|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.23 03:55 (2004.06.16 - 2007.02.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|NewsTime=1970.01.01 00:00; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=10; JMA_Phase=100;
|Bars in test
|196450
|Ticks modelled
|4254323
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|23732.11
|Gross profit
|94001.98
|Gross loss
|-70269.87
|Profit factor
|1.34
|Expected payoff
|59.78
|Absolute drawdown
|2004.01
|Maximal drawdown
|7950.89 (42.50%)
|Relative drawdown
|42.50% (7950.89)
|Total trades
|397
|Short positions (won %)
|195 (30.77%)
|Long positions (won %)
|202 (27.23%)
|Profit trades (% of total)
|115 (28.97%)
|Loss trades (% of total)
|282 (71.03%)
|Largest
|profit trade
|3534.00
|loss trade
|-640.00
|Average
|profit trade
|817.41
|loss trade
|-249.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1690.00)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-3342.04)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5361.99 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-3342.04 (12)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8313
|1.8262
|1.9310
|2
|2004.07.05 10:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8266
|1.9310
|3
|2004.07.05 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8269
|1.9310
|4
|2004.07.05 12:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8271
|1.9310
|5
|2004.07.05 13:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8273
|1.9310
|6
|2004.07.05 14:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8274
|1.9310
|7
|2004.07.05 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8280
|1.9310
|8
|2004.07.05 16:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8281
|1.9310
|9
|2004.07.05 16:30
|s/l
|1
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.9310
|-320.00
|9680.00
|10
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.00
|1.8394
|1.8323
|1.9391
|11
|2004.07.07 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8329
|1.9391
|12
|2004.07.07 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8338
|1.9391
|13
|2004.07.07 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8348
|1.9391
|14
|2004.07.07 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8357
|1.9391
|15
|2004.07.07 10:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8375
|1.9391
|16
|2004.07.07 11:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8376
|1.9391
|17
|2004.07.07 12:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8381
|1.9391
|18
|2004.07.07 13:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8407
|1.9391
|19
|2004.07.07 18:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8422
|1.9391
|20
|2004.07.07 19:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8438
|1.9391
|21
|2004.07.07 21:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8440
|1.9391
|22
|2004.07.07 23:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8450
|1.9391
|23
|2004.07.08 00:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8455
|1.9391
|24
|2004.07.08 02:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8460
|1.9391
|25
|2004.07.08 03:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8474
|1.9391
|26
|2004.07.08 04:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8475
|1.9391
|27
|2004.07.08 04:45
|buy
|3
|1.00
|1.8532
|1.8475
|1.9529
|28
|2004.07.08 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8477
|1.9391
|29
|2004.07.08 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8477
|1.9529
|30
|2004.07.08 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8480
|1.9391
|31
|2004.07.08 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8480
|1.9529
|32
|2004.07.08 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8487
|1.9391
|33
|2004.07.08 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8487
|1.9529
|34
|2004.07.08 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8494
|1.9391
|35
|2004.07.08 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8494
|1.9529
|36
|2004.07.08 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8501
|1.9391
|37
|2004.07.08 09:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8501
|1.9529
|38
|2004.07.08 09:14
|s/l
|2
|1.00
|1.8501
|1.8501
|1.9391
|1067.00
|10747.00
|39
|2004.07.08 09:14
|s/l
|3
|1.00
|1.8501
|1.8501
|1.9529
|-310.00
|10437.00
|40
|2004.07.13 23:45
|sell
|4
|1.00
|1.8578
|1.8627
|1.7581
|41
|2004.07.14 06:00
|modify
|4
|1.00
|1.8578
|1.8626
|1.7581
|42
|2004.07.14 07:00
|modify
|4
|1.00
|1.8578
|1.8623
|1.7581
|43
|2004.07.14 08:00
|modify
|4
|1.00
|1.8578
|1.8617
|1.7581
|44
|2004.07.14 14:30
|s/l
|4
|1.00
|1.8617
|1.8617
|1.7581
|-390.00
|10047.00
|45
|2004.07.19 09:05
|buy
|5
|1.00
|1.8729
|1.8681
|1.9726
|46
|2004.07.19 10:00
|modify
|5
|1.00
|1.8729
|1.8683
|1.9726
|47
|2004.07.19 11:00
|modify
|5
|1.00
|1.8729
|1.8685
|1.9726
|48
|2004.07.19 11:49
|s/l
|5
|1.00
|1.8685
|1.8685
|1.9726
|-440.00
|9607.00
|49
|2004.07.21 09:35
|sell
|6
|1.00
|1.8533
|1.8583
|1.7536
|50
|2004.07.21 12:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8579
|1.7536
|51
|2004.07.21 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8534
|1.7536
|52
|2004.07.21 14:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8524
|1.7536
|53
|2004.07.21 16:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8513
|1.7536
|54
|2004.07.21 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8506
|1.7536
|55
|2004.07.21 19:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8488
|1.7536
|56
|2004.07.21 23:30
|sell
|7
|1.00
|1.8420
|1.8488
|1.7423
|57
|2004.07.22 03:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8471
|1.7536
|58
|2004.07.22 03:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8471
|1.7423
|59
|2004.07.22 04:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8467
|1.7536
|60
|2004.07.22 04:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8467
|1.7423
|61
|2004.07.22 05:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8464
|1.7536
|62
|2004.07.22 05:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8464
|1.7423
|63
|2004.07.22 06:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8453
|1.7536
|64
|2004.07.22 06:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8453
|1.7423
|65
|2004.07.22 07:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8444
|1.7536
|66
|2004.07.22 07:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8444
|1.7423
|67
|2004.07.22 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8427
|1.7536
|68
|2004.07.22 08:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8427
|1.7423
|69
|2004.07.22 09:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8420
|1.7536
|70
|2004.07.22 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.7423
|71
|2004.07.22 11:26
|s/l
|6
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.7536
|1130.00
|10737.00
|72
|2004.07.22 11:26
|s/l
|7
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.7423
|0.00
|10737.00
|73
|2004.07.27 15:00
|buy
|8
|1.00
|1.8386
|1.8360
|1.9383
|74
|2004.07.27 15:26
|s/l
|8
|1.00
|1.8360
|1.8360
|1.9383
|-260.00
|10477.00
|75
|2004.07.28 02:35
|sell
|9
|1.00
|1.8233
|1.8337
|1.7236
|76
|2004.07.28 03:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8331
|1.7236
|77
|2004.07.28 04:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8328
|1.7236
|78
|2004.07.28 06:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8323
|1.7236
|79
|2004.07.28 07:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8315
|1.7236
|80
|2004.07.28 08:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8284
|1.7236
|81
|2004.07.28 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8274
|1.7236
|82
|2004.07.28 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8273
|1.7236
|83
|2004.07.28 12:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8254
|1.7236
|84
|2004.07.28 13:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8244
|1.7236
|85
|2004.07.28 14:00
|modify
|9
|1.00
|1.8233
|1.8242
|1.7236
|86
|2004.07.28 18:05
|sell
|10
|1.00
|1.8232
|1.8242
|1.7235
|87
|2004.07.28 18:17
|s/l
|9
|1.00
|1.8242
|1.8242
|1.7236
|-90.00
|10387.00
|88
|2004.07.28 18:17
|s/l
|10
|1.00
|1.8242
|1.8242
|1.7235
|-100.00
|10287.00
|89
|2004.08.02 23:55
|buy
|11
|1.00
|1.8253
|1.8212
|1.9250
|90
|2004.08.03 01:00
|modify
|11
|1.00
|1.8253
|1.8224
|1.9250
|91
|2004.08.03 02:00
|modify
|11
|1.00
|1.8253
|1.8230
|1.9250
|92
|2004.08.03 03:00
|modify
|11
|1.00
|1.8253
|1.8232
|1.9250
|93
|2004.08.03 08:02
|s/l
|11
|1.00
|1.8232
|1.8232
|1.9250
|-211.00
|10076.00
|94
|2004.08.04 16:35
|sell
|12
|1.00
|1.8220
|1.8255
|1.7223
|95
|2004.08.04 17:01
|s/l
|12
|1.00
|1.8255
|1.8255
|1.7223
|-350.00
|9726.00
|96
|2004.08.05 18:45
|sell
|13
|1.00
|1.8252
|1.8275
|1.7255
|97
|2004.08.05 20:00
|close
|13
|1.00
|1.8253
|1.8275
|1.7255
|-10.00
|9716.00
|98
|2004.08.09 09:35
|buy
|14
|1.00
|1.8416
|1.8376
|1.9413
|99
|2004.08.09 10:00
|modify
|14
|1.00
|1.8416
|1.8378
|1.9413
|100
|2004.08.09 16:30
|s/l
|14
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.9413
|-380.00
|9336.00
|101
|2004.08.11 09:00
|sell
|15
|1.00
|1.8294
|1.8340
|1.7297
|102
|2004.08.11 10:00
|modify
|15
|1.00
|1.8294
|1.8337
|1.7297
|103
|2004.08.11 12:00
|modify
|15
|1.00
|1.8294
|1.8324
|1.7297
|104
|2004.08.11 13:00
|modify
|15
|1.00
|1.8294
|1.8321
|1.7297
|105
|2004.08.11 19:15
|sell
|16
|1.00
|1.8298
|1.8321
|1.7301
|106
|2004.08.11 19:31
|s/l
|15
|1.00
|1.8321
|1.8321
|1.7297
|-270.01
|9065.99
|107
|2004.08.11 19:31
|s/l
|16
|1.00
|1.8321
|1.8321
|1.7301
|-230.00
|8835.99
|108
|2004.08.13 13:10
|sell
|17
|1.00
|1.8210
|1.8227
|1.7213
|109
|2004.08.13 14:01
|s/l
|17
|1.00
|1.8227
|1.8227
|1.7213
|-170.00
|8665.99
|110
|2004.08.16 07:25
|buy
|18
|1.00
|1.8416
|1.8358
|1.9413
|111
|2004.08.16 08:00
|modify
|18
|1.00
|1.8416
|1.8379
|1.9413
|112
|2004.08.16 09:00
|modify
|18
|1.00
|1.8416
|1.8391
|1.9413
|113
|2004.08.16 09:16
|s/l
|18
|1.00
|1.8391
|1.8391
|1.9413
|-250.00
|8415.99
|114
|2004.08.18 05:45
|sell
|19
|1.00
|1.8289
|1.8379
|1.7292
|115
|2004.08.18 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8355
|1.7292
|116
|2004.08.18 07:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8347
|1.7292
|117
|2004.08.18 08:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8332
|1.7292
|118
|2004.08.18 09:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8326
|1.7292
|119
|2004.08.18 11:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8316
|1.7292
|120
|2004.08.18 12:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8311
|1.7292
|121
|2004.08.18 16:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8297
|1.7292
|122
|2004.08.19 02:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8296
|1.7292
|123
|2004.08.19 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8283
|1.7292
|124
|2004.08.19 06:50
|sell
|20
|1.00
|1.8240
|1.8283
|1.7243
|125
|2004.08.19 07:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8278
|1.7292
|126
|2004.08.19 07:00
|modify
|20
|1.00
|1.8240
|1.8278
|1.7243
|127
|2004.08.19 08:00
|modify
|19
|1.00
|1.8289
|1.8274
|1.7292
|128
|2004.08.19 08:00
|modify
|20
|1.00
|1.8240
|1.8274
|1.7243
|129
|2004.08.19 11:32
|s/l
|19
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.7292
|150.00
|8565.99
|130
|2004.08.19 11:32
|s/l
|20
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.7243
|-340.00
|8225.99
|131
|2004.08.20 11:30
|buy
|21
|1.00
|1.8300
|1.8277
|1.9297
|132
|2004.08.20 11:53
|s/l
|21
|1.00
|1.8277
|1.8277
|1.9297
|-230.00
|7995.99
|133
|2004.08.23 16:00
|sell
|22
|1.00
|1.8180
|1.8227
|1.7183
|134
|2004.08.23 22:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8203
|1.7183
|135
|2004.08.23 23:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8188
|1.7183
|136
|2004.08.24 00:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8186
|1.7183
|137
|2004.08.24 01:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8183
|1.7183
|138
|2004.08.24 02:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8179
|1.7183
|139
|2004.08.24 03:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8176
|1.7183
|140
|2004.08.24 04:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8174
|1.7183
|141
|2004.08.24 05:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8169
|1.7183
|142
|2004.08.24 06:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8160
|1.7183
|143
|2004.08.24 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8134
|1.7183
|144
|2004.08.24 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8129
|1.7183
|145
|2004.08.24 12:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8122
|1.7183
|146
|2004.08.24 13:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8120
|1.7183
|147
|2004.08.24 16:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8070
|1.7183
|148
|2004.08.24 17:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8069
|1.7183
|149
|2004.08.24 19:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8054
|1.7183
|150
|2004.08.24 20:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8040
|1.7183
|151
|2004.08.24 21:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8030
|1.7183
|152
|2004.08.24 22:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8027
|1.7183
|153
|2004.08.25 00:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8022
|1.7183
|154
|2004.08.25 01:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8021
|1.7183
|155
|2004.08.25 02:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8018
|1.7183
|156
|2004.08.25 03:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.8017
|1.7183
|157
|2004.08.25 03:40
|sell
|23
|1.00
|1.7935
|1.8017
|1.6938
|158
|2004.08.25 06:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.7988
|1.7183
|159
|2004.08.25 06:00
|modify
|23
|1.00
|1.7935
|1.7988
|1.6938
|160
|2004.08.25 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.7982
|1.7183
|161
|2004.08.25 08:00
|modify
|23
|1.00
|1.7935
|1.7982
|1.6938
|162
|2004.08.25 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.8180
|1.7973
|1.7183
|163
|2004.08.25 09:00
|modify
|23
|1.00
|1.7935
|1.7973
|1.6938
|164
|2004.08.25 09:39
|s/l
|22
|1.00
|1.7973
|1.7973
|1.7183
|2070.00
|10065.99
|165
|2004.08.25 09:39
|s/l
|23
|1.00
|1.7973
|1.7973
|1.6938
|-379.99
|9686.00
|166
|2004.08.31 09:15
|buy
|24
|1.00
|1.7936
|1.7911
|1.8933
|167
|2004.08.31 10:00
|modify
|24
|1.00
|1.7936
|1.7914
|1.8933
|168
|2004.08.31 13:00
|modify
|24
|1.00
|1.7936
|1.7917
|1.8933
|169
|2004.08.31 13:17
|s/l
|24
|1.00
|1.7917
|1.7917
|1.8933
|-190.00
|9496.00
|170
|2004.09.03 06:05
|sell
|25
|1.00
|1.7914
|1.7959
|1.6917
|171
|2004.09.03 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7953
|1.6917
|172
|2004.09.03 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7941
|1.6917
|173
|2004.09.03 11:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7932
|1.6917
|174
|2004.09.03 11:15
|sell
|26
|1.00
|1.7916
|1.7932
|1.6919
|175
|2004.09.03 16:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7903
|1.6917
|176
|2004.09.03 16:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7903
|1.6919
|177
|2004.09.03 21:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7898
|1.6917
|178
|2004.09.03 21:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7898
|1.6919
|179
|2004.09.06 00:05
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7896
|1.6917
|180
|2004.09.06 00:05
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7896
|1.6919
|181
|2004.09.06 02:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7894
|1.6917
|182
|2004.09.06 02:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7894
|1.6919
|183
|2004.09.06 03:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7891
|1.6917
|184
|2004.09.06 03:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7891
|1.6919
|185
|2004.09.06 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7887
|1.6917
|186
|2004.09.06 04:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7887
|1.6919
|187
|2004.09.06 05:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7882
|1.6917
|188
|2004.09.06 05:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7882
|1.6919
|189
|2004.09.06 06:05
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7875
|1.6917
|190
|2004.09.06 06:05
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7875
|1.6919
|191
|2004.09.06 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7835
|1.6917
|192
|2004.09.06 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7835
|1.6919
|193
|2004.09.06 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7828
|1.6917
|194
|2004.09.06 08:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7828
|1.6919
|195
|2004.09.06 08:55
|sell
|27
|1.00
|1.7776
|1.7828
|1.6779
|196
|2004.09.06 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.7914
|1.7808
|1.6917
|197
|2004.09.06 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.7916
|1.7808
|1.6919
|198
|2004.09.06 09:00
|modify
|27
|1.00
|1.7776
|1.7808
|1.6779
|199
|2004.09.06 12:59
|s/l
|25
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6917
|1060.01
|10556.01
|200
|2004.09.06 12:59
|s/l
|26
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6919
|1080.00
|11636.01
|201
|2004.09.06 12:59
|s/l
|27
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6779
|-320.00
|11316.01
|202
|2004.09.09 07:25
|buy
|28
|1.00
|1.7856
|1.7789
|1.8853
|203
|2004.09.09 08:00
|modify
|28
|1.00
|1.7856
|1.7821
|1.8853
|204
|2004.09.09 09:00
|modify
|28
|1.00
|1.7856
|1.7840
|1.8853
|205
|2004.09.09 10:34
|s/l
|28
|1.00
|1.7840
|1.7840
|1.8853
|-160.00
|11156.01
|206
|2004.09.13 07:55
|buy
|29
|1.00
|1.7962
|1.7937
|1.8959
|207
|2004.09.13 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.7962
|1.7945
|1.8959
|208
|2004.09.13 09:01
|s/l
|29
|1.00
|1.7945
|1.7945
|1.8959
|-170.00
|10986.01
|209
|2004.09.16 03:00
|sell
|30
|1.00
|1.7778
|1.7859
|1.6781
|210
|2004.09.16 04:00
|modify
|30
|1.00
|1.7778
|1.7849
|1.6781
|211
|2004.09.16 05:00
|modify
|30
|1.00
|1.7778
|1.7848
|1.6781
|212
|2004.09.16 06:00
|modify
|30
|1.00
|1.7778
|1.7840
|1.6781
|213
|2004.09.16 07:00
|modify
|30
|1.00
|1.7778
|1.7825
|1.6781
|214
|2004.09.16 08:00
|modify
|30
|1.00
|1.7778
|1.7815
|1.6781
|215
|2004.09.16 09:00
|modify
|30
|1.00
|1.7778
|1.7810
|1.6781
|216
|2004.09.16 10:30
|s/l
|30
|1.00
|1.7810
|1.7810
|1.6781
|-320.00
|10666.01
|217
|2004.09.22 10:30
|buy
|31
|1.00
|1.7956
|1.7939
|1.8953
|218
|2004.09.22 10:35
|s/l
|31
|1.00
|1.7939
|1.7939
|1.8953
|-170.00
|10496.01
|219
|2004.09.27 09:35
|buy
|32
|1.00
|1.8048
|1.7999
|1.9045
|220
|2004.09.27 10:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8007
|1.9045
|221
|2004.09.27 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8008
|1.9045
|222
|2004.09.27 13:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8009
|1.9045
|223
|2004.09.27 21:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8010
|1.9045
|224
|2004.09.28 01:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8017
|1.9045
|225
|2004.09.28 02:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8035
|1.9045
|226
|2004.09.28 03:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8042
|1.9045
|227
|2004.09.28 04:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8043
|1.9045
|228
|2004.09.28 05:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8047
|1.9045
|229
|2004.09.28 06:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8050
|1.9045
|230
|2004.09.28 06:45
|buy
|33
|1.00
|1.8092
|1.8050
|1.9089
|231
|2004.09.28 07:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8056
|1.9045
|232
|2004.09.28 07:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8056
|1.9089
|233
|2004.09.28 09:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8057
|1.9045
|234
|2004.09.28 09:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8057
|1.9089
|235
|2004.09.28 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8059
|1.9045
|236
|2004.09.28 11:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8059
|1.9089
|237
|2004.09.28 13:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8066
|1.9045
|238
|2004.09.28 13:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8066
|1.9089
|239
|2004.09.28 14:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8069
|1.9045
|240
|2004.09.28 14:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8069
|1.9089
|241
|2004.09.28 15:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8070
|1.9045
|242
|2004.09.28 15:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8070
|1.9089
|243
|2004.09.28 16:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8075
|1.9045
|244
|2004.09.28 16:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8075
|1.9089
|245
|2004.09.28 17:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8078
|1.9045
|246
|2004.09.28 17:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8078
|1.9089
|247
|2004.09.29 05:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8081
|1.9045
|248
|2004.09.29 05:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8081
|1.9089
|249
|2004.09.29 06:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8084
|1.9045
|250
|2004.09.29 06:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8084
|1.9089
|251
|2004.09.29 07:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8089
|1.9045
|252
|2004.09.29 07:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8089
|1.9089
|253
|2004.09.29 08:00
|modify
|32
|1.00
|1.8048
|1.8101
|1.9045
|254
|2004.09.29 08:00
|modify
|33
|1.00
|1.8092
|1.8101
|1.9089
|255
|2004.09.29 08:18
|s/l
|32
|1.00
|1.8101
|1.8101
|1.9045
|528.00
|11024.01
|256
|2004.09.29 08:18
|s/l
|33
|1.00
|1.8101
|1.8101
|1.9089
|89.00
|11113.01
|257
|2004.09.30 00:30
|sell
|34
|1.00
|1.8007
|1.8075
|1.7010
|258
|2004.09.30 02:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8067
|1.7010
|259
|2004.09.30 03:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8063
|1.7010
|260
|2004.09.30 04:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8056
|1.7010
|261
|2004.09.30 05:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8054
|1.7010
|262
|2004.09.30 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8045
|1.7010
|263
|2004.09.30 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8035
|1.7010
|264
|2004.09.30 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8029
|1.7010
|265
|2004.09.30 09:00
|modify
|34
|1.00
|1.8007
|1.8023
|1.7010
|266
|2004.09.30 13:34
|s/l
|34
|1.00
|1.8023
|1.8023
|1.7010
|-159.99
|10953.02
|267
|2004.10.01 04:05
|buy
|35
|1.00
|1.8100
|1.8028
|1.9097
|268
|2004.10.01 05:05
|modify
|35
|1.00
|1.8100
|1.8049
|1.9097
|269
|2004.10.01 06:00
|modify
|35
|1.00
|1.8100
|1.8055
|1.9097
|270
|2004.10.01 07:00
|modify
|35
|1.00
|1.8100
|1.8060
|1.9097
|271
|2004.10.01 08:00
|modify
|35
|1.00
|1.8100
|1.8070
|1.9097
|272
|2004.10.01 09:00
|modify
|35
|1.00
|1.8100
|1.8074
|1.9097
|273
|2004.10.01 10:03
|s/l
|35
|1.00
|1.8074
|1.8074
|1.9097
|-260.00
|10693.02
|274
|2004.10.01 20:10
|sell
|36
|1.00
|1.7984
|1.8026
|1.6987
|275
|2004.10.04 04:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.8022
|1.6987
|276
|2004.10.04 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.8009
|1.6987
|277
|2004.10.04 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.8004
|1.6987
|278
|2004.10.04 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7998
|1.6987
|279
|2004.10.04 08:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7988
|1.6987
|280
|2004.10.04 09:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7986
|1.6987
|281
|2004.10.04 10:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7983
|1.6987
|282
|2004.10.04 14:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7974
|1.6987
|283
|2004.10.04 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7961
|1.6987
|284
|2004.10.04 16:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7953
|1.6987
|285
|2004.10.04 17:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7948
|1.6987
|286
|2004.10.04 18:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7932
|1.6987
|287
|2004.10.04 19:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7919
|1.6987
|288
|2004.10.05 00:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7916
|1.6987
|289
|2004.10.05 01:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7910
|1.6987
|290
|2004.10.05 02:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7906
|1.6987
|291
|2004.10.05 02:35
|sell
|37
|1.00
|1.7852
|1.7906
|1.6855
|292
|2004.10.05 03:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7904
|1.6987
|293
|2004.10.05 03:00
|modify
|37
|1.00
|1.7852
|1.7904
|1.6855
|294
|2004.10.05 04:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7894
|1.6987
|295
|2004.10.05 04:00
|modify
|37
|1.00
|1.7852
|1.7894
|1.6855
|296
|2004.10.05 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7885
|1.6987
|297
|2004.10.05 05:00
|modify
|37
|1.00
|1.7852
|1.7885
|1.6855
|298
|2004.10.05 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7877
|1.6987
|299
|2004.10.05 06:00
|modify
|37
|1.00
|1.7852
|1.7877
|1.6855
|300
|2004.10.05 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7874
|1.6987
|301
|2004.10.05 07:00
|modify
|37
|1.00
|1.7852
|1.7874
|1.6855
|302
|2004.10.05 08:00
|modify
|36
|1.00
|1.7984
|1.7871
|1.6987
|303
|2004.10.05 08:00
|modify
|37
|1.00
|1.7852
|1.7871
|1.6855
|304
|2004.10.05 08:10
|s/l
|36
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.6987
|1130.00
|11823.02
|305
|2004.10.05 08:10
|s/l
|37
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.6855
|-190.00
|11633.02
|306
|2004.10.12 02:25
|buy
|38
|1.00
|1.7956
|1.7928
|1.8953
|307
|2004.10.12 08:06
|s/l
|38
|1.00
|1.7928
|1.7928
|1.8953
|-280.00
|11353.02
|308
|2004.10.13 19:40
|sell
|39
|1.00
|1.7914
|1.7929
|1.6917
|309
|2004.10.13 19:47
|s/l
|39
|1.00
|1.7929
|1.7929
|1.6917
|-149.99
|11203.03
|310
|2004.10.18 07:30
|buy
|40
|1.00
|1.8032
|1.7990
|1.9029
|311
|2004.10.18 08:00
|modify
|40
|1.00
|1.8032
|1.7999
|1.9029
|312
|2004.10.18 09:00
|modify
|40
|1.00
|1.8032
|1.8006
|1.9029
|313
|2004.10.18 13:31
|s/l
|40
|1.00
|1.8006
|1.8006
|1.9029
|-260.00
|10943.03
|314
|2004.10.19 11:20
|sell
|41
|1.00
|1.7984
|1.7993
|1.6987
|315
|2004.10.19 11:30
|s/l
|41
|1.00
|1.7993
|1.7993
|1.6987
|-90.00
|10853.03
|316
|2004.10.20 02:00
|buy
|42
|1.00
|1.8028
|1.7955
|1.9025
|317
|2004.10.20 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.7970
|1.9025
|318
|2004.10.20 04:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.7975
|1.9025
|319
|2004.10.20 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.7976
|1.9025
|320
|2004.10.20 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.7984
|1.9025
|321
|2004.10.20 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.7989
|1.9025
|322
|2004.10.20 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.7996
|1.9025
|323
|2004.10.20 11:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8017
|1.9025
|324
|2004.10.20 12:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8029
|1.9025
|325
|2004.10.20 18:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8031
|1.9025
|326
|2004.10.20 19:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8068
|1.9025
|327
|2004.10.21 01:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8079
|1.9025
|328
|2004.10.21 01:05
|buy
|43
|1.00
|1.8157
|1.8079
|1.9154
|329
|2004.10.21 02:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8086
|1.9025
|330
|2004.10.21 02:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8086
|1.9154
|331
|2004.10.21 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8087
|1.9025
|332
|2004.10.21 03:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8087
|1.9154
|333
|2004.10.21 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8091
|1.9025
|334
|2004.10.21 05:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8091
|1.9154
|335
|2004.10.21 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8097
|1.9025
|336
|2004.10.21 06:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8097
|1.9154
|337
|2004.10.21 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8099
|1.9025
|338
|2004.10.21 07:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8099
|1.9154
|339
|2004.10.21 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8105
|1.9025
|340
|2004.10.21 08:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8105
|1.9154
|341
|2004.10.21 09:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8120
|1.9025
|342
|2004.10.21 09:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8120
|1.9154
|343
|2004.10.21 10:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8121
|1.9025
|344
|2004.10.21 10:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8121
|1.9154
|345
|2004.10.21 11:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8148
|1.9025
|346
|2004.10.21 11:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8148
|1.9154
|347
|2004.10.21 12:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8197
|1.9025
|348
|2004.10.21 12:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8197
|1.9154
|349
|2004.10.22 00:35
|buy
|44
|1.00
|1.8269
|1.8197
|1.9266
|350
|2004.10.22 02:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8208
|1.9025
|351
|2004.10.22 02:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8208
|1.9154
|352
|2004.10.22 02:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8208
|1.9266
|353
|2004.10.22 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8211
|1.9025
|354
|2004.10.22 03:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8211
|1.9154
|355
|2004.10.22 03:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8211
|1.9266
|356
|2004.10.22 04:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8215
|1.9025
|357
|2004.10.22 04:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8215
|1.9154
|358
|2004.10.22 04:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8215
|1.9266
|359
|2004.10.22 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8218
|1.9025
|360
|2004.10.22 05:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8218
|1.9154
|361
|2004.10.22 05:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8218
|1.9266
|362
|2004.10.22 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8224
|1.9025
|363
|2004.10.22 06:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8224
|1.9154
|364
|2004.10.22 06:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8224
|1.9266
|365
|2004.10.22 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8230
|1.9025
|366
|2004.10.22 07:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8230
|1.9154
|367
|2004.10.22 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8230
|1.9266
|368
|2004.10.22 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8236
|1.9025
|369
|2004.10.22 08:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8236
|1.9154
|370
|2004.10.22 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8236
|1.9266
|371
|2004.10.22 09:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8241
|1.9025
|372
|2004.10.22 09:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8241
|1.9154
|373
|2004.10.22 09:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8241
|1.9266
|374
|2004.10.22 10:00
|modify
|42
|1.00
|1.8028
|1.8247
|1.9025
|375
|2004.10.22 10:00
|modify
|43
|1.00
|1.8157
|1.8247
|1.9154
|376
|2004.10.22 10:00
|modify
|44
|1.00
|1.8269
|1.8247
|1.9266
|377
|2004.10.22 10:32
|s/l
|42
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.9025
|2186.00
|13039.03
|378
|2004.10.22 10:32
|s/l
|43
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.9154
|899.00
|13938.03
|379
|2004.10.22 10:32
|s/l
|44
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.9266
|-220.00
|13718.03
|380
|2004.10.26 02:10
|buy
|45
|1.00
|1.8399
|1.8353
|1.9396
|381
|2004.10.26 03:00
|modify
|45
|1.00
|1.8399
|1.8360
|1.9396
|382
|2004.10.26 04:00
|modify
|45
|1.00
|1.8399
|1.8361
|1.9396
|383
|2004.10.26 07:00
|modify
|45
|1.00
|1.8399
|1.8364
|1.9396
|384
|2004.10.26 08:00
|modify
|45
|1.00
|1.8399
|1.8369
|1.9396
|385
|2004.10.26 09:00
|modify
|45
|1.00
|1.8399
|1.8370
|1.9396
|386
|2004.10.26 10:20
|s/l
|45
|1.00
|1.8370
|1.8370
|1.9396
|-290.00
|13428.03
|387
|2004.10.27 07:00
|sell
|46
|1.00
|1.8361
|1.8418
|1.7364
|388
|2004.10.27 08:00
|modify
|46
|1.00
|1.8361
|1.8410
|1.7364
|389
|2004.10.27 09:00
|modify
|46
|1.00
|1.8361
|1.8400
|1.7364
|390
|2004.10.27 10:00
|modify
|46
|1.00
|1.8361
|1.8398
|1.7364
|391
|2004.10.27 13:09
|s/l
|46
|1.00
|1.8398
|1.8398
|1.7364
|-370.00
|13058.03
|392
|2004.10.28 04:55
|sell
|47
|1.00
|1.8316
|1.8386
|1.7319
|393
|2004.10.28 05:00
|modify
|47
|1.00
|1.8316
|1.8381
|1.7319
|394
|2004.10.28 06:00
|modify
|47
|1.00
|1.8316
|1.8375
|1.7319
|395
|2004.10.28 07:00
|modify
|47
|1.00
|1.8316
|1.8368
|1.7319
|396
|2004.10.28 08:00
|modify
|47
|1.00
|1.8316
|1.8359
|1.7319
|397
|2004.10.28 09:00
|modify
|47
|1.00
|1.8316
|1.8343
|1.7319
|398
|2004.10.28 09:07
|s/l
|47
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7319
|-269.99
|12788.04
|399
|2004.11.01 09:05
|buy
|48
|1.00
|1.8348
|1.8312
|1.9345
|400
|2004.11.01 10:00
|modify
|48
|1.00
|1.8348
|1.8320
|1.9345
|401
|2004.11.01 10:22
|s/l
|48
|1.00
|1.8320
|1.8320
|1.9345
|-280.00
|12508.04
|402
|2004.11.02 20:45
|buy
|49
|1.00
|1.8353
|1.8321
|1.9350
|403
|2004.11.03 01:00
|modify
|49
|1.00
|1.8353
|1.8334
|1.9350
|404
|2004.11.03 03:20
|buy
|50
|1.00
|1.8345
|1.8334
|1.9342
|405
|2004.11.03 03:20
|s/l
|49
|1.00
|1.8334
|1.8334
|1.9350
|-191.00
|12317.04
|406
|2004.11.03 03:20
|s/l
|50
|1.00
|1.8334
|1.8334
