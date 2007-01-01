Strategy Tester Report
GoblinFibo1.2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.01.01 22:45 - 2007.03.01 00:00 (2007.01.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=16; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; FiboProgression=true; MaxTrades=6; Pips=18; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test4127Ticks modelled174746Modelling quality77.40%
Initial deposit3000.00
Total net profit-486.68Gross profit3866.41Gross loss-4353.09
Profit factor0.89Expected payoff-1.47
Absolute drawdown897.54Maximal drawdown1683.56 (44.47%)Relative drawdown44.47% (1683.56)
Total trades330Short positions (won %)133 (52.63%)Long positions (won %)197 (50.76%)
Profit trades (% of total)170 (51.52%)Loss trades (% of total)160 (48.48%)
Largestprofit trade128.00loss trade-185.00
Averageprofit trade22.74loss trade-27.21
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (96.00)consecutive losses (loss in money)7 (-849.41)
Maximalconsecutive profit (count of wins)128.00 (1)consecutive loss (count of losses)-849.41 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 22:45buy10.101.32081.30991.3224
22007.01.02 06:30t/p10.101.32241.30991.322415.353015.34
32007.01.02 06:30buy20.101.32411.31321.3257
42007.01.02 07:35t/p20.101.32571.31321.325716.003031.34
52007.01.02 07:35buy30.101.32591.31501.3275
62007.01.02 08:28t/p30.101.32751.31501.327516.003047.34
72007.01.02 08:28sell40.101.32751.33841.3259
82007.01.02 13:43sell50.101.32931.33841.3277
92007.01.02 15:02t/p50.101.32771.33841.327716.003063.34
102007.01.02 15:02close40.101.32771.33841.3259-2.003061.34
112007.01.02 15:02sell60.101.32761.33851.3260
122007.01.03 09:32t/p60.101.32601.33851.326016.593077.93
132007.01.03 09:32sell70.101.32581.33671.3242
142007.01.03 10:17t/p70.101.32421.33671.324216.003093.93
152007.01.03 10:17sell80.101.32401.33491.3224
162007.01.03 10:23t/p80.101.32241.33491.322416.003109.93
172007.01.03 10:23sell90.101.32221.33311.3206
182007.01.03 13:16sell100.101.32401.33311.3224
192007.01.03 13:30sell110.201.32581.33311.3242
202007.01.03 13:52close110.201.32431.33311.324230.003139.93
212007.01.03 13:52close100.101.32441.33311.3224-4.003135.93
222007.01.03 13:52close90.101.32431.33311.3206-21.003114.93
232007.01.03 13:52buy120.101.32441.31351.3260
242007.01.03 14:55buy130.101.32261.31351.3242
252007.01.03 15:03buy140.201.32081.31351.3224
262007.01.03 15:07buy150.301.31901.31351.3206
272007.01.03 16:26buy160.501.31721.31351.3188
282007.01.03 17:23buy170.801.31541.31351.3170
292007.01.03 19:03t/p170.801.31701.31351.3170128.003242.93
302007.01.03 19:03close160.501.31701.31351.3188-10.003232.93
312007.01.03 19:03close150.301.31711.31351.3206-57.003175.93
322007.01.03 19:03close140.201.31721.31351.3224-72.003103.93
332007.01.03 19:03close130.101.31711.31351.3242-55.003048.93
342007.01.03 19:03close120.101.31721.31351.3260-72.002976.93
352007.01.03 19:03buy180.101.31721.30631.3188
362007.01.04 08:08buy190.101.31541.30631.3170
372007.01.04 08:31buy200.201.31361.30631.3152
382007.01.04 08:53buy210.301.31171.30621.3133
392007.01.04 10:51buy220.501.30991.30621.3115
402007.01.04 13:33t/p220.501.31151.30621.311580.003056.93
412007.01.04 13:33close210.301.31151.30621.3133-6.003050.93
422007.01.04 13:33close200.201.31161.30631.3152-40.003010.93
432007.01.04 13:33close190.101.31151.30631.3170-39.002971.93
442007.01.04 13:33close180.101.31161.30631.3188-57.972913.97
452007.01.04 13:33buy230.101.31161.30071.3132
462007.01.04 14:12buy240.101.30971.30061.3113
472007.01.04 15:08t/p240.101.31131.30061.311316.002929.97
482007.01.04 15:08close230.101.31131.30071.3132-3.002926.97
492007.01.04 15:08buy250.101.31141.30051.3130
502007.01.04 15:20buy260.101.30961.30051.3112
512007.01.04 16:13buy270.201.30771.30041.3093
522007.01.04 16:40t/p270.201.30931.30041.309332.002958.97
532007.01.04 16:40close260.101.30931.30051.3112-3.002955.97
542007.01.04 16:40close250.101.30941.30051.3130-20.002935.97
552007.01.04 16:40buy280.101.30951.29861.3111
562007.01.05 02:58buy290.101.30751.29841.3091
572007.01.05 06:52t/p290.101.30911.29841.309116.002951.97
582007.01.05 06:52close280.101.30911.29861.3111-4.662947.31
592007.01.05 06:52buy300.101.30941.29851.3110
602007.01.05 07:23buy310.101.30761.29851.3092
612007.01.05 07:38t/p310.101.30921.29851.309216.002963.31
622007.01.05 07:38close300.101.30921.29851.3110-2.002961.31
632007.01.05 07:38buy320.101.30951.29861.3111
642007.01.05 12:45buy330.101.30761.29851.3092
652007.01.05 13:31buy340.201.30571.29841.3073
662007.01.05 13:32buy350.301.30391.29841.3055
