Strategy Tester Report
Pilofe test bestsatl4hchand1h

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.24 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.24)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosNewsTime=1970.01.01 00:00; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=15; JMA_Phase=100;
Barras em teste197571Ticks modelados4257506Qualidade do modelamento89.95%
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total30151.04Lucro Bruto74814.58Perda Bruta-44663.54
Fator de lucro1.68Compensação esperada126.15
diminuição absoluta671.21Perda máxima3847.82 (15.60%)Relative drawdown16.18% (3030.52)
Total de negociações239Posições de Venda (ganhos %)115 (35.65%)Posições de Compras (ganhos %)124 (33.87%)
Negociações com Lucro (% do total)83 (34.73%)Negociações com perdas (% do total)156 (65.27%)
MaiorNegociações com lucro3533.50Negociações com perda-640.00
MédiaNegociações com lucro901.38Negociações com perda-286.30
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)5 (3286.70)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)13 (-3640.53)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)4335.40 (3)perdas consecutivas (contagem de perdas)-3640.53 (13)
Médiaganhos consecutivos1perdas consecutivas3
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12004.07.05 09:45buy11.001.83131.82621.8665
22004.07.05 10:00modify11.001.83131.82661.8665
32004.07.05 11:00modify11.001.83131.82691.8665
42004.07.05 12:00modify11.001.83131.82711.8665
52004.07.05 13:00modify11.001.83131.82731.8665
62004.07.05 14:00modify11.001.83131.82741.8665
72004.07.05 15:00modify11.001.83131.82801.8665
82004.07.05 16:00modify11.001.83131.82811.8665
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.8665-320.009680.00
102004.07.07 02:35buy21.001.83941.83231.8746
112004.07.07 06:00modify21.001.83941.83291.8746
122004.07.07 07:00modify21.001.83941.83381.8746
132004.07.07 08:00modify21.001.83941.83481.8746
142004.07.07 09:00modify21.001.83941.83571.8746
152004.07.07 10:00modify21.001.83941.83751.8746
162004.07.07 11:00modify21.001.83941.83761.8746
172004.07.07 12:00modify21.001.83941.83811.8746
182004.07.07 13:00modify21.001.83941.84071.8746
192004.07.07 18:00modify21.001.83941.84221.8746
202004.07.07 19:00modify21.001.83941.84381.8746
212004.07.07 21:00modify21.001.83941.84401.8746
222004.07.07 23:00modify21.001.83941.84501.8746
232004.07.08 00:00modify21.001.83941.84551.8746
242004.07.08 02:00modify21.001.83941.84601.8746
252004.07.08 03:00modify21.001.83941.84741.8746
262004.07.08 04:00modify21.001.83941.84751.8746
272004.07.08 04:45buy31.001.85321.84751.8884
282004.07.08 05:00modify21.001.83941.84771.8746
292004.07.08 05:00modify31.001.85321.84771.8884
302004.07.08 06:00modify21.001.83941.84801.8746
312004.07.08 06:00modify31.001.85321.84801.8884
322004.07.08 07:00modify21.001.83941.84871.8746
332004.07.08 07:00modify31.001.85321.84871.8884
342004.07.08 08:00modify21.001.83941.84941.8746
352004.07.08 08:00modify31.001.85321.84941.8884
362004.07.08 09:00modify21.001.83941.85011.8746
372004.07.08 09:00modify31.001.85321.85011.8884
382004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.87461078.1010758.10
392004.07.08 09:14s/l31.001.85011.85011.8884-310.0010448.10
402004.07.13 23:45sell41.001.85781.86271.8226
412004.07.14 06:00modify41.001.85781.86261.8226
422004.07.14 07:00modify41.001.85781.86231.8226
432004.07.14 08:00modify41.001.85781.86171.8226
442004.07.14 14:30s/l41.001.86171.86171.8226-393.2010054.90
452004.07.19 09:05buy51.001.87291.86811.9081
462004.07.19 10:00modify51.001.87291.86831.9081
472004.07.19 11:00modify51.001.87291.86851.9081
482004.07.19 11:49s/l51.001.86851.86851.9081-440.009614.90
492004.07.21 09:35sell61.001.85331.85831.8181
502004.07.21 12:00modify61.001.85331.85791.8181
512004.07.21 13:00modify61.001.85331.85341.8181
522004.07.21 14:00modify61.001.85331.85241.8181
532004.07.21 16:00modify61.001.85331.85131.8181
542004.07.21 18:00modify61.001.85331.85061.8181
552004.07.21 19:00modify61.001.85331.84881.8181
562004.07.21 23:30sell71.001.84201.84881.8068
572004.07.22 03:00modify61.001.85331.84711.8181
582004.07.22 03:00modify71.001.84201.84711.8068
592004.07.22 04:00modify61.001.85331.84671.8181
602004.07.22 04:00modify71.001.84201.84671.8068
612004.07.22 05:00modify61.001.85331.84641.8181
622004.07.22 05:00modify71.001.84201.84641.8068
632004.07.22 06:00modify61.001.85331.84531.8181
642004.07.22 06:00modify71.001.84201.84531.8068
652004.07.22 07:00modify61.001.85331.84441.8181
662004.07.22 07:00modify71.001.84201.84441.8068
672004.07.22 08:00modify61.001.85331.84271.8181
682004.07.22 08:00modify71.001.84201.84271.8068
692004.07.22 09:00modify61.001.85331.84201.8181
702004.07.22 09:00modify71.001.84201.84201.8068
712004.07.22 11:26s/l61.001.84201.84201.81811120.4010735.30
722004.07.22 11:26s/l71.001.84201.84201.8068-9.6010725.70
732004.07.28 02:35sell81.001.82331.83371.7881
742004.07.28 03:00modify81.001.82331.83311.7881
752004.07.28 04:00modify81.001.82331.83281.7881
762004.07.28 06:00modify81.001.82331.83231.7881
772004.07.28 07:00modify81.001.82331.83151.7881
782004.07.28 08:00modify81.001.82331.82841.7881
792004.07.28 09:00modify81.001.82331.82741.7881
802004.07.28 10:00modify81.001.82331.82731.7881
812004.07.28 12:00modify81.001.82331.82541.7881
822004.07.28 13:00modify81.001.82331.82441.7881
832004.07.28 14:00modify81.001.82331.82421.7881
842004.07.28 18:17s/l81.001.82421.82421.7881-90.0010635.70
852004.08.02 23:55buy91.001.82531.82121.8605
862004.08.03 01:00modify91.001.82531.82241.8605
872004.08.03 02:00modify91.001.82531.82301.8605
882004.08.03 03:00modify91.001.82531.82321.8605
892004.08.03 08:02s/l91.001.82321.82321.8605-207.3010428.40
902004.08.09 09:35buy101.001.84161.83761.8768
912004.08.09 10:00modify101.001.84161.83781.8768
922004.08.09 16:30s/l101.001.83781.83781.8768-380.0010048.40
932004.08.11 09:00sell111.001.82941.83401.7942
942004.08.11 10:00modify111.001.82941.83371.7942
952004.08.11 12:00modify111.001.82941.83241.7942
962004.08.11 13:00modify111.001.82941.83211.7942
972004.08.11 19:31s/l111.001.83211.83211.7942-270.019778.39
982004.08.16 07:25buy121.001.84161.83581.8768
992004.08.16 08:00modify121.001.84161.83791.8768
1002004.08.16 09:00modify121.001.84161.83911.8768
1012004.08.16 09:16s/l121.001.83911.83911.8768-250.009528.39
1022004.08.18 05:45sell131.001.82891.83791.7937
1032004.08.18 06:00modify131.001.82891.83551.7937
1042004.08.18 07:00modify131.001.82891.83471.7937
1052004.08.18 08:00modify131.001.82891.83321.7937
1062004.08.18 09:00modify131.001.82891.83261.7937
1072004.08.18 11:00modify131.001.82891.83161.7937
1082004.08.18 12:00modify131.001.82891.83111.7937
1092004.08.18 16:00modify131.001.82891.82971.7937
1102004.08.19 02:00modify131.001.82891.82961.7937
1112004.08.19 06:00modify131.001.82891.82831.7937
1122004.08.19 06:50sell141.001.82401.82831.7888
1132004.08.19 07:00modify131.001.82891.82781.7937
1142004.08.19 07:00modify141.001.82401.82781.7888
1152004.08.19 08:00modify131.001.82891.82741.7937
1162004.08.19 08:00modify141.001.82401.82741.7888
1172004.08.19 11:32s/l131.001.82741.82741.7937140.409668.79
1182004.08.19 11:32s/l141.001.82741.82741.7888-340.009328.79
1192004.08.23 16:00sell151.001.81801.82271.7828
1202004.08.23 22:00modify151.001.81801.82031.7828
1212004.08.23 23:00modify151.001.81801.81881.7828
1222004.08.24 00:00modify151.001.81801.81861.7828
1232004.08.24 01:00modify151.001.81801.81831.7828
1242004.08.24 02:00modify151.001.81801.81791.7828
1252004.08.24 03:00modify151.001.81801.81761.7828
1262004.08.24 04:00modify151.001.81801.81741.7828
1272004.08.24 05:00modify151.001.81801.81691.7828
1282004.08.24 06:00modify151.001.81801.81601.7828
1292004.08.24 07:00modify151.001.81801.81341.7828
1302004.08.24 09:00modify151.001.81801.81291.7828
1312004.08.24 12:00modify151.001.81801.81221.7828
1322004.08.24 13:00modify151.001.81801.81201.7828
1332004.08.24 16:00modify151.001.81801.80701.7828
1342004.08.24 17:00modify151.001.81801.80691.7828
1352004.08.24 19:00modify151.001.81801.80541.7828
1362004.08.24 20:00modify151.001.81801.80401.7828
1372004.08.24 21:00modify151.001.81801.80301.7828
1382004.08.24 22:00modify151.001.81801.80271.7828
1392004.08.25 00:00modify151.001.81801.80221.7828
1402004.08.25 01:00modify151.001.81801.80211.7828
1412004.08.25 02:00modify151.001.81801.80181.7828
1422004.08.25 03:00modify151.001.81801.80171.7828
1432004.08.25 03:40sell161.001.79351.80171.7583
1442004.08.25 06:00modify151.001.81801.79881.7828
1452004.08.25 06:00modify161.001.79351.79881.7583
1462004.08.25 08:00modify151.001.81801.79821.7828
1472004.08.25 08:00modify161.001.79351.79821.7583
1482004.08.25 09:00modify151.001.81801.79731.7828
1492004.08.25 09:00modify161.001.79351.79731.7583
1502004.08.25 09:39s/l151.001.79731.79731.78282063.6011392.39
1512004.08.25 09:39s/l161.001.79731.79731.7583-379.9911012.40
1522004.09.03 06:05sell171.001.79141.79591.7562
1532004.09.03 07:00modify171.001.79141.79531.7562
1542004.09.03 08:00modify171.001.79141.79411.7562
1552004.09.03 11:00modify171.001.79141.79321.7562
1562004.09.03 16:00modify171.001.79141.79031.7562
1572004.09.03 21:00modify171.001.79141.78981.7562
1582004.09.06 00:05modify171.001.79141.78961.7562
1592004.09.06 02:00modify171.001.79141.78941.7562
1602004.09.06 03:00modify171.001.79141.78911.7562
1612004.09.06 04:00modify171.001.79141.78871.7562
1622004.09.06 05:00modify171.001.79141.78821.7562
1632004.09.06 06:05modify171.001.79141.78751.7562
1642004.09.06 07:00modify171.001.79141.78351.7562
1652004.09.06 08:00modify171.001.79141.78281.7562
1662004.09.06 08:55sell181.001.77761.78281.7424
1672004.09.06 09:00modify171.001.79141.78081.7562
1682004.09.06 09:00modify181.001.77761.78081.7424
1692004.09.06 12:59s/l171.001.78081.78081.75621056.8112069.21
1702004.09.06 12:59s/l181.001.78081.78081.7424-320.0011749.21
1712004.09.09 07:25buy191.001.78561.77891.8208
1722004.09.09 08:00modify191.001.78561.78211.8208
1732004.09.09 09:00modify191.001.78561.78401.8208
1742004.09.09 10:34s/l191.001.78401.78401.8208-160.0011589.21
1752004.09.16 03:00sell201.001.77781.78591.7426
1762004.09.16 04:00modify201.001.77781.78491.7426
1772004.09.16 05:00modify201.001.77781.78481.7426
1782004.09.16 06:00modify201.001.77781.78401.7426
1792004.09.16 07:00modify201.001.77781.78251.7426
1802004.09.16 08:00modify201.001.77781.78151.7426
1812004.09.16 09:00modify201.001.77781.78101.7426
1822004.09.16 10:30s/l201.001.78101.78101.7426-320.0011269.21
1832004.09.27 09:35buy211.001.80481.79991.8400
1842004.09.27 10:00modify211.001.80481.80071.8400
1852004.09.27 11:00modify211.001.80481.80081.8400
1862004.09.27 13:00modify211.001.80481.80091.8400
1872004.09.27 21:00modify211.001.80481.80101.8400
1882004.09.28 01:00modify211.001.80481.80171.8400
1892004.09.28 02:00modify211.001.80481.80351.8400
1902004.09.28 03:00modify211.001.80481.80421.8400
1912004.09.28 04:00modify211.001.80481.80431.8400
1922004.09.28 05:00modify211.001.80481.80471.8400
1932004.09.28 06:00modify211.001.80481.80501.8400
1942004.09.28 06:45buy221.001.80921.80501.8444
1952004.09.28 07:00modify211.001.80481.80561.8400
1962004.09.28 07:00modify221.001.80921.80561.8444
1972004.09.28 09:00modify211.001.80481.80571.8400
1982004.09.28 09:00modify221.001.80921.80571.8444
1992004.09.28 11:00modify211.001.80481.80591.8400
2002004.09.28 11:00modify221.001.80921.80591.8444
2012004.09.28 13:00modify211.001.80481.80661.8400
2022004.09.28 13:00modify221.001.80921.80661.8444
2032004.09.28 14:00modify211.001.80481.80691.8400
2042004.09.28 14:00modify221.001.80921.80691.8444
2052004.09.28 15:00modify211.001.80481.80701.8400
2062004.09.28 15:00modify221.001.80921.80701.8444
2072004.09.28 16:00modify211.001.80481.80751.8400
2082004.09.28 16:00modify221.001.80921.80751.8444
2092004.09.28 17:00modify211.001.80481.80781.8400
2102004.09.28 17:00modify221.001.80921.80781.8444
2112004.09.29 05:00modify211.001.80481.80811.8400
2122004.09.29 05:00modify221.001.80921.80811.8444
2132004.09.29 06:00modify211.001.80481.80841.8400
2142004.09.29 06:00modify221.001.80921.80841.8444
2152004.09.29 07:00modify211.001.80481.80891.8400
2162004.09.29 07:00modify221.001.80921.80891.8444
2172004.09.29 08:00modify211.001.80481.81011.8400
2182004.09.29 08:00modify221.001.80921.81011.8444
2192004.09.29 08:18s/l211.001.81011.81011.8400535.4011804.61
2202004.09.29 08:18s/l221.001.81011.81011.844492.7011897.31
2212004.09.30 00:30sell231.001.80071.80751.7655
2222004.09.30 02:00modify231.001.80071.80671.7655
2232004.09.30 03:00modify231.001.80071.80631.7655
2242004.09.30 04:00modify231.001.80071.80561.7655
2252004.09.30 05:00modify231.001.80071.80541.7655
2262004.09.30 06:00modify231.001.80071.80451.7655
2272004.09.30 07:00modify231.001.80071.80351.7655
2282004.09.30 08:00modify231.001.80071.80291.7655
2292004.09.30 09:00modify231.001.80071.80231.7655
2302004.09.30 13:34s/l231.001.80231.80231.7655-159.9911737.32
2312004.10.01 04:05buy241.001.81001.80281.8452
2322004.10.01 05:05modify241.001.81001.80491.8452
2332004.10.01 06:00modify241.001.81001.80551.8452
2342004.10.01 07:00modify241.001.81001.80601.8452
2352004.10.01 08:00modify241.001.81001.80701.8452
2362004.10.01 09:00modify241.001.81001.80741.8452
2372004.10.01 10:03s/l241.001.80741.80741.8452-260.0011477.32
2382004.10.01 20:10sell251.001.79841.80261.7632
2392004.10.04 04:00modify251.001.79841.80221.7632
2402004.10.04 05:00modify251.001.79841.80091.7632
2412004.10.04 06:00modify251.001.79841.80041.7632
2422004.10.04 07:00modify251.001.79841.79981.7632
2432004.10.04 08:00modify251.001.79841.79881.7632
2442004.10.04 09:00modify251.001.79841.79861.7632
2452004.10.04 10:00modify251.001.79841.79831.7632
2462004.10.04 14:00modify251.001.79841.79741.7632
2472004.10.04 15:00modify251.001.79841.79611.7632
2482004.10.04 16:00modify251.001.79841.79531.7632
2492004.10.04 17:00modify251.001.79841.79481.7632
2502004.10.04 18:00modify251.001.79841.79321.7632
2512004.10.04 19:00modify251.001.79841.79191.7632
2522004.10.05 00:00modify251.001.79841.79161.7632
2532004.10.05 01:00modify251.001.79841.79101.7632
2542004.10.05 02:00modify251.001.79841.79061.7632
2552004.10.05 02:35sell261.001.78521.79061.7500
2562004.10.05 03:00modify251.001.79841.79041.7632
2572004.10.05 03:00modify261.001.78521.79041.7500
2582004.10.05 04:00modify251.001.79841.78941.7632
2592004.10.05 04:00modify261.001.78521.78941.7500
2602004.10.05 05:00modify251.001.79841.78851.7632
2612004.10.05 05:00modify261.001.78521.78851.7500
2622004.10.05 06:00modify251.001.79841.78771.7632
2632004.10.05 06:00modify261.001.78521.78771.7500
2642004.10.05 07:00modify251.001.79841.78741.7632
2652004.10.05 07:00modify261.001.78521.78741.7500
2662004.10.05 08:00modify251.001.79841.78711.7632
2672004.10.05 08:00modify261.001.78521.78711.7500
2682004.10.05 08:10s/l251.001.78711.78711.76321123.6012600.92
2692004.10.05 08:10s/l261.001.78711.78711.7500-190.0012410.92
2702004.10.18 07:30buy271.001.80321.79901.8384
2712004.10.18 08:00modify271.001.80321.79991.8384
2722004.10.18 09:00modify271.001.80321.80061.8384
2732004.10.18 13:31s/l271.001.80061.80061.8384-260.0012150.92
2742004.10.20 02:00buy281.001.80281.79551.8380
2752004.10.20 03:00modify281.001.80281.79701.8380
2762004.10.20 04:00modify281.001.80281.79751.8380
2772004.10.20 05:00modify281.001.80281.79761.8380
2782004.10.20 06:00modify281.001.80281.79841.8380
2792004.10.20 07:00modify281.001.80281.79891.8380
2802004.10.20 08:00modify281.001.80281.79961.8380
2812004.10.20 11:00modify281.001.80281.80171.8380
2822004.10.20 12:00modify281.001.80281.80291.8380
2832004.10.20 18:00modify281.001.80281.80311.8380
2842004.10.20 19:00modify281.001.80281.80681.8380
2852004.10.21 01:00modify281.001.80281.80791.8380
2862004.10.21 01:05buy291.001.81571.80791.8509
2872004.10.21 02:00modify281.001.80281.80861.8380
2882004.10.21 02:00modify291.001.81571.80861.8509
2892004.10.21 03:00modify281.001.80281.80871.8380
2902004.10.21 03:00modify291.001.81571.80871.8509
2912004.10.21 05:00modify281.001.80281.80911.8380
2922004.10.21 05:00modify291.001.81571.80911.8509
2932004.10.21 06:00modify281.001.80281.80971.8380
2942004.10.21 06:00modify291.001.81571.80971.8509
2952004.10.21 07:00modify281.001.80281.80991.8380
2962004.10.21 07:00modify291.001.81571.80991.8509
2972004.10.21 08:00modify281.001.80281.81051.8380
2982004.10.21 08:00modify291.001.81571.81051.8509
2992004.10.21 09:00modify281.001.80281.81201.8380
3002004.10.21 09:00modify291.001.81571.81201.8509
3012004.10.21 10:00modify281.001.80281.81211.8380
3022004.10.21 10:00modify291.001.81571.81211.8509
3032004.10.21 11:00modify281.001.80281.81481.8380
3042004.10.21 11:00modify291.001.81571.81481.8509
3052004.10.21 12:00modify281.001.80281.81971.8380
3062004.10.21 12:00modify291.001.81571.81971.8509
