|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2007.02.04 - 2007.03.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|step=10; pos=50; TakeProfit=999; StopLoss=999; Slippage=1; LotsBeginning=0.2;
|Bars in test
|21577
|Ticks modelled
|85759
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6440.42
|Gross profit
|8992.42
|Gross loss
|-2552.00
|Profit factor
|3.52
|Expected payoff
|99.08
|Absolute drawdown
|60.00
|Maximal drawdown
|2100.00 (11.33%)
|Relative drawdown
|11.33% (2100.00)
|Total trades
|65
|Short positions (won %)
|31 (0.00%)
|Long positions (won %)
|34 (85.29%)
|Profit trades (% of total)
|29 (44.62%)
|Loss trades (% of total)
|36 (55.38%)
|Largest
|profit trade
|960.40
|loss trade
|-560.00
|Average
|profit trade
|310.08
|loss trade
|-70.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (2848.47)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-112.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2848.47 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2100.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.02.04 23:06
|buy
|1
|0.20
|1.295101
|1.1952
|1.3950
|2
|2007.02.04 23:06
|sell
|2
|0.20
|1.294901
|1.3948
|1.1950
|3
|2007.02.04 23:06
|buy
|3
|0.40
|1.295101
|1.1952
|1.3950
|4
|2007.02.04 23:06
|sell
|4
|0.40
|1.294901
|1.3948
|1.1950
|5
|2007.02.04 23:06
|buy
|5
|0.60
|1.295101
|1.1952
|1.3950
|6
|2007.02.04 23:06
|sell
|6
|0.60
|1.294901
|1.3948
|1.1950
|7
|2007.02.04 23:06
|buy
|7
|0.80
|1.295101
|1.1952
|1.3950
|8
|2007.02.04 23:06
|sell
|8
|0.80
|1.294901
|1.3948
|1.1950
|9
|2007.02.04 23:06
|buy
|9
|1.00
|1.295101
|1.1952
|1.3950
|10
|2007.02.04 23:06
|sell
|10
|1.00
|1.294901
|1.3948
|1.1950
|11
|2007.02.04 23:06
|buy
|11
|1.20
|1.295101
|1.1952
|1.3950
|12
|2007.02.04 23:06
|close
|10
|1.00
|1.295101
|1.3948
|1.1950
|-20.00
|9980.00
|13
|2007.02.04 23:06
|close
|8
|0.80
|1.295101
|1.3948
|1.1950
|-16.00
|9964.00
|14
|2007.02.04 23:06
|close
|6
|0.60
|1.295101
|1.3948
|1.1950
|-12.00
|9952.00
|15
|2007.02.04 23:06
|close
|4
|0.40
|1.295101
|1.3948
|1.1950
|-8.00
|9944.00
|16
|2007.02.04 23:06
|close
|2
|0.20
|1.295101
|1.3948
|1.1950
|-4.00
|9940.00
|17
|2007.02.05 08:10
|close
|1
|0.20
|1.2962
|1.1952
|1.3950
|20.37
|9960.37
|18
|2007.02.06 18:12
|close
|3
|0.40
|1.2972
|1.1952
|1.3950
|77.56
|10037.93
|19
|2007.02.06 18:23
|close
|5
|0.60
|1.2983
|1.1952
|1.3950
|182.33
|10220.26
|20
|2007.02.07 07:44
|close
|7
|0.80
|1.2994
|1.1952
|1.3950
|324.72
|10544.98
|21
|2007.02.07 14:34
|close
|9
|1.00
|1.3002
|1.1952
|1.3950
|485.89
|11030.87
|22
|2007.02.07 15:22
|close
|11
|1.20
|1.3012
|1.1952
|1.3950
|703.06
|11733.93
|23
|2007.02.07 15:22
|buy
|12
|0.20
|1.3016
|1.2017
|1.4015
|24
|2007.02.07 15:22
|sell
|13
|0.20
|1.3014
|1.4013
|1.2015
|25
|2007.02.07 15:22
|buy
|14
|0.40
|1.3016
|1.2017
|1.4015
|26
|2007.02.07 15:22
|sell
|15
|0.40
|1.3014
|1.4013
|1.2015
|27
|2007.02.07 15:22
|buy
|16
|0.60
