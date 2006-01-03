Strategy Tester Report
GoodGrid_v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.12.17 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersstep=10; pos=20; TakeProfit=999; StopLoss=999; Slippage=1; LotsBeginning=0.2;
Bars in test185046Ticks modelled1326515Modelling quality90.00%
Initial deposit200000.00
Total net profit-196988.93Gross profit801234.45Gross loss-998223.38
Profit factor0.80Expected payoff-169.82
Absolute drawdown197223.89Maximal drawdown212208.60 (98.71%)Relative drawdown98.71% (212208.60)
Total trades1160Short positions (won %)580 (42.07%)Long positions (won %)580 (57.93%)
Profit trades (% of total)580 (50.00%)Loss trades (% of total)580 (50.00%)
Largestprofit trade7769.91loss trade-2708.33
Averageprofit trade1381.44loss trade-1721.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (234.96)consecutive losses (loss in money)6 (-3902.62)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7769.91 (1)consecutive loss (count of losses)-3902.62 (6)
Averageconsecutive wins1consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:34buy10.201.18421.08431.2841
22006.01.02 00:34sell20.201.18391.28381.0840
32006.01.02 00:34buy30.401.18421.08431.2841
42006.01.02 00:34sell40.401.18391.28381.0840
52006.01.02 00:34buy50.601.18421.08431.2841
62006.01.02 00:34sell60.601.18391.28381.0840
72006.01.02 00:34buy70.801.18421.08431.2841
82006.01.02 00:34sell80.801.18391.28381.0840
92006.01.02 00:34buy91.001.18421.08431.2841
102006.01.02 00:34sell101.001.18391.28381.0840
112006.01.02 00:34buy111.201.18421.08431.2841
122006.01.02 00:34sell121.201.18391.28381.0840
132006.01.02 00:34buy131.401.18421.08431.2841
142006.01.02 00:34sell141.401.18391.28381.0840
152006.01.02 00:34buy151.601.18421.08431.2841
162006.01.02 00:34sell161.601.18391.28381.0840
172006.01.02 00:34buy171.801.18421.08431.2841
182006.01.02 00:34sell181.801.18391.28381.0840
192006.01.02 00:34buy192.001.18421.08431.2841
202006.01.02 00:34sell202.001.18391.28381.0840
212006.01.02 00:34buy212.201.18421.08431.2841
222006.01.02 00:34sell222.201.18391.28381.0840
232006.01.02 00:34buy232.401.18421.08431.2841
242006.01.02 00:34sell242.401.18391.28381.0840
252006.01.02 00:34buy252.601.18421.08431.2841
262006.01.02 00:34sell262.601.18391.28381.0840
272006.01.02 00:34buy272.801.18421.08431.2841
282006.01.02 00:34sell282.801.18391.28381.0840
292006.01.02 00:34buy293.001.18421.08431.2841
302006.01.02 00:34sell303.001.18391.28381.0840
312006.01.02 00:34buy313.201.18421.08431.2841
322006.01.02 00:34sell323.201.18391.28381.0840
332006.01.02 00:34buy333.401.18421.08431.2841
342006.01.02 00:34sell343.401.18391.28381.0840
352006.01.02 00:34buy353.601.18421.08431.2841
362006.01.02 00:34sell363.601.18391.28381.0840
372006.01.02 00:34buy373.801.18421.08431.2841
382006.01.02 00:34sell383.801.18391.28381.0840
392006.01.02 00:34buy394.001.18421.08431.2841
402006.01.02 00:34sell404.001.18391.28381.0840
412006.01.02 07:19close20.201.18281.28381.084022.00200022.00
422006.01.02 07:19close394.001.18251.08431.2841-680.00199342.00
432006.01.02 09:18close10.201.18541.08431.284124.00199366.00
442006.01.02 09:18close404.001.18571.28381.0840-720.00198646.00
452006.01.02 09:22close30.401.18631.08431.284184.00198730.00
462006.01.02 09:22close383.801.18661.28381.0840-1026.01197703.99
472006.01.02 17:26close40.401.18181.28381.084084.00197787.99
482006.01.02 17:26close373.801.18151.08431.2841-1026.02196761.97
492006.01.02 17:27close60.601.18051.28381.0840204.00196965.97
502006.01.02 17:27close353.601.18021.08431.2841-1440.01195525.96
512006.01.03 03:05close50.601.18731.08431.2841179.10195705.06
522006.01.03 03:05close363.601.18761.28381.0840-1306.52194398.54
532006.01.03 06:03close70.801.18851.08431.2841334.80194733.33
542006.01.03 06:03close343.401.18881.28381.0840-1641.95193091.39
552006.01.03 06:07close91.001.18921.08431.2841488.50193579.88
562006.01.03 06:07close323.201.18951.28381.0840-1769.36191810.52
572006.01.03 06:28close111.201.19061.08431.2841754.19192564.71
582006.01.03 06:28close303.001.19091.28381.0840-2078.79190485.93
592006.01.03 15:31close131.401.19121.08431.2841963.89191449.82
602006.01.03 15:31close282.801.19151.28381.0840-2108.20189341.62
612006.01.03 15:41close151.601.19251.08431.28411309.59190651.21
622006.01.03 15:41close262.601.19281.28381.0840-2295.61188355.61
632006.01.03 16:00close171.801.19341.08431.28411635.29189990.90
642006.01.03 16:00close242.401.19371.28381.0840-2335.03187655.87
652006.01.03 16:00close192.001.19481.08431.28412096.99189752.86
662006.01.03 16:00close222.201.19511.28381.0840-2448.44187304.42
672006.01.03 16:16close212.201.19521.08431.28412394.69189699.11
682006.01.03 16:16close202.001.19551.28381.0840-2305.85187393.26
692006.01.03 16:17close232.401.19631.08431.28412876.40190269.66
702006.01.03 16:17close181.801.19661.28381.0840-2273.28187996.39
712006.01.03 16:51close252.601.19731.08431.28413376.09191372.48
722006.01.03 16:51close161.601.19761.28381.0840-2180.68189191.79
732006.01.03 17:56close272.801.19831.08431.28413915.79193107.58
742006.01.03 17:56close141.401.19861.28381.0840-2048.10191059.49
752006.01.03 20:01close293.001.19931.08431.28414495.51195554.99
762006.01.03 20:01close121.201.19961.28381.0840-1875.52193679.47
772006.01.03 20:02close313.201.20021.08431.28415083.19198762.66
782006.01.03 20:02close101.001.20051.28381.0840-1652.93197109.73
792006.01.03 20:33close333.401.20191.08431.28415978.88203088.62
802006.01.03 20:33close80.801.20221.28381.0840-1458.34201630.28
812006.01.03 20:33buy410.201.20221.10231.3021
822006.01.03 20:33sell420.201.20191.30181.1020
832006.01.03 20:33buy430.401.20221.10231.3021
842006.01.03 20:33sell440.401.20191.30181.1020
852006.01.03 20:33buy450.601.20221.10231.3021
862006.01.03 20:33sell460.601.20191.30181.1020
872006.01.03 20:33buy470.801.20221.10231.3021
882006.01.03 20:33sell480.801.20191.30181.1020
892006.01.03 20:33buy491.001.20221.10231.3021
902006.01.03 20:33sell501.001.20191.30181.1020
912006.01.03 20:33buy511.201.20221.10231.3021
922006.01.03 20:33sell521.201.20191.30181.1020
932006.01.03 20:33buy531.401.20221.10231.3021
942006.01.03 20:33sell541.401.20191.30181.1020
952006.01.03 20:33buy551.601.20221.10231.3021
962006.01.03 20:33sell561.601.20191.30181.1020
972006.01.03 20:33buy571.801.20221.10231.3021
982006.01.03 20:33sell581.801.20191.30181.1020
992006.01.03 20:33buy592.001.20221.10231.3021
1002006.01.03 20:33sell602.001.20191.30181.1020
1012006.01.03 20:33buy612.201.20221.10231.3021
1022006.01.03 20:33sell622.201.20191.30181.1020
1032006.01.03 20:33buy632.401.20221.10231.3021
1042006.01.03 20:33sell642.401.20191.30181.1020
1052006.01.03 20:33buy652.601.20221.10231.3021
1062006.01.03 20:33sell662.601.20191.30181.1020
1072006.01.03 20:33buy672.801.20221.10231.3021
1082006.01.03 20:33sell682.801.20191.30181.1020
1092006.01.03 20:33buy693.001.20221.10231.3021
1102006.01.03 20:33sell703.001.20191.30181.1020
1112006.01.03 20:33buy713.201.20221.10231.3021
1122006.01.03 20:33sell723.201.20191.30181.1020
1132006.01.03 20:33buy733.401.20221.10231.3021
1142006.01.03 20:33sell743.401.20191.30181.1020
1152006.01.03 20:33buy753.601.20221.10231.3021
1162006.01.03 20:33sell763.601.20191.30181.1020
1172006.01.03 20:33buy773.801.20221.10231.3021
1182006.01.03 20:33sell783.801.20191.30181.1020
1192006.01.03 20:33buy794.001.20221.10231.3021
1202006.01.03 20:33sell804.001.20191.30181.1020
1212006.01.03 20:33close420.201.20051.30181.102028.00201658.28
1222006.01.03 20:33close794.001.20021.10231.3021-800.00200858.28
1232006.01.04 00:54close410.201.20331.10231.302119.70200877.98
1242006.01.04 00:54close804.001.20361.30181.1020-651.70200226.27
1252006.01.04 01:42close430.401.20431.10231.302179.40200305.67
1262006.01.04 01:42close783.801.20461.30181.1020-999.12199306.56
1272006.01.04 03:05close450.601.20541.10231.3021185.10199491.65
1282006.01.04 03:05close763.601.20571.30181.1020-1342.53198149.12
1292006.01.04 03:07close470.801.20621.10231.3021310.80198459.92
1302006.01.04 03:07close743.401.20651.30181.1020-1539.95196919.97
1312006.01.04 04:12close491.001.20761.10231.3021528.50197448.47
1322006.01.04 04:12close723.201.20791.30181.1020-1897.36195551.11
1332006.01.04 10:35close511.201.20831.10231.3021718.19196269.30
1342006.01.04 10:35close703.001.20861.30181.1020-1988.78194280.52
1352006.01.04 10:35close531.401.20931.10231.3021977.90195258.43
1362006.01.04 10:35close682.801.20961.30181.1020-2136.20193122.23
1372006.01.04 13:36close551.601.21021.10231.30211261.59194383.82
1382006.01.04 13:36close662.601.21051.30181.1020-2217.61192166.21
1392006.01.04 18:23close571.801.21121.10231.30211599.29193765.51
1402006.01.04 18:23close642.401.21151.30181.1020-2287.02191478.49
1412006.01.04 18:29close592.001.21231.10231.30211996.99193475.48
1422006.01.04 18:29close622.201.21261.30181.1020-2338.44191137.04
1432006.01.04 19:00close612.201.21331.10231.30212416.69193553.73
1442006.01.04 19:00close602.001.21361.30181.1020-2325.85191227.88
1452006.01.04 19:04close632.401.21421.10231.30212852.39194080.27
1462006.01.04 19:04close581.801.21451.30181.1020-2255.27191825.00
1472006.01.06 14:49close652.601.21531.10231.30213256.43195081.44
1482006.01.06 14:49close561.601.21561.30181.1020-2135.39192946.04
1492006.01.06 14:51close672.801.21661.10231.30213870.94196816.98
1502006.01.06 14:51close541.401.21691.30181.1020-2050.48194766.50
1512006.01.06 14:52close693.001.21731.10231.30214357.43199123.94
1522006.01.06 14:52close521.201.21761.30181.1020-1841.55197282.38
1532006.01.23 01:39close713.201.21831.10231.30214415.72201698.10
1542006.01.23 01:39close501.001.21861.30181.1020-1528.51200169.59
1552006.01.23 01:40close733.401.21951.10231.30215099.70205269.29
1562006.01.23 01:40close480.801.21981.30181.1020-1318.81203950.48
1572006.01.23 01:40close753.601.22031.10231.30215687.68209638.16
1582006.01.23 01:40close460.601.22061.30181.1020-1037.11208601.06
1592006.01.23 01:40close773.801.22131.10231.30216383.66214984.72
1602006.01.23 01:40close440.401.22161.30181.1020-731.40214253.31
1612006.01.23 01:40buy810.201.22141.12151.3213
1622006.01.23 01:40sell820.201.22111.32101.1212
1632006.01.23 01:40buy830.401.22141.12151.3213
1642006.01.23 01:40sell840.401.22111.32101.1212
1652006.01.23 01:40buy850.601.22141.12151.3213
1662006.01.23 01:40sell860.601.22111.32101.1212
1672006.01.23 01:40buy870.801.22141.12151.3213
1682006.01.23 01:40sell880.801.22111.32101.1212
1692006.01.23 01:40buy891.001.22141.12151.3213
1702006.01.23 01:40sell901.001.22111.32101.1212
1712006.01.23 01:40buy911.201.22141.12151.3213
1722006.01.23 01:40sell921.201.22111.32101.1212
1732006.01.23 01:40buy931.401.22141.12151.3213
1742006.01.23 01:40sell941.401.22111.32101.1212
1752006.01.23 01:40buy951.601.22141.12151.3213
1762006.01.23 01:40sell961.601.22111.32101.1212
1772006.01.23 01:40buy971.801.22141.12151.3213
1782006.01.23 01:40sell981.801.22111.32101.1212
1792006.01.23 01:40buy992.001.22141.12151.3213
1802006.01.23 01:40sell1002.001.22111.32101.1212
1812006.01.23 01:40buy1012.201.22141.12151.3213
1822006.01.23 01:40sell1022.201.22111.32101.1212
1832006.01.23 01:40buy1032.401.22141.12151.3213
1842006.01.23 01:40sell1042.401.22111.32101.1212
1852006.01.23 01:40buy1052.601.22141.12151.3213
1862006.01.23 01:40sell1062.601.22111.32101.1212
1872006.01.23 01:40buy1072.801.22141.12151.3213
1882006.01.23 01:40sell1082.801.22111.32101.1212
1892006.01.23 01:40buy1093.001.22141.12151.3213
1902006.01.23 01:40sell1103.001.22111.32101.1212
1912006.01.23 01:40buy1113.201.22141.12151.3213
1922006.01.23 01:40sell1123.201.22111.32101.1212
1932006.01.23 01:40buy1133.401.22141.12151.3213
1942006.01.23 01:40sell1143.401.22111.32101.1212
1952006.01.23 01:40buy1153.601.22141.12151.3213
1962006.01.23 01:40sell1163.601.22111.32101.1212
1972006.01.23 01:40buy1173.801.22141.12151.3213
1982006.01.23 01:40sell1183.801.22111.32101.1212
1992006.01.23 01:40buy1194.001.22141.12151.3213
2002006.01.23 01:40sell1204.001.22111.32101.1212
2012006.01.23 01:41close810.201.22311.12151.321334.00214287.31
2022006.01.23 01:41close1204.001.22341.32101.1212-920.00213367.31
2032006.01.23 01:41close830.401.22371.12151.321392.00213459.31
2042006.01.23 01:41close1183.801.22401.32101.1212-1102.02212357.29
2052006.01.23 01:45close850.601.22441.12151.3213180.00212537.29
2062006.01.23 01:45close1163.601.22471.32101.1212-1296.02211241.27
2072006.01.23 04:55close870.801.22551.12151.3213328.00211569.27
2082006.01.23 04:55close1143.401.22581.32101.1212-1598.00209971.27
2092006.01.23 10:49close891.001.22641.12151.3213500.00210471.27
2102006.01.23 10:49close1123.201.22671.32101.1212-1792.01208679.26
2112006.01.23 11:39close911.201.22741.12151.3213720.00209399.26
2122006.01.23 11:39close1103.001.22771.32101.1212-1980.00207419.26
2132006.01.23 11:52close931.401.22851.12151.3213994.00208413.26
2142006.01.23 11:52close1082.801.22881.32101.1212-2156.00206257.26
2152006.01.23 18:41close951.601.22951.12151.32131296.01207553.27
2162006.01.23 18:41close1062.601.22981.32101.1212-2262.01205291.26
2172006.01.23 21:20close971.801.23051.12151.32131638.00206929.26
2182006.01.23 21:20close1042.401.23081.32101.1212-2328.00204601.26
2192006.01.24 00:38close992.001.23211.12151.32132116.99206718.26
2202006.01.24 00:38close1022.201.23241.32101.1212-2470.44204247.82
2212006.01.26 23:30close820.201.22001.32101.121229.07204276.89
2222006.01.26 23:30close1194.001.21971.12151.3213-910.09203366.80
2232006.01.27 11:52close840.401.21911.32101.121296.98203463.78
2242006.01.27 11:52close1173.801.21881.12151.3213-1250.30202213.48
2252006.01.27 12:04close860.601.21811.32101.1212205.47202418.95
2262006.01.27 12:04close1153.601.21781.12151.3213-1544.50200874.46
2272006.01.27 12:09close880.801.21701.32101.1212361.96201236.41
2282006.01.27 12:09close1133.401.21671.12151.3213-1832.69199403.72
2292006.01.27 16:45close901.001.21561.32101.1212592.45199996.17
2302006.01.27 16:45close1113.201.21531.12151.3213-2172.89197823.28
2312006.01.27 16:51close921.201.21511.32101.1212770.94198594.22
2322006.01.27 16:51close1093.001.21481.12151.3213-2187.08196407.14
2332006.01.27 16:52close941.401.21411.32101.12121039.43197446.57
2342006.01.27 16:52close1072.801.21381.12151.3213-2321.27195125.29
2352006.01.27 16:55close961.601.21311.32101.12121347.92196473.21
2362006.01.27 16:55close1052.601.21281.12151.3213-2415.47194057.74
2372006.01.27 17:12close981.801.21211.32101.12121696.41195754.14
2382006.01.27 17:12close1032.401.21181.12151.3213-2469.66193284.48
2392006.01.27 19:18close1002.001.21061.32101.12122184.90195469.39
2402006.01.27 19:18close1012.201.21031.12151.3213-2593.87192875.52
2412006.01.27 19:18buy1210.201.21061.11071.3105
2422006.01.27 19:18sell1220.201.21031.31021.1104
2432006.01.27 19:18buy1230.401.21061.11071.3105
2442006.01.27 19:18sell1240.401.21031.31021.1104
2452006.01.27 19:18buy1250.601.21061.11071.3105
2462006.01.27 19:18sell1260.601.21031.31021.1104
2472006.01.27 19:18buy1270.801.21061.11071.3105
2482006.01.27 19:18sell1280.801.21031.31021.1104
2492006.01.27 19:18buy1291.001.21061.11071.3105
2502006.01.27 19:18sell1301.001.21031.31021.1104
2512006.01.27 19:18buy1311.201.21061.11071.3105
2522006.01.27 19:18sell1321.201.21031.31021.1104
2532006.01.27 19:18buy1331.401.21061.11071.3105
2542006.01.27 19:18sell1341.401.21031.31021.1104
2552006.01.27 19:18buy1351.601.21061.11071.3105
2562006.01.27 19:18sell1361.601.21031.31021.1104
2572006.01.27 19:18buy1371.801.21061.11071.3105
2582006.01.27 19:18sell1381.801.21031.31021.1104
2592006.01.27 19:18buy1392.001.21061.11071.3105
2602006.01.27 19:18sell1402.001.21031.31021.1104
2612006.01.27 19:18buy1412.201.21061.11071.3105
2622006.01.27 19:18sell1422.201.21031.31021.1104
2632006.01.27 19:18buy1432.401.21061.11071.3105
2642006.01.27 19:18sell1442.401.21031.31021.1104
2652006.01.27 19:18buy1452.601.21061.11071.3105
2662006.01.27 19:18sell1462.601.21031.31021.1104
2672006.01.27 19:18buy1472.801.21061.11071.3105
2682006.01.27 19:18sell1482.801.21031.31021.1104
2692006.01.27 19:18buy1493.001.21061.11071.3105
2702006.01.27 19:18sell1503.001.21031.31021.1104
2712006.01.27 19:18buy1513.201.21061.11071.3105
2722006.01.27 19:18sell1523.201.21031.31021.1104
2732006.01.27 19:18buy1533.401.21061.11071.3105
2742006.01.27 19:18sell1543.401.21031.31021.1104
2752006.01.27 19:18buy1553.601.21061.11071.3105
2762006.01.27 19:18sell1563.601.21031.31021.1104
2772006.01.27 19:18buy1573.801.21061.11071.3105
2782006.01.27 19:18sell1583.801.21031.31021.1104
2792006.01.27 19:18buy1594.001.21061.11071.3105
2802006.01.27 19:18sell1604.001.21031.31021.1104
2812006.01.27 19:29close1220.201.20931.31021.110420.00192895.52
2822006.01.27 19:29close1594.001.20901.11071.3105-640.00192255.52
2832006.01.30 09:31close1240.401.20801.31021.110494.83192350.35
2842006.01.30 09:31close1573.801.20771.11071.3105-1145.71191204.64
2852006.01.30 14:19close1260.601.20721.31021.1104190.24191394.88
