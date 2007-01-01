|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.01.01 22:45 - 2007.03.01 00:00 (2007.01.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=17; FiboProgression=true; MaxTrades=13; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|4127
|Ticks modelled
|174746
|Modelling quality
|77.40%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|214.65
|Gross profit
|3832.49
|Gross loss
|-3617.84
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|0.43
|Absolute drawdown
|211.20
|Maximal drawdown
|719.68 (20.51%)
|Relative drawdown
|20.51% (719.68)
|Total trades
|500
|Short positions (won %)
|236 (63.98%)
|Long positions (won %)
|264 (63.64%)
|Profit trades (% of total)
|319 (63.80%)
|Loss trades (% of total)
|181 (36.20%)
|Largest
|profit trade
|80.00
|loss trade
|-94.00
|Average
|profit trade
|12.01
|loss trade
|-19.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (96.72)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-373.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|99.34 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-373.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 22:45
|buy
|1
|0.10
|1.3208
|1.2973
|1.3218
|2
|2007.01.02 06:30
|t/p
|1
|0.10
|1.3218
|1.2973
|1.3218
|9.35
|3009.34
|3
|2007.01.02 06:30
|buy
|2
|0.10
|1.3241
|1.3006
|1.3251
|4
|2007.01.02 07:32
|t/p
|2
|0.10
|1.3251
|1.3006
|1.3251
|10.00
|3019.34
|5
|2007.01.02 07:32
|buy
|3
|0.10
|1.3253
|1.3018
|1.3263
|6
|2007.01.02 07:43
|t/p
|3
|0.10
|1.3263
|1.3018
|1.3263
|10.00
|3029.34
|7
|2007.01.02 07:43
|buy
|4
|0.10
|1.3265
|1.3030
|1.3275
|8
|2007.01.02 08:28
|t/p
|4
|0.10
|1.3275
|1.3030
|1.3275
|10.00
|3039.34
|9
|2007.01.02 08:28
|sell
|5
|0.10
|1.3275
|1.3510
|1.3265
|10
|2007.01.02 12:00
|t/p
|5
|0.10
|1.3265
|1.3510
|1.3265
|10.00
|3049.34
|11
|2007.01.02 12:00
|sell
|6
|0.10
|1.3263
|1.3498
|1.3253
|12
|2007.01.02 13:33
|sell
|7
|0.10
|1.3281
|1.3498
|1.3271
|13
|2007.01.02 15:10
|t/p
|7
|0.10
|1.3271
|1.3498
|1.3271
|10.00
|3059.34
|14
|2007.01.02 15:10
|close
|6
|0.10
|1.3270
|1.3498
|1.3253
|-7.00
|3052.34
|15
|2007.01.02 15:10
|sell
|8
|0.10
|1.3269
|1.3504
|1.3259
|16
|2007.01.02 16:18
|sell
|9
|0.10
|1.3287
|1.3504
|1.3277
|17
|2007.01.02 18:33
|t/p
|9
|0.10
|1.3277
|1.3504
|1.3277
|10.00
|3062.34
|18
|2007.01.02 18:33
|close
|8
|0.10
|1.3277
|1.3504
|1.3259
|-8.00
|3054.34
|19
|2007.01.02 18:33
|sell
|10
|0.10
|1.3276
|1.3511
|1.3266
|20
|2007.01.03 09:18
|t/p
|10
|0.10
|1.3266
|1.3511
|1.3266
|10.59
|3064.93
|21
|2007.01.03 09:18
|sell
|11
|0.10
|1.3264
|1.3499
|1.3254
|22
|2007.01.03 09:50
|t/p
|11
|0.10
|1.3254
|1.3499
|1.3254
|10.00
|3074.93
|23
|2007.01.03 09:50
|sell
|12
|0.10
|1.3252
|1.3487
|1.3242
|24
|2007.01.03 10:17
|t/p
|12
|0.10
|1.3242
|1.3487
|1.3242
|10.00
|3084.93
|25
|2007.01.03 10:17
|sell
|13
|0.10
|1.3240
|1.3475
|1.3230
|26
|2007.01.03 10:22
|t/p
|13
|0.10
|1.3230
|1.3475
|1.3230
|10.00
|3094.93
|27
|2007.01.03 10:22
|sell
|14
|0.10
|1.3228
|1.3463
|1.3218
|28
|2007.01.03 13:17
|sell
|15
|0.10
|1.3246
|1.3463
|1.3236
|29
|2007.01.03 13:58
|t/p
|15
|0.10
|1.3236
|1.3463
|1.3236
|10.00
|3104.93
|30
|2007.01.03 13:58
|close
|14
|0.10
|1.3236
|1.3463
|1.3218
|-8.00
|3096.93
|31
|2007.01.03 13:58
|buy
|16
|0.10
|1.3235
|1.3000
|1.3245
|32
|2007.01.03 15:02
|buy
|17
|0.10
|1.3217
|1.3000
|1.3227
|33
|2007.01.03 15:07
|buy
|18
|0.20
|1.3197
|1.2998
|1.3207
|34
|2007.01.03 15:08
|buy
|19
|0.30
|1.3178
|1.2997
|1.3188
|35
|2007.01.03 15:13
|t/p
|19
|0.30
|1.3188
|1.2997
|1.3188
|30.00
|3126.93
|36
|2007.01.03 15:13
|close
|18
|0.20
|1.3188
|1.2998
|1.3207
|-18.00
|3108.93
|37
|2007.01.03 15:13
|close
|17
|0.10
|1.3189
|1.3000
|1.3227
|-28.00
|3080.93
|38
|2007.01.03 15:13
|close
|16
|0.10
|1.3190
|1.3000
|1.3245
|-45.00
|3035.93
|39
|2007.01.03 15:13
|sell
|20
|0.10
|1.3191
|1.3426
|1.3181
|40
|2007.01.03 15:22
|t/p
|20
|0.10
|1.3181
|1.3426
|1.3181
|10.00
|3045.93
|41
|2007.01.03 15:22
|sell
|21
|0.10
|1.3179
|1.3414
|1.3169
|42
|2007.01.03 16:27
|t/p
|21
|0.10
|1.3169
|1.3414
|1.3169
|10.00
|3055.93
|43
|2007.01.03 16:27
|sell
|22
|0.10
|1.3167
|1.3402
|1.3157
|44
|2007.01.03 17:23
|t/p
|22
|0.10
|1.3157
|1.3402
|1.3157
|10.00
|3065.93
|45
|2007.01.03 17:23
|sell
|23
|0.10
|1.3154
|1.3389
|1.3144
|46
|2007.01.03 19:01
|t/p
|23
|0.10
|1.3144
|1.3389
|1.3144
|10.00
|3075.93
|47
|2007.01.03 19:01
|sell
|24
|0.10
|1.3142
|1.3377
|1.3132
|48
|2007.01.03 19:02
|sell
|25
|0.10
|1.3160
|1.3377
|1.3150
|49
|2007.01.04 07:35
|sell
|26
|0.20
|1.3178
|1.3377
|1.3168
|50
|2007.01.04 08:02
|t/p
|26
|0.20
|1.3168
|1.3377
|1.3168
|20.00
|3095.93
|51
|2007.01.04 08:02
|close
|25
|0.10
|1.3168
|1.3377
|1.3150
|-6.23
|3089.70
|52
|2007.01.04 08:02
|close
|24
|0.10
|1.3169
|1.3377
|1.3132
|-25.23
|3064.47
|53
|2007.01.04 08:02
|buy
|27
|0.10
|1.3168
|1.2933
|1.3178
|54
|2007.01.04 08:13
|buy
|28
|0.10
|1.3149
|1.2932
|1.3159
|55
|2007.01.04 08:33
|buy
|29
|0.20
|1.3131
|1.2932
|1.3141
|56
|2007.01.04 09:30
|buy
|30
|0.30
|1.3113
|1.2932
|1.3123
|57
|2007.01.04 10:53
|buy
|31
|0.50
|1.3095
|1.2932
|1.3105
|58
|2007.01.04 11:21
