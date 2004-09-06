Strategy Tester Report
Pilofe test SimbaSystem5MII

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.24 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.24)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosNewsTime=1970.01.01 00:00; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=10; JMA_Phase=0;
Barras em teste197571Ticks modelados4257506Qualidade do modelamento89.95%
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total10953.10Lucro Bruto63969.44Perda Bruta-53016.34
Fator de lucro1.21Compensação esperada36.39
diminuição absoluta7037.43Perda máxima10900.82 (78.63%)Relative drawdown78.63% (10900.82)
Total de negociações301Posições de Venda (ganhos %)146 (28.77%)Posições de Compras (ganhos %)155 (25.81%)
Negociações com Lucro (% do total)82 (27.24%)Negociações com perdas (% do total)219 (72.76%)
MaiorNegociações com lucro3556.20Negociações com perda-550.00
MédiaNegociações com lucro780.12Negociações com perda-242.08
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)5 (5008.49)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)13 (-3342.14)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)5399.19 (4)perdas consecutivas (contagem de perdas)-3342.14 (13)
Médiaganhos consecutivos1perdas consecutivas4
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12004.07.05 09:45buy11.001.83131.82621.9310
22004.07.05 10:00modify11.001.83131.82661.9310
32004.07.05 11:00modify11.001.83131.82691.9310
42004.07.05 12:00modify11.001.83131.82711.9310
52004.07.05 13:00modify11.001.83131.82731.9310
62004.07.05 14:00modify11.001.83131.82741.9310
72004.07.05 15:00modify11.001.83131.82801.9310
82004.07.05 16:00modify11.001.83131.82811.9310
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.9310-320.009680.00
102004.07.08 04:50buy21.001.85281.84751.9525
112004.07.08 05:00modify21.001.85281.84771.9525
122004.07.08 06:00modify21.001.85281.84801.9525
132004.07.08 07:00modify21.001.85281.84871.9525
142004.07.08 08:00modify21.001.85281.84941.9525
152004.07.08 09:00modify21.001.85281.85011.9525
162004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.9525-270.019409.99
172004.07.13 23:45sell31.001.85781.86271.7581
182004.07.14 06:00modify31.001.85781.86261.7581
192004.07.14 07:00modify31.001.85781.86231.7581
202004.07.14 08:00modify31.001.85781.86171.7581
212004.07.14 14:30s/l31.001.86171.86171.7581-393.209016.79
222004.07.19 09:05buy41.001.87291.86811.9726
232004.07.19 10:00modify41.001.87291.86831.9726
242004.07.19 11:00modify41.001.87291.86851.9726
252004.07.19 11:49s/l41.001.86851.86851.9726-440.008576.79
262004.07.21 09:35sell51.001.85331.85831.7536
272004.07.21 12:00modify51.001.85331.85791.7536
282004.07.21 13:00modify51.001.85331.85341.7536
292004.07.21 14:00modify51.001.85331.85241.7536
302004.07.21 16:00modify51.001.85331.85131.7536
312004.07.21 18:00modify51.001.85331.85061.7536
322004.07.21 19:00modify51.001.85331.84881.7536
332004.07.22 03:00modify51.001.85331.84711.7536
342004.07.22 04:00modify51.001.85331.84671.7536
352004.07.22 05:00modify51.001.85331.84641.7536
362004.07.22 06:00modify51.001.85331.84531.7536
372004.07.22 07:00modify51.001.85331.84441.7536
382004.07.22 08:00modify51.001.85331.84271.7536
392004.07.22 09:00modify51.001.85331.84201.7536
402004.07.22 11:26s/l51.001.84201.84201.75361120.409697.19
412004.07.27 15:00buy61.001.83861.83601.9383
422004.07.27 15:26s/l61.001.83601.83601.9383-260.009437.19
432004.08.02 23:55buy71.001.82531.82121.9250
442004.08.03 01:00modify71.001.82531.82241.9250
452004.08.03 02:00modify71.001.82531.82301.9250
462004.08.03 03:00modify71.001.82531.82321.9250
472004.08.03 08:02s/l71.001.82321.82321.9250-207.309229.89
482004.08.04 16:35sell81.001.82201.82551.7223
492004.08.04 17:01s/l81.001.82551.82551.7223-350.008879.89
502004.08.05 18:45sell91.001.82521.82751.7255
512004.08.05 20:00close91.001.82531.82751.7255-10.008869.89
522004.08.09 09:35buy101.001.84161.83761.9413
532004.08.09 10:00modify101.001.84161.83781.9413
542004.08.09 16:30s/l101.001.83781.83781.9413-380.008489.89
552004.08.11 09:00sell111.001.82941.83401.7297
562004.08.11 10:00modify111.001.82941.83371.7297
572004.08.11 12:00modify111.001.82941.83241.7297
582004.08.11 13:00modify111.001.82941.83211.7297
592004.08.11 19:15sell121.001.82981.83211.7301
602004.08.11 19:31s/l111.001.83211.83211.7297-270.018219.88
612004.08.11 19:31s/l121.001.83211.83211.7301-230.007989.88
622004.08.13 13:10sell131.001.82101.82271.7213
632004.08.13 14:01s/l131.001.82271.82271.7213-170.007819.88
642004.08.16 08:00buy141.001.84111.83791.9408
652004.08.16 09:00modify141.001.84111.83911.9408
662004.08.16 09:16s/l141.001.83911.83911.9408-200.007619.88
672004.08.18 07:10sell151.001.82931.83471.7296
682004.08.18 08:00modify151.001.82931.83321.7296
692004.08.18 09:00modify151.001.82931.83261.7296
702004.08.18 11:00modify151.001.82931.83161.7296
712004.08.18 12:00modify151.001.82931.83111.7296
722004.08.18 16:00modify151.001.82931.82971.7296
732004.08.19 02:00modify151.001.82931.82961.7296
742004.08.19 06:00modify151.001.82931.82831.7296
752004.08.19 06:50sell161.001.82401.82831.7243
762004.08.19 07:00modify151.001.82931.82781.7296
772004.08.19 07:00modify161.001.82401.82781.7243
782004.08.19 08:00modify151.001.82931.82741.7296
792004.08.19 08:00modify161.001.82401.82741.7243
802004.08.19 11:32s/l151.001.82741.82741.7296180.407800.28
812004.08.19 11:32s/l161.001.82741.82741.7243-340.007460.28
822004.08.20 11:30buy171.001.83001.82771.9297
832004.08.20 11:53s/l171.001.82771.82771.9297-230.007230.28
842004.08.23 16:00sell181.001.81801.82271.7183
852004.08.23 22:00modify181.001.81801.82031.7183
862004.08.23 23:00modify181.001.81801.81881.7183
872004.08.24 00:00modify181.001.81801.81861.7183
882004.08.24 01:00modify181.001.81801.81831.7183
892004.08.24 02:00modify181.001.81801.81791.7183
902004.08.24 03:00modify181.001.81801.81761.7183
912004.08.24 04:00modify181.001.81801.81741.7183
922004.08.24 05:00modify181.001.81801.81691.7183
932004.08.24 06:00modify181.001.81801.81601.7183
942004.08.24 07:00modify181.001.81801.81341.7183
952004.08.24 09:00modify181.001.81801.81291.7183
962004.08.24 12:00modify181.001.81801.81221.7183
972004.08.24 13:00modify181.001.81801.81201.7183
982004.08.24 16:00modify181.001.81801.80701.7183
992004.08.24 17:00modify181.001.81801.80691.7183
1002004.08.24 19:00modify181.001.81801.80541.7183
1012004.08.24 20:00modify181.001.81801.80401.7183
1022004.08.24 21:00modify181.001.81801.80301.7183
1032004.08.24 22:00modify181.001.81801.80271.7183
1042004.08.25 00:00modify181.001.81801.80221.7183
1052004.08.25 01:00modify181.001.81801.80211.7183
1062004.08.25 02:00modify181.001.81801.80181.7183
1072004.08.25 03:00modify181.001.81801.80171.7183
1082004.08.25 06:00modify181.001.81801.79881.7183
1092004.08.25 08:00modify181.001.81801.79821.7183
1102004.08.25 09:00modify181.001.81801.79731.7183
1112004.08.25 09:15sell191.001.79561.79731.6959
1122004.08.25 09:39s/l181.001.79731.79731.71832063.609293.88
1132004.08.25 09:39s/l191.001.79731.79731.6959-169.999123.89
1142004.08.31 09:15buy201.001.79361.79111.8933
1152004.08.31 10:00modify201.001.79361.79141.8933
1162004.08.31 13:00modify201.001.79361.79171.8933
1172004.08.31 13:17s/l201.001.79171.79171.8933-190.008933.89
1182004.09.03 06:05sell211.001.79141.79591.6917
1192004.09.03 07:00modify211.001.79141.79531.6917
1202004.09.03 08:00modify211.001.79141.79411.6917
1212004.09.03 11:00modify211.001.79141.79321.6917
1222004.09.03 11:15sell221.001.79161.79321.6919
1232004.09.03 16:00modify211.001.79141.79031.6917
1242004.09.03 16:00modify221.001.79161.79031.6919
1252004.09.03 21:00modify211.001.79141.78981.6917
1262004.09.03 21:00modify221.001.79161.78981.6919
1272004.09.06 00:05modify211.001.79141.78961.6917
1282004.09.06 00:05modify221.001.79161.78961.6919
1292004.09.06 02:00modify211.001.79141.78941.6917
1302004.09.06 02:00modify221.001.79161.78941.6919
1312004.09.06 03:00modify211.001.79141.78911.6917
1322004.09.06 03:00modify221.001.79161.78911.6919
1332004.09.06 04:00modify211.001.79141.78871.6917
1342004.09.06 04:00modify221.001.79161.78871.6919
1352004.09.06 05:00modify211.001.79141.78821.6917
1362004.09.06 05:00modify221.001.79161.78821.6919
1372004.09.06 06:05modify211.001.79141.78751.6917
1382004.09.06 06:05modify221.001.79161.78751.6919
1392004.09.06 07:00modify211.001.79141.78351.6917
1402004.09.06 07:00modify221.001.79161.78351.6919
1412004.09.06 08:00modify211.001.79141.78281.6917
1422004.09.06 08:00modify221.001.79161.78281.6919
1432004.09.06 08:55sell231.001.77761.78281.6779
1442004.09.06 09:00modify211.001.79141.78081.6917
1452004.09.06 09:00modify221.001.79161.78081.6919
1462004.09.06 09:00modify231.001.77761.78081.6779
1472004.09.06 12:59s/l211.001.78081.78081.69171056.819990.70
1482004.09.06 12:59s/l221.001.78081.78081.69191076.8011067.50
1492004.09.06 12:59s/l231.001.78081.78081.6779-320.0010747.50
1502004.09.13 07:55buy241.001.79621.79371.8959
1512004.09.13 08:00modify241.001.79621.79451.8959
1522004.09.13 09:01s/l241.001.79451.79451.8959-170.0010577.50
1532004.09.16 09:20sell251.001.77931.78101.6796
1542004.09.16 10:30s/l251.001.78101.78101.6796-169.9910407.51
1552004.09.22 10:30buy261.001.79561.79391.8953
1562004.09.22 10:35s/l261.001.79391.79391.8953-170.0010237.51
1572004.09.27 09:35buy271.001.80481.79991.9045
1582004.09.27 10:00modify271.001.80481.80071.9045
1592004.09.27 11:00modify271.001.80481.80081.9045
1602004.09.27 13:00modify271.001.80481.80091.9045
1612004.09.27 21:00modify271.001.80481.80101.9045
1622004.09.28 01:00modify271.001.80481.80171.9045
1632004.09.28 02:00modify271.001.80481.80351.9045
1642004.09.28 03:00modify271.001.80481.80421.9045
1652004.09.28 04:00modify271.001.80481.80431.9045
1662004.09.28 05:00modify271.001.80481.80471.9045
1672004.09.28 06:00modify271.001.80481.80501.9045
1682004.09.28 06:45buy281.001.80921.80501.9089
1692004.09.28 07:00modify271.001.80481.80561.9045
1702004.09.28 07:00modify281.001.80921.80561.9089
1712004.09.28 09:00modify271.001.80481.80571.9045
1722004.09.28 09:00modify281.001.80921.80571.9089
1732004.09.28 11:00modify271.001.80481.80591.9045
1742004.09.28 11:00modify281.001.80921.80591.9089
1752004.09.28 13:00modify271.001.80481.80661.9045
1762004.09.28 13:00modify281.001.80921.80661.9089
1772004.09.28 14:00modify271.001.80481.80691.9045
1782004.09.28 14:00modify281.001.80921.80691.9089
1792004.09.28 15:00modify271.001.80481.80701.9045
1802004.09.28 15:00modify281.001.80921.80701.9089
1812004.09.28 16:00modify271.001.80481.80751.9045
1822004.09.28 16:00modify281.001.80921.80751.9089
1832004.09.28 17:00modify271.001.80481.80781.9045
1842004.09.28 17:00modify281.001.80921.80781.9089
1852004.09.29 05:00modify271.001.80481.80811.9045
1862004.09.29 05:00modify281.001.80921.80811.9089
1872004.09.29 06:00modify271.001.80481.80841.9045
1882004.09.29 06:00modify281.001.80921.80841.9089
1892004.09.29 07:00modify271.001.80481.80891.9045
1902004.09.29 07:00modify281.001.80921.80891.9089
1912004.09.29 08:00modify271.001.80481.81011.9045
1922004.09.29 08:00modify281.001.80921.81011.9089
1932004.09.29 08:18s/l271.001.81011.81011.9045535.4010772.91
1942004.09.29 08:18s/l281.001.81011.81011.908992.7010865.61
1952004.10.01 05:30buy291.001.80951.80491.9092
1962004.10.01 06:00modify291.001.80951.80551.9092
1972004.10.01 07:00modify291.001.80951.80601.9092
1982004.10.01 08:00modify291.001.80951.80701.9092
1992004.10.01 09:00modify291.001.80951.80741.9092
2002004.10.01 10:03s/l291.001.80741.80741.9092-210.0010655.61
2012004.10.01 20:10sell301.001.79841.80261.6987
2022004.10.04 04:00modify301.001.79841.80221.6987
2032004.10.04 05:00modify301.001.79841.80091.6987
2042004.10.04 06:00modify301.001.79841.80041.6987
2052004.10.04 07:00modify301.001.79841.79981.6987
2062004.10.04 08:00modify301.001.79841.79881.6987
2072004.10.04 09:00modify301.001.79841.79861.6987
2082004.10.04 10:00modify301.001.79841.79831.6987
2092004.10.04 14:00modify301.001.79841.79741.6987
2102004.10.04 15:00modify301.001.79841.79611.6987
2112004.10.04 16:00modify301.001.79841.79531.6987
2122004.10.04 17:00modify301.001.79841.79481.6987
2132004.10.04 18:00modify301.001.79841.79321.6987
2142004.10.04 19:00modify301.001.79841.79191.6987
2152004.10.05 00:00modify301.001.79841.79161.6987
2162004.10.05 01:00modify301.001.79841.79101.6987
2172004.10.05 02:00modify301.001.79841.79061.6987
2182004.10.05 02:35sell311.001.78521.79061.6855
2192004.10.05 03:00modify301.001.79841.79041.6987
2202004.10.05 03:00modify311.001.78521.79041.6855
2212004.10.05 04:00modify301.001.79841.78941.6987
2222004.10.05 04:00modify311.001.78521.78941.6855
2232004.10.05 05:00modify301.001.79841.78851.6987
2242004.10.05 05:00modify311.001.78521.78851.6855
2252004.10.05 06:00modify301.001.79841.78771.6987
2262004.10.05 06:00modify311.001.78521.78771.6855
2272004.10.05 07:00modify301.001.79841.78741.6987
2282004.10.05 07:00modify311.001.78521.78741.6855
2292004.10.05 08:00modify301.001.79841.78711.6987
2302004.10.05 08:00modify311.001.78521.78711.6855
2312004.10.05 08:10s/l301.001.78711.78711.69871123.6011779.21
2322004.10.05 08:10s/l311.001.78711.78711.6855-190.0011589.21
2332004.10.12 02:25buy321.001.79561.79281.8953
2342004.10.12 08:06s/l321.001.79281.79281.8953-280.0011309.21
2352004.10.18 07:30buy331.001.80321.79901.9029
2362004.10.18 08:00modify331.001.80321.79991.9029
2372004.10.18 09:00modify331.001.80321.80061.9029
2382004.10.18 13:31s/l331.001.80061.80061.9029-260.0011049.21
2392004.10.20 03:00buy341.001.80181.79701.9015
2402004.10.20 04:00modify341.001.80181.79751.9015
2412004.10.20 05:00modify341.001.80181.79761.9015
2422004.10.20 06:00modify341.001.80181.79841.9015
2432004.10.20 07:00modify341.001.80181.79891.9015
2442004.10.20 08:00modify341.001.80181.79961.9015
2452004.10.20 11:00modify341.001.80181.80171.9015
2462004.10.20 12:00modify341.001.80181.80291.9015
2472004.10.20 18:00modify341.001.80181.80311.9015
2482004.10.20 19:00modify341.001.80181.80681.9015
2492004.10.21 01:00modify341.001.80181.80791.9015
2502004.10.21 02:00modify341.001.80181.80861.9015
2512004.10.21 03:00modify341.001.80181.80871.9015
2522004.10.21 05:00modify341.001.80181.80911.9015
2532004.10.21 06:00modify341.001.80181.80971.9015
2542004.10.21 07:00modify341.001.80181.80991.9015
2552004.10.21 08:00modify341.001.80181.81051.9015
