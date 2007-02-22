|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.02.22 00:00 - 2007.03.02 00:00 (2007.02.22 - 2007.03.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|BlockId=1; TakeProfit=20; Step=18; MoneyManagment=28; Lots=0.1; PricePlus=0.0014; Manual="off"; OpenBlock=true; ModifyBlock=false; FixLot=false; MicroLot=false; MaxiLot=false; Insure=9; BlockOrders=4; StopLoss=100; fema=14; sema=40; sig=8; cciperiod=14; timeperiod=60; timeperiod1=30;
|Bars in test
|1144
|Ticks modelled
|140316
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|58.72
|Gross profit
|1063.41
|Gross loss
|-1004.69
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|0.77
|Absolute drawdown
|671.30
|Maximal drawdown
|728.70 (23.83%)
|Relative drawdown
|23.83% (728.70)
|Total trades
|76
|Short positions (won %)
|41 (68.29%)
|Long positions (won %)
|35 (74.29%)
|Profit trades (% of total)
|54 (71.05%)
|Loss trades (% of total)
|22 (28.95%)
|Largest
|profit trade
|70.00
|loss trade
|-162.40
|Average
|profit trade
|19.69
|loss trade
|-45.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (204.48)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-728.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|204.48 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-728.70 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.02.22 01:09
|sell
|1
|0.10
|1.9516
|1.9616
|1.9496
|2
|2007.02.22 02:12
|sell
|2
|0.20
|1.9534
|1.9634
|1.9514
|3
|2007.02.22 08:18
|t/p
|2
|0.20
|1.9514
|1.9634
|1.9514
|28.00
|3028.00
|4
|2007.02.22 08:18
|close
|1
|0.10
|1.9514
|1.9616
|1.9496
|1.40
|3029.40
|5
|2007.02.22 08:18
|sell
|3
|0.10
|1.9511
|1.9611
|1.9491
|6
|2007.02.22 08:51
|t/p
|3
|0.10
|1.9491
|1.9611
|1.9491
|14.00
|3043.40
|7
|2007.02.22 08:51
|sell
|4
|0.10
|1.9487
|1.9587
|1.9467
|8
|2007.02.22 09:37
|t/p
|4
|0.10
|1.9467
|1.9587
|1.9467
|14.00
|3057.40
|9
|2007.02.22 15:00
|sell
|5
|0.10
|1.9497
|1.9597
|1.9477
|10
|2007.02.22 16:18
|sell
|6
|0.20
|1.9515
|1.9615
|1.9495
|11
|2007.02.22 16:30
|sell
|7
|0.30
|1.9533
|1.9633
|1.9513
|12
|2007.02.22 17:18
|sell
|8
|0.50
|1.9551
|1.9651
|1.9531
|13
|2007.02.22 17:22
|sell
|9
|0.80
|1.9569
|1.9669
|1.9549
|14
|2007.02.22 18:16
|sell
|10
|1.20
|1.9587
|1.9687
|1.9567
|15
|2007.02.22 18:17
|s/l
|5
|0.10
|1.9597
|1.9597
|1.9477
|-70.00
|2987.40
|16
|2007.02.22 18:17
|close
