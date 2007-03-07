|Account: 1391140
|Name: Mini Tester
|Currency: USD
|2007 March 8, 02:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26919351
|2007.03.07 19:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3181
|1.3150
|1.3191
|2007.03.08 00:13
|1.3177
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.04
|790815
|R4790815
|26934766
|2007.03.07 22:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3175
|1.3150
|1.3185
|2007.03.08 00:13
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|790815
|R4790815
|26942685
|2007.03.07 23:28
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3168
|1.3149
|1.3178
|2007.03.08 00:13
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|790815
|R4790815[tp]
|26937731
|2007.03.07 22:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3179
|1.3154
|1.3189
|2007.03.07 23:53
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772194
|Miracle
|26939602
|2007.03.07 23:08
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3175
|1.3154
|1.3185
|2007.03.07 23:52
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772194
|Miracle
|26942077
|2007.03.07 23:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3170
|1.3153
|1.3180
|2007.03.07 23:51
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|772194
|Miracle
|26919458
|2007.03.07 19:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3183
|1.3158
|1.3193
|2007.03.07 22:55
|1.3178
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.50
|772194
|Miracle
|26929169
|2007.03.07 21:17
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3178
|1.3157
|1.3188
|2007.03.07 22:55
|1.3177
|0.00
|0.00
|-0.39
|-0.20
|772194
|Miracle
|26936445
|2007.03.07 22:47
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3174
|1.3157
|1.3184
|2007.03.07 22:55
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|772194
|Miracle
|26916396
|2007.03.07 19:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3171
|1.3146
|1.3181
|2007.03.07 19:43
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772194
|Miracle[tp]
|26915047
|2007.03.07 19:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3170
|1.3139
|1.3180
|2007.03.07 19:43
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|26913009
|2007.03.07 19:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3160
|1.3135
|1.3170
|2007.03.07 19:24
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772194
|Miracle[tp]
|26911569
|2007.03.07 18:39
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3158
|1.3127
|1.3168
|2007.03.07 19:12
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|26907627
|2007.03.07 17:39
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3158
|1.3127
|1.3168
|2007.03.07 18:39
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|790815
|R4790815
|26908138
|2007.03.07 17:43
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3152
|1.3127
|1.3162
|2007.03.07 18:38
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|790815
|R4790815
|26909352
|2007.03.07 18:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3145
|1.3126
|1.3155
|2007.03.07 18:38
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|790815
|R4790815[tp]
|26904998
|2007.03.07 17:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3152
|1.3121
|1.3162
|2007.03.07 17:39
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|790815
|R4790815
|26906650
|2007.03.07 17:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3145
|1.3120
|1.3155
|2007.03.07 17:39
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|26891844
|2007.03.07 15:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|1.3115
|1.3156
|2007.03.07 17:01
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|790815
|R4790815
|26900722
|2007.03.07 16:18
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3139
|1.3114
|1.3149
|2007.03.07 17:01
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|26894094
|2007.03.07 15:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3154
|1.3129
|1.3164
|2007.03.07 16:55
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|772194
|Miracle
|26894529
|2007.03.07 15:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3149
|1.3128
|1.3159
|2007.03.07 16:55
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772194
|Miracle
|26898551
|2007.03.07 16:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3144
|1.3127
|1.3154
|2007.03.07 16:54
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|772194
|Miracle
|26890727
|2007.03.07 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3142
|1.3117
|1.3152
|2007.03.07 15:24
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772194
|Miracle[tp]
|26880096
|2007.03.07 13:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3140
|1.3109
|1.3150
|2007.03.07 15:11
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|790815
|R4790815
|26883161
|2007.03.07 13:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3134
|1.3109
|1.3144
|2007.03.07 15:11
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|26880024
|2007.03.07 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3141
|1.3116
|1.3151
|2007.03.07 13:30
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|772194
|Miracle
|26881761
|2007.03.07 13:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3135
|1.3114
|1.3145
|2007.03.07 13:29
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772194
|Miracle
|26883457
|2007.03.07 13:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3130
|1.3113
|1.3140
|2007.03.07 13:29
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|772194
|Miracle
|26868856
|2007.03.07 10:09
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3129
|1.3098
|1.3139
|2007.03.07 13:00
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|26853115
|2007.03.07 07:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3124
|1.3093
|1.3134
|2007.03.07 10:09
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|790815
|R4790815
|26861264
