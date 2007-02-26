|Account: 1387581
|Name: Lulu Mac 6
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|2007 February 28, 23:24
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|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
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|Profit
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|2007.02.28 18:45
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|-0.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|15.36
|Floating P/L:
|-0.50
|Margin:
|5.00
|Balance:
|1 015.36
|Equity:
|1 014.86
|Free Margin:
|1 009.86
|Details:
|Gross Profit:
|25.80
|Gross Loss:
|10.44
|Total Net Profit:
|15.36
|Profit Factor:
|2.47
|Expected Payoff:
|1.02
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|9.14 (0.90%)
|Relative Drawdown:
|0.90% (9.14)
|Total Trades:
|15
|Short Positions (won %):
|4 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Profit Trades (% of total):
|11 (73.33%)
|Loss trades (% of total):
|4 (26.67%)
|Largest
|profit trade:
|9.60
|loss trade:
|-4.87
|Average
|profit trade:
|2.35
|loss trade:
|-2.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (20.10)
|consecutive losses ($):
|3 (-9.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|20.10 (7)
|consecutive loss (count):
|-9.14 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2