2562004.10.21 09:00modify341.001.80181.81201.9015
2572004.10.21 10:00modify341.001.80181.81211.9015
2582004.10.21 11:00modify341.001.80181.81481.9015
2592004.10.21 12:00modify341.001.80181.81971.9015
2602004.10.22 02:00modify341.001.80181.82081.9015
2612004.10.22 03:00modify341.001.80181.82111.9015
2622004.10.22 04:00modify341.001.80181.82151.9015
2632004.10.22 05:00modify341.001.80181.82181.9015
2642004.10.22 06:00modify341.001.80181.82241.9015
2652004.10.22 07:00modify341.001.80181.82301.9015
2662004.10.22 08:00modify341.001.80181.82361.9015
2672004.10.22 09:00modify341.001.80181.82411.9015
2682004.10.22 10:00modify341.001.80181.82471.9015
2692004.10.22 10:32s/l341.001.82471.82471.90152300.8013350.01
2702004.10.26 02:10buy351.001.83991.83531.9396
2712004.10.26 03:00modify351.001.83991.83601.9396
2722004.10.26 04:00modify351.001.83991.83611.9396
2732004.10.26 07:00modify351.001.83991.83641.9396
2742004.10.26 08:00modify351.001.83991.83691.9396
2752004.10.26 09:00modify351.001.83991.83701.9396
2762004.10.26 10:20s/l351.001.83701.83701.9396-290.0013060.01
2772004.10.27 07:15sell361.001.83691.84181.7372
2782004.10.27 08:00modify361.001.83691.84101.7372
2792004.10.27 09:00modify361.001.83691.84001.7372
2802004.10.27 10:00modify361.001.83691.83981.7372
2812004.10.27 13:09s/l361.001.83981.83981.7372-290.0012770.01
2822004.10.28 06:00sell371.001.83221.83751.7325
2832004.10.28 07:00modify371.001.83221.83681.7325
2842004.10.28 08:00modify371.001.83221.83591.7325
2852004.10.28 09:00modify371.001.83221.83431.7325
2862004.10.28 09:07s/l371.001.83431.83431.7325-209.9912560.02
2872004.11.01 09:05buy381.001.83481.83121.9345
2882004.11.01 10:00modify381.001.83481.83201.9345
2892004.11.01 10:22s/l381.001.83201.83201.9345-280.0012280.02
2902004.11.02 20:45buy391.001.83531.83211.9350
2912004.11.03 01:00modify391.001.83531.83341.9350
2922004.11.03 03:20s/l391.001.83341.83341.9350-187.3012092.72
2932004.11.04 09:05buy401.001.84601.84301.9457
2942004.11.04 10:03s/l401.001.84301.84301.9457-300.0011792.72
2952004.11.12 00:15sell411.001.84381.84641.7441
2962004.11.12 02:26s/l411.001.84641.84641.7441-260.0111532.71
2972004.11.15 09:25buy421.001.85441.85031.9541
2982004.11.15 10:00modify421.001.85441.85141.9541
2992004.11.15 11:50s/l421.001.85141.85141.9541-300.0011232.71
3002004.11.17 01:35buy431.001.85191.84661.9516
3012004.11.17 04:00modify431.001.85191.84691.9516
3022004.11.17 05:00modify431.001.85191.84741.9516
3032004.11.17 06:00modify431.001.85191.84811.9516
3042004.11.17 07:00modify431.001.85191.84941.9516
3052004.11.17 09:00modify431.001.85191.84971.9516
3062004.11.17 10:00modify431.001.85191.85001.9516
3072004.11.17 11:00modify431.001.85191.85181.9516
3082004.11.17 13:00modify431.001.85191.85451.9516
3092004.11.17 16:42s/l431.001.85451.85451.9516259.9911492.70
3102004.11.19 06:05sell441.001.85191.85661.7522
3112004.11.19 07:00modify441.001.85191.85621.7522
3122004.11.19 08:00modify441.001.85191.85571.7522
3132004.11.19 09:58s/l441.001.85571.85571.7522-380.0011112.70
3142004.12.07 15:35buy451.001.94441.94112.0441
3152004.12.07 16:10s/l451.001.94111.94112.0441-330.0010782.70
3162004.12.08 18:55sell461.001.93341.93891.8337
3172004.12.08 23:31s/l461.001.93891.93891.8337-550.0010232.70
3182004.12.10 16:35sell471.001.91441.91991.8147
3192004.12.13 03:00modify471.001.91441.91881.8147
3202004.12.13 04:03s/l471.001.91881.91881.8147-443.209789.50
3212004.12.14 03:30buy481.001.92031.91542.0200
3222004.12.14 04:00modify481.001.92031.91612.0200
3232004.12.14 05:00modify481.001.92031.91652.0200
3242004.12.14 06:00modify481.001.92031.91712.0200
3252004.12.14 07:00modify481.001.92031.91772.0200
3262004.12.14 08:00modify481.001.92031.91882.0200
3272004.12.14 09:00modify481.001.92031.91912.0200
3282004.12.14 18:00buy491.001.92171.91912.0214
3292004.12.15 03:05buy501.001.92441.91912.0241
3302004.12.15 03:52s/l481.001.91911.91912.0200-117.309672.20
3312004.12.15 03:52s/l491.001.91911.91912.0214-257.309414.90
3322004.12.15 03:52s/l501.001.91911.91912.0241-530.008884.90
3332004.12.16 06:00buy511.001.94021.93672.0399
3342004.12.16 07:00modify511.001.94021.93732.0399
3352004.12.16 08:00modify511.001.94021.93752.0399
3362004.12.16 09:00modify511.001.94021.93762.0399
3372004.12.16 13:00modify511.001.94021.93772.0399
3382004.12.16 14:00modify511.001.94021.94002.0399
3392004.12.16 15:00modify511.001.94021.94272.0399
3402004.12.16 15:19s/l511.001.94271.94272.0399250.009134.90
3412004.12.23 04:40sell521.001.91961.92331.8199
3422004.12.23 05:00modify521.001.91961.92241.8199
3432004.12.23 09:31s/l521.001.92241.92241.8199-280.008854.90
3442004.12.27 12:15buy531.001.92301.91942.0227
3452004.12.27 18:00modify531.001.92301.92222.0227
3462004.12.27 19:00modify531.001.92301.92502.0227
3472004.12.27 20:00modify531.001.92301.92572.0227
3482004.12.28 07:00modify531.001.92301.92622.0227
3492004.12.28 08:00modify531.001.92301.92922.0227
3502004.12.28 09:00modify531.001.92301.93022.0227
3512004.12.28 12:00modify531.001.92301.93052.0227
3522004.12.28 13:00modify531.001.92301.93082.0227
3532004.12.28 14:00modify531.001.92301.93182.0227
3542004.12.28 15:00modify531.001.92301.93382.0227
3552004.12.28 16:00s/l531.001.93381.93382.02271082.709937.60
3562004.12.30 04:20sell541.001.92081.92301.8211
3572004.12.30 05:00modify541.001.92081.92291.8211
3582004.12.30 06:13modify541.001.92081.92191.8211
3592004.12.30 07:00modify541.001.92081.92081.8211
3602004.12.30 07:25s/l541.001.92081.92081.82110.009937.60
3612005.01.03 10:30sell551.001.91551.91841.8158
3622005.01.03 12:00modify551.001.91551.91671.8158
3632005.01.03 13:00modify551.001.91551.91551.8158
3642005.01.03 20:00modify551.001.91551.91531.8158
3652005.01.04 03:00modify551.001.91551.91521.8158
3662005.01.04 06:00modify551.001.91551.91451.8158
3672005.01.04 07:05modify551.001.91551.91311.8158
3682005.01.04 08:00modify551.001.91551.91171.8158
3692005.01.04 10:00modify551.001.91551.91161.8158
3702005.01.04 11:00modify551.001.91551.91131.8158
3712005.01.04 12:00modify551.001.91551.90641.8158
3722005.01.04 13:00modify551.001.91551.90541.8158
3732005.01.04 18:00modify551.001.91551.89941.8158
3742005.01.04 19:00modify551.001.91551.89721.8158
3752005.01.04 22:00modify551.001.91551.89671.8158
3762005.01.04 23:00modify551.001.91551.89611.8158
3772005.01.05 00:00modify551.001.91551.89591.8158
3782005.01.05 01:00modify551.001.91551.89531.8158
3792005.01.05 02:00modify551.001.91551.89331.8158
3802005.01.05 03:00modify551.001.91551.89291.8158
3812005.01.05 04:00modify551.001.91551.89261.8158
3822005.01.05 05:00modify551.001.91551.89231.8158
3832005.01.05 06:00modify551.001.91551.89171.8158
3842005.01.05 07:00modify551.001.91551.89111.8158
3852005.01.05 08:00modify551.001.91551.88871.8158
3862005.01.05 09:00modify551.001.91551.88861.8158
3872005.01.05 12:00modify551.001.91551.88681.8158
3882005.01.05 13:00modify551.001.91551.88511.8158
3892005.01.05 16:07s/l551.001.88511.88511.81583033.5912971.19
3902005.01.10 16:25buy561.001.87231.86861.9720
3912005.01.11 04:00modify561.001.87231.86871.9720
3922005.01.11 05:00modify561.001.87231.87121.9720
3932005.01.11 06:00modify561.001.87231.87151.9720
3942005.01.11 07:00modify561.001.87231.87241.9720
3952005.01.11 08:00modify561.001.87231.87351.9720
3962005.01.12 09:20s/l561.001.87351.87351.9720125.4013096.59
3972005.01.17 07:00sell571.001.87271.87801.7730
3982005.01.17 08:00modify571.001.87271.87681.7730
3992005.01.17 09:00modify571.001.87271.87511.7730
4002005.01.17 11:00modify571.001.87271.87441.7730
4012005.01.17 15:00modify571.001.87271.87051.7730
4022005.01.17 16:00modify571.001.87271.87041.7730
4032005.01.17 17:00modify571.001.87271.86921.7730
4042005.01.17 18:00modify571.001.87271.86851.7730
4052005.01.18 01:00modify571.001.87271.86811.7730
4062005.01.18 02:00modify571.001.87271.86621.7730
4072005.01.18 05:00modify571.001.87271.86501.7730
4082005.01.18 10:35sell581.001.86211.86501.7624
4092005.01.18 11:19s/l571.001.86501.86501.7730766.8013863.39
4102005.01.18 11:19s/l581.001.86501.86501.7624-290.0113573.38
4112005.01.19 17:45buy591.001.87341.86831.9731
4122005.01.19 20:00s/l591.001.86831.86831.9731-510.0013063.38
4132005.01.24 16:20buy601.001.87701.87411.9767
4142005.01.25 13:31s/l601.001.87411.87411.9767-287.2912776.09
4152005.01.26 04:30sell611.001.86971.87471.7700
4162005.01.26 05:00modify611.001.86971.87351.7700
4172005.01.26 06:00modify611.001.86971.87321.7700
4182005.01.26 07:00modify611.001.86971.87291.7700
4192005.01.26 08:00modify611.001.86971.87071.7700
4202005.01.26 09:00modify611.001.86971.87061.7700
4212005.01.26 10:00modify611.001.86971.87031.7700
4222005.01.26 10:19s/l611.001.87031.87031.7700-60.0012716.09
4232005.01.28 05:35buy621.001.88661.88151.9863
4242005.01.28 06:00modify621.001.88661.88211.9863
4252005.01.28 08:00modify621.001.88661.88301.9863
4262005.01.28 09:00modify621.001.88661.88341.9863
4272005.01.28 12:20s/l621.001.88341.88341.9863-320.0012396.09
4282005.02.01 19:35sell631.001.88261.88641.7829
4292005.02.02 03:20s/l631.001.88641.88641.7829-383.2112012.88
4302005.02.08 17:25sell641.001.85761.86121.7579
4312005.02.09 03:00modify641.001.85761.86011.7579
4322005.02.09 04:00modify641.001.85761.85921.7579
4332005.02.09 06:56s/l641.001.85921.85921.7579-163.2011849.68
4342005.02.10 13:25buy651.001.85851.85611.9582
4352005.02.10 14:08s/l651.001.85611.85611.9582-240.0011609.68
4362005.02.11 06:10buy661.001.86771.86291.9674
4372005.02.11 07:00modify661.001.86771.86591.9674
4382005.02.11 08:00modify661.001.86771.86721.9674
4392005.02.11 09:00modify661.001.86771.86741.9674
4402005.02.11 11:00modify661.001.86771.86761.9674
4412005.02.11 11:13s/l661.001.86761.86761.9674-10.0111599.67
4422005.02.15 02:05buy671.001.88641.88121.9861
4432005.02.15 03:00modify671.001.88641.88151.9861
4442005.02.15 04:00modify671.001.88641.88221.9861
4452005.02.15 05:00modify671.001.88641.88241.9861
4462005.02.15 06:00modify671.001.88641.88321.9861
4472005.02.15 07:00modify671.001.88641.88371.9861
4482005.02.15 08:00modify671.001.88641.88391.9861
4492005.02.15 09:00modify671.001.88641.88451.9861
4502005.02.15 16:00modify671.001.88641.88481.9861
4512005.02.15 16:12s/l671.001.88481.88481.9861-160.0111439.66
4522005.02.22 16:00buy681.001.90481.90272.0045
4532005.02.23 02:20buy691.001.90681.90272.0065
4542005.02.24 08:00modify681.001.90481.90282.0045
4552005.02.24 08:00modify691.001.90681.90282.0065
4562005.02.24 10:00modify681.001.90481.90302.0045
4572005.02.24 10:00modify691.001.90681.90302.0065
4582005.02.24 10:15s/l681.001.90301.90302.0045-169.2011270.46
4592005.02.24 10:15s/l691.001.90301.90302.0065-371.9010898.56
4602005.02.28 22:40buy701.001.92091.91602.0206
4612005.03.01 01:00modify701.001.92091.91652.0206
4622005.03.01 02:00modify701.001.92091.91672.0206
4632005.03.01 04:00modify701.001.92091.91712.0206
4642005.03.01 04:04s/l701.001.91711.91712.0206-377.3110521.25
4652005.03.02 22:00sell711.001.91331.91851.8136
4662005.03.03 01:00modify711.001.91331.91721.8136
4672005.03.03 02:00modify711.001.91331.91631.8136
4682005.03.03 03:25modify711.001.91331.91591.8136
4692005.03.03 07:00modify711.001.91331.91551.8136
4702005.03.03 08:00modify711.001.91331.91471.8136
4712005.03.04 03:00modify711.001.91331.91451.8136
4722005.03.04 04:00modify711.001.91331.91441.8136
4732005.03.04 05:00modify711.001.91331.91381.8136
4742005.03.04 06:00modify711.001.91331.91311.8136
4752005.03.04 07:04modify711.001.91331.91261.8136
4762005.03.04 08:00modify711.001.91331.91161.8136
4772005.03.04 09:00modify711.001.91331.91141.8136
4782005.03.04 10:00modify711.001.91331.91131.8136
4792005.03.04 11:00modify711.001.91331.91061.8136
4802005.03.04 14:00modify711.001.91331.91041.8136
4812005.03.04 14:30s/l711.001.91041.91041.8136277.2010798.45
4822005.03.09 04:25buy721.001.92741.92252.0271
4832005.03.09 05:00modify721.001.92741.92272.0271
4842005.03.09 06:00modify721.001.92741.92292.0271
4852005.03.09 07:00modify721.001.92741.92472.0271
4862005.03.09 08:00modify721.001.92741.92532.0271
4872005.03.09 09:00modify721.001.92741.92622.0271
4882005.03.09 10:43s/l721.001.92621.92622.0271-119.9910678.46
4892005.03.15 03:25sell731.001.91551.92101.8158
4902005.03.15 04:00modify731.001.91551.92091.8158
4912005.03.15 05:00modify731.001.91551.92021.8158
4922005.03.15 06:00modify731.001.91551.91991.8158
4932005.03.15 07:00modify731.001.91551.91921.8158
4942005.03.15 08:00modify731.001.91551.91841.8158
4952005.03.15 09:00modify731.001.91551.91811.8158
4962005.03.15 11:43s/l731.001.91811.91811.8158-260.0110418.45
4972005.03.16 05:50sell741.001.91361.91901.8139
4982005.03.16 06:00modify741.001.91361.91821.8139
4992005.03.16 07:00modify741.001.91361.91581.8139
5002005.03.16 08:00modify741.001.91361.91551.8139
5012005.03.16 08:15s/l741.001.91551.91551.8139-190.0010228.45
5022005.03.17 06:15buy751.001.92241.91992.0221
5032005.03.17 07:00modify751.001.92241.92042.0221
5042005.03.17 08:00modify751.001.92241.92092.0221
5052005.03.17 14:20buy761.001.92231.92092.0220
5062005.03.17 14:34s/l751.001.92091.92092.0221-149.9910078.46
5072005.03.17 14:34s/l761.001.92091.92092.0220-139.999938.47
5082005.03.18 17:40sell771.001.91771.92171.8180
5092005.03.18 20:00close771.001.92061.92171.8180-289.999648.48
5102005.03.22 09:20sell781.001.89991.90171.8002
5112005.03.22 20:17s/l781.001.90171.90171.8002-180.009468.48
5122005.03.24 07:40sell791.001.87251.87661.7728
5132005.03.24 08:00modify791.001.87251.87601.7728
5142005.03.24 09:00modify791.001.87251.87541.7728
5152005.03.24 10:00modify791.001.87251.87511.7728
5162005.03.24 15:10sell801.001.87341.87511.7737
5172005.03.25 07:00modify791.001.87251.87431.7728
5182005.03.25 07:00modify801.001.87341.87431.7737
5192005.03.25 08:00modify791.001.87251.87351.7728
5202005.03.25 08:00modify801.001.87341.87351.7737
5212005.03.25 09:00modify791.001.87251.87291.7728
5222005.03.25 09:00modify801.001.87341.87291.7737
5232005.03.25 10:00modify791.001.87251.87281.7728
5242005.03.25 10:00modify801.001.87341.87281.7737
5252005.03.28 05:00modify791.001.87251.86781.7728
5262005.03.28 05:00modify801.001.87341.86781.7737
5272005.03.28 06:00modify791.001.87251.86731.7728
5282005.03.28 06:00modify801.001.87341.86731.7737
5292005.03.28 16:39s/l791.001.86731.86731.7728513.599982.07
5302005.03.28 16:39s/l801.001.86731.86731.7737603.6010585.67
5312005.03.30 21:15buy811.001.87941.87461.9791
5322005.03.31 03:00modify811.001.87941.87481.9791
5332005.03.31 04:00modify811.001.87941.87491.9791
