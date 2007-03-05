Interbank FX, LLC
|
Account:
|
Name: Dion
|
Currency: USD
|
2007 March 9, 16:26
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
14485163
|
2007.03.05 00:00
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
153.09
|
152.29
|
153.79
|
2007.03.05 00:13
|
152.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.78
|
14485171
|
2007.03.05 00:00
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
153.09
|
152.29
|
153.79
|
2007.03.05 00:11
|
152.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-14.27
|
14485176
|
2007.03.05 00:00
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
153.09
|
152.29
|
154.28
|
2007.03.05 00:11
|
152.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-14.27
|
14487473
|
2007.03.05 00:14
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
152.32
|
151.52
|
153.02
|
2007.03.05 00:33
|
152.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.40
|
14553636
|
2007.03.06 10:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpym
|
152.74
|
153.54
|
152.04
|
2007.03.06 23:24
|
153.54
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-20.54
|
14553639
|
2007.03.06 10:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpym
|
152.74
|
153.54
|
152.04
|
2007.03.06 22:55
|
153.31
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-14.65
|
14553640
|
2007.03.06 10:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpym
|
152.74
|
153.54
|
151.55
|
2007.03.06 22:55
|
153.31
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-14.65
|
14580344
|
2007.03.07 01:45
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
152.72
|
151.92
|
153.42
|
2007.03.07 15:40
|
153.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.85
|
14580346
|
2007.03.07 01:45
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
152.72
|
151.92
|
153.42
|
2007.03.07 15:40
|
153.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.85
|
14580348
|
2007.03.07 01:45
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
152.72
|
151.92
|
153.91
|
2007.03.07 16:21
|
153.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.76
|
14609396
|
2007.03.07 22:00
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
152.93
|
152.13
|
153.63
|
2007.03.08 04:54
|
153.47
|
0.00
|
0.00
|
0.77
|
13.91
|
14609398
|
2007.03.07 22:00
|
buy
|
0.30
|
eurjpym
|
152.93
|
152.13
|
153.63
|
2007.03.07 23:17
|
152.37
|
0.00
|
0.00
|
0.77
|
-14.52
|
14643914
|
2007.03.08 15:15
|
sell
|
0.30
|
eurjpym
|
154.07
|
154.87
|
153.67
|
2007.03.09 13:34
|
154.87
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-20.36
|
14643915
|
2007.03.08 15:15
|
sell
|
0.30
|
eurjpym
|
154.07
|
154.87
|
153.67
|
2007.03.09 08:40
|
154.62
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-14.03
|
14643916
|
2007.03.08 15:15
|
sell
|
0.30
|
eurjpym
|
154.07
|
154.87
|
153.39
|
2007.03.09 08:40
|
154.62
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-14.03
|
14502079
|
2007.03.05 06:15
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9302
|
1.9382
|
1.9242
|
2007.03.05 07:10
|
1.9242
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
14502088
|
2007.03.05 06:15
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9301
|
1.9382
|
1.9242
|
2007.03.05 07:10
|
1.9242
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.90
|
14502094
|
2007.03.05 06:15
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9301
|
1.9256
|
1.9200
|
2007.03.05 09:18
|
1.9256
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
14522784
|
2007.03.05 16:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9257
|
1.9337
|
1.9197
|
2007.03.05 22:44
|
1.9197
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
14522795
|
2007.03.05 16:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9257
|
1.9337
|
1.9197
|
2007.03.05 22:44
|
1.9197
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
14522798
|
2007.03.05 16:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9257
|
1.9211
|
1.9155
|
2007.03.05 23:28
|
1.9211
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.60
|
14584452
|
2007.03.07 04:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9299
|
1.9219
|
1.9345
|
2007.03.08 04:56
|
1.9312
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
1.30
|
14584456
|
2007.03.07 04:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9299
|
1.9219
|
1.9359
|
2007.03.08 04:56
|
1.9312
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
1.30
|
14584461
|
2007.03.07 04:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9299
|
1.9219
|
1.9401
|
2007.03.08 04:56
|
1.9312
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
1.30
|
14667216
|
2007.03.09 13:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9319
|
1.9399
|
1.9259
|
2007.03.09 13:31
|
1.9306
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.30
|
14667222
|
2007.03.09 13:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9319
|
1.9319
|
1.9259
|
2007.03.09 13:31
|
1.9301
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.80
|
14667226
|
2007.03.09 13:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.9319
|
