Strategy Tester Report
Pilofe test simbasystem01to200-chand5m

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.24 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.24)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosNewsTime=1970.01.01 00:00; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=10; JMA_Phase=0;
Barras em teste197571Ticks modelados4257506Qualidade do modelamento89.95%
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total23787.91Lucro Bruto94062.77Perda Bruta-70274.86
Fator de lucro1.34Compensação esperada59.77
diminuição absoluta2021.21Perda máxima7933.99 (42.45%)Relative drawdown42.45% (7933.99)
Total de negociações398Posições de Venda (ganhos %)196 (29.59%)Posições de Compras (ganhos %)202 (27.72%)
Negociações com Lucro (% do total)114 (28.64%)Negociações com perdas (% do total)284 (71.36%)
MaiorNegociações com lucro3556.20Negociações com perda-640.00
MédiaNegociações com lucro825.11Negociações com perda-247.45
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)4 (1674.00)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)12 (-3337.84)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)5391.59 (2)perdas consecutivas (contagem de perdas)-3337.84 (12)
Médiaganhos consecutivos1perdas consecutivas4
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12004.07.05 09:45buy11.001.83131.82621.9310
22004.07.05 10:00modify11.001.83131.82661.9310
32004.07.05 11:00modify11.001.83131.82691.9310
42004.07.05 12:00modify11.001.83131.82711.9310
52004.07.05 13:00modify11.001.83131.82731.9310
62004.07.05 14:00modify11.001.83131.82741.9310
72004.07.05 15:00modify11.001.83131.82801.9310
82004.07.05 16:00modify11.001.83131.82811.9310
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.9310-320.009680.00
102004.07.07 02:35buy21.001.83941.83231.9391
112004.07.07 06:00modify21.001.83941.83291.9391
122004.07.07 07:00modify21.001.83941.83381.9391
132004.07.07 08:00modify21.001.83941.83481.9391
142004.07.07 09:00modify21.001.83941.83571.9391
152004.07.07 10:00modify21.001.83941.83751.9391
162004.07.07 11:00modify21.001.83941.83761.9391
172004.07.07 12:00modify21.001.83941.83811.9391
182004.07.07 13:00modify21.001.83941.84071.9391
192004.07.07 18:00modify21.001.83941.84221.9391
202004.07.07 19:00modify21.001.83941.84381.9391
212004.07.07 21:00modify21.001.83941.84401.9391
222004.07.07 23:00modify21.001.83941.84501.9391
232004.07.08 00:00modify21.001.83941.84551.9391
242004.07.08 02:00modify21.001.83941.84601.9391
252004.07.08 03:00modify21.001.83941.84741.9391
262004.07.08 04:00modify21.001.83941.84751.9391
272004.07.08 04:45buy31.001.85321.84751.9529
282004.07.08 05:00modify21.001.83941.84771.9391
292004.07.08 05:00modify31.001.85321.84771.9529
302004.07.08 06:00modify21.001.83941.84801.9391
312004.07.08 06:00modify31.001.85321.84801.9529
322004.07.08 07:00modify21.001.83941.84871.9391
332004.07.08 07:00modify31.001.85321.84871.9529
342004.07.08 08:00modify21.001.83941.84941.9391
352004.07.08 08:00modify31.001.85321.84941.9529
362004.07.08 09:00modify21.001.83941.85011.9391
372004.07.08 09:00modify31.001.85321.85011.9529
382004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.93911078.1010758.10
392004.07.08 09:14s/l31.001.85011.85011.9529-310.0010448.10
402004.07.13 23:45sell41.001.85781.86271.7581
412004.07.14 06:00modify41.001.85781.86261.7581
422004.07.14 07:00modify41.001.85781.86231.7581
432004.07.14 08:00modify41.001.85781.86171.7581
442004.07.14 14:30s/l41.001.86171.86171.7581-393.2010054.90
452004.07.19 09:05buy51.001.87291.86811.9726
462004.07.19 10:00modify51.001.87291.86831.9726
472004.07.19 11:00modify51.001.87291.86851.9726
482004.07.19 11:49s/l51.001.86851.86851.9726-440.009614.90
492004.07.21 09:35sell61.001.85331.85831.7536
502004.07.21 12:00modify61.001.85331.85791.7536
512004.07.21 13:00modify61.001.85331.85341.7536
522004.07.21 14:00modify61.001.85331.85241.7536
532004.07.21 16:00modify61.001.85331.85131.7536
542004.07.21 18:00modify61.001.85331.85061.7536
552004.07.21 19:00modify61.001.85331.84881.7536
562004.07.21 23:30sell71.001.84201.84881.7423
572004.07.22 03:00modify61.001.85331.84711.7536
582004.07.22 03:00modify71.001.84201.84711.7423
592004.07.22 04:00modify61.001.85331.84671.7536
602004.07.22 04:00modify71.001.84201.84671.7423
612004.07.22 05:00modify61.001.85331.84641.7536
622004.07.22 05:00modify71.001.84201.84641.7423
632004.07.22 06:00modify61.001.85331.84531.7536
642004.07.22 06:00modify71.001.84201.84531.7423
652004.07.22 07:00modify61.001.85331.84441.7536
662004.07.22 07:00modify71.001.84201.84441.7423
672004.07.22 08:00modify61.001.85331.84271.7536
682004.07.22 08:00modify71.001.84201.84271.7423
692004.07.22 09:00modify61.001.85331.84201.7536
702004.07.22 09:00modify71.001.84201.84201.7423
712004.07.22 11:26s/l61.001.84201.84201.75361120.4010735.30
722004.07.22 11:26s/l71.001.84201.84201.7423-9.6010725.70
732004.07.27 15:00buy81.001.83861.83601.9383
742004.07.27 15:26s/l81.001.83601.83601.9383-260.0010465.70
752004.07.28 02:35sell91.001.82331.83371.7236
762004.07.28 03:00modify91.001.82331.83311.7236
772004.07.28 04:00modify91.001.82331.83281.7236
782004.07.28 06:00modify91.001.82331.83231.7236
792004.07.28 07:00modify91.001.82331.83151.7236
802004.07.28 08:00modify91.001.82331.82841.7236
812004.07.28 09:00modify91.001.82331.82741.7236
822004.07.28 10:00modify91.001.82331.82731.7236
832004.07.28 12:00modify91.001.82331.82541.7236
842004.07.28 13:00modify91.001.82331.82441.7236
852004.07.28 14:00modify91.001.82331.82421.7236
862004.07.28 18:05sell101.001.82321.82421.7235
872004.07.28 18:17s/l91.001.82421.82421.7236-90.0010375.70
882004.07.28 18:17s/l101.001.82421.82421.7235-100.0010275.70
892004.08.02 23:55buy111.001.82531.82121.9250
902004.08.03 01:00modify111.001.82531.82241.9250
912004.08.03 02:00modify111.001.82531.82301.9250
922004.08.03 03:00modify111.001.82531.82321.9250
932004.08.03 08:02s/l111.001.82321.82321.9250-207.3010068.40
942004.08.04 16:35sell121.001.82201.82551.7223
952004.08.04 17:01s/l121.001.82551.82551.7223-350.009718.40
962004.08.05 18:45sell131.001.82521.82751.7255
972004.08.05 20:00close131.001.82531.82751.7255-10.009708.40
982004.08.09 09:35buy141.001.84161.83761.9413
992004.08.09 10:00modify141.001.84161.83781.9413
1002004.08.09 16:30s/l141.001.83781.83781.9413-380.009328.40
1012004.08.11 09:00sell151.001.82941.83401.7297
1022004.08.11 10:00modify151.001.82941.83371.7297
1032004.08.11 12:00modify151.001.82941.83241.7297
1042004.08.11 13:00modify151.001.82941.83211.7297
1052004.08.11 19:15sell161.001.82981.83211.7301
1062004.08.11 19:31s/l151.001.83211.83211.7297-270.019058.39
1072004.08.11 19:31s/l161.001.83211.83211.7301-230.008828.39
1082004.08.13 13:10sell171.001.82101.82271.7213
1092004.08.13 14:01s/l171.001.82271.82271.7213-170.008658.39
1102004.08.16 07:25buy181.001.84161.83581.9413
1112004.08.16 08:00modify181.001.84161.83791.9413
1122004.08.16 09:00modify181.001.84161.83911.9413
1132004.08.16 09:16s/l181.001.83911.83911.9413-250.008408.39
1142004.08.18 05:45sell191.001.82891.83791.7292
1152004.08.18 06:00modify191.001.82891.83551.7292
1162004.08.18 07:00modify191.001.82891.83471.7292
1172004.08.18 08:00modify191.001.82891.83321.7292
1182004.08.18 09:00modify191.001.82891.83261.7292
1192004.08.18 11:00modify191.001.82891.83161.7292
1202004.08.18 12:00modify191.001.82891.83111.7292
1212004.08.18 16:00modify191.001.82891.82971.7292
1222004.08.19 02:00modify191.001.82891.82961.7292
1232004.08.19 06:00modify191.001.82891.82831.7292
1242004.08.19 06:50sell201.001.82401.82831.7243
1252004.08.19 07:00modify191.001.82891.82781.7292
1262004.08.19 07:00modify201.001.82401.82781.7243
1272004.08.19 08:00modify191.001.82891.82741.7292
1282004.08.19 08:00modify201.001.82401.82741.7243
1292004.08.19 11:32s/l191.001.82741.82741.7292140.408548.79
1302004.08.19 11:32s/l201.001.82741.82741.7243-340.008208.79
1312004.08.20 11:30buy211.001.83001.82771.9297
1322004.08.20 11:53s/l211.001.82771.82771.9297-230.007978.79
1332004.08.23 16:00sell221.001.81801.82271.7183
1342004.08.23 22:00modify221.001.81801.82031.7183
1352004.08.23 23:00modify221.001.81801.81881.7183
1362004.08.24 00:00modify221.001.81801.81861.7183
1372004.08.24 01:00modify221.001.81801.81831.7183
1382004.08.24 02:00modify221.001.81801.81791.7183
1392004.08.24 03:00modify221.001.81801.81761.7183
1402004.08.24 04:00modify221.001.81801.81741.7183
1412004.08.24 05:00modify221.001.81801.81691.7183
1422004.08.24 06:00modify221.001.81801.81601.7183
1432004.08.24 07:00modify221.001.81801.81341.7183
1442004.08.24 09:00modify221.001.81801.81291.7183
1452004.08.24 12:00modify221.001.81801.81221.7183
1462004.08.24 13:00modify221.001.81801.81201.7183
1472004.08.24 16:00modify221.001.81801.80701.7183
1482004.08.24 17:00modify221.001.81801.80691.7183
1492004.08.24 19:00modify221.001.81801.80541.7183
1502004.08.24 20:00modify221.001.81801.80401.7183
1512004.08.24 21:00modify221.001.81801.80301.7183
1522004.08.24 22:00modify221.001.81801.80271.7183
1532004.08.25 00:00modify221.001.81801.80221.7183
1542004.08.25 01:00modify221.001.81801.80211.7183
1552004.08.25 02:00modify221.001.81801.80181.7183
1562004.08.25 03:00modify221.001.81801.80171.7183
1572004.08.25 03:40sell231.001.79351.80171.6938
1582004.08.25 06:00modify221.001.81801.79881.7183
1592004.08.25 06:00modify231.001.79351.79881.6938
1602004.08.25 08:00modify221.001.81801.79821.7183
1612004.08.25 08:00modify231.001.79351.79821.6938
1622004.08.25 09:00modify221.001.81801.79731.7183
1632004.08.25 09:00modify231.001.79351.79731.6938
1642004.08.25 09:39s/l221.001.79731.79731.71832063.6010042.39
1652004.08.25 09:39s/l231.001.79731.79731.6938-379.999662.40
1662004.08.31 09:15buy241.001.79361.79111.8933
1672004.08.31 10:00modify241.001.79361.79141.8933
1682004.08.31 13:00modify241.001.79361.79171.8933
1692004.08.31 13:17s/l241.001.79171.79171.8933-190.009472.40
1702004.09.03 06:05sell251.001.79141.79591.6917
1712004.09.03 07:00modify251.001.79141.79531.6917
1722004.09.03 08:00modify251.001.79141.79411.6917
1732004.09.03 11:00modify251.001.79141.79321.6917
1742004.09.03 11:15sell261.001.79161.79321.6919
1752004.09.03 16:00modify251.001.79141.79031.6917
1762004.09.03 16:00modify261.001.79161.79031.6919
1772004.09.03 21:00modify251.001.79141.78981.6917
1782004.09.03 21:00modify261.001.79161.78981.6919
1792004.09.06 00:05modify251.001.79141.78961.6917
1802004.09.06 00:05modify261.001.79161.78961.6919
1812004.09.06 02:00modify251.001.79141.78941.6917
1822004.09.06 02:00modify261.001.79161.78941.6919
1832004.09.06 03:00modify251.001.79141.78911.6917
1842004.09.06 03:00modify261.001.79161.78911.6919
1852004.09.06 04:00modify251.001.79141.78871.6917
1862004.09.06 04:00modify261.001.79161.78871.6919
1872004.09.06 05:00modify251.001.79141.78821.6917
1882004.09.06 05:00modify261.001.79161.78821.6919
1892004.09.06 06:05modify251.001.79141.78751.6917
1902004.09.06 06:05modify261.001.79161.78751.6919
1912004.09.06 07:00modify251.001.79141.78351.6917
1922004.09.06 07:00modify261.001.79161.78351.6919
1932004.09.06 08:00modify251.001.79141.78281.6917
1942004.09.06 08:00modify261.001.79161.78281.6919
1952004.09.06 08:55sell271.001.77761.78281.6779
1962004.09.06 09:00modify251.001.79141.78081.6917
1972004.09.06 09:00modify261.001.79161.78081.6919
1982004.09.06 09:00modify271.001.77761.78081.6779
1992004.09.06 12:59s/l251.001.78081.78081.69171056.8110529.21
2002004.09.06 12:59s/l261.001.78081.78081.69191076.8011606.01
2012004.09.06 12:59s/l271.001.78081.78081.6779-320.0011286.01
2022004.09.09 07:25buy281.001.78561.77891.8853
2032004.09.09 08:00modify281.001.78561.78211.8853
2042004.09.09 09:00modify281.001.78561.78401.8853
2052004.09.09 10:34s/l281.001.78401.78401.8853-160.0011126.01
2062004.09.13 07:55buy291.001.79621.79371.8959
2072004.09.13 08:00modify291.001.79621.79451.8959
2082004.09.13 09:01s/l291.001.79451.79451.8959-170.0010956.01
2092004.09.16 03:00sell301.001.77781.78591.6781
2102004.09.16 04:00modify301.001.77781.78491.6781
2112004.09.16 05:00modify301.001.77781.78481.6781
2122004.09.16 06:00modify301.001.77781.78401.6781
2132004.09.16 07:00modify301.001.77781.78251.6781
2142004.09.16 08:00modify301.001.77781.78151.6781
2152004.09.16 09:00modify301.001.77781.78101.6781
2162004.09.16 10:30s/l301.001.78101.78101.6781-320.0010636.01
2172004.09.22 10:30buy311.001.79561.79391.8953
2182004.09.22 10:35s/l311.001.79391.79391.8953-170.0010466.01
2192004.09.27 09:35buy321.001.80481.79991.9045
2202004.09.27 10:00modify321.001.80481.80071.9045
2212004.09.27 11:00modify321.001.80481.80081.9045
2222004.09.27 13:00modify321.001.80481.80091.9045
2232004.09.27 21:00modify321.001.80481.80101.9045
2242004.09.28 01:00modify321.001.80481.80171.9045
2252004.09.28 02:00modify321.001.80481.80351.9045
2262004.09.28 03:00modify321.001.80481.80421.9045
2272004.09.28 04:00modify321.001.80481.80431.9045
2282004.09.28 05:00modify321.001.80481.80471.9045
2292004.09.28 06:00modify321.001.80481.80501.9045
2302004.09.28 06:45buy331.001.80921.80501.9089
2312004.09.28 07:00modify321.001.80481.80561.9045
2322004.09.28 07:00modify331.001.80921.80561.9089
2332004.09.28 09:00modify321.001.80481.80571.9045
2342004.09.28 09:00modify331.001.80921.80571.9089
2352004.09.28 11:00modify321.001.80481.80591.9045
2362004.09.28 11:00modify331.001.80921.80591.9089
2372004.09.28 13:00modify321.001.80481.80661.9045
2382004.09.28 13:00modify331.001.80921.80661.9089
2392004.09.28 14:00modify321.001.80481.80691.9045
2402004.09.28 14:00modify331.001.80921.80691.9089
2412004.09.28 15:00modify321.001.80481.80701.9045
2422004.09.28 15:00modify331.001.80921.80701.9089
2432004.09.28 16:00modify321.001.80481.80751.9045
2442004.09.28 16:00modify331.001.80921.80751.9089
2452004.09.28 17:00modify321.001.80481.80781.9045
2462004.09.28 17:00modify331.001.80921.80781.9089
2472004.09.29 05:00modify321.001.80481.80811.9045
2482004.09.29 05:00modify331.001.80921.80811.9089
2492004.09.29 06:00modify321.001.80481.80841.9045
2502004.09.29 06:00modify331.001.80921.80841.9089
2512004.09.29 07:00modify321.001.80481.80891.9045
2522004.09.29 07:00modify331.001.80921.80891.9089
2532004.09.29 08:00modify321.001.80481.81011.9045
2542004.09.29 08:00modify331.001.80921.81011.9089
2552004.09.29 08:18s/l321.001.81011.81011.9045535.4011001.41
2562004.09.29 08:18s/l331.001.81011.81011.908992.7011094.11
2572004.09.30 00:30sell341.001.80071.80751.7010
2582004.09.30 02:00modify341.001.80071.80671.7010
2592004.09.30 03:00modify341.001.80071.80631.7010
2602004.09.30 04:00modify341.001.80071.80561.7010
2612004.09.30 05:00modify341.001.80071.80541.7010
2622004.09.30 06:00modify341.001.80071.80451.7010
2632004.09.30 07:00modify341.001.80071.80351.7010
2642004.09.30 08:00modify341.001.80071.80291.7010
2652004.09.30 09:00modify341.001.80071.80231.7010
2662004.09.30 13:34s/l341.001.80231.80231.7010-159.9910934.12
2672004.10.01 04:05buy351.001.81001.80281.9097
2682004.10.01 05:05modify351.001.81001.80491.9097
2692004.10.01 06:00modify351.001.81001.80551.9097
2702004.10.01 07:00modify351.001.81001.80601.9097
2712004.10.01 08:00modify351.001.81001.80701.9097
2722004.10.01 09:00modify351.001.81001.80741.9097
2732004.10.01 10:03s/l351.001.80741.80741.9097-260.0010674.12
2742004.10.01 20:10sell361.001.79841.80261.6987
2752004.10.04 04:00modify361.001.79841.80221.6987
2762004.10.04 05:00modify361.001.79841.80091.6987
2772004.10.04 06:00modify361.001.79841.80041.6987
2782004.10.04 07:00modify361.001.79841.79981.6987
2792004.10.04 08:00modify361.001.79841.79881.6987
2802004.10.04 09:00modify361.001.79841.79861.6987
2812004.10.04 10:00modify361.001.79841.79831.6987
2822004.10.04 14:00modify361.001.79841.79741.6987
2832004.10.04 15:00modify361.001.79841.79611.6987
2842004.10.04 16:00modify361.001.79841.79531.6987
2852004.10.04 17:00modify361.001.79841.79481.6987
2862004.10.04 18:00modify361.001.79841.79321.6987
2872004.10.04 19:00modify361.001.79841.79191.6987
2882004.10.05 00:00modify361.001.79841.79161.6987
2892004.10.05 01:00modify361.001.79841.79101.6987
2902004.10.05 02:00modify361.001.79841.79061.6987
2912004.10.05 02:35sell371.001.78521.79061.6855
2922004.10.05 03:00modify361.001.79841.79041.6987
2932004.10.05 03:00modify371.001.78521.79041.6855
2942004.10.05 04:00modify361.001.79841.78941.6987
2952004.10.05 04:00modify371.001.78521.78941.6855
2962004.10.05 05:00modify361.001.79841.78851.6987
2972004.10.05 05:00modify371.001.78521.78851.6855
2982004.10.05 06:00modify361.001.79841.78771.6987
2992004.10.05 06:00modify371.001.78521.78771.6855
3002004.10.05 07:00modify361.001.79841.78741.6987
3012004.10.05 07:00modify371.001.78521.78741.6855
3022004.10.05 08:00modify361.001.79841.78711.6987
3032004.10.05 08:00modify371.001.78521.78711.6855
3042004.10.05 08:10s/l361.001.78711.78711.69871123.6011797.72
3052004.10.05 08:10s/l371.001.78711.78711.6855-190.0011607.72
3062004.10.12 02:25buy381.001.79561.79281.8953
3072004.10.12 08:06s/l381.001.79281.79281.8953-280.0011327.72
3082004.10.13 19:40sell391.001.79141.79291.6917
3092004.10.13 19:47s/l391.001.79291.79291.6917-149.9911177.73
3102004.10.18 07:30buy401.001.80321.79901.9029
3112004.10.18 08:00modify401.001.80321.79991.9029
3122004.10.18 09:00modify401.001.80321.80061.9029
3132004.10.18 13:31s/l401.001.80061.80061.9029-260.0010917.73
3142004.10.19 11:20sell411.001.79841.79931.6987
3152004.10.19 11:30s/l411.001.79931.79931.6987-90.0010827.73
3162004.10.20 02:00buy421.001.80281.79551.9025
3172004.10.20 03:00modify421.001.80281.79701.9025
3182004.10.20 04:00modify421.001.80281.79751.9025
3192004.10.20 05:00modify421.001.80281.79761.9025
3202004.10.20 06:00modify421.001.80281.79841.9025
3212004.10.20 07:00modify421.001.80281.79891.9025
3222004.10.20 08:00modify421.001.80281.79961.9025
3232004.10.20 11:00modify421.001.80281.80171.9025
3242004.10.20 12:00modify421.001.80281.80291.9025
3252004.10.20 18:00modify421.001.80281.80311.9025
3262004.10.20 19:00modify421.001.80281.80681.9025
3272004.10.21 01:00modify421.001.80281.80791.9025
3282004.10.21 01:05buy431.001.81571.80791.9154
3292004.10.21 02:00modify421.001.80281.80861.9025
3302004.10.21 02:00modify431.001.81571.80861.9154
3312004.10.21 03:00modify421.001.80281.80871.9025
3322004.10.21 03:00modify431.001.81571.80871.9154
3332004.10.21 05:00modify421.001.80281.80911.9025
3342004.10.21 05:00modify431.001.81571.80911.9154
3352004.10.21 06:00modify421.001.80281.80971.9025
3362004.10.21 06:00modify431.001.81571.80971.9154
3372004.10.21 07:00modify421.001.80281.80991.9025
3382004.10.21 07:00modify431.001.81571.80991.9154
3392004.10.21 08:00modify421.001.80281.81051.9025
3402004.10.21 08:00modify431.001.81571.81051.9154
3412004.10.21 09:00modify421.001.80281.81201.9025
3422004.10.21 09:00modify431.001.81571.81201.9154
3432004.10.21 10:00modify421.001.80281.81211.9025
3442004.10.21 10:00modify431.001.81571.81211.9154
3452004.10.21 11:00modify421.001.80281.81481.9025
3462004.10.21 11:00modify431.001.81571.81481.9154
3472004.10.21 12:00modify421.001.80281.81971.9025
3482004.10.21 12:00modify431.001.81571.81971.9154
3492004.10.22 00:35buy441.001.82691.81971.9266
3502004.10.22 02:00modify421.001.80281.82081.9025
3512004.10.22 02:00modify431.001.81571.82081.9154
3522004.10.22 02:00modify441.001.82691.82081.9266
3532004.10.22 03:00modify421.001.80281.82111.9025
3542004.10.22 03:00modify431.001.81571.82111.9154
3552004.10.22 03:00modify441.001.82691.82111.9266
3562004.10.22 04:00modify421.001.80281.82151.9025
3572004.10.22 04:00modify431.001.81571.82151.9154
3582004.10.22 04:00modify441.001.82691.82151.9266
3592004.10.22 05:00modify421.001.80281.82181.9025
3602004.10.22 05:00modify431.001.81571.82181.9154
3612004.10.22 05:00modify441.001.82691.82181.9266
3622004.10.22 06:00modify421.001.80281.82241.9025
3632004.10.22 06:00modify431.001.81571.82241.9154
3642004.10.22 06:00modify441.001.82691.82241.9266
3652004.10.22 07:00modify421.001.80281.82301.9025
3662004.10.22 07:00modify431.001.81571.82301.9154
3672004.10.22 07:00modify441.001.82691.82301.9266
3682004.10.22 08:00modify421.001.80281.82361.9025
3692004.10.22 08:00modify431.001.81571.82361.9154
3702004.10.22 08:00modify441.001.82691.82361.9266
3712004.10.22 09:00modify421.001.80281.82411.9025
3722004.10.22 09:00modify431.001.81571.82411.9154
3732004.10.22 09:00modify441.001.82691.82411.9266
3742004.10.22 10:00modify421.001.80281.82471.9025
3752004.10.22 10:00modify431.001.81571.82471.9154
3762004.10.22 10:00modify441.001.82691.82471.9266
3772004.10.22 10:32s/l421.001.82471.82471.90252200.8013028.53
3782004.10.22 10:32s/l431.001.82471.82471.9154902.7013931.23
3792004.10.22 10:32s/l441.001.82471.82471.9266-220.0013711.23
3802004.10.26 02:10buy451.001.83991.83531.9396
3812004.10.26 03:00modify451.001.83991.83601.9396
3822004.10.26 04:00modify451.001.83991.83611.9396
3832004.10.26 07:00modify451.001.83991.83641.9396
3842004.10.26 08:00modify451.001.83991.83691.9396
3852004.10.26 09:00modify451.001.83991.83701.9396
3862004.10.26 10:20s/l451.001.83701.83701.9396-290.0013421.23
3872004.10.27 07:00sell461.001.83611.84181.7364
3882004.10.27 08:00modify461.001.83611.84101.7364
3892004.10.27 09:00modify461.001.83611.84001.7364
3902004.10.27 10:00modify461.001.83611.83981.7364
3912004.10.27 13:09s/l461.001.83981.83981.7364-370.0013051.23
3922004.10.28 04:55sell471.001.83161.83861.7319
3932004.10.28 05:00modify471.001.83161.83811.7319
3942004.10.28 06:00modify471.001.83161.83751.7319
3952004.10.28 07:00modify471.001.83161.83681.7319
3962004.10.28 08:00modify471.001.83161.83591.7319
3972004.10.28 09:00modify471.001.83161.83431.7319
3982004.10.28 09:07s/l471.001.83431.83431.7319-269.9912781.24
3992004.11.01 09:05buy481.001.83481.83121.9345
4002004.11.01 10:00modify481.001.83481.83201.9345
4012004.11.01 10:22s/l481.001.83201.83201.9345-280.0012501.24
4022004.11.02 20:45buy491.001.83531.83211.9350
4032004.11.03 01:00modify491.001.83531.83341.9350
4042004.11.03 03:20buy501.001.83451.83341.9342
4052004.11.03 03:20s/l491.001.83341.83341.9350-187.3012313.94