2862006.01.30 14:19close1553.601.20691.11071.3105-1373.42190021.47
2872006.01.31 13:11close1210.201.21201.11071.310523.40190044.87
2882006.01.31 13:11close1604.001.21231.31021.1104-743.40189301.46
2892006.01.31 13:27close1230.401.21261.11071.310570.80189372.26
2902006.01.31 13:27close1583.801.21291.31021.1104-934.23188438.03
2912006.01.31 16:47close1250.601.21361.11071.3105166.19188604.22
2922006.01.31 16:47close1563.601.21391.31021.1104-1245.07187359.15
2932006.01.31 17:39close1270.801.21461.11071.3105301.59187660.74
2942006.01.31 17:39close1543.401.21491.31021.1104-1515.89186144.85
2952006.01.31 17:55close1291.001.21561.11071.3105476.99186621.84
2962006.01.31 17:55close1523.201.21591.31021.1104-1746.72184875.12
2972006.01.31 18:14close1311.201.21671.11071.3105704.38185579.50
2982006.01.31 18:14close1503.001.21701.31021.1104-1967.54183611.95
2992006.01.31 18:17close1331.401.21761.11071.3105947.79184559.74
3002006.01.31 18:17close1482.801.21791.31021.1104-2088.38182471.36
3012006.01.31 18:41close1351.601.21861.11071.31051243.19183714.54
3022006.01.31 18:41close1462.601.21891.31021.1104-2199.21181515.33
3032006.02.01 20:21close1280.801.20631.31021.1104336.98181852.31
3042006.02.01 20:21close1533.401.20601.11071.3105-1681.35180170.97
3052006.02.01 20:22close1301.001.20521.31021.1104531.22180702.19
3062006.02.01 20:22close1513.201.20491.11071.3105-1934.44178767.75
3072006.02.02 06:47close1321.201.20421.31021.1104782.94179550.68
3082006.02.02 06:47close1493.001.20391.11071.3105-2217.08177333.60
3092006.02.03 14:35close1341.401.20271.31021.11041133.33178466.93
3102006.02.03 14:35close1472.801.20241.11071.3105-2521.49175945.45
3112006.02.03 14:35close1361.601.20201.31021.11041407.24177352.68
3122006.02.03 14:35close1452.601.20171.11071.3105-2523.39174829.29
3132006.02.03 14:55close1381.801.20131.31021.11041709.14176538.43
3142006.02.03 14:55close1432.401.20101.11071.3105-2497.28174041.15
3152006.02.03 14:59close1402.001.20031.31021.11042099.04176140.19
3162006.02.03 14:59close1412.201.20001.11071.3105-2509.17173631.02
3172006.02.03 15:03close1422.201.19921.31021.11042550.95176181.97
3182006.02.03 15:03close1392.001.19891.11071.3105-2501.06173680.91
3192006.02.03 15:08close1442.401.19831.31021.11042998.85176679.76
3202006.02.03 15:08close1371.801.19801.11071.3105-2412.96174266.81
3212006.02.03 15:08buy1610.201.19821.09831.2981
3222006.02.03 15:08sell1620.201.19791.29781.0980
3232006.02.03 15:08buy1630.401.19821.09831.2981
3242006.02.03 15:08sell1640.401.19791.29781.0980
3252006.02.03 15:08buy1650.601.19821.09831.2981
3262006.02.03 15:08sell1660.601.19791.29781.0980
3272006.02.03 15:08buy1670.801.19821.09831.2981
3282006.02.03 15:08sell1680.801.19791.29781.0980
3292006.02.03 15:08buy1691.001.19821.09831.2981
3302006.02.03 15:08sell1701.001.19791.29781.0980
3312006.02.03 15:08buy1711.201.19821.09831.2981
3322006.02.03 15:08sell1721.201.19791.29781.0980
3332006.02.03 15:08buy1731.401.19821.09831.2981
3342006.02.03 15:08sell1741.401.19791.29781.0980
3352006.02.03 15:08buy1751.601.19821.09831.2981
3362006.02.03 15:08sell1761.601.19791.29781.0980
3372006.02.03 15:08buy1771.801.19821.09831.2981
3382006.02.03 15:08sell1781.801.19791.29781.0980
3392006.02.03 15:08buy1792.001.19821.09831.2981
3402006.02.03 15:08sell1802.001.19791.29781.0980
3412006.02.03 15:08buy1812.201.19821.09831.2981
3422006.02.03 15:08sell1822.201.19791.29781.0980
3432006.02.03 15:08buy1832.401.19821.09831.2981
3442006.02.03 15:08sell1842.401.19791.29781.0980
3452006.02.03 15:08buy1852.601.19821.09831.2981
3462006.02.03 15:08sell1862.601.19791.29781.0980
3472006.02.03 15:08buy1872.801.19821.09831.2981
3482006.02.03 15:08sell1882.801.19791.29781.0980
3492006.02.03 15:08buy1893.001.19821.09831.2981
3502006.02.03 15:08sell1903.001.19791.29781.0980
3512006.02.03 15:08buy1913.201.19821.09831.2981
3522006.02.03 15:08sell1923.201.19791.29781.0980
3532006.02.03 15:08buy1933.401.19821.09831.2981
3542006.02.03 15:08sell1943.401.19791.29781.0980
3552006.02.03 15:08buy1953.601.19821.09831.2981
3562006.02.03 15:08sell1963.601.19791.29781.0980
3572006.02.03 15:08buy1973.801.19821.09831.2981
3582006.02.03 15:08sell1983.801.19791.29781.0980
3592006.02.03 15:08buy1994.001.19821.09831.2981
3602006.02.03 15:08sell2004.001.19791.29781.0980
3612006.02.03 15:12close1610.201.19931.09831.298122.00174288.81
3622006.02.03 15:12close2004.001.19961.29781.0980-680.00173608.81
3632006.02.03 16:09close1630.401.20041.09831.298188.00173696.81
3642006.02.03 16:09close1983.801.20071.29781.0980-1063.98172632.83
3652006.02.03 17:06close1650.601.20131.09831.2981186.00172818.83
3662006.02.03 17:06close1963.601.20161.29781.0980-1331.99171486.84
3672006.02.03 17:34close1670.801.20261.09831.2981352.00171838.84
3682006.02.03 17:34close1943.401.20291.29781.0980-1699.98170138.86
3692006.02.06 00:05close1691.001.20331.09831.2981498.49170637.34
3702006.02.06 00:05close1923.201.20361.29781.0980-1801.34168836.00
3712006.02.06 01:39close1711.201.20431.09831.2981718.19169554.19
3722006.02.06 01:39close1903.001.20461.29781.0980-1988.77167565.43
3732006.02.06 14:26close1620.201.19691.29781.098021.41167586.84
3742006.02.06 14:26close1994.001.19661.09831.2981-686.06166900.79
3752006.02.06 18:13close1640.401.19531.29781.0980106.83167007.61
3762006.02.06 18:13close1973.801.19501.09831.2981-1259.72165747.90
3772006.02.06 18:18close1660.601.19491.29781.0980184.24165932.14
3782006.02.06 18:18close1953.601.19461.09831.2981-1337.44164594.71
3792006.02.08 17:04close1680.801.19391.29781.0980336.98164931.69
3802006.02.08 17:04close1933.401.19361.09831.2981-1681.37163250.32
3812006.02.08 17:07close1701.001.19291.29781.0980521.23163771.55
3822006.02.08 17:07close1913.201.19261.09831.2981-1902.46161869.09
3832006.02.10 16:53close1721.201.19161.29781.0980815.44162684.53
3842006.02.10 16:53close1893.001.19131.09831.2981-2311.60160372.92
3852006.02.10 16:54close1741.401.18991.29781.09801189.34161562.27
3862006.02.10 16:54close1872.801.18961.09831.2981-2633.51158928.76
3872006.02.10 16:54close1761.601.18991.29781.09801359.25160288.00
3882006.02.10 16:54close1852.601.18961.09831.2981-2445.39157842.61
3892006.02.13 01:43close1781.801.18891.29781.09801721.89159564.51
3902006.02.13 01:43close1832.401.18861.09831.2981-2524.91157039.60
3912006.02.13 15:20close1802.001.18781.29781.09802133.20159172.80
3922006.02.13 15:20close1812.201.18751.09831.2981-2556.49156616.32
3932006.02.14 14:38close1822.201.18691.29781.09802560.10159176.41
3942006.02.14 14:38close1792.001.18661.09831.2981-2527.10156649.31
3952006.02.16 12:15close1842.401.18591.29781.09803100.73159750.04
3962006.02.16 12:15close1771.801.18561.09831.2981-2537.20157212.84
3972006.02.27 00:19close1862.601.18451.29781.09803888.67161101.50
3982006.02.27 00:19close1751.601.18421.09831.2981-2644.96158456.54
3992006.02.27 00:21close1882.801.18371.29781.09804411.80162868.35
4002006.02.27 00:21close1731.401.18341.09831.2981-2426.35160442.00
4012006.02.27 00:21buy2010.201.18371.08381.2836
4022006.02.27 00:21sell2020.201.18341.28331.0835
4032006.02.27 00:21buy2030.401.18371.08381.2836
4042006.02.27 00:21sell2040.401.18341.28331.0835
4052006.02.27 00:21buy2050.601.18371.08381.2836
4062006.02.27 00:21sell2060.601.18341.28331.0835
4072006.02.27 00:21buy2070.801.18371.08381.2836
4082006.02.27 00:21sell2080.801.18341.28331.0835
4092006.02.27 00:21buy2091.001.18371.08381.2836
4102006.02.27 00:21sell2101.001.18341.28331.0835
4112006.02.27 00:21buy2111.201.18371.08381.2836
4122006.02.27 00:21sell2121.201.18341.28331.0835
4132006.02.27 00:21buy2131.401.18371.08381.2836
4142006.02.27 00:21sell2141.401.18341.28331.0835
4152006.02.27 00:21buy2151.601.18371.08381.2836
4162006.02.27 00:21sell2161.601.18341.28331.0835
4172006.02.27 00:21buy2171.801.18371.08381.2836
4182006.02.27 00:21sell2181.801.18341.28331.0835
4192006.02.27 00:21buy2192.001.18371.08381.2836
4202006.02.27 00:21sell2202.001.18341.28331.0835
4212006.02.27 00:21buy2212.201.18371.08381.2836
4222006.02.27 00:21sell2222.201.18341.28331.0835
4232006.02.27 00:21buy2232.401.18371.08381.2836
4242006.02.27 00:21sell2242.401.18341.28331.0835
4252006.02.27 00:21buy2252.601.18371.08381.2836
4262006.02.27 00:21sell2262.601.18341.28331.0835
4272006.02.27 00:21buy2272.801.18371.08381.2836
4282006.02.27 00:21sell2282.801.18341.28331.0835
4292006.02.27 00:21buy2293.001.18371.08381.2836
4302006.02.27 00:21sell2303.001.18341.28331.0835
4312006.02.27 00:21buy2313.201.18371.08381.2836
4322006.02.27 00:21sell2323.201.18341.28331.0835
4332006.02.27 00:21buy2333.401.18371.08381.2836
4342006.02.27 00:21sell2343.401.18341.28331.0835
4352006.02.27 00:21buy2353.601.18371.08381.2836
4362006.02.27 00:21sell2363.601.18341.28331.0835
4372006.02.27 00:21buy2373.801.18371.08381.2836
4382006.02.27 00:21sell2383.801.18341.28331.0835
4392006.02.27 00:21buy2394.001.18371.08381.2836
4402006.02.27 00:21sell2404.001.18341.28331.0835
4412006.02.27 02:01close2010.201.18471.08381.283620.00160462.00
4422006.02.27 02:01close2404.001.18501.28331.0835-640.00159822.00
4432006.02.27 02:59close2030.401.18571.08381.283680.00159902.00
4442006.02.27 02:59close2383.801.18601.28331.0835-988.00158914.00
4452006.02.27 05:43close2050.601.18681.08381.2836186.00159100.00
4462006.02.27 05:43close2363.601.18711.28331.0835-1332.00157768.00
4472006.02.27 05:47close2070.801.18771.08381.2836320.00158088.00
4482006.02.27 05:47close2343.401.18801.28331.0835-1564.01156523.99
4492006.02.28 11:45close2091.001.18871.08381.2836488.50157012.49
4502006.02.28 11:45close2323.201.18901.28331.0835-1769.36155243.13
4512006.02.28 16:00close2111.201.18971.08381.2836706.19155949.32
4522006.02.28 16:00close2303.001.19001.28331.0835-1958.78153990.54
4532006.02.28 16:12close2131.401.19081.08381.2836977.88154968.43
4542006.02.28 16:12close2282.801.19111.28331.0835-2136.18152832.25
4552006.02.28 16:23close2151.601.19191.08381.28361293.59154125.84
4562006.02.28 16:23close2262.601.19221.28331.0835-2269.61151856.23
4572006.02.28 16:28close2171.801.19271.08381.28361599.30153455.53
4582006.02.28 16:28close2242.401.19301.28331.0835-2287.03151168.50
4592006.02.28 19:56close2192.001.19371.08381.28361976.99153145.49
4602006.02.28 19:56close2222.201.19401.28331.0835-2316.44150829.06
4612006.03.01 01:38close2212.201.19471.08381.28362369.38153198.44
4622006.03.01 01:38close2202.001.19501.28331.0835-2291.70150906.74
4632006.03.01 14:08close2232.401.19591.08381.28362872.77153779.51
4642006.03.01 14:08close2181.801.19621.28331.0835-2278.52151500.98
4652006.03.01 15:23close2252.601.19671.08381.28363320.18154821.16
4662006.03.01 15:23close2161.601.19701.28331.0835-2153.36152667.80
4672006.03.02 16:04close2272.801.19811.08381.28363870.93156538.73
4682006.03.02 16:04close2141.401.19841.28331.0835-2050.48154488.25
4692006.03.02 16:09close2293.001.19891.08381.28364387.43158875.68
4702006.03.02 16:09close2121.201.19921.28331.0835-1853.55157022.13
4712006.03.02 16:23close2313.201.19971.08381.28364935.93161958.06
4722006.03.02 16:23close2101.001.20001.28331.0835-1624.63160333.43
4732006.03.02 17:23close2333.401.20071.08381.28365584.42165917.86
4742006.03.02 17:23close2080.801.20101.28331.0835-1379.70164538.16
4752006.03.02 18:30close2353.601.20191.08381.28366344.92170883.08
4762006.03.02 18:30close2060.601.20221.28331.0835-1106.78169776.30
4772006.03.02 20:24close2373.801.20301.08381.28367115.42176891.71
4782006.03.02 20:24close2040.401.20331.28331.0835-781.85176109.86
4792006.03.02 21:25close2394.001.20371.08381.28367769.91183879.77
4802006.03.02 21:25close2020.201.20401.28331.0835-404.93183474.85
4812006.03.02 21:25buy2410.201.20391.10401.3038
4822006.03.02 21:25sell2420.201.20361.30351.1037
4832006.03.02 21:25buy2430.401.20391.10401.3038
4842006.03.02 21:25sell2440.401.20361.30351.1037
4852006.03.02 21:25buy2450.601.20391.10401.3038
4862006.03.02 21:25sell2460.601.20361.30351.1037
4872006.03.02 21:25buy2470.801.20391.10401.3038
4882006.03.02 21:25sell2480.801.20361.30351.1037
4892006.03.02 21:25buy2491.001.20391.10401.3038
4902006.03.02 21:25sell2501.001.20361.30351.1037
4912006.03.02 21:25buy2511.201.20391.10401.3038
4922006.03.02 21:25sell2521.201.20361.30351.1037
4932006.03.02 21:25buy2531.401.20391.10401.3038
4942006.03.02 21:25sell2541.401.20361.30351.1037
4952006.03.02 21:25buy2551.601.20391.10401.3038
4962006.03.02 21:25sell2561.601.20361.30351.1037
4972006.03.02 21:25buy2571.801.20391.10401.3038
4982006.03.02 21:25sell2581.801.20361.30351.1037
4992006.03.02 21:25buy2592.001.20391.10401.3038
5002006.03.02 21:25sell2602.001.20361.30351.1037
5012006.03.02 21:25buy2612.201.20391.10401.3038
5022006.03.02 21:25sell2622.201.20361.30351.1037
5032006.03.02 21:25buy2632.401.20391.10401.3038
5042006.03.02 21:25sell2642.401.20361.30351.1037
5052006.03.02 21:25buy2652.601.20391.10401.3038
5062006.03.02 21:25sell2662.601.20361.30351.1037
5072006.03.02 21:25buy2672.801.20391.10401.3038
5082006.03.02 21:25sell2682.801.20361.30351.1037
5092006.03.02 21:25buy2693.001.20391.10401.3038
5102006.03.02 21:25sell2703.001.20361.30351.1037
5112006.03.02 21:25buy2713.201.20391.10401.3038
5122006.03.02 21:25sell2723.201.20361.30351.1037
5132006.03.02 21:25buy2733.401.20391.10401.3038
5142006.03.02 21:25sell2743.401.20361.30351.1037
5152006.03.02 21:25buy2753.601.20391.10401.3038
5162006.03.02 21:25sell2763.601.20361.30351.1037
5172006.03.02 21:25buy2773.801.20391.10401.3038
5182006.03.02 21:25sell2783.801.20361.30351.1037
5192006.03.02 21:25buy2794.001.20391.10401.3038
5202006.03.02 21:25sell2804.001.20361.30351.1037
5212006.03.03 01:43close2420.201.20251.30351.103723.41183498.26
5222006.03.03 01:43close2794.001.20221.10401.3038-726.00182772.27
5232006.03.03 02:02close2440.401.20151.30351.103786.83182859.10
5242006.03.03 02:02close2773.801.20121.10401.3038-1069.72181789.38
5252006.03.03 15:30close2410.201.20501.10401.303819.70181809.08
5262006.03.03 15:30close2804.001.20531.30351.1037-651.72181157.36
5272006.03.03 16:06close2460.601.20061.30351.1037184.24181341.60
5282006.03.03 16:06close2753.601.20031.10401.3038-1337.42180004.19
5292006.03.06 00:13close2430.401.20621.10401.303882.80180086.98
5302006.03.06 00:13close2783.801.20651.30351.1037-1048.23179038.75
5312006.03.06 00:13close2450.601.20691.10401.3038166.19179204.94
5322006.03.06 00:13close2763.601.20721.30351.1037-1245.06177959.88
5332006.03.06 00:29close2470.801.20811.10401.3038317.59178277.47
5342006.03.06 00:29close2743.401.20841.30351.1037-1583.88176693.59
5352006.03.06 00:30close2491.001.20901.10401.3038486.99177180.58
5362006.03.06 00:30close2723.201.20931.30351.1037-1778.72175401.86
5372006.03.06 18:56close2480.801.19951.30351.1037339.32175741.18
5382006.03.06 18:56close2733.401.19921.10401.3038-1676.22174064.96
5392006.03.07 01:46close2501.001.19851.30351.1037531.22174596.18
5402006.03.07 01:46close2713.201.19821.10401.3038-1934.44172661.74
5412006.03.07 05:53close2521.201.19761.30351.1037745.47173407.21
5422006.03.07 05:53close2693.001.19731.10401.3038-2083.54171323.67
5432006.03.07 05:53close2541.401.19651.30351.10371023.71172347.38
5442006.03.07 05:53close2672.801.19621.10401.3038-2252.64170094.74
5452006.03.07 05:57close2561.601.19521.30351.10371377.95171472.69
5462006.03.07 05:57close2652.601.19491.10401.3038-2429.72169042.97
5472006.03.07 09:31close2581.801.19451.30351.10371676.20170719.17
5482006.03.07 09:31close2632.401.19421.10401.3038-2410.83168308.34
5492006.03.07 09:31close2602.001.19361.30351.10372042.45170350.78
5502006.03.07 09:31close2612.201.19331.10401.3038-2407.93167942.86
5512006.03.07 10:19close2622.201.19261.30351.10372466.70170409.56
5522006.03.07 10:19close2592.001.19231.10401.3038-2389.04168020.52
5532006.03.07 10:33close2642.401.19151.30351.10372954.94170975.46
5542006.03.07 10:33close2571.801.19121.10401.3038-2348.12168627.33
5552006.03.07 11:38close2662.601.19061.30351.10373435.18172062.52
5562006.03.07 11:38close2551.601.19031.10401.3038-2231.22169831.29
5572006.03.07 14:21close2682.801.18961.30351.10373979.45173810.74
5582006.03.07 14:21close2531.401.18931.10401.3038-2092.33171718.41
5592006.03.07 16:36close2703.001.18861.30351.10374563.67176282.08
5602006.03.07 16:36close2511.201.18831.10401.3038-1913.42174368.67
5612006.03.07 16:36buy2810.201.18841.08851.2883
5622006.03.07 16:36sell2820.201.18811.28801.0882
5632006.03.07 16:36buy2830.401.18841.08851.2883
5642006.03.07 16:36sell2840.401.18811.28801.0882
5652006.03.07 16:36buy2850.601.18841.08851.2883
5662006.03.07 16:36sell2860.601.18811.28801.0882
5672006.03.07 16:36buy2870.801.18841.08851.2883
5682006.03.07 16:36sell2880.801.18811.28801.0882
5692006.03.07 16:36buy2891.001.18841.08851.2883
5702006.03.07 16:36sell2901.001.18811.28801.0882
5712006.03.07 16:36buy2911.201.18841.08851.2883
5722006.03.07 16:36sell2921.201.18811.28801.0882
5732006.03.07 16:36buy2931.401.18841.08851.2883
5742006.03.07 16:36sell2941.401.18811.28801.0882
5752006.03.07 16:36buy2951.601.18841.08851.2883
5762006.03.07 16:36sell2961.601.18811.28801.0882
5772006.03.07 16:36buy2971.801.18841.08851.2883