5342005.03.31 06:00modify811.001.87941.87511.9791
5352005.03.31 07:00modify811.001.87941.87571.9791
5362005.03.31 08:00modify811.001.87941.87621.9791
5372005.03.31 08:31s/l811.001.87621.87621.9791-311.9010273.77
5382005.04.04 20:35sell821.001.87591.88011.7762
5392005.04.05 01:05modify821.001.87591.87971.7762
5402005.04.05 02:00modify821.001.87591.87921.7762
5412005.04.05 03:00modify821.001.87591.87831.7762
5422005.04.05 04:31s/l821.001.87831.87831.7762-243.2010030.57
5432005.04.05 14:40sell831.001.87641.87831.7767
5442005.04.05 14:58s/l831.001.87831.87831.7767-190.009840.57
5452005.04.07 10:35buy841.001.87971.87801.9794
5462005.04.07 11:27s/l841.001.87801.87801.9794-170.009670.57
5472005.04.19 02:00buy851.001.90051.89572.0002
5482005.04.19 07:00modify851.001.90051.89622.0002
5492005.04.19 08:00modify851.001.90051.89722.0002
5502005.04.19 09:00modify851.001.90051.89762.0002
5512005.04.19 10:00modify851.001.90051.89792.0002
5522005.04.19 11:00modify851.001.90051.90052.0002
5532005.04.19 12:00modify851.001.90051.90072.0002
5542005.04.19 18:00modify851.001.90051.90302.0002
5552005.04.19 19:00modify851.001.90051.90392.0002
5562005.04.19 20:00modify851.001.90051.90412.0002
5572005.04.19 21:00modify851.001.90051.90442.0002
5582005.04.19 23:00modify851.001.90051.90632.0002
5592005.04.20 00:00modify851.001.90051.90642.0002
5602005.04.20 01:00modify851.001.90051.90722.0002
5612005.04.20 02:00modify851.001.90051.90792.0002
5622005.04.20 03:00modify851.001.90051.90932.0002
5632005.04.20 04:00modify851.001.90051.91052.0002
5642005.04.20 05:00modify851.001.90051.91102.0002
5652005.04.20 06:00modify851.001.90051.91162.0002
5662005.04.20 07:00modify851.001.90051.91172.0002
5672005.04.20 08:00modify851.001.90051.91302.0002
5682005.04.20 09:00modify851.001.90051.91332.0002
5692005.04.20 09:40buy861.001.91611.91332.0158
5702005.04.20 11:21s/l851.001.91331.91332.00021282.7010953.27
5712005.04.20 11:21s/l861.001.91331.91332.0158-280.0010673.27
5722005.04.22 08:05sell871.001.90891.91431.8092
5732005.04.22 09:00modify871.001.90891.91321.8092
5742005.04.22 10:00s/l871.001.91321.91321.8092-430.0010243.27
5752005.04.26 23:30sell881.001.90661.91181.8069
5762005.04.27 00:00modify881.001.90661.91171.8069
5772005.04.27 01:00modify881.001.90661.91101.8069
5782005.04.27 02:00modify881.001.90661.91051.8069
5792005.04.27 04:00modify881.001.90661.91021.8069
5802005.04.27 05:00modify881.001.90661.90961.8069
5812005.04.27 06:00modify881.001.90661.90901.8069
5822005.04.27 07:00modify881.001.90661.90871.8069
5832005.04.27 08:00modify881.001.90661.90821.8069
5842005.04.27 10:00modify881.001.90661.90631.8069
5852005.04.27 14:42s/l881.001.90631.90631.806926.8010270.07
5862005.04.28 22:55buy891.001.90641.90222.0061
5872005.04.29 07:00modify891.001.90641.90242.0061
5882005.04.29 08:00modify891.001.90641.90642.0061
5892005.04.29 10:00modify891.001.90641.90762.0061
5902005.04.29 16:00buy901.001.91001.90762.0097
5912005.04.29 20:02s/l891.001.90761.90762.0061122.7010392.77
5922005.04.29 20:02s/l901.001.90761.90762.0097-239.9910152.78
5932005.05.03 11:15sell911.001.89541.89831.7957
5942005.05.03 15:00modify911.001.89541.89811.7957
5952005.05.04 03:30sell921.001.89441.89811.7947
5962005.05.04 03:37s/l911.001.89811.89811.7957-273.209879.58
5972005.05.04 03:37s/l921.001.89811.89811.7947-370.019509.57
5982005.05.06 00:00buy931.001.90331.89882.0030
5992005.05.06 08:00modify931.001.90331.89892.0030
6002005.05.06 08:37s/l931.001.89891.89892.0030-439.999069.58
6012005.05.09 23:15sell941.001.88681.89051.7871
6022005.05.10 00:00modify941.001.88681.89001.7871
6032005.05.10 02:00modify941.001.88681.88891.7871
6042005.05.10 08:00modify941.001.88681.88821.7871
6052005.05.10 10:00modify941.001.88681.88571.7871
6062005.05.11 00:57s/l941.001.88571.88571.7871103.619173.19
6072005.05.17 07:05sell951.001.83951.84241.7398
6082005.05.17 08:00modify951.001.83951.84231.7398
6092005.05.17 09:00modify951.001.83951.84191.7398
6102005.05.17 11:44s/l951.001.84191.84191.7398-240.008933.19
6112005.05.19 13:55buy961.001.83851.83531.9382
6122005.05.19 15:15s/l961.001.83531.83531.9382-320.008613.19
6132005.05.23 08:15sell971.001.82811.83121.7284
6142005.05.23 09:00modify971.001.82811.83101.7284
6152005.05.23 16:23s/l971.001.83101.83101.7284-290.008323.19
6162005.05.25 05:00sell981.001.83061.83411.7309
6172005.05.25 06:00modify981.001.83061.83391.7309
6182005.05.25 07:00modify981.001.83061.83351.7309
6192005.05.25 08:00modify981.001.83061.83281.7309
6202005.05.25 12:00modify981.001.83061.83261.7309
6212005.05.25 15:15sell991.001.83001.83261.7303
6222005.05.25 15:56s/l981.001.83261.83261.7309-200.008123.19
6232005.05.25 15:56s/l991.001.83261.83261.7303-260.007863.19
6242005.05.27 03:45sell1001.001.82241.82751.7227
6252005.05.27 04:00modify1001.001.82241.82741.7227
6262005.05.27 05:00modify1001.001.82241.82661.7227
6272005.05.27 06:00modify1001.001.82241.82621.7227
6282005.05.27 07:00modify1001.001.82241.82581.7227
6292005.05.27 08:00modify1001.001.82241.82531.7227
6302005.05.27 09:00modify1001.001.82241.82451.7227
6312005.05.27 09:20s/l1001.001.82451.82451.7227-210.007653.19
6322005.06.02 08:40sell1011.001.81421.81731.7145
6332005.06.02 09:00modify1011.001.81421.81691.7145
6342005.06.02 09:14s/l1011.001.81691.81691.7145-270.007383.19
6352005.06.07 03:35buy1021.001.82081.81631.9205
6362005.06.07 07:00modify1021.001.82081.81681.9205
6372005.06.07 08:00modify1021.001.82081.81721.9205
6382005.06.07 09:00modify1021.001.82081.81751.9205
6392005.06.07 10:00modify1021.001.82081.82121.9205
6402005.06.07 11:00modify1021.001.82081.82161.9205
6412005.06.07 12:00modify1021.001.82081.82371.9205
6422005.06.07 20:00modify1021.001.82081.82431.9205
6432005.06.07 21:00modify1021.001.82081.82451.9205
6442005.06.07 22:00modify1021.001.82081.82471.9205
6452005.06.07 23:00modify1021.001.82081.82491.9205
6462005.06.08 00:00modify1021.001.82081.82631.9205
6472005.06.08 01:04modify1021.001.82081.82691.9205
6482005.06.08 02:00modify1021.001.82081.82741.9205
6492005.06.08 04:00modify1021.001.82081.82781.9205
6502005.06.08 05:00modify1021.001.82081.82951.9205
6512005.06.08 06:00modify1021.001.82081.82981.9205
6522005.06.08 09:00modify1021.001.82081.83031.9205
6532005.06.08 18:15buy1031.001.83471.83031.9344
6542005.06.08 19:20s/l1021.001.83031.83031.9205952.718335.90
6552005.06.08 19:20s/l1031.001.83031.83031.9344-439.997895.91
6562005.06.10 02:10sell1041.001.82171.82661.7220
6572005.06.10 05:00modify1041.001.82171.82641.7220
6582005.06.10 06:00modify1041.001.82171.82601.7220
6592005.06.10 07:00modify1041.001.82171.82571.7220
6602005.06.10 08:00modify1041.001.82171.82361.7220
6612005.06.10 10:40sell1051.001.82201.82361.7223
6622005.06.10 10:43s/l1041.001.82361.82361.7220-190.007705.91
6632005.06.10 10:43s/l1051.001.82361.82361.7223-160.007545.91
6642005.06.13 20:35sell1061.001.80661.81191.7069
6652005.06.13 23:00modify1061.001.80661.81181.7069
6662005.06.14 00:00modify1061.001.80661.81131.7069
6672005.06.14 01:00modify1061.001.80661.81101.7069
6682005.06.14 02:00modify1061.001.80661.81011.7069
6692005.06.14 03:00modify1061.001.80661.81001.7069
6702005.06.14 06:00modify1061.001.80661.80991.7069
6712005.06.14 07:00modify1061.001.80661.80951.7069
6722005.06.14 09:14s/l1061.001.80951.80951.7069-293.207252.71
6732005.06.16 06:30buy1071.001.81741.81291.9171
6742005.06.16 07:00modify1071.001.81741.81451.9171
6752005.06.16 08:00modify1071.001.81741.81521.9171
6762005.06.16 09:00modify1071.001.81741.81601.9171
6772005.06.16 10:00modify1071.001.81741.81641.9171
6782005.06.16 11:00modify1071.001.81741.81661.9171
6792005.06.16 16:00modify1071.001.81741.81691.9171
6802005.06.17 06:00modify1071.001.81741.81701.9171
6812005.06.17 07:00modify1071.001.81741.81941.9171
6822005.06.17 08:06s/l1071.001.81941.81941.9171202.707455.41
6832005.06.21 15:45sell1081.001.82321.82551.7235
6842005.06.21 16:48s/l1081.001.82551.82551.7235-230.007225.41
6852005.06.23 04:00sell1091.001.82281.82741.7231
6862005.06.23 05:04modify1091.001.82281.82661.7231
6872005.06.23 06:00modify1091.001.82281.82611.7231
6882005.06.23 07:00modify1091.001.82281.82541.7231
6892005.06.23 08:00modify1091.001.82281.82441.7231
6902005.06.24 05:00modify1091.001.82281.82381.7231
6912005.06.24 06:00modify1091.001.82281.82221.7231
6922005.06.24 07:00modify1091.001.82281.82201.7231
6932005.06.24 08:00modify1091.001.82281.82101.7231
6942005.06.24 09:00modify1091.001.82281.82071.7231
6952005.06.24 09:20sell1101.001.81801.82071.7183
6962005.06.24 11:41s/l1091.001.82071.82071.7231206.797432.20
6972005.06.24 11:41s/l1101.001.82071.82071.7183-270.007162.20
6982005.06.27 16:40buy1111.001.82691.82331.9266
6992005.06.28 03:00modify1111.001.82691.82341.9266
7002005.06.28 04:00modify1111.001.82691.82421.9266
7012005.06.28 04:30buy1121.001.82711.82421.9268
7022005.06.28 05:00modify1111.001.82691.82441.9266
7032005.06.28 05:00modify1121.001.82711.82441.9268
7042005.06.28 08:09s/l1111.001.82441.82441.9266-247.306914.90
7052005.06.28 08:09s/l1121.001.82441.82441.9268-270.006644.90
7062005.06.29 05:20sell1131.001.81761.82171.7179
7072005.06.29 06:05modify1131.001.81761.82161.7179
7082005.06.29 07:00modify1131.001.81761.82101.7179
7092005.06.29 08:00modify1131.001.81761.82041.7179
7102005.06.29 09:00modify1131.001.81761.82011.7179
7112005.06.29 11:00modify1131.001.81761.81921.7179
7122005.06.29 14:00modify1131.001.81761.81731.7179
7132005.06.29 15:00modify1131.001.81761.81601.7179
7142005.06.29 16:00modify1131.001.81761.81481.7179
7152005.06.29 17:00modify1131.001.81761.81231.7179
7162005.06.29 18:00modify1131.001.81761.81131.7179
7172005.06.30 02:00modify1131.001.81761.81111.7179
7182005.06.30 03:00modify1131.001.81761.81051.7179
7192005.06.30 04:00modify1131.001.81761.80911.7179
7202005.06.30 05:00modify1131.001.81761.80881.7179
7212005.06.30 06:00modify1131.001.81761.80841.7179
7222005.06.30 07:00modify1131.001.81761.80761.7179
7232005.06.30 07:20s/l1131.001.80761.80761.7179990.407635.30
7242005.07.05 02:05sell1141.001.76141.76561.6617
7252005.07.05 03:00modify1141.001.76141.76471.6617
7262005.07.05 04:00modify1141.001.76141.76431.6617
7272005.07.05 10:00modify1141.001.76141.76051.6617
7282005.07.05 10:50s/l1141.001.76051.76051.661790.007725.30
7292005.07.11 01:30sell1151.001.73841.74041.6387
7302005.07.11 03:46s/l1151.001.74041.74041.6387-200.007525.30
7312005.07.18 08:25sell1161.001.75481.75751.6551
7322005.07.18 09:00modify1161.001.75481.75691.6551
7332005.07.18 11:00modify1161.001.75481.75661.6551
7342005.07.18 12:00modify1161.001.75481.75461.6551
7352005.07.18 15:00modify1161.001.75481.75451.6551
7362005.07.18 17:15sell1171.001.75211.75451.6524
7372005.07.19 07:00modify1161.001.75481.75441.6551
7382005.07.19 07:00modify1171.001.75211.75441.6524
7392005.07.19 08:00modify1161.001.75481.75171.6551
7402005.07.19 08:00modify1171.001.75211.75171.6524
7412005.07.19 09:00modify1161.001.75481.75021.6551
7422005.07.19 09:00modify1171.001.75211.75021.6524
7432005.07.19 10:00modify1161.001.75481.74851.6551
7442005.07.19 10:00modify1171.001.75211.74851.6524
7452005.07.19 11:00modify1161.001.75481.74671.6551
7462005.07.19 11:00modify1171.001.75211.74671.6524
7472005.07.20 01:00modify1161.001.75481.74641.6551
7482005.07.20 01:00modify1171.001.75211.74641.6524
7492005.07.20 03:00modify1161.001.75481.74591.6551
7502005.07.20 03:00modify1171.001.75211.74591.6524
7512005.07.20 04:00modify1161.001.75481.74561.6551
7522005.07.20 04:00modify1171.001.75211.74561.6524
7532005.07.20 06:00modify1161.001.75481.74541.6551
7542005.07.20 06:00modify1171.001.75211.74541.6524
7552005.07.20 07:00modify1161.001.75481.74521.6551
7562005.07.20 07:00modify1171.001.75211.74521.6524
7572005.07.20 08:00modify1161.001.75481.74481.6551
7582005.07.20 08:00modify1171.001.75211.74481.6524
7592005.07.20 20:29s/l1161.001.74481.74481.6551993.608518.90
7602005.07.20 20:29s/l1171.001.74481.74481.6524723.609242.50
7612005.07.22 12:30buy1181.001.75181.74901.8515
7622005.07.22 12:51s/l1181.001.74901.74901.8515-280.008962.50
7632005.07.25 10:35sell1191.001.73841.74271.6387
7642005.07.25 11:00modify1191.001.73841.74201.6387
7652005.07.25 12:00close1191.001.74021.74201.6387-180.008782.50
7662005.07.26 17:15sell1201.001.74321.74581.6435
7672005.07.27 05:00modify1201.001.74321.74561.6435
7682005.07.27 06:00modify1201.001.74321.74481.6435
7692005.07.27 07:00modify1201.001.74321.74391.6435
7702005.07.27 08:00modify1201.001.74321.74291.6435
7712005.07.27 09:00modify1201.001.74321.74191.6435
7722005.07.27 10:00modify1201.001.74321.74151.6435
7732005.07.27 10:40sell1211.001.73781.74151.6381
7742005.07.27 11:00modify1201.001.74321.74001.6435
7752005.07.27 11:00modify1211.001.73781.74001.6381
7762005.07.27 13:21s/l1201.001.74001.74001.6435316.799099.29
7772005.07.27 13:21s/l1211.001.74001.74001.6381-220.008879.29
7782005.08.01 00:40buy1221.001.75491.75021.8546
7792005.08.01 07:00modify1221.001.75491.75181.8546
7802005.08.01 08:00modify1221.001.75491.75251.8546
7812005.08.01 09:00modify1221.001.75491.75361.8546
7822005.08.01 10:00modify1221.001.75491.75451.8546
7832005.08.01 11:00modify1221.001.75491.75521.8546
7842005.08.01 12:00modify1221.001.75491.75751.8546
7852005.08.01 13:00modify1221.001.75491.75771.8546
7862005.08.01 14:00modify1221.001.75491.75841.8546
7872005.08.01 17:00modify1221.001.75491.75921.8546
7882005.08.01 18:00modify1221.001.75491.76051.8546
7892005.08.01 20:00modify1221.001.75491.76191.8546
7902005.08.01 21:00modify1221.001.75491.76251.8546
7912005.08.01 23:00buy1231.001.76781.76251.8675
7922005.08.02 00:00modify1221.001.75491.76281.8546
7932005.08.02 00:00modify1231.001.76781.76281.8675
7942005.08.02 01:00modify1221.001.75491.76331.8546
7952005.08.02 01:00modify1231.001.76781.76331.8675
7962005.08.02 02:00modify1221.001.75491.76421.8546
7972005.08.02 02:00modify1231.001.76781.76421.8675
7982005.08.02 04:00modify1221.001.75491.76451.8546
7992005.08.02 04:00modify1231.001.76781.76451.8675
8002005.08.02 07:00modify1221.001.75491.76461.8546
8012005.08.02 07:00modify1231.001.76781.76461.8675
8022005.08.02 08:00modify1221.001.75491.76511.8546
8032005.08.02 08:00modify1231.001.76781.76511.8675
8042005.08.03 01:00modify1221.001.75491.76601.8546
8052005.08.03 01:00modify1231.001.76781.76601.8675
8062005.08.03 02:00modify1221.001.75491.76661.8546
8072005.08.03 02:00modify1231.001.76781.76661.8675
8082005.08.03 03:00modify1221.001.75491.76701.8546
8092005.08.03 03:00modify1231.001.76781.76701.8675
