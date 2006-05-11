Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition_281206_Cat2_SMA_Lot2
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.17 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=2; UseFiboLotSizeProgression=false;
UseConservativeRSX_Signals=false;
RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=24; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=8; LongPips=18; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=24; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=8; ShortPips=18; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|3929
|Ticks modelled
|1202985
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|13692.23
|Gross profit
|37577.31
|Gross loss
|-23885.08
|Profit factor
|1.57
|Expected payoff
|7.78
|Absolute drawdown
|10.00
|Maximal drawdown
|775.69 (0.75%)
|Relative drawdown
|0.75% (775.69)
|Total trades
|1760
|Short positions (won %)
|871 (68.66%)
|Long positions (won %)
|889 (67.72%)
|Profit trades (% of total)
|1200 (68.18%)
|Loss trades (% of total)
|560 (31.82%)
|Largest
|profit trade
|522.45
|loss trade
|-172.81
|Average
|profit trade
|31.31
|loss trade
|-42.65
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (414.36)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-775.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|776.96 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-775.69 (7)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 12:00
|buy
|1
|0.10
|1.1848
|0.0000
|1.1872
|2
|2006.01.02 14:41
|buy
|2
|0.10
|1.1829
|0.0000
|1.1853
|3
|2006.01.02 17:27
|buy
|3
|0.10
|1.1805
|0.0000
|1.1829
|4
|2006.01.02 17:27
|t/p
|3
|0.10
|1.1829
|0.0000
|1.1829
|24.00
|100024.00
|5
|2006.01.02 17:27
|close
|2
|0.10
|1.1829
|0.0000
|1.1853
|0.00
|100024.00
|6
|2006.01.02 17:27
|close
|1
|0.10
|1.1814
|0.0000
|1.1872
|-34.00
|99990.00
|7
|2006.01.02 20:00
|sell
|4
|0.10
|1.1819
|0.0000
|1.1795
|8
|2006.01.03 01:19
|sell
|5
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1814
|9
|2006.01.03 02:55
|sell
|6
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1832
|10
|2006.01.03 03:24
|sell
|7
|0.20
|1.1876
|0.0000
|1.1852
|11
|2006.01.03 04:15
|buy
|8
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1896
|12
|2006.01.03 06:08
|sell
|9
|0.40
|1.1895
|0.0000
|1.1871
|13
|2006.01.03 06:28
|t/p
|8
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1896
|24.00
|100014.00
|14
|2006.01.03 08:00
|buy
|10
|0.10
|1.1879
|0.0000
|1.1903
|15
|2006.01.03 10:11
|t/p
|9
|0.40
|1.1871
|0.0000
|1.1871
|96.00
|100110.00
|16
|2006.01.03 10:11
|close
|7
|0.20
|1.1869
|0.0000
|1.1852
|14.00
|100124.00
|17
|2006.01.03 10:11
|close
|6
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1832
|-15.00
|100109.00
|18
|2006.01.03 10:11
|close
|5
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.1814
|-32.00
|100077.00
|19
|2006.01.03 10:11
|close
|4
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1795
|-51.29
|100025.71
|20
|2006.01.03 15:30
|t/p
|10
|0.10
|1.1903
|0.0000
|1.1903
|24.00
|100049.71
|21
|2006.01.03 17:00
|buy
|11
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.2002
|22
|2006.01.03 20:02
|t/p
|11
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.2002
|24.00
|100073.71
|23
|2006.01.03 20:02
|buy
|12
|0.10
|1.2005
|0.0000
|1.2029
|24
|2006.01.03 21:18
|t/p
|12
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2029
|24.00
|100097.71
|25
|2006.01.03 21:18
|buy
|13
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2056
|26
|2006.01.03 21:58
|buy
|14
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.2038
|27
|2006.01.04 01:42
|t/p
|14
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2038
|22.85
|100120.56
|28
|2006.01.04 01:42
|close
|13
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2056
|4.85
|100125.41
|29
|2006.01.04 01:42
|buy
|15
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2067
|30
|2006.01.04 03:07
|t/p
|15
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|24.00
|100149.41
|31
|2006.01.04 03:07
|buy
|16
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2094
|32
|2006.01.04 07:59
|buy
|17
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2073
|33
|2006.01.04 10:19
|t/p
|17
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|24.00
|100173.41
|34
|2006.01.04 10:19
|close
|16
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2094
|4.00
|100177.41
|35
|2006.01.04 14:15
|buy
|18
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2106
|36
|2006.01.04 18:23
|t/p
|18
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|24.00
|100201.41
|37
|2006.01.04 19:00
|buy
|19
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2154
|38
|2006.01.04 23:10
|buy
|20
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2136
|39
|2006.01.05 08:45
|buy
|21
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2117
|40
|2006.01.05 11:57
|buy
|22
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2098
|41
|2006.01.05 13:50
|t/p
|22
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|48.00
|100249.41
|42
|2006.01.05 13:50
|close
|21
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2117
|6.00
|100255.41
|43
|2006.01.05 13:50
|close
|20
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2136
|-16.45
|100238.96
|44
|2006.01.05 13:51
|close
|19
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2154
|-40.45
|100198.50
|45
|2006.01.06 15:30
|buy
|23
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2170
|46
|2006.01.06 17:12
|buy
|24
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2151
|47
|2006.01.06 18:01
|t/p
|24
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2151
|24.00
|100222.50
|48
|2006.01.06 18:01
|close
|23
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2170
|7.00
|100229.50
|49
|2006.01.06 18:01
|buy
|25
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|50
|2006.01.09 01:03
|buy
|26
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2159
|51
|2006.01.09 02:16
|sell
|27
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2114
|52
|2006.01.09 08:26
|buy
|28
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2140
|53
|2006.01.09 08:26
|t/p
|27
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|24.00
|100253.50
|54
|2006.01.09 09:36
|buy
|29
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2122
|55
|2006.01.09 10:08
|buy
|30
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2103
|56
|2006.01.09 10:15
|sell
|31
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2049
|57
|2006.01.09 11:02
|sell
|32
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2067
|58
|2006.01.09 16:13
|t/p
|32
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|24.00
|100277.50
|59
|2006.01.09 16:13
|close
|31
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2049
|6.00
|100283.50
|60
|2006.01.09 16:13
|sell
|33
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2039
|61
|2006.01.09 16:28
|sell
|34
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2060
|62
|2006.01.09 17:17
|t/p
|34
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2060
|24.00
|100307.50
|63
|2006.01.09 17:17
|buy
|35
|0.60
|1.2059
|0.0000
|1.2083
|64
|2006.01.09 17:17
|close
|33
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|4.00
|100311.50
|65
|2006.01.09 17:17
|sell
|36
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2031
|66
|2006.01.09 18:33
|sell
|37
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2049
|67
|2006.01.09 18:37
|t/p
|35
|0.60
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|144.00
|100455.50
|68
|2006.01.09 18:37
|close
|30
|0.40
|1.2084
|0.0000
|1.2103
|20.00
|100475.50
|69
|2006.01.09 18:37
|close
|29
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2122
|-20.00
|100455.50
|70
|2006.01.09 18:37
|close
|28
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2140
|-30.00
|100425.50
|71
|2006.01.09 18:37
|close
|26
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2159
|-50.00
|100375.50
|72
|2006.01.09 18:37
|close
|25
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2178
|-67.15
|100308.35
|73
|2006.01.09 20:46
|sell
|38
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2067
|74
|2006.01.10 01:04
|t/p
|38
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|24.71
|100333.06
|75
|2006.01.10 01:04
|close
|37
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2049
|7.71
|100340.77
|76
|2006.01.10 01:04
|close
|36
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2031
|-10.29
|100330.48
|77
|2006.01.10 05:02
|sell
|39
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2039
|78
|2006.01.10 08:43
|t/p
|39
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|24.00
|100354.48
|79
|2006.01.10 08:43
|sell
|40
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.2012
|80
|2006.01.10 08:58
|sell
|41
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2031
|81
|2006.01.10 09:10
|sell
|42
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2050
|82
|2006.01.10 11:00
|buy
|43
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2104
|83
|2006.01.10 11:11
|sell
|44
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2069
|84
|2006.01.10 11:15
|t/p
|43
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|24.00
|100378.48
|85
|2006.01.10 11:15
|buy
|45
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2132
|86
|2006.01.10 12:22
|buy
|46
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2114
|87
|2006.01.10 14:01
|buy
|47
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2094
|88
|2006.01.10 14:02
|t/p
|44
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|48.00
|100426.48
|89
|2006.01.10 14:02
|close
|42
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2050
|5.00
|100431.48
|90
|2006.01.10 14:02
|close
|41
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2031
|-15.00
|100416.48
|91
|2006.01.10 14:03
|close
|40
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2012
|-33.00
|100383.48
|92
|2006.01.10 14:15
|sell
|48
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2039
|93
|2006.01.10 14:41
|buy
|49
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2075
|94
|2006.01.10 16:05
|t/p
|49
|0.20
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|48.00
|100431.48
|95
|2006.01.10 16:05
|close
|47
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2094
|6.00
|100437.48
|96
|2006.01.10 16:05
|close
|46
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2114
|-19.00
|100418.48
|97
|2006.01.10 16:06
|close
|45
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2132
|-38.00
|100380.48
|98
|2006.01.10 17:05
|sell
|50
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2058
|99
|2006.01.10 23:23
|t/p
|50
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|24.00
|100404.48
|100
|2006.01.10 23:23
|close
|48
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2039
|6.00
|100410.48
|101
|2006.01.10 23:23
|sell
|51
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2031
|102
|2006.01.11 04:02
|sell
|52
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2050
|103
|2006.01.11 09:41
|t/p
|52
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|24.00
|100434.48
|104
|2006.01.11 09:41
|close
|51
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2031
|6.71
|100441.18
|105
|2006.01.11 09:41
|sell
|53
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2022
|106
|2006.01.11 11:35
|sell
|54
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2040
|107
|2006.01.11 12:41
|sell
|55
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2058
|108
|2006.01.11 13:45
|buy
|56
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2117
|109
|2006.01.11 15:25
|sell
|57
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2077
|110
|2006.01.11 17:48
|t/p
|56
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|24.00
|100465.18
|111
|2006.01.11 17:48
|buy
|58
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2147
|112
|2006.01.11 17:48
|sell
|59
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2096
|113
|2006.01.11 18:06
|sell
|60
|0.60
|1.2139
|0.0000
|1.2115
|114
|2006.01.12 02:42
|t/p
|58
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|20.55
|100485.73
|115
|2006.01.12 10:10
|sell
|61
|1.20
|1.2159
|0.0000
|1.2135
|116
|2006.01.12 13:01
|t/p
|61
|1.20
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|288.00
|100773.73
|117
|2006.01.12 13:01
|close
|60
|0.60
|1.2134
|0.0000
|1.2115
|42.73
|100816.47
|118
|2006.01.12 13:01
|close
|59
|0.40
|1.2134
|0.0000
|1.2096
|-47.51
|100768.96
|119
|2006.01.12 13:01
|close
|57
|0.20
|1.2134
|0.0000
|1.2077
|-61.76
|100707.20
|120
|2006.01.12 13:02
|close
|55
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2058
|-50.88
|100656.32
|121
|2006.01.12 13:02
|close
|54
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2040
|-69.88
|100586.45
|122
|2006.01.12 13:02
|close
|53
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2022
|-86.88
|100499.57
|123
|2006.01.12 14:30
|sell
|62
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2085
|124
|2006.01.12 14:56
|t/p
|62
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|24.00
|100523.57
|125
|2006.01.12 14:56
|sell
|63
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2057
|126
|2006.01.12 15:05
|t/p
|63
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|24.00
|100547.57
|127
|2006.01.12 15:05
|sell
|64
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2030
|128
|2006.01.12 15:27
|t/p
|64
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2030
|24.00
|100571.57
|129
|2006.01.12 15:27
|sell
|65
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2002
|130
|2006.01.13 00:20
|sell
|66
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2020
|131
|2006.01.13 08:01
|sell
|67
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2040
|132
|2006.01.13 09:15
|buy
|68
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2095
|133
|2006.01.13 13:54
|buy
|69
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2075
|134
|2006.01.13 13:59
|t/p
|67
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2040
|24.00
|100595.57
|135
|2006.01.13 13:59
|close
|66
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2020
|4.00
|100599.57
|136
|2006.01.13 13:59
|close
|65
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2002
|-12.29
|100587.27
|137
|2006.01.13 14:39
|t/p
|69
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|24.00
|100611.27
|138
|2006.01.13 14:39
|close
|68
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2095
|5.00
|100616.27
|139
|2006.01.13 14:39
|buy
|70
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2104
|140
|2006.01.13 14:54
|buy
|71
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2086
|141
|2006.01.13 16:47
|t/p
|71
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|24.00
|100640.27
|142
|2006.01.13 16:47
|close
|70
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2104
|6.00
|100646.27
|143
|2006.01.13 17:00
|buy
|72
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2102
|144
|2006.01.13 17:41
|t/p
|72
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|24.00
|100670.27
|145
|2006.01.13 17:41
|buy
|73
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2131
|146
|2006.01.13 18:38
|t/p
|73
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|24.00
|100694.27
|147
|2006.01.13 18:38
|buy
|74
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2160
|148
|2006.01.16 00:49
|t/p
|74
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|22.85
|100717.12
|149
|2006.01.16 00:49
|buy
|75
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2188
|150
|2006.01.16 03:16
|buy
|76
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2168
|151
|2006.01.16 13:04
|buy
|77
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|152
|2006.01.16 14:30
|sell
|78
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2092
|153
|2006.01.17 01:53
|buy
|79
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2130
|154
|2006.01.17 01:56
|t/p
|78
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|24.71
|100741.83
|155
|2006.01.17 01:56
|sell
|80
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2062
|156
|2006.01.17 01:56
|buy
|81
|0.40
|1.2087
|0.0000
|1.2111
|157
|2006.01.17 03:08
|sell
|82
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2081
|158
|2006.01.17 03:31
|t/p
|81
|0.40
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|96.00
|100837.83
|159
|2006.01.17 03:31
|close
|79
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.2130
|12.00
|100849.83
|160
|2006.01.17 03:31
|close
|77
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2150
|-18.15
|100831.68
|161
|2006.01.17 03:32
|close
|76
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2168
|-37.15
|100794.53
|162
|2006.01.17 03:32
|close
|75
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2188
|-59.15
|100735.38
|163
|2006.01.17 07:00
|buy
|83
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2141
|164
|2006.01.17 07:31
|sell
|84
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2100
|165
|2006.01.17 12:12
|t/p
|84
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|24.00
|100759.38
|166
|2006.01.17 12:12
|buy
|85
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2122
|167
|2006.01.17 12:12
|close
|82
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2081
|7.00
|100766.38
|168
|2006.01.17 12:12
|close
|80
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2062
|-11.00
|100755.38
|169
|2006.01.17 12:12
|sell
|86
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2070
|170
|2006.01.17 12:29
|buy
|87
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2104
|171
|2006.01.17 12:41
|t/p
|86
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|24.00
|100779.38
|172
|2006.01.17 12:41
|sell
|88
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2042
|173
|2006.01.17 12:44
|buy
|89
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2086
|174
|2006.01.17 13:33
|t/p
|89
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|48.00
|100827.38
|175
|2006.01.17 13:33
|close
|87
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2104
|7.00
|100834.38
|176
|2006.01.17 13:33
|sell
|90
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2063
|177
|2006.01.17 13:33
|close
|85
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2122
|-11.00
|100823.38
|178
|2006.01.17 13:33
|close
|83
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2141
|-37.00
|100786.38
|179
|2006.01.17 15:13
|t/p
|90
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|24.00
|100810.38
|180
|2006.01.17 15:13
|close
|88
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2042
|4.00
|100814.38
|181
|2006.01.17 15:13
|sell
|91
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2038
|182
|2006.01.17 17:11
|sell
|92
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2056
|183
|2006.01.17 21:20
|sell
|93
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2075
|184
|2006.01.18 00:30
|buy
|94
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2138
|185
|2006.01.18 01:39
|buy
|95
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2119
|186
|2006.01.18 07:24
|buy
|96
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2101
|187
|2006.01.18 08:46
|t/p
|96
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|24.00
|100838.38
|188
|2006.01.18 08:46
|close
|95
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2119
|6.00
|100844.38
|189
|2006.01.18 08:47
|close
|94
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2138
|-11.00
|100833.38
|190
|2006.01.18 08:59
|sell
|97
|0.20
|1.2120
|0.0000
|1.2096
|191
|2006.01.18 09:51
|sell
|98
|0.40
|1.2139
|0.0000
|1.2115
|192
|2006.01.18 10:59
|t/p
|98
|0.40
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|96.00
|100929.38
|193
|2006.01.18 10:59
|close
|97
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2096
|14.00
|100943.38
|194
|2006.01.18 10:59
|close
|93
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2075
|-14.29
|100929.09
|195
|2006.01.18 10:59
|close
|92
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2056
|-34.29
|100894.80
|196
|2006.01.18 10:59
|close
|91
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2038
|-50.29
|100844.50
|197
|2006.01.18 12:00
|buy
|99
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|198
|2006.01.18 15:34
|t/p
|99
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|24.00
|100868.50
|199
|2006.01.18 15:34
|buy
|100
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2180
|200
|2006.01.18 16:01
|buy
|101
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2160
|201
|2006.01.18 16:12
|buy
|102
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2142
|202
|2006.01.18 16:17
|buy
|103
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2124
|203
|2006.01.18 17:44
|buy
|104
|0.40
|1.2081
|0.0000
|1.2105
|204
|2006.01.18 19:30
|sell
|105
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2064
|205
|2006.01.18 20:50
|t/p
|104
|0.40
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|96.00
|100964.50
|206
|2006.01.18 20:50
|close
|103
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2124
|10.00
|100974.50
|207
|2006.01.18 20:50
|close
|102
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2142
|-15.00
|100959.50
|208
|2006.01.18 20:50
|close
|101
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2160
|-31.00
|100928.50
|209
|2006.01.18 20:51
|close
|100
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2180
|-53.00
|100875.50
|210
|2006.01.18 20:54
|sell
|106
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2082
|211
|2006.01.19 00:00
|buy
|107
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2144
|212
|2006.01.19 01:18
|buy
|108
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2125
|213
|2006.01.19 08:43
|buy
|109
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2106
|214
|2006.01.19 08:44
|t/p
|106
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|26.12
|100901.63
|215
|2006.01.19 08:44
|close
|105
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2064
|9.12
|100910.75
|216
|2006.01.19 08:44
|sell
|110
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2055
|217
|2006.01.19 09:35
|buy
|111
|0.20
|1.2064
|0.0000
|1.2088
|218
|2006.01.19 15:09
|t/p
|110
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2055
|24.00
|100934.75
|219
|2006.01.19 15:09
|sell
|112
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2028
|220
|2006.01.19 15:41
|sell
|113
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2046
|221
|2006.01.19 16:08
|t/p
|111
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|48.00
|100982.75
|222
|2006.01.19 16:08
|close
|109
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2106
|8.00
|100990.75
|223
|2006.01.19 16:08
|sell
|114
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2066
|224
|2006.01.19 16:08
|close
|108
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2125
|-14.00
|100976.75
|225
|2006.01.19 16:08
|close
|107
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2144
|-35.00
|100941.75
|226
|2006.01.19 16:35
|sell
|115
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.2085
|227
|2006.01.19 19:15
|buy
|116
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2128
|228
|2006.01.19 19:56
|t/p
|115
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|48.00
|100989.75
|229
|2006.01.19 19:56
|buy
|117
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2107
|230
|2006.01.19 19:56
|close
|114
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2066
|7.00
|100996.75
|231
|2006.01.19 19:56
|close
|113
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2046
|-16.00
|100980.75
|232
|2006.01.19 19:56
|close
|112
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2028
|-38.00
|100942.75
|233
|2006.01.19 21:30
|sell
|118
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2072
|234
|2006.01.20 07:03
|t/p
|118
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|24.71
|100967.46
|235
|2006.01.20 07:03
|sell
|119
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2041
|236
|2006.01.20 08:29
|sell
|120
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2061
|237
|2006.01.20 09:22
|buy
|121
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2088
|238
|2006.01.20 09:37
|t/p
|120
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2061
|24.00
|100991.46
|239
|2006.01.20 09:37
|close
|119
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2041
|6.00
|100997.46
|240
|2006.01.20 09:37
|sell
|122
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2031
|241
|2006.01.20 09:37
|buy
|123
|0.20
|1.2042
|0.0000
|1.2066
|242
|2006.01.20 09:51
|t/p
|123
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|48.00
|101045.46
|243
|2006.01.20 09:51
|close
|121
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2088
|3.00
|101048.46
|244
|2006.01.20 09:51
|close
|117
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2107
|-18.15
|101030.30
|245
|2006.01.20 09:51
|close
|116
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2128
|-34.15
|100996.15
|246
|2006.01.20 10:00
|sell
|124
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2054
|247
|2006.01.20 14:58
|sell
|125
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2073
|248
|2006.01.20 15:25
|sell
|126
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2091
|249
|2006.01.20 15:48
|t/p
|126
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|48.00
|101044.15
|250
|2006.01.20 15:48
|close
|125
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2073
|6.00
|101050.15
|251
|2006.01.20 15:48
|close
|124
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2054
|-18.00
|101032.15
|252
|2006.01.20 15:49
|close
|122
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2031
|-42.00
|100990.15
|253
|2006.01.20 19:30
|buy
|127
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2135
|254
|2006.01.20 20:04
|t/p
|127
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|24.00
|101014.15
|255
|2006.01.20 20:04
|buy
|128
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2165
|256
|2006.01.23 00:57
|t/p
|128
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2165
|22.85
|101037.00
|257
|2006.01.23 00:57
|buy
|129
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2193
|258
|2006.01.23 01:40
|t/p
|129
|0.10
|1.2193
|0.0000
|1.2193
|24.00
|101061.00
|259
|2006.01.23 01:40
|buy
|130
|0.10
|1.2198
|0.0000
|1.2222
|260
|2006.01.23 01:40
|t/p
|130
|0.10
|1.2222
|0.0000
|1.2222
|24.00
|101085.00
|261
|2006.01.23 01:40
|buy
|131
|0.10
|1.2227
|0.0000
|1.2251
|262
|2006.01.23 04:53
|t/p
|131
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2251
|24.00
|101109.00
|263
|2006.01.23 04:53
|buy
|132
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2279
|264
|2006.01.23 05:11
|buy
|133
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2261
|265
|2006.01.23 10:39
|t/p
|133
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2261
|24.00
|101133.00
|266
|2006.01.23 10:39
|close
|132
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2279
|6.00
|101139.00
|267
|2006.01.23 14:00
|buy
|134
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2312
|268
|2006.01.23 16:09
|buy
|135
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2294
|269
|2006.01.23 18:41
|t/p
|135
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2294
|24.00
|101163.00
|270
|2006.01.23 18:41
|close
|134
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2312
|7.00
|101170.00
|271
|2006.01.23 20:30
|buy
|136
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2320
|272
|2006.01.24 00:38
|t/p
|136
|0.10
|1.2320
|0.0000
|1.2320
|22.85
|101192.85
|273
|2006.01.24 11:18
|sell
|137
|0.10
|1.2279
|0.0000
|1.2255
|274
|2006.01.24 18:00
|buy
|138
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2312
|275
|2006.01.24 18:37
|sell
|139
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2274
|276
|2006.01.24 20:21
|t/p
|139
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|24.00
|101216.85
|277
|2006.01.24 20:21
|close
|137
|0.10
|1.2271
|0.0000
|1.2255
|8.00
|101224.85
|278
|2006.01.24 20:24
|buy
|140
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2294
|279
|2006.01.25 04:00
|sell
|141
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2235
|280
|2006.01.25 07:01
|sell
|142
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2254
|281
|2006.01.25 10:00
|t/p
|140
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2294
|22.85
|101247.70
|282
|2006.01.25 10:00
|close
|138
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2312
|5.85
|101253.55
|283
|2006.01.25 10:01
|sell
|143
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2274
|284
|2006.01.25 10:54
|sell
|144
|0.20
|1.2319
|0.0000
|1.2295
|285
|2006.01.25 11:45
|buy
|145
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2321
|286
|2006.01.25 11:46
|t/p
|144
|0.20
|1.2295
|0.0000
|1.2295
|48.00
|101301.55
|287
|2006.01.25 11:46
|close
|143
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|4.00
|101305.55
|288
|2006.01.25 11:46
|close
|142
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2254
|-18.00
|101287.55
|289
|2006.01.25 11:47
|close
|141
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2235
|-36.00
|101251.55
|290
|2006.01.25 14:32
|buy
|146
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2298
|291
|2006.01.25 15:45
|sell
|147
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2249
|292
|2006.01.25 15:51
|buy
|148
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2278
|293
|2006.01.25 15:51
|t/p
|147
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|24.00
|101275.55
|294
|2006.01.25 15:51
|sell
|149
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2221
|295
|2006.01.25 16:00
|sell
|150
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2239
|296
|2006.01.25 18:26
|t/p
|148
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2278
|24.00
|101299.55
|297
|2006.01.25 18:26
|close
|146
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2298
|4.00
|101303.55
|298
|2006.01.25 18:26
|close
|145
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2321
|-19.00
|101284.55
|299
|2006.01.25 21:30
|t/p
|150
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2239
|24.00
|101308.55
|300
|2006.01.25 21:30
|close
|149
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2221
|8.00
|101316.55
|301
|2006.01.25 21:31
|sell
|151
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2211
|302
|2006.01.26 01:36
|sell
|152
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2230
|303
|2006.01.26 17:27
|t/p
|152
|0.10
|1.2230
|0.0000
|1.2230
|24.00
|101340.55
|304
|2006.01.26 17:27
|close
|151
|0.10
|1.2226
|0.0000
|1.2211
|11.12
|101351.67
|305
|2006.01.26 18:00
|sell
|153
|0.10
|1.2228
|0.0000
|1.2204
|306
|2006.01.26 20:15
|t/p
|153
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2204
|24.00
|101375.67
|307
|2006.01.26 20:15
|sell
|154
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2176
|308
|2006.01.27 01:24
|sell
|155
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2197
|309
|2006.01.27 03:19
|t/p
|155
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2197
|24.00
|101399.67
|310
|2006.01.27 03:19
|close
|154
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2176
|3.71
|101403.38
|311
|2006.01.27 13:00
|sell
|156
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2147
|312
|2006.01.27 14:30
|sell
|157
|0.10
|1.2195
|0.0000
|1.2171
|313
|2006.01.27 14:32
|sell
|158
|0.10
|1.2220
|0.0000
|1.2196
|314
|2006.01.27 16:05
|t/p
|158
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2196
|24.00
|101427.38
|315
|2006.01.27 16:05
|close
|157
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2171
|-1.00
|101426.38
|316
|2006.01.27 16:05
|close
|156
|0.10
|1.2194
|0.0000
|1.2147
|-23.00
|101403.38
|317
|2006.01.27 18:00
|sell
|159
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2105
|318
|2006.01.27 19:19
|t/p
|159
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|24.00
|101427.38
|319
|2006.01.27 19:19
|sell
|160
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2078
|320
|2006.01.30 09:54
|t/p
|160
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|24.71
|101452.09
|321
|2006.01.31 16:00
|buy
|161
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2146
|322
|2006.01.31 17:39
|t/p
|161
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|24.00
|101476.09
|323
|2006.01.31 17:39
|buy
|162
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2173
|324
|2006.01.31 18:17
|t/p
|162
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|24.00
|101500.09
|325
|2006.01.31 18:17
|buy
|163
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2203
|326
|2006.01.31 20:15
|buy
|164
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2183
|327
|2006.01.31 20:22
|buy
|165
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2164
|328
|2006.01.31 20:31
|buy
|166
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2146
|329
|2006.01.31 20:58
|t/p
|166
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|48.00
|101548.09
|330
|2006.01.31 20:58
|close
|165
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2164
|6.00
|101554.09
|331
|2006.01.31 20:58
|close
|164
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2183
|-14.00
|101540.09
|332
|2006.01.31 20:58
|close
|163
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2203
|-36.00
|101504.09
|333
|2006.01.31 20:58
|buy
|167
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2171
|334
|2006.02.01 10:21
|buy
|168
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2151
|335
|2006.02.01 11:16
|sell
|169
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2096
|336
|2006.02.01 11:50
|buy
|170
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2132
|337
|2006.02.01 12:33
|t/p
|169
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|24.00
|101528.09
|338
|2006.02.01 12:33
|sell
|171
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2069
|339
|2006.02.01 12:39
|buy
|172
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2114
|340
|2006.02.01 16:13
|sell
|173
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2087
|341
|2006.02.01 17:18
|t/p
|173
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|24.00
|101552.09
|342
|2006.02.01 17:18
|close
|171
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2069
|7.00
|101559.09
|343
|2006.02.01 17:19
|sell
|174
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2058
|344
|2006.02.01 18:37
|buy
|175
|0.40
|1.2072
|0.0000
|1.2096
|345
|2006.02.01 20:21
|t/p
|174
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|24.00
|101583.09
|346
|2006.02.01 20:21
|sell
|176
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2030
|347
|2006.02.01 20:22
|buy
|177
|0.60
|1.2053
|0.0000
|1.2077
|348
|2006.02.02 01:11
|sell
|178
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2051
|349
|2006.02.02 01:18
|t/p
|177
|0.60
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|123.29
|101706.38
|350
|2006.02.02 01:18
|close
|175
|0.40
|1.2078
|0.0000
|1.2096
|10.19
|101716.58
|351
|2006.02.02 01:19
|close
|172
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2114
|-32.90
|101683.67
|352
|2006.02.02 01:19
|close
|170
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2132
|-33.45
|101650.22
|353
|2006.02.02 01:19
|close
|168
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2151
|-54.45
|101595.77
|354
|2006.02.02 01:20
|close
|167
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2171
|-77.60
|101518.17
|355
|2006.02.02 06:45
|t/p
|178
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|24.00
|101542.17
|356
|2006.02.02 06:45
|close
|176
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2030
|6.12
|101548.29
|357
|2006.02.02 08:15
|sell
|179
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2035
|358
|2006.02.02 16:13
|sell
|180
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2054
|359
|2006.02.02 16:29
|sell
|181
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2073
|360
|2006.02.02 20:15
|buy
|182
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2124
|361
|2006.02.03 00:41
|buy
|183
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2105
|362
|2006.02.03 02:11
|t/p
|183
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|24.00
|101572.29
|363
|2006.02.03 02:11
|close
|182
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2124
|4.85
|101577.14
|364
|2006.02.03 08:40
|t/p
|181
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|24.71
|101601.85
|365
|2006.02.03 08:40
|close
|180
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2054
|6.71
|101608.56
|366
|2006.02.03 08:40
|close
|179
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2035
|-12.29
|101596.26
|367
|2006.02.03 12:31
|sell
|184
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2035
|368
|2006.02.03 14:30
|sell
|185
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2053
|369
|2006.02.03 14:30
|sell
|186
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2073
|370
|2006.02.03 14:31
|t/p
|186
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|24.00
|101620.26
|371
|2006.02.03 14:31
|close
|185
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2053
|6.00
|101626.26
|372
|2006.02.03 14:31
|close
|184
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2035
|-11.00
|101615.26
|373
|2006.02.03 15:15
|sell
|187
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.1961
|374
|2006.02.03 16:09
|sell
|188
|0.10
|1.2004
|0.0000
|1.1980
|375
|2006.02.03 17:31
|sell
|189
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.1998
|376
|2006.02.03 20:45
|buy
|190
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2048
|377
|2006.02.06 01:21
|sell
|191
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2017
|378
|2006.02.06 04:46
|t/p
|191
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|48.00
|101663.26
|379
|2006.02.06 04:46
|close
|189
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.1998
|6.71
|101669.97
|380
|2006.02.06 04:46
|close
|188
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.1980
|-12.29
|101657.68
|381
|2006.02.06 04:46
|close
|187
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.1961
|-28.29
|101629.39
|382
|2006.02.06 08:27
|buy
|192
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2030
|383
|2006.02.06 09:00
|sell
|193
|0.10
|1.1994
|0.0000
|1.1970
|384
|2006.02.06 10:00
|buy
|194
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.2012
|385
|2006.02.06 14:25
|buy
|195
|0.20
|1.1970
|0.0000
|1.1994
|386
|2006.02.06 14:26
|t/p
|193
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|24.00
|101653.39
|387
|2006.02.06 14:26
|sell
|196
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1942
|388
|2006.02.06 16:13
|sell
|197
|0.10
|1.1984
|0.0000
|1.1960
|389
|2006.02.06 18:13
|t/p
|197
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|24.00
|101677.39
|390
|2006.02.06 18:13
|close
|196
|0.10
|1.1953
|0.0000
|1.1942
|13.00
|101690.39
|391
|2006.02.06 18:13
|sell
|198
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1931
|392
|2006.02.06 18:14
|buy
|199
|0.40
|1.1951
|0.0000
|1.1975
|393
|2006.02.06 23:54
|sell
|200
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.1950
|394
|2006.02.07 04:39
|t/p
|199
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|91.40
|101781.78
|395
|2006.02.07 04:39
|close
|195
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1994
|9.70
|101791.48
|396
|2006.02.07 04:39
|close
|194
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.2012
|-15.15
|101776.33
|397
|2006.02.07 04:39
|close
|192
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2030
|-32.15
|101744.18
|398
|2006.02.07 04:40
|close
|190
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.2048
|-52.30
|101691.88
|399
|2006.02.07 08:50
|sell
|201
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.1968
|400
|2006.02.07 10:40
|sell
|202
|0.20
|1.2011
|0.0000
|1.1987
|401
|2006.02.07 12:56
|t/p
|202
|0.20
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|48.00
|101739.88
|402
|2006.02.07 12:56
|close
|201
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.1968
|7.00
|101746.88
|403
|2006.02.07 12:56
|close
|200
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.1950
|-11.29
|101735.59
|404
|2006.02.07 12:56
|close
|198
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.1931
|-31.29
|101704.30
|405
|2006.02.08 16:00
|sell
|203
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1931
|406
|2006.02.08 17:07
|t/p
|203
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|24.00
|101728.30
|407
|2006.02.08 17:07
|sell
|204
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1902
|408
|2006.02.08 18:50
|sell
|205
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1921
|409
|2006.02.08 22:45
|sell
|206
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1939
|410
|2006.02.09 01:53
|sell
|207
|0.20
|1.1982
|0.0000
|1.1958
|411
|2006.02.09 13:00
|buy
|208
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2013
|412
|2006.02.09 14:26
|buy
|209
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.1995
|413
|2006.02.09 16:06
|t/p
|207
|0.20
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|48.00
|101776.30
|414
|2006.02.09 16:06
|close
|206
|0.10
|1.1957
|0.0000
|1.1939
|8.12
|101784.42
|415
|2006.02.09 16:06
|close
|205
|0.10
|1.1953
|0.0000
|1.1921
|-5.88
|101778.54
|416
|2006.02.09 16:06
|buy
|210
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1976
|417
|2006.02.09 16:06
|close
|204
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1902
|-23.88
|101754.66
|418
|2006.02.09 19:00
|t/p
|210
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|24.00
|101778.66
|419
|2006.02.09 19:00
|close
|209
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.1995
|5.00
|101783.66
|420
|2006.02.09 19:00
|close
|208
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.2013
|-13.00
|101770.66
|421
|2006.02.09 22:00
|buy
|211
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2006
|422
|2006.02.10 01:02
|t/p
|211
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|22.85
|101793.51
|423
|2006.02.10 04:00
|buy
|212
|0.10
|1.1984
|0.0000
|1.2008
|424
|2006.02.10 09:29
|buy
|213
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.1989
|425
|2006.02.10 14:43
|t/p
|213
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.1989
|24.00
|101817.51
|426
|2006.02.10 14:43
|close
|212
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.2008
|6.00
|101823.51
|427
|2006.02.10 16:00
|buy
|214
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2043
|428
|2006.02.10 16:18
|buy
|215
|0.10
|1.2000
|0.0000
|1.2024
|429
|2006.02.10 16:28
|buy
|216
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2005
|430
|2006.02.10 16:30
|buy
|217
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1985
|431
|2006.02.10 16:32
|buy
|218
|0.40
|1.1942
|0.0000
|1.1966
|432
|2006.02.10 16:53
|buy
|219
|0.60
|1.1916
|0.0000
|1.1940
|433
|2006.02.10 17:30
|sell
|220
