Interbank FX, LLC

Account: 1387581 Name: Lulu Mac 6 Currency: USD 2007 February 28, 23:24

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

24798187 balance Deposit 1 000.00

24985516 buy 0.10 eurusdm 1.3190 0.0000 1.3214 1.3196 0.00 0.00 0.00 0.60

25007846 buy 0.10 eurusdm 1.3172 0.0000 1.3196 1.3196 0.00 0.00 0.00 2.40

25073404 buy 0.10 eurusdm 1.3208 0.0000 1.3231 1.3231 0.00 0.00 0.00 2.30

25091020 buy 0.10 eurusdm 1.3235 0.0000 1.3257 1.3257 0.00 0.00 0.00 2.20

25145673 buy 0.10 eurusdm 1.3260 0.0000 1.3282 1.3212 0.00 0.00 -0.07 -4.80

25152597 buy 0.10 eurusdm 1.3242 0.0000 1.3266 1.3213 0.00 0.00 -0.07 -2.90

25224003 buy 0.10 eurusdm 1.3225 0.0000 1.3248 1.3212 0.00 0.00 0.00 -1.30

25227146 sell 0.10 eurusdm 1.3219 0.0000 1.3195 1.3195 0.00 0.00 0.00 2.40

25274749 buy 0.20 eurusdm 1.3208 0.0000 1.3231 1.3211 0.00 0.00 0.00 0.60

25301812 buy 0.40 eurusdm 1.3190 0.0000 1.3214 1.3214 0.00 0.00 0.00 9.60

25338978 sell 0.10 eurusdm 1.3190 0.0000 1.3166 1.3203 0.00 0.00 0.00 -1.30

25348044 sell 0.10 eurusdm 1.3208 0.0000 1.3184 1.3202 0.00 0.00 0.00 0.60

25359740 sell 0.10 eurusdm 1.3223 0.0000 1.3202 1.3202 0.00 0.00 0.00 2.10

25371553 buy 0.10 eurusdm 1.3213 0.0000 1.3237 1.3219 0.00 0.00 0.00 0.60

25385953 buy 0.10 eurusdm 1.3195 0.0000 1.3219 1.3219 0.00 0.00 0.00 2.40

0.00 0.00 -0.14 15.50

Closed P/L: 15.36

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

25421438 buy 0.10 eurusdm 1.3228 0.0000 1.3252 1.3225 0.00 0.00 -0.20 -0.30

0.00 0.00 -0.20 -0.30

Floating P/L: -0.50

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 15.36 Floating P/L: -0.50 Margin: 5.00

Balance: 1 015.36 Equity: 1 014.86 Free Margin: 1 009.86

Details:

Gross Profit: 25.80 Gross Loss: 10.44 Total Net Profit: 15.36

Profit Factor: 2.47 Expected Payoff: 1.02

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.14 (0.90%) Relative Drawdown: 0.90% (9.14)

Total Trades: 15 Short Positions (won %): 4 (75.00%) Long Positions (won %): 11 (72.73%)

Profit Trades (% of total): 11 (73.33%) Loss trades (% of total): 4 (26.67%)

Largest profit trade: 9.60 loss trade: -4.87

Average profit trade: 2.35 loss trade: -2.61

Maximum consecutive wins ($): 7 (20.10) consecutive losses ($): 3 (-9.14)

Maximal consecutive profit (count): 20.10 (7) consecutive loss (count): -9.14 (3)