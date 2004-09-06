Strategy Tester Report
Pilofe test SimbaSystem5MII
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|5 Minutos (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.24 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.24)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|NewsTime=1970.01.01 00:00; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=10; JMA_Phase=0;
|Barras em teste
|197571
|Ticks modelados
|4257506
|Qualidade do modelamento
|89.95%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|10953.10
|Lucro Bruto
|63969.44
|Perda Bruta
|-53016.34
|Fator de lucro
|1.21
|Compensação esperada
|36.39
|diminuição absoluta
|7037.43
|Perda máxima
|10900.82 (78.63%)
|Relative drawdown
|78.63% (10900.82)
|Total de negociações
|301
|Posições de Venda (ganhos %)
|146 (28.77%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|155 (25.81%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|82 (27.24%)
|Negociações com perdas (% do total)
|219 (72.76%)
|Maior
|Negociações com lucro
|3556.20
|Negociações com perda
|-550.00
|Média
|Negociações com lucro
|780.12
|Negociações com perda
|-242.08
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|5 (5008.49)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|13 (-3342.14)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|5399.19 (4)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-3342.14 (13)
|Média
|ganhos consecutivos
|1
|perdas consecutivas
|4
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8313
|1.8262
|1.9310
|2
|2004.07.05 10:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8266
|1.9310
|3
|2004.07.05 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8269
|1.9310
|4
|2004.07.05 12:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8271
|1.9310
|5
|2004.07.05 13:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8273
|1.9310
|6
|2004.07.05 14:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8274
|1.9310
|7
|2004.07.05 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8280
|1.9310
|8
|2004.07.05 16:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8281
|1.9310
|9
|2004.07.05 16:30
|s/l
|1
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.9310
|-320.00
|9680.00
|10
|2004.07.08 04:50
|buy
|2
|1.00
|1.8528
|1.8475
|1.9525
|11
|2004.07.08 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8528
|1.8477
|1.9525
|12
|2004.07.08 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8528
|1.8480
|1.9525
|13
|2004.07.08 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8528
|1.8487
|1.9525
|14
|2004.07.08 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8528
|1.8494
|1.9525
|15
|2004.07.08 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.8528
|1.8501
|1.9525
|16
|2004.07.08 09:14
|s/l
|2
|1.00
|1.8501
|1.8501
|1.9525
|-270.01
|9409.99
|17
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|1.00
|1.8578
|1.8627
|1.7581
|18
|2004.07.14 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8578
|1.8626
|1.7581
|19
|2004.07.14 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8578
|1.8623
|1.7581
|20
|2004.07.14 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8578
|1.8617
|1.7581
|21
|2004.07.14 14:30
|s/l
|3
|1.00
|1.8617
|1.8617
|1.7581
|-393.20
|9016.79
|22
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|1.00
|1.8729
|1.8681
|1.9726
|23
|2004.07.19 10:00
|modify
|4
|1.00
|1.8729
|1.8683
|1.9726
|24
|2004.07.19 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8729
|1.8685
|1.9726
|25
|2004.07.19 11:49
|s/l
|4
|1.00
|1.8685
|1.8685
|1.9726
|-440.00
|8576.79
|26
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|1.00
|1.8533
|1.8583
|1.7536
|27
|2004.07.21 12:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8579
|1.7536
|28
|2004.07.21 13:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8534
|1.7536
|29
|2004.07.21 14:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8524
|1.7536
|30
|2004.07.21 16:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8513
|1.7536
|31
|2004.07.21 18:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8506
|1.7536
|32
|2004.07.21 19:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8488
|1.7536
|33
|2004.07.22 03:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8471
|1.7536
|34
|2004.07.22 04:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8467
|1.7536
|35
|2004.07.22 05:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8464
|1.7536
|36
|2004.07.22 06:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8453
|1.7536
|37
|2004.07.22 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8444
|1.7536
|38
|2004.07.22 08:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8427
|1.7536
|39
|2004.07.22 09:00
|modify
|5
|1.00
|1.8533
|1.8420
|1.7536
|40
|2004.07.22 11:26
|s/l
|5
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.7536
|1120.40
|9697.19
|41
|2004.07.27 15:00
|buy
|6
|1.00
|1.8386
|1.8360
|1.9383
|42
|2004.07.27 15:26
|s/l
|6
|1.00
|1.8360
|1.8360
|1.9383
|-260.00
|9437.19
|43
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|1.00
|1.8253
|1.8212
|1.9250
|44
|2004.08.03 01:00
|modify
|7
|1.00
|1.8253
|1.8224
|1.9250
|45
|2004.08.03 02:00
|modify
|7
|1.00
|1.8253
|1.8230
|1.9250
|46
|2004.08.03 03:00
|modify
|7
|1.00
|1.8253
|1.8232
|1.9250
|47
|2004.08.03 08:02
|s/l
|7
|1.00
|1.8232
|1.8232
|1.9250
|-207.30
|9229.89
|48
|2004.08.04 16:35
|sell
|8
|1.00
|1.8220
|1.8255
|1.7223
|49
|2004.08.04 17:01
|s/l
|8
|1.00
|1.8255
|1.8255
|1.7223
|-350.00
|8879.89
|50
|2004.08.05 18:45
|sell
|9
|1.00
|1.8252
|1.8275
|1.7255
|51
|2004.08.05 20:00
|close
|9
|1.00
|1.8253
|1.8275
|1.7255
|-10.00
|8869.89
|52
|2004.08.09 09:35
|buy
|10
|1.00
|1.8416
|1.8376
|1.9413
|53
|2004.08.09 10:00
|modify
|10
|1.00
|1.8416
|1.8378
|1.9413
|54
|2004.08.09 16:30
|s/l
|10
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.9413
|-380.00
|8489.89
|55
|2004.08.11 09:00
|sell
|11
|1.00
|1.8294
|1.8340
|1.7297
|56
|2004.08.11 10:00
|modify
|11
|1.00
|1.8294
|1.8337
|1.7297
|57
|2004.08.11 12:00
|modify
|11
|1.00
|1.8294
|1.8324
|1.7297
|58
|2004.08.11 13:00
|modify
|11
|1.00
|1.8294
|1.8321
|1.7297
|59
|2004.08.11 19:15
|sell
|12
|1.00
|1.8298
|1.8321
|1.7301
|60
|2004.08.11 19:31
|s/l
|11
|1.00
|1.8321
|1.8321
|1.7297
|-270.01
|8219.88
|61
|2004.08.11 19:31
|s/l
|12
|1.00
|1.8321
|1.8321
|1.7301
|-230.00
|7989.88
|62
|2004.08.13 13:10
|sell
|13
|1.00
|1.8210
|1.8227
|1.7213
|63
|2004.08.13 14:01
|s/l
|13
|1.00
|1.8227
|1.8227
|1.7213
|-170.00
|7819.88
|64
|2004.08.16 08:00
|buy
|14
|1.00
|1.8411
|1.8379
|1.9408
|65
|2004.08.16 09:00
|modify
|14
|1.00
|1.8411
|1.8391
|1.9408
|66
|2004.08.16 09:16
|s/l
|14
|1.00
|1.8391
|1.8391
|1.9408
|-200.00
|7619.88
|67
|2004.08.18 07:10
|sell
|15
|1.00
|1.8293
|1.8347
|1.7296
|68
|2004.08.18 08:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8332
|1.7296
|69
|2004.08.18 09:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8326
|1.7296
|70
|2004.08.18 11:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8316
|1.7296
|71
|2004.08.18 12:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8311
|1.7296
|72
|2004.08.18 16:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8297
|1.7296
|73
|2004.08.19 02:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8296
|1.7296
|74
|2004.08.19 06:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8283
|1.7296
|75
|2004.08.19 06:50
|sell
|16
|1.00
|1.8240
|1.8283
|1.7243
|76
|2004.08.19 07:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8278
|1.7296
|77
|2004.08.19 07:00
|modify
|16
|1.00
|1.8240
|1.8278
|1.7243
|78
|2004.08.19 08:00
|modify
|15
|1.00
|1.8293
|1.8274
|1.7296
|79
|2004.08.19 08:00
|modify
|16
|1.00
|1.8240
|1.8274
|1.7243
|80
|2004.08.19 11:32
|s/l
|15
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.7296
|180.40
|7800.28
|81
|2004.08.19 11:32
|s/l
|16
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.7243
|-340.00
|7460.28
|82
|2004.08.20 11:30
|buy
|17
|1.00
|1.8300
|1.8277
|1.9297
|83
|2004.08.20 11:53
|s/l
|17
|1.00
|1.8277
|1.8277
|1.9297
|-230.00
|7230.28
|84
|2004.08.23 16:00
|sell
|18
|1.00
|1.8180
|1.8227
|1.7183
|85
|2004.08.23 22:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8203
|1.7183
|86
|2004.08.23 23:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8188
|1.7183
|87
|2004.08.24 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8186
|1.7183
|88
|2004.08.24 01:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8183
|1.7183
|89
|2004.08.24 02:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8179
|1.7183
|90
|2004.08.24 03:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8176
|1.7183
|91
|2004.08.24 04:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8174
|1.7183
|92
|2004.08.24 05:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8169
|1.7183
|93
|2004.08.24 06:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8160
|1.7183
|94
|2004.08.24 07:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8134
|1.7183
|95
|2004.08.24 09:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8129
|1.7183
|96
|2004.08.24 12:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8122
|1.7183
|97
|2004.08.24 13:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8120
|1.7183
|98
|2004.08.24 16:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8070
|1.7183
|99
|2004.08.24 17:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8069
|1.7183
|100
|2004.08.24 19:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8054
|1.7183
|101
|2004.08.24 20:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8040
|1.7183
|102
|2004.08.24 21:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8030
|1.7183
|103
|2004.08.24 22:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8027
|1.7183
|104
|2004.08.25 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8022
|1.7183
|105
|2004.08.25 01:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8021
|1.7183
|106
|2004.08.25 02:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8018
|1.7183
|107
|2004.08.25 03:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.8017
|1.7183
|108
|2004.08.25 06:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.7988
|1.7183
|109
|2004.08.25 08:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.7982
|1.7183
|110
|2004.08.25 09:00
|modify
|18
|1.00
|1.8180
|1.7973
|1.7183
|111
|2004.08.25 09:15
|sell
|19
|1.00
|1.7956
|1.7973
|1.6959
|112
|2004.08.25 09:39
|s/l
|18
|1.00
|1.7973
|1.7973
|1.7183
|2063.60
|9293.88
|113
|2004.08.25 09:39
|s/l
|19
|1.00
|1.7973
|1.7973
|1.6959
|-169.99
|9123.89
|114
|2004.08.31 09:15
|buy
|20
|1.00
|1.7936
|1.7911
|1.8933
|115
|2004.08.31 10:00
|modify
|20
|1.00
|1.7936
|1.7914
|1.8933
|116
|2004.08.31 13:00
|modify
|20
|1.00
|1.7936
|1.7917
|1.8933
|117
|2004.08.31 13:17
|s/l
|20
|1.00
|1.7917
|1.7917
|1.8933
|-190.00
|8933.89
|118
|2004.09.03 06:05
|sell
|21
|1.00
|1.7914
|1.7959
|1.6917
|119
|2004.09.03 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7953
|1.6917
|120
|2004.09.03 08:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7941
|1.6917
|121
|2004.09.03 11:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7932
|1.6917
|122
|2004.09.03 11:15
|sell
|22
|1.00
|1.7916
|1.7932
|1.6919
|123
|2004.09.03 16:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7903
|1.6917
|124
|2004.09.03 16:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7903
|1.6919
|125
|2004.09.03 21:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7898
|1.6917
|126
|2004.09.03 21:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7898
|1.6919
|127
|2004.09.06 00:05
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7896
|1.6917
|128
|2004.09.06 00:05
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7896
|1.6919
|129
|2004.09.06 02:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7894
|1.6917
|130
|2004.09.06 02:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7894
|1.6919
|131
|2004.09.06 03:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7891
|1.6917
|132
|2004.09.06 03:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7891
|1.6919
|133
|2004.09.06 04:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7887
|1.6917
|134
|2004.09.06 04:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7887
|1.6919
|135
|2004.09.06 05:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7882
|1.6917
|136
|2004.09.06 05:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7882
|1.6919
|137
|2004.09.06 06:05
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7875
|1.6917
|138
|2004.09.06 06:05
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7875
|1.6919
|139
|2004.09.06 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7835
|1.6917
|140
|2004.09.06 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7835
|1.6919
|141
|2004.09.06 08:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7828
|1.6917
|142
|2004.09.06 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7828
|1.6919
|143
|2004.09.06 08:55
|sell
|23
|1.00
|1.7776
|1.7828
|1.6779
|144
|2004.09.06 09:00
|modify
|21
|1.00
|1.7914
|1.7808
|1.6917
|145
|2004.09.06 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.7916
|1.7808
|1.6919
|146
|2004.09.06 09:00
|modify
|23
|1.00
|1.7776
|1.7808
|1.6779
|147
|2004.09.06 12:59
|s/l
|21
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6917
|1056.81
|9990.70
|148
|2004.09.06 12:59
|s/l
|22
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6919
|1076.80
|11067.50
|149
|2004.09.06 12:59
|s/l
|23
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6779
|-320.00
|10747.50
|150
|2004.09.13 07:55
|buy
|24
|1.00
|1.7962
|1.7937
|1.8959
|151
|2004.09.13 08:00
|modify
|24
|1.00
|1.7962
|1.7945
|1.8959
|152
|2004.09.13 09:01
|s/l
|24
|1.00
|1.7945
|1.7945
|1.8959
|-170.00
|10577.50
|153
|2004.09.16 09:20
|sell
|25
|1.00
|1.7793
|1.7810
|1.6796
|154
|2004.09.16 10:30
|s/l
|25
|1.00
|1.7810
|1.7810
|1.6796
|-169.99
|10407.51
|155
|2004.09.22 10:30
|buy
|26
|1.00
|1.7956
|1.7939
|1.8953
|156
|2004.09.22 10:35
|s/l
|26
|1.00
|1.7939
|1.7939
|1.8953
|-170.00
|10237.51
|157
|2004.09.27 09:35
|buy
|27
|1.00
|1.8048
|1.7999
|1.9045
|158
|2004.09.27 10:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8007
|1.9045
|159
|2004.09.27 11:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8008
|1.9045
|160
|2004.09.27 13:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8009
|1.9045
|161
|2004.09.27 21:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8010
|1.9045
|162
|2004.09.28 01:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8017
|1.9045
|163
|2004.09.28 02:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8035
|1.9045
|164
|2004.09.28 03:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8042
|1.9045
|165
|2004.09.28 04:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8043
|1.9045
|166
|2004.09.28 05:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8047
|1.9045
|167
|2004.09.28 06:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8050
|1.9045
|168
|2004.09.28 06:45
|buy
|28
|1.00
|1.8092
|1.8050
|1.9089
|169
|2004.09.28 07:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8056
|1.9045
|170
|2004.09.28 07:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8056
|1.9089
|171
|2004.09.28 09:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8057
|1.9045
|172
|2004.09.28 09:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8057
|1.9089
|173
|2004.09.28 11:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8059
|1.9045
|174
|2004.09.28 11:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8059
|1.9089
|175
|2004.09.28 13:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8066
|1.9045
|176
|2004.09.28 13:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8066
|1.9089
|177
|2004.09.28 14:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8069
|1.9045
|178
|2004.09.28 14:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8069
|1.9089
|179
|2004.09.28 15:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8070
|1.9045
|180
|2004.09.28 15:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8070
|1.9089
|181
|2004.09.28 16:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8075
|1.9045
|182
|2004.09.28 16:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8075
|1.9089
|183
|2004.09.28 17:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8078
|1.9045
|184
|2004.09.28 17:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8078
|1.9089
|185
|2004.09.29 05:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8081
|1.9045
|186
|2004.09.29 05:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8081
|1.9089
|187
|2004.09.29 06:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8084
|1.9045
|188
|2004.09.29 06:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8084
|1.9089
|189
|2004.09.29 07:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8089
|1.9045
|190
|2004.09.29 07:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8089
|1.9089
|191
|2004.09.29 08:00
|modify
|27
|1.00
|1.8048
|1.8101
|1.9045
|192
|2004.09.29 08:00
|modify
|28
|1.00
|1.8092
|1.8101
|1.9089
|193
|2004.09.29 08:18
|s/l
|27
|1.00
|1.8101
|1.8101
|1.9045
|535.40
|10772.91
|194
|2004.09.29 08:18
|s/l
|28
|1.00
|1.8101
|1.8101
|1.9089
|92.70
|10865.61
|195
|2004.10.01 05:30
|buy
|29
|1.00
|1.8095
|1.8049
|1.9092
|196
|2004.10.01 06:00
|modify
|29
|1.00
|1.8095
|1.8055
|1.9092
|197
|2004.10.01 07:00
|modify
|29
|1.00
|1.8095
|1.8060
|1.9092
|198
|2004.10.01 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.8095
|1.8070
|1.9092
|199
|2004.10.01 09:00
|modify
|29
|1.00
|1.8095
|1.8074
|1.9092
|200
|2004.10.01 10:03
|s/l
|29
|1.00
|1.8074
|1.8074
|1.9092
|-210.00
|10655.61
|201
|2004.10.01 20:10
|sell
|30
|1.00
|1.7984
|1.8026
|1.6987
|202
|2004.10.04 04:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.8022
|1.6987
|203
|2004.10.04 05:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.8009
|1.6987
|204
|2004.10.04 06:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.8004
|1.6987
|205
|2004.10.04 07:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7998
|1.6987
|206
|2004.10.04 08:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7988
|1.6987
|207
|2004.10.04 09:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7986
|1.6987
|208
|2004.10.04 10:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7983
|1.6987
|209
|2004.10.04 14:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7974
|1.6987
|210
|2004.10.04 15:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7961
|1.6987
|211
|2004.10.04 16:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7953
|1.6987
|212
|2004.10.04 17:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7948
|1.6987
|213
|2004.10.04 18:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7932
|1.6987
|214
|2004.10.04 19:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7919
|1.6987
|215
|2004.10.05 00:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7916
|1.6987
|216
|2004.10.05 01:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7910
|1.6987
|217
|2004.10.05 02:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7906
|1.6987
|218
|2004.10.05 02:35
|sell
|31
|1.00
|1.7852
|1.7906
|1.6855
|219
|2004.10.05 03:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7904
|1.6987
|220
|2004.10.05 03:00
|modify
|31
|1.00
|1.7852
|1.7904
|1.6855
|221
|2004.10.05 04:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7894
|1.6987
|222
|2004.10.05 04:00
|modify
|31
|1.00
|1.7852
|1.7894
|1.6855
|223
|2004.10.05 05:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7885
|1.6987
|224
|2004.10.05 05:00
|modify
|31
|1.00
|1.7852
|1.7885
|1.6855
|225
|2004.10.05 06:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7877
|1.6987
|226
|2004.10.05 06:00
|modify
|31
|1.00
|1.7852
|1.7877
|1.6855
|227
|2004.10.05 07:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7874
|1.6987
|228
|2004.10.05 07:00
|modify
|31
|1.00
|1.7852
|1.7874
|1.6855
|229
|2004.10.05 08:00
|modify
|30
|1.00
|1.7984
|1.7871
|1.6987
|230
|2004.10.05 08:00
|modify
|31
|1.00
|1.7852
|1.7871
|1.6855
|231
|2004.10.05 08:10
|s/l
|30
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.6987
|1123.60
|11779.21
|232
|2004.10.05 08:10
|s/l
|31
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.6855
|-190.00
|11589.21
|233
|2004.10.12 02:25
|buy
|32
|1.00
|1.7956
|1.7928
|1.8953
|234
|2004.10.12 08:06
|s/l
|32
|1.00
|1.7928
|1.7928
|1.8953
|-280.00
|11309.21
|235
|2004.10.18 07:30
|buy
|33
|1.00
|1.8032
|1.7990
|1.9029
|236
|2004.10.18 08:00
|modify
|33
|1.00
|1.8032
|1.7999
|1.9029
|237
|2004.10.18 09:00
|modify
|33
|1.00
|1.8032
|1.8006
|1.9029
|238
|2004.10.18 13:31
|s/l
|33
|1.00
|1.8006
|1.8006
|1.9029
|-260.00
|11049.21
|239
|2004.10.20 03:00
|buy
|34
|1.00
|1.8018
|1.7970
|1.9015
|240
|2004.10.20 04:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.7975
|1.9015
|241
|2004.10.20 05:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.7976
|1.9015
|242
|2004.10.20 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.7984
|1.9015
|243
|2004.10.20 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.7989
|1.9015
|244
|2004.10.20 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.7996
|1.9015
|245
|2004.10.20 11:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8017
|1.9015
|246
|2004.10.20 12:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8029
|1.9015
|247
|2004.10.20 18:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8031
|1.9015
|248
|2004.10.20 19:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8068
|1.9015
|249
|2004.10.21 01:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8079
|1.9015
|250
|2004.10.21 02:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8086
|1.9015
|251
