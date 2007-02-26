Interbank FX, LLC

Account: 1387581 Name: Lulu Mac 6 Currency: USD 2007 March 2, 20:59
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Closed P/L: 20.98
Open Trades:
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 Floating P/L: -6.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 20.98 Floating P/L: -6.99 Margin: 15.00
Balance: 1 020.98 Equity: 1 013.99 Free Margin: 998.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 31.42 Gross Loss: 10.44 Total Net Profit: 20.98
Profit Factor: 3.01 Expected Payoff: 1.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.14 (0.90%) Relative Drawdown: 0.90% (9.14)
 
Total Trades: 19 Short Positions (won %): 6 (83.33%) Long Positions (won %): 13 (76.92%)
Profit Trades (% of total): 15 (78.95%) Loss trades (% of total): 4 (21.05%)
Largest profit trade: 9.60 loss trade: -4.87
Average profit trade: 2.09 loss trade: -2.61
Maximum consecutive wins ($): 7 (20.10) consecutive losses ($): 3 (-9.14)
Maximal consecutive profit (count): 20.10 (7) consecutive loss (count): -9.14 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2