8102005.08.03 03:24s/l1221.001.76701.76701.85461215.4010094.69
8112005.08.03 03:24s/l1231.001.76701.76701.8675-74.5910020.10
8122005.08.05 22:10sell1241.001.77941.78361.6797
8132005.08.08 06:00modify1241.001.77941.78351.6797
8142005.08.08 07:00modify1241.001.77941.78171.6797
8152005.08.08 08:00modify1241.001.77941.78081.6797
8162005.08.08 09:05sell1251.001.77631.78081.6766
8172005.08.08 10:30s/l1241.001.78081.78081.6797-143.209876.90
8182005.08.08 10:30s/l1251.001.78081.78081.6766-450.009426.90
8192005.08.08 22:05buy1261.001.78481.77981.8845
8202005.08.09 00:00modify1261.001.78481.78001.8845
8212005.08.09 01:00modify1261.001.78481.78101.8845
8222005.08.09 02:05modify1261.001.78481.78331.8845
8232005.08.09 04:00modify1261.001.78481.78341.8845
8242005.08.09 05:00modify1261.001.78481.78361.8845
8252005.08.09 09:00modify1261.001.78481.78411.8845
8262005.08.09 10:11s/l1261.001.78411.78411.8845-67.309359.60
8272005.08.12 07:00buy1271.001.80881.80531.9085
8282005.08.12 09:00modify1271.001.80881.80561.9085
8292005.08.12 11:00modify1271.001.80881.80601.9085
8302005.08.12 12:00modify1271.001.80881.80871.9085
8312005.08.12 13:00modify1271.001.80881.80891.9085
8322005.08.12 15:00s/l1271.001.80891.80891.90859.999369.59
8332005.08.15 02:45buy1281.001.81341.80891.9131
8342005.08.15 08:00modify1281.001.81341.80911.9131
8352005.08.15 12:46s/l1281.001.80911.80911.9131-430.008939.59
8362005.08.16 22:50sell1291.001.81101.81401.7113
8372005.08.17 06:00modify1291.001.81101.81351.7113
8382005.08.17 07:00modify1291.001.81101.81271.7113
8392005.08.17 10:00modify1291.001.81101.81041.7113
8402005.08.17 12:49s/l1291.001.81041.81041.711356.808996.39
8412005.08.19 11:20sell1301.001.79521.79811.6955
8422005.08.19 12:00modify1301.001.79521.79771.6955
8432005.08.22 04:00close1301.001.79751.79771.6955-233.208763.19
8442005.08.23 03:40buy1311.001.79911.79601.8988
8452005.08.23 04:00modify1311.001.79911.79671.8988
8462005.08.23 05:00modify1311.001.79911.79741.8988
8472005.08.23 06:00modify1311.001.79911.79761.8988
8482005.08.23 07:00modify1311.001.79911.79781.8988
8492005.08.23 07:30s/l1311.001.79781.79781.8988-130.008633.19
8502005.08.25 12:55buy1321.001.80311.79971.9028
8512005.08.25 14:09s/l1321.001.79971.79971.9028-339.998293.20
8522005.08.31 02:40sell1331.001.78681.79171.6871
8532005.08.31 03:00modify1331.001.78681.79111.6871
8542005.08.31 05:00modify1331.001.78681.79101.6871
8552005.08.31 06:00modify1331.001.78681.79061.6871
8562005.08.31 07:00modify1331.001.78681.79031.6871
8572005.08.31 08:00modify1331.001.78681.79001.6871
8582005.08.31 09:00modify1331.001.78681.78941.6871
8592005.08.31 14:35sell1341.001.78741.78941.6877
8602005.08.31 14:40s/l1331.001.78941.78941.6871-260.018033.19
8612005.08.31 14:40s/l1341.001.78941.78941.6877-200.007833.19
8622005.09.05 01:30buy1351.001.83781.83261.9375
8632005.09.05 06:00modify1351.001.83781.83331.9375
8642005.09.05 07:00modify1351.001.83781.83541.9375
8652005.09.05 08:00modify1351.001.83781.83741.9375
8662005.09.05 09:00modify1351.001.83781.83901.9375
8672005.09.05 11:00modify1351.001.83781.83941.9375
8682005.09.05 15:00modify1351.001.83781.83951.9375
8692005.09.05 16:00modify1351.001.83781.83961.9375
8702005.09.05 16:30buy1361.001.84501.83961.9447
8712005.09.05 17:00modify1351.001.83781.83971.9375
8722005.09.05 17:00modify1361.001.84501.83971.9447
8732005.09.05 19:00modify1351.001.83781.84061.9375
8742005.09.05 19:00modify1361.001.84501.84061.9447
8752005.09.05 20:14modify1351.001.83781.84091.9375
8762005.09.05 20:14modify1361.001.84501.84091.9447
8772005.09.05 22:00modify1351.001.83781.84131.9375
8782005.09.05 22:00modify1361.001.84501.84131.9447
8792005.09.06 00:00modify1351.001.83781.84211.9375
8802005.09.06 00:00modify1361.001.84501.84211.9447
8812005.09.06 00:40s/l1351.001.84211.84211.9375432.708265.89
8822005.09.06 00:40s/l1361.001.84211.84211.9447-287.307978.59
8832005.09.08 08:15sell1371.001.83821.84191.7385
8842005.09.08 09:00modify1371.001.83821.84131.7385
8852005.09.08 11:00modify1371.001.83821.84101.7385
8862005.09.08 14:42s/l1371.001.84101.84101.7385-280.007698.59
8872005.09.14 20:35buy1381.001.82361.82181.9233
8882005.09.15 02:11s/l1381.001.82181.82181.9233-171.897526.70
8892005.09.16 04:35sell1391.001.80761.81311.7079
8902005.09.16 05:00modify1391.001.80761.81281.7079
8912005.09.16 06:04modify1391.001.80761.81231.7079
8922005.09.16 06:27s/l1391.001.81231.81231.7079-470.007056.70
8932005.09.22 03:50buy1401.001.80791.80351.9076
8942005.09.22 04:00modify1401.001.80791.80491.9076
8952005.09.22 08:00modify1401.001.80791.80501.9076
8962005.09.22 09:00modify1401.001.80791.80521.9076
8972005.09.22 10:00modify1401.001.80791.80531.9076
8982005.09.22 11:09s/l1401.001.80531.80531.9076-260.006796.70
8992005.09.26 17:50sell1411.001.77631.78041.6766
9002005.09.27 01:00modify1411.001.77631.78001.6766
9012005.09.27 03:00modify1411.001.77631.77971.6766
9022005.09.27 04:00modify1411.001.77631.77961.6766
9032005.09.27 06:00modify1411.001.77631.77811.6766
9042005.09.27 09:00modify1411.001.77631.77751.6766
9052005.09.27 10:00modify1411.001.77631.77501.6766
9062005.09.28 00:04modify1411.001.77631.77451.6766
9072005.09.28 01:00modify1411.001.77631.77421.6766
9082005.09.28 02:05modify1411.001.77631.77331.6766
9092005.09.28 03:00modify1411.001.77631.77291.6766
9102005.09.28 04:00modify1411.001.77631.77271.6766
9112005.09.28 05:00modify1411.001.77631.77261.6766
9122005.09.28 06:00modify1411.001.77631.77221.6766
9132005.09.28 18:00modify1411.001.77631.77201.6766
9142005.09.29 02:00modify1411.001.77631.77161.6766
9152005.09.29 03:00modify1411.001.77631.77131.6766
9162005.09.29 04:00modify1411.001.77631.77091.6766
9172005.09.29 05:00modify1411.001.77631.77051.6766
9182005.09.29 06:00modify1411.001.77631.76991.6766
9192005.09.29 06:16s/l1411.001.76991.76991.6766624.007420.70
9202005.09.30 19:35buy1421.001.76231.76001.8620
9212005.10.03 02:31s/l1421.001.76001.76001.8620-227.307193.40
9222005.10.04 02:20sell1431.001.75591.76071.6562
9232005.10.04 03:00modify1431.001.75591.76061.6562
9242005.10.04 04:00modify1431.001.75591.76031.6562
9252005.10.04 05:00modify1431.001.75591.75981.6562
9262005.10.04 06:00modify1431.001.75591.75961.6562
9272005.10.04 07:00modify1431.001.75591.75951.6562
9282005.10.04 08:00modify1431.001.75591.75911.6562
9292005.10.04 09:00modify1431.001.75591.75891.6562
9302005.10.04 13:45s/l1431.001.75891.75891.6562-300.006893.40
9312005.10.05 14:45buy1441.001.76101.75811.8607
9322005.10.05 15:11s/l1441.001.75811.75811.8607-290.006603.40
9332005.10.06 10:35buy1451.001.76861.76411.8683
9342005.10.06 21:00modify1451.001.76861.76571.8683
9352005.10.06 22:00modify1451.001.76861.76721.8683
9362005.10.06 23:04modify1451.001.76861.76751.8683
9372005.10.07 00:00modify1451.001.76861.76801.8683
9382005.10.07 01:00modify1451.001.76861.76831.8683
9392005.10.07 02:05modify1451.001.76861.76931.8683
9402005.10.07 03:00modify1451.001.76861.77001.8683
9412005.10.07 05:00modify1451.001.76861.77021.8683
9422005.10.07 06:00modify1451.001.76861.77081.8683
9432005.10.07 07:00modify1451.001.76861.77181.8683
9442005.10.07 07:40buy1461.001.77581.77181.8755
9452005.10.07 08:00modify1451.001.76861.77231.8683
9462005.10.07 08:00modify1461.001.77581.77231.8755
9472005.10.07 08:46s/l1451.001.77231.77231.8683372.696976.09
9482005.10.07 08:46s/l1461.001.77231.77231.8755-350.016626.08
9492005.10.10 08:30sell1471.001.76181.76571.6621
9502005.10.10 09:00modify1471.001.76181.76531.6621
9512005.10.10 10:00modify1471.001.76181.76511.6621
9522005.10.10 11:00modify1471.001.76181.76491.6621
9532005.10.10 16:00modify1471.001.76181.76421.6621
9542005.10.10 17:00modify1471.001.76181.76311.6621
9552005.10.10 18:00modify1471.001.76181.76121.6621
9562005.10.10 21:55sell1481.001.75591.76121.6562
9572005.10.11 03:00modify1471.001.76181.76041.6621
9582005.10.11 03:00modify1481.001.75591.76041.6562
9592005.10.11 05:00modify1471.001.76181.76011.6621
9602005.10.11 05:00modify1481.001.75591.76011.6562
9612005.10.11 06:00modify1471.001.76181.75931.6621
9622005.10.11 06:00modify1481.001.75591.75931.6562
9632005.10.11 07:00modify1471.001.76181.75901.6621
9642005.10.11 07:00modify1481.001.75591.75901.6562
9652005.10.11 08:00modify1471.001.76181.75851.6621
9662005.10.11 08:00modify1481.001.75591.75851.6562
9672005.10.11 09:00modify1471.001.76181.75821.6621
9682005.10.11 09:00modify1481.001.75591.75821.6562
9692005.10.11 10:00modify1471.001.76181.75581.6621
9702005.10.11 10:00modify1481.001.75591.75581.6562
9712005.10.11 11:00modify1471.001.76181.75551.6621
9722005.10.11 11:00modify1481.001.75591.75551.6562
9732005.10.11 11:40s/l1471.001.75551.75551.6621626.817252.89
9742005.10.11 11:40s/l1481.001.75551.75551.656236.807289.69
9752005.10.14 11:20buy1491.001.75151.74811.8512
9762005.10.14 12:00modify1491.001.75151.74851.8512
9772005.10.14 12:47s/l1491.001.74851.74851.8512-300.006989.69
9782005.10.17 10:55buy1501.001.76291.76041.8626
9792005.10.17 11:35s/l1501.001.76041.76041.8626-249.996739.70
9802005.10.18 19:30sell1511.001.75021.75241.6505
9812005.10.19 02:00modify1511.001.75021.75231.6505
9822005.10.19 04:00modify1511.001.75021.75211.6505
9832005.10.19 06:05modify1511.001.75021.75181.6505
9842005.10.19 07:04modify1511.001.75021.75051.6505
9852005.10.19 10:55s/l1511.001.75051.75051.6505-33.206706.50
9862005.10.20 05:15buy1521.001.75981.75501.8595
9872005.10.20 06:00modify1521.001.75981.75561.8595
9882005.10.20 07:00modify1521.001.75981.75661.8595
9892005.10.20 08:00modify1521.001.75981.75761.8595
9902005.10.20 09:00modify1521.001.75981.75821.8595
9912005.10.20 18:00modify1521.001.75981.75871.8595
9922005.10.20 19:00modify1521.001.75981.75911.8595
9932005.10.20 23:00modify1521.001.75981.76061.8595
9942005.10.21 00:00modify1521.001.75981.76151.8595
9952005.10.21 01:00modify1521.001.75981.76241.8595
9962005.10.21 02:05modify1521.001.75981.76441.8595
9972005.10.21 03:00modify1521.001.75981.76691.8595
9982005.10.21 04:00modify1521.001.75981.76891.8595
9992005.10.21 07:00modify1521.001.75981.76921.8595
10002005.10.21 07:45buy1531.001.77301.76921.8727
10012005.10.21 08:00modify1521.001.75981.76961.8595
10022005.10.21 08:00modify1531.001.77301.76961.8727
10032005.10.21 09:00modify1521.001.75981.76981.8595
10042005.10.21 09:00modify1531.001.77301.76981.8727
10052005.10.21 17:24s/l1521.001.76981.76981.85951002.707709.20
10062005.10.21 17:24s/l1531.001.76981.76981.8727-320.007389.20
10072005.10.25 09:35sell1541.001.76911.77251.6694
10082005.10.25 10:14s/l1541.001.77251.77251.6694-340.007049.20
10092005.10.26 07:05buy1551.001.78251.77851.8822
10102005.10.26 08:00modify1551.001.78251.78011.8822
10112005.10.26 09:00modify1551.001.78251.78031.8822
10122005.10.26 09:24s/l1551.001.78031.78031.8822-220.006829.20
10132005.10.27 17:05buy1561.001.78251.77781.8822
10142005.10.28 00:00modify1561.001.78251.77821.8822
10152005.10.28 01:00modify1561.001.78251.77861.8822
10162005.10.28 02:00modify1561.001.78251.77971.8822
10172005.10.28 03:00modify1561.001.78251.78021.8822
10182005.10.28 04:00modify1561.001.78251.78051.8822
10192005.10.28 05:00modify1561.001.78251.78061.8822
10202005.10.28 06:00modify1561.001.78251.78151.8822
10212005.10.28 11:48s/l1561.001.78151.78151.8822-97.306731.90
10222005.10.31 08:05sell1571.001.77651.78181.6768
10232005.10.31 09:00modify1571.001.77651.78061.6768
10242005.10.31 09:33s/l1571.001.78061.78061.6768-410.006321.90
10252005.11.01 08:25sell1581.001.76981.77401.6701
10262005.11.01 09:00modify1581.001.76981.77261.6701
10272005.11.01 09:15s/l1581.001.77261.77261.6701-280.016041.89
10282005.11.01 23:30sell1591.001.76681.77111.6671
10292005.11.02 06:00modify1591.001.76681.77081.6671
10302005.11.02 07:00modify1591.001.76681.77031.6671
10312005.11.02 08:00modify1591.001.76681.76951.6671
10322005.11.02 14:56s/l1591.001.76951.76951.6671-273.205768.69
10332005.11.03 07:10buy1601.001.77431.77051.8740
10342005.11.03 08:00modify1601.001.77431.77231.8740
10352005.11.03 09:00modify1601.001.77431.77261.8740
10362005.11.03 11:00modify1601.001.77431.77271.8740
10372005.11.03 12:00modify1601.001.77431.77331.8740
10382005.11.03 14:35s/l1601.001.77331.77331.8740-100.005668.69
10392005.11.08 14:55sell1611.001.73821.74311.6385
10402005.11.08 18:16s/l1611.001.74311.74311.6385-490.015178.68
10412005.11.17 09:35sell1621.001.71881.72221.6191
10422005.11.17 10:44s/l1621.001.72221.72221.6191-340.014838.67
10432005.11.21 17:40buy1631.001.71601.71411.8157
10442005.11.22 00:05close1631.001.71511.71411.8157-87.304751.37
10452005.11.23 12:25buy1641.001.72021.71681.8199
10462005.11.24 06:00modify1641.001.72021.71721.8199
10472005.11.24 07:00modify1641.001.72021.71781.8199
10482005.11.24 08:00modify1641.001.72021.71791.8199
10492005.11.24 09:00modify1641.001.72021.71801.8199
10502005.11.24 12:00modify1641.001.72021.71841.8199
10512005.11.24 13:00modify1641.001.72021.72041.8199
10522005.11.25 02:05modify1641.001.72021.72081.8199
10532005.11.25 03:06s/l1641.001.72081.72081.819970.804822.17
10542005.11.29 02:50buy1651.001.72401.71871.8237
10552005.11.29 03:00modify1651.001.72401.71881.8237
10562005.11.29 04:00close1651.001.72121.71881.8237-280.004542.17
10572005.11.30 06:20sell1661.001.71891.72401.6192
10582005.11.30 07:00modify1661.001.71891.72351.6192
10592005.11.30 08:00modify1661.001.71891.72251.6192
10602005.11.30 09:05s/l1661.001.72251.72251.6192-360.004182.17
10612005.12.01 06:05buy1671.001.72801.72371.8277
10622005.12.01 07:00modify1671.001.72801.72401.8277
10632005.12.01 08:00modify1671.001.72801.72631.8277
10642005.12.01 12:55buy1681.001.72841.72631.8281
10652005.12.01 14:16s/l1671.001.72631.72631.8277-170.004012.17
10662005.12.01 14:16s/l1681.001.72631.72631.8281-209.993802.18
10672005.12.02 02:40buy1691.001.73051.72631.8302
10682005.12.02 09:00modify1691.001.73051.72661.8302
10692005.12.02 10:00modify1691.001.73051.72701.8302
10702005.12.02 11:00modify1691.001.73051.72711.8302
10712005.12.02 12:03s/l1691.001.72711.72711.8302-340.013462.17
10722005.12.06 08:25buy1701.001.74081.73751.8405
10732005.12.06 09:00modify1701.001.74081.73821.8405
10742005.12.06 10:00modify1701.001.74081.73911.8405
10752005.12.06 10:30s/l1701.001.73911.73911.8405-170.003292.17
10762005.12.07 17:55sell1711.001.73511.73811.6354
10772005.12.08 03:00modify1711.001.73511.73781.6354
10782005.12.08 04:00modify1711.001.73511.73771.6354
10792005.12.08 05:00modify1711.001.73511.73761.6354
10802005.12.08 06:04modify1711.001.73511.73711.6354
10812005.12.08 09:07s/l1711.001.73711.73711.6354-209.603082.57
