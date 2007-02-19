Interbank FX, LLC
|
Account: 987654321
|
Name: Mickey Mouse
|
Currency: USD
|
2007
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
14237758
|
2007.02.21 10:58
|
sell
|
0.40
|
chfjpym
|
97.63
|
99.39
|
95.64
|
2007.02.21 11:37
|
97.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.28
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14186948
|
2007.02.19 12:27
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3137
|
1.3312
|
1.2937
|
2007.02.21 11:37
|
1.3122
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
2.40
|
|
100011
|
Jitterbug
|
|
14239223
|
2007.02.21 11:37
|
sell
|
0.15
|
usdchfm
|
1.2410
|
1.2585
|
1.2210
|
2007.02.21 11:48
|
1.2395
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.82
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14239166
|
2007.02.21 11:37
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
97.44
|
95.69
|
99.44
|
2007.02.21 12:42
|
97.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14238829
|
2007.02.21 11:17
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
158.69
|
156.95
|
160.70
|
2007.02.21 12:48
|
158.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14238746
|
2007.02.21 11:17
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2394
|
1.2570
|
1.2195
|
2007.02.21 12:56
|
1.2379
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.21
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14238778
|
2007.02.21 11:17
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.3129
|
1.2954
|
1.3329
|
2007.02.21 13:14
|
1.3143
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.40
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14241641
|
2007.02.21 13:14
|
sell
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3143
|
1.3319
|
1.2944
|
2007.02.21 13:32
|
1.3127
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14240933
|
2007.02.21 12:53
|
buy
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2381
|
1.2206
|
1.2581
|
2007.02.21 13:32
|
1.2397
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.65
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14243498
|
2007.02.21 13:39
|
buy
|
0.15
|
eurusdm
|
1.3115
|
1.2940
|
1.3315
|
2007.02.21 15:07
|
1.3131
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14242766
|
2007.02.21 13:32
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2397
|
1.2572
|
1.2197
|
2007.02.21 15:10
|
1.2380
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.37
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14246477
|
2007.02.21 15:28
|
sell
|
0.65
|
eurjpym
|
158.99
|
160.74
|
156.99
|
2007.02.21 16:12
|
158.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.06
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14246488
|
2007.02.21 15:28
|
sell
|
0.65
|
chfjpym
|
97.73
|
99.48
|
95.73
|
2007.02.21 16:44
|
97.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.06
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14242697
|
2007.02.21 13:32
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.3127
|
1.2952
|
1.3327
|
2007.02.21 19:15
|
1.3142
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14243129
|
2007.02.21 13:37
|
sell
|
1.70
|
usdjpym
|
121.03
|
122.78
|
119.03
|
2007.02.21 19:43
|
120.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.10
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14247275
|
2007.02.21 16:12
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
158.84
|
157.09
|
160.84
|
2007.02.22 00:13
|
158.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.57
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14250176
|
2007.02.21 19:43
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
120.88
|
119.13
|
122.88
|
2007.02.22 00:13
|
121.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14247962
|
2007.02.21 16:44
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
97.58
|
95.83
|
99.58
|
2007.02.22 00:13
|
97.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14246117
|
2007.02.21 15:10
|
buy
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2380
|
1.2205
|
1.2580
|
2007.02.22 07:26
|
1.2395
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.61
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14245988
|
2007.02.21 15:07
|
sell
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3131
|
1.3306
|
1.2931
|
2007.02.22 07:33
|
1.3118
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.65
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14252958