|2007.03.07 08:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3117
|1.3092
|1.3127
|2007.03.07 10:09
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|26835677
|2007.03.07 04:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3132
|1.3101
|1.3142
|2007.03.07 07:29
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|790815
|R4790815
|26841516
|2007.03.07 05:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3125
|1.3100
|1.3135
|2007.03.07 07:29
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|790815
|R4790815
|26849526
|2007.03.07 07:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3118
|1.3099
|1.3128
|2007.03.07 07:29
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|790815
|R4790815
|26851092
|2007.03.07 07:11
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3112
|1.3099
|1.3122
|2007.03.07 07:29
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|790815
|R4790815[tp]
|26120927
|2007.03.02 17:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3197
|1.3228
|1.3187
|2007.03.05 06:45
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|26121017
|2007.03.02 17:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3201
|1.3176
|1.3211
|2007.03.02 18:33
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|772189
|Miracle
|26121712
|2007.03.02 17:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3196
|1.3175
|1.3206
|2007.03.02 18:33
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772189
|Miracle
|26122628
|2007.03.02 17:55
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3192
|1.3175
|1.3202
|2007.03.02 18:33
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|772189
|Miracle
|26113337
|2007.03.02 17:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3193
|1.3167
|1.3202
|2007.03.02 17:51
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|772189
|Miracle
|26115893
|2007.03.02 17:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3188
|1.3167
|1.3198
|2007.03.02 17:50
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|772189
|Miracle[tp]
|26110314
|2007.03.02 17:22
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3192
|1.3200
|1.3183
|2007.03.02 17:50
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|790815
|R4790815[sl]
|26078569
|2007.03.02 15:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3173
|1.3198
|1.3163
|2007.03.02 17:50
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|790815
|R4790815[sl]
|26089406
|2007.03.02 16:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3185
|1.3198
|1.3175
|2007.03.02 17:50
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|790815
|R4790815[sl]
|26086643
|2007.03.02 16:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3178
|1.3198
|1.3169
|2007.03.02 17:50
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|790815
|R4790815[sl]
|26069507
|2007.03.02 15:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3166
|1.3197
|1.3156
|2007.03.02 17:50
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|790815
|R4790815[sl]
|26061707
|2007.03.02 14:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3173
|1.3204
|1.3163
|2007.03.02 15:12
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|790815
|R4790815
|26066812
|2007.03.02 15:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3179
|1.3204
|1.3169
|2007.03.02 15:12
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|26047921
|2007.03.02 14:18
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|1.3199
|1.3158
|2007.03.02 14:51
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|790815
|R4790815
|26049245
|2007.03.02 14:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3175
|1.3200
|1.3165
|2007.03.02 14:51
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|790815
|R4790815
|26058725
|2007.03.02 14:44
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3180
|1.3200
|1.3171
|2007.03.02 14:51
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|790815
|R4790815
|26059422
|2007.03.02 14:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3187
|1.3200
|1.3177
|2007.03.02 14:51
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|790815
|R4790815[tp]
|26006230
|2007.03.02 12:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3161
|1.3192
|1.3151
|2007.03.02 14:18
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|790815
|R4790815
|26017725
|2007.03.02 13:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3168
|1.3193
|1.3158
|2007.03.02 14:18
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|790815
|R4790815
|26037066
|2007.03.02 13:51
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3174
|1.3194
|1.3165
|2007.03.02 14:17
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|790815
|R4790815
|26040817
|2007.03.02 14:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3180
|1.3193
|1.3170
|2007.03.02 14:17
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|790815
|R4790815[tp]
|25934050
|2007.03.02 09:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3150
|1.3181
|1.3140
|2007.03.02 12:37
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|790815
|R4790815
|25949262
|2007.03.02 10:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3156
|1.3181
|1.3146
|2007.03.02 12:37
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|790815
|R4790815
|25957896
|2007.03.02 10:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3163
|1.3182
|1.3153
|2007.03.02 12:37
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|790815
|R4790815
|25998869
|2007.03.02 12:23
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3170
|1.3183
|1.3160
|2007.03.02 12:36
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|790815
|R4790815[tp]
|25923060
|2007.03.02 09:04
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3162
|1.3193
|1.3152
|2007.03.02 09:38
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|25914924
|2007.03.02 08:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|1.3195
|1.3154
|2007.03.02 09:04
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|790815
|R4790815
|25921386