4062004.11.03 03:20s/l501.001.83341.83341.9342-110.0012203.94
4072004.11.04 09:05buy511.001.84601.84301.9457
4082004.11.04 10:03s/l511.001.84301.84301.9457-300.0011903.94
4092004.11.08 02:25buy521.001.85261.83991.9523
4102004.11.08 03:00modify521.001.85261.84061.9523
4112004.11.08 04:00modify521.001.85261.84081.9523
4122004.11.08 06:00modify521.001.85261.84101.9523
4132004.11.08 07:00modify521.001.85261.84411.9523
4142004.11.08 08:00modify521.001.85261.84591.9523
4152004.11.08 09:00modify521.001.85261.84731.9523
4162004.11.08 10:00modify521.001.85261.84881.9523
4172004.11.08 11:00modify521.001.85261.84901.9523
4182004.11.08 12:00modify521.001.85261.85191.9523
4192004.11.09 02:27s/l521.001.85191.85191.9523-67.3011836.64
4202004.11.11 01:40sell531.001.84761.85551.7479
4212004.11.11 06:00modify531.001.84761.85491.7479
4222004.11.11 07:00modify531.001.84761.85271.7479
4232004.11.11 08:00modify531.001.84761.85071.7479
4242004.11.11 12:00modify531.001.84761.85061.7479
4252004.11.11 13:00modify531.001.84761.84951.7479
4262004.11.11 14:00modify531.001.84761.84651.7479
4272004.11.11 15:00modify531.001.84761.84641.7479
4282004.11.12 00:15sell541.001.84381.84641.7441
4292004.11.12 02:26s/l531.001.84641.84641.7479116.8011953.44
4302004.11.12 02:26s/l541.001.84641.84641.7441-260.0111693.43
4312004.11.15 09:25buy551.001.85441.85031.9541
4322004.11.15 10:00modify551.001.85441.85141.9541
4332004.11.15 11:50s/l551.001.85141.85141.9541-300.0011393.43
4342004.11.17 01:35buy561.001.85191.84661.9516
4352004.11.17 04:00modify561.001.85191.84691.9516
4362004.11.17 05:00modify561.001.85191.84741.9516
4372004.11.17 06:00modify561.001.85191.84811.9516
4382004.11.17 07:00modify561.001.85191.84941.9516
4392004.11.17 09:00modify561.001.85191.84971.9516
4402004.11.17 10:00modify561.001.85191.85001.9516
4412004.11.17 11:00modify561.001.85191.85181.9516
4422004.11.17 13:00modify561.001.85191.85451.9516
4432004.11.17 16:42s/l561.001.85451.85451.9516259.9911653.42
4442004.11.19 06:05sell571.001.85191.85661.7522
4452004.11.19 07:00modify571.001.85191.85621.7522
4462004.11.19 08:00modify571.001.85191.85571.7522
4472004.11.19 09:58s/l571.001.85571.85571.7522-380.0011273.42
4482004.11.23 21:00buy581.001.86801.85891.9677
4492004.11.24 01:00modify581.001.86801.85951.9677
4502004.11.24 02:00modify581.001.86801.86021.9677
4512004.11.24 03:00modify581.001.86801.86241.9677
4522004.11.24 04:00modify581.001.86801.86311.9677
4532004.11.24 05:00modify581.001.86801.86371.9677
4542004.11.24 06:00modify581.001.86801.86461.9677
4552004.11.24 07:00modify581.001.86801.86491.9677
4562004.11.24 08:00modify581.001.86801.86521.9677
4572004.11.24 11:00modify581.001.86801.86581.9677
4582004.11.24 12:00modify581.001.86801.86851.9677
4592004.11.24 13:00modify581.001.86801.87081.9677
4602004.11.24 14:00modify581.001.86801.87171.9677
4612004.11.25 01:00modify581.001.86801.87241.9677
4622004.11.25 02:00modify581.001.86801.87301.9677
4632004.11.25 03:00modify581.001.86801.87411.9677
4642004.11.25 04:05modify581.001.86801.87441.9677
4652004.11.25 05:00modify581.001.86801.87491.9677
4662004.11.25 06:00modify581.001.86801.87531.9677
4672004.11.25 07:00modify581.001.86801.87591.9677
4682004.11.25 08:00modify581.001.86801.87611.9677
4692004.11.25 09:00modify581.001.86801.87701.9677
4702004.11.25 10:00modify581.001.86801.87721.9677
4712004.11.25 11:00modify581.001.86801.87941.9677
4722004.11.25 14:00modify581.001.86801.88091.9677
4732004.11.26 00:00modify581.001.86801.88361.9677
4742004.11.26 01:00modify581.001.86801.88371.9677
4752004.11.26 02:00modify581.001.86801.88391.9677
4762004.11.26 04:00modify581.001.86801.88471.9677
4772004.11.26 05:00modify581.001.86801.88511.9677
4782004.11.26 06:00modify581.001.86801.88551.9677
4792004.11.26 07:00modify581.001.86801.88781.9677
4802004.11.26 08:00modify581.001.86801.89131.9677
4812004.11.26 09:00modify581.001.86801.89241.9677
4822004.11.26 09:25s/l581.001.89241.89241.96772453.5013726.92
4832004.12.07 15:35buy591.001.94441.94112.0441
4842004.12.07 16:10s/l591.001.94111.94112.0441-330.0013396.92
4852004.12.08 18:55sell601.001.93341.93891.8337
4862004.12.08 23:31s/l601.001.93891.93891.8337-550.0012846.92
4872004.12.09 19:45sell611.001.92551.93321.8258
4882004.12.10 02:00modify611.001.92551.93191.8258
4892004.12.10 07:00modify611.001.92551.93051.8258
4902004.12.10 08:00modify611.001.92551.92901.8258
4912004.12.10 09:00modify611.001.92551.92821.8258
4922004.12.10 11:00modify611.001.92551.92591.8258
4932004.12.10 12:00modify611.001.92551.92191.8258
4942004.12.10 13:00modify611.001.92551.91991.8258
4952004.12.10 16:35sell621.001.91441.91991.8147
4962004.12.13 03:00modify611.001.92551.91881.8258
4972004.12.13 03:00modify621.001.91441.91881.8147
4982004.12.13 04:03s/l611.001.91881.91881.8258663.6013510.52
4992004.12.13 04:03s/l621.001.91881.91881.8147-443.2013067.32
5002004.12.14 01:30buy631.001.92211.91422.0218
5012004.12.14 02:00modify631.001.92211.91482.0218
5022004.12.14 03:00modify631.001.92211.91542.0218
5032004.12.14 04:00modify631.001.92211.91612.0218
5042004.12.14 05:00modify631.001.92211.91652.0218
5052004.12.14 06:00modify631.001.92211.91712.0218
5062004.12.14 07:00modify631.001.92211.91772.0218
5072004.12.14 08:00modify631.001.92211.91882.0218
5082004.12.14 09:00modify631.001.92211.91912.0218
5092004.12.14 18:00buy641.001.92171.91912.0214
5102004.12.15 02:55buy651.001.92501.91912.0247
5112004.12.15 03:52s/l631.001.91911.91912.0218-297.3012770.02
5122004.12.15 03:52s/l641.001.91911.91912.0214-257.3012512.72
5132004.12.15 03:52s/l651.001.91911.91912.0247-590.0011922.72
5142004.12.16 01:40buy661.001.94151.93382.0412
5152004.12.16 02:00modify661.001.94151.93422.0412
5162004.12.16 03:00modify661.001.94151.93552.0412
5172004.12.16 04:00modify661.001.94151.93572.0412
5182004.12.16 05:00modify661.001.94151.93612.0412
5192004.12.16 06:00modify661.001.94151.93672.0412
5202004.12.16 07:00modify661.001.94151.93732.0412
5212004.12.16 08:00modify661.001.94151.93752.0412
5222004.12.16 09:00modify661.001.94151.93762.0412
5232004.12.16 13:00modify661.001.94151.93772.0412
5242004.12.16 14:00modify661.001.94151.94002.0412
5252004.12.16 15:00modify661.001.94151.94272.0412
5262004.12.16 15:19s/l661.001.94271.94272.0412120.0012042.72
5272004.12.22 01:05sell671.001.92901.93721.8293
5282004.12.22 02:00modify671.001.92901.93621.8293
5292004.12.22 03:00modify671.001.92901.93571.8293
5302004.12.22 06:00modify671.001.92901.93511.8293
5312004.12.22 07:00modify671.001.92901.93411.8293
5322004.12.22 08:00modify671.001.92901.93321.8293
5332004.12.22 13:00modify671.001.92901.93171.8293
5342004.12.22 14:00modify671.001.92901.92491.8293
5352004.12.22 15:00modify671.001.92901.92351.8293
5362004.12.22 19:50sell681.001.91691.92351.8172
5372004.12.23 04:00modify671.001.92901.92331.8293
5382004.12.23 04:00modify681.001.91691.92331.8172
5392004.12.23 05:00modify671.001.92901.92241.8293
5402004.12.23 05:00modify681.001.91691.92241.8172
5412004.12.23 09:31s/l671.001.92241.92241.8293650.4012693.12
5422004.12.23 09:31s/l681.001.92241.92241.8172-559.6012133.52
5432004.12.27 12:15buy691.001.92301.91942.0227
5442004.12.27 18:00modify691.001.92301.92222.0227
5452004.12.27 19:00modify691.001.92301.92502.0227
5462004.12.27 20:00modify691.001.92301.92572.0227
5472004.12.28 01:25buy701.001.93231.92572.0320
5482004.12.28 07:00modify691.001.92301.92622.0227
5492004.12.28 07:00modify701.001.93231.92622.0320
5502004.12.28 08:00modify691.001.92301.92922.0227
5512004.12.28 08:00modify701.001.93231.92922.0320
5522004.12.28 09:00modify691.001.92301.93022.0227
5532004.12.28 09:00modify701.001.93231.93022.0320
5542004.12.28 12:00modify691.001.92301.93052.0227
5552004.12.28 12:00modify701.001.93231.93052.0320
5562004.12.28 13:00modify691.001.92301.93082.0227
5572004.12.28 13:00modify701.001.93231.93082.0320
5582004.12.28 14:00modify691.001.92301.93182.0227
5592004.12.28 14:00modify701.001.93231.93182.0320
5602004.12.28 15:00modify691.001.92301.93382.0227
5612004.12.28 15:00modify701.001.93231.93382.0320
5622004.12.28 16:00s/l691.001.93381.93382.02271082.7013216.22
5632004.12.28 16:00s/l701.001.93381.93382.0320150.0013366.22
5642004.12.29 22:30sell711.001.91851.92641.8188
5652004.12.29 23:00modify711.001.91851.92621.8188
5662004.12.30 01:00modify711.001.91851.92501.8188
5672004.12.30 02:00modify711.001.91851.92441.8188
5682004.12.30 04:00modify711.001.91851.92301.8188
5692004.12.30 05:00modify711.001.91851.92291.8188
5702004.12.30 06:13modify711.001.91851.92191.8188
5712004.12.30 07:00modify711.001.91851.92081.8188
5722004.12.30 07:25s/l711.001.92081.92081.8188-239.6113126.61
5732005.01.03 10:30sell721.001.91551.91841.8158
5742005.01.03 12:00modify721.001.91551.91671.8158
5752005.01.03 13:00modify721.001.91551.91551.8158
5762005.01.03 20:00modify721.001.91551.91531.8158
5772005.01.04 03:00modify721.001.91551.91521.8158
5782005.01.04 03:10sell731.001.90611.91521.8064
5792005.01.04 06:00modify721.001.91551.91451.8158
5802005.01.04 06:00modify731.001.90611.91451.8064
5812005.01.04 07:05modify721.001.91551.91311.8158
5822005.01.04 07:05modify731.001.90611.91311.8064
5832005.01.04 08:00modify721.001.91551.91171.8158
5842005.01.04 08:00modify731.001.90611.91171.8064
5852005.01.04 10:00modify721.001.91551.91161.8158
5862005.01.04 10:00modify731.001.90611.91161.8064
5872005.01.04 11:00modify721.001.91551.91131.8158
5882005.01.04 11:00modify731.001.90611.91131.8064
5892005.01.04 12:00modify721.001.91551.90641.8158
5902005.01.04 12:00modify731.001.90611.90641.8064
5912005.01.04 13:00modify721.001.91551.90541.8158
5922005.01.04 13:00modify731.001.90611.90541.8064
5932005.01.04 18:00modify721.001.91551.89941.8158
5942005.01.04 18:00modify731.001.90611.89941.8064
5952005.01.04 19:00modify721.001.91551.89721.8158
5962005.01.04 19:00modify731.001.90611.89721.8064
5972005.01.04 22:00modify721.001.91551.89671.8158
5982005.01.04 22:00modify731.001.90611.89671.8064
5992005.01.04 23:00modify721.001.91551.89611.8158
6002005.01.04 23:00modify731.001.90611.89611.8064
6012005.01.05 00:00modify721.001.91551.89591.8158
6022005.01.05 00:00modify731.001.90611.89591.8064
6032005.01.05 01:00modify721.001.91551.89531.8158
6042005.01.05 01:00modify731.001.90611.89531.8064
6052005.01.05 02:00modify721.001.91551.89331.8158
6062005.01.05 02:00modify731.001.90611.89331.8064
6072005.01.05 03:00modify721.001.91551.89291.8158
6082005.01.05 03:00modify731.001.90611.89291.8064
6092005.01.05 04:00modify721.001.91551.89261.8158
6102005.01.05 04:00modify731.001.90611.89261.8064
6112005.01.05 05:00modify721.001.91551.89231.8158
6122005.01.05 05:00modify731.001.90611.89231.8064
6132005.01.05 06:00modify721.001.91551.89171.8158
6142005.01.05 06:00modify731.001.90611.89171.8064
6152005.01.05 07:00modify721.001.91551.89111.8158
6162005.01.05 07:00modify731.001.90611.89111.8064
6172005.01.05 08:00modify721.001.91551.88871.8158
6182005.01.05 08:00modify731.001.90611.88871.8064
6192005.01.05 09:00modify721.001.91551.88861.8158
6202005.01.05 09:00modify731.001.90611.88861.8064
6212005.01.05 12:00modify721.001.91551.88681.8158
6222005.01.05 12:00modify731.001.90611.88681.8064
6232005.01.05 13:00modify721.001.91551.88511.8158
6242005.01.05 13:00modify731.001.90611.88511.8064
6252005.01.05 16:05sell741.001.88421.88511.7845
6262005.01.05 16:07s/l721.001.88511.88511.81583033.5916160.20
6272005.01.05 16:07s/l731.001.88511.88511.80642096.8018257.00
6282005.01.05 16:07s/l741.001.88511.88511.7845-90.0018167.00
6292005.01.10 16:25buy751.001.87231.86861.9720
6302005.01.11 04:00modify751.001.87231.86871.9720
6312005.01.11 05:00modify751.001.87231.87121.9720
6322005.01.11 06:00modify751.001.87231.87151.9720
6332005.01.11 07:00modify751.001.87231.87241.9720
6342005.01.11 08:00modify751.001.87231.87351.9720
6352005.01.12 09:20s/l751.001.87351.87351.9720125.4018292.40
6362005.01.13 01:35buy761.001.89001.88021.9897
6372005.01.13 02:00modify761.001.89001.88091.9897
6382005.01.13 03:00modify761.001.89001.88141.9897
6392005.01.13 04:00modify761.001.89001.88221.9897
6402005.01.13 05:00modify761.001.89001.88291.9897
6412005.01.13 06:00modify761.001.89001.88591.9897
6422005.01.13 07:00modify761.001.89001.88671.9897
6432005.01.13 08:00modify761.001.89001.88811.9897
6442005.01.13 10:28s/l761.001.88811.88811.9897-189.9918102.41
6452005.01.17 01:30sell771.001.87091.88011.7712
6462005.01.17 02:00modify771.001.87091.88001.7712
6472005.01.17 03:00modify771.001.87091.87851.7712
6482005.01.17 07:00modify771.001.87091.87801.7712
6492005.01.17 08:00modify771.001.87091.87681.7712
6502005.01.17 09:00modify771.001.87091.87511.7712
6512005.01.17 11:00modify771.001.87091.87441.7712
6522005.01.17 15:00modify771.001.87091.87051.7712
6532005.01.17 16:00modify771.001.87091.87041.7712
6542005.01.17 17:00modify771.001.87091.86921.7712
6552005.01.17 18:00modify771.001.87091.86851.7712
6562005.01.18 01:00modify771.001.87091.86811.7712
6572005.01.18 02:00modify771.001.87091.86621.7712
6582005.01.18 05:00modify771.001.87091.86501.7712
6592005.01.18 10:35sell781.001.86211.86501.7624
6602005.01.18 11:19s/l771.001.86501.86501.7712586.8018689.21
6612005.01.18 11:19s/l781.001.86501.86501.7624-290.0118399.20
6622005.01.19 17:20buy791.001.87471.86831.9744
6632005.01.19 19:05buy801.001.86961.86831.9693
6642005.01.19 20:00s/l791.001.86831.86831.9744-640.0017759.20
6652005.01.19 20:00s/l801.001.86831.86831.9693-129.9917629.21
6662005.01.24 02:55buy811.001.87571.86381.9754
6672005.01.24 03:00modify811.001.87571.86701.9754
6682005.01.24 05:00modify811.001.87571.86771.9754
6692005.01.24 07:00modify811.001.87571.86881.9754
6702005.01.24 08:00modify811.001.87571.86921.9754
6712005.01.24 09:00modify811.001.87571.86961.9754
6722005.01.24 10:00modify811.001.87571.87121.9754
6732005.01.24 11:00modify811.001.87571.87401.9754
6742005.01.24 12:00modify811.001.87571.87411.9754
6752005.01.24 16:20buy821.001.87701.87411.9767
6762005.01.25 13:31s/l811.001.87411.87411.9754-157.2917471.92
6772005.01.25 13:31s/l821.001.87411.87411.9767-287.2917184.63
6782005.01.26 01:30sell831.001.86621.87541.7665
6792005.01.26 02:00modify831.001.86621.87521.7665
6802005.01.26 03:04modify831.001.86621.87511.7665
6812005.01.26 04:00modify831.001.86621.87471.7665
6822005.01.26 05:00modify831.001.86621.87351.7665
6832005.01.26 06:00modify831.001.86621.87321.7665
6842005.01.26 07:00modify831.001.86621.87291.7665
6852005.01.26 08:00modify831.001.86621.87071.7665
6862005.01.26 09:00modify831.001.86621.87061.7665
6872005.01.26 10:00modify831.001.86621.87031.7665
6882005.01.26 10:19s/l831.001.87031.87031.7665-410.0016774.63
6892005.01.28 03:00buy841.001.88731.88121.9870
6902005.01.28 05:00modify841.001.88731.88151.9870
6912005.01.28 06:00modify841.001.88731.88211.9870
6922005.01.28 08:00modify841.001.88731.88301.9870
6932005.01.28 09:00modify841.001.88731.88341.9870
6942005.01.28 12:20s/l841.001.88341.88341.9870-390.0016384.63
6952005.02.01 19:35sell851.001.88261.88641.7829
6962005.02.02 03:20s/l851.001.88641.88641.7829-383.2116001.42
6972005.02.07 07:40sell861.001.87501.88221.7753
6982005.02.07 08:00modify861.001.87501.88171.7753
6992005.02.07 09:00modify861.001.87501.88121.7753
7002005.02.07 11:00modify861.001.87501.88041.7753
7012005.02.07 12:00modify861.001.87501.87731.7753
7022005.02.07 13:00modify861.001.87501.87721.7753
7032005.02.07 17:00modify861.001.87501.87641.7753
7042005.02.07 18:00modify861.001.87501.87551.7753
7052005.02.07 19:00modify861.001.87501.87191.7753
7062005.02.07 20:00modify861.001.87501.86811.7753
7072005.02.08 00:00modify861.001.87501.86771.7753
7082005.02.08 02:00modify861.001.87501.86751.7753
7092005.02.08 03:00modify861.001.87501.86741.7753
7102005.02.08 04:00modify861.001.87501.86701.7753
7112005.02.08 06:00modify861.001.87501.86631.7753
7122005.02.08 07:00modify861.001.87501.86581.7753
7132005.02.08 08:00modify861.001.87501.86541.7753
7142005.02.08 09:00modify861.001.87501.86411.7753
7152005.02.08 10:00modify861.001.87501.86291.7753
7162005.02.08 11:00modify861.001.87501.86261.7753
7172005.02.08 13:00modify861.001.87501.86121.7753
7182005.02.08 17:25sell871.001.85761.86121.7579
7192005.02.09 03:00modify861.001.87501.86011.7753
7202005.02.09 03:00modify871.001.85761.86011.7579
7212005.02.09 04:00modify861.001.87501.85921.7753
7222005.02.09 04:00modify871.001.85761.85921.7579
7232005.02.09 06:56s/l861.001.85921.85921.77531573.6017575.02
7242005.02.09 06:56s/l871.001.85921.85921.7579-163.2017411.82
7252005.02.10 13:25buy881.001.85851.85611.9582
7262005.02.10 14:08s/l881.001.85611.85611.9582-240.0017171.82
7272005.02.11 00:15buy891.001.86841.85971.9681
7282005.02.11 02:05modify891.001.86841.85991.9681
7292005.02.11 03:00modify891.001.86841.86011.9681
7302005.02.11 04:00modify891.001.86841.86051.9681
7312005.02.11 05:00modify891.001.86841.86101.9681
7322005.02.11 06:00modify891.001.86841.86291.9681
7332005.02.11 07:00modify891.001.86841.86591.9681
7342005.02.11 08:00modify891.001.86841.86721.9681
7352005.02.11 09:00modify891.001.86841.86741.9681
7362005.02.11 11:00modify891.001.86841.86761.9681
7372005.02.11 11:13s/l891.001.86761.86761.9681-80.0017091.82
7382005.02.15 00:35buy901.001.88691.87921.9866
7392005.02.15 01:00modify901.001.88691.87981.9866
7402005.02.15 02:00modify901.001.88691.88121.9866
7412005.02.15 03:00modify901.001.88691.88151.9866
7422005.02.15 04:00modify901.001.88691.88221.9866
7432005.02.15 05:00modify901.001.88691.88241.9866
7442005.02.15 06:00modify901.001.88691.88321.9866
7452005.02.15 07:00modify901.001.88691.88371.9866
7462005.02.15 08:00modify901.001.88691.88391.9866
7472005.02.15 09:00modify901.001.88691.88451.9866
7482005.02.15 16:00modify901.001.88691.88481.9866
7492005.02.15 16:12s/l901.001.88481.88481.9866-210.0016881.82
7502005.02.22 16:00buy911.001.90481.90272.0045
7512005.02.23 02:20buy921.001.90681.90272.0065
7522005.02.24 08:00modify911.001.90481.90282.0045
7532005.02.24 08:00modify921.001.90681.90282.0065
7542005.02.24 10:00modify911.001.90481.90302.0045
7552005.02.24 10:00modify921.001.90681.90302.0065
7562005.02.24 10:15s/l911.001.90301.90302.0045-169.2016712.62
7572005.02.24 10:15s/l921.001.90301.90302.0065-371.9016340.72
7582005.02.28 09:05buy931.001.91991.91422.0196
7592005.02.28 11:00modify931.001.91991.91502.0196
7602005.02.28 17:00modify931.001.91991.91602.0196
7612005.02.28 22:30buy941.001.92201.91602.0217
7622005.03.01 01:00modify931.001.91991.91652.0196
7632005.03.01 01:00modify941.001.92201.91652.0217
7642005.03.01 02:00modify931.001.91991.91672.0196
7652005.03.01 02:00modify941.001.92201.91672.0217
7662005.03.01 04:00modify931.001.91991.91712.0196
7672005.03.01 04:00modify941.001.92201.91712.0217
7682005.03.01 04:04s/l931.001.91711.91712.0196-277.3016063.42
7692005.03.01 04:04s/l941.001.91711.91712.0217-487.3015576.12
7702005.03.02 21:00sell951.001.91301.91851.8133
7712005.03.03 01:00modify951.001.91301.91721.8133
7722005.03.03 02:00modify951.001.91301.91631.8133
7732005.03.03 03:25modify951.001.91301.91591.8133
7742005.03.03 07:00modify951.001.91301.91551.8133
7752005.03.03 08:00modify951.001.91301.91471.8133
7762005.03.04 03:00modify951.001.91301.91451.8133
7772005.03.04 04:00modify951.001.91301.91441.8133
7782005.03.04 05:00modify951.001.91301.91381.8133
7792005.03.04 06:00modify951.001.91301.91311.8133
7802005.03.04 07:04modify951.001.91301.91261.8133
7812005.03.04 08:00modify951.001.91301.91161.8133
7822005.03.04 09:00modify951.001.91301.91141.8133
7832005.03.04 10:00modify951.001.91301.91131.8133
7842005.03.04 11:00modify951.001.91301.91061.8133
7852005.03.04 14:00modify951.001.91301.91041.8133
7862005.03.04 14:30s/l951.001.91041.91041.8133247.2015823.32
7872005.03.07 03:59buy961.001.92241.91522.0221
7882005.03.07 07:00modify961.001.92241.91602.0221
7892005.03.07 08:00modify961.001.92241.91852.0221
7902005.03.07 09:00modify961.001.92241.92032.0221
7912005.03.07 09:02s/l961.001.92031.92032.0221-209.9915613.33
7922005.03.09 04:25buy971.001.92741.92252.0271
7932005.03.09 05:00modify971.001.92741.92272.0271
7942005.03.09 06:00modify971.001.92741.92292.0271
7952005.03.09 07:00modify971.001.92741.92472.0271
7962005.03.09 08:00modify971.001.92741.92532.0271
7972005.03.09 09:00modify971.001.92741.92622.0271
7982005.03.09 10:43s/l971.001.92621.92622.0271-119.9915493.34
7992005.03.15 03:20sell981.001.91511.92101.8154
8002005.03.15 04:00modify981.001.91511.92091.8154
8012005.03.15 05:00modify981.001.91511.92021.8154
8022005.03.15 06:00modify981.001.91511.91991.8154
8032005.03.15 07:00modify981.001.91511.91921.8154
8042005.03.15 08:00modify981.001.91511.91841.8154
8052005.03.15 09:00modify981.001.91511.91811.8154
8062005.03.15 11:43s/l981.001.91811.91811.8154-300.0015193.34
8072005.03.16 05:40sell991.001.91341.91901.8137
8082005.03.16 06:00modify991.001.91341.91821.8137
8092005.03.16 07:00modify991.001.91341.91581.8137
8102005.03.16 08:00modify991.001.91341.91551.8137
8112005.03.16 08:15s/l991.001.91551.91551.8137-209.9914983.35
8122005.03.17 02:15buy1001.001.92461.91762.0243
8132005.03.17 04:00modify1001.001.92461.91802.0243
8142005.03.17 05:00modify1001.001.92461.91832.0243
8152005.03.17 06:00modify1001.001.92461.91992.0243
8162005.03.17 07:00modify1001.001.92461.92042.0243
8172005.03.17 08:00modify1001.001.92461.92092.0243
8182005.03.17 14:20buy1011.001.92231.92092.0220
8192005.03.17 14:34s/l1001.001.92091.92092.0243-370.0014613.35
8202005.03.17 14:34s/l1011.001.92091.92092.0220-139.9914473.36
8212005.03.18 17:40sell1021.001.91771.92171.8180
8222005.03.18 20:00close1021.001.92061.92171.8180-289.9914183.37
8232005.03.22 09:20sell1031.001.89991.90171.8002
8242005.03.22 20:17s/l1031.001.90171.90171.8002-180.0014003.37
8252005.03.24 04:30sell1041.001.87101.88011.7713
8262005.03.24 05:00modify1041.001.87101.87951.7713
8272005.03.24 06:00modify1041.001.87101.87731.7713
8282005.03.24 07:00modify1041.001.87101.87661.7713
8292005.03.24 08:00modify1041.001.87101.87601.7713
8302005.03.24 09:00modify1041.001.87101.87541.7713
8312005.03.24 10:00modify1041.001.87101.87511.7713
8322005.03.24 15:10sell1051.001.87341.87511.7737