|2004.10.21 03:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8087
|1.9015
|252
|2004.10.21 05:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8091
|1.9015
|253
|2004.10.21 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8097
|1.9015
|254
|2004.10.21 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8099
|1.9015
|255
|2004.10.21 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8105
|1.9015
|256
|2004.10.21 09:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8120
|1.9015
|257
|2004.10.21 10:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8121
|1.9015
|258
|2004.10.21 11:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8148
|1.9015
|259
|2004.10.21 12:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8197
|1.9015
|260
|2004.10.22 02:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8208
|1.9015
|261
|2004.10.22 03:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8211
|1.9015
|262
|2004.10.22 04:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8215
|1.9015
|263
|2004.10.22 05:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8218
|1.9015
|264
|2004.10.22 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8224
|1.9015
|265
|2004.10.22 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8230
|1.9015
|266
|2004.10.22 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8236
|1.9015
|267
|2004.10.22 09:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8241
|1.9015
|268
|2004.10.22 10:00
|modify
|34
|1.00
|1.8018
|1.8247
|1.9015
|269
|2004.10.22 10:32
|s/l
|34
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.9015
|2300.80
|13350.01
|270
|2004.10.26 02:10
|buy
|35
|1.00
|1.8399
|1.8353
|1.9396
|271
|2004.10.26 03:00
|modify
|35
|1.00
|1.8399
|1.8360
|1.9396
|272
|2004.10.26 04:00
|modify
|35
|1.00
|1.8399
|1.8361
|1.9396
|273
|2004.10.26 07:00
|modify
|35
|1.00
|1.8399
|1.8364
|1.9396
|274
|2004.10.26 08:00
|modify
|35
|1.00
|1.8399
|1.8369
|1.9396
|275
|2004.10.26 09:00
|modify
|35
|1.00
|1.8399
|1.8370
|1.9396
|276
|2004.10.26 10:20
|s/l
|35
|1.00
|1.8370
|1.8370
|1.9396
|-290.00
|13060.01
|277
|2004.10.27 07:15
|sell
|36
|1.00
|1.8369
|1.8418
|1.7372
|278
|2004.10.27 08:00
|modify
|36
|1.00
|1.8369
|1.8410
|1.7372
|279
|2004.10.27 09:00
|modify
|36
|1.00
|1.8369
|1.8400
|1.7372
|280
|2004.10.27 10:00
|modify
|36
|1.00
|1.8369
|1.8398
|1.7372
|281
|2004.10.27 13:09
|s/l
|36
|1.00
|1.8398
|1.8398
|1.7372
|-290.00
|12770.01
|282
|2004.10.28 06:00
|sell
|37
|1.00
|1.8322
|1.8375
|1.7325
|283
|2004.10.28 07:00
|modify
|37
|1.00
|1.8322
|1.8368
|1.7325
|284
|2004.10.28 08:00
|modify
|37
|1.00
|1.8322
|1.8359
|1.7325
|285
|2004.10.28 09:00
|modify
|37
|1.00
|1.8322
|1.8343
|1.7325
|286
|2004.10.28 09:07
|s/l
|37
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7325
|-209.99
|12560.02
|287
|2004.11.01 09:05
|buy
|38
|1.00
|1.8348
|1.8312
|1.9345
|288
|2004.11.01 10:00
|modify
|38
|1.00
|1.8348
|1.8320
|1.9345
|289
|2004.11.01 10:22
|s/l
|38
|1.00
|1.8320
|1.8320
|1.9345
|-280.00
|12280.02
|290
|2004.11.02 20:45
|buy
|39
|1.00
|1.8353
|1.8321
|1.9350
|291
|2004.11.03 01:00
|modify
|39
|1.00
|1.8353
|1.8334
|1.9350
|292
|2004.11.03 03:20
|s/l
|39
|1.00
|1.8334
|1.8334
|1.9350
|-187.30
|12092.72
|293
|2004.11.04 09:05
|buy
|40
|1.00
|1.8460
|1.8430
|1.9457
|294
|2004.11.04 10:03
|s/l
|40
|1.00
|1.8430
|1.8430
|1.9457
|-300.00
|11792.72
|295
|2004.11.12 00:15
|sell
|41
|1.00
|1.8438
|1.8464
|1.7441
|296
|2004.11.12 02:26
|s/l
|41
|1.00
|1.8464
|1.8464
|1.7441
|-260.01
|11532.71
|297
|2004.11.15 09:25
|buy
|42
|1.00
|1.8544
|1.8503
|1.9541
|298
|2004.11.15 10:00
|modify
|42
|1.00
|1.8544
|1.8514
|1.9541
|299
|2004.11.15 11:50
|s/l
|42
|1.00
|1.8514
|1.8514
|1.9541
|-300.00
|11232.71
|300
|2004.11.17 01:35
|buy
|43
|1.00
|1.8519
|1.8466
|1.9516
|301
|2004.11.17 04:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8469
|1.9516
|302
|2004.11.17 05:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8474
|1.9516
|303
|2004.11.17 06:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8481
|1.9516
|304
|2004.11.17 07:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8494
|1.9516
|305
|2004.11.17 09:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8497
|1.9516
|306
|2004.11.17 10:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8500
|1.9516
|307
|2004.11.17 11:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8518
|1.9516
|308
|2004.11.17 13:00
|modify
|43
|1.00
|1.8519
|1.8545
|1.9516
|309
|2004.11.17 16:42
|s/l
|43
|1.00
|1.8545
|1.8545
|1.9516
|259.99
|11492.70
|310
|2004.11.19 06:05
|sell
|44
|1.00
|1.8519
|1.8566
|1.7522
|311
|2004.11.19 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.8519
|1.8562
|1.7522
|312
|2004.11.19 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.8519
|1.8557
|1.7522
|313
|2004.11.19 09:58
|s/l
|44
|1.00
|1.8557
|1.8557
|1.7522
|-380.00
|11112.70
|314
|2004.12.07 15:35
|buy
|45
|1.00
|1.9444
|1.9411
|2.0441
|315
|2004.12.07 16:10
|s/l
|45
|1.00
|1.9411
|1.9411
|2.0441
|-330.00
|10782.70
|316
|2004.12.08 18:55
|sell
|46
|1.00
|1.9334
|1.9389
|1.8337
|317
|2004.12.08 23:31
|s/l
|46
|1.00
|1.9389
|1.9389
|1.8337
|-550.00
|10232.70
|318
|2004.12.10 16:35
|sell
|47
|1.00
|1.9144
|1.9199
|1.8147
|319
|2004.12.13 03:00
|modify
|47
|1.00
|1.9144
|1.9188
|1.8147
|320
|2004.12.13 04:03
|s/l
|47
|1.00
|1.9188
|1.9188
|1.8147
|-443.20
|9789.50
|321
|2004.12.14 03:30
|buy
|48
|1.00
|1.9203
|1.9154
|2.0200
|322
|2004.12.14 04:00
|modify
|48
|1.00
|1.9203
|1.9161
|2.0200
|323
|2004.12.14 05:00
|modify
|48
|1.00
|1.9203
|1.9165
|2.0200
|324
|2004.12.14 06:00
|modify
|48
|1.00
|1.9203
|1.9171
|2.0200
|325
|2004.12.14 07:00
|modify
|48
|1.00
|1.9203
|1.9177
|2.0200
|326
|2004.12.14 08:00
|modify
|48
|1.00
|1.9203
|1.9188
|2.0200
|327
|2004.12.14 09:00
|modify
|48
|1.00
|1.9203
|1.9191
|2.0200
|328
|2004.12.14 18:00
|buy
|49
|1.00
|1.9217
|1.9191
|2.0214
|329
|2004.12.15 03:05
|buy
|50
|1.00
|1.9244
|1.9191
|2.0241
|330
|2004.12.15 03:52
|s/l
|48
|1.00
|1.9191
|1.9191
|2.0200
|-117.30
|9672.20
|331
|2004.12.15 03:52
|s/l
|49
|1.00
|1.9191
|1.9191
|2.0214
|-257.30
|9414.90
|332
|2004.12.15 03:52
|s/l
|50
|1.00
|1.9191
|1.9191
|2.0241
|-530.00
|8884.90
|333
|2004.12.16 06:00
|buy
|51
|1.00
|1.9402
|1.9367
|2.0399
|334
|2004.12.16 07:00
|modify
|51
|1.00
|1.9402
|1.9373
|2.0399
|335
|2004.12.16 08:00
|modify
|51
|1.00
|1.9402
|1.9375
|2.0399
|336
|2004.12.16 09:00
|modify
|51
|1.00
|1.9402
|1.9376
|2.0399
|337
|2004.12.16 13:00
|modify
|51
|1.00
|1.9402
|1.9377
|2.0399
|338
|2004.12.16 14:00
|modify
|51
|1.00
|1.9402
|1.9400
|2.0399
|339
|2004.12.16 15:00
|modify
|51
|1.00
|1.9402
|1.9427
|2.0399
|340
|2004.12.16 15:19
|s/l
|51
|1.00
|1.9427
|1.9427
|2.0399
|250.00
|9134.90
|341
|2004.12.23 04:40
|sell
|52
|1.00
|1.9196
|1.9233
|1.8199
|342
|2004.12.23 05:00
|modify
|52
|1.00
|1.9196
|1.9224
|1.8199
|343
|2004.12.23 09:31
|s/l
|52
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8199
|-280.00
|8854.90
|344
|2004.12.27 12:15
|buy
|53
|1.00
|1.9230
|1.9194
|2.0227
|345
|2004.12.27 18:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9222
|2.0227
|346
|2004.12.27 19:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9250
|2.0227
|347
|2004.12.27 20:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9257
|2.0227
|348
|2004.12.28 07:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9262
|2.0227
|349
|2004.12.28 08:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9292
|2.0227
|350
|2004.12.28 09:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9302
|2.0227
|351
|2004.12.28 12:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9305
|2.0227
|352
|2004.12.28 13:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9308
|2.0227
|353
|2004.12.28 14:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9318
|2.0227
|354
|2004.12.28 15:00
|modify
|53
|1.00
|1.9230
|1.9338
|2.0227
|355
|2004.12.28 16:00
|s/l
|53
|1.00
|1.9338
|1.9338
|2.0227
|1082.70
|9937.60
|356
|2004.12.30 04:20
|sell
|54
|1.00
|1.9208
|1.9230
|1.8211
|357
|2004.12.30 05:00
|modify
|54
|1.00
|1.9208
|1.9229
|1.8211
|358
|2004.12.30 06:13
|modify
|54
|1.00
|1.9208
|1.9219
|1.8211
|359
|2004.12.30 07:00
|modify
|54
|1.00
|1.9208
|1.9208
|1.8211
|360
|2004.12.30 07:25
|s/l
|54
|1.00
|1.9208
|1.9208
|1.8211
|0.00
|9937.60
|361
|2005.01.03 10:30
|sell
|55
|1.00
|1.9155
|1.9184
|1.8158
|362
|2005.01.03 12:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9167
|1.8158
|363
|2005.01.03 13:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9155
|1.8158
|364
|2005.01.03 20:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9153
|1.8158
|365
|2005.01.04 03:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9152
|1.8158
|366
|2005.01.04 06:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9145
|1.8158
|367
|2005.01.04 07:05
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9131
|1.8158
|368
|2005.01.04 08:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9117
|1.8158
|369
|2005.01.04 10:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9116
|1.8158
|370
|2005.01.04 11:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9113
|1.8158
|371
|2005.01.04 12:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9064
|1.8158
|372
|2005.01.04 13:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.9054
|1.8158
|373
|2005.01.04 18:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8994
|1.8158
|374
|2005.01.04 19:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8972
|1.8158
|375
|2005.01.04 22:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8967
|1.8158
|376
|2005.01.04 23:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8961
|1.8158
|377
|2005.01.05 00:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8959
|1.8158
|378
|2005.01.05 01:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8953
|1.8158
|379
|2005.01.05 02:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8933
|1.8158
|380
|2005.01.05 03:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8929
|1.8158
|381
|2005.01.05 04:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8926
|1.8158
|382
|2005.01.05 05:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8923
|1.8158
|383
|2005.01.05 06:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8917
|1.8158
|384
|2005.01.05 07:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8911
|1.8158
|385
|2005.01.05 08:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8887
|1.8158
|386
|2005.01.05 09:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8886
|1.8158
|387
|2005.01.05 12:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8868
|1.8158
|388
|2005.01.05 13:00
|modify
|55
|1.00
|1.9155
|1.8851
|1.8158
|389
|2005.01.05 16:07
|s/l
|55
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.8158
|3033.59
|12971.19
|390
|2005.01.10 16:25
|buy
|56
|1.00
|1.8723
|1.8686
|1.9720
|391
|2005.01.11 04:00
|modify
|56
|1.00
|1.8723
|1.8687
|1.9720
|392
|2005.01.11 05:00
|modify
|56
|1.00
|1.8723
|1.8712
|1.9720
|393
|2005.01.11 06:00
|modify
|56
|1.00
|1.8723
|1.8715
|1.9720
|394
|2005.01.11 07:00
|modify
|56
|1.00
|1.8723
|1.8724
|1.9720
|395
|2005.01.11 08:00
|modify
|56
|1.00
|1.8723
|1.8735
|1.9720
|396
|2005.01.12 09:20
|s/l
|56
|1.00
|1.8735
|1.8735
|1.9720
|125.40
|13096.59
|397
|2005.01.17 07:00
|sell
|57
|1.00
|1.8727
|1.8780
|1.7730
|398
|2005.01.17 08:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8768
|1.7730
|399
|2005.01.17 09:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8751
|1.7730
|400
|2005.01.17 11:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8744
|1.7730
|401
|2005.01.17 15:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8705
|1.7730
|402
|2005.01.17 16:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8704
|1.7730
|403
|2005.01.17 17:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8692
|1.7730
|404
|2005.01.17 18:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8685
|1.7730
|405
|2005.01.18 01:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8681
|1.7730
|406
|2005.01.18 02:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8662
|1.7730
|407
|2005.01.18 05:00
|modify
|57
|1.00
|1.8727
|1.8650
|1.7730
|408
|2005.01.18 10:35
|sell
|58
|1.00
|1.8621
|1.8650
|1.7624
|409
|2005.01.18 11:19
|s/l
|57
|1.00
|1.8650
|1.8650
|1.7730
|766.80
|13863.39
|410
|2005.01.18 11:19
|s/l
|58
|1.00
|1.8650
|1.8650
|1.7624
|-290.01
|13573.38
|411
|2005.01.19 17:45
|buy
|59
|1.00
|1.8734
|1.8683
|1.9731
|412
|2005.01.19 20:00
|s/l
|59
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.9731
|-510.00
|13063.38
|413
|2005.01.24 16:20
|buy
|60
|1.00
|1.8770
|1.8741
|1.9767
|414
|2005.01.25 13:31
|s/l
|60
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.9767
|-287.29
|12776.09
|415
|2005.01.26 04:30
|sell
|61
|1.00
|1.8697
|1.8747
|1.7700
|416
|2005.01.26 05:00
|modify
|61
|1.00
|1.8697
|1.8735
|1.7700
|417
|2005.01.26 06:00
|modify
|61
|1.00
|1.8697
|1.8732
|1.7700
|418
|2005.01.26 07:00
|modify
|61
|1.00
|1.8697
|1.8729
|1.7700
|419
|2005.01.26 08:00
|modify
|61
|1.00
|1.8697
|1.8707
|1.7700
|420
|2005.01.26 09:00
|modify
|61
|1.00
|1.8697
|1.8706
|1.7700
|421
|2005.01.26 10:00
|modify
|61
|1.00
|1.8697
|1.8703
|1.7700
|422
|2005.01.26 10:19
|s/l
|61
|1.00
|1.8703
|1.8703
|1.7700
|-60.00
|12716.09
|423
|2005.01.28 05:35
|buy
|62
|1.00
|1.8866
|1.8815
|1.9863
|424
|2005.01.28 06:00
|modify
|62
|1.00
|1.8866
|1.8821
|1.9863
|425
|2005.01.28 08:00
|modify
|62
|1.00
|1.8866
|1.8830
|1.9863
|426
|2005.01.28 09:00
|modify
|62
|1.00
|1.8866
|1.8834
|1.9863
|427
|2005.01.28 12:20
|s/l
|62
|1.00
|1.8834
|1.8834
|1.9863
|-320.00
|12396.09
|428
|2005.02.01 19:35
|sell
|63
|1.00
|1.8826
|1.8864
|1.7829
|429
|2005.02.02 03:20
|s/l
|63
|1.00
|1.8864
|1.8864
|1.7829
|-383.21
|12012.88
|430
|2005.02.08 17:25
|sell
|64
|1.00
|1.8576
|1.8612
|1.7579
|431
|2005.02.09 03:00
|modify
|64
|1.00
|1.8576
|1.8601
|1.7579
|432
|2005.02.09 04:00
|modify
|64
|1.00
|1.8576
|1.8592
|1.7579
|433
|2005.02.09 06:56
|s/l
|64
|1.00
|1.8592
|1.8592
|1.7579
|-163.20
|11849.68
|434
|2005.02.10 13:25
|buy
|65
|1.00
|1.8585
|1.8561
|1.9582
|435
|2005.02.10 14:08
|s/l
|65
|1.00
|1.8561
|1.8561
|1.9582
|-240.00
|11609.68
|436
|2005.02.11 06:10
|buy
|66
|1.00
|1.8677
|1.8629
|1.9674
|437
|2005.02.11 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.8677
|1.8659
|1.9674
|438
|2005.02.11 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.8677
|1.8672
|1.9674
|439
|2005.02.11 09:00
|modify
|66
|1.00
|1.8677
|1.8674
|1.9674
|440
|2005.02.11 11:00
|modify
|66
|1.00
|1.8677
|1.8676
|1.9674
|441
|2005.02.11 11:13
|s/l
|66
|1.00
|1.8676
|1.8676
|1.9674
|-10.01
|11599.67
|442
|2005.02.15 02:05
|buy
|67
|1.00
|1.8864
|1.8812
|1.9861
|443
|2005.02.15 03:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8815
|1.9861
|444
|2005.02.15 04:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8822
|1.9861
|445
|2005.02.15 05:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8824
|1.9861
|446
|2005.02.15 06:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8832
|1.9861
|447
|2005.02.15 07:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8837
|1.9861
|448
|2005.02.15 08:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8839
|1.9861
|449
|2005.02.15 09:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8845
|1.9861
|450
|2005.02.15 16:00
|modify
|67
|1.00
|1.8864
|1.8848
|1.9861
|451
|2005.02.15 16:12
|s/l
|67
|1.00
|1.8848
|1.8848
|1.9861
|-160.01
|11439.66
|452
|2005.02.22 16:00
|buy
|68
|1.00
|1.9048
|1.9027
|2.0045
|453
|2005.02.23 02:20
|buy
|69
|1.00
|1.9068
|1.9027
|2.0065
|454
|2005.02.24 08:00
|modify
|68
|1.00
|1.9048
|1.9028
|2.0045
|455
|2005.02.24 08:00
|modify
|69
|1.00
|1.9068
|1.9028
|2.0065
|456
|2005.02.24 10:00
|modify
|68
|1.00
|1.9048
|1.9030
|2.0045
|457
|2005.02.24 10:00
|modify
|69
|1.00
|1.9068
|1.9030
|2.0065
|458
|2005.02.24 10:15
|s/l
|68
|1.00
|1.9030
|1.9030
|2.0045
|-169.20
|11270.46
|459
|2005.02.24 10:15
|s/l
|69
|1.00
|1.9030
|1.9030
|2.0065
|-371.90
|10898.56
|460
|2005.02.28 22:40
|buy
|70
|1.00
|1.9209
|1.9160
|2.0206
|461
|2005.03.01 01:00
|modify
|70
|1.00
|1.9209
|1.9165
|2.0206
|462
|2005.03.01 02:00
|modify
|70
|1.00
|1.9209
|1.9167
|2.0206
|463
|2005.03.01 04:00
|modify
|70
|1.00
|1.9209
|1.9171
|2.0206
|464
|2005.03.01 04:04
|s/l
|70
|1.00
|1.9171
|1.9171
|2.0206
|-377.31
|10521.25
|465
|2005.03.02 22:00
|sell
|71
|1.00
|1.9133
|1.9185
|1.8136
|466
|2005.03.03 01:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9172
|1.8136
|467
|2005.03.03 02:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9163
|1.8136
|468
|2005.03.03 03:25
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9159
|1.8136
|469
|2005.03.03 07:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9155
|1.8136
|470
|2005.03.03 08:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9147
|1.8136
|471
|2005.03.04 03:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9145
|1.8136
|472
|2005.03.04 04:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9144
|1.8136
|473
|2005.03.04 05:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9138
|1.8136
|474
|2005.03.04 06:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9131
|1.8136
|475
|2005.03.04 07:04
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9126
|1.8136
|476
|2005.03.04 08:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9116
|1.8136
|477
|2005.03.04 09:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9114
|1.8136
|478
|2005.03.04 10:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9113
|1.8136
|479
|2005.03.04 11:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9106
|1.8136
|480
|2005.03.04 14:00
|modify
|71
|1.00
|1.9133
|1.9104
|1.8136
|481
|2005.03.04 14:30
|s/l
|71
|1.00
|1.9104
|1.9104
|1.8136
|277.20
|10798.45
|482
|2005.03.09 04:25
|buy
|72
|1.00
|1.9274
|1.9225
|2.0271
|483
|2005.03.09 05:00
|modify
|72
|1.00
|1.9274
|1.9227
|2.0271
|484
|2005.03.09 06:00
|modify
|72
|1.00
|1.9274
|1.9229
|2.0271
|485
|2005.03.09 07:00
|modify
|72
|1.00
|1.9274
|1.9247
|2.0271
|486
|2005.03.09 08:00
|modify
|72
|1.00
|1.9274
|1.9253
|2.0271
|487
|2005.03.09 09:00
|modify
|72
|1.00
|1.9274
|1.9262
|2.0271
|488
|2005.03.09 10:43
|s/l
|72
|1.00
|1.9262
|1.9262
|2.0271
|-119.99
|10678.46
|489
|2005.03.15 03:25
|sell
|73
|1.00
|1.9155
|1.9210
|1.8158
|490
|2005.03.15 04:00
|modify
|73
|1.00
|1.9155
|1.9209
|1.8158
|491
|2005.03.15 05:00
|modify
|73
|1.00
|1.9155
|1.9202
|1.8158
|492
|2005.03.15 06:00
|modify
|73
|1.00
|1.9155
|1.9199
|1.8158
|493
|2005.03.15 07:00
|modify
|73
|1.00
|1.9155
|1.9192
|1.8158
|494
|2005.03.15 08:00
|modify
|73
|1.00
|1.9155
|1.9184
|1.8158
|495
|2005.03.15 09:00
|modify
|73
|1.00
|1.9155
|1.9181
|1.8158
|496
|2005.03.15 11:43
|s/l
|73
|1.00
|1.9181
|1.9181
|1.8158
|-260.01
|10418.45
|497
|2005.03.16 05:50
|sell
|74
|1.00
|1.9136
|1.9190
|1.8139
|498
|2005.03.16 06:00
|modify
|74
|1.00
|1.9136
|1.9182
|1.8139
|499
|2005.03.16 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.9136
|1.9158
|1.8139
|500
|2005.03.16 08:00
|modify
|74
|1.00
|1.9136
|1.9155
|1.8139
|501
|2005.03.16 08:15
|s/l
|74
|1.00
|1.9155
|1.9155
|1.8139
|-190.00
|10228.45
|502
|2005.03.17 06:15
|buy
|75
|1.00
|1.9224
|1.9199
|2.0221
|503
|2005.03.17 07:00
|modify
|75
|1.00
|1.9224
|1.9204
|2.0221
|504
|2005.03.17 08:00
|modify
|75
|1.00
|1.9224
|1.9209
|2.0221
|505
|2005.03.17 14:20
|buy
|76
|1.00
|1.9223
|1.9209
|2.0220
|506
|2005.03.17 14:34
|s/l
|75
|1.00
|1.9209
|1.9209
|2.0221
|-149.99
|10078.46
|507
|2005.03.17 14:34
|s/l
|76
|1.00
|1.9209
|1.9209
|2.0220
|-139.99
|9938.47
|508
|2005.03.18 17:40
|sell
|77
|1.00
|1.9177
|1.9217
|1.8180
|509
|2005.03.18 20:00
|close
|77
|1.00
|1.9206
|1.9217
|1.8180
|-289.99
|9648.48
|510
|2005.03.22 09:20
|sell
|78
|1.00
|1.8999
|1.9017
|1.8002
|511
|2005.03.22 20:17
|s/l
|78
|1.00
|1.9017
|1.9017
|1.8002
|-180.00
|9468.48
|512
|2005.03.24 07:40
|sell
|79
|1.00
|1.8725
|1.8766
|1.7728
|513
|2005.03.24 08:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8760
|1.7728
|514
|2005.03.24 09:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8754
|1.7728
|515
|2005.03.24 10:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8751
|1.7728
|516
|2005.03.24 15:10
|sell
|80
|1.00
|1.8734
|1.8751
|1.7737
|517
|2005.03.25 07:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8743
|1.7728
|518
|2005.03.25 07:00
|modify
|80
|1.00
|1.8734
|1.8743
|1.7737
|519
|2005.03.25 08:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8735
|1.7728
|520
|2005.03.25 08:00
|modify
|80
|1.00
|1.8734
|1.8735
|1.7737
|521
|2005.03.25 09:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8729
|1.7728
|522
|2005.03.25 09:00
|modify
|80
|1.00
|1.8734
|1.8729
|1.7737
|523
|2005.03.25 10:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8728
|1.7728
|524
|2005.03.25 10:00
|modify
|80
|1.00
|1.8734
|1.8728
|1.7737
|525
|2005.03.28 05:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8678
|1.7728
|526
|2005.03.28 05:00
|modify
|80
|1.00
|1.8734
|1.8678
|1.7737
|527
|2005.03.28 06:00
|modify
|79
|1.00
|1.8725
|1.8673
|1.7728
|528
|2005.03.28 06:00
|modify
|80
|1.00
|1.8734
|1.8673
|1.7737
|529
|2005.03.28 16:39
|s/l
|79
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.7728
|513.59
|9982.07
|530
|2005.03.28 16:39
|s/l
|80
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.7737
|603.60
|10585.67
|531
|2005.03.30 21:15
|buy
|81
|1.00
|1.8794
|1.8746
|1.9791
|532
|2005.03.31 03:00
|modify
|81
|1.00
|1.8794
|1.8748
|1.9791
|533
|2005.03.31 04:00
|modify
|81
|1.00
|1.8794
|1.8749
|1.9791
|534
|2005.03.31 06:00
|modify
|81
|1.00
|1.8794
|1.8751
|1.9791
|535
|2005.03.31 07:00
|modify
|81
|1.00
|1.8794
|1.8757
|1.9791
|536
|2005.03.31 08:00
|modify
|81
|1.00
|1.8794
|1.8762
|1.9791
|537
|2005.03.31 08:31
|s/l
|81
|1.00
|1.8762
|1.8762
|1.9791
|-311.90
|10273.77
|538
|2005.04.04 20:35
|sell
|82
|1.00
|1.8759
|1.8801
|1.7762
|539
|2005.04.05 01:05