|
2007.02.22 00:13
|
sell
|
0.65
|
eurjpym
|
158.98
|
160.74
|
156.99
|
2007.02.22 07:34
|
158.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.05
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14239608
|
2007.02.21 11:48
|
buy
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2396
|
1.2220
|
1.2595
|
2007.02.22 07:34
|
1.2412
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14253006
|
2007.02.22 00:13
|
sell
|
0.65
|
chfjpym
|
97.73
|
99.48
|
95.73
|
2007.02.22 07:34
|
97.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.05
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14240823
|
2007.02.21 12:48
|
sell
|
0.40
|
eurjpym
|
158.83
|
160.59
|
156.84
|
2007.02.22 08:00
|
158.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.95
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14259681
|
2007.02.22 08:02
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
158.67
|
156.92
|
160.67
|
2007.02.22 09:28
|
158.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14261953
|
2007.02.22 09:28
|
sell
|
0.40
|
eurjpym
|
158.82
|
160.57
|
156.82
|
2007.02.22 09:49
|
158.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.62
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14262540
|
2007.02.22 09:49
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
158.68
|
156.92
|
160.67
|
2007.02.22 11:02
|
158.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14193418
|
2007.02.19 16:04
|
sell
|
0.05
|
usdjpym
|
119.64
|
121.39
|
117.64
|
2007.02.22 11:06
|
121.39
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
-7.21
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14262665
|
2007.02.22 09:55
|
buy
|
0.25
|
eurusdm
|
1.3088
|
1.2913
|
1.3288
|
2007.02.22 12:57
|
1.3103
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.75
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14257632
|
2007.02.22 07:34
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
158.82
|
157.07
|
160.82
|
2007.02.22 13:08
|
158.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14257699
|
2007.02.22 07:34
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
97.60
|
95.83
|
99.58
|
2007.02.22 14:54
|
97.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.61
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14258066
|
2007.02.22 07:39
|
buy
|
0.15
|
eurusdm
|
1.3103
|
1.2928
|
1.3303
|
2007.02.22 16:18
|
1.3118
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.25
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14258715
|
2007.02.22 07:45
|
sell
|
0.25
|
usdchfm
|
1.2423
|
1.2598
|
1.2223
|
2007.02.22 16:18
|
1.2407
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.22
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14257653
|
2007.02.22 07:34
|
sell
|
0.15
|
usdchfm
|
1.2412
|
1.2587
|
1.2212
|
2007.02.22 16:22
|
1.2397
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.81
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14257415
|
2007.02.22 07:33
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.3118
|
1.2940
|
1.3315
|
2007.02.22 16:26
|
1.3134
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14257187
|
2007.02.22 07:26
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2395
|
1.2570
|
1.2195
|
2007.02.22 16:30
|
1.2373
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.78
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14206784
|
2007.02.20 05:34
|
sell
|
0.05
|
usdjpym
|
119.78
|
121.53
|
117.78
|
2007.02.22 19:45
|
121.53
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
-7.20
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14274885
|
2007.02.22 20:18
|
sell
|
4.45
|
eurjpym
|
159.60
|
161.35
|
157.60
|
2007.02.23 01:00
|
159.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.28
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14270826
|
2007.02.22 16:27
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2379
|
1.2204
|
1.2579
|
2007.02.23 02:46
|
1.2394
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.21
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14270317
|
2007.02.22 16:23
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.3133
|
1.3308
|
1.2933
|
2007.02.23 06:51
|
1.3117
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14272696
|
2007.02.22 17:27
|
sell
|
2.75
|
eurjpym
|
159.45
|
161.20
|
157.45
|
2007.02.23 08:53
|
159.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.25
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14272664
|
2007.02.22 17:27
|
sell
|
1.70
|
chfjpym
|
98.05
|
99.81
|
96.06
|
2007.02.23 11:05
