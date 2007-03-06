|Account: xxxxx
|Name: Humax
|Currency: USD
|2007 March 9, 20:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062296078
|2007.03.06 16:27
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1753
|1.1913
|1.1733
|2007.03.07 04:20
|1.1753
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|20061113
|Order1
|2062296703
|2007.03.06 17:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3113
|1.2953
|1.3133
|2007.03.07 01:12
|1.3133
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.00
|20061113
|Order1[complete]
|2062297019
|2007.03.06 19:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2249
|1.2089
|1.2269
|2007.03.08 06:03
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.32
|-4.92
|20061113
|Order1
|2062297097
|2007.03.06 20:50
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1773
|1.1913
|1.1753
|2007.03.07 04:20
|1.1753
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.70
|20061113
|Order2[complete]
|2062297117
|2007.03.06 21:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.62
|115.02
|116.82
|2007.03.07 01:05
|116.82
|0.00
|0.00
|0.12
|1.71
|20061113
|Order1[complete]
|2062297233
|2007.03.06 21:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9290
|1.9130
|1.9315
|2007.03.06 22:19
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062297360
|2007.03.06 22:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9320
|1.9160
|1.9345
|2007.03.07 01:01
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062297899
|2007.03.07 01:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9351
|1.9191
|1.9376
|2007.03.07 03:37
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|20061113
|Order1
|2062297910
|2007.03.07 01:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.84
|115.24
|117.04
|2007.03.07 03:37
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|20061113
|Order1
|2062297968
|2007.03.07 01:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.2977
|1.3157
|2007.03.07 14:36
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order1
|2062297979
|2007.03.07 01:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2229
|1.2089
|1.2249
|2007.03.08 06:03
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.24
|-3.28
|20061113
|Order2
|2062298370
|2007.03.07 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.64
|115.24
|116.84
|2007.03.07 03:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|20061113
|Order2
|2062298582
|2007.03.07 03:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.44
|115.24
|116.64
|2007.03.07 03:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order3
|2062298586
|2007.03.07 03:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9331
|1.9191
|1.9356
|2007.03.07 03:37
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|20061113
|Order2
|2062298639
|2007.03.07 03:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9311
|1.9191
|1.9336
|2007.03.07 03:37
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|20061113
|Order3
|2062298678
|2007.03.07 03:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9291
|1.9191
|1.9316
|2007.03.07 03:37
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|20061113
|Order4
|2062298728
|2007.03.07 03:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|116.24
|115.24
|116.44
|2007.03.07 03:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|20061113
|Order4[complete]
|2062298742
|2007.03.07 03:31
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9270
|1.9191
|1.9295
|2007.03.07 03:37
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|20061113
|Order5[complete]
|2062298868
|2007.03.07 03:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9302
|1.9142
|1.9327
|2007.03.07 05:39
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20061113
|Order1
|2062298883
|2007.03.07 03:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.49
|114.89
|116.69
|2007.03.07 05:32
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20061113
|Order1
|2062299075
|2007.03.07 04:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.28
|114.89
|116.48
|2007.03.07 05:32
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|20061113
|Order2[complete]
|2062299166
|2007.03.07 04:20
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1750
|1.1910
|1.1730
|2007.03.07 10:20
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order1
|2062299293
|2007.03.07 05:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9282
|1.9142
|1.9307
|2007.03.07 05:39
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order2[complete]
|2062299379
|2007.03.07 05:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.50
|114.90
|116.70
|2007.03.07 17:31
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order1
|2062299441
|2007.03.07 05:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9311
|1.9151
|1.9336
|2007.03.07 08:40
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|20061113
|Order1
|2062299657
|2007.03.07 06:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9291
|1.9151
|1.9316
|2007.03.07 08:40
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20061113
|Order2
|2062299661
|2007.03.07 06:48
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1770
|1.1910
|1.1750
|2007.03.07 10:20
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order2[complete]
|2062299873
|2007.03.07 07:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9271
|1.9151
|1.9296
|2007.03.07 08:40
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|20061113
|Order3[complete]
|2062300031
|2007.03.07 08:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9299
|1.9139
|1.9324
|2007.03.07 11:00
|1.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|20061113
|Order1
|2062300598
|2007.03.07 10:20
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1744
|1.1904
|1.1724
|2007.03.09 11:48
|1.1785
|0.00
|0.00
|-0.26
|-3.48
|20061113
|Order1
|2062300727
|2007.03.07 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9277
|1.9117
|1.9302
|2007.03.07 12:09
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062300928