|modify
|82
|1.00
|1.8759
|1.8797
|1.7762
|540
|2005.04.05 02:00
|modify
|82
|1.00
|1.8759
|1.8792
|1.7762
|541
|2005.04.05 03:00
|modify
|82
|1.00
|1.8759
|1.8783
|1.7762
|542
|2005.04.05 04:31
|s/l
|82
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.7762
|-243.20
|10030.57
|543
|2005.04.05 14:40
|sell
|83
|1.00
|1.8764
|1.8783
|1.7767
|544
|2005.04.05 14:58
|s/l
|83
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.7767
|-190.00
|9840.57
|545
|2005.04.07 10:35
|buy
|84
|1.00
|1.8797
|1.8780
|1.9794
|546
|2005.04.07 11:27
|s/l
|84
|1.00
|1.8780
|1.8780
|1.9794
|-170.00
|9670.57
|547
|2005.04.19 02:00
|buy
|85
|1.00
|1.9005
|1.8957
|2.0002
|548
|2005.04.19 07:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.8962
|2.0002
|549
|2005.04.19 08:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.8972
|2.0002
|550
|2005.04.19 09:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.8976
|2.0002
|551
|2005.04.19 10:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.8979
|2.0002
|552
|2005.04.19 11:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9005
|2.0002
|553
|2005.04.19 12:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9007
|2.0002
|554
|2005.04.19 18:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9030
|2.0002
|555
|2005.04.19 19:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9039
|2.0002
|556
|2005.04.19 20:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9041
|2.0002
|557
|2005.04.19 21:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9044
|2.0002
|558
|2005.04.19 23:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9063
|2.0002
|559
|2005.04.20 00:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9064
|2.0002
|560
|2005.04.20 01:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9072
|2.0002
|561
|2005.04.20 02:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9079
|2.0002
|562
|2005.04.20 03:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9093
|2.0002
|563
|2005.04.20 04:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9105
|2.0002
|564
|2005.04.20 05:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9110
|2.0002
|565
|2005.04.20 06:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9116
|2.0002
|566
|2005.04.20 07:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9117
|2.0002
|567
|2005.04.20 08:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9130
|2.0002
|568
|2005.04.20 09:00
|modify
|85
|1.00
|1.9005
|1.9133
|2.0002
|569
|2005.04.20 09:40
|buy
|86
|1.00
|1.9161
|1.9133
|2.0158
|570
|2005.04.20 11:21
|s/l
|85
|1.00
|1.9133
|1.9133
|2.0002
|1282.70
|10953.27
|571
|2005.04.20 11:21
|s/l
|86
|1.00
|1.9133
|1.9133
|2.0158
|-280.00
|10673.27
|572
|2005.04.22 08:05
|sell
|87
|1.00
|1.9089
|1.9143
|1.8092
|573
|2005.04.22 09:00
|modify
|87
|1.00
|1.9089
|1.9132
|1.8092
|574
|2005.04.22 10:00
|s/l
|87
|1.00
|1.9132
|1.9132
|1.8092
|-430.00
|10243.27
|575
|2005.04.26 23:30
|sell
|88
|1.00
|1.9066
|1.9118
|1.8069
|576
|2005.04.27 00:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9117
|1.8069
|577
|2005.04.27 01:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9110
|1.8069
|578
|2005.04.27 02:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9105
|1.8069
|579
|2005.04.27 04:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9102
|1.8069
|580
|2005.04.27 05:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9096
|1.8069
|581
|2005.04.27 06:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9090
|1.8069
|582
|2005.04.27 07:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9087
|1.8069
|583
|2005.04.27 08:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9082
|1.8069
|584
|2005.04.27 10:00
|modify
|88
|1.00
|1.9066
|1.9063
|1.8069
|585
|2005.04.27 14:42
|s/l
|88
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.8069
|26.80
|10270.07
|586
|2005.04.28 22:55
|buy
|89
|1.00
|1.9064
|1.9022
|2.0061
|587
|2005.04.29 07:00
|modify
|89
|1.00
|1.9064
|1.9024
|2.0061
|588
|2005.04.29 08:00
|modify
|89
|1.00
|1.9064
|1.9064
|2.0061
|589
|2005.04.29 10:00
|modify
|89
|1.00
|1.9064
|1.9076
|2.0061
|590
|2005.04.29 16:00
|buy
|90
|1.00
|1.9100
|1.9076
|2.0097
|591
|2005.04.29 20:02
|s/l
|89
|1.00
|1.9076
|1.9076
|2.0061
|122.70
|10392.77
|592
|2005.04.29 20:02
|s/l
|90
|1.00
|1.9076
|1.9076
|2.0097
|-239.99
|10152.78
|593
|2005.05.03 11:15
|sell
|91
|1.00
|1.8954
|1.8983
|1.7957
|594
|2005.05.03 15:00
|modify
|91
|1.00
|1.8954
|1.8981
|1.7957
|595
|2005.05.04 03:30
|sell
|92
|1.00
|1.8944
|1.8981
|1.7947
|596
|2005.05.04 03:37
|s/l
|91
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.7957
|-273.20
|9879.58
|597
|2005.05.04 03:37
|s/l
|92
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.7947
|-370.01
|9509.57
|598
|2005.05.06 00:00
|buy
|93
|1.00
|1.9033
|1.8988
|2.0030
|599
|2005.05.06 08:00
|modify
|93
|1.00
|1.9033
|1.8989
|2.0030
|600
|2005.05.06 08:37
|s/l
|93
|1.00
|1.8989
|1.8989
|2.0030
|-439.99
|9069.58
|601
|2005.05.09 23:15
|sell
|94
|1.00
|1.8868
|1.8905
|1.7871
|602
|2005.05.10 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8868
|1.8900
|1.7871
|603
|2005.05.10 02:00
|modify
|94
|1.00
|1.8868
|1.8889
|1.7871
|604
|2005.05.10 08:00
|modify
|94
|1.00
|1.8868
|1.8882
|1.7871
|605
|2005.05.10 10:00
|modify
|94
|1.00
|1.8868
|1.8857
|1.7871
|606
|2005.05.11 00:57
|s/l
|94
|1.00
|1.8857
|1.8857
|1.7871
|103.61
|9173.19
|607
|2005.05.17 07:05
|sell
|95
|1.00
|1.8395
|1.8424
|1.7398
|608
|2005.05.17 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.8395
|1.8423
|1.7398
|609
|2005.05.17 09:00
|modify
|95
|1.00
|1.8395
|1.8419
|1.7398
|610
|2005.05.17 11:44
|s/l
|95
|1.00
|1.8419
|1.8419
|1.7398
|-240.00
|8933.19
|611
|2005.05.19 13:55
|buy
|96
|1.00
|1.8385
|1.8353
|1.9382
|612
|2005.05.19 15:15
|s/l
|96
|1.00
|1.8353
|1.8353
|1.9382
|-320.00
|8613.19
|613
|2005.05.23 08:15
|sell
|97
|1.00
|1.8281
|1.8312
|1.7284
|614
|2005.05.23 09:00
|modify
|97
|1.00
|1.8281
|1.8310
|1.7284
|615
|2005.05.23 16:23
|s/l
|97
|1.00
|1.8310
|1.8310
|1.7284
|-290.00
|8323.19
|616
|2005.05.25 05:00
|sell
|98
|1.00
|1.8306
|1.8341
|1.7309
|617
|2005.05.25 06:00
|modify
|98
|1.00
|1.8306
|1.8339
|1.7309
|618
|2005.05.25 07:00
|modify
|98
|1.00
|1.8306
|1.8335
|1.7309
|619
|2005.05.25 08:00
|modify
|98
|1.00
|1.8306
|1.8328
|1.7309
|620
|2005.05.25 12:00
|modify
|98
|1.00
|1.8306
|1.8326
|1.7309
|621
|2005.05.25 15:15
|sell
|99
|1.00
|1.8300
|1.8326
|1.7303
|622
|2005.05.25 15:56
|s/l
|98
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7309
|-200.00
|8123.19
|623
|2005.05.25 15:56
|s/l
|99
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7303
|-260.00
|7863.19
|624
|2005.05.27 03:45
|sell
|100
|1.00
|1.8224
|1.8275
|1.7227
|625
|2005.05.27 04:00
|modify
|100
|1.00
|1.8224
|1.8274
|1.7227
|626
|2005.05.27 05:00
|modify
|100
|1.00
|1.8224
|1.8266
|1.7227
|627
|2005.05.27 06:00
|modify
|100
|1.00
|1.8224
|1.8262
|1.7227
|628
|2005.05.27 07:00
|modify
|100
|1.00
|1.8224
|1.8258
|1.7227
|629
|2005.05.27 08:00
|modify
|100
|1.00
|1.8224
|1.8253
|1.7227
|630
|2005.05.27 09:00
|modify
|100
|1.00
|1.8224
|1.8245
|1.7227
|631
|2005.05.27 09:20
|s/l
|100
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.7227
|-210.00
|7653.19
|632
|2005.06.02 08:40
|sell
|101
|1.00
|1.8142
|1.8173
|1.7145
|633
|2005.06.02 09:00
|modify
|101
|1.00
|1.8142
|1.8169
|1.7145
|634
|2005.06.02 09:14
|s/l
|101
|1.00
|1.8169
|1.8169
|1.7145
|-270.00
|7383.19
|635
|2005.06.07 03:35
|buy
|102
|1.00
|1.8208
|1.8163
|1.9205
|636
|2005.06.07 07:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8168
|1.9205
|637
|2005.06.07 08:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8172
|1.9205
|638
|2005.06.07 09:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8175
|1.9205
|639
|2005.06.07 10:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8212
|1.9205
|640
|2005.06.07 11:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8216
|1.9205
|641
|2005.06.07 12:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8237
|1.9205
|642
|2005.06.07 20:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8243
|1.9205
|643
|2005.06.07 21:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8245
|1.9205
|644
|2005.06.07 22:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8247
|1.9205
|645
|2005.06.07 23:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8249
|1.9205
|646
|2005.06.08 00:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8263
|1.9205
|647
|2005.06.08 01:04
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8269
|1.9205
|648
|2005.06.08 02:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8274
|1.9205
|649
|2005.06.08 04:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8278
|1.9205
|650
|2005.06.08 05:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8295
|1.9205
|651
|2005.06.08 06:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8298
|1.9205
|652
|2005.06.08 09:00
|modify
|102
|1.00
|1.8208
|1.8303
|1.9205
|653
|2005.06.08 18:15
|buy
|103
|1.00
|1.8347
|1.8303
|1.9344
|654
|2005.06.08 19:20
|s/l
|102
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.9205
|952.71
|8335.90
|655
|2005.06.08 19:20
|s/l
|103
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.9344
|-439.99
|7895.91
|656
|2005.06.10 02:10
|sell
|104
|1.00
|1.8217
|1.8266
|1.7220
|657
|2005.06.10 05:00
|modify
|104
|1.00
|1.8217
|1.8264
|1.7220
|658
|2005.06.10 06:00
|modify
|104
|1.00
|1.8217
|1.8260
|1.7220
|659
|2005.06.10 07:00
|modify
|104
|1.00
|1.8217
|1.8257
|1.7220
|660
|2005.06.10 08:00
|modify
|104
|1.00
|1.8217
|1.8236
|1.7220
|661
|2005.06.10 10:40
|sell
|105
|1.00
|1.8220
|1.8236
|1.7223
|662
|2005.06.10 10:43
|s/l
|104
|1.00
|1.8236
|1.8236
|1.7220
|-190.00
|7705.91
|663
|2005.06.10 10:43
|s/l
|105
|1.00
|1.8236
|1.8236
|1.7223
|-160.00
|7545.91
|664
|2005.06.13 20:35
|sell
|106
|1.00
|1.8066
|1.8119
|1.7069
|665
|2005.06.13 23:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8118
|1.7069
|666
|2005.06.14 00:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8113
|1.7069
|667
|2005.06.14 01:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8110
|1.7069
|668
|2005.06.14 02:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8101
|1.7069
|669
|2005.06.14 03:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8100
|1.7069
|670
|2005.06.14 06:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8099
|1.7069
|671
|2005.06.14 07:00
|modify
|106
|1.00
|1.8066
|1.8095
|1.7069
|672
|2005.06.14 09:14
|s/l
|106
|1.00
|1.8095
|1.8095
|1.7069
|-293.20
|7252.71
|673
|2005.06.16 06:30
|buy
|107
|1.00
|1.8174
|1.8129
|1.9171
|674
|2005.06.16 07:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8145
|1.9171
|675
|2005.06.16 08:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8152
|1.9171
|676
|2005.06.16 09:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8160
|1.9171
|677
|2005.06.16 10:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8164
|1.9171
|678
|2005.06.16 11:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8166
|1.9171
|679
|2005.06.16 16:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8169
|1.9171
|680
|2005.06.17 06:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8170
|1.9171
|681
|2005.06.17 07:00
|modify
|107
|1.00
|1.8174
|1.8194
|1.9171
|682
|2005.06.17 08:06
|s/l
|107
|1.00
|1.8194
|1.8194
|1.9171
|202.70
|7455.41
|683
|2005.06.21 15:45
|sell
|108
|1.00
|1.8232
|1.8255
|1.7235
|684
|2005.06.21 16:48
|s/l
|108
|1.00
|1.8255
|1.8255
|1.7235
|-230.00
|7225.41
|685
|2005.06.23 04:00
|sell
|109
|1.00
|1.8228
|1.8274
|1.7231
|686
|2005.06.23 05:04
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8266
|1.7231
|687
|2005.06.23 06:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8261
|1.7231
|688
|2005.06.23 07:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8254
|1.7231
|689
|2005.06.23 08:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8244
|1.7231
|690
|2005.06.24 05:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8238
|1.7231
|691
|2005.06.24 06:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8222
|1.7231
|692
|2005.06.24 07:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8220
|1.7231
|693
|2005.06.24 08:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8210
|1.7231
|694
|2005.06.24 09:00
|modify
|109
|1.00
|1.8228
|1.8207
|1.7231
|695
|2005.06.24 09:20
|sell
|110
|1.00
|1.8180
|1.8207
|1.7183
|696
|2005.06.24 11:41
|s/l
|109
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.7231
|206.79
|7432.20
|697
|2005.06.24 11:41
|s/l
|110
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.7183
|-270.00
|7162.20
|698
|2005.06.27 16:40
|buy
|111
|1.00
|1.8269
|1.8233
|1.9266
|699
|2005.06.28 03:00
|modify
|111
|1.00
|1.8269
|1.8234
|1.9266
|700
|2005.06.28 04:00
|modify
|111
|1.00
|1.8269
|1.8242
|1.9266
|701
|2005.06.28 04:30
|buy
|112
|1.00
|1.8271
|1.8242
|1.9268
|702
|2005.06.28 05:00
|modify
|111
|1.00
|1.8269
|1.8244
|1.9266
|703
|2005.06.28 05:00
|modify
|112
|1.00
|1.8271
|1.8244
|1.9268
|704
|2005.06.28 08:09
|s/l
|111
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.9266
|-247.30
|6914.90
|705
|2005.06.28 08:09
|s/l
|112
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.9268
|-270.00
|6644.90
|706
|2005.06.29 05:20
|sell
|113
|1.00
|1.8176
|1.8217
|1.7179
|707
|2005.06.29 06:05
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8216
|1.7179
|708
|2005.06.29 07:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8210
|1.7179
|709
|2005.06.29 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8204
|1.7179
|710
|2005.06.29 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8201
|1.7179
|711
|2005.06.29 11:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8192
|1.7179
|712
|2005.06.29 14:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8173
|1.7179
|713
|2005.06.29 15:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8160
|1.7179
|714
|2005.06.29 16:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8148
|1.7179
|715
|2005.06.29 17:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8123
|1.7179
|716
|2005.06.29 18:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8113
|1.7179
|717
|2005.06.30 02:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8111
|1.7179
|718
|2005.06.30 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8105
|1.7179
|719
|2005.06.30 04:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8091
|1.7179
|720
|2005.06.30 05:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8088
|1.7179
|721
|2005.06.30 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8084
|1.7179
|722
|2005.06.30 07:00
|modify
|113
|1.00
|1.8176
|1.8076
|1.7179
|723
|2005.06.30 07:20
|s/l
|113
|1.00
|1.8076
|1.8076
|1.7179
|990.40
|7635.30
|724
|2005.07.05 02:05
|sell
|114
|1.00
|1.7614
|1.7656
|1.6617
|725
|2005.07.05 03:00
|modify
|114
|1.00
|1.7614
|1.7647
|1.6617
|726
|2005.07.05 04:00
|modify
|114
|1.00
|1.7614
|1.7643
|1.6617
|727
|2005.07.05 10:00
|modify
|114
|1.00
|1.7614
|1.7605
|1.6617
|728
|2005.07.05 10:50
|s/l
|114
|1.00
|1.7605
|1.7605
|1.6617
|90.00
|7725.30
|729
|2005.07.11 01:30
|sell
|115
|1.00
|1.7384
|1.7404
|1.6387
|730
|2005.07.11 03:46
|s/l
|115
|1.00
|1.7404
|1.7404
|1.6387
|-200.00
|7525.30
|731
|2005.07.18 08:25
|sell
|116
|1.00
|1.7548
|1.7575
|1.6551
|732
|2005.07.18 09:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7569
|1.6551
|733
|2005.07.18 11:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7566
|1.6551
|734
|2005.07.18 12:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7546
|1.6551
|735
|2005.07.18 15:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7545
|1.6551
|736
|2005.07.18 17:15
|sell
|117
|1.00
|1.7521
|1.7545
|1.6524
|737
|2005.07.19 07:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7544
|1.6551
|738
|2005.07.19 07:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7544
|1.6524
|739
|2005.07.19 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7517
|1.6551
|740
|2005.07.19 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7517
|1.6524
|741
|2005.07.19 09:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7502
|1.6551
|742
|2005.07.19 09:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7502
|1.6524
|743
|2005.07.19 10:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7485
|1.6551
|744
|2005.07.19 10:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7485
|1.6524
|745
|2005.07.19 11:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7467
|1.6551
|746
|2005.07.19 11:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7467
|1.6524
|747
|2005.07.20 01:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7464
|1.6551
|748
|2005.07.20 01:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7464
|1.6524
|749
|2005.07.20 03:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7459
|1.6551
|750
|2005.07.20 03:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7459
|1.6524
|751
|2005.07.20 04:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7456
|1.6551
|752
|2005.07.20 04:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7456
|1.6524
|753
|2005.07.20 06:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7454
|1.6551
|754
|2005.07.20 06:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7454
|1.6524
|755
|2005.07.20 07:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7452
|1.6551
|756
|2005.07.20 07:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7452
|1.6524
|757
|2005.07.20 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.7548
|1.7448
|1.6551
|758
|2005.07.20 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.7521
|1.7448
|1.6524
|759
|2005.07.20 20:29
|s/l
|116
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.6551
|993.60
|8518.90
|760
|2005.07.20 20:29
|s/l
|117
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.6524
|723.60
|9242.50
|761
|2005.07.22 12:30
|buy
|118
|1.00
|1.7518
|1.7490
|1.8515
|762
|2005.07.22 12:51
|s/l
|118
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.8515
|-280.00
|8962.50
|763
|2005.07.25 10:35
|sell
|119
|1.00
|1.7384
|1.7427
|1.6387
|764
|2005.07.25 11:00
|modify
|119
|1.00
|1.7384
|1.7420
|1.6387
|765
|2005.07.25 12:00
|close
|119
|1.00
|1.7402
|1.7420
|1.6387
|-180.00
|8782.50
|766
|2005.07.26 17:15
|sell
|120
|1.00
|1.7432
|1.7458
|1.6435
|767
|2005.07.27 05:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7456
|1.6435
|768
|2005.07.27 06:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7448
|1.6435
|769
|2005.07.27 07:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7439
|1.6435
|770
|2005.07.27 08:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7429
|1.6435
|771
|2005.07.27 09:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7419
|1.6435
|772
|2005.07.27 10:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7415
|1.6435
|773
|2005.07.27 10:40
|sell
|121
|1.00
|1.7378
|1.7415
|1.6381
|774
|2005.07.27 11:00
|modify
|120
|1.00
|1.7432
|1.7400
|1.6435
|775
|2005.07.27 11:00
|modify
|121
|1.00
|1.7378
|1.7400
|1.6381
|776
|2005.07.27 13:21
|s/l
|120
|1.00
|1.7400
|1.7400
|1.6435
|316.79
|9099.29
|777
|2005.07.27 13:21
|s/l
|121
|1.00
|1.7400
|1.7400
|1.6381
|-220.00
|8879.29
|778
|2005.08.01 00:40
|buy
|122
|1.00
|1.7549
|1.7502
|1.8546
|779
|2005.08.01 07:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7518
|1.8546
|780
|2005.08.01 08:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7525
|1.8546
|781
|2005.08.01 09:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7536
|1.8546
|782
|2005.08.01 10:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7545
|1.8546
|783
|2005.08.01 11:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7552
|1.8546
|784
|2005.08.01 12:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7575
|1.8546
|785
|2005.08.01 13:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7577
|1.8546
|786
|2005.08.01 14:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7584
|1.8546
|787
|2005.08.01 17:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7592
|1.8546
|788
|2005.08.01 18:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7605
|1.8546
|789
|2005.08.01 20:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7619
|1.8546
|790
|2005.08.01 21:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7625
|1.8546
|791
|2005.08.01 23:00
|buy
|123
|1.00
|1.7678
|1.7625
|1.8675
|792
|2005.08.02 00:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7628
|1.8546
|793
|2005.08.02 00:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7628
|1.8675
|794
|2005.08.02 01:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7633
|1.8546
|795
|2005.08.02 01:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7633
|1.8675
|796
|2005.08.02 02:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7642
|1.8546
|797
|2005.08.02 02:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7642
|1.8675
|798
|2005.08.02 04:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7645
|1.8546
|799
|2005.08.02 04:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7645
|1.8675
|800
|2005.08.02 07:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7646
|1.8546
|801
|2005.08.02 07:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7646
|1.8675
|802
|2005.08.02 08:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7651
|1.8546
|803
|2005.08.02 08:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7651
|1.8675
|804
|2005.08.03 01:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7660
|1.8546
|805
|2005.08.03 01:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7660
|1.8675
|806
|2005.08.03 02:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7666
|1.8546
|807
|2005.08.03 02:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7666
|1.8675
|808
|2005.08.03 03:00
|modify
|122
|1.00
|1.7549
|1.7670
|1.8546
|809
|2005.08.03 03:00
|modify
|123
|1.00
|1.7678
|1.7670
|1.8675
|810
|2005.08.03 03:24
|s/l
|122
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.8546
