Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1[1].2

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.17 00:10 - 2007.02.09 03:55 (2004.06.17 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; MaximumRisk=15;
Bars in test193659Ticks modelled4202766Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit677167.90Gross profit1573351.64Gross loss-896183.74
Profit factor1.76Expected payoff3621.22
Absolute drawdown1315.98Maximal drawdown192831.01 (38.36%)Relative drawdown67.55% (109578.53)
Total trades187Short positions (won %)97 (35.05%)Long positions (won %)90 (36.67%)
Profit trades (% of total)67 (35.83%)Loss trades (% of total)120 (64.17%)
Largestprofit trade161920.07loss trade-52000.34
Averageprofit trade23482.86loss trade-7468.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (36931.79)consecutive losses (loss in money)13 (-109578.53)
Maximalconsecutive profit (count of wins)249156.76 (2)consecutive loss (count of losses)-179571.39 (12)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy13.001.83131.82621.8665
22004.07.05 10:00modify13.001.83131.82661.8665
32004.07.05 11:00modify13.001.83131.82691.8665
42004.07.05 12:00modify13.001.83131.82711.8665
52004.07.05 13:00modify13.001.83131.82731.8665
62004.07.05 14:00modify13.001.83131.82741.8665
72004.07.05 15:00modify13.001.83131.82801.8665
82004.07.05 16:00modify13.001.83131.82811.8665
92004.07.05 16:30s/l13.001.82811.82811.8665-959.999040.01
102004.07.07 02:35buy22.001.83941.83231.8746
112004.07.07 06:00modify22.001.83941.83291.8746
122004.07.07 07:00modify22.001.83941.83381.8746
132004.07.07 08:00modify22.001.83941.83481.8746
142004.07.07 09:00modify22.001.83941.83571.8746
152004.07.07 10:00modify22.001.83941.83751.8746
162004.07.07 11:00modify22.001.83941.83761.8746
172004.07.07 12:00modify22.001.83941.83811.8746
182004.07.07 13:00modify22.001.83941.84071.8746
192004.07.07 18:00modify22.001.83941.84221.8746
202004.07.07 19:00modify22.001.83941.84381.8746
212004.07.07 21:00modify22.001.83941.84401.8746
222004.07.07 23:00modify22.001.83941.84501.8746
232004.07.08 00:00modify22.001.83941.84551.8746
242004.07.08 02:00modify22.001.83941.84601.8746
252004.07.08 03:00modify22.001.83941.84741.8746
262004.07.08 04:00modify22.001.83941.84751.8746
272004.07.08 05:00modify22.001.83941.84771.8746
282004.07.08 06:00modify22.001.83941.84801.8746
292004.07.08 07:00modify22.001.83941.84871.8746
302004.07.08 08:00modify22.001.83941.84941.8746
312004.07.08 09:00modify22.001.83941.85011.8746
322004.07.08 09:14s/l22.001.85011.85011.87462134.0011174.01
332004.07.13 23:45sell33.001.85781.86271.8226
342004.07.14 06:00modify33.001.85781.86261.8226
352004.07.14 07:00modify33.001.85781.86231.8226
362004.07.14 08:00modify33.001.85781.86171.8226
372004.07.14 14:30s/l33.001.86171.86171.8226-1170.0010004.01
382004.07.19 09:05buy43.001.87291.86811.9081
392004.07.19 10:00modify43.001.87291.86831.9081
402004.07.19 11:00modify43.001.87291.86851.9081
412004.07.19 11:49s/l43.001.86851.86851.9081-1319.998684.02
422004.07.21 09:35sell53.001.85331.85831.8181
432004.07.21 10:05sell61.001.85431.85831.8191
442004.07.21 12:00modify53.001.85331.85791.8181
452004.07.21 12:00modify61.001.85431.85791.8191
462004.07.21 13:00modify53.001.85331.85341.8181
472004.07.21 13:00modify61.001.85431.85341.8191
482004.07.21 14:00modify53.001.85331.85241.8181
492004.07.21 14:00modify61.001.85431.85241.8191
502004.07.21 16:00modify53.001.85331.85131.8181
512004.07.21 16:00modify61.001.85431.85131.8191
522004.07.21 18:00modify53.001.85331.85061.8181
532004.07.21 18:00modify61.001.85431.85061.8191
542004.07.21 19:00modify53.001.85331.84881.8181
552004.07.21 19:00modify61.001.85431.84881.8191
562004.07.22 03:00modify53.001.85331.84711.8181
572004.07.22 03:00modify61.001.85431.84711.8191
582004.07.22 04:00modify53.001.85331.84671.8181
592004.07.22 04:00modify61.001.85431.84671.8191
602004.07.22 05:00modify53.001.85331.84641.8181
612004.07.22 05:00modify61.001.85431.84641.8191
622004.07.22 06:00modify53.001.85331.84531.8181
632004.07.22 06:00modify61.001.85431.84531.8191
642004.07.22 07:00modify53.001.85331.84441.8181
652004.07.22 07:00modify61.001.85431.84441.8191
662004.07.22 08:00modify53.001.85331.84271.8181
672004.07.22 08:00modify61.001.85431.84271.8191
682004.07.22 09:00modify53.001.85331.84201.8181
692004.07.22 09:00modify61.001.85431.84201.8191
702004.07.22 11:26s/l53.001.84201.84201.81813389.9912074.01
712004.07.22 11:26s/l61.001.84201.84201.81911230.0013304.01
722004.07.28 02:35sell72.001.82331.83371.7881
732004.07.28 02:55sell82.001.82431.83371.7891
742004.07.28 03:00modify72.001.82331.83311.7881
752004.07.28 03:00modify82.001.82431.83311.7891
762004.07.28 04:00modify72.001.82331.83281.7881
772004.07.28 04:00modify82.001.82431.83281.7891
782004.07.28 06:00modify72.001.82331.83231.7881
792004.07.28 06:00modify82.001.82431.83231.7891
802004.07.28 07:00modify72.001.82331.83151.7881
812004.07.28 07:00modify82.001.82431.83151.7891
822004.07.28 08:00modify72.001.82331.82841.7881
832004.07.28 08:00modify82.001.82431.82841.7891
842004.07.28 09:00modify72.001.82331.82741.7881
852004.07.28 09:00modify82.001.82431.82741.7891
862004.07.28 10:00modify72.001.82331.82731.7881
872004.07.28 10:00modify82.001.82431.82731.7891
882004.07.28 12:00modify72.001.82331.82541.7881
892004.07.28 12:00modify82.001.82431.82541.7891
902004.07.28 13:00modify72.001.82331.82441.7881
912004.07.28 13:00modify82.001.82431.82441.7891
922004.07.28 14:00modify72.001.82331.82421.7881
932004.07.28 14:00modify82.001.82431.82421.7891
942004.07.28 18:17s/l72.001.82421.82421.7881-180.0013124.01
952004.07.28 18:17s/l82.001.82421.82421.789120.0113144.02
962004.08.02 23:55buy95.001.82531.82121.8605
972004.08.03 01:00modify95.001.82531.82241.8605
982004.08.03 02:00modify95.001.82531.82301.8605
992004.08.03 03:00modify95.001.82531.82321.8605
1002004.08.03 08:02s/l95.001.82321.82321.8605-1055.0212089.00
1012004.08.09 09:35buy105.001.84161.83761.8768
1022004.08.09 10:00modify105.001.84161.83781.8768
1032004.08.09 16:30s/l105.001.83781.83781.8768-1900.0110188.99
1042004.08.11 09:00sell113.001.82941.83401.7942
1052004.08.11 10:00modify113.001.82941.83371.7942
1062004.08.11 12:00modify113.001.82941.83241.7942
1072004.08.11 13:00modify113.001.82941.83211.7942
1082004.08.11 19:31s/l113.001.83211.83211.7942-810.029378.97
1092004.08.16 07:25buy122.001.84161.83581.8768
1102004.08.16 08:00modify122.001.84161.83791.8768
1112004.08.16 09:00modify122.001.84161.83911.8768
1122004.08.16 09:16s/l122.001.83911.83911.8768-500.008878.97
1132004.08.18 05:45sell131.001.82891.83791.7937
1142004.08.18 06:00modify131.001.82891.83551.7937
1152004.08.18 07:00modify131.001.82891.83471.7937
1162004.08.18 08:00modify131.001.82891.83321.7937
1172004.08.18 09:00modify131.001.82891.83261.7937
1182004.08.18 11:00modify131.001.82891.83161.7937
1192004.08.18 12:00modify131.001.82891.83111.7937
1202004.08.18 16:00modify131.001.82891.82971.7937
1212004.08.19 02:00modify131.001.82891.82961.7937
1222004.08.19 06:00modify131.001.82891.82831.7937
1232004.08.19 07:00modify131.001.82891.82781.7937
1242004.08.19 08:00modify131.001.82891.82741.7937
1252004.08.19 11:32s/l131.001.82741.82741.7937150.009028.97
1262004.08.23 16:00sell143.001.81801.82271.7828
1272004.08.23 22:00modify143.001.81801.82031.7828
1282004.08.23 23:00modify143.001.81801.81881.7828
1292004.08.24 00:00modify143.001.81801.81861.7828
1302004.08.24 01:00modify143.001.81801.81831.7828
1312004.08.24 02:00modify143.001.81801.81791.7828
1322004.08.24 03:00modify143.001.81801.81761.7828
1332004.08.24 04:00modify143.001.81801.81741.7828
1342004.08.24 05:00modify143.001.81801.81691.7828
1352004.08.24 06:00modify143.001.81801.81601.7828
1362004.08.24 07:00modify143.001.81801.81341.7828
1372004.08.24 09:00modify143.001.81801.81291.7828
1382004.08.24 12:00modify143.001.81801.81221.7828
1392004.08.24 13:00modify143.001.81801.81201.7828
1402004.08.24 16:00modify143.001.81801.80701.7828
1412004.08.24 17:00modify143.001.81801.80691.7828
1422004.08.24 19:00modify143.001.81801.80541.7828
1432004.08.24 20:00modify143.001.81801.80401.7828
1442004.08.24 21:00modify143.001.81801.80301.7828
1452004.08.24 22:00modify143.001.81801.80271.7828
1462004.08.25 00:00modify143.001.81801.80221.7828
1472004.08.25 01:00modify143.001.81801.80211.7828
1482004.08.25 02:00modify143.001.81801.80181.7828
1492004.08.25 03:00modify143.001.81801.80171.7828
1502004.08.25 06:00modify143.001.81801.79881.7828
1512004.08.25 08:00modify143.001.81801.79821.7828
1522004.08.25 09:00modify143.001.81801.79731.7828
1532004.08.25 09:39s/l143.001.79731.79731.78286209.9915238.96
1542004.09.03 06:05sell155.001.79141.79591.7562
1552004.09.03 07:00modify155.001.79141.79531.7562
1562004.09.03 08:00modify155.001.79141.79411.7562
1572004.09.03 11:00modify155.001.79141.79321.7562
1582004.09.03 16:00modify155.001.79141.79031.7562
1592004.09.03 21:00modify155.001.79141.78981.7562
1602004.09.06 00:05modify155.001.79141.78961.7562
1612004.09.06 02:00modify155.001.79141.78941.7562
1622004.09.06 03:00modify155.001.79141.78911.7562
1632004.09.06 04:00modify155.001.79141.78871.7562
1642004.09.06 05:00modify155.001.79141.78821.7562
1652004.09.06 06:05modify155.001.79141.78751.7562
1662004.09.06 07:00modify155.001.79141.78351.7562
1672004.09.06 08:00modify155.001.79141.78281.7562
1682004.09.06 09:00modify155.001.79141.78081.7562
1692004.09.06 12:59s/l155.001.78081.78081.75625300.0420539.00
1702004.09.09 07:25buy165.001.78561.77891.8208
1712004.09.09 08:00modify165.001.78561.78211.8208
1722004.09.09 09:00modify165.001.78561.78401.8208
1732004.09.09 10:34s/l165.001.78401.78401.8208-800.0119738.99
1742004.09.16 03:00sell174.001.77781.78591.7426
1752004.09.16 04:00modify174.001.77781.78491.7426
1762004.09.16 05:00modify174.001.77781.78481.7426
1772004.09.16 06:00modify174.001.77781.78401.7426
1782004.09.16 07:00modify174.001.77781.78251.7426
1792004.09.16 08:00modify174.001.77781.78151.7426
1802004.09.16 09:00modify174.001.77781.78101.7426
1812004.09.16 10:30s/l174.001.78101.78101.7426-1280.0118458.98
1822004.09.27 09:35buy186.001.80481.79991.8400
1832004.09.27 10:00modify186.001.80481.80071.8400
1842004.09.27 11:00modify186.001.80481.80081.8400
1852004.09.27 13:00modify186.001.80481.80091.8400
1862004.09.27 21:00modify186.001.80481.80101.8400
1872004.09.28 01:00modify186.001.80481.80171.8400
1882004.09.28 02:00modify186.001.80481.80351.8400
1892004.09.28 03:00modify186.001.80481.80421.8400
1902004.09.28 04:00modify186.001.80481.80431.8400
1912004.09.28 05:00modify186.001.80481.80471.8400
1922004.09.28 06:00modify186.001.80481.80501.8400
1932004.09.28 07:00modify186.001.80481.80561.8400
1942004.09.28 09:00modify186.001.80481.80571.8400
1952004.09.28 11:00modify186.001.80481.80591.8400
1962004.09.28 13:00modify186.001.80481.80661.8400
1972004.09.28 14:00modify186.001.80481.80691.8400
1982004.09.28 15:00modify186.001.80481.80701.8400
1992004.09.28 16:00modify186.001.80481.80751.8400
2002004.09.28 17:00modify186.001.80481.80781.8400
2012004.09.29 05:00modify186.001.80481.80811.8400
2022004.09.29 06:00modify186.001.80481.80841.8400
2032004.09.29 07:00modify186.001.80481.80891.8400
2042004.09.29 08:00modify186.001.80481.81011.8400
2052004.09.29 08:18s/l186.001.81011.81011.84003168.0121626.99
2062004.09.30 00:30sell195.001.80071.80751.7655
2072004.09.30 02:00modify195.001.80071.80671.7655
2082004.09.30 03:00modify195.001.80071.80631.7655
2092004.09.30 04:00modify195.001.80071.80561.7655
2102004.09.30 05:00modify195.001.80071.80541.7655
2112004.09.30 06:00modify195.001.80071.80451.7655
2122004.09.30 07:00modify195.001.80071.80351.7655
2132004.09.30 08:00modify195.001.80071.80291.7655
2142004.09.30 09:00modify195.001.80071.80231.7655
2152004.09.30 13:34s/l195.001.80231.80231.7655-799.9720827.02
2162004.10.01 04:05buy204.001.81001.80281.8452
2172004.10.01 05:05modify204.001.81001.80491.8452
2182004.10.01 06:00modify204.001.81001.80551.8452
2192004.10.01 07:00modify204.001.81001.80601.8452
2202004.10.01 08:00modify204.001.81001.80701.8452
2212004.10.01 09:00modify204.001.81001.80741.8452
2222004.10.01 10:03s/l204.001.80741.80741.8452-1040.0019787.02
2232004.10.01 20:10sell217.001.79841.80261.7632
2242004.10.04 04:00modify217.001.79841.80221.7632
2252004.10.04 05:00modify217.001.79841.80091.7632
2262004.10.04 06:00modify217.001.79841.80041.7632
2272004.10.04 07:00modify217.001.79841.79981.7632
2282004.10.04 08:00modify217.001.79841.79881.7632
2292004.10.04 09:00modify217.001.79841.79861.7632
2302004.10.04 10:00modify217.001.79841.79831.7632
2312004.10.04 14:00modify217.001.79841.79741.7632
2322004.10.04 15:00modify217.001.79841.79611.7632
2332004.10.04 16:00modify217.001.79841.79531.7632
2342004.10.04 17:00modify217.001.79841.79481.7632
2352004.10.04 18:00modify217.001.79841.79321.7632
2362004.10.04 19:00modify217.001.79841.79191.7632
2372004.10.05 00:00modify217.001.79841.79161.7632
2382004.10.05 01:00modify217.001.79841.79101.7632
2392004.10.05 02:00modify217.001.79841.79061.7632
2402004.10.05 03:00modify217.001.79841.79041.7632
2412004.10.05 04:00modify217.001.79841.78941.7632
2422004.10.05 05:00modify217.001.79841.78851.7632
2432004.10.05 06:00modify217.001.79841.78771.7632
2442004.10.05 07:00modify217.001.79841.78741.7632
2452004.10.05 08:00modify217.001.79841.78711.7632
2462004.10.05 08:10s/l217.001.78711.78711.76327910.0327697.05
2472004.10.18 07:30buy2210.001.80321.79901.8384
2482004.10.18 08:00modify2210.001.80321.79991.8384
2492004.10.18 09:00modify2210.001.80321.80061.8384
2502004.10.18 13:31s/l2210.001.80061.80061.8384-2599.9625097.09
2512004.10.20 02:00buy235.001.80281.79551.8380
