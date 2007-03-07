Interbank FX, LLC

Account: 1391140 Name: Mini Tester Currency: USD 2007 March 8, 02:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
269193512007.03.07 19:43buy0.01eurusdm1.31811.31501.31912007.03.08 00:131.31770.000.00-0.02-0.04
 790815R4790815
269347662007.03.07 22:37buy0.02eurusdm1.31751.31501.31852007.03.08 00:131.31770.000.000.000.04
 790815R4790815
269426852007.03.07 23:28buy0.04eurusdm1.31681.31491.31782007.03.08 00:131.31780.000.000.000.40
 790815R4790815[tp]
269377312007.03.07 22:55buy0.10eurusdm1.31791.31541.31892007.03.07 23:531.31750.000.000.00-0.40
 772194Miracle
269396022007.03.07 23:08buy0.20eurusdm1.31751.31541.31852007.03.07 23:521.31740.000.000.00-0.20
 772194Miracle
269420772007.03.07 23:25buy0.40eurusdm1.31701.31531.31802007.03.07 23:511.31740.000.000.001.60
 772194Miracle
269194582007.03.07 19:43buy0.10eurusdm1.31831.31581.31932007.03.07 22:551.31780.000.00-0.20-0.50
 772194Miracle
269291692007.03.07 21:17buy0.20eurusdm1.31781.31571.31882007.03.07 22:551.31770.000.00-0.39-0.20
 772194Miracle
269364452007.03.07 22:47buy0.40eurusdm1.31741.31571.31842007.03.07 22:551.31780.000.000.001.60
 772194Miracle
269163962007.03.07 19:24buy0.10eurusdm1.31711.31461.31812007.03.07 19:431.31810.000.000.001.00
 772194Miracle[tp]
269150472007.03.07 19:12buy0.01eurusdm1.31701.31391.31802007.03.07 19:431.31800.000.000.000.10
 790815R4790815[tp]
269130092007.03.07 19:00buy0.10eurusdm1.31601.31351.31702007.03.07 19:241.31700.000.000.001.00
 772194Miracle[tp]
269115692007.03.07 18:39buy0.01eurusdm1.31581.31271.31682007.03.07 19:121.31680.000.000.000.10
 790815R4790815[tp]
269076272007.03.07 17:39buy0.01eurusdm1.31581.31271.31682007.03.07 18:391.31570.000.000.00-0.01
 790815R4790815
269081382007.03.07 17:43buy0.02eurusdm1.31521.31271.31622007.03.07 18:381.31550.000.000.000.06
 790815R4790815
269093522007.03.07 18:00buy0.04eurusdm1.31451.31261.31552007.03.07 18:381.31550.000.000.000.40
 790815R4790815[tp]
269049982007.03.07 17:02buy0.01eurusdm1.31521.31211.31622007.03.07 17:391.31550.000.000.000.03
 790815R4790815
269066502007.03.07 17:28buy0.02eurusdm1.31451.31201.31552007.03.07 17:391.31550.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
268918442007.03.07 15:11buy0.01eurusdm1.31461.31151.31562007.03.07 17:011.31490.000.000.000.03
 790815R4790815
269007222007.03.07 16:18buy0.02eurusdm1.31391.31141.31492007.03.07 17:011.31490.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
268940942007.03.07 15:24buy0.10eurusdm1.31541.31291.31642007.03.07 16:551.31470.000.000.00-0.70
 772194Miracle
268945292007.03.07 15:27buy0.20eurusdm1.31491.31281.31592007.03.07 16:551.31470.000.000.00-0.40
 772194Miracle
268985512007.03.07 16:00buy0.40eurusdm1.31441.31271.31542007.03.07 16:541.31480.000.000.001.60
 772194Miracle
268907272007.03.07 15:00buy0.10eurusdm1.31421.31171.31522007.03.07 15:241.31520.000.000.001.00
 772194Miracle[tp]
268800962007.03.07 13:01buy0.01eurusdm1.31401.31091.31502007.03.07 15:111.31430.000.000.000.03