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1892
|434
|2006.02.10 21:30
|buy
|221
|1.20
|1.1897
|0.0000
|1.1921
|435
|2006.02.13 01:17
|t/p
|220
|0.10
|1.1892
|0.0000
|1.1892
|24.71
|101848.22
|436
|2006.02.13 01:17
|sell
|222
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1864
|437
|2006.02.13 07:19
|sell
|223
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1882
|438
|2006.02.13 15:05
|t/p
|223
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1882
|24.00
|101872.22
|439
|2006.02.13 15:05
|close
|222
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1864
|6.00
|101878.22
|440
|2006.02.13 15:20
|buy
|224
|2.00
|1.1878
|0.0000
|1.1902
|441
|2006.02.13 15:53
|t/p
|224
|2.00
|1.1902
|0.0000
|1.1902
|480.00
|102358.22
|442
|2006.02.13 15:53
|close
|221
|1.20
|1.1902
|0.0000
|1.1921
|46.20
|102404.43
|443
|2006.02.13 15:53
|close
|219
|0.60
|1.1900
|0.0000
|1.1940
|-102.90
|102301.52
|444
|2006.02.13 15:53
|close
|218
|0.40
|1.1900
|0.0000
|1.1966
|-172.60
|102128.92
|445
|2006.02.13 15:53
|close
|217
|0.20
|1.1901
|0.0000
|1.1985
|-122.30
|102006.62
|446
|2006.02.13 15:53
|close
|216
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.2005
|-80.15
|101926.47
|447
|2006.02.13 15:53
|close
|215
|0.10
|1.1905
|0.0000
|1.2024
|-96.15
|101830.32
|448
|2006.02.13 15:53
|close
|214
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.2043
|-119.15
|101711.17
|449
|2006.02.13 18:03
|buy
|225
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1928
|450
|2006.02.14 14:30
|buy
|226
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1905
|451
|2006.02.14 14:44
|buy
|227
|0.10
|1.1862
|0.0000
|1.1886
|452
|2006.02.14 15:49
|t/p
|227
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1886
|24.00
|101735.17
|453
|2006.02.14 15:49
|close
|226
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1905
|5.00
|101740.17
|454
|2006.02.14 15:49
|close
|225
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1928
|-18.15
|101722.02
|455
|2006.02.14 16:00
|sell
|228
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1857
|456
|2006.02.14 17:24
|sell
|229
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1875
|457
|2006.02.14 21:51
|sell
|230
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1894
|458
|2006.02.14 23:45
|buy
|231
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.1937
|459
|2006.02.15 15:00
|t/p
|231
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1937
|22.85
|101744.87
|460
|2006.02.15 15:00
|sell
|232
|0.20
|1.1939
|0.0000
|1.1915
|461
|2006.02.15 16:00
|buy
|233
|0.10
|1.1933
|0.0000
|1.1957
|462
|2006.02.15 16:01
|t/p
|232
|0.20
|1.1915
|0.0000
|1.1915
|48.00
|101792.87
|463
|2006.02.15 16:01
|buy
|234
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1934
|464
|2006.02.15 16:01
|close
|230
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1894
|8.71
|101801.58
|465
|2006.02.15 16:01
|close
|229
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1875
|-12.29
|101789.28
|466
|2006.02.15 16:01
|close
|228
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1857
|-32.29
|101756.99
|467
|2006.02.15 16:08
|t/p
|234
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1934
|24.00
|101780.99
|468
|2006.02.15 16:08
|close
|233
|0.10
|1.1936
|0.0000
|1.1957
|3.00
|101783.99
|469
|2006.02.15 16:08
|buy
|235
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.1964
|470
|2006.02.15 16:28
|buy
|236
|0.10
|1.1920
|0.0000
|1.1944
|471
|2006.02.15 16:36
|buy
|237
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1925
|472
|2006.02.15 16:46
|buy
|238
|0.20
|1.1883
|0.0000
|1.1907
|473
|2006.02.15 19:30
|sell
|239
|0.10
|1.1879
|0.0000
|1.1855
|474
|2006.02.16 12:06
|buy
|240
|0.40
|1.1864
|0.0000
|1.1888
|475
|2006.02.16 12:19
|t/p
|239
|0.10
|1.1855
|0.0000
|1.1855
|26.12
|101810.11
|476
|2006.02.16 12:19
|sell
|241
|0.10
|1.1851
|0.0000
|1.1827
|477
|2006.02.16 13:20
|sell
|242
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.1846
|478
|2006.02.16 17:06
|t/p
|240
|0.40
|1.1888
|0.0000
|1.1888
|96.00
|101906.11
|479
|2006.02.16 17:06
|close
|238
|0.20
|1.1889
|0.0000
|1.1907
|5.10
|101911.21
|480
|2006.02.16 17:06
|sell
|243
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1865
|481
|2006.02.16 17:06
|close
|237
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1925
|-16.45
|101894.76
|482
|2006.02.16 17:06
|close
|236
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1944
|-32.45
|101862.31
|483
|2006.02.16 17:06
|close
|235
|0.10
|1.1892
|0.0000
|1.1964
|-51.45
|101810.86
|484
|2006.02.16 22:30
|sell
|244
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1883
|485
|2006.02.17 02:45
|t/p
|244
|0.20
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|49.41
|101860.27
|486
|2006.02.17 02:45
|close
|243
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1865
|7.71
|101867.98
|487
|2006.02.17 02:46
|close
|242
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1846
|-10.29
|101857.69
|488
|2006.02.17 02:46
|close
|241
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1827
|-29.29
|101828.39
|489
|2006.02.17 03:00
|sell
|245
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1857
|490
|2006.02.17 16:04
|sell
|246
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1875
|491
|2006.02.17 16:18
|sell
|247
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1894
|492
|2006.02.17 16:31
|sell
|248
|0.20
|1.1936
|0.0000
|1.1912
|493
|2006.02.17 17:49
|t/p
|248
|0.20
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|48.00
|101876.39
|494
|2006.02.17 17:49
|close
|247
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1894
|6.00
|101882.39
|495
|2006.02.17 17:49
|close
|246
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1875
|-15.00
|101867.39
|496
|2006.02.17 17:49
|close
|245
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1857
|-35.00
|101832.39
|497
|2006.02.17 18:00
|buy
|249
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1930
|498
|2006.02.17 18:24
|buy
|250
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1910
|499
|2006.02.17 18:53
|t/p
|250
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1910
|24.00
|101856.39
|500
|2006.02.17 18:53
|close
|249
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1930
|6.00
|101862.39
|501
|2006.02.17 18:53
|buy
|251
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1940
|502
|2006.02.17 19:20
|t/p
|251
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.1940
|24.00
|101886.39
|503
|2006.02.17 19:30
|buy
|252
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1949
|504
|2006.02.20 01:07
|t/p
|252
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|22.85
|101909.24
|505
|2006.02.20 01:07
|buy
|253
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1978
|506
|2006.02.20 09:45
|buy
|254
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1958
|507
|2006.02.20 14:30
|sell
|255
|0.10
|1.1936
|0.0000
|1.1912
|508
|2006.02.21 04:13
|buy
|256
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1939
|509
|2006.02.21 08:28
|t/p
|255
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|24.71
|101933.95
|510
|2006.02.21 08:28
|sell
|257
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1885
|511
|2006.02.21 16:07
|buy
|258
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1921
|512
|2006.02.21 20:02
|t/p
|258
|0.20
|1.1921
|0.0000
|1.1921
|48.00
|101981.95
|513
|2006.02.21 20:02
|close
|256
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1939
|6.00
|101987.95
|514
|2006.02.21 20:02
|close
|254
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.1958
|-18.15
|101969.80
|515
|2006.02.21 20:03
|close
|253
|0.10
|1.1920
|0.0000
|1.1978
|-35.15
|101934.65
|516
|2006.02.21 20:27
|sell
|259
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1904
|517
|2006.02.22 09:52
|t/p
|259
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1904
|24.71
|101959.36
|518
|2006.02.22 09:52
|close
|257
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1885
|5.71
|101965.06
|519
|2006.02.22 12:00
|sell
|260
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1852
|520
|2006.02.22 14:52
|sell
|261
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1871
|521
|2006.02.22 18:23
|sell
|262
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.1889
|522
|2006.02.23 10:14
|sell
|263
|0.20
|1.1931
|0.0000
|1.1907
|523
|2006.02.23 11:22
|sell
|264
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.1925
|524
|2006.02.23 11:45
|buy
|265
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.1972
|525
|2006.02.23 15:46
|buy
|266
|0.10
|1.1929
|0.0000
|1.1953
|526
|2006.02.23 15:46
|t/p
|264
|0.40
|1.1925
|0.0000
|1.1925
|96.00
|102061.06
|527
|2006.02.23 15:46
|close
|263
|0.20
|1.1925
|0.0000
|1.1907
|12.00
|102073.06
|528
|2006.02.23 15:46
|close
|262
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1889
|-12.88
|102060.19
|529
|2006.02.23 15:46
|close
|261
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1871
|-32.88
|102027.31
|530
|2006.02.23 15:46
|close
|260
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1852
|-45.88
|101981.43
|531
|2006.02.23 16:00
|sell
|267
|0.10
|1.1919
|0.0000
|1.1895
|532
|2006.02.23 16:21
|buy
|268
|0.10
|1.1911
|0.0000
|1.1935
|533
|2006.02.24 09:28
|t/p
|267
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1895
|24.71
|102006.14
|534
|2006.02.24 09:28
|buy
|269
|0.20
|1.1892
|0.0000
|1.1916
|535
|2006.02.24 09:30
|sell
|270
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1872
|536
|2006.02.24 16:55
|buy
|271
|0.40
|1.1872
|0.0000
|1.1896
|537
|2006.02.24 16:55
|t/p
|270
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1872
|24.00
|102030.14
|538
|2006.02.24 16:55
|sell
|272
|0.10
|1.1867
|0.0000
|1.1843
|539
|2006.02.27 00:14
|buy
|273
|0.60
|1.1854
|0.0000
|1.1878
|540
|2006.02.27 00:21
|t/p
|272
|0.10
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|24.71
|102054.85
|541
|2006.02.27 00:21
|sell
|274
|0.10
|1.1837
|0.0000
|1.1813
|542
|2006.02.27 00:22
|buy
|275
|1.20
|1.1834
|0.0000
|1.1858
|543
|2006.02.27 02:59
|sell
|276
|0.10
|1.1855
|0.0000
|1.1831
|544
|2006.02.27 02:59
|t/p
|275
|1.20
|1.1858
|0.0000
|1.1858
|288.00
|102342.85
|545
|2006.02.27 02:59
|close
|273
|0.60
|1.1858
|0.0000
|1.1878
|24.00
|102366.85
|546
|2006.02.27 02:59
|close
|271
|0.40
|1.1857
|0.0000
|1.1896
|-64.60
|102302.24
|547
|2006.02.27 02:59
|close
|269
|0.20
|1.1856
|0.0000
|1.1916
|-74.30
|102227.94
|548
|2006.02.27 02:59
|close
|268
|0.10
|1.1855
|0.0000
|1.1935
|-58.30
|102169.64
|549
|2006.02.27 02:59
|close
|266
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1953
|-75.30
|102094.34
|550
|2006.02.27 02:59
|close
|265
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1972
|-91.30
|102003.04
|551
|2006.02.27 05:47
|sell
|277
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1850
|552
|2006.02.27 06:00
|buy
|278
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1898
|553
|2006.02.27 07:53
|buy
|279
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1880
|554
|2006.02.27 08:01
|t/p
|277
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1850
|24.00
|102027.04
|555
|2006.02.27 08:01
|close
|276
|0.10
|1.1849
|0.0000
|1.1831
|6.00
|102033.04
|556
|2006.02.27 08:01
|close
|274
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1813
|-13.00
|102020.04
|557
|2006.02.27 23:00
|sell
|280
|0.10
|1.1843
|0.0000
|1.1819
|558
|2006.02.28 01:56
|buy
|281
|0.10
|1.1836
|0.0000
|1.1860
|559
|2006.02.28 04:24
|t/p
|281
|0.10
|1.1860
|0.0000
|1.1860
|24.00
|102044.04
|560
|2006.02.28 04:24
|close
|279
|0.10
|1.1861
|0.0000
|1.1880
|3.85
|102047.89
|561
|2006.02.28 04:24
|sell
|282
|0.10
|1.1861
|0.0000
|1.1837
|562
|2006.02.28 04:24
|close
|278
|0.10
|1.1858
|0.0000
|1.1898
|-17.15
|102030.74
|563
|2006.02.28 11:13
|sell
|283
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1856
|564
|2006.02.28 12:00
|buy
|284
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1915
|565
|2006.02.28 16:02
|sell
|285
|0.20
|1.1898
|0.0000
|1.1874
|566
|2006.02.28 16:23
|t/p
|284
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1915
|24.00
|102054.74
|567
|2006.02.28 16:23
|buy
|286
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1946
|568
|2006.02.28 16:23
|sell
|287
|0.40
|1.1919
|0.0000
|1.1895
|569
|2006.02.28 19:56
|sell
|288
|0.60
|1.1938
|0.0000
|1.1914
|570
|2006.03.01 01:38
|t/p
|286
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1946
|22.85
|102077.59
|571
|2006.03.01 05:00
|buy
|289
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1969
|572
|2006.03.01 14:08
|sell
|290
|1.20
|1.1959
|0.0000
|1.1935
|573
|2006.03.01 15:24
|t/p
|289
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|24.00
|102101.59
|574
|2006.03.01 15:24
|buy
|291
|0.10
|1.1973
|0.0000
|1.1997
|575
|2006.03.01 15:41
|buy
|292
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1979
|576
|2006.03.01 16:09
|buy
|293
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1961
|577
|2006.03.01 16:54
|t/p
|290
|1.20
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|288.00
|102389.59
|578
|2006.03.01 16:54
|close
|288
|0.60
|1.1934
|0.0000
|1.1914
|28.24
|102417.83
|579
|2006.03.01 16:55
|close
|287
|0.40
|1.1933
|0.0000
|1.1895
|-53.17
|102364.66
|580
|2006.03.01 16:55
|close
|285
|0.20
|1.1933
|0.0000
|1.1874
|-68.59
|102296.08
|581
|2006.03.01 16:55
|close
|283
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1856
|-51.29
|102244.79
|582
|2006.03.01 16:55
|close
|282
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.1837
|-69.29
|102175.49
|583
|2006.03.01 16:55
|close
|280
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1819
|-85.59
|102089.91
|584
|2006.03.01 17:33
|buy
|294
|0.20
|1.1918
|0.0000
|1.1942
|585
|2006.03.01 17:58
|buy
|295
|0.40
|1.1899
|0.0000
|1.1923
|586
|2006.03.01 19:46
|sell
|296
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1885
|587
|2006.03.02 04:28
|t/p
|295
|0.40
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|82.19
|102172.10
|588
|2006.03.02 04:28
|close
|294
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1942
|5.10
|102177.20
|589
|2006.03.02 04:29
|close
|293
|0.10
|1.1923
|0.0000
|1.1961
|-17.45
|102159.75
|590
|2006.03.02 04:29
|close
|292
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1979
|-34.45
|102125.30
|591
|2006.03.02 04:29
|close
|291
|0.10
|1.1923
|0.0000
|1.1997
|-53.45
|102071.85
|592
|2006.03.02 07:31
|sell
|297
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1903
|593
|2006.03.02 10:24
|sell
|298
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1922
|594
|2006.03.02 14:08
|t/p
|298
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|24.00
|102095.85
|595
|2006.03.02 14:08
|close
|297
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1903
|6.00
|102101.85
|596
|2006.03.02 14:08
|close
|296
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1885
|-9.88
|102091.97
|597
|2006.03.02 16:00
|buy
|299
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.1982
|598
|2006.03.02 16:04
|t/p
|299
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|24.00
|102115.97
|599
|2006.03.02 16:04
|buy
|300
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2010
|600
|2006.03.02 17:24
|t/p
|300
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.2010
|24.00
|102139.97
|601
|2006.03.02 17:24
|buy
|301
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2037
|602
|2006.03.02 21:25
|t/p
|301
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|24.00
|102163.97
|603
|2006.03.02 21:25
|buy
|302
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2064
|604
|2006.03.03 01:55
|buy
|303
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2044
|605
|2006.03.03 15:20
|t/p
|303
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|24.00
|102187.97
|606
|2006.03.03 15:20
|close
|302
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2064
|3.85
|102191.82
|607
|2006.03.03 16:00
|buy
|304
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2075
|608
|2006.03.03 16:01
|buy
|305
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.2052
|609
|2006.03.03 16:06
|buy
|306
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2031
|610
|2006.03.03 17:13
|t/p
|306
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|24.00
|102215.82
|611
|2006.03.03 17:13
|close
|305
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2052
|3.00
|102218.82
|612
|2006.03.03 17:13
|close
|304
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2075
|-19.00
|102199.82
|613
|2006.03.03 22:01
|buy
|307
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2063
|614
|2006.03.06 00:13
|t/p
|307
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|22.85
|102222.67
|615
|2006.03.06 00:13
|buy
|308
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2092
|616
|2006.03.06 00:32
|t/p
|308
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|24.00
|102246.67
|617
|2006.03.06 00:32
|buy
|309
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2119
|618
|2006.03.06 01:12
|buy
|310
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2101
|619
|2006.03.06 09:52
|buy
|311
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2082
|620
|2006.03.06 11:38
|buy
|312
|0.20
|1.2039
|0.0000
|1.2063
|621
|2006.03.06 13:40
|buy
|313
|0.40
|1.2020
|0.0000
|1.2044
|622
|2006.03.06 14:15
|sell
|314
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.1993
|623
|2006.03.06 17:26
|buy
|315
|0.60
|1.2000
|0.0000
|1.2024
|624
|2006.03.06 18:56
|t/p
|314
|0.10
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|24.00
|102270.67
|625
|2006.03.06 18:56
|sell
|316
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.1964
|626
|2006.03.06 19:10
|sell
|317
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.1982
|627
|2006.03.07 05:53
|t/p
|317
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|24.71
|102295.38
|628
|2006.03.07 05:53
|buy
|318
|1.20
|1.1981
|0.0000
|1.2005
|629
|2006.03.07 05:53
|close
|316
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.1964
|7.71
|102303.08
|630
|2006.03.07 05:53
|buy
|319
|2.00
|1.1962
|0.0000
|1.1986
|631
|2006.03.07 06:00
|sell
|320
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1931
|632
|2006.03.07 09:33
|t/p
|320
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|24.00
|102327.08
|633
|2006.03.07 09:33
|sell
|321
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1904
|634
|2006.03.07 12:53
|t/p
|321
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1904
|24.00
|102351.08
|635
|2006.03.07 12:53
|sell
|322
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1877
|636
|2006.03.07 19:58
|t/p
|322
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1877
|24.00
|102375.08
|637
|2006.03.07 19:58
|sell
|323
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1849
|638
|2006.03.08 00:07
|sell
|324
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1867
|639
|2006.03.08 08:17
|sell
|325
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1886
|640
|2006.03.08 10:52
|sell
|326
|0.20
|1.1929
|0.0000
|1.1905
|641
|2006.03.08 14:58
|t/p
|326
|0.20
|1.1905
|0.0000
|1.1905
|48.00
|102423.08
|642
|2006.03.08 14:58
|close
|325
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1886
|6.00
|102429.08
|643
|2006.03.08 14:58
|close
|324
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1867
|-15.00
|102414.08
|644
|2006.03.08 14:58
|close
|323
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.1849
|-33.29
|102380.79
|645
|2006.03.10 00:00
|sell
|327
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1880
|646
|2006.03.10 08:30
|sell
|328
|0.10
|1.1923
|0.0000
|1.1899
|647
|2006.03.10 14:31
|t/p
|328
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1899
|24.00
|102404.79
|648
|2006.03.10 14:31
|close
|327
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1880
|5.00
|102409.79
|649
|2006.03.10 15:00
|sell
|329
|0.10
|1.1905
|0.0000
|1.1881
|650
|2006.03.10 15:20
|t/p
|329
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1881
|24.00
|102433.79
|651
|2006.03.10 15:20
|sell
|330
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1853
|652
|2006.03.10 19:08
|sell
|331
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1872
|653
|2006.03.10 20:27
|sell
|332
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1890
|654
|2006.03.13 02:24
|sell
|333
|0.20
|1.1932
|0.0000
|1.1908
|655
|2006.03.13 08:36
|sell
|334
|0.40
|1.1951
|0.0000
|1.1927
|656
|2006.03.13 11:11
|t/p
|334
|0.40
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|96.00
|102529.79
|657
|2006.03.13 11:11
|close
|333
|0.20
|1.1926
|0.0000
|1.1908
|12.00
|102541.79
|658
|2006.03.13 11:11
|close
|332
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1890
|-13.29
|102528.50
|659
|2006.03.13 11:11
|close
|331
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1872
|-29.29
|102499.21
|660
|2006.03.13 11:11
|close
|330
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1853
|-47.29
|102451.91
|661
|2006.03.14 14:15
|sell
|335
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1921
|662
|2006.03.14 14:30
|sell
|336
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1939
|663
|2006.03.14 15:53
|sell
|337
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1958
|664
|2006.03.14 15:54
|t/p
|319
|2.00
|1.1986
|0.0000
|1.1986
|318.94
|102770.85
|665
|2006.03.14 15:54
|close
|318
|1.20
|1.1986
|0.0000
|1.2005
|-36.64
|102734.21
|666
|2006.03.14 15:54
|close
|315
|0.60
|1.1987
|0.0000
|1.2024
|-133.22
|102600.99
|667
|2006.03.14 15:54
|close
|313
|0.40
|1.1986
|0.0000
|1.2044
|-172.81
|102428.18
|668
|2006.03.14 15:54
|close
|312
|0.20
|1.1987
|0.0000
|1.2063
|-122.41
|102305.77
|669
|2006.03.14 15:54
|close
|311
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2082
|-85.20
|102220.57
|670
|2006.03.14 15:55
|close
|310
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.2101
|-103.20
|102117.36
|671
|2006.03.14 15:55
|close
|309
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2119
|-122.20
|101995.16
|672
|2006.03.14 16:03
|sell
|338
|0.20
|1.2000
|0.0000
|1.1976
|673
|2006.03.14 16:45
|buy
|339
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2040
|674
|2006.03.14 16:46
|sell
|340
|0.40
|1.2019
|0.0000
|1.1995
|675
|2006.03.15 09:31
|sell
|341
|0.60
|1.2038
|0.0000
|1.2014
|676
|2006.03.15 09:32
|t/p
|339
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2040
|22.85
|102018.01
|677
|2006.03.15 09:32
|buy
|342
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2068
|678
|2006.03.15 10:03
|buy
|343
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2050
|679
|2006.03.15 14:37
|t/p
|341
|0.60
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|144.00
|102162.01
|680
|2006.03.15 14:37
|close
|340
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.1995
|22.83
|102184.84
|681
|2006.03.15 14:37
|close
|338
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.1976
|-26.59
|102158.25
|682
|2006.03.15 14:37
|close
|337
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.1958
|-32.29
|102125.96
|683
|2006.03.15 14:37
|close
|336
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.1939
|-50.29
|102075.67
|684
|2006.03.15 14:37
|close
|335
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.1921
|-71.29
|102004.38
|685
|2006.03.15 15:12
|t/p
|343
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|24.00
|102028.38
|686
|2006.03.15 15:12
|close
|342
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2068
|6.00
|102034.38
|687
|2006.03.15 18:33
|buy
|344
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2075
|688
|2006.03.16 11:12
|t/p
|344
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|20.55
|102054.93
|689
|2006.03.16 12:00
|buy
|345
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2102
|690
|2006.03.16 14:31
|t/p
|345
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|24.00
|102078.93
|691
|2006.03.16 14:31
|buy
|346
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2129
|692
|2006.03.16 14:58
|t/p
|346
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|24.00
|102102.93
|693
|2006.03.16 14:58
|buy
|347
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2162
|694
|2006.03.16 17:06
|t/p
|347
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2162
|24.00
|102126.93
|695
|2006.03.16 17:06
|buy
|348
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2190
|696
|2006.03.16 17:42
|buy
|349
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2172
|697
|2006.03.16 18:17
|t/p
|349
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|24.00
|102150.93
|698
|2006.03.16 18:17
|close
|348
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2190
|6.00
|102156.93
|699
|2006.03.16 18:18
|buy
|350
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2200
|700
|2006.03.17 03:30
|buy
|351
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2182
|701
|2006.03.17 10:48
|t/p
|351
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2182
|24.00
|102180.93
|702
|2006.03.17 10:48
|close
|350
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2200
|4.85
|102185.78
|703
|2006.03.17 15:00
|buy
|352
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2211
|704
|2006.03.17 15:19
|buy
|353
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2193
|705
|2006.03.17 16:01
|buy
|354
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2172
|706
|2006.03.17 16:33
|t/p
|354
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|24.00
|102209.78
|707
|2006.03.17 16:33
|close
|353
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2193
|4.00
|102213.78
|708
|2006.03.17 16:33
|close
|352
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2211
|-15.00
|102198.78
|709
|2006.03.17 19:01
|buy
|355
|0.10
|1.2190
|0.0000
|1.2214
|710
|2006.03.20 01:26
|buy
|356
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2196
|711
|2006.03.20 18:37
|buy
|357
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2177
|712
|2006.03.20 19:30
|sell
|358
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2140
|713
|2006.03.21 01:27
|t/p
|358
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|24.71
|102223.48
|714
|2006.03.21 01:27
|buy
|359
|0.20
|1.2134
|0.0000
|1.2158
|715
|2006.03.21 01:27
|sell
|360
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2107
|716
|2006.03.21 02:09
|sell
|361
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2125
|717
|2006.03.21 05:31
|t/p
|361
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|24.00
|102247.48
|718
|2006.03.21 05:31
|close
|360
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2107
|7.00
|102254.48
|719
|2006.03.21 05:31
|sell
|362
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2098
|720
|2006.03.21 08:32
|sell
|363
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2117
|721
|2006.03.21 14:30
|t/p
|359
|0.20
|1.2158
|0.0000
|1.2158
|48.00
|102302.48
|722
|2006.03.21 14:30
|close
|357
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2177
|5.85
|102308.33
|723
|2006.03.21 14:30
|sell
|364
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2136
|724
|2006.03.21 14:30
|close
|356
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2196
|-15.15
|102293.18
|725
|2006.03.21 14:30
|close
|355
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2214
|-38.30
|102254.88
|726
|2006.03.21 14:45
|t/p
|364
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|24.00
|102278.88
|727
|2006.03.21 14:45
|close
|363
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2117
|6.00
|102284.88
|728
|2006.03.21 14:45
|close
|362
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2098
|-12.00
|102272.88
|729
|2006.03.21 16:00
|sell
|365
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2092
|730
|2006.03.21 16:53
|t/p
|365
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|24.00
|102296.88
|731
|2006.03.21 17:00
|sell
|366
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2065
|732
|2006.03.21 23:56
|sell
|367
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2083
|733
|2006.03.22 04:38
|t/p
|367
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|24.71
|102321.59
|734
|2006.03.22 04:38
|close
|366
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2065
|6.71
|102328.30
|735
|2006.03.22 11:00
|sell
|368
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2055
|736
|2006.03.22 14:51
|sell
|369
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2074
|737
|2006.03.22 17:15
|buy
|370
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2122
|738
|2006.03.22 18:23
|buy
|371
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2103
|739
|2006.03.22 19:07
|t/p
|369
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|24.00
|102352.30
|740
|2006.03.22 19:07
|close
|368
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2055
|6.00
|102358.30
|741
|2006.03.22 21:00
|sell
|372
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2052
|742
|2006.03.23 01:57
|buy
|373
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2083
|743
|2006.03.23 04:32
|t/p
|372
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|26.12
|102384.42
|744
|2006.03.23 04:32
|sell
|374
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2024
|745
|2006.03.23 08:19
|sell
|375
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2043
|746
|2006.03.23 16:01
|t/p
|375
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|24.00
|102408.42
|747
|2006.03.23 16:01
|close
|374
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2024
|6.00
|102414.42
|748
|2006.03.23 16:02
|buy
|376
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2065
|749
|2006.03.23 16:13
|buy
|377
|0.40
|1.2022
|0.0000
|1.2046
|750
|2006.03.23 16:26
|buy
|378
|0.60
|1.2004
|0.0000
|1.2028
|751
|2006.03.23 16:29
|buy
|379
|1.20
|1.1984
|0.0000
|1.2008
|752
|2006.03.23 17:00
|sell
|380
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1958
|753
|2006.03.23 20:05
|buy
|381
|2.00
|1.1965
|0.0000
|1.1989
|754
|2006.03.23 20:19
|t/p
|380
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|24.00
|102438.42
|755
|2006.03.23 20:19
|sell
|382
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1930
|756
|2006.03.23 22:02
|sell
|383
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.1948
|757
|2006.03.24 16:00
|t/p
|381
|2.00
|1.1989
|0.0000
|1.1989
|456.99
|102895.41
|758
|2006.03.24 16:00
|close
|379
|1.20
|1.1990
|0.0000
|1.2008
|58.19
|102953.60
|759
|2006.03.24 16:00
|sell
|384
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1966
|760
|2006.03.24 16:00
|close
|378
|0.60
|1.1990
|0.0000
|1.2028
|-90.90
|102862.70
|761
|2006.03.24 16:00
|close
|377
|0.40
|1.1980
|0.0000
|1.2046
|-172.60
|102690.10
|762
|2006.03.24 16:00
|close
|376
|0.20
|1.1978
|0.0000
|1.2065
|-128.30
|102561.80
|763
|2006.03.24 16:00
|close
|373
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2083
|-83.15
|102478.65
|764
|2006.03.24 16:00
|close
|371
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.2103
|-113.60
|102365.05
|765
|2006.03.24 16:00
|close
|370
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2122
|-125.60
|102239.44
|766
|2006.03.24 16:06
|sell
|385
|0.20
|1.2009
|0.0000
|1.1985
|767
|2006.03.24 17:29
|sell
|386
|0.40
|1.2027
|0.0000
|1.2003
|768
|2006.03.24 17:45
|buy
|387
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2056
|769
|2006.03.27 05:23
|sell
|388
|0.60
|1.2046
|0.0000
|1.2022
|770
|2006.03.27 05:33
|t/p
|387
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|22.85
|102262.29
|771
|2006.03.27 05:45
|buy
|389
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2075
|772
|2006.03.27 11:16
|buy
|390
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2057
|773
|2006.03.27 17:56
|t/p
|388
|0.60
|1.2022
|0.0000
|1.2022
|144.00
|102406.29
|774
|2006.03.27 17:56
|close
|386
|0.40
|1.2022
|0.0000
|1.2003
|22.83
|102429.12
|775
|2006.03.27 17:56
|close
|385
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.1985
|-28.59
|102400.54
|776
|2006.03.27 17:57
|close
|384
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.1966
|-32.29
|102368.25
|777
|2006.03.27 17:57
|close
|383
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.1948
|-49.59
|102318.66
|778
|2006.03.27 17:57
|close
|382
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.1930
|-68.59
|102250.08
|779
|2006.03.27 18:06
|buy
|391
|0.10
|1.2012
|0.0000
|1.2036
|780
|2006.03.28 00:00
|sell
|392
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.1989
|781
|2006.03.28 10:00
|sell
|393
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2009
|782
|2006.03.28 10:00
|t/p
|391
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|22.85
|102272.93
|783
|2006.03.28 10:00
|close
|390
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2057
|3.85
|102276.78
|784
|2006.03.28 10:00
|close
|389
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2075
|-11.15
|102265.62
|785
|2006.03.28 10:01
|sell
|394
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2031
|786
|2006.03.28 10:15
|buy
|395
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2088
|787
|2006.03.28 10:23
|sell
|396
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2049
|788
|2006.03.28 14:04
|t/p
|395
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|24.00
|102289.62
|789
|2006.03.28 14:04
|buy
|397
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2116
|790
|2006.03.28 14:04
|sell
|398
|0.40
|1.2091
|0.0000
|1.2067
|791
|2006.03.28 17:08
|buy
|399
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2097
|792
|2006.03.28 17:19
|t/p
|398
|0.40
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|96.00
|102385.62
|793
|2006.03.28 17:19
|close
|396
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2049
|14.00
|102399.62
|794
|2006.03.28 17:19
|close
|394
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2031
|-14.00
|102385.62
|795
|2006.03.28 17:19
|close
|393
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2009
|-41.00
|102344.62
|796
|2006.03.28 17:19
|close
|392
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.1989
|-59.00
|102285.62
|797
|2006.03.28 17:30
|sell
|400
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2039
|798
|2006.03.28 18:41
|sell
|401
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2058
|799
|2006.03.28 21:17
|t/p
|401
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|24.00
|102309.62
|800
|2006.03.28 21:17
|buy
|402
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2077
|801
|2006.03.28 21:17
|close
|400
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2039
|10.00
|102319.62
|802
|2006.03.28 21:21
|buy
|403
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2055
|803
|2006.03.28 21:23
|buy
|404
|0.40
|1.2013
|0.0000
|1.2037
|804
|2006.03.28 22:45
|sell
|405
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.1986
|805
|2006.03.29 09:58
|buy
|406
|0.60
|1.1992
|0.0000
|1.2016
|806
|2006.03.29 09:58
|t/p
|405
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.1986
|24.71
|102344.33
|807
|2006.03.29 09:58
|sell
|407
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1958
|808
|2006.03.29 10:28
|sell
|408
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.1978
|809
|2006.03.29 12:23
|t/p
|406
|0.60
|1.2016
|0.0000
|1.2016
|144.00
|102488.33
|810
|2006.03.29 12:23
|close
|404
|0.40
|1.2017
|0.0000
|1.2037
|11.40
|102499.73
|811
|2006.03.29 12:24
|close
|403
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.2055
|-32.30
|102467.43
|812
|2006.03.29 12:24
|close
|402
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.2077
|-37.15
|102430.28
|813
|2006.03.29 12:24
|close
|399
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2097
|-58.15
|102372.13
|814
|2006.03.29 12:25
|close
|397
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2116
|-78.15
|102293.98
|815
|2006.03.29 12:32
|sell
|409
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.1997
|816
|2006.03.29 16:24
|t/p
|409
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|24.00
|102317.98
|817
|2006.03.29 16:24
|close
|408
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.1978
|5.00
|102322.98
|818
|2006.03.29 16:24
|close
|407
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.1958
|-14.00
|102308.98
|819
|2006.03.30 00:00
|buy
|410
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2048
|820
|2006.03.30 03:59
|t/p
|410
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|24.00
|102332.98
|821
|2006.03.30 03:59
|buy
|411
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2077
|822
|2006.03.30 07:25
|t/p
|411
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|24.00
|102356.98
|823
|2006.03.30 07:25
|buy
|412
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2107
|824
|2006.03.30 07:52
|buy
|413
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2088
|825
|2006.03.30 13:33
|t/p
|413
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|24.00
|102380.98
|826
|2006.03.30 13:33
|close
|412
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2107
|5.00
|102385.98
|827
|2006.03.30 14:00
|buy
|414
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2118
|828
|2006.03.30 15:46
|buy
|415
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2099
|829
|2006.03.30 16:27
|t/p
|415
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|24.00
|102409.98
|830
|2006.03.30 16:27
|close
|414
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2118
|5.00
|102414.98
|831
|2006.03.30 17:00
|buy
|416
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2165
|832
|2006.03.30 17:52
|buy
|417
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2145
|833
|2006.03.30 20:36
|t/p
|417
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2145
|24.00
|102438.98
|834
|2006.03.30 20:36
|close
|416
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2165
|4.00
|102442.98
|835
|2006.03.30 20:36
|buy
|418
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2173
|836
|2006.03.31 03:12
|t/p
|418
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|22.85
|102465.83
|837
|2006.03.31 03:12
|buy
|419
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2200
|838
|2006.03.31 06:11
|buy
|420
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2182
|839
|2006.03.31 08:47
|buy
|421
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2163
|840
|2006.03.31 10:45
|buy
|422
|0.20
|1.2120
|0.0000
|1.2144
|841
|2006.03.31 11:45
|sell
|423
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2083
|842
|2006.03.31 12:03
|buy
|424
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2125
|843
|2006.03.31 15:33
|t/p
|424
|0.40
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|96.00
|102561.83
|844
|2006.03.31 15:33
|close
|422
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2144
|16.00
|102577.83
|845
|2006.03.31 15:33
|sell
|425
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2104
|846
|2006.03.31 15:33
|close
|421
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2163
|-10.00
|102567.83
|847
|2006.03.31 15:33
|close
|420
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2182
|-33.00
|102534.83
|848
|2006.03.31 15:34
|close
|419
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2200
|-50.00
|102484.83
|849
|2006.03.31 15:47
|t/p
|425
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|24.00
|102508.83
|850
|2006.03.31 15:47
|close
|423
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2083
|3.00
|102511.83
|851
|2006.04.03 03:00
|sell
|426
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2070
|852
|2006.04.03 05:01
|t/p
|426
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|24.00
|102535.83
|853
|2006.04.03 05:01
|sell
|427
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2043
|854
|2006.04.03 05:01
|sell
|428
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2064
|855
|2006.04.03 05:02
|t/p
|428
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|24.00
|102559.83
|856
|2006.04.03 05:02
|close
|427
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2043
|3.00
|102562.83
|857
|2006.04.03 05:02
|sell
|429
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2037
|858
|2006.04.03 06:43
|t/p
|429
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|24.00
|102586.83
|859
|2006.04.03 06:43
|sell
|430
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2008
|860
|2006.04.03 07:18
|sell
|431
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2026
|861
|2006.04.03 13:11
|sell
|432
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2045
|862
|2006.04.03 16:27
|sell
|433
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2065
|863
|2006.04.03 16:41
|sell
|434
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2083
|864
|2006.04.03 17:15
|sell
|435
|0.60
|1.2127
|0.0000
|1.2103
|865
|2006.04.03 17:45
|buy
|436
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2160
|866
|2006.04.03 20:42
|sell
|437
|1.20
|1.2145
|0.0000
|1.2121
|867
|2006.04.04 09:00
|t/p
|437
|1.20
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|296.49
|102883.32
|868
|2006.04.04 09:00
|close
|435
|0.60
|1.2121
|0.0000
|1.2103
|40.24
|102923.56
|869
|2006.04.04 09:00
|close
|434
|0.40
|1.2121
|0.0000
|1.2083
|-53.17
|102870.39
|870
|2006.04.04 09:00
|close
|433
|0.20
|1.2123
|0.0000
|1.2065
|-66.59
|102803.81
|871
|2006.04.04 09:01
|close
|432
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2045
|-52.29
|102751.51
|872
|2006.04.04 09:01
|close
|431
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2026
|-74.29
|102677.22
|873
|2006.04.04 09:01
|close
|430
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2008
|-91.29
|102585.93
|874
|2006.04.04 09:59
|t/p
|436
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|22.85
|102608.78
|875
|2006.04.04 13:00
|buy
|438
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2192
|876
|2006.04.04 14:03
|t/p
|438
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2192
|24.00
|102632.78
|877
|2006.04.04 14:03
|buy
|439
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2220
|878
|2006.04.04 14:05
|t/p
|439
|0.10
|1.2220
|0.0000
|1.2220
|24.00
|102656.78
|879
|2006.04.04 14:05
|buy
|440
|0.10
|1.2225
|0.0000
|1.2249
|880
|2006.04.04 14:29
|t/p
|440
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|24.00
|102680.78
|881
|2006.04.04 14:29
|buy
|441
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2277
|882
|2006.04.04 14:46
|buy
|442
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2259
|883
|2006.04.04 15:44
|t/p
|442
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2259
|24.00
|102704.78
|884
|2006.04.04 15:44
|close
|441
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2277
|7.00
|102711.78
|885
|2006.04.04 15:44
|buy
|443
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2287
|886
|2006.04.05 14:35
|t/p
|443
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|22.85
|102734.63
|887
|2006.04.05 16:00
|buy
|444
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2317
|888
|2006.04.05 16:06
|buy
|445
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2298
|889
|2006.04.05 19:53
|t/p
|445
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|24.00
|102758.63
|890
|2006.04.05 19:53
|close
|444
|0.10
|1.2299
|0.0000
|1.2317
|6.00
|102764.63
|891
|2006.04.05 20:00