|1.9342
|-110.00
|12207.04
|407
|2004.11.04 09:05
|buy
|51
|1.00
|1.8460
|1.8430
|1.9457
|408
|2004.11.04 10:03
|s/l
|51
|1.00
|1.8430
|1.8430
|1.9457
|-300.00
|11907.04
|409
|2004.11.08 02:25
|buy
|52
|1.00
|1.8526
|1.8399
|1.9523
|410
|2004.11.08 03:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8406
|1.9523
|411
|2004.11.08 04:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8408
|1.9523
|412
|2004.11.08 06:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8410
|1.9523
|413
|2004.11.08 07:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8441
|1.9523
|414
|2004.11.08 08:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8459
|1.9523
|415
|2004.11.08 09:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8473
|1.9523
|416
|2004.11.08 10:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8488
|1.9523
|417
|2004.11.08 11:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8490
|1.9523
|418
|2004.11.08 12:00
|modify
|52
|1.00
|1.8526
|1.8519
|1.9523
|419
|2004.11.09 02:27
|s/l
|52
|1.00
|1.8519
|1.8519
|1.9523
|-71.00
|11836.04
|420
|2004.11.11 01:40
|sell
|53
|1.00
|1.8476
|1.8555
|1.7479
|421
|2004.11.11 06:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8549
|1.7479
|422
|2004.11.11 07:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8527
|1.7479
|423
|2004.11.11 08:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8507
|1.7479
|424
|2004.11.11 12:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8506
|1.7479
|425
|2004.11.11 13:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8495
|1.7479
|426
|2004.11.11 14:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8465
|1.7479
|427
|2004.11.11 15:00
|modify
|53
|1.00
|1.8476
|1.8464
|1.7479
|428
|2004.11.12 00:15
|sell
|54
|1.00
|1.8438
|1.8464
|1.7441
|429
|2004.11.12 02:26
|s/l
|53
|1.00
|1.8464
|1.8464
|1.7479
|120.00
|11956.04
|430
|2004.11.12 02:26
|s/l
|54
|1.00
|1.8464
|1.8464
|1.7441
|-260.01
|11696.03
|431
|2004.11.15 09:25
|buy
|55
|1.00
|1.8544
|1.8503
|1.9541
|432
|2004.11.15 10:00
|modify
|55
|1.00
|1.8544
|1.8514
|1.9541
|433
|2004.11.15 11:50
|s/l
|55
|1.00
|1.8514
|1.8514
|1.9541
|-300.00
|11396.03
|434
|2004.11.17 01:35
|buy
|56
|1.00
|1.8519
|1.8466
|1.9516
|435
|2004.11.17 04:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8469
|1.9516
|436
|2004.11.17 05:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8474
|1.9516
|437
|2004.11.17 06:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8481
|1.9516
|438
|2004.11.17 07:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8494
|1.9516
|439
|2004.11.17 09:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8497
|1.9516
|440
|2004.11.17 10:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8500
|1.9516
|441
|2004.11.17 11:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8518
|1.9516
|442
|2004.11.17 13:00
|modify
|56
|1.00
|1.8519
|1.8545
|1.9516
|443
|2004.11.17 16:42
|s/l
|56
|1.00
|1.8545
|1.8545
|1.9516
|259.99
|11656.02
|444
|2004.11.19 06:05
|sell
|57
|1.00
|1.8519
|1.8566
|1.7522
|445
|2004.11.19 07:00
|modify
|57
|1.00
|1.8519
|1.8562
|1.7522
|446
|2004.11.19 08:00
|modify
|57
|1.00
|1.8519
|1.8557
|1.7522
|447
|2004.11.19 09:58
|s/l
|57
|1.00
|1.8557
|1.8557
|1.7522
|-380.00
|11276.02
|448
|2004.11.23 21:00
|buy
|58
|1.00
|1.8680
|1.8589
|1.9677
|449
|2004.11.24 01:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8595
|1.9677
|450
|2004.11.24 02:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8602
|1.9677
|451
|2004.11.24 03:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8624
|1.9677
|452
|2004.11.24 04:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8631
|1.9677
|453
|2004.11.24 05:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8637
|1.9677
|454
|2004.11.24 06:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8646
|1.9677
|455
|2004.11.24 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8649
|1.9677
|456
|2004.11.24 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8652
|1.9677
|457
|2004.11.24 11:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8658
|1.9677
|458
|2004.11.24 12:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8685
|1.9677
|459
|2004.11.24 13:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8708
|1.9677
|460
|2004.11.24 14:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8717
|1.9677
|461
|2004.11.25 01:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8724
|1.9677
|462
|2004.11.25 02:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8730
|1.9677
|463
|2004.11.25 03:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8741
|1.9677
|464
|2004.11.25 04:05
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8744
|1.9677
|465
|2004.11.25 05:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8749
|1.9677
|466
|2004.11.25 06:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8753
|1.9677
|467
|2004.11.25 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8759
|1.9677
|468
|2004.11.25 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8761
|1.9677
|469
|2004.11.25 09:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8770
|1.9677
|470
|2004.11.25 10:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8772
|1.9677
|471
|2004.11.25 11:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8794
|1.9677
|472
|2004.11.25 14:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8809
|1.9677
|473
|2004.11.26 00:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8836
|1.9677
|474
|2004.11.26 01:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8837
|1.9677
|475
|2004.11.26 02:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8839
|1.9677
|476
|2004.11.26 04:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8847
|1.9677
|477
|2004.11.26 05:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8851
|1.9677
|478
|2004.11.26 06:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8855
|1.9677
|479
|2004.11.26 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8878
|1.9677
|480
|2004.11.26 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8913
|1.9677
|481
|2004.11.26 09:00
|modify
|58
|1.00
|1.8680
|1.8924
|1.9677
|482
|2004.11.26 09:25
|s/l
|58
|1.00
|1.8924
|1.8924
|1.9677
|2435.00
|13711.02
|483
|2004.12.07 15:35
|buy
|59
|1.00
|1.9444
|1.9411
|2.0441
|484
|2004.12.07 16:10
|s/l
|59
|1.00
|1.9411
|1.9411
|2.0441
|-330.00
|13381.02
|485
|2004.12.08 18:55
|sell
|60
|1.00
|1.9334
|1.9389
|1.8337
|486
|2004.12.08 23:31
|s/l
|60
|1.00
|1.9389
|1.9389
|1.8337
|-550.00
|12831.02
|487
|2004.12.09 19:45
|sell
|61
|1.00
|1.9255
|1.9332
|1.8258
|488
|2004.12.10 02:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9319
|1.8258
|489
|2004.12.10 07:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9305
|1.8258
|490
|2004.12.10 08:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9290
|1.8258
|491
|2004.12.10 09:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9282
|1.8258
|492
|2004.12.10 11:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9259
|1.8258
|493
|2004.12.10 12:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9219
|1.8258
|494
|2004.12.10 13:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9199
|1.8258
|495
|2004.12.10 16:35
|sell
|62
|1.00
|1.9144
|1.9199
|1.8147
|496
|2004.12.13 03:00
|modify
|61
|1.00
|1.9255
|1.9188
|1.8258
|497
|2004.12.13 03:00
|modify
|62
|1.00
|1.9144
|1.9188
|1.8147
|498
|2004.12.13 04:03
|s/l
|61
|1.00
|1.9188
|1.9188
|1.8258
|670.00
|13501.02
|499
|2004.12.13 04:03
|s/l
|62
|1.00
|1.9188
|1.9188
|1.8147
|-440.00
|13061.02
|500
|2004.12.14 01:30
|buy
|63
|1.00
|1.9221
|1.9142
|2.0218
|501
|2004.12.14 02:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9148
|2.0218
|502
|2004.12.14 03:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9154
|2.0218
|503
|2004.12.14 04:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9161
|2.0218
|504
|2004.12.14 05:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9165
|2.0218
|505
|2004.12.14 06:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9171
|2.0218
|506
|2004.12.14 07:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9177
|2.0218
|507
|2004.12.14 08:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9188
|2.0218
|508
|2004.12.14 09:00
|modify
|63
|1.00
|1.9221
|1.9191
|2.0218
|509
|2004.12.14 18:00
|buy
|64
|1.00
|1.9217
|1.9191
|2.0214
|510
|2004.12.15 02:55
|buy
|65
|1.00
|1.9250
|1.9191
|2.0247
|511
|2004.12.15 03:52
|s/l
|63
|1.00
|1.9191
|1.9191
|2.0218
|-301.00
|12760.02
|512
|2004.12.15 03:52
|s/l
|64
|1.00
|1.9191
|1.9191
|2.0214
|-261.00
|12499.02
|513
|2004.12.15 03:52
|s/l
|65
|1.00
|1.9191
|1.9191
|2.0247
|-590.00
|11909.02
|514
|2004.12.16 01:40
|buy
|66
|1.00
|1.9415
|1.9338
|2.0412
|515
|2004.12.16 02:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9342
|2.0412
|516
|2004.12.16 03:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9355
|2.0412
|517
|2004.12.16 04:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9357
|2.0412
|518
|2004.12.16 05:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9361
|2.0412
|519
|2004.12.16 06:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9367
|2.0412
|520
|2004.12.16 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9373
|2.0412
|521
|2004.12.16 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9375
|2.0412
|522
|2004.12.16 09:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9376
|2.0412
|523
|2004.12.16 13:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9377
|2.0412
|524
|2004.12.16 14:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9400
|2.0412
|525
|2004.12.16 15:00
|modify
|66
|1.00
|1.9415
|1.9427
|2.0412
|526
|2004.12.16 15:19
|s/l
|66
|1.00
|1.9427
|1.9427
|2.0412
|120.00
|12029.02
|527
|2004.12.22 01:05
|sell
|67
|1.00
|1.9290
|1.9372
|1.8293
|528
|2004.12.22 02:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9362
|1.8293
|529
|2004.12.22 03:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9357
|1.8293
|530
|2004.12.22 06:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9351
|1.8293
|531
|2004.12.22 07:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9341
|1.8293
|532
|2004.12.22 08:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9332
|1.8293
|533
|2004.12.22 13:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9317
|1.8293
|534
|2004.12.22 14:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9249
|1.8293
|535
|2004.12.22 15:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9235
|1.8293
|536
|2004.12.22 19:50
|sell
|68
|1.00
|1.9169
|1.9235
|1.8172
|537
|2004.12.23 04:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9233
|1.8293
|538
|2004.12.23 04:00
|modify
|68
|1.00
|1.9169
|1.9233
|1.8172
|539
|2004.12.23 05:00
|modify
|67
|1.00
|1.9290
|1.9224
|1.8293
|540
|2004.12.23 05:00
|modify
|68
|1.00
|1.9169
|1.9224
|1.8172
|541
|2004.12.23 09:31
|s/l
|67
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8293
|660.00
|12689.02
|542
|2004.12.23 09:31
|s/l
|68
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8172
|-550.00
|12139.02
|543
|2004.12.27 12:15
|buy
|69
|1.00
|1.9230
|1.9194
|2.0227
|544
|2004.12.27 18:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9222
|2.0227
|545
|2004.12.27 19:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9250
|2.0227
|546
|2004.12.27 20:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9257
|2.0227
|547
|2004.12.28 01:25
|buy
|70
|1.00
|1.9323
|1.9257
|2.0320
|548
|2004.12.28 07:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9262
|2.0227
|549
|2004.12.28 07:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9262
|2.0320
|550
|2004.12.28 08:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9292
|2.0227
|551
|2004.12.28 08:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9292
|2.0320
|552
|2004.12.28 09:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9302
|2.0227
|553
|2004.12.28 09:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9302
|2.0320
|554
|2004.12.28 12:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9305
|2.0227
|555
|2004.12.28 12:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9305
|2.0320
|556
|2004.12.28 13:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9308
|2.0227
|557
|2004.12.28 13:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9308
|2.0320
|558
|2004.12.28 14:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9318
|2.0227
|559
|2004.12.28 14:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9318
|2.0320
|560
|2004.12.28 15:00
|modify
|69
|1.00
|1.9230
|1.9338
|2.0227
|561
|2004.12.28 15:00
|modify
|70
|1.00
|1.9323
|1.9338
|2.0320
|562
|2004.12.28 16:00
|s/l
|69
|1.00
|1.9338
|1.9338
|2.0227
|1079.00
|13218.02
|563
|2004.12.28 16:00
|s/l
|70
|1.00
|1.9338
|1.9338
|2.0320
|150.00
|13368.02
|564
|2004.12.29 22:30
|sell
|71
|1.00
|1.9185
|1.9264
|1.8188
|565
|2004.12.29 23:00
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9262
|1.8188
|566
|2004.12.30 01:00
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9250
|1.8188
|567
|2004.12.30 02:00
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9244
|1.8188
|568
|2004.12.30 04:00
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9230
|1.8188
|569
|2004.12.30 05:00
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9229
|1.8188
|570
|2004.12.30 06:13
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9219
|1.8188
|571
|2004.12.30 07:00
|modify
|71
|1.00
|1.9185
|1.9208
|1.8188
|572
|2004.12.30 07:25
|s/l
|71
|1.00
|1.9208
|1.9208
|1.8188
|-230.01
|13138.01
|573
|2005.01.03 10:30
|sell
|72
|1.00
|1.9155
|1.9184
|1.8158
|574
|2005.01.03 12:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9167
|1.8158
|575
|2005.01.03 13:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9155
|1.8158
|576
|2005.01.03 20:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9153
|1.8158
|577
|2005.01.04 03:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9152
|1.8158
|578
|2005.01.04 03:10
|sell
|73
|1.00
|1.9061
|1.9152
|1.8064
|579
|2005.01.04 06:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9145
|1.8158
|580
|2005.01.04 06:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9145
|1.8064
|581
|2005.01.04 07:05
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9131
|1.8158
|582
|2005.01.04 07:05
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9131
|1.8064
|583
|2005.01.04 08:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9117
|1.8158
|584
|2005.01.04 08:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9117
|1.8064
|585
|2005.01.04 10:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9116
|1.8158
|586
|2005.01.04 10:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9116
|1.8064
|587
|2005.01.04 11:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9113
|1.8158
|588
|2005.01.04 11:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9113
|1.8064
|589
|2005.01.04 12:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9064
|1.8158
|590
|2005.01.04 12:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9064
|1.8064
|591
|2005.01.04 13:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.9054
|1.8158
|592
|2005.01.04 13:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.9054
|1.8064
|593
|2005.01.04 18:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8994
|1.8158
|594
|2005.01.04 18:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8994
|1.8064
|595
|2005.01.04 19:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8972
|1.8158
|596
|2005.01.04 19:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8972
|1.8064
|597
|2005.01.04 22:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8967
|1.8158
|598
|2005.01.04 22:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8967
|1.8064
|599
|2005.01.04 23:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8961
|1.8158
|600
|2005.01.04 23:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8961
|1.8064
|601
|2005.01.05 00:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8959
|1.8158
|602
|2005.01.05 00:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8959
|1.8064
|603
|2005.01.05 01:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8953
|1.8158
|604
|2005.01.05 01:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8953
|1.8064
|605
|2005.01.05 02:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8933
|1.8158
|606
|2005.01.05 02:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8933
|1.8064
|607
|2005.01.05 03:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8929
|1.8158
|608
|2005.01.05 03:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8929
|1.8064
|609
|2005.01.05 04:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8926
|1.8158
|610
|2005.01.05 04:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8926
|1.8064
|611
|2005.01.05 05:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8923
|1.8158
|612
|2005.01.05 05:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8923
|1.8064
|613
|2005.01.05 06:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8917
|1.8158
|614
|2005.01.05 06:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8917
|1.8064
|615
|2005.01.05 07:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8911
|1.8158
|616
|2005.01.05 07:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8911
|1.8064
|617
|2005.01.05 08:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8887
|1.8158
|618
|2005.01.05 08:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8887
|1.8064
|619
|2005.01.05 09:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8886
|1.8158
|620
|2005.01.05 09:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8886
|1.8064
|621
|2005.01.05 12:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8868
|1.8158
|622
|2005.01.05 12:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8868
|1.8064
|623
|2005.01.05 13:00
|modify
|72
|1.00
|1.9155
|1.8851
|1.8158
|624
|2005.01.05 13:00
|modify
|73
|1.00
|1.9061
|1.8851
|1.8064
|625
|2005.01.05 16:05
|sell
|74
|1.00
|1.8842
|1.8851
|1.7845
|626
|2005.01.05 16:07
|s/l
|72
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.8158
|3039.99
|16178.00
|627
|2005.01.05 16:07
|s/l
|73
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.8064
|2100.00
|18278.00
|628
|2005.01.05 16:07
|s/l
|74
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.7845
|-90.00
|18188.00
|629
|2005.01.10 16:25
|buy
|75
|1.00
|1.8723
|1.8686
|1.9720
|630
|2005.01.11 04:00
|modify
|75
|1.00
|1.8723
|1.8687
|1.9720
|631
|2005.01.11 05:00
|modify
|75
|1.00
|1.8723
|1.8712
|1.9720
|632
|2005.01.11 06:00
|modify
|75
|1.00
|1.8723
|1.8715
|1.9720
|633
|2005.01.11 07:00
|modify
|75
|1.00
|1.8723
|1.8724
|1.9720
|634
|2005.01.11 08:00
|modify
|75
|1.00
|1.8723
|1.8735
|1.9720
|635
|2005.01.12 09:20
|s/l
|75
|1.00
|1.8735
|1.8735
|1.9720
|118.00
|18306.00
|636
|2005.01.13 01:35
|buy
|76
|1.00
|1.8900
|1.8802
|1.9897
|637
|2005.01.13 02:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8809
|1.9897
|638
|2005.01.13 03:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8814
|1.9897
|639
|2005.01.13 04:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8822
|1.9897
|640
|2005.01.13 05:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8829
|1.9897
|641
|2005.01.13 06:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8859
|1.9897
|642
|2005.01.13 07:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8867
|1.9897
|643
|2005.01.13 08:00
|modify
|76
|1.00
|1.8900
|1.8881
|1.9897
|644
|2005.01.13 10:28
|s/l
|76
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9897
|-189.99
|18116.01
|645
|2005.01.17 01:30
|sell
|77
|1.00
|1.8709
|1.8801
|1.7712
|646
|2005.01.17 02:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8800
|1.7712
|647
|2005.01.17 03:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8785
|1.7712
|648
|2005.01.17 07:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8780
|1.7712
|649
|2005.01.17 08:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8768
|1.7712
|650
|2005.01.17 09:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8751
|1.7712
|651
|2005.01.17 11:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8744
|1.7712
|652
|2005.01.17 15:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8705
|1.7712
|653
|2005.01.17 16:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8704
|1.7712
|654
|2005.01.17 17:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8692
|1.7712
|655
|2005.01.17 18:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8685
|1.7712
|656
|2005.01.18 01:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8681
|1.7712
|657
|2005.01.18 02:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8662
|1.7712
|658
|2005.01.18 05:00
|modify
|77
|1.00
|1.8709
|1.8650
|1.7712
|659
|2005.01.18 10:35
|sell
|78
|1.00
|1.8621
|1.8650
|1.7624
|660
|2005.01.18 11:19
|s/l
|77
|1.00
|1.8650
|1.8650
|1.7712
|590.00
|18706.01
|661
|2005.01.18 11:19
|s/l
|78
|1.00
|1.8650
|1.8650
|1.7624
|-290.01
|18416.00
|662
|2005.01.19 17:20
|buy
|79
|1.00
|1.8747
|1.8683
|1.9744
|663
|2005.01.19 19:05
|buy
|80
|1.00
|1.8696
|1.8683
|1.9693
|664
|2005.01.19 20:00
|s/l
|79
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.9744
|-640.00
|17776.00
|665
|2005.01.19 20:00
|s/l
|80
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.9693
|-129.99
|17646.01
|666
|2005.01.24 02:55
|buy
|81
|1.00
|1.8757
|1.8638
|1.9754
|667
|2005.01.24 03:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8670
|1.9754
|668
|2005.01.24 05:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8677
|1.9754
|669
|2005.01.24 07:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8688
|1.9754
|670
|2005.01.24 08:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8692
|1.9754
|671
|2005.01.24 09:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8696
|1.9754
|672
|2005.01.24 10:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8712
|1.9754
|673
|2005.01.24 11:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8740
|1.9754
|674
|2005.01.24 12:00
|modify
|81
|1.00
|1.8757
|1.8741
|1.9754
|675
|2005.01.24 16:20
|buy
|82
|1.00
|1.8770
|1.8741
|1.9767
|676
|2005.01.25 13:31
|s/l
|81
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.9754
|-160.99
|17485.02
|677
|2005.01.25 13:31
|s/l
|82
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.9767
|-290.99
|17194.03
|678
|2005.01.26 01:30
|sell
|83
|1.00
|1.8662
|1.8754
|1.7665
|679
|2005.01.26 02:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8752
|1.7665
|680
|2005.01.26 03:04
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8751
|1.7665
|681
|2005.01.26 04:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8747
|1.7665
|682
|2005.01.26 05:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8735
|1.7665
|683
|2005.01.26 06:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8732
|1.7665
|684
|2005.01.26 07:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8729
|1.7665
|685
|2005.01.26 08:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8707
|1.7665
|686
|2005.01.26 09:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8706
|1.7665
|687
|2005.01.26 10:00
|modify
|83
|1.00
|1.8662
|1.8703
|1.7665
|688
|2005.01.26 10:19
|s/l
|83
|1.00
|1.8703
|1.8703
|1.7665
|-410.00
|16784.03
|689
|2005.01.28 03:00
|buy
|84
|1.00
|1.8873
|1.8812
|1.9870
|690
|2005.01.28 05:00
|modify
|84
|1.00
|1.8873
|1.8815
|1.9870
|691
|2005.01.28 06:00
|modify
|84
|1.00
|1.8873
|1.8821
|1.9870
|692
|2005.01.28 08:00
|modify
|84
|1.00
|1.8873
|1.8830
|1.9870
|693
|2005.01.28 09:00
|modify
|84
|1.00
|1.8873
|1.8834
|1.9870
|694
|2005.01.28 12:20
|s/l
|84
|1.00
|1.8834
|1.8834
|1.9870
|-390.00
|16394.03
|695
|2005.02.01 19:35
|sell
|85
|1.00
|1.8826
|1.8864
|1.7829
|696
|2005.02.02 03:20
|s/l
|85
|1.00
|1.8864
|1.8864
|1.7829
|-380.01
|16014.02
|697
|2005.02.07 07:40
|sell
|86
|1.00
|1.8750
|1.8822
|1.7753
|698
|2005.02.07 08:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8817
|1.7753
|699
|2005.02.07 09:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8812
|1.7753
|700
|2005.02.07 11:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8804
|1.7753
|701
|2005.02.07 12:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8773
|1.7753
|702
|2005.02.07 13:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8772
|1.7753
|703
|2005.02.07 17:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8764
|1.7753
|704
|2005.02.07 18:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8755
|1.7753
|705
|2005.02.07 19:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8719
|1.7753
|706
|2005.02.07 20:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8681
|1.7753
|707
|2005.02.08 00:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8677
|1.7753
|708
|2005.02.08 02:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8675
|1.7753
|709
|2005.02.08 03:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8674
|1.7753
|710
|2005.02.08 04:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8670
|1.7753
|711
|2005.02.08 06:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8663
|1.7753
|712
|2005.02.08 07:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8658
|1.7753
|713
|2005.02.08 08:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8654
|1.7753
|714
|2005.02.08 09:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8641
|1.7753
|715
|2005.02.08 10:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8629
|1.7753
|716
|2005.02.08 11:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8626
|1.7753
|717
|2005.02.08 13:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8612
|1.7753
|718
|2005.02.08 17:25
|sell
|87
|1.00
|1.8576
|1.8612
|1.7579
|719
|2005.02.09 03:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8601
|1.7753
|720
|2005.02.09 03:00
|modify
|87
|1.00
|1.8576
|1.8601
|1.7579
|721
|2005.02.09 04:00
|modify
|86
|1.00
|1.8750
|1.8592
|1.7753
|722
|2005.02.09 04:00
|modify
|87
|1.00
|1.8576
|1.8592
|1.7579
|723
|2005.02.09 06:56
|s/l
|86
|1.00
|1.8592
|1.8592
|1.7753
|1580.00
|17594.02
|724
|2005.02.09 06:56
|s/l
|87
|1.00
|1.8592
|1.8592
|1.7579
|-160.00
|17434.02
|725
|2005.02.10 13:25
|buy
|88
|1.00
|1.8585
|1.8561
|1.9582
|726
|2005.02.10 14:08
|s/l
|88
|1.00
|1.8561
|1.8561
|1.9582
|-240.00
|17194.02
|727
|2005.02.11 00:15
|buy
|89
|1.00
|1.8684
|1.8597
|1.9681
|728
|2005.02.11 02:05
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8599
|1.9681
|729
|2005.02.11 03:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8601
|1.9681
|730
|2005.02.11 04:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8605
|1.9681
|731
|2005.02.11 05:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8610
|1.9681
|732
|2005.02.11 06:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8629
|1.9681
|733
|2005.02.11 07:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8659
|1.9681
|734
|2005.02.11 08:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8672
|1.9681
|735
|2005.02.11 09:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8674
|1.9681
|736
|2005.02.11 11:00
|modify
|89
|1.00
|1.8684
|1.8676
|1.9681
|737
|2005.02.11 11:13
|s/l
|89
|1.00
|1.8676
|1.8676
|1.9681
|-80.00
|17114.02
|738
|2005.02.15 00:35
|buy
|90
|1.00
|1.8869
|1.8792
|1.9866
|739
|2005.02.15 01:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8798
|1.9866
|740
|2005.02.15 02:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8812
|1.9866
|741
|2005.02.15 03:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8815
|1.9866
|742
|2005.02.15 04:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8822
|1.9866
|743
|2005.02.15 05:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8824
|1.9866
|744
|2005.02.15 06:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8832
|1.9866
|745
|2005.02.15 07:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8837
|1.9866
|746
|2005.02.15 08:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8839
|1.9866
|747
|2005.02.15 09:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8845
|1.9866
|748
|2005.02.15 16:00
|modify
|90
|1.00
|1.8869
|1.8848
|1.9866
|749
|2005.02.15 16:12
|s/l
|90
|1.00
|1.8848
|1.8848
|1.9866
|-210.00
|16904.02
|750
|2005.02.22 16:00
|buy
|91
|1.00
|1.9048
|1.9027
|2.0045
|751
|2005.02.23 02:20
|buy
|92
|1.00
|1.9068
|1.9027
|2.0065
|752
|2005.02.24 08:00
|modify
|91
|1.00
|1.9048
|1.9028
|2.0045
|753
|2005.02.24 08:00
|modify
|92
|1.00
|1.9068
|1.9028
|2.0065
|754
|2005.02.24 10:00
|modify
|91
|1.00
|1.9048
|1.9030
|2.0045
|755
|2005.02.24 10:00
|modify
|92
|1.00
|1.9068
|1.9030
|2.0065
|756
|2005.02.24 10:15
|s/l
|91
|1.00
|1.9030
|1.9030
|2.0045
|-184.00
|16720.02
|757
|2005.02.24 10:15
|s/l
|92
|1.00
|1.9030
|1.9030
|2.0065
|-383.00
|16337.02
|758
|2005.02.28 09:05
|buy
|93
|1.00
|1.9199
|1.9142
|2.0196
|759
|2005.02.28 11:00
|modify
|93
|1.00
|1.9199
|1.9150
|2.0196
|760
|2005.02.28 17:00
|modify
|93
|1.00
|1.9199
|1.9160
|2.0196
|761
|2005.02.28 22:30
|buy
|94
|1.00
|1.9220
|1.9160
|2.0217
|762
|2005.03.01 01:00
|modify
|93
|1.00
|1.9199
|1.9165
|2.0196
|763
|2005.03.01 01:00
|modify
|94
|1.00
|1.9220
|1.9165
|2.0217
|764
|2005.03.01 02:00
|modify
|93
|1.00
|1.9199
|1.9167
|2.0196
|765
|2005.03.01 02:00
|modify
|94
|1.00
|1.9220
|1.9167
|2.0217
|766
|2005.03.01 04:00
|modify
|93
|1.00
|1.9199
|1.9171
|2.0196
|767
|2005.03.01 04:00
|modify
|94
|1.00
|1.9220
|1.9171
|2.0217
|768
|2005.03.01 04:04
|s/l
|93
|1.00
|1.9171
|1.9171
|2.0196
|-281.00
|16056.02
|769
|2005.03.01 04:04
|s/l
|94
|1.00
|1.9171
|1.9171
|2.0217
|-491.00
|15565.02
|770
|2005.03.02 21:00
|sell
|95
|1.00
|1.9130
|1.9185
|1.8133
|771
|2005.03.03 01:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9172
|1.8133
|772
|2005.03.03 02:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9163
|1.8133
|773
|2005.03.03 03:25
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9159
|1.8133
|774
|2005.03.03 07:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9155
|1.8133
|775
|2005.03.03 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9147
|1.8133
|776
|2005.03.04 03:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9145
|1.8133
|777
|2005.03.04 04:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9144
|1.8133
|778
|2005.03.04 05:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9138
|1.8133
|779
|2005.03.04 06:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9131
|1.8133
|780
|2005.03.04 07:04
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9126
|1.8133
|781
|2005.03.04 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9116
|1.8133
|782
|2005.03.04 09:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9114
|1.8133
|783
|2005.03.04 10:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9113
|1.8133
|784
|2005.03.04 11:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9106
|1.8133
|785
|2005.03.04 14:00
|modify
|95
|1.00
|1.9130
|1.9104
|1.8133
|786
|2005.03.04 14:30
|s/l
|95
|1.00
|1.9104
|1.9104
|1.8133
|260.00
|15825.02
|787
|2005.03.07 03:59
|buy
|96
|1.00
|1.9224
|1.9152
|2.0221
|788
|2005.03.07 07:00
|modify
|96
|1.00
|1.9224
|1.9160
|2.0221
|789
|2005.03.07 08:00
|modify
|96
|1.00
|1.9224
|1.9185
|2.0221
|790
|2005.03.07 09:00
|modify
|96
|1.00
|1.9224
|1.9203
|2.0221
|791
|2005.03.07 09:02
|s/l
|96
|1.00
|1.9203
|1.9203
|2.0221
|-209.99
|15615.03
|792
|2005.03.09 04:25
|buy
|97
|1.00
|1.9274
|1.9225
|2.0271
|793
|2005.03.09 05:00
|modify
|97
|1.00
|1.9274
|1.9227
|2.0271
|794
|2005.03.09 06:00
|modify
|97
|1.00
|1.9274
|1.9229
|2.0271
|795
|2005.03.09 07:00
|modify
|97
|1.00
|1.9274
|1.9247
|2.0271
|796
|2005.03.09 08:00
|modify
|97
|1.00
|1.9274
|1.9253
|2.0271
|797
|2005.03.09 09:00
|modify
|97
|1.00
|1.9274
|1.9262
|2.0271
|798
|2005.03.09 10:43
|s/l
|97
|1.00
|1.9262
|1.9262
|2.0271
|-119.99
|15495.04
|799
|2005.03.15 03:20
|sell
|98
|1.00
|1.9151
|1.9210
|1.8154
|800
|2005.03.15 04:00
|modify
|98
|1.00
|1.9151
|1.9209
|1.8154
|801
|2005.03.15 05:00
|modify
|98
|1.00
|1.9151
|1.9202
|1.8154
|802
|2005.03.15 06:00
|modify
|98
|1.00
|1.9151
|1.9199
|1.8154
|803
|2005.03.15 07:00
|modify
|98
|1.00
|1.9151
|1.9192
|1.8154
|804
|2005.03.15 08:00
|modify
|98
|1.00
|1.9151
|1.9184
|1.8154
|805
|2005.03.15 09:00
|modify
|98
|1.00
|1.9151
|1.9181
|1.8154
|806
|2005.03.15 11:43
|s/l
|98
|1.00
|1.9181
|1.9181
|1.8154
|-300.00
|15195.04
|807
|2005.03.16 05:40
|sell
|99
|1.00
|1.9134
|1.9190
|1.8137
|808
|2005.03.16 06:00
|modify
|99
|1.00
|1.9134
|1.9182
|1.8137
|809
|2005.03.16 07:00
|modify
|99
|1.00
|1.9134
|1.9158
|1.8137
|810
|2005.03.16 08:00
|modify
|99
|1.00
|1.9134
|1.9155
|1.8137
|811
|2005.03.16 08:15
|s/l
|99
|1.00
|1.9155
|1.9155
|1.8137
|-209.99
|14985.05
|812
|2005.03.17 02:15
|buy
|100
|1.00
|1.9246
|1.9176
|2.0243
|813
|2005.03.17 04:00
|modify
|100
|1.00
|1.9246
|1.9180
|2.0243
|814
|2005.03.17 05:00
|modify
|100
|1.00
|1.9246
|1.9183
|2.0243
|815
|2005.03.17 06:00
|modify
|100
|1.00
|1.9246
|1.9199
|2.0243
|816
|2005.03.17 07:00
|modify
|100
|1.00
|1.9246
|1.9204
|2.0243
|817
|2005.03.17 08:00
|modify
|100
|1.00
|1.9246
|1.9209
|2.0243
|818
|2005.03.17 14:20
|buy
|101
|1.00
|1.9223
|1.9209
|2.0220
|819
|2005.03.17 14:34
|s/l
|100
|1.00
|1.9209
|1.9209
|2.0243
|-370.00
|14615.05
|820
|2005.03.17 14:34
|s/l
|101
|1.00
|1.9209
|1.9209
|2.0220
|-139.99
|14475.06
|821
|2005.03.18 17:40
|sell
|102
|1.00
|1.9177
|1.9217
|1.8180
|822
|2005.03.18 20:00
|close
|102
|1.00
|1.9206
|1.9217
|1.8180
|-289.99
|14185.07
|823
|2005.03.22 09:20
|sell
|103
|1.00
|1.8999
|1.9017
|1.8002
|824
|2005.03.22 20:17
|s/l
|103
|1.00
|1.9017
|1.9017
|1.8002
|-180.00
|14005.07
|825
|2005.03.24 04:30
|sell
|104
|1.00
|1.8710
|1.8801
