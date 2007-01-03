|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.01 23:00 - 2007.03.02 20:30 (2007.01.01 - 2007.03.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30;
|Bars in test
|3256
|Ticks modelled
|196106
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|14.87
|Gross profit
|86.41
|Gross loss
|-71.55
|Profit factor
|1.21
|Expected payoff
|0.20
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|15.26 (1.48%)
|Relative drawdown
|1.48% (15.26)
|Total trades
|75
|Short positions (won %)
|38 (36.84%)
|Long positions (won %)
|37 (35.14%)
|Profit trades (% of total)
|27 (36.00%)
|Loss trades (% of total)
|48 (64.00%)
|Largest
|profit trade
|5.06
|loss trade
|-4.27
|Average
|profit trade
|3.20
|loss trade
|-1.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (11.79)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-10.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11.79 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-10.96 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.03 09:13
|sell
|1
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3219
|2
|2007.01.03 10:17
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3268
|1.3219
|3
|2007.01.03 10:17
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3266
|1.3219
|4
|2007.01.03 10:17
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3265
|1.3219
|5
|2007.01.03 10:17
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3263
|1.3219
|6
|2007.01.03 10:23
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3262
|1.3219
|7
|2007.01.03 10:23
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3261
|1.3219
|8
|2007.01.03 10:23
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3258
|1.3219
|9
|2007.01.03 10:23
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3255
|1.3219
|10
|2007.01.03 10:24
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3254
|1.3219
|11
|2007.01.03 10:24
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3253
|1.3219
|12
|2007.01.03 10:24
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3252
|1.3219
|13
|2007.01.03 10:24
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3251
|1.3219
|14
|2007.01.03 10:24
|modify
|1
|0.10
|1.3269
|1.3250
|1.3219
|15
|2007.01.03 10:31
|t/p
|1
|0.10
|1.3219
|1.3250
|1.3219
|5.00
|1005.00
|16
|2007.01.05 10:00
|buy
|2
|0.10
|1.3097
|0.0000
|1.3147
|17
|2007.01.05 12:46
|close
|2
|0.10
|1.3073
|0.0000
|1.3147
|-2.40
|1002.60
|18
|2007.01.05 12:46
|sell
|3
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3024
|19
|2007.01.05 13:30
|modify
|3
|0.10
|1.3074
|1.3064
|1.3024
|20
|2007.01.05 13:30
|modify
|3
|0.10
|1.3074
|1.3055
|1.3024
|21
|2007.01.05 13:31
|t/p
|3
|0.10
|1.3024
|1.3055
|1.3024
|5.00
|1007.60
|22
|2007.01.05 13:31
|sell
|4
|0.10
|1.3022
|0.0000
|1.2972
|23
|2007.01.05 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3022
|1.2972
|24
|2007.01.05 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3021
|1.2972
|25
|2007.01.05 16:03
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3020
|1.2972
|26
|2007.01.05 16:03
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3019
|1.2972
|27
|2007.01.05 16:03
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3017
|1.2972
|28
|2007.01.05 16:04
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3016
|1.2972
|29
|2007.01.05 16:04
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3015
|1.2972
|30
|2007.01.05 16:04
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3014
|1.2972
|31
|2007.01.05 16:06
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3013
|1.2972
|32
|2007.01.05 16:07
|modify
|4
|0.10
|1.3022
|1.3012
|1.2972
|33
|2007.01.05 17:22
|s/l
|4
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.2972
|1.00
|1008.60
|34
|2007.01.08 11:39
|buy
|5
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.3066
|35
|2007.01.09 00:19
|modify
|5
|0.10
|1.3016
|1.3016
|1.3066
|36
|2007.01.09 07:47
|modify
|5
|0.10
|1.3016
|1.3017
|1.3066
|37
|2007.01.09 07:48
|modify
|5
|0.10
|1.3016
|1.3018
|1.3066
|38
|2007.01.09 07:48
|modify
|5
|0.10
|1.3016
|1.3019
|1.3066
|39
|2007.01.09 07:48
|modify
|5
|0.10
|1.3016
|1.3020
|1.3066
|40
|2007.01.09 07:48
|modify
|5
|0.10
|1.3016
|1.3021
|1.3066
|41
|2007.01.09 11:35
|close
|5
|0.10
|1.3024
|1.3021
|1.3066
|0.73
|1009.33
|42
|2007.01.09 11:35
|sell
|6
|0.10
|1.3020
|0.0000
|1.2970
|43
|2007.01.09 15:43
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3020
|1.2970
|44
|2007.01.09 15:43
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3019
|1.2970
|45
|2007.01.09 16:50
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3017
|1.2970
|46
|2007.01.10 00:10
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3016
|1.2970
|47
|2007.01.10 00:10
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3015
|1.2970
|48
|2007.01.10 00:10
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3014
|1.2970
|49
|2007.01.10 00:13
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3013
|1.2970
|50
|2007.01.10 00:14