2522004.10.20 02:55buy244.001.80181.79551.8370
2532004.10.20 03:00modify235.001.80281.79701.8380
2542004.10.20 03:00modify244.001.80181.79701.8370
2552004.10.20 04:00modify235.001.80281.79751.8380
2562004.10.20 04:00modify244.001.80181.79751.8370
2572004.10.20 05:00modify235.001.80281.79761.8380
2582004.10.20 05:00modify244.001.80181.79761.8370
2592004.10.20 06:00modify235.001.80281.79841.8380
2602004.10.20 06:00modify244.001.80181.79841.8370
2612004.10.20 07:00modify235.001.80281.79891.8380
2622004.10.20 07:00modify244.001.80181.79891.8370
2632004.10.20 08:00modify235.001.80281.79961.8380
2642004.10.20 08:00modify244.001.80181.79961.8370
2652004.10.20 11:00modify235.001.80281.80171.8380
2662004.10.20 11:00modify244.001.80181.80171.8370
2672004.10.20 12:00modify235.001.80281.80291.8380
2682004.10.20 12:00modify244.001.80181.80291.8370
2692004.10.20 18:00modify235.001.80281.80311.8380
2702004.10.20 18:00modify244.001.80181.80311.8370
2712004.10.20 19:00modify235.001.80281.80681.8380
2722004.10.20 19:00modify244.001.80181.80681.8370
2732004.10.21 01:00modify235.001.80281.80791.8380
2742004.10.21 01:00modify244.001.80181.80791.8370
2752004.10.21 02:00modify235.001.80281.80861.8380
2762004.10.21 02:00modify244.001.80181.80861.8370
2772004.10.21 03:00modify235.001.80281.80871.8380
2782004.10.21 03:00modify244.001.80181.80871.8370
2792004.10.21 05:00modify235.001.80281.80911.8380
2802004.10.21 05:00modify244.001.80181.80911.8370
2812004.10.21 06:00modify235.001.80281.80971.8380
2822004.10.21 06:00modify244.001.80181.80971.8370
2832004.10.21 07:00modify235.001.80281.80991.8380
2842004.10.21 07:00modify244.001.80181.80991.8370
2852004.10.21 08:00modify235.001.80281.81051.8380
2862004.10.21 08:00modify244.001.80181.81051.8370
2872004.10.21 09:00modify235.001.80281.81201.8380
2882004.10.21 09:00modify244.001.80181.81201.8370
2892004.10.21 10:00modify235.001.80281.81211.8380
2902004.10.21 10:00modify244.001.80181.81211.8370
2912004.10.21 11:00modify235.001.80281.81481.8380
2922004.10.21 11:00modify244.001.80181.81481.8370
2932004.10.21 12:00modify235.001.80281.81971.8380
2942004.10.21 12:00modify244.001.80181.81971.8370
2952004.10.22 02:00modify235.001.80281.82081.8380
2962004.10.22 02:00modify244.001.80181.82081.8370
2972004.10.22 03:00modify235.001.80281.82111.8380
2982004.10.22 03:00modify244.001.80181.82111.8370
2992004.10.22 04:00modify235.001.80281.82151.8380
3002004.10.22 04:00modify244.001.80181.82151.8370
3012004.10.22 05:00modify235.001.80281.82181.8380
3022004.10.22 05:00modify244.001.80181.82181.8370
3032004.10.22 06:00modify235.001.80281.82241.8380
3042004.10.22 06:00modify244.001.80181.82241.8370
3052004.10.22 07:00modify235.001.80281.82301.8380
3062004.10.22 07:00modify244.001.80181.82301.8370
3072004.10.22 08:00modify235.001.80281.82361.8380
3082004.10.22 08:00modify244.001.80181.82361.8370
3092004.10.22 09:00modify235.001.80281.82411.8380
3102004.10.22 09:00modify244.001.80181.82411.8370
3112004.10.22 10:00modify235.001.80281.82471.8380
3122004.10.22 10:00modify244.001.80181.82471.8370
3132004.10.22 10:32s/l235.001.82471.82471.838010930.0036027.09
3142004.10.22 10:32s/l244.001.82471.82471.83709144.0145171.10
3152004.10.26 02:10buy2515.001.83991.83531.8751
3162004.10.26 03:00modify2515.001.83991.83601.8751
3172004.10.26 04:00modify2515.001.83991.83611.8751
3182004.10.26 07:00modify2515.001.83991.83641.8751
3192004.10.26 08:00modify2515.001.83991.83691.8751
3202004.10.26 09:00modify2515.001.83991.83701.8751
3212004.10.26 10:20s/l2515.001.83701.83701.8751-4349.9540821.15
3222004.10.27 07:00sell2611.001.83611.84181.8009
3232004.10.27 07:20sell276.001.83731.84181.8021
3242004.10.27 08:00modify2611.001.83611.84101.8009
3252004.10.27 08:00modify276.001.83731.84101.8021
3262004.10.27 09:00modify2611.001.83611.84001.8009
3272004.10.27 09:00modify276.001.83731.84001.8021
3282004.10.27 10:00modify2611.001.83611.83981.8009
3292004.10.27 10:00modify276.001.83731.83981.8021
3302004.10.27 13:09s/l2611.001.83981.83981.8009-4070.0236751.13
3312004.10.27 13:09s/l276.001.83981.83981.8021-1500.0335251.10
3322004.10.28 04:55sell288.001.83161.83861.7964
3332004.10.28 05:00modify288.001.83161.83811.7964
3342004.10.28 06:00modify288.001.83161.83751.7964
3352004.10.28 06:50sell297.001.83341.83751.7982
3362004.10.28 07:00modify288.001.83161.83681.7964
3372004.10.28 07:00modify297.001.83341.83681.7982
3382004.10.28 08:00modify288.001.83161.83591.7964
3392004.10.28 08:00modify297.001.83341.83591.7982
3402004.10.28 09:00modify288.001.83161.83431.7964
3412004.10.28 09:00modify297.001.83341.83431.7982
3422004.10.28 09:07s/l288.001.83431.83431.7964-2159.9433091.16
3432004.10.28 09:07s/l297.001.83431.83431.7982-629.9932461.17
3442004.11.11 01:40sell306.001.84761.85551.8124
3452004.11.11 06:00modify306.001.84761.85491.8124
3462004.11.11 07:00modify306.001.84761.85271.8124
3472004.11.11 08:00modify306.001.84761.85071.8124
3482004.11.11 12:00modify306.001.84761.85061.8124
3492004.11.11 13:00modify306.001.84761.84951.8124
3502004.11.11 14:00modify306.001.84761.84651.8124
3512004.11.11 15:00modify306.001.84761.84641.8124
3522004.11.12 02:26s/l306.001.84641.84641.8124719.9933181.16
3532004.11.15 09:25buy3112.001.85441.85031.8896
3542004.11.15 10:00modify3112.001.85441.85141.8896
3552004.11.15 11:50s/l3112.001.85141.85141.8896-3599.9929581.17
3562004.11.17 01:35buy328.001.85191.84661.8871
3572004.11.17 04:00modify328.001.85191.84691.8871
3582004.11.17 05:00modify328.001.85191.84741.8871
3592004.11.17 06:00modify328.001.85191.84811.8871
3602004.11.17 07:00modify328.001.85191.84941.8871
3612004.11.17 09:00modify328.001.85191.84971.8871
3622004.11.17 10:00modify328.001.85191.85001.8871
3632004.11.17 11:00modify328.001.85191.85181.8871
3642004.11.17 13:00modify328.001.85191.85451.8871
3652004.11.17 16:42s/l328.001.85451.85451.88712079.9631661.13
3662004.11.19 06:05sell3310.001.85191.85661.8167
3672004.11.19 07:00modify3310.001.85191.85621.8167
3682004.11.19 08:00modify3310.001.85191.85571.8167
3692004.11.19 09:58s/l3310.001.85571.85571.8167-3800.0227861.11
3702004.11.23 21:00buy345.001.86801.85891.9032
3712004.11.23 21:55buy353.001.86651.85891.9017
3722004.11.24 01:00modify345.001.86801.85951.9032
3732004.11.24 01:00modify353.001.86651.85951.9017
3742004.11.24 02:00modify345.001.86801.86021.9032
3752004.11.24 02:00modify353.001.86651.86021.9017
3762004.11.24 03:00modify345.001.86801.86241.9032
3772004.11.24 03:00modify353.001.86651.86241.9017
3782004.11.24 04:00modify345.001.86801.86311.9032
3792004.11.24 04:00modify353.001.86651.86311.9017
3802004.11.24 05:00modify345.001.86801.86371.9032
3812004.11.24 05:00modify353.001.86651.86371.9017
3822004.11.24 06:00modify345.001.86801.86461.9032
3832004.11.24 06:00modify353.001.86651.86461.9017
3842004.11.24 07:00modify345.001.86801.86491.9032
3852004.11.24 07:00modify353.001.86651.86491.9017
3862004.11.24 08:00modify345.001.86801.86521.9032
3872004.11.24 08:00modify353.001.86651.86521.9017
3882004.11.24 11:00modify345.001.86801.86581.9032
3892004.11.24 11:00modify353.001.86651.86581.9017
3902004.11.24 12:00modify345.001.86801.86851.9032
3912004.11.24 12:00modify353.001.86651.86851.9017
3922004.11.24 13:00modify345.001.86801.87081.9032
3932004.11.24 13:00modify353.001.86651.87081.9017
3942004.11.24 14:00modify345.001.86801.87171.9032
3952004.11.24 14:00modify353.001.86651.87171.9017
3962004.11.25 01:00modify345.001.86801.87241.9032
3972004.11.25 01:00modify353.001.86651.87241.9017
3982004.11.25 02:00modify345.001.86801.87301.9032
3992004.11.25 02:00modify353.001.86651.87301.9017
4002004.11.25 03:00modify345.001.86801.87411.9032
4012004.11.25 03:00modify353.001.86651.87411.9017
4022004.11.25 04:05modify345.001.86801.87441.9032
4032004.11.25 04:05modify353.001.86651.87441.9017
4042004.11.25 05:00modify345.001.86801.87491.9032
4052004.11.25 05:00modify353.001.86651.87491.9017
4062004.11.25 06:00modify345.001.86801.87531.9032
4072004.11.25 06:00modify353.001.86651.87531.9017
4082004.11.25 07:00modify345.001.86801.87591.9032
4092004.11.25 07:00modify353.001.86651.87591.9017
4102004.11.25 08:00modify345.001.86801.87611.9032
4112004.11.25 08:00modify353.001.86651.87611.9017
4122004.11.25 09:00modify345.001.86801.87701.9032
4132004.11.25 09:00modify353.001.86651.87701.9017
4142004.11.25 10:00modify345.001.86801.87721.9032
4152004.11.25 10:00modify353.001.86651.87721.9017
4162004.11.25 11:00modify345.001.86801.87941.9032
4172004.11.25 11:00modify353.001.86651.87941.9017
4182004.11.25 14:00modify345.001.86801.88091.9032
4192004.11.25 14:00modify353.001.86651.88091.9017
4202004.11.26 00:00modify345.001.86801.88361.9032
4212004.11.26 00:00modify353.001.86651.88361.9017
4222004.11.26 01:00modify345.001.86801.88371.9032
4232004.11.26 01:00modify353.001.86651.88371.9017
4242004.11.26 02:00modify345.001.86801.88391.9032
4252004.11.26 02:00modify353.001.86651.88391.9017
4262004.11.26 04:00modify345.001.86801.88471.9032
4272004.11.26 04:00modify353.001.86651.88471.9017
4282004.11.26 05:00modify345.001.86801.88511.9032
4292004.11.26 05:00modify353.001.86651.88511.9017
4302004.11.26 06:00modify345.001.86801.88551.9032
4312004.11.26 06:00modify353.001.86651.88551.9017
4322004.11.26 07:00modify345.001.86801.88781.9032
4332004.11.26 07:00modify353.001.86651.88781.9017
4342004.11.26 07:09t/p353.001.90171.88781.901710544.9738406.08
4352004.11.26 07:28t/p345.001.90321.88781.903217575.0155981.09
4362004.12.08 18:55sell3615.001.93341.93891.8982
4372004.12.08 22:45sell379.001.93471.93891.8995
4382004.12.08 23:31s/l3615.001.93891.93891.8982-8249.9547731.14
4392004.12.08 23:31s/l379.001.93891.93891.8995-3779.9943951.15
4402004.12.09 19:45sell389.001.92551.93321.8903
4412004.12.10 02:00modify389.001.92551.93191.8903
4422004.12.10 07:00modify389.001.92551.93051.8903
4432004.12.10 08:00modify389.001.92551.92901.8903
4442004.12.10 09:00modify389.001.92551.92821.8903
4452004.12.10 11:00modify389.001.92551.92591.8903
4462004.12.10 12:00modify389.001.92551.92191.8903
4472004.12.10 13:00modify389.001.92551.91991.8903
4482004.12.13 03:00modify389.001.92551.91881.8903
4492004.12.13 04:03s/l389.001.91881.91881.89036030.0349981.18
4502004.12.14 01:30buy399.001.92211.91421.9573
4512004.12.14 02:00modify399.001.92211.91481.9573
4522004.12.14 03:00modify399.001.92211.91541.9573
4532004.12.14 03:25buy409.001.92091.91541.9561
4542004.12.14 04:00modify399.001.92211.91611.9573
4552004.12.14 04:00modify409.001.92091.91611.9561
4562004.12.14 05:00modify399.001.92211.91651.9573
4572004.12.14 05:00modify409.001.92091.91651.9561
4582004.12.14 06:00modify399.001.92211.91711.9573
4592004.12.14 06:00modify409.001.92091.91711.9561
4602004.12.14 07:00modify399.001.92211.91771.9573
4612004.12.14 07:00modify409.001.92091.91771.9561
4622004.12.14 08:00modify399.001.92211.91881.9573
4632004.12.14 08:00modify409.001.92091.91881.9561
4642004.12.14 09:00modify399.001.92211.91911.9573
4652004.12.14 09:00modify409.001.92091.91911.9561
4662004.12.15 03:52s/l399.001.91911.91911.9573-2709.0247272.16
4672004.12.15 03:52s/l409.001.91911.91911.9561-1629.0545643.11
4682004.12.16 01:40buy419.001.94151.93381.9767
4692004.12.16 01:55buy426.001.94021.93381.9754
4702004.12.16 02:00modify419.001.94151.93421.9767
4712004.12.16 02:00modify426.001.94021.93421.9754
4722004.12.16 03:00modify419.001.94151.93551.9767
4732004.12.16 03:00modify426.001.94021.93551.9754
4742004.12.16 04:00modify419.001.94151.93571.9767
4752004.12.16 04:00modify426.001.94021.93571.9754
4762004.12.16 05:00modify419.001.94151.93611.9767
4772004.12.16 05:00modify426.001.94021.93611.9754
4782004.12.16 06:00modify419.001.94151.93671.9767
4792004.12.16 06:00modify426.001.94021.93671.9754
4802004.12.16 07:00modify419.001.94151.93731.9767
4812004.12.16 07:00modify426.001.94021.93731.9754
4822004.12.16 08:00modify419.001.94151.93751.9767
4832004.12.16 08:00modify426.001.94021.93751.9754
4842004.12.16 09:00modify419.001.94151.93761.9767
4852004.12.16 09:00modify426.001.94021.93761.9754
4862004.12.16 13:00modify419.001.94151.93771.9767
4872004.12.16 13:00modify426.001.94021.93771.9754
4882004.12.16 14:00modify419.001.94151.94001.9767
4892004.12.16 14:00modify426.001.94021.94001.9754
4902004.12.16 15:00modify419.001.94151.94271.9767
4912004.12.16 15:00modify426.001.94021.94271.9754
4922004.12.16 15:19s/l419.001.94271.94271.97671079.9846723.09
4932004.12.16 15:19s/l426.001.94271.94271.97541499.9848223.07
4942004.12.22 01:05sell439.001.92901.93721.8938
4952004.12.22 02:00modify439.001.92901.93621.8938
4962004.12.22 03:00modify439.001.92901.93571.8938
4972004.12.22 06:00modify439.001.92901.93511.8938
4982004.12.22 07:00modify439.001.92901.93411.8938
4992004.12.22 08:00modify439.001.92901.93321.8938
5002004.12.22 13:00modify439.001.92901.93171.8938
5012004.12.22 14:00modify439.001.92901.92491.8938
5022004.12.22 15:00modify439.001.92901.92351.8938
5032004.12.23 04:00modify439.001.92901.92331.8938
5042004.12.23 05:00modify439.001.92901.92241.8938
5052004.12.23 09:31s/l439.001.92241.92241.89385940.0254163.09
5062004.12.28 01:25buy4412.001.93231.92571.9675
5072004.12.28 07:00modify4412.001.93231.92621.9675
5082004.12.28 08:00modify4412.001.93231.92921.9675
5092004.12.28 09:00modify4412.001.93231.93021.9675
5102004.12.28 12:00modify4412.001.93231.93051.9675
5112004.12.28 13:00modify4412.001.93231.93081.9675
5122004.12.28 14:00modify4412.001.93231.93181.9675
5132004.12.28 15:00modify4412.001.93231.93381.9675
5142004.12.28 16:00s/l4412.001.93381.93381.96751799.9555963.04
5152004.12.29 22:30sell4511.001.91851.92641.8833
5162004.12.29 23:00modify4511.001.91851.92621.8833
