Optimization Report
SimbaSystemM1v1.2.d
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|14
|4185.00
|30
|2.72
|139.50
|840.00
|8.99
|25
|4098.00
|25
|3.44
|163.92
|800.00
|8.34
|24
|4098.00
|25
|3.44
|163.92
|800.00
|8.34
|13
|4075.00
|31
|2.60
|131.45
|840.00
|9.10
|22
|3948.00
|27
|2.91
|146.22
|800.00
|8.48
|21
|3948.00
|27
|2.91
|146.22
|800.00
|8.48
|20
|3948.00
|27
|2.91
|146.22
|800.00
|8.48
|15
|3895.00
|29
|2.60
|134.31
|840.00
|9.28
|12
|3885.00
|33
|2.31
|117.73
|840.00
|9.29
|9
|3885.00
|35
|2.19
|111.00
|840.00
|9.45
|8
|3885.00
|35
|2.19
|111.00
|840.00
|9.45
|7
|3885.00
|35
|2.19
|111.00
|840.00
|9.45
|6
|3885.00
|35
|2.19
|111.00
|840.00
|9.45
|26
|3828.00
|23
|3.32
|166.43
|800.00
|8.58
|23
|3708.00
|26
|2.79
|142.62
|800.00
|8.70
|19
|3588.00
|28
|2.48
|128.14
|840.00
|9.28
|18
|3588.00
|28
|2.48
|128.14
|840.00
|9.28
|17
|3588.00
|28
|2.48
|128.14
|840.00
|9.28
|16
|3588.00
|28
|2.48
|128.14
|840.00
|9.28
|11
|3585.00
|34
|2.10
|105.44
|880.00
|10.20
|10
|3585.00
|34
|2.10
|105.44
|880.00
|10.20
|5
|3205.00
|37
|1.81
|86.62
|1520.00
|17.10
|4
|3205.00
|37
|1.81
|86.62
|1520.00
|17.10
|3
|3205.00
|39
|1.77
|82.18
|1280.00
|14.80
|2
|3205.00
|39
|1.77
|82.18
|1280.00
|14.80
|1
|3035.00
|40
|1.70
|75.88
|1450.00
|16.76