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3012
|1.2970
|51
|2007.01.10 00:14
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3010
|1.2970
|52
|2007.01.10 00:14
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3009
|1.2970
|53
|2007.01.10 00:14
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3006
|1.2970
|54
|2007.01.10 00:19
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3005
|1.2970
|55
|2007.01.10 00:19
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3004
|1.2970
|56
|2007.01.10 00:19
|modify
|6
|0.10
|1.3020
|1.3001
|1.2970
|57
|2007.01.10 00:19
|t/p
|6
|0.10
|1.2970
|1.3001
|1.2970
|5.06
|1014.39
|58
|2007.01.10 10:09
|buy
|7
|0.10
|1.3002
|0.0000
|1.3052
|59
|2007.01.10 13:30
|close
|7
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.3052
|-2.60
|1011.79
|60
|2007.01.10 13:30
|sell
|8
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2927
|61
|2007.01.10 15:09
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2977
|1.2927
|62
|2007.01.10 15:13
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2976
|1.2927
|63
|2007.01.10 15:13
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2974
|1.2927
|64
|2007.01.10 15:13
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2973
|1.2927
|65
|2007.01.10 15:13
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2970
|1.2927
|66
|2007.01.10 15:15
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2969
|1.2927
|67
|2007.01.10 15:15
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2968
|1.2927
|68
|2007.01.10 15:15
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2966
|1.2927
|69
|2007.01.10 15:26
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2965
|1.2927
|70
|2007.01.10 15:26
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2964
|1.2927
|71
|2007.01.10 15:26
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2962
|1.2927
|72
|2007.01.10 20:51
|modify
|8
|0.10
|1.2977
|1.2961
|1.2927
|73
|2007.01.11 04:00
|s/l
|8
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.2927
|1.78
|1013.57
|74
|2007.01.11 04:00
|buy
|9
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.3013
|75
|2007.01.11 07:30
|close
|9
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.3013
|-2.10
|1011.47
|76
|2007.01.11 07:30
|sell
|10
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2892
|77
|2007.01.11 14:21
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2892
|78
|2007.01.11 14:21
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2941
|1.2892
|79
|2007.01.11 14:21
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2940
|1.2892
|80
|2007.01.11 15:05
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2938
|1.2892
|81
|2007.01.11 15:05
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2936
|1.2892
|82
|2007.01.11 15:05
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2934
|1.2892
|83
|2007.01.11 15:06
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2933
|1.2892
|84
|2007.01.11 15:11
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2932
|1.2892
|85
|2007.01.11 15:12
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2931
|1.2892
|86
|2007.01.11 15:12
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2930
|1.2892
|87
|2007.01.11 15:12
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2928
|1.2892
|88
|2007.01.11 15:13
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2927
|1.2892
|89
|2007.01.11 15:14
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2926
|1.2892
|90
|2007.01.11 15:15
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2925
|1.2892
|91
|2007.01.11 15:15
|modify
|10
|0.10
|1.2942
|1.2923
|1.2892
|92
|2007.01.11 15:30
|t/p
|10
|0.10
|1.2892
|1.2923
|1.2892
|5.00
|1016.47
|93
|2007.01.12 08:00
|buy
|11
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2966
|94
|2007.01.12 11:56
|close
|11
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2966
|-2.00
|1014.47
|95
|2007.01.12 11:56
|sell
|12
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2845
|96
|2007.01.12 12:42
|close
|12
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2845
|-1.40
|1013.07
|97
|2007.01.12 12:42
|buy
|13
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2959
|98
|2007.01.12 15:01
|modify
|13
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2959
|99
|2007.01.12 15:01
|modify
|13
|0.10
|1.2909
|1.2910
|1.2959
|100
|2007.01.12 15:01
|modify
|13
|0.10
|1.2909
|1.2911
|1.2959
|101
|2007.01.12 15:01
|modify
|13
|0.10
|1.2909
|1.2912
|1.2959
|102
|2007.01.12 15:01
|modify
|13
|0.10
|1.2909
|1.2914
|1.2959
|103
|2007.01.12 18:20
|s/l
|13
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2959
|0.50
|1013.57
|104
|2007.01.15 18:39
|sell
|14
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2880
|105
|2007.01.15 20:05
|close
|14
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2880
|-1.10
|1012.47
|106
|2007.01.15 20:06
|buy
|15
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2991
|107
|2007.01.15 22:02
|close
|15
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2991
|-0.70
|1011.77
|108
|2007.01.15 22:03
|sell
|16