|t/p
|31
|0.50
|1.3105
|1.2932
|1.3105
|50.00
|3114.47
|59
|2007.01.04 11:21
|close
|30
|0.30
|1.3105
|1.2932
|1.3123
|-24.00
|3090.47
|60
|2007.01.04 11:22
|close
|29
|0.20
|1.3104
|1.2932
|1.3141
|-54.00
|3036.47
|61
|2007.01.04 11:22
|close
|28
|0.10
|1.3105
|1.2932
|1.3159
|-44.00
|2992.47
|62
|2007.01.04 11:22
|close
|27
|0.10
|1.3106
|1.2933
|1.3178
|-62.00
|2930.47
|63
|2007.01.04 11:22
|buy
|32
|0.10
|1.3107
|1.2872
|1.3117
|64
|2007.01.04 13:36
|t/p
|32
|0.10
|1.3117
|1.2872
|1.3117
|10.00
|2940.47
|65
|2007.01.04 13:36
|buy
|33
|0.10
|1.3119
|1.2884
|1.3129
|66
|2007.01.04 13:50
|buy
|34
|0.10
|1.3101
|1.2884
|1.3111
|67
|2007.01.04 13:55
|t/p
|34
|0.10
|1.3111
|1.2884
|1.3111
|10.00
|2950.47
|68
|2007.01.04 13:55
|close
|33
|0.10
|1.3111
|1.2884
|1.3129
|-8.00
|2942.47
|69
|2007.01.04 13:55
|buy
|35
|0.10
|1.3114
|1.2879
|1.3124
|70
|2007.01.04 14:12
|buy
|36
|0.10
|1.3096
|1.2879
|1.3106
|71
|2007.01.04 15:08
|t/p
|36
|0.10
|1.3106
|1.2879
|1.3106
|10.00
|2952.47
|72
|2007.01.04 15:08
|close
|35
|0.10
|1.3107
|1.2879
|1.3124
|-7.00
|2945.47
|73
|2007.01.04 15:08
|buy
|37
|0.10
|1.3110
|1.2875
|1.3120
|74
|2007.01.04 15:22
|buy
|38
|0.10
|1.3092
|1.2875
|1.3102
|75
|2007.01.05 03:00
|buy
|39
|0.20
|1.3074
|1.2875
|1.3084
|76
|2007.01.05 06:43
|t/p
|39
|0.20
|1.3084
|1.2875
|1.3084
|20.00
|2965.47
|77
|2007.01.05 06:43
|close
|38
|0.10
|1.3084
|1.2875
|1.3102
|-8.65
|2956.82
|78
|2007.01.05 06:43
|close
|37
|0.10
|1.3085
|1.2875
|1.3120
|-25.66
|2931.16
|79
|2007.01.05 06:43
|buy
|40
|0.10
|1.3086
|1.2851
|1.3096
|80
|2007.01.05 07:51
|t/p
|40
|0.10
|1.3096
|1.2851
|1.3096
|10.00
|2941.16
|81
|2007.01.05 07:51
|buy
|41
|0.10
|1.3098
|1.2863
|1.3108
|82
|2007.01.05 08:50
|buy
|42
|0.10
|1.3080
|1.2863
|1.3090
|83
|2007.01.05 09:37
|t/p
|42
|0.10
|1.3090
|1.2863
|1.3090
|10.00
|2951.16
|84
|2007.01.05 09:37
|close
|41
|0.10
|1.3091
|1.2863
|1.3108
|-7.00
|2944.16
|85
|2007.01.05 09:37
|sell
|43
|0.10
|1.3092
|1.3327
|1.3082
|86
|2007.01.05 12:45
|t/p
|43
|0.10
|1.3082
|1.3327
|1.3082
|10.00
|2954.16
|87
|2007.01.05 12:45
|sell
|44
|0.10
|1.3079
|1.3314
|1.3069
|88
|2007.01.05 13:30
|t/p
|44
|0.10
|1.3069
|1.3314
|1.3069
|10.00
|2964.16
|89
|2007.01.05 13:30
|sell
|45
|0.10
|1.3067
|1.3302
|1.3057
|90
|2007.01.05 13:31
|t/p
|45
|0.10
|1.3057
|1.3302
|1.3057
|10.00
|2974.16
|91
|2007.01.05 13:31
|sell
|46
|0.10
|1.3055
|1.3290
|1.3045
|92
|2007.01.05 13:32
|t/p
|46
|0.10
|1.3045
|1.3290
|1.3045
|10.00
|2984.16
|93
|2007.01.05 13:32
|sell
|47
|0.10
|1.3043
|1.3278
|1.3033
|94
|2007.01.05 13:32
|t/p
|47
|0.10
|1.3033
|1.3278
|1.3033
|10.00
|2994.16
|95
|2007.01.05 13:32
|sell
|48
|0.10
|1.3031
|1.3266
|1.3021
|96
|2007.01.05 13:33
|t/p
|48
|0.10
|1.3021
|1.3266
|1.3021
|10.00
|3004.16
|97
|2007.01.05 13:33
|sell
|49
|0.10
|1.3018
|1.3253
|1.3008
|98
|2007.01.05 13:33
|t/p
|49
|0.10
|1.3008
|1.3253
|1.3008
|10.00
|3014.16
|99
|2007.01.05 13:33
|sell
|50
|0.10
|1.3006
|1.3241
|1.2996
|100
|2007.01.05 13:34
|sell
|51
|0.10
|1.3024
|1.3241
|1.3014
|101
|2007.01.05 13:37
|t/p
|51
|0.10
|1.3014
|1.3241
|1.3014
|10.00
|3024.16
|102
|2007.01.05 13:37
|close
|50
|0.10
|1.3014
|1.3241
|1.2996
|-8.00
|3016.16
|103
|2007.01.05 13:37
|sell
|52
|0.10
|1.3011
|1.3246
|1.3001
|104
|2007.01.05 13:48
|t/p
|52
|0.10
|1.3001
|1.3246
|1.3001
|10.00
|3026.16
|105
|2007.01.05 13:48
|sell
|53
|0.10
|1.2999
|1.3234
|1.2989
|106
|2007.01.05 15:18
|sell
|54
|0.10
|1.3017
|1.3234
|1.3007
|107
|2007.01.05 15:52
|t/p
|54
|0.10
|1.3007
|1.3234
|1.3007
|10.00
|3036.16
|108
|2007.01.05 15:52
|close
|53
|0.10
|1.3007
|1.3234
|1.2989
|-8.00
|3028.16
|109
|2007.01.05 15:52
|buy
|55
|0.10
|1.3006
|1.2771
|1.3016
|110
|2007.01.05 15:58
|buy
|56
|0.10
|1.2988
|1.2771
|1.2998
|111
|2007.01.05 16:20
|t/p
|56
|0.10
|1.2998
|1.2771
|1.2998
|10.00
|3038.16
|112
|2007.01.05 16:20
|close
|55
|0.10
|1.2998
|1.2771
|1.3016
|-8.00
|3030.16
|113
|2007.01.05 16:20
|buy
|57
|0.10
|1.3001
|1.2766
|1.3011
|114
|2007.01.05 17:10
|t/p
|57
|0.10
|1.3011
|1.2766
|1.3011
|10.00
|3040.16
|115
|2007.01.05 17:10
|buy
|58
|0.10
|1.3013
|1.2778
|1.3023
|116
|2007.01.08 00:15
|buy
|59
|0.10
|1.2995
|1.2778
|1.3005
|117
|2007.01.08 01:13
|t/p
|59
|0.10
|1.3005
|1.2778
|1.3005
|10.00
|3050.16
|118
|2007.01.08 01:13
|close
|58
|0.10
|1.3005
|1.2778
|1.3023
|-8.65
|3041.51
|119
|2007.01.08 01:14
|sell
|60
|0.10
|1.3004
|1.3239
|1.2994
|120
|2007.01.08 07:20
|sell
|61
|0.10
|1.3022
|1.3239
|1.3012
|121
|2007.01.08 07:25
|t/p
|61
|0.10
|1.3012
|1.3239
|1.3012
|10.00
|3051.51
|122
|2007.01.08 07:25
|close
|60
|0.10
|1.3012
|1.3239
|1.2994
|-8.00
|3043.51
|123
|2007.01.08 07:25
|buy
|62
|0.10
|1.3011
|1.2776
|1.3021
|124
|2007.01.08 08:52
|t/p
|62
|0.10
|1.3021
|1.2776
|1.3021
|10.00
|3053.51
|125
|2007.01.08 08:52
|buy
|63
|0.10
|1.3023
|1.2788
|1.3033
|126
|2007.01.08 10:15
|buy
|64
|0.10
|1.3005
|1.2788
|1.3015
|127
|2007.01.08 10:33
|t/p
|64
|0.10
|1.3015
|1.2788
|1.3015
|10.00
|3063.51
|128
|2007.01.08 10:33
|close
|63
|0.10
|1.3015
|1.2788
|1.3033
|-8.00
|3055.51
|129
|2007.01.08 10:33
|sell
|65
|0.10
|1.3014
|1.3249
|1.3004
|130
|2007.01.08 13:23
|t/p
|65
|0.10
|1.3004
|1.3249
|1.3004
|10.00
|3065.51
