Strategy Tester Report
MACD histogram

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.01 23:00 - 2007.03.02 20:30 (2007.01.01 - 2007.03.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30;
Bars in test3256Ticks modelled196106Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit14.87Gross profit86.41Gross loss-71.55
Profit factor1.21Expected payoff0.20
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown15.26 (1.48%)Relative drawdown1.48% (15.26)
Total trades75Short positions (won %)38 (36.84%)Long positions (won %)37 (35.14%)
Profit trades (% of total)27 (36.00%)Loss trades (% of total)48 (64.00%)
Largestprofit trade5.06loss trade-4.27
Averageprofit trade3.20loss trade-1.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (11.79)consecutive losses (loss in money)7 (-10.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11.79 (4)consecutive loss (count of losses)-10.96 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.03 09:13sell10.101.32690.00001.3219
22007.01.03 10:17modify10.101.32691.32681.3219
32007.01.03 10:17modify10.101.32691.32661.3219
42007.01.03 10:17modify10.101.32691.32651.3219
52007.01.03 10:17modify10.101.32691.32631.3219
62007.01.03 10:23modify10.101.32691.32621.3219
72007.01.03 10:23modify10.101.32691.32611.3219
82007.01.03 10:23modify10.101.32691.32581.3219
92007.01.03 10:23modify10.101.32691.32551.3219
102007.01.03 10:24modify10.101.32691.32541.3219
112007.01.03 10:24modify10.101.32691.32531.3219
122007.01.03 10:24modify10.101.32691.32521.3219
132007.01.03 10:24modify10.101.32691.32511.3219
142007.01.03 10:24modify10.101.32691.32501.3219
152007.01.03 10:31t/p10.101.32191.32501.32195.001005.00
162007.01.05 10:00buy20.101.30970.00001.3147
172007.01.05 12:46close20.101.30730.00001.3147-2.401002.60
182007.01.05 12:46sell30.101.30740.00001.3024
192007.01.05 13:30modify30.101.30741.30641.3024
202007.01.05 13:30modify30.101.30741.30551.3024
212007.01.05 13:31t/p30.101.30241.30551.30245.001007.60
222007.01.05 13:31sell40.101.30220.00001.2972
232007.01.05 15:57modify40.101.30221.30221.2972
242007.01.05 15:57modify40.101.30221.30211.2972
252007.01.05 16:03modify40.101.30221.30201.2972
262007.01.05 16:03modify40.101.30221.30191.2972
272007.01.05 16:03modify40.101.30221.30171.2972
282007.01.05 16:04modify40.101.30221.30161.2972
292007.01.05 16:04modify40.101.30221.30151.2972
302007.01.05 16:04modify40.101.30221.30141.2972
312007.01.05 16:06modify40.101.30221.30131.2972
322007.01.05 16:07modify40.101.30221.30121.2972
332007.01.05 17:22s/l40.101.30121.30121.29721.001008.60
342007.01.08 11:39buy50.101.30160.00001.3066
352007.01.09 00:19modify50.101.30161.30161.3066
362007.01.09 07:47modify50.101.30161.30171.3066
372007.01.09 07:48modify50.101.30161.30181.3066
382007.01.09 07:48modify50.101.30161.30191.3066
392007.01.09 07:48modify50.101.30161.30201.3066
402007.01.09 07:48modify50.101.30161.30211.3066
412007.01.09 11:35close50.101.30241.30211.30660.731009.33
422007.01.09 11:35sell60.101.30200.00001.2970
432007.01.09 15:43modify60.101.30201.30201.2970