10822005.12.09 02:25buy1721.001.74971.74441.8494
10832005.12.09 03:00modify1721.001.74971.74461.8494
10842005.12.09 06:00modify1721.001.74971.74501.8494
10852005.12.09 07:00modify1721.001.74971.74571.8494
10862005.12.09 08:00modify1721.001.74971.74771.8494
10872005.12.09 09:00modify1721.001.74971.74851.8494
10882005.12.09 09:03s/l1721.001.74851.74851.8494-120.002962.57
10892005.12.12 00:05buy1731.001.75081.74631.8505
10902005.12.12 04:00modify1731.001.75081.74741.8505
10912005.12.12 05:00modify1731.001.75081.74781.8505
10922005.12.12 06:00modify1731.001.75081.75001.8505
10932005.12.12 07:00modify1731.001.75081.75061.8505
10942005.12.12 08:00modify1731.001.75081.75081.8505
10952005.12.12 09:00modify1731.001.75081.75131.8505
10962005.12.12 11:00modify1731.001.75081.75171.8505
10972005.12.12 12:00modify1731.001.75081.75401.8505
10982005.12.12 16:00modify1731.001.75081.76041.8505
10992005.12.12 18:00modify1731.001.75081.76071.8505
11002005.12.12 20:00modify1731.001.75081.76201.8505
11012005.12.12 21:00modify1731.001.75081.76221.8505
11022005.12.12 22:00modify1731.001.75081.76251.8505
11032005.12.12 23:00modify1731.001.75081.76281.8505
11042005.12.13 00:00modify1731.001.75081.76351.8505
11052005.12.13 01:00modify1731.001.75081.76461.8505
11062005.12.13 02:04modify1731.001.75081.76511.8505
11072005.12.13 03:00modify1731.001.75081.76551.8505
11082005.12.13 04:00modify1731.001.75081.76591.8505
11092005.12.13 05:00modify1731.001.75081.76661.8505
11102005.12.13 06:00modify1731.001.75081.76921.8505
11112005.12.13 06:25buy1741.001.77331.76921.8730
11122005.12.13 07:00modify1731.001.75081.76971.8505
11132005.12.13 07:00modify1741.001.77331.76971.8730
11142005.12.13 08:00modify1731.001.75081.76981.8505
11152005.12.13 08:00modify1741.001.77331.76981.8730
11162005.12.13 09:00modify1731.001.75081.77041.8505
11172005.12.13 09:00modify1741.001.77331.77041.8730
11182005.12.13 10:06s/l1731.001.77041.77041.85051962.704925.27
11192005.12.13 10:06s/l1741.001.77041.77041.8730-290.004635.27
11202005.12.16 09:05sell1751.001.76751.77001.6678
11212005.12.16 09:50s/l1751.001.77001.77001.6678-250.004385.27
11222005.12.23 02:50sell1761.001.73921.74381.6395
11232005.12.23 08:00modify1761.001.73921.74351.6395
11242005.12.23 09:00modify1761.001.73921.74281.6395
11252005.12.23 14:00modify1761.001.73921.74201.6395
11262005.12.23 15:00modify1761.001.73921.74141.6395
11272005.12.23 16:00modify1761.001.73921.74041.6395
11282005.12.23 17:00modify1761.001.73921.73961.6395
11292005.12.23 18:00modify1761.001.73921.73951.6395
11302005.12.26 07:00modify1761.001.73921.73941.6395
11312005.12.26 08:00modify1761.001.73921.73921.6395
11322005.12.26 09:00modify1761.001.73921.73901.6395
11332005.12.27 02:00modify1761.001.73921.73821.6395
11342005.12.27 03:00modify1761.001.73921.73811.6395
11352005.12.27 04:00modify1761.001.73921.73791.6395
11362005.12.27 05:04modify1761.001.73921.73771.6395
11372005.12.27 06:00modify1761.001.73921.73731.6395
11382005.12.27 07:09modify1761.001.73921.73691.6395
11392005.12.27 08:00modify1761.001.73921.73641.6395
11402005.12.27 09:00modify1761.001.73921.73601.6395
11412005.12.27 09:46s/l1761.001.73601.73601.6395313.604698.87
11422005.12.29 05:10sell1771.001.72201.72741.6223
11432005.12.29 06:00modify1771.001.72201.72651.6223
11442005.12.29 07:00modify1771.001.72201.72601.6223
11452005.12.29 08:00modify1771.001.72201.72511.6223
11462005.12.29 09:00modify1771.001.72201.72401.6223
11472005.12.29 09:03s/l1771.001.72401.72401.6223-200.004498.87
11482006.01.03 14:25buy1781.001.72611.72201.8258
11492006.01.03 18:00modify1781.001.72611.72431.8258
11502006.01.03 19:00modify1781.001.72611.72561.8258
11512006.01.03 20:00modify1781.001.72611.72701.8258
11522006.01.03 21:00modify1781.001.72611.72711.8258
11532006.01.03 22:00modify1781.001.72611.73001.8258
11542006.01.03 23:00modify1781.001.72611.73141.8258
11552006.01.04 00:00modify1781.001.72611.73181.8258
11562006.01.04 01:00modify1781.001.72611.73281.8258
11572006.01.04 02:00modify1781.001.72611.73561.8258
11582006.01.04 03:00modify1781.001.72611.73671.8258
11592006.01.04 04:00modify1781.001.72611.73691.8258
11602006.01.04 05:00modify1781.001.72611.73881.8258
11612006.01.04 06:00modify1781.001.72611.74031.8258
11622006.01.04 07:00modify1781.001.72611.74091.8258
11632006.01.04 08:00modify1781.001.72611.74271.8258
11642006.01.04 09:00modify1781.001.72611.74321.8258
11652006.01.04 10:00modify1781.001.72611.74331.8258
11662006.01.04 12:00modify1781.001.72611.74551.8258
11672006.01.04 15:00modify1781.001.72611.74651.8258
11682006.01.04 19:00modify1781.001.72611.74811.8258
11692006.01.05 00:00modify1781.001.72611.74891.8258
11702006.01.05 01:00modify1781.001.72611.74951.8258
11712006.01.05 02:00modify1781.001.72611.75011.8258
11722006.01.05 05:00modify1781.001.72611.75101.8258
11732006.01.05 06:00modify1781.001.72611.75141.8258
11742006.01.05 06:45buy1791.001.75571.75141.8554
11752006.01.05 07:00modify1781.001.72611.75201.8258
11762006.01.05 07:00modify1791.001.75571.75201.8554
11772006.01.05 08:00modify1781.001.72611.75231.8258
11782006.01.05 08:00modify1791.001.75571.75231.8554
11792006.01.05 09:00modify1781.001.72611.75271.8258
11802006.01.05 09:00modify1791.001.75571.75271.8554
11812006.01.05 09:19s/l1781.001.75271.75271.82582670.807169.67
11822006.01.05 09:19s/l1791.001.75271.75271.8554-299.996869.68
11832006.01.11 17:30sell1801.001.76151.76351.6618
11842006.01.11 17:55s/l1801.001.76351.76351.6618-200.006669.68
11852006.01.16 07:40buy1811.001.77441.76921.8741
11862006.01.16 08:00modify1811.001.77441.76931.8741
11872006.01.16 09:00modify1811.001.77441.76981.8741
11882006.01.16 10:00modify1811.001.77441.77051.8741
11892006.01.16 11:00modify1811.001.77441.77171.8741
11902006.01.16 11:06s/l1811.001.77171.77171.8741-269.996399.69
11912006.01.17 20:35sell1821.001.76461.76991.6649
11922006.01.18 00:00close1821.001.76861.76991.6649-403.215996.48
11932006.01.23 10:00buy1831.001.77491.76981.8746
11942006.01.23 13:00modify1831.001.77491.77011.8746
11952006.01.23 15:00modify1831.001.77491.77131.8746
11962006.01.23 17:00modify1831.001.77491.77221.8746
11972006.01.23 18:00modify1831.001.77491.77251.8746
11982006.01.23 19:00modify1831.001.77491.77311.8746
11992006.01.23 21:00modify1831.001.77491.77381.8746
12002006.01.23 22:00modify1831.001.77491.77401.8746
12012006.01.23 23:00modify1831.001.77491.77441.8746
12022006.01.24 00:00modify1831.001.77491.77631.8746
12032006.01.24 01:00modify1831.001.77491.77711.8746
12042006.01.24 02:00modify1831.001.77491.77881.8746
12052006.01.24 03:00modify1831.001.77491.77981.8746
12062006.01.24 03:45buy1841.001.78491.77981.8846
12072006.01.24 04:00modify1831.001.77491.78001.8746
12082006.01.24 04:00modify1841.001.78491.78001.8846
12092006.01.24 05:00modify1831.001.77491.78061.8746
12102006.01.24 05:00modify1841.001.78491.78061.8846
12112006.01.24 06:00modify1831.001.77491.78071.8746
12122006.01.24 06:00modify1841.001.78491.78071.8846
12132006.01.24 07:00modify1831.001.77491.78131.8746
12142006.01.24 07:00modify1841.001.78491.78131.8846
12152006.01.24 09:27s/l1831.001.78131.78131.8746642.706639.18
12162006.01.24 09:27s/l1841.001.78131.78131.8846-360.006279.18
12172006.01.24 23:55buy1851.001.78361.78181.8833
12182006.01.25 02:39s/l1851.001.78181.78181.8833-177.306101.88
12192006.01.30 15:40sell1861.001.76931.77201.6696
12202006.01.31 08:00modify1861.001.76931.77161.6696
12212006.01.31 08:51s/l1861.001.77161.77161.6696-233.205868.68
12222006.02.01 10:25buy1871.001.77821.77661.8779
12232006.02.01 10:48s/l1871.001.77661.77661.8779-160.005708.68
12242006.02.03 08:15buy1881.001.77751.77521.8772
12252006.02.03 09:00modify1881.001.77751.77581.8772
12262006.02.03 10:46s/l1881.001.77581.77581.8772-170.005538.68
12272006.02.07 04:10sell1891.001.74851.75321.6488
12282006.02.07 05:00modify1891.001.74851.75311.6488
12292006.02.07 06:05modify1891.001.74851.75271.6488
12302006.02.07 07:00modify1891.001.74851.75221.6488
12312006.02.07 08:00modify1891.001.74851.75171.6488
12322006.02.07 09:00modify1891.001.74851.75091.6488
12332006.02.07 10:37s/l1891.001.75091.75091.6488-240.005298.68
12342006.02.07 23:45sell1901.001.74641.75091.6467
12352006.02.08 05:00modify1901.001.74641.75041.6467
12362006.02.08 06:00modify1901.001.74641.74991.6467
12372006.02.08 07:00modify1901.001.74641.74971.6467
12382006.02.08 08:00modify1901.001.74641.74861.6467
12392006.02.08 09:00modify1901.001.74641.74801.6467
12402006.02.08 20:00modify1901.001.74641.74761.6467
12412006.02.09 01:00modify1901.001.74641.74701.6467
12422006.02.09 02:00modify1901.001.74641.74651.6467
12432006.02.09 02:02s/l1901.001.74651.74651.6467-22.805275.88
12442006.02.14 21:45sell1911.001.73631.73871.6366
12452006.02.15 06:00modify1911.001.73631.73751.6366
12462006.02.15 07:00modify1911.001.73631.73681.6366
12472006.02.15 08:00modify1911.001.73631.73601.6366
12482006.02.15 09:00modify1911.001.73631.73541.6366
12492006.02.15 09:24s/l1911.001.73541.73541.636686.805362.68
12502006.02.20 09:30buy1921.001.74291.73771.8426
12512006.02.20 10:00modify1921.001.74291.73821.8426
12522006.02.20 11:00modify1921.001.74291.73831.8426
12532006.02.20 12:00modify1921.001.74291.73841.8426
12542006.02.20 13:00modify1921.001.74291.73871.8426
12552006.02.20 14:00modify1921.001.74291.73891.8426
12562006.02.20 16:00modify1921.001.74291.73911.8426
12572006.02.20 17:00modify1921.001.74291.73931.8426
12582006.02.20 18:00modify1921.001.74291.73941.8426
12592006.02.20 19:00modify1921.001.74291.73971.8426
12602006.02.21 00:00modify1921.001.74291.74021.8426
12612006.02.21 01:40buy1931.001.74351.74021.8432
12622006.02.21 02:00modify1921.001.74291.74061.8426
12632006.02.21 02:00modify1931.001.74351.74061.8432
12642006.02.22 08:00modify1921.001.74291.74141.8426
12652006.02.22 08:00modify1931.001.74351.74141.8432
12662006.02.22 09:00modify1921.001.74291.74191.8426
12672006.02.22 09:00modify1931.001.74351.74191.8432
12682006.02.22 10:11s/l1921.001.74191.74191.8426-94.605268.08
12692006.02.22 10:11s/l1931.001.74191.74191.8432-157.295110.79
12702006.02.22 18:20sell1941.001.74371.74631.6440
12712006.02.22 20:00close1941.001.74331.74631.644040.005150.79
12722006.02.27 17:40sell1951.001.74171.74601.6420
12732006.02.27 18:00modify1951.001.74171.74571.6420
12742006.02.28 02:00modify1951.001.74171.74561.6420
12752006.02.28 03:00modify1951.001.74171.74531.6420
12762006.02.28 04:00modify1951.001.74171.74451.6420
12772006.02.28 04:50sell1961.001.74071.74451.6410
12782006.02.28 08:00modify1951.001.74171.74411.6420
12792006.02.28 08:00modify1961.001.74071.74411.6410
12802006.02.28 10:00modify1951.001.74171.74311.6420
12812006.02.28 10:00modify1961.001.74071.74311.6410
12822006.02.28 10:33s/l1951.001.74311.74311.6420-143.195007.60
12832006.02.28 10:33s/l1961.001.74311.74311.6410-240.004767.60
12842006.03.01 08:50buy1971.001.75361.74941.8533
12852006.03.01 09:00modify1971.001.75361.75051.8533
12862006.03.01 13:00modify1971.001.75361.75111.8533
12872006.03.01 17:00modify1971.001.75361.75131.8533
12882006.03.01 17:33s/l1971.001.75131.75131.8533-230.004537.60
12892006.03.06 10:20buy1981.001.75741.75461.8571
12902006.03.06 11:32s/l1981.001.75461.75461.8571-280.004257.60
12912006.03.08 03:00sell1991.001.73701.74181.6373
12922006.03.08 05:00modify1991.001.73701.74151.6373
12932006.03.08 06:00modify1991.001.73701.74101.6373
12942006.03.08 07:00modify1991.001.73701.73991.6373
12952006.03.08 08:00modify1991.001.73701.73981.6373
12962006.03.08 08:28s/l1991.001.73981.73981.6373-280.003977.60
12972006.03.14 08:45buy2001.001.73441.72921.8341
12982006.03.14 09:00modify2001.001.73441.72961.8341
12992006.03.14 10:00modify2001.001.73441.72971.8341
13002006.03.14 12:00modify2001.001.73441.72981.8341
13012006.03.14 16:00modify2001.001.73441.73041.8341
13022006.03.14 17:00modify2001.001.73441.73291.8341
13032006.03.14 18:00modify2001.001.73441.73721.8341
13042006.03.14 19:00modify2001.001.73441.73821.8341
13052006.03.15 01:00modify2001.001.73441.73841.8341
13062006.03.15 02:00modify2001.001.73441.73851.8341
13072006.03.15 03:00modify2001.001.73441.73891.8341
13082006.03.15 06:00modify2001.001.73441.73941.8341
13092006.03.15 07:00modify2001.001.73441.74061.8341
13102006.03.15 08:00modify2001.001.73441.74161.8341
13112006.03.15 09:00modify2001.001.73441.74241.8341
13122006.03.15 09:10buy2011.001.74541.74241.8451
13132006.03.15 10:00modify2001.001.73441.74281.8341
13142006.03.15 10:00modify2011.001.74541.74281.8451
13152006.03.15 10:34s/l2001.001.74281.74281.8341842.704820.30
13162006.03.15 10:34s/l2011.001.74281.74281.8451-260.004560.30
13172006.03.17 03:25buy2021.001.75551.75021.8552
13182006.03.17 04:00modify2021.001.75551.75031.8552
13192006.03.17 06:00modify2021.001.75551.75121.8552
13202006.03.17 07:00modify2021.001.75551.75181.8552
13212006.03.17 08:00modify2021.001.75551.75241.8552
13222006.03.17 09:00modify2021.001.75551.75281.8552
13232006.03.17 10:00modify2021.001.75551.75331.8552
13242006.03.17 13:33s/l2021.001.75331.75331.8552-220.004340.30
13252006.03.22 00:45sell2031.001.74941.75481.6497
13262006.03.22 02:00modify2031.001.74941.75471.6497
13272006.03.22 03:00modify2031.001.74941.75461.6497
13282006.03.22 04:00modify2031.001.74941.75401.6497
13292006.03.22 05:00modify2031.001.74941.75361.6497
13302006.03.22 06:00modify2031.001.74941.75311.6497
13312006.03.22 07:00modify2031.001.74941.75291.6497
13322006.03.22 08:00modify2031.001.74941.75241.6497
13332006.03.22 08:45sell2041.001.74931.75241.6496
13342006.03.22 09:00modify2031.001.74941.75181.6497
13352006.03.22 09:00modify2041.001.74931.75181.6496
13362006.03.23 04:00modify2031.001.74941.75121.6497
13372006.03.23 04:00modify2041.001.74931.75121.6496
13382006.03.23 05:00modify2031.001.74941.75101.6497
13392006.03.23 05:00modify2041.001.74931.75101.6496
13402006.03.23 06:00modify2031.001.74941.75031.6497
13412006.03.23 06:00modify2041.001.74931.75031.6496
13422006.03.23 07:00modify2031.001.74941.74991.6497
13432006.03.23 07:00modify2041.001.74931.74991.6496
13442006.03.23 08:00modify2031.001.74941.74931.6497
13452006.03.23 08:00modify2041.001.74931.74931.6496
13462006.03.23 09:00modify2031.001.74941.74891.6497
13472006.03.23 09:00modify2041.001.74931.74891.6496
13482006.03.23 10:00modify2031.001.74941.74851.6497
13492006.03.23 10:00modify2041.001.74931.74851.6496
13502006.03.23 11:00modify2031.001.74941.74831.6497
13512006.03.23 11:00modify2041.001.74931.74831.6496