3072004.10.22 00:35buy301.001.82691.81971.8621
3082004.10.22 02:00modify281.001.80281.82081.8380
3092004.10.22 02:00modify291.001.81571.82081.8509
3102004.10.22 02:00modify301.001.82691.82081.8621
3112004.10.22 03:00modify281.001.80281.82111.8380
3122004.10.22 03:00modify291.001.81571.82111.8509
3132004.10.22 03:00modify301.001.82691.82111.8621
3142004.10.22 04:00modify281.001.80281.82151.8380
3152004.10.22 04:00modify291.001.81571.82151.8509
3162004.10.22 04:00modify301.001.82691.82151.8621
3172004.10.22 05:00modify281.001.80281.82181.8380
3182004.10.22 05:00modify291.001.81571.82181.8509
3192004.10.22 05:00modify301.001.82691.82181.8621
3202004.10.22 06:00modify281.001.80281.82241.8380
3212004.10.22 06:00modify291.001.81571.82241.8509
3222004.10.22 06:00modify301.001.82691.82241.8621
3232004.10.22 07:00modify281.001.80281.82301.8380
3242004.10.22 07:00modify291.001.81571.82301.8509
3252004.10.22 07:00modify301.001.82691.82301.8621
3262004.10.22 08:00modify281.001.80281.82361.8380
3272004.10.22 08:00modify291.001.81571.82361.8509
3282004.10.22 08:00modify301.001.82691.82361.8621
3292004.10.22 09:00modify281.001.80281.82411.8380
3302004.10.22 09:00modify291.001.81571.82411.8509
3312004.10.22 09:00modify301.001.82691.82411.8621
3322004.10.22 10:00modify281.001.80281.82471.8380
3332004.10.22 10:00modify291.001.81571.82471.8509
3342004.10.22 10:00modify301.001.82691.82471.8621
3352004.10.22 10:32s/l281.001.82471.82471.83802200.8014351.72
3362004.10.22 10:32s/l291.001.82471.82471.8509902.7015254.42
3372004.10.22 10:32s/l301.001.82471.82471.8621-220.0015034.42
3382004.10.26 02:10buy311.001.83991.83531.8751
3392004.10.26 03:00modify311.001.83991.83601.8751
3402004.10.26 04:00modify311.001.83991.83611.8751
3412004.10.26 07:00modify311.001.83991.83641.8751
3422004.10.26 08:00modify311.001.83991.83691.8751
3432004.10.26 09:00modify311.001.83991.83701.8751
3442004.10.26 10:20s/l311.001.83701.83701.8751-290.0014744.42
3452004.10.27 07:00sell321.001.83611.84181.8009
3462004.10.27 08:00modify321.001.83611.84101.8009
3472004.10.27 09:00modify321.001.83611.84001.8009
3482004.10.27 10:00modify321.001.83611.83981.8009
3492004.10.27 13:09s/l321.001.83981.83981.8009-370.0014374.42
3502004.10.28 04:55sell331.001.83161.83861.7964
3512004.10.28 05:00modify331.001.83161.83811.7964
3522004.10.28 06:00modify331.001.83161.83751.7964
3532004.10.28 07:00modify331.001.83161.83681.7964
3542004.10.28 08:00modify331.001.83161.83591.7964
3552004.10.28 09:00modify331.001.83161.83431.7964
3562004.10.28 09:07s/l331.001.83431.83431.7964-269.9914104.43
3572004.11.11 01:40sell341.001.84761.85551.8124
3582004.11.11 06:00modify341.001.84761.85491.8124
3592004.11.11 07:00modify341.001.84761.85271.8124
3602004.11.11 08:00modify341.001.84761.85071.8124
3612004.11.11 12:00modify341.001.84761.85061.8124
3622004.11.11 13:00modify341.001.84761.84951.8124
3632004.11.11 14:00modify341.001.84761.84651.8124
3642004.11.11 15:00modify341.001.84761.84641.8124
3652004.11.12 02:26s/l341.001.84641.84641.8124116.8014221.23
3662004.11.15 09:25buy351.001.85441.85031.8896
3672004.11.15 10:00modify351.001.85441.85141.8896
3682004.11.15 11:50s/l351.001.85141.85141.8896-300.0013921.23
3692004.11.17 01:35buy361.001.85191.84661.8871
3702004.11.17 04:00modify361.001.85191.84691.8871
3712004.11.17 05:00modify361.001.85191.84741.8871
3722004.11.17 06:00modify361.001.85191.84811.8871
3732004.11.17 07:00modify361.001.85191.84941.8871
3742004.11.17 09:00modify361.001.85191.84971.8871
3752004.11.17 10:00modify361.001.85191.85001.8871
3762004.11.17 11:00modify361.001.85191.85181.8871
3772004.11.17 13:00modify361.001.85191.85451.8871
3782004.11.17 16:42s/l361.001.85451.85451.8871259.9914181.22
3792004.11.19 06:05sell371.001.85191.85661.8167
3802004.11.19 07:00modify371.001.85191.85621.8167
3812004.11.19 08:00modify371.001.85191.85571.8167
3822004.11.19 09:58s/l371.001.85571.85571.8167-380.0013801.22
3832004.11.23 21:00buy381.001.86801.85891.9032
3842004.11.24 01:00modify381.001.86801.85951.9032
3852004.11.24 02:00modify381.001.86801.86021.9032
3862004.11.24 03:00modify381.001.86801.86241.9032
3872004.11.24 04:00modify381.001.86801.86311.9032
3882004.11.24 05:00modify381.001.86801.86371.9032
3892004.11.24 06:00modify381.001.86801.86461.9032
3902004.11.24 07:00modify381.001.86801.86491.9032
3912004.11.24 08:00modify381.001.86801.86521.9032
3922004.11.24 11:00modify381.001.86801.86581.9032
3932004.11.24 12:00modify381.001.86801.86851.9032
3942004.11.24 13:00modify381.001.86801.87081.9032
3952004.11.24 14:00modify381.001.86801.87171.9032
3962004.11.25 01:00modify381.001.86801.87241.9032
3972004.11.25 02:00modify381.001.86801.87301.9032
3982004.11.25 03:00modify381.001.86801.87411.9032
3992004.11.25 04:05modify381.001.86801.87441.9032
4002004.11.25 05:00modify381.001.86801.87491.9032
4012004.11.25 06:00modify381.001.86801.87531.9032
4022004.11.25 07:00modify381.001.86801.87591.9032
4032004.11.25 08:00modify381.001.86801.87611.9032
4042004.11.25 09:00modify381.001.86801.87701.9032
4052004.11.25 10:00modify381.001.86801.87721.9032
4062004.11.25 11:00modify381.001.86801.87941.9032
4072004.11.25 14:00modify381.001.86801.88091.9032
4082004.11.26 00:00modify381.001.86801.88361.9032
4092004.11.26 01:00modify381.001.86801.88371.9032
4102004.11.26 02:00modify381.001.86801.88391.9032
4112004.11.26 04:00modify381.001.86801.88471.9032
4122004.11.26 05:00modify381.001.86801.88511.9032
4132004.11.26 06:00modify381.001.86801.88551.9032
4142004.11.26 07:00modify381.001.86801.88781.9032
4152004.11.26 07:28t/p381.001.90321.88781.90323533.5017334.72
4162004.12.08 18:55sell391.001.93341.93891.8982
4172004.12.08 23:31s/l391.001.93891.93891.8982-550.0016784.72
4182004.12.09 19:45sell401.001.92551.93321.8903
4192004.12.10 02:00modify401.001.92551.93191.8903
4202004.12.10 07:00modify401.001.92551.93051.8903
4212004.12.10 08:00modify401.001.92551.92901.8903
4222004.12.10 09:00modify401.001.92551.92821.8903
4232004.12.10 11:00modify401.001.92551.92591.8903
4242004.12.10 12:00modify401.001.92551.92191.8903
4252004.12.10 13:00modify401.001.92551.91991.8903
4262004.12.10 16:35sell411.001.91441.91991.8792
4272004.12.13 03:00modify401.001.92551.91881.8903
4282004.12.13 03:00modify411.001.91441.91881.8792
4292004.12.13 04:03s/l401.001.91881.91881.8903663.6017448.32
4302004.12.13 04:03s/l411.001.91881.91881.8792-443.2017005.12
4312004.12.14 01:30buy421.001.92211.91421.9573
4322004.12.14 02:00modify421.001.92211.91481.9573
4332004.12.14 03:00modify421.001.92211.91541.9573
4342004.12.14 04:00modify421.001.92211.91611.9573
4352004.12.14 05:00modify421.001.92211.91651.9573
4362004.12.14 06:00modify421.001.92211.91711.9573
4372004.12.14 07:00modify421.001.92211.91771.9573
4382004.12.14 08:00modify421.001.92211.91881.9573
4392004.12.14 09:00modify421.001.92211.91911.9573
4402004.12.15 02:55buy431.001.92501.91911.9602
4412004.12.15 03:52s/l421.001.91911.91911.9573-297.3016707.82
4422004.12.15 03:52s/l431.001.91911.91911.9602-590.0016117.82
4432004.12.16 01:40buy441.001.94151.93381.9767
4442004.12.16 02:00modify441.001.94151.93421.9767
4452004.12.16 03:00modify441.001.94151.93551.9767
4462004.12.16 04:00modify441.001.94151.93571.9767
4472004.12.16 05:00modify441.001.94151.93611.9767
4482004.12.16 06:00modify441.001.94151.93671.9767
4492004.12.16 07:00modify441.001.94151.93731.9767
4502004.12.16 08:00modify441.001.94151.93751.9767
4512004.12.16 09:00modify441.001.94151.93761.9767
4522004.12.16 13:00modify441.001.94151.93771.9767
4532004.12.16 14:00modify441.001.94151.94001.9767
4542004.12.16 15:00modify441.001.94151.94271.9767
4552004.12.16 15:19s/l441.001.94271.94271.9767120.0016237.82
4562004.12.22 01:05sell451.001.92901.93721.8938
4572004.12.22 02:00modify451.001.92901.93621.8938
4582004.12.22 03:00modify451.001.92901.93571.8938
4592004.12.22 06:00modify451.001.92901.93511.8938
4602004.12.22 07:00modify451.001.92901.93411.8938
4612004.12.22 08:00modify451.001.92901.93321.8938
4622004.12.22 13:00modify451.001.92901.93171.8938
4632004.12.22 14:00modify451.001.92901.92491.8938
4642004.12.22 15:00modify451.001.92901.92351.8938
4652004.12.22 19:50sell461.001.91691.92351.8817
4662004.12.23 04:00modify451.001.92901.92331.8938
4672004.12.23 04:00modify461.001.91691.92331.8817
4682004.12.23 05:00modify451.001.92901.92241.8938
4692004.12.23 05:00modify461.001.91691.92241.8817
4702004.12.23 09:31s/l451.001.92241.92241.8938650.4016888.22
4712004.12.23 09:31s/l461.001.92241.92241.8817-559.6016328.62
4722004.12.28 01:25buy471.001.93231.92571.9675
4732004.12.28 07:00modify471.001.93231.92621.9675
4742004.12.28 08:00modify471.001.93231.92921.9675
4752004.12.28 09:00modify471.001.93231.93021.9675
4762004.12.28 12:00modify471.001.93231.93051.9675
4772004.12.28 13:00modify471.001.93231.93081.9675
4782004.12.28 14:00modify471.001.93231.93181.9675
4792004.12.28 15:00modify471.001.93231.93381.9675
4802004.12.28 16:00s/l471.001.93381.93381.9675150.0016478.62
4812004.12.29 22:30sell481.001.91851.92641.8833
4822004.12.29 23:00modify481.001.91851.92621.8833
4832004.12.30 01:00modify481.001.91851.92501.8833
4842004.12.30 02:00modify481.001.91851.92441.8833
4852004.12.30 04:00modify481.001.91851.92301.8833
4862004.12.30 05:00modify481.001.91851.92291.8833
4872004.12.30 06:13modify481.001.91851.92191.8833
4882004.12.30 07:00modify481.001.91851.92081.8833
4892004.12.30 07:25s/l481.001.92081.92081.8833-239.6116239.01
4902005.01.04 03:10sell491.001.90611.91521.8709
4912005.01.04 06:00modify491.001.90611.91451.8709
4922005.01.04 07:05modify491.001.90611.91311.8709
4932005.01.04 08:00modify491.001.90611.91171.8709
4942005.01.04 10:00modify491.001.90611.91161.8709
4952005.01.04 11:00modify491.001.90611.91131.8709
4962005.01.04 12:00modify491.001.90611.90641.8709
4972005.01.04 13:00modify491.001.90611.90541.8709
4982005.01.04 18:00modify491.001.90611.89941.8709
4992005.01.04 19:00modify491.001.90611.89721.8709
5002005.01.04 22:00modify491.001.90611.89671.8709
5012005.01.04 23:00modify491.001.90611.89611.8709
5022005.01.05 00:00modify491.001.90611.89591.8709
5032005.01.05 01:00modify491.001.90611.89531.8709
5042005.01.05 02:00modify491.001.90611.89331.8709
5052005.01.05 03:00modify491.001.90611.89291.8709
5062005.01.05 04:00modify491.001.90611.89261.8709
5072005.01.05 05:00modify491.001.90611.89231.8709
5082005.01.05 06:00modify491.001.90611.89171.8709
5092005.01.05 07:00modify491.001.90611.89111.8709
5102005.01.05 08:00modify491.001.90611.88871.8709
5112005.01.05 09:00modify491.001.90611.88861.8709
5122005.01.05 12:00modify491.001.90611.88681.8709
5132005.01.05 13:00modify491.001.90611.88511.8709
5142005.01.05 16:07s/l491.001.88511.88511.87092096.8018335.81
5152005.01.13 01:35buy501.001.89001.88021.9252
5162005.01.13 02:00modify501.001.89001.88091.9252
5172005.01.13 03:00modify501.001.89001.88141.9252
5182005.01.13 04:00modify501.001.89001.88221.9252
5192005.01.13 05:00modify501.001.89001.88291.9252
5202005.01.13 06:00modify501.001.89001.88591.9252
5212005.01.13 07:00modify501.001.89001.88671.9252
5222005.01.13 08:00modify501.001.89001.88811.9252
5232005.01.13 10:28s/l501.001.88811.88811.9252-189.9918145.82
5242005.01.17 01:30sell511.001.87091.88011.8357
5252005.01.17 02:00modify511.001.87091.88001.8357
5262005.01.17 03:00modify511.001.87091.87851.8357
5272005.01.17 07:00modify511.001.87091.87801.8357
5282005.01.17 08:00modify511.001.87091.87681.8357
5292005.01.17 09:00modify511.001.87091.87511.8357
5302005.01.17 11:00modify511.001.87091.87441.8357
5312005.01.17 15:00modify511.001.87091.87051.8357
5322005.01.17 16:00modify511.001.87091.87041.8357
5332005.01.17 17:00modify511.001.87091.86921.8357
5342005.01.17 18:00modify511.001.87091.86851.8357
5352005.01.18 01:00modify511.001.87091.86811.8357
5362005.01.18 02:00modify511.001.87091.86621.8357
5372005.01.18 05:00modify511.001.87091.86501.8357
5382005.01.18 11:19s/l511.001.86501.86501.8357586.8018732.62
5392005.01.19 17:20buy521.001.87471.86831.9099
5402005.01.19 20:00s/l521.001.86831.86831.9099-640.0018092.62
5412005.01.24 03:00buy531.001.87551.86701.9107
5422005.01.24 05:00modify531.001.87551.86771.9107
5432005.01.24 07:00modify531.001.87551.86881.9107
5442005.01.24 08:00modify531.001.87551.86921.9107
5452005.01.24 09:00modify531.001.87551.86961.9107
5462005.01.24 10:00modify531.001.87551.87121.9107
5472005.01.24 11:00modify531.001.87551.87401.9107
5482005.01.24 12:00modify531.001.87551.87411.9107
5492005.01.25 13:31s/l531.001.87411.87411.9107-137.3017955.32
5502005.01.26 01:30sell541.001.86621.87541.8310
5512005.01.26 02:00modify541.001.86621.87521.8310
5522005.01.26 03:04modify541.001.86621.87511.8310
5532005.01.26 04:00modify541.001.86621.87471.8310
5542005.01.26 05:00modify541.001.86621.87351.8310
5552005.01.26 06:00modify541.001.86621.87321.8310
5562005.01.26 07:00modify541.001.86621.87291.8310
5572005.01.26 08:00modify541.001.86621.87071.8310
5582005.01.26 09:00modify541.001.86621.87061.8310
5592005.01.26 10:00modify541.001.86621.87031.8310
5602005.01.26 10:19s/l541.001.87031.87031.8310-410.0017545.32
5612005.01.28 03:00buy551.001.88731.88121.9225
5622005.01.28 05:00modify551.001.88731.88151.9225
5632005.01.28 06:00modify551.001.88731.88211.9225
5642005.01.28 08:00modify551.001.88731.88301.9225
5652005.01.28 09:00modify551.001.88731.88341.9225
5662005.01.28 12:20s/l551.001.88341.88341.9225-390.0017155.32
5672005.02.07 07:40sell561.001.87501.88221.8398
5682005.02.07 08:00modify561.001.87501.88171.8398
5692005.02.07 09:00modify561.001.87501.88121.8398
5702005.02.07 11:00modify561.001.87501.88041.8398
5712005.02.07 12:00modify561.001.87501.87731.8398
5722005.02.07 13:00modify561.001.87501.87721.8398
5732005.02.07 17:00modify561.001.87501.87641.8398
5742005.02.07 18:00modify561.001.87501.87551.8398
5752005.02.07 19:00modify561.001.87501.87191.8398
5762005.02.07 20:00modify561.001.87501.86811.8398
5772005.02.08 00:00modify561.001.87501.86771.8398
5782005.02.08 02:00modify561.001.87501.86751.8398
5792005.02.08 03:00modify561.001.87501.86741.8398
5802005.02.08 04:00modify561.001.87501.86701.8398
5812005.02.08 06:00modify561.001.87501.86631.8398
5822005.02.08 07:00modify561.001.87501.86581.8398
5832005.02.08 08:00modify561.001.87501.86541.8398
5842005.02.08 09:00modify561.001.87501.86411.8398
5852005.02.08 10:00modify561.001.87501.86291.8398
5862005.02.08 11:00modify561.001.87501.86261.8398
5872005.02.08 13:00modify561.001.87501.86121.8398
5882005.02.09 03:00modify561.001.87501.86011.8398
5892005.02.09 04:00modify561.001.87501.85921.8398
5902005.02.09 06:56s/l561.001.85921.85921.83981573.6018728.92
5912005.02.11 00:15buy571.001.86841.85971.9036
5922005.02.11 02:05modify571.001.86841.85991.9036
5932005.02.11 03:00modify571.001.86841.86011.9036
5942005.02.11 04:00modify571.001.86841.86051.9036
5952005.02.11 05:00modify571.001.86841.86101.9036
5962005.02.11 06:00modify571.001.86841.86291.9036
5972005.02.11 07:00modify571.001.86841.86591.9036
5982005.02.11 08:00modify571.001.86841.86721.9036
5992005.02.11 09:00modify571.001.86841.86741.9036
6002005.02.11 11:00modify571.001.86841.86761.9036
6012005.02.11 11:13s/l571.001.86761.86761.9036-80.0018648.92
6022005.02.15 00:35buy581.001.88691.87921.9221
6032005.02.15 01:00modify581.001.88691.87981.9221
6042005.02.15 02:00modify581.001.88691.88121.9221
6052005.02.15 03:00modify581.001.88691.88151.9221
6062005.02.15 04:00modify581.001.88691.88221.9221
6072005.02.15 05:00modify581.001.88691.88241.9221
6082005.02.15 06:00modify581.001.88691.88321.9221
6092005.02.15 07:00modify581.001.88691.88371.9221
6102005.02.15 08:00modify581.001.88691.88391.9221
6112005.02.15 09:00modify581.001.88691.88451.9221
6122005.02.15 16:00modify581.001.88691.88481.9221
6132005.02.15 16:12s/l581.001.88481.88481.9221-210.0018438.92
6142005.02.23 02:20buy591.001.90681.90271.9420
6152005.02.24 08:00modify591.001.90681.90281.9420
6162005.02.24 10:00modify591.001.90681.90301.9420
6172005.02.24 10:15s/l591.001.90301.90301.9420-371.9018067.02
6182005.02.28 09:05buy601.001.91991.91421.9551
6192005.02.28 11:00modify601.001.91991.91501.9551
6202005.02.28 17:00modify601.001.91991.91601.9551
6212005.02.28 22:30buy611.001.92201.91601.9572
6222005.03.01 01:00modify601.001.91991.91651.9551
6232005.03.01 01:00modify611.001.92201.91651.9572
6242005.03.01 02:00modify601.001.91991.91671.9551
6252005.03.01 02:00modify611.001.92201.91671.9572
6262005.03.01 04:00modify601.001.91991.91711.9551
6272005.03.01 04:00modify611.001.92201.91711.9572
6282005.03.01 04:04s/l601.001.91711.91711.9551-277.3017789.72
6292005.03.01 04:04s/l611.001.91711.91711.9572-487.3017302.42
6302005.03.02 21:00sell621.001.91301.91851.8778
6312005.03.03 01:00modify621.001.91301.91721.8778
6322005.03.03 02:00modify621.001.91301.91631.8778
6332005.03.03 03:25modify621.001.91301.91591.8778