442007.01.09 15:43modify60.101.30201.30191.2970
452007.01.09 16:50modify60.101.30201.30171.2970
462007.01.10 00:10modify60.101.30201.30161.2970
472007.01.10 00:10modify60.101.30201.30151.2970
482007.01.10 00:10modify60.101.30201.30141.2970
492007.01.10 00:13modify60.101.30201.30131.2970
502007.01.10 00:14modify60.101.30201.30121.2970
512007.01.10 00:14modify60.101.30201.30101.2970
522007.01.10 00:14modify60.101.30201.30091.2970
532007.01.10 00:14modify60.101.30201.30061.2970
542007.01.10 00:19modify60.101.30201.30051.2970
552007.01.10 00:19modify60.101.30201.30041.2970
562007.01.10 00:19modify60.101.30201.30011.2970
572007.01.10 00:19t/p60.101.29701.30011.29705.061014.39
582007.01.10 10:09buy70.101.30020.00001.3052
592007.01.10 13:30close70.101.29760.00001.3052-2.601011.79
602007.01.10 13:30sell80.101.29770.00001.2927
612007.01.10 15:09modify80.101.29771.29771.2927
622007.01.10 15:13modify80.101.29771.29761.2927
632007.01.10 15:13modify80.101.29771.29741.2927
642007.01.10 15:13modify80.101.29771.29731.2927
652007.01.10 15:13modify80.101.29771.29701.2927
662007.01.10 15:15modify80.101.29771.29691.2927
672007.01.10 15:15modify80.101.29771.29681.2927
682007.01.10 15:15modify80.101.29771.29661.2927
692007.01.10 15:26modify80.101.29771.29651.2927
702007.01.10 15:26modify80.101.29771.29641.2927
712007.01.10 15:26modify80.101.29771.29621.2927
722007.01.10 20:51modify80.101.29771.29611.2927
732007.01.11 04:00s/l80.101.29611.29611.29271.781013.57
742007.01.11 04:00buy90.101.29630.00001.3013
752007.01.11 07:30close90.101.29420.00001.3013-2.101011.47
762007.01.11 07:30sell100.101.29420.00001.2892
772007.01.11 14:21modify100.101.29421.29421.2892
782007.01.11 14:21modify100.101.29421.29411.2892
792007.01.11 14:21modify100.101.29421.29401.2892
802007.01.11 15:05modify100.101.29421.29381.2892
812007.01.11 15:05modify100.101.29421.29361.2892
822007.01.11 15:05modify100.101.29421.29341.2892
832007.01.11 15:06modify100.101.29421.29331.2892
842007.01.11 15:11modify100.101.29421.29321.2892
852007.01.11 15:12modify100.101.29421.29311.2892
862007.01.11 15:12modify100.101.29421.29301.2892
872007.01.11 15:12modify100.101.29421.29281.2892
882007.01.11 15:13modify100.101.29421.29271.2892
892007.01.11 15:14modify100.101.29421.29261.2892
902007.01.11 15:15modify100.101.29421.29251.2892
912007.01.11 15:15modify100.101.29421.29231.2892
922007.01.11 15:30t/p100.101.28921.29231.28925.001016.47
932007.01.12 08:00buy110.101.29160.00001.2966
942007.01.12 11:56close110.101.28960.00001.2966-2.001014.47
952007.01.12 11:56sell120.101.28950.00001.2845
962007.01.12 12:42close120.101.29090.00001.2845-1.401013.07
972007.01.12 12:42buy130.101.29090.00001.2959
982007.01.12 15:01modify130.101.29091.29091.2959
992007.01.12 15:01modify130.101.29091.29101.2959
1002007.01.12 15:01modify130.101.29091.29111.2959
1012007.01.12 15:01modify130.101.29091.29121.2959
1022007.01.12 15:01modify130.101.29091.29141.2959
1032007.01.12 18:20s/l130.101.29141.29141.29590.501013.57
1042007.01.15 18:39sell140.101.29300.00001.2880