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2884
|109
|2007.01.15 23:01
|close
|16
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2884
|-0.40
|1011.37
|110
|2007.01.15 23:02
|buy
|17
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2988
|111
|2007.01.16 07:39
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2939
|1.2988
|112
|2007.01.16 07:39
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2940
|1.2988
|113
|2007.01.16 07:39
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2941
|1.2988
|114
|2007.01.16 07:42
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2942
|1.2988
|115
|2007.01.16 09:35
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2943
|1.2988
|116
|2007.01.16 09:35
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2944
|1.2988
|117
|2007.01.16 10:00
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2945
|1.2988
|118
|2007.01.16 10:00
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2947
|1.2988
|119
|2007.01.16 10:00
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2948
|1.2988
|120
|2007.01.16 10:00
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2949
|1.2988
|121
|2007.01.16 10:20
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2950
|1.2988
|122
|2007.01.16 10:21
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2951
|1.2988
|123
|2007.01.16 10:21
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2952
|1.2988
|124
|2007.01.16 10:21
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2953
|1.2988
|125
|2007.01.16 10:21
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2954
|1.2988
|126
|2007.01.16 10:22
|modify
|17
|0.10
|1.2938
|1.2956
|1.2988
|127
|2007.01.16 10:30
|t/p
|17
|0.10
|1.2988
|1.2956
|1.2988
|4.93
|1016.30
|128
|2007.01.16 15:00
|sell
|18
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2881
|129
|2007.01.17 06:30
|close
|18
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2881
|-0.44
|1015.86
|130
|2007.01.17 06:30
|buy
|19
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2986
|131
|2007.01.17 09:38
|close
|19
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2986
|-1.40
|1014.46
|132
|2007.01.17 09:38
|sell
|20
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2872
|133
|2007.01.17 11:10
|close
|20
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2872
|-1.00
|1013.46
|134
|2007.01.17 15:00
|buy
|21
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2988
|135
|2007.01.18 03:28
|modify
|21
|0.10
|1.2938
|1.2939
|1.2988
|136
|2007.01.18 03:33
|modify
|21
|0.10
|1.2938
|1.2940
|1.2988
|137
|2007.01.18 03:56
|modify
|21
|0.10
|1.2938
|1.2941
|1.2988
|138
|2007.01.18 03:56
|modify
|21
|0.10
|1.2938
|1.2942
|1.2988
|139
|2007.01.18 04:01
|modify
|21
|0.10
|1.2938
|1.2944
|1.2988
|140
|2007.01.18 04:01
|modify
|21
|0.10
|1.2938
|1.2945
|1.2988
|141
|2007.01.18 09:15
|s/l
|21
|0.10
|1.2945
|1.2945
|1.2988
|0.50
|1013.97
|142
|2007.01.18 11:01
|sell
|22
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2889
|143
|2007.01.18 13:30
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2937
|1.2889
|144
|2007.01.18 13:30
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2934
|1.2889
|145
|2007.01.18 13:35
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2933
|1.2889
|146
|2007.01.18 13:35
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2932
|1.2889
|147
|2007.01.18 13:35
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2931
|1.2889
|148
|2007.01.18 13:35
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2930
|1.2889
|149
|2007.01.18 13:35
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2928
|1.2889
|150
|2007.01.18 13:36
|modify
|22
|0.10
|1.2939
|1.2927
|1.2889
|151
|2007.01.18 14:07
|s/l
|22
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2889
|1.20
|1015.17
|152
|2007.01.18 18:00
|buy
|23
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.3001
|153
|2007.01.19 02:06
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.3001
|154
|2007.01.19 02:06
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2952
|1.3001
|155
|2007.01.19 02:10
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2953
|1.3001
|156
|2007.01.19 02:10
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2954
|1.3001
|157
|2007.01.19 02:21
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2955
|1.3001
|158
|2007.01.19 02:53
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2956
|1.3001
|159
|2007.01.19 03:48
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2957
|1.3001
|160
|2007.01.19 03:49
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2958
|1.3001
|161
|2007.01.19 03:49
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2959
|1.3001
|162
|2007.01.19 03:55
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2960
|1.3001
|163
|2007.01.19 03:55
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2962
|1.3001
|164
|2007.01.19 03:56
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2963
|1.3001
|165
|2007.01.19 03:56
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2964
|1.3001
|166
|2007.01.19 04:03
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2965
