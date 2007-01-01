|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.01.01 22:45 - 2007.03.01 00:00 (2007.01.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=16; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; FiboProgression=true; MaxTrades=6; Pips=18; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|4127
|Ticks modelled
|174746
|Modelling quality
|77.40%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|-486.68
|Gross profit
|3866.41
|Gross loss
|-4353.09
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-1.47
|Absolute drawdown
|897.54
|Maximal drawdown
|1683.56 (44.47%)
|Relative drawdown
|44.47% (1683.56)
|Total trades
|330
|Short positions (won %)
|133 (52.63%)
|Long positions (won %)
|197 (50.76%)
|Profit trades (% of total)
|170 (51.52%)
|Loss trades (% of total)
|160 (48.48%)
|Largest
|profit trade
|128.00
|loss trade
|-185.00
|Average
|profit trade
|22.74
|loss trade
|-27.21
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (96.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-849.41)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|128.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-849.41 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 22:45
|buy
|1
|0.10
|1.3208
|1.3099
|1.3224
|2
|2007.01.02 06:30
|t/p
|1
|0.10
|1.3224
|1.3099
|1.3224
|15.35
|3015.34
|3
|2007.01.02 06:30
|buy
|2
|0.10
|1.3241
|1.3132
|1.3257
|4
|2007.01.02 07:35
|t/p
|2
|0.10
|1.3257
|1.3132
|1.3257
|16.00
|3031.34
|5
|2007.01.02 07:35
|buy
|3
|0.10
|1.3259
|1.3150
|1.3275
|6
|2007.01.02 08:28
|t/p
|3
|0.10
|1.3275
|1.3150
|1.3275
|16.00
|3047.34
|7
|2007.01.02 08:28
|sell
|4
|0.10
|1.3275
|1.3384
|1.3259
|8
|2007.01.02 13:43
|sell
|5
|0.10
|1.3293
|1.3384
|1.3277
|9
|2007.01.02 15:02
|t/p
|5
|0.10
|1.3277
|1.3384
|1.3277
|16.00
|3063.34
|10
|2007.01.02 15:02
|close
|4
|0.10
|1.3277
|1.3384
|1.3259
|-2.00
|3061.34
|11
|2007.01.02 15:02
|sell
|6
|0.10
|1.3276
|1.3385
|1.3260
|12
|2007.01.03 09:32
|t/p
|6
|0.10
|1.3260
|1.3385
|1.3260
|16.59
|3077.93
|13
|2007.01.03 09:32
|sell
|7
|0.10
|1.3258
|1.3367
|1.3242
|14
|2007.01.03 10:17
|t/p
|7
|0.10
|1.3242
|1.3367
|1.3242
|16.00
|3093.93
|15
|2007.01.03 10:17
|sell
|8
|0.10
|1.3240
|1.3349
|1.3224
|16
|2007.01.03 10:23
|t/p
|8
|0.10
|1.3224
|1.3349
|1.3224
|16.00
|3109.93
|17
|2007.01.03 10:23
|sell
|9
|0.10
|1.3222
|1.3331
|1.3206
|18
|2007.01.03 13:16
|sell
|10
|0.10
|1.3240
|1.3331
|1.3224
|19
|2007.01.03 13:30
|sell
|11
|0.20
|1.3258
|1.3331
|1.3242
|20
|2007.01.03 13:52
|close
|11
|0.20
|1.3243
|1.3331
|1.3242
|30.00
|3139.93
|21
|2007.01.03 13:52
|close
|10
|0.10
|1.3244
|1.3331
|1.3224
|-4.00
|3135.93
|22
|2007.01.03 13:52
|close
|9
|0.10
|1.3243
|1.3331
|1.3206
|-21.00
|3114.93
|23
|2007.01.03 13:52
|buy
|12
|0.10
|1.3244
|1.3135
|1.3260
|24
|2007.01.03 14:55
|buy
|13
|0.10
|1.3226
|1.3135
|1.3242
|25
|2007.01.03 15:03
|buy
|14
|0.20
|1.3208
|1.3135
|1.3224
|26
|2007.01.03 15:07
|buy
|15
|0.30
|1.3190
|1.3135
|1.3206
|27
|2007.01.03 16:26
|buy
|16
|0.50
|1.3172
|1.3135
|1.3188
|28
|2007.01.03 17:23
|buy
|17
|0.80
|1.3154
|1.3135
|1.3170
|29
|2007.01.03 19:03
|t/p
|17
|0.80
|1.3170
|1.3135
|1.3170
|128.00
|3242.93
|30
|2007.01.03 19:03
|close
|16
|0.50
|1.3170
|1.3135
|1.3188
|-10.00
|3232.93
|31
|2007.01.03 19:03
|close
|15
|0.30
|1.3171
|1.3135
|1.3206
|-57.00
|3175.93
|32
|2007.01.03 19:03
|close
|14
|0.20
|1.3172
|1.3135
|1.3224
|-72.00
|3103.93
|33
|2007.01.03 19:03
|close
|13
|0.10
|1.3171
|1.3135
|1.3242
|-55.00
|3048.93
|34
|2007.01.03 19:03
|close
|12
|0.10
|1.3172
|1.3135
|1.3260
|-72.00
|2976.93
|35
|2007.01.03 19:03
|buy
|18
|0.10
|1.3172
|1.3063
|1.3188
|36
|2007.01.04 08:08
|buy
|19
|0.10
|1.3154
|1.3063
|1.3170
|37
|2007.01.04 08:31
|buy
|20
|0.20
|1.3136
|1.3063
|1.3152
|38
|2007.01.04 08:53
|buy
|21
|0.30
|1.3117
|1.3062
|1.3133
|39
|2007.01.04 10:51
|buy
|22
|0.50
|1.3099
|1.3062
|1.3115
|40
|2007.01.04 13:33
|t/p
|22
|0.50
|1.3115
|1.3062
|1.3115
|80.00
|3056.93
|41
|2007.01.04 13:33
|close
|21
|0.30
|1.3115
|1.3062
|1.3133
|-6.00
|3050.93
|42
|2007.01.04 13:33
|close
|20
|0.20
|1.3116
|1.3063
|1.3152
|-40.00
|3010.93
|43
|2007.01.04 13:33
|close
|19
|0.10
|1.3115
|1.3063
|1.3170
|-39.00
|2971.93
|44
|2007.01.04 13:33
|close
|18
|0.10
|1.3116
|1.3063
|1.3188
|-57.97
|2913.97
|45
|2007.01.04 13:33
|buy
|23
|0.10
|1.3116
|1.3007
|1.3132
|46
|2007.01.04 14:12
|buy
|24
|0.10
|1.3097
|1.3006
|1.3113
|47
|2007.01.04 15:08
|t/p
|24
|0.10
|1.3113
|1.3006
|1.3113
|16.00
|2929.97
|48
|2007.01.04 15:08
|close
|23
|0.10
|1.3113
|1.3007
|1.3132
|-3.00
|2926.97
|49
|2007.01.04 15:08
|buy
|25
|0.10
|1.3114
|1.3005
|1.3130
|50
|2007.01.04 15:20
|buy
|26
|0.10
|1.3096
|1.3005
|1.3112
|51
|2007.01.04 16:13
|buy
|27
|0.20
|1.3077
|1.3004
|1.3093
|52
|2007.01.04 16:40
|t/p
|27
|0.20
|1.3093
|1.3004
|1.3093
|32.00
|2958.97
|53
|2007.01.04 16:40
|close
|26
|0.10
|1.3093
|1.3005
|1.3112
|-3.00
|2955.97
|54
|2007.01.04 16:40
|close
|25
|0.10
|1.3094
|1.3005
|1.3130
|-20.00
|2935.97
|55
|2007.01.04 16:40
|buy
|28
|0.10
|1.3095
|1.2986
|1.3111
|56
|2007.01.05 02:58
|buy
|29
|0.10
|1.3075
|1.2984
|1.3091
|57
|2007.01.05 06:52
|t/p
|29
|0.10
|1.3091
|1.2984
|1.3091
|16.00
|2951.97
|58
|2007.01.05 06:52
|close
|28
|0.10
|1.3091
|1.2986
|1.3111
|-4.66
|2947.31
|59
|2007.01.05 06:52
|buy
|30
|0.10
|1.3094
|1.2985
|1.3110
|60
|2007.01.05 07:23
|buy
|31
|0.10
|1.3076
|1.2985
|1.3092
|61
|2007.01.05 07:38
|t/p
|31
|0.10
|1.3092
|1.2985
|1.3092
|16.00
|2963.31
|62
|2007.01.05 07:38
|close
|30
|0.10
|1.3092
|1.2985
|1.3110
|-2.00
|2961.31
|63
|2007.01.05 07:38
|buy
|32
|0.10
|1.3095
|1.2986
|1.3111
|64
|2007.01.05 12:45
|buy
|33
|0.10
|1.3076
|1.2985
|1.3092
|65
|2007.01.05 13:31
|buy
|34
|0.20
|1.3057
|1.2984
|1.3073
|66
|2007.01.05 13:32
|buy
|35
|0.30
|1.3039
|1.2984
|1.3055
|67
|2007.01.05 13:33
|buy
|36
|0.50
|1.3020
|1.2983
|1.3036
|68
|2007.01.05 13:33
|buy
|37
|0.80
|1.3001
|1.2982
|1.3017
|69
|2007.01.05 13:34
|t/p
|37
|0.80
|1.3017
|1.2982
|1.3017
|128.00
|3089.31
|70
|2007.01.05 13:34
|close
