Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.1

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.24 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.24)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosMA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; TPPips=355; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100;
Barras em teste197571Ticks modelados4257506Qualidade do modelamento89.95%
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total44223.77Lucro Bruto84102.14Perda Bruta-39878.37
Fator de lucro2.11Compensação esperada190.62
diminuição absoluta320.00Perda máxima3942.97 (12.98%)Relative drawdown12.98% (3942.97)
Total de negociações232Posições de Venda (ganhos %)113 (37.17%)Posições de Compras (ganhos %)119 (35.29%)
Negociações com Lucro (% do total)84 (36.21%)Negociações com perdas (% do total)148 (63.79%)
MaiorNegociações com lucro3533.50Negociações com perda-640.00
MédiaNegociações com lucro1001.22Negociações com perda-269.45
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)6 (3606.19)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)13 (-3640.53)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)7066.99 (2)perdas consecutivas (contagem de perdas)-3640.53 (13)
Médiaganhos consecutivos2perdas consecutivas3
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12004.07.05 09:45buy11.001.83131.82621.8665
22004.07.05 10:00modify11.001.83131.82661.8665
32004.07.05 11:00modify11.001.83131.82691.8665
42004.07.05 12:00modify11.001.83131.82711.8665
52004.07.05 13:00modify11.001.83131.82731.8665
62004.07.05 14:00modify11.001.83131.82741.8665
72004.07.05 15:00modify11.001.83131.82801.8665
82004.07.05 16:00modify11.001.83131.82811.8665
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.8665-320.009680.00
102004.07.07 02:35buy21.001.83941.83231.8746
112004.07.07 06:00modify21.001.83941.83291.8746
122004.07.07 07:00modify21.001.83941.83381.8746
132004.07.07 08:00modify21.001.83941.83481.8746
142004.07.07 09:00modify21.001.83941.83571.8746
152004.07.07 10:00modify21.001.83941.83751.8746
162004.07.07 11:00modify21.001.83941.83761.8746
172004.07.07 12:00modify21.001.83941.83811.8746
182004.07.07 13:00modify21.001.83941.84071.8746
192004.07.07 18:00modify21.001.83941.84221.8746
202004.07.07 19:00modify21.001.83941.84381.8746
212004.07.07 21:00modify21.001.83941.84401.8746
222004.07.07 23:00modify21.001.83941.84501.8746
232004.07.08 00:00modify21.001.83941.84551.8746
242004.07.08 02:00modify21.001.83941.84601.8746
252004.07.08 03:00modify21.001.83941.84741.8746
262004.07.08 04:00modify21.001.83941.84751.8746
272004.07.08 05:00modify21.001.83941.84771.8746
282004.07.08 06:00modify21.001.83941.84801.8746
292004.07.08 07:00modify21.001.83941.84871.8746
302004.07.08 08:00modify21.001.83941.84941.8746
312004.07.08 09:00modify21.001.83941.85011.8746
322004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.87461078.1010758.10
332004.07.13 23:45sell31.001.85781.86271.8226
342004.07.14 06:00modify31.001.85781.86261.8226
352004.07.14 07:00modify31.001.85781.86231.8226
362004.07.14 08:00modify31.001.85781.86171.8226
372004.07.14 14:30s/l31.001.86171.86171.8226-393.2010364.90
382004.07.19 09:05buy41.001.87291.86811.9081
392004.07.19 10:00modify41.001.87291.86831.9081
402004.07.19 11:00modify41.001.87291.86851.9081
412004.07.19 11:49s/l41.001.86851.86851.9081-440.009924.90
422004.07.21 09:35sell51.001.85331.85831.8181
432004.07.21 10:05sell61.001.85431.85831.8191
442004.07.21 12:00modify51.001.85331.85791.8181
452004.07.21 12:00modify61.001.85431.85791.8191
462004.07.21 13:00modify51.001.85331.85341.8181
472004.07.21 13:00modify61.001.85431.85341.8191
482004.07.21 14:00modify51.001.85331.85241.8181
492004.07.21 14:00modify61.001.85431.85241.8191
502004.07.21 16:00modify51.001.85331.85131.8181
512004.07.21 16:00modify61.001.85431.85131.8191
522004.07.21 18:00modify51.001.85331.85061.8181
532004.07.21 18:00modify61.001.85431.85061.8191
542004.07.21 19:00modify51.001.85331.84881.8181
552004.07.21 19:00modify61.001.85431.84881.8191
562004.07.22 03:00modify51.001.85331.84711.8181
572004.07.22 03:00modify61.001.85431.84711.8191
582004.07.22 04:00modify51.001.85331.84671.8181
592004.07.22 04:00modify61.001.85431.84671.8191
602004.07.22 05:00modify51.001.85331.84641.8181
612004.07.22 05:00modify61.001.85431.84641.8191
622004.07.22 06:00modify51.001.85331.84531.8181
632004.07.22 06:00modify61.001.85431.84531.8191
642004.07.22 07:00modify51.001.85331.84441.8181
652004.07.22 07:00modify61.001.85431.84441.8191
662004.07.22 08:00modify51.001.85331.84271.8181
672004.07.22 08:00modify61.001.85431.84271.8191
682004.07.22 09:00modify51.001.85331.84201.8181
692004.07.22 09:00modify61.001.85431.84201.8191
702004.07.22 11:26s/l51.001.84201.84201.81811120.4011045.30
712004.07.22 11:26s/l61.001.84201.84201.81911220.4012265.70
722004.07.28 02:35sell71.001.82331.83371.7881
732004.07.28 02:55sell81.001.82431.83371.7891
742004.07.28 03:00modify71.001.82331.83311.7881
752004.07.28 03:00modify81.001.82431.83311.7891
762004.07.28 04:00modify71.001.82331.83281.7881
772004.07.28 04:00modify81.001.82431.83281.7891
782004.07.28 06:00modify71.001.82331.83231.7881
792004.07.28 06:00modify81.001.82431.83231.7891
802004.07.28 07:00modify71.001.82331.83151.7881
812004.07.28 07:00modify81.001.82431.83151.7891
822004.07.28 08:00modify71.001.82331.82841.7881
832004.07.28 08:00modify81.001.82431.82841.7891
842004.07.28 09:00modify71.001.82331.82741.7881
852004.07.28 09:00modify81.001.82431.82741.7891
862004.07.28 10:00modify71.001.82331.82731.7881
872004.07.28 10:00modify81.001.82431.82731.7891
882004.07.28 12:00modify71.001.82331.82541.7881
892004.07.28 12:00modify81.001.82431.82541.7891
902004.07.28 13:00modify71.001.82331.82441.7881
912004.07.28 13:00modify81.001.82431.82441.7891
922004.07.28 14:00modify71.001.82331.82421.7881
932004.07.28 14:00modify81.001.82431.82421.7891
942004.07.28 18:17s/l71.001.82421.82421.7881-90.0012175.70
952004.07.28 18:17s/l81.001.82421.82421.789110.0112185.71
962004.08.02 23:55buy91.001.82531.82121.8605
972004.08.03 01:00modify91.001.82531.82241.8605
982004.08.03 02:00modify91.001.82531.82301.8605
992004.08.03 03:00modify91.001.82531.82321.8605
1002004.08.03 08:02s/l91.001.82321.82321.8605-207.3011978.41
1012004.08.09 09:35buy101.001.84161.83761.8768
1022004.08.09 10:00modify101.001.84161.83781.8768
1032004.08.09 16:30s/l101.001.83781.83781.8768-380.0011598.41
1042004.08.11 09:00sell111.001.82941.83401.7942
1052004.08.11 10:00modify111.001.82941.83371.7942
1062004.08.11 12:00modify111.001.82941.83241.7942
1072004.08.11 13:00modify111.001.82941.83211.7942
1082004.08.11 19:31s/l111.001.83211.83211.7942-270.0111328.40
1092004.08.16 07:25buy121.001.84161.83581.8768
1102004.08.16 08:00modify121.001.84161.83791.8768
1112004.08.16 09:00modify121.001.84161.83911.8768
1122004.08.16 09:16s/l121.001.83911.83911.8768-250.0011078.40
1132004.08.18 05:45sell131.001.82891.83791.7937
1142004.08.18 06:00modify131.001.82891.83551.7937
1152004.08.18 07:00modify131.001.82891.83471.7937
1162004.08.18 08:00modify131.001.82891.83321.7937
1172004.08.18 09:00modify131.001.82891.83261.7937
1182004.08.18 11:00modify131.001.82891.83161.7937
1192004.08.18 12:00modify131.001.82891.83111.7937
1202004.08.18 16:00modify131.001.82891.82971.7937
1212004.08.19 02:00modify131.001.82891.82961.7937
1222004.08.19 06:00modify131.001.82891.82831.7937
1232004.08.19 07:00modify131.001.82891.82781.7937
1242004.08.19 08:00modify131.001.82891.82741.7937
1252004.08.19 11:32s/l131.001.82741.82741.7937140.4011218.80
1262004.08.23 16:00sell141.001.81801.82271.7828
1272004.08.23 22:00modify141.001.81801.82031.7828
1282004.08.23 23:00modify141.001.81801.81881.7828
1292004.08.24 00:00modify141.001.81801.81861.7828
1302004.08.24 01:00modify141.001.81801.81831.7828
1312004.08.24 02:00modify141.001.81801.81791.7828
1322004.08.24 03:00modify141.001.81801.81761.7828
1332004.08.24 04:00modify141.001.81801.81741.7828
1342004.08.24 05:00modify141.001.81801.81691.7828
1352004.08.24 06:00modify141.001.81801.81601.7828
1362004.08.24 07:00modify141.001.81801.81341.7828
1372004.08.24 09:00modify141.001.81801.81291.7828
1382004.08.24 12:00modify141.001.81801.81221.7828
1392004.08.24 13:00modify141.001.81801.81201.7828
1402004.08.24 16:00modify141.001.81801.80701.7828
1412004.08.24 17:00modify141.001.81801.80691.7828
1422004.08.24 19:00modify141.001.81801.80541.7828
1432004.08.24 20:00modify141.001.81801.80401.7828
1442004.08.24 21:00modify141.001.81801.80301.7828
1452004.08.24 22:00modify141.001.81801.80271.7828
1462004.08.25 00:00modify141.001.81801.80221.7828
1472004.08.25 01:00modify141.001.81801.80211.7828
1482004.08.25 02:00modify141.001.81801.80181.7828
1492004.08.25 03:00modify141.001.81801.80171.7828
1502004.08.25 06:00modify141.001.81801.79881.7828
1512004.08.25 08:00modify141.001.81801.79821.7828
1522004.08.25 09:00modify141.001.81801.79731.7828
1532004.08.25 09:39s/l141.001.79731.79731.78282063.6013282.40
1542004.09.03 06:05sell151.001.79141.79591.7562
1552004.09.03 07:00modify151.001.79141.79531.7562
1562004.09.03 08:00modify151.001.79141.79411.7562
1572004.09.03 11:00modify151.001.79141.79321.7562
1582004.09.03 16:00modify151.001.79141.79031.7562
1592004.09.03 21:00modify151.001.79141.78981.7562
1602004.09.06 00:05modify151.001.79141.78961.7562
1612004.09.06 02:00modify151.001.79141.78941.7562
1622004.09.06 03:00modify151.001.79141.78911.7562
1632004.09.06 04:00modify151.001.79141.78871.7562
1642004.09.06 05:00modify151.001.79141.78821.7562
1652004.09.06 06:05modify151.001.79141.78751.7562
1662004.09.06 07:00modify151.001.79141.78351.7562
1672004.09.06 08:00modify151.001.79141.78281.7562
1682004.09.06 09:00modify151.001.79141.78081.7562
1692004.09.06 12:59s/l151.001.78081.78081.75621056.8114339.21
1702004.09.09 07:25buy161.001.78561.77891.8208
1712004.09.09 08:00modify161.001.78561.78211.8208
1722004.09.09 09:00modify161.001.78561.78401.8208
1732004.09.09 10:34s/l161.001.78401.78401.8208-160.0014179.21
1742004.09.16 03:00sell171.001.77781.78591.7426
1752004.09.16 04:00modify171.001.77781.78491.7426
1762004.09.16 05:00modify171.001.77781.78481.7426
1772004.09.16 06:00modify171.001.77781.78401.7426
1782004.09.16 07:00modify171.001.77781.78251.7426
1792004.09.16 08:00modify171.001.77781.78151.7426
1802004.09.16 09:00modify171.001.77781.78101.7426
1812004.09.16 10:30s/l171.001.78101.78101.7426-320.0013859.21
1822004.09.27 09:35buy181.001.80481.79991.8400
1832004.09.27 10:00modify181.001.80481.80071.8400
1842004.09.27 11:00modify181.001.80481.80081.8400
1852004.09.27 13:00modify181.001.80481.80091.8400
1862004.09.27 21:00modify181.001.80481.80101.8400
1872004.09.28 01:00modify181.001.80481.80171.8400
1882004.09.28 02:00modify181.001.80481.80351.8400
1892004.09.28 03:00modify181.001.80481.80421.8400
1902004.09.28 04:00modify181.001.80481.80431.8400
1912004.09.28 05:00modify181.001.80481.80471.8400
1922004.09.28 06:00modify181.001.80481.80501.8400
1932004.09.28 07:00modify181.001.80481.80561.8400
1942004.09.28 09:00modify181.001.80481.80571.8400
1952004.09.28 11:00modify181.001.80481.80591.8400
1962004.09.28 13:00modify181.001.80481.80661.8400
1972004.09.28 14:00modify181.001.80481.80691.8400
1982004.09.28 15:00modify181.001.80481.80701.8400
1992004.09.28 16:00modify181.001.80481.80751.8400
2002004.09.28 17:00modify181.001.80481.80781.8400
2012004.09.29 05:00modify181.001.80481.80811.8400
2022004.09.29 06:00modify181.001.80481.80841.8400
2032004.09.29 07:00modify181.001.80481.80891.8400
2042004.09.29 08:00modify181.001.80481.81011.8400
2052004.09.29 08:18s/l181.001.81011.81011.8400535.4014394.61
2062004.09.30 00:30sell191.001.80071.80751.7655
2072004.09.30 02:00modify191.001.80071.80671.7655
2082004.09.30 03:00modify191.001.80071.80631.7655
2092004.09.30 04:00modify191.001.80071.80561.7655
2102004.09.30 05:00modify191.001.80071.80541.7655
2112004.09.30 06:00modify191.001.80071.80451.7655
2122004.09.30 07:00modify191.001.80071.80351.7655
2132004.09.30 08:00modify191.001.80071.80291.7655
2142004.09.30 09:00modify191.001.80071.80231.7655
2152004.09.30 13:34s/l191.001.80231.80231.7655-159.9914234.62
2162004.10.01 04:05buy201.001.81001.80281.8452
2172004.10.01 05:05modify201.001.81001.80491.8452
2182004.10.01 06:00modify201.001.81001.80551.8452
2192004.10.01 07:00modify201.001.81001.80601.8452
2202004.10.01 08:00modify201.001.81001.80701.8452
2212004.10.01 09:00modify201.001.81001.80741.8452
2222004.10.01 10:03s/l201.001.80741.80741.8452-260.0013974.62
2232004.10.01 20:10sell211.001.79841.80261.7632
2242004.10.04 04:00modify211.001.79841.80221.7632
2252004.10.04 05:00modify211.001.79841.80091.7632
2262004.10.04 06:00modify211.001.79841.80041.7632
2272004.10.04 07:00modify211.001.79841.79981.7632
2282004.10.04 08:00modify211.001.79841.79881.7632
2292004.10.04 09:00modify211.001.79841.79861.7632
2302004.10.04 10:00modify211.001.79841.79831.7632
2312004.10.04 14:00modify211.001.79841.79741.7632
2322004.10.04 15:00modify211.001.79841.79611.7632
2332004.10.04 16:00modify211.001.79841.79531.7632
2342004.10.04 17:00modify211.001.79841.79481.7632
2352004.10.04 18:00modify211.001.79841.79321.7632
2362004.10.04 19:00modify211.001.79841.79191.7632
2372004.10.05 00:00modify211.001.79841.79161.7632
2382004.10.05 01:00modify211.001.79841.79101.7632
2392004.10.05 02:00modify211.001.79841.79061.7632
2402004.10.05 03:00modify211.001.79841.79041.7632
2412004.10.05 04:00modify211.001.79841.78941.7632
2422004.10.05 05:00modify211.001.79841.78851.7632
2432004.10.05 06:00modify211.001.79841.78771.7632
2442004.10.05 07:00modify211.001.79841.78741.7632
2452004.10.05 08:00modify211.001.79841.78711.7632
2462004.10.05 08:10s/l211.001.78711.78711.76321123.6015098.22
2472004.10.18 07:30buy221.001.80321.79901.8384
2482004.10.18 08:00modify221.001.80321.79991.8384
2492004.10.18 09:00modify221.001.80321.80061.8384
2502004.10.18 13:31s/l221.001.80061.80061.8384-260.0014838.22
2512004.10.20 02:00buy231.001.80281.79551.8380
2522004.10.20 02:55buy241.001.80181.79551.8370
2532004.10.20 03:00modify231.001.80281.79701.8380
2542004.10.20 03:00modify241.001.80181.79701.8370
2552004.10.20 04:00modify231.001.80281.79751.8380
2562004.10.20 04:00modify241.001.80181.79751.8370
2572004.10.20 05:00modify231.001.80281.79761.8380
2582004.10.20 05:00modify241.001.80181.79761.8370
2592004.10.20 06:00modify231.001.80281.79841.8380
2602004.10.20 06:00modify241.001.80181.79841.8370
2612004.10.20 07:00modify231.001.80281.79891.8380
2622004.10.20 07:00modify241.001.80181.79891.8370
2632004.10.20 08:00modify231.001.80281.79961.8380
2642004.10.20 08:00modify241.001.80181.79961.8370
2652004.10.20 11:00modify231.001.80281.80171.8380
2662004.10.20 11:00modify241.001.80181.80171.8370
2672004.10.20 12:00modify231.001.80281.80291.8380
2682004.10.20 12:00modify241.001.80181.80291.8370
2692004.10.20 18:00modify231.001.80281.80311.8380
2702004.10.20 18:00modify241.001.80181.80311.8370
2712004.10.20 19:00modify231.001.80281.80681.8380
2722004.10.20 19:00modify241.001.80181.80681.8370
2732004.10.21 01:00modify231.001.80281.80791.8380
2742004.10.21 01:00modify241.001.80181.80791.8370
2752004.10.21 02:00modify231.001.80281.80861.8380
2762004.10.21 02:00modify241.001.80181.80861.8370
2772004.10.21 03:00modify231.001.80281.80871.8380
2782004.10.21 03:00modify241.001.80181.80871.8370
2792004.10.21 05:00modify231.001.80281.80911.8380
2802004.10.21 05:00modify241.001.80181.80911.8370
2812004.10.21 06:00modify231.001.80281.80971.8380
2822004.10.21 06:00modify241.001.80181.80971.8370
2832004.10.21 07:00modify231.001.80281.80991.8380
2842004.10.21 07:00modify241.001.80181.80991.8370
2852004.10.21 08:00modify231.001.80281.81051.8380
2862004.10.21 08:00modify241.001.80181.81051.8370
2872004.10.21 09:00modify231.001.80281.81201.8380
2882004.10.21 09:00modify241.001.80181.81201.8370
2892004.10.21 10:00modify231.001.80281.81211.8380
2902004.10.21 10:00modify241.001.80181.81211.8370
2912004.10.21 11:00modify231.001.80281.81481.8380
2922004.10.21 11:00modify241.001.80181.81481.8370
2932004.10.21 12:00modify231.001.80281.81971.8380
2942004.10.21 12:00modify241.001.80181.81971.8370
2952004.10.22 02:00modify231.001.80281.82081.8380
2962004.10.22 02:00modify241.001.80181.82081.8370
2972004.10.22 03:00modify231.001.80281.82111.8380
2982004.10.22 03:00modify241.001.80181.82111.8370
2992004.10.22 04:00modify231.001.80281.82151.8380
3002004.10.22 04:00modify241.001.80181.82151.8370
3012004.10.22 05:00modify231.001.80281.82181.8380
3022004.10.22 05:00modify241.001.80181.82181.8370
