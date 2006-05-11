Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition_281206_Cat2_SMA_Lot2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.17 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=2; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=24; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=8; LongPips=18; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=24; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=8; ShortPips=18; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test3929Ticks modelled1202985Modelling quality90.00%
Initial deposit100000.00
Total net profit13692.23Gross profit37577.31Gross loss-23885.08
Profit factor1.57Expected payoff7.78
Absolute drawdown10.00Maximal drawdown775.69 (0.75%)Relative drawdown0.75% (775.69)
Total trades1760Short positions (won %)871 (68.66%)Long positions (won %)889 (67.72%)
Profit trades (% of total)1200 (68.18%)Loss trades (% of total)560 (31.82%)
Largestprofit trade522.45loss trade-172.81
Averageprofit trade31.31loss trade-42.65
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (414.36)consecutive losses (loss in money)7 (-775.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)776.96 (15)consecutive loss (count of losses)-775.69 (7)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 12:00buy10.101.18480.00001.1872
22006.01.02 14:41buy20.101.18290.00001.1853
32006.01.02 17:27buy30.101.18050.00001.1829
42006.01.02 17:27t/p30.101.18290.00001.182924.00100024.00
52006.01.02 17:27close20.101.18290.00001.18530.00100024.00
62006.01.02 17:27close10.101.18140.00001.1872-34.0099990.00
72006.01.02 20:00sell40.101.18190.00001.1795
82006.01.03 01:19sell50.101.18380.00001.1814
92006.01.03 02:55sell60.101.18560.00001.1832
102006.01.03 03:24sell70.201.18760.00001.1852
112006.01.03 04:15buy80.101.18720.00001.1896
122006.01.03 06:08sell90.401.18950.00001.1871
132006.01.03 06:28t/p80.101.18960.00001.189624.00100014.00
142006.01.03 08:00buy100.101.18790.00001.1903
152006.01.03 10:11t/p90.401.18710.00001.187196.00100110.00
162006.01.03 10:11close70.201.18690.00001.185214.00100124.00
172006.01.03 10:11close60.101.18710.00001.1832-15.00100109.00
182006.01.03 10:11close50.101.18700.00001.1814-32.00100077.00
192006.01.03 10:11close40.101.18710.00001.1795-51.29100025.71
202006.01.03 15:30t/p100.101.19030.00001.190324.00100049.71
212006.01.03 17:00buy110.101.19780.00001.2002
222006.01.03 20:02t/p110.101.20020.00001.200224.00100073.71
232006.01.03 20:02buy120.101.20050.00001.2029
242006.01.03 21:18t/p120.101.20290.00001.202924.00100097.71
252006.01.03 21:18buy130.101.20320.00001.2056
262006.01.03 21:58buy140.101.20140.00001.2038
272006.01.04 01:42t/p140.101.20380.00001.203822.85100120.56
282006.01.04 01:42close130.101.20380.00001.20564.85100125.41
292006.01.04 01:42buy150.101.20430.00001.2067
302006.01.04 03:07t/p150.101.20670.00001.206724.00100149.41
312006.01.04 03:07buy160.101.20700.00001.2094
322006.01.04 07:59buy170.101.20490.00001.2073
332006.01.04 10:19t/p170.101.20730.00001.207324.00100173.41
342006.01.04 10:19close160.101.20740.00001.20944.00100177.41
352006.01.04 14:15buy180.101.20820.00001.2106
362006.01.04 18:23t/p180.101.21060.00001.210624.00100201.41
372006.01.04 19:00buy190.101.21300.00001.2154
382006.01.04 23:10buy200.101.21120.00001.2136
392006.01.05 08:45buy210.101.20930.00001.2117
402006.01.05 11:57buy220.201.20740.00001.2098
412006.01.05 13:50t/p220.201.20980.00001.209848.00100249.41
422006.01.05 13:50close210.101.20990.00001.21176.00100255.41
432006.01.05 13:50close200.101.20990.00001.2136-16.45100238.96
442006.01.05 13:51close190.101.20930.00001.2154-40.45100198.50
452006.01.06 15:30buy230.101.21460.00001.2170
462006.01.06 17:12buy240.101.21270.00001.2151
472006.01.06 18:01t/p240.101.21510.00001.215124.00100222.50
482006.01.06 18:01close230.101.21530.00001.21707.00100229.50
492006.01.06 18:01buy250.101.21540.00001.2178
502006.01.09 01:03buy260.101.21350.00001.2159
512006.01.09 02:16sell270.101.21380.00001.2114
522006.01.09 08:26buy280.101.21160.00001.2140
532006.01.09 08:26t/p270.101.21140.00001.211424.00100253.50
542006.01.09 09:36buy290.201.20980.00001.2122
552006.01.09 10:08buy300.401.20790.00001.2103
562006.01.09 10:15sell310.101.20730.00001.2049
572006.01.09 11:02sell320.101.20910.00001.2067
582006.01.09 16:13t/p320.101.20670.00001.206724.00100277.50
592006.01.09 16:13close310.101.20670.00001.20496.00100283.50
602006.01.09 16:13sell330.101.20630.00001.2039
612006.01.09 16:28sell340.101.20840.00001.2060
622006.01.09 17:17t/p340.101.20600.00001.206024.00100307.50
632006.01.09 17:17buy350.601.20590.00001.2083
642006.01.09 17:17close330.101.20590.00001.20394.00100311.50
652006.01.09 17:17sell360.101.20550.00001.2031
662006.01.09 18:33sell370.101.20730.00001.2049
672006.01.09 18:37t/p350.601.20830.00001.2083144.00100455.50
682006.01.09 18:37close300.401.20840.00001.210320.00100475.50
692006.01.09 18:37close290.201.20880.00001.2122-20.00100455.50
702006.01.09 18:37close280.101.20860.00001.2140-30.00100425.50
712006.01.09 18:37close260.101.20850.00001.2159-50.00100375.50
722006.01.09 18:37close250.101.20880.00001.2178-67.15100308.35
732006.01.09 20:46sell380.101.20910.00001.2067
742006.01.10 01:04t/p380.101.20670.00001.206724.71100333.06
752006.01.10 01:04close370.101.20660.00001.20497.71100340.77
762006.01.10 01:04close360.101.20660.00001.2031-10.29100330.48
772006.01.10 05:02sell390.101.20630.00001.2039
782006.01.10 08:43t/p390.101.20390.00001.203924.00100354.48
792006.01.10 08:43sell400.101.20360.00001.2012
802006.01.10 08:58sell410.101.20550.00001.2031
812006.01.10 09:10sell420.101.20740.00001.2050
822006.01.10 11:00buy430.101.20800.00001.2104
832006.01.10 11:11sell440.201.20930.00001.2069
842006.01.10 11:15t/p430.101.21040.00001.210424.00100378.48
852006.01.10 11:15buy450.101.21080.00001.2132
862006.01.10 12:22buy460.101.20900.00001.2114
872006.01.10 14:01buy470.101.20700.00001.2094
882006.01.10 14:02t/p440.201.20690.00001.206948.00100426.48
892006.01.10 14:02close420.101.20690.00001.20505.00100431.48
902006.01.10 14:02close410.101.20700.00001.2031-15.00100416.48
912006.01.10 14:03close400.101.20690.00001.2012-33.00100383.48
922006.01.10 14:15sell480.101.20630.00001.2039
932006.01.10 14:41buy490.201.20510.00001.2075
942006.01.10 16:05t/p490.201.20750.00001.207548.00100431.48
952006.01.10 16:05close470.101.20760.00001.20946.00100437.48
962006.01.10 16:05close460.101.20710.00001.2114-19.00100418.48
972006.01.10 16:06close450.101.20700.00001.2132-38.00100380.48
982006.01.10 17:05sell500.101.20820.00001.2058
992006.01.10 23:23t/p500.101.20580.00001.205824.00100404.48
1002006.01.10 23:23close480.101.20570.00001.20396.00100410.48
1012006.01.10 23:23sell510.101.20550.00001.2031
1022006.01.11 04:02sell520.101.20740.00001.2050
1032006.01.11 09:41t/p520.101.20500.00001.205024.00100434.48
1042006.01.11 09:41close510.101.20490.00001.20316.71100441.18
1052006.01.11 09:41sell530.101.20460.00001.2022
1062006.01.11 11:35sell540.101.20640.00001.2040
1072006.01.11 12:41sell550.101.20820.00001.2058
1082006.01.11 13:45buy560.101.20930.00001.2117
1092006.01.11 15:25sell570.201.21010.00001.2077
1102006.01.11 17:48t/p560.101.21170.00001.211724.00100465.18
1112006.01.11 17:48buy580.101.21230.00001.2147
1122006.01.11 17:48sell590.401.21200.00001.2096
1132006.01.11 18:06sell600.601.21390.00001.2115
1142006.01.12 02:42t/p580.101.21470.00001.214720.55100485.73
1152006.01.12 10:10sell611.201.21590.00001.2135
1162006.01.12 13:01t/p611.201.21350.00001.2135288.00100773.73
1172006.01.12 13:01close600.601.21340.00001.211542.73100816.47
1182006.01.12 13:01close590.401.21340.00001.2096-47.51100768.96
1192006.01.12 13:01close570.201.21340.00001.2077-61.76100707.20
1202006.01.12 13:02close550.101.21350.00001.2058-50.88100656.32
1212006.01.12 13:02close540.101.21360.00001.2040-69.88100586.45
1222006.01.12 13:02close530.101.21350.00001.2022-86.88100499.57
1232006.01.12 14:30sell620.101.21090.00001.2085
1242006.01.12 14:56t/p620.101.20850.00001.208524.00100523.57
1252006.01.12 14:56sell630.101.20810.00001.2057
1262006.01.12 15:05t/p630.101.20570.00001.205724.00100547.57
1272006.01.12 15:05sell640.101.20540.00001.2030
1282006.01.12 15:27t/p640.101.20300.00001.203024.00100571.57
1292006.01.12 15:27sell650.101.20260.00001.2002
1302006.01.13 00:20sell660.101.20440.00001.2020
1312006.01.13 08:01sell670.101.20640.00001.2040
1322006.01.13 09:15buy680.101.20710.00001.2095
1332006.01.13 13:54buy690.101.20510.00001.2075
1342006.01.13 13:59t/p670.101.20400.00001.204024.00100595.57
1352006.01.13 13:59close660.101.20400.00001.20204.00100599.57
1362006.01.13 13:59close650.101.20390.00001.2002-12.29100587.27
1372006.01.13 14:39t/p690.101.20750.00001.207524.00100611.27
1382006.01.13 14:39close680.101.20760.00001.20955.00100616.27
1392006.01.13 14:39buy700.101.20800.00001.2104
1402006.01.13 14:54buy710.101.20620.00001.2086
1412006.01.13 16:47t/p710.101.20860.00001.208624.00100640.27
1422006.01.13 16:47close700.101.20860.00001.21046.00100646.27
1432006.01.13 17:00buy720.101.20780.00001.2102
1442006.01.13 17:41t/p720.101.21020.00001.210224.00100670.27
1452006.01.13 17:41buy730.101.21070.00001.2131
1462006.01.13 18:38t/p730.101.21310.00001.213124.00100694.27
1472006.01.13 18:38buy740.101.21360.00001.2160
1482006.01.16 00:49t/p740.101.21600.00001.216022.85100717.12
1492006.01.16 00:49buy750.101.21640.00001.2188
1502006.01.16 03:16buy760.101.21440.00001.2168
1512006.01.16 13:04buy770.101.21260.00001.2150
1522006.01.16 14:30sell780.101.21160.00001.2092
1532006.01.17 01:53buy790.201.21060.00001.2130
1542006.01.17 01:56t/p780.101.20920.00001.209224.71100741.83
1552006.01.17 01:56sell800.101.20860.00001.2062
1562006.01.17 01:56buy810.401.20870.00001.2111
1572006.01.17 03:08sell820.101.21050.00001.2081
1582006.01.17 03:31t/p810.401.21110.00001.211196.00100837.83
1592006.01.17 03:31close790.201.21120.00001.213012.00100849.83
1602006.01.17 03:31close770.101.21090.00001.2150-18.15100831.68
1612006.01.17 03:32close760.101.21080.00001.2168-37.15100794.53
1622006.01.17 03:32close750.101.21060.00001.2188-59.15100735.38
1632006.01.17 07:00buy830.101.21170.00001.2141
1642006.01.17 07:31sell840.101.21240.00001.2100
1652006.01.17 12:12t/p840.101.21000.00001.210024.00100759.38
1662006.01.17 12:12buy850.101.20980.00001.2122
1672006.01.17 12:12close820.101.20980.00001.20817.00100766.38
1682006.01.17 12:12close800.101.20970.00001.2062-11.00100755.38
1692006.01.17 12:12sell860.101.20940.00001.2070
1702006.01.17 12:29buy870.101.20800.00001.2104
1712006.01.17 12:41t/p860.101.20700.00001.207024.00100779.38
1722006.01.17 12:41sell880.101.20660.00001.2042
1732006.01.17 12:44buy890.201.20620.00001.2086
1742006.01.17 13:33t/p890.201.20860.00001.208648.00100827.38
1752006.01.17 13:33close870.101.20870.00001.21047.00100834.38
1762006.01.17 13:33sell900.101.20870.00001.2063
1772006.01.17 13:33close850.101.20870.00001.2122-11.00100823.38
1782006.01.17 13:33close830.101.20800.00001.2141-37.00100786.38
1792006.01.17 15:13t/p900.101.20630.00001.206324.00100810.38
1802006.01.17 15:13close880.101.20620.00001.20424.00100814.38
1812006.01.17 15:13sell910.101.20620.00001.2038
1822006.01.17 17:11sell920.101.20800.00001.2056
1832006.01.17 21:20sell930.101.20990.00001.2075
1842006.01.18 00:30buy940.101.21140.00001.2138
1852006.01.18 01:39buy950.101.20950.00001.2119
1862006.01.18 07:24buy960.101.20770.00001.2101
1872006.01.18 08:46t/p960.101.21010.00001.210124.00100838.38
1882006.01.18 08:46close950.101.21010.00001.21196.00100844.38
1892006.01.18 08:47close940.101.21030.00001.2138-11.00100833.38
1902006.01.18 08:59sell970.201.21200.00001.2096
1912006.01.18 09:51sell980.401.21390.00001.2115
1922006.01.18 10:59t/p980.401.21150.00001.211596.00100929.38
1932006.01.18 10:59close970.201.21130.00001.209614.00100943.38
1942006.01.18 10:59close930.101.21140.00001.2075-14.29100929.09
1952006.01.18 10:59close920.101.21150.00001.2056-34.29100894.80
1962006.01.18 10:59close910.101.21130.00001.2038-50.29100844.50
1972006.01.18 12:00buy990.101.21260.00001.2150
1982006.01.18 15:34t/p990.101.21500.00001.215024.00100868.50
1992006.01.18 15:34buy1000.101.21560.00001.2180
2002006.01.18 16:01buy1010.101.21360.00001.2160
2012006.01.18 16:12buy1020.101.21180.00001.2142
2022006.01.18 16:17buy1030.201.21000.00001.2124
2032006.01.18 17:44buy1040.401.20810.00001.2105
2042006.01.18 19:30sell1050.101.20880.00001.2064
2052006.01.18 20:50t/p1040.401.21050.00001.210596.00100964.50
2062006.01.18 20:50close1030.201.21050.00001.212410.00100974.50
2072006.01.18 20:50close1020.101.21030.00001.2142-15.00100959.50
2082006.01.18 20:50close1010.101.21050.00001.2160-31.00100928.50
2092006.01.18 20:51close1000.101.21030.00001.2180-53.00100875.50
2102006.01.18 20:54sell1060.101.21060.00001.2082
2112006.01.19 00:00buy1070.101.21200.00001.2144
2122006.01.19 01:18buy1080.101.21010.00001.2125
2132006.01.19 08:43buy1090.101.20820.00001.2106
2142006.01.19 08:44t/p1060.101.20820.00001.208226.12100901.63
2152006.01.19 08:44close1050.101.20810.00001.20649.12100910.75
2162006.01.19 08:44sell1100.101.20790.00001.2055
2172006.01.19 09:35buy1110.201.20640.00001.2088
2182006.01.19 15:09t/p1100.101.20550.00001.205524.00100934.75
2192006.01.19 15:09sell1120.101.20520.00001.2028
2202006.01.19 15:41sell1130.101.20700.00001.2046
2212006.01.19 16:08t/p1110.201.20880.00001.208848.00100982.75
2222006.01.19 16:08close1090.101.20900.00001.21068.00100990.75
2232006.01.19 16:08sell1140.101.20900.00001.2066
2242006.01.19 16:08close1080.101.20870.00001.2125-14.00100976.75
2252006.01.19 16:08close1070.101.20850.00001.2144-35.00100941.75
2262006.01.19 16:35sell1150.201.21090.00001.2085
2272006.01.19 19:15buy1160.101.21040.00001.2128
2282006.01.19 19:56t/p1150.201.20850.00001.208548.00100989.75
2292006.01.19 19:56buy1170.101.20830.00001.2107
2302006.01.19 19:56close1140.101.20830.00001.20667.00100996.75
2312006.01.19 19:56close1130.101.20860.00001.2046-16.00100980.75
2322006.01.19 19:56close1120.101.20900.00001.2028-38.00100942.75
2332006.01.19 21:30sell1180.101.20960.00001.2072
2342006.01.20 07:03t/p1180.101.20720.00001.207224.71100967.46
2352006.01.20 07:03sell1190.101.20650.00001.2041
2362006.01.20 08:29sell1200.101.20850.00001.2061
2372006.01.20 09:22buy1210.101.20640.00001.2088
2382006.01.20 09:37t/p1200.101.20610.00001.206124.00100991.46
2392006.01.20 09:37close1190.101.20590.00001.20416.00100997.46
2402006.01.20 09:37sell1220.101.20550.00001.2031
2412006.01.20 09:37buy1230.201.20420.00001.2066
2422006.01.20 09:51t/p1230.201.20660.00001.206648.00101045.46
2432006.01.20 09:51close1210.101.20670.00001.20883.00101048.46
2442006.01.20 09:51close1170.101.20660.00001.2107-18.15101030.30
2452006.01.20 09:51close1160.101.20710.00001.2128-34.15100996.15
2462006.01.20 10:00sell1240.101.20780.00001.2054
2472006.01.20 14:58sell1250.101.20970.00001.2073
2482006.01.20 15:25sell1260.201.21150.00001.2091
2492006.01.20 15:48t/p1260.201.20910.00001.209148.00101044.15
2502006.01.20 15:48close1250.101.20910.00001.20736.00101050.15
2512006.01.20 15:48close1240.101.20960.00001.2054-18.00101032.15
2522006.01.20 15:49close1220.101.20970.00001.2031-42.00100990.15
2532006.01.20 19:30buy1270.101.21110.00001.2135
2542006.01.20 20:04t/p1270.101.21350.00001.213524.00101014.15
2552006.01.20 20:04buy1280.101.21410.00001.2165
2562006.01.23 00:57t/p1280.101.21650.00001.216522.85101037.00
2572006.01.23 00:57buy1290.101.21690.00001.2193
2582006.01.23 01:40t/p1290.101.21930.00001.219324.00101061.00
2592006.01.23 01:40buy1300.101.21980.00001.2222
2602006.01.23 01:40t/p1300.101.22220.00001.222224.00101085.00
2612006.01.23 01:40buy1310.101.22270.00001.2251
2622006.01.23 04:53t/p1310.101.22510.00001.225124.00101109.00
2632006.01.23 04:53buy1320.101.22550.00001.2279
2642006.01.23 05:11buy1330.101.22370.00001.2261
2652006.01.23 10:39t/p1330.101.22610.00001.226124.00101133.00
2662006.01.23 10:39close1320.101.22610.00001.22796.00101139.00
2672006.01.23 14:00buy1340.101.22880.00001.2312
2682006.01.23 16:09buy1350.101.22700.00001.2294
2692006.01.23 18:41t/p1350.101.22940.00001.229424.00101163.00
2702006.01.23 18:41close1340.101.22950.00001.23127.00101170.00
2712006.01.23 20:30buy1360.101.22960.00001.2320
2722006.01.24 00:38t/p1360.101.23200.00001.232022.85101192.85
2732006.01.24 11:18sell1370.101.22790.00001.2255
2742006.01.24 18:00buy1380.101.22880.00001.2312
2752006.01.24 18:37sell1390.101.22980.00001.2274
2762006.01.24 20:21t/p1390.101.22740.00001.227424.00101216.85
2772006.01.24 20:21close1370.101.22710.00001.22558.00101224.85
2782006.01.24 20:24buy1400.101.22700.00001.2294
2792006.01.25 04:00sell1410.101.22590.00001.2235
2802006.01.25 07:01sell1420.101.22780.00001.2254
2812006.01.25 10:00t/p1400.101.22940.00001.229422.85101247.70
2822006.01.25 10:00close1380.101.22950.00001.23125.85101253.55
2832006.01.25 10:01sell1430.101.22980.00001.2274
2842006.01.25 10:54sell1440.201.23190.00001.2295
2852006.01.25 11:45buy1450.101.22970.00001.2321
2862006.01.25 11:46t/p1440.201.22950.00001.229548.00101301.55
2872006.01.25 11:46close1430.101.22940.00001.22744.00101305.55
2882006.01.25 11:46close1420.101.22960.00001.2254-18.00101287.55
2892006.01.25 11:47close1410.101.22950.00001.2235-36.00101251.55
2902006.01.25 14:32buy1460.101.22740.00001.2298
2912006.01.25 15:45sell1470.101.22730.00001.2249
2922006.01.25 15:51buy1480.101.22540.00001.2278
2932006.01.25 15:51t/p1470.101.22490.00001.224924.00101275.55
2942006.01.25 15:51sell1490.101.22450.00001.2221
2952006.01.25 16:00sell1500.101.22630.00001.2239
2962006.01.25 18:26t/p1480.101.22780.00001.227824.00101299.55
2972006.01.25 18:26close1460.101.22780.00001.22984.00101303.55
2982006.01.25 18:26close1450.101.22780.00001.2321-19.00101284.55
2992006.01.25 21:30t/p1500.101.22390.00001.223924.00101308.55
3002006.01.25 21:30close1490.101.22370.00001.22218.00101316.55
3012006.01.25 21:31sell1510.101.22350.00001.2211
3022006.01.26 01:36sell1520.101.22540.00001.2230
3032006.01.26 17:27t/p1520.101.22300.00001.223024.00101340.55
3042006.01.26 17:27close1510.101.22260.00001.221111.12101351.67
3052006.01.26 18:00sell1530.101.22280.00001.2204
3062006.01.26 20:15t/p1530.101.22040.00001.220424.00101375.67
3072006.01.26 20:15sell1540.101.22000.00001.2176
3082006.01.27 01:24sell1550.101.22210.00001.2197
3092006.01.27 03:19t/p1550.101.21970.00001.219724.00101399.67
3102006.01.27 03:19close1540.101.21970.00001.21763.71101403.38
3112006.01.27 13:00sell1560.101.21710.00001.2147
3122006.01.27 14:30sell1570.101.21950.00001.2171
3132006.01.27 14:32sell1580.101.22200.00001.2196
3142006.01.27 16:05t/p1580.101.21960.00001.219624.00101427.38
3152006.01.27 16:05close1570.101.21960.00001.2171-1.00101426.38
3162006.01.27 16:05close1560.101.21940.00001.2147-23.00101403.38
3172006.01.27 18:00sell1590.101.21290.00001.2105
3182006.01.27 19:19t/p1590.101.21050.00001.210524.00101427.38
3192006.01.27 19:19sell1600.101.21020.00001.2078
3202006.01.30 09:54t/p1600.101.20780.00001.207824.71101452.09
3212006.01.31 16:00buy1610.101.21220.00001.2146
3222006.01.31 17:39t/p1610.101.21460.00001.214624.00101476.09
3232006.01.31 17:39buy1620.101.21490.00001.2173
3242006.01.31 18:17t/p1620.101.21730.00001.217324.00101500.09
3252006.01.31 18:17buy1630.101.21790.00001.2203
3262006.01.31 20:15buy1640.101.21590.00001.2183
3272006.01.31 20:22buy1650.101.21400.00001.2164
3282006.01.31 20:31buy1660.201.21220.00001.2146
3292006.01.31 20:58t/p1660.201.21460.00001.214648.00101548.09
3302006.01.31 20:58close1650.101.21460.00001.21646.00101554.09
3312006.01.31 20:58close1640.101.21450.00001.2183-14.00101540.09
3322006.01.31 20:58close1630.101.21430.00001.2203-36.00101504.09
3332006.01.31 20:58buy1670.101.21470.00001.2171
3342006.02.01 10:21buy1680.101.21270.00001.2151
3352006.02.01 11:16sell1690.101.21200.00001.2096
3362006.02.01 11:50buy1700.101.21080.00001.2132
3372006.02.01 12:33t/p1690.101.20960.00001.209624.00101528.09
3382006.02.01 12:33sell1710.101.20930.00001.2069
3392006.02.01 12:39buy1720.201.20900.00001.2114
3402006.02.01 16:13sell1730.101.21110.00001.2087
3412006.02.01 17:18t/p1730.101.20870.00001.208724.00101552.09
3422006.02.01 17:18close1710.101.20860.00001.20697.00101559.09
3432006.02.01 17:19sell1740.101.20820.00001.2058
3442006.02.01 18:37buy1750.401.20720.00001.2096
3452006.02.01 20:21t/p1740.101.20580.00001.205824.00101583.09
3462006.02.01 20:21sell1760.101.20540.00001.2030
3472006.02.01 20:22buy1770.601.20530.00001.2077
3482006.02.02 01:11sell1780.101.20750.00001.2051
3492006.02.02 01:18t/p1770.601.20770.00001.2077123.29101706.38
3502006.02.02 01:18close1750.401.20780.00001.209610.19101716.58
3512006.02.02 01:19close1720.201.20770.00001.2114-32.90101683.67
3522006.02.02 01:19close1700.101.20780.00001.2132-33.45101650.22
3532006.02.02 01:19close1680.101.20760.00001.2151-54.45101595.77
3542006.02.02 01:20close1670.101.20740.00001.2171-77.60101518.17
3552006.02.02 06:45t/p1780.101.20510.00001.205124.00101542.17
3562006.02.02 06:45close1760.101.20500.00001.20306.12101548.29
3572006.02.02 08:15sell1790.101.20590.00001.2035
3582006.02.02 16:13sell1800.101.20780.00001.2054
3592006.02.02 16:29sell1810.101.20970.00001.2073
3602006.02.02 20:15buy1820.101.21000.00001.2124
3612006.02.03 00:41buy1830.101.20810.00001.2105
3622006.02.03 02:11t/p1830.101.21050.00001.210524.00101572.29
3632006.02.03 02:11close1820.101.21060.00001.21244.85101577.14
3642006.02.03 08:40t/p1810.101.20730.00001.207324.71101601.85
3652006.02.03 08:40close1800.101.20720.00001.20546.71101608.56
3662006.02.03 08:40close1790.101.20720.00001.2035-12.29101596.26
3672006.02.03 12:31sell1840.101.20590.00001.2035
3682006.02.03 14:30sell1850.101.20770.00001.2053
3692006.02.03 14:30sell1860.101.20970.00001.2073
3702006.02.03 14:31t/p1860.101.20730.00001.207324.00101620.26
3712006.02.03 14:31close1850.101.20710.00001.20536.00101626.26
3722006.02.03 14:31close1840.101.20700.00001.2035-11.00101615.26
3732006.02.03 15:15sell1870.101.19850.00001.1961
3742006.02.03 16:09sell1880.101.20040.00001.1980
3752006.02.03 17:31sell1890.101.20220.00001.1998
3762006.02.03 20:45buy1900.101.20240.00001.2048
3772006.02.06 01:21sell1910.201.20410.00001.2017
3782006.02.06 04:46t/p1910.201.20170.00001.201748.00101663.26
3792006.02.06 04:46close1890.101.20160.00001.19986.71101669.97
3802006.02.06 04:46close1880.101.20170.00001.1980-12.29101657.68
3812006.02.06 04:46close1870.101.20140.00001.1961-28.29101629.39
3822006.02.06 08:27buy1920.101.20060.00001.2030
3832006.02.06 09:00sell1930.101.19940.00001.1970
3842006.02.06 10:00buy1940.101.19880.00001.2012
3852006.02.06 14:25buy1950.201.19700.00001.1994
3862006.02.06 14:26t/p1930.101.19700.00001.197024.00101653.39
3872006.02.06 14:26sell1960.101.19660.00001.1942
3882006.02.06 16:13sell1970.101.19840.00001.1960
3892006.02.06 18:13t/p1970.101.19600.00001.196024.00101677.39
3902006.02.06 18:13close1960.101.19530.00001.194213.00101690.39
3912006.02.06 18:13sell1980.101.19550.00001.1931
3922006.02.06 18:14buy1990.401.19510.00001.1975
3932006.02.06 23:54sell2000.101.19740.00001.1950
3942006.02.07 04:39t/p1990.401.19750.00001.197591.40101781.78
3952006.02.07 04:39close1950.201.19760.00001.19949.70101791.48
3962006.02.07 04:39close1940.101.19740.00001.2012-15.15101776.33
3972006.02.07 04:39close1920.101.19750.00001.2030-32.15101744.18
3982006.02.07 04:40close1900.101.19740.00001.2048-52.30101691.88
3992006.02.07 08:50sell2010.101.19920.00001.1968
4002006.02.07 10:40sell2020.201.20110.00001.1987
4012006.02.07 12:56t/p2020.201.19870.00001.198748.00101739.88
4022006.02.07 12:56close2010.101.19850.00001.19687.00101746.88
4032006.02.07 12:56close2000.101.19860.00001.1950-11.29101735.59
4042006.02.07 12:56close1980.101.19870.00001.1931-31.29101704.30
4052006.02.08 16:00sell2030.101.19550.00001.1931
4062006.02.08 17:07t/p2030.101.19310.00001.193124.00101728.30
4072006.02.08 17:07sell2040.101.19260.00001.1902
4082006.02.08 18:50sell2050.101.19450.00001.1921
4092006.02.08 22:45sell2060.101.19630.00001.1939
4102006.02.09 01:53sell2070.201.19820.00001.1958
4112006.02.09 13:00buy2080.101.19890.00001.2013
4122006.02.09 14:26buy2090.101.19710.00001.1995
4132006.02.09 16:06t/p2070.201.19580.00001.195848.00101776.30
4142006.02.09 16:06close2060.101.19570.00001.19398.12101784.42
4152006.02.09 16:06close2050.101.19530.00001.1921-5.88101778.54
4162006.02.09 16:06buy2100.101.19520.00001.1976
4172006.02.09 16:06close2040.101.19520.00001.1902-23.88101754.66
4182006.02.09 19:00t/p2100.101.19760.00001.197624.00101778.66
4192006.02.09 19:00close2090.101.19760.00001.19955.00101783.66
4202006.02.09 19:00close2080.101.19760.00001.2013-13.00101770.66
4212006.02.09 22:00buy2110.101.19820.00001.2006
4222006.02.10 01:02t/p2110.101.20060.00001.200622.85101793.51
4232006.02.10 04:00buy2120.101.19840.00001.2008
4242006.02.10 09:29buy2130.101.19650.00001.1989
4252006.02.10 14:43t/p2130.101.19890.00001.198924.00101817.51
4262006.02.10 14:43close2120.101.19900.00001.20086.00101823.51
4272006.02.10 16:00buy2140.101.20190.00001.2043
4282006.02.10 16:18buy2150.101.20000.00001.2024
4292006.02.10 16:28buy2160.101.19810.00001.2005
4302006.02.10 16:30buy2170.201.19610.00001.1985
4312006.02.10 16:32buy2180.401.19420.00001.1966
4322006.02.10 16:53buy2190.601.19160.00001.1940
4332006.02.10 17:30sell2200.101.19160.00001.1892
4342006.02.10 21:30buy2211.201.18970.00001.1921