|10
|1.20
|1.9597
|1.9687
|1.9567
|-84.00
|2903.40
|17
|2007.02.22 18:17
|close
|9
|0.80
|1.9598
|1.9669
|1.9549
|-162.40
|2741.00
|18
|2007.02.22 18:17
|close
|8
|0.50
|1.9597
|1.9651
|1.9531
|-161.00
|2580.00
|19
|2007.02.22 18:17
|close
|7
|0.30
|1.9598
|1.9633
|1.9513
|-136.50
|2443.50
|20
|2007.02.22 18:17
|close
|6
|0.20
|1.9597
|1.9615
|1.9495
|-114.80
|2328.70
|21
|2007.02.22 18:17
|buy
|11
|0.10
|1.9598
|1.9498
|1.9618
|22
|2007.02.22 18:35
|buy
|12
|0.20
|1.9580
|1.9480
|1.9600
|23
|2007.02.22 20:59
|buy
|13
|0.30
|1.9562
|1.9462
|1.9582
|24
|2007.02.23 08:27
|t/p
|13
|0.30
|1.9582
|1.9462
|1.9582
|41.43
|2370.13
|25
|2007.02.23 08:27
|close
|12
|0.20
|1.9582
|1.9480
|1.9600
|2.42
|2372.55
|26
|2007.02.23 08:27
|close
|11
|0.10
|1.9583
|1.9498
|1.9618
|-10.69
|2361.87
|27
|2007.02.23 08:27
|buy
|14
|0.10
|1.9586
|1.9486
|1.9606
|28
|2007.02.23 10:05
|buy
|15
|0.20
|1.9568
|1.9468
|1.9588
|29
|2007.02.23 10:32
|buy
|16
|0.30
|1.9550
|1.9450
|1.9570
|30
|2007.02.23 11:19
|t/p
|16
|0.30
|1.9570
|1.9450
|1.9570
|42.00
|2403.87
|31
|2007.02.23 11:19
|close
|15
|0.20
|1.9570
|1.9468
|1.9588
|2.80
|2406.67
|32
|2007.02.23 11:19
|close
|14
|0.10
|1.9569
|1.9486
|1.9606
|-11.90
|2394.77
|33
|2007.02.23 12:00
|buy
|17
|0.10
|1.9576
|1.9476
|1.9596
|34
|2007.02.23 13:51
|t/p
|17
|0.10
|1.9596
|1.9476
|1.9596
|14.00
|2408.77
|35
|2007.02.23 13:51
|buy
|18
|0.10
|1.9600
|1.9500
|1.9620
|36
|2007.02.23 14:06
|t/p
|18
|0.10
|1.9620
|1.9500
|1.9620
|14.00
|2422.77
|37
|2007.02.23 14:06
|buy
|19
|0.10
|1.9624
|1.9524
|1.9644
|38
|2007.02.23 15:25
|t/p
|19
|0.10
|1.9644
|1.9524
|1.9644
|14.00
|2436.77
|39
|2007.02.23 18:41
|buy
|20
|0.10
|1.9653
|1.9553
|1.9673
|40
|2007.02.23 20:29
|buy
|21
|0.20
|1.9635
|1.9535
|1.9655
|41
|2007.02.26 09:00
|t/p
|21
|0.20
|1.9655
|1.9535
|1.9655
|27.62
|2464.39
|42
|2007.02.26 09:00
|close
|20
|0.10
|1.9655
|1.9553
|1.9673
|1.21
|2465.60
|43
|2007.02.26 09:00
|buy
|22
|0.10
|1.9660
|1.9560
|1.9680
|44
|2007.02.26 09:14
|buy
|23
|0.20
|1.9642
|1.9542
|1.9662
|45
|2007.02.26 10:04
|buy
|24
|0.30
|1.9623
|1.9523
|1.9643
|46
|2007.02.26 16:50
|t/p
|24
|0.30
|1.9643
|1.9523
|1.9643
|42.00
|2507.60
|47
|2007.02.26 16:50
|close
|23
|0.20
|1.9643
|1.9542
|1.9662
|1.40
|2509.00
|48
|2007.02.26 16:50
|close
|22
|0.10
|1.9644
|1.9560
|1.9680
|-11.20
|2497.80
|49
|2007.02.26 16:50
|buy
|25
|0.10
|1.9647
|1.9547
|1.9667
|50
|2007.02.26 17:08
|buy
|26
|0.20
|1.9629
|1.9529