|36
|0.50
|1.3018
|1.2983
|1.3036
|-10.00
|3079.31
|71
|2007.01.05 13:34
|close
|35
|0.30
|1.3019
|1.2984
|1.3055
|-60.00
|3019.31
|72
|2007.01.05 13:34
|close
|34
|0.20
|1.3020
|1.2984
|1.3073
|-74.00
|2945.31
|73
|2007.01.05 13:34
|close
|33
|0.10
|1.3021
|1.2985
|1.3092
|-55.00
|2890.31
|74
|2007.01.05 13:34
|close
|32
|0.10
|1.3022
|1.2986
|1.3111
|-73.00
|2817.31
|75
|2007.01.05 13:34
|sell
|38
|0.10
|1.3023
|1.3132
|1.3007
|76
|2007.01.05 13:38
|t/p
|38
|0.10
|1.3007
|1.3132
|1.3007
|16.00
|2833.31
|77
|2007.01.05 13:38
|sell
|39
|0.10
|1.3005
|1.3114
|1.2989
|78
|2007.01.05 15:58
|t/p
|39
|0.10
|1.2989
|1.3114
|1.2989
|16.00
|2849.31
|79
|2007.01.05 15:58
|buy
|40
|0.10
|1.2989
|1.2880
|1.3005
|80
|2007.01.05 16:40
|t/p
|40
|0.10
|1.3005
|1.2880
|1.3005
|16.00
|2865.31
|81
|2007.01.05 16:40
|buy
|41
|0.10
|1.3007
|1.2898
|1.3023
|82
|2007.01.08 00:43
|buy
|42
|0.10
|1.2989
|1.2898
|1.3005
|83
|2007.01.08 01:13
|t/p
|42
|0.10
|1.3005
|1.2898
|1.3005
|16.00
|2881.31
|84
|2007.01.08 01:13
|close
|41
|0.10
|1.3005
|1.2898
|1.3023
|-2.66
|2878.66
|85
|2007.01.08 01:14
|sell
|43
|0.10
|1.3004
|1.3113
|1.2988
|86
|2007.01.08 07:20
|sell
|44
|0.10
|1.3022
|1.3113
|1.3006
|87
|2007.01.08 07:37
|t/p
|44
|0.10
|1.3006
|1.3113
|1.3006
|16.00
|2894.66
|88
|2007.01.08 07:37
|close
|43
|0.10
|1.3006
|1.3113
|1.2988
|-2.00
|2892.66
|89
|2007.01.08 07:37
|sell
|45
|0.10
|1.3003
|1.3112
|1.2987
|90
|2007.01.08 08:52
|sell
|46
|0.10
|1.3021
|1.3112
|1.3005
|91
|2007.01.08 10:15
|t/p
|46
|0.10
|1.3005
|1.3112
|1.3005
|16.00
|2908.66
|92
|2007.01.08 10:15
|close
|45
|0.10
|1.3005
|1.3112
|1.2987
|-2.00
|2906.66
|93
|2007.01.08 10:15
|sell
|47
|0.10
|1.3004
|1.3113
|1.2988
|94
|2007.01.08 13:57
|t/p
|47
|0.10
|1.2988
|1.3113
|1.2988
|16.00
|2922.66
|95
|2007.01.08 13:57
|sell
|48
|0.10
|1.2986
|1.3095
|1.2970
|96
|2007.01.08 14:26
|sell
|49
|0.10
|1.3004
|1.3095
|1.2988
|97
|2007.01.08 15:03
|sell
|50
|0.20
|1.3022
|1.3095
|1.3006
|98
|2007.01.08 16:22
|close
|50
|0.20
|1.3007
|1.3095
|1.3006
|30.00
|2952.66
|99
|2007.01.08 16:22
|close
|49
|0.10
|1.3008
|1.3095
|1.2988
|-4.00
|2948.66
|100
|2007.01.08 16:22
|close
|48
|0.10
|1.3007
|1.3095
|1.2970
|-21.00
|2927.66
|101
|2007.01.08 16:22
|buy
|51
|0.10
|1.3008
|1.2899
|1.3024
|102
|2007.01.08 16:47
|t/p
|51
|0.10
|1.3024
|1.2899
|1.3024
|16.00
|2943.66
|103
|2007.01.08 16:47
|buy
|52
|0.10
|1.3026
|1.2917
|1.3042
|104
|2007.01.08 19:08
|buy
|53
|0.10
|1.3008
|1.2917
|1.3024
|105
|2007.01.08 19:53
|t/p
|53
|0.10
|1.3024
|1.2917
|1.3024
|16.00
|2959.66
|106
|2007.01.08 19:53
|close
|52
|0.10
|1.3024
|1.2917
|1.3042
|-2.00
|2957.66
|107
|2007.01.08 19:53
|sell
|54
|0.10
|1.3025
|1.3134
|1.3009
|108
|2007.01.09 00:12
|sell
|55
|0.10
|1.3043
|1.3134
|1.3027
|109
|2007.01.09 09:40
|t/p
|55
|0.10
|1.3027
|1.3134
|1.3027
|16.00
|2973.66
|110
|2007.01.09 09:40
|close
|54
|0.10
|1.3027
|1.3134
|1.3009
|-1.41
|2972.25
|111
|2007.01.09 09:40
|sell
|56
|0.10
|1.3024
|1.3133
|1.3008
|112
|2007.01.09 12:38
|t/p
|56
|0.10
|1.3008
|1.3133
|1.3008
|16.00
|2988.25
|113
|2007.01.09 12:38
|sell
|57
|0.10
|1.3006
|1.3115
|1.2990
|114
|2007.01.09 13:26
|sell
|58
|0.10
|1.3024
|1.3115
|1.3008
|115
|2007.01.09 14:03
|t/p
|58
|0.10
|1.3008
|1.3115
|1.3008
|16.00
|3004.25
|116
|2007.01.09 14:03
|close
|57
|0.10
|1.3008
|1.3115
|1.2990
|-2.00
|3002.25
|117
|2007.01.09 14:03
|buy
|59
|0.10
|1.3009
|1.2900
|1.3025
|118
|2007.01.09 15:43
|buy
|60
|0.10
|1.2991
|1.2900
|1.3007
|119
|2007.01.09 17:52
|t/p
|60
|0.10
|1.3007
|1.2900
|1.3007
|16.00
|3018.25
|120
|2007.01.09 17:52
|close
|59
|0.10
|1.3007
|1.2900
|1.3025
|-2.00
|3016.25
|121
|2007.01.09 17:52
|buy
|61
|0.10
|1.3010
|1.2901
|1.3026
|122
|2007.01.09 22:43
|buy
|62
|0.10
|1.2992
|1.2901
|1.3008
|123
|2007.01.10 00:17
|buy
|63
|0.20
|1.2974
|1.2901
|1.2990
|124
|2007.01.10 02:15
|buy
|64
|0.30
|1.2955
|1.2900
|1.2971
|125
|2007.01.10 03:56
|t/p
|64
|0.30
|1.2971
|1.2900
|1.2971
|48.00
|3064.25
|126
|2007.01.10 03:56
|close
|63
|0.20
|1.2971
|1.2901
|1.2990
|-6.00
|3058.25
|127
|2007.01.10 03:58
|close
|62
|0.10
|1.2970
|1.2901
|1.3008
|-22.66
|3035.59
|128
|2007.01.10 03:59
|close
|61
|0.10
|1.2969
|1.2901
|1.3026
|-41.66
|2993.94
|129
|2007.01.10 03:59
|buy
|65
|0.10
|1.2973
|1.2864
|1.2989
|130
|2007.01.10 07:22
|t/p
|65
|0.10
|1.2989
|1.2864
|1.2989
|16.00
|3009.94
|131
|2007.01.10 07:22
|buy
|66
|0.10
|1.2991
|1.2882
|1.3007
|132
|2007.01.10 13:33
|buy
|67
|0.10
|1.2973
|1.2882
|1.2989
|133
|2007.01.10 14:53
|buy
|68
|0.20
|1.2955
|1.2882
|1.2971
|134
|2007.01.10 15:15
|buy
|69
|0.30
|1.2936
|1.2881
|1.2952
|135
|2007.01.10 16:05
|t/p
|69
|0.30
|1.2952
|1.2881
|1.2952
|48.00
|3057.94
|136
|2007.01.10 16:05
|close
|68
|0.20
|1.2952
|1.2882
|1.2971
|-6.00
|3051.94
|137
|2007.01.10 16:05
|close
|67
|0.10
|1.2951
|1.2882
|1.2989
|-22.00
|3029.94
|138
|2007.01.10 16:05
|close
|66
|0.10
|1.2952
|1.2882
|1.3007
|-39.00
|2990.94
|139
|2007.01.10 16:05
|buy
|70
|0.10
|1.2953
|1.2844
|1.2969
|140
|2007.01.10 17:38
|buy
|71
|0.10
|1.2935
|1.2844
|1.2951
|141
|2007.01.11 01:21
|t/p
|71
|0.10
|1.2951
|1.2844
|1.2951
|14.04
|3004.97
|142
|2007.01.11 01:21
|close
|70
|0.10
|1.2951
|1.2844
|1.2969
|-3.96
|3001.01
|143
|2007.01.11 01:22
|buy
|72
|0.10
|1.2952
|1.2843
|1.2968
|144
|2007.01.11 07:58
|t/p
|72
|0.10
|1.2968
|1.2843
|1.2968
|16.00
|3017.01
|145
|2007.01.11 07:58
|buy
|73
|0.10
|1.2970
|1.2861
|1.2986
|146
|2007.01.11 08:35
|buy
|74
|0.10
|1.2952
|1.2861
|1.2968
|147
|2007.01.11 09:02
|t/p
|74
|0.10
|1.2968
|1.2861
|1.2968
|16.00
|3033.01
|148
|2007.01.11 09:02
|close
|73
|0.10
|1.2968
|1.2861
|1.2986
|-2.00
|3031.01
|149
|2007.01.11 09:02
|buy
|75
|0.10
|1.2971
|1.2862
|1.2987
|150
|2007.01.11 12:07
|t/p
|75
|0.10
|1.2987
|1.2862
|1.2987
|16.00
|3047.01
|151
|2007.01.11 12:07
|buy
|76
|0.10
|1.2989
|1.2880
|1.3005
|152
|2007.01.11 12:13
|t/p
|76
|0.10
|1.3005
|1.2880
|1.3005
|16.00
|3063.01
|153
|2007.01.11 12:13
|buy
|77
|0.10
|1.3007
|1.2898
|1.3023
|154
|2007.01.11 12:22
|buy
|78
|0.10
|1.2989
|1.2898
|1.3005
|155
|2007.01.11 12:27
|buy
|79
|0.20
|1.2971
|1.2898
|1.2987
|156