1052007.01.15 20:05close140.101.29410.00001.2880-1.101012.47
1062007.01.15 20:06buy150.101.29410.00001.2991
1072007.01.15 22:02close150.101.29340.00001.2991-0.701011.77
1082007.01.15 22:03sell160.101.29340.00001.2884
1092007.01.15 23:01close160.101.29380.00001.2884-0.401011.37
1102007.01.15 23:02buy170.101.29380.00001.2988
1112007.01.16 07:39modify170.101.29381.29391.2988
1122007.01.16 07:39modify170.101.29381.29401.2988
1132007.01.16 07:39modify170.101.29381.29411.2988
1142007.01.16 07:42modify170.101.29381.29421.2988
1152007.01.16 09:35modify170.101.29381.29431.2988
1162007.01.16 09:35modify170.101.29381.29441.2988
1172007.01.16 10:00modify170.101.29381.29451.2988
1182007.01.16 10:00modify170.101.29381.29471.2988
1192007.01.16 10:00modify170.101.29381.29481.2988
1202007.01.16 10:00modify170.101.29381.29491.2988
1212007.01.16 10:20modify170.101.29381.29501.2988
1222007.01.16 10:21modify170.101.29381.29511.2988
1232007.01.16 10:21modify170.101.29381.29521.2988
1242007.01.16 10:21modify170.101.29381.29531.2988
1252007.01.16 10:21modify170.101.29381.29541.2988
1262007.01.16 10:22modify170.101.29381.29561.2988
1272007.01.16 10:30t/p170.101.29881.29561.29884.931016.30
1282007.01.16 15:00sell180.101.29310.00001.2881
1292007.01.17 06:30close180.101.29360.00001.2881-0.441015.86
1302007.01.17 06:30buy190.101.29360.00001.2986
1312007.01.17 09:38close190.101.29220.00001.2986-1.401014.46
1322007.01.17 09:38sell200.101.29220.00001.2872
1332007.01.17 11:10close200.101.29320.00001.2872-1.001013.46
1342007.01.17 15:00buy210.101.29380.00001.2988
1352007.01.18 03:28modify210.101.29381.29391.2988
1362007.01.18 03:33modify210.101.29381.29401.2988
1372007.01.18 03:56modify210.101.29381.29411.2988
1382007.01.18 03:56modify210.101.29381.29421.2988
1392007.01.18 04:01modify210.101.29381.29441.2988
1402007.01.18 04:01modify210.101.29381.29451.2988
1412007.01.18 09:15s/l210.101.29451.29451.29880.501013.97
1422007.01.18 11:01sell220.101.29390.00001.2889
1432007.01.18 13:30modify220.101.29391.29371.2889
1442007.01.18 13:30modify220.101.29391.29341.2889
1452007.01.18 13:35modify220.101.29391.29331.2889
1462007.01.18 13:35modify220.101.29391.29321.2889
1472007.01.18 13:35modify220.101.29391.29311.2889
1482007.01.18 13:35modify220.101.29391.29301.2889
1492007.01.18 13:35modify220.101.29391.29281.2889
1502007.01.18 13:36modify220.101.29391.29271.2889
1512007.01.18 14:07s/l220.101.29271.29271.28891.201015.17
1522007.01.18 18:00buy230.101.29510.00001.3001
1532007.01.19 02:06modify230.101.29511.29511.3001
1542007.01.19 02:06modify230.101.29511.29521.3001
1552007.01.19 02:10modify230.101.29511.29531.3001
1562007.01.19 02:10modify230.101.29511.29541.3001
1572007.01.19 02:21modify230.101.29511.29551.3001
1582007.01.19 02:53modify230.101.29511.29561.3001
1592007.01.19 03:48modify230.101.29511.29571.3001
1602007.01.19 03:49modify230.101.29511.29581.3001
1612007.01.19 03:49modify230.101.29511.29591.3001
1622007.01.19 03:55modify230.101.29511.29601.3001
1632007.01.19 03:55modify230.101.29511.29621.3001
