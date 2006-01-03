|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.12.17 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|step=10; pos=20; TakeProfit=999; StopLoss=999; Slippage=1; LotsBeginning=0.2;
|Bars in test
|185046
|Ticks modelled
|1326515
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|200000.00
|Total net profit
|-196988.93
|Gross profit
|801234.45
|Gross loss
|-998223.38
|Profit factor
|0.80
|Expected payoff
|-169.82
|Absolute drawdown
|197223.89
|Maximal drawdown
|212208.60 (98.71%)
|Relative drawdown
|98.71% (212208.60)
|Total trades
|1160
|Short positions (won %)
|580 (42.07%)
|Long positions (won %)
|580 (57.93%)
|Profit trades (% of total)
|580 (50.00%)
|Loss trades (% of total)
|580 (50.00%)
|Largest
|profit trade
|7769.91
|loss trade
|-2708.33
|Average
|profit trade
|1381.44
|loss trade
|-1721.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (234.96)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-3902.62)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7769.91 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-3902.62 (6)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:34
|buy
|1
|0.20
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|2
|2006.01.02 00:34
|sell
|2
|0.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|3
|2006.01.02 00:34
|buy
|3
|0.40
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|4
|2006.01.02 00:34
|sell
|4
|0.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|5
|2006.01.02 00:34
|buy
|5
|0.60
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|6
|2006.01.02 00:34
|sell
|6
|0.60
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|7
|2006.01.02 00:34
|buy
|7
|0.80
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|8
|2006.01.02 00:34
|sell
|8
|0.80
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|9
|2006.01.02 00:34
|buy
|9
|1.00
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|10
|2006.01.02 00:34
|sell
|10
|1.00
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|11
|2006.01.02 00:34
|buy
|11
|1.20
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|12
|2006.01.02 00:34
|sell
|12
|1.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|13
|2006.01.02 00:34
|buy
|13
|1.40
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|14
|2006.01.02 00:34
|sell
|14
|1.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|15
|2006.01.02 00:34
|buy
|15
|1.60
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|16
|2006.01.02 00:34
|sell
|16
|1.60
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|17
|2006.01.02 00:34
|buy
|17
|1.80
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|18
|2006.01.02 00:34
|sell
|18
|1.80
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|19
|2006.01.02 00:34
|buy
|19
|2.00
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|20
|2006.01.02 00:34
|sell
|20
|2.00
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|21
|2006.01.02 00:34
|buy
|21
|2.20
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|22
|2006.01.02 00:34
|sell
|22
|2.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|23
|2006.01.02 00:34
|buy
|23
|2.40
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|24
|2006.01.02 00:34
|sell
|24
|2.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|25
|2006.01.02 00:34
|buy
|25
|2.60
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|26
|2006.01.02 00:34
|sell
|26
|2.60
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|27
|2006.01.02 00:34
|buy
|27
|2.80
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|28
|2006.01.02 00:34
|sell
|28
|2.80
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|29
|2006.01.02 00:34
|buy
|29
|3.00
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|30
|2006.01.02 00:34
|sell
|30
|3.00
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|31
|2006.01.02 00:34
|buy
|31
|3.20
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|32
|2006.01.02 00:34
|sell
|32
|3.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|33
|2006.01.02 00:34
|buy
|33
|3.40
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|34
|2006.01.02 00:34
|sell
|34
|3.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|35
|2006.01.02 00:34
|buy
|35
|3.60
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|36
|2006.01.02 00:34
|sell
|36
|3.60
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|37
|2006.01.02 00:34
|buy
|37
|3.80
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|38
|2006.01.02 00:34
|sell
|38
|3.80
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|39
|2006.01.02 00:34
|buy
|39
|4.00
|1.1842
|1.0843
|1.2841
|40
|2006.01.02 00:34
|sell
|40
|4.00
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|41
|2006.01.02 07:19
|close
|2
|0.20
|1.1828
|1.2838
|1.0840
|22.00
|200022.00
|42
|2006.01.02 07:19
|close
|39
|4.00
|1.1825
|1.0843
|1.2841
|-680.00
|199342.00
|43
|2006.01.02 09:18
|close
|1
|0.20
|1.1854
|1.0843
|1.2841
|24.00
|199366.00
|44
|2006.01.02 09:18
|close
|40
|4.00
|1.1857
|1.2838
|1.0840
|-720.00
|198646.00
|45
|2006.01.02 09:22
|close
|3
|0.40
|1.1863
|1.0843
|1.2841
|84.00
|198730.00
|46
|2006.01.02 09:22
|close
|38
|3.80
|1.1866
|1.2838
|1.0840
|-1026.01
|197703.99
|47
|2006.01.02 17:26
|close
|4
|0.40
|1.1818
|1.2838
|1.0840
|84.00
|197787.99
|48
|2006.01.02 17:26
|close
|37
|3.80
|1.1815
|1.0843
|1.2841
|-1026.02
|196761.97
|49
|2006.01.02 17:27
|close
|6
|0.60
|1.1805
|1.2838
|1.0840
|204.00
|196965.97
|50
|2006.01.02 17:27
|close
|35
|3.60
|1.1802
|1.0843
|1.2841
|-1440.01
|195525.96
|51
|2006.01.03 03:05
|close
|5
|0.60
|1.1873
|1.0843
|1.2841
|179.10
|195705.06
|52
|2006.01.03 03:05
|close
|36
|3.60
|1.1876
|1.2838
|1.0840
|-1306.52
|194398.54
|53
|2006.01.03 06:03
|close
|7
|0.80
|1.1885
|1.0843
|1.2841
|334.80
|194733.33
|54
|2006.01.03 06:03
|close
|34
|3.40
|1.1888
|1.2838
|1.0840
|-1641.95
|193091.39
|55
|2006.01.03 06:07
|close
|9
|1.00
|1.1892
|1.0843
|1.2841
|488.50
|193579.88
|56
|2006.01.03 06:07
|close
|32
|3.20
|1.1895
|1.2838
|1.0840
|-1769.36
|191810.52
|57
|2006.01.03 06:28
|close
|11
|1.20
|1.1906
|1.0843
|1.2841
|754.19
|192564.71
|58
|2006.01.03 06:28
|close
|30
|3.00
|1.1909
|1.2838
|1.0840
|-2078.79
|190485.93
|59
|2006.01.03 15:31
|close
|13
|1.40
|1.1912
|1.0843
|1.2841
|963.89
|191449.82
|60
|2006.01.03 15:31
|close
|28
|2.80
|1.1915
|1.2838
|1.0840
|-2108.20
|189341.62
|61
|2006.01.03 15:41
|close
|15
|1.60
|1.1925
|1.0843
|1.2841
|1309.59
|190651.21
|62
|2006.01.03 15:41
|close
|26
|2.60
|1.1928
|1.2838
|1.0840
|-2295.61
|188355.61
|63
|2006.01.03 16:00
|close
|17
|1.80
|1.1934
|1.0843
|1.2841
|1635.29
|189990.90
|64
|2006.01.03 16:00
|close
|24
|2.40
|1.1937
|1.2838
|1.0840
|-2335.03
|187655.87
|65
|2006.01.03 16:00
|close
|19
|2.00
|1.1948
|1.0843
|1.2841
|2096.99
|189752.86
|66
|2006.01.03 16:00
|close
|22
|2.20
|1.1951
|1.2838
|1.0840
|-2448.44
|187304.42
|67
|2006.01.03 16:16
|close
|21
|2.20
|1.1952
|1.0843
|1.2841
|2394.69
|189699.11
|68
|2006.01.03 16:16
|close
|20
|2.00
|1.1955
|1.2838
|1.0840
|-2305.85
|187393.26
|69
|2006.01.03 16:17
|close
|23
|2.40
|1.1963
|1.0843
|1.2841
|2876.40
|190269.66
|70
|2006.01.03 16:17
|close
|18
|1.80
|1.1966
|1.2838
|1.0840
|-2273.28
|187996.39
|71
|2006.01.03 16:51
|close
|25
|2.60
|1.1973
|1.0843
|1.2841
|3376.09
|191372.48
|72
|2006.01.03 16:51
|close
|16
|1.60
|1.1976
|1.2838
|1.0840
|-2180.68
|189191.79
|73
|2006.01.03 17:56
|close
|27
|2.80
|1.1983
|1.0843
|1.2841
|3915.79
|193107.58
|74
|2006.01.03 17:56
|close
|14
|1.40
|1.1986
|1.2838
|1.0840
|-2048.10
|191059.49
|75
|2006.01.03 20:01
|close
|29
|3.00
|1.1993
|1.0843
|1.2841
|4495.51
|195554.99
|76
|2006.01.03 20:01
|close
|12
|1.20
|1.1996
|1.2838
|1.0840
|-1875.52
|193679.47
|77
|2006.01.03 20:02
|close
|31
|3.20
|1.2002
|1.0843
|1.2841
|5083.19
|198762.66
|78
|2006.01.03 20:02
|close
|10
|1.00
|1.2005
|1.2838
|1.0840
|-1652.93
|197109.73
|79
|2006.01.03 20:33
|close
|33
|3.40
|1.2019
|1.0843
|1.2841
|5978.88
|203088.62
|80
|2006.01.03 20:33
|close
|8
|0.80
|1.2022
|1.2838
|1.0840
|-1458.34
|201630.28
|81
|2006.01.03 20:33
|buy
|41
|0.20
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|82
|2006.01.03 20:33
|sell
|42
|0.20
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|83
|2006.01.03 20:33
|buy
|43
|0.40
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|84
|2006.01.03 20:33
|sell
|44
|0.40
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|85
|2006.01.03 20:33
|buy
|45
|0.60
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|86
|2006.01.03 20:33
|sell
|46
|0.60
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|87
|2006.01.03 20:33
|buy
|47
|0.80
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|88
|2006.01.03 20:33
|sell
|48
|0.80
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|89
|2006.01.03 20:33
|buy
|49
|1.00
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|90
|2006.01.03 20:33
|sell
|50
|1.00
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|91
|2006.01.03 20:33
|buy
|51
|1.20
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|92
|2006.01.03 20:33
|sell
|52
|1.20
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|93
|2006.01.03 20:33
|buy
|53
|1.40
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|94
|2006.01.03 20:33
|sell
|54
|1.40
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|95
|2006.01.03 20:33
|buy
|55
|1.60
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|96
|2006.01.03 20:33
|sell
|56
|1.60
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|97
|2006.01.03 20:33
|buy
|57
|1.80
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|98
|2006.01.03 20:33
|sell
|58
|1.80
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|99
|2006.01.03 20:33
|buy
|59
|2.00
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|100
|2006.01.03 20:33
|sell
|60
|2.00
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|101
|2006.01.03 20:33
|buy
|61
|2.20
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|102
|2006.01.03 20:33
|sell
|62
|2.20
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|103
|2006.01.03 20:33
|buy
|63
|2.40
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|104
|2006.01.03 20:33
|sell
|64
|2.40
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|105
|2006.01.03 20:33
|buy
|65
|2.60
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|106
|2006.01.03 20:33
|sell
|66
|2.60
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|107
|2006.01.03 20:33
|buy
|67
|2.80
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|108
|2006.01.03 20:33
|sell
|68
|2.80
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|109
|2006.01.03 20:33
|buy
|69
|3.00
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|110
|2006.01.03 20:33
|sell
|70
|3.00
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|111
|2006.01.03 20:33
|buy
|71
|3.20
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|112
|2006.01.03 20:33
|sell
|72
|3.20
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|113
|2006.01.03 20:33
|buy
|73
|3.40
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|114
|2006.01.03 20:33
|sell
|74
|3.40
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|115
|2006.01.03 20:33
|buy
|75
|3.60
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|116
|2006.01.03 20:33
|sell
|76
|3.60
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|117
|2006.01.03 20:33
|buy
|77
|3.80
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|118
|2006.01.03 20:33
|sell
|78
|3.80
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|119
|2006.01.03 20:33
|buy
|79
|4.00
|1.2022
|1.1023
|1.3021
|120
|2006.01.03 20:33
|sell
|80
|4.00
|1.2019
|1.3018
|1.1020
|121
|2006.01.03 20:33
|close
|42
|0.20
|1.2005
|1.3018
|1.1020
|28.00
|201658.28
|122
|2006.01.03 20:33
|close
|79
|4.00
|1.2002
|1.1023
|1.3021
|-800.00
|200858.28
|123
|2006.01.04 00:54
|close
|41
|0.20
|1.2033
|1.1023
|1.3021
|19.70
|200877.98
|124
|2006.01.04 00:54
|close
|80
|4.00
|1.2036
|1.3018
|1.1020
|-651.70
|200226.27
|125
|2006.01.04 01:42
|close
|43
|0.40
|1.2043
|1.1023
|1.3021
|79.40
|200305.67
|126
|2006.01.04 01:42
|close
|78
|3.80
|1.2046
|1.3018
|1.1020
|-999.12
|199306.56
|127
|2006.01.04 03:05
|close
|45
|0.60
|1.2054
|1.1023
|1.3021
|185.10
|199491.65
|128
|2006.01.04 03:05
|close
|76
|3.60
|1.2057
|1.3018
|1.1020
|-1342.53
|198149.12
|129
|2006.01.04 03:07
|close
|47
|0.80
|1.2062
|1.1023
|1.3021
|310.80
|198459.92
|130
|2006.01.04 03:07
|close
|74
|3.40
|1.2065
|1.3018
|1.1020
|-1539.95
|196919.97
|131
|2006.01.04 04:12
|close
|49
|1.00
|1.2076
|1.1023
|1.3021
|528.50
|197448.47
|132
|2006.01.04 04:12
|close
|72
|3.20
|1.2079
|1.3018
|1.1020
|-1897.36
|195551.11
|133
|2006.01.04 10:35
|close
|51
|1.20
|1.2083
|1.1023
|1.3021
|718.19
|196269.30
|134
|2006.01.04 10:35
|close
|70
|3.00
|1.2086
|1.3018
|1.1020
|-1988.78
|194280.52
|135
|2006.01.04 10:35
|close
|53
|1.40
|1.2093
|1.1023
|1.3021
|977.90
|195258.43
|136
|2006.01.04 10:35
|close
|68
|2.80
|1.2096
|1.3018
|1.1020
|-2136.20
|193122.23
|137
|2006.01.04 13:36
|close
|55
|1.60
|1.2102
|1.1023
|1.3021
|1261.59
|194383.82
|138
|2006.01.04 13:36
|close
|66
|2.60
|1.2105
|1.3018
|1.1020
|-2217.61
|192166.21
|139
|2006.01.04 18:23
|close
|57
|1.80
|1.2112
|1.1023
|1.3021
|1599.29
|193765.51
|140
|2006.01.04 18:23
|close
|64
|2.40
|1.2115
|1.3018
|1.1020
|-2287.02
|191478.49
|141
|2006.01.04 18:29
|close
|59
|2.00
|1.2123
|1.1023
|1.3021
|1996.99
|193475.48
|142
|2006.01.04 18:29
|close
|62
|2.20
|1.2126
|1.3018
|1.1020
|-2338.44
|191137.04
|143
|2006.01.04 19:00
|close
|61
|2.20
|1.2133
|1.1023
|1.3021
|2416.69
|193553.73
|144
|2006.01.04 19:00
|close
|60
|2.00
|1.2136
|1.3018
|1.1020
|-2325.85
|191227.88
|145
|2006.01.04 19:04
|close
|63
|2.40
|1.2142
|1.1023
|1.3021
|2852.39
|194080.27
|146
|2006.01.04 19:04
|close
|58
|1.80
|1.2145
|1.3018
|1.1020
|-2255.27
|191825.00
|147
|2006.01.06 14:49
|close
|65
|2.60
|1.2153
|1.1023
|1.3021
|3256.43
|195081.44
|148
|2006.01.06 14:49
|close
|56
|1.60
|1.2156
|1.3018
|1.1020
|-2135.39
|192946.04
|149
|2006.01.06 14:51
|close
|67
|2.80
|1.2166
|1.1023
|1.3021
|3870.94
|196816.98
|150
|2006.01.06 14:51
|close
|54
|1.40
|1.2169
|1.3018
|1.1020
|-2050.48
|194766.50
|151
|2006.01.06 14:52
|close
|69
|3.00
|1.2173
|1.1023
|1.3021
|4357.43
|199123.94
|152
|2006.01.06 14:52
|close
|52
|1.20
|1.2176
|1.3018
|1.1020
|-1841.55
|197282.38
|153
|2006.01.23 01:39
|close
|71
|3.20
|1.2183
|1.1023
|1.3021
|4415.72
|201698.10
|154
|2006.01.23 01:39
|close
|50
|1.00
|1.2186
|1.3018
|1.1020
|-1528.51
|200169.59
|155
|2006.01.23 01:40
|close
|73
|3.40
|1.2195
|1.1023
|1.3021
|5099.70
|205269.29
|156
|2006.01.23 01:40
|close
|48
|0.80
|1.2198
|1.3018
|1.1020
|-1318.81
|203950.48
|157
|2006.01.23 01:40
|close
|75
|3.60
|1.2203
|1.1023
|1.3021
|5687.68
|209638.16
|158
|2006.01.23 01:40
|close
|46
|0.60
|1.2206
|1.3018
|1.1020
|-1037.11
|208601.06
|159
|2006.01.23 01:40
|close
|77
|3.80
|1.2213
|1.1023
|1.3021
|6383.66
|214984.72
|160
|2006.01.23 01:40
|close
|44
|0.40
|1.2216
|1.3018
|1.1020
|-731.40
|214253.31
|161
|2006.01.23 01:40
|buy
|81
|0.20
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|162
|2006.01.23 01:40
|sell
|82
|0.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|163
|2006.01.23 01:40
|buy
|83
|0.40
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|164
|2006.01.23 01:40
|sell
|84
|0.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|165
|2006.01.23 01:40
|buy
|85
|0.60
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|166
|2006.01.23 01:40
|sell
|86
|0.60
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|167
|2006.01.23 01:40
|buy
|87
|0.80
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|168
|2006.01.23 01:40
|sell
|88
|0.80
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|169
|2006.01.23 01:40
|buy
|89
|1.00
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|170
|2006.01.23 01:40
|sell
|90
|1.00
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|171
|2006.01.23 01:40
|buy
|91
|1.20
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|172
|2006.01.23 01:40
|sell
|92
|1.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|173
|2006.01.23 01:40
|buy
|93
|1.40
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|174
|2006.01.23 01:40
|sell
|94
|1.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|175
|2006.01.23 01:40
|buy
|95
|1.60
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|176
|2006.01.23 01:40
|sell
|96
|1.60
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|177
|2006.01.23 01:40
|buy
|97
|1.80
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|178
|2006.01.23 01:40
|sell
|98
|1.80
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|179
|2006.01.23 01:40
|buy
|99
|2.00
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|180
|2006.01.23 01:40
|sell
|100
|2.00
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|181
|2006.01.23 01:40
|buy
|101
|2.20
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|182
|2006.01.23 01:40
|sell
|102
|2.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|183
|2006.01.23 01:40
|buy
|103
|2.40
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|184
|2006.01.23 01:40
|sell
|104
|2.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|185
|2006.01.23 01:40
|buy
|105
|2.60
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|186
|2006.01.23 01:40
|sell
|106
|2.60
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|187
|2006.01.23 01:40
|buy
|107
|2.80
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|188
|2006.01.23 01:40
|sell
|108
|2.80
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|189
|2006.01.23 01:40
|buy
|109
|3.00
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|190
|2006.01.23 01:40
|sell
|110
|3.00
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|191
|2006.01.23 01:40
|buy
|111
|3.20
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|192
|2006.01.23 01:40
|sell
|112
|3.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|193
|2006.01.23 01:40
|buy
|113
|3.40
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|194
|2006.01.23 01:40
|sell
|114
|3.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|195
|2006.01.23 01:40
|buy
|115
|3.60
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|196
|2006.01.23 01:40
|sell
|116
|3.60
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|197
|2006.01.23 01:40
|buy
|117
|3.80
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|198
|2006.01.23 01:40
|sell
|118
|3.80
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|199
|2006.01.23 01:40
|buy
|119
|4.00
|1.2214
|1.1215
|1.3213
|200
|2006.01.23 01:40
|sell
|120
|4.00
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|201
|2006.01.23 01:41
|close
|81
|0.20
|1.2231
|1.1215
|1.3213
|34.00
|214287.31
|202
|2006.01.23 01:41
|close
|120
|4.00
|1.2234
|1.3210
|1.1212
|-920.00
|213367.31
|203
|2006.01.23 01:41
|close
|83
|0.40
|1.2237
|1.1215
|1.3213
|92.00
|213459.31
|204
|2006.01.23 01:41
|close
|118
|3.80
|1.2240
|1.3210
|1.1212
|-1102.02
|212357.29
|205
|2006.01.23 01:45
|close
|85
|0.60
|1.2244
|1.1215
|1.3213
|180.00
|212537.29
|206
|2006.01.23 01:45
|close
|116
|3.60
|1.2247
|1.3210
|1.1212
|-1296.02
|211241.27
|207
|2006.01.23 04:55
|close
|87
|0.80
|1.2255
|1.1215
|1.3213
|328.00
|211569.27
|208
|2006.01.23 04:55
|close
|114
|3.40
|1.2258
|1.3210
|1.1212
|-1598.00
|209971.27
|209
|2006.01.23 10:49
|close
|89
|1.00
|1.2264
|1.1215
|1.3213
|500.00
|210471.27
|210
|2006.01.23 10:49
|close
|112
|3.20
|1.2267
|1.3210
|1.1212
|-1792.01
|208679.26
|211
|2006.01.23 11:39
|close
|91
|1.20
|1.2274
|1.1215
|1.3213
|720.00
|209399.26
|212
|2006.01.23 11:39
|close
|110
|3.00
|1.2277
|1.3210
|1.1212
|-1980.00
|207419.26
|213
|2006.01.23 11:52
|close
|93
|1.40
|1.2285
|1.1215
|1.3213
|994.00
|208413.26
|214
|2006.01.23 11:52
|close
|108
|2.80
|1.2288
|1.3210
|1.1212
|-2156.00
|206257.26
|215
|2006.01.23 18:41
|close
|95
|1.60
|1.2295
|1.1215
|1.3213
|1296.01
|207553.27
|216
|2006.01.23 18:41
|close
|106
|2.60
|1.2298
|1.3210
|1.1212
|-2262.01
|205291.26
|217
|2006.01.23 21:20
|close
|97
|1.80
|1.2305
|1.1215
|1.3213
|1638.00
|206929.26
|218
|2006.01.23 21:20
|close
|104
|2.40
|1.2308
|1.3210
|1.1212
|-2328.00
|204601.26
|219
|2006.01.24 00:38
|close
|99
|2.00
|1.2321
|1.1215
|1.3213
|2116.99
|206718.26
|220
|2006.01.24 00:38
|close
|102
|2.20
|1.2324
|1.3210
|1.1212
|-2470.44
|204247.82
|221
|2006.01.26 23:30
|close
|82
|0.20
|1.2200
|1.3210
|1.1212
|29.07
|204276.89
|222
|2006.01.26 23:30
|close
|119
|4.00
|1.2197
|1.1215
|1.3213
|-910.09
|203366.80
|223
|2006.01.27 11:52
|close
|84
|0.40
|1.2191
|1.3210
|1.1212
|96.98
|203463.78
|224
|2006.01.27 11:52
|close
|117
|3.80
|1.2188
|1.1215
|1.3213
|-1250.30
|202213.48
|225
|2006.01.27 12:04
|close
|86
|0.60
|1.2181
|1.3210
|1.1212
|205.47
|202418.95
|226
|2006.01.27 12:04
|close
|115
|3.60
|1.2178
|1.1215
|1.3213
|-1544.50
|200874.46
|227
|2006.01.27 12:09
|close
|88
|0.80
|1.2170
|1.3210
|1.1212
|361.96
|201236.41
|228
|2006.01.27 12:09
|close
|113
|3.40
|1.2167
|1.1215
|1.3213
|-1832.69
|199403.72
|229
|2006.01.27 16:45
|close
|90
|1.00
|1.2156
|1.3210
|1.1212
|592.45
|199996.17
|230
|2006.01.27 16:45
|close
|111
|3.20
|1.2153
|1.1215
|1.3213
|-2172.89
|197823.28
|231
|2006.01.27 16:51
|close
|92
|1.20
|1.2151
|1.3210
|1.1212
|770.94
|198594.22
|232
|2006.01.27 16:51
|close
|109
|3.00
|1.2148
|1.1215
|1.3213
|-2187.08
|196407.14
|233
|2006.01.27 16:52
|close
|94
|1.40
|1.2141
|1.3210
|1.1212
|1039.43
|197446.57
|234
|2006.01.27 16:52
|close
|107
|2.80
|1.2138
|1.1215
|1.3213
|-2321.27
|195125.29
|235
|2006.01.27 16:55
|close
|96
|1.60
|1.2131
|1.3210
|1.1212
|1347.92
|196473.21
|236
|2006.01.27 16:55
|close
|105
|2.60
|1.2128
|1.1215
|1.3213
|-2415.47
|194057.74
|237
|2006.01.27 17:12
|close
|98
|1.80
|1.2121
|1.3210
|1.1212
|1696.41
|195754.14
|238
|2006.01.27 17:12
|close
|103
|2.40
|1.2118
|1.1215
|1.3213
|-2469.66
|193284.48
|239
|2006.01.27 19:18
|close
|100
|2.00
|1.2106
|1.3210
|1.1212
|2184.90
|195469.39
|240
|2006.01.27 19:18
|close
|101
|2.20
|1.2103
|1.1215
|1.3213
|-2593.87
|192875.52
|241
|2006.01.27 19:18
|buy
|121
|0.20
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|242
|2006.01.27 19:18
|sell
|122
|0.20
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|243
|2006.01.27 19:18
|buy
|123
|0.40
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|244
|2006.01.27 19:18
|sell
|124
|0.40
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|245
|2006.01.27 19:18
|buy
|125
|0.60
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|246
|2006.01.27 19:18
|sell
|126
|0.60
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|247
|2006.01.27 19:18
|buy
|127
|0.80
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|248
|2006.01.27 19:18
|sell
|128
|0.80
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|249
|2006.01.27 19:18
|buy
|129
|1.00
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|250
|2006.01.27 19:18
|sell
|130
|1.00
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|251
|2006.01.27 19:18
|buy
|131
|1.20
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|252
|2006.01.27 19:18
|sell
|132
|1.20
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|253
|2006.01.27 19:18
|buy
|133
|1.40
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|254
|2006.01.27 19:18
|sell
|134
|1.40
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|255
|2006.01.27 19:18
|buy
|135
|1.60
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|256
|2006.01.27 19:18
|sell
|136
|1.60
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|257
|2006.01.27 19:18
|buy
|137
|1.80
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|258
|2006.01.27 19:18
|sell
|138
|1.80
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|259
|2006.01.27 19:18
|buy
|139
|2.00
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|260
|2006.01.27 19:18
|sell
|140
|2.00
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|261
|2006.01.27 19:18
|buy
|141
|2.20
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|262
|2006.01.27 19:18
|sell
|142
|2.20
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|263
|2006.01.27 19:18
|buy
|143
|2.40
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|264
|2006.01.27 19:18
|sell
|144
|2.40
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|265
|2006.01.27 19:18
|buy
|145
|2.60
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|266
|2006.01.27 19:18
|sell
|146
|2.60
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|267
|2006.01.27 19:18
|buy
|147
|2.80
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|268
|2006.01.27 19:18
|sell
|148
|2.80
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|269
|2006.01.27 19:18
|buy
|149
|3.00
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|270
|2006.01.27 19:18
|sell
|150
|3.00
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|271
|2006.01.27 19:18
|buy
|151
|3.20
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|272
|2006.01.27 19:18
|sell
|152
|3.20
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|273
|2006.01.27 19:18
|buy
|153
|3.40
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|274
|2006.01.27 19:18
|sell
|154
|3.40
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|275
|2006.01.27 19:18
|buy
|155
|3.60
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|276
|2006.01.27 19:18
|sell
|156
|3.60
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|277
|2006.01.27 19:18
|buy
|157
|3.80
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|278
|2006.01.27 19:18
|sell
|158
|3.80
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|279
|2006.01.27 19:18
|buy
|159
|4.00
|1.2106
|1.1107
|1.3105
|280
|2006.01.27 19:18
|sell
|160
|4.00
|1.2103
|1.3102
|1.1104
|281
|2006.01.27 19:29
|close
|122
|0.20
|1.2093
|1.3102
|1.1104
|20.00
|192895.52
|282
|2006.01.27 19:29
|close
|159
|4.00
|1.2090
|1.1107
|1.3105
|-640.00
|192255.52
|283
|2006.01.30 09:31