|2007.03.07 12:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9305
|1.9145
|1.9330
|2007.03.07 17:18
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20061113
|Order1
|2062301066
|2007.03.07 13:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9285
|1.9145
|1.9310
|2007.03.07 17:17
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order2[complete]
|2062301228
|2007.03.07 14:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3138
|1.2978
|1.3158
|2007.03.07 20:56
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20061113
|Order1[complete]
|2062301277
|2007.03.07 14:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.30
|114.90
|116.50
|2007.03.07 17:31
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|20061113
|Order2[complete]
|2062301580
|2007.03.07 15:23
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1765
|1.1904
|1.1745
|2007.03.09 11:48
|1.1785
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.70
|20061113
|Order2
|2062301933
|2007.03.07 16:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2209
|1.2089
|1.2229
|2007.03.08 06:03
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.49
|-3.28
|20061113
|Order3
|2062302132
|2007.03.07 16:57
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1785
|1.1904
|1.1765
|2007.03.09 11:48
|1.1785
|0.00
|0.00
|-0.51
|0.00
|20061113
|Order3
|2062302304
|2007.03.07 17:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9315
|1.9155
|1.9340
|2007.03.07 21:45
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062302468
|2007.03.07 17:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.50
|118.10
|116.30
|2007.03.07 19:02
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|20061113
|Order1[complete]
|2062302920
|2007.03.07 19:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.28
|117.88
|116.08
|2007.03.07 22:56
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|20061113
|Order1[complete]
|2062303279
|2007.03.07 20:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3159
|1.2999
|1.3179
|2007.03.07 21:43
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20061113
|Order1[complete]
|2062303416
|2007.03.07 21:10
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2189
|1.2089
|1.2209
|2007.03.08 06:03
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.73
|0.00
|20061113
|Order4
|2062303724
|2007.03.07 21:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3182
|1.3022
|1.3202
|2007.03.08 21:37
|1.3141
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.10
|20061113
|Order1
|2062303757
|2007.03.07 21:44
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2169
|1.2089
|1.2189
|2007.03.08 06:03
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.22
|8.20
|20061113
|Order5[complete]
|2062303797
|2007.03.07 21:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9343
|1.9183
|1.9368
|2007.03.08 03:10
|1.9308
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.50
|20061113
|Order1
|2062304025
|2007.03.07 22:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.05
|117.65
|115.85
|2007.03.08 00:40
|115.85
|0.00
|0.00
|-0.42
|1.73
|20061113
|Order1[complete]
|2062304359
|2007.03.08 00:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9323
|1.9183
|1.9348
|2007.03.08 03:10
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|20061113
|Order2
|2062304393
|2007.03.08 00:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9303
|1.9183
|1.9328
|2007.03.08 03:10
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20061113
|Order3
|2062304455
|2007.03.08 00:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.80
|117.40
|115.60
|2007.03.08 01:43
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|20061113
|Order1[complete]
|2062304705
|2007.03.08 01:18
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9283
|1.9183
|1.9308
|2007.03.08 03:10
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|20061113
|Order4[complete]
|2062304848
|2007.03.08 01:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.54
|117.14
|115.34
|2007.03.08 06:07
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.22
|20061113
|Order1
|2062305006
|2007.03.08 02:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.75
|117.14
|115.55
|2007.03.08 06:07
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.41
|20061113
|Order2
|2062305209
|2007.03.08 03:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9316
|1.9156
|1.9341
|2007.03.08 07:05
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062305279
|2007.03.08 03:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.95
|117.14
|115.75
|2007.03.08 06:07
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|20061113
|Order3
|2062305503
|2007.03.08 04:57
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.15
|117.14
|115.95
|2007.03.08 06:07
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.93
|20061113
|Order4
|2062305820
|2007.03.08 05:48
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.37
|117.14
|116.17
|2007.03.08 06:07
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|20061113
|Order5
|2062305864
|2007.03.08 05:50
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.58
|117.14
|116.38
|2007.03.08 06:07
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.75
|20061113
|Order6[complete]
|2062305955
|2007.03.08 06:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2191
|1.2031
|1.2211
|2007.03.08 10:32
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|20061113
|Order1[complete]
|2062305972
|2007.03.08 06:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.36
|117.96
|116.16
|2007.03.08 07:02
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|20061113
|Order1
|2062306185
|2007.03.08 07:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.63
|118.23
|116.43
|2007.03.08 14:33
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|20061113
|Order1
|2062306230
|2007.03.08 07:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9346
|1.9186
|1.9371
|2007.03.08 12:37
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20061113
|Order1
|2062306308
|2007.03.08 07:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9326
|1.9186