|1.9649
|51
|2007.02.27 01:39
|t/p
|26
|0.20
|1.9649
|1.9529
|1.9649
|27.62
|2525.42
|52
|2007.02.27 01:39
|close
|25
|0.10
|1.9649
|1.9547
|1.9667
|1.21
|2526.63
|53
|2007.02.27 01:39
|buy
|27
|0.10
|1.9654
|1.9554
|1.9674
|54
|2007.02.27 01:42
|buy
|28
|0.20
|1.9636
|1.9536
|1.9656
|55
|2007.02.27 07:25
|buy
|29
|0.30
|1.9618
|1.9518
|1.9638
|56
|2007.02.27 08:33
|buy
|30
|0.50
|1.9600
|1.9500
|1.9620
|57
|2007.02.27 09:12
|t/p
|30
|0.50
|1.9620
|1.9500
|1.9620
|70.00
|2596.63
|58
|2007.02.27 09:12
|close
|29
|0.30
|1.9621
|1.9518
|1.9638
|6.30
|2602.93
|59
|2007.02.27 09:12
|close
|28
|0.20
|1.9620
|1.9536
|1.9656
|-22.40
|2580.53
|60
|2007.02.27 09:12
|close
|27
|0.10
|1.9622
|1.9554
|1.9674
|-22.40
|2558.13
|61
|2007.02.27 09:12
|sell
|31
|0.10
|1.9624
|1.9724
|1.9604
|62
|2007.02.27 09:17
|sell
|32
|0.20
|1.9643
|1.9743
|1.9623
|63
|2007.02.27 09:32
|sell
|33
|0.30
|1.9662
|1.9762
|1.9642
|64
|2007.02.27 10:21
|t/p
|33
|0.30
|1.9642
|1.9762
|1.9642
|42.00
|2600.13
|65
|2007.02.27 10:21
|close
|32
|0.20
|1.9642
|1.9743
|1.9623
|1.40
|2601.53
|66
|2007.02.27 10:21
|close
|31
|0.10
|1.9643
|1.9724
|1.9604
|-13.30
|2588.23
|67
|2007.02.27 10:21
|buy
|34
|0.10
|1.9642
|1.9542
|1.9662
|68
|2007.02.27 14:57
|t/p
|34
|0.10
|1.9662
|1.9542
|1.9662
|14.00
|2602.23
|69
|2007.02.27 14:57
|buy
|35
|0.10
|1.9666
|1.9566
|1.9686
|70
|2007.02.27 15:08
|buy
|36
|0.20
|1.9648
|1.9548
|1.9668
|71
|2007.02.27 15:45
|t/p
|36
|0.20
|1.9668
|1.9548
|1.9668
|28.00
|2630.23
|72
|2007.02.27 15:45
|close
|35
|0.10
|1.9668
|1.9566
|1.9686
|1.40
|2631.63
|73
|2007.02.27 15:45
|buy
|37
|0.10
|1.9671
|1.9571
|1.9691
|74
|2007.02.27 16:00
|buy
|38
|0.20
|1.9648
|1.9548
|1.9668
|75
|2007.02.27 16:09
|buy
|39
|0.30
|1.9630
|1.9530
|1.9650
|76
|2007.02.27 16:38
|t/p
|39
|0.30
|1.9650
|1.9530
|1.9650
|42.00
|2673.63
|77
|2007.02.27 16:38
|close
|38
|0.20
|1.9650
|1.9548
|1.9668
|2.80
|2676.43
|78
|2007.02.27 16:38
|close
|37
|0.10
|1.9649
|1.9571
|1.9691
|-15.40
|2661.03
|79
|2007.02.27 16:38
|sell
|40
|0.10
|1.9650
|1.9750
|1.9630
|80
|2007.02.27 18:12
|sell
|41
|0.20
|1.9668
|1.9768
|1.9648
|81
|2007.02.27 19:41
|t/p
|41
|0.20
|1.9648
|1.9768
|1.9648
|28.00
|2689.03
|82
|2007.02.27 19:41
|close
|40
|0.10
|1.9648
|1.9750
|1.9630
|1.40
|2690.43
|83
|2007.02.27 20:00
|sell
|42
|0.10
|1.9638
|1.9738
|1.9618
|84
|2007.02.27 21:11
|t/p
|42
|0.10
|1.9618
|1.9738
|1.9618
|14.00
|2704.43
|85
|2007.02.27 21:11
|sell
|43
