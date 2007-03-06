FXDD

Account: xxxxx Name: Humax Currency: USD 2007 March 9, 20:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20622960782007.03.06 16:27sell0.01usdcad1.17531.19131.17332007.03.07 04:201.17530.000.00-0.070.00
 20061113Order1
20622967032007.03.06 17:56buy0.01eurusd1.31131.29531.31332007.03.07 01:121.31330.000.00-0.072.00
 20061113Order1[complete]
20622970192007.03.06 19:50buy0.01usdchf1.22491.20891.22692007.03.08 06:031.21890.000.000.32-4.92
 20061113Order1
20622970972007.03.06 20:50sell0.01usdcad1.17731.19131.17532007.03.07 04:201.17530.000.00-0.071.70
 20061113Order2[complete]
20622971172007.03.06 21:02buy0.01usdjpy116.62115.02116.822007.03.07 01:05116.820.000.000.121.71
 20061113Order1[complete]
20622972332007.03.06 21:35buy0.01gbpusd1.92901.91301.93152007.03.06 22:191.93150.000.000.002.50
 20061113Order1[complete]
20622973602007.03.06 22:19buy0.01gbpusd1.93201.91601.93452007.03.07 01:011.93450.000.00-0.022.50
 20061113Order1[complete]
20622978992007.03.07 01:02buy0.01gbpusd1.93511.91911.93762007.03.07 03:371.92950.000.000.00-5.60
 20061113Order1
20622979102007.03.07 01:05buy0.01usdjpy116.84115.24117.042007.03.07 03:37116.450.000.000.00-3.35
 20061113Order1
20622979682007.03.07 01:12buy0.01eurusd1.31371.29771.31572007.03.07 14:361.31370.000.000.000.00
 20061113Order1
20622979792007.03.07 01:12buy0.01usdchf1.22291.20891.22492007.03.08 06:031.21890.000.000.24-3.28
 20061113Order2
20622983702007.03.07 03:00buy0.01usdjpy116.64115.24116.842007.03.07 03:37116.440.000.000.00-1.72
 20061113Order2
20622985822007.03.07 03:26buy0.02usdjpy116.44115.24116.642007.03.07 03:37116.440.000.000.000.00
 20061113Order3
20622985862007.03.07 03:26buy0.01gbpusd1.93311.91911.93562007.03.07 03:371.92950.000.000.00-3.60
 20061113Order2
20622986392007.03.07 03:28buy0.02gbpusd1.93111.91911.93362007.03.07 03:371.92950.000.000.00-3.20
 20061113Order3
20622986782007.03.07 03:30buy0.03gbpusd1.92911.91911.93162007.03.07 03:371.92950.000.000.001.20
 20061113Order4
20622987282007.03.07 03:31buy0.03usdjpy116.24115.24116.442007.03.07 03:37116.440.000.000.005.15
 20061113Order4[complete]
20622987422007.03.07 03:31buy0.05gbpusd1.92701.91911.92952007.03.07 03:371.92950.000.000.0012.50
 20061113Order5[complete]
20622988682007.03.07 03:37buy0.01gbpusd1.93021.91421.93272007.03.07 05:391.93080.000.000.000.60
 20061113Order1
20622988832007.03.07 03:38buy0.01usdjpy116.49114.89116.692007.03.07 05:32116.480.000.000.00-0.09
 20061113Order1
20622990752007.03.07 04:01buy0.01usdjpy116.28114.89116.482007.03.07 05:32116.480.000.000.001.72
 20061113Order2[complete]
20622991662007.03.07 04:20sell0.01usdcad1.17501.19101.17302007.03.07 10:201.17500.000.000.000.00
 20061113Order1
20622992932007.03.07 05:24buy0.01gbpusd1.92821.91421.93072007.03.07 05:391.93070.000.000.002.50
 20061113Order2[complete]
20622993792007.03.07 05:32buy0.01usdjpy116.50114.90116.702007.03.07 17:31116.500.000.000.000.00
 20061113Order1
20622994412007.03.07 05:40buy0.01gbpusd1.93111.91511.93362007.03.07 08:401.92960.000.000.00-1.50