|2007.03.02 09:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3171
|1.3196
|1.3161
|2007.03.02 09:04
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|25907022
|2007.03.02 08:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|1.3199
|1.3158
|2007.03.02 08:39
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|790815
|R4790815
|25909263
|2007.03.02 08:19
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3174
|1.3200
|1.3165
|2007.03.02 08:39
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|790815
|R4790815[tp]
|25887460
|2007.03.02 07:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|1.3196
|1.3155
|2007.03.02 08:13
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|790815
|R4790815
|25891463
|2007.03.02 07:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3171
|1.3196
|1.3161
|2007.03.02 08:13
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|790815
|R4790815
|25893387
|2007.03.02 07:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3176
|1.3196
|1.3167
|2007.03.02 08:13
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|790815
|R4790815
|25900789
|2007.03.02 07:54
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3183
|1.3196
|1.3173
|2007.03.02 08:12
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|790815
|R4790815[tp]
|25797689
|2007.03.01 23:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3169
|1.3200
|1.3159
|2007.03.02 07:09
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|790815
|R4790815
|25870891
|2007.03.02 06:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3176
|1.3201
|1.3166
|2007.03.02 07:09
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|25777740
|2007.03.01 21:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3181
|1.3212
|1.3171
|2007.03.01 23:11
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|25740057
|2007.03.01 19:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|1.3209
|1.3168
|2007.03.01 21:35
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|790815
|R4790815
|25742756
|2007.03.01 19:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3185
|1.3210
|1.3175
|2007.03.01 21:34
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|790815
|R4790815
|25749528
|2007.03.01 19:39
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3192
|1.3211
|1.3182
|2007.03.01 21:34
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|790815
|R4790815[tp]
|25739956
|2007.03.01 19:00
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3179
|1.3216
|1.3169
|2007.03.01 20:59
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772194
|Miracle
|25743115
|2007.03.01 19:10
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3186
|1.3217
|1.3176
|2007.03.01 20:59
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772194
|Miracle
|25751070
|2007.03.01 19:45
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3193
|1.3218
|1.3183
|2007.03.01 20:59
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|772194
|Miracle
|25724041
|2007.03.01 18:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3170
|1.3202
|1.3161
|2007.03.01 19:00
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|790815
|R4790815
|25730110
|2007.03.01 18:28
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3176
|1.3201
|1.3166
|2007.03.01 19:00
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|790815
|R4790815
|25733258
|2007.03.01 18:40
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3183
|1.3202
|1.3173
|2007.03.01 19:00
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|790815
|R4790815
|25721346
|2007.03.01 17:52
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3174
|1.3211
|1.3164
|2007.03.01 19:00
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772194
|Miracle
|25732492
|2007.03.01 18:38
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3180
|1.3211
|1.3170
|2007.03.01 19:00
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772194
|Miracle
|25734267
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3189
|1.3203
|1.3180
|2007.03.01 19:00
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|790815
|R4790815[tp]
|25733789
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3186
|1.3212
|1.3177
|2007.03.01 19:00
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|772194
|Miracle
|25683471
|2007.03.01 15:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3163
|1.3194
|1.3153
|2007.03.01 18:03
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|790815
|R4790815
|25697805
|2007.03.01 16:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3170
|1.3195
|1.3160
|2007.03.01 18:03
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|790815
|R4790815
|25700362
|2007.03.01 16:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3175
|1.3195
|1.3166
|2007.03.01 18:03
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|790815
|R4790815
|25713029
|2007.03.01 17:17
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3181
|1.3194
|1.3171
|2007.03.01 18:03
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|790815
|R4790815[tp]
|25683614
|2007.03.01 15:57
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3165
|1.3202
|1.3155
|2007.03.01 17:52
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772194
|Miracle
|25697988
|2007.03.01 16:29
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3172
|1.3203
|1.3162
|2007.03.01 17:51
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772194
|Miracle
|25710301
|2007.03.01 17:08
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3177
|1.3203
|1.3168
|2007.03.01 17:51
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|772194
|Miracle
|25675538
|2007.03.01 15:40
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3167
|1.3204
|1.3157
|2007.03.01 15:57
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772194
|Miracle
|25678503
|2007.03.01 15:46
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3173
|1.3205
|1.3164
|2007.03.01 15:57
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772194
|Miracle[tp]
|25672544