|
97.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.40
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14278507
|
2007.02.23 06:51
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.3117
|
1.2942
|
1.3317
|
2007.02.23 13:02
|
1.3134
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.70
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14274447
|
2007.02.22 19:43
|
sell
|
4.45
|
usdjpym
|
121.48
|
123.23
|
119.48
|
2007.02.23 13:13
|
121.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.02
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14277277
|
2007.02.23 02:46
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2393
|
1.2568
|
1.2193
|
2007.02.23 13:56
|
1.2378
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.21
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14237155
|
2007.02.21 10:17
|
sell
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2380
|
1.2555
|
1.2180
|
2007.02.23 14:19
|
1.2364
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.65
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14263973
|
2007.02.22 10:51
|
sell
|
4.45
|
usdjpym
|
121.33
|
123.09
|
119.34
|
2007.02.23 14:20
|
121.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.76
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14233779
|
2007.02.21 08:22
|
sell
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2365
|
1.2540
|
1.2165
|
2007.02.23 14:37
|
1.2349
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.65
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14233806
|
2007.02.21 08:22
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3145
|
1.2970
|
1.3345
|
2007.02.23 14:37
|
1.3160
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14283484
|
2007.02.23 11:05
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
97.90
|
96.14
|
99.89
|
2007.02.23 14:38
|
98.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14257917
|
2007.02.22 07:38
|
sell
|
2.75
|
usdjpym
|
121.18
|
122.93
|
119.18
|
2007.02.23 14:42
|
121.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.08
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14280290
|
2007.02.23 08:53
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
159.28
|
157.53
|
161.28
|
2007.02.23 15:00
|
159.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.62
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14208926
|
2007.02.20 07:59
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3158
|
1.2983
|
1.3358
|
2007.02.23 15:17
|
1.3177
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
0.95
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14292467
|
2007.02.23 15:24
|
buy
|
0.65
|
usdchfm
|
1.2297
|
1.2122
|
1.2497
|
2007.02.23 15:59
|
1.2319
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.61
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14292343
|
2007.02.23 15:23
|
sell
|
0.40
|
eurusdm
|
1.3179
|
1.3354
|
1.2979
|
2007.02.23 16:00
|
1.3164
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14293449
|
2007.02.23 16:00
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3165
|
1.2989
|
1.3364
|
2007.02.25 23:03
|
1.3180
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
0.75
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14252982
|
2007.02.22 00:13
|
sell
|
1.70
|
usdjpym
|
121.03
|
122.78
|
119.03
|
2007.02.26 00:07
|
120.88
|
0.00
|
0.00
|
-2.43
|
21.10
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14293333
|
2007.02.23 15:59
|
sell
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2319
|
1.2494
|
1.2119
|
2007.02.26 00:24
|
1.2302
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
0.69
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14303083
|
2007.02.26 00:24
|
sell
|
0.65
|
eurusdm
|
1.3189
|
1.3364
|
1.2989
|
2007.02.26 07:01
|
1.3174
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.75
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14303077
|
2007.02.26 00:24
|
buy
|
0.65
|
usdchfm
|
1.2303
|
1.2128
|
1.2503
|
2007.02.26 07:31
|
1.2318
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.92
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14291253
|
2007.02.23 15:00
|
sell
|
2.75
|
eurjpym
|
159.43
|
161.18
|
157.43
|
2007.02.26 07:35
|
159.28
|
0.00
|
0.00
|
-3.08
|
34.11
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14312697
|
2007.02.26 07:01
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3174
|
1.2999
|
1.3374
|
2007.02.26 07:45
|
1.3188
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14313551
|
2007.02.26 07:31
|
sell