8332005.03.25 07:00modify1041.001.87101.87431.7713
8342005.03.25 07:00modify1051.001.87341.87431.7737
8352005.03.25 08:00modify1041.001.87101.87351.7713
8362005.03.25 08:00modify1051.001.87341.87351.7737
8372005.03.25 09:00modify1041.001.87101.87291.7713
8382005.03.25 09:00modify1051.001.87341.87291.7737
8392005.03.25 10:00modify1041.001.87101.87281.7713
8402005.03.25 10:00modify1051.001.87341.87281.7737
8412005.03.28 05:00modify1041.001.87101.86781.7713
8422005.03.28 05:00modify1051.001.87341.86781.7737
8432005.03.28 06:00modify1041.001.87101.86731.7713
8442005.03.28 06:00modify1051.001.87341.86731.7737
8452005.03.28 16:39s/l1041.001.86731.86731.7713363.6114366.98
8462005.03.28 16:39s/l1051.001.86731.86731.7737603.6014970.58
8472005.03.30 21:15buy1061.001.87941.87461.9791
8482005.03.31 03:00modify1061.001.87941.87481.9791
8492005.03.31 04:00modify1061.001.87941.87491.9791
8502005.03.31 06:00modify1061.001.87941.87511.9791
8512005.03.31 07:00modify1061.001.87941.87571.9791
8522005.03.31 08:00modify1061.001.87941.87621.9791
8532005.03.31 08:31s/l1061.001.87621.87621.9791-311.9014658.68
8542005.04.04 20:35sell1071.001.87591.88011.7762
8552005.04.05 01:05modify1071.001.87591.87971.7762
8562005.04.05 02:00modify1071.001.87591.87921.7762
8572005.04.05 03:00modify1071.001.87591.87831.7762
8582005.04.05 04:31s/l1071.001.87831.87831.7762-243.2014415.48
8592005.04.05 14:40sell1081.001.87641.87831.7767
8602005.04.05 14:58s/l1081.001.87831.87831.7767-190.0014225.48
8612005.04.07 10:35buy1091.001.87971.87801.9794
8622005.04.07 11:27s/l1091.001.87801.87801.9794-170.0014055.48
8632005.04.11 03:25buy1101.001.88171.87451.9814
8642005.04.11 04:00modify1101.001.88171.87471.9814
8652005.04.11 08:00modify1101.001.88171.87501.9814
8662005.04.11 09:00modify1101.001.88171.87661.9814
8672005.04.11 10:00modify1101.001.88171.87861.9814
8682005.04.11 11:00modify1101.001.88171.87981.9814
8692005.04.11 12:00modify1101.001.88171.88331.9814
8702005.04.11 13:00modify1101.001.88171.88341.9814
8712005.04.12 01:00modify1101.001.88171.88361.9814
8722005.04.12 02:00modify1101.001.88171.88461.9814
8732005.04.12 05:00modify1101.001.88171.88481.9814
8742005.04.12 06:00modify1101.001.88171.88551.9814
8752005.04.12 07:00modify1101.001.88171.88581.9814
8762005.04.12 08:00modify1101.001.88171.88651.9814
8772005.04.12 09:00modify1101.001.88171.88721.9814
8782005.04.12 10:00modify1101.001.88171.88791.9814
8792005.04.12 14:49s/l1101.001.88791.88791.9814622.7014678.18
8802005.04.18 03:30buy1111.001.88931.88151.9890
8812005.04.18 04:00close1111.001.88971.88151.989040.0014718.18
8822005.04.19 01:50buy1121.001.90141.89452.0011
8832005.04.19 02:00modify1121.001.90141.89572.0011
8842005.04.19 07:00modify1121.001.90141.89622.0011
8852005.04.19 08:00modify1121.001.90141.89722.0011
8862005.04.19 09:00modify1121.001.90141.89762.0011
8872005.04.19 10:00modify1121.001.90141.89792.0011
8882005.04.19 11:00modify1121.001.90141.90052.0011
8892005.04.19 12:00modify1121.001.90141.90072.0011
8902005.04.19 18:00modify1121.001.90141.90302.0011
8912005.04.19 19:00modify1121.001.90141.90392.0011
8922005.04.19 20:00modify1121.001.90141.90412.0011
8932005.04.19 21:00modify1121.001.90141.90442.0011
8942005.04.19 23:00modify1121.001.90141.90632.0011
8952005.04.20 00:00modify1121.001.90141.90642.0011
8962005.04.20 01:00modify1121.001.90141.90722.0011
8972005.04.20 02:00modify1121.001.90141.90792.0011
8982005.04.20 03:00modify1121.001.90141.90932.0011
8992005.04.20 04:00modify1121.001.90141.91052.0011
9002005.04.20 05:00modify1121.001.90141.91102.0011
9012005.04.20 06:00modify1121.001.90141.91162.0011
9022005.04.20 07:00modify1121.001.90141.91172.0011
9032005.04.20 08:00modify1121.001.90141.91302.0011
9042005.04.20 09:00modify1121.001.90141.91332.0011
9052005.04.20 09:40buy1131.001.91611.91332.0158
9062005.04.20 11:21s/l1121.001.91331.91332.00111192.7015910.88
9072005.04.20 11:21s/l1131.001.91331.91332.0158-280.0015630.88
9082005.04.22 08:00sell1141.001.90871.91431.8090
9092005.04.22 09:00modify1141.001.90871.91321.8090
9102005.04.22 10:00s/l1141.001.91321.91321.8090-450.0015180.88
9112005.04.26 23:25sell1151.001.90571.91181.8060
9122005.04.27 00:00modify1151.001.90571.91171.8060
9132005.04.27 01:00modify1151.001.90571.91101.8060
9142005.04.27 02:00modify1151.001.90571.91051.8060
9152005.04.27 04:00modify1151.001.90571.91021.8060
9162005.04.27 05:00modify1151.001.90571.90961.8060
9172005.04.27 06:00modify1151.001.90571.90901.8060
9182005.04.27 07:00modify1151.001.90571.90871.8060
9192005.04.27 08:00modify1151.001.90571.90821.8060
9202005.04.27 10:00modify1151.001.90571.90631.8060
9212005.04.27 14:42s/l1151.001.90631.90631.8060-63.2015117.68
9222005.04.28 22:55buy1161.001.90641.90222.0061
9232005.04.29 07:00modify1161.001.90641.90242.0061
9242005.04.29 08:00modify1161.001.90641.90642.0061
9252005.04.29 10:00modify1161.001.90641.90762.0061
9262005.04.29 16:00buy1171.001.91001.90762.0097
9272005.04.29 20:02s/l1161.001.90761.90762.0061122.7015240.38
9282005.04.29 20:02s/l1171.001.90761.90762.0097-239.9915000.39
9292005.05.03 11:15sell1181.001.89541.89831.7957
9302005.05.03 15:00modify1181.001.89541.89811.7957
9312005.05.04 03:30sell1191.001.89441.89811.7947
9322005.05.04 03:37s/l1181.001.89811.89811.7957-273.2014727.19
9332005.05.04 03:37s/l1191.001.89811.89811.7947-370.0114357.18
9342005.05.06 00:00buy1201.001.90331.89882.0030
9352005.05.06 08:00modify1201.001.90331.89892.0030
9362005.05.06 08:37s/l1201.001.89891.89892.0030-439.9913917.19
9372005.05.09 23:15sell1211.001.88681.89051.7871
9382005.05.10 00:00modify1211.001.88681.89001.7871
9392005.05.10 02:00modify1211.001.88681.88891.7871
9402005.05.10 08:00modify1211.001.88681.88821.7871
9412005.05.10 10:00modify1211.001.88681.88571.7871
9422005.05.11 00:57s/l1211.001.88571.88571.7871103.6114020.80
9432005.05.17 07:05sell1221.001.83951.84241.7398
9442005.05.17 08:00modify1221.001.83951.84231.7398
9452005.05.17 09:00modify1221.001.83951.84191.7398
9462005.05.17 11:44s/l1221.001.84191.84191.7398-240.0013780.80
9472005.05.19 13:55buy1231.001.83851.83531.9382
9482005.05.19 15:15s/l1231.001.83531.83531.9382-320.0013460.80
9492005.05.23 08:15sell1241.001.82811.83121.7284
9502005.05.23 09:00modify1241.001.82811.83101.7284
9512005.05.23 16:23s/l1241.001.83101.83101.7284-290.0013170.80
9522005.05.25 05:00sell1251.001.83061.83411.7309
9532005.05.25 06:00modify1251.001.83061.83391.7309
9542005.05.25 07:00modify1251.001.83061.83351.7309
9552005.05.25 08:00modify1251.001.83061.83281.7309
9562005.05.25 12:00modify1251.001.83061.83261.7309
9572005.05.25 15:15sell1261.001.83001.83261.7303
9582005.05.25 15:56s/l1251.001.83261.83261.7309-200.0012970.80
9592005.05.25 15:56s/l1261.001.83261.83261.7303-260.0012710.80
9602005.05.27 01:35sell1271.001.82091.82871.7212
9612005.05.27 02:00modify1271.001.82091.82791.7212
9622005.05.27 03:00modify1271.001.82091.82751.7212
9632005.05.27 04:00modify1271.001.82091.82741.7212
9642005.05.27 05:00modify1271.001.82091.82661.7212
9652005.05.27 06:00modify1271.001.82091.82621.7212
9662005.05.27 07:00modify1271.001.82091.82581.7212
9672005.05.27 08:00modify1271.001.82091.82531.7212
9682005.05.27 09:00modify1271.001.82091.82451.7212
9692005.05.27 09:20s/l1271.001.82451.82451.7212-360.0012350.80
9702005.06.02 03:45sell1281.001.81211.81991.7124
9712005.06.02 04:00modify1281.001.81211.81921.7124
9722005.06.02 05:00modify1281.001.81211.81891.7124
9732005.06.02 06:00modify1281.001.81211.81831.7124
9742005.06.02 07:00modify1281.001.81211.81771.7124
9752005.06.02 08:00modify1281.001.81211.81731.7124
9762005.06.02 09:00modify1281.001.81211.81691.7124
9772005.06.02 09:14s/l1281.001.81691.81691.7124-479.9911870.81
9782005.06.07 03:35buy1291.001.82081.81631.9205
9792005.06.07 07:00modify1291.001.82081.81681.9205
9802005.06.07 08:00modify1291.001.82081.81721.9205
9812005.06.07 09:00modify1291.001.82081.81751.9205
9822005.06.07 10:00modify1291.001.82081.82121.9205
9832005.06.07 11:00modify1291.001.82081.82161.9205
9842005.06.07 12:00modify1291.001.82081.82371.9205
9852005.06.07 20:00modify1291.001.82081.82431.9205
9862005.06.07 21:00modify1291.001.82081.82451.9205
9872005.06.07 22:00modify1291.001.82081.82471.9205
9882005.06.07 23:00modify1291.001.82081.82491.9205
9892005.06.08 00:00modify1291.001.82081.82631.9205
9902005.06.08 01:04modify1291.001.82081.82691.9205
9912005.06.08 02:00modify1291.001.82081.82741.9205
9922005.06.08 04:00modify1291.001.82081.82781.9205
9932005.06.08 05:00modify1291.001.82081.82951.9205
9942005.06.08 06:00modify1291.001.82081.82981.9205
9952005.06.08 09:00modify1291.001.82081.83031.9205
9962005.06.08 18:15buy1301.001.83471.83031.9344
9972005.06.08 19:20s/l1291.001.83031.83031.9205952.7112823.52
9982005.06.08 19:20s/l1301.001.83031.83031.9344-439.9912383.53
9992005.06.10 02:10sell1311.001.82171.82661.7220
10002005.06.10 05:00modify1311.001.82171.82641.7220
10012005.06.10 06:00modify1311.001.82171.82601.7220
10022005.06.10 07:00modify1311.001.82171.82571.7220
10032005.06.10 08:00modify1311.001.82171.82361.7220
10042005.06.10 10:40sell1321.001.82201.82361.7223
10052005.06.10 10:43s/l1311.001.82361.82361.7220-190.0012193.53
10062005.06.10 10:43s/l1321.001.82361.82361.7223-160.0012033.53
10072005.06.13 19:35sell1331.001.80601.81191.7063
10082005.06.13 23:00modify1331.001.80601.81181.7063
10092005.06.14 00:00modify1331.001.80601.81131.7063
10102005.06.14 01:00modify1331.001.80601.81101.7063
10112005.06.14 02:00modify1331.001.80601.81011.7063
10122005.06.14 03:00modify1331.001.80601.81001.7063
10132005.06.14 06:00modify1331.001.80601.80991.7063
10142005.06.14 07:00modify1331.001.80601.80951.7063
10152005.06.14 09:14s/l1331.001.80951.80951.7063-353.2011680.33
10162005.06.16 02:15buy1341.001.82001.81191.9197
10172005.06.16 06:00modify1341.001.82001.81291.9197
10182005.06.16 07:00modify1341.001.82001.81451.9197
10192005.06.16 08:00modify1341.001.82001.81521.9197
10202005.06.16 09:00modify1341.001.82001.81601.9197
10212005.06.16 10:00modify1341.001.82001.81641.9197
10222005.06.16 11:00modify1341.001.82001.81661.9197
10232005.06.16 16:00modify1341.001.82001.81691.9197
10242005.06.16 16:25buy1351.001.81811.81691.9178
10252005.06.17 06:00modify1341.001.82001.81701.9197
10262005.06.17 06:00modify1351.001.81811.81701.9178
10272005.06.17 07:00modify1341.001.82001.81941.9197
10282005.06.17 07:00modify1351.001.81811.81941.9178
10292005.06.17 08:06s/l1341.001.81941.81941.9197-57.3011623.03
10302005.06.17 08:06s/l1351.001.81941.81941.9178132.7011755.73
10312005.06.21 15:45sell1361.001.82321.82551.7235
10322005.06.21 16:48s/l1361.001.82551.82551.7235-230.0011525.73
10332005.06.23 04:00sell1371.001.82281.82741.7231
10342005.06.23 05:04modify1371.001.82281.82661.7231
10352005.06.23 06:00modify1371.001.82281.82611.7231
10362005.06.23 07:00modify1371.001.82281.82541.7231
10372005.06.23 08:00modify1371.001.82281.82441.7231
10382005.06.24 04:05sell1381.001.81611.82441.7164
10392005.06.24 05:00modify1371.001.82281.82381.7231
10402005.06.24 05:00modify1381.001.81611.82381.7164
10412005.06.24 06:00modify1371.001.82281.82221.7231
10422005.06.24 06:00modify1381.001.81611.82221.7164
10432005.06.24 07:00modify1371.001.82281.82201.7231
10442005.06.24 07:00modify1381.001.81611.82201.7164
10452005.06.24 08:00modify1371.001.82281.82101.7231
10462005.06.24 08:00modify1381.001.81611.82101.7164
10472005.06.24 09:00modify1371.001.82281.82071.7231
10482005.06.24 09:00modify1381.001.81611.82071.7164
10492005.06.24 11:41s/l1371.001.82071.82071.7231206.7911732.52
10502005.06.24 11:41s/l1381.001.82071.82071.7164-460.0011272.52
10512005.06.27 16:40buy1391.001.82691.82331.9266
10522005.06.28 03:00modify1391.001.82691.82341.9266
10532005.06.28 04:00modify1391.001.82691.82421.9266
10542005.06.28 04:30buy1401.001.82711.82421.9268
10552005.06.28 05:00modify1391.001.82691.82441.9266
10562005.06.28 05:00modify1401.001.82711.82441.9268
10572005.06.28 08:09s/l1391.001.82441.82441.9266-247.3011025.22
10582005.06.28 08:09s/l1401.001.82441.82441.9268-270.0010755.22
10592005.06.29 02:20sell1411.001.81731.82301.7176
10602005.06.29 03:00modify1411.001.81731.82261.7176
10612005.06.29 04:00modify1411.001.81731.82211.7176
10622005.06.29 05:00modify1411.001.81731.82171.7176
10632005.06.29 06:05modify1411.001.81731.82161.7176
10642005.06.29 07:00modify1411.001.81731.82101.7176
10652005.06.29 08:00modify1411.001.81731.82041.7176
10662005.06.29 09:00modify1411.001.81731.82011.7176
10672005.06.29 11:00modify1411.001.81731.81921.7176
10682005.06.29 14:00modify1411.001.81731.81731.7176
10692005.06.29 15:00modify1411.001.81731.81601.7176
10702005.06.29 16:00modify1411.001.81731.81481.7176
10712005.06.29 17:00modify1411.001.81731.81231.7176
10722005.06.29 18:00modify1411.001.81731.81131.7176
10732005.06.30 02:00modify1411.001.81731.81111.7176
10742005.06.30 03:00modify1411.001.81731.81051.7176
10752005.06.30 04:00modify1411.001.81731.80911.7176
10762005.06.30 05:00modify1411.001.81731.80881.7176
10772005.06.30 06:00modify1411.001.81731.80841.7176
10782005.06.30 07:00modify1411.001.81731.80761.7176
10792005.06.30 07:20s/l1411.001.80761.80761.7176960.4011715.62
10802005.07.04 07:35sell1421.001.76341.77071.6637
10812005.07.04 09:00modify1421.001.76341.76951.6637
10822005.07.04 20:00modify1421.001.76341.76931.6637
10832005.07.04 21:05modify1421.001.76341.76911.6637
10842005.07.04 22:10modify1421.001.76341.76851.6637
10852005.07.04 23:00modify1421.001.76341.76821.6637
10862005.07.05 00:00modify1421.001.76341.76731.6637
10872005.07.05 01:00modify1421.001.76341.76631.6637
10882005.07.05 02:00modify1421.001.76341.76561.6637
10892005.07.05 02:05sell1431.001.76141.76561.6617
10902005.07.05 03:00modify1421.001.76341.76471.6637
10912005.07.05 03:00modify1431.001.76141.76471.6617
10922005.07.05 04:00modify1421.001.76341.76431.6637
10932005.07.05 04:00modify1431.001.76141.76431.6617
10942005.07.05 10:00modify1421.001.76341.76051.6637
10952005.07.05 10:00modify1431.001.76141.76051.6617
10962005.07.05 10:50s/l1421.001.76051.76051.6637286.8012002.42
10972005.07.05 10:50s/l1431.001.76051.76051.661790.0012092.42
10982005.07.07 23:10sell1441.001.74481.75441.6451
10992005.07.08 02:00modify1441.001.74481.75431.6451
11002005.07.08 03:00modify1441.001.74481.75121.6451
11012005.07.08 04:00modify1441.001.74481.75051.6451
11022005.07.08 05:00modify1441.001.74481.74931.6451
11032005.07.08 06:00modify1441.001.74481.74911.6451
11042005.07.08 07:00modify1441.001.74481.74851.6451
11052005.07.08 08:00modify1441.001.74481.74751.6451
11062005.07.08 09:00modify1441.001.74481.74711.6451
11072005.07.08 11:00modify1441.001.74481.74321.6451
11082005.07.08 14:00modify1441.001.74481.74191.6451
11092005.07.08 15:00modify1441.001.74481.74141.6451
11102005.07.08 15:23s/l1441.001.74141.74141.6451336.8012429.22
11112005.07.11 01:30sell1451.001.73841.74041.6387
11122005.07.11 03:46s/l1451.001.74041.74041.6387-200.0012229.22
11132005.07.12 01:55buy1461.001.75531.74751.8550
11142005.07.12 02:00modify1461.001.75531.74811.8550
11152005.07.12 04:00modify1461.001.75531.74831.8550
11162005.07.12 05:00modify1461.001.75531.74991.8550
11172005.07.12 06:00modify1461.001.75531.75171.8550
11182005.07.12 07:00modify1461.001.75531.75291.8550
11192005.07.12 08:00modify1461.001.75531.75651.8550
11202005.07.12 09:00modify1461.001.75531.75701.8550
11212005.07.12 11:00modify1461.001.75531.75791.8550
11222005.07.12 14:00modify1461.001.75531.75961.8550
11232005.07.12 19:00modify1461.001.75531.76221.8550
11242005.07.12 21:00modify1461.001.75531.76371.8550
11252005.07.12 22:04modify1461.001.75531.76471.8550
11262005.07.12 23:00modify1461.001.75531.76481.8550
11272005.07.13 00:00modify1461.001.75531.76581.8550
11282005.07.13 01:00modify1461.001.75531.76711.8550
11292005.07.13 02:00modify1461.001.75531.76761.8550
11302005.07.13 02:30buy1471.001.77411.76761.8738
11312005.07.13 04:00modify1461.001.75531.76831.8550
11322005.07.13 04:00modify1471.001.77411.76831.8738
11332005.07.13 05:00modify1461.001.75531.76881.8550
11342005.07.13 05:00modify1471.001.77411.76881.8738
11352005.07.13 06:00modify1461.001.75531.76911.8550
11362005.07.13 06:00modify1471.001.77411.76911.8738
11372005.07.13 07:00modify1461.001.75531.77001.8550
11382005.07.13 07:00modify1471.001.77411.77001.8738
11392005.07.13 08:00modify1461.001.75531.77061.8550
11402005.07.13 08:00modify1471.001.77411.77061.8738
11412005.07.13 09:00modify1461.001.75531.77141.8550
11422005.07.13 09:00modify1471.001.77411.77141.8738
11432005.07.13 09:13s/l1461.001.77141.77141.85501612.7013841.92
11442005.07.13 09:13s/l1471.001.77141.77141.8738-269.9913571.93
11452005.07.15 02:55sell1481.001.75801.76571.6583
11462005.07.15 03:00modify1481.001.75801.76541.6583
11472005.07.15 04:00modify1481.001.75801.76511.6583
11482005.07.15 05:00modify1481.001.75801.76491.6583
11492005.07.15 06:00modify1481.001.75801.76301.6583
11502005.07.15 08:00modify1481.001.75801.76281.6583
11512005.07.15 08:29s/l1481.001.76281.76281.6583-480.0013091.93
11522005.07.18 04:50sell1491.001.75401.76041.6543
11532005.07.18 05:00modify1491.001.75401.76021.6543
11542005.07.18 06:00modify1491.001.75401.76001.6543
11552005.07.18 07:05modify1491.001.75401.75821.6543
11562005.07.18 08:00modify1491.001.75401.75751.6543
11572005.07.18 09:00modify1491.001.75401.75691.6543
11582005.07.18 11:00modify1491.001.75401.75661.6543
11592005.07.18 12:00modify1491.001.75401.75461.6543
11602005.07.18 15:00modify1491.001.75401.75451.6543
11612005.07.18 17:15sell1501.001.75211.75451.6524
11622005.07.19 07:00modify1491.001.75401.75441.6543
11632005.07.19 07:00modify1501.001.75211.75441.6524
11642005.07.19 08:00modify1491.001.75401.75171.6543
11652005.07.19 08:00modify1501.001.75211.75171.6524
11662005.07.19 09:00modify1491.001.75401.75021.6543
11672005.07.19 09:00modify1501.001.75211.75021.6524
11682005.07.19 10:00modify1491.001.75401.74851.6543
11692005.07.19 10:00modify1501.001.75211.74851.6524
11702005.07.19 11:00modify1491.001.75401.74671.6543
11712005.07.19 11:00modify1501.001.75211.74671.6524
11722005.07.20 01:00modify1491.001.75401.74641.6543
11732005.07.20 01:00modify1501.001.75211.74641.6524
11742005.07.20 03:00modify1491.001.75401.74591.6543
11752005.07.20 03:00modify1501.001.75211.74591.6524
11762005.07.20 04:00modify1491.001.75401.74561.6543
11772005.07.20 04:00modify1501.001.75211.74561.6524
11782005.07.20 06:00modify1491.001.75401.74541.6543
11792005.07.20 06:00modify1501.001.75211.74541.6524
11802005.07.20 07:00modify1491.001.75401.74521.6543
11812005.07.20 07:00modify1501.001.75211.74521.6524
11822005.07.20 08:00modify1491.001.75401.74481.6543
11832005.07.20 08:00modify1501.001.75211.74481.6524
11842005.07.20 20:29s/l1491.001.74481.74481.6543913.5914005.52
11852005.07.20 20:29s/l1501.001.74481.74481.6524723.6014729.12
11862005.07.22 02:35buy1511.001.75161.74401.8513
11872005.07.22 07:00modify1511.001.75161.74441.8513
11882005.07.22 08:00modify1511.001.75161.74541.8513
11892005.07.22 09:00modify1511.001.75161.74571.8513
11902005.07.22 10:00modify1511.001.75161.74671.8513
11912005.07.22 11:00modify1511.001.75161.74751.8513
11922005.07.22 12:00modify1511.001.75161.74901.8513
11932005.07.22 12:30buy1521.001.75181.74901.8515
11942005.07.22 12:51s/l1511.001.74901.74901.8513-260.0014469.12
11952005.07.22 12:51s/l1521.001.74901.74901.8515-280.0014189.12
11962005.07.25 10:35sell1531.001.73841.74271.6387
11972005.07.25 11:00modify1531.001.73841.74201.6387
11982005.07.25 12:00close1531.001.74021.74201.6387-180.0014009.12
11992005.07.26 17:15sell1541.001.74321.74581.6435
12002005.07.27 05:00modify1541.001.74321.74561.6435
12012005.07.27 06:00modify1541.001.74321.74481.6435
12022005.07.27 07:00modify1541.001.74321.74391.6435
12032005.07.27 08:00modify1541.001.74321.74291.6435
12042005.07.27 09:00modify1541.001.74321.74191.6435
12052005.07.27 10:00modify1541.001.74321.74151.6435
12062005.07.27 10:40sell1551.001.73781.74151.6381
12072005.07.27 11:00modify1541.001.74321.74001.6435
12082005.07.27 11:00modify1551.001.73781.74001.6381
12092005.07.27 13:21s/l1541.001.74001.74001.6435316.7914325.91
12102005.07.27 13:21s/l1551.001.74001.74001.6381-220.0014105.91
12112005.08.01 00:05buy1561.001.75601.75021.8557
12122005.08.01 07:00modify1561.001.75601.75181.8557
12132005.08.01 08:00modify1561.001.75601.75251.8557
12142005.08.01 09:00modify1561.001.75601.75361.8557
12152005.08.01 10:00modify1561.001.75601.75451.8557
12162005.08.01 11:00modify1561.001.75601.75521.8557
12172005.08.01 12:00modify1561.001.75601.75751.8557
12182005.08.01 13:00modify1561.001.75601.75771.8557
12192005.08.01 14:00modify1561.001.75601.75841.8557
12202005.08.01 17:00modify1561.001.75601.75921.8557
12212005.08.01 18:00modify1561.001.75601.76051.8557
12222005.08.01 20:00modify1561.001.75601.76191.8557
12232005.08.01 21:00modify1561.001.75601.76251.8557
12242005.08.01 21:55buy1571.001.76861.76251.8683
12252005.08.02 00:00modify1561.001.75601.76281.8557
12262005.08.02 00:00modify1571.001.76861.76281.8683
12272005.08.02 01:00modify1561.001.75601.76331.8557
12282005.08.02 01:00modify1571.001.76861.76331.8683
12292005.08.02 02:00modify1561.001.75601.76421.8557
12302005.08.02 02:00modify1571.001.76861.76421.8683
12312005.08.02 04:00modify1561.001.75601.76451.8557
12322005.08.02 04:00modify1571.001.76861.76451.8683
12332005.08.02 07:00modify1561.001.75601.76461.8557
12342005.08.02 07:00modify1571.001.76861.76461.8683
12352005.08.02 08:00modify1561.001.75601.76511.8557
12362005.08.02 08:00modify1571.001.76861.76511.8683
12372005.08.03 01:00modify1561.001.75601.76601.8557
12382005.08.03 01:00modify1571.001.76861.76601.8683
12392005.08.03 02:00modify1561.001.75601.76661.8557
12402005.08.03 02:00modify1571.001.76861.76661.8683
12412005.08.03 03:00modify1561.001.75601.76701.8557
12422005.08.03 03:00modify1571.001.76861.76701.8683
12432005.08.03 03:24s/l1561.001.76701.76701.85571105.4015211.31
12442005.08.03 03:24s/l1571.001.76701.76701.8683-154.6115056.70
12452005.08.05 22:10sell1581.001.77941.78361.6797
12462005.08.08 06:00modify1581.001.77941.78351.6797
