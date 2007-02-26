Interbank FX, LLC

Account: 19570 Name: C Dion West Currency: USD 2007 March 5, 04:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
143294092007.02.26 15:00buy0.10eurjpym158.66157.86159.362007.02.27 08:00157.860.000.000.09-6.67
143294162007.02.26 15:00buy0.10eurjpym158.66157.86159.362007.02.27 07:06158.100.000.000.09-4.67
143294172007.02.26 15:00buy0.10eurjpym158.66157.86159.852007.02.27 07:05158.100.000.000.09-4.67
143872722007.02.28 05:30buy0.10eurjpym156.56155.76157.262007.02.28 23:47157.260.000.000.265.89
143872732007.02.28 05:30buy0.10eurjpym156.56155.76157.262007.02.28 06:01155.990.000.000.00-4.82
143872742007.02.28 05:30buy0.10eurjpym156.56155.76157.752007.02.28 06:01156.000.000.000.00-4.74
144601202007.03.02 02:00buy0.30eurjpym154.84154.04155.542007.03.02 12:02154.040.000.000.00-20.51
144601232007.03.02 02:00buy0.30eurjpym154.84154.04155.542007.03.02 11:19154.280.000.000.00-14.33
144601242007.03.02 02:00buy0.30eurjpym154.84154.04156.032007.03.02 11:19154.290.000.000.00-14.07
143827362007.02.28 01:45sell0.01gbpusdm1.96271.97111.95852007.02.28 07:071.95850.000.000.000.42
144100522007.02.28 14:00sell0.01gbpusdm1.96191.97031.95772007.02.28 15:311.95770.000.000.000.42
143020412007.02.26 00:06sell0.10usdchfm1.23091.23891.21792007.02.27 13:321.22220.000.00-0.097.12
143020422007.02.26 00:06sell0.10usdchfm1.23091.23091.21792007.02.27 13:321.22240.000.00-0.096.95
143020432007.02.26 00:06sell0.10usdchfm1.23091.23091.20882007.02.27 13:321.22250.000.00-0.096.87
143659802007.02.27 14:30sell0.10usdchfm1.22231.23031.21732007.03.01 02:201.21730.000.00-0.374.11
143659812007.02.27 14:30sell0.10usdchfm1.22231.23031.21732007.03.01 02:201.21730.000.00-0.374.11
143659822007.02.27 14:30sell0.10usdchfm1.22231.21931.21532007.03.01 04:351.21880.000.00-0.372.87
144352752007.03.01 08:05buy0.10usdchfm1.21931.21131.23232007.03.01 15:201.22150.000.000.001.80
144352762007.03.01 08:05buy0.10usdchfm1.21931.21931.23232007.03.01 15:381.22130.000.000.001.64
144352772007.03.01 08:05buy0.10usdchfm1.21931.21931.24142007.03.01 15:391.22160.000.000.001.88
144496552007.03.01 15:39sell0.10usdchfm1.22171.22971.21902007.03.02 15:371.21980.000.00-0.091.56
144496572007.03.01 15:39sell0.10usdchfm1.22171.22971.21902007.03.02 15:371.21980.000.00-0.091.56
144496582007.03.01 15:39sell0.10usdchfm1.22171.22971.21702007.03.02 15:371.21980.000.00-0.091.56
143450692007.02.27 02:45buy0.01usdjpym120.41119.57120.832007.02.27 08:19119.570.000.000.00-0.70
144005922007.02.28 10:00sell0.01usdjpym118.47119.31118.052007.02.28 14:48118.050.000.000.000.36
144107682007.02.28 14:25buy0.10usdjpym118.18117.34118.602007.02.28 15:35118.390.000.000.001.77
144107692007.02.28 14:25buy0.10usdjpym118.18118.18118.602007.02.28 15:35118.400.000.000.001.86
144107702007.02.28 14:25buy0.10usdjpym118.18118.18118.892007.02.28 15:35118.390.000.000.001.77
144188482007.02.28 18:30sell0.10usdjpym118.41119.25117.992007.03.01 04:35118.290.000.00-0.431.01
144188532007.02.28 18:30sell0.10usdjpym118.41119.25117.992007.03.01 04:35118.290.000.00-0.431.01
144188542007.02.28 18:30sell0.10usdjpym118.41119.25117.702007.03.01 04:35118.290.000.00-0.431.01
144395062007.03.01 11:45buy0.10usdjpym118.12117.28118.542007.03.01 14:26117.280.000.000.00-7.16
144395072007.03.01 11:45buy0.10usdjpym118.12117.28118.542007.03.01 14:26117.280.000.000.00-7.16
144395092007.03.01 11:45buy0.10usdjpym118.12117.28118.832007.03.01 14:26117.280.000.000.00-7.16
144567002007.03.01 22:15sell0.10usdjpym117.65118.49117.232007.03.02 11:41117.230.000.000.003.58
144567062007.03.01 22:15sell0.10usdjpym117.65118.49117.232007.03.02 11:41117.230.000.000.003.58
144567072007.03.01 22:15sell0.10usdjpym117.65117.34116.942007.03.02 12:13116.940.000.000.006.07
144693652007.03.02 12:13buy0.10usdjpym116.94116.10117.362007.03.02 14:07117.060.000.000.001.03
144693662007.03.02 12:13buy0.10usdjpym116.94116.10117.362007.03.02 14:07117.060.000.000.001.03
144693702007.03.02 12:13buy0.10usdjpym116.94116.10117.652007.03.02 14:08117.050.000.000.000.94
  0.00 0.00 -2.41 -22.88
Closed P/L: -25.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
144970992007.03.05 03:45buy0.10usdchfm1.21621.20821.2202 1.21460.000.000.00-1.32
144971042007.03.05 03:45buy0.10usdchfm1.21621.20821.2202 1.21460.000.000.00-1.32
144971082007.03.05 03:45buy0.10usdchfm1.21621.20821.2230 1.21460.000.000.00-1.32
  0.00 0.00 0.00 -3.96
 Floating P/L: -3.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -25.29 Floating P/L: -3.96 Margin: 15.00
Balance: 116.42 Equity: 112.46 Free Margin: 97.46