1642007.01.19 03:56modify230.101.29511.29631.3001
1652007.01.19 03:56modify230.101.29511.29641.3001
1662007.01.19 04:03modify230.101.29511.29651.3001
1672007.01.19 04:03modify230.101.29511.29661.3001
1682007.01.19 04:04modify230.101.29511.29671.3001
1692007.01.19 04:04modify230.101.29511.29681.3001
1702007.01.19 05:02modify230.101.29511.29691.3001
1712007.01.19 09:39s/l230.101.29691.29691.30011.731016.90
1722007.01.19 11:00sell240.101.29580.00001.2908
1732007.01.19 15:01modify240.101.29581.29571.2908
1742007.01.19 15:01modify240.101.29581.29551.2908
1752007.01.19 15:01modify240.101.29581.29531.2908
1762007.01.19 15:08modify240.101.29581.29521.2908
1772007.01.19 15:24modify240.101.29581.29511.2908
1782007.01.19 15:24modify240.101.29581.29501.2908
1792007.01.19 15:28modify240.101.29581.29491.2908
1802007.01.19 15:28modify240.101.29581.29471.2908
1812007.01.19 15:29modify240.101.29581.29461.2908
1822007.01.19 15:30modify240.101.29581.29451.2908
1832007.01.19 15:30modify240.101.29581.29441.2908
1842007.01.19 15:59s/l240.101.29441.29441.29081.401018.30
1852007.01.19 21:23buy250.101.29710.00001.3021
1862007.01.22 09:34close250.101.29540.00001.3021-1.771016.54
1872007.01.22 09:34sell260.101.29520.00001.2902
1882007.01.23 07:30close260.101.29550.00001.2902-0.241016.30
1892007.01.23 07:30buy270.101.29560.00001.3006
1902007.01.23 10:00modify270.101.29561.29571.3006
1912007.01.23 10:00modify270.101.29561.29581.3006
1922007.01.23 10:00modify270.101.29561.29601.3006
1932007.01.23 10:00modify270.101.29561.29611.3006
1942007.01.23 10:00modify270.101.29561.29621.3006
1952007.01.23 10:01modify270.101.29561.29631.3006
1962007.01.23 10:02modify270.101.29561.29641.3006
1972007.01.23 10:03modify270.101.29561.29651.3006
1982007.01.23 10:05modify270.101.29561.29661.3006
1992007.01.23 10:05modify270.101.29561.29671.3006
2002007.01.23 10:05modify270.101.29561.29681.3006
2012007.01.23 10:05modify270.101.29561.29691.3006
2022007.01.23 10:05modify270.101.29561.29701.3006
2032007.01.23 10:08modify270.101.29561.29711.3006
2042007.01.23 10:08modify270.101.29561.29731.3006
2052007.01.23 10:09t/p270.101.30061.29731.30065.001021.30
2062007.01.24 08:03sell280.101.30060.00001.2956
2072007.01.24 08:50modify280.101.30061.30051.2956
2082007.01.24 09:47s/l280.101.30051.30051.29560.101021.40
2092007.01.25 07:45buy290.101.29900.00001.3040
2102007.01.25 16:36close290.101.29560.00001.3040-3.401018.00
2112007.01.25 16:36sell300.101.29560.00001.2906
2122007.01.25 19:36modify300.101.29561.29561.2906
2132007.01.25 19:36modify300.101.29561.29551.2906
2142007.01.25 19:37modify300.101.29561.29531.2906
2152007.01.25 19:39modify300.101.29561.29521.2906
2162007.01.25 19:42modify300.101.29561.29511.2906
2172007.01.25 19:43modify300.101.29561.29501.2906
2182007.01.25 19:44modify300.101.29561.29481.2906
2192007.01.25 19:47modify300.101.29561.29471.2906
2202007.01.25 19:47modify300.101.29561.29461.2906
2212007.01.25 19:47modify300.101.29561.29451.2906
2222007.01.25 23:41s/l300.101.29451.29451.29061.101019.10