|1.3001
|167
|2007.01.19 04:03
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2966
|1.3001
|168
|2007.01.19 04:04
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2967
|1.3001
|169
|2007.01.19 04:04
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2968
|1.3001
|170
|2007.01.19 05:02
|modify
|23
|0.10
|1.2951
|1.2969
|1.3001
|171
|2007.01.19 09:39
|s/l
|23
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.3001
|1.73
|1016.90
|172
|2007.01.19 11:00
|sell
|24
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2908
|173
|2007.01.19 15:01
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2957
|1.2908
|174
|2007.01.19 15:01
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2955
|1.2908
|175
|2007.01.19 15:01
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2953
|1.2908
|176
|2007.01.19 15:08
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2952
|1.2908
|177
|2007.01.19 15:24
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2951
|1.2908
|178
|2007.01.19 15:24
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2950
|1.2908
|179
|2007.01.19 15:28
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2949
|1.2908
|180
|2007.01.19 15:28
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2947
|1.2908
|181
|2007.01.19 15:29
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2946
|1.2908
|182
|2007.01.19 15:30
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2945
|1.2908
|183
|2007.01.19 15:30
|modify
|24
|0.10
|1.2958
|1.2944
|1.2908
|184
|2007.01.19 15:59
|s/l
|24
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2908
|1.40
|1018.30
|185
|2007.01.19 21:23
|buy
|25
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.3021
|186
|2007.01.22 09:34
|close
|25
|0.10
|1.2954
|0.0000
|1.3021
|-1.77
|1016.54
|187
|2007.01.22 09:34
|sell
|26
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2902
|188
|2007.01.23 07:30
|close
|26
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2902
|-0.24
|1016.30
|189
|2007.01.23 07:30
|buy
|27
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.3006
|190
|2007.01.23 10:00
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2957
|1.3006
|191
|2007.01.23 10:00
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2958
|1.3006
|192
|2007.01.23 10:00
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2960
|1.3006
|193
|2007.01.23 10:00
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2961
|1.3006
|194
|2007.01.23 10:00
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2962
|1.3006
|195
|2007.01.23 10:01
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2963
|1.3006
|196
|2007.01.23 10:02
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2964
|1.3006
|197
|2007.01.23 10:03
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2965
|1.3006
|198
|2007.01.23 10:05
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2966
|1.3006
|199
|2007.01.23 10:05
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2967
|1.3006
|200
|2007.01.23 10:05
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2968
|1.3006
|201
|2007.01.23 10:05
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2969
|1.3006
|202
|2007.01.23 10:05
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2970
|1.3006
|203
|2007.01.23 10:08
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2971
|1.3006
|204
|2007.01.23 10:08
|modify
|27
|0.10
|1.2956
|1.2973
|1.3006
|205
|2007.01.23 10:09
|t/p
|27
|0.10
|1.3006
|1.2973
|1.3006
|5.00
|1021.30
|206
|2007.01.24 08:03
|sell
|28
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.2956
|207
|2007.01.24 08:50
|modify
|28
|0.10
|1.3006
|1.3005
|1.2956
|208
|2007.01.24 09:47
|s/l
|28
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.2956
|0.10
|1021.40
|209
|2007.01.25 07:45
|buy
|29
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.3040
|210
|2007.01.25 16:36
|close
|29
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.3040
|-3.40
|1018.00
|211
|2007.01.25 16:36
|sell
|30
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2906
|212
|2007.01.25 19:36
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2956
|1.2906
|213
|2007.01.25 19:36
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2955
|1.2906
|214
|2007.01.25 19:37
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2953
|1.2906
|215
|2007.01.25 19:39
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2952
|1.2906
|216
|2007.01.25 19:42
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2951
|1.2906
|217
|2007.01.25 19:43
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2950
|1.2906
|218
|2007.01.25 19:44
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2948
|1.2906
|219
|2007.01.25 19:47
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2947
|1.2906
|220
|2007.01.25 19:47
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2946
|1.2906
|221
|2007.01.25 19:47
|modify
|30
|0.10
|1.2956
|1.2945
|1.2906
|222
|2007.01.25 23:41
|s/l
|30
|0.10
|1.2945
|1.2945
|1.2906
|1.10
|1019.10
|223
|2007.01.28 23:30
|buy
|31
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2972
|224