|1215.40
|10094.69
|811
|2005.08.03 03:24
|s/l
|123
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.8675
|-74.59
|10020.10
|812
|2005.08.05 22:10
|sell
|124
|1.00
|1.7794
|1.7836
|1.6797
|813
|2005.08.08 06:00
|modify
|124
|1.00
|1.7794
|1.7835
|1.6797
|814
|2005.08.08 07:00
|modify
|124
|1.00
|1.7794
|1.7817
|1.6797
|815
|2005.08.08 08:00
|modify
|124
|1.00
|1.7794
|1.7808
|1.6797
|816
|2005.08.08 09:05
|sell
|125
|1.00
|1.7763
|1.7808
|1.6766
|817
|2005.08.08 10:30
|s/l
|124
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6797
|-143.20
|9876.90
|818
|2005.08.08 10:30
|s/l
|125
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.6766
|-450.00
|9426.90
|819
|2005.08.08 22:05
|buy
|126
|1.00
|1.7848
|1.7798
|1.8845
|820
|2005.08.09 00:00
|modify
|126
|1.00
|1.7848
|1.7800
|1.8845
|821
|2005.08.09 01:00
|modify
|126
|1.00
|1.7848
|1.7810
|1.8845
|822
|2005.08.09 02:05
|modify
|126
|1.00
|1.7848
|1.7833
|1.8845
|823
|2005.08.09 04:00
|modify
|126
|1.00
|1.7848
|1.7834
|1.8845
|824
|2005.08.09 05:00
|modify
|126
|1.00
|1.7848
|1.7836
|1.8845
|825
|2005.08.09 09:00
|modify
|126
|1.00
|1.7848
|1.7841
|1.8845
|826
|2005.08.09 10:11
|s/l
|126
|1.00
|1.7841
|1.7841
|1.8845
|-67.30
|9359.60
|827
|2005.08.12 07:00
|buy
|127
|1.00
|1.8088
|1.8053
|1.9085
|828
|2005.08.12 09:00
|modify
|127
|1.00
|1.8088
|1.8056
|1.9085
|829
|2005.08.12 11:00
|modify
|127
|1.00
|1.8088
|1.8060
|1.9085
|830
|2005.08.12 12:00
|modify
|127
|1.00
|1.8088
|1.8087
|1.9085
|831
|2005.08.12 13:00
|modify
|127
|1.00
|1.8088
|1.8089
|1.9085
|832
|2005.08.12 15:00
|s/l
|127
|1.00
|1.8089
|1.8089
|1.9085
|9.99
|9369.59
|833
|2005.08.15 02:45
|buy
|128
|1.00
|1.8134
|1.8089
|1.9131
|834
|2005.08.15 08:00
|modify
|128
|1.00
|1.8134
|1.8091
|1.9131
|835
|2005.08.15 12:46
|s/l
|128
|1.00
|1.8091
|1.8091
|1.9131
|-430.00
|8939.59
|836
|2005.08.16 22:50
|sell
|129
|1.00
|1.8110
|1.8140
|1.7113
|837
|2005.08.17 06:00
|modify
|129
|1.00
|1.8110
|1.8135
|1.7113
|838
|2005.08.17 07:00
|modify
|129
|1.00
|1.8110
|1.8127
|1.7113
|839
|2005.08.17 10:00
|modify
|129
|1.00
|1.8110
|1.8104
|1.7113
|840
|2005.08.17 12:49
|s/l
|129
|1.00
|1.8104
|1.8104
|1.7113
|56.80
|8996.39
|841
|2005.08.19 11:20
|sell
|130
|1.00
|1.7952
|1.7981
|1.6955
|842
|2005.08.19 12:00
|modify
|130
|1.00
|1.7952
|1.7977
|1.6955
|843
|2005.08.22 04:00
|close
|130
|1.00
|1.7975
|1.7977
|1.6955
|-233.20
|8763.19
|844
|2005.08.23 03:40
|buy
|131
|1.00
|1.7991
|1.7960
|1.8988
|845
|2005.08.23 04:00
|modify
|131
|1.00
|1.7991
|1.7967
|1.8988
|846
|2005.08.23 05:00
|modify
|131
|1.00
|1.7991
|1.7974
|1.8988
|847
|2005.08.23 06:00
|modify
|131
|1.00
|1.7991
|1.7976
|1.8988
|848
|2005.08.23 07:00
|modify
|131
|1.00
|1.7991
|1.7978
|1.8988
|849
|2005.08.23 07:30
|s/l
|131
|1.00
|1.7978
|1.7978
|1.8988
|-130.00
|8633.19
|850
|2005.08.25 12:55
|buy
|132
|1.00
|1.8031
|1.7997
|1.9028
|851
|2005.08.25 14:09
|s/l
|132
|1.00
|1.7997
|1.7997
|1.9028
|-339.99
|8293.20
|852
|2005.08.31 02:40
|sell
|133
|1.00
|1.7868
|1.7917
|1.6871
|853
|2005.08.31 03:00
|modify
|133
|1.00
|1.7868
|1.7911
|1.6871
|854
|2005.08.31 05:00
|modify
|133
|1.00
|1.7868
|1.7910
|1.6871
|855
|2005.08.31 06:00
|modify
|133
|1.00
|1.7868
|1.7906
|1.6871
|856
|2005.08.31 07:00
|modify
|133
|1.00
|1.7868
|1.7903
|1.6871
|857
|2005.08.31 08:00
|modify
|133
|1.00
|1.7868
|1.7900
|1.6871
|858
|2005.08.31 09:00
|modify
|133
|1.00
|1.7868
|1.7894
|1.6871
|859
|2005.08.31 14:35
|sell
|134
|1.00
|1.7874
|1.7894
|1.6877
|860
|2005.08.31 14:40
|s/l
|133
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.6871
|-260.01
|8033.19
|861
|2005.08.31 14:40
|s/l
|134
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.6877
|-200.00
|7833.19
|862
|2005.09.05 01:30
|buy
|135
|1.00
|1.8378
|1.8326
|1.9375
|863
|2005.09.05 06:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8333
|1.9375
|864
|2005.09.05 07:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8354
|1.9375
|865
|2005.09.05 08:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8374
|1.9375
|866
|2005.09.05 09:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8390
|1.9375
|867
|2005.09.05 11:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8394
|1.9375
|868
|2005.09.05 15:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8395
|1.9375
|869
|2005.09.05 16:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8396
|1.9375
|870
|2005.09.05 16:30
|buy
|136
|1.00
|1.8450
|1.8396
|1.9447
|871
|2005.09.05 17:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8397
|1.9375
|872
|2005.09.05 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.8450
|1.8397
|1.9447
|873
|2005.09.05 19:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8406
|1.9375
|874
|2005.09.05 19:00
|modify
|136
|1.00
|1.8450
|1.8406
|1.9447
|875
|2005.09.05 20:14
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8409
|1.9375
|876
|2005.09.05 20:14
|modify
|136
|1.00
|1.8450
|1.8409
|1.9447
|877
|2005.09.05 22:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8413
|1.9375
|878
|2005.09.05 22:00
|modify
|136
|1.00
|1.8450
|1.8413
|1.9447
|879
|2005.09.06 00:00
|modify
|135
|1.00
|1.8378
|1.8421
|1.9375
|880
|2005.09.06 00:00
|modify
|136
|1.00
|1.8450
|1.8421
|1.9447
|881
|2005.09.06 00:40
|s/l
|135
|1.00
|1.8421
|1.8421
|1.9375
|432.70
|8265.89
|882
|2005.09.06 00:40
|s/l
|136
|1.00
|1.8421
|1.8421
|1.9447
|-287.30
|7978.59
|883
|2005.09.08 08:15
|sell
|137
|1.00
|1.8382
|1.8419
|1.7385
|884
|2005.09.08 09:00
|modify
|137
|1.00
|1.8382
|1.8413
|1.7385
|885
|2005.09.08 11:00
|modify
|137
|1.00
|1.8382
|1.8410
|1.7385
|886
|2005.09.08 14:42
|s/l
|137
|1.00
|1.8410
|1.8410
|1.7385
|-280.00
|7698.59
|887
|2005.09.14 20:35
|buy
|138
|1.00
|1.8236
|1.8218
|1.9233
|888
|2005.09.15 02:11
|s/l
|138
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.9233
|-171.89
|7526.70
|889
|2005.09.16 04:35
|sell
|139
|1.00
|1.8076
|1.8131
|1.7079
|890
|2005.09.16 05:00
|modify
|139
|1.00
|1.8076
|1.8128
|1.7079
|891
|2005.09.16 06:04
|modify
|139
|1.00
|1.8076
|1.8123
|1.7079
|892
|2005.09.16 06:27
|s/l
|139
|1.00
|1.8123
|1.8123
|1.7079
|-470.00
|7056.70
|893
|2005.09.22 03:50
|buy
|140
|1.00
|1.8079
|1.8035
|1.9076
|894
|2005.09.22 04:00
|modify
|140
|1.00
|1.8079
|1.8049
|1.9076
|895
|2005.09.22 08:00
|modify
|140
|1.00
|1.8079
|1.8050
|1.9076
|896
|2005.09.22 09:00
|modify
|140
|1.00
|1.8079
|1.8052
|1.9076
|897
|2005.09.22 10:00
|modify
|140
|1.00
|1.8079
|1.8053
|1.9076
|898
|2005.09.22 11:09
|s/l
|140
|1.00
|1.8053
|1.8053
|1.9076
|-260.00
|6796.70
|899
|2005.09.26 17:50
|sell
|141
|1.00
|1.7763
|1.7804
|1.6766
|900
|2005.09.27 01:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7800
|1.6766
|901
|2005.09.27 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7797
|1.6766
|902
|2005.09.27 04:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7796
|1.6766
|903
|2005.09.27 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7781
|1.6766
|904
|2005.09.27 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7775
|1.6766
|905
|2005.09.27 10:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7750
|1.6766
|906
|2005.09.28 00:04
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7745
|1.6766
|907
|2005.09.28 01:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7742
|1.6766
|908
|2005.09.28 02:05
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7733
|1.6766
|909
|2005.09.28 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7729
|1.6766
|910
|2005.09.28 04:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7727
|1.6766
|911
|2005.09.28 05:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7726
|1.6766
|912
|2005.09.28 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7722
|1.6766
|913
|2005.09.28 18:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7720
|1.6766
|914
|2005.09.29 02:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7716
|1.6766
|915
|2005.09.29 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7713
|1.6766
|916
|2005.09.29 04:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7709
|1.6766
|917
|2005.09.29 05:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7705
|1.6766
|918
|2005.09.29 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.7763
|1.7699
|1.6766
|919
|2005.09.29 06:16
|s/l
|141
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.6766
|624.00
|7420.70
|920
|2005.09.30 19:35
|buy
|142
|1.00
|1.7623
|1.7600
|1.8620
|921
|2005.10.03 02:31
|s/l
|142
|1.00
|1.7600
|1.7600
|1.8620
|-227.30
|7193.40
|922
|2005.10.04 02:20
|sell
|143
|1.00
|1.7559
|1.7607
|1.6562
|923
|2005.10.04 03:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7606
|1.6562
|924
|2005.10.04 04:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7603
|1.6562
|925
|2005.10.04 05:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7598
|1.6562
|926
|2005.10.04 06:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7596
|1.6562
|927
|2005.10.04 07:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7595
|1.6562
|928
|2005.10.04 08:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7591
|1.6562
|929
|2005.10.04 09:00
|modify
|143
|1.00
|1.7559
|1.7589
|1.6562
|930
|2005.10.04 13:45
|s/l
|143
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.6562
|-300.00
|6893.40
|931
|2005.10.05 14:45
|buy
|144
|1.00
|1.7610
|1.7581
|1.8607
|932
|2005.10.05 15:11
|s/l
|144
|1.00
|1.7581
|1.7581
|1.8607
|-290.00
|6603.40
|933
|2005.10.06 10:35
|buy
|145
|1.00
|1.7686
|1.7641
|1.8683
|934
|2005.10.06 21:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7657
|1.8683
|935
|2005.10.06 22:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7672
|1.8683
|936
|2005.10.06 23:04
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7675
|1.8683
|937
|2005.10.07 00:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7680
|1.8683
|938
|2005.10.07 01:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7683
|1.8683
|939
|2005.10.07 02:05
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7693
|1.8683
|940
|2005.10.07 03:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7700
|1.8683
|941
|2005.10.07 05:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7702
|1.8683
|942
|2005.10.07 06:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7708
|1.8683
|943
|2005.10.07 07:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7718
|1.8683
|944
|2005.10.07 07:40
|buy
|146
|1.00
|1.7758
|1.7718
|1.8755
|945
|2005.10.07 08:00
|modify
|145
|1.00
|1.7686
|1.7723
|1.8683
|946
|2005.10.07 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.7758
|1.7723
|1.8755
|947
|2005.10.07 08:46
|s/l
|145
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.8683
|372.69
|6976.09
|948
|2005.10.07 08:46
|s/l
|146
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.8755
|-350.01
|6626.08
|949
|2005.10.10 08:30
|sell
|147
|1.00
|1.7618
|1.7657
|1.6621
|950
|2005.10.10 09:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7653
|1.6621
|951
|2005.10.10 10:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7651
|1.6621
|952
|2005.10.10 11:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7649
|1.6621
|953
|2005.10.10 16:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7642
|1.6621
|954
|2005.10.10 17:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7631
|1.6621
|955
|2005.10.10 18:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7612
|1.6621
|956
|2005.10.10 21:55
|sell
|148
|1.00
|1.7559
|1.7612
|1.6562
|957
|2005.10.11 03:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7604
|1.6621
|958
|2005.10.11 03:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7604
|1.6562
|959
|2005.10.11 05:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7601
|1.6621
|960
|2005.10.11 05:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7601
|1.6562
|961
|2005.10.11 06:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7593
|1.6621
|962
|2005.10.11 06:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7593
|1.6562
|963
|2005.10.11 07:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7590
|1.6621
|964
|2005.10.11 07:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7590
|1.6562
|965
|2005.10.11 08:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7585
|1.6621
|966
|2005.10.11 08:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7585
|1.6562
|967
|2005.10.11 09:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7582
|1.6621
|968
|2005.10.11 09:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7582
|1.6562
|969
|2005.10.11 10:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7558
|1.6621
|970
|2005.10.11 10:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7558
|1.6562
|971
|2005.10.11 11:00
|modify
|147
|1.00
|1.7618
|1.7555
|1.6621
|972
|2005.10.11 11:00
|modify
|148
|1.00
|1.7559
|1.7555
|1.6562
|973
|2005.10.11 11:40
|s/l
|147
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.6621
|626.81
|7252.89
|974
|2005.10.11 11:40
|s/l
|148
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.6562
|36.80
|7289.69
|975
|2005.10.14 11:20
|buy
|149
|1.00
|1.7515
|1.7481
|1.8512
|976
|2005.10.14 12:00
|modify
|149
|1.00
|1.7515
|1.7485
|1.8512
|977
|2005.10.14 12:47
|s/l
|149
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.8512
|-300.00
|6989.69
|978
|2005.10.17 10:55
|buy
|150
|1.00
|1.7629
|1.7604
|1.8626
|979
|2005.10.17 11:35
|s/l
|150
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.8626
|-249.99
|6739.70
|980
|2005.10.18 19:30
|sell
|151
|1.00
|1.7502
|1.7524
|1.6505
|981
|2005.10.19 02:00
|modify
|151
|1.00
|1.7502
|1.7523
|1.6505
|982
|2005.10.19 04:00
|modify
|151
|1.00
|1.7502
|1.7521
|1.6505
|983
|2005.10.19 06:05
|modify
|151
|1.00
|1.7502
|1.7518
|1.6505
|984
|2005.10.19 07:04
|modify
|151
|1.00
|1.7502
|1.7505
|1.6505
|985
|2005.10.19 10:55
|s/l
|151
|1.00
|1.7505
|1.7505
|1.6505
|-33.20
|6706.50
|986
|2005.10.20 05:15
|buy
|152
|1.00
|1.7598
|1.7550
|1.8595
|987
|2005.10.20 06:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7556
|1.8595
|988
|2005.10.20 07:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7566
|1.8595
|989
|2005.10.20 08:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7576
|1.8595
|990
|2005.10.20 09:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7582
|1.8595
|991
|2005.10.20 18:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7587
|1.8595
|992
|2005.10.20 19:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7591
|1.8595
|993
|2005.10.20 23:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7606
|1.8595
|994
|2005.10.21 00:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7615
|1.8595
|995
|2005.10.21 01:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7624
|1.8595
|996
|2005.10.21 02:05
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7644
|1.8595
|997
|2005.10.21 03:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7669
|1.8595
|998
|2005.10.21 04:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7689
|1.8595
|999
|2005.10.21 07:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7692
|1.8595
|1000
|2005.10.21 07:45
|buy
|153
|1.00
|1.7730
|1.7692
|1.8727
|1001
|2005.10.21 08:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7696
|1.8595
|1002
|2005.10.21 08:00
|modify
|153
|1.00
|1.7730
|1.7696
|1.8727
|1003
|2005.10.21 09:00
|modify
|152
|1.00
|1.7598
|1.7698
|1.8595
|1004
|2005.10.21 09:00
|modify
|153
|1.00
|1.7730
|1.7698
|1.8727
|1005
|2005.10.21 17:24
|s/l
|152
|1.00
|1.7698
|1.7698
|1.8595
|1002.70
|7709.20
|1006
|2005.10.21 17:24
|s/l
|153
|1.00
|1.7698
|1.7698
|1.8727
|-320.00
|7389.20
|1007
|2005.10.25 09:35
|sell
|154
|1.00
|1.7691
|1.7725
|1.6694
|1008
|2005.10.25 10:14
|s/l
|154
|1.00
|1.7725
|1.7725
|1.6694
|-340.00
|7049.20
|1009
|2005.10.26 07:05
|buy
|155
|1.00
|1.7825
|1.7785
|1.8822
|1010
|2005.10.26 08:00
|modify
|155
|1.00
|1.7825
|1.7801
|1.8822
|1011
|2005.10.26 09:00
|modify
|155
|1.00
|1.7825
|1.7803
|1.8822
|1012
|2005.10.26 09:24
|s/l
|155
|1.00
|1.7803
|1.7803
|1.8822
|-220.00
|6829.20
|1013
|2005.10.27 17:05
|buy
|156
|1.00
|1.7825
|1.7778
|1.8822
|1014
|2005.10.28 00:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7782
|1.8822
|1015
|2005.10.28 01:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7786
|1.8822
|1016
|2005.10.28 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7797
|1.8822
|1017
|2005.10.28 03:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7802
|1.8822
|1018
|2005.10.28 04:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7805
|1.8822
|1019
|2005.10.28 05:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7806
|1.8822
|1020
|2005.10.28 06:00
|modify
|156
|1.00
|1.7825
|1.7815
|1.8822
|1021
|2005.10.28 11:48
|s/l
|156
|1.00
|1.7815
|1.7815
|1.8822
|-97.30
|6731.90
|1022
|2005.10.31 08:05
|sell
|157
|1.00
|1.7765
|1.7818
|1.6768
|1023
|2005.10.31 09:00
|modify
|157
|1.00
|1.7765
|1.7806
|1.6768
|1024
|2005.10.31 09:33
|s/l
|157
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.6768
|-410.00
|6321.90
|1025
|2005.11.01 08:25
|sell
|158
|1.00
|1.7698
|1.7740
|1.6701
|1026
|2005.11.01 09:00
|modify
|158
|1.00
|1.7698
|1.7726
|1.6701
|1027
|2005.11.01 09:15
|s/l
|158
|1.00
|1.7726
|1.7726
|1.6701
|-280.01
|6041.89
|1028
|2005.11.01 23:30
|sell
|159
|1.00
|1.7668
|1.7711
|1.6671
|1029
|2005.11.02 06:00
|modify
|159
|1.00
|1.7668
|1.7708
|1.6671
|1030
|2005.11.02 07:00
|modify
|159
|1.00
|1.7668
|1.7703
|1.6671
|1031
|2005.11.02 08:00
|modify
|159
|1.00
|1.7668
|1.7695
|1.6671
|1032
|2005.11.02 14:56
|s/l
|159
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.6671
|-273.20
|5768.69
|1033
|2005.11.03 07:10
|buy
|160
|1.00
|1.7743
|1.7705
|1.8740
|1034
|2005.11.03 08:00
|modify
|160
|1.00
|1.7743
|1.7723
|1.8740
|1035
|2005.11.03 09:00
|modify
|160
|1.00
|1.7743
|1.7726
|1.8740
|1036
|2005.11.03 11:00
|modify
|160
|1.00
|1.7743
|1.7727
|1.8740
|1037
|2005.11.03 12:00
|modify
|160
|1.00
|1.7743
|1.7733
|1.8740
|1038
|2005.11.03 14:35
|s/l
|160
|1.00
|1.7733
|1.7733
|1.8740
|-100.00
|5668.69
|1039
|2005.11.08 14:55
|sell
|161
|1.00
|1.7382
|1.7431
|1.6385
|1040
|2005.11.08 18:16
|s/l
|161
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6385
|-490.01
|5178.68
|1041
|2005.11.17 09:35
|sell
|162
|1.00
|1.7188
|1.7222
|1.6191
|1042
|2005.11.17 10:44
|s/l
|162
|1.00
|1.7222
|1.7222
|1.6191
|-340.01
|4838.67
|1043
|2005.11.21 17:40
|buy
|163
|1.00
|1.7160
|1.7141
|1.8157
|1044
|2005.11.22 00:05
|close
|163
|1.00
|1.7151
|1.7141
|1.8157
|-87.30
|4751.37
|1045
|2005.11.23 12:25
|buy
|164
|1.00
|1.7202
|1.7168
|1.8199
|1046
|2005.11.24 06:00
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7172
|1.8199
|1047
|2005.11.24 07:00
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7178
|1.8199
|1048
|2005.11.24 08:00
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7179
|1.8199
|1049
|2005.11.24 09:00
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7180
|1.8199
|1050
|2005.11.24 12:00
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7184
|1.8199
|1051
|2005.11.24 13:00
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7204
|1.8199
|1052
|2005.11.25 02:05
|modify
|164
|1.00
|1.7202
|1.7208
|1.8199
|1053
|2005.11.25 03:06
|s/l
|164
|1.00
|1.7208
|1.7208
|1.8199
|70.80
|4822.17
|1054
|2005.11.29 02:50
|buy
|165
|1.00
|1.7240
|1.7187
|1.8237
|1055
|2005.11.29 03:00
|modify
|165
|1.00
|1.7240
|1.7188
|1.8237
|1056
|2005.11.29 04:00
|close
|165
|1.00
|1.7212
|1.7188
|1.8237
|-280.00
|4542.17
|1057
|2005.11.30 06:20
|sell
|166
|1.00
|1.7189
|1.7240
|1.6192
|1058
|2005.11.30 07:00
|modify
|166
|1.00
|1.7189
|1.7235
|1.6192
|1059
|2005.11.30 08:00
|modify
|166
|1.00
|1.7189
|1.7225
|1.6192
|1060
|2005.11.30 09:05
|s/l
|166
|1.00
|1.7225
|1.7225
|1.6192
|-360.00
|4182.17
|1061
|2005.12.01 06:05
|buy
|167
|1.00
|1.7280
|1.7237
|1.8277
|1062
|2005.12.01 07:00
|modify
|167
|1.00
|1.7280
|1.7240
|1.8277
|1063
|2005.12.01 08:00
|modify
|167
|1.00
|1.7280
|1.7263
|1.8277
|1064
|2005.12.01 12:55
|buy
|168
|1.00
|1.7284
|1.7263
|1.8281
|1065
|2005.12.01 14:16
|s/l
|167
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.8277
|-170.00
|4012.17
|1066
|2005.12.01 14:16
|s/l
|168
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.8281
|-209.99
|3802.18
|1067
|2005.12.02 02:40
|buy
|169
|1.00
|1.7305
|1.7263
|1.8302
|1068
|2005.12.02 09:00
|modify
|169
|1.00
|1.7305
|1.7266
|1.8302
|1069
|2005.12.02 10:00
|modify
|169
|1.00
|1.7305
|1.7270
|1.8302
|1070
|2005.12.02 11:00
|modify
|169
|1.00
|1.7305
|1.7271
|1.8302
|1071
|2005.12.02 12:03
|s/l
|169
|1.00
|1.7271
|1.7271
|1.8302
|-340.01
|3462.17
|1072
|2005.12.06 08:25
|buy
|170
|1.00
|1.7408
|1.7375
|1.8405
|1073
|2005.12.06 09:00
|modify
|170
|1.00
|1.7408
|1.7382
|1.8405
|1074
|2005.12.06 10:00
|modify
|170
|1.00
|1.7408
|1.7391
|1.8405
|1075
|2005.12.06 10:30
|s/l
|170
|1.00
|1.7391
|1.7391
|1.8405
|-170.00
|3292.17
|1076
|2005.12.07 17:55
|sell
|171
|1.00
|1.7351
|1.7381
|1.6354
|1077
|2005.12.08 03:00
|modify
|171
|1.00
|1.7351
|1.7378
|1.6354
|1078
|2005.12.08 04:00
|modify
|171
|1.00
|1.7351
|1.7377
|1.6354
|1079
|2005.12.08 05:00
|modify
|171
|1.00
|1.7351
|1.7376
|1.6354
|1080
|2005.12.08 06:04
|modify
|171
|1.00
|1.7351
|1.7371
|1.6354
|1081
|2005.12.08 09:07
|s/l
|171
|1.00
|1.7371
|1.7371
|1.6354
|-209.60
|3082.57
|1082
|2005.12.09 02:25
|buy
|172
|1.00
|1.7497
|1.7444
|1.8494
|1083
|2005.12.09 03:00
|modify
|172
|1.00
|1.7497
|1.7446
|1.8494
|1084
|2005.12.09 06:00
|modify
|172
|1.00
|1.7497
|1.7450
|1.8494
|1085
|2005.12.09 07:00
|modify
|172
|1.00
|1.7497
|1.7457
|1.8494
|1086
|2005.12.09 08:00
|modify
|172
|1.00
|1.7497
|1.7477
|1.8494
|1087
|2005.12.09 09:00
|modify
|172
|1.00
|1.7497
|1.7485
|1.8494
|1088
|2005.12.09 09:03
|s/l
|172
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.8494
|-120.00
|2962.57
|1089
|2005.12.12 00:05
|buy
|173
|1.00
|1.7508
|1.7463
|1.8505
|1090
|2005.12.12 04:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7474