|1.3016
|1.2017
|1.4015
|28
|2007.02.07 15:22
|sell
|17
|0.60
|1.3014
|1.4013
|1.2015
|29
|2007.02.07 15:22
|buy
|18
|0.80
|1.3016
|1.2017
|1.4015
|30
|2007.02.07 15:22
|sell
|19
|0.80
|1.3014
|1.4013
|1.2015
|31
|2007.02.07 15:22
|buy
|20
|1.00
|1.3016
|1.2017
|1.4015
|32
|2007.02.07 15:22
|sell
|21
|1.00
|1.3014
|1.4013
|1.2015
|33
|2007.02.07 15:22
|buy
|22
|1.20
|1.3016
|1.2017
|1.4015
|34
|2007.02.07 15:22
|sell
|23
|1.20
|1.3014
|1.4013
|1.2015
|35
|2007.02.07 15:22
|close
|23
|1.20
|1.3016
|1.4013
|1.2015
|-24.00
|11709.93
|36
|2007.02.07 15:22
|close
|21
|1.00
|1.3016
|1.4013
|1.2015
|-20.00
|11689.93
|37
|2007.02.07 15:22
|close
|19
|0.80
|1.3016
|1.4013
|1.2015
|-16.00
|11673.93
|38
|2007.02.07 15:22
|close
|17
|0.60
|1.3016
|1.4013
|1.2015
|-12.00
|11661.93
|39
|2007.02.07 15:22
|close
|15
|0.40
|1.3016
|1.4013
|1.2015
|-8.00
|11653.93
|40
|2007.02.07 15:22
|close
|13
|0.20
|1.3016
|1.4013
|1.2015
|-4.00
|11649.93
|41
|2007.02.08 06:57
|close
|12
|0.20
|1.3026
|1.2017
|1.4015
|15.20
|11665.13
|42
|2007.02.08 15:54
|close
|14
|0.40
|1.3036
|1.2017
|1.4015
|70.40
|11735.53
|43
|2007.02.14 04:38
|close
|16
|0.60
|1.3046
|1.2017
|1.4015
|146.40
|11881.93
|44
|2007.02.14 07:10
|close
|18
|0.80
|1.3057
|1.2017
|1.4015
|283.20
|12165.13
|45
|2007.02.14 07:39
|close
|20
|1.00
|1.3067
|1.2017
|1.4015
|454.00
|12619.13
|46
|2007.02.14 07:42
|close
|22
|1.20
|1.3076
|1.2017
|1.4015
|652.80
|13271.93
|47
|2007.02.14 07:42
|buy
|24
|0.20
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|48
|2007.02.14 07:42
|sell
|25
|0.20
|1.3078
|1.4077
|1.2079
|49
|2007.02.14 07:42
|buy
|26
|0.40
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|50
|2007.02.14 07:42
|sell
|27
|0.40
|1.3078
|1.4077
|1.2079
|51
|2007.02.14 07:42
|buy
|28
|0.60
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|52
|2007.02.14 07:42
|sell
|29
|0.60
|1.3078
|1.4077
|1.2079
|53
|2007.02.14 07:42
|buy
|30
|0.80
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|54
|2007.02.14 07:42
|sell
|31
|0.80
|1.3078
|1.4077
|1.2079
|55
|2007.02.14 07:42
|buy
|32
|1.00
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|56
|2007.02.14 07:42
|sell
|33
|1.00
|1.3078
|1.4077
|1.2079
|57
|2007.02.14 07:42
|buy
|34
|1.20
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|58
|2007.02.14 07:42
|sell
|35
|1.20
|1.3078
|1.4077
|1.2079
|59
|2007.02.14 07:42
|buy
|36
|1.40
|1.3080
|1.2081
|1.4079
|60
|2007.02.14 07:42
|close
|35
|1.20
|1.3080
|1.4077
|1.2079
|-24.00
|13247.93
|61
|2007.02.14 07:42
|close
|33
|1.00
|1.3080
|1.4077
|1.2079
|-20.00
|13227.93
|62
|2007.02.14 07:42
|close
|31
|0.80
|1.3080
|1.4077
|1.2079
|-16.00
|13211.93
|63
|2007.02.14 07:42
|close
|29
|0.60
|1.3080
|1.4077
|1.2079
|-12.00
|13199.93
|64
|2007.02.14 07:42
|close
|27
|0.40
|1.3080
|1.4077
|1.2079
|-8.00
|13191.93
|65
|2007.02.14 07:42
|close
|25
|0.20
|1.3080
|1.4077
|1.2079
|-4.00
|13187.93
|66
|2007.02.14 08:11