|close
|124
|0.40
|1.2080
|1.3102
|1.1104
|94.83
|192350.35
|284
|2006.01.30 09:31
|close
|157
|3.80
|1.2077
|1.1107
|1.3105
|-1145.71
|191204.64
|285
|2006.01.30 14:19
|close
|126
|0.60
|1.2072
|1.3102
|1.1104
|190.24
|191394.88
|286
|2006.01.30 14:19
|close
|155
|3.60
|1.2069
|1.1107
|1.3105
|-1373.42
|190021.47
|287
|2006.01.31 13:11
|close
|121
|0.20
|1.2120
|1.1107
|1.3105
|23.40
|190044.87
|288
|2006.01.31 13:11
|close
|160
|4.00
|1.2123
|1.3102
|1.1104
|-743.40
|189301.46
|289
|2006.01.31 13:27
|close
|123
|0.40
|1.2126
|1.1107
|1.3105
|70.80
|189372.26
|290
|2006.01.31 13:27
|close
|158
|3.80
|1.2129
|1.3102
|1.1104
|-934.23
|188438.03
|291
|2006.01.31 16:47
|close
|125
|0.60
|1.2136
|1.1107
|1.3105
|166.19
|188604.22
|292
|2006.01.31 16:47
|close
|156
|3.60
|1.2139
|1.3102
|1.1104
|-1245.07
|187359.15
|293
|2006.01.31 17:39
|close
|127
|0.80
|1.2146
|1.1107
|1.3105
|301.59
|187660.74
|294
|2006.01.31 17:39
|close
|154
|3.40
|1.2149
|1.3102
|1.1104
|-1515.89
|186144.85
|295
|2006.01.31 17:55
|close
|129
|1.00
|1.2156
|1.1107
|1.3105
|476.99
|186621.84
|296
|2006.01.31 17:55
|close
|152
|3.20
|1.2159
|1.3102
|1.1104
|-1746.72
|184875.12
|297
|2006.01.31 18:14
|close
|131
|1.20
|1.2167
|1.1107
|1.3105
|704.38
|185579.50
|298
|2006.01.31 18:14
|close
|150
|3.00
|1.2170
|1.3102
|1.1104
|-1967.54
|183611.95
|299
|2006.01.31 18:17
|close
|133
|1.40
|1.2176
|1.1107
|1.3105
|947.79
|184559.74
|300
|2006.01.31 18:17
|close
|148
|2.80
|1.2179
|1.3102
|1.1104
|-2088.38
|182471.36
|301
|2006.01.31 18:41
|close
|135
|1.60
|1.2186
|1.1107
|1.3105
|1243.19
|183714.54
|302
|2006.01.31 18:41
|close
|146
|2.60
|1.2189
|1.3102
|1.1104
|-2199.21
|181515.33
|303
|2006.02.01 20:21
|close
|128
|0.80
|1.2063
|1.3102
|1.1104
|336.98
|181852.31
|304
|2006.02.01 20:21
|close
|153
|3.40
|1.2060
|1.1107
|1.3105
|-1681.35
|180170.97
|305
|2006.02.01 20:22
|close
|130
|1.00
|1.2052
|1.3102
|1.1104
|531.22
|180702.19
|306
|2006.02.01 20:22
|close
|151
|3.20
|1.2049
|1.1107
|1.3105
|-1934.44
|178767.75
|307
|2006.02.02 06:47
|close
|132
|1.20
|1.2042
|1.3102
|1.1104
|782.94
|179550.68
|308
|2006.02.02 06:47
|close
|149
|3.00
|1.2039
|1.1107
|1.3105
|-2217.08
|177333.60
|309
|2006.02.03 14:35
|close
|134
|1.40
|1.2027
|1.3102
|1.1104
|1133.33
|178466.93
|310
|2006.02.03 14:35
|close
|147
|2.80
|1.2024
|1.1107
|1.3105
|-2521.49
|175945.45
|311
|2006.02.03 14:35
|close
|136
|1.60
|1.2020
|1.3102
|1.1104
|1407.24
|177352.68
|312
|2006.02.03 14:35
|close
|145
|2.60
|1.2017
|1.1107
|1.3105
|-2523.39
|174829.29
|313
|2006.02.03 14:55
|close
|138
|1.80
|1.2013
|1.3102
|1.1104
|1709.14
|176538.43
|314
|2006.02.03 14:55
|close
|143
|2.40
|1.2010
|1.1107
|1.3105
|-2497.28
|174041.15
|315
|2006.02.03 14:59
|close
|140
|2.00
|1.2003
|1.3102
|1.1104
|2099.04
|176140.19
|316
|2006.02.03 14:59
|close
|141
|2.20
|1.2000
|1.1107
|1.3105
|-2509.17
|173631.02
|317
|2006.02.03 15:03
|close
|142
|2.20
|1.1992
|1.3102
|1.1104
|2550.95
|176181.97
|318
|2006.02.03 15:03
|close
|139
|2.00
|1.1989
|1.1107
|1.3105
|-2501.06
|173680.91
|319
|2006.02.03 15:08
|close
|144
|2.40
|1.1983
|1.3102
|1.1104
|2998.85
|176679.76
|320
|2006.02.03 15:08
|close
|137
|1.80
|1.1980
|1.1107
|1.3105
|-2412.96
|174266.81
|321
|2006.02.03 15:08
|buy
|161
|0.20
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|322
|2006.02.03 15:08
|sell
|162
|0.20
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|323
|2006.02.03 15:08
|buy
|163
|0.40
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|324
|2006.02.03 15:08
|sell
|164
|0.40
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|325
|2006.02.03 15:08
|buy
|165
|0.60
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|326
|2006.02.03 15:08
|sell
|166
|0.60
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|327
|2006.02.03 15:08
|buy
|167
|0.80
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|328
|2006.02.03 15:08
|sell
|168
|0.80
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|329
|2006.02.03 15:08
|buy
|169
|1.00
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|330
|2006.02.03 15:08
|sell
|170
|1.00
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|331
|2006.02.03 15:08
|buy
|171
|1.20
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|332
|2006.02.03 15:08
|sell
|172
|1.20
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|333
|2006.02.03 15:08
|buy
|173
|1.40
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|334
|2006.02.03 15:08
|sell
|174
|1.40
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|335
|2006.02.03 15:08
|buy
|175
|1.60
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|336
|2006.02.03 15:08
|sell
|176
|1.60
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|337
|2006.02.03 15:08
|buy
|177
|1.80
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|338
|2006.02.03 15:08
|sell
|178
|1.80
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|339
|2006.02.03 15:08
|buy
|179
|2.00
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|340
|2006.02.03 15:08
|sell
|180
|2.00
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|341
|2006.02.03 15:08
|buy
|181
|2.20
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|342
|2006.02.03 15:08
|sell
|182
|2.20
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|343
|2006.02.03 15:08
|buy
|183
|2.40
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|344
|2006.02.03 15:08
|sell
|184
|2.40
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|345
|2006.02.03 15:08
|buy
|185
|2.60
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|346
|2006.02.03 15:08
|sell
|186
|2.60
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|347
|2006.02.03 15:08
|buy
|187
|2.80
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|348
|2006.02.03 15:08
|sell
|188
|2.80
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|349
|2006.02.03 15:08
|buy
|189
|3.00
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|350
|2006.02.03 15:08
|sell
|190
|3.00
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|351
|2006.02.03 15:08
|buy
|191
|3.20
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|352
|2006.02.03 15:08
|sell
|192
|3.20
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|353
|2006.02.03 15:08
|buy
|193
|3.40
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|354
|2006.02.03 15:08
|sell
|194
|3.40
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|355
|2006.02.03 15:08
|buy
|195
|3.60
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|356
|2006.02.03 15:08
|sell
|196
|3.60
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|357
|2006.02.03 15:08
|buy
|197
|3.80
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|358
|2006.02.03 15:08
|sell
|198
|3.80
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|359
|2006.02.03 15:08
|buy
|199
|4.00
|1.1982
|1.0983
|1.2981
|360
|2006.02.03 15:08
|sell
|200
|4.00
|1.1979
|1.2978
|1.0980
|361
|2006.02.03 15:12
|close
|161
|0.20
|1.1993
|1.0983
|1.2981
|22.00
|174288.81
|362
|2006.02.03 15:12
|close
|200
|4.00
|1.1996
|1.2978
|1.0980
|-680.00
|173608.81
|363
|2006.02.03 16:09
|close
|163
|0.40
|1.2004
|1.0983
|1.2981
|88.00
|173696.81
|364
|2006.02.03 16:09
|close
|198
|3.80
|1.2007
|1.2978
|1.0980
|-1063.98
|172632.83
|365
|2006.02.03 17:06
|close
|165
|0.60
|1.2013
|1.0983
|1.2981
|186.00
|172818.83
|366
|2006.02.03 17:06
|close
|196
|3.60
|1.2016
|1.2978
|1.0980
|-1331.99
|171486.84
|367
|2006.02.03 17:34
|close
|167
|0.80
|1.2026
|1.0983
|1.2981
|352.00
|171838.84
|368
|2006.02.03 17:34
|close
|194
|3.40
|1.2029
|1.2978
|1.0980
|-1699.98
|170138.86
|369
|2006.02.06 00:05
|close
|169
|1.00
|1.2033
|1.0983
|1.2981
|498.49
|170637.34
|370
|2006.02.06 00:05
|close
|192
|3.20
|1.2036
|1.2978
|1.0980
|-1801.34
|168836.00
|371
|2006.02.06 01:39
|close
|171
|1.20
|1.2043
|1.0983
|1.2981
|718.19
|169554.19
|372
|2006.02.06 01:39
|close
|190
|3.00
|1.2046
|1.2978
|1.0980
|-1988.77
|167565.43
|373
|2006.02.06 14:26
|close
|162
|0.20
|1.1969
|1.2978
|1.0980
|21.41
|167586.84
|374
|2006.02.06 14:26
|close
|199
|4.00
|1.1966
|1.0983
|1.2981
|-686.06
|166900.79
|375
|2006.02.06 18:13
|close
|164
|0.40
|1.1953
|1.2978
|1.0980
|106.83
|167007.61
|376
|2006.02.06 18:13
|close
|197
|3.80
|1.1950
|1.0983
|1.2981
|-1259.72
|165747.90
|377
|2006.02.06 18:18
|close
|166
|0.60
|1.1949
|1.2978
|1.0980
|184.24
|165932.14
|378
|2006.02.06 18:18
|close
|195
|3.60
|1.1946
|1.0983
|1.2981
|-1337.44
|164594.71
|379
|2006.02.08 17:04
|close
|168
|0.80
|1.1939
|1.2978
|1.0980
|336.98
|164931.69
|380
|2006.02.08 17:04
|close
|193
|3.40
|1.1936
|1.0983
|1.2981
|-1681.37
|163250.32
|381
|2006.02.08 17:07
|close
|170
|1.00
|1.1929
|1.2978
|1.0980
|521.23
|163771.55
|382
|2006.02.08 17:07
|close
|191
|3.20
|1.1926
|1.0983
|1.2981
|-1902.46
|161869.09
|383
|2006.02.10 16:53
|close
|172
|1.20
|1.1916
|1.2978
|1.0980
|815.44
|162684.53
|384
|2006.02.10 16:53
|close
|189
|3.00
|1.1913
|1.0983
|1.2981
|-2311.60
|160372.92
|385
|2006.02.10 16:54
|close
|174
|1.40
|1.1899
|1.2978
|1.0980
|1189.34
|161562.27
|386
|2006.02.10 16:54
|close
|187
|2.80
|1.1896
|1.0983
|1.2981
|-2633.51
|158928.76
|387
|2006.02.10 16:54
|close
|176
|1.60
|1.1899
|1.2978
|1.0980
|1359.25
|160288.00
|388
|2006.02.10 16:54
|close
|185
|2.60
|1.1896
|1.0983
|1.2981
|-2445.39
|157842.61
|389
|2006.02.13 01:43
|close
|178
|1.80
|1.1889
|1.2978
|1.0980
|1721.89
|159564.51
|390
|2006.02.13 01:43
|close
|183
|2.40
|1.1886
|1.0983
|1.2981
|-2524.91
|157039.60
|391
|2006.02.13 15:20
|close
|180
|2.00
|1.1878
|1.2978
|1.0980
|2133.20
|159172.80
|392
|2006.02.13 15:20
|close
|181
|2.20
|1.1875
|1.0983
|1.2981
|-2556.49
|156616.32
|393
|2006.02.14 14:38
|close
|182
|2.20
|1.1869
|1.2978
|1.0980
|2560.10
|159176.41
|394
|2006.02.14 14:38
|close
|179
|2.00
|1.1866
|1.0983
|1.2981
|-2527.10
|156649.31
|395
|2006.02.16 12:15
|close
|184
|2.40
|1.1859
|1.2978
|1.0980
|3100.73
|159750.04
|396
|2006.02.16 12:15
|close
|177
|1.80
|1.1856
|1.0983
|1.2981
|-2537.20
|157212.84
|397
|2006.02.27 00:19
|close
|186
|2.60
|1.1845
|1.2978
|1.0980
|3888.67
|161101.50
|398
|2006.02.27 00:19
|close
|175
|1.60
|1.1842
|1.0983
|1.2981
|-2644.96
|158456.54
|399
|2006.02.27 00:21
|close
|188
|2.80
|1.1837
|1.2978
|1.0980
|4411.80
|162868.35
|400
|2006.02.27 00:21
|close
|173
|1.40
|1.1834
|1.0983
|1.2981
|-2426.35
|160442.00
|401
|2006.02.27 00:21
|buy
|201
|0.20
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|402
|2006.02.27 00:21
|sell
|202
|0.20
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|403
|2006.02.27 00:21
|buy
|203
|0.40
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|404
|2006.02.27 00:21
|sell
|204
|0.40
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|405
|2006.02.27 00:21
|buy
|205
|0.60
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|406
|2006.02.27 00:21
|sell
|206
|0.60
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|407
|2006.02.27 00:21
|buy
|207
|0.80
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|408
|2006.02.27 00:21
|sell
|208
|0.80
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|409
|2006.02.27 00:21
|buy
|209
|1.00
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|410
|2006.02.27 00:21
|sell
|210
|1.00
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|411
|2006.02.27 00:21
|buy
|211
|1.20
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|412
|2006.02.27 00:21
|sell
|212
|1.20
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|413
|2006.02.27 00:21
|buy
|213
|1.40
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|414
|2006.02.27 00:21
|sell
|214
|1.40
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|415
|2006.02.27 00:21
|buy
|215
|1.60
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|416
|2006.02.27 00:21
|sell
|216
|1.60
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|417
|2006.02.27 00:21
|buy
|217
|1.80
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|418
|2006.02.27 00:21
|sell
|218
|1.80
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|419
|2006.02.27 00:21
|buy
|219
|2.00
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|420
|2006.02.27 00:21
|sell
|220
|2.00
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|421
|2006.02.27 00:21
|buy
|221
|2.20
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|422
|2006.02.27 00:21
|sell
|222
|2.20
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|423
|2006.02.27 00:21
|buy
|223
|2.40
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|424
|2006.02.27 00:21
|sell
|224
|2.40
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|425
|2006.02.27 00:21
|buy
|225
|2.60
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|426
|2006.02.27 00:21
|sell
|226
|2.60
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|427
|2006.02.27 00:21
|buy
|227
|2.80
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|428
|2006.02.27 00:21
|sell
|228
|2.80
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|429
|2006.02.27 00:21
|buy
|229
|3.00
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|430
|2006.02.27 00:21
|sell
|230
|3.00
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|431
|2006.02.27 00:21
|buy
|231
|3.20
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|432
|2006.02.27 00:21
|sell
|232
|3.20
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|433
|2006.02.27 00:21
|buy
|233
|3.40
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|434
|2006.02.27 00:21
|sell
|234
|3.40
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|435
|2006.02.27 00:21
|buy
|235
|3.60
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|436
|2006.02.27 00:21
|sell
|236
|3.60
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|437
|2006.02.27 00:21
|buy
|237
|3.80
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|438
|2006.02.27 00:21
|sell
|238
|3.80
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|439
|2006.02.27 00:21
|buy
|239
|4.00
|1.1837
|1.0838
|1.2836
|440
|2006.02.27 00:21
|sell
|240
|4.00
|1.1834
|1.2833
|1.0835
|441
|2006.02.27 02:01
|close
|201
|0.20
|1.1847
|1.0838
|1.2836
|20.00
|160462.00
|442
|2006.02.27 02:01
|close
|240
|4.00
|1.1850
|1.2833
|1.0835
|-640.00
|159822.00
|443
|2006.02.27 02:59
|close
|203
|0.40
|1.1857
|1.0838
|1.2836
|80.00
|159902.00
|444
|2006.02.27 02:59
|close
|238
|3.80
|1.1860
|1.2833
|1.0835
|-988.00
|158914.00
|445
|2006.02.27 05:43
|close
|205
|0.60
|1.1868
|1.0838
|1.2836
|186.00
|159100.00
|446
|2006.02.27 05:43
|close
|236
|3.60
|1.1871
|1.2833
|1.0835
|-1332.00
|157768.00
|447
|2006.02.27 05:47
|close
|207
|0.80
|1.1877
|1.0838
|1.2836
|320.00
|158088.00
|448
|2006.02.27 05:47
|close
|234
|3.40
|1.1880
|1.2833
|1.0835
|-1564.01
|156523.99
|449
|2006.02.28 11:45
|close
|209
|1.00
|1.1887
|1.0838
|1.2836
|488.50
|157012.49
|450
|2006.02.28 11:45
|close
|232
|3.20
|1.1890
|1.2833
|1.0835
|-1769.36
|155243.13
|451
|2006.02.28 16:00
|close
|211
|1.20
|1.1897
|1.0838
|1.2836
|706.19
|155949.32
|452
|2006.02.28 16:00
|close
|230
|3.00
|1.1900
|1.2833
|1.0835
|-1958.78
|153990.54
|453
|2006.02.28 16:12
|close
|213
|1.40
|1.1908
|1.0838
|1.2836
|977.88
|154968.43
|454
|2006.02.28 16:12
|close
|228
|2.80
|1.1911
|1.2833
|1.0835
|-2136.18
|152832.25
|455
|2006.02.28 16:23
|close
|215
|1.60
|1.1919
|1.0838
|1.2836
|1293.59
|154125.84
|456
|2006.02.28 16:23
|close
|226
|2.60
|1.1922
|1.2833
|1.0835
|-2269.61
|151856.23
|457
|2006.02.28 16:28
|close
|217
|1.80
|1.1927
|1.0838
|1.2836
|1599.30
|153455.53
|458
|2006.02.28 16:28
|close
|224
|2.40
|1.1930
|1.2833
|1.0835
|-2287.03
|151168.50
|459
|2006.02.28 19:56
|close
|219
|2.00
|1.1937
|1.0838
|1.2836
|1976.99
|153145.49
|460
|2006.02.28 19:56
|close
|222
|2.20
|1.1940
|1.2833
|1.0835
|-2316.44
|150829.06
|461
|2006.03.01 01:38
|close
|221
|2.20
|1.1947
|1.0838
|1.2836
|2369.38
|153198.44
|462
|2006.03.01 01:38
|close
|220
|2.00
|1.1950
|1.2833
|1.0835
|-2291.70
|150906.74
|463
|2006.03.01 14:08
|close
|223
|2.40
|1.1959
|1.0838
|1.2836
|2872.77
|153779.51
|464
|2006.03.01 14:08
|close
|218
|1.80
|1.1962
|1.2833
|1.0835
|-2278.52
|151500.98
|465
|2006.03.01 15:23
|close
|225
|2.60
|1.1967
|1.0838
|1.2836
|3320.18
|154821.16
|466
|2006.03.01 15:23
|close
|216
|1.60
|1.1970
|1.2833
|1.0835
|-2153.36
|152667.80
|467
|2006.03.02 16:04
|close
|227
|2.80
|1.1981
|1.0838
|1.2836
|3870.93
|156538.73
|468
|2006.03.02 16:04
|close
|214
|1.40
|1.1984
|1.2833
|1.0835
|-2050.48
|154488.25
|469
|2006.03.02 16:09
|close
|229
|3.00
|1.1989
|1.0838
|1.2836
|4387.43
|158875.68
|470
|2006.03.02 16:09
|close
|212
|1.20
|1.1992
|1.2833
|1.0835
|-1853.55
|157022.13
|471
|2006.03.02 16:23
|close
|231
|3.20
|1.1997
|1.0838
|1.2836
|4935.93
|161958.06
|472
|2006.03.02 16:23
|close
|210
|1.00
|1.2000
|1.2833
|1.0835
|-1624.63
|160333.43
|473
|2006.03.02 17:23
|close
|233
|3.40
|1.2007
|1.0838
|1.2836
|5584.42
|165917.86
|474
|2006.03.02 17:23
|close
|208
|0.80
|1.2010
|1.2833
|1.0835
|-1379.70
|164538.16
|475
|2006.03.02 18:30
|close
|235
|3.60
|1.2019
|1.0838
|1.2836
|6344.92
|170883.08
|476
|2006.03.02 18:30
|close
|206
|0.60
|1.2022
|1.2833
|1.0835
|-1106.78
|169776.30
|477
|2006.03.02 20:24
|close
|237
|3.80
|1.2030
|1.0838
|1.2836
|7115.42
|176891.71
|478
|2006.03.02 20:24
|close
|204
|0.40
|1.2033
|1.2833
|1.0835
|-781.85
|176109.86
|479
|2006.03.02 21:25
|close
|239
|4.00
|1.2037
|1.0838
|1.2836
|7769.91
|183879.77
|480
|2006.03.02 21:25
|close
|202
|0.20
|1.2040
|1.2833
|1.0835
|-404.93
|183474.85
|481
|2006.03.02 21:25
|buy
|241
|0.20
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|482
|2006.03.02 21:25
|sell
|242
|0.20
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|483
|2006.03.02 21:25
|buy
|243
|0.40
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|484
|2006.03.02 21:25
|sell
|244
|0.40
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|485
|2006.03.02 21:25
|buy
|245
|0.60
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|486
|2006.03.02 21:25
|sell
|246
|0.60
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|487
|2006.03.02 21:25
|buy
|247
|0.80
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|488
|2006.03.02 21:25
|sell
|248
|0.80
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|489
|2006.03.02 21:25
|buy
|249
|1.00
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|490
|2006.03.02 21:25
|sell
|250
|1.00
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|491
|2006.03.02 21:25
|buy
|251
|1.20
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|492
|2006.03.02 21:25
|sell
|252
|1.20
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|493
|2006.03.02 21:25
|buy
|253
|1.40
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|494
|2006.03.02 21:25
|sell
|254
|1.40
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|495
|2006.03.02 21:25
|buy
|255
|1.60
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|496
|2006.03.02 21:25
|sell
|256
|1.60
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|497
|2006.03.02 21:25
|buy
|257
|1.80
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|498
|2006.03.02 21:25
|sell
|258
|1.80
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|499
|2006.03.02 21:25
|buy
|259
|2.00
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|500
|2006.03.02 21:25
|sell
|260
|2.00
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|501
|2006.03.02 21:25
|buy
|261
|2.20
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|502
|2006.03.02 21:25
|sell
|262
|2.20
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|503
|2006.03.02 21:25
|buy
|263
|2.40
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|504
|2006.03.02 21:25
|sell
|264
|2.40
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|505
|2006.03.02 21:25
|buy
|265
|2.60
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|506
|2006.03.02 21:25
|sell
|266
|2.60
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|507
|2006.03.02 21:25
|buy
|267
|2.80
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|508
|2006.03.02 21:25
|sell
|268
|2.80
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|509
|2006.03.02 21:25
|buy
|269
|3.00
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|510
|2006.03.02 21:25
|sell
|270
|3.00
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|511
|2006.03.02 21:25
|buy
|271
|3.20
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|512
|2006.03.02 21:25
|sell
|272
|3.20
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|513
|2006.03.02 21:25
|buy
|273
|3.40
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|514
|2006.03.02 21:25
|sell
|274
|3.40
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|515
|2006.03.02 21:25
|buy
|275
|3.60
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|516
|2006.03.02 21:25
|sell
|276
|3.60
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|517
|2006.03.02 21:25
|buy
|277
|3.80
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|518
|2006.03.02 21:25
|sell
|278
|3.80
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|519
|2006.03.02 21:25
|buy
|279
|4.00
|1.2039
|1.1040
|1.3038
|520
|2006.03.02 21:25
|sell
|280
|4.00
|1.2036
|1.3035
|1.1037
|521
|2006.03.03 01:43
|close
|242
|0.20
|1.2025
|1.3035
|1.1037
|23.41
|183498.26
|522
|2006.03.03 01:43
|close
|279
|4.00
|1.2022
|1.1040
|1.3038
|-726.00
|182772.27
|523
|2006.03.03 02:02
|close
|244
|0.40
|1.2015
|1.3035
|1.1037
|86.83
|182859.10
|524
|2006.03.03 02:02
|close
|277
|3.80
|1.2012
|1.1040
|1.3038
|-1069.72
|181789.38
|525
|2006.03.03 15:30
|close
|241
|0.20
|1.2050
|1.1040
|1.3038
|19.70
|181809.08
|526
|2006.03.03 15:30
|close
|280
|4.00
|1.2053
|1.3035
|1.1037
|-651.72
|181157.36
|527
|2006.03.03 16:06
|close
|246
|0.60
|1.2006
|1.3035
|1.1037
|184.24
|181341.60
|528
|2006.03.03 16:06
|close
|275
|3.60
|1.2003
|1.1040
|1.3038
|-1337.42
|180004.19
|529
|2006.03.06 00:13
|close
|243
|0.40
|1.2062
|1.1040
|1.3038
|82.80
|180086.98
|530
|2006.03.06 00:13
|close
|278
|3.80
|1.2065
|1.3035
|1.1037
|-1048.23
|179038.75
|531
|2006.03.06 00:13
|close
|245
|0.60
|1.2069
|1.1040
|1.3038
|166.19
|179204.94
|532
|2006.03.06 00:13
|close
|276
|3.60
|1.2072
|1.3035
|1.1037
|-1245.06
|177959.88
|533
|2006.03.06 00:29
|close
|247
|0.80
|1.2081
|1.1040
|1.3038
|317.59
|178277.47
|534
|2006.03.06 00:29
|close
|274
|3.40
|1.2084
|1.3035
|1.1037
|-1583.88
|176693.59
|535
|2006.03.06 00:30
|close
|249
|1.00
|1.2090
|1.1040
|1.3038
|486.99
|177180.58
|536
|2006.03.06 00:30
|close
|272
|3.20
|1.2093
|1.3035
|1.1037
|-1778.72
|175401.86
|537
|2006.03.06 18:56
|close
|248
|0.80
|1.1995
|1.3035
|1.1037
|339.32
|175741.18
|538
|2006.03.06 18:56
|close
|273
|3.40
|1.1992
|1.1040
|1.3038
|-1676.22
|174064.96
|539
|2006.03.07 01:46
|close
|250
|1.00
|1.1985
|1.3035
|1.1037
|531.22
|174596.18
|540
|2006.03.07 01:46
|close
|271
|3.20
|1.1982
|1.1040
|1.3038
|-1934.44
|172661.74
|541
|2006.03.07 05:53
|close
|252
|1.20
|1.1976
|1.3035
|1.1037
|745.47
|173407.21
|542
|2006.03.07 05:53
|close
|269
|3.00
|1.1973
|1.1040
|1.3038
|-2083.54
|171323.67
|543
|2006.03.07 05:53
|close
|254
|1.40
|1.1965
|1.3035
|1.1037
|1023.71
|172347.38
|544
|2006.03.07 05:53
|close
|267
|2.80
|1.1962
|1.1040
|1.3038
|-2252.64
|170094.74
|545
|2006.03.07 05:57
|close
|256
|1.60
|1.1952
|1.3035
|1.1037
|1377.95
|171472.69
|546
|2006.03.07 05:57
|close
|265
|2.60
|1.1949
|1.1040
|1.3038
|-2429.72
|169042.97
|547
|2006.03.07 09:31
|close
|258
|1.80
|1.1945
|1.3035
|1.1037
|1676.20
|170719.17
|548
|2006.03.07 09:31
|close
|263
|2.40
|1.1942
|1.1040
|1.3038
|-2410.83
|168308.34
|549
|2006.03.07 09:31
|close
|260
|2.00
|1.1936
|1.3035
|1.1037
|2042.45
|170350.78
|550
|2006.03.07 09:31
|close
|261
|2.20
|1.1933
|1.1040
|1.3038
|-2407.93
|167942.86
|551
|2006.03.07 10:19
|close
|262
|2.20
|1.1926
|1.3035
|1.1037
|2466.70
|170409.56
|552
|2006.03.07 10:19
|close
|259
|2.00
|1.1923
|1.1040
|1.3038
|-2389.04
|168020.52
|553
|2006.03.07 10:33
|close
|264
|2.40
|1.1915
|1.3035
|1.1037
|2954.94
|170975.46
|554
|2006.03.07 10:33
|close
|257
|1.80
|1.1912
|1.1040
|1.3038
|-2348.12
|168627.33
|555
|2006.03.07 11:38
|close
|266
|2.60
|1.1906
|1.3035
|1.1037
|3435.18
|172062.52
|556
|2006.03.07 11:38
|close
|255
|1.60
|1.1903
|1.1040
|1.3038
|-2231.22
|169831.29
|557
|2006.03.07 14:21
|close
|268
|2.80
|1.1896
|1.3035
|1.1037
|3979.45
|173810.74
|558
|2006.03.07 14:21
|close
|253
|1.40
|1.1893
|1.1040
|1.3038
|-2092.33
|171718.41
|559
|2006.03.07 16:36
|close
|270
|3.00
|1.1886
|1.3035
|1.1037
|4563.67
|176282.08
|560
|2006.03.07 16:36
|close
|251
|1.20
|1.1883
|1.1040
|1.3038
|-1913.42
|174368.67
|561
|2006.03.07 16:36
|buy
|281
|0.20
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|562
|2006.03.07 16:36
|sell
|282
|0.20
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|563
|2006.03.07 16:36
|buy
|283
|0.40
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|564
|2006.03.07 16:36
|sell
|284
|0.40
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|565
|2006.03.07 16:36
|buy
|285
|0.60
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|566
|2006.03.07 16:36
|sell
|286
|0.60
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|567
|2006.03.07 16:36
|buy
|287
|0.80
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|568
|2006.03.07 16:36
|sell
|288
|0.80
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|569
|2006.03.07 16:36
|buy
|289
|1.00
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|570
|2006.03.07 16:36
|sell
|290
|1.00
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|571
|2006.03.07 16:36
|buy
|291
|1.20
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|572
|2006.03.07 16:36
|sell
|292
|1.20
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|573
|2006.03.07 16:36
|buy
|293
|1.40
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|574
|2006.03.07 16:36
|sell
|294
|1.40
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|575
|2006.03.07 16:36
|buy
|295
|1.60
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|576
|2006.03.07 16:36
|sell
|296
|1.60
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|577
|2006.03.07 16:36
|buy
|297
|1.80