13522006.03.23 12:00modify2031.001.74941.74811.6497
13532006.03.23 12:00modify2041.001.74931.74811.6496
13542006.03.23 14:00modify2031.001.74941.74711.6497
13552006.03.23 14:00modify2041.001.74931.74711.6496
13562006.03.23 18:00modify2031.001.74941.74261.6497
13572006.03.23 18:00modify2041.001.74931.74261.6496
13582006.03.24 07:00modify2031.001.74941.74221.6497
13592006.03.24 07:00modify2041.001.74931.74221.6496
13602006.03.24 08:00modify2031.001.74941.73931.6497
13612006.03.24 08:00modify2041.001.74931.73931.6496
13622006.03.24 09:00modify2031.001.74941.73851.6497
13632006.03.24 09:00modify2041.001.74931.73851.6496
13642006.03.24 10:00modify2031.001.74941.73741.6497
13652006.03.24 10:00modify2041.001.74931.73741.6496
13662006.03.24 12:00modify2031.001.74941.73721.6497
13672006.03.24 12:00modify2041.001.74931.73721.6496
13682006.03.24 14:00modify2031.001.74941.73681.6497
13692006.03.24 14:00modify2041.001.74931.73681.6496
13702006.03.24 15:06s/l2031.001.73681.73681.64971247.205587.50
13712006.03.24 15:06s/l2041.001.73681.73681.64961237.206824.70
13722006.03.28 03:35buy2051.001.74621.74321.8459
13732006.03.28 17:00modify2051.001.74621.74461.8459
13742006.03.28 21:31s/l2051.001.74461.74461.8459-160.006664.70
13752006.03.30 03:25sell2061.001.73691.74091.6372
13762006.03.30 04:00modify2061.001.73691.74071.6372
13772006.03.30 06:00modify2061.001.73691.74051.6372
13782006.03.30 06:23s/l2061.001.74051.74051.6372-360.006304.70
13792006.03.31 08:05buy2071.001.74441.74081.8441
13802006.03.31 09:00modify2071.001.74441.74151.8441
13812006.03.31 09:15s/l2071.001.74151.74151.8441-290.006014.70
13822006.04.03 16:20sell2081.001.73041.73441.6307
13832006.04.03 16:52s/l2081.001.73441.73441.6307-400.005614.70
13842006.04.10 09:00sell2091.001.74591.74811.6462
13852006.04.10 21:00modify2091.001.74591.74731.6462
13862006.04.11 00:00modify2091.001.74591.74701.6462
13872006.04.11 02:00modify2091.001.74591.74661.6462
13882006.04.11 03:00modify2091.001.74591.74641.6462
13892006.04.11 05:04modify2091.001.74591.74571.6462
13902006.04.11 06:05modify2091.001.74591.74551.6462
13912006.04.11 07:00modify2091.001.74591.74501.6462
13922006.04.11 08:00modify2091.001.74591.74481.6462
13932006.04.11 08:05s/l2091.001.74481.74481.6462106.795721.49
13942006.04.17 10:25buy2101.001.75741.75501.8571
13952006.04.17 15:00modify2101.001.75741.75791.8571
13962006.04.17 16:00modify2101.001.75741.76291.8571
13972006.04.18 05:00modify2101.001.75741.76331.8571
13982006.04.18 06:00modify2101.001.75741.76511.8571
13992006.04.18 07:00modify2101.001.75741.76621.8571
14002006.04.18 08:00modify2101.001.75741.76761.8571
14012006.04.18 10:05buy2111.001.76981.76761.8695
14022006.04.18 16:00modify2101.001.75741.76851.8571
14032006.04.18 16:00modify2111.001.76981.76851.8695
14042006.04.18 22:00modify2101.001.75741.76921.8571
14052006.04.18 22:00modify2111.001.76981.76921.8695
14062006.04.19 00:00modify2101.001.75741.77061.8571
14072006.04.19 00:00modify2111.001.76981.77061.8695
14082006.04.19 01:00modify2101.001.75741.77201.8571
14092006.04.19 01:00modify2111.001.76981.77201.8695
14102006.04.19 02:00modify2101.001.75741.77231.8571
14112006.04.19 02:00modify2111.001.76981.77231.8695
14122006.04.19 03:00modify2101.001.75741.77321.8571
14132006.04.19 03:00modify2111.001.76981.77321.8695
14142006.04.19 04:00modify2101.001.75741.77411.8571
14152006.04.19 04:00modify2111.001.76981.77411.8695
14162006.04.19 06:00modify2101.001.75741.77561.8571
14172006.04.19 06:00modify2111.001.76981.77561.8695
14182006.04.19 07:04modify2101.001.75741.77631.8571
14192006.04.19 07:04modify2111.001.76981.77631.8695
14202006.04.19 07:30buy2121.001.78121.77631.8809
14212006.04.19 08:00modify2101.001.75741.77691.8571
14222006.04.19 08:00modify2111.001.76981.77691.8695
14232006.04.19 08:00modify2121.001.78121.77691.8809
14242006.04.19 09:00modify2101.001.75741.77721.8571
14252006.04.19 09:00modify2111.001.76981.77721.8695
14262006.04.19 09:00modify2121.001.78121.77721.8809
14272006.04.19 12:00modify2101.001.75741.77781.8571
14282006.04.19 12:00modify2111.001.76981.77781.8695
14292006.04.19 12:00modify2121.001.78121.77781.8809
14302006.04.19 13:00modify2101.001.75741.77941.8571
14312006.04.19 13:00modify2111.001.76981.77941.8695
14322006.04.19 13:00modify2121.001.78121.77941.8809
14332006.04.19 14:00modify2101.001.75741.77991.8571
14342006.04.19 14:00modify2111.001.76981.77991.8695
14352006.04.19 14:00modify2121.001.78121.77991.8809
14362006.04.19 19:00modify2101.001.75741.78001.8571
14372006.04.19 19:00modify2111.001.76981.78001.8695
14382006.04.19 19:00modify2121.001.78121.78001.8809
14392006.04.19 20:00modify2101.001.75741.78121.8571
14402006.04.19 20:00modify2111.001.76981.78121.8695
14412006.04.19 20:00modify2121.001.78121.78121.8809
14422006.04.19 22:00modify2101.001.75741.78131.8571
14432006.04.19 22:00modify2111.001.76981.78131.8695
14442006.04.19 22:00modify2121.001.78121.78131.8809
14452006.04.19 23:00modify2101.001.75741.78141.8571
14462006.04.19 23:00modify2111.001.76981.78141.8695
14472006.04.19 23:00modify2121.001.78121.78141.8809
14482006.04.20 00:00modify2101.001.75741.78221.8571
14492006.04.20 00:00modify2111.001.76981.78221.8695
14502006.04.20 00:00modify2121.001.78121.78221.8809
14512006.04.20 01:00modify2101.001.75741.78251.8571
14522006.04.20 01:00modify2111.001.76981.78251.8695
14532006.04.20 01:00modify2121.001.78121.78251.8809
14542006.04.20 02:00modify2101.001.75741.78301.8571
14552006.04.20 02:00modify2111.001.76981.78301.8695
14562006.04.20 02:00modify2121.001.78121.78301.8809
14572006.04.20 03:00modify2101.001.75741.78371.8571
14582006.04.20 03:00modify2111.001.76981.78371.8695
14592006.04.20 03:00modify2121.001.78121.78371.8809
14602006.04.20 03:20buy2131.001.78901.78371.8887
14612006.04.20 05:00modify2101.001.75741.78381.8571
14622006.04.20 05:00modify2111.001.76981.78381.8695
14632006.04.20 05:00modify2121.001.78121.78381.8809
14642006.04.20 05:00modify2131.001.78901.78381.8887
14652006.04.20 06:00modify2101.001.75741.78481.8571
14662006.04.20 06:00modify2111.001.76981.78481.8695
14672006.04.20 06:00modify2121.001.78121.78481.8809
14682006.04.20 06:00modify2131.001.78901.78481.8887
14692006.04.20 07:00modify2101.001.75741.78581.8571
14702006.04.20 07:00modify2111.001.76981.78581.8695
14712006.04.20 07:00modify2121.001.78121.78581.8809
14722006.04.20 07:00modify2131.001.78901.78581.8887
14732006.04.20 08:00modify2101.001.75741.78641.8571
14742006.04.20 08:00modify2111.001.76981.78641.8695
14752006.04.20 08:00modify2121.001.78121.78641.8809
14762006.04.20 08:00modify2131.001.78901.78641.8887
14772006.04.20 09:08modify2101.001.75741.78701.8571
14782006.04.20 09:08modify2111.001.76981.78701.8695
14792006.04.20 09:08modify2121.001.78121.78701.8809
14802006.04.20 09:08modify2131.001.78901.78701.8887
14812006.04.20 09:10s/l2101.001.78701.78701.85712973.508694.99
14822006.04.20 09:10s/l2111.001.78701.78701.86951730.8010425.79
14832006.04.20 09:10s/l2121.001.78701.78701.8809588.1011013.89
14842006.04.20 09:10s/l2131.001.78701.78701.8887-200.0010813.89
14852006.04.21 03:55sell2141.001.77931.78481.6796
14862006.04.21 04:00modify2141.001.77931.78411.6796
14872006.04.21 05:00modify2141.001.77931.78391.6796
14882006.04.21 06:00modify2141.001.77931.78311.6796
14892006.04.21 07:00modify2141.001.77931.78241.6796
14902006.04.21 08:00modify2141.001.77931.78111.6796
14912006.04.21 09:00modify2141.001.77931.78041.6796
14922006.04.21 10:05s/l2141.001.78041.78041.6796-110.0010703.89
14932006.05.08 08:50buy2151.001.85871.85371.9584
14942006.05.08 09:00modify2151.001.85871.85471.9584
14952006.05.08 12:00modify2151.001.85871.85891.9584
14962006.05.08 15:59s/l2151.001.85891.85891.958420.0010723.89
14972006.05.15 08:30buy2161.001.89271.88741.9924
14982006.05.15 09:00modify2161.001.89271.88791.9924
14992006.05.15 10:06s/l2161.001.88791.88791.9924-480.0010243.89
15002006.05.16 15:00sell2171.001.88621.88791.7865
15012006.05.16 16:00close2171.001.88501.88791.7865120.0110363.90
15022006.05.19 08:50buy2181.001.88901.88391.9887
15032006.05.19 09:00modify2181.001.88901.88501.9887
15042006.05.19 09:10s/l2181.001.88501.88501.9887-400.009963.90
15052006.05.22 10:30sell2191.001.87431.87741.7746
15062006.05.22 12:24s/l2191.001.87741.87741.7746-310.009653.90
15072006.05.23 09:35buy2201.001.88211.87921.9818
15082006.05.23 12:00close2201.001.88121.87921.9818-90.019563.89
15092006.05.29 07:10sell2211.001.86111.86591.7614
15102006.05.29 08:00modify2211.001.86111.86261.7614
15112006.05.29 09:00modify2211.001.86111.86151.7614
15122006.05.29 11:06s/l2211.001.86151.86151.7614-40.009523.89
15132006.05.30 03:50sell2221.001.86041.86371.7607
15142006.05.30 04:46s/l2221.001.86371.86371.7607-330.009193.89
15152006.05.31 10:25buy2231.001.87941.87781.9791
15162006.05.31 10:29s/l2231.001.87781.87781.9791-160.009033.89
15172006.06.05 09:05buy2241.001.88191.87891.9816
15182006.06.05 10:00modify2241.001.88191.87931.9816
15192006.06.05 11:00modify2241.001.88191.88021.9816
15202006.06.05 14:39s/l2241.001.88021.88021.9816-170.008863.89
15212006.06.06 08:20sell2251.001.87311.87851.7734
15222006.06.06 09:00modify2251.001.87311.87831.7734
15232006.06.06 13:00modify2251.001.87311.87821.7734
15242006.06.06 14:00modify2251.001.87311.87811.7734
15252006.06.06 16:00modify2251.001.87311.87541.7734
15262006.06.06 17:00modify2251.001.87311.87381.7734
15272006.06.06 18:00modify2251.001.87311.87251.7734
15282006.06.06 19:00modify2251.001.87311.87211.7734
15292006.06.07 00:00modify2251.001.87311.87181.7734
15302006.06.07 01:00modify2251.001.87311.87121.7734
15312006.06.07 02:00modify2251.001.87311.87071.7734
15322006.06.07 04:00modify2251.001.87311.86961.7734
15332006.06.07 06:00modify2251.001.87311.86841.7734
15342006.06.07 06:05sell2261.001.86331.86841.7636
15352006.06.07 07:00modify2251.001.87311.86751.7734
15362006.06.07 07:00modify2261.001.86331.86751.7636
15372006.06.07 08:00modify2251.001.87311.86651.7734
15382006.06.07 08:00modify2261.001.86331.86651.7636
15392006.06.07 10:00modify2251.001.87311.86411.7734
15402006.06.07 10:00modify2261.001.86331.86411.7636
15412006.06.07 12:28s/l2251.001.86411.86411.7734896.809760.69
15422006.06.07 12:28s/l2261.001.86411.86411.7636-80.009680.69
15432006.06.16 15:25buy2271.001.85151.84961.9512
15442006.06.16 15:53s/l2271.001.84961.84961.9512-190.009490.69
15452006.06.20 07:15sell2281.001.84151.84461.7418
15462006.06.20 07:49s/l2281.001.84461.84461.7418-310.009180.69
15472006.06.23 08:15sell2291.001.83071.83351.7310
15482006.06.23 10:00modify2291.001.83071.83321.7310
15492006.06.23 11:00modify2291.001.83071.83261.7310
15502006.06.23 12:00modify2291.001.83071.83051.7310
15512006.06.23 13:00modify2291.001.83071.83021.7310
15522006.06.23 14:00modify2291.001.83071.82961.7310
15532006.06.23 15:00modify2291.001.83071.82671.7310
15542006.06.23 16:00modify2291.001.83071.82331.7310
15552006.06.26 04:00modify2291.001.83071.82311.7310
15562006.06.26 05:00modify2291.001.83071.82281.7310
15572006.06.26 06:00modify2291.001.83071.82171.7310
15582006.06.26 07:00modify2291.001.83071.82031.7310
15592006.06.26 09:01s/l2291.001.82031.82031.73101036.8010217.49
15602006.07.10 02:20buy2301.001.84791.84351.9476
15612006.07.10 07:00modify2301.001.84791.84621.9476
15622006.07.10 09:00modify2301.001.84791.84661.9476
15632006.07.10 11:24s/l2301.001.84661.84661.9476-130.0010087.49
15642006.07.13 04:00sell2311.001.83631.84161.7366
15652006.07.13 05:00modify2311.001.83631.84091.7366
15662006.07.13 06:00modify2311.001.83631.83901.7366
15672006.07.13 07:00modify2311.001.83631.83841.7366
15682006.07.13 08:00modify2311.001.83631.83771.7366
15692006.07.13 09:14s/l2311.001.83771.83771.7366-140.009947.49
15702006.07.14 03:25buy2321.001.84081.83631.9405
15712006.07.14 04:00close2321.001.84091.83631.94059.999957.48
15722006.07.18 05:00sell2331.001.82041.82511.7207
15732006.07.18 06:00modify2331.001.82041.82461.7207
15742006.07.18 07:00modify2331.001.82041.82391.7207
15752006.07.18 08:00modify2331.001.82041.82321.7207
15762006.07.18 09:00modify2331.001.82041.82281.7207
15772006.07.18 09:48s/l2331.001.82281.82281.7207-240.009717.48
15782006.07.20 21:50buy2341.001.84811.84301.9478
15792006.07.21 03:00modify2341.001.84811.84311.9478
15802006.07.21 04:00modify2341.001.84811.84381.9478
15812006.07.21 05:00modify2341.001.84811.84461.9478
15822006.07.21 07:00modify2341.001.84811.84491.9478
15832006.07.21 08:00modify2341.001.84811.84541.9478
15842006.07.21 11:00modify2341.001.84811.84811.9478
15852006.07.21 12:00modify2341.001.84811.84841.9478
15862006.07.21 13:00modify2341.001.84811.84851.9478
15872006.07.21 14:00modify2341.001.84811.85011.9478
15882006.07.24 01:00modify2341.001.84811.85031.9478
15892006.07.24 02:00modify2341.001.84811.85131.9478
15902006.07.24 02:40buy2351.001.85671.85131.9564
15912006.07.24 03:00modify2341.001.84811.85181.9478
15922006.07.24 03:00modify2351.001.85671.85181.9564
15932006.07.24 06:04modify2341.001.84811.85191.9478
15942006.07.24 06:04modify2351.001.85671.85191.9564
15952006.07.24 07:00modify2341.001.84811.85251.9478
15962006.07.24 07:00modify2351.001.85671.85251.9564
15972006.07.24 07:33s/l2341.001.85251.85251.9478445.4010162.88
15982006.07.24 07:33s/l2351.001.85251.85251.9564-420.009742.88
15992006.07.26 07:05sell2361.001.84241.84691.7427
16002006.07.26 08:00modify2361.001.84241.84521.7427
16012006.07.26 09:00modify2361.001.84241.84351.7427
16022006.07.26 14:56s/l2361.001.84351.84351.7427-110.009632.88
16032006.08.01 07:00buy2371.001.86381.86181.9635
16042006.08.01 08:00modify2371.001.86381.86211.9635
16052006.08.01 09:00modify2371.001.86381.86251.9635
16062006.08.01 20:00modify2371.001.86381.86421.9635
16072006.08.01 21:00modify2371.001.86381.86461.9635
16082006.08.01 22:00modify2371.001.86381.86501.9635
16092006.08.01 23:00modify2371.001.86381.86541.9635
16102006.08.02 00:00modify2371.001.86381.86591.9635
16112006.08.02 01:00modify2371.001.86381.86641.9635
16122006.08.02 02:00modify2371.001.86381.86711.9635
16132006.08.02 03:00modify2371.001.86381.86761.9635
16142006.08.02 04:00modify2371.001.86381.86831.9635
16152006.08.02 06:00modify2371.001.86381.87001.9635
16162006.08.02 07:00modify2371.001.86381.87151.9635
16172006.08.02 08:00modify2371.001.86381.87181.9635
16182006.08.02 09:00modify2371.001.86381.87271.9635
16192006.08.02 10:00modify2371.001.86381.87341.9635
16202006.08.02 10:55buy2381.001.87491.87341.9746
16212006.08.02 11:21s/l2371.001.87341.87341.9635962.7010595.58