672007.01.05 13:33buy360.501.30201.29831.3036
682007.01.05 13:33buy370.801.30011.29821.3017
692007.01.05 13:34t/p370.801.30171.29821.3017128.003089.31
702007.01.05 13:34close360.501.30181.29831.3036-10.003079.31
712007.01.05 13:34close350.301.30191.29841.3055-60.003019.31
722007.01.05 13:34close340.201.30201.29841.3073-74.002945.31
732007.01.05 13:34close330.101.30211.29851.3092-55.002890.31
742007.01.05 13:34close320.101.30221.29861.3111-73.002817.31
752007.01.05 13:34sell380.101.30231.31321.3007
762007.01.05 13:38t/p380.101.30071.31321.300716.002833.31
772007.01.05 13:38sell390.101.30051.31141.2989
782007.01.05 15:58t/p390.101.29891.31141.298916.002849.31
792007.01.05 15:58buy400.101.29891.28801.3005
802007.01.05 16:40t/p400.101.30051.28801.300516.002865.31
812007.01.05 16:40buy410.101.30071.28981.3023
822007.01.08 00:43buy420.101.29891.28981.3005
832007.01.08 01:13t/p420.101.30051.28981.300516.002881.31
842007.01.08 01:13close410.101.30051.28981.3023-2.662878.66
852007.01.08 01:14sell430.101.30041.31131.2988
862007.01.08 07:20sell440.101.30221.31131.3006
872007.01.08 07:37t/p440.101.30061.31131.300616.002894.66
882007.01.08 07:37close430.101.30061.31131.2988-2.002892.66
892007.01.08 07:37sell450.101.30031.31121.2987
902007.01.08 08:52sell460.101.30211.31121.3005
912007.01.08 10:15t/p460.101.30051.31121.300516.002908.66
922007.01.08 10:15close450.101.30051.31121.2987-2.002906.66
932007.01.08 10:15sell470.101.30041.31131.2988
942007.01.08 13:57t/p470.101.29881.31131.298816.002922.66
952007.01.08 13:57sell480.101.29861.30951.2970
962007.01.08 14:26sell490.101.30041.30951.2988
972007.01.08 15:03sell500.201.30221.30951.3006
982007.01.08 16:22close500.201.30071.30951.300630.002952.66
992007.01.08 16:22close490.101.30081.30951.2988-4.002948.66
1002007.01.08 16:22close480.101.30071.30951.2970-21.002927.66
1012007.01.08 16:22buy510.101.30081.28991.3024
1022007.01.08 16:47t/p510.101.30241.28991.302416.002943.66
1032007.01.08 16:47buy520.101.30261.29171.3042
1042007.01.08 19:08buy530.101.30081.29171.3024
1052007.01.08 19:53t/p530.101.30241.29171.302416.002959.66
1062007.01.08 19:53close520.101.30241.29171.3042-2.002957.66
1072007.01.08 19:53sell540.101.30251.31341.3009
1082007.01.09 00:12sell550.101.30431.31341.3027
1092007.01.09 09:40t/p550.101.30271.31341.302716.002973.66
1102007.01.09 09:40close540.101.30271.31341.3009-1.412972.25
1112007.01.09 09:40sell560.101.30241.31331.3008
1122007.01.09 12:38t/p560.101.30081.31331.300816.002988.25
1132007.01.09 12:38sell570.101.30061.31151.2990
1142007.01.09 13:26sell580.101.30241.31151.3008
1152007.01.09 14:03t/p580.101.30081.31151.300816.003004.25
1162007.01.09 14:03close570.101.30081.31151.2990-2.003002.25
1172007.01.09 14:03buy590.101.30091.29001.3025
1182007.01.09 15:43buy600.101.29911.29001.3007
1192007.01.09 17:52t/p600.101.30071.29001.300716.003018.25
1202007.01.09 17:52close590.101.30071.29001.3025-2.003016.25
1212007.01.09 17:52buy610.101.30101.29011.3026
1222007.01.09 22:43buy620.101.29921.29011.3008
1232007.01.10 00:17buy630.201.29741.29011.2990
1242007.01.10 02:15buy640.301.29551.29001.2971
1252007.01.10 03:56t/p640.301.29711.29001.297148.003064.25
1262007.01.10 03:56close630.201.29711.29011.2990-6.003058.25
1272007.01.10 03:58close620.101.29701.29011.3008-22.663035.59
1282007.01.10 03:59close610.101.29691.29011.3026-41.662993.94
1292007.01.10 03:59buy650.101.29731.28641.2989
1302007.01.10 07:22t/p650.101.29891.28641.298916.003009.94
1312007.01.10 07:22buy660.101.29911.28821.3007
1322007.01.10 13:33buy670.101.29731.28821.2989
1332007.01.10 14:53buy680.201.29551.28821.2971
1342007.01.10 15:15buy690.301.29361.28811.2952
1352007.01.10 16:05t/p690.301.29521.28811.295248.003057.94
1362007.01.10 16:05close680.201.29521.28821.2971-6.003051.94
1372007.01.10 16:05close670.101.29511.28821.2989-22.003029.94
1382007.01.10 16:05close660.101.29521.28821.3007-39.002990.94
1392007.01.10 16:05buy700.101.29531.28441.2969
1402007.01.10 17:38buy710.101.29351.28441.2951
1412007.01.11 01:21t/p710.101.29511.28441.295114.043004.97
1422007.01.11 01:21close700.101.29511.28441.2969-3.963001.01
1432007.01.11 01:22buy720.101.29521.28431.2968
1442007.01.11 07:58t/p720.101.29681.28431.296816.003017.01
1452007.01.11 07:58buy730.101.29701.28611.2986
1462007.01.11 08:35buy740.101.29521.28611.2968
1472007.01.11 09:02t/p740.101.29681.28611.296816.003033.01
1482007.01.11 09:02close730.101.29681.28611.2986-2.003031.01
1492007.01.11 09:02buy750.101.29711.28621.2987
1502007.01.11 12:07t/p750.101.29871.28621.298716.003047.01
1512007.01.11 12:07buy760.101.29891.28801.3005
1522007.01.11 12:13t/p760.101.30051.28801.300516.003063.01