|131
|2007.01.08 13:23
|sell
|66
|0.10
|1.3002
|1.3237
|1.2992
|132
|2007.01.08 13:38
|t/p
|66
|0.10
|1.2992
|1.3237
|1.2992
|10.00
|3075.51
|133
|2007.01.08 13:38
|sell
|67
|0.10
|1.2990
|1.3225
|1.2980
|134
|2007.01.08 13:58
|t/p
|67
|0.10
|1.2980
|1.3225
|1.2980
|10.00
|3085.51
|135
|2007.01.08 13:58
|sell
|68
|0.10
|1.2978
|1.3213
|1.2968
|136
|2007.01.08 14:11
|sell
|69
|0.10
|1.2996
|1.3213
|1.2986
|137
|2007.01.08 14:57
|sell
|70
|0.20
|1.3015
|1.3214
|1.3005
|138
|2007.01.08 16:23
|t/p
|70
|0.20
|1.3005
|1.3214
|1.3005
|20.00
|3105.51
|139
|2007.01.08 16:23
|close
|69
|0.10
|1.3005
|1.3213
|1.2986
|-9.00
|3096.51
|140
|2007.01.08 16:23
|close
|68
|0.10
|1.3004
|1.3213
|1.2968
|-26.00
|3070.51
|141
|2007.01.08 16:23
|buy
|71
|0.10
|1.3005
|1.2770
|1.3015
|142
|2007.01.08 16:37
|t/p
|71
|0.10
|1.3015
|1.2770
|1.3015
|10.00
|3080.51
|143
|2007.01.08 16:37
|buy
|72
|0.10
|1.3017
|1.2782
|1.3027
|144
|2007.01.08 16:48
|t/p
|72
|0.10
|1.3027
|1.2782
|1.3027
|10.00
|3090.51
|145
|2007.01.08 16:48
|buy
|73
|0.10
|1.3029
|1.2794
|1.3039
|146
|2007.01.08 19:07
|buy
|74
|0.10
|1.3011
|1.2794
|1.3021
|147
|2007.01.08 19:39
|t/p
|74
|0.10
|1.3021
|1.2794
|1.3021
|10.00
|3100.51
|148
|2007.01.08 19:39
|close
|73
|0.10
|1.3021
|1.2794
|1.3039
|-8.00
|3092.51
|149
|2007.01.08 19:40
|sell
|75
|0.10
|1.3022
|1.3257
|1.3012
|150
|2007.01.08 23:53
|sell
|76
|0.10
|1.3040
|1.3257
|1.3030
|151
|2007.01.09 08:53
|t/p
|76
|0.10
|1.3030
|1.3257
|1.3030
|10.59
|3103.10
|152
|2007.01.09 08:53
|close
|75
|0.10
|1.3030
|1.3257
|1.3012
|-7.41
|3095.69
|153
|2007.01.09 08:53
|sell
|77
|0.10
|1.3027
|1.3262
|1.3017
|154
|2007.01.09 12:28
|t/p
|77
|0.10
|1.3017
|1.3262
|1.3017
|10.00
|3105.69
|155
|2007.01.09 12:28
|sell
|78
|0.10
|1.3015
|1.3250
|1.3005
|156
|2007.01.09 14:06
|t/p
|78
|0.10
|1.3005
|1.3250
|1.3005
|10.00
|3115.69
|157
|2007.01.09 14:06
|sell
|79
|0.10
|1.3003
|1.3238
|1.2993
|158
|2007.01.09 15:42
|t/p
|79
|0.10
|1.2993
|1.3238
|1.2993
|10.00
|3125.69
|159
|2007.01.09 15:42
|sell
|80
|0.10
|1.2991
|1.3226
|1.2981
|160
|2007.01.09 17:53
|sell
|81
|0.10
|1.3009
|1.3226
|1.2999
|161
|2007.01.09 19:48
|t/p
|81
|0.10
|1.2999
|1.3226
|1.2999
|10.00
|3135.69
|162
|2007.01.09 19:48
|close
|80
|0.10
|1.2999
|1.3226
|1.2981
|-8.00
|3127.69
|163
|2007.01.09 19:48
|sell
|82
|0.10
|1.2996
|1.3231
|1.2986
|164
|2007.01.10 00:11
|t/p
|82
|0.10
|1.2986
|1.3231
|1.2986
|10.59
|3138.28
|165
|2007.01.10 00:11
|buy
|83
|0.10
|1.2986
|1.2751
|1.2996
|166
|2007.01.10 00:18
|buy
|84
|0.10
|1.2967
|1.2750
|1.2977
|167
|2007.01.10 05:38
|t/p
|84
|0.10
|1.2977
|1.2750
|1.2977
|10.00
|3148.28
|168
|2007.01.10 05:38
|close
|83
|0.10
|1.2977
|1.2751
|1.2996
|-9.00
|3139.28
|169
|2007.01.10 05:38
|buy
|85
|0.10
|1.2978
|1.2743
|1.2988
|170
|2007.01.10 07:22
|t/p
|85
|0.10
|1.2988
|1.2743
|1.2988
|10.00
|3149.28
|171
|2007.01.10 07:22
|buy
|86
|0.10
|1.2990
|1.2755
|1.3000
|172
|2007.01.10 10:08
|t/p
|86
|0.10
|1.3000
|1.2755
|1.3000
|10.00
|3159.28
|173
|2007.01.10 10:08
|sell
|87
|0.10
|1.3000
|1.3235
|1.2990
|174
|2007.01.10 12:57
|t/p
|87
|0.10
|1.2990
|1.3235
|1.2990
|10.00
|3169.28
|175
|2007.01.10 12:57
|sell
|88
|0.10
|1.2988
|1.3223
|1.2978
|176
|2007.01.10 13:32
|t/p
|88
|0.10
|1.2978
|1.3223
|1.2978
|10.00
|3179.28
|177
|2007.01.10 13:32
|sell
|89
|0.10
|1.2976
|1.3211
|1.2966
|178
|2007.01.10 13:38
|t/p
|89
|0.10
|1.2966
|1.3211
|1.2966
|10.00
|3189.28
|179
|2007.01.10 13:38
|sell
|90
|0.10
|1.2964
|1.3199
|1.2954
|180
|2007.01.10 14:03
|sell
|91
|0.10
|1.2982
|1.3199
|1.2972
|181
|2007.01.10 14:13
|t/p
|91
|0.10
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|10.00
|3199.28
|182
|2007.01.10 14:13
|close
|90
|0.10
|1.2972
|1.3199
|1.2954
|-8.00
|3191.28
|183
|2007.01.10 14:13
|sell
|92
|0.10
|1.2969
|1.3204
|1.2959
|184
|2007.01.10 14:52
|t/p
|92
|0.10
|1.2959
|1.3204
|1.2959
|10.00
|3201.28
|185
|2007.01.10 14:52
|sell
|93
|0.10
|1.2957
|1.3192
|1.2947
|186
|2007.01.10 15:08
|t/p
|93
|0.10
|1.2947
|1.3192
|1.2947
|10.00
|3211.28
|187
|2007.01.10 15:08
|sell
|94
|0.10
|1.2945
|1.3180
|1.2935
|188
|2007.01.10 15:16
|t/p
|94
|0.10
|1.2935
|1.3180
|1.2935
|10.00
|3221.28
|189
|2007.01.10 15:16
|sell
|95
|0.10
|1.2933
|1.3168
|1.2923
|190
|2007.01.10 15:45
|sell
|96
|0.10
|1.2951
|1.3168
|1.2941
|191
|2007.01.10 15:50
|t/p
|96
|0.10
|1.2941
|1.3168
|1.2941
|10.00
|3231.28
|192
|2007.01.10 15:50
|close
|95
|0.10
|1.2941
|1.3168
|1.2923
|-8.00
|3223.28
|193
|2007.01.10 15:50
|buy
|97
|0.10
|1.2942
|1.2707
|1.2952
|194
|2007.01.10 16:05
|t/p
|97
|0.10
|1.2952
|1.2707
|1.2952
|10.00
|3233.28
|195
|2007.01.10 16:05
|buy
|98
|0.10
|1.2954
|1.2719
|1.2964
|196
|2007.01.10 17:38
|buy
|99
|0.10
|1.2935
|1.2718
|1.2945
|197
|2007.01.11 00:17
|t/p
|99
|0.10
|1.2945
|1.2718
|1.2945
|8.04
|3241.31
|198
|2007.01.11 00:17
|close
|98
|0.10
|1.2945
|1.2719
|1.2964
|-10.97
|3230.35
|199
|2007.01.11 00:18
|buy
|100
|0.10
|1.2948
|1.2713
|1.2958
|200
|2007.01.11 03:10
|t/p
|100
|0.10
|1.2958
|1.2713
|1.2958
|10.00
|3240.35
|201
|2007.01.11 03:10
|sell
|101
|0.10
|1.2958
|1.3193
|1.2948
|202
|2007.01.11 07:23
|t/p
|101
|0.10
|1.2948
|1.3193
|1.2948
|10.00
|3250.35
|203
|2007.01.11 07:23
