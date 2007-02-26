Interbank FX, LLC

Account: 1387581 Name: Lulu Mac 6 Currency: USD 2007 February 28, 23:24
Closed Transactions:
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Closed P/L: 15.36
Open Trades:
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 Floating P/L: -0.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 15.36 Floating P/L: -0.50 Margin: 5.00
Balance: 1 015.36 Equity: 1 014.86 Free Margin: 1 009.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 25.80 Gross Loss: 10.44 Total Net Profit: 15.36
Profit Factor: 2.47 Expected Payoff: 1.02  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.14 (0.90%) Relative Drawdown: 0.90% (9.14)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 4 (75.00%) Long Positions (won %): 11 (72.73%)
Profit Trades (% of total): 11 (73.33%) Loss trades (% of total): 4 (26.67%)
Largest profit trade: 9.60 loss trade: -4.87
Average profit trade: 2.35 loss trade: -2.61
Maximum consecutive wins ($): 7 (20.10) consecutive losses ($): 3 (-9.14)
Maximal consecutive profit (count): 20.10 (7) consecutive loss (count): -9.14 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2