|buy
|446
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2322
|892
|2006.04.06 02:05
|buy
|447
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2304
|893
|2006.04.06 09:24
|t/p
|447
|0.10
|1.2304
|0.0000
|1.2304
|24.00
|102788.63
|894
|2006.04.06 09:24
|close
|446
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2322
|4.55
|102793.18
|895
|2006.04.06 10:00
|buy
|448
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2318
|896
|2006.04.06 10:58
|t/p
|448
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|24.00
|102817.18
|897
|2006.04.06 10:58
|buy
|449
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2345
|898
|2006.04.06 14:20
|buy
|450
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2326
|899
|2006.04.06 14:41
|buy
|451
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2306
|900
|2006.04.06 14:46
|buy
|452
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.2283
|901
|2006.04.06 14:47
|buy
|453
|0.40
|1.2240
|0.0000
|1.2264
|902
|2006.04.06 14:56
|buy
|454
|0.60
|1.2222
|0.0000
|1.2246
|903
|2006.04.06 15:00
|t/p
|454
|0.60
|1.2246
|0.0000
|1.2246
|144.00
|102961.18
|904
|2006.04.06 15:00
|close
|453
|0.40
|1.2246
|0.0000
|1.2264
|24.00
|102985.18
|905
|2006.04.06 15:00
|close
|452
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.2283
|-22.00
|102963.18
|906
|2006.04.06 15:00
|close
|451
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2306
|-35.00
|102928.18
|907
|2006.04.06 15:00
|close
|450
|0.10
|1.2248
|0.0000
|1.2326
|-54.00
|102874.18
|908
|2006.04.06 15:00
|close
|449
|0.10
|1.2247
|0.0000
|1.2345
|-74.00
|102800.18
|909
|2006.04.06 16:00
|sell
|455
|0.10
|1.2214
|0.0000
|1.2190
|910
|2006.04.06 16:30
|sell
|456
|0.10
|1.2233
|0.0000
|1.2209
|911
|2006.04.06 18:16
|t/p
|456
|0.10
|1.2209
|0.0000
|1.2209
|24.00
|102824.18
|912
|2006.04.06 18:16
|close
|455
|0.10
|1.2208
|0.0000
|1.2190
|6.00
|102830.18
|913
|2006.04.06 18:16
|sell
|457
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2183
|914
|2006.04.06 18:56
|sell
|458
|0.10
|1.2226
|0.0000
|1.2202
|915
|2006.04.07 01:52
|t/p
|458
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|24.71
|102854.88
|916
|2006.04.07 01:52
|close
|457
|0.10
|1.2201
|0.0000
|1.2183
|6.71
|102861.59
|917
|2006.04.07 01:52
|sell
|459
|0.10
|1.2199
|0.0000
|1.2175
|918
|2006.04.07 09:16
|t/p
|459
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2175
|24.00
|102885.59
|919
|2006.04.07 10:00
|sell
|460
|0.10
|1.2183
|0.0000
|1.2159
|920
|2006.04.07 12:17
|sell
|461
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2178
|921
|2006.04.07 13:31
|t/p
|461
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|24.00
|102909.59
|922
|2006.04.07 13:31
|close
|460
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2159
|6.00
|102915.59
|923
|2006.04.07 16:45
|sell
|462
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2100
|924
|2006.04.07 21:04
|t/p
|462
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|24.00
|102939.59
|925
|2006.04.07 21:04
|sell
|463
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2070
|926
|2006.04.10 00:15
|sell
|464
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2090
|927
|2006.04.10 17:40
|t/p
|464
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|24.00
|102963.59
|928
|2006.04.10 17:40
|close
|463
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2070
|5.71
|102969.30
|929
|2006.04.10 18:00
|sell
|465
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2064
|930
|2006.04.10 22:03
|sell
|466
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2082
|931
|2006.04.11 07:34
|sell
|467
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2101
|932
|2006.04.11 10:45
|buy
|468
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2153
|933
|2006.04.11 12:19
|buy
|469
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2134
|934
|2006.04.11 14:20
|t/p
|467
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|24.00
|102993.30
|935
|2006.04.11 14:20
|close
|466
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2082
|6.71
|103000.01
|936
|2006.04.11 14:20
|close
|465
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2064
|-10.29
|102989.71
|937
|2006.04.11 15:54
|t/p
|469
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|24.00
|103013.71
|938
|2006.04.11 15:54
|close
|468
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2153
|6.00
|103019.71
|939
|2006.04.11 19:00
|buy
|470
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2158
|940
|2006.04.12 01:54
|t/p
|470
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2158
|22.85
|103042.56
|941
|2006.04.12 01:54
|buy
|471
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2185
|942
|2006.04.12 08:13
|buy
|472
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2167
|943
|2006.04.12 14:28
|buy
|473
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2148
|944
|2006.04.12 14:30
|buy
|474
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2128
|945
|2006.04.12 14:36
|buy
|475
|0.40
|1.2084
|0.0000
|1.2108
|946
|2006.04.12 15:25
|t/p
|475
|0.40
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|96.00
|103138.56
|947
|2006.04.12 15:25
|close
|474
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2128
|8.00
|103146.56
|948
|2006.04.12 15:25
|close
|473
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2148
|-15.00
|103131.56
|949
|2006.04.12 15:25
|close
|472
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2167
|-37.00
|103094.56
|950
|2006.04.12 15:26
|close
|471
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2185
|-56.00
|103038.56
|951
|2006.04.12 16:00
|sell
|476
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2090
|952
|2006.04.13 14:00
|t/p
|476
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|26.12
|103064.69
|953
|2006.04.13 14:00
|sell
|477
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2062
|954
|2006.04.13 14:32
|sell
|478
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2081
|955
|2006.04.13 14:57
|t/p
|478
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|24.00
|103088.69
|956
|2006.04.13 14:57
|close
|477
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2062
|7.00
|103095.69
|957
|2006.04.13 14:57
|sell
|479
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2059
|958
|2006.04.13 16:07
|sell
|480
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2078
|959
|2006.04.17 00:00
|sell
|481
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2096
|960
|2006.04.17 02:05
|sell
|482
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.2115
|961
|2006.04.17 02:14
|sell
|483
|0.40
|1.2157
|0.0000
|1.2133
|962
|2006.04.17 03:05
|sell
|484
|0.60
|1.2176
|0.0000
|1.2152
|963
|2006.04.17 03:27
|sell
|485
|1.20
|1.2194
|0.0000
|1.2170
|964
|2006.04.17 03:30
|buy
|486
|0.10
|1.2196
|0.0000
|1.2220
|965
|2006.04.17 07:37
|buy
|487
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2202
|966
|2006.04.17 10:34
|t/p
|485
|1.20
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|288.00
|103383.69
|967
|2006.04.17 10:34
|close
|484
|0.60
|1.2170
|0.0000
|1.2152
|36.00
|103419.69
|968
|2006.04.17 10:34
|close
|483
|0.40
|1.2171
|0.0000
|1.2133
|-56.00
|103363.69
|969
|2006.04.17 10:34
|close
|482
|0.20
|1.2171
|0.0000
|1.2115
|-64.00
|103299.69
|970
|2006.04.17 10:34
|close
|481
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2096
|-50.00
|103249.69
|971
|2006.04.17 10:34
|close
|480
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2078
|-65.59
|103184.10
|972
|2006.04.17 10:34
|close
|479
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2059
|-84.59
|103099.52
|973
|2006.04.17 13:41
|t/p
|487
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|24.00
|103123.52
|974
|2006.04.17 13:41
|close
|486
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2220
|9.00
|103132.52
|975
|2006.04.17 15:00
|buy
|488
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2279
|976
|2006.04.17 15:00
|buy
|489
|0.10
|1.2236
|0.0000
|1.2260
|977
|2006.04.17 15:03
|buy
|490
|0.10
|1.2218
|0.0000
|1.2242
|978
|2006.04.17 15:26
|t/p
|490
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2242
|24.00
|103156.52
|979
|2006.04.17 15:26
|close
|489
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2260
|6.00
|103162.52
|980
|2006.04.17 15:26
|close
|488
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2279
|-15.00
|103147.52
|981
|2006.04.17 15:26
|buy
|491
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2268
|982
|2006.04.17 15:50
|buy
|492
|0.10
|1.2226
|0.0000
|1.2250
|983
|2006.04.17 16:31
|t/p
|492
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2250
|24.00
|103171.52
|984
|2006.04.17 16:31
|close
|491
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2268
|8.00
|103179.52
|985
|2006.04.17 16:31
|buy
|493
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2273
|986
|2006.04.17 16:46
|t/p
|493
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2273
|24.00
|103203.52
|987
|2006.04.17 16:46
|buy
|494
|0.10
|1.2276
|0.0000
|1.2300
|988
|2006.04.17 21:00
|buy
|495
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2281
|989
|2006.04.18 08:59
|buy
|496
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2262
|990
|2006.04.18 11:28
|t/p
|496
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|24.00
|103227.52
|991
|2006.04.18 11:28
|close
|495
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2281
|4.85
|103232.37
|992
|2006.04.18 11:29
|close
|494
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.2300
|-13.15
|103219.22
|993
|2006.04.18 15:00
|buy
|497
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2320
|994
|2006.04.18 15:13
|buy
|498
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2302
|995
|2006.04.18 20:02
|t/p
|498
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2302
|24.00
|103243.22
|996
|2006.04.18 20:02
|close
|497
|0.10
|1.2303
|0.0000
|1.2320
|7.00
|103250.22
|997
|2006.04.18 20:02
|buy
|499
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2329
|998
|2006.04.18 22:50
|t/p
|499
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|24.00
|103274.22
|999
|2006.04.18 22:50
|buy
|500
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2358
|1000
|2006.04.18 22:51
|t/p
|500
|0.10
|1.2358
|0.0000
|1.2358
|24.00
|103298.22
|1001
|2006.04.18 22:51
|buy
|501
|0.10
|1.2362
|0.0000
|1.2386
|1002
|2006.04.18 22:58
|buy
|502
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.2367
|1003
|2006.04.18 23:58
|t/p
|502
|0.10
|1.2367
|0.0000
|1.2367
|24.00
|103322.22
|1004
|2006.04.18 23:58
|close
|501
|0.10
|1.2367
|0.0000
|1.2386
|5.00
|103327.22
|1005
|2006.04.18 23:58
|buy
|503
|0.10
|1.2367
|0.0000
|1.2391
|1006
|2006.04.19 03:39
|buy
|504
|0.10
|1.2349
|0.0000
|1.2373
|1007
|2006.04.19 14:30
|sell
|505
|0.10
|1.2342
|0.0000
|1.2318
|1008
|2006.04.19 14:30
|t/p
|505
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|24.00
|103351.22
|1009
|2006.04.19 14:30
|buy
|506
|0.10
|1.2314
|0.0000
|1.2338
|1010
|2006.04.19 14:30
|sell
|507
|0.10
|1.2311
|0.0000
|1.2287
|1011
|2006.04.19 14:30
|sell
|508
|0.10
|1.2332
|0.0000
|1.2308
|1012
|2006.04.19 14:30
|t/p
|506
|0.10
|1.2338
|0.0000
|1.2338
|24.00
|103375.22
|1013
|2006.04.19 14:30
|close
|504
|0.10
|1.2342
|0.0000
|1.2373
|-7.00
|103368.22
|1014
|2006.04.19 14:30
|close
|503
|0.10
|1.2342
|0.0000
|1.2391
|-26.15
|103342.06
|1015
|2006.04.19 14:31
|t/p
|508
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|24.00
|103366.06
|1016
|2006.04.19 14:31
|close
|507
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2287
|5.00
|103371.06
|1017
|2006.04.19 14:31
|sell
|509
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2297
|1018
|2006.04.19 15:01
|t/p
|509
|0.10
|1.2297
|0.0000
|1.2297
|24.00
|103395.06
|1019
|2006.04.19 19:00
|buy
|510
|0.10
|1.2380
|0.0000
|1.2404
|1020
|2006.04.20 02:20
|buy
|511
|0.10
|1.2361
|0.0000
|1.2385
|1021
|2006.04.20 08:26
|buy
|512
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.2367
|1022
|2006.04.20 12:44
|buy
|513
|0.20
|1.2325
|0.0000
|1.2349
|1023
|2006.04.20 16:00
|sell
|514
|0.10
|1.2322
|0.0000
|1.2298
|1024
|2006.04.20 16:06
|buy
|515
|0.40
|1.2306
|0.0000
|1.2330
|1025
|2006.04.20 16:50
|t/p
|514
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|24.00
|103419.06
|1026
|2006.04.20 16:50
|sell
|516
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2270
|1027
|2006.04.20 16:56
|sell
|517
|0.10
|1.2313
|0.0000
|1.2289
|1028
|2006.04.20 17:13
|t/p
|515
|0.40
|1.2330
|0.0000
|1.2330
|96.00
|103515.06
|1029
|2006.04.20 17:13
|close
|513
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2349
|10.00
|103525.06
|1030
|2006.04.20 17:13
|close
|512
|0.10
|1.2330
|0.0000
|1.2367
|-13.00
|103512.06
|1031
|2006.04.20 17:13
|close
|511
|0.10
|1.2329
|0.0000
|1.2385
|-32.00
|103480.06
|1032
|2006.04.20 17:13
|close
|510
|0.10
|1.2328
|0.0000
|1.2404
|-55.45
|103424.61
|1033
|2006.04.21 01:50
|t/p
|517
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2289
|24.71
|103449.32
|1034
|2006.04.21 01:50
|close
|516
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2270
|11.71
|103461.03
|1035
|2006.04.21 02:00
|sell
|518
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2274
|1036
|2006.04.21 04:42
|sell
|519
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2292
|1037
|2006.04.21 08:10
|t/p
|519
|0.10
|1.2292
|0.0000
|1.2292
|24.00
|103485.03
|1038
|2006.04.21 08:10
|close
|518
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2274
|7.00
|103492.03
|1039
|2006.04.21 09:00
|sell
|520
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2265
|1040
|2006.04.21 10:03
|sell
|521
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2286
|1041
|2006.04.21 10:08
|sell
|522
|0.10
|1.2332
|0.0000
|1.2308
|1042
|2006.04.21 12:45
|buy
|523
|0.10
|1.2328
|0.0000
|1.2352
|1043
|2006.04.21 13:06
|t/p
|522
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|24.00
|103516.03
|1044
|2006.04.21 13:06
|buy
|524
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2330
|1045
|2006.04.21 13:06
|close
|521
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|4.00
|103520.03
|1046
|2006.04.21 13:06
|close
|520
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2265
|-18.00
|103502.03
|1047
|2006.04.21 14:25
|t/p
|524
|0.10
|1.2330
|0.0000
|1.2330
|24.00
|103526.03
|1048
|2006.04.21 14:25
|close
|523
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2352
|3.00
|103529.03
|1049
|2006.04.24 00:00
|buy
|525
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.2367
|1050
|2006.04.24 00:00
|t/p
|525
|0.10
|1.2367
|0.0000
|1.2367
|24.00
|103553.03
|1051
|2006.04.24 00:00
|buy
|526
|0.10
|1.2373
|0.0000
|1.2397
|1052
|2006.04.24 02:31
|buy
|527
|0.10
|1.2354
|0.0000
|1.2378
|1053
|2006.04.24 08:44
|t/p
|527
|0.10
|1.2378
|0.0000
|1.2378
|24.00
|103577.03
|1054
|2006.04.24 08:44
|close
|526
|0.10
|1.2379
|0.0000
|1.2397
|6.00
|103583.03
|1055
|2006.04.24 09:00
|buy
|528
|0.10
|1.2386
|0.0000
|1.2410
|1056
|2006.04.24 11:30
|buy
|529
|0.10
|1.2366
|0.0000
|1.2390
|1057
|2006.04.24 16:01
|buy
|530
|0.10
|1.2346
|0.0000
|1.2370
|1058
|2006.04.24 17:09
|t/p
|530
|0.10
|1.2370
|0.0000
|1.2370
|24.00
|103607.03
|1059
|2006.04.24 17:09
|close
|529
|0.10
|1.2370
|0.0000
|1.2390
|4.00
|103611.03
|1060
|2006.04.24 17:09
|close
|528
|0.10
|1.2369
|0.0000
|1.2410
|-17.00
|103594.03
|1061
|2006.04.24 20:00
|buy
|531
|0.10
|1.2404
|0.0000
|1.2428
|1062
|2006.04.24 23:52
|buy
|532
|0.10
|1.2386
|0.0000
|1.2410
|1063
|2006.04.25 10:05
|t/p
|532
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2410
|22.85
|103616.88
|1064
|2006.04.25 10:05
|close
|531
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2428
|7.85
|103624.73
|1065
|2006.04.25 10:05
|buy
|533
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2437
|1066
|2006.04.25 10:11
|buy
|534
|0.10
|1.2392
|0.0000
|1.2416
|1067
|2006.04.25 14:09
|t/p
|534
|0.10
|1.2416
|0.0000
|1.2416
|24.00
|103648.73
|1068
|2006.04.25 14:09
|close
|533
|0.10
|1.2417
|0.0000
|1.2437
|4.00
|103652.73
|1069
|2006.04.25 14:09
|buy
|535
|0.10
|1.2425
|0.0000
|1.2449
|1070
|2006.04.25 16:00
|buy
|536
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2431
|1071
|2006.04.25 16:00
|buy
|537
|0.10
|1.2384
|0.0000
|1.2408
|1072
|2006.04.25 16:03
|t/p
|537
|0.10
|1.2408
|0.0000
|1.2408
|24.00
|103676.73
|1073
|2006.04.25 16:03
|close
|536
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2431
|4.00
|103680.73
|1074
|2006.04.25 16:03
|close
|535
|0.10
|1.2411
|0.0000
|1.2449
|-14.00
|103666.73
|1075
|2006.04.25 16:03
|buy
|538
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2437
|1076
|2006.04.25 16:07
|buy
|539
|0.10
|1.2395
|0.0000
|1.2419
|1077
|2006.04.25 16:09
|buy
|540
|0.10
|1.2376
|0.0000
|1.2400
|1078
|2006.04.25 16:49
|t/p
|540
|0.10
|1.2400
|0.0000
|1.2400
|24.00
|103690.73
|1079
|2006.04.25 16:49
|close
|539
|0.10
|1.2401
|0.0000
|1.2419
|6.00
|103696.73
|1080
|2006.04.25 16:50
|close
|538
|0.10
|1.2402
|0.0000
|1.2437
|-11.00
|103685.73
|1081
|2006.04.25 16:50
|buy
|541
|0.10
|1.2401
|0.0000
|1.2425
|1082
|2006.04.25 20:44
|t/p
|541
|0.10
|1.2425
|0.0000
|1.2425
|24.00
|103709.73
|1083
|2006.04.25 21:00
|buy
|542
|0.10
|1.2436
|0.0000
|1.2460
|1084
|2006.04.26 05:51
|buy
|543
|0.10
|1.2417
|0.0000
|1.2441
|1085
|2006.04.26 10:02
|buy
|544
|0.10
|1.2399
|0.0000
|1.2423
|1086
|2006.04.26 13:58
|t/p
|544
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2423
|24.00
|103733.73
|1087
|2006.04.26 13:58
|close
|543
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2441
|6.00
|103739.73
|1088
|2006.04.26 13:58
|close
|542
|0.10
|1.2424
|0.0000
|1.2460
|-13.15
|103726.58
|1089
|2006.04.26 16:00
|buy
|545
|0.10
|1.2438
|0.0000
|1.2462
|1090
|2006.04.26 17:59
|t/p
|545
|0.10
|1.2462
|0.0000
|1.2462
|24.00
|103750.58
|1091
|2006.04.26 17:59
|buy
|546
|0.10
|1.2467
|0.0000
|1.2491
|1092
|2006.04.26 19:24
|buy
|547
|0.10
|1.2448
|0.0000
|1.2472
|1093
|2006.04.27 10:00
|sell
|548
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2407
|1094
|2006.04.27 11:39
|buy
|549
|0.10
|1.2430
|0.0000
|1.2454
|1095
|2006.04.27 13:45
|buy
|550
|0.20
|1.2411
|0.0000
|1.2435
|1096
|2006.04.27 13:53
|t/p
|548
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2407
|24.00
|103774.58
|1097
|2006.04.27 14:00
|sell
|551
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.2389
|1098
|2006.04.27 15:08
|sell
|552
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2407
|1099
|2006.04.27 15:28
|t/p
|550
|0.20
|1.2435
|0.0000
|1.2435
|48.00
|103822.58
|1100
|2006.04.27 15:28
|close
|549
|0.10
|1.2436
|0.0000
|1.2454
|6.00
|103828.58
|1101
|2006.04.27 15:28
|close
|547
|0.10
|1.2435
|0.0000
|1.2472
|-16.45
|103812.13
|1102
|2006.04.27 15:29
|close
|546
|0.10
|1.2436
|0.0000
|1.2491
|-34.45
|103777.67
|1103
|2006.04.27 16:00
|sell
|553
|0.10
|1.2453
|0.0000
|1.2429
|1104
|2006.04.27 16:00
|t/p
|553
|0.10
|1.2429
|0.0000
|1.2429
|24.00
|103801.67
|1105
|2006.04.27 16:00
|close
|552
|0.10
|1.2429
|0.0000
|1.2407
|2.00
|103803.67
|1106
|2006.04.27 16:00
|close
|551
|0.10
|1.2462
|0.0000
|1.2389
|-49.00
|103754.67
|1107
|2006.04.27 16:01
|sell
|554
|0.10
|1.2464
|0.0000
|1.2440
|1108
|2006.04.27 16:08
|sell
|555
|0.10
|1.2483
|0.0000
|1.2459
|1109
|2006.04.27 16:27
|sell
|556
|0.10
|1.2501
|0.0000
|1.2477
|1110
|2006.04.27 16:30
|sell
|557
|0.20
|1.2520
|0.0000
|1.2496
|1111
|2006.04.27 16:45
|buy
|558
|0.10
|1.2528
|0.0000
|1.2552
|1112
|2006.04.27 16:46
|sell
|559
|0.40
|1.2538
|0.0000
|1.2514
|1113
|2006.04.27 17:52
|t/p
|559
|0.40
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|96.00
|103850.67
|1114
|2006.04.27 17:52
|buy
|560
|0.10
|1.2507
|0.0000
|1.2531
|1115
|2006.04.27 17:52
|close
|557
|0.20
|1.2507
|0.0000
|1.2496
|26.00
|103876.67
|1116
|2006.04.27 17:52
|close
|556
|0.10
|1.2510
|0.0000
|1.2477
|-9.00
|103867.67
|1117
|2006.04.27 17:52
|close
|555
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2459
|-31.00
|103836.67
|1118
|2006.04.27 17:52
|close
|554
|0.10
|1.2516
|0.0000
|1.2440
|-52.00
|103784.67
|1119
|2006.04.27 17:52
|t/p
|560
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|24.00
|103808.67
|1120
|2006.04.27 17:52
|close
|558
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2552
|7.00
|103815.67
|1121
|2006.04.27 17:52
|buy
|561
|0.10
|1.2526
|0.0000
|1.2550
|1122
|2006.04.27 17:52
|buy
|562
|0.10
|1.2507
|0.0000
|1.2531
|1123
|2006.04.27 17:53
|buy
|563
|0.10
|1.2467
|0.0000
|1.2491
|1124
|2006.04.27 17:53
|t/p
|563
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|24.00
|103839.67
|1125
|2006.04.27 18:01
|t/p
|562
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|24.00
|103863.67
|1126
|2006.04.27 18:01
|close
|561
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2550
|9.00
|103872.67
|1127
|2006.04.27 18:01
|buy
|564
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2562
|1128
|2006.04.28 10:37
|t/p
|564
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|22.85
|103895.52
|1129
|2006.04.28 11:00
|buy
|565
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2586
|1130
|2006.04.28 12:15
|buy
|566
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2568
|1131
|2006.04.28 15:42
|t/p
|566
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|24.00
|103919.52
|1132
|2006.04.28 15:42
|close
|565
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2586
|7.00
|103926.52
|1133
|2006.04.28 17:00
|buy
|567
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.2621
|1134
|2006.04.28 17:06
|t/p
|567
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2621
|24.00
|103950.52
|1135
|2006.04.28 17:06
|buy
|568
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2652
|1136
|2006.04.28 17:06
|buy
|569
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2634
|1137
|2006.04.28 22:14
|t/p
|569
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|24.00
|103974.52
|1138
|2006.04.28 22:14
|close
|568
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2652
|7.00
|103981.52
|1139
|2006.04.28 22:14
|buy
|570
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2664
|1140
|2006.05.01 01:09
|buy
|571
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2646
|1141
|2006.05.01 14:41
|t/p
|571
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|24.00
|104005.52
|1142
|2006.05.01 14:41
|close
|570
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2664
|4.85
|104010.37
|1143
|2006.05.01 15:00
|buy
|572
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2694
|1144
|2006.05.01 16:00
|buy
|573
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2676
|1145
|2006.05.01 16:12
|buy
|574
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2656
|1146
|2006.05.01 16:28
|t/p
|574
|0.10
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|24.00
|104034.37
|1147
|2006.05.01 16:28
|close
|573
|0.10
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|4.00
|104038.37
|1148
|2006.05.01 16:28
|close
|572
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2694
|-12.00
|104026.37
|1149
|2006.05.01 16:28
|buy
|575
|0.10
|1.2660
|0.0000
|1.2684
|1150
|2006.05.01 16:46
|buy
|576
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2665
|1151
|2006.05.01 16:54
|buy
|577
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2647
|1152
|2006.05.01 17:41
|buy
|578
|0.20
|1.2605
|0.0000
|1.2629
|1153
|2006.05.01 19:15
|sell
|579
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2594
|1154
|2006.05.01 21:17
|t/p
|579
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|24.00
|104050.37
|1155
|2006.05.01 21:19
|buy
|580
|0.40
|1.2582
|0.0000
|1.2606
|1156
|2006.05.01 21:43
|buy
|581
|0.60
|1.2562
|0.0000
|1.2586
|1157
|2006.05.01 21:56
|t/p
|581
|0.60
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|144.00
|104194.37
|1158
|2006.05.01 21:56
|close
|580
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2606
|20.00
|104214.37
|1159
|2006.05.01 21:56
|close
|578
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2629
|-42.00
|104172.37
|1160
|2006.05.01 21:57
|close
|577
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2647
|-40.00
|104132.37
|1161
|2006.05.01 21:57
|close
|576
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2665
|-60.00
|104072.37
|1162
|2006.05.01 21:57
|close
|575
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2684
|-78.00
|103994.37
|1163
|2006.05.02 00:45
|sell
|582
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2550
|1164
|2006.05.02 09:37
|sell
|583
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2569
|1165
|2006.05.02 10:40
|sell
|584
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2587
|1166
|2006.05.02 10:41
|sell
|585
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2609
|1167
|2006.05.02 12:06
|sell
|586
|0.40
|1.2652
|0.0000
|1.2628
|1168
|2006.05.02 12:15
|buy
|587
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2690
|1169
|2006.05.02 12:31
|buy
|588
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2671
|1170
|2006.05.02 13:07
|buy
|589
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2653
|1171
|2006.05.02 13:08
|t/p
|586
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|96.00
|104090.37
|1172
|2006.05.02 13:08
|close
|585
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2609
|10.00
|104100.37
|1173
|2006.05.02 13:08
|close
|584
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2587
|-18.00
|104082.37
|1174
|2006.05.02 13:09
|close
|583
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2569
|-37.00
|104045.37
|1175
|2006.05.02 13:09
|close
|582
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2550
|-58.00
|103987.37
|1176
|2006.05.02 16:37
|t/p
|589
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|24.00
|104011.37
|1177
|2006.05.02 16:37
|close
|588
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2671
|6.00
|104017.37
|1178
|2006.05.02 16:37
|close
|587
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2690
|-20.00
|103997.37
|1179
|2006.05.02 16:38
|buy
|590
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2672
|1180
|2006.05.02 18:06
|buy
|591
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2653
|1181
|2006.05.02 18:59
|buy
|592
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2633
|1182
|2006.05.03 03:29
|t/p
|592
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|22.85
|104020.22
|1183
|2006.05.03 03:29
|close
|591
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2653
|3.85
|104024.07
|1184
|2006.05.03 03:29
|close
|590
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2672
|-15.15
|104008.92
|1185
|2006.05.03 05:00
|buy
|593
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2672
|1186
|2006.05.03 09:51
|buy
|594
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2654
|1187
|2006.05.03 12:15
|sell
|595
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2609
|1188
|2006.05.03 15:54
|buy
|596
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2635
|1189
|2006.05.03 16:00
|t/p
|595
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|24.00
|104032.92
|1190
|2006.05.03 16:41
|buy
|597
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2616
|1191
|2006.05.03 17:03
|t/p
|597
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|48.00
|104080.92
|1192
|2006.05.03 17:03
|close
|596
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2635
|9.00
|104089.92
|1193
|2006.05.03 17:03
|close
|594
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2654
|-12.00
|104077.92
|1194
|2006.05.03 17:03
|close
|593
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2672
|-27.00
|104050.92
|1195
|2006.05.03 19:00
|buy
|598
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2665
|1196
|2006.05.03 20:02
|buy
|599
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2647
|1197
|2006.05.04 08:27
|buy
|600
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.2629
|1198
|2006.05.04 09:10
|buy
|601
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2611
|1199
|2006.05.04 12:00
|sell
|602
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2570
|1200
|2006.05.04 14:33
|t/p
|601
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|48.00
|104098.92
|1201
|2006.05.04 14:33
|close
|600
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2629
|9.00
|104107.92
|1202
|2006.05.04 14:33
|sell
|603
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2590
|1203
|2006.05.04 14:33
|close
|599
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2647
|-3.45
|104104.47
|1204
|2006.05.04 14:33
|close
|598
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2665
|-24.45
|104080.02
|1205
|2006.05.04 14:34
|sell
|604
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2609
|1206
|2006.05.04 14:55
|t/p
|604
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|24.00
|104104.02
|1207
|2006.05.04 14:55
|close
|603
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2590
|6.00
|104110.02
|1208
|2006.05.04 14:55
|close
|602
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2570
|-16.00
|104094.02
|1209
|2006.05.04 14:55
|sell
|605
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2584
|1210
|2006.05.04 15:04
|sell
|606
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2604
|1211
|2006.05.04 15:58
|sell
|607
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2622
|1212
|2006.05.04 16:00
|buy
|608
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2670
|1213
|2006.05.04 16:07
|sell
|609
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.2641
|1214
|2006.05.04 16:18
|t/p
|608
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|24.00
|104118.02
|1215
|2006.05.04 16:18
|buy
|610
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2699
|1216
|2006.05.04 16:21
|sell
|611
|0.40
|1.2684
|0.0000
|1.2660
|1217
|2006.05.04 18:13
|t/p
|611
|0.40
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|96.00
|104214.02
|1218
|2006.05.04 18:13
|close
|609
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2641
|16.00
|104230.02
|1219
|2006.05.04 18:13
|close
|607
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2622
|-27.00
|104203.02
|1220
|2006.05.04 18:14
|close
|606
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2604
|-46.00
|104157.02
|1221
|2006.05.04 18:14
|close
|605
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2584
|-67.00
|104090.02
|1222
|2006.05.04 20:10
|t/p
|610
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|24.00
|104114.02
|1223
|2006.05.04 20:10
|buy
|612
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2727
|1224
|2006.05.05 04:45
|sell
|613
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2669
|1225
|2006.05.05 08:34
|buy
|614
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2708
|1226
|2006.05.05 14:30
|t/p
|614
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|24.00
|104138.02
|1227
|2006.05.05 14:30
|close
|612
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2727
|10.85
|104148.87
|1228
|2006.05.05 14:30
|sell
|615
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2691
|1229
|2006.05.05 14:30
|sell
|616
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2711
|1230
|2006.05.05 14:30
|t/p
|616
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|24.00
|104172.87
|1231
|2006.05.05 14:30
|close
|615
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2691
|12.00
|104184.87
|1232
|2006.05.05 14:30
|close
|613
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2669
|-13.00
|104171.87
|1233
|2006.05.05 15:00
|buy
|617
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2773
|1234
|2006.05.05 16:46
|buy
|618
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2754
|1235
|2006.05.08 08:56
|t/p
|618
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|22.85
|104194.72
|1236
|2006.05.08 08:56
|close
|617
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|12.85
|104207.57
|1237
|2006.05.08 10:00
|buy
|619
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2774
|1238
|2006.05.08 10:28
|t/p
|619
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|24.00
|104231.57
|1239
|2006.05.08 10:28
|buy
|620
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2804
|1240
|2006.05.08 12:54
|buy
|621
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2784
|1241
|2006.05.08 15:33
|buy
|622
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2765
|1242
|2006.05.08 15:52
|buy
|623
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2747
|1243
|2006.05.08 16:13
|buy
|624
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2729
|1244
|2006.05.08 16:30
|sell
|625
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2689
|1245
|2006.05.09 04:15
|t/p
|625
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|24.71
|104256.28
|1246
|2006.05.09 04:15
|sell
|626
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2661
|1247
|2006.05.09 04:28
|buy
|627
|0.60
|1.2687
|0.0000
|1.2711
|1248
|2006.05.09 08:02
|sell
|628
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2679
|1249
|2006.05.09 08:43
|t/p
|628
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|24.00
|104280.28
|1250
|2006.05.09 08:43
|close
|626
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2661
|7.00
|104287.28
|1251
|2006.05.09 09:00
|sell
|629
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2654
|1252
|2006.05.09 09:13
|buy
|630
|1.20
|1.2668
|0.0000
|1.2692
|1253
|2006.05.09 10:44
|t/p
|630
|1.20
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|288.00
|104575.28
|1254
|2006.05.09 10:44
|close
|627
|0.60
|1.2692
|0.0000
|1.2711
|30.00
|104605.28
|1255
|2006.05.09 10:44
|close
|624
|0.40
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|-60.60
|104544.67
|1256
|2006.05.09 10:44
|close
|623
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2747
|-68.30
|104476.37
|1257
|2006.05.09 10:44
|close
|622
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2765
|-51.15
|104425.22
|1258
|2006.05.09 10:44
|close
|621
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2784
|-69.15
|104356.07
|1259
|2006.05.09 10:44
|close
|620
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2804
|-89.15
|104266.92
|1260
|2006.05.09 10:45
|sell
|631
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2676
|1261
|2006.05.09 12:04
|t/p
|631
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|24.00
|104290.92
|1262
|2006.05.09 12:04
|close
|629
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2654
|2.00
|104292.92
|1263
|2006.05.09 15:15
|buy
|632
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2737
|1264
|2006.05.09 15:59
|t/p
|632
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|24.00
|104316.92
|1265
|2006.05.09 15:59
|buy
|633
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2766
|1266
|2006.05.09 16:18
|t/p
|633
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|24.00
|104340.92
|1267
|2006.05.09 16:18
|buy
|634
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2794
|1268
|2006.05.09 17:33
|buy
|635
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2775
|1269
|2006.05.10 08:45
|t/p
|635
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|22.85
|104363.77
|1270
|2006.05.10 08:45
|close
|634
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2794
|3.85
|104367.62
|1271
|2006.05.10 09:00
|buy
|636
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2810
|1272
|2006.05.10 16:22
|t/p
|636
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|24.00
|104391.62
|1273
|2006.05.11 03:45
|sell
|637
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2705
|1274
|2006.05.11 08:30
|sell
|638
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2723
|1275
|2006.05.11 09:17
|t/p
|638
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|24.00
|104415.62
|1276
|2006.05.11 09:17
|close
|637
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2705
|6.00
|104421.62
|1277
|2006.05.11 09:17
|sell
|639
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2696
|1278
|2006.05.11 09:52
|t/p
|639
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|24.00
|104445.62
|1279
|2006.05.11 09:52
|sell
|640
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2668
|1280
|2006.05.11 10:09
|sell
|641
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2686
|1281
|2006.05.11 14:21
|sell
|642
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2707
|1282
|2006.05.11 14:31
|sell
|643
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2730
|1283
|2006.05.11 14:31
|sell
|644
|0.40
|1.2784
|0.0000
|1.2760
|1284
|2006.05.11 14:31
|t/p
|644
|0.40
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|96.00
|104541.62
|1285
|2006.05.11 14:33
|sell
|645
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2756
|1286
|2006.05.11 14:39
|t/p
|645
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|96.00
|104637.62
|1287
|2006.05.11 14:39
|close
|643
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2730
|-2.00
|104635.62
|1288
|2006.05.11 14:39
|close
|642
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2707
|-22.00
|104613.62
|1289
|2006.05.11 14:39
|close
|641
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2686
|-44.00
|104569.62
|1290
|2006.05.11 14:39
|close
|640
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2668
|-62.00
|104507.62
|1291
|2006.05.11 14:39
|sell
|646
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2729
|1292
|2006.05.11 15:00
|buy
|647
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2765
|1293
|2006.05.11 15:46
|t/p
|647
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|24.00
|104531.62
|1294
|2006.05.11 15:46
|buy
|648
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2793
|1295
|2006.05.11 15:49
|sell
|649
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2748
|1296
|2006.05.11 16:11
|t/p
|648
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|24.00
|104555.62
|1297
|2006.05.11 16:11
|buy
|650
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2821
|1298
|2006.05.11 16:11
|sell
|651
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2770
|1299
|2006.05.11 16:34
|sell
|652
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2789
|1300
|2006.05.11 16:36
|t/p
|650
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|24.00
|104579.62
|1301
|2006.05.11 16:36
|buy
|653
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2848
|1302
|2006.05.11 16:37
|sell
|654
|0.40
|1.2832
|0.0000
|1.2808
|1303
|2006.05.11 17:40
|t/p
|653
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|24.00
|104603.62
|1304
|2006.05.11 17:40
|buy
|655
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2875
|1305
|2006.05.11 17:40
|sell
|656
|0.60
|1.2851
|0.0000
|1.2827
|1306
|2006.05.11 18:52
|sell
|657
|1.20
|1.2870
|0.0000
|1.2846
|1307
|2006.05.11 19:33
|t/p
|657
|1.20
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|288.00
|104891.62
|1308
|2006.05.11 19:33
|close
|656
|0.60
|1.2844
|0.0000
|1.2827
|42.00
|104933.62
|1309
|2006.05.11 19:33
|close
|654
|0.40
|1.2845
|0.0000
|1.2808
|-52.00
|104881.62
|1310
|2006.05.11 19:33
|close
|652
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2789
|-68.00
|104813.62
|1311
|2006.05.11 19:33
|close
|651
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2770
|-54.00
|104759.62
|1312
|2006.05.11 19:33
|close
|649
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2748
|-75.00
|104684.62
|1313
|2006.05.11 19:33
|close
|646
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2729
|-96.00
|104588.62
|1314
|2006.05.11 22:48
|buy
|658
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2857
|1315
|2006.05.12 01:30
|t/p
|658
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|22.85
|104611.47
|1316
|2006.05.12 01:30
|close
|655
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2875
|6.85
|104618.32
|1317
|2006.05.12 01:30
|buy
|659
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2888
|1318
|2006.05.12 04:04
|buy
|660
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2870
|1319
|2006.05.12 07:48
|t/p
|660
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|24.00
|104642.32
|1320
|2006.05.12 07:48
|close
|659
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2888
|6.00
|104648.32
|1321
|2006.05.12 09:00
|buy
|661
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2900
|1322
|2006.05.12 09:33
|t/p
|661
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|24.00
|104672.32
|1323
|2006.05.12 09:33
|buy
|662
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2927
|1324
|2006.05.12 11:38
|t/p
|662
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|24.00
|104696.32
|1325
|2006.05.12 11:38
|buy
|663
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2956
|1326
|2006.05.12 12:34
|buy
|664
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2937
|1327
|2006.05.12 13:51
|buy
|665
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2910
|1328
|2006.05.12 13:54
|t/p
|665
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|24.00
|104720.32
|1329
|2006.05.12 13:54
|close
|664
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2937
|-2.00
|104718.32
|1330
|2006.05.12 13:54
|close
|663
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2956
|-21.00
|104697.32
|1331
|2006.05.12 13:54
|buy
|666
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2938
|1332
|2006.05.12 14:30
|buy
|667
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2906
|1333
|2006.05.12 14:30
|t/p
|667
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|24.00
|104721.32
|1334
|2006.05.12 14:30
|close
|666
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2938
|-4.00
|104717.32
|1335
|2006.05.12 14:30
|buy
|668
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2958
|1336
|2006.05.12 14:30
|buy
|669
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2935
|1337
|2006.05.12 14:30
|buy
|670
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2914
|1338
|2006.05.12 14:30
|buy
|671
|0.20
|1.2867
|0.0000
|1.2891
|1339
|2006.05.12 14:30
|t/p
|671
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|48.00
|104765.32
|1340
|2006.05.12 14:30
|close
|670
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2914
|20.00
|104785.32
|1341
|2006.05.12 14:30
|close
|669
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2935
|-35.00
|104750.32
|1342
|2006.05.12 14:31
|close
|668
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2958
|-59.00
|104691.32
|1343
|2006.05.12 14:31
|buy
|672
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2902
|1344
|2006.05.12 14:31
|t/p
|672
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|24.00
|104715.32
|1345
|2006.05.12 14:31
|buy
|673
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2929
|1346
|2006.05.12 14:31
|buy
|674
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2907
|1347
|2006.05.12 14:31
|t/p
|673
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|24.00
|104739.32
|1348
|2006.05.12 14:31
|t/p
|674
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|24.00
|104763.32
|1349
|2006.05.12 14:31
|buy
|675
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2961
|1350
|2006.05.12 14:31
|buy
|676
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2907
|1351
|2006.05.12 14:32
|t/p
|676
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|24.00