|2007.01.11 12:47
|close
|79
|0.20
|1.2986
|1.2898
|1.2987
|30.00
|3093.01
|157
|2007.01.11 12:47
|close
|78
|0.10
|1.2985
|1.2898
|1.3005
|-4.00
|3089.01
|158
|2007.01.11 12:47
|close
|77
|0.10
|1.2986
|1.2898
|1.3023
|-21.00
|3068.01
|159
|2007.01.11 12:47
|buy
|80
|0.10
|1.2987
|1.2878
|1.3003
|160
|2007.01.11 13:37
|buy
|81
|0.10
|1.2969
|1.2878
|1.2985
|161
|2007.01.11 13:43
|buy
|82
|0.20
|1.2951
|1.2878
|1.2967
|162
|2007.01.11 13:53
|buy
|83
|0.30
|1.2933
|1.2878
|1.2949
|163
|2007.01.11 14:22
|buy
|84
|0.50
|1.2915
|1.2878
|1.2931
|164
|2007.01.11 14:45
|t/p
|84
|0.50
|1.2931
|1.2878
|1.2931
|80.00
|3148.01
|165
|2007.01.11 14:45
|close
|83
|0.30
|1.2931
|1.2878
|1.2949
|-6.00
|3142.01
|166
|2007.01.11 14:45
|close
|82
|0.20
|1.2930
|1.2878
|1.2967
|-42.00
|3100.01
|167
|2007.01.11 14:45
|close
|81
|0.10
|1.2931
|1.2878
|1.2985
|-38.00
|3062.01
|168
|2007.01.11 14:45
|close
|80
|0.10
|1.2930
|1.2878
|1.3003
|-57.00
|3005.01
|169
|2007.01.11 14:45
|sell
|85
|0.10
|1.2931
|1.3040
|1.2915
|170
|2007.01.11 15:03
|t/p
|85
|0.10
|1.2915
|1.3040
|1.2915
|16.00
|3021.01
|171
|2007.01.11 15:03
|sell
|86
|0.10
|1.2913
|1.3022
|1.2897
|172
|2007.01.11 15:15
|t/p
|86
|0.10
|1.2897
|1.3022
|1.2897
|16.00
|3037.01
|173
|2007.01.11 15:15
|sell
|87
|0.10
|1.2895
|1.3004
|1.2879
|174
|2007.01.12 01:03
|t/p
|87
|0.10
|1.2879
|1.3004
|1.2879
|16.59
|3053.60
|175
|2007.01.12 01:03
|sell
|88
|0.10
|1.2877
|1.2986
|1.2861
|176
|2007.01.12 02:02
|sell
|89
|0.10
|1.2895
|1.2986
|1.2879
|177
|2007.01.12 07:05
|sell
|90
|0.20
|1.2914
|1.2987
|1.2898
|178
|2007.01.12 12:10
|t/p
|90
|0.20
|1.2898
|1.2987
|1.2898
|32.00
|3085.60
|179
|2007.01.12 12:10
|close
|89
|0.10
|1.2898
|1.2986
|1.2879
|-3.00
|3082.60
|180
|2007.01.12 12:10
|close
|88
|0.10
|1.2897
|1.2986
|1.2861
|-20.00
|3062.60
|181
|2007.01.12 12:10
|sell
|91
|0.10
|1.2896
|1.3005
|1.2880
|182
|2007.01.12 13:32
|t/p
|91
|0.10
|1.2880
|1.3005
|1.2880
|16.00
|3078.60
|183
|2007.01.12 13:32
|sell
|92
|0.10
|1.2878
|1.2987
|1.2862
|184
|2007.01.12 13:33
|t/p
|92
|0.10
|1.2862
|1.2987
|1.2862
|16.00
|3094.60
|185
|2007.01.12 13:33
|sell
|93
|0.10
|1.2860
|1.2969
|1.2844
|186
|2007.01.12 13:34
|sell
|94
|0.10
|1.2884
|1.2975
|1.2868
|187
|2007.01.12 13:57
|sell
|95
|0.20
|1.2902
|1.2975
|1.2886
|188
|2007.01.12 14:07
|sell
|96
|0.30
|1.2920
|1.2975
|1.2904
|189
|2007.01.12 15:00
|sell
|97
|0.50
|1.2938
|1.2975
|1.2922
|190
|2007.01.12 15:08
|t/p
|97
|0.50
|1.2922
|1.2975
|1.2922
|80.00
|3174.60
|191
|2007.01.12 15:08
|close
|96
|0.30
|1.2922
|1.2975
|1.2904
|-6.00
|3168.60
|192
|2007.01.12 15:08
|close
|95
|0.20
|1.2921
|1.2975
|1.2886
|-38.00
|3130.60
|193
|2007.01.12 15:08
|close
|94
|0.10
|1.2920
|1.2975
|1.2868
|-36.00
|3094.60
|194
|2007.01.12 15:08
|close
|93
|0.10
|1.2921
|1.2969
|1.2844
|-61.00
|3033.60
|195
|2007.01.12 15:08
|buy
|98
|0.10
|1.2920
|1.2811
|1.2936
|196
|2007.01.12 15:18
|t/p
|98
|0.10
|1.2936
|1.2811
|1.2936
|16.00
|3049.60
|197
|2007.01.12 15:18
|buy
|99
|0.10
|1.2938
|1.2829
|1.2954
|198
|2007.01.12 18:17
|buy
|100
|0.10
|1.2920
|1.2829
|1.2936
|199
|2007.01.15 03:26
|t/p
|100
|0.10
|1.2936
|1.2829
|1.2936
|15.35
|3064.94
|200
|2007.01.15 03:26
|close
|99
|0.10
|1.2936
|1.2829
|1.2954
|-2.66
|3062.29
|201
|2007.01.15 03:27
|buy
|101
|0.10
|1.2937
|1.2828
|1.2953
|202
|2007.01.15 07:53
|t/p
|101
|0.10
|1.2953
|1.2828
|1.2953
|16.00
|3078.29
|203
|2007.01.15 07:53
|buy
|102
|0.10
|1.2956
|1.2847
|1.2972
|204
|2007.01.15 08:23
|buy
|103
|0.10
|1.2937
|1.2846
|1.2953
|205
|2007.01.15 12:04
|t/p
|103
|0.10
|1.2953
|1.2846
|1.2953
|16.00
|3094.29
|206
|2007.01.15 12:04
|close
|102
|0.10
|1.2953
|1.2847
|1.2972
|-3.00
|3091.29
|207
|2007.01.15 12:05
|buy
|104
|0.10
|1.2954
|1.2845
|1.2970
|208
|2007.01.15 13:43
|buy
|105
|0.10
|1.2935
|1.2844
|1.2951
|209
|2007.01.16 05:48
|t/p
|105
|0.10
|1.2951
|1.2844
|1.2951
|15.35
|3106.63
|210
|2007.01.16 05:48
|close
|104
|0.10
|1.2951
|1.2845
|1.2970
|-3.66
|3102.98
|211
|2007.01.16 05:48
|buy
|106
|0.10
|1.2952
|1.2843
|1.2968
|212
|2007.01.16 07:37
|t/p
|106
|0.10
|1.2968
|1.2843
|1.2968
|16.00
|3118.98
|213
|2007.01.16 07:37
|buy
|107
|0.10
|1.2970
|1.2861
|1.2986
|214
|2007.01.16 10:23
|t/p
|107
|0.10
|1.2986
|1.2861
|1.2986
|16.00
|3134.98
|215
|2007.01.16 10:23
|buy
|108
|0.10
|1.2988
|1.2879
|1.3004
|216
|2007.01.16 12:13
|buy
|109
|0.10
|1.2970
|1.2879
|1.2986
|217
|2007.01.16 13:18
|buy
|110
|0.20
|1.2952
|1.2879
|1.2968
|218
|2007.01.16 14:28
|buy
|111
|0.30
|1.2934
|1.2879
|1.2950
|219
|2007.01.16 16:53
|buy
|112
|0.50
|1.2915
|1.2878
|1.2931
|220
|2007.01.17 05:41
|t/p
|112
|0.50
|1.2931
|1.2878
|1.2931
|76.72
|3211.70
|221
|2007.01.17 05:41
|close
|111
|0.30
|1.2931
|1.2879
|1.2950
|-10.97
|3200.74
|222
|2007.01.17 05:42
|close
|110
|0.20
|1.2930
|1.2879
|1.2968
|-45.31
|3155.43
|223
|2007.01.17 05:44
|close
|109
|0.10
|1.2929
|1.2879
|1.2986
|-41.66
|3113.77
|224
|2007.01.17 05:45
|close
|108
|0.10
|1.2930
|1.2879
|1.3004
|-58.66
|3055.12
|225
|2007.01.17 05:47
|buy
|113
|0.10
|1.2931
|1.2822
|1.2947
|226
|2007.01.17 13:06
|buy
|114
|0.10
|1.2913
|1.2822
|1.2929
|227
|2007.01.17 14:03
|t/p
|114
|0.10
|1.2929
|1.2822
|1.2929
|16.00
|3071.12
|228
|2007.01.17 14:03
|close
|113
|0.10
|1.2929
|1.2822
|1.2947
|-2.00
|3069.12
|229
|2007.01.17 14:03
|buy
|115
|0.10
|1.2932
|1.2823
|1.2948
|230
|2007.01.17 14:13
|buy
|116
|0.10
|1.2914
|1.2823
|1.2930
|231
|2007.01.17 14:47
|t/p
|116
|0.10
|1.2930
|1.2823
|1.2930
|16.00
|3085.12
|232
|2007.01.17 14:47
|close
|115
|0.10
|1.2930
|1.2823
|1.2948
|-2.00
|3083.12
|233
|2007.01.17 14:47
|buy
|117
|0.10
|1.2933
|1.2824
|1.2949
|234
|2007.01.17 15:58
|t/p
|117
|0.10
|1.2949
|1.2824
|1.2949
|16.00
|3099.12
|235
|2007.01.17 15:58
|buy
|118
|0.10
|1.2951
|1.2842
|1.2967
|236
|2007.01.17 19:16
|buy
|119
|0.10
|1.2933
|1.2842
|1.2949
|237
|2007.01.18 01:43
|t/p
|119
|0.10
|1.2949
|1.2842
|1.2949
|14.04
|3113.15
|238
|2007.01.18 01:43
|close
|118
|0.10
|1.2949
|1.2842
|1.2967
|-3.96
|3109.19
|239
|2007.01.18 01:43
|buy
|120
|0.10
|1.2950
|1.2841
|1.2966
|240
|2007.01.18 03:10
|t/p
|120
|0.10
|1.2966
|1.2841
|1.2966