|0.10
|1.9614
|1.9714
|1.9594
|86
|2007.02.27 23:46
|sell
|44
|0.20
|1.9632
|1.9732
|1.9612
|87
|2007.02.28 08:05
|t/p
|44
|0.20
|1.9612
|1.9732
|1.9612
|28.06
|2732.49
|88
|2007.02.28 08:05
|close
|43
|0.10
|1.9612
|1.9714
|1.9594
|1.43
|2733.92
|89
|2007.02.28 08:05
|sell
|45
|0.10
|1.9607
|1.9707
|1.9587
|90
|2007.02.28 08:07
|t/p
|45
|0.10
|1.9587
|1.9707
|1.9587
|14.00
|2747.92
|91
|2007.02.28 08:07
|sell
|46
|0.10
|1.9583
|1.9683
|1.9563
|92
|2007.02.28 08:46
|sell
|47
|0.20
|1.9601
|1.9701
|1.9581
|93
|2007.02.28 09:16
|t/p
|47
|0.20
|1.9581
|1.9701
|1.9581
|28.00
|2775.92
|94
|2007.02.28 09:16
|close
|46
|0.10
|1.9581
|1.9683
|1.9563
|1.40
|2777.32
|95
|2007.02.28 09:30
|sell
|48
|0.10
|1.9547
|1.9647
|1.9527
|96
|2007.02.28 10:20
|t/p
|48
|0.10
|1.9527
|1.9647
|1.9527
|14.00
|2791.32
|97
|2007.02.28 13:00
|sell
|49
|0.10
|1.9567
|1.9667
|1.9547
|98
|2007.02.28 13:13
|sell
|50
|0.20
|1.9586
|1.9686
|1.9566
|99
|2007.02.28 14:05
|sell
|51
|0.30
|1.9604
|1.9704
|1.9584
|100
|2007.02.28 14:08
|sell
|52
|0.50
|1.9622
|1.9722
|1.9602
|101
|2007.02.28 15:36
|t/p
|52
|0.50
|1.9602
|1.9722
|1.9602
|70.00
|2861.32
|102
|2007.02.28 15:36
|close
|51
|0.30
|1.9602
|1.9704
|1.9584
|4.20
|2865.52
|103
|2007.02.28 15:36
|close
|50
|0.20
|1.9601
|1.9686
|1.9566
|-21.00
|2844.52
|104
|2007.02.28 15:36
|close
|49
|0.10
|1.9602
|1.9667
|1.9547
|-24.50
|2820.02
|105
|2007.02.28 16:00
|buy
|53
|0.10
|1.9615
|1.9515
|1.9635
|106
|2007.02.28 16:01
|buy
|54
|0.20
|1.9597
|1.9497
|1.9617
|107
|2007.02.28 16:31
|buy
|55
|0.30
|1.9579
|1.9479
|1.9599
|108
|2007.02.28 16:41
|t/p
|55
|0.30
|1.9599
|1.9479
|1.9599
|42.00
|2862.02
|109
|2007.02.28 16:41
|close
|54
|0.20
|1.9599
|1.9497
|1.9617
|2.80
|2864.82
|110
|2007.02.28 16:41
|close
|53
|0.10
|1.9598
|1.9515
|1.9635
|-11.90
|2852.92
|111
|2007.02.28 17:00
|buy
|56
|0.10
|1.9602
|1.9502
|1.9622
|112
|2007.02.28 19:55
|t/p
|56
|0.10
|1.9622
|1.9502
|1.9622
|14.00
|2866.92
|113
|2007.02.28 19:55
|buy
|57
|0.10
|1.9626
|1.9526
|1.9646
|114
|2007.02.28 22:03
|t/p
|57
|0.10
|1.9646
|1.9526
|1.9646
|14.00
|2880.92
|115
|2007.03.01 01:00
|buy
|58
|0.10
|1.9644
|1.9544
|1.9664
|116
|2007.03.01 04:59
|buy
|59
|0.20
|1.9626
|1.9526
|1.9646
|117
|2007.03.01 07:47
|buy
|60
|0.30
|1.9608
|1.9508
|1.9628
|118
|2007.03.01 07:58
|buy
|61
|0.50
|1.9590
|1.9490
|1.9610
|119
|2007.03.01 08:57
|t/p
|61
|0.50
|1.9610
|1.9490
|1.9610
|70.00
|2950.92
|120
|2007.03.01 08:57
|close