12472005.08.08 07:00modify1581.001.77941.78171.6797
12482005.08.08 08:00modify1581.001.77941.78081.6797
12492005.08.08 09:05sell1591.001.77631.78081.6766
12502005.08.08 10:30s/l1581.001.78081.78081.6797-143.2014913.50
12512005.08.08 10:30s/l1591.001.78081.78081.6766-450.0014463.50
12522005.08.08 18:45buy1601.001.78571.77911.8854
12532005.08.08 21:00modify1601.001.78571.77951.8854
12542005.08.08 22:00modify1601.001.78571.77981.8854
12552005.08.09 00:00modify1601.001.78571.78001.8854
12562005.08.09 01:00modify1601.001.78571.78101.8854
12572005.08.09 02:05modify1601.001.78571.78331.8854
12582005.08.09 04:00modify1601.001.78571.78341.8854
12592005.08.09 05:00modify1601.001.78571.78361.8854
12602005.08.09 09:00modify1601.001.78571.78411.8854
12612005.08.09 10:05buy1611.001.78501.78411.8847
12622005.08.09 10:11s/l1601.001.78411.78411.8854-157.3014306.20
12632005.08.09 10:11s/l1611.001.78411.78411.8847-89.9914216.21
12642005.08.12 07:00buy1621.001.80881.80531.9085
12652005.08.12 09:00modify1621.001.80881.80561.9085
12662005.08.12 11:00modify1621.001.80881.80601.9085
12672005.08.12 12:00modify1621.001.80881.80871.9085
12682005.08.12 13:00modify1621.001.80881.80891.9085
12692005.08.12 15:00s/l1621.001.80891.80891.90859.9914226.20
12702005.08.15 02:45buy1631.001.81341.80891.9131
12712005.08.15 08:00modify1631.001.81341.80911.9131
12722005.08.15 12:46s/l1631.001.80911.80911.9131-430.0013796.20
12732005.08.16 22:50sell1641.001.81101.81401.7113
12742005.08.17 06:00modify1641.001.81101.81351.7113
12752005.08.17 07:00modify1641.001.81101.81271.7113
12762005.08.17 10:00modify1641.001.81101.81041.7113
12772005.08.17 12:49s/l1641.001.81041.81041.711356.8013853.00
12782005.08.17 13:00sell1651.001.80981.81041.7101
12792005.08.17 13:02s/l1651.001.81041.81041.7101-60.0013793.00
12802005.08.19 11:20sell1661.001.79521.79811.6955
12812005.08.19 12:00modify1661.001.79521.79771.6955
12822005.08.22 04:00close1661.001.79751.79771.6955-233.2013559.80
12832005.08.23 03:40buy1671.001.79911.79601.8988
12842005.08.23 04:00modify1671.001.79911.79671.8988
12852005.08.23 05:00modify1671.001.79911.79741.8988
12862005.08.23 06:00modify1671.001.79911.79761.8988
12872005.08.23 07:00modify1671.001.79911.79781.8988
12882005.08.23 07:30s/l1671.001.79781.79781.8988-130.0013429.80
12892005.08.25 12:55buy1681.001.80311.79971.9028
12902005.08.25 14:09s/l1681.001.79971.79971.9028-339.9913089.81
12912005.08.31 02:40sell1691.001.78681.79171.6871
12922005.08.31 03:00modify1691.001.78681.79111.6871
12932005.08.31 05:00modify1691.001.78681.79101.6871
12942005.08.31 06:00modify1691.001.78681.79061.6871
12952005.08.31 07:00modify1691.001.78681.79031.6871
12962005.08.31 08:00modify1691.001.78681.79001.6871
12972005.08.31 09:00modify1691.001.78681.78941.6871
12982005.08.31 14:35sell1701.001.78741.78941.6877
12992005.08.31 14:40s/l1691.001.78941.78941.6871-260.0112829.80
13002005.08.31 14:40s/l1701.001.78941.78941.6877-200.0012629.80
13012005.09.01 04:40buy1711.001.80191.79211.9016
13022005.09.01 05:00modify1711.001.80191.79271.9016
13032005.09.01 06:10modify1711.001.80191.79401.9016
13042005.09.01 07:00modify1711.001.80191.79521.9016
13052005.09.01 08:00modify1711.001.80191.79761.9016
13062005.09.01 09:00modify1711.001.80191.79851.9016
13072005.09.01 10:00modify1711.001.80191.79931.9016
13082005.09.01 12:00modify1711.001.80191.80091.9016
13092005.09.01 14:00modify1711.001.80191.80371.9016
13102005.09.01 16:00modify1711.001.80191.80661.9016
13112005.09.01 18:00modify1711.001.80191.81571.9016
13122005.09.01 19:00modify1711.001.80191.81621.9016
13132005.09.01 21:00modify1711.001.80191.81721.9016
13142005.09.01 22:00modify1711.001.80191.82011.9016
13152005.09.02 01:00modify1711.001.80191.82081.9016
13162005.09.02 02:05modify1711.001.80191.82161.9016
13172005.09.02 03:00modify1711.001.80191.82181.9016
13182005.09.02 04:05modify1711.001.80191.82281.9016
13192005.09.02 05:00modify1711.001.80191.82311.9016
13202005.09.02 05:35buy1721.001.83071.82311.9304
13212005.09.02 06:00modify1711.001.80191.82401.9016
13222005.09.02 06:00modify1721.001.83071.82401.9304
13232005.09.02 07:00modify1711.001.80191.82441.9016
13242005.09.02 07:00modify1721.001.83071.82441.9304
13252005.09.02 08:00modify1711.001.80191.82761.9016
13262005.09.02 08:00modify1721.001.83071.82761.9304
13272005.09.02 09:00modify1711.001.80191.82801.9016
13282005.09.02 09:00modify1721.001.83071.82801.9304
13292005.09.02 10:00modify1711.001.80191.82811.9016
13302005.09.02 10:00modify1721.001.83071.82811.9304
13312005.09.02 11:00modify1711.001.80191.83041.9016
13322005.09.02 11:00modify1721.001.83071.83041.9304
13332005.09.02 12:00modify1711.001.80191.83261.9016
13342005.09.02 12:00modify1721.001.83071.83261.9304
13352005.09.02 15:03s/l1711.001.83261.83261.90163072.7015702.50
13362005.09.02 15:03s/l1721.001.83261.83261.9304190.0015892.50
13372005.09.05 01:30buy1731.001.83781.83261.9375
13382005.09.05 06:00modify1731.001.83781.83331.9375
13392005.09.05 07:00modify1731.001.83781.83541.9375
13402005.09.05 08:00modify1731.001.83781.83741.9375
13412005.09.05 09:00modify1731.001.83781.83901.9375
13422005.09.05 11:00modify1731.001.83781.83941.9375
13432005.09.05 15:00modify1731.001.83781.83951.9375
13442005.09.05 16:00modify1731.001.83781.83961.9375
13452005.09.05 16:30buy1741.001.84501.83961.9447
13462005.09.05 17:00modify1731.001.83781.83971.9375
13472005.09.05 17:00modify1741.001.84501.83971.9447
13482005.09.05 19:00modify1731.001.83781.84061.9375
13492005.09.05 19:00modify1741.001.84501.84061.9447
13502005.09.05 20:14modify1731.001.83781.84091.9375
13512005.09.05 20:14modify1741.001.84501.84091.9447
13522005.09.05 22:00modify1731.001.83781.84131.9375
13532005.09.05 22:00modify1741.001.84501.84131.9447
13542005.09.06 00:00modify1731.001.83781.84211.9375
13552005.09.06 00:00modify1741.001.84501.84211.9447
13562005.09.06 00:40s/l1731.001.84211.84211.9375432.7016325.20
13572005.09.06 00:40s/l1741.001.84211.84211.9447-287.3016037.90
13582005.09.08 08:15sell1751.001.83821.84191.7385
13592005.09.08 09:00modify1751.001.83821.84131.7385
13602005.09.08 11:00modify1751.001.83821.84101.7385
13612005.09.08 14:42s/l1751.001.84101.84101.7385-280.0015757.90
13622005.09.13 07:55sell1761.001.82301.82861.7233
13632005.09.13 08:00modify1761.001.82301.82791.7233
13642005.09.13 09:00modify1761.001.82301.82781.7233
13652005.09.13 10:00modify1761.001.82301.82731.7233
13662005.09.14 03:28s/l1761.001.82731.82731.7233-433.2015324.70
13672005.09.14 10:30buy1771.001.82311.82181.9228
13682005.09.14 11:40s/l1771.001.82181.82181.9228-130.0015194.70
13692005.09.14 20:35buy1781.001.82361.82181.9233
13702005.09.15 02:11s/l1781.001.82181.82181.9233-171.8915022.81
13712005.09.16 04:35sell1791.001.80761.81311.7079
13722005.09.16 05:00modify1791.001.80761.81281.7079
13732005.09.16 06:04modify1791.001.80761.81231.7079
13742005.09.16 06:27s/l1791.001.81231.81231.7079-470.0014552.81
13752005.09.22 03:50buy1801.001.80791.80351.9076
13762005.09.22 04:00modify1801.001.80791.80491.9076
13772005.09.22 08:00modify1801.001.80791.80501.9076
13782005.09.22 09:00modify1801.001.80791.80521.9076
13792005.09.22 10:00modify1801.001.80791.80531.9076
13802005.09.22 11:09s/l1801.001.80531.80531.9076-260.0014292.81
13812005.09.23 01:10sell1811.001.79231.80231.6926
13822005.09.23 02:00modify1811.001.79231.80191.6926
13832005.09.23 03:00modify1811.001.79231.80101.6926
13842005.09.23 04:00modify1811.001.79231.80071.6926
13852005.09.23 06:00modify1811.001.79231.79921.6926
13862005.09.23 07:00modify1811.001.79231.79851.6926
13872005.09.23 08:00modify1811.001.79231.79691.6926
13882005.09.23 09:00modify1811.001.79231.79681.6926
13892005.09.23 10:00modify1811.001.79231.79641.6926
13902005.09.23 11:00modify1811.001.79231.79401.6926
13912005.09.23 12:00modify1811.001.79231.79351.6926
13922005.09.23 17:00modify1811.001.79231.79281.6926
13932005.09.23 18:00modify1811.001.79231.79161.6926
13942005.09.26 01:00modify1811.001.79231.79001.6926
13952005.09.26 02:04modify1811.001.79231.78671.6926
13962005.09.26 03:00modify1811.001.79231.78651.6926
13972005.09.26 04:00modify1811.001.79231.78471.6926
13982005.09.26 05:04modify1811.001.79231.78451.6926
13992005.09.26 06:00modify1811.001.79231.78391.6926
14002005.09.26 07:00modify1811.001.79231.78281.6926
14012005.09.26 07:45sell1821.001.77551.78281.6758
14022005.09.26 08:00modify1811.001.79231.78161.6926
14032005.09.26 08:00modify1821.001.77551.78161.6758
14042005.09.26 09:00modify1811.001.79231.78041.6926
14052005.09.26 09:00modify1821.001.77551.78041.6758
14062005.09.26 17:50sell1831.001.77631.78041.6766
14072005.09.27 01:00modify1811.001.79231.78001.6926
14082005.09.27 01:00modify1821.001.77551.78001.6758
14092005.09.27 01:00modify1831.001.77631.78001.6766
14102005.09.27 03:00modify1811.001.79231.77971.6926
14112005.09.27 03:00modify1821.001.77551.77971.6758
14122005.09.27 03:00modify1831.001.77631.77971.6766
14132005.09.27 04:00modify1811.001.79231.77961.6926
14142005.09.27 04:00modify1821.001.77551.77961.6758
14152005.09.27 04:00modify1831.001.77631.77961.6766
14162005.09.27 06:00modify1811.001.79231.77811.6926
14172005.09.27 06:00modify1821.001.77551.77811.6758
14182005.09.27 06:00modify1831.001.77631.77811.6766
14192005.09.27 09:00modify1811.001.79231.77751.6926
14202005.09.27 09:00modify1821.001.77551.77751.6758
14212005.09.27 09:00modify1831.001.77631.77751.6766
14222005.09.27 10:00modify1811.001.79231.77501.6926
14232005.09.27 10:00modify1821.001.77551.77501.6758
14242005.09.27 10:00modify1831.001.77631.77501.6766
14252005.09.28 00:04modify1811.001.79231.77451.6926
14262005.09.28 00:04modify1821.001.77551.77451.6758
14272005.09.28 00:04modify1831.001.77631.77451.6766
14282005.09.28 01:00modify1811.001.79231.77421.6926
14292005.09.28 01:00modify1821.001.77551.77421.6758
14302005.09.28 01:00modify1831.001.77631.77421.6766
14312005.09.28 02:05modify1811.001.79231.77331.6926
14322005.09.28 02:05modify1821.001.77551.77331.6758
14332005.09.28 02:05modify1831.001.77631.77331.6766
14342005.09.28 03:00modify1811.001.79231.77291.6926
14352005.09.28 03:00modify1821.001.77551.77291.6758
14362005.09.28 03:00modify1831.001.77631.77291.6766
14372005.09.28 04:00modify1811.001.79231.77271.6926
14382005.09.28 04:00modify1821.001.77551.77271.6758
14392005.09.28 04:00modify1831.001.77631.77271.6766
14402005.09.28 05:00modify1811.001.79231.77261.6926
14412005.09.28 05:00modify1821.001.77551.77261.6758
14422005.09.28 05:00modify1831.001.77631.77261.6766
14432005.09.28 06:00modify1811.001.79231.77221.6926
14442005.09.28 06:00modify1821.001.77551.77221.6758
14452005.09.28 06:00modify1831.001.77631.77221.6766
14462005.09.28 18:00modify1811.001.79231.77201.6926
14472005.09.28 18:00modify1821.001.77551.77201.6758
14482005.09.28 18:00modify1831.001.77631.77201.6766
14492005.09.29 02:00modify1811.001.79231.77161.6926
14502005.09.29 02:00modify1821.001.77551.77161.6758
14512005.09.29 02:00modify1831.001.77631.77161.6766
14522005.09.29 03:00modify1811.001.79231.77131.6926
14532005.09.29 03:00modify1821.001.77551.77131.6758
14542005.09.29 03:00modify1831.001.77631.77131.6766
14552005.09.29 04:00modify1811.001.79231.77091.6926
14562005.09.29 04:00modify1821.001.77551.77091.6758
14572005.09.29 04:00modify1831.001.77631.77091.6766
14582005.09.29 05:00modify1811.001.79231.77051.6926
14592005.09.29 05:00modify1821.001.77551.77051.6758
14602005.09.29 05:00modify1831.001.77631.77051.6766
14612005.09.29 06:00modify1811.001.79231.76991.6926
14622005.09.29 06:00modify1821.001.77551.76991.6758
14632005.09.29 06:00modify1831.001.77631.76991.6766
14642005.09.29 06:16s/l1811.001.76991.76991.69262220.8016513.61
14652005.09.29 06:16s/l1821.001.76991.76991.6758544.0117057.62
14662005.09.29 06:16s/l1831.001.76991.76991.6766624.0017681.62
14672005.09.30 19:35buy1841.001.76231.76001.8620
14682005.10.03 02:31s/l1841.001.76001.76001.8620-227.3017454.32
14692005.10.04 02:20sell1851.001.75591.76071.6562
14702005.10.04 03:00modify1851.001.75591.76061.6562
14712005.10.04 04:00modify1851.001.75591.76031.6562
14722005.10.04 05:00modify1851.001.75591.75981.6562
14732005.10.04 06:00modify1851.001.75591.75961.6562
14742005.10.04 07:00modify1851.001.75591.75951.6562
14752005.10.04 08:00modify1851.001.75591.75911.6562
14762005.10.04 09:00modify1851.001.75591.75891.6562
14772005.10.04 13:45s/l1851.001.75891.75891.6562-300.0017154.32
14782005.10.05 14:45buy1861.001.76101.75811.8607
14792005.10.05 15:11s/l1861.001.75811.75811.8607-290.0016864.32
14802005.10.06 10:35buy1871.001.76861.76411.8683
14812005.10.06 21:00modify1871.001.76861.76571.8683
14822005.10.06 22:00modify1871.001.76861.76721.8683
14832005.10.06 23:04modify1871.001.76861.76751.8683
14842005.10.07 00:00modify1871.001.76861.76801.8683
14852005.10.07 01:00modify1871.001.76861.76831.8683
14862005.10.07 02:05modify1871.001.76861.76931.8683
14872005.10.07 03:00modify1871.001.76861.77001.8683
14882005.10.07 04:35buy1881.001.77581.77001.8755
14892005.10.07 05:00modify1871.001.76861.77021.8683
14902005.10.07 05:00modify1881.001.77581.77021.8755
14912005.10.07 06:00modify1871.001.76861.77081.8683
14922005.10.07 06:00modify1881.001.77581.77081.8755
14932005.10.07 07:00modify1871.001.76861.77181.8683
14942005.10.07 07:00modify1881.001.77581.77181.8755
14952005.10.07 08:00modify1871.001.76861.77231.8683
14962005.10.07 08:00modify1881.001.77581.77231.8755
14972005.10.07 08:46s/l1871.001.77231.77231.8683372.6917237.01
14982005.10.07 08:46s/l1881.001.77231.77231.8755-350.0116887.00
14992005.10.10 08:30sell1891.001.76181.76571.6621
15002005.10.10 09:00modify1891.001.76181.76531.6621
15012005.10.10 10:00modify1891.001.76181.76511.6621
15022005.10.10 11:00modify1891.001.76181.76491.6621
15032005.10.10 16:00modify1891.001.76181.76421.6621
15042005.10.10 17:00modify1891.001.76181.76311.6621
15052005.10.10 18:00modify1891.001.76181.76121.6621
15062005.10.10 21:55sell1901.001.75591.76121.6562
15072005.10.11 03:00modify1891.001.76181.76041.6621
15082005.10.11 03:00modify1901.001.75591.76041.6562
15092005.10.11 05:00modify1891.001.76181.76011.6621
15102005.10.11 05:00modify1901.001.75591.76011.6562
15112005.10.11 06:00modify1891.001.76181.75931.6621
15122005.10.11 06:00modify1901.001.75591.75931.6562
15132005.10.11 07:00modify1891.001.76181.75901.6621
15142005.10.11 07:00modify1901.001.75591.75901.6562
15152005.10.11 08:00modify1891.001.76181.75851.6621
15162005.10.11 08:00modify1901.001.75591.75851.6562
15172005.10.11 09:00modify1891.001.76181.75821.6621
15182005.10.11 09:00modify1901.001.75591.75821.6562
15192005.10.11 10:00modify1891.001.76181.75581.6621
15202005.10.11 10:00modify1901.001.75591.75581.6562
15212005.10.11 11:00modify1891.001.76181.75551.6621
15222005.10.11 11:00modify1901.001.75591.75551.6562
15232005.10.11 11:40s/l1891.001.75551.75551.6621626.8117513.81
15242005.10.11 11:40s/l1901.001.75551.75551.656236.8017550.61
15252005.10.12 11:20sell1911.001.74561.74691.6459
15262005.10.12 11:20s/l1911.001.74691.74691.6459-130.0017420.61
15272005.10.14 02:25buy1921.001.75071.74471.8504
15282005.10.14 03:00modify1921.001.75071.74511.8504
15292005.10.14 06:00modify1921.001.75071.74551.8504
15302005.10.14 07:00modify1921.001.75071.74591.8504
15312005.10.14 08:00modify1921.001.75071.74611.8504
15322005.10.14 09:00modify1921.001.75071.74621.8504
15332005.10.14 10:00modify1921.001.75071.74731.8504
15342005.10.14 11:00modify1921.001.75071.74811.8504
15352005.10.14 11:20buy1931.001.75151.74811.8512
15362005.10.14 12:00modify1921.001.75071.74851.8504
15372005.10.14 12:00modify1931.001.75151.74851.8512
15382005.10.14 12:47s/l1921.001.74851.74851.8504-219.9917200.62
15392005.10.14 12:47s/l1931.001.74851.74851.8512-300.0016900.62
15402005.10.17 01:25buy1941.001.76421.75451.8639
15412005.10.17 04:00modify1941.001.76421.75531.8639
15422005.10.17 07:00modify1941.001.76421.75651.8639
15432005.10.17 08:00modify1941.001.76421.75751.8639
15442005.10.17 09:00modify1941.001.76421.76011.8639
15452005.10.17 10:00modify1941.001.76421.76041.8639
15462005.10.17 10:00buy1951.001.76591.76041.8656
15472005.10.17 11:35s/l1941.001.76041.76041.8639-380.0016520.62
15482005.10.17 11:35s/l1951.001.76041.76041.8656-550.0015970.62
15492005.10.18 19:30sell1961.001.75021.75241.6505
15502005.10.19 02:00modify1961.001.75021.75231.6505
15512005.10.19 04:00modify1961.001.75021.75211.6505
15522005.10.19 06:05modify1961.001.75021.75181.6505
15532005.10.19 07:04modify1961.001.75021.75051.6505
15542005.10.19 10:55sell1971.001.74941.75051.6497
15552005.10.19 10:55s/l1961.001.75051.75051.6505-33.2015937.42
15562005.10.19 10:55s/l1971.001.75051.75051.6497-110.0015827.42
15572005.10.20 05:10buy1981.001.76041.75501.8601
15582005.10.20 06:00modify1981.001.76041.75561.8601
15592005.10.20 07:00modify1981.001.76041.75661.8601
15602005.10.20 08:00modify1981.001.76041.75761.8601
15612005.10.20 09:00modify1981.001.76041.75821.8601
15622005.10.20 18:00modify1981.001.76041.75871.8601
15632005.10.20 19:00modify1981.001.76041.75911.8601
15642005.10.20 23:00modify1981.001.76041.76061.8601
15652005.10.21 00:00modify1981.001.76041.76151.8601
15662005.10.21 01:00modify1981.001.76041.76241.8601
15672005.10.21 02:05modify1981.001.76041.76441.8601
15682005.10.21 03:00modify1981.001.76041.76691.8601
15692005.10.21 04:00modify1981.001.76041.76891.8601
15702005.10.21 07:00modify1981.001.76041.76921.8601
15712005.10.21 07:45buy1991.001.77301.76921.8727
15722005.10.21 08:00modify1981.001.76041.76961.8601
15732005.10.21 08:00modify1991.001.77301.76961.8727
15742005.10.21 09:00modify1981.001.76041.76981.8601
15752005.10.21 09:00modify1991.001.77301.76981.8727
15762005.10.21 17:24s/l1981.001.76981.76981.8601942.7016770.12
15772005.10.21 17:24s/l1991.001.76981.76981.8727-320.0016450.12
15782005.10.25 09:35sell2001.001.76911.77251.6694
15792005.10.25 10:14s/l2001.001.77251.77251.6694-340.0016110.12
15802005.10.26 02:05buy2011.001.78291.77631.8826
15812005.10.26 03:00modify2011.001.78291.77681.8826
15822005.10.26 04:00modify2011.001.78291.77691.8826
15832005.10.26 06:00modify2011.001.78291.77771.8826
15842005.10.26 07:00modify2011.001.78291.77851.8826
15852005.10.26 08:00modify2011.001.78291.78011.8826
15862005.10.26 09:00modify2011.001.78291.78031.8826
15872005.10.26 09:24s/l2011.001.78031.78031.8826-260.0015850.12
15882005.10.27 17:05buy2021.001.78251.77781.8822
15892005.10.28 00:00modify2021.001.78251.77821.8822
15902005.10.28 01:00modify2021.001.78251.77861.8822
15912005.10.28 02:00modify2021.001.78251.77971.8822
15922005.10.28 03:00modify2021.001.78251.78021.8822
15932005.10.28 04:00modify2021.001.78251.78051.8822
15942005.10.28 05:00modify2021.001.78251.78061.8822
15952005.10.28 06:00modify2021.001.78251.78151.8822
15962005.10.28 11:48s/l2021.001.78151.78151.8822-97.3015752.82
15972005.10.31 08:05sell2031.001.77651.78181.6768
15982005.10.31 09:00modify2031.001.77651.78061.6768
15992005.10.31 09:33s/l2031.001.78061.78061.6768-410.0015342.82
16002005.11.01 08:25sell2041.001.76981.77401.6701
16012005.11.01 09:00modify2041.001.76981.77261.6701
16022005.11.01 09:15s/l2041.001.77261.77261.6701-280.0115062.81
16032005.11.01 23:30sell2051.001.76681.77111.6671
16042005.11.02 06:00modify2051.001.76681.77081.6671
16052005.11.02 07:00modify2051.001.76681.77031.6671
16062005.11.02 08:00modify2051.001.76681.76951.6671
16072005.11.02 14:56s/l2051.001.76951.76951.6671-273.2014789.61
16082005.11.03 07:10buy2061.001.77431.77051.8740
16092005.11.03 08:00modify2061.001.77431.77231.8740
16102005.11.03 09:00modify2061.001.77431.77261.8740
16112005.11.03 11:00modify2061.001.77431.77271.8740
16122005.11.03 12:00modify2061.001.77431.77331.8740
16132005.11.03 14:35s/l2061.001.77331.77331.8740-100.0014689.61
16142005.11.08 14:55sell2071.001.73821.74311.6385
16152005.11.08 18:16s/l2071.001.74311.74311.6385-490.0114199.60
16162005.11.17 01:05sell2081.001.71881.72621.6191
16172005.11.17 03:00modify2081.001.71881.72521.6191
16182005.11.17 04:00modify2081.001.71881.72471.6191
16192005.11.17 07:00modify2081.001.71881.72281.6191
16202005.11.17 08:00modify2081.001.71881.72221.6191
16212005.11.17 09:35sell2091.001.71881.72221.6191
16222005.11.17 10:44s/l2081.001.72221.72221.6191-340.0113859.59
16232005.11.17 10:44s/l2091.001.72221.72221.6191-340.0113519.58
16242005.11.21 17:40buy2101.001.71601.71411.8157
16252005.11.22 00:05close2101.001.71511.71411.8157-87.3013432.28
16262005.11.23 12:25buy2111.001.72021.71681.8199
16272005.11.24 06:00modify2111.001.72021.71721.8199
16282005.11.24 07:00modify2111.001.72021.71781.8199
16292005.11.24 08:00modify2111.001.72021.71791.8199
16302005.11.24 09:00modify2111.001.72021.71801.8199
16312005.11.24 12:00modify2111.001.72021.71841.8199
16322005.11.24 13:00modify2111.001.72021.72041.8199
16332005.11.25 02:05modify2111.001.72021.72081.8199
16342005.11.25 03:06s/l2111.001.72081.72081.819970.8013503.08
16352005.11.29 02:50buy2121.001.72401.71871.8237
16362005.11.29 03:00modify2121.001.72401.71881.8237
16372005.11.29 04:00close2121.001.72121.71881.8237-280.0013223.08
16382005.11.30 06:20sell2131.001.71891.72401.6192
16392005.11.30 07:00modify2131.001.71891.72351.6192
16402005.11.30 08:00modify2131.001.71891.72251.6192
16412005.11.30 09:05s/l2131.001.72251.72251.6192-360.0012863.08
16422005.12.01 06:05buy2141.001.72801.72371.8277
16432005.12.01 07:00modify2141.001.72801.72401.8277
16442005.12.01 08:00modify2141.001.72801.72631.8277
16452005.12.01 12:55buy2151.001.72841.72631.8281
16462005.12.01 14:16s/l2141.001.72631.72631.8277-170.0012693.08
16472005.12.01 14:16s/l2151.001.72631.72631.8281-209.9912483.09
16482005.12.02 02:40buy2161.001.73051.72631.8302
16492005.12.02 09:00modify2161.001.73051.72661.8302
16502005.12.02 10:00modify2161.001.73051.72701.8302
16512005.12.02 11:00modify2161.001.73051.72711.8302
16522005.12.02 12:03s/l2161.001.72711.72711.8302-340.0112143.08
16532005.12.06 08:25buy2171.001.74081.73751.8405
16542005.12.06 09:00modify2171.001.74081.73821.8405
16552005.12.06 10:00modify2171.001.74081.73911.8405
16562005.12.06 10:30s/l2171.001.73911.73911.8405-170.0011973.08