1532007.01.11 12:13buy770.101.30071.28981.3023
1542007.01.11 12:22buy780.101.29891.28981.3005
1552007.01.11 12:27buy790.201.29711.28981.2987
1562007.01.11 12:47close790.201.29861.28981.298730.003093.01
1572007.01.11 12:47close780.101.29851.28981.3005-4.003089.01
1582007.01.11 12:47close770.101.29861.28981.3023-21.003068.01
1592007.01.11 12:47buy800.101.29871.28781.3003
1602007.01.11 13:37buy810.101.29691.28781.2985
1612007.01.11 13:43buy820.201.29511.28781.2967
1622007.01.11 13:53buy830.301.29331.28781.2949
1632007.01.11 14:22buy840.501.29151.28781.2931
1642007.01.11 14:45t/p840.501.29311.28781.293180.003148.01
1652007.01.11 14:45close830.301.29311.28781.2949-6.003142.01
1662007.01.11 14:45close820.201.29301.28781.2967-42.003100.01
1672007.01.11 14:45close810.101.29311.28781.2985-38.003062.01
1682007.01.11 14:45close800.101.29301.28781.3003-57.003005.01
1692007.01.11 14:45sell850.101.29311.30401.2915
1702007.01.11 15:03t/p850.101.29151.30401.291516.003021.01
1712007.01.11 15:03sell860.101.29131.30221.2897
1722007.01.11 15:15t/p860.101.28971.30221.289716.003037.01
1732007.01.11 15:15sell870.101.28951.30041.2879
1742007.01.12 01:03t/p870.101.28791.30041.287916.593053.60
1752007.01.12 01:03sell880.101.28771.29861.2861
1762007.01.12 02:02sell890.101.28951.29861.2879
1772007.01.12 07:05sell900.201.29141.29871.2898
1782007.01.12 12:10t/p900.201.28981.29871.289832.003085.60
1792007.01.12 12:10close890.101.28981.29861.2879-3.003082.60
1802007.01.12 12:10close880.101.28971.29861.2861-20.003062.60
1812007.01.12 12:10sell910.101.28961.30051.2880
1822007.01.12 13:32t/p910.101.28801.30051.288016.003078.60
1832007.01.12 13:32sell920.101.28781.29871.2862
1842007.01.12 13:33t/p920.101.28621.29871.286216.003094.60
1852007.01.12 13:33sell930.101.28601.29691.2844
1862007.01.12 13:34sell940.101.28841.29751.2868
1872007.01.12 13:57sell950.201.29021.29751.2886
1882007.01.12 14:07sell960.301.29201.29751.2904
1892007.01.12 15:00sell970.501.29381.29751.2922
1902007.01.12 15:08t/p970.501.29221.29751.292280.003174.60
1912007.01.12 15:08close960.301.29221.29751.2904-6.003168.60
1922007.01.12 15:08close950.201.29211.29751.2886-38.003130.60
1932007.01.12 15:08close940.101.29201.29751.2868-36.003094.60
1942007.01.12 15:08close930.101.29211.29691.2844-61.003033.60
1952007.01.12 15:08buy980.101.29201.28111.2936
1962007.01.12 15:18t/p980.101.29361.28111.293616.003049.60
1972007.01.12 15:18buy990.101.29381.28291.2954
1982007.01.12 18:17buy1000.101.29201.28291.2936
1992007.01.15 03:26t/p1000.101.29361.28291.293615.353064.94
2002007.01.15 03:26close990.101.29361.28291.2954-2.663062.29
2012007.01.15 03:27buy1010.101.29371.28281.2953
2022007.01.15 07:53t/p1010.101.29531.28281.295316.003078.29
2032007.01.15 07:53buy1020.101.29561.28471.2972
2042007.01.15 08:23buy1030.101.29371.28461.2953
2052007.01.15 12:04t/p1030.101.29531.28461.295316.003094.29
2062007.01.15 12:04close1020.101.29531.28471.2972-3.003091.29
2072007.01.15 12:05buy1040.101.29541.28451.2970
2082007.01.15 13:43buy1050.101.29351.28441.2951
2092007.01.16 05:48t/p1050.101.29511.28441.295115.353106.63
2102007.01.16 05:48close1040.101.29511.28451.2970-3.663102.98
2112007.01.16 05:48buy1060.101.29521.28431.2968
2122007.01.16 07:37t/p1060.101.29681.28431.296816.003118.98
2132007.01.16 07:37buy1070.101.29701.28611.2986
2142007.01.16 10:23t/p1070.101.29861.28611.298616.003134.98
2152007.01.16 10:23buy1080.101.29881.28791.3004
2162007.01.16 12:13buy1090.101.29701.28791.2986
2172007.01.16 13:18buy1100.201.29521.28791.2968
2182007.01.16 14:28buy1110.301.29341.28791.2950
2192007.01.16 16:53buy1120.501.29151.28781.2931
2202007.01.17 05:41t/p1120.501.29311.28781.293176.723211.70
2212007.01.17 05:41close1110.301.29311.28791.2950-10.973200.74
2222007.01.17 05:42close1100.201.29301.28791.2968-45.313155.43
2232007.01.17 05:44close1090.101.29291.28791.2986-41.663113.77
2242007.01.17 05:45close1080.101.29301.28791.3004-58.663055.12
2252007.01.17 05:47buy1130.101.29311.28221.2947
2262007.01.17 13:06buy1140.101.29131.28221.2929
2272007.01.17 14:03t/p1140.101.29291.28221.292916.003071.12
2282007.01.17 14:03close1130.101.29291.28221.2947-2.003069.12
2292007.01.17 14:03buy1150.101.29321.28231.2948
2302007.01.17 14:13buy1160.101.29141.28231.2930
2312007.01.17 14:47t/p1160.101.29301.28231.293016.003085.12
2322007.01.17 14:47close1150.101.29301.28231.2948-2.003083.12
2332007.01.17 14:47buy1170.101.29331.28241.2949
2342007.01.17 15:58t/p1170.101.29491.28241.294916.003099.12
2352007.01.17 15:58buy1180.101.29511.28421.2967
2362007.01.17 19:16buy1190.101.29331.28421.2949
2372007.01.18 01:43t/p1190.101.29491.28421.294914.043113.15
2382007.01.18 01:43close1180.101.29491.28421.2967-3.963109.19