 790815R4790815
268831612007.03.07 13:24buy0.02eurusdm1.31341.31091.31442007.03.07 15:111.31440.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
268800242007.03.07 13:00buy0.10eurusdm1.31411.31161.31512007.03.07 13:301.31340.000.000.00-0.70
 772194Miracle
268817612007.03.07 13:14buy0.20eurusdm1.31351.31141.31452007.03.07 13:291.31330.000.000.00-0.40
 772194Miracle
268834572007.03.07 13:25buy0.40eurusdm1.31301.31131.31402007.03.07 13:291.31340.000.000.001.60
 772194Miracle
268688562007.03.07 10:09buy0.01eurusdm1.31291.30981.31392007.03.07 13:001.31390.000.000.000.10
 790815R4790815[tp]
268531152007.03.07 07:29buy0.01eurusdm1.31241.30931.31342007.03.07 10:091.31260.000.000.000.02
 790815R4790815
268612642007.03.07 08:50buy0.02eurusdm1.31171.30921.31272007.03.07 10:091.31270.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
268356772007.03.07 04:16buy0.01eurusdm1.31321.31011.31422007.03.07 07:291.31230.000.000.00-0.09
 790815R4790815
268415162007.03.07 05:11buy0.02eurusdm1.31251.31001.31352007.03.07 07:291.31220.000.000.00-0.06
 790815R4790815
268495262007.03.07 07:02buy0.04eurusdm1.31181.30991.31282007.03.07 07:291.31220.000.000.000.16
 790815R4790815
268510922007.03.07 07:11buy0.08eurusdm1.31121.30991.31222007.03.07 07:291.31220.000.000.000.80
 790815R4790815[tp]
261209272007.03.02 17:51sell0.01eurusdm1.31971.32281.31872007.03.05 06:451.31870.000.000.010.10
 790815R4790815[tp]
261210172007.03.02 17:51buy0.10eurusdm1.32011.31761.32112007.03.02 18:331.31960.000.000.00-0.50
 772189Miracle
261217122007.03.02 17:52buy0.20eurusdm1.31961.31751.32062007.03.02 18:331.31960.000.000.000.00
 772189Miracle
261226282007.03.02 17:55buy0.40eurusdm1.31921.31751.32022007.03.02 18:331.31960.000.000.001.60
 772189Miracle
261133372007.03.02 17:30buy0.10eurusdm1.31931.31671.32022007.03.02 17:511.31980.000.000.000.50
 772189Miracle
261158932007.03.02 17:35buy0.20eurusdm1.31881.31671.31982007.03.02 17:501.31980.000.000.002.00
 772189Miracle[tp]
261103142007.03.02 17:22sell0.16eurusdm1.31921.32001.31832007.03.02 17:501.32000.000.000.00-1.28
 790815R4790815[sl]
260785692007.03.02 15:37sell0.02eurusdm1.31731.31981.31632007.03.02 17:501.31980.000.000.00-0.50
 790815R4790815[sl]
260894062007.03.02 16:12sell0.08eurusdm1.31851.31981.31752007.03.02 17:501.31980.000.000.00-1.04
 790815R4790815[sl]
260866432007.03.02 16:03sell0.04eurusdm1.31781.31981.31692007.03.02 17:501.31980.000.000.00-0.80
 790815R4790815[sl]
260695072007.03.02 15:12sell0.01eurusdm1.31661.31971.31562007.03.02 17:501.31970.000.000.00-0.31
 790815R4790815[sl]
260617072007.03.02 14:51sell0.01eurusdm1.31731.32041.31632007.03.02 15:121.31690.000.000.000.04
 790815R4790815
260668122007.03.02 15:05sell0.02eurusdm1.31791.32041.31692007.03.02 15:121.31690.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
260479212007.03.02 14:18sell0.01eurusdm1.31681.31991.31582007.03.02 14:511.31750.000.000.00-0.07
 790815R4790815
260492452007.03.02 14:21sell0.02eurusdm1.31751.32001.31652007.03.02 14:511.31740.000.000.000.02