|2007.03.01 15:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3175
|1.3206
|1.3165
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|25670667
|2007.03.01 15:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3179
|1.3216
|1.3169
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772194
|Miracle[tp]
|25664428
|2007.03.01 15:18
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3173
|1.3205
|1.3164
|2007.03.01 15:34
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|790815
|R4790815
|25667037
|2007.03.01 15:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3179
|1.3204
|1.3169
|2007.03.01 15:33
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|790815
|R4790815
|25668252
|2007.03.01 15:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3186
|1.3205
|1.3176
|2007.03.01 15:33
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|790815
|R4790815[tp]
|25662121
|2007.03.01 15:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3188
|1.3219
|1.3178
|2007.03.01 15:18
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|790815
|R4790815[tp]
|25653339
|2007.03.01 15:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3189
|1.3220
|1.3179
|2007.03.01 15:15
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|790815
|R4790815
|25654792
|2007.03.01 15:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3195
|1.3222
|1.3187
|2007.03.01 15:14
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|790815
|R4790815
|25658280
|2007.03.01 15:07
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3201
|1.3220
|1.3191
|2007.03.01 15:14
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|790815
|R4790815[tp]
|25643646
|2007.03.01 14:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3215
|1.3246
|1.3205
|2007.03.01 15:00
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|790815
|R4790815
|25561179
|2007.03.01 11:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3218
|1.3249
|1.3208
|2007.03.01 15:00
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772189
|Miracle[tp]
|25647370
|2007.03.01 14:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3221
|1.3246
|1.3211
|2007.03.01 15:00
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|25609791
|2007.03.01 13:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3222
|1.3253
|1.3212
|2007.03.01 14:40
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|790815
|R4790815
|25638878
|2007.03.01 14:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3229
|1.3254
|1.3219
|2007.03.01 14:40
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|25557477
|2007.03.01 10:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3218
|1.3249
|1.3208
|2007.03.01 13:25
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|790815
|R4790815
|25558724
|2007.03.01 10:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3225
|1.3250
|1.3215
|2007.03.01 13:25
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|790815
|R4790815
|25599778
|2007.03.01 13:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3232
|1.3251
|1.3222
|2007.03.01 13:25
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|790815
|R4790815[tp]
|25539471
|2007.03.01 08:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3235
|1.3203
|1.3244
|2007.03.01 08:47
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|790815
|R4790815
|25543722
|2007.03.01 08:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3228
|1.3203
|1.3238
|2007.03.01 08:47
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|790815
|R4790815[tp]
|25526631
|2007.03.01 07:28
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3210
|1.3231
|1.3200
|2007.03.01 07:58
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|772189
|Miracle
|25526959
|2007.03.01 07:28
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3215
|1.3232
|1.3205
|2007.03.01 07:58
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|772189
|Miracle
|25525139
|2007.03.01 07:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3205
|1.3230
|1.3195
|2007.03.01 07:58
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|772189
|Miracle[sl]
|25517796
|2007.03.01 07:00
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3213
|1.3238
|1.3203
|2007.03.01 07:24
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|772189
|Miracle
|25522083
|2007.03.01 07:10
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3217
|1.3238
|1.3207
|2007.03.01 07:23
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|772189
|Miracle[tp]
|25503374
|2007.03.01 05:11
|balance
|Deposit
|78.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|11.26
|Closed P/L:
|10.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26948389
|2007.03.08 00:13
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|1.3147
|1.3188
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|790815
|R4790815
|26950289
|2007.03.08 00:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3172
|1.3147
|1.3182
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|790815
|R4790815
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|Floating P/L:
|-0.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|78.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|10.67
|Floating P/L:
|-0.06
|Margin:
|1.50
|Balance:
|88.67
|Equity:
|88.61
|Free Margin:
|87.11
|Details:
|Gross Profit:
|36.40
|Gross Loss:
|25.73
|Total Net Profit:
|10.67
|Profit Factor:
|1.41
|Expected Payoff:
|0.09
|Absolute Drawdown:
|10.05
|Maximal Drawdown:
|12.30 (15.33%)
|Relative Drawdown:
|15.33% (12.30)
|Total Trades:
|119
|Short Positions (won %):
|76 (59.21%)
|Long Positions (won %):
|43 (69.77%)
|Profit Trades (% of total):
|75 (63.03%)
|Loss trades (% of total):
|44 (36.97%)
|Largest
|profit trade:
|2.00
|loss trade:
|-6.00
|Average
|profit trade:
|0.49
|loss trade:
|-0.58
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (1.77)
|consecutive losses ($):
|4 (-2.65)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3.80 (5)
|consecutive loss (count):
|-12.30 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2