2232007.01.28 23:30buy310.101.29220.00001.2972
2242007.01.29 00:07close310.101.29100.00001.2972-1.271017.83
2252007.01.29 00:08sell320.101.29080.00001.2858
2262007.01.29 08:00close320.101.29230.00001.2858-1.501016.33
2272007.01.29 08:15buy330.101.29230.00001.2973
2282007.01.29 17:01modify330.101.29231.29241.2973
2292007.01.29 17:01modify330.101.29231.29251.2973
2302007.01.29 17:01modify330.101.29231.29261.2973
2312007.01.29 17:01modify330.101.29231.29271.2973
2322007.01.29 17:01modify330.101.29231.29291.2973
2332007.01.29 17:01modify330.101.29231.29311.2973
2342007.01.29 17:01modify330.101.29231.29321.2973
2352007.01.29 17:01modify330.101.29231.29341.2973
2362007.01.29 17:01modify330.101.29231.29351.2973
2372007.01.30 00:12modify330.101.29231.29361.2973
2382007.01.30 00:13modify330.101.29231.29381.2973
2392007.01.30 03:45modify330.101.29231.29401.2973
2402007.01.30 12:50modify330.101.29231.29411.2973
2412007.01.30 12:50modify330.101.29231.29421.2973
2422007.01.30 12:51t/p330.101.29731.29421.29734.931021.26
2432007.01.30 15:37sell340.101.29490.00001.2899
2442007.01.30 17:42close340.101.29630.00001.2899-1.401019.86
2452007.01.30 17:44buy350.101.29620.00001.3012
2462007.01.31 02:30close350.101.29550.00001.3012-0.771019.10
2472007.01.31 02:31sell360.101.29540.00001.2904
2482007.01.31 15:06close360.101.29700.00001.2904-1.601017.50
2492007.01.31 15:06buy370.101.29710.00001.3021
2502007.01.31 15:43modify370.101.29711.29711.3021
2512007.01.31 15:43modify370.101.29711.29721.3021
2522007.01.31 15:43modify370.101.29711.29731.3021
2532007.01.31 15:43modify370.101.29711.29741.3021
2542007.01.31 15:43modify370.101.29711.29761.3021
2552007.01.31 15:44modify370.101.29711.29771.3021
2562007.01.31 15:44modify370.101.29711.29781.3021
2572007.01.31 15:44modify370.101.29711.29801.3021
2582007.01.31 15:44modify370.101.29711.29811.3021
2592007.01.31 15:44modify370.101.29711.29821.3021
2602007.01.31 15:45modify370.101.29711.29831.3021
2612007.01.31 15:45modify370.101.29711.29851.3021
2622007.01.31 16:15modify370.101.29711.29861.3021
2632007.01.31 16:15modify370.101.29711.29871.3021
2642007.01.31 16:15modify370.101.29711.29881.3021
2652007.01.31 16:15modify370.101.29711.29891.3021
2662007.01.31 19:17modify370.101.29711.29901.3021
2672007.01.31 19:17t/p370.101.30211.29901.30215.001022.50
2682007.02.01 10:30sell380.101.30040.00001.2954
2692007.02.01 11:42close380.101.30230.00001.2954-1.901020.60
2702007.02.01 11:42buy390.101.30230.00001.3073
2712007.02.01 13:52close390.101.30150.00001.3073-0.801019.80
2722007.02.01 13:52sell400.101.30150.00001.2965
2732007.02.02 04:32close400.101.30240.00001.2965-0.841018.96
2742007.02.02 04:36buy410.101.30250.00001.3075
2752007.02.02 05:44close410.101.30170.00001.3075-0.801018.16
2762007.02.02 05:45sell420.101.30160.00001.2966
2772007.02.02 09:03close420.101.30250.00001.2966-0.901017.26
2782007.02.02 09:03buy430.101.30250.00001.3075
2792007.02.02 13:20close430.101.30150.00001.3075-1.001016.26
2802007.02.02 13:20sell440.101.30150.00001.2965