|1.7713
|826
|2005.03.24 05:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8795
|1.7713
|827
|2005.03.24 06:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8773
|1.7713
|828
|2005.03.24 07:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8766
|1.7713
|829
|2005.03.24 08:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8760
|1.7713
|830
|2005.03.24 09:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8754
|1.7713
|831
|2005.03.24 10:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8751
|1.7713
|832
|2005.03.24 15:10
|sell
|105
|1.00
|1.8734
|1.8751
|1.7737
|833
|2005.03.25 07:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8743
|1.7713
|834
|2005.03.25 07:00
|modify
|105
|1.00
|1.8734
|1.8743
|1.7737
|835
|2005.03.25 08:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8735
|1.7713
|836
|2005.03.25 08:00
|modify
|105
|1.00
|1.8734
|1.8735
|1.7737
|837
|2005.03.25 09:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8729
|1.7713
|838
|2005.03.25 09:00
|modify
|105
|1.00
|1.8734
|1.8729
|1.7737
|839
|2005.03.25 10:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8728
|1.7713
|840
|2005.03.25 10:00
|modify
|105
|1.00
|1.8734
|1.8728
|1.7737
|841
|2005.03.28 05:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8678
|1.7713
|842
|2005.03.28 05:00
|modify
|105
|1.00
|1.8734
|1.8678
|1.7737
|843
|2005.03.28 06:00
|modify
|104
|1.00
|1.8710
|1.8673
|1.7713
|844
|2005.03.28 06:00
|modify
|105
|1.00
|1.8734
|1.8673
|1.7737
|845
|2005.03.28 16:39
|s/l
|104
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.7713
|370.01
|14375.08
|846
|2005.03.28 16:39
|s/l
|105
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.7737
|610.00
|14985.08
|847
|2005.03.30 21:15
|buy
|106
|1.00
|1.8794
|1.8746
|1.9791
|848
|2005.03.31 03:00
|modify
|106
|1.00
|1.8794
|1.8748
|1.9791
|849
|2005.03.31 04:00
|modify
|106
|1.00
|1.8794
|1.8749
|1.9791
|850
|2005.03.31 06:00
|modify
|106
|1.00
|1.8794
|1.8751
|1.9791
|851
|2005.03.31 07:00
|modify
|106
|1.00
|1.8794
|1.8757
|1.9791
|852
|2005.03.31 08:00
|modify
|106
|1.00
|1.8794
|1.8762
|1.9791
|853
|2005.03.31 08:31
|s/l
|106
|1.00
|1.8762
|1.8762
|1.9791
|-323.00
|14662.08
|854
|2005.04.04 20:35
|sell
|107
|1.00
|1.8759
|1.8801
|1.7762
|855
|2005.04.05 01:05
|modify
|107
|1.00
|1.8759
|1.8797
|1.7762
|856
|2005.04.05 02:00
|modify
|107
|1.00
|1.8759
|1.8792
|1.7762
|857
|2005.04.05 03:00
|modify
|107
|1.00
|1.8759
|1.8783
|1.7762
|858
|2005.04.05 04:31
|s/l
|107
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.7762
|-240.00
|14422.08
|859
|2005.04.05 14:40
|sell
|108
|1.00
|1.8764
|1.8783
|1.7767
|860
|2005.04.05 14:58
|s/l
|108
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.7767
|-190.00
|14232.08
|861
|2005.04.07 10:35
|buy
|109
|1.00
|1.8797
|1.8780
|1.9794
|862
|2005.04.07 11:27
|s/l
|109
|1.00
|1.8780
|1.8780
|1.9794
|-170.00
|14062.08
|863
|2005.04.11 03:25
|buy
|110
|1.00
|1.8817
|1.8745
|1.9814
|864
|2005.04.11 04:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8747
|1.9814
|865
|2005.04.11 08:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8750
|1.9814
|866
|2005.04.11 09:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8766
|1.9814
|867
|2005.04.11 10:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8786
|1.9814
|868
|2005.04.11 11:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8798
|1.9814
|869
|2005.04.11 12:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8833
|1.9814
|870
|2005.04.11 13:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8834
|1.9814
|871
|2005.04.12 01:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8836
|1.9814
|872
|2005.04.12 02:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8846
|1.9814
|873
|2005.04.12 05:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8848
|1.9814
|874
|2005.04.12 06:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8855
|1.9814
|875
|2005.04.12 07:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8858
|1.9814
|876
|2005.04.12 08:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8865
|1.9814
|877
|2005.04.12 09:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8872
|1.9814
|878
|2005.04.12 10:00
|modify
|110
|1.00
|1.8817
|1.8879
|1.9814
|879
|2005.04.12 14:49
|s/l
|110
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.9814
|619.00
|14681.08
|880
|2005.04.18 03:30
|buy
|111
|1.00
|1.8893
|1.8815
|1.9890
|881
|2005.04.18 04:00
|close
|111
|1.00
|1.8897
|1.8815
|1.9890
|40.00
|14721.08
|882
|2005.04.19 01:50
|buy
|112
|1.00
|1.9014
|1.8945
|2.0011
|883
|2005.04.19 02:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.8957
|2.0011
|884
|2005.04.19 07:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.8962
|2.0011
|885
|2005.04.19 08:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.8972
|2.0011
|886
|2005.04.19 09:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.8976
|2.0011
|887
|2005.04.19 10:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.8979
|2.0011
|888
|2005.04.19 11:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9005
|2.0011
|889
|2005.04.19 12:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9007
|2.0011
|890
|2005.04.19 18:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9030
|2.0011
|891
|2005.04.19 19:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9039
|2.0011
|892
|2005.04.19 20:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9041
|2.0011
|893
|2005.04.19 21:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9044
|2.0011
|894
|2005.04.19 23:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9063
|2.0011
|895
|2005.04.20 00:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9064
|2.0011
|896
|2005.04.20 01:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9072
|2.0011
|897
|2005.04.20 02:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9079
|2.0011
|898
|2005.04.20 03:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9093
|2.0011
|899
|2005.04.20 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9105
|2.0011
|900
|2005.04.20 05:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9110
|2.0011
|901
|2005.04.20 06:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9116
|2.0011
|902
|2005.04.20 07:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9117
|2.0011
|903
|2005.04.20 08:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9130
|2.0011
|904
|2005.04.20 09:00
|modify
|112
|1.00
|1.9014
|1.9133
|2.0011
|905
|2005.04.20 09:40
|buy
|113
|1.00
|1.9161
|1.9133
|2.0158
|906
|2005.04.20 11:21
|s/l
|112
|1.00
|1.9133
|1.9133
|2.0011
|1189.00
|15910.08
|907
|2005.04.20 11:21
|s/l
|113
|1.00
|1.9133
|1.9133
|2.0158
|-280.00
|15630.08
|908
|2005.04.22 08:00
|sell
|114
|1.00
|1.9087
|1.9143
|1.8090
|909
|2005.04.22 09:00
|modify
|114
|1.00
|1.9087
|1.9132
|1.8090
|910
|2005.04.22 10:00
|s/l
|114
|1.00
|1.9132
|1.9132
|1.8090
|-450.00
|15180.08
|911
|2005.04.26 23:25
|sell
|115
|1.00
|1.9057
|1.9118
|1.8060
|912
|2005.04.27 00:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9117
|1.8060
|913
|2005.04.27 01:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9110
|1.8060
|914
|2005.04.27 02:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9105
|1.8060
|915
|2005.04.27 04:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9102
|1.8060
|916
|2005.04.27 05:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9096
|1.8060
|917
|2005.04.27 06:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9090
|1.8060
|918
|2005.04.27 07:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9087
|1.8060
|919
|2005.04.27 08:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9082
|1.8060
|920
|2005.04.27 10:00
|modify
|115
|1.00
|1.9057
|1.9063
|1.8060
|921
|2005.04.27 14:42
|s/l
|115
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.8060
|-60.00
|15120.08
|922
|2005.04.28 22:55
|buy
|116
|1.00
|1.9064
|1.9022
|2.0061
|923
|2005.04.29 07:00
|modify
|116
|1.00
|1.9064
|1.9024
|2.0061
|924
|2005.04.29 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.9064
|1.9064
|2.0061
|925
|2005.04.29 10:00
|modify
|116
|1.00
|1.9064
|1.9076
|2.0061
|926
|2005.04.29 16:00
|buy
|117
|1.00
|1.9100
|1.9076
|2.0097
|927
|2005.04.29 20:02
|s/l
|116
|1.00
|1.9076
|1.9076
|2.0061
|119.00
|15239.08
|928
|2005.04.29 20:02
|s/l
|117
|1.00
|1.9076
|1.9076
|2.0097
|-239.99
|14999.09
|929
|2005.05.03 11:15
|sell
|118
|1.00
|1.8954
|1.8983
|1.7957
|930
|2005.05.03 15:00
|modify
|118
|1.00
|1.8954
|1.8981
|1.7957
|931
|2005.05.04 03:30
|sell
|119
|1.00
|1.8944
|1.8981
|1.7947
|932
|2005.05.04 03:37
|s/l
|118
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.7957
|-270.00
|14729.09
|933
|2005.05.04 03:37
|s/l
|119
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.7947
|-370.01
|14359.08
|934
|2005.05.06 00:00
|buy
|120
|1.00
|1.9033
|1.8988
|2.0030
|935
|2005.05.06 08:00
|modify
|120
|1.00
|1.9033
|1.8989
|2.0030
|936
|2005.05.06 08:37
|s/l
|120
|1.00
|1.8989
|1.8989
|2.0030
|-439.99
|13919.09
|937
|2005.05.09 23:15
|sell
|121
|1.00
|1.8868
|1.8905
|1.7871
|938
|2005.05.10 00:00
|modify
|121
|1.00
|1.8868
|1.8900
|1.7871
|939
|2005.05.10 02:00
|modify
|121
|1.00
|1.8868
|1.8889
|1.7871
|940
|2005.05.10 08:00
|modify
|121
|1.00
|1.8868
|1.8882
|1.7871
|941
|2005.05.10 10:00
|modify
|121
|1.00
|1.8868
|1.8857
|1.7871
|942
|2005.05.11 00:57
|s/l
|121
|1.00
|1.8857
|1.8857
|1.7871
|110.01
|14029.10
|943
|2005.05.17 07:05
|sell
|122
|1.00
|1.8395
|1.8424
|1.7398
|944
|2005.05.17 08:00
|modify
|122
|1.00
|1.8395
|1.8423
|1.7398
|945
|2005.05.17 09:00
|modify
|122
|1.00
|1.8395
|1.8419
|1.7398
|946
|2005.05.17 11:44
|s/l
|122
|1.00
|1.8419
|1.8419
|1.7398
|-240.00
|13789.10
|947
|2005.05.19 13:55
|buy
|123
|1.00
|1.8385
|1.8353
|1.9382
|948
|2005.05.19 15:15
|s/l
|123
|1.00
|1.8353
|1.8353
|1.9382
|-320.00
|13469.10
|949
|2005.05.23 08:15
|sell
|124
|1.00
|1.8281
|1.8312
|1.7284
|950
|2005.05.23 09:00
|modify
|124
|1.00
|1.8281
|1.8310
|1.7284
|951
|2005.05.23 16:23
|s/l
|124
|1.00
|1.8310
|1.8310
|1.7284
|-290.00
|13179.10
|952
|2005.05.25 05:00
|sell
|125
|1.00
|1.8306
|1.8341
|1.7309
|953
|2005.05.25 06:00
|modify
|125
|1.00
|1.8306
|1.8339
|1.7309
|954
|2005.05.25 07:00
|modify
|125
|1.00
|1.8306
|1.8335
|1.7309
|955
|2005.05.25 08:00
|modify
|125
|1.00
|1.8306
|1.8328
|1.7309
|956
|2005.05.25 12:00
|modify
|125
|1.00
|1.8306
|1.8326
|1.7309
|957
|2005.05.25 15:15
|sell
|126
|1.00
|1.8300
|1.8326
|1.7303
|958
|2005.05.25 15:56
|s/l
|125
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7309
|-200.00
|12979.10
|959
|2005.05.25 15:56
|s/l
|126
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7303
|-260.00
|12719.10
|960
|2005.05.27 01:35
|sell
|127
|1.00
|1.8209
|1.8287
|1.7212
|961
|2005.05.27 02:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8279
|1.7212
|962
|2005.05.27 03:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8275
|1.7212
|963
|2005.05.27 04:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8274
|1.7212
|964
|2005.05.27 05:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8266
|1.7212
|965
|2005.05.27 06:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8262
|1.7212
|966
|2005.05.27 07:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8258
|1.7212
|967
|2005.05.27 08:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8253
|1.7212
|968
|2005.05.27 09:00
|modify
|127
|1.00
|1.8209
|1.8245
|1.7212
|969
|2005.05.27 09:20
|s/l
|127
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.7212
|-360.00
|12359.10
|970
|2005.06.02 03:45
|sell
|128
|1.00
|1.8121
|1.8199
|1.7124
|971
|2005.06.02 04:00
|modify
|128
|1.00
|1.8121
|1.8192
|1.7124
|972
|2005.06.02 05:00
|modify
|128
|1.00
|1.8121
|1.8189
|1.7124
|973
|2005.06.02 06:00
|modify
|128
|1.00
|1.8121
|1.8183
|1.7124
|974
|2005.06.02 07:00
|modify
|128
|1.00
|1.8121
|1.8177
|1.7124
|975
|2005.06.02 08:00
|modify
|128
|1.00
|1.8121
|1.8173
|1.7124
|976
|2005.06.02 09:00
|modify
|128
|1.00
|1.8121
|1.8169
|1.7124
|977
|2005.06.02 09:14
|s/l
|128
|1.00
|1.8169
|1.8169
|1.7124
|-479.99
|11879.11
|978
|2005.06.07 03:35
|buy
|129
|1.00
|1.8208
|1.8163
|1.9205
|979
|2005.06.07 07:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8168
|1.9205
|980
|2005.06.07 08:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8172
|1.9205
|981
|2005.06.07 09:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8175
|1.9205
|982
|2005.06.07 10:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8212
|1.9205
|983
|2005.06.07 11:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8216
|1.9205
|984
|2005.06.07 12:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8237
|1.9205
|985
|2005.06.07 20:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8243
|1.9205
|986
|2005.06.07 21:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8245
|1.9205
|987
|2005.06.07 22:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8247
|1.9205
|988
|2005.06.07 23:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8249
|1.9205
|989
|2005.06.08 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8263
|1.9205
|990
|2005.06.08 01:04
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8269
|1.9205
|991
|2005.06.08 02:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8274
|1.9205
|992
|2005.06.08 04:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8278
|1.9205
|993
|2005.06.08 05:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8295
|1.9205
|994
|2005.06.08 06:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8298
|1.9205
|995
|2005.06.08 09:00
|modify
|129
|1.00
|1.8208
|1.8303
|1.9205
|996
|2005.06.08 18:15
|buy
|130
|1.00
|1.8347
|1.8303
|1.9344
|997
|2005.06.08 19:20
|s/l
|129
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.9205
|949.01
|12828.12
|998
|2005.06.08 19:20
|s/l
|130
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.9344
|-439.99
|12388.13
|999
|2005.06.10 02:10
|sell
|131
|1.00
|1.8217
|1.8266
|1.7220
|1000
|2005.06.10 05:00
|modify
|131
|1.00
|1.8217
|1.8264
|1.7220
|1001
|2005.06.10 06:00
|modify
|131
|1.00
|1.8217
|1.8260
|1.7220
|1002
|2005.06.10 07:00
|modify
|131
|1.00
|1.8217
|1.8257
|1.7220
|1003
|2005.06.10 08:00
|modify
|131
|1.00
|1.8217
|1.8236
|1.7220
|1004
|2005.06.10 10:40
|sell
|132
|1.00
|1.8220
|1.8236
|1.7223
|1005
|2005.06.10 10:43
|s/l
|131
|1.00
|1.8236
|1.8236
|1.7220
|-190.00
|12198.13
|1006
|2005.06.10 10:43
|s/l
|132
|1.00
|1.8236
|1.8236
|1.7223
|-160.00
|12038.13
|1007
|2005.06.13 19:35
|sell
|133
|1.00
|1.8060
|1.8119
|1.7063
|1008
|2005.06.13 23:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8118
|1.7063
|1009
|2005.06.14 00:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8113
|1.7063
|1010
|2005.06.14 01:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8110
|1.7063
|1011
|2005.06.14 02:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8101
|1.7063
|1012
|2005.06.14 03:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8100
|1.7063
|1013
|2005.06.14 06:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8099
|1.7063
|1014
|2005.06.14 07:00
|modify
|133
|1.00
|1.8060
|1.8095
|1.7063
|1015
|2005.06.14 09:14
|s/l
|133
|1.00
|1.8095
|1.8095
|1.7063
|-350.00
|11688.13
|1016
|2005.06.16 02:15
|buy
|134
|1.00
|1.8200
|1.8119
|1.9197
|1017
|2005.06.16 06:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8129
|1.9197
|1018
|2005.06.16 07:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8145
|1.9197
|1019
|2005.06.16 08:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8152
|1.9197
|1020
|2005.06.16 09:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8160
|1.9197
|1021
|2005.06.16 10:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8164
|1.9197
|1022
|2005.06.16 11:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8166
|1.9197
|1023
|2005.06.16 16:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8169
|1.9197
|1024
|2005.06.16 16:25
|buy
|135
|1.00
|1.8181
|1.8169
|1.9178
|1025
|2005.06.17 06:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8170
|1.9197
|1026
|2005.06.17 06:00
|modify
|135
|1.00
|1.8181
|1.8170
|1.9178
|1027
|2005.06.17 07:00
|modify
|134
|1.00
|1.8200
|1.8194
|1.9197
|1028
|2005.06.17 07:00
|modify
|135
|1.00
|1.8181
|1.8194
|1.9178
|1029
|2005.06.17 08:06
|s/l
|134
|1.00
|1.8194
|1.8194
|1.9197
|-61.00
|11627.13
|1030
|2005.06.17 08:06
|s/l
|135
|1.00
|1.8194
|1.8194
|1.9178
|129.00
|11756.13
|1031
|2005.06.21 15:45
|sell
|136
|1.00
|1.8232
|1.8255
|1.7235
|1032
|2005.06.21 16:48
|s/l
|136
|1.00
|1.8255
|1.8255
|1.7235
|-230.00
|11526.13
|1033
|2005.06.23 04:00
|sell
|137
|1.00
|1.8228
|1.8274
|1.7231
|1034
|2005.06.23 05:04
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8266
|1.7231
|1035
|2005.06.23 06:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8261
|1.7231
|1036
|2005.06.23 07:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8254
|1.7231
|1037
|2005.06.23 08:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8244
|1.7231
|1038
|2005.06.24 04:05
|sell
|138
|1.00
|1.8161
|1.8244
|1.7164
|1039
|2005.06.24 05:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8238
|1.7231
|1040
|2005.06.24 05:00
|modify
|138
|1.00
|1.8161
|1.8238
|1.7164
|1041
|2005.06.24 06:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8222
|1.7231
|1042
|2005.06.24 06:00
|modify
|138
|1.00
|1.8161
|1.8222
|1.7164
|1043
|2005.06.24 07:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8220
|1.7231
|1044
|2005.06.24 07:00
|modify
|138
|1.00
|1.8161
|1.8220
|1.7164
|1045
|2005.06.24 08:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8210
|1.7231
|1046
|2005.06.24 08:00
|modify
|138
|1.00
|1.8161
|1.8210
|1.7164
|1047
|2005.06.24 09:00
|modify
|137
|1.00
|1.8228
|1.8207
|1.7231
|1048
|2005.06.24 09:00
|modify
|138
|1.00
|1.8161
|1.8207
|1.7164
|1049
|2005.06.24 11:41
|s/l
|137
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.7231
|209.99
|11736.12
|1050
|2005.06.24 11:41
|s/l
|138
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.7164
|-460.00
|11276.12
|1051
|2005.06.27 16:40
|buy
|139
|1.00
|1.8269
|1.8233
|1.9266
|1052
|2005.06.28 03:00
|modify
|139
|1.00
|1.8269
|1.8234
|1.9266
|1053
|2005.06.28 04:00
|modify
|139
|1.00
|1.8269
|1.8242
|1.9266
|1054
|2005.06.28 04:30
|buy
|140
|1.00
|1.8271
|1.8242
|1.9268
|1055
|2005.06.28 05:00
|modify
|139
|1.00
|1.8269
|1.8244
|1.9266
|1056
|2005.06.28 05:00
|modify
|140
|1.00
|1.8271
|1.8244
|1.9268
|1057
|2005.06.28 08:09
|s/l
|139
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.9266
|-251.00
|11025.12
|1058
|2005.06.28 08:09
|s/l
|140
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.9268
|-270.00
|10755.12
|1059
|2005.06.29 02:20
|sell
|141
|1.00
|1.8173
|1.8230
|1.7176
|1060
|2005.06.29 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8226
|1.7176
|1061
|2005.06.29 04:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8221
|1.7176
|1062
|2005.06.29 05:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8217
|1.7176
|1063
|2005.06.29 06:05
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8216
|1.7176
|1064
|2005.06.29 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8210
|1.7176
|1065
|2005.06.29 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8204
|1.7176
|1066
|2005.06.29 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8201
|1.7176
|1067
|2005.06.29 11:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8192
|1.7176
|1068
|2005.06.29 14:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8173
|1.7176
|1069
|2005.06.29 15:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8160
|1.7176
|1070
|2005.06.29 16:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8148
|1.7176
|1071
|2005.06.29 17:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8123
|1.7176
|1072
|2005.06.29 18:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8113
|1.7176
|1073
|2005.06.30 02:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8111
|1.7176
|1074
|2005.06.30 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8105
|1.7176
|1075
|2005.06.30 04:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8091
|1.7176
|1076
|2005.06.30 05:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8088
|1.7176
|1077
|2005.06.30 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8084
|1.7176
|1078
|2005.06.30 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.8173
|1.8076
|1.7176
|1079
|2005.06.30 07:20
|s/l
|141
|1.00
|1.8076
|1.8076
|1.7176
|970.00
|11725.12
|1080
|2005.07.04 07:35
|sell
|142
|1.00
|1.7634
|1.7707
|1.6637
|1081
|2005.07.04 09:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7695
|1.6637
|1082
|2005.07.04 20:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7693
|1.6637
|1083
|2005.07.04 21:05
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7691
|1.6637
|1084
|2005.07.04 22:10
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7685
|1.6637
|1085
|2005.07.04 23:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7682
|1.6637
|1086
|2005.07.05 00:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7673
|1.6637
|1087
|2005.07.05 01:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7663
|1.6637
|1088
|2005.07.05 02:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7656
|1.6637
|1089
|2005.07.05 02:05
|sell
|143
|1.00
|1.7614
|1.7656
|1.6617
|1090
|2005.07.05 03:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7647
|1.6637
|1091
|2005.07.05 03:00
|modify
|143
|1.00
|1.7614
|1.7647
|1.6617
|1092
|2005.07.05 04:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7643
|1.6637
|1093
|2005.07.05 04:00
|modify
|143
|1.00
|1.7614
|1.7643
|1.6617
|1094
|2005.07.05 10:00
|modify
|142
|1.00
|1.7634
|1.7605
|1.6637
|1095
|2005.07.05 10:00
|modify
|143
|1.00
|1.7614
|1.7605
|1.6617
|1096
|2005.07.05 10:50
|s/l
|142
|1.00
|1.7605
|1.7605
|1.6637
|290.00
|12015.12
|1097
|2005.07.05 10:50
|s/l
|143
|1.00
|1.7605
|1.7605
|1.6617
|90.00
|12105.12
|1098
|2005.07.07 23:10
|sell
|144
|1.00
|1.7448
|1.7544
|1.6451
|1099
|2005.07.08 02:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7543
|1.6451
|1100
|2005.07.08 03:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7512
|1.6451
|1101
|2005.07.08 04:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7505
|1.6451
|1102
|2005.07.08 05:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7493
|1.6451
|1103
|2005.07.08 06:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7491
|1.6451
|1104
|2005.07.08 07:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7485
|1.6451
|1105
|2005.07.08 08:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7475
|1.6451
|1106
|2005.07.08 09:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7471
|1.6451
|1107
|2005.07.08 11:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7432
|1.6451
|1108
|2005.07.08 14:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7419
|1.6451
|1109
|2005.07.08 15:00
|modify
|144
|1.00
|1.7448
|1.7414
|1.6451
|1110
|2005.07.08 15:23
|s/l
|144
|1.00
|1.7414
|1.7414
|1.6451
|340.00
|12445.12
|1111
|2005.07.11 01:30
|sell
|145
|1.00
|1.7384
|1.7404
|1.6387
|1112
|2005.07.11 03:46
|s/l
|145
|1.00
|1.7404
|1.7404
|1.6387
|-200.00
|12245.12
|1113
|2005.07.12 01:55
|buy
|146
|1.00
|1.7553
|1.7475
|1.8550
|1114
|2005.07.12 02:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7481
|1.8550
|1115
|2005.07.12 04:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7483
|1.8550
|1116
|2005.07.12 05:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7499
|1.8550
|1117
|2005.07.12 06:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7517
|1.8550
|1118
|2005.07.12 07:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7529
|1.8550
|1119
|2005.07.12 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7565
|1.8550
|1120
|2005.07.12 09:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7570
|1.8550
|1121
|2005.07.12 11:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7579
|1.8550
|1122
|2005.07.12 14:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7596
|1.8550
|1123
|2005.07.12 19:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7622
|1.8550
|1124
|2005.07.12 21:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7637
|1.8550
|1125
|2005.07.12 22:04
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7647
|1.8550
|1126
|2005.07.12 23:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7648
|1.8550
|1127
|2005.07.13 00:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7658
|1.8550
|1128
|2005.07.13 01:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7671
|1.8550
|1129
|2005.07.13 02:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7676
|1.8550
|1130
|2005.07.13 02:30
|buy
|147
|1.00
|1.7741
|1.7676
|1.8738
|1131
|2005.07.13 04:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7683
|1.8550
|1132
|2005.07.13 04:00
|modify
|147
|1.00
|1.7741
|1.7683
|1.8738
|1133
|2005.07.13 05:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7688
|1.8550
|1134
|2005.07.13 05:00
|modify
|147
|1.00
|1.7741
|1.7688
|1.8738
|1135
|2005.07.13 06:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7691
|1.8550
|1136
|2005.07.13 06:00
|modify
|147
|1.00
|1.7741
|1.7691
|1.8738
|1137
|2005.07.13 07:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7700
|1.8550
|1138
|2005.07.13 07:00
|modify
|147
|1.00
|1.7741
|1.7700
|1.8738
|1139
|2005.07.13 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7706
|1.8550
|1140
|2005.07.13 08:00
|modify
|147
|1.00
|1.7741
|1.7706
|1.8738
|1141
|2005.07.13 09:00
|modify
|146
|1.00
|1.7553
|1.7714
|1.8550
|1142
|2005.07.13 09:00
|modify
|147
|1.00
|1.7741
|1.7714
|1.8738
|1143
|2005.07.13 09:13
|s/l
|146
|1.00
|1.7714
|1.7714
|1.8550
|1609.00
|13854.12
|1144
|2005.07.13 09:13
|s/l
|147
|1.00
|1.7714
|1.7714
|1.8738
|-269.99
|13584.13
|1145
|2005.07.15 02:55
|sell
|148
|1.00
|1.7580
|1.7657
|1.6583
|1146
|2005.07.15 03:00
|modify
|148
|1.00
|1.7580
|1.7654
|1.6583
|1147
|2005.07.15 04:00
|modify
|148
|1.00
|1.7580
|1.7651
|1.6583
|1148
|2005.07.15 05:00
|modify
|148
|1.00
|1.7580
|1.7649
|1.6583
|1149
|2005.07.15 06:00
|modify
|148
|1.00
|1.7580
|1.7630
|1.6583
|1150
|2005.07.15 08:00
|modify
|148
|1.00
|1.7580
|1.7628
|1.6583
|1151
|2005.07.15 08:29
|s/l
|148
|1.00
|1.7628
|1.7628
|1.6583
|-480.00
|13104.13
|1152
|2005.07.18 04:50
|sell
|149
|1.00
|1.7540
|1.7604
|1.6543
|1153
|2005.07.18 05:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7602
|1.6543
|1154
|2005.07.18 06:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7600
|1.6543
|1155
|2005.07.18 07:05
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7582
|1.6543
|1156
|2005.07.18 08:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7575
|1.6543
|1157
|2005.07.18 09:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7569
|1.6543
|1158
|2005.07.18 11:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7566
|1.6543
|1159
|2005.07.18 12:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7546
|1.6543
|1160
|2005.07.18 15:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7545
|1.6543
|1161
|2005.07.18 17:15
|sell
|150
|1.00
|1.7521
|1.7545
|1.6524
|1162
|2005.07.19 07:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7544
|1.6543
|1163
|2005.07.19 07:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7544
|1.6524
|1164
|2005.07.19 08:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7517
|1.6543
|1165
|2005.07.19 08:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7517
|1.6524
|1166
|2005.07.19 09:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7502
|1.6543
|1167
|2005.07.19 09:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7502
|1.6524
|1168
|2005.07.19 10:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7485
|1.6543
|1169
|2005.07.19 10:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7485
|1.6524
|1170
|2005.07.19 11:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7467
|1.6543
|1171
|2005.07.19 11:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7467
|1.6524
|1172
|2005.07.20 01:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7464
|1.6543
|1173
|2005.07.20 01:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7464
|1.6524
|1174
|2005.07.20 03:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7459
|1.6543
|1175
|2005.07.20 03:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7459
|1.6524
|1176
|2005.07.20 04:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7456
|1.6543
|1177
|2005.07.20 04:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7456
|1.6524
|1178
|2005.07.20 06:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7454
|1.6543
|1179
|2005.07.20 06:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7454
|1.6524
|1180
|2005.07.20 07:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7452
|1.6543
|1181
|2005.07.20 07:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7452
|1.6524
|1182
|2005.07.20 08:00
|modify
|149
|1.00
|1.7540
|1.7448
|1.6543
|1183
|2005.07.20 08:00
|modify
|150
|1.00
|1.7521
|1.7448
|1.6524
|1184
|2005.07.20 20:29
|s/l
|149
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.6543
|919.99
|14024.12
|1185
|2005.07.20 20:29
|s/l
|150
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.6524
|730.00
|14754.12
|1186
|2005.07.22 02:35
|buy
|151
|1.00
|1.7516
|1.7440
|1.8513
|1187
|2005.07.22 07:00
|modify
|151
|1.00
|1.7516
|1.7444
|1.8513
|1188
|2005.07.22 08:00
|modify
|151
|1.00
|1.7516
|1.7454
|1.8513
|1189
|2005.07.22 09:00
|modify
|151
|1.00
|1.7516
|1.7457
|1.8513
|1190
|2005.07.22 10:00
|modify
|151
|1.00
|1.7516
|1.7467
|1.8513
|1191
|2005.07.22 11:00
|modify
|151
|1.00
|1.7516
|1.7475
|1.8513
|1192
|2005.07.22 12:00
|modify
|151
|1.00
|1.7516
|1.7490
|1.8513
|1193
|2005.07.22 12:30
|buy
|152
|1.00
|1.7518
|1.7490
|1.8515
|1194
|2005.07.22 12:51
|s/l
|151
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.8513
|-260.00
|14494.12
|1195
|2005.07.22 12:51
|s/l
|152
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.8515
|-280.00
|14214.12
|1196
|2005.07.25 10:35
|sell
|153
|1.00
|1.7384
|1.7427
|1.6387
|1197
|2005.07.25 11:00
|modify
|153
|1.00
|1.7384
|1.7420
|1.6387
|1198
|2005.07.25 12:00
|close
|153
|1.00
|1.7402
|1.7420
|1.6387
|-180.00
|14034.12
|1199
|2005.07.26 17:15
|sell
|154
|1.00
|1.7432
|1.7458
|1.6435
|1200
|2005.07.27 05:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7456
|1.6435
|1201
|2005.07.27 06:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7448
|1.6435
|1202
|2005.07.27 07:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7439
|1.6435
|1203
|2005.07.27 08:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7429
|1.6435
|1204
|2005.07.27 09:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7419
|1.6435
|1205
|2005.07.27 10:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7415
|1.6435
|1206
|2005.07.27 10:40
|sell
|155
|1.00
|1.7378
|1.7415
|1.6381
|1207
|2005.07.27 11:00
|modify
|154
|1.00
|1.7432
|1.7400
|1.6435
|1208
|2005.07.27 11:00
|modify
|155
|1.00
|1.7378
|1.7400
|1.6381
|1209
|2005.07.27 13:21
|s/l
|154
|1.00
|1.7400
|1.7400
|1.6435
|319.99
|14354.11
|1210
|2005.07.27 13:21
|s/l
|155
|1.00
|1.7400
|1.7400
|1.6381
|-220.00
|14134.11
|1211
|2005.08.01 00:05
|buy
|156
|1.00
|1.7560
|1.7502
|1.8557
|1212
|2005.08.01 07:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7518
|1.8557
|1213
|2005.08.01 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7525
|1.8557
|1214
|2005.08.01 09:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7536
|1.8557
|1215
|2005.08.01 10:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7545
|1.8557
|1216
|2005.08.01 11:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7552
|1.8557
|1217
|2005.08.01 12:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7575
|1.8557
|1218
|2005.08.01 13:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7577
|1.8557
|1219
|2005.08.01 14:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7584
|1.8557
|1220
|2005.08.01 17:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7592
|1.8557
|1221
|2005.08.01 18:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7605
|1.8557
|1222
|2005.08.01 20:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7619
|1.8557
|1223
|2005.08.01 21:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7625
|1.8557
|1224
|2005.08.01 21:55
|buy
|157
|1.00
|1.7686
|1.7625
|1.8683
|1225
|2005.08.02 00:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7628
|1.8557
|1226
|2005.08.02 00:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7628
|1.8683
|1227
|2005.08.02 01:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7633
|1.8557
|1228
|2005.08.02 01:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7633
|1.8683
|1229
|2005.08.02 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7642
|1.8557
|1230
|2005.08.02 02:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7642
|1.8683
|1231
|2005.08.02 04:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7645
|1.8557
|1232
|2005.08.02 04:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7645
|1.8683
|1233
|2005.08.02 07:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7646
|1.8557
|1234
|2005.08.02 07:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7646
|1.8683
|1235
|2005.08.02 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7651
|1.8557
|1236
|2005.08.02 08:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7651
|1.8683
|1237
|2005.08.03 01:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7660
|1.8557
|1238
|2005.08.03 01:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7660
|1.8683
|1239
|2005.08.03 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7666
|1.8557
|1240