5172004.12.30 01:00modify4511.001.91851.92501.8833
5182004.12.30 02:00modify4511.001.91851.92441.8833
5192004.12.30 04:00modify4511.001.91851.92301.8833
5202004.12.30 05:00modify4511.001.91851.92291.8833
5212004.12.30 06:13modify4511.001.91851.92191.8833
5222004.12.30 07:00modify4511.001.91851.92081.8833
5232004.12.30 07:25s/l4511.001.92081.92081.8833-2530.0653432.98
5242005.01.04 03:10sell469.001.90611.91521.8709
5252005.01.04 04:00sell477.001.90761.91521.8724
5262005.01.04 06:00modify469.001.90611.91451.8709
5272005.01.04 06:00modify477.001.90761.91451.8724
5282005.01.04 07:05modify469.001.90611.91311.8709
5292005.01.04 07:05modify477.001.90761.91311.8724
5302005.01.04 08:00modify469.001.90611.91171.8709
5312005.01.04 08:00modify477.001.90761.91171.8724
5322005.01.04 10:00modify469.001.90611.91161.8709
5332005.01.04 10:00modify477.001.90761.91161.8724
5342005.01.04 11:00modify469.001.90611.91131.8709
5352005.01.04 11:00modify477.001.90761.91131.8724
5362005.01.04 12:00modify469.001.90611.90641.8709
5372005.01.04 12:00modify477.001.90761.90641.8724
5382005.01.04 13:00modify469.001.90611.90541.8709
5392005.01.04 13:00modify477.001.90761.90541.8724
5402005.01.04 18:00modify469.001.90611.89941.8709
5412005.01.04 18:00modify477.001.90761.89941.8724
5422005.01.04 19:00modify469.001.90611.89721.8709
5432005.01.04 19:00modify477.001.90761.89721.8724
5442005.01.04 22:00modify469.001.90611.89671.8709
5452005.01.04 22:00modify477.001.90761.89671.8724
5462005.01.04 23:00modify469.001.90611.89611.8709
5472005.01.04 23:00modify477.001.90761.89611.8724
5482005.01.05 00:00modify469.001.90611.89591.8709
5492005.01.05 00:00modify477.001.90761.89591.8724
5502005.01.05 01:00modify469.001.90611.89531.8709
5512005.01.05 01:00modify477.001.90761.89531.8724
5522005.01.05 02:00modify469.001.90611.89331.8709
5532005.01.05 02:00modify477.001.90761.89331.8724
5542005.01.05 03:00modify469.001.90611.89291.8709
5552005.01.05 03:00modify477.001.90761.89291.8724
5562005.01.05 04:00modify469.001.90611.89261.8709
5572005.01.05 04:00modify477.001.90761.89261.8724
5582005.01.05 05:00modify469.001.90611.89231.8709
5592005.01.05 05:00modify477.001.90761.89231.8724
5602005.01.05 06:00modify469.001.90611.89171.8709
5612005.01.05 06:00modify477.001.90761.89171.8724
5622005.01.05 07:00modify469.001.90611.89111.8709
5632005.01.05 07:00modify477.001.90761.89111.8724
5642005.01.05 08:00modify469.001.90611.88871.8709
5652005.01.05 08:00modify477.001.90761.88871.8724
5662005.01.05 09:00modify469.001.90611.88861.8709
5672005.01.05 09:00modify477.001.90761.88861.8724
5682005.01.05 12:00modify469.001.90611.88681.8709
5692005.01.05 12:00modify477.001.90761.88681.8724
5702005.01.05 13:00modify469.001.90611.88511.8709
5712005.01.05 13:00modify477.001.90761.88511.8724
5722005.01.05 16:07s/l469.001.88511.88511.870918900.0372333.01
5732005.01.05 16:07s/l477.001.88511.88511.872415750.0388083.04
5742005.01.13 01:35buy4813.001.89001.88021.9252
5752005.01.13 02:00modify4813.001.89001.88091.9252
5762005.01.13 03:00modify4813.001.89001.88141.9252
5772005.01.13 03:10buy4913.001.88881.88141.9240
5782005.01.13 04:00modify4813.001.89001.88221.9252
5792005.01.13 04:00modify4913.001.88881.88221.9240
5802005.01.13 05:00modify4813.001.89001.88291.9252
5812005.01.13 05:00modify4913.001.88881.88291.9240
5822005.01.13 06:00modify4813.001.89001.88591.9252
5832005.01.13 06:00modify4913.001.88881.88591.9240
5842005.01.13 07:00modify4813.001.89001.88671.9252
5852005.01.13 07:00modify4913.001.88881.88671.9240
5862005.01.13 08:00modify4813.001.89001.88811.9252
5872005.01.13 08:00modify4913.001.88881.88811.9240
5882005.01.13 10:28s/l4813.001.88811.88811.9252-2469.9285613.12
5892005.01.13 10:28s/l4913.001.88811.88811.9240-909.9784703.15
5902005.01.17 01:30sell5014.001.87091.88011.8357
5912005.01.17 02:00modify5014.001.87091.88001.8357
5922005.01.17 03:00modify5014.001.87091.87851.8357
5932005.01.17 04:30sell5114.001.87231.87851.8371
5942005.01.17 07:00modify5014.001.87091.87801.8357
5952005.01.17 07:00modify5114.001.87231.87801.8371
5962005.01.17 08:00modify5014.001.87091.87681.8357
5972005.01.17 08:00modify5114.001.87231.87681.8371
5982005.01.17 09:00modify5014.001.87091.87511.8357
5992005.01.17 09:00modify5114.001.87231.87511.8371
6002005.01.17 11:00modify5014.001.87091.87441.8357
6012005.01.17 11:00modify5114.001.87231.87441.8371
6022005.01.17 15:00modify5014.001.87091.87051.8357
6032005.01.17 15:00modify5114.001.87231.87051.8371
6042005.01.17 16:00modify5014.001.87091.87041.8357
6052005.01.17 16:00modify5114.001.87231.87041.8371
6062005.01.17 17:00modify5014.001.87091.86921.8357
6072005.01.17 17:00modify5114.001.87231.86921.8371
6082005.01.17 18:00modify5014.001.87091.86851.8357
6092005.01.17 18:00modify5114.001.87231.86851.8371
6102005.01.18 01:00modify5014.001.87091.86811.8357
6112005.01.18 01:00modify5114.001.87231.86811.8371
6122005.01.18 02:00modify5014.001.87091.86621.8357
6132005.01.18 02:00modify5114.001.87231.86621.8371
6142005.01.18 05:00modify5014.001.87091.86501.8357
6152005.01.18 05:00modify5114.001.87231.86501.8371
6162005.01.18 11:19s/l5014.001.86501.86501.83578260.0592963.20
6172005.01.18 11:19s/l5114.001.86501.86501.837110219.87103183.07
6182005.01.19 17:20buy5224.001.87471.86831.9099
6192005.01.19 17:45buy5316.001.87341.86831.9086
6202005.01.19 18:00buy547.001.87231.86831.9075
6212005.01.19 20:00s/l5224.001.86831.86831.9099-15360.0587823.02
6222005.01.19 20:00s/l5316.001.86831.86831.9086-8160.0779662.95
6232005.01.19 20:00s/l547.001.86831.86831.9075-2799.9976862.96
6242005.01.24 03:00buy5514.001.87551.86701.9107
6252005.01.24 03:35buy5610.001.87431.86701.9095
6262005.01.24 05:00modify5514.001.87551.86771.9107
6272005.01.24 05:00modify5610.001.87431.86771.9095
6282005.01.24 07:00modify5514.001.87551.86881.9107
6292005.01.24 07:00modify5610.001.87431.86881.9095
6302005.01.24 08:00modify5514.001.87551.86921.9107
6312005.01.24 08:00modify5610.001.87431.86921.9095
6322005.01.24 09:00modify5514.001.87551.86961.9107
6332005.01.24 09:00modify5610.001.87431.86961.9095
6342005.01.24 10:00modify5514.001.87551.87121.9107
6352005.01.24 10:00modify5610.001.87431.87121.9095
6362005.01.24 11:00modify5514.001.87551.87401.9107
6372005.01.24 11:00modify5610.001.87431.87401.9095
6382005.01.24 12:00modify5514.001.87551.87411.9107
6392005.01.24 12:00modify5610.001.87431.87411.9095
6402005.01.25 13:31s/l5514.001.87411.87411.9107-1974.0574888.91
6412005.01.25 13:31s/l5610.001.87411.87411.9095-209.9574678.96
6422005.01.26 01:30sell5712.001.86621.87541.8310
6432005.01.26 02:00modify5712.001.86621.87521.8310
6442005.01.26 02:45sell5810.001.86721.87521.8320
6452005.01.26 03:04modify5712.001.86621.87511.8310
6462005.01.26 03:04modify5810.001.86721.87511.8320
6472005.01.26 04:00modify5712.001.86621.87471.8310
6482005.01.26 04:00modify5810.001.86721.87471.8320
6492005.01.26 04:20sell597.001.86891.87471.8337
6502005.01.26 05:00modify5712.001.86621.87351.8310
6512005.01.26 05:00modify5810.001.86721.87351.8320
6522005.01.26 05:00modify597.001.86891.87351.8337
6532005.01.26 06:00modify5712.001.86621.87321.8310
6542005.01.26 06:00modify5810.001.86721.87321.8320
6552005.01.26 06:00modify597.001.86891.87321.8337
6562005.01.26 07:00modify5712.001.86621.87291.8310
6572005.01.26 07:00modify5810.001.86721.87291.8320
6582005.01.26 07:00modify597.001.86891.87291.8337
6592005.01.26 08:00modify5712.001.86621.87071.8310
6602005.01.26 08:00modify5810.001.86721.87071.8320
6612005.01.26 08:00modify597.001.86891.87071.8337
6622005.01.26 09:00modify5712.001.86621.87061.8310
6632005.01.26 09:00modify5810.001.86721.87061.8320
6642005.01.26 09:00modify597.001.86891.87061.8337
6652005.01.26 10:00modify5712.001.86621.87031.8310
6662005.01.26 10:00modify5810.001.86721.87031.8320
6672005.01.26 10:00modify597.001.86891.87031.8337
6682005.01.26 10:19s/l5712.001.87031.87031.8310-4920.0469758.92
6692005.01.26 10:19s/l5810.001.87031.87031.8320-3099.9866658.94
6702005.01.26 10:19s/l597.001.87031.87031.8337-980.0465678.90
6712005.01.28 03:00buy6016.001.88731.88121.9225
6722005.01.28 05:00modify6016.001.88731.88151.9225
6732005.01.28 05:45buy6111.001.88621.88151.9214
6742005.01.28 06:00modify6016.001.88731.88211.9225
6752005.01.28 06:00modify6111.001.88621.88211.9214
6762005.01.28 08:00modify6016.001.88731.88301.9225
6772005.01.28 08:00modify6111.001.88621.88301.9214
6782005.01.28 09:00modify6016.001.88731.88341.9225
6792005.01.28 09:00modify6111.001.88621.88341.9214
6802005.01.28 12:20s/l6016.001.88341.88341.9225-6239.9459438.96
6812005.01.28 12:20s/l6111.001.88341.88341.9214-3080.0256358.94
6822005.02.07 07:40sell6212.001.87501.88221.8398
6832005.02.07 08:00modify6212.001.87501.88171.8398
6842005.02.07 09:00modify6212.001.87501.88121.8398
6852005.02.07 11:00modify6212.001.87501.88041.8398
6862005.02.07 12:00modify6212.001.87501.87731.8398
6872005.02.07 13:00modify6212.001.87501.87721.8398
6882005.02.07 17:00modify6212.001.87501.87641.8398
6892005.02.07 18:00modify6212.001.87501.87551.8398
6902005.02.07 19:00modify6212.001.87501.87191.8398
6912005.02.07 20:00modify6212.001.87501.86811.8398
6922005.02.08 00:00modify6212.001.87501.86771.8398
6932005.02.08 02:00modify6212.001.87501.86751.8398
6942005.02.08 03:00modify6212.001.87501.86741.8398
6952005.02.08 04:00modify6212.001.87501.86701.8398
6962005.02.08 06:00modify6212.001.87501.86631.8398
6972005.02.08 07:00modify6212.001.87501.86581.8398
6982005.02.08 08:00modify6212.001.87501.86541.8398
6992005.02.08 09:00modify6212.001.87501.86411.8398
7002005.02.08 10:00modify6212.001.87501.86291.8398
7012005.02.08 11:00modify6212.001.87501.86261.8398
7022005.02.08 13:00modify6212.001.87501.86121.8398
7032005.02.09 03:00modify6212.001.87501.86011.8398
7042005.02.09 04:00modify6212.001.87501.85921.8398
7052005.02.09 06:56s/l6212.001.85921.85921.839818960.0075318.94
7062005.02.11 00:15buy6313.001.86841.85971.9036
7072005.02.11 02:05modify6313.001.86841.85991.9036
7082005.02.11 03:00modify6313.001.86841.86011.9036
7092005.02.11 04:00modify6313.001.86841.86051.9036
7102005.02.11 05:00modify6313.001.86841.86101.9036
7112005.02.11 06:00modify6313.001.86841.86291.9036
7122005.02.11 07:00modify6313.001.86841.86591.9036
7132005.02.11 08:00modify6313.001.86841.86721.9036
7142005.02.11 09:00modify6313.001.86841.86741.9036
7152005.02.11 11:00modify6313.001.86841.86761.9036
7162005.02.11 11:13s/l6313.001.86761.86761.9036-1040.0674278.88
7172005.02.15 00:35buy6414.001.88691.87921.9221
7182005.02.15 01:00modify6414.001.88691.87981.9221
7192005.02.15 02:00modify6414.001.88691.88121.9221
7202005.02.15 03:00modify6414.001.88691.88151.9221
7212005.02.15 04:00modify6414.001.88691.88221.9221
7222005.02.15 05:00modify6414.001.88691.88241.9221
7232005.02.15 06:00modify6414.001.88691.88321.9221
7242005.02.15 07:00modify6414.001.88691.88371.9221
7252005.02.15 08:00modify6414.001.88691.88391.9221
7262005.02.15 09:00modify6414.001.88691.88451.9221
7272005.02.15 16:00modify6414.001.88691.88481.9221
7282005.02.15 16:12s/l6414.001.88481.88481.9221-2940.0271338.86
7292005.02.23 02:20buy6526.001.90681.90271.9420
7302005.02.24 08:00modify6526.001.90681.90281.9420
7312005.02.24 10:00modify6526.001.90681.90301.9420
7322005.02.24 10:15s/l6526.001.90301.90301.9420-9957.9561380.91
7332005.02.28 09:05buy6616.001.91991.91421.9551
7342005.02.28 11:00modify6616.001.91991.91501.9551
7352005.02.28 17:00modify6616.001.91991.91601.9551
7362005.03.01 01:00modify6616.001.91991.91651.9551
7372005.03.01 02:00modify6616.001.91991.91671.9551
7382005.03.01 04:00modify6616.001.91991.91711.9551
7392005.03.01 04:04s/l6616.001.91711.91711.9551-4496.0256884.89
7402005.03.02 21:00sell6715.001.91301.91851.8778
7412005.03.03 01:00modify6715.001.91301.91721.8778
7422005.03.03 02:00modify6715.001.91301.91631.8778
7432005.03.03 03:25modify6715.001.91301.91591.8778
7442005.03.03 07:00modify6715.001.91301.91551.8778
7452005.03.03 08:00modify6715.001.91301.91471.8778
7462005.03.04 03:00modify6715.001.91301.91451.8778
7472005.03.04 04:00modify6715.001.91301.91441.8778
7482005.03.04 05:00modify6715.001.91301.91381.8778
7492005.03.04 06:00modify6715.001.91301.91311.8778
7502005.03.04 07:04modify6715.001.91301.91261.8778
7512005.03.04 08:00modify6715.001.91301.91161.8778
7522005.03.04 09:00modify6715.001.91301.91141.8778
7532005.03.04 10:00modify6715.001.91301.91131.8778
7542005.03.04 11:00modify6715.001.91301.91061.8778
7552005.03.04 14:00modify6715.001.91301.91041.8778
7562005.03.04 14:30s/l6715.001.91041.91041.87783899.9860784.87
7572005.03.07 03:59buy6813.001.92241.91521.9576
7582005.03.07 04:05buy698.001.92121.91521.9564
7592005.03.07 07:00modify6813.001.92241.91601.9576
7602005.03.07 07:00modify698.001.92121.91601.9564
7612005.03.07 08:00modify6813.001.92241.91851.9576
7622005.03.07 08:00modify698.001.92121.91851.9564
7632005.03.07 09:00modify6813.001.92241.92031.9576
7642005.03.07 09:00modify698.001.92121.92031.9564
7652005.03.07 09:02s/l6813.001.92031.92031.9576-2729.9358054.94
7662005.03.07 09:02s/l698.001.92031.92031.9564-719.9957334.95
7672005.03.09 04:25buy7017.001.92741.92251.9626
7682005.03.09 05:00modify7017.001.92741.92271.9626
7692005.03.09 06:00modify7017.001.92741.92291.9626
7702005.03.09 07:00modify7017.001.92741.92471.9626
7712005.03.09 08:00modify7017.001.92741.92531.9626
7722005.03.09 09:00modify7017.001.92741.92621.9626
7732005.03.09 10:43s/l7017.001.92621.92621.9626-2039.9055295.05
7742005.03.15 03:20sell7114.001.91511.92101.8799
7752005.03.15 04:00modify7114.001.91511.92091.8799
7762005.03.15 05:00modify7114.001.91511.92021.8799
7772005.03.15 06:00modify7114.001.91511.91991.8799
7782005.03.15 07:00modify7114.001.91511.91921.8799