|1.9351
|2007.03.08 12:37
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order2[complete]
|2062307270
|2007.03.08 10:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3162
|1.3022
|1.3182
|2007.03.08 21:37
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|20061113
|Order2
|2062307284
|2007.03.08 10:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2215
|1.2055
|1.2235
|2007.03.08 16:01
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|20061113
|Order1[complete]
|2062307680
|2007.03.08 11:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.83
|118.23
|116.63
|2007.03.08 14:33
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|20061113
|Order2
|2062307901
|2007.03.08 12:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9352
|1.9192
|1.9377
|2007.03.08 18:20
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|20061113
|Order1
|2062307989
|2007.03.08 13:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.03
|118.23
|116.83
|2007.03.08 14:33
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order3
|2062308056
|2007.03.08 13:07
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.23
|118.23
|117.03
|2007.03.08 14:33
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|20061113
|Order4[complete]
|2062308392
|2007.03.08 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9330
|1.9192
|1.9355
|2007.03.08 18:20
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|20061113
|Order2
|2062308567
|2007.03.08 14:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9310
|1.9192
|1.9335
|2007.03.08 18:20
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20061113
|Order3
|2062308717
|2007.03.08 14:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.04
|115.44
|117.24
|2007.03.08 15:58
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|20061113
|Order1[complete]
|2062308820
|2007.03.08 14:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9290
|1.9192
|1.9315
|2007.03.08 18:20
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|20061113
|Order4[complete]
|2062309677
|2007.03.08 15:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3141
|1.3022
|1.3161
|2007.03.08 21:37
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order3
|2062309732
|2007.03.08 15:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.30
|115.70
|117.50
|2007.03.09 00:45
|117.30
|0.00
|0.00
|0.12
|0.00
|20061113
|Order1
|2062309800
|2007.03.08 16:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2239
|1.2079
|1.2259
|2007.03.08 16:14
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|20061113
|Order1[complete]
|2062310062
|2007.03.08 16:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2261
|1.2101
|1.2281
|2007.03.08 16:36
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|20061113
|Order1[complete]
|2062310087
|2007.03.08 16:15
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1805
|1.1904
|1.1785
|2007.03.09 11:48
|1.1785
|0.00
|0.00
|-0.57
|5.09
|20061113
|Order4[complete]
|2062310196
|2007.03.08 16:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3121
|1.3022
|1.3141
|2007.03.08 21:37
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20061113
|Order4[complete]
|2062310387
|2007.03.08 16:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2280
|1.2120
|1.2300
|2007.03.08 23:14
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order1
|2062311021
|2007.03.08 18:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9313
|1.9473
|1.9288
|2007.03.08 19:19
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062311191
|2007.03.08 19:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9286
|1.9446
|1.9261
|2007.03.08 23:51
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20061113
|Order1
|2062311462
|2007.03.08 21:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.10
|115.70
|117.30
|2007.03.09 00:45
|117.30
|0.00
|0.00
|0.12
|1.71
|20061113
|Order2[complete]
|2062311468
|2007.03.08 21:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2260
|1.2120
|1.2280
|2007.03.08 23:14
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|20061113
|Order2[complete]
|2062311484
|2007.03.08 21:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9306
|1.9446
|1.9281
|2007.03.08 23:51
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order2[complete]
|2062311488
|2007.03.08 21:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|1.2984
|1.3164
|2007.03.09 15:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.30
|20061113
|Order1
|2062311662
|2007.03.08 23:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2282
|1.2122
|1.2302
|2007.03.09 09:33
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|20061113
|Order1
|2062311798
|2007.03.08 23:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9278
|1.9438
|1.9253
|2007.03.09 09:44
|1.9289
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.10
|20061113
|Order1
|2062311947
|2007.03.09 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.33
|115.73
|117.53
|2007.03.09 02:54
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20061113
|Order1
|2062312094
|2007.03.09 01:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.12
|115.73
|117.32
|2007.03.09 02:54
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order2[complete]
|2062312205
|2007.03.09 02:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9298
|1.9438
|1.9273
|2007.03.09 09:44
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|20061113
|Order2
|2062312250
|2007.03.09 02:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.36
|115.76
|117.56
|2007.03.09 10:40
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order1[complete]
|2062312657
|2007.03.09 04:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2262
|1.2122
|1.2282
|2007.03.09 09:33
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|20061113
|Order2[complete]
|2062312813
|2007.03.09 05:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9318
|1.9438
|1.9293
|2007.03.09 09:44
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|20061113
|Order3[complete]
|2062313461
|2007.03.09 09:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2286
|1.2126
|1.2306
