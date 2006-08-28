Alpari Ltd

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Summary:
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Balance: 51 413.38 Equity: 51 413.38 Free Margin: 51 413.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 884.15 Gross Loss: 10 470.77 Total Net Profit: 1 413.38
Profit Factor: 1.13 Expected Payoff: 6.45  
Absolute Drawdown: 2 072.23 Maximal Drawdown: 3 587.21 (6.96%) Relative Drawdown: 6.96% (3 587.21)
 
Total Trades: 219 Short Positions (won %): 100 (49.00%) Long Positions (won %): 119 (63.87%)
Profit Trades (% of total): 125 (57.08%) Loss trades (% of total): 94 (42.92%)
Largest profit trade: 1 492.60 loss trade: -702.31
Average profit trade: 95.07 loss trade: -111.39
Maximum consecutive wins ($): 10 (838.54) consecutive losses ($): 7 (-2 330.50)
Maximal consecutive profit (count): 2 023.69 (2) consecutive loss (count): -2 330.50 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2