|60
|0.30
|1.9610
|1.9508
|1.9628
|4.20
|2955.12
|121
|2007.03.01 08:57
|close
|59
|0.20
|1.9611
|1.9526
|1.9646
|-21.00
|2934.12
|122
|2007.03.01 08:57
|close
|58
|0.10
|1.9612
|1.9544
|1.9664
|-22.40
|2911.72
|123
|2007.03.01 08:57
|sell
|62
|0.10
|1.9613
|1.9713
|1.9593
|124
|2007.03.01 09:29
|t/p
|62
|0.10
|1.9593
|1.9713
|1.9593
|14.00
|2925.72
|125
|2007.03.01 10:10
|sell
|63
|0.10
|1.9586
|1.9686
|1.9566
|126
|2007.03.01 10:30
|sell
|64
|0.20
|1.9604
|1.9704
|1.9584
|127
|2007.03.01 10:31
|sell
|65
|0.30
|1.9622
|1.9722
|1.9602
|128
|2007.03.01 12:22
|sell
|66
|0.50
|1.9640
|1.9740
|1.9620
|129
|2007.03.01 15:40
|t/p
|66
|0.50
|1.9620
|1.9740
|1.9620
|70.00
|2995.72
|130
|2007.03.01 15:40
|close
|65
|0.30
|1.9620
|1.9722
|1.9602
|4.20
|2999.92
|131
|2007.03.01 15:40
|close
|64
|0.20
|1.9619
|1.9704
|1.9584
|-21.00
|2978.92
|132
|2007.03.01 15:40
|close
|63
|0.10
|1.9617
|1.9686
|1.9566
|-21.70
|2957.22
|133
|2007.03.01 16:00
|sell
|67
|0.10
|1.9612
|1.9712
|1.9592
|134
|2007.03.01 16:01
|t/p
|67
|0.10
|1.9592
|1.9712
|1.9592
|14.00
|2971.22
|135
|2007.03.01 16:01
|sell
|68
|0.10
|1.9580
|1.9680
|1.9560
|136
|2007.03.01 16:03
|sell
|69
|0.20
|1.9598
|1.9698
|1.9578
|137
|2007.03.01 16:36
|t/p
|69
|0.20
|1.9578
|1.9698
|1.9578
|28.00
|2999.22
|138
|2007.03.01 16:36
|close
|68
|0.10
|1.9578
|1.9680
|1.9560
|1.40
|3000.62
|139
|2007.03.01 16:36
|sell
|70
|0.10
|1.9573
|1.9673
|1.9553
|140
|2007.03.01 16:38
|sell
|71
|0.20
|1.9591
|1.9691
|1.9571
|141
|2007.03.01 17:03
|t/p
|71
|0.20
|1.9571
|1.9691
|1.9571
|28.00
|3028.62
|142
|2007.03.01 17:03
|close
|70
|0.10
|1.9571
|1.9673
|1.9553
|1.40
|3030.02
|143
|2007.03.01 17:03
|sell
|72
|0.10
|1.9566
|1.9666
|1.9546
|144
|2007.03.01 17:54
|sell
|73
|0.20
|1.9585
|1.9685
|1.9565
|145
|2007.03.01 19:02
|t/p
|73
|0.20
|1.9565
|1.9685
|1.9565
|28.00
|3058.02
|146
|2007.03.01 19:02
|close
|72
|0.10
|1.9565
|1.9666
|1.9546
|0.70
|3058.72
|147
|2007.03.01 19:02
|sell
|74
|0.10
|1.9560
|1.9660
|1.9540
|148
|2007.03.01 19:36
|sell
|75
|0.20
|1.9578
|1.9678
|1.9558
|149
|2007.03.01 19:49
|sell
|76
|0.30
|1.9596
|1.9696
|1.9576
|150
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|76
|0.30
|1.9584
|1.9696
|1.9576
|25.20
|3083.92
|151
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|75
|0.20
|1.9584
|1.9678
|1.9558
|-8.40
|3075.52
|152
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|74
|0.10
|1.9584
|1.9660
|1.9540
|-16.80
|3058.72