|sell
|102
|0.10
|1.2946
|1.3181
|1.2936
|204
|2007.01.11 07:56
|sell
|103
|0.10
|1.2964
|1.3181
|1.2954
|205
|2007.01.11 08:23
|t/p
|103
|0.10
|1.2954
|1.3181
|1.2954
|10.00
|3260.35
|206
|2007.01.11 08:23
|close
|102
|0.10
|1.2954
|1.3181
|1.2936
|-8.00
|3252.35
|207
|2007.01.11 08:23
|buy
|104
|0.10
|1.2955
|1.2720
|1.2965
|208
|2007.01.11 09:01
|t/p
|104
|0.10
|1.2965
|1.2720
|1.2965
|10.00
|3262.35
|209
|2007.01.11 09:01
|buy
|105
|0.10
|1.2967
|1.2732
|1.2977
|210
|2007.01.11 12:03
|t/p
|105
|0.10
|1.2977
|1.2732
|1.2977
|10.00
|3272.35
|211
|2007.01.11 12:03
|sell
|106
|0.10
|1.2977
|1.3212
|1.2967
|212
|2007.01.11 12:11
|sell
|107
|0.10
|1.2995
|1.3212
|1.2985
|213
|2007.01.11 12:23
|t/p
|107
|0.10
|1.2985
|1.3212
|1.2985
|10.00
|3282.35
|214
|2007.01.11 12:23
|close
|106
|0.10
|1.2985
|1.3212
|1.2967
|-8.00
|3274.35
|215
|2007.01.11 12:23
|buy
|108
|0.10
|1.2984
|1.2749
|1.2994
|216
|2007.01.11 12:28
|buy
|109
|0.10
|1.2966
|1.2749
|1.2976
|217
|2007.01.11 12:36
|t/p
|109
|0.10
|1.2976
|1.2749
|1.2976
|10.00
|3284.35
|218
|2007.01.11 12:36
|close
|108
|0.10
|1.2976
|1.2749
|1.2994
|-8.00
|3276.35
|219
|2007.01.11 12:36
|sell
|110
|0.10
|1.2975
|1.3210
|1.2965
|220
|2007.01.11 12:51
|sell
|111
|0.10
|1.2994
|1.3211
|1.2984
|221
|2007.01.11 12:53
|t/p
|111
|0.10
|1.2984
|1.3211
|1.2984
|10.00
|3286.35
|222
|2007.01.11 12:53
|close
|110
|0.10
|1.2984
|1.3210
|1.2965
|-9.00
|3277.35
|223
|2007.01.11 12:53
|buy
|112
|0.10
|1.2983
|1.2748
|1.2993
|224
|2007.01.11 13:38
|buy
|113
|0.10
|1.2965
|1.2748
|1.2975
|225
|2007.01.11 13:43
|buy
|114
|0.20
|1.2947
|1.2748
|1.2957
|226
|2007.01.11 13:44
|t/p
|114
|0.20
|1.2957
|1.2748
|1.2957
|20.00
|3297.35
|227
|2007.01.11 13:44
|close
|113
|0.10
|1.2960
|1.2748
|1.2975
|-5.00
|3292.35
|228
|2007.01.11 13:45
|close
|112
|0.10
|1.2959
|1.2748
|1.2993
|-24.00
|3268.35
|229
|2007.01.11 13:45
|sell
|115
|0.10
|1.2960
|1.3195
|1.2950
|230
|2007.01.11 13:48
|t/p
|115
|0.10
|1.2950
|1.3195
|1.2950
|10.00
|3278.35
|231
|2007.01.11 13:48
|sell
|116
|0.10
|1.2948
|1.3183
|1.2938
|232
|2007.01.11 13:52
|t/p
|116
|0.10
|1.2938
|1.3183
|1.2938
|10.00
|3288.35
|233
|2007.01.11 13:52
|sell
|117
|0.10
|1.2936
|1.3171
|1.2926
|234
|2007.01.11 14:18
|t/p
|117
|0.10
|1.2926
|1.3171
|1.2926
|10.00
|3298.35
|235
|2007.01.11 14:18
|sell
|118
|0.10
|1.2924
|1.3159
|1.2914
|236
|2007.01.11 14:23
|t/p
|118
|0.10
|1.2914
|1.3159
|1.2914
|10.00
|3308.35
|237
|2007.01.11 14:23
|sell
|119
|0.10
|1.2912
|1.3147
|1.2902
|238
|2007.01.11 14:45
|sell
|120
|0.10
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|239
|2007.01.11 15:02
|t/p
|120
|0.10
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|10.00
|3318.35
|240
|2007.01.11 15:02
|close
|119
|0.10
|1.2920
|1.3147
|1.2902
|-8.00
|3310.35
|241
|2007.01.11 15:02
|sell
|121
|0.10
|1.2919
|1.3154
|1.2909
|242
|2007.01.11 15:07
|t/p
|121
|0.10
|1.2909
|1.3154
|1.2909
|10.00
|3320.35
|243
|2007.01.11 15:07
|sell
|122
|0.10
|1.2907
|1.3142
|1.2897
|244
|2007.01.11 15:15
|t/p
|122
|0.10
|1.2897
|1.3142
|1.2897
|10.00
|3330.35
|245
|2007.01.11 15:15
|sell
|123
|0.10
|1.2895
|1.3130
|1.2885
|246
|2007.01.11 19:25
|t/p
|123
|0.10
|1.2885
|1.3130
|1.2885
|10.00
|3340.35
|247
|2007.01.11 19:25
|sell
|124
|0.10
|1.2882
|1.3117
|1.2872
|248
|2007.01.12 02:05
|sell
|125
|0.10
|1.2900
|1.3117
|1.2890
|249
|2007.01.12 12:58
|t/p
|125
|0.10
|1.2890
|1.3117
|1.2890
|10.00
|3350.35
|250
|2007.01.12 12:58
|close
|124
|0.10
|1.2890
|1.3117
|1.2872
|-7.41
|3342.94
|251
|2007.01.12 12:58
|sell
|126
|0.10
|1.2889
|1.3124
|1.2879
|252
|2007.01.12 13:32
|t/p
|126
|0.10
|1.2879
|1.3124
|1.2879
|10.00
|3352.94
|253
|2007.01.12 13:32
|sell
|127
|0.10
|1.2877
|1.3112
|1.2867
|254
|2007.01.12 13:33
|t/p
|127
|0.10
|1.2867
|1.3112
|1.2867
|10.00
|3362.94
|255
|2007.01.12 13:33
|sell
|128
|0.10
|1.2865
|1.3100
|1.2855
|256
|2007.01.12 13:34
|sell
|129
|0.10
|1.2884
|1.3101
|1.2874
|257
|2007.01.12 13:42
|t/p
|129
|0.10
|1.2874
|1.3101
|1.2874
|10.00
|3372.94
|258
|2007.01.12 13:42
|close
|128
|0.10
|1.2874
|1.3100
|1.2855
|-9.00
|3363.94
|259
|2007.01.12 13:42
|sell
|130
|0.10
|1.2871
|1.3106
|1.2861
|260
|2007.01.12 13:52
|sell
|131
|0.10
|1.2889
|1.3106
|1.2879
|261
|2007.01.12 13:58
|sell
|132
|0.20
|1.2907
|1.3106
|1.2897
|262
|2007.01.12 14:08
|sell
|133
|0.30
|1.2925
|1.3106
|1.2915
|263
|2007.01.12 14:18
|t/p
|133
|0.30
|1.2915
|1.3106
|1.2915
|30.00
|3393.94
|264
|2007.01.12 14:18
|close
|132
|0.20
|1.2915
|1.3106
|1.2897
|-16.00
|3377.94
|265
|2007.01.12 14:18
|close
|131
|0.10
|1.2914
|1.3106
|1.2879
|-25.00
|3352.94
|266
|2007.01.12 14:18
|close
|130
|0.10
|1.2915
|1.3106
|1.2861
|-44.00
|3308.94
|267
|2007.01.12 14:18
|buy
|134
|0.10
|1.2914
|1.2679
|1.2924
|268
|2007.01.12 14:25
|t/p
|134
|0.10
|1.2924
|1.2679
|1.2924
|10.00
|3318.94
|269
|2007.01.12 14:25
|buy
|135
|0.10
|1.2926
|1.2691
|1.2936
|270
|2007.01.12 15:00
|t/p
|135
|0.10
|1.2936
|1.2691
|1.2936
|10.00
|3328.94
|271
|2007.01.12 15:00
|buy
|136
|0.10
|1.2938
|1.2703
|1.2948
|272
|2007.01.12 15:08
|buy
|137
|0.10
|1.2920
|1.2703
|1.2930
|273
|2007.01.12 15:16
|t/p
|137
|0.10
|1.2930
|1.2703
|1.2930
|10.00
|3338.94
|274
