/l191.001.79951.79951.7656120.017836.21
1662004.10.01 04:05buy201.001.81011.80281.8460
1672004.10.01 05:05modify201.001.81011.80491.8460
1682004.10.01 06:00modify201.001.81011.80551.8460
1692004.10.01 07:00modify201.001.81011.80601.8460
1702004.10.01 08:00modify201.001.81011.80701.8460
1712004.10.01 09:00modify201.001.81011.80741.8460
1722004.10.01 10:03s/l201.001.80741.80741.8460-270.007566.21
1732004.10.01 20:10sell211.001.79841.80261.7633
1742004.10.01 20:11modify211.001.79841.80221.7633
1752004.10.04 02:14modify211.001.79841.79721.7633
1762004.10.04 14:00modify211.001.79841.79701.7633
1772004.10.04 15:00modify211.001.79841.79571.7633
1782004.10.04 16:00modify211.001.79841.79491.7633
1792004.10.04 17:00modify211.001.79841.79441.7633
1802004.10.04 18:00modify211.001.79841.79281.7633
1812004.10.04 19:00modify211.001.79841.79151.7633
1822004.10.05 00:00modify211.001.79841.79121.7633
1832004.10.05 01:00modify211.001.79841.79061.7633
1842004.10.05 02:00modify211.001.79841.79021.7633
1852004.10.05 03:00modify211.001.79841.79001.7633
1862004.10.05 04:00modify211.001.79841.78901.7633
1872004.10.05 05:00modify211.001.79841.78811.7633
1882004.10.05 06:00modify211.001.79841.78731.7633
1892004.10.05 07:00modify211.001.79841.78701.7633
1902004.10.05 08:00modify211.001.79841.78671.7633
1912004.10.05 08:07s/l211.001.78671.78671.76331170.808737.01
1922004.10.18 07:30buy221.001.80331.79901.8392
1932004.10.18 08:00modify221.001.80331.79991.8392
1942004.10.18 09:00modify221.001.80331.80061.8392
1952004.10.18 13:31s/l221.001.80061.80061.8392-270.008467.01
1962004.10.20 02:00buy231.001.80291.79551.8388
1972004.10.20 03:00modify231.001.80291.79701.8388
1982004.10.20 04:00modify231.001.80291.79751.8388
1992004.10.20 05:00modify231.001.80291.79761.8388
2002004.10.20 06:00modify231.001.80291.79841.8388
2012004.10.20 07:00modify231.001.80291.79891.8388
2022004.10.20 08:00modify231.001.80291.79961.8388
2032004.10.20 09:21modify231.001.80291.80411.8388
2042004.10.20 19:00modify231.001.80291.80681.8388
2052004.10.21 01:00modify231.001.80291.80791.8388
2062004.10.21 02:00modify231.001.80291.80861.8388
2072004.10.21 03:00modify231.001.80291.80871.8388
2082004.10.21 05:00modify231.001.80291.80911.8388
2092004.10.21 06:00modify231.001.80291.80971.8388
2102004.10.21 07:00modify231.001.80291.80991.8388
2112004.10.21 08:00modify231.001.80291.81051.8388
2122004.10.21 09:00modify231.001.80291.81201.8388
2132004.10.21 10:00modify231.001.80291.81211.8388
2142004.10.21 11:00modify231.001.80291.81481.8388
2152004.10.21 12:00modify231.001.80291.81971.8388
2162004.10.22 02:00modify231.001.80291.82081.8388
2172004.10.22 03:00modify231.001.80291.82111.8388
2182004.10.22 04:00modify231.001.80291.82151.8388
2192004.10.22 05:00modify231.001.80291.82181.8388
2202004.10.22 06:00modify231.001.80291.82241.8388
2212004.10.22 07:00modify231.001.80291.82301.8388
2222004.10.22 08:00modify231.001.80291.82361.8388
2232004.10.22 09:00modify231.001.80291.82411.8388
2242004.10.22 10:00modify231.001.80291.82471.8388
2252004.10.22 10:32s/l231.001.82471.82471.83882169.2010636.21
2262004.10.26 02:10buy241.001.84001.83531.8759
2272004.10.26 03:00modify241.001.84001.83601.8759
2282004.10.26 03:34modify241.001.84001.84121.8759
2292004.10.26 07:56s/l241.001.84121.84121.8759120.0010756.21
2302004.10.27 07:00sell251.001.83611.84181.8010
2312004.10.27 07:00modify251.001.83611.84141.8010
2322004.10.27 08:00modify251.001.83611.84061.8010
2332004.10.27 09:00modify251.001.83611.83961.8010
2342004.10.27 10:00modify251.001.83611.83941.8010
2352004.10.27 12:57s/l251.001.83941.83941.8010-330.0010426.21
2362004.10.28 04:55sell261.001.83161.83861.7965
2372004.10.28 04:55modify261.001.83161.83821.7965
2382004.10.28 05:00modify261.001.83161.83771.7965
2392004.10.28 06:00modify261.001.83161.83711.7965
2402004.10.28 07:00modify261.001.83161.83641.7965
2412004.10.28 08:00modify261.001.83161.83551.7965
2422004.10.28 09:00modify261.001.83161.83391.7965
2432004.10.28 09:04s/l261.001.83391.83391.7965-229.9910196.22
2442004.11.11 01:40sell271.001.84761.85551.8125
2452004.11.11 01:40modify271.001.84761.85511.8125
2462004.11.11 06:00modify271.001.84761.85451.8125
2472004.11.11 07:00modify271.001.84761.85231.8125
2482004.11.11 08:00modify271.001.84761.85031.8125
2492004.11.11 11:53modify271.001.84761.84641.8125
2502004.11.11 14:00modify271.001.84761.84611.8125
2512004.11.11 15:00modify271.001.84761.84601.8125
2522004.11.12 02:26s/l271.001.84601.84601.8125160.4010356.62
2532004.11.15 09:25buy281.001.85451.85031.8904
2542004.11.15 10:00modify281.001.85451.85141.8904
2552004.11.15 11:50s/l281.001.85141.85141.8904-310.0010046.62
2562004.11.17 01:35buy291.001.85201.84661.8879
2572004.11.17 04:00modify291.001.85201.84691.8879
2582004.11.17 05:00modify291.001.85201.84741.8879
2592004.11.17 06:00modify291.001.85201.84811.8879
2602004.11.17 07:00modify291.001.85201.84941.8879
2612004.11.17 09:00modify291.001.85201.84971.8879
2622004.11.17 09:01modify291.001.85201.85321.8879
2632004.11.17 13:00modify291.001.85201.85451.8879
2642004.11.17 16:42s/l291.001.85451.85451.8879249.9910296.61
2652004.11.19 06:05sell301.001.85191.85661.8168
2662004.11.19 06:06modify301.001.85191.85621.8168
2672004.11.19 07:00modify301.001.85191.85581.8168
2682004.11.19 08:00modify301.001.85191.85531.8168
2692004.11.19 09:56s/l301.001.85531.85531.8168-340.009956.61
2702004.11.23 21:00buy311.001.86811.85891.9040
2712004.11.24 01:00modify311.001.86811.85951.9040
2722004.11.24 02:00modify311.001.86811.86021.9040
2732004.11.24 03:00modify311.001.86811.86241.9040
2742004.11.24 04:00modify311.001.86811.86311.9040
2752004.11.24 05:00modify311.001.86811.86371.9040
2762004.11.24 06:00modify311.001.86811.86461.9040
2772004.11.24 07:00modify311.001.86811.86491.9040
2782004.11.24 08:00modify311.001.86811.86521.9040
2792004.11.24 09:25modify311.001.86811.86931.9040
2802004.11.24 13:00modify311.001.86811.87081.9040
2812004.11.24 14:00modify311.001.86811.87171.9040
2822004.11.25 01:00modify311.001.86811.87241.9040
2832004.11.25 02:00modify311.001.86811.87301.9040
2842004.11.25 03:00modify311.001.86811.87411.9040
2852004.11.25 04:05modify311.001.86811.87441.9040
2862004.11.25 05:00modify311.001.86811.87491.9040
2872004.11.25 06:00modify311.001.86811.87531.9040
2882004.11.25 07:00modify311.001.86811.87591.9040
2892004.11.25 08:00modify311.001.86811.87611.9040
2902004.11.25 09:00modify311.001.86811.87701.9040
2912004.11.25 10:00modify311.001.86811.87721.9040
2922004.11.25 11:00modify311.001.86811.87941.9040
2932004.11.25 14:00modify311.001.86811.88091.9040
2942004.11.26 00:00modify311.001.86811.88361.9040
2952004.11.26 01:00modify311.001.86811.88371.9040
2962004.11.26 02:00modify311.001.86811.88391.9040
2972004.11.26 04:00modify311.001.86811.88471.9040
2982004.11.26 05:00modify311.001.86811.88511.9040
2992004.11.26 06:00modify311.001.86811.88551.9040
3002004.11.26 07:00modify311.001.86811.88781.9040
3012004.11.26 08:00modify311.001.86811.89131.9040
3022004.11.26 09:00modify311.001.86811.89241.9040
3032004.11.26 09:25s/l311.001.89241.89241.90402416.5012373.11
3042004.12.08 18:55sell321.001.93341.93891.8983
3052004.12.08 18:55modify321.001.93341.93851.8983
3062004.12.08 23:30s/l321.001.93851.93851.8983-510.0011863.11
3072004.12.09 19:45sell331.001.92551.93321.8904
3082004.12.09 19:45modify331.001.92551.93281.8904
3092004.12.10 01:08modify331.001.92551.92431.8904
3102004.12.10 12:00modify331.001.92551.92151.8904
3112004.12.10 13:00modify331.001.92551.91951.8904
3122004.12.13 03:00modify331.001.92551.91841.8904
3132004.12.13 04:01s/l331.001.91841.91841.8904710.8012573.91
3142004.12.14 01:30buy341.001.92221.91421.9581
3152004.12.14 02:00modify341.001.92221.91481.9581
3162004.12.14 03:00modify341.001.92221.91541.9581
3172004.12.14 04:00modify341.001.92221.91611.9581
3182004.12.14 05:00modify341.001.92221.91651.9581
3192004.12.14 06:00modify341.001.92221.91711.9581
3202004.12.14 07:00modify341.001.92221.91771.9581
3212004.12.14 08:00modify341.001.92221.91881.9581
3222004.12.14 09:00modify341.001.92221.91911.9581
3232004.12.14 10:34modify341.001.92221.92341.9581
3242004.12.14 14:40s/l341.001.92341.92341.9581120.0012693.91
3252004.12.15 02:55buy351.001.92511.91911.9610
3262004.12.15 03:52s/l351.001.91911.91911.9610-600.0012093.91
3272004.12.16 01:40buy361.001.94161.93381.9775
3282004.12.16 02:00modify361.001.94161.93421.9775
3292004.12.16 03:00modify361.001.94161.93551.9775
3302004.12.16 04:00modify361.001.94161.93571.9775
3312004.12.16 05:00modify361.001.94161.93611.9775
3322004.12.16 06:00modify361.001.94161.93671.9775
3332004.12.16 07:00modify361.001.94161.93731.9775
3342004.12.16 08:00modify361.001.94161.93751.9775
3352004.12.16 09:00modify361.001.94161.93761.9775
3362004.12.16 10:32modify361.001.94161.94281.9775
3372004.12.16 15:19s/l361.001.94281.94281.9775120.0012213.91
3382004.12.22 01:05sell371.001.92901.93721.8939
3392004.12.22 01:05modify371.001.92901.93681.8939
3402004.12.22 02:00modify371.001.92901.93581.8939
3412004.12.22 03:00modify371.001.92901.93531.8939
3422004.12.22 06:00modify371.001.92901.93471.8939
3432004.12.22 07:00modify371.001.92901.93371.8939
3442004.12.22 08:00modify371.001.92901.93281.8939
3452004.12.22 10:47modify371.001.92901.92781.8939
3462004.12.22 14:00modify371.001.92901.92451.8939
3472004.12.22 15:00modify371.001.92901.92311.8939
3482004.12.23 04:00modify371.001.92901.92291.8939
3492004.12.23 05:00modify371.001.92901.92201.8939
3502004.12.23 08:56s/l371.001.92201.92201.8939701.2012915.11
3512004.12.28 01:25buy381.001.93241.92571.9683
3522004.12.28 07:00modify381.001.93241.92621.9683
3532004.12.28 08:00modify381.001.93241.92921.9683
3542004.12.28 08:32modify381.001.93241.93361.9683
3552004.12.28 15:00modify381.001.93241.93381.9683
3562004.12.28 16:00s/l381.001.93381.93381.9683140.0013055.11
3572004.12.29 22:30sell391.001.91851.92641.8834
3582004.12.29 22:33modify391.001.91851.92601.8834
3592004.12.29 23:00modify391.001.91851.92581.8834
3602004.12.30 01:00modify391.001.91851.92461.8834
3612004.12.30 02:00modify391.001.91851.92401.8834
3622004.12.30 04:00modify391.001.91851.92261.8834
3632004.12.30 05:01modify391.001.91851.92251.8834
3642004.12.30 05:28s/l391.001.92251.92251.8834-398.8112656.30
3652005.01.04 03:10sell401.001.90611.91521.8710
3662005.01.04 03:11modify401.001.90611.91481.8710
3672005.01.04 06:00modify401.001.90611.91411.8710
3682005.01.04 07:05modify401.001.90611.91271.8710
3692005.01.04 08:00modify401.001.90611.91131.8710
3702005.01.04 08:02modify401.001.90611.90491.8710
3712005.01.04 08:22s/l401.001.90491.90491.8710120.0012776.30
3722005.01.13 01:35buy411.001.89011.88021.9260
3732005.01.13 02:00modify411.001.89011.88091.9260
3742005.01.13 03:00modify411.001.89011.88141.9260
3752005.01.13 04:00modify411.001.89011.88221.9260
3762005.01.13 05:00modify411.001.89011.88291.9260
3772005.01.13 06:00modify411.001.89011.88591.9260
3782005.01.13 07:00modify411.001.89011.88671.9260
3792005.01.13 08:00modify411.001.89011.88811.9260
3802005.01.13 10:28s/l411.001.88811.88811.9260-199.9912576.31
3812005.01.17 01:30sell421.001.87091.88011.8358
3822005.01.17 01:32modify421.001.87091.87971.8358
