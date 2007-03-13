|Account: 383440
|Name: 10point3 Dynamic Hedge
|Currency: USD
|2007 March 14, 10:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8300833
|2007.03.13 15:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3221
|1.3130
|1.3249
|2007.03.13 18:16
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8303521
|2007.03.13 16:09
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3206
|1.3130
|1.3234
|2007.03.13 18:16
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8308485
|2007.03.13 18:03
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3191
|1.3130
|1.3219
|2007.03.13 18:16
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|8297531
|2007.03.13 14:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3191
|1.3100
|1.3219
|2007.03.13 15:11
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8288672
|2007.03.13 11:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3168
|1.3259
|1.3140
|2007.03.13 14:35
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|8292179
|2007.03.13 13:15
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3183
|1.3259
|1.3155
|2007.03.13 14:35
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8297019
|2007.03.13 14:31
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3206
|1.3267
|1.3178
|2007.03.13 14:35
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8281640
|2007.03.13 09:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3166
|1.3075
|1.3194
|2007.03.13 14:29
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8258700
|2007.03.12 17:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3187
|1.3096
|1.3215
|2007.03.13 11:59
|1.3166
|0.00
|0.00
|-1.11
|-63.00
|8280436
|2007.03.13 08:22
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3172
|1.3096
|1.3200
|2007.03.13 11:59
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8286421
|2007.03.13 10:43
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3156
|1.3095
|1.3184
|2007.03.13 11:59
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8264226
|2007.03.12 20:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3179
|1.3270
|1.3151
|2007.03.13 09:02
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.45
|39.00
|8264641
|2007.03.12 20:54
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3195
|1.3271
|1.3167
|2007.03.13 09:01
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.90
|168.00
|8251652
|2007.03.12 15:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3156
|1.3247
|1.3128
|2007.03.12 20:42
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|8257301
|2007.03.12 16:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3172
|1.3248
|1.3144
|2007.03.12 20:42
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8258754
|2007.03.12 17:12
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3187
|1.3248
|1.3159
|2007.03.12 20:41
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8251600
|2007.03.12 15:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3156
|1.3065
|1.3184
|2007.03.12 17:12
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8219018
|2007.03.12 01:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3122
|1.3213
|1.3094
|2007.03.12 15:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|8237996
|2007.03.12 10:51
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3140
|1.3216
|1.3112
|2007.03.12 15:13
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|8239530
|2007.03.12 11:16
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3157
|1.3218
|1.3129
|2007.03.12 15:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8191575
|2007.03.09 15:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3107
|1.3198
|1.3079
|2007.03.12 15:12
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.45
|-153.00
|8218982
|2007.03.12 01:50
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3122
|1.3198
|1.3094
|2007.03.12 15:12
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.00
|8237984
|2007.03.12 10:50
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3138
|1.3199
|1.3110
|2007.03.12 15:11
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|8239525
|2007.03.12 11:16
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3156
|1.3202
|1.3128
|2007.03.12 15:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8240646
|2007.03.12 11:35
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3172
|1.3203
|1.3144
|2007.03.12 15:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|8240706
|2007.03.12 11:35
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3173
|1.3219
|1.3145
|2007.03.12 15:11
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|8194997
|2007.03.09 16:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3109
|1.3018
|1.3137
|2007.03.12 01:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|-1.11
|42.00
|8195287
|2007.03.09 16:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3094
|1.3018
|1.3122
|2007.03.12 01:50
|1.3122
|0.00
|0.00
|-2.22
|168.00
|8190194
|2007.03.09 15:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3126
|1.3035
|1.3154
|2007.03.09 16:18
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8191303
|2007.03.09 15:39
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3111
|1.3035
|1.3139
|2007.03.09 16:18
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8193038
|2007.03.09 15:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3095
|1.3034
|1.3123
|2007.03.09 16:18
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8190323
|2007.03.09 15:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3121
|1.3212
|1.3093
|2007.03.09 15:40
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|8190778
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3137
|1.3213
|1.3109
|2007.03.09 15:40
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8155988
|2007.03.08 18:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3135
|1.3226
|1.3107
|2007.03.09 15:31
