Strategy Tester Report
GoodGrid_v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2007.02.04 - 2007.03.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersstep=10; pos=50; TakeProfit=999; StopLoss=999; Slippage=1; LotsBeginning=0.2;
Bars in test21577Ticks modelled85759Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit6440.42Gross profit8992.42Gross loss-2552.00
Profit factor3.52Expected payoff99.08
Absolute drawdown60.00Maximal drawdown2100.00 (11.33%)Relative drawdown11.33% (2100.00)
Total trades65Short positions (won %)31 (0.00%)Long positions (won %)34 (85.29%)
Profit trades (% of total)29 (44.62%)Loss trades (% of total)36 (55.38%)
Largestprofit trade960.40loss trade-560.00
Averageprofit trade310.08loss trade-70.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (2848.47)consecutive losses (loss in money)7 (-112.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2848.47 (7)consecutive loss (count of losses)-2100.00 (5)
Averageconsecutive wins6consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.02.04 23:06buy10.201.2951011.19521.3950
22007.02.04 23:06sell20.201.2949011.39481.1950
32007.02.04 23:06buy30.401.2951011.19521.3950
42007.02.04 23:06sell40.401.2949011.39481.1950
52007.02.04 23:06buy50.601.2951011.19521.3950
62007.02.04 23:06sell60.601.2949011.39481.1950
72007.02.04 23:06buy70.801.2951011.19521.3950
82007.02.04 23:06sell80.801.2949011.39481.1950
92007.02.04 23:06buy91.001.2951011.19521.3950
102007.02.04 23:06sell101.001.2949011.39481.1950
112007.02.04 23:06buy111.201.2951011.19521.3950
122007.02.04 23:06close101.001.2951011.39481.1950-20.009980.00
132007.02.04 23:06close80.801.2951011.39481.1950-16.009964.00
142007.02.04 23:06close60.601.2951011.39481.1950-12.009952.00
152007.02.04 23:06close40.401.2951011.39481.1950-8.009944.00
162007.02.04 23:06close20.201.2951011.39481.1950-4.009940.00
172007.02.05 08:10close10.201.29621.19521.395020.379960.37
182007.02.06 18:12close30.401.29721.19521.395077.5610037.93
192007.02.06 18:23close50.601.29831.19521.3950182.3310220.26
202007.02.07 07:44close70.801.29941.19521.3950324.7210544.98
212007.02.07 14:34close91.001.30021.19521.3950485.8911030.87
222007.02.07 15:22close111.201.30121.19521.3950703.0611733.93
232007.02.07 15:22buy120.201.30161.20171.4015
242007.02.07 15:22sell130.201.30141.40131.2015
252007.02.07 15:22buy140.401.30161.20171.4015
262007.02.07 15:22sell150.401.30141.40131.2015
272007.02.07 15:22buy160.601.30161.20171.4015
282007.02.07 15:22sell170.601.30141.40131.2015
292007.02.07 15:22buy180.801.30161.20171.4015
302007.02.07 15:22sell190.801.30141.40131.2015
312007.02.07 15:22buy201.001.30161.20171.4015
322007.02.07 15:22sell211.001.30141.40131.2015
332007.02.07 15:22buy221.201.30161.20171.4015
342007.02.07 15:22sell231.201.30141.40131.2015
352007.02.07 15:22close231.201.30161.40131.2015-24.0011709.93
362007.02.07 15:22close211.001.30161.40131.2015-20.0011689.93
372007.02.07 15:22close190.801.30161.40131.2015-16.0011673.93
382007.02.07 15:22close170.601.30161.40131.2015-12.0011661.93
392007.02.07 15:22close150.401.30161.40131.2015-8.0011653.93
402007.02.07 15:22close130.201.30161.40131.2015-4.0011649.93
412007.02.08 06:57close120.201.30261.20171.401515.2011665.13
422007.02.08 15:54close140.401.30361.20171.401570.4011735.53
432007.02.14 04:38close160.601.30461.20171.4015146.4011881.93
442007.02.14 07:10close180.801.30571.20171.4015283.2012165.13
452007.02.14 07:39close201.001.30671.20171.4015454.0012619.13
462007.02.14 07:42close221.201.30761.20171.4015652.8013271.93
472007.02.14 07:42buy240.201.30801.20811.4079
482007.02.14 07:42sell250.201.30781.40771.2079
492007.02.14 07:42buy260.401.30801.20811.4079
502007.02.14 07:42sell270.401.30781.40771.2079
512007.02.14 07:42buy280.601.30801.20811.4079
522007.02.14 07:42sell290.601.30781.40771.2079
532007.02.14 07:42buy300.801.30801.20811.4079
542007.02.14 07:42sell310.801.30781.40771.2079
552007.02.14 07:42buy321.001.30801.20811.4079
562007.02.14 07:42sell331.001.30781.40771.2079
572007.02.14 07:42buy341.201.30801.20811.4079
582007.02.14 07:42sell351.201.30781.40771.2079
