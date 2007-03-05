Interbank FX, LLC

 

Account:

Name: Dion

Currency: USD

2007 March 9, 16:26

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

14485163

2007.03.05 00:00

buy

0.30

eurjpym

153.09

152.29

153.79

2007.03.05 00:13

152.29

0.00

0.00

0.00

-20.78

14485171

2007.03.05 00:00

buy

0.30

eurjpym

153.09

152.29

153.79

2007.03.05 00:11

152.54

0.00

0.00

0.00

-14.27

14485176

2007.03.05 00:00

buy

0.30

eurjpym

153.09

152.29

154.28

2007.03.05 00:11

152.54

0.00

0.00

0.00

-14.27

14487473

2007.03.05 00:14

buy

0.30

eurjpym

152.32

151.52

153.02

2007.03.05 00:33

152.76

0.00

0.00

0.00

11.40

14553636

2007.03.06 10:45

sell

0.30

eurjpym

152.74

153.54

152.04

2007.03.06 23:24

153.54

0.00

0.00

-0.34

-20.54

14553639

2007.03.06 10:45

sell

0.30

eurjpym

152.74

153.54

152.04

2007.03.06 22:55

153.31

0.00

0.00

-0.34

-14.65

14553640

2007.03.06 10:45

sell

0.30

eurjpym

152.74

153.54

151.55

2007.03.06 22:55

153.31

0.00

0.00

-0.34

-14.65

14580344

2007.03.07 01:45

buy

0.30

eurjpym

152.72

151.92

153.42

2007.03.07 15:40

153.18

0.00

0.00

0.00

11.85

14580346

2007.03.07 01:45

buy

0.30

eurjpym

152.72

151.92

153.42

2007.03.07 15:40

153.18

0.00

0.00

0.00

11.85

14580348

2007.03.07 01:45

buy

0.30

eurjpym

152.72

151.92

153.91

2007.03.07 16:21

153.06

0.00

0.00

0.00

8.76

14609396

2007.03.07 22:00

buy

0.30

eurjpym

152.93

152.13

153.63

2007.03.08 04:54

153.47

0.00

0.00

0.77

13.91

14609398

2007.03.07 22:00

buy

0.30

eurjpym

152.93

152.13

153.63

2007.03.07 23:17

152.37

0.00

0.00

0.77

-14.52

14643914

2007.03.08 15:15

sell

0.30

eurjpym

154.07

154.87

153.67

2007.03.09 13:34

154.87

0.00

0.00

-0.34

-20.36

14643915

2007.03.08 15:15

sell

0.30

eurjpym

154.07

154.87

153.67

2007.03.09 08:40

154.62

0.00

0.00

-0.34

-14.03

14643916

2007.03.08 15:15

sell

0.30

eurjpym

154.07

154.87

153.39

2007.03.09 08:40

154.62

0.00

0.00

-0.34

-14.03

14502079

2007.03.05 06:15

sell

0.10

gbpusdm

1.9302

1.9382

1.9242

2007.03.05 07:10

1.9242

0.00

0.00

0.00

6.00

14502088

2007.03.05 06:15

sell

0.10

gbpusdm

1.9301

1.9382

1.9242

2007.03.05 07:10

1.9242

0.00

0.00

0.00

5.90

14502094

2007.03.05 06:15

sell

0.10

gbpusdm

1.9301

1.9256

1.9200

2007.03.05 09:18

1.9256

0.00

0.00

0.00

4.50

14522784

2007.03.05 16:00

sell

0.10

gbpusdm

1.9257

1.9337

1.9197

2007.03.05 22:44

1.9197

0.00

0.00

0.00

6.00

14522795

2007.03.05 16:00

sell

0.10

gbpusdm

1.9257

1.9337

1.9197

2007.03.05 22:44

1.9197

0.00

0.00

0.00

6.00

14522798

2007.03.05 16:00

sell

0.10

gbpusdm

1.9257

1.9211

1.9155

2007.03.05 23:28

1.9211

0.00

0.00

0.00

4.60

14584452

2007.03.07 04:45

buy

0.10

gbpusdm

1.9299

1.9219

1.9345

2007.03.08 04:56

1.9312

0.00

0.00

-0.03

1.30

14584456

2007.03.07 04:45

buy

0.10

gbpusdm

1.9299

1.9219

1.9359

2007.03.08 04:56

1.9312

0.00

0.00

-0.03

1.30

14584461

2007.03.07 04:45

buy

0.10

gbpusdm

1.9299

1.9219

1.9401

2007.03.08 04:56

1.9312

0.00

0.00

-0.03

1.30

14667216

2007.03.09 13:00

sell

0.10

gbpusdm

1.9319

1.9399

1.9259

2007.03.09 13:31

1.9306

0.00

0.00

0.00

1.30

14667222

2007.03.09 13:00

sell

0.10

gbpusdm

1.9319

1.9319

1.9259

2007.03.09 13:31

1.9301

0.00

0.00

0.00

1.80

14667226

2007.03.09 13:00

sell

0.10

gbpusdm

1.9319

1.9319