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.45
|39.00
|8174680
|2007.03.09 04:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3150
|1.3226
|1.3122
|2007.03.09 15:31
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8174712
|2007.03.09 04:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3151
|1.3242
|1.3123
|2007.03.09 15:31
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8155962
|2007.03.08 18:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3138
|1.3047
|1.3166
|2007.03.09 04:53
|1.3152
|0.00
|0.00
|-1.11
|42.00
|8156486
|2007.03.08 18:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3123
|1.3047
|1.3151
|2007.03.09 04:53
|1.3151
|0.00
|0.00
|-2.22
|168.00
|8112580
|2007.03.07 21:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3172
|1.3081
|1.3200
|2007.03.08 18:21
|1.3137
|0.00
|0.00
|-3.33
|-105.00
|8138396
|2007.03.08 10:36
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3156
|1.3080
|1.3184
|2007.03.08 18:21
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|8148417
|2007.03.08 15:58
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3140
|1.3079
|1.3168
|2007.03.08 18:21
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8149205
|2007.03.08 16:14
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3124
|1.3078
|1.3152
|2007.03.08 18:21
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|8138222
|2007.03.08 10:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3157
|1.3066
|1.3185
|2007.03.08 18:20
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|8148372
|2007.03.08 15:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3142
|1.3066
|1.3170
|2007.03.08 18:20
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8149214
|2007.03.08 16:15
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3124
|1.3063
|1.3152
|2007.03.08 18:20
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|8101075
|2007.03.07 15:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3141
|1.3232
|1.3113
|2007.03.08 10:33
|1.3158
|0.00
|0.00
|1.35
|-51.00
|8111454
|2007.03.07 20:39
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3156
|1.3232
|1.3128
|2007.03.08 10:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|2.70
|-18.00
|8112614
|2007.03.07 21:25
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3172
|1.3233
|1.3144
|2007.03.08 10:33
|1.3160
|0.00
|0.00
|5.40
|144.00
|8108971
|2007.03.07 18:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3142
|1.3051
|1.3170
|2007.03.07 21:24
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8061296
|2007.03.07 03:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3120
|1.3211
|1.3092
|2007.03.07 18:16
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8071115
|2007.03.07 06:37
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3136
|1.3212
|1.3108
|2007.03.07 18:16
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8107811
|2007.03.07 17:34
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3152
|1.3213
|1.3124
|2007.03.07 18:16
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8084423
|2007.03.07 09:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3113
|1.3022
|1.3141
|2007.03.07 15:03
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8052771
|2007.03.06 22:18
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3124
|1.3215
|1.3096
|2007.03.07 09:11
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.45
|33.00
|8056325
|2007.03.07 01:13
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3139
|1.3215
|1.3111
|2007.03.07 09:11
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8037968
|2007.03.06 14:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3101
|1.3192
|1.3073
|2007.03.07 03:30
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.45
|-63.00
|8051837
|2007.03.06 21:25
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3116
|1.3192
|1.3088
|2007.03.07 03:30
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.90
|-42.00
|8056200
|2007.03.07 01:11
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3133
|1.3194
|1.3105
|2007.03.07 03:29
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8040510
|2007.03.06 15:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3096
|1.3005
|1.3124
|2007.03.06 22:18
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8025906
|2007.03.06 09:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3122
|1.3213
|1.3094
|2007.03.06 15:31
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7996041
|2007.03.05 19:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3085
|1.3176
|1.3057
|2007.03.06 14:40
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.45
|-57.00
|8004244
|2007.03.05 21:52
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3100
|1.3176
|1.3072
|2007.03.06 14:40
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.90
|-30.00
|8025404
|2007.03.06 09:27
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3115
|1.3176
|1.3087
|2007.03.06 14:40
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|7984559
|2007.03.05 16:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3093
|1.3002
|1.3121
|2007.03.06 09:44
|1.3121
|0.00
|0.00
|-1.11
|84.00
|7976082
|2007.03.05 13:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3100
|1.3191
|1.3072
|2007.03.05 19:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|7988808
|2007.03.05 17:33
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3115
|1.3191
|1.3087
|2007.03.05 19:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|7964968
|2007.03.05 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3139
|1.3048
|1.3167
|2007.03.05 16:51
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|7973300
|2007.03.05 12:05
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3124
|1.3048
|1.3152
|2007.03.05 16:51
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|7975412
|2007.03.05 13:21
|buy
|1.20
|eurusd
|1.3109
|1.3048
|1.3137
|2007.03.05 16:51
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|7976495
|2007.03.05 13:42
|buy
|2.40
|eurusd
|1.3092
|1.3046
|1.3120