|2007.01.12 15:16
|close
|136
|0.10
|1.2930
|1.2703
|1.2948
|-8.00
|3330.94
|275
|2007.01.12 15:16
|buy
|138
|0.10
|1.2933
|1.2698
|1.2943
|276
|2007.01.12 15:23
|t/p
|138
|0.10
|1.2943
|1.2698
|1.2943
|10.00
|3340.94
|277
|2007.01.12 15:23
|buy
|139
|0.10
|1.2945
|1.2710
|1.2955
|278
|2007.01.12 16:03
|buy
|140
|0.10
|1.2927
|1.2710
|1.2937
|279
|2007.01.15 03:27
|t/p
|140
|0.10
|1.2937
|1.2710
|1.2937
|9.35
|3350.28
|280
|2007.01.15 03:27
|close
|139
|0.10
|1.2937
|1.2710
|1.2955
|-8.65
|3341.63
|281
|2007.01.15 03:27
|buy
|141
|0.10
|1.2938
|1.2703
|1.2948
|282
|2007.01.15 07:42
|t/p
|141
|0.10
|1.2948
|1.2703
|1.2948
|10.00
|3351.63
|283
|2007.01.15 07:42
|buy
|142
|0.10
|1.2950
|1.2715
|1.2960
|284
|2007.01.15 14:57
|buy
|143
|0.10
|1.2932
|1.2715
|1.2942
|285
|2007.01.15 17:26
|t/p
|143
|0.10
|1.2942
|1.2715
|1.2942
|10.00
|3361.63
|286
|2007.01.15 17:26
|close
|142
|0.10
|1.2942
|1.2715
|1.2960
|-8.00
|3353.63
|287
|2007.01.15 17:26
|buy
|144
|0.10
|1.2943
|1.2708
|1.2953
|288
|2007.01.16 05:50
|t/p
|144
|0.10
|1.2953
|1.2708
|1.2953
|9.35
|3362.97
|289
|2007.01.16 05:50
|buy
|145
|0.10
|1.2956
|1.2721
|1.2966
|290
|2007.01.16 07:08
|t/p
|145
|0.10
|1.2966
|1.2721
|1.2966
|10.00
|3372.97
|291
|2007.01.16 07:08
|buy
|146
|0.10
|1.2968
|1.2733
|1.2978
|292
|2007.01.16 10:00
|t/p
|146
|0.10
|1.2978
|1.2733
|1.2978
|10.00
|3382.97
|293
|2007.01.16 10:00
|buy
|147
|0.10
|1.2980
|1.2745
|1.2990
|294
|2007.01.16 13:08
|buy
|148
|0.10
|1.2962
|1.2745
|1.2972
|295
|2007.01.16 13:23
|buy
|149
|0.20
|1.2944
|1.2745
|1.2954
|296
|2007.01.16 13:32
|t/p
|149
|0.20
|1.2954
|1.2745
|1.2954
|20.00
|3402.97
|297
|2007.01.16 13:32
|close
|148
|0.10
|1.2954
|1.2745
|1.2972
|-8.00
|3394.97
|298
|2007.01.16 13:32
|close
|147
|0.10
|1.2953
|1.2745
|1.2990
|-27.00
|3367.97
|299
|2007.01.16 13:32
|sell
|150
|0.10
|1.2954
|1.3189
|1.2944
|300
|2007.01.16 14:25
|t/p
|150
|0.10
|1.2944
|1.3189
|1.2944
|10.00
|3377.97
|301
|2007.01.16 14:25
|sell
|151
|0.10
|1.2942
|1.3177
|1.2932
|302
|2007.01.16 14:40
|t/p
|151
|0.10
|1.2932
|1.3177
|1.2932
|10.00
|3387.97
|303
|2007.01.16 14:40
|sell
|152
|0.10
|1.2930
|1.3165
|1.2920
|304
|2007.01.16 16:50
|t/p
|152
|0.10
|1.2920
|1.3165
|1.2920
|10.00
|3397.97
|305
|2007.01.16 16:50
|buy
|153
|0.10
|1.2920
|1.2685
|1.2930
|306
|2007.01.17 04:06
|t/p
|153
|0.10
|1.2930
|1.2685
|1.2930
|9.35
|3407.32
|307
|2007.01.17 04:06
|buy
|154
|0.10
|1.2932
|1.2697
|1.2942
|308
|2007.01.17 13:05
|buy
|155
|0.10
|1.2914
|1.2697
|1.2924
|309
|2007.01.17 14:02
|t/p
|155
|0.10
|1.2924
|1.2697
|1.2924
|10.00
|3417.32
|310
|2007.01.17 14:02
|close
|154
|0.10
|1.2924
|1.2697
|1.2942
|-8.00
|3409.32
|311
|2007.01.17 14:02
|buy
|156
|0.10
|1.2927
|1.2692
|1.2937
|312
|2007.01.17 14:15
|buy
|157
|0.10
|1.2909
|1.2692
|1.2919
|313
|2007.01.17 14:23
|t/p
|157
|0.10
|1.2919
|1.2692
|1.2919
|10.00
|3419.32
|314
|2007.01.17 14:23
|close
|156
|0.10
|1.2919
|1.2692
|1.2937
|-8.00
|3411.32
|315
|2007.01.17 14:23
|buy
|158
|0.10
|1.2922
|1.2687
|1.2932
|316
|2007.01.17 14:48
|t/p
|158
|0.10
|1.2932
|1.2687
|1.2932
|10.00
|3421.32
|317
|2007.01.17 14:48
|buy
|159
|0.10
|1.2934
|1.2699
|1.2944
|318
|2007.01.17 15:32
|t/p
|159
|0.10
|1.2944
|1.2699
|1.2944
|10.00
|3431.32
|319
|2007.01.17 15:32
|buy
|160
|0.10
|1.2946
|1.2711
|1.2956
|320
|2007.01.18 02:22
|t/p
|160
|0.10
|1.2956
|1.2711
|1.2956
|8.04
|3439.35
|321
|2007.01.18 02:22
|buy
|161
|0.10
|1.2958
|1.2723
|1.2968
|322
|2007.01.18 03:27
|t/p
|161
|0.10
|1.2968
|1.2723
|1.2968
|10.00
|3449.35
|323
|2007.01.18 03:27
|buy
|162
|0.10
|1.2970
|1.2735
|1.2980
|324
|2007.01.18 09:03
|buy
|163
|0.10
|1.2952
|1.2735
|1.2962
|325
|2007.01.18 12:02
|buy
|164
|0.20
|1.2934
|1.2735
|1.2944
|326
|2007.01.18 13:32
|buy
|165
|0.30
|1.2915
|1.2734
|1.2925
|327
|2007.01.18 14:07
|t/p
|165
|0.30
|1.2925
|1.2734
|1.2925
|30.00
|3479.35
|328
|2007.01.18 14:07
|close
|164
|0.20
|1.2925
|1.2735
|1.2944
|-18.00
|3461.35
|329
|2007.01.18 14:07
|close
|163
|0.10
|1.2926
|1.2735
|1.2962
|-26.00
|3435.35
|330
|2007.01.18 14:07
|close
|162
|0.10
|1.2925
|1.2735
|1.2980
|-45.00
|3390.35
|331
|2007.01.18 14:07
|buy
|166
|0.10
|1.2928
|1.2693
|1.2938
|332
|2007.01.18 14:22
|t/p
|166
|0.10
|1.2938
|1.2693
|1.2938
|10.00
|3400.35
|333
|2007.01.18 14:22
|buy
|167
|0.10
|1.2940
|1.2705
|1.2950
|334
|2007.01.18 14:32
|t/p
|167
|0.10
|1.2950
|1.2705
|1.2950
|10.00
|3410.35
|335
|2007.01.18 14:32
|buy
|168
|0.10
|1.2952
|1.2717
|1.2962
|336
|2007.01.18 14:36
|t/p
|168
|0.10
|1.2962
|1.2717
|1.2962
|10.00
|3420.35
|337
|2007.01.18 14:36
|buy
|169
|0.10
|1.2964
|1.2729
|1.2974
|338
|2007.01.18 14:43
|buy
|170
|0.10
|1.2946
|1.2729
|1.2956
|339
|2007.01.18 15:17
|t/p
|170
|0.10
|1.2956
|1.2729
|1.2956
|10.00
|3430.35
|340
|2007.01.18 15:17
|close
|169
|0.10
|1.2956
|1.2729
|1.2974
|-8.00
|3422.35
|341
|2007.01.18 15:17
|buy
|171
|0.10
|1.2959
|1.2724
|1.2969
|342
|2007.01.18 16:58
|buy
|172
|0.10
|1.2941
|1.2724
|1.2951
|343
|2007.01.18 17:06
|t/p
|172
|0.10
|1.2951
|1.2724
|1.2951
|10.00
|3432.35
|344
|2007.01.18 17:06
|close
|171
|0.10
|1.2951
|1.2724
|1.2969
|-8.00
|3424.35
|345
|2007.01.18 17:07
|sell
|173
|0.10
|1.2950
|1.3185
|1.2940
|346