|104787.32
|1352
|2006.05.12 14:32
|close
|675
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2961
|-29.00
|104758.32
|1353
|2006.05.12 14:32
|buy
|677
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2934
|1354
|2006.05.12 14:32
|buy
|678
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2910
|1355
|2006.05.12 14:33
|t/p
|678
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|24.00
|104782.32
|1356
|2006.05.12 14:33
|close
|677
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2934
|13.00
|104795.32
|1357
|2006.05.12 14:33
|buy
|679
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2947
|1358
|2006.05.12 14:33
|buy
|680
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2929
|1359
|2006.05.12 14:33
|buy
|681
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2900
|1360
|2006.05.12 14:34
|t/p
|681
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|24.00
|104819.32
|1361
|2006.05.12 14:34
|close
|680
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2929
|-2.00
|104817.32
|1362
|2006.05.12 14:34
|close
|679
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2947
|-22.00
|104795.32
|1363
|2006.05.12 14:34
|buy
|682
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2918
|1364
|2006.05.12 14:34
|buy
|683
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2899
|1365
|2006.05.12 14:44
|t/p
|683
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|24.00
|104819.32
|1366
|2006.05.12 14:44
|close
|682
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2918
|5.00
|104824.32
|1367
|2006.05.12 14:44
|buy
|684
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2922
|1368
|2006.05.12 14:44
|buy
|685
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2902
|1369
|2006.05.12 14:44
|buy
|686
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2882
|1370
|2006.05.12 14:44
|t/p
|686
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|24.00
|104848.32
|1371
|2006.05.12 14:44
|close
|685
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2902
|8.00
|104856.32
|1372
|2006.05.12 14:44
|close
|684
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2922
|-10.00
|104846.32
|1373
|2006.05.12 14:44
|buy
|687
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2916
|1374
|2006.05.12 14:47
|t/p
|687
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|24.00
|104870.32
|1375
|2006.05.12 14:47
|buy
|688
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2944
|1376
|2006.05.12 14:48
|buy
|689
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2926
|1377
|2006.05.12 14:52
|t/p
|689
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|24.00
|104894.32
|1378
|2006.05.12 14:52
|close
|688
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2944
|14.00
|104908.32
|1379
|2006.05.12 14:52
|buy
|690
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2961
|1380
|2006.05.12 14:53
|buy
|691
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2943
|1381
|2006.05.12 15:03
|buy
|692
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2921
|1382
|2006.05.12 15:10
|buy
|693
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2903
|1383
|2006.05.12 15:23
|t/p
|693
|0.20
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|48.00
|104956.32
|1384
|2006.05.12 15:23
|close
|692
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2921
|6.00
|104962.32
|1385
|2006.05.12 15:23
|close
|691
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2943
|-15.00
|104947.32
|1386
|2006.05.12 15:23
|close
|690
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2961
|-34.00
|104913.32
|1387
|2006.05.12 16:45
|sell
|694
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2856
|1388
|2006.05.12 17:16
|sell
|695
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2875
|1389
|2006.05.12 17:32
|t/p
|695
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|24.00
|104937.32
|1390
|2006.05.12 17:32
|close
|694
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2856
|6.00
|104943.32
|1391
|2006.05.15 00:00
|buy
|696
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2972
|1392
|2006.05.15 02:29
|buy
|697
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2953
|1393
|2006.05.15 08:28
|buy
|698
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2935
|1394
|2006.05.15 09:08
|buy
|699
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2917
|1395
|2006.05.15 09:55
|buy
|700
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2898
|1396
|2006.05.15 10:06
|buy
|701
|0.60
|1.2854
|0.0000
|1.2878
|1397
|2006.05.15 10:19
|buy
|702
|1.20
|1.2835
|0.0000
|1.2859
|1398
|2006.05.15 10:45
|sell
|703
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2815
|1399
|2006.05.15 12:42
|buy
|704
|2.00
|1.2815
|0.0000
|1.2839
|1400
|2006.05.15 12:43
|t/p
|703
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|24.00
|104967.32
|1401
|2006.05.15 14:30
|t/p
|704
|2.00
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|480.00
|105447.32
|1402
|2006.05.15 14:30
|close
|702
|1.20
|1.2841
|0.0000
|1.2859
|72.00
|105519.32
|1403
|2006.05.15 14:30
|close
|701
|0.60
|1.2843
|0.0000
|1.2878
|-66.00
|105453.32
|1404
|2006.05.15 14:30
|close
|700
|0.40
|1.2845
|0.0000
|1.2898
|-116.00
|105337.32
|1405
|2006.05.15 14:30
|close
|699
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2917
|-94.00
|105243.32
|1406
|2006.05.15 14:30
|close
|698
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2935
|-64.00
|105179.32
|1407
|2006.05.15 14:30
|close
|697
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2953
|-82.00
|105097.32
|1408
|2006.05.15 14:30
|close
|696
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2972
|-101.00
|104996.32
|1409
|2006.05.15 16:00
|sell
|705
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2802
|1410
|2006.05.15 16:41
|sell
|706
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2821
|1411
|2006.05.15 17:52
|t/p
|706
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|24.00
|105020.32
|1412
|2006.05.15 17:52
|close
|705
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2802
|5.00
|105025.32
|1413
|2006.05.15 17:52
|sell
|707
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2795
|1414
|2006.05.15 18:59
|t/p
|707
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|24.00
|105049.32
|1415
|2006.05.15 18:59
|sell
|708
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2765
|1416
|2006.05.15 19:58
|sell
|709
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2784
|1417
|2006.05.15 22:33
|t/p
|709
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|24.00
|105073.32
|1418
|2006.05.15 22:33
|close
|708
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2765
|6.00
|105079.32
|1419
|2006.05.15 22:34
|sell
|710
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2757
|1420
|2006.05.15 23:44
|sell
|711
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2776
|1421
|2006.05.16 03:45
|sell
|712
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2794
|1422
|2006.05.16 05:52
|sell
|713
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2814
|1423
|2006.05.16 07:02
|t/p
|713
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|48.00
|105127.32
|1424
|2006.05.16 07:02
|close
|712
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2794
|5.00
|105132.32
|1425
|2006.05.16 07:02
|close
|711
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2776
|-11.29
|105121.03
|1426
|2006.05.16 07:02
|close
|710
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2757
|-28.29
|105092.73
|1427
|2006.05.16 16:15
|buy
|714
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2885
|1428
|2006.05.16 17:06
|buy
|715
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2865
|1429
|2006.05.16 17:18
|buy
|716
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2847
|1430
|2006.05.16 19:00
|sell
|717
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2800
|1431
|2006.05.16 19:59
|sell
|718
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2820
|1432
|2006.05.16 20:16
|t/p
|716
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|24.00
|105116.73
|1433
|2006.05.16 20:16
|close
|715
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2865
|6.00
|105122.73
|1434
|2006.05.16 20:16
|close
|714
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2885
|-14.00
|105108.73
|1435
|2006.05.16 20:33
|sell
|719
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2839
|1436
|2006.05.16 21:00
|buy
|720
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2886
|1437
|2006.05.17 02:30
|buy
|721
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2867
|1438
|2006.05.17 05:29
|t/p
|721
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|24.00
|105132.73
|1439
|2006.05.17 05:29
|close
|720
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2886
|4.85
|105137.58
|1440
|2006.05.17 06:00
|buy
|722
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2900
|1441
|2006.05.17 08:34
|buy
|723
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2881
|1442
|2006.05.17 09:09
|sell
|724
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2857
|1443
|2006.05.17 09:09
|t/p
|723
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|24.00
|105161.58
|1444
|2006.05.17 09:09
|close
|722
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2900
|7.00
|105168.58
|1445
|2006.05.17 09:09
|buy
|725
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2913
|1446
|2006.05.17 09:09
|sell
|726
|0.40
|1.2902
|0.0000
|1.2878
|1447
|2006.05.17 11:08
|t/p
|725
|0.10
|1.2913
|0.0000
|1.2913
|24.00
|105192.58
|1448
|2006.05.17 11:08
|buy
|727
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2940
|1449
|2006.05.17 11:49
|buy
|728
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2922
|1450
|2006.05.17 14:07
|buy
|729
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2902
|1451
|2006.05.17 14:07
|t/p
|726
|0.40
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|96.00
|105288.58
|1452
|2006.05.17 14:07
|close
|724
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2857
|6.00
|105294.58
|1453
|2006.05.17 14:07
|close
|719
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2839
|-15.29
|105279.29
|1454
|2006.05.17 14:07
|close
|718
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2820
|-33.29
|105246.00
|1455
|2006.05.17 14:08
|close
|717
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2800
|-54.29
|105191.71
|1456
|2006.05.17 14:42
|t/p
|729
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|24.00
|105215.71
|1457
|2006.05.17 14:42
|close
|728
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2922
|6.00
|105221.71
|1458
|2006.05.17 14:42
|close
|727
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2940
|-14.00
|105207.71
|1459
|2006.05.17 16:15
|sell
|730
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2814
|1460
|2006.05.17 16:24
|t/p
|730
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|24.00
|105231.71
|1461
|2006.05.17 16:24
|sell
|731
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2786
|1462
|2006.05.17 16:25
|sell
|732
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2815
|1463
|2006.05.17 16:25
|t/p
|732
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|24.00
|105255.71
|1464
|2006.05.17 16:25
|sell
|733
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2821
|1465
|2006.05.17 16:25
|t/p
|733
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|24.00
|105279.71
|1466
|2006.05.17 16:26
|t/p
|731
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|24.00
|105303.71
|1467
|2006.05.17 16:26
|sell
|734
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2759
|1468
|2006.05.17 16:34
|t/p
|734
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|24.00
|105327.71
|1469
|2006.05.17 16:34
|sell
|735
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2731
|1470
|2006.05.17 16:40
|sell
|736
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2749
|1471
|2006.05.17 16:42
|sell
|737
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2769
|1472
|2006.05.17 17:23
|t/p
|737
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|24.00
|105351.71
|1473
|2006.05.17 17:23
|close
|736
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|4.00
|105355.71
|1474
|2006.05.17 17:23
|close
|735
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2731
|-13.00
|105342.71
|1475
|2006.05.17 17:23
|sell
|738
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2742
|1476
|2006.05.17 17:30
|t/p
|738
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|24.00
|105366.71
|1477
|2006.05.17 17:30
|sell
|739
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2715
|1478
|2006.05.17 20:16
|t/p
|739
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|24.00
|105390.71
|1479
|2006.05.17 20:16
|sell
|740
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2686
|1480
|2006.05.17 20:48
|sell
|741
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2707
|1481
|2006.05.17 21:05
|sell
|742
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2726
|1482
|2006.05.18 04:13
|sell
|743
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2744
|1483
|2006.05.18 08:02
|t/p
|743
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|48.00
|105438.71
|1484
|2006.05.18 08:02
|close
|742
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2726
|8.12
|105446.83
|1485
|2006.05.18 08:02
|close
|741
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2707
|-12.88
|105433.95
|1486
|2006.05.18 08:02
|close
|740
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2686
|-32.88
|105401.07
|1487
|2006.05.18 12:45
|buy
|744
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2806
|1488
|2006.05.18 13:23
|buy
|745
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2787
|1489
|2006.05.18 14:30
|t/p
|745
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|24.00
|105425.07
|1490
|2006.05.18 14:30
|close
|744
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2806
|5.00
|105430.07
|1491
|2006.05.18 20:00
|buy
|746
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2843
|1492
|2006.05.18 22:40
|t/p
|746
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|24.00
|105454.07
|1493
|2006.05.18 22:40
|buy
|747
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2870
|1494
|2006.05.18 23:18
|t/p
|747
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|24.00
|105478.07
|1495
|2006.05.18 23:18
|buy
|748
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2898
|1496
|2006.05.18 23:40
|buy
|749
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2879
|1497
|2006.05.19 05:46
|buy
|750
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2859
|1498
|2006.05.19 08:59
|buy
|751
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2841
|1499
|2006.05.19 09:15
|sell
|752
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2785
|1500
|2006.05.19 09:23
|buy
|753
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2822
|1501
|2006.05.19 09:31
|t/p
|752
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|24.00
|105502.07
|1502
|2006.05.19 09:31
|sell
|754
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2758
|1503
|2006.05.19 09:31
|buy
|755
|0.60
|1.2780
|0.0000
|1.2804
|1504
|2006.05.19 11:46
|buy
|756
|1.20
|1.2760
|0.0000
|1.2784
|1505
|2006.05.19 11:50
|t/p
|754
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|24.00
|105526.07
|1506
|2006.05.19 12:03
|buy
|757
|2.00
|1.2740
|0.0000
|1.2764
|1507
|2006.05.19 13:03
|t/p
|757
|2.00
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|480.00
|106006.07
|1508
|2006.05.19 13:03
|close
|756
|1.20
|1.2766
|0.0000
|1.2784
|72.00
|106078.07
|1509
|2006.05.19 13:04
|close
|755
|0.60
|1.2764
|0.0000
|1.2804
|-96.00
|105982.07
|1510
|2006.05.19 13:04
|close
|753
|0.40
|1.2766
|0.0000
|1.2822
|-128.00
|105854.07
|1511
|2006.05.19 13:04
|close
|751
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2841
|-106.00
|105748.07
|1512
|2006.05.19 13:05
|close
|750
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2859
|-69.00
|105679.07
|1513
|2006.05.19 13:05
|close
|749
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2879
|-92.15
|105586.92
|1514
|2006.05.19 13:05
|close
|748
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2898
|-109.15
|105477.77
|1515
|2006.05.19 15:15
|sell
|758
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2698
|1516
|2006.05.19 15:29
|sell
|759
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2718
|1517
|2006.05.19 16:24
|t/p
|759
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|24.00
|105501.77
|1518
|2006.05.19 16:24
|close
|758
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2698
|5.00
|105506.77
|1519
|2006.05.19 16:24
|sell
|760
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2692
|1520
|2006.05.19 17:47
|sell
|761
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2711
|1521
|2006.05.19 17:58
|sell
|762
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2729
|1522
|2006.05.19 19:55
|sell
|763
|0.20
|1.2772
|0.0000
|1.2748
|1523
|2006.05.19 20:45
|buy
|764
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2802
|1524
|2006.05.22 01:38
|buy
|765
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2784
|1525
|2006.05.22 02:17
|t/p
|763
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|49.41
|105556.19
|1526
|2006.05.22 02:17
|close
|762
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2729
|9.71
|105565.90
|1527
|2006.05.22 02:17
|close
|761
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2711
|-10.29
|105555.60
|1528
|2006.05.22 02:17
|close
|760
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2692
|-29.29
|105526.31
|1529
|2006.05.22 03:23
|buy
|766
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2765
|1530
|2006.05.22 04:45
|sell
|767
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2710
|1531
|2006.05.22 05:36
|sell
|768
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2728
|1532
|2006.05.22 07:45
|t/p
|768
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|24.00
|105550.31
|1533
|2006.05.22 07:45
|close
|767
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2710
|7.00
|105557.31
|1534
|2006.05.22 07:46
|sell
|769
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2698
|1535
|2006.05.22 07:49
|buy
|770
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2747
|1536
|2006.05.22 08:52
|buy
|771
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2728
|1537
|2006.05.22 08:54
|t/p
|769
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|24.00
|105581.31
|1538
|2006.05.22 08:54
|sell
|772
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2669
|1539
|2006.05.22 09:02
|sell
|773
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2689
|1540
|2006.05.22 09:36
|t/p
|771
|0.40
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|96.00
|105677.31
|1541
|2006.05.22 09:36
|close
|770
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2747
|16.00
|105693.31
|1542
|2006.05.22 09:36
|sell
|774
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2707
|1543
|2006.05.22 09:36
|close
|766
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2765
|-12.00
|105681.31
|1544
|2006.05.22 09:36
|close
|765
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2784
|-29.00
|105652.31
|1545
|2006.05.22 09:37
|close
|764
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2802
|-49.15
|105603.16
|1546
|2006.05.22 10:21
|sell
|775
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2726
|1547
|2006.05.22 12:05
|sell
|776
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2744
|1548
|2006.05.22 12:26
|sell
|777
|0.60
|1.2787
|0.0000
|1.2763
|1549
|2006.05.22 13:00
|buy
|778
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2798
|1550
|2006.05.22 13:09
|t/p
|777
|0.60
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|144.00
|105747.16
|1551
|2006.05.22 13:09
|close
|776
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2744
|24.00
|105771.16
|1552
|2006.05.22 13:09
|close
|775
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2726
|-30.00
|105741.16
|1553
|2006.05.22 13:10
|close
|774
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2707
|-36.00
|105705.16
|1554
|2006.05.22 13:10
|close
|773
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2689
|-54.00
|105651.16
|1555
|2006.05.22 13:10
|close
|772
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2669
|-73.00
|105578.16
|1556
|2006.05.22 14:09
|buy
|779
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2779
|1557
|2006.05.22 15:45
|t/p
|779
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|24.00
|105602.16
|1558
|2006.05.22 15:45
|close
|778
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2798
|6.00
|105608.16
|1559
|2006.05.22 17:30
|buy
|780
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2864
|1560
|2006.05.22 20:07
|t/p
|780
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|24.00
|105632.16
|1561
|2006.05.22 20:07
|buy
|781
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2892
|1562
|2006.05.23 01:01
|buy
|782
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2871
|1563
|2006.05.23 06:52
|t/p
|782
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|24.00
|105656.16
|1564
|2006.05.23 06:52
|close
|781
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2892
|2.85
|105659.01
|1565
|2006.05.23 15:45
|sell
|783
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2799
|1566
|2006.05.23 16:27
|sell
|784
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2817
|1567
|2006.05.23 16:31
|sell
|785
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2835
|1568
|2006.05.23 17:08
|t/p
|785
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|24.00
|105683.01
|1569
|2006.05.23 17:08
|close
|784
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2817
|6.00
|105689.01
|1570
|2006.05.23 17:08
|close
|783
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2799
|-6.00
|105683.01
|1571
|2006.05.23 19:00
|buy
|786
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2877
|1572
|2006.05.23 20:16
|t/p
|786
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|24.00
|105707.01
|1573
|2006.05.23 20:16
|buy
|787
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2905
|1574
|2006.05.23 21:53
|buy
|788
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2885
|1575
|2006.05.23 22:08
|buy
|789
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2866
|1576
|2006.05.23 22:55
|buy
|790
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2848
|1577
|2006.05.23 23:15
|sell
|791
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2791
|1578
|2006.05.23 23:58
|buy
|792
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2826
|1579
|2006.05.23 23:59
|t/p
|791
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|24.00
|105731.01
|1580
|2006.05.23 23:59
|sell
|793
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2757
|1581
|2006.05.23 23:59
|buy
|794
|0.60
|1.2782
|0.0000
|1.2806
|1582
|2006.05.24 02:08
|sell
|795
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2776
|1583
|2006.05.24 02:13
|t/p
|794
|0.60
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|137.10
|105868.11
|1584
|2006.05.24 02:13
|close
|792
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|11.40
|105879.50
|1585
|2006.05.24 02:13
|close
|790
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2848
|-38.30
|105841.20
|1586
|2006.05.24 02:14
|close
|789
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2866
|-35.15
|105806.05
|1587
|2006.05.24 02:14
|close
|788
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2885
|-58.15
|105747.90
|1588
|2006.05.24 02:14
|close
|787
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2905
|-72.15
|105675.75
|1589
|2006.05.24 02:59
|t/p
|795
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|24.00
|105699.75
|1590
|2006.05.24 02:59
|close
|793
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2757
|8.71
|105708.46
|1591
|2006.05.24 02:59
|sell
|796
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2748
|1592
|2006.05.24 03:29
|sell
|797
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2768
|1593
|2006.05.24 07:50
|t/p
|797
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|24.00
|105732.46
|1594
|2006.05.24 07:50
|close
|796
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2748
|5.00
|105737.46
|1595
|2006.05.24 07:50
|sell
|798
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2743
|1596
|2006.05.24 08:17
|sell
|799
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2763
|1597
|2006.05.24 08:53
|sell
|800
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2783
|1598
|2006.05.24 09:01
|sell
|801
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2802
|1599
|2006.05.24 09:47
|sell
|802
|0.40
|1.2845
|0.0000
|1.2821
|1600
|2006.05.24 10:03
|sell
|803
|0.60
|1.2865
|0.0000
|1.2841
|1601
|2006.05.24 10:45
|buy
|804
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2880
|1602
|2006.05.24 14:45
|t/p
|804
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|24.00
|105761.46
|1603
|2006.05.24 14:45
|sell
|805
|1.20
|1.2885
|0.0000
|1.2861
|1604
|2006.05.24 15:01
|t/p
|805
|1.20
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|288.00
|106049.46
|1605
|2006.05.24 15:01
|close
|803
|0.60
|1.2861
|0.0000
|1.2841
|24.00
|106073.46
|1606
|2006.05.24 15:01
|close
|802
|0.40
|1.2862
|0.0000
|1.2821
|-68.00
|106005.46
|1607
|2006.05.24 15:01
|close
|801
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2802
|-68.00
|105937.46
|1608
|2006.05.24 15:01
|close
|800
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2783
|-52.00
|105885.46
|1609
|2006.05.24 15:02
|close
|799
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2763
|-73.00
|105812.46
|1610
|2006.05.24 15:02
|close
|798
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2743
|-94.00
|105718.46
|1611
|2006.05.24 15:30
|sell
|806
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2813
|1612
|2006.05.24 16:02
|t/p
|806
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|24.00
|105742.46
|1613
|2006.05.24 17:15
|sell
|807
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2736
|1614
|2006.05.24 17:19
|t/p
|807
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|24.00
|105766.46
|1615
|2006.05.24 17:19
|sell
|808
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2708
|1616
|2006.05.24 17:38
|sell
|809
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2727
|1617
|2006.05.24 19:42
|sell
|810
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2745
|1618
|2006.05.25 08:52
|sell
|811
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2763
|1619
|2006.05.25 12:15
|buy
|812
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2800
|1620
|2006.05.25 13:25
|t/p
|811
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|48.00
|105814.46
|1621
|2006.05.25 13:25
|close
|810
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2745
|8.12
|105822.58
|1622
|2006.05.25 13:25
|close
|809
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2727
|-11.88
|105810.70
|1623
|2006.05.25 13:26
|close
|808
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2708
|-28.88
|105781.83
|1624
|2006.05.25 14:15
|buy
|813
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2780
|1625
|2006.05.25 14:31
|t/p
|813
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|24.00
|105805.83
|1626
|2006.05.25 14:31
|close
|812
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2800
|8.00
|105813.83
|1627
|2006.05.25 19:03
|sell
|814
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2742
|1628
|2006.05.25 20:16
|sell
|815
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2761
|1629
|2006.05.25 20:30
|sell
|816
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2780
|1630
|2006.05.25 22:45
|buy
|817
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2821
|1631
|2006.05.25 23:54
|t/p
|817
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|24.00
|105837.83
|1632
|2006.05.25 23:54
|sell
|818
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2799
|1633
|2006.05.26 00:00
|buy
|819
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2845
|1634
|2006.05.26 01:30
|buy
|820
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2827
|1635
|2006.05.26 01:32
|t/p
|818
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|49.41
|105887.24
|1636
|2006.05.26 01:32
|close
|816
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2780
|6.71
|105893.95
|1637
|2006.05.26 01:33
|close
|815
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|-13.29
|105880.66
|1638
|2006.05.26 01:33
|close
|814
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2742
|-33.29
|105847.36
|1639
|2006.05.26 03:25
|buy
|821
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2808
|1640
|2006.05.26 05:02
|sell
|822
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2759
|1641
|2006.05.26 05:17
|buy
|823
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2789
|1642
|2006.05.26 08:41
|t/p
|823
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|48.00
|105895.36
|1643
|2006.05.26 08:41
|close
|821
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2808
|7.00
|105902.36
|1644
|2006.05.26 08:41
|close
|820
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2827
|-11.00
|105891.36
|1645
|2006.05.26 08:41
|close
|819
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2845
|-27.00
|105864.36
|1646
|2006.05.26 09:46
|sell
|824
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2778
|1647
|2006.05.26 10:08
|sell
|825
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2797
|1648
|2006.05.26 12:45
|buy
|826
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2833
|1649
|2006.05.26 14:11
|t/p
|825
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|24.00
|105888.36
|1650
|2006.05.26 14:11
|close
|824
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2778
|9.00
|105897.36
|1651
|2006.05.26 14:11
|close
|822
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2759
|-9.00
|105888.36
|1652
|2006.05.26 14:13
|buy
|827
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2814
|1653
|2006.05.26 14:31
|t/p
|827
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|24.00
|105912.36
|1654
|2006.05.26 14:31
|close
|826
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2833
|5.00
|105917.36
|1655
|2006.05.26 16:00
|sell
|828
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2711
|1656
|2006.05.26 16:29
|t/p
|828
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|24.00
|105941.36
|1657
|2006.05.26 16:29
|sell
|829
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2683
|1658
|2006.05.26 17:02
|sell
|830
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2702
|1659
|2006.05.26 17:29
|sell
|831
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2721
|1660
|2006.05.26 18:57
|t/p
|831
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|24.00
|105965.36
|1661
|2006.05.26 18:57
|close
|830
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2702
|5.00
|105970.36
|1662
|2006.05.26 18:57
|close
|829
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2683
|-13.00
|105957.36
|1663
|2006.05.26 18:57
|sell
|832
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2692
|1664
|2006.05.26 20:04
|sell
|833
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2711
|1665
|2006.05.29 01:55
|sell
|834
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2730
|1666
|2006.05.30 04:19
|sell
|835
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2749
|1667
|2006.05.30 04:47
|sell
|836
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2769
|1668
|2006.05.30 05:03
|sell
|837
|0.60
|1.2813
|0.0000
|1.2789
|1669
|2006.05.30 05:45
|buy
|838
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2837
|1670
|2006.05.30 08:09
|sell
|839
|1.20
|1.2831
|0.0000
|1.2807
|1671
|2006.05.30 08:10
|t/p
|838
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|24.00
|105981.36
|1672
|2006.05.30 08:10
|buy
|840
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2866
|1673
|2006.05.30 09:02
|sell
|841
|2.00
|1.2851
|0.0000
|1.2827
|1674
|2006.05.30 11:50
|t/p
|840
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|24.00
|106005.36
|1675
|2006.05.30 11:50
|buy
|842
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2894
|1676
|2006.05.30 13:37
|buy
|843
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2875
|1677
|2006.05.30 14:17
|buy
|844
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2854
|1678
|2006.05.30 14:23
|t/p
|841
|2.00
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|480.00
|106485.36
|1679
|2006.05.30 14:23
|close
|839
|1.20
|1.2825
|0.0000
|1.2807
|72.00
|106557.36
|1680
|2006.05.30 14:23
|close
|837
|0.60
|1.2824
|0.0000
|1.2789
|-66.00
|106491.36
|1681
|2006.05.30 14:23
|close
|836
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2769
|-124.00
|106367.36
|1682
|2006.05.30 14:23
|close
|835
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2749
|-106.00
|106261.36
|1683
|2006.05.30 14:23
|close
|834
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2730
|-72.29
|106189.07
|1684
|2006.05.30 14:23
|close
|833
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2711
|-89.59
|106099.49
|1685
|2006.05.30 14:23
|close
|832
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2692
|-107.59
|105991.90
|1686
|2006.05.30 14:23
|sell
|845
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2800
|1687
|2006.05.30 14:31
|buy
|846
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2835
|1688
|2006.05.30 15:19
|t/p
|846
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|48.00
|106039.90
|1689
|2006.05.30 15:19
|close
|844
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2854
|5.00
|106044.90
|1690
|2006.05.30 15:19
|close
|843
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2875
|-14.00
|106030.90
|1691
|2006.05.30 15:19
|close
|842
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2894
|-31.00
|105999.90
|1692
|2006.05.30 15:20
|sell
|847
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2819
|1693
|2006.05.30 15:52
|sell
|848
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2837
|1694
|2006.05.30 15:53
|sell
|849
|0.20
|1.2880
|0.0000
|1.2856
|1695
|2006.05.30 16:03
|sell
|850
|0.40
|1.2902
|0.0000
|1.2878
|1696
|2006.05.30 16:45
|buy
|851
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2916
|1697
|2006.05.30 17:06
|t/p
|850
|0.40
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|96.00
|106095.90
|1698
|2006.05.30 17:06
|close
|849
|0.20
|1.2876
|0.0000
|1.2856
|8.00
|106103.90
|1699
|2006.05.30 17:06
|close
|848
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2837
|-25.00
|106078.90
|1700
|2006.05.30 17:07
|close
|847
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2819
|-42.00
|106036.90
|1701
|2006.05.30 17:07
|close
|845
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2800
|-64.00
|105972.90
|1702
|2006.05.30 17:38
|buy
|852
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2898
|1703
|2006.05.31 02:53
|buy
|853
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2879
|1704
|2006.05.31 06:39
|t/p
|853
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|24.00
|105996.90
|1705
|2006.05.31 06:39
|close
|852
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2898
|3.85
|106000.75
|1706
|2006.05.31 06:39
|close
|851
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2916
|-12.15
|105988.60
|1707
|2006.05.31 09:00
|buy
|854
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2915
|1708
|2006.05.31 09:59
|buy
|855
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2897
|1709
|2006.05.31 15:30
|buy
|856
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2878
|1710
|2006.05.31 17:13
|buy
|857
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2859
|1711
|2006.05.31 19:16
|sell
|858
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2805
|1712
|2006.05.31 20:05
|sell
|859
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2823
|1713
|2006.05.31 20:31
|t/p
|859
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|24.00
|106012.60
|1714
|2006.05.31 20:31
|close
|858
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2805
|6.00
|106018.60
|1715
|2006.05.31 20:31
|sell
|860
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2797
|1716
|2006.05.31 20:33
|buy
|861
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2841
|1717
|2006.06.01 02:34
|buy
|862
|0.60
|1.2798
|0.0000
|1.2822
|1718
|2006.06.01 02:34
|t/p
|860
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|26.12
|106044.72
|1719
|2006.06.01 02:34
|sell
|863
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2769
|1720
|2006.06.01 03:03
|buy
|864
|1.20
|1.2780
|0.0000
|1.2804
|1721
|2006.06.01 05:31
|t/p
|863
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|24.00
|106068.72
|1722
|2006.06.01 05:31
|sell
|865
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2742
|1723
|2006.06.01 05:56
|buy
|866
|2.00
|1.2761
|0.0000
|1.2785
|1724
|2006.06.01 10:01
|sell
|867
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2761
|1725
|2006.06.01 10:01
|t/p
|866
|2.00
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|480.00
|106548.72
|1726
|2006.06.01 10:01
|close
|864
|1.20
|1.2785
|0.0000
|1.2804
|60.01
|106608.73
|1727
|2006.06.01 10:01
|close
|862
|0.60
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|-84.00
|106524.73
|1728
|2006.06.01 10:01
|close
|861
|0.40
|1.2783
|0.0000
|1.2841
|-149.81
|106374.93
|1729
|2006.06.01 10:01
|close
|857
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2859
|-114.90
|106260.03
|1730
|2006.06.01 10:01
|close
|856
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2878
|-78.45
|106181.57
|1731
|2006.06.01 10:01
|close
|855
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2897
|-98.45
|106083.12
|1732
|2006.06.01 10:01
|close
|854
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2915
|-116.45
|105966.67
|1733
|2006.06.01 13:05
|t/p
|867
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|24.00
|105990.67
|1734
|2006.06.01 13:05
|close
|865
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2742
|6.00
|105996.67
|1735
|2006.06.01 15:00
|sell
|868
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2707
|1736
|2006.06.01 16:00
|sell
|869
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2726
|1737
|2006.06.01 16:01
|sell
|870
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2747
|1738
|2006.06.01 16:02
|t/p
|870
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|24.00
|106020.67
|1739
|2006.06.01 16:02
|close
|869
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2726
|5.00
|106025.67
|1740
|2006.06.01 16:02
|close
|868
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2707
|-22.00
|106003.67
|1741
|2006.06.01 16:02
|sell
|871
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2725
|1742
|2006.06.01 16:02
|sell
|872
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2749
|1743
|2006.06.01 16:03
|t/p
|872
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|24.00
|106027.67
|1744
|2006.06.01 16:03
|close
|871
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2725
|0.00
|106027.67
|1745
|2006.06.01 16:03
|sell
|873
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2723
|1746
|2006.06.01 16:04
|sell
|874
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2744
|1747
|2006.06.01 16:37
|sell
|875
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2762
|1748
|2006.06.01 16:46
|sell
|876
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2780
|1749
|2006.06.01 17:45
|buy
|877
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2835
|1750
|2006.06.01 17:55
|sell
|878
|0.40
|1.2823
|0.0000
|1.2799
|1751
|2006.06.01 21:14
|t/p
|878
|0.40
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|96.00
|106123.67
|1752
|2006.06.01 21:14
|close
|876
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2780
|12.00
|106135.67
|1753
|2006.06.01 21:15
|close
|875
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2762
|-13.00
|106122.67
|1754
|2006.06.01 21:16
|close
|874
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2744
|-33.00
|106089.67
|1755
|2006.06.01 21:16
|close
|873
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2723
|-53.00
|106036.67
|1756
|2006.06.02 14:30
|t/p
|877
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|22.85
|106059.52
|1757
|2006.06.02 15:00
|buy
|879
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2948
|1758
|2006.06.02 15:43
|buy
|880
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2928
|1759
|2006.06.02 16:42
|t/p
|880
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|24.00
|106083.52
|1760
|2006.06.02 16:42
|close
|879
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2948
|5.00
|106088.52
|1761
|2006.06.02 16:42
|buy
|881
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2954
|1762
|2006.06.02 17:58
|buy
|882
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2936
|1763
|2006.06.02 19:02
|t/p
|882
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|24.00
|106112.52
|1764
|2006.06.02 19:02
|close
|881
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2954
|7.00
|106119.52
|1765
|2006.06.02 19:03
|buy
|883
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2963
|1766
|2006.06.02 21:10
|buy
|884
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2944
|1767
|2006.06.05 06:12
|t/p
|884
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|22.85
|106142.37
|1768
|2006.06.05 06:12
|close
|883
|0.10
|1.2945
|0.0000
|1.2963
|4.85
|106147.22
|1769
|2006.06.05 10:00
|buy
|885
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2990
|1770
|2006.06.05 14:39
|buy
|886
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2970
|1771
|2006.06.05 15:06
|buy
|887
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2951
|1772
|2006.06.05 16:03
|t/p
|887
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|24.00
|106171.22
|1773
|2006.06.05 16:03
|close
|886
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2970
|5.00
|106176.22
|1774
|2006.06.05 16:03
|close
|885
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2990
|-16.00
|106160.22
|1775
|2006.06.05 22:15
|sell
|888
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2886
|1776
|2006.06.06 08:54
|sell
|889
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2906
|1777
|2006.06.06 10:00
|buy
|890
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2944
|1778
|2006.06.06 10:45
|t/p
|889
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|24.00
|106184.22
|1779
|2006.06.06 10:45
|close
|888
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2886
|4.71
|106188.93
|1780
|2006.06.06 10:50
|buy
|891
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2926
|1781
|2006.06.06 12:08
|buy
|892
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2907
|1782
|2006.06.06 12:24
|buy
|893
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2888
|1783
|2006.06.06 12:30
|sell
|894
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2839
|1784
|2006.06.06 14:16
|buy
|895
|0.40
|1.2846
|0.0000
|1.2870
|1785
|2006.06.06 14:29
|t/p
|894
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|24.00
|106212.93
|1786
|2006.06.06 14:29