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2318
|
1.2493
|
1.2118
|
2007.02.26 08:15
|
1.2304
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.57
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14270040
|
2007.02.22 16:21
|
sell
|
1.70
|
eurjpym
|
159.30
|
161.05
|
157.30
|
2007.02.26 08:31
|
159.15
|
0.00
|
0.00
|
-1.90
|
21.12
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14237824
|
2007.02.21 10:58
|
sell
|
1.05
|
usdjpym
|
120.87
|
122.62
|
118.87
|
2007.02.26 08:32
|
120.72
|
0.00
|
0.00
|
-1.50
|
13.05
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14314137
|
2007.02.26 07:45
|
sell
|
0.65
|
eurusdm
|
1.3188
|
1.3364
|
1.2989
|
2007.02.26 08:35
|
1.3173
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.75
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14291509
|
2007.02.23 15:06
|
sell
|
2.75
|
chfjpym
|
98.20
|
99.95
|
96.20
|
2007.02.26 08:36
|
98.06
|
0.00
|
0.00
|
-0.92
|
31.91
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14267743
|
2007.02.22 14:54
|
sell
|
1.05
|
eurjpym
|
159.15
|
160.90
|
157.15
|
2007.02.26 08:36
|
158.94
|
0.00
|
0.00
|
-1.18
|
18.28
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14297741
|
2007.02.25 23:03
|
sell
|
0.40
|
eurusdm
|
1.3175
|
1.3356
|
1.2981
|
2007.02.26 09:04
|
1.3159
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.40
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14318174
|
2007.02.26 09:00
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
97.91
|
96.16
|
99.91
|
2007.02.26 09:47
|
98.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.58
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14266292
|
2007.02.22 13:12
|
sell
|
0.65
|
eurjpym
|
158.99
|
160.74
|
156.99
|
2007.02.26 10:32
|
158.84
|
0.00
|
0.00
|
-0.73
|
8.08
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14315611
|
2007.02.26 08:15
|
buy
|
0.65
|
usdchfm
|
1.2303
|
1.2128
|
1.2503
|
2007.02.26 12:05
|
1.2318
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.92
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14264202
|
2007.02.22 11:02
|
sell
|
0.40
|
eurjpym
|
158.83
|
160.58
|
156.83
|
2007.02.26 12:05
|
158.68
|
0.00
|
0.00
|
-0.45
|
4.97
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14320160
|
2007.02.26 09:47
|
sell
|
2.75
|
chfjpym
|
98.05
|
99.81
|
96.06
|
2007.02.26 12:19
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.08
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14289930
|
2007.02.23 14:37
|
sell
|
1.70
|
chfjpym
|
98.05
|
99.81
|
96.06
|
2007.02.26 12:19
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.57
|
15.50
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14323611
|
2007.02.26 12:05
|
sell
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2318
|
1.2493
|
1.2118
|
2007.02.26 12:53
|
1.2303
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.61
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14236292
|
2007.02.21 09:48
|
sell
|
0.65
|
usdjpym
|
120.72
|
122.47
|
118.72
|
2007.02.26 13:15
|
120.57
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
8.09
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14322566
|
2007.02.26 11:32
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3158
|
1.2983
|
1.3358
|
2007.02.26 14:36
|
1.3174
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14233063
|
2007.02.21 08:05
|
sell
|
0.40
|
usdjpym
|
120.56
|
122.31
|
118.56
|
2007.02.26 14:50
|
120.41
|
0.00
|
0.00
|
-0.57
|
4.98
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14329245
|
2007.02.26 14:55
|
buy
|
0.65
|
usdjpym
|
120.39
|
118.64
|
122.39
|
2007.02.26 15:23
|
120.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.09
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
|
0.00
|
0.00
|
-14.40
|
647.38
|
Closed P/L:
|
632.98
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
14191119
|
2007.02.19 15:01
|
sell
|
0.01
|
chfjpym
|
96.85
|
98.60
|
94.85
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
|
100005
|
Jitterbug
|
|
14228091
|
2007.02.21 05:22
|
sell
|
0.05
|
chfjpym
|
97.03
|
98.78
|
95.03
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-3.77
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14228208
|
2007.02.21 05:23
|
sell
|
0.10
|
chfjpym
|
97.19
|
98.94
|
95.19
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-6.22
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14228609
|
2007.02.21 05:25
|
sell
|
0.15
|
chfjpym
|
97.33
|
99.09
|
95.34
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-7.59
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14232615
