Optimization Report
SimbaSystemM1v1.2.b
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|46
|2832.50
|44
|2.59
|64.38
|570.00
|7.70
|49
|2624.00
|32
|3.54
|82.00
|400.00
|5.07
|48
|2584.00
|34
|3.13
|76.00
|420.00
|5.66
|47
|2567.50
|40
|2.58
|64.19
|425.00
|5.90
|50
|2564.00
|28
|4.11
|91.57
|400.00
|5.11
|35
|2557.50
|42
|2.44
|60.89
|570.00
|7.84
|24
|2557.50
|42
|2.44
|60.89
|570.00
|7.84
|13
|2557.50
|42
|2.44
|60.89
|570.00
|7.84
|45
|2422.50
|49
|2.04
|49.44
|770.00
|10.70
|2
|2422.50
|41
|2.36
|59.09
|570.00
|7.99
|38
|2349.00
|30
|3.27
|78.30
|400.00
|5.26
|27
|2349.00
|30
|3.27
|78.30
|400.00
|5.26
|16
|2349.00
|30
|3.27
|78.30
|400.00
|5.26
|37
|2309.00
|32
|2.90
|72.16
|420.00
|5.76
|26
|2309.00
|32
|2.90
|72.16
|420.00
|5.76
|15
|2309.00
|32
|2.90
|72.16
|420.00
|5.76
|36
|2292.50
|38
|2.41
|60.33
|425.00
|6.02
|25
|2292.50
|38
|2.41
|60.33
|425.00
|6.02
|14
|2292.50
|38
|2.41
|60.33
|425.00
|6.02
|39
|2289.00
|26
|3.77
|88.04
|400.00
|5.30
|28
|2289.00
|26
|3.77
|88.04
|400.00
|5.30
|17
|2289.00
|26
|3.77
|88.04
|400.00
|5.30
|51
|2264.50
|23
|4.90
|98.46
|400.00
|5.32
|5
|2214.00
|29
|3.14
|76.34
|400.00
|5.35
|4
|2174.00
|31
|2.79
|70.13
|420.00
|5.87
|3
|2157.50
|37
|2.32
|58.31
|425.00
|6.13
|6
|2154.00
|25
|3.61
|86.16
|400.00
|5.39
|34
|2147.50
|47
|1.92
|45.69
|770.00
|10.91
|23
|2147.50
|47
|1.92
|45.69
|770.00
|10.91
|12
|2147.50
|47
|1.92
|45.69
|770.00
|10.91
|1
|2012.50
|46
|1.87
|43.75
|770.00
|11.12
|40
|1989.50
|21
|4.43
|94.74
|400.00
|5.52
|29
|1989.50
|21
|4.43
|94.74
|400.00
|5.52
|18
|1989.50
|21
|4.43
|94.74
|400.00
|5.52
|52
|1855.00
|20
|4.20
|92.75
|400.00
|5.51
|7
|1854.50
|20
|4.20
|92.73
|400.00
|5.62
|41
|1580.00
|18
|3.72
|87.78
|400.00
|5.73
|30
|1580.00
|18
|3.72
|87.78
|400.00
|5.73
|19
|1580.00
|18
|3.72
|87.78
|400.00
|5.73
|53
|1455.00
|17
|3.51
|85.59
|400.00
|5.84
|8
|1445.00
|17
|3.49
|85.00
|400.00
|5.84
|42
|1180.00
|15
|3.03
|78.67
|400.00
|6.08
|31
|1180.00
|15
|3.03
|78.67
|400.00
|6.08
|54
|1175.00
|15
|3.03
|78.33
|400.00
|6.08
|20
|1040.00
|14
|2.79
|74.29
|400.00
|6.21
|55
|915.00
|13
|2.58
|70.38
|400.00
|6.33
|9
|905.00
|13
|2.56
|69.62
|400.00
|6.34
|43
|900.00
|13
|2.55
|69.23
|400.00
|6.35
|32
|900.00
|13
|2.55
|69.23
|400.00
|6.35
|21
|760.00
|12
|2.31
|63.33
|400.00
|6.49
|44
|640.00
|11
|2.10
|58.18
|400.00
|6.62
|33
|640.00
|11
|2.10
|58.18
|400.00
|6.62
|10
|625.00
|11
|2.08
|56.82
|400.00
|6.64
|22
|365.00
|9
|1.63
|40.56
|400.00
|6.94
|11
|230.00
|8
|1.40
|28.75
|400.00
|7.10