4352006.02.13 01:17t/p2200.101.18920.00001.189224.71101848.22
4362006.02.13 01:17sell2220.101.18880.00001.1864
4372006.02.13 07:19sell2230.101.19060.00001.1882
4382006.02.13 15:05t/p2230.101.18820.00001.188224.00101872.22
4392006.02.13 15:05close2220.101.18820.00001.18646.00101878.22
4402006.02.13 15:20buy2242.001.18780.00001.1902
4412006.02.13 15:53t/p2242.001.19020.00001.1902480.00102358.22
4422006.02.13 15:53close2211.201.19020.00001.192146.20102404.43
4432006.02.13 15:53close2190.601.19000.00001.1940-102.90102301.52
4442006.02.13 15:53close2180.401.19000.00001.1966-172.60102128.92
4452006.02.13 15:53close2170.201.19010.00001.1985-122.30102006.62
4462006.02.13 15:53close2160.101.19020.00001.2005-80.15101926.47
4472006.02.13 15:53close2150.101.19050.00001.2024-96.15101830.32
4482006.02.13 15:53close2140.101.19010.00001.2043-119.15101711.17
4492006.02.13 18:03buy2250.101.19040.00001.1928
4502006.02.14 14:30buy2260.101.18810.00001.1905
4512006.02.14 14:44buy2270.101.18620.00001.1886
4522006.02.14 15:49t/p2270.101.18860.00001.188624.00101735.17
4532006.02.14 15:49close2260.101.18860.00001.19055.00101740.17
4542006.02.14 15:49close2250.101.18870.00001.1928-18.15101722.02
4552006.02.14 16:00sell2280.101.18810.00001.1857
4562006.02.14 17:24sell2290.101.18990.00001.1875
4572006.02.14 21:51sell2300.101.19180.00001.1894
4582006.02.14 23:45buy2310.101.19130.00001.1937
4592006.02.15 15:00t/p2310.101.19370.00001.193722.85101744.87
4602006.02.15 15:00sell2320.201.19390.00001.1915
4612006.02.15 16:00buy2330.101.19330.00001.1957
4622006.02.15 16:01t/p2320.201.19150.00001.191548.00101792.87
4632006.02.15 16:01buy2340.101.19100.00001.1934
4642006.02.15 16:01close2300.101.19100.00001.18948.71101801.58
4652006.02.15 16:01close2290.101.19120.00001.1875-12.29101789.28
4662006.02.15 16:01close2280.101.19140.00001.1857-32.29101756.99
4672006.02.15 16:08t/p2340.101.19340.00001.193424.00101780.99
4682006.02.15 16:08close2330.101.19360.00001.19573.00101783.99
4692006.02.15 16:08buy2350.101.19400.00001.1964
4702006.02.15 16:28buy2360.101.19200.00001.1944
4712006.02.15 16:36buy2370.101.19010.00001.1925
4722006.02.15 16:46buy2380.201.18830.00001.1907
4732006.02.15 19:30sell2390.101.18790.00001.1855
4742006.02.16 12:06buy2400.401.18640.00001.1888
4752006.02.16 12:19t/p2390.101.18550.00001.185526.12101810.11
4762006.02.16 12:19sell2410.101.18510.00001.1827
4772006.02.16 13:20sell2420.101.18700.00001.1846
4782006.02.16 17:06t/p2400.401.18880.00001.188896.00101906.11
4792006.02.16 17:06close2380.201.18890.00001.19075.10101911.21
4802006.02.16 17:06sell2430.101.18890.00001.1865
4812006.02.16 17:06close2370.101.18880.00001.1925-16.45101894.76
4822006.02.16 17:06close2360.101.18910.00001.1944-32.45101862.31
4832006.02.16 17:06close2350.101.18920.00001.1964-51.45101810.86
4842006.02.16 22:30sell2440.201.19070.00001.1883
4852006.02.17 02:45t/p2440.201.18830.00001.188349.41101860.27
4862006.02.17 02:45close2430.101.18820.00001.18657.71101867.98
4872006.02.17 02:46close2420.101.18810.00001.1846-10.29101857.69
4882006.02.17 02:46close2410.101.18810.00001.1827-29.29101828.39
4892006.02.17 03:00sell2450.101.18810.00001.1857
4902006.02.17 16:04sell2460.101.18990.00001.1875
4912006.02.17 16:18sell2470.101.19180.00001.1894
4922006.02.17 16:31sell2480.201.19360.00001.1912
4932006.02.17 17:49t/p2480.201.19120.00001.191248.00101876.39
4942006.02.17 17:49close2470.101.19120.00001.18946.00101882.39
4952006.02.17 17:49close2460.101.19140.00001.1875-15.00101867.39
4962006.02.17 17:49close2450.101.19160.00001.1857-35.00101832.39
4972006.02.17 18:00buy2490.101.19060.00001.1930
4982006.02.17 18:24buy2500.101.18860.00001.1910
4992006.02.17 18:53t/p2500.101.19100.00001.191024.00101856.39
5002006.02.17 18:53close2490.101.19120.00001.19306.00101862.39
5012006.02.17 18:53buy2510.101.19160.00001.1940
5022006.02.17 19:20t/p2510.101.19400.00001.194024.00101886.39
5032006.02.17 19:30buy2520.101.19250.00001.1949
5042006.02.20 01:07t/p2520.101.19490.00001.194922.85101909.24
5052006.02.20 01:07buy2530.101.19540.00001.1978
5062006.02.20 09:45buy2540.101.19340.00001.1958
5072006.02.20 14:30sell2550.101.19360.00001.1912
5082006.02.21 04:13buy2560.101.19150.00001.1939
5092006.02.21 08:28t/p2550.101.19120.00001.191224.71101933.95
5102006.02.21 08:28sell2570.101.19090.00001.1885
5112006.02.21 16:07buy2580.201.18970.00001.1921
5122006.02.21 20:02t/p2580.201.19210.00001.192148.00101981.95
5132006.02.21 20:02close2560.101.19210.00001.19396.00101987.95
5142006.02.21 20:02close2540.101.19170.00001.1958-18.15101969.80
5152006.02.21 20:03close2530.101.19200.00001.1978-35.15101934.65
5162006.02.21 20:27sell2590.101.19280.00001.1904
5172006.02.22 09:52t/p2590.101.19040.00001.190424.71101959.36
5182006.02.22 09:52close2570.101.19040.00001.18855.71101965.06
5192006.02.22 12:00sell2600.101.18760.00001.1852
5202006.02.22 14:52sell2610.101.18950.00001.1871
5212006.02.22 18:23sell2620.101.19130.00001.1889
5222006.02.23 10:14sell2630.201.19310.00001.1907
5232006.02.23 11:22sell2640.401.19490.00001.1925
5242006.02.23 11:45buy2650.101.19480.00001.1972
5252006.02.23 15:46buy2660.101.19290.00001.1953
5262006.02.23 15:46t/p2640.401.19250.00001.192596.00102061.06
5272006.02.23 15:46close2630.201.19250.00001.190712.00102073.06
5282006.02.23 15:46close2620.101.19280.00001.1889-12.88102060.19
5292006.02.23 15:46close2610.101.19300.00001.1871-32.88102027.31
5302006.02.23 15:46close2600.101.19240.00001.1852-45.88101981.43
5312006.02.23 16:00sell2670.101.19190.00001.1895
5322006.02.23 16:21buy2680.101.19110.00001.1935
5332006.02.24 09:28t/p2670.101.18950.00001.189524.71102006.14
5342006.02.24 09:28buy2690.201.18920.00001.1916
5352006.02.24 09:30sell2700.101.18960.00001.1872
5362006.02.24 16:55buy2710.401.18720.00001.1896
5372006.02.24 16:55t/p2700.101.18720.00001.187224.00102030.14
5382006.02.24 16:55sell2720.101.18670.00001.1843
5392006.02.27 00:14buy2730.601.18540.00001.1878
5402006.02.27 00:21t/p2720.101.18430.00001.184324.71102054.85
5412006.02.27 00:21sell2740.101.18370.00001.1813
5422006.02.27 00:22buy2751.201.18340.00001.1858
5432006.02.27 02:59sell2760.101.18550.00001.1831
5442006.02.27 02:59t/p2751.201.18580.00001.1858288.00102342.85
5452006.02.27 02:59close2730.601.18580.00001.187824.00102366.85
5462006.02.27 02:59close2710.401.18570.00001.1896-64.60102302.24
5472006.02.27 02:59close2690.201.18560.00001.1916-74.30102227.94
5482006.02.27 02:59close2680.101.18550.00001.1935-58.30102169.64
5492006.02.27 02:59close2660.101.18560.00001.1953-75.30102094.34
5502006.02.27 02:59close2650.101.18590.00001.1972-91.30102003.04
5512006.02.27 05:47sell2770.101.18740.00001.1850
5522006.02.27 06:00buy2780.101.18740.00001.1898
5532006.02.27 07:53buy2790.101.18560.00001.1880
5542006.02.27 08:01t/p2770.101.18500.00001.185024.00102027.04
5552006.02.27 08:01close2760.101.18490.00001.18316.00102033.04
5562006.02.27 08:01close2740.101.18500.00001.1813-13.00102020.04
5572006.02.27 23:00sell2800.101.18430.00001.1819
5582006.02.28 01:56buy2810.101.18360.00001.1860
5592006.02.28 04:24t/p2810.101.18600.00001.186024.00102044.04
5602006.02.28 04:24close2790.101.18610.00001.18803.85102047.89
5612006.02.28 04:24sell2820.101.18610.00001.1837
5622006.02.28 04:24close2780.101.18580.00001.1898-17.15102030.74
5632006.02.28 11:13sell2830.101.18800.00001.1856
5642006.02.28 12:00buy2840.101.18910.00001.1915
5652006.02.28 16:02sell2850.201.18980.00001.1874
5662006.02.28 16:23t/p2840.101.19150.00001.191524.00102054.74
5672006.02.28 16:23buy2860.101.19220.00001.1946
5682006.02.28 16:23sell2870.401.19190.00001.1895
5692006.02.28 19:56sell2880.601.19380.00001.1914
5702006.03.01 01:38t/p2860.101.19460.00001.194622.85102077.59
5712006.03.01 05:00buy2890.101.19450.00001.1969
5722006.03.01 14:08sell2901.201.19590.00001.1935
5732006.03.01 15:24t/p2890.101.19690.00001.196924.00102101.59
5742006.03.01 15:24buy2910.101.19730.00001.1997
5752006.03.01 15:41buy2920.101.19550.00001.1979
5762006.03.01 16:09buy2930.101.19370.00001.1961
5772006.03.01 16:54t/p2901.201.19350.00001.1935288.00102389.59
5782006.03.01 16:54close2880.601.19340.00001.191428.24102417.83
5792006.03.01 16:55close2870.401.19330.00001.1895-53.17102364.66
5802006.03.01 16:55close2850.201.19330.00001.1874-68.59102296.08
5812006.03.01 16:55close2830.101.19320.00001.1856-51.29102244.79
5822006.03.01 16:55close2820.101.19310.00001.1837-69.29102175.49
5832006.03.01 16:55close2800.101.19300.00001.1819-85.59102089.91
5842006.03.01 17:33buy2940.201.19180.00001.1942
5852006.03.01 17:58buy2950.401.18990.00001.1923
5862006.03.01 19:46sell2960.101.19090.00001.1885
5872006.03.02 04:28t/p2950.401.19230.00001.192382.19102172.10
5882006.03.02 04:28close2940.201.19240.00001.19425.10102177.20
5892006.03.02 04:29close2930.101.19230.00001.1961-17.45102159.75
5902006.03.02 04:29close2920.101.19240.00001.1979-34.45102125.30
5912006.03.02 04:29close2910.101.19230.00001.1997-53.45102071.85
5922006.03.02 07:31sell2970.101.19270.00001.1903
5932006.03.02 10:24sell2980.101.19460.00001.1922
5942006.03.02 14:08t/p2980.101.19220.00001.192224.00102095.85
5952006.03.02 14:08close2970.101.19210.00001.19036.00102101.85
5962006.03.02 14:08close2960.101.19210.00001.1885-9.88102091.97
5972006.03.02 16:00buy2990.101.19580.00001.1982
5982006.03.02 16:04t/p2990.101.19820.00001.198224.00102115.97
5992006.03.02 16:04buy3000.101.19860.00001.2010
6002006.03.02 17:24t/p3000.101.20100.00001.201024.00102139.97
6012006.03.02 17:24buy3010.101.20130.00001.2037
6022006.03.02 21:25t/p3010.101.20370.00001.203724.00102163.97
6032006.03.02 21:25buy3020.101.20400.00001.2064
6042006.03.03 01:55buy3030.101.20200.00001.2044
6052006.03.03 15:20t/p3030.101.20440.00001.204424.00102187.97
6062006.03.03 15:20close3020.101.20450.00001.20643.85102191.82
6072006.03.03 16:00buy3040.101.20510.00001.2075
6082006.03.03 16:01buy3050.101.20280.00001.2052
6092006.03.03 16:06buy3060.101.20070.00001.2031
6102006.03.03 17:13t/p3060.101.20310.00001.203124.00102215.82
6112006.03.03 17:13close3050.101.20310.00001.20523.00102218.82
6122006.03.03 17:13close3040.101.20320.00001.2075-19.00102199.82
6132006.03.03 22:01buy3070.101.20390.00001.2063
6142006.03.06 00:13t/p3070.101.20630.00001.206322.85102222.67
6152006.03.06 00:13buy3080.101.20680.00001.2092
6162006.03.06 00:32t/p3080.101.20920.00001.209224.00102246.67
6172006.03.06 00:32buy3090.101.20950.00001.2119
6182006.03.06 01:12buy3100.101.20770.00001.2101
6192006.03.06 09:52buy3110.101.20580.00001.2082
6202006.03.06 11:38buy3120.201.20390.00001.2063
6212006.03.06 13:40buy3130.401.20200.00001.2044
6222006.03.06 14:15sell3140.101.20170.00001.1993
6232006.03.06 17:26buy3150.601.20000.00001.2024
6242006.03.06 18:56t/p3140.101.19930.00001.199324.00102270.67
6252006.03.06 18:56sell3160.101.19880.00001.1964
6262006.03.06 19:10sell3170.101.20060.00001.1982
6272006.03.07 05:53t/p3170.101.19820.00001.198224.71102295.38
6282006.03.07 05:53buy3181.201.19810.00001.2005
6292006.03.07 05:53close3160.101.19810.00001.19647.71102303.08
6302006.03.07 05:53buy3192.001.19620.00001.1986
6312006.03.07 06:00sell3200.101.19550.00001.1931
6322006.03.07 09:33t/p3200.101.19310.00001.193124.00102327.08
6332006.03.07 09:33sell3210.101.19280.00001.1904
6342006.03.07 12:53t/p3210.101.19040.00001.190424.00102351.08
6352006.03.07 12:53sell3220.101.19010.00001.1877
6362006.03.07 19:58t/p3220.101.18770.00001.187724.00102375.08
6372006.03.07 19:58sell3230.101.18730.00001.1849
6382006.03.08 00:07sell3240.101.18910.00001.1867
6392006.03.08 08:17sell3250.101.19100.00001.1886
6402006.03.08 10:52sell3260.201.19290.00001.1905
6412006.03.08 14:58t/p3260.201.19050.00001.190548.00102423.08
6422006.03.08 14:58close3250.101.19040.00001.18866.00102429.08
6432006.03.08 14:58close3240.101.19060.00001.1867-15.00102414.08
6442006.03.08 14:58close3230.101.19070.00001.1849-33.29102380.79
6452006.03.10 00:00sell3270.101.19040.00001.1880
6462006.03.10 08:30sell3280.101.19230.00001.1899
6472006.03.10 14:31t/p3280.101.18990.00001.189924.00102404.79
6482006.03.10 14:31close3270.101.18990.00001.18805.00102409.79
6492006.03.10 15:00sell3290.101.19050.00001.1881
6502006.03.10 15:20t/p3290.101.18810.00001.188124.00102433.79
6512006.03.10 15:20sell3300.101.18770.00001.1853
6522006.03.10 19:08sell3310.101.18960.00001.1872
6532006.03.10 20:27sell3320.101.19140.00001.1890
6542006.03.13 02:24sell3330.201.19320.00001.1908
6552006.03.13 08:36sell3340.401.19510.00001.1927
6562006.03.13 11:11t/p3340.401.19270.00001.192796.00102529.79
6572006.03.13 11:11close3330.201.19260.00001.190812.00102541.79
6582006.03.13 11:11close3320.101.19280.00001.1890-13.29102528.50
6592006.03.13 11:11close3310.101.19260.00001.1872-29.29102499.21
6602006.03.13 11:11close3300.101.19250.00001.1853-47.29102451.91
6612006.03.14 14:15sell3350.101.19450.00001.1921
6622006.03.14 14:30sell3360.101.19630.00001.1939
6632006.03.14 15:53sell3370.101.19820.00001.1958
6642006.03.14 15:54t/p3192.001.19860.00001.1986318.94102770.85
6652006.03.14 15:54close3181.201.19860.00001.2005-36.64102734.21
6662006.03.14 15:54close3150.601.19870.00001.2024-133.22102600.99
6672006.03.14 15:54close3130.401.19860.00001.2044-172.81102428.18
6682006.03.14 15:54close3120.201.19870.00001.2063-122.41102305.77
6692006.03.14 15:54close3110.101.19820.00001.2082-85.20102220.57
6702006.03.14 15:55close3100.101.19830.00001.2101-103.20102117.36
6712006.03.14 15:55close3090.101.19820.00001.2119-122.20101995.16
6722006.03.14 16:03sell3380.201.20000.00001.1976
6732006.03.14 16:45buy3390.101.20160.00001.2040
6742006.03.14 16:46sell3400.401.20190.00001.1995
6752006.03.15 09:31sell3410.601.20380.00001.2014
6762006.03.15 09:32t/p3390.101.20400.00001.204022.85102018.01
6772006.03.15 09:32buy3420.101.20440.00001.2068
6782006.03.15 10:03buy3430.101.20260.00001.2050
6792006.03.15 14:37t/p3410.601.20140.00001.2014144.00102162.01
6802006.03.15 14:37close3400.401.20140.00001.199522.83102184.84
6812006.03.15 14:37close3380.201.20140.00001.1976-26.59102158.25
6822006.03.15 14:37close3370.101.20150.00001.1958-32.29102125.96
6832006.03.15 14:37close3360.101.20140.00001.1939-50.29102075.67
6842006.03.15 14:37close3350.101.20170.00001.1921-71.29102004.38
6852006.03.15 15:12t/p3430.101.20500.00001.205024.00102028.38
6862006.03.15 15:12close3420.101.20500.00001.20686.00102034.38
6872006.03.15 18:33buy3440.101.20510.00001.2075
6882006.03.16 11:12t/p3440.101.20750.00001.207520.55102054.93
6892006.03.16 12:00buy3450.101.20780.00001.2102
6902006.03.16 14:31t/p3450.101.21020.00001.210224.00102078.93
6912006.03.16 14:31buy3460.101.21050.00001.2129
6922006.03.16 14:58t/p3460.101.21290.00001.212924.00102102.93
6932006.03.16 14:58buy3470.101.21380.00001.2162
6942006.03.16 17:06t/p3470.101.21620.00001.216224.00102126.93
6952006.03.16 17:06buy3480.101.21660.00001.2190
6962006.03.16 17:42buy3490.101.21480.00001.2172
6972006.03.16 18:17t/p3490.101.21720.00001.217224.00102150.93
6982006.03.16 18:17close3480.101.21720.00001.21906.00102156.93
6992006.03.16 18:18buy3500.101.21760.00001.2200
7002006.03.17 03:30buy3510.101.21580.00001.2182
7012006.03.17 10:48t/p3510.101.21820.00001.218224.00102180.93
7022006.03.17 10:48close3500.101.21820.00001.22004.85102185.78
7032006.03.17 15:00buy3520.101.21870.00001.2211
7042006.03.17 15:19buy3530.101.21690.00001.2193
7052006.03.17 16:01buy3540.101.21480.00001.2172
7062006.03.17 16:33t/p3540.101.21720.00001.217224.00102209.78
7072006.03.17 16:33close3530.101.21730.00001.21934.00102213.78
7082006.03.17 16:33close3520.101.21720.00001.2211-15.00102198.78
7092006.03.17 19:01buy3550.101.21900.00001.2214
7102006.03.20 01:26buy3560.101.21720.00001.2196
7112006.03.20 18:37buy3570.101.21530.00001.2177
7122006.03.20 19:30sell3580.101.21640.00001.2140
7132006.03.21 01:27t/p3580.101.21400.00001.214024.71102223.48
7142006.03.21 01:27buy3590.201.21340.00001.2158
7152006.03.21 01:27sell3600.101.21310.00001.2107
7162006.03.21 02:09sell3610.101.21490.00001.2125
7172006.03.21 05:31t/p3610.101.21250.00001.212524.00102247.48
7182006.03.21 05:31close3600.101.21240.00001.21077.00102254.48
7192006.03.21 05:31sell3620.101.21220.00001.2098
7202006.03.21 08:32sell3630.101.21410.00001.2117
7212006.03.21 14:30t/p3590.201.21580.00001.215848.00102302.48
7222006.03.21 14:30close3570.101.21600.00001.21775.85102308.33
7232006.03.21 14:30sell3640.101.21600.00001.2136
7242006.03.21 14:30close3560.101.21580.00001.2196-15.15102293.18
7252006.03.21 14:30close3550.101.21540.00001.2214-38.30102254.88
7262006.03.21 14:45t/p3640.101.21360.00001.213624.00102278.88
7272006.03.21 14:45close3630.101.21350.00001.21176.00102284.88
7282006.03.21 14:45close3620.101.21340.00001.2098-12.00102272.88
7292006.03.21 16:00sell3650.101.21160.00001.2092
7302006.03.21 16:53t/p3650.101.20920.00001.209224.00102296.88
7312006.03.21 17:00sell3660.101.20890.00001.2065
7322006.03.21 23:56sell3670.101.21070.00001.2083
7332006.03.22 04:38t/p3670.101.20830.00001.208324.71102321.59
7342006.03.22 04:38close3660.101.20830.00001.20656.71102328.30
7352006.03.22 11:00sell3680.101.20790.00001.2055
7362006.03.22 14:51sell3690.101.20980.00001.2074
7372006.03.22 17:15buy3700.101.20980.00001.2122
7382006.03.22 18:23buy3710.101.20790.00001.2103
7392006.03.22 19:07t/p3690.101.20740.00001.207424.00102352.30
7402006.03.22 19:07close3680.101.20730.00001.20556.00102358.30
7412006.03.22 21:00sell3720.101.20760.00001.2052
7422006.03.23 01:57buy3730.101.20590.00001.2083
7432006.03.23 04:32t/p3720.101.20520.00001.205226.12102384.42
7442006.03.23 04:32sell3740.101.20480.00001.2024
7452006.03.23 08:19sell3750.101.20670.00001.2043
7462006.03.23 16:01t/p3750.101.20430.00001.204324.00102408.42
7472006.03.23 16:01close3740.101.20420.00001.20246.00102414.42
7482006.03.23 16:02buy3760.201.20410.00001.2065
7492006.03.23 16:13buy3770.401.20220.00001.2046
7502006.03.23 16:26buy3780.601.20040.00001.2028
7512006.03.23 16:29buy3791.201.19840.00001.2008
7522006.03.23 17:00sell3800.101.19820.00001.1958
7532006.03.23 20:05buy3812.001.19650.00001.1989
7542006.03.23 20:19t/p3800.101.19580.00001.195824.00102438.42
7552006.03.23 20:19sell3820.101.19540.00001.1930
7562006.03.23 22:02sell3830.101.19720.00001.1948
7572006.03.24 16:00t/p3812.001.19890.00001.1989456.99102895.41
7582006.03.24 16:00close3791.201.19900.00001.200858.19102953.60
7592006.03.24 16:00sell3840.101.19900.00001.1966
7602006.03.24 16:00close3780.601.19900.00001.2028-90.90102862.70
7612006.03.24 16:00close3770.401.19800.00001.2046-172.60102690.10
7622006.03.24 16:00close3760.201.19780.00001.2065-128.30102561.80
7632006.03.24 16:00close3730.101.19770.00001.2083-83.15102478.65
7642006.03.24 16:00close3710.101.19700.00001.2103-113.60102365.05
7652006.03.24 16:00close3700.101.19770.00001.2122-125.60102239.44
7662006.03.24 16:06sell3850.201.20090.00001.1985
7672006.03.24 17:29sell3860.401.20270.00001.2003
7682006.03.24 17:45buy3870.101.20320.00001.2056
7692006.03.27 05:23sell3880.601.20460.00001.2022
7702006.03.27 05:33t/p3870.101.20560.00001.205622.85102262.29
7712006.03.27 05:45buy3890.101.20510.00001.2075
7722006.03.27 11:16buy3900.101.20330.00001.2057
7732006.03.27 17:56t/p3880.601.20220.00001.2022144.00102406.29
7742006.03.27 17:56close3860.401.20220.00001.200322.83102429.12
7752006.03.27 17:56close3850.201.20240.00001.1985-28.59102400.54
7762006.03.27 17:57close3840.101.20230.00001.1966-32.29102368.25
7772006.03.27 17:57close3830.101.20230.00001.1948-49.59102318.66
7782006.03.27 17:57close3820.101.20240.00001.1930-68.59102250.08
7792006.03.27 18:06buy3910.101.20120.00001.2036
7802006.03.28 00:00sell3920.101.20130.00001.1989
7812006.03.28 10:00sell3930.101.20330.00001.2009
7822006.03.28 10:00t/p3910.101.20360.00001.203622.85102272.93
7832006.03.28 10:00close3900.101.20380.00001.20573.85102276.78
7842006.03.28 10:00close3890.101.20410.00001.2075-11.15102265.62
7852006.03.28 10:01sell3940.101.20550.00001.2031
7862006.03.28 10:15buy3950.101.20640.00001.2088
7872006.03.28 10:23sell3960.201.20730.00001.2049
7882006.03.28 14:04t/p3950.101.20880.00001.208824.00102289.62
7892006.03.28 14:04buy3970.101.20920.00001.2116
7902006.03.28 14:04sell3980.401.20910.00001.2067
7912006.03.28 17:08buy3990.101.20730.00001.2097
7922006.03.28 17:19t/p3980.401.20670.00001.206796.00102385.62
7932006.03.28 17:19close3960.201.20660.00001.204914.00102399.62
7942006.03.28 17:19close3940.101.20690.00001.2031-14.00102385.62
7952006.03.28 17:19close3930.101.20740.00001.2009-41.00102344.62
7962006.03.28 17:19close3920.101.20720.00001.1989-59.00102285.62
7972006.03.28 17:30sell4000.101.20630.00001.2039
7982006.03.28 18:41sell4010.101.20820.00001.2058
7992006.03.28 21:17t/p4010.101.20580.00001.205824.00102309.62
8002006.03.28 21:17buy4020.101.20530.00001.2077
8012006.03.28 21:17close4000.101.20530.00001.203910.00102319.62
8022006.03.28 21:21buy4030.201.20310.00001.2055
8032006.03.28 21:23buy4040.401.20130.00001.2037
8042006.03.28 22:45sell4050.101.20100.00001.1986
8052006.03.29 09:58buy4060.601.19920.00001.2016
8062006.03.29 09:58t/p4050.101.19860.00001.198624.71102344.33
8072006.03.29 09:58sell4070.101.19820.00001.1958
8082006.03.29 10:28sell4080.101.20020.00001.1978
8092006.03.29 12:23t/p4060.601.20160.00001.2016144.00102488.33
8102006.03.29 12:23close4040.401.20170.00001.203711.40102499.73
8112006.03.29 12:24close4030.201.20160.00001.2055-32.30102467.43
8122006.03.29 12:24close4020.101.20170.00001.2077-37.15102430.28
8132006.03.29 12:24close3990.101.20160.00001.2097-58.15102372.13
8142006.03.29 12:25close3970.101.20150.00001.2116-78.15102293.98
8152006.03.29 12:32sell4090.101.20210.00001.1997
8162006.03.29 16:24t/p4090.101.19970.00001.199724.00102317.98
8172006.03.29 16:24close4080.101.19970.00001.19785.00102322.98
8182006.03.29 16:24close4070.101.19960.00001.1958-14.00102308.98
8192006.03.30 00:00buy4100.101.20240.00001.2048
8202006.03.30 03:59t/p4100.101.20480.00001.204824.00102332.98
8212006.03.30 03:59buy4110.101.20530.00001.2077
8222006.03.30 07:25t/p4110.101.20770.00001.207724.00102356.98
8232006.03.30 07:25buy4120.101.20830.00001.2107
8242006.03.30 07:52buy4130.101.20640.00001.2088
8252006.03.30 13:33t/p4130.101.20880.00001.208824.00102380.98
8262006.03.30 13:33close4120.101.20880.00001.21075.00102385.98
8272006.03.30 14:00buy4140.101.20940.00001.2118
8282006.03.30 15:46buy4150.101.20750.00001.2099
8292006.03.30 16:27t/p4150.101.20990.00001.209924.00102409.98
8302006.03.30 16:27close4140.101.20990.00001.21185.00102414.98
8312006.03.30 17:00buy4160.101.21410.00001.2165
8322006.03.30 17:52buy4170.101.21210.00001.2145
8332006.03.30 20:36t/p4170.101.21450.00001.214524.00102438.98
8342006.03.30 20:36close4160.101.21450.00001.21654.00102442.98
8352006.03.30 20:36buy4180.101.21490.00001.2173
8362006.03.31 03:12t/p4180.101.21730.00001.217322.85102465.83
8372006.03.31 03:12buy4190.101.21760.00001.2200
8382006.03.31 06:11buy4200.101.21580.00001.2182
8392006.03.31 08:47buy4210.101.21390.00001.2163
8402006.03.31 10:45buy4220.201.21200.00001.2144
8412006.03.31 11:45sell4230.101.21070.00001.2083
8422006.03.31 12:03buy4240.401.21010.00001.2125
8432006.03.31 15:33t/p4240.401.21250.00001.212596.00102561.83
8442006.03.31 15:33close4220.201.21280.00001.214416.00102577.83
8452006.03.31 15:33sell4250.101.21280.00001.2104
8462006.03.31 15:33close4210.101.21290.00001.2163-10.00102567.83
8472006.03.31 15:33close4200.101.21250.00001.2182-33.00102534.83
8482006.03.31 15:34close4190.101.21260.00001.2200-50.00102484.83
8492006.03.31 15:47t/p4250.101.21040.00001.210424.00102508.83
8502006.03.31 15:47close4230.101.21040.00001.20833.00102511.83
8512006.04.03 03:00sell4260.101.20940.00001.2070
8522006.04.03 05:01t/p4260.101.20700.00001.207024.00102535.83
8532006.04.03 05:01sell4270.101.20670.00001.2043
8542006.04.03 05:01sell4280.101.20880.00001.2064
8552006.04.03 05:02t/p4280.101.20640.00001.206424.00102559.83
8562006.04.03 05:02close4270.101.20640.00001.20433.00102562.83
8572006.04.03 05:02sell4290.101.20610.00001.2037
8582006.04.03 06:43t/p4290.101.20370.00001.203724.00102586.83
8592006.04.03 06:43sell4300.101.20320.00001.2008
8602006.04.03 07:18sell4310.101.20500.00001.2026
8612006.04.03 13:11sell4320.101.20690.00001.2045
8622006.04.03 16:27sell4330.201.20890.00001.2065
8632006.04.03 16:41sell4340.401.21070.00001.2083
8642006.04.03 17:15sell4350.601.21270.00001.2103
8652006.04.03 17:45buy4360.101.21360.00001.2160
8662006.04.03 20:42sell4371.201.21450.00001.2121
8672006.04.04 09:00t/p4371.201.21210.00001.2121296.49102883.32
8682006.04.04 09:00close4350.601.21210.00001.210340.24102923.56
8692006.04.04 09:00close4340.401.21210.00001.2083-53.17102870.39
8702006.04.04 09:00close4330.201.21230.00001.2065-66.59102803.81
8712006.04.04 09:01close4320.101.21220.00001.2045-52.29102751.51
8722006.04.04 09:01close4310.101.21250.00001.2026-74.29102677.22
8732006.04.04 09:01close4300.101.21240.00001.2008-91.29102585.93
8742006.04.04 09:59t/p4360.101.21600.00001.216022.85102608.78
8752006.04.04 13:00buy4380.101.21680.00001.2192
8762006.04.04 14:03t/p4380.101.21920.00001.219224.00102632.78
8772006.04.04 14:03buy4390.101.21960.00001.2220
8782006.04.04 14:05t/p4390.101.22200.00001.222024.00102656.78
8792006.04.04 14:05buy4400.101.22250.00001.2249
8802006.04.04 14:29t/p4400.101.22490.00001.224924.00102680.78
8812006.04.04 14:29buy4410.101.22530.00001.2277
8822006.04.04 14:46buy4420.101.22350.00001.2259
8832006.04.04 15:44t/p4420.101.22590.00001.225924.00102704.78
8842006.04.04 15:44close4410.101.22600.00001.22777.00102711.78