3032004.10.22 06:00modify231.001.80281.82241.8380
3042004.10.22 06:00modify241.001.80181.82241.8370
3052004.10.22 07:00modify231.001.80281.82301.8380
3062004.10.22 07:00modify241.001.80181.82301.8370
3072004.10.22 08:00modify231.001.80281.82361.8380
3082004.10.22 08:00modify241.001.80181.82361.8370
3092004.10.22 09:00modify231.001.80281.82411.8380
3102004.10.22 09:00modify241.001.80181.82411.8370
3112004.10.22 10:00modify231.001.80281.82471.8380
3122004.10.22 10:00modify241.001.80181.82471.8370
3132004.10.22 10:32s/l231.001.82471.82471.83802200.8017039.02
3142004.10.22 10:32s/l241.001.82471.82471.83702300.8019339.82
3152004.10.26 02:10buy251.001.83991.83531.8751
3162004.10.26 03:00modify251.001.83991.83601.8751
3172004.10.26 04:00modify251.001.83991.83611.8751
3182004.10.26 07:00modify251.001.83991.83641.8751
3192004.10.26 08:00modify251.001.83991.83691.8751
3202004.10.26 09:00modify251.001.83991.83701.8751
3212004.10.26 10:20s/l251.001.83701.83701.8751-290.0019049.82
3222004.10.27 07:00sell261.001.83611.84181.8009
3232004.10.27 07:20sell271.001.83731.84181.8021
3242004.10.27 08:00modify261.001.83611.84101.8009
3252004.10.27 08:00modify271.001.83731.84101.8021
3262004.10.27 09:00modify261.001.83611.84001.8009
3272004.10.27 09:00modify271.001.83731.84001.8021
3282004.10.27 10:00modify261.001.83611.83981.8009
3292004.10.27 10:00modify271.001.83731.83981.8021
3302004.10.27 13:09s/l261.001.83981.83981.8009-370.0018679.82
3312004.10.27 13:09s/l271.001.83981.83981.8021-250.0118429.81
3322004.10.28 04:55sell281.001.83161.83861.7964
3332004.10.28 05:00modify281.001.83161.83811.7964
3342004.10.28 06:00modify281.001.83161.83751.7964
3352004.10.28 06:50sell291.001.83341.83751.7982
3362004.10.28 07:00modify281.001.83161.83681.7964
3372004.10.28 07:00modify291.001.83341.83681.7982
3382004.10.28 08:00modify281.001.83161.83591.7964
3392004.10.28 08:00modify291.001.83341.83591.7982
3402004.10.28 09:00modify281.001.83161.83431.7964
3412004.10.28 09:00modify291.001.83341.83431.7982
3422004.10.28 09:07s/l281.001.83431.83431.7964-269.9918159.82
3432004.10.28 09:07s/l291.001.83431.83431.7982-90.0018069.82
3442004.11.11 01:40sell301.001.84761.85551.8124
3452004.11.11 06:00modify301.001.84761.85491.8124
3462004.11.11 07:00modify301.001.84761.85271.8124
3472004.11.11 08:00modify301.001.84761.85071.8124
3482004.11.11 12:00modify301.001.84761.85061.8124
3492004.11.11 13:00modify301.001.84761.84951.8124
3502004.11.11 14:00modify301.001.84761.84651.8124
3512004.11.11 15:00modify301.001.84761.84641.8124
3522004.11.12 02:26s/l301.001.84641.84641.8124116.8018186.62
3532004.11.15 09:25buy311.001.85441.85031.8896
3542004.11.15 10:00modify311.001.85441.85141.8896
3552004.11.15 11:50s/l311.001.85141.85141.8896-300.0017886.62
3562004.11.17 01:35buy321.001.85191.84661.8871
3572004.11.17 04:00modify321.001.85191.84691.8871
3582004.11.17 05:00modify321.001.85191.84741.8871
3592004.11.17 06:00modify321.001.85191.84811.8871
3602004.11.17 07:00modify321.001.85191.84941.8871
3612004.11.17 09:00modify321.001.85191.84971.8871
3622004.11.17 10:00modify321.001.85191.85001.8871
3632004.11.17 11:00modify321.001.85191.85181.8871
3642004.11.17 13:00modify321.001.85191.85451.8871
3652004.11.17 16:42s/l321.001.85451.85451.8871259.9918146.61
3662004.11.19 06:05sell331.001.85191.85661.8167
3672004.11.19 07:00modify331.001.85191.85621.8167
3682004.11.19 08:00modify331.001.85191.85571.8167
3692004.11.19 09:58s/l331.001.85571.85571.8167-380.0017766.61
3702004.11.23 21:00buy341.001.86801.85891.9032
3712004.11.23 21:55buy351.001.86651.85891.9017
3722004.11.24 01:00modify341.001.86801.85951.9032
3732004.11.24 01:00modify351.001.86651.85951.9017
3742004.11.24 02:00modify341.001.86801.86021.9032
3752004.11.24 02:00modify351.001.86651.86021.9017
3762004.11.24 03:00modify341.001.86801.86241.9032
3772004.11.24 03:00modify351.001.86651.86241.9017
3782004.11.24 04:00modify341.001.86801.86311.9032
3792004.11.24 04:00modify351.001.86651.86311.9017
3802004.11.24 05:00modify341.001.86801.86371.9032
3812004.11.24 05:00modify351.001.86651.86371.9017
3822004.11.24 06:00modify341.001.86801.86461.9032
3832004.11.24 06:00modify351.001.86651.86461.9017
3842004.11.24 07:00modify341.001.86801.86491.9032
3852004.11.24 07:00modify351.001.86651.86491.9017
3862004.11.24 08:00modify341.001.86801.86521.9032
3872004.11.24 08:00modify351.001.86651.86521.9017
3882004.11.24 11:00modify341.001.86801.86581.9032
3892004.11.24 11:00modify351.001.86651.86581.9017
3902004.11.24 12:00modify341.001.86801.86851.9032
3912004.11.24 12:00modify351.001.86651.86851.9017
3922004.11.24 13:00modify341.001.86801.87081.9032
3932004.11.24 13:00modify351.001.86651.87081.9017
3942004.11.24 14:00modify341.001.86801.87171.9032
3952004.11.24 14:00modify351.001.86651.87171.9017
3962004.11.25 01:00modify341.001.86801.87241.9032
3972004.11.25 01:00modify351.001.86651.87241.9017
3982004.11.25 02:00modify341.001.86801.87301.9032
3992004.11.25 02:00modify351.001.86651.87301.9017
4002004.11.25 03:00modify341.001.86801.87411.9032
4012004.11.25 03:00modify351.001.86651.87411.9017
4022004.11.25 04:05modify341.001.86801.87441.9032
4032004.11.25 04:05modify351.001.86651.87441.9017
4042004.11.25 05:00modify341.001.86801.87491.9032
4052004.11.25 05:00modify351.001.86651.87491.9017
4062004.11.25 06:00modify341.001.86801.87531.9032
4072004.11.25 06:00modify351.001.86651.87531.9017
4082004.11.25 07:00modify341.001.86801.87591.9032
4092004.11.25 07:00modify351.001.86651.87591.9017
4102004.11.25 08:00modify341.001.86801.87611.9032
4112004.11.25 08:00modify351.001.86651.87611.9017
4122004.11.25 09:00modify341.001.86801.87701.9032
4132004.11.25 09:00modify351.001.86651.87701.9017
4142004.11.25 10:00modify341.001.86801.87721.9032
4152004.11.25 10:00modify351.001.86651.87721.9017
4162004.11.25 11:00modify341.001.86801.87941.9032
4172004.11.25 11:00modify351.001.86651.87941.9017
4182004.11.25 14:00modify341.001.86801.88091.9032
4192004.11.25 14:00modify351.001.86651.88091.9017
4202004.11.26 00:00modify341.001.86801.88361.9032
4212004.11.26 00:00modify351.001.86651.88361.9017
4222004.11.26 01:00modify341.001.86801.88371.9032
4232004.11.26 01:00modify351.001.86651.88371.9017
4242004.11.26 02:00modify341.001.86801.88391.9032
4252004.11.26 02:00modify351.001.86651.88391.9017
4262004.11.26 04:00modify341.001.86801.88471.9032
4272004.11.26 04:00modify351.001.86651.88471.9017
4282004.11.26 05:00modify341.001.86801.88511.9032
4292004.11.26 05:00modify351.001.86651.88511.9017
4302004.11.26 06:00modify341.001.86801.88551.9032
4312004.11.26 06:00modify351.001.86651.88551.9017
4322004.11.26 07:00modify341.001.86801.88781.9032
4332004.11.26 07:00modify351.001.86651.88781.9017
4342004.11.26 07:09t/p351.001.90171.88781.90173533.4921300.10
4352004.11.26 07:28t/p341.001.90321.88781.90323533.5024833.60
4362004.12.08 18:55sell361.001.93341.93891.8982
4372004.12.08 22:45sell371.001.93471.93891.8995
4382004.12.08 23:31s/l361.001.93891.93891.8982-550.0024283.60
4392004.12.08 23:31s/l371.001.93891.93891.8995-420.0023863.60
4402004.12.09 19:45sell381.001.92551.93321.8903
4412004.12.10 02:00modify381.001.92551.93191.8903
4422004.12.10 07:00modify381.001.92551.93051.8903
4432004.12.10 08:00modify381.001.92551.92901.8903
4442004.12.10 09:00modify381.001.92551.92821.8903
4452004.12.10 11:00modify381.001.92551.92591.8903
4462004.12.10 12:00modify381.001.92551.92191.8903
4472004.12.10 13:00modify381.001.92551.91991.8903
4482004.12.13 03:00modify381.001.92551.91881.8903
4492004.12.13 04:03s/l381.001.91881.91881.8903663.6024527.20
4502004.12.14 01:30buy391.001.92211.91421.9573
4512004.12.14 02:00modify391.001.92211.91481.9573
4522004.12.14 03:00modify391.001.92211.91541.9573
4532004.12.14 03:25buy401.001.92091.91541.9561
4542004.12.14 04:00modify391.001.92211.91611.9573
4552004.12.14 04:00modify401.001.92091.91611.9561
4562004.12.14 05:00modify391.001.92211.91651.9573
4572004.12.14 05:00modify401.001.92091.91651.9561
4582004.12.14 06:00modify391.001.92211.91711.9573
4592004.12.14 06:00modify401.001.92091.91711.9561
4602004.12.14 07:00modify391.001.92211.91771.9573
4612004.12.14 07:00modify401.001.92091.91771.9561
4622004.12.14 08:00modify391.001.92211.91881.9573
4632004.12.14 08:00modify401.001.92091.91881.9561
4642004.12.14 09:00modify391.001.92211.91911.9573
4652004.12.14 09:00modify401.001.92091.91911.9561
4662004.12.15 03:52s/l391.001.91911.91911.9573-297.3024229.90
4672004.12.15 03:52s/l401.001.91911.91911.9561-177.3124052.59
4682004.12.16 01:40buy411.001.94151.93381.9767
4692004.12.16 01:55buy421.001.94021.93381.9754
4702004.12.16 02:00modify411.001.94151.93421.9767
4712004.12.16 02:00modify421.001.94021.93421.9754
4722004.12.16 03:00modify411.001.94151.93551.9767
4732004.12.16 03:00modify421.001.94021.93551.9754
4742004.12.16 04:00modify411.001.94151.93571.9767
4752004.12.16 04:00modify421.001.94021.93571.9754
4762004.12.16 05:00modify411.001.94151.93611.9767
4772004.12.16 05:00modify421.001.94021.93611.9754
4782004.12.16 06:00modify411.001.94151.93671.9767
4792004.12.16 06:00modify421.001.94021.93671.9754
4802004.12.16 07:00modify411.001.94151.93731.9767
4812004.12.16 07:00modify421.001.94021.93731.9754
4822004.12.16 08:00modify411.001.94151.93751.9767
4832004.12.16 08:00modify421.001.94021.93751.9754
4842004.12.16 09:00modify411.001.94151.93761.9767
4852004.12.16 09:00modify421.001.94021.93761.9754
4862004.12.16 13:00modify411.001.94151.93771.9767
4872004.12.16 13:00modify421.001.94021.93771.9754
4882004.12.16 14:00modify411.001.94151.94001.9767
4892004.12.16 14:00modify421.001.94021.94001.9754
4902004.12.16 15:00modify411.001.94151.94271.9767
4912004.12.16 15:00modify421.001.94021.94271.9754
4922004.12.16 15:19s/l411.001.94271.94271.9767120.0024172.59
4932004.12.16 15:19s/l421.001.94271.94271.9754250.0024422.59
4942004.12.22 01:05sell431.001.92901.93721.8938
4952004.12.22 02:00modify431.001.92901.93621.8938
4962004.12.22 03:00modify431.001.92901.93571.8938
4972004.12.22 06:00modify431.001.92901.93511.8938
4982004.12.22 07:00modify431.001.92901.93411.8938
4992004.12.22 08:00modify431.001.92901.93321.8938
5002004.12.22 13:00modify431.001.92901.93171.8938
5012004.12.22 14:00modify431.001.92901.92491.8938
5022004.12.22 15:00modify431.001.92901.92351.8938
5032004.12.23 04:00modify431.001.92901.92331.8938
5042004.12.23 05:00modify431.001.92901.92241.8938
5052004.12.23 09:31s/l431.001.92241.92241.8938650.4025072.99
5062004.12.28 01:25buy441.001.93231.92571.9675
5072004.12.28 07:00modify441.001.93231.92621.9675
5082004.12.28 08:00modify441.001.93231.92921.9675
5092004.12.28 09:00modify441.001.93231.93021.9675
5102004.12.28 12:00modify441.001.93231.93051.9675
5112004.12.28 13:00modify441.001.93231.93081.9675
5122004.12.28 14:00modify441.001.93231.93181.9675
5132004.12.28 15:00modify441.001.93231.93381.9675
5142004.12.28 16:00s/l441.001.93381.93381.9675150.0025222.99
5152004.12.29 22:30sell451.001.91851.92641.8833
5162004.12.29 23:00modify451.001.91851.92621.8833
5172004.12.30 01:00modify451.001.91851.92501.8833
5182004.12.30 02:00modify451.001.91851.92441.8833
5192004.12.30 04:00modify451.001.91851.92301.8833
5202004.12.30 05:00modify451.001.91851.92291.8833
5212004.12.30 06:13modify451.001.91851.92191.8833
5222004.12.30 07:00modify451.001.91851.92081.8833
5232004.12.30 07:25s/l451.001.92081.92081.8833-239.6124983.38
5242005.01.04 03:10sell461.001.90611.91521.8709
5252005.01.04 04:00sell471.001.90761.91521.8724
5262005.01.04 06:00modify461.001.90611.91451.8709
5272005.01.04 06:00modify471.001.90761.91451.8724
5282005.01.04 07:05modify461.001.90611.91311.8709
5292005.01.04 07:05modify471.001.90761.91311.8724
5302005.01.04 08:00modify461.001.90611.91171.8709
5312005.01.04 08:00modify471.001.90761.91171.8724
5322005.01.04 10:00modify461.001.90611.91161.8709
5332005.01.04 10:00modify471.001.90761.91161.8724
5342005.01.04 11:00modify461.001.90611.91131.8709
5352005.01.04 11:00modify471.001.90761.91131.8724
5362005.01.04 12:00modify461.001.90611.90641.8709
5372005.01.04 12:00modify471.001.90761.90641.8724
5382005.01.04 13:00modify461.001.90611.90541.8709
5392005.01.04 13:00modify471.001.90761.90541.8724
5402005.01.04 18:00modify461.001.90611.89941.8709
5412005.01.04 18:00modify471.001.90761.89941.8724
5422005.01.04 19:00modify461.001.90611.89721.8709
5432005.01.04 19:00modify471.001.90761.89721.8724
5442005.01.04 22:00modify461.001.90611.89671.8709
5452005.01.04 22:00modify471.001.90761.89671.8724
5462005.01.04 23:00modify461.001.90611.89611.8709
5472005.01.04 23:00modify471.001.90761.89611.8724
5482005.01.05 00:00modify461.001.90611.89591.8709
5492005.01.05 00:00modify471.001.90761.89591.8724
5502005.01.05 01:00modify461.001.90611.89531.8709
5512005.01.05 01:00modify471.001.90761.89531.8724
5522005.01.05 02:00modify461.001.90611.89331.8709
5532005.01.05 02:00modify471.001.90761.89331.8724
5542005.01.05 03:00modify461.001.90611.89291.8709
5552005.01.05 03:00modify471.001.90761.89291.8724
5562005.01.05 04:00modify461.001.90611.89261.8709
5572005.01.05 04:00modify471.001.90761.89261.8724
5582005.01.05 05:00modify461.001.90611.89231.8709
5592005.01.05 05:00modify471.001.90761.89231.8724
5602005.01.05 06:00modify461.001.90611.89171.8709
5612005.01.05 06:00modify471.001.90761.89171.8724
5622005.01.05 07:00modify461.001.90611.89111.8709
5632005.01.05 07:00modify471.001.90761.89111.8724
5642005.01.05 08:00modify461.001.90611.88871.8709
5652005.01.05 08:00modify471.001.90761.88871.8724
5662005.01.05 09:00modify461.001.90611.88861.8709
5672005.01.05 09:00modify471.001.90761.88861.8724
5682005.01.05 12:00modify461.001.90611.88681.8709
5692005.01.05 12:00modify471.001.90761.88681.8724
5702005.01.05 13:00modify461.001.90611.88511.8709
5712005.01.05 13:00modify471.001.90761.88511.8724
5722005.01.05 16:07s/l461.001.88511.88511.87092096.8027080.18
5732005.01.05 16:07s/l471.001.88511.88511.87242246.8029326.98
5742005.01.13 01:35buy481.001.89001.88021.9252
5752005.01.13 02:00modify481.001.89001.88091.9252
5762005.01.13 03:00modify481.001.89001.88141.9252
5772005.01.13 03:10buy491.001.88881.88141.9240
5782005.01.13 04:00modify481.001.89001.88221.9252
5792005.01.13 04:00modify491.001.88881.88221.9240
5802005.01.13 05:00modify481.001.89001.88291.9252
5812005.01.13 05:00modify491.001.88881.88291.9240
5822005.01.13 06:00modify481.001.89001.88591.9252
5832005.01.13 06:00modify491.001.88881.88591.9240
5842005.01.13 07:00modify481.001.89001.88671.9252
5852005.01.13 07:00modify491.001.88881.88671.9240
5862005.01.13 08:00modify481.001.89001.88811.9252
5872005.01.13 08:00modify491.001.88881.88811.9240
5882005.01.13 10:28s/l481.001.88811.88811.9252-189.9929136.99
5892005.01.13 10:28s/l491.001.88811.88811.9240-70.0029066.99
5902005.01.17 01:30sell501.001.87091.88011.8357
5912005.01.17 02:00modify501.001.87091.88001.8357
5922005.01.17 03:00modify501.001.87091.87851.8357
5932005.01.17 04:30sell511.001.87231.87851.8371
5942005.01.17 07:00modify501.001.87091.87801.8357
5952005.01.17 07:00modify511.001.87231.87801.8371
5962005.01.17 08:00modify501.001.87091.87681.8357
5972005.01.17 08:00modify511.001.87231.87681.8371
5982005.01.17 09:00modify501.001.87091.87511.8357
5992005.01.17 09:00modify511.001.87231.87511.8371
6002005.01.17 11:00modify501.001.87091.87441.8357
6012005.01.17 11:00modify511.001.87231.87441.8371
6022005.01.17 15:00modify501.001.87091.87051.8357
6032005.01.17 15:00modify511.001.87231.87051.8371
6042005.01.17 16:00modify501.001.87091.87041.8357
6052005.01.17 16:00modify511.001.87231.87041.8371
6062005.01.17 17:00modify501.001.87091.86921.8357
6072005.01.17 17:00modify511.001.87231.86921.8371
6082005.01.17 18:00modify501.001.87091.86851.8357
6092005.01.17 18:00modify511.001.87231.86851.8371
6102005.01.18 01:00modify501.001.87091.86811.8357
6112005.01.18 01:00modify511.001.87231.86811.8371
6122005.01.18 02:00modify501.001.87091.86621.8357
6132005.01.18 02:00modify511.001.87231.86621.8371
6142005.01.18 05:00modify501.001.87091.86501.8357
6152005.01.18 05:00modify511.001.87231.86501.8371
6162005.01.18 11:19s/l501.001.86501.86501.8357586.8029653.79
6172005.01.18 11:19s/l511.001.86501.86501.8371726.7930380.58
6182005.01.19 17:20buy521.001.87471.86831.9099
6192005.01.19 17:45buy531.001.87341.86831.9086
6202005.01.19 18:00buy541.001.87231.86831.9075
6212005.01.19 20:00s/l521.001.86831.86831.9099-640.0029740.58
6222005.01.19 20:00s/l531.001.86831.86831.9086-510.0029230.58
6232005.01.19 20:00s/l541.001.86831.86831.9075-400.0028830.58
6242005.01.24 03:00buy551.001.87551.86701.9107
6252005.01.24 03:35buy561.001.87431.86701.9095