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|578
|2006.03.07 16:36
|sell
|298
|1.80
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|579
|2006.03.07 16:36
|buy
|299
|2.00
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|580
|2006.03.07 16:36
|sell
|300
|2.00
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|581
|2006.03.07 16:36
|buy
|301
|2.20
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|582
|2006.03.07 16:36
|sell
|302
|2.20
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|583
|2006.03.07 16:36
|buy
|303
|2.40
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|584
|2006.03.07 16:36
|sell
|304
|2.40
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|585
|2006.03.07 16:36
|buy
|305
|2.60
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|586
|2006.03.07 16:36
|sell
|306
|2.60
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|587
|2006.03.07 16:36
|buy
|307
|2.80
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|588
|2006.03.07 16:36
|sell
|308
|2.80
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|589
|2006.03.07 16:36
|buy
|309
|3.00
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|590
|2006.03.07 16:36
|sell
|310
|3.00
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|591
|2006.03.07 16:36
|buy
|311
|3.20
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|592
|2006.03.07 16:36
|sell
|312
|3.20
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|593
|2006.03.07 16:36
|buy
|313
|3.40
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|594
|2006.03.07 16:36
|sell
|314
|3.40
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|595
|2006.03.07 16:36
|buy
|315
|3.60
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|596
|2006.03.07 16:36
|sell
|316
|3.60
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|597
|2006.03.07 16:36
|buy
|317
|3.80
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|598
|2006.03.07 16:36
|sell
|318
|3.80
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|599
|2006.03.07 16:36
|buy
|319
|4.00
|1.1884
|1.0885
|1.2883
|600
|2006.03.07 16:36
|sell
|320
|4.00
|1.1881
|1.2880
|1.0882
|601
|2006.03.07 20:06
|close
|282
|0.20
|1.1870
|1.2880
|1.0882
|22.00
|174390.67
|602
|2006.03.07 20:06
|close
|319
|4.00
|1.1867
|1.0885
|1.2883
|-680.00
|173710.67
|603
|2006.03.08 04:24
|close
|281
|0.20
|1.1895
|1.0885
|1.2883
|19.70
|173730.37
|604
|2006.03.08 04:24
|close
|320
|4.00
|1.1898
|1.2880
|1.0882
|-651.70
|173078.66
|605
|2006.03.08 07:38
|close
|283
|0.40
|1.1904
|1.0885
|1.2883
|75.40
|173154.06
|606
|2006.03.08 07:38
|close
|318
|3.80
|1.1907
|1.2880
|1.0882
|-961.13
|172192.94
|607
|2006.03.08 08:28
|close
|285
|0.60
|1.1914
|1.0885
|1.2883
|173.10
|172366.03
|608
|2006.03.08 08:28
|close
|316
|3.60
|1.1917
|1.2880
|1.0882
|-1270.54
|171095.49
|609
|2006.03.08 10:52
|close
|287
|0.80
|1.1926
|1.0885
|1.2883
|326.80
|171422.29
|610
|2006.03.08 10:52
|close
|314
|3.40
|1.1929
|1.2880
|1.0882
|-1607.96
|169814.33
|611
|2006.03.08 11:04
|close
|289
|1.00
|1.1934
|1.0885
|1.2883
|488.50
|170302.83
|612
|2006.03.08 11:04
|close
|312
|3.20
|1.1937
|1.2880
|1.0882
|-1769.37
|168533.46
|613
|2006.03.09 05:59
|close
|291
|1.20
|1.1946
|1.0885
|1.2883
|688.78
|169222.23
|614
|2006.03.09 05:59
|close
|310
|3.00
|1.1949
|1.2880
|1.0882
|-1955.12
|167267.12
|615
|2006.03.13 08:37
|close
|293
|1.40
|1.1957
|1.0885
|1.2883
|925.36
|168192.48
|616
|2006.03.13 08:37
|close
|308
|2.80
|1.1960
|1.2880
|1.0882
|-2093.16
|166099.32
|617
|2006.03.13 08:37
|close
|295
|1.60
|1.1965
|1.0885
|1.2883
|1185.55
|167284.87
|618
|2006.03.13 08:37
|close
|306
|2.60
|1.1968
|1.2880
|1.0882
|-2151.64
|165133.24
|619
|2006.03.14 01:40
|close
|297
|1.80
|1.1974
|1.0885
|1.2883
|1475.04
|166608.28
|620
|2006.03.14 01:40
|close
|304
|2.40
|1.1977
|1.2880
|1.0882
|-2185.15
|164423.13
|621
|2006.03.14 10:27
|close
|299
|2.00
|1.1984
|1.0885
|1.2883
|1838.94
|166262.07
|622
|2006.03.14 10:27
|close
|302
|2.20
|1.1987
|1.2880
|1.0882
|-2223.05
|164039.02
|623
|2006.03.14 16:01
|close
|301
|2.20
|1.1994
|1.0885
|1.2883
|2242.83
|166281.85
|624
|2006.03.14 16:01
|close
|300
|2.00
|1.1997
|1.2880
|1.0882
|-2220.96
|164060.89
|625
|2006.03.14 16:24
|close
|303
|2.40
|1.2005
|1.0885
|1.2883
|2710.73
|166771.62
|626
|2006.03.14 16:24
|close
|298
|1.80
|1.2008
|1.2880
|1.0882
|-2196.86
|164574.76
|627
|2006.03.14 16:29
|close
|305
|2.60
|1.2014
|1.0885
|1.2883
|3170.63
|167745.39
|628
|2006.03.14 16:29
|close
|296
|1.60
|1.2017
|1.2880
|1.0882
|-2096.76
|165648.62
|629
|2006.03.14 17:56
|close
|307
|2.80
|1.2025
|1.0885
|1.2883
|3722.52
|169371.15
|630
|2006.03.14 17:56
|close
|294
|1.40
|1.2028
|1.2880
|1.0882
|-1988.67
|167382.48
|631
|2006.03.15 09:15
|close
|309
|3.00
|1.2034
|1.0885
|1.2883
|4223.90
|171606.38
|632
|2006.03.15 09:15
|close
|292
|1.20
|1.2037
|1.2880
|1.0882
|-1804.08
|169802.30
|633
|2006.03.15 15:12
|close
|311
|3.20
|1.2044
|1.0885
|1.2883
|4825.50
|174627.79
|634
|2006.03.15 15:12
|close
|290
|1.00
|1.2047
|1.2880
|1.0882
|-1603.40
|173024.39
|635
|2006.03.15 15:22
|close
|313
|3.40
|1.2054
|1.0885
|1.2883
|5467.09
|178491.48
|636
|2006.03.15 15:22
|close
|288
|0.80
|1.2057
|1.2880
|1.0882
|-1362.72
|177128.76
|637
|2006.03.15 20:09
|close
|315
|3.60
|1.2065
|1.0885
|1.2883
|6184.70
|183313.46
|638
|2006.03.15 20:09
|close
|286
|0.60
|1.2068
|1.2880
|1.0882
|-1088.04
|182225.42
|639
|2006.03.16 10:49
|close
|317
|3.80
|1.2074
|1.0885
|1.2883
|6739.12
|188964.54
|640
|2006.03.16 10:49
|close
|284
|0.40
|1.2077
|1.2880
|1.0882
|-752.87
|188211.67
|641
|2006.03.16 10:49
|buy
|321
|0.20
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|642
|2006.03.16 10:49
|sell
|322
|0.20
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|643
|2006.03.16 10:49
|buy
|323
|0.40
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|644
|2006.03.16 10:49
|sell
|324
|0.40
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|645
|2006.03.16 10:49
|buy
|325
|0.60
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|646
|2006.03.16 10:49
|sell
|326
|0.60
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|647
|2006.03.16 10:49
|buy
|327
|0.80
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|648
|2006.03.16 10:49
|sell
|328
|0.80
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|649
|2006.03.16 10:49
|buy
|329
|1.00
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|650
|2006.03.16 10:49
|sell
|330
|1.00
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|651
|2006.03.16 10:49
|buy
|331
|1.20
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|652
|2006.03.16 10:49
|sell
|332
|1.20
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|653
|2006.03.16 10:49
|buy
|333
|1.40
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|654
|2006.03.16 10:49
|sell
|334
|1.40
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|655
|2006.03.16 10:49
|buy
|335
|1.60
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|656
|2006.03.16 10:49
|sell
|336
|1.60
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|657
|2006.03.16 10:49
|buy
|337
|1.80
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|658
|2006.03.16 10:49
|sell
|338
|1.80
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|659
|2006.03.16 10:49
|buy
|339
|2.00
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|660
|2006.03.16 10:49
|sell
|340
|2.00
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|661
|2006.03.16 10:49
|buy
|341
|2.20
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|662
|2006.03.16 10:49
|sell
|342
|2.20
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|663
|2006.03.16 10:49
|buy
|343
|2.40
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|664
|2006.03.16 10:49
|sell
|344
|2.40
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|665
|2006.03.16 10:49
|buy
|345
|2.60
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|666
|2006.03.16 10:49
|sell
|346
|2.60
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|667
|2006.03.16 10:49
|buy
|347
|2.80
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|668
|2006.03.16 10:49
|sell
|348
|2.80
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|669
|2006.03.16 10:49
|buy
|349
|3.00
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|670
|2006.03.16 10:49
|sell
|350
|3.00
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|671
|2006.03.16 10:49
|buy
|351
|3.20
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|672
|2006.03.16 10:49
|sell
|352
|3.20
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|673
|2006.03.16 10:49
|buy
|353
|3.40
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|674
|2006.03.16 10:49
|sell
|354
|3.40
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|675
|2006.03.16 10:49
|buy
|355
|3.60
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|676
|2006.03.16 10:49
|sell
|356
|3.60
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|677
|2006.03.16 10:49
|buy
|357
|3.80
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|678
|2006.03.16 10:49
|sell
|358
|3.80
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|679
|2006.03.16 10:49
|buy
|359
|4.00
|1.2078
|1.1079
|1.3077
|680
|2006.03.16 10:49
|sell
|360
|4.00
|1.2075
|1.3074
|1.1076
|681
|2006.03.16 14:30
|close
|321
|0.20
|1.2088
|1.1079
|1.3077
|20.00
|188231.67
|682
|2006.03.16 14:30
|close
|360
|4.00
|1.2091
|1.3074
|1.1076
|-640.01
|187591.66
|683
|2006.03.16 14:31
|close
|323
|0.40
|1.2098
|1.1079
|1.3077
|80.00
|187671.66
|684
|2006.03.16 14:31
|close
|358
|3.80
|1.2101
|1.3074
|1.1076
|-988.01
|186683.65
|685
|2006.03.16 14:33
|close
|325
|0.60
|1.2111
|1.1079
|1.3077
|198.00
|186881.65
|686
|2006.03.16 14:33
|close
|356
|3.60
|1.2114
|1.3074
|1.1076
|-1404.01
|185477.64
|687
|2006.03.16 14:40
|close
|327
|0.80
|1.2119
|1.1079
|1.3077
|328.00
|185805.64
|688
|2006.03.16 14:40
|close
|354
|3.40
|1.2122
|1.3074
|1.1076
|-1598.01
|184207.63
|689
|2006.03.16 14:42
|close
|329
|1.00
|1.2128
|1.1079
|1.3077
|500.00
|184707.63
|690
|2006.03.16 14:42
|close
|352
|3.20
|1.2131
|1.3074
|1.1076
|-1792.02
|182915.61
|691
|2006.03.16 15:02
|close
|331
|1.20
|1.2138
|1.1079
|1.3077
|720.00
|183635.61
|692
|2006.03.16 15:02
|close
|350
|3.00
|1.2141
|1.3074
|1.1076
|-1980.01
|181655.60
|693
|2006.03.16 16:05
|close
|333
|1.40
|1.2148
|1.1079
|1.3077
|980.00
|182635.60
|694
|2006.03.16 16:05
|close
|348
|2.80
|1.2151
|1.3074
|1.1076
|-2128.01
|180507.59
|695
|2006.03.16 16:08
|close
|335
|1.60
|1.2158
|1.1079
|1.3077
|1280.00
|181787.59
|696
|2006.03.16 16:08
|close
|346
|2.60
|1.2161
|1.3074
|1.1076
|-2236.00
|179551.59
|697
|2006.03.16 18:15
|close
|337
|1.80
|1.2168
|1.1079
|1.3077
|1620.00
|181171.59
|698
|2006.03.16 18:15
|close
|344
|2.40
|1.2171
|1.3074
|1.1076
|-2304.00
|178867.59
|699
|2006.03.16 18:28
|close
|339
|2.00
|1.2178
|1.1079
|1.3077
|2000.00
|180867.59
|700
|2006.03.16 18:28
|close
|342
|2.20
|1.2181
|1.3074
|1.1076
|-2332.00
|178535.59
|701
|2006.03.17 10:50
|close
|341
|2.20
|1.2188
|1.1079
|1.3077
|2394.69
|180930.28
|702
|2006.03.17 10:50
|close
|340
|2.00
|1.2191
|1.3074
|1.1076
|-2305.85
|178624.43
|703
|2006.03.17 14:49
|close
|343
|2.40
|1.2198
|1.1079
|1.3077
|2852.39
|181476.82
|704
|2006.03.17 14:49
|close
|338
|1.80
|1.2201
|1.3074
|1.1076
|-2255.27
|179221.55
|705
|2006.03.23 01:56
|close
|322
|0.20
|1.2063
|1.3074
|1.1076
|33.90
|179255.46
|706
|2006.03.23 01:56
|close
|359
|4.00
|1.2060
|1.1079
|1.3077
|-1042.12
|178213.33
|707
|2006.03.23 02:09
|close
|324
|0.40
|1.2054
|1.3074
|1.1076
|103.81
|178317.14
|708
|2006.03.23 02:09
|close
|357
|3.80
|1.2051
|1.1079
|1.3077
|-1331.99
|176985.15
|709
|2006.03.23 16:01
|close
|326
|0.60
|1.2042
|1.3074
|1.1076
|227.71
|177212.86
|710
|2006.03.23 16:01
|close
|355
|3.60
|1.2039
|1.1079
|1.3077
|-1693.91
|175518.95
|711
|2006.03.23 16:03
|close
|328
|0.80
|1.2034
|1.3074
|1.1076
|367.62
|175886.57
|712
|2006.03.23 16:03
|close
|353
|3.40
|1.2031
|1.1079
|1.3077
|-1871.81
|174014.76
|713
|2006.03.23 16:12
|close
|330
|1.00
|1.2023
|1.3074
|1.1076
|569.52
|174584.29
|714
|2006.03.23 16:12
|close
|351
|3.20
|1.2020
|1.1079
|1.3077
|-2113.68
|172470.61
|715
|2006.03.23 16:20
|close
|332
|1.20
|1.2014
|1.3074
|1.1076
|791.43
|173262.03
|716
|2006.03.23 16:20
|close
|349
|3.00
|1.2011
|1.1079
|1.3077
|-2251.58
|171010.45
|717
|2006.03.23 16:26
|close
|334
|1.40
|1.2004
|1.3074
|1.1076
|1063.33
|172073.78
|718
|2006.03.23 16:26
|close
|347
|2.80
|1.2001
|1.1079
|1.3077
|-2381.48
|169692.30
|719
|2006.03.23 16:28
|close
|336
|1.60
|1.1994
|1.3074
|1.1076
|1375.24
|171067.54
|720
|2006.03.23 16:28
|close
|345
|2.60
|1.1991
|1.1079
|1.3077
|-2471.38
|168596.16
|721
|2006.03.23 16:28
|buy
|361
|0.20
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|722
|2006.03.23 16:28
|sell
|362
|0.20
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|723
|2006.03.23 16:28
|buy
|363
|0.40
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|724
|2006.03.23 16:28
|sell
|364
|0.40
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|725
|2006.03.23 16:28
|buy
|365
|0.60
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|726
|2006.03.23 16:28
|sell
|366
|0.60
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|727
|2006.03.23 16:28
|buy
|367
|0.80
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|728
|2006.03.23 16:28
|sell
|368
|0.80
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|729
|2006.03.23 16:28
|buy
|369
|1.00
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|730
|2006.03.23 16:28
|sell
|370
|1.00
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|731
|2006.03.23 16:28
|buy
|371
|1.20
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|732
|2006.03.23 16:28
|sell
|372
|1.20
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|733
|2006.03.23 16:28
|buy
|373
|1.40
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|734
|2006.03.23 16:28
|sell
|374
|1.40
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|735
|2006.03.23 16:28
|buy
|375
|1.60
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|736
|2006.03.23 16:28
|sell
|376
|1.60
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|737
|2006.03.23 16:28
|buy
|377
|1.80
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|738
|2006.03.23 16:28
|sell
|378
|1.80
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|739
|2006.03.23 16:28
|buy
|379
|2.00
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|740
|2006.03.23 16:28
|sell
|380
|2.00
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|741
|2006.03.23 16:28
|buy
|381
|2.20
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|742
|2006.03.23 16:28
|sell
|382
|2.20
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|743
|2006.03.23 16:28
|buy
|383
|2.40
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|744
|2006.03.23 16:28
|sell
|384
|2.40
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|745
|2006.03.23 16:28
|buy
|385
|2.60
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|746
|2006.03.23 16:28
|sell
|386
|2.60
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|747
|2006.03.23 16:28
|buy
|387
|2.80
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|748
|2006.03.23 16:28
|sell
|388
|2.80
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|749
|2006.03.23 16:28
|buy
|389
|3.00
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|750
|2006.03.23 16:28
|sell
|390
|3.00
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|751
|2006.03.23 16:28
|buy
|391
|3.20
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|752
|2006.03.23 16:28
|sell
|392
|3.20
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|753
|2006.03.23 16:28
|buy
|393
|3.40
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|754
|2006.03.23 16:28
|sell
|394
|3.40
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|755
|2006.03.23 16:28
|buy
|395
|3.60
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|756
|2006.03.23 16:28
|sell
|396
|3.60
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|757
|2006.03.23 16:28
|buy
|397
|3.80
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|758
|2006.03.23 16:28
|sell
|398
|3.80
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|759
|2006.03.23 16:28
|buy
|399
|4.00
|1.1992
|1.0993
|1.2991
|760
|2006.03.23 16:28
|sell
|400
|4.00
|1.1989
|1.2988
|1.0990
|761
|2006.03.23 16:29
|close
|362
|0.20
|1.1979
|1.2988
|1.0990
|20.00
|168616.16
|762
|2006.03.23 16:29
|close
|399
|4.00
|1.1976
|1.0993
|1.2991
|-640.00
|167976.16
|763
|2006.03.23 20:03
|close
|364
|0.40
|1.1969
|1.2988
|1.0990
|80.00
|168056.16
|764
|2006.03.23 20:03
|close
|397
|3.80
|1.1966
|1.0993
|1.2991
|-988.00
|167068.16
|765
|2006.03.23 20:19
|close
|366
|0.60
|1.1958
|1.2988
|1.0990
|186.00
|167254.16
|766
|2006.03.23 20:19
|close
|395
|3.60
|1.1955
|1.0993
|1.2991
|-1332.00
|165922.16
|767
|2006.03.24 16:05
|close
|361
|0.20
|1.2004
|1.0993
|1.2991
|21.70
|165943.86
|768
|2006.03.24 16:05
|close
|400
|4.00
|1.2007
|1.2988
|1.0990
|-691.70
|165252.16
|769
|2006.03.24 16:10
|close
|363
|0.40
|1.2012
|1.0993
|1.2991
|75.40
|165327.55
|770
|2006.03.24 16:10
|close
|398
|3.80
|1.2015
|1.2988
|1.0990
|-961.12
|164366.44
|771
|2006.03.24 16:17
|close
|365
|0.60
|1.2022
|1.0993
|1.2991
|173.10
|164539.53
|772
|2006.03.24 16:17
|close
|396
|3.60
|1.2025
|1.2988
|1.0990
|-1270.55
|163268.98
|773
|2006.03.24 17:47
|close
|367
|0.80
|1.2032
|1.0993
|1.2991
|310.80
|163579.78
|774
|2006.03.24 17:47
|close
|394
|3.40
|1.2035
|1.2988
|1.0990
|-1539.95
|162039.83
|775
|2006.03.24 19:07
|close
|369
|1.00
|1.2043
|1.0993
|1.2991
|498.50
|162538.33
|776
|2006.03.24 19:07
|close
|392
|3.20
|1.2046
|1.2988
|1.0990
|-1801.37
|160736.96
|777
|2006.03.27 05:33
|close
|371
|1.20
|1.2052
|1.0993
|1.2991
|692.39
|161429.35
|778
|2006.03.27 05:33
|close
|390
|3.00
|1.2055
|1.2988
|1.0990
|-1937.55
|159491.79
|779
|2006.03.28 10:14
|close
|373
|1.40
|1.2062
|1.0993
|1.2991
|931.68
|160423.47
|780
|2006.03.28 10:14
|close
|388
|2.80
|1.2065
|1.2988
|1.0990
|-2068.57
|158354.90
|781
|2006.03.28 10:23
|close
|375
|1.60
|1.2072
|1.0993
|1.2991
|1224.78
|159579.68
|782
|2006.03.28 10:23
|close
|386
|2.60
|1.2075
|1.2988
|1.0990
|-2180.82
|157398.86
|783
|2006.03.28 14:02
|close
|377
|1.80
|1.2083
|1.0993
|1.2991
|1575.88
|158974.74
|784
|2006.03.28 14:02
|close
|384
|2.40
|1.2086
|1.2988
|1.0990
|-2277.06
|156697.67
|785
|2006.03.28 15:24
|close
|379
|2.00
|1.2092
|1.0993
|1.2991
|1930.97
|158628.65
|786
|2006.03.28 15:24
|close
|382
|2.20
|1.2095
|1.2988
|1.0990
|-2285.31
|156343.34
|787
|2006.03.28 15:32
|close
|381
|2.20
|1.2103
|1.0993
|1.2991
|2366.07
|158709.41
|788
|2006.03.28 15:32
|close
|380
|2.00
|1.2106
|1.2988
|1.0990
|-2297.55
|156411.86
|789
|2006.03.30 16:30
|close
|383
|2.40
|1.2114
|1.0993
|1.2991
|2734.73
|159146.58
|790
|2006.03.30 16:30
|close
|378
|1.80
|1.2117
|1.2988
|1.0990
|-2214.86
|156931.72
|791
|2006.03.30 16:31
|close
|385
|2.60
|1.2122
|1.0993
|1.2991
|3170.63
|160102.35
|792
|2006.03.30 16:31
|close
|376
|1.60
|1.2125
|1.2988
|1.0990
|-2096.77
|158005.58
|793
|2006.03.30 16:31
|close
|387
|2.80
|1.2135
|1.0993
|1.2991
|3778.51
|161784.09
|794
|2006.03.30 16:31
|close
|374
|1.40
|1.2138
|1.2988
|1.0990
|-2016.67
|159767.42
|795
|2006.03.30 16:37
|close
|389
|3.00
|1.2143
|1.0993
|1.2991
|4288.42
|164055.84
|796
|2006.03.30 16:37
|close
|372
|1.20
|1.2146
|1.2988
|1.0990
|-1824.57
|162231.26
|797
|2006.03.30 17:05
|close
|391
|3.20
|1.2152
|1.0993
|1.2991
|4862.30
|167093.56
|798
|2006.03.30 17:05
|close
|370
|1.00
|1.2155
|1.2988
|1.0990
|-1610.48
|165483.09
|799
|2006.03.30 21:23
|close
|393
|3.40
|1.2163
|1.0993
|1.2991
|5540.19
|171023.28
|800
|2006.03.30 21:23
|close
|368
|0.80
|1.2166
|1.2988
|1.0990
|-1376.38
|169646.90
|801
|2006.03.30 21:23
|buy
|401
|0.20
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|802
|2006.03.30 21:23
|sell
|402
|0.20
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|803
|2006.03.30 21:23
|buy
|403
|0.40
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|804
|2006.03.30 21:23
|sell
|404
|0.40
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|805
|2006.03.30 21:23
|buy
|405
|0.60
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|806
|2006.03.30 21:23
|sell
|406
|0.60
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|807
|2006.03.30 21:23
|buy
|407
|0.80
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|808
|2006.03.30 21:23
|sell
|408
|0.80
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|809
|2006.03.30 21:23
|buy
|409
|1.00
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|810
|2006.03.30 21:23
|sell
|410
|1.00
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|811
|2006.03.30 21:23
|buy
|411
|1.20
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|812
|2006.03.30 21:23
|sell
|412
|1.20
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|813
|2006.03.30 21:23
|buy
|413
|1.40
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|814
|2006.03.30 21:23
|sell
|414
|1.40
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|815
|2006.03.30 21:23
|buy
|415
|1.60
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|816
|2006.03.30 21:23
|sell
|416
|1.60
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|817
|2006.03.30 21:23
|buy
|417
|1.80
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|818
|2006.03.30 21:23
|sell
|418
|1.80
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|819
|2006.03.30 21:23
|buy
|419
|2.00
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|820
|2006.03.30 21:23
|sell
|420
|2.00
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|821
|2006.03.30 21:23
|buy
|421
|2.20
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|822
|2006.03.30 21:23
|sell
|422
|2.20
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|823
|2006.03.30 21:23
|buy
|423
|2.40
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|824
|2006.03.30 21:23
|sell
|424
|2.40
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|825
|2006.03.30 21:23
|buy
|425
|2.60
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|826
|2006.03.30 21:23
|sell
|426
|2.60
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|827
|2006.03.30 21:23
|buy
|427
|2.80
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|828
|2006.03.30 21:23
|sell
|428
|2.80
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|829
|2006.03.30 21:23
|buy
|429
|3.00
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|830
|2006.03.30 21:23
|sell
|430
|3.00
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|831
|2006.03.30 21:23
|buy
|431
|3.20
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|832
|2006.03.30 21:23
|sell
|432
|3.20
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|833
|2006.03.30 21:23
|buy
|433
|3.40
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|834
|2006.03.30 21:23
|sell
|434
|3.40
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|835
|2006.03.30 21:23
|buy
|435
|3.60
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|836
|2006.03.30 21:23
|sell
|436
|3.60
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|837
|2006.03.30 21:23
|buy
|437
|3.80
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|838
|2006.03.30 21:23
|sell
|438
|3.80
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|839
|2006.03.30 21:23
|buy
|439
|4.00
|1.2167
|1.1168
|1.3166
|840
|2006.03.30 21:23
|sell
|440
|4.00
|1.2164
|1.3163
|1.1165
|841
|2006.03.30 21:38
|close
|402
|0.20
|1.2154
|1.3163
|1.1165
|20.00
|169666.90
|842
|2006.03.30 21:38
|close
|439
|4.00
|1.2151
|1.1168
|1.3166
|-640.01
|169026.89
|843
|2006.03.31 08:40
|close
|404
|0.40
|1.2144
|1.3163
|1.1165
|82.83
|169109.72
|844
|2006.03.31 08:40
|close
|437
|3.80
|1.2141
|1.1168
|1.3166
|-1031.73
|168077.99
|845
|2006.03.31 08:47
|close
|406
|0.60
|1.2133
|1.3163
|1.1165
|190.24
|168268.24
|846
|2006.03.31 08:47
|close
|435
|3.60
|1.2130
|1.1168
|1.3166
|-1373.43
|166894.81
|847
|2006.03.31 10:25
|close
|408
|0.80
|1.2124
|1.3163
|1.1165
|325.66
|167220.47
|848
|2006.03.31 10:25
|close
|433
|3.40
|1.2121
|1.1168
|1.3166
|-1603.13
|165617.34
|849
|2006.03.31 10:50
|close
|410
|1.00
|1.2114
|1.3163
|1.1165
|507.07
|166124.42
|850
|2006.03.31 10:50
|close
|431
|3.20
|1.2111
|1.1168
|1.3166
|-1828.83
|164295.58
|851
|2006.03.31 11:20
|close
|412
|1.20
|1.2103
|1.3163
|1.1165
|740.49
|165036.07
|852
|2006.03.31 11:20
|close
|429
|3.00
|1.2100
|1.1168
|1.3166
|-2044.51
|162991.56
|853
|2006.03.31 12:03
|close
|414
|1.40
|1.2094
|1.3163
|1.1165
|989.90
|163981.47
|854
|2006.03.31 12:03
|close
|427
|2.80
|1.2091
|1.1168
|1.3166
|-2160.22
|161821.24
|855
|2006.04.03 04:47
|close
|416
|1.60
|1.2084
|1.3163
|1.1165
|1302.65
|163123.89
|856
|2006.04.03 04:47
|close
|425
|2.60
|1.2081
|1.1168
|1.3166
|-2295.84
|160828.05
|857
|2006.04.03 05:01
|close
|418
|1.80
|1.2070
|1.3163
|1.1165
|1717.48
|162545.53
|858
|2006.04.03 05:01
|close
|423
|2.40
|1.2067
|1.1168
|1.3166
|-2455.24
|160090.29
|859
|2006.04.03 05:02
|close
|420
|2.00
|1.2064
|1.3163
|1.1165
|2028.31
|162118.59
|860
|2006.04.03 05:02
|close
|421
|2.20
|1.2061
|1.1168
|1.3166
|-2382.63
|159735.96
|861
|2006.04.03 06:42
|close
|422
|2.20
|1.2054
|1.3163
|1.1165
|2451.14
|162187.10
|862
|2006.04.03 06:42
|close
|419
|2.00
|1.2051
|1.1168
|1.3166
|-2366.03
|159821.07
|863
|2006.04.03 06:43
|close
|424
|2.40
|1.2044
|1.3163
|1.1165
|2913.97
|162735.04
|864
|2006.04.03 06:43
|close
|417
|1.80
|1.2041
|1.1168
|1.3166
|-2309.42
|160425.63
|865
|2006.04.04 11:41
|close
|401
|0.20
|1.2179
|1.1168
|1.3166
|17.10
|160442.72
|866
|2006.04.04 11:41
|close
|440
|4.00
|1.2182
|1.3163
|1.1165
|-635.10
|159807.63
|867
|2006.04.04 13:51
|close
|403
|0.40
|1.2187
|1.1168
|1.3166
|66.19
|159873.82
|868
|2006.04.04 13:51
|close
|438
|3.80
|1.2190
|1.3163
|1.1165
|-907.36
|158966.46
|869
|2006.04.04 14:04
|close
|405
|0.60
|1.2199
|1.1168
|1.3166
|171.29
|159137.76
|870
|2006.04.04 14:04
|close
|436
|3.60
|1.2202
|1.3163
|1.1165
|-1291.58
|157846.17
|871
|2006.04.04 14:04
|close
|407
|0.80
|1.2209
|1.1168
|1.3166