5782006.03.07 16:36sell2981.801.18811.28801.0882
5792006.03.07 16:36buy2992.001.18841.08851.2883
5802006.03.07 16:36sell3002.001.18811.28801.0882
5812006.03.07 16:36buy3012.201.18841.08851.2883
5822006.03.07 16:36sell3022.201.18811.28801.0882
5832006.03.07 16:36buy3032.401.18841.08851.2883
5842006.03.07 16:36sell3042.401.18811.28801.0882
5852006.03.07 16:36buy3052.601.18841.08851.2883
5862006.03.07 16:36sell3062.601.18811.28801.0882
5872006.03.07 16:36buy3072.801.18841.08851.2883
5882006.03.07 16:36sell3082.801.18811.28801.0882
5892006.03.07 16:36buy3093.001.18841.08851.2883
5902006.03.07 16:36sell3103.001.18811.28801.0882
5912006.03.07 16:36buy3113.201.18841.08851.2883
5922006.03.07 16:36sell3123.201.18811.28801.0882
5932006.03.07 16:36buy3133.401.18841.08851.2883
5942006.03.07 16:36sell3143.401.18811.28801.0882
5952006.03.07 16:36buy3153.601.18841.08851.2883
5962006.03.07 16:36sell3163.601.18811.28801.0882
5972006.03.07 16:36buy3173.801.18841.08851.2883
5982006.03.07 16:36sell3183.801.18811.28801.0882
5992006.03.07 16:36buy3194.001.18841.08851.2883
6002006.03.07 16:36sell3204.001.18811.28801.0882
6012006.03.07 20:06close2820.201.18701.28801.088222.00174390.67
6022006.03.07 20:06close3194.001.18671.08851.2883-680.00173710.67
6032006.03.08 04:24close2810.201.18951.08851.288319.70173730.37
6042006.03.08 04:24close3204.001.18981.28801.0882-651.70173078.66
6052006.03.08 07:38close2830.401.19041.08851.288375.40173154.06
6062006.03.08 07:38close3183.801.19071.28801.0882-961.13172192.94
6072006.03.08 08:28close2850.601.19141.08851.2883173.10172366.03
6082006.03.08 08:28close3163.601.19171.28801.0882-1270.54171095.49
6092006.03.08 10:52close2870.801.19261.08851.2883326.80171422.29
6102006.03.08 10:52close3143.401.19291.28801.0882-1607.96169814.33
6112006.03.08 11:04close2891.001.19341.08851.2883488.50170302.83
6122006.03.08 11:04close3123.201.19371.28801.0882-1769.37168533.46
6132006.03.09 05:59close2911.201.19461.08851.2883688.78169222.23
6142006.03.09 05:59close3103.001.19491.28801.0882-1955.12167267.12
6152006.03.13 08:37close2931.401.19571.08851.2883925.36168192.48
6162006.03.13 08:37close3082.801.19601.28801.0882-2093.16166099.32
6172006.03.13 08:37close2951.601.19651.08851.28831185.55167284.87
6182006.03.13 08:37close3062.601.19681.28801.0882-2151.64165133.24
6192006.03.14 01:40close2971.801.19741.08851.28831475.04166608.28
6202006.03.14 01:40close3042.401.19771.28801.0882-2185.15164423.13
6212006.03.14 10:27close2992.001.19841.08851.28831838.94166262.07
6222006.03.14 10:27close3022.201.19871.28801.0882-2223.05164039.02
6232006.03.14 16:01close3012.201.19941.08851.28832242.83166281.85
6242006.03.14 16:01close3002.001.19971.28801.0882-2220.96164060.89
6252006.03.14 16:24close3032.401.20051.08851.28832710.73166771.62
6262006.03.14 16:24close2981.801.20081.28801.0882-2196.86164574.76
6272006.03.14 16:29close3052.601.20141.08851.28833170.63167745.39
6282006.03.14 16:29close2961.601.20171.28801.0882-2096.76165648.62
6292006.03.14 17:56close3072.801.20251.08851.28833722.52169371.15
6302006.03.14 17:56close2941.401.20281.28801.0882-1988.67167382.48
6312006.03.15 09:15close3093.001.20341.08851.28834223.90171606.38
6322006.03.15 09:15close2921.201.20371.28801.0882-1804.08169802.30
6332006.03.15 15:12close3113.201.20441.08851.28834825.50174627.79
6342006.03.15 15:12close2901.001.20471.28801.0882-1603.40173024.39
6352006.03.15 15:22close3133.401.20541.08851.28835467.09178491.48
6362006.03.15 15:22close2880.801.20571.28801.0882-1362.72177128.76
6372006.03.15 20:09close3153.601.20651.08851.28836184.70183313.46
6382006.03.15 20:09close2860.601.20681.28801.0882-1088.04182225.42
6392006.03.16 10:49close3173.801.20741.08851.28836739.12188964.54
6402006.03.16 10:49close2840.401.20771.28801.0882-752.87188211.67
6412006.03.16 10:49buy3210.201.20781.10791.3077
6422006.03.16 10:49sell3220.201.20751.30741.1076
6432006.03.16 10:49buy3230.401.20781.10791.3077
6442006.03.16 10:49sell3240.401.20751.30741.1076
6452006.03.16 10:49buy3250.601.20781.10791.3077
6462006.03.16 10:49sell3260.601.20751.30741.1076
6472006.03.16 10:49buy3270.801.20781.10791.3077
6482006.03.16 10:49sell3280.801.20751.30741.1076
6492006.03.16 10:49buy3291.001.20781.10791.3077
6502006.03.16 10:49sell3301.001.20751.30741.1076
6512006.03.16 10:49buy3311.201.20781.10791.3077
6522006.03.16 10:49sell3321.201.20751.30741.1076
6532006.03.16 10:49buy3331.401.20781.10791.3077
6542006.03.16 10:49sell3341.401.20751.30741.1076
6552006.03.16 10:49buy3351.601.20781.10791.3077
6562006.03.16 10:49sell3361.601.20751.30741.1076
6572006.03.16 10:49buy3371.801.20781.10791.3077
6582006.03.16 10:49sell3381.801.20751.30741.1076
6592006.03.16 10:49buy3392.001.20781.10791.3077
6602006.03.16 10:49sell3402.001.20751.30741.1076
6612006.03.16 10:49buy3412.201.20781.10791.3077
6622006.03.16 10:49sell3422.201.20751.30741.1076
6632006.03.16 10:49buy3432.401.20781.10791.3077
6642006.03.16 10:49sell3442.401.20751.30741.1076
6652006.03.16 10:49buy3452.601.20781.10791.3077
6662006.03.16 10:49sell3462.601.20751.30741.1076
6672006.03.16 10:49buy3472.801.20781.10791.3077
6682006.03.16 10:49sell3482.801.20751.30741.1076
6692006.03.16 10:49buy3493.001.20781.10791.3077
6702006.03.16 10:49sell3503.001.20751.30741.1076
6712006.03.16 10:49buy3513.201.20781.10791.3077
6722006.03.16 10:49sell3523.201.20751.30741.1076
6732006.03.16 10:49buy3533.401.20781.10791.3077
6742006.03.16 10:49sell3543.401.20751.30741.1076
6752006.03.16 10:49buy3553.601.20781.10791.3077
6762006.03.16 10:49sell3563.601.20751.30741.1076
6772006.03.16 10:49buy3573.801.20781.10791.3077
6782006.03.16 10:49sell3583.801.20751.30741.1076
6792006.03.16 10:49buy3594.001.20781.10791.3077
6802006.03.16 10:49sell3604.001.20751.30741.1076
6812006.03.16 14:30close3210.201.20881.10791.307720.00188231.67
6822006.03.16 14:30close3604.001.20911.30741.1076-640.01187591.66
6832006.03.16 14:31close3230.401.20981.10791.307780.00187671.66
6842006.03.16 14:31close3583.801.21011.30741.1076-988.01186683.65
6852006.03.16 14:33close3250.601.21111.10791.3077198.00186881.65
6862006.03.16 14:33close3563.601.21141.30741.1076-1404.01185477.64
6872006.03.16 14:40close3270.801.21191.10791.3077328.00185805.64
6882006.03.16 14:40close3543.401.21221.30741.1076-1598.01184207.63
6892006.03.16 14:42close3291.001.21281.10791.3077500.00184707.63
6902006.03.16 14:42close3523.201.21311.30741.1076-1792.02182915.61
6912006.03.16 15:02close3311.201.21381.10791.3077720.00183635.61
6922006.03.16 15:02close3503.001.21411.30741.1076-1980.01181655.60
6932006.03.16 16:05close3331.401.21481.10791.3077980.00182635.60
6942006.03.16 16:05close3482.801.21511.30741.1076-2128.01180507.59
6952006.03.16 16:08close3351.601.21581.10791.30771280.00181787.59
6962006.03.16 16:08close3462.601.21611.30741.1076-2236.00179551.59
6972006.03.16 18:15close3371.801.21681.10791.30771620.00181171.59
6982006.03.16 18:15close3442.401.21711.30741.1076-2304.00178867.59
6992006.03.16 18:28close3392.001.21781.10791.30772000.00180867.59
7002006.03.16 18:28close3422.201.21811.30741.1076-2332.00178535.59
7012006.03.17 10:50close3412.201.21881.10791.30772394.69180930.28
7022006.03.17 10:50close3402.001.21911.30741.1076-2305.85178624.43
7032006.03.17 14:49close3432.401.21981.10791.30772852.39181476.82
7042006.03.17 14:49close3381.801.22011.30741.1076-2255.27179221.55
7052006.03.23 01:56close3220.201.20631.30741.107633.90179255.46
7062006.03.23 01:56close3594.001.20601.10791.3077-1042.12178213.33
7072006.03.23 02:09close3240.401.20541.30741.1076103.81178317.14
7082006.03.23 02:09close3573.801.20511.10791.3077-1331.99176985.15
7092006.03.23 16:01close3260.601.20421.30741.1076227.71177212.86
7102006.03.23 16:01close3553.601.20391.10791.3077-1693.91175518.95
7112006.03.23 16:03close3280.801.20341.30741.1076367.62175886.57
7122006.03.23 16:03close3533.401.20311.10791.3077-1871.81174014.76
7132006.03.23 16:12close3301.001.20231.30741.1076569.52174584.29
7142006.03.23 16:12close3513.201.20201.10791.3077-2113.68172470.61
7152006.03.23 16:20close3321.201.20141.30741.1076791.43173262.03
7162006.03.23 16:20close3493.001.20111.10791.3077-2251.58171010.45
7172006.03.23 16:26close3341.401.20041.30741.10761063.33172073.78
7182006.03.23 16:26close3472.801.20011.10791.3077-2381.48169692.30
7192006.03.23 16:28close3361.601.19941.30741.10761375.24171067.54
7202006.03.23 16:28close3452.601.19911.10791.3077-2471.38168596.16
7212006.03.23 16:28buy3610.201.19921.09931.2991
7222006.03.23 16:28sell3620.201.19891.29881.0990
7232006.03.23 16:28buy3630.401.19921.09931.2991
7242006.03.23 16:28sell3640.401.19891.29881.0990
7252006.03.23 16:28buy3650.601.19921.09931.2991
7262006.03.23 16:28sell3660.601.19891.29881.0990
7272006.03.23 16:28buy3670.801.19921.09931.2991
7282006.03.23 16:28sell3680.801.19891.29881.0990
7292006.03.23 16:28buy3691.001.19921.09931.2991
7302006.03.23 16:28sell3701.001.19891.29881.0990
7312006.03.23 16:28buy3711.201.19921.09931.2991
7322006.03.23 16:28sell3721.201.19891.29881.0990
7332006.03.23 16:28buy3731.401.19921.09931.2991
7342006.03.23 16:28sell3741.401.19891.29881.0990
7352006.03.23 16:28buy3751.601.19921.09931.2991
7362006.03.23 16:28sell3761.601.19891.29881.0990
7372006.03.23 16:28buy3771.801.19921.09931.2991
7382006.03.23 16:28sell3781.801.19891.29881.0990
7392006.03.23 16:28buy3792.001.19921.09931.2991
7402006.03.23 16:28sell3802.001.19891.29881.0990
7412006.03.23 16:28buy3812.201.19921.09931.2991
7422006.03.23 16:28sell3822.201.19891.29881.0990
7432006.03.23 16:28buy3832.401.19921.09931.2991
7442006.03.23 16:28sell3842.401.19891.29881.0990
7452006.03.23 16:28buy3852.601.19921.09931.2991
7462006.03.23 16:28sell3862.601.19891.29881.0990
7472006.03.23 16:28buy3872.801.19921.09931.2991
7482006.03.23 16:28sell3882.801.19891.29881.0990
7492006.03.23 16:28buy3893.001.19921.09931.2991
7502006.03.23 16:28sell3903.001.19891.29881.0990
7512006.03.23 16:28buy3913.201.19921.09931.2991
7522006.03.23 16:28sell3923.201.19891.29881.0990
7532006.03.23 16:28buy3933.401.19921.09931.2991
7542006.03.23 16:28sell3943.401.19891.29881.0990
7552006.03.23 16:28buy3953.601.19921.09931.2991
7562006.03.23 16:28sell3963.601.19891.29881.0990
7572006.03.23 16:28buy3973.801.19921.09931.2991
7582006.03.23 16:28sell3983.801.19891.29881.0990
7592006.03.23 16:28buy3994.001.19921.09931.2991
7602006.03.23 16:28sell4004.001.19891.29881.0990
7612006.03.23 16:29close3620.201.19791.29881.099020.00168616.16
7622006.03.23 16:29close3994.001.19761.09931.2991-640.00167976.16
7632006.03.23 20:03close3640.401.19691.29881.099080.00168056.16
7642006.03.23 20:03close3973.801.19661.09931.2991-988.00167068.16
7652006.03.23 20:19close3660.601.19581.29881.0990186.00167254.16
7662006.03.23 20:19close3953.601.19551.09931.2991-1332.00165922.16
7672006.03.24 16:05close3610.201.20041.09931.299121.70165943.86
7682006.03.24 16:05close4004.001.20071.29881.0990-691.70165252.16
7692006.03.24 16:10close3630.401.20121.09931.299175.40165327.55
7702006.03.24 16:10close3983.801.20151.29881.0990-961.12164366.44
7712006.03.24 16:17close3650.601.20221.09931.2991173.10164539.53
7722006.03.24 16:17close3963.601.20251.29881.0990-1270.55163268.98
7732006.03.24 17:47close3670.801.20321.09931.2991310.80163579.78
7742006.03.24 17:47close3943.401.20351.29881.0990-1539.95162039.83
7752006.03.24 19:07close3691.001.20431.09931.2991498.50162538.33
7762006.03.24 19:07close3923.201.20461.29881.0990-1801.37160736.96
7772006.03.27 05:33close3711.201.20521.09931.2991692.39161429.35
7782006.03.27 05:33close3903.001.20551.29881.0990-1937.55159491.79
7792006.03.28 10:14close3731.401.20621.09931.2991931.68160423.47
7802006.03.28 10:14close3882.801.20651.29881.0990-2068.57158354.90
7812006.03.28 10:23close3751.601.20721.09931.29911224.78159579.68
7822006.03.28 10:23close3862.601.20751.29881.0990-2180.82157398.86
7832006.03.28 14:02close3771.801.20831.09931.29911575.88158974.74
7842006.03.28 14:02close3842.401.20861.29881.0990-2277.06156697.67
7852006.03.28 15:24close3792.001.20921.09931.29911930.97158628.65
7862006.03.28 15:24close3822.201.20951.29881.0990-2285.31156343.34
7872006.03.28 15:32close3812.201.21031.09931.29912366.07158709.41
7882006.03.28 15:32close3802.001.21061.29881.0990-2297.55156411.86
7892006.03.30 16:30close3832.401.21141.09931.29912734.73159146.58
7902006.03.30 16:30close3781.801.21171.29881.0990-2214.86156931.72
7912006.03.30 16:31close3852.601.21221.09931.29913170.63160102.35
7922006.03.30 16:31close3761.601.21251.29881.0990-2096.77158005.58
7932006.03.30 16:31close3872.801.21351.09931.29913778.51161784.09
7942006.03.30 16:31close3741.401.21381.29881.0990-2016.67159767.42
7952006.03.30 16:37close3893.001.21431.09931.29914288.42164055.84
7962006.03.30 16:37close3721.201.21461.29881.0990-1824.57162231.26
7972006.03.30 17:05close3913.201.21521.09931.29914862.30167093.56
7982006.03.30 17:05close3701.001.21551.29881.0990-1610.48165483.09
7992006.03.30 21:23close3933.401.21631.09931.29915540.19171023.28
8002006.03.30 21:23close3680.801.21661.29881.0990-1376.38169646.90
8012006.03.30 21:23buy4010.201.21671.11681.3166
8022006.03.30 21:23sell4020.201.21641.31631.1165
8032006.03.30 21:23buy4030.401.21671.11681.3166
8042006.03.30 21:23sell4040.401.21641.31631.1165
8052006.03.30 21:23buy4050.601.21671.11681.3166
8062006.03.30 21:23sell4060.601.21641.31631.1165
8072006.03.30 21:23buy4070.801.21671.11681.3166
8082006.03.30 21:23sell4080.801.21641.31631.1165
8092006.03.30 21:23buy4091.001.21671.11681.3166
8102006.03.30 21:23sell4101.001.21641.31631.1165
8112006.03.30 21:23buy4111.201.21671.11681.3166
8122006.03.30 21:23sell4121.201.21641.31631.1165
8132006.03.30 21:23buy4131.401.21671.11681.3166
8142006.03.30 21:23sell4141.401.21641.31631.1165
8152006.03.30 21:23buy4151.601.21671.11681.3166
8162006.03.30 21:23sell4161.601.21641.31631.1165
8172006.03.30 21:23buy4171.801.21671.11681.3166
8182006.03.30 21:23sell4181.801.21641.31631.1165
8192006.03.30 21:23buy4192.001.21671.11681.3166
8202006.03.30 21:23sell4202.001.21641.31631.1165
8212006.03.30 21:23buy4212.201.21671.11681.3166
8222006.03.30 21:23sell4222.201.21641.31631.1165
8232006.03.30 21:23buy4232.401.21671.11681.3166
8242006.03.30 21:23sell4242.401.21641.31631.1165
8252006.03.30 21:23buy4252.601.21671.11681.3166
8262006.03.30 21:23sell4262.601.21641.31631.1165
8272006.03.30 21:23buy4272.801.21671.11681.3166
8282006.03.30 21:23sell4282.801.21641.31631.1165
8292006.03.30 21:23buy4293.001.21671.11681.3166
8302006.03.30 21:23sell4303.001.21641.31631.1165
8312006.03.30 21:23buy4313.201.21671.11681.3166
8322006.03.30 21:23sell4323.201.21641.31631.1165
8332006.03.30 21:23buy4333.401.21671.11681.3166
8342006.03.30 21:23sell4343.401.21641.31631.1165
8352006.03.30 21:23buy4353.601.21671.11681.3166
8362006.03.30 21:23sell4363.601.21641.31631.1165
8372006.03.30 21:23buy4373.801.21671.11681.3166
8382006.03.30 21:23sell4383.801.21641.31631.1165
8392006.03.30 21:23buy4394.001.21671.11681.3166
8402006.03.30 21:23sell4404.001.21641.31631.1165
8412006.03.30 21:38close4020.201.21541.31631.116520.00169666.90
8422006.03.30 21:38close4394.001.21511.11681.3166-640.01169026.89
8432006.03.31 08:40close4040.401.21441.31631.116582.83169109.72
8442006.03.31 08:40close4373.801.21411.11681.3166-1031.73168077.99
8452006.03.31 08:47close4060.601.21331.31631.1165190.24168268.24
8462006.03.31 08:47close4353.601.21301.11681.3166-1373.43166894.81
8472006.03.31 10:25close4080.801.21241.31631.1165325.66167220.47
8482006.03.31 10:25close4333.401.21211.11681.3166-1603.13165617.34
8492006.03.31 10:50close4101.001.21141.31631.1165507.07166124.42
8502006.03.31 10:50close4313.201.21111.11681.3166-1828.83164295.58
8512006.03.31 11:20close4121.201.21031.31631.1165740.49165036.07
8522006.03.31 11:20close4293.001.21001.11681.3166-2044.51162991.56
8532006.03.31 12:03close4141.401.20941.31631.1165989.90163981.47
8542006.03.31 12:03close4272.801.20911.11681.3166-2160.22161821.24
8552006.04.03 04:47close4161.601.20841.31631.11651302.65163123.89
8562006.04.03 04:47close4252.601.20811.11681.3166-2295.84160828.05
8572006.04.03 05:01close4181.801.20701.31631.11651717.48162545.53
8582006.04.03 05:01close4232.401.20671.11681.3166-2455.24160090.29
8592006.04.03 05:02close4202.001.20641.31631.11652028.31162118.59
8602006.04.03 05:02close4212.201.20611.11681.3166-2382.63159735.96
8612006.04.03 06:42close4222.201.20541.31631.11652451.14162187.10
8622006.04.03 06:42close4192.001.20511.11681.3166-2366.03159821.07
8632006.04.03 06:43close4242.401.20441.31631.11652913.97162735.04
8642006.04.03 06:43close4171.801.20411.11681.3166-2309.42160425.63
8652006.04.04 11:41close4010.201.21791.11681.316617.10160442.72
8662006.04.04 11:41close4404.001.21821.31631.1165-635.10159807.63
8672006.04.04 13:51close4030.401.21871.11681.316666.19159873.82
8682006.04.04 13:51close4383.801.21901.31631.1165-907.36158966.46
8692006.04.04 14:04close4050.601.21991.11681.3166171.29159137.76
8702006.04.04 14:04close4363.601.22021.31631.1165-1291.58157846.17
8712006.04.04 14:04close4070.801.22091.11681.3166308.39158154.56