8852006.04.04 15:44buy4430.101.22630.00001.2287
8862006.04.05 14:35t/p4430.101.22870.00001.228722.85102734.63
8872006.04.05 16:00buy4440.101.22930.00001.2317
8882006.04.05 16:06buy4450.101.22740.00001.2298
8892006.04.05 19:53t/p4450.101.22980.00001.229824.00102758.63
8902006.04.05 19:53close4440.101.22990.00001.23176.00102764.63
8912006.04.05 20:00buy4460.101.22980.00001.2322
8922006.04.06 02:05buy4470.101.22800.00001.2304
8932006.04.06 09:24t/p4470.101.23040.00001.230424.00102788.63
8942006.04.06 09:24close4460.101.23060.00001.23224.55102793.18
8952006.04.06 10:00buy4480.101.22940.00001.2318
8962006.04.06 10:58t/p4480.101.23180.00001.231824.00102817.18
8972006.04.06 10:58buy4490.101.23210.00001.2345
8982006.04.06 14:20buy4500.101.23020.00001.2326
8992006.04.06 14:41buy4510.101.22820.00001.2306
9002006.04.06 14:46buy4520.201.22590.00001.2283
9012006.04.06 14:47buy4530.401.22400.00001.2264
9022006.04.06 14:56buy4540.601.22220.00001.2246
9032006.04.06 15:00t/p4540.601.22460.00001.2246144.00102961.18
9042006.04.06 15:00close4530.401.22460.00001.226424.00102985.18
9052006.04.06 15:00close4520.201.22480.00001.2283-22.00102963.18
9062006.04.06 15:00close4510.101.22470.00001.2306-35.00102928.18
9072006.04.06 15:00close4500.101.22480.00001.2326-54.00102874.18
9082006.04.06 15:00close4490.101.22470.00001.2345-74.00102800.18
9092006.04.06 16:00sell4550.101.22140.00001.2190
9102006.04.06 16:30sell4560.101.22330.00001.2209
9112006.04.06 18:16t/p4560.101.22090.00001.220924.00102824.18
9122006.04.06 18:16close4550.101.22080.00001.21906.00102830.18
9132006.04.06 18:16sell4570.101.22070.00001.2183
9142006.04.06 18:56sell4580.101.22260.00001.2202
9152006.04.07 01:52t/p4580.101.22020.00001.220224.71102854.88
9162006.04.07 01:52close4570.101.22010.00001.21836.71102861.59
9172006.04.07 01:52sell4590.101.21990.00001.2175
9182006.04.07 09:16t/p4590.101.21750.00001.217524.00102885.59
9192006.04.07 10:00sell4600.101.21830.00001.2159
9202006.04.07 12:17sell4610.101.22020.00001.2178
9212006.04.07 13:31t/p4610.101.21780.00001.217824.00102909.59
9222006.04.07 13:31close4600.101.21770.00001.21596.00102915.59
9232006.04.07 16:45sell4620.101.21240.00001.2100
9242006.04.07 21:04t/p4620.101.21000.00001.210024.00102939.59
9252006.04.07 21:04sell4630.101.20940.00001.2070
9262006.04.10 00:15sell4640.101.21140.00001.2090
9272006.04.10 17:40t/p4640.101.20900.00001.209024.00102963.59
9282006.04.10 17:40close4630.101.20890.00001.20705.71102969.30
9292006.04.10 18:00sell4650.101.20880.00001.2064
9302006.04.10 22:03sell4660.101.21060.00001.2082
9312006.04.11 07:34sell4670.101.21250.00001.2101
9322006.04.11 10:45buy4680.101.21290.00001.2153
9332006.04.11 12:19buy4690.101.21100.00001.2134
9342006.04.11 14:20t/p4670.101.21010.00001.210124.00102993.30
9352006.04.11 14:20close4660.101.21000.00001.20826.71103000.01
9362006.04.11 14:20close4650.101.20990.00001.2064-10.29102989.71
9372006.04.11 15:54t/p4690.101.21340.00001.213424.00103013.71
9382006.04.11 15:54close4680.101.21350.00001.21536.00103019.71
9392006.04.11 19:00buy4700.101.21340.00001.2158
9402006.04.12 01:54t/p4700.101.21580.00001.215822.85103042.56
9412006.04.12 01:54buy4710.101.21610.00001.2185
9422006.04.12 08:13buy4720.101.21430.00001.2167
9432006.04.12 14:28buy4730.101.21240.00001.2148
9442006.04.12 14:30buy4740.201.21040.00001.2128
9452006.04.12 14:36buy4750.401.20840.00001.2108
9462006.04.12 15:25t/p4750.401.21080.00001.210896.00103138.56
9472006.04.12 15:25close4740.201.21080.00001.21288.00103146.56
9482006.04.12 15:25close4730.101.21090.00001.2148-15.00103131.56
9492006.04.12 15:25close4720.101.21060.00001.2167-37.00103094.56
9502006.04.12 15:26close4710.101.21050.00001.2185-56.00103038.56
9512006.04.12 16:00sell4760.101.21140.00001.2090
9522006.04.13 14:00t/p4760.101.20900.00001.209026.12103064.69
9532006.04.13 14:00sell4770.101.20860.00001.2062
9542006.04.13 14:32sell4780.101.21050.00001.2081
9552006.04.13 14:57t/p4780.101.20810.00001.208124.00103088.69
9562006.04.13 14:57close4770.101.20790.00001.20627.00103095.69
9572006.04.13 14:57sell4790.101.20830.00001.2059
9582006.04.13 16:07sell4800.101.21020.00001.2078
9592006.04.17 00:00sell4810.101.21200.00001.2096
9602006.04.17 02:05sell4820.201.21390.00001.2115
9612006.04.17 02:14sell4830.401.21570.00001.2133
9622006.04.17 03:05sell4840.601.21760.00001.2152
9632006.04.17 03:27sell4851.201.21940.00001.2170
9642006.04.17 03:30buy4860.101.21960.00001.2220
9652006.04.17 07:37buy4870.101.21780.00001.2202
9662006.04.17 10:34t/p4851.201.21700.00001.2170288.00103383.69
9672006.04.17 10:34close4840.601.21700.00001.215236.00103419.69
9682006.04.17 10:34close4830.401.21710.00001.2133-56.00103363.69
9692006.04.17 10:34close4820.201.21710.00001.2115-64.00103299.69
9702006.04.17 10:34close4810.101.21700.00001.2096-50.00103249.69
9712006.04.17 10:34close4800.101.21690.00001.2078-65.59103184.10
9722006.04.17 10:34close4790.101.21690.00001.2059-84.59103099.52
9732006.04.17 13:41t/p4870.101.22020.00001.220224.00103123.52
9742006.04.17 13:41close4860.101.22050.00001.22209.00103132.52
9752006.04.17 15:00buy4880.101.22550.00001.2279
9762006.04.17 15:00buy4890.101.22360.00001.2260
9772006.04.17 15:03buy4900.101.22180.00001.2242
9782006.04.17 15:26t/p4900.101.22420.00001.224224.00103156.52
9792006.04.17 15:26close4890.101.22420.00001.22606.00103162.52
9802006.04.17 15:26close4880.101.22400.00001.2279-15.00103147.52
9812006.04.17 15:26buy4910.101.22440.00001.2268
9822006.04.17 15:50buy4920.101.22260.00001.2250
9832006.04.17 16:31t/p4920.101.22500.00001.225024.00103171.52
9842006.04.17 16:31close4910.101.22520.00001.22688.00103179.52
9852006.04.17 16:31buy4930.101.22490.00001.2273
9862006.04.17 16:46t/p4930.101.22730.00001.227324.00103203.52
9872006.04.17 16:46buy4940.101.22760.00001.2300
9882006.04.17 21:00buy4950.101.22570.00001.2281
9892006.04.18 08:59buy4960.101.22380.00001.2262
9902006.04.18 11:28t/p4960.101.22620.00001.226224.00103227.52
9912006.04.18 11:28close4950.101.22630.00001.22814.85103232.37
9922006.04.18 11:29close4940.101.22640.00001.2300-13.15103219.22
9932006.04.18 15:00buy4970.101.22960.00001.2320
9942006.04.18 15:13buy4980.101.22780.00001.2302
9952006.04.18 20:02t/p4980.101.23020.00001.230224.00103243.22
9962006.04.18 20:02close4970.101.23030.00001.23207.00103250.22
9972006.04.18 20:02buy4990.101.23050.00001.2329
9982006.04.18 22:50t/p4990.101.23290.00001.232924.00103274.22
9992006.04.18 22:50buy5000.101.23340.00001.2358
10002006.04.18 22:51t/p5000.101.23580.00001.235824.00103298.22
10012006.04.18 22:51buy5010.101.23620.00001.2386
10022006.04.18 22:58buy5020.101.23430.00001.2367
10032006.04.18 23:58t/p5020.101.23670.00001.236724.00103322.22
10042006.04.18 23:58close5010.101.23670.00001.23865.00103327.22
10052006.04.18 23:58buy5030.101.23670.00001.2391
10062006.04.19 03:39buy5040.101.23490.00001.2373
10072006.04.19 14:30sell5050.101.23420.00001.2318
10082006.04.19 14:30t/p5050.101.23180.00001.231824.00103351.22
10092006.04.19 14:30buy5060.101.23140.00001.2338
10102006.04.19 14:30sell5070.101.23110.00001.2287
10112006.04.19 14:30sell5080.101.23320.00001.2308
10122006.04.19 14:30t/p5060.101.23380.00001.233824.00103375.22
10132006.04.19 14:30close5040.101.23420.00001.2373-7.00103368.22
10142006.04.19 14:30close5030.101.23420.00001.2391-26.15103342.06
10152006.04.19 14:31t/p5080.101.23080.00001.230824.00103366.06
10162006.04.19 14:31close5070.101.23060.00001.22875.00103371.06
10172006.04.19 14:31sell5090.101.23210.00001.2297
10182006.04.19 15:01t/p5090.101.22970.00001.229724.00103395.06
10192006.04.19 19:00buy5100.101.23800.00001.2404
10202006.04.20 02:20buy5110.101.23610.00001.2385
10212006.04.20 08:26buy5120.101.23430.00001.2367
10222006.04.20 12:44buy5130.201.23250.00001.2349
10232006.04.20 16:00sell5140.101.23220.00001.2298
10242006.04.20 16:06buy5150.401.23060.00001.2330
10252006.04.20 16:50t/p5140.101.22980.00001.229824.00103419.06
10262006.04.20 16:50sell5160.101.22940.00001.2270
10272006.04.20 16:56sell5170.101.23130.00001.2289
10282006.04.20 17:13t/p5150.401.23300.00001.233096.00103515.06
10292006.04.20 17:13close5130.201.23300.00001.234910.00103525.06
10302006.04.20 17:13close5120.101.23300.00001.2367-13.00103512.06
10312006.04.20 17:13close5110.101.23290.00001.2385-32.00103480.06
10322006.04.20 17:13close5100.101.23280.00001.2404-55.45103424.61
10332006.04.21 01:50t/p5170.101.22890.00001.228924.71103449.32
10342006.04.21 01:50close5160.101.22830.00001.227011.71103461.03
10352006.04.21 02:00sell5180.101.22980.00001.2274
10362006.04.21 04:42sell5190.101.23160.00001.2292
10372006.04.21 08:10t/p5190.101.22920.00001.229224.00103485.03
10382006.04.21 08:10close5180.101.22910.00001.22747.00103492.03
10392006.04.21 09:00sell5200.101.22890.00001.2265
10402006.04.21 10:03sell5210.101.23100.00001.2286
10412006.04.21 10:08sell5220.101.23320.00001.2308
10422006.04.21 12:45buy5230.101.23280.00001.2352
10432006.04.21 13:06t/p5220.101.23080.00001.230824.00103516.03
10442006.04.21 13:06buy5240.101.23060.00001.2330
10452006.04.21 13:06close5210.101.23060.00001.22864.00103520.03
10462006.04.21 13:06close5200.101.23070.00001.2265-18.00103502.03
10472006.04.21 14:25t/p5240.101.23300.00001.233024.00103526.03
10482006.04.21 14:25close5230.101.23310.00001.23523.00103529.03
10492006.04.24 00:00buy5250.101.23430.00001.2367
10502006.04.24 00:00t/p5250.101.23670.00001.236724.00103553.03
10512006.04.24 00:00buy5260.101.23730.00001.2397
10522006.04.24 02:31buy5270.101.23540.00001.2378
10532006.04.24 08:44t/p5270.101.23780.00001.237824.00103577.03
10542006.04.24 08:44close5260.101.23790.00001.23976.00103583.03
10552006.04.24 09:00buy5280.101.23860.00001.2410
10562006.04.24 11:30buy5290.101.23660.00001.2390
10572006.04.24 16:01buy5300.101.23460.00001.2370
10582006.04.24 17:09t/p5300.101.23700.00001.237024.00103607.03
10592006.04.24 17:09close5290.101.23700.00001.23904.00103611.03
10602006.04.24 17:09close5280.101.23690.00001.2410-17.00103594.03
10612006.04.24 20:00buy5310.101.24040.00001.2428
10622006.04.24 23:52buy5320.101.23860.00001.2410
10632006.04.25 10:05t/p5320.101.24100.00001.241022.85103616.88
10642006.04.25 10:05close5310.101.24130.00001.24287.85103624.73
10652006.04.25 10:05buy5330.101.24130.00001.2437
10662006.04.25 10:11buy5340.101.23920.00001.2416
10672006.04.25 14:09t/p5340.101.24160.00001.241624.00103648.73
10682006.04.25 14:09close5330.101.24170.00001.24374.00103652.73
10692006.04.25 14:09buy5350.101.24250.00001.2449
10702006.04.25 16:00buy5360.101.24070.00001.2431
10712006.04.25 16:00buy5370.101.23840.00001.2408
10722006.04.25 16:03t/p5370.101.24080.00001.240824.00103676.73
10732006.04.25 16:03close5360.101.24110.00001.24314.00103680.73
10742006.04.25 16:03close5350.101.24110.00001.2449-14.00103666.73
10752006.04.25 16:03buy5380.101.24130.00001.2437
10762006.04.25 16:07buy5390.101.23950.00001.2419
10772006.04.25 16:09buy5400.101.23760.00001.2400
10782006.04.25 16:49t/p5400.101.24000.00001.240024.00103690.73
10792006.04.25 16:49close5390.101.24010.00001.24196.00103696.73
10802006.04.25 16:50close5380.101.24020.00001.2437-11.00103685.73
10812006.04.25 16:50buy5410.101.24010.00001.2425
10822006.04.25 20:44t/p5410.101.24250.00001.242524.00103709.73
10832006.04.25 21:00buy5420.101.24360.00001.2460
10842006.04.26 05:51buy5430.101.24170.00001.2441
10852006.04.26 10:02buy5440.101.23990.00001.2423
10862006.04.26 13:58t/p5440.101.24230.00001.242324.00103733.73
10872006.04.26 13:58close5430.101.24230.00001.24416.00103739.73
10882006.04.26 13:58close5420.101.24240.00001.2460-13.15103726.58
10892006.04.26 16:00buy5450.101.24380.00001.2462
10902006.04.26 17:59t/p5450.101.24620.00001.246224.00103750.58
10912006.04.26 17:59buy5460.101.24670.00001.2491
10922006.04.26 19:24buy5470.101.24480.00001.2472
10932006.04.27 10:00sell5480.101.24310.00001.2407
10942006.04.27 11:39buy5490.101.24300.00001.2454
10952006.04.27 13:45buy5500.201.24110.00001.2435
10962006.04.27 13:53t/p5480.101.24070.00001.240724.00103774.58
10972006.04.27 14:00sell5510.101.24130.00001.2389
10982006.04.27 15:08sell5520.101.24310.00001.2407
10992006.04.27 15:28t/p5500.201.24350.00001.243548.00103822.58
11002006.04.27 15:28close5490.101.24360.00001.24546.00103828.58
11012006.04.27 15:28close5470.101.24350.00001.2472-16.45103812.13
11022006.04.27 15:29close5460.101.24360.00001.2491-34.45103777.67
11032006.04.27 16:00sell5530.101.24530.00001.2429
11042006.04.27 16:00t/p5530.101.24290.00001.242924.00103801.67
11052006.04.27 16:00close5520.101.24290.00001.24072.00103803.67
11062006.04.27 16:00close5510.101.24620.00001.2389-49.00103754.67
11072006.04.27 16:01sell5540.101.24640.00001.2440
11082006.04.27 16:08sell5550.101.24830.00001.2459
11092006.04.27 16:27sell5560.101.25010.00001.2477
11102006.04.27 16:30sell5570.201.25200.00001.2496
11112006.04.27 16:45buy5580.101.25280.00001.2552
11122006.04.27 16:46sell5590.401.25380.00001.2514
11132006.04.27 17:52t/p5590.401.25140.00001.251496.00103850.67
11142006.04.27 17:52buy5600.101.25070.00001.2531
11152006.04.27 17:52close5570.201.25070.00001.249626.00103876.67
11162006.04.27 17:52close5560.101.25100.00001.2477-9.00103867.67
11172006.04.27 17:52close5550.101.25140.00001.2459-31.00103836.67
11182006.04.27 17:52close5540.101.25160.00001.2440-52.00103784.67
11192006.04.27 17:52t/p5600.101.25310.00001.253124.00103808.67
11202006.04.27 17:52close5580.101.25350.00001.25527.00103815.67
11212006.04.27 17:52buy5610.101.25260.00001.2550
11222006.04.27 17:52buy5620.101.25070.00001.2531
11232006.04.27 17:53buy5630.101.24670.00001.2491
11242006.04.27 17:53t/p5630.101.24910.00001.249124.00103839.67
11252006.04.27 18:01t/p5620.101.25310.00001.253124.00103863.67
11262006.04.27 18:01close5610.101.25350.00001.25509.00103872.67
11272006.04.27 18:01buy5640.101.25380.00001.2562
11282006.04.28 10:37t/p5640.101.25620.00001.256222.85103895.52
11292006.04.28 11:00buy5650.101.25620.00001.2586
11302006.04.28 12:15buy5660.101.25440.00001.2568
11312006.04.28 15:42t/p5660.101.25680.00001.256824.00103919.52
11322006.04.28 15:42close5650.101.25690.00001.25867.00103926.52
11332006.04.28 17:00buy5670.101.25970.00001.2621
11342006.04.28 17:06t/p5670.101.26210.00001.262124.00103950.52
11352006.04.28 17:06buy5680.101.26280.00001.2652
11362006.04.28 17:06buy5690.101.26100.00001.2634
11372006.04.28 22:14t/p5690.101.26340.00001.263424.00103974.52
11382006.04.28 22:14close5680.101.26350.00001.26527.00103981.52
11392006.04.28 22:14buy5700.101.26400.00001.2664
11402006.05.01 01:09buy5710.101.26220.00001.2646
11412006.05.01 14:41t/p5710.101.26460.00001.264624.00104005.52
11422006.05.01 14:41close5700.101.26460.00001.26644.85104010.37
11432006.05.01 15:00buy5720.101.26700.00001.2694
11442006.05.01 16:00buy5730.101.26520.00001.2676
11452006.05.01 16:12buy5740.101.26320.00001.2656
11462006.05.01 16:28t/p5740.101.26560.00001.265624.00104034.37
11472006.05.01 16:28close5730.101.26560.00001.26764.00104038.37
11482006.05.01 16:28close5720.101.26580.00001.2694-12.00104026.37
11492006.05.01 16:28buy5750.101.26600.00001.2684
11502006.05.01 16:46buy5760.101.26410.00001.2665
11512006.05.01 16:54buy5770.101.26230.00001.2647
11522006.05.01 17:41buy5780.201.26050.00001.2629
11532006.05.01 19:15sell5790.101.26180.00001.2594
11542006.05.01 21:17t/p5790.101.25940.00001.259424.00104050.37
11552006.05.01 21:19buy5800.401.25820.00001.2606
11562006.05.01 21:43buy5810.601.25620.00001.2586
11572006.05.01 21:56t/p5810.601.25860.00001.2586144.00104194.37
11582006.05.01 21:56close5800.401.25870.00001.260620.00104214.37
11592006.05.01 21:56close5780.201.25840.00001.2629-42.00104172.37
11602006.05.01 21:57close5770.101.25830.00001.2647-40.00104132.37
11612006.05.01 21:57close5760.101.25810.00001.2665-60.00104072.37
11622006.05.01 21:57close5750.101.25820.00001.2684-78.00103994.37
11632006.05.02 00:45sell5820.101.25740.00001.2550
11642006.05.02 09:37sell5830.101.25930.00001.2569
11652006.05.02 10:40sell5840.101.26110.00001.2587
11662006.05.02 10:41sell5850.201.26330.00001.2609
11672006.05.02 12:06sell5860.401.26520.00001.2628
11682006.05.02 12:15buy5870.101.26660.00001.2690
11692006.05.02 12:31buy5880.101.26470.00001.2671
11702006.05.02 13:07buy5890.101.26290.00001.2653
11712006.05.02 13:08t/p5860.401.26280.00001.262896.00104090.37
11722006.05.02 13:08close5850.201.26280.00001.260910.00104100.37
11732006.05.02 13:08close5840.101.26290.00001.2587-18.00104082.37
11742006.05.02 13:09close5830.101.26300.00001.2569-37.00104045.37
11752006.05.02 13:09close5820.101.26320.00001.2550-58.00103987.37
11762006.05.02 16:37t/p5890.101.26530.00001.265324.00104011.37
11772006.05.02 16:37close5880.101.26530.00001.26716.00104017.37
11782006.05.02 16:37close5870.101.26460.00001.2690-20.00103997.37
11792006.05.02 16:38buy5900.101.26480.00001.2672
11802006.05.02 18:06buy5910.101.26290.00001.2653
11812006.05.02 18:59buy5920.101.26090.00001.2633
11822006.05.03 03:29t/p5920.101.26330.00001.263322.85104020.22
11832006.05.03 03:29close5910.101.26340.00001.26533.85104024.07
11842006.05.03 03:29close5900.101.26340.00001.2672-15.15104008.92
11852006.05.03 05:00buy5930.101.26480.00001.2672
11862006.05.03 09:51buy5940.101.26300.00001.2654
11872006.05.03 12:15sell5950.101.26330.00001.2609
11882006.05.03 15:54buy5960.101.26110.00001.2635
11892006.05.03 16:00t/p5950.101.26090.00001.260924.00104032.92
11902006.05.03 16:41buy5970.201.25920.00001.2616
11912006.05.03 17:03t/p5970.201.26160.00001.261648.00104080.92
11922006.05.03 17:03close5960.101.26200.00001.26359.00104089.92
11932006.05.03 17:03close5940.101.26180.00001.2654-12.00104077.92
11942006.05.03 17:03close5930.101.26210.00001.2672-27.00104050.92
11952006.05.03 19:00buy5980.101.26410.00001.2665
11962006.05.03 20:02buy5990.101.26230.00001.2647
11972006.05.04 08:27buy6000.101.26050.00001.2629
11982006.05.04 09:10buy6010.201.25870.00001.2611
11992006.05.04 12:00sell6020.101.25940.00001.2570
12002006.05.04 14:33t/p6010.201.26110.00001.261148.00104098.92
12012006.05.04 14:33close6000.101.26140.00001.26299.00104107.92
12022006.05.04 14:33sell6030.101.26140.00001.2590
12032006.05.04 14:33close5990.101.26230.00001.2647-3.45104104.47
12042006.05.04 14:33close5980.101.26200.00001.2665-24.45104080.02
12052006.05.04 14:34sell6040.101.26330.00001.2609
12062006.05.04 14:55t/p6040.101.26090.00001.260924.00104104.02
12072006.05.04 14:55close6030.101.26080.00001.25906.00104110.02
12082006.05.04 14:55close6020.101.26100.00001.2570-16.00104094.02
12092006.05.04 14:55sell6050.101.26080.00001.2584
12102006.05.04 15:04sell6060.101.26280.00001.2604
12112006.05.04 15:58sell6070.101.26460.00001.2622
12122006.05.04 16:00buy6080.101.26460.00001.2670
12132006.05.04 16:07sell6090.201.26650.00001.2641
12142006.05.04 16:18t/p6080.101.26700.00001.267024.00104118.02
12152006.05.04 16:18buy6100.101.26750.00001.2699
12162006.05.04 16:21sell6110.401.26840.00001.2660
12172006.05.04 18:13t/p6110.401.26600.00001.266096.00104214.02
12182006.05.04 18:13close6090.201.26570.00001.264116.00104230.02
12192006.05.04 18:13close6070.101.26730.00001.2622-27.00104203.02
12202006.05.04 18:14close6060.101.26740.00001.2604-46.00104157.02
12212006.05.04 18:14close6050.101.26750.00001.2584-67.00104090.02
12222006.05.04 20:10t/p6100.101.26990.00001.269924.00104114.02
12232006.05.04 20:10buy6120.101.27030.00001.2727
12242006.05.05 04:45sell6130.101.26930.00001.2669
12252006.05.05 08:34buy6140.101.26840.00001.2708
12262006.05.05 14:30t/p6140.101.27080.00001.270824.00104138.02
12272006.05.05 14:30close6120.101.27150.00001.272710.85104148.87
12282006.05.05 14:30sell6150.101.27150.00001.2691
12292006.05.05 14:30sell6160.101.27350.00001.2711
12302006.05.05 14:30t/p6160.101.27110.00001.271124.00104172.87
12312006.05.05 14:30close6150.101.27030.00001.269112.00104184.87
12322006.05.05 14:30close6130.101.27060.00001.2669-13.00104171.87
12332006.05.05 15:00buy6170.101.27490.00001.2773
12342006.05.05 16:46buy6180.101.27300.00001.2754
12352006.05.08 08:56t/p6180.101.27540.00001.275422.85104194.72
12362006.05.08 08:56close6170.101.27630.00001.277312.85104207.57
12372006.05.08 10:00buy6190.101.27500.00001.2774
12382006.05.08 10:28t/p6190.101.27740.00001.277424.00104231.57
12392006.05.08 10:28buy6200.101.27800.00001.2804
12402006.05.08 12:54buy6210.101.27600.00001.2784
12412006.05.08 15:33buy6220.101.27410.00001.2765
12422006.05.08 15:52buy6230.201.27230.00001.2747
12432006.05.08 16:13buy6240.401.27050.00001.2729
12442006.05.08 16:30sell6250.101.27130.00001.2689
12452006.05.09 04:15t/p6250.101.26890.00001.268924.71104256.28
12462006.05.09 04:15sell6260.101.26850.00001.2661
12472006.05.09 04:28buy6270.601.26870.00001.2711
12482006.05.09 08:02sell6280.101.27030.00001.2679
12492006.05.09 08:43t/p6280.101.26790.00001.267924.00104280.28
12502006.05.09 08:43close6260.101.26780.00001.26617.00104287.28
12512006.05.09 09:00sell6290.101.26780.00001.2654
12522006.05.09 09:13buy6301.201.26680.00001.2692
12532006.05.09 10:44t/p6301.201.26920.00001.2692288.00104575.28
12542006.05.09 10:44close6270.601.26920.00001.271130.00104605.28
12552006.05.09 10:44close6240.401.26910.00001.2729-60.60104544.67
12562006.05.09 10:44close6230.201.26900.00001.2747-68.30104476.37
12572006.05.09 10:44close6220.101.26910.00001.2765-51.15104425.22
12582006.05.09 10:44close6210.101.26920.00001.2784-69.15104356.07
12592006.05.09 10:44close6200.101.26920.00001.2804-89.15104266.92
12602006.05.09 10:45sell6310.101.27000.00001.2676
12612006.05.09 12:04t/p6310.101.26760.00001.267624.00104290.92
12622006.05.09 12:04close6290.101.26760.00001.26542.00104292.92
12632006.05.09 15:15buy6320.101.27130.00001.2737
12642006.05.09 15:59t/p6320.101.27370.00001.273724.00104316.92
12652006.05.09 15:59buy6330.101.27420.00001.2766
12662006.05.09 16:18t/p6330.101.27660.00001.276624.00104340.92
12672006.05.09 16:18buy6340.101.27700.00001.2794
12682006.05.09 17:33buy6350.101.27510.00001.2775
12692006.05.10 08:45t/p6350.101.27750.00001.277522.85104363.77
12702006.05.10 08:45close6340.101.27750.00001.27943.85104367.62
12712006.05.10 09:00buy6360.101.27860.00001.2810
12722006.05.10 16:22t/p6360.101.28100.00001.281024.00104391.62
12732006.05.11 03:45sell6370.101.27290.00001.2705
12742006.05.11 08:30sell6380.101.27470.00001.2723
12752006.05.11 09:17t/p6380.101.27230.00001.272324.00104415.62
12762006.05.11 09:17close6370.101.27230.00001.27056.00104421.62
12772006.05.11 09:17sell6390.101.27200.00001.2696
12782006.05.11 09:52t/p6390.101.26960.00001.269624.00104445.62
12792006.05.11 09:52sell6400.101.26920.00001.2668
12802006.05.11 10:09sell6410.101.27100.00001.2686
12812006.05.11 14:21sell6420.101.27310.00001.2707
12822006.05.11 14:31sell6430.201.27540.00001.2730
12832006.05.11 14:31sell6440.401.27840.00001.2760
12842006.05.11 14:31t/p6440.401.27600.00001.276096.00104541.62
12852006.05.11 14:33sell6450.401.27800.00001.2756
12862006.05.11 14:39t/p6450.401.27560.00001.275696.00104637.62
12872006.05.11 14:39close6430.201.27550.00001.2730-2.00104635.62
12882006.05.11 14:39close6420.101.27530.00001.2707-22.00104613.62
12892006.05.11 14:39close6410.101.27540.00001.2686-44.00104569.62
12902006.05.11 14:39close6400.101.27540.00001.2668-62.00104507.62
12912006.05.11 14:39sell6460.101.27530.00001.2729
12922006.05.11 15:00buy6470.101.27410.00001.2765
12932006.05.11 15:46t/p6470.101.27650.00001.276524.00104531.62
12942006.05.11 15:46buy6480.101.27690.00001.2793
12952006.05.11 15:49sell6490.101.27720.00001.2748
12962006.05.11 16:11t/p6480.101.27930.00001.279324.00104555.62
12972006.05.11 16:11buy6500.101.27970.00001.2821
12982006.05.11 16:11sell6510.101.27940.00001.2770
12992006.05.11 16:34sell6520.201.28130.00001.2789
13002006.05.11 16:36t/p6500.101.28210.00001.282124.00104579.62
13012006.05.11 16:36buy6530.101.28240.00001.2848
13022006.05.11 16:37sell6540.401.28320.00001.2808
13032006.05.11 17:40t/p6530.101.28480.00001.284824.00104603.62
13042006.05.11 17:40buy6550.101.28510.00001.2875
13052006.05.11 17:40sell6560.601.28510.00001.2827
13062006.05.11 18:52sell6571.201.28700.00001.2846
13072006.05.11 19:33t/p6571.201.28460.00001.2846288.00104891.62
13082006.05.11 19:33close6560.601.28440.00001.282742.00104933.62
13092006.05.11 19:33close6540.401.28450.00001.2808-52.00104881.62
13102006.05.11 19:33close6520.201.28470.00001.2789-68.00104813.62
13112006.05.11 19:33close6510.101.28480.00001.2770-54.00104759.62
13122006.05.11 19:33close6490.101.28470.00001.2748-75.00104684.62
13132006.05.11 19:33close6460.101.28490.00001.2729-96.00104588.62
13142006.05.11 22:48buy6580.101.28330.00001.2857
13152006.05.12 01:30t/p6580.101.28570.00001.285722.85104611.47
13162006.05.12 01:30close6550.101.28590.00001.28756.85104618.32
13172006.05.12 01:30buy6590.101.28640.00001.2888
13182006.05.12 04:04buy6600.101.28460.00001.2870
13192006.05.12 07:48t/p6600.101.28700.00001.287024.00104642.32
13202006.05.12 07:48close6590.101.28700.00001.28886.00104648.32
13212006.05.12 09:00buy6610.101.28760.00001.2900
13222006.05.12 09:33t/p6610.101.29000.00001.290024.00104672.32
13232006.05.12 09:33buy6620.101.29030.00001.2927
13242006.05.12 11:38t/p6620.101.29270.00001.292724.00104696.32
13252006.05.12 11:38buy6630.101.29320.00001.2956
13262006.05.12 12:34buy6640.101.29130.00001.2937
13272006.05.12 13:51buy6650.101.28860.00001.2910
13282006.05.12 13:54t/p6650.101.29100.00001.291024.00104720.32
13292006.05.12 13:54close6640.101.29110.00001.2937-2.00104718.32
13302006.05.12 13:54close6630.101.29110.00001.2956-21.00104697.32