|308.39
|158154.56
|872
|2006.04.04 14:04
|close
|434
|3.40
|1.2212
|1.3163
|1.1165
|-1559.83
|156594.73
|873
|2006.04.04 14:05
|close
|409
|1.00
|1.2219
|1.1168
|1.3166
|485.49
|157080.22
|874
|2006.04.04 14:05
|close
|432
|3.20
|1.2222
|1.3163
|1.1165
|-1788.07
|155292.14
|875
|2006.04.04 14:20
|close
|411
|1.20
|1.2228
|1.1168
|1.3166
|690.58
|155982.73
|876
|2006.04.04 14:20
|close
|430
|3.00
|1.2231
|1.3163
|1.1165
|-1946.32
|154036.41
|877
|2006.04.04 14:21
|close
|413
|1.40
|1.2239
|1.1168
|1.3166
|959.67
|154996.08
|878
|2006.04.04 14:21
|close
|428
|2.80
|1.2242
|1.3163
|1.1165
|-2124.55
|152871.53
|879
|2006.04.04 14:29
|close
|415
|1.60
|1.2248
|1.1168
|1.3166
|1240.78
|154112.31
|880
|2006.04.04 14:29
|close
|426
|2.60
|1.2251
|1.3163
|1.1165
|-2206.81
|151905.50
|881
|2006.04.04 14:29
|buy
|441
|0.20
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|882
|2006.04.04 14:29
|sell
|442
|0.20
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|883
|2006.04.04 14:29
|buy
|443
|0.40
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|884
|2006.04.04 14:29
|sell
|444
|0.40
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|885
|2006.04.04 14:29
|buy
|445
|0.60
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|886
|2006.04.04 14:29
|sell
|446
|0.60
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|887
|2006.04.04 14:29
|buy
|447
|0.80
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|888
|2006.04.04 14:29
|sell
|448
|0.80
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|889
|2006.04.04 14:29
|buy
|449
|1.00
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|890
|2006.04.04 14:29
|sell
|450
|1.00
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|891
|2006.04.04 14:29
|buy
|451
|1.20
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|892
|2006.04.04 14:29
|sell
|452
|1.20
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|893
|2006.04.04 14:29
|buy
|453
|1.40
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|894
|2006.04.04 14:29
|sell
|454
|1.40
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|895
|2006.04.04 14:29
|buy
|455
|1.60
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|896
|2006.04.04 14:29
|sell
|456
|1.60
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|897
|2006.04.04 14:29
|buy
|457
|1.80
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|898
|2006.04.04 14:29
|sell
|458
|1.80
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|899
|2006.04.04 14:29
|buy
|459
|2.00
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|900
|2006.04.04 14:29
|sell
|460
|2.00
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|901
|2006.04.04 14:29
|buy
|461
|2.20
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|902
|2006.04.04 14:29
|sell
|462
|2.20
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|903
|2006.04.04 14:29
|buy
|463
|2.40
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|904
|2006.04.04 14:29
|sell
|464
|2.40
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|905
|2006.04.04 14:29
|buy
|465
|2.60
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|906
|2006.04.04 14:29
|sell
|466
|2.60
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|907
|2006.04.04 14:29
|buy
|467
|2.80
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|908
|2006.04.04 14:29
|sell
|468
|2.80
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|909
|2006.04.04 14:29
|buy
|469
|3.00
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|910
|2006.04.04 14:29
|sell
|470
|3.00
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|911
|2006.04.04 14:29
|buy
|471
|3.20
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|912
|2006.04.04 14:29
|sell
|472
|3.20
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|913
|2006.04.04 14:29
|buy
|473
|3.40
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|914
|2006.04.04 14:29
|sell
|474
|3.40
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|915
|2006.04.04 14:29
|buy
|475
|3.60
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|916
|2006.04.04 14:29
|sell
|476
|3.60
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|917
|2006.04.04 14:29
|buy
|477
|3.80
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|918
|2006.04.04 14:29
|sell
|478
|3.80
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|919
|2006.04.04 14:29
|buy
|479
|4.00
|1.2253
|1.1254
|1.3252
|920
|2006.04.04 14:29
|sell
|480
|4.00
|1.2250
|1.3249
|1.1251
|921
|2006.04.04 14:37
|close
|442
|0.20
|1.2238
|1.3249
|1.1251
|24.00
|151929.50
|922
|2006.04.04 14:37
|close
|479
|4.00
|1.2235
|1.1254
|1.3252
|-719.99
|151209.51
|923
|2006.04.04 15:47
|close
|441
|0.20
|1.2264
|1.1254
|1.3252
|22.00
|151231.51
|924
|2006.04.04 15:47
|close
|480
|4.00
|1.2267
|1.3249
|1.1251
|-680.00
|150551.51
|925
|2006.04.04 15:50
|close
|443
|0.40
|1.2273
|1.1254
|1.3252
|80.00
|150631.51
|926
|2006.04.04 15:50
|close
|478
|3.80
|1.2276
|1.3249
|1.1251
|-988.00
|149643.51
|927
|2006.04.05 14:33
|close
|445
|0.60
|1.2284
|1.1254
|1.3252
|179.10
|149822.60
|928
|2006.04.05 14:33
|close
|476
|3.60
|1.2287
|1.3249
|1.1251
|-1306.53
|148516.07
|929
|2006.04.05 14:36
|close
|447
|0.80
|1.2293
|1.1254
|1.3252
|310.80
|148826.87
|930
|2006.04.05 14:36
|close
|474
|3.40
|1.2296
|1.3249
|1.1251
|-1539.95
|147286.92
|931
|2006.04.05 20:35
|close
|449
|1.00
|1.2304
|1.1254
|1.3252
|498.50
|147785.42
|932
|2006.04.05 20:35
|close
|472
|3.20
|1.2307
|1.3249
|1.1251
|-1801.35
|145984.07
|933
|2006.04.06 10:56
|close
|451
|1.20
|1.2313
|1.1254
|1.3252
|664.78
|146648.85
|934
|2006.04.06 10:56
|close
|470
|3.00
|1.2316
|1.3249
|1.1251
|-1895.11
|144753.74
|935
|2006.04.06 10:58
|close
|453
|1.40
|1.2330
|1.1254
|1.3252
|1013.59
|145767.33
|936
|2006.04.06 10:58
|close
|468
|2.80
|1.2333
|1.3249
|1.1251
|-2244.77
|143522.55
|937
|2006.04.06 14:54
|close
|444
|0.40
|1.2230
|1.3249
|1.1251
|91.32
|143613.87
|938
|2006.04.06 14:54
|close
|477
|3.80
|1.2227
|1.1254
|1.3252
|-1162.87
|142451.00
|939
|2006.04.06 14:56
|close
|446
|0.60
|1.2218
|1.3249
|1.1251
|208.98
|142659.98
|940
|2006.04.06 14:56
|close
|475
|3.60
|1.2215
|1.1254
|1.3252
|-1533.66
|141126.32
|941
|2006.04.06 16:00
|close
|448
|0.80
|1.2209
|1.3249
|1.1251
|350.64
|141476.96
|942
|2006.04.06 16:00
|close
|473
|3.40
|1.2206
|1.1254
|1.3252
|-1754.46
|139722.50
|943
|2006.04.06 16:03
|close
|450
|1.00
|1.2200
|1.3249
|1.1251
|528.30
|140250.79
|944
|2006.04.06 16:03
|close
|471
|3.20
|1.2197
|1.1254
|1.3252
|-1939.26
|138311.54
|945
|2006.04.07 03:28
|close
|452
|1.20
|1.2188
|1.3249
|1.1251
|786.45
|139097.98
|946
|2006.04.07 03:28
|close
|469
|3.00
|1.2185
|1.1254
|1.3252
|-2212.57
|136885.42
|947
|2006.04.07 09:16
|close
|454
|1.40
|1.2180
|1.3249
|1.1251
|1029.52
|137914.94
|948
|2006.04.07 09:16
|close
|467
|2.80
|1.2177
|1.1254
|1.3252
|-2289.06
|135625.88
|949
|2006.04.07 09:17
|close
|456
|1.60
|1.2170
|1.3249
|1.1251
|1336.60
|136962.47
|950
|2006.04.07 09:17
|close
|465
|2.60
|1.2167
|1.1254
|1.3252
|-2385.56
|134576.92
|951
|2006.04.07 15:21
|close
|458
|1.80
|1.2158
|1.3249
|1.1251
|1719.67
|136296.59
|952
|2006.04.07 15:21
|close
|463
|2.40
|1.2155
|1.1254
|1.3252
|-2490.05
|133806.53
|953
|2006.04.07 15:21
|close
|460
|2.00
|1.2149
|1.3249
|1.1251
|2090.76
|135897.29
|954
|2006.04.07 15:21
|close
|461
|2.20
|1.2146
|1.1254
|1.3252
|-2480.56
|133416.73
|955
|2006.04.07 16:05
|close
|462
|2.20
|1.2138
|1.3249
|1.1251
|2541.82
|135958.55
|956
|2006.04.07 16:05
|close
|459
|2.00
|1.2135
|1.1254
|1.3252
|-2475.04
|133483.51
|957
|2006.04.07 16:22
|close
|464
|2.40
|1.2129
|1.3249
|1.1251
|2988.89
|136472.40
|958
|2006.04.07 16:22
|close
|457
|1.80
|1.2126
|1.1254
|1.3252
|-2389.54
|134082.86
|959
|2006.04.07 16:29
|close
|466
|2.60
|1.2120
|1.3249
|1.1251
|3471.97
|137554.83
|960
|2006.04.07 16:29
|close
|455
|1.60
|1.2117
|1.1254
|1.3252
|-2268.04
|135286.80
|961
|2006.04.07 16:29
|buy
|481
|0.20
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|962
|2006.04.07 16:29
|sell
|482
|0.20
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|963
|2006.04.07 16:29
|buy
|483
|0.40
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|964
|2006.04.07 16:29
|sell
|484
|0.40
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|965
|2006.04.07 16:29
|buy
|485
|0.60
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|966
|2006.04.07 16:29
|sell
|486
|0.60
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|967
|2006.04.07 16:29
|buy
|487
|0.80
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|968
|2006.04.07 16:29
|sell
|488
|0.80
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|969
|2006.04.07 16:29
|buy
|489
|1.00
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|970
|2006.04.07 16:29
|sell
|490
|1.00
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|971
|2006.04.07 16:29
|buy
|491
|1.20
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|972
|2006.04.07 16:29
|sell
|492
|1.20
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|973
|2006.04.07 16:29
|buy
|493
|1.40
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|974
|2006.04.07 16:29
|sell
|494
|1.40
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|975
|2006.04.07 16:29
|buy
|495
|1.60
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|976
|2006.04.07 16:29
|sell
|496
|1.60
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|977
|2006.04.07 16:29
|buy
|497
|1.80
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|978
|2006.04.07 16:29
|sell
|498
|1.80
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|979
|2006.04.07 16:29
|buy
|499
|2.00
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|980
|2006.04.07 16:29
|sell
|500
|2.00
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|981
|2006.04.07 16:29
|buy
|501
|2.20
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|982
|2006.04.07 16:29
|sell
|502
|2.20
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|983
|2006.04.07 16:29
|buy
|503
|2.40
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|984
|2006.04.07 16:29
|sell
|504
|2.40
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|985
|2006.04.07 16:29
|buy
|505
|2.60
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|986
|2006.04.07 16:29
|sell
|506
|2.60
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|987
|2006.04.07 16:29
|buy
|507
|2.80
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|988
|2006.04.07 16:29
|sell
|508
|2.80
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|989
|2006.04.07 16:29
|buy
|509
|3.00
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|990
|2006.04.07 16:29
|sell
|510
|3.00
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|991
|2006.04.07 16:29
|buy
|511
|3.20
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|992
|2006.04.07 16:29
|sell
|512
|3.20
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|993
|2006.04.07 16:29
|buy
|513
|3.40
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|994
|2006.04.07 16:29
|sell
|514
|3.40
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|995
|2006.04.07 16:29
|buy
|515
|3.60
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|996
|2006.04.07 16:29
|sell
|516
|3.60
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|997
|2006.04.07 16:29
|buy
|517
|3.80
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|998
|2006.04.07 16:29
|sell
|518
|3.80
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|999
|2006.04.07 16:29
|buy
|519
|4.00
|1.2118
|1.1119
|1.3117
|1000
|2006.04.07 16:29
|sell
|520
|4.00
|1.2115
|1.3114
|1.1116
|1001
|2006.04.07 16:50
|close
|481
|0.20
|1.2128
|1.1119
|1.3117
|20.00
|135306.80
|1002
|2006.04.07 16:50
|close
|520
|4.00
|1.2131
|1.3114
|1.1116
|-640.01
|134666.79
|1003
|2006.04.07 17:58
|close
|482
|0.20
|1.2105
|1.3114
|1.1116
|20.00
|134686.79
|1004
|2006.04.07 17:58
|close
|519
|4.00
|1.2102
|1.1119
|1.3117
|-640.00
|134046.79
|1005
|2006.04.07 21:04
|close
|484
|0.40
|1.2095
|1.3114
|1.1116
|80.00
|134126.79
|1006
|2006.04.07 21:04
|close
|517
|3.80
|1.2092
|1.1119
|1.3117
|-988.00
|133138.79
|1007
|2006.04.10 18:27
|close
|486
|0.60
|1.2085
|1.3114
|1.1116
|184.24
|133323.03
|1008
|2006.04.10 18:27
|close
|515
|3.60
|1.2082
|1.1119
|1.3117
|-1337.43
|131985.60
|1009
|2006.04.11 09:27
|close
|483
|0.40
|1.2139
|1.1119
|1.3117
|74.80
|132060.40
|1010
|2006.04.11 09:27
|close
|518
|3.80
|1.2142
|1.3114
|1.1116
|-972.22
|131088.18
|1011
|2006.04.11 21:50
|close
|485
|0.60
|1.2148
|1.1119
|1.3117
|166.19
|131254.37
|1012
|2006.04.11 21:50
|close
|516
|3.60
|1.2151
|1.3114
|1.1116
|-1245.06
|130009.31
|1013
|2006.04.12 01:54
|close
|487
|0.80
|1.2158
|1.1119
|1.3117
|292.39
|130301.70
|1014
|2006.04.12 01:54
|close
|514
|3.40
|1.2161
|1.3114
|1.1116
|-1491.84
|128809.86
|1015
|2006.04.12 14:47
|close
|488
|0.80
|1.2074
|1.3114
|1.1116
|344.98
|129154.84
|1016
|2006.04.12 14:47
|close
|513
|3.40
|1.2071
|1.1119
|1.3117
|-1715.34
|127439.50
|1017
|2006.04.17 02:24
|close
|489
|1.00
|1.2169
|1.1119
|1.3117
|417.96
|127857.47
|1018
|2006.04.17 02:24
|close
|512
|3.20
|1.2172
|1.3114
|1.1116
|-1642.89
|126214.58
|1019
|2006.04.17 03:07
|close
|491
|1.20
|1.2179
|1.1119
|1.3117
|621.56
|126836.13
|1020
|2006.04.17 03:07
|close
|510
|3.00
|1.2182
|1.3114
|1.1116
|-1840.22
|124995.91
|1021
|2006.04.17 03:20
|close
|493
|1.40
|1.2188
|1.1119
|1.3117
|851.15
|125847.06
|1022
|2006.04.17 03:20
|close
|508
|2.80
|1.2191
|1.3114
|1.1116
|-1969.53
|123877.53
|1023
|2006.04.17 13:41
|close
|495
|1.60
|1.2200
|1.1119
|1.3117
|1164.74
|125042.28
|1024
|2006.04.17 13:41
|close
|506
|2.60
|1.2203
|1.3114
|1.1116
|-2140.86
|122901.42
|1025
|2006.04.17 13:42
|close
|497
|1.80
|1.2209
|1.1119
|1.3117
|1472.34
|124373.75
|1026
|2006.04.17 13:42
|close
|504
|2.40
|1.2212
|1.3114
|1.1116
|-2192.17
|122181.59
|1027
|2006.04.17 13:42
|close
|499
|2.00
|1.2222
|1.1119
|1.3117
|1895.93
|124077.51
|1028
|2006.04.17 13:42
|close
|502
|2.20
|1.2225
|1.3114
|1.1116
|-2295.49
|121782.03
|1029
|2006.04.17 13:52
|close
|501
|2.20
|1.2234
|1.1119
|1.3117
|2349.52
|124131.55
|1030
|2006.04.17 13:52
|close
|500
|2.00
|1.2237
|1.3114
|1.1116
|-2326.81
|121804.74
|1031
|2006.04.17 13:55
|close
|503
|2.40
|1.2238
|1.1119
|1.3117
|2659.11
|124463.86
|1032
|2006.04.17 13:55
|close
|498
|1.80
|1.2241
|1.3114
|1.1116
|-2166.13
|122297.73
|1033
|2006.04.17 14:30
|close
|505
|2.60
|1.2249
|1.1119
|1.3117
|3166.71
|125464.44
|1034
|2006.04.17 14:30
|close
|496
|1.60
|1.2252
|1.3114
|1.1116
|-2101.45
|123362.99
|1035
|2006.04.17 14:32
|close
|507
|2.80
|1.2260
|1.1119
|1.3117
|3718.29
|127081.28
|1036
|2006.04.17 14:32
|close
|494
|1.40
|1.2263
|1.3114
|1.1116
|-1992.75
|125088.53
|1037
|2006.04.17 16:46
|close
|509
|3.00
|1.2273
|1.1119
|1.3117
|4373.90
|129462.43
|1038
|2006.04.17 16:46
|close
|492
|1.20
|1.2276
|1.3114
|1.1116
|-1864.09
|127598.34
|1039
|2006.04.17 16:50
|close
|511
|3.20
|1.2278
|1.1119
|1.3117
|4825.49
|132423.82
|1040
|2006.04.17 16:50
|close
|490
|1.00
|1.2281
|1.3114
|1.1116
|-1603.40
|130820.42
|1041
|2006.04.17 16:50
|buy
|521
|0.20
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1042
|2006.04.17 16:50
|sell
|522
|0.20
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1043
|2006.04.17 16:50
|buy
|523
|0.40
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1044
|2006.04.17 16:50
|sell
|524
|0.40
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1045
|2006.04.17 16:50
|buy
|525
|0.60
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1046
|2006.04.17 16:50
|sell
|526
|0.60
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1047
|2006.04.17 16:50
|buy
|527
|0.80
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1048
|2006.04.17 16:50
|sell
|528
|0.80
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1049
|2006.04.17 16:50
|buy
|529
|1.00
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1050
|2006.04.17 16:50
|sell
|530
|1.00
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1051
|2006.04.17 16:50
|buy
|531
|1.20
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1052
|2006.04.17 16:50
|sell
|532
|1.20
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1053
|2006.04.17 16:50
|buy
|533
|1.40
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1054
|2006.04.17 16:50
|sell
|534
|1.40
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1055
|2006.04.17 16:50
|buy
|535
|1.60
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1056
|2006.04.17 16:50
|sell
|536
|1.60
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1057
|2006.04.17 16:50
|buy
|537
|1.80
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1058
|2006.04.17 16:50
|sell
|538
|1.80
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1059
|2006.04.17 16:50
|buy
|539
|2.00
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1060
|2006.04.17 16:50
|sell
|540
|2.00
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1061
|2006.04.17 16:50
|buy
|541
|2.20
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1062
|2006.04.17 16:50
|sell
|542
|2.20
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1063
|2006.04.17 16:50
|buy
|543
|2.40
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1064
|2006.04.17 16:50
|sell
|544
|2.40
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1065
|2006.04.17 16:50
|buy
|545
|2.60
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1066
|2006.04.17 16:50
|sell
|546
|2.60
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1067
|2006.04.17 16:50
|buy
|547
|2.80
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1068
|2006.04.17 16:50
|sell
|548
|2.80
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1069
|2006.04.17 16:50
|buy
|549
|3.00
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1070
|2006.04.17 16:50
|sell
|550
|3.00
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1071
|2006.04.17 16:50
|buy
|551
|3.20
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1072
|2006.04.17 16:50
|sell
|552
|3.20
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1073
|2006.04.17 16:50
|buy
|553
|3.40
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1074
|2006.04.17 16:50
|sell
|554
|3.40
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1075
|2006.04.17 16:50
|buy
|555
|3.60
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1076
|2006.04.17 16:50
|sell
|556
|3.60
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1077
|2006.04.17 16:50
|buy
|557
|3.80
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1078
|2006.04.17 16:50
|sell
|558
|3.80
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1079
|2006.04.17 16:50
|buy
|559
|4.00
|1.2281
|1.1282
|1.3280
|1080
|2006.04.17 16:50
|sell
|560
|4.00
|1.2278
|1.3277
|1.1279
|1081
|2006.04.17 17:28
|close
|522
|0.20
|1.2265
|1.3277
|1.1279
|26.00
|130846.42
|1082
|2006.04.17 17:28
|close
|559
|4.00
|1.2262
|1.1282
|1.3280
|-760.01
|130086.41
|1083
|2006.04.17 21:00
|close
|524
|0.40
|1.2257
|1.3277
|1.1279
|84.00
|130170.41
|1084
|2006.04.17 21:00
|close
|557
|3.80
|1.2254
|1.1282
|1.3280
|-1026.01
|129144.40
|1085
|2006.04.17 23:00
|close
|526
|0.60
|1.2247
|1.3277
|1.1279
|186.00
|129330.40
|1086
|2006.04.17 23:00
|close
|555
|3.60
|1.2244
|1.1282
|1.3280
|-1331.98
|127998.42
|1087
|2006.04.18 09:40
|close
|528
|0.80
|1.2237
|1.3277
|1.1279
|333.66
|128332.08
|1088
|2006.04.18 09:40
|close
|553
|3.40
|1.2234
|1.1282
|1.3280
|-1637.12
|126694.96
|1089
|2006.04.18 10:07
|close
|530
|1.00
|1.2227
|1.3277
|1.1279
|517.07
|127212.04
|1090
|2006.04.18 10:07
|close
|551
|3.20
|1.2224
|1.1282
|1.3280
|-1860.83
|125351.21
|1091
|2006.04.18 14:53
|close
|521
|0.20
|1.2292
|1.1282
|1.3280
|19.70
|125370.90
|1092
|2006.04.18 14:53
|close
|560
|4.00
|1.2295
|1.3277
|1.1279
|-651.70
|124719.20
|1093
|2006.04.18 20:01
|close
|523
|0.40
|1.2301
|1.1282
|1.3280
|75.40
|124794.60
|1094
|2006.04.18 20:01
|close
|558
|3.80
|1.2304
|1.3277
|1.1279
|-961.13
|123833.47
|1095
|2006.04.18 20:02
|close
|525
|0.60
|1.2313
|1.1282
|1.3280
|185.10
|124018.57
|1096
|2006.04.18 20:02
|close
|556
|3.60
|1.2316
|1.3277
|1.1279
|-1342.53
|122676.04
|1097
|2006.04.18 20:26
|close
|527
|0.80
|1.2322
|1.1282
|1.3280
|318.80
|122994.84
|1098
|2006.04.18 20:26
|close
|554
|3.40
|1.2325
|1.3277
|1.1279
|-1573.96
|121420.88
|1099
|2006.04.18 22:50
|close
|529
|1.00
|1.2336
|1.1282
|1.3280
|538.50
|121959.38
|1100
|2006.04.18 22:50
|close
|552
|3.20
|1.2339
|1.3277
|1.1279
|-1929.36
|120030.01
|1101
|2006.04.18 22:50
|close
|531
|1.20
|1.2342
|1.1282
|1.3280
|718.19
|120748.21
|1102
|2006.04.18 22:50
|close
|550
|3.00
|1.2345
|1.3277
|1.1279
|-1988.78
|118759.43
|1103
|2006.04.18 22:51
|close
|533
|1.40
|1.2353
|1.1282
|1.3280
|991.89
|119751.33
|1104
|2006.04.18 22:51
|close
|548
|2.80
|1.2356
|1.3277
|1.1279
|-2164.19
|117587.14
|1105
|2006.04.18 23:25
|close
|535
|1.60
|1.2363
|1.1282
|1.3280
|1293.59
|118880.73
|1106
|2006.04.18 23:25
|close
|546
|2.60
|1.2366
|1.3277
|1.1279
|-2269.61
|116611.12
|1107
|2006.04.19 11:17
|close
|537
|1.80
|1.2372
|1.1282
|1.3280
|1596.58
|118207.71
|1108
|2006.04.19 11:17
|close
|544
|2.40
|1.2375
|1.3277
|1.1279
|-2294.05
|115913.65
|1109
|2006.04.19 18:22
|close
|539
|2.00
|1.2383
|1.1282
|1.3280
|1993.98
|117907.64
|1110
|2006.04.19 18:22
|close
|542
|2.20
|1.2386
|1.3277
|1.1279
|-2344.87
|115562.76
|1111
|2006.04.19 20:09
|close
|541
|2.20
|1.2392
|1.1282
|1.3280
|2391.38
|117954.14
|1112
|2006.04.19 20:09
|close
|540
|2.00
|1.2395
|1.3277
|1.1279
|-2311.70
|115642.44
|1113
|2006.04.24 09:42
|close
|543
|2.40
|1.2403
|1.1282
|1.3280
|2734.74
|118377.18
|1114
|2006.04.24 09:42
|close
|538
|1.80
|1.2406
|1.3277
|1.1279
|-2214.87
|116162.31
|1115
|2006.04.24 21:26
|close
|545
|2.60
|1.2412
|1.1282
|1.3280
|3196.61
|119358.92
|1116
|2006.04.24 21:26
|close
|536
|1.60
|1.2415
|1.3277
|1.1279
|-2112.76
|117246.15
|1117
|2006.04.25 14:09
|close
|547
|2.80
|1.2422
|1.1282
|1.3280
|3690.30
|120936.45
|1118
|2006.04.25 14:09
|close
|534
|1.40
|1.2425
|1.3277
|1.1279
|-1978.76
|118957.69
|1119
|2006.04.25 14:25
|close
|549
|3.00
|1.2431
|1.1282
|1.3280
|4223.90
|123181.59
|1120
|2006.04.25 14:25
|close
|532
|1.20
|1.2434
|1.3277
|1.1279
|-1804.09
|121377.50
|1121
|2006.04.25 14:26
|buy
|561
|0.20
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1122
|2006.04.25 14:26
|sell
|562
|0.20
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1123
|2006.04.25 14:26
|buy
|563
|0.40
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1124
|2006.04.25 14:26
|sell
|564
|0.40
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1125
|2006.04.25 14:26
|buy
|565
|0.60
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1126
|2006.04.25 14:26
|sell
|566
|0.60
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1127
|2006.04.25 14:26
|buy
|567
|0.80
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1128
|2006.04.25 14:26
|sell
|568
|0.80
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1129
|2006.04.25 14:26
|buy
|569
|1.00
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1130
|2006.04.25 14:26
|sell
|570
|1.00
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1131
|2006.04.25 14:26
|buy
|571
|1.20
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1132
|2006.04.25 14:26
|sell
|572
|1.20
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1133
|2006.04.25 14:26
|buy
|573
|1.40
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1134
|2006.04.25 14:26
|sell
|574
|1.40
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1135
|2006.04.25 14:26
|buy
|575
|1.60
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1136
|2006.04.25 14:26
|sell
|576
|1.60
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1137
|2006.04.25 14:26
|buy
|577
|1.80
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1138
|2006.04.25 14:26
|sell
|578
|1.80
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1139
|2006.04.25 14:26
|buy
|579
|2.00
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1140
|2006.04.25 14:26
|sell
|580
|2.00
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1141
|2006.04.25 14:26
|buy
|581
|2.20
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1142
|2006.04.25 14:26
|sell
|582
|2.20
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1143
|2006.04.25 14:26
|buy
|583
|2.40
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1144
|2006.04.25 14:26
|sell
|584
|2.40
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1145
|2006.04.25 14:26
|buy
|585
|2.60
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1146
|2006.04.25 14:26
|sell
|586
|2.60
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1147
|2006.04.25 14:26
|buy
|587
|2.80
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1148
|2006.04.25 14:26
|sell
|588
|2.80
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1149
|2006.04.25 14:26
|buy
|589
|3.00
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1150
|2006.04.25 14:26
|sell
|590
|3.00
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1151
|2006.04.25 14:26
|buy
|591
|3.20
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1152
|2006.04.25 14:26
|sell
|592
|3.20
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1153
|2006.04.25 14:26
|buy
|593
|3.40
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1154
|2006.04.25 14:26
|sell
|594
|3.40
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1155
|2006.04.25 14:26
|buy
|595
|3.60
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1156
|2006.04.25 14:26
|sell
|596
|3.60
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1157
|2006.04.25 14:26
|buy
|597
|3.80
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1158
|2006.04.25 14:26
|sell
|598
|3.80
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1159
|2006.04.25 14:26
|buy
|599
|4.00
|1.2433
|1.1434
|1.3432
|1160
|2006.04.25 14:26
|sell
|600
|4.00
|1.2430
|1.3429
|1.1431
|1161
|2006.04.25 14:34
|close
|562
|0.20
|1.2419
|1.3429
|1.1431
|22.00
|121399.50
|1162
|2006.04.25 14:34
|close
|599
|4.00
|1.2416
|1.1434
|1.3432
|-680.00
|120719.50
|1163
|2006.04.25 16:00
|close
|564
|0.40
|1.2410