 20061113Order1
20622996572007.03.07 06:46buy0.01gbpusd1.92911.91511.93162007.03.07 08:401.92960.000.000.000.50
 20061113Order2
20622996612007.03.07 06:48sell0.01usdcad1.17701.19101.17502007.03.07 10:201.17500.000.000.001.70
 20061113Order2[complete]
20622998732007.03.07 07:22buy0.02gbpusd1.92711.91511.92962007.03.07 08:401.92960.000.000.005.00
 20061113Order3[complete]
20623000312007.03.07 08:40buy0.01gbpusd1.92991.91391.93242007.03.07 11:001.92740.000.000.00-2.50
 20061113Order1
20623005982007.03.07 10:20sell0.01usdcad1.17441.19041.17242007.03.09 11:481.17850.000.00-0.26-3.48
 20061113Order1
20623007272007.03.07 11:00buy0.01gbpusd1.92771.91171.93022007.03.07 12:091.93020.000.000.002.50
 20061113Order1[complete]
20623009282007.03.07 12:09buy0.01gbpusd1.93051.91451.93302007.03.07 17:181.93110.000.000.000.60
 20061113Order1
20623010662007.03.07 13:22buy0.01gbpusd1.92851.91451.93102007.03.07 17:171.93100.000.000.002.50
 20061113Order2[complete]
20623012282007.03.07 14:36buy0.01eurusd1.31381.29781.31582007.03.07 20:561.31580.000.000.002.00
 20061113Order1[complete]
20623012772007.03.07 14:44buy0.01usdjpy116.30114.90116.502007.03.07 17:31116.500.000.000.001.72
 20061113Order2[complete]
20623015802007.03.07 15:23sell0.01usdcad1.17651.19041.17452007.03.09 11:481.17850.000.00-0.26-1.70
 20061113Order2
20623019332007.03.07 16:10buy0.02usdchf1.22091.20891.22292007.03.08 06:031.21890.000.000.49-3.28
 20061113Order3
20623021322007.03.07 16:57sell0.02usdcad1.17851.19041.17652007.03.09 11:481.17850.000.00-0.510.00
 20061113Order3
20623023042007.03.07 17:18buy0.01gbpusd1.93151.91551.93402007.03.07 21:451.93400.000.000.002.50
 20061113Order1[complete]
20623024682007.03.07 17:31sell0.01usdjpy116.50118.10116.302007.03.07 19:02116.300.000.000.001.72
 20061113Order1[complete]
20623029202007.03.07 19:02sell0.01usdjpy116.28117.88116.082007.03.07 22:56116.080.000.000.001.72
 20061113Order1[complete]
20623032792007.03.07 20:56buy0.01eurusd1.31591.29991.31792007.03.07 21:431.31790.000.000.002.00
 20061113Order1[complete]
20623034162007.03.07 21:10buy0.03usdchf1.21891.20891.22092007.03.08 06:031.21890.000.000.730.00
 20061113Order4
20623037242007.03.07 21:43buy0.01eurusd1.31821.30221.32022007.03.08 21:371.31410.000.00-0.22-4.10
 20061113Order1
20623037572007.03.07 21:44buy0.05usdchf1.21691.20891.21892007.03.08 06:031.21890.000.001.228.20
 20061113Order5[complete]
20623037972007.03.07 21:45buy0.01gbpusd1.93431.91831.93682007.03.08 03:101.93080.000.00-0.05-3.50
 20061113Order1
20623040252007.03.07 22:56sell0.01usdjpy116.05117.65115.852007.03.08 00:40115.850.000.00-0.421.73
 20061113Order1[complete]
20623043592007.03.08 00:21buy0.01gbpusd1.93231.91831.93482007.03.08 03:101.93080.000.000.00-1.50
 20061113Order2
20623043932007.03.08 00:34buy0.02gbpusd1.93031.91831.93282007.03.08 03:101.93080.000.000.001.00
 20061113Order3
20623044552007.03.08 00:40sell0.01usdjpy115.80117.40115.602007.03.08 01:43115.600.000.000.001.73
 20061113Order1[complete]
20623047052007.03.08 01:18buy0.03gbpusd1.92831.91831.93082007.03.08 03:101.93080.000.000.007.50