|2007.03.05 16:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|7982821
|2007.03.05 16:24
|buy
|4.80
|eurusd
|1.3076
|1.3045
|1.3104
|2007.03.05 16:49
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|672.00
|7970271
|2007.03.05 10:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3131
|1.3222
|1.3103
|2007.03.05 13:33
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7952170
|2007.03.05 05:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3147
|1.3238
|1.3119
|2007.03.05 10:28
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7957812
|2007.03.05 07:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3162
|1.3238
|1.3134
|2007.03.05 10:26
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7958363
|2007.03.05 07:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3166
|1.3257
|1.3138
|2007.03.05 09:01
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7950164
|2007.03.05 04:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3137
|1.3046
|1.3165
|2007.03.05 07:21
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7934787
|2007.03.02 20:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3201
|1.3110
|1.3229
|2007.03.05 05:45
|1.3148
|0.00
|0.00
|-0.74
|-106.00
|7938483
|2007.03.05 01:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3186
|1.3110
|1.3214
|2007.03.05 05:45
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|7943395
|2007.03.05 02:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3171
|1.3110
|1.3199
|2007.03.05 05:45
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|7946004
|2007.03.05 03:33
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3155
|1.3109
|1.3183
|2007.03.05 05:45
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|7946847
|2007.03.05 03:43
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3134
|1.3103
|1.3162
|2007.03.05 05:45
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|544.00
|7945680
|2007.03.05 03:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3156
|1.3065
|1.3184
|2007.03.05 04:23
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|7946803
|2007.03.05 03:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3137
|1.3061
|1.3165
|2007.03.05 04:23
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7947882
|2007.03.05 03:52
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3122
|1.3061
|1.3150
|2007.03.05 04:23
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|7938960
|2007.03.05 01:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3184
|1.3275
|1.3156
|2007.03.05 03:28
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7918545
|2007.03.02 14:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|1.3259
|1.3140
|2007.03.05 01:59
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.30
|-34.00
|7925777
|2007.03.02 16:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3183
|1.3259
|1.3155
|2007.03.05 01:59
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.60
|-4.00
|7933951
|2007.03.02 19:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3198
|1.3259
|1.3170
|2007.03.05 01:59
|1.3185
|0.00
|0.00
|1.20
|104.00
|7926235
|2007.03.02 16:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3081
|1.3200
|2007.03.02 20:42
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7913701
|2007.03.02 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|1.3241
|1.3122
|2007.03.02 16:57
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|7918539
|2007.03.02 14:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3167
|1.3243
|1.3139
|2007.03.02 16:57
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7925792
|2007.03.02 16:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3185
|1.3246
|1.3157
|2007.03.02 16:57
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|7887974
|2007.03.01 17:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3184
|1.3093
|1.3212
|2007.03.02 14:23
|1.3166
|0.00
|0.00
|-0.74
|-36.00
|7888727
|2007.03.01 17:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3169
|1.3093
|1.3197
|2007.03.02 14:23
|1.3167
|0.00
|0.00
|-1.48
|-8.00
|7913270
|2007.03.02 11:23
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3154
|1.3093
|1.3182
|2007.03.02 14:23
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7898153
|2007.03.01 23:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3179
|1.3270
|1.3151
|2007.03.02 11:38
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.30
|56.00
|7889669
|2007.03.01 17:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3161
|1.3252
|1.3133
|2007.03.01 23:35
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|7891807
|2007.03.01 19:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|1.3252
|1.3148
|2007.03.01 23:35
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7895213
|2007.03.01 21:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3192
|1.3253
|1.3164
|2007.03.01 23:34
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7886133
|2007.03.01 17:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3191
|1.3282
|1.3163
|2007.03.01 17:57
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7885983
|2007.03.01 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3111
|1.3230
|2007.03.01 17:22
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|7887451
|2007.03.01 17:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3187
|1.3111
|1.3215
|2007.03.01 17:22
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7887724
|2007.03.01 17:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3172
|1.3111
|1.3200
|2007.03.01 17:22
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7862387
|2007.03.01 06:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3220
|1.3311
|1.3192
|2007.03.01 17:01
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|7847255
|2007.02.28 18:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3319
|1.3200
|2007.03.01 17:00
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.90
|56.00
|7870818
|2007.03.01 10:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3236