2812007.02.02 14:21modify440.101.30151.30151.2965
2822007.02.02 14:22modify440.101.30151.30141.2965
2832007.02.02 14:23modify440.101.30151.30131.2965
2842007.02.02 14:23modify440.101.30151.30121.2965
2852007.02.02 14:23modify440.101.30151.30091.2965
2862007.02.02 14:23modify440.101.30151.30081.2965
2872007.02.02 14:23modify440.101.30151.30051.2965
2882007.02.02 15:01modify440.101.30151.30041.2965
2892007.02.02 15:01modify440.101.30151.30031.2965
2902007.02.02 15:01modify440.101.30151.30011.2965
2912007.02.02 15:02modify440.101.30151.30001.2965
2922007.02.02 15:02modify440.101.30151.29991.2965
2932007.02.02 15:02modify440.101.30151.29981.2965
2942007.02.02 15:02modify440.101.30151.29971.2965
2952007.02.02 15:02t/p440.101.29651.29971.29655.001021.26
2962007.02.06 09:30buy450.101.29390.00001.2989
2972007.02.06 18:12modify450.101.29391.29441.2989
2982007.02.06 18:20modify450.101.29391.29451.2989
2992007.02.06 18:20modify450.101.29391.29471.2989
3002007.02.06 18:20modify450.101.29391.29481.2989
3012007.02.06 18:21modify450.101.29391.29501.2989
3022007.02.06 18:21modify450.101.29391.29511.2989
3032007.02.06 18:23modify450.101.29391.29521.2989
3042007.02.06 18:23modify450.101.29391.29531.2989
3052007.02.06 18:24modify450.101.29391.29541.2989
3062007.02.06 18:24modify450.101.29391.29551.2989
3072007.02.06 18:29modify450.101.29391.29571.2989
3082007.02.06 18:29modify450.101.29391.29581.2989
3092007.02.06 22:13t/p450.101.29891.29581.29895.001026.26
3102007.02.08 08:30sell460.101.29950.00001.2945
3112007.02.08 15:00close460.101.30160.00001.2945-2.101024.16
3122007.02.08 15:00buy470.101.30150.00001.3065
3132007.02.09 06:09modify470.101.30151.30151.3065
3142007.02.09 07:30s/l470.101.30151.30151.3065-0.071024.09
3152007.02.09 07:32sell480.101.30120.00001.2962
3162007.02.11 23:30close480.101.30220.00001.2962-1.001023.09
3172007.02.11 23:31buy490.101.30210.00001.3071
3182007.02.12 09:21close490.101.29920.00001.3071-2.971020.13
3192007.02.12 09:21sell500.101.29930.00001.2943
3202007.02.12 10:18modify500.101.29931.29921.2943
3212007.02.12 10:18modify500.101.29931.29901.2943
3222007.02.12 10:19modify500.101.29931.29891.2943
3232007.02.12 10:20modify500.101.29931.29881.2943
3242007.02.12 10:20modify500.101.29931.29861.2943
3252007.02.12 10:24modify500.101.29931.29851.2943
3262007.02.12 10:24modify500.101.29931.29831.2943
3272007.02.12 10:25modify500.101.29931.29821.2943
3282007.02.12 12:00modify500.101.29931.29811.2943
3292007.02.12 12:04modify500.101.29931.29801.2943
3302007.02.12 12:10modify500.101.29931.29791.2943
3312007.02.12 12:11modify500.101.29931.29781.2943
3322007.02.12 12:11modify500.101.29931.29771.2943
3332007.02.12 12:11modify500.101.29931.29761.2943
3342007.02.12 12:11modify500.101.29931.29751.2943
3352007.02.12 12:13modify500.101.29931.29741.2943
3362007.02.12 12:13t/p500.101.29431.29741.29435.001025.13
3372007.02.13 07:01buy510.101.29740.00001.3024
3382007.02.13 10:15modify510.101.29741.29741.3024
3392007.02.13 10:15modify510.101.29741.29761.3024