|
2007.02.21 08:01
|
sell
|
0.25
|
chfjpym
|
97.49
|
99.24
|
95.49
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
-9.32
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14240772
|
2007.02.21 12:42
|
sell
|
0.40
|
chfjpym
|
97.58
|
99.34
|
95.59
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
-11.94
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14267764
|
2007.02.22 14:54
|
sell
|
0.65
|
chfjpym
|
97.75
|
99.50
|
95.75
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.22
|
-10.24
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14270272
|
2007.02.22 16:22
|
sell
|
1.05
|
chfjpym
|
97.90
|
99.65
|
95.90
|
|
97.94
|
0.00
|
0.00
|
-0.35
|
-3.48
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14316573
|
2007.02.26 08:36
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
98.06
|
96.30
|
100.05
|
|
97.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.71
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14327416
|
2007.02.26 14:12
|
buy
|
0.05
|
chfjpym
|
97.89
|
96.14
|
99.89
|
|
97.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
100005
|
JitterBug
|
|
14229477
|
2007.02.21 05:53
|
sell
|
0.05
|
eurjpym
|
158.02
|
159.77
|
156.02
|
|
158.81
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-3.27
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14230265
|
2007.02.21 07:00
|
sell
|
0.05
|
eurjpym
|
158.20
|
159.95
|
156.20
|
|
158.81
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-2.52
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14232243
|
2007.02.21 07:56
|
sell
|
0.10
|
eurjpym
|
158.35
|
160.10
|
156.35
|
|
158.81
|
0.00
|
0.00
|
-0.11
|
-3.82
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14232665
|
2007.02.21 08:01
|
sell
|
0.15
|
eurjpym
|
158.50
|
160.25
|
156.50
|
|
158.81
|
0.00
|
0.00
|
-0.17
|
-3.85
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14234662
|
2007.02.21 09:14
|
sell
|
0.25
|
eurjpym
|
158.63
|
160.38
|
156.63
|
|
158.81
|
0.00
|
0.00
|
-0.28
|
-3.73
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14276688
|
2007.02.23 01:00
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
159.43
|
157.68
|
161.43
|
|
158.76
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-2.78
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14313694
|
2007.02.26 07:35
|
buy
|
0.05
|
eurjpym
|
159.28
|
157.53
|
161.28
|
|
158.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.16
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14316139
|
2007.02.26 08:31
|
buy
|
0.10
|
eurjpym
|
159.13
|
157.38
|
161.13
|
|
158.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.07
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14316586
|
2007.02.26 08:36
|
buy
|
0.15
|
eurjpym
|
158.92
|
157.16
|
160.91
|
|
158.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.99
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14323043
|
2007.02.26 11:44
|
buy
|
0.25
|
eurjpym
|
158.76
|
157.01
|
160.76
|
|
158.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
100010
|
JitterBug
|
|
14265831
|
2007.02.22 12:57
|
sell
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3103
|
1.3278
|
1.2903
|
|
1.3163
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-3.00
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14269543
|
2007.02.22 16:17
|
sell
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3117
|
1.3293
|
1.2918
|
|
1.3163
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-2.30
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14286039
|
2007.02.23 13:02
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.3133
|
1.3308
|
1.2933
|
|
1.3163
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-3.00
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14288916
|
2007.02.23 14:20
|
sell
|
0.15
|
eurusdm
|
1.3148
|
1.3323
|
1.2948
|
|
1.3163
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
-2.25
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14290448
|
2007.02.23 14:49
|
sell
|
0.25
|
eurusdm
|
1.3163
|
1.3338
|
1.2963
|
|
1.3163
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
0.00
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14316546
|
2007.02.26 08:35
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3174
|
1.2998
|
1.3373
|
|
1.3161
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14328606
|
2007.02.26 14:36
|
sell
|
0.40
|
eurusdm
|
1.3173
|
1.3349
|
1.2974
|
|
1.3163
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
|
100011
|
JitterBug
|
|
14269625
|
2007.02.22 16:18