6342005.03.03 07:00modify621.001.91301.91551.8778
6352005.03.03 08:00modify621.001.91301.91471.8778
6362005.03.04 03:00modify621.001.91301.91451.8778
6372005.03.04 04:00modify621.001.91301.91441.8778
6382005.03.04 05:00modify621.001.91301.91381.8778
6392005.03.04 06:00modify621.001.91301.91311.8778
6402005.03.04 07:04modify621.001.91301.91261.8778
6412005.03.04 08:00modify621.001.91301.91161.8778
6422005.03.04 09:00modify621.001.91301.91141.8778
6432005.03.04 10:00modify621.001.91301.91131.8778
6442005.03.04 11:00modify621.001.91301.91061.8778
6452005.03.04 14:00modify621.001.91301.91041.8778
6462005.03.04 14:30s/l621.001.91041.91041.8778247.2017549.62
6472005.03.07 03:59buy631.001.92241.91521.9576
6482005.03.07 07:00modify631.001.92241.91601.9576
6492005.03.07 08:00modify631.001.92241.91851.9576
6502005.03.07 09:00modify631.001.92241.92031.9576
6512005.03.07 09:02s/l631.001.92031.92031.9576-209.9917339.63
6522005.03.09 04:25buy641.001.92741.92251.9626
6532005.03.09 05:00modify641.001.92741.92271.9626
6542005.03.09 06:00modify641.001.92741.92291.9626
6552005.03.09 07:00modify641.001.92741.92471.9626
6562005.03.09 08:00modify641.001.92741.92531.9626
6572005.03.09 09:00modify641.001.92741.92621.9626
6582005.03.09 10:43s/l641.001.92621.92621.9626-119.9917219.64
6592005.03.15 03:20sell651.001.91511.92101.8799
6602005.03.15 04:00modify651.001.91511.92091.8799
6612005.03.15 05:00modify651.001.91511.92021.8799
6622005.03.15 06:00modify651.001.91511.91991.8799
6632005.03.15 07:00modify651.001.91511.91921.8799
6642005.03.15 08:00modify651.001.91511.91841.8799
6652005.03.15 09:00modify651.001.91511.91811.8799
6662005.03.15 11:43s/l651.001.91811.91811.8799-300.0016919.64
6672005.03.16 05:40sell661.001.91341.91901.8782
6682005.03.16 06:00modify661.001.91341.91821.8782
6692005.03.16 07:00modify661.001.91341.91581.8782
6702005.03.16 08:00modify661.001.91341.91551.8782
6712005.03.16 08:15s/l661.001.91551.91551.8782-209.9916709.65
6722005.03.17 02:15buy671.001.92461.91761.9598
6732005.03.17 04:00modify671.001.92461.91801.9598
6742005.03.17 05:00modify671.001.92461.91831.9598
6752005.03.17 06:00modify671.001.92461.91991.9598
6762005.03.17 07:00modify671.001.92461.92041.9598
6772005.03.17 08:00modify671.001.92461.92091.9598
6782005.03.17 14:34s/l671.001.92091.92091.9598-370.0016339.65
6792005.03.18 17:40sell681.001.91771.92171.8825
6802005.03.18 20:00close681.001.92061.92171.8825-289.9916049.66
6812005.03.24 04:30sell691.001.87101.88011.8358
6822005.03.24 05:00modify691.001.87101.87951.8358
6832005.03.24 06:00modify691.001.87101.87731.8358
6842005.03.24 07:00modify691.001.87101.87661.8358
6852005.03.24 08:00modify691.001.87101.87601.8358
6862005.03.24 09:00modify691.001.87101.87541.8358
6872005.03.24 10:00modify691.001.87101.87511.8358
6882005.03.25 07:00modify691.001.87101.87431.8358
6892005.03.25 08:00modify691.001.87101.87351.8358
6902005.03.25 09:00modify691.001.87101.87291.8358
6912005.03.25 10:00modify691.001.87101.87281.8358
6922005.03.28 05:00modify691.001.87101.86781.8358
6932005.03.28 06:00modify691.001.87101.86731.8358
6942005.03.28 16:39s/l691.001.86731.86731.8358363.6116413.27
6952005.03.30 21:15buy701.001.87941.87461.9146
6962005.03.31 03:00modify701.001.87941.87481.9146
6972005.03.31 04:00modify701.001.87941.87491.9146
6982005.03.31 06:00modify701.001.87941.87511.9146
6992005.03.31 07:00modify701.001.87941.87571.9146
7002005.03.31 08:00modify701.001.87941.87621.9146
7012005.03.31 08:31s/l701.001.87621.87621.9146-311.9016101.37
7022005.04.04 20:35sell711.001.87591.88011.8407
7032005.04.05 01:05modify711.001.87591.87971.8407
7042005.04.05 02:00modify711.001.87591.87921.8407
7052005.04.05 03:00modify711.001.87591.87831.8407
7062005.04.05 04:31s/l711.001.87831.87831.8407-243.2015858.17
7072005.04.11 03:25buy721.001.88171.87451.9169
7082005.04.11 04:00modify721.001.88171.87471.9169
7092005.04.11 08:00modify721.001.88171.87501.9169
7102005.04.11 09:00modify721.001.88171.87661.9169
7112005.04.11 10:00modify721.001.88171.87861.9169
7122005.04.11 11:00modify721.001.88171.87981.9169
7132005.04.11 12:00modify721.001.88171.88331.9169
7142005.04.11 13:00modify721.001.88171.88341.9169
7152005.04.12 01:00modify721.001.88171.88361.9169
7162005.04.12 02:00modify721.001.88171.88461.9169
7172005.04.12 05:00modify721.001.88171.88481.9169
7182005.04.12 06:00modify721.001.88171.88551.9169
7192005.04.12 07:00modify721.001.88171.88581.9169
7202005.04.12 08:00modify721.001.88171.88651.9169
7212005.04.12 09:00modify721.001.88171.88721.9169
7222005.04.12 10:00modify721.001.88171.88791.9169
7232005.04.12 14:49s/l721.001.88791.88791.9169622.7016480.87
7242005.04.18 03:30buy731.001.88931.88151.9245
7252005.04.18 04:00close731.001.88971.88151.924540.0016520.87
7262005.04.19 01:50buy741.001.90141.89451.9366
7272005.04.19 02:00modify741.001.90141.89571.9366
7282005.04.19 07:00modify741.001.90141.89621.9366
7292005.04.19 08:00modify741.001.90141.89721.9366
7302005.04.19 09:00modify741.001.90141.89761.9366
7312005.04.19 10:00modify741.001.90141.89791.9366
7322005.04.19 11:00modify741.001.90141.90051.9366
7332005.04.19 12:00modify741.001.90141.90071.9366
7342005.04.19 18:00modify741.001.90141.90301.9366
7352005.04.19 19:00modify741.001.90141.90391.9366
7362005.04.19 20:00modify741.001.90141.90411.9366
7372005.04.19 21:00modify741.001.90141.90441.9366
7382005.04.19 23:00modify741.001.90141.90631.9366
7392005.04.20 00:00modify741.001.90141.90641.9366
7402005.04.20 01:00modify741.001.90141.90721.9366
7412005.04.20 02:00modify741.001.90141.90791.9366
7422005.04.20 03:00modify741.001.90141.90931.9366
7432005.04.20 04:00modify741.001.90141.91051.9366
7442005.04.20 05:00modify741.001.90141.91101.9366
7452005.04.20 06:00modify741.001.90141.91161.9366
7462005.04.20 07:00modify741.001.90141.91171.9366
7472005.04.20 08:00modify741.001.90141.91301.9366
7482005.04.20 09:00modify741.001.90141.91331.9366
7492005.04.20 11:21s/l741.001.91331.91331.93661192.7017713.57
7502005.04.22 08:00sell751.001.90871.91431.8735
7512005.04.22 09:00modify751.001.90871.91321.8735
7522005.04.22 10:00s/l751.001.91321.91321.8735-450.0017263.57
7532005.04.26 23:25sell761.001.90571.91181.8705
7542005.04.27 00:00modify761.001.90571.91171.8705
7552005.04.27 01:00modify761.001.90571.91101.8705
7562005.04.27 02:00modify761.001.90571.91051.8705
7572005.04.27 04:00modify761.001.90571.91021.8705
7582005.04.27 05:00modify761.001.90571.90961.8705
7592005.04.27 06:00modify761.001.90571.90901.8705
7602005.04.27 07:00modify761.001.90571.90871.8705
7612005.04.27 08:00modify761.001.90571.90821.8705
7622005.04.27 10:00modify761.001.90571.90631.8705
7632005.04.27 14:42s/l761.001.90631.90631.8705-63.2017200.37
7642005.04.28 22:55buy771.001.90641.90221.9416
7652005.04.29 07:00modify771.001.90641.90241.9416
7662005.04.29 08:00modify771.001.90641.90641.9416
7672005.04.29 10:00modify771.001.90641.90761.9416
7682005.04.29 20:02s/l771.001.90761.90761.9416122.7017323.07
7692005.05.06 00:00buy781.001.90331.89881.9385
7702005.05.06 08:00modify781.001.90331.89891.9385
7712005.05.06 08:37s/l781.001.89891.89891.9385-439.9916883.08
7722005.05.27 01:35sell791.001.82091.82871.7857
7732005.05.27 02:00modify791.001.82091.82791.7857
7742005.05.27 03:00modify791.001.82091.82751.7857
7752005.05.27 04:00modify791.001.82091.82741.7857
7762005.05.27 05:00modify791.001.82091.82661.7857
7772005.05.27 06:00modify791.001.82091.82621.7857
7782005.05.27 07:00modify791.001.82091.82581.7857
7792005.05.27 08:00modify791.001.82091.82531.7857
7802005.05.27 09:00modify791.001.82091.82451.7857
7812005.05.27 09:20s/l791.001.82451.82451.7857-360.0016523.08
7822005.06.02 03:45sell801.001.81211.81991.7769
7832005.06.02 04:00modify801.001.81211.81921.7769
7842005.06.02 05:00modify801.001.81211.81891.7769
7852005.06.02 06:00modify801.001.81211.81831.7769
7862005.06.02 07:00modify801.001.81211.81771.7769
7872005.06.02 08:00modify801.001.81211.81731.7769
7882005.06.02 09:00modify801.001.81211.81691.7769
7892005.06.02 09:14s/l801.001.81691.81691.7769-479.9916043.09
7902005.06.07 03:35buy811.001.82081.81631.8560
7912005.06.07 07:00modify811.001.82081.81681.8560
7922005.06.07 08:00modify811.001.82081.81721.8560
7932005.06.07 09:00modify811.001.82081.81751.8560
7942005.06.07 10:00modify811.001.82081.82121.8560
7952005.06.07 11:00modify811.001.82081.82161.8560
7962005.06.07 12:00modify811.001.82081.82371.8560
7972005.06.07 20:00modify811.001.82081.82431.8560
7982005.06.07 21:00modify811.001.82081.82451.8560
7992005.06.07 22:00modify811.001.82081.82471.8560
8002005.06.07 23:00modify811.001.82081.82491.8560
8012005.06.08 00:00modify811.001.82081.82631.8560
8022005.06.08 01:04modify811.001.82081.82691.8560
8032005.06.08 02:00modify811.001.82081.82741.8560
8042005.06.08 04:00modify811.001.82081.82781.8560
8052005.06.08 05:00modify811.001.82081.82951.8560
8062005.06.08 06:00modify811.001.82081.82981.8560
8072005.06.08 09:00modify811.001.82081.83031.8560
8082005.06.08 18:15buy821.001.83471.83031.8699
8092005.06.08 19:20s/l811.001.83031.83031.8560952.7116995.80
8102005.06.08 19:20s/l821.001.83031.83031.8699-439.9916555.81
8112005.06.10 02:10sell831.001.82171.82661.7865
8122005.06.10 05:00modify831.001.82171.82641.7865
8132005.06.10 06:00modify831.001.82171.82601.7865
8142005.06.10 07:00modify831.001.82171.82571.7865
8152005.06.10 08:00modify831.001.82171.82361.7865
8162005.06.10 10:43s/l831.001.82361.82361.7865-190.0016365.81
8172005.06.13 19:35sell841.001.80601.81191.7708
8182005.06.13 23:00modify841.001.80601.81181.7708
8192005.06.14 00:00modify841.001.80601.81131.7708
8202005.06.14 01:00modify841.001.80601.81101.7708
8212005.06.14 02:00modify841.001.80601.81011.7708
8222005.06.14 03:00modify841.001.80601.81001.7708
8232005.06.14 06:00modify841.001.80601.80991.7708
8242005.06.14 07:00modify841.001.80601.80951.7708
8252005.06.14 09:14s/l841.001.80951.80951.7708-353.2016012.61
8262005.06.16 02:15buy851.001.82001.81191.8552
8272005.06.16 06:00modify851.001.82001.81291.8552
8282005.06.16 07:00modify851.001.82001.81451.8552
8292005.06.16 08:00modify851.001.82001.81521.8552
8302005.06.16 09:00modify851.001.82001.81601.8552
8312005.06.16 10:00modify851.001.82001.81641.8552
8322005.06.16 11:00modify851.001.82001.81661.8552
8332005.06.16 16:00modify851.001.82001.81691.8552
8342005.06.17 06:00modify851.001.82001.81701.8552
8352005.06.17 07:00modify851.001.82001.81941.8552
8362005.06.17 08:06s/l851.001.81941.81941.8552-57.3015955.31
8372005.06.23 04:00sell861.001.82281.82741.7876
8382005.06.23 05:04modify861.001.82281.82661.7876
8392005.06.23 06:00modify861.001.82281.82611.7876
8402005.06.23 07:00modify861.001.82281.82541.7876
8412005.06.23 08:00modify861.001.82281.82441.7876
8422005.06.24 04:05sell871.001.81611.82441.7809
8432005.06.24 05:00modify861.001.82281.82381.7876
8442005.06.24 05:00modify871.001.81611.82381.7809
8452005.06.24 06:00modify861.001.82281.82221.7876
8462005.06.24 06:00modify871.001.81611.82221.7809
8472005.06.24 07:00modify861.001.82281.82201.7876
8482005.06.24 07:00modify871.001.81611.82201.7809
8492005.06.24 08:00modify861.001.82281.82101.7876
8502005.06.24 08:00modify871.001.81611.82101.7809
8512005.06.24 09:00modify861.001.82281.82071.7876
8522005.06.24 09:00modify871.001.81611.82071.7809
8532005.06.24 11:41s/l861.001.82071.82071.7876206.7916162.10
8542005.06.24 11:41s/l871.001.82071.82071.7809-460.0015702.10
8552005.06.29 02:20sell881.001.81731.82301.7821
8562005.06.29 03:00modify881.001.81731.82261.7821
8572005.06.29 04:00modify881.001.81731.82211.7821
8582005.06.29 05:00modify881.001.81731.82171.7821
8592005.06.29 06:05modify881.001.81731.82161.7821
8602005.06.29 07:00modify881.001.81731.82101.7821
8612005.06.29 08:00modify881.001.81731.82041.7821
8622005.06.29 09:00modify881.001.81731.82011.7821
8632005.06.29 11:00modify881.001.81731.81921.7821
8642005.06.29 14:00modify881.001.81731.81731.7821
8652005.06.29 15:00modify881.001.81731.81601.7821
8662005.06.29 16:00modify881.001.81731.81481.7821
8672005.06.29 17:00modify881.001.81731.81231.7821
8682005.06.29 18:00modify881.001.81731.81131.7821
8692005.06.30 02:00modify881.001.81731.81111.7821
8702005.06.30 03:00modify881.001.81731.81051.7821
8712005.06.30 04:00modify881.001.81731.80911.7821
8722005.06.30 05:00modify881.001.81731.80881.7821
8732005.06.30 06:00modify881.001.81731.80841.7821
8742005.06.30 07:00modify881.001.81731.80761.7821
8752005.06.30 07:20s/l881.001.80761.80761.7821960.4016662.50
8762005.07.04 07:35sell891.001.76341.77071.7282
8772005.07.04 09:00modify891.001.76341.76951.7282
8782005.07.04 20:00modify891.001.76341.76931.7282
8792005.07.04 21:05modify891.001.76341.76911.7282
8802005.07.04 22:10modify891.001.76341.76851.7282
8812005.07.04 23:00modify891.001.76341.76821.7282
8822005.07.05 00:00modify891.001.76341.76731.7282
8832005.07.05 01:00modify891.001.76341.76631.7282
8842005.07.05 02:00modify891.001.76341.76561.7282
8852005.07.05 02:05sell901.001.76141.76561.7262
8862005.07.05 03:00modify891.001.76341.76471.7282
8872005.07.05 03:00modify901.001.76141.76471.7262
8882005.07.05 04:00modify891.001.76341.76431.7282
8892005.07.05 04:00modify901.001.76141.76431.7262
8902005.07.05 10:00modify891.001.76341.76051.7282
8912005.07.05 10:00modify901.001.76141.76051.7262
8922005.07.05 10:50s/l891.001.76051.76051.7282286.8016949.30
8932005.07.05 10:50s/l901.001.76051.76051.726290.0017039.30
8942005.07.07 23:10sell911.001.74481.75441.7096
8952005.07.08 02:00modify911.001.74481.75431.7096
8962005.07.08 03:00modify911.001.74481.75121.7096
8972005.07.08 04:00modify911.001.74481.75051.7096
8982005.07.08 05:00modify911.001.74481.74931.7096
8992005.07.08 06:00modify911.001.74481.74911.7096
9002005.07.08 07:00modify911.001.74481.74851.7096
9012005.07.08 08:00modify911.001.74481.74751.7096
9022005.07.08 09:00modify911.001.74481.74711.7096
9032005.07.08 11:00modify911.001.74481.74321.7096
9042005.07.08 14:00modify911.001.74481.74191.7096
9052005.07.08 15:00modify911.001.74481.74141.7096
9062005.07.08 15:23s/l911.001.74141.74141.7096336.8017376.10
9072005.07.12 01:55buy921.001.75531.74751.7905
9082005.07.12 02:00modify921.001.75531.74811.7905
9092005.07.12 04:00modify921.001.75531.74831.7905
9102005.07.12 05:00modify921.001.75531.74991.7905
9112005.07.12 06:00modify921.001.75531.75171.7905
9122005.07.12 07:00modify921.001.75531.75291.7905
9132005.07.12 08:00modify921.001.75531.75651.7905
9142005.07.12 09:00modify921.001.75531.75701.7905
9152005.07.12 11:00modify921.001.75531.75791.7905
9162005.07.12 14:00modify921.001.75531.75961.7905
9172005.07.12 19:00modify921.001.75531.76221.7905
9182005.07.12 21:00modify921.001.75531.76371.7905
9192005.07.12 22:04modify921.001.75531.76471.7905
9202005.07.12 23:00modify921.001.75531.76481.7905
9212005.07.13 00:00modify921.001.75531.76581.7905
9222005.07.13 01:00modify921.001.75531.76711.7905
9232005.07.13 02:00modify921.001.75531.76761.7905
9242005.07.13 02:30buy931.001.77411.76761.8093
9252005.07.13 04:00modify921.001.75531.76831.7905
9262005.07.13 04:00modify931.001.77411.76831.8093
9272005.07.13 05:00modify921.001.75531.76881.7905
9282005.07.13 05:00modify931.001.77411.76881.8093
9292005.07.13 06:00modify921.001.75531.76911.7905
9302005.07.13 06:00modify931.001.77411.76911.8093
9312005.07.13 07:00modify921.001.75531.77001.7905
9322005.07.13 07:00modify931.001.77411.77001.8093
9332005.07.13 08:00modify921.001.75531.77061.7905
9342005.07.13 08:00modify931.001.77411.77061.8093
9352005.07.13 09:00modify921.001.75531.77141.7905
9362005.07.13 09:00modify931.001.77411.77141.8093
9372005.07.13 09:13s/l921.001.77141.77141.79051612.7018988.80
9382005.07.13 09:13s/l931.001.77141.77141.8093-269.9918718.81
9392005.07.15 02:55sell941.001.75801.76571.7228
9402005.07.15 03:00modify941.001.75801.76541.7228
9412005.07.15 04:00modify941.001.75801.76511.7228
9422005.07.15 05:00modify941.001.75801.76491.7228
9432005.07.15 06:00modify941.001.75801.76301.7228
9442005.07.15 08:00modify941.001.75801.76281.7228
9452005.07.15 08:29s/l941.001.76281.76281.7228-480.0018238.81
9462005.07.18 04:50sell951.001.75401.76041.7188
9472005.07.18 05:00modify951.001.75401.76021.7188
9482005.07.18 06:00modify951.001.75401.76001.7188
9492005.07.18 07:05modify951.001.75401.75821.7188
9502005.07.18 08:00modify951.001.75401.75751.7188
9512005.07.18 09:00modify951.001.75401.75691.7188
9522005.07.18 11:00modify951.001.75401.75661.7188
9532005.07.18 12:00modify951.001.75401.75461.7188
9542005.07.18 15:00modify951.001.75401.75451.7188
9552005.07.19 07:00modify951.001.75401.75441.7188
9562005.07.19 08:00modify951.001.75401.75171.7188
9572005.07.19 09:00modify951.001.75401.75021.7188
9582005.07.19 10:00modify951.001.75401.74851.7188
9592005.07.19 11:00modify951.001.75401.74671.7188
9602005.07.20 01:00modify951.001.75401.74641.7188