3832005.01.17 02:00modify421.001.87091.87961.8358
3842005.01.17 03:00modify421.001.87091.87811.8358
3852005.01.17 07:00modify421.001.87091.87761.8358
3862005.01.17 08:00modify421.001.87091.87641.8358
3872005.01.17 09:00modify421.001.87091.87471.8358
3882005.01.17 11:00modify421.001.87091.87401.8358
3892005.01.17 12:20modify421.001.87091.86971.8358
3902005.01.17 17:00modify421.001.87091.86881.8358
3912005.01.17 18:00modify421.001.87091.86811.8358
3922005.01.18 01:00modify421.001.87091.86771.8358
3932005.01.18 02:00modify421.001.87091.86581.8358
3942005.01.18 05:00modify421.001.87091.86461.8358
3952005.01.18 10:57s/l421.001.86461.86461.8358630.4013206.71
3962005.01.19 17:20buy431.001.87481.86831.9107
3972005.01.19 20:00s/l431.001.86831.86831.9107-650.0012556.71
3982005.01.24 03:00buy441.001.87561.86701.9115
3992005.01.24 05:00modify441.001.87561.86771.9115
4002005.01.24 07:00modify441.001.87561.86881.9115
4012005.01.24 08:00modify441.001.87561.86921.9115
4022005.01.24 08:52modify441.001.87561.87681.9115
4032005.01.24 16:12s/l441.001.87681.87681.9115120.0012676.71
4042005.01.26 01:30sell451.001.86621.87541.8311
4052005.01.26 01:31modify451.001.86621.87501.8311
4062005.01.26 02:00modify451.001.86621.87481.8311
4072005.01.26 03:04modify451.001.86621.87471.8311
4082005.01.26 04:00modify451.001.86621.87431.8311
4092005.01.26 05:00modify451.001.86621.87311.8311
4102005.01.26 06:00modify451.001.86621.87281.8311
4112005.01.26 07:00modify451.001.86621.87251.8311
4122005.01.26 08:00modify451.001.86621.87031.8311
4132005.01.26 09:00modify451.001.86621.87021.8311
4142005.01.26 09:11s/l451.001.87021.87021.8311-400.0012276.71
4152005.01.28 03:00buy461.001.88741.88121.9233
4162005.01.28 05:00modify461.001.88741.88151.9233
4172005.01.28 06:00modify461.001.88741.88211.9233
4182005.01.28 08:00modify461.001.88741.88301.9233
4192005.01.28 09:00modify461.001.88741.88341.9233
4202005.01.28 12:20s/l461.001.88341.88341.9233-400.0011876.71
4212005.02.07 07:40sell471.001.87501.88221.8399
4222005.02.07 07:41modify471.001.87501.88181.8399
4232005.02.07 08:00modify471.001.87501.88131.8399
4242005.02.07 08:30modify471.001.87501.87381.8399
4252005.02.07 19:00modify471.001.87501.87151.8399
4262005.02.07 20:00modify471.001.87501.86771.8399
4272005.02.08 00:00modify471.001.87501.86731.8399
4282005.02.08 02:00modify471.001.87501.86711.8399
4292005.02.08 03:00modify471.001.87501.86701.8399
4302005.02.08 04:00modify471.001.87501.86661.8399
4312005.02.08 06:00modify471.001.87501.86591.8399
4322005.02.08 07:00modify471.001.87501.86541.8399
4332005.02.08 08:00modify471.001.87501.86501.8399
4342005.02.08 09:00modify471.001.87501.86371.8399
4352005.02.08 10:00modify471.001.87501.86251.8399
4362005.02.08 11:00modify471.001.87501.86221.8399
4372005.02.08 13:00modify471.001.87501.86081.8399
4382005.02.09 03:00modify471.001.87501.85971.8399
4392005.02.09 04:00modify471.001.87501.85881.8399
4402005.02.09 06:55s/l471.001.85881.85881.83991620.8013497.51
4412005.02.11 00:15buy481.001.86851.85971.9044
4422005.02.11 02:05modify481.001.86851.85991.9044
4432005.02.11 03:00modify481.001.86851.86011.9044
4442005.02.11 04:00modify481.001.86851.86051.9044
4452005.02.11 05:00modify481.001.86851.86101.9044
4462005.02.11 06:00modify481.001.86851.86291.9044
4472005.02.11 07:00modify481.001.86851.86591.9044
4482005.02.11 08:00modify481.001.86851.86721.9044
4492005.02.11 09:00modify481.001.86851.86741.9044
4502005.02.11 11:00modify481.001.86851.86761.9044
4512005.02.11 11:13s/l481.001.86761.86761.9044-90.0013407.51
4522005.02.15 00:35buy491.001.88701.87921.9229
4532005.02.15 01:00modify491.001.88701.87981.9229
4542005.02.15 02:00modify491.001.88701.88121.9229
4552005.02.15 03:00modify491.001.88701.88151.9229
4562005.02.15 04:00modify491.001.88701.88221.9229
4572005.02.15 05:00modify491.001.88701.88241.9229
4582005.02.15 06:00modify491.001.88701.88321.9229
4592005.02.15 07:00modify491.001.88701.88371.9229
4602005.02.15 08:00modify491.001.88701.88391.9229
4612005.02.15 09:00modify491.001.88701.88451.9229
4622005.02.15 14:21modify491.001.88701.88821.9229
4632005.02.15 15:11s/l491.001.88821.88821.9229120.0013527.51
4642005.02.23 02:20buy501.001.90691.90271.9428
4652005.02.23 03:49modify501.001.90691.90811.9428
4662005.02.23 04:09s/l501.001.90811.90811.9428120.0013647.51
4672005.02.28 09:05buy511.001.92001.91421.9559
4682005.02.28 09:32modify511.001.92001.92121.9559
4692005.02.28 12:40s/l511.001.92121.92121.9559120.0013767.51
4702005.02.28 22:30buy521.001.92211.91601.9580
4712005.03.01 01:00modify521.001.92211.91651.9580
4722005.03.01 02:00modify521.001.92211.91671.9580
4732005.03.01 04:00modify521.001.92211.91711.9580
4742005.03.01 04:04s/l521.001.91711.91711.9580-502.7013264.81
4752005.03.02 21:00sell531.001.91301.91851.8779
4762005.03.02 21:00modify531.001.91301.91811.8779
4772005.03.03 01:00modify531.001.91301.91681.8779
4782005.03.03 02:00modify531.001.91301.91591.8779
4792005.03.03 03:25modify531.001.91301.91551.8779
4802005.03.03 07:00modify531.001.91301.91511.8779
4812005.03.03 08:00modify531.001.91301.91431.8779
4822005.03.03 09:55modify531.001.91301.91181.8779
4832005.03.03 13:37s/l531.001.91181.91181.8779121.2013386.01
4842005.03.07 03:59buy541.001.92251.91521.9584
4852005.03.07 07:00modify541.001.92251.91601.9584
4862005.03.07 08:00modify541.001.92251.91851.9584
4872005.03.07 09:52s/l541.001.91851.91851.9584-399.9912986.02
4882005.03.09 04:25buy551.001.92751.92251.9634
4892005.03.09 05:00modify551.001.92751.92271.9634
4902005.03.09 06:00modify551.001.92751.92291.9634
4912005.03.09 07:00modify551.001.92751.92471.9634
4922005.03.09 08:00modify551.001.92751.92531.9634
4932005.03.09 09:00modify551.001.92751.92621.9634
4942005.03.09 09:29modify551.001.92751.92871.9634
4952005.03.09 10:30s/l551.001.92871.92871.9634120.0113106.03
4962005.03.15 03:20sell561.001.91511.92101.8800
4972005.03.15 03:20modify561.001.91511.92061.8800
4982005.03.15 04:00modify561.001.91511.92051.8800
4992005.03.15 05:00modify561.001.91511.91981.8800
5002005.03.15 06:00modify561.001.91511.91951.8800
5012005.03.15 07:00modify561.001.91511.91881.8800
5022005.03.15 08:00modify561.001.91511.91801.8800
5032005.03.15 09:00modify561.001.91511.91771.8800
5042005.03.15 11:42s/l561.001.91771.91771.8800-260.0012846.03
5052005.03.16 05:40sell571.001.91341.91901.8783
5062005.03.16 05:40modify571.001.91341.91861.8783
5072005.03.16 06:00modify571.001.91341.91781.8783
5082005.03.16 07:00modify571.001.91341.91541.8783
5092005.03.16 08:00s/l571.001.91541.91541.8783-199.9912646.04
5102005.03.17 02:15buy581.001.92471.91761.9606
5112005.03.17 04:00modify581.001.92471.91801.9606
5122005.03.17 05:00modify581.001.92471.91831.9606
5132005.03.17 06:00modify581.001.92471.91991.9606
5142005.03.17 07:00modify581.001.92471.92041.9606
5152005.03.17 08:00modify581.001.92471.92091.9606
5162005.03.17 14:34s/l581.001.92091.92091.9606-380.0012266.04
5172005.03.18 17:40sell591.001.91771.92171.8826
5182005.03.18 17:40modify591.001.91771.92131.8826
5192005.03.18 18:05s/l591.001.92131.92131.8826-359.9911906.05
5202005.03.24 04:30sell601.001.87101.88011.8359
5212005.03.24 04:30modify601.001.87101.87971.8359
5222005.03.24 05:00modify601.001.87101.87911.8359
5232005.03.24 06:00modify601.001.87101.87691.8359
5242005.03.24 07:00modify601.001.87101.87621.8359
5252005.03.24 08:00modify601.001.87101.87561.8359
5262005.03.24 09:00modify601.001.87101.87501.8359
5272005.03.24 10:00modify601.001.87101.87471.8359
5282005.03.24 11:50modify601.001.87101.86981.8359
5292005.03.24 12:41s/l601.001.86981.86981.8359120.0112026.06
5302005.03.30 21:15buy611.001.87951.87461.9154
5312005.03.31 03:00modify611.001.87951.87481.9154
5322005.03.31 04:00modify611.001.87951.87491.9154
5332005.03.31 06:00modify611.001.87951.87511.9154
5342005.03.31 07:00modify611.001.87951.87571.9154
5352005.03.31 08:00modify611.001.87951.87621.9154
5362005.03.31 08:31s/l611.001.87621.87621.9154-338.1011687.96
5372005.04.04 20:35sell621.001.87591.88011.8408
5382005.04.04 20:35modify621.001.87591.87971.8408
5392005.04.05 01:05modify621.001.87591.87931.8408
5402005.04.05 02:00modify621.001.87591.87881.8408
5412005.04.05 03:00modify621.001.87591.87791.8408
5422005.04.05 04:30s/l621.001.87791.87791.8408-199.6011488.36
5432005.04.11 03:25buy631.001.88181.87451.9177
5442005.04.11 04:00modify631.001.88181.87471.9177
5452005.04.11 08:00modify631.001.88181.87501.9177
5462005.04.11 09:00modify631.001.88181.87661.9177
5472005.04.11 09:56modify631.001.88181.88301.9177
5482005.04.11 12:00modify631.001.88181.88331.9177
5492005.04.11 13:00modify631.001.88181.88341.9177
5502005.04.12 01:00modify631.001.88181.88361.9177
5512005.04.12 02:00modify631.001.88181.88461.9177
5522005.04.12 05:00modify631.001.88181.88481.9177
5532005.04.12 06:00modify631.001.88181.88551.9177
5542005.04.12 07:00modify631.001.88181.88581.9177
5552005.04.12 08:00modify631.001.88181.88651.9177
5562005.04.12 09:00modify631.001.88181.88721.9177
5572005.04.12 10:00modify631.001.88181.88791.9177
5582005.04.12 14:49s/l631.001.88791.88791.9177607.3012095.66
5592005.04.18 03:30buy641.001.88941.88151.9253
5602005.04.18 04:00close641.001.88971.88151.925330.0012125.66
5612005.04.19 01:50buy651.001.90151.89451.9374
5622005.04.19 02:00modify651.001.90151.89571.9374
5632005.04.19 07:00modify651.001.90151.89621.9374
5642005.04.19 07:51modify651.001.90151.90271.9374
5652005.04.19 18:00modify651.001.90151.90301.9374
5662005.04.19 19:00modify651.001.90151.90391.9374
5672005.04.19 20:00modify651.001.90151.90411.9374
5682005.04.19 21:00modify651.001.90151.90441.9374
5692005.04.19 23:00modify651.001.90151.90631.9374
5702005.04.20 00:00modify651.001.90151.90641.9374
5712005.04.20 01:00modify651.001.90151.90721.9374
5722005.04.20 02:00modify651.001.90151.90791.9374
5732005.04.20 03:00modify651.001.90151.90931.9374
5742005.04.20 04:00modify651.001.90151.91051.9374
5752005.04.20 05:00modify651.001.90151.91101.9374
5762005.04.20 06:00modify651.001.90151.91161.9374
5772005.04.20 07:00modify651.001.90151.91171.9374
5782005.04.20 08:00modify651.001.90151.91301.9374
5792005.04.20 09:00modify651.001.90151.91331.9374
5802005.04.20 11:21s/l651.001.91331.91331.93741177.3013302.96
5812005.04.22 08:00sell661.001.90871.91431.8736
5822005.04.22 08:00modify661.001.90871.91391.8736
5832005.04.22 09:00modify661.001.90871.91281.8736
5842005.04.22 09:52s/l661.001.91281.91281.8736-410.0012892.96
5852005.04.26 23:25sell671.001.90571.91181.8706
5862005.04.26 23:25modify671.001.90571.91141.8706
5872005.04.27 00:00modify671.001.90571.91131.8706
5882005.04.27 01:00modify671.001.90571.91061.8706
5892005.04.27 02:00modify671.001.90571.91011.8706
5902005.04.27 04:00modify671.001.90571.90981.8706
5912005.04.27 05:00modify671.001.90571.90921.8706
5922005.04.27 06:00modify671.001.90571.90861.8706
5932005.04.27 07:00modify671.001.90571.90831.8706
5942005.04.27 08:00modify671.001.90571.90781.8706
5952005.04.27 08:03modify671.001.90571.90451.8706
5962005.04.27 14:34s/l671.001.90451.90451.8706120.4013013.36
5972005.04.28 22:55buy681.001.90651.90221.9424
5982005.04.29 06:38modify681.001.90651.90771.9424
5992005.04.29 20:02s/l681.001.90771.90771.9424117.3013130.66