|16.00
|3125.19
|241
|2007.01.18 03:10
|buy
|121
|0.10
|1.2969
|1.2860
|1.2985
|242
|2007.01.18 09:03
|buy
|122
|0.10
|1.2951
|1.2860
|1.2967
|243
|2007.01.18 12:03
|buy
|123
|0.20
|1.2932
|1.2859
|1.2948
|244
|2007.01.18 13:32
|buy
|124
|0.30
|1.2914
|1.2859
|1.2930
|245
|2007.01.18 14:21
|t/p
|124
|0.30
|1.2930
|1.2859
|1.2930
|48.00
|3173.19
|246
|2007.01.18 14:21
|close
|123
|0.20
|1.2930
|1.2859
|1.2948
|-4.00
|3169.19
|247
|2007.01.18 14:21
|close
|122
|0.10
|1.2931
|1.2860
|1.2967
|-20.00
|3149.19
|248
|2007.01.18 14:21
|close
|121
|0.10
|1.2933
|1.2860
|1.2985
|-36.00
|3113.19
|249
|2007.01.18 14:21
|buy
|125
|0.10
|1.2936
|1.2827
|1.2952
|250
|2007.01.18 14:32
|t/p
|125
|0.10
|1.2952
|1.2827
|1.2952
|16.00
|3129.19
|251
|2007.01.18 14:32
|buy
|126
|0.10
|1.2954
|1.2845
|1.2970
|252
|2007.01.18 17:01
|buy
|127
|0.10
|1.2935
|1.2844
|1.2951
|253
|2007.01.18 17:06
|t/p
|127
|0.10
|1.2951
|1.2844
|1.2951
|16.00
|3145.19
|254
|2007.01.18 17:06
|close
|126
|0.10
|1.2951
|1.2845
|1.2970
|-3.00
|3142.19
|255
|2007.01.18 17:07
|sell
|128
|0.10
|1.2950
|1.3059
|1.2934
|256
|2007.01.18 20:22
|sell
|129
|0.10
|1.2968
|1.3059
|1.2952
|257
|2007.01.19 02:10
|sell
|130
|0.20
|1.2986
|1.3059
|1.2970
|258
|2007.01.19 09:40
|close
|130
|0.20
|1.2971
|1.3059
|1.2970
|30.00
|3172.19
|259
|2007.01.19 09:40
|close
|129
|0.10
|1.2972
|1.3059
|1.2952
|-3.41
|3168.78
|260
|2007.01.19 09:40
|close
|128
|0.10
|1.2970
|1.3059
|1.2934
|-19.41
|3149.37
|261
|2007.01.19 09:40
|sell
|131
|0.10
|1.2969
|1.3078
|1.2953
|262
|2007.01.19 13:41
|t/p
|131
|0.10
|1.2953
|1.3078
|1.2953
|16.00
|3165.37
|263
|2007.01.19 13:41
|buy
|132
|0.10
|1.2953
|1.2844
|1.2969
|264
|2007.01.19 14:59
|buy
|133
|0.10
|1.2935
|1.2844
|1.2951
|265
|2007.01.19 15:29
|buy
|134
|0.20
|1.2916
|1.2843
|1.2932
|266
|2007.01.19 15:48
|t/p
|134
|0.20
|1.2932
|1.2843
|1.2932
|32.00
|3197.37
|267
|2007.01.19 15:48
|close
|133
|0.10
|1.2932
|1.2844
|1.2951
|-3.00
|3194.37
|268
|2007.01.19 15:49
|close
|132
|0.10
|1.2933
|1.2844
|1.2969
|-20.00
|3174.37
|269
|2007.01.19 15:49
|buy
|135
|0.10
|1.2936
|1.2827
|1.2952
|270
|2007.01.19 16:25
|t/p
|135
|0.10
|1.2952
|1.2827
|1.2952
|16.00
|3190.37
|271
|2007.01.19 16:25
|buy
|136
|0.10
|1.2954
|1.2845
|1.2970
|272
|2007.01.19 17:00
|t/p
|136
|0.10
|1.2970
|1.2845
|1.2970
|16.00
|3206.37
|273
|2007.01.19 17:00
|buy
|137
|0.10
|1.2972
|1.2863
|1.2988
|274
|2007.01.21 23:00
|buy
|138
|0.10
|1.2953
|1.2862
|1.2969
|275
|2007.01.22 00:38
|t/p
|138
|0.10
|1.2969
|1.2862
|1.2969
|15.35
|3221.71
|276
|2007.01.22 00:38
|close
|137
|0.10
|1.2969
|1.2863
|1.2988
|-3.66
|3218.06
|277
|2007.01.22 00:38
|buy
|139
|0.10
|1.2970
|1.2861
|1.2986
|278
|2007.01.22 10:49
|buy
|140
|0.10
|1.2951
|1.2860
|1.2967
|279
|2007.01.22 12:44
|buy
|141
|0.20
|1.2933
|1.2860
|1.2949
|280
|2007.01.22 15:54
|t/p
|141
|0.20
|1.2949
|1.2860
|1.2949
|32.00
|3250.06
|281
|2007.01.22 15:54
|close
|140
|0.10
|1.2949
|1.2860
|1.2967
|-2.00
|3248.06
|282
|2007.01.22 15:54
|close
|139
|0.10
|1.2948
|1.2861
|1.2986
|-22.00
|3226.06
|283
|2007.01.22 15:55
|buy
|142
|0.10
|1.2951
|1.2842
|1.2967
|284
|2007.01.23 02:59
|buy
|143
|0.10
|1.2931
|1.2840
|1.2947
|285
|2007.01.23 06:09
|t/p
|143
|0.10
|1.2947
|1.2840
|1.2947
|16.00
|3242.06
|286
|2007.01.23 06:09
|close
|142
|0.10
|1.2948
|1.2842
|1.2967
|-3.66
|3238.40
|287
|2007.01.23 06:09
|buy
|144
|0.10
|1.2949
|1.2840
|1.2965
|288
|2007.01.23 07:31
|t/p
|144
|0.10
|1.2965
|1.2840
|1.2965
|16.00
|3254.40
|289
|2007.01.23 07:31
|buy
|145
|0.10
|1.2967
|1.2858
|1.2983
|290
|2007.01.23 08:11
|t/p
|145
|0.10
|1.2983
|1.2858
|1.2983
|16.00
|3270.40
|291
|2007.01.23 08:11
|buy
|146
|0.10
|1.2985
|1.2876
|1.3001
|292
|2007.01.23 10:05
|t/p
|146
|0.10
|1.3001
|1.2876
|1.3001
|16.00
|3286.40
|293
|2007.01.23 10:05
|buy
|147
|0.10
|1.3003
|1.2894
|1.3019
|294
|2007.01.23 10:19
|t/p
|147
|0.10
|1.3019
|1.2894
|1.3019
|16.00
|3302.40
|295
|2007.01.23 10:19
|buy
|148
|0.10
|1.3021
|1.2912
|1.3037
|296
|2007.01.23 12:53
|t/p
|148
|0.10
|1.3037
|1.2912
|1.3037
|16.00
|3318.40
|297
|2007.01.23 12:53
|buy
|149
|0.10
|1.3039
|1.2930
|1.3055
|298
|2007.01.23 14:23
|buy
|150
|0.10
|1.3021
|1.2930
|1.3037
|299
|2007.01.23 15:08
|t/p
|150
|0.10
|1.3037
|1.2930
|1.3037
|16.00
|3334.40
|300
|2007.01.23 15:08
|close
|149
|0.10
|1.3037
|1.2930
|1.3055
|-2.00
|3332.40
|301
|2007.01.23 15:09
|sell
|151
|0.10
|1.3038
|1.3147
|1.3022
|302
|2007.01.23 17:35
|t/p
|151
|0.10
|1.3022
|1.3147
|1.3022
|16.00
|3348.40
|303
|2007.01.23 17:35
|sell
|152
|0.10
|1.3020
|1.3129
|1.3004
|304
|2007.01.24 08:04
|t/p
|152
|0.10
|1.3004
|1.3129
|1.3004
|16.59
|3364.99
|305
|2007.01.24 08:04
|sell
|153
|0.10
|1.3001
|1.3110
|1.2985
|306
|2007.01.24 08:50
|t/p
|153
|0.10
|1.2985
|1.3110
|1.2985
|16.00
|3380.99
|307
|2007.01.24 08:50
|sell
|154
|0.10
|1.2982
|1.3091
|1.2966
|308
|2007.01.24 09:41
|sell
|155
|0.10
|1.3000
|1.3091
|1.2984
|309
|2007.01.24 14:22
|t/p
|155
|0.10
|1.2984
|1.3091
|1.2984
|16.00
|3396.99
|310
|2007.01.24 14:22
|close
|154
|0.10
|1.2984
|1.3091
|1.2966
|-2.00
|3394.99
|311
|2007.01.24 14:23
|sell
|156
|0.10
|1.2983
|1.3092
|1.2967
|312
|2007.01.24 15:18
|t/p
|156
|0.10
|1.2967
|1.3092
|1.2967
|16.00
|3410.99
|313
|2007.01.24 15:18
|sell
|157
|0.10
|1.2965
|1.3074
|1.2949
|314
|2007.01.24 16:09
|t/p
|157
|0.10
|1.2949
|1.3074
|1.2949
|16.00
|3426.99
|315
|2007.01.24 16:09
|sell
|158
|0.10
|1.2947
|1.3056
|1.2931
|316
|2007.01.24 21:37
|sell
|159
|0.10
|1.2965
|1.3056
|1.2949
|317
|2007.01.25 07:45
|sell
|160
|0.20
|1.2983
|1.3056
|1.2967
|318
|2007.01.25 08:29
|sell
|161
|0.30
|1.3001
|1.3056
|1.2985
|319
|2007.01.25 09:00
|t/p
|161
|0.30
|1.2985
|1.3056
|1.2985
|48.00
|3474.99
|320
|2007.01.25 09:00
|close
|160
|0.20
|1.2983
|1.3056
|1.2967
|0.00
|3474.99
|321
|2007.01.25 09:00
|close
|159
|0.10
|1.2980
|1.3056
|1.2949
|-13.23
|3461.76
|322
|2007.01.25 09:00
|close
|158
|0.10
|1.2981
|1.3056
|1.2931
|-32.23
|3429.53
|323
|2007.01.25 09:00
|sell
|162
|0.10
|1.2981
|1.3090
|1.2965
|324
|2007.01.25 16:35
|t/p
|162
|0.10
|1.2965
|1.3090
|1.2965
|16.00
|3445.53
|325
|2007.01.25 16:35