|2005.08.03 02:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7666
|1.8683
|1241
|2005.08.03 03:00
|modify
|156
|1.00
|1.7560
|1.7670
|1.8557
|1242
|2005.08.03 03:00
|modify
|157
|1.00
|1.7686
|1.7670
|1.8683
|1243
|2005.08.03 03:24
|s/l
|156
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.8557
|1098.00
|15232.11
|1244
|2005.08.03 03:24
|s/l
|157
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.8683
|-162.01
|15070.10
|1245
|2005.08.05 22:10
|sell
|158
|1.00
|1.7794
|1.7836
|1.6797
|1246
|2005.08.08 06:00
|modify
|158
|1.00
|1.7794
|1.7835
|1.6797
|1247
|2005.08.08 07:00
|modify
|158
|1.00
|1.7794
|1.7817
|1.6797
|1248
|2005.08.08 08:00
|modify
|158
|1.00
|1.7794
|1.7808
|1.6797
|1249
|2005.08.08 09:05
|sell
|159
|1.00
|1.7763
|1.7808
|1.6766
|1250
|2005.08.08 10:30
|s/l
|158
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6797
|-140.00
|14930.10
|1251
|2005.08.08 10:30
|s/l
|159
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6766
|-450.00
|14480.10
|1252
|2005.08.08 18:45
|buy
|160
|1.00
|1.7857
|1.7791
|1.8854
|1253
|2005.08.08 21:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7795
|1.8854
|1254
|2005.08.08 22:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7798
|1.8854
|1255
|2005.08.09 00:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7800
|1.8854
|1256
|2005.08.09 01:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7810
|1.8854
|1257
|2005.08.09 02:05
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7833
|1.8854
|1258
|2005.08.09 04:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7834
|1.8854
|1259
|2005.08.09 05:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7836
|1.8854
|1260
|2005.08.09 09:00
|modify
|160
|1.00
|1.7857
|1.7841
|1.8854
|1261
|2005.08.09 10:05
|buy
|161
|1.00
|1.7850
|1.7841
|1.8847
|1262
|2005.08.09 10:11
|s/l
|160
|1.00
|1.7841
|1.7841
|1.8854
|-161.00
|14319.10
|1263
|2005.08.09 10:11
|s/l
|161
|1.00
|1.7841
|1.7841
|1.8847
|-89.99
|14229.11
|1264
|2005.08.12 07:00
|buy
|162
|1.00
|1.8088
|1.8053
|1.9085
|1265
|2005.08.12 09:00
|modify
|162
|1.00
|1.8088
|1.8056
|1.9085
|1266
|2005.08.12 11:00
|modify
|162
|1.00
|1.8088
|1.8060
|1.9085
|1267
|2005.08.12 12:00
|modify
|162
|1.00
|1.8088
|1.8087
|1.9085
|1268
|2005.08.12 13:00
|modify
|162
|1.00
|1.8088
|1.8089
|1.9085
|1269
|2005.08.12 15:00
|s/l
|162
|1.00
|1.8089
|1.8089
|1.9085
|9.99
|14239.10
|1270
|2005.08.15 02:45
|buy
|163
|1.00
|1.8134
|1.8089
|1.9131
|1271
|2005.08.15 08:00
|modify
|163
|1.00
|1.8134
|1.8091
|1.9131
|1272
|2005.08.15 12:46
|s/l
|163
|1.00
|1.8091
|1.8091
|1.9131
|-430.00
|13809.10
|1273
|2005.08.16 22:50
|sell
|164
|1.00
|1.8110
|1.8140
|1.7113
|1274
|2005.08.17 06:00
|modify
|164
|1.00
|1.8110
|1.8135
|1.7113
|1275
|2005.08.17 07:00
|modify
|164
|1.00
|1.8110
|1.8127
|1.7113
|1276
|2005.08.17 10:00
|modify
|164
|1.00
|1.8110
|1.8104
|1.7113
|1277
|2005.08.17 12:49
|s/l
|164
|1.00
|1.8104
|1.8104
|1.7113
|60.00
|13869.10
|1278
|2005.08.19 11:20
|sell
|165
|1.00
|1.7952
|1.7981
|1.6955
|1279
|2005.08.19 12:00
|modify
|165
|1.00
|1.7952
|1.7977
|1.6955
|1280
|2005.08.22 04:00
|close
|165
|1.00
|1.7975
|1.7977
|1.6955
|-230.00
|13639.10
|1281
|2005.08.23 03:40
|buy
|166
|1.00
|1.7991
|1.7960
|1.8988
|1282
|2005.08.23 04:00
|modify
|166
|1.00
|1.7991
|1.7967
|1.8988
|1283
|2005.08.23 05:00
|modify
|166
|1.00
|1.7991
|1.7974
|1.8988
|1284
|2005.08.23 06:00
|modify
|166
|1.00
|1.7991
|1.7976
|1.8988
|1285
|2005.08.23 07:00
|modify
|166
|1.00
|1.7991
|1.7978
|1.8988
|1286
|2005.08.23 07:30
|s/l
|166
|1.00
|1.7978
|1.7978
|1.8988
|-130.00
|13509.10
|1287
|2005.08.25 12:55
|buy
|167
|1.00
|1.8031
|1.7997
|1.9028
|1288
|2005.08.25 14:09
|s/l
|167
|1.00
|1.7997
|1.7997
|1.9028
|-339.99
|13169.11
|1289
|2005.08.31 02:40
|sell
|168
|1.00
|1.7868
|1.7917
|1.6871
|1290
|2005.08.31 03:00
|modify
|168
|1.00
|1.7868
|1.7911
|1.6871
|1291
|2005.08.31 05:00
|modify
|168
|1.00
|1.7868
|1.7910
|1.6871
|1292
|2005.08.31 06:00
|modify
|168
|1.00
|1.7868
|1.7906
|1.6871
|1293
|2005.08.31 07:00
|modify
|168
|1.00
|1.7868
|1.7903
|1.6871
|1294
|2005.08.31 08:00
|modify
|168
|1.00
|1.7868
|1.7900
|1.6871
|1295
|2005.08.31 09:00
|modify
|168
|1.00
|1.7868
|1.7894
|1.6871
|1296
|2005.08.31 14:35
|sell
|169
|1.00
|1.7874
|1.7894
|1.6877
|1297
|2005.08.31 14:40
|s/l
|168
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.6871
|-260.01
|12909.10
|1298
|2005.08.31 14:40
|s/l
|169
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.6877
|-200.00
|12709.10
|1299
|2005.09.01 04:40
|buy
|170
|1.00
|1.8019
|1.7921
|1.9016
|1300
|2005.09.01 05:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.7927
|1.9016
|1301
|2005.09.01 06:10
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.7940
|1.9016
|1302
|2005.09.01 07:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.7952
|1.9016
|1303
|2005.09.01 08:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.7976
|1.9016
|1304
|2005.09.01 09:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.7985
|1.9016
|1305
|2005.09.01 10:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.7993
|1.9016
|1306
|2005.09.01 12:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8009
|1.9016
|1307
|2005.09.01 14:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8037
|1.9016
|1308
|2005.09.01 16:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8066
|1.9016
|1309
|2005.09.01 18:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8157
|1.9016
|1310
|2005.09.01 19:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8162
|1.9016
|1311
|2005.09.01 21:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8172
|1.9016
|1312
|2005.09.01 22:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8201
|1.9016
|1313
|2005.09.02 01:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8208
|1.9016
|1314
|2005.09.02 02:05
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8216
|1.9016
|1315
|2005.09.02 03:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8218
|1.9016
|1316
|2005.09.02 04:05
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8228
|1.9016
|1317
|2005.09.02 05:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8231
|1.9016
|1318
|2005.09.02 05:35
|buy
|171
|1.00
|1.8307
|1.8231
|1.9304
|1319
|2005.09.02 06:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8240
|1.9016
|1320
|2005.09.02 06:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8240
|1.9304
|1321
|2005.09.02 07:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8244
|1.9016
|1322
|2005.09.02 07:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8244
|1.9304
|1323
|2005.09.02 08:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8276
|1.9016
|1324
|2005.09.02 08:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8276
|1.9304
|1325
|2005.09.02 09:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8280
|1.9016
|1326
|2005.09.02 09:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8280
|1.9304
|1327
|2005.09.02 10:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8281
|1.9016
|1328
|2005.09.02 10:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8281
|1.9304
|1329
|2005.09.02 11:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8304
|1.9016
|1330
|2005.09.02 11:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8304
|1.9304
|1331
|2005.09.02 12:00
|modify
|170
|1.00
|1.8019
|1.8326
|1.9016
|1332
|2005.09.02 12:00
|modify
|171
|1.00
|1.8307
|1.8326
|1.9304
|1333
|2005.09.02 15:03
|s/l
|170
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.9016
|3069.00
|15778.10
|1334
|2005.09.02 15:03
|s/l
|171
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.9304
|190.00
|15968.10
|1335
|2005.09.05 01:30
|buy
|172
|1.00
|1.8378
|1.8326
|1.9375
|1336
|2005.09.05 06:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8333
|1.9375
|1337
|2005.09.05 07:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8354
|1.9375
|1338
|2005.09.05 08:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8374
|1.9375
|1339
|2005.09.05 09:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8390
|1.9375
|1340
|2005.09.05 11:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8394
|1.9375
|1341
|2005.09.05 15:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8395
|1.9375
|1342
|2005.09.05 16:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8396
|1.9375
|1343
|2005.09.05 16:30
|buy
|173
|1.00
|1.8450
|1.8396
|1.9447
|1344
|2005.09.05 17:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8397
|1.9375
|1345
|2005.09.05 17:00
|modify
|173
|1.00
|1.8450
|1.8397
|1.9447
|1346
|2005.09.05 19:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8406
|1.9375
|1347
|2005.09.05 19:00
|modify
|173
|1.00
|1.8450
|1.8406
|1.9447
|1348
|2005.09.05 20:14
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8409
|1.9375
|1349
|2005.09.05 20:14
|modify
|173
|1.00
|1.8450
|1.8409
|1.9447
|1350
|2005.09.05 22:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8413
|1.9375
|1351
|2005.09.05 22:00
|modify
|173
|1.00
|1.8450
|1.8413
|1.9447
|1352
|2005.09.06 00:00
|modify
|172
|1.00
|1.8378
|1.8421
|1.9375
|1353
|2005.09.06 00:00
|modify
|173
|1.00
|1.8450
|1.8421
|1.9447
|1354
|2005.09.06 00:40
|s/l
|172
|1.00
|1.8421
|1.8421
|1.9375
|429.00
|16397.10
|1355
|2005.09.06 00:40
|s/l
|173
|1.00
|1.8421
|1.8421
|1.9447
|-291.00
|16106.10
|1356
|2005.09.08 08:15
|sell
|174
|1.00
|1.8382
|1.8419
|1.7385
|1357
|2005.09.08 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.8382
|1.8413
|1.7385
|1358
|2005.09.08 11:00
|modify
|174
|1.00
|1.8382
|1.8410
|1.7385
|1359
|2005.09.08 14:42
|s/l
|174
|1.00
|1.8410
|1.8410
|1.7385
|-280.00
|15826.10
|1360
|2005.09.13 07:55
|sell
|175
|1.00
|1.8230
|1.8286
|1.7233
|1361
|2005.09.13 08:00
|modify
|175
|1.00
|1.8230
|1.8279
|1.7233
|1362
|2005.09.13 09:00
|modify
|175
|1.00
|1.8230
|1.8278
|1.7233
|1363
|2005.09.13 10:00
|modify
|175
|1.00
|1.8230
|1.8273
|1.7233
|1364
|2005.09.14 03:28
|s/l
|175
|1.00
|1.8273
|1.8273
|1.7233
|-430.00
|15396.10
|1365
|2005.09.14 10:30
|buy
|176
|1.00
|1.8231
|1.8218
|1.9228
|1366
|2005.09.14 11:40
|s/l
|176
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.9228
|-130.00
|15266.10
|1367
|2005.09.14 20:35
|buy
|177
|1.00
|1.8236
|1.8218
|1.9233
|1368
|2005.09.15 02:11
|s/l
|177
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.9233
|-182.99
|15083.11
|1369
|2005.09.16 04:35
|sell
|178
|1.00
|1.8076
|1.8131
|1.7079
|1370
|2005.09.16 05:00
|modify
|178
|1.00
|1.8076
|1.8128
|1.7079
|1371
|2005.09.16 06:04
|modify
|178
|1.00
|1.8076
|1.8123
|1.7079
|1372
|2005.09.16 06:27
|s/l
|178
|1.00
|1.8123
|1.8123
|1.7079
|-470.00
|14613.11
|1373
|2005.09.22 03:50
|buy
|179
|1.00
|1.8079
|1.8035
|1.9076
|1374
|2005.09.22 04:00
|modify
|179
|1.00
|1.8079
|1.8049
|1.9076
|1375
|2005.09.22 08:00
|modify
|179
|1.00
|1.8079
|1.8050
|1.9076
|1376
|2005.09.22 09:00
|modify
|179
|1.00
|1.8079
|1.8052
|1.9076
|1377
|2005.09.22 10:00
|modify
|179
|1.00
|1.8079
|1.8053
|1.9076
|1378
|2005.09.22 11:09
|s/l
|179
|1.00
|1.8053
|1.8053
|1.9076
|-260.00
|14353.11
|1379
|2005.09.23 01:10
|sell
|180
|1.00
|1.7923
|1.8023
|1.6926
|1380
|2005.09.23 02:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.8019
|1.6926
|1381
|2005.09.23 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.8010
|1.6926
|1382
|2005.09.23 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.8007
|1.6926
|1383
|2005.09.23 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7992
|1.6926
|1384
|2005.09.23 07:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7985
|1.6926
|1385
|2005.09.23 08:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7969
|1.6926
|1386
|2005.09.23 09:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7968
|1.6926
|1387
|2005.09.23 10:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7964
|1.6926
|1388
|2005.09.23 11:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7940
|1.6926
|1389
|2005.09.23 12:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7935
|1.6926
|1390
|2005.09.23 17:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7928
|1.6926
|1391
|2005.09.23 18:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7916
|1.6926
|1392
|2005.09.26 01:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7900
|1.6926
|1393
|2005.09.26 02:04
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7867
|1.6926
|1394
|2005.09.26 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7865
|1.6926
|1395
|2005.09.26 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7847
|1.6926
|1396
|2005.09.26 05:04
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7845
|1.6926
|1397
|2005.09.26 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7839
|1.6926
|1398
|2005.09.26 07:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7828
|1.6926
|1399
|2005.09.26 07:45
|sell
|181
|1.00
|1.7755
|1.7828
|1.6758
|1400
|2005.09.26 08:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7816
|1.6926
|1401
|2005.09.26 08:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7816
|1.6758
|1402
|2005.09.26 09:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7804
|1.6926
|1403
|2005.09.26 09:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7804
|1.6758
|1404
|2005.09.26 17:50
|sell
|182
|1.00
|1.7763
|1.7804
|1.6766
|1405
|2005.09.27 01:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7800
|1.6926
|1406
|2005.09.27 01:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7800
|1.6758
|1407
|2005.09.27 01:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7800
|1.6766
|1408
|2005.09.27 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7797
|1.6926
|1409
|2005.09.27 03:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7797
|1.6758
|1410
|2005.09.27 03:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7797
|1.6766
|1411
|2005.09.27 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7796
|1.6926
|1412
|2005.09.27 04:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7796
|1.6758
|1413
|2005.09.27 04:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7796
|1.6766
|1414
|2005.09.27 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7781
|1.6926
|1415
|2005.09.27 06:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7781
|1.6758
|1416
|2005.09.27 06:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7781
|1.6766
|1417
|2005.09.27 09:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7775
|1.6926
|1418
|2005.09.27 09:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7775
|1.6758
|1419
|2005.09.27 09:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7775
|1.6766
|1420
|2005.09.27 10:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7750
|1.6926
|1421
|2005.09.27 10:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7750
|1.6758
|1422
|2005.09.27 10:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7750
|1.6766
|1423
|2005.09.28 00:04
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7745
|1.6926
|1424
|2005.09.28 00:04
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7745
|1.6758
|1425
|2005.09.28 00:04
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7745
|1.6766
|1426
|2005.09.28 01:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7742
|1.6926
|1427
|2005.09.28 01:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7742
|1.6758
|1428
|2005.09.28 01:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7742
|1.6766
|1429
|2005.09.28 02:05
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7733
|1.6926
|1430
|2005.09.28 02:05
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7733
|1.6758
|1431
|2005.09.28 02:05
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7733
|1.6766
|1432
|2005.09.28 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7729
|1.6926
|1433
|2005.09.28 03:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7729
|1.6758
|1434
|2005.09.28 03:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7729
|1.6766
|1435
|2005.09.28 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7727
|1.6926
|1436
|2005.09.28 04:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7727
|1.6758
|1437
|2005.09.28 04:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7727
|1.6766
|1438
|2005.09.28 05:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7726
|1.6926
|1439
|2005.09.28 05:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7726
|1.6758
|1440
|2005.09.28 05:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7726
|1.6766
|1441
|2005.09.28 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7722
|1.6926
|1442
|2005.09.28 06:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7722
|1.6758
|1443
|2005.09.28 06:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7722
|1.6766
|1444
|2005.09.28 18:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7720
|1.6926
|1445
|2005.09.28 18:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7720
|1.6758
|1446
|2005.09.28 18:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7720
|1.6766
|1447
|2005.09.29 02:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7716
|1.6926
|1448
|2005.09.29 02:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7716
|1.6758
|1449
|2005.09.29 02:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7716
|1.6766
|1450
|2005.09.29 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7713
|1.6926
|1451
|2005.09.29 03:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7713
|1.6758
|1452
|2005.09.29 03:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7713
|1.6766
|1453
|2005.09.29 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7709
|1.6926
|1454
|2005.09.29 04:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7709
|1.6758
|1455
|2005.09.29 04:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7709
|1.6766
|1456
|2005.09.29 05:00
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7705
|1.6926
|1457
|2005.09.29 05:00
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7705
|1.6758
|1458
|2005.09.29 05:00
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7705
|1.6766
|1459
|2005.09.29 06:03
|modify
|180
|1.00
|1.7923
|1.7699
|1.6926
|1460
|2005.09.29 06:03
|modify
|181
|1.00
|1.7755
|1.7699
|1.6758
|1461
|2005.09.29 06:03
|modify
|182
|1.00
|1.7763
|1.7699
|1.6766
|1462
|2005.09.29 06:16
|s/l
|180
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.6926
|2240.00
|16593.11
|1463
|2005.09.29 06:16
|s/l
|181
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.6758
|560.01
|17153.12
|1464
|2005.09.29 06:16
|s/l
|182
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.6766
|640.00
|17793.12
|1465
|2005.09.30 19:35
|buy
|183
|1.00
|1.7623
|1.7600
|1.8620
|1466
|2005.10.03 02:31
|s/l
|183
|1.00
|1.7600
|1.7600
|1.8620
|-231.00
|17562.12
|1467
|2005.10.04 02:20
|sell
|184
|1.00
|1.7559
|1.7607
|1.6562
|1468
|2005.10.04 03:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7606
|1.6562
|1469
|2005.10.04 04:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7603
|1.6562
|1470
|2005.10.04 05:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7598
|1.6562
|1471
|2005.10.04 06:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7596
|1.6562
|1472
|2005.10.04 07:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7595
|1.6562
|1473
|2005.10.04 08:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7591
|1.6562
|1474
|2005.10.04 09:00
|modify
|184
|1.00
|1.7559
|1.7589
|1.6562
|1475
|2005.10.04 13:45
|s/l
|184
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.6562
|-300.00
|17262.12
|1476
|2005.10.05 14:45
|buy
|185
|1.00
|1.7610
|1.7581
|1.8607
|1477
|2005.10.05 15:11
|s/l
|185
|1.00
|1.7581
|1.7581
|1.8607
|-290.00
|16972.12
|1478
|2005.10.06 10:35
|buy
|186
|1.00
|1.7686
|1.7641
|1.8683
|1479
|2005.10.06 21:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7657
|1.8683
|1480
|2005.10.06 22:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7672
|1.8683
|1481
|2005.10.06 23:04
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7675
|1.8683
|1482
|2005.10.07 00:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7680
|1.8683
|1483
|2005.10.07 01:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7683
|1.8683
|1484
|2005.10.07 02:05
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7693
|1.8683
|1485
|2005.10.07 03:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7700
|1.8683
|1486
|2005.10.07 04:35
|buy
|187
|1.00
|1.7758
|1.7700
|1.8755
|1487
|2005.10.07 05:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7702
|1.8683
|1488
|2005.10.07 05:00
|modify
|187
|1.00
|1.7758
|1.7702
|1.8755
|1489
|2005.10.07 06:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7708
|1.8683
|1490
|2005.10.07 06:00
|modify
|187
|1.00
|1.7758
|1.7708
|1.8755
|1491
|2005.10.07 07:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7718
|1.8683
|1492
|2005.10.07 07:00
|modify
|187
|1.00
|1.7758
|1.7718
|1.8755
|1493
|2005.10.07 08:00
|modify
|186
|1.00
|1.7686
|1.7723
|1.8683
|1494
|2005.10.07 08:00
|modify
|187
|1.00
|1.7758
|1.7723
|1.8755
|1495
|2005.10.07 08:46
|s/l
|186
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.8683
|368.99
|17341.11
|1496
|2005.10.07 08:46
|s/l
|187
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.8755
|-350.01
|16991.10
|1497
|2005.10.10 08:30
|sell
|188
|1.00
|1.7618
|1.7657
|1.6621
|1498
|2005.10.10 09:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7653
|1.6621
|1499
|2005.10.10 10:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7651
|1.6621
|1500
|2005.10.10 11:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7649
|1.6621
|1501
|2005.10.10 16:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7642
|1.6621
|1502
|2005.10.10 17:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7631
|1.6621
|1503
|2005.10.10 18:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7612
|1.6621
|1504
|2005.10.10 21:55
|sell
|189
|1.00
|1.7559
|1.7612
|1.6562
|1505
|2005.10.11 03:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7604
|1.6621
|1506
|2005.10.11 03:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7604
|1.6562
|1507
|2005.10.11 05:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7601
|1.6621
|1508
|2005.10.11 05:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7601
|1.6562
|1509
|2005.10.11 06:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7593
|1.6621
|1510
|2005.10.11 06:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7593
|1.6562
|1511
|2005.10.11 07:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7590
|1.6621
|1512
|2005.10.11 07:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7590
|1.6562
|1513
|2005.10.11 08:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7585
|1.6621
|1514
|2005.10.11 08:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7585
|1.6562
|1515
|2005.10.11 09:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7582
|1.6621
|1516
|2005.10.11 09:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7582
|1.6562
|1517
|2005.10.11 10:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7558
|1.6621
|1518
|2005.10.11 10:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7558
|1.6562
|1519
|2005.10.11 11:00
|modify
|188
|1.00
|1.7618
|1.7555
|1.6621
|1520
|2005.10.11 11:00
|modify
|189
|1.00
|1.7559
|1.7555
|1.6562
|1521
|2005.10.11 11:40
|s/l
|188
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.6621
|630.01
|17621.11
|1522
|2005.10.11 11:40
|s/l
|189
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.6562
|40.00
|17661.11
|1523
|2005.10.12 11:20
|sell
|190
|1.00
|1.7456
|1.7469
|1.6459
|1524
|2005.10.12 11:20
|s/l
|190
|1.00
|1.7469
|1.7469
|1.6459
|-130.00
|17531.11
|1525
|2005.10.14 02:25
|buy
|191
|1.00
|1.7507
|1.7447
|1.8504
|1526
|2005.10.14 03:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7451
|1.8504
|1527
|2005.10.14 06:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7455
|1.8504
|1528
|2005.10.14 07:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7459
|1.8504
|1529
|2005.10.14 08:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7461
|1.8504
|1530
|2005.10.14 09:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7462
|1.8504
|1531
|2005.10.14 10:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7473
|1.8504
|1532
|2005.10.14 11:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7481
|1.8504
|1533
|2005.10.14 11:20
|buy
|192
|1.00
|1.7515
|1.7481
|1.8512
|1534
|2005.10.14 12:00
|modify
|191
|1.00
|1.7507
|1.7485
|1.8504
|1535
|2005.10.14 12:00
|modify
|192
|1.00
|1.7515
|1.7485
|1.8512
|1536
|2005.10.14 12:47
|s/l
|191
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.8504
|-219.99
|17311.12
|1537
|2005.10.14 12:47
|s/l
|192
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.8512
|-300.00
|17011.12
|1538
|2005.10.17 01:25
|buy
|193
|1.00
|1.7642
|1.7545
|1.8639
|1539
|2005.10.17 04:00
|modify
|193
|1.00
|1.7642
|1.7553
|1.8639
|1540
|2005.10.17 07:00
|modify
|193
|1.00
|1.7642
|1.7565
|1.8639
|1541
|2005.10.17 08:00
|modify
|193
|1.00
|1.7642
|1.7575
|1.8639
|1542
|2005.10.17 09:00
|modify
|193
|1.00
|1.7642
|1.7601
|1.8639
|1543
|2005.10.17 10:00
|modify
|193
|1.00
|1.7642
|1.7604
|1.8639
|1544
|2005.10.17 10:00
|buy
|194
|1.00
|1.7659
|1.7604
|1.8656
|1545
|2005.10.17 11:35
|s/l
|193
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.8639
|-380.00
|16631.12
|1546
|2005.10.17 11:35
|s/l
|194
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.8656
|-550.00
|16081.12
|1547
|2005.10.18 19:30
|sell
|195
|1.00
|1.7502
|1.7524
|1.6505
|1548
|2005.10.19 02:00
|modify
|195
|1.00
|1.7502
|1.7523
|1.6505
|1549
|2005.10.19 04:00
|modify
|195
|1.00
|1.7502
|1.7521
|1.6505
|1550
|2005.10.19 06:05
|modify
|195
|1.00
|1.7502
|1.7518
|1.6505
|1551
|2005.10.19 07:04
|modify
|195
|1.00
|1.7502
|1.7505
|1.6505
|1552
|2005.10.19 10:55
|sell
|196
|1.00
|1.7494
|1.7505
|1.6497
|1553
|2005.10.19 10:55
|s/l
|195
|1.00
|1.7505
|1.7505
|1.6505
|-30.00
|16051.12
|1554
|2005.10.19 10:55
|s/l
|196
|1.00
|1.7505
|1.7505
|1.6497
|-110.00
|15941.12
|1555
|2005.10.20 05:10
|buy
|197
|1.00
|1.7604
|1.7550
|1.8601
|1556
|2005.10.20 06:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7556
|1.8601
|1557
|2005.10.20 07:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7566
|1.8601
|1558
|2005.10.20 08:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7576
|1.8601
|1559
|2005.10.20 09:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7582
|1.8601
|1560
|2005.10.20 18:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7587
|1.8601
|1561
|2005.10.20 19:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7591
|1.8601
|1562
|2005.10.20 23:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7606
|1.8601
|1563
|2005.10.21 00:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7615
|1.8601
|1564
|2005.10.21 01:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7624
|1.8601
|1565
|2005.10.21 02:05
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7644
|1.8601
|1566
|2005.10.21 03:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7669
|1.8601
|1567
|2005.10.21 04:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7689
|1.8601
|1568
|2005.10.21 07:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7692
|1.8601
|1569
|2005.10.21 07:45
|buy
|198
|1.00
|1.7730
|1.7692
|1.8727
|1570
|2005.10.21 08:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7696
|1.8601
|1571
|2005.10.21 08:00
|modify
|198
|1.00
|1.7730
|1.7696
|1.8727
|1572
|2005.10.21 09:00
|modify
|197
|1.00
|1.7604
|1.7698
|1.8601
|1573
|2005.10.21 09:00
|modify
|198
|1.00
|1.7730
|1.7698
|1.8727
|1574
|2005.10.21 17:24
|s/l
|197
|1.00
|1.7698
|1.7698
|1.8601
|939.00
|16880.12
|1575
|2005.10.21 17:24
|s/l
|198
|1.00
|1.7698
|1.7698
|1.8727
|-320.00
|16560.12
|1576
|2005.10.25 09:35
|sell
|199
|1.00
|1.7691
|1.7725
|1.6694
|1577
|2005.10.25 10:14
|s/l
|199
|1.00
|1.7725
|1.7725
|1.6694
|-340.00
|16220.12
|1578
|2005.10.26 02:05
|buy
|200
|1.00
|1.7829
|1.7763
|1.8826
|1579
|2005.10.26 03:00
|modify
|200
|1.00
|1.7829
|1.7768
|1.8826
|1580
|2005.10.26 04:00
|modify
|200
|1.00
|1.7829
|1.7769
|1.8826
|1581
|2005.10.26 06:00
|modify
|200
|1.00
|1.7829
|1.7777
|1.8826
|1582
|2005.10.26 07:00
|modify
|200
|1.00
|1.7829
|1.7785
|1.8826
|1583
|2005.10.26 08:00
|modify
|200
|1.00
|1.7829
|1.7801
|1.8826
|1584
|2005.10.26 09:00
|modify
|200
|1.00
|1.7829
|1.7803
|1.8826
|1585
|2005.10.26 09:24
|s/l
|200
|1.00
|1.7803
|1.7803
|1.8826
|-260.00
|15960.12
|1586
|2005.10.27 17:05
|buy
|201
|1.00
|1.7825
|1.7778
|1.8822
|1587
|2005.10.28 00:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7782
|1.8822
|1588
|2005.10.28 01:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7786
|1.8822
|1589
|2005.10.28 02:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7797
|1.8822
|1590
|2005.10.28 03:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7802
|1.8822
|1591
|2005.10.28 04:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7805
|1.8822
|1592
|2005.10.28 05:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7806
|1.8822
|1593
|2005.10.28 06:00
|modify
|201
|1.00
|1.7825
|1.7815
|1.8822
|1594
|2005.10.28 11:48
|s/l
|201
|1.00
|1.7815
|1.7815
|1.8822
|-101.00
|15859.12
|1595
|2005.10.31 08:05
|sell
|202
|1.00
|1.7765
|1.7818
|1.6768
|1596
|2005.10.31 09:00
|modify
|202
|1.00
|1.7765
|1.7806
|1.6768
|1597
|2005.10.31 09:33
|s/l
|202
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.6768
|-410.00
|15449.12
|1598
|2005.11.01 08:25
|sell
|203
|1.00
|1.7698
|1.7740
|1.6701
|1599
|2005.11.01 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.7698
|1.7726
|1.6701
|1600
|2005.11.01 09:15
|s/l
|203
|1.00
|1.7726
|1.7726
|1.6701
|-280.01
|15169.11
|1601
|2005.11.01 23:30
|sell
|204
|1.00
|1.7668
|1.7711
|1.6671
|1602
|2005.11.02 06:00
|modify
|204
|1.00
|1.7668
|1.7708
|1.6671
|1603
|2005.11.02 07:00
|modify
|204
|1.00
|1.7668
|1.7703
|1.6671
|1604
|2005.11.02 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.7668
|1.7695
|1.6671
|1605
|2005.11.02 14:56
|s/l
|204
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.6671
|-270.00
|14899.11
|1606
|2005.11.03 07:10
|buy
|205
|1.00
|1.7743
|1.7705
|1.8740
|1607
|2005.11.03 08:00
|modify
|205
|1.00
|1.7743
|1.7723
|1.8740
|1608
|2005.11.03 09:00
|modify
|205
|1.00
|1.7743
|1.7726
|1.8740
|1609
|2005.11.03 11:00
|modify
|205
|1.00
|1.7743
|1.7727
|1.8740
|1610
|2005.11.03 12:00
|modify
|205
|1.00
|1.7743
|1.7733
|1.8740
|1611
|2005.11.03 14:35
|s/l
|205
|1.00
|1.7733
|1.7733
|1.8740
|-100.00
|14799.11
|1612
|2005.11.08 14:55
|sell
|206
|1.00
|1.7382
|1.7431
|1.6385
|1613
|2005.11.08 18:16
|s/l
|206
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6385
|-490.01
|14309.10
|1614
|2005.11.17 01:05
|sell
|207
|1.00
|1.7188
|1.7262
|1.6191
|1615
|2005.11.17 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.7188
|1.7252
|1.6191
|1616
|2005.11.17 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.7188
|1.7247
|1.6191
|1617
|2005.11.17 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.7188
|1.7228
|1.6191
|1618
|2005.11.17 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.7188
|1.7222
|1.6191
|1619
|2005.11.17 09:35
|sell
|208
|1.00
|1.7188
|1.7222
|1.6191
|1620
|2005.11.17 10:44
|s/l
|207
|1.00
|1.7222
|1.7222
|1.6191
|-340.01
|13969.09
|1621
|2005.11.17 10:44
|s/l
|208
|1.00
|1.7222
|1.7222
|1.6191
|-340.01
|13629.08
|1622
|2005.11.21 17:40
|buy
|209
|1.00
|1.7160
|1.7141
|1.8157
|1623
|2005.11.22 00:05
|close
|209
|1.00
|1.7151
|1.7141
|1.8157
|-91.00
|13538.08
|1624
|2005.11.23 12:25
|buy
|210
|1.00
|1.7202
|1.7168
|1.8199
|1625
|2005.11.24 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7172
|1.8199
|1626
|2005.11.24 07:00
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7178
|1.8199
|1627
|2005.11.24 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7179
|1.8199
|1628
|2005.11.24 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7180
|1.8199
|1629
|2005.11.24 12:00
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7184
|1.8199
|1630
|2005.11.24 13:00
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7204
|1.8199
|1631
|2005.11.25 02:05
|modify
|210
|1.00
|1.7202
|1.7208
|1.8199
|1632
|2005.11.25 03:06
|s/l
|210
|1.00
|1.7208
|1.7208
|1.8199
|56.00
|13594.08
|1633
|2005.11.29 02:50
|buy
|211
|1.00
|1.7240
|1.7187
|1.8237
|1634
|2005.11.29 03:00
|modify
|211
|1.00
|1.7240
|1.7188
|1.8237
|1635
|2005.11.29 04:00
|close
|211
|1.00
|1.7212
|1.7188
|1.8237
|-280.00
|13314.08
|1636
|2005.11.30 06:20
|sell
|212
|1.00
|1.7189
|1.7240
|1.6192
|1637
|2005.11.30 07:00
|modify
|212
|1.00
|1.7189
|1.7235
|1.6192
|1638
|2005.11.30 08:00
|modify
|212
|1.00
|1.7189
|1.7225
|1.6192
|1639
|2005.11.30 09:05
|s/l
|212
|1.00
|1.7225
|1.7225
|1.6192
|-360.00
|12954.08
|1640
|2005.12.01 06:05
|buy
|213
|1.00
|1.7280
|1.7237
|1.8277
|1641
|2005.12.01 07:00
|modify
|213
|1.00
|1.7280
|1.7240
|1.8277
|1642
|2005.12.01 08:00
|modify
|213
|1.00
|1.7280
|1.7263
|1.8277
|1643
|2005.12.01 12:55
|buy
|214
|1.00
|1.7284
|1.7263
|1.8281
|1644
|2005.12.01 14:16
|s/l
|213
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.8277
|-170.00
|12784.08
|1645
|2005.12.01 14:16
|s/l
|214
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.8281
|-209.99
|12574.09
|1646
|2005.12.02 02:40
|buy
|215
|1.00
|1.7305
|1.7263
|1.8302
|1647
|2005.12.02 09:00
|modify
|215
|1.00
|1.7305
|1.7266
|1.8302
|1648
|2005.12.02 10:00
|modify
|215
|1.00
|1.7305
|1.7270
|1.8302
|1649
|2005.12.02 11:00
|modify
|215
|1.00
|1.7305
|1.7271
|1.8302
|1650
|2005.12.02 12:03
|s/l
|215
|1.00
|1.7271
|1.7271
|1.8302
|-340.01
|12234.08
|1651
|2005.12.06 08:25
|buy
|216
|1.00
|1.7408
|1.7375
|1.8405
|1652
|2005.12.06 09:00
|modify
|216
|1.00