6002005.05.06 00:00buy691.001.90341.89881.9393
6012005.05.06 08:00modify691.001.90341.89891.9393
6022005.05.06 08:37s/l691.001.89891.89891.9393-449.9912680.67
6032005.05.27 01:35sell701.001.82091.82871.7858
6042005.05.27 01:37modify701.001.82091.82831.7858
6052005.05.27 02:00modify701.001.82091.82751.7858
6062005.05.27 03:00modify701.001.82091.82711.7858
6072005.05.27 04:00modify701.001.82091.82701.7858
6082005.05.27 05:00modify701.001.82091.82621.7858
6092005.05.27 06:00modify701.001.82091.82581.7858
6102005.05.27 07:00modify701.001.82091.82541.7858
6112005.05.27 08:00modify701.001.82091.82491.7858
6122005.05.27 09:00modify701.001.82091.82411.7858
6132005.05.27 09:08s/l701.001.82411.82411.7858-320.0012360.67
6142005.06.02 03:45sell711.001.81211.81991.7770
6152005.06.02 03:45modify711.001.81211.81951.7770
6162005.06.02 04:00modify711.001.81211.81881.7770
6172005.06.02 05:00modify711.001.81211.81851.7770
6182005.06.02 06:00modify711.001.81211.81791.7770
6192005.06.02 07:00modify711.001.81211.81731.7770
6202005.06.02 08:00modify711.001.81211.81691.7770
6212005.06.02 09:00modify711.001.81211.81651.7770
6222005.06.02 09:14s/l711.001.81651.81651.7770-439.9911920.68
6232005.06.07 03:35buy721.001.82091.81631.8568
6242005.06.07 07:00modify721.001.82091.81681.8568
6252005.06.07 08:00modify721.001.82091.81721.8568
6262005.06.07 08:12modify721.001.82091.82211.8568
6272005.06.07 12:00modify721.001.82091.82371.8568
6282005.06.07 20:00modify721.001.82091.82431.8568
6292005.06.07 21:00modify721.001.82091.82451.8568
6302005.06.07 22:00modify721.001.82091.82471.8568
6312005.06.07 23:00modify721.001.82091.82491.8568
6322005.06.08 00:00modify721.001.82091.82631.8568
6332005.06.08 01:04modify721.001.82091.82691.8568
6342005.06.08 02:00modify721.001.82091.82741.8568
6352005.06.08 04:00modify721.001.82091.82781.8568
6362005.06.08 05:00modify721.001.82091.82951.8568
6372005.06.08 06:00modify721.001.82091.82981.8568
6382005.06.08 09:00modify721.001.82091.83031.8568
6392005.06.08 19:20s/l721.001.83031.83031.8568937.3112857.99
6402005.06.10 02:10sell731.001.82171.82661.7866
6412005.06.10 02:10modify731.001.82171.82621.7866
6422005.06.10 05:00modify731.001.82171.82601.7866
6432005.06.10 06:00modify731.001.82171.82561.7866
6442005.06.10 07:00modify731.001.82171.82531.7866
6452005.06.10 08:00modify731.001.82171.82321.7866
6462005.06.10 10:42s/l731.001.82321.82321.7866-150.0012707.99
6472005.06.13 19:35sell741.001.80601.81191.7709
6482005.06.13 19:38modify741.001.80601.81151.7709
6492005.06.13 23:00modify741.001.80601.81141.7709
6502005.06.14 00:00modify741.001.80601.81091.7709
6512005.06.14 01:00modify741.001.80601.81061.7709
6522005.06.14 02:00modify741.001.80601.80971.7709
6532005.06.14 03:00modify741.001.80601.80961.7709
6542005.06.14 06:00modify741.001.80601.80951.7709
6552005.06.14 07:00modify741.001.80601.80911.7709
6562005.06.14 08:59s/l741.001.80911.80911.7709-309.6012398.39
6572005.06.16 02:15buy751.001.82011.81191.8560
6582005.06.16 06:00modify751.001.82011.81291.8560
6592005.06.16 07:00modify751.001.82011.81451.8560
6602005.06.16 08:00modify751.001.82011.81521.8560
6612005.06.16 09:00modify751.001.82011.81601.8560
6622005.06.16 10:00modify751.001.82011.81641.8560
6632005.06.16 11:00modify751.001.82011.81661.8560
6642005.06.16 14:22modify751.001.82011.82131.8560
6652005.06.16 15:48s/l751.001.82131.82131.8560120.0012518.39
6662005.06.23 04:00sell761.001.82281.82741.7877
6672005.06.23 04:02modify761.001.82281.82701.7877
6682005.06.23 05:04modify761.001.82281.82621.7877
6692005.06.23 06:00modify761.001.82281.82571.7877
6702005.06.23 07:00modify761.001.82281.82501.7877
6712005.06.23 08:00modify761.001.82281.82401.7877
6722005.06.23 14:36modify761.001.82281.82161.7877
6732005.06.24 08:00modify761.001.82281.82061.7877
6742005.06.24 09:00modify761.001.82281.82031.7877
6752005.06.24 11:40s/l761.001.82031.82031.7877250.3912768.78
6762005.06.29 02:20sell771.001.81731.82301.7822
6772005.06.29 02:20modify771.001.81731.82261.7822
6782005.06.29 03:00modify771.001.81731.82221.7822
6792005.06.29 04:00modify771.001.81731.82171.7822
6802005.06.29 05:00modify771.001.81731.82131.7822
6812005.06.29 06:05modify771.001.81731.82121.7822
6822005.06.29 07:00modify771.001.81731.82061.7822
6832005.06.29 08:00modify771.001.81731.82001.7822
6842005.06.29 09:00modify771.001.81731.81971.7822
6852005.06.29 09:54modify771.001.81731.81611.7822
6862005.06.29 10:43s/l771.001.81611.81611.7822120.0012888.78
6872005.07.04 07:35sell781.001.76341.77071.7283
6882005.07.04 07:35modify781.001.76341.77031.7283
6892005.07.04 08:49modify781.001.76341.76221.7283
6902005.07.04 09:05s/l781.001.76221.76221.7283120.0013008.78
6912005.07.05 02:05sell791.001.76141.76561.7263
6922005.07.05 02:05modify791.001.76141.76521.7263
6932005.07.05 03:00modify791.001.76141.76431.7263
6942005.07.05 04:00modify791.001.76141.76391.7263
6952005.07.05 08:06modify791.001.76141.76021.7263
6962005.07.05 10:00modify791.001.76141.76011.7263
6972005.07.05 10:49s/l791.001.76011.76011.7263130.0013138.78
6982005.07.07 23:10sell801.001.74481.75441.7097
6992005.07.07 23:10modify801.001.74481.75401.7097
7002005.07.08 02:00modify801.001.74481.75391.7097
7012005.07.08 03:00modify801.001.74481.75081.7097
7022005.07.08 04:00modify801.001.74481.75011.7097
7032005.07.08 05:00modify801.001.74481.74891.7097
7042005.07.08 06:00modify801.001.74481.74871.7097
7052005.07.08 07:00modify801.001.74481.74811.7097
7062005.07.08 08:00modify801.001.74481.74711.7097
7072005.07.08 08:28modify801.001.74481.74361.7097
7082005.07.08 11:00modify801.001.74481.74281.7097
7092005.07.08 14:00modify801.001.74481.74151.7097
7102005.07.08 15:00modify801.001.74481.74101.7097
7112005.07.08 15:15s/l801.001.74101.74101.7097380.4013519.18
7122005.07.12 01:55buy811.001.75541.74751.7913
7132005.07.12 02:00modify811.001.75541.74811.7913
7142005.07.12 03:35modify811.001.75541.75661.7913
7152005.07.12 09:00modify811.001.75541.75701.7913
7162005.07.12 11:00modify811.001.75541.75791.7913
7172005.07.12 14:00modify811.001.75541.75961.7913
7182005.07.12 19:00modify811.001.75541.76221.7913
7192005.07.12 21:00modify811.001.75541.76371.7913
7202005.07.12 22:04modify811.001.75541.76471.7913
7212005.07.12 23:00modify811.001.75541.76481.7913
7222005.07.13 00:00modify811.001.75541.76581.7913
7232005.07.13 01:00modify811.001.75541.76711.7913
7242005.07.13 02:00modify811.001.75541.76761.7913
7252005.07.13 04:00modify811.001.75541.76831.7913
7262005.07.13 05:00modify811.001.75541.76881.7913
7272005.07.13 06:00modify811.001.75541.76911.7913
7282005.07.13 07:00modify811.001.75541.77001.7913
7292005.07.13 08:00modify811.001.75541.77061.7913
7302005.07.13 09:00modify811.001.75541.77141.7913
7312005.07.13 09:13s/l811.001.77141.77141.79131597.3015116.48
7322005.07.15 02:55sell821.001.75801.76571.7229
7332005.07.15 02:59modify821.001.75801.76531.7229
7342005.07.15 03:00modify821.001.75801.76501.7229
7352005.07.15 04:00modify821.001.75801.76471.7229
7362005.07.15 05:00modify821.001.75801.76451.7229
7372005.07.15 06:00modify821.001.75801.76261.7229
7382005.07.15 08:00modify821.001.75801.76241.7229
7392005.07.15 08:29s/l821.001.76241.76241.7229-440.0014676.48
7402005.07.18 04:50sell831.001.75401.76041.7189
7412005.07.18 04:50modify831.001.75401.76001.7189
7422005.07.18 05:00modify831.001.75401.75981.7189
7432005.07.18 06:00modify831.001.75401.75961.7189
7442005.07.18 07:05modify831.001.75401.75781.7189
7452005.07.18 08:00modify831.001.75401.75711.7189
7462005.07.18 09:00modify831.001.75401.75651.7189
7472005.07.18 09:52modify831.001.75401.75281.7189
7482005.07.18 17:16s/l831.001.75281.75281.7189119.9914796.47
7492005.07.22 02:35buy841.001.75171.74401.7876
7502005.07.22 07:00modify841.001.75171.74441.7876
7512005.07.22 08:00modify841.001.75171.74541.7876
7522005.07.22 08:18modify841.001.75171.75291.7876
7532005.07.22 09:40s/l841.001.75291.75291.7876120.0014916.47
7542005.07.25 10:35sell851.001.73841.74271.7033
7552005.07.25 10:35modify851.001.73841.74231.7033
7562005.07.25 11:00modify851.001.73841.74161.7033
7572005.07.25 12:00close851.001.74031.74161.7033-190.0014726.47
7582005.08.01 00:05buy861.001.75611.75021.7920
7592005.08.01 04:36modify861.001.75611.75731.7920
7602005.08.01 12:00modify861.001.75611.75751.7920
7612005.08.01 13:00modify861.001.75611.75771.7920
7622005.08.01 14:00modify861.001.75611.75841.7920
7632005.08.01 17:00modify861.001.75611.75921.7920
7642005.08.01 18:00modify861.001.75611.76051.7920
7652005.08.01 20:00modify861.001.75611.76191.7920
7662005.08.01 21:00modify861.001.75611.76251.7920
7672005.08.02 00:00modify861.001.75611.76281.7920
7682005.08.02 01:00modify861.001.75611.76331.7920
7692005.08.02 02:00modify861.001.75611.76421.7920
7702005.08.02 04:00modify861.001.75611.76451.7920
7712005.08.02 07:00modify861.001.75611.76461.7920
7722005.08.02 08:00modify861.001.75611.76511.7920
7732005.08.03 01:00modify861.001.75611.76601.7920
7742005.08.03 02:00modify861.001.75611.76661.7920
7752005.08.03 03:00modify861.001.75611.76701.7920
7762005.08.03 03:24s/l861.001.76701.76701.79201084.6015811.07
7772005.08.05 22:10sell871.001.77941.78361.7443
7782005.08.05 22:10modify871.001.77941.78321.7443
7792005.08.08 00:13modify871.001.77941.77821.7443
7802005.08.08 09:29s/l871.001.77821.77821.7443120.4015931.47
7812005.08.08 18:45buy881.001.78581.77911.8217
7822005.08.08 21:00modify881.001.78581.77951.8217
7832005.08.08 22:00modify881.001.78581.77981.8217
7842005.08.09 00:00modify881.001.78581.78001.8217
7852005.08.09 01:00modify881.001.78581.78101.8217
7862005.08.09 02:05modify881.001.78581.78331.8217
7872005.08.09 04:00modify881.001.78581.78341.8217
7882005.08.09 05:00modify881.001.78581.78361.8217
7892005.08.09 07:55modify881.001.78581.78701.8217
7902005.08.09 09:07s/l881.001.78701.78701.8217117.3016048.77
7912005.08.15 02:45buy891.001.81351.80891.8494
7922005.08.15 08:00modify891.001.81351.80911.8494
7932005.08.15 12:46s/l891.001.80911.80911.8494-440.0015608.77
7942005.08.31 02:40sell901.001.78681.79171.7517
7952005.08.31 02:40modify901.001.78681.79131.7517
7962005.08.31 03:00modify901.001.78681.79071.7517
7972005.08.31 05:00modify901.001.78681.79061.7517
7982005.08.31 06:00modify901.001.78681.79021.7517
7992005.08.31 07:00modify901.001.78681.78991.7517
8002005.08.31 08:00modify901.001.78681.78961.7517
8012005.08.31 09:00modify901.001.78681.78901.7517
8022005.08.31 09:17modify901.001.78681.78561.7517
8032005.08.31 10:07s/l901.001.78561.78561.7517119.9915728.76
8042005.09.01 04:40buy911.001.80201.79211.8379
8052005.09.01 05:00modify911.001.80201.79271.8379
8062005.09.01 06:10modify911.001.80201.79401.8379
8072005.09.01 07:00modify911.001.80201.79521.8379
8082005.09.01 08:00modify911.001.80201.79761.8379
8092005.09.01 09:00modify911.001.80201.79851.8379
8102005.09.01 10:00modify911.001.80201.79931.8379
8112005.09.01 10:21modify911.001.80201.80321.8379
8122005.09.01 14:00modify911.001.80201.80371.8379
8132005.09.01 16:00modify911.001.80201.80661.8379
8142005.09.01 18:00modify911.001.80201.81571.8379
8152005.09.01 19:00modify911.001.80201.81621.8379
8162005.09.01 21:00modify911.001.80201.81721.8379
8172005.09.01 22:00modify911.001.80201.82011.8379