|sell
|163
|0.10
|1.2963
|1.3072
|1.2947
|326
|2007.01.25 18:00
|sell
|164
|0.10
|1.2982
|1.3073
|1.2966
|327
|2007.01.25 18:25
|t/p
|164
|0.10
|1.2966
|1.3073
|1.2966
|16.00
|3461.53
|328
|2007.01.25 18:25
|close
|163
|0.10
|1.2965
|1.3072
|1.2947
|-2.00
|3459.53
|329
|2007.01.25 18:25
|sell
|165
|0.10
|1.2964
|1.3073
|1.2948
|330
|2007.01.25 19:04
|t/p
|165
|0.10
|1.2948
|1.3073
|1.2948
|16.00
|3475.53
|331
|2007.01.25 19:04
|sell
|166
|0.10
|1.2945
|1.3054
|1.2929
|332
|2007.01.25 19:33
|t/p
|166
|0.10
|1.2929
|1.3054
|1.2929
|16.00
|3491.53
|333
|2007.01.25 19:33
|sell
|167
|0.10
|1.2927
|1.3036
|1.2911
|334
|2007.01.26 08:08
|t/p
|167
|0.10
|1.2911
|1.3036
|1.2911
|16.59
|3508.12
|335
|2007.01.26 08:08
|sell
|168
|0.10
|1.2909
|1.3018
|1.2893
|336
|2007.01.26 08:47
|sell
|169
|0.10
|1.2928
|1.3019
|1.2912
|337
|2007.01.26 10:47
|t/p
|169
|0.10
|1.2912
|1.3019
|1.2912
|16.00
|3524.12
|338
|2007.01.26 10:47
|close
|168
|0.10
|1.2911
|1.3018
|1.2893
|-2.00
|3522.12
|339
|2007.01.26 10:47
|sell
|170
|0.10
|1.2910
|1.3019
|1.2894
|340
|2007.01.26 11:37
|t/p
|170
|0.10
|1.2894
|1.3019
|1.2894
|16.00
|3538.12
|341
|2007.01.26 11:37
|sell
|171
|0.10
|1.2892
|1.3001
|1.2876
|342
|2007.01.26 12:17
|sell
|172
|0.10
|1.2910
|1.3001
|1.2894
|343
|2007.01.26 13:30
|t/p
|172
|0.10
|1.2894
|1.3001
|1.2894
|16.00
|3554.12
|344
|2007.01.26 13:30
|close
|171
|0.10
|1.2893
|1.3001
|1.2876
|-1.00
|3553.12
|345
|2007.01.26 13:30
|buy
|173
|0.10
|1.2892
|1.2783
|1.2908
|346
|2007.01.26 13:55
|t/p
|173
|0.10
|1.2908
|1.2783
|1.2908
|16.00
|3569.12
|347
|2007.01.26 13:55
|buy
|174
|0.10
|1.2910
|1.2801
|1.2926
|348
|2007.01.26 14:54
|buy
|175
|0.10
|1.2892
|1.2801
|1.2908
|349
|2007.01.26 15:25
|t/p
|175
|0.10
|1.2908
|1.2801
|1.2908
|16.00
|3585.12
|350
|2007.01.26 15:25
|close
|174
|0.10
|1.2908
|1.2801
|1.2926
|-2.00
|3583.12
|351
|2007.01.26 15:25
|sell
|176
|0.10
|1.2907
|1.3016
|1.2891
|352
|2007.01.26 17:21
|sell
|177
|0.10
|1.2925
|1.3016
|1.2909
|353
|2007.01.26 18:47
|t/p
|177
|0.10
|1.2909
|1.3016
|1.2909
|16.00
|3599.12
|354
|2007.01.26 18:47
|close
|176
|0.10
|1.2909
|1.3016
|1.2891
|-2.00
|3597.12
|355
|2007.01.26 18:47
|sell
|178
|0.10
|1.2908
|1.3017
|1.2892
|356
|2007.01.29 10:05
|sell
|179
|0.10
|1.2926
|1.3017
|1.2910
|357
|2007.01.29 13:40
|t/p
|179
|0.10
|1.2910
|1.3017
|1.2910
|16.00
|3613.12
|358
|2007.01.29 13:40
|close
|178
|0.10
|1.2909
|1.3017
|1.2892
|-0.41
|3612.71
|359
|2007.01.29 13:40
|sell
|180
|0.10
|1.2908
|1.3017
|1.2892
|360
|2007.01.29 14:31
|sell
|181
|0.10
|1.2927
|1.3018
|1.2911
|361
|2007.01.29 16:57
|sell
|182
|0.20
|1.2946
|1.3019
|1.2930
|362
|2007.01.29 17:01
|sell
|183
|0.30
|1.2964
|1.3019
|1.2948
|363
|2007.01.30 00:43
|t/p
|183
|0.30
|1.2948
|1.3019
|1.2948
|49.77
|3662.48
|364
|2007.01.30 00:43
|close
|182
|0.20
|1.2948
|1.3019
|1.2930
|-2.82
|3659.66
|365
|2007.01.30 00:43
|close
|181
|0.10
|1.2949
|1.3018
|1.2911
|-21.41
|3638.25
|366
|2007.01.30 00:44
|close
|180
|0.10
|1.2950
|1.3017
|1.2892
|-41.41
|3596.84
|367
|2007.01.30 00:44
|sell
|184
|0.10
|1.2947
|1.3056
|1.2931
|368
|2007.01.30 01:55
|sell
|185
|0.10
|1.2965
|1.3056
|1.2949
|369
|2007.01.30 15:00
|t/p
|185
|0.10
|1.2949
|1.3056
|1.2949
|16.00
|3612.84
|370
|2007.01.30 15:00
|close
|184
|0.10
|1.2949
|1.3056
|1.2931
|-2.00
|3610.84
|371
|2007.01.30 15:00
|sell
|186
|0.10
|1.2948
|1.3057
|1.2932
|372
|2007.01.30 18:07
|sell
|187
|0.10
|1.2966
|1.3057
|1.2950
|373
|2007.01.31 08:00
|t/p
|187
|0.10
|1.2950
|1.3057
|1.2950
|16.59
|3627.43
|374
|2007.01.31 08:00
|close
|186
|0.10
|1.2949
|1.3057
|1.2932
|-0.41
|3627.02
|375
|2007.01.31 08:00
|sell
|188
|0.10
|1.2948
|1.3057
|1.2932
|376
|2007.01.31 09:34
|t/p
|188
|0.10
|1.2932
|1.3057
|1.2932
|16.00
|3643.02
|377
|2007.01.31 09:34
|sell
|189
|0.10
|1.2929
|1.3038
|1.2913
|378
|2007.01.31 12:19
|sell
|190
|0.10
|1.2947
|1.3038
|1.2931
|379
|2007.01.31 13:48
|t/p
|190
|0.10
|1.2931
|1.3038
|1.2931
|16.00
|3659.02
|380
|2007.01.31 13:48
|close
|189
|0.10
|1.2930
|1.3038
|1.2913
|-1.00
|3658.02
|381
|2007.01.31 13:48
|sell
|191
|0.10
|1.2929
|1.3038
|1.2913
|382
|2007.01.31 14:07
|sell
|192
|0.10
|1.2947
|1.3038
|1.2931
|383
|2007.01.31 14:42
|sell
|193
|0.20
|1.2965
|1.3038
|1.2949
|384
|2007.01.31 15:17
|sell
|194
|0.30
|1.2983
|1.3038
|1.2967
|385
|2007.01.31 15:43
|sell
|195
|0.50
|1.3001
|1.3038
|1.2985
|386
|2007.01.31 16:15
|sell
|196
|0.80
|1.3019
|1.3038
|1.3003
|387
|2007.01.31 16:50
|t/p
|196
|0.80
|1.3003
|1.3038
|1.3003
|128.00
|3786.02
|388
|2007.01.31 16:50
|close
|195
|0.50
|1.3002
|1.3038
|1.2985
|-5.00
|3781.02
|389
|2007.01.31 16:50
|close
|194
|0.30
|1.3004
|1.3038
|1.2967
|-63.00
|3718.02
|390
|2007.01.31 16:50
|close
|193
|0.20
|1.3005
|1.3038
|1.2949
|-80.00
|3638.02
|391
|2007.01.31 16:50
|close
|192
|0.10
|1.3004
|1.3038
|1.2931
|-57.00
|3581.02
|392
|2007.01.31 16:51
|close
|191
|0.10
|1.3003
|1.3038
|1.2913
|-74.00
|3507.02
|393
|2007.01.31 16:52
|buy
|197
|0.10
|1.3002
|1.2893
|1.3018
|394
|2007.01.31 19:16
|t/p
|197
|0.10
|1.3018
|1.2893
|1.3018
|16.00
|3523.02
|395
|2007.01.31 19:16
|sell
|198
|0.10
|1.3018
|1.3127
|1.3002
|396
|2007.01.31 19:52
|sell
|199
|0.10
|1.3037
|1.3128
|1.3021
|397
|2007.01.31 22:33
|t/p
|199
|0.10
|1.3021
|1.3128
|1.3021
|16.00
|3539.02
|398
|2007.01.31 22:33
|close
|198
|0.10
|1.3019
|1.3127
|1.3002
|-1.00
|3538.02
|399
|2007.01.31 22:34
|sell
|200
|0.10
|1.3018
|1.3127
|1.3002
|400
|2007.02.01 01:05
|sell
|201
|0.10
|1.3036
|1.3127
|1.3020
|401
|2007.02.01 07:15
|t/p
|201
|0.10
|1.3020
|1.3127
|1.3020
|16.00
|3554.02
|402
|2007.02.01 07:15
|close
|200
|0.10
|1.3018
|1.3127
|1.3002
|1.77
|3555.79
|403
|2007.02.01 07:15
|sell
|202
|0.10
|1.3017
|1.3126
|1.3001
|404
|2007.02.01 15:00
|sell
|203
|0.10
|1.3035
|1.3126
|1.3019
|405
|2007.02.01 15:40
|t/p
|203
|0.10
|1.3019
|1.3126
|1.3019
|16.00
|3571.79
|406
|2007.02.01 15:40
|close
|202
|0.10
|1.3018
|1.3126
|1.3001
|-1.00
|3570.79
|407
|2007.02.01 15:40
|sell
|204
|0.10
|1.3017
|1.3126
|1.3001
|408
|2007.02.02 13:29
|sell
|205
|0.10
|1.3038
|1.3129
|1.3022
|409
|2007.02.02 13:31
|sell
|206
|0.20
|1.3058
|1.3131