1.9319
|
1.9217
|
2007.03.09 13:31
|
1.9301
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.80
|
14497099
|
2007.03.05 03:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2162
|
1.2082
|
1.2202
|
2007.03.05 11:35
|
1.2202
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.28
|
14497104
|
2007.03.05 03:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2162
|
1.2082
|
1.2202
|
2007.03.05 11:35
|
1.2202
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.28
|
14497108
|
2007.03.05 03:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2162
|
1.2191
|
1.2230
|
2007.03.05 13:07
|
1.2230
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.56
|
14522022
|
2007.03.05 15:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2214
|
1.2134
|
1.2254
|
2007.03.08 14:03
|
1.2234
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
1.63
|
14522026
|
2007.03.05 15:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2214
|
1.2134
|
1.2254
|
2007.03.08 14:03
|
1.2234
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
1.63
|
14522028
|
2007.03.05 15:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2214
|
1.2216
|
1.2282
|
2007.03.08 14:12
|
1.2240
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
2.12
|
14660845
|
2007.03.09 06:00
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2275
|
1.2355
|
1.2235
|
2007.03.09 13:53
|
1.2355
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.48
|
14660849
|
2007.03.09 06:00
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2275
|
1.2275
|
1.2235
|
2007.03.09 10:20
|
1.2275
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14516614
|
2007.03.05 13:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
115.50
|
116.34
|
115.08
|
2007.03.06 02:09
|
116.34
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
-7.22
|
14516619
|
2007.03.05 13:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
115.50
|
116.34
|
115.08
|
2007.03.06 02:09
|
116.34
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
-7.22
|
14516623
|
2007.03.05 13:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
115.50
|
116.34
|
114.79
|
2007.03.06 02:09
|
116.34
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
-7.22
|
14549759
|
2007.03.06 08:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.37
|
115.53
|
116.79
|
2007.03.06 23:04
|
116.79
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
3.60
|
14549763
|
2007.03.06 08:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.37
|
115.53
|
116.79
|
2007.03.06 23:04
|
116.79
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
3.60
|
14549767
|
2007.03.06 08:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.37
|
116.67
|
117.08
|
2007.03.07 00:57
|
116.67
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
2.57
|
14587453
|
2007.03.07 07:00
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.42
|
115.58
|
116.84
|
2007.03.07 23:43
|
115.58
|
0.00
|
0.00
|
0.41
|
-7.27
|
14587459
|
2007.03.07 07:00
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.42
|
115.58
|
116.84
|
2007.03.07 23:43
|
115.58
|
0.00
|
0.00
|
0.41
|
-7.27
|
14587462
|
2007.03.07 07:00
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.42
|
115.58
|
117.13
|
2007.03.07 23:43
|
115.58
|
0.00
|
0.00
|
0.41
|
-7.27
|
14618576
|
2007.03.08 03:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.26
|
117.10
|
115.84
|
2007.03.08 11:02
|
117.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.17
|
14618581
|
2007.03.08 03:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.26
|
117.10
|
115.84
|
2007.03.08 11:02
|
117.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.17
|
14618583
|
2007.03.08 03:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.25
|
117.10
|
115.55
|
2007.03.08 11:02
|
117.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.26
|
14655917
|
2007.03.09 01:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
117.41
|
118.25
|
116.99
|
2007.03.09 13:52
|
118.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.10
|
14655924
|
2007.03.09 01:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
117.41
|
118.25
|
116.99
|
2007.03.09 13:52
|
118.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.10
|
14655928
|
2007.03.09 01:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
117.41
|
118.25
|
116.70
|
2007.03.09 13:52
|
118.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.10
|
|
0.00
|
0.00
|
1.99
|
-128.11
|
Closed P/L:
|
-126.12
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
14672271
|
2007.03.09 13:57
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.3102
|
1.3074
|
1.3121
|
|
1.3116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
14672310
|
2007.03.09 13:58
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.3099
|
1.3074
|
1.3124
|
|
1.3116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
14672357
|
2007.03.09 13:59
|
buy
|
0.05
|
eurusdm
|
1.3100
|
1.3079
|
1.3119
|
|
1.3116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.11
|
|
Floating P/L:
|
1.11
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-126.12
|
Floating P/L:
|
1.11
|
Margin:
|
3.50
|
Balance:
|
28.22
|
Equity:
|
29.33
|
Free Margin:
|
25.83