9612005.07.20 03:00modify951.001.75401.74591.7188
9622005.07.20 04:00modify951.001.75401.74561.7188
9632005.07.20 06:00modify951.001.75401.74541.7188
9642005.07.20 07:00modify951.001.75401.74521.7188
9652005.07.20 08:00modify951.001.75401.74481.7188
9662005.07.20 20:29s/l951.001.74481.74481.7188913.5919152.40
9672005.07.22 02:35buy961.001.75161.74401.7868
9682005.07.22 07:00modify961.001.75161.74441.7868
9692005.07.22 08:00modify961.001.75161.74541.7868
9702005.07.22 09:00modify961.001.75161.74571.7868
9712005.07.22 10:00modify961.001.75161.74671.7868
9722005.07.22 11:00modify961.001.75161.74751.7868
9732005.07.22 12:00modify961.001.75161.74901.7868
9742005.07.22 12:51s/l961.001.74901.74901.7868-260.0018892.40
9752005.07.25 10:35sell971.001.73841.74271.7032
9762005.07.25 11:00modify971.001.73841.74201.7032
9772005.07.25 12:00close971.001.74021.74201.7032-180.0018712.40
9782005.08.01 00:05buy981.001.75601.75021.7912
9792005.08.01 07:00modify981.001.75601.75181.7912
9802005.08.01 08:00modify981.001.75601.75251.7912
9812005.08.01 09:00modify981.001.75601.75361.7912
9822005.08.01 10:00modify981.001.75601.75451.7912
9832005.08.01 11:00modify981.001.75601.75521.7912
9842005.08.01 12:00modify981.001.75601.75751.7912
9852005.08.01 13:00modify981.001.75601.75771.7912
9862005.08.01 14:00modify981.001.75601.75841.7912
9872005.08.01 17:00modify981.001.75601.75921.7912
9882005.08.01 18:00modify981.001.75601.76051.7912
9892005.08.01 20:00modify981.001.75601.76191.7912
9902005.08.01 21:00modify981.001.75601.76251.7912
9912005.08.01 21:55buy991.001.76861.76251.8038
9922005.08.02 00:00modify981.001.75601.76281.7912
9932005.08.02 00:00modify991.001.76861.76281.8038
9942005.08.02 01:00modify981.001.75601.76331.7912
9952005.08.02 01:00modify991.001.76861.76331.8038
9962005.08.02 02:00modify981.001.75601.76421.7912
9972005.08.02 02:00modify991.001.76861.76421.8038
9982005.08.02 04:00modify981.001.75601.76451.7912
9992005.08.02 04:00modify991.001.76861.76451.8038
10002005.08.02 07:00modify981.001.75601.76461.7912
10012005.08.02 07:00modify991.001.76861.76461.8038
10022005.08.02 08:00modify981.001.75601.76511.7912
10032005.08.02 08:00modify991.001.76861.76511.8038
10042005.08.03 01:00modify981.001.75601.76601.7912
10052005.08.03 01:00modify991.001.76861.76601.8038
10062005.08.03 02:00modify981.001.75601.76661.7912
10072005.08.03 02:00modify991.001.76861.76661.8038
10082005.08.03 03:00modify981.001.75601.76701.7912
10092005.08.03 03:00modify991.001.76861.76701.8038
10102005.08.03 03:24s/l981.001.76701.76701.79121105.4019817.80
10112005.08.03 03:24s/l991.001.76701.76701.8038-154.6119663.19
10122005.08.05 22:10sell1001.001.77941.78361.7442
10132005.08.08 06:00modify1001.001.77941.78351.7442
10142005.08.08 07:00modify1001.001.77941.78171.7442
10152005.08.08 08:00modify1001.001.77941.78081.7442
10162005.08.08 09:05sell1011.001.77631.78081.7411
10172005.08.08 10:30s/l1001.001.78081.78081.7442-143.2019519.99
10182005.08.08 10:30s/l1011.001.78081.78081.7411-450.0019069.99
10192005.08.08 18:45buy1021.001.78571.77911.8209
10202005.08.08 21:00modify1021.001.78571.77951.8209
10212005.08.08 22:00modify1021.001.78571.77981.8209
10222005.08.09 00:00modify1021.001.78571.78001.8209
10232005.08.09 01:00modify1021.001.78571.78101.8209
10242005.08.09 02:05modify1021.001.78571.78331.8209
10252005.08.09 04:00modify1021.001.78571.78341.8209
10262005.08.09 05:00modify1021.001.78571.78361.8209
10272005.08.09 09:00modify1021.001.78571.78411.8209
10282005.08.09 10:11s/l1021.001.78411.78411.8209-157.3018912.69
10292005.08.15 02:45buy1031.001.81341.80891.8486
10302005.08.15 08:00modify1031.001.81341.80911.8486
10312005.08.15 12:46s/l1031.001.80911.80911.8486-430.0018482.69
10322005.08.31 02:40sell1041.001.78681.79171.7516
10332005.08.31 03:00modify1041.001.78681.79111.7516
10342005.08.31 05:00modify1041.001.78681.79101.7516
10352005.08.31 06:00modify1041.001.78681.79061.7516
10362005.08.31 07:00modify1041.001.78681.79031.7516
10372005.08.31 08:00modify1041.001.78681.79001.7516
10382005.08.31 09:00modify1041.001.78681.78941.7516
10392005.08.31 14:40s/l1041.001.78941.78941.7516-260.0118222.68
10402005.09.01 04:40buy1051.001.80191.79211.8371
10412005.09.01 05:00modify1051.001.80191.79271.8371
10422005.09.01 06:10modify1051.001.80191.79401.8371
10432005.09.01 07:00modify1051.001.80191.79521.8371
10442005.09.01 08:00modify1051.001.80191.79761.8371
10452005.09.01 09:00modify1051.001.80191.79851.8371
10462005.09.01 10:00modify1051.001.80191.79931.8371
10472005.09.01 12:00modify1051.001.80191.80091.8371
10482005.09.01 14:00modify1051.001.80191.80371.8371
10492005.09.01 16:00modify1051.001.80191.80661.8371
10502005.09.01 18:00modify1051.001.80191.81571.8371
10512005.09.01 19:00modify1051.001.80191.81621.8371
10522005.09.01 21:00modify1051.001.80191.81721.8371
10532005.09.01 22:00modify1051.001.80191.82011.8371
10542005.09.02 01:00modify1051.001.80191.82081.8371
10552005.09.02 02:05modify1051.001.80191.82161.8371
10562005.09.02 03:00modify1051.001.80191.82181.8371
10572005.09.02 04:05modify1051.001.80191.82281.8371
10582005.09.02 05:00modify1051.001.80191.82311.8371
10592005.09.02 05:35buy1061.001.83071.82311.8659
10602005.09.02 06:00modify1051.001.80191.82401.8371
10612005.09.02 06:00modify1061.001.83071.82401.8659
10622005.09.02 07:00modify1051.001.80191.82441.8371
10632005.09.02 07:00modify1061.001.83071.82441.8659
10642005.09.02 08:00modify1051.001.80191.82761.8371
10652005.09.02 08:00modify1061.001.83071.82761.8659
10662005.09.02 09:00modify1051.001.80191.82801.8371
10672005.09.02 09:00modify1061.001.83071.82801.8659
10682005.09.02 09:42t/p1051.001.83711.82801.83713522.7021745.38
10692005.09.02 10:00modify1061.001.83071.82811.8659
10702005.09.02 11:00modify1061.001.83071.83041.8659
10712005.09.02 12:00modify1061.001.83071.83261.8659
10722005.09.02 15:03s/l1061.001.83261.83261.8659190.0021935.38
10732005.09.05 01:30buy1071.001.83781.83261.8730
10742005.09.05 06:00modify1071.001.83781.83331.8730
10752005.09.05 07:00modify1071.001.83781.83541.8730
10762005.09.05 08:00modify1071.001.83781.83741.8730
10772005.09.05 09:00modify1071.001.83781.83901.8730
10782005.09.05 11:00modify1071.001.83781.83941.8730
10792005.09.05 15:00modify1071.001.83781.83951.8730
10802005.09.05 16:00modify1071.001.83781.83961.8730
10812005.09.05 16:30buy1081.001.84501.83961.8802
10822005.09.05 17:00modify1071.001.83781.83971.8730
10832005.09.05 17:00modify1081.001.84501.83971.8802
10842005.09.05 19:00modify1071.001.83781.84061.8730
10852005.09.05 19:00modify1081.001.84501.84061.8802
10862005.09.05 20:14modify1071.001.83781.84091.8730
10872005.09.05 20:14modify1081.001.84501.84091.8802
10882005.09.05 22:00modify1071.001.83781.84131.8730
10892005.09.05 22:00modify1081.001.84501.84131.8802
10902005.09.06 00:00modify1071.001.83781.84211.8730
10912005.09.06 00:00modify1081.001.84501.84211.8802
10922005.09.06 00:40s/l1071.001.84211.84211.8730432.7022368.08
10932005.09.06 00:40s/l1081.001.84211.84211.8802-287.3022080.78
10942005.09.13 07:55sell1091.001.82301.82861.7878
10952005.09.13 08:00modify1091.001.82301.82791.7878
10962005.09.13 09:00modify1091.001.82301.82781.7878
10972005.09.13 10:00modify1091.001.82301.82731.7878
10982005.09.14 03:28s/l1091.001.82731.82731.7878-433.2021647.58
10992005.09.16 04:35sell1101.001.80761.81311.7724
11002005.09.16 05:00modify1101.001.80761.81281.7724
11012005.09.16 06:04modify1101.001.80761.81231.7724
11022005.09.16 06:27s/l1101.001.81231.81231.7724-470.0021177.58
11032005.09.22 03:50buy1111.001.80791.80351.8431
11042005.09.22 04:00modify1111.001.80791.80491.8431
11052005.09.22 08:00modify1111.001.80791.80501.8431
11062005.09.22 09:00modify1111.001.80791.80521.8431
11072005.09.22 10:00modify1111.001.80791.80531.8431
11082005.09.22 11:09s/l1111.001.80531.80531.8431-260.0020917.58
11092005.09.23 01:10sell1121.001.79231.80231.7571
11102005.09.23 02:00modify1121.001.79231.80191.7571
11112005.09.23 03:00modify1121.001.79231.80101.7571
11122005.09.23 04:00modify1121.001.79231.80071.7571
11132005.09.23 06:00modify1121.001.79231.79921.7571
11142005.09.23 07:00modify1121.001.79231.79851.7571
11152005.09.23 08:00modify1121.001.79231.79691.7571
11162005.09.23 09:00modify1121.001.79231.79681.7571
11172005.09.23 10:00modify1121.001.79231.79641.7571
11182005.09.23 11:00modify1121.001.79231.79401.7571
11192005.09.23 12:00modify1121.001.79231.79351.7571
11202005.09.23 17:00modify1121.001.79231.79281.7571
11212005.09.23 18:00modify1121.001.79231.79161.7571
11222005.09.26 01:00modify1121.001.79231.79001.7571
11232005.09.26 02:04modify1121.001.79231.78671.7571
11242005.09.26 03:00modify1121.001.79231.78651.7571
11252005.09.26 04:00modify1121.001.79231.78471.7571
11262005.09.26 05:04modify1121.001.79231.78451.7571
11272005.09.26 06:00modify1121.001.79231.78391.7571
11282005.09.26 07:00modify1121.001.79231.78281.7571
11292005.09.26 07:45sell1131.001.77551.78281.7403
11302005.09.26 08:00modify1121.001.79231.78161.7571
11312005.09.26 08:00modify1131.001.77551.78161.7403
11322005.09.26 09:00modify1121.001.79231.78041.7571
11332005.09.26 09:00modify1131.001.77551.78041.7403
11342005.09.26 17:50sell1141.001.77631.78041.7411
11352005.09.27 01:00modify1121.001.79231.78001.7571
11362005.09.27 01:00modify1131.001.77551.78001.7403
11372005.09.27 01:00modify1141.001.77631.78001.7411
11382005.09.27 03:00modify1121.001.79231.77971.7571
11392005.09.27 03:00modify1131.001.77551.77971.7403
11402005.09.27 03:00modify1141.001.77631.77971.7411
11412005.09.27 04:00modify1121.001.79231.77961.7571
11422005.09.27 04:00modify1131.001.77551.77961.7403
11432005.09.27 04:00modify1141.001.77631.77961.7411
11442005.09.27 06:00modify1121.001.79231.77811.7571
11452005.09.27 06:00modify1131.001.77551.77811.7403
11462005.09.27 06:00modify1141.001.77631.77811.7411
11472005.09.27 09:00modify1121.001.79231.77751.7571
11482005.09.27 09:00modify1131.001.77551.77751.7403
11492005.09.27 09:00modify1141.001.77631.77751.7411
11502005.09.27 10:00modify1121.001.79231.77501.7571
11512005.09.27 10:00modify1131.001.77551.77501.7403
11522005.09.27 10:00modify1141.001.77631.77501.7411
11532005.09.28 00:04modify1121.001.79231.77451.7571
11542005.09.28 00:04modify1131.001.77551.77451.7403
11552005.09.28 00:04modify1141.001.77631.77451.7411
11562005.09.28 01:00modify1121.001.79231.77421.7571
11572005.09.28 01:00modify1131.001.77551.77421.7403
11582005.09.28 01:00modify1141.001.77631.77421.7411
11592005.09.28 02:05modify1121.001.79231.77331.7571
11602005.09.28 02:05modify1131.001.77551.77331.7403
11612005.09.28 02:05modify1141.001.77631.77331.7411
11622005.09.28 03:00modify1121.001.79231.77291.7571
11632005.09.28 03:00modify1131.001.77551.77291.7403
11642005.09.28 03:00modify1141.001.77631.77291.7411
11652005.09.28 04:00modify1121.001.79231.77271.7571
11662005.09.28 04:00modify1131.001.77551.77271.7403
11672005.09.28 04:00modify1141.001.77631.77271.7411
11682005.09.28 05:00modify1121.001.79231.77261.7571
11692005.09.28 05:00modify1131.001.77551.77261.7403
11702005.09.28 05:00modify1141.001.77631.77261.7411
11712005.09.28 06:00modify1121.001.79231.77221.7571
11722005.09.28 06:00modify1131.001.77551.77221.7403
11732005.09.28 06:00modify1141.001.77631.77221.7411
11742005.09.28 18:00modify1121.001.79231.77201.7571
11752005.09.28 18:00modify1131.001.77551.77201.7403
11762005.09.28 18:00modify1141.001.77631.77201.7411
11772005.09.29 02:00modify1121.001.79231.77161.7571
11782005.09.29 02:00modify1131.001.77551.77161.7403
11792005.09.29 02:00modify1141.001.77631.77161.7411
11802005.09.29 03:00modify1121.001.79231.77131.7571
11812005.09.29 03:00modify1131.001.77551.77131.7403
11822005.09.29 03:00modify1141.001.77631.77131.7411
11832005.09.29 04:00modify1121.001.79231.77091.7571
11842005.09.29 04:00modify1131.001.77551.77091.7403
11852005.09.29 04:00modify1141.001.77631.77091.7411
11862005.09.29 05:00modify1121.001.79231.77051.7571
11872005.09.29 05:00modify1131.001.77551.77051.7403
11882005.09.29 05:00modify1141.001.77631.77051.7411
11892005.09.29 06:00modify1121.001.79231.76991.7571
11902005.09.29 06:00modify1131.001.77551.76991.7403
11912005.09.29 06:00modify1141.001.77631.76991.7411
11922005.09.29 06:16s/l1121.001.76991.76991.75712220.8023138.38
11932005.09.29 06:16s/l1131.001.76991.76991.7403544.0123682.39
11942005.09.29 06:16s/l1141.001.76991.76991.7411624.0024306.39
11952005.10.04 02:20sell1151.001.75591.76071.7207
11962005.10.04 03:00modify1151.001.75591.76061.7207
11972005.10.04 04:00modify1151.001.75591.76031.7207
11982005.10.04 05:00modify1151.001.75591.75981.7207
11992005.10.04 06:00modify1151.001.75591.75961.7207
12002005.10.04 07:00modify1151.001.75591.75951.7207
12012005.10.04 08:00modify1151.001.75591.75911.7207
12022005.10.04 09:00modify1151.001.75591.75891.7207
12032005.10.04 13:45s/l1151.001.75891.75891.7207-300.0024006.39
12042005.10.06 10:35buy1161.001.76861.76411.8038
12052005.10.06 21:00modify1161.001.76861.76571.8038
12062005.10.06 22:00modify1161.001.76861.76721.8038
12072005.10.06 23:04modify1161.001.76861.76751.8038
12082005.10.07 00:00modify1161.001.76861.76801.8038
12092005.10.07 01:00modify1161.001.76861.76831.8038
12102005.10.07 02:05modify1161.001.76861.76931.8038
12112005.10.07 03:00modify1161.001.76861.77001.8038
12122005.10.07 04:35buy1171.001.77581.77001.8110
12132005.10.07 05:00modify1161.001.76861.77021.8038
12142005.10.07 05:00modify1171.001.77581.77021.8110
12152005.10.07 06:00modify1161.001.76861.77081.8038
12162005.10.07 06:00modify1171.001.77581.77081.8110
12172005.10.07 07:00modify1161.001.76861.77181.8038
12182005.10.07 07:00modify1171.001.77581.77181.8110
12192005.10.07 08:00modify1161.001.76861.77231.8038
12202005.10.07 08:00modify1171.001.77581.77231.8110
12212005.10.07 08:46s/l1161.001.77231.77231.8038372.6924379.08
12222005.10.07 08:46s/l1171.001.77231.77231.8110-350.0124029.07
12232005.10.10 08:35sell1181.001.76161.76571.7264
12242005.10.10 09:00modify1181.001.76161.76531.7264
12252005.10.10 10:00modify1181.001.76161.76511.7264
12262005.10.10 11:00modify1181.001.76161.76491.7264
12272005.10.10 16:00modify1181.001.76161.76421.7264
12282005.10.10 17:00modify1181.001.76161.76311.7264
12292005.10.10 18:00modify1181.001.76161.76121.7264
12302005.10.10 21:55sell1191.001.75591.76121.7207
12312005.10.11 03:00modify1181.001.76161.76041.7264
12322005.10.11 03:00modify1191.001.75591.76041.7207
12332005.10.11 05:00modify1181.001.76161.76011.7264
12342005.10.11 05:00modify1191.001.75591.76011.7207
12352005.10.11 06:00modify1181.001.76161.75931.7264
12362005.10.11 06:00modify1191.001.75591.75931.7207
12372005.10.11 07:00modify1181.001.76161.75901.7264
12382005.10.11 07:00modify1191.001.75591.75901.7207
12392005.10.11 08:00modify1181.001.76161.75851.7264
12402005.10.11 08:00modify1191.001.75591.75851.7207
12412005.10.11 09:00modify1181.001.76161.75821.7264
12422005.10.11 09:00modify1191.001.75591.75821.7207
12432005.10.11 10:00modify1181.001.76161.75581.7264
12442005.10.11 10:00modify1191.001.75591.75581.7207
12452005.10.11 11:00modify1181.001.76161.75551.7264
12462005.10.11 11:00modify1191.001.75591.75551.7207
12472005.10.11 11:40s/l1181.001.75551.75551.7264606.8024635.87
12482005.10.11 11:40s/l1191.001.75551.75551.720736.8024672.67
12492005.10.14 02:25buy1201.001.75071.74471.7859
12502005.10.14 03:00modify1201.001.75071.74511.7859
12512005.10.14 06:00modify1201.001.75071.74551.7859
12522005.10.14 07:00modify1201.001.75071.74591.7859
12532005.10.14 08:00modify1201.001.75071.74611.7859
12542005.10.14 09:00modify1201.001.75071.74621.7859
12552005.10.14 10:00modify1201.001.75071.74731.7859
12562005.10.14 11:00modify1201.001.75071.74811.7859
12572005.10.14 12:00modify1201.001.75071.74851.7859
12582005.10.14 12:47s/l1201.001.74851.74851.7859-219.9924452.68
12592005.10.17 01:25buy1211.001.76421.75451.7994
12602005.10.17 04:00modify1211.001.76421.75531.7994
12612005.10.17 07:00modify1211.001.76421.75651.7994
12622005.10.17 08:00modify1211.001.76421.75751.7994
12632005.10.17 09:00modify1211.001.76421.76011.7994
12642005.10.17 10:00modify1211.001.76421.76041.7994
12652005.10.17 10:00buy1221.001.76591.76041.8011
12662005.10.17 11:35s/l1211.001.76041.76041.7994-380.0024072.68
12672005.10.17 11:35s/l1221.001.76041.76041.8011-550.0023522.68
12682005.10.20 05:10buy1231.001.76041.75501.7956
12692005.10.20 06:00modify1231.001.76041.75561.7956
12702005.10.20 07:00modify1231.001.76041.75661.7956
12712005.10.20 08:00modify1231.001.76041.75761.7956
12722005.10.20 09:00modify1231.001.76041.75821.7956
12732005.10.20 18:00modify1231.001.76041.75871.7956
12742005.10.20 19:00modify1231.001.76041.75911.7956
12752005.10.20 23:00modify1231.001.76041.76061.7956
12762005.10.21 00:00modify1231.001.76041.76151.7956
12772005.10.21 01:00modify1231.001.76041.76241.7956