|1.3042
|410
|2007.02.02 13:32
|t/p
|206
|0.20
|1.3042
|1.3131
|1.3042
|32.00
|3602.79
|411
|2007.02.02 13:32
|close
|205
|0.10
|1.3042
|1.3129
|1.3022
|-4.00
|3598.79
|412
|2007.02.02 13:32
|close
|204
|0.10
|1.3043
|1.3126
|1.3001
|-25.41
|3573.38
|413
|2007.02.02 13:32
|buy
|207
|0.10
|1.3042
|1.2933
|1.3058
|414
|2007.02.02 13:36
|t/p
|207
|0.10
|1.3058
|1.2933
|1.3058
|16.00
|3589.38
|415
|2007.02.02 13:36
|buy
|208
|0.10
|1.3060
|1.2951
|1.3076
|416
|2007.02.02 13:39
|buy
|209
|0.10
|1.3041
|1.2950
|1.3057
|417
|2007.02.02 14:01
|buy
|210
|0.20
|1.3023
|1.2950
|1.3039
|418
|2007.02.02 14:03
|buy
|211
|0.30
|1.3005
|1.2950
|1.3021
|419
|2007.02.02 14:15
|buy
|212
|0.50
|1.2987
|1.2950
|1.3003
|420
|2007.02.02 15:02
|buy
|213
|0.80
|1.2969
|1.2950
|1.2985
|421
|2007.02.02 17:56
|s/l
|208
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.3076
|-109.00
|3480.38
|422
|2007.02.02 17:56
|close
|213
|0.80
|1.2951
|1.2950
|1.2985
|-144.00
|3336.38
|423
|2007.02.02 17:56
|s/l
|209
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.3057
|-91.00
|3245.38
|424
|2007.02.02 17:56
|s/l
|210
|0.20
|1.2950
|1.2950
|1.3039
|-146.00
|3099.38
|425
|2007.02.02 17:56
|s/l
|211
|0.30
|1.2950
|1.2950
|1.3021
|-165.00
|2934.38
|426
|2007.02.02 17:56
|s/l
|212
|0.50
|1.2950
|1.2950
|1.3003
|-185.00
|2749.38
|427
|2007.02.02 17:56
|sell
|214
|0.10
|1.2950
|1.3059
|1.2934
|428
|2007.02.05 06:27
|t/p
|214
|0.10
|1.2934
|1.3059
|1.2934
|16.59
|2765.97
|429
|2007.02.05 06:27
|buy
|215
|0.10
|1.2934
|1.2825
|1.2950
|430
|2007.02.05 07:24
|t/p
|215
|0.10
|1.2950
|1.2825
|1.2950
|16.00
|2781.97
|431
|2007.02.05 07:24
|buy
|216
|0.10
|1.2952
|1.2843
|1.2968
|432
|2007.02.05 10:41
|buy
|217
|0.10
|1.2934
|1.2843
|1.2950
|433
|2007.02.06 06:34
|buy
|218
|0.20
|1.2915
|1.2842
|1.2931
|434
|2007.02.06 08:03
|t/p
|218
|0.20
|1.2931
|1.2842
|1.2931
|32.00
|2813.97
|435
|2007.02.06 08:03
|close
|217
|0.10
|1.2932
|1.2843
|1.2950
|-2.66
|2811.32
|436
|2007.02.06 08:04
|close
|216
|0.10
|1.2931
|1.2843
|1.2968
|-21.66
|2789.66
|437
|2007.02.06 08:04
|buy
|219
|0.10
|1.2934
|1.2825
|1.2950
|438
|2007.02.06 12:00
|t/p
|219
|0.10
|1.2950
|1.2825
|1.2950
|16.00
|2805.66
|439
|2007.02.06 12:00
|buy
|220
|0.10
|1.2952
|1.2843
|1.2968
|440
|2007.02.06 16:59
|t/p
|220
|0.10
|1.2968
|1.2843
|1.2968
|16.00
|2821.66
|441
|2007.02.06 16:59
|buy
|221
|0.10
|1.2970
|1.2861
|1.2986
|442
|2007.02.06 18:24
|t/p
|221
|0.10
|1.2986
|1.2861
|1.2986
|16.00
|2837.66
|443
|2007.02.06 18:24
|buy
|222
|0.10
|1.2988
|1.2879
|1.3004
|444
|2007.02.07 14:34
|t/p
|222
|0.10
|1.3004
|1.2879
|1.3004
|15.35
|2853.01
|445
|2007.02.07 14:34
|buy
|223
|0.10
|1.3006
|1.2897
|1.3022
|446
|2007.02.07 16:08
|t/p
|223
|0.10
|1.3022
|1.2897
|1.3022
|16.00
|2869.01
|447
|2007.02.07 16:08
|buy
|224
|0.10
|1.3025
|1.2916
|1.3041
|448
|2007.02.07 20:13
|buy
|225
|0.10
|1.3007
|1.2916
|1.3023
|449
|2007.02.07 23:43
|t/p
|225
|0.10
|1.3023
|1.2916
|1.3023
|16.00
|2885.01
|450
|2007.02.07 23:43
|close
|224
|0.10
|1.3023
|1.2916
|1.3041
|-2.00
|2883.01
|451
|2007.02.07 23:43
|buy
|226
|0.10
|1.3026
|1.2917
|1.3042
|452
|2007.02.08 07:26
|buy
|227
|0.10
|1.3008
|1.2917
|1.3024
|453
|2007.02.08 08:42
|buy
|228
|0.20
|1.2990
|1.2917
|1.3006
|454
|2007.02.08 13:35
|close
|228
|0.20
|1.3005
|1.2917
|1.3006
|30.00
|2913.01
|455
|2007.02.08 13:35
|close
|227
|0.10
|1.3004
|1.2917
|1.3024
|-4.00
|2909.01
|456
|2007.02.08 13:35
|close
|226
|0.10
|1.3009
|1.2917
|1.3042
|-18.97
|2890.04
|457
|2007.02.08 13:35
|buy
|229
|0.10
|1.3008
|1.2899
|1.3024
|458
|2007.02.08 14:11
|t/p
|229
|0.10
|1.3024
|1.2899
|1.3024
|16.00
|2906.04
|459
|2007.02.08 14:11
|buy
|230
|0.10
|1.3026
|1.2917
|1.3042
|460
|2007.02.08 16:24
|t/p
|230
|0.10
|1.3042
|1.2917
|1.3042
|16.00
|2922.04
|461
|2007.02.08 16:24
|buy
|231
|0.10
|1.3044
|1.2935
|1.3060
|462
|2007.02.08 18:18
|buy
|232
|0.10
|1.3026
|1.2935
|1.3042
|463
|2007.02.08 22:00
|t/p
|232
|0.10
|1.3042
|1.2935
|1.3042
|16.00
|2938.04
|464
|2007.02.08 22:00
|close
|231
|0.10
|1.3042
|1.2935
|1.3060
|-2.00
|2936.04
|465
|2007.02.08 22:00
|buy
|233
|0.10
|1.3045
|1.2936
|1.3061
|466
|2007.02.09 07:28
|buy
|234
|0.10
|1.3026
|1.2935
|1.3042
|467
|2007.02.09 07:45
|buy
|235
|0.20
|1.3008
|1.2935
|1.3024
|468
|2007.02.09 10:10
|buy
|236
|0.30
|1.2990
|1.2935
|1.3006
|469
|2007.02.09 12:04
|t/p
|236
|0.30
|1.3006
|1.2935
|1.3006
|48.00
|2984.04
|470
|2007.02.09 12:04
|close
|235
|0.20
|1.3006
|1.2935
|1.3024
|-4.00
|2980.04
|471
|2007.02.09 12:04
|close
|234
|0.10
|1.3008
|1.2935
|1.3042
|-18.00
|2962.04
|472
|2007.02.09 12:04
|close
|233
|0.10
|1.3007
|1.2936
|1.3061
|-38.66
|2923.39
|473
|2007.02.09 12:04
|buy
|237
|0.10
|1.3010
|1.2901
|1.3026
|474
|2007.02.09 14:25
|buy
|238
|0.10
|1.2992
|1.2901
|1.3008
|475
|2007.02.09 17:22
|t/p
|238
|0.10
|1.3008
|1.2901
|1.3008
|16.00
|2939.39
|476
|2007.02.09 17:22
|close
|237
|0.10
|1.3008
|1.2901
|1.3026
|-2.00
|2937.39
|477
|2007.02.09 17:22
|buy
|239
|0.10
|1.3009
|1.2900
|1.3025
|478
|2007.02.12 06:10
|t/p
|239
|0.10
|1.3025
|1.2900
|1.3025
|15.35
|2952.73
|479
|2007.02.12 06:10
|buy
|240
|0.10
|1.3028
|1.2919
|1.3044
|480
|2007.02.12 08:32
|buy
|241
|0.10
|1.3010
|1.2919
|1.3026
|481
|2007.02.12 09:45
|buy
|242
|0.20
|1.2992
|1.2919
|1.3008
|482
|2007.02.12 09:50
|buy
|243
|0.30
|1.2974
|1.2919
|1.2990
|483
|2007.02.12 10:18
|buy
|244
|0.50
|1.2955
|1.2918
|1.2971
|484
|2007.02.13 06:47
|t/p
|244
|0.50
|1.2971
|1.2918
|1.2971
|76.72
|3029.46
|485
|2007.02.13 06:47
|close
|243
|0.30
|1.2971
|1.2919
|1.2990
|-10.97
|3018.49
|486
|2007.02.13 06:47
|close
|242
|0.20
|1.2969
|1.2919
|1.3008
|-47.31
|2971.18
|487
|2007.02.13 06:47
|close
|241
|0.10
|1.2966
|1.2919
|1.3026
|-44.66
|2926.53
|488
|2007.02.13 06:47
|close
|240
|0.10
|1.2963
|1.2919
|1.3044
|-65.66
|2860.87
|489
|2007.02.13 06:48
|buy
|245
|0.10
|1.2971
|1.2862
|1.2987
|490
|2007.02.13 07:13
|t/p
|245
|0.10
|1.2987
|1.2862
|1.2987
|16.00
|2876.87
|491
|2007.02.13 07:13
|buy
|246
|0.10
|1.2990
|1.2881
|1.3006
|492
|2007.02.13 10:17
|t/p
|246
|0.10
|1.3006
|1.2881
|1.3006
|16.00
|2892.87
|493
|2007.02.13 10:17