2392007.01.18 01:43buy1200.101.29501.28411.2966
2402007.01.18 03:10t/p1200.101.29661.28411.296616.003125.19
2412007.01.18 03:10buy1210.101.29691.28601.2985
2422007.01.18 09:03buy1220.101.29511.28601.2967
2432007.01.18 12:03buy1230.201.29321.28591.2948
2442007.01.18 13:32buy1240.301.29141.28591.2930
2452007.01.18 14:21t/p1240.301.29301.28591.293048.003173.19
2462007.01.18 14:21close1230.201.29301.28591.2948-4.003169.19
2472007.01.18 14:21close1220.101.29311.28601.2967-20.003149.19
2482007.01.18 14:21close1210.101.29331.28601.2985-36.003113.19
2492007.01.18 14:21buy1250.101.29361.28271.2952
2502007.01.18 14:32t/p1250.101.29521.28271.295216.003129.19
2512007.01.18 14:32buy1260.101.29541.28451.2970
2522007.01.18 17:01buy1270.101.29351.28441.2951
2532007.01.18 17:06t/p1270.101.29511.28441.295116.003145.19
2542007.01.18 17:06close1260.101.29511.28451.2970-3.003142.19
2552007.01.18 17:07sell1280.101.29501.30591.2934
2562007.01.18 20:22sell1290.101.29681.30591.2952
2572007.01.19 02:10sell1300.201.29861.30591.2970
2582007.01.19 09:40close1300.201.29711.30591.297030.003172.19
2592007.01.19 09:40close1290.101.29721.30591.2952-3.413168.78
2602007.01.19 09:40close1280.101.29701.30591.2934-19.413149.37
2612007.01.19 09:40sell1310.101.29691.30781.2953
2622007.01.19 13:41t/p1310.101.29531.30781.295316.003165.37
2632007.01.19 13:41buy1320.101.29531.28441.2969
2642007.01.19 14:59buy1330.101.29351.28441.2951
2652007.01.19 15:29buy1340.201.29161.28431.2932
2662007.01.19 15:48t/p1340.201.29321.28431.293232.003197.37
2672007.01.19 15:48close1330.101.29321.28441.2951-3.003194.37
2682007.01.19 15:49close1320.101.29331.28441.2969-20.003174.37
2692007.01.19 15:49buy1350.101.29361.28271.2952
2702007.01.19 16:25t/p1350.101.29521.28271.295216.003190.37
2712007.01.19 16:25buy1360.101.29541.28451.2970
2722007.01.19 17:00t/p1360.101.29701.28451.297016.003206.37
2732007.01.19 17:00buy1370.101.29721.28631.2988
2742007.01.21 23:00buy1380.101.29531.28621.2969
2752007.01.22 00:38t/p1380.101.29691.28621.296915.353221.71
2762007.01.22 00:38close1370.101.29691.28631.2988-3.663218.06
2772007.01.22 00:38buy1390.101.29701.28611.2986
2782007.01.22 10:49buy1400.101.29511.28601.2967
2792007.01.22 12:44buy1410.201.29331.28601.2949
2802007.01.22 15:54t/p1410.201.29491.28601.294932.003250.06
2812007.01.22 15:54close1400.101.29491.28601.2967-2.003248.06
2822007.01.22 15:54close1390.101.29481.28611.2986-22.003226.06
2832007.01.22 15:55buy1420.101.29511.28421.2967
2842007.01.23 02:59buy1430.101.29311.28401.2947
2852007.01.23 06:09t/p1430.101.29471.28401.294716.003242.06
2862007.01.23 06:09close1420.101.29481.28421.2967-3.663238.40
2872007.01.23 06:09buy1440.101.29491.28401.2965
2882007.01.23 07:31t/p1440.101.29651.28401.296516.003254.40
2892007.01.23 07:31buy1450.101.29671.28581.2983
2902007.01.23 08:11t/p1450.101.29831.28581.298316.003270.40
2912007.01.23 08:11buy1460.101.29851.28761.3001
2922007.01.23 10:05t/p1460.101.30011.28761.300116.003286.40
2932007.01.23 10:05buy1470.101.30031.28941.3019
2942007.01.23 10:19t/p1470.101.30191.28941.301916.003302.40
2952007.01.23 10:19buy1480.101.30211.29121.3037
2962007.01.23 12:53t/p1480.101.30371.29121.303716.003318.40
2972007.01.23 12:53buy1490.101.30391.29301.3055
2982007.01.23 14:23buy1500.101.30211.29301.3037
2992007.01.23 15:08t/p1500.101.30371.29301.303716.003334.40
3002007.01.23 15:08close1490.101.30371.29301.3055-2.003332.40
3012007.01.23 15:09sell1510.101.30381.31471.3022
3022007.01.23 17:35t/p1510.101.30221.31471.302216.003348.40
3032007.01.23 17:35sell1520.101.30201.31291.3004
3042007.01.24 08:04t/p1520.101.30041.31291.300416.593364.99
3052007.01.24 08:04sell1530.101.30011.31101.2985
3062007.01.24 08:50t/p1530.101.29851.31101.298516.003380.99
3072007.01.24 08:50sell1540.101.29821.30911.2966
3082007.01.24 09:41sell1550.101.30001.30911.2984
3092007.01.24 14:22t/p1550.101.29841.30911.298416.003396.99
3102007.01.24 14:22close1540.101.29841.30911.2966-2.003394.99
3112007.01.24 14:23sell1560.101.29831.30921.2967
3122007.01.24 15:18t/p1560.101.29671.30921.296716.003410.99
3132007.01.24 15:18sell1570.101.29651.30741.2949
3142007.01.24 16:09t/p1570.101.29491.30741.294916.003426.99
3152007.01.24 16:09sell1580.101.29471.30561.2931
3162007.01.24 21:37sell1590.101.29651.30561.2949
3172007.01.25 07:45sell1600.201.29831.30561.2967
3182007.01.25 08:29sell1610.301.30011.30561.2985
3192007.01.25 09:00t/p1610.301.29851.30561.298548.003474.99
3202007.01.25 09:00close1600.201.29831.30561.29670.003474.99
3212007.01.25 09:00close1590.101.29801.30561.2949-13.233461.76
3222007.01.25 09:00close1580.101.29811.30561.2931-32.233429.53