13312006.05.12 13:54buy6660.101.29140.00001.2938
13322006.05.12 14:30buy6670.101.28820.00001.2906
13332006.05.12 14:30t/p6670.101.29060.00001.290624.00104721.32
13342006.05.12 14:30close6660.101.29100.00001.2938-4.00104717.32
13352006.05.12 14:30buy6680.101.29340.00001.2958
13362006.05.12 14:30buy6690.101.29110.00001.2935
13372006.05.12 14:30buy6700.101.28900.00001.2914
13382006.05.12 14:30buy6710.201.28670.00001.2891
13392006.05.12 14:30t/p6710.201.28910.00001.289148.00104765.32
13402006.05.12 14:30close6700.101.29100.00001.291420.00104785.32
13412006.05.12 14:30close6690.101.28760.00001.2935-35.00104750.32
13422006.05.12 14:31close6680.101.28750.00001.2958-59.00104691.32
13432006.05.12 14:31buy6720.101.28780.00001.2902
13442006.05.12 14:31t/p6720.101.29020.00001.290224.00104715.32
13452006.05.12 14:31buy6730.101.29050.00001.2929
13462006.05.12 14:31buy6740.101.28830.00001.2907
13472006.05.12 14:31t/p6730.101.29290.00001.292924.00104739.32
13482006.05.12 14:31t/p6740.101.29070.00001.290724.00104763.32
13492006.05.12 14:31buy6750.101.29370.00001.2961
13502006.05.12 14:31buy6760.101.28830.00001.2907
13512006.05.12 14:32t/p6760.101.29070.00001.290724.00104787.32
13522006.05.12 14:32close6750.101.29080.00001.2961-29.00104758.32
13532006.05.12 14:32buy6770.101.29100.00001.2934
13542006.05.12 14:32buy6780.101.28860.00001.2910
13552006.05.12 14:33t/p6780.101.29100.00001.291024.00104782.32
13562006.05.12 14:33close6770.101.29230.00001.293413.00104795.32
13572006.05.12 14:33buy6790.101.29230.00001.2947
13582006.05.12 14:33buy6800.101.29050.00001.2929
13592006.05.12 14:33buy6810.101.28760.00001.2900
13602006.05.12 14:34t/p6810.101.29000.00001.290024.00104819.32
13612006.05.12 14:34close6800.101.29030.00001.2929-2.00104817.32
13622006.05.12 14:34close6790.101.29010.00001.2947-22.00104795.32
13632006.05.12 14:34buy6820.101.28940.00001.2918
13642006.05.12 14:34buy6830.101.28750.00001.2899
13652006.05.12 14:44t/p6830.101.28990.00001.289924.00104819.32
13662006.05.12 14:44close6820.101.28990.00001.29185.00104824.32
13672006.05.12 14:44buy6840.101.28980.00001.2922
13682006.05.12 14:44buy6850.101.28780.00001.2902
13692006.05.12 14:44buy6860.101.28580.00001.2882
13702006.05.12 14:44t/p6860.101.28820.00001.288224.00104848.32
13712006.05.12 14:44close6850.101.28860.00001.29028.00104856.32
13722006.05.12 14:44close6840.101.28880.00001.2922-10.00104846.32
13732006.05.12 14:44buy6870.101.28920.00001.2916
13742006.05.12 14:47t/p6870.101.29160.00001.291624.00104870.32
13752006.05.12 14:47buy6880.101.29200.00001.2944
13762006.05.12 14:48buy6890.101.29020.00001.2926
13772006.05.12 14:52t/p6890.101.29260.00001.292624.00104894.32
13782006.05.12 14:52close6880.101.29340.00001.294414.00104908.32
13792006.05.12 14:52buy6900.101.29370.00001.2961
13802006.05.12 14:53buy6910.101.29190.00001.2943
13812006.05.12 15:03buy6920.101.28970.00001.2921
13822006.05.12 15:10buy6930.201.28790.00001.2903
13832006.05.12 15:23t/p6930.201.29030.00001.290348.00104956.32
13842006.05.12 15:23close6920.101.29030.00001.29216.00104962.32
13852006.05.12 15:23close6910.101.29040.00001.2943-15.00104947.32
13862006.05.12 15:23close6900.101.29030.00001.2961-34.00104913.32
13872006.05.12 16:45sell6940.101.28800.00001.2856
13882006.05.12 17:16sell6950.101.28990.00001.2875
13892006.05.12 17:32t/p6950.101.28750.00001.287524.00104937.32
13902006.05.12 17:32close6940.101.28740.00001.28566.00104943.32
13912006.05.15 00:00buy6960.101.29480.00001.2972
13922006.05.15 02:29buy6970.101.29290.00001.2953
13932006.05.15 08:28buy6980.101.29110.00001.2935
13942006.05.15 09:08buy6990.201.28930.00001.2917
13952006.05.15 09:55buy7000.401.28740.00001.2898
13962006.05.15 10:06buy7010.601.28540.00001.2878
13972006.05.15 10:19buy7021.201.28350.00001.2859
13982006.05.15 10:45sell7030.101.28390.00001.2815
13992006.05.15 12:42buy7042.001.28150.00001.2839
14002006.05.15 12:43t/p7030.101.28150.00001.281524.00104967.32
14012006.05.15 14:30t/p7042.001.28390.00001.2839480.00105447.32
14022006.05.15 14:30close7021.201.28410.00001.285972.00105519.32
14032006.05.15 14:30close7010.601.28430.00001.2878-66.00105453.32
14042006.05.15 14:30close7000.401.28450.00001.2898-116.00105337.32
14052006.05.15 14:30close6990.201.28460.00001.2917-94.00105243.32
14062006.05.15 14:30close6980.101.28470.00001.2935-64.00105179.32
14072006.05.15 14:30close6970.101.28470.00001.2953-82.00105097.32
14082006.05.15 14:30close6960.101.28470.00001.2972-101.00104996.32
14092006.05.15 16:00sell7050.101.28260.00001.2802
14102006.05.15 16:41sell7060.101.28450.00001.2821
14112006.05.15 17:52t/p7060.101.28210.00001.282124.00105020.32
14122006.05.15 17:52close7050.101.28210.00001.28025.00105025.32
14132006.05.15 17:52sell7070.101.28190.00001.2795
14142006.05.15 18:59t/p7070.101.27950.00001.279524.00105049.32
14152006.05.15 18:59sell7080.101.27890.00001.2765
14162006.05.15 19:58sell7090.101.28080.00001.2784
14172006.05.15 22:33t/p7090.101.27840.00001.278424.00105073.32
14182006.05.15 22:33close7080.101.27830.00001.27656.00105079.32
14192006.05.15 22:34sell7100.101.27810.00001.2757
14202006.05.15 23:44sell7110.101.28000.00001.2776
14212006.05.16 03:45sell7120.101.28180.00001.2794
14222006.05.16 05:52sell7130.201.28380.00001.2814
14232006.05.16 07:02t/p7130.201.28140.00001.281448.00105127.32
14242006.05.16 07:02close7120.101.28130.00001.27945.00105132.32
14252006.05.16 07:02close7110.101.28120.00001.2776-11.29105121.03
14262006.05.16 07:02close7100.101.28100.00001.2757-28.29105092.73
14272006.05.16 16:15buy7140.101.28610.00001.2885
14282006.05.16 17:06buy7150.101.28410.00001.2865
14292006.05.16 17:18buy7160.101.28230.00001.2847
14302006.05.16 19:00sell7170.101.28240.00001.2800
14312006.05.16 19:59sell7180.101.28440.00001.2820
14322006.05.16 20:16t/p7160.101.28470.00001.284724.00105116.73
14332006.05.16 20:16close7150.101.28470.00001.28656.00105122.73
14342006.05.16 20:16close7140.101.28470.00001.2885-14.00105108.73
14352006.05.16 20:33sell7190.101.28630.00001.2839
14362006.05.16 21:00buy7200.101.28620.00001.2886
14372006.05.17 02:30buy7210.101.28430.00001.2867
14382006.05.17 05:29t/p7210.101.28670.00001.286724.00105132.73
14392006.05.17 05:29close7200.101.28680.00001.28864.85105137.58
14402006.05.17 06:00buy7220.101.28760.00001.2900
14412006.05.17 08:34buy7230.101.28570.00001.2881
14422006.05.17 09:09sell7240.201.28810.00001.2857
14432006.05.17 09:09t/p7230.101.28810.00001.288124.00105161.58
14442006.05.17 09:09close7220.101.28830.00001.29007.00105168.58
14452006.05.17 09:09buy7250.101.28890.00001.2913
14462006.05.17 09:09sell7260.401.29020.00001.2878
14472006.05.17 11:08t/p7250.101.29130.00001.291324.00105192.58
14482006.05.17 11:08buy7270.101.29160.00001.2940
14492006.05.17 11:49buy7280.101.28980.00001.2922
14502006.05.17 14:07buy7290.101.28780.00001.2902
14512006.05.17 14:07t/p7260.401.28780.00001.287896.00105288.58
14522006.05.17 14:07close7240.201.28780.00001.28576.00105294.58
14532006.05.17 14:07close7190.101.28790.00001.2839-15.29105279.29
14542006.05.17 14:07close7180.101.28780.00001.2820-33.29105246.00
14552006.05.17 14:08close7170.101.28790.00001.2800-54.29105191.71
14562006.05.17 14:42t/p7290.101.29020.00001.290224.00105215.71
14572006.05.17 14:42close7280.101.29040.00001.29226.00105221.71
14582006.05.17 14:42close7270.101.29020.00001.2940-14.00105207.71
14592006.05.17 16:15sell7300.101.28380.00001.2814
14602006.05.17 16:24t/p7300.101.28140.00001.281424.00105231.71
14612006.05.17 16:24sell7310.101.28100.00001.2786
14622006.05.17 16:25sell7320.101.28390.00001.2815
14632006.05.17 16:25t/p7320.101.28150.00001.281524.00105255.71
14642006.05.17 16:25sell7330.101.28450.00001.2821
14652006.05.17 16:25t/p7330.101.28210.00001.282124.00105279.71
14662006.05.17 16:26t/p7310.101.27860.00001.278624.00105303.71
14672006.05.17 16:26sell7340.101.27830.00001.2759
14682006.05.17 16:34t/p7340.101.27590.00001.275924.00105327.71
14692006.05.17 16:34sell7350.101.27550.00001.2731
14702006.05.17 16:40sell7360.101.27730.00001.2749
14712006.05.17 16:42sell7370.101.27930.00001.2769
14722006.05.17 17:23t/p7370.101.27690.00001.276924.00105351.71
14732006.05.17 17:23close7360.101.27690.00001.27494.00105355.71
14742006.05.17 17:23close7350.101.27680.00001.2731-13.00105342.71
14752006.05.17 17:23sell7380.101.27660.00001.2742
14762006.05.17 17:30t/p7380.101.27420.00001.274224.00105366.71
14772006.05.17 17:30sell7390.101.27390.00001.2715
14782006.05.17 20:16t/p7390.101.27150.00001.271524.00105390.71
14792006.05.17 20:16sell7400.101.27100.00001.2686
14802006.05.17 20:48sell7410.101.27310.00001.2707
14812006.05.17 21:05sell7420.101.27500.00001.2726
14822006.05.18 04:13sell7430.201.27680.00001.2744
14832006.05.18 08:02t/p7430.201.27440.00001.274448.00105438.71
14842006.05.18 08:02close7420.101.27440.00001.27268.12105446.83
14852006.05.18 08:02close7410.101.27460.00001.2707-12.88105433.95
14862006.05.18 08:02close7400.101.27450.00001.2686-32.88105401.07
14872006.05.18 12:45buy7440.101.27820.00001.2806
14882006.05.18 13:23buy7450.101.27630.00001.2787
14892006.05.18 14:30t/p7450.101.27870.00001.278724.00105425.07
14902006.05.18 14:30close7440.101.27870.00001.28065.00105430.07
14912006.05.18 20:00buy7460.101.28190.00001.2843
14922006.05.18 22:40t/p7460.101.28430.00001.284324.00105454.07
14932006.05.18 22:40buy7470.101.28460.00001.2870
14942006.05.18 23:18t/p7470.101.28700.00001.287024.00105478.07
14952006.05.18 23:18buy7480.101.28740.00001.2898
14962006.05.18 23:40buy7490.101.28550.00001.2879
14972006.05.19 05:46buy7500.101.28350.00001.2859
14982006.05.19 08:59buy7510.201.28170.00001.2841
14992006.05.19 09:15sell7520.101.28090.00001.2785
15002006.05.19 09:23buy7530.401.27980.00001.2822
15012006.05.19 09:31t/p7520.101.27850.00001.278524.00105502.07
15022006.05.19 09:31sell7540.101.27820.00001.2758
15032006.05.19 09:31buy7550.601.27800.00001.2804
15042006.05.19 11:46buy7561.201.27600.00001.2784
15052006.05.19 11:50t/p7540.101.27580.00001.275824.00105526.07
15062006.05.19 12:03buy7572.001.27400.00001.2764
15072006.05.19 13:03t/p7572.001.27640.00001.2764480.00106006.07
15082006.05.19 13:03close7561.201.27660.00001.278472.00106078.07
15092006.05.19 13:04close7550.601.27640.00001.2804-96.00105982.07
15102006.05.19 13:04close7530.401.27660.00001.2822-128.00105854.07
15112006.05.19 13:04close7510.201.27640.00001.2841-106.00105748.07
15122006.05.19 13:05close7500.101.27660.00001.2859-69.00105679.07
15132006.05.19 13:05close7490.101.27640.00001.2879-92.15105586.92
15142006.05.19 13:05close7480.101.27660.00001.2898-109.15105477.77
15152006.05.19 15:15sell7580.101.27220.00001.2698
15162006.05.19 15:29sell7590.101.27420.00001.2718
15172006.05.19 16:24t/p7590.101.27180.00001.271824.00105501.77
15182006.05.19 16:24close7580.101.27170.00001.26985.00105506.77
15192006.05.19 16:24sell7600.101.27160.00001.2692
15202006.05.19 17:47sell7610.101.27350.00001.2711
15212006.05.19 17:58sell7620.101.27530.00001.2729
15222006.05.19 19:55sell7630.201.27720.00001.2748
15232006.05.19 20:45buy7640.101.27780.00001.2802
15242006.05.22 01:38buy7650.101.27600.00001.2784
15252006.05.22 02:17t/p7630.201.27480.00001.274849.41105556.19
15262006.05.22 02:17close7620.101.27440.00001.27299.71105565.90
15272006.05.22 02:17close7610.101.27460.00001.2711-10.29105555.60
15282006.05.22 02:17close7600.101.27460.00001.2692-29.29105526.31
15292006.05.22 03:23buy7660.101.27410.00001.2765
15302006.05.22 04:45sell7670.101.27340.00001.2710
15312006.05.22 05:36sell7680.101.27520.00001.2728
15322006.05.22 07:45t/p7680.101.27280.00001.272824.00105550.31
15332006.05.22 07:45close7670.101.27270.00001.27107.00105557.31
15342006.05.22 07:46sell7690.101.27220.00001.2698
15352006.05.22 07:49buy7700.201.27230.00001.2747
15362006.05.22 08:52buy7710.401.27040.00001.2728
15372006.05.22 08:54t/p7690.101.26980.00001.269824.00105581.31
15382006.05.22 08:54sell7720.101.26930.00001.2669
15392006.05.22 09:02sell7730.101.27130.00001.2689
15402006.05.22 09:36t/p7710.401.27280.00001.272896.00105677.31
15412006.05.22 09:36close7700.201.27310.00001.274716.00105693.31
15422006.05.22 09:36sell7740.101.27310.00001.2707
15432006.05.22 09:36close7660.101.27290.00001.2765-12.00105681.31
15442006.05.22 09:36close7650.101.27310.00001.2784-29.00105652.31
15452006.05.22 09:37close7640.101.27300.00001.2802-49.15105603.16
15462006.05.22 10:21sell7750.201.27500.00001.2726
15472006.05.22 12:05sell7760.401.27680.00001.2744
15482006.05.22 12:26sell7770.601.27870.00001.2763
15492006.05.22 13:00buy7780.101.27740.00001.2798
15502006.05.22 13:09t/p7770.601.27630.00001.2763144.00105747.16
15512006.05.22 13:09close7760.401.27620.00001.274424.00105771.16
15522006.05.22 13:09close7750.201.27650.00001.2726-30.00105741.16
15532006.05.22 13:10close7740.101.27670.00001.2707-36.00105705.16
15542006.05.22 13:10close7730.101.27670.00001.2689-54.00105651.16
15552006.05.22 13:10close7720.101.27660.00001.2669-73.00105578.16
15562006.05.22 14:09buy7790.101.27550.00001.2779
15572006.05.22 15:45t/p7790.101.27790.00001.277924.00105602.16
15582006.05.22 15:45close7780.101.27800.00001.27986.00105608.16
15592006.05.22 17:30buy7800.101.28400.00001.2864
15602006.05.22 20:07t/p7800.101.28640.00001.286424.00105632.16
15612006.05.22 20:07buy7810.101.28680.00001.2892
15622006.05.23 01:01buy7820.101.28470.00001.2871
15632006.05.23 06:52t/p7820.101.28710.00001.287124.00105656.16
15642006.05.23 06:52close7810.101.28720.00001.28922.85105659.01
15652006.05.23 15:45sell7830.101.28230.00001.2799
15662006.05.23 16:27sell7840.101.28410.00001.2817
15672006.05.23 16:31sell7850.101.28590.00001.2835
15682006.05.23 17:08t/p7850.101.28350.00001.283524.00105683.01
15692006.05.23 17:08close7840.101.28350.00001.28176.00105689.01
15702006.05.23 17:08close7830.101.28290.00001.2799-6.00105683.01
15712006.05.23 19:00buy7860.101.28530.00001.2877
15722006.05.23 20:16t/p7860.101.28770.00001.287724.00105707.01
15732006.05.23 20:16buy7870.101.28810.00001.2905
15742006.05.23 21:53buy7880.101.28610.00001.2885
15752006.05.23 22:08buy7890.101.28420.00001.2866
15762006.05.23 22:55buy7900.201.28240.00001.2848
15772006.05.23 23:15sell7910.101.28150.00001.2791
15782006.05.23 23:58buy7920.401.28020.00001.2826
15792006.05.23 23:59t/p7910.101.27910.00001.279124.00105731.01
15802006.05.23 23:59sell7930.101.27810.00001.2757
15812006.05.23 23:59buy7940.601.27820.00001.2806
15822006.05.24 02:08sell7950.101.28000.00001.2776
15832006.05.24 02:13t/p7940.601.28060.00001.2806137.10105868.11
15842006.05.24 02:13close7920.401.28060.00001.282611.40105879.50
15852006.05.24 02:13close7900.201.28060.00001.2848-38.30105841.20
15862006.05.24 02:14close7890.101.28080.00001.2866-35.15105806.05
15872006.05.24 02:14close7880.101.28040.00001.2885-58.15105747.90
15882006.05.24 02:14close7870.101.28100.00001.2905-72.15105675.75
15892006.05.24 02:59t/p7950.101.27760.00001.277624.00105699.75
15902006.05.24 02:59close7930.101.27730.00001.27578.71105708.46
15912006.05.24 02:59sell7960.101.27720.00001.2748
15922006.05.24 03:29sell7970.101.27920.00001.2768
15932006.05.24 07:50t/p7970.101.27680.00001.276824.00105732.46
15942006.05.24 07:50close7960.101.27670.00001.27485.00105737.46
15952006.05.24 07:50sell7980.101.27670.00001.2743
15962006.05.24 08:17sell7990.101.27870.00001.2763
15972006.05.24 08:53sell8000.101.28070.00001.2783
15982006.05.24 09:01sell8010.201.28260.00001.2802
15992006.05.24 09:47sell8020.401.28450.00001.2821
16002006.05.24 10:03sell8030.601.28650.00001.2841
16012006.05.24 10:45buy8040.101.28560.00001.2880
16022006.05.24 14:45t/p8040.101.28800.00001.288024.00105761.46
16032006.05.24 14:45sell8051.201.28850.00001.2861
16042006.05.24 15:01t/p8051.201.28610.00001.2861288.00106049.46
16052006.05.24 15:01close8030.601.28610.00001.284124.00106073.46
16062006.05.24 15:01close8020.401.28620.00001.2821-68.00106005.46
16072006.05.24 15:01close8010.201.28600.00001.2802-68.00105937.46
16082006.05.24 15:01close8000.101.28590.00001.2783-52.00105885.46
16092006.05.24 15:02close7990.101.28600.00001.2763-73.00105812.46
16102006.05.24 15:02close7980.101.28610.00001.2743-94.00105718.46
16112006.05.24 15:30sell8060.101.28370.00001.2813
16122006.05.24 16:02t/p8060.101.28130.00001.281324.00105742.46
16132006.05.24 17:15sell8070.101.27600.00001.2736
16142006.05.24 17:19t/p8070.101.27360.00001.273624.00105766.46
16152006.05.24 17:19sell8080.101.27320.00001.2708
16162006.05.24 17:38sell8090.101.27510.00001.2727
16172006.05.24 19:42sell8100.101.27690.00001.2745
16182006.05.25 08:52sell8110.201.27870.00001.2763
16192006.05.25 12:15buy8120.101.27760.00001.2800
16202006.05.25 13:25t/p8110.201.27630.00001.276348.00105814.46
16212006.05.25 13:25close8100.101.27630.00001.27458.12105822.58
16222006.05.25 13:25close8090.101.27650.00001.2727-11.88105810.70
16232006.05.25 13:26close8080.101.27630.00001.2708-28.88105781.83
16242006.05.25 14:15buy8130.101.27560.00001.2780
16252006.05.25 14:31t/p8130.101.27800.00001.278024.00105805.83
16262006.05.25 14:31close8120.101.27840.00001.28008.00105813.83
16272006.05.25 19:03sell8140.101.27660.00001.2742
16282006.05.25 20:16sell8150.101.27850.00001.2761
16292006.05.25 20:30sell8160.101.28040.00001.2780
16302006.05.25 22:45buy8170.101.27970.00001.2821
16312006.05.25 23:54t/p8170.101.28210.00001.282124.00105837.83
16322006.05.25 23:54sell8180.201.28230.00001.2799
16332006.05.26 00:00buy8190.101.28210.00001.2845
16342006.05.26 01:30buy8200.101.28030.00001.2827
16352006.05.26 01:32t/p8180.201.27990.00001.279949.41105887.24
16362006.05.26 01:32close8160.101.27980.00001.27806.71105893.95
16372006.05.26 01:33close8150.101.27990.00001.2761-13.29105880.66
16382006.05.26 01:33close8140.101.28000.00001.2742-33.29105847.36
16392006.05.26 03:25buy8210.101.27840.00001.2808
16402006.05.26 05:02sell8220.101.27830.00001.2759
16412006.05.26 05:17buy8230.201.27650.00001.2789
16422006.05.26 08:41t/p8230.201.27890.00001.278948.00105895.36
16432006.05.26 08:41close8210.101.27910.00001.28087.00105902.36
16442006.05.26 08:41close8200.101.27920.00001.2827-11.00105891.36
16452006.05.26 08:41close8190.101.27940.00001.2845-27.00105864.36
16462006.05.26 09:46sell8240.101.28020.00001.2778
16472006.05.26 10:08sell8250.101.28210.00001.2797
16482006.05.26 12:45buy8260.101.28090.00001.2833
16492006.05.26 14:11t/p8250.101.27970.00001.279724.00105888.36
16502006.05.26 14:11close8240.101.27930.00001.27789.00105897.36
16512006.05.26 14:11close8220.101.27920.00001.2759-9.00105888.36
16522006.05.26 14:13buy8270.101.27900.00001.2814
16532006.05.26 14:31t/p8270.101.28140.00001.281424.00105912.36
16542006.05.26 14:31close8260.101.28140.00001.28335.00105917.36
16552006.05.26 16:00sell8280.101.27350.00001.2711
16562006.05.26 16:29t/p8280.101.27110.00001.271124.00105941.36
16572006.05.26 16:29sell8290.101.27070.00001.2683
16582006.05.26 17:02sell8300.101.27260.00001.2702
16592006.05.26 17:29sell8310.101.27450.00001.2721
16602006.05.26 18:57t/p8310.101.27210.00001.272124.00105965.36
16612006.05.26 18:57close8300.101.27210.00001.27025.00105970.36
16622006.05.26 18:57close8290.101.27200.00001.2683-13.00105957.36
16632006.05.26 18:57sell8320.101.27160.00001.2692
16642006.05.26 20:04sell8330.101.27350.00001.2711
16652006.05.29 01:55sell8340.101.27540.00001.2730
16662006.05.30 04:19sell8350.201.27730.00001.2749
16672006.05.30 04:47sell8360.401.27930.00001.2769
16682006.05.30 05:03sell8370.601.28130.00001.2789
16692006.05.30 05:45buy8380.101.28130.00001.2837
16702006.05.30 08:09sell8391.201.28310.00001.2807
16712006.05.30 08:10t/p8380.101.28370.00001.283724.00105981.36
16722006.05.30 08:10buy8400.101.28420.00001.2866
16732006.05.30 09:02sell8412.001.28510.00001.2827
16742006.05.30 11:50t/p8400.101.28660.00001.286624.00106005.36
16752006.05.30 11:50buy8420.101.28700.00001.2894
16762006.05.30 13:37buy8430.101.28510.00001.2875
16772006.05.30 14:17buy8440.101.28300.00001.2854
16782006.05.30 14:23t/p8412.001.28270.00001.2827480.00106485.36
16792006.05.30 14:23close8391.201.28250.00001.280772.00106557.36
16802006.05.30 14:23close8370.601.28240.00001.2789-66.00106491.36
16812006.05.30 14:23close8360.401.28240.00001.2769-124.00106367.36
16822006.05.30 14:23close8350.201.28260.00001.2749-106.00106261.36
16832006.05.30 14:23close8340.101.28270.00001.2730-72.29106189.07
16842006.05.30 14:23close8330.101.28260.00001.2711-89.59106099.49
16852006.05.30 14:23close8320.101.28250.00001.2692-107.59105991.90
16862006.05.30 14:23sell8450.101.28240.00001.2800
16872006.05.30 14:31buy8460.201.28110.00001.2835
16882006.05.30 15:19t/p8460.201.28350.00001.283548.00106039.90
16892006.05.30 15:19close8440.101.28350.00001.28545.00106044.90
16902006.05.30 15:19close8430.101.28370.00001.2875-14.00106030.90
16912006.05.30 15:19close8420.101.28390.00001.2894-31.00105999.90
16922006.05.30 15:20sell8470.101.28430.00001.2819
16932006.05.30 15:52sell8480.101.28610.00001.2837
16942006.05.30 15:53sell8490.201.28800.00001.2856
16952006.05.30 16:03sell8500.401.29020.00001.2878
16962006.05.30 16:45buy8510.101.28920.00001.2916
16972006.05.30 17:06t/p8500.401.28780.00001.287896.00106095.90
16982006.05.30 17:06close8490.201.28760.00001.28568.00106103.90
16992006.05.30 17:06close8480.101.28860.00001.2837-25.00106078.90
17002006.05.30 17:07close8470.101.28850.00001.2819-42.00106036.90
17012006.05.30 17:07close8450.101.28880.00001.2800-64.00105972.90
17022006.05.30 17:38buy8520.101.28740.00001.2898
17032006.05.31 02:53buy8530.101.28550.00001.2879
17042006.05.31 06:39t/p8530.101.28790.00001.287924.00105996.90
17052006.05.31 06:39close8520.101.28790.00001.28983.85106000.75
17062006.05.31 06:39close8510.101.28810.00001.2916-12.15105988.60
17072006.05.31 09:00buy8540.101.28910.00001.2915
17082006.05.31 09:59buy8550.101.28730.00001.2897
17092006.05.31 15:30buy8560.101.28540.00001.2878
17102006.05.31 17:13buy8570.201.28350.00001.2859
17112006.05.31 19:16sell8580.101.28290.00001.2805
17122006.05.31 20:05sell8590.101.28470.00001.2823
17132006.05.31 20:31t/p8590.101.28230.00001.282324.00106012.60
17142006.05.31 20:31close8580.101.28230.00001.28056.00106018.60
17152006.05.31 20:31sell8600.101.28210.00001.2797
17162006.05.31 20:33buy8610.401.28170.00001.2841
17172006.06.01 02:34buy8620.601.27980.00001.2822
17182006.06.01 02:34t/p8600.101.27970.00001.279726.12106044.72
17192006.06.01 02:34sell8630.101.27930.00001.2769
17202006.06.01 03:03buy8641.201.27800.00001.2804
17212006.06.01 05:31t/p8630.101.27690.00001.276924.00106068.72
17222006.06.01 05:31sell8650.101.27660.00001.2742
17232006.06.01 05:56buy8662.001.27610.00001.2785
17242006.06.01 10:01sell8670.101.27850.00001.2761
17252006.06.01 10:01t/p8662.001.27850.00001.2785480.00106548.72
17262006.06.01 10:01close8641.201.27850.00001.280460.01106608.73
17272006.06.01 10:01close8620.601.27840.00001.2822-84.00106524.73
17282006.06.01 10:01close8610.401.27830.00001.2841-149.81106374.93
17292006.06.01 10:01close8570.201.27810.00001.2859-114.90106260.03
17302006.06.01 10:01close8560.101.27790.00001.2878-78.45106181.57
17312006.06.01 10:01close8550.101.27780.00001.2897-98.45106083.12
17322006.06.01 10:01close8540.101.27780.00001.2915-116.45105966.67
17332006.06.01 13:05t/p8670.101.27610.00001.276124.00105990.67
17342006.06.01 13:05close8650.101.27600.00001.27426.00105996.67
17352006.06.01 15:00sell8680.101.27310.00001.2707
17362006.06.01 16:00sell8690.101.27500.00001.2726
17372006.06.01 16:01sell8700.101.27710.00001.2747
17382006.06.01 16:02t/p8700.101.27470.00001.274724.00106020.67
17392006.06.01 16:02close8690.101.27450.00001.27265.00106025.67
17402006.06.01 16:02close8680.101.27530.00001.2707-22.00106003.67
17412006.06.01 16:02sell8710.101.27490.00001.2725
17422006.06.01 16:02sell8720.101.27730.00001.2749
17432006.06.01 16:03t/p8720.101.27490.00001.274924.00106027.67
17442006.06.01 16:03close8710.101.27490.00001.27250.00106027.67
17452006.06.01 16:03sell8730.101.27470.00001.2723
17462006.06.01 16:04sell8740.101.27680.00001.2744
17472006.06.01 16:37sell8750.101.27860.00001.2762
17482006.06.01 16:46sell8760.201.28040.00001.2780
17492006.06.01 17:45buy8770.101.28110.00001.2835
17502006.06.01 17:55sell8780.401.28230.00001.2799
17512006.06.01 21:14t/p8780.401.27990.00001.279996.00106123.67
17522006.06.01 21:14close8760.201.27980.00001.278012.00106135.67
17532006.06.01 21:15close8750.101.27990.00001.2762-13.00106122.67
17542006.06.01 21:16close8740.101.28010.00001.2744-33.00106089.67
17552006.06.01 21:16close8730.101.28000.00001.2723-53.00106036.67
17562006.06.02 14:30t/p8770.101.28350.00001.283522.85106059.52
17572006.06.02 15:00buy8790.101.29240.00001.2948
17582006.06.02 15:43buy8800.101.29040.00001.2928
17592006.06.02 16:42t/p8800.101.29280.00001.292824.00106083.52
17602006.06.02 16:42close8790.101.29290.00001.29485.00106088.52
17612006.06.02 16:42buy8810.101.29300.00001.2954
17622006.06.02 17:58buy8820.101.29120.00001.2936
17632006.06.02 19:02t/p8820.101.29360.00001.293624.00106112.52
17642006.06.02 19:02close8810.101.29370.00001.29547.00106119.52
17652006.06.02 19:03buy8830.101.29390.00001.2963
17662006.06.02 21:10buy8840.101.29200.00001.2944
17672006.06.05 06:12t/p8840.101.29440.00001.294422.85106142.37
17682006.06.05 06:12close8830.101.29450.00001.29634.85106147.22
17692006.06.05 10:00buy8850.101.29660.00001.2990
17702006.06.05 14:39buy8860.101.29460.00001.2970
17712006.06.05 15:06buy8870.101.29270.00001.2951
17722006.06.05 16:03t/p8870.101.29510.00001.295124.00106171.22
17732006.06.05 16:03close8860.101.29510.00001.29705.00106176.22