|1.3429
|1.1431
|80.00
|120799.50
|1164
|2006.04.25 16:00
|close
|597
|3.80
|1.2407
|1.1434
|1.3432
|-988.01
|119811.49
|1165
|2006.04.25 16:00
|close
|566
|0.60
|1.2400
|1.3429
|1.1431
|180.00
|119991.49
|1166
|2006.04.25 16:00
|close
|595
|3.60
|1.2397
|1.1434
|1.3432
|-1296.01
|118695.48
|1167
|2006.04.25 16:00
|close
|568
|0.80
|1.2384
|1.3429
|1.1431
|368.00
|119063.48
|1168
|2006.04.25 16:00
|close
|593
|3.40
|1.2381
|1.1434
|1.3432
|-1767.99
|117295.49
|1169
|2006.04.25 16:08
|close
|570
|1.00
|1.2379
|1.3429
|1.1431
|510.00
|117805.49
|1170
|2006.04.25 16:08
|close
|591
|3.20
|1.2376
|1.1434
|1.3432
|-1824.02
|115981.47
|1171
|2006.04.25 16:22
|close
|572
|1.20
|1.2370
|1.3429
|1.1431
|720.00
|116701.47
|1172
|2006.04.25 16:22
|close
|589
|3.00
|1.2367
|1.1434
|1.3432
|-1980.01
|114721.46
|1173
|2006.04.26 15:25
|close
|561
|0.20
|1.2444
|1.1434
|1.3432
|19.70
|114741.16
|1174
|2006.04.26 15:25
|close
|600
|4.00
|1.2447
|1.3429
|1.1431
|-651.69
|114089.46
|1175
|2006.04.26 16:07
|close
|563
|0.40
|1.2454
|1.1434
|1.3432
|79.40
|114168.86
|1176
|2006.04.26 16:07
|close
|598
|3.80
|1.2457
|1.3429
|1.1431
|-999.09
|113169.78
|1177
|2006.04.26 17:59
|close
|565
|0.60
|1.2464
|1.1434
|1.3432
|179.10
|113348.87
|1178
|2006.04.26 17:59
|close
|596
|3.60
|1.2467
|1.3429
|1.1431
|-1306.52
|112042.35
|1179
|2006.04.27 16:01
|close
|567
|0.80
|1.2477
|1.1434
|1.3432
|315.19
|112357.54
|1180
|2006.04.27 16:01
|close
|594
|3.40
|1.2480
|1.3429
|1.1431
|-1603.78
|110753.76
|1181
|2006.04.27 16:09
|close
|569
|1.00
|1.2488
|1.1434
|1.3432
|503.98
|111257.74
|1182
|2006.04.27 16:09
|close
|592
|3.20
|1.2491
|1.3429
|1.1431
|-1861.44
|109396.31
|1183
|2006.04.27 16:15
|close
|571
|1.20
|1.2494
|1.1434
|1.3432
|676.78
|110073.09
|1184
|2006.04.27 16:15
|close
|590
|3.00
|1.2497
|1.3429
|1.1431
|-1925.10
|108147.99
|1185
|2006.04.27 16:28
|close
|573
|1.40
|1.2507
|1.1434
|1.3432
|971.58
|109119.57
|1186
|2006.04.27 16:28
|close
|588
|2.80
|1.2510
|1.3429
|1.1431
|-2160.75
|106958.81
|1187
|2006.04.27 16:29
|close
|575
|1.60
|1.2515
|1.1434
|1.3432
|1238.37
|108197.18
|1188
|2006.04.27 16:29
|close
|586
|2.60
|1.2518
|1.3429
|1.1431
|-2214.41
|105982.77
|1189
|2006.04.27 16:30
|close
|577
|1.80
|1.2527
|1.1434
|1.3432
|1609.15
|107591.92
|1190
|2006.04.27 16:30
|close
|584
|2.40
|1.2530
|1.3429
|1.1431
|-2332.06
|105259.85
|1191
|2006.04.27 16:46
|close
|579
|2.00
|1.2538
|1.1434
|1.3432
|2007.96
|107267.82
|1192
|2006.04.27 16:46
|close
|582
|2.20
|1.2541
|1.3429
|1.1431
|-2379.74
|104888.07
|1193
|2006.04.27 16:48
|close
|581
|2.20
|1.2544
|1.1434
|1.3432
|2340.75
|107228.82
|1194
|2006.04.27 16:48
|close
|580
|2.00
|1.2547
|1.3429
|1.1431
|-2283.39
|104945.43
|1195
|2006.04.28 08:28
|close
|583
|2.40
|1.2554
|1.1434
|1.3432
|2765.93
|107711.36
|1196
|2006.04.28 08:28
|close
|578
|1.80
|1.2557
|1.3429
|1.1431
|-2222.31
|105489.05
|1197
|2006.04.28 10:37
|close
|585
|2.60
|1.2565
|1.1434
|1.3432
|3282.43
|108771.48
|1198
|2006.04.28 10:37
|close
|576
|1.60
|1.2568
|1.3429
|1.1431
|-2151.40
|106620.08
|1199
|2006.04.28 15:48
|close
|587
|2.80
|1.2575
|1.1434
|1.3432
|3814.93
|110435.01
|1200
|2006.04.28 15:48
|close
|574
|1.40
|1.2578
|1.3429
|1.1431
|-2022.48
|108412.53
|1201
|2006.04.28 15:48
|buy
|601
|0.20
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1202
|2006.04.28 15:48
|sell
|602
|0.20
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1203
|2006.04.28 15:48
|buy
|603
|0.40
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1204
|2006.04.28 15:48
|sell
|604
|0.40
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1205
|2006.04.28 15:48
|buy
|605
|0.60
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1206
|2006.04.28 15:48
|sell
|606
|0.60
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1207
|2006.04.28 15:48
|buy
|607
|0.80
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1208
|2006.04.28 15:48
|sell
|608
|0.80
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1209
|2006.04.28 15:48
|buy
|609
|1.00
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1210
|2006.04.28 15:48
|sell
|610
|1.00
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1211
|2006.04.28 15:48
|buy
|611
|1.20
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1212
|2006.04.28 15:48
|sell
|612
|1.20
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1213
|2006.04.28 15:48
|buy
|613
|1.40
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1214
|2006.04.28 15:48
|sell
|614
|1.40
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1215
|2006.04.28 15:48
|buy
|615
|1.60
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1216
|2006.04.28 15:48
|sell
|616
|1.60
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1217
|2006.04.28 15:48
|buy
|617
|1.80
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1218
|2006.04.28 15:48
|sell
|618
|1.80
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1219
|2006.04.28 15:48
|buy
|619
|2.00
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1220
|2006.04.28 15:48
|sell
|620
|2.00
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1221
|2006.04.28 15:48
|buy
|621
|2.20
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1222
|2006.04.28 15:48
|sell
|622
|2.20
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1223
|2006.04.28 15:48
|buy
|623
|2.40
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1224
|2006.04.28 15:48
|sell
|624
|2.40
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1225
|2006.04.28 15:48
|buy
|625
|2.60
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1226
|2006.04.28 15:48
|sell
|626
|2.60
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1227
|2006.04.28 15:48
|buy
|627
|2.80
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1228
|2006.04.28 15:48
|sell
|628
|2.80
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1229
|2006.04.28 15:48
|buy
|629
|3.00
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1230
|2006.04.28 15:48
|sell
|630
|3.00
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1231
|2006.04.28 15:48
|buy
|631
|3.20
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1232
|2006.04.28 15:48
|sell
|632
|3.20
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1233
|2006.04.28 15:48
|buy
|633
|3.40
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1234
|2006.04.28 15:48
|sell
|634
|3.40
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1235
|2006.04.28 15:48
|buy
|635
|3.60
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1236
|2006.04.28 15:48
|sell
|636
|3.60
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1237
|2006.04.28 15:48
|buy
|637
|3.80
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1238
|2006.04.28 15:48
|sell
|638
|3.80
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1239
|2006.04.28 15:48
|buy
|639
|4.00
|1.2576
|1.1577
|1.3575
|1240
|2006.04.28 15:48
|sell
|640
|4.00
|1.2573
|1.3572
|1.1574
|1241
|2006.04.28 16:53
|close
|601
|0.20
|1.2587
|1.1577
|1.3575
|22.00
|108434.53
|1242
|2006.04.28 16:53
|close
|640
|4.00
|1.2590
|1.3572
|1.1574
|-680.01
|107754.52
|1243
|2006.04.28 17:02
|close
|603
|0.40
|1.2596
|1.1577
|1.3575
|80.00
|107834.52
|1244
|2006.04.28 17:02
|close
|638
|3.80
|1.2599
|1.3572
|1.1574
|-988.02
|106846.50
|1245
|2006.04.28 17:05
|close
|605
|0.60
|1.2615
|1.1577
|1.3575
|234.00
|107080.50
|1246
|2006.04.28 17:05
|close
|636
|3.60
|1.2618
|1.3572
|1.1574
|-1620.00
|105460.50
|1247
|2006.04.28 17:06
|close
|607
|0.80
|1.2616
|1.1577
|1.3575
|320.00
|105780.50
|1248
|2006.04.28 17:06
|close
|634
|3.40
|1.2619
|1.3572
|1.1574
|-1564.01
|104216.49
|1249
|2006.04.28 17:09
|close
|609
|1.00
|1.2627
|1.1577
|1.3575
|510.00
|104726.49
|1250
|2006.04.28 17:09
|close
|632
|3.20
|1.2630
|1.3572
|1.1574
|-1824.00
|102902.49
|1251
|2006.04.28 22:14
|close
|611
|1.20
|1.2637
|1.1577
|1.3575
|732.00
|103634.49
|1252
|2006.04.28 22:14
|close
|630
|3.00
|1.2640
|1.3572
|1.1574
|-2010.00
|101624.49
|1253
|2006.05.01 14:41
|close
|613
|1.40
|1.2646
|1.1577
|1.3575
|963.90
|102588.39
|1254
|2006.05.01 14:41
|close
|628
|2.80
|1.2649
|1.3572
|1.1574
|-2108.20
|100480.19
|1255
|2006.05.01 14:56
|close
|615
|1.60
|1.2660
|1.1577
|1.3575
|1325.59
|101805.78
|1256
|2006.05.01 14:56
|close
|626
|2.60
|1.2663
|1.3572
|1.1574
|-2321.61
|99484.18
|1257
|2006.05.01 14:56
|close
|617
|1.80
|1.2666
|1.1577
|1.3575
|1599.29
|101083.47
|1258
|2006.05.01 14:56
|close
|624
|2.40
|1.2669
|1.3572
|1.1574
|-2287.02
|98796.45
|1259
|2006.05.01 14:59
|close
|619
|2.00
|1.2677
|1.1577
|1.3575
|1996.98
|100793.43
|1260
|2006.05.01 14:59
|close
|622
|2.20
|1.2680
|1.3572
|1.1574
|-2338.43
|98455.00
|1261
|2006.05.01 15:10
|close
|621
|2.20
|1.2688
|1.1577
|1.3575
|2438.69
|100893.69
|1262
|2006.05.01 15:10
|close
|620
|2.00
|1.2691
|1.3572
|1.1574
|-2345.85
|98547.84
|1263
|2006.05.01 21:43
|close
|602
|0.20
|1.2562
|1.3572
|1.1574
|23.41
|98571.26
|1264
|2006.05.01 21:43
|close
|639
|4.00
|1.2559
|1.1577
|1.3575
|-726.01
|97845.25
|1265
|2006.05.04 20:09
|close
|623
|2.40
|1.2696
|1.1577
|1.3575
|2714.34
|100559.59
|1266
|2006.05.04 20:09
|close
|618
|1.80
|1.2699
|1.3572
|1.1574
|-2191.59
|98367.99
|1267
|2006.05.04 20:10
|close
|625
|2.60
|1.2707
|1.1577
|1.3575
|3226.53
|101594.52
|1268
|2006.05.04 20:10
|close
|616
|1.60
|1.2710
|1.3572
|1.1574
|-2124.08
|99470.44
|1269
|2006.05.04 20:11
|close
|627
|2.80
|1.2717
|1.1577
|1.3575
|3754.73
|103225.16
|1270
|2006.05.04 20:11
|close
|614
|1.40
|1.2720
|1.3572
|1.1574
|-1998.57
|101226.59
|1271
|2006.05.05 14:30
|close
|629
|3.00
|1.2730
|1.1577
|1.3575
|4378.41
|105605.00
|1272
|2006.05.05 14:30
|close
|612
|1.20
|1.2733
|1.3572
|1.1574
|-1860.57
|103744.42
|1273
|2006.05.05 14:30
|close
|631
|3.20
|1.2745
|1.1577
|1.3575
|5150.30
|108894.72
|1274
|2006.05.05 14:30
|close
|610
|1.00
|1.2748
|1.3572
|1.1574
|-1700.48
|107194.25
|1275
|2006.05.05 14:31
|close
|633
|3.40
|1.2748
|1.1577
|1.3575
|5574.19
|112768.44
|1276
|2006.05.05 14:31
|close
|608
|0.80
|1.2751
|1.3572
|1.1574
|-1384.38
|111384.06
|1277
|2006.05.05 14:31
|close
|635
|3.60
|1.2763
|1.1577
|1.3575
|6442.07
|117826.12
|1278
|2006.05.05 14:31
|close
|606
|0.60
|1.2766
|1.3572
|1.1574
|-1128.29
|116697.84
|1279
|2006.05.08 10:26
|close
|637
|3.80
|1.2767
|1.1577
|1.3575
|6908.26
|123606.10
|1280
|2006.05.08 10:26
|close
|604
|0.40
|1.2770
|1.3572
|1.1574
|-765.36
|122840.74
|1281
|2006.05.08 10:26
|buy
|641
|0.20
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1282
|2006.05.08 10:26
|sell
|642
|0.20
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1283
|2006.05.08 10:26
|buy
|643
|0.40
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1284
|2006.05.08 10:26
|sell
|644
|0.40
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1285
|2006.05.08 10:26
|buy
|645
|0.60
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1286
|2006.05.08 10:26
|sell
|646
|0.60
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1287
|2006.05.08 10:26
|buy
|647
|0.80
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1288
|2006.05.08 10:26
|sell
|648
|0.80
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1289
|2006.05.08 10:26
|buy
|649
|1.00
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1290
|2006.05.08 10:26
|sell
|650
|1.00
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1291
|2006.05.08 10:26
|buy
|651
|1.20
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1292
|2006.05.08 10:26
|sell
|652
|1.20
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1293
|2006.05.08 10:26
|buy
|653
|1.40
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1294
|2006.05.08 10:26
|sell
|654
|1.40
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1295
|2006.05.08 10:26
|buy
|655
|1.60
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1296
|2006.05.08 10:26
|sell
|656
|1.60
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1297
|2006.05.08 10:26
|buy
|657
|1.80
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1298
|2006.05.08 10:26
|sell
|658
|1.80
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1299
|2006.05.08 10:26
|buy
|659
|2.00
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1300
|2006.05.08 10:26
|sell
|660
|2.00
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1301
|2006.05.08 10:26
|buy
|661
|2.20
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1302
|2006.05.08 10:26
|sell
|662
|2.20
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1303
|2006.05.08 10:26
|buy
|663
|2.40
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1304
|2006.05.08 10:26
|sell
|664
|2.40
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1305
|2006.05.08 10:26
|buy
|665
|2.60
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1306
|2006.05.08 10:26
|sell
|666
|2.60
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1307
|2006.05.08 10:26
|buy
|667
|2.80
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1308
|2006.05.08 10:26
|sell
|668
|2.80
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1309
|2006.05.08 10:26
|buy
|669
|3.00
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1310
|2006.05.08 10:26
|sell
|670
|3.00
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1311
|2006.05.08 10:26
|buy
|671
|3.20
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1312
|2006.05.08 10:26
|sell
|672
|3.20
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1313
|2006.05.08 10:26
|buy
|673
|3.40
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1314
|2006.05.08 10:26
|sell
|674
|3.40
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1315
|2006.05.08 10:26
|buy
|675
|3.60
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1316
|2006.05.08 10:26
|sell
|676
|3.60
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1317
|2006.05.08 10:26
|buy
|677
|3.80
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1318
|2006.05.08 10:26
|sell
|678
|3.80
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1319
|2006.05.08 10:26
|buy
|679
|4.00
|1.2771
|1.1772
|1.3770
|1320
|2006.05.08 10:26
|sell
|680
|4.00
|1.2768
|1.3767
|1.1769
|1321
|2006.05.08 10:30
|close
|641
|0.20
|1.2781
|1.1772
|1.3770
|20.00
|122860.74
|1322
|2006.05.08 10:30
|close
|680
|4.00
|1.2784
|1.3767
|1.1769
|-640.00
|122220.74
|1323
|2006.05.08 14:14
|close
|642
|0.20
|1.2757
|1.3767
|1.1769
|22.00
|122242.74
|1324
|2006.05.08 14:14
|close
|679
|4.00
|1.2754
|1.1772
|1.3770
|-680.00
|121562.74
|1325
|2006.05.08 14:49
|close
|644
|0.40
|1.2747
|1.3767
|1.1769
|84.00
|121646.74
|1326
|2006.05.08 14:49
|close
|677
|3.80
|1.2744
|1.1772
|1.3770
|-1026.00
|120620.74
|1327
|2006.05.08 15:34
|close
|646
|0.60
|1.2737
|1.3767
|1.1769
|186.00
|120806.74
|1328
|2006.05.08 15:34
|close
|675
|3.60
|1.2734
|1.1772
|1.3770
|-1332.02
|119474.72
|1329
|2006.05.08 15:51
|close
|648
|0.80
|1.2728
|1.3767
|1.1769
|320.00
|119794.72
|1330
|2006.05.08 15:51
|close
|673
|3.40
|1.2725
|1.1772
|1.3770
|-1564.00
|118230.72
|1331
|2006.05.08 15:58
|close
|650
|1.00
|1.2717
|1.3767
|1.1769
|510.00
|118740.72
|1332
|2006.05.08 15:58
|close
|671
|3.20
|1.2714
|1.1772
|1.3770
|-1824.00
|116916.72
|1333
|2006.05.08 16:12
|close
|652
|1.20
|1.2705
|1.3767
|1.1769
|756.00
|117672.72
|1334
|2006.05.08 16:12
|close
|669
|3.00
|1.2702
|1.1772
|1.3770
|-2070.00
|115602.72
|1335
|2006.05.08 20:06
|close
|654
|1.40
|1.2696
|1.3767
|1.1769
|1008.00
|116610.72
|1336
|2006.05.08 20:06
|close
|667
|2.80
|1.2693
|1.1772
|1.3770
|-2184.00
|114426.72
|1337
|2006.05.09 04:15
|close
|656
|1.60
|1.2688
|1.3767
|1.1769
|1291.32
|115718.04
|1338
|2006.05.09 04:15
|close
|665
|2.60
|1.2685
|1.1772
|1.3770
|-2265.92
|113452.12
|1339
|2006.05.09 08:56
|close
|658
|1.80
|1.2677
|1.3767
|1.1769
|1650.73
|115102.85
|1340
|2006.05.09 08:56
|close
|663
|2.40
|1.2674
|1.1772
|1.3770
|-2355.60
|112747.25
|1341
|2006.05.09 09:13
|close
|660
|2.00
|1.2668
|1.3767
|1.1769
|2014.15
|114761.40
|1342
|2006.05.09 09:13
|close
|661
|2.20
|1.2665
|1.1772
|1.3770
|-2357.31
|112404.09
|1343
|2006.05.10 08:53
|close
|643
|0.40
|1.2791
|1.1772
|1.3770
|70.80
|112474.89
|1344
|2006.05.10 08:53
|close
|678
|3.80
|1.2794
|1.3767
|1.1769
|-934.23
|111540.66
|1345
|2006.05.10 08:55
|close
|645
|0.60
|1.2803
|1.1772
|1.3770
|178.19
|111718.85
|1346
|2006.05.10 08:55
|close
|676
|3.60
|1.2806
|1.3767
|1.1769
|-1317.07
|110401.78
|1347
|2006.05.10 16:22
|close
|647
|0.80
|1.2812
|1.1772
|1.3770
|309.59
|110711.37
|1348
|2006.05.10 16:22
|close
|674
|3.40
|1.2815
|1.3767
|1.1769
|-1549.91
|109161.46
|1349
|2006.05.10 20:43
|close
|649
|1.00
|1.2825
|1.1772
|1.3770
|516.99
|109678.45
|1350
|2006.05.10 20:43
|close
|672
|3.20
|1.2828
|1.3767
|1.1769
|-1874.72
|107803.73
|1351
|2006.05.10 20:43
|close
|651
|1.20
|1.2832
|1.1772
|1.3770
|704.39
|108508.11
|1352
|2006.05.10 20:43
|close
|670
|3.00
|1.2835
|1.3767
|1.1769
|-1967.56
|106540.55
|1353
|2006.05.11 17:37
|close
|653
|1.40
|1.2841
|1.1772
|1.3770
|899.47
|107440.02
|1354
|2006.05.11 17:37
|close
|668
|2.80
|1.2844
|1.3767
|1.1769
|-2028.96
|105411.07
|1355
|2006.05.11 17:40
|close
|655
|1.60
|1.2851
|1.1772
|1.3770
|1187.96
|106599.03
|1356
|2006.05.11 17:40
|close
|666
|2.60
|1.2854
|1.3767
|1.1769
|-2144.03
|104455.00
|1357
|2006.05.11 17:58
|close
|657
|1.80
|1.2861
|1.1772
|1.3770
|1516.46
|105971.46
|1358
|2006.05.11 17:58
|close
|664
|2.40
|1.2864
|1.3767
|1.1769
|-2219.11
|103752.35
|1359
|2006.05.12 02:13
|close
|659
|2.00
|1.2871
|1.1772
|1.3770
|1861.95
|105614.30
|1360
|2006.05.12 02:13
|close
|662
|2.20
|1.2874
|1.3767
|1.1769
|-2238.62
|103375.68
|1361
|2006.05.12 02:13
|buy
|681
|0.20
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1362
|2006.05.12 02:13
|sell
|682
|0.20
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1363
|2006.05.12 02:13
|buy
|683
|0.40
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1364
|2006.05.12 02:13
|sell
|684
|0.40
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1365
|2006.05.12 02:13
|buy
|685
|0.60
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1366
|2006.05.12 02:13
|sell
|686
|0.60
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1367
|2006.05.12 02:13
|buy
|687
|0.80
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1368
|2006.05.12 02:13
|sell
|688
|0.80
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1369
|2006.05.12 02:13
|buy
|689
|1.00
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1370
|2006.05.12 02:13
|sell
|690
|1.00
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1371
|2006.05.12 02:13
|buy
|691
|1.20
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1372
|2006.05.12 02:13
|sell
|692
|1.20
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1373
|2006.05.12 02:13
|buy
|693
|1.40
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1374
|2006.05.12 02:13
|sell
|694
|1.40
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1375
|2006.05.12 02:13
|buy
|695
|1.60
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1376
|2006.05.12 02:13
|sell
|696
|1.60
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1377
|2006.05.12 02:13
|buy
|697
|1.80
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1378
|2006.05.12 02:13
|sell
|698
|1.80
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1379
|2006.05.12 02:13
|buy
|699
|2.00
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1380
|2006.05.12 02:13
|sell
|700
|2.00
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1381
|2006.05.12 02:13
|buy
|701
|2.20
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1382
|2006.05.12 02:13
|sell
|702
|2.20
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1383
|2006.05.12 02:13
|buy
|703
|2.40
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1384
|2006.05.12 02:13
|sell
|704
|2.40
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1385
|2006.05.12 02:13
|buy
|705
|2.60
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1386
|2006.05.12 02:13
|sell
|706
|2.60
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1387
|2006.05.12 02:13
|buy
|707
|2.80
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1388
|2006.05.12 02:13
|sell
|708
|2.80
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1389
|2006.05.12 02:13
|buy
|709
|3.00
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1390
|2006.05.12 02:13
|sell
|710
|3.00
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1391
|2006.05.12 02:13
|buy
|711
|3.20
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1392
|2006.05.12 02:13
|sell
|712
|3.20
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1393
|2006.05.12 02:13
|buy
|713
|3.40
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1394
|2006.05.12 02:13
|sell
|714
|3.40
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1395
|2006.05.12 02:13
|buy
|715
|3.60
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1396
|2006.05.12 02:13
|sell
|716
|3.60
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1397
|2006.05.12 02:13
|buy
|717
|3.80
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1398
|2006.05.12 02:13
|sell
|718
|3.80
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1399
|2006.05.12 02:13
|buy
|719
|4.00
|1.2875
|1.1876
|1.3874
|1400
|2006.05.12 02:13
|sell
|720
|4.00
|1.2872
|1.3871
|1.1873
|1401
|2006.05.12 02:32
|close
|682
|0.20
|1.2861
|1.3871
|1.1873
|22.00
|103397.68
|1402
|2006.05.12 02:32
|close
|719
|4.00
|1.2858
|1.1876
|1.3874
|-680.00
|102717.68
|1403
|2006.05.12 02:45
|close
|684
|0.40
|1.2852
|1.3871
|1.1873
|80.00
|102797.68
|1404
|2006.05.12 02:45
|close
|717
|3.80
|1.2849
|1.1876
|1.3874
|-988.01
|101809.67
|1405
|2006.05.12 09:20
|close
|681
|0.20
|1.2887
|1.1876
|1.3874
|24.00
|101833.67
|1406
|2006.05.12 09:20
|close
|720
|4.00
|1.2890
|1.3871
|1.1873
|-720.00
|101113.67
|1407
|2006.05.12 09:30
|close
|683
|0.40
|1.2895
|1.1876
|1.3874
|80.00
|101193.67
|1408
|2006.05.12 09:30
|close
|718
|3.80
|1.2898
|1.3871
|1.1873
|-988.01
|100205.66
|1409
|2006.05.12 09:33
|close
|685
|0.60
|1.2905
|1.1876
|1.3874
|180.00
|100385.66
|1410
|2006.05.12 09:33
|close
|716
|3.60
|1.2908
|1.3871
|1.1873
|-1296.01
|99089.65
|1411
|2006.05.12 11:34
|close
|687
|0.80
|1.2915
|1.1876
|1.3874
|320.00
|99409.65
|1412
|2006.05.12 11:34
|close
|714
|3.40
|1.2918
|1.3871
|1.1873
|-1564.01
|97845.64
|1413
|2006.05.12 11:38
|close
|689
|1.00
|1.2929
|1.1876
|1.3874
|540.00
|98385.64
|1414
|2006.05.12 11:38
|close
|712
|3.20
|1.2932
|1.3871
|1.1873
|-1920.01
|96465.63
|1415
|2006.05.12 11:40
|close
|691
|1.20
|1.2935
|1.1876
|1.3874
|720.00
|97185.63
|1416
|2006.05.12 11:40
|close
|710
|3.00
|1.2938
|1.3871
|1.1873
|-1980.01
|95205.62
|1417
|2006.05.12 11:41
|close
|693
|1.40
|1.2945
|1.1876
|1.3874
|980.00
|96185.62
|1418
|2006.05.12 11:41
|close
|708
|2.80
|1.2948
|1.3871
|1.1873
|-2128.01
|94057.61
|1419
|2006.05.12 11:41
|close
|695
|1.60
|1.2955
|1.1876
|1.3874
|1280.00
|95337.61
|1420
|2006.05.12 11:41
|close
|706
|2.60
|1.2958
|1.3871
|1.1873
|-2236.01
|93101.60
|1421
|2006.05.15 00:52
|close
|697
|1.80
|1.2968
|1.1876
|1.3874
|1653.29
|94754.90
|1422
|2006.05.15 00:52
|close
|704
|2.40
|1.2971
|1.3871
|1.1873
|-2359.03
|92395.87
|1423
|2006.05.15 10:08
|close
|686
|0.60
|1.2838
|1.3871
|1.1873
|208.24
|92604.11
|1424
|2006.05.15 10:08
|close
|715
|3.60
|1.2835
|1.1876
|1.3874
|-1481.43
|91122.68
|1425
|2006.05.15 10:20
|close
|688
|0.80
|1.2831
|1.3871
|1.1873
|333.66
|91456.34
|1426
|2006.05.15 10:20
|close
|713
|3.40
|1.2828
|1.1876
|1.3874
|-1637.11
|89819.24
|1427
|2006.05.15 12:41
|close
|690
|1.00
|1.2820
|1.3871
|1.1873
|527.07
|90346.31
|1428
|2006.05.15 12:41
|close
|711
|3.20
|1.2817
|1.1876
|1.3874
|-1892.80
|88453.51
|1429
|2006.05.15 12:52
|close
|692
|1.20
|1.2809
|1.3871
|1.1873
|764.49
|89218.00
|1430
|2006.05.15 12:52
|close
|709
|3.00
|1.2806
|1.1876
|1.3874
|-2104.50
|87113.50
|1431
|2006.05.15 18:44
|close
|694
|1.40
|1.2801
|1.3871
|1.1873
|1003.90
|88117.40
|1432
|2006.05.15 18:44
|close
|707
|2.80
|1.2798
|1.1876
|1.3874
|-2188.20
|85929.20
|1433
|2006.05.15 21:52
|close
|696
|1.60
|1.2791
|1.3871
|1.1873
|1307.32
|87236.52
|1434
|2006.05.15 21:52
|close
|705
|2.60
|1.2788
|1.1876
|1.3874
|-2291.90
|84944.62
|1435
|2006.05.15 22:35
|close
|698
|1.80
|1.2781
|1.3871
|1.1873
|1650.74
|86595.36
|1436
|2006.05.15 22:35
|close
|703
|2.40
|1.2778
|1.1876
|1.3874
|-2355.61
|84239.75
|1437
|2006.05.17 16:32
|close
|700
|2.00
|1.2771
|1.3871
|1.1873
|2062.44
|86302.19
|1438
|2006.05.17 16:32
|close
|701
|2.20
|1.2768
|1.1876
|1.3874
|-2429.92
|83872.27
|1439
|2006.05.17 16:33
|close
|702
|2.20
|1.2761
|1.3871
|1.1873
|2488.68
|86360.95
|1440
|2006.05.17 16:33
|close
|699
|2.00
|1.2758
|1.1876
|1.3874
|-2409.02
|83951.93
|1441
|2006.05.17 16:33
|buy
|721
|0.20
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1442
|2006.05.17 16:33
|sell
|722
|0.20
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1443
|2006.05.17 16:33
|buy
|723
|0.40
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1444
|2006.05.17 16:33
|sell
|724
|0.40
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1445
|2006.05.17 16:33
|buy
|725
|0.60
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1446
|2006.05.17 16:33
|sell
|726
|0.60
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1447
|2006.05.17 16:33
|buy
|727
|0.80
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1448
|2006.05.17 16:33
|sell
|728
|0.80
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1449
|2006.05.17 16:33
|buy
|729
|1.00
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1450
|2006.05.17 16:33
|sell
|730
|1.00
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1451
|2006.05.17 16:33
|buy
|731
|1.20
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1452
|2006.05.17 16:33
|sell
|732
|1.20
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1453
|2006.05.17 16:33
|buy
|733
|1.40
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1454
|2006.05.17 16:33
|sell
|734
|1.40
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1455
|2006.05.17 16:33
|buy
|735
|1.60
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1456
|2006.05.17 16:33
|sell
|736
|1.60