|sell
|896
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2810
|1787
|2006.06.06 15:35
|buy
|897
|0.60
|1.2828
|0.0000
|1.2852
|1788
|2006.06.07 00:24
|t/p
|896
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|24.71
|106237.63
|1789
|2006.06.07 00:24
|buy
|898
|1.20
|1.2810
|0.0000
|1.2834
|1790
|2006.06.07 01:48
|t/p
|898
|1.20
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|288.00
|106525.63
|1791
|2006.06.07 01:48
|close
|897
|0.60
|1.2834
|0.0000
|1.2852
|29.10
|106554.73
|1792
|2006.06.07 01:49
|close
|895
|0.40
|1.2833
|0.0000
|1.2870
|-56.60
|106498.13
|1793
|2006.06.07 01:49
|close
|893
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2888
|-64.30
|106433.83
|1794
|2006.06.07 01:49
|close
|892
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2907
|-49.15
|106384.68
|1795
|2006.06.07 01:50
|close
|891
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2926
|-69.15
|106315.53
|1796
|2006.06.07 01:52
|close
|890
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2944
|-86.15
|106229.38
|1797
|2006.06.07 09:00
|sell
|899
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|1798
|2006.06.07 09:55
|sell
|900
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2783
|1799
|2006.06.07 10:09
|sell
|901
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2801
|1800
|2006.06.07 13:24
|t/p
|901
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|24.00
|106253.38
|1801
|2006.06.07 13:24
|close
|900
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2783
|6.00
|106259.38
|1802
|2006.06.07 13:24
|close
|899
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2764
|-15.00
|106244.38
|1803
|2006.06.07 14:00
|sell
|902
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2753
|1804
|2006.06.07 14:25
|sell
|903
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2771
|1805
|2006.06.07 15:33
|t/p
|903
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|24.00
|106268.38
|1806
|2006.06.07 15:33
|close
|902
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2753
|7.00
|106275.38
|1807
|2006.06.07 15:33
|sell
|904
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2743
|1808
|2006.06.07 16:13
|sell
|905
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2761
|1809
|2006.06.07 17:23
|sell
|906
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2780
|1810
|2006.06.08 03:25
|t/p
|906
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|26.12
|106301.50
|1811
|2006.06.08 03:25
|close
|905
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2761
|7.12
|106308.62
|1812
|2006.06.08 03:25
|close
|904
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2743
|-11.88
|106296.75
|1813
|2006.06.08 05:00
|sell
|907
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2758
|1814
|2006.06.08 09:19
|t/p
|907
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|24.00
|106320.75
|1815
|2006.06.08 09:19
|sell
|908
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2728
|1816
|2006.06.08 10:32
|sell
|909
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2747
|1817
|2006.06.08 13:49
|t/p
|909
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|24.00
|106344.75
|1818
|2006.06.08 13:49
|close
|908
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2728
|13.00
|106357.75
|1819
|2006.06.08 13:49
|sell
|910
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2712
|1820
|2006.06.08 13:49
|sell
|911
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2745
|1821
|2006.06.08 13:50
|t/p
|911
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|24.00
|106381.75
|1822
|2006.06.08 13:50
|close
|910
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2712
|-6.00
|106375.75
|1823
|2006.06.08 13:50
|sell
|912
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2716
|1824
|2006.06.08 14:30
|t/p
|912
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|24.00
|106399.75
|1825
|2006.06.08 14:30
|sell
|913
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2687
|1826
|2006.06.08 14:33
|t/p
|913
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2687
|24.00
|106423.75
|1827
|2006.06.08 14:33
|sell
|914
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2656
|1828
|2006.06.08 14:39
|sell
|915
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2676
|1829
|2006.06.08 14:43
|t/p
|915
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|24.00
|106447.75
|1830
|2006.06.08 14:43
|close
|914
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2656
|7.00
|106454.75
|1831
|2006.06.08 14:43
|sell
|916
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2643
|1832
|2006.06.08 14:43
|sell
|917
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2665
|1833
|2006.06.08 14:45
|t/p
|917
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|24.00
|106478.75
|1834
|2006.06.08 14:45
|close
|916
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2643
|2.00
|106480.75
|1835
|2006.06.08 14:45
|sell
|918
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2637
|1836
|2006.06.08 14:53
|sell
|919
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2658
|1837
|2006.06.08 15:32
|t/p
|919
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|24.00
|106504.75
|1838
|2006.06.08 15:32
|close
|918
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2637
|3.00
|106507.75
|1839
|2006.06.08 15:32
|sell
|920
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2633
|1840
|2006.06.08 15:47
|t/p
|920
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|24.00
|106531.75
|1841
|2006.06.08 15:47
|sell
|921
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2604
|1842
|2006.06.08 15:56
|sell
|922
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2622
|1843
|2006.06.08 16:10
|sell
|923
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2640
|1844
|2006.06.08 16:54
|t/p
|923
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|24.00
|106555.75
|1845
|2006.06.08 16:54
|close
|922
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2622
|8.00
|106563.75
|1846
|2006.06.08 16:54
|close
|921
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2604
|-13.00
|106550.75
|1847
|2006.06.08 16:54
|sell
|924
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2613
|1848
|2006.06.08 18:08
|sell
|925
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2631
|1849
|2006.06.09 08:17
|t/p
|925
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|24.71
|106575.45
|1850
|2006.06.09 08:17
|close
|924
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2613
|6.71
|106582.16
|1851
|2006.06.09 15:45
|sell
|926
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2630
|1852
|2006.06.09 16:08
|sell
|927
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2651
|1853
|2006.06.09 16:42
|t/p
|927
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|24.00
|106606.16
|1854
|2006.06.09 16:42
|close
|926
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2630
|3.00
|106609.16
|1855
|2006.06.09 18:00
|sell
|928
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2611
|1856
|2006.06.12 01:31
|t/p
|928
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|24.71
|106633.87
|1857
|2006.06.12 01:31
|sell
|929
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2583
|1858
|2006.06.12 02:58
|sell
|930
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2601
|1859
|2006.06.12 08:33
|sell
|931
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2620
|1860
|2006.06.12 09:36
|t/p
|931
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|24.00
|106657.87
|1861
|2006.06.12 09:36
|close
|930
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2601
|5.00
|106662.87
|1862
|2006.06.12 09:36
|close
|929
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2583
|-14.00
|106648.87
|1863
|2006.06.12 11:00
|sell
|932
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.2593
|1864
|2006.06.12 13:25
|t/p
|932
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|24.00
|106672.87
|1865
|2006.06.12 13:25
|sell
|933
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2566
|1866
|2006.06.12 15:35
|sell
|934
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2584
|1867
|2006.06.12 16:55
|t/p
|934
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|24.00
|106696.87
|1868
|2006.06.12 16:55
|close
|933
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2566
|7.00
|106703.87
|1869
|2006.06.12 16:55
|sell
|935
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2557
|1870
|2006.06.12 20:11
|sell
|936
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2577
|1871
|2006.06.13 06:28
|t/p
|936
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|24.71
|106728.57
|1872
|2006.06.13 06:28
|close
|935
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2557
|5.71
|106734.28
|1873
|2006.06.13 06:28
|sell
|937
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2550
|1874
|2006.06.13 11:47
|sell
|938
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2569
|1875
|2006.06.13 14:24
|t/p
|938
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|24.00
|106758.28
|1876
|2006.06.13 14:24
|close
|937
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2550
|5.00
|106763.28
|1877
|2006.06.13 18:00
|sell
|939
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2550
|1878
|2006.06.13 19:14
|t/p
|939
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|24.00
|106787.28
|1879
|2006.06.13 19:14
|sell
|940
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2523
|1880
|2006.06.14 06:48
|sell
|941
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2542
|1881
|2006.06.14 08:49
|sell
|942
|0.10
|1.2585
|0.0000
|1.2561
|1882
|2006.06.14 10:31
|sell
|943
|0.20
|1.2603
|0.0000
|1.2579
|1883
|2006.06.14 11:45
|buy
|944
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2615
|1884
|2006.06.14 12:12
|t/p
|943
|0.20
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|48.00
|106835.28
|1885
|2006.06.14 12:12
|close
|942
|0.10
|1.2579
|0.0000
|1.2561
|6.00
|106841.28
|1886
|2006.06.14 12:12
|close
|941
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2542
|-12.00
|106829.28
|1887
|2006.06.14 12:12
|close
|940
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2523
|-30.29
|106798.99
|1888
|2006.06.14 12:42
|buy
|945
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2597
|1889
|2006.06.14 14:30
|buy
|946
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2573
|1890
|2006.06.14 14:30
|t/p
|946
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|24.00
|106822.99
|1891
|2006.06.14 14:30
|close
|945
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2597
|1.00
|106823.99
|1892
|2006.06.14 14:30
|close
|944
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2615
|-15.00
|106808.99
|1893
|2006.06.14 14:30
|buy
|947
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2607
|1894
|2006.06.14 14:30
|t/p
|947
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|24.00
|106832.99
|1895
|2006.06.14 14:30
|buy
|948
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2645
|1896
|2006.06.14 14:30
|t/p
|948
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|24.00
|106856.99
|1897
|2006.06.14 14:30
|buy
|949
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2672
|1898
|2006.06.14 14:30
|buy
|950
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2601
|1899
|2006.06.14 14:30
|buy
|951
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2576
|1900
|2006.06.14 14:31
|t/p
|951
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|24.00
|106880.99
|1901
|2006.06.14 14:31
|close
|950
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2601
|-1.00
|106879.99
|1902
|2006.06.14 14:31
|close
|949
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2672
|-101.00
|106778.99
|1903
|2006.06.14 14:31
|buy
|952
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2569
|1904
|2006.06.14 14:33
|t/p
|952
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|24.00
|106802.99
|1905
|2006.06.14 14:33
|buy
|953
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2605
|1906
|2006.06.14 14:33
|buy
|954
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2570
|1907
|2006.06.14 14:34
|t/p
|954
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|24.00
|106826.99
|1908
|2006.06.14 14:34
|close
|953
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2605
|-11.00
|106815.99
|1909
|2006.06.14 14:34
|buy
|955
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2598
|1910
|2006.06.14 14:34
|buy
|956
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2580
|1911
|2006.06.14 14:36
|t/p
|956
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2580
|24.00
|106839.99
|1912
|2006.06.14 14:36
|close
|955
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2598
|6.00
|106845.99
|1913
|2006.06.14 14:36
|buy
|957
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.2608
|1914
|2006.06.14 14:36
|buy
|958
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2588
|1915
|2006.06.14 14:49
|buy
|959
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2570
|1916
|2006.06.14 15:00
|sell
|960
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2516
|1917
|2006.06.14 15:03
|sell
|961
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2535
|1918
|2006.06.14 15:04
|t/p
|959
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|24.00
|106869.99
|1919
|2006.06.14 15:04
|close
|958
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2588
|11.00
|106880.99
|1920
|2006.06.14 15:04
|close
|957
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2608
|-25.00
|106855.99
|1921
|2006.06.14 15:09
|sell
|962
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2553
|1922
|2006.06.14 15:18
|sell
|963
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2571
|1923
|2006.06.14 15:19
|sell
|964
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2592
|1924
|2006.06.14 15:20
|sell
|965
|0.60
|1.2636
|0.0000
|1.2612
|1925
|2006.06.14 17:00
|buy
|966
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2642
|1926
|2006.06.14 19:48
|t/p
|965
|0.60
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|144.00
|106999.99
|1927
|2006.06.14 19:48
|close
|964
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|16.00
|107015.99
|1928
|2006.06.14 19:48
|close
|963
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2571
|-38.00
|106977.99
|1929
|2006.06.14 19:48
|close
|962
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2553
|-35.00
|106942.99
|1930
|2006.06.14 19:48
|close
|961
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2535
|-51.00
|106891.99
|1931
|2006.06.14 19:48
|close
|960
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2516
|-67.00
|106824.99
|1932
|2006.06.14 20:31
|buy
|967
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.2623
|1933
|2006.06.14 22:00
|sell
|968
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2567
|1934
|2006.06.15 00:08
|sell
|969
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2585
|1935
|2006.06.15 08:24
|t/p
|967
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|20.55
|106845.54
|1936
|2006.06.15 08:24
|close
|966
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2642
|1.55
|106847.09
|1937
|2006.06.15 08:52
|sell
|970
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2604
|1938
|2006.06.15 09:00
|buy
|971
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2650
|1939
|2006.06.15 09:45
|buy
|972
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2632
|1940
|2006.06.15 13:09
|t/p
|970
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|24.00
|106871.09
|1941
|2006.06.15 13:09
|close
|969
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2585
|6.00
|106877.09
|1942
|2006.06.15 13:09
|close
|968
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.2567
|-11.88
|106865.21
|1943
|2006.06.15 14:34
|buy
|973
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2614
|1944
|2006.06.15 14:47
|t/p
|973
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|24.00
|106889.21
|1945
|2006.06.15 14:47
|close
|972
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2632
|10.00
|106899.21
|1946
|2006.06.15 14:47
|close
|971
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2650
|-5.00
|106894.21
|1947
|2006.06.15 14:47
|buy
|974
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2640
|1948
|2006.06.15 15:00
|t/p
|974
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|24.00
|106918.21
|1949
|2006.06.15 16:00
|buy
|975
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2670
|1950
|2006.06.15 16:04
|buy
|976
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2651
|1951
|2006.06.15 17:29
|buy
|977
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2632
|1952
|2006.06.15 22:39
|t/p
|977
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2632
|24.00
|106942.21
|1953
|2006.06.15 22:39
|close
|976
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2651
|5.00
|106947.21
|1954
|2006.06.15 22:39
|close
|975
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2670
|-14.00
|106933.21
|1955
|2006.06.16 00:00
|buy
|978
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2658
|1956
|2006.06.16 08:25
|t/p
|978
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|24.00
|106957.21
|1957
|2006.06.16 08:25
|buy
|979
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2686
|1958
|2006.06.16 14:30
|buy
|980
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2666
|1959
|2006.06.16 15:55
|buy
|981
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2648
|1960
|2006.06.16 19:00
|sell
|982
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2600
|1961
|2006.06.16 20:30
|sell
|983
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2619
|1962
|2006.06.16 20:37
|t/p
|981
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|24.00
|106981.21
|1963
|2006.06.16 20:37
|close
|980
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2666
|8.00
|106989.21
|1964
|2006.06.16 20:38
|close
|979
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2686
|-11.00
|106978.21
|1965
|2006.06.19 02:53
|t/p
|983
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|24.71
|107002.92
|1966
|2006.06.19 02:53
|close
|982
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.2600
|7.71
|107010.62
|1967
|2006.06.19 04:00
|sell
|984
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2552
|1968
|2006.06.19 07:57
|sell
|985
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2570
|1969
|2006.06.19 14:35
|t/p
|985
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|24.00
|107034.62
|1970
|2006.06.19 14:35
|close
|984
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2552
|6.00
|107040.62
|1971
|2006.06.19 16:00
|sell
|986
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2543
|1972
|2006.06.20 07:31
|sell
|987
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2562
|1973
|2006.06.20 11:51
|t/p
|987
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|24.00
|107064.62
|1974
|2006.06.20 11:51
|close
|986
|0.10
|1.2561
|0.0000
|1.2543
|6.71
|107071.33
|1975
|2006.06.20 12:00
|sell
|988
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2531
|1976
|2006.06.20 15:52
|sell
|989
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2549
|1977
|2006.06.20 19:01
|sell
|990
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2569
|1978
|2006.06.20 19:10
|sell
|991
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2588
|1979
|2006.06.20 20:52
|t/p
|991
|0.20
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|48.00
|107119.33
|1980
|2006.06.20 20:52
|close
|990
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2569
|7.00
|107126.33
|1981
|2006.06.20 20:52
|close
|989
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2549
|-14.00
|107112.33
|1982
|2006.06.20 20:53
|close
|988
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2531
|-33.00
|107079.33
|1983
|2006.06.21 00:00
|buy
|992
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2612
|1984
|2006.06.21 03:36
|t/p
|992
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|24.00
|107103.33
|1985
|2006.06.21 03:36
|buy
|993
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2640
|1986
|2006.06.21 11:22
|t/p
|993
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|24.00
|107127.33
|1987
|2006.06.21 11:22
|buy
|994
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2667
|1988
|2006.06.21 12:31
|buy
|995
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2649
|1989
|2006.06.21 15:16
|t/p
|995
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|24.00
|107151.33
|1990
|2006.06.21 15:16
|close
|994
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2667
|6.00
|107157.33
|1991
|2006.06.21 15:16
|buy
|996
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2674
|1992
|2006.06.21 19:14
|t/p
|996
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|24.00
|107181.33
|1993
|2006.06.21 19:14
|buy
|997
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2701
|1994
|2006.06.22 09:05
|buy
|998
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2683
|1995
|2006.06.22 09:53
|buy
|999
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2664
|1996
|2006.06.22 11:30
|sell
|1000
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2603
|1997
|2006.06.22 12:15
|buy
|1001
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2646
|1998
|2006.06.22 12:47
|buy
|1002
|0.40
|1.2603
|0.0000
|1.2627
|1999
|2006.06.22 12:47
|t/p
|1000
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|24.00
|107205.33
|2000
|2006.06.22 12:47
|sell
|1003
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.2574
|2001
|2006.06.22 14:04
|buy
|1004
|0.60
|1.2585
|0.0000
|1.2609
|2002
|2006.06.22 15:20
|t/p
|1003
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|24.00
|107229.33
|2003
|2006.06.22 15:20
|buy
|1005
|1.20
|1.2567
|0.0000
|1.2591
|2004
|2006.06.22 16:00
|sell
|1006
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2544
|2005
|2006.06.22 17:42
|sell
|1007
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2563
|2006
|2006.06.22 18:21
|t/p
|1005
|1.20
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|288.00
|107517.33
|2007
|2006.06.22 18:21
|close
|1004
|0.60
|1.2592
|0.0000
|1.2609
|42.00
|107559.33
|2008
|2006.06.22 18:22
|close
|1002
|0.40
|1.2591
|0.0000
|1.2627
|-48.00
|107511.33
|2009
|2006.06.22 18:22
|close
|1001
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2646
|-60.00
|107451.33
|2010
|2006.06.22 18:23
|close
|999
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2664
|-49.00
|107402.33
|2011
|2006.06.22 18:23
|close
|998
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2683
|-67.00
|107335.33
|2012
|2006.06.22 18:24
|close
|997
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2701
|-89.45
|107245.88
|2013
|2006.06.23 10:10
|t/p
|1007
|0.10
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|24.71
|107270.59
|2014
|2006.06.23 10:10
|close
|1006
|0.10
|1.2563
|0.0000
|1.2544
|5.71
|107276.30
|2015
|2006.06.23 12:00
|sell
|1008
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2522
|2016
|2006.06.23 13:47
|t/p
|1008
|0.10
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|24.00
|107300.30
|2017
|2006.06.23 13:47
|sell
|1009
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2495
|2018
|2006.06.23 14:16
|t/p
|1009
|0.10
|1.2495
|0.0000
|1.2495
|24.00
|107324.30
|2019
|2006.06.23 14:16
|sell
|1010
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2467
|2020
|2006.06.23 14:34
|sell
|1011
|0.10
|1.2510
|0.0000
|1.2486
|2021
|2006.06.23 14:49
|t/p
|1011
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.2486
|24.00
|107348.30
|2022
|2006.06.23 14:49
|close
|1010
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.2467
|5.00
|107353.30
|2023
|2006.06.23 14:49
|sell
|1012
|0.10
|1.2482
|0.0000
|1.2458
|2024
|2006.06.23 15:00
|sell
|1013
|0.10
|1.2500
|0.0000
|1.2476
|2025
|2006.06.23 15:07
|sell
|1014
|0.10
|1.2518
|0.0000
|1.2494
|2026
|2006.06.26 09:05
|sell
|1015
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.2512
|2027
|2006.06.26 09:18
|sell
|1016
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2535
|2028
|2006.06.26 09:19
|sell
|1017
|0.60
|1.2584
|0.0000
|1.2560
|2029
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1017
|0.60
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|144.00
|107497.30
|2030
|2006.06.26 09:20
|sell
|1018
|0.60
|1.2579
|0.0000
|1.2555
|2031
|2006.06.26 10:15
|buy
|1019
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2596
|2032
|2006.06.26 11:51
|t/p
|1018
|0.60
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|144.00
|107641.30
|2033
|2006.06.26 11:51
|buy
|1020
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2576
|2034
|2006.06.26 11:51
|close
|1016
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2535
|28.00
|107669.30
|2035
|2006.06.26 11:51
|close
|1015
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2512
|-34.00
|107635.30
|2036
|2006.06.26 11:51
|close
|1014
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2494
|-33.29
|107602.00
|2037
|2006.06.26 11:51
|close
|1013
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2476
|-54.29
|107547.71
|2038
|2006.06.26 11:51
|close
|1012
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2458
|-74.29
|107473.42
|2039
|2006.06.26 19:12
|t/p
|1020
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|24.00
|107497.42
|2040
|2006.06.26 19:12
|close
|1019
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2596
|6.00
|107503.42
|2041
|2006.06.26 21:00
|buy
|1021
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2605
|2042
|2006.06.27 01:56
|t/p
|1021
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.2605
|22.85
|107526.27
|2043
|2006.06.27 01:56
|buy
|1022
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2635
|2044
|2006.06.27 08:14
|buy
|1023
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2617
|2045
|2006.06.27 12:13
|buy
|1024
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2598
|2046
|2006.06.27 13:15
|sell
|1025
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2546
|2047
|2006.06.27 14:39
|sell
|1026
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2564
|2048
|2006.06.27 15:06
|t/p
|1024
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|24.00
|107550.27
|2049
|2006.06.27 15:06
|close
|1023
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.2617
|6.00
|107556.27
|2050
|2006.06.27 15:06
|close
|1022
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.2635
|-14.00
|107542.27
|2051
|2006.06.27 16:18
|sell
|1027
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2583
|2052
|2006.06.27 18:00
|buy
|1028
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2614
|2053
|2006.06.27 20:22
|t/p
|1027
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|24.00
|107566.27
|2054
|2006.06.27 20:22
|close
|1026
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2564
|6.00
|107572.27
|2055
|2006.06.27 20:22
|close
|1025
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.2546
|-14.00
|107558.27
|2056
|2006.06.28 00:21
|buy
|1029
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2596
|2057
|2006.06.28 04:00
|sell
|1030
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.2549
|2058
|2006.06.28 14:56
|buy
|1031
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2577
|2059
|2006.06.28 14:57
|t/p
|1030
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|24.00
|107582.27
|2060
|2006.06.28 14:57
|sell
|1032
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2522
|2061
|2006.06.28 16:24
|t/p
|1032
|0.10
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|24.00
|107606.27
|2062
|2006.06.28 16:24
|buy
|1033
|0.20
|1.2519
|0.0000
|1.2543
|2063
|2006.06.28 16:24
|sell
|1034
|0.10
|1.2516
|0.0000
|1.2492
|2064
|2006.06.28 16:25
|sell
|1035
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2512
|2065
|2006.06.28 16:35
|t/p
|1033
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|48.00
|107654.27
|2066
|2006.06.28 16:35
|close
|1031
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2577
|-7.00
|107647.27
|2067
|2006.06.28 16:35
|close
|1029
|0.10
|1.2551
|0.0000
|1.2596
|-21.00
|107626.27
|2068
|2006.06.28 16:35
|close
|1028
|0.10
|1.2523
|0.0000
|1.2614
|-68.15
|107558.12
|2069
|2006.06.28 20:58
|sell
|1036
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2531
|2070
|2006.06.29 11:53
|t/p
|1036
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|26.12
|107584.24
|2071
|2006.06.29 11:53
|close
|1035
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2512
|8.12
|107592.36
|2072
|2006.06.29 11:53
|close
|1034
|0.10
|1.2532
|0.0000
|1.2492
|-13.88
|107578.48
|2073
|2006.06.29 12:00
|sell
|1037
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2505
|2074
|2006.06.29 14:42
|sell
|1038
|0.10
|1.2548
|0.0000
|1.2524
|2075
|2006.06.29 20:16
|sell
|1039
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2543
|2076
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1039
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|24.00
|107602.48
|2077
|2006.06.29 20:16
|close
|1038
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2524
|5.00
|107607.48
|2078
|2006.06.29 20:16
|close
|1037
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2505
|-20.00
|107587.48
|2079
|2006.06.29 20:45
|buy
|1040
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2673
|2080
|2006.06.30 03:03
|t/p
|1040
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2673
|22.85
|107610.33
|2081
|2006.06.30 03:03
|buy
|1041
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2701
|2082
|2006.06.30 03:09
|t/p
|1041
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|24.00
|107634.33
|2083
|2006.06.30 03:09
|buy
|1042
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2730
|2084
|2006.06.30 03:11
|buy
|1043
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2712
|2085
|2006.06.30 03:36
|t/p
|1043
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|24.00
|107658.33
|2086
|2006.06.30 03:36
|close
|1042
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2730
|6.00
|107664.33
|2087
|2006.06.30 03:36
|buy
|1044
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2740
|2088
|2006.06.30 05:00
|buy
|1045
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2721
|2089
|2006.06.30 07:29
|t/p
|1045
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|24.00
|107688.33
|2090
|2006.06.30 07:29
|close
|1044
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2740
|6.00
|107694.33
|2091
|2006.06.30 07:29
|buy
|1046
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2746
|2092
|2006.06.30 08:17
|buy
|1047
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2727
|2093
|2006.06.30 14:31
|t/p
|1047
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|24.00
|107718.33
|2094
|2006.06.30 14:31
|close
|1046
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2746
|13.00
|107731.33
|2095
|2006.06.30 15:15
|buy
|1048
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2782
|2096
|2006.06.30 16:55
|t/p
|1048
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|24.00
|107755.33
|2097
|2006.06.30 16:55
|buy
|1049
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2810
|2098
|2006.07.03 10:27
|buy
|1050
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2792
|2099
|2006.07.03 11:45
|sell
|1051
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2741
|2100
|2006.07.03 12:32
|sell
|1052
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2759
|2101
|2006.07.03 12:34
|t/p
|1050
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|24.00
|107779.33
|2102
|2006.07.03 12:34
|close
|1049
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2810
|5.85
|107785.18
|2103
|2006.07.03 12:38
|sell
|1053
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2777
|2104
|2006.07.03 15:48
|t/p
|1053
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|24.00
|107809.18
|2105
|2006.07.03 15:48
|close
|1052
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2759
|7.00
|107816.18
|2106
|2006.07.03 15:49
|close
|1051
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2741
|-12.00
|107804.18
|2107
|2006.07.03 17:00
|buy
|1054
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2828
|2108
|2006.07.03 17:15
|buy
|1055
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2808
|2109
|2006.07.03 19:11
|t/p
|1055
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|24.00
|107828.18
|2110
|2006.07.03 19:11
|close
|1054
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2828
|5.00
|107833.18
|2111
|2006.07.03 19:11
|buy
|1056
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2833
|2112
|2006.07.04 14:21
|buy
|1057
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2814
|2113
|2006.07.04 14:30
|sell
|1058
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2768
|2114
|2006.07.04 15:24
|sell
|1059
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2786
|2115
|2006.07.05 00:11
|t/p
|1059
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|24.71
|107857.89
|2116
|2006.07.05 00:11
|close
|1058
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2768
|8.71
|107866.60
|2117
|2006.07.05 04:00
|sell
|1060
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2752
|2118
|2006.07.05 06:13
|sell
|1061
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2772
|2119
|2006.07.05 07:16
|t/p
|1057
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|22.85
|107889.45
|2120
|2006.07.05 07:16
|close
|1056
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2833
|2.70
|107892.15
|2121
|2006.07.05 07:16
|buy
|1062
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2842
|2122
|2006.07.05 07:16
|sell
|1063
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2791
|2123
|2006.07.05 08:02
|sell
|1064
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2809
|2124
|2006.07.05 08:23
|t/p
|1064
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|48.00
|107940.15
|2125
|2006.07.05 08:23
|close
|1063
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2791
|6.00
|107946.15
|2126
|2006.07.05 08:23
|close
|1061
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2772
|-12.00
|107934.15
|2127
|2006.07.05 08:23
|close
|1060
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2752
|-32.00
|107902.15
|2128
|2006.07.05 08:42
|buy
|1065
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2823
|2129
|2006.07.05 08:57
|buy
|1066
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2804
|2130
|2006.07.05 09:30
|sell
|1067
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2745
|2131
|2006.07.05 09:45
|buy
|1068
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2785
|2132
|2006.07.05 13:50
|t/p
|1068
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|48.00
|107950.15
|2133
|2006.07.05 13:50
|close
|1066
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2804
|6.00
|107956.15
|2134
|2006.07.05 13:50
|close
|1065
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2823
|-13.00
|107943.15
|2135
|2006.07.05 13:50
|close
|1062
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2842
|-34.00
|107909.15
|2136
|2006.07.05 13:50
|buy
|1069
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2812
|2137
|2006.07.05 13:53
|sell
|1070
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|2138
|2006.07.05 14:16
|buy
|1071
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2793
|2139
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1070
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|24.00
|107933.15
|2140
|2006.07.05 14:16
|close
|1067
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2745
|16.00
|107949.15
|2141
|2006.07.05 14:31
|buy
|1072
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2774
|2142
|2006.07.05 15:15
|sell
|1073
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2723
|2143
|2006.07.05 15:42
|buy
|1074
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2756
|2144
|2006.07.05 15:53
|t/p
|1073
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|24.00
|107973.15
|2145
|2006.07.05 15:53
|sell
|1075
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2696
|2146
|2006.07.05 16:17
|buy
|1076
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2738
|2147
|2006.07.06 06:41
|t/p
|1076
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|82.19
|108055.34
|2148
|2006.07.06 06:41
|close
|1074
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2756
|7.10
|108062.44
|2149
|2006.07.06 06:41
|sell
|1077
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2715
|2150
|2006.07.06 06:41
|close
|1072
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2774
|-16.45
|108045.99
|2151
|2006.07.06 06:42
|close
|1071
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2793
|-39.45
|108006.54
|2152
|2006.07.06 06:42
|close
|1069
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2812
|-61.45
|107945.08
|2153
|2006.07.06 13:45
|sell
|1078
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2736
|2154
|2006.07.06 13:46
|t/p
|1078
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|24.00
|107969.08
|2155
|2006.07.06 13:46
|close
|1077
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2715
|5.00
|107974.08
|2156
|2006.07.06 13:46
|close
|1075
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2696
|-9.88
|107964.21
|2157
|2006.07.06 15:00
|buy
|1079
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2787
|2158
|2006.07.06 15:06
|buy
|1080
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2769
|2159
|2006.07.06 16:10
|t/p
|1080
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|24.00
|107988.21
|2160
|2006.07.06 16:10
|close
|1079
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2787
|6.00
|107994.21
|2161
|2006.07.06 20:00
|buy
|1081
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2795
|2162
|2006.07.07 14:29
|t/p
|1081
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|22.85
|108017.06
|2163
|2006.07.07 14:45
|buy
|1082
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2873
|2164
|2006.07.07 14:49
|buy
|1083
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2855
|2165
|2006.07.07 14:58
|buy
|1084
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2834
|2166
|2006.07.07 14:58
|t/p
|1084
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|24.00
|108041.06
|2167
|2006.07.07 14:58
|close
|1083
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2855
|13.00
|108054.06
|2168
|2006.07.07 14:58
|close
|1082
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2873
|-10.00
|108044.06
|2169
|2006.07.07 14:58
|buy
|1085
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2869
|2170
|2006.07.07 14:58
|buy
|1086
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2841
|2171
|2006.07.10 02:12
|buy
|1087
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2821
|2172
|2006.07.10 11:35
|buy
|1088
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2800
|2173
|2006.07.10 13:00
|sell
|1089
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2746
|2174
|2006.07.10 13:04
|buy
|1090
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2780
|2175
|2006.07.10 14:29
|t/p
|1089
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|24.00
|108068.06
|2176
|2006.07.10 14:29
|sell
|1091
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2717
|2177
|2006.07.10 14:41
|buy
|1092
|0.60
|1.2737
|0.0000
|1.2761
|2178
|2006.07.10 18:03
|sell
|1093
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2735
|2179
|2006.07.10 18:03
|t/p
|1092
|0.60
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|144.00
|108212.06
|2180
|2006.07.10 18:03
|close
|1090
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2780
|20.00
|108232.06
|2181
|2006.07.10 18:03
|close
|1088
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2800
|-30.00
|108202.06
|2182
|2006.07.10 18:03
|close
|1087
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2821
|-37.00
|108165.06
|2183
|2006.07.10 18:03
|close
|1086
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2841
|-59.15
|108105.91
|2184
|2006.07.10 18:03
|close
|1085
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2869
|-86.15
|108019.76
|2185
|2006.07.10 19:49
|t/p
|1093
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|24.00
|108043.76
|2186
|2006.07.10 19:49
|close
|1091
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2717
|7.00
|108050.76
|2187
|2006.07.11 09:00
|sell
|1094
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2683
|2188
|2006.07.11 09:15
|sell
|1095
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2701
|2189
|2006.07.11 09:50
|sell
|1096
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2719
|2190
|2006.07.11 15:14
|t/p
|1096
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|24.00
|108074.76
|2191
|2006.07.11 15:14
|close
|1095
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2701
|8.00
|108082.76
|2192
|2006.07.11 15:14
|close
|1094
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2683
|-9.00
|108073.76
|2193
|2006.07.12 00:00
|buy
|1097
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2794
|2194
|2006.07.12 10:32
|buy
|1098
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2776
|2195
|2006.07.12 12:02
|buy
|1099
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2758
|2196
|2006.07.12 13:27
|buy
|1100
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2739
|2197
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1100
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|48.00
|108121.76
|2198
|2006.07.12 14:31
|close
|1099
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2758
|9.00
|108130.76
|2199
|2006.07.12 14:31
|close
|1098
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2776
|-43.00
|108087.76
|2200
|2006.07.12 14:31
|close
|1097
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2794
|-70.00
|108017.76
|2201
|2006.07.12 15:00
|sell
|1101
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2688
|2202
|2006.07.12 16:04
|t/p
|1101
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|24.00
|108041.76
|2203
|2006.07.12 16:04
|sell
|1102
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2659
|2204
|2006.07.12 17:37
|sell
|1103
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2677
|2205
|2006.07.13 03:51
|sell
|1104
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2695
|2206
|2006.07.13 12:39
|t/p
|1104
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|24.00
|108065.76
|2207
|2006.07.13 12:39
|close
|1103
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2677
|10.12
|108075.88
|2208
|2006.07.13 12:39
|close
|1102
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2659
|-12.88
|108063.00
|2209
|2006.07.13 13:00
|sell
|1105
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2665
|2210
|2006.07.13 14:43
|sell
|1106
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2684
|2211
|2006.07.13 17:09
|t/p
|1106
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|24.00
|108087.00
|2212
|2006.07.13 17:09
|close
|1105
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2665
|5.00
|108092.00
|2213
|2006.07.13 17:09
|sell
|1107
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2655
|2214
|2006.07.13 20:50
|sell
|1108
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2674