12782005.10.21 02:05modify1231.001.76041.76441.7956
12792005.10.21 03:00modify1231.001.76041.76691.7956
12802005.10.21 04:00modify1231.001.76041.76891.7956
12812005.10.21 07:00modify1231.001.76041.76921.7956
12822005.10.21 08:00modify1231.001.76041.76961.7956
12832005.10.21 09:00modify1231.001.76041.76981.7956
12842005.10.21 17:24s/l1231.001.76981.76981.7956942.7024465.38
12852005.10.26 02:05buy1241.001.78291.77631.8181
12862005.10.26 03:00modify1241.001.78291.77681.8181
12872005.10.26 04:00modify1241.001.78291.77691.8181
12882005.10.26 06:00modify1241.001.78291.77771.8181
12892005.10.26 07:00modify1241.001.78291.77851.8181
12902005.10.26 08:00modify1241.001.78291.78011.8181
12912005.10.26 09:00modify1241.001.78291.78031.8181
12922005.10.26 09:24s/l1241.001.78031.78031.8181-260.0024205.38
12932005.10.27 17:05buy1251.001.78251.77781.8177
12942005.10.28 00:00modify1251.001.78251.77821.8177
12952005.10.28 01:00modify1251.001.78251.77861.8177
12962005.10.28 02:00modify1251.001.78251.77971.8177
12972005.10.28 03:00modify1251.001.78251.78021.8177
12982005.10.28 04:00modify1251.001.78251.78051.8177
12992005.10.28 05:00modify1251.001.78251.78061.8177
13002005.10.28 06:00modify1251.001.78251.78151.8177
13012005.10.28 11:48s/l1251.001.78151.78151.8177-97.3024108.08
13022005.10.31 08:05sell1261.001.77651.78181.7413
13032005.10.31 09:00modify1261.001.77651.78061.7413
13042005.10.31 09:33s/l1261.001.78061.78061.7413-410.0023698.08
13052005.11.01 08:25sell1271.001.76981.77401.7346
13062005.11.01 09:00modify1271.001.76981.77261.7346
13072005.11.01 09:15s/l1271.001.77261.77261.7346-280.0123418.07
13082005.11.01 23:30sell1281.001.76681.77111.7316
13092005.11.02 06:00modify1281.001.76681.77081.7316
13102005.11.02 07:00modify1281.001.76681.77031.7316
13112005.11.02 08:00modify1281.001.76681.76951.7316
13122005.11.02 14:56s/l1281.001.76951.76951.7316-273.2023144.87
13132005.11.03 07:25buy1291.001.77451.77051.8097
13142005.11.03 08:00modify1291.001.77451.77231.8097
13152005.11.03 09:00modify1291.001.77451.77261.8097
13162005.11.03 11:00modify1291.001.77451.77271.8097
13172005.11.03 12:00modify1291.001.77451.77331.8097
13182005.11.03 14:35s/l1291.001.77331.77331.8097-120.0023024.87
13192005.11.08 14:55sell1301.001.73821.74311.7030
13202005.11.08 18:16s/l1301.001.74311.74311.7030-490.0122534.86
13212005.11.17 01:05sell1311.001.71881.72621.6836
13222005.11.17 03:00modify1311.001.71881.72521.6836
13232005.11.17 04:00modify1311.001.71881.72471.6836
13242005.11.17 07:00modify1311.001.71881.72281.6836
13252005.11.17 08:00modify1311.001.71881.72221.6836
13262005.11.17 10:44s/l1311.001.72221.72221.6836-340.0122194.85
13272005.11.29 02:50buy1321.001.72401.71871.7592
13282005.11.29 03:00modify1321.001.72401.71881.7592
13292005.11.29 04:00close1321.001.72121.71881.7592-280.0021914.85
13302005.11.30 06:20sell1331.001.71891.72401.6837
13312005.11.30 07:00modify1331.001.71891.72351.6837
13322005.11.30 08:00modify1331.001.71891.72251.6837
13332005.11.30 09:05s/l1331.001.72251.72251.6837-360.0021554.85
13342005.12.01 06:05buy1341.001.72801.72371.7632
13352005.12.01 07:00modify1341.001.72801.72401.7632
13362005.12.01 08:00modify1341.001.72801.72631.7632
13372005.12.01 14:16s/l1341.001.72631.72631.7632-170.0021384.85
13382005.12.02 02:40buy1351.001.73051.72631.7657
13392005.12.02 09:00modify1351.001.73051.72661.7657
13402005.12.02 10:00modify1351.001.73051.72701.7657
13412005.12.02 11:00modify1351.001.73051.72711.7657
13422005.12.02 12:03s/l1351.001.72711.72711.7657-340.0121044.84
13432005.12.09 01:40buy1361.001.75071.74291.7859
13442005.12.09 02:00modify1361.001.75071.74441.7859
13452005.12.09 03:00modify1361.001.75071.74461.7859
13462005.12.09 06:00modify1361.001.75071.74501.7859
13472005.12.09 07:00modify1361.001.75071.74571.7859
13482005.12.09 08:00modify1361.001.75071.74771.7859
13492005.12.09 09:00modify1361.001.75071.74851.7859
13502005.12.09 09:03s/l1361.001.74851.74851.7859-219.9920824.85
13512005.12.12 00:05buy1371.001.75081.74631.7860
13522005.12.12 04:00modify1371.001.75081.74741.7860
13532005.12.12 05:00modify1371.001.75081.74781.7860
13542005.12.12 06:00modify1371.001.75081.75001.7860
13552005.12.12 07:00modify1371.001.75081.75061.7860
13562005.12.12 08:00modify1371.001.75081.75081.7860
13572005.12.12 09:00modify1371.001.75081.75131.7860
13582005.12.12 11:00modify1371.001.75081.75171.7860
13592005.12.12 12:00modify1371.001.75081.75401.7860
13602005.12.12 16:00modify1371.001.75081.76041.7860
13612005.12.12 18:00modify1371.001.75081.76071.7860
13622005.12.12 20:00modify1371.001.75081.76201.7860
13632005.12.12 21:00modify1371.001.75081.76221.7860
13642005.12.12 22:00modify1371.001.75081.76251.7860
13652005.12.12 23:00modify1371.001.75081.76281.7860
13662005.12.13 00:00modify1371.001.75081.76351.7860
13672005.12.13 01:00modify1371.001.75081.76461.7860
13682005.12.13 02:04modify1371.001.75081.76511.7860
13692005.12.13 03:00modify1371.001.75081.76551.7860
13702005.12.13 04:00modify1371.001.75081.76591.7860
13712005.12.13 05:00modify1371.001.75081.76661.7860
13722005.12.13 05:25buy1381.001.77411.76661.8093
13732005.12.13 06:00modify1371.001.75081.76921.7860
13742005.12.13 06:00modify1381.001.77411.76921.8093
13752005.12.13 07:00modify1371.001.75081.76971.7860
13762005.12.13 07:00modify1381.001.77411.76971.8093
13772005.12.13 08:00modify1371.001.75081.76981.7860
13782005.12.13 08:00modify1381.001.77411.76981.8093
13792005.12.13 09:00modify1371.001.75081.77041.7860
13802005.12.13 09:00modify1381.001.77411.77041.8093
13812005.12.13 10:06s/l1371.001.77041.77041.78601962.7022787.55
13822005.12.13 10:06s/l1381.001.77041.77041.8093-370.0022417.55
13832005.12.21 01:35sell1391.001.75701.76681.7218
13842005.12.21 02:10modify1391.001.75701.76651.7218
13852005.12.21 03:00modify1391.001.75701.76531.7218
13862005.12.21 05:00modify1391.001.75701.76451.7218
13872005.12.21 06:00modify1391.001.75701.76431.7218
13882005.12.21 07:00modify1391.001.75701.76381.7218
13892005.12.21 08:00modify1391.001.75701.76271.7218
13902005.12.21 09:00modify1391.001.75701.76121.7218
13912005.12.21 13:00modify1391.001.75701.76071.7218
13922005.12.21 14:00modify1391.001.75701.76001.7218
13932005.12.21 15:00modify1391.001.75701.75981.7218
13942005.12.21 16:00modify1391.001.75701.75961.7218
13952005.12.21 17:00modify1391.001.75701.75441.7218
13962005.12.21 18:00modify1391.001.75701.75221.7218
13972005.12.21 23:10sell1401.001.74521.75221.7100
13982005.12.22 02:00modify1391.001.75701.75081.7218
13992005.12.22 02:00modify1401.001.74521.75081.7100
14002005.12.22 03:00modify1391.001.75701.75031.7218
14012005.12.22 03:00modify1401.001.74521.75031.7100
14022005.12.22 04:00modify1391.001.75701.74961.7218
14032005.12.22 04:00modify1401.001.74521.74961.7100
14042005.12.22 05:00modify1391.001.75701.74941.7218
14052005.12.22 05:00modify1401.001.74521.74941.7100
14062005.12.22 06:00modify1391.001.75701.74921.7218
14072005.12.22 06:00modify1401.001.74521.74921.7100
14082005.12.22 07:00modify1391.001.75701.74721.7218
14092005.12.22 07:00modify1401.001.74521.74721.7100
14102005.12.22 08:00modify1391.001.75701.74591.7218
14112005.12.22 08:00modify1401.001.74521.74591.7100
14122005.12.22 09:00modify1391.001.75701.74561.7218
14132005.12.22 09:00modify1401.001.74521.74561.7100
14142005.12.22 12:00modify1391.001.75701.74391.7218
14152005.12.22 12:00modify1401.001.74521.74391.7100
14162005.12.22 16:00modify1391.001.75701.74381.7218
14172005.12.22 16:00modify1401.001.74521.74381.7100
14182005.12.23 02:50sell1411.001.73921.74381.7040
14192005.12.23 08:00modify1391.001.75701.74351.7218
14202005.12.23 08:00modify1401.001.74521.74351.7100
14212005.12.23 08:00modify1411.001.73921.74351.7040
14222005.12.23 09:00modify1391.001.75701.74281.7218
14232005.12.23 09:00modify1401.001.74521.74281.7100
14242005.12.23 09:00modify1411.001.73921.74281.7040
14252005.12.23 14:00modify1391.001.75701.74201.7218
14262005.12.23 14:00modify1401.001.74521.74201.7100
14272005.12.23 14:00modify1411.001.73921.74201.7040
14282005.12.23 15:00modify1391.001.75701.74141.7218
14292005.12.23 15:00modify1401.001.74521.74141.7100
14302005.12.23 15:00modify1411.001.73921.74141.7040
14312005.12.23 16:00modify1391.001.75701.74041.7218
14322005.12.23 16:00modify1401.001.74521.74041.7100
14332005.12.23 16:00modify1411.001.73921.74041.7040
14342005.12.23 17:00modify1391.001.75701.73961.7218
14352005.12.23 17:00modify1401.001.74521.73961.7100
14362005.12.23 17:00modify1411.001.73921.73961.7040
14372005.12.23 18:00modify1391.001.75701.73951.7218
14382005.12.23 18:00modify1401.001.74521.73951.7100
14392005.12.23 18:00modify1411.001.73921.73951.7040
14402005.12.26 07:00modify1391.001.75701.73941.7218
14412005.12.26 07:00modify1401.001.74521.73941.7100
14422005.12.26 07:00modify1411.001.73921.73941.7040
14432005.12.26 08:00modify1391.001.75701.73921.7218
14442005.12.26 08:00modify1401.001.74521.73921.7100
14452005.12.26 08:00modify1411.001.73921.73921.7040
14462005.12.26 09:00modify1391.001.75701.73901.7218
14472005.12.26 09:00modify1401.001.74521.73901.7100
14482005.12.26 09:00modify1411.001.73921.73901.7040
14492005.12.27 02:00modify1391.001.75701.73821.7218
14502005.12.27 02:00modify1401.001.74521.73821.7100
14512005.12.27 02:00modify1411.001.73921.73821.7040
14522005.12.27 03:00modify1391.001.75701.73811.7218
14532005.12.27 03:00modify1401.001.74521.73811.7100
14542005.12.27 03:00modify1411.001.73921.73811.7040
14552005.12.27 04:00modify1391.001.75701.73791.7218
14562005.12.27 04:00modify1401.001.74521.73791.7100
14572005.12.27 04:00modify1411.001.73921.73791.7040
14582005.12.27 05:04modify1391.001.75701.73771.7218
14592005.12.27 05:04modify1401.001.74521.73771.7100
14602005.12.27 05:04modify1411.001.73921.73771.7040
14612005.12.27 06:00modify1391.001.75701.73731.7218
14622005.12.27 06:00modify1401.001.74521.73731.7100
14632005.12.27 06:00modify1411.001.73921.73731.7040
14642005.12.27 07:09modify1391.001.75701.73691.7218
14652005.12.27 07:09modify1401.001.74521.73691.7100
14662005.12.27 07:09modify1411.001.73921.73691.7040
14672005.12.27 08:00modify1391.001.75701.73641.7218
14682005.12.27 08:00modify1401.001.74521.73641.7100
14692005.12.27 08:00modify1411.001.73921.73641.7040
14702005.12.27 09:00modify1391.001.75701.73601.7218
14712005.12.27 09:00modify1401.001.74521.73601.7100
14722005.12.27 09:00modify1411.001.73921.73601.7040
14732005.12.27 09:46s/l1391.001.73601.73601.72182080.8024498.35
14742005.12.27 09:46s/l1401.001.73601.73601.7100900.8025399.15
14752005.12.27 09:46s/l1411.001.73601.73601.7040313.6025712.75
14762005.12.29 02:15sell1421.001.72101.72751.6858
14772005.12.29 04:00modify1421.001.72101.72741.6858
14782005.12.29 06:00modify1421.001.72101.72651.6858
14792005.12.29 07:00modify1421.001.72101.72601.6858
14802005.12.29 08:00modify1421.001.72101.72511.6858
14812005.12.29 09:00modify1421.001.72101.72401.6858
14822005.12.29 09:03s/l1421.001.72401.72401.6858-300.0025412.75
14832005.12.30 22:35sell1431.001.72361.72991.6884
14842006.01.02 00:49modify1431.001.72361.72951.6884
14852006.01.02 01:00modify1431.001.72361.72941.6884
14862006.01.02 02:09modify1431.001.72361.72901.6884
14872006.01.02 03:05modify1431.001.72361.72861.6884
14882006.01.02 05:00modify1431.001.72361.72841.6884
14892006.01.02 06:00modify1431.001.72361.72781.6884
14902006.01.02 07:00modify1431.001.72361.72721.6884
14912006.01.02 08:00modify1431.001.72361.72651.6884
14922006.01.02 09:00modify1431.001.72361.72601.6884
14932006.01.02 10:00modify1431.001.72361.72531.6884
14942006.01.02 11:00modify1431.001.72361.72491.6884
14952006.01.03 02:59s/l1431.001.72491.72491.6884-136.4025276.35
14962006.01.03 14:25buy1441.001.72611.72201.7613
14972006.01.03 18:00modify1441.001.72611.72431.7613
14982006.01.03 19:00modify1441.001.72611.72561.7613
14992006.01.03 20:00modify1441.001.72611.72701.7613
15002006.01.03 21:00modify1441.001.72611.72711.7613
15012006.01.03 22:00modify1441.001.72611.73001.7613
15022006.01.03 23:00modify1441.001.72611.73141.7613
15032006.01.04 00:00modify1441.001.72611.73181.7613
15042006.01.04 01:00modify1441.001.72611.73281.7613
15052006.01.04 02:00modify1441.001.72611.73561.7613
15062006.01.04 03:00modify1441.001.72611.73671.7613
15072006.01.04 04:00modify1441.001.72611.73691.7613
15082006.01.04 05:00modify1441.001.72611.73881.7613
15092006.01.04 06:00modify1441.001.72611.74031.7613
15102006.01.04 07:00modify1441.001.72611.74091.7613
15112006.01.04 08:00modify1441.001.72611.74271.7613
15122006.01.04 09:00modify1441.001.72611.74321.7613
15132006.01.04 10:00modify1441.001.72611.74331.7613
15142006.01.04 12:00modify1441.001.72611.74551.7613
15152006.01.04 15:00modify1441.001.72611.74651.7613
15162006.01.04 17:11t/p1441.001.76131.74651.76133522.7028799.05
15172006.01.05 00:00buy1451.001.75611.74891.7913
15182006.01.05 01:00modify1451.001.75611.74951.7913
15192006.01.05 02:00modify1451.001.75611.75011.7913
15202006.01.05 05:00modify1451.001.75611.75101.7913
15212006.01.05 06:00modify1451.001.75611.75141.7913
15222006.01.05 07:00modify1451.001.75611.75201.7913
15232006.01.05 08:00modify1451.001.75611.75231.7913
15242006.01.05 09:00modify1451.001.75611.75271.7913
15252006.01.05 09:19s/l1451.001.75271.75271.7913-340.0028459.05
15262006.01.09 01:30buy1461.001.76811.76051.8033
15272006.01.09 07:00modify1461.001.76811.76111.8033
15282006.01.09 08:00modify1461.001.76811.76251.8033
15292006.01.09 09:00modify1461.001.76811.76261.8033
15302006.01.09 10:00modify1461.001.76811.76301.8033
15312006.01.09 16:13s/l1461.001.76301.76301.8033-510.0027949.05
15322006.01.16 07:00buy1471.001.77531.76921.8105
15332006.01.16 08:00modify1471.001.77531.76931.8105
15342006.01.16 09:00modify1471.001.77531.76981.8105
15352006.01.16 10:00modify1471.001.77531.77051.8105
15362006.01.16 11:00modify1471.001.77531.77171.8105
15372006.01.16 11:06s/l1471.001.77171.77171.8105-360.0027589.05
15382006.01.17 20:35sell1481.001.76461.76991.7294
15392006.01.18 00:00close1481.001.76861.76991.7294-403.2127185.84
15402006.01.23 10:00buy1491.001.77491.76981.8101
15412006.01.23 13:00modify1491.001.77491.77011.8101
15422006.01.23 15:00modify1491.001.77491.77131.8101
15432006.01.23 17:00modify1491.001.77491.77221.8101
15442006.01.23 18:00modify1491.001.77491.77251.8101
15452006.01.23 19:00modify1491.001.77491.77311.8101
15462006.01.23 21:00modify1491.001.77491.77381.8101
15472006.01.23 22:00modify1491.001.77491.77401.8101
15482006.01.23 23:00modify1491.001.77491.77441.8101
15492006.01.24 00:00modify1491.001.77491.77631.8101
15502006.01.24 01:00modify1491.001.77491.77711.8101
15512006.01.24 02:00modify1491.001.77491.77881.8101
15522006.01.24 03:00modify1491.001.77491.77981.8101
15532006.01.24 03:30buy1501.001.78601.77981.8212
15542006.01.24 04:00modify1491.001.77491.78001.8101
15552006.01.24 04:00modify1501.001.78601.78001.8212
15562006.01.24 05:00modify1491.001.77491.78061.8101
15572006.01.24 05:00modify1501.001.78601.78061.8212
15582006.01.24 06:00modify1491.001.77491.78071.8101
15592006.01.24 06:00modify1501.001.78601.78071.8212
15602006.01.24 07:00modify1491.001.77491.78131.8101
15612006.01.24 07:00modify1501.001.78601.78131.8212
15622006.01.24 09:27s/l1491.001.78131.78131.8101642.7027828.54
15632006.01.24 09:27s/l1501.001.78131.78131.8212-470.0027358.54
15642006.01.27 10:45sell1511.001.78121.78751.7460
15652006.01.27 11:00modify1511.001.78121.78701.7460
15662006.01.27 12:00modify1511.001.78121.78681.7460
15672006.01.27 14:00modify1511.001.78121.78621.7460
15682006.01.27 14:38s/l1511.001.78621.78621.7460-499.9926858.55
15692006.02.03 00:45buy1521.001.77831.77141.8135
15702006.02.03 01:10modify1521.001.77831.77201.8135
15712006.02.03 02:00modify1521.001.77831.77211.8135
15722006.02.03 05:00modify1521.001.77831.77251.8135
15732006.02.03 06:05modify1521.001.77831.77351.8135
15742006.02.03 07:00modify1521.001.77831.77391.8135
15752006.02.03 08:00modify1521.001.77831.77521.8135
15762006.02.03 09:00modify1521.001.77831.77581.8135
15772006.02.03 10:46s/l1521.001.77581.77581.8135-250.0026608.55
15782006.02.06 01:25sell1531.001.76361.77191.7284
15792006.02.06 07:00modify1531.001.76361.76951.7284
15802006.02.06 08:00modify1531.001.76361.76801.7284
15812006.02.06 09:00modify1531.001.76361.76711.7284
15822006.02.06 10:00modify1531.001.76361.76361.7284
15832006.02.06 12:00modify1531.001.76361.76271.7284
15842006.02.06 13:00modify1531.001.76361.76211.7284
15852006.02.06 14:00modify1531.001.76361.76041.7284
15862006.02.06 17:00modify1531.001.76361.76031.7284
15872006.02.06 18:00modify1531.001.76361.76011.7284
15882006.02.06 19:00modify1531.001.76361.75741.7284
15892006.02.06 20:00modify1531.001.76361.75541.7284
15902006.02.07 00:00modify1531.001.76361.75461.7284
15912006.02.07 01:00modify1531.001.76361.75431.7284
15922006.02.07 03:55sell1541.001.74851.75431.7133
15932006.02.07 04:00modify1531.001.76361.75321.7284