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1457
|2006.05.17 16:33
|buy
|737
|1.80
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1458
|2006.05.17 16:33
|sell
|738
|1.80
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1459
|2006.05.17 16:33
|buy
|739
|2.00
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1460
|2006.05.17 16:33
|sell
|740
|2.00
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1461
|2006.05.17 16:33
|buy
|741
|2.20
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1462
|2006.05.17 16:33
|sell
|742
|2.20
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1463
|2006.05.17 16:33
|buy
|743
|2.40
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1464
|2006.05.17 16:33
|sell
|744
|2.40
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1465
|2006.05.17 16:33
|buy
|745
|2.60
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1466
|2006.05.17 16:33
|sell
|746
|2.60
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1467
|2006.05.17 16:33
|buy
|747
|2.80
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1468
|2006.05.17 16:33
|sell
|748
|2.80
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1469
|2006.05.17 16:33
|buy
|749
|3.00
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1470
|2006.05.17 16:33
|sell
|750
|3.00
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1471
|2006.05.17 16:33
|buy
|751
|3.20
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1472
|2006.05.17 16:33
|sell
|752
|3.20
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1473
|2006.05.17 16:33
|buy
|753
|3.40
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1474
|2006.05.17 16:33
|sell
|754
|3.40
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1475
|2006.05.17 16:33
|buy
|755
|3.60
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1476
|2006.05.17 16:33
|sell
|756
|3.60
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1477
|2006.05.17 16:33
|buy
|757
|3.80
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1478
|2006.05.17 16:33
|sell
|758
|3.80
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1479
|2006.05.17 16:33
|buy
|759
|4.00
|1.2762
|1.1763
|1.3761
|1480
|2006.05.17 16:33
|sell
|760
|4.00
|1.2759
|1.3758
|1.1760
|1481
|2006.05.17 16:40
|close
|721
|0.20
|1.2773
|1.1763
|1.3761
|22.00
|83973.93
|1482
|2006.05.17 16:40
|close
|760
|4.00
|1.2776
|1.3758
|1.1760
|-680.00
|83293.93
|1483
|2006.05.17 16:42
|close
|723
|0.40
|1.2788
|1.1763
|1.3761
|104.00
|83397.93
|1484
|2006.05.17 16:42
|close
|758
|3.80
|1.2791
|1.3758
|1.1760
|-1216.00
|82181.93
|1485
|2006.05.17 16:45
|close
|725
|0.60
|1.2793
|1.1763
|1.3761
|186.00
|82367.93
|1486
|2006.05.17 16:45
|close
|756
|3.60
|1.2796
|1.3758
|1.1760
|-1332.00
|81035.93
|1487
|2006.05.17 17:29
|close
|722
|0.20
|1.2749
|1.3758
|1.1760
|20.00
|81055.93
|1488
|2006.05.17 17:29
|close
|759
|4.00
|1.2746
|1.1763
|1.3761
|-640.00
|80415.93
|1489
|2006.05.17 17:30
|close
|724
|0.40
|1.2735
|1.3758
|1.1760
|96.00
|80511.93
|1490
|2006.05.17 17:30
|close
|757
|3.80
|1.2732
|1.1763
|1.3761
|-1139.99
|79371.94
|1491
|2006.05.17 17:57
|close
|726
|0.60
|1.2729
|1.3758
|1.1760
|180.00
|79551.94
|1492
|2006.05.17 17:57
|close
|755
|3.60
|1.2726
|1.1763
|1.3761
|-1296.00
|78255.94
|1493
|2006.05.17 20:01
|close
|728
|0.80
|1.2718
|1.3758
|1.1760
|328.00
|78583.94
|1494
|2006.05.17 20:01
|close
|753
|3.40
|1.2715
|1.1763
|1.3761
|-1598.00
|76985.94
|1495
|2006.05.17 20:17
|close
|730
|1.00
|1.2709
|1.3758
|1.1760
|500.00
|77485.94
|1496
|2006.05.17 20:17
|close
|751
|3.20
|1.2706
|1.1763
|1.3761
|-1792.01
|75693.93
|1497
|2006.05.18 15:30
|close
|727
|0.80
|1.2802
|1.1763
|1.3761
|292.39
|75986.32
|1498
|2006.05.18 15:30
|close
|754
|3.40
|1.2805
|1.3758
|1.1760
|-1491.84
|74494.48
|1499
|2006.05.18 15:32
|close
|729
|1.00
|1.2816
|1.1763
|1.3761
|505.49
|74999.97
|1500
|2006.05.18 15:32
|close
|752
|3.20
|1.2819
|1.3758
|1.1760
|-1852.08
|73147.88
|1501
|2006.05.18 15:33
|close
|731
|1.20
|1.2822
|1.1763
|1.3761
|678.58
|73826.47
|1502
|2006.05.18 15:33
|close
|750
|3.00
|1.2825
|1.3758
|1.1760
|-1916.33
|71910.14
|1503
|2006.05.18 15:35
|close
|733
|1.40
|1.2834
|1.1763
|1.3761
|959.68
|72869.82
|1504
|2006.05.18 15:35
|close
|748
|2.80
|1.2837
|1.3758
|1.1760
|-2124.57
|70745.25
|1505
|2006.05.18 22:40
|close
|735
|1.60
|1.2842
|1.1763
|1.3761
|1224.78
|71970.03
|1506
|2006.05.18 22:40
|close
|746
|2.60
|1.2845
|1.3758
|1.1760
|-2180.82
|69789.21
|1507
|2006.05.18 22:46
|close
|737
|1.80
|1.2853
|1.1763
|1.3761
|1575.88
|71365.08
|1508
|2006.05.18 22:46
|close
|744
|2.40
|1.2856
|1.3758
|1.1760
|-2277.06
|69088.02
|1509
|2006.05.18 23:08
|close
|739
|2.00
|1.2863
|1.1763
|1.3761
|1950.96
|71038.98
|1510
|2006.05.18 23:08
|close
|742
|2.20
|1.2866
|1.3758
|1.1760
|-2307.30
|68731.69
|1511
|2006.05.19 17:15
|close
|732
|1.20
|1.2697
|1.3758
|1.1760
|777.96
|69509.64
|1512
|2006.05.19 17:15
|close
|749
|3.00
|1.2694
|1.1763
|1.3761
|-2178.05
|67331.59
|1513
|2006.05.22 20:09
|close
|741
|2.20
|1.2877
|1.1763
|1.3761
|2403.46
|69735.05
|1514
|2006.05.22 20:09
|close
|740
|2.00
|1.2880
|1.3758
|1.1760
|-2349.26
|67385.79
|1515
|2006.05.22 20:14
|close
|743
|2.40
|1.2882
|1.1763
|1.3761
|2741.95
|70127.73
|1516
|2006.05.22 20:14
|close
|738
|1.80
|1.2885
|1.3758
|1.1760
|-2204.33
|67923.41
|1517
|2006.05.30 16:03
|close
|745
|2.60
|1.2894
|1.1763
|1.3761
|3043.15
|70966.56
|1518
|2006.05.30 16:03
|close
|736
|1.60
|1.2897
|1.3758
|1.1760
|-2060.85
|68905.71
|1519
|2006.05.30 16:03
|close
|747
|2.80
|1.2902
|1.1763
|1.3761
|3501.24
|72406.94
|1520
|2006.05.30 16:03
|close
|734
|1.40
|1.2905
|1.3758
|1.1760
|-1915.24
|70491.70
|1521
|2006.05.30 16:03
|buy
|761
|0.20
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1522
|2006.05.30 16:03
|sell
|762
|0.20
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1523
|2006.05.30 16:03
|buy
|763
|0.40
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1524
|2006.05.30 16:03
|sell
|764
|0.40
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1525
|2006.05.30 16:03
|buy
|765
|0.60
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1526
|2006.05.30 16:03
|sell
|766
|0.60
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1527
|2006.05.30 16:03
|buy
|767
|0.80
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1528
|2006.05.30 16:03
|sell
|768
|0.80
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1529
|2006.05.30 16:03
|buy
|769
|1.00
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1530
|2006.05.30 16:03
|sell
|770
|1.00
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1531
|2006.05.30 16:03
|buy
|771
|1.20
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1532
|2006.05.30 16:03
|sell
|772
|1.20
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1533
|2006.05.30 16:03
|buy
|773
|1.40
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1534
|2006.05.30 16:03
|sell
|774
|1.40
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1535
|2006.05.30 16:03
|buy
|775
|1.60
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1536
|2006.05.30 16:03
|sell
|776
|1.60
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1537
|2006.05.30 16:03
|buy
|777
|1.80
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1538
|2006.05.30 16:03
|sell
|778
|1.80
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1539
|2006.05.30 16:03
|buy
|779
|2.00
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1540
|2006.05.30 16:03
|sell
|780
|2.00
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1541
|2006.05.30 16:03
|buy
|781
|2.20
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1542
|2006.05.30 16:03
|sell
|782
|2.20
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1543
|2006.05.30 16:03
|buy
|783
|2.40
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1544
|2006.05.30 16:03
|sell
|784
|2.40
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1545
|2006.05.30 16:03
|buy
|785
|2.60
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1546
|2006.05.30 16:03
|sell
|786
|2.60
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1547
|2006.05.30 16:03
|buy
|787
|2.80
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1548
|2006.05.30 16:03
|sell
|788
|2.80
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1549
|2006.05.30 16:03
|buy
|789
|3.00
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1550
|2006.05.30 16:03
|sell
|790
|3.00
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1551
|2006.05.30 16:03
|buy
|791
|3.20
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1552
|2006.05.30 16:03
|sell
|792
|3.20
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1553
|2006.05.30 16:03
|buy
|793
|3.40
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1554
|2006.05.30 16:03
|sell
|794
|3.40
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1555
|2006.05.30 16:03
|buy
|795
|3.60
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1556
|2006.05.30 16:03
|sell
|796
|3.60
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1557
|2006.05.30 16:03
|buy
|797
|3.80
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1558
|2006.05.30 16:03
|sell
|798
|3.80
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1559
|2006.05.30 16:03
|buy
|799
|4.00
|1.2894
|1.1895
|1.3893
|1560
|2006.05.30 16:03
|sell
|800
|4.00
|1.2891
|1.3890
|1.1892
|1561
|2006.05.30 16:03
|close
|761
|0.20
|1.2908
|1.1895
|1.3893
|28.00
|70519.70
|1562
|2006.05.30 16:03
|close
|800
|4.00
|1.2911
|1.3890
|1.1892
|-799.99
|69719.71
|1563
|2006.05.30 17:06
|close
|762
|0.20
|1.2879
|1.3890
|1.1892
|24.00
|69743.71
|1564
|2006.05.30 17:06
|close
|799
|4.00
|1.2876
|1.1895
|1.3893
|-719.98
|69023.73
|1565
|2006.05.30 17:39
|close
|764
|0.40
|1.2869
|1.3890
|1.1892
|88.00
|69111.73
|1566
|2006.05.30 17:39
|close
|797
|3.80
|1.2866
|1.1895
|1.3893
|-1064.00
|68047.73
|1567
|2006.05.30 18:10
|close
|766
|0.60
|1.2861
|1.3890
|1.1892
|180.00
|68227.73
|1568
|2006.05.30 18:10
|close
|795
|3.60
|1.2858
|1.1895
|1.3893
|-1296.01
|66931.72
|1569
|2006.05.31 02:57
|close
|768
|0.80
|1.2849
|1.3890
|1.1892
|341.66
|67273.38
|1570
|2006.05.31 02:57
|close
|793
|3.40
|1.2846
|1.1895
|1.3893
|-1671.11
|65602.28
|1571
|2006.05.31 16:16
|close
|770
|1.00
|1.2838
|1.3890
|1.1892
|537.07
|66139.35
|1572
|2006.05.31 16:16
|close
|791
|3.20
|1.2835
|1.1895
|1.3893
|-1924.82
|64214.53
|1573
|2006.05.31 17:14
|close
|772
|1.20
|1.2831
|1.3890
|1.1892
|728.49
|64943.02
|1574
|2006.05.31 17:14
|close
|789
|3.00
|1.2828
|1.1895
|1.3893
|-2014.51
|62928.50
|1575
|2006.05.31 20:33
|close
|774
|1.40
|1.2820
|1.3890
|1.1892
|1003.90
|63932.41
|1576
|2006.05.31 20:33
|close
|787
|2.80
|1.2817
|1.1895
|1.3893
|-2188.21
|61744.20
|1577
|2006.05.31 21:00
|close
|776
|1.60
|1.2810
|1.3890
|1.1892
|1307.33
|63051.52
|1578
|2006.05.31 21:00
|close
|785
|2.60
|1.2807
|1.1895
|1.3893
|-2291.92
|60759.60
|1579
|2006.06.01 02:31
|close
|778
|1.80
|1.2800
|1.3890
|1.1892
|1688.94
|62448.54
|1580
|2006.06.01 02:31
|close
|783
|2.40
|1.2797
|1.1895
|1.3893
|-2438.44
|60010.10
|1581
|2006.06.01 02:34
|close
|780
|2.00
|1.2790
|1.3890
|1.1892
|2076.60
|62086.69
|1582
|2006.06.01 02:34
|close
|781
|2.20
|1.2787
|1.1895
|1.3893
|-2455.24
|59631.45
|1583
|2006.06.01 03:03
|close
|782
|2.20
|1.2780
|1.3890
|1.1892
|2504.27
|62135.72
|1584
|2006.06.01 03:03
|close
|779
|2.00
|1.2777
|1.1895
|1.3893
|-2432.05
|59703.68
|1585
|2006.06.01 05:31
|close
|784
|2.40
|1.2771
|1.3890
|1.1892
|2947.92
|62651.59
|1586
|2006.06.01 05:31
|close
|777
|1.80
|1.2768
|1.1895
|1.3893
|-2350.83
|60300.76
|1587
|2006.06.01 05:56
|close
|786
|2.60
|1.2761
|1.3890
|1.1892
|3453.58
|63754.33
|1588
|2006.06.01 05:56
|close
|775
|1.60
|1.2758
|1.1895
|1.3893
|-2249.63
|61504.71
|1589
|2006.06.01 13:10
|close
|788
|2.80
|1.2751
|1.3890
|1.1892
|3999.24
|65503.94
|1590
|2006.06.01 13:10
|close
|773
|1.40
|1.2748
|1.1895
|1.3893
|-2108.42
|63395.52
|1591
|2006.06.01 13:26
|close
|790
|3.00
|1.2740
|1.3890
|1.1892
|4614.89
|68010.41
|1592
|2006.06.01 13:26
|close
|771
|1.20
|1.2737
|1.1895
|1.3893
|-1939.22
|66071.19
|1593
|2006.06.01 14:20
|close
|792
|3.20
|1.2731
|1.3890
|1.1892
|5210.55
|71281.74
|1594
|2006.06.01 14:20
|close
|769
|1.00
|1.2728
|1.1895
|1.3893
|-1706.02
|69575.73
|1595
|2006.06.02 14:43
|close
|763
|0.40
|1.2914
|1.1895
|1.3893
|56.99
|69632.72
|1596
|2006.06.02 14:43
|close
|798
|3.80
|1.2917
|1.3890
|1.1892
|-853.58
|68779.13
|1597
|2006.06.02 14:43
|close
|765
|0.60
|1.2928
|1.1895
|1.3893
|169.49
|68948.62
|1598
|2006.06.02 14:43
|close
|796
|3.60
|1.2931
|1.3890
|1.1892
|-1312.64
|67635.98
|1599
|2006.06.02 14:45
|close
|767
|0.80
|1.2934
|1.1895
|1.3893
|273.98
|67909.97
|1600
|2006.06.02 14:45
|close
|794
|3.40
|1.2937
|1.3890
|1.1892
|-1443.73
|66466.23
|1601
|2006.06.02 14:45
|buy
|801
|0.20
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1602
|2006.06.02 14:45
|sell
|802
|0.20
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1603
|2006.06.02 14:45
|buy
|803
|0.40
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1604
|2006.06.02 14:45
|sell
|804
|0.40
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1605
|2006.06.02 14:45
|buy
|805
|0.60
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1606
|2006.06.02 14:45
|sell
|806
|0.60
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1607
|2006.06.02 14:45
|buy
|807
|0.80
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1608
|2006.06.02 14:45
|sell
|808
|0.80
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1609
|2006.06.02 14:45
|buy
|809
|1.00
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1610
|2006.06.02 14:45
|sell
|810
|1.00
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1611
|2006.06.02 14:45
|buy
|811
|1.20
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1612
|2006.06.02 14:45
|sell
|812
|1.20
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1613
|2006.06.02 14:45
|buy
|813
|1.40
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1614
|2006.06.02 14:45
|sell
|814
|1.40
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1615
|2006.06.02 14:45
|buy
|815
|1.60
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1616
|2006.06.02 14:45
|sell
|816
|1.60
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1617
|2006.06.02 14:45
|buy
|817
|1.80
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1618
|2006.06.02 14:45
|sell
|818
|1.80
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1619
|2006.06.02 14:45
|buy
|819
|2.00
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1620
|2006.06.02 14:45
|sell
|820
|2.00
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1621
|2006.06.02 14:45
|buy
|821
|2.20
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1622
|2006.06.02 14:45
|sell
|822
|2.20
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1623
|2006.06.02 14:45
|buy
|823
|2.40
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1624
|2006.06.02 14:45
|sell
|824
|2.40
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1625
|2006.06.02 14:45
|buy
|825
|2.60
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1626
|2006.06.02 14:45
|sell
|826
|2.60
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1627
|2006.06.02 14:45
|buy
|827
|2.80
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1628
|2006.06.02 14:45
|sell
|828
|2.80
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1629
|2006.06.02 14:45
|buy
|829
|3.00
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1630
|2006.06.02 14:45
|sell
|830
|3.00
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1631
|2006.06.02 14:45
|buy
|831
|3.20
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1632
|2006.06.02 14:45
|sell
|832
|3.20
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1633
|2006.06.02 14:45
|buy
|833
|3.40
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1634
|2006.06.02 14:45
|sell
|834
|3.40
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1635
|2006.06.02 14:45
|buy
|835
|3.60
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1636
|2006.06.02 14:45
|sell
|836
|3.60
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1637
|2006.06.02 14:45
|buy
|837
|3.80
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1638
|2006.06.02 14:45
|sell
|838
|3.80
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1639
|2006.06.02 14:45
|buy
|839
|4.00
|1.2939
|1.1940
|1.3938
|1640
|2006.06.02 14:45
|sell
|840
|4.00
|1.2936
|1.3935
|1.1937
|1641
|2006.06.02 14:50
|close
|802
|0.20
|1.2925
|1.3935
|1.1937
|22.00
|66488.23
|1642
|2006.06.02 14:50
|close
|839
|4.00
|1.2922
|1.1940
|1.3938
|-680.00
|65808.23
|1643
|2006.06.02 14:55
|close
|804
|0.40
|1.2915
|1.3935
|1.1937
|84.00
|65892.23
|1644
|2006.06.02 14:55
|close
|837
|3.80
|1.2912
|1.1940
|1.3938
|-1025.99
|64866.24
|1645
|2006.06.02 15:43
|close
|806
|0.60
|1.2904
|1.3935
|1.1937
|192.00
|65058.24
|1646
|2006.06.02 15:43
|close
|835
|3.60
|1.2901
|1.1940
|1.3938
|-1367.99
|63690.25
|1647
|2006.06.05 08:07
|close
|801
|0.20
|1.2950
|1.1940
|1.3938
|19.70
|63709.95
|1648
|2006.06.05 08:07
|close
|840
|4.00
|1.2953
|1.3935
|1.1937
|-651.69
|63058.26
|1649
|2006.06.05 09:26
|close
|803
|0.40
|1.2959
|1.1940
|1.3938
|75.40
|63133.66
|1650
|2006.06.05 09:26
|close
|838
|3.80
|1.2962
|1.3935
|1.1937
|-961.13
|62172.53
|1651
|2006.06.05 09:31
|close
|805
|0.60
|1.2969
|1.1940
|1.3938
|173.10
|62345.63
|1652
|2006.06.05 09:31
|close
|836
|3.60
|1.2972
|1.3935
|1.1937
|-1270.54
|61075.09
|1653
|2006.06.06 02:59
|close
|808
|0.80
|1.2895
|1.3935
|1.1937
|339.32
|61414.41
|1654
|2006.06.06 02:59
|close
|833
|3.40
|1.2892
|1.1940
|1.3938
|-1676.24
|59738.17
|1655
|2006.06.06 12:08
|close
|810
|1.00
|1.2885
|1.3935
|1.1937
|524.15
|60262.32
|1656
|2006.06.06 12:08
|close
|831
|3.20
|1.2882
|1.1940
|1.3938
|-1897.62
|58364.70
|1657
|2006.06.06 12:16
|close
|812
|1.20
|1.2875
|1.3935
|1.1937
|748.98
|59113.68
|1658
|2006.06.06 12:16
|close
|829
|3.00
|1.2872
|1.1940
|1.3938
|-2079.02
|57034.66
|1659
|2006.06.06 12:24
|close
|814
|1.40
|1.2865
|1.3935
|1.1937
|1013.80
|58048.46
|1660
|2006.06.06 12:24
|close
|827
|2.80
|1.2862
|1.1940
|1.3938
|-2220.41
|55828.04
|1661
|2006.06.06 14:13
|close
|816
|1.60
|1.2853
|1.3935
|1.1937
|1350.64
|57178.68
|1662
|2006.06.06 14:13
|close
|825
|2.60
|1.2850
|1.1940
|1.3938
|-2373.82
|54804.86
|1663
|2006.06.06 14:16
|close
|818
|1.80
|1.2845
|1.3935
|1.1937
|1663.46
|56468.32
|1664
|2006.06.06 14:16
|close
|823
|2.40
|1.2842
|1.1940
|1.3938
|-2383.21
|54085.11
|1665
|2006.06.06 14:33
|close
|820
|2.00
|1.2834
|1.3935
|1.1937
|2068.29
|56153.40
|1666
|2006.06.06 14:33
|close
|821
|2.20
|1.2831
|1.1940
|1.3938
|-2426.61
|53726.79
|1667
|2006.06.06 15:37
|close
|822
|2.20
|1.2825
|1.3935
|1.1937
|2473.12
|56199.90
|1668
|2006.06.06 15:37
|close
|819
|2.00
|1.2822
|1.1940
|1.3938
|-2386.01
|53813.90
|1669
|2006.06.06 16:42
|close
|824
|2.40
|1.2816
|1.3935
|1.1937
|2913.96
|56727.85
|1670
|2006.06.06 16:42
|close
|817
|1.80
|1.2813
|1.1940
|1.3938
|-2309.42
|54418.44
|1671
|2006.06.07 08:30
|close
|826
|2.60
|1.2803
|1.3935
|1.1937
|3513.17
|57931.61
|1672
|2006.06.07 08:30
|close
|815
|1.60
|1.2800
|1.1940
|1.3938
|-2279.21
|55652.40
|1673
|2006.06.07 08:31
|close
|828
|2.80
|1.2793
|1.3935
|1.1937
|4063.42
|59715.82
|1674
|2006.06.07 08:31
|close
|813
|1.40
|1.2790
|1.1940
|1.3938
|-2134.31
|57581.51
|1675
|2006.06.07 08:54
|close
|830
|3.00
|1.2785
|1.3935
|1.1937
|4593.65
|62175.16
|1676
|2006.06.07 08:54
|close
|811
|1.20
|1.2782
|1.1940
|1.3938
|-1925.42
|60249.74
|1677
|2006.06.07 13:46
|close
|832
|3.20
|1.2774
|1.3935
|1.1937
|5251.92
|65501.66
|1678
|2006.06.07 13:46
|close
|809
|1.00
|1.2771
|1.1940
|1.3938
|-1714.51
|63787.14
|1679
|2006.06.07 15:46
|close
|834
|3.40
|1.2765
|1.3935
|1.1937
|5886.13
|69673.27
|1680
|2006.06.07 15:46
|close
|807
|0.80
|1.2762
|1.1940
|1.3938
|-1443.61
|68229.66
|1681
|2006.06.07 15:46
|buy
|841
|0.20
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1682
|2006.06.07 15:46
|sell
|842
|0.20
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1683
|2006.06.07 15:46
|buy
|843
|0.40
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1684
|2006.06.07 15:46
|sell
|844
|0.40
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1685
|2006.06.07 15:46
|buy
|845
|0.60
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1686
|2006.06.07 15:46
|sell
|846
|0.60
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1687
|2006.06.07 15:46
|buy
|847
|0.80
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1688
|2006.06.07 15:46
|sell
|848
|0.80
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1689
|2006.06.07 15:46
|buy
|849
|1.00
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1690
|2006.06.07 15:46
|sell
|850
|1.00
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1691
|2006.06.07 15:46
|buy
|851
|1.20
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1692
|2006.06.07 15:46
|sell
|852
|1.20
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1693
|2006.06.07 15:46
|buy
|853
|1.40
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1694
|2006.06.07 15:46
|sell
|854
|1.40
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1695
|2006.06.07 15:46
|buy
|855
|1.60
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1696
|2006.06.07 15:46
|sell
|856
|1.60
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1697
|2006.06.07 15:46
|buy
|857
|1.80
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1698
|2006.06.07 15:46
|sell
|858
|1.80
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1699
|2006.06.07 15:46
|buy
|859
|2.00
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1700
|2006.06.07 15:46
|sell
|860
|2.00
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1701
|2006.06.07 15:46
|buy
|861
|2.20
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1702
|2006.06.07 15:46
|sell
|862
|2.20
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1703
|2006.06.07 15:46
|buy
|863
|2.40
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1704
|2006.06.07 15:46
|sell
|864
|2.40
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1705
|2006.06.07 15:46
|buy
|865
|2.60
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1706
|2006.06.07 15:46
|sell
|866
|2.60
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1707
|2006.06.07 15:46
|buy
|867
|2.80
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1708
|2006.06.07 15:46
|sell
|868
|2.80
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1709
|2006.06.07 15:46
|buy
|869
|3.00
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1710
|2006.06.07 15:46
|sell
|870
|3.00
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1711
|2006.06.07 15:46
|buy
|871
|3.20
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1712
|2006.06.07 15:46
|sell
|872
|3.20
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1713
|2006.06.07 15:46
|buy
|873
|3.40
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1714
|2006.06.07 15:46
|sell
|874
|3.40
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1715
|2006.06.07 15:46
|buy
|875
|3.60
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1716
|2006.06.07 15:46
|sell
|876
|3.60
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1717
|2006.06.07 15:46
|buy
|877
|3.80
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1718
|2006.06.07 15:46
|sell
|878
|3.80
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1719
|2006.06.07 15:46
|buy
|879
|4.00
|1.2766
|1.1767
|1.3765
|1720
|2006.06.07 15:46
|sell
|880
|4.00
|1.2763
|1.3762
|1.1764
|1721
|2006.06.07 16:08
|close
|841
|0.20
|1.2776
|1.1767
|1.3765
|20.00
|68249.66
|1722
|2006.06.07 16:08
|close
|880
|4.00
|1.2779
|1.3762
|1.1764
|-640.00
|67609.66
|1723
|2006.06.07 16:15
|close
|843
|0.40
|1.2786
|1.1767
|1.3765
|80.00
|67689.66
|1724
|2006.06.07 16:15
|close
|878
|3.80
|1.2789
|1.3762
|1.1764
|-988.00
|66701.66
|1725
|2006.06.07 17:22
|close
|845
|0.60
|1.2796
|1.1767
|1.3765
|180.00
|66881.66
|1726
|2006.06.07 17:22
|close
|876
|3.60
|1.2799
|1.3762
|1.1764
|-1296.00
|65585.66
|1727
|2006.06.07 17:52
|close
|847
|0.80
|1.2806
|1.1767
|1.3765
|320.00
|65905.66
|1728
|2006.06.07 17:52
|close
|874
|3.40
|1.2809
|1.3762
|1.1764
|-1564.00
|64341.66
|1729
|2006.06.08 09:21
|close
|842
|0.20
|1.2752
|1.3762
|1.1764
|26.24
|64367.91
|1730
|2006.06.08 09:21
|close
|879
|4.00
|1.2749
|1.1767
|1.3765
|-818.05
|63549.86
|1731
|2006.06.08 13:49
|close
|844
|0.40
|1.2739
|1.3762
|1.1764
|104.49
|63654.34
|1732
|2006.06.08 13:49
|close
|877
|3.80
|1.2736
|1.1767
|1.3765
|-1271.16
|62383.18
|1733
|2006.06.08 13:53
|close
|846
|0.60
|1.2733
|1.3762
|1.1764
|192.73
|62575.92
|1734
|2006.06.08 13:53
|close
|875
|3.60
|1.2730
|1.1767
|1.3765
|-1420.25
|61155.67
|1735
|2006.06.08 14:03
|close
|848
|0.80
|1.2723
|1.3762
|1.1764
|336.98
|61492.65
|1736
|2006.06.08 14:03
|close
|873
|3.40
|1.2720
|1.1767
|1.3765
|-1681.37
|59811.28
|1737
|2006.06.08 14:31
|close
|850
|1.00
|1.2710
|1.3762
|1.1764
|551.22
|60362.51
|1738
|2006.06.08 14:31
|close
|871
|3.20
|1.2707
|1.1767
|1.3765
|-1998.45
|58364.06
|1739
|2006.06.08 14:32
|close
|852
|1.20
|1.2697
|1.3762
|1.1764
|817.47
|59181.52
|1740
|2006.06.08 14:32
|close
|869
|3.00
|1.2694
|1.1767
|1.3765
|-2263.54
|56917.98
|1741
|2006.06.08 14:32
|close
|854
|1.40
|1.2689
|1.3762
|1.1764
|1065.71
|57983.70
|1742
|2006.06.08 14:32
|close
|867
|2.80
|1.2686
|1.1767
|1.3765
|-2336.64
|55647.06
|1743
|2006.06.08 14:33
|close
|856
|1.60
|1.2683
|1.3762
|1.1764
|1313.96
|56961.02
|1744
|2006.06.08 14:33
|close
|865
|2.60
|1.2680
|1.1767
|1.3765
|-2325.73
|54635.28
|1745
|2006.06.08 14:33
|close
|858
|1.80
|1.2670
|1.3762
|1.1764
|1712.19
|56347.48
|1746
|2006.06.08 14:33
|close
|863
|2.40
|1.2667
|1.1767
|1.3765
|-2458.82
|53888.65
|1747
|2006.06.08 14:45
|close
|860
|2.00
|1.2663
|1.3762
|1.1764
|2042.45
|55931.10
|1748
|2006.06.08 14:45
|close
|861
|2.20
|1.2660
|1.1767
|1.3765
|-2407.93
|53523.17
|1749
|2006.06.08 15:32
|close
|862
|2.20
|1.2653
|1.3762
|1.1764
|2466.69
|55989.86
|1750
|2006.06.08 15:32
|close
|859
|2.00
|1.2650