 790815R4790815
260587252007.03.02 14:44sell0.04eurusdm1.31801.32001.31712007.03.02 14:511.31760.000.000.000.16
 790815R4790815
260594222007.03.02 14:45sell0.08eurusdm1.31871.32001.31772007.03.02 14:511.31770.000.000.000.80
 790815R4790815[tp]
260062302007.03.02 12:37sell0.01eurusdm1.31611.31921.31512007.03.02 14:181.31710.000.000.00-0.10
 790815R4790815
260177252007.03.02 13:04sell0.02eurusdm1.31681.31931.31582007.03.02 14:181.31710.000.000.00-0.06
 790815R4790815
260370662007.03.02 13:51sell0.04eurusdm1.31741.31941.31652007.03.02 14:171.31700.000.000.000.16
 790815R4790815
260408172007.03.02 14:00sell0.08eurusdm1.31801.31931.31702007.03.02 14:171.31700.000.000.000.80
 790815R4790815[tp]
259340502007.03.02 09:38sell0.01eurusdm1.31501.31811.31402007.03.02 12:371.31640.000.000.00-0.14
 790815R4790815
259492622007.03.02 10:12sell0.02eurusdm1.31561.31811.31462007.03.02 12:371.31650.000.000.00-0.18
 790815R4790815
259578962007.03.02 10:38sell0.04eurusdm1.31631.31821.31532007.03.02 12:371.31640.000.000.00-0.04
 790815R4790815
259988692007.03.02 12:23sell0.08eurusdm1.31701.31831.31602007.03.02 12:361.31600.000.000.000.80
 790815R4790815[tp]
259230602007.03.02 09:04sell0.01eurusdm1.31621.31931.31522007.03.02 09:381.31520.000.000.000.10
 790815R4790815[tp]
259149242007.03.02 08:39sell0.01eurusdm1.31641.31951.31542007.03.02 09:041.31630.000.000.000.01
 790815R4790815
259213862007.03.02 09:00sell0.02eurusdm1.31711.31961.31612007.03.02 09:041.31610.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
259070222007.03.02 08:13sell0.01eurusdm1.31681.31991.31582007.03.02 08:391.31650.000.000.000.03
 790815R4790815
259092632007.03.02 08:19sell0.02eurusdm1.31741.32001.31652007.03.02 08:391.31650.000.000.000.18
 790815R4790815[tp]
258874602007.03.02 07:09sell0.01eurusdm1.31641.31961.31552007.03.02 08:131.31710.000.000.00-0.07
 790815R4790815
258914632007.03.02 07:22sell0.02eurusdm1.31711.31961.31612007.03.02 08:131.31720.000.000.00-0.02
 790815R4790815
258933872007.03.02 07:28sell0.04eurusdm1.31761.31961.31672007.03.02 08:131.31720.000.000.000.16
 790815R4790815
259007892007.03.02 07:54sell0.08eurusdm1.31831.31961.31732007.03.02 08:121.31730.000.000.000.80
 790815R4790815[tp]
257976892007.03.01 23:11sell0.01eurusdm1.31691.32001.31592007.03.02 07:091.31670.000.000.000.02
 790815R4790815
258708912007.03.02 06:15sell0.02eurusdm1.31761.32011.31662007.03.02 07:091.31660.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
257777402007.03.01 21:35sell0.01eurusdm1.31811.32121.31712007.03.01 23:111.31710.000.000.010.10
 790815R4790815[tp]
257400572007.03.01 19:00sell0.01eurusdm1.31781.32091.31682007.03.01 21:351.31830.000.000.00-0.05
 790815R4790815
257427562007.03.01 19:09sell0.02eurusdm1.31851.32101.31752007.03.01 21:341.31820.000.000.000.06
 790815R4790815
257495282007.03.01 19:39sell0.04eurusdm1.31921.32111.31822007.03.01 21:341.31820.000.000.000.40
 790815R4790815[tp]
257399562007.03.01 19:00sell0.09eurusdm1.31791.32161.31692007.03.01 20:591.31880.000.000.00-0.81
 772194Miracle