|close
|24
|0.20
|1.3091
|1.2081
|1.4079
|22.00
|13209.93
|67
|2007.02.14 13:54
|close
|26
|0.40
|1.3103
|1.2081
|1.4079
|92.00
|13301.93
|68
|2007.02.14 15:01
|close
|28
|0.60
|1.3111
|1.2081
|1.4079
|186.01
|13487.94
|69
|2007.02.14 15:02
|close
|30
|0.80
|1.3121
|1.2081
|1.4079
|328.01
|13815.95
|70
|2007.02.14 15:03
|close
|32
|1.00
|1.3134
|1.2081
|1.4079
|540.02
|14355.97
|71
|2007.02.14 15:07
|close
|34
|1.20
|1.3140
|1.2081
|1.4079
|720.03
|15076.00
|72
|2007.02.15 06:48
|close
|36
|1.40
|1.3151
|1.2081
|1.4079
|960.40
|16036.40
|73
|2007.02.15 06:48
|buy
|37
|0.20
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|74
|2007.02.15 06:48
|sell
|38
|0.20
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|75
|2007.02.15 06:48
|buy
|39
|0.40
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|76
|2007.02.15 06:48
|sell
|40
|0.40
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|77
|2007.02.15 06:48
|buy
|41
|0.60
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|78
|2007.02.15 06:48
|sell
|42
|0.60
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|79
|2007.02.15 06:48
|buy
|43
|0.80
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|80
|2007.02.15 06:48
|sell
|44
|0.80
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|81
|2007.02.15 06:48
|buy
|45
|1.00
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|82
|2007.02.15 06:48
|sell
|46
|1.00
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|83
|2007.02.15 06:48
|buy
|47
|1.20
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|84
|2007.02.15 06:48
|sell
|48
|1.20
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|85
|2007.02.15 06:48
|buy
|49
|1.40
|1.3151
|1.2152
|1.4150
|86
|2007.02.15 06:48
|sell
|50
|1.40
|1.3149
|1.4148
|1.2150
|87
|2007.02.15 06:48
|close
|50
|1.40
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-28.00
|16008.40
|88
|2007.02.15 06:48
|close
|48
|1.20
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-24.00
|15984.40
|89
|2007.02.15 06:48
|close
|46
|1.00
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-20.00
|15964.40
|90
|2007.02.15 06:48
|close
|44
|0.80
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-16.00
|15948.40
|91
|2007.02.15 06:48
|close
|42
|0.60
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-12.00
|15936.40
|92
|2007.02.15 06:48
|close
|40
|0.40
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-8.00
|15928.40
|93
|2007.02.15 06:48
|close
|38
|0.20
|1.3151
|1.4148
|1.2150
|-4.00
|15924.40
|94
|2007.02.15 14:08
|close
|37
|0.20
|1.3161
|1.2152
|1.4150
|20.00
|15944.40
|95
|2007.02.15 14:21
|close
|39
|0.40
|1.3171
|1.2152
|1.4150
|80.00
|16024.40
|96
|2007.02.20 02:29
|close
|41
|0.60
|1.3181
|1.2152
|1.4150
|165.61
|16190.01
|97
|2007.02.26 01:20
|close
|43
|0.80
|1.3191
|1.2152
|1.4150
|262.40
|16452.41
|98
|2007.02.27 00:39
|close
|45
|1.00
|1.3201
|1.2152
|1.4150
|420.00
|16872.41
|99
|2007.02.27 08:19