3232007.01.25 09:00sell1620.101.29811.30901.2965
3242007.01.25 16:35t/p1620.101.29651.30901.296516.003445.53
3252007.01.25 16:35sell1630.101.29631.30721.2947
3262007.01.25 18:00sell1640.101.29821.30731.2966
3272007.01.25 18:25t/p1640.101.29661.30731.296616.003461.53
3282007.01.25 18:25close1630.101.29651.30721.2947-2.003459.53
3292007.01.25 18:25sell1650.101.29641.30731.2948
3302007.01.25 19:04t/p1650.101.29481.30731.294816.003475.53
3312007.01.25 19:04sell1660.101.29451.30541.2929
3322007.01.25 19:33t/p1660.101.29291.30541.292916.003491.53
3332007.01.25 19:33sell1670.101.29271.30361.2911
3342007.01.26 08:08t/p1670.101.29111.30361.291116.593508.12
3352007.01.26 08:08sell1680.101.29091.30181.2893
3362007.01.26 08:47sell1690.101.29281.30191.2912
3372007.01.26 10:47t/p1690.101.29121.30191.291216.003524.12
3382007.01.26 10:47close1680.101.29111.30181.2893-2.003522.12
3392007.01.26 10:47sell1700.101.29101.30191.2894
3402007.01.26 11:37t/p1700.101.28941.30191.289416.003538.12
3412007.01.26 11:37sell1710.101.28921.30011.2876
3422007.01.26 12:17sell1720.101.29101.30011.2894
3432007.01.26 13:30t/p1720.101.28941.30011.289416.003554.12
3442007.01.26 13:30close1710.101.28931.30011.2876-1.003553.12
3452007.01.26 13:30buy1730.101.28921.27831.2908
3462007.01.26 13:55t/p1730.101.29081.27831.290816.003569.12
3472007.01.26 13:55buy1740.101.29101.28011.2926
3482007.01.26 14:54buy1750.101.28921.28011.2908
3492007.01.26 15:25t/p1750.101.29081.28011.290816.003585.12
3502007.01.26 15:25close1740.101.29081.28011.2926-2.003583.12
3512007.01.26 15:25sell1760.101.29071.30161.2891
3522007.01.26 17:21sell1770.101.29251.30161.2909
3532007.01.26 18:47t/p1770.101.29091.30161.290916.003599.12
3542007.01.26 18:47close1760.101.29091.30161.2891-2.003597.12
3552007.01.26 18:47sell1780.101.29081.30171.2892
3562007.01.29 10:05sell1790.101.29261.30171.2910
3572007.01.29 13:40t/p1790.101.29101.30171.291016.003613.12
3582007.01.29 13:40close1780.101.29091.30171.2892-0.413612.71
3592007.01.29 13:40sell1800.101.29081.30171.2892
3602007.01.29 14:31sell1810.101.29271.30181.2911
3612007.01.29 16:57sell1820.201.29461.30191.2930
3622007.01.29 17:01sell1830.301.29641.30191.2948
3632007.01.30 00:43t/p1830.301.29481.30191.294849.773662.48
3642007.01.30 00:43close1820.201.29481.30191.2930-2.823659.66
3652007.01.30 00:43close1810.101.29491.30181.2911-21.413638.25
3662007.01.30 00:44close1800.101.29501.30171.2892-41.413596.84
3672007.01.30 00:44sell1840.101.29471.30561.2931
3682007.01.30 01:55sell1850.101.29651.30561.2949
3692007.01.30 15:00t/p1850.101.29491.30561.294916.003612.84
3702007.01.30 15:00close1840.101.29491.30561.2931-2.003610.84
3712007.01.30 15:00sell1860.101.29481.30571.2932
3722007.01.30 18:07sell1870.101.29661.30571.2950
3732007.01.31 08:00t/p1870.101.29501.30571.295016.593627.43
3742007.01.31 08:00close1860.101.29491.30571.2932-0.413627.02
3752007.01.31 08:00sell1880.101.29481.30571.2932
3762007.01.31 09:34t/p1880.101.29321.30571.293216.003643.02
3772007.01.31 09:34sell1890.101.29291.30381.2913
3782007.01.31 12:19sell1900.101.29471.30381.2931
3792007.01.31 13:48t/p1900.101.29311.30381.293116.003659.02
3802007.01.31 13:48close1890.101.29301.30381.2913-1.003658.02
3812007.01.31 13:48sell1910.101.29291.30381.2913
3822007.01.31 14:07sell1920.101.29471.30381.2931
3832007.01.31 14:42sell1930.201.29651.30381.2949
3842007.01.31 15:17sell1940.301.29831.30381.2967
3852007.01.31 15:43sell1950.501.30011.30381.2985
3862007.01.31 16:15sell1960.801.30191.30381.3003
3872007.01.31 16:50t/p1960.801.30031.30381.3003128.003786.02
3882007.01.31 16:50close1950.501.30021.30381.2985-5.003781.02
3892007.01.31 16:50close1940.301.30041.30381.2967-63.003718.02
3902007.01.31 16:50close1930.201.30051.30381.2949-80.003638.02
3912007.01.31 16:50close1920.101.30041.30381.2931-57.003581.02
3922007.01.31 16:51close1910.101.30031.30381.2913-74.003507.02
3932007.01.31 16:52buy1970.101.30021.28931.3018
3942007.01.31 19:16t/p1970.101.30181.28931.301816.003523.02
3952007.01.31 19:16sell1980.101.30181.31271.3002
3962007.01.31 19:52sell1990.101.30371.31281.3021
3972007.01.31 22:33t/p1990.101.30211.31281.302116.003539.02
3982007.01.31 22:33close1980.101.30191.31271.3002-1.003538.02
3992007.01.31 22:34sell2000.101.30181.31271.3002
4002007.02.01 01:05sell2010.101.30361.31271.3020
4012007.02.01 07:15t/p2010.101.30201.31271.302016.003554.02
4022007.02.01 07:15close2000.101.30181.31271.30021.773555.79
4032007.02.01 07:15sell2020.101.30171.31261.3001
4042007.02.01 15:00sell2030.101.30351.31261.3019
4052007.02.01 15:40t/p2030.101.30191.31261.301916.003571.79
4062007.02.01 15:40close2020.101.30181.31261.3001-1.003570.79
4072007.02.01 15:40sell2040.101.30171.31261.3001