8182005.09.02 01:00modify911.001.80201.82081.8379
8192005.09.02 02:05modify911.001.80201.82161.8379
8202005.09.02 03:00modify911.001.80201.82181.8379
8212005.09.02 04:05modify911.001.80201.82281.8379
8222005.09.02 05:00modify911.001.80201.82311.8379
8232005.09.02 06:00modify911.001.80201.82401.8379
8242005.09.02 07:00modify911.001.80201.82441.8379
8252005.09.02 08:00modify911.001.80201.82761.8379
8262005.09.02 09:00modify911.001.80201.82801.8379
8272005.09.02 09:49t/p911.001.83791.82801.83793587.3019316.06
8282005.09.05 01:30buy921.001.83791.83261.8738
8292005.09.05 03:07modify921.001.83791.83911.8738
8302005.09.05 11:00modify921.001.83791.83941.8738
8312005.09.05 15:00modify921.001.83791.83951.8738
8322005.09.05 16:00modify921.001.83791.83961.8738
8332005.09.05 17:00modify921.001.83791.83971.8738
8342005.09.05 19:00modify921.001.83791.84061.8738
8352005.09.05 20:14modify921.001.83791.84091.8738
8362005.09.05 22:00modify921.001.83791.84131.8738
8372005.09.06 00:00modify921.001.83791.84211.8738
8382005.09.06 00:40s/l921.001.84211.84211.8738417.3019733.36
8392005.09.13 07:55sell931.001.82301.82861.7879
8402005.09.13 07:55modify931.001.82301.82821.7879
8412005.09.13 08:00modify931.001.82301.82751.7879
8422005.09.13 08:46modify931.001.82301.82181.7879
8432005.09.13 09:38s/l931.001.82181.82181.7879120.0019853.36
8442005.09.16 04:35sell941.001.80761.81311.7725
8452005.09.16 04:35modify941.001.80761.81271.7725
8462005.09.16 05:00modify941.001.80761.81241.7725
8472005.09.16 06:04modify941.001.80761.81191.7725
8482005.09.16 06:18s/l941.001.81191.81191.7725-430.0019423.36
8492005.09.22 03:50buy951.001.80801.80351.8439
8502005.09.22 04:00modify951.001.80801.80491.8439
8512005.09.22 08:00modify951.001.80801.80501.8439
8522005.09.22 09:00modify951.001.80801.80521.8439
8532005.09.22 10:00modify951.001.80801.80531.8439
8542005.09.22 11:09s/l951.001.80531.80531.8439-270.0019153.36
8552005.09.23 01:10sell961.001.79231.80231.7572
8562005.09.23 01:10modify961.001.79231.80191.7572
8572005.09.23 02:00modify961.001.79231.80151.7572
8582005.09.23 03:00modify961.001.79231.80061.7572
8592005.09.23 04:00modify961.001.79231.80031.7572
8602005.09.23 06:00modify961.001.79231.79881.7572
8612005.09.23 07:00modify961.001.79231.79811.7572
8622005.09.23 08:00modify961.001.79231.79651.7572
8632005.09.23 08:56modify961.001.79231.79111.7572
8642005.09.23 11:00s/l961.001.79111.79111.7572120.0019273.36
8652005.09.26 07:45sell971.001.77551.78281.7404
8662005.09.26 07:45modify971.001.77551.78241.7404
8672005.09.26 08:00modify971.001.77551.78121.7404
8682005.09.26 08:59modify971.001.77551.77431.7404
8692005.09.26 09:55s/l971.001.77431.77431.7404120.0119393.37
8702005.09.26 17:50sell981.001.77631.78041.7412
8712005.09.26 17:50modify981.001.77631.78001.7412
8722005.09.26 23:27s/l981.001.78001.78001.7412-370.0019023.37
8732005.10.04 02:20sell991.001.75591.76071.7208
8742005.10.04 02:20modify991.001.75591.76031.7208
8752005.10.04 03:00modify991.001.75591.76021.7208
8762005.10.04 04:00modify991.001.75591.75991.7208
8772005.10.04 05:00modify991.001.75591.75941.7208
8782005.10.04 06:00modify991.001.75591.75921.7208
8792005.10.04 07:00modify991.001.75591.75911.7208
8802005.10.04 08:00modify991.001.75591.75871.7208
8812005.10.04 09:00modify991.001.75591.75851.7208
8822005.10.04 13:27s/l991.001.75851.75851.7208-260.0018763.37
8832005.10.06 10:35buy1001.001.76871.76411.8046
8842005.10.06 15:14modify1001.001.76871.76991.8046
8852005.10.07 03:00modify1001.001.76871.77001.8046
8862005.10.07 05:00modify1001.001.76871.77021.8046
8872005.10.07 06:00modify1001.001.76871.77081.8046
8882005.10.07 07:00modify1001.001.76871.77181.8046
8892005.10.07 08:00modify1001.001.76871.77231.8046
8902005.10.07 08:46s/l1001.001.77231.77231.8046357.2919120.66
8912005.10.10 08:35sell1011.001.76161.76571.7265
8922005.10.10 08:37modify1011.001.76161.76531.7265
8932005.10.10 09:00modify1011.001.76161.76491.7265
8942005.10.10 10:00modify1011.001.76161.76471.7265
8952005.10.10 11:00modify1011.001.76161.76451.7265
8962005.10.10 14:03modify1011.001.76161.76041.7265
8972005.10.11 03:00modify1011.001.76161.76001.7265
8982005.10.11 05:00modify1011.001.76161.75971.7265
8992005.10.11 06:00modify1011.001.76161.75891.7265
9002005.10.11 07:00modify1011.001.76161.75861.7265
9012005.10.11 08:00modify1011.001.76161.75811.7265
9022005.10.11 09:00modify1011.001.76161.75781.7265
9032005.10.11 10:00modify1011.001.76161.75541.7265
9042005.10.11 11:00modify1011.001.76161.75511.7265
9052005.10.11 11:39s/l1011.001.75511.75511.7265650.4019771.06
9062005.10.14 02:25buy1021.001.75081.74471.7867
9072005.10.14 03:00modify1021.001.75081.74511.7867
9082005.10.14 04:37modify1021.001.75081.75201.7867
9092005.10.14 11:13s/l1021.001.75201.75201.7867120.0119891.07
9102005.10.17 01:25buy1031.001.76431.75451.8002
9112005.10.17 02:22modify1031.001.76431.76551.8002
9122005.10.17 09:36s/l1031.001.76551.76551.8002120.0020011.07
9132005.10.17 10:00buy1041.001.76601.76041.8019
9142005.10.17 11:35s/l1041.001.76041.76041.8019-560.0019451.07
9152005.10.20 05:10buy1051.001.76051.75501.7964
9162005.10.20 06:00modify1051.001.76051.75561.7964
9172005.10.20 07:00modify1051.001.76051.75661.7964
9182005.10.20 08:00modify1051.001.76051.75761.7964
9192005.10.20 08:52modify1051.001.76051.76171.7964
9202005.10.20 10:02s/l1051.001.76171.76171.7964120.0019571.07
9212005.10.26 02:05buy1061.001.78301.77631.8189
9222005.10.26 03:00modify1061.001.78301.77681.8189
9232005.10.26 04:00modify1061.001.78301.77691.8189
9242005.10.26 06:00modify1061.001.78301.77771.8189
9252005.10.26 07:00modify1061.001.78301.77851.8189
9262005.10.26 08:00modify1061.001.78301.78011.8189
9272005.10.26 09:00modify1061.001.78301.78031.8189
9282005.10.26 09:24s/l1061.001.78031.78031.8189-270.0019301.07
9292005.10.27 17:05buy1071.001.78261.77781.8185
9302005.10.28 00:00modify1071.001.78261.77821.8185
9312005.10.28 01:00modify1071.001.78261.77861.8185
9322005.10.28 02:00modify1071.001.78261.77971.8185
9332005.10.28 03:00modify1071.001.78261.78021.8185
9342005.10.28 04:00modify1071.001.78261.78051.8185
9352005.10.28 05:00modify1071.001.78261.78061.8185
9362005.10.28 06:00modify1071.001.78261.78151.8185
9372005.10.28 11:48s/l1071.001.78151.78151.8185-112.7019188.37
9382005.10.31 08:05sell1081.001.77651.78181.7414
9392005.10.31 08:05modify1081.001.77651.78141.7414
9402005.10.31 09:00modify1081.001.77651.78021.7414
9412005.10.31 09:30s/l1081.001.78021.78021.7414-370.0018818.37
9422005.11.01 08:25sell1091.001.76981.77401.7347
9432005.11.01 08:25modify1091.001.76981.77361.7347
9442005.11.01 09:45modify1091.001.76981.77221.7347
9452005.11.01 15:32modify1091.001.76981.76861.7347
9462005.11.02 14:23s/l1091.001.76861.76861.7347120.3918938.76
9472005.11.03 07:25buy1101.001.77461.77051.8105
9482005.11.03 08:00modify1101.001.77461.77231.8105
9492005.11.03 09:00modify1101.001.77461.77261.8105
9502005.11.03 10:43modify1101.001.77461.77581.8105
9512005.11.03 12:02s/l1101.001.77581.77581.8105120.0019058.76
9522005.11.08 14:55sell1111.001.73821.74311.7031
9532005.11.08 14:55modify1111.001.73821.74271.7031
9542005.11.08 16:20s/l1111.001.74271.74271.7031-450.0118608.75
9552005.11.17 01:05sell1121.001.71881.72621.6837
9562005.11.17 01:07modify1121.001.71881.72581.6837
9572005.11.17 03:00modify1121.001.71881.72481.6837
9582005.11.17 04:00modify1121.001.71881.72431.6837
9592005.11.17 07:00modify1121.001.71881.72241.6837
9602005.11.17 08:00modify1121.001.71881.72181.6837
9612005.11.17 10:17s/l1121.001.72181.72181.6837-300.0118308.74
9622005.11.29 02:50buy1131.001.72411.71871.7600
9632005.11.29 03:00modify1131.001.72411.71881.7600
9642005.11.29 04:00close1131.001.72121.71881.7600-290.0018018.74
9652005.11.30 06:20sell1141.001.71891.72401.6838
9662005.11.30 06:21modify1141.001.71891.72361.6838
9672005.11.30 07:00modify1141.001.71891.72311.6838
9682005.11.30 08:00modify1141.001.71891.72211.6838
9692005.11.30 09:04s/l1141.001.72211.72211.6838-320.0017698.74
9702005.12.01 06:05buy1151.001.72811.72371.7640
9712005.12.01 07:00modify1151.001.72811.72401.7640
9722005.12.01 08:00modify1151.001.72811.72631.7640
9732005.12.01 09:18modify1151.001.72811.72931.7640
9742005.12.01 12:00s/l1151.001.72931.72931.7640120.0017818.74
9752005.12.02 02:40buy1161.001.73061.72631.7665
9762005.12.02 09:00modify1161.001.73061.72661.7665
9772005.12.02 10:00modify1161.001.73061.72701.7665
9782005.12.02 11:00modify1161.001.73061.72711.7665
9792005.12.02 12:03s/l1161.001.72711.72711.7665-350.0117468.73
9802005.12.09 01:40buy1171.001.75081.74291.7867
9812005.12.09 02:00modify1171.001.75081.74441.7867
9822005.12.09 03:00modify1171.001.75081.74461.7867
9832005.12.09 06:00modify1171.001.75081.74501.7867
9842005.12.09 07:00modify1171.001.75081.74571.7867
9852005.12.09 08:00modify1171.001.75081.74771.7867
9862005.12.09 09:04s/l1171.001.74771.74771.7867-309.9917158.74
9872005.12.12 00:05buy1181.001.75091.74631.7868
9882005.12.12 02:17modify1181.001.75091.75211.7868
9892005.12.12 12:00modify1181.001.75091.75401.7868
9902005.12.12 16:00modify1181.001.75091.76041.7868
9912005.12.12 18:00modify1181.001.75091.76071.7868
9922005.12.12 20:00modify1181.001.75091.76201.7868
9932005.12.12 21:00modify1181.001.75091.76221.7868
9942005.12.12 22:00modify1181.001.75091.76251.7868
9952005.12.12 23:00modify1181.001.75091.76281.7868
9962005.12.13 00:00modify1181.001.75091.76351.7868
9972005.12.13 01:00modify1181.001.75091.76461.7868
9982005.12.13 02:04modify1181.001.75091.76511.7868
9992005.12.13 03:00modify1181.001.75091.76551.7868
10002005.12.13 04:00modify1181.001.75091.76591.7868
10012005.12.13 05:00modify1181.001.75091.76661.7868
10022005.12.13 06:00modify1181.001.75091.76921.7868
10032005.12.13 07:00modify1181.001.75091.76971.7868
10042005.12.13 08:00modify1181.001.75091.76981.7868
10052005.12.13 09:00modify1181.001.75091.77041.7868
10062005.12.13 10:06s/l1181.001.77041.77041.78681947.3019106.04
10072005.12.21 01:35sell1191.001.75701.76681.7219
10082005.12.21 01:35modify1191.001.75701.76641.7219
10092005.12.21 02:10modify1191.001.75701.76611.7219
10102005.12.21 03:00modify1191.001.75701.76491.7219
10112005.12.21 05:00modify1191.001.75701.76411.7219
10122005.12.21 06:00modify1191.001.75701.76391.7219
10132005.12.21 07:00modify1191.001.75701.76341.7219
10142005.12.21 08:00modify1191.001.75701.76231.7219
10152005.12.21 09:00modify1191.001.75701.76081.7219
10162005.12.21 10:45modify1191.001.75701.75581.7219
10172005.12.21 17:00modify1191.001.75701.75401.7219
10182005.12.21 18:00modify1191.001.75701.75181.7219
10192005.12.22 02:00modify1191.001.75701.75041.7219
10202005.12.22 03:00modify1191.001.75701.74991.7219
10212005.12.22 04:00modify1191.001.75701.74921.7219
10222005.12.22 05:00modify1191.001.75701.74901.7219
10232005.12.22 06:00modify1191.001.75701.74881.7219
10242005.12.22 07:00modify1191.001.75701.74681.7219
10252005.12.22 08:00modify1191.001.75701.74551.7219
10262005.12.22 09:00modify1191.001.75701.74521.7219
10272005.12.22 12:00modify1191.001.75701.74351.7219
10282005.12.22 16:00modify1191.001.75701.74341.7219
10292005.12.23 08:00modify1191.001.75701.74311.7219
10302005.12.23 09:00modify1191.001.75701.74241.7219
