Optimization Report
SimbaSystemM1v1.2.d

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
144185.00302.72139.50840.008.99
254098.00253.44163.92800.008.34
244098.00253.44163.92800.008.34
134075.00312.60131.45840.009.10
223948.00272.91146.22800.008.48
213948.00272.91146.22800.008.48
203948.00272.91146.22800.008.48
153895.00292.60134.31840.009.28
123885.00332.31117.73840.009.29
93885.00352.19111.00840.009.45
83885.00352.19111.00840.009.45
73885.00352.19111.00840.009.45
63885.00352.19111.00840.009.45
263828.00233.32166.43800.008.58
233708.00262.79142.62800.008.70
193588.00282.48128.14840.009.28
183588.00282.48128.14840.009.28
173588.00282.48128.14840.009.28
163588.00282.48128.14840.009.28
113585.00342.10105.44880.0010.20
103585.00342.10105.44880.0010.20
53205.00371.8186.621520.0017.10
43205.00371.8186.621520.0017.10
33205.00391.7782.181280.0014.80
23205.00391.7782.181280.0014.80
13035.00401.7075.881450.0016.76