8722006.04.04 14:04close4343.401.22121.31631.1165-1559.83156594.73
8732006.04.04 14:05close4091.001.22191.11681.3166485.49157080.22
8742006.04.04 14:05close4323.201.22221.31631.1165-1788.07155292.14
8752006.04.04 14:20close4111.201.22281.11681.3166690.58155982.73
8762006.04.04 14:20close4303.001.22311.31631.1165-1946.32154036.41
8772006.04.04 14:21close4131.401.22391.11681.3166959.67154996.08
8782006.04.04 14:21close4282.801.22421.31631.1165-2124.55152871.53
8792006.04.04 14:29close4151.601.22481.11681.31661240.78154112.31
8802006.04.04 14:29close4262.601.22511.31631.1165-2206.81151905.50
8812006.04.04 14:29buy4410.201.22531.12541.3252
8822006.04.04 14:29sell4420.201.22501.32491.1251
8832006.04.04 14:29buy4430.401.22531.12541.3252
8842006.04.04 14:29sell4440.401.22501.32491.1251
8852006.04.04 14:29buy4450.601.22531.12541.3252
8862006.04.04 14:29sell4460.601.22501.32491.1251
8872006.04.04 14:29buy4470.801.22531.12541.3252
8882006.04.04 14:29sell4480.801.22501.32491.1251
8892006.04.04 14:29buy4491.001.22531.12541.3252
8902006.04.04 14:29sell4501.001.22501.32491.1251
8912006.04.04 14:29buy4511.201.22531.12541.3252
8922006.04.04 14:29sell4521.201.22501.32491.1251
8932006.04.04 14:29buy4531.401.22531.12541.3252
8942006.04.04 14:29sell4541.401.22501.32491.1251
8952006.04.04 14:29buy4551.601.22531.12541.3252
8962006.04.04 14:29sell4561.601.22501.32491.1251
8972006.04.04 14:29buy4571.801.22531.12541.3252
8982006.04.04 14:29sell4581.801.22501.32491.1251
8992006.04.04 14:29buy4592.001.22531.12541.3252
9002006.04.04 14:29sell4602.001.22501.32491.1251
9012006.04.04 14:29buy4612.201.22531.12541.3252
9022006.04.04 14:29sell4622.201.22501.32491.1251
9032006.04.04 14:29buy4632.401.22531.12541.3252
9042006.04.04 14:29sell4642.401.22501.32491.1251
9052006.04.04 14:29buy4652.601.22531.12541.3252
9062006.04.04 14:29sell4662.601.22501.32491.1251
9072006.04.04 14:29buy4672.801.22531.12541.3252
9082006.04.04 14:29sell4682.801.22501.32491.1251
9092006.04.04 14:29buy4693.001.22531.12541.3252
9102006.04.04 14:29sell4703.001.22501.32491.1251
9112006.04.04 14:29buy4713.201.22531.12541.3252
9122006.04.04 14:29sell4723.201.22501.32491.1251
9132006.04.04 14:29buy4733.401.22531.12541.3252
9142006.04.04 14:29sell4743.401.22501.32491.1251
9152006.04.04 14:29buy4753.601.22531.12541.3252
9162006.04.04 14:29sell4763.601.22501.32491.1251
9172006.04.04 14:29buy4773.801.22531.12541.3252
9182006.04.04 14:29sell4783.801.22501.32491.1251
9192006.04.04 14:29buy4794.001.22531.12541.3252
9202006.04.04 14:29sell4804.001.22501.32491.1251
9212006.04.04 14:37close4420.201.22381.32491.125124.00151929.50
9222006.04.04 14:37close4794.001.22351.12541.3252-719.99151209.51
9232006.04.04 15:47close4410.201.22641.12541.325222.00151231.51
9242006.04.04 15:47close4804.001.22671.32491.1251-680.00150551.51
9252006.04.04 15:50close4430.401.22731.12541.325280.00150631.51
9262006.04.04 15:50close4783.801.22761.32491.1251-988.00149643.51
9272006.04.05 14:33close4450.601.22841.12541.3252179.10149822.60
9282006.04.05 14:33close4763.601.22871.32491.1251-1306.53148516.07
9292006.04.05 14:36close4470.801.22931.12541.3252310.80148826.87
9302006.04.05 14:36close4743.401.22961.32491.1251-1539.95147286.92
9312006.04.05 20:35close4491.001.23041.12541.3252498.50147785.42
9322006.04.05 20:35close4723.201.23071.32491.1251-1801.35145984.07
9332006.04.06 10:56close4511.201.23131.12541.3252664.78146648.85
9342006.04.06 10:56close4703.001.23161.32491.1251-1895.11144753.74
9352006.04.06 10:58close4531.401.23301.12541.32521013.59145767.33
9362006.04.06 10:58close4682.801.23331.32491.1251-2244.77143522.55
9372006.04.06 14:54close4440.401.22301.32491.125191.32143613.87
9382006.04.06 14:54close4773.801.22271.12541.3252-1162.87142451.00
9392006.04.06 14:56close4460.601.22181.32491.1251208.98142659.98
9402006.04.06 14:56close4753.601.22151.12541.3252-1533.66141126.32
9412006.04.06 16:00close4480.801.22091.32491.1251350.64141476.96
9422006.04.06 16:00close4733.401.22061.12541.3252-1754.46139722.50
9432006.04.06 16:03close4501.001.22001.32491.1251528.30140250.79
9442006.04.06 16:03close4713.201.21971.12541.3252-1939.26138311.54
9452006.04.07 03:28close4521.201.21881.32491.1251786.45139097.98
9462006.04.07 03:28close4693.001.21851.12541.3252-2212.57136885.42
9472006.04.07 09:16close4541.401.21801.32491.12511029.52137914.94
9482006.04.07 09:16close4672.801.21771.12541.3252-2289.06135625.88
9492006.04.07 09:17close4561.601.21701.32491.12511336.60136962.47
9502006.04.07 09:17close4652.601.21671.12541.3252-2385.56134576.92
9512006.04.07 15:21close4581.801.21581.32491.12511719.67136296.59
9522006.04.07 15:21close4632.401.21551.12541.3252-2490.05133806.53
9532006.04.07 15:21close4602.001.21491.32491.12512090.76135897.29
9542006.04.07 15:21close4612.201.21461.12541.3252-2480.56133416.73
9552006.04.07 16:05close4622.201.21381.32491.12512541.82135958.55
9562006.04.07 16:05close4592.001.21351.12541.3252-2475.04133483.51
9572006.04.07 16:22close4642.401.21291.32491.12512988.89136472.40
9582006.04.07 16:22close4571.801.21261.12541.3252-2389.54134082.86
9592006.04.07 16:29close4662.601.21201.32491.12513471.97137554.83
9602006.04.07 16:29close4551.601.21171.12541.3252-2268.04135286.80
9612006.04.07 16:29buy4810.201.21181.11191.3117
9622006.04.07 16:29sell4820.201.21151.31141.1116
9632006.04.07 16:29buy4830.401.21181.11191.3117
9642006.04.07 16:29sell4840.401.21151.31141.1116
9652006.04.07 16:29buy4850.601.21181.11191.3117
9662006.04.07 16:29sell4860.601.21151.31141.1116
9672006.04.07 16:29buy4870.801.21181.11191.3117
9682006.04.07 16:29sell4880.801.21151.31141.1116
9692006.04.07 16:29buy4891.001.21181.11191.3117
9702006.04.07 16:29sell4901.001.21151.31141.1116
9712006.04.07 16:29buy4911.201.21181.11191.3117
9722006.04.07 16:29sell4921.201.21151.31141.1116
9732006.04.07 16:29buy4931.401.21181.11191.3117
9742006.04.07 16:29sell4941.401.21151.31141.1116
9752006.04.07 16:29buy4951.601.21181.11191.3117
9762006.04.07 16:29sell4961.601.21151.31141.1116
9772006.04.07 16:29buy4971.801.21181.11191.3117
9782006.04.07 16:29sell4981.801.21151.31141.1116
9792006.04.07 16:29buy4992.001.21181.11191.3117
9802006.04.07 16:29sell5002.001.21151.31141.1116
9812006.04.07 16:29buy5012.201.21181.11191.3117
9822006.04.07 16:29sell5022.201.21151.31141.1116
9832006.04.07 16:29buy5032.401.21181.11191.3117
9842006.04.07 16:29sell5042.401.21151.31141.1116
9852006.04.07 16:29buy5052.601.21181.11191.3117
9862006.04.07 16:29sell5062.601.21151.31141.1116
9872006.04.07 16:29buy5072.801.21181.11191.3117
9882006.04.07 16:29sell5082.801.21151.31141.1116
9892006.04.07 16:29buy5093.001.21181.11191.3117
9902006.04.07 16:29sell5103.001.21151.31141.1116
9912006.04.07 16:29buy5113.201.21181.11191.3117
9922006.04.07 16:29sell5123.201.21151.31141.1116
9932006.04.07 16:29buy5133.401.21181.11191.3117
9942006.04.07 16:29sell5143.401.21151.31141.1116
9952006.04.07 16:29buy5153.601.21181.11191.3117
9962006.04.07 16:29sell5163.601.21151.31141.1116
9972006.04.07 16:29buy5173.801.21181.11191.3117
9982006.04.07 16:29sell5183.801.21151.31141.1116
9992006.04.07 16:29buy5194.001.21181.11191.3117
10002006.04.07 16:29sell5204.001.21151.31141.1116
10012006.04.07 16:50close4810.201.21281.11191.311720.00135306.80
10022006.04.07 16:50close5204.001.21311.31141.1116-640.01134666.79
10032006.04.07 17:58close4820.201.21051.31141.111620.00134686.79
10042006.04.07 17:58close5194.001.21021.11191.3117-640.00134046.79
10052006.04.07 21:04close4840.401.20951.31141.111680.00134126.79
10062006.04.07 21:04close5173.801.20921.11191.3117-988.00133138.79
10072006.04.10 18:27close4860.601.20851.31141.1116184.24133323.03
10082006.04.10 18:27close5153.601.20821.11191.3117-1337.43131985.60
10092006.04.11 09:27close4830.401.21391.11191.311774.80132060.40
10102006.04.11 09:27close5183.801.21421.31141.1116-972.22131088.18
10112006.04.11 21:50close4850.601.21481.11191.3117166.19131254.37
10122006.04.11 21:50close5163.601.21511.31141.1116-1245.06130009.31
10132006.04.12 01:54close4870.801.21581.11191.3117292.39130301.70
10142006.04.12 01:54close5143.401.21611.31141.1116-1491.84128809.86
10152006.04.12 14:47close4880.801.20741.31141.1116344.98129154.84
10162006.04.12 14:47close5133.401.20711.11191.3117-1715.34127439.50
10172006.04.17 02:24close4891.001.21691.11191.3117417.96127857.47
10182006.04.17 02:24close5123.201.21721.31141.1116-1642.89126214.58
10192006.04.17 03:07close4911.201.21791.11191.3117621.56126836.13
10202006.04.17 03:07close5103.001.21821.31141.1116-1840.22124995.91
10212006.04.17 03:20close4931.401.21881.11191.3117851.15125847.06
10222006.04.17 03:20close5082.801.21911.31141.1116-1969.53123877.53
10232006.04.17 13:41close4951.601.22001.11191.31171164.74125042.28
10242006.04.17 13:41close5062.601.22031.31141.1116-2140.86122901.42
10252006.04.17 13:42close4971.801.22091.11191.31171472.34124373.75
10262006.04.17 13:42close5042.401.22121.31141.1116-2192.17122181.59
10272006.04.17 13:42close4992.001.22221.11191.31171895.93124077.51
10282006.04.17 13:42close5022.201.22251.31141.1116-2295.49121782.03
10292006.04.17 13:52close5012.201.22341.11191.31172349.52124131.55
10302006.04.17 13:52close5002.001.22371.31141.1116-2326.81121804.74
10312006.04.17 13:55close5032.401.22381.11191.31172659.11124463.86
10322006.04.17 13:55close4981.801.22411.31141.1116-2166.13122297.73
10332006.04.17 14:30close5052.601.22491.11191.31173166.71125464.44
10342006.04.17 14:30close4961.601.22521.31141.1116-2101.45123362.99
10352006.04.17 14:32close5072.801.22601.11191.31173718.29127081.28
10362006.04.17 14:32close4941.401.22631.31141.1116-1992.75125088.53
10372006.04.17 16:46close5093.001.22731.11191.31174373.90129462.43
10382006.04.17 16:46close4921.201.22761.31141.1116-1864.09127598.34
10392006.04.17 16:50close5113.201.22781.11191.31174825.49132423.82
10402006.04.17 16:50close4901.001.22811.31141.1116-1603.40130820.42
10412006.04.17 16:50buy5210.201.22811.12821.3280
10422006.04.17 16:50sell5220.201.22781.32771.1279
10432006.04.17 16:50buy5230.401.22811.12821.3280
10442006.04.17 16:50sell5240.401.22781.32771.1279
10452006.04.17 16:50buy5250.601.22811.12821.3280
10462006.04.17 16:50sell5260.601.22781.32771.1279
10472006.04.17 16:50buy5270.801.22811.12821.3280
10482006.04.17 16:50sell5280.801.22781.32771.1279
10492006.04.17 16:50buy5291.001.22811.12821.3280
10502006.04.17 16:50sell5301.001.22781.32771.1279
10512006.04.17 16:50buy5311.201.22811.12821.3280
10522006.04.17 16:50sell5321.201.22781.32771.1279
10532006.04.17 16:50buy5331.401.22811.12821.3280
10542006.04.17 16:50sell5341.401.22781.32771.1279
10552006.04.17 16:50buy5351.601.22811.12821.3280
10562006.04.17 16:50sell5361.601.22781.32771.1279
10572006.04.17 16:50buy5371.801.22811.12821.3280
10582006.04.17 16:50sell5381.801.22781.32771.1279
10592006.04.17 16:50buy5392.001.22811.12821.3280
10602006.04.17 16:50sell5402.001.22781.32771.1279
10612006.04.17 16:50buy5412.201.22811.12821.3280
10622006.04.17 16:50sell5422.201.22781.32771.1279
10632006.04.17 16:50buy5432.401.22811.12821.3280
10642006.04.17 16:50sell5442.401.22781.32771.1279
10652006.04.17 16:50buy5452.601.22811.12821.3280
10662006.04.17 16:50sell5462.601.22781.32771.1279
10672006.04.17 16:50buy5472.801.22811.12821.3280
10682006.04.17 16:50sell5482.801.22781.32771.1279
10692006.04.17 16:50buy5493.001.22811.12821.3280
10702006.04.17 16:50sell5503.001.22781.32771.1279
10712006.04.17 16:50buy5513.201.22811.12821.3280
10722006.04.17 16:50sell5523.201.22781.32771.1279
10732006.04.17 16:50buy5533.401.22811.12821.3280
10742006.04.17 16:50sell5543.401.22781.32771.1279
10752006.04.17 16:50buy5553.601.22811.12821.3280
10762006.04.17 16:50sell5563.601.22781.32771.1279
10772006.04.17 16:50buy5573.801.22811.12821.3280
10782006.04.17 16:50sell5583.801.22781.32771.1279
10792006.04.17 16:50buy5594.001.22811.12821.3280
10802006.04.17 16:50sell5604.001.22781.32771.1279
10812006.04.17 17:28close5220.201.22651.32771.127926.00130846.42
10822006.04.17 17:28close5594.001.22621.12821.3280-760.01130086.41
10832006.04.17 21:00close5240.401.22571.32771.127984.00130170.41
10842006.04.17 21:00close5573.801.22541.12821.3280-1026.01129144.40
10852006.04.17 23:00close5260.601.22471.32771.1279186.00129330.40
10862006.04.17 23:00close5553.601.22441.12821.3280-1331.98127998.42
10872006.04.18 09:40close5280.801.22371.32771.1279333.66128332.08
10882006.04.18 09:40close5533.401.22341.12821.3280-1637.12126694.96
10892006.04.18 10:07close5301.001.22271.32771.1279517.07127212.04
10902006.04.18 10:07close5513.201.22241.12821.3280-1860.83125351.21
10912006.04.18 14:53close5210.201.22921.12821.328019.70125370.90
10922006.04.18 14:53close5604.001.22951.32771.1279-651.70124719.20
10932006.04.18 20:01close5230.401.23011.12821.328075.40124794.60
10942006.04.18 20:01close5583.801.23041.32771.1279-961.13123833.47
10952006.04.18 20:02close5250.601.23131.12821.3280185.10124018.57
10962006.04.18 20:02close5563.601.23161.32771.1279-1342.53122676.04
10972006.04.18 20:26close5270.801.23221.12821.3280318.80122994.84
10982006.04.18 20:26close5543.401.23251.32771.1279-1573.96121420.88
10992006.04.18 22:50close5291.001.23361.12821.3280538.50121959.38
11002006.04.18 22:50close5523.201.23391.32771.1279-1929.36120030.01
11012006.04.18 22:50close5311.201.23421.12821.3280718.19120748.21
11022006.04.18 22:50close5503.001.23451.32771.1279-1988.78118759.43
11032006.04.18 22:51close5331.401.23531.12821.3280991.89119751.33
11042006.04.18 22:51close5482.801.23561.32771.1279-2164.19117587.14
11052006.04.18 23:25close5351.601.23631.12821.32801293.59118880.73
11062006.04.18 23:25close5462.601.23661.32771.1279-2269.61116611.12
11072006.04.19 11:17close5371.801.23721.12821.32801596.58118207.71
11082006.04.19 11:17close5442.401.23751.32771.1279-2294.05115913.65
11092006.04.19 18:22close5392.001.23831.12821.32801993.98117907.64
11102006.04.19 18:22close5422.201.23861.32771.1279-2344.87115562.76
11112006.04.19 20:09close5412.201.23921.12821.32802391.38117954.14
11122006.04.19 20:09close5402.001.23951.32771.1279-2311.70115642.44
11132006.04.24 09:42close5432.401.24031.12821.32802734.74118377.18
11142006.04.24 09:42close5381.801.24061.32771.1279-2214.87116162.31
11152006.04.24 21:26close5452.601.24121.12821.32803196.61119358.92
11162006.04.24 21:26close5361.601.24151.32771.1279-2112.76117246.15
11172006.04.25 14:09close5472.801.24221.12821.32803690.30120936.45
11182006.04.25 14:09close5341.401.24251.32771.1279-1978.76118957.69
11192006.04.25 14:25close5493.001.24311.12821.32804223.90123181.59
11202006.04.25 14:25close5321.201.24341.32771.1279-1804.09121377.50
11212006.04.25 14:26buy5610.201.24331.14341.3432
11222006.04.25 14:26sell5620.201.24301.34291.1431
11232006.04.25 14:26buy5630.401.24331.14341.3432
11242006.04.25 14:26sell5640.401.24301.34291.1431
11252006.04.25 14:26buy5650.601.24331.14341.3432
11262006.04.25 14:26sell5660.601.24301.34291.1431
11272006.04.25 14:26buy5670.801.24331.14341.3432
11282006.04.25 14:26sell5680.801.24301.34291.1431
11292006.04.25 14:26buy5691.001.24331.14341.3432
11302006.04.25 14:26sell5701.001.24301.34291.1431
11312006.04.25 14:26buy5711.201.24331.14341.3432
11322006.04.25 14:26sell5721.201.24301.34291.1431
11332006.04.25 14:26buy5731.401.24331.14341.3432
11342006.04.25 14:26sell5741.401.24301.34291.1431
11352006.04.25 14:26buy5751.601.24331.14341.3432
11362006.04.25 14:26sell5761.601.24301.34291.1431
11372006.04.25 14:26buy5771.801.24331.14341.3432
11382006.04.25 14:26sell5781.801.24301.34291.1431
11392006.04.25 14:26buy5792.001.24331.14341.3432
11402006.04.25 14:26sell5802.001.24301.34291.1431
11412006.04.25 14:26buy5812.201.24331.14341.3432
11422006.04.25 14:26sell5822.201.24301.34291.1431
11432006.04.25 14:26buy5832.401.24331.14341.3432
11442006.04.25 14:26sell5842.401.24301.34291.1431
11452006.04.25 14:26buy5852.601.24331.14341.3432
11462006.04.25 14:26sell5862.601.24301.34291.1431
11472006.04.25 14:26buy5872.801.24331.14341.3432
11482006.04.25 14:26sell5882.801.24301.34291.1431
11492006.04.25 14:26buy5893.001.24331.14341.3432
11502006.04.25 14:26sell5903.001.24301.34291.1431
11512006.04.25 14:26buy5913.201.24331.14341.3432
11522006.04.25 14:26sell5923.201.24301.34291.1431
11532006.04.25 14:26buy5933.401.24331.14341.3432
11542006.04.25 14:26sell5943.401.24301.34291.1431
11552006.04.25 14:26buy5953.601.24331.14341.3432
11562006.04.25 14:26sell5963.601.24301.34291.1431
11572006.04.25 14:26buy5973.801.24331.14341.3432
11582006.04.25 14:26sell5983.801.24301.34291.1431
11592006.04.25 14:26buy5994.001.24331.14341.3432
11602006.04.25 14:26sell6004.001.24301.34291.1431
11612006.04.25 14:34close5620.201.24191.34291.143122.00121399.50
11622006.04.25 14:34close5994.001.24161.14341.3432-680.00120719.50
11632006.04.25 16:00close5640.401.24101.34291.143180.00120799.50
11642006.04.25 16:00close5973.801.24071.14341.3432-988.01119811.49
11652006.04.25 16:00close5660.601.24001.34291.1431180.00119991.49
11662006.04.25 16:00close5953.601.23971.14341.3432-1296.01118695.48