10312005.12.23 14:00modify1191.001.75701.74161.7219
10322005.12.23 15:00modify1191.001.75701.74101.7219
10332005.12.23 16:00modify1191.001.75701.74001.7219
10342005.12.23 17:00modify1191.001.75701.73921.7219
10352005.12.23 18:00modify1191.001.75701.73911.7219
10362005.12.26 07:00modify1191.001.75701.73901.7219
10372005.12.26 08:00modify1191.001.75701.73881.7219
10382005.12.26 09:00modify1191.001.75701.73861.7219
10392005.12.27 02:00modify1191.001.75701.73781.7219
10402005.12.27 03:00modify1191.001.75701.73771.7219
10412005.12.27 04:00modify1191.001.75701.73751.7219
10422005.12.27 05:04modify1191.001.75701.73731.7219
10432005.12.27 06:00modify1191.001.75701.73691.7219
10442005.12.27 07:09modify1191.001.75701.73651.7219
10452005.12.27 08:00modify1191.001.75701.73601.7219
10462005.12.27 09:00modify1191.001.75701.73561.7219
10472005.12.27 09:46s/l1191.001.73561.73561.72192142.4021248.44
10482005.12.29 02:15sell1201.001.72101.72751.6859
10492005.12.29 02:15modify1201.001.72101.72711.6859
10502005.12.29 04:00modify1201.001.72101.72701.6859
10512005.12.29 06:00modify1201.001.72101.72611.6859
10522005.12.29 07:00modify1201.001.72101.72561.6859
10532005.12.29 08:01modify1201.001.72101.72471.6859
10542005.12.29 09:05s/l1201.001.72471.72471.6859-370.0020878.44
10552005.12.30 22:35sell1211.001.72361.72991.6885
10562005.12.30 22:35modify1211.001.72361.72951.6885
10572006.01.02 00:49modify1211.001.72361.72911.6885
10582006.01.02 01:00modify1211.001.72361.72901.6885
10592006.01.02 02:09modify1211.001.72361.72861.6885
10602006.01.02 02:15modify1211.001.72361.72241.6885
10612006.01.02 03:29s/l1211.001.72241.72241.6885120.4020998.84
10622006.01.03 14:25buy1221.001.72621.72201.7621
10632006.01.03 15:36modify1221.001.72621.72741.7621
10642006.01.03 22:00modify1221.001.72621.73001.7621
10652006.01.03 23:00modify1221.001.72621.73141.7621
10662006.01.04 00:00modify1221.001.72621.73181.7621
10672006.01.04 01:00modify1221.001.72621.73281.7621
10682006.01.04 02:00modify1221.001.72621.73561.7621
10692006.01.04 03:00modify1221.001.72621.73671.7621
10702006.01.04 04:00modify1221.001.72621.73691.7621
10712006.01.04 05:00modify1221.001.72621.73881.7621
10722006.01.04 06:00modify1221.001.72621.74031.7621
10732006.01.04 07:00modify1221.001.72621.74091.7621
10742006.01.04 08:00modify1221.001.72621.74271.7621
10752006.01.04 09:00modify1221.001.72621.74321.7621
10762006.01.04 10:00modify1221.001.72621.74331.7621
10772006.01.04 12:00modify1221.001.72621.74551.7621
10782006.01.04 15:00modify1221.001.72621.74651.7621
10792006.01.04 19:00modify1221.001.72621.74811.7621
10802006.01.05 00:00modify1221.001.72621.74891.7621
10812006.01.05 01:00modify1221.001.72621.74951.7621
10822006.01.05 02:00modify1221.001.72621.75011.7621
10832006.01.05 05:00modify1221.001.72621.75101.7621
10842006.01.05 06:00modify1221.001.72621.75141.7621
10852006.01.05 07:00modify1221.001.72621.75201.7621
10862006.01.05 08:00modify1221.001.72621.75231.7621
10872006.01.05 09:00modify1221.001.72621.75271.7621
10882006.01.05 09:19s/l1221.001.75271.75271.76212639.2023638.04
10892006.01.09 01:30buy1231.001.76821.76051.8041
10902006.01.09 05:44modify1231.001.76821.76941.8041
10912006.01.09 07:52s/l1231.001.76941.76941.8041120.0023758.04
10922006.01.16 07:00buy1241.001.77541.76921.8113
10932006.01.16 08:00modify1241.001.77541.76931.8113
10942006.01.16 09:00modify1241.001.77541.76981.8113
10952006.01.16 10:00modify1241.001.77541.77051.8113
10962006.01.16 11:00modify1241.001.77541.77171.8113
10972006.01.16 11:06s/l1241.001.77171.77171.8113-370.0023388.04
10982006.01.17 20:35sell1251.001.76461.76991.7295
10992006.01.17 20:35modify1251.001.76461.76951.7295
11002006.01.18 00:00close1251.001.76871.76951.7295-409.6122978.43
11012006.01.23 10:00buy1261.001.77501.76981.8109
11022006.01.23 10:29modify1261.001.77501.77621.8109
11032006.01.24 00:00modify1261.001.77501.77631.8109
11042006.01.24 01:00modify1261.001.77501.77711.8109
11052006.01.24 02:00modify1261.001.77501.77881.8109
11062006.01.24 03:00modify1261.001.77501.77981.8109
11072006.01.24 04:00modify1261.001.77501.78001.8109
11082006.01.24 05:00modify1261.001.77501.78061.8109
11092006.01.24 06:00modify1261.001.77501.78071.8109
11102006.01.24 07:00modify1261.001.77501.78131.8109
11112006.01.24 09:27s/l1261.001.78131.78131.8109627.3023605.73
11122006.01.27 10:45sell1271.001.78121.78751.7461
11132006.01.27 10:45modify1271.001.78121.78711.7461
11142006.01.27 11:00modify1271.001.78121.78661.7461
11152006.01.27 12:00modify1271.001.78121.78641.7461
11162006.01.27 12:03modify1271.001.78121.78001.7461
11172006.01.27 14:30s/l1271.001.78001.78001.7461120.0123725.74
11182006.02.03 00:45buy1281.001.77841.77141.8143
11192006.02.03 01:10modify1281.001.77841.77201.8143
11202006.02.03 02:00modify1281.001.77841.77211.8143
11212006.02.03 05:00modify1281.001.77841.77251.8143
11222006.02.03 06:05modify1281.001.77841.77351.8143
11232006.02.03 07:00modify1281.001.77841.77391.8143
11242006.02.03 08:00modify1281.001.77841.77521.8143
11252006.02.03 09:00modify1281.001.77841.77581.8143
11262006.02.03 10:46s/l1281.001.77581.77581.8143-260.0023465.74
11272006.02.06 01:25sell1291.001.76361.77191.7285
11282006.02.06 01:25modify1291.001.76361.77151.7285
11292006.02.06 07:00modify1291.001.76361.76911.7285
11302006.02.06 08:00modify1291.001.76361.76761.7285
11312006.02.06 08:12modify1291.001.76361.76241.7285
11322006.02.06 12:00modify1291.001.76361.76231.7285
11332006.02.06 13:00modify1291.001.76361.76171.7285
11342006.02.06 14:00modify1291.001.76361.76001.7285
11352006.02.06 17:00modify1291.001.76361.75991.7285
11362006.02.06 18:00modify1291.001.76361.75971.7285
11372006.02.06 19:00modify1291.001.76361.75701.7285
11382006.02.06 20:00modify1291.001.76361.75501.7285
11392006.02.07 00:00modify1291.001.76361.75421.7285
11402006.02.07 01:00modify1291.001.76361.75391.7285
11412006.02.07 04:00modify1291.001.76361.75281.7285
11422006.02.07 05:00modify1291.001.76361.75271.7285
11432006.02.07 06:05modify1291.001.76361.75231.7285
11442006.02.07 07:00modify1291.001.76361.75181.7285
11452006.02.07 08:00modify1291.001.76361.75131.7285
11462006.02.07 09:00modify1291.001.76361.75051.7285
11472006.02.07 09:12s/l1291.001.75051.75051.72851310.4024776.14
11482006.02.07 23:45sell1301.001.74641.75091.7113
11492006.02.07 23:45modify1301.001.74641.75051.7113
11502006.02.08 05:00modify1301.001.74641.75001.7113
11512006.02.08 06:00modify1301.001.74641.74951.7113
11522006.02.08 07:00modify1301.001.74641.74931.7113
11532006.02.08 08:00modify1301.001.74641.74821.7113
11542006.02.08 09:00modify1301.001.74641.74761.7113
11552006.02.08 09:41modify1301.001.74641.74521.7113
11562006.02.09 02:01s/l1301.001.74521.74521.7113121.6024897.74
11572006.02.20 09:30buy1311.001.74301.73771.7789
11582006.02.20 10:00modify1311.001.74301.73821.7789
11592006.02.20 11:00modify1311.001.74301.73831.7789
11602006.02.20 12:00modify1311.001.74301.73841.7789
11612006.02.20 13:00modify1311.001.74301.73871.7789
11622006.02.20 14:00modify1311.001.74301.73891.7789
11632006.02.20 16:00modify1311.001.74301.73911.7789
11642006.02.20 17:00modify1311.001.74301.73931.7789
11652006.02.20 18:00modify1311.001.74301.73941.7789
11662006.02.20 19:00modify1311.001.74301.73971.7789
11672006.02.21 00:00modify1311.001.74301.74021.7789
11682006.02.21 02:00modify1311.001.74301.74061.7789
11692006.02.21 13:59modify1311.001.74301.74421.7789
11702006.02.21 16:04s/l1311.001.74421.74421.7789117.3025015.04
11712006.02.27 17:40sell1321.001.74171.74601.7066
11722006.02.27 17:40modify1321.001.74171.74561.7066
11732006.02.27 18:00modify1321.001.74171.74531.7066
11742006.02.28 02:00modify1321.001.74171.74521.7066
11752006.02.28 03:00modify1321.001.74171.74491.7066
11762006.02.28 04:00modify1321.001.74171.74411.7066
11772006.02.28 08:00modify1321.001.74171.74371.7066
11782006.02.28 08:05modify1321.001.74171.74051.7066
11792006.02.28 09:44s/l1321.001.74051.74051.7066120.4125135.45
11802006.03.01 08:50buy1331.001.75371.74941.7896
11812006.03.01 09:00modify1331.001.75371.75051.7896
11822006.03.01 11:16modify1331.001.75371.75491.7896
11832006.03.01 16:08s/l1331.001.75491.75491.7896120.0025255.45
11842006.03.08 03:00sell1341.001.73701.74181.7019
11852006.03.08 03:00modify1341.001.73701.74141.7019
11862006.03.08 05:00modify1341.001.73701.74111.7019
11872006.03.08 06:00modify1341.001.73701.74061.7019
11882006.03.08 07:00modify1341.001.73701.73951.7019
11892006.03.08 08:00modify1341.001.73701.73941.7019
11902006.03.08 08:27s/l1341.001.73941.73941.7019-240.0025015.45
11912006.03.13 00:55sell1351.001.72761.73411.6925
11922006.03.13 00:55modify1351.001.72761.73371.6925
11932006.03.13 07:00modify1351.001.72761.73231.6925
11942006.03.13 08:00modify1351.001.72761.73041.6925
11952006.03.13 09:06modify1351.001.72761.72981.6925
11962006.03.13 10:00modify1351.001.72761.72641.6925
11972006.03.13 11:33s/l1351.001.72641.72641.6925120.0025135.45
11982006.03.14 08:45buy1361.001.73451.72921.7704
11992006.03.14 09:00modify1361.001.73451.72961.7704
12002006.03.14 10:00modify1361.001.73451.72971.7704
12012006.03.14 12:00modify1361.001.73451.72981.7704
12022006.03.14 15:49modify1361.001.73451.73571.7704
12032006.03.14 18:00modify1361.001.73451.73721.7704
12042006.03.14 19:00modify1361.001.73451.73821.7704
12052006.03.15 01:00modify1361.001.73451.73841.7704
12062006.03.15 02:00modify1361.001.73451.73851.7704
12072006.03.15 03:00modify1361.001.73451.73891.7704
12082006.03.15 06:00modify1361.001.73451.73941.7704
12092006.03.15 07:00modify1361.001.73451.74061.7704
12102006.03.15 08:00modify1361.001.73451.74161.7704
12112006.03.15 09:00modify1361.001.73451.74241.7704
12122006.03.15 10:00modify1361.001.73451.74281.7704
12132006.03.15 10:34s/l1361.001.74281.74281.7704827.3025962.75
12142006.03.16 05:30buy1371.001.74671.74111.7826
12152006.03.16 06:00modify1371.001.74671.74151.7826
12162006.03.16 07:00modify1371.001.74671.74231.7826
12172006.03.16 08:00modify1371.001.74671.74281.7826
12182006.03.16 14:33modify1371.001.74671.74791.7826
12192006.03.16 21:00modify1371.001.74671.74801.7826
12202006.03.17 00:00modify1371.001.74671.74881.7826
12212006.03.17 01:00modify1371.001.74671.74891.7826
12222006.03.17 02:00modify1371.001.74671.74961.7826
12232006.03.17 03:00modify1371.001.74671.75021.7826
12242006.03.17 04:00modify1371.001.74671.75031.7826
12252006.03.17 06:00modify1371.001.74671.75121.7826
12262006.03.17 07:00modify1371.001.74671.75181.7826
12272006.03.17 08:00modify1371.001.74671.75241.7826
12282006.03.17 09:02modify1371.001.74671.75281.7826
12292006.03.17 10:00modify1371.001.74671.75331.7826
12302006.03.17 13:33s/l1371.001.75331.75331.7826657.3026620.05
12312006.03.22 00:00sell1381.001.74871.75481.7136
12322006.03.22 00:00modify1381.001.74871.75441.7136
12332006.03.22 02:00modify1381.001.74871.75431.7136
12342006.03.22 03:00modify1381.001.74871.75421.7136
12352006.03.22 04:00modify1381.001.74871.75361.7136
12362006.03.22 05:00modify1381.001.74871.75321.7136
12372006.03.22 06:00modify1381.001.74871.75271.7136
12382006.03.22 07:00modify1381.001.74871.75251.7136
12392006.03.22 08:00modify1381.001.74871.75201.7136
12402006.03.22 09:00modify1381.001.74871.75141.7136