|2007.01.29 00:07
|close
|31
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2972
|-1.27
|1017.83
|225
|2007.01.29 00:08
|sell
|32
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2858
|226
|2007.01.29 08:00
|close
|32
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2858
|-1.50
|1016.33
|227
|2007.01.29 08:15
|buy
|33
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2973
|228
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2924
|1.2973
|229
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2925
|1.2973
|230
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2926
|1.2973
|231
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2927
|1.2973
|232
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2929
|1.2973
|233
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2931
|1.2973
|234
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2932
|1.2973
|235
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2934
|1.2973
|236
|2007.01.29 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2935
|1.2973
|237
|2007.01.30 00:12
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2936
|1.2973
|238
|2007.01.30 00:13
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2938
|1.2973
|239
|2007.01.30 03:45
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2940
|1.2973
|240
|2007.01.30 12:50
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2941
|1.2973
|241
|2007.01.30 12:50
|modify
|33
|0.10
|1.2923
|1.2942
|1.2973
|242
|2007.01.30 12:51
|t/p
|33
|0.10
|1.2973
|1.2942
|1.2973
|4.93
|1021.26
|243
|2007.01.30 15:37
|sell
|34
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2899
|244
|2007.01.30 17:42
|close
|34
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2899
|-1.40
|1019.86
|245
|2007.01.30 17:44
|buy
|35
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.3012
|246
|2007.01.31 02:30
|close
|35
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.3012
|-0.77
|1019.10
|247
|2007.01.31 02:31
|sell
|36
|0.10
|1.2954
|0.0000
|1.2904
|248
|2007.01.31 15:06
|close
|36
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2904
|-1.60
|1017.50
|249
|2007.01.31 15:06
|buy
|37
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.3021
|250
|2007.01.31 15:43
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2971
|1.3021
|251
|2007.01.31 15:43
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2972
|1.3021
|252
|2007.01.31 15:43
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2973
|1.3021
|253
|2007.01.31 15:43
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2974
|1.3021
|254
|2007.01.31 15:43
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2976
|1.3021
|255
|2007.01.31 15:44
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2977
|1.3021
|256
|2007.01.31 15:44
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2978
|1.3021
|257
|2007.01.31 15:44
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2980
|1.3021
|258
|2007.01.31 15:44
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2981
|1.3021
|259
|2007.01.31 15:44
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2982
|1.3021
|260
|2007.01.31 15:45
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2983
|1.3021
|261
|2007.01.31 15:45
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2985
|1.3021
|262
|2007.01.31 16:15
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2986
|1.3021
|263
|2007.01.31 16:15
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2987
|1.3021
|264
|2007.01.31 16:15
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2988
|1.3021
|265
|2007.01.31 16:15
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2989
|1.3021
|266
|2007.01.31 19:17
|modify
|37
|0.10
|1.2971
|1.2990
|1.3021
|267
|2007.01.31 19:17
|t/p
|37
|0.10
|1.3021
|1.2990
|1.3021
|5.00
|1022.50
|268
|2007.02.01 10:30
|sell
|38
|0.10
|1.3004
|0.0000
|1.2954
|269
|2007.02.01 11:42
|close
|38
|0.10
|1.3023
|0.0000
|1.2954
|-1.90
|1020.60
|270
|2007.02.01 11:42
|buy
|39
|0.10
|1.3023
|0.0000
|1.3073
|271
|2007.02.01 13:52
|close
|39
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3073
|-0.80
|1019.80
|272
|2007.02.01 13:52
|sell
|40
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.2965
|273
|2007.02.02 04:32
|close
|40
|0.10
|1.3024
|0.0000
|1.2965
|-0.84
|1018.96
|274
|2007.02.02 04:36
|buy
|41
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3075
|275
|2007.02.02 05:44
|close
|41
|0.10
|1.3017
|0.0000
|1.3075
|-0.80
|1018.16
|276
|2007.02.02 05:45
|sell
|42
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.2966
|277
|2007.02.02 09:03
|close
|42
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.2966
|-0.90
|1017.26
|278
|2007.02.02 09:03
|buy
|43
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3075
|279
|2007.02.02 13:20
|close
|43
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3075
|-1.00
|1016.26
|280
|2007.02.02 13:20
|sell
|44
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.2965
|281
|2007.02.02 14:21
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.2965
|282
|2007.02.02 14:22
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3014