3402007.02.13 10:19modify510.101.29741.29771.3024
3412007.02.13 10:19modify510.101.29741.29781.3024
3422007.02.13 10:19modify510.101.29741.29791.3024
3432007.02.13 11:41modify510.101.29741.29801.3024
3442007.02.13 11:41modify510.101.29741.29811.3024
3452007.02.13 11:41modify510.101.29741.29821.3024
3462007.02.13 11:48modify510.101.29741.29831.3024
3472007.02.13 12:13modify510.101.29741.29851.3024
3482007.02.13 12:17modify510.101.29741.29861.3024
3492007.02.13 12:18modify510.101.29741.29871.3024
3502007.02.13 13:02modify510.101.29741.29881.3024
3512007.02.13 13:02modify510.101.29741.29901.3024
3522007.02.13 13:03modify510.101.29741.29911.3024
3532007.02.13 13:12modify510.101.29741.29921.3024
3542007.02.13 13:12modify510.101.29741.29931.3024
3552007.02.13 13:12t/p510.101.30241.29931.30245.001030.13
3562007.02.16 00:00sell520.101.31310.00001.3081
3572007.02.16 04:30close520.101.31420.00001.3081-1.101029.03
3582007.02.16 17:30buy530.101.31360.00001.3186
3592007.02.19 10:24close530.101.31310.00001.3186-0.571028.46
3602007.02.19 10:24sell540.101.31300.00001.3080
3612007.02.19 17:00close540.101.31470.00001.3080-1.701026.76
3622007.02.19 17:00buy550.101.31480.00001.3198
3632007.02.20 02:29modify550.101.31481.31481.3198
3642007.02.20 02:29modify550.101.31481.31491.3198
3652007.02.20 02:29modify550.101.31481.31501.3198
3662007.02.20 02:29modify550.101.31481.31511.3198
3672007.02.20 02:29modify550.101.31481.31521.3198
3682007.02.20 02:31modify550.101.31481.31531.3198
3692007.02.20 02:32modify550.101.31481.31541.3198
3702007.02.20 02:32modify550.101.31481.31551.3198
3712007.02.20 05:51modify550.101.31481.31561.3198
3722007.02.20 05:51modify550.101.31481.31571.3198
3732007.02.20 07:59s/l550.101.31571.31571.31980.831027.60
3742007.02.20 08:34sell560.101.31340.00001.3084
3752007.02.21 02:44close560.101.31480.00001.3084-1.341026.26
3762007.02.21 02:44buy570.101.31480.00001.3198
3772007.02.21 11:17close570.101.31260.00001.3198-2.201024.06
3782007.02.21 11:17sell580.101.31270.00001.3077
3792007.02.21 13:30close580.101.31510.00001.3077-2.401021.66
3802007.02.21 13:30buy590.101.31500.00001.3200
3812007.02.22 00:13close590.101.31310.00001.3200-2.101019.56
3822007.02.22 02:00sell600.101.31330.00001.3083
3832007.02.22 07:39modify600.101.31331.31321.3083
3842007.02.22 07:39modify600.101.31331.31291.3083
3852007.02.22 07:42modify600.101.31331.31281.3083
3862007.02.22 07:42modify600.101.31331.31271.3083
3872007.02.22 07:42modify600.101.31331.31251.3083
3882007.02.22 07:44modify600.101.31331.31221.3083
3892007.02.22 07:57modify600.101.31331.31201.3083
3902007.02.22 07:57modify600.101.31331.31191.3083
3912007.02.22 07:57modify600.101.31331.31161.3083
3922007.02.22 09:55modify600.101.31331.31151.3083
3932007.02.22 09:55t/p600.101.30831.31151.30835.001024.56
3942007.02.22 16:30buy610.101.31390.00001.3189
3952007.02.23 06:51close610.101.31110.00001.3189-2.871021.69
3962007.02.23 06:52sell620.101.31100.00001.3060
3972007.02.23 13:00close620.101.31310.00001.3060-2.101019.59
3982007.02.23 13:00buy630.101.31320.00001.3182