|1.1767
|1.3765
|-2389.03
|53600.84
|1751
|2006.06.08 15:33
|close
|864
|2.40
|1.2642
|1.3762
|1.1764
|2954.94
|56555.77
|1752
|2006.06.08 15:33
|close
|857
|1.80
|1.2639
|1.1767
|1.3765
|-2348.12
|54207.65
|1753
|2006.06.08 15:47
|close
|866
|2.60
|1.2631
|1.3762
|1.1764
|3487.19
|57694.84
|1754
|2006.06.08 15:47
|close
|855
|1.60
|1.2628
|1.1767
|1.3765
|-2263.22
|55431.62
|1755
|2006.06.09 14:30
|close
|868
|2.80
|1.2620
|1.3762
|1.1764
|4083.23
|59514.85
|1756
|2006.06.09 14:30
|close
|853
|1.40
|1.2617
|1.1767
|1.3765
|-2150.42
|57364.42
|1757
|2006.06.09 14:33
|close
|870
|3.00
|1.2613
|1.3762
|1.1764
|4584.89
|61949.32
|1758
|2006.06.09 14:33
|close
|851
|1.20
|1.2610
|1.1767
|1.3765
|-1927.22
|60022.09
|1759
|2006.06.09 14:35
|close
|872
|3.20
|1.2601
|1.3762
|1.1764
|5274.55
|65296.65
|1760
|2006.06.09 14:35
|close
|849
|1.00
|1.2598
|1.1767
|1.3765
|-1726.02
|63570.63
|1761
|2006.06.09 14:35
|buy
|881
|0.20
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1762
|2006.06.09 14:35
|sell
|882
|0.20
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1763
|2006.06.09 14:35
|buy
|883
|0.40
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1764
|2006.06.09 14:35
|sell
|884
|0.40
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1765
|2006.06.09 14:35
|buy
|885
|0.60
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1766
|2006.06.09 14:35
|sell
|886
|0.60
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1767
|2006.06.09 14:35
|buy
|887
|0.80
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1768
|2006.06.09 14:35
|sell
|888
|0.80
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1769
|2006.06.09 14:35
|buy
|889
|1.00
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1770
|2006.06.09 14:35
|sell
|890
|1.00
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1771
|2006.06.09 14:35
|buy
|891
|1.20
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1772
|2006.06.09 14:35
|sell
|892
|1.20
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1773
|2006.06.09 14:35
|buy
|893
|1.40
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1774
|2006.06.09 14:35
|sell
|894
|1.40
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1775
|2006.06.09 14:35
|buy
|895
|1.60
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1776
|2006.06.09 14:35
|sell
|896
|1.60
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1777
|2006.06.09 14:35
|buy
|897
|1.80
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1778
|2006.06.09 14:35
|sell
|898
|1.80
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1779
|2006.06.09 14:35
|buy
|899
|2.00
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1780
|2006.06.09 14:35
|sell
|900
|2.00
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1781
|2006.06.09 14:35
|buy
|901
|2.20
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1782
|2006.06.09 14:35
|sell
|902
|2.20
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1783
|2006.06.09 14:35
|buy
|903
|2.40
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1784
|2006.06.09 14:35
|sell
|904
|2.40
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1785
|2006.06.09 14:35
|buy
|905
|2.60
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1786
|2006.06.09 14:35
|sell
|906
|2.60
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1787
|2006.06.09 14:35
|buy
|907
|2.80
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1788
|2006.06.09 14:35
|sell
|908
|2.80
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1789
|2006.06.09 14:35
|buy
|909
|3.00
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1790
|2006.06.09 14:35
|sell
|910
|3.00
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1791
|2006.06.09 14:35
|buy
|911
|3.20
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1792
|2006.06.09 14:35
|sell
|912
|3.20
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1793
|2006.06.09 14:35
|buy
|913
|3.40
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1794
|2006.06.09 14:35
|sell
|914
|3.40
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1795
|2006.06.09 14:35
|buy
|915
|3.60
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1796
|2006.06.09 14:35
|sell
|916
|3.60
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1797
|2006.06.09 14:35
|buy
|917
|3.80
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1798
|2006.06.09 14:35
|sell
|918
|3.80
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1799
|2006.06.09 14:35
|buy
|919
|4.00
|1.2602
|1.1603
|1.3601
|1800
|2006.06.09 14:35
|sell
|920
|4.00
|1.2599
|1.3598
|1.1600
|1801
|2006.06.09 14:36
|close
|881
|0.20
|1.2612
|1.1603
|1.3601
|20.00
|63590.63
|1802
|2006.06.09 14:36
|close
|920
|4.00
|1.2615
|1.3598
|1.1600
|-640.00
|62950.63
|1803
|2006.06.09 15:17
|close
|883
|0.40
|1.2626
|1.1603
|1.3601
|96.00
|63046.63
|1804
|2006.06.09 15:17
|close
|918
|3.80
|1.2629
|1.3598
|1.1600
|-1140.00
|61906.63
|1805
|2006.06.09 15:18
|close
|885
|0.60
|1.2632
|1.1603
|1.3601
|180.00
|62086.63
|1806
|2006.06.09 15:18
|close
|916
|3.60
|1.2635
|1.3598
|1.1600
|-1296.02
|60790.61
|1807
|2006.06.09 15:21
|close
|887
|0.80
|1.2642
|1.1603
|1.3601
|320.00
|61110.61
|1808
|2006.06.09 15:21
|close
|914
|3.40
|1.2645
|1.3598
|1.1600
|-1564.00
|59546.61
|1809
|2006.06.09 15:26
|close
|889
|1.00
|1.2652
|1.1603
|1.3601
|500.00
|60046.61
|1810
|2006.06.09 15:26
|close
|912
|3.20
|1.2655
|1.3598
|1.1600
|-1792.00
|58254.61
|1811
|2006.06.09 15:29
|close
|891
|1.20
|1.2662
|1.1603
|1.3601
|720.00
|58974.61
|1812
|2006.06.09 15:29
|close
|910
|3.00
|1.2665
|1.3598
|1.1600
|-1980.00
|56994.61
|1813
|2006.06.09 16:10
|close
|893
|1.40
|1.2672
|1.1603
|1.3601
|980.00
|57974.61
|1814
|2006.06.09 16:10
|close
|908
|2.80
|1.2675
|1.3598
|1.1600
|-2128.00
|55846.61
|1815
|2006.06.09 16:11
|close
|895
|1.60
|1.2682
|1.1603
|1.3601
|1280.00
|57126.61
|1816
|2006.06.09 16:11
|close
|906
|2.60
|1.2685
|1.3598
|1.1600
|-2236.00
|54890.61
|1817
|2006.06.12 13:28
|close
|882
|0.20
|1.2589
|1.3598
|1.1600
|21.41
|54912.03
|1818
|2006.06.12 13:28
|close
|919
|4.00
|1.2586
|1.1603
|1.3601
|-686.02
|54226.01
|1819
|2006.06.12 13:51
|close
|884
|0.40
|1.2579
|1.3598
|1.1600
|82.83
|54308.84
|1820
|2006.06.12 13:51
|close
|917
|3.80
|1.2576
|1.1603
|1.3601
|-1031.72
|53277.12
|1821
|2006.06.13 08:07
|close
|886
|0.60
|1.2567
|1.3598
|1.1600
|200.49
|53477.61
|1822
|2006.06.13 08:07
|close
|915
|3.60
|1.2564
|1.1603
|1.3601
|-1450.83
|52026.78
|1823
|2006.06.13 14:31
|close
|888
|0.80
|1.2557
|1.3598
|1.1600
|347.32
|52374.10
|1824
|2006.06.13 14:31
|close
|913
|3.40
|1.2554
|1.1603
|1.3601
|-1710.23
|50663.87
|1825
|2006.06.13 19:15
|close
|890
|1.00
|1.2547
|1.3598
|1.1600
|534.15
|51198.02
|1826
|2006.06.13 19:15
|close
|911
|3.20
|1.2544
|1.1603
|1.3601
|-1929.63
|49268.39
|1827
|2006.06.13 19:17
|close
|892
|1.20
|1.2539
|1.3598
|1.1600
|736.98
|50005.37
|1828
|2006.06.13 19:17
|close
|909
|3.00
|1.2536
|1.1603
|1.3601
|-2049.03
|47956.34
|1829
|2006.06.23 13:47
|close
|894
|1.40
|1.2529
|1.3598
|1.1600
|1118.66
|49075.00
|1830
|2006.06.23 13:47
|close
|907
|2.80
|1.2526
|1.1603
|1.3601
|-2578.97
|46496.03
|1831
|2006.06.23 13:48
|close
|896
|1.60
|1.2519
|1.3598
|1.1600
|1438.47
|47934.50
|1832
|2006.06.23 13:48
|close
|905
|2.60
|1.2516
|1.1603
|1.3601
|-2654.76
|45279.74
|1833
|2006.06.23 13:52
|close
|898
|1.80
|1.2509
|1.3598
|1.1600
|1798.28
|47078.02
|1834
|2006.06.23 13:52
|close
|903
|2.40
|1.2506
|1.1603
|1.3601
|-2690.55
|44387.47
|1835
|2006.06.23 14:15
|close
|900
|2.00
|1.2498
|1.3598
|1.1600
|2218.08
|46605.54
|1836
|2006.06.23 14:15
|close
|901
|2.20
|1.2495
|1.1603
|1.3601
|-2708.33
|43897.22
|1837
|2006.06.23 14:20
|close
|902
|2.20
|1.2488
|1.3598
|1.1600
|2659.90
|46557.11
|1838
|2006.06.23 14:20
|close
|899
|2.00
|1.2485
|1.1603
|1.3601
|-2662.12
|43894.99
|1839
|2006.06.30 03:28
|close
|897
|1.80
|1.2693
|1.1603
|1.3601
|1203.13
|45098.12
|1840
|2006.06.30 03:28
|close
|904
|2.40
|1.2696
|1.3598
|1.1600
|-1971.44
|43126.68
|1841
|2006.06.30 03:28
|buy
|921
|0.20
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1842
|2006.06.30 03:28
|sell
|922
|0.20
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1843
|2006.06.30 03:28
|buy
|923
|0.40
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1844
|2006.06.30 03:28
|sell
|924
|0.40
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1845
|2006.06.30 03:28
|buy
|925
|0.60
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1846
|2006.06.30 03:28
|sell
|926
|0.60
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1847
|2006.06.30 03:28
|buy
|927
|0.80
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1848
|2006.06.30 03:28
|sell
|928
|0.80
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1849
|2006.06.30 03:28
|buy
|929
|1.00
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1850
|2006.06.30 03:28
|sell
|930
|1.00
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1851
|2006.06.30 03:28
|buy
|931
|1.20
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1852
|2006.06.30 03:28
|sell
|932
|1.20
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1853
|2006.06.30 03:28
|buy
|933
|1.40
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1854
|2006.06.30 03:28
|sell
|934
|1.40
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1855
|2006.06.30 03:28
|buy
|935
|1.60
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1856
|2006.06.30 03:28
|sell
|936
|1.60
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1857
|2006.06.30 03:28
|buy
|937
|1.80
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1858
|2006.06.30 03:28
|sell
|938
|1.80
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1859
|2006.06.30 03:28
|buy
|939
|2.00
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1860
|2006.06.30 03:28
|sell
|940
|2.00
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1861
|2006.06.30 03:28
|buy
|941
|2.20
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1862
|2006.06.30 03:28
|sell
|942
|2.20
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1863
|2006.06.30 03:28
|buy
|943
|2.40
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1864
|2006.06.30 03:28
|sell
|944
|2.40
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1865
|2006.06.30 03:28
|buy
|945
|2.60
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1866
|2006.06.30 03:28
|sell
|946
|2.60
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1867
|2006.06.30 03:28
|buy
|947
|2.80
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1868
|2006.06.30 03:28
|sell
|948
|2.80
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1869
|2006.06.30 03:28
|buy
|949
|3.00
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1870
|2006.06.30 03:28
|sell
|950
|3.00
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1871
|2006.06.30 03:28
|buy
|951
|3.20
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1872
|2006.06.30 03:28
|sell
|952
|3.20
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1873
|2006.06.30 03:28
|buy
|953
|3.40
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1874
|2006.06.30 03:28
|sell
|954
|3.40
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1875
|2006.06.30 03:28
|buy
|955
|3.60
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1876
|2006.06.30 03:28
|sell
|956
|3.60
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1877
|2006.06.30 03:28
|buy
|957
|3.80
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1878
|2006.06.30 03:28
|sell
|958
|3.80
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1879
|2006.06.30 03:28
|buy
|959
|4.00
|1.2695
|1.1696
|1.3694
|1880
|2006.06.30 03:28
|sell
|960
|4.00
|1.2692
|1.3691
|1.1693
|1881
|2006.06.30 03:35
|close
|921
|0.20
|1.2706
|1.1696
|1.3694
|22.00
|43148.68
|1882
|2006.06.30 03:35
|close
|960
|4.00
|1.2709
|1.3691
|1.1693
|-680.00
|42468.68
|1883
|2006.06.30 03:49
|close
|923
|0.40
|1.2716
|1.1696
|1.3694
|84.00
|42552.68
|1884
|2006.06.30 03:49
|close
|958
|3.80
|1.2719
|1.3691
|1.1693
|-1026.00
|41526.68
|1885
|2006.06.30 07:38
|close
|925
|0.60
|1.2725
|1.1696
|1.3694
|180.00
|41706.68
|1886
|2006.06.30 07:38
|close
|956
|3.60
|1.2728
|1.3691
|1.1693
|-1296.01
|40410.67
|1887
|2006.06.30 14:31
|close
|927
|0.80
|1.2735
|1.1696
|1.3694
|320.00
|40730.67
|1888
|2006.06.30 14:31
|close
|954
|3.40
|1.2738
|1.3691
|1.1693
|-1564.00
|39166.67
|1889
|2006.06.30 14:31
|close
|929
|1.00
|1.2747
|1.1696
|1.3694
|520.00
|39686.67
|1890
|2006.06.30 14:31
|close
|952
|3.20
|1.2750
|1.3691
|1.1693
|-1856.00
|37830.67
|1891
|2006.06.30 14:41
|close
|931
|1.20
|1.2755
|1.1696
|1.3694
|720.00
|38550.67
|1892
|2006.06.30 14:41
|close
|950
|3.00
|1.2758
|1.3691
|1.1693
|-1980.00
|36570.67
|1893
|2006.06.30 14:42
|close
|933
|1.40
|1.2767
|1.1696
|1.3694
|1008.00
|37578.67
|1894
|2006.06.30 14:42
|close
|948
|2.80
|1.2770
|1.3691
|1.1693
|-2184.01
|35394.66
|1895
|2006.06.30 16:39
|close
|935
|1.60
|1.2775
|1.1696
|1.3694
|1280.01
|36674.67
|1896
|2006.06.30 16:39
|close
|946
|2.60
|1.2778
|1.3691
|1.1693
|-2236.01
|34438.66
|1897
|2006.06.30 16:57
|close
|937
|1.80
|1.2786
|1.1696
|1.3694
|1638.00
|36076.66
|1898
|2006.06.30 16:57
|close
|944
|2.40
|1.2789
|1.3691
|1.1693
|-2327.99
|33748.67
|1899
|2006.07.03 08:42
|close
|939
|2.00
|1.2795
|1.1696
|1.3694
|1976.99
|35725.66
|1900
|2006.07.03 08:42
|close
|942
|2.20
|1.2798
|1.3691
|1.1693
|-2316.44
|33409.23
|1901
|2006.07.03 13:21
|close
|941
|2.20
|1.2806
|1.1696
|1.3694
|2416.69
|35825.92
|1902
|2006.07.03 13:21
|close
|940
|2.00
|1.2809
|1.3691
|1.1693
|-2325.85
|33500.06
|1903
|2006.07.03 16:15
|close
|943
|2.40
|1.2816
|1.1696
|1.3694
|2876.39
|36376.45
|1904
|2006.07.03 16:15
|close
|938
|1.80
|1.2819
|1.3691
|1.1693
|-2273.27
|34103.19
|1905
|2006.07.05 07:34
|close
|945
|2.60
|1.2827
|1.1696
|1.3694
|3342.27
|37445.45
|1906
|2006.07.05 07:34
|close
|936
|1.60
|1.2830
|1.3691
|1.1693
|-2174.04
|35271.41
|1907
|2006.07.05 08:02
|close
|947
|2.80
|1.2838
|1.1696
|1.3694
|3907.36
|39178.77
|1908
|2006.07.05 08:02
|close
|934
|1.40
|1.2841
|1.3691
|1.1693
|-2056.29
|37122.49
|1909
|2006.07.07 14:30
|close
|949
|3.00
|1.2858
|1.1696
|1.3694
|4648.41
|41770.89
|1910
|2006.07.07 14:30
|close
|932
|1.20
|1.2861
|1.3691
|1.1693
|-1968.57
|39802.32
|1911
|2006.07.07 14:30
|close
|951
|3.20
|1.2858
|1.1696
|1.3694
|4958.30
|44760.62
|1912
|2006.07.07 14:30
|close
|930
|1.00
|1.2861
|1.3691
|1.1693
|-1640.48
|43120.14
|1913
|2006.07.12 16:07
|close
|922
|0.20
|1.2682
|1.3691
|1.1693
|34.15
|43154.29
|1914
|2006.07.12 16:07
|close
|959
|4.00
|1.2679
|1.1696
|1.3694
|-1100.18
|42054.11
|1915
|2006.07.13 17:18
|close
|924
|0.40
|1.2672
|1.3691
|1.1693
|116.79
|42170.90
|1916
|2006.07.13 17:18
|close
|957
|3.80
|1.2669
|1.1696
|1.3694
|-1556.34
|40614.56
|1917
|2006.07.14 08:23
|close
|926
|0.60
|1.2661
|1.3691
|1.1693
|245.43
|40859.99
|1918
|2006.07.14 08:23
|close
|955
|3.60
|1.2658
|1.1696
|1.3694
|-1911.82
|38948.17
|1919
|2006.07.14 09:06
|close
|928
|0.80
|1.2652
|1.3691
|1.1693
|399.24
|39347.40
|1920
|2006.07.14 09:06
|close
|953
|3.40
|1.2649
|1.1696
|1.3694
|-2111.61
|37235.79
|1921
|2006.07.14 09:06
|buy
|961
|0.20
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1922
|2006.07.14 09:06
|sell
|962
|0.20
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1923
|2006.07.14 09:06
|buy
|963
|0.40
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1924
|2006.07.14 09:06
|sell
|964
|0.40
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1925
|2006.07.14 09:06
|buy
|965
|0.60
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1926
|2006.07.14 09:06
|sell
|966
|0.60
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1927
|2006.07.14 09:06
|buy
|967
|0.80
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1928
|2006.07.14 09:06
|sell
|968
|0.80
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1929
|2006.07.14 09:06
|buy
|969
|1.00
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1930
|2006.07.14 09:06
|sell
|970
|1.00
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1931
|2006.07.14 09:06
|buy
|971
|1.20
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1932
|2006.07.14 09:06
|sell
|972
|1.20
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1933
|2006.07.14 09:06
|buy
|973
|1.40
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1934
|2006.07.14 09:06
|sell
|974
|1.40
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1935
|2006.07.14 09:06
|buy
|975
|1.60
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1936
|2006.07.14 09:06
|sell
|976
|1.60
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1937
|2006.07.14 09:06
|buy
|977
|1.80
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1938
|2006.07.14 09:06
|sell
|978
|1.80
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1939
|2006.07.14 09:06
|buy
|979
|2.00
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1940
|2006.07.14 09:06
|sell
|980
|2.00
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1941
|2006.07.14 09:06
|buy
|981
|2.20
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1942
|2006.07.14 09:06
|sell
|982
|2.20
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1943
|2006.07.14 09:06
|buy
|983
|2.40
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1944
|2006.07.14 09:06
|sell
|984
|2.40
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1945
|2006.07.14 09:06
|buy
|985
|2.60
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1946
|2006.07.14 09:06
|sell
|986
|2.60
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1947
|2006.07.14 09:06
|buy
|987
|2.80
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1948
|2006.07.14 09:06
|sell
|988
|2.80
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1949
|2006.07.14 09:06
|buy
|989
|3.00
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1950
|2006.07.14 09:06
|sell
|990
|3.00
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1951
|2006.07.14 09:06
|buy
|991
|3.20
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1952
|2006.07.14 09:06
|sell
|992
|3.20
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1953
|2006.07.14 09:06
|buy
|993
|3.40
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1954
|2006.07.14 09:06
|sell
|994
|3.40
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1955
|2006.07.14 09:06
|buy
|995
|3.60
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1956
|2006.07.14 09:06
|sell
|996
|3.60
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1957
|2006.07.14 09:06
|buy
|997
|3.80
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1958
|2006.07.14 09:06
|sell
|998
|3.80
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1959
|2006.07.14 09:06
|buy
|999
|4.00
|1.2651
|1.1652
|1.3650
|1960
|2006.07.14 09:06
|sell
|1000
|4.00
|1.2648
|1.3647
|1.1649
|1961
|2006.07.14 09:16
|close
|961
|0.20
|1.2661
|1.1652
|1.3650
|20.00
|37255.79
|1962
|2006.07.14 09:16
|close
|1000
|4.00
|1.2664
|1.3647
|1.1649
|-640.04
|36615.75
|1963
|2006.07.14 09:53
|close
|963
|0.40
|1.2671
|1.1652
|1.3650
|80.00
|36695.75
|1964
|2006.07.14 09:53
|close
|998
|3.80
|1.2674
|1.3647
|1.1649
|-988.01
|35707.74
|1965
|2006.07.14 10:46
|close
|965
|0.60
|1.2681
|1.1652
|1.3650
|180.00
|35887.74
|1966
|2006.07.14 10:46
|close
|996
|3.60
|1.2684
|1.3647
|1.1649
|-1296.03
|34591.71
|1967
|2006.07.14 15:52
|close
|962
|0.20
|1.2635
|1.3647
|1.1649
|26.00
|34617.71
|1968
|2006.07.14 15:52
|close
|999
|4.00
|1.2632
|1.1652
|1.3650
|-759.96
|33857.75
|1969
|2006.07.17 04:20
|close
|964
|0.40
|1.2626
|1.3647
|1.1649
|90.83
|33948.58
|1970
|2006.07.17 04:20
|close
|997
|3.80
|1.2623
|1.1652
|1.3650
|-1107.69
|32840.89
|1971
|2006.07.17 10:00
|close
|966
|0.60
|1.2617
|1.3647
|1.1649
|190.24
|33031.14
|1972
|2006.07.17 10:00
|close
|995
|3.60
|1.2614
|1.1652
|1.3650
|-1373.40
|31657.74
|1973
|2006.07.17 10:05
|close
|968
|0.80
|1.2607
|1.3647
|1.1649
|333.66
|31991.40
|1974
|2006.07.17 10:05
|close
|993
|3.40
|1.2604
|1.1652
|1.3650
|-1637.10
|30354.30
|1975
|2006.07.17 10:12
|close
|970
|1.00
|1.2596
|1.3647
|1.1649
|527.07
|30881.38
|1976
|2006.07.17 10:12
|close
|991
|3.20
|1.2593
|1.1652
|1.3650
|-1892.79
|28988.59
|1977
|2006.07.17 10:15
|close
|972
|1.20
|1.2587
|1.3647
|1.1649
|740.48
|29729.06
|1978
|2006.07.17 10:15
|close
|989
|3.00
|1.2584
|1.1652
|1.3650
|-2044.50
|27684.56
|1979
|2006.07.17 10:21
|close
|974
|1.40
|1.2577
|1.3647
|1.1649
|1003.88
|28688.45
|1980
|2006.07.17 10:21
|close
|987
|2.80
|1.2574
|1.1652
|1.3650
|-2188.19
|26500.25
|1981
|2006.07.17 10:38
|close
|976
|1.60
|1.2567
|1.3647
|1.1649
|1307.31
|27807.56
|1982
|2006.07.17 10:38
|close
|985
|2.60
|1.2564
|1.1652
|1.3650
|-2291.90
|25515.66
|1983
|2006.07.17 10:59
|close
|978
|1.80
|1.2556
|1.3647
|1.1649
|1668.71
|27184.38
|1984
|2006.07.17 10:59
|close
|983
|2.40
|1.2553
|1.1652
|1.3650
|-2379.59
|24804.78
|1985
|2006.07.17 11:29
|close
|980
|2.00
|1.2547
|1.3647
|1.1649
|2034.14
|26838.92
|1986
|2006.07.17 11:29
|close
|981
|2.20
|1.2544
|1.1652
|1.3650
|-2379.30
|24459.62
|1987
|2006.07.17 11:34
|close
|982
|2.20
|1.2537
|1.3647
|1.1649
|2457.55
|26917.18
|1988
|2006.07.17 11:34
|close
|979
|2.00
|1.2534
|1.1652
|1.3650
|-2363.00
|24554.18
|1989
|2006.07.17 14:35
|close
|984
|2.40
|1.2527
|1.3647
|1.1649
|2920.97
|27475.15
|1990
|2006.07.17 14:35
|close
|977
|1.80
|1.2524
|1.1652
|1.3650
|-2306.70
|25168.45
|1991
|2006.07.17 15:17
|close
|986
|2.60
|1.2517
|1.3647
|1.1649
|3424.38
|28592.83
|1992
|2006.07.17 15:17
|close
|975
|1.60
|1.2514
|1.1652
|1.3650
|-2210.40
|26382.44
|1993
|2006.07.18 11:03
|close
|988
|2.80
|1.2507
|1.3647
|1.1649
|3987.61
|30370.04
|1994
|2006.07.18 11:03
|close
|973
|1.40
|1.2504
|1.1652
|1.3650
|-2090.20
|28279.84
|1995
|2006.07.18 16:28
|close
|990
|3.00
|1.2496
|1.3647
|1.1649
|4602.44
|32882.28
|1996
|2006.07.18 16:28
|close
|971
|1.20
|1.2493
|1.1652
|1.3650
|-1923.60
|30958.68
|1997
|2006.07.18 16:37
|close
|992
|3.20
|1.2487
|1.3647
|1.1649
|5197.26
|36155.94
|1998
|2006.07.18 16:37
|close
|969
|1.00
|1.2484
|1.1652
|1.3650
|-1693.01
|34462.93
|1999
|2006.07.18 16:46
|close
|994
|3.40
|1.2476
|1.3647
|1.1649
|5896.08
|40359.00
|2000
|2006.07.18 16:46
|close
|967
|0.80
|1.2473
|1.1652
|1.3650
|-1442.41
|38916.60
|2001
|2006.07.18 16:46
|buy
|1001
|0.20
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2002
|2006.07.18 16:46
|sell
|1002
|0.20
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2003
|2006.07.18 16:46
|buy
|1003
|0.40
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2004
|2006.07.18 16:46
|sell
|1004
|0.40
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2005
|2006.07.18 16:46
|buy
|1005
|0.60
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2006
|2006.07.18 16:46
|sell
|1006
|0.60
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2007
|2006.07.18 16:46
|buy
|1007
|0.80
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2008
|2006.07.18 16:46
|sell
|1008
|0.80
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2009
|2006.07.18 16:46
|buy
|1009
|1.00
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2010
|2006.07.18 16:46
|sell
|1010
|1.00
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2011
|2006.07.18 16:46
|buy
|1011
|1.20
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2012
|2006.07.18 16:46
|sell
|1012
|1.20
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2013
|2006.07.18 16:46
|buy
|1013
|1.40
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2014
|2006.07.18 16:46
|sell
|1014
|1.40
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2015
|2006.07.18 16:46
|buy
|1015
|1.60
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2016
|2006.07.18 16:46
|sell
|1016
|1.60
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2017
|2006.07.18 16:46
|buy
|1017
|1.80
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2018
|2006.07.18 16:46
|sell
|1018
|1.80
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2019
|2006.07.18 16:46
|buy
|1019
|2.00
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2020
|2006.07.18 16:46
|sell
|1020
|2.00
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2021
|2006.07.18 16:46
|buy
|1021
|2.20
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2022
|2006.07.18 16:46
|sell
|1022
|2.20
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2023
|2006.07.18 16:46
|buy
|1023
|2.40
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2024
|2006.07.18 16:46
|sell
|1024
|2.40
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2025
|2006.07.18 16:46
|buy
|1025
|2.60
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2026
|2006.07.18 16:46
|sell
|1026
|2.60
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2027
|2006.07.18 16:46
|buy
|1027
|2.80
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2028
|2006.07.18 16:46
|sell
|1028
|2.80
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2029
|2006.07.18 16:46
|buy
|1029
|3.00
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2030
|2006.07.18 16:46
|sell
|1030
|3.00
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2031
|2006.07.18 16:46
|buy
|1031
|3.20
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2032
|2006.07.18 16:46
|sell
|1032
|3.20
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2033
|2006.07.18 16:46
|buy
|1033
|3.40
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2034
|2006.07.18 16:46
|sell
|1034
|3.40
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2035
|2006.07.18 16:46
|buy
|1035
|3.60
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2036
|2006.07.18 16:46
|sell
|1036
|3.60
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2037
|2006.07.18 16:46
|buy
|1037
|3.80
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2038
|2006.07.18 16:46
|sell
|1038
|3.80
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2039
|2006.07.18 16:46
|buy
|1039
|4.00
|1.2480
|1.1481
|1.3479
|2040
|2006.07.18 16:46
|sell
|1040
|4.00
|1.2477
|1.3476
|1.1478
|2041
|2006.07.18 16:54
|close
|1001
|0.20
|1.2491
|1.1481
|1.3479
|22.00
|38938.60
|2042
|2006.07.18 16:54
|close
|1040
|4.00
|1.2494
|1.3476
|1.1478