|1.7408
|1.7382
|1.8405
|1653
|2005.12.06 10:00
|modify
|216
|1.00
|1.7408
|1.7391
|1.8405
|1654
|2005.12.06 10:30
|s/l
|216
|1.00
|1.7391
|1.7391
|1.8405
|-170.00
|12064.08
|1655
|2005.12.07 17:55
|sell
|217
|1.00
|1.7351
|1.7381
|1.6354
|1656
|2005.12.08 03:00
|modify
|217
|1.00
|1.7351
|1.7378
|1.6354
|1657
|2005.12.08 04:00
|modify
|217
|1.00
|1.7351
|1.7377
|1.6354
|1658
|2005.12.08 05:00
|modify
|217
|1.00
|1.7351
|1.7376
|1.6354
|1659
|2005.12.08 06:04
|modify
|217
|1.00
|1.7351
|1.7371
|1.6354
|1660
|2005.12.08 09:07
|s/l
|217
|1.00
|1.7371
|1.7371
|1.6354
|-200.00
|11864.08
|1661
|2005.12.09 01:40
|buy
|218
|1.00
|1.7507
|1.7429
|1.8504
|1662
|2005.12.09 02:00
|modify
|218
|1.00
|1.7507
|1.7444
|1.8504
|1663
|2005.12.09 03:00
|modify
|218
|1.00
|1.7507
|1.7446
|1.8504
|1664
|2005.12.09 06:00
|modify
|218
|1.00
|1.7507
|1.7450
|1.8504
|1665
|2005.12.09 07:00
|modify
|218
|1.00
|1.7507
|1.7457
|1.8504
|1666
|2005.12.09 08:00
|modify
|218
|1.00
|1.7507
|1.7477
|1.8504
|1667
|2005.12.09 09:00
|modify
|218
|1.00
|1.7507
|1.7485
|1.8504
|1668
|2005.12.09 09:03
|s/l
|218
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.8504
|-219.99
|11644.09
|1669
|2005.12.12 00:05
|buy
|219
|1.00
|1.7508
|1.7463
|1.8505
|1670
|2005.12.12 04:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7474
|1.8505
|1671
|2005.12.12 05:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7478
|1.8505
|1672
|2005.12.12 06:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7500
|1.8505
|1673
|2005.12.12 07:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7506
|1.8505
|1674
|2005.12.12 08:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7508
|1.8505
|1675
|2005.12.12 09:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7513
|1.8505
|1676
|2005.12.12 11:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7517
|1.8505
|1677
|2005.12.12 12:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7540
|1.8505
|1678
|2005.12.12 16:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7604
|1.8505
|1679
|2005.12.12 18:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7607
|1.8505
|1680
|2005.12.12 20:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7620
|1.8505
|1681
|2005.12.12 21:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7622
|1.8505
|1682
|2005.12.12 22:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7625
|1.8505
|1683
|2005.12.12 23:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7628
|1.8505
|1684
|2005.12.13 00:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7635
|1.8505
|1685
|2005.12.13 01:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7646
|1.8505
|1686
|2005.12.13 02:04
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7651
|1.8505
|1687
|2005.12.13 03:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7655
|1.8505
|1688
|2005.12.13 04:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7659
|1.8505
|1689
|2005.12.13 05:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7666
|1.8505
|1690
|2005.12.13 05:25
|buy
|220
|1.00
|1.7741
|1.7666
|1.8738
|1691
|2005.12.13 06:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7692
|1.8505
|1692
|2005.12.13 06:00
|modify
|220
|1.00
|1.7741
|1.7692
|1.8738
|1693
|2005.12.13 07:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7697
|1.8505
|1694
|2005.12.13 07:00
|modify
|220
|1.00
|1.7741
|1.7697
|1.8738
|1695
|2005.12.13 08:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7698
|1.8505
|1696
|2005.12.13 08:00
|modify
|220
|1.00
|1.7741
|1.7698
|1.8738
|1697
|2005.12.13 09:00
|modify
|219
|1.00
|1.7508
|1.7704
|1.8505
|1698
|2005.12.13 09:00
|modify
|220
|1.00
|1.7741
|1.7704
|1.8738
|1699
|2005.12.13 10:06
|s/l
|219
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.8505
|1959.00
|13603.09
|1700
|2005.12.13 10:06
|s/l
|220
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.8738
|-370.00
|13233.09
|1701
|2005.12.16 09:05
|sell
|221
|1.00
|1.7675
|1.7700
|1.6678
|1702
|2005.12.16 09:50
|s/l
|221
|1.00
|1.7700
|1.7700
|1.6678
|-250.00
|12983.09
|1703
|2005.12.21 01:35
|sell
|222
|1.00
|1.7570
|1.7668
|1.6573
|1704
|2005.12.21 02:10
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7665
|1.6573
|1705
|2005.12.21 03:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7653
|1.6573
|1706
|2005.12.21 05:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7645
|1.6573
|1707
|2005.12.21 06:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7643
|1.6573
|1708
|2005.12.21 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7638
|1.6573
|1709
|2005.12.21 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7627
|1.6573
|1710
|2005.12.21 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7612
|1.6573
|1711
|2005.12.21 13:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7607
|1.6573
|1712
|2005.12.21 14:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7600
|1.6573
|1713
|2005.12.21 15:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7598
|1.6573
|1714
|2005.12.21 16:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7596
|1.6573
|1715
|2005.12.21 17:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7544
|1.6573
|1716
|2005.12.21 18:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7522
|1.6573
|1717
|2005.12.21 23:10
|sell
|223
|1.00
|1.7452
|1.7522
|1.6455
|1718
|2005.12.22 02:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7508
|1.6573
|1719
|2005.12.22 02:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7508
|1.6455
|1720
|2005.12.22 03:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7503
|1.6573
|1721
|2005.12.22 03:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7503
|1.6455
|1722
|2005.12.22 04:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7496
|1.6573
|1723
|2005.12.22 04:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7496
|1.6455
|1724
|2005.12.22 05:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7494
|1.6573
|1725
|2005.12.22 05:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7494
|1.6455
|1726
|2005.12.22 06:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7492
|1.6573
|1727
|2005.12.22 06:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7492
|1.6455
|1728
|2005.12.22 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7472
|1.6573
|1729
|2005.12.22 07:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7472
|1.6455
|1730
|2005.12.22 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7459
|1.6573
|1731
|2005.12.22 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7459
|1.6455
|1732
|2005.12.22 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7456
|1.6573
|1733
|2005.12.22 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7456
|1.6455
|1734
|2005.12.22 12:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7439
|1.6573
|1735
|2005.12.22 12:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7439
|1.6455
|1736
|2005.12.22 16:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7438
|1.6573
|1737
|2005.12.22 16:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7438
|1.6455
|1738
|2005.12.23 02:50
|sell
|224
|1.00
|1.7392
|1.7438
|1.6395
|1739
|2005.12.23 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7435
|1.6573
|1740
|2005.12.23 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7435
|1.6455
|1741
|2005.12.23 08:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7435
|1.6395
|1742
|2005.12.23 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7428
|1.6573
|1743
|2005.12.23 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7428
|1.6455
|1744
|2005.12.23 09:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7428
|1.6395
|1745
|2005.12.23 14:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7420
|1.6573
|1746
|2005.12.23 14:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7420
|1.6455
|1747
|2005.12.23 14:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7420
|1.6395
|1748
|2005.12.23 15:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7414
|1.6573
|1749
|2005.12.23 15:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7414
|1.6455
|1750
|2005.12.23 15:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7414
|1.6395
|1751
|2005.12.23 16:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7404
|1.6573
|1752
|2005.12.23 16:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7404
|1.6455
|1753
|2005.12.23 16:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7404
|1.6395
|1754
|2005.12.23 17:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7396
|1.6573
|1755
|2005.12.23 17:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7396
|1.6455
|1756
|2005.12.23 17:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7396
|1.6395
|1757
|2005.12.23 18:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7395
|1.6573
|1758
|2005.12.23 18:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7395
|1.6455
|1759
|2005.12.23 18:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7395
|1.6395
|1760
|2005.12.26 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7394
|1.6573
|1761
|2005.12.26 07:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7394
|1.6455
|1762
|2005.12.26 07:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7394
|1.6395
|1763
|2005.12.26 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7392
|1.6573
|1764
|2005.12.26 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7392
|1.6455
|1765
|2005.12.26 08:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7392
|1.6395
|1766
|2005.12.26 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7390
|1.6573
|1767
|2005.12.26 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7390
|1.6455
|1768
|2005.12.26 09:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7390
|1.6395
|1769
|2005.12.27 02:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7382
|1.6573
|1770
|2005.12.27 02:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7382
|1.6455
|1771
|2005.12.27 02:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7382
|1.6395
|1772
|2005.12.27 03:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7381
|1.6573
|1773
|2005.12.27 03:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7381
|1.6455
|1774
|2005.12.27 03:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7381
|1.6395
|1775
|2005.12.27 04:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7379
|1.6573
|1776
|2005.12.27 04:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7379
|1.6455
|1777
|2005.12.27 04:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7379
|1.6395
|1778
|2005.12.27 05:04
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7377
|1.6573
|1779
|2005.12.27 05:04
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7377
|1.6455
|1780
|2005.12.27 05:04
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7377
|1.6395
|1781
|2005.12.27 06:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7373
|1.6573
|1782
|2005.12.27 06:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7373
|1.6455
|1783
|2005.12.27 06:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7373
|1.6395
|1784
|2005.12.27 07:09
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7369
|1.6573
|1785
|2005.12.27 07:09
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7369
|1.6455
|1786
|2005.12.27 07:09
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7369
|1.6395
|1787
|2005.12.27 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7364
|1.6573
|1788
|2005.12.27 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7364
|1.6455
|1789
|2005.12.27 08:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7364
|1.6395
|1790
|2005.12.27 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.7570
|1.7360
|1.6573
|1791
|2005.12.27 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.7452
|1.7360
|1.6455
|1792
|2005.12.27 09:00
|modify
|224
|1.00
|1.7392
|1.7360
|1.6395
|1793
|2005.12.27 09:46
|s/l
|222
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.6573
|2100.00
|15083.09
|1794
|2005.12.27 09:46
|s/l
|223
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.6455
|920.00
|16003.09
|1795
|2005.12.27 09:46
|s/l
|224
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.6395
|320.00
|16323.09
|1796
|2005.12.29 02:15
|sell
|225
|1.00
|1.7210
|1.7275
|1.6213
|1797
|2005.12.29 04:00
|modify
|225
|1.00
|1.7210
|1.7274
|1.6213
|1798
|2005.12.29 06:00
|modify
|225
|1.00
|1.7210
|1.7265
|1.6213
|1799
|2005.12.29 07:00
|modify
|225
|1.00
|1.7210
|1.7260
|1.6213
|1800
|2005.12.29 08:00
|modify
|225
|1.00
|1.7210
|1.7251
|1.6213
|1801
|2005.12.29 09:00
|modify
|225
|1.00
|1.7210
|1.7240
|1.6213
|1802
|2005.12.29 09:03
|s/l
|225
|1.00
|1.7240
|1.7240
|1.6213
|-300.00
|16023.09
|1803
|2005.12.30 22:35
|sell
|226
|1.00
|1.7236
|1.7299
|1.6239
|1804
|2006.01.02 00:49
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7295
|1.6239
|1805
|2006.01.02 01:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7294
|1.6239
|1806
|2006.01.02 02:09
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7290
|1.6239
|1807
|2006.01.02 03:05
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7286
|1.6239
|1808
|2006.01.02 05:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7284
|1.6239
|1809
|2006.01.02 06:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7278
|1.6239
|1810
|2006.01.02 07:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7272
|1.6239
|1811
|2006.01.02 08:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7265
|1.6239
|1812
|2006.01.02 09:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7260
|1.6239
|1813
|2006.01.02 10:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7253
|1.6239
|1814
|2006.01.02 11:00
|modify
|226
|1.00
|1.7236
|1.7249
|1.6239
|1815
|2006.01.03 02:59
|s/l
|226
|1.00
|1.7249
|1.7249
|1.6239
|-130.00
|15893.09
|1816
|2006.01.03 14:25
|buy
|227
|1.00
|1.7261
|1.7220
|1.8258
|1817
|2006.01.03 18:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7243
|1.8258
|1818
|2006.01.03 19:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7256
|1.8258
|1819
|2006.01.03 20:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7270
|1.8258
|1820
|2006.01.03 21:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7271
|1.8258
|1821
|2006.01.03 22:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7300
|1.8258
|1822
|2006.01.03 23:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7314
|1.8258
|1823
|2006.01.04 00:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7318
|1.8258
|1824
|2006.01.04 01:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7328
|1.8258
|1825
|2006.01.04 02:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7356
|1.8258
|1826
|2006.01.04 03:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7367
|1.8258
|1827
|2006.01.04 04:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7369
|1.8258
|1828
|2006.01.04 05:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7388
|1.8258
|1829
|2006.01.04 06:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7403
|1.8258
|1830
|2006.01.04 07:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7409
|1.8258
|1831
|2006.01.04 08:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7427
|1.8258
|1832
|2006.01.04 09:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7432
|1.8258
|1833
|2006.01.04 10:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7433
|1.8258
|1834
|2006.01.04 12:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7455
|1.8258
|1835
|2006.01.04 15:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7465
|1.8258
|1836
|2006.01.04 19:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7481
|1.8258
|1837
|2006.01.05 00:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7489
|1.8258
|1838
|2006.01.05 00:00
|buy
|228
|1.00
|1.7561
|1.7489
|1.8558
|1839
|2006.01.05 01:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7495
|1.8258
|1840
|2006.01.05 01:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7495
|1.8558
|1841
|2006.01.05 02:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7501
|1.8258
|1842
|2006.01.05 02:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7501
|1.8558
|1843
|2006.01.05 05:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7510
|1.8258
|1844
|2006.01.05 05:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7510
|1.8558
|1845
|2006.01.05 06:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7514
|1.8258
|1846
|2006.01.05 06:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7514
|1.8558
|1847
|2006.01.05 07:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7520
|1.8258
|1848
|2006.01.05 07:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7520
|1.8558
|1849
|2006.01.05 08:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7523
|1.8258
|1850
|2006.01.05 08:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7523
|1.8558
|1851
|2006.01.05 09:00
|modify
|227
|1.00
|1.7261
|1.7527
|1.8258
|1852
|2006.01.05 09:00
|modify
|228
|1.00
|1.7561
|1.7527
|1.8558
|1853
|2006.01.05 09:19
|s/l
|227
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.8258
|2656.00
|18549.09
|1854
|2006.01.05 09:19
|s/l
|228
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.8558
|-340.00
|18209.09
|1855
|2006.01.09 01:30
|buy
|229
|1.00
|1.7681
|1.7605
|1.8678
|1856
|2006.01.09 07:00
|modify
|229
|1.00
|1.7681
|1.7611
|1.8678
|1857
|2006.01.09 08:00
|modify
|229
|1.00
|1.7681
|1.7625
|1.8678
|1858
|2006.01.09 09:00
|modify
|229
|1.00
|1.7681
|1.7626
|1.8678
|1859
|2006.01.09 10:00
|modify
|229
|1.00
|1.7681
|1.7630
|1.8678
|1860
|2006.01.09 16:13
|s/l
|229
|1.00
|1.7630
|1.7630
|1.8678
|-510.00
|17699.09
|1861
|2006.01.11 17:30
|sell
|230
|1.00
|1.7615
|1.7635
|1.6618
|1862
|2006.01.11 17:55
|s/l
|230
|1.00
|1.7635
|1.7635
|1.6618
|-200.00
|17499.09
|1863
|2006.01.16 07:00
|buy
|231
|1.00
|1.7753
|1.7692
|1.8750
|1864
|2006.01.16 08:00
|modify
|231
|1.00
|1.7753
|1.7693
|1.8750
|1865
|2006.01.16 09:00
|modify
|231
|1.00
|1.7753
|1.7698
|1.8750
|1866
|2006.01.16 10:00
|modify
|231
|1.00
|1.7753
|1.7705
|1.8750
|1867
|2006.01.16 11:00
|modify
|231
|1.00
|1.7753
|1.7717
|1.8750
|1868
|2006.01.16 11:06
|s/l
|231
|1.00
|1.7717
|1.7717
|1.8750
|-360.00
|17139.09
|1869
|2006.01.17 20:35
|sell
|232
|1.00
|1.7646
|1.7699
|1.6649
|1870
|2006.01.18 00:00
|close
|232
|1.00
|1.7686
|1.7699
|1.6649
|-400.01
|16739.08
|1871
|2006.01.19 16:35
|sell
|233
|1.00
|1.7615
|1.7623
|1.6618
|1872
|2006.01.19 16:41
|s/l
|233
|1.00
|1.7623
|1.7623
|1.6618
|-80.00
|16659.08
|1873
|2006.01.23 10:00
|buy
|234
|1.00
|1.7749
|1.7698
|1.8746
|1874
|2006.01.23 13:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7701
|1.8746
|1875
|2006.01.23 15:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7713
|1.8746
|1876
|2006.01.23 17:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7722
|1.8746
|1877
|2006.01.23 18:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7725
|1.8746
|1878
|2006.01.23 19:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7731
|1.8746
|1879
|2006.01.23 21:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7738
|1.8746
|1880
|2006.01.23 22:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7740
|1.8746
|1881
|2006.01.23 23:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7744
|1.8746
|1882
|2006.01.24 00:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7763
|1.8746
|1883
|2006.01.24 01:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7771
|1.8746
|1884
|2006.01.24 02:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7788
|1.8746
|1885
|2006.01.24 03:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7798
|1.8746
|1886
|2006.01.24 03:30
|buy
|235
|1.00
|1.7860
|1.7798
|1.8857
|1887
|2006.01.24 04:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7800
|1.8746
|1888
|2006.01.24 04:00
|modify
|235
|1.00
|1.7860
|1.7800
|1.8857
|1889
|2006.01.24 05:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7806
|1.8746
|1890
|2006.01.24 05:00
|modify
|235
|1.00
|1.7860
|1.7806
|1.8857
|1891
|2006.01.24 06:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7807
|1.8746
|1892
|2006.01.24 06:00
|modify
|235
|1.00
|1.7860
|1.7807
|1.8857
|1893
|2006.01.24 07:00
|modify
|234
|1.00
|1.7749
|1.7813
|1.8746
|1894
|2006.01.24 07:00
|modify
|235
|1.00
|1.7860
|1.7813
|1.8857
|1895
|2006.01.24 09:27
|s/l
|234
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8746
|639.00
|17298.08
|1896
|2006.01.24 09:27
|s/l
|235
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8857
|-470.00
|16828.08
|1897
|2006.01.24 23:55
|buy
|236
|1.00
|1.7836
|1.7818
|1.8833
|1898
|2006.01.25 02:39
|s/l
|236
|1.00
|1.7818
|1.7818
|1.8833
|-181.00
|16647.08
|1899
|2006.01.27 10:45
|sell
|237
|1.00
|1.7812
|1.7875
|1.6815
|1900
|2006.01.27 11:00
|modify
|237
|1.00
|1.7812
|1.7870
|1.6815
|1901
|2006.01.27 12:00
|modify
|237
|1.00
|1.7812
|1.7868
|1.6815
|1902
|2006.01.27 14:00
|modify
|237
|1.00
|1.7812
|1.7862
|1.6815
|1903
|2006.01.27 14:38
|s/l
|237
|1.00
|1.7862
|1.7862
|1.6815
|-499.99
|16147.09
|1904
|2006.01.30 15:40
|sell
|238
|1.00
|1.7693
|1.7720
|1.6696
|1905
|2006.01.31 08:00
|modify
|238
|1.00
|1.7693
|1.7716
|1.6696
|1906
|2006.01.31 08:51
|s/l
|238
|1.00
|1.7716
|1.7716
|1.6696
|-230.00
|15917.09
|1907
|2006.02.01 10:25
|buy
|239
|1.00
|1.7782
|1.7766
|1.8779
|1908
|2006.02.01 10:48
|s/l
|239
|1.00
|1.7766
|1.7766
|1.8779
|-160.00
|15757.09
|1909
|2006.02.03 00:45
|buy
|240
|1.00
|1.7783
|1.7714
|1.8780
|1910
|2006.02.03 01:10
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7720
|1.8780
|1911
|2006.02.03 02:00
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7721
|1.8780
|1912
|2006.02.03 05:00
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7725
|1.8780
|1913
|2006.02.03 06:05
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7735
|1.8780
|1914
|2006.02.03 07:00
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7739
|1.8780
|1915
|2006.02.03 08:00
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7752
|1.8780
|1916
|2006.02.03 09:00
|modify
|240
|1.00
|1.7783
|1.7758
|1.8780
|1917
|2006.02.03 10:46
|s/l
|240
|1.00
|1.7758
|1.7758
|1.8780
|-250.00
|15507.09
|1918
|2006.02.06 01:25
|sell
|241
|1.00
|1.7636
|1.7719
|1.6639
|1919
|2006.02.06 07:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7695
|1.6639
|1920
|2006.02.06 08:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7680
|1.6639
|1921
|2006.02.06 09:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7671
|1.6639
|1922
|2006.02.06 10:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7636
|1.6639
|1923
|2006.02.06 12:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7627
|1.6639
|1924
|2006.02.06 13:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7621
|1.6639
|1925
|2006.02.06 14:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7604
|1.6639
|1926
|2006.02.06 17:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7603
|1.6639
|1927
|2006.02.06 18:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7601
|1.6639
|1928
|2006.02.06 19:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7574
|1.6639
|1929
|2006.02.06 20:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7554
|1.6639
|1930
|2006.02.07 00:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7546
|1.6639
|1931
|2006.02.07 01:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7543
|1.6639
|1932
|2006.02.07 03:55
|sell
|242
|1.00
|1.7485
|1.7543
|1.6488
|1933
|2006.02.07 04:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7532
|1.6639
|1934
|2006.02.07 04:00
|modify
|242
|1.00
|1.7485
|1.7532
|1.6488
|1935
|2006.02.07 05:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7531
|1.6639
|1936
|2006.02.07 05:00
|modify
|242
|1.00
|1.7485
|1.7531
|1.6488
|1937
|2006.02.07 06:05
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7527
|1.6639
|1938
|2006.02.07 06:05
|modify
|242
|1.00
|1.7485
|1.7527
|1.6488
|1939
|2006.02.07 07:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7522
|1.6639
|1940
|2006.02.07 07:00
|modify
|242
|1.00
|1.7485
|1.7522
|1.6488
|1941
|2006.02.07 08:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7517
|1.6639
|1942
|2006.02.07 08:00
|modify
|242
|1.00
|1.7485
|1.7517
|1.6488
|1943
|2006.02.07 09:00
|modify
|241
|1.00
|1.7636
|1.7509
|1.6639
|1944
|2006.02.07 09:00
|modify
|242
|1.00
|1.7485
|1.7509
|1.6488
|1945
|2006.02.07 10:37
|s/l
|241
|1.00
|1.7509
|1.7509
|1.6639
|1270.00
|16777.09
|1946
|2006.02.07 10:37
|s/l
|242
|1.00
|1.7509
|1.7509
|1.6488
|-240.00
|16537.09
|1947
|2006.02.07 23:45
|sell
|243
|1.00
|1.7464
|1.7509
|1.6467
|1948
|2006.02.08 05:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7504
|1.6467
|1949
|2006.02.08 06:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7499
|1.6467
|1950
|2006.02.08 07:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7497
|1.6467
|1951
|2006.02.08 08:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7486
|1.6467
|1952
|2006.02.08 09:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7480
|1.6467
|1953
|2006.02.08 20:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7476
|1.6467
|1954
|2006.02.09 01:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7470
|1.6467
|1955
|2006.02.09 02:00
|modify
|243
|1.00
|1.7464
|1.7465
|1.6467
|1956
|2006.02.09 02:02
|s/l
|243
|1.00
|1.7465
|1.7465
|1.6467
|-10.00
|16527.09
|1957
|2006.02.14 21:45
|sell
|244
|1.00
|1.7363
|1.7387
|1.6366
|1958
|2006.02.15 06:00
|modify
|244
|1.00
|1.7363
|1.7375
|1.6366
|1959
|2006.02.15 07:00
|modify
|244
|1.00
|1.7363
|1.7368
|1.6366
|1960
|2006.02.15 08:00
|modify
|244
|1.00
|1.7363
|1.7360
|1.6366
|1961
|2006.02.15 09:00
|modify
|244
|1.00
|1.7363
|1.7354
|1.6366
|1962
|2006.02.15 09:24
|s/l
|244
|1.00
|1.7354
|1.7354
|1.6366
|90.00
|16617.09
|1963
|2006.02.16 20:50
|sell
|245
|1.00
|1.7374
|1.7388
|1.6377
|1964
|2006.02.16 20:58
|s/l
|245
|1.00
|1.7388
|1.7388
|1.6377
|-139.99
|16477.10
|1965
|2006.02.20 09:30
|buy
|246
|1.00
|1.7429
|1.7377
|1.8426
|1966
|2006.02.20 10:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7382
|1.8426
|1967
|2006.02.20 11:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7383
|1.8426
|1968
|2006.02.20 12:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7384
|1.8426
|1969
|2006.02.20 13:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7387
|1.8426
|1970
|2006.02.20 14:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7389
|1.8426
|1971
|2006.02.20 16:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7391
|1.8426
|1972
|2006.02.20 17:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7393
|1.8426
|1973
|2006.02.20 18:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7394
|1.8426
|1974
|2006.02.20 19:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7397
|1.8426
|1975
|2006.02.21 00:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7402
|1.8426
|1976
|2006.02.21 01:40
|buy
|247
|1.00
|1.7435
|1.7402
|1.8432
|1977
|2006.02.21 02:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7406
|1.8426
|1978
|2006.02.21 02:00
|modify
|247
|1.00
|1.7435
|1.7406
|1.8432
|1979
|2006.02.22 08:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7414
|1.8426
|1980
|2006.02.22 08:00
|modify
|247
|1.00
|1.7435
|1.7414
|1.8432
|1981
|2006.02.22 09:00
|modify
|246
|1.00
|1.7429
|1.7419
|1.8426
|1982
|2006.02.22 09:00
|modify
|247
|1.00
|1.7435
|1.7419
|1.8432
|1983
|2006.02.22 10:11
|s/l
|246
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.8426
|-102.00
|16375.10
|1984
|2006.02.22 10:11
|s/l
|247
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.8432
|-160.99
|16214.11
|1985
|2006.02.22 18:20
|sell
|248
|1.00
|1.7437
|1.7463
|1.6440
|1986
|2006.02.22 20:00
|close
|248
|1.00
|1.7433
|1.7463
|1.6440
|40.00
|16254.11
|1987
|2006.02.27 17:40
|sell
|249
|1.00
|1.7417
|1.7460
|1.6420
|1988
|2006.02.27 18:00
|modify
|249
|1.00
|1.7417
|1.7457
|1.6420
|1989
|2006.02.28 02:00
|modify
|249
|1.00
|1.7417
|1.7456
|1.6420
|1990
|2006.02.28 03:00
|modify
|249
|1.00
|1.7417
|1.7453
|1.6420
|1991
|2006.02.28 04:00
|modify
|249
|1.00
|1.7417
|1.7445
|1.6420
|1992
|2006.02.28 04:50
|sell
|250
|1.00
|1.7407
|1.7445
|1.6410
|1993
|2006.02.28 08:00
|modify
|249
|1.00
|1.7417
|1.7441
|1.6420
|1994
|2006.02.28 08:00
|modify
|250
|1.00
|1.7407
|1.7441
|1.6410
|1995
|2006.02.28 10:00
|modify
|249
|1.00
|1.7417
|1.7431
|1.6420
|1996
|2006.02.28 10:00
|modify
|250
|1.00
|1.7407
|1.7431
|1.6410
|1997
|2006.02.28 10:20
|sell
|251
|1.00
|1.7417
|1.7431
|1.6420
|1998
|2006.02.28 10:33
|s/l
|249
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6420
|-139.99
|16114.12
|1999
|2006.02.28 10:33
|s/l
|250
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6410
|-240.00
|15874.12
|2000
|2006.02.28 10:33
|s/l
|251
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6420
|-139.99
|15734.13
|2001
|2006.03.01 08:50
|buy
|252
|1.00
|1.7536
|1.7494
|1.8533
|2002
|2006.03.01 09:00
|modify
|252
|1.00
|1.7536
|1.7505
|1.8533
|2003
|2006.03.01 13:00
|modify
|252
|1.00
|1.7536
|1.7511
|1.8533
|2004
|2006.03.01 17:00
|modify
|252
|1.00
|1.7536
|1.7513
|1.8533
|2005
|2006.03.01 17:20
|buy
|253
|1.00
|1.7521
|1.7513
|1.8518
|2006
|2006.03.01 17:33
|s/l
|252
|1.00
|1.7513
|1.7513
|1.8533
|-230.00
|15504.13
|2007
|2006.03.01 17:33
|s/l
|253
|1.00
|1.7513
|1.7513
|1.8518
|-79.99
|15424.14
|2008
|2006.03.06 10:20
|buy
|254
|1.00
|1.7574
|1.7546
|1.8571
|2009
|2006.03.06 11:32
|s/l
|254
|1.00
|1.7546
|1.7546
|1.8571
|-280.00
|15144.14
|2010
|2006.03.08 03:00
|sell
|255
|1.00
|1.7370
|1.7418
|1.6373
|2011
|2006.03.08 05:00
|modify
|255
|1.00
|1.7370
|1.7415
|1.6373
|2012
|2006.03.08 06:00
|modify
|255
|1.00
|1.7370
|1.7410
|1.6373
|2013
|2006.03.08 07:00
|modify
|255
|1.00
|1.7370
|1.7399
|1.6373
|2014
|2006.03.08 08:00
|modify
|255
|1.00
|1.7370
|1.7398
|1.6373
|2015
|2006.03.08 08:28
|s/l
|255
|1.00
|1.7398
|1.7398
|1.6373
|-280.00
|14864.14
|2016
|2006.03.13 00:55
|sell
|256
|1.00
|1.7276
|1.7341
|1.6279
|2017
|2006.03.13 07:00
|modify
|256
|1.00
|1.7276
|1.7327
|1.6279
|2018
|2006.03.13 08:00
|modify
|256
|1.00
|1.7276
|1.7308
|1.6279
|2019
|2006.03.13 09:00
|modify
|256
|1.00
|1.7276
|1.7302
|1.6279
|2020
|2006.03.13 16:25
|s/l
|256
|1.00
|1.7302
|1.7302
|1.6279
|-260.00
|14604.14
|2021
|2006.03.14 08:45
|buy
|257
|1.00
|1.7344
|1.7292
|1.8341
|2022
|2006.03.14 09:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7296
|1.8341
|2023
|2006.03.14 10:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7297
|1.8341
|2024
|2006.03.14 12:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7298
|1.8341
|2025
|2006.03.14 16:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7304
|1.8341
|2026
|2006.03.14 17:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7329
|1.8341
|2027
|2006.03.14 18:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7372
|1.8341
|2028
|2006.03.14 19:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7382
|1.8341
|2029
|2006.03.15 01:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7384
|1.8341
|2030
|2006.03.15 02:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7385
|1.8341
|2031
|2006.03.15 02:10
|buy
|258
|1.00
|1.7457
|1.7385
|1.8454
|2032
|2006.03.15 03:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7389
|1.8341
|2033
|2006.03.15 03:00
|modify
|258
|1.00
|1.7457
|1.7389
|1.8454
|2034
|2006.03.15 06:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7394
|1.8341
|2035
|2006.03.15 06:00
|modify
|258
|1.00
|1.7457
|1.7394
|1.8454
|2036
|2006.03.15 07:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7406
|1.8341
|2037
|2006.03.15 07:00
|modify
|258
|1.00
|1.7457
|1.7406
|1.8454
|2038
|2006.03.15 08:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7416
|1.8341
|2039
|2006.03.15 08:00
|modify
|258
|1.00
|1.7457
|1.7416
|1.8454
|2040
|2006.03.15 09:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7424
|1.8341
|2041
|2006.03.15 09:00
|modify
|258
|1.00
|1.7457
|1.7424
|1.8454
|2042
|2006.03.15 10:00
|modify
|257
|1.00
|1.7344
|1.7428
|1.8341
|2043
|2006.03.15 10:00
|modify
|258
|1.00
|1.7457
|1.7428
|1.8454
|2044
|2006.03.15 10:34
|s/l
|257
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.8341
|839.00
|15443.14
|2045
|2006.03.15 10:34
|s/l
|258
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.8454
|-290.00
|15153.14
|2046
|2006.03.16 05:30
|buy
|259
|1.00
|1.7466
|1.7411
|1.8463
|2047
|2006.03.16 06:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7415
|1.8463
|2048
|2006.03.16 07:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7423
|1.8463
|2049
|2006.03.16 08:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7428
|1.8463
|2050
|2006.03.16 16:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7433
|1.8463
|2051
|2006.03.16 17:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7440
|1.8463
|2052
|2006.03.16 18:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7454
|1.8463
|2053
|2006.03.16 19:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7461
|1.8463
|2054
|2006.03.16 20:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7477
|1.8463
|2055
|2006.03.16 21:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7480
|1.8463
|2056
|2006.03.17 00:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7488
|1.8463
|2057
|2006.03.17 01:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7489
|1.8463
|2058
|2006.03.17 02:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7496
|1.8463
|2059
|2006.03.17 02:35
|buy
|260
|1.00
|1.7559
|1.7496
|1.8556
|2060
|2006.03.17 03:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7502
|1.8463
|2061
|2006.03.17 03:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7502
|1.8556
|2062
|2006.03.17 04:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7503