3992007.02.23 14:50modify630.101.31321.31321.3182
4002007.02.23 14:50modify630.101.31321.31341.3182
4012007.02.23 14:50modify630.101.31321.31351.3182
4022007.02.23 14:50modify630.101.31321.31361.3182
4032007.02.23 14:50modify630.101.31321.31381.3182
4042007.02.23 14:51modify630.101.31321.31391.3182
4052007.02.23 14:53modify630.101.31321.31411.3182
4062007.02.23 15:06modify630.101.31321.31451.3182
4072007.02.23 15:06modify630.101.31321.31471.3182
4082007.02.23 15:06modify630.101.31321.31481.3182
4092007.02.23 15:21modify630.101.31321.31491.3182
4102007.02.23 15:23modify630.101.31321.31501.3182
4112007.02.23 15:23modify630.101.31321.31511.3182
4122007.02.23 15:23t/p630.101.31821.31511.31825.001024.59
4132007.02.26 10:00sell640.101.31660.00001.3116
4142007.02.26 19:30close640.101.31800.00001.3116-1.401023.19
4152007.02.26 19:30buy650.101.31810.00001.3231
4162007.02.27 07:00close650.101.31720.00001.3231-0.971022.23
4172007.02.27 07:00sell660.101.31730.00001.3123
4182007.02.27 08:12close660.101.31930.00001.3123-2.001020.23
4192007.02.27 08:12buy670.101.31940.00001.3244
4202007.02.27 08:33modify670.101.31941.31941.3244
4212007.02.27 08:33modify670.101.31941.31971.3244
4222007.02.27 13:03modify670.101.31941.31981.3244
4232007.02.27 13:04modify670.101.31941.31991.3244
4242007.02.27 13:10modify670.101.31941.32001.3244
4252007.02.27 13:13modify670.101.31941.32021.3244
4262007.02.27 13:13modify670.101.31941.32031.3244
4272007.02.27 13:30modify670.101.31941.32041.3244
4282007.02.27 13:30modify670.101.31941.32061.3244
4292007.02.27 13:30modify670.101.31941.32071.3244
4302007.02.27 13:30modify670.101.31941.32081.3244
4312007.02.27 13:30modify670.101.31941.32101.3244
4322007.02.27 13:30modify670.101.31941.32111.3244
4332007.02.27 13:31modify670.101.31941.32121.3244
4342007.02.27 13:45modify670.101.31941.32131.3244
4352007.02.27 13:45t/p670.101.32441.32131.32445.001025.23
4362007.02.28 02:00sell680.101.32190.00001.3169
4372007.02.28 08:38modify680.101.32191.32181.3169
4382007.02.28 09:58modify680.101.32191.32171.3169
4392007.02.28 09:59modify680.101.32191.32161.3169
4402007.02.28 10:00modify680.101.32191.32151.3169
4412007.02.28 10:00modify680.101.32191.32131.3169
4422007.02.28 13:05s/l680.101.32131.32131.31690.601025.83
4432007.02.28 16:30buy690.101.32220.00001.3272
4442007.03.01 06:30close690.101.32180.00001.3272-0.601025.23
4452007.03.01 06:30sell700.101.32170.00001.3167
4462007.03.01 08:01close700.101.32360.00001.3167-1.901023.33
4472007.03.01 08:01buy710.101.32360.00001.3286
4482007.03.01 09:55close710.101.32170.00001.3286-1.901021.43
4492007.03.01 09:56sell720.101.32170.00001.3167
4502007.03.01 10:27close720.101.32270.00001.3167-1.001020.43
4512007.03.01 10:27buy730.101.32270.00001.3277
4522007.03.01 10:35close730.101.32230.00001.3277-0.401020.03
4532007.03.01 10:36sell740.101.32230.00001.3173
4542007.03.01 13:02close740.101.32320.00001.3173-0.901019.13
4552007.03.01 13:02buy750.101.32340.00001.3284
4562007.03.02 20:59close at stop750.101.31920.00001.3284-4.271014.87