 20061113Order4[complete]
20623048482007.03.08 01:43sell0.01usdjpy115.54117.14115.342007.03.08 06:07116.380.000.000.00-7.22
 20061113Order1
20623050062007.03.08 02:17sell0.01usdjpy115.75117.14115.552007.03.08 06:07116.380.000.000.00-5.41
 20061113Order2
20623052092007.03.08 03:10buy0.01gbpusd1.93161.91561.93412007.03.08 07:051.93410.000.000.002.50
 20061113Order1[complete]
20623052792007.03.08 03:32sell0.02usdjpy115.95117.14115.752007.03.08 06:07116.380.000.000.00-7.39
 20061113Order3
20623055032007.03.08 04:57sell0.03usdjpy116.15117.14115.952007.03.08 06:07116.380.000.000.00-5.93
 20061113Order4
20623058202007.03.08 05:48sell0.05usdjpy116.37117.14116.172007.03.08 06:07116.380.000.000.00-0.43
 20061113Order5
20623058642007.03.08 05:50sell0.08usdjpy116.58117.14116.382007.03.08 06:07116.380.000.000.0013.75
 20061113Order6[complete]
20623059552007.03.08 06:04buy0.01usdchf1.21911.20311.22112007.03.08 10:321.22110.000.000.001.64
 20061113Order1[complete]
20623059722007.03.08 06:07sell0.01usdjpy116.36117.96116.162007.03.08 07:02116.680.000.000.00-2.74
 20061113Order1
20623061852007.03.08 07:02sell0.01usdjpy116.63118.23116.432007.03.08 14:33117.030.000.000.00-3.42
 20061113Order1
20623062302007.03.08 07:05buy0.01gbpusd1.93461.91861.93712007.03.08 12:371.93510.000.000.000.50
 20061113Order1
20623063082007.03.08 07:10buy0.01gbpusd1.93261.91861.93512007.03.08 12:371.93510.000.000.002.50
 20061113Order2[complete]
20623072702007.03.08 10:32buy0.01eurusd1.31621.30221.31822007.03.08 21:371.31410.000.000.00-2.10
 20061113Order2
20623072842007.03.08 10:33buy0.01usdchf1.22151.20551.22352007.03.08 16:011.22350.000.000.001.63
 20061113Order1[complete]
20623076802007.03.08 11:38sell0.01usdjpy116.83118.23116.632007.03.08 14:33117.030.000.000.00-1.71
 20061113Order2
20623079012007.03.08 12:38buy0.01gbpusd1.93521.91921.93772007.03.08 18:201.93150.000.000.00-3.70
 20061113Order1
20623079892007.03.08 13:02sell0.02usdjpy117.03118.23116.832007.03.08 14:33117.030.000.000.000.00
 20061113Order3
20623080562007.03.08 13:07sell0.03usdjpy117.23118.23117.032007.03.08 14:33117.030.000.000.005.13
 20061113Order4[complete]
20623083922007.03.08 14:00buy0.01gbpusd1.93301.91921.93552007.03.08 18:201.93150.000.000.00-1.50
 20061113Order2
20623085672007.03.08 14:19buy0.02gbpusd1.93101.91921.93352007.03.08 18:201.93150.000.000.001.00
 20061113Order3
20623087172007.03.08 14:34buy0.01usdjpy117.04115.44117.242007.03.08 15:58117.240.000.000.001.71
 20061113Order1[complete]
20623088202007.03.08 14:46buy0.03gbpusd1.92901.91921.93152007.03.08 18:201.93150.000.000.007.50
 20061113Order4[complete]
20623096772007.03.08 15:57buy0.02eurusd1.31411.30221.31612007.03.08 21:371.31410.000.000.000.00
 20061113Order3
20623097322007.03.08 15:58buy0.01usdjpy117.30115.70117.502007.03.09 00:45117.300.000.000.120.00
 20061113Order1
20623098002007.03.08 16:01buy0.01usdchf1.22391.20791.22592007.03.08 16:141.22590.000.000.001.63
 20061113Order1[complete]
20623100622007.03.08 16:15buy0.01usdchf1.22611.21011.22812007.03.08 16:361.22810.000.000.001.63