17742006.06.05 16:03close8850.101.29500.00001.2990-16.00106160.22
17752006.06.05 22:15sell8880.101.29100.00001.2886
17762006.06.06 08:54sell8890.101.29300.00001.2906
17772006.06.06 10:00buy8900.101.29200.00001.2944
17782006.06.06 10:45t/p8890.101.29060.00001.290624.00106184.22
17792006.06.06 10:45close8880.101.29060.00001.28864.71106188.93
17802006.06.06 10:50buy8910.101.29020.00001.2926
17812006.06.06 12:08buy8920.101.28830.00001.2907
17822006.06.06 12:24buy8930.201.28640.00001.2888
17832006.06.06 12:30sell8940.101.28630.00001.2839
17842006.06.06 14:16buy8950.401.28460.00001.2870
17852006.06.06 14:29t/p8940.101.28390.00001.283924.00106212.93
17862006.06.06 14:29sell8960.101.28340.00001.2810
17872006.06.06 15:35buy8970.601.28280.00001.2852
17882006.06.07 00:24t/p8960.101.28100.00001.281024.71106237.63
17892006.06.07 00:24buy8981.201.28100.00001.2834
17902006.06.07 01:48t/p8981.201.28340.00001.2834288.00106525.63
17912006.06.07 01:48close8970.601.28340.00001.285229.10106554.73
17922006.06.07 01:49close8950.401.28330.00001.2870-56.60106498.13
17932006.06.07 01:49close8930.201.28330.00001.2888-64.30106433.83
17942006.06.07 01:49close8920.101.28350.00001.2907-49.15106384.68
17952006.06.07 01:50close8910.101.28340.00001.2926-69.15106315.53
17962006.06.07 01:52close8900.101.28350.00001.2944-86.15106229.38
17972006.06.07 09:00sell8990.101.27880.00001.2764
17982006.06.07 09:55sell9000.101.28070.00001.2783
17992006.06.07 10:09sell9010.101.28250.00001.2801
18002006.06.07 13:24t/p9010.101.28010.00001.280124.00106253.38
18012006.06.07 13:24close9000.101.28010.00001.27836.00106259.38
18022006.06.07 13:24close8990.101.28030.00001.2764-15.00106244.38
18032006.06.07 14:00sell9020.101.27770.00001.2753
18042006.06.07 14:25sell9030.101.27950.00001.2771
18052006.06.07 15:33t/p9030.101.27710.00001.277124.00106268.38
18062006.06.07 15:33close9020.101.27700.00001.27537.00106275.38
18072006.06.07 15:33sell9040.101.27670.00001.2743
18082006.06.07 16:13sell9050.101.27850.00001.2761
18092006.06.07 17:23sell9060.101.28040.00001.2780
18102006.06.08 03:25t/p9060.101.27800.00001.278026.12106301.50
18112006.06.08 03:25close9050.101.27800.00001.27617.12106308.62
18122006.06.08 03:25close9040.101.27810.00001.2743-11.88106296.75
18132006.06.08 05:00sell9070.101.27820.00001.2758
18142006.06.08 09:19t/p9070.101.27580.00001.275824.00106320.75
18152006.06.08 09:19sell9080.101.27520.00001.2728
18162006.06.08 10:32sell9090.101.27710.00001.2747
18172006.06.08 13:49t/p9090.101.27470.00001.274724.00106344.75
18182006.06.08 13:49close9080.101.27390.00001.272813.00106357.75
18192006.06.08 13:49sell9100.101.27360.00001.2712
18202006.06.08 13:49sell9110.101.27690.00001.2745
18212006.06.08 13:50t/p9110.101.27450.00001.274524.00106381.75
18222006.06.08 13:50close9100.101.27420.00001.2712-6.00106375.75
18232006.06.08 13:50sell9120.101.27400.00001.2716
18242006.06.08 14:30t/p9120.101.27160.00001.271624.00106399.75
18252006.06.08 14:30sell9130.101.27110.00001.2687
18262006.06.08 14:33t/p9130.101.26870.00001.268724.00106423.75
18272006.06.08 14:33sell9140.101.26800.00001.2656
18282006.06.08 14:39sell9150.101.27000.00001.2676
18292006.06.08 14:43t/p9150.101.26760.00001.267624.00106447.75
18302006.06.08 14:43close9140.101.26730.00001.26567.00106454.75
18312006.06.08 14:43sell9160.101.26670.00001.2643
18322006.06.08 14:43sell9170.101.26890.00001.2665
18332006.06.08 14:45t/p9170.101.26650.00001.266524.00106478.75
18342006.06.08 14:45close9160.101.26650.00001.26432.00106480.75
18352006.06.08 14:45sell9180.101.26610.00001.2637
18362006.06.08 14:53sell9190.101.26820.00001.2658
18372006.06.08 15:32t/p9190.101.26580.00001.265824.00106504.75
18382006.06.08 15:32close9180.101.26580.00001.26373.00106507.75
18392006.06.08 15:32sell9200.101.26570.00001.2633
18402006.06.08 15:47t/p9200.101.26330.00001.263324.00106531.75
18412006.06.08 15:47sell9210.101.26280.00001.2604
18422006.06.08 15:56sell9220.101.26460.00001.2622
18432006.06.08 16:10sell9230.101.26640.00001.2640
18442006.06.08 16:54t/p9230.101.26400.00001.264024.00106555.75
18452006.06.08 16:54close9220.101.26380.00001.26228.00106563.75
18462006.06.08 16:54close9210.101.26410.00001.2604-13.00106550.75
18472006.06.08 16:54sell9240.101.26370.00001.2613
18482006.06.08 18:08sell9250.101.26550.00001.2631
18492006.06.09 08:17t/p9250.101.26310.00001.263124.71106575.45
18502006.06.09 08:17close9240.101.26310.00001.26136.71106582.16
18512006.06.09 15:45sell9260.101.26540.00001.2630
18522006.06.09 16:08sell9270.101.26750.00001.2651
18532006.06.09 16:42t/p9270.101.26510.00001.265124.00106606.16
18542006.06.09 16:42close9260.101.26510.00001.26303.00106609.16
18552006.06.09 18:00sell9280.101.26350.00001.2611
18562006.06.12 01:31t/p9280.101.26110.00001.261124.71106633.87
18572006.06.12 01:31sell9290.101.26070.00001.2583
18582006.06.12 02:58sell9300.101.26250.00001.2601
18592006.06.12 08:33sell9310.101.26440.00001.2620
18602006.06.12 09:36t/p9310.101.26200.00001.262024.00106657.87
18612006.06.12 09:36close9300.101.26200.00001.26015.00106662.87
18622006.06.12 09:36close9290.101.26210.00001.2583-14.00106648.87
18632006.06.12 11:00sell9320.101.26170.00001.2593
18642006.06.12 13:25t/p9320.101.25930.00001.259324.00106672.87
18652006.06.12 13:25sell9330.101.25900.00001.2566
18662006.06.12 15:35sell9340.101.26080.00001.2584
18672006.06.12 16:55t/p9340.101.25840.00001.258424.00106696.87
18682006.06.12 16:55close9330.101.25830.00001.25667.00106703.87
18692006.06.12 16:55sell9350.101.25810.00001.2557
18702006.06.12 20:11sell9360.101.26010.00001.2577
18712006.06.13 06:28t/p9360.101.25770.00001.257724.71106728.57
18722006.06.13 06:28close9350.101.25760.00001.25575.71106734.28
18732006.06.13 06:28sell9370.101.25740.00001.2550
18742006.06.13 11:47sell9380.101.25930.00001.2569
18752006.06.13 14:24t/p9380.101.25690.00001.256924.00106758.28
18762006.06.13 14:24close9370.101.25690.00001.25505.00106763.28
18772006.06.13 18:00sell9390.101.25740.00001.2550
18782006.06.13 19:14t/p9390.101.25500.00001.255024.00106787.28
18792006.06.13 19:14sell9400.101.25470.00001.2523
18802006.06.14 06:48sell9410.101.25660.00001.2542
18812006.06.14 08:49sell9420.101.25850.00001.2561
18822006.06.14 10:31sell9430.201.26030.00001.2579
18832006.06.14 11:45buy9440.101.25910.00001.2615
18842006.06.14 12:12t/p9430.201.25790.00001.257948.00106835.28
18852006.06.14 12:12close9420.101.25790.00001.25616.00106841.28
18862006.06.14 12:12close9410.101.25780.00001.2542-12.00106829.28
18872006.06.14 12:12close9400.101.25780.00001.2523-30.29106798.99
18882006.06.14 12:42buy9450.101.25730.00001.2597
18892006.06.14 14:30buy9460.101.25490.00001.2573
18902006.06.14 14:30t/p9460.101.25730.00001.257324.00106822.99
18912006.06.14 14:30close9450.101.25740.00001.25971.00106823.99
18922006.06.14 14:30close9440.101.25760.00001.2615-15.00106808.99
18932006.06.14 14:30buy9470.101.25830.00001.2607
18942006.06.14 14:30t/p9470.101.26070.00001.260724.00106832.99
18952006.06.14 14:30buy9480.101.26210.00001.2645
18962006.06.14 14:30t/p9480.101.26450.00001.264524.00106856.99
18972006.06.14 14:30buy9490.101.26480.00001.2672
18982006.06.14 14:30buy9500.101.25770.00001.2601
18992006.06.14 14:30buy9510.101.25520.00001.2576
19002006.06.14 14:31t/p9510.101.25760.00001.257624.00106880.99
19012006.06.14 14:31close9500.101.25760.00001.2601-1.00106879.99
19022006.06.14 14:31close9490.101.25470.00001.2672-101.00106778.99
19032006.06.14 14:31buy9520.101.25450.00001.2569
19042006.06.14 14:33t/p9520.101.25690.00001.256924.00106802.99
19052006.06.14 14:33buy9530.101.25810.00001.2605
19062006.06.14 14:33buy9540.101.25460.00001.2570
19072006.06.14 14:34t/p9540.101.25700.00001.257024.00106826.99
19082006.06.14 14:34close9530.101.25700.00001.2605-11.00106815.99
19092006.06.14 14:34buy9550.101.25740.00001.2598
19102006.06.14 14:34buy9560.101.25560.00001.2580
19112006.06.14 14:36t/p9560.101.25800.00001.258024.00106839.99
19122006.06.14 14:36close9550.101.25800.00001.25986.00106845.99
19132006.06.14 14:36buy9570.101.25840.00001.2608
19142006.06.14 14:36buy9580.101.25640.00001.2588
19152006.06.14 14:49buy9590.101.25460.00001.2570
19162006.06.14 15:00sell9600.101.25400.00001.2516
19172006.06.14 15:03sell9610.101.25590.00001.2535
19182006.06.14 15:04t/p9590.101.25700.00001.257024.00106869.99
19192006.06.14 15:04close9580.101.25750.00001.258811.00106880.99
19202006.06.14 15:04close9570.101.25590.00001.2608-25.00106855.99
19212006.06.14 15:09sell9620.101.25770.00001.2553
19222006.06.14 15:18sell9630.201.25950.00001.2571
19232006.06.14 15:19sell9640.401.26160.00001.2592
19242006.06.14 15:20sell9650.601.26360.00001.2612
19252006.06.14 17:00buy9660.101.26180.00001.2642
19262006.06.14 19:48t/p9650.601.26120.00001.2612144.00106999.99
19272006.06.14 19:48close9640.401.26120.00001.259216.00107015.99
19282006.06.14 19:48close9630.201.26140.00001.2571-38.00106977.99
19292006.06.14 19:48close9620.101.26120.00001.2553-35.00106942.99
19302006.06.14 19:48close9610.101.26100.00001.2535-51.00106891.99
19312006.06.14 19:48close9600.101.26070.00001.2516-67.00106824.99
19322006.06.14 20:31buy9670.101.25990.00001.2623
19332006.06.14 22:00sell9680.101.25910.00001.2567
19342006.06.15 00:08sell9690.101.26090.00001.2585
19352006.06.15 08:24t/p9670.101.26230.00001.262320.55106845.54
19362006.06.15 08:24close9660.101.26230.00001.26421.55106847.09
19372006.06.15 08:52sell9700.101.26280.00001.2604
19382006.06.15 09:00buy9710.101.26260.00001.2650
19392006.06.15 09:45buy9720.101.26080.00001.2632
19402006.06.15 13:09t/p9700.101.26040.00001.260424.00106871.09
19412006.06.15 13:09close9690.101.26030.00001.25856.00106877.09
19422006.06.15 13:09close9680.101.26050.00001.2567-11.88106865.21
19432006.06.15 14:34buy9730.101.25900.00001.2614
19442006.06.15 14:47t/p9730.101.26140.00001.261424.00106889.21
19452006.06.15 14:47close9720.101.26180.00001.263210.00106899.21
19462006.06.15 14:47close9710.101.26210.00001.2650-5.00106894.21
19472006.06.15 14:47buy9740.101.26160.00001.2640
19482006.06.15 15:00t/p9740.101.26400.00001.264024.00106918.21
19492006.06.15 16:00buy9750.101.26460.00001.2670
19502006.06.15 16:04buy9760.101.26270.00001.2651
19512006.06.15 17:29buy9770.101.26080.00001.2632
19522006.06.15 22:39t/p9770.101.26320.00001.263224.00106942.21
19532006.06.15 22:39close9760.101.26320.00001.26515.00106947.21
19542006.06.15 22:39close9750.101.26320.00001.2670-14.00106933.21
19552006.06.16 00:00buy9780.101.26340.00001.2658
19562006.06.16 08:25t/p9780.101.26580.00001.265824.00106957.21
19572006.06.16 08:25buy9790.101.26620.00001.2686
19582006.06.16 14:30buy9800.101.26420.00001.2666
19592006.06.16 15:55buy9810.101.26240.00001.2648
19602006.06.16 19:00sell9820.101.26240.00001.2600
19612006.06.16 20:30sell9830.101.26430.00001.2619
19622006.06.16 20:37t/p9810.101.26480.00001.264824.00106981.21
19632006.06.16 20:37close9800.101.26500.00001.26668.00106989.21
19642006.06.16 20:38close9790.101.26510.00001.2686-11.00106978.21
19652006.06.19 02:53t/p9830.101.26190.00001.261924.71107002.92
19662006.06.19 02:53close9820.101.26170.00001.26007.71107010.62
19672006.06.19 04:00sell9840.101.25760.00001.2552
19682006.06.19 07:57sell9850.101.25940.00001.2570
19692006.06.19 14:35t/p9850.101.25700.00001.257024.00107034.62
19702006.06.19 14:35close9840.101.25700.00001.25526.00107040.62
19712006.06.19 16:00sell9860.101.25670.00001.2543
19722006.06.20 07:31sell9870.101.25860.00001.2562
19732006.06.20 11:51t/p9870.101.25620.00001.256224.00107064.62
19742006.06.20 11:51close9860.101.25610.00001.25436.71107071.33
19752006.06.20 12:00sell9880.101.25550.00001.2531
19762006.06.20 15:52sell9890.101.25730.00001.2549
19772006.06.20 19:01sell9900.101.25930.00001.2569
19782006.06.20 19:10sell9910.201.26120.00001.2588
19792006.06.20 20:52t/p9910.201.25880.00001.258848.00107119.33
19802006.06.20 20:52close9900.101.25860.00001.25697.00107126.33
19812006.06.20 20:52close9890.101.25870.00001.2549-14.00107112.33
19822006.06.20 20:53close9880.101.25880.00001.2531-33.00107079.33
19832006.06.21 00:00buy9920.101.25880.00001.2612
19842006.06.21 03:36t/p9920.101.26120.00001.261224.00107103.33
19852006.06.21 03:36buy9930.101.26160.00001.2640
19862006.06.21 11:22t/p9930.101.26400.00001.264024.00107127.33
19872006.06.21 11:22buy9940.101.26430.00001.2667
19882006.06.21 12:31buy9950.101.26250.00001.2649
19892006.06.21 15:16t/p9950.101.26490.00001.264924.00107151.33
19902006.06.21 15:16close9940.101.26490.00001.26676.00107157.33
19912006.06.21 15:16buy9960.101.26500.00001.2674
19922006.06.21 19:14t/p9960.101.26740.00001.267424.00107181.33
19932006.06.21 19:14buy9970.101.26770.00001.2701
19942006.06.22 09:05buy9980.101.26590.00001.2683
19952006.06.22 09:53buy9990.101.26400.00001.2664
19962006.06.22 11:30sell10000.101.26270.00001.2603
19972006.06.22 12:15buy10010.201.26220.00001.2646
19982006.06.22 12:47buy10020.401.26030.00001.2627
19992006.06.22 12:47t/p10000.101.26030.00001.260324.00107205.33
20002006.06.22 12:47sell10030.101.25980.00001.2574
20012006.06.22 14:04buy10040.601.25850.00001.2609
20022006.06.22 15:20t/p10030.101.25740.00001.257424.00107229.33
20032006.06.22 15:20buy10051.201.25670.00001.2591
20042006.06.22 16:00sell10060.101.25680.00001.2544
20052006.06.22 17:42sell10070.101.25870.00001.2563
20062006.06.22 18:21t/p10051.201.25910.00001.2591288.00107517.33
20072006.06.22 18:21close10040.601.25920.00001.260942.00107559.33
20082006.06.22 18:22close10020.401.25910.00001.2627-48.00107511.33
20092006.06.22 18:22close10010.201.25920.00001.2646-60.00107451.33
20102006.06.22 18:23close9990.101.25910.00001.2664-49.00107402.33
20112006.06.22 18:23close9980.101.25920.00001.2683-67.00107335.33
20122006.06.22 18:24close9970.101.25910.00001.2701-89.45107245.88
20132006.06.23 10:10t/p10070.101.25630.00001.256324.71107270.59
20142006.06.23 10:10close10060.101.25630.00001.25445.71107276.30
20152006.06.23 12:00sell10080.101.25460.00001.2522
20162006.06.23 13:47t/p10080.101.25220.00001.252224.00107300.30
20172006.06.23 13:47sell10090.101.25190.00001.2495
20182006.06.23 14:16t/p10090.101.24950.00001.249524.00107324.30
20192006.06.23 14:16sell10100.101.24910.00001.2467
20202006.06.23 14:34sell10110.101.25100.00001.2486
20212006.06.23 14:49t/p10110.101.24860.00001.248624.00107348.30
20222006.06.23 14:49close10100.101.24860.00001.24675.00107353.30
20232006.06.23 14:49sell10120.101.24820.00001.2458
20242006.06.23 15:00sell10130.101.25000.00001.2476
20252006.06.23 15:07sell10140.101.25180.00001.2494
20262006.06.26 09:05sell10150.201.25360.00001.2512
20272006.06.26 09:18sell10160.401.25590.00001.2535
20282006.06.26 09:19sell10170.601.25840.00001.2560
20292006.06.26 09:19t/p10170.601.25600.00001.2560144.00107497.30
20302006.06.26 09:20sell10180.601.25790.00001.2555
20312006.06.26 10:15buy10190.101.25720.00001.2596
20322006.06.26 11:51t/p10180.601.25550.00001.2555144.00107641.30
20332006.06.26 11:51buy10200.101.25520.00001.2576
20342006.06.26 11:51close10160.401.25520.00001.253528.00107669.30
20352006.06.26 11:51close10150.201.25530.00001.2512-34.00107635.30
20362006.06.26 11:51close10140.101.25520.00001.2494-33.29107602.00
20372006.06.26 11:51close10130.101.25550.00001.2476-54.29107547.71
20382006.06.26 11:51close10120.101.25570.00001.2458-74.29107473.42
20392006.06.26 19:12t/p10200.101.25760.00001.257624.00107497.42
20402006.06.26 19:12close10190.101.25780.00001.25966.00107503.42
20412006.06.26 21:00buy10210.101.25810.00001.2605
20422006.06.27 01:56t/p10210.101.26050.00001.260522.85107526.27
20432006.06.27 01:56buy10220.101.26110.00001.2635
20442006.06.27 08:14buy10230.101.25930.00001.2617
20452006.06.27 12:13buy10240.101.25740.00001.2598
20462006.06.27 13:15sell10250.101.25700.00001.2546
20472006.06.27 14:39sell10260.101.25880.00001.2564
20482006.06.27 15:06t/p10240.101.25980.00001.259824.00107550.27
20492006.06.27 15:06close10230.101.25990.00001.26176.00107556.27
20502006.06.27 15:06close10220.101.25970.00001.2635-14.00107542.27
20512006.06.27 16:18sell10270.101.26070.00001.2583
20522006.06.27 18:00buy10280.101.25900.00001.2614
20532006.06.27 20:22t/p10270.101.25830.00001.258324.00107566.27
20542006.06.27 20:22close10260.101.25820.00001.25646.00107572.27
20552006.06.27 20:22close10250.101.25840.00001.2546-14.00107558.27
20562006.06.28 00:21buy10290.101.25720.00001.2596
20572006.06.28 04:00sell10300.101.25730.00001.2549
20582006.06.28 14:56buy10310.101.25530.00001.2577
20592006.06.28 14:57t/p10300.101.25490.00001.254924.00107582.27
20602006.06.28 14:57sell10320.101.25460.00001.2522
20612006.06.28 16:24t/p10320.101.25220.00001.252224.00107606.27
20622006.06.28 16:24buy10330.201.25190.00001.2543
20632006.06.28 16:24sell10340.101.25160.00001.2492
20642006.06.28 16:25sell10350.101.25360.00001.2512
20652006.06.28 16:35t/p10330.201.25430.00001.254348.00107654.27
20662006.06.28 16:35close10310.101.25460.00001.2577-7.00107647.27
20672006.06.28 16:35close10290.101.25510.00001.2596-21.00107626.27
20682006.06.28 16:35close10280.101.25230.00001.2614-68.15107558.12
20692006.06.28 20:58sell10360.101.25550.00001.2531
20702006.06.29 11:53t/p10360.101.25310.00001.253126.12107584.24
20712006.06.29 11:53close10350.101.25300.00001.25128.12107592.36
20722006.06.29 11:53close10340.101.25320.00001.2492-13.88107578.48
20732006.06.29 12:00sell10370.101.25290.00001.2505
20742006.06.29 14:42sell10380.101.25480.00001.2524
20752006.06.29 20:16sell10390.101.25670.00001.2543
20762006.06.29 20:16t/p10390.101.25430.00001.254324.00107602.48
20772006.06.29 20:16close10380.101.25430.00001.25245.00107607.48
20782006.06.29 20:16close10370.101.25490.00001.2505-20.00107587.48
20792006.06.29 20:45buy10400.101.26490.00001.2673
20802006.06.30 03:03t/p10400.101.26730.00001.267322.85107610.33
20812006.06.30 03:03buy10410.101.26770.00001.2701
20822006.06.30 03:09t/p10410.101.27010.00001.270124.00107634.33
20832006.06.30 03:09buy10420.101.27060.00001.2730
20842006.06.30 03:11buy10430.101.26880.00001.2712
20852006.06.30 03:36t/p10430.101.27120.00001.271224.00107658.33
20862006.06.30 03:36close10420.101.27120.00001.27306.00107664.33
20872006.06.30 03:36buy10440.101.27160.00001.2740
20882006.06.30 05:00buy10450.101.26970.00001.2721
20892006.06.30 07:29t/p10450.101.27210.00001.272124.00107688.33
20902006.06.30 07:29close10440.101.27220.00001.27406.00107694.33
20912006.06.30 07:29buy10460.101.27220.00001.2746
20922006.06.30 08:17buy10470.101.27030.00001.2727
20932006.06.30 14:31t/p10470.101.27270.00001.272724.00107718.33
20942006.06.30 14:31close10460.101.27350.00001.274613.00107731.33
20952006.06.30 15:15buy10480.101.27580.00001.2782
20962006.06.30 16:55t/p10480.101.27820.00001.278224.00107755.33
20972006.06.30 16:55buy10490.101.27860.00001.2810
20982006.07.03 10:27buy10500.101.27680.00001.2792
20992006.07.03 11:45sell10510.101.27650.00001.2741
21002006.07.03 12:32sell10520.101.27830.00001.2759
21012006.07.03 12:34t/p10500.101.27920.00001.279224.00107779.33
21022006.07.03 12:34close10490.101.27930.00001.28105.85107785.18
21032006.07.03 12:38sell10530.101.28010.00001.2777
21042006.07.03 15:48t/p10530.101.27770.00001.277724.00107809.18
21052006.07.03 15:48close10520.101.27760.00001.27597.00107816.18
21062006.07.03 15:49close10510.101.27770.00001.2741-12.00107804.18
21072006.07.03 17:00buy10540.101.28040.00001.2828
21082006.07.03 17:15buy10550.101.27840.00001.2808
21092006.07.03 19:11t/p10550.101.28080.00001.280824.00107828.18
21102006.07.03 19:11close10540.101.28090.00001.28285.00107833.18
21112006.07.03 19:11buy10560.101.28090.00001.2833
21122006.07.04 14:21buy10570.101.27900.00001.2814
21132006.07.04 14:30sell10580.101.27920.00001.2768
21142006.07.04 15:24sell10590.101.28100.00001.2786
21152006.07.05 00:11t/p10590.101.27860.00001.278624.71107857.89
21162006.07.05 00:11close10580.101.27840.00001.27688.71107866.60
21172006.07.05 04:00sell10600.101.27760.00001.2752
21182006.07.05 06:13sell10610.101.27960.00001.2772
21192006.07.05 07:16t/p10570.101.28140.00001.281422.85107889.45
21202006.07.05 07:16close10560.101.28140.00001.28332.70107892.15
21212006.07.05 07:16buy10620.101.28180.00001.2842
21222006.07.05 07:16sell10630.101.28150.00001.2791
21232006.07.05 08:02sell10640.201.28330.00001.2809
21242006.07.05 08:23t/p10640.201.28090.00001.280948.00107940.15
21252006.07.05 08:23close10630.101.28090.00001.27916.00107946.15
21262006.07.05 08:23close10610.101.28080.00001.2772-12.00107934.15
21272006.07.05 08:23close10600.101.28080.00001.2752-32.00107902.15
21282006.07.05 08:42buy10650.101.27990.00001.2823
21292006.07.05 08:57buy10660.101.27800.00001.2804
21302006.07.05 09:30sell10670.101.27690.00001.2745
21312006.07.05 09:45buy10680.201.27610.00001.2785
21322006.07.05 13:50t/p10680.201.27850.00001.278548.00107950.15
21332006.07.05 13:50close10660.101.27860.00001.28046.00107956.15
21342006.07.05 13:50close10650.101.27860.00001.2823-13.00107943.15
21352006.07.05 13:50close10620.101.27840.00001.2842-34.00107909.15
21362006.07.05 13:50buy10690.101.27880.00001.2812
21372006.07.05 13:53sell10700.101.27880.00001.2764
21382006.07.05 14:16buy10710.101.27690.00001.2793
21392006.07.05 14:16t/p10700.101.27640.00001.276424.00107933.15
21402006.07.05 14:16close10670.101.27530.00001.274516.00107949.15
21412006.07.05 14:31buy10720.101.27500.00001.2774
21422006.07.05 15:15sell10730.101.27470.00001.2723
21432006.07.05 15:42buy10740.201.27320.00001.2756
21442006.07.05 15:53t/p10730.101.27230.00001.272324.00107973.15
21452006.07.05 15:53sell10750.101.27200.00001.2696
21462006.07.05 16:17buy10760.401.27140.00001.2738
21472006.07.06 06:41t/p10760.401.27380.00001.273882.19108055.34
21482006.07.06 06:41close10740.201.27390.00001.27567.10108062.44
21492006.07.06 06:41sell10770.101.27390.00001.2715
21502006.07.06 06:41close10720.101.27370.00001.2774-16.45108045.99
21512006.07.06 06:42close10710.101.27330.00001.2793-39.45108006.54
21522006.07.06 06:42close10690.101.27300.00001.2812-61.45107945.08
21532006.07.06 13:45sell10780.101.27600.00001.2736
21542006.07.06 13:46t/p10780.101.27360.00001.273624.00107969.08
21552006.07.06 13:46close10770.101.27340.00001.27155.00107974.08
21562006.07.06 13:46close10750.101.27320.00001.2696-9.88107964.21
21572006.07.06 15:00buy10790.101.27630.00001.2787
21582006.07.06 15:06buy10800.101.27450.00001.2769
21592006.07.06 16:10t/p10800.101.27690.00001.276924.00107988.21
21602006.07.06 16:10close10790.101.27690.00001.27876.00107994.21
21612006.07.06 20:00buy10810.101.27710.00001.2795
21622006.07.07 14:29t/p10810.101.27950.00001.279522.85108017.06
21632006.07.07 14:45buy10820.101.28490.00001.2873
21642006.07.07 14:49buy10830.101.28310.00001.2855
21652006.07.07 14:58buy10840.101.28100.00001.2834
21662006.07.07 14:58t/p10840.101.28340.00001.283424.00108041.06
21672006.07.07 14:58close10830.101.28440.00001.285513.00108054.06
21682006.07.07 14:58close10820.101.28390.00001.2873-10.00108044.06
21692006.07.07 14:58buy10850.101.28450.00001.2869
21702006.07.07 14:58buy10860.101.28170.00001.2841
21712006.07.10 02:12buy10870.101.27970.00001.2821
21722006.07.10 11:35buy10880.201.27760.00001.2800
21732006.07.10 13:00sell10890.101.27700.00001.2746
21742006.07.10 13:04buy10900.401.27560.00001.2780
21752006.07.10 14:29t/p10890.101.27460.00001.274624.00108068.06
21762006.07.10 14:29sell10910.101.27410.00001.2717
21772006.07.10 14:41buy10920.601.27370.00001.2761
21782006.07.10 18:03sell10930.101.27590.00001.2735
21792006.07.10 18:03t/p10920.601.27610.00001.2761144.00108212.06
21802006.07.10 18:03close10900.401.27610.00001.278020.00108232.06
21812006.07.10 18:03close10880.201.27610.00001.2800-30.00108202.06
21822006.07.10 18:03close10870.101.27600.00001.2821-37.00108165.06
21832006.07.10 18:03close10860.101.27590.00001.2841-59.15108105.91
21842006.07.10 18:03close10850.101.27600.00001.2869-86.15108019.76
21852006.07.10 19:49t/p10930.101.27350.00001.273524.00108043.76
21862006.07.10 19:49close10910.101.27340.00001.27177.00108050.76
21872006.07.11 09:00sell10940.101.27070.00001.2683
21882006.07.11 09:15sell10950.101.27250.00001.2701
21892006.07.11 09:50sell10960.101.27430.00001.2719
21902006.07.11 15:14t/p10960.101.27190.00001.271924.00108074.76
21912006.07.11 15:14close10950.101.27170.00001.27018.00108082.76
21922006.07.11 15:14close10940.101.27160.00001.2683-9.00108073.76
21932006.07.12 00:00buy10970.101.27700.00001.2794
21942006.07.12 10:32buy10980.101.27520.00001.2776
21952006.07.12 12:02buy10990.101.27340.00001.2758
21962006.07.12 13:27buy11000.201.27150.00001.2739
21972006.07.12 14:31t/p11000.201.27390.00001.273948.00108121.76
21982006.07.12 14:31close10990.101.27430.00001.27589.00108130.76
21992006.07.12 14:31close10980.101.27090.00001.2776-43.00108087.76
22002006.07.12 14:31close10970.101.27000.00001.2794-70.00108017.76
22012006.07.12 15:00sell11010.101.27120.00001.2688
22022006.07.12 16:04t/p11010.101.26880.00001.268824.00108041.76
22032006.07.12 16:04sell11020.101.26830.00001.2659
22042006.07.12 17:37sell11030.101.27010.00001.2677
22052006.07.13 03:51sell11040.101.27190.00001.2695
22062006.07.13 12:39t/p11040.101.26950.00001.269524.00108065.76
22072006.07.13 12:39close11030.101.26930.00001.267710.12108075.88
22082006.07.13 12:39close11020.101.26980.00001.2659-12.88108063.00
22092006.07.13 13:00sell11050.101.26890.00001.2665
22102006.07.13 14:43sell11060.101.27080.00001.2684
22112006.07.13 17:09t/p11060.101.26840.00001.268424.00108087.00
22122006.07.13 17:09close11050.101.26840.00001.26655.00108092.00
22132006.07.13 17:09sell11070.101.26790.00001.2655