|close
|47
|1.20
|1.3211
|1.2152
|1.4150
|624.00
|17496.41
|100
|2007.02.27 08:32
|close
|49
|1.40
|1.3221
|1.2152
|1.4150
|868.00
|18364.41
|101
|2007.02.27 08:32
|buy
|51
|0.20
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|102
|2007.02.27 08:32
|sell
|52
|0.20
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|103
|2007.02.27 08:32
|buy
|53
|0.40
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|104
|2007.02.27 08:32
|sell
|54
|0.40
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|105
|2007.02.27 08:32
|buy
|55
|0.60
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|106
|2007.02.27 08:32
|sell
|56
|0.60
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|107
|2007.02.27 08:32
|buy
|57
|0.80
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|108
|2007.02.27 08:32
|sell
|58
|0.80
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|109
|2007.02.27 08:32
|buy
|59
|1.00
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|110
|2007.02.27 08:32
|sell
|60
|1.00
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|111
|2007.02.27 08:32
|buy
|61
|1.20
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|112
|2007.02.27 08:32
|sell
|62
|1.20
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|113
|2007.02.27 08:32
|buy
|63
|1.40
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|114
|2007.02.27 08:32
|sell
|64
|1.40
|1.3220
|1.4219
|1.2221
|115
|2007.02.27 08:32
|buy
|65
|1.60
|1.3222
|1.2223
|1.4221
|116
|2007.02.27 08:32
|close
|64
|1.40
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-28.00
|18336.41
|117
|2007.02.27 08:32
|close
|62
|1.20
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-24.00
|18312.41
|118
|2007.02.27 08:32
|close
|60
|1.00
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-20.00
|18292.41
|119
|2007.02.27 08:32
|close
|58
|0.80
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-16.00
|18276.41
|120
|2007.02.27 08:32
|close
|56
|0.60
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-12.00
|18264.41
|121
|2007.02.27 08:32
|close
|54
|0.40
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-8.00
|18256.41
|122
|2007.02.27 08:32
|close
|52
|0.20
|1.3222
|1.4219
|1.2221
|-4.00
|18252.41
|123
|2007.02.27 13:13
|close
|51
|0.20
|1.3233
|1.2223
|1.4221
|22.00
|18274.41
|124
|2007.02.27 13:31
|close
|53
|0.40
|1.3242
|1.2223
|1.4221
|80.01
|18354.42
|125
|2007.02.27 17:12
|close
|55
|0.60
|1.3253
|1.2223
|1.4221
|186.00
|18540.42
|126
|2007.03.02 21:56
|close at stop
|65
|1.60
|1.3191
|1.2223
|1.4221
|-560.00
|17980.42
|127
|2007.03.02 21:56
|close at stop
|63
|1.40
|1.3191
|1.2223
|1.4221
|-490.00
|17490.42
|128
|2007.03.02 21:56
|close at stop
|61
|1.20
|1.3191
|1.2223
|1.4221
|-420.00
|17070.42
|129
|2007.03.02 21:56
|close at stop
|59
|1.00
|1.3191
|1.2223
|1.4221
|-350.00
|16720.42
|130
|2007.03.02 21:56
|close at stop
|57
|0.80
|1.3191
|1.2223
|1.4221
|-280.00
|16440.42