|2215
|2006.07.14 03:22
|t/p
|1108
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|24.71
|108116.71
|2216
|2006.07.14 03:22
|close
|1107
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2655
|6.71
|108123.42
|2217
|2006.07.14 04:00
|sell
|1109
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2654
|2218
|2006.07.14 08:24
|t/p
|1109
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|24.00
|108147.42
|2219
|2006.07.14 09:00
|sell
|1110
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2634
|2220
|2006.07.14 09:37
|sell
|1111
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2653
|2221
|2006.07.14 15:01
|t/p
|1111
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|24.00
|108171.42
|2222
|2006.07.14 15:01
|close
|1110
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2634
|6.00
|108177.42
|2223
|2006.07.14 15:01
|sell
|1112
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2626
|2224
|2006.07.14 15:47
|sell
|1113
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2645
|2225
|2006.07.14 15:50
|t/p
|1113
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|24.00
|108201.42
|2226
|2006.07.14 15:50
|close
|1112
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2626
|5.00
|108206.42
|2227
|2006.07.14 15:50
|sell
|1114
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2625
|2228
|2006.07.17 04:32
|t/p
|1114
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2625
|24.71
|108231.12
|2229
|2006.07.17 04:32
|sell
|1115
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2598
|2230
|2006.07.17 08:25
|sell
|1116
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2617
|2231
|2006.07.17 10:00
|t/p
|1116
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|24.00
|108255.12
|2232
|2006.07.17 10:00
|close
|1115
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2598
|6.00
|108261.12
|2233
|2006.07.17 11:00
|sell
|1117
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2529
|2234
|2006.07.17 14:33
|t/p
|1117
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|24.00
|108285.12
|2235
|2006.07.17 14:33
|sell
|1118
|0.10
|1.2526
|0.0000
|1.2502
|2236
|2006.07.18 09:11
|sell
|1119
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2520
|2237
|2006.07.18 11:00
|t/p
|1119
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|24.00
|108309.12
|2238
|2006.07.18 11:00
|close
|1118
|0.10
|1.2515
|0.0000
|1.2502
|11.71
|108320.83
|2239
|2006.07.18 17:00
|sell
|1120
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2467
|2240
|2006.07.18 17:33
|sell
|1121
|0.10
|1.2518
|0.0000
|1.2494
|2241
|2006.07.18 18:45
|t/p
|1121
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|24.00
|108344.83
|2242
|2006.07.18 18:45
|close
|1120
|0.10
|1.2493
|0.0000
|1.2467
|-2.00
|108342.83
|2243
|2006.07.18 18:45
|sell
|1122
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.2467
|2244
|2006.07.18 20:37
|sell
|1123
|0.10
|1.2509
|0.0000
|1.2485
|2245
|2006.07.19 02:59
|t/p
|1123
|0.10
|1.2485
|0.0000
|1.2485
|24.71
|108367.54
|2246
|2006.07.19 02:59
|close
|1122
|0.10
|1.2483
|0.0000
|1.2467
|8.71
|108376.25
|2247
|2006.07.19 03:00
|sell
|1124
|0.10
|1.2481
|0.0000
|1.2457
|2248
|2006.07.19 05:10
|sell
|1125
|0.10
|1.2500
|0.0000
|1.2476
|2249
|2006.07.19 14:16
|t/p
|1125
|0.10
|1.2476
|0.0000
|1.2476
|24.00
|108400.25
|2250
|2006.07.19 14:16
|close
|1124
|0.10
|1.2475
|0.0000
|1.2457
|6.00
|108406.25
|2251
|2006.07.19 15:00
|sell
|1126
|0.10
|1.2472
|0.0000
|1.2448
|2252
|2006.07.19 16:00
|sell
|1127
|0.10
|1.2500
|0.0000
|1.2476
|2253
|2006.07.19 16:00
|sell
|1128
|0.10
|1.2523
|0.0000
|1.2499
|2254
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1128
|0.10
|1.2499
|0.0000
|1.2499
|24.00
|108430.25
|2255
|2006.07.19 16:01
|close
|1127
|0.10
|1.2497
|0.0000
|1.2476
|3.00
|108433.25
|2256
|2006.07.19 16:01
|close
|1126
|0.10
|1.2523
|0.0000
|1.2448
|-51.00
|108382.25
|2257
|2006.07.19 16:01
|sell
|1129
|0.10
|1.2521
|0.0000
|1.2497
|2258
|2006.07.19 16:01
|sell
|1130
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2516
|2259
|2006.07.19 16:01
|sell
|1131
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2536
|2260
|2006.07.19 16:01
|sell
|1132
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2560
|2261
|2006.07.19 16:01
|sell
|1133
|0.40
|1.2607
|0.0000
|1.2583
|2262
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1132
|0.20
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|48.00
|108430.25
|2263
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1133
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|96.00
|108526.25
|2264
|2006.07.19 16:01
|close
|1131
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2536
|21.00
|108547.25
|2265
|2006.07.19 16:01
|close
|1130
|0.10
|1.2533
|0.0000
|1.2516
|7.00
|108554.25
|2266
|2006.07.19 16:01
|close
|1129
|0.10
|1.2515
|0.0000
|1.2497
|6.00
|108560.25
|2267
|2006.07.19 16:01
|sell
|1134
|0.10
|1.2548
|0.0000
|1.2524
|2268
|2006.07.19 16:04
|t/p
|1134
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|24.00
|108584.25
|2269
|2006.07.19 16:04
|sell
|1135
|0.10
|1.2517
|0.0000
|1.2493
|2270
|2006.07.19 16:06
|sell
|1136
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2515
|2271
|2006.07.19 16:08
|sell
|1137
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2535
|2272
|2006.07.19 16:09
|sell
|1138
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2553
|2273
|2006.07.19 16:19
|t/p
|1138
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|48.00
|108632.25
|2274
|2006.07.19 16:19
|close
|1137
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2535
|6.00
|108638.25
|2275
|2006.07.19 16:19
|close
|1136
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2515
|-15.00
|108623.25
|2276
|2006.07.19 16:19
|close
|1135
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2493
|-39.00
|108584.25
|2277
|2006.07.19 16:19
|sell
|1139
|0.10
|1.2551
|0.0000
|1.2527
|2278
|2006.07.19 16:28
|sell
|1140
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2546
|2279
|2006.07.19 16:30
|buy
|1141
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2601
|2280
|2006.07.19 17:03
|buy
|1142
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2583
|2281
|2006.07.19 17:04
|t/p
|1140
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|24.00
|108608.25
|2282
|2006.07.19 17:04
|close
|1139
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2527
|5.00
|108613.25
|2283
|2006.07.19 18:55
|t/p
|1142
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|24.00
|108637.25
|2284
|2006.07.19 18:55
|close
|1141
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|9.00
|108646.25
|2285
|2006.07.19 18:55
|buy
|1143
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2611
|2286
|2006.07.20 03:08
|t/p
|1143
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|20.55
|108666.79
|2287
|2006.07.20 03:08
|buy
|1144
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2638
|2288
|2006.07.20 09:07
|buy
|1145
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2620
|2289
|2006.07.20 12:28
|t/p
|1145
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|24.00
|108690.79
|2290
|2006.07.20 12:28
|close
|1144
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2638
|6.00
|108696.79
|2291
|2006.07.20 13:45
|buy
|1146
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2664
|2292
|2006.07.20 15:37
|buy
|1147
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2646
|2293
|2006.07.20 16:10
|t/p
|1147
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|24.00
|108720.79
|2294
|2006.07.20 16:10
|close
|1146
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2664
|6.00
|108726.79
|2295
|2006.07.20 16:10
|buy
|1148
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2671
|2296
|2006.07.20 16:38
|buy
|1149
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.2649
|2297
|2006.07.20 17:01
|t/p
|1149
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|24.00
|108750.79
|2298
|2006.07.20 17:01
|close
|1148
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2671
|2.00
|108752.79
|2299
|2006.07.20 17:01
|buy
|1150
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2676
|2300
|2006.07.20 17:29
|buy
|1151
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2657
|2301
|2006.07.21 09:15
|t/p
|1151
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|22.85
|108775.64
|2302
|2006.07.21 09:15
|close
|1150
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2676
|5.85
|108781.49
|2303
|2006.07.21 09:15
|buy
|1152
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2685
|2304
|2006.07.21 14:19
|t/p
|1152
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2685
|24.00
|108805.49
|2305
|2006.07.21 14:19
|buy
|1153
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2712
|2306
|2006.07.21 15:40
|buy
|1154
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2693
|2307
|2006.07.21 20:02
|t/p
|1154
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|24.00
|108829.49
|2308
|2006.07.21 20:02
|close
|1153
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2712
|7.00
|108836.49
|2309
|2006.07.21 21:00
|buy
|1155
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2716
|2310
|2006.07.24 02:03
|buy
|1156
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2695
|2311
|2006.07.24 03:27
|buy
|1157
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2672
|2312
|2006.07.24 04:31
|sell
|1158
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2628
|2313
|2006.07.24 07:47
|buy
|1159
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2653
|2314
|2006.07.24 09:24
|t/p
|1158
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|24.00
|108860.49
|2315
|2006.07.24 09:24
|sell
|1160
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2600
|2316
|2006.07.24 15:41
|sell
|1161
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2618
|2317
|2006.07.25 02:25
|t/p
|1161
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|24.71
|108885.20
|2318
|2006.07.25 02:25
|close
|1160
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.2600
|7.71
|108892.91
|2319
|2006.07.25 02:36
|buy
|1162
|0.40
|1.2610
|0.0000
|1.2634
|2320
|2006.07.25 03:00
|sell
|1163
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2587
|2321
|2006.07.25 06:15
|sell
|1164
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2606
|2322
|2006.07.25 06:15
|t/p
|1162
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|96.00
|108988.91
|2323
|2006.07.25 06:15
|close
|1159
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2653
|9.70
|108998.61
|2324
|2006.07.25 06:15
|close
|1157
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2672
|-15.15
|108983.46
|2325
|2006.07.25 06:15
|close
|1156
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2695
|-40.15
|108943.31
|2326
|2006.07.25 06:15
|close
|1155
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2716
|-61.30
|108882.01
|2327
|2006.07.25 07:27
|sell
|1165
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2625
|2328
|2006.07.25 08:24
|sell
|1166
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.2643
|2329
|2006.07.25 09:00
|buy
|1167
|0.10
|1.2660
|0.0000
|1.2684
|2330
|2006.07.25 09:50
|t/p
|1166
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|48.00
|108930.01
|2331
|2006.07.25 09:50
|close
|1165
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2625
|7.00
|108937.01
|2332
|2006.07.25 09:50
|close
|1164
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2606
|-14.00
|108923.01
|2333
|2006.07.25 09:50
|close
|1163
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2587
|-35.00
|108888.01
|2334
|2006.07.25 10:26
|buy
|1168
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2664
|2335
|2006.07.25 11:45
|sell
|1169
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2615
|2336
|2006.07.25 15:50
|sell
|1170
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2635
|2337
|2006.07.25 15:59
|t/p
|1168
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|24.00
|108912.01
|2338
|2006.07.25 15:59
|close
|1167
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2684
|5.00
|108917.01
|2339
|2006.07.25 16:00
|buy
|1171
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2690
|2340
|2006.07.25 16:03
|buy
|1172
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2671
|2341
|2006.07.25 16:10
|t/p
|1170
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2635
|24.00
|108941.01
|2342
|2006.07.25 16:10
|close
|1169
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2615
|4.00
|108945.01
|2343
|2006.07.25 16:11
|buy
|1173
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2653
|2344
|2006.07.25 17:09
|buy
|1174
|0.20
|1.2609
|0.0000
|1.2633
|2345
|2006.07.25 17:21
|buy
|1175
|0.40
|1.2591
|0.0000
|1.2615
|2346
|2006.07.25 17:30
|sell
|1176
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.2560
|2347
|2006.07.25 17:32
|buy
|1177
|0.60
|1.2573
|0.0000
|1.2597
|2348
|2006.07.26 12:21
|t/p
|1177
|0.60
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|137.10
|109082.10
|2349
|2006.07.26 12:21
|close
|1175
|0.40
|1.2599
|0.0000
|1.2615
|27.40
|109109.50
|2350
|2006.07.26 12:21
|close
|1174
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2633
|-26.30
|109083.20
|2351
|2006.07.26 12:22
|close
|1173
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.2653
|-32.15
|109051.05
|2352
|2006.07.26 12:22
|close
|1172
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.2671
|-51.15
|108999.90
|2353
|2006.07.26 12:23
|close
|1171
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2690
|-71.15
|108928.75
|2354
|2006.07.26 15:19
|sell
|1178
|0.10
|1.2602
|0.0000
|1.2578
|2355
|2006.07.26 16:32
|sell
|1179
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2597
|2356
|2006.07.26 18:05
|sell
|1180
|0.20
|1.2640
|0.0000
|1.2616
|2357
|2006.07.26 18:15
|buy
|1181
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2659
|2358
|2006.07.26 18:55
|sell
|1182
|0.40
|1.2659
|0.0000
|1.2635
|2359
|2006.07.26 19:36
|t/p
|1181
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|24.00
|108952.75
|2360
|2006.07.26 19:36
|buy
|1183
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2688
|2361
|2006.07.26 20:09
|sell
|1184
|0.60
|1.2678
|0.0000
|1.2654
|2362
|2006.07.26 20:22
|t/p
|1183
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|24.00
|108976.75
|2363
|2006.07.26 20:22
|buy
|1185
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2717
|2364
|2006.07.26 20:25
|sell
|1186
|1.20
|1.2696
|0.0000
|1.2672
|2365
|2006.07.26 22:51
|sell
|1187
|2.00
|1.2715
|0.0000
|1.2691
|2366
|2006.07.26 22:59
|t/p
|1185
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|24.00
|109000.75
|2367
|2006.07.26 22:59
|buy
|1188
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2744
|2368
|2006.07.27 09:11
|t/p
|1188
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|20.55
|109021.30
|2369
|2006.07.27 20:28
|t/p
|1187
|2.00
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|522.45
|109543.74
|2370
|2006.07.27 20:28
|close
|1186
|1.20
|1.2688
|0.0000
|1.2672
|121.47
|109665.21
|2371
|2006.07.27 20:29
|close
|1184
|0.60
|1.2687
|0.0000
|1.2654
|-41.27
|109623.95
|2372
|2006.07.27 20:29
|close
|1182
|0.40
|1.2687
|0.0000
|1.2635
|-103.51
|109520.44
|2373
|2006.07.27 20:30
|close
|1180
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2616
|-91.76
|109428.68
|2374
|2006.07.27 20:30
|close
|1179
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2597
|-65.88
|109362.80
|2375
|2006.07.27 20:30
|close
|1178
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2578
|-82.88
|109279.93
|2376
|2006.07.27 20:31
|close
|1176
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2560
|-99.17
|109180.76
|2377
|2006.07.27 20:31
|sell
|1189
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2659
|2378
|2006.07.27 22:48
|sell
|1190
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2678
|2379
|2006.07.28 12:57
|t/p
|1190
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|24.71
|109205.46
|2380
|2006.07.28 12:57
|close
|1189
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2659
|5.71
|109211.17
|2381
|2006.07.28 16:15
|buy
|1191
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2776
|2382
|2006.07.31 13:55
|t/p
|1191
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|22.85
|109234.02
|2383
|2006.07.31 15:00
|buy
|1192
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2806
|2384
|2006.07.31 16:00
|buy
|1193
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2787
|2385
|2006.08.01 03:57
|buy
|1194
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2769
|2386
|2006.08.01 08:00
|sell
|1195
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2708
|2387
|2006.08.01 08:45
|buy
|1196
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2749
|2388
|2006.08.01 12:02
|t/p
|1196
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|48.00
|109282.02
|2389
|2006.08.01 12:02
|close
|1194
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2769
|5.00
|109287.02
|2390
|2006.08.01 12:02
|close
|1193
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2787
|-14.15
|109272.87
|2391
|2006.08.01 12:02
|close
|1192
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2806
|-34.15
|109238.72
|2392
|2006.08.01 12:03
|sell
|1197
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2727
|2393
|2006.08.01 13:00
|buy
|1198
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2792
|2394
|2006.08.01 13:13
|sell
|1199
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2746
|2395
|2006.08.01 14:38
|buy
|1200
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2772
|2396
|2006.08.01 14:38
|t/p
|1199
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|24.00
|109262.72
|2397
|2006.08.01 14:38
|close
|1197
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2727
|6.00
|109268.72
|2398
|2006.08.01 14:38
|close
|1195
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2708
|-14.00
|109254.72
|2399
|2006.08.01 16:27
|buy
|1201
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2754
|2400
|2006.08.01 17:22
|t/p
|1201
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|24.00
|109278.72
|2401
|2006.08.01 17:22
|close
|1200
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2772
|6.00
|109284.72
|2402
|2006.08.01 17:22
|close
|1198
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2792
|-14.00
|109270.72
|2403
|2006.08.01 20:00
|buy
|1202
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2833
|2404
|2006.08.02 05:07
|t/p
|1202
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|22.85
|109293.57
|2405
|2006.08.02 05:07
|buy
|1203
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2860
|2406
|2006.08.02 08:30
|buy
|1204
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2842
|2407
|2006.08.02 10:35
|buy
|1205
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2823
|2408
|2006.08.02 13:45
|sell
|1206
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2773
|2409
|2006.08.02 15:25
|sell
|1207
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2792
|2410
|2006.08.02 17:07
|t/p
|1207
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|24.00
|109317.57
|2411
|2006.08.02 17:07
|close
|1206
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2773
|6.00
|109323.57
|2412
|2006.08.02 18:25
|buy
|1208
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2803
|2413
|2006.08.02 20:56
|t/p
|1208
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|48.00
|109371.57
|2414
|2006.08.02 20:56
|close
|1205
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2823
|5.00
|109376.57
|2415
|2006.08.02 20:56
|close
|1204
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2842
|-14.00
|109362.57
|2416
|2006.08.02 20:56
|close
|1203
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2860
|-33.00
|109329.57
|2417
|2006.08.03 00:00
|sell
|1209
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|2418
|2006.08.03 02:37
|t/p
|1209
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|24.00
|109353.57
|2419
|2006.08.03 03:00
|sell
|1210
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2734
|2420
|2006.08.03 13:01
|sell
|1211
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2775
|2421
|2006.08.03 13:01
|t/p
|1211
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|24.00
|109377.57
|2422
|2006.08.03 13:01
|close
|1210
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2734
|-5.00
|109372.57
|2423
|2006.08.03 15:45
|buy
|1212
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2841
|2424
|2006.08.03 16:55
|buy
|1213
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2818
|2425
|2006.08.03 17:13
|buy
|1214
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2796
|2426
|2006.08.03 18:35
|t/p
|1214
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|24.00
|109396.57
|2427
|2006.08.03 18:35
|close
|1213
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2818
|2.00
|109398.57
|2428
|2006.08.03 18:35
|close
|1212
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2841
|-20.00
|109378.57
|2429
|2006.08.03 20:00
|buy
|1215
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2834
|2430
|2006.08.04 01:15
|buy
|1216
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2815
|2431
|2006.08.04 11:30
|sell
|1217
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2755
|2432
|2006.08.04 14:22
|sell
|1218
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2773
|2433
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1216
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|24.00
|109402.57
|2434
|2006.08.04 14:30
|close
|1215
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2834
|4.85
|109407.42
|2435
|2006.08.04 14:30
|sell
|1219
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2792
|2436
|2006.08.04 14:30
|sell
|1220
|0.20
|1.2834
|0.0000
|1.2810
|2437
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1219
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|24.00
|109431.42
|2438
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1220
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|48.00
|109479.42
|2439
|2006.08.04 14:30
|close
|1218
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2773
|5.00
|109484.42
|2440
|2006.08.04 14:30
|close
|1217
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2755
|-61.00
|109423.42
|2441
|2006.08.04 15:00
|buy
|1221
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2904
|2442
|2006.08.04 15:57
|t/p
|1221
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|24.00
|109447.42
|2443
|2006.08.04 15:57
|buy
|1222
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2932
|2444
|2006.08.04 17:03
|buy
|1223
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2914
|2445
|2006.08.07 08:59
|buy
|1224
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2895
|2446
|2006.08.07 14:02
|buy
|1225
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2877
|2447
|2006.08.07 15:49
|t/p
|1225
|0.20
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|48.00
|109495.42
|2448
|2006.08.07 15:49
|close
|1224
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2895
|6.00
|109501.42
|2449
|2006.08.07 15:49
|close
|1223
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2914
|-16.15
|109485.27
|2450
|2006.08.07 15:49
|close
|1222
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2932
|-34.15
|109451.12
|2451
|2006.08.07 20:00
|sell
|1226
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2811
|2452
|2006.08.08 00:11
|t/p
|1226
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|24.71
|109475.83
|2453
|2006.08.08 00:11
|sell
|1227
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2783
|2454
|2006.08.08 02:22
|sell
|1228
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2801
|2455
|2006.08.08 09:02
|sell
|1229
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2825
|2456
|2006.08.08 09:30
|buy
|1230
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2862
|2457
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1230
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|24.00
|109499.83
|2458
|2006.08.08 20:14
|sell
|1231
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2845
|2459
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1231
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|48.00
|109547.83
|2460
|2006.08.08 20:14
|close
|1229
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2825
|10.00
|109557.83
|2461
|2006.08.08 20:14
|close
|1228
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2801
|-47.00
|109510.83
|2462
|2006.08.08 20:14
|close
|1227
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2783
|-54.00
|109456.83
|2463
|2006.08.09 02:00
|sell
|1232
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|2464
|2006.08.09 07:47
|sell
|1233
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2783
|2465
|2006.08.09 08:14
|sell
|1234
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2801
|2466
|2006.08.09 09:02
|sell
|1235
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2821
|2467
|2006.08.09 09:30
|buy
|1236
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2877
|2468
|2006.08.09 10:06
|sell
|1237
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2841
|2469
|2006.08.09 11:58
|t/p
|1236
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|24.00
|109480.83
|2470
|2006.08.09 11:58
|buy
|1238
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2904
|2471
|2006.08.09 12:34
|sell
|1239
|0.60
|1.2883
|0.0000
|1.2859
|2472
|2006.08.09 12:55
|sell
|1240
|1.20
|1.2901
|0.0000
|1.2877
|2473
|2006.08.09 15:27
|t/p
|1240
|1.20
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|288.00
|109768.83
|2474
|2006.08.09 15:27
|close
|1239
|0.60
|1.2876
|0.0000
|1.2859
|42.00
|109810.83
|2475
|2006.08.09 15:27
|close
|1237
|0.40
|1.2879
|0.0000
|1.2841
|-56.00
|109754.83
|2476
|2006.08.09 15:27
|close
|1235
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2821
|-68.00
|109686.83
|2477
|2006.08.09 15:27
|close
|1234
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2801
|-51.00
|109635.83
|2478
|2006.08.09 15:27
|close
|1233
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2783
|-69.00
|109566.83
|2479
|2006.08.09 15:27
|close
|1232
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2764
|-89.00
|109477.83
|2480
|2006.08.09 20:31
|buy
|1241
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2886
|2481
|2006.08.09 21:30
|sell
|1242
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2840
|2482
|2006.08.10 03:33
|sell
|1243
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2858
|2483
|2006.08.10 08:11
|t/p
|1241
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|20.55
|109498.37
|2484
|2006.08.10 08:11
|close
|1238
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2904
|3.55
|109501.92
|2485
|2006.08.10 08:15
|sell
|1244
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2877
|2486
|2006.08.10 09:00
|buy
|1245
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2922
|2487
|2006.08.10 09:26
|buy
|1246
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2903
|2488
|2006.08.10 09:41
|t/p
|1244
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|24.00
|109525.92
|2489
|2006.08.10 09:41
|close
|1243
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2858
|7.00
|109532.92
|2490
|2006.08.10 09:41
|close
|1242
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2840
|-10.88
|109522.05
|2491
|2006.08.10 09:42
|t/p
|1246
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|24.00
|109546.05
|2492
|2006.08.10 09:42
|close
|1245
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2922
|13.00
|109559.05
|2493
|2006.08.10 09:42
|buy
|1247
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2895
|2494
|2006.08.10 09:54
|buy
|1248
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2877
|2495
|2006.08.10 14:30
|buy
|1249
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2857
|2496
|2006.08.10 14:30
|t/p
|1249
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|24.00
|109583.05
|2497
|2006.08.10 14:30
|close
|1248
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2877
|8.00
|109591.05
|2498
|2006.08.10 14:31
|close
|1247
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2895
|-11.00
|109580.05
|2499
|2006.08.10 16:00
|sell
|1250
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2802
|2500
|2006.08.10 16:16
|t/p
|1250
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|24.00
|109604.05
|2501
|2006.08.10 16:16
|sell
|1251
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2771
|2502
|2006.08.10 16:35
|t/p
|1251
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|24.00
|109628.05
|2503
|2006.08.10 16:35
|sell
|1252
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2743
|2504
|2006.08.10 19:31
|sell
|1253
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2761
|2505
|2006.08.11 08:23
|t/p
|1253
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|24.71
|109652.75
|2506
|2006.08.11 08:23
|close
|1252
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2743
|6.71
|109659.46
|2507
|2006.08.11 09:00
|sell
|1254
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2747
|2508
|2006.08.11 09:51
|sell
|1255
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2765
|2509
|2006.08.11 14:30
|t/p
|1255
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|24.00
|109683.46
|2510
|2006.08.11 14:30
|close
|1254
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2747
|8.00
|109691.46
|2511
|2006.08.11 15:00
|sell
|1256
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2706
|2512
|2006.08.11 15:46
|sell
|1257
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2737
|2513
|2006.08.11 18:32
|t/p
|1257
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|24.00
|109715.46
|2514
|2006.08.11 18:32
|close
|1256
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2706
|-7.00
|109708.46
|2515
|2006.08.11 19:00
|sell
|1258
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2706
|2516
|2006.08.14 03:55
|sell
|1259
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2725
|2517
|2006.08.14 07:00
|buy
|1260
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2779
|2518
|2006.08.14 09:13
|buy
|1261
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2760
|2519
|2006.08.14 09:26
|t/p
|1259
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|24.00
|109732.46
|2520
|2006.08.14 09:26
|close
|1258
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2706
|7.71
|109740.17
|2521
|2006.08.14 09:27
|buy
|1262
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2742
|2522
|2006.08.14 10:00
|t/p
|1262
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|24.00
|109764.17
|2523
|2006.08.14 10:00
|close
|1261
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2760
|6.00
|109770.17
|2524
|2006.08.14 10:00
|close
|1260
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2779
|-13.00
|109757.17
|2525
|2006.08.14 13:00
|sell
|1263
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2701
|2526
|2006.08.14 15:33
|sell
|1264
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2721
|2527
|2006.08.14 19:57
|t/p
|1264
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|24.00
|109781.17
|2528
|2006.08.14 19:57
|close
|1263
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2701
|5.00
|109786.17
|2529
|2006.08.14 20:00
|sell
|1265
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2693
|2530
|2006.08.15 05:25
|sell
|1266
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2712
|2531
|2006.08.15 14:30
|sell
|1267
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2740
|2532
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1267
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|24.00
|109810.17
|2533
|2006.08.15 14:30
|close
|1266
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2712
|12.00
|109822.17
|2534
|2006.08.15 14:30
|close
|1265
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2693
|-6.29
|109815.88
|2535
|2006.08.15 15:00
|buy
|1268
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2801
|2536
|2006.08.15 15:00
|buy
|1269
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2773
|2537
|2006.08.15 15:00
|t/p
|1269
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|24.00
|109839.88
|2538
|2006.08.15 15:00
|close
|1268
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|4.00
|109843.88
|2539
|2006.08.15 15:00
|buy
|1270
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2789
|2540
|2006.08.15 15:06
|t/p
|1270
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|24.00
|109867.88
|2541
|2006.08.15 15:06
|buy
|1271
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2817
|2542
|2006.08.16 13:03
|buy
|1272
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2799
|2543
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1272
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|24.00
|109891.88
|2544
|2006.08.16 14:30
|close
|1271
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2817
|12.85
|109904.72
|2545
|2006.08.16 15:00
|buy
|1273
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2869
|2546
|2006.08.17 09:25
|t/p
|1273
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|20.55
|109925.27
|2547
|2006.08.17 11:00
|buy
|1274
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2900
|2548
|2006.08.17 18:00
|buy
|1275
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2880
|2549
|2006.08.17 19:06
|buy
|1276
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2861
|2550
|2006.08.17 19:58
|buy
|1277
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2843
|2551
|2006.08.17 20:15
|sell
|1278
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2789
|2552
|2006.08.17 21:07
|sell
|1279
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2807
|2553
|2006.08.18 09:34
|t/p
|1277
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|45.70
|109970.97
|2554
|2006.08.18 09:34
|close
|1276
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2861
|4.85
|109975.82
|2555
|2006.08.18 09:34
|close
|1275
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2880
|-15.15
|109960.67
|2556
|2006.08.18 09:34
|close
|1274
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2900
|-34.15
|109926.52
|2557
|2006.08.18 13:28
|t/p
|1279
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|24.71
|109951.23
|2558
|2006.08.18 13:28
|close
|1278
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2789
|6.71
|109957.94
|2559
|2006.08.18 14:00
|sell
|1280
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2776
|2560
|2006.08.18 15:39
|sell
|1281
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2794
|2561
|2006.08.18 15:49
|sell
|1282
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2815
|2562
|2006.08.18 16:14
|t/p
|1282
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|24.00
|109981.94
|2563
|2006.08.18 16:14
|close
|1281
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|4.00
|109985.94
|2564
|2006.08.18 16:14
|close
|1280
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2776
|-18.00
|109967.94
|2565
|2006.08.21 03:15
|buy
|1283
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2884
|2566
|2006.08.21 08:54
|t/p
|1283
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|24.00
|109991.94
|2567
|2006.08.21 08:54
|buy
|1284
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2914
|2568
|2006.08.21 14:09
|t/p
|1284
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|24.00
|110015.94
|2569
|2006.08.21 16:00
|buy
|1285
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2954
|2570
|2006.08.21 17:18
|buy
|1286
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2936
|2571
|2006.08.21 21:28
|buy
|1287
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2917
|2572
|2006.08.22 00:08
|buy
|1288
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2899
|2573
|2006.08.22 04:00
|sell
|1289
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2841
|2574
|2006.08.22 04:26
|buy
|1290
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2880
|2575
|2006.08.22 08:47
|t/p
|1290
|0.40
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|96.00
|110111.94
|2576
|2006.08.22 08:47
|close
|1288
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2899
|14.00
|110125.94
|2577
|2006.08.22 08:47
|close
|1287
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2917
|-10.15
|110115.79
|2578
|2006.08.22 08:47
|sell
|1291
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2860
|2579
|2006.08.22 08:47
|close
|1286
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2936
|-30.15
|110085.64
|2580
|2006.08.22 08:47
|close
|1285
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2954
|-49.15
|110036.48
|2581
|2006.08.22 11:00
|t/p
|1291
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|24.00
|110060.48
|2582
|2006.08.22 11:00
|close
|1289
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2841
|7.00
|110067.48
|2583
|2006.08.22 12:00
|sell
|1292
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2815
|2584
|2006.08.22 13:56
|t/p
|1292
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|24.00
|110091.48
|2585
|2006.08.22 13:56
|sell
|1293
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2785
|2586
|2006.08.23 09:29
|sell
|1294
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2803
|2587
|2006.08.23 11:30
|buy
|1295
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2842
|2588
|2006.08.23 16:00
|t/p
|1295
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|24.00
|110115.48
|2589
|2006.08.23 16:00
|buy
|1296
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2873
|2590
|2006.08.23 16:00
|sell
|1297
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2822
|2591
|2006.08.23 16:15
|buy
|1298
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2855
|2592
|2006.08.23 16:19
|t/p
|1297
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|24.00
|110139.48
|2593
|2006.08.23 16:19
|close
|1294
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2803
|5.00
|110144.48
|2594
|2006.08.23 16:19
|close
|1293
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2785
|-15.29
|110129.19
|2595
|2006.08.23 16:22
|buy
|1299
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2836
|2596
|2006.08.23 16:36
|buy
|1300
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2816
|2597
|2006.08.24 00:00
|sell
|1301
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|2598
|2006.08.24 03:02
|buy
|1302
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2792
|2599
|2006.08.24 03:07
|t/p
|1301
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|24.00
|110153.19
|2600
|2006.08.24 03:07
|sell
|1303
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2736
|2601
|2006.08.24 07:23
|sell
|1304
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2755
|2602
|2006.08.24 10:00
|t/p
|1302
|0.40
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|96.00
|110249.19
|2603
|2006.08.24 10:00
|close
|1300
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2816
|3.10
|110252.29
|2604
|2006.08.24 10:00
|sell
|1305
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2773
|2605
|2006.08.24 10:00
|close
|1299
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2836
|-18.45
|110233.84
|2606
|2006.08.24 10:00
|close
|1298
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2855
|-37.45
|110196.39
|2607
|2006.08.24 10:00
|t/p
|1305
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|24.00
|110220.39
|2608
|2006.08.24 10:00
|close
|1296
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2873
|-89.45
|110130.94
|2609
|2006.08.24 10:00
|close
|1304
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2755
|13.00
|110143.94
|2610
|2006.08.24 10:00
|close
|1303
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2736
|-4.00
|110139.94
|2611
|2006.08.24 10:30
|buy
|1306
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2842
|2612
|2006.08.24 16:53
|buy
|1307
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2823
|2613
|2006.08.24 17:45
|buy
|1308
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2805
|2614
|2006.08.24 17:58
|buy
|1309
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2787
|2615
|2006.08.24 18:30
|sell
|1310
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2744
|2616
|2006.08.25 16:07
|t/p
|1310
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|24.71
|110164.64
|2617
|2006.08.25 16:07
|buy
|1311
|0.40
|1.2744
|0.0000
|1.2768
|2618
|2006.08.25 16:07
|sell
|1312
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2717
|2619
|2006.08.25 16:07
|sell
|1313
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2736
|2620
|2006.08.25 16:08
|t/p
|1313
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|24.00
|110188.64
|2621
|2006.08.25 16:08
|close
|1312
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2717
|5.00
|110193.64
|2622
|2006.08.25 16:08
|sell
|1314
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2706
|2623
|2006.08.25 16:56
|sell
|1315
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2725
|2624
|2006.08.25 17:07
|t/p
|1311
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|96.00
|110289.64
|2625
|2006.08.25 17:07
|close
|1309
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2787
|11.70
|110301.34
|2626
|2006.08.25 17:07
|sell
|1316
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2746
|2627
|2006.08.25 17:07
|close
|1308
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2805
|-17.15
|110284.19
|2628
|2006.08.25 17:07
|close
|1307
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2823
|-40.15
|110244.04
|2629
|2006.08.25 17:07
|close
|1306
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2842
|-54.15
|110189.89
|2630
|2006.08.28 05:27
|sell
|1317
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|2631
|2006.08.28 08:00
|buy
|1318
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2822
|2632
|2006.08.28 09:25
|sell
|1319
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2782
|2633
|2006.08.28 22:51
|t/p
|1319
|0.40
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|96.00
|110285.89
|2634
|2006.08.28 22:51
|close
|1317
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2764
|12.00
|110297.89
|2635
|2006.08.28 22:52
|close
|1316
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2746
|-10.29
|110287.60
|2636
|2006.08.28 22:52
|close
|1315
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2725
|-32.29
|110255.31
|2637
|2006.08.28 22:52
|close
|1314
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2706
|-50.29
|110205.01
|2638
|2006.08.28 22:59
|buy
|1320
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2804
|2639
|2006.08.29 02:38
|t/p
|1320
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|22.85
|110227.86
|2640
|2006.08.29 02:38
|close
|1318
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2822
|4.85
|110232.71
|2641
|2006.08.29 03:00
|buy
|1321
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2834
|2642
|2006.08.29 09:14
|t/p
|1321
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|24.00
|110256.71
|2643
|2006.08.29 09:14
|buy
|1322
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2861
|2644
|2006.08.29 10:53
|buy
|1323
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2843