1.9217

2007.03.09 13:31

1.9301

0.00

0.00

0.00

1.80

14497099

2007.03.05 03:45

buy

0.10

usdchfm

1.2162

1.2082

1.2202

2007.03.05 11:35

1.2202

0.00

0.00

0.00

3.28

14497104

2007.03.05 03:45

buy

0.10

usdchfm

1.2162

1.2082

1.2202

2007.03.05 11:35

1.2202

0.00

0.00

0.00

3.28

14497108

2007.03.05 03:45

buy

0.10

usdchfm

1.2162

1.2191

1.2230

2007.03.05 13:07

1.2230

0.00

0.00

0.00

5.56

14522022

2007.03.05 15:45

buy

0.10

usdchfm

1.2214

1.2134

1.2254

2007.03.08 14:03

1.2234

0.00

0.00

0.45

1.63

14522026

2007.03.05 15:45

buy

0.10

usdchfm

1.2214

1.2134

1.2254

2007.03.08 14:03

1.2234

0.00

0.00

0.45

1.63

14522028

2007.03.05 15:45

buy

0.10

usdchfm

1.2214

1.2216

1.2282

2007.03.08 14:12

1.2240

0.00

0.00

0.45

2.12

14660845

2007.03.09 06:00

sell

0.10

usdchfm

1.2275

1.2355

1.2235

2007.03.09 13:53

1.2355

0.00

0.00

0.00

-6.48

14660849

2007.03.09 06:00

sell

0.10

usdchfm

1.2275

1.2275

1.2235

2007.03.09 10:20

1.2275

0.00

0.00

0.00

0.00

14516614

2007.03.05 13:45

sell

0.10

usdjpym

115.50

116.34

115.08

2007.03.06 02:09

116.34

0.00

0.00

-0.14

-7.22

14516619

2007.03.05 13:45

sell

0.10

usdjpym

115.50

116.34

115.08

2007.03.06 02:09

116.34

0.00

0.00

-0.14

-7.22

14516623

2007.03.05 13:45

sell

0.10

usdjpym

115.50

116.34

114.79

2007.03.06 02:09

116.34

0.00

0.00

-0.14

-7.22

14549759

2007.03.06 08:15

buy

0.10

usdjpym

116.37

115.53

116.79

2007.03.06 23:04

116.79

0.00

0.00

0.14

3.60

14549763

2007.03.06 08:15

buy

0.10

usdjpym

116.37

115.53

116.79

2007.03.06 23:04

116.79

0.00

0.00

0.14

3.60

14549767

2007.03.06 08:15

buy

0.10

usdjpym

116.37

116.67

117.08

2007.03.07 00:57

116.67

0.00

0.00

0.14

2.57

14587453

2007.03.07 07:00

buy

0.10

usdjpym

116.42

115.58

116.84

2007.03.07 23:43

115.58

0.00

0.00

0.41

-7.27

14587459

2007.03.07 07:00

buy

0.10

usdjpym

116.42

115.58

116.84

2007.03.07 23:43

115.58

0.00

0.00

0.41

-7.27

14587462

2007.03.07 07:00

buy

0.10

usdjpym

116.42

115.58

117.13

2007.03.07 23:43

115.58

0.00

0.00

0.41

-7.27

14618576

2007.03.08 03:45

sell

0.10

usdjpym

116.26

117.10

115.84

2007.03.08 11:02

117.10

0.00

0.00

0.00

-7.17

14618581

2007.03.08 03:45

sell

0.10

usdjpym

116.26

117.10

115.84

2007.03.08 11:02

117.10

0.00

0.00

0.00

-7.17

14618583

2007.03.08 03:45

sell

0.10

usdjpym

116.25

117.10

115.55

2007.03.08 11:02

117.10

0.00

0.00

0.00

-7.26

14655917

2007.03.09 01:00

sell

0.10

usdjpym

117.41

118.25

116.99

2007.03.09 13:52

118.25

0.00

0.00

0.00

-7.10

14655924

2007.03.09 01:00

sell

0.10

usdjpym

117.41

118.25

116.99

2007.03.09 13:52

118.25

0.00

0.00

0.00

-7.10

14655928

2007.03.09 01:00

sell

0.10

usdjpym

117.41

118.25

116.70

2007.03.09 13:52

118.25

0.00

0.00

0.00

-7.10

 

0.00

0.00

1.99

-128.11

Closed P/L:

-126.12

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

14672271

2007.03.09 13:57

buy

0.01

eurusdm

1.3102

1.3074

1.3121

 

1.3116

0.00

0.00

0.00

0.14

14672310

2007.03.09 13:58

buy

0.01

eurusdm

1.3099

1.3074

1.3124

 

1.3116

0.00

0.00

0.00

0.17

14672357

2007.03.09 13:59

buy

0.05

eurusdm

1.3100

1.3079

1.3119

 

1.3116

0.00

0.00

0.00

0.80

 

0.00

0.00

0.00

1.11

 

Floating P/L:

1.11

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-126.12

Floating P/L:

1.11

Margin:

3.50

Balance:

28.22

Equity:

29.33

Free Margin:

25.83

 