6262005.01.24 05:00modify551.001.87551.86771.9107
6272005.01.24 05:00modify561.001.87431.86771.9095
6282005.01.24 07:00modify551.001.87551.86881.9107
6292005.01.24 07:00modify561.001.87431.86881.9095
6302005.01.24 08:00modify551.001.87551.86921.9107
6312005.01.24 08:00modify561.001.87431.86921.9095
6322005.01.24 09:00modify551.001.87551.86961.9107
6332005.01.24 09:00modify561.001.87431.86961.9095
6342005.01.24 10:00modify551.001.87551.87121.9107
6352005.01.24 10:00modify561.001.87431.87121.9095
6362005.01.24 11:00modify551.001.87551.87401.9107
6372005.01.24 11:00modify561.001.87431.87401.9095
6382005.01.24 12:00modify551.001.87551.87411.9107
6392005.01.24 12:00modify561.001.87431.87411.9095
6402005.01.25 13:31s/l551.001.87411.87411.9107-137.3028693.28
6412005.01.25 13:31s/l561.001.87411.87411.9095-17.3028675.98
6422005.01.26 01:30sell571.001.86621.87541.8310
6432005.01.26 02:00modify571.001.86621.87521.8310
6442005.01.26 02:45sell581.001.86721.87521.8320
6452005.01.26 03:04modify571.001.86621.87511.8310
6462005.01.26 03:04modify581.001.86721.87511.8320
6472005.01.26 04:00modify571.001.86621.87471.8310
6482005.01.26 04:00modify581.001.86721.87471.8320
6492005.01.26 04:20sell591.001.86891.87471.8337
6502005.01.26 05:00modify571.001.86621.87351.8310
6512005.01.26 05:00modify581.001.86721.87351.8320
6522005.01.26 05:00modify591.001.86891.87351.8337
6532005.01.26 06:00modify571.001.86621.87321.8310
6542005.01.26 06:00modify581.001.86721.87321.8320
6552005.01.26 06:00modify591.001.86891.87321.8337
6562005.01.26 07:00modify571.001.86621.87291.8310
6572005.01.26 07:00modify581.001.86721.87291.8320
6582005.01.26 07:00modify591.001.86891.87291.8337
6592005.01.26 08:00modify571.001.86621.87071.8310
6602005.01.26 08:00modify581.001.86721.87071.8320
6612005.01.26 08:00modify591.001.86891.87071.8337
6622005.01.26 09:00modify571.001.86621.87061.8310
6632005.01.26 09:00modify581.001.86721.87061.8320
6642005.01.26 09:00modify591.001.86891.87061.8337
6652005.01.26 10:00modify571.001.86621.87031.8310
6662005.01.26 10:00modify581.001.86721.87031.8320
6672005.01.26 10:00modify591.001.86891.87031.8337
6682005.01.26 10:19s/l571.001.87031.87031.8310-410.0028265.98
6692005.01.26 10:19s/l581.001.87031.87031.8320-310.0027955.98
6702005.01.26 10:19s/l591.001.87031.87031.8337-140.0127815.97
6712005.01.28 03:00buy601.001.88731.88121.9225
6722005.01.28 05:00modify601.001.88731.88151.9225
6732005.01.28 05:45buy611.001.88621.88151.9214
6742005.01.28 06:00modify601.001.88731.88211.9225
6752005.01.28 06:00modify611.001.88621.88211.9214
6762005.01.28 08:00modify601.001.88731.88301.9225
6772005.01.28 08:00modify611.001.88621.88301.9214
6782005.01.28 09:00modify601.001.88731.88341.9225
6792005.01.28 09:00modify611.001.88621.88341.9214
6802005.01.28 12:20s/l601.001.88341.88341.9225-390.0027425.97
6812005.01.28 12:20s/l611.001.88341.88341.9214-280.0027145.97
6822005.02.07 07:40sell621.001.87501.88221.8398
6832005.02.07 08:00modify621.001.87501.88171.8398
6842005.02.07 09:00modify621.001.87501.88121.8398
6852005.02.07 11:00modify621.001.87501.88041.8398
6862005.02.07 12:00modify621.001.87501.87731.8398
6872005.02.07 13:00modify621.001.87501.87721.8398
6882005.02.07 17:00modify621.001.87501.87641.8398
6892005.02.07 18:00modify621.001.87501.87551.8398
6902005.02.07 19:00modify621.001.87501.87191.8398
6912005.02.07 20:00modify621.001.87501.86811.8398
6922005.02.08 00:00modify621.001.87501.86771.8398
6932005.02.08 02:00modify621.001.87501.86751.8398
6942005.02.08 03:00modify621.001.87501.86741.8398
6952005.02.08 04:00modify621.001.87501.86701.8398
6962005.02.08 06:00modify621.001.87501.86631.8398
6972005.02.08 07:00modify621.001.87501.86581.8398
6982005.02.08 08:00modify621.001.87501.86541.8398
6992005.02.08 09:00modify621.001.87501.86411.8398
7002005.02.08 10:00modify621.001.87501.86291.8398
7012005.02.08 11:00modify621.001.87501.86261.8398
7022005.02.08 13:00modify621.001.87501.86121.8398
7032005.02.09 03:00modify621.001.87501.86011.8398
7042005.02.09 04:00modify621.001.87501.85921.8398
7052005.02.09 06:56s/l621.001.85921.85921.83981573.6028719.57
7062005.02.11 00:15buy631.001.86841.85971.9036
7072005.02.11 02:05modify631.001.86841.85991.9036
7082005.02.11 03:00modify631.001.86841.86011.9036
7092005.02.11 04:00modify631.001.86841.86051.9036
7102005.02.11 05:00modify631.001.86841.86101.9036
7112005.02.11 06:00modify631.001.86841.86291.9036
7122005.02.11 07:00modify631.001.86841.86591.9036
7132005.02.11 08:00modify631.001.86841.86721.9036
7142005.02.11 09:00modify631.001.86841.86741.9036
7152005.02.11 11:00modify631.001.86841.86761.9036
7162005.02.11 11:13s/l631.001.86761.86761.9036-80.0028639.57
7172005.02.15 00:35buy641.001.88691.87921.9221
7182005.02.15 01:00modify641.001.88691.87981.9221
7192005.02.15 02:00modify641.001.88691.88121.9221
7202005.02.15 03:00modify641.001.88691.88151.9221
7212005.02.15 04:00modify641.001.88691.88221.9221
7222005.02.15 05:00modify641.001.88691.88241.9221
7232005.02.15 06:00modify641.001.88691.88321.9221
7242005.02.15 07:00modify641.001.88691.88371.9221
7252005.02.15 08:00modify641.001.88691.88391.9221
7262005.02.15 09:00modify641.001.88691.88451.9221
7272005.02.15 16:00modify641.001.88691.88481.9221
7282005.02.15 16:12s/l641.001.88481.88481.9221-210.0028429.57
7292005.02.23 02:20buy651.001.90681.90271.9420
7302005.02.24 08:00modify651.001.90681.90281.9420
7312005.02.24 10:00modify651.001.90681.90301.9420
7322005.02.24 10:15s/l651.001.90301.90301.9420-371.9028057.67
7332005.02.28 09:05buy661.001.91991.91421.9551
7342005.02.28 11:00modify661.001.91991.91501.9551
7352005.02.28 17:00modify661.001.91991.91601.9551
7362005.03.01 01:00modify661.001.91991.91651.9551
7372005.03.01 02:00modify661.001.91991.91671.9551
7382005.03.01 04:00modify661.001.91991.91711.9551
7392005.03.01 04:04s/l661.001.91711.91711.9551-277.3027780.37
7402005.03.02 21:00sell671.001.91301.91851.8778
7412005.03.03 01:00modify671.001.91301.91721.8778
7422005.03.03 02:00modify671.001.91301.91631.8778
7432005.03.03 03:25modify671.001.91301.91591.8778
7442005.03.03 07:00modify671.001.91301.91551.8778
7452005.03.03 08:00modify671.001.91301.91471.8778
7462005.03.04 03:00modify671.001.91301.91451.8778
7472005.03.04 04:00modify671.001.91301.91441.8778
7482005.03.04 05:00modify671.001.91301.91381.8778
7492005.03.04 06:00modify671.001.91301.91311.8778
7502005.03.04 07:04modify671.001.91301.91261.8778
7512005.03.04 08:00modify671.001.91301.91161.8778
7522005.03.04 09:00modify671.001.91301.91141.8778
7532005.03.04 10:00modify671.001.91301.91131.8778
7542005.03.04 11:00modify671.001.91301.91061.8778
7552005.03.04 14:00modify671.001.91301.91041.8778
7562005.03.04 14:30s/l671.001.91041.91041.8778247.2028027.57
7572005.03.07 03:59buy681.001.92241.91521.9576
7582005.03.07 04:05buy691.001.92121.91521.9564
7592005.03.07 07:00modify681.001.92241.91601.9576
7602005.03.07 07:00modify691.001.92121.91601.9564
7612005.03.07 08:00modify681.001.92241.91851.9576
7622005.03.07 08:00modify691.001.92121.91851.9564
7632005.03.07 09:00modify681.001.92241.92031.9576
7642005.03.07 09:00modify691.001.92121.92031.9564
7652005.03.07 09:02s/l681.001.92031.92031.9576-209.9927817.58
7662005.03.07 09:02s/l691.001.92031.92031.9564-90.0027727.58
7672005.03.09 04:25buy701.001.92741.92251.9626
7682005.03.09 05:00modify701.001.92741.92271.9626
7692005.03.09 06:00modify701.001.92741.92291.9626
7702005.03.09 07:00modify701.001.92741.92471.9626
7712005.03.09 08:00modify701.001.92741.92531.9626
7722005.03.09 09:00modify701.001.92741.92621.9626
7732005.03.09 10:43s/l701.001.92621.92621.9626-119.9927607.59
7742005.03.15 03:20sell711.001.91511.92101.8799
7752005.03.15 04:00modify711.001.91511.92091.8799
7762005.03.15 05:00modify711.001.91511.92021.8799
7772005.03.15 06:00modify711.001.91511.91991.8799
7782005.03.15 07:00modify711.001.91511.91921.8799
7792005.03.15 08:00modify711.001.91511.91841.8799
7802005.03.15 09:00modify711.001.91511.91811.8799
7812005.03.15 11:43s/l711.001.91811.91811.8799-300.0027307.59
7822005.03.16 05:40sell721.001.91341.91901.8782
7832005.03.16 06:00modify721.001.91341.91821.8782
7842005.03.16 07:00modify721.001.91341.91581.8782
7852005.03.16 08:00modify721.001.91341.91551.8782
7862005.03.16 08:15s/l721.001.91551.91551.8782-209.9927097.60
7872005.03.17 02:15buy731.001.92461.91761.9598
7882005.03.17 04:00modify731.001.92461.91801.9598
7892005.03.17 05:00modify731.001.92461.91831.9598
7902005.03.17 06:00modify731.001.92461.91991.9598
7912005.03.17 07:00modify731.001.92461.92041.9598
7922005.03.17 08:00modify731.001.92461.92091.9598
7932005.03.17 14:34s/l731.001.92091.92091.9598-370.0026727.60
7942005.03.18 17:40sell741.001.91771.92171.8825
7952005.03.18 20:00close741.001.92061.92171.8825-289.9926437.61
7962005.03.24 04:30sell751.001.87101.88011.8358
7972005.03.24 05:00modify751.001.87101.87951.8358
7982005.03.24 06:00modify751.001.87101.87731.8358
7992005.03.24 07:00modify751.001.87101.87661.8358
8002005.03.24 07:40sell761.001.87251.87661.8373
8012005.03.24 08:00modify751.001.87101.87601.8358
8022005.03.24 08:00modify761.001.87251.87601.8373
8032005.03.24 09:00modify751.001.87101.87541.8358
8042005.03.24 09:00modify761.001.87251.87541.8373
8052005.03.24 10:00modify751.001.87101.87511.8358
8062005.03.24 10:00modify761.001.87251.87511.8373
8072005.03.25 07:00modify751.001.87101.87431.8358
8082005.03.25 07:00modify761.001.87251.87431.8373
8092005.03.25 08:00modify751.001.87101.87351.8358
8102005.03.25 08:00modify761.001.87251.87351.8373
8112005.03.25 09:00modify751.001.87101.87291.8358
8122005.03.25 09:00modify761.001.87251.87291.8373
8132005.03.25 10:00modify751.001.87101.87281.8358
8142005.03.25 10:00modify761.001.87251.87281.8373
8152005.03.28 05:00modify751.001.87101.86781.8358
8162005.03.28 05:00modify761.001.87251.86781.8373
8172005.03.28 06:00modify751.001.87101.86731.8358
8182005.03.28 06:00modify761.001.87251.86731.8373
8192005.03.28 16:39s/l751.001.86731.86731.8358363.6126801.22
8202005.03.28 16:39s/l761.001.86731.86731.8373513.5927314.81
8212005.03.30 21:15buy771.001.87941.87461.9146
8222005.03.31 03:00modify771.001.87941.87481.9146
8232005.03.31 04:00modify771.001.87941.87491.9146
8242005.03.31 06:00modify771.001.87941.87511.9146
8252005.03.31 07:00modify771.001.87941.87571.9146
8262005.03.31 08:00modify771.001.87941.87621.9146
8272005.03.31 08:31s/l771.001.87621.87621.9146-311.9027002.91
8282005.04.04 20:35sell781.001.87591.88011.8407
8292005.04.05 01:05modify781.001.87591.87971.8407
8302005.04.05 02:00modify781.001.87591.87921.8407
8312005.04.05 03:00modify781.001.87591.87831.8407
8322005.04.05 04:31s/l781.001.87831.87831.8407-243.2026759.71
8332005.04.11 03:25buy791.001.88171.87451.9169
8342005.04.11 04:00modify791.001.88171.87471.9169
8352005.04.11 08:00modify791.001.88171.87501.9169
8362005.04.11 09:00modify791.001.88171.87661.9169
8372005.04.11 10:00modify791.001.88171.87861.9169
8382005.04.11 11:00modify791.001.88171.87981.9169
8392005.04.11 12:00modify791.001.88171.88331.9169
8402005.04.11 13:00modify791.001.88171.88341.9169
8412005.04.12 01:00modify791.001.88171.88361.9169
8422005.04.12 02:00modify791.001.88171.88461.9169
8432005.04.12 05:00modify791.001.88171.88481.9169
8442005.04.12 06:00modify791.001.88171.88551.9169
8452005.04.12 07:00modify791.001.88171.88581.9169
8462005.04.12 08:00modify791.001.88171.88651.9169
8472005.04.12 09:00modify791.001.88171.88721.9169
8482005.04.12 10:00modify791.001.88171.88791.9169
8492005.04.12 14:49s/l791.001.88791.88791.9169622.7027382.41
8502005.04.18 03:30buy801.001.88931.88151.9245
8512005.04.18 04:00close801.001.88971.88151.924540.0027422.41
8522005.04.19 01:50buy811.001.90141.89451.9366
8532005.04.19 02:00modify811.001.90141.89571.9366
8542005.04.19 07:00modify811.001.90141.89621.9366
8552005.04.19 08:00modify811.001.90141.89721.9366
8562005.04.19 09:00modify811.001.90141.89761.9366
8572005.04.19 10:00modify811.001.90141.89791.9366
8582005.04.19 11:00modify811.001.90141.90051.9366
8592005.04.19 12:00modify811.001.90141.90071.9366
8602005.04.19 18:00modify811.001.90141.90301.9366
8612005.04.19 19:00modify811.001.90141.90391.9366
8622005.04.19 20:00modify811.001.90141.90411.9366
8632005.04.19 21:00modify811.001.90141.90441.9366
8642005.04.19 23:00modify811.001.90141.90631.9366
8652005.04.20 00:00modify811.001.90141.90641.9366
8662005.04.20 01:00modify811.001.90141.90721.9366
8672005.04.20 02:00modify811.001.90141.90791.9366
8682005.04.20 03:00modify811.001.90141.90931.9366
8692005.04.20 04:00modify811.001.90141.91051.9366
8702005.04.20 05:00modify811.001.90141.91101.9366
8712005.04.20 06:00modify811.001.90141.91161.9366
8722005.04.20 07:00modify811.001.90141.91171.9366
8732005.04.20 08:00modify811.001.90141.91301.9366
8742005.04.20 09:00modify811.001.90141.91331.9366
8752005.04.20 11:21s/l811.001.91331.91331.93661192.7028615.11
8762005.04.22 08:00sell821.001.90871.91431.8735
8772005.04.22 09:00modify821.001.90871.91321.8735
8782005.04.22 10:00s/l821.001.91321.91321.8735-450.0028165.11
8792005.04.26 23:25sell831.001.90571.91181.8705
8802005.04.27 00:00modify831.001.90571.91171.8705
8812005.04.27 01:00modify831.001.90571.91101.8705
8822005.04.27 02:00modify831.001.90571.91051.8705
8832005.04.27 04:00modify831.001.90571.91021.8705
8842005.04.27 05:00modify831.001.90571.90961.8705
8852005.04.27 06:00modify831.001.90571.90901.8705
8862005.04.27 07:00modify831.001.90571.90871.8705
8872005.04.27 08:00modify831.001.90571.90821.8705
8882005.04.27 10:00modify831.001.90571.90631.8705
8892005.04.27 14:42s/l831.001.90631.90631.8705-63.2028101.91
8902005.04.28 22:55buy841.001.90641.90221.9416
8912005.04.29 07:00modify841.001.90641.90241.9416
8922005.04.29 08:00modify841.001.90641.90641.9416
8932005.04.29 10:00modify841.001.90641.90761.9416
8942005.04.29 20:02s/l841.001.90761.90761.9416122.7028224.61
8952005.05.06 00:00buy851.001.90331.89881.9385
8962005.05.06 08:00modify851.001.90331.89891.9385
8972005.05.06 08:37s/l851.001.89891.89891.9385-439.9927784.62
8982005.05.27 01:35sell861.001.82091.82871.7857
8992005.05.27 02:00modify861.001.82091.82791.7857
9002005.05.27 03:00modify861.001.82091.82751.7857
9012005.05.27 03:45sell871.001.82241.82751.7872
9022005.05.27 04:00modify861.001.82091.82741.7857
9032005.05.27 04:00modify871.001.82241.82741.7872
9042005.05.27 05:00modify861.001.82091.82661.7857
9052005.05.27 05:00modify871.001.82241.82661.7872
9062005.05.27 06:00modify861.001.82091.82621.7857
9072005.05.27 06:00modify871.001.82241.82621.7872
9082005.05.27 07:00modify861.001.82091.82581.7857
9092005.05.27 07:00modify871.001.82241.82581.7872
9102005.05.27 08:00modify861.001.82091.82531.7857
9112005.05.27 08:00modify871.001.82241.82531.7872
9122005.05.27 09:00modify861.001.82091.82451.7857
9132005.05.27 09:00modify871.001.82241.82451.7872
9142005.05.27 09:20s/l861.001.82451.82451.7857-360.0027424.62
9152005.05.27 09:20s/l871.001.82451.82451.7872-210.0027214.62
9162005.06.02 03:45sell881.001.81211.81991.7769
9172005.06.02 04:00modify881.001.81211.81921.7769
9182005.06.02 05:00modify881.001.81211.81891.7769
9192005.06.02 06:00modify881.001.81211.81831.7769
9202005.06.02 07:00modify881.001.81211.81771.7769
9212005.06.02 08:00modify881.001.81211.81731.7769
9222005.06.02 09:00modify881.001.81211.81691.7769
9232005.06.02 09:14s/l881.001.81691.81691.7769-479.9926734.63
9242005.06.07 03:35buy891.001.82081.81631.8560
9252005.06.07 07:00modify891.001.82081.81681.8560
9262005.06.07 08:00modify891.001.82081.81721.8560
9272005.06.07 09:00modify891.001.82081.81751.8560
9282005.06.07 10:00modify891.001.82081.82121.8560
9292005.06.07 11:00modify891.001.82081.82161.8560
9302005.06.07 12:00modify891.001.82081.82371.8560
9312005.06.07 20:00modify891.001.82081.82431.8560
9322005.06.07 21:00modify891.001.82081.82451.8560
9332005.06.07 22:00modify891.001.82081.82471.8560
9342005.06.07 23:00modify891.001.82081.82491.8560
9352005.06.08 00:00modify891.001.82081.82631.8560
9362005.06.08 01:04modify891.001.82081.82691.8560
9372005.06.08 02:00modify891.001.82081.82741.8560
9382005.06.08 04:00modify891.001.82081.82781.8560
9392005.06.08 05:00modify891.001.82081.82951.8560
9402005.06.08 06:00modify891.001.82081.82981.8560
9412005.06.08 09:00modify891.001.82081.83031.8560
9422005.06.08 19:20s/l891.001.83031.83031.8560952.7127687.34
9432005.06.10 02:10sell901.001.82171.82661.7865
9442005.06.10 05:00modify901.001.82171.82641.7865
9452005.06.10 06:00modify901.001.82171.82601.7865
9462005.06.10 07:00modify901.001.82171.82571.7865
9472005.06.10 08:00modify901.001.82171.82361.7865