22142006.07.13 20:50sell11080.101.26980.00001.2674
22152006.07.14 03:22t/p11080.101.26740.00001.267424.71108116.71
22162006.07.14 03:22close11070.101.26730.00001.26556.71108123.42
22172006.07.14 04:00sell11090.101.26780.00001.2654
22182006.07.14 08:24t/p11090.101.26540.00001.265424.00108147.42
22192006.07.14 09:00sell11100.101.26580.00001.2634
22202006.07.14 09:37sell11110.101.26770.00001.2653
22212006.07.14 15:01t/p11110.101.26530.00001.265324.00108171.42
22222006.07.14 15:01close11100.101.26520.00001.26346.00108177.42
22232006.07.14 15:01sell11120.101.26500.00001.2626
22242006.07.14 15:47sell11130.101.26690.00001.2645
22252006.07.14 15:50t/p11130.101.26450.00001.264524.00108201.42
22262006.07.14 15:50close11120.101.26450.00001.26265.00108206.42
22272006.07.14 15:50sell11140.101.26490.00001.2625
22282006.07.17 04:32t/p11140.101.26250.00001.262524.71108231.12
22292006.07.17 04:32sell11150.101.26220.00001.2598
22302006.07.17 08:25sell11160.101.26410.00001.2617
22312006.07.17 10:00t/p11160.101.26170.00001.261724.00108255.12
22322006.07.17 10:00close11150.101.26160.00001.25986.00108261.12
22332006.07.17 11:00sell11170.101.25530.00001.2529
22342006.07.17 14:33t/p11170.101.25290.00001.252924.00108285.12
22352006.07.17 14:33sell11180.101.25260.00001.2502
22362006.07.18 09:11sell11190.101.25440.00001.2520
22372006.07.18 11:00t/p11190.101.25200.00001.252024.00108309.12
22382006.07.18 11:00close11180.101.25150.00001.250211.71108320.83
22392006.07.18 17:00sell11200.101.24910.00001.2467
22402006.07.18 17:33sell11210.101.25180.00001.2494
22412006.07.18 18:45t/p11210.101.24940.00001.249424.00108344.83
22422006.07.18 18:45close11200.101.24930.00001.2467-2.00108342.83
22432006.07.18 18:45sell11220.101.24910.00001.2467
22442006.07.18 20:37sell11230.101.25090.00001.2485
22452006.07.19 02:59t/p11230.101.24850.00001.248524.71108367.54
22462006.07.19 02:59close11220.101.24830.00001.24678.71108376.25
22472006.07.19 03:00sell11240.101.24810.00001.2457
22482006.07.19 05:10sell11250.101.25000.00001.2476
22492006.07.19 14:16t/p11250.101.24760.00001.247624.00108400.25
22502006.07.19 14:16close11240.101.24750.00001.24576.00108406.25
22512006.07.19 15:00sell11260.101.24720.00001.2448
22522006.07.19 16:00sell11270.101.25000.00001.2476
22532006.07.19 16:00sell11280.101.25230.00001.2499
22542006.07.19 16:01t/p11280.101.24990.00001.249924.00108430.25
22552006.07.19 16:01close11270.101.24970.00001.24763.00108433.25
22562006.07.19 16:01close11260.101.25230.00001.2448-51.00108382.25
22572006.07.19 16:01sell11290.101.25210.00001.2497
22582006.07.19 16:01sell11300.101.25400.00001.2516
22592006.07.19 16:01sell11310.101.25600.00001.2536
22602006.07.19 16:01sell11320.201.25840.00001.2560
22612006.07.19 16:01sell11330.401.26070.00001.2583
22622006.07.19 16:01t/p11320.201.25600.00001.256048.00108430.25
22632006.07.19 16:01t/p11330.401.25830.00001.258396.00108526.25
22642006.07.19 16:01close11310.101.25390.00001.253621.00108547.25
22652006.07.19 16:01close11300.101.25330.00001.25167.00108554.25
22662006.07.19 16:01close11290.101.25150.00001.24976.00108560.25
22672006.07.19 16:01sell11340.101.25480.00001.2524
22682006.07.19 16:04t/p11340.101.25240.00001.252424.00108584.25
22692006.07.19 16:04sell11350.101.25170.00001.2493
22702006.07.19 16:06sell11360.101.25390.00001.2515
22712006.07.19 16:08sell11370.101.25590.00001.2535
22722006.07.19 16:09sell11380.201.25770.00001.2553
22732006.07.19 16:19t/p11380.201.25530.00001.255348.00108632.25
22742006.07.19 16:19close11370.101.25530.00001.25356.00108638.25
22752006.07.19 16:19close11360.101.25540.00001.2515-15.00108623.25
22762006.07.19 16:19close11350.101.25560.00001.2493-39.00108584.25
22772006.07.19 16:19sell11390.101.25510.00001.2527
22782006.07.19 16:28sell11400.101.25700.00001.2546
22792006.07.19 16:30buy11410.101.25770.00001.2601
22802006.07.19 17:03buy11420.101.25590.00001.2583
22812006.07.19 17:04t/p11400.101.25460.00001.254624.00108608.25
22822006.07.19 17:04close11390.101.25460.00001.25275.00108613.25
22832006.07.19 18:55t/p11420.101.25830.00001.258324.00108637.25
22842006.07.19 18:55close11410.101.25860.00001.26019.00108646.25
22852006.07.19 18:55buy11430.101.25870.00001.2611
22862006.07.20 03:08t/p11430.101.26110.00001.261120.55108666.79
22872006.07.20 03:08buy11440.101.26140.00001.2638
22882006.07.20 09:07buy11450.101.25960.00001.2620
22892006.07.20 12:28t/p11450.101.26200.00001.262024.00108690.79
22902006.07.20 12:28close11440.101.26200.00001.26386.00108696.79
22912006.07.20 13:45buy11460.101.26400.00001.2664
22922006.07.20 15:37buy11470.101.26220.00001.2646
22932006.07.20 16:10t/p11470.101.26460.00001.264624.00108720.79
22942006.07.20 16:10close11460.101.26460.00001.26646.00108726.79
22952006.07.20 16:10buy11480.101.26470.00001.2671
22962006.07.20 16:38buy11490.101.26250.00001.2649
22972006.07.20 17:01t/p11490.101.26490.00001.264924.00108750.79
22982006.07.20 17:01close11480.101.26490.00001.26712.00108752.79
22992006.07.20 17:01buy11500.101.26520.00001.2676
23002006.07.20 17:29buy11510.101.26330.00001.2657
23012006.07.21 09:15t/p11510.101.26570.00001.265722.85108775.64
23022006.07.21 09:15close11500.101.26590.00001.26765.85108781.49
23032006.07.21 09:15buy11520.101.26610.00001.2685
23042006.07.21 14:19t/p11520.101.26850.00001.268524.00108805.49
23052006.07.21 14:19buy11530.101.26880.00001.2712
23062006.07.21 15:40buy11540.101.26690.00001.2693
23072006.07.21 20:02t/p11540.101.26930.00001.269324.00108829.49
23082006.07.21 20:02close11530.101.26950.00001.27127.00108836.49
23092006.07.21 21:00buy11550.101.26920.00001.2716
23102006.07.24 02:03buy11560.101.26710.00001.2695
23112006.07.24 03:27buy11570.101.26480.00001.2672
23122006.07.24 04:31sell11580.101.26520.00001.2628
23132006.07.24 07:47buy11590.201.26290.00001.2653
23142006.07.24 09:24t/p11580.101.26280.00001.262824.00108860.49
23152006.07.24 09:24sell11600.101.26240.00001.2600
23162006.07.24 15:41sell11610.101.26420.00001.2618
23172006.07.25 02:25t/p11610.101.26180.00001.261824.71108885.20
23182006.07.25 02:25close11600.101.26170.00001.26007.71108892.91
23192006.07.25 02:36buy11620.401.26100.00001.2634
23202006.07.25 03:00sell11630.101.26110.00001.2587
23212006.07.25 06:15sell11640.101.26300.00001.2606
23222006.07.25 06:15t/p11620.401.26340.00001.263496.00108988.91
23232006.07.25 06:15close11590.201.26350.00001.26539.70108998.61
23242006.07.25 06:15close11570.101.26340.00001.2672-15.15108983.46
23252006.07.25 06:15close11560.101.26320.00001.2695-40.15108943.31
23262006.07.25 06:15close11550.101.26330.00001.2716-61.30108882.01
23272006.07.25 07:27sell11650.101.26490.00001.2625
23282006.07.25 08:24sell11660.201.26670.00001.2643
23292006.07.25 09:00buy11670.101.26600.00001.2684
23302006.07.25 09:50t/p11660.201.26430.00001.264348.00108930.01
23312006.07.25 09:50close11650.101.26420.00001.26257.00108937.01
23322006.07.25 09:50close11640.101.26440.00001.2606-14.00108923.01
23332006.07.25 09:50close11630.101.26460.00001.2587-35.00108888.01
23342006.07.25 10:26buy11680.101.26400.00001.2664
23352006.07.25 11:45sell11690.101.26390.00001.2615
23362006.07.25 15:50sell11700.101.26590.00001.2635
23372006.07.25 15:59t/p11680.101.26640.00001.266424.00108912.01
23382006.07.25 15:59close11670.101.26650.00001.26845.00108917.01
23392006.07.25 16:00buy11710.101.26660.00001.2690
23402006.07.25 16:03buy11720.101.26470.00001.2671
23412006.07.25 16:10t/p11700.101.26350.00001.263524.00108941.01
23422006.07.25 16:10close11690.101.26350.00001.26154.00108945.01
23432006.07.25 16:11buy11730.101.26290.00001.2653
23442006.07.25 17:09buy11740.201.26090.00001.2633
23452006.07.25 17:21buy11750.401.25910.00001.2615
23462006.07.25 17:30sell11760.101.25840.00001.2560
23472006.07.25 17:32buy11770.601.25730.00001.2597
23482006.07.26 12:21t/p11770.601.25970.00001.2597137.10109082.10
23492006.07.26 12:21close11750.401.25990.00001.261527.40109109.50
23502006.07.26 12:21close11740.201.25970.00001.2633-26.30109083.20
23512006.07.26 12:22close11730.101.25980.00001.2653-32.15109051.05
23522006.07.26 12:22close11720.101.25970.00001.2671-51.15108999.90
23532006.07.26 12:23close11710.101.25960.00001.2690-71.15108928.75
23542006.07.26 15:19sell11780.101.26020.00001.2578
23552006.07.26 16:32sell11790.101.26210.00001.2597
23562006.07.26 18:05sell11800.201.26400.00001.2616
23572006.07.26 18:15buy11810.101.26350.00001.2659
23582006.07.26 18:55sell11820.401.26590.00001.2635
23592006.07.26 19:36t/p11810.101.26590.00001.265924.00108952.75
23602006.07.26 19:36buy11830.101.26640.00001.2688
23612006.07.26 20:09sell11840.601.26780.00001.2654
23622006.07.26 20:22t/p11830.101.26880.00001.268824.00108976.75
23632006.07.26 20:22buy11850.101.26930.00001.2717
23642006.07.26 20:25sell11861.201.26960.00001.2672
23652006.07.26 22:51sell11872.001.27150.00001.2691
23662006.07.26 22:59t/p11850.101.27170.00001.271724.00109000.75
23672006.07.26 22:59buy11880.101.27200.00001.2744
23682006.07.27 09:11t/p11880.101.27440.00001.274420.55109021.30
23692006.07.27 20:28t/p11872.001.26910.00001.2691522.45109543.74
23702006.07.27 20:28close11861.201.26880.00001.2672121.47109665.21
23712006.07.27 20:29close11840.601.26870.00001.2654-41.27109623.95
23722006.07.27 20:29close11820.401.26870.00001.2635-103.51109520.44
23732006.07.27 20:30close11800.201.26880.00001.2616-91.76109428.68
23742006.07.27 20:30close11790.101.26890.00001.2597-65.88109362.80
23752006.07.27 20:30close11780.101.26870.00001.2578-82.88109279.93
23762006.07.27 20:31close11760.101.26860.00001.2560-99.17109180.76
23772006.07.27 20:31sell11890.101.26830.00001.2659
23782006.07.27 22:48sell11900.101.27020.00001.2678
23792006.07.28 12:57t/p11900.101.26780.00001.267824.71109205.46
23802006.07.28 12:57close11890.101.26780.00001.26595.71109211.17
23812006.07.28 16:15buy11910.101.27520.00001.2776
23822006.07.31 13:55t/p11910.101.27760.00001.277622.85109234.02
23832006.07.31 15:00buy11920.101.27820.00001.2806
23842006.07.31 16:00buy11930.101.27630.00001.2787
23852006.08.01 03:57buy11940.101.27450.00001.2769
23862006.08.01 08:00sell11950.101.27320.00001.2708
23872006.08.01 08:45buy11960.201.27250.00001.2749
23882006.08.01 12:02t/p11960.201.27490.00001.274948.00109282.02
23892006.08.01 12:02close11940.101.27500.00001.27695.00109287.02
23902006.08.01 12:02close11930.101.27500.00001.2787-14.15109272.87
23912006.08.01 12:02close11920.101.27490.00001.2806-34.15109238.72
23922006.08.01 12:03sell11970.101.27510.00001.2727
23932006.08.01 13:00buy11980.101.27680.00001.2792
23942006.08.01 13:13sell11990.101.27700.00001.2746
23952006.08.01 14:38buy12000.101.27480.00001.2772
23962006.08.01 14:38t/p11990.101.27460.00001.274624.00109262.72
23972006.08.01 14:38close11970.101.27450.00001.27276.00109268.72
23982006.08.01 14:38close11950.101.27460.00001.2708-14.00109254.72
23992006.08.01 16:27buy12010.101.27300.00001.2754
24002006.08.01 17:22t/p12010.101.27540.00001.275424.00109278.72
24012006.08.01 17:22close12000.101.27540.00001.27726.00109284.72
24022006.08.01 17:22close11980.101.27540.00001.2792-14.00109270.72
24032006.08.01 20:00buy12020.101.28090.00001.2833
24042006.08.02 05:07t/p12020.101.28330.00001.283322.85109293.57
24052006.08.02 05:07buy12030.101.28360.00001.2860
24062006.08.02 08:30buy12040.101.28180.00001.2842
24072006.08.02 10:35buy12050.101.27990.00001.2823
24082006.08.02 13:45sell12060.101.27970.00001.2773
24092006.08.02 15:25sell12070.101.28160.00001.2792
24102006.08.02 17:07t/p12070.101.27920.00001.279224.00109317.57
24112006.08.02 17:07close12060.101.27910.00001.27736.00109323.57
24122006.08.02 18:25buy12080.201.27790.00001.2803
24132006.08.02 20:56t/p12080.201.28030.00001.280348.00109371.57
24142006.08.02 20:56close12050.101.28040.00001.28235.00109376.57
24152006.08.02 20:56close12040.101.28040.00001.2842-14.00109362.57
24162006.08.02 20:56close12030.101.28030.00001.2860-33.00109329.57
24172006.08.03 00:00sell12090.101.27880.00001.2764
24182006.08.03 02:37t/p12090.101.27640.00001.276424.00109353.57
24192006.08.03 03:00sell12100.101.27580.00001.2734
24202006.08.03 13:01sell12110.101.27990.00001.2775
24212006.08.03 13:01t/p12110.101.27750.00001.277524.00109377.57
24222006.08.03 13:01close12100.101.27630.00001.2734-5.00109372.57
24232006.08.03 15:45buy12120.101.28170.00001.2841
24242006.08.03 16:55buy12130.101.27940.00001.2818
24252006.08.03 17:13buy12140.101.27720.00001.2796
24262006.08.03 18:35t/p12140.101.27960.00001.279624.00109396.57
24272006.08.03 18:35close12130.101.27960.00001.28182.00109398.57
24282006.08.03 18:35close12120.101.27970.00001.2841-20.00109378.57
24292006.08.03 20:00buy12150.101.28100.00001.2834
24302006.08.04 01:15buy12160.101.27910.00001.2815
24312006.08.04 11:30sell12170.101.27790.00001.2755
24322006.08.04 14:22sell12180.101.27970.00001.2773
24332006.08.04 14:30t/p12160.101.28150.00001.281524.00109402.57
24342006.08.04 14:30close12150.101.28160.00001.28344.85109407.42
24352006.08.04 14:30sell12190.101.28160.00001.2792
24362006.08.04 14:30sell12200.201.28340.00001.2810
24372006.08.04 14:30t/p12190.101.27920.00001.279224.00109431.42
24382006.08.04 14:30t/p12200.201.28100.00001.281048.00109479.42
24392006.08.04 14:30close12180.101.27920.00001.27735.00109484.42
24402006.08.04 14:30close12170.101.28400.00001.2755-61.00109423.42
24412006.08.04 15:00buy12210.101.28800.00001.2904
24422006.08.04 15:57t/p12210.101.29040.00001.290424.00109447.42
24432006.08.04 15:57buy12220.101.29080.00001.2932
24442006.08.04 17:03buy12230.101.28900.00001.2914
24452006.08.07 08:59buy12240.101.28710.00001.2895
24462006.08.07 14:02buy12250.201.28530.00001.2877
24472006.08.07 15:49t/p12250.201.28770.00001.287748.00109495.42
24482006.08.07 15:49close12240.101.28770.00001.28956.00109501.42
24492006.08.07 15:49close12230.101.28750.00001.2914-16.15109485.27
24502006.08.07 15:49close12220.101.28750.00001.2932-34.15109451.12
24512006.08.07 20:00sell12260.101.28350.00001.2811
24522006.08.08 00:11t/p12260.101.28110.00001.281124.71109475.83
24532006.08.08 00:11sell12270.101.28070.00001.2783
24542006.08.08 02:22sell12280.101.28250.00001.2801
24552006.08.08 09:02sell12290.101.28490.00001.2825
24562006.08.08 09:30buy12300.101.28380.00001.2862
24572006.08.08 20:14t/p12300.101.28620.00001.286224.00109499.83
24582006.08.08 20:14sell12310.201.28690.00001.2845
24592006.08.08 20:14t/p12310.201.28450.00001.284548.00109547.83
24602006.08.08 20:14close12290.101.28390.00001.282510.00109557.83
24612006.08.08 20:14close12280.101.28720.00001.2801-47.00109510.83
24622006.08.08 20:14close12270.101.28610.00001.2783-54.00109456.83
24632006.08.09 02:00sell12320.101.27880.00001.2764
24642006.08.09 07:47sell12330.101.28070.00001.2783
24652006.08.09 08:14sell12340.101.28250.00001.2801
24662006.08.09 09:02sell12350.201.28450.00001.2821
24672006.08.09 09:30buy12360.101.28530.00001.2877
24682006.08.09 10:06sell12370.401.28650.00001.2841
24692006.08.09 11:58t/p12360.101.28770.00001.287724.00109480.83
24702006.08.09 11:58buy12380.101.28800.00001.2904
24712006.08.09 12:34sell12390.601.28830.00001.2859
24722006.08.09 12:55sell12401.201.29010.00001.2877
24732006.08.09 15:27t/p12401.201.28770.00001.2877288.00109768.83
24742006.08.09 15:27close12390.601.28760.00001.285942.00109810.83
24752006.08.09 15:27close12370.401.28790.00001.2841-56.00109754.83
24762006.08.09 15:27close12350.201.28790.00001.2821-68.00109686.83
24772006.08.09 15:27close12340.101.28760.00001.2801-51.00109635.83
24782006.08.09 15:27close12330.101.28760.00001.2783-69.00109566.83
24792006.08.09 15:27close12320.101.28770.00001.2764-89.00109477.83
24802006.08.09 20:31buy12410.101.28620.00001.2886
24812006.08.09 21:30sell12420.101.28640.00001.2840
24822006.08.10 03:33sell12430.101.28820.00001.2858
24832006.08.10 08:11t/p12410.101.28860.00001.288620.55109498.37
24842006.08.10 08:11close12380.101.28870.00001.29043.55109501.92
24852006.08.10 08:15sell12440.101.29010.00001.2877
24862006.08.10 09:00buy12450.101.28980.00001.2922
24872006.08.10 09:26buy12460.101.28790.00001.2903
24882006.08.10 09:41t/p12440.101.28770.00001.287724.00109525.92
24892006.08.10 09:41close12430.101.28750.00001.28587.00109532.92
24902006.08.10 09:41close12420.101.28770.00001.2840-10.88109522.05
24912006.08.10 09:42t/p12460.101.29030.00001.290324.00109546.05
24922006.08.10 09:42close12450.101.29110.00001.292213.00109559.05
24932006.08.10 09:42buy12470.101.28710.00001.2895
24942006.08.10 09:54buy12480.101.28530.00001.2877
24952006.08.10 14:30buy12490.101.28330.00001.2857
24962006.08.10 14:30t/p12490.101.28570.00001.285724.00109583.05
24972006.08.10 14:30close12480.101.28610.00001.28778.00109591.05
24982006.08.10 14:31close12470.101.28600.00001.2895-11.00109580.05
24992006.08.10 16:00sell12500.101.28260.00001.2802
25002006.08.10 16:16t/p12500.101.28020.00001.280224.00109604.05
25012006.08.10 16:16sell12510.101.27950.00001.2771
25022006.08.10 16:35t/p12510.101.27710.00001.277124.00109628.05
25032006.08.10 16:35sell12520.101.27670.00001.2743
25042006.08.10 19:31sell12530.101.27850.00001.2761
25052006.08.11 08:23t/p12530.101.27610.00001.276124.71109652.75
25062006.08.11 08:23close12520.101.27610.00001.27436.71109659.46
25072006.08.11 09:00sell12540.101.27710.00001.2747
25082006.08.11 09:51sell12550.101.27890.00001.2765
25092006.08.11 14:30t/p12550.101.27650.00001.276524.00109683.46
25102006.08.11 14:30close12540.101.27630.00001.27478.00109691.46
25112006.08.11 15:00sell12560.101.27300.00001.2706
25122006.08.11 15:46sell12570.101.27610.00001.2737
25132006.08.11 18:32t/p12570.101.27370.00001.273724.00109715.46
25142006.08.11 18:32close12560.101.27370.00001.2706-7.00109708.46
25152006.08.11 19:00sell12580.101.27300.00001.2706
25162006.08.14 03:55sell12590.101.27490.00001.2725
25172006.08.14 07:00buy12600.101.27550.00001.2779
25182006.08.14 09:13buy12610.101.27360.00001.2760
25192006.08.14 09:26t/p12590.101.27250.00001.272524.00109732.46
25202006.08.14 09:26close12580.101.27230.00001.27067.71109740.17
25212006.08.14 09:27buy12620.101.27180.00001.2742
25222006.08.14 10:00t/p12620.101.27420.00001.274224.00109764.17
25232006.08.14 10:00close12610.101.27420.00001.27606.00109770.17
25242006.08.14 10:00close12600.101.27420.00001.2779-13.00109757.17
25252006.08.14 13:00sell12630.101.27250.00001.2701
25262006.08.14 15:33sell12640.101.27450.00001.2721
25272006.08.14 19:57t/p12640.101.27210.00001.272124.00109781.17
25282006.08.14 19:57close12630.101.27200.00001.27015.00109786.17
25292006.08.14 20:00sell12650.101.27170.00001.2693
25302006.08.15 05:25sell12660.101.27360.00001.2712
25312006.08.15 14:30sell12670.101.27640.00001.2740
25322006.08.15 14:30t/p12670.101.27400.00001.274024.00109810.17
25332006.08.15 14:30close12660.101.27240.00001.271212.00109822.17
25342006.08.15 14:30close12650.101.27240.00001.2693-6.29109815.88
25352006.08.15 15:00buy12680.101.27770.00001.2801
25362006.08.15 15:00buy12690.101.27490.00001.2773
25372006.08.15 15:00t/p12690.101.27730.00001.277324.00109839.88
25382006.08.15 15:00close12680.101.27810.00001.28014.00109843.88
25392006.08.15 15:00buy12700.101.27650.00001.2789
25402006.08.15 15:06t/p12700.101.27890.00001.278924.00109867.88
25412006.08.15 15:06buy12710.101.27930.00001.2817
25422006.08.16 13:03buy12720.101.27750.00001.2799
25432006.08.16 14:30t/p12720.101.27990.00001.279924.00109891.88
25442006.08.16 14:30close12710.101.28070.00001.281712.85109904.72
25452006.08.16 15:00buy12730.101.28450.00001.2869
25462006.08.17 09:25t/p12730.101.28690.00001.286920.55109925.27
25472006.08.17 11:00buy12740.101.28760.00001.2900
25482006.08.17 18:00buy12750.101.28560.00001.2880
25492006.08.17 19:06buy12760.101.28370.00001.2861
25502006.08.17 19:58buy12770.201.28190.00001.2843
25512006.08.17 20:15sell12780.101.28130.00001.2789
25522006.08.17 21:07sell12790.101.28310.00001.2807
25532006.08.18 09:34t/p12770.201.28430.00001.284345.70109970.97
25542006.08.18 09:34close12760.101.28430.00001.28614.85109975.82
25552006.08.18 09:34close12750.101.28420.00001.2880-15.15109960.67
25562006.08.18 09:34close12740.101.28430.00001.2900-34.15109926.52
25572006.08.18 13:28t/p12790.101.28070.00001.280724.71109951.23
25582006.08.18 13:28close12780.101.28070.00001.27896.71109957.94
25592006.08.18 14:00sell12800.101.28000.00001.2776
25602006.08.18 15:39sell12810.101.28180.00001.2794
25612006.08.18 15:49sell12820.101.28390.00001.2815
25622006.08.18 16:14t/p12820.101.28150.00001.281524.00109981.94
25632006.08.18 16:14close12810.101.28140.00001.27944.00109985.94
25642006.08.18 16:14close12800.101.28180.00001.2776-18.00109967.94
25652006.08.21 03:15buy12830.101.28600.00001.2884
25662006.08.21 08:54t/p12830.101.28840.00001.288424.00109991.94
25672006.08.21 08:54buy12840.101.28900.00001.2914
25682006.08.21 14:09t/p12840.101.29140.00001.291424.00110015.94
25692006.08.21 16:00buy12850.101.29300.00001.2954
25702006.08.21 17:18buy12860.101.29120.00001.2936
25712006.08.21 21:28buy12870.101.28930.00001.2917
25722006.08.22 00:08buy12880.201.28750.00001.2899
25732006.08.22 04:00sell12890.101.28650.00001.2841
25742006.08.22 04:26buy12900.401.28560.00001.2880
25752006.08.22 08:47t/p12900.401.28800.00001.288096.00110111.94
25762006.08.22 08:47close12880.201.28820.00001.289914.00110125.94
25772006.08.22 08:47close12870.101.28840.00001.2917-10.15110115.79
25782006.08.22 08:47sell12910.101.28840.00001.2860
25792006.08.22 08:47close12860.101.28830.00001.2936-30.15110085.64
25802006.08.22 08:47close12850.101.28820.00001.2954-49.15110036.48
25812006.08.22 11:00t/p12910.101.28600.00001.286024.00110060.48
25822006.08.22 11:00close12890.101.28580.00001.28417.00110067.48
25832006.08.22 12:00sell12920.101.28390.00001.2815
25842006.08.22 13:56t/p12920.101.28150.00001.281524.00110091.48
25852006.08.22 13:56sell12930.101.28090.00001.2785
25862006.08.23 09:29sell12940.101.28270.00001.2803
25872006.08.23 11:30buy12950.101.28180.00001.2842
25882006.08.23 16:00t/p12950.101.28420.00001.284224.00110115.48
25892006.08.23 16:00buy12960.101.28490.00001.2873
25902006.08.23 16:00sell12970.101.28460.00001.2822
25912006.08.23 16:15buy12980.101.28310.00001.2855
25922006.08.23 16:19t/p12970.101.28220.00001.282224.00110139.48
25932006.08.23 16:19close12940.101.28220.00001.28035.00110144.48
25942006.08.23 16:19close12930.101.28250.00001.2785-15.29110129.19
25952006.08.23 16:22buy12990.101.28120.00001.2836
25962006.08.23 16:36buy13000.201.27920.00001.2816
25972006.08.24 00:00sell13010.101.27880.00001.2764
25982006.08.24 03:02buy13020.401.27680.00001.2792
25992006.08.24 03:07t/p13010.101.27640.00001.276424.00110153.19
26002006.08.24 03:07sell13030.101.27600.00001.2736
26012006.08.24 07:23sell13040.101.27790.00001.2755
26022006.08.24 10:00t/p13020.401.27920.00001.279296.00110249.19
26032006.08.24 10:00close13000.201.27970.00001.28163.10110252.29
26042006.08.24 10:00sell13050.101.27970.00001.2773
26052006.08.24 10:00close12990.101.27970.00001.2836-18.45110233.84
26062006.08.24 10:00close12980.101.27970.00001.2855-37.45110196.39
26072006.08.24 10:00t/p13050.101.27730.00001.277324.00110220.39
26082006.08.24 10:00close12960.101.27630.00001.2873-89.45110130.94
26092006.08.24 10:00close13040.101.27660.00001.275513.00110143.94
26102006.08.24 10:00close13030.101.27640.00001.2736-4.00110139.94
26112006.08.24 10:30buy13060.101.28180.00001.2842
26122006.08.24 16:53buy13070.101.27990.00001.2823
26132006.08.24 17:45buy13080.101.27810.00001.2805
26142006.08.24 17:58buy13090.201.27630.00001.2787
26152006.08.24 18:30sell13100.101.27680.00001.2744
26162006.08.25 16:07t/p13100.101.27440.00001.274424.71110164.64
26172006.08.25 16:07buy13110.401.27440.00001.2768
26182006.08.25 16:07sell13120.101.27410.00001.2717
26192006.08.25 16:07sell13130.101.27600.00001.2736
26202006.08.25 16:08t/p13130.101.27360.00001.273624.00110188.64
26212006.08.25 16:08close13120.101.27360.00001.27175.00110193.64
26222006.08.25 16:08sell13140.101.27300.00001.2706
26232006.08.25 16:56sell13150.101.27490.00001.2725
26242006.08.25 17:07t/p13110.401.27680.00001.276896.00110289.64
26252006.08.25 17:07close13090.201.27700.00001.278711.70110301.34
26262006.08.25 17:07sell13160.101.27700.00001.2746
26272006.08.25 17:07close13080.101.27650.00001.2805-17.15110284.19
26282006.08.25 17:07close13070.101.27600.00001.2823-40.15110244.04
26292006.08.25 17:07close13060.101.27650.00001.2842-54.15110189.89
26302006.08.28 05:27sell13170.201.27880.00001.2764
26312006.08.28 08:00buy13180.101.27980.00001.2822
26322006.08.28 09:25sell13190.401.28060.00001.2782
26332006.08.28 22:51t/p13190.401.27820.00001.278296.00110285.89
26342006.08.28 22:51close13170.201.27820.00001.276412.00110297.89
26352006.08.28 22:52close13160.101.27810.00001.2746-10.29110287.60
26362006.08.28 22:52close13150.101.27820.00001.2725-32.29110255.31
26372006.08.28 22:52close13140.101.27810.00001.2706-50.29110205.01
26382006.08.28 22:59buy13200.101.27800.00001.2804
26392006.08.29 02:38t/p13200.101.28040.00001.280422.85110227.86
26402006.08.29 02:38close13180.101.28040.00001.28224.85110232.71
26412006.08.29 03:00buy13210.101.28100.00001.2834
26422006.08.29 09:14t/p13210.101.28340.00001.283424.00110256.71
26432006.08.29 09:14buy13220.101.28370.00001.2861
26442006.08.29 10:53buy13230.101.28190.00001.2843
26452006.08.29 15:06buy13240.101.28010.00001.2825
26462006.08.29 16:19buy13250.201.27810.00001.2805
26472006.08.29 16:25buy13260.401.27630.00001.2787
26482006.08.29 17:45sell13270.101.27550.00001.2731
26492006.08.29 19:32sell13280.101.27740.00001.2750
26502006.08.29 20:02t/p13260.401.27870.00001.278796.00110352.71