|-679.99
|38258.61
|2043
|2006.07.18 17:32
|close
|1003
|0.40
|1.2503
|1.1481
|1.3479
|92.00
|38350.61
|2044
|2006.07.18 17:32
|close
|1038
|3.80
|1.2506
|1.3476
|1.1478
|-1102.02
|37248.59
|2045
|2006.07.18 18:11
|close
|1005
|0.60
|1.2510
|1.1481
|1.3479
|180.00
|37428.59
|2046
|2006.07.18 18:11
|close
|1036
|3.60
|1.2513
|1.3476
|1.1478
|-1296.02
|36132.57
|2047
|2006.07.19 14:30
|close
|1002
|0.20
|1.2464
|1.3476
|1.1478
|27.41
|36159.98
|2048
|2006.07.19 14:30
|close
|1039
|4.00
|1.2461
|1.1481
|1.3479
|-806.02
|35353.96
|2049
|2006.07.19 16:00
|close
|1007
|0.80
|1.2523
|1.1481
|1.3479
|334.80
|35688.76
|2050
|2006.07.19 16:00
|close
|1034
|3.40
|1.2526
|1.3476
|1.1478
|-1641.96
|34046.80
|2051
|2006.07.19 16:01
|close
|1009
|1.00
|1.2531
|1.1481
|1.3479
|498.50
|34545.30
|2052
|2006.07.19 16:01
|close
|1032
|3.20
|1.2534
|1.3476
|1.1478
|-1801.36
|32743.94
|2053
|2006.07.19 16:01
|close
|1011
|1.20
|1.2540
|1.1481
|1.3479
|706.19
|33450.13
|2054
|2006.07.19 16:01
|close
|1030
|3.00
|1.2543
|1.3476
|1.1478
|-1958.78
|31491.36
|2055
|2006.07.19 16:08
|close
|1013
|1.40
|1.2557
|1.1481
|1.3479
|1061.89
|32553.25
|2056
|2006.07.19 16:08
|close
|1028
|2.80
|1.2560
|1.3476
|1.1478
|-2304.19
|30249.06
|2057
|2006.07.19 16:08
|close
|1015
|1.60
|1.2566
|1.1481
|1.3479
|1357.59
|31606.65
|2058
|2006.07.19 16:08
|close
|1026
|2.60
|1.2569
|1.3476
|1.1478
|-2373.62
|29233.04
|2059
|2006.07.19 16:09
|close
|1017
|1.80
|1.2571
|1.1481
|1.3479
|1617.29
|30850.33
|2060
|2006.07.19 16:09
|close
|1024
|2.40
|1.2574
|1.3476
|1.1478
|-2311.02
|28539.31
|2061
|2006.07.19 18:54
|close
|1019
|2.00
|1.2580
|1.1481
|1.3479
|1976.99
|30516.30
|2062
|2006.07.19 18:54
|close
|1022
|2.20
|1.2583
|1.3476
|1.1478
|-2316.44
|28199.86
|2063
|2006.07.19 18:58
|close
|1021
|2.20
|1.2591
|1.1481
|1.3479
|2416.69
|30616.55
|2064
|2006.07.19 18:58
|close
|1020
|2.00
|1.2594
|1.3476
|1.1478
|-2325.85
|28290.70
|2065
|2006.07.19 19:28
|close
|1023
|2.40
|1.2602
|1.1481
|1.3479
|2900.39
|31191.09
|2066
|2006.07.19 19:28
|close
|1018
|1.80
|1.2605
|1.3476
|1.1478
|-2291.27
|28899.83
|2067
|2006.07.20 03:06
|close
|1025
|2.60
|1.2610
|1.1481
|1.3479
|3260.36
|32160.19
|2068
|2006.07.20 03:06
|close
|1016
|1.60
|1.2613
|1.3476
|1.1478
|-2130.73
|30029.46
|2069
|2006.07.20 12:28
|close
|1027
|2.80
|1.2620
|1.1481
|1.3479
|3791.15
|33820.61
|2070
|2006.07.20 12:28
|close
|1014
|1.40
|1.2623
|1.3476
|1.1478
|-2004.38
|31816.22
|2071
|2006.07.20 12:55
|close
|1029
|3.00
|1.2631
|1.1481
|1.3479
|4391.96
|36208.18
|2072
|2006.07.20 12:55
|close
|1012
|1.20
|1.2634
|1.3476
|1.1478
|-1850.04
|34358.14
|2073
|2006.07.20 13:22
|close
|1031
|3.20
|1.2640
|1.1481
|1.3479
|4972.76
|39330.90
|2074
|2006.07.20 13:22
|close
|1010
|1.00
|1.2643
|1.3476
|1.1478
|-1631.71
|37699.19
|2075
|2006.07.20 16:13
|close
|1033
|3.40
|1.2651
|1.1481
|1.3479
|5657.54
|43356.73
|2076
|2006.07.20 16:13
|close
|1008
|0.80
|1.2654
|1.3476
|1.1478
|-1393.36
|41963.37
|2077
|2006.07.21 09:15
|close
|1035
|3.60
|1.2661
|1.1481
|1.3479
|6308.94
|48272.31
|2078
|2006.07.21 09:15
|close
|1006
|0.60
|1.2664
|1.3476
|1.1478
|-1100.78
|47171.53
|2079
|2006.07.21 10:16
|close
|1037
|3.80
|1.2671
|1.1481
|1.3479
|7039.42
|54210.95
|2080
|2006.07.21 10:16
|close
|1004
|0.40
|1.2674
|1.3476
|1.1478
|-773.85
|53437.10
|2081
|2006.07.21 10:16
|buy
|1041
|0.20
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2082
|2006.07.21 10:16
|sell
|1042
|0.20
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2083
|2006.07.21 10:16
|buy
|1043
|0.40
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2084
|2006.07.21 10:16
|sell
|1044
|0.40
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2085
|2006.07.21 10:16
|buy
|1045
|0.60
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2086
|2006.07.21 10:16
|sell
|1046
|0.60
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2087
|2006.07.21 10:16
|buy
|1047
|0.80
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2088
|2006.07.21 10:16
|sell
|1048
|0.80
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2089
|2006.07.21 10:16
|buy
|1049
|1.00
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2090
|2006.07.21 10:16
|sell
|1050
|1.00
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2091
|2006.07.21 10:16
|buy
|1051
|1.20
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2092
|2006.07.21 10:16
|sell
|1052
|1.20
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2093
|2006.07.21 10:16
|buy
|1053
|1.40
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2094
|2006.07.21 10:16
|sell
|1054
|1.40
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2095
|2006.07.21 10:16
|buy
|1055
|1.60
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2096
|2006.07.21 10:16
|sell
|1056
|1.60
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2097
|2006.07.21 10:16
|buy
|1057
|1.80
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2098
|2006.07.21 10:16
|sell
|1058
|1.80
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2099
|2006.07.21 10:16
|buy
|1059
|2.00
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2100
|2006.07.21 10:16
|sell
|1060
|2.00
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2101
|2006.07.21 10:16
|buy
|1061
|2.20
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2102
|2006.07.21 10:16
|sell
|1062
|2.20
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2103
|2006.07.21 10:16
|buy
|1063
|2.40
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2104
|2006.07.21 10:16
|sell
|1064
|2.40
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2105
|2006.07.21 10:16
|buy
|1065
|2.60
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2106
|2006.07.21 10:16
|sell
|1066
|2.60
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2107
|2006.07.21 10:16
|buy
|1067
|2.80
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2108
|2006.07.21 10:16
|sell
|1068
|2.80
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2109
|2006.07.21 10:16
|buy
|1069
|3.00
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2110
|2006.07.21 10:16
|sell
|1070
|3.00
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2111
|2006.07.21 10:16
|buy
|1071
|3.20
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2112
|2006.07.21 10:16
|sell
|1072
|3.20
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2113
|2006.07.21 10:16
|buy
|1073
|3.40
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2114
|2006.07.21 10:16
|sell
|1074
|3.40
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2115
|2006.07.21 10:16
|buy
|1075
|3.60
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2116
|2006.07.21 10:16
|sell
|1076
|3.60
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2117
|2006.07.21 10:16
|buy
|1077
|3.80
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2118
|2006.07.21 10:16
|sell
|1078
|3.80
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2119
|2006.07.21 10:16
|buy
|1079
|4.00
|1.2676
|1.1677
|1.3675
|2120
|2006.07.21 10:16
|sell
|1080
|4.00
|1.2673
|1.3672
|1.1674
|2121
|2006.07.21 11:46
|close
|1042
|0.20
|1.2662
|1.3672
|1.1674
|22.00
|53459.10
|2122
|2006.07.21 11:46
|close
|1079
|4.00
|1.2659
|1.1677
|1.3675
|-679.99
|52779.11
|2123
|2006.07.21 14:20
|close
|1041
|0.20
|1.2687
|1.1677
|1.3675
|22.00
|52801.11
|2124
|2006.07.21 14:20
|close
|1080
|4.00
|1.2690
|1.3672
|1.1674
|-680.00
|52121.11
|2125
|2006.07.21 22:00
|close
|1043
|0.40
|1.2696
|1.1677
|1.3675
|80.00
|52201.11
|2126
|2006.07.21 22:00
|close
|1078
|3.80
|1.2699
|1.3672
|1.1674
|-988.01
|51213.10
|2127
|2006.07.24 03:27
|close
|1044
|0.40
|1.2648
|1.3672
|1.1674
|102.83
|51315.93
|2128
|2006.07.24 03:27
|close
|1077
|3.80
|1.2645
|1.1677
|1.3675
|-1221.71
|50094.22
|2129
|2006.07.24 07:33
|close
|1046
|0.60
|1.2643
|1.3672
|1.1674
|184.24
|50278.46
|2130
|2006.07.24 07:33
|close
|1075
|3.60
|1.2640
|1.1677
|1.3675
|-1337.42
|48941.05
|2131
|2006.07.24 07:47
|close
|1048
|0.80
|1.2629
|1.3672
|1.1674
|357.66
|49298.71
|2132
|2006.07.24 07:47
|close
|1073
|3.40
|1.2626
|1.1677
|1.3675
|-1739.14
|47559.57
|2133
|2006.07.24 09:25
|close
|1050
|1.00
|1.2623
|1.3672
|1.1674
|507.07
|48066.65
|2134
|2006.07.24 09:25
|close
|1071
|3.20
|1.2620
|1.1677
|1.3675
|-1828.81
|46237.83
|2135
|2006.07.25 02:32
|close
|1052
|1.20
|1.2612
|1.3672
|1.1674
|748.98
|46986.81
|2136
|2006.07.25 02:32
|close
|1069
|3.00
|1.2609
|1.1677
|1.3675
|-2079.02
|44907.80
|2137
|2006.07.25 17:14
|close
|1054
|1.40
|1.2602
|1.3672
|1.1674
|1013.81
|45921.60
|2138
|2006.07.25 17:14
|close
|1067
|2.80
|1.2599
|1.1677
|1.3675
|-2220.42
|43701.18
|2139
|2006.07.25 17:20
|close
|1056
|1.60
|1.2593
|1.3672
|1.1674
|1302.64
|45003.82
|2140
|2006.07.25 17:20
|close
|1065
|2.60
|1.2590
|1.1677
|1.3675
|-2295.82
|42708.00
|2141
|2006.07.25 17:27
|close
|1058
|1.80
|1.2582
|1.3672
|1.1674
|1663.47
|44371.46
|2142
|2006.07.25 17:27
|close
|1063
|2.40
|1.2579
|1.1677
|1.3675
|-2383.22
|41988.24
|2143
|2006.07.25 17:32
|close
|1060
|2.00
|1.2573
|1.3672
|1.1674
|2028.31
|44016.55
|2144
|2006.07.25 17:32
|close
|1061
|2.20
|1.2570
|1.1677
|1.3675
|-2382.63
|41633.92
|2145
|2006.07.26 08:14
|close
|1062
|2.20
|1.2562
|1.3672
|1.1674
|2488.68
|44122.60
|2146
|2006.07.26 08:14
|close
|1059
|2.00
|1.2559
|1.1677
|1.3675
|-2409.02
|41713.59
|2147
|2006.07.26 22:03
|close
|1045
|0.60
|1.2707
|1.1677
|1.3675
|165.29
|41878.88
|2148
|2006.07.26 22:03
|close
|1076
|3.60
|1.2710
|1.3672
|1.1674
|-1255.58
|40623.29
|2149
|2006.07.26 22:59
|close
|1047
|0.80
|1.2717
|1.1677
|1.3675
|300.39
|40923.68
|2150
|2006.07.26 22:59
|close
|1074
|3.40
|1.2720
|1.3672
|1.1674
|-1525.84
|39397.84
|2151
|2006.07.27 06:21
|close
|1049
|1.00
|1.2726
|1.1677
|1.3675
|430.98
|39828.83
|2152
|2006.07.27 06:21
|close
|1072
|3.20
|1.2729
|1.3672
|1.1674
|-1656.19
|38172.64
|2153
|2006.07.27 07:46
|close
|1051
|1.20
|1.2737
|1.1677
|1.3675
|649.17
|38821.81
|2154
|2006.07.27 07:46
|close
|1070
|3.00
|1.2740
|1.3672
|1.1674
|-1882.66
|36939.15
|2155
|2006.07.27 12:24
|close
|1053
|1.40
|1.2746
|1.1677
|1.3675
|883.36
|37822.51
|2156
|2006.07.27 12:24
|close
|1068
|2.80
|1.2749
|1.3672
|1.1674
|-2009.16
|35813.35
|2157
|2006.07.27 15:06
|close
|1055
|1.60
|1.2757
|1.1677
|1.3675
|1185.56
|36998.91
|2158
|2006.07.27 15:06
|close
|1066
|2.60
|1.2760
|1.3672
|1.1674
|-2151.63
|34847.29
|2159
|2006.07.27 15:29
|close
|1057
|1.80
|1.2767
|1.1677
|1.3675
|1513.75
|36361.04
|2160
|2006.07.27 15:29
|close
|1064
|2.40
|1.2770
|1.3672
|1.1674
|-2226.13
|34134.91
|2161
|2006.07.27 15:29
|buy
|1081
|0.20
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2162
|2006.07.27 15:29
|sell
|1082
|0.20
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2163
|2006.07.27 15:29
|buy
|1083
|0.40
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2164
|2006.07.27 15:29
|sell
|1084
|0.40
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2165
|2006.07.27 15:29
|buy
|1085
|0.60
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2166
|2006.07.27 15:29
|sell
|1086
|0.60
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2167
|2006.07.27 15:29
|buy
|1087
|0.80
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2168
|2006.07.27 15:29
|sell
|1088
|0.80
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2169
|2006.07.27 15:29
|buy
|1089
|1.00
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2170
|2006.07.27 15:29
|sell
|1090
|1.00
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2171
|2006.07.27 15:29
|buy
|1091
|1.20
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2172
|2006.07.27 15:29
|sell
|1092
|1.20
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2173
|2006.07.27 15:29
|buy
|1093
|1.40
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2174
|2006.07.27 15:29
|sell
|1094
|1.40
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2175
|2006.07.27 15:29
|buy
|1095
|1.60
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2176
|2006.07.27 15:29
|sell
|1096
|1.60
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2177
|2006.07.27 15:29
|buy
|1097
|1.80
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2178
|2006.07.27 15:29
|sell
|1098
|1.80
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2179
|2006.07.27 15:29
|buy
|1099
|2.00
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2180
|2006.07.27 15:29
|sell
|1100
|2.00
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2181
|2006.07.27 15:29
|buy
|1101
|2.20
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2182
|2006.07.27 15:29
|sell
|1102
|2.20
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2183
|2006.07.27 15:29
|buy
|1103
|2.40
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2184
|2006.07.27 15:29
|sell
|1104
|2.40
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2185
|2006.07.27 15:29
|buy
|1105
|2.60
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2186
|2006.07.27 15:29
|sell
|1106
|2.60
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2187
|2006.07.27 15:29
|buy
|1107
|2.80
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2188
|2006.07.27 15:29
|sell
|1108
|2.80
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2189
|2006.07.27 15:29
|buy
|1109
|3.00
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2190
|2006.07.27 15:29
|sell
|1110
|3.00
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2191
|2006.07.27 15:29
|buy
|1111
|3.20
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2192
|2006.07.27 15:29
|sell
|1112
|3.20
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2193
|2006.07.27 15:29
|buy
|1113
|3.40
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2194
|2006.07.27 15:29
|sell
|1114
|3.40
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2195
|2006.07.27 15:29
|buy
|1115
|3.60
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2196
|2006.07.27 15:29
|sell
|1116
|3.60
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2197
|2006.07.27 15:29
|buy
|1117
|3.80
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2198
|2006.07.27 15:29
|sell
|1118
|3.80
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2199
|2006.07.27 15:29
|buy
|1119
|4.00
|1.2769
|1.1770
|1.3768
|2200
|2006.07.27 15:29
|sell
|1120
|4.00
|1.2766
|1.3765
|1.1767
|2201
|2006.07.27 15:52
|close
|1082
|0.20
|1.2755
|1.3765
|1.1767
|22.00
|34156.91
|2202
|2006.07.27 15:52
|close
|1119
|4.00
|1.2752
|1.1770
|1.3768
|-680.00
|33476.91
|2203
|2006.07.27 15:59
|close
|1084
|0.40
|1.2746
|1.3765
|1.1767
|80.00
|33556.91
|2204
|2006.07.27 15:59
|close
|1117
|3.80
|1.2743
|1.1770
|1.3768
|-988.01
|32568.90
|2205
|2006.07.27 16:08
|close
|1086
|0.60
|1.2735
|1.3765
|1.1767
|186.00
|32754.90
|2206
|2006.07.27 16:08
|close
|1115
|3.60
|1.2732
|1.1770
|1.3768
|-1331.99
|31422.91
|2207
|2006.07.27 17:06
|close
|1088
|0.80
|1.2721
|1.3765
|1.1767
|360.00
|31782.91
|2208
|2006.07.27 17:06
|close
|1113
|3.40
|1.2718
|1.1770
|1.3768
|-1733.99
|30048.92
|2209
|2006.07.27 19:05
|close
|1090
|1.00
|1.2716
|1.3765
|1.1767
|500.00
|30548.92
|2210
|2006.07.27 19:05
|close
|1111
|3.20
|1.2713
|1.1770
|1.3768
|-1792.01
|28756.91
|2211
|2006.07.27 19:59
|close
|1092
|1.20
|1.2705
|1.3765
|1.1767
|732.00
|29488.91
|2212
|2006.07.27 19:59
|close
|1109
|3.00
|1.2702
|1.1770
|1.3768
|-2010.00
|27478.91
|2213
|2006.07.27 20:17
|close
|1094
|1.40
|1.2696
|1.3765
|1.1767
|980.00
|28458.91
|2214
|2006.07.27 20:17
|close
|1107
|2.80
|1.2693
|1.1770
|1.3768
|-2128.00
|26330.91
|2215
|2006.07.27 20:31
|close
|1096
|1.60
|1.2684
|1.3765
|1.1767
|1312.00
|27642.91
|2216
|2006.07.27 20:31
|close
|1105
|2.60
|1.2681
|1.1770
|1.3768
|-2287.99
|25354.92
|2217
|2006.07.28 12:59
|close
|1098
|1.80
|1.2676
|1.3765
|1.1767
|1632.73
|26987.66
|2218
|2006.07.28 12:59
|close
|1103
|2.40
|1.2673
|1.1770
|1.3768
|-2331.61
|24656.04
|2219
|2006.07.28 13:46
|close
|1100
|2.00
|1.2665
|1.3765
|1.1767
|2034.16
|26690.20
|2220
|2006.07.28 13:46
|close
|1101
|2.20
|1.2662
|1.1770
|1.3768
|-2379.32
|24310.88
|2221
|2006.07.31 14:59
|close
|1081
|0.20
|1.2780
|1.1770
|1.3768
|17.40
|24328.28
|2222
|2006.07.31 14:59
|close
|1120
|4.00
|1.2783
|1.3765
|1.1767
|-623.40
|23704.88
|2223
|2006.08.01 18:07
|close
|1083
|0.40
|1.2792
|1.1770
|1.3768
|78.19
|23783.07
|2224
|2006.08.01 18:07
|close
|1118
|3.80
|1.2795
|1.3765
|1.1767
|-1021.33
|22761.74
|2225
|2006.08.01 18:09
|close
|1085
|0.60
|1.2802
|1.1770
|1.3768
|177.29
|22939.04
|2226
|2006.08.01 18:09
|close
|1116
|3.60
|1.2805
|1.3765
|1.1767
|-1327.59
|21611.44
|2227
|2006.08.01 18:14
|close
|1087
|0.80
|1.2810
|1.1770
|1.3768
|300.39
|21911.83
|2228
|2006.08.01 18:14
|close
|1114
|3.40
|1.2813
|1.3765
|1.1767
|-1525.84
|20385.99
|2229
|2006.08.01 18:16
|close
|1089
|1.00
|1.2819
|1.1770
|1.3768
|465.49
|20851.48
|2230
|2006.08.01 18:16
|close
|1112
|3.20
|1.2822
|1.3765
|1.1767
|-1724.10
|19127.37
|2231
|2006.08.01 23:07
|close
|1091
|1.20
|1.2830
|1.1770
|1.3768
|690.58
|19817.96
|2232
|2006.08.01 23:07
|close
|1110
|3.00
|1.2833
|1.3765
|1.1767
|-1946.33
|17871.63
|2233
|2006.08.04 14:30
|close
|1093
|1.40
|1.2842
|1.1770
|1.3768
|893.15
|18764.78
|2234
|2006.08.04 14:30
|close
|1108
|2.80
|1.2845
|1.3765
|1.1767
|-2053.53
|16711.25
|2235
|2006.08.04 14:30
|close
|1095
|1.60
|1.2850
|1.1770
|1.3768
|1148.74
|17859.99
|2236
|2006.08.04 14:30
|close
|1106
|2.60
|1.2853
|1.3765
|1.1767
|-2114.85
|15745.14
|2237
|2006.08.04 14:30
|close
|1097
|1.80
|1.2863
|1.1770
|1.3768
|1526.34
|17271.48
|2238
|2006.08.04 14:30
|close
|1104
|2.40
|1.2866
|1.3765
|1.1767
|-2264.17
|15007.31
|2239
|2006.08.04 14:30
|close
|1099
|2.00
|1.2872
|1.1770
|1.3768
|1875.93
|16883.24
|2240
|2006.08.04 14:30
|close
|1102
|2.20
|1.2875
|1.3765
|1.1767
|-2273.49
|14609.75
|2241
|2006.08.04 14:30
|buy
|1121
|0.20
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2242
|2006.08.04 14:30
|sell
|1122
|0.20
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2243
|2006.08.04 14:30
|buy
|1123
|0.40
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2244
|2006.08.04 14:30
|sell
|1124
|0.40
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2245
|2006.08.04 14:30
|buy
|1125
|0.60
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2246
|2006.08.04 14:30
|sell
|1126
|0.60
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2247
|2006.08.04 14:30
|buy
|1127
|0.80
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2248
|2006.08.04 14:30
|sell
|1128
|0.80
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2249
|2006.08.04 14:30
|buy
|1129
|1.00
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2250
|2006.08.04 14:30
|sell
|1130
|1.00
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2251
|2006.08.04 14:30
|buy
|1131
|1.20
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2252
|2006.08.04 14:30
|sell
|1132
|1.20
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2253
|2006.08.04 14:30
|buy
|1133
|1.40
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2254
|2006.08.04 14:30
|sell
|1134
|1.40
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2255
|2006.08.04 14:30
|buy
|1135
|1.60
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2256
|2006.08.04 14:30
|sell
|1136
|1.60
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2257
|2006.08.04 14:30
|buy
|1137
|1.80
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2258
|2006.08.04 14:30
|sell
|1138
|1.80
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2259
|2006.08.04 14:30
|buy
|1139
|2.00
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2260
|2006.08.04 14:30
|sell
|1140
|2.00
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2261
|2006.08.04 14:30
|buy
|1141
|2.20
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2262
|2006.08.04 14:30
|sell
|1142
|2.20
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2263
|2006.08.04 14:30
|buy
|1143
|2.40
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2264
|2006.08.04 14:30
|sell
|1144
|2.40
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2265
|2006.08.04 14:30
|buy
|1145
|2.60
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2266
|2006.08.04 14:30
|sell
|1146
|2.60
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2267
|2006.08.04 14:30
|buy
|1147
|2.80
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2268
|2006.08.04 14:30
|sell
|1148
|2.80
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2269
|2006.08.04 14:30
|buy
|1149
|3.00
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2270
|2006.08.04 14:30
|sell
|1150
|3.00
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2271
|2006.08.04 14:30
|buy
|1151
|3.20
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2272
|2006.08.04 14:30
|sell
|1152
|3.20
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2273
|2006.08.04 14:30
|buy
|1153
|3.40
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2274
|2006.08.04 14:30
|sell
|1154
|3.40
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2275
|2006.08.04 14:30
|buy
|1155
|3.60
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2276
|2006.08.04 14:30
|sell
|1156
|3.60
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2277
|2006.08.04 14:30
|buy
|1157
|3.80
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2278
|2006.08.04 14:30
|sell
|1158
|3.80
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2279
|2006.08.04 14:30
|buy
|1159
|4.00
|1.2880
|1.1881
|1.3879
|2280
|2006.08.04 14:30
|sell
|1160
|4.00
|1.2877
|1.3876
|1.1878
|2281
|2006.08.04 14:30
|close
|1122
|0.20
|1.2855
|1.3876
|1.1878
|44.00
|14653.75
|2282
|2006.08.04 14:30
|close
|1159
|4.00
|1.2852
|1.1881
|1.3879
|-1120.00
|13533.75
|2283
|2006.08.04 14:30
|close
|1124
|0.40
|1.2855
|1.3876
|1.1878
|88.00
|13621.75
|2284
|2006.08.04 14:30
|close
|1157
|3.80
|1.2852
|1.1881
|1.3879
|-1064.00
|12557.75
|2285
|2006.08.04 14:30
|close
|1126
|0.60
|1.2841
|1.3876
|1.1878
|216.00
|12773.75
|2286
|2006.08.04 14:30
|close
|1155
|3.60
|1.2838
|1.1881
|1.3879
|-1512.00
|11261.75
|2287
|2006.08.04 14:31
|close
|1128
|0.80
|1.2829
|1.3876
|1.1878
|384.00
|11645.75
|2288
|2006.08.04 14:31
|close
|1153
|3.40
|1.2826
|1.1881
|1.3879
|-1836.00
|9809.75
|2289
|2006.08.04 15:51
|close
|1121
|0.20
|1.2892
|1.1881
|1.3879
|24.00
|9833.75
|2290
|2006.08.04 15:51
|close
|1160
|4.00
|1.2895
|1.3876
|1.1878
|-720.00
|9113.75
|2291
|2006.08.04 15:56
|close
|1123
|0.40
|1.2900
|1.1881
|1.3879
|80.00
|9193.75
|2292
|2006.08.04 15:56
|close
|1158
|3.80
|1.2903
|1.3876
|1.1878
|-988.00
|8205.75
|2293
|2006.08.07 23:57
|close
|1130
|1.00
|1.2825
|1.3876
|1.1878
|527.07
|8732.83
|2294
|2006.08.07 23:57
|close
|1151
|3.20
|1.2822
|1.1881
|1.3879
|-1892.82
|6840.00
|2295
|2006.08.08 00:10
|close
|1132
|1.20
|1.2817
|1.3876
|1.1878
|736.98
|7576.98
|2296
|2006.08.08 00:10
|close
|1149
|3.00
|1.2814
|1.1881
|1.3879
|-2049.03
|5527.96
|2297
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1156
|3.60
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-417.05
|5110.90
|2298
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1154
|3.40
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-393.88
|4717.02
|2299
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1152
|3.20
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-370.72
|4346.30
|2300
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1150
|3.00
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-347.55
|3998.74
|2301
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1148
|2.80
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-324.38
|3674.36
|2302
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1147
|2.80
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|131.58
|3805.94
|2303
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1146
|2.60
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-301.21
|3504.72
|2304
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1145
|2.60
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|122.18
|3626.90
|2305
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1144
|2.40
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-278.04
|3348.86
|2306
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1143
|2.40
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|112.78
|3461.64
|2307
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1142
|2.20
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-254.87
|3206.77
|2308
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1141
|2.20
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|103.38
|3310.15
|2309
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1140
|2.00
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-231.70
|3078.44
|2310
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1139
|2.00
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|93.98
|3172.43
|2311
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1138
|1.80
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-208.53
|2963.90
|2312
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1137
|1.80
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|84.58
|3048.48
|2313
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1136
|1.60
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-185.36
|2863.12
|2314
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1135
|1.60
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|75.19
|2938.30
|2315
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1134
|1.40
|1.2890
|1.3876
|1.1878
|-162.19
|2776.11
|2316
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1133
|1.40
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|65.79
|2841.90
|2317
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1131
|1.20
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|56.39
|2898.29
|2318
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1129
|1.00
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|46.99
|2945.28
|2319
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1127
|0.80
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|37.59
|2982.87
|2320
|2006.08.08 20:14
|close at stop
|1125
|0.60
|1.2887
|1.1881
|1.3879
|28.19
|3011.07