9482005.06.10 10:43s/l901.001.82361.82361.7865-190.0027497.34
9492005.06.13 19:35sell911.001.80601.81191.7708
9502005.06.13 20:50sell921.001.80721.81191.7720
9512005.06.13 23:00modify911.001.80601.81181.7708
9522005.06.13 23:00modify921.001.80721.81181.7720
9532005.06.14 00:00modify911.001.80601.81131.7708
9542005.06.14 00:00modify921.001.80721.81131.7720
9552005.06.14 01:00modify911.001.80601.81101.7708
9562005.06.14 01:00modify921.001.80721.81101.7720
9572005.06.14 02:00modify911.001.80601.81011.7708
9582005.06.14 02:00modify921.001.80721.81011.7720
9592005.06.14 03:00modify911.001.80601.81001.7708
9602005.06.14 03:00modify921.001.80721.81001.7720
9612005.06.14 06:00modify911.001.80601.80991.7708
9622005.06.14 06:00modify921.001.80721.80991.7720
9632005.06.14 07:00modify911.001.80601.80951.7708
9642005.06.14 07:00modify921.001.80721.80951.7720
9652005.06.14 09:14s/l911.001.80951.80951.7708-353.2027144.14
9662005.06.14 09:14s/l921.001.80951.80951.7720-233.2026910.94
9672005.06.16 02:15buy931.001.82001.81191.8552
9682005.06.16 06:00modify931.001.82001.81291.8552
9692005.06.16 06:30buy941.001.81741.81291.8526
9702005.06.16 07:00modify931.001.82001.81451.8552
9712005.06.16 07:00modify941.001.81741.81451.8526
9722005.06.16 08:00modify931.001.82001.81521.8552
9732005.06.16 08:00modify941.001.81741.81521.8526
9742005.06.16 09:00modify931.001.82001.81601.8552
9752005.06.16 09:00modify941.001.81741.81601.8526
9762005.06.16 10:00modify931.001.82001.81641.8552
9772005.06.16 10:00modify941.001.81741.81641.8526
9782005.06.16 11:00modify931.001.82001.81661.8552
9792005.06.16 11:00modify941.001.81741.81661.8526
9802005.06.16 16:00modify931.001.82001.81691.8552
9812005.06.16 16:00modify941.001.81741.81691.8526
9822005.06.17 06:00modify931.001.82001.81701.8552
9832005.06.17 06:00modify941.001.81741.81701.8526
9842005.06.17 07:00modify931.001.82001.81941.8552
9852005.06.17 07:00modify941.001.81741.81941.8526
9862005.06.17 08:06s/l931.001.81941.81941.8552-57.3026853.64
9872005.06.17 08:06s/l941.001.81941.81941.8526202.7027056.34
9882005.06.23 04:00sell951.001.82281.82741.7876
9892005.06.23 05:04modify951.001.82281.82661.7876
9902005.06.23 06:00modify951.001.82281.82611.7876
9912005.06.23 07:00modify951.001.82281.82541.7876
9922005.06.23 08:00modify951.001.82281.82441.7876
9932005.06.24 05:00modify951.001.82281.82381.7876
9942005.06.24 06:00modify951.001.82281.82221.7876
9952005.06.24 07:00modify951.001.82281.82201.7876
9962005.06.24 08:00modify951.001.82281.82101.7876
9972005.06.24 09:00modify951.001.82281.82071.7876
9982005.06.24 11:41s/l951.001.82071.82071.7876206.7927263.13
9992005.06.29 02:20sell961.001.81731.82301.7821
10002005.06.29 03:00modify961.001.81731.82261.7821
10012005.06.29 04:00modify961.001.81731.82211.7821
10022005.06.29 05:00modify961.001.81731.82171.7821
10032005.06.29 06:05modify961.001.81731.82161.7821
10042005.06.29 07:00modify961.001.81731.82101.7821
10052005.06.29 08:00modify961.001.81731.82041.7821
10062005.06.29 09:00modify961.001.81731.82011.7821
10072005.06.29 11:00modify961.001.81731.81921.7821
10082005.06.29 14:00modify961.001.81731.81731.7821
10092005.06.29 15:00modify961.001.81731.81601.7821
10102005.06.29 16:00modify961.001.81731.81481.7821
10112005.06.29 17:00modify961.001.81731.81231.7821
10122005.06.29 18:00modify961.001.81731.81131.7821
10132005.06.30 02:00modify961.001.81731.81111.7821
10142005.06.30 03:00modify961.001.81731.81051.7821
10152005.06.30 04:00modify961.001.81731.80911.7821
10162005.06.30 05:00modify961.001.81731.80881.7821
10172005.06.30 06:00modify961.001.81731.80841.7821
10182005.06.30 07:00modify961.001.81731.80761.7821
10192005.06.30 07:20s/l961.001.80761.80761.7821960.4028223.53
10202005.07.04 07:35sell971.001.76341.77071.7282
10212005.07.04 09:00modify971.001.76341.76951.7282
10222005.07.04 20:00modify971.001.76341.76931.7282
10232005.07.04 21:05modify971.001.76341.76911.7282
10242005.07.04 22:10modify971.001.76341.76851.7282
10252005.07.04 23:00modify971.001.76341.76821.7282
10262005.07.05 00:00modify971.001.76341.76731.7282
10272005.07.05 01:00modify971.001.76341.76631.7282
10282005.07.05 02:00modify971.001.76341.76561.7282
10292005.07.05 03:00modify971.001.76341.76471.7282
10302005.07.05 04:00modify971.001.76341.76431.7282
10312005.07.05 10:00modify971.001.76341.76051.7282
10322005.07.05 10:50s/l971.001.76051.76051.7282286.8028510.33
10332005.07.07 23:10sell981.001.74481.75441.7096
10342005.07.08 02:00modify981.001.74481.75431.7096
10352005.07.08 03:00modify981.001.74481.75121.7096
10362005.07.08 04:00modify981.001.74481.75051.7096
10372005.07.08 05:00modify981.001.74481.74931.7096
10382005.07.08 06:00modify981.001.74481.74911.7096
10392005.07.08 07:00modify981.001.74481.74851.7096
10402005.07.08 08:00modify981.001.74481.74751.7096
10412005.07.08 09:00modify981.001.74481.74711.7096
10422005.07.08 11:00modify981.001.74481.74321.7096
10432005.07.08 14:00modify981.001.74481.74191.7096
10442005.07.08 15:00modify981.001.74481.74141.7096
10452005.07.08 15:23s/l981.001.74141.74141.7096336.8028847.13
10462005.07.12 01:55buy991.001.75531.74751.7905
10472005.07.12 02:00modify991.001.75531.74811.7905
10482005.07.12 04:00modify991.001.75531.74831.7905
10492005.07.12 05:00modify991.001.75531.74991.7905
10502005.07.12 06:00modify991.001.75531.75171.7905
10512005.07.12 07:00modify991.001.75531.75291.7905
10522005.07.12 08:00modify991.001.75531.75651.7905
10532005.07.12 09:00modify991.001.75531.75701.7905
10542005.07.12 11:00modify991.001.75531.75791.7905
10552005.07.12 14:00modify991.001.75531.75961.7905
10562005.07.12 19:00modify991.001.75531.76221.7905
10572005.07.12 21:00modify991.001.75531.76371.7905
10582005.07.12 22:04modify991.001.75531.76471.7905
10592005.07.12 23:00modify991.001.75531.76481.7905
10602005.07.13 00:00modify991.001.75531.76581.7905
10612005.07.13 01:00modify991.001.75531.76711.7905
10622005.07.13 02:00modify991.001.75531.76761.7905
10632005.07.13 04:00modify991.001.75531.76831.7905
10642005.07.13 05:00modify991.001.75531.76881.7905
10652005.07.13 06:00modify991.001.75531.76911.7905
10662005.07.13 07:00modify991.001.75531.77001.7905
10672005.07.13 08:00modify991.001.75531.77061.7905
10682005.07.13 09:00modify991.001.75531.77141.7905
10692005.07.13 09:13s/l991.001.77141.77141.79051612.7030459.83
10702005.07.15 02:55sell1001.001.75801.76571.7228
10712005.07.15 03:00modify1001.001.75801.76541.7228
10722005.07.15 04:00modify1001.001.75801.76511.7228
10732005.07.15 05:00modify1001.001.75801.76491.7228
10742005.07.15 06:00modify1001.001.75801.76301.7228
10752005.07.15 08:00modify1001.001.75801.76281.7228
10762005.07.15 08:29s/l1001.001.76281.76281.7228-480.0029979.83
10772005.07.18 04:50sell1011.001.75401.76041.7188
10782005.07.18 05:00modify1011.001.75401.76021.7188
10792005.07.18 06:00modify1011.001.75401.76001.7188
10802005.07.18 07:05modify1011.001.75401.75821.7188
10812005.07.18 08:00modify1011.001.75401.75751.7188
10822005.07.18 09:00modify1011.001.75401.75691.7188
10832005.07.18 11:00modify1011.001.75401.75661.7188
10842005.07.18 12:00modify1011.001.75401.75461.7188
10852005.07.18 15:00modify1011.001.75401.75451.7188
10862005.07.19 07:00modify1011.001.75401.75441.7188
10872005.07.19 08:00modify1011.001.75401.75171.7188
10882005.07.19 09:00modify1011.001.75401.75021.7188
10892005.07.19 10:00modify1011.001.75401.74851.7188
10902005.07.19 11:00modify1011.001.75401.74671.7188
10912005.07.20 01:00modify1011.001.75401.74641.7188
10922005.07.20 03:00modify1011.001.75401.74591.7188
10932005.07.20 04:00modify1011.001.75401.74561.7188
10942005.07.20 06:00modify1011.001.75401.74541.7188
10952005.07.20 07:00modify1011.001.75401.74521.7188
10962005.07.20 08:00modify1011.001.75401.74481.7188
10972005.07.20 20:29s/l1011.001.74481.74481.7188913.5930893.42
10982005.07.22 02:35buy1021.001.75161.74401.7868
10992005.07.22 07:00modify1021.001.75161.74441.7868
11002005.07.22 08:00modify1021.001.75161.74541.7868
11012005.07.22 09:00modify1021.001.75161.74571.7868
11022005.07.22 10:00modify1021.001.75161.74671.7868
11032005.07.22 11:00modify1021.001.75161.74751.7868
11042005.07.22 12:00modify1021.001.75161.74901.7868
11052005.07.22 12:51s/l1021.001.74901.74901.7868-260.0030633.42
11062005.07.25 10:35sell1031.001.73841.74271.7032
11072005.07.25 11:00modify1031.001.73841.74201.7032
11082005.07.25 12:00close1031.001.74021.74201.7032-180.0030453.42
11092005.08.01 00:05buy1041.001.75601.75021.7912
11102005.08.01 00:40buy1051.001.75491.75021.7901
11112005.08.01 07:00modify1041.001.75601.75181.7912
11122005.08.01 07:00modify1051.001.75491.75181.7901
11132005.08.01 08:00modify1041.001.75601.75251.7912
11142005.08.01 08:00modify1051.001.75491.75251.7901
11152005.08.01 09:00modify1041.001.75601.75361.7912
11162005.08.01 09:00modify1051.001.75491.75361.7901
11172005.08.01 10:00modify1041.001.75601.75451.7912
11182005.08.01 10:00modify1051.001.75491.75451.7901
11192005.08.01 11:00modify1041.001.75601.75521.7912
11202005.08.01 11:00modify1051.001.75491.75521.7901
11212005.08.01 12:00modify1041.001.75601.75751.7912
11222005.08.01 12:00modify1051.001.75491.75751.7901
11232005.08.01 13:00modify1041.001.75601.75771.7912
11242005.08.01 13:00modify1051.001.75491.75771.7901
11252005.08.01 14:00modify1041.001.75601.75841.7912
11262005.08.01 14:00modify1051.001.75491.75841.7901
11272005.08.01 17:00modify1041.001.75601.75921.7912
11282005.08.01 17:00modify1051.001.75491.75921.7901
11292005.08.01 18:00modify1041.001.75601.76051.7912
11302005.08.01 18:00modify1051.001.75491.76051.7901
11312005.08.01 20:00modify1041.001.75601.76191.7912
11322005.08.01 20:00modify1051.001.75491.76191.7901
11332005.08.01 21:00modify1041.001.75601.76251.7912
11342005.08.01 21:00modify1051.001.75491.76251.7901
11352005.08.02 00:00modify1041.001.75601.76281.7912
11362005.08.02 00:00modify1051.001.75491.76281.7901
11372005.08.02 01:00modify1041.001.75601.76331.7912
11382005.08.02 01:00modify1051.001.75491.76331.7901
11392005.08.02 02:00modify1041.001.75601.76421.7912
11402005.08.02 02:00modify1051.001.75491.76421.7901
11412005.08.02 04:00modify1041.001.75601.76451.7912
11422005.08.02 04:00modify1051.001.75491.76451.7901
11432005.08.02 07:00modify1041.001.75601.76461.7912
11442005.08.02 07:00modify1051.001.75491.76461.7901
11452005.08.02 08:00modify1041.001.75601.76511.7912
11462005.08.02 08:00modify1051.001.75491.76511.7901
11472005.08.03 01:00modify1041.001.75601.76601.7912
11482005.08.03 01:00modify1051.001.75491.76601.7901
11492005.08.03 02:00modify1041.001.75601.76661.7912
11502005.08.03 02:00modify1051.001.75491.76661.7901
11512005.08.03 03:00modify1041.001.75601.76701.7912
11522005.08.03 03:00modify1051.001.75491.76701.7901
11532005.08.03 03:24s/l1041.001.76701.76701.79121105.4031558.82
11542005.08.03 03:24s/l1051.001.76701.76701.79011215.4032774.22
11552005.08.05 22:10sell1061.001.77941.78361.7442
11562005.08.08 06:00modify1061.001.77941.78351.7442
11572005.08.08 07:00modify1061.001.77941.78171.7442
11582005.08.08 08:00modify1061.001.77941.78081.7442
11592005.08.08 10:30s/l1061.001.78081.78081.7442-143.2032631.02
11602005.08.08 18:45buy1071.001.78571.77911.8209
11612005.08.08 21:00modify1071.001.78571.77951.8209
11622005.08.08 22:00modify1071.001.78571.77981.8209
11632005.08.08 22:10buy1081.001.78461.77981.8198
11642005.08.09 00:00modify1071.001.78571.78001.8209
11652005.08.09 00:00modify1081.001.78461.78001.8198
11662005.08.09 01:00modify1071.001.78571.78101.8209
11672005.08.09 01:00modify1081.001.78461.78101.8198
11682005.08.09 02:05modify1071.001.78571.78331.8209
11692005.08.09 02:05modify1081.001.78461.78331.8198
11702005.08.09 04:00modify1071.001.78571.78341.8209
11712005.08.09 04:00modify1081.001.78461.78341.8198
11722005.08.09 05:00modify1071.001.78571.78361.8209
11732005.08.09 05:00modify1081.001.78461.78361.8198
11742005.08.09 09:00modify1071.001.78571.78411.8209
11752005.08.09 09:00modify1081.001.78461.78411.8198
11762005.08.09 10:11s/l1071.001.78411.78411.8209-157.3032473.72
11772005.08.09 10:11s/l1081.001.78411.78411.8198-47.3032426.42
11782005.08.15 02:45buy1091.001.81341.80891.8486
11792005.08.15 08:00modify1091.001.81341.80911.8486
11802005.08.15 12:46s/l1091.001.80911.80911.8486-430.0031996.42
11812005.08.31 02:40sell1101.001.78681.79171.7516
11822005.08.31 03:00modify1101.001.78681.79111.7516
11832005.08.31 05:00modify1101.001.78681.79101.7516
11842005.08.31 06:00modify1101.001.78681.79061.7516
11852005.08.31 07:00modify1101.001.78681.79031.7516
11862005.08.31 08:00modify1101.001.78681.79001.7516
11872005.08.31 09:00modify1101.001.78681.78941.7516
11882005.08.31 14:40s/l1101.001.78941.78941.7516-260.0131736.41
11892005.09.01 04:40buy1111.001.80191.79211.8371
11902005.09.01 05:00modify1111.001.80191.79271.8371
11912005.09.01 06:10modify1111.001.80191.79401.8371
11922005.09.01 07:00modify1111.001.80191.79521.8371
11932005.09.01 08:00modify1111.001.80191.79761.8371
11942005.09.01 09:00modify1111.001.80191.79851.8371
11952005.09.01 10:00modify1111.001.80191.79931.8371
11962005.09.01 12:00modify1111.001.80191.80091.8371
11972005.09.01 14:00modify1111.001.80191.80371.8371
11982005.09.01 16:00modify1111.001.80191.80661.8371
11992005.09.01 18:00modify1111.001.80191.81571.8371
12002005.09.01 19:00modify1111.001.80191.81621.8371
12012005.09.01 21:00modify1111.001.80191.81721.8371
12022005.09.01 22:00modify1111.001.80191.82011.8371
12032005.09.02 01:00modify1111.001.80191.82081.8371
12042005.09.02 02:05modify1111.001.80191.82161.8371
12052005.09.02 03:00modify1111.001.80191.82181.8371
12062005.09.02 04:05modify1111.001.80191.82281.8371
12072005.09.02 05:00modify1111.001.80191.82311.8371
12082005.09.02 06:00modify1111.001.80191.82401.8371
12092005.09.02 07:00modify1111.001.80191.82441.8371
12102005.09.02 08:00modify1111.001.80191.82761.8371
12112005.09.02 09:00modify1111.001.80191.82801.8371
12122005.09.02 09:42t/p1111.001.83711.82801.83713522.7035259.11
12132005.09.05 01:30buy1121.001.83781.83261.8730
12142005.09.05 06:00modify1121.001.83781.83331.8730
12152005.09.05 07:00modify1121.001.83781.83541.8730
12162005.09.05 08:00modify1121.001.83781.83741.8730
12172005.09.05 09:00modify1121.001.83781.83901.8730
12182005.09.05 11:00modify1121.001.83781.83941.8730
12192005.09.05 15:00modify1121.001.83781.83951.8730
12202005.09.05 16:00modify1121.001.83781.83961.8730
12212005.09.05 17:00modify1121.001.83781.83971.8730
12222005.09.05 19:00modify1121.001.83781.84061.8730
12232005.09.05 20:14modify1121.001.83781.84091.8730
12242005.09.05 22:00modify1121.001.83781.84131.8730
12252005.09.06 00:00modify1121.001.83781.84211.8730
12262005.09.06 00:40s/l1121.001.84211.84211.8730432.7035691.81
12272005.09.13 07:55sell1131.001.82301.82861.7878
12282005.09.13 08:00modify1131.001.82301.82791.7878
12292005.09.13 09:00modify1131.001.82301.82781.7878
12302005.09.13 10:00modify1131.001.82301.82731.7878
12312005.09.14 03:28s/l1131.001.82731.82731.7878-433.2035258.61
12322005.09.16 04:35sell1141.001.80761.81311.7724
12332005.09.16 05:00modify1141.001.80761.81281.7724
12342005.09.16 05:35sell1151.001.80871.81281.7735
12352005.09.16 06:04modify1141.001.80761.81231.7724
12362005.09.16 06:04modify1151.001.80871.81231.7735
12372005.09.16 06:27s/l1141.001.81231.81231.7724-470.0034788.61
12382005.09.16 06:27s/l1151.001.81231.81231.7735-360.0034428.61
12392005.09.22 03:50buy1161.001.80791.80351.8431
12402005.09.22 04:00modify1161.001.80791.80491.8431
12412005.09.22 08:00modify1161.001.80791.80501.8431
12422005.09.22 09:00modify1161.001.80791.80521.8431
12432005.09.22 10:00modify1161.001.80791.80531.8431
12442005.09.22 11:09s/l1161.001.80531.80531.8431-260.0034168.61
12452005.09.23 01:10sell1171.001.79231.80231.7571
12462005.09.23 02:00modify1171.001.79231.80191.7571
12472005.09.23 03:00modify1171.001.79231.80101.7571
12482005.09.23 04:00modify1171.001.79231.80071.7571
12492005.09.23 06:00modify1171.001.79231.79921.7571
12502005.09.23 07:00modify1171.001.79231.79851.7571
12512005.09.23 08:00modify1171.001.79231.79691.7571
12522005.09.23 09:00modify1171.001.79231.79681.7571
12532005.09.23 10:00modify1171.001.79231.79641.7571
12542005.09.23 11:00modify1171.001.79231.79401.7571
12552005.09.23 12:00modify1171.001.79231.79351.7571
12562005.09.23 17:00modify1171.001.79231.79281.7571
12572005.09.23 18:00modify1171.001.79231.79161.7571
12582005.09.26 01:00modify1171.001.79231.79001.7571
12592005.09.26 02:04modify1171.001.79231.78671.7571
12602005.09.26 03:00modify1171.001.79231.78651.7571
12612005.09.26 04:00modify1171.001.79231.78471.7571
12622005.09.26 05:04modify1171.001.79231.78451.7571