11672006.04.25 16:00close5680.801.23841.34291.1431368.00119063.48
11682006.04.25 16:00close5933.401.23811.14341.3432-1767.99117295.49
11692006.04.25 16:08close5701.001.23791.34291.1431510.00117805.49
11702006.04.25 16:08close5913.201.23761.14341.3432-1824.02115981.47
11712006.04.25 16:22close5721.201.23701.34291.1431720.00116701.47
11722006.04.25 16:22close5893.001.23671.14341.3432-1980.01114721.46
11732006.04.26 15:25close5610.201.24441.14341.343219.70114741.16
11742006.04.26 15:25close6004.001.24471.34291.1431-651.69114089.46
11752006.04.26 16:07close5630.401.24541.14341.343279.40114168.86
11762006.04.26 16:07close5983.801.24571.34291.1431-999.09113169.78
11772006.04.26 17:59close5650.601.24641.14341.3432179.10113348.87
11782006.04.26 17:59close5963.601.24671.34291.1431-1306.52112042.35
11792006.04.27 16:01close5670.801.24771.14341.3432315.19112357.54
11802006.04.27 16:01close5943.401.24801.34291.1431-1603.78110753.76
11812006.04.27 16:09close5691.001.24881.14341.3432503.98111257.74
11822006.04.27 16:09close5923.201.24911.34291.1431-1861.44109396.31
11832006.04.27 16:15close5711.201.24941.14341.3432676.78110073.09
11842006.04.27 16:15close5903.001.24971.34291.1431-1925.10108147.99
11852006.04.27 16:28close5731.401.25071.14341.3432971.58109119.57
11862006.04.27 16:28close5882.801.25101.34291.1431-2160.75106958.81
11872006.04.27 16:29close5751.601.25151.14341.34321238.37108197.18
11882006.04.27 16:29close5862.601.25181.34291.1431-2214.41105982.77
11892006.04.27 16:30close5771.801.25271.14341.34321609.15107591.92
11902006.04.27 16:30close5842.401.25301.34291.1431-2332.06105259.85
11912006.04.27 16:46close5792.001.25381.14341.34322007.96107267.82
11922006.04.27 16:46close5822.201.25411.34291.1431-2379.74104888.07
11932006.04.27 16:48close5812.201.25441.14341.34322340.75107228.82
11942006.04.27 16:48close5802.001.25471.34291.1431-2283.39104945.43
11952006.04.28 08:28close5832.401.25541.14341.34322765.93107711.36
11962006.04.28 08:28close5781.801.25571.34291.1431-2222.31105489.05
11972006.04.28 10:37close5852.601.25651.14341.34323282.43108771.48
11982006.04.28 10:37close5761.601.25681.34291.1431-2151.40106620.08
11992006.04.28 15:48close5872.801.25751.14341.34323814.93110435.01
12002006.04.28 15:48close5741.401.25781.34291.1431-2022.48108412.53
12012006.04.28 15:48buy6010.201.25761.15771.3575
12022006.04.28 15:48sell6020.201.25731.35721.1574
12032006.04.28 15:48buy6030.401.25761.15771.3575
12042006.04.28 15:48sell6040.401.25731.35721.1574
12052006.04.28 15:48buy6050.601.25761.15771.3575
12062006.04.28 15:48sell6060.601.25731.35721.1574
12072006.04.28 15:48buy6070.801.25761.15771.3575
12082006.04.28 15:48sell6080.801.25731.35721.1574
12092006.04.28 15:48buy6091.001.25761.15771.3575
12102006.04.28 15:48sell6101.001.25731.35721.1574
12112006.04.28 15:48buy6111.201.25761.15771.3575
12122006.04.28 15:48sell6121.201.25731.35721.1574
12132006.04.28 15:48buy6131.401.25761.15771.3575
12142006.04.28 15:48sell6141.401.25731.35721.1574
12152006.04.28 15:48buy6151.601.25761.15771.3575
12162006.04.28 15:48sell6161.601.25731.35721.1574
12172006.04.28 15:48buy6171.801.25761.15771.3575
12182006.04.28 15:48sell6181.801.25731.35721.1574
12192006.04.28 15:48buy6192.001.25761.15771.3575
12202006.04.28 15:48sell6202.001.25731.35721.1574
12212006.04.28 15:48buy6212.201.25761.15771.3575
12222006.04.28 15:48sell6222.201.25731.35721.1574
12232006.04.28 15:48buy6232.401.25761.15771.3575
12242006.04.28 15:48sell6242.401.25731.35721.1574
12252006.04.28 15:48buy6252.601.25761.15771.3575
12262006.04.28 15:48sell6262.601.25731.35721.1574
12272006.04.28 15:48buy6272.801.25761.15771.3575
12282006.04.28 15:48sell6282.801.25731.35721.1574
12292006.04.28 15:48buy6293.001.25761.15771.3575
12302006.04.28 15:48sell6303.001.25731.35721.1574
12312006.04.28 15:48buy6313.201.25761.15771.3575
12322006.04.28 15:48sell6323.201.25731.35721.1574
12332006.04.28 15:48buy6333.401.25761.15771.3575
12342006.04.28 15:48sell6343.401.25731.35721.1574
12352006.04.28 15:48buy6353.601.25761.15771.3575
12362006.04.28 15:48sell6363.601.25731.35721.1574
12372006.04.28 15:48buy6373.801.25761.15771.3575
12382006.04.28 15:48sell6383.801.25731.35721.1574
12392006.04.28 15:48buy6394.001.25761.15771.3575
12402006.04.28 15:48sell6404.001.25731.35721.1574
12412006.04.28 16:53close6010.201.25871.15771.357522.00108434.53
12422006.04.28 16:53close6404.001.25901.35721.1574-680.01107754.52
12432006.04.28 17:02close6030.401.25961.15771.357580.00107834.52
12442006.04.28 17:02close6383.801.25991.35721.1574-988.02106846.50
12452006.04.28 17:05close6050.601.26151.15771.3575234.00107080.50
12462006.04.28 17:05close6363.601.26181.35721.1574-1620.00105460.50
12472006.04.28 17:06close6070.801.26161.15771.3575320.00105780.50
12482006.04.28 17:06close6343.401.26191.35721.1574-1564.01104216.49
12492006.04.28 17:09close6091.001.26271.15771.3575510.00104726.49
12502006.04.28 17:09close6323.201.26301.35721.1574-1824.00102902.49
12512006.04.28 22:14close6111.201.26371.15771.3575732.00103634.49
12522006.04.28 22:14close6303.001.26401.35721.1574-2010.00101624.49
12532006.05.01 14:41close6131.401.26461.15771.3575963.90102588.39
12542006.05.01 14:41close6282.801.26491.35721.1574-2108.20100480.19
12552006.05.01 14:56close6151.601.26601.15771.35751325.59101805.78
12562006.05.01 14:56close6262.601.26631.35721.1574-2321.6199484.18
12572006.05.01 14:56close6171.801.26661.15771.35751599.29101083.47
12582006.05.01 14:56close6242.401.26691.35721.1574-2287.0298796.45
12592006.05.01 14:59close6192.001.26771.15771.35751996.98100793.43
12602006.05.01 14:59close6222.201.26801.35721.1574-2338.4398455.00
12612006.05.01 15:10close6212.201.26881.15771.35752438.69100893.69
12622006.05.01 15:10close6202.001.26911.35721.1574-2345.8598547.84
12632006.05.01 21:43close6020.201.25621.35721.157423.4198571.26
12642006.05.01 21:43close6394.001.25591.15771.3575-726.0197845.25
12652006.05.04 20:09close6232.401.26961.15771.35752714.34100559.59
12662006.05.04 20:09close6181.801.26991.35721.1574-2191.5998367.99
12672006.05.04 20:10close6252.601.27071.15771.35753226.53101594.52
12682006.05.04 20:10close6161.601.27101.35721.1574-2124.0899470.44
12692006.05.04 20:11close6272.801.27171.15771.35753754.73103225.16
12702006.05.04 20:11close6141.401.27201.35721.1574-1998.57101226.59
12712006.05.05 14:30close6293.001.27301.15771.35754378.41105605.00
12722006.05.05 14:30close6121.201.27331.35721.1574-1860.57103744.42
12732006.05.05 14:30close6313.201.27451.15771.35755150.30108894.72
12742006.05.05 14:30close6101.001.27481.35721.1574-1700.48107194.25
12752006.05.05 14:31close6333.401.27481.15771.35755574.19112768.44
12762006.05.05 14:31close6080.801.27511.35721.1574-1384.38111384.06
12772006.05.05 14:31close6353.601.27631.15771.35756442.07117826.12
12782006.05.05 14:31close6060.601.27661.35721.1574-1128.29116697.84
12792006.05.08 10:26close6373.801.27671.15771.35756908.26123606.10
12802006.05.08 10:26close6040.401.27701.35721.1574-765.36122840.74
12812006.05.08 10:26buy6410.201.27711.17721.3770
12822006.05.08 10:26sell6420.201.27681.37671.1769
12832006.05.08 10:26buy6430.401.27711.17721.3770
12842006.05.08 10:26sell6440.401.27681.37671.1769
12852006.05.08 10:26buy6450.601.27711.17721.3770
12862006.05.08 10:26sell6460.601.27681.37671.1769
12872006.05.08 10:26buy6470.801.27711.17721.3770
12882006.05.08 10:26sell6480.801.27681.37671.1769
12892006.05.08 10:26buy6491.001.27711.17721.3770
12902006.05.08 10:26sell6501.001.27681.37671.1769
12912006.05.08 10:26buy6511.201.27711.17721.3770
12922006.05.08 10:26sell6521.201.27681.37671.1769
12932006.05.08 10:26buy6531.401.27711.17721.3770
12942006.05.08 10:26sell6541.401.27681.37671.1769
12952006.05.08 10:26buy6551.601.27711.17721.3770
12962006.05.08 10:26sell6561.601.27681.37671.1769
12972006.05.08 10:26buy6571.801.27711.17721.3770
12982006.05.08 10:26sell6581.801.27681.37671.1769
12992006.05.08 10:26buy6592.001.27711.17721.3770
13002006.05.08 10:26sell6602.001.27681.37671.1769
13012006.05.08 10:26buy6612.201.27711.17721.3770
13022006.05.08 10:26sell6622.201.27681.37671.1769
13032006.05.08 10:26buy6632.401.27711.17721.3770
13042006.05.08 10:26sell6642.401.27681.37671.1769
13052006.05.08 10:26buy6652.601.27711.17721.3770
13062006.05.08 10:26sell6662.601.27681.37671.1769
13072006.05.08 10:26buy6672.801.27711.17721.3770
13082006.05.08 10:26sell6682.801.27681.37671.1769
13092006.05.08 10:26buy6693.001.27711.17721.3770
13102006.05.08 10:26sell6703.001.27681.37671.1769
13112006.05.08 10:26buy6713.201.27711.17721.3770
13122006.05.08 10:26sell6723.201.27681.37671.1769
13132006.05.08 10:26buy6733.401.27711.17721.3770
13142006.05.08 10:26sell6743.401.27681.37671.1769
13152006.05.08 10:26buy6753.601.27711.17721.3770
13162006.05.08 10:26sell6763.601.27681.37671.1769
13172006.05.08 10:26buy6773.801.27711.17721.3770
13182006.05.08 10:26sell6783.801.27681.37671.1769
13192006.05.08 10:26buy6794.001.27711.17721.3770
13202006.05.08 10:26sell6804.001.27681.37671.1769
13212006.05.08 10:30close6410.201.27811.17721.377020.00122860.74
13222006.05.08 10:30close6804.001.27841.37671.1769-640.00122220.74
13232006.05.08 14:14close6420.201.27571.37671.176922.00122242.74
13242006.05.08 14:14close6794.001.27541.17721.3770-680.00121562.74
13252006.05.08 14:49close6440.401.27471.37671.176984.00121646.74
13262006.05.08 14:49close6773.801.27441.17721.3770-1026.00120620.74
13272006.05.08 15:34close6460.601.27371.37671.1769186.00120806.74
13282006.05.08 15:34close6753.601.27341.17721.3770-1332.02119474.72
13292006.05.08 15:51close6480.801.27281.37671.1769320.00119794.72
13302006.05.08 15:51close6733.401.27251.17721.3770-1564.00118230.72
13312006.05.08 15:58close6501.001.27171.37671.1769510.00118740.72
13322006.05.08 15:58close6713.201.27141.17721.3770-1824.00116916.72
13332006.05.08 16:12close6521.201.27051.37671.1769756.00117672.72
13342006.05.08 16:12close6693.001.27021.17721.3770-2070.00115602.72
13352006.05.08 20:06close6541.401.26961.37671.17691008.00116610.72
13362006.05.08 20:06close6672.801.26931.17721.3770-2184.00114426.72
13372006.05.09 04:15close6561.601.26881.37671.17691291.32115718.04
13382006.05.09 04:15close6652.601.26851.17721.3770-2265.92113452.12
13392006.05.09 08:56close6581.801.26771.37671.17691650.73115102.85
13402006.05.09 08:56close6632.401.26741.17721.3770-2355.60112747.25
13412006.05.09 09:13close6602.001.26681.37671.17692014.15114761.40
13422006.05.09 09:13close6612.201.26651.17721.3770-2357.31112404.09
13432006.05.10 08:53close6430.401.27911.17721.377070.80112474.89
13442006.05.10 08:53close6783.801.27941.37671.1769-934.23111540.66
13452006.05.10 08:55close6450.601.28031.17721.3770178.19111718.85
13462006.05.10 08:55close6763.601.28061.37671.1769-1317.07110401.78
13472006.05.10 16:22close6470.801.28121.17721.3770309.59110711.37
13482006.05.10 16:22close6743.401.28151.37671.1769-1549.91109161.46
13492006.05.10 20:43close6491.001.28251.17721.3770516.99109678.45
13502006.05.10 20:43close6723.201.28281.37671.1769-1874.72107803.73
13512006.05.10 20:43close6511.201.28321.17721.3770704.39108508.11
13522006.05.10 20:43close6703.001.28351.37671.1769-1967.56106540.55
13532006.05.11 17:37close6531.401.28411.17721.3770899.47107440.02
13542006.05.11 17:37close6682.801.28441.37671.1769-2028.96105411.07
13552006.05.11 17:40close6551.601.28511.17721.37701187.96106599.03
13562006.05.11 17:40close6662.601.28541.37671.1769-2144.03104455.00
13572006.05.11 17:58close6571.801.28611.17721.37701516.46105971.46
13582006.05.11 17:58close6642.401.28641.37671.1769-2219.11103752.35
13592006.05.12 02:13close6592.001.28711.17721.37701861.95105614.30
13602006.05.12 02:13close6622.201.28741.37671.1769-2238.62103375.68
13612006.05.12 02:13buy6810.201.28751.18761.3874
13622006.05.12 02:13sell6820.201.28721.38711.1873
13632006.05.12 02:13buy6830.401.28751.18761.3874
13642006.05.12 02:13sell6840.401.28721.38711.1873
13652006.05.12 02:13buy6850.601.28751.18761.3874
13662006.05.12 02:13sell6860.601.28721.38711.1873
13672006.05.12 02:13buy6870.801.28751.18761.3874
13682006.05.12 02:13sell6880.801.28721.38711.1873
13692006.05.12 02:13buy6891.001.28751.18761.3874
13702006.05.12 02:13sell6901.001.28721.38711.1873
13712006.05.12 02:13buy6911.201.28751.18761.3874
13722006.05.12 02:13sell6921.201.28721.38711.1873
13732006.05.12 02:13buy6931.401.28751.18761.3874
13742006.05.12 02:13sell6941.401.28721.38711.1873
13752006.05.12 02:13buy6951.601.28751.18761.3874
13762006.05.12 02:13sell6961.601.28721.38711.1873
13772006.05.12 02:13buy6971.801.28751.18761.3874
13782006.05.12 02:13sell6981.801.28721.38711.1873
13792006.05.12 02:13buy6992.001.28751.18761.3874
13802006.05.12 02:13sell7002.001.28721.38711.1873
13812006.05.12 02:13buy7012.201.28751.18761.3874
13822006.05.12 02:13sell7022.201.28721.38711.1873
13832006.05.12 02:13buy7032.401.28751.18761.3874
13842006.05.12 02:13sell7042.401.28721.38711.1873
13852006.05.12 02:13buy7052.601.28751.18761.3874
13862006.05.12 02:13sell7062.601.28721.38711.1873
13872006.05.12 02:13buy7072.801.28751.18761.3874
13882006.05.12 02:13sell7082.801.28721.38711.1873
13892006.05.12 02:13buy7093.001.28751.18761.3874
13902006.05.12 02:13sell7103.001.28721.38711.1873
13912006.05.12 02:13buy7113.201.28751.18761.3874
13922006.05.12 02:13sell7123.201.28721.38711.1873
13932006.05.12 02:13buy7133.401.28751.18761.3874
13942006.05.12 02:13sell7143.401.28721.38711.1873
13952006.05.12 02:13buy7153.601.28751.18761.3874
13962006.05.12 02:13sell7163.601.28721.38711.1873
13972006.05.12 02:13buy7173.801.28751.18761.3874
13982006.05.12 02:13sell7183.801.28721.38711.1873
13992006.05.12 02:13buy7194.001.28751.18761.3874
14002006.05.12 02:13sell7204.001.28721.38711.1873
14012006.05.12 02:32close6820.201.28611.38711.187322.00103397.68
14022006.05.12 02:32close7194.001.28581.18761.3874-680.00102717.68
14032006.05.12 02:45close6840.401.28521.38711.187380.00102797.68
14042006.05.12 02:45close7173.801.28491.18761.3874-988.01101809.67
14052006.05.12 09:20close6810.201.28871.18761.387424.00101833.67
14062006.05.12 09:20close7204.001.28901.38711.1873-720.00101113.67
14072006.05.12 09:30close6830.401.28951.18761.387480.00101193.67
14082006.05.12 09:30close7183.801.28981.38711.1873-988.01100205.66
14092006.05.12 09:33close6850.601.29051.18761.3874180.00100385.66
14102006.05.12 09:33close7163.601.29081.38711.1873-1296.0199089.65
14112006.05.12 11:34close6870.801.29151.18761.3874320.0099409.65
14122006.05.12 11:34close7143.401.29181.38711.1873-1564.0197845.64
14132006.05.12 11:38close6891.001.29291.18761.3874540.0098385.64
14142006.05.12 11:38close7123.201.29321.38711.1873-1920.0196465.63
14152006.05.12 11:40close6911.201.29351.18761.3874720.0097185.63
14162006.05.12 11:40close7103.001.29381.38711.1873-1980.0195205.62
14172006.05.12 11:41close6931.401.29451.18761.3874980.0096185.62
14182006.05.12 11:41close7082.801.29481.38711.1873-2128.0194057.61
14192006.05.12 11:41close6951.601.29551.18761.38741280.0095337.61
14202006.05.12 11:41close7062.601.29581.38711.1873-2236.0193101.60
14212006.05.15 00:52close6971.801.29681.18761.38741653.2994754.90
14222006.05.15 00:52close7042.401.29711.38711.1873-2359.0392395.87
14232006.05.15 10:08close6860.601.28381.38711.1873208.2492604.11
14242006.05.15 10:08close7153.601.28351.18761.3874-1481.4391122.68
14252006.05.15 10:20close6880.801.28311.38711.1873333.6691456.34
14262006.05.15 10:20close7133.401.28281.18761.3874-1637.1189819.24
14272006.05.15 12:41close6901.001.28201.38711.1873527.0790346.31
14282006.05.15 12:41close7113.201.28171.18761.3874-1892.8088453.51
14292006.05.15 12:52close6921.201.28091.38711.1873764.4989218.00
14302006.05.15 12:52close7093.001.28061.18761.3874-2104.5087113.50
14312006.05.15 18:44close6941.401.28011.38711.18731003.9088117.40
14322006.05.15 18:44close7072.801.27981.18761.3874-2188.2085929.20
14332006.05.15 21:52close6961.601.27911.38711.18731307.3287236.52
14342006.05.15 21:52close7052.601.27881.18761.3874-2291.9084944.62
14352006.05.15 22:35close6981.801.27811.38711.18731650.7486595.36
14362006.05.15 22:35close7032.401.27781.18761.3874-2355.6184239.75
14372006.05.17 16:32close7002.001.27711.38711.18732062.4486302.19
14382006.05.17 16:32close7012.201.27681.18761.3874-2429.9283872.27
14392006.05.17 16:33close7022.201.27611.38711.18732488.6886360.95
14402006.05.17 16:33close6992.001.27581.18761.3874-2409.0283951.93
14412006.05.17 16:33buy7210.201.27621.17631.3761
14422006.05.17 16:33sell7220.201.27591.37581.1760
14432006.05.17 16:33buy7230.401.27621.17631.3761
14442006.05.17 16:33sell7240.401.27591.37581.1760
14452006.05.17 16:33buy7250.601.27621.17631.3761
14462006.05.17 16:33sell7260.601.27591.37581.1760
14472006.05.17 16:33buy7270.801.27621.17631.3761
14482006.05.17 16:33sell7280.801.27591.37581.1760
14492006.05.17 16:33buy7291.001.27621.17631.3761
14502006.05.17 16:33sell7301.001.27591.37581.1760
14512006.05.17 16:33buy7311.201.27621.17631.3761
14522006.05.17 16:33sell7321.201.27591.37581.1760
14532006.05.17 16:33buy7331.401.27621.17631.3761
14542006.05.17 16:33sell7341.401.27591.37581.1760