15942006.02.07 04:00modify1541.001.74851.75321.7133
15952006.02.07 05:00modify1531.001.76361.75311.7284
15962006.02.07 05:00modify1541.001.74851.75311.7133
15972006.02.07 06:05modify1531.001.76361.75271.7284
15982006.02.07 06:05modify1541.001.74851.75271.7133
15992006.02.07 07:00modify1531.001.76361.75221.7284
16002006.02.07 07:00modify1541.001.74851.75221.7133
16012006.02.07 08:00modify1531.001.76361.75171.7284
16022006.02.07 08:00modify1541.001.74851.75171.7133
16032006.02.07 09:00modify1531.001.76361.75091.7284
16042006.02.07 09:00modify1541.001.74851.75091.7133
16052006.02.07 10:37s/l1531.001.75091.75091.72841266.8027875.35
16062006.02.07 10:37s/l1541.001.75091.75091.7133-240.0027635.35
16072006.02.07 23:45sell1551.001.74641.75091.7112
16082006.02.08 05:00modify1551.001.74641.75041.7112
16092006.02.08 06:00modify1551.001.74641.74991.7112
16102006.02.08 07:00modify1551.001.74641.74971.7112
16112006.02.08 08:00modify1551.001.74641.74861.7112
16122006.02.08 09:00modify1551.001.74641.74801.7112
16132006.02.08 20:00modify1551.001.74641.74761.7112
16142006.02.09 01:00modify1551.001.74641.74701.7112
16152006.02.09 02:00modify1551.001.74641.74651.7112
16162006.02.09 02:02s/l1551.001.74651.74651.7112-22.8027612.55
16172006.02.20 09:30buy1561.001.74291.73771.7781
16182006.02.20 10:00modify1561.001.74291.73821.7781
16192006.02.20 11:00modify1561.001.74291.73831.7781
16202006.02.20 12:00modify1561.001.74291.73841.7781
16212006.02.20 13:00modify1561.001.74291.73871.7781
16222006.02.20 14:00modify1561.001.74291.73891.7781
16232006.02.20 16:00modify1561.001.74291.73911.7781
16242006.02.20 17:00modify1561.001.74291.73931.7781
16252006.02.20 18:00modify1561.001.74291.73941.7781
16262006.02.20 19:00modify1561.001.74291.73971.7781
16272006.02.21 00:00modify1561.001.74291.74021.7781
16282006.02.21 02:00modify1561.001.74291.74061.7781
16292006.02.22 08:00modify1561.001.74291.74141.7781
16302006.02.22 09:00modify1561.001.74291.74191.7781
16312006.02.22 10:11s/l1561.001.74191.74191.7781-94.6027517.95
16322006.02.27 17:40sell1571.001.74171.74601.7065
16332006.02.27 18:00modify1571.001.74171.74571.7065
16342006.02.28 02:00modify1571.001.74171.74561.7065
16352006.02.28 03:00modify1571.001.74171.74531.7065
16362006.02.28 04:00modify1571.001.74171.74451.7065
16372006.02.28 08:00modify1571.001.74171.74411.7065
16382006.02.28 10:00modify1571.001.74171.74311.7065
16392006.02.28 10:33s/l1571.001.74311.74311.7065-143.1927374.76
16402006.03.01 08:50buy1581.001.75361.74941.7888
16412006.03.01 09:00modify1581.001.75361.75051.7888
16422006.03.01 13:00modify1581.001.75361.75111.7888
16432006.03.01 17:00modify1581.001.75361.75131.7888
16442006.03.01 17:33s/l1581.001.75131.75131.7888-230.0027144.76
16452006.03.08 03:00sell1591.001.73701.74181.7018
16462006.03.08 05:00modify1591.001.73701.74151.7018
16472006.03.08 06:00modify1591.001.73701.74101.7018
16482006.03.08 07:00modify1591.001.73701.73991.7018
16492006.03.08 08:00modify1591.001.73701.73981.7018
16502006.03.08 08:28s/l1591.001.73981.73981.7018-280.0026864.76
16512006.03.13 00:55sell1601.001.72761.73411.6924
16522006.03.13 07:00modify1601.001.72761.73271.6924
16532006.03.13 08:00modify1601.001.72761.73081.6924
16542006.03.13 09:00modify1601.001.72761.73021.6924
16552006.03.13 16:25s/l1601.001.73021.73021.6924-260.0026604.76
16562006.03.14 08:45buy1611.001.73441.72921.7696
16572006.03.14 09:00modify1611.001.73441.72961.7696
16582006.03.14 10:00modify1611.001.73441.72971.7696
16592006.03.14 12:00modify1611.001.73441.72981.7696
16602006.03.14 16:00modify1611.001.73441.73041.7696
16612006.03.14 17:00modify1611.001.73441.73291.7696
16622006.03.14 18:00modify1611.001.73441.73721.7696
16632006.03.14 19:00modify1611.001.73441.73821.7696
16642006.03.15 01:00modify1611.001.73441.73841.7696
16652006.03.15 02:00modify1611.001.73441.73851.7696
16662006.03.15 02:10buy1621.001.74571.73851.7809
16672006.03.15 03:00modify1611.001.73441.73891.7696
16682006.03.15 03:00modify1621.001.74571.73891.7809
16692006.03.15 06:00modify1611.001.73441.73941.7696
16702006.03.15 06:00modify1621.001.74571.73941.7809
16712006.03.15 07:00modify1611.001.73441.74061.7696
16722006.03.15 07:00modify1621.001.74571.74061.7809
16732006.03.15 08:00modify1611.001.73441.74161.7696
16742006.03.15 08:00modify1621.001.74571.74161.7809
16752006.03.15 09:00modify1611.001.73441.74241.7696
16762006.03.15 09:00modify1621.001.74571.74241.7809
16772006.03.15 10:00modify1611.001.73441.74281.7696
16782006.03.15 10:00modify1621.001.74571.74281.7809
16792006.03.15 10:34s/l1611.001.74281.74281.7696842.7027447.46
16802006.03.15 10:34s/l1621.001.74281.74281.7809-290.0027157.46
16812006.03.16 05:30buy1631.001.74661.74111.7818
16822006.03.16 06:00modify1631.001.74661.74151.7818
16832006.03.16 07:00modify1631.001.74661.74231.7818
16842006.03.16 08:00modify1631.001.74661.74281.7818
16852006.03.16 16:00modify1631.001.74661.74331.7818
16862006.03.16 17:00modify1631.001.74661.74401.7818
16872006.03.16 18:00modify1631.001.74661.74541.7818
16882006.03.16 19:00modify1631.001.74661.74611.7818
16892006.03.16 20:00modify1631.001.74661.74771.7818
16902006.03.16 21:00modify1631.001.74661.74801.7818
16912006.03.17 00:00modify1631.001.74661.74881.7818
16922006.03.17 01:00modify1631.001.74661.74891.7818
16932006.03.17 02:00modify1631.001.74661.74961.7818
16942006.03.17 02:35buy1641.001.75591.74961.7911
16952006.03.17 03:00modify1631.001.74661.75021.7818
16962006.03.17 03:00modify1641.001.75591.75021.7911
16972006.03.17 04:00modify1631.001.74661.75031.7818
16982006.03.17 04:00modify1641.001.75591.75031.7911
16992006.03.17 06:00modify1631.001.74661.75121.7818
17002006.03.17 06:00modify1641.001.75591.75121.7911
17012006.03.17 07:00modify1631.001.74661.75181.7818
17022006.03.17 07:00modify1641.001.75591.75181.7911
17032006.03.17 08:00modify1631.001.74661.75241.7818
17042006.03.17 08:00modify1641.001.75591.75241.7911
17052006.03.17 09:00modify1631.001.74661.75281.7818
17062006.03.17 09:00modify1641.001.75591.75281.7911
17072006.03.17 10:00modify1631.001.74661.75331.7818
17082006.03.17 10:00modify1641.001.75591.75331.7911
17092006.03.17 13:33s/l1631.001.75331.75331.7818672.7027830.16
17102006.03.17 13:33s/l1641.001.75331.75331.7911-260.0027570.16
17112006.03.22 00:00sell1651.001.74871.75481.7135
17122006.03.22 02:00modify1651.001.74871.75471.7135
17132006.03.22 03:00modify1651.001.74871.75461.7135
17142006.03.22 04:00modify1651.001.74871.75401.7135
17152006.03.22 05:00modify1651.001.74871.75361.7135
17162006.03.22 06:00modify1651.001.74871.75311.7135
17172006.03.22 07:00modify1651.001.74871.75291.7135
17182006.03.22 08:00modify1651.001.74871.75241.7135
17192006.03.22 09:00modify1651.001.74871.75181.7135
17202006.03.23 04:00modify1651.001.74871.75121.7135
17212006.03.23 05:00modify1651.001.74871.75101.7135
17222006.03.23 06:00modify1651.001.74871.75031.7135
17232006.03.23 07:00modify1651.001.74871.74991.7135
17242006.03.23 08:00modify1651.001.74871.74931.7135
17252006.03.23 09:00modify1651.001.74871.74891.7135
17262006.03.23 10:00modify1651.001.74871.74851.7135
17272006.03.23 11:00modify1651.001.74871.74831.7135
17282006.03.23 12:00modify1651.001.74871.74811.7135
17292006.03.23 14:00modify1651.001.74871.74711.7135
17302006.03.23 18:00modify1651.001.74871.74261.7135
17312006.03.24 04:20sell1661.001.73601.74261.7008
17322006.03.24 07:00modify1651.001.74871.74221.7135
17332006.03.24 07:00modify1661.001.73601.74221.7008
17342006.03.24 08:00modify1651.001.74871.73931.7135
17352006.03.24 08:00modify1661.001.73601.73931.7008
17362006.03.24 09:00modify1651.001.74871.73851.7135
17372006.03.24 09:00modify1661.001.73601.73851.7008
17382006.03.24 10:00modify1651.001.74871.73741.7135
17392006.03.24 10:00modify1661.001.73601.73741.7008
17402006.03.24 12:00modify1651.001.74871.73721.7135
17412006.03.24 12:00modify1661.001.73601.73721.7008
17422006.03.24 14:00modify1651.001.74871.73681.7135
17432006.03.24 14:00modify1661.001.73601.73681.7008
17442006.03.24 15:06s/l1651.001.73681.73681.71351177.2028747.36
17452006.03.24 15:06s/l1661.001.73681.73681.7008-80.0128667.35
17462006.04.19 07:30buy1671.001.78121.77631.8164
17472006.04.19 08:00modify1671.001.78121.77691.8164
17482006.04.19 09:00modify1671.001.78121.77721.8164
17492006.04.19 12:00modify1671.001.78121.77781.8164
17502006.04.19 13:00modify1671.001.78121.77941.8164
17512006.04.19 14:00modify1671.001.78121.77991.8164
17522006.04.19 19:00modify1671.001.78121.78001.8164
17532006.04.19 20:00modify1671.001.78121.78121.8164
17542006.04.19 22:00modify1671.001.78121.78131.8164
17552006.04.19 23:00modify1671.001.78121.78141.8164
17562006.04.20 00:00modify1671.001.78121.78221.8164
17572006.04.20 01:00modify1671.001.78121.78251.8164
17582006.04.20 02:00modify1671.001.78121.78301.8164
17592006.04.20 02:15buy1681.001.79011.78301.8253
17602006.04.20 03:00modify1671.001.78121.78371.8164
17612006.04.20 03:00modify1681.001.79011.78371.8253
17622006.04.20 05:00modify1671.001.78121.78381.8164
17632006.04.20 05:00modify1681.001.79011.78381.8253
17642006.04.20 06:00modify1671.001.78121.78481.8164
17652006.04.20 06:00modify1681.001.79011.78481.8253
17662006.04.20 07:00modify1671.001.78121.78581.8164
17672006.04.20 07:00modify1681.001.79011.78581.8253
17682006.04.20 08:00modify1671.001.78121.78641.8164
17692006.04.20 08:00modify1681.001.79011.78641.8253
17702006.04.20 09:08modify1671.001.78121.78701.8164
17712006.04.20 09:08modify1681.001.79011.78701.8253
17722006.04.20 09:10s/l1671.001.78701.78701.8164588.1029255.45
17732006.04.20 09:10s/l1681.001.78701.78701.8253-310.0028945.45
17742006.04.21 03:55sell1691.001.77931.78481.7441
17752006.04.21 04:00modify1691.001.77931.78411.7441
17762006.04.21 05:00modify1691.001.77931.78391.7441
17772006.04.21 06:00modify1691.001.77931.78311.7441
17782006.04.21 07:00modify1691.001.77931.78241.7441
17792006.04.21 08:00modify1691.001.77931.78111.7441
17802006.04.21 09:00modify1691.001.77931.78041.7441
17812006.04.21 10:05s/l1691.001.78041.78041.7441-110.0028835.45
17822006.04.28 03:30buy1701.001.80111.79081.8363
17832006.04.28 06:00modify1701.001.80111.79151.8363
17842006.04.28 07:00modify1701.001.80111.79201.8363
17852006.04.28 08:00modify1701.001.80111.79711.8363
17862006.04.28 09:00modify1701.001.80111.79851.8363
17872006.04.28 12:00modify1701.001.80111.80021.8363
17882006.04.28 13:00modify1701.001.80111.80211.8363
17892006.04.28 17:00modify1701.001.80111.80271.8363
17902006.04.28 18:00modify1701.001.80111.80591.8363
17912006.04.28 19:00modify1701.001.80111.81121.8363
17922006.05.01 03:00modify1701.001.80111.81161.8363
17932006.05.01 04:00modify1701.001.80111.81241.8363
17942006.05.01 05:00modify1701.001.80111.81301.8363
17952006.05.01 07:00modify1701.001.80111.81421.8363
17962006.05.01 08:00modify1701.001.80111.81631.8363
17972006.05.01 09:00modify1701.001.80111.81811.8363
17982006.05.01 10:00modify1701.001.80111.81971.8363
17992006.05.01 11:05modify1701.001.80111.82021.8363
18002006.05.01 12:00modify1701.001.80111.82071.8363
18012006.05.01 13:05modify1701.001.80111.82101.8363
18022006.05.01 14:00modify1701.001.80111.82151.8363
18032006.05.01 15:00modify1701.001.80111.82161.8363
18042006.05.01 15:09t/p1701.001.83631.82161.83633522.7032358.15
18052006.05.05 03:40buy1711.001.85101.84091.8862
18062006.05.05 04:00modify1711.001.85101.84211.8862
18072006.05.05 05:00modify1711.001.85101.84231.8862
18082006.05.05 06:00modify1711.001.85101.84341.8862
18092006.05.05 07:00modify1711.001.85101.84451.8862
18102006.05.05 08:00modify1711.001.85101.84571.8862
18112006.05.05 09:00modify1711.001.85101.84591.8862
18122006.05.05 10:00modify1711.001.85101.84611.8862
18132006.05.05 12:00modify1711.001.85101.84661.8862
18142006.05.05 16:00modify1711.001.85101.84871.8862
18152006.05.05 17:00modify1711.001.85101.85051.8862
18162006.05.08 07:00modify1711.001.85101.85261.8862
18172006.05.08 08:00modify1711.001.85101.85371.8862
18182006.05.08 08:50buy1721.001.85871.85371.8939
18192006.05.08 09:00modify1711.001.85101.85471.8862
18202006.05.08 09:00modify1721.001.85871.85471.8939
18212006.05.08 12:00modify1711.001.85101.85891.8862
18222006.05.08 12:00modify1721.001.85871.85891.8939
18232006.05.08 15:59s/l1711.001.85891.85891.8862792.7033150.85
18242006.05.08 15:59s/l1721.001.85891.85891.893920.0033170.85
18252006.05.15 08:30buy1731.001.89271.88741.9279
18262006.05.15 09:00modify1731.001.89271.88791.9279
18272006.05.15 10:06s/l1731.001.88791.88791.9279-480.0032690.85
18282006.05.19 05:55buy1741.001.89021.88051.9254
18292006.05.19 06:00modify1741.001.89021.88131.9254
18302006.05.19 07:00modify1741.001.89021.88301.9254
18312006.05.19 08:00modify1741.001.89021.88391.9254
18322006.05.19 09:00modify1741.001.89021.88501.9254
18332006.05.19 09:10s/l1741.001.88501.88501.9254-520.0032170.85
18342006.05.19 21:15sell1751.001.87801.88611.8428
18352006.05.22 03:00modify1751.001.87801.88591.8428
18362006.05.22 04:00modify1751.001.87801.88511.8428
18372006.05.22 05:00modify1751.001.87801.88431.8428
18382006.05.22 06:00modify1751.001.87801.88341.8428
18392006.05.22 07:00modify1751.001.87801.88331.8428
18402006.05.22 08:00modify1751.001.87801.88251.8428
18412006.05.22 09:00modify1751.001.87801.88121.8428
18422006.05.22 10:00modify1751.001.87801.87741.8428
18432006.05.22 12:24s/l1751.001.87741.87741.842856.8032227.65
18442006.05.23 01:10buy1761.001.88321.87541.9184
18452006.05.23 02:00modify1761.001.88321.87591.9184
18462006.05.23 04:00modify1761.001.88321.87661.9184
18472006.05.23 06:00modify1761.001.88321.87691.9184
18482006.05.23 07:00modify1761.001.88321.87781.9184
18492006.05.23 08:00modify1761.001.88321.87801.9184
18502006.05.23 09:00modify1761.001.88321.87921.9184
18512006.05.23 12:00close1761.001.88121.87921.9184-200.0032027.65
18522006.05.29 03:15sell1771.001.85961.86791.8244
18532006.05.29 04:00modify1771.001.85961.86751.8244
18542006.05.29 05:00modify1771.001.85961.86741.8244
18552006.05.29 06:00modify1771.001.85961.86691.8244
18562006.05.29 07:00modify1771.001.85961.86591.8244
18572006.05.29 08:00modify1771.001.85961.86261.8244
18582006.05.29 09:00modify1771.001.85961.86151.8244
18592006.05.29 11:06s/l1771.001.86151.86151.8244-190.0131837.64
18602006.05.31 01:05buy1781.001.88131.87161.9165
18612006.05.31 02:00modify1781.001.88131.87171.9165
18622006.05.31 03:00modify1781.001.88131.87271.9165
18632006.05.31 05:00modify1781.001.88131.87351.9165
18642006.05.31 06:00modify1781.001.88131.87451.9165
18652006.05.31 07:00modify1781.001.88131.87711.9165
18662006.05.31 08:00modify1781.001.88131.87781.9165
18672006.05.31 10:29s/l1781.001.87781.87781.9165-350.0031487.64
18682006.06.06 08:20sell1791.001.87311.87851.8379
18692006.06.06 09:00modify1791.001.87311.87831.8379
18702006.06.06 13:00modify1791.001.87311.87821.8379
18712006.06.06 14:00modify1791.001.87311.87811.8379
18722006.06.06 16:00modify1791.001.87311.87541.8379
18732006.06.06 17:00modify1791.001.87311.87381.8379
18742006.06.06 18:00modify1791.001.87311.87251.8379
18752006.06.06 19:00modify1791.001.87311.87211.8379
18762006.06.07 00:00modify1791.001.87311.87181.8379
18772006.06.07 01:00modify1791.001.87311.87121.8379
18782006.06.07 02:00modify1791.001.87311.87071.8379
18792006.06.07 03:20sell1801.001.86261.87071.8274
18802006.06.07 04:00modify1791.001.87311.86961.8379
18812006.06.07 04:00modify1801.001.86261.86961.8274
18822006.06.07 06:00modify1791.001.87311.86841.8379
18832006.06.07 06:00modify1801.001.86261.86841.8274
18842006.06.07 07:00modify1791.001.87311.86751.8379
18852006.06.07 07:00modify1801.001.86261.86751.8274
18862006.06.07 08:00modify1791.001.87311.86651.8379
18872006.06.07 08:00modify1801.001.86261.86651.8274
18882006.06.07 10:00modify1791.001.87311.86411.8379
18892006.06.07 10:00modify1801.001.86261.86411.8274
18902006.06.07 12:28s/l1791.001.86411.86411.8379896.8032384.44
18912006.06.07 12:28s/l1801.001.86411.86411.8274-150.0032234.44
18922006.06.14 03:30sell1811.001.83511.84461.7999
18932006.06.14 04:00modify1811.001.83511.84421.7999
18942006.06.14 05:00modify1811.001.83511.84411.7999
18952006.06.14 06:00modify1811.001.83511.84311.7999
18962006.06.14 07:00modify1811.001.83511.84181.7999
18972006.06.14 08:00close1811.001.83761.84181.7999-249.9831984.46
18982006.07.03 01:50buy1821.001.84671.83711.8819
18992006.07.03 02:00modify1821.001.84671.83741.8819
19002006.07.03 03:00modify1821.001.84671.83811.8819
19012006.07.03 06:00modify1821.001.84671.83841.8819
19022006.07.03 07:00modify1821.001.84671.84061.8819
19032006.07.03 08:00modify1821.001.84671.84111.8819
19042006.07.03 09:00modify1821.001.84671.84251.8819
19052006.07.03 12:07s/l1821.001.84251.84251.8819-420.0031564.46
19062006.07.06 01:45sell1831.001.83571.84351.8005
19072006.07.06 02:00modify1831.001.83571.84291.8005
19082006.07.06 03:00modify1831.001.83571.84221.8005
