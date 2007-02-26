Interbank FX, LLC
|Account: 19570
|Name: C Dion West
|Currency: USD
|2007 March 5, 04:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14329409
|2007.02.26 15:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.66
|157.86
|159.36
|2007.02.27 08:00
|157.86
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.67
|14329416
|2007.02.26 15:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.66
|157.86
|159.36
|2007.02.27 07:06
|158.10
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.67
|14329417
|2007.02.26 15:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.66
|157.86
|159.85
|2007.02.27 07:05
|158.10
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.67
|14387272
|2007.02.28 05:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.56
|155.76
|157.26
|2007.02.28 23:47
|157.26
|0.00
|0.00
|0.26
|5.89
|14387273
|2007.02.28 05:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.56
|155.76
|157.26
|2007.02.28 06:01
|155.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|14387274
|2007.02.28 05:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.56
|155.76
|157.75
|2007.02.28 06:01
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|14460120
|2007.03.02 02:00
|buy
|0.30
|eurjpym
|154.84
|154.04
|155.54
|2007.03.02 12:02
|154.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.51
|14460123
|2007.03.02 02:00
|buy
|0.30
|eurjpym
|154.84
|154.04
|155.54
|2007.03.02 11:19
|154.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.33
|14460124
|2007.03.02 02:00
|buy
|0.30
|eurjpym
|154.84
|154.04
|156.03
|2007.03.02 11:19
|154.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.07
|14382736
|2007.02.28 01:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9627
|1.9711
|1.9585
|2007.02.28 07:07
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|14410052
|2007.02.28 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9619
|1.9703
|1.9577
|2007.02.28 15:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|14302041
|2007.02.26 00:06
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2309
|1.2389
|1.2179
|2007.02.27 13:32
|1.2222
|0.00
|0.00
|-0.09
|7.12
|14302042
|2007.02.26 00:06
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2309
|1.2309
|1.2179
|2007.02.27 13:32
|1.2224
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.95
|14302043
|2007.02.26 00:06
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2309
|1.2309
|1.2088
|2007.02.27 13:32
|1.2225
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.87
|14365980
|2007.02.27 14:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2223
|1.2303
|1.2173
|2007.03.01 02:20
|1.2173
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.11
|14365981
|2007.02.27 14:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2223
|1.2303
|1.2173
|2007.03.01 02:20
|1.2173
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.11
|14365982
|2007.02.27 14:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2223
|1.2193
|1.2153
|2007.03.01 04:35
|1.2188
|0.00
|0.00
|-0.37
|2.87
|14435275
|2007.03.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2193
|1.2113
|1.2323
|2007.03.01 15:20
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|14435276
|2007.03.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2193
|1.2193
|1.2323
|2007.03.01 15:38
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|14435277
|2007.03.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2193
|1.2193
|1.2414
|2007.03.01 15:39
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|14449655
|2007.03.01 15:39
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2217
|1.2297
|1.2190
|2007.03.02 15:37
|1.2198
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.56
|14449657
|2007.03.01 15:39
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2217
|1.2297
|1.2190
|2007.03.02 15:37
|1.2198
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.56
|14449658
|2007.03.01 15:39
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2217
|1.2297
|1.2170
|2007.03.02 15:37
|1.2198
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.56
|14345069
|2007.02.27 02:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.41
|119.57
|120.83
|2007.02.27 08:19
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|14400592
|2007.02.28 10:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.47
|119.31
|118.05
|2007.02.28 14:48
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|14410768
|2007.02.28 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.18
|117.34
|118.60
|2007.02.28 15:35
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|14410769
|2007.02.28 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.18
|118.18
|118.60
|2007.02.28 15:35
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|14410770
|2007.02.28 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.18
|118.18
|118.89
|2007.02.28 15:35
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|14418848
|2007.02.28 18:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.41
|119.25
|117.99
|2007.03.01 04:35
|118.29
|0.00
|0.00
|-0.43
|1.01
|14418853
|2007.02.28 18:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.41
|119.25
|117.99
|2007.03.01 04:35
|118.29
|0.00
|0.00
|-0.43
|1.01
|14418854
|2007.02.28 18:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.41
|119.25
|117.70
|2007.03.01 04:35
|118.29
|0.00
|0.00
|-0.43
|1.01
|14439506
|2007.03.01 11:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.12
|117.28
|118.54
|2007.03.01 14:26
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|14439507
|2007.03.01 11:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.12
|117.28
|118.54
|2007.03.01 14:26
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|14439509
|2007.03.01 11:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.12
|117.28
|118.83
|2007.03.01 14:26
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|14456700
|2007.03.01 22:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.65
|118.49
|117.23
|2007.03.02 11:41
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|14456706
|2007.03.01 22:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.65
|118.49
|117.23
|2007.03.02 11:41
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|14456707
|2007.03.01 22:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.65
|117.34
|116.94
|2007.03.02 12:13
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|14469365
|2007.03.02 12:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.94
|116.10
|117.36
|2007.03.02 14:07
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|14469366
|2007.03.02 12:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.94
|116.10
|117.36
|2007.03.02 14:07
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|14469370
|2007.03.02 12:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.94
|116.10
|117.65
|2007.03.02 14:08
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|
|0.00
|0.00
|-2.41
|-22.88
|Closed P/L:
|-25.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14497099
|2007.03.05 03:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|1.2082
|1.2202
|
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|14497104
|2007.03.05 03:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|1.2082
|1.2202
|
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|14497108
|2007.03.05 03:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|1.2082
|1.2230
|
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|
|Floating P/L:
|-3.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-25.29
|Floating P/L:
|-3.96
|Margin:
|15.00
|Balance:
|116.42
|Equity:
|112.46
|Free Margin:
|97.46