|1.8463
|2063
|2006.03.17 04:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7503
|1.8556
|2064
|2006.03.17 06:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7512
|1.8463
|2065
|2006.03.17 06:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7512
|1.8556
|2066
|2006.03.17 07:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7518
|1.8463
|2067
|2006.03.17 07:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7518
|1.8556
|2068
|2006.03.17 08:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7524
|1.8463
|2069
|2006.03.17 08:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7524
|1.8556
|2070
|2006.03.17 09:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7528
|1.8463
|2071
|2006.03.17 09:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7528
|1.8556
|2072
|2006.03.17 10:00
|modify
|259
|1.00
|1.7466
|1.7533
|1.8463
|2073
|2006.03.17 10:00
|modify
|260
|1.00
|1.7559
|1.7533
|1.8556
|2074
|2006.03.17 13:33
|s/l
|259
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.8463
|669.00
|15822.14
|2075
|2006.03.17 13:33
|s/l
|260
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.8556
|-260.00
|15562.14
|2076
|2006.03.22 00:00
|sell
|261
|1.00
|1.7487
|1.7548
|1.6490
|2077
|2006.03.22 02:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7547
|1.6490
|2078
|2006.03.22 03:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7546
|1.6490
|2079
|2006.03.22 04:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7540
|1.6490
|2080
|2006.03.22 05:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7536
|1.6490
|2081
|2006.03.22 06:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7531
|1.6490
|2082
|2006.03.22 07:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7529
|1.6490
|2083
|2006.03.22 08:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7524
|1.6490
|2084
|2006.03.22 08:45
|sell
|262
|1.00
|1.7493
|1.7524
|1.6496
|2085
|2006.03.22 09:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7518
|1.6490
|2086
|2006.03.22 09:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7518
|1.6496
|2087
|2006.03.23 04:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7512
|1.6490
|2088
|2006.03.23 04:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7512
|1.6496
|2089
|2006.03.23 05:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7510
|1.6490
|2090
|2006.03.23 05:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7510
|1.6496
|2091
|2006.03.23 06:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7503
|1.6490
|2092
|2006.03.23 06:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7503
|1.6496
|2093
|2006.03.23 07:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7499
|1.6490
|2094
|2006.03.23 07:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7499
|1.6496
|2095
|2006.03.23 08:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7493
|1.6490
|2096
|2006.03.23 08:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7493
|1.6496
|2097
|2006.03.23 09:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7489
|1.6490
|2098
|2006.03.23 09:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7489
|1.6496
|2099
|2006.03.23 10:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7485
|1.6490
|2100
|2006.03.23 10:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7485
|1.6496
|2101
|2006.03.23 11:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7483
|1.6490
|2102
|2006.03.23 11:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7483
|1.6496
|2103
|2006.03.23 12:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7481
|1.6490
|2104
|2006.03.23 12:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7481
|1.6496
|2105
|2006.03.23 14:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7471
|1.6490
|2106
|2006.03.23 14:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7471
|1.6496
|2107
|2006.03.23 18:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7426
|1.6490
|2108
|2006.03.23 18:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7426
|1.6496
|2109
|2006.03.24 04:20
|sell
|263
|1.00
|1.7360
|1.7426
|1.6363
|2110
|2006.03.24 07:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7422
|1.6490
|2111
|2006.03.24 07:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7422
|1.6496
|2112
|2006.03.24 07:00
|modify
|263
|1.00
|1.7360
|1.7422
|1.6363
|2113
|2006.03.24 08:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7393
|1.6490
|2114
|2006.03.24 08:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7393
|1.6496
|2115
|2006.03.24 08:00
|modify
|263
|1.00
|1.7360
|1.7393
|1.6363
|2116
|2006.03.24 09:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7385
|1.6490
|2117
|2006.03.24 09:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7385
|1.6496
|2118
|2006.03.24 09:00
|modify
|263
|1.00
|1.7360
|1.7385
|1.6363
|2119
|2006.03.24 10:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7374
|1.6490
|2120
|2006.03.24 10:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7374
|1.6496
|2121
|2006.03.24 10:00
|modify
|263
|1.00
|1.7360
|1.7374
|1.6363
|2122
|2006.03.24 12:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7372
|1.6490
|2123
|2006.03.24 12:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7372
|1.6496
|2124
|2006.03.24 12:00
|modify
|263
|1.00
|1.7360
|1.7372
|1.6363
|2125
|2006.03.24 14:00
|modify
|261
|1.00
|1.7487
|1.7368
|1.6490
|2126
|2006.03.24 14:00
|modify
|262
|1.00
|1.7493
|1.7368
|1.6496
|2127
|2006.03.24 14:00
|modify
|263
|1.00
|1.7360
|1.7368
|1.6363
|2128
|2006.03.24 15:06
|s/l
|261
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.6490
|1190.00
|16752.14
|2129
|2006.03.24 15:06
|s/l
|262
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.6496
|1250.00
|18002.14
|2130
|2006.03.24 15:06
|s/l
|263
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.6363
|-80.01
|17922.13
|2131
|2006.03.28 03:35
|buy
|264
|1.00
|1.7462
|1.7432
|1.8459
|2132
|2006.03.28 17:00
|modify
|264
|1.00
|1.7462
|1.7446
|1.8459
|2133
|2006.03.28 21:31
|s/l
|264
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.8459
|-160.00
|17762.13
|2134
|2006.03.30 03:25
|sell
|265
|1.00
|1.7369
|1.7409
|1.6372
|2135
|2006.03.30 04:00
|modify
|265
|1.00
|1.7369
|1.7407
|1.6372
|2136
|2006.03.30 06:00
|modify
|265
|1.00
|1.7369
|1.7405
|1.6372
|2137
|2006.03.30 06:23
|s/l
|265
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.6372
|-360.00
|17402.13
|2138
|2006.03.31 08:05
|buy
|266
|1.00
|1.7444
|1.7408
|1.8441
|2139
|2006.03.31 09:00
|modify
|266
|1.00
|1.7444
|1.7415
|1.8441
|2140
|2006.03.31 09:15
|s/l
|266
|1.00
|1.7415
|1.7415
|1.8441
|-290.00
|17112.13
|2141
|2006.04.03 16:20
|sell
|267
|1.00
|1.7304
|1.7344
|1.6307
|2142
|2006.04.03 16:52
|s/l
|267
|1.00
|1.7344
|1.7344
|1.6307
|-400.00
|16712.13
|2143
|2006.04.05 10:40
|buy
|268
|1.00
|1.7538
|1.7529
|1.8535
|2144
|2006.04.05 11:05
|s/l
|268
|1.00
|1.7529
|1.7529
|1.8535
|-90.00
|16622.13
|2145
|2006.04.10 09:00
|sell
|269
|1.00
|1.7459
|1.7481
|1.6462
|2146
|2006.04.10 21:00
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7473
|1.6462
|2147
|2006.04.11 00:00
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7470
|1.6462
|2148
|2006.04.11 02:00
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7466
|1.6462
|2149
|2006.04.11 03:00
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7464
|1.6462
|2150
|2006.04.11 05:04
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7457
|1.6462
|2151
|2006.04.11 06:05
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7455
|1.6462
|2152
|2006.04.11 07:00
|modify
|269
|1.00
|1.7459
|1.7450
|1.6462
|2153
|2006.04.11 08:06
|s/l
|269
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.6462
|89.99
|16712.12
|2154
|2006.04.13 15:05
|buy
|270
|1.00
|1.7503
|1.7491
|1.8500
|2155
|2006.04.13 15:07
|s/l
|270
|1.00
|1.7491
|1.7491
|1.8500
|-120.00
|16592.12
|2156
|2006.04.14 11:10
|buy
|271
|1.00
|1.7513
|1.7503
|1.8510
|2157
|2006.04.14 12:00
|modify
|271
|1.00
|1.7513
|1.7505
|1.8510
|2158
|2006.04.14 22:33
|s/l
|271
|1.00
|1.7505
|1.7505
|1.8510
|-80.00
|16512.12
|2159
|2006.04.17 10:25
|buy
|272
|1.00
|1.7574
|1.7550
|1.8571
|2160
|2006.04.17 15:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7579
|1.8571
|2161
|2006.04.17 16:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7629
|1.8571
|2162
|2006.04.18 05:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7633
|1.8571
|2163
|2006.04.18 06:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7651
|1.8571
|2164
|2006.04.18 07:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7662
|1.8571
|2165
|2006.04.18 08:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7676
|1.8571
|2166
|2006.04.18 10:05
|buy
|273
|1.00
|1.7698
|1.7676
|1.8695
|2167
|2006.04.18 16:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7685
|1.8571
|2168
|2006.04.18 16:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7685
|1.8695
|2169
|2006.04.18 22:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7692
|1.8571
|2170
|2006.04.18 22:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7692
|1.8695
|2171
|2006.04.19 00:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7706
|1.8571
|2172
|2006.04.19 00:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7706
|1.8695
|2173
|2006.04.19 01:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7720
|1.8571
|2174
|2006.04.19 01:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7720
|1.8695
|2175
|2006.04.19 02:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7723
|1.8571
|2176
|2006.04.19 02:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7723
|1.8695
|2177
|2006.04.19 03:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7732
|1.8571
|2178
|2006.04.19 03:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7732
|1.8695
|2179
|2006.04.19 04:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7741
|1.8571
|2180
|2006.04.19 04:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7741
|1.8695
|2181
|2006.04.19 06:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7756
|1.8571
|2182
|2006.04.19 06:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7756
|1.8695
|2183
|2006.04.19 07:04
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7763
|1.8571
|2184
|2006.04.19 07:04
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7763
|1.8695
|2185
|2006.04.19 07:30
|buy
|274
|1.00
|1.7812
|1.7763
|1.8809
|2186
|2006.04.19 08:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7769
|1.8571
|2187
|2006.04.19 08:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7769
|1.8695
|2188
|2006.04.19 08:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7769
|1.8809
|2189
|2006.04.19 09:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7772
|1.8571
|2190
|2006.04.19 09:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7772
|1.8695
|2191
|2006.04.19 09:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7772
|1.8809
|2192
|2006.04.19 12:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7778
|1.8571
|2193
|2006.04.19 12:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7778
|1.8695
|2194
|2006.04.19 12:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7778
|1.8809
|2195
|2006.04.19 13:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7794
|1.8571
|2196
|2006.04.19 13:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7794
|1.8695
|2197
|2006.04.19 13:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7794
|1.8809
|2198
|2006.04.19 14:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7799
|1.8571
|2199
|2006.04.19 14:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7799
|1.8695
|2200
|2006.04.19 14:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7799
|1.8809
|2201
|2006.04.19 19:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7800
|1.8571
|2202
|2006.04.19 19:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7800
|1.8695
|2203
|2006.04.19 19:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7800
|1.8809
|2204
|2006.04.19 20:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7812
|1.8571
|2205
|2006.04.19 20:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7812
|1.8695
|2206
|2006.04.19 20:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7812
|1.8809
|2207
|2006.04.19 22:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7813
|1.8571
|2208
|2006.04.19 22:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7813
|1.8695
|2209
|2006.04.19 22:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7813
|1.8809
|2210
|2006.04.19 23:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7814
|1.8571
|2211
|2006.04.19 23:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7814
|1.8695
|2212
|2006.04.19 23:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7814
|1.8809
|2213
|2006.04.20 00:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7822
|1.8571
|2214
|2006.04.20 00:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7822
|1.8695
|2215
|2006.04.20 00:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7822
|1.8809
|2216
|2006.04.20 01:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7825
|1.8571
|2217
|2006.04.20 01:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7825
|1.8695
|2218
|2006.04.20 01:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7825
|1.8809
|2219
|2006.04.20 02:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7830
|1.8571
|2220
|2006.04.20 02:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7830
|1.8695
|2221
|2006.04.20 02:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7830
|1.8809
|2222
|2006.04.20 02:15
|buy
|275
|1.00
|1.7901
|1.7830
|1.8898
|2223
|2006.04.20 03:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7837
|1.8571
|2224
|2006.04.20 03:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7837
|1.8695
|2225
|2006.04.20 03:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7837
|1.8809
|2226
|2006.04.20 03:00
|modify
|275
|1.00
|1.7901
|1.7837
|1.8898
|2227
|2006.04.20 05:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7838
|1.8571
|2228
|2006.04.20 05:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7838
|1.8695
|2229
|2006.04.20 05:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7838
|1.8809
|2230
|2006.04.20 05:00
|modify
|275
|1.00
|1.7901
|1.7838
|1.8898
|2231
|2006.04.20 06:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7848
|1.8571
|2232
|2006.04.20 06:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7848
|1.8695
|2233
|2006.04.20 06:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7848
|1.8809
|2234
|2006.04.20 06:00
|modify
|275
|1.00
|1.7901
|1.7848
|1.8898
|2235
|2006.04.20 07:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7858
|1.8571
|2236
|2006.04.20 07:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7858
|1.8695
|2237
|2006.04.20 07:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7858
|1.8809
|2238
|2006.04.20 07:00
|modify
|275
|1.00
|1.7901
|1.7858
|1.8898
|2239
|2006.04.20 08:00
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7864
|1.8571
|2240
|2006.04.20 08:00
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7864
|1.8695
|2241
|2006.04.20 08:00
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7864
|1.8809
|2242
|2006.04.20 08:00
|modify
|275
|1.00
|1.7901
|1.7864
|1.8898
|2243
|2006.04.20 09:08
|modify
|272
|1.00
|1.7574
|1.7870
|1.8571
|2244
|2006.04.20 09:08
|modify
|273
|1.00
|1.7698
|1.7870
|1.8695
|2245
|2006.04.20 09:08
|modify
|274
|1.00
|1.7812
|1.7870
|1.8809
|2246
|2006.04.20 09:08
|modify
|275
|1.00
|1.7901
|1.7870
|1.8898
|2247
|2006.04.20 09:10
|s/l
|272
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8571
|2955.00
|19467.12
|2248
|2006.04.20 09:10
|s/l
|273
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8695
|1716.00
|21183.12
|2249
|2006.04.20 09:10
|s/l
|274
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8809
|577.00
|21760.12
|2250
|2006.04.20 09:10
|s/l
|275
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8898
|-310.00
|21450.12
|2251
|2006.04.21 03:55
|sell
|276
|1.00
|1.7793
|1.7848
|1.6796
|2252
|2006.04.21 04:00
|modify
|276
|1.00
|1.7793
|1.7841
|1.6796
|2253
|2006.04.21 05:00
|modify
|276
|1.00
|1.7793
|1.7839
|1.6796
|2254
|2006.04.21 06:00
|modify
|276
|1.00
|1.7793
|1.7831
|1.6796
|2255
|2006.04.21 07:00
|modify
|276
|1.00
|1.7793
|1.7824
|1.6796
|2256
|2006.04.21 08:00
|modify
|276
|1.00
|1.7793
|1.7811
|1.6796
|2257
|2006.04.21 09:00
|modify
|276
|1.00
|1.7793
|1.7804
|1.6796
|2258
|2006.04.21 10:05
|s/l
|276
|1.00
|1.7804
|1.7804
|1.6796
|-110.00
|21340.12
|2259
|2006.04.28 03:30
|buy
|277
|1.00
|1.8011
|1.7908
|1.9008
|2260
|2006.04.28 06:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.7915
|1.9008
|2261
|2006.04.28 07:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.7920
|1.9008
|2262
|2006.04.28 08:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.7971
|1.9008
|2263
|2006.04.28 09:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.7985
|1.9008
|2264
|2006.04.28 12:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8002
|1.9008
|2265
|2006.04.28 13:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8021
|1.9008
|2266
|2006.04.28 17:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8027
|1.9008
|2267
|2006.04.28 18:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8059
|1.9008
|2268
|2006.04.28 19:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8112
|1.9008
|2269
|2006.05.01 03:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8116
|1.9008
|2270
|2006.05.01 04:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8124
|1.9008
|2271
|2006.05.01 05:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8130
|1.9008
|2272
|2006.05.01 07:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8142
|1.9008
|2273
|2006.05.01 08:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8163
|1.9008
|2274
|2006.05.01 09:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8181
|1.9008
|2275
|2006.05.01 10:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8197
|1.9008
|2276
|2006.05.01 11:05
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8202
|1.9008
|2277
|2006.05.01 12:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8207
|1.9008
|2278
|2006.05.01 13:05
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8210
|1.9008
|2279
|2006.05.01 14:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8215
|1.9008
|2280
|2006.05.01 15:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8216
|1.9008
|2281
|2006.05.01 16:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8247
|1.9008
|2282
|2006.05.01 17:00
|modify
|277
|1.00
|1.8011
|1.8308
|1.9008
|2283
|2006.05.01 17:02
|s/l
|277
|1.00
|1.8308
|1.8308
|1.9008
|2969.00
|24309.12
|2284
|2006.05.03 01:05
|buy
|278
|1.00
|1.8378
|1.8272
|1.9375
|2285
|2006.05.03 02:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8296
|1.9375
|2286
|2006.05.03 04:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8305
|1.9375
|2287
|2006.05.03 05:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8313
|1.9375
|2288
|2006.05.03 06:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8328
|1.9375
|2289
|2006.05.03 07:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8340
|1.9375
|2290
|2006.05.03 08:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8349
|1.9375
|2291
|2006.05.03 09:00
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8356
|1.9375
|2292
|2006.05.03 10:03
|modify
|278
|1.00
|1.8378
|1.8376
|1.9375
|2293
|2006.05.03 10:03
|s/l
|278
|1.00
|1.8376
|1.8376
|1.9375
|-20.00
|24289.12
|2294
|2006.05.05 03:40
|buy
|279
|1.00
|1.8510
|1.8409
|1.9507
|2295
|2006.05.05 04:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8421
|1.9507
|2296
|2006.05.05 05:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8423
|1.9507
|2297
|2006.05.05 06:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8434
|1.9507
|2298
|2006.05.05 07:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8445
|1.9507
|2299
|2006.05.05 08:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8457
|1.9507
|2300
|2006.05.05 09:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8459
|1.9507
|2301
|2006.05.05 10:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8461
|1.9507
|2302
|2006.05.05 12:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8466
|1.9507
|2303
|2006.05.05 16:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8487
|1.9507
|2304
|2006.05.05 17:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8505
|1.9507
|2305
|2006.05.08 07:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8526
|1.9507
|2306
|2006.05.08 08:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8537
|1.9507
|2307
|2006.05.08 08:50
|buy
|280
|1.00
|1.8587
|1.8537
|1.9584
|2308
|2006.05.08 09:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8547
|1.9507
|2309
|2006.05.08 09:00
|modify
|280
|1.00
|1.8587
|1.8547
|1.9584
|2310
|2006.05.08 12:00
|modify
|279
|1.00
|1.8510
|1.8589
|1.9507
|2311
|2006.05.08 12:00
|modify
|280
|1.00
|1.8587
|1.8589
|1.9584
|2312
|2006.05.08 15:59
|s/l
|279
|1.00
|1.8589
|1.8589
|1.9507
|789.00
|25078.12
|2313
|2006.05.08 15:59
|s/l
|280
|1.00
|1.8589
|1.8589
|1.9584
|20.00
|25098.12
|2314
|2006.05.15 08:30
|buy
|281
|1.00
|1.8927
|1.8874
|1.9924
|2315
|2006.05.15 09:00
|modify
|281
|1.00
|1.8927
|1.8879
|1.9924
|2316
|2006.05.15 10:06
|s/l
|281
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.9924
|-480.00
|24618.12
|2317
|2006.05.16 14:45
|sell
|282
|1.00
|1.8865
|1.8879
|1.7868
|2318
|2006.05.16 16:00
|close
|282
|1.00
|1.8850
|1.8879
|1.7868
|150.01
|24768.13
|2319
|2006.05.18 03:40
|sell
|283
|1.00
|1.8853
|1.8973
|1.7856
|2320
|2006.05.18 06:00
|modify
|283
|1.00
|1.8853
|1.8954
|1.7856
|2321
|2006.05.18 07:00
|modify
|283
|1.00
|1.8853
|1.8937
|1.7856
|2322
|2006.05.18 08:00
|modify
|283
|1.00
|1.8853
|1.8905
|1.7856
|2323
|2006.05.18 09:00
|modify
|283
|1.00
|1.8853
|1.8897
|1.7856
|2324
|2006.05.18 10:00
|modify
|283
|1.00
|1.8853
|1.8895
|1.7856
|2325
|2006.05.18 10:32
|s/l
|283
|1.00
|1.8895
|1.8895
|1.7856
|-420.00
|24348.13
|2326
|2006.05.19 05:55
|buy
|284
|1.00
|1.8902
|1.8805
|1.9899
|2327
|2006.05.19 06:00
|modify
|284
|1.00
|1.8902
|1.8813
|1.9899
|2328
|2006.05.19 07:00
|modify
|284
|1.00
|1.8902
|1.8830
|1.9899
|2329
|2006.05.19 08:00
|modify
|284
|1.00
|1.8902
|1.8839
|1.9899
|2330
|2006.05.19 09:00
|modify
|284
|1.00
|1.8902
|1.8850
|1.9899
|2331
|2006.05.19 09:10
|s/l
|284
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9899
|-520.00
|23828.13
|2332
|2006.05.19 21:15
|sell
|285
|1.00
|1.8780
|1.8861
|1.7783
|2333
|2006.05.22 03:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8859
|1.7783
|2334
|2006.05.22 04:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8851
|1.7783
|2335
|2006.05.22 05:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8843
|1.7783
|2336
|2006.05.22 06:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8834
|1.7783
|2337
|2006.05.22 07:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8833
|1.7783
|2338
|2006.05.22 08:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8825
|1.7783
|2339
|2006.05.22 09:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8812
|1.7783
|2340
|2006.05.22 10:00
|modify
|285
|1.00
|1.8780
|1.8774
|1.7783
|2341
|2006.05.22 10:30
|sell
|286
|1.00
|1.8743
|1.8774
|1.7746
|2342
|2006.05.22 12:24
|s/l
|285
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.7783
|60.00
|23888.13
|2343
|2006.05.22 12:24
|s/l
|286
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.7746
|-310.00
|23578.13
|2344
|2006.05.23 01:10
|buy
|287
|1.00
|1.8832
|1.8754
|1.9829
|2345
|2006.05.23 02:00
|modify
|287
|1.00
|1.8832
|1.8759
|1.9829
|2346
|2006.05.23 04:00
|modify
|287
|1.00
|1.8832
|1.8766
|1.9829
|2347
|2006.05.23 06:00
|modify
|287
|1.00
|1.8832
|1.8769
|1.9829
|2348
|2006.05.23 07:00
|modify
|287
|1.00
|1.8832
|1.8778
|1.9829
|2349
|2006.05.23 08:00
|modify
|287
|1.00
|1.8832
|1.8780
|1.9829
|2350
|2006.05.23 09:00
|modify
|287
|1.00
|1.8832
|1.8792
|1.9829
|2351
|2006.05.23 09:35
|buy
|288
|1.00
|1.8821
|1.8792
|1.9818
|2352
|2006.05.23 12:00
|close
|287
|1.00
|1.8812
|1.8792
|1.9829
|-200.00
|23378.13
|2353
|2006.05.23 12:00
|close
|288
|1.00
|1.8813
|1.8792
|1.9818
|-80.01
|23298.12
|2354
|2006.05.29 03:15
|sell
|289
|1.00
|1.8596
|1.8679
|1.7599
|2355
|2006.05.29 04:00
|modify
|289
|1.00
|1.8596
|1.8675
|1.7599
|2356
|2006.05.29 05:00
|modify
|289
|1.00
|1.8596
|1.8674
|1.7599
|2357
|2006.05.29 06:00
|modify
|289
|1.00
|1.8596
|1.8669
|1.7599
|2358
|2006.05.29 07:00
|modify
|289
|1.00
|1.8596
|1.8659
|1.7599
|2359
|2006.05.29 08:00
|modify
|289
|1.00
|1.8596
|1.8626
|1.7599
|2360
|2006.05.29 09:00
|modify
|289
|1.00
|1.8596
|1.8615
|1.7599
|2361
|2006.05.29 11:06
|s/l
|289
|1.00
|1.8615
|1.8615
|1.7599
|-190.01
|23108.11
|2362
|2006.05.30 03:50
|sell
|290
|1.00
|1.8604
|1.8637
|1.7607
|2363
|2006.05.30 04:46
|s/l
|290
|1.00
|1.8637
|1.8637
|1.7607
|-330.00
|22778.11
|2364
|2006.05.31 01:05
|buy
|291
|1.00
|1.8813
|1.8716
|1.9810
|2365
|2006.05.31 02:00
|modify
|291
|1.00
|1.8813
|1.8717
|1.9810
|2366
|2006.05.31 03:00
|modify
|291
|1.00
|1.8813
|1.8727
|1.9810
|2367
|2006.05.31 05:00
|modify
|291
|1.00
|1.8813
|1.8735
|1.9810
|2368
|2006.05.31 06:00
|modify
|291
|1.00
|1.8813
|1.8745
|1.9810
|2369
|2006.05.31 07:00
|modify
|291
|1.00
|1.8813
|1.8771
|1.9810
|2370
|2006.05.31 08:00
|modify
|291
|1.00
|1.8813
|1.8778
|1.9810
|2371
|2006.05.31 10:29
|s/l
|291
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.9810
|-350.00
|22428.11
|2372
|2006.06.01 16:50
|sell
|292
|1.00
|1.8675
|1.8689
|1.7678
|2373
|2006.06.01 16:51
|s/l
|292
|1.00
|1.8689
|1.8689
|1.7678
|-140.01
|22288.10
|2374
|2006.06.05 09:05
|buy
|293
|1.00
|1.8819
|1.8789
|1.9816
|2375
|2006.06.05 10:00
|modify
|293
|1.00
|1.8819
|1.8793
|1.9816
|2376
|2006.06.05 11:00
|modify
|293
|1.00
|1.8819
|1.8802
|1.9816
|2377
|2006.06.05 14:39
|s/l
|293
|1.00
|1.8802
|1.8802
|1.9816
|-170.00
|22118.10
|2378
|2006.06.06 08:20
|sell
|294
|1.00
|1.8731
|1.8785
|1.7734
|2379
|2006.06.06 09:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8783
|1.7734
|2380
|2006.06.06 13:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8782
|1.7734
|2381
|2006.06.06 14:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8781
|1.7734
|2382
|2006.06.06 16:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.7734
|2383
|2006.06.06 17:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8738
|1.7734
|2384
|2006.06.06 18:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8725
|1.7734
|2385
|2006.06.06 19:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8721
|1.7734
|2386
|2006.06.07 00:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8718
|1.7734
|2387
|2006.06.07 01:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8712
|1.7734
|2388
|2006.06.07 02:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8707
|1.7734
|2389
|2006.06.07 03:20
|sell
|295
|1.00
|1.8626
|1.8707
|1.7629
|2390
|2006.06.07 04:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8696
|1.7734
|2391
|2006.06.07 04:00
|modify
|295
|1.00
|1.8626
|1.8696
|1.7629
|2392
|2006.06.07 06:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8684
|1.7734
|2393
|2006.06.07 06:00
|modify
|295
|1.00
|1.8626
|1.8684
|1.7629
|2394
|2006.06.07 07:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8675
|1.7734
|2395
|2006.06.07 07:00
|modify
|295
|1.00
|1.8626
|1.8675
|1.7629
|2396
|2006.06.07 08:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8665
|1.7734
|2397
|2006.06.07 08:00
|modify
|295
|1.00
|1.8626
|1.8665
|1.7629
|2398
|2006.06.07 10:00
|modify
|294
|1.00
|1.8731
|1.8641
|1.7734
|2399
|2006.06.07 10:00
|modify
|295
|1.00
|1.8626
|1.8641
|1.7629
|2400
|2006.06.07 12:28
|s/l
|294
|1.00
|1.8641
|1.8641
|1.7734
|900.00
|23018.10
|2401
|2006.06.07 12:28
|s/l
|295
|1.00
|1.8641
|1.8641
|1.7629
|-150.00
|22868.10
|2402
|2006.06.14 03:30
|sell
|296
|1.00
|1.8351
|1.8446
|1.7354
|2403
|2006.06.14 04:00
|modify
|296
|1.00
|1.8351
|1.8442
|1.7354
|2404
|2006.06.14 05:00
|modify
|296
|1.00
|1.8351
|1.8441
|1.7354
|2405
|2006.06.14 06:00
|modify
|296
|1.00
|1.8351
|1.8431
|1.7354
|2406
|2006.06.14 07:00
|modify
|296
|1.00
|1.8351
|1.8418
|1.7354
|2407
|2006.06.14 08:00
|close
|296
|1.00
|1.8376
|1.8418
|1.7354
|-249.98
|22618.12
|2408
|2006.06.16 15:25
|buy
|297
|1.00
|1.8515
|1.8496
|1.9512
|2409
|2006.06.16 15:53
|s/l
|297
|1.00
|1.8496
|1.8496
|1.9512
|-190.00
|22428.12
|2410
|2006.06.20 07:15
|sell
|298
|1.00
|1.8415
|1.8446
|1.7418
|2411
|2006.06.20 07:49
|s/l
|298
|1.00
|1.8446
|1.8446
|1.7418
|-310.00
|22118.12
|2412
|2006.06.23 08:15
|sell
|299
|1.00
|1.8307
|1.8335
|1.7310
|2413
|2006.06.23 10:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8332
|1.7310
|2414
|2006.06.23 11:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8326
|1.7310
|2415
|2006.06.23 12:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8305
|1.7310
|2416
|2006.06.23 13:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8302
|1.7310
|2417
|2006.06.23 14:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8296
|1.7310
|2418
|2006.06.23 15:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8267
|1.7310
|2419
|2006.06.23 16:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8233
|1.7310
|2420
|2006.06.26 04:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8231
|1.7310
|2421
|2006.06.26 05:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8228
|1.7310
|2422
|2006.06.26 06:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8217
|1.7310
|2423
|2006.06.26 07:00
|modify
|299
|1.00
|1.8307
|1.8203
|1.7310
|2424
|2006.06.26 09:01
|s/l
|299
|1.00
|1.8203
|1.8203
|1.7310
|1040.00
|23158.12
|2425
|2006.07.03 01:50
|buy
|300
|1.00
|1.8467
|1.8371
|1.9464
|2426
|2006.07.03 02:00
|modify
|300
|1.00
|1.8467
|1.8374
|1.9464
|2427
|2006.07.03 03:00
|modify
|300
|1.00
|1.8467
|1.8381
|1.9464
|2428
|2006.07.03 06:00
|modify
|300
|1.00
|1.8467
|1.8384
|1.9464
|2429
|2006.07.03 07:00
|modify
|300
|1.00
|1.8467
|1.8406
|1.9464
|2430
|2006.07.03 08:00
|modify
|300
|1.00
|1.8467
|1.8411
|1.9464
|2431
|2006.07.03 09:00
|modify
|300
|1.00
|1.8467
|1.8425
|1.9464
|2432
|2006.07.03 12:07
|s/l
|300
|1.00
|1.8425
|1.8425
|1.9464
|-420.00
|22738.12
|2433
|2006.07.06 01:45
|sell
|301
|1.00
|1.8357
|1.8435
|1.7360
|2434
|2006.07.06 02:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8429
|1.7360
|2435
|2006.07.06 03:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8422
|1.7360
|2436
|2006.07.06 04:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8418
|1.7360
|2437
|2006.07.06 05:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8417
|1.7360
|2438
|2006.07.06 06:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8395
|1.7360
|2439
|2006.07.06 07:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8383
|1.7360
|2440
|2006.07.06 08:00
|modify
|301
|1.00
|1.8357
|1.8378
|1.7360
|2441
|2006.07.06 14:33
|s/l
|301
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.7360
|-210.00
|22528.12
|2442
|2006.07.10 02:20
|buy
|302
|1.00
|1.8479
|1.8435
|1.9476
|2443
|2006.07.10 07:00
|modify
|302
|1.00
|1.8479
|1.8462
|1.9476
|2444
|2006.07.10 09:00
|modify
|302
|1.00
|1.8479
|1.8466
|1.9476
|2445
|2006.07.10 11:24
|s/l
|302
|1.00
|1.8466
|1.8466
|1.9476
|-130.00
|22398.12
|2446
|2006.07.13 03:10
|sell
|303
|1.00
|1.8347
|1.8425
|1.7350
|2447
|2006.07.13 04:00
|modify
|303
|1.00
|1.8347
|1.8416
|1.7350
|2448
|2006.07.13 05:00
|modify
|303
|1.00
|1.8347
|1.8409
|1.7350
|2449
|2006.07.13 06:00
|modify
|303
|1.00
|1.8347
|1.8390
|1.7350
|2450
|2006.07.13 07:00
|modify
|303
|1.00
|1.8347
|1.8384
|1.7350
|2451
|2006.07.13 08:00
|modify
|303
|1.00
|1.8347
|1.8377
|1.7350
|2452
|2006.07.13 09:14
|s/l
|303
|1.00
|1.8377
|1.8377
|1.7350
|-300.00
|22098.12
|2453
|2006.07.14 03:25
|buy
|304
|1.00
|1.8408
|1.8363
|1.9405
|2454
|2006.07.14 04:00
|close
|304
|1.00
|1.8409
|1.8363
|1.9405
|9.99
|22108.11
|2455
|2006.07.17 00:40
|sell
|305
|1.00
|1.8385
|1.8448
|1.7388
|2456
|2006.07.17 02:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8441
|1.7388
|2457
|2006.07.17 03:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8436
|1.7388
|2458
|2006.07.17 04:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8433
|1.7388
|2459
|2006.07.17 05:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8427
|1.7388
|2460
|2006.07.17 06:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8426
|1.7388
|2461
|2006.07.17 07:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8413
|1.7388
|2462
|2006.07.17 08:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8400
|1.7388
|2463
|2006.07.17 09:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8398
|1.7388
|2464
|2006.07.17 12:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8318
|1.7388
|2465
|2006.07.17 13:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8293
|1.7388
|2466
|2006.07.17 14:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8291
|1.7388
|2467
|2006.07.18 02:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8264
|1.7388
|2468
|2006.07.18 04:55
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8257
|1.7388
|2469
|2006.07.18 05:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8251
|1.7388
|2470
|2006.07.18 05:00
|sell
|306
|1.00
|1.8204
|1.8251
|1.7207
|2471
|2006.07.18 06:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8246
|1.7388
|2472
|2006.07.18 06:00
|modify
|306
|1.00
|1.8204
|1.8246
|1.7207
|2473
|2006.07.18 07:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8239
|1.7388
|2474
|2006.07.18 07:00
|modify
|306