|1.8505
|1091
|2005.12.12 05:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7478
|1.8505
|1092
|2005.12.12 06:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7500
|1.8505
|1093
|2005.12.12 07:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7506
|1.8505
|1094
|2005.12.12 08:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7508
|1.8505
|1095
|2005.12.12 09:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7513
|1.8505
|1096
|2005.12.12 11:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7517
|1.8505
|1097
|2005.12.12 12:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7540
|1.8505
|1098
|2005.12.12 16:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7604
|1.8505
|1099
|2005.12.12 18:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7607
|1.8505
|1100
|2005.12.12 20:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7620
|1.8505
|1101
|2005.12.12 21:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7622
|1.8505
|1102
|2005.12.12 22:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7625
|1.8505
|1103
|2005.12.12 23:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7628
|1.8505
|1104
|2005.12.13 00:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7635
|1.8505
|1105
|2005.12.13 01:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7646
|1.8505
|1106
|2005.12.13 02:04
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7651
|1.8505
|1107
|2005.12.13 03:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7655
|1.8505
|1108
|2005.12.13 04:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7659
|1.8505
|1109
|2005.12.13 05:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7666
|1.8505
|1110
|2005.12.13 06:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7692
|1.8505
|1111
|2005.12.13 06:25
|buy
|174
|1.00
|1.7733
|1.7692
|1.8730
|1112
|2005.12.13 07:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7697
|1.8505
|1113
|2005.12.13 07:00
|modify
|174
|1.00
|1.7733
|1.7697
|1.8730
|1114
|2005.12.13 08:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7698
|1.8505
|1115
|2005.12.13 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.7733
|1.7698
|1.8730
|1116
|2005.12.13 09:00
|modify
|173
|1.00
|1.7508
|1.7704
|1.8505
|1117
|2005.12.13 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.7733
|1.7704
|1.8730
|1118
|2005.12.13 10:06
|s/l
|173
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.8505
|1962.70
|4925.27
|1119
|2005.12.13 10:06
|s/l
|174
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.8730
|-290.00
|4635.27
|1120
|2005.12.16 09:05
|sell
|175
|1.00
|1.7675
|1.7700
|1.6678
|1121
|2005.12.16 09:50
|s/l
|175
|1.00
|1.7700
|1.7700
|1.6678
|-250.00
|4385.27
|1122
|2005.12.23 02:50
|sell
|176
|1.00
|1.7392
|1.7438
|1.6395
|1123
|2005.12.23 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7435
|1.6395
|1124
|2005.12.23 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7428
|1.6395
|1125
|2005.12.23 14:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7420
|1.6395
|1126
|2005.12.23 15:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7414
|1.6395
|1127
|2005.12.23 16:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7404
|1.6395
|1128
|2005.12.23 17:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7396
|1.6395
|1129
|2005.12.23 18:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7395
|1.6395
|1130
|2005.12.26 07:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7394
|1.6395
|1131
|2005.12.26 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7392
|1.6395
|1132
|2005.12.26 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7390
|1.6395
|1133
|2005.12.27 02:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7382
|1.6395
|1134
|2005.12.27 03:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7381
|1.6395
|1135
|2005.12.27 04:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7379
|1.6395
|1136
|2005.12.27 05:04
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7377
|1.6395
|1137
|2005.12.27 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7373
|1.6395
|1138
|2005.12.27 07:09
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7369
|1.6395
|1139
|2005.12.27 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7364
|1.6395
|1140
|2005.12.27 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.7392
|1.7360
|1.6395
|1141
|2005.12.27 09:46
|s/l
|176
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.6395
|313.60
|4698.87
|1142
|2005.12.29 05:10
|sell
|177
|1.00
|1.7220
|1.7274
|1.6223
|1143
|2005.12.29 06:00
|modify
|177
|1.00
|1.7220
|1.7265
|1.6223
|1144
|2005.12.29 07:00
|modify
|177
|1.00
|1.7220
|1.7260
|1.6223
|1145
|2005.12.29 08:00
|modify
|177
|1.00
|1.7220
|1.7251
|1.6223
|1146
|2005.12.29 09:00
|modify
|177
|1.00
|1.7220
|1.7240
|1.6223
|1147
|2005.12.29 09:03
|s/l
|177
|1.00
|1.7240
|1.7240
|1.6223
|-200.00
|4498.87
|1148
|2006.01.03 14:25
|buy
|178
|1.00
|1.7261
|1.7220
|1.8258
|1149
|2006.01.03 18:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7243
|1.8258
|1150
|2006.01.03 19:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7256
|1.8258
|1151
|2006.01.03 20:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7270
|1.8258
|1152
|2006.01.03 21:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7271
|1.8258
|1153
|2006.01.03 22:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7300
|1.8258
|1154
|2006.01.03 23:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7314
|1.8258
|1155
|2006.01.04 00:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7318
|1.8258
|1156
|2006.01.04 01:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7328
|1.8258
|1157
|2006.01.04 02:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7356
|1.8258
|1158
|2006.01.04 03:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7367
|1.8258
|1159
|2006.01.04 04:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7369
|1.8258
|1160
|2006.01.04 05:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7388
|1.8258
|1161
|2006.01.04 06:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7403
|1.8258
|1162
|2006.01.04 07:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7409
|1.8258
|1163
|2006.01.04 08:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7427
|1.8258
|1164
|2006.01.04 09:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7432
|1.8258
|1165
|2006.01.04 10:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7433
|1.8258
|1166
|2006.01.04 12:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7455
|1.8258
|1167
|2006.01.04 15:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7465
|1.8258
|1168
|2006.01.04 19:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7481
|1.8258
|1169
|2006.01.05 00:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7489
|1.8258
|1170
|2006.01.05 01:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7495
|1.8258
|1171
|2006.01.05 02:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7501
|1.8258
|1172
|2006.01.05 05:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7510
|1.8258
|1173
|2006.01.05 06:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7514
|1.8258
|1174
|2006.01.05 06:45
|buy
|179
|1.00
|1.7557
|1.7514
|1.8554
|1175
|2006.01.05 07:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7520
|1.8258
|1176
|2006.01.05 07:00
|modify
|179
|1.00
|1.7557
|1.7520
|1.8554
|1177
|2006.01.05 08:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7523
|1.8258
|1178
|2006.01.05 08:00
|modify
|179
|1.00
|1.7557
|1.7523
|1.8554
|1179
|2006.01.05 09:00
|modify
|178
|1.00
|1.7261
|1.7527
|1.8258
|1180
|2006.01.05 09:00
|modify
|179
|1.00
|1.7557
|1.7527
|1.8554
|1181
|2006.01.05 09:19
|s/l
|178
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.8258
|2670.80
|7169.67
|1182
|2006.01.05 09:19
|s/l
|179
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.8554
|-299.99
|6869.68
|1183
|2006.01.11 17:30
|sell
|180
|1.00
|1.7615
|1.7635
|1.6618
|1184
|2006.01.11 17:55
|s/l
|180
|1.00
|1.7635
|1.7635
|1.6618
|-200.00
|6669.68
|1185
|2006.01.16 07:40
|buy
|181
|1.00
|1.7744
|1.7692
|1.8741
|1186
|2006.01.16 08:00
|modify
|181
|1.00
|1.7744
|1.7693
|1.8741
|1187
|2006.01.16 09:00
|modify
|181
|1.00
|1.7744
|1.7698
|1.8741
|1188
|2006.01.16 10:00
|modify
|181
|1.00
|1.7744
|1.7705
|1.8741
|1189
|2006.01.16 11:00
|modify
|181
|1.00
|1.7744
|1.7717
|1.8741
|1190
|2006.01.16 11:06
|s/l
|181
|1.00
|1.7717
|1.7717
|1.8741
|-269.99
|6399.69
|1191
|2006.01.17 20:35
|sell
|182
|1.00
|1.7646
|1.7699
|1.6649
|1192
|2006.01.18 00:00
|close
|182
|1.00
|1.7686
|1.7699
|1.6649
|-403.21
|5996.48
|1193
|2006.01.23 10:00
|buy
|183
|1.00
|1.7749
|1.7698
|1.8746
|1194
|2006.01.23 13:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7701
|1.8746
|1195
|2006.01.23 15:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7713
|1.8746
|1196
|2006.01.23 17:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7722
|1.8746
|1197
|2006.01.23 18:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7725
|1.8746
|1198
|2006.01.23 19:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7731
|1.8746
|1199
|2006.01.23 21:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7738
|1.8746
|1200
|2006.01.23 22:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7740
|1.8746
|1201
|2006.01.23 23:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7744
|1.8746
|1202
|2006.01.24 00:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7763
|1.8746
|1203
|2006.01.24 01:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7771
|1.8746
|1204
|2006.01.24 02:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7788
|1.8746
|1205
|2006.01.24 03:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7798
|1.8746
|1206
|2006.01.24 03:45
|buy
|184
|1.00
|1.7849
|1.7798
|1.8846
|1207
|2006.01.24 04:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7800
|1.8746
|1208
|2006.01.24 04:00
|modify
|184
|1.00
|1.7849
|1.7800
|1.8846
|1209
|2006.01.24 05:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7806
|1.8746
|1210
|2006.01.24 05:00
|modify
|184
|1.00
|1.7849
|1.7806
|1.8846
|1211
|2006.01.24 06:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7807
|1.8746
|1212
|2006.01.24 06:00
|modify
|184
|1.00
|1.7849
|1.7807
|1.8846
|1213
|2006.01.24 07:00
|modify
|183
|1.00
|1.7749
|1.7813
|1.8746
|1214
|2006.01.24 07:00
|modify
|184
|1.00
|1.7849
|1.7813
|1.8846
|1215
|2006.01.24 09:27
|s/l
|183
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8746
|642.70
|6639.18
|1216
|2006.01.24 09:27
|s/l
|184
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8846
|-360.00
|6279.18
|1217
|2006.01.24 23:55
|buy
|185
|1.00
|1.7836
|1.7818
|1.8833
|1218
|2006.01.25 02:39
|s/l
|185
|1.00
|1.7818
|1.7818
|1.8833
|-177.30
|6101.88
|1219
|2006.01.30 15:40
|sell
|186
|1.00
|1.7693
|1.7720
|1.6696
|1220
|2006.01.31 08:00
|modify
|186
|1.00
|1.7693
|1.7716
|1.6696
|1221
|2006.01.31 08:51
|s/l
|186
|1.00
|1.7716
|1.7716
|1.6696
|-233.20
|5868.68
|1222
|2006.02.01 10:25
|buy
|187
|1.00
|1.7782
|1.7766
|1.8779
|1223
|2006.02.01 10:48
|s/l
|187
|1.00
|1.7766
|1.7766
|1.8779
|-160.00
|5708.68
|1224
|2006.02.03 08:15
|buy
|188
|1.00
|1.7775
|1.7752
|1.8772
|1225
|2006.02.03 09:00
|modify
|188
|1.00
|1.7775
|1.7758
|1.8772
|1226
|2006.02.03 10:46
|s/l
|188
|1.00
|1.7758
|1.7758
|1.8772
|-170.00
|5538.68
|1227
|2006.02.07 04:10
|sell
|189
|1.00
|1.7485
|1.7532
|1.6488
|1228
|2006.02.07 05:00
|modify
|189
|1.00
|1.7485
|1.7531
|1.6488
|1229
|2006.02.07 06:05
|modify
|189
|1.00
|1.7485
|1.7527
|1.6488
|1230
|2006.02.07 07:00
|modify
|189
|1.00
|1.7485
|1.7522
|1.6488
|1231
|2006.02.07 08:00
|modify
|189
|1.00
|1.7485
|1.7517
|1.6488
|1232
|2006.02.07 09:00
|modify
|189
|1.00
|1.7485
|1.7509
|1.6488
|1233
|2006.02.07 10:37
|s/l
|189
|1.00
|1.7509
|1.7509
|1.6488
|-240.00
|5298.68
|1234
|2006.02.07 23:45
|sell
|190
|1.00
|1.7464
|1.7509
|1.6467
|1235
|2006.02.08 05:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7504
|1.6467
|1236
|2006.02.08 06:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7499
|1.6467
|1237
|2006.02.08 07:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7497
|1.6467
|1238
|2006.02.08 08:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7486
|1.6467
|1239
|2006.02.08 09:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7480
|1.6467
|1240
|2006.02.08 20:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7476
|1.6467
|1241
|2006.02.09 01:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7470
|1.6467
|1242
|2006.02.09 02:00
|modify
|190
|1.00
|1.7464
|1.7465
|1.6467
|1243
|2006.02.09 02:02
|s/l
|190
|1.00
|1.7465
|1.7465
|1.6467
|-22.80
|5275.88
|1244
|2006.02.14 21:45
|sell
|191
|1.00
|1.7363
|1.7387
|1.6366
|1245
|2006.02.15 06:00
|modify
|191
|1.00
|1.7363
|1.7375
|1.6366
|1246
|2006.02.15 07:00
|modify
|191
|1.00
|1.7363
|1.7368
|1.6366
|1247
|2006.02.15 08:00
|modify
|191
|1.00
|1.7363
|1.7360
|1.6366
|1248
|2006.02.15 09:00
|modify
|191
|1.00
|1.7363
|1.7354
|1.6366
|1249
|2006.02.15 09:24
|s/l
|191
|1.00
|1.7354
|1.7354
|1.6366
|86.80
|5362.68
|1250
|2006.02.20 09:30
|buy
|192
|1.00
|1.7429
|1.7377
|1.8426
|1251
|2006.02.20 10:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7382
|1.8426
|1252
|2006.02.20 11:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7383
|1.8426
|1253
|2006.02.20 12:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7384
|1.8426
|1254
|2006.02.20 13:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7387
|1.8426
|1255
|2006.02.20 14:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7389
|1.8426
|1256
|2006.02.20 16:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7391
|1.8426
|1257
|2006.02.20 17:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7393
|1.8426
|1258
|2006.02.20 18:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7394
|1.8426
|1259
|2006.02.20 19:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7397
|1.8426
|1260
|2006.02.21 00:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7402
|1.8426
|1261
|2006.02.21 01:40
|buy
|193
|1.00
|1.7435
|1.7402
|1.8432
|1262
|2006.02.21 02:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7406
|1.8426
|1263
|2006.02.21 02:00
|modify
|193
|1.00
|1.7435
|1.7406
|1.8432
|1264
|2006.02.22 08:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7414
|1.8426
|1265
|2006.02.22 08:00
|modify
|193
|1.00
|1.7435
|1.7414
|1.8432
|1266
|2006.02.22 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.7429
|1.7419
|1.8426
|1267
|2006.02.22 09:00
|modify
|193
|1.00
|1.7435
|1.7419
|1.8432
|1268
|2006.02.22 10:11
|s/l
|192
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.8426
|-94.60
|5268.08
|1269
|2006.02.22 10:11
|s/l
|193
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.8432
|-157.29
|5110.79
|1270
|2006.02.22 18:20
|sell
|194
|1.00
|1.7437
|1.7463
|1.6440
|1271
|2006.02.22 20:00
|close
|194
|1.00
|1.7433
|1.7463
|1.6440
|40.00
|5150.79
|1272
|2006.02.27 17:40
|sell
|195
|1.00
|1.7417
|1.7460
|1.6420
|1273
|2006.02.27 18:00
|modify
|195
|1.00
|1.7417
|1.7457
|1.6420
|1274
|2006.02.28 02:00
|modify
|195
|1.00
|1.7417
|1.7456
|1.6420
|1275
|2006.02.28 03:00
|modify
|195
|1.00
|1.7417
|1.7453
|1.6420
|1276
|2006.02.28 04:00
|modify
|195
|1.00
|1.7417
|1.7445
|1.6420
|1277
|2006.02.28 04:50
|sell
|196
|1.00
|1.7407
|1.7445
|1.6410
|1278
|2006.02.28 08:00
|modify
|195
|1.00
|1.7417
|1.7441
|1.6420
|1279
|2006.02.28 08:00
|modify
|196
|1.00
|1.7407
|1.7441
|1.6410
|1280
|2006.02.28 10:00
|modify
|195
|1.00
|1.7417
|1.7431
|1.6420
|1281
|2006.02.28 10:00
|modify
|196
|1.00
|1.7407
|1.7431
|1.6410
|1282
|2006.02.28 10:33
|s/l
|195
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6420
|-143.19
|5007.60
|1283
|2006.02.28 10:33
|s/l
|196
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.6410
|-240.00
|4767.60
|1284
|2006.03.01 08:50
|buy
|197
|1.00
|1.7536
|1.7494
|1.8533
|1285
|2006.03.01 09:00
|modify
|197
|1.00
|1.7536
|1.7505
|1.8533
|1286
|2006.03.01 13:00
|modify
|197
|1.00
|1.7536
|1.7511
|1.8533
|1287
|2006.03.01 17:00
|modify
|197
|1.00
|1.7536
|1.7513
|1.8533
|1288
|2006.03.01 17:33
|s/l
|197
|1.00
|1.7513
|1.7513
|1.8533
|-230.00
|4537.60
|1289
|2006.03.06 10:20
|buy
|198
|1.00
|1.7574
|1.7546
|1.8571
|1290
|2006.03.06 11:32
|s/l
|198
|1.00
|1.7546
|1.7546
|1.8571
|-280.00
|4257.60
|1291
|2006.03.08 03:00
|sell
|199
|1.00
|1.7370
|1.7418
|1.6373
|1292
|2006.03.08 05:00
|modify
|199
|1.00
|1.7370
|1.7415
|1.6373
|1293
|2006.03.08 06:00
|modify
|199
|1.00
|1.7370
|1.7410
|1.6373
|1294
|2006.03.08 07:00
|modify
|199
|1.00
|1.7370
|1.7399
|1.6373
|1295
|2006.03.08 08:00
|modify
|199
|1.00
|1.7370
|1.7398
|1.6373
|1296
|2006.03.08 08:28
|s/l
|199
|1.00
|1.7398
|1.7398
|1.6373
|-280.00
|3977.60
|1297
|2006.03.14 08:45
|buy
|200
|1.00
|1.7344
|1.7292
|1.8341
|1298
|2006.03.14 09:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7296
|1.8341
|1299
|2006.03.14 10:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7297
|1.8341
|1300
|2006.03.14 12:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7298
|1.8341
|1301
|2006.03.14 16:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7304
|1.8341
|1302
|2006.03.14 17:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7329
|1.8341
|1303
|2006.03.14 18:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7372
|1.8341
|1304
|2006.03.14 19:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7382
|1.8341
|1305
|2006.03.15 01:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7384
|1.8341
|1306
|2006.03.15 02:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7385
|1.8341
|1307
|2006.03.15 03:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7389
|1.8341
|1308
|2006.03.15 06:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7394
|1.8341
|1309
|2006.03.15 07:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7406
|1.8341
|1310
|2006.03.15 08:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7416
|1.8341
|1311
|2006.03.15 09:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7424
|1.8341
|1312
|2006.03.15 09:10
|buy
|201
|1.00
|1.7454
|1.7424
|1.8451
|1313
|2006.03.15 10:00
|modify
|200
|1.00
|1.7344
|1.7428
|1.8341
|1314
|2006.03.15 10:00
|modify
|201
|1.00
|1.7454
|1.7428
|1.8451
|1315
|2006.03.15 10:34
|s/l
|200
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.8341
|842.70
|4820.30
|1316
|2006.03.15 10:34
|s/l
|201
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.8451
|-260.00
|4560.30
|1317
|2006.03.17 03:25
|buy
|202
|1.00
|1.7555
|1.7502
|1.8552
|1318
|2006.03.17 04:00
|modify
|202
|1.00
|1.7555
|1.7503
|1.8552
|1319
|2006.03.17 06:00
|modify
|202
|1.00
|1.7555
|1.7512
|1.8552
|1320
|2006.03.17 07:00
|modify
|202
|1.00
|1.7555
|1.7518
|1.8552
|1321
|2006.03.17 08:00
|modify
|202
|1.00
|1.7555
|1.7524
|1.8552
|1322
|2006.03.17 09:00
|modify
|202
|1.00
|1.7555
|1.7528
|1.8552
|1323
|2006.03.17 10:00
|modify
|202
|1.00
|1.7555
|1.7533
|1.8552
|1324
|2006.03.17 13:33
|s/l
|202
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.8552
|-220.00
|4340.30
|1325
|2006.03.22 00:45
|sell
|203
|1.00
|1.7494
|1.7548
|1.6497
|1326
|2006.03.22 02:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7547
|1.6497
|1327
|2006.03.22 03:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7546
|1.6497
|1328
|2006.03.22 04:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7540
|1.6497
|1329
|2006.03.22 05:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7536
|1.6497
|1330
|2006.03.22 06:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7531
|1.6497
|1331
|2006.03.22 07:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7529
|1.6497
|1332
|2006.03.22 08:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7524
|1.6497
|1333
|2006.03.22 08:45
|sell
|204
|1.00
|1.7493
|1.7524
|1.6496
|1334
|2006.03.22 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7518
|1.6497
|1335
|2006.03.22 09:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7518
|1.6496
|1336
|2006.03.23 04:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7512
|1.6497
|1337
|2006.03.23 04:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7512
|1.6496
|1338
|2006.03.23 05:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7510
|1.6497
|1339
|2006.03.23 05:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7510
|1.6496
|1340
|2006.03.23 06:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7503
|1.6497
|1341
|2006.03.23 06:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7503
|1.6496
|1342
|2006.03.23 07:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7499
|1.6497
|1343
|2006.03.23 07:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7499
|1.6496
|1344
|2006.03.23 08:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7493
|1.6497
|1345
|2006.03.23 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7493
|1.6496
|1346
|2006.03.23 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7489
|1.6497
|1347
|2006.03.23 09:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7489
|1.6496
|1348
|2006.03.23 10:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7485
|1.6497
|1349
|2006.03.23 10:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7485
|1.6496
|1350
|2006.03.23 11:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7483
|1.6497
|1351
|2006.03.23 11:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7483
|1.6496
|1352
|2006.03.23 12:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7481
|1.6497
|1353
|2006.03.23 12:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7481
|1.6496
|1354
|2006.03.23 14:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7471
|1.6497
|1355
|2006.03.23 14:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7471
|1.6496
|1356
|2006.03.23 18:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7426
|1.6497
|1357
|2006.03.23 18:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7426
|1.6496
|1358
|2006.03.24 07:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7422