12412006.03.23 01:57modify1381.001.74871.74751.7136
12422006.03.23 14:00modify1381.001.74871.74671.7136
12432006.03.23 18:00modify1381.001.74871.74221.7136
12442006.03.24 07:00modify1381.001.74871.74181.7136
12452006.03.24 08:00modify1381.001.74871.73891.7136
12462006.03.24 09:00modify1381.001.74871.73811.7136
12472006.03.24 10:00modify1381.001.74871.73701.7136
12482006.03.24 12:00modify1381.001.74871.73681.7136
12492006.03.24 14:00modify1381.001.74871.73641.7136
12502006.03.24 15:06s/l1381.001.73641.73641.71361231.6027851.65
12512006.04.19 07:30buy1391.001.78131.77631.8172
12522006.04.19 08:00modify1391.001.78131.77691.8172
12532006.04.19 09:00modify1391.001.78131.77721.8172
12542006.04.19 10:34modify1391.001.78131.78251.8172
12552006.04.19 14:35s/l1391.001.78251.78251.8172120.0027971.65
12562006.04.20 02:15buy1401.001.79021.78301.8261
12572006.04.20 03:00modify1401.001.79021.78371.8261
12582006.04.20 05:00modify1401.001.79021.78381.8261
12592006.04.20 06:00modify1401.001.79021.78481.8261
12602006.04.20 07:00modify1401.001.79021.78581.8261
12612006.04.20 08:00modify1401.001.79021.78641.8261
12622006.04.20 09:11s/l1401.001.78641.78641.8261-380.0027591.65
12632006.04.21 03:55sell1411.001.77931.78481.7442
12642006.04.21 03:55modify1411.001.77931.78441.7442
12652006.04.21 04:00modify1411.001.77931.78371.7442
12662006.04.21 05:00modify1411.001.77931.78351.7442
12672006.04.21 06:00modify1411.001.77931.78271.7442
12682006.04.21 07:00modify1411.001.77931.78201.7442
12692006.04.21 08:00modify1411.001.77931.78071.7442
12702006.04.21 09:01modify1411.001.77931.78001.7442
12712006.04.21 10:03s/l1411.001.78001.78001.7442-70.0027521.65
12722006.04.28 03:30buy1421.001.80121.79081.8371
12732006.04.28 06:00modify1421.001.80121.79151.8371
12742006.04.28 07:00modify1421.001.80121.79201.8371
12752006.04.28 08:00modify1421.001.80121.79711.8371
12762006.04.28 09:00modify1421.001.80121.79851.8371
12772006.04.28 10:32modify1421.001.80121.80241.8371
12782006.04.28 17:00modify1421.001.80121.80271.8371
12792006.04.28 18:00modify1421.001.80121.80591.8371
12802006.04.28 19:00modify1421.001.80121.81121.8371
12812006.05.01 03:00modify1421.001.80121.81161.8371
12822006.05.01 04:00modify1421.001.80121.81241.8371
12832006.05.01 05:00modify1421.001.80121.81301.8371
12842006.05.01 07:00modify1421.001.80121.81421.8371
12852006.05.01 08:00modify1421.001.80121.81631.8371
12862006.05.01 09:00modify1421.001.80121.81811.8371
12872006.05.01 10:00modify1421.001.80121.81971.8371
12882006.05.01 11:05modify1421.001.80121.82021.8371
12892006.05.01 12:00modify1421.001.80121.82071.8371
12902006.05.01 13:05modify1421.001.80121.82101.8371
12912006.05.01 14:00modify1421.001.80121.82151.8371
12922006.05.01 15:00modify1421.001.80121.82161.8371
12932006.05.01 15:12t/p1421.001.83711.82161.83713587.3031108.95
12942006.05.05 03:40buy1431.001.85111.84091.8870
12952006.05.05 04:00modify1431.001.85111.84211.8870
12962006.05.05 05:00modify1431.001.85111.84231.8870
12972006.05.05 06:00modify1431.001.85111.84341.8870
12982006.05.05 07:00modify1431.001.85111.84451.8870
12992006.05.05 08:00modify1431.001.85111.84571.8870
13002006.05.05 09:00modify1431.001.85111.84591.8870
13012006.05.05 10:00modify1431.001.85111.84611.8870
13022006.05.05 12:00modify1431.001.85111.84661.8870
13032006.05.05 14:30modify1431.001.85111.85231.8870
13042006.05.08 07:00modify1431.001.85111.85261.8870
13052006.05.08 08:00modify1431.001.85111.85371.8870
13062006.05.08 09:00modify1431.001.85111.85471.8870
13072006.05.08 12:00modify1431.001.85111.85891.8870
13082006.05.08 15:59s/l1431.001.85891.85891.8870777.3031886.25
13092006.05.15 08:30buy1441.001.89281.88741.9287
13102006.05.15 09:00modify1441.001.89281.88791.9287
13112006.05.15 10:06s/l1441.001.88791.88791.9287-490.0031396.25
13122006.05.19 05:55buy1451.001.89031.88051.9262
13132006.05.19 06:00modify1451.001.89031.88131.9262
13142006.05.19 07:00modify1451.001.89031.88301.9262
13152006.05.19 08:00modify1451.001.89031.88391.9262
13162006.05.19 09:00modify1451.001.89031.88501.9262
13172006.05.19 09:10s/l1451.001.88501.88501.9262-530.0030866.25
13182006.05.19 21:15sell1461.001.87801.88611.8429
13192006.05.19 21:15modify1461.001.87801.88571.8429
13202006.05.22 02:16modify1461.001.87801.87681.8429
13212006.05.22 12:09s/l1461.001.87681.87681.8429120.4030986.65
13222006.05.23 01:10buy1471.001.88331.87541.9192
13232006.05.23 02:00modify1471.001.88331.87591.9192
13242006.05.23 04:00modify1471.001.88331.87661.9192
13252006.05.23 06:00modify1471.001.88331.87691.9192
13262006.05.23 06:53modify1471.001.88331.88451.9192
13272006.05.23 08:07s/l1471.001.88451.88451.9192120.0031106.65
13282006.05.29 03:15sell1481.001.85961.86791.8245
13292006.05.29 03:16modify1481.001.85961.86751.8245
13302006.05.29 04:00modify1481.001.85961.86711.8245
13312006.05.29 05:00modify1481.001.85961.86701.8245
13322006.05.29 06:00modify1481.001.85961.86651.8245
13332006.05.29 07:00modify1481.001.85961.86551.8245
13342006.05.29 08:00modify1481.001.85961.86221.8245
13352006.05.29 09:00modify1481.001.85961.86111.8245
13362006.05.29 09:46s/l1481.001.86111.86111.8245-150.0130956.64
13372006.05.31 01:05buy1491.001.88141.87161.9173
13382006.05.31 02:00modify1491.001.88141.87171.9173
13392006.05.31 03:00modify1491.001.88141.87271.9173
13402006.05.31 05:00modify1491.001.88141.87351.9173
13412006.05.31 06:00modify1491.001.88141.87451.9173
13422006.05.31 07:00modify1491.001.88141.87711.9173
13432006.05.31 08:00modify1491.001.88141.87781.9173
13442006.05.31 08:52modify1491.001.88141.88261.9173
13452006.05.31 09:05s/l1491.001.88261.88261.9173120.0031076.64
13462006.06.06 08:20sell1501.001.87311.87851.8380
13472006.06.06 08:20modify1501.001.87311.87811.8380
13482006.06.06 09:00modify1501.001.87311.87791.8380
13492006.06.06 12:24modify1501.001.87311.87191.8380
13502006.06.06 19:00modify1501.001.87311.87171.8380
13512006.06.07 00:00modify1501.001.87311.87141.8380
13522006.06.07 01:00modify1501.001.87311.87081.8380
13532006.06.07 02:00modify1501.001.87311.87031.8380
13542006.06.07 04:00modify1501.001.87311.86921.8380
13552006.06.07 06:00modify1501.001.87311.86801.8380
13562006.06.07 07:00modify1501.001.87311.86711.8380
13572006.06.07 08:00modify1501.001.87311.86611.8380
13582006.06.07 10:00modify1501.001.87311.86371.8380
13592006.06.07 12:22s/l1501.001.86371.86371.8380940.4032017.04
13602006.06.14 03:30sell1511.001.83511.84461.8000
13612006.06.14 03:31modify1511.001.83511.84421.8000
13622006.06.14 04:00modify1511.001.83511.84381.8000
13632006.06.14 05:00modify1511.001.83511.84371.8000
13642006.06.14 06:00modify1511.001.83511.84271.8000
13652006.06.14 07:00modify1511.001.83511.84141.8000
13662006.06.14 08:00close1511.001.83771.84141.8000-259.9831757.06
13672006.07.03 01:50buy1521.001.84681.83711.8827
13682006.07.03 02:00modify1521.001.84681.83741.8827
13692006.07.03 03:00modify1521.001.84681.83811.8827
13702006.07.03 06:00modify1521.001.84681.83841.8827
13712006.07.03 07:00modify1521.001.84681.84061.8827
13722006.07.03 08:00modify1521.001.84681.84111.8827
13732006.07.03 09:00modify1521.001.84681.84251.8827
13742006.07.03 12:07s/l1521.001.84251.84251.8827-430.0031327.06
13752006.07.06 01:45sell1531.001.83571.84351.8006
13762006.07.06 01:46modify1531.001.83571.84311.8006
13772006.07.06 02:00modify1531.001.83571.84251.8006
13782006.07.06 03:00modify1531.001.83571.84181.8006
13792006.07.06 04:00modify1531.001.83571.84141.8006
13802006.07.06 05:00modify1531.001.83571.84131.8006
13812006.07.06 06:00modify1531.001.83571.83911.8006
13822006.07.06 07:00modify1531.001.83571.83791.8006
13832006.07.06 08:00modify1531.001.83571.83741.8006
13842006.07.06 08:24s/l1531.001.83741.83741.8006-170.0031157.06
13852006.07.10 02:20buy1541.001.84801.84351.8839
13862006.07.10 07:00modify1541.001.84801.84621.8839
13872006.07.10 09:00modify1541.001.84801.84661.8839
13882006.07.10 09:23modify1541.001.84801.84921.8839
13892006.07.10 10:33s/l1541.001.84921.84921.8839120.0031277.06
13902006.07.13 03:10sell1551.001.83471.84251.7996
13912006.07.13 03:12modify1551.001.83471.84211.7996
13922006.07.13 04:00modify1551.001.83471.84121.7996
13932006.07.13 05:00modify1551.001.83471.84051.7996
13942006.07.13 06:00modify1551.001.83471.83861.7996
13952006.07.13 07:00modify1551.001.83471.83801.7996
13962006.07.13 08:00modify1551.001.83471.83731.7996
13972006.07.13 09:14s/l1551.001.83731.83731.7996-260.0031017.06
13982006.07.14 03:25buy1561.001.84091.83631.8768
13992006.07.14 04:00close1561.001.84091.83631.8768-0.0131017.05
14002006.07.17 00:40sell1571.001.83851.84481.8034
14012006.07.17 00:41modify1571.001.83851.84441.8034
14022006.07.17 02:00modify1571.001.83851.84371.8034
14032006.07.17 03:00modify1571.001.83851.84321.8034
14042006.07.17 04:00modify1571.001.83851.84291.8034
14052006.07.17 05:00modify1571.001.83851.84231.8034
14062006.07.17 06:00modify1571.001.83851.84221.8034
14072006.07.17 07:00modify1571.001.83851.84091.8034
14082006.07.17 08:00modify1571.001.83851.83961.8034
14092006.07.17 09:00modify1571.001.83851.83941.8034
14102006.07.17 09:55modify1571.001.83851.83731.8034
14112006.07.17 12:00modify1571.001.83851.83141.8034
14122006.07.17 13:00modify1571.001.83851.82891.8034
14132006.07.17 14:00modify1571.001.83851.82871.8034
14142006.07.18 02:00modify1571.001.83851.82601.8034
14152006.07.18 04:55modify1571.001.83851.82531.8034
14162006.07.18 05:00modify1571.001.83851.82471.8034
14172006.07.18 06:00modify1571.001.83851.82421.8034
14182006.07.18 07:00modify1571.001.83851.82351.8034
14192006.07.18 08:00modify1571.001.83851.82281.8034
14202006.07.18 09:00modify1571.001.83851.82241.8034
14212006.07.18 09:24s/l1571.001.82241.82241.80341610.4032627.45
14222006.07.20 21:50buy1581.001.84821.84301.8841
14232006.07.21 03:00modify1581.001.84821.84311.8841
14242006.07.21 04:00modify1581.001.84821.84381.8841
14252006.07.21 05:00modify1581.001.84821.84461.8841
14262006.07.21 07:00modify1581.001.84821.84491.8841
14272006.07.21 08:00modify1581.001.84821.84541.8841
14282006.07.21 09:14modify1581.001.84821.84941.8841
14292006.07.21 14:00modify1581.001.84821.85011.8841
14302006.07.24 01:00modify1581.001.84821.85031.8841
14312006.07.24 02:00modify1581.001.84821.85131.8841
14322006.07.24 03:00modify1581.001.84821.85181.8841
14332006.07.24 06:04modify1581.001.84821.85191.8841
14342006.07.24 07:00modify1581.001.84821.85251.8841
14352006.07.24 07:33s/l1581.001.85251.85251.8841424.6033052.05
14362006.07.26 01:45sell1591.001.84101.84901.8059
14372006.07.26 01:45modify1591.001.84101.84861.8059
14382006.07.26 02:00modify1591.001.84101.84791.8059
14392006.07.26 03:00modify1591.001.84101.84781.8059
14402006.07.26 04:00modify1591.001.84101.84771.8059
14412006.07.26 05:00modify1591.001.84101.84761.8059
14422006.07.26 06:00modify1591.001.84101.84721.8059
14432006.07.26 07:00modify1591.001.84101.84651.8059
14442006.07.26 08:00modify1591.001.84101.84481.8059
14452006.07.26 09:00modify1591.001.84101.84311.8059
14462006.07.26 14:55s/l1591.001.84311.84311.8059-210.0032842.05
14472006.07.28 22:20buy1601.001.86271.85531.8986
14482006.07.31 05:00modify1601.001.86271.85571.8986
14492006.07.31 06:00modify1601.001.86271.85581.8986