7792005.03.15 08:00modify7114.001.91511.91841.8799
7802005.03.15 09:00modify7114.001.91511.91811.8799
7812005.03.15 11:43s/l7114.001.91811.91811.8799-4200.0351095.02
7822005.03.16 05:40sell7214.001.91341.91901.8782
7832005.03.16 06:00modify7214.001.91341.91821.8782
7842005.03.16 07:00modify7214.001.91341.91581.8782
7852005.03.16 08:00modify7214.001.91341.91551.8782
7862005.03.16 08:15s/l7214.001.91551.91551.8782-2939.9248155.10
7872005.03.17 02:15buy7310.001.92461.91761.9598
7882005.03.17 04:00modify7310.001.92461.91801.9598
7892005.03.17 05:00modify7310.001.92461.91831.9598
7902005.03.17 06:00modify7310.001.92461.91991.9598
7912005.03.17 07:00modify7310.001.92461.92041.9598
7922005.03.17 08:00modify7310.001.92461.92091.9598
7932005.03.17 14:34s/l7310.001.92091.92091.9598-3699.9644455.14
7942005.03.18 17:40sell7417.001.91771.92171.8825
7952005.03.18 20:00close7417.001.92061.92171.8825-4929.9239525.22
7962005.03.24 04:30sell756.001.87101.88011.8358
7972005.03.24 05:00modify756.001.87101.87951.8358
7982005.03.24 06:00modify756.001.87101.87731.8358
7992005.03.24 07:00modify756.001.87101.87661.8358
8002005.03.24 07:40sell7610.001.87251.87661.8373
8012005.03.24 08:00modify756.001.87101.87601.8358
8022005.03.24 08:00modify7610.001.87251.87601.8373
8032005.03.24 09:00modify756.001.87101.87541.8358
8042005.03.24 09:00modify7610.001.87251.87541.8373
8052005.03.24 10:00modify756.001.87101.87511.8358
8062005.03.24 10:00modify7610.001.87251.87511.8373
8072005.03.25 07:00modify756.001.87101.87431.8358
8082005.03.25 07:00modify7610.001.87251.87431.8373
8092005.03.25 08:00modify756.001.87101.87351.8358
8102005.03.25 08:00modify7610.001.87251.87351.8373
8112005.03.25 09:00modify756.001.87101.87291.8358
8122005.03.25 09:00modify7610.001.87251.87291.8373
8132005.03.25 10:00modify756.001.87101.87281.8358
8142005.03.25 10:00modify7610.001.87251.87281.8373
8152005.03.28 05:00modify756.001.87101.86781.8358
8162005.03.28 05:00modify7610.001.87251.86781.8373
8172005.03.28 06:00modify756.001.87101.86731.8358
8182005.03.28 06:00modify7610.001.87251.86731.8373
8192005.03.28 16:39s/l756.001.86731.86731.83582220.0341745.25
8202005.03.28 16:39s/l7610.001.86731.86731.83735199.9446945.19
8212005.03.30 21:15buy7715.001.87941.87461.9146
8222005.03.31 03:00modify7715.001.87941.87481.9146
8232005.03.31 04:00modify7715.001.87941.87491.9146
8242005.03.31 06:00modify7715.001.87941.87511.9146
8252005.03.31 07:00modify7715.001.87941.87571.9146
8262005.03.31 08:00modify7715.001.87941.87621.9146
8272005.03.31 08:31s/l7715.001.87621.87621.9146-4844.9542100.24
8282005.04.04 20:35sell7815.001.87591.88011.8407
8292005.04.05 01:05modify7815.001.87591.87971.8407
8302005.04.05 02:00modify7815.001.87591.87921.8407
8312005.04.05 03:00modify7815.001.87591.87831.8407
8322005.04.05 04:31s/l7815.001.87831.87831.8407-3599.9538500.29
8332005.04.11 03:25buy798.001.88171.87451.9169
8342005.04.11 04:00modify798.001.88171.87471.9169
8352005.04.11 08:00modify798.001.88171.87501.9169
8362005.04.11 09:00modify798.001.88171.87661.9169
8372005.04.11 10:00modify798.001.88171.87861.9169
8382005.04.11 11:00modify798.001.88171.87981.9169
8392005.04.11 12:00modify798.001.88171.88331.9169
8402005.04.11 13:00modify798.001.88171.88341.9169
8412005.04.12 01:00modify798.001.88171.88361.9169
8422005.04.12 02:00modify798.001.88171.88461.9169
8432005.04.12 05:00modify798.001.88171.88481.9169
8442005.04.12 06:00modify798.001.88171.88551.9169
8452005.04.12 07:00modify798.001.88171.88581.9169
8462005.04.12 08:00modify798.001.88171.88651.9169
8472005.04.12 09:00modify798.001.88171.88721.9169
8482005.04.12 10:00modify798.001.88171.88791.9169
8492005.04.12 14:49s/l798.001.88791.88791.91694952.0143452.30
8502005.04.18 03:30buy808.001.88931.88151.9245
8512005.04.18 04:00close808.001.88971.88151.9245320.0043772.30
8522005.04.19 01:50buy819.001.90141.89451.9366
8532005.04.19 02:00modify819.001.90141.89571.9366
8542005.04.19 07:00modify819.001.90141.89621.9366
8552005.04.19 08:00modify819.001.90141.89721.9366
8562005.04.19 09:00modify819.001.90141.89761.9366
8572005.04.19 10:00modify819.001.90141.89791.9366
8582005.04.19 11:00modify819.001.90141.90051.9366
8592005.04.19 12:00modify819.001.90141.90071.9366
8602005.04.19 18:00modify819.001.90141.90301.9366
8612005.04.19 19:00modify819.001.90141.90391.9366
8622005.04.19 20:00modify819.001.90141.90411.9366
8632005.04.19 21:00modify819.001.90141.90441.9366
8642005.04.19 23:00modify819.001.90141.90631.9366
8652005.04.20 00:00modify819.001.90141.90641.9366
8662005.04.20 01:00modify819.001.90141.90721.9366
8672005.04.20 02:00modify819.001.90141.90791.9366
8682005.04.20 03:00modify819.001.90141.90931.9366
8692005.04.20 04:00modify819.001.90141.91051.9366
8702005.04.20 05:00modify819.001.90141.91101.9366
8712005.04.20 06:00modify819.001.90141.91161.9366
8722005.04.20 07:00modify819.001.90141.91171.9366
8732005.04.20 08:00modify819.001.90141.91301.9366
8742005.04.20 09:00modify819.001.90141.91331.9366
8752005.04.20 11:21s/l819.001.91331.91331.936610700.9654473.26
8762005.04.22 08:00sell8215.001.90871.91431.8735
8772005.04.22 09:00modify8215.001.90871.91321.8735
8782005.04.22 10:00s/l8215.001.91321.91321.8735-6750.0247723.24
8792005.04.26 23:25sell8312.001.90571.91181.8705
8802005.04.27 00:00modify8312.001.90571.91171.8705
8812005.04.27 01:00modify8312.001.90571.91101.8705
8822005.04.27 02:00modify8312.001.90571.91051.8705
8832005.04.27 04:00modify8312.001.90571.91021.8705
8842005.04.27 05:00modify8312.001.90571.90961.8705
8852005.04.27 06:00modify8312.001.90571.90901.8705
8862005.04.27 07:00modify8312.001.90571.90871.8705
8872005.04.27 08:00modify8312.001.90571.90821.8705
8882005.04.27 10:00modify8312.001.90571.90631.8705
8892005.04.27 14:42s/l8312.001.90631.90631.8705-720.0447003.20
8902005.04.28 22:55buy8417.001.90641.90221.9416
8912005.04.29 07:00modify8417.001.90641.90241.9416
8922005.04.29 08:00modify8417.001.90641.90641.9416
8932005.04.29 10:00modify8417.001.90641.90761.9416
8942005.04.29 20:02s/l8417.001.90761.90761.94162022.9449026.14
8952005.05.06 00:00buy8516.001.90331.89881.9385
8962005.05.06 08:00modify8516.001.90331.89891.9385
8972005.05.06 08:37s/l8516.001.89891.89891.9385-7039.8041986.34
8982005.05.27 01:35sell868.001.82091.82871.7857
8992005.05.27 02:00modify868.001.82091.82791.7857
9002005.05.27 03:00modify868.001.82091.82751.7857
9012005.05.27 03:45sell878.001.82241.82751.7872
9022005.05.27 04:00modify868.001.82091.82741.7857
9032005.05.27 04:00modify878.001.82241.82741.7872
9042005.05.27 05:00modify868.001.82091.82661.7857
9052005.05.27 05:00modify878.001.82241.82661.7872
9062005.05.27 06:00modify868.001.82091.82621.7857
9072005.05.27 06:00modify878.001.82241.82621.7872
9082005.05.27 07:00modify868.001.82091.82581.7857
9092005.05.27 07:00modify878.001.82241.82581.7872
9102005.05.27 08:00modify868.001.82091.82531.7857
9112005.05.27 08:00modify878.001.82241.82531.7872
9122005.05.27 09:00modify868.001.82091.82451.7857
9132005.05.27 09:00modify878.001.82241.82451.7872
9142005.05.27 09:20s/l868.001.82451.82451.7857-2880.0339106.31
9152005.05.27 09:20s/l878.001.82451.82451.7872-1680.0237426.29
9162005.06.02 03:45sell887.001.81211.81991.7769
9172005.06.02 04:00modify887.001.81211.81921.7769
9182005.06.02 05:00modify887.001.81211.81891.7769
9192005.06.02 06:00modify887.001.81211.81831.7769
9202005.06.02 07:00modify887.001.81211.81771.7769
9212005.06.02 08:00modify887.001.81211.81731.7769
9222005.06.02 09:00modify887.001.81211.81691.7769
9232005.06.02 09:14s/l887.001.81691.81691.7769-3359.9634066.33
9242005.06.07 03:35buy8911.001.82081.81631.8560
9252005.06.07 07:00modify8911.001.82081.81681.8560
9262005.06.07 08:00modify8911.001.82081.81721.8560
9272005.06.07 09:00modify8911.001.82081.81751.8560
9282005.06.07 10:00modify8911.001.82081.82121.8560
9292005.06.07 11:00modify8911.001.82081.82161.8560
9302005.06.07 12:00modify8911.001.82081.82371.8560
9312005.06.07 20:00modify8911.001.82081.82431.8560
9322005.06.07 21:00modify8911.001.82081.82451.8560
9332005.06.07 22:00modify8911.001.82081.82471.8560
9342005.06.07 23:00modify8911.001.82081.82491.8560
9352005.06.08 00:00modify8911.001.82081.82631.8560
9362005.06.08 01:04modify8911.001.82081.82691.8560
9372005.06.08 02:00modify8911.001.82081.82741.8560
9382005.06.08 04:00modify8911.001.82081.82781.8560
9392005.06.08 05:00modify8911.001.82081.82951.8560
9402005.06.08 06:00modify8911.001.82081.82981.8560
9412005.06.08 09:00modify8911.001.82081.83031.8560
9422005.06.08 19:20s/l8911.001.83031.83031.856010439.1144505.44
9432005.06.10 02:10sell9014.001.82171.82661.7865
9442005.06.10 05:00modify9014.001.82171.82641.7865
9452005.06.10 06:00modify9014.001.82171.82601.7865
9462005.06.10 07:00modify9014.001.82171.82571.7865
9472005.06.10 08:00modify9014.001.82171.82361.7865
9482005.06.10 10:43s/l9014.001.82361.82361.7865-2660.0341845.41
9492005.06.13 19:35sell9111.001.80601.81191.7708
9502005.06.13 20:50sell927.001.80721.81191.7720
9512005.06.13 23:00modify9111.001.80601.81181.7708
9522005.06.13 23:00modify927.001.80721.81181.7720
9532005.06.14 00:00modify9111.001.80601.81131.7708
9542005.06.14 00:00modify927.001.80721.81131.7720
9552005.06.14 01:00modify9111.001.80601.81101.7708
9562005.06.14 01:00modify927.001.80721.81101.7720
9572005.06.14 02:00modify9111.001.80601.81011.7708
9582005.06.14 02:00modify927.001.80721.81011.7720
9592005.06.14 03:00modify9111.001.80601.81001.7708
9602005.06.14 03:00modify927.001.80721.81001.7720
9612005.06.14 06:00modify9111.001.80601.80991.7708
9622005.06.14 06:00modify927.001.80721.80991.7720
9632005.06.14 07:00modify9111.001.80601.80951.7708
9642005.06.14 07:00modify927.001.80721.80951.7720
9652005.06.14 09:14s/l9111.001.80951.80951.7708-3850.0137995.40
9662005.06.14 09:14s/l927.001.80951.80951.7720-1610.0336385.37
9672005.06.16 02:15buy937.001.82001.81191.8552
9682005.06.16 06:00modify937.001.82001.81291.8552
9692005.06.16 06:30buy947.001.81741.81291.8526
9702005.06.16 07:00modify937.001.82001.81451.8552
9712005.06.16 07:00modify947.001.81741.81451.8526
9722005.06.16 08:00modify937.001.82001.81521.8552
9732005.06.16 08:00modify947.001.81741.81521.8526
9742005.06.16 09:00modify937.001.82001.81601.8552
9752005.06.16 09:00modify947.001.81741.81601.8526
9762005.06.16 10:00modify937.001.82001.81641.8552
9772005.06.16 10:00modify947.001.81741.81641.8526
9782005.06.16 11:00modify937.001.82001.81661.8552
9792005.06.16 11:00modify947.001.81741.81661.8526
9802005.06.16 16:00modify937.001.82001.81691.8552
9812005.06.16 16:00modify947.001.81741.81691.8526
9822005.06.17 06:00modify937.001.82001.81701.8552
9832005.06.17 06:00modify947.001.81741.81701.8526
9842005.06.17 07:00modify937.001.82001.81941.8552
9852005.06.17 07:00modify947.001.81741.81941.8526
9862005.06.17 08:06s/l937.001.81941.81941.8552-427.0035958.37
9872005.06.17 08:06s/l947.001.81941.81941.85261392.9737351.34
9882005.06.23 04:00sell9512.001.82281.82741.7876
9892005.06.23 05:04modify9512.001.82281.82661.7876
9902005.06.23 06:00modify9512.001.82281.82611.7876
9912005.06.23 07:00modify9512.001.82281.82541.7876
9922005.06.23 08:00modify9512.001.82281.82441.7876
9932005.06.24 05:00modify9512.001.82281.82381.7876
9942005.06.24 06:00modify9512.001.82281.82221.7876
9952005.06.24 07:00modify9512.001.82281.82201.7876
9962005.06.24 08:00modify9512.001.82281.82101.7876
9972005.06.24 09:00modify9512.001.82281.82071.7876
9982005.06.24 11:41s/l9512.001.82071.82071.78762519.9139871.25
9992005.06.29 02:20sell9610.001.81731.82301.7821
10002005.06.29 03:00modify9610.001.81731.82261.7821
10012005.06.29 04:00modify9610.001.81731.82211.7821
10022005.06.29 05:00modify9610.001.81731.82171.7821
10032005.06.29 06:05modify9610.001.81731.82161.7821
10042005.06.29 07:00modify9610.001.81731.82101.7821
10052005.06.29 08:00modify9610.001.81731.82041.7821
10062005.06.29 09:00modify9610.001.81731.82011.7821
10072005.06.29 11:00modify9610.001.81731.81921.7821
10082005.06.29 14:00modify9610.001.81731.81731.7821
10092005.06.29 15:00modify9610.001.81731.81601.7821
10102005.06.29 16:00modify9610.001.81731.81481.7821
10112005.06.29 17:00modify9610.001.81731.81231.7821
10122005.06.29 18:00modify9610.001.81731.81131.7821
10132005.06.30 02:00modify9610.001.81731.81111.7821
10142005.06.30 03:00modify9610.001.81731.81051.7821
10152005.06.30 04:00modify9610.001.81731.80911.7821
10162005.06.30 05:00modify9610.001.81731.80881.7821
10172005.06.30 06:00modify9610.001.81731.80841.7821
10182005.06.30 07:00modify9610.001.81731.80761.7821
10192005.06.30 07:20s/l9610.001.80761.80761.78219699.9649571.21
10202005.07.04 07:35sell9710.001.76341.77071.7282
10212005.07.04 09:00modify9710.001.76341.76951.7282
10222005.07.04 20:00modify9710.001.76341.76931.7282
10232005.07.04 21:05modify9710.001.76341.76911.7282
10242005.07.04 22:10modify9710.001.76341.76851.7282
10252005.07.04 23:00modify9710.001.76341.76821.7282
10262005.07.05 00:00modify9710.001.76341.76731.7282
10272005.07.05 01:00modify9710.001.76341.76631.7282
10282005.07.05 02:00modify9710.001.76341.76561.7282
10292005.07.05 03:00modify9710.001.76341.76471.7282
10302005.07.05 04:00modify9710.001.76341.76431.7282
10312005.07.05 10:00modify9710.001.76341.76051.7282
10322005.07.05 10:50s/l9710.001.76051.76051.72822899.9652471.17
10332005.07.07 23:10sell988.001.74481.75441.7096
10342005.07.08 02:00modify988.001.74481.75431.7096
10352005.07.08 03:00modify988.001.74481.75121.7096
10362005.07.08 04:00modify988.001.74481.75051.7096
10372005.07.08 05:00modify988.001.74481.74931.7096
10382005.07.08 06:00modify988.001.74481.74911.7096
10392005.07.08 07:00modify988.001.74481.74851.7096