12632005.09.26 06:00modify1171.001.79231.78391.7571
12642005.09.26 07:00modify1171.001.79231.78281.7571
12652005.09.26 08:00modify1171.001.79231.78161.7571
12662005.09.26 09:00modify1171.001.79231.78041.7571
12672005.09.27 01:00modify1171.001.79231.78001.7571
12682005.09.27 03:00modify1171.001.79231.77971.7571
12692005.09.27 04:00modify1171.001.79231.77961.7571
12702005.09.27 06:00modify1171.001.79231.77811.7571
12712005.09.27 09:00modify1171.001.79231.77751.7571
12722005.09.27 10:00modify1171.001.79231.77501.7571
12732005.09.28 00:04modify1171.001.79231.77451.7571
12742005.09.28 01:00modify1171.001.79231.77421.7571
12752005.09.28 02:05modify1171.001.79231.77331.7571
12762005.09.28 03:00modify1171.001.79231.77291.7571
12772005.09.28 04:00modify1171.001.79231.77271.7571
12782005.09.28 05:00modify1171.001.79231.77261.7571
12792005.09.28 06:00modify1171.001.79231.77221.7571
12802005.09.28 18:00modify1171.001.79231.77201.7571
12812005.09.29 02:00modify1171.001.79231.77161.7571
12822005.09.29 03:00modify1171.001.79231.77131.7571
12832005.09.29 04:00modify1171.001.79231.77091.7571
12842005.09.29 05:00modify1171.001.79231.77051.7571
12852005.09.29 06:00modify1171.001.79231.76991.7571
12862005.09.29 06:16s/l1171.001.76991.76991.75712220.8036389.41
12872005.10.04 02:20sell1181.001.75591.76071.7207
12882005.10.04 03:00modify1181.001.75591.76061.7207
12892005.10.04 04:00modify1181.001.75591.76031.7207
12902005.10.04 05:00modify1181.001.75591.75981.7207
12912005.10.04 06:00modify1181.001.75591.75961.7207
12922005.10.04 07:00modify1181.001.75591.75951.7207
12932005.10.04 08:00modify1181.001.75591.75911.7207
12942005.10.04 09:00modify1181.001.75591.75891.7207
12952005.10.04 13:45s/l1181.001.75891.75891.7207-300.0036089.41
12962005.10.06 10:35buy1191.001.76861.76411.8038
12972005.10.06 21:00modify1191.001.76861.76571.8038
12982005.10.06 22:00modify1191.001.76861.76721.8038
12992005.10.06 23:04modify1191.001.76861.76751.8038
13002005.10.07 00:00modify1191.001.76861.76801.8038
13012005.10.07 01:00modify1191.001.76861.76831.8038
13022005.10.07 02:05modify1191.001.76861.76931.8038
13032005.10.07 03:00modify1191.001.76861.77001.8038
13042005.10.07 05:00modify1191.001.76861.77021.8038
13052005.10.07 06:00modify1191.001.76861.77081.8038
13062005.10.07 07:00modify1191.001.76861.77181.8038
13072005.10.07 08:00modify1191.001.76861.77231.8038
13082005.10.07 08:46s/l1191.001.77231.77231.8038372.6936462.10
13092005.10.10 08:35sell1201.001.76161.76571.7264
13102005.10.10 09:00modify1201.001.76161.76531.7264
13112005.10.10 10:00modify1201.001.76161.76511.7264
13122005.10.10 11:00modify1201.001.76161.76491.7264
13132005.10.10 16:00modify1201.001.76161.76421.7264
13142005.10.10 17:00modify1201.001.76161.76311.7264
13152005.10.10 18:00modify1201.001.76161.76121.7264
13162005.10.11 03:00modify1201.001.76161.76041.7264
13172005.10.11 05:00modify1201.001.76161.76011.7264
13182005.10.11 06:00modify1201.001.76161.75931.7264
13192005.10.11 07:00modify1201.001.76161.75901.7264
13202005.10.11 08:00modify1201.001.76161.75851.7264
13212005.10.11 09:00modify1201.001.76161.75821.7264
13222005.10.11 10:00modify1201.001.76161.75581.7264
13232005.10.11 11:00modify1201.001.76161.75551.7264
13242005.10.11 11:40s/l1201.001.75551.75551.7264606.8037068.90
13252005.10.14 02:25buy1211.001.75071.74471.7859
13262005.10.14 03:00modify1211.001.75071.74511.7859
13272005.10.14 06:00modify1211.001.75071.74551.7859
13282005.10.14 07:00modify1211.001.75071.74591.7859
13292005.10.14 08:00modify1211.001.75071.74611.7859
13302005.10.14 09:00modify1211.001.75071.74621.7859
13312005.10.14 10:00modify1211.001.75071.74731.7859
13322005.10.14 11:00modify1211.001.75071.74811.7859
13332005.10.14 12:00modify1211.001.75071.74851.7859
13342005.10.14 12:47s/l1211.001.74851.74851.7859-219.9936848.91
13352005.10.17 01:25buy1221.001.76421.75451.7994
13362005.10.17 04:00modify1221.001.76421.75531.7994
13372005.10.17 07:00modify1221.001.76421.75651.7994
13382005.10.17 08:00modify1221.001.76421.75751.7994
13392005.10.17 09:00modify1221.001.76421.76011.7994
13402005.10.17 10:00modify1221.001.76421.76041.7994
13412005.10.17 11:35s/l1221.001.76041.76041.7994-380.0036468.91
13422005.10.20 05:10buy1231.001.76041.75501.7956
13432005.10.20 06:00modify1231.001.76041.75561.7956
13442005.10.20 07:00modify1231.001.76041.75661.7956
13452005.10.20 08:00modify1231.001.76041.75761.7956
13462005.10.20 09:00modify1231.001.76041.75821.7956
13472005.10.20 18:00modify1231.001.76041.75871.7956
13482005.10.20 19:00modify1231.001.76041.75911.7956
13492005.10.20 23:00modify1231.001.76041.76061.7956
13502005.10.21 00:00modify1231.001.76041.76151.7956
13512005.10.21 01:00modify1231.001.76041.76241.7956
13522005.10.21 02:05modify1231.001.76041.76441.7956
13532005.10.21 03:00modify1231.001.76041.76691.7956
13542005.10.21 04:00modify1231.001.76041.76891.7956
13552005.10.21 07:00modify1231.001.76041.76921.7956
13562005.10.21 08:00modify1231.001.76041.76961.7956
13572005.10.21 09:00modify1231.001.76041.76981.7956
13582005.10.21 17:24s/l1231.001.76981.76981.7956942.7037411.61
13592005.10.26 02:05buy1241.001.78291.77631.8181
13602005.10.26 03:00modify1241.001.78291.77681.8181
13612005.10.26 04:00modify1241.001.78291.77691.8181
13622005.10.26 06:00modify1241.001.78291.77771.8181
13632005.10.26 07:00modify1241.001.78291.77851.8181
13642005.10.26 08:00modify1241.001.78291.78011.8181
13652005.10.26 09:00modify1241.001.78291.78031.8181
13662005.10.26 09:24s/l1241.001.78031.78031.8181-260.0037151.61
13672005.10.27 17:05buy1251.001.78251.77781.8177
13682005.10.28 00:00modify1251.001.78251.77821.8177
13692005.10.28 01:00modify1251.001.78251.77861.8177
13702005.10.28 02:00modify1251.001.78251.77971.8177
13712005.10.28 03:00modify1251.001.78251.78021.8177
13722005.10.28 04:00modify1251.001.78251.78051.8177
13732005.10.28 05:00modify1251.001.78251.78061.8177
13742005.10.28 06:00modify1251.001.78251.78151.8177
13752005.10.28 11:48s/l1251.001.78151.78151.8177-97.3037054.31
13762005.10.31 08:05sell1261.001.77651.78181.7413
13772005.10.31 09:00modify1261.001.77651.78061.7413
13782005.10.31 09:33s/l1261.001.78061.78061.7413-410.0036644.31
13792005.11.01 08:25sell1271.001.76981.77401.7346
13802005.11.01 09:00modify1271.001.76981.77261.7346
13812005.11.01 09:15s/l1271.001.77261.77261.7346-280.0136364.30
13822005.11.01 23:30sell1281.001.76681.77111.7316
13832005.11.02 06:00modify1281.001.76681.77081.7316
13842005.11.02 07:00modify1281.001.76681.77031.7316
13852005.11.02 08:00modify1281.001.76681.76951.7316
13862005.11.02 14:56s/l1281.001.76951.76951.7316-273.2036091.10
13872005.11.03 07:25buy1291.001.77451.77051.8097
13882005.11.03 08:00modify1291.001.77451.77231.8097
13892005.11.03 09:00modify1291.001.77451.77261.8097
13902005.11.03 11:00modify1291.001.77451.77271.8097
13912005.11.03 12:00modify1291.001.77451.77331.8097
13922005.11.03 14:35s/l1291.001.77331.77331.8097-120.0035971.10
13932005.11.08 14:55sell1301.001.73821.74311.7030
13942005.11.08 18:16s/l1301.001.74311.74311.7030-490.0135481.09
13952005.11.17 01:05sell1311.001.71881.72621.6836
13962005.11.17 03:00modify1311.001.71881.72521.6836
13972005.11.17 04:00modify1311.001.71881.72471.6836
13982005.11.17 07:00modify1311.001.71881.72281.6836
13992005.11.17 08:00modify1311.001.71881.72221.6836
14002005.11.17 10:44s/l1311.001.72221.72221.6836-340.0135141.08
14012005.11.29 02:50buy1321.001.72401.71871.7592
14022005.11.29 03:00modify1321.001.72401.71881.7592
14032005.11.29 04:00close1321.001.72121.71881.7592-280.0034861.08
14042005.11.30 06:20sell1331.001.71891.72401.6837
14052005.11.30 07:00modify1331.001.71891.72351.6837
14062005.11.30 08:00modify1331.001.71891.72251.6837
14072005.11.30 09:05s/l1331.001.72251.72251.6837-360.0034501.08
14082005.12.01 06:05buy1341.001.72801.72371.7632
14092005.12.01 07:00modify1341.001.72801.72401.7632
14102005.12.01 08:00modify1341.001.72801.72631.7632
14112005.12.01 14:16s/l1341.001.72631.72631.7632-170.0034331.08
14122005.12.02 02:40buy1351.001.73051.72631.7657
14132005.12.02 09:00modify1351.001.73051.72661.7657
14142005.12.02 10:00modify1351.001.73051.72701.7657
14152005.12.02 11:00modify1351.001.73051.72711.7657
14162005.12.02 12:03s/l1351.001.72711.72711.7657-340.0133991.07
14172005.12.09 01:40buy1361.001.75071.74291.7859
14182005.12.09 02:00modify1361.001.75071.74441.7859
14192005.12.09 03:00modify1361.001.75071.74461.7859
14202005.12.09 06:00modify1361.001.75071.74501.7859
14212005.12.09 07:00modify1361.001.75071.74571.7859
14222005.12.09 08:00modify1361.001.75071.74771.7859
14232005.12.09 09:00modify1361.001.75071.74851.7859
14242005.12.09 09:03s/l1361.001.74851.74851.7859-219.9933771.08
14252005.12.12 00:05buy1371.001.75081.74631.7860
14262005.12.12 04:00modify1371.001.75081.74741.7860
14272005.12.12 05:00modify1371.001.75081.74781.7860
14282005.12.12 06:00modify1371.001.75081.75001.7860
14292005.12.12 07:00modify1371.001.75081.75061.7860
14302005.12.12 08:00modify1371.001.75081.75081.7860
14312005.12.12 09:00modify1371.001.75081.75131.7860
14322005.12.12 11:00modify1371.001.75081.75171.7860
14332005.12.12 12:00modify1371.001.75081.75401.7860
14342005.12.12 16:00modify1371.001.75081.76041.7860
14352005.12.12 18:00modify1371.001.75081.76071.7860
14362005.12.12 20:00modify1371.001.75081.76201.7860
14372005.12.12 21:00modify1371.001.75081.76221.7860
14382005.12.12 22:00modify1371.001.75081.76251.7860
14392005.12.12 23:00modify1371.001.75081.76281.7860
14402005.12.13 00:00modify1371.001.75081.76351.7860
14412005.12.13 01:00modify1371.001.75081.76461.7860
14422005.12.13 02:04modify1371.001.75081.76511.7860
14432005.12.13 03:00modify1371.001.75081.76551.7860
14442005.12.13 04:00modify1371.001.75081.76591.7860
14452005.12.13 05:00modify1371.001.75081.76661.7860
14462005.12.13 06:00modify1371.001.75081.76921.7860
14472005.12.13 07:00modify1371.001.75081.76971.7860
14482005.12.13 08:00modify1371.001.75081.76981.7860
14492005.12.13 09:00modify1371.001.75081.77041.7860
14502005.12.13 10:06s/l1371.001.77041.77041.78601962.7035733.78
14512005.12.21 01:35sell1381.001.75701.76681.7218
14522005.12.21 02:10modify1381.001.75701.76651.7218
14532005.12.21 03:00modify1381.001.75701.76531.7218
14542005.12.21 05:00modify1381.001.75701.76451.7218
14552005.12.21 06:00modify1381.001.75701.76431.7218
14562005.12.21 07:00modify1381.001.75701.76381.7218
14572005.12.21 08:00modify1381.001.75701.76271.7218
14582005.12.21 09:00modify1381.001.75701.76121.7218
14592005.12.21 13:00modify1381.001.75701.76071.7218
14602005.12.21 14:00modify1381.001.75701.76001.7218
14612005.12.21 15:00modify1381.001.75701.75981.7218
14622005.12.21 16:00modify1381.001.75701.75961.7218
14632005.12.21 17:00modify1381.001.75701.75441.7218
14642005.12.21 18:00modify1381.001.75701.75221.7218
14652005.12.22 02:00modify1381.001.75701.75081.7218
14662005.12.22 03:00modify1381.001.75701.75031.7218
14672005.12.22 04:00modify1381.001.75701.74961.7218
14682005.12.22 05:00modify1381.001.75701.74941.7218
14692005.12.22 06:00modify1381.001.75701.74921.7218
14702005.12.22 07:00modify1381.001.75701.74721.7218
14712005.12.22 08:00modify1381.001.75701.74591.7218
14722005.12.22 09:00modify1381.001.75701.74561.7218
14732005.12.22 12:00modify1381.001.75701.74391.7218
14742005.12.22 16:00modify1381.001.75701.74381.7218
14752005.12.23 08:00modify1381.001.75701.74351.7218
14762005.12.23 09:00modify1381.001.75701.74281.7218
14772005.12.23 14:00modify1381.001.75701.74201.7218
14782005.12.23 15:00modify1381.001.75701.74141.7218
14792005.12.23 16:00modify1381.001.75701.74041.7218
14802005.12.23 17:00modify1381.001.75701.73961.7218
14812005.12.23 18:00modify1381.001.75701.73951.7218
14822005.12.26 07:00modify1381.001.75701.73941.7218
14832005.12.26 08:00modify1381.001.75701.73921.7218
14842005.12.26 09:00modify1381.001.75701.73901.7218
14852005.12.27 02:00modify1381.001.75701.73821.7218
14862005.12.27 03:00modify1381.001.75701.73811.7218
14872005.12.27 04:00modify1381.001.75701.73791.7218
14882005.12.27 05:04modify1381.001.75701.73771.7218
14892005.12.27 06:00modify1381.001.75701.73731.7218
14902005.12.27 07:09modify1381.001.75701.73691.7218
14912005.12.27 08:00modify1381.001.75701.73641.7218
14922005.12.27 09:00modify1381.001.75701.73601.7218
14932005.12.27 09:46s/l1381.001.73601.73601.72182080.8037814.58
14942005.12.29 02:15sell1391.001.72101.72751.6858
14952005.12.29 04:00modify1391.001.72101.72741.6858
14962005.12.29 05:10sell1401.001.72201.72741.6868
14972005.12.29 06:00modify1391.001.72101.72651.6858
14982005.12.29 06:00modify1401.001.72201.72651.6868
14992005.12.29 07:00modify1391.001.72101.72601.6858
15002005.12.29 07:00modify1401.001.72201.72601.6868
15012005.12.29 08:00modify1391.001.72101.72511.6858
15022005.12.29 08:00modify1401.001.72201.72511.6868
15032005.12.29 09:00modify1391.001.72101.72401.6858
15042005.12.29 09:00modify1401.001.72201.72401.6868
15052005.12.29 09:03s/l1391.001.72401.72401.6858-300.0037514.58
15062005.12.29 09:03s/l1401.001.72401.72401.6868-200.0037314.58
15072005.12.30 22:35sell1411.001.72361.72991.6884
15082006.01.02 00:49modify1411.001.72361.72951.6884
15092006.01.02 01:00modify1411.001.72361.72941.6884
15102006.01.02 02:09modify1411.001.72361.72901.6884
15112006.01.02 03:05modify1411.001.72361.72861.6884
15122006.01.02 05:00modify1411.001.72361.72841.6884
15132006.01.02 06:00modify1411.001.72361.72781.6884
15142006.01.02 07:00modify1411.001.72361.72721.6884
15152006.01.02 08:00modify1411.001.72361.72651.6884
15162006.01.02 09:00modify1411.001.72361.72601.6884
15172006.01.02 10:00modify1411.001.72361.72531.6884
15182006.01.02 11:00modify1411.001.72361.72491.6884
15192006.01.03 02:59s/l1411.001.72491.72491.6884-136.4037178.18
15202006.01.03 14:25buy1421.001.72611.72201.7613
15212006.01.03 18:00modify1421.001.72611.72431.7613
15222006.01.03 19:00modify1421.001.72611.72561.7613
15232006.01.03 20:00modify1421.001.72611.72701.7613
15242006.01.03 21:00modify1421.001.72611.72711.7613
15252006.01.03 22:00modify1421.001.72611.73001.7613
15262006.01.03 23:00modify1421.001.72611.73141.7613
15272006.01.04 00:00modify1421.001.72611.73181.7613
15282006.01.04 01:00modify1421.001.72611.73281.7613
15292006.01.04 02:00modify1421.001.72611.73561.7613
15302006.01.04 03:00modify1421.001.72611.73671.7613
15312006.01.04 04:00modify1421.001.72611.73691.7613
15322006.01.04 05:00modify1421.001.72611.73881.7613
15332006.01.04 06:00modify1421.001.72611.74031.7613
15342006.01.04 07:00modify1421.001.72611.74091.7613
15352006.01.04 08:00modify1421.001.72611.74271.7613
15362006.01.04 09:00modify1421.001.72611.74321.7613
15372006.01.04 10:00modify1421.001.72611.74331.7613
15382006.01.04 12:00modify1421.001.72611.74551.7613
15392006.01.04 15:00modify1421.001.72611.74651.7613
15402006.01.04 17:11t/p1421.001.76131.74651.76133522.7040700.88
15412006.01.05 00:00buy1431.001.75611.74891.7913
15422006.01.05 01:00modify1431.001.75611.74951.7913
15432006.01.05 02:00modify1431.001.75611.75011.7913
15442006.01.05 05:00modify1431.001.75611.75101.7913
15452006.01.05 06:00modify1431.001.75611.75141.7913
15462006.01.05 07:00modify1431.001.75611.75201.7913
15472006.01.05 08:00modify1431.001.75611.75231.7913
15482006.01.05 09:00modify1431.001.75611.75271.7913
15492006.01.05 09:19s/l1431.001.75271.75271.7913-340.0040360.88
15502006.01.09 01:30buy1441.001.76811.76051.8033
15512006.01.09 07:00modify1441.001.76811.76111.8033
15522006.01.09 08:00modify1441.001.76811.76251.8033
15532006.01.09 09:00modify1441.001.76811.76261.8033
15542006.01.09 10:00modify1441.001.76811.76301.8033
15552006.01.09 16:13s/l1441.001.76301.76301.8033-510.0039850.88
15562006.01.16 07:00buy1451.001.77531.76921.8105
15572006.01.16 08:00modify1451.001.77531.76931.8105
15582006.01.16 09:00modify1451.001.77531.76981.8105
15592006.01.16 10:00modify1451.001.77531.77051.8105
15602006.01.16 11:00modify1451.001.77531.77171.8105
15612006.01.16 11:06s/l1451.001.77171.77171.8105-360.0039490.88
15622006.01.17 20:35sell1461.001.76461.76991.7294
15632006.01.18 00:00close1461.001.76861.76991.7294-403.2139087.67
15642006.01.23 10:00buy1471.001.77491.76981.8101
15652006.01.23 13:00modify1471.001.77491.77011.8101
15662006.01.23 15:00modify1471.001.77491.77131.8101
15672006.01.23 17:00modify1471.001.77491.77221.8101
15682006.01.23 18:00modify1471.001.77491.77251.8101
15692006.01.23 19:00modify1471.001.77491.77311.8101
15702006.01.23 21:00modify1471.001.77491.77381.8101
15712006.01.23 22:00modify1471.001.77491.77401.8101
15722006.01.23 23:00modify1471.001.77491.77441.8101
15732006.01.24 00:00modify1471.001.77491.77631.8101