592007.02.14 07:42buy361.401.30801.20811.4079
602007.02.14 07:42close351.201.30801.40771.2079-24.0013247.93
612007.02.14 07:42close331.001.30801.40771.2079-20.0013227.93
622007.02.14 07:42close310.801.30801.40771.2079-16.0013211.93
632007.02.14 07:42close290.601.30801.40771.2079-12.0013199.93
642007.02.14 07:42close270.401.30801.40771.2079-8.0013191.93
652007.02.14 07:42close250.201.30801.40771.2079-4.0013187.93
662007.02.14 08:11close240.201.30911.20811.407922.0013209.93
672007.02.14 13:54close260.401.31031.20811.407992.0013301.93
682007.02.14 15:01close280.601.31111.20811.4079186.0113487.94
692007.02.14 15:02close300.801.31211.20811.4079328.0113815.95
702007.02.14 15:03close321.001.31341.20811.4079540.0214355.97
712007.02.14 15:07close341.201.31401.20811.4079720.0315076.00
722007.02.15 06:48close361.401.31511.20811.4079960.4016036.40
732007.02.15 06:48buy370.201.31511.21521.4150
742007.02.15 06:48sell380.201.31491.41481.2150
752007.02.15 06:48buy390.401.31511.21521.4150
762007.02.15 06:48sell400.401.31491.41481.2150
772007.02.15 06:48buy410.601.31511.21521.4150
782007.02.15 06:48sell420.601.31491.41481.2150
792007.02.15 06:48buy430.801.31511.21521.4150
802007.02.15 06:48sell440.801.31491.41481.2150
812007.02.15 06:48buy451.001.31511.21521.4150
822007.02.15 06:48sell461.001.31491.41481.2150
832007.02.15 06:48buy471.201.31511.21521.4150
842007.02.15 06:48sell481.201.31491.41481.2150
852007.02.15 06:48buy491.401.31511.21521.4150
862007.02.15 06:48sell501.401.31491.41481.2150
872007.02.15 06:48close501.401.31511.41481.2150-28.0016008.40
882007.02.15 06:48close481.201.31511.41481.2150-24.0015984.40
892007.02.15 06:48close461.001.31511.41481.2150-20.0015964.40
902007.02.15 06:48close440.801.31511.41481.2150-16.0015948.40
912007.02.15 06:48close420.601.31511.41481.2150-12.0015936.40
922007.02.15 06:48close400.401.31511.41481.2150-8.0015928.40
932007.02.15 06:48close380.201.31511.41481.2150-4.0015924.40
942007.02.15 14:08close370.201.31611.21521.415020.0015944.40
952007.02.15 14:21close390.401.31711.21521.415080.0016024.40
962007.02.20 02:29close410.601.31811.21521.4150165.6116190.01
972007.02.26 01:20close430.801.31911.21521.4150262.4016452.41
982007.02.27 00:39close451.001.32011.21521.4150420.0016872.41
992007.02.27 08:19close471.201.32111.21521.4150624.0017496.41
1002007.02.27 08:32close491.401.32211.21521.4150868.0018364.41
1012007.02.27 08:32buy510.201.32221.22231.4221
1022007.02.27 08:32sell520.201.32201.42191.2221
1032007.02.27 08:32buy530.401.32221.22231.4221
1042007.02.27 08:32sell540.401.32201.42191.2221
1052007.02.27 08:32buy550.601.32221.22231.4221
1062007.02.27 08:32sell560.601.32201.42191.2221
1072007.02.27 08:32buy570.801.32221.22231.4221
1082007.02.27 08:32sell580.801.32201.42191.2221
1092007.02.27 08:32buy591.001.32221.22231.4221
1102007.02.27 08:32sell601.001.32201.42191.2221
1112007.02.27 08:32buy611.201.32221.22231.4221
1122007.02.27 08:32sell621.201.32201.42191.2221
1132007.02.27 08:32buy631.401.32221.22231.4221
1142007.02.27 08:32sell641.401.32201.42191.2221
1152007.02.27 08:32buy651.601.32221.22231.4221
1162007.02.27 08:32close641.401.32221.42191.2221-28.0018336.41
1172007.02.27 08:32close621.201.32221.42191.2221-24.0018312.41
1182007.02.27 08:32close601.001.32221.42191.2221-20.0018292.41
1192007.02.27 08:32close580.801.32221.42191.2221-16.0018276.41
1202007.02.27 08:32close560.601.32221.42191.2221-12.0018264.41
1212007.02.27 08:32close540.401.32221.42191.2221-8.0018256.41
1222007.02.27 08:32close520.201.32221.42191.2221-4.0018252.41
1232007.02.27 13:13close510.201.32331.22231.422122.0018274.41
1242007.02.27 13:31close530.401.32421.22231.422180.0118354.42
1252007.02.27 17:12close550.601.32531.22231.4221186.0018540.42
1262007.03.02 21:56close at stop651.601.31911.22231.4221-560.0017980.42
1272007.03.02 21:56close at stop631.401.31911.22231.4221-490.0017490.42
1282007.03.02 21:56close at stop611.201.31911.22231.4221-420.0017070.42
1292007.03.02 21:56close at stop591.001.31911.22231.4221-350.0016720.42
1302007.03.02 21:56close at stop570.801.31911.22231.4221-280.0016440.42