10402005.07.08 08:00modify988.001.74481.74751.7096
10412005.07.08 09:00modify988.001.74481.74711.7096
10422005.07.08 11:00modify988.001.74481.74321.7096
10432005.07.08 14:00modify988.001.74481.74191.7096
10442005.07.08 15:00modify988.001.74481.74141.7096
10452005.07.08 15:23s/l988.001.74141.74141.70962719.9855191.15
10462005.07.12 01:55buy9911.001.75531.74751.7905
10472005.07.12 02:00modify9911.001.75531.74811.7905
10482005.07.12 04:00modify9911.001.75531.74831.7905
10492005.07.12 05:00modify9911.001.75531.74991.7905
10502005.07.12 06:00modify9911.001.75531.75171.7905
10512005.07.12 07:00modify9911.001.75531.75291.7905
10522005.07.12 08:00modify9911.001.75531.75651.7905
10532005.07.12 09:00modify9911.001.75531.75701.7905
10542005.07.12 11:00modify9911.001.75531.75791.7905
10552005.07.12 14:00modify9911.001.75531.75961.7905
10562005.07.12 19:00modify9911.001.75531.76221.7905
10572005.07.12 21:00modify9911.001.75531.76371.7905
10582005.07.12 22:04modify9911.001.75531.76471.7905
10592005.07.12 23:00modify9911.001.75531.76481.7905
10602005.07.13 00:00modify9911.001.75531.76581.7905
10612005.07.13 01:00modify9911.001.75531.76711.7905
10622005.07.13 02:00modify9911.001.75531.76761.7905
10632005.07.13 04:00modify9911.001.75531.76831.7905
10642005.07.13 05:00modify9911.001.75531.76881.7905
10652005.07.13 06:00modify9911.001.75531.76911.7905
10662005.07.13 07:00modify9911.001.75531.77001.7905
10672005.07.13 08:00modify9911.001.75531.77061.7905
10682005.07.13 09:00modify9911.001.75531.77141.7905
10692005.07.13 09:13s/l9911.001.77141.77141.790517699.0172890.16
10702005.07.15 02:55sell10014.001.75801.76571.7228
10712005.07.15 03:00modify10014.001.75801.76541.7228
10722005.07.15 04:00modify10014.001.75801.76511.7228
10732005.07.15 05:00modify10014.001.75801.76491.7228
10742005.07.15 06:00modify10014.001.75801.76301.7228
10752005.07.15 08:00modify10014.001.75801.76281.7228
10762005.07.15 08:29s/l10014.001.76281.76281.7228-6719.9866170.18
10772005.07.18 04:50sell10116.001.75401.76041.7188
10782005.07.18 05:00modify10116.001.75401.76021.7188
10792005.07.18 06:00modify10116.001.75401.76001.7188
10802005.07.18 07:05modify10116.001.75401.75821.7188
10812005.07.18 08:00modify10116.001.75401.75751.7188
10822005.07.18 09:00modify10116.001.75401.75691.7188
10832005.07.18 11:00modify10116.001.75401.75661.7188
10842005.07.18 12:00modify10116.001.75401.75461.7188
10852005.07.18 15:00modify10116.001.75401.75451.7188
10862005.07.19 07:00modify10116.001.75401.75441.7188
10872005.07.19 08:00modify10116.001.75401.75171.7188
10882005.07.19 09:00modify10116.001.75401.75021.7188
10892005.07.19 10:00modify10116.001.75401.74851.7188
10902005.07.19 11:00modify10116.001.75401.74671.7188
10912005.07.20 01:00modify10116.001.75401.74641.7188
10922005.07.20 03:00modify10116.001.75401.74591.7188
10932005.07.20 04:00modify10116.001.75401.74561.7188
10942005.07.20 06:00modify10116.001.75401.74541.7188
10952005.07.20 07:00modify10116.001.75401.74521.7188
10962005.07.20 08:00modify10116.001.75401.74481.7188
10972005.07.20 20:29s/l10116.001.74481.74481.718814719.9280890.10
10982005.07.22 02:35buy10216.001.75161.74401.7868
10992005.07.22 07:00modify10216.001.75161.74441.7868
11002005.07.22 08:00modify10216.001.75161.74541.7868
11012005.07.22 09:00modify10216.001.75161.74571.7868
11022005.07.22 10:00modify10216.001.75161.74671.7868
11032005.07.22 11:00modify10216.001.75161.74751.7868
11042005.07.22 12:00modify10216.001.75161.74901.7868
11052005.07.22 12:51s/l10216.001.74901.74901.7868-4159.9676730.14
11062005.07.25 10:35sell10327.001.73841.74271.7032
11072005.07.25 11:00modify10327.001.73841.74201.7032
11082005.07.25 12:00close10327.001.74021.74201.7032-4860.0371870.11
11092005.08.01 00:05buy10419.001.75601.75021.7912
11102005.08.01 00:40buy10512.001.75491.75021.7901
11112005.08.01 07:00modify10419.001.75601.75181.7912
11122005.08.01 07:00modify10512.001.75491.75181.7901
11132005.08.01 08:00modify10419.001.75601.75251.7912
11142005.08.01 08:00modify10512.001.75491.75251.7901
11152005.08.01 09:00modify10419.001.75601.75361.7912
11162005.08.01 09:00modify10512.001.75491.75361.7901
11172005.08.01 10:00modify10419.001.75601.75451.7912
11182005.08.01 10:00modify10512.001.75491.75451.7901
11192005.08.01 11:00modify10419.001.75601.75521.7912
11202005.08.01 11:00modify10512.001.75491.75521.7901
11212005.08.01 12:00modify10419.001.75601.75751.7912
11222005.08.01 12:00modify10512.001.75491.75751.7901
11232005.08.01 13:00modify10419.001.75601.75771.7912
11242005.08.01 13:00modify10512.001.75491.75771.7901
11252005.08.01 14:00modify10419.001.75601.75841.7912
11262005.08.01 14:00modify10512.001.75491.75841.7901
11272005.08.01 17:00modify10419.001.75601.75921.7912
11282005.08.01 17:00modify10512.001.75491.75921.7901
11292005.08.01 18:00modify10419.001.75601.76051.7912
11302005.08.01 18:00modify10512.001.75491.76051.7901
11312005.08.01 20:00modify10419.001.75601.76191.7912
11322005.08.01 20:00modify10512.001.75491.76191.7901
11332005.08.01 21:00modify10419.001.75601.76251.7912
11342005.08.01 21:00modify10512.001.75491.76251.7901
11352005.08.02 00:00modify10419.001.75601.76281.7912
11362005.08.02 00:00modify10512.001.75491.76281.7901
11372005.08.02 01:00modify10419.001.75601.76331.7912
11382005.08.02 01:00modify10512.001.75491.76331.7901
11392005.08.02 02:00modify10419.001.75601.76421.7912
11402005.08.02 02:00modify10512.001.75491.76421.7901
11412005.08.02 04:00modify10419.001.75601.76451.7912
11422005.08.02 04:00modify10512.001.75491.76451.7901
11432005.08.02 07:00modify10419.001.75601.76461.7912
11442005.08.02 07:00modify10512.001.75491.76461.7901
11452005.08.02 08:00modify10419.001.75601.76511.7912
11462005.08.02 08:00modify10512.001.75491.76511.7901
11472005.08.03 01:00modify10419.001.75601.76601.7912
11482005.08.03 01:00modify10512.001.75491.76601.7901
11492005.08.03 02:00modify10419.001.75601.76661.7912
11502005.08.03 02:00modify10512.001.75491.76661.7901
11512005.08.03 03:00modify10419.001.75601.76701.7912
11522005.08.03 03:00modify10512.001.75491.76701.7901
11532005.08.03 03:24s/l10419.001.76701.76701.791220862.0192732.12
11542005.08.03 03:24s/l10512.001.76701.76701.790114495.94107228.06
11552005.08.05 22:10sell10638.001.77941.78361.7442
11562005.08.08 06:00modify10638.001.77941.78351.7442
11572005.08.08 07:00modify10638.001.77941.78171.7442
11582005.08.08 08:00modify10638.001.77941.78081.7442
11592005.08.08 10:30s/l10638.001.78081.78081.7442-5320.03101908.03
11602005.08.08 18:45buy10723.001.78571.77911.8209
11612005.08.08 21:00modify10723.001.78571.77951.8209
11622005.08.08 22:00modify10723.001.78571.77981.8209
11632005.08.08 22:10buy10818.001.78461.77981.8198
11642005.08.09 00:00modify10723.001.78571.78001.8209
11652005.08.09 00:00modify10818.001.78461.78001.8198
11662005.08.09 01:00modify10723.001.78571.78101.8209
11672005.08.09 01:00modify10818.001.78461.78101.8198
11682005.08.09 02:05modify10723.001.78571.78331.8209
11692005.08.09 02:05modify10818.001.78461.78331.8198
11702005.08.09 04:00modify10723.001.78571.78341.8209
11712005.08.09 04:00modify10818.001.78461.78341.8198
11722005.08.09 05:00modify10723.001.78571.78361.8209
11732005.08.09 05:00modify10818.001.78461.78361.8198
11742005.08.09 09:00modify10723.001.78571.78411.8209
11752005.08.09 09:00modify10818.001.78461.78411.8198
11762005.08.09 10:11s/l10723.001.78411.78411.8209-3703.0898204.95
11772005.08.09 10:11s/l10818.001.78411.78411.8198-917.9597287.00
11782005.08.15 02:45buy10933.001.81341.80891.8486
11792005.08.15 08:00modify10933.001.81341.80911.8486
11802005.08.15 12:46s/l10933.001.80911.80911.8486-14189.9483097.06
11812005.08.31 02:40sell11026.001.78681.79171.7516
11822005.08.31 03:00modify11026.001.78681.79111.7516
11832005.08.31 05:00modify11026.001.78681.79101.7516
11842005.08.31 06:00modify11026.001.78681.79061.7516
11852005.08.31 07:00modify11026.001.78681.79031.7516
11862005.08.31 08:00modify11026.001.78681.79001.7516
11872005.08.31 09:00modify11026.001.78681.78941.7516
11882005.08.31 14:40s/l11026.001.78941.78941.7516-6760.2476336.82
11892005.09.01 04:40buy11112.001.80191.79211.8371
11902005.09.01 05:00modify11112.001.80191.79271.8371
11912005.09.01 06:10modify11112.001.80191.79401.8371
11922005.09.01 07:00modify11112.001.80191.79521.8371
11932005.09.01 08:00modify11112.001.80191.79761.8371
11942005.09.01 09:00modify11112.001.80191.79851.8371
11952005.09.01 10:00modify11112.001.80191.79931.8371
11962005.09.01 12:00modify11112.001.80191.80091.8371
11972005.09.01 14:00modify11112.001.80191.80371.8371
11982005.09.01 16:00modify11112.001.80191.80661.8371
11992005.09.01 18:00modify11112.001.80191.81571.8371
12002005.09.01 19:00modify11112.001.80191.81621.8371
12012005.09.01 21:00modify11112.001.80191.81721.8371
12022005.09.01 22:00modify11112.001.80191.82011.8371
12032005.09.02 01:00modify11112.001.80191.82081.8371
12042005.09.02 02:05modify11112.001.80191.82161.8371
12052005.09.02 03:00modify11112.001.80191.82181.8371
12062005.09.02 04:05modify11112.001.80191.82281.8371
12072005.09.02 05:00modify11112.001.80191.82311.8371
12082005.09.02 06:00modify11112.001.80191.82401.8371
12092005.09.02 07:00modify11112.001.80191.82441.8371
12102005.09.02 08:00modify11112.001.80191.82761.8371
12112005.09.02 09:00modify11112.001.80191.82801.8371
12122005.09.02 09:42t/p11112.001.83711.82801.837142228.02118564.84
12132005.09.05 01:30buy11234.001.83781.83261.8730
12142005.09.05 06:00modify11234.001.83781.83331.8730
12152005.09.05 07:00modify11234.001.83781.83541.8730
12162005.09.05 08:00modify11234.001.83781.83741.8730
12172005.09.05 09:00modify11234.001.83781.83901.8730
12182005.09.05 11:00modify11234.001.83781.83941.8730
12192005.09.05 15:00modify11234.001.83781.83951.8730
12202005.09.05 16:00modify11234.001.83781.83961.8730
12212005.09.05 17:00modify11234.001.83781.83971.8730
12222005.09.05 19:00modify11234.001.83781.84061.8730
12232005.09.05 20:14modify11234.001.83781.84091.8730
12242005.09.05 22:00modify11234.001.83781.84131.8730
12252005.09.06 00:00modify11234.001.83781.84211.8730
12262005.09.06 00:40s/l11234.001.84211.84211.873014586.08133150.92
12272005.09.13 07:55sell11336.001.82301.82861.7878
12282005.09.13 08:00modify11336.001.82301.82791.7878
12292005.09.13 09:00modify11336.001.82301.82781.7878
12302005.09.13 10:00modify11336.001.82301.82731.7878
12312005.09.14 03:28s/l11336.001.82731.82731.7878-15480.16117670.76
12322005.09.16 04:35sell11432.001.80761.81311.7724
12332005.09.16 05:00modify11432.001.80761.81281.7724
12342005.09.16 05:35sell11520.001.80871.81281.7735
12352005.09.16 06:04modify11432.001.80761.81231.7724
12362005.09.16 06:04modify11520.001.80871.81231.7735
12372005.09.16 06:27s/l11432.001.81231.81231.7724-15039.93102630.83
12382005.09.16 06:27s/l11520.001.81231.81231.7735-7200.0795430.76
12392005.09.22 03:50buy11633.001.80791.80351.8431
12402005.09.22 04:00modify11633.001.80791.80491.8431
12412005.09.22 08:00modify11633.001.80791.80501.8431
12422005.09.22 09:00modify11633.001.80791.80521.8431
12432005.09.22 10:00modify11633.001.80791.80531.8431
12442005.09.22 11:09s/l11633.001.80531.80531.8431-8580.0786850.69
12452005.09.23 01:10sell11713.001.79231.80231.7571
12462005.09.23 02:00modify11713.001.79231.80191.7571
12472005.09.23 03:00modify11713.001.79231.80101.7571
12482005.09.23 04:00modify11713.001.79231.80071.7571
12492005.09.23 06:00modify11713.001.79231.79921.7571
12502005.09.23 07:00modify11713.001.79231.79851.7571
12512005.09.23 08:00modify11713.001.79231.79691.7571
12522005.09.23 09:00modify11713.001.79231.79681.7571
12532005.09.23 10:00modify11713.001.79231.79641.7571
12542005.09.23 11:00modify11713.001.79231.79401.7571
12552005.09.23 12:00modify11713.001.79231.79351.7571
12562005.09.23 17:00modify11713.001.79231.79281.7571
12572005.09.23 18:00modify11713.001.79231.79161.7571
12582005.09.26 01:00modify11713.001.79231.79001.7571
12592005.09.26 02:04modify11713.001.79231.78671.7571
12602005.09.26 03:00modify11713.001.79231.78651.7571
12612005.09.26 04:00modify11713.001.79231.78471.7571
12622005.09.26 05:04modify11713.001.79231.78451.7571
12632005.09.26 06:00modify11713.001.79231.78391.7571
12642005.09.26 07:00modify11713.001.79231.78281.7571
12652005.09.26 08:00modify11713.001.79231.78161.7571
12662005.09.26 09:00modify11713.001.79231.78041.7571
12672005.09.27 01:00modify11713.001.79231.78001.7571
12682005.09.27 03:00modify11713.001.79231.77971.7571
12692005.09.27 04:00modify11713.001.79231.77961.7571
12702005.09.27 06:00modify11713.001.79231.77811.7571
12712005.09.27 09:00modify11713.001.79231.77751.7571
12722005.09.27 10:00modify11713.001.79231.77501.7571
12732005.09.28 00:04modify11713.001.79231.77451.7571
12742005.09.28 01:00modify11713.001.79231.77421.7571
12752005.09.28 02:05modify11713.001.79231.77331.7571
12762005.09.28 03:00modify11713.001.79231.77291.7571
12772005.09.28 04:00modify11713.001.79231.77271.7571
12782005.09.28 05:00modify11713.001.79231.77261.7571
12792005.09.28 06:00modify11713.001.79231.77221.7571
12802005.09.28 18:00modify11713.001.79231.77201.7571
12812005.09.29 02:00modify11713.001.79231.77161.7571
12822005.09.29 03:00modify11713.001.79231.77131.7571
12832005.09.29 04:00modify11713.001.79231.77091.7571
12842005.09.29 05:00modify11713.001.79231.77051.7571
12852005.09.29 06:03modify11713.001.79231.76991.7571
12862005.09.29 06:16s/l11713.001.76991.76991.757129119.98115970.67
12872005.10.04 02:20sell11836.001.75591.76071.7207
12882005.10.04 03:00modify11836.001.75591.76061.7207
12892005.10.04 04:00modify11836.001.75591.76031.7207
12902005.10.04 05:00modify11836.001.75591.75981.7207
12912005.10.04 06:00modify11836.001.75591.75961.7207