15742006.01.24 01:00modify1471.001.77491.77711.8101
15752006.01.24 02:00modify1471.001.77491.77881.8101
15762006.01.24 03:00modify1471.001.77491.77981.8101
15772006.01.24 04:00modify1471.001.77491.78001.8101
15782006.01.24 05:00modify1471.001.77491.78061.8101
15792006.01.24 06:00modify1471.001.77491.78071.8101
15802006.01.24 07:00modify1471.001.77491.78131.8101
15812006.01.24 09:27s/l1471.001.78131.78131.8101642.7039730.37
15822006.01.27 10:45sell1481.001.78121.78751.7460
15832006.01.27 11:00modify1481.001.78121.78701.7460
15842006.01.27 12:00modify1481.001.78121.78681.7460
15852006.01.27 14:00modify1481.001.78121.78621.7460
15862006.01.27 14:38s/l1481.001.78621.78621.7460-499.9939230.38
15872006.02.03 00:45buy1491.001.77831.77141.8135
15882006.02.03 01:10modify1491.001.77831.77201.8135
15892006.02.03 02:00modify1491.001.77831.77211.8135
15902006.02.03 05:00modify1491.001.77831.77251.8135
15912006.02.03 06:05modify1491.001.77831.77351.8135
15922006.02.03 07:00modify1491.001.77831.77391.8135
15932006.02.03 08:00modify1491.001.77831.77521.8135
15942006.02.03 09:00modify1491.001.77831.77581.8135
15952006.02.03 10:46s/l1491.001.77581.77581.8135-250.0038980.38
15962006.02.06 01:25sell1501.001.76361.77191.7284
15972006.02.06 07:00modify1501.001.76361.76951.7284
15982006.02.06 08:00modify1501.001.76361.76801.7284
15992006.02.06 09:00modify1501.001.76361.76711.7284
16002006.02.06 10:00modify1501.001.76361.76361.7284
16012006.02.06 12:00modify1501.001.76361.76271.7284
16022006.02.06 13:00modify1501.001.76361.76211.7284
16032006.02.06 14:00modify1501.001.76361.76041.7284
16042006.02.06 17:00modify1501.001.76361.76031.7284
16052006.02.06 18:00modify1501.001.76361.76011.7284
16062006.02.06 19:00modify1501.001.76361.75741.7284
16072006.02.06 20:00modify1501.001.76361.75541.7284
16082006.02.07 00:00modify1501.001.76361.75461.7284
16092006.02.07 01:00modify1501.001.76361.75431.7284
16102006.02.07 04:00modify1501.001.76361.75321.7284
16112006.02.07 05:00modify1501.001.76361.75311.7284
16122006.02.07 06:05modify1501.001.76361.75271.7284
16132006.02.07 07:00modify1501.001.76361.75221.7284
16142006.02.07 08:00modify1501.001.76361.75171.7284
16152006.02.07 09:00modify1501.001.76361.75091.7284
16162006.02.07 10:37s/l1501.001.75091.75091.72841266.8040247.18
16172006.02.07 23:45sell1511.001.74641.75091.7112
16182006.02.08 05:00modify1511.001.74641.75041.7112
16192006.02.08 06:00modify1511.001.74641.74991.7112
16202006.02.08 07:00modify1511.001.74641.74971.7112
16212006.02.08 08:00modify1511.001.74641.74861.7112
16222006.02.08 09:00modify1511.001.74641.74801.7112
16232006.02.08 20:00modify1511.001.74641.74761.7112
16242006.02.09 01:00modify1511.001.74641.74701.7112
16252006.02.09 02:00modify1511.001.74641.74651.7112
16262006.02.09 02:02s/l1511.001.74651.74651.7112-22.8040224.38
16272006.02.20 09:30buy1521.001.74291.73771.7781
16282006.02.20 10:00modify1521.001.74291.73821.7781
16292006.02.20 11:00modify1521.001.74291.73831.7781
16302006.02.20 12:00modify1521.001.74291.73841.7781
16312006.02.20 13:00modify1521.001.74291.73871.7781
16322006.02.20 14:00modify1521.001.74291.73891.7781
16332006.02.20 16:00modify1521.001.74291.73911.7781
16342006.02.20 17:00modify1521.001.74291.73931.7781
16352006.02.20 18:00modify1521.001.74291.73941.7781
16362006.02.20 19:00modify1521.001.74291.73971.7781
16372006.02.21 00:00modify1521.001.74291.74021.7781
16382006.02.21 02:00modify1521.001.74291.74061.7781
16392006.02.22 08:00modify1521.001.74291.74141.7781
16402006.02.22 09:00modify1521.001.74291.74191.7781
16412006.02.22 10:11s/l1521.001.74191.74191.7781-94.6040129.78
16422006.02.27 17:40sell1531.001.74171.74601.7065
16432006.02.27 18:00modify1531.001.74171.74571.7065
16442006.02.28 02:00modify1531.001.74171.74561.7065
16452006.02.28 03:00modify1531.001.74171.74531.7065
16462006.02.28 04:00modify1531.001.74171.74451.7065
16472006.02.28 08:00modify1531.001.74171.74411.7065
16482006.02.28 10:00modify1531.001.74171.74311.7065
16492006.02.28 10:33s/l1531.001.74311.74311.7065-143.1939986.59
16502006.03.01 08:50buy1541.001.75361.74941.7888
16512006.03.01 09:00modify1541.001.75361.75051.7888
16522006.03.01 13:00modify1541.001.75361.75111.7888
16532006.03.01 17:00modify1541.001.75361.75131.7888
16542006.03.01 17:33s/l1541.001.75131.75131.7888-230.0039756.59
16552006.03.08 03:00sell1551.001.73701.74181.7018
16562006.03.08 05:00modify1551.001.73701.74151.7018
16572006.03.08 06:00modify1551.001.73701.74101.7018
16582006.03.08 07:00modify1551.001.73701.73991.7018
16592006.03.08 08:00modify1551.001.73701.73981.7018
16602006.03.08 08:28s/l1551.001.73981.73981.7018-280.0039476.59
16612006.03.13 00:55sell1561.001.72761.73411.6924
16622006.03.13 07:00modify1561.001.72761.73271.6924
16632006.03.13 08:00modify1561.001.72761.73081.6924
16642006.03.13 09:00modify1561.001.72761.73021.6924
16652006.03.13 16:25s/l1561.001.73021.73021.6924-260.0039216.59
16662006.03.14 08:45buy1571.001.73441.72921.7696
16672006.03.14 09:00modify1571.001.73441.72961.7696
16682006.03.14 10:00modify1571.001.73441.72971.7696
16692006.03.14 12:00modify1571.001.73441.72981.7696
16702006.03.14 16:00modify1571.001.73441.73041.7696
16712006.03.14 17:00modify1571.001.73441.73291.7696
16722006.03.14 18:00modify1571.001.73441.73721.7696
16732006.03.14 19:00modify1571.001.73441.73821.7696
16742006.03.15 01:00modify1571.001.73441.73841.7696
16752006.03.15 02:00modify1571.001.73441.73851.7696
16762006.03.15 03:00modify1571.001.73441.73891.7696
16772006.03.15 06:00modify1571.001.73441.73941.7696
16782006.03.15 07:00modify1571.001.73441.74061.7696
16792006.03.15 08:00modify1571.001.73441.74161.7696
16802006.03.15 09:00modify1571.001.73441.74241.7696
16812006.03.15 10:00modify1571.001.73441.74281.7696
16822006.03.15 10:34s/l1571.001.74281.74281.7696842.7040059.29
16832006.03.16 05:30buy1581.001.74661.74111.7818
16842006.03.16 06:00modify1581.001.74661.74151.7818
16852006.03.16 07:00modify1581.001.74661.74231.7818
16862006.03.16 08:00modify1581.001.74661.74281.7818
16872006.03.16 16:00modify1581.001.74661.74331.7818
16882006.03.16 17:00modify1581.001.74661.74401.7818
16892006.03.16 18:00modify1581.001.74661.74541.7818
16902006.03.16 19:00modify1581.001.74661.74611.7818
16912006.03.16 20:00modify1581.001.74661.74771.7818
16922006.03.16 21:00modify1581.001.74661.74801.7818
16932006.03.17 00:00modify1581.001.74661.74881.7818
16942006.03.17 01:00modify1581.001.74661.74891.7818
16952006.03.17 02:00modify1581.001.74661.74961.7818
16962006.03.17 03:00modify1581.001.74661.75021.7818
16972006.03.17 04:00modify1581.001.74661.75031.7818
16982006.03.17 06:00modify1581.001.74661.75121.7818
16992006.03.17 07:00modify1581.001.74661.75181.7818
17002006.03.17 08:00modify1581.001.74661.75241.7818
17012006.03.17 09:00modify1581.001.74661.75281.7818
17022006.03.17 10:00modify1581.001.74661.75331.7818
17032006.03.17 13:33s/l1581.001.75331.75331.7818672.7040731.99
17042006.03.22 00:00sell1591.001.74871.75481.7135
17052006.03.22 02:00modify1591.001.74871.75471.7135
17062006.03.22 03:00modify1591.001.74871.75461.7135
17072006.03.22 04:00modify1591.001.74871.75401.7135
17082006.03.22 05:00modify1591.001.74871.75361.7135
17092006.03.22 06:00modify1591.001.74871.75311.7135
17102006.03.22 07:00modify1591.001.74871.75291.7135
17112006.03.22 08:00modify1591.001.74871.75241.7135
17122006.03.22 09:00modify1591.001.74871.75181.7135
17132006.03.23 04:00modify1591.001.74871.75121.7135
17142006.03.23 05:00modify1591.001.74871.75101.7135
17152006.03.23 06:00modify1591.001.74871.75031.7135
17162006.03.23 07:00modify1591.001.74871.74991.7135
17172006.03.23 08:00modify1591.001.74871.74931.7135
17182006.03.23 09:00modify1591.001.74871.74891.7135
17192006.03.23 10:00modify1591.001.74871.74851.7135
17202006.03.23 11:00modify1591.001.74871.74831.7135
17212006.03.23 12:00modify1591.001.74871.74811.7135
17222006.03.23 14:00modify1591.001.74871.74711.7135
17232006.03.23 18:00modify1591.001.74871.74261.7135
17242006.03.24 07:00modify1591.001.74871.74221.7135
17252006.03.24 08:00modify1591.001.74871.73931.7135
17262006.03.24 09:00modify1591.001.74871.73851.7135
17272006.03.24 10:00modify1591.001.74871.73741.7135
17282006.03.24 12:00modify1591.001.74871.73721.7135
17292006.03.24 14:00modify1591.001.74871.73681.7135
17302006.03.24 15:06s/l1591.001.73681.73681.71351177.2041909.19
17312006.04.19 07:30buy1601.001.78121.77631.8164
17322006.04.19 08:00modify1601.001.78121.77691.8164
17332006.04.19 09:00modify1601.001.78121.77721.8164
17342006.04.19 12:00modify1601.001.78121.77781.8164
17352006.04.19 13:00modify1601.001.78121.77941.8164
17362006.04.19 14:00modify1601.001.78121.77991.8164
17372006.04.19 19:00modify1601.001.78121.78001.8164
17382006.04.19 20:00modify1601.001.78121.78121.8164
17392006.04.19 22:00modify1601.001.78121.78131.8164
17402006.04.19 23:00modify1601.001.78121.78141.8164
17412006.04.20 00:00modify1601.001.78121.78221.8164
17422006.04.20 01:00modify1601.001.78121.78251.8164
17432006.04.20 02:00modify1601.001.78121.78301.8164
17442006.04.20 03:00modify1601.001.78121.78371.8164
17452006.04.20 05:00modify1601.001.78121.78381.8164
17462006.04.20 06:00modify1601.001.78121.78481.8164
17472006.04.20 07:00modify1601.001.78121.78581.8164
17482006.04.20 08:00modify1601.001.78121.78641.8164
17492006.04.20 09:08modify1601.001.78121.78701.8164
17502006.04.20 09:10s/l1601.001.78701.78701.8164588.1042497.29
17512006.04.21 03:55sell1611.001.77931.78481.7441
17522006.04.21 04:00modify1611.001.77931.78411.7441
17532006.04.21 05:00modify1611.001.77931.78391.7441
17542006.04.21 06:00modify1611.001.77931.78311.7441
17552006.04.21 07:00modify1611.001.77931.78241.7441
17562006.04.21 08:00modify1611.001.77931.78111.7441
17572006.04.21 09:00modify1611.001.77931.78041.7441
17582006.04.21 10:05s/l1611.001.78041.78041.7441-110.0042387.29
17592006.04.28 03:30buy1621.001.80111.79081.8363
17602006.04.28 06:00modify1621.001.80111.79151.8363
17612006.04.28 07:00modify1621.001.80111.79201.8363
17622006.04.28 08:00modify1621.001.80111.79711.8363
17632006.04.28 09:00modify1621.001.80111.79851.8363
17642006.04.28 12:00modify1621.001.80111.80021.8363
17652006.04.28 13:00modify1621.001.80111.80211.8363
17662006.04.28 17:00modify1621.001.80111.80271.8363
17672006.04.28 18:00modify1621.001.80111.80591.8363
17682006.04.28 19:00modify1621.001.80111.81121.8363
17692006.05.01 03:00modify1621.001.80111.81161.8363
17702006.05.01 04:00modify1621.001.80111.81241.8363
17712006.05.01 05:00modify1621.001.80111.81301.8363
17722006.05.01 07:00modify1621.001.80111.81421.8363
17732006.05.01 08:00modify1621.001.80111.81631.8363
17742006.05.01 09:00modify1621.001.80111.81811.8363
17752006.05.01 10:00modify1621.001.80111.81971.8363
17762006.05.01 11:05modify1621.001.80111.82021.8363
17772006.05.01 12:00modify1621.001.80111.82071.8363
17782006.05.01 13:05modify1621.001.80111.82101.8363
17792006.05.01 14:00modify1621.001.80111.82151.8363
17802006.05.01 15:00modify1621.001.80111.82161.8363
17812006.05.01 15:09t/p1621.001.83631.82161.83633522.7045909.99
17822006.05.05 03:40buy1631.001.85101.84091.8862
17832006.05.05 04:00modify1631.001.85101.84211.8862
17842006.05.05 05:00modify1631.001.85101.84231.8862
17852006.05.05 06:00modify1631.001.85101.84341.8862
17862006.05.05 07:00modify1631.001.85101.84451.8862
17872006.05.05 08:00modify1631.001.85101.84571.8862
17882006.05.05 09:00modify1631.001.85101.84591.8862
17892006.05.05 10:00modify1631.001.85101.84611.8862
17902006.05.05 12:00modify1631.001.85101.84661.8862
17912006.05.05 16:00modify1631.001.85101.84871.8862
17922006.05.05 17:00modify1631.001.85101.85051.8862
17932006.05.08 07:00modify1631.001.85101.85261.8862
17942006.05.08 08:00modify1631.001.85101.85371.8862
17952006.05.08 09:00modify1631.001.85101.85471.8862
17962006.05.08 12:00modify1631.001.85101.85891.8862
17972006.05.08 15:59s/l1631.001.85891.85891.8862792.7046702.69
17982006.05.15 08:30buy1641.001.89271.88741.9279
17992006.05.15 09:00modify1641.001.89271.88791.9279
18002006.05.15 10:06s/l1641.001.88791.88791.9279-480.0046222.69
18012006.05.19 05:55buy1651.001.89021.88051.9254
18022006.05.19 06:00modify1651.001.89021.88131.9254
18032006.05.19 07:00modify1651.001.89021.88301.9254
18042006.05.19 08:00modify1651.001.89021.88391.9254
18052006.05.19 08:50buy1661.001.88901.88391.9242
18062006.05.19 09:00modify1651.001.89021.88501.9254
18072006.05.19 09:00modify1661.001.88901.88501.9242
18082006.05.19 09:10s/l1651.001.88501.88501.9254-520.0045702.69
18092006.05.19 09:10s/l1661.001.88501.88501.9242-400.0045302.69
18102006.05.19 21:15sell1671.001.87801.88611.8428
18112006.05.19 22:30sell1681.001.87911.88611.8439
18122006.05.19 22:55sell1691.001.88031.88611.8451
18132006.05.22 03:00modify1671.001.87801.88591.8428
18142006.05.22 03:00modify1681.001.87911.88591.8439
18152006.05.22 03:00modify1691.001.88031.88591.8451
18162006.05.22 04:00modify1671.001.87801.88511.8428
18172006.05.22 04:00modify1681.001.87911.88511.8439
18182006.05.22 04:00modify1691.001.88031.88511.8451
18192006.05.22 05:00modify1671.001.87801.88431.8428
18202006.05.22 05:00modify1681.001.87911.88431.8439
18212006.05.22 05:00modify1691.001.88031.88431.8451
18222006.05.22 06:00modify1671.001.87801.88341.8428
18232006.05.22 06:00modify1681.001.87911.88341.8439
18242006.05.22 06:00modify1691.001.88031.88341.8451
18252006.05.22 07:00modify1671.001.87801.88331.8428
18262006.05.22 07:00modify1681.001.87911.88331.8439
18272006.05.22 07:00modify1691.001.88031.88331.8451
18282006.05.22 08:00modify1671.001.87801.88251.8428
18292006.05.22 08:00modify1681.001.87911.88251.8439
18302006.05.22 08:00modify1691.001.88031.88251.8451
18312006.05.22 09:00modify1671.001.87801.88121.8428
18322006.05.22 09:00modify1681.001.87911.88121.8439
18332006.05.22 09:00modify1691.001.88031.88121.8451
18342006.05.22 10:00modify1671.001.87801.87741.8428
18352006.05.22 10:00modify1681.001.87911.87741.8439
18362006.05.22 10:00modify1691.001.88031.87741.8451
18372006.05.22 12:24s/l1671.001.87741.87741.842856.8045359.49
18382006.05.22 12:24s/l1681.001.87741.87741.8439166.8045526.29
18392006.05.22 12:24s/l1691.001.87741.87741.8451286.8045813.09
18402006.05.23 01:10buy1701.001.88321.87541.9184
18412006.05.23 02:00modify1701.001.88321.87591.9184
18422006.05.23 04:00modify1701.001.88321.87661.9184
18432006.05.23 06:00modify1701.001.88321.87691.9184
18442006.05.23 07:00modify1701.001.88321.87781.9184
18452006.05.23 08:00modify1701.001.88321.87801.9184
18462006.05.23 09:00modify1701.001.88321.87921.9184
18472006.05.23 12:00close1701.001.88121.87921.9184-200.0045613.09
18482006.05.29 03:15sell1711.001.85961.86791.8244
18492006.05.29 04:00modify1711.001.85961.86751.8244
18502006.05.29 05:00modify1711.001.85961.86741.8244
18512006.05.29 06:00modify1711.001.85961.86691.8244
18522006.05.29 07:00modify1711.001.85961.86591.8244
18532006.05.29 07:10sell1721.001.86111.86591.8259
18542006.05.29 08:00modify1711.001.85961.86261.8244
18552006.05.29 08:00modify1721.001.86111.86261.8259
18562006.05.29 09:00modify1711.001.85961.86151.8244
18572006.05.29 09:00modify1721.001.86111.86151.8259
18582006.05.29 11:06s/l1711.001.86151.86151.8244-190.0145423.08
18592006.05.29 11:06s/l1721.001.86151.86151.8259-40.0045383.08
18602006.05.31 01:05buy1731.001.88131.87161.9165
18612006.05.31 02:00modify1731.001.88131.87171.9165
18622006.05.31 03:00modify1731.001.88131.87271.9165
18632006.05.31 05:00modify1731.001.88131.87351.9165
18642006.05.31 06:00modify1731.001.88131.87451.9165
18652006.05.31 07:00modify1731.001.88131.87711.9165
18662006.05.31 08:00modify1731.001.88131.87781.9165
18672006.05.31 10:29s/l1731.001.87781.87781.9165-350.0045033.08
18682006.06.06 08:20sell1741.001.87311.87851.8379
18692006.06.06 09:00modify1741.001.87311.87831.8379
18702006.06.06 13:00modify1741.001.87311.87821.8379
18712006.06.06 14:00modify1741.001.87311.87811.8379
18722006.06.06 16:00modify1741.001.87311.87541.8379
18732006.06.06 17:00modify1741.001.87311.87381.8379
18742006.06.06 18:00modify1741.001.87311.87251.8379
18752006.06.06 19:00modify1741.001.87311.87211.8379
18762006.06.07 00:00modify1741.001.87311.87181.8379
18772006.06.07 01:00modify1741.001.87311.87121.8379
18782006.06.07 02:00modify1741.001.87311.87071.8379
18792006.06.07 04:00modify1741.001.87311.86961.8379
18802006.06.07 06:00modify1741.001.87311.86841.8379
18812006.06.07 07:00modify1741.001.87311.86751.8379
18822006.06.07 08:00modify1741.001.87311.86651.8379
18832006.06.07 10:00modify1741.001.87311.86411.8379
18842006.06.07 12:28s/l1741.001.86411.86411.8379896.8045929.88
18852006.06.14 03:30sell1751.001.83511.84461.7999