16222006.08.02 11:21s/l2381.001.87341.87341.9746-150.0110445.57
16232006.08.04 06:05buy2391.001.88611.88171.9858
16242006.08.04 07:00modify2391.001.88611.88261.9858
16252006.08.04 09:00modify2391.001.88611.88271.9858
16262006.08.04 10:00modify2391.001.88611.88311.9858
16272006.08.04 12:00modify2391.001.88611.88471.9858
16282006.08.04 16:00modify2391.001.88611.89451.9858
16292006.08.04 17:00modify2391.001.88611.89601.9858
16302006.08.04 18:00modify2391.001.88611.89801.9858
16312006.08.07 01:00modify2391.001.88611.89811.9858
16322006.08.07 02:00modify2391.001.88611.89891.9858
16332006.08.07 03:00modify2391.001.88611.89981.9858
16342006.08.07 04:00modify2391.001.88611.89991.9858
16352006.08.07 05:00modify2391.001.88611.90011.9858
16362006.08.07 06:00modify2391.001.88611.90031.9858
16372006.08.07 07:00modify2391.001.88611.90471.9858
16382006.08.07 08:01modify2391.001.88611.90601.9858
16392006.08.07 08:51s/l2391.001.90601.90601.98581992.7012438.27
16402006.08.09 08:15sell2401.001.90451.90961.8048
16412006.08.09 10:07s/l2401.001.90961.90961.8048-510.0011928.27
16422006.08.14 03:00sell2411.001.89331.89861.7936
16432006.08.14 07:00modify2411.001.89331.89791.7936
16442006.08.14 08:00modify2411.001.89331.89701.7936
16452006.08.14 09:00modify2411.001.89331.89611.7936
16462006.08.14 12:00modify2411.001.89331.89461.7936
16472006.08.14 16:00modify2411.001.89331.89341.7936
16482006.08.14 16:24s/l2411.001.89341.89341.7936-9.9911918.28
16492006.08.16 22:15buy2421.001.89481.89291.9945
16502006.08.17 05:00modify2421.001.89481.89321.9945
16512006.08.17 06:00modify2421.001.89481.89561.9945
16522006.08.17 07:00modify2421.001.89481.89641.9945
16532006.08.17 07:10s/l2421.001.89641.89641.9945168.1012086.38
16542006.08.18 06:25sell2431.001.88611.89131.7864
16552006.08.18 07:00modify2431.001.88611.89081.7864
16562006.08.18 08:00close2431.001.88661.89081.7864-49.9912036.39
16572006.08.21 00:50sell2441.001.88241.88511.7827
16582006.08.21 03:46s/l2441.001.88511.88511.7827-270.0011766.39
16592006.08.21 21:15buy2451.001.89371.88851.9934
16602006.08.22 00:00modify2451.001.89371.88881.9934
16612006.08.22 01:00modify2451.001.89371.89051.9934
16622006.08.22 01:41s/l2451.001.89051.89051.9934-317.3011449.09
16632006.08.23 08:55sell2461.001.88891.89301.7892
16642006.08.23 09:00modify2461.001.88891.89261.7892
16652006.08.23 09:35s/l2461.001.89261.89261.7892-370.0011079.09
16662006.08.23 17:05buy2471.001.89071.88911.9904
16672006.08.23 18:00modify2471.001.89071.88961.9904
16682006.08.24 03:17s/l2471.001.88961.88961.9904-101.9110977.18
16692006.08.28 22:25buy2481.001.89451.89131.9942
16702006.08.29 01:00modify2481.001.89451.89151.9942
16712006.08.29 02:00modify2481.001.89451.89171.9942
16722006.08.29 03:00modify2481.001.89451.89211.9942
16732006.08.29 07:00modify2481.001.89451.89311.9942
16742006.08.29 08:00modify2481.001.89451.89321.9942
16752006.08.29 09:00modify2481.001.89451.89361.9942
16762006.08.29 11:00modify2481.001.89451.89431.9942
16772006.08.29 12:00modify2481.001.89451.89601.9942
16782006.08.29 16:22s/l2481.001.89601.89601.9942152.7011129.88
16792006.09.06 03:20sell2491.001.89481.89971.7951
16802006.09.06 04:00modify2491.001.89481.89941.7951
16812006.09.06 06:00modify2491.001.89481.89921.7951
16822006.09.06 07:00modify2491.001.89481.89851.7951
16832006.09.06 08:00modify2491.001.89481.89741.7951
16842006.09.06 12:00modify2491.001.89481.89631.7951
16852006.09.06 13:00modify2491.001.89481.89571.7951
16862006.09.06 14:00modify2491.001.89481.89371.7951
16872006.09.06 15:00modify2491.001.89481.89131.7951
16882006.09.06 16:00modify2491.001.89481.88971.7951
16892006.09.06 17:00modify2491.001.89481.88961.7951
16902006.09.06 19:00modify2491.001.89481.88951.7951
16912006.09.06 22:40sell2501.001.88511.88951.7854
16922006.09.07 04:00modify2491.001.89481.88901.7951
16932006.09.07 04:00modify2501.001.88511.88901.7854
16942006.09.07 05:00modify2491.001.89481.88831.7951
16952006.09.07 05:00modify2501.001.88511.88831.7854
16962006.09.07 06:00modify2491.001.89481.88751.7951
16972006.09.07 06:00modify2501.001.88511.88751.7854
16982006.09.07 07:00modify2491.001.89481.88671.7951
16992006.09.07 07:00modify2501.001.88511.88671.7854
17002006.09.07 08:00modify2491.001.89481.88611.7951
17012006.09.07 08:00modify2501.001.88511.88611.7854
17022006.09.07 09:23s/l2491.001.88611.88611.7951860.3911990.27
17032006.09.07 09:23s/l2501.001.88611.88611.7854-109.6011880.67
17042006.09.11 02:00sell2511.001.86711.87251.7674
17052006.09.11 03:00modify2511.001.86711.87221.7674
17062006.09.11 06:00modify2511.001.86711.87171.7674
17072006.09.11 07:00modify2511.001.86711.87001.7674
17082006.09.11 08:00modify2511.001.86711.86961.7674
17092006.09.11 09:00modify2511.001.86711.86881.7674
17102006.09.11 10:08s/l2511.001.86881.86881.7674-170.0011710.67
17112006.09.13 02:15buy2521.001.87241.86731.9721
17122006.09.13 03:00modify2521.001.87241.86741.9721
17132006.09.13 05:00modify2521.001.87241.86751.9721
17142006.09.13 06:00modify2521.001.87241.86881.9721
17152006.09.13 07:00modify2521.001.87241.86961.9721
17162006.09.13 23:00modify2521.001.87241.86971.9721
17172006.09.14 00:00modify2521.001.87241.86991.9721
17182006.09.14 01:00modify2521.001.87241.87011.9721
17192006.09.14 02:00modify2521.001.87241.87091.9721
17202006.09.14 03:00modify2521.001.87241.87131.9721
17212006.09.14 04:00modify2521.001.87241.87151.9721
17222006.09.14 06:00modify2521.001.87241.87191.9721
17232006.09.14 07:00modify2521.001.87241.87221.9721
17242006.09.14 07:10buy2531.001.87681.87221.9765
17252006.09.14 08:00modify2521.001.87241.87261.9721
17262006.09.14 08:00modify2531.001.87681.87261.9765
17272006.09.14 09:00modify2521.001.87241.87321.9721
17282006.09.14 09:00modify2531.001.87681.87321.9765
17292006.09.14 11:00modify2521.001.87241.87441.9721
17302006.09.14 11:00modify2531.001.87681.87441.9765
17312006.09.14 12:00modify2521.001.87241.87591.9721
17322006.09.14 12:00modify2531.001.87681.87591.9765
17332006.09.14 14:00modify2521.001.87241.87761.9721
17342006.09.14 14:00modify2531.001.87681.87761.9765
17352006.09.14 15:00modify2521.001.87241.87921.9721
17362006.09.14 15:00modify2531.001.87681.87921.9765
17372006.09.14 18:00modify2521.001.87241.88051.9721
17382006.09.14 18:00modify2531.001.87681.88051.9765
17392006.09.14 22:50buy2541.001.88371.88051.9834
17402006.09.15 02:00modify2521.001.87241.88061.9721
17412006.09.15 02:00modify2531.001.87681.88061.9765
17422006.09.15 02:00modify2541.001.88371.88061.9834
17432006.09.15 03:00modify2521.001.87241.88111.9721
17442006.09.15 03:00modify2531.001.87681.88111.9765
17452006.09.15 03:00modify2541.001.88371.88111.9834
17462006.09.15 04:00modify2521.001.87241.88241.9721
17472006.09.15 04:00modify2531.001.87681.88241.9765
17482006.09.15 04:00modify2541.001.88371.88241.9834
17492006.09.15 05:00modify2521.001.87241.88301.9721
17502006.09.15 05:00modify2531.001.87681.88301.9765
17512006.09.15 05:00modify2541.001.88371.88301.9834
17522006.09.15 06:00modify2521.001.87241.88441.9721
17532006.09.15 06:00modify2531.001.87681.88441.9765
17542006.09.15 06:00modify2541.001.88371.88441.9834
17552006.09.15 07:00modify2521.001.87241.88471.9721
17562006.09.15 07:00modify2531.001.87681.88471.9765
17572006.09.15 07:00modify2541.001.88371.88471.9834
17582006.09.15 08:00modify2521.001.87241.88611.9721
17592006.09.15 08:00modify2531.001.87681.88611.9765
17602006.09.15 08:00modify2541.001.88371.88611.9834
17612006.09.15 09:03s/l2521.001.88611.88611.97211380.8013091.47
17622006.09.15 09:03s/l2531.001.88611.88611.9765932.7014024.17
17632006.09.15 09:03s/l2541.001.88611.88611.9834242.7014266.87
17642006.09.18 18:50sell2551.001.87931.88271.7796
17652006.09.19 04:59s/l2551.001.88271.88271.7796-343.2013923.67
17662006.09.21 01:10buy2561.001.88691.88271.9866
17672006.09.21 02:00modify2561.001.88691.88321.9866
17682006.09.21 08:00modify2561.001.88691.88341.9866
17692006.09.21 09:00modify2561.001.88691.88371.9866
17702006.09.21 11:00modify2561.001.88691.88461.9866
17712006.09.21 12:00modify2561.001.88691.88611.9866
17722006.09.21 13:00modify2561.001.88691.88741.9866
17732006.09.21 14:00modify2561.001.88691.88951.9866
17742006.09.21 15:00modify2561.001.88691.89001.9866
17752006.09.21 16:00modify2561.001.88691.89101.9866
17762006.09.21 17:00modify2561.001.88691.89111.9866
17772006.09.21 20:00modify2561.001.88691.89251.9866
17782006.09.22 00:00modify2561.001.88691.89301.9866
17792006.09.22 01:00modify2561.001.88691.89331.9866
17802006.09.22 03:00modify2561.001.88691.89361.9866
17812006.09.22 04:00modify2561.001.88691.89481.9866
17822006.09.22 06:00modify2561.001.88691.89501.9866
17832006.09.22 08:00modify2561.001.88691.89551.9866
17842006.09.22 09:00modify2561.001.88691.89601.9866
17852006.09.22 10:00modify2561.001.88691.89731.9866
17862006.09.22 11:00modify2561.001.88691.89951.9866
17872006.09.22 12:00modify2561.001.88691.89991.9866
17882006.09.22 13:40buy2571.001.90171.89992.0014
17892006.09.22 20:47s/l2561.001.89991.89991.98661302.7015226.37
17902006.09.22 20:47s/l2571.001.89991.89992.0014-180.0015046.37
17912006.09.27 23:00sell2581.001.88921.89371.7895
17922006.09.28 02:00modify2581.001.88921.89341.7895
17932006.09.28 06:00modify2581.001.88921.89311.7895
17942006.09.28 07:00modify2581.001.88921.89261.7895
17952006.09.28 08:00modify2581.001.88921.89201.7895
17962006.09.28 10:00modify2581.001.88921.89021.7895
17972006.09.28 11:00modify2581.001.88921.88891.7895
17982006.09.28 12:00modify2581.001.88921.88751.7895
17992006.09.28 13:00modify2581.001.88921.88731.7895
18002006.09.28 16:00modify2581.001.88921.88651.7895
18012006.09.28 17:00modify2581.001.88921.88601.7895
18022006.09.28 18:00modify2581.001.88921.88431.7895
18032006.09.28 20:00modify2581.001.88921.88381.7895
18042006.09.28 23:00modify2581.001.88921.88361.7895
18052006.09.29 00:00modify2581.001.88921.88221.7895
18062006.09.29 01:00modify2581.001.88921.88211.7895
18072006.09.29 02:00modify2581.001.88921.88131.7895
18082006.09.29 03:00modify2581.001.88921.88091.7895
18092006.09.29 04:25sell2591.001.87721.88091.7775
18102006.09.29 05:00modify2581.001.88921.88061.7895
18112006.09.29 05:00modify2591.001.87721.88061.7775
18122006.09.29 06:00modify2581.001.88921.87991.7895
18132006.09.29 06:00modify2591.001.87721.87991.7775
18142006.09.29 07:00modify2581.001.88921.87961.7895
18152006.09.29 07:00modify2591.001.87721.87961.7775
18162006.09.29 08:00modify2581.001.88921.87861.7895
18172006.09.29 08:00modify2591.001.87721.87861.7775
18182006.09.29 10:00modify2581.001.88921.87801.7895
18192006.09.29 10:00modify2591.001.87721.87801.7775
18202006.09.29 11:00modify2581.001.88921.87511.7895
18212006.09.29 11:00modify2591.001.87721.87511.7775
18222006.09.29 16:00modify2581.001.88921.87461.7895
18232006.09.29 16:00modify2591.001.87721.87461.7775
18242006.09.29 18:15sell2601.001.87161.87461.7719
18252006.10.02 00:00s/l2581.001.87461.87461.78951444.0016490.37
18262006.10.02 00:00s/l2591.001.87461.87461.7775256.8016747.17
18272006.10.02 00:00s/l2601.001.87461.87461.7719-303.2016443.97
18282006.10.03 18:25buy2611.001.88651.88501.9862
18292006.10.04 03:47s/l2611.001.88501.88501.9862-147.3016296.67
18302006.10.09 21:15sell2621.001.86751.87181.7678
18312006.10.10 00:00modify2621.001.86751.87111.7678
18322006.10.10 01:00modify2621.001.86751.87091.7678
18332006.10.10 02:00modify2621.001.86751.87031.7678
18342006.10.10 03:00modify2621.001.86751.86991.7678
18352006.10.10 04:00modify2621.001.86751.86971.7678
18362006.10.10 05:00modify2621.001.86751.86951.7678
18372006.10.10 06:00modify2621.001.86751.86901.7678
18382006.10.10 07:00modify2621.001.86751.86871.7678
18392006.10.10 08:18s/l2621.001.86871.86871.7678-123.2116173.46
18402006.10.11 04:35sell2631.001.85511.86051.7554
18412006.10.11 05:00modify2631.001.85511.85951.7554
18422006.10.11 06:00modify2631.001.85511.85901.7554
18432006.10.11 07:00modify2631.001.85511.85851.7554
18442006.10.11 08:00modify2631.001.85511.85821.7554
18452006.10.11 09:00modify2631.001.85511.85801.7554
18462006.10.11 10:00modify2631.001.85511.85721.7554
18472006.10.11 10:55s/l2631.001.85721.85721.7554-210.0015963.46
18482006.10.13 13:05buy2641.001.85951.85681.9592
18492006.10.13 14:39s/l2641.001.85681.85681.9592-270.0015693.46
18502006.10.18 11:10buy2651.001.86981.86811.9695
18512006.10.18 14:42s/l2651.001.86811.86811.9695-170.0015523.46
18522006.10.23 03:30buy2661.001.88231.87821.9820
18532006.10.23 06:00modify2661.001.88231.87881.9820
18542006.10.23 07:00modify2661.001.88231.87891.9820
18552006.10.23 08:00modify2661.001.88231.87971.9820
18562006.10.23 08:25s/l2661.001.87971.87971.9820-260.0015263.46
18572006.10.23 20:55sell2671.001.87321.87681.7735
18582006.10.24 02:00modify2671.001.87321.87641.7735
18592006.10.24 03:00modify2671.001.87321.87571.7735
18602006.10.24 04:00modify2671.001.87321.87511.7735
18612006.10.24 06:00modify2671.001.87321.87471.7735
18622006.10.24 07:00modify2671.001.87321.87411.7735
18632006.10.24 11:00modify2671.001.87321.87321.7735
18642006.10.24 17:12s/l2671.001.87321.87321.7735-3.1915260.27
18652006.10.27 09:05buy2681.001.88831.88591.9880
18662006.10.27 10:00modify2681.001.88831.88651.9880
18672006.10.27 16:00modify2681.001.88831.88851.9880
18682006.10.27 17:00modify2681.001.88831.89121.9880
18692006.10.27 18:00modify2681.001.88831.89131.9880
18702006.10.30 01:10buy2691.001.89591.89131.9956
18712006.10.30 06:00modify2681.001.88831.89141.9880
18722006.10.30 06:00modify2691.001.89591.89141.9956
18732006.10.30 07:04modify2681.001.88831.89171.9880
18742006.10.30 07:04modify2691.001.89591.89171.9956
18752006.10.30 08:00modify2681.001.88831.89321.9880
18762006.10.30 08:00modify2691.001.89591.89321.9956
18772006.10.30 09:00modify2681.001.88831.89441.9880
18782006.10.30 09:00modify2691.001.89591.89441.9956
18792006.10.30 16:00modify2681.001.88831.89591.9880
18802006.10.30 16:00modify2691.001.89591.89591.9956
18812006.10.31 00:15buy2701.001.90041.89592.0001
18822006.10.31 01:00modify2681.001.88831.89601.9880
18832006.10.31 01:00modify2691.001.89591.89601.9956
18842006.10.31 01:00modify2701.001.90041.89602.0001
18852006.10.31 03:00modify2681.001.88831.89621.9880
18862006.10.31 03:00modify2691.001.89591.89621.9956
18872006.10.31 03:00modify2701.001.90041.89622.0001
18882006.10.31 04:00modify2681.001.88831.89631.9880
18892006.10.31 04:00modify2691.001.89591.89631.9956
18902006.10.31 04:00modify2701.001.90041.89632.0001
18912006.10.31 05:00modify2681.001.88831.89681.9880