4082007.02.02 13:29sell2050.101.30381.31291.3022
4092007.02.02 13:31sell2060.201.30581.31311.3042
4102007.02.02 13:32t/p2060.201.30421.31311.304232.003602.79
4112007.02.02 13:32close2050.101.30421.31291.3022-4.003598.79
4122007.02.02 13:32close2040.101.30431.31261.3001-25.413573.38
4132007.02.02 13:32buy2070.101.30421.29331.3058
4142007.02.02 13:36t/p2070.101.30581.29331.305816.003589.38
4152007.02.02 13:36buy2080.101.30601.29511.3076
4162007.02.02 13:39buy2090.101.30411.29501.3057
4172007.02.02 14:01buy2100.201.30231.29501.3039
4182007.02.02 14:03buy2110.301.30051.29501.3021
4192007.02.02 14:15buy2120.501.29871.29501.3003
4202007.02.02 15:02buy2130.801.29691.29501.2985
4212007.02.02 17:56s/l2080.101.29511.29511.3076-109.003480.38
4222007.02.02 17:56close2130.801.29511.29501.2985-144.003336.38
4232007.02.02 17:56s/l2090.101.29501.29501.3057-91.003245.38
4242007.02.02 17:56s/l2100.201.29501.29501.3039-146.003099.38
4252007.02.02 17:56s/l2110.301.29501.29501.3021-165.002934.38
4262007.02.02 17:56s/l2120.501.29501.29501.3003-185.002749.38
4272007.02.02 17:56sell2140.101.29501.30591.2934
4282007.02.05 06:27t/p2140.101.29341.30591.293416.592765.97
4292007.02.05 06:27buy2150.101.29341.28251.2950
4302007.02.05 07:24t/p2150.101.29501.28251.295016.002781.97
4312007.02.05 07:24buy2160.101.29521.28431.2968
4322007.02.05 10:41buy2170.101.29341.28431.2950
4332007.02.06 06:34buy2180.201.29151.28421.2931
4342007.02.06 08:03t/p2180.201.29311.28421.293132.002813.97
4352007.02.06 08:03close2170.101.29321.28431.2950-2.662811.32
4362007.02.06 08:04close2160.101.29311.28431.2968-21.662789.66
4372007.02.06 08:04buy2190.101.29341.28251.2950
4382007.02.06 12:00t/p2190.101.29501.28251.295016.002805.66
4392007.02.06 12:00buy2200.101.29521.28431.2968
4402007.02.06 16:59t/p2200.101.29681.28431.296816.002821.66
4412007.02.06 16:59buy2210.101.29701.28611.2986
4422007.02.06 18:24t/p2210.101.29861.28611.298616.002837.66
4432007.02.06 18:24buy2220.101.29881.28791.3004
4442007.02.07 14:34t/p2220.101.30041.28791.300415.352853.01
4452007.02.07 14:34buy2230.101.30061.28971.3022
4462007.02.07 16:08t/p2230.101.30221.28971.302216.002869.01
4472007.02.07 16:08buy2240.101.30251.29161.3041
4482007.02.07 20:13buy2250.101.30071.29161.3023
4492007.02.07 23:43t/p2250.101.30231.29161.302316.002885.01
4502007.02.07 23:43close2240.101.30231.29161.3041-2.002883.01
4512007.02.07 23:43buy2260.101.30261.29171.3042
4522007.02.08 07:26buy2270.101.30081.29171.3024
4532007.02.08 08:42buy2280.201.29901.29171.3006
4542007.02.08 13:35close2280.201.30051.29171.300630.002913.01
4552007.02.08 13:35close2270.101.30041.29171.3024-4.002909.01
4562007.02.08 13:35close2260.101.30091.29171.3042-18.972890.04
4572007.02.08 13:35buy2290.101.30081.28991.3024
4582007.02.08 14:11t/p2290.101.30241.28991.302416.002906.04
4592007.02.08 14:11buy2300.101.30261.29171.3042
4602007.02.08 16:24t/p2300.101.30421.29171.304216.002922.04
4612007.02.08 16:24buy2310.101.30441.29351.3060
4622007.02.08 18:18buy2320.101.30261.29351.3042
4632007.02.08 22:00t/p2320.101.30421.29351.304216.002938.04
4642007.02.08 22:00close2310.101.30421.29351.3060-2.002936.04
4652007.02.08 22:00buy2330.101.30451.29361.3061
4662007.02.09 07:28buy2340.101.30261.29351.3042
4672007.02.09 07:45buy2350.201.30081.29351.3024
4682007.02.09 10:10buy2360.301.29901.29351.3006
4692007.02.09 12:04t/p2360.301.30061.29351.300648.002984.04
4702007.02.09 12:04close2350.201.30061.29351.3024-4.002980.04
4712007.02.09 12:04close2340.101.30081.29351.3042-18.002962.04
4722007.02.09 12:04close2330.101.30071.29361.3061-38.662923.39
4732007.02.09 12:04buy2370.101.30101.29011.3026
4742007.02.09 14:25buy2380.101.29921.29011.3008
4752007.02.09 17:22t/p2380.101.30081.29011.300816.002939.39
4762007.02.09 17:22close2370.101.30081.29011.3026-2.002937.39
4772007.02.09 17:22buy2390.101.30091.29001.3025
4782007.02.12 06:10t/p2390.101.30251.29001.302515.352952.73
4792007.02.12 06:10buy2400.101.30281.29191.3044
4802007.02.12 08:32buy2410.101.30101.29191.3026
4812007.02.12 09:45buy2420.201.29921.29191.3008
4822007.02.12 09:50buy2430.301.29741.29191.2990
4832007.02.12 10:18buy2440.501.29551.29181.2971
4842007.02.13 06:47t/p2440.501.29711.29181.297176.723029.46
4852007.02.13 06:47close2430.301.29711.29191.2990-10.973018.49
4862007.02.13 06:47close2420.201.29691.29191.3008-47.312971.18
4872007.02.13 06:47close2410.101.29661.29191.3026-44.662926.53
4882007.02.13 06:47close2400.101.29631.29191.3044-65.662860.87
4892007.02.13 06:48buy2450.101.29711.28621.2987
4902007.02.13 07:13t/p2450.101.29871.28621.298716.002876.87
4912007.02.13 07:13buy2460.101.29901.28811.3006
