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|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
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|Taxes
|Swap
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|0.00
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|11108979
|2007.03.05 00:02
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|2007.03.05 01:00
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|2007.03.05 01:00
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|SELL
|11111661
|2007.03.05 01:00
|buy stop
|1.00
|usdjpy
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|BUY
|11111664
|2007.03.05 01:00
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|113.98
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|0.00
|115.36
|SELL
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 413.38
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51 413.38
|Equity:
|51 413.38
|Free Margin:
|51 413.38
|Details:
|Gross Profit:
|11 884.15
|Gross Loss:
|10 470.77
|Total Net Profit:
|1 413.38
|Profit Factor:
|1.13
|Expected Payoff:
|6.45
|Absolute Drawdown:
|2 072.23
|Maximal Drawdown:
|3 587.21 (6.96%)
|Relative Drawdown:
|6.96% (3 587.21)
|Total Trades:
|219
|Short Positions (won %):
|100 (49.00%)
|Long Positions (won %):
|119 (63.87%)
|Profit Trades (% of total):
|125 (57.08%)
|Loss trades (% of total):
|94 (42.92%)
|Largest
|profit trade:
|1 492.60
|loss trade:
|-702.31
|Average
|profit trade:
|95.07
|loss trade:
|-111.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (838.54)
|consecutive losses ($):
|7 (-2 330.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 023.69 (2)
|consecutive loss (count):
|-2 330.50 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2