16572005.12.07 17:55sell2181.001.73511.73811.6354
16582005.12.08 03:00modify2181.001.73511.73781.6354
16592005.12.08 04:00modify2181.001.73511.73771.6354
16602005.12.08 05:00modify2181.001.73511.73761.6354
16612005.12.08 06:04modify2181.001.73511.73711.6354
16622005.12.08 09:07s/l2181.001.73711.73711.6354-209.6011763.48
16632005.12.09 01:40buy2191.001.75071.74291.8504
16642005.12.09 02:00modify2191.001.75071.74441.8504
16652005.12.09 03:00modify2191.001.75071.74461.8504
16662005.12.09 06:00modify2191.001.75071.74501.8504
16672005.12.09 07:00modify2191.001.75071.74571.8504
16682005.12.09 08:00modify2191.001.75071.74771.8504
16692005.12.09 09:00modify2191.001.75071.74851.8504
16702005.12.09 09:03s/l2191.001.74851.74851.8504-219.9911543.49
16712005.12.12 00:05buy2201.001.75081.74631.8505
16722005.12.12 04:00modify2201.001.75081.74741.8505
16732005.12.12 05:00modify2201.001.75081.74781.8505
16742005.12.12 06:00modify2201.001.75081.75001.8505
16752005.12.12 07:00modify2201.001.75081.75061.8505
16762005.12.12 08:00modify2201.001.75081.75081.8505
16772005.12.12 09:00modify2201.001.75081.75131.8505
16782005.12.12 11:00modify2201.001.75081.75171.8505
16792005.12.12 12:00modify2201.001.75081.75401.8505
16802005.12.12 16:00modify2201.001.75081.76041.8505
16812005.12.12 18:00modify2201.001.75081.76071.8505
16822005.12.12 20:00modify2201.001.75081.76201.8505
16832005.12.12 21:00modify2201.001.75081.76221.8505
16842005.12.12 22:00modify2201.001.75081.76251.8505
16852005.12.12 23:00modify2201.001.75081.76281.8505
16862005.12.13 00:00modify2201.001.75081.76351.8505
16872005.12.13 01:00modify2201.001.75081.76461.8505
16882005.12.13 02:04modify2201.001.75081.76511.8505
16892005.12.13 03:00modify2201.001.75081.76551.8505
16902005.12.13 04:00modify2201.001.75081.76591.8505
16912005.12.13 05:00modify2201.001.75081.76661.8505
16922005.12.13 05:25buy2211.001.77411.76661.8738
16932005.12.13 06:00modify2201.001.75081.76921.8505
16942005.12.13 06:00modify2211.001.77411.76921.8738
16952005.12.13 07:00modify2201.001.75081.76971.8505
16962005.12.13 07:00modify2211.001.77411.76971.8738
16972005.12.13 08:00modify2201.001.75081.76981.8505
16982005.12.13 08:00modify2211.001.77411.76981.8738
16992005.12.13 09:00modify2201.001.75081.77041.8505
17002005.12.13 09:00modify2211.001.77411.77041.8738
17012005.12.13 10:06s/l2201.001.77041.77041.85051962.7013506.19
17022005.12.13 10:06s/l2211.001.77041.77041.8738-370.0013136.19
17032005.12.16 09:05sell2221.001.76751.77001.6678
17042005.12.16 09:50s/l2221.001.77001.77001.6678-250.0012886.19
17052005.12.21 01:35sell2231.001.75701.76681.6573
17062005.12.21 02:10modify2231.001.75701.76651.6573
17072005.12.21 03:00modify2231.001.75701.76531.6573
17082005.12.21 05:00modify2231.001.75701.76451.6573
17092005.12.21 06:00modify2231.001.75701.76431.6573
17102005.12.21 07:00modify2231.001.75701.76381.6573
17112005.12.21 08:00modify2231.001.75701.76271.6573
17122005.12.21 09:00modify2231.001.75701.76121.6573
17132005.12.21 13:00modify2231.001.75701.76071.6573
17142005.12.21 14:00modify2231.001.75701.76001.6573
17152005.12.21 15:00modify2231.001.75701.75981.6573
17162005.12.21 16:00modify2231.001.75701.75961.6573
17172005.12.21 17:00modify2231.001.75701.75441.6573
17182005.12.21 18:00modify2231.001.75701.75221.6573
17192005.12.21 23:10sell2241.001.74521.75221.6455
17202005.12.22 02:00modify2231.001.75701.75081.6573
17212005.12.22 02:00modify2241.001.74521.75081.6455
17222005.12.22 03:00modify2231.001.75701.75031.6573
17232005.12.22 03:00modify2241.001.74521.75031.6455
17242005.12.22 04:00modify2231.001.75701.74961.6573
17252005.12.22 04:00modify2241.001.74521.74961.6455
17262005.12.22 05:00modify2231.001.75701.74941.6573
17272005.12.22 05:00modify2241.001.74521.74941.6455
17282005.12.22 06:00modify2231.001.75701.74921.6573
17292005.12.22 06:00modify2241.001.74521.74921.6455
17302005.12.22 07:00modify2231.001.75701.74721.6573
17312005.12.22 07:00modify2241.001.74521.74721.6455
17322005.12.22 08:00modify2231.001.75701.74591.6573
17332005.12.22 08:00modify2241.001.74521.74591.6455
17342005.12.22 09:00modify2231.001.75701.74561.6573
17352005.12.22 09:00modify2241.001.74521.74561.6455
17362005.12.22 12:00modify2231.001.75701.74391.6573
17372005.12.22 12:00modify2241.001.74521.74391.6455
17382005.12.22 16:00modify2231.001.75701.74381.6573
17392005.12.22 16:00modify2241.001.74521.74381.6455
17402005.12.23 02:50sell2251.001.73921.74381.6395
17412005.12.23 08:00modify2231.001.75701.74351.6573
17422005.12.23 08:00modify2241.001.74521.74351.6455
17432005.12.23 08:00modify2251.001.73921.74351.6395
17442005.12.23 09:00modify2231.001.75701.74281.6573
17452005.12.23 09:00modify2241.001.74521.74281.6455
17462005.12.23 09:00modify2251.001.73921.74281.6395
17472005.12.23 14:00modify2231.001.75701.74201.6573
17482005.12.23 14:00modify2241.001.74521.74201.6455
17492005.12.23 14:00modify2251.001.73921.74201.6395
17502005.12.23 15:00modify2231.001.75701.74141.6573
17512005.12.23 15:00modify2241.001.74521.74141.6455
17522005.12.23 15:00modify2251.001.73921.74141.6395
17532005.12.23 16:00modify2231.001.75701.74041.6573
17542005.12.23 16:00modify2241.001.74521.74041.6455
17552005.12.23 16:00modify2251.001.73921.74041.6395
17562005.12.23 17:00modify2231.001.75701.73961.6573
17572005.12.23 17:00modify2241.001.74521.73961.6455
17582005.12.23 17:00modify2251.001.73921.73961.6395
17592005.12.23 18:00modify2231.001.75701.73951.6573
17602005.12.23 18:00modify2241.001.74521.73951.6455
17612005.12.23 18:00modify2251.001.73921.73951.6395
17622005.12.26 07:00modify2231.001.75701.73941.6573
17632005.12.26 07:00modify2241.001.74521.73941.6455
17642005.12.26 07:00modify2251.001.73921.73941.6395
17652005.12.26 08:00modify2231.001.75701.73921.6573
17662005.12.26 08:00modify2241.001.74521.73921.6455
17672005.12.26 08:00modify2251.001.73921.73921.6395
17682005.12.26 09:00modify2231.001.75701.73901.6573
17692005.12.26 09:00modify2241.001.74521.73901.6455
17702005.12.26 09:00modify2251.001.73921.73901.6395
17712005.12.27 02:00modify2231.001.75701.73821.6573
17722005.12.27 02:00modify2241.001.74521.73821.6455
17732005.12.27 02:00modify2251.001.73921.73821.6395
17742005.12.27 03:00modify2231.001.75701.73811.6573
17752005.12.27 03:00modify2241.001.74521.73811.6455
17762005.12.27 03:00modify2251.001.73921.73811.6395
17772005.12.27 04:00modify2231.001.75701.73791.6573
17782005.12.27 04:00modify2241.001.74521.73791.6455
17792005.12.27 04:00modify2251.001.73921.73791.6395
17802005.12.27 05:04modify2231.001.75701.73771.6573
17812005.12.27 05:04modify2241.001.74521.73771.6455
17822005.12.27 05:04modify2251.001.73921.73771.6395
17832005.12.27 06:00modify2231.001.75701.73731.6573
17842005.12.27 06:00modify2241.001.74521.73731.6455
17852005.12.27 06:00modify2251.001.73921.73731.6395
17862005.12.27 07:09modify2231.001.75701.73691.6573
17872005.12.27 07:09modify2241.001.74521.73691.6455
17882005.12.27 07:09modify2251.001.73921.73691.6395
17892005.12.27 08:00modify2231.001.75701.73641.6573
17902005.12.27 08:00modify2241.001.74521.73641.6455
17912005.12.27 08:00modify2251.001.73921.73641.6395
17922005.12.27 09:00modify2231.001.75701.73601.6573
17932005.12.27 09:00modify2241.001.74521.73601.6455
17942005.12.27 09:00modify2251.001.73921.73601.6395
17952005.12.27 09:46s/l2231.001.73601.73601.65732080.8014966.99
17962005.12.27 09:46s/l2241.001.73601.73601.6455900.8015867.79
17972005.12.27 09:46s/l2251.001.73601.73601.6395313.6016181.39
17982005.12.29 02:15sell2261.001.72101.72751.6213
17992005.12.29 04:00modify2261.001.72101.72741.6213
18002005.12.29 06:00modify2261.001.72101.72651.6213
18012005.12.29 07:00modify2261.001.72101.72601.6213
18022005.12.29 08:00modify2261.001.72101.72511.6213
18032005.12.29 09:00modify2261.001.72101.72401.6213
18042005.12.29 09:03s/l2261.001.72401.72401.6213-300.0015881.39
18052005.12.30 22:35sell2271.001.72361.72991.6239
18062006.01.02 00:49modify2271.001.72361.72951.6239
18072006.01.02 01:00modify2271.001.72361.72941.6239
18082006.01.02 02:09modify2271.001.72361.72901.6239
18092006.01.02 03:05modify2271.001.72361.72861.6239
18102006.01.02 05:00modify2271.001.72361.72841.6239
18112006.01.02 06:00modify2271.001.72361.72781.6239
18122006.01.02 07:00modify2271.001.72361.72721.6239
18132006.01.02 08:00modify2271.001.72361.72651.6239
18142006.01.02 09:00modify2271.001.72361.72601.6239
18152006.01.02 10:00modify2271.001.72361.72531.6239
18162006.01.02 11:00modify2271.001.72361.72491.6239
18172006.01.03 02:59s/l2271.001.72491.72491.6239-136.4015744.99
18182006.01.03 14:25buy2281.001.72611.72201.8258
18192006.01.03 18:00modify2281.001.72611.72431.8258
18202006.01.03 19:00modify2281.001.72611.72561.8258
18212006.01.03 20:00modify2281.001.72611.72701.8258
18222006.01.03 21:00modify2281.001.72611.72711.8258
18232006.01.03 22:00modify2281.001.72611.73001.8258
18242006.01.03 23:00modify2281.001.72611.73141.8258
18252006.01.04 00:00modify2281.001.72611.73181.8258
18262006.01.04 01:00modify2281.001.72611.73281.8258
18272006.01.04 02:00modify2281.001.72611.73561.8258
18282006.01.04 03:00modify2281.001.72611.73671.8258
18292006.01.04 04:00modify2281.001.72611.73691.8258
18302006.01.04 05:00modify2281.001.72611.73881.8258
18312006.01.04 06:00modify2281.001.72611.74031.8258
18322006.01.04 07:00modify2281.001.72611.74091.8258
18332006.01.04 08:00modify2281.001.72611.74271.8258
18342006.01.04 09:00modify2281.001.72611.74321.8258
18352006.01.04 10:00modify2281.001.72611.74331.8258
18362006.01.04 12:00modify2281.001.72611.74551.8258
18372006.01.04 15:00modify2281.001.72611.74651.8258
18382006.01.04 19:00modify2281.001.72611.74811.8258
18392006.01.05 00:00modify2281.001.72611.74891.8258
18402006.01.05 00:00buy2291.001.75611.74891.8558
18412006.01.05 01:00modify2281.001.72611.74951.8258
18422006.01.05 01:00modify2291.001.75611.74951.8558
18432006.01.05 02:00modify2281.001.72611.75011.8258
18442006.01.05 02:00modify2291.001.75611.75011.8558
18452006.01.05 05:00modify2281.001.72611.75101.8258
18462006.01.05 05:00modify2291.001.75611.75101.8558
18472006.01.05 06:00modify2281.001.72611.75141.8258
18482006.01.05 06:00modify2291.001.75611.75141.8558
18492006.01.05 07:00modify2281.001.72611.75201.8258
18502006.01.05 07:00modify2291.001.75611.75201.8558
18512006.01.05 08:00modify2281.001.72611.75231.8258
18522006.01.05 08:00modify2291.001.75611.75231.8558
18532006.01.05 09:00modify2281.001.72611.75271.8258
18542006.01.05 09:00modify2291.001.75611.75271.8558
18552006.01.05 09:19s/l2281.001.75271.75271.82582670.8018415.79
18562006.01.05 09:19s/l2291.001.75271.75271.8558-340.0018075.79
18572006.01.09 01:30buy2301.001.76811.76051.8678
18582006.01.09 07:00modify2301.001.76811.76111.8678
18592006.01.09 08:00modify2301.001.76811.76251.8678
18602006.01.09 09:00modify2301.001.76811.76261.8678
18612006.01.09 10:00modify2301.001.76811.76301.8678
18622006.01.09 16:13s/l2301.001.76301.76301.8678-510.0017565.79
18632006.01.11 17:30sell2311.001.76151.76351.6618
18642006.01.11 17:55s/l2311.001.76351.76351.6618-200.0017365.79
18652006.01.16 07:00buy2321.001.77531.76921.8750
18662006.01.16 08:00modify2321.001.77531.76931.8750
18672006.01.16 09:00modify2321.001.77531.76981.8750
18682006.01.16 10:00modify2321.001.77531.77051.8750
18692006.01.16 11:00modify2321.001.77531.77171.8750
18702006.01.16 11:06s/l2321.001.77171.77171.8750-360.0017005.79
18712006.01.17 20:35sell2331.001.76461.76991.6649
18722006.01.18 00:00close2331.001.76861.76991.6649-403.2116602.58
18732006.01.19 16:35sell2341.001.76151.76231.6618
18742006.01.19 16:41s/l2341.001.76231.76231.6618-80.0016522.58
18752006.01.23 10:00buy2351.001.77491.76981.8746
18762006.01.23 13:00modify2351.001.77491.77011.8746
18772006.01.23 15:00modify2351.001.77491.77131.8746
18782006.01.23 17:00modify2351.001.77491.77221.8746
18792006.01.23 18:00modify2351.001.77491.77251.8746
18802006.01.23 19:00modify2351.001.77491.77311.8746
18812006.01.23 21:00modify2351.001.77491.77381.8746
18822006.01.23 22:00modify2351.001.77491.77401.8746
18832006.01.23 23:00modify2351.001.77491.77441.8746
18842006.01.24 00:00modify2351.001.77491.77631.8746
18852006.01.24 01:00modify2351.001.77491.77711.8746
18862006.01.24 02:00modify2351.001.77491.77881.8746
18872006.01.24 03:00modify2351.001.77491.77981.8746
18882006.01.24 03:30buy2361.001.78601.77981.8857
18892006.01.24 04:00modify2351.001.77491.78001.8746
18902006.01.24 04:00modify2361.001.78601.78001.8857
18912006.01.24 05:00modify2351.001.77491.78061.8746
18922006.01.24 05:00modify2361.001.78601.78061.8857
18932006.01.24 06:00modify2351.001.77491.78071.8746
18942006.01.24 06:00modify2361.001.78601.78071.8857
18952006.01.24 07:00modify2351.001.77491.78131.8746
18962006.01.24 07:00modify2361.001.78601.78131.8857
18972006.01.24 09:27s/l2351.001.78131.78131.8746642.7017165.28
18982006.01.24 09:27s/l2361.001.78131.78131.8857-470.0016695.28
18992006.01.24 23:55buy2371.001.78361.78181.8833
19002006.01.25 02:39s/l2371.001.78181.78181.8833-177.3016517.98
19012006.01.27 10:45sell2381.001.78121.78751.6815
19022006.01.27 11:00modify2381.001.78121.78701.6815
19032006.01.27 12:00modify2381.001.78121.78681.6815
19042006.01.27 14:00modify2381.001.78121.78621.6815
19052006.01.27 14:38s/l2381.001.78621.78621.6815-499.9916017.99
19062006.01.30 15:40sell2391.001.76931.77201.6696
19072006.01.31 08:00modify2391.001.76931.77161.6696
19082006.01.31 08:51s/l2391.001.77161.77161.6696-233.2015784.79
19092006.02.01 10:25buy2401.001.77821.77661.8779
19102006.02.01 10:48s/l2401.001.77661.77661.8779-160.0015624.79
19112006.02.03 00:45buy2411.001.77831.77141.8780
19122006.02.03 01:10modify2411.001.77831.77201.8780
19132006.02.03 02:00modify2411.001.77831.77211.8780
19142006.02.03 05:00modify2411.001.77831.77251.8780
19152006.02.03 06:05modify2411.001.77831.77351.8780
19162006.02.03 07:00modify2411.001.77831.77391.8780
19172006.02.03 08:00modify2411.001.77831.77521.8780
19182006.02.03 09:00modify2411.001.77831.77581.8780
19192006.02.03 10:46s/l2411.001.77581.77581.8780-250.0015374.79
19202006.02.06 01:25sell2421.001.76361.77191.6639
19212006.02.06 07:00modify2421.001.76361.76951.6639
19222006.02.06 08:00modify2421.001.76361.76801.6639
19232006.02.06 09:00modify2421.001.76361.76711.6639
19242006.02.06 10:00modify2421.001.76361.76361.6639
19252006.02.06 12:00modify2421.001.76361.76271.6639
19262006.02.06 13:00modify2421.001.76361.76211.6639
19272006.02.06 14:00modify2421.001.76361.76041.6639
19282006.02.06 17:00modify2421.001.76361.76031.6639
19292006.02.06 18:00modify2421.001.76361.76011.6639
19302006.02.06 19:00modify2421.001.76361.75741.6639
19312006.02.06 20:00modify2421.001.76361.75541.6639
19322006.02.07 00:00modify2421.001.76361.75461.6639
19332006.02.07 01:00modify2421.001.76361.75431.6639
19342006.02.07 03:55sell2431.001.74851.75431.6488
19352006.02.07 04:00modify2421.001.76361.75321.6639
19362006.02.07 04:00modify2431.001.74851.75321.6488
19372006.02.07 05:00modify2421.001.76361.75311.6639
19382006.02.07 05:00modify2431.001.74851.75311.6488
19392006.02.07 06:05modify2421.001.76361.75271.6639
19402006.02.07 06:05modify2431.001.74851.75271.6488
19412006.02.07 07:00modify2421.001.76361.75221.6639
19422006.02.07 07:00modify2431.001.74851.75221.6488
19432006.02.07 08:00modify2421.001.76361.75171.6639
19442006.02.07 08:00modify2431.001.74851.75171.6488
19452006.02.07 09:00modify2421.001.76361.75091.6639
19462006.02.07 09:00modify2431.001.74851.75091.6488
19472006.02.07 10:37s/l2421.001.75091.75091.66391266.8016641.59
19482006.02.07 10:37s/l2431.001.75091.75091.6488-240.0016401.59
19492006.02.07 23:45sell2441.001.74641.75091.6467
19502006.02.08 05:00modify2441.001.74641.75041.6467
19512006.02.08 06:00modify2441.001.74641.74991.6467
19522006.02.08 07:00modify2441.001.74641.74971.6467
19532006.02.08 08:00modify2441.001.74641.74861.6467
19542006.02.08 09:00modify2441.001.74641.74801.6467
19552006.02.08 20:00modify2441.001.74641.74761.6467
19562006.02.09 01:00modify2441.001.74641.74701.6467
19572006.02.09 02:00modify2441.001.74641.74651.6467
19582006.02.09 02:02s/l2441.001.74651.74651.6467-22.8016378.79
19592006.02.14 21:45sell2451.001.73631.73871.6366
19602006.02.15 06:00modify2451.001.73631.73751.6366
19612006.02.15 07:00modify2451.001.73631.73681.6366
19622006.02.15 08:00modify2451.001.73631.73601.6366
19632006.02.15 09:00modify2451.001.73631.73541.6366
19642006.02.15 09:24s/l2451.001.73541.73541.636686.8016465.59
19652006.02.16 20:50sell2461.001.73741.73881.6377
19662006.02.16 20:58s/l2461.001.73881.73881.6377-139.9916325.60
19672006.02.20 09:30buy2471.001.74291.73771.8426
19682006.02.20 10:00modify2471.001.74291.73821.8426
19692006.02.20 11:00modify2471.001.74291.73831.8426
19702006.02.20 12:00modify2471.001.74291.73841.8426
19712006.02.20 13:00modify2471.001.74291.73871.8426
19722006.02.20 14:00modify2471.001.74291.73891.8426
19732006.02.20 16:00modify2471.001.74291.73911.8426
19742006.02.20 17:00modify2471.001.74291.73931.8426
19752006.02.20 18:00modify2471.001.74291.73941.8426
19762006.02.20 19:00modify2471.001.74291.73971.8426
19772006.02.21 00:00modify2471.001.74291.74021.8426
19782006.02.21 01:40buy2481.001.74351.74021.8432
19792006.02.21 02:00modify2471.001.74291.74061.8426
19802006.02.21 02:00modify2481.001.74351.74061.8432
19812006.02.22 08:00modify2471.001.74291.74141.8426
19822006.02.22 08:00modify2481.001.74351.74141.8432
19832006.02.22 09:00modify2471.001.74291.74191.8426
19842006.02.22 09:00modify2481.001.74351.74191.8432
19852006.02.22 10:11s/l2471.001.74191.74191.8426-94.6016231.00
19862006.02.22 10:11s/l2481.001.74191.74191.8432-157.2916073.71
19872006.02.22 18:20sell2491.001.74371.74631.6440
19882006.02.22 20:00close2491.001.74331.74631.644040.0016113.71
19892006.02.27 17:40sell2501.001.74171.74601.6420
19902006.02.27 18:00modify2501.001.74171.74571.6420
19912006.02.28 02:00modify2501.001.74171.74561.6420
19922006.02.28 03:00modify2501.001.74171.74531.6420
19932006.02.28 04:00modify2501.001.74171.74451.6420
19942006.02.28 04:50sell2511.001.74071.74451.6410
19952006.02.28 08:00modify2501.001.74171.74411.6420
19962006.02.28 08:00modify2511.001.74071.74411.6410
19972006.02.28 10:00modify2501.001.74171.74311.6420
19982006.02.28 10:00modify2511.001.74071.74311.6410
19992006.02.28 10:20sell2521.001.74171.74311.6420
20002006.02.28 10:33s/l2501.001.74311.74311.6420-143.1915970.52
20012006.02.28 10:33s/l2511.001.74311.74311.6410-240.0015730.52
20022006.02.28 10:33s/l2521.001.74311.74311.6420-139.9915590.53
20032006.03.01 08:50buy2531.001.75361.74941.8533
20042006.03.01 09:00modify2531.001.75361.75051.8533
20052006.03.01 13:00modify2531.001.75361.75111.8533
20062006.03.01 17:00modify2531.001.75361.75131.8533
20072006.03.01 17:20buy2541.001.75211.75131.8518
20082006.03.01 17:33s/l2531.001.75131.75131.8533-230.0015360.53
20092006.03.01 17:33s/l2541.001.75131.75131.8518-79.9915280.54
20102006.03.06 10:20buy2551.001.75741.75461.8571
20112006.03.06 11:32s/l2551.001.75461.75461.8571-280.0015000.54
20122006.03.08 03:00sell2561.001.73701.74181.6373
20132006.03.08 05:00modify2561.001.73701.74151.6373
20142006.03.08 06:00modify2561.001.73701.74101.6373
20152006.03.08 07:00modify2561.001.73701.73991.6373
20162006.03.08 08:00modify2561.001.73701.73981.6373
20172006.03.08 08:28s/l2561.001.73981.73981.6373-280.0014720.54
20182006.03.13 00:55sell2571.001.72761.73411.6279
20192006.03.13 07:00modify2571.001.72761.73271.6279
20202006.03.13 08:00modify2571.001.72761.73081.6279
20212006.03.13 09:00modify2571.001.72761.73021.6279
20222006.03.13 16:25s/l2571.001.73021.73021.6279-260.0014460.54
20232006.03.14 08:45buy2581.001.73441.72921.8341
20242006.03.14 09:00modify2581.001.73441.72961.8341
20252006.03.14 10:00modify2581.001.73441.72971.8341
20262006.03.14 12:00modify2581.001.73441.72981.8341
20272006.03.14 16:00modify2581.001.73441.73041.8341
20282006.03.14 17:00modify2581.001.73441.73291.8341
20292006.03.14 18:00modify2581.001.73441.73721.8341
20302006.03.14 19:00modify2581.001.73441.73821.8341
20312006.03.15 01:00modify2581.001.73441.73841.8341
20322006.03.15 02:00modify2581.001.73441.73851.8341
20332006.03.15 02:10buy2591.001.74571.73851.8454
20342006.03.15 03:00modify2581.001.73441.73891.8341
20352006.03.15 03:00modify2591.001.74571.73891.8454
20362006.03.15 06:00modify2581.001.73441.73941.8341
20372006.03.15 06:00modify2591.001.74571.73941.8454
20382006.03.15 07:00modify2581.001.73441.74061.8341
20392006.03.15 07:00modify2591.001.74571.74061.8454
20402006.03.15 08:00modify2581.001.73441.74161.8341
20412006.03.15 08:00modify2591.001.74571.74161.8454
20422006.03.15 09:00modify2581.001.73441.74241.8341
20432006.03.15 09:00modify2591.001.74571.74241.8454
20442006.03.15 10:00modify2581.001.73441.74281.8341
20452006.03.15 10:00modify2591.001.74571.74281.8454
20462006.03.15 10:34s/l2581.001.74281.74281.8341842.7015303.24
20472006.03.15 10:34s/l2591.001.74281.74281.8454-290.0015013.24
20482006.03.16 05:30buy2601.001.74661.74111.8463
20492006.03.16 06:00modify2601.001.74661.74151.8463
20502006.03.16 07:00modify2601.001.74661.74231.8463
20512006.03.16 08:00modify2601.001.74661.74281.8463
20522006.03.16 16:00modify2601.001.74661.74331.8463
20532006.03.16 17:00modify2601.001.74661.74401.8463
20542006.03.16 18:00modify2601.001.74661.74541.8463
20552006.03.16 19:00modify2601.001.74661.74611.8463
20562006.03.16 20:00modify2601.001.74661.74771.8463
20572006.03.16 21:00modify2601.001.74661.74801.8463
20582006.03.17 00:00modify2601.001.74661.74881.8463
20592006.03.17 01:00modify2601.001.74661.74891.8463
20602006.03.17 02:00modify2601.001.74661.74961.8463
20612006.03.17 02:35buy2611.001.75591.74961.8556
20622006.03.17 03:00modify2601.001.74661.75021.8463
20632006.03.17 03:00modify2611.001.75591.75021.8556
20642006.03.17 04:00modify2601.001.74661.75031.8463
20652006.03.17 04:00modify2611.001.75591.75031.8556
20662006.03.17 06:00modify2601.001.74661.75121.8463
20672006.03.17 06:00modify2611.001.75591.75121.8556
20682006.03.17 07:00modify2601.001.74661.75181.8463
20692006.03.17 07:00modify2611.001.75591.75181.8556