4922007.02.13 10:17t/p2460.101.30061.28811.300616.002892.87
4932007.02.13 10:17buy2470.101.30081.28991.3024
4942007.02.13 13:12t/p2470.101.30241.28991.302416.002908.87
4952007.02.13 13:12buy2480.101.30261.29171.3042
4962007.02.13 13:40t/p2480.101.30421.29171.304216.002924.87
4972007.02.13 13:40buy2490.101.30441.29351.3060
4982007.02.13 14:00buy2500.101.30261.29351.3042
4992007.02.13 15:48buy2510.201.30071.29341.3023
5002007.02.13 16:09t/p2510.201.30231.29341.302332.002956.87
5012007.02.13 16:09close2500.101.30241.29351.3042-2.002954.87
5022007.02.13 16:09close2490.101.30251.29351.3060-19.002935.87
5032007.02.13 16:09sell2520.101.30271.31361.3011
5042007.02.14 04:38sell2530.101.30451.31361.3029
5052007.02.14 04:50t/p2530.101.30291.31361.302916.002951.87
5062007.02.14 04:50close2520.101.30291.31361.3011-1.412950.46
5072007.02.14 04:50sell2540.101.30281.31371.3012
5082007.02.14 07:08sell2550.101.30461.31371.3030
5092007.02.14 07:39sell2560.201.30641.31371.3048
5102007.02.14 07:44sell2570.301.30831.31381.3067
5112007.02.14 13:54sell2580.501.31011.31381.3085
5122007.02.14 15:01sell2590.801.31191.31381.3103
5132007.02.14 15:03s/l2540.101.31371.31371.3012-109.002841.46
5142007.02.14 15:03s/l2550.101.31371.31371.3030-91.002750.46
5152007.02.14 15:03s/l2560.201.31371.31371.3048-146.002604.46
5162007.02.14 15:03s/l2570.301.31381.31381.3067-165.002439.46
5172007.02.14 15:03s/l2580.501.31381.31381.3085-185.002254.46
5182007.02.14 15:03s/l2590.801.31381.31381.3103-152.002102.46
5192007.02.14 15:03buy2600.101.31381.30291.3154
5202007.02.14 16:37buy2610.101.31201.30291.3136
5212007.02.14 22:13t/p2610.101.31361.30291.313616.002118.46
5222007.02.14 22:13close2600.101.31361.30291.3154-2.002116.46
5232007.02.14 22:13buy2620.101.31371.30281.3153
5242007.02.15 14:00t/p2620.101.31531.30281.315314.042130.50
5252007.02.15 14:00buy2630.101.31561.30471.3172
5262007.02.15 14:21t/p2630.101.31721.30471.317216.002146.50
5272007.02.15 14:21buy2640.101.31741.30651.3190
5282007.02.15 14:34buy2650.101.31561.30651.3172
5292007.02.15 15:46buy2660.201.31371.30641.3153
5302007.02.15 17:06t/p2660.201.31531.30641.315332.002178.50
5312007.02.15 17:06close2650.101.31531.30651.3172-3.002175.50
5322007.02.15 17:07close2640.101.31541.30651.3190-20.002155.50
5332007.02.15 17:07sell2670.101.31531.32621.3137
5342007.02.15 17:51t/p2670.101.31371.32621.313716.002171.50
5352007.02.15 17:51sell2680.101.31351.32441.3119
5362007.02.16 08:21t/p2680.101.31191.32441.311916.592188.09
5372007.02.16 08:21sell2690.101.31171.32261.3101
5382007.02.16 09:20sell2700.101.31361.32271.3120
5392007.02.16 11:01t/p2700.101.31201.32271.312016.002204.09
5402007.02.16 11:01close2690.101.31201.32261.3101-3.002201.09
5412007.02.16 11:01sell2710.101.31191.32281.3103
5422007.02.16 13:45t/p2710.101.31031.32281.310316.002217.09
5432007.02.16 13:45sell2720.101.31001.32091.3084
5442007.02.16 14:49sell2730.101.31181.32091.3102
5452007.02.16 16:33sell2740.201.31361.32091.3120
5462007.02.19 02:56sell2750.301.31561.32111.3140
5472007.02.19 07:27t/p2750.301.31401.32111.314048.002265.09
5482007.02.19 07:27close2740.201.31401.32091.3120-6.822258.27
5492007.02.19 07:27close2730.101.31411.32091.3102-22.412235.86
5502007.02.19 07:27close2720.101.31381.32091.3084-37.412198.45
5512007.02.19 07:27sell2760.101.31371.32461.3121
5522007.02.19 07:56sell2770.101.31561.32471.3140
5532007.02.19 08:47t/p2770.101.31401.32471.314016.002214.45
5542007.02.19 08:47close2760.101.31401.32461.3121-3.002211.45
5552007.02.19 08:47sell2780.101.31391.32481.3123
5562007.02.19 10:52t/p2780.101.31231.32481.312316.002227.45
5572007.02.19 10:52sell2790.101.31201.32291.3104
5582007.02.19 11:26sell2800.101.31381.32291.3122
5592007.02.19 18:00sell2810.201.31571.32301.3141
5602007.02.20 02:02sell2820.301.31761.32311.3160
5612007.02.20 07:50t/p2820.301.31601.32311.316048.002275.45
5622007.02.20 07:50close2810.201.31601.32301.3141-4.822270.63
5632007.02.20 07:50close2800.101.31611.32291.3122-22.412248.22
5642007.02.20 07:50close2790.101.31621.32291.3104-41.412206.81
5652007.02.20 07:50sell2830.101.31591.32681.3143
5662007.02.20 08:10t/p2830.101.31431.32681.314316.002222.81
5672007.02.20 08:10sell2840.101.31411.32501.3125
5682007.02.21 07:29sell2850.101.31591.32501.3143
5692007.02.21 08:22t/p2850.101.31431.32501.314316.002238.81
5702007.02.21 08:22close2840.101.31431.32501.3125-1.412237.40
5712007.02.21 08:22sell2860.101.31421.32511.3126
5722007.02.21 11:17t/p2860.101.31261.32511.312616.002253.40
5732007.02.21 11:17sell2870.101.31241.32331.3108
5742007.02.21 12:59sell2880.101.31431.32341.3127
5752007.02.21 13:31t/p2880.101.31271.32341.312716.002269.40
5762007.02.21 13:31close2870.101.31271.32331.3108-3.002266.40