|1.3312
|1.3208
|2007.03.01 17:00
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7843114
|2007.02.28 17:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3188
|1.3279
|1.3160
|2007.03.01 06:11
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.90
|-66.00
|7844346
|2007.02.28 17:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3203
|1.3279
|1.3175
|2007.03.01 06:11
|1.3222
|0.00
|0.00
|1.80
|-76.00
|7845784
|2007.02.28 18:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3218
|1.3279
|1.3190
|2007.03.01 06:11
|1.3221
|0.00
|0.00
|3.60
|-24.00
|7851312
|2007.02.28 23:04
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3234
|1.3280
|1.3206
|2007.03.01 06:11
|1.3221
|0.00
|0.00
|7.20
|208.00
|7840062
|2007.02.28 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3200
|1.3109
|1.3228
|2007.02.28 18:49
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7839992
|2007.02.28 16:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3293
|1.3174
|2007.02.28 17:32
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|7841495
|2007.02.28 17:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3217
|1.3293
|1.3189
|2007.02.28 17:32
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7837181
|2007.02.28 15:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3319
|1.3200
|2007.02.28 16:38
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7829986
|2007.02.28 11:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3183
|1.3274
|1.3155
|2007.02.28 16:37
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|7833285
|2007.02.28 14:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3198
|1.3274
|1.3170
|2007.02.28 16:36
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7835362
|2007.02.28 15:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3214
|1.3275
|1.3186
|2007.02.28 16:36
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7831798
|2007.02.28 13:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3198
|1.3107
|1.3226
|2007.02.28 15:39
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7814862
|2007.02.28 03:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3217
|1.3126
|1.3245
|2007.02.28 13:04
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|7824790
|2007.02.28 09:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3199
|1.3123
|1.3227
|2007.02.28 13:04
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7829997
|2007.02.28 11:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3184
|1.3123
|1.3212
|2007.02.28 13:04
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7825299
|2007.02.28 09:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3213
|1.3304
|1.3185
|2007.02.28 11:59
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7783220
|2007.02.27 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3246
|1.3155
|1.3274
|2007.02.28 09:24
|1.3214
|0.00
|0.00
|-0.74
|-64.00
|7786938
|2007.02.27 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3231
|1.3155
|1.3259
|2007.02.28 09:24
|1.3214
|0.00
|0.00
|-1.48
|-68.00
|7815558
|2007.02.28 03:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3215
|1.3154
|1.3243
|2007.02.28 09:24
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7824762
|2007.02.28 09:13
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3198
|1.3152
|1.3226
|2007.02.28 09:24
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7784508
|2007.02.27 15:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3231
|1.3322
|1.3203
|2007.02.28 03:11
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|7786138
|2007.02.27 16:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3246
|1.3322
|1.3218
|2007.02.28 03:11
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.60
|112.00
|7773157
|2007.02.27 10:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3211
|1.3302
|1.3183
|2007.02.27 15:52
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|7781508
|2007.02.27 15:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3226
|1.3302
|1.3198
|2007.02.27 15:51
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7783181
|2007.02.27 15:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3245
|1.3306
|1.3217
|2007.02.27 15:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|7777094
|2007.02.27 12:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3206
|1.3115
|1.3234
|2007.02.27 15:29
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7736136
|2007.02.26 16:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3263
|1.3144
|2007.02.27 12:54
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.30
|-70.00
|7750710
|2007.02.26 22:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3187
|1.3263
|1.3159
|2007.02.27 12:53
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.60
|-80.00
|7769839
|2007.02.27 10:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3202
|1.3263
|1.3174
|2007.02.27 12:53
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7770281
|2007.02.27 10:21
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3218
|1.3264
|1.3190
|2007.02.27 12:53
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|7769295
|2007.02.27 10:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3191
|1.3282
|1.3163
|2007.02.27 10:52
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|7769903
|2007.02.27 10:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3208
|1.3284
|1.3180
|2007.02.27 10:52
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7771641
|2007.02.27 10:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3225
|1.3286
|1.3197
|2007.02.27 10:51
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7766913
|2007.02.27 09:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3072
|1.3191
|2007.02.27 10:12
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7752763
|2007.02.27 00:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3192
|1.3283
|1.3164
|2007.02.27 09:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7719113
|2007.02.26 07:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3180