20702006.03.17 08:00modify2601.001.74661.75241.8463
20712006.03.17 08:00modify2611.001.75591.75241.8556
20722006.03.17 09:00modify2601.001.74661.75281.8463
20732006.03.17 09:00modify2611.001.75591.75281.8556
20742006.03.17 10:00modify2601.001.74661.75331.8463
20752006.03.17 10:00modify2611.001.75591.75331.8556
20762006.03.17 13:33s/l2601.001.75331.75331.8463672.7015685.94
20772006.03.17 13:33s/l2611.001.75331.75331.8556-260.0015425.94
20782006.03.22 00:00sell2621.001.74871.75481.6490
20792006.03.22 02:00modify2621.001.74871.75471.6490
20802006.03.22 03:00modify2621.001.74871.75461.6490
20812006.03.22 04:00modify2621.001.74871.75401.6490
20822006.03.22 05:00modify2621.001.74871.75361.6490
20832006.03.22 06:00modify2621.001.74871.75311.6490
20842006.03.22 07:00modify2621.001.74871.75291.6490
20852006.03.22 08:00modify2621.001.74871.75241.6490
20862006.03.22 08:45sell2631.001.74931.75241.6496
20872006.03.22 09:00modify2621.001.74871.75181.6490
20882006.03.22 09:00modify2631.001.74931.75181.6496
20892006.03.23 04:00modify2621.001.74871.75121.6490
20902006.03.23 04:00modify2631.001.74931.75121.6496
20912006.03.23 05:00modify2621.001.74871.75101.6490
20922006.03.23 05:00modify2631.001.74931.75101.6496
20932006.03.23 06:00modify2621.001.74871.75031.6490
20942006.03.23 06:00modify2631.001.74931.75031.6496
20952006.03.23 07:00modify2621.001.74871.74991.6490
20962006.03.23 07:00modify2631.001.74931.74991.6496
20972006.03.23 08:00modify2621.001.74871.74931.6490
20982006.03.23 08:00modify2631.001.74931.74931.6496
20992006.03.23 09:00modify2621.001.74871.74891.6490
21002006.03.23 09:00modify2631.001.74931.74891.6496
21012006.03.23 10:00modify2621.001.74871.74851.6490
21022006.03.23 10:00modify2631.001.74931.74851.6496
21032006.03.23 11:00modify2621.001.74871.74831.6490
21042006.03.23 11:00modify2631.001.74931.74831.6496
21052006.03.23 12:00modify2621.001.74871.74811.6490
21062006.03.23 12:00modify2631.001.74931.74811.6496
21072006.03.23 14:00modify2621.001.74871.74711.6490
21082006.03.23 14:00modify2631.001.74931.74711.6496
21092006.03.23 18:00modify2621.001.74871.74261.6490
21102006.03.23 18:00modify2631.001.74931.74261.6496
21112006.03.24 04:20sell2641.001.73601.74261.6363
21122006.03.24 07:00modify2621.001.74871.74221.6490
21132006.03.24 07:00modify2631.001.74931.74221.6496
21142006.03.24 07:00modify2641.001.73601.74221.6363
21152006.03.24 08:00modify2621.001.74871.73931.6490
21162006.03.24 08:00modify2631.001.74931.73931.6496
21172006.03.24 08:00modify2641.001.73601.73931.6363
21182006.03.24 09:00modify2621.001.74871.73851.6490
21192006.03.24 09:00modify2631.001.74931.73851.6496
21202006.03.24 09:00modify2641.001.73601.73851.6363
21212006.03.24 10:00modify2621.001.74871.73741.6490
21222006.03.24 10:00modify2631.001.74931.73741.6496
21232006.03.24 10:00modify2641.001.73601.73741.6363
21242006.03.24 12:00modify2621.001.74871.73721.6490
21252006.03.24 12:00modify2631.001.74931.73721.6496
21262006.03.24 12:00modify2641.001.73601.73721.6363
21272006.03.24 14:00modify2621.001.74871.73681.6490
21282006.03.24 14:00modify2631.001.74931.73681.6496
21292006.03.24 14:00modify2641.001.73601.73681.6363
21302006.03.24 15:06s/l2621.001.73681.73681.64901177.2016603.14
21312006.03.24 15:06s/l2631.001.73681.73681.64961237.2017840.34
21322006.03.24 15:06s/l2641.001.73681.73681.6363-80.0117760.33
21332006.03.28 03:35buy2651.001.74621.74321.8459
21342006.03.28 17:00modify2651.001.74621.74461.8459
21352006.03.28 21:31s/l2651.001.74461.74461.8459-160.0017600.33
21362006.03.30 03:25sell2661.001.73691.74091.6372
21372006.03.30 04:00modify2661.001.73691.74071.6372
21382006.03.30 06:00modify2661.001.73691.74051.6372
21392006.03.30 06:23s/l2661.001.74051.74051.6372-360.0017240.33
21402006.03.31 08:05buy2671.001.74441.74081.8441
21412006.03.31 09:00modify2671.001.74441.74151.8441
21422006.03.31 09:15s/l2671.001.74151.74151.8441-290.0016950.33
21432006.04.03 16:20sell2681.001.73041.73441.6307
21442006.04.03 16:52s/l2681.001.73441.73441.6307-400.0016550.33
21452006.04.05 10:40buy2691.001.75381.75291.8535
21462006.04.05 11:00modify2691.001.75381.75381.8535
21472006.04.05 11:02s/l2691.001.75381.75381.85350.0016550.33
21482006.04.10 09:00sell2701.001.74591.74811.6462
21492006.04.10 21:00modify2701.001.74591.74731.6462
21502006.04.11 00:00modify2701.001.74591.74701.6462
21512006.04.11 02:00modify2701.001.74591.74661.6462
21522006.04.11 03:00modify2701.001.74591.74641.6462
21532006.04.11 05:04modify2701.001.74591.74571.6462
21542006.04.11 06:05modify2701.001.74591.74551.6462
21552006.04.11 07:00modify2701.001.74591.74501.6462
21562006.04.11 08:00modify2701.001.74591.74481.6462
21572006.04.11 08:05s/l2701.001.74481.74481.6462106.7916657.12
21582006.04.13 15:05buy2711.001.75031.74911.8500
21592006.04.13 15:07s/l2711.001.74911.74911.8500-120.0016537.12
21602006.04.14 11:10buy2721.001.75131.75031.8510
21612006.04.14 12:00modify2721.001.75131.75051.8510
21622006.04.14 22:33s/l2721.001.75051.75051.8510-80.0016457.12
21632006.04.17 10:25buy2731.001.75741.75501.8571
21642006.04.17 15:00modify2731.001.75741.75791.8571
21652006.04.17 16:00modify2731.001.75741.76291.8571
21662006.04.18 05:00modify2731.001.75741.76331.8571
21672006.04.18 06:00modify2731.001.75741.76511.8571
21682006.04.18 07:00modify2731.001.75741.76621.8571
21692006.04.18 08:00modify2731.001.75741.76761.8571
21702006.04.18 10:05buy2741.001.76981.76761.8695
21712006.04.18 16:00modify2731.001.75741.76851.8571
21722006.04.18 16:00modify2741.001.76981.76851.8695
21732006.04.18 22:00modify2731.001.75741.76921.8571
21742006.04.18 22:00modify2741.001.76981.76921.8695
21752006.04.19 00:00modify2731.001.75741.77061.8571
21762006.04.19 00:00modify2741.001.76981.77061.8695
21772006.04.19 01:00modify2731.001.75741.77201.8571
21782006.04.19 01:00modify2741.001.76981.77201.8695
21792006.04.19 02:00modify2731.001.75741.77231.8571
21802006.04.19 02:00modify2741.001.76981.77231.8695
21812006.04.19 03:00modify2731.001.75741.77321.8571
21822006.04.19 03:00modify2741.001.76981.77321.8695
21832006.04.19 04:00modify2731.001.75741.77411.8571
21842006.04.19 04:00modify2741.001.76981.77411.8695
21852006.04.19 06:00modify2731.001.75741.77561.8571
21862006.04.19 06:00modify2741.001.76981.77561.8695
21872006.04.19 07:04modify2731.001.75741.77631.8571
21882006.04.19 07:04modify2741.001.76981.77631.8695
21892006.04.19 07:30buy2751.001.78121.77631.8809
21902006.04.19 08:00modify2731.001.75741.77691.8571
21912006.04.19 08:00modify2741.001.76981.77691.8695
21922006.04.19 08:00modify2751.001.78121.77691.8809
21932006.04.19 09:00modify2731.001.75741.77721.8571
21942006.04.19 09:00modify2741.001.76981.77721.8695
21952006.04.19 09:00modify2751.001.78121.77721.8809
21962006.04.19 12:00modify2731.001.75741.77781.8571
21972006.04.19 12:00modify2741.001.76981.77781.8695
21982006.04.19 12:00modify2751.001.78121.77781.8809
21992006.04.19 13:00modify2731.001.75741.77941.8571
22002006.04.19 13:00modify2741.001.76981.77941.8695
22012006.04.19 13:00modify2751.001.78121.77941.8809
22022006.04.19 14:00modify2731.001.75741.77991.8571
22032006.04.19 14:00modify2741.001.76981.77991.8695
22042006.04.19 14:00modify2751.001.78121.77991.8809
22052006.04.19 19:00modify2731.001.75741.78001.8571
22062006.04.19 19:00modify2741.001.76981.78001.8695
22072006.04.19 19:00modify2751.001.78121.78001.8809
22082006.04.19 20:00modify2731.001.75741.78121.8571
22092006.04.19 20:00modify2741.001.76981.78121.8695
22102006.04.19 20:00modify2751.001.78121.78121.8809
22112006.04.19 22:00modify2731.001.75741.78131.8571
22122006.04.19 22:00modify2741.001.76981.78131.8695
22132006.04.19 22:00modify2751.001.78121.78131.8809
22142006.04.19 23:00modify2731.001.75741.78141.8571
22152006.04.19 23:00modify2741.001.76981.78141.8695
22162006.04.19 23:00modify2751.001.78121.78141.8809
22172006.04.20 00:00modify2731.001.75741.78221.8571
22182006.04.20 00:00modify2741.001.76981.78221.8695
22192006.04.20 00:00modify2751.001.78121.78221.8809
22202006.04.20 01:00modify2731.001.75741.78251.8571
22212006.04.20 01:00modify2741.001.76981.78251.8695
22222006.04.20 01:00modify2751.001.78121.78251.8809
22232006.04.20 02:00modify2731.001.75741.78301.8571
22242006.04.20 02:00modify2741.001.76981.78301.8695
22252006.04.20 02:00modify2751.001.78121.78301.8809
22262006.04.20 02:15buy2761.001.79011.78301.8898
22272006.04.20 03:00modify2731.001.75741.78371.8571
22282006.04.20 03:00modify2741.001.76981.78371.8695
22292006.04.20 03:00modify2751.001.78121.78371.8809
22302006.04.20 03:00modify2761.001.79011.78371.8898
22312006.04.20 05:00modify2731.001.75741.78381.8571
22322006.04.20 05:00modify2741.001.76981.78381.8695
22332006.04.20 05:00modify2751.001.78121.78381.8809
22342006.04.20 05:00modify2761.001.79011.78381.8898
22352006.04.20 06:00modify2731.001.75741.78481.8571
22362006.04.20 06:00modify2741.001.76981.78481.8695
22372006.04.20 06:00modify2751.001.78121.78481.8809
22382006.04.20 06:00modify2761.001.79011.78481.8898
22392006.04.20 07:00modify2731.001.75741.78581.8571
22402006.04.20 07:00modify2741.001.76981.78581.8695
22412006.04.20 07:00modify2751.001.78121.78581.8809
22422006.04.20 07:00modify2761.001.79011.78581.8898
22432006.04.20 08:00modify2731.001.75741.78641.8571
22442006.04.20 08:00modify2741.001.76981.78641.8695
22452006.04.20 08:00modify2751.001.78121.78641.8809
22462006.04.20 08:00modify2761.001.79011.78641.8898
22472006.04.20 09:08modify2731.001.75741.78701.8571
22482006.04.20 09:08modify2741.001.76981.78701.8695
22492006.04.20 09:08modify2751.001.78121.78701.8809
22502006.04.20 09:08modify2761.001.79011.78701.8898
22512006.04.20 09:10s/l2731.001.78701.78701.85712973.5019430.62
22522006.04.20 09:10s/l2741.001.78701.78701.86951730.8021161.42
22532006.04.20 09:10s/l2751.001.78701.78701.8809588.1021749.52
22542006.04.20 09:10s/l2761.001.78701.78701.8898-310.0021439.52
22552006.04.21 03:55sell2771.001.77931.78481.6796
22562006.04.21 04:00modify2771.001.77931.78411.6796
22572006.04.21 05:00modify2771.001.77931.78391.6796
22582006.04.21 06:00modify2771.001.77931.78311.6796
22592006.04.21 07:00modify2771.001.77931.78241.6796
22602006.04.21 08:00modify2771.001.77931.78111.6796
22612006.04.21 09:00modify2771.001.77931.78041.6796
22622006.04.21 10:05s/l2771.001.78041.78041.6796-110.0021329.52
22632006.04.28 03:30buy2781.001.80111.79081.9008
22642006.04.28 06:00modify2781.001.80111.79151.9008
22652006.04.28 07:00modify2781.001.80111.79201.9008
22662006.04.28 08:00modify2781.001.80111.79711.9008
22672006.04.28 09:00modify2781.001.80111.79851.9008
22682006.04.28 12:00modify2781.001.80111.80021.9008
22692006.04.28 13:00modify2781.001.80111.80211.9008
22702006.04.28 17:00modify2781.001.80111.80271.9008
22712006.04.28 18:00modify2781.001.80111.80591.9008
22722006.04.28 19:00modify2781.001.80111.81121.9008
22732006.05.01 03:00modify2781.001.80111.81161.9008
22742006.05.01 04:00modify2781.001.80111.81241.9008
22752006.05.01 05:00modify2781.001.80111.81301.9008
22762006.05.01 07:00modify2781.001.80111.81421.9008
22772006.05.01 08:00modify2781.001.80111.81631.9008
22782006.05.01 09:00modify2781.001.80111.81811.9008
22792006.05.01 10:00modify2781.001.80111.81971.9008
22802006.05.01 11:05modify2781.001.80111.82021.9008
22812006.05.01 12:00modify2781.001.80111.82071.9008
22822006.05.01 13:05modify2781.001.80111.82101.9008
22832006.05.01 14:00modify2781.001.80111.82151.9008
22842006.05.01 15:00modify2781.001.80111.82161.9008
22852006.05.01 16:00modify2781.001.80111.82471.9008
22862006.05.01 17:00modify2781.001.80111.83081.9008
22872006.05.01 17:02s/l2781.001.83081.83081.90082972.7024302.22
22882006.05.03 01:05buy2791.001.83781.82721.9375
22892006.05.03 02:00modify2791.001.83781.82961.9375
22902006.05.03 04:00modify2791.001.83781.83051.9375
22912006.05.03 05:00modify2791.001.83781.83131.9375
22922006.05.03 06:00modify2791.001.83781.83281.9375
22932006.05.03 07:00modify2791.001.83781.83401.9375
22942006.05.03 08:00modify2791.001.83781.83491.9375
22952006.05.03 09:00modify2791.001.83781.83561.9375
22962006.05.03 10:00modify2791.001.83781.83761.9375
22972006.05.03 10:00s/l2791.001.83761.83761.9375-20.0024282.22
22982006.05.05 03:40buy2801.001.85101.84091.9507
22992006.05.05 04:00modify2801.001.85101.84211.9507
23002006.05.05 05:00modify2801.001.85101.84231.9507
23012006.05.05 06:00modify2801.001.85101.84341.9507
23022006.05.05 07:00modify2801.001.85101.84451.9507
23032006.05.05 08:00modify2801.001.85101.84571.9507
23042006.05.05 09:00modify2801.001.85101.84591.9507
23052006.05.05 10:00modify2801.001.85101.84611.9507
23062006.05.05 12:00modify2801.001.85101.84661.9507
23072006.05.05 16:00modify2801.001.85101.84871.9507
23082006.05.05 17:00modify2801.001.85101.85051.9507
23092006.05.08 07:00modify2801.001.85101.85261.9507
23102006.05.08 08:00modify2801.001.85101.85371.9507
23112006.05.08 08:50buy2811.001.85871.85371.9584
23122006.05.08 09:00modify2801.001.85101.85471.9507
23132006.05.08 09:00modify2811.001.85871.85471.9584
23142006.05.08 12:00modify2801.001.85101.85891.9507
23152006.05.08 12:00modify2811.001.85871.85891.9584
23162006.05.08 15:59s/l2801.001.85891.85891.9507792.7025074.92
23172006.05.08 15:59s/l2811.001.85891.85891.958420.0025094.92
23182006.05.15 08:30buy2821.001.89271.88741.9924
23192006.05.15 09:00modify2821.001.89271.88791.9924
23202006.05.15 10:06s/l2821.001.88791.88791.9924-480.0024614.92
23212006.05.16 14:45sell2831.001.88651.88791.7868
23222006.05.16 16:00close2831.001.88501.88791.7868150.0124764.93
23232006.05.18 03:40sell2841.001.88531.89731.7856
23242006.05.18 06:00modify2841.001.88531.89541.7856
23252006.05.18 07:00modify2841.001.88531.89371.7856
23262006.05.18 08:00modify2841.001.88531.89051.7856
23272006.05.18 09:00modify2841.001.88531.88971.7856
23282006.05.18 10:00modify2841.001.88531.88951.7856
23292006.05.18 10:32s/l2841.001.88951.88951.7856-420.0024344.93
23302006.05.19 05:55buy2851.001.89021.88051.9899
23312006.05.19 06:00modify2851.001.89021.88131.9899
23322006.05.19 07:00modify2851.001.89021.88301.9899
23332006.05.19 08:00modify2851.001.89021.88391.9899
23342006.05.19 09:00modify2851.001.89021.88501.9899
23352006.05.19 09:10s/l2851.001.88501.88501.9899-520.0023824.93
23362006.05.19 21:15sell2861.001.87801.88611.7783
23372006.05.22 03:00modify2861.001.87801.88591.7783
23382006.05.22 04:00modify2861.001.87801.88511.7783
23392006.05.22 05:00modify2861.001.87801.88431.7783
23402006.05.22 06:00modify2861.001.87801.88341.7783
23412006.05.22 07:00modify2861.001.87801.88331.7783
23422006.05.22 08:00modify2861.001.87801.88251.7783
23432006.05.22 09:00modify2861.001.87801.88121.7783
23442006.05.22 10:00modify2861.001.87801.87741.7783
23452006.05.22 10:30sell2871.001.87431.87741.7746
23462006.05.22 12:24s/l2861.001.87741.87741.778356.8023881.73
23472006.05.22 12:24s/l2871.001.87741.87741.7746-310.0023571.73
23482006.05.23 01:10buy2881.001.88321.87541.9829
23492006.05.23 02:00modify2881.001.88321.87591.9829
23502006.05.23 04:00modify2881.001.88321.87661.9829
23512006.05.23 06:00modify2881.001.88321.87691.9829
23522006.05.23 07:00modify2881.001.88321.87781.9829
23532006.05.23 08:00modify2881.001.88321.87801.9829
23542006.05.23 09:00modify2881.001.88321.87921.9829
23552006.05.23 09:35buy2891.001.88211.87921.9818
23562006.05.23 12:00close2881.001.88121.87921.9829-200.0023371.73
23572006.05.23 12:00close2891.001.88131.87921.9818-80.0123291.72
23582006.05.29 03:15sell2901.001.85961.86791.7599
23592006.05.29 04:00modify2901.001.85961.86751.7599
23602006.05.29 05:00modify2901.001.85961.86741.7599
23612006.05.29 06:00modify2901.001.85961.86691.7599
23622006.05.29 07:00modify2901.001.85961.86591.7599
23632006.05.29 08:00modify2901.001.85961.86261.7599
23642006.05.29 09:00modify2901.001.85961.86151.7599
23652006.05.29 11:06s/l2901.001.86151.86151.7599-190.0123101.71
23662006.05.30 03:50sell2911.001.86041.86371.7607
23672006.05.30 04:46s/l2911.001.86371.86371.7607-330.0022771.71
23682006.05.31 01:05buy2921.001.88131.87161.9810
23692006.05.31 02:00modify2921.001.88131.87171.9810
23702006.05.31 03:00modify2921.001.88131.87271.9810
23712006.05.31 05:00modify2921.001.88131.87351.9810
23722006.05.31 06:00modify2921.001.88131.87451.9810
23732006.05.31 07:00modify2921.001.88131.87711.9810
23742006.05.31 08:00modify2921.001.88131.87781.9810
23752006.05.31 10:29s/l2921.001.87781.87781.9810-350.0022421.71
23762006.06.01 16:50sell2931.001.86751.86891.7678
23772006.06.01 16:51s/l2931.001.86891.86891.7678-140.0122281.70
23782006.06.05 09:05buy2941.001.88191.87891.9816
23792006.06.05 10:00modify2941.001.88191.87931.9816
23802006.06.05 11:00modify2941.001.88191.88021.9816
23812006.06.05 14:39s/l2941.001.88021.88021.9816-170.0022111.70
23822006.06.06 08:20sell2951.001.87311.87851.7734
23832006.06.06 09:00modify2951.001.87311.87831.7734
23842006.06.06 13:00modify2951.001.87311.87821.7734
23852006.06.06 14:00modify2951.001.87311.87811.7734
23862006.06.06 16:00modify2951.001.87311.87541.7734
23872006.06.06 17:00modify2951.001.87311.87381.7734
23882006.06.06 18:00modify2951.001.87311.87251.7734
23892006.06.06 19:00modify2951.001.87311.87211.7734
23902006.06.07 00:00modify2951.001.87311.87181.7734
23912006.06.07 01:00modify2951.001.87311.87121.7734
23922006.06.07 02:00modify2951.001.87311.87071.7734
23932006.06.07 03:20sell2961.001.86261.87071.7629
23942006.06.07 04:00modify2951.001.87311.86961.7734
23952006.06.07 04:00modify2961.001.86261.86961.7629
23962006.06.07 06:00modify2951.001.87311.86841.7734
23972006.06.07 06:00modify2961.001.86261.86841.7629
23982006.06.07 07:00modify2951.001.87311.86751.7734
23992006.06.07 07:00modify2961.001.86261.86751.7629
24002006.06.07 08:00modify2951.001.87311.86651.7734
24012006.06.07 08:00modify2961.001.86261.86651.7629
24022006.06.07 10:00modify2951.001.87311.86411.7734
24032006.06.07 10:00modify2961.001.86261.86411.7629
24042006.06.07 12:28s/l2951.001.86411.86411.7734896.8023008.50
24052006.06.07 12:28s/l2961.001.86411.86411.7629-150.0022858.50
24062006.06.14 03:30sell2971.001.83511.84461.7354
24072006.06.14 04:00modify2971.001.83511.84421.7354
24082006.06.14 05:00modify2971.001.83511.84411.7354
24092006.06.14 06:00modify2971.001.83511.84311.7354
24102006.06.14 07:00modify2971.001.83511.84181.7354
24112006.06.14 08:00close2971.001.83761.84181.7354-249.9822608.52
24122006.06.16 15:25buy2981.001.85151.84961.9512
24132006.06.16 15:53s/l2981.001.84961.84961.9512-190.0022418.52
24142006.06.20 07:15sell2991.001.84151.84461.7418
24152006.06.20 07:49s/l2991.001.84461.84461.7418-310.0022108.52
24162006.06.23 08:15sell3001.001.83071.83351.7310
24172006.06.23 10:00modify3001.001.83071.83321.7310
24182006.06.23 11:00modify3001.001.83071.83261.7310
24192006.06.23 12:00modify3001.001.83071.83051.7310
24202006.06.23 13:00modify3001.001.83071.83021.7310
24212006.06.23 14:00modify3001.001.83071.82961.7310
24222006.06.23 15:00modify3001.001.83071.82671.7310
24232006.06.23 16:00modify3001.001.83071.82331.7310
24242006.06.26 04:00modify3001.001.83071.82311.7310
24252006.06.26 05:00modify3001.001.83071.82281.7310
24262006.06.26 06:00modify3001.001.83071.82171.7310
24272006.06.26 07:00modify3001.001.83071.82031.7310
24282006.06.26 09:01s/l3001.001.82031.82031.73101036.8023145.32
24292006.07.03 01:50buy3011.001.84671.83711.9464
24302006.07.03 02:00modify3011.001.84671.83741.9464
24312006.07.03 03:00modify3011.001.84671.83811.9464
24322006.07.03 06:00modify3011.001.84671.83841.9464
24332006.07.03 07:00modify3011.001.84671.84061.9464
24342006.07.03 08:00modify3011.001.84671.84111.9464
24352006.07.03 09:00modify3011.001.84671.84251.9464
24362006.07.03 12:07s/l3011.001.84251.84251.9464-420.0022725.32
24372006.07.06 01:45sell3021.001.83571.84351.7360
24382006.07.06 02:00modify3021.001.83571.84291.7360
24392006.07.06 03:00modify3021.001.83571.84221.7360
24402006.07.06 04:00modify3021.001.83571.84181.7360
24412006.07.06 05:00modify3021.001.83571.84171.7360
24422006.07.06 06:00modify3021.001.83571.83951.7360
24432006.07.06 07:00modify3021.001.83571.83831.7360
24442006.07.06 08:00modify3021.001.83571.83781.7360
24452006.07.06 14:33s/l3021.001.83781.83781.7360-210.0022515.32
24462006.07.10 02:20buy3031.001.84791.84351.9476
24472006.07.10 07:00modify3031.001.84791.84621.9476
24482006.07.10 09:00modify3031.001.84791.84661.9476
24492006.07.10 11:24s/l3031.001.84661.84661.9476-130.0022385.32
24502006.07.13 03:10sell3041.001.83471.84251.7350
24512006.07.13 04:00modify3041.001.83471.84161.7350
24522006.07.13 05:00modify3041.001.83471.84091.7350
24532006.07.13 06:00modify3041.001.83471.83901.7350
24542006.07.13 07:00modify3041.001.83471.83841.7350
24552006.07.13 08:00modify3041.001.83471.83771.7350
24562006.07.13 09:14s/l3041.001.83771.83771.7350-300.0022085.32
24572006.07.14 03:25buy3051.001.84081.83631.9405
24582006.07.14 04:00close3051.001.84091.83631.94059.9922095.31
24592006.07.17 00:40sell3061.001.83851.84481.7388
24602006.07.17 02:00modify3061.001.83851.84411.7388
24612006.07.17 03:00modify3061.001.83851.84361.7388
24622006.07.17 04:00modify3061.001.83851.84331.7388
24632006.07.17 05:00modify3061.001.83851.84271.7388
24642006.07.17 06:00modify3061.001.83851.84261.7388
24652006.07.17 07:00modify3061.001.83851.84131.7388
24662006.07.17 08:00modify3061.001.83851.84001.7388
24672006.07.17 09:00modify3061.001.83851.83981.7388
24682006.07.17 12:00modify3061.001.83851.83181.7388
24692006.07.17 13:00modify3061.001.83851.82931.7388
24702006.07.17 14:00modify3061.001.83851.82911.7388
24712006.07.18 02:00modify3061.001.83851.82641.7388
24722006.07.18 04:55modify3061.001.83851.82571.7388
24732006.07.18 05:00modify3061.001.83851.82511.7388
24742006.07.18 05:00sell3071.001.82041.82511.7207
24752006.07.18 06:00modify3061.001.83851.82461.7388
24762006.07.18 06:00modify3071.001.82041.82461.7207
24772006.07.18 07:00modify3061.001.83851.82391.7388
24782006.07.18 07:00modify3071.001.82041.82391.7207
24792006.07.18 08:00modify3061.001.83851.82321.7388
24802006.07.18 08:00modify3071.001.82041.82321.7207
24812006.07.18 09:00modify3061.001.83851.82281.7388