257431152007.03.01 19:10sell0.18eurusdm1.31861.32171.31762007.03.01 20:591.31890.000.000.00-0.54
 772194Miracle
257510702007.03.01 19:45sell0.36eurusdm1.31931.32181.31832007.03.01 20:591.31880.000.000.001.80
 772194Miracle
257240412007.03.01 18:03sell0.01eurusdm1.31701.32021.31612007.03.01 19:001.31810.000.000.00-0.11
 790815R4790815
257301102007.03.01 18:28sell0.02eurusdm1.31761.32011.31662007.03.01 19:001.31820.000.000.00-0.12
 790815R4790815
257332582007.03.01 18:40sell0.04eurusdm1.31831.32021.31732007.03.01 19:001.31810.000.000.000.08
 790815R4790815
257213462007.03.01 17:52sell0.09eurusdm1.31741.32111.31642007.03.01 19:001.31810.000.000.00-0.63
 772194Miracle
257324922007.03.01 18:38sell0.18eurusdm1.31801.32111.31702007.03.01 19:001.31800.000.000.000.00
 772194Miracle
257342672007.03.01 18:41sell0.08eurusdm1.31891.32031.31802007.03.01 19:001.31800.000.000.000.72
 790815R4790815[tp]
257337892007.03.01 18:41sell0.36eurusdm1.31861.32121.31772007.03.01 19:001.31810.000.000.001.80
 772194Miracle
256834712007.03.01 15:57sell0.01eurusdm1.31631.31941.31532007.03.01 18:031.31720.000.000.00-0.09
 790815R4790815
256978052007.03.01 16:29sell0.02eurusdm1.31701.31951.31602007.03.01 18:031.31730.000.000.00-0.06
 790815R4790815
257003622007.03.01 16:35sell0.04eurusdm1.31751.31951.31662007.03.01 18:031.31720.000.000.000.12
 790815R4790815
257130292007.03.01 17:17sell0.08eurusdm1.31811.31941.31712007.03.01 18:031.31710.000.000.000.80
 790815R4790815[tp]
256836142007.03.01 15:57sell0.09eurusdm1.31651.32021.31552007.03.01 17:521.31740.000.000.00-0.81
 772194Miracle
256979882007.03.01 16:29sell0.18eurusdm1.31721.32031.31622007.03.01 17:511.31750.000.000.00-0.54
 772194Miracle
257103012007.03.01 17:08sell0.36eurusdm1.31771.32031.31682007.03.01 17:511.31730.000.000.001.44
 772194Miracle
256755382007.03.01 15:40sell0.09eurusdm1.31671.32041.31572007.03.01 15:571.31680.000.000.00-0.09
 772194Miracle
256785032007.03.01 15:46sell0.18eurusdm1.31731.32051.31642007.03.01 15:571.31640.000.000.001.62
 772194Miracle[tp]
256725442007.03.01 15:34sell0.01eurusdm1.31751.32061.31652007.03.01 15:571.31650.000.000.000.10
 790815R4790815[tp]
256706672007.03.01 15:30sell0.08eurusdm1.31791.32161.31692007.03.01 15:401.31690.000.000.000.80
 772194Miracle[tp]
256644282007.03.01 15:18sell0.01eurusdm1.31731.32051.31642007.03.01 15:341.31760.000.000.00-0.03
 790815R4790815
256670372007.03.01 15:22sell0.02eurusdm1.31791.32041.31692007.03.01 15:331.31770.000.000.000.04
 790815R4790815
256682522007.03.01 15:25sell0.04eurusdm1.31861.32051.31762007.03.01 15:331.31760.000.000.000.40
 790815R4790815[tp]
256621212007.03.01 15:15sell0.01eurusdm1.31881.32191.31782007.03.01 15:181.31780.000.000.000.10
 790815R4790815[tp]
256533392007.03.01 15:01sell0.01eurusdm1.31891.32201.31792007.03.01 15:151.31930.000.000.00-0.04
 790815R4790815
256547922007.03.01 15:03sell0.02eurusdm1.31951.32221.31872007.03.01 15:141.31910.000.000.000.08
 790815R4790815
256582802007.03.01 15:07sell0.04eurusdm1.32011.32201.31912007.03.01 15:141.31910.000.000.000.40