26512006.08.29 20:02close13250.201.27920.00001.280522.00110374.71
26522006.08.29 20:02close13240.101.27790.00001.2825-22.00110352.71
26532006.08.29 20:02close13230.101.27770.00001.2843-42.00110310.71
26542006.08.29 20:02close13220.101.27750.00001.2861-62.00110248.71
26552006.08.29 20:07sell13290.101.27930.00001.2769
26562006.08.29 20:26sell13300.201.28110.00001.2787
26572006.08.29 20:37sell13310.401.28300.00001.2806
26582006.08.29 21:45buy13320.101.28290.00001.2853
26592006.08.30 03:32sell13330.601.28480.00001.2824
26602006.08.30 04:30t/p13330.601.28240.00001.2824144.00110392.71
26612006.08.30 04:30close13310.401.28240.00001.280626.83110419.54
26622006.08.30 04:30close13300.201.28230.00001.2787-22.59110396.96
26632006.08.30 04:31close13290.101.28250.00001.2769-31.29110365.66
26642006.08.30 04:31close13280.101.28240.00001.2750-49.29110316.37
26652006.08.30 04:32close13270.101.28250.00001.2731-69.29110247.08
26662006.08.31 09:21t/p13320.101.28530.00001.285319.40110266.48
26672006.08.31 12:00buy13340.101.28490.00001.2873
26682006.08.31 14:36t/p13340.101.28730.00001.287324.00110290.48
26692006.08.31 14:36buy13350.101.28800.00001.2904
26702006.08.31 15:24buy13360.101.28620.00001.2886
26712006.08.31 15:42buy13370.101.28420.00001.2866
26722006.08.31 16:01buy13380.201.28240.00001.2848
26732006.08.31 16:28buy13390.401.28050.00001.2829
26742006.08.31 17:45sell13400.101.27960.00001.2772
26752006.08.31 22:17sell13410.101.28150.00001.2791
26762006.09.01 14:30t/p13410.101.27910.00001.279124.71110315.18
26772006.09.01 14:30close13400.101.27890.00001.27727.71110322.89
26782006.09.01 14:30buy13420.601.27760.00001.2800
26792006.09.01 14:30t/p13420.601.28000.00001.2800144.00110466.89
26802006.09.01 14:30buy13430.601.27840.00001.2808
26812006.09.01 14:30t/p13430.601.28080.00001.2808144.00110610.89
26822006.09.01 14:30close13390.401.28130.00001.282927.40110638.29
26832006.09.01 14:30close13380.201.27970.00001.2848-56.30110581.99
26842006.09.01 14:30close13370.101.27730.00001.2866-70.15110511.84
26852006.09.01 14:30close13360.101.27890.00001.2886-74.15110437.69
26862006.09.01 14:30close13350.101.27540.00001.2904-127.15110310.54
26872006.09.01 15:00sell13440.101.27750.00001.2751
26882006.09.01 16:01sell13450.101.27950.00001.2771
26892006.09.01 16:01sell13460.101.28460.00001.2822
26902006.09.01 16:01t/p13460.101.28220.00001.282224.00110334.54
26912006.09.01 16:01close13450.101.27950.00001.27710.00110334.54
26922006.09.01 16:02close13440.101.27940.00001.2751-19.00110315.54
26932006.09.01 16:02sell13470.101.27900.00001.2766
26942006.09.01 16:59sell13480.101.28080.00001.2784
26952006.09.01 17:56sell13490.101.28260.00001.2802
26962006.09.01 18:03sell13500.201.28450.00001.2821
26972006.09.01 19:30buy13510.101.28330.00001.2857
26982006.09.04 03:09t/p13510.101.28570.00001.285722.85110338.39
26992006.09.04 03:09buy13520.101.28600.00001.2884
27002006.09.04 03:17sell13530.401.28630.00001.2839
27012006.09.05 02:32buy13540.101.28420.00001.2866
27022006.09.05 02:39t/p13530.401.28390.00001.283998.83110437.22
27032006.09.05 02:39close13500.201.28390.00001.282114.83110452.05
27042006.09.05 02:39close13490.101.28400.00001.2802-12.59110439.46
27052006.09.05 02:39close13480.101.28390.00001.2784-29.59110409.88
27062006.09.05 02:39close13470.101.28390.00001.2766-47.59110362.29
27072006.09.05 02:45sell13550.101.28360.00001.2812
27082006.09.05 09:34buy13560.101.28240.00001.2848
27092006.09.05 14:00t/p13550.101.28120.00001.281224.00110386.29
27102006.09.05 14:00buy13570.201.28050.00001.2829
27112006.09.05 14:15sell13580.101.28090.00001.2785
27122006.09.06 09:19sell13590.101.28280.00001.2804
27132006.09.06 09:50t/p13570.201.28290.00001.282945.70110431.99
27142006.09.06 09:50close13560.101.28290.00001.28483.85110435.84
27152006.09.06 09:50close13540.101.28310.00001.2866-12.15110423.69
27162006.09.06 09:50close13520.101.28300.00001.2884-32.30110391.39
27172006.09.06 13:26t/p13590.101.28040.00001.280424.00110415.39
27182006.09.06 13:26close13580.101.28020.00001.27857.71110423.10
27192006.09.06 13:45sell13600.101.28020.00001.2778
27202006.09.06 15:44t/p13600.101.27780.00001.277824.00110447.10
27212006.09.06 15:44sell13610.101.27730.00001.2749
27222006.09.06 16:06sell13620.101.27920.00001.2768
27232006.09.06 20:14sell13630.101.28100.00001.2786
27242006.09.07 03:52sell13640.201.28290.00001.2805
27252006.09.07 09:48t/p13640.201.28050.00001.280548.00110495.10
27262006.09.07 09:48close13630.101.28050.00001.27867.12110502.22
27272006.09.07 09:48close13620.101.28060.00001.2768-11.88110490.34
27282006.09.07 09:49close13610.101.28050.00001.2749-29.88110460.46
27292006.09.07 11:00sell13650.101.27770.00001.2753
27302006.09.07 13:06t/p13650.101.27530.00001.275324.00110484.46
27312006.09.07 13:30sell13660.101.27400.00001.2716
27322006.09.07 14:44t/p13660.101.27160.00001.271624.00110508.46
27332006.09.07 14:44sell13670.101.27110.00001.2687
27342006.09.07 15:57sell13680.101.27300.00001.2706
27352006.09.07 18:00sell13690.101.27570.00001.2733
27362006.09.07 18:00t/p13690.101.27330.00001.273324.00110532.46
27372006.09.07 18:00close13680.101.27310.00001.2706-1.00110531.46
27382006.09.07 18:00close13670.101.27600.00001.2687-49.00110482.46
27392006.09.07 18:00sell13700.101.27470.00001.2723
27402006.09.08 02:47t/p13700.101.27230.00001.272324.71110507.17
27412006.09.08 10:00sell13710.101.27220.00001.2698
27422006.09.08 14:36t/p13710.101.26980.00001.269824.00110531.17
27432006.09.08 14:36sell13720.101.26880.00001.2664
27442006.09.08 16:15t/p13720.101.26640.00001.266424.00110555.17
27452006.09.08 16:15sell13730.101.26610.00001.2637
27462006.09.08 18:52sell13740.101.26790.00001.2655
27472006.09.11 03:03t/p13740.101.26550.00001.265524.71110579.88
27482006.09.11 03:03close13730.101.26550.00001.26376.71110586.59
27492006.09.11 08:45buy13750.101.26850.00001.2709
27502006.09.11 10:09t/p13750.101.27090.00001.270924.00110610.59
27512006.09.11 11:45buy13760.101.27220.00001.2746
27522006.09.11 16:02buy13770.101.27040.00001.2728
27532006.09.11 16:09buy13780.101.26850.00001.2709
27542006.09.11 17:15sell13790.101.26900.00001.2666
27552006.09.12 00:55t/p13780.101.27090.00001.270922.85110633.44
27562006.09.12 00:55close13770.101.27100.00001.27284.85110638.29
27572006.09.12 00:55sell13800.101.27100.00001.2686
27582006.09.12 00:56close13760.101.27110.00001.2746-12.15110626.14
27592006.09.12 03:00buy13810.101.27190.00001.2743
27602006.09.12 09:44sell13820.101.27290.00001.2705
27612006.09.12 14:33t/p13820.101.27050.00001.270524.00110650.14
27622006.09.12 14:33close13800.101.27040.00001.26866.00110656.14
27632006.09.12 14:33close13790.101.27050.00001.2666-14.29110641.84
27642006.09.12 14:33buy13830.101.26990.00001.2723
27652006.09.12 14:56t/p13830.101.27230.00001.272324.00110665.84
27662006.09.12 14:56close13810.101.27230.00001.27434.00110669.84
27672006.09.12 18:30sell13840.101.26870.00001.2663
27682006.09.13 17:49sell13850.101.27070.00001.2683
27692006.09.13 19:46buy13860.101.26990.00001.2723
27702006.09.14 09:05t/p13850.101.26830.00001.268326.12110695.97
27712006.09.14 09:05close13840.101.26830.00001.26636.83110702.79
27722006.09.14 09:08buy13870.101.26810.00001.2705
27732006.09.14 12:16t/p13870.101.27050.00001.270524.00110726.79
27742006.09.14 12:16close13860.101.27050.00001.27232.55110729.34
27752006.09.14 16:00buy13880.101.27180.00001.2742
27762006.09.14 16:55t/p13880.101.27420.00001.274224.00110753.34
27772006.09.14 16:55buy13890.101.27460.00001.2770
27782006.09.14 20:46buy13900.101.27270.00001.2751
27792006.09.15 10:06buy13910.101.27090.00001.2733
27802006.09.15 11:57buy13920.201.26890.00001.2713
27812006.09.15 13:51buy13930.401.26700.00001.2694
27822006.09.15 15:33buy13940.601.26500.00001.2674
27832006.09.15 15:45sell13950.101.26330.00001.2609
27842006.09.15 16:25sell13960.101.26520.00001.2628
27852006.09.18 08:15sell13970.101.26710.00001.2647
27862006.09.18 08:21t/p13940.601.26740.00001.2674137.10110890.44
27872006.09.18 08:21close13930.401.26750.00001.269415.40110905.84
27882006.09.18 08:21close13920.201.26750.00001.2713-30.30110875.54
27892006.09.18 08:21close13910.101.26730.00001.2733-37.15110838.39
27902006.09.18 08:22close13900.101.26720.00001.2751-57.30110781.09
27912006.09.18 08:22close13890.101.26730.00001.2770-75.30110705.79
27922006.09.18 15:00sell13980.201.26890.00001.2665
27932006.09.18 15:01t/p13980.201.26650.00001.266548.00110753.79
27942006.09.18 15:01close13970.101.26630.00001.26478.00110761.79
27952006.09.18 15:01close13960.101.26870.00001.2628-34.29110727.49
27962006.09.18 15:01close13950.101.26880.00001.2609-54.29110673.20
27972006.09.18 16:00buy13990.101.26770.00001.2701
27982006.09.18 20:48t/p13990.101.27010.00001.270124.00110697.20
27992006.09.18 20:48buy14000.101.27050.00001.2729
28002006.09.19 09:41buy14010.101.26860.00001.2710
28012006.09.19 10:14buy14020.101.26670.00001.2691
28022006.09.19 10:30sell14030.101.26740.00001.2650
28032006.09.19 14:31t/p14020.101.26910.00001.269124.00110721.20
28042006.09.19 14:31close14010.101.26960.00001.271010.00110731.20
28052006.09.19 14:31sell14040.101.26960.00001.2672
28062006.09.19 14:31close14000.101.27020.00001.2729-4.15110727.05
28072006.09.19 15:00buy14050.101.27040.00001.2728
28082006.09.19 16:03sell14060.101.27140.00001.2690
28092006.09.19 17:09t/p14060.101.26900.00001.269024.00110751.05
28102006.09.19 17:09close14040.101.26900.00001.26726.00110757.05
28112006.09.19 17:09close14030.101.26890.00001.2650-15.00110742.05
28122006.09.19 17:09buy14070.101.26840.00001.2708
28132006.09.19 18:59buy14080.101.26660.00001.2690
28142006.09.19 19:15sell14090.101.26630.00001.2639
28152006.09.19 22:51sell14100.101.26810.00001.2657
28162006.09.20 06:36t/p14080.101.26900.00001.269022.85110764.90
28172006.09.20 06:36close14070.101.26900.00001.27084.85110769.75
28182006.09.20 06:36close14050.101.26890.00001.2728-16.15110753.60
28192006.09.20 16:16sell14110.101.27020.00001.2678
28202006.09.20 18:45buy14120.101.27000.00001.2724
28212006.09.20 20:20sell14130.201.27210.00001.2697
28222006.09.20 20:21t/p14120.101.27240.00001.272424.00110777.60
28232006.09.20 20:21buy14140.101.27300.00001.2754
28242006.09.20 20:27buy14150.101.27110.00001.2735
28252006.09.20 20:34t/p14130.201.26970.00001.269748.00110825.60
28262006.09.20 20:34close14110.101.26970.00001.26785.00110830.60
28272006.09.20 20:34close14100.101.26980.00001.2657-16.29110814.31
28282006.09.20 20:34close14090.101.26970.00001.2639-33.29110781.01
28292006.09.20 20:37buy14160.101.26920.00001.2716
28302006.09.21 02:49t/p14160.101.27160.00001.271620.55110801.56
28312006.09.21 02:49close14150.101.27160.00001.27351.55110803.11
28322006.09.21 02:49close14140.101.27150.00001.2754-18.45110784.66
28332006.09.21 04:00buy14170.101.27280.00001.2752
28342006.09.21 08:15buy14180.101.27100.00001.2734
28352006.09.21 12:33t/p14180.101.27340.00001.273424.00110808.66
28362006.09.21 12:33close14170.101.27350.00001.27527.00110815.66
28372006.09.21 13:00buy14190.101.27450.00001.2769
28382006.09.21 13:39buy14200.101.27260.00001.2750
28392006.09.21 18:02t/p14200.101.27500.00001.275024.00110839.66
28402006.09.21 18:02close14190.101.27550.00001.276910.00110849.66
28412006.09.21 18:45buy14210.101.27810.00001.2805
28422006.09.22 09:04t/p14210.101.28050.00001.280522.85110872.51
28432006.09.22 09:04buy14220.101.28080.00001.2832
28442006.09.22 17:35buy14230.101.27900.00001.2814
28452006.09.25 06:26t/p14230.101.28140.00001.281422.85110895.36
28462006.09.25 06:26close14220.101.28150.00001.28325.85110901.21
28472006.09.25 06:26buy14240.101.28190.00001.2843
28482006.09.25 09:05buy14250.101.27980.00001.2822
28492006.09.25 11:02buy14260.101.27700.00001.2794
28502006.09.25 12:00sell14270.101.27750.00001.2751
28512006.09.25 16:00t/p14270.101.27510.00001.275124.00110925.21
28522006.09.25 16:00buy14280.201.27460.00001.2770
28532006.09.25 16:00sell14290.101.27430.00001.2719
28542006.09.25 16:00sell14300.101.27610.00001.2737
28552006.09.25 16:33t/p14300.101.27370.00001.273724.00110949.21
28562006.09.25 16:33close14290.101.27370.00001.27196.00110955.21
28572006.09.25 16:33sell14310.101.27330.00001.2709
28582006.09.25 18:45sell14320.101.27520.00001.2728
28592006.09.26 10:47t/p14320.101.27280.00001.272824.71110979.92
28602006.09.26 10:47close14310.101.27280.00001.27095.71110985.62
28612006.09.26 10:47buy14330.401.27260.00001.2750
28622006.09.26 11:00sell14340.101.27130.00001.2689
28632006.09.26 11:53buy14350.601.27080.00001.2732
28642006.09.26 13:09buy14361.201.26890.00001.2713
28652006.09.26 13:10t/p14340.101.26890.00001.268924.00111009.62
28662006.09.26 13:10sell14370.101.26850.00001.2661
28672006.09.26 16:26buy14382.001.26700.00001.2694
28682006.09.26 18:12t/p14382.001.26940.00001.2694480.00111489.62
28692006.09.26 18:12close14361.201.26950.00001.271372.00111561.62
28702006.09.26 18:12close14350.601.26940.00001.2732-84.00111477.62
28712006.09.26 18:13close14330.401.26950.00001.2750-124.00111353.62
28722006.09.26 18:13close14280.201.26930.00001.2770-108.30111245.32
28732006.09.26 18:13close14260.101.26940.00001.2794-77.15111168.17
28742006.09.26 18:14close14250.101.26930.00001.2822-106.15111062.02
28752006.09.26 18:14close14240.101.26940.00001.2843-126.15110935.87
28762006.09.27 14:30sell14390.101.27040.00001.2680
28772006.09.27 16:05t/p14390.101.26800.00001.268024.00110959.87
28782006.09.27 16:05close14370.101.26800.00001.26615.71110965.58
28792006.09.28 01:00buy14400.101.27080.00001.2732
28802006.09.28 07:06t/p14400.101.27320.00001.273224.00110989.58
28812006.09.28 08:00buy14410.101.27270.00001.2751
28822006.09.28 11:11buy14420.101.27090.00001.2733
28832006.09.28 16:24buy14430.101.26900.00001.2714
28842006.09.29 09:00sell14440.101.26830.00001.2659
28852006.09.29 09:24buy14450.201.26720.00001.2696
28862006.09.29 10:13t/p14440.101.26590.00001.265924.00111013.58
28872006.09.29 10:13sell14460.101.26550.00001.2631
28882006.09.29 10:37sell14470.101.26740.00001.2650
28892006.09.29 14:39buy14480.401.26540.00001.2678
28902006.09.29 14:39t/p14470.101.26500.00001.265024.00111037.58
28912006.09.29 14:39close14460.101.26490.00001.26316.00111043.58
28922006.09.29 14:39sell14490.101.26490.00001.2625
28932006.09.29 15:53sell14500.101.26670.00001.2643
28942006.09.29 17:03t/p14480.401.26780.00001.267896.00111139.58
28952006.09.29 17:03close14450.201.26810.00001.269618.00111157.58
28962006.09.29 17:03close14430.101.26810.00001.2714-10.15111147.43
28972006.09.29 17:03close14420.101.26760.00001.2733-34.15111113.28
28982006.09.29 17:03close14410.101.26810.00001.2751-47.15111066.13
28992006.09.29 17:03sell14510.101.26980.00001.2674
29002006.09.29 17:08t/p14510.101.26740.00001.267424.00111090.13
29012006.09.29 17:08close14500.101.26740.00001.2643-7.00111083.13
29022006.09.29 17:09close14490.101.26750.00001.2625-26.00111057.13
29032006.09.29 17:09sell14520.101.26730.00001.2649
29042006.09.29 17:22sell14530.101.26920.00001.2668
29052006.09.29 20:00buy14540.101.26900.00001.2714
29062006.10.02 03:13buy14550.101.26720.00001.2696
29072006.10.02 09:06t/p14530.101.26680.00001.266824.71111081.84
29082006.10.02 09:06close14520.101.26670.00001.26496.71111088.54
29092006.10.02 10:00sell14560.101.26670.00001.2643
29102006.10.02 11:32sell14570.101.26860.00001.2662
29112006.10.02 12:05t/p14550.101.26960.00001.269624.00111112.54
29122006.10.02 12:05close14540.101.26960.00001.27144.85111117.39
29132006.10.02 12:05buy14580.101.26980.00001.2722
29142006.10.02 12:28sell14590.101.27040.00001.2680
29152006.10.02 15:32t/p14580.101.27220.00001.272224.00111141.39
29162006.10.02 15:32buy14600.101.27260.00001.2750
29172006.10.02 15:32sell14610.201.27230.00001.2699
29182006.10.02 15:51sell14620.401.27410.00001.2717
29192006.10.02 16:23t/p14600.101.27500.00001.275024.00111165.39
29202006.10.02 16:23buy14630.101.27530.00001.2777
29212006.10.03 08:08sell14640.601.27590.00001.2735
29222006.10.03 13:42t/p14640.601.27350.00001.2735144.00111309.39
29232006.10.03 13:42close14620.401.27350.00001.271726.83111336.22
29242006.10.03 13:42buy14650.101.27340.00001.2758
29252006.10.03 13:42close14610.201.27340.00001.2699-20.59111315.64
29262006.10.03 13:42close14590.101.27340.00001.2680-29.29111286.34
29272006.10.03 13:42close14570.101.27310.00001.2662-44.29111242.05
29282006.10.03 13:42close14560.101.27360.00001.2643-68.29111173.76
29292006.10.04 00:00sell14660.101.27290.00001.2705
29302006.10.04 09:57buy14670.101.27150.00001.2739
29312006.10.04 10:43t/p14660.101.27050.00001.270524.00111197.76
29322006.10.04 10:45sell14680.101.27020.00001.2678
29332006.10.04 10:47buy14690.201.26970.00001.2721
29342006.10.04 12:41buy14700.401.26780.00001.2702
29352006.10.04 12:44t/p14680.101.26780.00001.267824.00111221.76
29362006.10.04 12:44sell14710.101.26730.00001.2649
29372006.10.04 16:01sell14720.101.26960.00001.2672
29382006.10.04 20:37t/p14700.401.27020.00001.270296.00111317.76
29392006.10.04 20:37close14690.201.27040.00001.272114.00111331.76
29402006.10.04 20:39close14670.101.27030.00001.2739-12.00111319.76
29412006.10.04 20:39close14650.101.27030.00001.2758-32.15111287.61
29422006.10.04 20:39close14630.101.27040.00001.2777-51.30111236.31
29432006.10.04 21:31sell14730.101.27150.00001.2691
29442006.10.05 12:00buy14740.101.27130.00001.2737
29452006.10.05 14:42buy14750.101.26920.00001.2716
29462006.10.05 14:59t/p14730.101.26910.00001.269126.12111262.43
29472006.10.05 14:59close14720.101.26900.00001.26728.12111270.55
29482006.10.05 14:59close14710.101.26890.00001.2649-13.88111256.67
29492006.10.05 16:13buy14760.101.26740.00001.2698
29502006.10.05 18:23t/p14760.101.26980.00001.269824.00111280.67
29512006.10.05 18:23close14750.101.26990.00001.27167.00111287.67
29522006.10.05 18:24close14740.101.27000.00001.2737-13.00111274.67
29532006.10.05 20:00sell14770.101.26920.00001.2668
29542006.10.06 14:00t/p14770.101.26680.00001.266824.71111299.38
29552006.10.06 14:00sell14780.101.26630.00001.2639
29562006.10.06 14:30sell14790.101.26840.00001.2660
29572006.10.06 14:31sell14800.101.27140.00001.2690
29582006.10.06 14:31t/p14800.101.26900.00001.269024.00111323.38
29592006.10.06 14:31close14790.101.26820.00001.26602.00111325.38
29602006.10.06 14:31close14780.101.27100.00001.2639-47.00111278.38
29612006.10.06 14:31sell14810.101.27120.00001.2688
29622006.10.06 14:31t/p14810.101.26880.00001.268824.00111302.38
29632006.10.06 14:31sell14820.101.26790.00001.2655
29642006.10.06 14:31sell14830.101.27000.00001.2676
29652006.10.06 14:31t/p14830.101.26760.00001.267624.00111326.38
29662006.10.06 14:31close14820.101.26690.00001.265510.00111336.38
29672006.10.06 14:31sell14840.101.27140.00001.2690
29682006.10.06 14:31t/p14840.101.26900.00001.269024.00111360.38
29692006.10.06 14:31sell14850.101.26610.00001.2637
29702006.10.06 14:31sell14860.101.26960.00001.2672
29712006.10.06 14:32t/p14860.101.26720.00001.267224.00111384.38
29722006.10.06 14:32close14850.101.26610.00001.26370.00111384.38
29732006.10.06 14:32sell14870.101.26630.00001.2639
29742006.10.06 14:32sell14880.101.27140.00001.2690
29752006.10.06 14:32t/p14880.101.26900.00001.269024.00111408.38
29762006.10.06 14:32sell14890.101.27020.00001.2678
29772006.10.06 14:32t/p14890.101.26780.00001.267824.00111432.38
29782006.10.06 14:32close14870.101.26610.00001.26392.00111434.38
29792006.10.06 14:33sell14900.101.26630.00001.2639
29802006.10.06 14:33sell14910.101.26820.00001.2658
29812006.10.06 14:33t/p14910.101.26580.00001.265824.00111458.38
29822006.10.06 14:33close14900.101.26530.00001.263910.00111468.38
29832006.10.06 14:33sell14920.101.26820.00001.2658
29842006.10.06 14:33t/p14920.101.26580.00001.265824.00111492.38
29852006.10.06 14:33sell14930.101.26530.00001.2629
29862006.10.06 14:35t/p14930.101.26290.00001.262924.00111516.38
29872006.10.06 14:35sell14940.101.26260.00001.2602
29882006.10.06 14:35sell14950.101.26570.00001.2633
29892006.10.06 14:35t/p14950.101.26330.00001.263324.00111540.38
29902006.10.06 14:35close14940.101.26310.00001.2602-5.00111535.38
29912006.10.06 14:35sell14960.101.26260.00001.2602
29922006.10.06 14:35sell14970.101.26620.00001.2638
29932006.10.06 14:35t/p14970.101.26380.00001.263824.00111559.38
29942006.10.06 14:35close14960.101.26310.00001.2602-5.00111554.38
29952006.10.06 14:35sell14980.101.26640.00001.2640
29962006.10.06 14:35t/p14980.101.26400.00001.264024.00111578.38
29972006.10.06 14:35sell14990.101.26210.00001.2597
29982006.10.06 14:36sell15000.101.26480.00001.2624
29992006.10.06 14:36t/p15000.101.26240.00001.262424.00111602.38
30002006.10.06 14:36close14990.101.26230.00001.2597-2.00111600.38
30012006.10.06 14:36sell15010.101.26260.00001.2602
30022006.10.06 14:40sell15020.101.26440.00001.2620
30032006.10.06 14:54t/p15020.101.26200.00001.262024.00111624.38
30042006.10.06 14:54close15010.101.26200.00001.26026.00111630.38
30052006.10.06 14:54sell15030.101.26160.00001.2592
30062006.10.06 15:08t/p15030.101.25920.00001.259224.00111654.38
30072006.10.06 15:08sell15040.101.25880.00001.2564
30082006.10.06 18:59sell15050.101.26070.00001.2583
30092006.10.10 10:21t/p15050.101.25830.00001.258325.41111679.80
30102006.10.10 10:21close15040.101.25820.00001.25647.41111687.21
30112006.10.10 11:00sell15060.101.25660.00001.2542
30122006.10.10 13:17t/p15060.101.25420.00001.254224.00111711.21
30132006.10.10 13:17sell15070.101.25390.00001.2515
30142006.10.11 20:24t/p15070.101.25150.00001.251524.71111735.92
30152006.10.12 00:00sell15080.101.25220.00001.2498
30162006.10.12 09:04sell15090.101.25420.00001.2518
30172006.10.12 09:37sell15100.101.25600.00001.2536
30182006.10.12 12:47t/p15100.101.25360.00001.253624.00111759.92
30192006.10.12 12:47close15090.101.25360.00001.25186.00111765.92
30202006.10.12 12:47close15080.101.25380.00001.2498-16.00111749.92
30212006.10.12 20:00buy15110.101.25500.00001.2574
30222006.10.13 03:34t/p15110.101.25740.00001.257422.85111772.77
30232006.10.13 03:34buy15120.101.25770.00001.2601
30242006.10.13 08:40buy15130.101.25590.00001.2583
30252006.10.13 14:33buy15140.101.25360.00001.2560
30262006.10.13 14:38buy15150.201.25160.00001.2540
30272006.10.13 16:36buy15160.401.24970.00001.2521
30282006.10.13 17:15sell15170.101.24880.00001.2464
30292006.10.13 18:09sell15180.101.25070.00001.2483
30302006.10.16 10:09t/p15160.401.25210.00001.252191.40111864.17
30312006.10.16 10:09close15150.201.25260.00001.254017.70111881.87
30322006.10.16 10:09sell15190.101.25260.00001.2502
30332006.10.16 10:09close15140.101.25270.00001.2560-10.15111871.72
30342006.10.16 10:09close15130.101.25250.00001.2583-35.15111836.57
30352006.10.16 10:10close15120.101.25240.00001.2601-54.15111782.42
30362006.10.16 22:00buy15200.101.25340.00001.2558
30372006.10.17 14:30buy15210.101.25160.00001.2540
30382006.10.17 15:19t/p15210.101.25400.00001.254024.00111806.42
30392006.10.17 15:19close15200.101.25410.00001.25585.85111812.26
30402006.10.17 15:20sell15220.201.25450.00001.2521
30412006.10.17 17:00buy15230.101.25390.00001.2563
30422006.10.17 17:48t/p15230.101.25630.00001.256324.00111836.26
30432006.10.17 17:48buy15240.101.25670.00001.2591
30442006.10.17 17:48sell15250.401.25640.00001.2540
30452006.10.17 20:19buy15260.101.25480.00001.2572
30462006.10.17 23:10t/p15250.401.25400.00001.254096.00111932.26
30472006.10.17 23:10close15220.201.25390.00001.252112.00111944.26
30482006.10.17 23:10close15190.101.25400.00001.2502-13.29111930.97
30492006.10.17 23:10close15180.101.25390.00001.2483-30.59111900.39
30502006.10.17 23:11close15170.101.25410.00001.2464-51.59111848.80
30512006.10.18 14:42buy15270.101.25290.00001.2553
30522006.10.18 15:12buy15280.201.25100.00001.2534
30532006.10.18 16:00sell15290.101.25160.00001.2492
30542006.10.18 21:17t/p15280.201.25340.00001.253448.00111896.80
30552006.10.18 21:17close15270.101.25360.00001.25537.00111903.80
30562006.10.18 21:17sell15300.101.25360.00001.2512
30572006.10.18 21:17close15260.101.25350.00001.2572-14.15111889.65
30582006.10.18 21:18close15240.101.25360.00001.2591-32.15111857.50
30592006.10.18 21:32buy15310.101.25380.00001.2562
30602006.10.19 09:39sell15320.101.25570.00001.2533
30612006.10.19 10:55t/p15310.101.25620.00001.256220.55111878.05
30622006.10.19 11:54sell15330.201.25750.00001.2551
30632006.10.19 12:00buy15340.101.25760.00001.2600
30642006.10.19 14:36buy15350.101.25580.00001.2582
30652006.10.19 15:27t/p15350.101.25820.00001.258224.00111902.05
30662006.10.19 15:27close15340.101.25820.00001.26006.00111908.05
30672006.10.19 15:27buy15360.101.25850.00001.2609
30682006.10.19 15:51sell15370.401.25940.00001.2570
30692006.10.19 18:01t/p15360.101.26090.00001.260924.00111932.05
30702006.10.19 18:01buy15380.101.26130.00001.2637
30712006.10.19 18:01sell15390.601.26130.00001.2589
30722006.10.19 18:01buy15400.101.25900.00001.2614
30732006.10.19 19:09t/p15400.101.26140.00001.261424.00111956.05
30742006.10.19 19:09close15380.101.26200.00001.26377.00111963.05
30752006.10.19 19:09buy15410.101.26200.00001.2644
30762006.10.19 20:08sell15421.201.26320.00001.2608
30772006.10.20 11:59t/p15421.201.26080.00001.2608296.49112259.54
30782006.10.20 11:59close15390.601.26080.00001.258934.24112293.78
30792006.10.20 11:59close15370.401.26070.00001.2570-49.17112244.61
30802006.10.20 12:00close15330.201.26080.00001.2551-64.59112180.03
30812006.10.20 12:00close15320.101.26080.00001.2533-50.29112129.74
30822006.10.20 12:00close15300.101.26070.00001.2512-68.17112061.57
30832006.10.20 12:00close15290.101.26060.00001.2492-87.17111974.40
30842006.10.20 16:40buy15430.101.26020.00001.2626
30852006.10.20 20:00sell15440.101.26120.00001.2588