24822006.07.18 09:00modify3071.001.82041.82281.7207
24832006.07.18 09:48s/l3061.001.82281.82281.73881566.8023662.11
24842006.07.18 09:48s/l3071.001.82281.82281.7207-240.0023422.11
24852006.07.20 21:50buy3081.001.84811.84301.9478
24862006.07.21 03:00modify3081.001.84811.84311.9478
24872006.07.21 04:00modify3081.001.84811.84381.9478
24882006.07.21 05:00modify3081.001.84811.84461.9478
24892006.07.21 07:00modify3081.001.84811.84491.9478
24902006.07.21 08:00modify3081.001.84811.84541.9478
24912006.07.21 11:00modify3081.001.84811.84811.9478
24922006.07.21 12:00modify3081.001.84811.84841.9478
24932006.07.21 13:00modify3081.001.84811.84851.9478
24942006.07.21 14:00modify3081.001.84811.85011.9478
24952006.07.24 01:00modify3081.001.84811.85031.9478
24962006.07.24 02:00modify3081.001.84811.85131.9478
24972006.07.24 02:30buy3091.001.85721.85131.9569
24982006.07.24 03:00modify3081.001.84811.85181.9478
24992006.07.24 03:00modify3091.001.85721.85181.9569
25002006.07.24 06:04modify3081.001.84811.85191.9478
25012006.07.24 06:04modify3091.001.85721.85191.9569
25022006.07.24 07:00modify3081.001.84811.85251.9478
25032006.07.24 07:00modify3091.001.85721.85251.9569
25042006.07.24 07:33s/l3081.001.85251.85251.9478445.4023867.51
25052006.07.24 07:33s/l3091.001.85251.85251.9569-470.0023397.51
25062006.07.25 07:35sell3101.001.85131.85221.7516
25072006.07.25 08:00close3101.001.85151.85221.7516-20.0023377.51
25082006.07.26 01:45sell3111.001.84101.84901.7413
25092006.07.26 02:00modify3111.001.84101.84831.7413
25102006.07.26 03:00modify3111.001.84101.84821.7413
25112006.07.26 04:00modify3111.001.84101.84811.7413
25122006.07.26 05:00modify3111.001.84101.84801.7413
25132006.07.26 06:00modify3111.001.84101.84761.7413
25142006.07.26 07:00modify3111.001.84101.84691.7413
25152006.07.26 08:00modify3111.001.84101.84521.7413
25162006.07.26 09:00modify3111.001.84101.84351.7413
25172006.07.26 14:56s/l3111.001.84351.84351.7413-250.0023127.51
25182006.07.28 22:20buy3121.001.86261.85531.9623
25192006.07.31 05:00modify3121.001.86261.85571.9623
25202006.07.31 06:00modify3121.001.86261.85581.9623
25212006.07.31 07:00modify3121.001.86261.85831.9623
25222006.07.31 08:00modify3121.001.86261.85891.9623
25232006.07.31 09:00modify3121.001.86261.85901.9623
25242006.07.31 13:00modify3121.001.86261.85931.9623
25252006.07.31 17:00modify3121.001.86261.85971.9623
25262006.07.31 21:00modify3121.001.86261.86001.9623
25272006.08.01 00:00modify3121.001.86261.86031.9623
25282006.08.01 01:00modify3121.001.86261.86051.9623
25292006.08.01 02:00modify3121.001.86261.86081.9623
25302006.08.01 02:40buy3131.001.86681.86081.9665
25312006.08.01 03:00modify3121.001.86261.86121.9623
25322006.08.01 03:00modify3131.001.86681.86121.9665
25332006.08.01 04:00modify3121.001.86261.86141.9623
25342006.08.01 04:00modify3131.001.86681.86141.9665
25352006.08.01 06:00modify3121.001.86261.86151.9623
25362006.08.01 06:00modify3131.001.86681.86151.9665
25372006.08.01 07:00modify3121.001.86261.86181.9623
25382006.08.01 07:00modify3131.001.86681.86181.9665
25392006.08.01 08:00modify3121.001.86261.86211.9623
25402006.08.01 08:00modify3131.001.86681.86211.9665
25412006.08.01 09:00modify3121.001.86261.86251.9623
25422006.08.01 09:00modify3131.001.86681.86251.9665
25432006.08.01 20:00modify3121.001.86261.86421.9623
25442006.08.01 20:00modify3131.001.86681.86421.9665
25452006.08.01 21:00modify3121.001.86261.86461.9623
25462006.08.01 21:00modify3131.001.86681.86461.9665
25472006.08.01 22:00modify3121.001.86261.86501.9623
25482006.08.01 22:00modify3131.001.86681.86501.9665
25492006.08.01 23:00modify3121.001.86261.86541.9623
25502006.08.01 23:00modify3131.001.86681.86541.9665
25512006.08.02 00:00modify3121.001.86261.86591.9623
25522006.08.02 00:00modify3131.001.86681.86591.9665
25532006.08.02 01:00modify3121.001.86261.86641.9623
25542006.08.02 01:00modify3131.001.86681.86641.9665
25552006.08.02 02:00modify3121.001.86261.86711.9623
25562006.08.02 02:00modify3131.001.86681.86711.9665
25572006.08.02 03:00modify3121.001.86261.86761.9623
25582006.08.02 03:00modify3131.001.86681.86761.9665
25592006.08.02 04:00modify3121.001.86261.86831.9623
25602006.08.02 04:00modify3131.001.86681.86831.9665
25612006.08.02 06:00modify3121.001.86261.87001.9623
25622006.08.02 06:00modify3131.001.86681.87001.9665
25632006.08.02 07:00modify3121.001.86261.87151.9623
25642006.08.02 07:00modify3131.001.86681.87151.9665
25652006.08.02 08:00modify3121.001.86261.87181.9623
25662006.08.02 08:00modify3131.001.86681.87181.9665
25672006.08.02 09:00modify3121.001.86261.87271.9623
25682006.08.02 09:00modify3131.001.86681.87271.9665
25692006.08.02 10:00modify3121.001.86261.87341.9623
25702006.08.02 10:00modify3131.001.86681.87341.9665
25712006.08.02 10:55buy3141.001.87491.87341.9746
25722006.08.02 11:21s/l3121.001.87341.87341.96231088.1024215.61
25732006.08.02 11:21s/l3131.001.87341.87341.9665662.7024878.31
25742006.08.02 11:21s/l3141.001.87341.87341.9746-150.0124728.30
25752006.08.04 04:55buy3151.001.88601.87711.9857
25762006.08.04 05:00modify3151.001.88601.88051.9857
25772006.08.04 06:00modify3151.001.88601.88171.9857
25782006.08.04 07:00modify3151.001.88601.88261.9857
25792006.08.04 09:00modify3151.001.88601.88271.9857
25802006.08.04 10:00modify3151.001.88601.88311.9857
25812006.08.04 12:00modify3151.001.88601.88471.9857
25822006.08.04 16:00modify3151.001.88601.89451.9857
25832006.08.04 17:00modify3151.001.88601.89601.9857
25842006.08.04 18:00modify3151.001.88601.89801.9857
25852006.08.07 00:25buy3161.001.90751.89802.0072
25862006.08.07 01:00modify3151.001.88601.89811.9857
25872006.08.07 01:00modify3161.001.90751.89812.0072
25882006.08.07 02:00modify3151.001.88601.89891.9857
25892006.08.07 02:00modify3161.001.90751.89892.0072
25902006.08.07 03:00modify3151.001.88601.89981.9857
25912006.08.07 03:00modify3161.001.90751.89982.0072
25922006.08.07 04:00modify3151.001.88601.89991.9857
25932006.08.07 04:00modify3161.001.90751.89992.0072
25942006.08.07 05:00modify3151.001.88601.90011.9857
25952006.08.07 05:00modify3161.001.90751.90012.0072
25962006.08.07 06:00modify3151.001.88601.90031.9857
25972006.08.07 06:00modify3161.001.90751.90032.0072
25982006.08.07 07:00modify3151.001.88601.90471.9857
25992006.08.07 07:00modify3161.001.90751.90472.0072
26002006.08.07 08:01modify3151.001.88601.90601.9857
26012006.08.07 08:01modify3161.001.90751.90602.0072
26022006.08.07 08:51s/l3151.001.90601.90601.98572002.7126731.01
26032006.08.07 08:51s/l3161.001.90601.90602.0072-150.0026581.01
26042006.08.09 08:15sell3171.001.90451.90961.8048
26052006.08.09 10:07s/l3171.001.90961.90961.8048-510.0026071.01
26062006.08.11 00:45sell3181.001.89421.90291.7945
26072006.08.11 01:00modify3181.001.89421.90071.7945
26082006.08.11 02:00modify3181.001.89421.89971.7945
26092006.08.11 03:00modify3181.001.89421.89931.7945
26102006.08.11 04:00modify3181.001.89421.89901.7945
26112006.08.11 05:00modify3181.001.89421.89861.7945
26122006.08.11 06:00modify3181.001.89421.89751.7945
26132006.08.11 07:00modify3181.001.89421.89691.7945
26142006.08.11 08:04modify3181.001.89421.89441.7945
26152006.08.11 09:00modify3181.001.89421.89341.7945
26162006.08.11 09:08s/l3181.001.89341.89341.794580.0026151.01
26172006.08.14 03:00sell3191.001.89331.89861.7936
26182006.08.14 07:00modify3191.001.89331.89791.7936
26192006.08.14 08:00modify3191.001.89331.89701.7936
26202006.08.14 09:00modify3191.001.89331.89611.7936
26212006.08.14 12:00modify3191.001.89331.89461.7936
26222006.08.14 16:00modify3191.001.89331.89341.7936
26232006.08.14 16:24s/l3191.001.89341.89341.7936-9.9926141.02
26242006.08.15 22:05buy3201.001.89321.88491.9929
26252006.08.15 23:00modify3201.001.89321.88531.9929
26262006.08.16 00:05modify3201.001.89321.88631.9929
26272006.08.16 01:00modify3201.001.89321.88701.9929
26282006.08.16 02:00modify3201.001.89321.88821.9929
26292006.08.16 03:00modify3201.001.89321.88871.9929
26302006.08.16 04:00modify3201.001.89321.88911.9929
26312006.08.16 05:00modify3201.001.89321.88931.9929
26322006.08.16 06:00modify3201.001.89321.89141.9929
26332006.08.16 07:00modify3201.001.89321.89251.9929
26342006.08.16 08:47s/l3201.001.89251.89251.9929-67.3026073.72
26352006.08.16 22:15buy3211.001.89481.89291.9945
26362006.08.17 05:00modify3211.001.89481.89321.9945
26372006.08.17 06:00modify3211.001.89481.89561.9945
26382006.08.17 07:00modify3211.001.89481.89641.9945
26392006.08.17 07:10s/l3211.001.89641.89641.9945168.1026241.82
26402006.08.18 05:45sell3221.001.88601.89221.7863
26412006.08.18 06:00modify3221.001.88601.89131.7863
26422006.08.18 07:00modify3221.001.88601.89081.7863
26432006.08.18 08:00close3221.001.88661.89081.7863-60.0026181.82
26442006.08.21 00:50sell3231.001.88241.88511.7827
26452006.08.21 03:46s/l3231.001.88511.88511.7827-270.0025911.82
26462006.08.21 21:05buy3241.001.89401.88851.9937
26472006.08.22 00:00modify3241.001.89401.88881.9937
26482006.08.22 01:00modify3241.001.89401.89051.9937
26492006.08.22 01:41s/l3241.001.89051.89051.9937-347.3025564.52
26502006.08.23 08:55sell3251.001.88891.89301.7892
26512006.08.23 09:00modify3251.001.88891.89261.7892
26522006.08.23 09:35s/l3251.001.89261.89261.7892-370.0025194.52
26532006.08.23 17:05buy3261.001.89071.88911.9904
26542006.08.23 18:00modify3261.001.89071.88961.9904
26552006.08.24 03:17s/l3261.001.88961.88961.9904-101.9125092.61
26562006.08.25 04:40sell3271.001.88801.89461.7883
26572006.08.25 06:00modify3271.001.88801.89391.7883
26582006.08.25 07:00modify3271.001.88801.89371.7883
26592006.08.25 08:00modify3271.001.88801.89221.7883
26602006.08.25 09:00modify3271.001.88801.89181.7883
26612006.08.25 10:00modify3271.001.88801.89001.7883
26622006.08.25 12:09s/l3271.001.89001.89001.7883-200.0024892.61
26632006.08.28 22:25buy3281.001.89451.89131.9942
26642006.08.29 01:00modify3281.001.89451.89151.9942
26652006.08.29 02:00modify3281.001.89451.89171.9942
26662006.08.29 03:00modify3281.001.89451.89211.9942
26672006.08.29 07:00modify3281.001.89451.89311.9942
26682006.08.29 08:00modify3281.001.89451.89321.9942
26692006.08.29 09:00modify3281.001.89451.89361.9942
26702006.08.29 11:00modify3281.001.89451.89431.9942
26712006.08.29 12:00modify3281.001.89451.89601.9942
26722006.08.29 16:22s/l3281.001.89601.89601.9942152.7025045.31
26732006.09.06 03:20sell3291.001.89481.89971.7951
26742006.09.06 04:00modify3291.001.89481.89941.7951
26752006.09.06 06:00modify3291.001.89481.89921.7951
26762006.09.06 07:00modify3291.001.89481.89851.7951
26772006.09.06 08:00modify3291.001.89481.89741.7951
26782006.09.06 12:00modify3291.001.89481.89631.7951
26792006.09.06 13:00modify3291.001.89481.89571.7951
26802006.09.06 14:00modify3291.001.89481.89371.7951
26812006.09.06 15:00modify3291.001.89481.89131.7951
26822006.09.06 16:00modify3291.001.89481.88971.7951
26832006.09.06 17:00modify3291.001.89481.88961.7951
26842006.09.06 19:00modify3291.001.89481.88951.7951
26852006.09.06 22:40sell3301.001.88511.88951.7854
26862006.09.07 04:00modify3291.001.89481.88901.7951
26872006.09.07 04:00modify3301.001.88511.88901.7854
26882006.09.07 05:00modify3291.001.89481.88831.7951
26892006.09.07 05:00modify3301.001.88511.88831.7854
26902006.09.07 06:00modify3291.001.89481.88751.7951
26912006.09.07 06:00modify3301.001.88511.88751.7854
26922006.09.07 07:00modify3291.001.89481.88671.7951
26932006.09.07 07:00modify3301.001.88511.88671.7854
26942006.09.07 08:00modify3291.001.89481.88611.7951
26952006.09.07 08:00modify3301.001.88511.88611.7854
26962006.09.07 09:23s/l3291.001.88611.88611.7951860.3925905.70
26972006.09.07 09:23s/l3301.001.88611.88611.7854-109.6025796.10
26982006.09.11 01:15sell3311.001.86601.87301.7663
26992006.09.11 02:00modify3311.001.86601.87251.7663
27002006.09.11 03:00modify3311.001.86601.87221.7663
27012006.09.11 06:00modify3311.001.86601.87171.7663
27022006.09.11 07:00modify3311.001.86601.87001.7663
27032006.09.11 08:00modify3311.001.86601.86961.7663
27042006.09.11 09:00modify3311.001.86601.86881.7663
27052006.09.11 10:08s/l3311.001.86881.86881.7663-279.9925516.11
27062006.09.13 02:15buy3321.001.87241.86731.9721
27072006.09.13 03:00modify3321.001.87241.86741.9721
27082006.09.13 05:00modify3321.001.87241.86751.9721
27092006.09.13 06:00modify3321.001.87241.86881.9721
27102006.09.13 07:00modify3321.001.87241.86961.9721
27112006.09.13 23:00modify3321.001.87241.86971.9721
27122006.09.14 00:00modify3321.001.87241.86991.9721
27132006.09.14 01:00modify3321.001.87241.87011.9721
27142006.09.14 02:00modify3321.001.87241.87091.9721
27152006.09.14 03:00modify3321.001.87241.87131.9721
27162006.09.14 04:00modify3321.001.87241.87151.9721
27172006.09.14 06:00modify3321.001.87241.87191.9721
27182006.09.14 07:00modify3321.001.87241.87221.9721
27192006.09.14 07:10buy3331.001.87681.87221.9765
27202006.09.14 08:00modify3321.001.87241.87261.9721
27212006.09.14 08:00modify3331.001.87681.87261.9765
27222006.09.14 09:00modify3321.001.87241.87321.9721
27232006.09.14 09:00modify3331.001.87681.87321.9765
27242006.09.14 11:00modify3321.001.87241.87441.9721
27252006.09.14 11:00modify3331.001.87681.87441.9765
27262006.09.14 12:00modify3321.001.87241.87591.9721
27272006.09.14 12:00modify3331.001.87681.87591.9765
27282006.09.14 14:00modify3321.001.87241.87761.9721
27292006.09.14 14:00modify3331.001.87681.87761.9765
27302006.09.14 15:00modify3321.001.87241.87921.9721
27312006.09.14 15:00modify3331.001.87681.87921.9765
27322006.09.14 18:00modify3321.001.87241.88051.9721
27332006.09.14 18:00modify3331.001.87681.88051.9765
27342006.09.14 22:50buy3341.001.88371.88051.9834
27352006.09.15 02:00modify3321.001.87241.88061.9721
27362006.09.15 02:00modify3331.001.87681.88061.9765
27372006.09.15 02:00modify3341.001.88371.88061.9834
27382006.09.15 03:00modify3321.001.87241.88111.9721
27392006.09.15 03:00modify3331.001.87681.88111.9765
27402006.09.15 03:00modify3341.001.88371.88111.9834
27412006.09.15 04:00modify3321.001.87241.88241.9721
27422006.09.15 04:00modify3331.001.87681.88241.9765
27432006.09.15 04:00modify3341.001.88371.88241.9834
27442006.09.15 05:00modify3321.001.87241.88301.9721
27452006.09.15 05:00modify3331.001.87681.88301.9765
27462006.09.15 05:00modify3341.001.88371.88301.9834
27472006.09.15 06:00modify3321.001.87241.88441.9721
27482006.09.15 06:00modify3331.001.87681.88441.9765
27492006.09.15 06:00modify3341.001.88371.88441.9834
27502006.09.15 07:00modify3321.001.87241.88471.9721
27512006.09.15 07:00modify3331.001.87681.88471.9765
27522006.09.15 07:00modify3341.001.88371.88471.9834
27532006.09.15 08:00modify3321.001.87241.88611.9721
27542006.09.15 08:00modify3331.001.87681.88611.9765
27552006.09.15 08:00modify3341.001.88371.88611.9834
27562006.09.15 09:03s/l3321.001.88611.88611.97211380.8026896.91
27572006.09.15 09:03s/l3331.001.88611.88611.9765932.7027829.61
27582006.09.15 09:03s/l3341.001.88611.88611.9834242.7028072.31
27592006.09.18 18:50sell3351.001.87931.88271.7796
27602006.09.19 04:59s/l3351.001.88271.88271.7796-343.2027729.11
27612006.09.21 01:10buy3361.001.88691.88271.9866
27622006.09.21 02:00modify3361.001.88691.88321.9866
27632006.09.21 08:00modify3361.001.88691.88341.9866
27642006.09.21 09:00modify3361.001.88691.88371.9866
27652006.09.21 11:00modify3361.001.88691.88461.9866
27662006.09.21 12:00modify3361.001.88691.88611.9866
27672006.09.21 13:00modify3361.001.88691.88741.9866
27682006.09.21 14:00modify3361.001.88691.88951.9866
27692006.09.21 15:00modify3361.001.88691.89001.9866
27702006.09.21 16:00modify3361.001.88691.89101.9866
27712006.09.21 17:00modify3361.001.88691.89111.9866
27722006.09.21 20:00modify3361.001.88691.89251.9866
27732006.09.22 00:00modify3361.001.88691.89301.9866
27742006.09.22 01:00modify3361.001.88691.89331.9866
27752006.09.22 03:00modify3361.001.88691.89361.9866
27762006.09.22 04:00modify3361.001.88691.89481.9866
27772006.09.22 05:25buy3371.001.90101.89482.0007
27782006.09.22 06:00modify3361.001.88691.89501.9866
27792006.09.22 06:00modify3371.001.90101.89502.0007
27802006.09.22 08:00modify3361.001.88691.89551.9866
27812006.09.22 08:00modify3371.001.90101.89552.0007
27822006.09.22 09:00modify3361.001.88691.89601.9866
27832006.09.22 09:00modify3371.001.90101.89602.0007
27842006.09.22 10:00modify3361.001.88691.89731.9866
27852006.09.22 10:00modify3371.001.90101.89732.0007
27862006.09.22 11:00modify3361.001.88691.89951.9866
27872006.09.22 11:00modify3371.001.90101.89952.0007
27882006.09.22 12:00modify3361.001.88691.89991.9866
27892006.09.22 12:00modify3371.001.90101.89992.0007
27902006.09.22 13:40buy3381.001.90171.89992.0014
27912006.09.22 20:47s/l3361.001.89991.89991.98661302.7029031.81
27922006.09.22 20:47s/l3371.001.89991.89992.0007-110.0028921.81
27932006.09.22 20:47s/l3381.001.89991.89992.0014-180.0028741.81
27942006.09.27 23:00sell3391.001.88921.89371.7895
27952006.09.28 02:00modify3391.001.88921.89341.7895
27962006.09.28 06:00modify3391.001.88921.89311.7895
27972006.09.28 07:00modify3391.001.88921.89261.7895
27982006.09.28 08:00modify3391.001.88921.89201.7895
27992006.09.28 10:00modify3391.001.88921.89021.7895
28002006.09.28 11:00modify3391.001.88921.88891.7895
28012006.09.28 12:00modify3391.001.88921.88751.7895
28022006.09.28 13:00modify3391.001.88921.88731.7895
28032006.09.28 16:00modify3391.001.88921.88651.7895
28042006.09.28 17:00modify3391.001.88921.88601.7895
28052006.09.28 18:00modify3391.001.88921.88431.7895
28062006.09.28 20:00modify3391.001.88921.88381.7895
28072006.09.28 23:00modify3391.001.88921.88361.7895
28082006.09.28 23:00sell3401.001.87711.88361.7774
28092006.09.29 00:00modify3391.001.88921.88221.7895
28102006.09.29 00:00modify3401.001.87711.88221.7774
28112006.09.29 01:00modify3391.001.88921.88211.7895
28122006.09.29 01:00modify3401.001.87711.88211.7774
28132006.09.29 02:00modify3391.001.88921.88131.7895
28142006.09.29 02:00modify3401.001.87711.88131.7774
28152006.09.29 03:00modify3391.001.88921.88091.7895
28162006.09.29 03:00modify3401.001.87711.88091.7774
28172006.09.29 04:25sell3411.001.87721.88091.7775
28182006.09.29 05:00modify3391.001.88921.88061.7895
28192006.09.29 05:00modify3401.001.87711.88061.7774
28202006.09.29 05:00modify3411.001.87721.88061.7775
28212006.09.29 06:00modify3391.001.88921.87991.7895
28222006.09.29 06:00modify3401.001.87711.87991.7774
28232006.09.29 06:00modify3411.001.87721.87991.7775
28242006.09.29 07:00modify3391.001.88921.87961.7895
28252006.09.29 07:00modify3401.001.87711.87961.7774
28262006.09.29 07:00modify3411.001.87721.87961.7775
28272006.09.29 08:00modify3391.001.88921.87861.7895
28282006.09.29 08:00modify3401.001.87711.87861.7774
28292006.09.29 08:00modify3411.001.87721.87861.7775
28302006.09.29 10:00modify3391.001.88921.87801.7895
28312006.09.29 10:00modify3401.001.87711.87801.7774
28322006.09.29 10:00modify3411.001.87721.87801.7775
28332006.09.29 11:00modify3391.001.88921.87511.7895
28342006.09.29 11:00modify3401.001.87711.87511.7774
28352006.09.29 11:00modify3411.001.87721.87511.7775
28362006.09.29 16:00modify3391.001.88921.87461.7895
28372006.09.29 16:00modify3401.001.87711.87461.7774
28382006.09.29 16:00modify3411.001.87721.87461.7775
28392006.09.29 18:15sell3421.001.87161.87461.7719
28402006.10.02 00:00s/l3391.001.87461.87461.78951444.0030185.81
28412006.10.02 00:00s/l3401.001.87461.87461.7774243.6030429.41
28422006.10.02 00:00s/l3411.001.87461.87461.7775256.8030686.21
28432006.10.02 00:00s/l3421.001.87461.87461.7719-303.2030383.01
28442006.10.03 02:25buy3431.001.88641.87711.9861
28452006.10.03 03:00modify3431.001.88641.87761.9861
28462006.10.03 04:00modify3431.001.88641.87801.9861
28472006.10.03 05:00modify3431.001.88641.87831.9861
28482006.10.03 06:00modify3431.001.88641.87881.9861
28492006.10.03 07:00modify3431.001.88641.88201.9861
28502006.10.03 08:00modify3431.001.88641.88301.9861
28512006.10.03 09:00modify3431.001.88641.88371.9861
28522006.10.03 10:00modify3431.001.88641.88441.9861
28532006.10.03 11:00modify3431.001.88641.88501.9861
28542006.10.03 18:25buy3441.001.88651.88501.9862
28552006.10.04 03:47s/l3431.001.88501.88501.9861-137.3130245.70
28562006.10.04 03:47s/l3441.001.88501.88501.9862-147.3030098.40
28572006.10.06 13:55sell3451.001.87871.87951.7790
28582006.10.06 13:56s/l3451.001.87951.87951.7790-80.0030018.40
28592006.10.09 21:15sell3461.001.86751.87181.7678
28602006.10.10 00:00modify3461.001.86751.87111.7678
28612006.10.10 01:00modify3461.001.86751.87091.7678
28622006.10.10 02:00modify3461.001.86751.87031.7678
28632006.10.10 03:00modify3461.001.86751.86991.7678
28642006.10.10 04:00modify3461.001.86751.86971.7678
28652006.10.10 05:00modify3461.001.86751.86951.7678
28662006.10.10 06:00modify3461.001.86751.86901.7678
28672006.10.10 07:00modify3461.001.86751.86871.7678
28682006.10.10 08:10sell3471.001.86731.86871.7676
28692006.10.10 08:18s/l3461.001.86871.86871.7678-123.2129895.19
28702006.10.10 08:18s/l3471.001.86871.86871.7676-140.0029755.19
28712006.10.11 04:35sell3481.001.85511.86051.7554
28722006.10.11 05:00modify3481.001.85511.85951.7554
28732006.10.11 06:00modify3481.001.85511.85901.7554
28742006.10.11 07:00modify3481.001.85511.85851.7554
28752006.10.11 08:00modify3481.001.85511.85821.7554
28762006.10.11 09:00modify3481.001.85511.85801.7554
28772006.10.11 10:00modify3481.001.85511.85721.7554
28782006.10.11 10:55s/l3481.001.85721.85721.7554-210.0029545.19
28792006.10.13 13:05buy3491.001.85951.85681.9592
28802006.10.13 14:39s/l3491.001.85681.85681.9592-270.0029275.19
28812006.10.18 02:45buy3501.001.86981.86331.9695
28822006.10.18 03:00modify3501.001.86981.86371.9695
28832006.10.18 04:04modify3501.001.86981.86411.9695
28842006.10.18 05:00modify3501.001.86981.86431.9695
28852006.10.18 06:00modify3501.001.86981.86491.9695
28862006.10.18 07:00modify3501.001.86981.86621.9695
28872006.10.18 08:00modify3501.001.86981.86691.9695
28882006.10.18 09:00modify3501.001.86981.86801.9695
28892006.10.18 10:00modify3501.001.86981.86811.9695
28902006.10.18 14:42s/l3501.001.86811.86811.9695-170.0029105.19
28912006.10.23 03:30buy3511.001.88231.87821.9820
28922006.10.23 06:00modify3511.001.88231.87881.9820
28932006.10.23 07:00modify3511.001.88231.87891.9820
28942006.10.23 08:00modify3511.001.88231.87971.9820