|1.3089
|1.3208
|2007.02.27 00:53
|1.3193
|0.00
|0.00
|-0.74
|26.00
|7726595
|2007.02.26 10:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.3089
|1.3193
|2007.02.27 00:53
|1.3193
|0.00
|0.00
|-1.48
|112.00
|7714791
|2007.02.26 05:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3193
|1.3102
|1.3221
|2007.02.26 16:38
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|7719770
|2007.02.26 08:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3177
|1.3101
|1.3205
|2007.02.26 16:38
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7726707
|2007.02.26 10:47
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3162
|1.3101
|1.3190
|2007.02.26 16:38
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7703404
|2007.02.23 18:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3249
|1.3130
|2007.02.26 07:54
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.30
|-42.00
|7706880
|2007.02.23 20:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3174
|1.3250
|1.3146
|2007.02.26 07:54
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.60
|-16.00
|7712909
|2007.02.26 02:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3189
|1.3250
|1.3161
|2007.02.26 07:54
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7698250
|2007.02.23 16:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3072
|1.3191
|2007.02.26 05:00
|1.3191
|0.00
|0.00
|-0.74
|56.00
|7677846
|2007.02.22 17:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3114
|1.3205
|1.3086
|2007.02.23 18:04
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.30
|-90.00
|7679097
|2007.02.22 18:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3129
|1.3205
|1.3101
|2007.02.23 18:04
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.60
|-124.00
|7697342
|2007.02.23 16:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3145
|1.3206
|1.3117
|2007.02.23 18:04
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|7698271
|2007.02.23 16:38
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3160
|1.3206
|1.3132
|2007.02.23 18:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7700524
|2007.02.23 17:17
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3177
|1.3208
|1.3149
|2007.02.23 18:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|7695017
|2007.02.23 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3041
|1.3160
|2007.02.23 16:38
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7681465
|2007.02.22 19:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3120
|1.3029
|1.3148
|2007.02.23 15:00
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.74
|22.00
|7691549
|2007.02.23 11:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3103
|1.3027
|1.3131
|2007.02.23 15:00
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7667437
|2007.02.22 09:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3104
|1.3195
|1.3076
|2007.02.22 19:36
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7678832
|2007.02.22 18:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3119
|1.3195
|1.3091
|2007.02.22 19:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7679413
|2007.02.22 18:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3135
|1.3196
|1.3107
|2007.02.22 19:35
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7670392
|2007.02.22 11:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3102
|1.3011
|1.3130
|2007.02.22 17:31
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7671600
|2007.02.22 11:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3086
|1.3010
|1.3114
|2007.02.22 17:30
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7648538
|2007.02.21 13:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3134
|1.3043
|1.3162
|2007.02.22 11:04
|1.3101
|0.00
|0.00
|-2.22
|-66.00
|7653401
|2007.02.21 15:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3118
|1.3042
|1.3146
|2007.02.22 11:04
|1.3101
|0.00
|0.00
|-4.44
|-68.00
|7667796
|2007.02.22 09:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3103
|1.3042
|1.3131
|2007.02.22 11:04
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7668595
|2007.02.22 09:57
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3088
|1.3042
|1.3116
|2007.02.22 11:04
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7649091
|2007.02.21 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3124
|1.3215
|1.3096
|2007.02.22 09:34
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.90
|26.00
|7651122
|2007.02.21 14:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3139
|1.3215
|1.3111
|2007.02.22 09:34
|1.3111
|0.00
|0.00
|1.80
|112.00
|7619652
|2007.02.20 10:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3140
|1.3231
|1.3112
|2007.02.21 13:33
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.30
|28.00
|7623059
|2007.02.20 12:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3156
|1.3232
|1.3128
|2007.02.21 13:33
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.60
|112.00
|7642377
|2007.02.21 09:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3254
|1.3135
|2007.02.21 13:16
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7619367
|2007.02.20 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3147
|1.3056
|1.3175
|2007.02.21 09:29
|1.3161
|0.00
|0.00
|-0.74
|28.00
|7631354
|2007.02.20 19:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3132
|1.3056
|1.3160
|2007.02.21 09:29
|1.3160
|0.00
|0.00
|-1.48
|112.00
|7617228
|2007.02.20 08:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3263
|1.3144
|2007.02.20 10:16
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7612289
|2007.02.20 00:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3161
|1.3252
|1.3133
|2007.02.20 10:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7614480
|2007.02.20 04:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|1.3252
|1.3148
|2007.02.20 10:10
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7603814
|2007.02.19 12:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.3214
|1.3095