|buy
|247
|0.10
|1.3008
|1.2899
|1.3024
|494
|2007.02.13 13:12
|t/p
|247
|0.10
|1.3024
|1.2899
|1.3024
|16.00
|2908.87
|495
|2007.02.13 13:12
|buy
|248
|0.10
|1.3026
|1.2917
|1.3042
|496
|2007.02.13 13:40
|t/p
|248
|0.10
|1.3042
|1.2917
|1.3042
|16.00
|2924.87
|497
|2007.02.13 13:40
|buy
|249
|0.10
|1.3044
|1.2935
|1.3060
|498
|2007.02.13 14:00
|buy
|250
|0.10
|1.3026
|1.2935
|1.3042
|499
|2007.02.13 15:48
|buy
|251
|0.20
|1.3007
|1.2934
|1.3023
|500
|2007.02.13 16:09
|t/p
|251
|0.20
|1.3023
|1.2934
|1.3023
|32.00
|2956.87
|501
|2007.02.13 16:09
|close
|250
|0.10
|1.3024
|1.2935
|1.3042
|-2.00
|2954.87
|502
|2007.02.13 16:09
|close
|249
|0.10
|1.3025
|1.2935
|1.3060
|-19.00
|2935.87
|503
|2007.02.13 16:09
|sell
|252
|0.10
|1.3027
|1.3136
|1.3011
|504
|2007.02.14 04:38
|sell
|253
|0.10
|1.3045
|1.3136
|1.3029
|505
|2007.02.14 04:50
|t/p
|253
|0.10
|1.3029
|1.3136
|1.3029
|16.00
|2951.87
|506
|2007.02.14 04:50
|close
|252
|0.10
|1.3029
|1.3136
|1.3011
|-1.41
|2950.46
|507
|2007.02.14 04:50
|sell
|254
|0.10
|1.3028
|1.3137
|1.3012
|508
|2007.02.14 07:08
|sell
|255
|0.10
|1.3046
|1.3137
|1.3030
|509
|2007.02.14 07:39
|sell
|256
|0.20
|1.3064
|1.3137
|1.3048
|510
|2007.02.14 07:44
|sell
|257
|0.30
|1.3083
|1.3138
|1.3067
|511
|2007.02.14 13:54
|sell
|258
|0.50
|1.3101
|1.3138
|1.3085
|512
|2007.02.14 15:01
|sell
|259
|0.80
|1.3119
|1.3138
|1.3103
|513
|2007.02.14 15:03
|s/l
|254
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.3012
|-109.00
|2841.46
|514
|2007.02.14 15:03
|s/l
|255
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.3030
|-91.00
|2750.46
|515
|2007.02.14 15:03
|s/l
|256
|0.20
|1.3137
|1.3137
|1.3048
|-146.00
|2604.46
|516
|2007.02.14 15:03
|s/l
|257
|0.30
|1.3138
|1.3138
|1.3067
|-165.00
|2439.46
|517
|2007.02.14 15:03
|s/l
|258
|0.50
|1.3138
|1.3138
|1.3085
|-185.00
|2254.46
|518
|2007.02.14 15:03
|s/l
|259
|0.80
|1.3138
|1.3138
|1.3103
|-152.00
|2102.46
|519
|2007.02.14 15:03
|buy
|260
|0.10
|1.3138
|1.3029
|1.3154
|520
|2007.02.14 16:37
|buy
|261
|0.10
|1.3120
|1.3029
|1.3136
|521
|2007.02.14 22:13
|t/p
|261
|0.10
|1.3136
|1.3029
|1.3136
|16.00
|2118.46
|522
|2007.02.14 22:13
|close
|260
|0.10
|1.3136
|1.3029
|1.3154
|-2.00
|2116.46
|523
|2007.02.14 22:13
|buy
|262
|0.10
|1.3137
|1.3028
|1.3153
|524
|2007.02.15 14:00
|t/p
|262
|0.10
|1.3153
|1.3028
|1.3153
|14.04
|2130.50
|525
|2007.02.15 14:00
|buy
|263
|0.10
|1.3156
|1.3047
|1.3172
|526
|2007.02.15 14:21
|t/p
|263
|0.10
|1.3172
|1.3047
|1.3172
|16.00
|2146.50
|527
|2007.02.15 14:21
|buy
|264
|0.10
|1.3174
|1.3065
|1.3190
|528
|2007.02.15 14:34
|buy
|265
|0.10
|1.3156
|1.3065
|1.3172
|529
|2007.02.15 15:46
|buy
|266
|0.20
|1.3137
|1.3064
|1.3153
|530
|2007.02.15 17:06
|t/p
|266
|0.20
|1.3153
|1.3064
|1.3153
|32.00
|2178.50
|531
|2007.02.15 17:06
|close
|265
|0.10
|1.3153
|1.3065
|1.3172
|-3.00
|2175.50
|532
|2007.02.15 17:07
|close
|264
|0.10
|1.3154
|1.3065
|1.3190
|-20.00
|2155.50
|533
|2007.02.15 17:07
|sell
|267
|0.10
|1.3153
|1.3262
|1.3137
|534
|2007.02.15 17:51
|t/p
|267
|0.10
|1.3137
|1.3262
|1.3137
|16.00
|2171.50
|535
|2007.02.15 17:51
|sell
|268
|0.10
|1.3135
|1.3244
|1.3119
|536
|2007.02.16 08:21
|t/p
|268
|0.10
|1.3119
|1.3244
|1.3119
|16.59
|2188.09
|537
|2007.02.16 08:21
|sell
|269
|0.10
|1.3117
|1.3226
|1.3101
|538
|2007.02.16 09:20
|sell
|270
|0.10
|1.3136
|1.3227
|1.3120
|539
|2007.02.16 11:01
|t/p
|270
|0.10
|1.3120
|1.3227
|1.3120
|16.00
|2204.09
|540
|2007.02.16 11:01
|close
|269
|0.10
|1.3120
|1.3226
|1.3101
|-3.00
|2201.09
|541
|2007.02.16 11:01
|sell
|271
|0.10
|1.3119
|1.3228
|1.3103
|542
|2007.02.16 13:45
|t/p
|271
|0.10
|1.3103
|1.3228
|1.3103
|16.00
|2217.09
|543
|2007.02.16 13:45
|sell
|272
|0.10
|1.3100
|1.3209
|1.3084
|544
|2007.02.16 14:49
|sell
|273
|0.10
|1.3118
|1.3209
|1.3102
|545
|2007.02.16 16:33
|sell
|274
|0.20
|1.3136
|1.3209
|1.3120
|546
|2007.02.19 02:56
|sell
|275
|0.30
|1.3156
|1.3211
|1.3140
|547
|2007.02.19 07:27
|t/p
|275
|0.30
|1.3140
|1.3211
|1.3140
|48.00
|2265.09
|548
|2007.02.19 07:27
|close
|274
|0.20
|1.3140
|1.3209
|1.3120
|-6.82
|2258.27
|549
|2007.02.19 07:27
|close
|273
|0.10
|1.3141
|1.3209
|1.3102
|-22.41
|2235.86
|550
|2007.02.19 07:27
|close
|272
|0.10
|1.3138
|1.3209
|1.3084
|-37.41
|2198.45
|551
|2007.02.19 07:27
|sell
|276
|0.10
|1.3137
|1.3246
|1.3121
|552
|2007.02.19 07:56
|sell
|277
|0.10
|1.3156
|1.3247
|1.3140
|553
|2007.02.19 08:47
|t/p
|277
|0.10
|1.3140
|1.3247
|1.3140
|16.00
|2214.45
|554
|2007.02.19 08:47
|close
|276
|0.10
|1.3140
|1.3246
|1.3121
|-3.00
|2211.45
|555
|2007.02.19 08:47
|sell
|278
|0.10
|1.3139
|1.3248
|1.3123
|556
|2007.02.19 10:52
|t/p
|278
|0.10
|1.3123
|1.3248
|1.3123
|16.00
|2227.45
|557
|2007.02.19 10:52
|sell
|279
|0.10
|1.3120
|1.3229
|1.3104
|558
|2007.02.19 11:26
|sell
|280
|0.10
|1.3138
|1.3229
|1.3122
|559
|2007.02.19 18:00
|sell
|281
|0.20
|1.3157
|1.3230
|1.3141
|560
|2007.02.20 02:02
|sell
|282
|0.30
|1.3176
|1.3231
|1.3160
|561
|2007.02.20 07:50
|t/p
|282
|0.30
|1.3160
|1.3231
|1.3160
|48.00
|2275.45
|562
|2007.02.20 07:50
|close
|281
|0.20
|1.3160
|1.3230
|1.3141
|-4.82
|2270.63
|563
|2007.02.20 07:50
|close
|280
|0.10
|1.3161
|1.3229
|1.3122
|-22.41
|2248.22
|564
|2007.02.20 07:50
|close
|279
|0.10
|1.3162
|1.3229
|1.3104
|-41.41
|2206.81
|565
|2007.02.20 07:50
|sell
|283
|0.10
|1.3159
|1.3268
|1.3143
|566
|2007.02.20 08:10
|t/p
|283
|0.10
|1.3143
|1.3268
|1.3143
|16.00
|2222.81
|567
|2007.02.20 08:10
|sell
|284
|0.10
|1.3141
|1.3250
|1.3125
|568
|2007.02.21 07:29
|sell
|285
|0.10
|1.3159
|1.3250
|1.3143
|569
|2007.02.21 08:22
|t/p
|285
|0.10
|1.3143
|1.3250
|1.3143
|16.00
|2238.81
|570
|2007.02.21 08:22
|close
|284
|0.10
|1.3143
|1.3250
|1.3125
|-1.41
|2237.40
|571
|2007.02.21 08:22
|sell
|286
|0.10
|1.3142
|1.3251
|1.3126
|572
|2007.02.21 11:17
|t/p
|286
|0.10
|1.3126
|1.3251
|1.3126
|16.00
|2253.40
|573
|2007.02.21 11:17
|sell
|287
|0.10
|1.3124
|1.3233
|1.3108
|574
|2007.02.21 12:59
|sell
|288
|0.10
|1.3143
|1.3234
|1.3127
|575
|2007.02.21 13:31
|t/p
|288
|0.10
|1.3127
|1.3234
|1.3127
|16.00
|2269.40
|576
|2007.02.21 13:31
|close
|287
|0.10
|1.3127
|1.3233