28952006.10.23 08:25s/l3511.001.87971.87971.9820-260.0028845.19
28962006.10.23 20:55sell3521.001.87321.87681.7735
28972006.10.24 02:00modify3521.001.87321.87641.7735
28982006.10.24 03:00modify3521.001.87321.87571.7735
28992006.10.24 04:00modify3521.001.87321.87511.7735
29002006.10.24 06:00modify3521.001.87321.87471.7735
29012006.10.24 07:00modify3521.001.87321.87411.7735
29022006.10.24 11:00modify3521.001.87321.87321.7735
29032006.10.24 13:50sell3531.001.87201.87321.7723
29042006.10.24 17:12s/l3521.001.87321.87321.7735-3.1928842.00
29052006.10.24 17:12s/l3531.001.87321.87321.7723-120.0028722.00
29062006.10.27 09:05buy3541.001.88831.88591.9880
29072006.10.27 10:00modify3541.001.88831.88651.9880
29082006.10.27 16:00modify3541.001.88831.88851.9880
29092006.10.27 17:00modify3541.001.88831.89121.9880
29102006.10.27 18:00modify3541.001.88831.89131.9880
29112006.10.30 01:10buy3551.001.89591.89131.9956
29122006.10.30 06:00modify3541.001.88831.89141.9880
29132006.10.30 06:00modify3551.001.89591.89141.9956
29142006.10.30 07:04modify3541.001.88831.89171.9880
29152006.10.30 07:04modify3551.001.89591.89171.9956
29162006.10.30 08:00modify3541.001.88831.89321.9880
29172006.10.30 08:00modify3551.001.89591.89321.9956
29182006.10.30 09:00modify3541.001.88831.89441.9880
29192006.10.30 09:00modify3551.001.89591.89441.9956
29202006.10.30 16:00modify3541.001.88831.89591.9880
29212006.10.30 16:00modify3551.001.89591.89591.9956
29222006.10.31 00:15buy3561.001.90041.89592.0001
29232006.10.31 01:00modify3541.001.88831.89601.9880
29242006.10.31 01:00modify3551.001.89591.89601.9956
29252006.10.31 01:00modify3561.001.90041.89602.0001
29262006.10.31 03:00modify3541.001.88831.89621.9880
29272006.10.31 03:00modify3551.001.89591.89621.9956
29282006.10.31 03:00modify3561.001.90041.89622.0001
29292006.10.31 04:00modify3541.001.88831.89631.9880
29302006.10.31 04:00modify3551.001.89591.89631.9956
29312006.10.31 04:00modify3561.001.90041.89632.0001
29322006.10.31 05:00modify3541.001.88831.89681.9880
29332006.10.31 05:00modify3551.001.89591.89681.9956
29342006.10.31 05:00modify3561.001.90041.89682.0001
29352006.10.31 06:00modify3541.001.88831.89721.9880
29362006.10.31 06:00modify3551.001.89591.89721.9956
29372006.10.31 06:00modify3561.001.90041.89722.0001
29382006.10.31 07:00modify3541.001.88831.89771.9880
29392006.10.31 07:00modify3551.001.89591.89771.9956
29402006.10.31 07:00modify3561.001.90041.89772.0001
29412006.10.31 08:00modify3541.001.88831.89811.9880
29422006.10.31 08:00modify3551.001.89591.89811.9956
29432006.10.31 08:00modify3561.001.90041.89812.0001
29442006.10.31 09:27s/l3541.001.89811.89811.9880985.4029707.40
29452006.10.31 09:27s/l3551.001.89811.89811.9956222.7029930.10
29462006.10.31 09:27s/l3561.001.89811.89812.0001-230.0029700.10
29472006.11.01 05:00buy3571.001.90741.90182.0071
29482006.11.01 06:00modify3571.001.90741.90202.0071
29492006.11.01 07:04modify3571.001.90741.90242.0071
29502006.11.01 08:00modify3571.001.90741.90272.0071
29512006.11.01 09:00modify3571.001.90741.90512.0071
29522006.11.01 10:00modify3571.001.90741.90542.0071
29532006.11.02 08:55s/l3571.001.90541.90542.0071-191.9029508.20
29542006.11.03 09:55sell3581.001.90871.91121.8090
29552006.11.03 10:00modify3581.001.90871.91011.8090
29562006.11.03 10:30s/l3581.001.91011.91011.8090-140.0029368.20
29572006.11.06 00:10sell3591.001.90141.90871.8017
29582006.11.06 03:00modify3591.001.90141.90861.8017
29592006.11.06 04:00modify3591.001.90141.90811.8017
29602006.11.06 05:00modify3591.001.90141.90771.8017
29612006.11.06 06:00modify3591.001.90141.90741.8017
29622006.11.06 07:00modify3591.001.90141.90381.8017
29632006.11.06 08:00modify3591.001.90141.90331.8017
29642006.11.06 09:00modify3591.001.90141.90251.8017
29652006.11.06 11:00modify3591.001.90141.90221.8017
29662006.11.06 12:00modify3591.001.90141.90031.8017
29672006.11.06 23:00sell3601.001.89741.90031.7977
29682006.11.07 02:25s/l3591.001.90031.90031.8017106.8029475.00
29692006.11.07 02:25s/l3601.001.90031.90031.7977-293.2029181.80
29702006.11.10 21:05buy3611.001.91091.90782.0106
29712006.11.13 02:00modify3611.001.91091.90892.0106
29722006.11.13 03:00modify3611.001.91091.90922.0106
29732006.11.13 04:00modify3611.001.91091.90952.0106
29742006.11.13 10:36s/l3611.001.90951.90952.0106-137.2929044.51
29752006.11.14 01:00sell3621.001.90471.90841.8050
29762006.11.14 02:00modify3621.001.90471.90831.8050
29772006.11.14 04:00modify3621.001.90471.90821.8050
29782006.11.14 05:00modify3621.001.90471.90801.8050
29792006.11.14 06:00modify3621.001.90471.90761.8050
29802006.11.14 07:00modify3621.001.90471.90701.8050
29812006.11.14 08:00modify3621.001.90471.90641.8050
29822006.11.14 09:00modify3621.001.90471.90611.8050
29832006.11.14 13:00modify3621.001.90471.90601.8050
29842006.11.14 14:00modify3621.001.90471.90561.8050
29852006.11.15 01:05modify3621.001.90471.90541.8050
29862006.11.15 02:00modify3621.001.90471.90391.8050
29872006.11.15 03:00modify3621.001.90471.90321.8050
29882006.11.15 04:00modify3621.001.90471.90291.8050
29892006.11.15 05:00modify3621.001.90471.90271.8050
29902006.11.15 06:00modify3621.001.90471.90101.8050
29912006.11.15 07:00modify3621.001.90471.89981.8050
29922006.11.15 08:00modify3621.001.90471.89821.8050
29932006.11.15 09:00modify3621.001.90471.89781.8050
29942006.11.15 13:00modify3621.001.90471.89491.8050
29952006.11.15 14:00modify3621.001.90471.89471.8050
29962006.11.15 16:00modify3621.001.90471.89431.8050
29972006.11.15 20:10sell3631.001.89041.89431.7907
29982006.11.16 02:00modify3621.001.90471.89341.8050
29992006.11.16 02:00modify3631.001.89041.89341.7907
30002006.11.16 03:00modify3621.001.90471.89171.8050
30012006.11.16 03:00modify3631.001.89041.89171.7907
30022006.11.16 04:05modify3621.001.90471.89141.8050
30032006.11.16 04:05modify3631.001.89041.89141.7907
30042006.11.16 05:00modify3621.001.90471.89121.8050
30052006.11.16 05:00modify3631.001.89041.89121.7907
30062006.11.16 06:00modify3621.001.90471.89081.8050
30072006.11.16 06:00modify3631.001.89041.89081.7907
30082006.11.16 14:30s/l3621.001.89081.89081.80501377.2030421.71
30092006.11.16 14:30s/l3631.001.89081.89081.7907-49.5930372.12
30102006.11.21 06:00buy3641.001.89661.89421.9963
30112006.11.21 08:00modify3641.001.89661.89431.9963
30122006.11.21 09:00modify3641.001.89661.89451.9963
30132006.11.22 04:00modify3641.001.89661.89561.9963
30142006.11.22 05:00modify3641.001.89661.89631.9963
30152006.11.22 06:00modify3641.001.89661.89661.9963
30162006.11.22 07:00modify3641.001.89661.89741.9963
30172006.11.22 08:00modify3641.001.89661.89761.9963
30182006.11.22 09:00modify3641.001.89661.89781.9963
30192006.11.22 10:00modify3641.001.89661.89861.9963
30202006.11.22 11:00modify3641.001.89661.89991.9963
30212006.11.22 14:00modify3641.001.89661.90071.9963
30222006.11.22 15:00modify3641.001.89661.90211.9963
30232006.11.22 16:00modify3641.001.89661.90481.9963
30242006.11.22 18:00modify3641.001.89661.90691.9963
30252006.11.23 00:00modify3641.001.89661.90711.9963
30262006.11.23 01:00modify3641.001.89661.90781.9963
30272006.11.23 02:00modify3641.001.89661.90871.9963
30282006.11.23 03:00modify3641.001.89661.90901.9963
30292006.11.23 03:35buy3651.001.91371.90902.0134
30302006.11.23 04:00modify3641.001.89661.90951.9963
30312006.11.23 04:00modify3651.001.91371.90952.0134
30322006.11.23 05:00modify3641.001.89661.90981.9963
30332006.11.23 05:00modify3651.001.91371.90982.0134
30342006.11.23 06:00modify3641.001.89661.91101.9963
30352006.11.23 06:00modify3651.001.91371.91102.0134
30362006.11.23 07:00modify3641.001.89661.91131.9963
30372006.11.23 07:00modify3651.001.91371.91132.0134
30382006.11.23 08:00modify3641.001.89661.91241.9963
30392006.11.23 08:00modify3651.001.91371.91242.0134
30402006.11.23 12:00modify3641.001.89661.91261.9963
30412006.11.23 12:00modify3651.001.91371.91262.0134
30422006.11.24 10:00modify3641.001.89661.91351.9963
30432006.11.24 10:00modify3651.001.91371.91352.0134
30442006.11.24 11:00modify3641.001.89661.92461.9963
30452006.11.24 11:00modify3651.001.91371.92462.0134
30462006.11.27 02:00modify3641.001.89661.93011.9963
30472006.11.27 02:00modify3651.001.91371.93012.0134
30482006.11.27 03:00modify3641.001.89661.93081.9963
30492006.11.27 03:00modify3651.001.91371.93082.0134
30502006.11.27 04:00modify3641.001.89661.93121.9963
30512006.11.27 04:00modify3651.001.91371.93122.0134
30522006.11.27 05:00modify3641.001.89661.93141.9963
30532006.11.27 05:00modify3651.001.91371.93142.0134
30542006.11.27 06:00modify3641.001.89661.93191.9963
30552006.11.27 06:00modify3651.001.91371.93192.0134
30562006.11.27 07:00modify3641.001.89661.93201.9963
30572006.11.27 07:00modify3651.001.91371.93202.0134
30582006.11.27 09:58s/l3641.001.93201.93201.99633556.2033928.32
30592006.11.27 09:58s/l3651.001.93201.93202.01341835.3935763.71
30602006.11.29 06:35buy3661.001.95151.94382.0512
30612006.11.29 07:00modify3661.001.95151.94472.0512
30622006.11.29 08:00modify3661.001.95151.94552.0512
30632006.11.29 09:00modify3661.001.95151.94592.0512
30642006.11.29 11:00modify3661.001.95151.94622.0512
30652006.11.29 19:23s/l3661.001.94621.94622.0512-529.9935233.72
30662006.12.01 00:35buy3671.001.96501.95672.0647
30672006.12.01 01:00modify3671.001.96501.95702.0647
30682006.12.01 02:00modify3671.001.96501.95782.0647
30692006.12.01 03:00modify3671.001.96501.95862.0647
30702006.12.01 04:00modify3671.001.96501.95912.0647
30712006.12.01 06:04modify3671.001.96501.95952.0647
30722006.12.01 07:00modify3671.001.96501.96052.0647
30732006.12.01 08:00modify3671.001.96501.96282.0647
30742006.12.01 09:00modify3671.001.96501.96652.0647
30752006.12.01 10:35s/l3671.001.96651.96652.0647150.0035383.72
30762006.12.04 03:55buy3681.001.97861.97132.0783
30772006.12.04 04:00modify3681.001.97861.97182.0783
30782006.12.04 05:00modify3681.001.97861.97232.0783
30792006.12.04 06:05modify3681.001.97861.97242.0783
30802006.12.04 08:00modify3681.001.97861.97252.0783
30812006.12.04 09:00modify3681.001.97861.97532.0783
30822006.12.04 09:08s/l3681.001.97531.97532.0783-330.0035053.72
30832006.12.07 06:00sell3691.001.96761.96991.8679
30842006.12.07 08:09s/l3691.001.96991.96991.8679-230.0034823.72
30852006.12.11 08:45sell3701.001.95311.96271.8534
30862006.12.11 09:00modify3701.001.95311.96171.8534
30872006.12.11 10:00modify3701.001.95311.95891.8534
30882006.12.11 12:00modify3701.001.95311.95871.8534
30892006.12.11 15:00modify3701.001.95311.95861.8534
30902006.12.11 17:00modify3701.001.95311.95831.8534
30912006.12.11 18:15s/l3701.001.95831.95831.8534-520.0034303.72
30922006.12.12 09:05buy3711.001.95821.95512.0579
30932006.12.12 10:00modify3711.001.95821.95522.0579
30942006.12.12 12:00modify3711.001.95821.95562.0579
30952006.12.12 17:00modify3711.001.95821.95582.0579
30962006.12.12 22:00modify3711.001.95821.95602.0579
30972006.12.13 00:00modify3711.001.95821.95682.0579
30982006.12.13 01:00modify3711.001.95821.95732.0579
30992006.12.13 02:00modify3711.001.95821.95882.0579
31002006.12.13 03:00modify3711.001.95821.96002.0579
31012006.12.13 04:09modify3711.001.95821.96012.0579
31022006.12.13 05:00modify3711.001.95821.96042.0579
31032006.12.13 06:00modify3711.001.95821.96192.0579
31042006.12.13 07:00modify3711.001.95821.96372.0579
31052006.12.13 07:40buy3721.001.96961.96372.0693
31062006.12.13 08:00modify3711.001.95821.96402.0579
31072006.12.13 08:00modify3721.001.96961.96402.0693
31082006.12.13 09:00modify3711.001.95821.96422.0579
31092006.12.13 09:00modify3721.001.96961.96422.0693
31102006.12.13 12:00modify3711.001.95821.96502.0579
31112006.12.13 12:00modify3721.001.96961.96502.0693
31122006.12.13 13:00modify3711.001.95821.96542.0579
31132006.12.13 13:00modify3721.001.96961.96542.0693
31142006.12.13 14:00modify3711.001.95821.96562.0579
31152006.12.13 14:00modify3721.001.96961.96562.0693
31162006.12.13 14:33s/l3711.001.96561.96562.0579742.7035046.42
31172006.12.13 14:33s/l3721.001.96561.96562.0693-400.0034646.42
31182006.12.14 12:15buy3731.001.96561.96422.0653
31192006.12.14 12:32s/l3731.001.96421.96422.0653-140.0034506.42
31202006.12.18 02:50sell3741.001.95421.96541.8545
31212006.12.18 03:00modify3741.001.95421.96471.8545
31222006.12.18 04:00modify3741.001.95421.96411.8545
31232006.12.18 05:00modify3741.001.95421.96401.8545
31242006.12.18 06:00modify3741.001.95421.96371.8545
31252006.12.18 07:00modify3741.001.95421.96091.8545
31262006.12.18 08:00modify3741.001.95421.95911.8545
31272006.12.18 09:00modify3741.001.95421.95741.8545
31282006.12.18 11:00modify3741.001.95421.95691.8545
31292006.12.18 17:00modify3741.001.95421.95571.8545
31302006.12.18 18:00modify3741.001.95421.95431.8545
31312006.12.19 00:00modify3741.001.95421.95401.8545
31322006.12.19 01:00modify3741.001.95421.95391.8545
31332006.12.19 02:00modify3741.001.95421.95311.8545
31342006.12.19 02:10sell3751.001.94961.95311.8499
31352006.12.19 03:09modify3741.001.95421.95191.8545
31362006.12.19 03:09modify3751.001.94961.95191.8499
31372006.12.19 04:14modify3741.001.95421.95141.8545
31382006.12.19 04:14modify3751.001.94961.95141.8499
31392006.12.19 05:00modify3741.001.95421.95111.8545
31402006.12.19 05:00modify3751.001.94961.95111.8499
31412006.12.19 06:00modify3741.001.95421.95051.8545
31422006.12.19 06:00modify3751.001.94961.95051.8499
31432006.12.19 07:33modify3741.001.95421.94931.8545
31442006.12.19 07:33modify3751.001.94961.94931.8499
31452006.12.19 07:36s/l3741.001.94931.94931.8545486.8034993.22
31462006.12.19 07:36s/l3751.001.94931.94931.849930.0035023.22
31472006.12.20 09:00buy3761.001.96951.96682.0692
31482006.12.20 16:37s/l3761.001.96681.96682.0692-270.0034753.22
31492006.12.27 02:55sell3771.001.95571.95881.8560
31502006.12.27 03:37s/l3771.001.95881.95881.8560-310.0034443.22
31512006.12.27 23:30sell3781.001.95931.96191.8596
31522006.12.28 06:00modify3781.001.95931.96161.8596
31532006.12.28 07:00modify3781.001.95931.96111.8596
31542006.12.28 08:00modify3781.001.95931.96051.8596
31552006.12.28 12:05s/l3781.001.96051.96051.8596-129.6034313.62
31562006.12.29 01:35buy3791.001.96121.95962.0609
31572006.12.29 10:00modify3791.001.96121.96062.0609
31582006.12.29 10:01s/l3791.001.96061.96062.0609-59.9934253.63
31592007.01.03 00:50buy3801.001.97271.96512.0724
31602007.01.03 01:00modify3801.001.97271.96622.0724
31612007.01.03 02:00modify3801.001.97271.96662.0724
31622007.01.03 03:00modify3801.001.97271.96752.0724
31632007.01.03 04:00modify3801.001.97271.96782.0724
31642007.01.03 05:00modify3801.001.97271.96872.0724
31652007.01.03 06:00modify3801.001.97271.96992.0724
31662007.01.03 08:10buy3811.001.97131.96992.0710
31672007.01.03 10:33s/l3801.001.96991.96992.0724-280.0133973.62
31682007.01.03 10:33s/l3811.001.96991.96992.0710-140.0133833.61
31692007.01.04 00:50sell3821.001.95161.96281.8519
31702007.01.04 02:00modify3821.001.95161.96271.8519
31712007.01.04 03:00modify3821.001.95161.96081.8519
31722007.01.04 04:00modify3821.001.95161.95991.8519
31732007.01.04 05:00modify3821.001.95161.95971.8519
31742007.01.04 06:00modify3821.001.95161.95861.8519
31752007.01.04 07:00modify3821.001.95161.95781.8519
31762007.01.04 08:00modify3821.001.95161.95621.8519
31772007.01.04 09:00modify3821.001.95161.95581.8519
31782007.01.04 10:00modify3821.001.95161.95561.8519
31792007.01.04 11:00modify3821.001.95161.95021.8519
31802007.01.04 12:00modify3821.001.95161.94991.8519
31812007.01.05 01:00modify3821.001.95161.94941.8519
31822007.01.05 02:00modify3821.001.95161.94881.8519
31832007.01.05 04:00modify3821.001.95161.94871.8519
31842007.01.05 05:00modify3821.001.95161.94751.8519
31852007.01.05 06:00modify3821.001.95161.94581.8519
31862007.01.05 07:00modify3821.001.95161.94411.8519
31872007.01.05 08:00modify3821.001.95161.94331.8519
31882007.01.05 08:54s/l3821.001.94331.94331.8519826.8034660.41
31892007.01.08 06:35sell3831.001.93051.93821.8308
31902007.01.08 07:00modify3831.001.93051.93511.8308
31912007.01.08 08:00modify3831.001.93051.93471.8308
31922007.01.08 09:00modify3831.001.93051.93391.8308
31932007.01.08 09:32s/l3831.001.93391.93391.8308-340.0034320.41
31942007.01.09 15:05buy3841.001.94081.93812.0405
31952007.01.10 00:00modify3841.001.94081.93832.0405
31962007.01.10 01:04s/l3841.001.93831.93832.0405-247.3034073.11
31972007.01.16 01:15buy3851.001.96321.95892.0629
31982007.01.16 02:00modify3851.001.96321.95932.0629
31992007.01.16 03:00modify3851.001.96321.95952.0629
32002007.01.16 06:00modify3851.001.96321.95972.0629
32012007.01.16 07:00modify3851.001.96321.96032.0629
32022007.01.16 08:00modify3851.001.96321.96092.0629
32032007.01.16 10:00modify3851.001.96321.96282.0629
32042007.01.16 12:00modify3851.001.96321.96292.0629
32052007.01.16 15:52s/l3851.001.96291.96292.0629-30.0034043.11
32062007.01.23 19:30buy3861.001.98371.98202.0834
32072007.01.23 19:41s/l3861.001.98201.98202.0834-170.0033873.11
32082007.01.26 08:25sell3871.001.96671.97201.8670
32092007.01.26 09:00modify3871.001.96671.97141.8670
32102007.01.26 11:00modify3871.001.96671.97111.8670
32112007.01.26 12:00modify3871.001.96671.97031.8670
32122007.01.26 13:00modify3871.001.96671.96971.8670
32132007.01.26 14:00modify3871.001.96671.96841.8670
32142007.01.26 16:00modify3871.001.96671.96751.8670
32152007.01.29 00:55sell3881.001.96131.96751.8616
32162007.01.29 02:00modify3871.001.96671.96691.8670
32172007.01.29 02:00modify3881.001.96131.96691.8616
32182007.01.29 04:00modify3871.001.96671.96651.8670
32192007.01.29 04:00modify3881.001.96131.96651.8616
32202007.01.29 05:00modify3871.001.96671.96601.8670
32212007.01.29 05:00modify3881.001.96131.96601.8616
32222007.01.29 06:00modify3871.001.96671.96581.8670
32232007.01.29 06:00modify3881.001.96131.96581.8616
32242007.01.29 07:00modify3871.001.96671.96481.8670
32252007.01.29 07:00modify3881.001.96131.96481.8616
32262007.01.29 08:00modify3871.001.96671.96331.8670
32272007.01.29 08:00modify3881.001.96131.96331.8616
32282007.01.29 09:00modify3871.001.96671.96271.8670
32292007.01.29 09:00modify3881.001.96131.96271.8616
32302007.01.30 02:00modify3871.001.96671.96261.8670
32312007.01.30 02:00modify3881.001.96131.96261.8616
32322007.01.30 02:48s/l3871.001.96261.96261.8670403.6034276.71
32332007.01.30 02:48s/l3881.001.96261.96261.8616-133.2034143.51
32342007.01.30 15:00buy3891.001.96281.96202.0625
32352007.01.30 15:33s/l3891.001.96201.96202.0625-80.0034063.51
32362007.02.01 04:00buy3901.001.96311.95312.0628
32372007.02.01 06:04modify3901.001.96311.95432.0628
32382007.02.01 07:00modify3901.001.96311.95552.0628
32392007.02.01 08:00modify3901.001.96311.95732.0628
32402007.02.01 09:00modify3901.001.96311.95872.0628
32412007.02.01 12:00modify3901.001.96311.95922.0628
32422007.02.01 14:00modify3901.001.96311.96052.0628
32432007.02.01 16:00modify3901.001.96311.96132.0628
32442007.02.01 17:00modify3901.001.96311.96252.0628
32452007.02.01 18:00modify3901.001.96311.96392.0628
32462007.02.02 03:04modify3901.001.96311.96432.0628
32472007.02.02 04:00modify3901.001.96311.96462.0628
32482007.02.02 05:00modify3901.001.96311.96512.0628
32492007.02.02 06:00modify3901.001.96311.96562.0628
32502007.02.02 07:00modify3901.001.96311.96642.0628
32512007.02.02 08:19s/l3901.001.96641.96642.0628332.7034396.21
32522007.02.06 01:30sell3911.001.96101.96371.8613
32532007.02.06 02:00modify3911.001.96101.96341.8613
32542007.02.06 03:00modify3911.001.96101.96291.8613
32552007.02.06 04:00modify3911.001.96101.96241.8613
32562007.02.06 05:00modify3911.001.96101.96191.8613
32572007.02.06 06:10modify3911.001.96101.96101.8613
32582007.02.06 08:00modify3911.001.96101.96071.8613
32592007.02.06 08:05s/l3911.001.96071.96071.861330.0034426.21
32602007.02.07 02:10buy3921.001.96871.96442.0684
32612007.02.07 03:00modify3921.001.96871.96472.0684
32622007.02.07 04:00modify3921.001.96871.96532.0684
32632007.02.07 06:00modify3921.001.96871.96612.0684
32642007.02.07 07:00modify3921.001.96871.96662.0684
32652007.02.07 08:00modify3921.001.96871.96682.0684
32662007.02.08 03:00modify3921.001.96871.96692.0684
32672007.02.08 08:00modify3921.001.96871.96742.0684
32682007.02.08 08:30buy3931.001.96941.96742.0691
32692007.02.08 08:33s/l3921.001.96741.96742.0684-121.9034304.31
32702007.02.08 08:33s/l3931.001.96741.96742.0691-200.0034104.31
32712007.02.09 00:30sell3941.001.95901.96611.8593
32722007.02.09 01:00modify3941.001.95901.96511.8593
32732007.02.09 02:00modify3941.001.95901.96471.8593
32742007.02.09 03:00modify3941.001.95901.96451.8593
32752007.02.09 04:00modify3941.001.95901.96381.8593
32762007.02.09 05:00modify3941.001.95901.96161.8593
32772007.02.09 06:00modify3941.001.95901.96081.8593
32782007.02.09 07:00modify3941.001.95901.96031.8593
32792007.02.09 08:00modify3941.001.95901.95941.8593
32802007.02.09 10:00modify3941.001.95901.95651.8593
32812007.02.09 11:00modify3941.001.95901.95641.8593
32822007.02.09 12:00modify3941.001.95901.95471.8593
32832007.02.09 17:40sell3951.001.95051.95471.8508
32842007.02.12 04:00modify3941.001.95901.95451.8593
32852007.02.12 04:00modify3951.001.95051.95451.8508
32862007.02.12 07:00modify3941.001.95901.95421.8593
32872007.02.12 07:00modify3951.001.95051.95421.8508
32882007.02.12 07:00s/l3941.001.95421.95421.8593476.8034581.11
32892007.02.12 07:00s/l3951.001.95421.95421.8508-373.2034207.91
32902007.02.13 03:15sell3961.001.94821.95121.8485
32912007.02.13 04:00modify3961.001.94821.95111.8485
32922007.02.13 05:00modify3961.001.94821.95061.8485
32932007.02.13 06:00modify3961.001.94821.94991.8485
32942007.02.13 06:12s/l3961.001.94991.94991.8485-170.0034037.91
32952007.02.19 18:30sell3971.001.95241.95331.8527
32962007.02.19 18:52s/l3971.001.95331.95331.8527-90.0033947.91
32972007.02.23 01:25buy3981.001.95631.95082.0560
32982007.02.23 02:00modify3981.001.95631.95162.0560
32992007.02.23 03:00modify3981.001.95631.95182.0560
33002007.02.23 04:00modify3981.001.95631.95222.0560
33012007.02.23 05:00modify3981.001.95631.95242.0560
33022007.02.23 06:00modify3981.001.95631.95262.0560
33032007.02.23 07:00modify3981.001.95631.95282.0560
33042007.02.23 08:00modify3981.001.95631.95352.0560
33052007.02.23 09:00modify3981.001.95631.95472.0560
33062007.02.23 10:32s/l3981.001.95471.95472.0560-160.0033787.91