|1.00
|1.8204
|1.8239
|1.7207
|2475
|2006.07.18 08:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8232
|1.7388
|2476
|2006.07.18 08:00
|modify
|306
|1.00
|1.8204
|1.8232
|1.7207
|2477
|2006.07.18 09:00
|modify
|305
|1.00
|1.8385
|1.8228
|1.7388
|2478
|2006.07.18 09:00
|modify
|306
|1.00
|1.8204
|1.8228
|1.7207
|2479
|2006.07.18 09:48
|s/l
|305
|1.00
|1.8228
|1.8228
|1.7388
|1570.00
|23678.11
|2480
|2006.07.18 09:48
|s/l
|306
|1.00
|1.8228
|1.8228
|1.7207
|-240.00
|23438.11
|2481
|2006.07.20 21:50
|buy
|307
|1.00
|1.8481
|1.8430
|1.9478
|2482
|2006.07.21 03:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8431
|1.9478
|2483
|2006.07.21 04:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8438
|1.9478
|2484
|2006.07.21 05:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8446
|1.9478
|2485
|2006.07.21 07:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8449
|1.9478
|2486
|2006.07.21 08:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8454
|1.9478
|2487
|2006.07.21 11:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8481
|1.9478
|2488
|2006.07.21 12:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8484
|1.9478
|2489
|2006.07.21 13:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8485
|1.9478
|2490
|2006.07.21 14:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8501
|1.9478
|2491
|2006.07.24 01:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8503
|1.9478
|2492
|2006.07.24 02:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8513
|1.9478
|2493
|2006.07.24 02:30
|buy
|308
|1.00
|1.8572
|1.8513
|1.9569
|2494
|2006.07.24 03:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8518
|1.9478
|2495
|2006.07.24 03:00
|modify
|308
|1.00
|1.8572
|1.8518
|1.9569
|2496
|2006.07.24 06:04
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8519
|1.9478
|2497
|2006.07.24 06:04
|modify
|308
|1.00
|1.8572
|1.8519
|1.9569
|2498
|2006.07.24 07:00
|modify
|307
|1.00
|1.8481
|1.8525
|1.9478
|2499
|2006.07.24 07:00
|modify
|308
|1.00
|1.8572
|1.8525
|1.9569
|2500
|2006.07.24 07:33
|s/l
|307
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.9478
|438.00
|23876.11
|2501
|2006.07.24 07:33
|s/l
|308
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.9569
|-470.00
|23406.11
|2502
|2006.07.25 07:35
|sell
|309
|1.00
|1.8513
|1.8522
|1.7516
|2503
|2006.07.25 08:00
|close
|309
|1.00
|1.8515
|1.8522
|1.7516
|-20.00
|23386.11
|2504
|2006.07.26 01:45
|sell
|310
|1.00
|1.8410
|1.8490
|1.7413
|2505
|2006.07.26 02:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8483
|1.7413
|2506
|2006.07.26 03:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8482
|1.7413
|2507
|2006.07.26 04:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8481
|1.7413
|2508
|2006.07.26 05:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8480
|1.7413
|2509
|2006.07.26 06:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8476
|1.7413
|2510
|2006.07.26 07:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8469
|1.7413
|2511
|2006.07.26 08:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8452
|1.7413
|2512
|2006.07.26 09:00
|modify
|310
|1.00
|1.8410
|1.8435
|1.7413
|2513
|2006.07.26 14:56
|s/l
|310
|1.00
|1.8435
|1.8435
|1.7413
|-250.00
|23136.11
|2514
|2006.07.28 22:20
|buy
|311
|1.00
|1.8626
|1.8553
|1.9623
|2515
|2006.07.31 05:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8557
|1.9623
|2516
|2006.07.31 06:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8558
|1.9623
|2517
|2006.07.31 07:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8583
|1.9623
|2518
|2006.07.31 08:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8589
|1.9623
|2519
|2006.07.31 09:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8590
|1.9623
|2520
|2006.07.31 13:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8593
|1.9623
|2521
|2006.07.31 17:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8597
|1.9623
|2522
|2006.07.31 21:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8600
|1.9623
|2523
|2006.08.01 00:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8603
|1.9623
|2524
|2006.08.01 01:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8605
|1.9623
|2525
|2006.08.01 02:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8608
|1.9623
|2526
|2006.08.01 02:40
|buy
|312
|1.00
|1.8668
|1.8608
|1.9665
|2527
|2006.08.01 03:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8612
|1.9623
|2528
|2006.08.01 03:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8612
|1.9665
|2529
|2006.08.01 04:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8614
|1.9623
|2530
|2006.08.01 04:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8614
|1.9665
|2531
|2006.08.01 06:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8615
|1.9623
|2532
|2006.08.01 06:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8615
|1.9665
|2533
|2006.08.01 07:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8618
|1.9623
|2534
|2006.08.01 07:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8618
|1.9665
|2535
|2006.08.01 08:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8621
|1.9623
|2536
|2006.08.01 08:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8621
|1.9665
|2537
|2006.08.01 09:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8625
|1.9623
|2538
|2006.08.01 09:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8625
|1.9665
|2539
|2006.08.01 20:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8642
|1.9623
|2540
|2006.08.01 20:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8642
|1.9665
|2541
|2006.08.01 21:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8646
|1.9623
|2542
|2006.08.01 21:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8646
|1.9665
|2543
|2006.08.01 22:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8650
|1.9623
|2544
|2006.08.01 22:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8650
|1.9665
|2545
|2006.08.01 23:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8654
|1.9623
|2546
|2006.08.01 23:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8654
|1.9665
|2547
|2006.08.02 00:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8659
|1.9623
|2548
|2006.08.02 00:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8659
|1.9665
|2549
|2006.08.02 01:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8664
|1.9623
|2550
|2006.08.02 01:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8664
|1.9665
|2551
|2006.08.02 02:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8671
|1.9623
|2552
|2006.08.02 02:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8671
|1.9665
|2553
|2006.08.02 03:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8676
|1.9623
|2554
|2006.08.02 03:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8676
|1.9665
|2555
|2006.08.02 04:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8683
|1.9623
|2556
|2006.08.02 04:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8683
|1.9665
|2557
|2006.08.02 06:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8700
|1.9623
|2558
|2006.08.02 06:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8700
|1.9665
|2559
|2006.08.02 07:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8715
|1.9623
|2560
|2006.08.02 07:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8715
|1.9665
|2561
|2006.08.02 08:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8718
|1.9623
|2562
|2006.08.02 08:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8718
|1.9665
|2563
|2006.08.02 09:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8727
|1.9623
|2564
|2006.08.02 09:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8727
|1.9665
|2565
|2006.08.02 10:00
|modify
|311
|1.00
|1.8626
|1.8734
|1.9623
|2566
|2006.08.02 10:00
|modify
|312
|1.00
|1.8668
|1.8734
|1.9665
|2567
|2006.08.02 10:55
|buy
|313
|1.00
|1.8749
|1.8734
|1.9746
|2568
|2006.08.02 11:21
|s/l
|311
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9623
|1077.00
|24213.11
|2569
|2006.08.02 11:21
|s/l
|312
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9665
|659.00
|24872.11
|2570
|2006.08.02 11:21
|s/l
|313
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9746
|-150.01
|24722.10
|2571
|2006.08.04 04:55
|buy
|314
|1.00
|1.8860
|1.8771
|1.9857
|2572
|2006.08.04 05:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8805
|1.9857
|2573
|2006.08.04 06:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8817
|1.9857
|2574
|2006.08.04 07:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8826
|1.9857
|2575
|2006.08.04 09:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8827
|1.9857
|2576
|2006.08.04 10:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8831
|1.9857
|2577
|2006.08.04 12:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8847
|1.9857
|2578
|2006.08.04 16:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8945
|1.9857
|2579
|2006.08.04 17:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8960
|1.9857
|2580
|2006.08.04 18:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8980
|1.9857
|2581
|2006.08.07 00:25
|buy
|315
|1.00
|1.9075
|1.8980
|2.0072
|2582
|2006.08.07 01:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8981
|1.9857
|2583
|2006.08.07 01:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.8981
|2.0072
|2584
|2006.08.07 02:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8989
|1.9857
|2585
|2006.08.07 02:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.8989
|2.0072
|2586
|2006.08.07 03:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8998
|1.9857
|2587
|2006.08.07 03:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.8998
|2.0072
|2588
|2006.08.07 04:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.8999
|1.9857
|2589
|2006.08.07 04:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.8999
|2.0072
|2590
|2006.08.07 05:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.9001
|1.9857
|2591
|2006.08.07 05:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.9001
|2.0072
|2592
|2006.08.07 06:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.9003
|1.9857
|2593
|2006.08.07 06:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.9003
|2.0072
|2594
|2006.08.07 07:00
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.9047
|1.9857
|2595
|2006.08.07 07:00
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.9047
|2.0072
|2596
|2006.08.07 08:12
|modify
|314
|1.00
|1.8860
|1.9060
|1.9857
|2597
|2006.08.07 08:12
|modify
|315
|1.00
|1.9075
|1.9060
|2.0072
|2598
|2006.08.07 08:51
|s/l
|314
|1.00
|1.9060
|1.9060
|1.9857
|1999.01
|26721.11
|2599
|2006.08.07 08:51
|s/l
|315
|1.00
|1.9060
|1.9060
|2.0072
|-150.00
|26571.11
|2600
|2006.08.09 08:15
|sell
|316
|1.00
|1.9045
|1.9096
|1.8048
|2601
|2006.08.09 10:07
|s/l
|316
|1.00
|1.9096
|1.9096
|1.8048
|-510.00
|26061.11
|2602
|2006.08.11 00:45
|sell
|317
|1.00
|1.8942
|1.9029
|1.7945
|2603
|2006.08.11 01:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.9007
|1.7945
|2604
|2006.08.11 02:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8997
|1.7945
|2605
|2006.08.11 03:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8993
|1.7945
|2606
|2006.08.11 04:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8990
|1.7945
|2607
|2006.08.11 05:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8986
|1.7945
|2608
|2006.08.11 06:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8975
|1.7945
|2609
|2006.08.11 07:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8969
|1.7945
|2610
|2006.08.11 08:04
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8944
|1.7945
|2611
|2006.08.11 09:00
|modify
|317
|1.00
|1.8942
|1.8934
|1.7945
|2612
|2006.08.11 09:08
|s/l
|317
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.7945
|80.00
|26141.11
|2613
|2006.08.14 03:00
|sell
|318
|1.00
|1.8933
|1.8986
|1.7936
|2614
|2006.08.14 07:00
|modify
|318
|1.00
|1.8933
|1.8979
|1.7936
|2615
|2006.08.14 08:00
|modify
|318
|1.00
|1.8933
|1.8970
|1.7936
|2616
|2006.08.14 09:00
|modify
|318
|1.00
|1.8933
|1.8961
|1.7936
|2617
|2006.08.14 12:00
|modify
|318
|1.00
|1.8933
|1.8946
|1.7936
|2618
|2006.08.14 16:00
|modify
|318
|1.00
|1.8933
|1.8934
|1.7936
|2619
|2006.08.14 16:24
|s/l
|318
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.7936
|-9.99
|26131.12
|2620
|2006.08.15 22:05
|buy
|319
|1.00
|1.8932
|1.8849
|1.9929
|2621
|2006.08.15 23:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8853
|1.9929
|2622
|2006.08.16 00:05
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8863
|1.9929
|2623
|2006.08.16 01:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8870
|1.9929
|2624
|2006.08.16 02:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8882
|1.9929
|2625
|2006.08.16 03:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8887
|1.9929
|2626
|2006.08.16 04:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8891
|1.9929
|2627
|2006.08.16 05:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8893
|1.9929
|2628
|2006.08.16 06:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8914
|1.9929
|2629
|2006.08.16 07:00
|modify
|319
|1.00
|1.8932
|1.8925
|1.9929
|2630
|2006.08.16 08:47
|s/l
|319
|1.00
|1.8925
|1.8925
|1.9929
|-71.00
|26060.12
|2631
|2006.08.16 22:15
|buy
|320
|1.00
|1.8948
|1.8929
|1.9945
|2632
|2006.08.17 05:00
|modify
|320
|1.00
|1.8948
|1.8932
|1.9945
|2633
|2006.08.17 06:00
|modify
|320
|1.00
|1.8948
|1.8956
|1.9945
|2634
|2006.08.17 07:00
|modify
|320
|1.00
|1.8948
|1.8964
|1.9945
|2635
|2006.08.17 07:10
|s/l
|320
|1.00
|1.8964
|1.8964
|1.9945
|157.00
|26217.12
|2636
|2006.08.18 05:45
|sell
|321
|1.00
|1.8860
|1.8922
|1.7863
|2637
|2006.08.18 06:00
|modify
|321
|1.00
|1.8860
|1.8913
|1.7863
|2638
|2006.08.18 07:00
|modify
|321
|1.00
|1.8860
|1.8908
|1.7863
|2639
|2006.08.18 08:00
|close
|321
|1.00
|1.8866
|1.8908
|1.7863
|-60.00
|26157.12
|2640
|2006.08.21 00:50
|sell
|322
|1.00
|1.8824
|1.8851
|1.7827
|2641
|2006.08.21 03:46
|s/l
|322
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.7827
|-270.00
|25887.12
|2642
|2006.08.21 21:05
|buy
|323
|1.00
|1.8940
|1.8885
|1.9937
|2643
|2006.08.22 00:00
|modify
|323
|1.00
|1.8940
|1.8888
|1.9937
|2644
|2006.08.22 01:00
|modify
|323
|1.00
|1.8940
|1.8905
|1.9937
|2645
|2006.08.22 01:41
|s/l
|323
|1.00
|1.8905
|1.8905
|1.9937
|-351.00
|25536.12
|2646
|2006.08.23 08:55
|sell
|324
|1.00
|1.8889
|1.8930
|1.7892
|2647
|2006.08.23 09:00
|modify
|324
|1.00
|1.8889
|1.8926
|1.7892
|2648
|2006.08.23 09:35
|s/l
|324
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.7892
|-370.00
|25166.12
|2649
|2006.08.23 17:05
|buy
|325
|1.00
|1.8907
|1.8891
|1.9904
|2650
|2006.08.23 18:00
|modify
|325
|1.00
|1.8907
|1.8896
|1.9904
|2651
|2006.08.24 03:17
|s/l
|325
|1.00
|1.8896
|1.8896
|1.9904
|-113.01
|25053.11
|2652
|2006.08.25 04:40
|sell
|326
|1.00
|1.8880
|1.8946
|1.7883
|2653
|2006.08.25 06:00
|modify
|326
|1.00
|1.8880
|1.8939
|1.7883
|2654
|2006.08.25 07:00
|modify
|326
|1.00
|1.8880
|1.8937
|1.7883
|2655
|2006.08.25 08:00
|modify
|326
|1.00
|1.8880
|1.8922
|1.7883
|2656
|2006.08.25 09:00
|modify
|326
|1.00
|1.8880
|1.8918
|1.7883
|2657
|2006.08.25 10:00
|modify
|326
|1.00
|1.8880
|1.8900
|1.7883
|2658
|2006.08.25 12:09
|s/l
|326
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.7883
|-200.00
|24853.11
|2659
|2006.08.28 22:25
|buy
|327
|1.00
|1.8945
|1.8913
|1.9942
|2660
|2006.08.29 01:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8915
|1.9942
|2661
|2006.08.29 02:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8917
|1.9942
|2662
|2006.08.29 03:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8921
|1.9942
|2663
|2006.08.29 07:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8931
|1.9942
|2664
|2006.08.29 08:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8932
|1.9942
|2665
|2006.08.29 09:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8936
|1.9942
|2666
|2006.08.29 11:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8943
|1.9942
|2667
|2006.08.29 12:00
|modify
|327
|1.00
|1.8945
|1.8960
|1.9942
|2668
|2006.08.29 16:22
|s/l
|327
|1.00
|1.8960
|1.8960
|1.9942
|149.00
|25002.11
|2669
|2006.09.06 03:20
|sell
|328
|1.00
|1.8948
|1.8997
|1.7951
|2670
|2006.09.06 04:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8994
|1.7951
|2671
|2006.09.06 06:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8992
|1.7951
|2672
|2006.09.06 07:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8985
|1.7951
|2673
|2006.09.06 08:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8974
|1.7951
|2674
|2006.09.06 12:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8963
|1.7951
|2675
|2006.09.06 13:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8957
|1.7951
|2676
|2006.09.06 14:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8937
|1.7951
|2677
|2006.09.06 15:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8913
|1.7951
|2678
|2006.09.06 16:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8897
|1.7951
|2679
|2006.09.06 17:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8896
|1.7951
|2680
|2006.09.06 19:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8895
|1.7951
|2681
|2006.09.06 22:40
|sell
|329
|1.00
|1.8851
|1.8895
|1.7854
|2682
|2006.09.07 04:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8890
|1.7951
|2683
|2006.09.07 04:00
|modify
|329
|1.00
|1.8851
|1.8890
|1.7854
|2684
|2006.09.07 05:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8883
|1.7951
|2685
|2006.09.07 05:00
|modify
|329
|1.00
|1.8851
|1.8883
|1.7854
|2686
|2006.09.07 06:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8875
|1.7951
|2687
|2006.09.07 06:00
|modify
|329
|1.00
|1.8851
|1.8875
|1.7854
|2688
|2006.09.07 07:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8867
|1.7951
|2689
|2006.09.07 07:00
|modify
|329
|1.00
|1.8851
|1.8867
|1.7854
|2690
|2006.09.07 08:00
|modify
|328
|1.00
|1.8948
|1.8861
|1.7951
|2691
|2006.09.07 08:00
|modify
|329
|1.00
|1.8851
|1.8861
|1.7854
|2692
|2006.09.07 09:23
|s/l
|328
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.7951
|869.99
|25872.10
|2693
|2006.09.07 09:23
|s/l
|329
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.7854
|-100.00
|25772.10
|2694
|2006.09.11 01:15
|sell
|330
|1.00
|1.8660
|1.8730
|1.7663
|2695
|2006.09.11 02:00
|modify
|330
|1.00
|1.8660
|1.8725
|1.7663
|2696
|2006.09.11 03:00
|modify
|330
|1.00
|1.8660
|1.8722
|1.7663
|2697
|2006.09.11 06:00
|modify
|330
|1.00
|1.8660
|1.8717
|1.7663
|2698
|2006.09.11 07:00
|modify
|330
|1.00
|1.8660
|1.8700
|1.7663
|2699
|2006.09.11 08:00
|modify
|330
|1.00
|1.8660
|1.8696
|1.7663
|2700
|2006.09.11 09:00
|modify
|330
|1.00
|1.8660
|1.8688
|1.7663
|2701
|2006.09.11 10:08
|s/l
|330
|1.00
|1.8688
|1.8688
|1.7663
|-279.99
|25492.11
|2702
|2006.09.13 02:15
|buy
|331
|1.00
|1.8724
|1.8673
|1.9721
|2703
|2006.09.13 03:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8674
|1.9721
|2704
|2006.09.13 05:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8675
|1.9721
|2705
|2006.09.13 06:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8688
|1.9721
|2706
|2006.09.13 07:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8696
|1.9721
|2707
|2006.09.13 23:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8697
|1.9721
|2708
|2006.09.14 00:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8699
|1.9721
|2709
|2006.09.14 01:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8701
|1.9721
|2710
|2006.09.14 02:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8709
|1.9721
|2711
|2006.09.14 03:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8713
|1.9721
|2712
|2006.09.14 04:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8715
|1.9721
|2713
|2006.09.14 06:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8719
|1.9721
|2714
|2006.09.14 07:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8722
|1.9721
|2715
|2006.09.14 07:10
|buy
|332
|1.00
|1.8768
|1.8722
|1.9765
|2716
|2006.09.14 08:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8726
|1.9721
|2717
|2006.09.14 08:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8726
|1.9765
|2718
|2006.09.14 09:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8732
|1.9721
|2719
|2006.09.14 09:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8732
|1.9765
|2720
|2006.09.14 11:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8744
|1.9721
|2721
|2006.09.14 11:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8744
|1.9765
|2722
|2006.09.14 12:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8759
|1.9721
|2723
|2006.09.14 12:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8759
|1.9765
|2724
|2006.09.14 14:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8776
|1.9721
|2725
|2006.09.14 14:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8776
|1.9765
|2726
|2006.09.14 15:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8792
|1.9721
|2727
|2006.09.14 15:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8792
|1.9765
|2728
|2006.09.14 18:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8805
|1.9721
|2729
|2006.09.14 18:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8805
|1.9765
|2730
|2006.09.14 22:50
|buy
|333
|1.00
|1.8837
|1.8805
|1.9834
|2731
|2006.09.15 02:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8806
|1.9721
|2732
|2006.09.15 02:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8806
|1.9765
|2733
|2006.09.15 02:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8806
|1.9834
|2734
|2006.09.15 03:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8811
|1.9721
|2735
|2006.09.15 03:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8811
|1.9765
|2736
|2006.09.15 03:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8811
|1.9834
|2737
|2006.09.15 04:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8824
|1.9721
|2738
|2006.09.15 04:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8824
|1.9765
|2739
|2006.09.15 04:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8824
|1.9834
|2740
|2006.09.15 05:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8830
|1.9721
|2741
|2006.09.15 05:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8830
|1.9765
|2742
|2006.09.15 05:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8830
|1.9834
|2743
|2006.09.15 06:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8844
|1.9721
|2744
|2006.09.15 06:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8844
|1.9765
|2745
|2006.09.15 06:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8844
|1.9834
|2746
|2006.09.15 07:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8847
|1.9721
|2747
|2006.09.15 07:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8847
|1.9765
|2748
|2006.09.15 07:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8847
|1.9834
|2749
|2006.09.15 08:00
|modify
|331
|1.00
|1.8724
|1.8861
|1.9721
|2750
|2006.09.15 08:00
|modify
|332
|1.00
|1.8768
|1.8861
|1.9765
|2751
|2006.09.15 08:00
|modify
|333
|1.00
|1.8837
|1.8861
|1.9834
|2752
|2006.09.15 09:03
|s/l
|331
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9721
|1366.00
|26858.11
|2753
|2006.09.15 09:03
|s/l
|332
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9765
|929.00
|27787.11
|2754
|2006.09.15 09:03
|s/l
|333
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9834
|239.00
|28026.11
|2755
|2006.09.18 18:50
|sell
|334
|1.00
|1.8793
|1.8827
|1.7796
|2756
|2006.09.19 04:59
|s/l
|334
|1.00
|1.8827
|1.8827
|1.7796
|-340.00
|27686.11
|2757
|2006.09.21 01:10
|buy
|335
|1.00
|1.8869
|1.8827
|1.9866
|2758
|2006.09.21 02:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8832
|1.9866
|2759
|2006.09.21 08:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8834
|1.9866
|2760
|2006.09.21 09:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8837
|1.9866
|2761
|2006.09.21 11:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8846
|1.9866
|2762
|2006.09.21 12:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8861
|1.9866
|2763
|2006.09.21 13:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8874
|1.9866
|2764
|2006.09.21 14:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8895
|1.9866
|2765
|2006.09.21 15:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8900
|1.9866
|2766
|2006.09.21 16:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8910
|1.9866
|2767
|2006.09.21 17:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8911
|1.9866
|2768
|2006.09.21 20:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8925
|1.9866
|2769
|2006.09.22 00:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8930
|1.9866
|2770
|2006.09.22 01:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8933
|1.9866
|2771
|2006.09.22 03:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8936
|1.9866
|2772
|2006.09.22 04:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8948
|1.9866
|2773
|2006.09.22 05:25
|buy
|336
|1.00
|1.9010
|1.8948
|2.0007
|2774
|2006.09.22 06:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8950
|1.9866
|2775
|2006.09.22 06:00
|modify
|336
|1.00
|1.9010
|1.8950
|2.0007
|2776
|2006.09.22 08:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8955
|1.9866
|2777
|2006.09.22 08:00
|modify
|336
|1.00
|1.9010
|1.8955
|2.0007
|2778
|2006.09.22 09:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8960
|1.9866
|2779
|2006.09.22 09:00
|modify
|336
|1.00
|1.9010
|1.8960
|2.0007
|2780
|2006.09.22 10:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8973
|1.9866
|2781
|2006.09.22 10:00
|modify
|336
|1.00
|1.9010
|1.8973
|2.0007
|2782
|2006.09.22 11:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8995
|1.9866
|2783
|2006.09.22 11:00
|modify
|336
|1.00
|1.9010
|1.8995
|2.0007
|2784
|2006.09.22 12:00
|modify
|335
|1.00
|1.8869
|1.8999
|1.9866
|2785
|2006.09.22 12:00
|modify
|336
|1.00
|1.9010
|1.8999
|2.0007
|2786
|2006.09.22 13:40
|buy
|337
|1.00
|1.9017
|1.8999
|2.0014
|2787
|2006.09.22 20:47
|s/l
|335
|1.00
|1.8999
|1.8999
|1.9866
|1299.00
|28985.11
|2788
|2006.09.22 20:47
|s/l
|336
|1.00
|1.8999
|1.8999
|2.0007
|-110.00
|28875.11
|2789
|2006.09.22 20:47
|s/l
|337
|1.00
|1.8999
|1.8999
|2.0014
|-180.00
|28695.11
|2790
|2006.09.27 23:00
|sell
|338
|1.00
|1.8892
|1.8937
|1.7895
|2791
|2006.09.28 02:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8934
|1.7895
|2792
|2006.09.28 06:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8931
|1.7895
|2793
|2006.09.28 07:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8926
|1.7895
|2794
|2006.09.28 08:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8920
|1.7895
|2795
|2006.09.28 10:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8902
|1.7895
|2796
|2006.09.28 11:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8889
|1.7895
|2797
|2006.09.28 12:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8875
|1.7895
|2798
|2006.09.28 13:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8873
|1.7895
|2799
|2006.09.28 16:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8865
|1.7895
|2800
|2006.09.28 17:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8860
|1.7895
|2801
|2006.09.28 18:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8843
|1.7895
|2802
|2006.09.28 20:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8838
|1.7895
|2803
|2006.09.28 23:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8836
|1.7895
|2804
|2006.09.28 23:00
|sell
|339
|1.00
|1.8771
|1.8836
|1.7774
|2805
|2006.09.29 00:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8822
|1.7895
|2806
|2006.09.29 00:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8822
|1.7774
|2807
|2006.09.29 01:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8821
|1.7895
|2808
|2006.09.29 01:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8821
|1.7774
|2809
|2006.09.29 02:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8813
|1.7895
|2810
|2006.09.29 02:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8813
|1.7774
|2811
|2006.09.29 03:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8809
|1.7895
|2812
|2006.09.29 03:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8809
|1.7774
|2813
|2006.09.29 04:25
|sell
|340
|1.00
|1.8772
|1.8809
|1.7775
|2814
|2006.09.29 05:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8806
|1.7895
|2815
|2006.09.29 05:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8806
|1.7774
|2816
|2006.09.29 05:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8806
|1.7775
|2817
|2006.09.29 06:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8799
|1.7895
|2818
|2006.09.29 06:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8799
|1.7774
|2819
|2006.09.29 06:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8799
|1.7775
|2820
|2006.09.29 07:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8796
|1.7895
|2821
|2006.09.29 07:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8796
|1.7774
|2822
|2006.09.29 07:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8796
|1.7775
|2823
|2006.09.29 08:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8786
|1.7895
|2824
|2006.09.29 08:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8786
|1.7774
|2825
|2006.09.29 08:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8786
|1.7775
|2826
|2006.09.29 10:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8780
|1.7895
|2827
|2006.09.29 10:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8780
|1.7774
|2828
|2006.09.29 10:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8780
|1.7775
|2829
|2006.09.29 11:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8751
|1.7895
|2830
|2006.09.29 11:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8751
|1.7774
|2831
|2006.09.29 11:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8751
|1.7775
|2832
|2006.09.29 16:00
|modify
|338
|1.00
|1.8892
|1.8746
|1.7895
|2833
|2006.09.29 16:00
|modify
|339
|1.00
|1.8771
|1.8746
|1.7774
|2834
|2006.09.29 16:00
|modify
|340
|1.00
|1.8772
|1.8746
|1.7775
|2835
|2006.09.29 18:15
|sell
|341
|1.00
|1.8716
|1.8746
|1.7719
|2836
|2006.10.02 00:00
|s/l
|338
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7895
|1460.00
|30155.11
|2837
|2006.10.02 00:00
|s/l
|339
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7774
|250.00
|30405.11
|2838
|2006.10.02 00:00
|s/l
|340
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7775
|260.00
|30665.11
|2839
|2006.10.02 00:00
|s/l
|341
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7719
|-300.00
|30365.11
|2840
|2006.10.03 02:25
|buy
|342
|1.00
|1.8864
|1.8771
|1.9861
|2841
|2006.10.03 03:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8776
|1.9861
|2842
|2006.10.03 04:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8780
|1.9861
|2843
|2006.10.03 05:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8783
|1.9861
|2844
|2006.10.03 06:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8788
|1.9861
|2845
|2006.10.03 07:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8820
|1.9861
|2846
|2006.10.03 08:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8830
|1.9861
|2847
|2006.10.03 09:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8837
|1.9861
|2848
|2006.10.03 10:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8844
|1.9861
|2849
|2006.10.03 11:00
|modify
|342
|1.00
|1.8864
|1.8850
|1.9861
|2850
|2006.10.03 18:25
|buy
|343
|1.00
|1.8865
|1.8850
|1.9862
|2851
|2006.10.04 03:47
|s/l
|342
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9861
|-141.01
|30224.10
|2852
|2006.10.04 03:47
|s/l
|343
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9862
|-151.00
|30073.10
|2853
|2006.10.06 13:55
|sell
|344
|1.00
|1.8787
|1.8795
|1.7790
|2854
|2006.10.06 13:56
|s/l
|344
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.7790
|-80.00
|29993.10
|2855
|2006.10.09 21:15
|sell
|345
|1.00
|1.8675
|1.8718
|1.7678
|2856
|2006.10.10 00:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8711
|1.7678
|2857
|2006.10.10 01:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8709
|1.7678
|2858
|2006.10.10 02:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8703
|1.7678
|2859
|2006.10.10 03:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8699
|1.7678
|2860
|2006.10.10 04:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8697
|1.7678
|2861
|2006.10.10 05:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8695
|1.7678
|2862
|2006.10.10 06:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8690
|1.7678
|2863
|2006.10.10 07:00
|modify
|345
|1.00
|1.8675
|1.8687
|1.7678
|2864
|2006.10.10 08:10
|sell
|346
|1.00
|1.8673
|1.8687
|1.7676
|2865
|2006.10.10 08:18
|s/l
|345
|1.00
|1.8687
|1.8687
|1.7678
|-120.01
|29873.09
|2866
|2006.10.10 08:18
|s/l
|346
|1.00
|1.8687
|1.8687
|1.7676
|-140.00
|29733.09
|2867
|2006.10.11 04:35
|sell
|347
|1.00
|1.8551
|1.8605
|1.7554
|2868
|2006.10.11 05:00
|modify
|347
|1.00
|1.8551
|1.8595
|1.7554
|2869
|2006.10.11 06:00
|modify
|347
|1.00
|1.8551
|1.8590
|1.7554
|2870
|2006.10.11 07:00
|modify
|347
|1.00
|1.8551
|1.8585
|1.7554
|2871
|2006.10.11 08:00
|modify
|347
|1.00
|1.8551
|1.8582
|1.7554
|2872
|2006.10.11 09:00
|modify
|347
|1.00
|1.8551
|1.8580
|1.7554
|2873
|2006.10.11 10:00
|modify
|347
|1.00
|1.8551
|1.8572
|1.7554
|2874
|2006.10.11 10:55
|s/l
|347
|1.00
|1.8572
|1.8572
|1.7554
|-210.00
|29523.09
|2875
|2006.10.13 13:05
|buy
|348
|1.00
|1.8595
|1.8568
|1.9592
|2876
|2006.10.13 14:39
|s/l
|348
|1.00
|1.8568
|1.8568
|1.9592
|-270.00
|29253.09
|2877
|2006.10.18 02:45
|buy
|349
|1.00
|1.8698
|1.8633
|1.9695
|2878
|2006.10.18 03:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8637