14502006.07.31 07:00modify1601.001.86271.85831.8986
14512006.07.31 08:00modify1601.001.86271.85891.8986
14522006.07.31 09:00modify1601.001.86271.85901.8986
14532006.07.31 11:04modify1601.001.86271.86391.8986
14542006.07.31 12:23s/l1601.001.86391.86391.8986117.3032959.35
14552006.08.01 02:40buy1611.001.86691.86081.9028
14562006.08.01 03:00modify1611.001.86691.86121.9028
14572006.08.01 04:00modify1611.001.86691.86141.9028
14582006.08.01 06:00modify1611.001.86691.86151.9028
14592006.08.01 07:00modify1611.001.86691.86181.9028
14602006.08.01 08:00modify1611.001.86691.86211.9028
14612006.08.01 09:00modify1611.001.86691.86251.9028
14622006.08.01 17:53modify1611.001.86691.86811.9028
14632006.08.02 04:00modify1611.001.86691.86831.9028
14642006.08.02 06:00modify1611.001.86691.87001.9028
14652006.08.02 07:00modify1611.001.86691.87151.9028
14662006.08.02 08:00modify1611.001.86691.87181.9028
14672006.08.02 09:00modify1611.001.86691.87271.9028
14682006.08.02 10:00modify1611.001.86691.87341.9028
14692006.08.02 11:21s/l1611.001.87341.87341.9028647.3033606.65
14702006.08.04 04:55buy1621.001.88611.87711.9220
14712006.08.04 05:00modify1621.001.88611.88051.9220
14722006.08.04 06:00modify1621.001.88611.88171.9220
14732006.08.04 07:00modify1621.001.88611.88261.9220
14742006.08.04 09:00modify1621.001.88611.88271.9220
14752006.08.04 10:00modify1621.001.88611.88311.9220
14762006.08.04 10:05modify1621.001.88611.88731.9220
14772006.08.04 16:00modify1621.001.88611.89451.9220
14782006.08.04 17:00modify1621.001.88611.89601.9220
14792006.08.04 18:00modify1621.001.88611.89801.9220
14802006.08.07 01:00modify1621.001.88611.89811.9220
14812006.08.07 02:00modify1621.001.88611.89891.9220
14822006.08.07 03:00modify1621.001.88611.89981.9220
14832006.08.07 04:00modify1621.001.88611.89991.9220
14842006.08.07 05:00modify1621.001.88611.90011.9220
14852006.08.07 06:00modify1621.001.88611.90031.9220
14862006.08.07 07:00modify1621.001.88611.90471.9220
14872006.08.07 08:17modify1621.001.88611.90601.9220
14882006.08.07 08:51s/l1621.001.90601.90601.92201987.3135593.96
14892006.08.09 08:15sell1631.001.90451.90961.8694
14902006.08.09 08:15modify1631.001.90451.90921.8694
14912006.08.09 10:04s/l1631.001.90921.90921.8694-470.0035123.96
14922006.08.11 00:45sell1641.001.89421.90291.8591
14932006.08.11 00:45modify1641.001.89421.90251.8591
14942006.08.11 01:00modify1641.001.89421.90031.8591
14952006.08.11 02:00modify1641.001.89421.89931.8591
14962006.08.11 03:00modify1641.001.89421.89891.8591
14972006.08.11 04:00modify1641.001.89421.89861.8591
14982006.08.11 05:00modify1641.001.89421.89821.8591
14992006.08.11 06:00modify1641.001.89421.89711.8591
15002006.08.11 07:00modify1641.001.89421.89651.8591
15012006.08.11 08:17modify1641.001.89421.89401.8591
15022006.08.11 08:26modify1641.001.89421.89301.8591
15032006.08.11 09:07s/l1641.001.89301.89301.8591120.0035243.96
15042006.08.14 03:00sell1651.001.89331.89861.8582
15052006.08.14 03:00modify1651.001.89331.89821.8582
15062006.08.14 07:00modify1651.001.89331.89751.8582
15072006.08.14 08:00modify1651.001.89331.89661.8582
15082006.08.14 09:00modify1651.001.89331.89571.8582
15092006.08.14 09:27modify1651.001.89331.89211.8582
15102006.08.14 16:20s/l1651.001.89211.89211.8582120.0135363.97
15112006.08.15 22:05buy1661.001.89331.88491.9292
15122006.08.15 23:00modify1661.001.89331.88531.9292
15132006.08.16 00:05modify1661.001.89331.88631.9292
15142006.08.16 01:00modify1661.001.89331.88701.9292
15152006.08.16 02:00modify1661.001.89331.88821.9292
15162006.08.16 03:00modify1661.001.89331.88871.9292
15172006.08.16 04:00modify1661.001.89331.88911.9292
15182006.08.16 05:00modify1661.001.89331.88931.9292
15192006.08.16 06:00modify1661.001.89331.89141.9292
15202006.08.16 07:00modify1661.001.89331.89251.9292
15212006.08.16 08:47s/l1661.001.89251.89251.9292-82.7035281.27
15222006.08.18 05:45sell1671.001.88601.89221.8509
15232006.08.18 05:45modify1671.001.88601.89181.8509
15242006.08.18 06:00modify1671.001.88601.89091.8509
15252006.08.18 07:00modify1671.001.88601.89041.8509
15262006.08.18 08:00close1671.001.88671.89041.8509-70.0035211.27
15272006.08.21 21:05buy1681.001.89411.88851.9300
15282006.08.22 00:00modify1681.001.89411.88881.9300
15292006.08.22 01:10modify1681.001.89411.89051.9300
15302006.08.22 01:41s/l1681.001.89051.89051.9300-362.7034848.57
15312006.08.23 08:55sell1691.001.88891.89301.8538
15322006.08.23 08:55modify1691.001.88891.89261.8538
15332006.08.23 09:00modify1691.001.88891.89221.8538
15342006.08.23 09:32s/l1691.001.89221.89221.8538-330.0034518.57
15352006.08.25 04:40sell1701.001.88801.89461.8529
15362006.08.25 04:41modify1701.001.88801.89421.8529
15372006.08.25 06:00modify1701.001.88801.89351.8529
15382006.08.25 07:00modify1701.001.88801.89331.8529
15392006.08.25 08:00modify1701.001.88801.89181.8529
15402006.08.25 08:30modify1701.001.88801.88681.8529
15412006.08.25 10:27s/l1701.001.88681.88681.8529120.0034638.57
15422006.09.06 03:20sell1711.001.89481.89971.8597
15432006.09.06 03:20modify1711.001.89481.89931.8597
15442006.09.06 04:00modify1711.001.89481.89901.8597
15452006.09.06 06:00modify1711.001.89481.89881.8597
15462006.09.06 07:00modify1711.001.89481.89811.8597
15472006.09.06 08:00modify1711.001.89481.89701.8597
15482006.09.06 10:34modify1711.001.89481.89361.8597
15492006.09.06 14:00modify1711.001.89481.89331.8597
15502006.09.06 15:00modify1711.001.89481.89091.8597
15512006.09.06 16:00modify1711.001.89481.88931.8597
15522006.09.06 17:00modify1711.001.89481.88921.8597
15532006.09.06 19:00modify1711.001.89481.88911.8597
15542006.09.07 04:00modify1711.001.89481.88861.8597
15552006.09.07 05:00modify1711.001.89481.88791.8597
15562006.09.07 06:00modify1711.001.89481.88711.8597
15572006.09.07 07:00modify1711.001.89481.88631.8597
15582006.09.07 07:05s/l1711.001.88631.88631.8597851.1935489.76
15592006.09.11 01:15sell1721.001.86601.87301.8309
15602006.09.11 01:15modify1721.001.86601.87261.8309
15612006.09.11 02:00modify1721.001.86601.87211.8309
15622006.09.11 03:00modify1721.001.86601.87181.8309
15632006.09.11 06:00modify1721.001.86601.87131.8309
15642006.09.11 07:00modify1721.001.86601.86961.8309
15652006.09.11 08:00modify1721.001.86601.86921.8309
15662006.09.11 09:00modify1721.001.86601.86841.8309
15672006.09.11 10:04s/l1721.001.86841.86841.8309-239.9935249.77
15682006.09.13 02:15buy1731.001.87251.86731.9084
15692006.09.13 03:00modify1731.001.87251.86741.9084
15702006.09.13 05:00modify1731.001.87251.86751.9084
15712006.09.13 06:00modify1731.001.87251.86881.9084
15722006.09.13 07:00modify1731.001.87251.86961.9084
15732006.09.13 17:49modify1731.001.87251.87371.9084
15742006.09.14 11:00modify1731.001.87251.87441.9084
15752006.09.14 12:00modify1731.001.87251.87591.9084
15762006.09.14 14:00modify1731.001.87251.87761.9084
15772006.09.14 15:00modify1731.001.87251.87921.9084
15782006.09.14 18:00modify1731.001.87251.88051.9084
15792006.09.15 02:00modify1731.001.87251.88061.9084
15802006.09.15 03:00modify1731.001.87251.88111.9084
15812006.09.15 04:00modify1731.001.87251.88241.9084
15822006.09.15 05:00modify1731.001.87251.88301.9084
15832006.09.15 06:00modify1731.001.87251.88441.9084
15842006.09.15 07:00modify1731.001.87251.88471.9084
15852006.09.15 08:00modify1731.001.87251.88611.9084
15862006.09.15 09:03s/l1731.001.88611.88611.90841349.2036598.97
15872006.09.21 01:10buy1741.001.88701.88271.9229
15882006.09.21 02:00modify1741.001.88701.88321.9229
15892006.09.21 02:48modify1741.001.88701.88821.9229
15902006.09.21 14:00modify1741.001.88701.88951.9229
15912006.09.21 15:00modify1741.001.88701.89001.9229
15922006.09.21 16:00modify1741.001.88701.89101.9229
15932006.09.21 17:00modify1741.001.88701.89111.9229
15942006.09.21 20:00modify1741.001.88701.89251.9229
15952006.09.22 00:00modify1741.001.88701.89301.9229
15962006.09.22 01:00modify1741.001.88701.89331.9229
15972006.09.22 03:00modify1741.001.88701.89361.9229
15982006.09.22 04:00modify1741.001.88701.89481.9229
15992006.09.22 06:00modify1741.001.88701.89501.9229
16002006.09.22 08:00modify1741.001.88701.89551.9229
16012006.09.22 09:00modify1741.001.88701.89601.9229
16022006.09.22 10:00modify1741.001.88701.89731.9229
16032006.09.22 11:00modify1741.001.88701.89951.9229
16042006.09.22 12:00modify1741.001.88701.89991.9229
16052006.09.22 20:47s/l1741.001.89991.89991.92291287.3037886.27
16062006.09.27 23:00sell1751.001.88921.89371.8541
16072006.09.27 23:00modify1751.001.88921.89331.8541
16082006.09.28 02:00modify1751.001.88921.89301.8541
16092006.09.28 06:00modify1751.001.88921.89271.8541
16102006.09.28 07:00modify1751.001.88921.89221.8541
16112006.09.28 08:00modify1751.001.88921.89161.8541
16122006.09.28 08:17modify1751.001.88921.88801.8541
16132006.09.28 12:00modify1751.001.88921.88711.8541
16142006.09.28 13:00modify1751.001.88921.88691.8541
16152006.09.28 16:00modify1751.001.88921.88611.8541
16162006.09.28 17:00modify1751.001.88921.88561.8541
16172006.09.28 18:00modify1751.001.88921.88391.8541
16182006.09.28 20:00modify1751.001.88921.88341.8541
16192006.09.28 23:00modify1751.001.88921.88321.8541
16202006.09.29 00:00modify1751.001.88921.88181.8541
16212006.09.29 01:00modify1751.001.88921.88171.8541
16222006.09.29 02:00modify1751.001.88921.88091.8541
16232006.09.29 03:00modify1751.001.88921.88051.8541
16242006.09.29 05:00modify1751.001.88921.88021.8541
16252006.09.29 06:00modify1751.001.88921.87951.8541
16262006.09.29 07:00modify1751.001.88921.87921.8541
16272006.09.29 08:00modify1751.001.88921.87821.8541
16282006.09.29 10:00modify1751.001.88921.87761.8541
16292006.09.29 11:00modify1751.001.88921.87471.8541
16302006.09.29 16:00modify1751.001.88921.87421.8541
16312006.10.02 00:00s/l1751.001.87421.87421.85411502.0039388.27
16322006.10.03 02:25buy1761.001.88651.87711.9224
16332006.10.03 03:00modify1761.001.88651.87761.9224
16342006.10.03 04:00modify1761.001.88651.87801.9224
16352006.10.03 05:00modify1761.001.88651.87831.9224
16362006.10.03 06:00modify1761.001.88651.87881.9224
16372006.10.03 07:00modify1761.001.88651.88201.9224
16382006.10.03 08:00modify1761.001.88651.88301.9224
16392006.10.03 09:00modify1761.001.88651.88371.9224
16402006.10.03 10:00modify1761.001.88651.88441.9224
16412006.10.03 11:00modify1761.001.88651.88501.9224
16422006.10.04 03:47s/l1761.001.88501.88501.9224-152.7139235.56
16432006.10.09 21:15sell1771.001.86751.87181.8324
16442006.10.09 21:15modify1771.001.86751.87141.8324
16452006.10.10 00:00modify1771.001.86751.87071.8324
16462006.10.10 01:00modify1771.001.86751.87051.8324
16472006.10.10 02:00modify1771.001.86751.86991.8324
16482006.10.10 03:00modify1771.001.86751.86951.8324
16492006.10.10 04:00modify1771.001.86751.86931.8324
16502006.10.10 05:00modify1771.001.86751.86911.8324
16512006.10.10 06:00modify1771.001.86751.86861.8324
16522006.10.10 07:00modify1771.001.86751.86831.8324
16532006.10.10 08:17s/l1771.001.86831.86831.8324-79.6139155.95
16542006.10.11 04:35sell1781.001.85511.86051.8200
16552006.10.11 04:36modify1781.001.85511.86011.8200
16562006.10.11 05:00modify1781.001.85511.85911.8200
16572006.10.11 06:00modify1781.001.85511.85861.8200
16582006.10.11 07:00modify1781.001.85511.85811.8200
16592006.10.11 08:00modify1781.001.85511.85781.8200