|2645
|2006.08.29 15:06
|buy
|1324
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2825
|2646
|2006.08.29 16:19
|buy
|1325
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2805
|2647
|2006.08.29 16:25
|buy
|1326
|0.40
|1.2763
|0.0000
|1.2787
|2648
|2006.08.29 17:45
|sell
|1327
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2731
|2649
|2006.08.29 19:32
|sell
|1328
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2750
|2650
|2006.08.29 20:02
|t/p
|1326
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|96.00
|110352.71
|2651
|2006.08.29 20:02
|close
|1325
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2805
|22.00
|110374.71
|2652
|2006.08.29 20:02
|close
|1324
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2825
|-22.00
|110352.71
|2653
|2006.08.29 20:02
|close
|1323
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2843
|-42.00
|110310.71
|2654
|2006.08.29 20:02
|close
|1322
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2861
|-62.00
|110248.71
|2655
|2006.08.29 20:07
|sell
|1329
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2769
|2656
|2006.08.29 20:26
|sell
|1330
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2787
|2657
|2006.08.29 20:37
|sell
|1331
|0.40
|1.2830
|0.0000
|1.2806
|2658
|2006.08.29 21:45
|buy
|1332
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2853
|2659
|2006.08.30 03:32
|sell
|1333
|0.60
|1.2848
|0.0000
|1.2824
|2660
|2006.08.30 04:30
|t/p
|1333
|0.60
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|144.00
|110392.71
|2661
|2006.08.30 04:30
|close
|1331
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2806
|26.83
|110419.54
|2662
|2006.08.30 04:30
|close
|1330
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2787
|-22.59
|110396.96
|2663
|2006.08.30 04:31
|close
|1329
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2769
|-31.29
|110365.66
|2664
|2006.08.30 04:31
|close
|1328
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2750
|-49.29
|110316.37
|2665
|2006.08.30 04:32
|close
|1327
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2731
|-69.29
|110247.08
|2666
|2006.08.31 09:21
|t/p
|1332
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|19.40
|110266.48
|2667
|2006.08.31 12:00
|buy
|1334
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2873
|2668
|2006.08.31 14:36
|t/p
|1334
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|24.00
|110290.48
|2669
|2006.08.31 14:36
|buy
|1335
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2904
|2670
|2006.08.31 15:24
|buy
|1336
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2886
|2671
|2006.08.31 15:42
|buy
|1337
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2866
|2672
|2006.08.31 16:01
|buy
|1338
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2848
|2673
|2006.08.31 16:28
|buy
|1339
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2829
|2674
|2006.08.31 17:45
|sell
|1340
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2772
|2675
|2006.08.31 22:17
|sell
|1341
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2791
|2676
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1341
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|24.71
|110315.18
|2677
|2006.09.01 14:30
|close
|1340
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2772
|7.71
|110322.89
|2678
|2006.09.01 14:30
|buy
|1342
|0.60
|1.2776
|0.0000
|1.2800
|2679
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1342
|0.60
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|144.00
|110466.89
|2680
|2006.09.01 14:30
|buy
|1343
|0.60
|1.2784
|0.0000
|1.2808
|2681
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1343
|0.60
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|144.00
|110610.89
|2682
|2006.09.01 14:30
|close
|1339
|0.40
|1.2813
|0.0000
|1.2829
|27.40
|110638.29
|2683
|2006.09.01 14:30
|close
|1338
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2848
|-56.30
|110581.99
|2684
|2006.09.01 14:30
|close
|1337
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2866
|-70.15
|110511.84
|2685
|2006.09.01 14:30
|close
|1336
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2886
|-74.15
|110437.69
|2686
|2006.09.01 14:30
|close
|1335
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2904
|-127.15
|110310.54
|2687
|2006.09.01 15:00
|sell
|1344
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2751
|2688
|2006.09.01 16:01
|sell
|1345
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2771
|2689
|2006.09.01 16:01
|sell
|1346
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2822
|2690
|2006.09.01 16:01
|t/p
|1346
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|24.00
|110334.54
|2691
|2006.09.01 16:01
|close
|1345
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2771
|0.00
|110334.54
|2692
|2006.09.01 16:02
|close
|1344
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2751
|-19.00
|110315.54
|2693
|2006.09.01 16:02
|sell
|1347
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2766
|2694
|2006.09.01 16:59
|sell
|1348
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2784
|2695
|2006.09.01 17:56
|sell
|1349
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2802
|2696
|2006.09.01 18:03
|sell
|1350
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2821
|2697
|2006.09.01 19:30
|buy
|1351
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2857
|2698
|2006.09.04 03:09
|t/p
|1351
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|22.85
|110338.39
|2699
|2006.09.04 03:09
|buy
|1352
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2884
|2700
|2006.09.04 03:17
|sell
|1353
|0.40
|1.2863
|0.0000
|1.2839
|2701
|2006.09.05 02:32
|buy
|1354
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2866
|2702
|2006.09.05 02:39
|t/p
|1353
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|98.83
|110437.22
|2703
|2006.09.05 02:39
|close
|1350
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2821
|14.83
|110452.05
|2704
|2006.09.05 02:39
|close
|1349
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2802
|-12.59
|110439.46
|2705
|2006.09.05 02:39
|close
|1348
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2784
|-29.59
|110409.88
|2706
|2006.09.05 02:39
|close
|1347
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2766
|-47.59
|110362.29
|2707
|2006.09.05 02:45
|sell
|1355
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2812
|2708
|2006.09.05 09:34
|buy
|1356
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2848
|2709
|2006.09.05 14:00
|t/p
|1355
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|24.00
|110386.29
|2710
|2006.09.05 14:00
|buy
|1357
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2829
|2711
|2006.09.05 14:15
|sell
|1358
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2785
|2712
|2006.09.06 09:19
|sell
|1359
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2804
|2713
|2006.09.06 09:50
|t/p
|1357
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|45.70
|110431.99
|2714
|2006.09.06 09:50
|close
|1356
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2848
|3.85
|110435.84
|2715
|2006.09.06 09:50
|close
|1354
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2866
|-12.15
|110423.69
|2716
|2006.09.06 09:50
|close
|1352
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2884
|-32.30
|110391.39
|2717
|2006.09.06 13:26
|t/p
|1359
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|24.00
|110415.39
|2718
|2006.09.06 13:26
|close
|1358
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2785
|7.71
|110423.10
|2719
|2006.09.06 13:45
|sell
|1360
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2778
|2720
|2006.09.06 15:44
|t/p
|1360
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|24.00
|110447.10
|2721
|2006.09.06 15:44
|sell
|1361
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2749
|2722
|2006.09.06 16:06
|sell
|1362
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2768
|2723
|2006.09.06 20:14
|sell
|1363
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2786
|2724
|2006.09.07 03:52
|sell
|1364
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2805
|2725
|2006.09.07 09:48
|t/p
|1364
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|48.00
|110495.10
|2726
|2006.09.07 09:48
|close
|1363
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2786
|7.12
|110502.22
|2727
|2006.09.07 09:48
|close
|1362
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2768
|-11.88
|110490.34
|2728
|2006.09.07 09:49
|close
|1361
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2749
|-29.88
|110460.46
|2729
|2006.09.07 11:00
|sell
|1365
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2753
|2730
|2006.09.07 13:06
|t/p
|1365
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|24.00
|110484.46
|2731
|2006.09.07 13:30
|sell
|1366
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2716
|2732
|2006.09.07 14:44
|t/p
|1366
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|24.00
|110508.46
|2733
|2006.09.07 14:44
|sell
|1367
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2687
|2734
|2006.09.07 15:57
|sell
|1368
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2706
|2735
|2006.09.07 18:00
|sell
|1369
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2733
|2736
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1369
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|24.00
|110532.46
|2737
|2006.09.07 18:00
|close
|1368
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2706
|-1.00
|110531.46
|2738
|2006.09.07 18:00
|close
|1367
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2687
|-49.00
|110482.46
|2739
|2006.09.07 18:00
|sell
|1370
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2723
|2740
|2006.09.08 02:47
|t/p
|1370
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|24.71
|110507.17
|2741
|2006.09.08 10:00
|sell
|1371
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2698
|2742
|2006.09.08 14:36
|t/p
|1371
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|24.00
|110531.17
|2743
|2006.09.08 14:36
|sell
|1372
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2664
|2744
|2006.09.08 16:15
|t/p
|1372
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|24.00
|110555.17
|2745
|2006.09.08 16:15
|sell
|1373
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2637
|2746
|2006.09.08 18:52
|sell
|1374
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2655
|2747
|2006.09.11 03:03
|t/p
|1374
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|24.71
|110579.88
|2748
|2006.09.11 03:03
|close
|1373
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2637
|6.71
|110586.59
|2749
|2006.09.11 08:45
|buy
|1375
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2709
|2750
|2006.09.11 10:09
|t/p
|1375
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|24.00
|110610.59
|2751
|2006.09.11 11:45
|buy
|1376
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2746
|2752
|2006.09.11 16:02
|buy
|1377
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2728
|2753
|2006.09.11 16:09
|buy
|1378
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2709
|2754
|2006.09.11 17:15
|sell
|1379
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2666
|2755
|2006.09.12 00:55
|t/p
|1378
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|22.85
|110633.44
|2756
|2006.09.12 00:55
|close
|1377
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2728
|4.85
|110638.29
|2757
|2006.09.12 00:55
|sell
|1380
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2686
|2758
|2006.09.12 00:56
|close
|1376
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2746
|-12.15
|110626.14
|2759
|2006.09.12 03:00
|buy
|1381
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2743
|2760
|2006.09.12 09:44
|sell
|1382
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2705
|2761
|2006.09.12 14:33
|t/p
|1382
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|24.00
|110650.14
|2762
|2006.09.12 14:33
|close
|1380
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2686
|6.00
|110656.14
|2763
|2006.09.12 14:33
|close
|1379
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2666
|-14.29
|110641.84
|2764
|2006.09.12 14:33
|buy
|1383
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2723
|2765
|2006.09.12 14:56
|t/p
|1383
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|24.00
|110665.84
|2766
|2006.09.12 14:56
|close
|1381
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2743
|4.00
|110669.84
|2767
|2006.09.12 18:30
|sell
|1384
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2663
|2768
|2006.09.13 17:49
|sell
|1385
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2683
|2769
|2006.09.13 19:46
|buy
|1386
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2723
|2770
|2006.09.14 09:05
|t/p
|1385
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|26.12
|110695.97
|2771
|2006.09.14 09:05
|close
|1384
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|6.83
|110702.79
|2772
|2006.09.14 09:08
|buy
|1387
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2705
|2773
|2006.09.14 12:16
|t/p
|1387
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|24.00
|110726.79
|2774
|2006.09.14 12:16
|close
|1386
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2723
|2.55
|110729.34
|2775
|2006.09.14 16:00
|buy
|1388
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2742
|2776
|2006.09.14 16:55
|t/p
|1388
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|24.00
|110753.34
|2777
|2006.09.14 16:55
|buy
|1389
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2770
|2778
|2006.09.14 20:46
|buy
|1390
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2751
|2779
|2006.09.15 10:06
|buy
|1391
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2733
|2780
|2006.09.15 11:57
|buy
|1392
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2713
|2781
|2006.09.15 13:51
|buy
|1393
|0.40
|1.2670
|0.0000
|1.2694
|2782
|2006.09.15 15:33
|buy
|1394
|0.60
|1.2650
|0.0000
|1.2674
|2783
|2006.09.15 15:45
|sell
|1395
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2609
|2784
|2006.09.15 16:25
|sell
|1396
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2628
|2785
|2006.09.18 08:15
|sell
|1397
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2647
|2786
|2006.09.18 08:21
|t/p
|1394
|0.60
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|137.10
|110890.44
|2787
|2006.09.18 08:21
|close
|1393
|0.40
|1.2675
|0.0000
|1.2694
|15.40
|110905.84
|2788
|2006.09.18 08:21
|close
|1392
|0.20
|1.2675
|0.0000
|1.2713
|-30.30
|110875.54
|2789
|2006.09.18 08:21
|close
|1391
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2733
|-37.15
|110838.39
|2790
|2006.09.18 08:22
|close
|1390
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2751
|-57.30
|110781.09
|2791
|2006.09.18 08:22
|close
|1389
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2770
|-75.30
|110705.79
|2792
|2006.09.18 15:00
|sell
|1398
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2665
|2793
|2006.09.18 15:01
|t/p
|1398
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|48.00
|110753.79
|2794
|2006.09.18 15:01
|close
|1397
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2647
|8.00
|110761.79
|2795
|2006.09.18 15:01
|close
|1396
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2628
|-34.29
|110727.49
|2796
|2006.09.18 15:01
|close
|1395
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2609
|-54.29
|110673.20
|2797
|2006.09.18 16:00
|buy
|1399
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2701
|2798
|2006.09.18 20:48
|t/p
|1399
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|24.00
|110697.20
|2799
|2006.09.18 20:48
|buy
|1400
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2729
|2800
|2006.09.19 09:41
|buy
|1401
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2710
|2801
|2006.09.19 10:14
|buy
|1402
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2691
|2802
|2006.09.19 10:30
|sell
|1403
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2650
|2803
|2006.09.19 14:31
|t/p
|1402
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|24.00
|110721.20
|2804
|2006.09.19 14:31
|close
|1401
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2710
|10.00
|110731.20
|2805
|2006.09.19 14:31
|sell
|1404
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2672
|2806
|2006.09.19 14:31
|close
|1400
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2729
|-4.15
|110727.05
|2807
|2006.09.19 15:00
|buy
|1405
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2728
|2808
|2006.09.19 16:03
|sell
|1406
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2690
|2809
|2006.09.19 17:09
|t/p
|1406
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|24.00
|110751.05
|2810
|2006.09.19 17:09
|close
|1404
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2672
|6.00
|110757.05
|2811
|2006.09.19 17:09
|close
|1403
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2650
|-15.00
|110742.05
|2812
|2006.09.19 17:09
|buy
|1407
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2708
|2813
|2006.09.19 18:59
|buy
|1408
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2690
|2814
|2006.09.19 19:15
|sell
|1409
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2639
|2815
|2006.09.19 22:51
|sell
|1410
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2657
|2816
|2006.09.20 06:36
|t/p
|1408
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|22.85
|110764.90
|2817
|2006.09.20 06:36
|close
|1407
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2708
|4.85
|110769.75
|2818
|2006.09.20 06:36
|close
|1405
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2728
|-16.15
|110753.60
|2819
|2006.09.20 16:16
|sell
|1411
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2678
|2820
|2006.09.20 18:45
|buy
|1412
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2724
|2821
|2006.09.20 20:20
|sell
|1413
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2697
|2822
|2006.09.20 20:21
|t/p
|1412
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|24.00
|110777.60
|2823
|2006.09.20 20:21
|buy
|1414
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2754
|2824
|2006.09.20 20:27
|buy
|1415
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2735
|2825
|2006.09.20 20:34
|t/p
|1413
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2697
|48.00
|110825.60
|2826
|2006.09.20 20:34
|close
|1411
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2678
|5.00
|110830.60
|2827
|2006.09.20 20:34
|close
|1410
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2657
|-16.29
|110814.31
|2828
|2006.09.20 20:34
|close
|1409
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2639
|-33.29
|110781.01
|2829
|2006.09.20 20:37
|buy
|1416
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2716
|2830
|2006.09.21 02:49
|t/p
|1416
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|20.55
|110801.56
|2831
|2006.09.21 02:49
|close
|1415
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2735
|1.55
|110803.11
|2832
|2006.09.21 02:49
|close
|1414
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2754
|-18.45
|110784.66
|2833
|2006.09.21 04:00
|buy
|1417
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2752
|2834
|2006.09.21 08:15
|buy
|1418
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2734
|2835
|2006.09.21 12:33
|t/p
|1418
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|24.00
|110808.66
|2836
|2006.09.21 12:33
|close
|1417
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2752
|7.00
|110815.66
|2837
|2006.09.21 13:00
|buy
|1419
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2769
|2838
|2006.09.21 13:39
|buy
|1420
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2750
|2839
|2006.09.21 18:02
|t/p
|1420
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|24.00
|110839.66
|2840
|2006.09.21 18:02
|close
|1419
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2769
|10.00
|110849.66
|2841
|2006.09.21 18:45
|buy
|1421
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2805
|2842
|2006.09.22 09:04
|t/p
|1421
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|22.85
|110872.51
|2843
|2006.09.22 09:04
|buy
|1422
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2832
|2844
|2006.09.22 17:35
|buy
|1423
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2814
|2845
|2006.09.25 06:26
|t/p
|1423
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|22.85
|110895.36
|2846
|2006.09.25 06:26
|close
|1422
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2832
|5.85
|110901.21
|2847
|2006.09.25 06:26
|buy
|1424
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2843
|2848
|2006.09.25 09:05
|buy
|1425
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2822
|2849
|2006.09.25 11:02
|buy
|1426
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2794
|2850
|2006.09.25 12:00
|sell
|1427
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2751
|2851
|2006.09.25 16:00
|t/p
|1427
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|24.00
|110925.21
|2852
|2006.09.25 16:00
|buy
|1428
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2770
|2853
|2006.09.25 16:00
|sell
|1429
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2719
|2854
|2006.09.25 16:00
|sell
|1430
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2737
|2855
|2006.09.25 16:33
|t/p
|1430
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|24.00
|110949.21
|2856
|2006.09.25 16:33
|close
|1429
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2719
|6.00
|110955.21
|2857
|2006.09.25 16:33
|sell
|1431
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2709
|2858
|2006.09.25 18:45
|sell
|1432
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2728
|2859
|2006.09.26 10:47
|t/p
|1432
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|24.71
|110979.92
|2860
|2006.09.26 10:47
|close
|1431
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2709
|5.71
|110985.62
|2861
|2006.09.26 10:47
|buy
|1433
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2750
|2862
|2006.09.26 11:00
|sell
|1434
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2689
|2863
|2006.09.26 11:53
|buy
|1435
|0.60
|1.2708
|0.0000
|1.2732
|2864
|2006.09.26 13:09
|buy
|1436
|1.20
|1.2689
|0.0000
|1.2713
|2865
|2006.09.26 13:10
|t/p
|1434
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|24.00
|111009.62
|2866
|2006.09.26 13:10
|sell
|1437
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2661
|2867
|2006.09.26 16:26
|buy
|1438
|2.00
|1.2670
|0.0000
|1.2694
|2868
|2006.09.26 18:12
|t/p
|1438
|2.00
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|480.00
|111489.62
|2869
|2006.09.26 18:12
|close
|1436
|1.20
|1.2695
|0.0000
|1.2713
|72.00
|111561.62
|2870
|2006.09.26 18:12
|close
|1435
|0.60
|1.2694
|0.0000
|1.2732
|-84.00
|111477.62
|2871
|2006.09.26 18:13
|close
|1433
|0.40
|1.2695
|0.0000
|1.2750
|-124.00
|111353.62
|2872
|2006.09.26 18:13
|close
|1428
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2770
|-108.30
|111245.32
|2873
|2006.09.26 18:13
|close
|1426
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2794
|-77.15
|111168.17
|2874
|2006.09.26 18:14
|close
|1425
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2822
|-106.15
|111062.02
|2875
|2006.09.26 18:14
|close
|1424
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2843
|-126.15
|110935.87
|2876
|2006.09.27 14:30
|sell
|1439
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2680
|2877
|2006.09.27 16:05
|t/p
|1439
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|24.00
|110959.87
|2878
|2006.09.27 16:05
|close
|1437
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2661
|5.71
|110965.58
|2879
|2006.09.28 01:00
|buy
|1440
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2732
|2880
|2006.09.28 07:06
|t/p
|1440
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|24.00
|110989.58
|2881
|2006.09.28 08:00
|buy
|1441
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2751
|2882
|2006.09.28 11:11
|buy
|1442
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2733
|2883
|2006.09.28 16:24
|buy
|1443
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2714
|2884
|2006.09.29 09:00
|sell
|1444
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2659
|2885
|2006.09.29 09:24
|buy
|1445
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2696
|2886
|2006.09.29 10:13
|t/p
|1444
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|24.00
|111013.58
|2887
|2006.09.29 10:13
|sell
|1446
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2631
|2888
|2006.09.29 10:37
|sell
|1447
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2650
|2889
|2006.09.29 14:39
|buy
|1448
|0.40
|1.2654
|0.0000
|1.2678
|2890
|2006.09.29 14:39
|t/p
|1447
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|24.00
|111037.58
|2891
|2006.09.29 14:39
|close
|1446
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2631
|6.00
|111043.58
|2892
|2006.09.29 14:39
|sell
|1449
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2625
|2893
|2006.09.29 15:53
|sell
|1450
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2643
|2894
|2006.09.29 17:03
|t/p
|1448
|0.40
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|96.00
|111139.58
|2895
|2006.09.29 17:03
|close
|1445
|0.20
|1.2681
|0.0000
|1.2696
|18.00
|111157.58
|2896
|2006.09.29 17:03
|close
|1443
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2714
|-10.15
|111147.43
|2897
|2006.09.29 17:03
|close
|1442
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2733
|-34.15
|111113.28
|2898
|2006.09.29 17:03
|close
|1441
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2751
|-47.15
|111066.13
|2899
|2006.09.29 17:03
|sell
|1451
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2674
|2900
|2006.09.29 17:08
|t/p
|1451
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|24.00
|111090.13
|2901
|2006.09.29 17:08
|close
|1450
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2643
|-7.00
|111083.13
|2902
|2006.09.29 17:09
|close
|1449
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2625
|-26.00
|111057.13
|2903
|2006.09.29 17:09
|sell
|1452
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2649
|2904
|2006.09.29 17:22
|sell
|1453
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2668
|2905
|2006.09.29 20:00
|buy
|1454
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2714
|2906
|2006.10.02 03:13
|buy
|1455
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2696
|2907
|2006.10.02 09:06
|t/p
|1453
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|24.71
|111081.84
|2908
|2006.10.02 09:06
|close
|1452
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2649
|6.71
|111088.54
|2909
|2006.10.02 10:00
|sell
|1456
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2643
|2910
|2006.10.02 11:32
|sell
|1457
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2662
|2911
|2006.10.02 12:05
|t/p
|1455
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|24.00
|111112.54
|2912
|2006.10.02 12:05
|close
|1454
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2714
|4.85
|111117.39
|2913
|2006.10.02 12:05
|buy
|1458
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2722
|2914
|2006.10.02 12:28
|sell
|1459
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2680
|2915
|2006.10.02 15:32
|t/p
|1458
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|24.00
|111141.39
|2916
|2006.10.02 15:32
|buy
|1460
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2750
|2917
|2006.10.02 15:32
|sell
|1461
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2699
|2918
|2006.10.02 15:51
|sell
|1462
|0.40
|1.2741
|0.0000
|1.2717
|2919
|2006.10.02 16:23
|t/p
|1460
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|24.00
|111165.39
|2920
|2006.10.02 16:23
|buy
|1463
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2777
|2921
|2006.10.03 08:08
|sell
|1464
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2735
|2922
|2006.10.03 13:42
|t/p
|1464
|0.60
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|144.00
|111309.39
|2923
|2006.10.03 13:42
|close
|1462
|0.40
|1.2735
|0.0000
|1.2717
|26.83
|111336.22
|2924
|2006.10.03 13:42
|buy
|1465
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2758
|2925
|2006.10.03 13:42
|close
|1461
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2699
|-20.59
|111315.64
|2926
|2006.10.03 13:42
|close
|1459
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2680
|-29.29
|111286.34
|2927
|2006.10.03 13:42
|close
|1457
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2662
|-44.29
|111242.05
|2928
|2006.10.03 13:42
|close
|1456
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2643
|-68.29
|111173.76
|2929
|2006.10.04 00:00
|sell
|1466
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2705
|2930
|2006.10.04 09:57
|buy
|1467
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2739
|2931
|2006.10.04 10:43
|t/p
|1466
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|24.00
|111197.76
|2932
|2006.10.04 10:45
|sell
|1468
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2678
|2933
|2006.10.04 10:47
|buy
|1469
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2721
|2934
|2006.10.04 12:41
|buy
|1470
|0.40
|1.2678
|0.0000
|1.2702
|2935
|2006.10.04 12:44
|t/p
|1468
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|24.00
|111221.76
|2936
|2006.10.04 12:44
|sell
|1471
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2649
|2937
|2006.10.04 16:01
|sell
|1472
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2672
|2938
|2006.10.04 20:37
|t/p
|1470
|0.40
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|96.00
|111317.76
|2939
|2006.10.04 20:37
|close
|1469
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2721
|14.00
|111331.76
|2940
|2006.10.04 20:39
|close
|1467
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2739
|-12.00
|111319.76
|2941
|2006.10.04 20:39
|close
|1465
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2758
|-32.15
|111287.61
|2942
|2006.10.04 20:39
|close
|1463
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2777
|-51.30
|111236.31
|2943
|2006.10.04 21:31
|sell
|1473
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2691
|2944
|2006.10.05 12:00
|buy
|1474
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2737
|2945
|2006.10.05 14:42
|buy
|1475
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2716
|2946
|2006.10.05 14:59
|t/p
|1473
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|26.12
|111262.43
|2947
|2006.10.05 14:59
|close
|1472
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2672
|8.12
|111270.55
|2948
|2006.10.05 14:59
|close
|1471
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2649
|-13.88
|111256.67
|2949
|2006.10.05 16:13
|buy
|1476
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2698
|2950
|2006.10.05 18:23
|t/p
|1476
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|24.00
|111280.67
|2951
|2006.10.05 18:23
|close
|1475
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2716
|7.00
|111287.67
|2952
|2006.10.05 18:24
|close
|1474
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2737
|-13.00
|111274.67
|2953
|2006.10.05 20:00
|sell
|1477
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2668
|2954
|2006.10.06 14:00
|t/p
|1477
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|24.71
|111299.38
|2955
|2006.10.06 14:00
|sell
|1478
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2639
|2956
|2006.10.06 14:30
|sell
|1479
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2660
|2957
|2006.10.06 14:31
|sell
|1480
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2690
|2958
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1480
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|24.00
|111323.38
|2959
|2006.10.06 14:31
|close
|1479
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2660
|2.00
|111325.38
|2960
|2006.10.06 14:31
|close
|1478
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2639
|-47.00
|111278.38
|2961
|2006.10.06 14:31
|sell
|1481
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2688
|2962
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1481
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|24.00
|111302.38
|2963
|2006.10.06 14:31
|sell
|1482
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2655
|2964
|2006.10.06 14:31
|sell
|1483
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2676
|2965
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1483
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|24.00
|111326.38
|2966
|2006.10.06 14:31
|close
|1482
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2655
|10.00
|111336.38
|2967
|2006.10.06 14:31
|sell
|1484
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2690
|2968
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1484
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|24.00
|111360.38
|2969
|2006.10.06 14:31
|sell
|1485
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2637
|2970
|2006.10.06 14:31
|sell
|1486
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2672
|2971
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1486
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|24.00
|111384.38
|2972
|2006.10.06 14:32
|close
|1485
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2637
|0.00
|111384.38
|2973
|2006.10.06 14:32
|sell
|1487
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2639
|2974
|2006.10.06 14:32
|sell
|1488
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2690
|2975
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1488
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|24.00
|111408.38
|2976
|2006.10.06 14:32
|sell
|1489
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2678
|2977
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1489
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|24.00
|111432.38
|2978
|2006.10.06 14:32
|close
|1487
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2639
|2.00
|111434.38
|2979
|2006.10.06 14:33
|sell
|1490
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2639
|2980
|2006.10.06 14:33
|sell
|1491
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2658
|2981
|2006.10.06 14:33
|t/p
|1491
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|24.00
|111458.38
|2982
|2006.10.06 14:33
|close
|1490
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2639
|10.00
|111468.38
|2983
|2006.10.06 14:33
|sell
|1492
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2658
|2984
|2006.10.06 14:33
|t/p
|1492
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|24.00
|111492.38
|2985
|2006.10.06 14:33
|sell
|1493
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2629
|2986
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1493
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|24.00
|111516.38
|2987
|2006.10.06 14:35
|sell
|1494
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2602
|2988
|2006.10.06 14:35
|sell
|1495
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2633
|2989
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1495
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|24.00
|111540.38
|2990
|2006.10.06 14:35
|close
|1494
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2602
|-5.00
|111535.38
|2991
|2006.10.06 14:35
|sell
|1496
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2602
|2992
|2006.10.06 14:35
|sell
|1497
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2638
|2993
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1497
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|24.00
|111559.38
|2994
|2006.10.06 14:35
|close
|1496
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2602
|-5.00
|111554.38
|2995
|2006.10.06 14:35
|sell
|1498
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2640
|2996
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1498
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|24.00
|111578.38
|2997
|2006.10.06 14:35
|sell
|1499
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2597
|2998
|2006.10.06 14:36
|sell
|1500
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2624
|2999
|2006.10.06 14:36
|t/p
|1500
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|24.00
|111602.38
|3000
|2006.10.06 14:36
|close
|1499
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2597
|-2.00
|111600.38
|3001
|2006.10.06 14:36
|sell
|1501
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2602
|3002
|2006.10.06 14:40
|sell
|1502
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2620
|3003
|2006.10.06 14:54
|t/p
|1502
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|24.00
|111624.38
|3004
|2006.10.06 14:54
|close
|1501
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2602
|6.00
|111630.38
|3005
|2006.10.06 14:54
|sell
|1503
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2592
|3006
|2006.10.06 15:08
|t/p
|1503
|0.10
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|24.00
|111654.38
|3007
|2006.10.06 15:08
|sell
|1504
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2564
|3008
|2006.10.06 18:59
|sell
|1505
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2583
|3009
|2006.10.10 10:21
|t/p
|1505
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|25.41
|111679.80
|3010
|2006.10.10 10:21
|close
|1504
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2564
|7.41
|111687.21
|3011
|2006.10.10 11:00
|sell
|1506
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2542
|3012
|2006.10.10 13:17
|t/p
|1506
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|24.00
|111711.21
|3013
|2006.10.10 13:17
|sell
|1507
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2515
|3014
|2006.10.11 20:24
|t/p
|1507
|0.10
|1.2515
|0.0000
|1.2515
|24.71
|111735.92
|3015
|2006.10.12 00:00
|sell
|1508
|0.10
|1.2522
|0.0000
|1.2498
|3016
|2006.10.12 09:04
|sell
|1509
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.2518
|3017
|2006.10.12 09:37
|sell
|1510
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2536
|3018
|2006.10.12 12:47
|t/p
|1510
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|24.00
|111759.92
|3019
|2006.10.12 12:47
|close
|1509
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2518
|6.00
|111765.92
|3020
|2006.10.12 12:47
|close
|1508
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2498
|-16.00
|111749.92
|3021
|2006.10.12 20:00
|buy
|1511
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2574
|3022
|2006.10.13 03:34
|t/p
|1511
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|22.85
|111772.77
|3023
|2006.10.13 03:34
|buy
|1512
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2601
|3024
|2006.10.13 08:40
|buy
|1513
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.2583
|3025
|2006.10.13 14:33
|buy
|1514
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2560
|3026
|2006.10.13 14:38
|buy
|1515
|0.20
|1.2516
|0.0000
|1.2540
|3027
|2006.10.13 16:36
|buy
|1516
|0.40
|1.2497
|0.0000
|1.2521
|3028
|2006.10.13 17:15
|sell
|1517
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2464
|3029
|2006.10.13 18:09
|sell
|1518
|0.10
|1.2507
|0.0000
|1.2483
|3030
|2006.10.16 10:09
|t/p
|1516
|0.40
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|91.40
|111864.17
|3031
|2006.10.16 10:09
|close
|1515
|0.20
|1.2526
|0.0000
|1.2540
|17.70
|111881.87
|3032
|2006.10.16 10:09
|sell
|1519
|0.10
|1.2526
|0.0000
|1.2502
|3033
|2006.10.16 10:09
|close
|1514
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2560
|-10.15
|111871.72
|3034
|2006.10.16 10:09
|close
|1513
|0.10
|1.2525
|0.0000
|1.2583
|-35.15
|111836.57
|3035
|2006.10.16 10:10
|close
|1512
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2601
|-54.15
|111782.42
|3036
|2006.10.16 22:00
|buy
|1520
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2558
|3037
|2006.10.17 14:30
|buy
|1521
|0.10
|1.2516
|0.0000
|1.2540
|3038
|2006.10.17 15:19
|t/p
|1521
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|24.00
|111806.42
|3039
|2006.10.17 15:19
|close
|1520
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2558
|5.85
|111812.26
|3040
|2006.10.17 15:20
|sell
|1522
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2521
|3041
|2006.10.17 17:00
|buy
|1523
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2563
|3042
|2006.10.17 17:48
|t/p
|1523
|0.10
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|24.00
|111836.26
|3043
|2006.10.17 17:48
|buy
|1524
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2591
|3044
|2006.10.17 17:48
|sell
|1525
|0.40
|1.2564
|0.0000
|1.2540
|3045
|2006.10.17 20:19
|buy
|1526
|0.10
|1.2548
|0.0000
|1.2572
|3046
|2006.10.17 23:10
|t/p
|1525
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|96.00
|111932.26
|3047
|2006.10.17 23:10
|close
|1522
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2521
|12.00
|111944.26
|3048
|2006.10.17 23:10
|close
|1519
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2502
|-13.29
|111930.97
|3049
|2006.10.17 23:10
|close
|1518
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2483
|-30.59
|111900.39
|3050
|2006.10.17 23:11
|close
|1517
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2464
|-51.59
|111848.80
|3051
|2006.10.18 14:42
|buy
|1527
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2553
|3052
|2006.10.18 15:12
|buy
|1528
|0.20
|1.2510
|0.0000
|1.2534
|3053
|2006.10.18 16:00
|sell
|1529
|0.10
|1.2516
|0.0000
|1.2492
|3054
|2006.10.18 21:17
|t/p
|1528
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|48.00
|111896.80
|3055
|2006.10.18 21:17
|close
|1527
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2553
|7.00
|111903.80
|3056
|2006.10.18 21:17
|sell
|1530
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2512
|3057
|2006.10.18 21:17
|close
|1526
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2572
|-14.15
|111889.65
|3058
|2006.10.18 21:18
|close
|1524
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2591
|-32.15
|111857.50
|3059
|2006.10.18 21:32
|buy
|1531
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2562
|3060
|2006.10.19 09:39
|sell
|1532
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2533
|3061
|2006.10.19 10:55
|t/p
|1531
|0.10
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|20.55
|111878.05
|3062
|2006.10.19 11:54
|sell
|1533
|0.20
|1.2575
|0.0000
|1.2551
|3063
|2006.10.19 12:00
|buy
|1534
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2600
|3064
|2006.10.19 14:36
|buy
|1535
|0.10
|1.2558
|0.0000
|1.2582
|3065
|2006.10.19 15:27
|t/p
|1535
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|24.00
|111902.05
|3066
|2006.10.19 15:27
|close
|1534
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2600
|6.00
|111908.05
|3067
|2006.10.19 15:27
|buy
|1536
|0.10
|1.2585
|0.0000
|1.2609
|3068
|2006.10.19 15:51
|sell
|1537
|0.40
|1.2594
|0.0000
|1.2570
|3069
|2006.10.19 18:01
|t/p
|1536
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|24.00
|111932.05
|3070
|2006.10.19 18:01
|buy
|1538
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2637
|3071
|2006.10.19 18:01
|sell
|1539
|0.60
|1.2613
|0.0000
|1.2589