|1.3108
|-3.00
|2266.40
|577
|2007.02.21 13:31
|buy
|289
|0.10
|1.3128
|1.3019
|1.3144
|578
|2007.02.21 13:39
|buy
|290
|0.10
|1.3110
|1.3019
|1.3126
|579
|2007.02.21 14:10
|t/p
|290
|0.10
|1.3126
|1.3019
|1.3126
|16.00
|2282.40
|580
|2007.02.21 14:10
|close
|289
|0.10
|1.3126
|1.3019
|1.3144
|-2.00
|2280.40
|581
|2007.02.21 14:10
|sell
|291
|0.10
|1.3125
|1.3234
|1.3109
|582
|2007.02.21 19:16
|sell
|292
|0.10
|1.3143
|1.3234
|1.3127
|583
|2007.02.22 07:01
|t/p
|292
|0.10
|1.3127
|1.3234
|1.3127
|17.77
|2298.17
|584
|2007.02.22 07:01
|close
|291
|0.10
|1.3127
|1.3234
|1.3109
|-0.23
|2297.94
|585
|2007.02.22 07:01
|buy
|293
|0.10
|1.3128
|1.3019
|1.3144
|586
|2007.02.22 07:34
|buy
|294
|0.10
|1.3110
|1.3019
|1.3126
|587
|2007.02.22 07:57
|buy
|295
|0.20
|1.3091
|1.3018
|1.3107
|588
|2007.02.22 13:03
|t/p
|295
|0.20
|1.3107
|1.3018
|1.3107
|32.00
|2329.94
|589
|2007.02.22 13:03
|close
|294
|0.10
|1.3107
|1.3019
|1.3126
|-3.00
|2326.94
|590
|2007.02.22 13:03
|close
|293
|0.10
|1.3108
|1.3019
|1.3144
|-20.00
|2306.94
|591
|2007.02.22 13:04
|buy
|296
|0.10
|1.3111
|1.3002
|1.3127
|592
|2007.02.22 16:21
|t/p
|296
|0.10
|1.3127
|1.3002
|1.3127
|16.00
|2322.94
|593
|2007.02.22 16:21
|buy
|297
|0.10
|1.3129
|1.3020
|1.3145
|594
|2007.02.23 09:05
|buy
|298
|0.10
|1.3111
|1.3020
|1.3127
|595
|2007.02.23 12:59
|t/p
|298
|0.10
|1.3127
|1.3020
|1.3127
|16.00
|2338.94
|596
|2007.02.23 12:59
|close
|297
|0.10
|1.3127
|1.3020
|1.3145
|-2.66
|2336.28
|597
|2007.02.23 12:59
|buy
|299
|0.10
|1.3131
|1.3022
|1.3147
|598
|2007.02.23 14:19
|t/p
|299
|0.10
|1.3147
|1.3022
|1.3147
|16.00
|2352.28
|599
|2007.02.23 14:19
|buy
|300
|0.10
|1.3149
|1.3040
|1.3165
|600
|2007.02.23 14:50
|t/p
|300
|0.10
|1.3165
|1.3040
|1.3165
|16.00
|2368.28
|601
|2007.02.23 14:50
|buy
|301
|0.10
|1.3167
|1.3058
|1.3183
|602
|2007.02.23 15:23
|t/p
|301
|0.10
|1.3183
|1.3058
|1.3183
|16.00
|2384.28
|603
|2007.02.23 15:23
|buy
|302
|0.10
|1.3185
|1.3076
|1.3201
|604
|2007.02.23 15:59
|buy
|303
|0.10
|1.3167
|1.3076
|1.3183
|605
|2007.02.25 23:20
|t/p
|303
|0.10
|1.3183
|1.3076
|1.3183
|16.00
|2400.28
|606
|2007.02.25 23:20
|close
|302
|0.10
|1.3183
|1.3076
|1.3201
|-2.00
|2398.28
|607
|2007.02.25 23:20
|buy
|304
|0.10
|1.3184
|1.3075
|1.3200
|608
|2007.02.26 08:45
|buy
|305
|0.10
|1.3165
|1.3074
|1.3181
|609
|2007.02.26 19:45
|t/p
|305
|0.10
|1.3181
|1.3074
|1.3181
|16.00
|2414.28
|610
|2007.02.26 19:45
|close
|304
|0.10
|1.3181
|1.3075
|1.3200
|-3.66
|2410.63
|611
|2007.02.26 19:45
|buy
|306
|0.10
|1.3184
|1.3075
|1.3200
|612
|2007.02.27 00:39
|t/p
|306
|0.10
|1.3200
|1.3075
|1.3200
|15.35
|2425.97
|613
|2007.02.27 00:39
|buy
|307
|0.10
|1.3203
|1.3094
|1.3219
|614
|2007.02.27 00:44
|buy
|308
|0.10
|1.3185
|1.3094
|1.3201
|615
|2007.02.27 07:05
|buy
|309
|0.20
|1.3166
|1.3093
|1.3182
|616
|2007.02.27 08:08
|t/p
|309
|0.20
|1.3182
|1.3093
|1.3182
|32.00
|2457.97
|617
|2007.02.27 08:08
|close
|308
|0.10
|1.3182
|1.3094
|1.3201
|-3.00
|2454.97
|618
|2007.02.27 08:08
|close
|307
|0.10
|1.3181
|1.3094
|1.3219
|-22.00
|2432.97
|619
|2007.02.27 08:08
|buy
|310
|0.10
|1.3184
|1.3075
|1.3200
|620
|2007.02.27 08:17
|t/p
|310
|0.10
|1.3200
|1.3075
|1.3200
|16.00
|2448.97
|621
|2007.02.27 08:17
|buy
|311
|0.10
|1.3202
|1.3093
|1.3218
|622
|2007.02.27 08:21
|t/p
|311
|0.10
|1.3218
|1.3093
|1.3218
|16.00
|2464.97
|623
|2007.02.27 08:21
|buy
|312
|0.10
|1.3220
|1.3111
|1.3236
|624
|2007.02.27 11:27
|buy
|313
|0.10
|1.3202
|1.3111
|1.3218
|625
|2007.02.27 12:35
|t/p
|313
|0.10
|1.3218
|1.3111
|1.3218
|16.00
|2480.97
|626
|2007.02.27 12:35
|close
|312
|0.10
|1.3218
|1.3111
|1.3236
|-2.00
|2478.97
|627
|2007.02.27 12:35
|sell
|314
|0.10
|1.3219
|1.3328
|1.3203
|628
|2007.02.27 13:30
|sell
|315
|0.10
|1.3237
|1.3328
|1.3221
|629
|2007.02.27 15:01
|t/p
|315
|0.10
|1.3221
|1.3328
|1.3221
|16.00
|2494.97
|630
|2007.02.27 15:01
|close
|314
|0.10
|1.3221
|1.3328
|1.3203
|-2.00
|2492.97
|631
|2007.02.27 15:01
|sell
|316
|0.10
|1.3220
|1.3329
|1.3204
|632
|2007.02.27 15:42
|sell
|317
|0.10
|1.3238
|1.3329
|1.3222
|633
|2007.02.27 17:12
|sell
|318
|0.20
|1.3257
|1.3330
|1.3241
|634
|2007.02.27 17:42
|t/p
|318
|0.20
|1.3241
|1.3330
|1.3241
|32.00
|2524.97
|635
|2007.02.27 17:42
|close
|317
|0.10
|1.3241
|1.3329
|1.3222
|-3.00
|2521.97
|636
|2007.02.27 17:42
|close
|316
|0.10
|1.3242
|1.3329
|1.3204
|-22.00
|2499.97
|637
|2007.02.27 17:42
|buy
|319
|0.10
|1.3243
|1.3134
|1.3259
|638
|2007.02.28 00:59
|buy
|320
|0.10
|1.3225
|1.3134
|1.3241
|639
|2007.02.28 07:05
|buy
|321
|0.20
|1.3207
|1.3134
|1.3223
|640
|2007.02.28 07:32
|close
|321
|0.20
|1.3222
|1.3134
|1.3223
|30.00
|2529.97
|641
|2007.02.28 07:32
|close
|320
|0.10
|1.3221
|1.3134
|1.3241
|-4.00
|2525.97
|642
|2007.02.28 07:32
|close
|319
|0.10
|1.3222
|1.3134
|1.3259
|-21.66
|2504.32
|643
|2007.02.28 07:32
|buy
|322
|0.10
|1.3223
|1.3114
|1.3239
|644
|2007.02.28 08:17
|buy
|323
|0.10
|1.3205
|1.3114
|1.3221
|645
|2007.02.28 09:58
|buy
|324
|0.20
|1.3187
|1.3114
|1.3203
|646
|2007.02.28 12:40
|close
|324
|0.20
|1.3202
|1.3114
|1.3203
|30.00
|2534.32
|647
|2007.02.28 12:41
|close
|323
|0.10
|1.3203
|1.3114
|1.3221
|-2.00
|2532.32
|648
|2007.02.28 12:41
|close
|322
|0.10
|1.3202
|1.3114
|1.3239
|-21.00
|2511.32
|649
|2007.02.28 12:41
|buy
|325
|0.10
|1.3203
|1.3094
|1.3219
|650
|2007.02.28 13:28
|t/p
|325
|0.10
|1.3219
|1.3094
|1.3219
|16.00
|2527.32
|651
|2007.02.28 13:28
|buy
|326
|0.10
|1.3221
|1.3112
|1.3237
|652
|2007.02.28 14:38
|buy
|327
|0.10
|1.3203
|1.3112
|1.3219
|653
|2007.02.28 15:00
|t/p
|327
|0.10
|1.3219
|1.3112
|1.3219
|16.00
|2543.32
|654
|2007.02.28 15:00
|close
|326
|0.10
|1.3219
|1.3112
|1.3237
|-2.00
|2541.32
|655
|2007.02.28 15:00
|sell
|328
|0.10
|1.3218
|1.3327
|1.3202
|656
|2007.02.28 15:29
|t/p
|328
|0.10
|1.3202
|1.3327
|1.3202
|16.00
|2557.32
|657
|2007.02.28 15:29
|sell
|329
|0.10
|1.3199
|1.3308
|1.3183
|658
|2007.02.28 16:20
|sell
|330
|0.10
|1.3217
|1.3308
|1.3201
|659
|2007.02.28 23:59
|close at stop
|330
|0.10
|1.3230
|1.3308
|1.3201
|-13.00
|2544.32
|660
|2007.02.28 23:59
|close at stop
|329
|0.10
|1.3230
|1.3308
|1.3183
|-31.00
|2513.32