12922005.10.04 07:00modify11836.001.75591.75951.7207
12932005.10.04 08:00modify11836.001.75591.75911.7207
12942005.10.04 09:00modify11836.001.75591.75891.7207
12952005.10.04 13:45s/l11836.001.75891.75891.7207-10799.91105170.76
12962005.10.06 10:35buy11935.001.76861.76411.8038
12972005.10.06 21:00modify11935.001.76861.76571.8038
12982005.10.06 22:00modify11935.001.76861.76721.8038
12992005.10.06 23:04modify11935.001.76861.76751.8038
13002005.10.07 00:00modify11935.001.76861.76801.8038
13012005.10.07 01:00modify11935.001.76861.76831.8038
13022005.10.07 02:05modify11935.001.76861.76931.8038
13032005.10.07 03:00modify11935.001.76861.77001.8038
13042005.10.07 05:00modify11935.001.76861.77021.8038
13052005.10.07 06:00modify11935.001.76861.77081.8038
13062005.10.07 07:00modify11935.001.76861.77181.8038
13072005.10.07 08:00modify11935.001.76861.77231.8038
13082005.10.07 08:46s/l11935.001.77231.77231.803812914.80118085.56
13092005.10.10 08:35sell12043.001.76161.76571.7264
13102005.10.10 09:00modify12043.001.76161.76531.7264
13112005.10.10 10:00modify12043.001.76161.76511.7264
13122005.10.10 11:00modify12043.001.76161.76491.7264
13132005.10.10 16:00modify12043.001.76161.76421.7264
13142005.10.10 17:00modify12043.001.76161.76311.7264
13152005.10.10 18:00modify12043.001.76161.76121.7264
13162005.10.11 03:00modify12043.001.76161.76041.7264
13172005.10.11 05:00modify12043.001.76161.76011.7264
13182005.10.11 06:00modify12043.001.76161.75931.7264
13192005.10.11 07:00modify12043.001.76161.75901.7264
13202005.10.11 08:00modify12043.001.76161.75851.7264
13212005.10.11 09:00modify12043.001.76161.75821.7264
13222005.10.11 10:00modify12043.001.76161.75581.7264
13232005.10.11 11:00modify12043.001.76161.75551.7264
13242005.10.11 11:40s/l12043.001.75551.75551.726426230.08144315.64
13252005.10.14 02:25buy12136.001.75071.74471.7859
13262005.10.14 03:00modify12136.001.75071.74511.7859
13272005.10.14 06:00modify12136.001.75071.74551.7859
13282005.10.14 07:00modify12136.001.75071.74591.7859
13292005.10.14 08:00modify12136.001.75071.74611.7859
13302005.10.14 09:00modify12136.001.75071.74621.7859
13312005.10.14 10:00modify12136.001.75071.74731.7859
13322005.10.14 11:00modify12136.001.75071.74811.7859
13332005.10.14 12:00modify12136.001.75071.74851.7859
13342005.10.14 12:47s/l12136.001.74851.74851.7859-7919.81136395.83
13352005.10.17 01:25buy12221.001.76421.75451.7994
13362005.10.17 04:00modify12221.001.76421.75531.7994
13372005.10.17 07:00modify12221.001.76421.75651.7994
13382005.10.17 08:00modify12221.001.76421.75751.7994
13392005.10.17 09:00modify12221.001.76421.76011.7994
13402005.10.17 10:00modify12221.001.76421.76041.7994
13412005.10.17 11:35s/l12221.001.76041.76041.7994-7980.09128415.74
13422005.10.20 05:10buy12336.001.76041.75501.7956
13432005.10.20 06:00modify12336.001.76041.75561.7956
13442005.10.20 07:00modify12336.001.76041.75661.7956
13452005.10.20 08:00modify12336.001.76041.75761.7956
13462005.10.20 09:00modify12336.001.76041.75821.7956
13472005.10.20 18:00modify12336.001.76041.75871.7956
13482005.10.20 19:00modify12336.001.76041.75911.7956
13492005.10.20 23:00modify12336.001.76041.76061.7956
13502005.10.21 00:00modify12336.001.76041.76151.7956
13512005.10.21 01:00modify12336.001.76041.76241.7956
13522005.10.21 02:05modify12336.001.76041.76441.7956
13532005.10.21 03:00modify12336.001.76041.76691.7956
13542005.10.21 04:00modify12336.001.76041.76891.7956
13552005.10.21 07:00modify12336.001.76041.76921.7956
13562005.10.21 08:00modify12336.001.76041.76961.7956
13572005.10.21 09:00modify12336.001.76041.76981.7956
13582005.10.21 17:24s/l12336.001.76981.76981.795633803.97162219.71
13592005.10.26 02:05buy12437.001.78291.77631.8181
13602005.10.26 03:00modify12437.001.78291.77681.8181
13612005.10.26 04:00modify12437.001.78291.77691.8181
13622005.10.26 06:00modify12437.001.78291.77771.8181
13632005.10.26 07:00modify12437.001.78291.77851.8181
13642005.10.26 08:00modify12437.001.78291.78011.8181
13652005.10.26 09:00modify12437.001.78291.78031.8181
13662005.10.26 09:24s/l12437.001.78031.78031.8181-9620.17152599.54
13672005.10.27 17:05buy12548.001.78251.77781.8177
13682005.10.28 00:00modify12548.001.78251.77821.8177
13692005.10.28 01:00modify12548.001.78251.77861.8177
13702005.10.28 02:00modify12548.001.78251.77971.8177
13712005.10.28 03:00modify12548.001.78251.78021.8177
13722005.10.28 04:00modify12548.001.78251.78051.8177
13732005.10.28 05:00modify12548.001.78251.78061.8177
13742005.10.28 06:00modify12548.001.78251.78151.8177
13752005.10.28 11:48s/l12548.001.78151.78151.8177-4847.90147751.64
13762005.10.31 08:05sell12642.001.77651.78181.7413
13772005.10.31 09:00modify12642.001.77651.78061.7413
13782005.10.31 09:33s/l12642.001.78061.78061.7413-17220.06130531.58
13792005.11.01 08:25sell12746.001.76981.77401.7346
13802005.11.01 09:00modify12746.001.76981.77261.7346
13812005.11.01 09:15s/l12746.001.77261.77261.7346-12880.24117651.34
13822005.11.01 23:30sell12841.001.76681.77111.7316
13832005.11.02 06:00modify12841.001.76681.77081.7316
13842005.11.02 07:00modify12841.001.76681.77031.7316
13852005.11.02 08:00modify12841.001.76681.76951.7316
13862005.11.02 14:56s/l12841.001.76951.76951.7316-11069.81106581.53
13872005.11.03 07:25buy12940.001.77451.77051.8097
13882005.11.03 08:00modify12940.001.77451.77231.8097
13892005.11.03 09:00modify12940.001.77451.77261.8097
13902005.11.03 11:00modify12940.001.77451.77271.8097
13912005.11.03 12:00modify12940.001.77451.77331.8097
13922005.11.03 14:35s/l12940.001.77331.77331.8097-4799.85101781.68
13932005.11.08 14:55sell13031.001.73821.74311.7030
13942005.11.08 18:16s/l13031.001.74311.74311.7030-15190.1686591.52
13952005.11.17 01:05sell13117.001.71881.72621.6836
13962005.11.17 03:00modify13117.001.71881.72521.6836
13972005.11.17 04:00modify13117.001.71881.72471.6836
13982005.11.17 07:00modify13117.001.71881.72281.6836
13992005.11.17 08:00modify13117.001.71881.72221.6836
14002005.11.17 10:44s/l13117.001.72221.72221.6836-5780.0980811.43
14012005.11.29 02:50buy13223.001.72401.71871.7592
14022005.11.29 03:00modify13223.001.72401.71881.7592
14032005.11.29 04:00close13223.001.72121.71881.7592-6440.1374371.30
14042005.11.30 06:20sell13322.001.71891.72401.6837
14052005.11.30 07:00modify13322.001.71891.72351.6837
14062005.11.30 08:00modify13322.001.71891.72251.6837
14072005.11.30 09:05s/l13322.001.72251.72251.6837-7920.0866451.22
14082005.12.01 06:05buy13423.001.72801.72371.7632
14092005.12.01 07:00modify13423.001.72801.72401.7632
14102005.12.01 08:00modify13423.001.72801.72631.7632
14112005.12.01 14:16s/l13423.001.72631.72631.7632-3909.9962541.23
14122005.12.02 02:40buy13522.001.73051.72631.7657
14132005.12.02 09:00modify13522.001.73051.72661.7657
14142005.12.02 10:00modify13522.001.73051.72701.7657
14152005.12.02 11:00modify13522.001.73051.72711.7657
14162005.12.02 12:03s/l13522.001.72711.72711.7657-7480.1155061.12
14172005.12.09 01:40buy13611.001.75071.74291.7859
14182005.12.09 02:00modify13611.001.75071.74441.7859
14192005.12.09 03:00modify13611.001.75071.74461.7859
14202005.12.09 06:00modify13611.001.75071.74501.7859
14212005.12.09 07:00modify13611.001.75071.74571.7859
14222005.12.09 08:00modify13611.001.75071.74771.7859
14232005.12.09 09:00modify13611.001.75071.74851.7859
14242005.12.09 09:03s/l13611.001.74851.74851.7859-2419.9452641.18
14252005.12.12 00:05buy13718.001.75081.74631.7860
14262005.12.12 04:00modify13718.001.75081.74741.7860
14272005.12.12 05:00modify13718.001.75081.74781.7860
14282005.12.12 06:00modify13718.001.75081.75001.7860
14292005.12.12 07:00modify13718.001.75081.75061.7860
14302005.12.12 08:00modify13718.001.75081.75081.7860
14312005.12.12 09:00modify13718.001.75081.75131.7860
14322005.12.12 11:00modify13718.001.75081.75171.7860
14332005.12.12 12:00modify13718.001.75081.75401.7860
14342005.12.12 16:00modify13718.001.75081.76041.7860
14352005.12.12 18:00modify13718.001.75081.76071.7860
14362005.12.12 20:00modify13718.001.75081.76201.7860
14372005.12.12 21:00modify13718.001.75081.76221.7860
14382005.12.12 22:00modify13718.001.75081.76251.7860
14392005.12.12 23:00modify13718.001.75081.76281.7860
14402005.12.13 00:00modify13718.001.75081.76351.7860
14412005.12.13 01:00modify13718.001.75081.76461.7860
14422005.12.13 02:04modify13718.001.75081.76511.7860
14432005.12.13 03:00modify13718.001.75081.76551.7860
14442005.12.13 04:00modify13718.001.75081.76591.7860
14452005.12.13 05:00modify13718.001.75081.76661.7860
14462005.12.13 06:00modify13718.001.75081.76921.7860
14472005.12.13 07:00modify13718.001.75081.76971.7860
14482005.12.13 08:00modify13718.001.75081.76981.7860
14492005.12.13 09:00modify13718.001.75081.77041.7860
14502005.12.13 10:06s/l13718.001.77041.77041.786035262.0787903.25
14512005.12.21 01:35sell13813.001.75701.76681.7218
14522005.12.21 02:10modify13813.001.75701.76651.7218
14532005.12.21 03:00modify13813.001.75701.76531.7218
14542005.12.21 05:00modify13813.001.75701.76451.7218
14552005.12.21 06:00modify13813.001.75701.76431.7218
14562005.12.21 07:00modify13813.001.75701.76381.7218
14572005.12.21 08:00modify13813.001.75701.76271.7218
14582005.12.21 09:00modify13813.001.75701.76121.7218
14592005.12.21 13:00modify13813.001.75701.76071.7218
14602005.12.21 14:00modify13813.001.75701.76001.7218
14612005.12.21 15:00modify13813.001.75701.75981.7218
14622005.12.21 16:00modify13813.001.75701.75961.7218
14632005.12.21 17:00modify13813.001.75701.75441.7218
14642005.12.21 18:00modify13813.001.75701.75221.7218
14652005.12.22 02:00modify13813.001.75701.75081.7218
14662005.12.22 03:00modify13813.001.75701.75031.7218
14672005.12.22 04:00modify13813.001.75701.74961.7218
14682005.12.22 05:00modify13813.001.75701.74941.7218
14692005.12.22 06:00modify13813.001.75701.74921.7218
14702005.12.22 07:00modify13813.001.75701.74721.7218
14712005.12.22 08:00modify13813.001.75701.74591.7218
14722005.12.22 09:00modify13813.001.75701.74561.7218
14732005.12.22 12:00modify13813.001.75701.74391.7218
14742005.12.22 16:00modify13813.001.75701.74381.7218
14752005.12.23 08:00modify13813.001.75701.74351.7218
14762005.12.23 09:00modify13813.001.75701.74281.7218
14772005.12.23 14:00modify13813.001.75701.74201.7218
14782005.12.23 15:00modify13813.001.75701.74141.7218
14792005.12.23 16:00modify13813.001.75701.74041.7218
14802005.12.23 17:00modify13813.001.75701.73961.7218
14812005.12.23 18:00modify13813.001.75701.73951.7218
14822005.12.26 07:00modify13813.001.75701.73941.7218
14832005.12.26 08:00modify13813.001.75701.73921.7218
14842005.12.26 09:00modify13813.001.75701.73901.7218
14852005.12.27 02:00modify13813.001.75701.73821.7218
14862005.12.27 03:00modify13813.001.75701.73811.7218
14872005.12.27 04:00modify13813.001.75701.73791.7218
14882005.12.27 05:04modify13813.001.75701.73771.7218
14892005.12.27 06:00modify13813.001.75701.73731.7218
14902005.12.27 07:09modify13813.001.75701.73691.7218
14912005.12.27 08:00modify13813.001.75701.73641.7218
14922005.12.27 09:00modify13813.001.75701.73601.7218
14932005.12.27 09:46s/l13813.001.73601.73601.721827299.96115203.21
14942005.12.29 02:15sell13927.001.72101.72751.6858
14952005.12.29 04:00modify13927.001.72101.72741.6858
14962005.12.29 05:10sell14018.001.72201.72741.6868
14972005.12.29 06:00modify13927.001.72101.72651.6858
14982005.12.29 06:00modify14018.001.72201.72651.6868
14992005.12.29 07:00modify13927.001.72101.72601.6858
15002005.12.29 07:00modify14018.001.72201.72601.6868
15012005.12.29 08:00modify13927.001.72101.72511.6858
15022005.12.29 08:00modify14018.001.72201.72511.6868
15032005.12.29 09:00modify13927.001.72101.72401.6858
15042005.12.29 09:00modify14018.001.72201.72401.6868
15052005.12.29 09:03s/l13927.001.72401.72401.6858-8100.12107103.09
15062005.12.29 09:03s/l14018.001.72401.72401.6868-3599.99103503.10
15072005.12.30 22:35sell14125.001.72361.72991.6884
15082006.01.02 00:49modify14125.001.72361.72951.6884
15092006.01.02 01:00modify14125.001.72361.72941.6884
15102006.01.02 02:09modify14125.001.72361.72901.6884
15112006.01.02 03:05modify14125.001.72361.72861.6884
15122006.01.02 05:00modify14125.001.72361.72841.6884
15132006.01.02 06:00modify14125.001.72361.72781.6884
15142006.01.02 07:00modify14125.001.72361.72721.6884
15152006.01.02 08:00modify14125.001.72361.72651.6884
15162006.01.02 09:00modify14125.001.72361.72601.6884
15172006.01.02 10:00modify14125.001.72361.72531.6884
15182006.01.02 11:00modify14125.001.72361.72491.6884
15192006.01.03 02:59s/l14125.001.72491.72491.6884-3249.93100253.17
15202006.01.03 14:25buy14237.001.72611.72201.7613
15212006.01.03 18:00modify14237.001.72611.72431.7613
15222006.01.03 19:00modify14237.001.72611.72561.7613
15232006.01.03 20:00modify14237.001.72611.72701.7613
15242006.01.03 21:00modify14237.001.72611.72711.7613
15252006.01.03 22:00modify14237.001.72611.73001.7613
15262006.01.03 23:00modify14237.001.72611.73141.7613
15272006.01.04 00:00modify14237.001.72611.73181.7613
15282006.01.04 01:00modify14237.001.72611.73281.7613
15292006.01.04 02:00modify14237.001.72611.73561.7613
15302006.01.04 03:00modify14237.001.72611.73671.7613
15312006.01.04 04:00modify14237.001.72611.73691.7613
15322006.01.04 05:00modify14237.001.72611.73881.7613
15332006.01.04 06:00modify14237.001.72611.74031.7613
15342006.01.04 07:00modify14237.001.72611.74091.7613
15352006.01.04 08:00modify14237.001.72611.74271.7613
15362006.01.04 09:00modify14237.001.72611.74321.7613
15372006.01.04 10:00modify14237.001.72611.74331.7613
15382006.01.04 12:00modify14237.001.72611.74551.7613
15392006.01.04 15:00modify14237.001.72611.74651.7613
15402006.01.04 17:11t/p14237.001.76131.74651.7613130202.86230456.03
15412006.01.05 00:00buy14348.001.75611.74891.7913