|1.2965
|283
|2007.02.02 14:23
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3013
|1.2965
|284
|2007.02.02 14:23
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3012
|1.2965
|285
|2007.02.02 14:23
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3009
|1.2965
|286
|2007.02.02 14:23
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3008
|1.2965
|287
|2007.02.02 14:23
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3005
|1.2965
|288
|2007.02.02 15:01
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3004
|1.2965
|289
|2007.02.02 15:01
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3003
|1.2965
|290
|2007.02.02 15:01
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3001
|1.2965
|291
|2007.02.02 15:02
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.3000
|1.2965
|292
|2007.02.02 15:02
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.2999
|1.2965
|293
|2007.02.02 15:02
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.2998
|1.2965
|294
|2007.02.02 15:02
|modify
|44
|0.10
|1.3015
|1.2997
|1.2965
|295
|2007.02.02 15:02
|t/p
|44
|0.10
|1.2965
|1.2997
|1.2965
|5.00
|1021.26
|296
|2007.02.06 09:30
|buy
|45
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2989
|297
|2007.02.06 18:12
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2944
|1.2989
|298
|2007.02.06 18:20
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2945
|1.2989
|299
|2007.02.06 18:20
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2947
|1.2989
|300
|2007.02.06 18:20
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2948
|1.2989
|301
|2007.02.06 18:21
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2950
|1.2989
|302
|2007.02.06 18:21
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2951
|1.2989
|303
|2007.02.06 18:23
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2952
|1.2989
|304
|2007.02.06 18:23
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2953
|1.2989
|305
|2007.02.06 18:24
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2954
|1.2989
|306
|2007.02.06 18:24
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2955
|1.2989
|307
|2007.02.06 18:29
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2957
|1.2989
|308
|2007.02.06 18:29
|modify
|45
|0.10
|1.2939
|1.2958
|1.2989
|309
|2007.02.06 22:13
|t/p
|45
|0.10
|1.2989
|1.2958
|1.2989
|5.00
|1026.26
|310
|2007.02.08 08:30
|sell
|46
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2945
|311
|2007.02.08 15:00
|close
|46
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.2945
|-2.10
|1024.16
|312
|2007.02.08 15:00
|buy
|47
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3065
|313
|2007.02.09 06:09
|modify
|47
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.3065
|314
|2007.02.09 07:30
|s/l
|47
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.3065
|-0.07
|1024.09
|315
|2007.02.09 07:32
|sell
|48
|0.10
|1.3012
|0.0000
|1.2962
|316
|2007.02.11 23:30
|close
|48
|0.10
|1.3022
|0.0000
|1.2962
|-1.00
|1023.09
|317
|2007.02.11 23:31
|buy
|49
|0.10
|1.3021
|0.0000
|1.3071
|318
|2007.02.12 09:21
|close
|49
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3071
|-2.97
|1020.13
|319
|2007.02.12 09:21
|sell
|50
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2943
|320
|2007.02.12 10:18
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2992
|1.2943
|321
|2007.02.12 10:18
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2990
|1.2943
|322
|2007.02.12 10:19
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2989
|1.2943
|323
|2007.02.12 10:20
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2988
|1.2943
|324
|2007.02.12 10:20
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2986
|1.2943
|325
|2007.02.12 10:24
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2985
|1.2943
|326
|2007.02.12 10:24
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2983
|1.2943
|327
|2007.02.12 10:25
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2982
|1.2943
|328
|2007.02.12 12:00
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2981
|1.2943
|329
|2007.02.12 12:04
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2980
|1.2943
|330
|2007.02.12 12:10
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2979
|1.2943
|331
|2007.02.12 12:11
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2978
|1.2943
|332
|2007.02.12 12:11
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2977
|1.2943
|333
|2007.02.12 12:11
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2976
|1.2943
|334
|2007.02.12 12:11
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2975
|1.2943
|335
|2007.02.12 12:13
|modify
|50
|0.10
|1.2993
|1.2974
|1.2943
|336
|2007.02.12 12:13
|t/p
|50
|0.10
|1.2943
|1.2974
|1.2943
|5.00
|1025.13
|337
|2007.02.13 07:01
|buy
|51
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.3024
|338
|2007.02.13 10:15
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.3024
|339
|2007.02.13 10:15
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2976
|1.3024
|340
|2007.02.13 10:19
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2977