|2007.01.18 20:22
|sell
|174
|0.10
|1.2968
|1.3185
|1.2958
|347
|2007.01.19 00:08
|t/p
|174
|0.10
|1.2958
|1.3185
|1.2958
|10.59
|3434.94
|348
|2007.01.19 00:08
|close
|173
|0.10
|1.2958
|1.3185
|1.2940
|-7.41
|3427.53
|349
|2007.01.19 00:08
|sell
|175
|0.10
|1.2957
|1.3192
|1.2947
|350
|2007.01.19 02:05
|sell
|176
|0.10
|1.2975
|1.3192
|1.2965
|351
|2007.01.19 03:56
|sell
|177
|0.20
|1.2994
|1.3193
|1.2984
|352
|2007.01.19 06:18
|t/p
|177
|0.20
|1.2984
|1.3193
|1.2984
|20.00
|3447.53
|353
|2007.01.19 06:18
|close
|176
|0.10
|1.2984
|1.3192
|1.2965
|-9.00
|3438.53
|354
|2007.01.19 06:18
|close
|175
|0.10
|1.2985
|1.3192
|1.2947
|-28.00
|3410.53
|355
|2007.01.19 06:19
|sell
|178
|0.10
|1.2982
|1.3217
|1.2972
|356
|2007.01.19 09:39
|t/p
|178
|0.10
|1.2972
|1.3217
|1.2972
|10.00
|3420.53
|357
|2007.01.19 09:39
|sell
|179
|0.10
|1.2970
|1.3205
|1.2960
|358
|2007.01.19 10:19
|t/p
|179
|0.10
|1.2960
|1.3205
|1.2960
|10.00
|3430.53
|359
|2007.01.19 10:19
|sell
|180
|0.10
|1.2958
|1.3193
|1.2948
|360
|2007.01.19 14:05
|t/p
|180
|0.10
|1.2948
|1.3193
|1.2948
|10.00
|3440.53
|361
|2007.01.19 14:05
|sell
|181
|0.10
|1.2945
|1.3180
|1.2935
|362
|2007.01.19 14:59
|t/p
|181
|0.10
|1.2935
|1.3180
|1.2935
|10.00
|3450.53
|363
|2007.01.19 14:59
|sell
|182
|0.10
|1.2933
|1.3168
|1.2923
|364
|2007.01.19 15:01
|t/p
|182
|0.10
|1.2923
|1.3168
|1.2923
|10.00
|3460.53
|365
|2007.01.19 15:01
|sell
|183
|0.10
|1.2919
|1.3154
|1.2909
|366
|2007.01.19 15:54
|sell
|184
|0.10
|1.2937
|1.3154
|1.2927
|367
|2007.01.19 16:27
|sell
|185
|0.20
|1.2955
|1.3154
|1.2945
|368
|2007.01.22 02:25
|sell
|186
|0.30
|1.2974
|1.3155
|1.2964
|369
|2007.01.22 09:33
|t/p
|186
|0.30
|1.2964
|1.3155
|1.2964
|30.00
|3490.53
|370
|2007.01.22 09:33
|close
|185
|0.20
|1.2964
|1.3154
|1.2945
|-16.82
|3473.71
|371
|2007.01.22 09:33
|close
|184
|0.10
|1.2965
|1.3154
|1.2927
|-27.41
|3446.30
|372
|2007.01.22 09:33
|close
|183
|0.10
|1.2963
|1.3154
|1.2909
|-43.41
|3402.89
|373
|2007.01.22 09:33
|sell
|187
|0.10
|1.2962
|1.3197
|1.2952
|374
|2007.01.22 10:49
|t/p
|187
|0.10
|1.2952
|1.3197
|1.2952
|10.00
|3412.89
|375
|2007.01.22 10:49
|sell
|188
|0.10
|1.2949
|1.3184
|1.2939
|376
|2007.01.22 12:34
|t/p
|188
|0.10
|1.2939
|1.3184
|1.2939
|10.00
|3422.89
|377
|2007.01.22 12:34
|sell
|189
|0.10
|1.2937
|1.3172
|1.2927
|378
|2007.01.22 12:50
|t/p
|189
|0.10
|1.2927
|1.3172
|1.2927
|10.00
|3432.89
|379
|2007.01.22 12:50
|sell
|190
|0.10
|1.2924
|1.3159
|1.2914
|380
|2007.01.22 13:21
|sell
|191
|0.10
|1.2942
|1.3159
|1.2932
|381
|2007.01.22 16:03
|sell
|192
|0.20
|1.2960
|1.3159
|1.2950
|382
|2007.01.22 17:45
|t/p
|192
|0.20
|1.2950
|1.3159
|1.2950
|20.00
|3452.89
|383
|2007.01.22 17:45
|close
|191
|0.10
|1.2950
|1.3159
|1.2932
|-8.00
|3444.89
|384
|2007.01.22 17:46
|close
|190
|0.10
|1.2951
|1.3159
|1.2914
|-27.00
|3417.89
|385
|2007.01.22 17:46
|sell
|193
|0.10
|1.2951
|1.3186
|1.2941
|386
|2007.01.23 00:28
|t/p
|193
|0.10
|1.2941
|1.3186
|1.2941
|10.59
|3428.48
|387
|2007.01.23 00:28
|sell
|194
|0.10
|1.2938
|1.3173
|1.2928
|388
|2007.01.23 07:30
|sell
|195
|0.10
|1.2957
|1.3174
|1.2947
|389
|2007.01.23 08:09
|sell
|196
|0.20
|1.2975
|1.3174
|1.2965
|390
|2007.01.23 10:01
|sell
|197
|0.30
|1.2994
|1.3175
|1.2984
|391
|2007.01.23 10:10
|sell
|198
|0.50
|1.3014
|1.3177
|1.3004
|392
|2007.01.23 12:02
|sell
|199
|0.80
|1.3032
|1.3177
|1.3022
|393
|2007.01.23 12:37
|t/p
|199
|0.80
|1.3022
|1.3177
|1.3022
|80.00
|3508.48
|394
|2007.01.23 12:37
|close
|198
|0.50
|1.3022
|1.3177
|1.3004
|-40.00
|3468.48
|395
|2007.01.23 12:37
|close
|197
|0.30
|1.3023
|1.3175
|1.2984
|-87.00
|3381.48
|396
|2007.01.23 12:37
|close
|196
|0.20
|1.3022
|1.3174
|1.2965
|-94.00
|3287.48
|397
|2007.01.23 12:37
|close
|195
|0.10
|1.3023
|1.3174
|1.2947
|-66.00
|3221.48
|398
|2007.01.23 12:37
|close
|194
|0.10
|1.3024
|1.3173
|1.2928
|-86.00
|3135.48
|399
|2007.01.23 12:37
|sell
|200
|0.10
|1.3021
|1.3256
|1.3011
|400
|2007.01.23 12:54
|sell
|201
|0.10
|1.3039
|1.3256
|1.3029
|401
|2007.01.23 13:30
|t/p
|201
|0.10
|1.3029
|1.3256
|1.3029
|10.00
|3145.48
|402
|2007.01.23 13:30
|close
|200
|0.10
|1.3029
|1.3256
|1.3011
|-8.00
|3137.48
|403
|2007.01.23 13:30
|sell
|202
|0.10
|1.3028
|1.3263
|1.3018
|404
|2007.01.23 17:47
|t/p
|202
|0.10
|1.3018
|1.3263
|1.3018
|10.00
|3147.48
|405
|2007.01.23 17:47
|sell
|203
|0.10
|1.3016
|1.3251
|1.3006
|406
|2007.01.24 04:10
|sell
|204
|0.10
|1.3035
|1.3252
|1.3025
|407
|2007.01.24 05:37
|t/p
|204
|0.10
|1.3025
|1.3252
|1.3025
|10.00
|3157.48
|408
|2007.01.24 05:37
|close
|203
|0.10
|1.3025
|1.3251
|1.3006
|-8.41
|3149.07
|409
|2007.01.24 05:38
|sell
|205
|0.10
|1.3024
|1.3259
|1.3014
|410
|2007.01.24 06:47
|t/p
|205
|0.10
|1.3014
|1.3259
|1.3014
|10.00
|3159.07
|411
|2007.01.24 06:47
|sell
|206
|0.10
|1.3012
|1.3247
|1.3002
|412
|2007.01.24 08:04
|t/p
|206
|0.10
|1.3002
|1.3247
|1.3002
|10.00
|3169.07
|413
|2007.01.24 08:04
|sell
|207
|0.10
|1.2998
|1.3233
|1.2988
|414
|2007.01.24 08:16
|t/p
|207
|0.10
|1.2988
|1.3233
|1.2988
|10.00
|3179.07
|415
|2007.01.24 08:16
|sell
|208
|0.10
|1.2986
|1.3221
|1.2976
|416
|2007.01.24 08:50
|t/p
|208
|0.10
|1.2976
|1.3221
|1.2976
|10.00
|3189.07
|417
|2007.01.24 08:50