18862006.06.14 04:00modify1751.001.83511.84421.7999
18872006.06.14 05:00modify1751.001.83511.84411.7999
18882006.06.14 06:00modify1751.001.83511.84311.7999
18892006.06.14 07:00modify1751.001.83511.84181.7999
18902006.06.14 08:00close1751.001.83761.84181.7999-249.9845679.90
18912006.07.03 01:50buy1761.001.84671.83711.8819
18922006.07.03 02:00modify1761.001.84671.83741.8819
18932006.07.03 03:00modify1761.001.84671.83811.8819
18942006.07.03 03:20buy1771.001.84541.83811.8806
18952006.07.03 06:00modify1761.001.84671.83841.8819
18962006.07.03 06:00modify1771.001.84541.83841.8806
18972006.07.03 07:00modify1761.001.84671.84061.8819
18982006.07.03 07:00modify1771.001.84541.84061.8806
18992006.07.03 08:00modify1761.001.84671.84111.8819
19002006.07.03 08:00modify1771.001.84541.84111.8806
19012006.07.03 09:00modify1761.001.84671.84251.8819
19022006.07.03 09:00modify1771.001.84541.84251.8806
19032006.07.03 12:07s/l1761.001.84251.84251.8819-420.0045259.90
19042006.07.03 12:07s/l1771.001.84251.84251.8806-290.0044969.90
19052006.07.06 01:45sell1781.001.83571.84351.8005
19062006.07.06 02:00modify1781.001.83571.84291.8005
19072006.07.06 03:00modify1781.001.83571.84221.8005
19082006.07.06 04:00modify1781.001.83571.84181.8005
19092006.07.06 05:00modify1781.001.83571.84171.8005
19102006.07.06 06:00modify1781.001.83571.83951.8005
19112006.07.06 07:00modify1781.001.83571.83831.8005
19122006.07.06 08:00modify1781.001.83571.83781.8005
19132006.07.06 14:33s/l1781.001.83781.83781.8005-210.0044759.90
19142006.07.10 02:20buy1791.001.84791.84351.8831
19152006.07.10 07:00modify1791.001.84791.84621.8831
19162006.07.10 09:00modify1791.001.84791.84661.8831
19172006.07.10 11:24s/l1791.001.84661.84661.8831-130.0044629.90
19182006.07.13 03:10sell1801.001.83471.84251.7995
19192006.07.13 03:55sell1811.001.83591.84251.8007
19202006.07.13 04:00modify1801.001.83471.84161.7995
19212006.07.13 04:00modify1811.001.83591.84161.8007
19222006.07.13 05:00modify1801.001.83471.84091.7995
19232006.07.13 05:00modify1811.001.83591.84091.8007
19242006.07.13 06:00modify1801.001.83471.83901.7995
19252006.07.13 06:00modify1811.001.83591.83901.8007
19262006.07.13 07:00modify1801.001.83471.83841.7995
19272006.07.13 07:00modify1811.001.83591.83841.8007
19282006.07.13 08:00modify1801.001.83471.83771.7995
19292006.07.13 08:00modify1811.001.83591.83771.8007
19302006.07.13 09:14s/l1801.001.83771.83771.7995-300.0044329.90
19312006.07.13 09:14s/l1811.001.83771.83771.8007-180.0144149.89
19322006.07.14 03:25buy1821.001.84081.83631.8760
19332006.07.14 04:00close1821.001.84091.83631.87609.9944159.88
19342006.07.17 00:40sell1831.001.83851.84481.8033
19352006.07.17 02:00modify1831.001.83851.84411.8033
19362006.07.17 03:00modify1831.001.83851.84361.8033
19372006.07.17 04:00modify1831.001.83851.84331.8033
19382006.07.17 05:00modify1831.001.83851.84271.8033
19392006.07.17 06:00modify1831.001.83851.84261.8033
19402006.07.17 07:00modify1831.001.83851.84131.8033
19412006.07.17 08:00modify1831.001.83851.84001.8033
19422006.07.17 09:00modify1831.001.83851.83981.8033
19432006.07.17 12:00modify1831.001.83851.83181.8033
19442006.07.17 13:00modify1831.001.83851.82931.8033
19452006.07.17 14:00modify1831.001.83851.82911.8033
19462006.07.18 02:00modify1831.001.83851.82641.8033
19472006.07.18 04:55modify1831.001.83851.82571.8033
19482006.07.18 05:00modify1831.001.83851.82511.8033
19492006.07.18 06:00modify1831.001.83851.82461.8033
19502006.07.18 07:00modify1831.001.83851.82391.8033
19512006.07.18 08:00modify1831.001.83851.82321.8033
19522006.07.18 09:00modify1831.001.83851.82281.8033
19532006.07.18 09:48s/l1831.001.82281.82281.80331566.8045726.68
19542006.07.20 21:50buy1841.001.84811.84301.8833
19552006.07.21 03:00modify1841.001.84811.84311.8833
19562006.07.21 04:00modify1841.001.84811.84381.8833
19572006.07.21 05:00modify1841.001.84811.84461.8833
19582006.07.21 07:00modify1841.001.84811.84491.8833
19592006.07.21 08:00modify1841.001.84811.84541.8833
19602006.07.21 11:00modify1841.001.84811.84811.8833
19612006.07.21 12:00modify1841.001.84811.84841.8833
19622006.07.21 13:00modify1841.001.84811.84851.8833
19632006.07.21 14:00modify1841.001.84811.85011.8833
19642006.07.24 01:00modify1841.001.84811.85031.8833
19652006.07.24 02:00modify1841.001.84811.85131.8833
19662006.07.24 03:00modify1841.001.84811.85181.8833
19672006.07.24 06:04modify1841.001.84811.85191.8833
19682006.07.24 07:00modify1841.001.84811.85251.8833
19692006.07.24 07:33s/l1841.001.85251.85251.8833445.4046172.08
19702006.07.26 01:45sell1851.001.84101.84901.8058
19712006.07.26 02:00modify1851.001.84101.84831.8058
19722006.07.26 03:00modify1851.001.84101.84821.8058
19732006.07.26 04:00modify1851.001.84101.84811.8058
19742006.07.26 05:00modify1851.001.84101.84801.8058
19752006.07.26 06:00modify1851.001.84101.84761.8058
19762006.07.26 07:00modify1851.001.84101.84691.8058
19772006.07.26 07:05sell1861.001.84241.84691.8072
19782006.07.26 08:00modify1851.001.84101.84521.8058
19792006.07.26 08:00modify1861.001.84241.84521.8072
19802006.07.26 09:00modify1851.001.84101.84351.8058
19812006.07.26 09:00modify1861.001.84241.84351.8072
19822006.07.26 14:56s/l1851.001.84351.84351.8058-250.0045922.08
19832006.07.26 14:56s/l1861.001.84351.84351.8072-110.0045812.08
19842006.07.28 22:20buy1871.001.86261.85531.8978
19852006.07.31 05:00modify1871.001.86261.85571.8978
19862006.07.31 06:00modify1871.001.86261.85581.8978
19872006.07.31 07:00modify1871.001.86261.85831.8978
19882006.07.31 08:00modify1871.001.86261.85891.8978
19892006.07.31 09:00modify1871.001.86261.85901.8978
19902006.07.31 13:00modify1871.001.86261.85931.8978
19912006.07.31 17:00modify1871.001.86261.85971.8978
19922006.07.31 21:00modify1871.001.86261.86001.8978
19932006.08.01 00:00modify1871.001.86261.86031.8978
19942006.08.01 01:00modify1871.001.86261.86051.8978
19952006.08.01 02:00modify1871.001.86261.86081.8978
19962006.08.01 03:00modify1871.001.86261.86121.8978
19972006.08.01 04:00modify1871.001.86261.86141.8978
19982006.08.01 06:00modify1871.001.86261.86151.8978
19992006.08.01 07:00modify1871.001.86261.86181.8978
20002006.08.01 08:00modify1871.001.86261.86211.8978
20012006.08.01 09:00modify1871.001.86261.86251.8978
20022006.08.01 20:00modify1871.001.86261.86421.8978
20032006.08.01 21:00modify1871.001.86261.86461.8978
20042006.08.01 22:00modify1871.001.86261.86501.8978
20052006.08.01 23:00modify1871.001.86261.86541.8978
20062006.08.02 00:00modify1871.001.86261.86591.8978
20072006.08.02 01:00modify1871.001.86261.86641.8978
20082006.08.02 02:00modify1871.001.86261.86711.8978
20092006.08.02 03:00modify1871.001.86261.86761.8978
20102006.08.02 04:00modify1871.001.86261.86831.8978
20112006.08.02 06:00modify1871.001.86261.87001.8978
20122006.08.02 07:00modify1871.001.86261.87151.8978
20132006.08.02 08:00modify1871.001.86261.87181.8978
20142006.08.02 09:00modify1871.001.86261.87271.8978
20152006.08.02 10:00modify1871.001.86261.87341.8978
20162006.08.02 11:21s/l1871.001.87341.87341.89781088.1046900.18
20172006.08.04 04:55buy1881.001.88601.87711.9212
20182006.08.04 05:00modify1881.001.88601.88051.9212
20192006.08.04 06:00modify1881.001.88601.88171.9212
20202006.08.04 07:00modify1881.001.88601.88261.9212
20212006.08.04 09:00modify1881.001.88601.88271.9212
20222006.08.04 10:00modify1881.001.88601.88311.9212
20232006.08.04 12:00modify1881.001.88601.88471.9212
20242006.08.04 16:00modify1881.001.88601.89451.9212
20252006.08.04 17:00modify1881.001.88601.89601.9212
20262006.08.04 18:00modify1881.001.88601.89801.9212
20272006.08.07 01:00modify1881.001.88601.89811.9212
20282006.08.07 02:00modify1881.001.88601.89891.9212
20292006.08.07 03:00modify1881.001.88601.89981.9212
20302006.08.07 04:00modify1881.001.88601.89991.9212
20312006.08.07 05:00modify1881.001.88601.90011.9212
20322006.08.07 06:00modify1881.001.88601.90031.9212
20332006.08.07 07:00modify1881.001.88601.90471.9212
20342006.08.07 08:01modify1881.001.88601.90601.9212
20352006.08.07 08:51s/l1881.001.90601.90601.92122002.7148902.89
20362006.08.09 08:15sell1891.001.90451.90961.8693
20372006.08.09 10:07s/l1891.001.90961.90961.8693-510.0048392.89
20382006.08.11 00:45sell1901.001.89421.90291.8590
20392006.08.11 01:00modify1901.001.89421.90071.8590
20402006.08.11 02:00modify1901.001.89421.89971.8590
20412006.08.11 03:00modify1901.001.89421.89931.8590
20422006.08.11 04:00modify1901.001.89421.89901.8590
20432006.08.11 05:00modify1901.001.89421.89861.8590
20442006.08.11 06:00modify1901.001.89421.89751.8590
20452006.08.11 07:00modify1901.001.89421.89691.8590
20462006.08.11 08:04modify1901.001.89421.89441.8590
20472006.08.11 09:00modify1901.001.89421.89341.8590
20482006.08.11 09:08s/l1901.001.89341.89341.859080.0048472.89
20492006.08.14 03:00sell1911.001.89331.89861.8581
20502006.08.14 07:00modify1911.001.89331.89791.8581
20512006.08.14 08:00modify1911.001.89331.89701.8581
20522006.08.14 09:00modify1911.001.89331.89611.8581
20532006.08.14 12:00modify1911.001.89331.89461.8581
20542006.08.14 16:00modify1911.001.89331.89341.8581
20552006.08.14 16:24s/l1911.001.89341.89341.8581-9.9948462.90
20562006.08.15 22:05buy1921.001.89321.88491.9284
20572006.08.15 23:00modify1921.001.89321.88531.9284
20582006.08.16 00:05modify1921.001.89321.88631.9284
20592006.08.16 01:00modify1921.001.89321.88701.9284
20602006.08.16 02:00modify1921.001.89321.88821.9284
20612006.08.16 03:00modify1921.001.89321.88871.9284
20622006.08.16 04:00modify1921.001.89321.88911.9284
20632006.08.16 05:00modify1921.001.89321.88931.9284
20642006.08.16 06:00modify1921.001.89321.89141.9284
20652006.08.16 07:00modify1921.001.89321.89251.9284
20662006.08.16 08:47s/l1921.001.89251.89251.9284-67.3048395.60
20672006.08.18 05:45sell1931.001.88601.89221.8508
20682006.08.18 06:00modify1931.001.88601.89131.8508
20692006.08.18 07:00modify1931.001.88601.89081.8508
20702006.08.18 08:00close1931.001.88661.89081.8508-60.0048335.60
20712006.08.21 21:05buy1941.001.89401.88851.9292
20722006.08.21 23:55buy1951.001.89261.88851.9278
20732006.08.22 00:00modify1941.001.89401.88881.9292
20742006.08.22 00:00modify1951.001.89261.88881.9278
20752006.08.22 01:00modify1941.001.89401.89051.9292
20762006.08.22 01:00modify1951.001.89261.89051.9278
20772006.08.22 01:41s/l1941.001.89051.89051.9292-347.3047988.30
20782006.08.22 01:41s/l1951.001.89051.89051.9278-207.3047781.00
20792006.08.23 08:55sell1961.001.88891.89301.8537
20802006.08.23 09:00modify1961.001.88891.89261.8537
20812006.08.23 09:35s/l1961.001.89261.89261.8537-370.0047411.00
20822006.08.25 04:40sell1971.001.88801.89461.8528
20832006.08.25 06:00modify1971.001.88801.89391.8528
20842006.08.25 07:00modify1971.001.88801.89371.8528
20852006.08.25 08:00modify1971.001.88801.89221.8528
20862006.08.25 09:00modify1971.001.88801.89181.8528
20872006.08.25 10:00modify1971.001.88801.89001.8528
20882006.08.25 12:09s/l1971.001.89001.89001.8528-200.0047211.00
20892006.09.06 03:20sell1981.001.89481.89971.8596
20902006.09.06 04:00modify1981.001.89481.89941.8596
20912006.09.06 06:00modify1981.001.89481.89921.8596
20922006.09.06 07:00modify1981.001.89481.89851.8596
20932006.09.06 08:00modify1981.001.89481.89741.8596
20942006.09.06 12:00modify1981.001.89481.89631.8596
20952006.09.06 13:00modify1981.001.89481.89571.8596
20962006.09.06 14:00modify1981.001.89481.89371.8596
20972006.09.06 15:00modify1981.001.89481.89131.8596
20982006.09.06 16:00modify1981.001.89481.88971.8596
20992006.09.06 17:00modify1981.001.89481.88961.8596
21002006.09.06 19:00modify1981.001.89481.88951.8596
21012006.09.07 04:00modify1981.001.89481.88901.8596
21022006.09.07 05:00modify1981.001.89481.88831.8596
21032006.09.07 06:00modify1981.001.89481.88751.8596
21042006.09.07 07:00modify1981.001.89481.88671.8596
21052006.09.07 08:00modify1981.001.89481.88611.8596
21062006.09.07 09:23s/l1981.001.88611.88611.8596860.3948071.39
21072006.09.11 01:15sell1991.001.86601.87301.8308
21082006.09.11 02:00modify1991.001.86601.87251.8308
21092006.09.11 02:00sell2001.001.86711.87251.8319
21102006.09.11 03:00modify1991.001.86601.87221.8308
21112006.09.11 03:00modify2001.001.86711.87221.8319
21122006.09.11 06:00modify1991.001.86601.87171.8308
21132006.09.11 06:00modify2001.001.86711.87171.8319
21142006.09.11 07:00modify1991.001.86601.87001.8308
21152006.09.11 07:00modify2001.001.86711.87001.8319
21162006.09.11 08:00modify1991.001.86601.86961.8308
21172006.09.11 08:00modify2001.001.86711.86961.8319
21182006.09.11 09:00modify1991.001.86601.86881.8308
21192006.09.11 09:00modify2001.001.86711.86881.8319
21202006.09.11 10:08s/l1991.001.86881.86881.8308-279.9947791.40
21212006.09.11 10:08s/l2001.001.86881.86881.8319-170.0047621.40
21222006.09.13 02:15buy2011.001.87241.86731.9076
21232006.09.13 03:00modify2011.001.87241.86741.9076
21242006.09.13 03:40buy2021.001.87131.86741.9065
21252006.09.13 05:00modify2011.001.87241.86751.9076
21262006.09.13 05:00modify2021.001.87131.86751.9065
21272006.09.13 06:00modify2011.001.87241.86881.9076
21282006.09.13 06:00modify2021.001.87131.86881.9065
21292006.09.13 07:00modify2011.001.87241.86961.9076
21302006.09.13 07:00modify2021.001.87131.86961.9065
21312006.09.13 23:00modify2011.001.87241.86971.9076
21322006.09.13 23:00modify2021.001.87131.86971.9065
21332006.09.14 00:00modify2011.001.87241.86991.9076
21342006.09.14 00:00modify2021.001.87131.86991.9065
21352006.09.14 01:00modify2011.001.87241.87011.9076
21362006.09.14 01:00modify2021.001.87131.87011.9065
21372006.09.14 02:00modify2011.001.87241.87091.9076
21382006.09.14 02:00modify2021.001.87131.87091.9065
21392006.09.14 03:00modify2011.001.87241.87131.9076
21402006.09.14 03:00modify2021.001.87131.87131.9065
21412006.09.14 04:00modify2011.001.87241.87151.9076
21422006.09.14 04:00modify2021.001.87131.87151.9065
21432006.09.14 06:00modify2011.001.87241.87191.9076
21442006.09.14 06:00modify2021.001.87131.87191.9065
21452006.09.14 07:00modify2011.001.87241.87221.9076
21462006.09.14 07:00modify2021.001.87131.87221.9065
21472006.09.14 08:00modify2011.001.87241.87261.9076
21482006.09.14 08:00modify2021.001.87131.87261.9065
21492006.09.14 09:00modify2011.001.87241.87321.9076
21502006.09.14 09:00modify2021.001.87131.87321.9065
21512006.09.14 11:00modify2011.001.87241.87441.9076
21522006.09.14 11:00modify2021.001.87131.87441.9065
21532006.09.14 12:00modify2011.001.87241.87591.9076
21542006.09.14 12:00modify2021.001.87131.87591.9065
21552006.09.14 14:00modify2011.001.87241.87761.9076
21562006.09.14 14:00modify2021.001.87131.87761.9065
21572006.09.14 15:00modify2011.001.87241.87921.9076
21582006.09.14 15:00modify2021.001.87131.87921.9065
21592006.09.14 18:00modify2011.001.87241.88051.9076
21602006.09.14 18:00modify2021.001.87131.88051.9065
21612006.09.15 02:00modify2011.001.87241.88061.9076
21622006.09.15 02:00modify2021.001.87131.88061.9065
21632006.09.15 03:00modify2011.001.87241.88111.9076
21642006.09.15 03:00modify2021.001.87131.88111.9065
21652006.09.15 04:00modify2011.001.87241.88241.9076
21662006.09.15 04:00modify2021.001.87131.88241.9065
21672006.09.15 05:00modify2011.001.87241.88301.9076
21682006.09.15 05:00modify2021.001.87131.88301.9065
21692006.09.15 06:00modify2011.001.87241.88441.9076
21702006.09.15 06:00modify2021.001.87131.88441.9065
21712006.09.15 07:00modify2011.001.87241.88471.9076
21722006.09.15 07:00modify2021.001.87131.88471.9065
21732006.09.15 08:00modify2011.001.87241.88611.9076
21742006.09.15 08:00modify2021.001.87131.88611.9065
21752006.09.15 09:03s/l2011.001.88611.88611.90761380.8049002.20
21762006.09.15 09:03s/l2021.001.88611.88611.90651490.7950492.99
21772006.09.21 01:10buy2031.001.88691.88271.9221
21782006.09.21 02:00modify2031.001.88691.88321.9221
21792006.09.21 08:00modify2031.001.88691.88341.9221
21802006.09.21 09:00modify2031.001.88691.88371.9221
21812006.09.21 11:00modify2031.001.88691.88461.9221
21822006.09.21 12:00modify2031.001.88691.88611.9221
21832006.09.21 13:00modify2031.001.88691.88741.9221
21842006.09.21 14:00modify2031.001.88691.88951.9221
21852006.09.21 15:00modify2031.001.88691.89001.9221
21862006.09.21 16:00modify2031.001.88691.89101.9221
21872006.09.21 17:00modify2031.001.88691.89111.9221
21882006.09.21 20:00modify2031.001.88691.89251.9221
21892006.09.22 00:00modify2031.001.88691.89301.9221
21902006.09.22 01:00modify2031.001.88691.89331.9221
21912006.09.22 03:00modify2031.001.88691.89361.9221
21922006.09.22 04:00modify2031.001.88691.89481.9221
21932006.09.22 06:00modify2031.001.88691.89501.9221
21942006.09.22 08:00modify2031.001.88691.89551.9221
21952006.09.22 09:00modify2031.001.88691.89601.9221
21962006.09.22 10:00modify2031.001.88691.89731.9221