|
buy
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2409
|
1.2233
|
1.2608
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-3.78
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14270222
|
2007.02.22 16:22
|
buy
|
0.05
|
usdchfm
|
1.2393
|
1.2218
|
1.2593
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-3.13
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14287940
|
2007.02.23 13:56
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2378
|
1.2203
|
1.2578
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
-5.03
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14288736
|
2007.02.23 14:19
|
buy
|
0.15
|
usdchfm
|
1.2364
|
1.2188
|
1.2563
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
-5.85
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14289741
|
2007.02.23 14:37
|
buy
|
0.25
|
usdchfm
|
1.2348
|
1.2173
|
1.2548
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
-6.50
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14291348
|
2007.02.23 15:02
|
buy
|
0.40
|
usdchfm
|
1.2329
|
1.2154
|
1.2529
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
-4.22
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14325221
|
2007.02.26 12:53
|
buy
|
0.65
|
usdchfm
|
1.2303
|
1.2128
|
1.2503
|
|
1.2316
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.86
|
|
100017
|
JitterBug
|
|
14228103
|
2007.02.21 05:22
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
119.99
|
121.75
|
118.00
|
|
120.64
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
-5.39
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14228188
|
2007.02.21 05:22
|
sell
|
0.15
|
usdjpym
|
120.16
|
121.91
|
118.16
|
|
120.64
|
0.00
|
0.00
|
-0.21
|
-5.97
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14232100
|
2007.02.21 07:53
|
sell
|
0.25
|
usdjpym
|
120.40
|
122.15
|
118.40
|
|
120.64
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
-4.97
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14286714
|
2007.02.23 13:13
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
121.33
|
119.58
|
123.33
|
|
120.61
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
-2.98
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14288906
|
2007.02.23 14:20
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
121.17
|
119.42
|
123.17
|
|
120.61
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
-2.32
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14290213
|
2007.02.23 14:43
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
121.02
|
119.26
|
123.01
|
|
120.61
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
-3.40
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14302146
|
2007.02.26 00:08
|
buy
|
0.15
|
usdjpym
|
120.86
|
119.11
|
122.86
|
|
120.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.11
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14316240
|
2007.02.26 08:32
|
buy
|
0.25
|
usdjpym
|
120.70
|
118.95
|
122.70
|
|
120.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.87
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14325887
|
2007.02.26 13:15
|
buy
|
0.40
|
usdjpym
|
120.54
|
118.79
|
122.54
|
|
120.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.32
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
14330040
|
2007.02.26 15:23
|
sell
|
0.15
|
usdjpym
|
120.54
|
122.29
|
118.54
|
|
120.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.24
|
|
100018
|
JitterBug
|
|
|
0.00
|
0.00
|
-0.71
|
-139.14
|
|
Floating P/L:
|
-139.85
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
632.98
|
Floating P/L:
|
-139.85
|
Margin:
|
345.50
|
Balance:
|
4 580.22
|
Equity:
|
4 440.37
|
Free Margin:
|
4 094.87
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
647.60
|
Gross Loss:
|
14.62
|
Total Net Profit:
|
632.98
|
Profit Factor:
|
44.30
|
Expected Payoff:
|
7.91
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown:
|
7.35 (0.18%)
|
Relative Drawdown:
|
0.18% (7.35)
|
|
|
|
Total Trades:
|
80
|
Short Positions
(won %):
|
48 (95.83%)
|
Long Positions
(won %):
|
32 (100.00%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
78 (97.50%)
|
Loss trades (% of
total):
|
2 (2.50%)
|
Largest
|
profit trade:
|
62.28
|
loss trade:
|
-7.35
|
Average
|
profit trade:
|
8.30
|
loss trade:
|
-7.31
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
43 (542.87)
|
consecutive losses
($):
|
1 (-7.35)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
542.87 (43)
|
consecutive loss
(count):
|
-7.35 (1)
|
Average
|
consecutive wins:
|
26
|
consecutive
losses:
|
1