19092006.07.06 04:00modify1831.001.83571.84181.8005
19102006.07.06 05:00modify1831.001.83571.84171.8005
19112006.07.06 06:00modify1831.001.83571.83951.8005
19122006.07.06 07:00modify1831.001.83571.83831.8005
19132006.07.06 08:00modify1831.001.83571.83781.8005
19142006.07.06 14:33s/l1831.001.83781.83781.8005-210.0031354.46
19152006.07.10 02:20buy1841.001.84791.84351.8831
19162006.07.10 07:00modify1841.001.84791.84621.8831
19172006.07.10 09:00modify1841.001.84791.84661.8831
19182006.07.10 11:24s/l1841.001.84661.84661.8831-130.0031224.46
19192006.07.13 03:10sell1851.001.83471.84251.7995
19202006.07.13 04:00modify1851.001.83471.84161.7995
19212006.07.13 05:00modify1851.001.83471.84091.7995
19222006.07.13 06:00modify1851.001.83471.83901.7995
19232006.07.13 07:00modify1851.001.83471.83841.7995
19242006.07.13 08:00modify1851.001.83471.83771.7995
19252006.07.13 09:14s/l1851.001.83771.83771.7995-300.0030924.46
19262006.07.14 03:25buy1861.001.84081.83631.8760
19272006.07.14 04:00close1861.001.84091.83631.87609.9930934.45
19282006.07.17 00:40sell1871.001.83851.84481.8033
19292006.07.17 02:00modify1871.001.83851.84411.8033
19302006.07.17 03:00modify1871.001.83851.84361.8033
19312006.07.17 04:00modify1871.001.83851.84331.8033
19322006.07.17 05:00modify1871.001.83851.84271.8033
19332006.07.17 06:00modify1871.001.83851.84261.8033
19342006.07.17 07:00modify1871.001.83851.84131.8033
19352006.07.17 08:00modify1871.001.83851.84001.8033
19362006.07.17 09:00modify1871.001.83851.83981.8033
19372006.07.17 12:00modify1871.001.83851.83181.8033
19382006.07.17 13:00modify1871.001.83851.82931.8033
19392006.07.17 14:00modify1871.001.83851.82911.8033
19402006.07.18 02:00modify1871.001.83851.82641.8033
19412006.07.18 04:55modify1871.001.83851.82571.8033
19422006.07.18 05:00modify1871.001.83851.82511.8033
19432006.07.18 05:00sell1881.001.82041.82511.7852
19442006.07.18 06:00modify1871.001.83851.82461.8033
19452006.07.18 06:00modify1881.001.82041.82461.7852
19462006.07.18 07:00modify1871.001.83851.82391.8033
19472006.07.18 07:00modify1881.001.82041.82391.7852
19482006.07.18 08:00modify1871.001.83851.82321.8033
19492006.07.18 08:00modify1881.001.82041.82321.7852
19502006.07.18 09:00modify1871.001.83851.82281.8033
19512006.07.18 09:00modify1881.001.82041.82281.7852
19522006.07.18 09:48s/l1871.001.82281.82281.80331566.8032501.25
19532006.07.18 09:48s/l1881.001.82281.82281.7852-240.0032261.25
19542006.07.20 21:50buy1891.001.84811.84301.8833
19552006.07.21 03:00modify1891.001.84811.84311.8833
19562006.07.21 04:00modify1891.001.84811.84381.8833
19572006.07.21 05:00modify1891.001.84811.84461.8833
19582006.07.21 07:00modify1891.001.84811.84491.8833
19592006.07.21 08:00modify1891.001.84811.84541.8833
19602006.07.21 11:00modify1891.001.84811.84811.8833
19612006.07.21 12:00modify1891.001.84811.84841.8833
19622006.07.21 13:00modify1891.001.84811.84851.8833
19632006.07.21 14:00modify1891.001.84811.85011.8833
19642006.07.24 01:00modify1891.001.84811.85031.8833
19652006.07.24 02:00modify1891.001.84811.85131.8833
19662006.07.24 02:30buy1901.001.85721.85131.8924
19672006.07.24 03:00modify1891.001.84811.85181.8833
19682006.07.24 03:00modify1901.001.85721.85181.8924
19692006.07.24 06:04modify1891.001.84811.85191.8833
19702006.07.24 06:04modify1901.001.85721.85191.8924
19712006.07.24 07:00modify1891.001.84811.85251.8833
19722006.07.24 07:00modify1901.001.85721.85251.8924
19732006.07.24 07:33s/l1891.001.85251.85251.8833445.4032706.65
19742006.07.24 07:33s/l1901.001.85251.85251.8924-470.0032236.65
19752006.07.26 01:45sell1911.001.84101.84901.8058
19762006.07.26 02:00modify1911.001.84101.84831.8058
19772006.07.26 03:00modify1911.001.84101.84821.8058
19782006.07.26 04:00modify1911.001.84101.84811.8058
19792006.07.26 05:00modify1911.001.84101.84801.8058
19802006.07.26 06:00modify1911.001.84101.84761.8058
19812006.07.26 07:00modify1911.001.84101.84691.8058
19822006.07.26 08:00modify1911.001.84101.84521.8058
19832006.07.26 09:00modify1911.001.84101.84351.8058
19842006.07.26 14:56s/l1911.001.84351.84351.8058-250.0031986.65
19852006.07.28 22:20buy1921.001.86261.85531.8978
19862006.07.31 05:00modify1921.001.86261.85571.8978
19872006.07.31 06:00modify1921.001.86261.85581.8978
19882006.07.31 07:00modify1921.001.86261.85831.8978
19892006.07.31 08:00modify1921.001.86261.85891.8978
19902006.07.31 09:00modify1921.001.86261.85901.8978
19912006.07.31 13:00modify1921.001.86261.85931.8978
19922006.07.31 17:00modify1921.001.86261.85971.8978
19932006.07.31 21:00modify1921.001.86261.86001.8978
19942006.08.01 00:00modify1921.001.86261.86031.8978
19952006.08.01 01:00modify1921.001.86261.86051.8978
19962006.08.01 02:00modify1921.001.86261.86081.8978
19972006.08.01 02:40buy1931.001.86681.86081.9020
19982006.08.01 03:00modify1921.001.86261.86121.8978
19992006.08.01 03:00modify1931.001.86681.86121.9020
20002006.08.01 04:00modify1921.001.86261.86141.8978
20012006.08.01 04:00modify1931.001.86681.86141.9020
20022006.08.01 06:00modify1921.001.86261.86151.8978
20032006.08.01 06:00modify1931.001.86681.86151.9020
20042006.08.01 07:00modify1921.001.86261.86181.8978
20052006.08.01 07:00modify1931.001.86681.86181.9020
20062006.08.01 08:00modify1921.001.86261.86211.8978
20072006.08.01 08:00modify1931.001.86681.86211.9020
20082006.08.01 09:00modify1921.001.86261.86251.8978
20092006.08.01 09:00modify1931.001.86681.86251.9020
20102006.08.01 20:00modify1921.001.86261.86421.8978
20112006.08.01 20:00modify1931.001.86681.86421.9020
20122006.08.01 21:00modify1921.001.86261.86461.8978
20132006.08.01 21:00modify1931.001.86681.86461.9020
20142006.08.01 22:00modify1921.001.86261.86501.8978
20152006.08.01 22:00modify1931.001.86681.86501.9020
20162006.08.01 23:00modify1921.001.86261.86541.8978
20172006.08.01 23:00modify1931.001.86681.86541.9020
20182006.08.02 00:00modify1921.001.86261.86591.8978
20192006.08.02 00:00modify1931.001.86681.86591.9020
20202006.08.02 01:00modify1921.001.86261.86641.8978
20212006.08.02 01:00modify1931.001.86681.86641.9020
20222006.08.02 02:00modify1921.001.86261.86711.8978
20232006.08.02 02:00modify1931.001.86681.86711.9020
20242006.08.02 03:00modify1921.001.86261.86761.8978
20252006.08.02 03:00modify1931.001.86681.86761.9020
20262006.08.02 04:00modify1921.001.86261.86831.8978
20272006.08.02 04:00modify1931.001.86681.86831.9020
20282006.08.02 06:00modify1921.001.86261.87001.8978
20292006.08.02 06:00modify1931.001.86681.87001.9020
20302006.08.02 07:00modify1921.001.86261.87151.8978
20312006.08.02 07:00modify1931.001.86681.87151.9020
20322006.08.02 08:00modify1921.001.86261.87181.8978
20332006.08.02 08:00modify1931.001.86681.87181.9020
20342006.08.02 09:00modify1921.001.86261.87271.8978
20352006.08.02 09:00modify1931.001.86681.87271.9020
20362006.08.02 10:00modify1921.001.86261.87341.8978
20372006.08.02 10:00modify1931.001.86681.87341.9020
20382006.08.02 11:21s/l1921.001.87341.87341.89781088.1033074.75
20392006.08.02 11:21s/l1931.001.87341.87341.9020662.7033737.45
20402006.08.04 04:55buy1941.001.88601.87711.9212
20412006.08.04 05:00modify1941.001.88601.88051.9212
20422006.08.04 06:00modify1941.001.88601.88171.9212
20432006.08.04 07:00modify1941.001.88601.88261.9212
20442006.08.04 09:00modify1941.001.88601.88271.9212
20452006.08.04 10:00modify1941.001.88601.88311.9212
20462006.08.04 12:00modify1941.001.88601.88471.9212
20472006.08.04 16:00modify1941.001.88601.89451.9212
20482006.08.04 17:00modify1941.001.88601.89601.9212
20492006.08.04 18:00modify1941.001.88601.89801.9212
20502006.08.07 00:25buy1951.001.90751.89801.9427
20512006.08.07 01:00modify1941.001.88601.89811.9212
20522006.08.07 01:00modify1951.001.90751.89811.9427
20532006.08.07 02:00modify1941.001.88601.89891.9212
20542006.08.07 02:00modify1951.001.90751.89891.9427
20552006.08.07 03:00modify1941.001.88601.89981.9212
20562006.08.07 03:00modify1951.001.90751.89981.9427
20572006.08.07 04:00modify1941.001.88601.89991.9212
20582006.08.07 04:00modify1951.001.90751.89991.9427
20592006.08.07 05:00modify1941.001.88601.90011.9212
20602006.08.07 05:00modify1951.001.90751.90011.9427
20612006.08.07 06:00modify1941.001.88601.90031.9212
20622006.08.07 06:00modify1951.001.90751.90031.9427
20632006.08.07 07:00modify1941.001.88601.90471.9212
20642006.08.07 07:00modify1951.001.90751.90471.9427
20652006.08.07 08:01modify1941.001.88601.90601.9212
20662006.08.07 08:01modify1951.001.90751.90601.9427
20672006.08.07 08:51s/l1941.001.90601.90601.92122002.7135740.16
20682006.08.07 08:51s/l1951.001.90601.90601.9427-150.0035590.16
20692006.08.09 08:15sell1961.001.90451.90961.8693
20702006.08.09 10:07s/l1961.001.90961.90961.8693-510.0035080.16
20712006.08.11 00:45sell1971.001.89421.90291.8590
20722006.08.11 01:00modify1971.001.89421.90071.8590
20732006.08.11 02:00modify1971.001.89421.89971.8590
20742006.08.11 03:00modify1971.001.89421.89931.8590
20752006.08.11 04:00modify1971.001.89421.89901.8590
20762006.08.11 05:00modify1971.001.89421.89861.8590
20772006.08.11 06:00modify1971.001.89421.89751.8590
20782006.08.11 07:00modify1971.001.89421.89691.8590
20792006.08.11 08:04modify1971.001.89421.89441.8590
20802006.08.11 09:00modify1971.001.89421.89341.8590
20812006.08.11 09:08s/l1971.001.89341.89341.859080.0035160.16
20822006.08.14 03:00sell1981.001.89331.89861.8581
20832006.08.14 07:00modify1981.001.89331.89791.8581
20842006.08.14 08:00modify1981.001.89331.89701.8581
20852006.08.14 09:00modify1981.001.89331.89611.8581
20862006.08.14 12:00modify1981.001.89331.89461.8581
20872006.08.14 16:00modify1981.001.89331.89341.8581
20882006.08.14 16:24s/l1981.001.89341.89341.8581-9.9935150.17
20892006.08.15 22:05buy1991.001.89321.88491.9284
20902006.08.15 23:00modify1991.001.89321.88531.9284
20912006.08.16 00:05modify1991.001.89321.88631.9284
20922006.08.16 01:00modify1991.001.89321.88701.9284
20932006.08.16 02:00modify1991.001.89321.88821.9284
20942006.08.16 03:00modify1991.001.89321.88871.9284
20952006.08.16 04:00modify1991.001.89321.88911.9284
20962006.08.16 05:00modify1991.001.89321.88931.9284
20972006.08.16 06:00modify1991.001.89321.89141.9284
20982006.08.16 07:00modify1991.001.89321.89251.9284
20992006.08.16 08:47s/l1991.001.89251.89251.9284-67.3035082.87
21002006.08.18 05:45sell2001.001.88601.89221.8508
21012006.08.18 06:00modify2001.001.88601.89131.8508
21022006.08.18 07:00modify2001.001.88601.89081.8508
21032006.08.18 08:00close2001.001.88661.89081.8508-60.0035022.87
21042006.08.21 21:05buy2011.001.89401.88851.9292
21052006.08.22 00:00modify2011.001.89401.88881.9292
21062006.08.22 01:00modify2011.001.89401.89051.9292
21072006.08.22 01:41s/l2011.001.89051.89051.9292-347.3034675.57
21082006.08.23 08:55sell2021.001.88891.89301.8537
21092006.08.23 09:00modify2021.001.88891.89261.8537
21102006.08.23 09:35s/l2021.001.89261.89261.8537-370.0034305.57
21112006.08.25 04:40sell2031.001.88801.89461.8528
21122006.08.25 06:00modify2031.001.88801.89391.8528
21132006.08.25 07:00modify2031.001.88801.89371.8528
21142006.08.25 08:00modify2031.001.88801.89221.8528
21152006.08.25 09:00modify2031.001.88801.89181.8528
21162006.08.25 10:00modify2031.001.88801.89001.8528
21172006.08.25 12:09s/l2031.001.89001.89001.8528-200.0034105.57
21182006.09.06 03:20sell2041.001.89481.89971.8596
21192006.09.06 04:00modify2041.001.89481.89941.8596
21202006.09.06 06:00modify2041.001.89481.89921.8596
21212006.09.06 07:00modify2041.001.89481.89851.8596
21222006.09.06 08:00modify2041.001.89481.89741.8596
21232006.09.06 12:00modify2041.001.89481.89631.8596
21242006.09.06 13:00modify2041.001.89481.89571.8596
21252006.09.06 14:00modify2041.001.89481.89371.8596
21262006.09.06 15:00modify2041.001.89481.89131.8596
21272006.09.06 16:00modify2041.001.89481.88971.8596
21282006.09.06 17:00modify2041.001.89481.88961.8596
21292006.09.06 19:00modify2041.001.89481.88951.8596
21302006.09.06 22:40sell2051.001.88511.88951.8499
21312006.09.07 04:00modify2041.001.89481.88901.8596
21322006.09.07 04:00modify2051.001.88511.88901.8499
21332006.09.07 05:00modify2041.001.89481.88831.8596
21342006.09.07 05:00modify2051.001.88511.88831.8499
21352006.09.07 06:00modify2041.001.89481.88751.8596
21362006.09.07 06:00modify2051.001.88511.88751.8499
21372006.09.07 07:00modify2041.001.89481.88671.8596
21382006.09.07 07:00modify2051.001.88511.88671.8499
21392006.09.07 08:00modify2041.001.89481.88611.8596
21402006.09.07 08:00modify2051.001.88511.88611.8499
21412006.09.07 09:23s/l2041.001.88611.88611.8596860.3934965.96
21422006.09.07 09:23s/l2051.001.88611.88611.8499-109.6034856.36
21432006.09.11 01:15sell2061.001.86601.87301.8308
21442006.09.11 02:00modify2061.001.86601.87251.8308
21452006.09.11 03:00modify2061.001.86601.87221.8308
21462006.09.11 06:00modify2061.001.86601.87171.8308
21472006.09.11 07:00modify2061.001.86601.87001.8308
21482006.09.11 08:00modify2061.001.86601.86961.8308
21492006.09.11 09:00modify2061.001.86601.86881.8308
21502006.09.11 10:08s/l2061.001.86881.86881.8308-279.9934576.37
21512006.09.13 02:15buy2071.001.87241.86731.9076
21522006.09.13 03:00modify2071.001.87241.86741.9076
21532006.09.13 05:00modify2071.001.87241.86751.9076
21542006.09.13 06:00modify2071.001.87241.86881.9076
21552006.09.13 07:00modify2071.001.87241.86961.9076
21562006.09.13 23:00modify2071.001.87241.86971.9076
21572006.09.14 00:00modify2071.001.87241.86991.9076
21582006.09.14 01:00modify2071.001.87241.87011.9076
21592006.09.14 02:00modify2071.001.87241.87091.9076
21602006.09.14 03:00modify2071.001.87241.87131.9076
21612006.09.14 04:00modify2071.001.87241.87151.9076
21622006.09.14 06:00modify2071.001.87241.87191.9076
21632006.09.14 07:00modify2071.001.87241.87221.9076
21642006.09.14 07:10buy2081.001.87681.87221.9120
21652006.09.14 08:00modify2071.001.87241.87261.9076
21662006.09.14 08:00modify2081.001.87681.87261.9120
21672006.09.14 09:00modify2071.001.87241.87321.9076
21682006.09.14 09:00modify2081.001.87681.87321.9120
21692006.09.14 11:00modify2071.001.87241.87441.9076
21702006.09.14 11:00modify2081.001.87681.87441.9120
21712006.09.14 12:00modify2071.001.87241.87591.9076
21722006.09.14 12:00modify2081.001.87681.87591.9120
21732006.09.14 14:00modify2071.001.87241.87761.9076
21742006.09.14 14:00modify2081.001.87681.87761.9120
21752006.09.14 15:00modify2071.001.87241.87921.9076
21762006.09.14 15:00modify2081.001.87681.87921.9120
21772006.09.14 18:00modify2071.001.87241.88051.9076
21782006.09.14 18:00modify2081.001.87681.88051.9120
21792006.09.15 02:00modify2071.001.87241.88061.9076
21802006.09.15 02:00modify2081.001.87681.88061.9120
21812006.09.15 03:00modify2071.001.87241.88111.9076
21822006.09.15 03:00modify2081.001.87681.88111.9120
21832006.09.15 04:00modify2071.001.87241.88241.9076
21842006.09.15 04:00modify2081.001.87681.88241.9120
21852006.09.15 05:00modify2071.001.87241.88301.9076
21862006.09.15 05:00modify2081.001.87681.88301.9120
21872006.09.15 06:00modify2071.001.87241.88441.9076
21882006.09.15 06:00modify2081.001.87681.88441.9120
21892006.09.15 07:00modify2071.001.87241.88471.9076
21902006.09.15 07:00modify2081.001.87681.88471.9120
21912006.09.15 08:00modify2071.001.87241.88611.9076
21922006.09.15 08:00modify2081.001.87681.88611.9120
21932006.09.15 09:03s/l2071.001.88611.88611.90761380.8035957.17
21942006.09.15 09:03s/l2081.001.88611.88611.9120932.7036889.87
21952006.09.21 01:10buy2091.001.88691.88271.9221
21962006.09.21 02:00modify2091.001.88691.88321.9221
21972006.09.21 08:00modify2091.001.88691.88341.9221
21982006.09.21 09:00modify2091.001.88691.88371.9221
21992006.09.21 11:00modify2091.001.88691.88461.9221
22002006.09.21 12:00modify2091.001.88691.88611.9221
22012006.09.21 13:00modify2091.001.88691.88741.9221
22022006.09.21 14:00modify2091.001.88691.88951.9221
22032006.09.21 15:00modify2091.001.88691.89001.9221
22042006.09.21 16:00modify2091.001.88691.89101.9221
22052006.09.21 17:00modify2091.001.88691.89111.9221
22062006.09.21 20:00modify2091.001.88691.89251.9221
22072006.09.22 00:00modify2091.001.88691.89301.9221
22082006.09.22 01:00modify2091.001.88691.89331.9221
22092006.09.22 03:00modify2091.001.88691.89361.9221
22102006.09.22 04:00modify2091.001.88691.89481.9221
22112006.09.22 05:25buy2101.001.90101.89481.9362
22122006.09.22 06:00modify2091.001.88691.89501.9221
22132006.09.22 06:00modify2101.001.90101.89501.9362
22142006.09.22 08:00modify2091.001.88691.89551.9221
22152006.09.22 08:00modify2101.001.90101.89551.9362
22162006.09.22 09:00modify2091.001.88691.89601.9221
22172006.09.22 09:00modify2101.001.90101.89601.9362
22182006.09.22 10:00modify2091.001.88691.89731.9221
22192006.09.22 10:00modify2101.001.90101.89731.9362
22202006.09.22 11:00modify2091.001.88691.89951.9221
22212006.09.22 11:00modify2101.001.90101.89951.9362
22222006.09.22 12:00modify2091.001.88691.89991.9221
22232006.09.22 12:00modify2101.001.90101.89991.9362
22242006.09.22 20:47s/l2091.001.89991.89991.92211302.7038192.57