 790815R4790815[tp]
256436462007.03.01 14:41sell0.01eurusdm1.32151.32461.32052007.03.01 15:001.32100.000.000.000.05
 790815R4790815
255611792007.03.01 11:00sell0.08eurusdm1.32181.32491.32082007.03.01 15:001.32080.000.000.000.80
 772189Miracle[tp]
256473702007.03.01 14:50sell0.02eurusdm1.32211.32461.32112007.03.01 15:001.32110.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
256097912007.03.01 13:25sell0.01eurusdm1.32221.32531.32122007.03.01 14:401.32180.000.000.000.04
 790815R4790815
256388782007.03.01 14:33sell0.02eurusdm1.32291.32541.32192007.03.01 14:401.32190.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
255574772007.03.01 10:10sell0.01eurusdm1.32181.32491.32082007.03.01 13:251.32250.000.000.00-0.07
 790815R4790815
255587242007.03.01 10:27sell0.02eurusdm1.32251.32501.32152007.03.01 13:251.32260.000.000.00-0.02
 790815R4790815
255997782007.03.01 13:02sell0.04eurusdm1.32321.32511.32222007.03.01 13:251.32220.000.000.000.40
 790815R4790815[tp]
255394712007.03.01 08:22buy0.01eurusdm1.32351.32031.32442007.03.01 08:471.32380.000.000.000.03
 790815R4790815
255437222007.03.01 08:39buy0.02eurusdm1.32281.32031.32382007.03.01 08:471.32380.000.000.000.20
 790815R4790815[tp]
255266312007.03.01 07:28sell0.20eurusdm1.32101.32311.32002007.03.01 07:581.32290.000.000.00-3.80
 772189Miracle
255269592007.03.01 07:28sell0.40eurusdm1.32151.32321.32052007.03.01 07:581.32300.000.000.00-6.00
 772189Miracle
255251392007.03.01 07:24sell0.10eurusdm1.32051.32301.31952007.03.01 07:581.32300.000.000.00-2.50
 772189Miracle[sl]
255177962007.03.01 07:00sell0.09eurusdm1.32131.32381.32032007.03.01 07:241.32080.000.000.000.45
 772189Miracle
255220832007.03.01 07:10sell0.18eurusdm1.32171.32381.32072007.03.01 07:231.32070.000.000.001.80
 772189Miracle[tp]
255033742007.03.01 05:11balanceDeposit78.00
  0.00 0.00 -0.59 11.26
Closed P/L: 10.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
269483892007.03.08 00:13buy0.01eurusdm1.31781.31471.3188 1.31720.000.000.00-0.06
 790815R4790815
269502892007.03.08 00:37buy0.02eurusdm1.31721.31471.3182 1.31720.000.000.000.00
 790815R4790815
  0.00 0.00 0.00 -0.06
 Floating P/L: -0.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 78.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10.67 Floating P/L: -0.06 Margin: 1.50
Balance: 88.67 Equity: 88.61 Free Margin: 87.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 36.40 Gross Loss: 25.73 Total Net Profit: 10.67
Profit Factor: 1.41 Expected Payoff: 0.09  
Absolute Drawdown: 10.05 Maximal Drawdown: 12.30 (15.33%) Relative Drawdown: 15.33% (12.30)
 
Total Trades: 119 Short Positions (won %): 76 (59.21%) Long Positions (won %): 43 (69.77%)
Profit Trades (% of total): 75 (63.03%) Loss trades (% of total): 44 (36.97%)
Largest profit trade: 2.00 loss trade: -6.00
Average profit trade: 0.49 loss trade: -0.58
Maximum consecutive wins ($): 7 (1.77) consecutive losses ($): 4 (-2.65)
Maximal consecutive profit (count): 3.80 (5) consecutive loss (count): -12.30 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2