 20061113Order1[complete]
20623100872007.03.08 16:15sell0.03usdcad1.18051.19041.17852007.03.09 11:481.17850.000.00-0.575.09
 20061113Order4[complete]
20623101962007.03.08 16:20buy0.03eurusd1.31211.30221.31412007.03.08 21:371.31410.000.000.006.00
 20061113Order4[complete]
20623103872007.03.08 16:36buy0.01usdchf1.22801.21201.23002007.03.08 23:141.22800.000.000.000.00
 20061113Order1
20623110212007.03.08 18:20sell0.01gbpusd1.93131.94731.92882007.03.08 19:191.92880.000.000.002.50
 20061113Order1[complete]
20623111912007.03.08 19:20sell0.01gbpusd1.92861.94461.92612007.03.08 23:511.92810.000.000.000.50
 20061113Order1
20623114622007.03.08 21:36buy0.01usdjpy117.10115.70117.302007.03.09 00:45117.300.000.000.121.71
 20061113Order2[complete]
20623114682007.03.08 21:37buy0.01usdchf1.22601.21201.22802007.03.08 23:141.22800.000.000.001.63
 20061113Order2[complete]
20623114842007.03.08 21:37sell0.01gbpusd1.93061.94461.92812007.03.08 23:511.92810.000.000.002.50
 20061113Order2[complete]
20623114882007.03.08 21:37buy0.01eurusd1.31441.29841.31642007.03.09 15:481.31010.000.00-0.07-4.30
 20061113Order1
20623116622007.03.08 23:14buy0.01usdchf1.22821.21221.23022007.03.09 09:331.22820.000.000.080.00
 20061113Order1
20623117982007.03.08 23:51sell0.01gbpusd1.92781.94381.92532007.03.09 09:441.92890.000.00-0.01-1.10
 20061113Order1
20623119472007.03.09 00:45buy0.01usdjpy117.33115.73117.532007.03.09 02:54117.320.000.000.00-0.09
 20061113Order1
20623120942007.03.09 01:50buy0.01usdjpy117.12115.73117.322007.03.09 02:54117.320.000.000.001.70
 20061113Order2[complete]
20623122052007.03.09 02:39sell0.01gbpusd1.92981.94381.92732007.03.09 09:441.92890.000.000.000.90
 20061113Order2
20623122502007.03.09 02:54buy0.01usdjpy117.36115.76117.562007.03.09 10:40117.560.000.000.001.70
 20061113Order1[complete]
20623126572007.03.09 04:53buy0.01usdchf1.22621.21221.22822007.03.09 09:331.22820.000.000.001.63
 20061113Order2[complete]
20623128132007.03.09 05:56sell0.02gbpusd1.93181.94381.92932007.03.09 09:441.92930.000.000.005.00
 20061113Order3[complete]
20623134612007.03.09 09:33buy0.01usdchf1.22861.21261.23062007.03.09 15:301.22970.000.000.000.89
 20061113Order1
20623135232007.03.09 09:45sell0.01gbpusd1.92841.94441.92592007.03.09 15:321.92940.000.000.00-1.00
 20061113Order1
20623137102007.03.09 10:40buy0.01usdjpy117.59115.99117.792007.03.09 15:31117.790.000.000.001.70
 20061113Order1[complete]
20623140502007.03.09 11:48sell0.01usdcad1.17791.19391.17592007.03.09 14:021.17590.000.000.001.70
 20061113Order1[complete]
20623141162007.03.09 12:03sell0.01gbpusd1.93041.94441.92792007.03.09 15:321.92960.000.000.000.80
 20061113Order2
20623141602007.03.09 12:40buy0.01usdchf1.22661.21261.22862007.03.09 15:301.22860.000.000.001.63
 20061113Order2[complete]
20623142702007.03.09 13:24buy0.01usdjpy117.39115.99117.592007.03.09 15:30117.590.000.000.001.70
 20061113Order2[complete]
20623143852007.03.09 14:02sell0.01usdcad1.17531.19131.17332007.03.09 18:041.17330.000.000.001.70
 20061113Order1[complete]
20623145442007.03.09 15:03sell0.02gbpusd1.93241.94441.92992007.03.09 15:311.92990.000.000.005.00