14552006.05.17 16:33buy7351.601.27621.17631.3761
14562006.05.17 16:33sell7361.601.27591.37581.1760
14572006.05.17 16:33buy7371.801.27621.17631.3761
14582006.05.17 16:33sell7381.801.27591.37581.1760
14592006.05.17 16:33buy7392.001.27621.17631.3761
14602006.05.17 16:33sell7402.001.27591.37581.1760
14612006.05.17 16:33buy7412.201.27621.17631.3761
14622006.05.17 16:33sell7422.201.27591.37581.1760
14632006.05.17 16:33buy7432.401.27621.17631.3761
14642006.05.17 16:33sell7442.401.27591.37581.1760
14652006.05.17 16:33buy7452.601.27621.17631.3761
14662006.05.17 16:33sell7462.601.27591.37581.1760
14672006.05.17 16:33buy7472.801.27621.17631.3761
14682006.05.17 16:33sell7482.801.27591.37581.1760
14692006.05.17 16:33buy7493.001.27621.17631.3761
14702006.05.17 16:33sell7503.001.27591.37581.1760
14712006.05.17 16:33buy7513.201.27621.17631.3761
14722006.05.17 16:33sell7523.201.27591.37581.1760
14732006.05.17 16:33buy7533.401.27621.17631.3761
14742006.05.17 16:33sell7543.401.27591.37581.1760
14752006.05.17 16:33buy7553.601.27621.17631.3761
14762006.05.17 16:33sell7563.601.27591.37581.1760
14772006.05.17 16:33buy7573.801.27621.17631.3761
14782006.05.17 16:33sell7583.801.27591.37581.1760
14792006.05.17 16:33buy7594.001.27621.17631.3761
14802006.05.17 16:33sell7604.001.27591.37581.1760
14812006.05.17 16:40close7210.201.27731.17631.376122.0083973.93
14822006.05.17 16:40close7604.001.27761.37581.1760-680.0083293.93
14832006.05.17 16:42close7230.401.27881.17631.3761104.0083397.93
14842006.05.17 16:42close7583.801.27911.37581.1760-1216.0082181.93
14852006.05.17 16:45close7250.601.27931.17631.3761186.0082367.93
14862006.05.17 16:45close7563.601.27961.37581.1760-1332.0081035.93
14872006.05.17 17:29close7220.201.27491.37581.176020.0081055.93
14882006.05.17 17:29close7594.001.27461.17631.3761-640.0080415.93
14892006.05.17 17:30close7240.401.27351.37581.176096.0080511.93
14902006.05.17 17:30close7573.801.27321.17631.3761-1139.9979371.94
14912006.05.17 17:57close7260.601.27291.37581.1760180.0079551.94
14922006.05.17 17:57close7553.601.27261.17631.3761-1296.0078255.94
14932006.05.17 20:01close7280.801.27181.37581.1760328.0078583.94
14942006.05.17 20:01close7533.401.27151.17631.3761-1598.0076985.94
14952006.05.17 20:17close7301.001.27091.37581.1760500.0077485.94
14962006.05.17 20:17close7513.201.27061.17631.3761-1792.0175693.93
14972006.05.18 15:30close7270.801.28021.17631.3761292.3975986.32
14982006.05.18 15:30close7543.401.28051.37581.1760-1491.8474494.48
14992006.05.18 15:32close7291.001.28161.17631.3761505.4974999.97
15002006.05.18 15:32close7523.201.28191.37581.1760-1852.0873147.88
15012006.05.18 15:33close7311.201.28221.17631.3761678.5873826.47
15022006.05.18 15:33close7503.001.28251.37581.1760-1916.3371910.14
15032006.05.18 15:35close7331.401.28341.17631.3761959.6872869.82
15042006.05.18 15:35close7482.801.28371.37581.1760-2124.5770745.25
15052006.05.18 22:40close7351.601.28421.17631.37611224.7871970.03
15062006.05.18 22:40close7462.601.28451.37581.1760-2180.8269789.21
15072006.05.18 22:46close7371.801.28531.17631.37611575.8871365.08
15082006.05.18 22:46close7442.401.28561.37581.1760-2277.0669088.02
15092006.05.18 23:08close7392.001.28631.17631.37611950.9671038.98
15102006.05.18 23:08close7422.201.28661.37581.1760-2307.3068731.69
15112006.05.19 17:15close7321.201.26971.37581.1760777.9669509.64
15122006.05.19 17:15close7493.001.26941.17631.3761-2178.0567331.59
15132006.05.22 20:09close7412.201.28771.17631.37612403.4669735.05
15142006.05.22 20:09close7402.001.28801.37581.1760-2349.2667385.79
15152006.05.22 20:14close7432.401.28821.17631.37612741.9570127.73
15162006.05.22 20:14close7381.801.28851.37581.1760-2204.3367923.41
15172006.05.30 16:03close7452.601.28941.17631.37613043.1570966.56
15182006.05.30 16:03close7361.601.28971.37581.1760-2060.8568905.71
15192006.05.30 16:03close7472.801.29021.17631.37613501.2472406.94
15202006.05.30 16:03close7341.401.29051.37581.1760-1915.2470491.70
15212006.05.30 16:03buy7610.201.28941.18951.3893
15222006.05.30 16:03sell7620.201.28911.38901.1892
15232006.05.30 16:03buy7630.401.28941.18951.3893
15242006.05.30 16:03sell7640.401.28911.38901.1892
15252006.05.30 16:03buy7650.601.28941.18951.3893
15262006.05.30 16:03sell7660.601.28911.38901.1892
15272006.05.30 16:03buy7670.801.28941.18951.3893
15282006.05.30 16:03sell7680.801.28911.38901.1892
15292006.05.30 16:03buy7691.001.28941.18951.3893
15302006.05.30 16:03sell7701.001.28911.38901.1892
15312006.05.30 16:03buy7711.201.28941.18951.3893
15322006.05.30 16:03sell7721.201.28911.38901.1892
15332006.05.30 16:03buy7731.401.28941.18951.3893
15342006.05.30 16:03sell7741.401.28911.38901.1892
15352006.05.30 16:03buy7751.601.28941.18951.3893
15362006.05.30 16:03sell7761.601.28911.38901.1892
15372006.05.30 16:03buy7771.801.28941.18951.3893
15382006.05.30 16:03sell7781.801.28911.38901.1892
15392006.05.30 16:03buy7792.001.28941.18951.3893
15402006.05.30 16:03sell7802.001.28911.38901.1892
15412006.05.30 16:03buy7812.201.28941.18951.3893
15422006.05.30 16:03sell7822.201.28911.38901.1892
15432006.05.30 16:03buy7832.401.28941.18951.3893
15442006.05.30 16:03sell7842.401.28911.38901.1892
15452006.05.30 16:03buy7852.601.28941.18951.3893
15462006.05.30 16:03sell7862.601.28911.38901.1892
15472006.05.30 16:03buy7872.801.28941.18951.3893
15482006.05.30 16:03sell7882.801.28911.38901.1892
15492006.05.30 16:03buy7893.001.28941.18951.3893
15502006.05.30 16:03sell7903.001.28911.38901.1892
15512006.05.30 16:03buy7913.201.28941.18951.3893
15522006.05.30 16:03sell7923.201.28911.38901.1892
15532006.05.30 16:03buy7933.401.28941.18951.3893
15542006.05.30 16:03sell7943.401.28911.38901.1892
15552006.05.30 16:03buy7953.601.28941.18951.3893
15562006.05.30 16:03sell7963.601.28911.38901.1892
15572006.05.30 16:03buy7973.801.28941.18951.3893
15582006.05.30 16:03sell7983.801.28911.38901.1892
15592006.05.30 16:03buy7994.001.28941.18951.3893
15602006.05.30 16:03sell8004.001.28911.38901.1892
15612006.05.30 16:03close7610.201.29081.18951.389328.0070519.70
15622006.05.30 16:03close8004.001.29111.38901.1892-799.9969719.71
15632006.05.30 17:06close7620.201.28791.38901.189224.0069743.71
15642006.05.30 17:06close7994.001.28761.18951.3893-719.9869023.73
15652006.05.30 17:39close7640.401.28691.38901.189288.0069111.73
15662006.05.30 17:39close7973.801.28661.18951.3893-1064.0068047.73
15672006.05.30 18:10close7660.601.28611.38901.1892180.0068227.73
15682006.05.30 18:10close7953.601.28581.18951.3893-1296.0166931.72
15692006.05.31 02:57close7680.801.28491.38901.1892341.6667273.38
15702006.05.31 02:57close7933.401.28461.18951.3893-1671.1165602.28
15712006.05.31 16:16close7701.001.28381.38901.1892537.0766139.35
15722006.05.31 16:16close7913.201.28351.18951.3893-1924.8264214.53
15732006.05.31 17:14close7721.201.28311.38901.1892728.4964943.02
15742006.05.31 17:14close7893.001.28281.18951.3893-2014.5162928.50
15752006.05.31 20:33close7741.401.28201.38901.18921003.9063932.41
15762006.05.31 20:33close7872.801.28171.18951.3893-2188.2161744.20
15772006.05.31 21:00close7761.601.28101.38901.18921307.3363051.52
15782006.05.31 21:00close7852.601.28071.18951.3893-2291.9260759.60
15792006.06.01 02:31close7781.801.28001.38901.18921688.9462448.54
15802006.06.01 02:31close7832.401.27971.18951.3893-2438.4460010.10
15812006.06.01 02:34close7802.001.27901.38901.18922076.6062086.69
15822006.06.01 02:34close7812.201.27871.18951.3893-2455.2459631.45
15832006.06.01 03:03close7822.201.27801.38901.18922504.2762135.72
15842006.06.01 03:03close7792.001.27771.18951.3893-2432.0559703.68
15852006.06.01 05:31close7842.401.27711.38901.18922947.9262651.59
15862006.06.01 05:31close7771.801.27681.18951.3893-2350.8360300.76
15872006.06.01 05:56close7862.601.27611.38901.18923453.5863754.33
15882006.06.01 05:56close7751.601.27581.18951.3893-2249.6361504.71
15892006.06.01 13:10close7882.801.27511.38901.18923999.2465503.94
15902006.06.01 13:10close7731.401.27481.18951.3893-2108.4263395.52
15912006.06.01 13:26close7903.001.27401.38901.18924614.8968010.41
15922006.06.01 13:26close7711.201.27371.18951.3893-1939.2266071.19
15932006.06.01 14:20close7923.201.27311.38901.18925210.5571281.74
15942006.06.01 14:20close7691.001.27281.18951.3893-1706.0269575.73
15952006.06.02 14:43close7630.401.29141.18951.389356.9969632.72
15962006.06.02 14:43close7983.801.29171.38901.1892-853.5868779.13
15972006.06.02 14:43close7650.601.29281.18951.3893169.4968948.62
15982006.06.02 14:43close7963.601.29311.38901.1892-1312.6467635.98
15992006.06.02 14:45close7670.801.29341.18951.3893273.9867909.97
16002006.06.02 14:45close7943.401.29371.38901.1892-1443.7366466.23
16012006.06.02 14:45buy8010.201.29391.19401.3938
16022006.06.02 14:45sell8020.201.29361.39351.1937
16032006.06.02 14:45buy8030.401.29391.19401.3938
16042006.06.02 14:45sell8040.401.29361.39351.1937
16052006.06.02 14:45buy8050.601.29391.19401.3938
16062006.06.02 14:45sell8060.601.29361.39351.1937
16072006.06.02 14:45buy8070.801.29391.19401.3938
16082006.06.02 14:45sell8080.801.29361.39351.1937
16092006.06.02 14:45buy8091.001.29391.19401.3938
16102006.06.02 14:45sell8101.001.29361.39351.1937
16112006.06.02 14:45buy8111.201.29391.19401.3938
16122006.06.02 14:45sell8121.201.29361.39351.1937
16132006.06.02 14:45buy8131.401.29391.19401.3938
16142006.06.02 14:45sell8141.401.29361.39351.1937
16152006.06.02 14:45buy8151.601.29391.19401.3938
16162006.06.02 14:45sell8161.601.29361.39351.1937
16172006.06.02 14:45buy8171.801.29391.19401.3938
16182006.06.02 14:45sell8181.801.29361.39351.1937
16192006.06.02 14:45buy8192.001.29391.19401.3938
16202006.06.02 14:45sell8202.001.29361.39351.1937
16212006.06.02 14:45buy8212.201.29391.19401.3938
16222006.06.02 14:45sell8222.201.29361.39351.1937
16232006.06.02 14:45buy8232.401.29391.19401.3938
16242006.06.02 14:45sell8242.401.29361.39351.1937
16252006.06.02 14:45buy8252.601.29391.19401.3938
16262006.06.02 14:45sell8262.601.29361.39351.1937
16272006.06.02 14:45buy8272.801.29391.19401.3938
16282006.06.02 14:45sell8282.801.29361.39351.1937
16292006.06.02 14:45buy8293.001.29391.19401.3938
16302006.06.02 14:45sell8303.001.29361.39351.1937
16312006.06.02 14:45buy8313.201.29391.19401.3938
16322006.06.02 14:45sell8323.201.29361.39351.1937
16332006.06.02 14:45buy8333.401.29391.19401.3938
16342006.06.02 14:45sell8343.401.29361.39351.1937
16352006.06.02 14:45buy8353.601.29391.19401.3938
16362006.06.02 14:45sell8363.601.29361.39351.1937
16372006.06.02 14:45buy8373.801.29391.19401.3938
16382006.06.02 14:45sell8383.801.29361.39351.1937
16392006.06.02 14:45buy8394.001.29391.19401.3938
16402006.06.02 14:45sell8404.001.29361.39351.1937
16412006.06.02 14:50close8020.201.29251.39351.193722.0066488.23
16422006.06.02 14:50close8394.001.29221.19401.3938-680.0065808.23
16432006.06.02 14:55close8040.401.29151.39351.193784.0065892.23
16442006.06.02 14:55close8373.801.29121.19401.3938-1025.9964866.24
16452006.06.02 15:43close8060.601.29041.39351.1937192.0065058.24
16462006.06.02 15:43close8353.601.29011.19401.3938-1367.9963690.25
16472006.06.05 08:07close8010.201.29501.19401.393819.7063709.95
16482006.06.05 08:07close8404.001.29531.39351.1937-651.6963058.26
16492006.06.05 09:26close8030.401.29591.19401.393875.4063133.66
16502006.06.05 09:26close8383.801.29621.39351.1937-961.1362172.53
16512006.06.05 09:31close8050.601.29691.19401.3938173.1062345.63
16522006.06.05 09:31close8363.601.29721.39351.1937-1270.5461075.09
16532006.06.06 02:59close8080.801.28951.39351.1937339.3261414.41
16542006.06.06 02:59close8333.401.28921.19401.3938-1676.2459738.17
16552006.06.06 12:08close8101.001.28851.39351.1937524.1560262.32
16562006.06.06 12:08close8313.201.28821.19401.3938-1897.6258364.70
16572006.06.06 12:16close8121.201.28751.39351.1937748.9859113.68
16582006.06.06 12:16close8293.001.28721.19401.3938-2079.0257034.66
16592006.06.06 12:24close8141.401.28651.39351.19371013.8058048.46
16602006.06.06 12:24close8272.801.28621.19401.3938-2220.4155828.04
16612006.06.06 14:13close8161.601.28531.39351.19371350.6457178.68
16622006.06.06 14:13close8252.601.28501.19401.3938-2373.8254804.86
16632006.06.06 14:16close8181.801.28451.39351.19371663.4656468.32
16642006.06.06 14:16close8232.401.28421.19401.3938-2383.2154085.11
16652006.06.06 14:33close8202.001.28341.39351.19372068.2956153.40
16662006.06.06 14:33close8212.201.28311.19401.3938-2426.6153726.79
16672006.06.06 15:37close8222.201.28251.39351.19372473.1256199.90
16682006.06.06 15:37close8192.001.28221.19401.3938-2386.0153813.90
16692006.06.06 16:42close8242.401.28161.39351.19372913.9656727.85
16702006.06.06 16:42close8171.801.28131.19401.3938-2309.4254418.44
16712006.06.07 08:30close8262.601.28031.39351.19373513.1757931.61
16722006.06.07 08:30close8151.601.28001.19401.3938-2279.2155652.40
16732006.06.07 08:31close8282.801.27931.39351.19374063.4259715.82
16742006.06.07 08:31close8131.401.27901.19401.3938-2134.3157581.51
16752006.06.07 08:54close8303.001.27851.39351.19374593.6562175.16
16762006.06.07 08:54close8111.201.27821.19401.3938-1925.4260249.74
16772006.06.07 13:46close8323.201.27741.39351.19375251.9265501.66
16782006.06.07 13:46close8091.001.27711.19401.3938-1714.5163787.14
16792006.06.07 15:46close8343.401.27651.39351.19375886.1369673.27
16802006.06.07 15:46close8070.801.27621.19401.3938-1443.6168229.66
16812006.06.07 15:46buy8410.201.27661.17671.3765
16822006.06.07 15:46sell8420.201.27631.37621.1764
16832006.06.07 15:46buy8430.401.27661.17671.3765
16842006.06.07 15:46sell8440.401.27631.37621.1764
16852006.06.07 15:46buy8450.601.27661.17671.3765
16862006.06.07 15:46sell8460.601.27631.37621.1764
16872006.06.07 15:46buy8470.801.27661.17671.3765
16882006.06.07 15:46sell8480.801.27631.37621.1764
16892006.06.07 15:46buy8491.001.27661.17671.3765
16902006.06.07 15:46sell8501.001.27631.37621.1764
16912006.06.07 15:46buy8511.201.27661.17671.3765
16922006.06.07 15:46sell8521.201.27631.37621.1764
16932006.06.07 15:46buy8531.401.27661.17671.3765
16942006.06.07 15:46sell8541.401.27631.37621.1764
16952006.06.07 15:46buy8551.601.27661.17671.3765
16962006.06.07 15:46sell8561.601.27631.37621.1764
16972006.06.07 15:46buy8571.801.27661.17671.3765
16982006.06.07 15:46sell8581.801.27631.37621.1764
16992006.06.07 15:46buy8592.001.27661.17671.3765
17002006.06.07 15:46sell8602.001.27631.37621.1764
17012006.06.07 15:46buy8612.201.27661.17671.3765
17022006.06.07 15:46sell8622.201.27631.37621.1764
17032006.06.07 15:46buy8632.401.27661.17671.3765
17042006.06.07 15:46sell8642.401.27631.37621.1764
17052006.06.07 15:46buy8652.601.27661.17671.3765
17062006.06.07 15:46sell8662.601.27631.37621.1764
17072006.06.07 15:46buy8672.801.27661.17671.3765
17082006.06.07 15:46sell8682.801.27631.37621.1764
17092006.06.07 15:46buy8693.001.27661.17671.3765
17102006.06.07 15:46sell8703.001.27631.37621.1764
17112006.06.07 15:46buy8713.201.27661.17671.3765
17122006.06.07 15:46sell8723.201.27631.37621.1764
17132006.06.07 15:46buy8733.401.27661.17671.3765
17142006.06.07 15:46sell8743.401.27631.37621.1764
17152006.06.07 15:46buy8753.601.27661.17671.3765
17162006.06.07 15:46sell8763.601.27631.37621.1764
17172006.06.07 15:46buy8773.801.27661.17671.3765
17182006.06.07 15:46sell8783.801.27631.37621.1764
17192006.06.07 15:46buy8794.001.27661.17671.3765
17202006.06.07 15:46sell8804.001.27631.37621.1764
17212006.06.07 16:08close8410.201.27761.17671.376520.0068249.66
17222006.06.07 16:08close8804.001.27791.37621.1764-640.0067609.66
17232006.06.07 16:15close8430.401.27861.17671.376580.0067689.66
17242006.06.07 16:15close8783.801.27891.37621.1764-988.0066701.66
17252006.06.07 17:22close8450.601.27961.17671.3765180.0066881.66
17262006.06.07 17:22close8763.601.27991.37621.1764-1296.0065585.66
17272006.06.07 17:52close8470.801.28061.17671.3765320.0065905.66
17282006.06.07 17:52close8743.401.28091.37621.1764-1564.0064341.66
17292006.06.08 09:21close8420.201.27521.37621.176426.2464367.91
17302006.06.08 09:21close8794.001.27491.17671.3765-818.0563549.86
17312006.06.08 13:49close8440.401.27391.37621.1764104.4963654.34
17322006.06.08 13:49close8773.801.27361.17671.3765-1271.1662383.18
17332006.06.08 13:53close8460.601.27331.37621.1764192.7362575.92
17342006.06.08 13:53close8753.601.27301.17671.3765-1420.2561155.67
17352006.06.08 14:03close8480.801.27231.37621.1764336.9861492.65
17362006.06.08 14:03close8733.401.27201.17671.3765-1681.3759811.28
17372006.06.08 14:31close8501.001.27101.37621.1764551.2260362.51
17382006.06.08 14:31close8713.201.27071.17671.3765-1998.4558364.06
17392006.06.08 14:32close8521.201.26971.37621.1764817.4759181.52
17402006.06.08 14:32close8693.001.26941.17671.3765-2263.5456917.98
17412006.06.08 14:32close8541.401.26891.37621.17641065.7157983.70
17422006.06.08 14:32close8672.801.26861.17671.3765-2336.6455647.06
17432006.06.08 14:33close8561.601.26831.37621.17641313.9656961.02
17442006.06.08 14:33close8652.601.26801.17671.3765-2325.7354635.28
17452006.06.08 14:33close8581.801.26701.37621.17641712.1956347.48
17462006.06.08 14:33close8632.401.26671.17671.3765-2458.8253888.65