|sell
|209
|0.10
|1.2974
|1.3209
|1.2964
|418
|2007.01.24 09:36
|sell
|210
|0.10
|1.2993
|1.3210
|1.2983
|419
|2007.01.24 09:57
|sell
|211
|0.20
|1.3011
|1.3210
|1.3001
|420
|2007.01.24 10:39
|t/p
|211
|0.20
|1.3001
|1.3210
|1.3001
|20.00
|3209.07
|421
|2007.01.24 10:39
|close
|210
|0.10
|1.2998
|1.3210
|1.2983
|-5.00
|3204.07
|422
|2007.01.24 10:39
|close
|209
|0.10
|1.2999
|1.3209
|1.2964
|-25.00
|3179.07
|423
|2007.01.24 10:39
|buy
|212
|0.10
|1.2998
|1.2763
|1.3008
|424
|2007.01.24 11:15
|t/p
|212
|0.10
|1.3008
|1.2763
|1.3008
|10.00
|3189.07
|425
|2007.01.24 11:15
|buy
|213
|0.10
|1.3010
|1.2775
|1.3020
|426
|2007.01.24 13:48
|buy
|214
|0.10
|1.2992
|1.2775
|1.3002
|427
|2007.01.24 15:17
|buy
|215
|0.20
|1.2972
|1.2773
|1.2982
|428
|2007.01.24 16:06
|buy
|216
|0.30
|1.2954
|1.2773
|1.2964
|429
|2007.01.24 16:55
|t/p
|216
|0.30
|1.2964
|1.2773
|1.2964
|30.00
|3219.07
|430
|2007.01.24 16:55
|close
|215
|0.20
|1.2964
|1.2773
|1.2982
|-16.00
|3203.07
|431
|2007.01.24 16:55
|close
|214
|0.10
|1.2963
|1.2775
|1.3002
|-29.00
|3174.07
|432
|2007.01.24 16:55
|close
|213
|0.10
|1.2962
|1.2775
|1.3020
|-48.00
|3126.07
|433
|2007.01.24 16:55
|sell
|217
|0.10
|1.2963
|1.3198
|1.2953
|434
|2007.01.24 17:16
|t/p
|217
|0.10
|1.2953
|1.3198
|1.2953
|10.00
|3136.07
|435
|2007.01.24 17:16
|sell
|218
|0.10
|1.2949
|1.3184
|1.2939
|436
|2007.01.24 21:56
|sell
|219
|0.10
|1.2967
|1.3184
|1.2957
|437
|2007.01.24 23:18
|t/p
|219
|0.10
|1.2957
|1.3184
|1.2957
|10.00
|3146.07
|438
|2007.01.24 23:18
|close
|218
|0.10
|1.2957
|1.3184
|1.2939
|-8.00
|3138.07
|439
|2007.01.24 23:18
|sell
|220
|0.10
|1.2957
|1.3192
|1.2947
|440
|2007.01.25 07:35
|sell
|221
|0.10
|1.2975
|1.3192
|1.2965
|441
|2007.01.25 08:03
|sell
|222
|0.20
|1.2995
|1.3194
|1.2985
|442
|2007.01.25 09:00
|t/p
|222
|0.20
|1.2985
|1.3194
|1.2985
|20.00
|3158.07
|443
|2007.01.25 09:00
|close
|221
|0.10
|1.2983
|1.3192
|1.2965
|-8.00
|3150.07
|444
|2007.01.25 09:00
|close
|220
|0.10
|1.2980
|1.3192
|1.2947
|-21.23
|3128.84
|445
|2007.01.25 09:00
|sell
|223
|0.10
|1.2979
|1.3214
|1.2969
|446
|2007.01.25 09:50
|t/p
|223
|0.10
|1.2969
|1.3214
|1.2969
|10.00
|3138.84
|447
|2007.01.25 09:50
|sell
|224
|0.10
|1.2967
|1.3202
|1.2957
|448
|2007.01.25 10:45
|sell
|225
|0.10
|1.2985
|1.3202
|1.2975
|449
|2007.01.25 14:02
|t/p
|225
|0.10
|1.2975
|1.3202
|1.2975
|10.00
|3148.84
|450
|2007.01.25 14:02
|close
|224
|0.10
|1.2975
|1.3202
|1.2957
|-8.00
|3140.84
|451
|2007.01.25 14:02
|sell
|226
|0.10
|1.2974
|1.3209
|1.2964
|452
|2007.01.25 16:35
|t/p
|226
|0.10
|1.2964
|1.3209
|1.2964
|10.00
|3150.84
|453
|2007.01.25 16:35
|sell
|227
|0.10
|1.2962
|1.3197
|1.2952
|454
|2007.01.25 16:57
|sell
|228
|0.10
|1.2980
|1.3197
|1.2970
|455
|2007.01.25 18:23
|t/p
|228
|0.10
|1.2970
|1.3197
|1.2970
|10.00
|3160.84
|456
|2007.01.25 18:23
|close
|227
|0.10
|1.2969
|1.3197
|1.2952
|-7.00
|3153.84
|457
|2007.01.25 18:23
|sell
|229
|0.10
|1.2968
|1.3203
|1.2958
|458
|2007.01.25 19:03
|t/p
|229
|0.10
|1.2958
|1.3203
|1.2958
|10.00
|3163.84
|459
|2007.01.25 19:03
|sell
|230
|0.10
|1.2956
|1.3191
|1.2946
|460
|2007.01.25 19:04
|t/p
|230
|0.10
|1.2946
|1.3191
|1.2946
|10.00
|3173.84
|461
|2007.01.25 19:04
|sell
|231
|0.10
|1.2942
|1.3177
|1.2932
|462
|2007.01.25 19:33
|t/p
|231
|0.10
|1.2932
|1.3177
|1.2932
|10.00
|3183.84
|463
|2007.01.25 19:33
|sell
|232
|0.10
|1.2930
|1.3165
|1.2920
|464
|2007.01.25 19:44
|t/p
|232
|0.10
|1.2920
|1.3165
|1.2920
|10.00
|3193.84
|465
|2007.01.25 19:44
|sell
|233
|0.10
|1.2918
|1.3153
|1.2908
|466
|2007.01.25 20:24
|sell
|234
|0.10
|1.2936
|1.3153
|1.2926
|467
|2007.01.25 22:58
|t/p
|234
|0.10
|1.2926
|1.3153
|1.2926
|10.00
|3203.84
|468
|2007.01.25 22:58
|close
|233
|0.10
|1.2926
|1.3153
|1.2908
|-8.00
|3195.84
|469
|2007.01.25 22:58
|buy
|235
|0.10
|1.2929
|1.2694
|1.2939
|470
|2007.01.25 23:40
|t/p
|235
|0.10
|1.2939
|1.2694
|1.2939
|10.00
|3205.84
|471
|2007.01.25 23:40
|buy
|236
|0.10
|1.2941
|1.2706
|1.2951
|472
|2007.01.26 01:44
|buy
|237
|0.10
|1.2923
|1.2706
|1.2933
|473
|2007.01.26 07:22
|t/p
|237
|0.10
|1.2933
|1.2706
|1.2933
|10.00
|3215.84
|474
|2007.01.26 07:22
|close
|236
|0.10
|1.2933
|1.2706
|1.2951
|-8.65
|3207.19
|475
|2007.01.26 07:22
|buy
|238
|0.10
|1.2934
|1.2699
|1.2944
|476
|2007.01.26 08:08
|buy
|239
|0.10
|1.2915
|1.2698
|1.2925
|477
|2007.01.26 08:47
|t/p
|239
|0.10
|1.2925
|1.2698
|1.2925
|10.00
|3217.19
|478
|2007.01.26 08:47
|close
|238
|0.10
|1.2926
|1.2699
|1.2944
|-8.00
|3209.19
|479
|2007.01.26 08:47
|sell
|240
|0.10
|1.2925
|1.3160
|1.2915
|480
|2007.01.26 10:46
|t/p
|240
|0.10
|1.2915
|1.3160
|1.2915
|10.00
|3219.19
|481
|2007.01.26 10:46
|sell
|241
|0.10
|1.2913
|1.3148
|1.2903
|482
|2007.01.26 11:22
|t/p
|241
|0.10
|1.2903
|1.3148
|1.2903
|10.00
|3229.19
|483
|2007.01.26 11:22
|sell
|242
|0.10
|1.2901
|1.3136
|1.2891
|484
|2007.01.26 13:30
|t/p
|242
|0.10
|1.2891
|1.3136
|1.2891
|10.00
|3239.19
|485
|2007.01.26 13:30
|buy
|243
|0.10
|1.2890
|1.2655
|1.2900
|486
|2007.01.26 13:32
|t/p
|243
|0.10
|1.2900
|1.2655
|1.2900
|10.00
|3249.19
|487
|2007.01.26 13:32
|buy
|244
|0.10
|1.2902
|1.2667
|1.2912
|488
|2007.01.26 13:55
|t/p
|244
|0.10
|1.2912
|1.2667
|1.2912
|10.00