|1.6497
|1359
|2006.03.24 07:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7422
|1.6496
|1360
|2006.03.24 08:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7393
|1.6497
|1361
|2006.03.24 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7393
|1.6496
|1362
|2006.03.24 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7385
|1.6497
|1363
|2006.03.24 09:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7385
|1.6496
|1364
|2006.03.24 10:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7374
|1.6497
|1365
|2006.03.24 10:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7374
|1.6496
|1366
|2006.03.24 12:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7372
|1.6497
|1367
|2006.03.24 12:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7372
|1.6496
|1368
|2006.03.24 14:00
|modify
|203
|1.00
|1.7494
|1.7368
|1.6497
|1369
|2006.03.24 14:00
|modify
|204
|1.00
|1.7493
|1.7368
|1.6496
|1370
|2006.03.24 15:06
|s/l
|203
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.6497
|1247.20
|5587.50
|1371
|2006.03.24 15:06
|s/l
|204
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.6496
|1237.20
|6824.70
|1372
|2006.03.28 03:35
|buy
|205
|1.00
|1.7462
|1.7432
|1.8459
|1373
|2006.03.28 17:00
|modify
|205
|1.00
|1.7462
|1.7446
|1.8459
|1374
|2006.03.28 21:31
|s/l
|205
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.8459
|-160.00
|6664.70
|1375
|2006.03.30 03:25
|sell
|206
|1.00
|1.7369
|1.7409
|1.6372
|1376
|2006.03.30 04:00
|modify
|206
|1.00
|1.7369
|1.7407
|1.6372
|1377
|2006.03.30 06:00
|modify
|206
|1.00
|1.7369
|1.7405
|1.6372
|1378
|2006.03.30 06:23
|s/l
|206
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.6372
|-360.00
|6304.70
|1379
|2006.03.31 08:05
|buy
|207
|1.00
|1.7444
|1.7408
|1.8441
|1380
|2006.03.31 09:00
|modify
|207
|1.00
|1.7444
|1.7415
|1.8441
|1381
|2006.03.31 09:15
|s/l
|207
|1.00
|1.7415
|1.7415
|1.8441
|-290.00
|6014.70
|1382
|2006.04.03 16:20
|sell
|208
|1.00
|1.7304
|1.7344
|1.6307
|1383
|2006.04.03 16:52
|s/l
|208
|1.00
|1.7344
|1.7344
|1.6307
|-400.00
|5614.70
|1384
|2006.04.10 09:00
|sell
|209
|1.00
|1.7459
|1.7481
|1.6462
|1385
|2006.04.10 21:00
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7473
|1.6462
|1386
|2006.04.11 00:00
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7470
|1.6462
|1387
|2006.04.11 02:00
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7466
|1.6462
|1388
|2006.04.11 03:00
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7464
|1.6462
|1389
|2006.04.11 05:04
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7457
|1.6462
|1390
|2006.04.11 06:05
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7455
|1.6462
|1391
|2006.04.11 07:00
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7450
|1.6462
|1392
|2006.04.11 08:00
|modify
|209
|1.00
|1.7459
|1.7448
|1.6462
|1393
|2006.04.11 08:05
|s/l
|209
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.6462
|106.79
|5721.49
|1394
|2006.04.17 10:25
|buy
|210
|1.00
|1.7574
|1.7550
|1.8571
|1395
|2006.04.17 15:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7579
|1.8571
|1396
|2006.04.17 16:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7629
|1.8571
|1397
|2006.04.18 05:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7633
|1.8571
|1398
|2006.04.18 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7651
|1.8571
|1399
|2006.04.18 07:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7662
|1.8571
|1400
|2006.04.18 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7676
|1.8571
|1401
|2006.04.18 10:05
|buy
|211
|1.00
|1.7698
|1.7676
|1.8695
|1402
|2006.04.18 16:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7685
|1.8571
|1403
|2006.04.18 16:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7685
|1.8695
|1404
|2006.04.18 22:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7692
|1.8571
|1405
|2006.04.18 22:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7692
|1.8695
|1406
|2006.04.19 00:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7706
|1.8571
|1407
|2006.04.19 00:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7706
|1.8695
|1408
|2006.04.19 01:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7720
|1.8571
|1409
|2006.04.19 01:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7720
|1.8695
|1410
|2006.04.19 02:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7723
|1.8571
|1411
|2006.04.19 02:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7723
|1.8695
|1412
|2006.04.19 03:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7732
|1.8571
|1413
|2006.04.19 03:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7732
|1.8695
|1414
|2006.04.19 04:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7741
|1.8571
|1415
|2006.04.19 04:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7741
|1.8695
|1416
|2006.04.19 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7756
|1.8571
|1417
|2006.04.19 06:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7756
|1.8695
|1418
|2006.04.19 07:04
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7763
|1.8571
|1419
|2006.04.19 07:04
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7763
|1.8695
|1420
|2006.04.19 07:30
|buy
|212
|1.00
|1.7812
|1.7763
|1.8809
|1421
|2006.04.19 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7769
|1.8571
|1422
|2006.04.19 08:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7769
|1.8695
|1423
|2006.04.19 08:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7769
|1.8809
|1424
|2006.04.19 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7772
|1.8571
|1425
|2006.04.19 09:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7772
|1.8695
|1426
|2006.04.19 09:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7772
|1.8809
|1427
|2006.04.19 12:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7778
|1.8571
|1428
|2006.04.19 12:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7778
|1.8695
|1429
|2006.04.19 12:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7778
|1.8809
|1430
|2006.04.19 13:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7794
|1.8571
|1431
|2006.04.19 13:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7794
|1.8695
|1432
|2006.04.19 13:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7794
|1.8809
|1433
|2006.04.19 14:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7799
|1.8571
|1434
|2006.04.19 14:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7799
|1.8695
|1435
|2006.04.19 14:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7799
|1.8809
|1436
|2006.04.19 19:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7800
|1.8571
|1437
|2006.04.19 19:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7800
|1.8695
|1438
|2006.04.19 19:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7800
|1.8809
|1439
|2006.04.19 20:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7812
|1.8571
|1440
|2006.04.19 20:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7812
|1.8695
|1441
|2006.04.19 20:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7812
|1.8809
|1442
|2006.04.19 22:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7813
|1.8571
|1443
|2006.04.19 22:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7813
|1.8695
|1444
|2006.04.19 22:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7813
|1.8809
|1445
|2006.04.19 23:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7814
|1.8571
|1446
|2006.04.19 23:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7814
|1.8695
|1447
|2006.04.19 23:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7814
|1.8809
|1448
|2006.04.20 00:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7822
|1.8571
|1449
|2006.04.20 00:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7822
|1.8695
|1450
|2006.04.20 00:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7822
|1.8809
|1451
|2006.04.20 01:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7825
|1.8571
|1452
|2006.04.20 01:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7825
|1.8695
|1453
|2006.04.20 01:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7825
|1.8809
|1454
|2006.04.20 02:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7830
|1.8571
|1455
|2006.04.20 02:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7830
|1.8695
|1456
|2006.04.20 02:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7830
|1.8809
|1457
|2006.04.20 03:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7837
|1.8571
|1458
|2006.04.20 03:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7837
|1.8695
|1459
|2006.04.20 03:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7837
|1.8809
|1460
|2006.04.20 03:20
|buy
|213
|1.00
|1.7890
|1.7837
|1.8887
|1461
|2006.04.20 05:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7838
|1.8571
|1462
|2006.04.20 05:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7838
|1.8695
|1463
|2006.04.20 05:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7838
|1.8809
|1464
|2006.04.20 05:00
|modify
|213
|1.00
|1.7890
|1.7838
|1.8887
|1465
|2006.04.20 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7848
|1.8571
|1466
|2006.04.20 06:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7848
|1.8695
|1467
|2006.04.20 06:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7848
|1.8809
|1468
|2006.04.20 06:00
|modify
|213
|1.00
|1.7890
|1.7848
|1.8887
|1469
|2006.04.20 07:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7858
|1.8571
|1470
|2006.04.20 07:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7858
|1.8695
|1471
|2006.04.20 07:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7858
|1.8809
|1472
|2006.04.20 07:00
|modify
|213
|1.00
|1.7890
|1.7858
|1.8887
|1473
|2006.04.20 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7864
|1.8571
|1474
|2006.04.20 08:00
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7864
|1.8695
|1475
|2006.04.20 08:00
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7864
|1.8809
|1476
|2006.04.20 08:00
|modify
|213
|1.00
|1.7890
|1.7864
|1.8887
|1477
|2006.04.20 09:08
|modify
|210
|1.00
|1.7574
|1.7870
|1.8571
|1478
|2006.04.20 09:08
|modify
|211
|1.00
|1.7698
|1.7870
|1.8695
|1479
|2006.04.20 09:08
|modify
|212
|1.00
|1.7812
|1.7870
|1.8809
|1480
|2006.04.20 09:08
|modify
|213
|1.00
|1.7890
|1.7870
|1.8887
|1481
|2006.04.20 09:10
|s/l
|210
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8571
|2973.50
|8694.99
|1482
|2006.04.20 09:10
|s/l
|211
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8695
|1730.80
|10425.79
|1483
|2006.04.20 09:10
|s/l
|212
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8809
|588.10
|11013.89
|1484
|2006.04.20 09:10
|s/l
|213
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8887
|-200.00
|10813.89
|1485
|2006.04.21 03:55
|sell
|214
|1.00
|1.7793
|1.7848
|1.6796
|1486
|2006.04.21 04:00
|modify
|214
|1.00
|1.7793
|1.7841
|1.6796
|1487
|2006.04.21 05:00
|modify
|214
|1.00
|1.7793
|1.7839
|1.6796
|1488
|2006.04.21 06:00
|modify
|214
|1.00
|1.7793
|1.7831
|1.6796
|1489
|2006.04.21 07:00
|modify
|214
|1.00
|1.7793
|1.7824
|1.6796
|1490
|2006.04.21 08:00
|modify
|214
|1.00
|1.7793
|1.7811
|1.6796
|1491
|2006.04.21 09:00
|modify
|214
|1.00
|1.7793
|1.7804
|1.6796
|1492
|2006.04.21 10:05
|s/l
|214
|1.00
|1.7804
|1.7804
|1.6796
|-110.00
|10703.89
|1493
|2006.05.08 08:50
|buy
|215
|1.00
|1.8587
|1.8537
|1.9584
|1494
|2006.05.08 09:00
|modify
|215
|1.00
|1.8587
|1.8547
|1.9584
|1495
|2006.05.08 12:00
|modify
|215
|1.00
|1.8587
|1.8589
|1.9584
|1496
|2006.05.08 15:59
|s/l
|215
|1.00
|1.8589
|1.8589
|1.9584
|20.00
|10723.89
|1497
|2006.05.15 08:30
|buy
|216
|1.00
|1.8927
|1.8874
|1.9924
|1498
|2006.05.15 09:00
|modify
|216
|1.00
|1.8927
|1.8879
|1.9924
|1499
|2006.05.15 10:06
|s/l
|216
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.9924
|-480.00
|10243.89
|1500
|2006.05.16 15:00
|sell
|217
|1.00
|1.8862
|1.8879
|1.7865
|1501
|2006.05.16 16:00
|close
|217
|1.00
|1.8850
|1.8879
|1.7865
|120.01
|10363.90
|1502
|2006.05.19 08:50
|buy
|218
|1.00
|1.8890
|1.8839
|1.9887
|1503
|2006.05.19 09:00
|modify
|218
|1.00
|1.8890
|1.8850
|1.9887
|1504
|2006.05.19 09:10
|s/l
|218
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9887
|-400.00
|9963.90
|1505
|2006.05.22 10:30
|sell
|219
|1.00
|1.8743
|1.8774
|1.7746
|1506
|2006.05.22 12:24
|s/l
|219
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.7746
|-310.00
|9653.90
|1507
|2006.05.23 09:35
|buy
|220
|1.00
|1.8821
|1.8792
|1.9818
|1508
|2006.05.23 12:00
|close
|220
|1.00
|1.8812
|1.8792
|1.9818
|-90.01
|9563.89
|1509
|2006.05.29 07:10
|sell
|221
|1.00
|1.8611
|1.8659
|1.7614
|1510
|2006.05.29 08:00
|modify
|221
|1.00
|1.8611
|1.8626
|1.7614
|1511
|2006.05.29 09:00
|modify
|221
|1.00
|1.8611
|1.8615
|1.7614
|1512
|2006.05.29 11:06
|s/l
|221
|1.00
|1.8615
|1.8615
|1.7614
|-40.00
|9523.89
|1513
|2006.05.30 03:50
|sell
|222
|1.00
|1.8604
|1.8637
|1.7607
|1514
|2006.05.30 04:46
|s/l
|222
|1.00
|1.8637
|1.8637
|1.7607
|-330.00
|9193.89
|1515
|2006.05.31 10:25
|buy
|223
|1.00
|1.8794
|1.8778
|1.9791
|1516
|2006.05.31 10:29
|s/l
|223
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.9791
|-160.00
|9033.89
|1517
|2006.06.05 09:05
|buy
|224
|1.00
|1.8819
|1.8789
|1.9816
|1518
|2006.06.05 10:00
|modify
|224
|1.00
|1.8819
|1.8793
|1.9816
|1519
|2006.06.05 11:00
|modify
|224
|1.00
|1.8819
|1.8802
|1.9816
|1520
|2006.06.05 14:39
|s/l
|224
|1.00
|1.8802
|1.8802
|1.9816
|-170.00
|8863.89
|1521
|2006.06.06 08:20
|sell
|225
|1.00
|1.8731
|1.8785
|1.7734
|1522
|2006.06.06 09:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8783
|1.7734
|1523
|2006.06.06 13:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8782
|1.7734
|1524
|2006.06.06 14:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8781
|1.7734
|1525
|2006.06.06 16:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.7734
|1526
|2006.06.06 17:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8738
|1.7734
|1527
|2006.06.06 18:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8725
|1.7734
|1528
|2006.06.06 19:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8721
|1.7734
|1529
|2006.06.07 00:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8718
|1.7734
|1530
|2006.06.07 01:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8712
|1.7734
|1531
|2006.06.07 02:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8707
|1.7734
|1532
|2006.06.07 04:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8696
|1.7734
|1533
|2006.06.07 06:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8684
|1.7734
|1534
|2006.06.07 06:05
|sell
|226
|1.00
|1.8633
|1.8684
|1.7636
|1535
|2006.06.07 07:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8675
|1.7734
|1536
|2006.06.07 07:00
|modify
|226
|1.00
|1.8633
|1.8675
|1.7636
|1537
|2006.06.07 08:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8665
|1.7734
|1538
|2006.06.07 08:00
|modify
|226
|1.00
|1.8633
|1.8665
|1.7636
|1539
|2006.06.07 10:00
|modify
|225
|1.00
|1.8731
|1.8641
|1.7734
|1540
|2006.06.07 10:00
|modify
|226
|1.00
|1.8633
|1.8641
|1.7636
|1541
|2006.06.07 12:28
|s/l
|225
|1.00
|1.8641
|1.8641
|1.7734
|896.80
|9760.69
|1542
|2006.06.07 12:28
|s/l
|226
|1.00
|1.8641
|1.8641
|1.7636
|-80.00
|9680.69
|1543
|2006.06.16 15:25
|buy
|227
|1.00
|1.8515
|1.8496
|1.9512
|1544
|2006.06.16 15:53
|s/l
|227
|1.00
|1.8496
|1.8496
|1.9512
|-190.00
|9490.69
|1545
|2006.06.20 07:15
|sell
|228
|1.00
|1.8415
|1.8446
|1.7418
|1546
|2006.06.20 07:49
|s/l
|228
|1.00
|1.8446
|1.8446
|1.7418
|-310.00
|9180.69
|1547
|2006.06.23 08:15
|sell
|229
|1.00
|1.8307
|1.8335
|1.7310
|1548
|2006.06.23 10:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8332
|1.7310
|1549
|2006.06.23 11:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8326
|1.7310
|1550
|2006.06.23 12:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8305
|1.7310
|1551
|2006.06.23 13:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8302
|1.7310
|1552
|2006.06.23 14:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8296
|1.7310
|1553
|2006.06.23 15:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8267
|1.7310
|1554
|2006.06.23 16:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8233
|1.7310
|1555
|2006.06.26 04:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8231
|1.7310
|1556
|2006.06.26 05:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8228
|1.7310
|1557
|2006.06.26 06:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8217
|1.7310
|1558
|2006.06.26 07:00
|modify
|229
|1.00
|1.8307
|1.8203
|1.7310
|1559
|2006.06.26 09:01
|s/l
|229
|1.00
|1.8203
|1.8203
|1.7310
|1036.80
|10217.49
|1560
|2006.07.10 02:20
|buy
|230
|1.00
|1.8479
|1.8435
|1.9476
|1561
|2006.07.10 07:00
|modify
|230
|1.00
|1.8479
|1.8462
|1.9476
|1562
|2006.07.10 09:00
|modify
|230
|1.00
|1.8479
|1.8466
|1.9476
|1563
|2006.07.10 11:24
|s/l
|230
|1.00
|1.8466
|1.8466
|1.9476
|-130.00
|10087.49
|1564
|2006.07.13 04:00
|sell
|231
|1.00
|1.8363
|1.8416
|1.7366
|1565
|2006.07.13 05:00
|modify
|231
|1.00
|1.8363
|1.8409
|1.7366
|1566
|2006.07.13 06:00
|modify
|231
|1.00
|1.8363
|1.8390
|1.7366
|1567
|2006.07.13 07:00
|modify
|231
|1.00
|1.8363
|1.8384
|1.7366
|1568
|2006.07.13 08:00
|modify
|231
|1.00
|1.8363
|1.8377
|1.7366
|1569
|2006.07.13 09:14
|s/l
|231
|1.00
|1.8377
|1.8377
|1.7366
|-140.00
|9947.49
|1570
|2006.07.14 03:25
|buy
|232
|1.00
|1.8408
|1.8363
|1.9405
|1571
|2006.07.14 04:00
|close
|232
|1.00
|1.8409
|1.8363
|1.9405
|9.99
|9957.48
|1572
|2006.07.18 05:00
|sell
|233
|1.00
|1.8204
|1.8251
|1.7207
|1573
|2006.07.18 06:00
|modify
|233
|1.00
|1.8204
|1.8246
|1.7207
|1574
|2006.07.18 07:00
|modify
|233
|1.00
|1.8204
|1.8239
|1.7207
|1575
|2006.07.18 08:00
|modify
|233
|1.00
|1.8204
|1.8232
|1.7207
|1576
|2006.07.18 09:00
|modify
|233
|1.00
|1.8204
|1.8228
|1.7207
|1577
|2006.07.18 09:48
|s/l
|233
|1.00
|1.8228
|1.8228
|1.7207
|-240.00
|9717.48
|1578
|2006.07.20 21:50
|buy
|234
|1.00
|1.8481
|1.8430
|1.9478
|1579
|2006.07.21 03:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8431
|1.9478
|1580
|2006.07.21 04:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8438
|1.9478
|1581
|2006.07.21 05:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8446
|1.9478
|1582
|2006.07.21 07:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8449
|1.9478
|1583
|2006.07.21 08:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8454
|1.9478
|1584
|2006.07.21 11:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8481
|1.9478
|1585
|2006.07.21 12:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8484
|1.9478
|1586
|2006.07.21 13:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8485
|1.9478
|1587
|2006.07.21 14:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8501
|1.9478
|1588
|2006.07.24 01:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8503
|1.9478
|1589
|2006.07.24 02:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8513
|1.9478
|1590
|2006.07.24 02:40
|buy
|235
|1.00
|1.8567
|1.8513
|1.9564
|1591
|2006.07.24 03:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8518
|1.9478
|1592
|2006.07.24 03:00
|modify
|235
|1.00
|1.8567
|1.8518
|1.9564
|1593
|2006.07.24 06:04
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8519
|1.9478
|1594
|2006.07.24 06:04
|modify
|235
|1.00
|1.8567
|1.8519
|1.9564
|1595
|2006.07.24 07:00
|modify
|234
|1.00
|1.8481
|1.8525
|1.9478
|1596
|2006.07.24 07:00
|modify
|235
|1.00
|1.8567
|1.8525
|1.9564
|1597
|2006.07.24 07:33
|s/l
|234
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.9478
|445.40
|10162.88
|1598
|2006.07.24 07:33
|s/l
|235
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.9564
|-420.00
|9742.88
|1599
|2006.07.26 07:05
|sell
|236
|1.00
|1.8424
|1.8469
|1.7427
|1600
|2006.07.26 08:00
|modify
|236
|1.00
|1.8424
|1.8452
|1.7427
|1601
|2006.07.26 09:00
|modify
|236
|1.00
|1.8424
|1.8435
|1.7427
|1602
|2006.07.26 14:56
|s/l
|236
|1.00
|1.8435
|1.8435
|1.7427
|-110.00
|9632.88
|1603
|2006.08.01 07:00
|buy
|237
|1.00
|1.8638
|1.8618
|1.9635
|1604
|2006.08.01 08:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8621
|1.9635
|1605
|2006.08.01 09:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8625
|1.9635
|1606
|2006.08.01 20:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8642
|1.9635
|1607
|2006.08.01 21:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8646
|1.9635
|1608
|2006.08.01 22:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8650
|1.9635
|1609
|2006.08.01 23:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8654
|1.9635
|1610
|2006.08.02 00:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8659
|1.9635
|1611
|2006.08.02 01:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8664
|1.9635
|1612
|2006.08.02 02:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8671
|1.9635
|1613
|2006.08.02 03:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8676
|1.9635
|1614
|2006.08.02 04:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8683
|1.9635
|1615
|2006.08.02 06:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8700
|1.9635
|1616
|2006.08.02 07:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8715
|1.9635
|1617
|2006.08.02 08:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8718
|1.9635
|1618
|2006.08.02 09:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8727
|1.9635
|1619
|2006.08.02 10:00
|modify
|237
|1.00
|1.8638
|1.8734
|1.9635
|1620
|2006.08.02 10:55
|buy
|238
|1.00
|1.8749
|1.8734
|1.9746
|1621
|2006.08.02 11:21
|s/l
|237
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9635
|962.70
|10595.58
|1622
|2006.08.02 11:21
|s/l
|238
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9746
|-150.01
|10445.57
|1623
|2006.08.04 06:05
|buy
|239
|1.00
|1.8861
|1.8817
|1.9858
|1624
|2006.08.04 07:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8826
|1.9858
|1625
|2006.08.04 09:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8827