18922006.10.31 05:00modify2691.001.89591.89681.9956
18932006.10.31 05:00modify2701.001.90041.89682.0001
18942006.10.31 06:00modify2681.001.88831.89721.9880
18952006.10.31 06:00modify2691.001.89591.89721.9956
18962006.10.31 06:00modify2701.001.90041.89722.0001
18972006.10.31 07:00modify2681.001.88831.89771.9880
18982006.10.31 07:00modify2691.001.89591.89771.9956
18992006.10.31 07:00modify2701.001.90041.89772.0001
19002006.10.31 08:00modify2681.001.88831.89811.9880
19012006.10.31 08:00modify2691.001.89591.89811.9956
19022006.10.31 08:00modify2701.001.90041.89812.0001
19032006.10.31 09:27s/l2681.001.89811.89811.9880985.4016245.67
19042006.10.31 09:27s/l2691.001.89811.89811.9956222.7016468.37
19052006.10.31 09:27s/l2701.001.89811.89812.0001-230.0016238.37
19062006.11.01 05:35buy2711.001.90701.90182.0067
19072006.11.01 06:00modify2711.001.90701.90202.0067
19082006.11.01 07:04modify2711.001.90701.90242.0067
19092006.11.01 08:00modify2711.001.90701.90272.0067
19102006.11.01 09:00modify2711.001.90701.90512.0067
19112006.11.01 10:00modify2711.001.90701.90542.0067
19122006.11.02 08:55s/l2711.001.90541.90542.0067-151.9016086.47
19132006.11.03 09:55sell2721.001.90871.91121.8090
19142006.11.03 10:00modify2721.001.90871.91011.8090
19152006.11.03 10:30s/l2721.001.91011.91011.8090-140.0015946.47
19162006.11.06 23:00sell2731.001.89741.90031.7977
19172006.11.07 02:25s/l2731.001.90031.90031.7977-293.2015653.27
19182006.11.10 21:05buy2741.001.91091.90782.0106
19192006.11.13 02:00modify2741.001.91091.90892.0106
19202006.11.13 03:00modify2741.001.91091.90922.0106
19212006.11.13 04:00modify2741.001.91091.90952.0106
19222006.11.13 10:36s/l2741.001.90951.90952.0106-137.2915515.98
19232006.11.14 01:00sell2751.001.90471.90841.8050
19242006.11.14 02:00modify2751.001.90471.90831.8050
19252006.11.14 04:00modify2751.001.90471.90821.8050
19262006.11.14 05:00modify2751.001.90471.90801.8050
19272006.11.14 06:00modify2751.001.90471.90761.8050
19282006.11.14 07:00modify2751.001.90471.90701.8050
19292006.11.14 08:00modify2751.001.90471.90641.8050
19302006.11.14 09:00modify2751.001.90471.90611.8050
19312006.11.14 13:00modify2751.001.90471.90601.8050
19322006.11.14 14:00modify2751.001.90471.90561.8050
19332006.11.15 01:05modify2751.001.90471.90541.8050
19342006.11.15 02:00modify2751.001.90471.90391.8050
19352006.11.15 03:00modify2751.001.90471.90321.8050
19362006.11.15 04:00modify2751.001.90471.90291.8050
19372006.11.15 05:00modify2751.001.90471.90271.8050
19382006.11.15 06:00modify2751.001.90471.90101.8050
19392006.11.15 07:00modify2751.001.90471.89981.8050
19402006.11.15 08:00modify2751.001.90471.89821.8050
19412006.11.15 09:00modify2751.001.90471.89781.8050
19422006.11.15 13:00modify2751.001.90471.89491.8050
19432006.11.15 14:00modify2751.001.90471.89471.8050
19442006.11.15 16:00modify2751.001.90471.89431.8050
19452006.11.15 20:10sell2761.001.89041.89431.7907
19462006.11.16 02:00modify2751.001.90471.89341.8050
19472006.11.16 02:00modify2761.001.89041.89341.7907
19482006.11.16 03:00modify2751.001.90471.89171.8050
19492006.11.16 03:00modify2761.001.89041.89171.7907
19502006.11.16 04:05modify2751.001.90471.89141.8050
19512006.11.16 04:05modify2761.001.89041.89141.7907
19522006.11.16 05:00modify2751.001.90471.89121.8050
19532006.11.16 05:00modify2761.001.89041.89121.7907
19542006.11.16 06:00modify2751.001.90471.89081.8050
19552006.11.16 06:00modify2761.001.89041.89081.7907
19562006.11.16 14:30s/l2751.001.89081.89081.80501377.2016893.18
19572006.11.16 14:30s/l2761.001.89081.89081.7907-49.5916843.59
19582006.11.21 06:00buy2771.001.89661.89421.9963
19592006.11.21 08:00modify2771.001.89661.89431.9963
19602006.11.21 09:00modify2771.001.89661.89451.9963
19612006.11.22 04:00modify2771.001.89661.89561.9963
19622006.11.22 05:00modify2771.001.89661.89631.9963
19632006.11.22 06:00modify2771.001.89661.89661.9963
19642006.11.22 07:00modify2771.001.89661.89741.9963
19652006.11.22 08:00modify2771.001.89661.89761.9963
19662006.11.22 09:00modify2771.001.89661.89781.9963
19672006.11.22 10:00modify2771.001.89661.89861.9963
19682006.11.22 11:00modify2771.001.89661.89991.9963
19692006.11.22 14:00modify2771.001.89661.90071.9963
19702006.11.22 15:00modify2771.001.89661.90211.9963
19712006.11.22 16:00modify2771.001.89661.90481.9963
19722006.11.22 18:00modify2771.001.89661.90691.9963
19732006.11.23 00:00modify2771.001.89661.90711.9963
19742006.11.23 01:00modify2771.001.89661.90781.9963
19752006.11.23 02:00modify2771.001.89661.90871.9963
19762006.11.23 03:00modify2771.001.89661.90901.9963
19772006.11.23 03:35buy2781.001.91371.90902.0134
19782006.11.23 04:00modify2771.001.89661.90951.9963
19792006.11.23 04:00modify2781.001.91371.90952.0134
19802006.11.23 05:00modify2771.001.89661.90981.9963
19812006.11.23 05:00modify2781.001.91371.90982.0134
19822006.11.23 06:00modify2771.001.89661.91101.9963
19832006.11.23 06:00modify2781.001.91371.91102.0134
19842006.11.23 07:00modify2771.001.89661.91131.9963
19852006.11.23 07:00modify2781.001.91371.91132.0134
19862006.11.23 08:00modify2771.001.89661.91241.9963
19872006.11.23 08:00modify2781.001.91371.91242.0134
19882006.11.23 12:00modify2771.001.89661.91261.9963
19892006.11.23 12:00modify2781.001.91371.91262.0134
19902006.11.24 10:00modify2771.001.89661.91351.9963
19912006.11.24 10:00modify2781.001.91371.91352.0134
19922006.11.24 11:00modify2771.001.89661.92461.9963
19932006.11.24 11:00modify2781.001.91371.92462.0134
19942006.11.27 02:00modify2771.001.89661.93011.9963
19952006.11.27 02:00modify2781.001.91371.93012.0134
19962006.11.27 03:00modify2771.001.89661.93081.9963
19972006.11.27 03:00modify2781.001.91371.93082.0134
19982006.11.27 04:00modify2771.001.89661.93121.9963
19992006.11.27 04:00modify2781.001.91371.93122.0134
20002006.11.27 05:00modify2771.001.89661.93141.9963
20012006.11.27 05:00modify2781.001.91371.93142.0134
20022006.11.27 06:00modify2771.001.89661.93191.9963
20032006.11.27 06:00modify2781.001.91371.93192.0134
20042006.11.27 07:00modify2771.001.89661.93201.9963
20052006.11.27 07:00modify2781.001.91371.93202.0134
20062006.11.27 09:58s/l2771.001.93201.93201.99633556.2020399.79
20072006.11.27 09:58s/l2781.001.93201.93202.01341835.3922235.18
20082006.11.29 08:50buy2791.001.94991.94552.0496
20092006.11.29 09:00modify2791.001.94991.94592.0496
20102006.11.29 11:00modify2791.001.94991.94622.0496
20112006.11.29 19:23s/l2791.001.94621.94622.0496-369.9921865.19
20122006.12.04 05:10buy2801.001.97681.97232.0765
20132006.12.04 06:05modify2801.001.97681.97242.0765
20142006.12.04 08:00modify2801.001.97681.97252.0765
20152006.12.04 09:00modify2801.001.97681.97532.0765
20162006.12.04 09:08s/l2801.001.97531.97532.0765-150.0021715.19
20172006.12.07 06:00sell2811.001.96761.96991.8679
20182006.12.07 08:09s/l2811.001.96991.96991.8679-230.0021485.19
20192006.12.12 09:05buy2821.001.95821.95512.0579
20202006.12.12 10:00modify2821.001.95821.95522.0579
20212006.12.12 12:00modify2821.001.95821.95562.0579
20222006.12.12 17:00modify2821.001.95821.95582.0579
20232006.12.12 22:00modify2821.001.95821.95602.0579
20242006.12.13 00:00modify2821.001.95821.95682.0579
20252006.12.13 01:00modify2821.001.95821.95732.0579
20262006.12.13 02:00modify2821.001.95821.95882.0579
20272006.12.13 03:00modify2821.001.95821.96002.0579
20282006.12.13 04:09modify2821.001.95821.96012.0579
20292006.12.13 05:00modify2821.001.95821.96042.0579
20302006.12.13 06:00modify2821.001.95821.96192.0579
20312006.12.13 07:00modify2821.001.95821.96372.0579
20322006.12.13 08:00modify2821.001.95821.96402.0579
20332006.12.13 08:15buy2831.001.96931.96402.0690
20342006.12.13 09:00modify2821.001.95821.96422.0579
20352006.12.13 09:00modify2831.001.96931.96422.0690
20362006.12.13 12:00modify2821.001.95821.96502.0579
20372006.12.13 12:00modify2831.001.96931.96502.0690
20382006.12.13 13:00modify2821.001.95821.96542.0579
20392006.12.13 13:00modify2831.001.96931.96542.0690
20402006.12.13 14:00modify2821.001.95821.96562.0579
20412006.12.13 14:00modify2831.001.96931.96562.0690
20422006.12.13 14:33s/l2821.001.96561.96562.0579742.7022227.89
20432006.12.13 14:33s/l2831.001.96561.96562.0690-370.0021857.89
20442006.12.18 07:00sell2841.001.95621.96091.8565
20452006.12.18 08:00modify2841.001.95621.95911.8565
20462006.12.18 09:00modify2841.001.95621.95741.8565
20472006.12.18 11:00modify2841.001.95621.95691.8565
20482006.12.18 17:00modify2841.001.95621.95571.8565
20492006.12.18 18:00modify2841.001.95621.95431.8565
20502006.12.19 00:00modify2841.001.95621.95401.8565
20512006.12.19 01:00modify2841.001.95621.95391.8565
20522006.12.19 02:00modify2841.001.95621.95311.8565
20532006.12.19 02:10sell2851.001.94961.95311.8499
20542006.12.19 03:09modify2841.001.95621.95191.8565
20552006.12.19 03:09modify2851.001.94961.95191.8499
20562006.12.19 04:14modify2841.001.95621.95141.8565
20572006.12.19 04:14modify2851.001.94961.95141.8499
20582006.12.19 05:00modify2841.001.95621.95111.8565
20592006.12.19 05:00modify2851.001.94961.95111.8499
20602006.12.19 06:00modify2841.001.95621.95051.8565
20612006.12.19 06:00modify2851.001.94961.95051.8499
20622006.12.19 07:33modify2841.001.95621.94931.8565
20632006.12.19 07:33modify2851.001.94961.94931.8499
20642006.12.19 07:36s/l2841.001.94931.94931.8565686.8022544.69
20652006.12.19 07:36s/l2851.001.94931.94931.849930.0022574.69
20662006.12.20 09:00buy2861.001.96951.96682.0692
20672006.12.20 16:37s/l2861.001.96681.96682.0692-270.0022304.69
20682006.12.27 02:55sell2871.001.95571.95881.8560
20692006.12.27 03:37s/l2871.001.95881.95881.8560-310.0021994.69
20702006.12.27 23:30sell2881.001.95931.96191.8596
20712006.12.28 06:00modify2881.001.95931.96161.8596
20722006.12.28 07:00modify2881.001.95931.96111.8596
20732006.12.28 08:00modify2881.001.95931.96051.8596
20742006.12.28 12:05s/l2881.001.96051.96051.8596-129.6021865.09
20752006.12.29 01:35buy2891.001.96121.95962.0609
20762006.12.29 10:00modify2891.001.96121.96062.0609
20772006.12.29 10:01s/l2891.001.96061.96062.0609-59.9921805.10
20782007.01.08 07:00sell2901.001.93041.93511.8307
20792007.01.08 08:00modify2901.001.93041.93471.8307
20802007.01.08 09:00modify2901.001.93041.93391.8307
20812007.01.08 09:32s/l2901.001.93391.93391.8307-350.0021455.10
20822007.01.09 15:05buy2911.001.94081.93812.0405
20832007.01.10 00:00modify2911.001.94081.93832.0405
20842007.01.10 01:04s/l2911.001.93831.93832.0405-247.3021207.80
20852007.01.16 01:15buy2921.001.96321.95892.0629
20862007.01.16 02:00modify2921.001.96321.95932.0629
20872007.01.16 03:00modify2921.001.96321.95952.0629
20882007.01.16 06:00modify2921.001.96321.95972.0629
20892007.01.16 07:00modify2921.001.96321.96032.0629
20902007.01.16 08:00modify2921.001.96321.96092.0629
20912007.01.16 10:00modify2921.001.96321.96282.0629
20922007.01.16 12:00modify2921.001.96321.96292.0629
20932007.01.16 15:52s/l2921.001.96291.96292.0629-30.0021177.80
20942007.01.23 19:30buy2931.001.98371.98202.0834
20952007.01.23 19:41s/l2931.001.98201.98202.0834-170.0021007.80
20962007.01.26 08:25sell2941.001.96671.97201.8670
20972007.01.26 09:00modify2941.001.96671.97141.8670
20982007.01.26 11:00modify2941.001.96671.97111.8670
20992007.01.26 12:00modify2941.001.96671.97031.8670
21002007.01.26 13:00modify2941.001.96671.96971.8670
21012007.01.26 14:00modify2941.001.96671.96841.8670
21022007.01.26 16:00modify2941.001.96671.96751.8670
21032007.01.29 02:00modify2941.001.96671.96691.8670
21042007.01.29 04:00modify2941.001.96671.96651.8670
21052007.01.29 05:00modify2941.001.96671.96601.8670
21062007.01.29 06:00modify2941.001.96671.96581.8670
21072007.01.29 07:00modify2941.001.96671.96481.8670
21082007.01.29 08:00modify2941.001.96671.96331.8670
21092007.01.29 09:00modify2941.001.96671.96271.8670
21102007.01.30 02:00modify2941.001.96671.96261.8670
21112007.01.30 02:48s/l2941.001.96261.96261.8670403.6021411.40
21122007.02.06 01:30sell2951.001.96101.96371.8613
21132007.02.06 02:00modify2951.001.96101.96341.8613
21142007.02.06 03:00modify2951.001.96101.96291.8613
21152007.02.06 04:00modify2951.001.96101.96241.8613
21162007.02.06 05:00modify2951.001.96101.96191.8613
21172007.02.06 06:10modify2951.001.96101.96101.8613
21182007.02.06 08:00modify2951.001.96101.96071.8613
21192007.02.06 08:05s/l2951.001.96071.96071.861330.0021441.40
21202007.02.07 02:10buy2961.001.96871.96442.0684
21212007.02.07 03:00modify2961.001.96871.96472.0684
21222007.02.07 04:00modify2961.001.96871.96532.0684
21232007.02.07 06:00modify2961.001.96871.96612.0684
21242007.02.07 07:00modify2961.001.96871.96662.0684
21252007.02.07 08:00modify2961.001.96871.96682.0684
21262007.02.08 03:00modify2961.001.96871.96692.0684
21272007.02.08 08:00modify2961.001.96871.96742.0684
21282007.02.08 08:30buy2971.001.96941.96742.0691
21292007.02.08 08:33s/l2961.001.96741.96742.0684-121.9021319.50
21302007.02.08 08:33s/l2971.001.96741.96742.0691-200.0021119.50
21312007.02.09 03:35sell2981.001.95931.96451.8596
21322007.02.09 04:00modify2981.001.95931.96381.8596
21332007.02.09 05:00modify2981.001.95931.96161.8596
21342007.02.09 06:00modify2981.001.95931.96081.8596
21352007.02.09 07:00modify2981.001.95931.96031.8596
21362007.02.09 08:00modify2981.001.95931.95941.8596
21372007.02.09 10:00modify2981.001.95931.95651.8596
21382007.02.09 11:00modify2981.001.95931.95641.8596
21392007.02.09 12:00modify2981.001.95931.95471.8596
21402007.02.09 17:40sell2991.001.95051.95471.8508
21412007.02.12 04:00modify2981.001.95931.95451.8596
21422007.02.12 04:00modify2991.001.95051.95451.8508
21432007.02.12 07:00modify2981.001.95931.95421.8596
21442007.02.12 07:00modify2991.001.95051.95421.8508
21452007.02.12 07:00s/l2981.001.95421.95421.8596506.8021626.30
21462007.02.12 07:00s/l2991.001.95421.95421.8508-373.2021253.10
21472007.02.13 03:15sell3001.001.94821.95121.8485
21482007.02.13 04:00modify3001.001.94821.95111.8485
21492007.02.13 05:00modify3001.001.94821.95061.8485
21502007.02.13 06:00modify3001.001.94821.94991.8485
21512007.02.13 06:12s/l3001.001.94991.94991.8485-170.0021083.10
21522007.02.23 01:35buy3011.001.95601.95082.0557
21532007.02.23 02:00modify3011.001.95601.95162.0557
21542007.02.23 03:00modify3011.001.95601.95182.0557
21552007.02.23 04:00modify3011.001.95601.95222.0557
21562007.02.23 05:00modify3011.001.95601.95242.0557
21572007.02.23 06:00modify3011.001.95601.95262.0557
21582007.02.23 07:00modify3011.001.95601.95282.0557
21592007.02.23 08:00modify3011.001.95601.95352.0557
21602007.02.23 09:00modify3011.001.95601.95472.0557
21612007.02.23 10:32s/l3011.001.95471.95472.0557-130.0020953.10