30862006.10.23 08:54t/p15440.101.25880.00001.258824.71111999.10
30872006.10.23 08:54sell15450.101.25840.00001.2560
30882006.10.23 10:45buy15460.101.25840.00001.2608
30892006.10.23 11:13buy15470.201.25650.00001.2589
30902006.10.23 11:57t/p15450.101.25600.00001.256024.00112023.10
30912006.10.23 11:57sell15480.101.25560.00001.2532
30922006.10.23 12:24buy15490.401.25460.00001.2570
30932006.10.24 08:24t/p15480.101.25320.00001.253224.71112047.81
30942006.10.24 09:00sell15500.101.25340.00001.2510
30952006.10.24 09:35buy15510.601.25270.00001.2551
30962006.10.24 17:10t/p15510.601.25510.00001.2551144.00112191.81
30972006.10.24 17:10close15490.401.25530.00001.257023.40112215.21
30982006.10.24 17:10sell15520.101.25530.00001.2529
30992006.10.24 17:11close15470.201.25540.00001.2589-24.30112190.91
31002006.10.24 17:11close15460.101.25530.00001.2608-32.15112158.76
31012006.10.24 17:12close15430.101.25540.00001.2626-50.30112108.46
31022006.10.24 17:12close15410.101.25540.00001.2644-69.45112039.01
31032006.10.24 17:41sell15530.101.25720.00001.2548
31042006.10.25 05:02buy15540.101.25700.00001.2594
31052006.10.25 17:04sell15550.201.25920.00001.2568
31062006.10.25 17:18t/p15540.101.25940.00001.259424.00112063.01
31072006.10.25 17:18buy15560.101.25980.00001.2622
31082006.10.25 20:14buy15570.101.25800.00001.2604
31092006.10.25 20:19t/p15570.101.26040.00001.260424.00112087.01
31102006.10.25 20:19close15560.101.26040.00001.26226.00112093.01
31112006.10.25 20:21sell15580.401.26110.00001.2587
31122006.10.25 20:31t/p15580.401.25870.00001.258796.00112189.01
31132006.10.25 20:31close15550.201.25870.00001.256810.00112199.01
31142006.10.25 20:31close15530.101.25870.00001.2548-14.29112184.71
31152006.10.25 20:31close15520.101.25900.00001.2529-36.29112148.42
31162006.10.25 20:32close15500.101.25910.00001.2510-56.29112092.13
31172006.10.25 21:00buy15590.101.26150.00001.2639
31182006.10.26 04:43t/p15590.101.26390.00001.263920.55112112.68
31192006.10.26 04:43buy15600.101.26420.00001.2666
31202006.10.26 10:22t/p15600.101.26660.00001.266624.00112136.68
31212006.10.26 10:22buy15610.101.26690.00001.2693
31222006.10.26 12:46buy15620.101.26510.00001.2675
31232006.10.26 16:38t/p15620.101.26750.00001.267524.00112160.68
31242006.10.26 16:38close15610.101.26770.00001.26938.00112168.68
31252006.10.26 19:00buy15630.101.26980.00001.2722
31262006.10.27 08:58buy15640.101.26800.00001.2704
31272006.10.27 14:31t/p15640.101.27040.00001.270424.00112192.68
31282006.10.27 14:31close15630.101.27040.00001.27224.85112197.53
31292006.10.27 15:00buy15650.101.27210.00001.2745
31302006.10.27 15:13t/p15650.101.27450.00001.274524.00112221.53
31312006.10.27 15:13buy15660.101.27490.00001.2773
31322006.10.27 16:06buy15670.101.27310.00001.2755
31332006.10.30 11:35buy15680.101.27120.00001.2736
31342006.10.31 08:00sell15690.101.27160.00001.2692
31352006.10.31 09:28buy15700.201.26930.00001.2717
31362006.10.31 09:32t/p15690.101.26920.00001.269224.00112245.53
31372006.10.31 10:00sell15710.101.26860.00001.2662
31382006.10.31 15:23sell15720.101.27040.00001.2680
31392006.10.31 16:59t/p15700.201.27170.00001.271748.00112293.53
31402006.10.31 16:59close15680.101.27200.00001.27366.85112300.38
31412006.10.31 16:59close15670.101.27200.00001.2755-13.30112287.07
31422006.10.31 16:59close15660.101.27180.00001.2773-33.30112253.77
31432006.10.31 16:59sell15730.101.27270.00001.2703
31442006.10.31 17:09sell15740.201.27460.00001.2722
31452006.10.31 17:27sell15750.401.27650.00001.2741
31462006.10.31 18:00buy15760.101.27690.00001.2793
31472006.11.01 09:54buy15770.101.27510.00001.2775
31482006.11.01 17:02t/p15770.101.27750.00001.277524.00112277.77
31492006.11.01 17:02close15760.101.27820.00001.279311.85112289.62
31502006.11.01 17:02sell15780.601.27830.00001.2759
31512006.11.01 18:00buy15790.101.27680.00001.2792
31522006.11.01 22:13t/p15780.601.27590.00001.2759144.00112433.62
31532006.11.01 22:13close15750.401.27590.00001.274126.83112460.45
31542006.11.01 22:13close15740.201.27580.00001.2722-22.59112437.87
31552006.11.01 22:13close15730.101.27560.00001.2703-28.29112409.58
31562006.11.01 22:13close15720.101.27540.00001.2680-49.29112360.28
31572006.11.01 22:13close15710.101.27540.00001.2662-67.29112292.99
31582006.11.02 02:52buy15800.101.27490.00001.2773
31592006.11.02 08:00sell15810.101.27540.00001.2730
31602006.11.02 13:44t/p15800.101.27730.00001.277324.00112316.99
31612006.11.02 13:44close15790.101.27730.00001.27921.55112318.54
31622006.11.02 13:44sell15820.101.27730.00001.2749
31632006.11.02 20:00buy15830.101.27700.00001.2794
31642006.11.03 14:31t/p15810.101.27300.00001.273024.71112343.25
31652006.11.03 14:31t/p15820.101.27490.00001.274924.71112367.95
31662006.11.03 14:31buy15840.101.27240.00001.2748
31672006.11.03 14:31t/p15840.101.27480.00001.274824.00112391.95
31682006.11.03 14:31close15830.101.27480.00001.2794-23.15112368.80
31692006.11.03 15:00sell15850.101.26840.00001.2660
31702006.11.03 15:43sell15860.101.27040.00001.2680
31712006.11.06 18:51sell15870.101.27240.00001.2700
31722006.11.07 03:10sell15880.201.27430.00001.2719
31732006.11.07 04:00buy15890.101.27440.00001.2768
31742006.11.07 05:40sell15900.401.27610.00001.2737
31752006.11.07 06:00t/p15890.101.27680.00001.276824.00112392.80
31762006.11.07 06:00buy15910.101.27710.00001.2795
31772006.11.07 08:44buy15920.101.27530.00001.2777
31782006.11.07 14:41t/p15920.101.27770.00001.277724.00112416.80
31792006.11.07 14:41close15910.101.27790.00001.27958.00112424.80
31802006.11.07 14:59sell15930.601.27800.00001.2756
31812006.11.07 15:19sell15941.201.27980.00001.2774
31822006.11.07 15:52sell15952.001.28160.00001.2792
31832006.11.07 16:00buy15960.101.28110.00001.2835
31842006.11.07 20:18buy15970.101.27920.00001.2816
31852006.11.07 20:27t/p15952.001.27920.00001.2792480.00112904.80
31862006.11.07 20:27close15941.201.27910.00001.277484.00112988.80
31872006.11.07 20:27close15930.601.27930.00001.2756-78.00112910.80
31882006.11.07 20:27close15900.401.27920.00001.2737-124.00112786.80
31892006.11.07 20:27close15880.201.27910.00001.2719-96.00112690.80
31902006.11.07 20:27close15870.101.27930.00001.2700-68.29112622.51
31912006.11.07 20:28close15860.101.27920.00001.2680-86.59112535.93
31922006.11.07 20:29close15850.101.27910.00001.2660-105.59112430.34
31932006.11.07 20:55buy15980.101.27720.00001.2796
31942006.11.07 23:16sell15990.101.27770.00001.2753
31952006.11.08 10:08sell16000.101.27950.00001.2771
31962006.11.08 10:08t/p15980.101.27960.00001.279622.85112453.19
31972006.11.08 10:08close15970.101.27960.00001.28162.85112456.04
31982006.11.08 10:08close15960.101.27930.00001.2835-19.15112436.89
31992006.11.08 14:40t/p16000.101.27710.00001.277124.00112460.89
32002006.11.08 14:40close15990.101.27680.00001.27539.71112470.60
32012006.11.08 15:00sell16010.101.27710.00001.2747
32022006.11.09 10:38sell16020.101.27890.00001.2765
32032006.11.09 14:44t/p16020.101.27650.00001.276524.00112494.60
32042006.11.09 14:44close16010.101.27650.00001.27478.12112502.72
32052006.11.09 17:00buy16030.101.27940.00001.2818
32062006.11.09 17:26t/p16030.101.28180.00001.281824.00112526.72
32072006.11.09 17:26buy16040.101.28210.00001.2845
32082006.11.09 17:37t/p16040.101.28450.00001.284524.00112550.72
32092006.11.09 17:37buy16050.101.28480.00001.2872
32102006.11.09 18:01buy16060.101.28290.00001.2853
32112006.11.10 03:01t/p16060.101.28530.00001.285322.85112573.57
32122006.11.10 03:01close16050.101.28540.00001.28724.85112578.42
32132006.11.10 03:01buy16070.101.28550.00001.2879
32142006.11.10 09:55t/p16070.101.28790.00001.287924.00112602.42
32152006.11.10 10:00buy16080.101.28890.00001.2913
32162006.11.10 12:28buy16090.101.28700.00001.2894
32172006.11.10 16:10buy16100.101.28520.00001.2876
32182006.11.13 06:18t/p16100.101.28760.00001.287622.85112625.27
32192006.11.13 06:18close16090.101.28760.00001.28944.85112630.12
32202006.11.13 06:18close16080.101.28770.00001.2913-13.15112616.97
32212006.11.13 06:18buy16110.101.28800.00001.2904
32222006.11.13 08:35buy16120.101.28620.00001.2886
32232006.11.13 10:54buy16130.101.28420.00001.2866
32242006.11.13 11:30sell16140.101.28430.00001.2819
32252006.11.13 15:32buy16150.201.28240.00001.2848
32262006.11.13 15:51t/p16140.101.28190.00001.281924.00112640.97
32272006.11.13 15:51sell16160.101.28140.00001.2790
32282006.11.13 16:23buy16170.401.28050.00001.2829
32292006.11.14 08:56t/p16170.401.28290.00001.282991.40112732.37
32302006.11.14 08:56close16150.201.28300.00001.28489.70112742.06
32312006.11.14 08:56close16130.101.28300.00001.2866-13.15112728.91
32322006.11.14 08:56close16120.101.28260.00001.2886-37.15112691.76
32332006.11.14 08:56close16110.101.28270.00001.2904-54.15112637.61
32342006.11.14 09:02sell16180.101.28320.00001.2808
32352006.11.14 14:31sell16190.101.28560.00001.2832
32362006.11.14 16:00buy16200.101.28440.00001.2868
32372006.11.14 16:04t/p16190.101.28320.00001.283224.00112661.61
32382006.11.14 16:04close16180.101.28320.00001.28080.00112661.61
32392006.11.14 16:04close16160.101.28320.00001.2790-17.29112644.32
32402006.11.14 16:05buy16210.101.28250.00001.2849
32412006.11.14 16:12buy16220.101.28060.00001.2830
32422006.11.14 17:30sell16230.101.28120.00001.2788
32432006.11.15 09:11t/p16220.101.28300.00001.283022.85112667.17
32442006.11.15 09:11close16210.101.28300.00001.28493.85112671.02
32452006.11.15 09:11close16200.101.28300.00001.2868-15.15112655.87
32462006.11.15 09:12sell16240.101.28310.00001.2807
32472006.11.15 10:37t/p16240.101.28070.00001.280724.00112679.87
32482006.11.15 10:37close16230.101.28060.00001.27886.71112686.58
32492006.11.15 12:00sell16250.101.27850.00001.2761
32502006.11.15 16:06sell16260.101.28030.00001.2779
32512006.11.15 20:07sell16270.101.28240.00001.2800
32522006.11.16 04:00buy16280.101.28330.00001.2857
32532006.11.16 09:14buy16290.101.28140.00001.2838
32542006.11.16 14:30t/p16290.101.28380.00001.283824.00112710.58
32552006.11.16 14:30close16280.101.28390.00001.28576.00112716.58
32562006.11.16 15:02t/p16270.101.28000.00001.280026.12112742.70
32572006.11.16 15:02close16260.101.27990.00001.27796.12112748.82
32582006.11.16 15:02close16250.101.27980.00001.2761-10.88112737.94
32592006.11.16 20:00sell16300.101.27880.00001.2764
32602006.11.17 15:53sell16310.101.28070.00001.2783
32612006.11.17 16:06sell16320.101.28250.00001.2801
32622006.11.17 16:39sell16330.201.28440.00001.2820
32632006.11.17 17:30buy16340.101.28290.00001.2853
32642006.11.17 17:45t/p16330.201.28200.00001.282048.00112785.94
32652006.11.17 17:45close16320.101.28190.00001.28016.00112791.94
32662006.11.17 17:45close16310.101.28180.00001.2783-11.00112780.94
32672006.11.17 17:45close16300.101.28180.00001.2764-29.29112751.65
32682006.11.20 17:55buy16350.101.28090.00001.2833
32692006.11.21 00:00sell16360.101.28150.00001.2791
32702006.11.21 01:15t/p16350.101.28330.00001.283322.85112774.50
32712006.11.21 01:15close16340.101.28390.00001.28537.70112782.20
32722006.11.21 01:15sell16370.101.28390.00001.2815
32732006.11.21 05:41t/p16370.101.28150.00001.281524.00112806.20
32742006.11.21 05:41close16360.101.28140.00001.27911.00112807.20
32752006.11.21 14:02sell16380.101.28130.00001.2789
32762006.11.21 20:13sell16390.101.28310.00001.2807
32772006.11.21 20:28sell16400.101.28500.00001.2826
32782006.11.22 00:00buy16410.101.28490.00001.2873
32792006.11.22 05:11sell16420.201.28680.00001.2844
32802006.11.22 12:48t/p16410.101.28730.00001.287324.00112831.20
32812006.11.22 13:24sell16430.401.28940.00001.2870
32822006.11.22 14:30sell16440.601.29120.00001.2888
32832006.11.22 14:45buy16450.101.29140.00001.2938
32842006.11.22 16:04sell16461.201.29320.00001.2908
32852006.11.22 16:09t/p16450.101.29380.00001.293824.00112855.20
32862006.11.22 16:09buy16470.101.29420.00001.2966
32872006.11.22 16:25sell16482.001.29510.00001.2927
32882006.11.22 18:33t/p16482.001.29270.00001.2927480.00113335.20
32892006.11.22 18:33close16461.201.29250.00001.290884.00113419.20
32902006.11.22 18:33close16440.601.29300.00001.2888-108.00113311.20
32912006.11.22 18:33close16430.401.29250.00001.2870-124.00113187.20
32922006.11.22 18:33close16420.201.29250.00001.2844-114.00113073.20
32932006.11.22 18:34buy16490.101.29240.00001.2948
32942006.11.22 18:34close16400.101.29240.00001.2826-73.29112999.91
32952006.11.22 18:34close16390.101.29260.00001.2807-94.29112905.61
32962006.11.22 18:35close16380.101.29270.00001.2789-113.29112792.32
32972006.11.23 09:10t/p16490.101.29480.00001.294820.55112812.87
32982006.11.23 09:10close16470.101.29480.00001.29662.55112815.42
32992006.11.23 11:00buy16500.101.29730.00001.2997
33002006.11.23 12:08buy16510.101.29550.00001.2979
33012006.11.24 09:26t/p16510.101.29790.00001.297922.85112838.27
33022006.11.24 09:26close16500.101.29800.00001.29975.85112844.12
33032006.11.24 09:26buy16520.101.29850.00001.3009
33042006.11.24 09:31t/p16520.101.30090.00001.300924.00112868.12
33052006.11.24 09:31buy16530.101.30120.00001.3036
33062006.11.24 09:33t/p16530.101.30360.00001.303624.00112892.12
33072006.11.24 09:33buy16540.101.30410.00001.3065
33082006.11.24 09:33t/p16540.101.30650.00001.306524.00112916.12
33092006.11.24 09:33buy16550.101.30680.00001.3092
33102006.11.24 09:37buy16560.101.30500.00001.3074
33112006.11.24 09:48t/p16560.101.30740.00001.307424.00112940.12
33122006.11.24 09:48close16550.101.30760.00001.30928.00112948.12
33132006.11.24 09:48buy16570.101.30820.00001.3106
33142006.11.24 09:52buy16580.101.30620.00001.3086
33152006.11.24 11:20t/p16580.101.30860.00001.308624.00112972.12
33162006.11.24 11:20close16570.101.30860.00001.31064.00112976.12
33172006.11.24 11:20buy16590.101.30890.00001.3113
33182006.11.27 00:00t/p16590.101.31130.00001.311322.85112998.97
33192006.11.27 01:30buy16600.101.31470.00001.3171
33202006.11.27 02:05buy16610.101.31290.00001.3153
33212006.11.27 09:28buy16620.101.31100.00001.3134
33222006.11.27 09:58buy16630.201.30920.00001.3116
33232006.11.27 10:30t/p16630.201.31160.00001.311648.00113046.97
33242006.11.27 10:30close16620.101.31160.00001.31346.00113052.97
33252006.11.27 10:30close16610.101.31150.00001.3153-14.00113038.97
33262006.11.27 10:30close16600.101.31170.00001.3171-30.00113008.97
33272006.11.27 20:00buy16640.101.31300.00001.3154
33282006.11.28 09:07t/p16640.101.31540.00001.315422.85113031.82
33292006.11.28 11:00buy16650.101.31500.00001.3174
33302006.11.28 14:34t/p16650.101.31740.00001.317424.00113055.82
33312006.11.28 15:00buy16660.101.31680.00001.3192
33322006.11.28 16:03buy16670.101.31480.00001.3172
33332006.11.28 19:06t/p16670.101.31720.00001.317224.00113079.82
33342006.11.28 19:06close16660.101.31730.00001.31925.00113084.82
33352006.11.28 20:00buy16680.101.31800.00001.3204
33362006.11.28 22:02t/p16680.101.32040.00001.320424.00113108.82
33372006.11.28 22:02buy16690.101.32080.00001.3232
33382006.11.29 03:48buy16700.101.31900.00001.3214
33392006.11.29 09:07buy16710.101.31710.00001.3195
33402006.11.29 12:45buy16720.201.31520.00001.3176
33412006.11.29 13:00sell16730.101.31560.00001.3132
33422006.11.29 16:00sell16740.101.31750.00001.3151
33432006.11.29 16:00t/p16720.201.31760.00001.317648.00113156.82
33442006.11.29 16:00close16710.101.31770.00001.31956.00113162.82
33452006.11.29 16:00close16700.101.31700.00001.3214-20.00113142.82
33462006.11.29 16:00close16690.101.31630.00001.3232-46.15113096.67
33472006.11.29 16:06t/p16740.101.31510.00001.315124.00113120.67
33482006.11.29 16:06close16730.101.31510.00001.31325.00113125.67
33492006.11.29 16:06sell16750.101.31510.00001.3127
33502006.11.30 03:05sell16760.101.31720.00001.3148
33512006.11.30 08:23sell16770.101.31920.00001.3168
33522006.11.30 10:25sell16780.201.32100.00001.3186
33532006.11.30 12:00buy16790.101.31960.00001.3220
33542006.11.30 16:04t/p16790.101.32200.00001.322024.00113149.67
33552006.11.30 16:04buy16800.101.32270.00001.3251
33562006.11.30 16:04sell16810.401.32310.00001.3207
33572006.11.30 16:32sell16820.601.32490.00001.3225
33582006.11.30 16:51t/p16800.101.32510.00001.325124.00113173.67
33592006.11.30 16:51buy16830.101.32550.00001.3279
33602006.11.30 17:16sell16841.201.32680.00001.3244
33612006.11.30 20:27t/p16841.201.32440.00001.3244288.00113461.67
33622006.11.30 20:27close16820.601.32440.00001.322530.00113491.67
33632006.11.30 20:27close16810.401.32450.00001.3207-56.00113435.67
33642006.11.30 20:28close16780.201.32460.00001.3186-72.00113363.67
33652006.11.30 20:28close16770.101.32470.00001.3168-55.00113308.67
33662006.11.30 20:28close16760.101.32460.00001.3148-74.00113234.67
33672006.11.30 20:28close16750.101.32470.00001.3127-93.88113140.79
33682006.11.30 23:46buy16850.101.32360.00001.3260
33692006.12.01 03:25t/p16850.101.32600.00001.326022.85113163.64
33702006.12.01 03:25close16830.101.32620.00001.32795.85113169.49
33712006.12.01 16:00buy16860.101.32780.00001.3302
33722006.12.01 16:01t/p16860.101.33020.00001.330224.00113193.49
33732006.12.01 16:01buy16870.101.33050.00001.3329
33742006.12.01 16:29t/p16870.101.33290.00001.332924.00113217.49
33752006.12.01 16:29buy16880.101.33320.00001.3356
33762006.12.01 17:34buy16890.101.33140.00001.3338
33772006.12.01 21:23t/p16890.101.33380.00001.333824.00113241.49
33782006.12.01 21:23close16880.101.33400.00001.33568.00113249.49
33792006.12.01 21:23buy16900.101.33390.00001.3363
33802006.12.04 02:31buy16910.101.33210.00001.3345
33812006.12.04 09:02buy16920.101.33020.00001.3326
33822006.12.04 09:28buy16930.201.32840.00001.3308
33832006.12.04 09:43t/p16930.201.33080.00001.330848.00113297.49
33842006.12.04 09:43close16920.101.33080.00001.33266.00113303.49
33852006.12.04 09:43close16910.101.33070.00001.3345-14.00113289.49
33862006.12.04 09:43close16900.101.33080.00001.3363-32.15113257.34
33872006.12.04 10:15sell16940.101.32960.00001.3272
33882006.12.04 11:50sell16950.101.33140.00001.3290
33892006.12.04 17:18sell16960.101.33320.00001.3308
33902006.12.04 18:01buy16970.101.33270.00001.3351
33912006.12.05 10:28t/p16960.101.33080.00001.330824.71113282.05
33922006.12.05 10:28buy16980.101.33080.00001.3332
33932006.12.05 10:28close16950.101.33080.00001.32906.71113288.75
33942006.12.05 10:28close16940.101.33070.00001.3272-10.29113278.46
33952006.12.05 14:09t/p16980.101.33320.00001.333224.00113302.46
33962006.12.05 14:09close16970.101.33320.00001.33513.85113306.31
33972006.12.05 16:00buy16990.101.33460.00001.3370
33982006.12.05 16:00buy17000.101.33140.00001.3338
33992006.12.05 16:00t/p17000.101.33380.00001.333824.00113330.31
34002006.12.05 16:00close16990.101.33400.00001.3370-6.00113324.31
34012006.12.05 16:00buy17010.101.33340.00001.3358
34022006.12.05 16:01buy17020.101.33080.00001.3332
34032006.12.05 16:27buy17030.101.32900.00001.3314
34042006.12.05 17:10t/p17030.101.33140.00001.331424.00113348.31
34052006.12.05 17:10close17020.101.33150.00001.33327.00113355.31
34062006.12.05 17:10close17010.101.33140.00001.3358-20.00113335.31
34072006.12.05 17:10buy17040.101.33160.00001.3340
34082006.12.05 18:15sell17050.101.33250.00001.3301
34092006.12.06 09:27t/p17050.101.33010.00001.330124.71113360.02
34102006.12.06 09:27buy17060.101.32980.00001.3322
34112006.12.06 10:18buy17070.101.32750.00001.3299
34122006.12.06 12:00sell17080.101.32810.00001.3257
34132006.12.06 14:18buy17090.201.32570.00001.3281
34142006.12.06 15:15t/p17090.201.32810.00001.328148.00113408.02
34152006.12.06 15:15close17070.101.32810.00001.32996.00113414.02
34162006.12.06 15:15close17060.101.32810.00001.3322-17.00113397.02
34172006.12.06 15:15close17040.101.32770.00001.3340-40.15113356.87
34182006.12.06 16:04sell17100.101.33000.00001.3276
34192006.12.06 16:58sell17110.101.33190.00001.3295
34202006.12.06 19:10t/p17110.101.32950.00001.329524.00113380.87
34212006.12.06 19:10close17100.101.32950.00001.32765.00113385.87
34222006.12.06 19:10close17080.101.32960.00001.3257-15.00113370.87
34232006.12.07 00:00sell17120.101.32790.00001.3255
34242006.12.07 05:57sell17130.101.32990.00001.3275
34252006.12.07 08:30sell17140.101.33180.00001.3294
34262006.12.07 11:15t/p17140.101.32940.00001.329424.00113394.87
34272006.12.07 11:15close17130.101.32930.00001.32756.00113400.87
34282006.12.07 11:15close17120.101.32930.00001.3255-14.00113386.87
34292006.12.08 00:00sell17150.101.32820.00001.3258
34302006.12.08 14:30t/p17150.101.32580.00001.325824.00113410.87
34312006.12.08 16:30buy17160.101.33170.00001.3341
34322006.12.08 17:42buy17170.101.32980.00001.3322
34332006.12.08 17:49buy17180.101.32780.00001.3302
34342006.12.08 17:51buy17190.201.32590.00001.3283
34352006.12.08 17:53buy17200.401.32390.00001.3263
34362006.12.08 17:54buy17210.601.32180.00001.3242
34372006.12.08 17:55buy17221.201.31980.00001.3222
34382006.12.08 17:57t/p17221.201.32220.00001.3222288.00113698.87
34392006.12.08 17:57close17210.601.32230.00001.324230.00113728.87
34402006.12.08 17:57close17200.401.32230.00001.3263-64.00113664.87
34412006.12.08 17:57close17190.201.32220.00001.3283-74.00113590.87
34422006.12.08 17:57close17180.101.32230.00001.3302-55.00113535.87
34432006.12.08 17:57close17170.101.32200.00001.3322-78.00113457.87
34442006.12.08 17:57close17160.101.32210.00001.3341-96.00113361.87
34452006.12.08 17:57buy17230.101.32250.00001.3249
34462006.12.08 17:58buy17240.101.32060.00001.3230
34472006.12.08 18:07t/p17240.101.32300.00001.323024.00113385.87
34482006.12.08 18:07close17230.101.32300.00001.32495.00113390.87
34492006.12.08 18:45sell17250.101.32300.00001.3206
34502006.12.08 20:14t/p17250.101.32060.00001.320624.00113414.87
34512006.12.08 20:14sell17260.101.32010.00001.3177
34522006.12.11 01:11t/p17260.101.31770.00001.317724.71113439.58
34532006.12.11 01:11sell17270.101.31710.00001.3147
34542006.12.11 02:54t/p17270.101.31470.00001.314724.00113463.58
34552006.12.11 02:54sell17280.101.31430.00001.3119
34562006.12.11 05:13sell17290.101.31620.00001.3138
34572006.12.11 08:13sell17300.101.31810.00001.3157
34582006.12.11 08:47sell17310.201.31990.00001.3175
34592006.12.11 08:52sell17320.401.32170.00001.3193
34602006.12.11 10:30buy17330.101.31990.00001.3223
34612006.12.11 10:33t/p17320.401.31930.00001.319396.00113559.58
34622006.12.11 10:33close17310.201.31920.00001.317514.00113573.58
34632006.12.11 10:33close17300.101.31930.00001.3157-12.00113561.58
34642006.12.11 10:34close17290.101.31920.00001.3138-30.00113531.58
34652006.12.11 10:34close17280.101.31930.00001.3119-50.00113481.58
34662006.12.11 13:25buy17340.101.31800.00001.3204
34672006.12.11 16:30t/p17340.101.32040.00001.320424.00113505.58
34682006.12.11 16:30close17330.101.32060.00001.32237.00113512.58
34692006.12.11 18:15buy17350.101.32490.00001.3273
34702006.12.12 09:02buy17360.101.32310.00001.3255
34712006.12.12 10:45sell17370.101.32410.00001.3217
34722006.12.12 11:02t/p17360.101.32550.00001.325524.00113536.58
34732006.12.12 11:02close17350.101.32580.00001.32737.85113544.42
34742006.12.12 15:36sell17380.101.32620.00001.3238
34752006.12.12 17:29t/p17380.101.32380.00001.323824.00113568.42
34762006.12.12 17:29close17370.101.32370.00001.32174.00113572.42
34772006.12.12 21:00buy17390.101.32750.00001.3299
34782006.12.13 10:06buy17400.101.32570.00001.3281
34792006.12.13 14:30buy17410.101.32380.00001.3262
34802006.12.13 14:34buy17420.201.32110.00001.3235
34812006.12.13 16:00sell17430.101.32020.00001.3178
34822006.12.13 16:07sell17440.101.32200.00001.3196
34832006.12.13 17:11t/p17420.201.32350.00001.323548.00113620.42
34842006.12.13 17:11close17410.101.32360.00001.3262-2.00113618.42
34852006.12.13 17:11close17400.101.32360.00001.3281-21.00113597.42
34862006.12.13 17:11close17390.101.32360.00001.3299-40.15113557.27
34872006.12.13 19:04t/p17440.101.31960.00001.319624.00113581.27
34882006.12.13 19:04close17430.101.31930.00001.31789.00113590.27
34892006.12.13 19:04sell17450.101.31920.00001.3168
34902006.12.13 19:13sell17460.101.32100.00001.3186
34912006.12.14 08:11sell17470.101.32280.00001.3204
34922006.12.14 09:05sell17480.201.32490.00001.3225
34932006.12.14 10:56t/p17480.201.32250.00001.322548.00113638.27
34942006.12.14 10:56close17470.101.32240.00001.32044.00113642.27
34952006.12.14 10:56close17460.101.32250.00001.3186-12.88113629.40
34962006.12.14 10:56close17450.101.32260.00001.3168-31.88113597.52
34972006.12.14 13:00sell17490.101.31870.00001.3163
34982006.12.14 16:26t/p17490.101.31630.00001.316324.00113621.52
34992006.12.14 16:26sell17500.101.31540.00001.3130
35002006.12.14 17:02sell17510.101.31730.00001.3149
35012006.12.14 19:38t/p17510.101.31490.00001.314924.00113645.52
35022006.12.14 19:38close17500.101.31480.00001.31306.00113651.52
35032006.12.14 19:38sell17520.101.31460.00001.3122
35042006.12.15 08:46sell17530.101.31640.00001.3140
35052006.12.15 10:27t/p17530.101.31400.00001.314024.00113675.52
35062006.12.15 10:27close17520.101.31400.00001.31226.71113682.23
35072006.12.15 12:00sell17540.101.31130.00001.3089
35082006.12.15 14:25sell17550.101.31320.00001.3108
35092006.12.15 14:29sell17560.101.31500.00001.3126
35102006.12.15 14:29sell17570.201.31700.00001.3146
35112006.12.15 15:36t/p17570.201.31460.00001.314648.00113730.23
35122006.12.15 15:36close17560.101.31460.00001.31264.00113734.23
35132006.12.15 15:36close17550.101.31470.00001.3108-15.00113719.23
35142006.12.15 15:36close17540.101.31460.00001.3089-33.00113686.23
35152006.12.15 18:00sell17580.101.30910.00001.3067
35162006.12.15 18:32t/p17580.101.30670.00001.306724.00113710.23
35172006.12.15 18:32sell17590.101.30640.00001.3040
35182006.12.15 20:48sell17600.101.30820.00001.3058
35192006.12.15 23:59close at stop17600.101.30820.00001.30580.00113710.23
35202006.12.15 23:59close at stop17590.101.30820.00001.3040-18.00113692.23