17472006.06.08 14:45close8602.001.26631.37621.17642042.4555931.10
17482006.06.08 14:45close8612.201.26601.17671.3765-2407.9353523.17
17492006.06.08 15:32close8622.201.26531.37621.17642466.6955989.86
17502006.06.08 15:32close8592.001.26501.17671.3765-2389.0353600.84
17512006.06.08 15:33close8642.401.26421.37621.17642954.9456555.77
17522006.06.08 15:33close8571.801.26391.17671.3765-2348.1254207.65
17532006.06.08 15:47close8662.601.26311.37621.17643487.1957694.84
17542006.06.08 15:47close8551.601.26281.17671.3765-2263.2255431.62
17552006.06.09 14:30close8682.801.26201.37621.17644083.2359514.85
17562006.06.09 14:30close8531.401.26171.17671.3765-2150.4257364.42
17572006.06.09 14:33close8703.001.26131.37621.17644584.8961949.32
17582006.06.09 14:33close8511.201.26101.17671.3765-1927.2260022.09
17592006.06.09 14:35close8723.201.26011.37621.17645274.5565296.65
17602006.06.09 14:35close8491.001.25981.17671.3765-1726.0263570.63
17612006.06.09 14:35buy8810.201.26021.16031.3601
17622006.06.09 14:35sell8820.201.25991.35981.1600
17632006.06.09 14:35buy8830.401.26021.16031.3601
17642006.06.09 14:35sell8840.401.25991.35981.1600
17652006.06.09 14:35buy8850.601.26021.16031.3601
17662006.06.09 14:35sell8860.601.25991.35981.1600
17672006.06.09 14:35buy8870.801.26021.16031.3601
17682006.06.09 14:35sell8880.801.25991.35981.1600
17692006.06.09 14:35buy8891.001.26021.16031.3601
17702006.06.09 14:35sell8901.001.25991.35981.1600
17712006.06.09 14:35buy8911.201.26021.16031.3601
17722006.06.09 14:35sell8921.201.25991.35981.1600
17732006.06.09 14:35buy8931.401.26021.16031.3601
17742006.06.09 14:35sell8941.401.25991.35981.1600
17752006.06.09 14:35buy8951.601.26021.16031.3601
17762006.06.09 14:35sell8961.601.25991.35981.1600
17772006.06.09 14:35buy8971.801.26021.16031.3601
17782006.06.09 14:35sell8981.801.25991.35981.1600
17792006.06.09 14:35buy8992.001.26021.16031.3601
17802006.06.09 14:35sell9002.001.25991.35981.1600
17812006.06.09 14:35buy9012.201.26021.16031.3601
17822006.06.09 14:35sell9022.201.25991.35981.1600
17832006.06.09 14:35buy9032.401.26021.16031.3601
17842006.06.09 14:35sell9042.401.25991.35981.1600
17852006.06.09 14:35buy9052.601.26021.16031.3601
17862006.06.09 14:35sell9062.601.25991.35981.1600
17872006.06.09 14:35buy9072.801.26021.16031.3601
17882006.06.09 14:35sell9082.801.25991.35981.1600
17892006.06.09 14:35buy9093.001.26021.16031.3601
17902006.06.09 14:35sell9103.001.25991.35981.1600
17912006.06.09 14:35buy9113.201.26021.16031.3601
17922006.06.09 14:35sell9123.201.25991.35981.1600
17932006.06.09 14:35buy9133.401.26021.16031.3601
17942006.06.09 14:35sell9143.401.25991.35981.1600
17952006.06.09 14:35buy9153.601.26021.16031.3601
17962006.06.09 14:35sell9163.601.25991.35981.1600
17972006.06.09 14:35buy9173.801.26021.16031.3601
17982006.06.09 14:35sell9183.801.25991.35981.1600
17992006.06.09 14:35buy9194.001.26021.16031.3601
18002006.06.09 14:35sell9204.001.25991.35981.1600
18012006.06.09 14:36close8810.201.26121.16031.360120.0063590.63
18022006.06.09 14:36close9204.001.26151.35981.1600-640.0062950.63
18032006.06.09 15:17close8830.401.26261.16031.360196.0063046.63
18042006.06.09 15:17close9183.801.26291.35981.1600-1140.0061906.63
18052006.06.09 15:18close8850.601.26321.16031.3601180.0062086.63
18062006.06.09 15:18close9163.601.26351.35981.1600-1296.0260790.61
18072006.06.09 15:21close8870.801.26421.16031.3601320.0061110.61
18082006.06.09 15:21close9143.401.26451.35981.1600-1564.0059546.61
18092006.06.09 15:26close8891.001.26521.16031.3601500.0060046.61
18102006.06.09 15:26close9123.201.26551.35981.1600-1792.0058254.61
18112006.06.09 15:29close8911.201.26621.16031.3601720.0058974.61
18122006.06.09 15:29close9103.001.26651.35981.1600-1980.0056994.61
18132006.06.09 16:10close8931.401.26721.16031.3601980.0057974.61
18142006.06.09 16:10close9082.801.26751.35981.1600-2128.0055846.61
18152006.06.09 16:11close8951.601.26821.16031.36011280.0057126.61
18162006.06.09 16:11close9062.601.26851.35981.1600-2236.0054890.61
18172006.06.12 13:28close8820.201.25891.35981.160021.4154912.03
18182006.06.12 13:28close9194.001.25861.16031.3601-686.0254226.01
18192006.06.12 13:51close8840.401.25791.35981.160082.8354308.84
18202006.06.12 13:51close9173.801.25761.16031.3601-1031.7253277.12
18212006.06.13 08:07close8860.601.25671.35981.1600200.4953477.61
18222006.06.13 08:07close9153.601.25641.16031.3601-1450.8352026.78
18232006.06.13 14:31close8880.801.25571.35981.1600347.3252374.10
18242006.06.13 14:31close9133.401.25541.16031.3601-1710.2350663.87
18252006.06.13 19:15close8901.001.25471.35981.1600534.1551198.02
18262006.06.13 19:15close9113.201.25441.16031.3601-1929.6349268.39
18272006.06.13 19:17close8921.201.25391.35981.1600736.9850005.37
18282006.06.13 19:17close9093.001.25361.16031.3601-2049.0347956.34
18292006.06.23 13:47close8941.401.25291.35981.16001118.6649075.00
18302006.06.23 13:47close9072.801.25261.16031.3601-2578.9746496.03
18312006.06.23 13:48close8961.601.25191.35981.16001438.4747934.50
18322006.06.23 13:48close9052.601.25161.16031.3601-2654.7645279.74
18332006.06.23 13:52close8981.801.25091.35981.16001798.2847078.02
18342006.06.23 13:52close9032.401.25061.16031.3601-2690.5544387.47
18352006.06.23 14:15close9002.001.24981.35981.16002218.0846605.54
18362006.06.23 14:15close9012.201.24951.16031.3601-2708.3343897.22
18372006.06.23 14:20close9022.201.24881.35981.16002659.9046557.11
18382006.06.23 14:20close8992.001.24851.16031.3601-2662.1243894.99
18392006.06.30 03:28close8971.801.26931.16031.36011203.1345098.12
18402006.06.30 03:28close9042.401.26961.35981.1600-1971.4443126.68
18412006.06.30 03:28buy9210.201.26951.16961.3694
18422006.06.30 03:28sell9220.201.26921.36911.1693
18432006.06.30 03:28buy9230.401.26951.16961.3694
18442006.06.30 03:28sell9240.401.26921.36911.1693
18452006.06.30 03:28buy9250.601.26951.16961.3694
18462006.06.30 03:28sell9260.601.26921.36911.1693
18472006.06.30 03:28buy9270.801.26951.16961.3694
18482006.06.30 03:28sell9280.801.26921.36911.1693
18492006.06.30 03:28buy9291.001.26951.16961.3694
18502006.06.30 03:28sell9301.001.26921.36911.1693
18512006.06.30 03:28buy9311.201.26951.16961.3694
18522006.06.30 03:28sell9321.201.26921.36911.1693
18532006.06.30 03:28buy9331.401.26951.16961.3694
18542006.06.30 03:28sell9341.401.26921.36911.1693
18552006.06.30 03:28buy9351.601.26951.16961.3694
18562006.06.30 03:28sell9361.601.26921.36911.1693
18572006.06.30 03:28buy9371.801.26951.16961.3694
18582006.06.30 03:28sell9381.801.26921.36911.1693
18592006.06.30 03:28buy9392.001.26951.16961.3694
18602006.06.30 03:28sell9402.001.26921.36911.1693
18612006.06.30 03:28buy9412.201.26951.16961.3694
18622006.06.30 03:28sell9422.201.26921.36911.1693
18632006.06.30 03:28buy9432.401.26951.16961.3694
18642006.06.30 03:28sell9442.401.26921.36911.1693
18652006.06.30 03:28buy9452.601.26951.16961.3694
18662006.06.30 03:28sell9462.601.26921.36911.1693
18672006.06.30 03:28buy9472.801.26951.16961.3694
18682006.06.30 03:28sell9482.801.26921.36911.1693
18692006.06.30 03:28buy9493.001.26951.16961.3694
18702006.06.30 03:28sell9503.001.26921.36911.1693
18712006.06.30 03:28buy9513.201.26951.16961.3694
18722006.06.30 03:28sell9523.201.26921.36911.1693
18732006.06.30 03:28buy9533.401.26951.16961.3694
18742006.06.30 03:28sell9543.401.26921.36911.1693
18752006.06.30 03:28buy9553.601.26951.16961.3694
18762006.06.30 03:28sell9563.601.26921.36911.1693
18772006.06.30 03:28buy9573.801.26951.16961.3694
18782006.06.30 03:28sell9583.801.26921.36911.1693
18792006.06.30 03:28buy9594.001.26951.16961.3694
18802006.06.30 03:28sell9604.001.26921.36911.1693
18812006.06.30 03:35close9210.201.27061.16961.369422.0043148.68
18822006.06.30 03:35close9604.001.27091.36911.1693-680.0042468.68
18832006.06.30 03:49close9230.401.27161.16961.369484.0042552.68
18842006.06.30 03:49close9583.801.27191.36911.1693-1026.0041526.68
18852006.06.30 07:38close9250.601.27251.16961.3694180.0041706.68
18862006.06.30 07:38close9563.601.27281.36911.1693-1296.0140410.67
18872006.06.30 14:31close9270.801.27351.16961.3694320.0040730.67
18882006.06.30 14:31close9543.401.27381.36911.1693-1564.0039166.67
18892006.06.30 14:31close9291.001.27471.16961.3694520.0039686.67
18902006.06.30 14:31close9523.201.27501.36911.1693-1856.0037830.67
18912006.06.30 14:41close9311.201.27551.16961.3694720.0038550.67
18922006.06.30 14:41close9503.001.27581.36911.1693-1980.0036570.67
18932006.06.30 14:42close9331.401.27671.16961.36941008.0037578.67
18942006.06.30 14:42close9482.801.27701.36911.1693-2184.0135394.66
18952006.06.30 16:39close9351.601.27751.16961.36941280.0136674.67
18962006.06.30 16:39close9462.601.27781.36911.1693-2236.0134438.66
18972006.06.30 16:57close9371.801.27861.16961.36941638.0036076.66
18982006.06.30 16:57close9442.401.27891.36911.1693-2327.9933748.67
18992006.07.03 08:42close9392.001.27951.16961.36941976.9935725.66
19002006.07.03 08:42close9422.201.27981.36911.1693-2316.4433409.23
19012006.07.03 13:21close9412.201.28061.16961.36942416.6935825.92
19022006.07.03 13:21close9402.001.28091.36911.1693-2325.8533500.06
19032006.07.03 16:15close9432.401.28161.16961.36942876.3936376.45
19042006.07.03 16:15close9381.801.28191.36911.1693-2273.2734103.19
19052006.07.05 07:34close9452.601.28271.16961.36943342.2737445.45
19062006.07.05 07:34close9361.601.28301.36911.1693-2174.0435271.41
19072006.07.05 08:02close9472.801.28381.16961.36943907.3639178.77
19082006.07.05 08:02close9341.401.28411.36911.1693-2056.2937122.49
19092006.07.07 14:30close9493.001.28581.16961.36944648.4141770.89
19102006.07.07 14:30close9321.201.28611.36911.1693-1968.5739802.32
19112006.07.07 14:30close9513.201.28581.16961.36944958.3044760.62
19122006.07.07 14:30close9301.001.28611.36911.1693-1640.4843120.14
19132006.07.12 16:07close9220.201.26821.36911.169334.1543154.29
19142006.07.12 16:07close9594.001.26791.16961.3694-1100.1842054.11
19152006.07.13 17:18close9240.401.26721.36911.1693116.7942170.90
19162006.07.13 17:18close9573.801.26691.16961.3694-1556.3440614.56
19172006.07.14 08:23close9260.601.26611.36911.1693245.4340859.99
19182006.07.14 08:23close9553.601.26581.16961.3694-1911.8238948.17
19192006.07.14 09:06close9280.801.26521.36911.1693399.2439347.40
19202006.07.14 09:06close9533.401.26491.16961.3694-2111.6137235.79
19212006.07.14 09:06buy9610.201.26511.16521.3650
19222006.07.14 09:06sell9620.201.26481.36471.1649
19232006.07.14 09:06buy9630.401.26511.16521.3650
19242006.07.14 09:06sell9640.401.26481.36471.1649
19252006.07.14 09:06buy9650.601.26511.16521.3650
19262006.07.14 09:06sell9660.601.26481.36471.1649
19272006.07.14 09:06buy9670.801.26511.16521.3650
19282006.07.14 09:06sell9680.801.26481.36471.1649
19292006.07.14 09:06buy9691.001.26511.16521.3650
19302006.07.14 09:06sell9701.001.26481.36471.1649
19312006.07.14 09:06buy9711.201.26511.16521.3650
19322006.07.14 09:06sell9721.201.26481.36471.1649
19332006.07.14 09:06buy9731.401.26511.16521.3650
19342006.07.14 09:06sell9741.401.26481.36471.1649
19352006.07.14 09:06buy9751.601.26511.16521.3650
19362006.07.14 09:06sell9761.601.26481.36471.1649
19372006.07.14 09:06buy9771.801.26511.16521.3650
19382006.07.14 09:06sell9781.801.26481.36471.1649
19392006.07.14 09:06buy9792.001.26511.16521.3650
19402006.07.14 09:06sell9802.001.26481.36471.1649
19412006.07.14 09:06buy9812.201.26511.16521.3650
19422006.07.14 09:06sell9822.201.26481.36471.1649
19432006.07.14 09:06buy9832.401.26511.16521.3650
19442006.07.14 09:06sell9842.401.26481.36471.1649
19452006.07.14 09:06buy9852.601.26511.16521.3650
19462006.07.14 09:06sell9862.601.26481.36471.1649
19472006.07.14 09:06buy9872.801.26511.16521.3650
19482006.07.14 09:06sell9882.801.26481.36471.1649
19492006.07.14 09:06buy9893.001.26511.16521.3650
19502006.07.14 09:06sell9903.001.26481.36471.1649
19512006.07.14 09:06buy9913.201.26511.16521.3650
19522006.07.14 09:06sell9923.201.26481.36471.1649
19532006.07.14 09:06buy9933.401.26511.16521.3650
19542006.07.14 09:06sell9943.401.26481.36471.1649
19552006.07.14 09:06buy9953.601.26511.16521.3650
19562006.07.14 09:06sell9963.601.26481.36471.1649
19572006.07.14 09:06buy9973.801.26511.16521.3650
19582006.07.14 09:06sell9983.801.26481.36471.1649
19592006.07.14 09:06buy9994.001.26511.16521.3650
19602006.07.14 09:06sell10004.001.26481.36471.1649
19612006.07.14 09:16close9610.201.26611.16521.365020.0037255.79
19622006.07.14 09:16close10004.001.26641.36471.1649-640.0436615.75
19632006.07.14 09:53close9630.401.26711.16521.365080.0036695.75
19642006.07.14 09:53close9983.801.26741.36471.1649-988.0135707.74
19652006.07.14 10:46close9650.601.26811.16521.3650180.0035887.74
19662006.07.14 10:46close9963.601.26841.36471.1649-1296.0334591.71
19672006.07.14 15:52close9620.201.26351.36471.164926.0034617.71
19682006.07.14 15:52close9994.001.26321.16521.3650-759.9633857.75
19692006.07.17 04:20close9640.401.26261.36471.164990.8333948.58
19702006.07.17 04:20close9973.801.26231.16521.3650-1107.6932840.89
19712006.07.17 10:00close9660.601.26171.36471.1649190.2433031.14
19722006.07.17 10:00close9953.601.26141.16521.3650-1373.4031657.74
19732006.07.17 10:05close9680.801.26071.36471.1649333.6631991.40
19742006.07.17 10:05close9933.401.26041.16521.3650-1637.1030354.30
19752006.07.17 10:12close9701.001.25961.36471.1649527.0730881.38
19762006.07.17 10:12close9913.201.25931.16521.3650-1892.7928988.59
19772006.07.17 10:15close9721.201.25871.36471.1649740.4829729.06
19782006.07.17 10:15close9893.001.25841.16521.3650-2044.5027684.56
19792006.07.17 10:21close9741.401.25771.36471.16491003.8828688.45
19802006.07.17 10:21close9872.801.25741.16521.3650-2188.1926500.25
19812006.07.17 10:38close9761.601.25671.36471.16491307.3127807.56
19822006.07.17 10:38close9852.601.25641.16521.3650-2291.9025515.66
19832006.07.17 10:59close9781.801.25561.36471.16491668.7127184.38
19842006.07.17 10:59close9832.401.25531.16521.3650-2379.5924804.78
19852006.07.17 11:29close9802.001.25471.36471.16492034.1426838.92
19862006.07.17 11:29close9812.201.25441.16521.3650-2379.3024459.62
19872006.07.17 11:34close9822.201.25371.36471.16492457.5526917.18
19882006.07.17 11:34close9792.001.25341.16521.3650-2363.0024554.18
19892006.07.17 14:35close9842.401.25271.36471.16492920.9727475.15
19902006.07.17 14:35close9771.801.25241.16521.3650-2306.7025168.45
19912006.07.17 15:17close9862.601.25171.36471.16493424.3828592.83
19922006.07.17 15:17close9751.601.25141.16521.3650-2210.4026382.44
19932006.07.18 11:03close9882.801.25071.36471.16493987.6130370.04
19942006.07.18 11:03close9731.401.25041.16521.3650-2090.2028279.84
19952006.07.18 16:28close9903.001.24961.36471.16494602.4432882.28
19962006.07.18 16:28close9711.201.24931.16521.3650-1923.6030958.68
19972006.07.18 16:37close9923.201.24871.36471.16495197.2636155.94
19982006.07.18 16:37close9691.001.24841.16521.3650-1693.0134462.93
19992006.07.18 16:46close9943.401.24761.36471.16495896.0840359.00
20002006.07.18 16:46close9670.801.24731.16521.3650-1442.4138916.60
20012006.07.18 16:46buy10010.201.24801.14811.3479
20022006.07.18 16:46sell10020.201.24771.34761.1478
20032006.07.18 16:46buy10030.401.24801.14811.3479
20042006.07.18 16:46sell10040.401.24771.34761.1478
20052006.07.18 16:46buy10050.601.24801.14811.3479
20062006.07.18 16:46sell10060.601.24771.34761.1478
20072006.07.18 16:46buy10070.801.24801.14811.3479
20082006.07.18 16:46sell10080.801.24771.34761.1478
20092006.07.18 16:46buy10091.001.24801.14811.3479
20102006.07.18 16:46sell10101.001.24771.34761.1478
20112006.07.18 16:46buy10111.201.24801.14811.3479
20122006.07.18 16:46sell10121.201.24771.34761.1478
20132006.07.18 16:46buy10131.401.24801.14811.3479
20142006.07.18 16:46sell10141.401.24771.34761.1478
20152006.07.18 16:46buy10151.601.24801.14811.3479
20162006.07.18 16:46sell10161.601.24771.34761.1478
20172006.07.18 16:46buy10171.801.24801.14811.3479
20182006.07.18 16:46sell10181.801.24771.34761.1478
20192006.07.18 16:46buy10192.001.24801.14811.3479
20202006.07.18 16:46sell10202.001.24771.34761.1478
20212006.07.18 16:46buy10212.201.24801.14811.3479
20222006.07.18 16:46sell10222.201.24771.34761.1478
20232006.07.18 16:46buy10232.401.24801.14811.3479
20242006.07.18 16:46sell10242.401.24771.34761.1478
20252006.07.18 16:46buy10252.601.24801.14811.3479
20262006.07.18 16:46sell10262.601.24771.34761.1478
20272006.07.18 16:46buy10272.801.24801.14811.3479
20282006.07.18 16:46sell10282.801.24771.34761.1478
20292006.07.18 16:46buy10293.001.24801.14811.3479
20302006.07.18 16:46sell10303.001.24771.34761.1478
20312006.07.18 16:46buy10313.201.24801.14811.3479
20322006.07.18 16:46sell10323.201.24771.34761.1478
20332006.07.18 16:46buy10333.401.24801.14811.3479
20342006.07.18 16:46sell10343.401.24771.34761.1478
20352006.07.18 16:46buy10353.601.24801.14811.3479
20362006.07.18 16:46sell10363.601.24771.34761.1478
20372006.07.18 16:46buy10373.801.24801.14811.3479
20382006.07.18 16:46sell10383.801.24771.34761.1478
20392006.07.18 16:46buy10394.001.24801.14811.3479
20402006.07.18 16:46sell10404.001.24771.34761.1478
20412006.07.18 16:54close10010.201.24911.14811.347922.0038938.60