|1.3024
|341
|2007.02.13 10:19
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2978
|1.3024
|342
|2007.02.13 10:19
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2979
|1.3024
|343
|2007.02.13 11:41
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2980
|1.3024
|344
|2007.02.13 11:41
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2981
|1.3024
|345
|2007.02.13 11:41
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2982
|1.3024
|346
|2007.02.13 11:48
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2983
|1.3024
|347
|2007.02.13 12:13
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2985
|1.3024
|348
|2007.02.13 12:17
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2986
|1.3024
|349
|2007.02.13 12:18
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2987
|1.3024
|350
|2007.02.13 13:02
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2988
|1.3024
|351
|2007.02.13 13:02
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2990
|1.3024
|352
|2007.02.13 13:03
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2991
|1.3024
|353
|2007.02.13 13:12
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2992
|1.3024
|354
|2007.02.13 13:12
|modify
|51
|0.10
|1.2974
|1.2993
|1.3024
|355
|2007.02.13 13:12
|t/p
|51
|0.10
|1.3024
|1.2993
|1.3024
|5.00
|1030.13
|356
|2007.02.16 00:00
|sell
|52
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3081
|357
|2007.02.16 04:30
|close
|52
|0.10
|1.3142
|0.0000
|1.3081
|-1.10
|1029.03
|358
|2007.02.16 17:30
|buy
|53
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3186
|359
|2007.02.19 10:24
|close
|53
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3186
|-0.57
|1028.46
|360
|2007.02.19 10:24
|sell
|54
|0.10
|1.3130
|0.0000
|1.3080
|361
|2007.02.19 17:00
|close
|54
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3080
|-1.70
|1026.76
|362
|2007.02.19 17:00
|buy
|55
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3198
|363
|2007.02.20 02:29
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3198
|364
|2007.02.20 02:29
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3149
|1.3198
|365
|2007.02.20 02:29
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3150
|1.3198
|366
|2007.02.20 02:29
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3151
|1.3198
|367
|2007.02.20 02:29
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3152
|1.3198
|368
|2007.02.20 02:31
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3153
|1.3198
|369
|2007.02.20 02:32
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3154
|1.3198
|370
|2007.02.20 02:32
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3155
|1.3198
|371
|2007.02.20 05:51
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3156
|1.3198
|372
|2007.02.20 05:51
|modify
|55
|0.10
|1.3148
|1.3157
|1.3198
|373
|2007.02.20 07:59
|s/l
|55
|0.10
|1.3157
|1.3157
|1.3198
|0.83
|1027.60
|374
|2007.02.20 08:34
|sell
|56
|0.10
|1.3134
|0.0000
|1.3084
|375
|2007.02.21 02:44
|close
|56
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3084
|-1.34
|1026.26
|376
|2007.02.21 02:44
|buy
|57
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3198
|377
|2007.02.21 11:17
|close
|57
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3198
|-2.20
|1024.06
|378
|2007.02.21 11:17
|sell
|58
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3077
|379
|2007.02.21 13:30
|close
|58
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3077
|-2.40
|1021.66
|380
|2007.02.21 13:30
|buy
|59
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3200
|381
|2007.02.22 00:13
|close
|59
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3200
|-2.10
|1019.56
|382
|2007.02.22 02:00
|sell
|60
|0.10
|1.3133
|0.0000
|1.3083
|383
|2007.02.22 07:39
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3132
|1.3083
|384
|2007.02.22 07:39
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3129
|1.3083
|385
|2007.02.22 07:42
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3128
|1.3083
|386
|2007.02.22 07:42
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3127
|1.3083
|387
|2007.02.22 07:42
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3125
|1.3083
|388
|2007.02.22 07:44
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3122
|1.3083
|389
|2007.02.22 07:57
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3120
|1.3083
|390
|2007.02.22 07:57
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3119
|1.3083
|391
|2007.02.22 07:57
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3116
|1.3083
|392
|2007.02.22 09:55
|modify
|60
|0.10
|1.3133
|1.3115
|1.3083
|393
|2007.02.22 09:55
|t/p
|60
|0.10
|1.3083
|1.3115
|1.3083
|5.00
|1024.56
|394
|2007.02.22 16:30
|buy
|61
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3189
|395
|2007.02.23 06:51
|close
|61
|0.10
|1.3111
|0.0000
|1.3189
|-2.87
|1021.69
|396
|2007.02.23 06:52
|sell
|62
|0.10
|1.3110
|0.0000
|1.3060
|397
|2007.02.23 13:00
|close
|62
|0.10
|1.3131
|0.0000
|1.3060
|-2.10
|1019.59
|398
|2007.02.23 13:00
|buy
|63
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3182