|3072
|2006.10.19 18:01
|buy
|1540
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2614
|3073
|2006.10.19 19:09
|t/p
|1540
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|24.00
|111956.05
|3074
|2006.10.19 19:09
|close
|1538
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2637
|7.00
|111963.05
|3075
|2006.10.19 19:09
|buy
|1541
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2644
|3076
|2006.10.19 20:08
|sell
|1542
|1.20
|1.2632
|0.0000
|1.2608
|3077
|2006.10.20 11:59
|t/p
|1542
|1.20
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|296.49
|112259.54
|3078
|2006.10.20 11:59
|close
|1539
|0.60
|1.2608
|0.0000
|1.2589
|34.24
|112293.78
|3079
|2006.10.20 11:59
|close
|1537
|0.40
|1.2607
|0.0000
|1.2570
|-49.17
|112244.61
|3080
|2006.10.20 12:00
|close
|1533
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2551
|-64.59
|112180.03
|3081
|2006.10.20 12:00
|close
|1532
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2533
|-50.29
|112129.74
|3082
|2006.10.20 12:00
|close
|1530
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2512
|-68.17
|112061.57
|3083
|2006.10.20 12:00
|close
|1529
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2492
|-87.17
|111974.40
|3084
|2006.10.20 16:40
|buy
|1543
|0.10
|1.2602
|0.0000
|1.2626
|3085
|2006.10.20 20:00
|sell
|1544
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2588
|3086
|2006.10.23 08:54
|t/p
|1544
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|24.71
|111999.10
|3087
|2006.10.23 08:54
|sell
|1545
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.2560
|3088
|2006.10.23 10:45
|buy
|1546
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.2608
|3089
|2006.10.23 11:13
|buy
|1547
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2589
|3090
|2006.10.23 11:57
|t/p
|1545
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|24.00
|112023.10
|3091
|2006.10.23 11:57
|sell
|1548
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2532
|3092
|2006.10.23 12:24
|buy
|1549
|0.40
|1.2546
|0.0000
|1.2570
|3093
|2006.10.24 08:24
|t/p
|1548
|0.10
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|24.71
|112047.81
|3094
|2006.10.24 09:00
|sell
|1550
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2510
|3095
|2006.10.24 09:35
|buy
|1551
|0.60
|1.2527
|0.0000
|1.2551
|3096
|2006.10.24 17:10
|t/p
|1551
|0.60
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|144.00
|112191.81
|3097
|2006.10.24 17:10
|close
|1549
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2570
|23.40
|112215.21
|3098
|2006.10.24 17:10
|sell
|1552
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2529
|3099
|2006.10.24 17:11
|close
|1547
|0.20
|1.2554
|0.0000
|1.2589
|-24.30
|112190.91
|3100
|2006.10.24 17:11
|close
|1546
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2608
|-32.15
|112158.76
|3101
|2006.10.24 17:12
|close
|1543
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2626
|-50.30
|112108.46
|3102
|2006.10.24 17:12
|close
|1541
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2644
|-69.45
|112039.01
|3103
|2006.10.24 17:41
|sell
|1553
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.2548
|3104
|2006.10.25 05:02
|buy
|1554
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2594
|3105
|2006.10.25 17:04
|sell
|1555
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2568
|3106
|2006.10.25 17:18
|t/p
|1554
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|24.00
|112063.01
|3107
|2006.10.25 17:18
|buy
|1556
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.2622
|3108
|2006.10.25 20:14
|buy
|1557
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2604
|3109
|2006.10.25 20:19
|t/p
|1557
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|24.00
|112087.01
|3110
|2006.10.25 20:19
|close
|1556
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2622
|6.00
|112093.01
|3111
|2006.10.25 20:21
|sell
|1558
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2587
|3112
|2006.10.25 20:31
|t/p
|1558
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|96.00
|112189.01
|3113
|2006.10.25 20:31
|close
|1555
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2568
|10.00
|112199.01
|3114
|2006.10.25 20:31
|close
|1553
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2548
|-14.29
|112184.71
|3115
|2006.10.25 20:31
|close
|1552
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2529
|-36.29
|112148.42
|3116
|2006.10.25 20:32
|close
|1550
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2510
|-56.29
|112092.13
|3117
|2006.10.25 21:00
|buy
|1559
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2639
|3118
|2006.10.26 04:43
|t/p
|1559
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|20.55
|112112.68
|3119
|2006.10.26 04:43
|buy
|1560
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2666
|3120
|2006.10.26 10:22
|t/p
|1560
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|24.00
|112136.68
|3121
|2006.10.26 10:22
|buy
|1561
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2693
|3122
|2006.10.26 12:46
|buy
|1562
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2675
|3123
|2006.10.26 16:38
|t/p
|1562
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2675
|24.00
|112160.68
|3124
|2006.10.26 16:38
|close
|1561
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2693
|8.00
|112168.68
|3125
|2006.10.26 19:00
|buy
|1563
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2722
|3126
|2006.10.27 08:58
|buy
|1564
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2704
|3127
|2006.10.27 14:31
|t/p
|1564
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|24.00
|112192.68
|3128
|2006.10.27 14:31
|close
|1563
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2722
|4.85
|112197.53
|3129
|2006.10.27 15:00
|buy
|1565
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2745
|3130
|2006.10.27 15:13
|t/p
|1565
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|24.00
|112221.53
|3131
|2006.10.27 15:13
|buy
|1566
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2773
|3132
|2006.10.27 16:06
|buy
|1567
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2755
|3133
|2006.10.30 11:35
|buy
|1568
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2736
|3134
|2006.10.31 08:00
|sell
|1569
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2692
|3135
|2006.10.31 09:28
|buy
|1570
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2717
|3136
|2006.10.31 09:32
|t/p
|1569
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|24.00
|112245.53
|3137
|2006.10.31 10:00
|sell
|1571
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2662
|3138
|2006.10.31 15:23
|sell
|1572
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2680
|3139
|2006.10.31 16:59
|t/p
|1570
|0.20
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|48.00
|112293.53
|3140
|2006.10.31 16:59
|close
|1568
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2736
|6.85
|112300.38
|3141
|2006.10.31 16:59
|close
|1567
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2755
|-13.30
|112287.07
|3142
|2006.10.31 16:59
|close
|1566
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2773
|-33.30
|112253.77
|3143
|2006.10.31 16:59
|sell
|1573
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2703
|3144
|2006.10.31 17:09
|sell
|1574
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2722
|3145
|2006.10.31 17:27
|sell
|1575
|0.40
|1.2765
|0.0000
|1.2741
|3146
|2006.10.31 18:00
|buy
|1576
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2793
|3147
|2006.11.01 09:54
|buy
|1577
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2775
|3148
|2006.11.01 17:02
|t/p
|1577
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|24.00
|112277.77
|3149
|2006.11.01 17:02
|close
|1576
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2793
|11.85
|112289.62
|3150
|2006.11.01 17:02
|sell
|1578
|0.60
|1.2783
|0.0000
|1.2759
|3151
|2006.11.01 18:00
|buy
|1579
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2792
|3152
|2006.11.01 22:13
|t/p
|1578
|0.60
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|144.00
|112433.62
|3153
|2006.11.01 22:13
|close
|1575
|0.40
|1.2759
|0.0000
|1.2741
|26.83
|112460.45
|3154
|2006.11.01 22:13
|close
|1574
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2722
|-22.59
|112437.87
|3155
|2006.11.01 22:13
|close
|1573
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2703
|-28.29
|112409.58
|3156
|2006.11.01 22:13
|close
|1572
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2680
|-49.29
|112360.28
|3157
|2006.11.01 22:13
|close
|1571
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2662
|-67.29
|112292.99
|3158
|2006.11.02 02:52
|buy
|1580
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2773
|3159
|2006.11.02 08:00
|sell
|1581
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2730
|3160
|2006.11.02 13:44
|t/p
|1580
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|24.00
|112316.99
|3161
|2006.11.02 13:44
|close
|1579
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2792
|1.55
|112318.54
|3162
|2006.11.02 13:44
|sell
|1582
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2749
|3163
|2006.11.02 20:00
|buy
|1583
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2794
|3164
|2006.11.03 14:31
|t/p
|1581
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|24.71
|112343.25
|3165
|2006.11.03 14:31
|t/p
|1582
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|24.71
|112367.95
|3166
|2006.11.03 14:31
|buy
|1584
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2748
|3167
|2006.11.03 14:31
|t/p
|1584
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|24.00
|112391.95
|3168
|2006.11.03 14:31
|close
|1583
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2794
|-23.15
|112368.80
|3169
|2006.11.03 15:00
|sell
|1585
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2660
|3170
|2006.11.03 15:43
|sell
|1586
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2680
|3171
|2006.11.06 18:51
|sell
|1587
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2700
|3172
|2006.11.07 03:10
|sell
|1588
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2719
|3173
|2006.11.07 04:00
|buy
|1589
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2768
|3174
|2006.11.07 05:40
|sell
|1590
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2737
|3175
|2006.11.07 06:00
|t/p
|1589
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|24.00
|112392.80
|3176
|2006.11.07 06:00
|buy
|1591
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2795
|3177
|2006.11.07 08:44
|buy
|1592
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2777
|3178
|2006.11.07 14:41
|t/p
|1592
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|24.00
|112416.80
|3179
|2006.11.07 14:41
|close
|1591
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2795
|8.00
|112424.80
|3180
|2006.11.07 14:59
|sell
|1593
|0.60
|1.2780
|0.0000
|1.2756
|3181
|2006.11.07 15:19
|sell
|1594
|1.20
|1.2798
|0.0000
|1.2774
|3182
|2006.11.07 15:52
|sell
|1595
|2.00
|1.2816
|0.0000
|1.2792
|3183
|2006.11.07 16:00
|buy
|1596
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2835
|3184
|2006.11.07 20:18
|buy
|1597
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2816
|3185
|2006.11.07 20:27
|t/p
|1595
|2.00
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|480.00
|112904.80
|3186
|2006.11.07 20:27
|close
|1594
|1.20
|1.2791
|0.0000
|1.2774
|84.00
|112988.80
|3187
|2006.11.07 20:27
|close
|1593
|0.60
|1.2793
|0.0000
|1.2756
|-78.00
|112910.80
|3188
|2006.11.07 20:27
|close
|1590
|0.40
|1.2792
|0.0000
|1.2737
|-124.00
|112786.80
|3189
|2006.11.07 20:27
|close
|1588
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2719
|-96.00
|112690.80
|3190
|2006.11.07 20:27
|close
|1587
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2700
|-68.29
|112622.51
|3191
|2006.11.07 20:28
|close
|1586
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2680
|-86.59
|112535.93
|3192
|2006.11.07 20:29
|close
|1585
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2660
|-105.59
|112430.34
|3193
|2006.11.07 20:55
|buy
|1598
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2796
|3194
|2006.11.07 23:16
|sell
|1599
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2753
|3195
|2006.11.08 10:08
|sell
|1600
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2771
|3196
|2006.11.08 10:08
|t/p
|1598
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|22.85
|112453.19
|3197
|2006.11.08 10:08
|close
|1597
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|2.85
|112456.04
|3198
|2006.11.08 10:08
|close
|1596
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2835
|-19.15
|112436.89
|3199
|2006.11.08 14:40
|t/p
|1600
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|24.00
|112460.89
|3200
|2006.11.08 14:40
|close
|1599
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2753
|9.71
|112470.60
|3201
|2006.11.08 15:00
|sell
|1601
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2747
|3202
|2006.11.09 10:38
|sell
|1602
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2765
|3203
|2006.11.09 14:44
|t/p
|1602
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|24.00
|112494.60
|3204
|2006.11.09 14:44
|close
|1601
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2747
|8.12
|112502.72
|3205
|2006.11.09 17:00
|buy
|1603
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2818
|3206
|2006.11.09 17:26
|t/p
|1603
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|24.00
|112526.72
|3207
|2006.11.09 17:26
|buy
|1604
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2845
|3208
|2006.11.09 17:37
|t/p
|1604
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|24.00
|112550.72
|3209
|2006.11.09 17:37
|buy
|1605
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2872
|3210
|2006.11.09 18:01
|buy
|1606
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2853
|3211
|2006.11.10 03:01
|t/p
|1606
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|22.85
|112573.57
|3212
|2006.11.10 03:01
|close
|1605
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2872
|4.85
|112578.42
|3213
|2006.11.10 03:01
|buy
|1607
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2879
|3214
|2006.11.10 09:55
|t/p
|1607
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|24.00
|112602.42
|3215
|2006.11.10 10:00
|buy
|1608
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2913
|3216
|2006.11.10 12:28
|buy
|1609
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2894
|3217
|2006.11.10 16:10
|buy
|1610
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2876
|3218
|2006.11.13 06:18
|t/p
|1610
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2876
|22.85
|112625.27
|3219
|2006.11.13 06:18
|close
|1609
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2894
|4.85
|112630.12
|3220
|2006.11.13 06:18
|close
|1608
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2913
|-13.15
|112616.97
|3221
|2006.11.13 06:18
|buy
|1611
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2904
|3222
|2006.11.13 08:35
|buy
|1612
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2886
|3223
|2006.11.13 10:54
|buy
|1613
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2866
|3224
|2006.11.13 11:30
|sell
|1614
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2819
|3225
|2006.11.13 15:32
|buy
|1615
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2848
|3226
|2006.11.13 15:51
|t/p
|1614
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|24.00
|112640.97
|3227
|2006.11.13 15:51
|sell
|1616
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2790
|3228
|2006.11.13 16:23
|buy
|1617
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2829
|3229
|2006.11.14 08:56
|t/p
|1617
|0.40
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|91.40
|112732.37
|3230
|2006.11.14 08:56
|close
|1615
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2848
|9.70
|112742.06
|3231
|2006.11.14 08:56
|close
|1613
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2866
|-13.15
|112728.91
|3232
|2006.11.14 08:56
|close
|1612
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2886
|-37.15
|112691.76
|3233
|2006.11.14 08:56
|close
|1611
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2904
|-54.15
|112637.61
|3234
|2006.11.14 09:02
|sell
|1618
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2808
|3235
|2006.11.14 14:31
|sell
|1619
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2832
|3236
|2006.11.14 16:00
|buy
|1620
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2868
|3237
|2006.11.14 16:04
|t/p
|1619
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|24.00
|112661.61
|3238
|2006.11.14 16:04
|close
|1618
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2808
|0.00
|112661.61
|3239
|2006.11.14 16:04
|close
|1616
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2790
|-17.29
|112644.32
|3240
|2006.11.14 16:05
|buy
|1621
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2849
|3241
|2006.11.14 16:12
|buy
|1622
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2830
|3242
|2006.11.14 17:30
|sell
|1623
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2788
|3243
|2006.11.15 09:11
|t/p
|1622
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|22.85
|112667.17
|3244
|2006.11.15 09:11
|close
|1621
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2849
|3.85
|112671.02
|3245
|2006.11.15 09:11
|close
|1620
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2868
|-15.15
|112655.87
|3246
|2006.11.15 09:12
|sell
|1624
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2807
|3247
|2006.11.15 10:37
|t/p
|1624
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|24.00
|112679.87
|3248
|2006.11.15 10:37
|close
|1623
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2788
|6.71
|112686.58
|3249
|2006.11.15 12:00
|sell
|1625
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2761
|3250
|2006.11.15 16:06
|sell
|1626
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2779
|3251
|2006.11.15 20:07
|sell
|1627
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2800
|3252
|2006.11.16 04:00
|buy
|1628
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2857
|3253
|2006.11.16 09:14
|buy
|1629
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2838
|3254
|2006.11.16 14:30
|t/p
|1629
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|24.00
|112710.58
|3255
|2006.11.16 14:30
|close
|1628
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2857
|6.00
|112716.58
|3256
|2006.11.16 15:02
|t/p
|1627
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|26.12
|112742.70
|3257
|2006.11.16 15:02
|close
|1626
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2779
|6.12
|112748.82
|3258
|2006.11.16 15:02
|close
|1625
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2761
|-10.88
|112737.94
|3259
|2006.11.16 20:00
|sell
|1630
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2764
|3260
|2006.11.17 15:53
|sell
|1631
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2783
|3261
|2006.11.17 16:06
|sell
|1632
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2801
|3262
|2006.11.17 16:39
|sell
|1633
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2820
|3263
|2006.11.17 17:30
|buy
|1634
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2853
|3264
|2006.11.17 17:45
|t/p
|1633
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|48.00
|112785.94
|3265
|2006.11.17 17:45
|close
|1632
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2801
|6.00
|112791.94
|3266
|2006.11.17 17:45
|close
|1631
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2783
|-11.00
|112780.94
|3267
|2006.11.17 17:45
|close
|1630
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2764
|-29.29
|112751.65
|3268
|2006.11.20 17:55
|buy
|1635
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2833
|3269
|2006.11.21 00:00
|sell
|1636
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2791
|3270
|2006.11.21 01:15
|t/p
|1635
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|22.85
|112774.50
|3271
|2006.11.21 01:15
|close
|1634
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2853
|7.70
|112782.20
|3272
|2006.11.21 01:15
|sell
|1637
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2815
|3273
|2006.11.21 05:41
|t/p
|1637
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|24.00
|112806.20
|3274
|2006.11.21 05:41
|close
|1636
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|1.00
|112807.20
|3275
|2006.11.21 14:02
|sell
|1638
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2789
|3276
|2006.11.21 20:13
|sell
|1639
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2807
|3277
|2006.11.21 20:28
|sell
|1640
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2826
|3278
|2006.11.22 00:00
|buy
|1641
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2873
|3279
|2006.11.22 05:11
|sell
|1642
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2844
|3280
|2006.11.22 12:48
|t/p
|1641
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|24.00
|112831.20
|3281
|2006.11.22 13:24
|sell
|1643
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2870
|3282
|2006.11.22 14:30
|sell
|1644
|0.60
|1.2912
|0.0000
|1.2888
|3283
|2006.11.22 14:45
|buy
|1645
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2938
|3284
|2006.11.22 16:04
|sell
|1646
|1.20
|1.2932
|0.0000
|1.2908
|3285
|2006.11.22 16:09
|t/p
|1645
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|24.00
|112855.20
|3286
|2006.11.22 16:09
|buy
|1647
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2966
|3287
|2006.11.22 16:25
|sell
|1648
|2.00
|1.2951
|0.0000
|1.2927
|3288
|2006.11.22 18:33
|t/p
|1648
|2.00
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|480.00
|113335.20
|3289
|2006.11.22 18:33
|close
|1646
|1.20
|1.2925
|0.0000
|1.2908
|84.00
|113419.20
|3290
|2006.11.22 18:33
|close
|1644
|0.60
|1.2930
|0.0000
|1.2888
|-108.00
|113311.20
|3291
|2006.11.22 18:33
|close
|1643
|0.40
|1.2925
|0.0000
|1.2870
|-124.00
|113187.20
|3292
|2006.11.22 18:33
|close
|1642
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2844
|-114.00
|113073.20
|3293
|2006.11.22 18:34
|buy
|1649
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2948
|3294
|2006.11.22 18:34
|close
|1640
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2826
|-73.29
|112999.91
|3295
|2006.11.22 18:34
|close
|1639
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2807
|-94.29
|112905.61
|3296
|2006.11.22 18:35
|close
|1638
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2789
|-113.29
|112792.32
|3297
|2006.11.23 09:10
|t/p
|1649
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2948
|20.55
|112812.87
|3298
|2006.11.23 09:10
|close
|1647
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2966
|2.55
|112815.42
|3299
|2006.11.23 11:00
|buy
|1650
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2997
|3300
|2006.11.23 12:08
|buy
|1651
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2979
|3301
|2006.11.24 09:26
|t/p
|1651
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|22.85
|112838.27
|3302
|2006.11.24 09:26
|close
|1650
|0.10
|1.2980
|0.0000
|1.2997
|5.85
|112844.12
|3303
|2006.11.24 09:26
|buy
|1652
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.3009
|3304
|2006.11.24 09:31
|t/p
|1652
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3009
|24.00
|112868.12
|3305
|2006.11.24 09:31
|buy
|1653
|0.10
|1.3012
|0.0000
|1.3036
|3306
|2006.11.24 09:33
|t/p
|1653
|0.10
|1.3036
|0.0000
|1.3036
|24.00
|112892.12
|3307
|2006.11.24 09:33
|buy
|1654
|0.10
|1.3041
|0.0000
|1.3065
|3308
|2006.11.24 09:33
|t/p
|1654
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.3065
|24.00
|112916.12
|3309
|2006.11.24 09:33
|buy
|1655
|0.10
|1.3068
|0.0000
|1.3092
|3310
|2006.11.24 09:37
|buy
|1656
|0.10
|1.3050
|0.0000
|1.3074
|3311
|2006.11.24 09:48
|t/p
|1656
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3074
|24.00
|112940.12
|3312
|2006.11.24 09:48
|close
|1655
|0.10
|1.3076
|0.0000
|1.3092
|8.00
|112948.12
|3313
|2006.11.24 09:48
|buy
|1657
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3106
|3314
|2006.11.24 09:52
|buy
|1658
|0.10
|1.3062
|0.0000
|1.3086
|3315
|2006.11.24 11:20
|t/p
|1658
|0.10
|1.3086
|0.0000
|1.3086
|24.00
|112972.12
|3316
|2006.11.24 11:20
|close
|1657
|0.10
|1.3086
|0.0000
|1.3106
|4.00
|112976.12
|3317
|2006.11.24 11:20
|buy
|1659
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3113
|3318
|2006.11.27 00:00
|t/p
|1659
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3113
|22.85
|112998.97
|3319
|2006.11.27 01:30
|buy
|1660
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3171
|3320
|2006.11.27 02:05
|buy
|1661
|0.10
|1.3129
|0.0000
|1.3153
|3321
|2006.11.27 09:28
|buy
|1662
|0.10
|1.3110
|0.0000
|1.3134
|3322
|2006.11.27 09:58
|buy
|1663
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3116
|3323
|2006.11.27 10:30
|t/p
|1663
|0.20
|1.3116
|0.0000
|1.3116
|48.00
|113046.97
|3324
|2006.11.27 10:30
|close
|1662
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3134
|6.00
|113052.97
|3325
|2006.11.27 10:30
|close
|1661
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3153
|-14.00
|113038.97
|3326
|2006.11.27 10:30
|close
|1660
|0.10
|1.3117
|0.0000
|1.3171
|-30.00
|113008.97
|3327
|2006.11.27 20:00
|buy
|1664
|0.10
|1.3130
|0.0000
|1.3154
|3328
|2006.11.28 09:07
|t/p
|1664
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|22.85
|113031.82
|3329
|2006.11.28 11:00
|buy
|1665
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3174
|3330
|2006.11.28 14:34
|t/p
|1665
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|24.00
|113055.82
|3331
|2006.11.28 15:00
|buy
|1666
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.3192
|3332
|2006.11.28 16:03
|buy
|1667
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3172
|3333
|2006.11.28 19:06
|t/p
|1667
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|24.00
|113079.82
|3334
|2006.11.28 19:06
|close
|1666
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3192
|5.00
|113084.82
|3335
|2006.11.28 20:00
|buy
|1668
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3204
|3336
|2006.11.28 22:02
|t/p
|1668
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|24.00
|113108.82
|3337
|2006.11.28 22:02
|buy
|1669
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3232
|3338
|2006.11.29 03:48
|buy
|1670
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.3214
|3339
|2006.11.29 09:07
|buy
|1671
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3195
|3340
|2006.11.29 12:45
|buy
|1672
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3176
|3341
|2006.11.29 13:00
|sell
|1673
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3132
|3342
|2006.11.29 16:00
|sell
|1674
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3151
|3343
|2006.11.29 16:00
|t/p
|1672
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3176
|48.00
|113156.82
|3344
|2006.11.29 16:00
|close
|1671
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3195
|6.00
|113162.82
|3345
|2006.11.29 16:00
|close
|1670
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3214
|-20.00
|113142.82
|3346
|2006.11.29 16:00
|close
|1669
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3232
|-46.15
|113096.67
|3347
|2006.11.29 16:06
|t/p
|1674
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|24.00
|113120.67
|3348
|2006.11.29 16:06
|close
|1673
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3132
|5.00
|113125.67
|3349
|2006.11.29 16:06
|sell
|1675
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3127
|3350
|2006.11.30 03:05
|sell
|1676
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3148
|3351
|2006.11.30 08:23
|sell
|1677
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3168
|3352
|2006.11.30 10:25
|sell
|1678
|0.20
|1.3210
|0.0000
|1.3186
|3353
|2006.11.30 12:00
|buy
|1679
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3220
|3354
|2006.11.30 16:04
|t/p
|1679
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|24.00
|113149.67
|3355
|2006.11.30 16:04
|buy
|1680
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3251
|3356
|2006.11.30 16:04
|sell
|1681
|0.40
|1.3231
|0.0000
|1.3207
|3357
|2006.11.30 16:32
|sell
|1682
|0.60
|1.3249
|0.0000
|1.3225
|3358
|2006.11.30 16:51
|t/p
|1680
|0.10
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|24.00
|113173.67
|3359
|2006.11.30 16:51
|buy
|1683
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3279
|3360
|2006.11.30 17:16
|sell
|1684
|1.20
|1.3268
|0.0000
|1.3244
|3361
|2006.11.30 20:27
|t/p
|1684
|1.20
|1.3244
|0.0000
|1.3244
|288.00
|113461.67
|3362
|2006.11.30 20:27
|close
|1682
|0.60
|1.3244
|0.0000
|1.3225
|30.00
|113491.67
|3363
|2006.11.30 20:27
|close
|1681
|0.40
|1.3245
|0.0000
|1.3207
|-56.00
|113435.67
|3364
|2006.11.30 20:28
|close
|1678
|0.20
|1.3246
|0.0000
|1.3186
|-72.00
|113363.67
|3365
|2006.11.30 20:28
|close
|1677
|0.10
|1.3247
|0.0000
|1.3168
|-55.00
|113308.67
|3366
|2006.11.30 20:28
|close
|1676
|0.10
|1.3246
|0.0000
|1.3148
|-74.00
|113234.67
|3367
|2006.11.30 20:28
|close
|1675
|0.10
|1.3247
|0.0000
|1.3127
|-93.88
|113140.79
|3368
|2006.11.30 23:46
|buy
|1685
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3260
|3369
|2006.12.01 03:25
|t/p
|1685
|0.10
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|22.85
|113163.64
|3370
|2006.12.01 03:25
|close
|1683
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3279
|5.85
|113169.49
|3371
|2006.12.01 16:00
|buy
|1686
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3302
|3372
|2006.12.01 16:01
|t/p
|1686
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|24.00
|113193.49
|3373
|2006.12.01 16:01
|buy
|1687
|0.10
|1.3305
|0.0000
|1.3329
|3374
|2006.12.01 16:29
|t/p
|1687
|0.10
|1.3329
|0.0000
|1.3329
|24.00
|113217.49
|3375
|2006.12.01 16:29
|buy
|1688
|0.10
|1.3332
|0.0000
|1.3356
|3376
|2006.12.01 17:34
|buy
|1689
|0.10
|1.3314
|0.0000
|1.3338
|3377
|2006.12.01 21:23
|t/p
|1689
|0.10
|1.3338
|0.0000
|1.3338
|24.00
|113241.49
|3378
|2006.12.01 21:23
|close
|1688
|0.10
|1.3340
|0.0000
|1.3356
|8.00
|113249.49
|3379
|2006.12.01 21:23
|buy
|1690
|0.10
|1.3339
|0.0000
|1.3363
|3380
|2006.12.04 02:31
|buy
|1691
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3345
|3381
|2006.12.04 09:02
|buy
|1692
|0.10
|1.3302
|0.0000
|1.3326
|3382
|2006.12.04 09:28
|buy
|1693
|0.20
|1.3284
|0.0000
|1.3308
|3383
|2006.12.04 09:43
|t/p
|1693
|0.20
|1.3308
|0.0000
|1.3308
|48.00
|113297.49
|3384
|2006.12.04 09:43
|close
|1692
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3326
|6.00
|113303.49
|3385
|2006.12.04 09:43
|close
|1691
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3345
|-14.00
|113289.49
|3386
|2006.12.04 09:43
|close
|1690
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3363
|-32.15
|113257.34
|3387
|2006.12.04 10:15
|sell
|1694
|0.10
|1.3296
|0.0000
|1.3272
|3388
|2006.12.04 11:50
|sell
|1695
|0.10
|1.3314
|0.0000
|1.3290
|3389
|2006.12.04 17:18
|sell
|1696
|0.10
|1.3332
|0.0000
|1.3308
|3390
|2006.12.04 18:01
|buy
|1697
|0.10
|1.3327
|0.0000
|1.3351
|3391
|2006.12.05 10:28
|t/p
|1696
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3308
|24.71
|113282.05
|3392
|2006.12.05 10:28
|buy
|1698
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3332
|3393
|2006.12.05 10:28
|close
|1695
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3290
|6.71
|113288.75
|3394
|2006.12.05 10:28
|close
|1694
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3272
|-10.29
|113278.46
|3395
|2006.12.05 14:09
|t/p
|1698
|0.10
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|24.00
|113302.46
|3396
|2006.12.05 14:09
|close
|1697
|0.10
|1.3332
|0.0000
|1.3351
|3.85
|113306.31
|3397
|2006.12.05 16:00
|buy
|1699
|0.10
|1.3346
|0.0000
|1.3370
|3398
|2006.12.05 16:00
|buy
|1700
|0.10
|1.3314
|0.0000
|1.3338
|3399
|2006.12.05 16:00
|t/p
|1700
|0.10
|1.3338
|0.0000
|1.3338
|24.00
|113330.31
|3400
|2006.12.05 16:00
|close
|1699
|0.10
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|-6.00
|113324.31
|3401
|2006.12.05 16:00
|buy
|1701
|0.10
|1.3334
|0.0000
|1.3358
|3402
|2006.12.05 16:01
|buy
|1702
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3332
|3403
|2006.12.05 16:27
|buy
|1703
|0.10
|1.3290
|0.0000
|1.3314
|3404
|2006.12.05 17:10
|t/p
|1703
|0.10
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|24.00
|113348.31
|3405
|2006.12.05 17:10
|close
|1702
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3332
|7.00
|113355.31
|3406
|2006.12.05 17:10
|close
|1701
|0.10
|1.3314
|0.0000
|1.3358
|-20.00
|113335.31
|3407
|2006.12.05 17:10
|buy
|1704
|0.10
|1.3316
|0.0000
|1.3340
|3408
|2006.12.05 18:15
|sell
|1705
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3301
|3409
|2006.12.06 09:27
|t/p
|1705
|0.10
|1.3301
|0.0000
|1.3301
|24.71
|113360.02
|3410
|2006.12.06 09:27
|buy
|1706
|0.10
|1.3298
|0.0000
|1.3322
|3411
|2006.12.06 10:18
|buy
|1707
|0.10
|1.3275
|0.0000
|1.3299
|3412
|2006.12.06 12:00
|sell
|1708
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3257
|3413
|2006.12.06 14:18
|buy
|1709
|0.20
|1.3257
|0.0000
|1.3281
|3414
|2006.12.06 15:15
|t/p
|1709
|0.20
|1.3281
|0.0000
|1.3281
|48.00
|113408.02
|3415
|2006.12.06 15:15
|close
|1707
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3299
|6.00
|113414.02
|3416
|2006.12.06 15:15
|close
|1706
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3322
|-17.00
|113397.02
|3417
|2006.12.06 15:15
|close
|1704
|0.10
|1.3277
|0.0000
|1.3340
|-40.15
|113356.87
|3418
|2006.12.06 16:04
|sell
|1710
|0.10
|1.3300
|0.0000
|1.3276
|3419
|2006.12.06 16:58
|sell
|1711
|0.10
|1.3319
|0.0000
|1.3295
|3420
|2006.12.06 19:10
|t/p
|1711
|0.10
|1.3295
|0.0000
|1.3295
|24.00
|113380.87
|3421
|2006.12.06 19:10
|close
|1710
|0.10
|1.3295
|0.0000
|1.3276
|5.00
|113385.87
|3422
|2006.12.06 19:10
|close
|1708
|0.10
|1.3296
|0.0000
|1.3257
|-15.00
|113370.87
|3423
|2006.12.07 00:00
|sell
|1712
|0.10
|1.3279
|0.0000
|1.3255
|3424
|2006.12.07 05:57
|sell
|1713
|0.10
|1.3299
|0.0000
|1.3275
|3425
|2006.12.07 08:30
|sell
|1714
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3294
|3426
|2006.12.07 11:15
|t/p
|1714
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3294
|24.00
|113394.87
|3427
|2006.12.07 11:15
|close
|1713
|0.10
|1.3293
|0.0000
|1.3275
|6.00
|113400.87
|3428
|2006.12.07 11:15
|close
|1712
|0.10
|1.3293
|0.0000
|1.3255
|-14.00
|113386.87
|3429
|2006.12.08 00:00
|sell
|1715
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3258
|3430
|2006.12.08 14:30
|t/p
|1715
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3258
|24.00
|113410.87
|3431
|2006.12.08 16:30
|buy
|1716
|0.10
|1.3317
|0.0000
|1.3341
|3432
|2006.12.08 17:42
|buy
|1717
|0.10
|1.3298
|0.0000
|1.3322
|3433
|2006.12.08 17:49
|buy
|1718
|0.10
|1.3278
|0.0000
|1.3302
|3434
|2006.12.08 17:51
|buy
|1719
|0.20
|1.3259
|0.0000
|1.3283
|3435
|2006.12.08 17:53
|buy
|1720
|0.40
|1.3239
|0.0000
|1.3263
|3436
|2006.12.08 17:54
|buy
|1721
|0.60
|1.3218
|0.0000
|1.3242
|3437
|2006.12.08 17:55
|buy
|1722
|1.20
|1.3198
|0.0000
|1.3222
|3438
|2006.12.08 17:57
|t/p
|1722
|1.20
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|288.00
|113698.87
|3439
|2006.12.08 17:57
|close
|1721
|0.60
|1.3223
|0.0000
|1.3242
|30.00
|113728.87
|3440
|2006.12.08 17:57
|close
|1720
|0.40
|1.3223
|0.0000
|1.3263
|-64.00
|113664.87
|3441
|2006.12.08 17:57
|close
|1719
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3283
|-74.00
|113590.87
|3442
|2006.12.08 17:57
|close
|1718
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3302
|-55.00
|113535.87
|3443
|2006.12.08 17:57
|close
|1717
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3322
|-78.00
|113457.87
|3444
|2006.12.08 17:57
|close
|1716
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3341
|-96.00
|113361.87
|3445
|2006.12.08 17:57
|buy
|1723
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3249
|3446
|2006.12.08 17:58
|buy
|1724
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3230
|3447
|2006.12.08 18:07
|t/p
|1724
|0.10
|1.3230
|0.0000
|1.3230
|24.00
|113385.87
|3448
|2006.12.08 18:07
|close
|1723
|0.10
|1.3230
|0.0000
|1.3249
|5.00
|113390.87
|3449
|2006.12.08 18:45
|sell
|1725
|0.10
|1.3230
|0.0000
|1.3206
|3450
|2006.12.08 20:14
|t/p
|1725
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|24.00
|113414.87
|3451
|2006.12.08 20:14
|sell
|1726
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3177
|3452
|2006.12.11 01:11
|t/p
|1726
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3177
|24.71
|113439.58
|3453
|2006.12.11 01:11
|sell
|1727
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3147
|3454
|2006.12.11 02:54
|t/p
|1727
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|24.00
|113463.58
|3455
|2006.12.11 02:54
|sell
|1728
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3119
|3456
|2006.12.11 05:13
|sell
|1729
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3138
|3457
|2006.12.11 08:13
|sell
|1730
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3157
|3458
|2006.12.11 08:47
|sell
|1731
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3175
|3459
|2006.12.11 08:52
|sell
|1732
|0.40
|1.3217
|0.0000
|1.3193
|3460
|2006.12.11 10:30
|buy
|1733
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3223
|3461
|2006.12.11 10:33
|t/p
|1732
|0.40
|1.3193
|0.0000
|1.3193
|96.00
|113559.58
|3462
|2006.12.11 10:33
|close
|1731
|0.20
|1.3192
|0.0000
|1.3175
|14.00
|113573.58
|3463
|2006.12.11 10:33
|close
|1730
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3157
|-12.00
|113561.58
|3464
|2006.12.11 10:34
|close
|1729
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3138
|-30.00
|113531.58
|3465
|2006.12.11 10:34
|close
|1728
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3119
|-50.00
|113481.58
|3466
|2006.12.11 13:25
|buy
|1734
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3204
|3467
|2006.12.11 16:30
|t/p
|1734
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|24.00
|113505.58
|3468
|2006.12.11 16:30
|close
|1733
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3223
|7.00
|113512.58
|3469
|2006.12.11 18:15
|buy
|1735
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3273
|3470
|2006.12.12 09:02
|buy
|1736
|0.10
|1.3231
|0.0000
|1.3255
|3471
|2006.12.12 10:45
|sell
|1737
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3217
|3472
|2006.12.12 11:02
|t/p
|1736
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|24.00
|113536.58
|3473
|2006.12.12 11:02
|close
|1735
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3273
|7.85
|113544.42
|3474
|2006.12.12 15:36
|sell
|1738
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3238
|3475
|2006.12.12 17:29
|t/p
|1738
|0.10
|1.3238
|0.0000
|1.3238
|24.00
|113568.42
|3476
|2006.12.12 17:29
|close
|1737
|0.10
|1.3237
|0.0000
|1.3217
|4.00
|113572.42
|3477
|2006.12.12 21:00
|buy
|1739
|0.10
|1.3275
|0.0000
|1.3299
|3478
|2006.12.13 10:06
|buy
|1740
|0.10
|1.3257
|0.0000
|1.3281
|3479
|2006.12.13 14:30
|buy
|1741
|0.10
|1.3238
|0.0000
|1.3262
|3480
|2006.12.13 14:34
|buy
|1742
|0.20
|1.3211
|0.0000
|1.3235
|3481
|2006.12.13 16:00
|sell
|1743
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3178
|3482
|2006.12.13 16:07
|sell
|1744
|0.10
|1.3220
|0.0000
|1.3196
|3483
|2006.12.13 17:11
|t/p
|1742
|0.20
|1.3235
|0.0000
|1.3235
|48.00
|113620.42
|3484
|2006.12.13 17:11
|close
|1741
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3262
|-2.00
|113618.42
|3485
|2006.12.13 17:11
|close
|1740
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3281
|-21.00
|113597.42
|3486
|2006.12.13 17:11
|close
|1739
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3299
|-40.15
|113557.27
|3487
|2006.12.13 19:04
|t/p
|1744
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3196
|24.00
|113581.27
|3488
|2006.12.13 19:04
|close
|1743
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3178
|9.00
|113590.27
|3489
|2006.12.13 19:04
|sell
|1745
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3168
|3490
|2006.12.13 19:13
|sell
|1746
|0.10
|1.3210
|0.0000
|1.3186
|3491
|2006.12.14 08:11
|sell
|1747
|0.10
|1.3228
|0.0000
|1.3204
|3492
|2006.12.14 09:05
|sell
|1748
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3225
|3493
|2006.12.14 10:56
|t/p
|1748
|0.20
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|48.00
|113638.27
|3494
|2006.12.14 10:56
|close
|1747
|0.10
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|4.00
|113642.27
|3495
|2006.12.14 10:56
|close
|1746
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3186
|-12.88
|113629.40
|3496
|2006.12.14 10:56
|close
|1745
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3168
|-31.88
|113597.52
|3497
|2006.12.14 13:00
|sell
|1749
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3163
|3498
|2006.12.14 16:26
|t/p
|1749
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|24.00
|113621.52
|3499
|2006.12.14 16:26
|sell
|1750
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3130
|3500
|2006.12.14 17:02
|sell
|1751
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3149
|3501
|2006.12.14 19:38
|t/p
|1751
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|24.00
|113645.52
|3502
|2006.12.14 19:38
|close
|1750
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3130
|6.00
|113651.52
|3503
|2006.12.14 19:38
|sell
|1752
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3122
|3504
|2006.12.15 08:46
|sell
|1753
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3140
|3505
|2006.12.15 10:27
|t/p
|1753
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|24.00
|113675.52
|3506
|2006.12.15 10:27
|close
|1752
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3122
|6.71
|113682.23
|3507
|2006.12.15 12:00
|sell
|1754
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3089
|3508
|2006.12.15 14:25
|sell
|1755
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3108
|3509
|2006.12.15 14:29
|sell
|1756
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3126
|3510
|2006.12.15 14:29
|sell
|1757
|0.20
|1.3170
|0.0000
|1.3146
|3511
|2006.12.15 15:36
|t/p
|1757
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|48.00
|113730.23
|3512
|2006.12.15 15:36
|close
|1756
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|4.00
|113734.23
|3513
|2006.12.15 15:36
|close
|1755
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3108
|-15.00
|113719.23
|3514
|2006.12.15 15:36
|close
|1754
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3089
|-33.00
|113686.23
|3515
|2006.12.15 18:00
|sell
|1758
|0.10
|1.3091
|0.0000
|1.3067
|3516
|2006.12.15 18:32
|t/p
|1758
|0.10
|1.3067
|0.0000
|1.3067
|24.00
|113710.23
|3517
|2006.12.15 18:32
|sell
|1759
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3040
|3518
|2006.12.15 20:48
|sell
|1760
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3058
|3519
|2006.12.15 23:59
|close at stop
|1760
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3058
|0.00
|113710.23
|3520
|2006.12.15 23:59
|close at stop
|1759
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3040
|-18.00
|113692.23