15422006.01.05 01:00modify14348.001.75611.74951.7913
15432006.01.05 02:00modify14348.001.75611.75011.7913
15442006.01.05 05:00modify14348.001.75611.75101.7913
15452006.01.05 06:00modify14348.001.75611.75141.7913
15462006.01.05 07:00modify14348.001.75611.75201.7913
15472006.01.05 08:00modify14348.001.75611.75231.7913
15482006.01.05 09:00modify14348.001.75611.75271.7913
15492006.01.05 09:19s/l14348.001.75271.75271.7913-16320.04214135.99
15502006.01.09 01:30buy14442.001.76811.76051.8033
15512006.01.09 07:00modify14442.001.76811.76111.8033
15522006.01.09 08:00modify14442.001.76811.76251.8033
15532006.01.09 09:00modify14442.001.76811.76261.8033
15542006.01.09 10:00modify14442.001.76811.76301.8033
15552006.01.09 16:13s/l14442.001.76301.76301.8033-21419.89192716.10
15562006.01.16 07:00buy14547.001.77531.76921.8105
15572006.01.16 08:00modify14547.001.77531.76931.8105
15582006.01.16 09:00modify14547.001.77531.76981.8105
15592006.01.16 10:00modify14547.001.77531.77051.8105
15602006.01.16 11:00modify14547.001.77531.77171.8105
15612006.01.16 11:06s/l14547.001.77171.77171.8105-16919.89175796.21
15622006.01.17 20:35sell14650.001.76461.76991.7294
15632006.01.18 00:00close14650.001.76861.76991.7294-20000.09155796.12
15642006.01.23 10:00buy14746.001.77491.76981.8101
15652006.01.23 13:00modify14746.001.77491.77011.8101
15662006.01.23 15:00modify14746.001.77491.77131.8101
15672006.01.23 17:00modify14746.001.77491.77221.8101
15682006.01.23 18:00modify14746.001.77491.77251.8101
15692006.01.23 19:00modify14746.001.77491.77311.8101
15702006.01.23 21:00modify14746.001.77491.77381.8101
15712006.01.23 22:00modify14746.001.77491.77401.8101
15722006.01.23 23:00modify14746.001.77491.77441.8101
15732006.01.24 00:00modify14746.001.77491.77631.8101
15742006.01.24 01:00modify14746.001.77491.77711.8101
15752006.01.24 02:00modify14746.001.77491.77881.8101
15762006.01.24 03:00modify14746.001.77491.77981.8101
15772006.01.24 04:00modify14746.001.77491.78001.8101
15782006.01.24 05:00modify14746.001.77491.78061.8101
15792006.01.24 06:00modify14746.001.77491.78071.8101
15802006.01.24 07:00modify14746.001.77491.78131.8101
15812006.01.24 09:27s/l14746.001.78131.78131.810129393.87185189.99
15822006.01.27 10:45sell14844.001.78121.78751.7460
15832006.01.27 11:00modify14844.001.78121.78701.7460
15842006.01.27 12:00modify14844.001.78121.78681.7460
15852006.01.27 14:00modify14844.001.78121.78621.7460
15862006.01.27 14:38s/l14844.001.78621.78621.7460-21999.77163190.22
15872006.02.03 00:45buy14935.001.77831.77141.8135
15882006.02.03 01:10modify14935.001.77831.77201.8135
15892006.02.03 02:00modify14935.001.77831.77211.8135
15902006.02.03 05:00modify14935.001.77831.77251.8135
15912006.02.03 06:05modify14935.001.77831.77351.8135
15922006.02.03 07:00modify14935.001.77831.77391.8135
15932006.02.03 08:00modify14935.001.77831.77521.8135
15942006.02.03 09:00modify14935.001.77831.77581.8135
15952006.02.03 10:46s/l14935.001.77581.77581.8135-8749.99154440.23
15962006.02.06 01:25sell15028.001.76361.77191.7284
15972006.02.06 07:00modify15028.001.76361.76951.7284
15982006.02.06 08:00modify15028.001.76361.76801.7284
15992006.02.06 09:00modify15028.001.76361.76711.7284
16002006.02.06 10:00modify15028.001.76361.76361.7284
16012006.02.06 12:00modify15028.001.76361.76271.7284
16022006.02.06 13:00modify15028.001.76361.76211.7284
16032006.02.06 14:00modify15028.001.76361.76041.7284
16042006.02.06 17:00modify15028.001.76361.76031.7284
16052006.02.06 18:00modify15028.001.76361.76011.7284
16062006.02.06 19:00modify15028.001.76361.75741.7284
16072006.02.06 20:00modify15028.001.76361.75541.7284
16082006.02.07 00:00modify15028.001.76361.75461.7284
16092006.02.07 01:00modify15028.001.76361.75431.7284
16102006.02.07 04:00modify15028.001.76361.75321.7284
16112006.02.07 05:00modify15028.001.76361.75311.7284
16122006.02.07 06:05modify15028.001.76361.75271.7284
16132006.02.07 07:00modify15028.001.76361.75221.7284
16142006.02.07 08:00modify15028.001.76361.75171.7284
16152006.02.07 09:00modify15028.001.76361.75091.7284
16162006.02.07 10:37s/l15028.001.75091.75091.728435559.98190000.21
16172006.02.07 23:45sell15164.001.74641.75091.7112
16182006.02.08 05:00modify15164.001.74641.75041.7112
16192006.02.08 06:00modify15164.001.74641.74991.7112
16202006.02.08 07:00modify15164.001.74641.74971.7112
16212006.02.08 08:00modify15164.001.74641.74861.7112
16222006.02.08 09:00modify15164.001.74641.74801.7112
16232006.02.08 20:00modify15164.001.74641.74761.7112
16242006.02.09 01:00modify15164.001.74641.74701.7112
16252006.02.09 02:00modify15164.001.74641.74651.7112
16262006.02.09 02:02s/l15164.001.74651.74651.7112-640.01189360.20
16272006.02.20 09:30buy15255.001.74291.73771.7781
16282006.02.20 10:00modify15255.001.74291.73821.7781
16292006.02.20 11:00modify15255.001.74291.73831.7781
16302006.02.20 12:00modify15255.001.74291.73841.7781
16312006.02.20 13:00modify15255.001.74291.73871.7781
16322006.02.20 14:00modify15255.001.74291.73891.7781
16332006.02.20 16:00modify15255.001.74291.73911.7781
16342006.02.20 17:00modify15255.001.74291.73931.7781
16352006.02.20 18:00modify15255.001.74291.73941.7781
16362006.02.20 19:00modify15255.001.74291.73971.7781
16372006.02.21 00:00modify15255.001.74291.74021.7781
16382006.02.21 02:00modify15255.001.74291.74061.7781
16392006.02.22 08:00modify15255.001.74291.74141.7781
16402006.02.22 09:00modify15255.001.74291.74191.7781
16412006.02.22 10:11s/l15255.001.74191.74191.7781-5609.80183750.40
16422006.02.27 17:40sell15364.001.74171.74601.7065
16432006.02.27 18:00modify15364.001.74171.74571.7065
16442006.02.28 02:00modify15364.001.74171.74561.7065
16452006.02.28 03:00modify15364.001.74171.74531.7065
16462006.02.28 04:00modify15364.001.74171.74451.7065
16472006.02.28 08:00modify15364.001.74171.74411.7065
16482006.02.28 10:00modify15364.001.74171.74311.7065
16492006.02.28 10:33s/l15364.001.74311.74311.7065-8959.66174790.74
16502006.03.01 08:50buy15463.001.75361.74941.7888
16512006.03.01 09:00modify15463.001.75361.75051.7888
16522006.03.01 13:00modify15463.001.75361.75111.7888
16532006.03.01 17:00modify15463.001.75361.75131.7888
16542006.03.01 17:33s/l15463.001.75131.75131.7888-14489.69160301.05
16552006.03.08 03:00sell15551.001.73701.74181.7018
16562006.03.08 05:00modify15551.001.73701.74151.7018
16572006.03.08 06:00modify15551.001.73701.74101.7018
16582006.03.08 07:00modify15551.001.73701.73991.7018
16592006.03.08 08:00modify15551.001.73701.73981.7018
16602006.03.08 08:28s/l15551.001.73981.73981.7018-14280.06146020.99
16612006.03.13 00:55sell15634.001.72761.73411.6924
16622006.03.13 07:00modify15634.001.72761.73271.6924
16632006.03.13 08:00modify15634.001.72761.73081.6924
16642006.03.13 09:00modify15634.001.72761.73021.6924
16652006.03.13 16:25s/l15634.001.73021.73021.6924-8840.07137180.92
16662006.03.14 08:45buy15740.001.73441.72921.7696
16672006.03.14 09:00modify15740.001.73441.72961.7696
16682006.03.14 10:00modify15740.001.73441.72971.7696
16692006.03.14 12:00modify15740.001.73441.72981.7696
16702006.03.14 16:00modify15740.001.73441.73041.7696
16712006.03.14 17:00modify15740.001.73441.73291.7696
16722006.03.14 18:00modify15740.001.73441.73721.7696
16732006.03.14 19:00modify15740.001.73441.73821.7696
16742006.03.15 01:00modify15740.001.73441.73841.7696
16752006.03.15 02:00modify15740.001.73441.73851.7696
16762006.03.15 03:00modify15740.001.73441.73891.7696
16772006.03.15 06:00modify15740.001.73441.73941.7696
16782006.03.15 07:00modify15740.001.73441.74061.7696
16792006.03.15 08:00modify15740.001.73441.74161.7696
16802006.03.15 09:00modify15740.001.73441.74241.7696
16812006.03.15 10:00modify15740.001.73441.74281.7696
16822006.03.15 10:34s/l15740.001.74281.74281.769633560.06170740.98
16832006.03.16 05:30buy15847.001.74661.74111.7818
16842006.03.16 06:00modify15847.001.74661.74151.7818
16852006.03.16 07:00modify15847.001.74661.74231.7818
16862006.03.16 08:00modify15847.001.74661.74281.7818
16872006.03.16 16:00modify15847.001.74661.74331.7818
16882006.03.16 17:00modify15847.001.74661.74401.7818
16892006.03.16 18:00modify15847.001.74661.74541.7818
16902006.03.16 19:00modify15847.001.74661.74611.7818
16912006.03.16 20:00modify15847.001.74661.74771.7818
16922006.03.16 21:00modify15847.001.74661.74801.7818
16932006.03.17 00:00modify15847.001.74661.74881.7818
16942006.03.17 01:00modify15847.001.74661.74891.7818
16952006.03.17 02:00modify15847.001.74661.74961.7818
16962006.03.17 03:00modify15847.001.74661.75021.7818
16972006.03.17 04:00modify15847.001.74661.75031.7818
16982006.03.17 06:00modify15847.001.74661.75121.7818
16992006.03.17 07:00modify15847.001.74661.75181.7818
17002006.03.17 08:00modify15847.001.74661.75241.7818
17012006.03.17 09:00modify15847.001.74661.75281.7818
17022006.03.17 10:00modify15847.001.74661.75331.7818
17032006.03.17 13:33s/l15847.001.75331.75331.781831443.08202184.06
17042006.03.22 00:00sell15950.001.74871.75481.7135
17052006.03.22 02:00modify15950.001.74871.75471.7135
17062006.03.22 03:00modify15950.001.74871.75461.7135
17072006.03.22 04:00modify15950.001.74871.75401.7135
17082006.03.22 05:00modify15950.001.74871.75361.7135
17092006.03.22 06:00modify15950.001.74871.75311.7135
17102006.03.22 07:00modify15950.001.74871.75291.7135
17112006.03.22 08:00modify15950.001.74871.75241.7135
17122006.03.22 09:00modify15950.001.74871.75181.7135
17132006.03.23 04:00modify15950.001.74871.75121.7135
17142006.03.23 05:00modify15950.001.74871.75101.7135
17152006.03.23 06:00modify15950.001.74871.75031.7135
17162006.03.23 07:00modify15950.001.74871.74991.7135
17172006.03.23 08:00modify15950.001.74871.74931.7135
17182006.03.23 09:00modify15950.001.74871.74891.7135
17192006.03.23 10:00modify15950.001.74871.74851.7135
17202006.03.23 11:00modify15950.001.74871.74831.7135
17212006.03.23 12:00modify15950.001.74871.74811.7135
17222006.03.23 14:00modify15950.001.74871.74711.7135
17232006.03.23 18:00modify15950.001.74871.74261.7135
17242006.03.24 07:00modify15950.001.74871.74221.7135
17252006.03.24 08:00modify15950.001.74871.73931.7135
17262006.03.24 09:00modify15950.001.74871.73851.7135
17272006.03.24 10:00modify15950.001.74871.73741.7135
17282006.03.24 12:00modify15950.001.74871.73721.7135
17292006.03.24 14:00modify15950.001.74871.73681.7135
17302006.03.24 15:06s/l15950.001.73681.73681.713559500.11261684.17
17312006.04.19 07:30buy16080.001.78121.77631.8164
17322006.04.19 08:00modify16080.001.78121.77691.8164
17332006.04.19 09:00modify16080.001.78121.77721.8164
17342006.04.19 12:00modify16080.001.78121.77781.8164
17352006.04.19 13:00modify16080.001.78121.77941.8164
17362006.04.19 14:00modify16080.001.78121.77991.8164
17372006.04.19 19:00modify16080.001.78121.78001.8164
17382006.04.19 20:00modify16080.001.78121.78121.8164
17392006.04.19 22:00modify16080.001.78121.78131.8164
17402006.04.19 23:00modify16080.001.78121.78141.8164
17412006.04.20 00:00modify16080.001.78121.78221.8164
17422006.04.20 01:00modify16080.001.78121.78251.8164
17432006.04.20 02:00modify16080.001.78121.78301.8164
17442006.04.20 03:00modify16080.001.78121.78371.8164
17452006.04.20 05:00modify16080.001.78121.78381.8164
17462006.04.20 06:00modify16080.001.78121.78481.8164
17472006.04.20 07:00modify16080.001.78121.78581.8164
17482006.04.20 08:00modify16080.001.78121.78641.8164
17492006.04.20 09:08modify16080.001.78121.78701.8164
17502006.04.20 09:10s/l16080.001.78701.78701.816446159.99307844.16
17512006.04.21 03:55sell16185.001.77931.78481.7441
17522006.04.21 04:00modify16185.001.77931.78411.7441
17532006.04.21 05:00modify16185.001.77931.78391.7441
17542006.04.21 06:00modify16185.001.77931.78311.7441
17552006.04.21 07:00modify16185.001.77931.78241.7441
17562006.04.21 08:00modify16185.001.77931.78111.7441
17572006.04.21 09:00modify16185.001.77931.78041.7441
17582006.04.21 10:05s/l16185.001.78041.78041.7441-9350.22298493.94
17592006.04.28 03:30buy16243.001.80111.79081.8363
17602006.04.28 06:00modify16243.001.80111.79151.8363
17612006.04.28 07:00modify16243.001.80111.79201.8363
17622006.04.28 08:00modify16243.001.80111.79711.8363
17632006.04.28 09:00modify16243.001.80111.79851.8363
17642006.04.28 12:00modify16243.001.80111.80021.8363
17652006.04.28 13:00modify16243.001.80111.80211.8363
17662006.04.28 17:00modify16243.001.80111.80271.8363
17672006.04.28 18:00modify16243.001.80111.80591.8363
17682006.04.28 19:00modify16243.001.80111.81121.8363
17692006.05.01 03:00modify16243.001.80111.81161.8363
17702006.05.01 04:00modify16243.001.80111.81241.8363
17712006.05.01 05:00modify16243.001.80111.81301.8363
17722006.05.01 07:00modify16243.001.80111.81421.8363
17732006.05.01 08:00modify16243.001.80111.81631.8363
17742006.05.01 09:00modify16243.001.80111.81811.8363
17752006.05.01 10:00modify16243.001.80111.81971.8363
17762006.05.01 11:05modify16243.001.80111.82021.8363
17772006.05.01 12:00modify16243.001.80111.82071.8363
17782006.05.01 13:05modify16243.001.80111.82101.8363
17792006.05.01 14:00modify16243.001.80111.82151.8363
17802006.05.01 15:00modify16243.001.80111.82161.8363
17812006.05.01 15:09t/p16243.001.83631.82161.8363151317.15449811.09
17822006.05.05 03:40buy16367.001.85101.84091.8862
17832006.05.05 04:00modify16367.001.85101.84211.8862
17842006.05.05 05:00modify16367.001.85101.84231.8862
17852006.05.05 06:00modify16367.001.85101.84341.8862
17862006.05.05 07:00modify16367.001.85101.84451.8862
17872006.05.05 08:00modify16367.001.85101.84571.8862
17882006.05.05 09:00modify16367.001.85101.84591.8862
17892006.05.05 10:00modify16367.001.85101.84611.8862
17902006.05.05 12:00modify16367.001.85101.84661.8862
17912006.05.05 16:00modify16367.001.85101.84871.8862
17922006.05.05 17:00modify16367.001.85101.85051.8862