|1.9858
|1626
|2006.08.04 10:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8831
|1.9858
|1627
|2006.08.04 12:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8847
|1.9858
|1628
|2006.08.04 16:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8945
|1.9858
|1629
|2006.08.04 17:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8960
|1.9858
|1630
|2006.08.04 18:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8980
|1.9858
|1631
|2006.08.07 01:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8981
|1.9858
|1632
|2006.08.07 02:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8989
|1.9858
|1633
|2006.08.07 03:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8998
|1.9858
|1634
|2006.08.07 04:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.8999
|1.9858
|1635
|2006.08.07 05:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.9001
|1.9858
|1636
|2006.08.07 06:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.9003
|1.9858
|1637
|2006.08.07 07:00
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.9047
|1.9858
|1638
|2006.08.07 08:01
|modify
|239
|1.00
|1.8861
|1.9060
|1.9858
|1639
|2006.08.07 08:51
|s/l
|239
|1.00
|1.9060
|1.9060
|1.9858
|1992.70
|12438.27
|1640
|2006.08.09 08:15
|sell
|240
|1.00
|1.9045
|1.9096
|1.8048
|1641
|2006.08.09 10:07
|s/l
|240
|1.00
|1.9096
|1.9096
|1.8048
|-510.00
|11928.27
|1642
|2006.08.14 03:00
|sell
|241
|1.00
|1.8933
|1.8986
|1.7936
|1643
|2006.08.14 07:00
|modify
|241
|1.00
|1.8933
|1.8979
|1.7936
|1644
|2006.08.14 08:00
|modify
|241
|1.00
|1.8933
|1.8970
|1.7936
|1645
|2006.08.14 09:00
|modify
|241
|1.00
|1.8933
|1.8961
|1.7936
|1646
|2006.08.14 12:00
|modify
|241
|1.00
|1.8933
|1.8946
|1.7936
|1647
|2006.08.14 16:00
|modify
|241
|1.00
|1.8933
|1.8934
|1.7936
|1648
|2006.08.14 16:24
|s/l
|241
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.7936
|-9.99
|11918.28
|1649
|2006.08.16 22:15
|buy
|242
|1.00
|1.8948
|1.8929
|1.9945
|1650
|2006.08.17 05:00
|modify
|242
|1.00
|1.8948
|1.8932
|1.9945
|1651
|2006.08.17 06:00
|modify
|242
|1.00
|1.8948
|1.8956
|1.9945
|1652
|2006.08.17 07:00
|modify
|242
|1.00
|1.8948
|1.8964
|1.9945
|1653
|2006.08.17 07:10
|s/l
|242
|1.00
|1.8964
|1.8964
|1.9945
|168.10
|12086.38
|1654
|2006.08.18 06:25
|sell
|243
|1.00
|1.8861
|1.8913
|1.7864
|1655
|2006.08.18 07:00
|modify
|243
|1.00
|1.8861
|1.8908
|1.7864
|1656
|2006.08.18 08:00
|close
|243
|1.00
|1.8866
|1.8908
|1.7864
|-49.99
|12036.39
|1657
|2006.08.21 00:50
|sell
|244
|1.00
|1.8824
|1.8851
|1.7827
|1658
|2006.08.21 03:46
|s/l
|244
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.7827
|-270.00
|11766.39
|1659
|2006.08.21 21:15
|buy
|245
|1.00
|1.8937
|1.8885
|1.9934
|1660
|2006.08.22 00:00
|modify
|245
|1.00
|1.8937
|1.8888
|1.9934
|1661
|2006.08.22 01:00
|modify
|245
|1.00
|1.8937
|1.8905
|1.9934
|1662
|2006.08.22 01:41
|s/l
|245
|1.00
|1.8905
|1.8905
|1.9934
|-317.30
|11449.09
|1663
|2006.08.23 08:55
|sell
|246
|1.00
|1.8889
|1.8930
|1.7892
|1664
|2006.08.23 09:00
|modify
|246
|1.00
|1.8889
|1.8926
|1.7892
|1665
|2006.08.23 09:35
|s/l
|246
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.7892
|-370.00
|11079.09
|1666
|2006.08.23 17:05
|buy
|247
|1.00
|1.8907
|1.8891
|1.9904
|1667
|2006.08.23 18:00
|modify
|247
|1.00
|1.8907
|1.8896
|1.9904
|1668
|2006.08.24 03:17
|s/l
|247
|1.00
|1.8896
|1.8896
|1.9904
|-101.91
|10977.18
|1669
|2006.08.28 22:25
|buy
|248
|1.00
|1.8945
|1.8913
|1.9942
|1670
|2006.08.29 01:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8915
|1.9942
|1671
|2006.08.29 02:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8917
|1.9942
|1672
|2006.08.29 03:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8921
|1.9942
|1673
|2006.08.29 07:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8931
|1.9942
|1674
|2006.08.29 08:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8932
|1.9942
|1675
|2006.08.29 09:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8936
|1.9942
|1676
|2006.08.29 11:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8943
|1.9942
|1677
|2006.08.29 12:00
|modify
|248
|1.00
|1.8945
|1.8960
|1.9942
|1678
|2006.08.29 16:22
|s/l
|248
|1.00
|1.8960
|1.8960
|1.9942
|152.70
|11129.88
|1679
|2006.09.06 03:20
|sell
|249
|1.00
|1.8948
|1.8997
|1.7951
|1680
|2006.09.06 04:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8994
|1.7951
|1681
|2006.09.06 06:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8992
|1.7951
|1682
|2006.09.06 07:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8985
|1.7951
|1683
|2006.09.06 08:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8974
|1.7951
|1684
|2006.09.06 12:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8963
|1.7951
|1685
|2006.09.06 13:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8957
|1.7951
|1686
|2006.09.06 14:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8937
|1.7951
|1687
|2006.09.06 15:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8913
|1.7951
|1688
|2006.09.06 16:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8897
|1.7951
|1689
|2006.09.06 17:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8896
|1.7951
|1690
|2006.09.06 19:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8895
|1.7951
|1691
|2006.09.06 22:40
|sell
|250
|1.00
|1.8851
|1.8895
|1.7854
|1692
|2006.09.07 04:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8890
|1.7951
|1693
|2006.09.07 04:00
|modify
|250
|1.00
|1.8851
|1.8890
|1.7854
|1694
|2006.09.07 05:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8883
|1.7951
|1695
|2006.09.07 05:00
|modify
|250
|1.00
|1.8851
|1.8883
|1.7854
|1696
|2006.09.07 06:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8875
|1.7951
|1697
|2006.09.07 06:00
|modify
|250
|1.00
|1.8851
|1.8875
|1.7854
|1698
|2006.09.07 07:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8867
|1.7951
|1699
|2006.09.07 07:00
|modify
|250
|1.00
|1.8851
|1.8867
|1.7854
|1700
|2006.09.07 08:00
|modify
|249
|1.00
|1.8948
|1.8861
|1.7951
|1701
|2006.09.07 08:00
|modify
|250
|1.00
|1.8851
|1.8861
|1.7854
|1702
|2006.09.07 09:23
|s/l
|249
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.7951
|860.39
|11990.27
|1703
|2006.09.07 09:23
|s/l
|250
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.7854
|-109.60
|11880.67
|1704
|2006.09.11 02:00
|sell
|251
|1.00
|1.8671
|1.8725
|1.7674
|1705
|2006.09.11 03:00
|modify
|251
|1.00
|1.8671
|1.8722
|1.7674
|1706
|2006.09.11 06:00
|modify
|251
|1.00
|1.8671
|1.8717
|1.7674
|1707
|2006.09.11 07:00
|modify
|251
|1.00
|1.8671
|1.8700
|1.7674
|1708
|2006.09.11 08:00
|modify
|251
|1.00
|1.8671
|1.8696
|1.7674
|1709
|2006.09.11 09:00
|modify
|251
|1.00
|1.8671
|1.8688
|1.7674
|1710
|2006.09.11 10:08
|s/l
|251
|1.00
|1.8688
|1.8688
|1.7674
|-170.00
|11710.67
|1711
|2006.09.13 02:15
|buy
|252
|1.00
|1.8724
|1.8673
|1.9721
|1712
|2006.09.13 03:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8674
|1.9721
|1713
|2006.09.13 05:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8675
|1.9721
|1714
|2006.09.13 06:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8688
|1.9721
|1715
|2006.09.13 07:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8696
|1.9721
|1716
|2006.09.13 23:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8697
|1.9721
|1717
|2006.09.14 00:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8699
|1.9721
|1718
|2006.09.14 01:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8701
|1.9721
|1719
|2006.09.14 02:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8709
|1.9721
|1720
|2006.09.14 03:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8713
|1.9721
|1721
|2006.09.14 04:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8715
|1.9721
|1722
|2006.09.14 06:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8719
|1.9721
|1723
|2006.09.14 07:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8722
|1.9721
|1724
|2006.09.14 07:10
|buy
|253
|1.00
|1.8768
|1.8722
|1.9765
|1725
|2006.09.14 08:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8726
|1.9721
|1726
|2006.09.14 08:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8726
|1.9765
|1727
|2006.09.14 09:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8732
|1.9721
|1728
|2006.09.14 09:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8732
|1.9765
|1729
|2006.09.14 11:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8744
|1.9721
|1730
|2006.09.14 11:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8744
|1.9765
|1731
|2006.09.14 12:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8759
|1.9721
|1732
|2006.09.14 12:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8759
|1.9765
|1733
|2006.09.14 14:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8776
|1.9721
|1734
|2006.09.14 14:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8776
|1.9765
|1735
|2006.09.14 15:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8792
|1.9721
|1736
|2006.09.14 15:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8792
|1.9765
|1737
|2006.09.14 18:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8805
|1.9721
|1738
|2006.09.14 18:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8805
|1.9765
|1739
|2006.09.14 22:50
|buy
|254
|1.00
|1.8837
|1.8805
|1.9834
|1740
|2006.09.15 02:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8806
|1.9721
|1741
|2006.09.15 02:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8806
|1.9765
|1742
|2006.09.15 02:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8806
|1.9834
|1743
|2006.09.15 03:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8811
|1.9721
|1744
|2006.09.15 03:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8811
|1.9765
|1745
|2006.09.15 03:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8811
|1.9834
|1746
|2006.09.15 04:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8824
|1.9721
|1747
|2006.09.15 04:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8824
|1.9765
|1748
|2006.09.15 04:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8824
|1.9834
|1749
|2006.09.15 05:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8830
|1.9721
|1750
|2006.09.15 05:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8830
|1.9765
|1751
|2006.09.15 05:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8830
|1.9834
|1752
|2006.09.15 06:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8844
|1.9721
|1753
|2006.09.15 06:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8844
|1.9765
|1754
|2006.09.15 06:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8844
|1.9834
|1755
|2006.09.15 07:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8847
|1.9721
|1756
|2006.09.15 07:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8847
|1.9765
|1757
|2006.09.15 07:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8847
|1.9834
|1758
|2006.09.15 08:00
|modify
|252
|1.00
|1.8724
|1.8861
|1.9721
|1759
|2006.09.15 08:00
|modify
|253
|1.00
|1.8768
|1.8861
|1.9765
|1760
|2006.09.15 08:00
|modify
|254
|1.00
|1.8837
|1.8861
|1.9834
|1761
|2006.09.15 09:03
|s/l
|252
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9721
|1380.80
|13091.47
|1762
|2006.09.15 09:03
|s/l
|253
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9765
|932.70
|14024.17
|1763
|2006.09.15 09:03
|s/l
|254
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9834
|242.70
|14266.87
|1764
|2006.09.18 18:50
|sell
|255
|1.00
|1.8793
|1.8827
|1.7796
|1765
|2006.09.19 04:59
|s/l
|255
|1.00
|1.8827
|1.8827
|1.7796
|-343.20
|13923.67
|1766
|2006.09.21 01:10
|buy
|256
|1.00
|1.8869
|1.8827
|1.9866
|1767
|2006.09.21 02:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8832
|1.9866
|1768
|2006.09.21 08:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8834
|1.9866
|1769
|2006.09.21 09:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8837
|1.9866
|1770
|2006.09.21 11:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8846
|1.9866
|1771
|2006.09.21 12:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8861
|1.9866
|1772
|2006.09.21 13:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8874
|1.9866
|1773
|2006.09.21 14:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8895
|1.9866
|1774
|2006.09.21 15:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8900
|1.9866
|1775
|2006.09.21 16:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8910
|1.9866
|1776
|2006.09.21 17:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8911
|1.9866
|1777
|2006.09.21 20:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8925
|1.9866
|1778
|2006.09.22 00:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8930
|1.9866
|1779
|2006.09.22 01:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8933
|1.9866
|1780
|2006.09.22 03:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8936
|1.9866
|1781
|2006.09.22 04:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8948
|1.9866
|1782
|2006.09.22 06:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8950
|1.9866
|1783
|2006.09.22 08:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8955
|1.9866
|1784
|2006.09.22 09:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8960
|1.9866
|1785
|2006.09.22 10:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8973
|1.9866
|1786
|2006.09.22 11:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8995
|1.9866
|1787
|2006.09.22 12:00
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8999
|1.9866
|1788
|2006.09.22 13:40
|buy
|257
|1.00
|1.9017
|1.8999
|2.0014
|1789
|2006.09.22 20:47
|s/l
|256
|1.00
|1.8999
|1.8999
|1.9866
|1302.70
|15226.37
|1790
|2006.09.22 20:47
|s/l
|257
|1.00
|1.8999
|1.8999
|2.0014
|-180.00
|15046.37
|1791
|2006.09.27 23:00
|sell
|258
|1.00
|1.8892
|1.8937
|1.7895
|1792
|2006.09.28 02:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8934
|1.7895
|1793
|2006.09.28 06:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8931
|1.7895
|1794
|2006.09.28 07:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8926
|1.7895
|1795
|2006.09.28 08:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8920
|1.7895
|1796
|2006.09.28 10:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8902
|1.7895
|1797
|2006.09.28 11:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8889
|1.7895
|1798
|2006.09.28 12:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8875
|1.7895
|1799
|2006.09.28 13:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8873
|1.7895
|1800
|2006.09.28 16:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8865
|1.7895
|1801
|2006.09.28 17:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8860
|1.7895
|1802
|2006.09.28 18:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8843
|1.7895
|1803
|2006.09.28 20:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8838
|1.7895
|1804
|2006.09.28 23:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8836
|1.7895
|1805
|2006.09.29 00:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8822
|1.7895
|1806
|2006.09.29 01:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8821
|1.7895
|1807
|2006.09.29 02:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8813
|1.7895
|1808
|2006.09.29 03:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8809
|1.7895
|1809
|2006.09.29 04:25
|sell
|259
|1.00
|1.8772
|1.8809
|1.7775
|1810
|2006.09.29 05:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8806
|1.7895
|1811
|2006.09.29 05:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8806
|1.7775
|1812
|2006.09.29 06:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8799
|1.7895
|1813
|2006.09.29 06:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8799
|1.7775
|1814
|2006.09.29 07:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8796
|1.7895
|1815
|2006.09.29 07:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8796
|1.7775
|1816
|2006.09.29 08:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8786
|1.7895
|1817
|2006.09.29 08:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8786
|1.7775
|1818
|2006.09.29 10:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8780
|1.7895
|1819
|2006.09.29 10:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8780
|1.7775
|1820
|2006.09.29 11:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8751
|1.7895
|1821
|2006.09.29 11:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8751
|1.7775
|1822
|2006.09.29 16:00
|modify
|258
|1.00
|1.8892
|1.8746
|1.7895
|1823
|2006.09.29 16:00
|modify
|259
|1.00
|1.8772
|1.8746
|1.7775
|1824
|2006.09.29 18:15
|sell
|260
|1.00
|1.8716
|1.8746
|1.7719
|1825
|2006.10.02 00:00
|s/l
|258
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7895
|1444.00
|16490.37
|1826
|2006.10.02 00:00
|s/l
|259
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7775
|256.80
|16747.17
|1827
|2006.10.02 00:00
|s/l
|260
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.7719
|-303.20
|16443.97
|1828
|2006.10.03 18:25
|buy
|261
|1.00
|1.8865
|1.8850
|1.9862
|1829
|2006.10.04 03:47
|s/l
|261
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9862
|-147.30
|16296.67
|1830
|2006.10.09 21:15
|sell
|262
|1.00
|1.8675
|1.8718
|1.7678
|1831
|2006.10.10 00:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8711
|1.7678
|1832
|2006.10.10 01:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8709
|1.7678
|1833
|2006.10.10 02:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8703
|1.7678
|1834
|2006.10.10 03:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8699
|1.7678
|1835
|2006.10.10 04:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8697
|1.7678
|1836
|2006.10.10 05:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8695
|1.7678
|1837
|2006.10.10 06:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8690
|1.7678
|1838
|2006.10.10 07:00
|modify
|262
|1.00
|1.8675
|1.8687
|1.7678
|1839
|2006.10.10 08:18
|s/l
|262
|1.00
|1.8687
|1.8687
|1.7678
|-123.21
|16173.46
|1840
|2006.10.11 04:35
|sell
|263
|1.00
|1.8551
|1.8605
|1.7554
|1841
|2006.10.11 05:00
|modify
|263
|1.00
|1.8551
|1.8595
|1.7554
|1842
|2006.10.11 06:00
|modify
|263
|1.00
|1.8551
|1.8590
|1.7554
|1843
|2006.10.11 07:00
|modify
|263
|1.00
|1.8551
|1.8585
|1.7554
|1844
|2006.10.11 08:00
|modify
|263
|1.00
|1.8551
|1.8582
|1.7554
|1845
|2006.10.11 09:00
|modify
|263
|1.00
|1.8551
|1.8580
|1.7554
|1846
|2006.10.11 10:00
|modify
|263
|1.00
|1.8551
|1.8572
|1.7554
|1847
|2006.10.11 10:55
|s/l
|263
|1.00
|1.8572
|1.8572
|1.7554
|-210.00
|15963.46
|1848
|2006.10.13 13:05
|buy
|264
|1.00
|1.8595
|1.8568
|1.9592
|1849
|2006.10.13 14:39
|s/l
|264
|1.00
|1.8568
|1.8568
|1.9592
|-270.00
|15693.46
|1850
|2006.10.18 11:10
|buy
|265
|1.00
|1.8698
|1.8681
|1.9695
|1851
|2006.10.18 14:42
|s/l
|265
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9695
|-170.00
|15523.46
|1852
|2006.10.23 03:30
|buy
|266
|1.00
|1.8823
|1.8782
|1.9820
|1853
|2006.10.23 06:00
|modify
|266
|1.00
|1.8823
|1.8788
|1.9820
|1854
|2006.10.23 07:00
|modify
|266
|1.00
|1.8823
|1.8789
|1.9820
|1855
|2006.10.23 08:00
|modify
|266
|1.00
|1.8823
|1.8797
|1.9820
|1856
|2006.10.23 08:25
|s/l
|266
|1.00
|1.8797
|1.8797
|1.9820
|-260.00
|15263.46
|1857
|2006.10.23 20:55
|sell
|267
|1.00
|1.8732
|1.8768
|1.7735
|1858
|2006.10.24 02:00
|modify
|267
|1.00
|1.8732
|1.8764
|1.7735
|1859
|2006.10.24 03:00
|modify
|267
|1.00
|1.8732
|1.8757
|1.7735
|1860
|2006.10.24 04:00
|modify
|267
|1.00
|1.8732
|1.8751
|1.7735
|1861
|2006.10.24 06:00
|modify
|267
|1.00
|1.8732
|1.8747
|1.7735
|1862
|2006.10.24 07:00
|modify
|267
|1.00
|1.8732
|1.8741
|1.7735
|1863
|2006.10.24 11:00
|modify
|267
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.7735
|1864
|2006.10.24 17:12
|s/l
|267
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.7735
|-3.19
|15260.27
|1865
|2006.10.27 09:05
|buy
|268
|1.00
|1.8883
|1.8859
|1.9880
|1866
|2006.10.27 10:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8865
|1.9880
|1867
|2006.10.27 16:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8885
|1.9880
|1868
|2006.10.27 17:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8912
|1.9880
|1869
|2006.10.27 18:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8913
|1.9880
|1870
|2006.10.30 01:10
|buy
|269
|1.00
|1.8959
|1.8913
|1.9956
|1871
|2006.10.30 06:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8914
|1.9880
|1872
|2006.10.30 06:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8914
|1.9956
|1873
|2006.10.30 07:04
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8917
|1.9880
|1874
|2006.10.30 07:04
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8917
|1.9956
|1875
|2006.10.30 08:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8932
|1.9880
|1876
|2006.10.30 08:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8932
|1.9956
|1877
|2006.10.30 09:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8944
|1.9880
|1878
|2006.10.30 09:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8944
|1.9956
|1879
|2006.10.30 16:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8959
|1.9880
|1880
|2006.10.30 16:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8959
|1.9956
|1881
|2006.10.31 00:15
|buy
|270
|1.00
|1.9004
|1.8959
|2.0001
|1882
|2006.10.31 01:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8960
|1.9880
|1883
|2006.10.31 01:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8960
|1.9956
|1884
|2006.10.31 01:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8960
|2.0001
|1885
|2006.10.31 03:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8962
|1.9880
|1886
|2006.10.31 03:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8962
|1.9956
|1887
|2006.10.31 03:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8962
|2.0001
|1888
|2006.10.31 04:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8963
|1.9880
|1889
|2006.10.31 04:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8963
|1.9956
|1890
|2006.10.31 04:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8963