22252006.09.22 20:47s/l2101.001.89991.89991.9362-110.0038082.57
22262006.09.27 23:00sell2111.001.88921.89371.8540
22272006.09.28 02:00modify2111.001.88921.89341.8540
22282006.09.28 06:00modify2111.001.88921.89311.8540
22292006.09.28 07:00modify2111.001.88921.89261.8540
22302006.09.28 08:00modify2111.001.88921.89201.8540
22312006.09.28 10:00modify2111.001.88921.89021.8540
22322006.09.28 11:00modify2111.001.88921.88891.8540
22332006.09.28 12:00modify2111.001.88921.88751.8540
22342006.09.28 13:00modify2111.001.88921.88731.8540
22352006.09.28 16:00modify2111.001.88921.88651.8540
22362006.09.28 17:00modify2111.001.88921.88601.8540
22372006.09.28 18:00modify2111.001.88921.88431.8540
22382006.09.28 20:00modify2111.001.88921.88381.8540
22392006.09.28 23:00modify2111.001.88921.88361.8540
22402006.09.28 23:00sell2121.001.87711.88361.8419
22412006.09.29 00:00modify2111.001.88921.88221.8540
22422006.09.29 00:00modify2121.001.87711.88221.8419
22432006.09.29 01:00modify2111.001.88921.88211.8540
22442006.09.29 01:00modify2121.001.87711.88211.8419
22452006.09.29 02:00modify2111.001.88921.88131.8540
22462006.09.29 02:00modify2121.001.87711.88131.8419
22472006.09.29 03:00modify2111.001.88921.88091.8540
22482006.09.29 03:00modify2121.001.87711.88091.8419
22492006.09.29 05:00modify2111.001.88921.88061.8540
22502006.09.29 05:00modify2121.001.87711.88061.8419
22512006.09.29 06:00modify2111.001.88921.87991.8540
22522006.09.29 06:00modify2121.001.87711.87991.8419
22532006.09.29 07:00modify2111.001.88921.87961.8540
22542006.09.29 07:00modify2121.001.87711.87961.8419
22552006.09.29 08:00modify2111.001.88921.87861.8540
22562006.09.29 08:00modify2121.001.87711.87861.8419
22572006.09.29 10:00modify2111.001.88921.87801.8540
22582006.09.29 10:00modify2121.001.87711.87801.8419
22592006.09.29 11:00modify2111.001.88921.87511.8540
22602006.09.29 11:00modify2121.001.87711.87511.8419
22612006.09.29 16:00modify2111.001.88921.87461.8540
22622006.09.29 16:00modify2121.001.87711.87461.8419
22632006.10.02 00:00s/l2111.001.87461.87461.85401444.0039526.57
22642006.10.02 00:00s/l2121.001.87461.87461.8419243.6039770.17
22652006.10.03 02:25buy2131.001.88641.87711.9216
22662006.10.03 03:00modify2131.001.88641.87761.9216
22672006.10.03 04:00modify2131.001.88641.87801.9216
22682006.10.03 05:00modify2131.001.88641.87831.9216
22692006.10.03 06:00modify2131.001.88641.87881.9216
22702006.10.03 07:00modify2131.001.88641.88201.9216
22712006.10.03 08:00modify2131.001.88641.88301.9216
22722006.10.03 09:00modify2131.001.88641.88371.9216
22732006.10.03 10:00modify2131.001.88641.88441.9216
22742006.10.03 11:00modify2131.001.88641.88501.9216
22752006.10.04 03:47s/l2131.001.88501.88501.9216-137.3139632.86
22762006.10.09 21:15sell2141.001.86751.87181.8323
22772006.10.10 00:00modify2141.001.86751.87111.8323
22782006.10.10 01:00modify2141.001.86751.87091.8323
22792006.10.10 02:00modify2141.001.86751.87031.8323
22802006.10.10 03:00modify2141.001.86751.86991.8323
22812006.10.10 04:00modify2141.001.86751.86971.8323
22822006.10.10 05:00modify2141.001.86751.86951.8323
22832006.10.10 06:00modify2141.001.86751.86901.8323
22842006.10.10 07:00modify2141.001.86751.86871.8323
22852006.10.10 08:18s/l2141.001.86871.86871.8323-123.2139509.65
22862006.10.11 04:35sell2151.001.85511.86051.8199
22872006.10.11 05:00modify2151.001.85511.85951.8199
22882006.10.11 06:00modify2151.001.85511.85901.8199
22892006.10.11 07:00modify2151.001.85511.85851.8199
22902006.10.11 08:00modify2151.001.85511.85821.8199
22912006.10.11 09:00modify2151.001.85511.85801.8199
22922006.10.11 10:00modify2151.001.85511.85721.8199
22932006.10.11 10:55s/l2151.001.85721.85721.8199-210.0039299.65
22942006.10.18 02:45buy2161.001.86981.86331.9050
22952006.10.18 03:00modify2161.001.86981.86371.9050
22962006.10.18 04:04modify2161.001.86981.86411.9050
22972006.10.18 05:00modify2161.001.86981.86431.9050
22982006.10.18 06:00modify2161.001.86981.86491.9050
22992006.10.18 07:00modify2161.001.86981.86621.9050
23002006.10.18 08:00modify2161.001.86981.86691.9050
23012006.10.18 09:00modify2161.001.86981.86801.9050
23022006.10.18 10:00modify2161.001.86981.86811.9050
23032006.10.18 14:42s/l2161.001.86811.86811.9050-170.0039129.65
23042006.10.23 03:30buy2171.001.88231.87821.9175
23052006.10.23 06:00modify2171.001.88231.87881.9175
23062006.10.23 07:00modify2171.001.88231.87891.9175
23072006.10.23 08:00modify2171.001.88231.87971.9175
23082006.10.23 08:25s/l2171.001.87971.87971.9175-260.0038869.65
23092006.10.30 01:10buy2181.001.89591.89131.9311
23102006.10.30 06:00modify2181.001.89591.89141.9311
23112006.10.30 07:04modify2181.001.89591.89171.9311
23122006.10.30 08:00modify2181.001.89591.89321.9311
23132006.10.30 09:00modify2181.001.89591.89441.9311
23142006.10.30 16:00modify2181.001.89591.89591.9311
23152006.10.31 00:15buy2191.001.90041.89591.9356
23162006.10.31 01:00modify2181.001.89591.89601.9311
23172006.10.31 01:00modify2191.001.90041.89601.9356
23182006.10.31 03:00modify2181.001.89591.89621.9311
23192006.10.31 03:00modify2191.001.90041.89621.9356
23202006.10.31 04:00modify2181.001.89591.89631.9311
23212006.10.31 04:00modify2191.001.90041.89631.9356
23222006.10.31 05:00modify2181.001.89591.89681.9311
23232006.10.31 05:00modify2191.001.90041.89681.9356
23242006.10.31 06:00modify2181.001.89591.89721.9311
23252006.10.31 06:00modify2191.001.90041.89721.9356
23262006.10.31 07:00modify2181.001.89591.89771.9311
23272006.10.31 07:00modify2191.001.90041.89771.9356
23282006.10.31 08:00modify2181.001.89591.89811.9311
23292006.10.31 08:00modify2191.001.90041.89811.9356
23302006.10.31 09:27s/l2181.001.89811.89811.9311222.7039092.35
23312006.10.31 09:27s/l2191.001.89811.89811.9356-230.0038862.35
23322006.11.01 05:00buy2201.001.90741.90181.9426
23332006.11.01 06:00modify2201.001.90741.90201.9426
23342006.11.01 07:04modify2201.001.90741.90241.9426
23352006.11.01 08:00modify2201.001.90741.90271.9426
23362006.11.01 09:00modify2201.001.90741.90511.9426
23372006.11.01 10:00modify2201.001.90741.90541.9426
23382006.11.02 08:55s/l2201.001.90541.90541.9426-191.9038670.45
23392006.11.06 00:10sell2211.001.90141.90871.8662
23402006.11.06 03:00modify2211.001.90141.90861.8662
23412006.11.06 04:00modify2211.001.90141.90811.8662
23422006.11.06 05:00modify2211.001.90141.90771.8662
23432006.11.06 06:00modify2211.001.90141.90741.8662
23442006.11.06 07:00modify2211.001.90141.90381.8662
23452006.11.06 08:00modify2211.001.90141.90331.8662
23462006.11.06 09:00modify2211.001.90141.90251.8662
23472006.11.06 11:00modify2211.001.90141.90221.8662
23482006.11.06 12:00modify2211.001.90141.90031.8662
23492006.11.07 02:25s/l2211.001.90031.90031.8662106.8038777.25
23502006.11.23 03:35buy2221.001.91371.90901.9489
23512006.11.23 04:00modify2221.001.91371.90951.9489
23522006.11.23 05:00modify2221.001.91371.90981.9489
23532006.11.23 06:00modify2221.001.91371.91101.9489
23542006.11.23 07:00modify2221.001.91371.91131.9489
23552006.11.23 08:00modify2221.001.91371.91241.9489
23562006.11.23 12:00modify2221.001.91371.91261.9489
23572006.11.24 10:00modify2221.001.91371.91351.9489
23582006.11.24 11:00modify2221.001.91371.92461.9489
23592006.11.27 02:00modify2221.001.91371.93011.9489
23602006.11.27 03:00modify2221.001.91371.93081.9489
23612006.11.27 04:00modify2221.001.91371.93121.9489
23622006.11.27 05:00modify2221.001.91371.93141.9489
23632006.11.27 06:00modify2221.001.91371.93191.9489
23642006.11.27 07:00modify2221.001.91371.93201.9489
23652006.11.27 09:58s/l2221.001.93201.93201.94891835.3940612.64
23662006.11.29 06:35buy2231.001.95151.94381.9867
23672006.11.29 07:00modify2231.001.95151.94471.9867
23682006.11.29 08:00modify2231.001.95151.94551.9867
23692006.11.29 09:00modify2231.001.95151.94591.9867
23702006.11.29 11:00modify2231.001.95151.94621.9867
23712006.11.29 19:23s/l2231.001.94621.94621.9867-529.9940082.65
23722006.12.01 00:35buy2241.001.96501.95672.0002
23732006.12.01 01:00modify2241.001.96501.95702.0002
23742006.12.01 02:00modify2241.001.96501.95782.0002
23752006.12.01 03:00modify2241.001.96501.95862.0002
23762006.12.01 04:00modify2241.001.96501.95912.0002
23772006.12.01 06:04modify2241.001.96501.95952.0002
23782006.12.01 07:00modify2241.001.96501.96052.0002
23792006.12.01 08:00modify2241.001.96501.96282.0002
23802006.12.01 09:00modify2241.001.96501.96652.0002
23812006.12.01 10:35s/l2241.001.96651.96652.0002150.0040232.65
23822006.12.04 03:55buy2251.001.97861.97132.0138
23832006.12.04 04:00modify2251.001.97861.97182.0138
23842006.12.04 05:00modify2251.001.97861.97232.0138
23852006.12.04 06:05modify2251.001.97861.97242.0138
23862006.12.04 08:00modify2251.001.97861.97252.0138
23872006.12.04 09:00modify2251.001.97861.97532.0138
23882006.12.04 09:08s/l2251.001.97531.97532.0138-330.0039902.65
23892006.12.11 08:45sell2261.001.95311.96271.9179
23902006.12.11 09:00modify2261.001.95311.96171.9179
23912006.12.11 10:00modify2261.001.95311.95891.9179
23922006.12.11 12:00modify2261.001.95311.95871.9179
23932006.12.11 15:00modify2261.001.95311.95861.9179
23942006.12.11 17:00modify2261.001.95311.95831.9179
23952006.12.11 18:15s/l2261.001.95831.95831.9179-520.0039382.65
23962006.12.13 07:40buy2271.001.96961.96372.0048
23972006.12.13 08:00modify2271.001.96961.96402.0048
23982006.12.13 09:00modify2271.001.96961.96422.0048
23992006.12.13 12:00modify2271.001.96961.96502.0048
24002006.12.13 13:00modify2271.001.96961.96542.0048
24012006.12.13 14:00modify2271.001.96961.96562.0048
24022006.12.13 14:33s/l2271.001.96561.96562.0048-400.0038982.65
24032006.12.18 04:35sell2281.001.95441.96411.9192
24042006.12.18 05:00modify2281.001.95441.96401.9192
24052006.12.18 06:00modify2281.001.95441.96371.9192
24062006.12.18 07:00modify2281.001.95441.96091.9192
24072006.12.18 08:00modify2281.001.95441.95911.9192
24082006.12.18 09:00modify2281.001.95441.95741.9192
24092006.12.18 11:00modify2281.001.95441.95691.9192
24102006.12.18 17:00modify2281.001.95441.95571.9192
24112006.12.18 18:00modify2281.001.95441.95431.9192
24122006.12.19 00:00modify2281.001.95441.95401.9192
24132006.12.19 01:00modify2281.001.95441.95391.9192
24142006.12.19 02:00modify2281.001.95441.95311.9192
24152006.12.19 03:09modify2281.001.95441.95191.9192
24162006.12.19 04:14modify2281.001.95441.95141.9192
24172006.12.19 05:00modify2281.001.95441.95111.9192
24182006.12.19 06:00modify2281.001.95441.95051.9192
24192006.12.19 07:33modify2281.001.95441.94931.9192
24202006.12.19 07:36s/l2281.001.94931.94931.9192506.7939489.44
24212007.01.03 00:50buy2291.001.97271.96512.0079
24222007.01.03 01:00modify2291.001.97271.96622.0079
24232007.01.03 02:00modify2291.001.97271.96662.0079
24242007.01.03 03:00modify2291.001.97271.96752.0079
24252007.01.03 04:00modify2291.001.97271.96782.0079
24262007.01.03 05:00modify2291.001.97271.96872.0079
24272007.01.03 06:00modify2291.001.97271.96992.0079
24282007.01.03 10:33s/l2291.001.96991.96992.0079-280.0139209.43
24292007.01.04 04:05sell2301.001.95221.95991.9170
24302007.01.04 05:00modify2301.001.95221.95971.9170
24312007.01.04 06:00modify2301.001.95221.95861.9170
24322007.01.04 07:00modify2301.001.95221.95781.9170
24332007.01.04 08:00modify2301.001.95221.95621.9170
24342007.01.04 09:00modify2301.001.95221.95581.9170
24352007.01.04 10:00modify2301.001.95221.95561.9170
24362007.01.04 11:00modify2301.001.95221.95021.9170
24372007.01.04 12:00modify2301.001.95221.94991.9170
24382007.01.05 01:00modify2301.001.95221.94941.9170
24392007.01.05 02:00modify2301.001.95221.94881.9170
24402007.01.05 04:00modify2301.001.95221.94871.9170
24412007.01.05 05:00modify2301.001.95221.94751.9170
24422007.01.05 06:00modify2301.001.95221.94581.9170
24432007.01.05 07:00modify2301.001.95221.94411.9170
24442007.01.05 08:00modify2301.001.95221.94331.9170
24452007.01.05 08:54s/l2301.001.94331.94331.9170886.8140096.24
24462007.01.08 06:35sell2311.001.93051.93821.8953
24472007.01.08 07:00modify2311.001.93051.93511.8953
24482007.01.08 08:00modify2311.001.93051.93471.8953
24492007.01.08 09:00modify2311.001.93051.93391.8953
24502007.01.08 09:32s/l2311.001.93391.93391.8953-340.0039756.24
24512007.01.16 01:15buy2321.001.96321.95891.9984
24522007.01.16 02:00modify2321.001.96321.95931.9984
24532007.01.16 03:00modify2321.001.96321.95951.9984
24542007.01.16 06:00modify2321.001.96321.95971.9984
24552007.01.16 07:00modify2321.001.96321.96031.9984
24562007.01.16 08:00modify2321.001.96321.96091.9984
24572007.01.16 10:00modify2321.001.96321.96281.9984
24582007.01.16 12:00modify2321.001.96321.96291.9984
24592007.01.16 15:52s/l2321.001.96291.96291.9984-30.0039726.24
24602007.01.26 08:25sell2331.001.96671.97201.9315
24612007.01.26 09:00modify2331.001.96671.97141.9315
24622007.01.26 11:00modify2331.001.96671.97111.9315
24632007.01.26 12:00modify2331.001.96671.97031.9315
24642007.01.26 13:00modify2331.001.96671.96971.9315
24652007.01.26 14:00modify2331.001.96671.96841.9315
24662007.01.26 16:00modify2331.001.96671.96751.9315
24672007.01.29 00:55sell2341.001.96131.96751.9261
24682007.01.29 02:00modify2331.001.96671.96691.9315
24692007.01.29 02:00modify2341.001.96131.96691.9261
24702007.01.29 04:00modify2331.001.96671.96651.9315
24712007.01.29 04:00modify2341.001.96131.96651.9261
24722007.01.29 05:00modify2331.001.96671.96601.9315
24732007.01.29 05:00modify2341.001.96131.96601.9261
24742007.01.29 06:00modify2331.001.96671.96581.9315
24752007.01.29 06:00modify2341.001.96131.96581.9261
24762007.01.29 07:00modify2331.001.96671.96481.9315
24772007.01.29 07:00modify2341.001.96131.96481.9261
24782007.01.29 08:00modify2331.001.96671.96331.9315
24792007.01.29 08:00modify2341.001.96131.96331.9261
24802007.01.29 09:00modify2331.001.96671.96271.9315
24812007.01.29 09:00modify2341.001.96131.96271.9261
24822007.01.30 02:00modify2331.001.96671.96261.9315
24832007.01.30 02:00modify2341.001.96131.96261.9261
24842007.01.30 02:48s/l2331.001.96261.96261.9315403.6040129.84
24852007.01.30 02:48s/l2341.001.96261.96261.9261-133.2039996.64
24862007.02.01 04:00buy2351.001.96311.95311.9983
24872007.02.01 06:04modify2351.001.96311.95431.9983
24882007.02.01 07:00modify2351.001.96311.95551.9983
24892007.02.01 08:00modify2351.001.96311.95731.9983
24902007.02.01 09:00modify2351.001.96311.95871.9983
24912007.02.01 12:00modify2351.001.96311.95921.9983
24922007.02.01 14:00modify2351.001.96311.96051.9983
24932007.02.01 16:00modify2351.001.96311.96131.9983
24942007.02.01 17:00modify2351.001.96311.96251.9983
24952007.02.01 18:00modify2351.001.96311.96391.9983
24962007.02.02 03:04modify2351.001.96311.96431.9983
24972007.02.02 04:00modify2351.001.96311.96461.9983
24982007.02.02 05:00modify2351.001.96311.96511.9983
24992007.02.02 06:00modify2351.001.96311.96561.9983
25002007.02.02 07:00modify2351.001.96311.96641.9983
25012007.02.02 08:19s/l2351.001.96641.96641.9983332.7040329.34
25022007.02.07 02:10buy2361.001.96871.96442.0039
25032007.02.07 03:00modify2361.001.96871.96472.0039
25042007.02.07 04:00modify2361.001.96871.96532.0039
25052007.02.07 06:00modify2361.001.96871.96612.0039
25062007.02.07 07:00modify2361.001.96871.96662.0039
25072007.02.07 08:00modify2361.001.96871.96682.0039
25082007.02.08 03:00modify2361.001.96871.96692.0039
25092007.02.08 08:00modify2361.001.96871.96742.0039
25102007.02.08 08:33s/l2361.001.96741.96742.0039-121.9040207.44
25112007.02.09 00:30sell2371.001.95901.96611.9238
25122007.02.09 01:00modify2371.001.95901.96511.9238
25132007.02.09 02:00modify2371.001.95901.96471.9238
25142007.02.09 03:00modify2371.001.95901.96451.9238
25152007.02.09 04:00modify2371.001.95901.96381.9238
25162007.02.09 05:00modify2371.001.95901.96161.9238
25172007.02.09 06:00modify2371.001.95901.96081.9238
25182007.02.09 07:00modify2371.001.95901.96031.9238
25192007.02.09 08:00modify2371.001.95901.95941.9238
25202007.02.09 10:00modify2371.001.95901.95651.9238
25212007.02.09 11:00modify2371.001.95901.95641.9238
25222007.02.09 12:00modify2371.001.95901.95471.9238
25232007.02.09 17:40sell2381.001.95051.95471.9153
25242007.02.12 04:00modify2371.001.95901.95451.9238
25252007.02.12 04:00modify2381.001.95051.95451.9153
25262007.02.12 07:00modify2371.001.95901.95421.9238
25272007.02.12 07:00modify2381.001.95051.95421.9153
25282007.02.12 07:00s/l2371.001.95421.95421.9238476.8040684.24
25292007.02.12 07:00s/l2381.001.95421.95421.9153-373.2040311.04
25302007.02.23 01:25buy2391.001.95631.95081.9915
25312007.02.23 02:00modify2391.001.95631.95161.9915
25322007.02.23 03:00modify2391.001.95631.95181.9915
25332007.02.23 04:00modify2391.001.95631.95221.9915
25342007.02.23 05:00modify2391.001.95631.95241.9915
25352007.02.23 06:00modify2391.001.95631.95261.9915
25362007.02.23 07:00modify2391.001.95631.95281.9915
25372007.02.23 08:00modify2391.001.95631.95351.9915
25382007.02.23 09:00modify2391.001.95631.95471.9915
25392007.02.23 10:32s/l2391.001.95471.95471.9915-160.0040151.04