16602006.10.11 09:00modify1781.001.85511.85761.8200
16612006.10.11 10:00modify1781.001.85511.85681.8200
16622006.10.11 10:06s/l1781.001.85681.85681.8200-170.0038985.95
16632006.10.18 02:45buy1791.001.86991.86331.9058
16642006.10.18 03:00modify1791.001.86991.86371.9058
16652006.10.18 04:04modify1791.001.86991.86411.9058
16662006.10.18 05:00modify1791.001.86991.86431.9058
16672006.10.18 06:00modify1791.001.86991.86491.9058
16682006.10.18 07:00modify1791.001.86991.86621.9058
16692006.10.18 08:00modify1791.001.86991.86691.9058
16702006.10.18 08:43modify1791.001.86991.87111.9058
16712006.10.18 09:04s/l1791.001.87111.87111.9058120.0039105.95
16722006.10.23 03:30buy1801.001.88241.87821.9183
16732006.10.23 06:00modify1801.001.88241.87881.9183
16742006.10.23 07:00modify1801.001.88241.87891.9183
16752006.10.23 08:00modify1801.001.88241.87971.9183
16762006.10.23 08:25s/l1801.001.87971.87971.9183-270.0038835.95
16772006.10.30 01:10buy1811.001.89601.89131.9319
16782006.10.30 06:00modify1811.001.89601.89141.9319
16792006.10.30 07:04modify1811.001.89601.89171.9319
16802006.10.30 08:00modify1811.001.89601.89321.9319
16812006.10.30 09:00modify1811.001.89601.89441.9319
16822006.10.30 12:56modify1811.001.89601.89721.9319
16832006.10.31 07:00modify1811.001.89601.89771.9319
16842006.10.31 08:00modify1811.001.89601.89811.9319
16852006.10.31 09:27s/l1811.001.89811.89811.9319207.3039043.25
16862006.11.01 05:00buy1821.001.90751.90181.9434
16872006.11.01 06:00modify1821.001.90751.90201.9434
16882006.11.01 07:04modify1821.001.90751.90241.9434
16892006.11.01 08:00modify1821.001.90751.90271.9434
16902006.11.01 09:00modify1821.001.90751.90511.9434
16912006.11.01 10:10modify1821.001.90751.90541.9434
16922006.11.01 17:02modify1821.001.90751.90871.9434
16932006.11.01 17:18s/l1821.001.90871.90871.9434120.0039163.25
16942006.11.06 00:10sell1831.001.90141.90871.8663
16952006.11.06 00:13modify1831.001.90141.90831.8663
16962006.11.06 03:00modify1831.001.90141.90821.8663
16972006.11.06 04:00modify1831.001.90141.90771.8663
16982006.11.06 05:00modify1831.001.90141.90731.8663
16992006.11.06 06:00modify1831.001.90141.90701.8663
17002006.11.06 07:00modify1831.001.90141.90341.8663
17012006.11.06 08:00modify1831.001.90141.90291.8663
17022006.11.06 09:00modify1831.001.90141.90211.8663
17032006.11.06 09:57modify1831.001.90141.90021.8663
17042006.11.06 12:00modify1831.001.90141.89991.8663
17052006.11.07 02:24s/l1831.001.89991.89991.8663150.4039313.65
17062006.11.23 03:35buy1841.001.91381.90901.9497
17072006.11.23 04:00modify1841.001.91381.90951.9497
17082006.11.23 05:00modify1841.001.91381.90981.9497
17092006.11.23 06:00modify1841.001.91381.91101.9497
17102006.11.23 07:00modify1841.001.91381.91131.9497
17112006.11.23 08:00modify1841.001.91381.91241.9497
17122006.11.23 12:00modify1841.001.91381.91261.9497
17132006.11.24 08:52modify1841.001.91381.91501.9497
17142006.11.24 11:00modify1841.001.91381.92461.9497
17152006.11.27 02:00modify1841.001.91381.93011.9497
17162006.11.27 03:00modify1841.001.91381.93081.9497
17172006.11.27 04:00modify1841.001.91381.93121.9497
17182006.11.27 05:00modify1841.001.91381.93141.9497
17192006.11.27 06:00modify1841.001.91381.93191.9497
17202006.11.27 07:00modify1841.001.91381.93201.9497
17212006.11.27 09:58s/l1841.001.93201.93201.94971814.5941128.24
17222006.11.29 06:35buy1851.001.95161.94381.9875
17232006.11.29 07:00modify1851.001.95161.94471.9875
17242006.11.29 08:00modify1851.001.95161.94551.9875
17252006.11.29 09:00modify1851.001.95161.94591.9875
17262006.11.29 11:00modify1851.001.95161.94621.9875
17272006.11.29 19:23s/l1851.001.94621.94621.9875-539.9940588.25
17282006.12.01 00:35buy1861.001.96511.95672.0010
17292006.12.01 01:00modify1861.001.96511.95702.0010
17302006.12.01 02:00modify1861.001.96511.95782.0010
17312006.12.01 03:00modify1861.001.96511.95862.0010
17322006.12.01 04:00modify1861.001.96511.95912.0010
17332006.12.01 06:04modify1861.001.96511.95952.0010
17342006.12.01 07:00modify1861.001.96511.96052.0010
17352006.12.01 07:22modify1861.001.96511.96632.0010
17362006.12.01 09:00modify1861.001.96511.96652.0010
17372006.12.01 10:35s/l1861.001.96651.96652.0010140.0040728.25
17382006.12.04 03:55buy1871.001.97871.97132.0146
17392006.12.04 04:00modify1871.001.97871.97182.0146
17402006.12.04 05:00modify1871.001.97871.97232.0146
17412006.12.04 06:05modify1871.001.97871.97242.0146
17422006.12.04 08:00modify1871.001.97871.97252.0146
17432006.12.04 09:00modify1871.001.97871.97532.0146
17442006.12.04 09:08s/l1871.001.97531.97532.0146-340.0040388.25
17452006.12.11 08:45sell1881.001.95311.96271.9180
17462006.12.11 08:45modify1881.001.95311.96231.9180
17472006.12.11 09:00modify1881.001.95311.96131.9180
17482006.12.11 10:00modify1881.001.95311.95851.9180
17492006.12.11 11:20modify1881.001.95311.95191.9180
17502006.12.11 16:22s/l1881.001.95191.95191.9180120.0040508.25
17512006.12.13 07:40buy1891.001.96971.96372.0056
17522006.12.13 08:00modify1891.001.96971.96402.0056
17532006.12.13 09:00modify1891.001.96971.96422.0056
17542006.12.13 12:00modify1891.001.96971.96502.0056
17552006.12.13 13:00modify1891.001.96971.96542.0056
17562006.12.13 14:00modify1891.001.96971.96562.0056
17572006.12.13 14:33s/l1891.001.96561.96562.0056-410.0040098.25
17582006.12.18 04:35sell1901.001.95441.96411.9193
17592006.12.18 04:35modify1901.001.95441.96371.9193
17602006.12.18 05:00modify1901.001.95441.96361.9193
17612006.12.18 06:00modify1901.001.95441.96331.9193
17622006.12.18 07:00modify1901.001.95441.96051.9193
17632006.12.18 08:00modify1901.001.95441.95871.9193
17642006.12.18 09:10modify1901.001.95441.95701.9193
17652006.12.18 09:40s/l1901.001.95701.95701.9193-260.0139838.24
17662007.01.03 00:50buy1911.001.97281.96512.0087
17672007.01.03 01:00modify1911.001.97281.96622.0087
17682007.01.03 02:00modify1911.001.97281.96662.0087
17692007.01.03 03:00modify1911.001.97281.96752.0087
17702007.01.03 04:00modify1911.001.97281.96782.0087
17712007.01.03 05:00modify1911.001.97281.96872.0087
17722007.01.03 06:00modify1911.001.97281.96992.0087
17732007.01.03 10:33s/l1911.001.96991.96992.0087-290.0139548.23
17742007.01.04 04:05sell1921.001.95221.95991.9171
17752007.01.04 04:05modify1921.001.95221.95951.9171
17762007.01.04 05:00modify1921.001.95221.95931.9171
17772007.01.04 06:00modify1921.001.95221.95821.9171
17782007.01.04 07:00modify1921.001.95221.95741.9171
17792007.01.04 08:00modify1921.001.95221.95581.9171
17802007.01.04 09:00modify1921.001.95221.95541.9171
17812007.01.04 09:07modify1921.001.95221.95101.9171
17822007.01.04 11:00modify1921.001.95221.94981.9171
17832007.01.04 12:00modify1921.001.95221.94951.9171
17842007.01.05 01:00modify1921.001.95221.94901.9171
17852007.01.05 02:00modify1921.001.95221.94841.9171
17862007.01.05 04:00modify1921.001.95221.94831.9171
17872007.01.05 05:00modify1921.001.95221.94711.9171
17882007.01.05 06:00modify1921.001.95221.94541.9171
17892007.01.05 07:00modify1921.001.95221.94371.9171
17902007.01.05 08:00modify1921.001.95221.94291.9171
17912007.01.05 08:54s/l1921.001.94291.94291.9171930.4140478.64
17922007.01.08 06:35sell1931.001.93051.93821.8954
17932007.01.08 06:35modify1931.001.93051.93781.8954
17942007.01.08 07:00modify1931.001.93051.93471.8954
17952007.01.08 08:00modify1931.001.93051.93431.8954
17962007.01.08 08:20s/l1931.001.93431.93431.8954-380.0040098.64
17972007.01.16 01:15buy1941.001.96331.95891.9992
17982007.01.16 02:00modify1941.001.96331.95931.9992
17992007.01.16 03:00modify1941.001.96331.95951.9992
18002007.01.16 06:00modify1941.001.96331.95971.9992
18012007.01.16 07:00modify1941.001.96331.96031.9992
18022007.01.16 08:00modify1941.001.96331.96091.9992
18032007.01.16 08:06modify1941.001.96331.96451.9992
18042007.01.16 10:43s/l1941.001.96451.96451.9992120.0040218.64
18052007.01.26 08:25sell1951.001.96671.97201.9316
18062007.01.26 08:25modify1951.001.96671.97161.9316
18072007.01.26 09:00modify1951.001.96671.97101.9316
18082007.01.26 09:15modify1951.001.96671.96551.9316
18092007.01.29 06:00modify1951.001.96671.96541.9316
18102007.01.29 07:00modify1951.001.96671.96441.9316
18112007.01.29 08:00modify1951.001.96671.96291.9316
18122007.01.29 09:00modify1951.001.96671.96231.9316
18132007.01.30 02:06s/l1951.001.96231.96231.9316440.8040659.44
18142007.02.01 04:00buy1961.001.96321.95311.9991
18152007.02.01 06:04modify1961.001.96321.95431.9991
18162007.02.01 07:00modify1961.001.96321.95551.9991
18172007.02.01 08:00modify1961.001.96321.95731.9991
18182007.02.01 09:00modify1961.001.96321.95871.9991
18192007.02.01 11:58modify1961.001.96321.96441.9991
18202007.02.02 04:00modify1961.001.96321.96461.9991
18212007.02.02 05:00modify1961.001.96321.96511.9991
18222007.02.02 06:00modify1961.001.96321.96561.9991
18232007.02.02 07:00modify1961.001.96321.96641.9991
18242007.02.02 08:19s/l1961.001.96641.96641.9991317.3040976.74
18252007.02.07 02:10buy1971.001.96881.96442.0047
18262007.02.07 03:00modify1971.001.96881.96472.0047
18272007.02.07 04:00modify1971.001.96881.96532.0047
18282007.02.07 06:00modify1971.001.96881.96612.0047
18292007.02.07 07:00modify1971.001.96881.96662.0047
18302007.02.07 08:00modify1971.001.96881.96682.0047
18312007.02.07 14:33modify1971.001.96881.97002.0047
18322007.02.07 15:19s/l1971.001.97001.97002.0047120.0041096.74
18332007.02.09 00:30sell1981.001.95901.96611.9239
18342007.02.09 00:31modify1981.001.95901.96571.9239
18352007.02.09 01:00modify1981.001.95901.96471.9239
18362007.02.09 02:00modify1981.001.95901.96431.9239
18372007.02.09 03:00modify1981.001.95901.96411.9239
18382007.02.09 04:00modify1981.001.95901.96341.9239
18392007.02.09 05:00modify1981.001.95901.96121.9239
18402007.02.09 06:00modify1981.001.95901.96041.9239
18412007.02.09 07:56modify1981.001.95901.95991.9239
18422007.02.09 08:15modify1981.001.95901.95901.9239
18432007.02.09 08:29modify1981.001.95901.95781.9239
18442007.02.09 10:00modify1981.001.95901.95611.9239
18452007.02.09 11:00modify1981.001.95901.95601.9239
18462007.02.09 12:00modify1981.001.95901.95431.9239
18472007.02.12 04:00modify1981.001.95901.95411.9239
18482007.02.12 06:55s/l1981.001.95411.95411.9239490.4041587.14
18492007.02.23 01:25buy1991.001.95641.95081.9923
18502007.02.23 02:00modify1991.001.95641.95161.9923
18512007.02.23 03:00modify1991.001.95641.95181.9923
18522007.02.23 04:00modify1991.001.95641.95221.9923
18532007.02.23 05:00modify1991.001.95641.95241.9923
18542007.02.23 06:00modify1991.001.95641.95261.9923
18552007.02.23 07:00modify1991.001.95641.95281.9923
18562007.02.23 08:00modify1991.001.95641.95351.9923
18572007.02.23 09:00modify1991.001.95641.95471.9923
18582007.02.23 10:32s/l1991.001.95471.95471.9923-170.0041417.14
18592007.02.26 05:40buy2001.001.96271.95751.9986
18602007.02.26 06:00modify2001.001.96271.95821.9986
18612007.02.26 07:00modify2001.001.96271.95861.9986
18622007.02.26 08:00modify2001.001.96271.95921.9986
18632007.02.26 09:00modify2001.001.96271.95961.9986
18642007.02.27 08:32s/l2001.001.95961.95961.9986-312.6941104.45
18652007.03.06 01:35sell2011.001.92431.93021.8892
18662007.03.06 01:35modify2011.001.92431.92981.8892
18672007.03.06 02:00modify2011.001.92431.92961.8892
18682007.03.06 05:18s/l2011.001.92961.92961.8892-530.0040574.45