|2.0001
|1891
|2006.10.31 05:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8968
|1.9880
|1892
|2006.10.31 05:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8968
|1.9956
|1893
|2006.10.31 05:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8968
|2.0001
|1894
|2006.10.31 06:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8972
|1.9880
|1895
|2006.10.31 06:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8972
|1.9956
|1896
|2006.10.31 06:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8972
|2.0001
|1897
|2006.10.31 07:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8977
|1.9880
|1898
|2006.10.31 07:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8977
|1.9956
|1899
|2006.10.31 07:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8977
|2.0001
|1900
|2006.10.31 08:00
|modify
|268
|1.00
|1.8883
|1.8981
|1.9880
|1901
|2006.10.31 08:00
|modify
|269
|1.00
|1.8959
|1.8981
|1.9956
|1902
|2006.10.31 08:00
|modify
|270
|1.00
|1.9004
|1.8981
|2.0001
|1903
|2006.10.31 09:27
|s/l
|268
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9880
|985.40
|16245.67
|1904
|2006.10.31 09:27
|s/l
|269
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9956
|222.70
|16468.37
|1905
|2006.10.31 09:27
|s/l
|270
|1.00
|1.8981
|1.8981
|2.0001
|-230.00
|16238.37
|1906
|2006.11.01 05:35
|buy
|271
|1.00
|1.9070
|1.9018
|2.0067
|1907
|2006.11.01 06:00
|modify
|271
|1.00
|1.9070
|1.9020
|2.0067
|1908
|2006.11.01 07:04
|modify
|271
|1.00
|1.9070
|1.9024
|2.0067
|1909
|2006.11.01 08:00
|modify
|271
|1.00
|1.9070
|1.9027
|2.0067
|1910
|2006.11.01 09:00
|modify
|271
|1.00
|1.9070
|1.9051
|2.0067
|1911
|2006.11.01 10:00
|modify
|271
|1.00
|1.9070
|1.9054
|2.0067
|1912
|2006.11.02 08:55
|s/l
|271
|1.00
|1.9054
|1.9054
|2.0067
|-151.90
|16086.47
|1913
|2006.11.03 09:55
|sell
|272
|1.00
|1.9087
|1.9112
|1.8090
|1914
|2006.11.03 10:00
|modify
|272
|1.00
|1.9087
|1.9101
|1.8090
|1915
|2006.11.03 10:30
|s/l
|272
|1.00
|1.9101
|1.9101
|1.8090
|-140.00
|15946.47
|1916
|2006.11.06 23:00
|sell
|273
|1.00
|1.8974
|1.9003
|1.7977
|1917
|2006.11.07 02:25
|s/l
|273
|1.00
|1.9003
|1.9003
|1.7977
|-293.20
|15653.27
|1918
|2006.11.10 21:05
|buy
|274
|1.00
|1.9109
|1.9078
|2.0106
|1919
|2006.11.13 02:00
|modify
|274
|1.00
|1.9109
|1.9089
|2.0106
|1920
|2006.11.13 03:00
|modify
|274
|1.00
|1.9109
|1.9092
|2.0106
|1921
|2006.11.13 04:00
|modify
|274
|1.00
|1.9109
|1.9095
|2.0106
|1922
|2006.11.13 10:36
|s/l
|274
|1.00
|1.9095
|1.9095
|2.0106
|-137.29
|15515.98
|1923
|2006.11.14 01:00
|sell
|275
|1.00
|1.9047
|1.9084
|1.8050
|1924
|2006.11.14 02:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9083
|1.8050
|1925
|2006.11.14 04:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9082
|1.8050
|1926
|2006.11.14 05:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9080
|1.8050
|1927
|2006.11.14 06:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9076
|1.8050
|1928
|2006.11.14 07:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9070
|1.8050
|1929
|2006.11.14 08:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9064
|1.8050
|1930
|2006.11.14 09:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9061
|1.8050
|1931
|2006.11.14 13:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9060
|1.8050
|1932
|2006.11.14 14:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9056
|1.8050
|1933
|2006.11.15 01:05
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9054
|1.8050
|1934
|2006.11.15 02:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9039
|1.8050
|1935
|2006.11.15 03:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9032
|1.8050
|1936
|2006.11.15 04:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9029
|1.8050
|1937
|2006.11.15 05:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9027
|1.8050
|1938
|2006.11.15 06:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.9010
|1.8050
|1939
|2006.11.15 07:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8998
|1.8050
|1940
|2006.11.15 08:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8982
|1.8050
|1941
|2006.11.15 09:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8978
|1.8050
|1942
|2006.11.15 13:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8949
|1.8050
|1943
|2006.11.15 14:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8947
|1.8050
|1944
|2006.11.15 16:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8943
|1.8050
|1945
|2006.11.15 20:10
|sell
|276
|1.00
|1.8904
|1.8943
|1.7907
|1946
|2006.11.16 02:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8934
|1.8050
|1947
|2006.11.16 02:00
|modify
|276
|1.00
|1.8904
|1.8934
|1.7907
|1948
|2006.11.16 03:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8917
|1.8050
|1949
|2006.11.16 03:00
|modify
|276
|1.00
|1.8904
|1.8917
|1.7907
|1950
|2006.11.16 04:05
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8914
|1.8050
|1951
|2006.11.16 04:05
|modify
|276
|1.00
|1.8904
|1.8914
|1.7907
|1952
|2006.11.16 05:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8912
|1.8050
|1953
|2006.11.16 05:00
|modify
|276
|1.00
|1.8904
|1.8912
|1.7907
|1954
|2006.11.16 06:00
|modify
|275
|1.00
|1.9047
|1.8908
|1.8050
|1955
|2006.11.16 06:00
|modify
|276
|1.00
|1.8904
|1.8908
|1.7907
|1956
|2006.11.16 14:30
|s/l
|275
|1.00
|1.8908
|1.8908
|1.8050
|1377.20
|16893.18
|1957
|2006.11.16 14:30
|s/l
|276
|1.00
|1.8908
|1.8908
|1.7907
|-49.59
|16843.59
|1958
|2006.11.21 06:00
|buy
|277
|1.00
|1.8966
|1.8942
|1.9963
|1959
|2006.11.21 08:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8943
|1.9963
|1960
|2006.11.21 09:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8945
|1.9963
|1961
|2006.11.22 04:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8956
|1.9963
|1962
|2006.11.22 05:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8963
|1.9963
|1963
|2006.11.22 06:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8966
|1.9963
|1964
|2006.11.22 07:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8974
|1.9963
|1965
|2006.11.22 08:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8976
|1.9963
|1966
|2006.11.22 09:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8978
|1.9963
|1967
|2006.11.22 10:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8986
|1.9963
|1968
|2006.11.22 11:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.8999
|1.9963
|1969
|2006.11.22 14:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9007
|1.9963
|1970
|2006.11.22 15:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9021
|1.9963
|1971
|2006.11.22 16:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9048
|1.9963
|1972
|2006.11.22 18:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9069
|1.9963
|1973
|2006.11.23 00:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9071
|1.9963
|1974
|2006.11.23 01:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9078
|1.9963
|1975
|2006.11.23 02:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9087
|1.9963
|1976
|2006.11.23 03:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9090
|1.9963
|1977
|2006.11.23 03:35
|buy
|278
|1.00
|1.9137
|1.9090
|2.0134
|1978
|2006.11.23 04:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9095
|1.9963
|1979
|2006.11.23 04:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9095
|2.0134
|1980
|2006.11.23 05:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9098
|1.9963
|1981
|2006.11.23 05:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9098
|2.0134
|1982
|2006.11.23 06:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9110
|1.9963
|1983
|2006.11.23 06:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9110
|2.0134
|1984
|2006.11.23 07:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9113
|1.9963
|1985
|2006.11.23 07:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9113
|2.0134
|1986
|2006.11.23 08:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9124
|1.9963
|1987
|2006.11.23 08:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9124
|2.0134
|1988
|2006.11.23 12:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9126
|1.9963
|1989
|2006.11.23 12:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9126
|2.0134
|1990
|2006.11.24 10:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9135
|1.9963
|1991
|2006.11.24 10:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9135
|2.0134
|1992
|2006.11.24 11:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9246
|1.9963
|1993
|2006.11.24 11:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9246
|2.0134
|1994
|2006.11.27 02:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9301
|1.9963
|1995
|2006.11.27 02:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9301
|2.0134
|1996
|2006.11.27 03:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9308
|1.9963
|1997
|2006.11.27 03:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9308
|2.0134
|1998
|2006.11.27 04:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9312
|1.9963
|1999
|2006.11.27 04:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9312
|2.0134
|2000
|2006.11.27 05:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9314
|1.9963
|2001
|2006.11.27 05:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9314
|2.0134
|2002
|2006.11.27 06:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9319
|1.9963
|2003
|2006.11.27 06:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9319
|2.0134
|2004
|2006.11.27 07:00
|modify
|277
|1.00
|1.8966
|1.9320
|1.9963
|2005
|2006.11.27 07:00
|modify
|278
|1.00
|1.9137
|1.9320
|2.0134
|2006
|2006.11.27 09:58
|s/l
|277
|1.00
|1.9320
|1.9320
|1.9963
|3556.20
|20399.79
|2007
|2006.11.27 09:58
|s/l
|278
|1.00
|1.9320
|1.9320
|2.0134
|1835.39
|22235.18
|2008
|2006.11.29 08:50
|buy
|279
|1.00
|1.9499
|1.9455
|2.0496
|2009
|2006.11.29 09:00
|modify
|279
|1.00
|1.9499
|1.9459
|2.0496
|2010
|2006.11.29 11:00
|modify
|279
|1.00
|1.9499
|1.9462
|2.0496
|2011
|2006.11.29 19:23
|s/l
|279
|1.00
|1.9462
|1.9462
|2.0496
|-369.99
|21865.19
|2012
|2006.12.04 05:10
|buy
|280
|1.00
|1.9768
|1.9723
|2.0765
|2013
|2006.12.04 06:05
|modify
|280
|1.00
|1.9768
|1.9724
|2.0765
|2014
|2006.12.04 08:00
|modify
|280
|1.00
|1.9768
|1.9725
|2.0765
|2015
|2006.12.04 09:00
|modify
|280
|1.00
|1.9768
|1.9753
|2.0765
|2016
|2006.12.04 09:08
|s/l
|280
|1.00
|1.9753
|1.9753
|2.0765
|-150.00
|21715.19
|2017
|2006.12.07 06:00
|sell
|281
|1.00
|1.9676
|1.9699
|1.8679
|2018
|2006.12.07 08:09
|s/l
|281
|1.00
|1.9699
|1.9699
|1.8679
|-230.00
|21485.19
|2019
|2006.12.12 09:05
|buy
|282
|1.00
|1.9582
|1.9551
|2.0579
|2020
|2006.12.12 10:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9552
|2.0579
|2021
|2006.12.12 12:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9556
|2.0579
|2022
|2006.12.12 17:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9558
|2.0579
|2023
|2006.12.12 22:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9560
|2.0579
|2024
|2006.12.13 00:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9568
|2.0579
|2025
|2006.12.13 01:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9573
|2.0579
|2026
|2006.12.13 02:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9588
|2.0579
|2027
|2006.12.13 03:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9600
|2.0579
|2028
|2006.12.13 04:09
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9601
|2.0579
|2029
|2006.12.13 05:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9604
|2.0579
|2030
|2006.12.13 06:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9619
|2.0579
|2031
|2006.12.13 07:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9637
|2.0579
|2032
|2006.12.13 08:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9640
|2.0579
|2033
|2006.12.13 08:15
|buy
|283
|1.00
|1.9693
|1.9640
|2.0690
|2034
|2006.12.13 09:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9642
|2.0579
|2035
|2006.12.13 09:00
|modify
|283
|1.00
|1.9693
|1.9642
|2.0690
|2036
|2006.12.13 12:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9650
|2.0579
|2037
|2006.12.13 12:00
|modify
|283
|1.00
|1.9693
|1.9650
|2.0690
|2038
|2006.12.13 13:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9654
|2.0579
|2039
|2006.12.13 13:00
|modify
|283
|1.00
|1.9693
|1.9654
|2.0690
|2040
|2006.12.13 14:00
|modify
|282
|1.00
|1.9582
|1.9656
|2.0579
|2041
|2006.12.13 14:00
|modify
|283
|1.00
|1.9693
|1.9656
|2.0690
|2042
|2006.12.13 14:33
|s/l
|282
|1.00
|1.9656
|1.9656
|2.0579
|742.70
|22227.89
|2043
|2006.12.13 14:33
|s/l
|283
|1.00
|1.9656
|1.9656
|2.0690
|-370.00
|21857.89
|2044
|2006.12.18 07:00
|sell
|284
|1.00
|1.9562
|1.9609
|1.8565
|2045
|2006.12.18 08:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9591
|1.8565
|2046
|2006.12.18 09:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9574
|1.8565
|2047
|2006.12.18 11:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9569
|1.8565
|2048
|2006.12.18 17:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9557
|1.8565
|2049
|2006.12.18 18:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9543
|1.8565
|2050
|2006.12.19 00:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9540
|1.8565
|2051
|2006.12.19 01:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9539
|1.8565
|2052
|2006.12.19 02:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9531
|1.8565
|2053
|2006.12.19 02:10
|sell
|285
|1.00
|1.9496
|1.9531
|1.8499
|2054
|2006.12.19 03:09
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9519
|1.8565
|2055
|2006.12.19 03:09
|modify
|285
|1.00
|1.9496
|1.9519
|1.8499
|2056
|2006.12.19 04:14
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9514
|1.8565
|2057
|2006.12.19 04:14
|modify
|285
|1.00
|1.9496
|1.9514
|1.8499
|2058
|2006.12.19 05:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9511
|1.8565
|2059
|2006.12.19 05:00
|modify
|285
|1.00
|1.9496
|1.9511
|1.8499
|2060
|2006.12.19 06:00
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9505
|1.8565
|2061
|2006.12.19 06:00
|modify
|285
|1.00
|1.9496
|1.9505
|1.8499
|2062
|2006.12.19 07:33
|modify
|284
|1.00
|1.9562
|1.9493
|1.8565
|2063
|2006.12.19 07:33
|modify
|285
|1.00
|1.9496
|1.9493
|1.8499
|2064
|2006.12.19 07:36
|s/l
|284
|1.00
|1.9493
|1.9493
|1.8565
|686.80
|22544.69
|2065
|2006.12.19 07:36
|s/l
|285
|1.00
|1.9493
|1.9493
|1.8499
|30.00
|22574.69
|2066
|2006.12.20 09:00
|buy
|286
|1.00
|1.9695
|1.9668
|2.0692
|2067
|2006.12.20 16:37
|s/l
|286
|1.00
|1.9668
|1.9668
|2.0692
|-270.00
|22304.69
|2068
|2006.12.27 02:55
|sell
|287
|1.00
|1.9557
|1.9588
|1.8560
|2069
|2006.12.27 03:37
|s/l
|287
|1.00
|1.9588
|1.9588
|1.8560
|-310.00
|21994.69
|2070
|2006.12.27 23:30
|sell
|288
|1.00
|1.9593
|1.9619
|1.8596
|2071
|2006.12.28 06:00
|modify
|288
|1.00
|1.9593
|1.9616
|1.8596
|2072
|2006.12.28 07:00
|modify
|288
|1.00
|1.9593
|1.9611
|1.8596
|2073
|2006.12.28 08:00
|modify
|288
|1.00
|1.9593
|1.9605
|1.8596
|2074
|2006.12.28 12:05
|s/l
|288
|1.00
|1.9605
|1.9605
|1.8596
|-129.60
|21865.09
|2075
|2006.12.29 01:35
|buy
|289
|1.00
|1.9612
|1.9596
|2.0609
|2076
|2006.12.29 10:00
|modify
|289
|1.00
|1.9612
|1.9606
|2.0609
|2077
|2006.12.29 10:01
|s/l
|289
|1.00
|1.9606
|1.9606
|2.0609
|-59.99
|21805.10
|2078
|2007.01.08 07:00
|sell
|290
|1.00
|1.9304
|1.9351
|1.8307
|2079
|2007.01.08 08:00
|modify
|290
|1.00
|1.9304
|1.9347
|1.8307
|2080
|2007.01.08 09:00
|modify
|290
|1.00
|1.9304
|1.9339
|1.8307
|2081
|2007.01.08 09:32
|s/l
|290
|1.00
|1.9339
|1.9339
|1.8307
|-350.00
|21455.10
|2082
|2007.01.09 15:05
|buy
|291
|1.00
|1.9408
|1.9381
|2.0405
|2083
|2007.01.10 00:00
|modify
|291
|1.00
|1.9408
|1.9383
|2.0405
|2084
|2007.01.10 01:04
|s/l
|291
|1.00
|1.9383
|1.9383
|2.0405
|-247.30
|21207.80
|2085
|2007.01.16 01:15
|buy
|292
|1.00
|1.9632
|1.9589
|2.0629
|2086
|2007.01.16 02:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9593
|2.0629
|2087
|2007.01.16 03:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9595
|2.0629
|2088
|2007.01.16 06:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9597
|2.0629
|2089
|2007.01.16 07:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9603
|2.0629
|2090
|2007.01.16 08:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9609
|2.0629
|2091
|2007.01.16 10:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9628
|2.0629
|2092
|2007.01.16 12:00
|modify
|292
|1.00
|1.9632
|1.9629
|2.0629
|2093
|2007.01.16 15:52
|s/l
|292
|1.00
|1.9629
|1.9629
|2.0629
|-30.00
|21177.80
|2094
|2007.01.23 19:30
|buy
|293
|1.00
|1.9837
|1.9820
|2.0834
|2095
|2007.01.23 19:41
|s/l
|293
|1.00
|1.9820
|1.9820
|2.0834
|-170.00
|21007.80
|2096
|2007.01.26 08:25
|sell
|294
|1.00
|1.9667
|1.9720
|1.8670
|2097
|2007.01.26 09:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9714
|1.8670
|2098
|2007.01.26 11:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9711
|1.8670
|2099
|2007.01.26 12:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9703
|1.8670
|2100
|2007.01.26 13:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9697
|1.8670
|2101
|2007.01.26 14:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9684
|1.8670
|2102
|2007.01.26 16:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9675
|1.8670
|2103
|2007.01.29 02:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9669
|1.8670
|2104
|2007.01.29 04:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9665
|1.8670
|2105
|2007.01.29 05:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9660
|1.8670
|2106
|2007.01.29 06:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9658
|1.8670
|2107
|2007.01.29 07:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9648
|1.8670
|2108
|2007.01.29 08:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9633
|1.8670
|2109
|2007.01.29 09:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9627
|1.8670
|2110
|2007.01.30 02:00
|modify
|294
|1.00
|1.9667
|1.9626
|1.8670
|2111
|2007.01.30 02:48
|s/l
|294
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.8670
|403.60
|21411.40
|2112
|2007.02.06 01:30
|sell
|295
|1.00
|1.9610
|1.9637
|1.8613
|2113
|2007.02.06 02:00
|modify
|295
|1.00
|1.9610
|1.9634
|1.8613
|2114
|2007.02.06 03:00
|modify
|295
|1.00
|1.9610
|1.9629
|1.8613
|2115
|2007.02.06 04:00
|modify
|295
|1.00
|1.9610
|1.9624
|1.8613
|2116
|2007.02.06 05:00
|modify
|295
|1.00
|1.9610
|1.9619
|1.8613
|2117
|2007.02.06 06:10
|modify
|295
|1.00
|1.9610
|1.9610
|1.8613
|2118
|2007.02.06 08:00
|modify
|295
|1.00
|1.9610
|1.9607
|1.8613
|2119
|2007.02.06 08:05
|s/l
|295
|1.00
|1.9607
|1.9607
|1.8613
|30.00
|21441.40
|2120
|2007.02.07 02:10
|buy
|296
|1.00
|1.9687
|1.9644
|2.0684
|2121
|2007.02.07 03:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9647
|2.0684
|2122
|2007.02.07 04:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9653
|2.0684
|2123
|2007.02.07 06:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9661
|2.0684
|2124
|2007.02.07 07:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9666
|2.0684
|2125
|2007.02.07 08:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9668
|2.0684
|2126
|2007.02.08 03:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9669
|2.0684
|2127
|2007.02.08 08:00
|modify
|296
|1.00
|1.9687
|1.9674
|2.0684
|2128
|2007.02.08 08:30
|buy
|297
|1.00
|1.9694
|1.9674
|2.0691
|2129
|2007.02.08 08:33
|s/l
|296
|1.00
|1.9674
|1.9674
|2.0684
|-121.90
|21319.50
|2130
|2007.02.08 08:33
|s/l
|297
|1.00
|1.9674
|1.9674
|2.0691
|-200.00
|21119.50
|2131
|2007.02.09 03:35
|sell
|298
|1.00
|1.9593
|1.9645
|1.8596
|2132
|2007.02.09 04:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9638
|1.8596
|2133
|2007.02.09 05:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9616
|1.8596
|2134
|2007.02.09 06:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9608
|1.8596
|2135
|2007.02.09 07:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9603
|1.8596
|2136
|2007.02.09 08:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9594
|1.8596
|2137
|2007.02.09 10:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9565
|1.8596
|2138
|2007.02.09 11:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9564
|1.8596
|2139
|2007.02.09 12:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9547
|1.8596
|2140
|2007.02.09 17:40
|sell
|299
|1.00
|1.9505
|1.9547
|1.8508
|2141
|2007.02.12 04:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9545
|1.8596
|2142
|2007.02.12 04:00
|modify
|299
|1.00
|1.9505
|1.9545
|1.8508
|2143
|2007.02.12 07:00
|modify
|298
|1.00
|1.9593
|1.9542
|1.8596
|2144
|2007.02.12 07:00
|modify
|299
|1.00
|1.9505
|1.9542
|1.8508
|2145
|2007.02.12 07:00
|s/l
|298
|1.00
|1.9542
|1.9542
|1.8596
|506.80
|21626.30
|2146
|2007.02.12 07:00
|s/l
|299
|1.00
|1.9542
|1.9542
|1.8508
|-373.20
|21253.10
|2147
|2007.02.13 03:15
|sell
|300
|1.00
|1.9482
|1.9512
|1.8485
|2148
|2007.02.13 04:00
|modify
|300
|1.00
|1.9482
|1.9511
|1.8485
|2149
|2007.02.13 05:00
|modify
|300
|1.00
|1.9482
|1.9506
|1.8485
|2150
|2007.02.13 06:00
|modify
|300
|1.00
|1.9482
|1.9499
|1.8485
|2151
|2007.02.13 06:12
|s/l
|300
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.8485
|-170.00
|21083.10
|2152
|2007.02.23 01:35
|buy
|301
|1.00
|1.9560
|1.9508
|2.0557
|2153
|2007.02.23 02:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9516
|2.0557
|2154
|2007.02.23 03:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9518
|2.0557
|2155
|2007.02.23 04:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9522
|2.0557
|2156
|2007.02.23 05:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9524
|2.0557
|2157
|2007.02.23 06:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9526
|2.0557
|2158
|2007.02.23 07:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9528
|2.0557
|2159
|2007.02.23 08:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9535
|2.0557
|2160
|2007.02.23 09:00
|modify
|301
|1.00
|1.9560
|1.9547
|2.0557
|2161
|2007.02.23 10:32
|s/l
|301
|1.00
|1.9547
|1.9547
|2.0557
|-130.00
|20953.10