|1.9695
|2879
|2006.10.18 04:04
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8641
|1.9695
|2880
|2006.10.18 05:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8643
|1.9695
|2881
|2006.10.18 06:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8649
|1.9695
|2882
|2006.10.18 07:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8662
|1.9695
|2883
|2006.10.18 08:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8669
|1.9695
|2884
|2006.10.18 09:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8680
|1.9695
|2885
|2006.10.18 10:00
|modify
|349
|1.00
|1.8698
|1.8681
|1.9695
|2886
|2006.10.18 14:42
|s/l
|349
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9695
|-170.00
|29083.09
|2887
|2006.10.23 03:30
|buy
|350
|1.00
|1.8823
|1.8782
|1.9820
|2888
|2006.10.23 06:00
|modify
|350
|1.00
|1.8823
|1.8788
|1.9820
|2889
|2006.10.23 07:00
|modify
|350
|1.00
|1.8823
|1.8789
|1.9820
|2890
|2006.10.23 08:00
|modify
|350
|1.00
|1.8823
|1.8797
|1.9820
|2891
|2006.10.23 08:25
|s/l
|350
|1.00
|1.8797
|1.8797
|1.9820
|-260.00
|28823.09
|2892
|2006.10.23 20:55
|sell
|351
|1.00
|1.8732
|1.8768
|1.7735
|2893
|2006.10.24 02:00
|modify
|351
|1.00
|1.8732
|1.8764
|1.7735
|2894
|2006.10.24 03:00
|modify
|351
|1.00
|1.8732
|1.8757
|1.7735
|2895
|2006.10.24 04:00
|modify
|351
|1.00
|1.8732
|1.8751
|1.7735
|2896
|2006.10.24 06:00
|modify
|351
|1.00
|1.8732
|1.8747
|1.7735
|2897
|2006.10.24 07:00
|modify
|351
|1.00
|1.8732
|1.8741
|1.7735
|2898
|2006.10.24 11:00
|modify
|351
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.7735
|2899
|2006.10.24 13:50
|sell
|352
|1.00
|1.8720
|1.8732
|1.7723
|2900
|2006.10.24 17:12
|s/l
|351
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.7735
|0.01
|28823.10
|2901
|2006.10.24 17:12
|s/l
|352
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.7723
|-120.00
|28703.10
|2902
|2006.10.27 09:05
|buy
|353
|1.00
|1.8883
|1.8859
|1.9880
|2903
|2006.10.27 10:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8865
|1.9880
|2904
|2006.10.27 16:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8885
|1.9880
|2905
|2006.10.27 17:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8912
|1.9880
|2906
|2006.10.27 18:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8913
|1.9880
|2907
|2006.10.30 01:10
|buy
|354
|1.00
|1.8959
|1.8913
|1.9956
|2908
|2006.10.30 06:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8914
|1.9880
|2909
|2006.10.30 06:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8914
|1.9956
|2910
|2006.10.30 07:04
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8917
|1.9880
|2911
|2006.10.30 07:04
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8917
|1.9956
|2912
|2006.10.30 08:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8932
|1.9880
|2913
|2006.10.30 08:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8932
|1.9956
|2914
|2006.10.30 09:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8944
|1.9880
|2915
|2006.10.30 09:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8944
|1.9956
|2916
|2006.10.30 16:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8959
|1.9880
|2917
|2006.10.30 16:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8959
|1.9956
|2918
|2006.10.31 00:15
|buy
|355
|1.00
|1.9004
|1.8959
|2.0001
|2919
|2006.10.31 01:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8960
|1.9880
|2920
|2006.10.31 01:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8960
|1.9956
|2921
|2006.10.31 01:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8960
|2.0001
|2922
|2006.10.31 03:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8962
|1.9880
|2923
|2006.10.31 03:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8962
|1.9956
|2924
|2006.10.31 03:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8962
|2.0001
|2925
|2006.10.31 04:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8963
|1.9880
|2926
|2006.10.31 04:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8963
|1.9956
|2927
|2006.10.31 04:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8963
|2.0001
|2928
|2006.10.31 05:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8968
|1.9880
|2929
|2006.10.31 05:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8968
|1.9956
|2930
|2006.10.31 05:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8968
|2.0001
|2931
|2006.10.31 06:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8972
|1.9880
|2932
|2006.10.31 06:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8972
|1.9956
|2933
|2006.10.31 06:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8972
|2.0001
|2934
|2006.10.31 07:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8977
|1.9880
|2935
|2006.10.31 07:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8977
|1.9956
|2936
|2006.10.31 07:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8977
|2.0001
|2937
|2006.10.31 08:00
|modify
|353
|1.00
|1.8883
|1.8981
|1.9880
|2938
|2006.10.31 08:00
|modify
|354
|1.00
|1.8959
|1.8981
|1.9956
|2939
|2006.10.31 08:00
|modify
|355
|1.00
|1.9004
|1.8981
|2.0001
|2940
|2006.10.31 09:27
|s/l
|353
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9880
|978.00
|29681.10
|2941
|2006.10.31 09:27
|s/l
|354
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9956
|219.00
|29900.10
|2942
|2006.10.31 09:27
|s/l
|355
|1.00
|1.8981
|1.8981
|2.0001
|-230.00
|29670.10
|2943
|2006.11.01 05:00
|buy
|356
|1.00
|1.9074
|1.9018
|2.0071
|2944
|2006.11.01 06:00
|modify
|356
|1.00
|1.9074
|1.9020
|2.0071
|2945
|2006.11.01 07:04
|modify
|356
|1.00
|1.9074
|1.9024
|2.0071
|2946
|2006.11.01 08:00
|modify
|356
|1.00
|1.9074
|1.9027
|2.0071
|2947
|2006.11.01 09:00
|modify
|356
|1.00
|1.9074
|1.9051
|2.0071
|2948
|2006.11.01 10:01
|modify
|356
|1.00
|1.9074
|1.9054
|2.0071
|2949
|2006.11.02 08:55
|s/l
|356
|1.00
|1.9054
|1.9054
|2.0071
|-203.00
|29467.10
|2950
|2006.11.03 09:55
|sell
|357
|1.00
|1.9087
|1.9112
|1.8090
|2951
|2006.11.03 10:00
|modify
|357
|1.00
|1.9087
|1.9101
|1.8090
|2952
|2006.11.03 10:30
|s/l
|357
|1.00
|1.9101
|1.9101
|1.8090
|-140.00
|29327.10
|2953
|2006.11.06 00:10
|sell
|358
|1.00
|1.9014
|1.9087
|1.8017
|2954
|2006.11.06 03:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9086
|1.8017
|2955
|2006.11.06 04:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9081
|1.8017
|2956
|2006.11.06 05:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9077
|1.8017
|2957
|2006.11.06 06:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9074
|1.8017
|2958
|2006.11.06 07:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9038
|1.8017
|2959
|2006.11.06 08:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9033
|1.8017
|2960
|2006.11.06 09:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9025
|1.8017
|2961
|2006.11.06 11:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9022
|1.8017
|2962
|2006.11.06 12:00
|modify
|358
|1.00
|1.9014
|1.9003
|1.8017
|2963
|2006.11.06 23:00
|sell
|359
|1.00
|1.8974
|1.9003
|1.7977
|2964
|2006.11.07 02:25
|s/l
|358
|1.00
|1.9003
|1.9003
|1.8017
|110.00
|29437.10
|2965
|2006.11.07 02:25
|s/l
|359
|1.00
|1.9003
|1.9003
|1.7977
|-290.00
|29147.10
|2966
|2006.11.10 21:05
|buy
|360
|1.00
|1.9109
|1.9078
|2.0106
|2967
|2006.11.13 02:00
|modify
|360
|1.00
|1.9109
|1.9089
|2.0106
|2968
|2006.11.13 03:00
|modify
|360
|1.00
|1.9109
|1.9092
|2.0106
|2969
|2006.11.13 04:00
|modify
|360
|1.00
|1.9109
|1.9095
|2.0106
|2970
|2006.11.13 10:36
|s/l
|360
|1.00
|1.9095
|1.9095
|2.0106
|-140.99
|29006.11
|2971
|2006.11.14 01:00
|sell
|361
|1.00
|1.9047
|1.9084
|1.8050
|2972
|2006.11.14 02:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9083
|1.8050
|2973
|2006.11.14 04:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9082
|1.8050
|2974
|2006.11.14 05:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9080
|1.8050
|2975
|2006.11.14 06:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9076
|1.8050
|2976
|2006.11.14 07:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9070
|1.8050
|2977
|2006.11.14 08:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9064
|1.8050
|2978
|2006.11.14 09:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9061
|1.8050
|2979
|2006.11.14 13:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9060
|1.8050
|2980
|2006.11.14 14:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9056
|1.8050
|2981
|2006.11.15 01:05
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9054
|1.8050
|2982
|2006.11.15 02:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9039
|1.8050
|2983
|2006.11.15 03:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9032
|1.8050
|2984
|2006.11.15 04:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9029
|1.8050
|2985
|2006.11.15 05:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9027
|1.8050
|2986
|2006.11.15 06:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.9010
|1.8050
|2987
|2006.11.15 07:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8998
|1.8050
|2988
|2006.11.15 08:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8982
|1.8050
|2989
|2006.11.15 09:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8978
|1.8050
|2990
|2006.11.15 13:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8949
|1.8050
|2991
|2006.11.15 14:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8947
|1.8050
|2992
|2006.11.15 16:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8943
|1.8050
|2993
|2006.11.15 20:10
|sell
|362
|1.00
|1.8904
|1.8943
|1.7907
|2994
|2006.11.16 02:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8934
|1.8050
|2995
|2006.11.16 02:00
|modify
|362
|1.00
|1.8904
|1.8934
|1.7907
|2996
|2006.11.16 03:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8917
|1.8050
|2997
|2006.11.16 03:00
|modify
|362
|1.00
|1.8904
|1.8917
|1.7907
|2998
|2006.11.16 04:05
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8914
|1.8050
|2999
|2006.11.16 04:05
|modify
|362
|1.00
|1.8904
|1.8914
|1.7907
|3000
|2006.11.16 05:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8912
|1.8050
|3001
|2006.11.16 05:00
|modify
|362
|1.00
|1.8904
|1.8912
|1.7907
|3002
|2006.11.16 06:00
|modify
|361
|1.00
|1.9047
|1.8908
|1.8050
|3003
|2006.11.16 06:00
|modify
|362
|1.00
|1.8904
|1.8908
|1.7907
|3004
|2006.11.16 14:30
|s/l
|361
|1.00
|1.8908
|1.8908
|1.8050
|1390.00
|30396.11
|3005
|2006.11.16 14:30
|s/l
|362
|1.00
|1.8908
|1.8908
|1.7907
|-39.99
|30356.12
|3006
|2006.11.21 06:00
|buy
|363
|1.00
|1.8966
|1.8942
|1.9963
|3007
|2006.11.21 08:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8943
|1.9963
|3008
|2006.11.21 09:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8945
|1.9963
|3009
|2006.11.22 04:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8956
|1.9963
|3010
|2006.11.22 05:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8963
|1.9963
|3011
|2006.11.22 06:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8966
|1.9963
|3012
|2006.11.22 07:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8974
|1.9963
|3013
|2006.11.22 08:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8976
|1.9963
|3014
|2006.11.22 09:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8978
|1.9963
|3015
|2006.11.22 10:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8986
|1.9963
|3016
|2006.11.22 11:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.8999
|1.9963
|3017
|2006.11.22 14:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9007
|1.9963
|3018
|2006.11.22 15:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9021
|1.9963
|3019
|2006.11.22 16:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9048
|1.9963
|3020
|2006.11.22 18:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9069
|1.9963
|3021
|2006.11.23 00:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9071
|1.9963
|3022
|2006.11.23 01:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9078
|1.9963
|3023
|2006.11.23 02:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9087
|1.9963
|3024
|2006.11.23 03:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9090
|1.9963
|3025
|2006.11.23 03:35
|buy
|364
|1.00
|1.9137
|1.9090
|2.0134
|3026
|2006.11.23 04:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9095
|1.9963
|3027
|2006.11.23 04:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9095
|2.0134
|3028
|2006.11.23 05:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9098
|1.9963
|3029
|2006.11.23 05:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9098
|2.0134
|3030
|2006.11.23 06:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9110
|1.9963
|3031
|2006.11.23 06:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9110
|2.0134
|3032
|2006.11.23 07:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9113
|1.9963
|3033
|2006.11.23 07:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9113
|2.0134
|3034
|2006.11.23 08:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9124
|1.9963
|3035
|2006.11.23 08:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9124
|2.0134
|3036
|2006.11.23 12:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9126
|1.9963
|3037
|2006.11.23 12:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9126
|2.0134
|3038
|2006.11.24 10:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9135
|1.9963
|3039
|2006.11.24 10:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9135
|2.0134
|3040
|2006.11.24 11:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9246
|1.9963
|3041
|2006.11.24 11:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9246
|2.0134
|3042
|2006.11.27 02:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9301
|1.9963
|3043
|2006.11.27 02:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9301
|2.0134
|3044
|2006.11.27 03:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9308
|1.9963
|3045
|2006.11.27 03:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9308
|2.0134
|3046
|2006.11.27 04:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9312
|1.9963
|3047
|2006.11.27 04:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9312
|2.0134
|3048
|2006.11.27 05:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9314
|1.9963
|3049
|2006.11.27 05:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9314
|2.0134
|3050
|2006.11.27 06:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9319
|1.9963
|3051
|2006.11.27 06:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9319
|2.0134
|3052
|2006.11.27 07:00
|modify
|363
|1.00
|1.8966
|1.9320
|1.9963
|3053
|2006.11.27 07:00
|modify
|364
|1.00
|1.9137
|1.9320
|2.0134
|3054
|2006.11.27 09:58
|s/l
|363
|1.00
|1.9320
|1.9320
|1.9963
|3534.00
|33890.12
|3055
|2006.11.27 09:58
|s/l
|364
|1.00
|1.9320
|1.9320
|2.0134
|1827.99
|35718.11
|3056
|2006.11.29 06:35
|buy
|365
|1.00
|1.9515
|1.9438
|2.0512
|3057
|2006.11.29 07:00
|modify
|365
|1.00
|1.9515
|1.9447
|2.0512
|3058
|2006.11.29 08:00
|modify
|365
|1.00
|1.9515
|1.9455
|2.0512
|3059
|2006.11.29 09:00
|modify
|365
|1.00
|1.9515
|1.9459
|2.0512
|3060
|2006.11.29 11:00
|modify
|365
|1.00
|1.9515
|1.9462
|2.0512
|3061
|2006.11.29 19:23
|s/l
|365
|1.00
|1.9462
|1.9462
|2.0512
|-529.99
|35188.12
|3062
|2006.12.01 00:35
|buy
|366
|1.00
|1.9650
|1.9567
|2.0647
|3063
|2006.12.01 01:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9570
|2.0647
|3064
|2006.12.01 02:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9578
|2.0647
|3065
|2006.12.01 03:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9586
|2.0647
|3066
|2006.12.01 04:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9591
|2.0647
|3067
|2006.12.01 06:04
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9595
|2.0647
|3068
|2006.12.01 07:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9605
|2.0647
|3069
|2006.12.01 08:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9628
|2.0647
|3070
|2006.12.01 09:00
|modify
|366
|1.00
|1.9650
|1.9665
|2.0647
|3071
|2006.12.01 10:35
|s/l
|366
|1.00
|1.9665
|1.9665
|2.0647
|150.00
|35338.12
|3072
|2006.12.04 03:55
|buy
|367
|1.00
|1.9786
|1.9713
|2.0783
|3073
|2006.12.04 04:00
|modify
|367
|1.00
|1.9786
|1.9718
|2.0783
|3074
|2006.12.04 05:00
|modify
|367
|1.00
|1.9786
|1.9723
|2.0783
|3075
|2006.12.04 06:05
|modify
|367
|1.00
|1.9786
|1.9724
|2.0783
|3076
|2006.12.04 08:00
|modify
|367
|1.00
|1.9786
|1.9725
|2.0783
|3077
|2006.12.04 09:00
|modify
|367
|1.00
|1.9786
|1.9753
|2.0783
|3078
|2006.12.04 09:08
|s/l
|367
|1.00
|1.9753
|1.9753
|2.0783
|-330.00
|35008.12
|3079
|2006.12.07 06:00
|sell
|368
|1.00
|1.9676
|1.9699
|1.8679
|3080
|2006.12.07 08:09
|s/l
|368
|1.00
|1.9699
|1.9699
|1.8679
|-230.00
|34778.12
|3081
|2006.12.11 08:45
|sell
|369
|1.00
|1.9531
|1.9627
|1.8534
|3082
|2006.12.11 09:00
|modify
|369
|1.00
|1.9531
|1.9617
|1.8534
|3083
|2006.12.11 10:00
|modify
|369
|1.00
|1.9531
|1.9589
|1.8534
|3084
|2006.12.11 12:00
|modify
|369
|1.00
|1.9531
|1.9587
|1.8534
|3085
|2006.12.11 15:00
|modify
|369
|1.00
|1.9531
|1.9586
|1.8534
|3086
|2006.12.11 17:00
|modify
|369
|1.00
|1.9531
|1.9583
|1.8534
|3087
|2006.12.11 18:15
|s/l
|369
|1.00
|1.9583
|1.9583
|1.8534
|-520.00
|34258.12
|3088
|2006.12.12 09:05
|buy
|370
|1.00
|1.9582
|1.9551
|2.0579
|3089
|2006.12.12 10:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9552
|2.0579
|3090
|2006.12.12 12:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9556
|2.0579
|3091
|2006.12.12 17:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9558
|2.0579
|3092
|2006.12.12 22:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9560
|2.0579
|3093
|2006.12.13 00:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9568
|2.0579
|3094
|2006.12.13 01:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9573
|2.0579
|3095
|2006.12.13 02:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9588
|2.0579
|3096
|2006.12.13 03:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9600
|2.0579
|3097
|2006.12.13 04:09
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9601
|2.0579
|3098
|2006.12.13 05:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9604
|2.0579
|3099
|2006.12.13 06:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9619
|2.0579
|3100
|2006.12.13 07:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9637
|2.0579
|3101
|2006.12.13 07:40
|buy
|371
|1.00
|1.9696
|1.9637
|2.0693
|3102
|2006.12.13 08:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9640
|2.0579
|3103
|2006.12.13 08:00
|modify
|371
|1.00
|1.9696
|1.9640
|2.0693
|3104
|2006.12.13 09:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9642
|2.0579
|3105
|2006.12.13 09:00
|modify
|371
|1.00
|1.9696
|1.9642
|2.0693
|3106
|2006.12.13 12:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9650
|2.0579
|3107
|2006.12.13 12:00
|modify
|371
|1.00
|1.9696
|1.9650
|2.0693
|3108
|2006.12.13 13:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9654
|2.0579
|3109
|2006.12.13 13:00
|modify
|371
|1.00
|1.9696
|1.9654
|2.0693
|3110
|2006.12.13 14:00
|modify
|370
|1.00
|1.9582
|1.9656
|2.0579
|3111
|2006.12.13 14:00
|modify
|371
|1.00
|1.9696
|1.9656
|2.0693
|3112
|2006.12.13 14:33
|s/l
|370
|1.00
|1.9656
|1.9656
|2.0579
|739.00
|34997.12
|3113
|2006.12.13 14:33
|s/l
|371
|1.00
|1.9656
|1.9656
|2.0693
|-400.00
|34597.12
|3114
|2006.12.14 12:15
|buy
|372
|1.00
|1.9656
|1.9642
|2.0653
|3115
|2006.12.14 12:32
|s/l
|372
|1.00
|1.9642
|1.9642
|2.0653
|-140.00
|34457.12
|3116
|2006.12.18 02:50
|sell
|373
|1.00
|1.9542
|1.9654
|1.8545
|3117
|2006.12.18 03:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9647
|1.8545
|3118
|2006.12.18 04:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9641
|1.8545
|3119
|2006.12.18 05:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9640
|1.8545
|3120
|2006.12.18 06:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9637
|1.8545
|3121
|2006.12.18 07:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9609
|1.8545
|3122
|2006.12.18 08:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9591
|1.8545
|3123
|2006.12.18 09:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9574
|1.8545
|3124
|2006.12.18 11:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9569
|1.8545
|3125
|2006.12.18 17:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9557
|1.8545
|3126
|2006.12.18 18:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9543
|1.8545
|3127
|2006.12.19 00:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9540
|1.8545
|3128
|2006.12.19 01:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9539
|1.8545
|3129
|2006.12.19 02:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9531
|1.8545
|3130
|2006.12.19 02:10
|sell
|374
|1.00
|1.9496
|1.9531
|1.8499
|3131
|2006.12.19 03:09
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9519
|1.8545
|3132
|2006.12.19 03:09
|modify
|374
|1.00
|1.9496
|1.9519
|1.8499
|3133
|2006.12.19 04:14
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9514
|1.8545
|3134
|2006.12.19 04:14
|modify
|374
|1.00
|1.9496
|1.9514
|1.8499
|3135
|2006.12.19 05:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9511
|1.8545
|3136
|2006.12.19 05:00
|modify
|374
|1.00
|1.9496
|1.9511
|1.8499
|3137
|2006.12.19 06:00
|modify
|373
|1.00
|1.9542
|1.9505
|1.8545
|3138
|2006.12.19 06:00
|modify
|374
|1.00
|1.9496
|1.9505
|1.8499
|3139
|2006.12.19 08:00
|close
|373
|1.00
|1.9495
|1.9505
|1.8545
|470.00
|34927.12
|3140
|2006.12.19 08:00
|close
|374
|1.00
|1.9496
|1.9505
|1.8499
|0.00
|34927.12
|3141
|2006.12.20 09:00
|buy
|375
|1.00
|1.9695
|1.9668
|2.0692
|3142
|2006.12.20 16:37
|s/l
|375
|1.00
|1.9668
|1.9668
|2.0692
|-270.00
|34657.12
|3143
|2006.12.27 02:55
|sell
|376
|1.00
|1.9557
|1.9588
|1.8560
|3144
|2006.12.27 03:37
|s/l
|376
|1.00
|1.9588
|1.9588
|1.8560
|-310.00
|34347.12
|3145
|2006.12.27 23:30
|sell
|377
|1.00
|1.9593
|1.9619
|1.8596
|3146
|2006.12.28 06:00
|modify
|377
|1.00
|1.9593
|1.9616
|1.8596
|3147
|2006.12.28 07:00
|modify
|377
|1.00
|1.9593
|1.9611
|1.8596
|3148
|2006.12.28 08:00
|modify
|377
|1.00
|1.9593
|1.9605
|1.8596
|3149
|2006.12.28 12:05
|s/l
|377
|1.00
|1.9605
|1.9605
|1.8596
|-120.00
|34227.12
|3150
|2006.12.29 01:35
|buy
|378
|1.00
|1.9612
|1.9596
|2.0609
|3151
|2006.12.29 10:03
|modify
|378
|1.00
|1.9612
|1.9606
|2.0609
|3152
|2006.12.29 10:49
|s/l
|378
|1.00
|1.9606
|1.9606
|2.0609
|-59.99
|34167.13
|3153
|2007.01.03 00:50
|buy
|379
|1.00
|1.9727
|1.9651
|2.0724
|3154
|2007.01.03 01:00
|modify
|379
|1.00
|1.9727
|1.9662
|2.0724
|3155
|2007.01.03 02:00
|modify
|379
|1.00
|1.9727
|1.9666
|2.0724
|3156
|2007.01.03 03:00
|modify
|379
|1.00
|1.9727
|1.9675
|2.0724
|3157
|2007.01.03 04:00
|modify
|379
|1.00
|1.9727
|1.9678
|2.0724
|3158
|2007.01.03 05:00
|modify
|379
|1.00
|1.9727
|1.9687
|2.0724
|3159
|2007.01.03 06:00
|modify
|379
|1.00
|1.9727
|1.9699
|2.0724
|3160
|2007.01.03 08:10
|buy
|380
|1.00
|1.9713
|1.9699
|2.0710
|3161
|2007.01.03 10:33
|s/l
|379
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0724
|-280.01
|33887.12
|3162
|2007.01.03 10:33
|s/l
|380
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0710
|-140.01
|33747.11
|3163
|2007.01.04 00:50
|sell
|381
|1.00
|1.9516
|1.9628
|1.8519
|3164
|2007.01.04 02:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9627
|1.8519
|3165
|2007.01.04 03:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9608
|1.8519
|3166
|2007.01.04 04:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9599
|1.8519
|3167
|2007.01.04 05:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9597
|1.8519
|3168
|2007.01.04 06:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9586
|1.8519
|3169
|2007.01.04 07:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9578
|1.8519
|3170
|2007.01.04 08:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9562
|1.8519
|3171
|2007.01.04 09:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9558
|1.8519
|3172
|2007.01.04 10:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9556
|1.8519
|3173
|2007.01.04 11:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9502
|1.8519
|3174
|2007.01.04 12:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9499
|1.8519
|3175
|2007.01.05 01:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9494
|1.8519
|3176
|2007.01.05 02:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9488
|1.8519
|3177
|2007.01.05 04:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9487
|1.8519
|3178
|2007.01.05 05:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9475
|1.8519
|3179
|2007.01.05 06:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9458
|1.8519
|3180
|2007.01.05 07:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9441
|1.8519
|3181
|2007.01.05 08:00
|modify
|381
|1.00
|1.9516
|1.9433
|1.8519
|3182
|2007.01.05 08:54
|s/l
|381
|1.00
|1.9433
|1.9433
|1.8519
|830.00
|34577.11
|3183
|2007.01.08 06:35
|sell
|382
|1.00
|1.9305
|1.9382
|1.8308
|3184
|2007.01.08 07:00
|modify
|382
|1.00
|1.9305
|1.9351
|1.8308
|3185
|2007.01.08 08:00
|modify
|382
|1.00
|1.9305
|1.9347
|1.8308
|3186
|2007.01.08 09:00
|modify
|382
|1.00
|1.9305
|1.9339
|1.8308
|3187
|2007.01.08 09:32
|s/l
|382
|1.00
|1.9339
|1.9339
|1.8308
|-340.00
|34237.11
|3188
|2007.01.09 15:05
|buy
|383
|1.00
|1.9408
|1.9381
|2.0405
|3189
|2007.01.10 00:00
|modify
|383
|1.00
|1.9408
|1.9383
|2.0405
|3190
|2007.01.10 01:04
|s/l
|383
|1.00
|1.9383
|1.9383
|2.0405
|-251.00
|33986.11
|3191
|2007.01.16 01:15
|buy
|384
|1.00
|1.9632
|1.9589
|2.0629
|3192
|2007.01.16 02:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9593
|2.0629
|3193
|2007.01.16 03:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9595
|2.0629
|3194
|2007.01.16 06:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9597
|2.0629
|3195
|2007.01.16 07:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9603
|2.0629
|3196
|2007.01.16 08:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9609
|2.0629
|3197
|2007.01.16 10:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9628
|2.0629
|3198
|2007.01.16 12:00
|modify
|384
|1.00
|1.9632
|1.9629
|2.0629
|3199
|2007.01.16 15:52
|s/l
|384
|1.00
|1.9629
|1.9629
|2.0629
|-30.00
|33956.11
|3200
|2007.01.23 19:30
|buy
|385
|1.00
|1.9837
|1.9820
|2.0834
|3201
|2007.01.23 19:41
|s/l
|385
|1.00
|1.9820
|1.9820
|2.0834
|-170.00
|33786.11
|3202
|2007.01.26 08:25
|sell
|386
|1.00
|1.9667
|1.9720
|1.8670
|3203
|2007.01.26 09:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9714
|1.8670
|3204
|2007.01.26 11:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9711
|1.8670
|3205
|2007.01.26 12:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9703
|1.8670
|3206
|2007.01.26 13:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9697
|1.8670
|3207
|2007.01.26 14:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9684
|1.8670
|3208
|2007.01.26 16:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9675
|1.8670
|3209
|2007.01.29 00:55
|sell
|387
|1.00
|1.9613
|1.9675
|1.8616
|3210
|2007.01.29 02:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9669
|1.8670
|3211
|2007.01.29 02:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9669
|1.8616
|3212
|2007.01.29 04:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9665
|1.8670
|3213
|2007.01.29 04:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9665
|1.8616
|3214
|2007.01.29 05:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9660
|1.8670
|3215
|2007.01.29 05:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9660
|1.8616
|3216
|2007.01.29 06:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9658
|1.8670
|3217
|2007.01.29 06:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9658
|1.8616
|3218
|2007.01.29 07:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9648
|1.8670
|3219
|2007.01.29 07:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9648
|1.8616
|3220
|2007.01.29 08:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9633
|1.8670
|3221
|2007.01.29 08:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9633
|1.8616
|3222
|2007.01.29 09:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9627
|1.8670
|3223
|2007.01.29 09:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9627
|1.8616
|3224
|2007.01.30 02:00
|modify
|386
|1.00
|1.9667
|1.9626
|1.8670
|3225
|2007.01.30 02:00
|modify
|387
|1.00
|1.9613
|1.9626
|1.8616
|3226
|2007.01.30 02:48
|s/l
|386
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.8670
|410.00
|34196.11
|3227
|2007.01.30 02:48
|s/l
|387
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.8616
|-130.00
|34066.11
|3228
|2007.01.30 15:00
|buy
|388
|1.00
|1.9628
|1.9620
|2.0625
|3229
|2007.01.30 15:33
|s/l
|388
|1.00
|1.9620
|1.9620
|2.0625
|-80.00
|33986.11
|3230
|2007.02.01 04:00
|buy
|389
|1.00
|1.9631
|1.9531
|2.0628
|3231
|2007.02.01 06:04
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9543
|2.0628
|3232
|2007.02.01 07:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9555
|2.0628
|3233
|2007.02.01 08:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9573
|2.0628
|3234
|2007.02.01 09:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9587
|2.0628
|3235
|2007.02.01 12:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9592
|2.0628
|3236
|2007.02.01 14:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9605
|2.0628
|3237
|2007.02.01 16:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9613
|2.0628
|3238
|2007.02.01 17:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9625
|2.0628
|3239
|2007.02.01 18:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9639
|2.0628
|3240
|2007.02.02 03:04
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9643
|2.0628
|3241
|2007.02.02 04:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9646
|2.0628
|3242
|2007.02.02 05:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9651
|2.0628
|3243
|2007.02.02 06:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9656
|2.0628
|3244
|2007.02.02 07:00
|modify
|389
|1.00
|1.9631
|1.9664
|2.0628
|3245
|2007.02.02 08:19
|s/l
|389
|1.00
|1.9664
|1.9664
|2.0628
|329.00
|34315.11
|3246
|2007.02.06 01:30
|sell
|390
|1.00
|1.9610
|1.9637
|1.8613
|3247
|2007.02.06 02:00
|modify
|390
|1.00
|1.9610
|1.9634
|1.8613
|3248
|2007.02.06 03:00
|modify
|390
|1.00
|1.9610
|1.9629
|1.8613
|3249
|2007.02.06 04:00
|modify
|390
|1.00
|1.9610
|1.9624
|1.8613
|3250
|2007.02.06 05:00
|modify
|390
|1.00
|1.9610
|1.9619
|1.8613
|3251
|2007.02.06 06:20
|modify
|390
|1.00
|1.9610
|1.9610
|1.8613
|3252
|2007.02.06 08:00
|modify
|390
|1.00
|1.9610
|1.9607
|1.8613
|3253
|2007.02.06 08:05
|s/l
|390
|1.00
|1.9607
|1.9607
|1.8613
|30.00
|34345.11
|3254
|2007.02.07 02:10
|buy
|391
|1.00
|1.9687
|1.9644
|2.0684
|3255
|2007.02.07 03:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9647
|2.0684
|3256
|2007.02.07 04:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9653
|2.0684
|3257
|2007.02.07 06:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9661
|2.0684
|3258
|2007.02.07 07:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9666
|2.0684
|3259
|2007.02.07 08:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9668
|2.0684
|3260
|2007.02.08 03:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9669
|2.0684
|3261
|2007.02.08 08:00
|modify
|391
|1.00
|1.9687
|1.9674
|2.0684
|3262
|2007.02.08 08:30
|buy
|392
|1.00
|1.9694
|1.9674
|2.0691
|3263
|2007.02.08 08:33
|s/l
|391
|1.00
|1.9674
|1.9674
|2.0684
|-133.00
|34212.11
|3264
|2007.02.08 08:33
|s/l
|392
|1.00
|1.9674
|1.9674
|2.0691
|-200.00
|34012.11
|3265
|2007.02.09 00:30
|sell
|393
|1.00
|1.9590
|1.9661
|1.8593
|3266
|2007.02.09 01:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9651
|1.8593
|3267
|2007.02.09 02:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9647
|1.8593
|3268
|2007.02.09 03:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9645
|1.8593
|3269
|2007.02.09 04:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9638
|1.8593
|3270
|2007.02.09 05:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9616
|1.8593
|3271
|2007.02.09 06:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9608
|1.8593
|3272
|2007.02.09 07:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9603
|1.8593
|3273
|2007.02.09 08:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9594
|1.8593
|3274
|2007.02.09 10:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9565
|1.8593
|3275
|2007.02.09 11:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9564
|1.8593
|3276
|2007.02.09 12:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9547
|1.8593
|3277
|2007.02.09 17:40
|sell
|394
|1.00
|1.9505
|1.9547
|1.8508
|3278
|2007.02.12 04:00
|modify
|393
|1.00
|1.9590
|1.9545
|1.8593
|3279
|2007.02.12 04:00
|modify
|394
|1.00
|1.9505
|1.9545
|1.8508
|3280
|2007.02.12 07:01
|s/l
|393
|1.00
|1.9545
|1.9545
|1.8593
|450.00
|34462.11
|3281
|2007.02.12 07:01
|s/l
|394
|1.00
|1.9545
|1.9545
|1.8508
|-400.00
|34062.11
|3282
|2007.02.13 03:15
|sell
|395
|1.00
|1.9482
|1.9512
|1.8485
|3283
|2007.02.13 04:00
|modify
|395
|1.00
|1.9482
|1.9511
|1.8485
|3284
|2007.02.13 05:00
|modify
|395
|1.00
|1.9482
|1.9506
|1.8485
|3285
|2007.02.13 06:00
|modify
|395
|1.00
|1.9482
|1.9499
|1.8485
|3286
|2007.02.13 06:12
|s/l
|395
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.8485
|-170.00
|33892.11
|3287
|2007.02.19 18:30
|sell
|396
|1.00
|1.9524
|1.9533
|1.8527
|3288
|2007.02.19 18:52
|s/l
|396
|1.00
|1.9533
|1.9533
|1.8527
|-90.00
|33802.11
|3289
|2007.02.23 01:25
|buy
|397
|1.00
|1.9563
|1.9508
|2.0560
|3290
|2007.02.23 02:00
|modify
|397
|1.00
|1.9563
|1.9516
|2.0560
|3291
|2007.02.23 03:00
|modify
|397
|1.00
|1.9563
|1.9518
|2.0560
|3292
|2007.02.23 03:59
|close at stop
|397
|1.00
|1.9556
|1.9518
|2.0560
|-70.00
|33732.11