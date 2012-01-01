Optimization Report
SimbaSystemM1v1.2.b

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
462832.50442.5964.38570.007.70
492624.00323.5482.00400.005.07
482584.00343.1376.00420.005.66
472567.50402.5864.19425.005.90
502564.00284.1191.57400.005.11
352557.50422.4460.89570.007.84
242557.50422.4460.89570.007.84
132557.50422.4460.89570.007.84
452422.50492.0449.44770.0010.70
22422.50412.3659.09570.007.99
382349.00303.2778.30400.005.26
272349.00303.2778.30400.005.26
162349.00303.2778.30400.005.26
372309.00322.9072.16420.005.76
262309.00322.9072.16420.005.76
152309.00322.9072.16420.005.76
362292.50382.4160.33425.006.02
252292.50382.4160.33425.006.02
142292.50382.4160.33425.006.02
392289.00263.7788.04400.005.30
282289.00263.7788.04400.005.30
172289.00263.7788.04400.005.30
512264.50234.9098.46400.005.32
52214.00293.1476.34400.005.35
42174.00312.7970.13420.005.87
32157.50372.3258.31425.006.13
62154.00253.6186.16400.005.39
342147.50471.9245.69770.0010.91
232147.50471.9245.69770.0010.91
122147.50471.9245.69770.0010.91
12012.50461.8743.75770.0011.12
401989.50214.4394.74400.005.52
291989.50214.4394.74400.005.52
181989.50214.4394.74400.005.52
521855.00204.2092.75400.005.51
71854.50204.2092.73400.005.62
411580.00183.7287.78400.005.73
301580.00183.7287.78400.005.73
191580.00183.7287.78400.005.73
531455.00173.5185.59400.005.84
81445.00173.4985.00400.005.84
421180.00153.0378.67400.006.08
311180.00153.0378.67400.006.08
541175.00153.0378.33400.006.08
201040.00142.7974.29400.006.21
55915.00132.5870.38400.006.33
9905.00132.5669.62400.006.34
43900.00132.5569.23400.006.35
32900.00132.5569.23400.006.35
21760.00122.3163.33400.006.49
44640.00112.1058.18400.006.62
33640.00112.1058.18400.006.62
10625.00112.0856.82400.006.64
22365.0091.6340.56400.006.94
11230.0081.4028.75400.007.10