 20061113Order3[complete]
20623148492007.03.09 15:31buy0.01usdchf1.23011.21411.23212007.03.09 15:361.23210.000.000.001.62
 20061113Order1[complete]
20623149052007.03.09 15:32buy0.01usdjpy117.82116.22118.022007.03.09 15:35118.020.000.000.001.69
 20061113Order1[complete]
20623149112007.03.09 15:32buy0.01gbpusd1.92951.91351.93202007.03.09 15:391.93200.000.000.002.50
 20061113Order1[complete]
20623151032007.03.09 15:36buy0.01usdjpy118.06116.46118.262007.03.09 15:52118.260.000.000.001.69
 20061113Order1[complete]
20623151182007.03.09 15:36buy0.01usdchf1.23291.21691.23492007.03.09 15:531.23490.000.000.001.62
 20061113Order1[complete]
20623152852007.03.09 15:39buy0.01gbpusd1.93261.91661.93512007.03.09 19:181.93310.000.000.000.50
 20061113Order1
20623155772007.03.09 15:48buy0.01gbpusd1.93061.91661.93312007.03.09 19:181.93310.000.000.002.50
 20061113Order2[complete]
20623157802007.03.09 15:52buy0.01usdjpy118.31116.71118.512007.03.09 17:57118.110.000.000.00-1.69
 20061113Order1
20623161162007.03.09 16:10buy0.01usdjpy118.11116.71118.312007.03.09 17:57118.110.000.000.000.00
 20061113Order2
20623168542007.03.09 17:17buy0.02usdjpy117.91116.71118.112007.03.09 17:57118.110.000.000.003.39
 20061113Order3[complete]
20623170862007.03.09 17:57buy0.01usdjpy118.12116.52118.322007.03.09 19:24118.320.000.000.001.69
 20061113Order1[complete]
  0.00 0.00 0.84 85.95
Closed P/L: 86.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20623156142007.03.09 15:48sell0.01eurusd1.31011.32611.3081 1.31090.000.000.00-0.80
 20061113Order1
20623158012007.03.09 15:53buy0.01usdchf1.23551.21951.2375 1.23480.000.000.00-0.57
 20061113Order1
20623162032007.03.09 16:18buy0.01usdchf1.23351.21951.2355 1.23480.000.000.001.05
 20061113Order2
20623171522007.03.09 18:04sell0.01usdcad1.17191.18791.1699 1.17140.000.000.000.43
 20061113Order1
20623172452007.03.09 18:30sell0.01eurusd1.31211.32611.3101 1.31090.000.000.001.20
 20061113Order2
20623173942007.03.09 19:18buy0.01gbpusd1.93351.91751.9360 1.93230.000.000.00-1.20
 20061113Order1
20623174312007.03.09 19:24buy0.01usdjpy118.37116.77118.57 118.320.000.000.00-0.42
 20061113Order1
  0.00 0.00 0.00 -0.31
 Floating P/L: -0.31
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 86.79 Floating P/L: -0.31 Margin: 42.78
Balance: 322.12 Equity: 321.81 Free Margin: 279.03
 
Details:
Graph
Gross Profit: 184.24 Gross Loss: 97.45 Total Net Profit: 86.79
Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 0.76  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 29.12 (9.97%) Relative Drawdown: 9.97% (29.12)
 
Total Trades: 114 Short Positions (won %): 34 (58.82%) Long Positions (won %): 80 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 80 (70.18%) Loss trades (% of total): 34 (29.82%)
Largest profit trade: 13.75 loss trade: -7.39
Average profit trade: 2.30 loss trade: -2.87
Maximum consecutive wins ($): 15 (28.80) consecutive losses ($): 6 (-29.12)
Maximal consecutive profit (count): 28.80 (15) consecutive loss (count): -29.12 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2