21972006.09.22 11:00modify2031.001.88691.89951.9221
21982006.09.22 12:00modify2031.001.88691.89991.9221
21992006.09.22 20:47s/l2031.001.89991.89991.92211302.7051795.69
22002006.09.27 23:00sell2041.001.88921.89371.8540
22012006.09.28 02:00modify2041.001.88921.89341.8540
22022006.09.28 06:00modify2041.001.88921.89311.8540
22032006.09.28 07:00modify2041.001.88921.89261.8540
22042006.09.28 08:00modify2041.001.88921.89201.8540
22052006.09.28 10:00modify2041.001.88921.89021.8540
22062006.09.28 11:00modify2041.001.88921.88891.8540
22072006.09.28 12:00modify2041.001.88921.88751.8540
22082006.09.28 13:00modify2041.001.88921.88731.8540
22092006.09.28 16:00modify2041.001.88921.88651.8540
22102006.09.28 17:00modify2041.001.88921.88601.8540
22112006.09.28 18:00modify2041.001.88921.88431.8540
22122006.09.28 20:00modify2041.001.88921.88381.8540
22132006.09.28 23:00modify2041.001.88921.88361.8540
22142006.09.29 00:00modify2041.001.88921.88221.8540
22152006.09.29 01:00modify2041.001.88921.88211.8540
22162006.09.29 02:00modify2041.001.88921.88131.8540
22172006.09.29 03:00modify2041.001.88921.88091.8540
22182006.09.29 05:00modify2041.001.88921.88061.8540
22192006.09.29 06:00modify2041.001.88921.87991.8540
22202006.09.29 07:00modify2041.001.88921.87961.8540
22212006.09.29 08:00modify2041.001.88921.87861.8540
22222006.09.29 10:00modify2041.001.88921.87801.8540
22232006.09.29 11:00modify2041.001.88921.87511.8540
22242006.09.29 16:00modify2041.001.88921.87461.8540
22252006.10.02 00:00s/l2041.001.87461.87461.85401444.0053239.69
22262006.10.03 02:25buy2051.001.88641.87711.9216
22272006.10.03 03:00modify2051.001.88641.87761.9216
22282006.10.03 04:00modify2051.001.88641.87801.9216
22292006.10.03 05:00modify2051.001.88641.87831.9216
22302006.10.03 06:00modify2051.001.88641.87881.9216
22312006.10.03 07:00modify2051.001.88641.88201.9216
22322006.10.03 08:00modify2051.001.88641.88301.9216
22332006.10.03 09:00modify2051.001.88641.88371.9216
22342006.10.03 10:00modify2051.001.88641.88441.9216
22352006.10.03 11:00modify2051.001.88641.88501.9216
22362006.10.04 03:47s/l2051.001.88501.88501.9216-137.3153102.38
22372006.10.09 21:15sell2061.001.86751.87181.8323
22382006.10.10 00:00modify2061.001.86751.87111.8323
22392006.10.10 01:00modify2061.001.86751.87091.8323
22402006.10.10 02:00modify2061.001.86751.87031.8323
22412006.10.10 03:00modify2061.001.86751.86991.8323
22422006.10.10 04:00modify2061.001.86751.86971.8323
22432006.10.10 05:00modify2061.001.86751.86951.8323
22442006.10.10 06:00modify2061.001.86751.86901.8323
22452006.10.10 07:00modify2061.001.86751.86871.8323
22462006.10.10 08:18s/l2061.001.86871.86871.8323-123.2152979.17
22472006.10.11 04:35sell2071.001.85511.86051.8199
22482006.10.11 05:00modify2071.001.85511.85951.8199
22492006.10.11 06:00modify2071.001.85511.85901.8199
22502006.10.11 07:00modify2071.001.85511.85851.8199
22512006.10.11 08:00modify2071.001.85511.85821.8199
22522006.10.11 09:00modify2071.001.85511.85801.8199
22532006.10.11 10:00modify2071.001.85511.85721.8199
22542006.10.11 10:55s/l2071.001.85721.85721.8199-210.0052769.17
22552006.10.18 02:45buy2081.001.86981.86331.9050
22562006.10.18 03:00modify2081.001.86981.86371.9050
22572006.10.18 04:04modify2081.001.86981.86411.9050
22582006.10.18 05:00modify2081.001.86981.86431.9050
22592006.10.18 06:00modify2081.001.86981.86491.9050
22602006.10.18 07:00modify2081.001.86981.86621.9050
22612006.10.18 08:00modify2081.001.86981.86691.9050
22622006.10.18 09:00modify2081.001.86981.86801.9050
22632006.10.18 10:00modify2081.001.86981.86811.9050
22642006.10.18 14:42s/l2081.001.86811.86811.9050-170.0052599.17
22652006.10.23 03:30buy2091.001.88231.87821.9175
22662006.10.23 06:00modify2091.001.88231.87881.9175
22672006.10.23 07:00modify2091.001.88231.87891.9175
22682006.10.23 08:00modify2091.001.88231.87971.9175
22692006.10.23 08:25s/l2091.001.87971.87971.9175-260.0052339.17
22702006.10.30 01:10buy2101.001.89591.89131.9311
22712006.10.30 06:00modify2101.001.89591.89141.9311
22722006.10.30 07:04modify2101.001.89591.89171.9311
22732006.10.30 08:00modify2101.001.89591.89321.9311
22742006.10.30 09:00modify2101.001.89591.89441.9311
22752006.10.30 16:00modify2101.001.89591.89591.9311
22762006.10.31 01:00modify2101.001.89591.89601.9311
22772006.10.31 03:00modify2101.001.89591.89621.9311
22782006.10.31 04:00modify2101.001.89591.89631.9311
22792006.10.31 05:00modify2101.001.89591.89681.9311
22802006.10.31 06:00modify2101.001.89591.89721.9311
22812006.10.31 07:00modify2101.001.89591.89771.9311
22822006.10.31 08:00modify2101.001.89591.89811.9311
22832006.10.31 09:27s/l2101.001.89811.89811.9311222.7052561.87
22842006.11.01 05:00buy2111.001.90741.90181.9426
22852006.11.01 06:00modify2111.001.90741.90201.9426
22862006.11.01 07:04modify2111.001.90741.90241.9426
22872006.11.01 08:00modify2111.001.90741.90271.9426
22882006.11.01 09:00modify2111.001.90741.90511.9426
22892006.11.01 10:00modify2111.001.90741.90541.9426
22902006.11.02 08:55s/l2111.001.90541.90541.9426-191.9052369.97
22912006.11.06 00:10sell2121.001.90141.90871.8662
22922006.11.06 03:00modify2121.001.90141.90861.8662
22932006.11.06 04:00modify2121.001.90141.90811.8662
22942006.11.06 05:00modify2121.001.90141.90771.8662
22952006.11.06 06:00modify2121.001.90141.90741.8662
22962006.11.06 07:00modify2121.001.90141.90381.8662
22972006.11.06 08:00modify2121.001.90141.90331.8662
22982006.11.06 09:00modify2121.001.90141.90251.8662
22992006.11.06 11:00modify2121.001.90141.90221.8662
23002006.11.06 12:00modify2121.001.90141.90031.8662
23012006.11.07 02:25s/l2121.001.90031.90031.8662106.8052476.77
23022006.11.23 03:35buy2131.001.91371.90901.9489
23032006.11.23 04:00modify2131.001.91371.90951.9489
23042006.11.23 05:00modify2131.001.91371.90981.9489
23052006.11.23 06:00modify2131.001.91371.91101.9489
23062006.11.23 07:00modify2131.001.91371.91131.9489
23072006.11.23 08:00modify2131.001.91371.91241.9489
23082006.11.23 12:00modify2131.001.91371.91261.9489
23092006.11.24 10:00modify2131.001.91371.91351.9489
23102006.11.24 11:00modify2131.001.91371.92461.9489
23112006.11.27 02:00modify2131.001.91371.93011.9489
23122006.11.27 03:00modify2131.001.91371.93081.9489
23132006.11.27 04:00modify2131.001.91371.93121.9489
23142006.11.27 05:00modify2131.001.91371.93141.9489
23152006.11.27 06:00modify2131.001.91371.93191.9489
23162006.11.27 07:00modify2131.001.91371.93201.9489
23172006.11.27 09:58s/l2131.001.93201.93201.94891835.3954312.16
23182006.11.29 06:35buy2141.001.95151.94381.9867
23192006.11.29 07:00modify2141.001.95151.94471.9867
23202006.11.29 08:00modify2141.001.95151.94551.9867
23212006.11.29 08:50buy2151.001.94991.94551.9851
23222006.11.29 09:00modify2141.001.95151.94591.9867
23232006.11.29 09:00modify2151.001.94991.94591.9851
23242006.11.29 11:00modify2141.001.95151.94621.9867
23252006.11.29 11:00modify2151.001.94991.94621.9851
23262006.11.29 19:23s/l2141.001.94621.94621.9867-529.9953782.17
23272006.11.29 19:23s/l2151.001.94621.94621.9851-369.9953412.18
23282006.12.01 00:35buy2161.001.96501.95672.0002
23292006.12.01 01:00modify2161.001.96501.95702.0002
23302006.12.01 02:00modify2161.001.96501.95782.0002
23312006.12.01 03:00modify2161.001.96501.95862.0002
23322006.12.01 04:00modify2161.001.96501.95912.0002
23332006.12.01 06:04modify2161.001.96501.95952.0002
23342006.12.01 07:00modify2161.001.96501.96052.0002
23352006.12.01 08:00modify2161.001.96501.96282.0002
23362006.12.01 09:00modify2161.001.96501.96652.0002
23372006.12.01 10:35s/l2161.001.96651.96652.0002150.0053562.18
23382006.12.04 03:55buy2171.001.97861.97132.0138
23392006.12.04 04:00modify2171.001.97861.97182.0138
23402006.12.04 05:00modify2171.001.97861.97232.0138
23412006.12.04 05:10buy2181.001.97681.97232.0120
23422006.12.04 06:05modify2171.001.97861.97242.0138
23432006.12.04 06:05modify2181.001.97681.97242.0120
23442006.12.04 08:00modify2171.001.97861.97252.0138
23452006.12.04 08:00modify2181.001.97681.97252.0120
23462006.12.04 09:00modify2171.001.97861.97532.0138
23472006.12.04 09:00modify2181.001.97681.97532.0120
23482006.12.04 09:08s/l2171.001.97531.97532.0138-330.0053232.18
23492006.12.04 09:08s/l2181.001.97531.97532.0120-150.0053082.18
23502006.12.11 08:45sell2191.001.95311.96271.9179
23512006.12.11 09:00modify2191.001.95311.96171.9179
23522006.12.11 10:00modify2191.001.95311.95891.9179
23532006.12.11 12:00modify2191.001.95311.95871.9179
23542006.12.11 15:00modify2191.001.95311.95861.9179
23552006.12.11 17:00modify2191.001.95311.95831.9179
23562006.12.11 18:15s/l2191.001.95831.95831.9179-520.0052562.18
23572006.12.13 07:40buy2201.001.96961.96372.0048
23582006.12.13 08:00modify2201.001.96961.96402.0048
23592006.12.13 09:00modify2201.001.96961.96422.0048
23602006.12.13 09:35buy2211.001.96851.96422.0037
23612006.12.13 12:00modify2201.001.96961.96502.0048
23622006.12.13 12:00modify2211.001.96851.96502.0037
23632006.12.13 13:00modify2201.001.96961.96542.0048
23642006.12.13 13:00modify2211.001.96851.96542.0037
23652006.12.13 14:00modify2201.001.96961.96562.0048
23662006.12.13 14:00modify2211.001.96851.96562.0037
23672006.12.13 14:33s/l2201.001.96561.96562.0048-400.0052162.18
23682006.12.13 14:33s/l2211.001.96561.96562.0037-290.0051872.18
23692006.12.18 04:35sell2221.001.95441.96411.9192
23702006.12.18 05:00modify2221.001.95441.96401.9192
23712006.12.18 06:00modify2221.001.95441.96371.9192
23722006.12.18 06:55sell2231.001.95611.96371.9209
23732006.12.18 07:00modify2221.001.95441.96091.9192
23742006.12.18 07:00modify2231.001.95611.96091.9209
23752006.12.18 08:00modify2221.001.95441.95911.9192
23762006.12.18 08:00modify2231.001.95611.95911.9209
23772006.12.18 09:00modify2221.001.95441.95741.9192
23782006.12.18 09:00modify2231.001.95611.95741.9209
23792006.12.18 11:00modify2221.001.95441.95691.9192
23802006.12.18 11:00modify2231.001.95611.95691.9209
23812006.12.18 17:00modify2221.001.95441.95571.9192
23822006.12.18 17:00modify2231.001.95611.95571.9209
23832006.12.18 18:00modify2221.001.95441.95431.9192
23842006.12.18 18:00modify2231.001.95611.95431.9209
23852006.12.19 00:00modify2221.001.95441.95401.9192
23862006.12.19 00:00modify2231.001.95611.95401.9209
23872006.12.19 01:00modify2221.001.95441.95391.9192
23882006.12.19 01:00modify2231.001.95611.95391.9209
23892006.12.19 02:00modify2221.001.95441.95311.9192
23902006.12.19 02:00modify2231.001.95611.95311.9209
23912006.12.19 03:09modify2221.001.95441.95191.9192
23922006.12.19 03:09modify2231.001.95611.95191.9209
23932006.12.19 04:14modify2221.001.95441.95141.9192
23942006.12.19 04:14modify2231.001.95611.95141.9209
23952006.12.19 05:00modify2221.001.95441.95111.9192
23962006.12.19 05:00modify2231.001.95611.95111.9209
23972006.12.19 06:00modify2221.001.95441.95051.9192
23982006.12.19 06:00modify2231.001.95611.95051.9209
23992006.12.19 07:33modify2221.001.95441.94931.9192
24002006.12.19 07:33modify2231.001.95611.94931.9209
24012006.12.19 07:36s/l2221.001.94931.94931.9192506.7952378.97
24022006.12.19 07:36s/l2231.001.94931.94931.9209676.8053055.77
24032007.01.03 00:50buy2241.001.97271.96512.0079
24042007.01.03 01:00modify2241.001.97271.96622.0079
24052007.01.03 02:00modify2241.001.97271.96662.0079
24062007.01.03 03:00modify2241.001.97271.96752.0079
24072007.01.03 04:00modify2241.001.97271.96782.0079
24082007.01.03 05:00modify2241.001.97271.96872.0079
24092007.01.03 06:00modify2241.001.97271.96992.0079
24102007.01.03 10:33s/l2241.001.96991.96992.0079-280.0152775.76
24112007.01.04 04:05sell2251.001.95221.95991.9170
24122007.01.04 05:00modify2251.001.95221.95971.9170
24132007.01.04 06:00modify2251.001.95221.95861.9170
24142007.01.04 07:00modify2251.001.95221.95781.9170
24152007.01.04 08:00modify2251.001.95221.95621.9170
24162007.01.04 09:00modify2251.001.95221.95581.9170
24172007.01.04 10:00modify2251.001.95221.95561.9170
24182007.01.04 11:00modify2251.001.95221.95021.9170
24192007.01.04 12:00modify2251.001.95221.94991.9170
24202007.01.05 01:00modify2251.001.95221.94941.9170
24212007.01.05 02:00modify2251.001.95221.94881.9170
24222007.01.05 04:00modify2251.001.95221.94871.9170
24232007.01.05 05:00modify2251.001.95221.94751.9170
24242007.01.05 06:00modify2251.001.95221.94581.9170
24252007.01.05 07:00modify2251.001.95221.94411.9170
24262007.01.05 08:00modify2251.001.95221.94331.9170
24272007.01.05 08:54s/l2251.001.94331.94331.9170886.8153662.57
24282007.01.08 06:35sell2261.001.93051.93821.8953
24292007.01.08 07:00modify2261.001.93051.93511.8953
24302007.01.08 08:00modify2261.001.93051.93471.8953
24312007.01.08 09:00modify2261.001.93051.93391.8953
24322007.01.08 09:32s/l2261.001.93391.93391.8953-340.0053322.57
24332007.01.16 01:15buy2271.001.96321.95891.9984
24342007.01.16 02:00modify2271.001.96321.95931.9984
24352007.01.16 03:00modify2271.001.96321.95951.9984
24362007.01.16 06:00modify2271.001.96321.95971.9984
24372007.01.16 07:00modify2271.001.96321.96031.9984
24382007.01.16 08:00modify2271.001.96321.96091.9984
24392007.01.16 10:00modify2271.001.96321.96281.9984
24402007.01.16 12:00modify2271.001.96321.96291.9984
24412007.01.16 15:52s/l2271.001.96291.96291.9984-30.0053292.57
24422007.01.26 08:25sell2281.001.96671.97201.9315
24432007.01.26 09:00modify2281.001.96671.97141.9315
24442007.01.26 11:00modify2281.001.96671.97111.9315
24452007.01.26 12:00modify2281.001.96671.97031.9315
24462007.01.26 13:00modify2281.001.96671.96971.9315
24472007.01.26 14:00modify2281.001.96671.96841.9315
24482007.01.26 16:00modify2281.001.96671.96751.9315
24492007.01.29 02:00modify2281.001.96671.96691.9315
24502007.01.29 04:00modify2281.001.96671.96651.9315
24512007.01.29 05:00modify2281.001.96671.96601.9315
24522007.01.29 06:00modify2281.001.96671.96581.9315
24532007.01.29 07:00modify2281.001.96671.96481.9315
24542007.01.29 08:00modify2281.001.96671.96331.9315
24552007.01.29 09:00modify2281.001.96671.96271.9315
24562007.01.30 02:00modify2281.001.96671.96261.9315
24572007.01.30 02:48s/l2281.001.96261.96261.9315403.6053696.17
24582007.02.01 04:00buy2291.001.96311.95311.9983
24592007.02.01 06:04modify2291.001.96311.95431.9983
24602007.02.01 07:00modify2291.001.96311.95551.9983
24612007.02.01 08:00modify2291.001.96311.95731.9983
24622007.02.01 09:00modify2291.001.96311.95871.9983
24632007.02.01 12:00modify2291.001.96311.95921.9983
24642007.02.01 14:00modify2291.001.96311.96051.9983
24652007.02.01 16:00modify2291.001.96311.96131.9983
24662007.02.01 17:00modify2291.001.96311.96251.9983
24672007.02.01 18:00modify2291.001.96311.96391.9983
24682007.02.02 03:04modify2291.001.96311.96431.9983
24692007.02.02 04:00modify2291.001.96311.96461.9983
24702007.02.02 05:00modify2291.001.96311.96511.9983
24712007.02.02 06:00modify2291.001.96311.96561.9983
24722007.02.02 07:00modify2291.001.96311.96641.9983
24732007.02.02 08:19s/l2291.001.96641.96641.9983332.7054028.87
24742007.02.07 02:10buy2301.001.96871.96442.0039
24752007.02.07 03:00modify2301.001.96871.96472.0039
24762007.02.07 04:00modify2301.001.96871.96532.0039
24772007.02.07 06:00modify2301.001.96871.96612.0039
24782007.02.07 07:00modify2301.001.96871.96662.0039
24792007.02.07 08:00modify2301.001.96871.96682.0039
24802007.02.08 03:00modify2301.001.96871.96692.0039
24812007.02.08 08:00modify2301.001.96871.96742.0039
24822007.02.08 08:33s/l2301.001.96741.96742.0039-121.9053906.97
24832007.02.09 00:30sell2311.001.95901.96611.9238
24842007.02.09 01:00modify2311.001.95901.96511.9238
24852007.02.09 02:00modify2311.001.95901.96471.9238
24862007.02.09 03:00modify2311.001.95901.96451.9238
24872007.02.09 04:00modify2311.001.95901.96381.9238
24882007.02.09 05:00modify2311.001.95901.96161.9238
24892007.02.09 06:00modify2311.001.95901.96081.9238
24902007.02.09 07:00modify2311.001.95901.96031.9238
24912007.02.09 08:00modify2311.001.95901.95941.9238
24922007.02.09 10:00modify2311.001.95901.95651.9238
24932007.02.09 11:00modify2311.001.95901.95641.9238
24942007.02.09 12:00modify2311.001.95901.95471.9238
24952007.02.12 04:00modify2311.001.95901.95451.9238
24962007.02.12 07:00modify2311.001.95901.95421.9238
24972007.02.12 07:00s/l2311.001.95421.95421.9238476.8054383.77
24982007.02.23 01:25buy2321.001.95631.95081.9915
24992007.02.23 02:00modify2321.001.95631.95161.9915
25002007.02.23 03:00modify2321.001.95631.95181.9915
25012007.02.23 04:00modify2321.001.95631.95221.9915
25022007.02.23 05:00modify2321.001.95631.95241.9915
25032007.02.23 06:00modify2321.001.95631.95261.9915
25042007.02.23 07:00modify2321.001.95631.95281.9915
25052007.02.23 08:00modify2321.001.95631.95351.9915
25062007.02.23 09:00modify2321.001.95631.95471.9915
25072007.02.23 10:32s/l2321.001.95471.95471.9915-160.0054223.77