5772007.02.21 13:31buy2890.101.31281.30191.3144
5782007.02.21 13:39buy2900.101.31101.30191.3126
5792007.02.21 14:10t/p2900.101.31261.30191.312616.002282.40
5802007.02.21 14:10close2890.101.31261.30191.3144-2.002280.40
5812007.02.21 14:10sell2910.101.31251.32341.3109
5822007.02.21 19:16sell2920.101.31431.32341.3127
5832007.02.22 07:01t/p2920.101.31271.32341.312717.772298.17
5842007.02.22 07:01close2910.101.31271.32341.3109-0.232297.94
5852007.02.22 07:01buy2930.101.31281.30191.3144
5862007.02.22 07:34buy2940.101.31101.30191.3126
5872007.02.22 07:57buy2950.201.30911.30181.3107
5882007.02.22 13:03t/p2950.201.31071.30181.310732.002329.94
5892007.02.22 13:03close2940.101.31071.30191.3126-3.002326.94
5902007.02.22 13:03close2930.101.31081.30191.3144-20.002306.94
5912007.02.22 13:04buy2960.101.31111.30021.3127
5922007.02.22 16:21t/p2960.101.31271.30021.312716.002322.94
5932007.02.22 16:21buy2970.101.31291.30201.3145
5942007.02.23 09:05buy2980.101.31111.30201.3127
5952007.02.23 12:59t/p2980.101.31271.30201.312716.002338.94
5962007.02.23 12:59close2970.101.31271.30201.3145-2.662336.28
5972007.02.23 12:59buy2990.101.31311.30221.3147
5982007.02.23 14:19t/p2990.101.31471.30221.314716.002352.28
5992007.02.23 14:19buy3000.101.31491.30401.3165
6002007.02.23 14:50t/p3000.101.31651.30401.316516.002368.28
6012007.02.23 14:50buy3010.101.31671.30581.3183
6022007.02.23 15:23t/p3010.101.31831.30581.318316.002384.28
6032007.02.23 15:23buy3020.101.31851.30761.3201
6042007.02.23 15:59buy3030.101.31671.30761.3183
6052007.02.25 23:20t/p3030.101.31831.30761.318316.002400.28
6062007.02.25 23:20close3020.101.31831.30761.3201-2.002398.28
6072007.02.25 23:20buy3040.101.31841.30751.3200
6082007.02.26 08:45buy3050.101.31651.30741.3181
6092007.02.26 19:45t/p3050.101.31811.30741.318116.002414.28
6102007.02.26 19:45close3040.101.31811.30751.3200-3.662410.63
6112007.02.26 19:45buy3060.101.31841.30751.3200
6122007.02.27 00:39t/p3060.101.32001.30751.320015.352425.97
6132007.02.27 00:39buy3070.101.32031.30941.3219
6142007.02.27 00:44buy3080.101.31851.30941.3201
6152007.02.27 07:05buy3090.201.31661.30931.3182
6162007.02.27 08:08t/p3090.201.31821.30931.318232.002457.97
6172007.02.27 08:08close3080.101.31821.30941.3201-3.002454.97
6182007.02.27 08:08close3070.101.31811.30941.3219-22.002432.97
6192007.02.27 08:08buy3100.101.31841.30751.3200
6202007.02.27 08:17t/p3100.101.32001.30751.320016.002448.97
6212007.02.27 08:17buy3110.101.32021.30931.3218
6222007.02.27 08:21t/p3110.101.32181.30931.321816.002464.97
6232007.02.27 08:21buy3120.101.32201.31111.3236
6242007.02.27 11:27buy3130.101.32021.31111.3218
6252007.02.27 12:35t/p3130.101.32181.31111.321816.002480.97
6262007.02.27 12:35close3120.101.32181.31111.3236-2.002478.97
6272007.02.27 12:35sell3140.101.32191.33281.3203
6282007.02.27 13:30sell3150.101.32371.33281.3221
6292007.02.27 15:01t/p3150.101.32211.33281.322116.002494.97
6302007.02.27 15:01close3140.101.32211.33281.3203-2.002492.97
6312007.02.27 15:01sell3160.101.32201.33291.3204
6322007.02.27 15:42sell3170.101.32381.33291.3222
6332007.02.27 17:12sell3180.201.32571.33301.3241
6342007.02.27 17:42t/p3180.201.32411.33301.324132.002524.97
6352007.02.27 17:42close3170.101.32411.33291.3222-3.002521.97
6362007.02.27 17:42close3160.101.32421.33291.3204-22.002499.97
6372007.02.27 17:42buy3190.101.32431.31341.3259
6382007.02.28 00:59buy3200.101.32251.31341.3241
6392007.02.28 07:05buy3210.201.32071.31341.3223
6402007.02.28 07:32close3210.201.32221.31341.322330.002529.97
6412007.02.28 07:32close3200.101.32211.31341.3241-4.002525.97
6422007.02.28 07:32close3190.101.32221.31341.3259-21.662504.32
6432007.02.28 07:32buy3220.101.32231.31141.3239
6442007.02.28 08:17buy3230.101.32051.31141.3221
6452007.02.28 09:58buy3240.201.31871.31141.3203
6462007.02.28 12:40close3240.201.32021.31141.320330.002534.32
6472007.02.28 12:41close3230.101.32031.31141.3221-2.002532.32
6482007.02.28 12:41close3220.101.32021.31141.3239-21.002511.32
6492007.02.28 12:41buy3250.101.32031.30941.3219
6502007.02.28 13:28t/p3250.101.32191.30941.321916.002527.32
6512007.02.28 13:28buy3260.101.32211.31121.3237
6522007.02.28 14:38buy3270.101.32031.31121.3219
6532007.02.28 15:00t/p3270.101.32191.31121.321916.002543.32
6542007.02.28 15:00close3260.101.32191.31121.3237-2.002541.32
6552007.02.28 15:00sell3280.101.32181.33271.3202
6562007.02.28 15:29t/p3280.101.32021.33271.320216.002557.32
6572007.02.28 15:29sell3290.101.31991.33081.3183
6582007.02.28 16:20sell3300.101.32171.33081.3201
6592007.02.28 23:59close at stop3300.101.32301.33081.3201-13.002544.32
6602007.02.28 23:59close at stop3290.101.32301.33081.3183-31.002513.32