|2007.03.09 15:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|20061113
|Order1
|2062313523
|2007.03.09 09:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9284
|1.9444
|1.9259
|2007.03.09 15:32
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20061113
|Order1
|2062313710
|2007.03.09 10:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.59
|115.99
|117.79
|2007.03.09 15:31
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order1[complete]
|2062314050
|2007.03.09 11:48
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1779
|1.1939
|1.1759
|2007.03.09 14:02
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order1[complete]
|2062314116
|2007.03.09 12:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9304
|1.9444
|1.9279
|2007.03.09 15:32
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20061113
|Order2
|2062314160
|2007.03.09 12:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2266
|1.2126
|1.2286
|2007.03.09 15:30
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|20061113
|Order2[complete]
|2062314270
|2007.03.09 13:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.39
|115.99
|117.59
|2007.03.09 15:30
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order2[complete]
|2062314385
|2007.03.09 14:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1753
|1.1913
|1.1733
|2007.03.09 18:04
|1.1733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|20061113
|Order1[complete]
|2062314544
|2007.03.09 15:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9324
|1.9444
|1.9299
|2007.03.09 15:31
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|20061113
|Order3[complete]
|2062314849
|2007.03.09 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2301
|1.2141
|1.2321
|2007.03.09 15:36
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|20061113
|Order1[complete]
|2062314905
|2007.03.09 15:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.82
|116.22
|118.02
|2007.03.09 15:35
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|20061113
|Order1[complete]
|2062314911
|2007.03.09 15:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9295
|1.9135
|1.9320
|2007.03.09 15:39
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order1[complete]
|2062315103
|2007.03.09 15:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.06
|116.46
|118.26
|2007.03.09 15:52
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|20061113
|Order1[complete]
|2062315118
|2007.03.09 15:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2329
|1.2169
|1.2349
|2007.03.09 15:53
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|20061113
|Order1[complete]
|2062315285
|2007.03.09 15:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9326
|1.9166
|1.9351
|2007.03.09 19:18
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20061113
|Order1
|2062315577
|2007.03.09 15:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9306
|1.9166
|1.9331
|2007.03.09 19:18
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|20061113
|Order2[complete]
|2062315780
|2007.03.09 15:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.31
|116.71
|118.51
|2007.03.09 17:57
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|20061113
|Order1
|2062316116
|2007.03.09 16:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.11
|116.71
|118.31
|2007.03.09 17:57
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061113
|Order2
|2062316854
|2007.03.09 17:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.91
|116.71
|118.11
|2007.03.09 17:57
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|20061113
|Order3[complete]
|2062317086
|2007.03.09 17:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.12
|116.52
|118.32
|2007.03.09 19:24
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|20061113
|Order1[complete]
|0.00
|0.00
|0.84
|85.95
|Closed P/L:
|86.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062315614
|2007.03.09 15:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3101
|1.3261
|1.3081
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|20061113
|Order1
|2062315801
|2007.03.09 15:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2355
|1.2195
|1.2375
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|20061113
|Order1
|2062316203
|2007.03.09 16:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2335
|1.2195
|1.2355
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|20061113
|Order2
|2062317152
|2007.03.09 18:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1719
|1.1879
|1.1699
|1.1714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|20061113
|Order1
|2062317245
|2007.03.09 18:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3121
|1.3261
|1.3101
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|20061113
|Order2
|2062317394
|2007.03.09 19:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9335
|1.9175
|1.9360
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|20061113
|Order1
|2062317431
|2007.03.09 19:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.37
|116.77
|118.57
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|20061113
|Order1
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|Floating P/L:
|-0.31
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|86.79
|Floating P/L:
|-0.31
|Margin:
|42.78
|Balance:
|322.12
|Equity:
|321.81
|Free Margin:
|279.03
|Details:
|Gross Profit:
|184.24
|Gross Loss:
|97.45
|Total Net Profit:
|86.79
|Profit Factor:
|1.89
|Expected Payoff:
|0.76
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|29.12 (9.97%)
|Relative Drawdown:
|9.97% (29.12)
|Total Trades:
|114
|Short Positions (won %):
|34 (58.82%)
|Long Positions (won %):
|80 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|80 (70.18%)
|Loss trades (% of total):
|34 (29.82%)
|Largest
|profit trade:
|13.75
|loss trade:
|-7.39
|Average
|profit trade:
|2.30
|loss trade:
|-2.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (28.80)
|consecutive losses ($):
|6 (-29.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|28.80 (15)
|consecutive loss (count):
|-29.12 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2