|2007.02.20 08:24
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.30
|-104.00
|7605529
|2007.02.19 14:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3138
|1.3214
|1.3110
|2007.02.20 08:24
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.60
|-144.00
|7609968
|2007.02.19 19:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3154
|1.3215
|1.3126
|2007.02.20 08:24
|1.3174
|0.00
|0.00
|1.20
|-160.00
|7613949
|2007.02.20 04:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3172
|1.3218
|1.3144
|2007.02.20 08:24
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7616710
|2007.02.20 07:51
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3187
|1.3218
|1.3159
|2007.02.20 08:24
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7599242
|2007.02.19 09:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3146
|1.3055
|1.3174
|2007.02.20 00:13
|1.3161
|0.00
|0.00
|-0.74
|30.00
|7603108
|2007.02.19 12:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3131
|1.3055
|1.3159
|2007.02.20 00:13
|1.3159
|0.00
|0.00
|-1.48
|112.00
|7599368
|2007.02.19 09:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3136
|1.3227
|1.3108
|2007.02.19 12:53
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|7599673
|2007.02.19 09:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3152
|1.3228
|1.3124
|2007.02.19 12:52
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7587412
|2007.02.16 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3105
|1.3196
|1.3077
|2007.02.19 09:28
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.30
|-68.00
|7589617
|2007.02.16 16:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3120
|1.3196
|1.3092
|2007.02.19 09:28
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.60
|-80.00
|7591811
|2007.02.16 18:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3137
|1.3198
|1.3109
|2007.02.19 09:28
|1.3140
|0.00
|0.00
|1.20
|-24.00
|7594447
|2007.02.19 01:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3155
|1.3201
|1.3127
|2007.02.19 09:27
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7591158
|2007.02.16 18:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3125
|1.3216
|1.3097
|2007.02.19 09:22
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.30
|-40.00
|7593155
|2007.02.16 21:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3140
|1.3216
|1.3112
|2007.02.19 09:21
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.60
|-20.00
|7596329
|2007.02.19 04:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3157
|1.3218
|1.3129
|2007.02.19 09:21
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7588074
|2007.02.16 15:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3113
|1.3022
|1.3141
|2007.02.16 18:06
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7588501
|2007.02.16 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3096
|1.3020
|1.3124
|2007.02.16 18:06
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7571332
|2007.02.15 20:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3131
|1.3040
|1.3159
|2007.02.16 15:58
|1.3112
|0.00
|0.00
|-0.74
|-38.00
|7583194
|2007.02.16 13:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3115
|1.3039
|1.3143
|2007.02.16 15:58
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7587933
|2007.02.16 15:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3100
|1.3039
|1.3128
|2007.02.16 15:58
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7571810
|2007.02.15 20:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3136
|1.3227
|1.3108
|2007.02.16 15:45
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.30
|56.00
|7562110
|2007.02.15 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3156
|1.3065
|1.3184
|2007.02.15 20:33
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|7566978
|2007.02.15 17:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3140
|1.3064
|1.3168
|2007.02.15 20:33
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7571460
|2007.02.15 20:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3125
|1.3064
|1.3153
|2007.02.15 20:32
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7564065
|2007.02.15 16:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3249
|1.3130
|2007.02.15 20:01
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|
|0.00
|0.00
|11.32
|7 357.00
|Closed P/L:
|7 368.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8296748
|2007.03.13 14:29
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3193
|1.3284
|1.3165
|
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.45
|-33.00
|8299870
|2007.03.13 14:56
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3209
|1.3285
|1.3181
|
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.90
|30.00
|8311363
|2007.03.13 18:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3203
|1.3112
|1.3231
|
|1.3202
|0.00
|0.00
|-1.11
|-3.00
|8332434
|2007.03.14 01:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3187
|1.3111
|1.3215
|
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|0.00
|0.00
|0.24
|84.00
|
|Floating P/L:
|84.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 368.32
|Floating P/L:
|84.24
|Margin:
|475.13
|Balance:
|13 210.19
|Equity:
|13 294.43
|Free Margin:
|12 819.30
|
|Details:
|Gross Profit:
|12 962.14
|Gross Loss:
|5 593.82
|Total Net Profit:
|7 368.32
|Profit Factor:
|2.32
|Expected Payoff:
|36.30
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|839.55 (6.26%)
|Relative Drawdown:
|6.26% (839.55)
|
|Total Trades:
|203
|Short Positions (won %):
|117 (54.70%)
|Long Positions (won %):
|86 (54.65%)
|Profit Trades (% of total):
|111 (54.68%)
|Loss trades (% of total):
|92 (45.32%)
|Largest
|profit trade:
|720.00
|loss trade:
|-240.00
|Average
|profit trade:
|116.78
|loss trade:
|-60.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (899.38)
|consecutive losses ($):
|4 (-638.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 262.67 (4)
|consecutive loss (count):
|-638.55 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2