17932006.05.08 07:00modify16367.001.85101.85261.8862
17942006.05.08 08:00modify16367.001.85101.85371.8862
17952006.05.08 09:00modify16367.001.85101.85471.8862
17962006.05.08 12:00modify16367.001.85101.85891.8862
17972006.05.08 15:59s/l16367.001.85891.85891.886252862.86502673.95
17982006.05.19 05:55buy16478.001.89021.88051.9254
17992006.05.19 06:00modify16478.001.89021.88131.9254
18002006.05.19 07:00modify16478.001.89021.88301.9254
18012006.05.19 08:00modify16478.001.89021.88391.9254
18022006.05.19 09:00modify16478.001.89021.88501.9254
18032006.05.19 09:10s/l16478.001.88501.88501.9254-40559.76462114.19
18042006.05.19 21:15sell16586.001.87801.88611.8428
18052006.05.19 22:30sell16662.001.87911.88611.8439
18062006.05.19 22:55sell16740.001.88031.88611.8451
18072006.05.22 03:00modify16586.001.87801.88591.8428
18082006.05.22 03:00modify16662.001.87911.88591.8439
18092006.05.22 03:00modify16740.001.88031.88591.8451
18102006.05.22 04:00modify16586.001.87801.88511.8428
18112006.05.22 04:00modify16662.001.87911.88511.8439
18122006.05.22 04:00modify16740.001.88031.88511.8451
18132006.05.22 05:00modify16586.001.87801.88431.8428
18142006.05.22 05:00modify16662.001.87911.88431.8439
18152006.05.22 05:00modify16740.001.88031.88431.8451
18162006.05.22 06:00modify16586.001.87801.88341.8428
18172006.05.22 06:00modify16662.001.87911.88341.8439
18182006.05.22 06:00modify16740.001.88031.88341.8451
18192006.05.22 07:00modify16586.001.87801.88331.8428
18202006.05.22 07:00modify16662.001.87911.88331.8439
18212006.05.22 07:00modify16740.001.88031.88331.8451
18222006.05.22 08:00modify16586.001.87801.88251.8428
18232006.05.22 08:00modify16662.001.87911.88251.8439
18242006.05.22 08:00modify16740.001.88031.88251.8451
18252006.05.22 09:00modify16586.001.87801.88121.8428
18262006.05.22 09:00modify16662.001.87911.88121.8439
18272006.05.22 09:00modify16740.001.88031.88121.8451
18282006.05.22 10:00modify16586.001.87801.87741.8428
18292006.05.22 10:00modify16662.001.87911.87741.8439
18302006.05.22 10:00modify16740.001.88031.87741.8451
18312006.05.22 12:24s/l16586.001.87741.87741.84285160.18467274.37
18322006.05.22 12:24s/l16662.001.87741.87741.843910539.78477814.15
18332006.05.22 12:24s/l16740.001.87741.87741.845111600.18489414.33
18342006.05.23 01:10buy16894.001.88321.87541.9184
18352006.05.23 02:00modify16894.001.88321.87591.9184
18362006.05.23 04:00modify16894.001.88321.87661.9184
18372006.05.23 06:00modify16894.001.88321.87691.9184
18382006.05.23 07:00modify16894.001.88321.87781.9184
18392006.05.23 08:00modify16894.001.88321.87801.9184
18402006.05.23 09:00modify16894.001.88321.87921.9184
18412006.05.23 12:00close16894.001.88121.87921.9184-18800.41470613.92
18422006.05.29 03:15sell16985.001.85961.86791.8244
18432006.05.29 04:00modify16985.001.85961.86751.8244
18442006.05.29 05:00modify16985.001.85961.86741.8244
18452006.05.29 06:00modify16985.001.85961.86691.8244
18462006.05.29 07:00modify16985.001.85961.86591.8244
18472006.05.29 07:10sell17093.001.86111.86591.8259
18482006.05.29 08:00modify16985.001.85961.86261.8244
18492006.05.29 08:00modify17093.001.86111.86261.8259
18502006.05.29 09:00modify16985.001.85961.86151.8244
18512006.05.29 09:00modify17093.001.86111.86151.8259
18522006.05.29 11:06s/l16985.001.86151.86151.8244-16150.44454463.48
18532006.05.29 11:06s/l17093.001.86151.86151.8259-3720.39450743.09
18542006.05.31 01:05buy17170.001.88131.87161.9165
18552006.05.31 02:00modify17170.001.88131.87171.9165
18562006.05.31 03:00modify17170.001.88131.87271.9165
18572006.05.31 05:00modify17170.001.88131.87351.9165
18582006.05.31 06:00modify17170.001.88131.87451.9165
18592006.05.31 07:00modify17170.001.88131.87711.9165
18602006.05.31 08:00modify17170.001.88131.87781.9165
18612006.05.31 10:29s/l17170.001.87781.87781.9165-24500.29426242.80
18622006.06.07 03:20sell17279.001.86261.87071.8274
18632006.06.07 04:00modify17279.001.86261.86961.8274
18642006.06.07 06:00modify17279.001.86261.86841.8274
18652006.06.07 06:10sell17384.001.86361.86841.8284
18662006.06.07 07:00modify17279.001.86261.86751.8274
18672006.06.07 07:00modify17384.001.86361.86751.8284
18682006.06.07 08:00modify17279.001.86261.86651.8274
18692006.06.07 08:00modify17384.001.86361.86651.8284
18702006.06.07 10:00modify17279.001.86261.86411.8274
18712006.06.07 10:00modify17384.001.86361.86411.8284
18722006.06.07 12:28s/l17279.001.86411.86411.8274-11850.25414392.55
18732006.06.07 12:28s/l17384.001.86411.86411.8284-4199.87410192.68
18742006.06.14 03:30sell17465.001.83511.84461.7999
18752006.06.14 04:00modify17465.001.83511.84421.7999
18762006.06.14 05:00modify17465.001.83511.84411.7999
18772006.06.14 06:00modify17465.001.83511.84311.7999
18782006.06.14 07:00modify17465.001.83511.84181.7999
18792006.06.14 08:00close17465.001.83761.84181.7999-16249.27393943.41
18802006.07.03 01:50buy17561.001.84671.83711.8819
18812006.07.03 02:00modify17561.001.84671.83741.8819
18822006.07.03 03:00modify17561.001.84671.83811.8819
18832006.07.03 03:20buy17656.001.84541.83811.8806
18842006.07.03 06:00modify17561.001.84671.83841.8819
18852006.07.03 06:00modify17656.001.84541.83841.8806
18862006.07.03 07:00modify17561.001.84671.84061.8819
18872006.07.03 07:00modify17656.001.84541.84061.8806
18882006.07.03 08:00modify17561.001.84671.84111.8819
18892006.07.03 08:00modify17656.001.84541.84111.8806
18902006.07.03 09:00modify17561.001.84671.84251.8819
18912006.07.03 09:00modify17656.001.84541.84251.8806
18922006.07.03 12:07s/l17561.001.84251.84251.8819-25620.14368323.27
18932006.07.03 12:07s/l17656.001.84251.84251.8806-16240.25352083.02
18942006.07.06 01:45sell17768.001.83571.84351.8005
18952006.07.06 02:00modify17768.001.83571.84291.8005
18962006.07.06 03:00modify17768.001.83571.84221.8005
18972006.07.06 04:00modify17768.001.83571.84181.8005
18982006.07.06 05:00modify17768.001.83571.84171.8005
18992006.07.06 06:00modify17768.001.83571.83951.8005
19002006.07.06 07:00modify17768.001.83571.83831.8005
19012006.07.06 08:00modify17768.001.83571.83781.8005
19022006.07.06 14:33s/l17768.001.83781.83781.8005-14279.76337803.26
19032006.07.13 03:10sell17865.001.83471.84251.7995
19042006.07.13 03:55sell17947.001.83591.84251.8007
19052006.07.13 04:00modify17865.001.83471.84161.7995
19062006.07.13 04:00modify17947.001.83591.84161.8007
19072006.07.13 05:00modify17865.001.83471.84091.7995
19082006.07.13 05:00modify17947.001.83591.84091.8007
19092006.07.13 06:00modify17865.001.83471.83901.7995
19102006.07.13 06:00modify17947.001.83591.83901.8007
19112006.07.13 07:00modify17865.001.83471.83841.7995
19122006.07.13 07:00modify17947.001.83591.83841.8007
19132006.07.13 08:00modify17865.001.83471.83771.7995
19142006.07.13 08:00modify17947.001.83591.83771.8007
19152006.07.13 09:14s/l17865.001.83771.83771.7995-19500.08318303.18
19162006.07.13 09:14s/l17947.001.83771.83771.8007-8460.24309842.94
19172006.07.17 00:40sell18073.001.83851.84481.8033
19182006.07.17 02:00modify18073.001.83851.84411.8033
19192006.07.17 03:00modify18073.001.83851.84361.8033
19202006.07.17 04:00modify18073.001.83851.84331.8033
19212006.07.17 05:00modify18073.001.83851.84271.8033
19222006.07.17 06:00modify18073.001.83851.84261.8033
19232006.07.17 07:00modify18073.001.83851.84131.8033
19242006.07.17 08:00modify18073.001.83851.84001.8033
19252006.07.17 09:00modify18073.001.83851.83981.8033
19262006.07.17 12:00modify18073.001.83851.83181.8033
19272006.07.17 13:00modify18073.001.83851.82931.8033
19282006.07.17 14:00modify18073.001.83851.82911.8033
19292006.07.18 02:00modify18073.001.83851.82641.8033
19302006.07.18 04:55modify18073.001.83851.82571.8033
19312006.07.18 05:00modify18073.001.83851.82511.8033
19322006.07.18 06:00modify18073.001.83851.82461.8033
19332006.07.18 07:00modify18073.001.83851.82391.8033
19342006.07.18 08:00modify18073.001.83851.82321.8033
19352006.07.18 09:00modify18073.001.83851.82281.8033
19362006.07.18 09:48s/l18073.001.82281.82281.8033114610.17424453.11
19372006.07.26 01:45sell18180.001.84101.84901.8058
19382006.07.26 02:00modify18180.001.84101.84831.8058
19392006.07.26 03:00modify18180.001.84101.84821.8058
19402006.07.26 04:00modify18180.001.84101.84811.8058
19412006.07.26 05:00modify18180.001.84101.84801.8058
19422006.07.26 06:00modify18180.001.84101.84761.8058
19432006.07.26 07:00modify18180.001.84101.84691.8058
19442006.07.26 07:05sell18287.001.84241.84691.8072
19452006.07.26 08:00modify18180.001.84101.84521.8058
19462006.07.26 08:00modify18287.001.84241.84521.8072
19472006.07.26 09:00modify18180.001.84101.84351.8058
19482006.07.26 09:00modify18287.001.84241.84351.8072
19492006.07.26 14:56s/l18180.001.84351.84351.8058-20000.31404452.80
19502006.07.26 14:56s/l18287.001.84351.84351.8072-9570.39394882.41
19512006.07.28 22:20buy18381.001.86261.85531.8978
19522006.07.31 05:00modify18381.001.86261.85571.8978
19532006.07.31 06:00modify18381.001.86261.85581.8978
19542006.07.31 07:00modify18381.001.86261.85831.8978
19552006.07.31 08:00modify18381.001.86261.85891.8978
19562006.07.31 09:00modify18381.001.86261.85901.8978
19572006.07.31 13:00modify18381.001.86261.85931.8978
19582006.07.31 17:00modify18381.001.86261.85971.8978
19592006.07.31 21:00modify18381.001.86261.86001.8978
19602006.08.01 00:00modify18381.001.86261.86031.8978
19612006.08.01 01:00modify18381.001.86261.86051.8978
19622006.08.01 02:00modify18381.001.86261.86081.8978
19632006.08.01 03:00modify18381.001.86261.86121.8978
19642006.08.01 04:00modify18381.001.86261.86141.8978
19652006.08.01 06:00modify18381.001.86261.86151.8978
19662006.08.01 07:00modify18381.001.86261.86181.8978
19672006.08.01 08:00modify18381.001.86261.86211.8978
19682006.08.01 09:00modify18381.001.86261.86251.8978
19692006.08.01 20:00modify18381.001.86261.86421.8978
19702006.08.01 21:00modify18381.001.86261.86461.8978
19712006.08.01 22:00modify18381.001.86261.86501.8978
19722006.08.01 23:00modify18381.001.86261.86541.8978
19732006.08.02 00:00modify18381.001.86261.86591.8978
19742006.08.02 01:00modify18381.001.86261.86641.8978
19752006.08.02 02:00modify18381.001.86261.86711.8978
19762006.08.02 03:00modify18381.001.86261.86761.8978
19772006.08.02 04:00modify18381.001.86261.86831.8978
19782006.08.02 06:00modify18381.001.86261.87001.8978
19792006.08.02 07:00modify18381.001.86261.87151.8978
19802006.08.02 08:00modify18381.001.86261.87181.8978
19812006.08.02 09:00modify18381.001.86261.87271.8978
19822006.08.02 10:00modify18381.001.86261.87341.8978
19832006.08.02 11:21s/l18381.001.87341.87341.897887236.69482119.10
19842006.08.04 04:55buy18481.001.88601.87711.9212
19852006.08.04 05:00modify18481.001.88601.88051.9212
19862006.08.04 06:00modify18481.001.88601.88171.9212
19872006.08.04 07:00modify18481.001.88601.88261.9212
19882006.08.04 09:00modify18481.001.88601.88271.9212
19892006.08.04 10:00modify18481.001.88601.88311.9212
19902006.08.04 12:00modify18481.001.88601.88471.9212
19912006.08.04 16:00modify18481.001.88601.89451.9212
19922006.08.04 17:00modify18481.001.88601.89601.9212
19932006.08.04 18:00modify18481.001.88601.89801.9212
19942006.08.07 01:00modify18481.001.88601.89811.9212
19952006.08.07 02:00modify18481.001.88601.89891.9212
19962006.08.07 03:00modify18481.001.88601.89981.9212
19972006.08.07 04:00modify18481.001.88601.89991.9212
19982006.08.07 05:00modify18481.001.88601.90011.9212
19992006.08.07 06:00modify18481.001.88601.90031.9212
20002006.08.07 07:00modify18481.001.88601.90471.9212
20012006.08.07 08:12modify18481.001.88601.90601.9212
20022006.08.07 08:51s/l18481.001.90601.90601.9212161920.07644039.17
20032006.12.11 08:45sell185100.001.95311.96271.9179
20042006.12.11 09:00modify185100.001.95311.96171.9179
20052006.12.11 10:00modify185100.001.95311.95891.9179
20062006.12.11 12:00modify185100.001.95311.95871.9179
20072006.12.11 15:00modify185100.001.95311.95861.9179
20082006.12.11 17:00modify185100.001.95311.95831.9179
20092006.12.11 18:15s/l185100.001.95831.95831.9179-52000.34592038.83
20102006.12.18 04:35sell18692.001.95441.96411.9192
20112006.12.18 05:00modify18692.001.95441.96401.9192
20122006.12.18 06:00modify18692.001.95441.96371.9192
20132006.12.18 06:55sell18777.001.95611.96371.9209
20142006.12.18 07:00modify18692.001.95441.96091.9192
20152006.12.18 07:00modify18777.001.95611.96091.9209
20162006.12.18 08:00modify18692.001.95441.95911.9192
20172006.12.18 08:00modify18777.001.95611.95911.9209
20182006.12.18 09:00modify18692.001.95441.95741.9192
20192006.12.18 09:00modify18777.001.95611.95741.9209
20202006.12.18 11:00modify18692.001.95441.95691.9192
20212006.12.18 11:00modify18777.001.95611.95691.9209
20222006.12.18 17:00modify18692.001.95441.95571.9192
20232006.12.18 17:00modify18777.001.95611.95571.9209
20242006.12.18 18:00modify18692.001.95441.95431.9192
20252006.12.18 18:00modify18777.001.95611.95431.9209
20262006.12.19 00:00modify18692.001.95441.95401.9192
20272006.12.19 00:00modify18777.001.95611.95401.9209
20282006.12.19 01:00modify18692.001.95441.95391.9192
20292006.12.19 01:00modify18777.001.95611.95391.9209
20302006.12.19 02:00modify18692.001.95441.95311.9192
20312006.12.19 02:00modify18777.001.95611.95311.9209
20322006.12.19 03:09modify18692.001.95441.95191.9192
20332006.12.19 03:09modify18777.001.95611.95191.9209
20342006.12.19 04:14modify18692.001.95441.95141.9192
20352006.12.19 04:14modify18777.001.95611.95141.9209
20362006.12.19 05:00modify18692.001.95441.95111.9192
20372006.12.19 05:00modify18777.001.95611.95111.9209
20382006.12.19 06:00modify18692.001.95441.95051.9192
20392006.12.19 06:00modify18777.001.95611.95051.9209
20402006.12.19 08:00close18692.001.94951.95051.919245079.17637118.00
20412006.12.19 08:00close18777.001.94961.95051.920950049.90687167.90