|399
|2007.02.23 14:50
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3132
|1.3182
|400
|2007.02.23 14:50
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3134
|1.3182
|401
|2007.02.23 14:50
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3135
|1.3182
|402
|2007.02.23 14:50
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3136
|1.3182
|403
|2007.02.23 14:50
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3138
|1.3182
|404
|2007.02.23 14:51
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3139
|1.3182
|405
|2007.02.23 14:53
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3141
|1.3182
|406
|2007.02.23 15:06
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3145
|1.3182
|407
|2007.02.23 15:06
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3147
|1.3182
|408
|2007.02.23 15:06
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3148
|1.3182
|409
|2007.02.23 15:21
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3149
|1.3182
|410
|2007.02.23 15:23
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3150
|1.3182
|411
|2007.02.23 15:23
|modify
|63
|0.10
|1.3132
|1.3151
|1.3182
|412
|2007.02.23 15:23
|t/p
|63
|0.10
|1.3182
|1.3151
|1.3182
|5.00
|1024.59
|413
|2007.02.26 10:00
|sell
|64
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3116
|414
|2007.02.26 19:30
|close
|64
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3116
|-1.40
|1023.19
|415
|2007.02.26 19:30
|buy
|65
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3231
|416
|2007.02.27 07:00
|close
|65
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3231
|-0.97
|1022.23
|417
|2007.02.27 07:00
|sell
|66
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3123
|418
|2007.02.27 08:12
|close
|66
|0.10
|1.3193
|0.0000
|1.3123
|-2.00
|1020.23
|419
|2007.02.27 08:12
|buy
|67
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3244
|420
|2007.02.27 08:33
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3194
|1.3244
|421
|2007.02.27 08:33
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3197
|1.3244
|422
|2007.02.27 13:03
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3198
|1.3244
|423
|2007.02.27 13:04
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3199
|1.3244
|424
|2007.02.27 13:10
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3200
|1.3244
|425
|2007.02.27 13:13
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3202
|1.3244
|426
|2007.02.27 13:13
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3203
|1.3244
|427
|2007.02.27 13:30
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3204
|1.3244
|428
|2007.02.27 13:30
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3206
|1.3244
|429
|2007.02.27 13:30
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3207
|1.3244
|430
|2007.02.27 13:30
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3208
|1.3244
|431
|2007.02.27 13:30
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3210
|1.3244
|432
|2007.02.27 13:30
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3211
|1.3244
|433
|2007.02.27 13:31
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3212
|1.3244
|434
|2007.02.27 13:45
|modify
|67
|0.10
|1.3194
|1.3213
|1.3244
|435
|2007.02.27 13:45
|t/p
|67
|0.10
|1.3244
|1.3213
|1.3244
|5.00
|1025.23
|436
|2007.02.28 02:00
|sell
|68
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3169
|437
|2007.02.28 08:38
|modify
|68
|0.10
|1.3219
|1.3218
|1.3169
|438
|2007.02.28 09:58
|modify
|68
|0.10
|1.3219
|1.3217
|1.3169
|439
|2007.02.28 09:59
|modify
|68
|0.10
|1.3219
|1.3216
|1.3169
|440
|2007.02.28 10:00
|modify
|68
|0.10
|1.3219
|1.3215
|1.3169
|441
|2007.02.28 10:00
|modify
|68
|0.10
|1.3219
|1.3213
|1.3169
|442
|2007.02.28 13:05
|s/l
|68
|0.10
|1.3213
|1.3213
|1.3169
|0.60
|1025.83
|443
|2007.02.28 16:30
|buy
|69
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3272
|444
|2007.03.01 06:30
|close
|69
|0.10
|1.3218
|0.0000
|1.3272
|-0.60
|1025.23
|445
|2007.03.01 06:30
|sell
|70
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3167
|446
|2007.03.01 08:01
|close
|70
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3167
|-1.90
|1023.33
|447
|2007.03.01 08:01
|buy
|71
|0.10
|1.3236
|0.0000
|1.3286
|448
|2007.03.01 09:55
|close
|71
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3286
|-1.90
|1021.43
|449
|2007.03.01 09:56
|sell
|72
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3167
|450
|2007.03.01 10:27
|close
|72
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3167
|-1.00
|1020.43
|451
|2007.03.01 10:27
|buy
|73
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3277
|452
|2007.03.01 10:35
|close
|73
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3277
|-0.40
|1020.03
|453
|2007.03.01 10:36
|sell
|74
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3173
|454
|2007.03.01 13:02
|close
|74
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3173
|-0.90
|1019.13
|455
|2007.03.01 13:02
|buy
|75
|0.10
|1.3234
|0.0000
|1.3284
|456
|2007.03.02 20:59
|close at stop
|75
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3284
|-4.27
|1014.87