20422006.07.18 16:54close10404.001.24941.34761.1478-679.9938258.61
20432006.07.18 17:32close10030.401.25031.14811.347992.0038350.61
20442006.07.18 17:32close10383.801.25061.34761.1478-1102.0237248.59
20452006.07.18 18:11close10050.601.25101.14811.3479180.0037428.59
20462006.07.18 18:11close10363.601.25131.34761.1478-1296.0236132.57
20472006.07.19 14:30close10020.201.24641.34761.147827.4136159.98
20482006.07.19 14:30close10394.001.24611.14811.3479-806.0235353.96
20492006.07.19 16:00close10070.801.25231.14811.3479334.8035688.76
20502006.07.19 16:00close10343.401.25261.34761.1478-1641.9634046.80
20512006.07.19 16:01close10091.001.25311.14811.3479498.5034545.30
20522006.07.19 16:01close10323.201.25341.34761.1478-1801.3632743.94
20532006.07.19 16:01close10111.201.25401.14811.3479706.1933450.13
20542006.07.19 16:01close10303.001.25431.34761.1478-1958.7831491.36
20552006.07.19 16:08close10131.401.25571.14811.34791061.8932553.25
20562006.07.19 16:08close10282.801.25601.34761.1478-2304.1930249.06
20572006.07.19 16:08close10151.601.25661.14811.34791357.5931606.65
20582006.07.19 16:08close10262.601.25691.34761.1478-2373.6229233.04
20592006.07.19 16:09close10171.801.25711.14811.34791617.2930850.33
20602006.07.19 16:09close10242.401.25741.34761.1478-2311.0228539.31
20612006.07.19 18:54close10192.001.25801.14811.34791976.9930516.30
20622006.07.19 18:54close10222.201.25831.34761.1478-2316.4428199.86
20632006.07.19 18:58close10212.201.25911.14811.34792416.6930616.55
20642006.07.19 18:58close10202.001.25941.34761.1478-2325.8528290.70
20652006.07.19 19:28close10232.401.26021.14811.34792900.3931191.09
20662006.07.19 19:28close10181.801.26051.34761.1478-2291.2728899.83
20672006.07.20 03:06close10252.601.26101.14811.34793260.3632160.19
20682006.07.20 03:06close10161.601.26131.34761.1478-2130.7330029.46
20692006.07.20 12:28close10272.801.26201.14811.34793791.1533820.61
20702006.07.20 12:28close10141.401.26231.34761.1478-2004.3831816.22
20712006.07.20 12:55close10293.001.26311.14811.34794391.9636208.18
20722006.07.20 12:55close10121.201.26341.34761.1478-1850.0434358.14
20732006.07.20 13:22close10313.201.26401.14811.34794972.7639330.90
20742006.07.20 13:22close10101.001.26431.34761.1478-1631.7137699.19
20752006.07.20 16:13close10333.401.26511.14811.34795657.5443356.73
20762006.07.20 16:13close10080.801.26541.34761.1478-1393.3641963.37
20772006.07.21 09:15close10353.601.26611.14811.34796308.9448272.31
20782006.07.21 09:15close10060.601.26641.34761.1478-1100.7847171.53
20792006.07.21 10:16close10373.801.26711.14811.34797039.4254210.95
20802006.07.21 10:16close10040.401.26741.34761.1478-773.8553437.10
20812006.07.21 10:16buy10410.201.26761.16771.3675
20822006.07.21 10:16sell10420.201.26731.36721.1674
20832006.07.21 10:16buy10430.401.26761.16771.3675
20842006.07.21 10:16sell10440.401.26731.36721.1674
20852006.07.21 10:16buy10450.601.26761.16771.3675
20862006.07.21 10:16sell10460.601.26731.36721.1674
20872006.07.21 10:16buy10470.801.26761.16771.3675
20882006.07.21 10:16sell10480.801.26731.36721.1674
20892006.07.21 10:16buy10491.001.26761.16771.3675
20902006.07.21 10:16sell10501.001.26731.36721.1674
20912006.07.21 10:16buy10511.201.26761.16771.3675
20922006.07.21 10:16sell10521.201.26731.36721.1674
20932006.07.21 10:16buy10531.401.26761.16771.3675
20942006.07.21 10:16sell10541.401.26731.36721.1674
20952006.07.21 10:16buy10551.601.26761.16771.3675
20962006.07.21 10:16sell10561.601.26731.36721.1674
20972006.07.21 10:16buy10571.801.26761.16771.3675
20982006.07.21 10:16sell10581.801.26731.36721.1674
20992006.07.21 10:16buy10592.001.26761.16771.3675
21002006.07.21 10:16sell10602.001.26731.36721.1674
21012006.07.21 10:16buy10612.201.26761.16771.3675
21022006.07.21 10:16sell10622.201.26731.36721.1674
21032006.07.21 10:16buy10632.401.26761.16771.3675
21042006.07.21 10:16sell10642.401.26731.36721.1674
21052006.07.21 10:16buy10652.601.26761.16771.3675
21062006.07.21 10:16sell10662.601.26731.36721.1674
21072006.07.21 10:16buy10672.801.26761.16771.3675
21082006.07.21 10:16sell10682.801.26731.36721.1674
21092006.07.21 10:16buy10693.001.26761.16771.3675
21102006.07.21 10:16sell10703.001.26731.36721.1674
21112006.07.21 10:16buy10713.201.26761.16771.3675
21122006.07.21 10:16sell10723.201.26731.36721.1674
21132006.07.21 10:16buy10733.401.26761.16771.3675
21142006.07.21 10:16sell10743.401.26731.36721.1674
21152006.07.21 10:16buy10753.601.26761.16771.3675
21162006.07.21 10:16sell10763.601.26731.36721.1674
21172006.07.21 10:16buy10773.801.26761.16771.3675
21182006.07.21 10:16sell10783.801.26731.36721.1674
21192006.07.21 10:16buy10794.001.26761.16771.3675
21202006.07.21 10:16sell10804.001.26731.36721.1674
21212006.07.21 11:46close10420.201.26621.36721.167422.0053459.10
21222006.07.21 11:46close10794.001.26591.16771.3675-679.9952779.11
21232006.07.21 14:20close10410.201.26871.16771.367522.0052801.11
21242006.07.21 14:20close10804.001.26901.36721.1674-680.0052121.11
21252006.07.21 22:00close10430.401.26961.16771.367580.0052201.11
21262006.07.21 22:00close10783.801.26991.36721.1674-988.0151213.10
21272006.07.24 03:27close10440.401.26481.36721.1674102.8351315.93
21282006.07.24 03:27close10773.801.26451.16771.3675-1221.7150094.22
21292006.07.24 07:33close10460.601.26431.36721.1674184.2450278.46
21302006.07.24 07:33close10753.601.26401.16771.3675-1337.4248941.05
21312006.07.24 07:47close10480.801.26291.36721.1674357.6649298.71
21322006.07.24 07:47close10733.401.26261.16771.3675-1739.1447559.57
21332006.07.24 09:25close10501.001.26231.36721.1674507.0748066.65
21342006.07.24 09:25close10713.201.26201.16771.3675-1828.8146237.83
21352006.07.25 02:32close10521.201.26121.36721.1674748.9846986.81
21362006.07.25 02:32close10693.001.26091.16771.3675-2079.0244907.80
21372006.07.25 17:14close10541.401.26021.36721.16741013.8145921.60
21382006.07.25 17:14close10672.801.25991.16771.3675-2220.4243701.18
21392006.07.25 17:20close10561.601.25931.36721.16741302.6445003.82
21402006.07.25 17:20close10652.601.25901.16771.3675-2295.8242708.00
21412006.07.25 17:27close10581.801.25821.36721.16741663.4744371.46
21422006.07.25 17:27close10632.401.25791.16771.3675-2383.2241988.24
21432006.07.25 17:32close10602.001.25731.36721.16742028.3144016.55
21442006.07.25 17:32close10612.201.25701.16771.3675-2382.6341633.92
21452006.07.26 08:14close10622.201.25621.36721.16742488.6844122.60
21462006.07.26 08:14close10592.001.25591.16771.3675-2409.0241713.59
21472006.07.26 22:03close10450.601.27071.16771.3675165.2941878.88
21482006.07.26 22:03close10763.601.27101.36721.1674-1255.5840623.29
21492006.07.26 22:59close10470.801.27171.16771.3675300.3940923.68
21502006.07.26 22:59close10743.401.27201.36721.1674-1525.8439397.84
21512006.07.27 06:21close10491.001.27261.16771.3675430.9839828.83
21522006.07.27 06:21close10723.201.27291.36721.1674-1656.1938172.64
21532006.07.27 07:46close10511.201.27371.16771.3675649.1738821.81
21542006.07.27 07:46close10703.001.27401.36721.1674-1882.6636939.15
21552006.07.27 12:24close10531.401.27461.16771.3675883.3637822.51
21562006.07.27 12:24close10682.801.27491.36721.1674-2009.1635813.35
21572006.07.27 15:06close10551.601.27571.16771.36751185.5636998.91
21582006.07.27 15:06close10662.601.27601.36721.1674-2151.6334847.29
21592006.07.27 15:29close10571.801.27671.16771.36751513.7536361.04
21602006.07.27 15:29close10642.401.27701.36721.1674-2226.1334134.91
21612006.07.27 15:29buy10810.201.27691.17701.3768
21622006.07.27 15:29sell10820.201.27661.37651.1767
21632006.07.27 15:29buy10830.401.27691.17701.3768
21642006.07.27 15:29sell10840.401.27661.37651.1767
21652006.07.27 15:29buy10850.601.27691.17701.3768
21662006.07.27 15:29sell10860.601.27661.37651.1767
21672006.07.27 15:29buy10870.801.27691.17701.3768
21682006.07.27 15:29sell10880.801.27661.37651.1767
21692006.07.27 15:29buy10891.001.27691.17701.3768
21702006.07.27 15:29sell10901.001.27661.37651.1767
21712006.07.27 15:29buy10911.201.27691.17701.3768
21722006.07.27 15:29sell10921.201.27661.37651.1767
21732006.07.27 15:29buy10931.401.27691.17701.3768
21742006.07.27 15:29sell10941.401.27661.37651.1767
21752006.07.27 15:29buy10951.601.27691.17701.3768
21762006.07.27 15:29sell10961.601.27661.37651.1767
21772006.07.27 15:29buy10971.801.27691.17701.3768
21782006.07.27 15:29sell10981.801.27661.37651.1767
21792006.07.27 15:29buy10992.001.27691.17701.3768
21802006.07.27 15:29sell11002.001.27661.37651.1767
21812006.07.27 15:29buy11012.201.27691.17701.3768
21822006.07.27 15:29sell11022.201.27661.37651.1767
21832006.07.27 15:29buy11032.401.27691.17701.3768
21842006.07.27 15:29sell11042.401.27661.37651.1767
21852006.07.27 15:29buy11052.601.27691.17701.3768
21862006.07.27 15:29sell11062.601.27661.37651.1767
21872006.07.27 15:29buy11072.801.27691.17701.3768
21882006.07.27 15:29sell11082.801.27661.37651.1767
21892006.07.27 15:29buy11093.001.27691.17701.3768
21902006.07.27 15:29sell11103.001.27661.37651.1767
21912006.07.27 15:29buy11113.201.27691.17701.3768
21922006.07.27 15:29sell11123.201.27661.37651.1767
21932006.07.27 15:29buy11133.401.27691.17701.3768
21942006.07.27 15:29sell11143.401.27661.37651.1767
21952006.07.27 15:29buy11153.601.27691.17701.3768
21962006.07.27 15:29sell11163.601.27661.37651.1767
21972006.07.27 15:29buy11173.801.27691.17701.3768
21982006.07.27 15:29sell11183.801.27661.37651.1767
21992006.07.27 15:29buy11194.001.27691.17701.3768
22002006.07.27 15:29sell11204.001.27661.37651.1767
22012006.07.27 15:52close10820.201.27551.37651.176722.0034156.91
22022006.07.27 15:52close11194.001.27521.17701.3768-680.0033476.91
22032006.07.27 15:59close10840.401.27461.37651.176780.0033556.91
22042006.07.27 15:59close11173.801.27431.17701.3768-988.0132568.90
22052006.07.27 16:08close10860.601.27351.37651.1767186.0032754.90
22062006.07.27 16:08close11153.601.27321.17701.3768-1331.9931422.91
22072006.07.27 17:06close10880.801.27211.37651.1767360.0031782.91
22082006.07.27 17:06close11133.401.27181.17701.3768-1733.9930048.92
22092006.07.27 19:05close10901.001.27161.37651.1767500.0030548.92
22102006.07.27 19:05close11113.201.27131.17701.3768-1792.0128756.91
22112006.07.27 19:59close10921.201.27051.37651.1767732.0029488.91
22122006.07.27 19:59close11093.001.27021.17701.3768-2010.0027478.91
22132006.07.27 20:17close10941.401.26961.37651.1767980.0028458.91
22142006.07.27 20:17close11072.801.26931.17701.3768-2128.0026330.91
22152006.07.27 20:31close10961.601.26841.37651.17671312.0027642.91
22162006.07.27 20:31close11052.601.26811.17701.3768-2287.9925354.92
22172006.07.28 12:59close10981.801.26761.37651.17671632.7326987.66
22182006.07.28 12:59close11032.401.26731.17701.3768-2331.6124656.04
22192006.07.28 13:46close11002.001.26651.37651.17672034.1626690.20
22202006.07.28 13:46close11012.201.26621.17701.3768-2379.3224310.88
22212006.07.31 14:59close10810.201.27801.17701.376817.4024328.28
22222006.07.31 14:59close11204.001.27831.37651.1767-623.4023704.88
22232006.08.01 18:07close10830.401.27921.17701.376878.1923783.07
22242006.08.01 18:07close11183.801.27951.37651.1767-1021.3322761.74
22252006.08.01 18:09close10850.601.28021.17701.3768177.2922939.04
22262006.08.01 18:09close11163.601.28051.37651.1767-1327.5921611.44
22272006.08.01 18:14close10870.801.28101.17701.3768300.3921911.83
22282006.08.01 18:14close11143.401.28131.37651.1767-1525.8420385.99
22292006.08.01 18:16close10891.001.28191.17701.3768465.4920851.48
22302006.08.01 18:16close11123.201.28221.37651.1767-1724.1019127.37
22312006.08.01 23:07close10911.201.28301.17701.3768690.5819817.96
22322006.08.01 23:07close11103.001.28331.37651.1767-1946.3317871.63
22332006.08.04 14:30close10931.401.28421.17701.3768893.1518764.78
22342006.08.04 14:30close11082.801.28451.37651.1767-2053.5316711.25
22352006.08.04 14:30close10951.601.28501.17701.37681148.7417859.99
22362006.08.04 14:30close11062.601.28531.37651.1767-2114.8515745.14
22372006.08.04 14:30close10971.801.28631.17701.37681526.3417271.48
22382006.08.04 14:30close11042.401.28661.37651.1767-2264.1715007.31
22392006.08.04 14:30close10992.001.28721.17701.37681875.9316883.24
22402006.08.04 14:30close11022.201.28751.37651.1767-2273.4914609.75
22412006.08.04 14:30buy11210.201.28801.18811.3879
22422006.08.04 14:30sell11220.201.28771.38761.1878
22432006.08.04 14:30buy11230.401.28801.18811.3879
22442006.08.04 14:30sell11240.401.28771.38761.1878
22452006.08.04 14:30buy11250.601.28801.18811.3879
22462006.08.04 14:30sell11260.601.28771.38761.1878
22472006.08.04 14:30buy11270.801.28801.18811.3879
22482006.08.04 14:30sell11280.801.28771.38761.1878
22492006.08.04 14:30buy11291.001.28801.18811.3879
22502006.08.04 14:30sell11301.001.28771.38761.1878
22512006.08.04 14:30buy11311.201.28801.18811.3879
22522006.08.04 14:30sell11321.201.28771.38761.1878
22532006.08.04 14:30buy11331.401.28801.18811.3879
22542006.08.04 14:30sell11341.401.28771.38761.1878
22552006.08.04 14:30buy11351.601.28801.18811.3879
22562006.08.04 14:30sell11361.601.28771.38761.1878
22572006.08.04 14:30buy11371.801.28801.18811.3879
22582006.08.04 14:30sell11381.801.28771.38761.1878
22592006.08.04 14:30buy11392.001.28801.18811.3879
22602006.08.04 14:30sell11402.001.28771.38761.1878
22612006.08.04 14:30buy11412.201.28801.18811.3879
22622006.08.04 14:30sell11422.201.28771.38761.1878
22632006.08.04 14:30buy11432.401.28801.18811.3879
22642006.08.04 14:30sell11442.401.28771.38761.1878
22652006.08.04 14:30buy11452.601.28801.18811.3879
22662006.08.04 14:30sell11462.601.28771.38761.1878
22672006.08.04 14:30buy11472.801.28801.18811.3879
22682006.08.04 14:30sell11482.801.28771.38761.1878
22692006.08.04 14:30buy11493.001.28801.18811.3879
22702006.08.04 14:30sell11503.001.28771.38761.1878
22712006.08.04 14:30buy11513.201.28801.18811.3879
22722006.08.04 14:30sell11523.201.28771.38761.1878
22732006.08.04 14:30buy11533.401.28801.18811.3879
22742006.08.04 14:30sell11543.401.28771.38761.1878
22752006.08.04 14:30buy11553.601.28801.18811.3879
22762006.08.04 14:30sell11563.601.28771.38761.1878
22772006.08.04 14:30buy11573.801.28801.18811.3879
22782006.08.04 14:30sell11583.801.28771.38761.1878
22792006.08.04 14:30buy11594.001.28801.18811.3879
22802006.08.04 14:30sell11604.001.28771.38761.1878
22812006.08.04 14:30close11220.201.28551.38761.187844.0014653.75
22822006.08.04 14:30close11594.001.28521.18811.3879-1120.0013533.75
22832006.08.04 14:30close11240.401.28551.38761.187888.0013621.75
22842006.08.04 14:30close11573.801.28521.18811.3879-1064.0012557.75
22852006.08.04 14:30close11260.601.28411.38761.1878216.0012773.75
22862006.08.04 14:30close11553.601.28381.18811.3879-1512.0011261.75
22872006.08.04 14:31close11280.801.28291.38761.1878384.0011645.75
22882006.08.04 14:31close11533.401.28261.18811.3879-1836.009809.75
22892006.08.04 15:51close11210.201.28921.18811.387924.009833.75
22902006.08.04 15:51close11604.001.28951.38761.1878-720.009113.75
22912006.08.04 15:56close11230.401.29001.18811.387980.009193.75
22922006.08.04 15:56close11583.801.29031.38761.1878-988.008205.75
22932006.08.07 23:57close11301.001.28251.38761.1878527.078732.83
22942006.08.07 23:57close11513.201.28221.18811.3879-1892.826840.00
22952006.08.08 00:10close11321.201.28171.38761.1878736.987576.98
22962006.08.08 00:10close11493.001.28141.18811.3879-2049.035527.96
22972006.08.08 20:14close at stop11563.601.28901.38761.1878-417.055110.90
22982006.08.08 20:14close at stop11543.401.28901.38761.1878-393.884717.02
22992006.08.08 20:14close at stop11523.201.28901.38761.1878-370.724346.30
23002006.08.08 20:14close at stop11503.001.28901.38761.1878-347.553998.74
23012006.08.08 20:14close at stop11482.801.28901.38761.1878-324.383674.36
23022006.08.08 20:14close at stop11472.801.28871.18811.3879131.583805.94
23032006.08.08 20:14close at stop11462.601.28901.38761.1878-301.213504.72
23042006.08.08 20:14close at stop11452.601.28871.18811.3879122.183626.90
23052006.08.08 20:14close at stop11442.401.28901.38761.1878-278.043348.86
23062006.08.08 20:14close at stop11432.401.28871.18811.3879112.783461.64
23072006.08.08 20:14close at stop11422.201.28901.38761.1878-254.873206.77
23082006.08.08 20:14close at stop11412.201.28871.18811.3879103.383310.15
23092006.08.08 20:14close at stop11402.001.28901.38761.1878-231.703078.44
23102006.08.08 20:14close at stop11392.001.28871.18811.387993.983172.43
23112006.08.08 20:14close at stop11381.801.28901.38761.1878-208.532963.90
23122006.08.08 20:14close at stop11371.801.28871.18811.387984.583048.48
23132006.08.08 20:14close at stop11361.601.28901.38761.1878-185.362863.12
23142006.08.08 20:14close at stop11351.601.28871.18811.387975.192938.30
23152006.08.08 20:14close at stop11341.401.28901.38761.1878-162.192776.11
23162006.08.08 20:14close at stop11331.401.28871.18811.387965.792841.90
23172006.08.08 20:14close at stop11311.201.28871.18811.387956.392898.29
23182006.08.08 20:14close at stop11291.001.28871.18811.387946.992945.28
23192006.08.08 20:14close at stop11270.801.28871.18811.387937.592982.87
23202006.08.08 20:14close at stop11250.601.28871.18811.387928.193011.07