|3259.19
|489
|2007.01.26 13:55
|buy
|245
|0.10
|1.2914
|1.2679
|1.2924
|490
|2007.01.26 14:53
|buy
|246
|0.10
|1.2895
|1.2678
|1.2905
|491
|2007.01.26 15:00
|buy
|247
|0.20
|1.2876
|1.2677
|1.2886
|492
|2007.01.26 15:01
|t/p
|247
|0.20
|1.2886
|1.2677
|1.2886
|20.00
|3279.19
|493
|2007.01.26 15:01
|close
|246
|0.10
|1.2886
|1.2678
|1.2905
|-9.00
|3270.19
|494
|2007.01.26 15:01
|close
|245
|0.10
|1.2888
|1.2679
|1.2924
|-26.00
|3244.19
|495
|2007.01.26 15:01
|sell
|248
|0.10
|1.2887
|1.3122
|1.2877
|496
|2007.01.26 15:22
|sell
|249
|0.10
|1.2907
|1.3124
|1.2897
|497
|2007.01.26 17:21
|sell
|250
|0.20
|1.2925
|1.3124
|1.2915
|498
|2007.01.26 17:34
|t/p
|250
|0.20
|1.2915
|1.3124
|1.2915
|20.00
|3264.19
|499
|2007.01.26 17:34
|close
|249
|0.10
|1.2914
|1.3124
|1.2897
|-7.00
|3257.19
|500
|2007.01.26 17:34
|close
|248
|0.10
|1.2915
|1.3122
|1.2877
|-28.00
|3229.19
|501
|2007.01.26 17:34
|buy
|251
|0.10
|1.2914
|1.2679
|1.2924
|502
|2007.01.28 23:00
|t/p
|251
|0.10
|1.2924
|1.2679
|1.2924
|10.00
|3239.19
|503
|2007.01.28 23:00
|buy
|252
|0.10
|1.2926
|1.2691
|1.2936
|504
|2007.01.29 00:42
|buy
|253
|0.10
|1.2908
|1.2691
|1.2918
|505
|2007.01.29 07:47
|t/p
|253
|0.10
|1.2918
|1.2691
|1.2918
|10.00
|3249.19
|506
|2007.01.29 07:47
|close
|252
|0.10
|1.2918
|1.2691
|1.2936
|-8.65
|3240.53
|507
|2007.01.29 07:47
|buy
|254
|0.10
|1.2919
|1.2684
|1.2929
|508
|2007.01.29 10:05
|t/p
|254
|0.10
|1.2929
|1.2684
|1.2929
|10.00
|3250.53
|509
|2007.01.29 10:05
|buy
|255
|0.10
|1.2931
|1.2696
|1.2941
|510
|2007.01.29 13:39
|buy
|256
|0.10
|1.2913
|1.2696
|1.2923
|511
|2007.01.29 14:20
|t/p
|256
|0.10
|1.2923
|1.2696
|1.2923
|10.00
|3260.53
|512
|2007.01.29 14:20
|close
|255
|0.10
|1.2923
|1.2696
|1.2941
|-8.00
|3252.53
|513
|2007.01.29 14:20
|sell
|257
|0.10
|1.2922
|1.3157
|1.2912
|514
|2007.01.29 15:30
|sell
|258
|0.10
|1.2940
|1.3157
|1.2930
|515
|2007.01.29 17:01
|sell
|259
|0.20
|1.2958
|1.3157
|1.2948
|516
|2007.01.30 00:43
|t/p
|259
|0.20
|1.2948
|1.3157
|1.2948
|21.18
|3273.71
|517
|2007.01.30 00:43
|close
|258
|0.10
|1.2948
|1.3157
|1.2930
|-7.41
|3266.30
|518
|2007.01.30 00:43
|close
|257
|0.10
|1.2949
|1.3157
|1.2912
|-26.41
|3239.89
|519
|2007.01.30 00:44
|sell
|260
|0.10
|1.2948
|1.3183
|1.2938
|520
|2007.01.30 01:55
|sell
|261
|0.10
|1.2966
|1.3183
|1.2956
|521
|2007.01.30 08:03
|t/p
|261
|0.10
|1.2956
|1.3183
|1.2956
|10.00
|3249.89
|522
|2007.01.30 08:03
|close
|260
|0.10
|1.2956
|1.3183
|1.2938
|-8.00
|3241.89
|523
|2007.01.30 08:03
|sell
|262
|0.10
|1.2955
|1.3190
|1.2945
|524
|2007.01.30 12:50
|sell
|263
|0.10
|1.2975
|1.3192
|1.2965
|525
|2007.01.30 13:58
|t/p
|263
|0.10
|1.2965
|1.3192
|1.2965
|10.00
|3251.89
|526
|2007.01.30 13:58
|close
|262
|0.10
|1.2965
|1.3190
|1.2945
|-10.00
|3241.89
|527
|2007.01.30 13:58
|sell
|264
|0.10
|1.2964
|1.3199
|1.2954
|528
|2007.01.30 14:56
|t/p
|264
|0.10
|1.2954
|1.3199
|1.2954
|10.00
|3251.89
|529
|2007.01.30 14:56
|sell
|265
|0.10
|1.2952
|1.3187
|1.2942
|530
|2007.01.30 21:58
|sell
|266
|0.10
|1.2970
|1.3187
|1.2960
|531
|2007.01.31 00:30
|t/p
|266
|0.10
|1.2960
|1.3187
|1.2960
|10.59
|3262.48
|532
|2007.01.31 00:30
|close
|265
|0.10
|1.2960
|1.3187
|1.2942
|-7.41
|3255.07
|533
|2007.01.31 00:30
|sell
|267
|0.10
|1.2958
|1.3193
|1.2948
|534
|2007.01.31 08:01
|t/p
|267
|0.10
|1.2948
|1.3193
|1.2948
|10.00
|3265.07
|535
|2007.01.31 08:01
|sell
|268
|0.10
|1.2946
|1.3181
|1.2936
|536
|2007.01.31 08:39
|t/p
|268
|0.10
|1.2936
|1.3181
|1.2936
|10.00
|3275.07
|537
|2007.01.31 08:39
|sell
|269
|0.10
|1.2934
|1.3169
|1.2924
|538
|2007.01.31 12:38
|sell
|270
|0.10
|1.2954
|1.3171
|1.2944
|539
|2007.01.31 13:30
|t/p
|270
|0.10
|1.2944
|1.3171
|1.2944
|10.00
|3285.07
|540
|2007.01.31 13:30
|close
|269
|0.10
|1.2944
|1.3169
|1.2924
|-10.00
|3275.07
|541
|2007.01.31 13:30
|buy
|271
|0.10
|1.2942
|1.2707
|1.2952
|542
|2007.01.31 13:34
|t/p
|271
|0.10
|1.2952
|1.2707
|1.2952
|10.00
|3285.07
|543
|2007.01.31 13:34
|buy
|272
|0.10
|1.2955
|1.2720
|1.2965
|544
|2007.01.31 13:48
|buy
|273
|0.10
|1.2936
|1.2719
|1.2946
|545
|2007.01.31 14:06
|t/p
|273
|0.10
|1.2946
|1.2719
|1.2946
|10.00
|3295.07
|546
|2007.01.31 14:06
|close
|272
|0.10
|1.2946
|1.2720
|1.2965
|-9.00
|3286.07
|547
|2007.01.31 14:07
|sell
|274
|0.10
|1.2947
|1.3182
|1.2937
|548
|2007.01.31 14:42
|sell
|275
|0.10
|1.2965
|1.3182
|1.2955
|549
|2007.01.31 15:17
|sell
|276
|0.20
|1.2983
|1.3182
|1.2973
|550
|2007.01.31 15:43
|sell
|277
|0.30
|1.3001
|1.3182
|1.2991
|551
|2007.01.31 16:15
|sell
|278
|0.50
|1.3019
|1.3182
|1.3009
|552
|2007.01.31 16:17
|t/p
|278
|0.50
|1.3009
|1.3182
|1.3009
|50.00
|3336.07
|553
|2007.01.31 16:17
|close
|277
|0.30
|1.3009
|1.3182
|1.2991
|-24.00
|3312.07
|554
|2007.01.31 16:17
|close
|276
|0.20
|1.3008
|1.3182
|1.2973
|-50.00
|3262.07
|555
|2007.01.31 16:17
|close
|275
|0.10
|1.3009
|1.3182
|1.2955
|-44.00
|3218.07
|556
|2007.01.31 16:17
|close
|274
|0.10
|1.3008
|1.3182
|1.2937
|-61.00
|3157.07
|557
|2007.01.31 16:17
|buy
|279
|0.10
|1.3009
|1.2774
|1.3019
|558
|2007.01.31 19:17
|t/p
|279
|0.10
|1.3019
|1.2774
|1.3019
|10.00
|3167.07
|559
|2007.01.31 19:17
|sell
|280
|0.10
|1.3019
|1.3254
|1.3009
|560
|2007.01.31 19:52
|sell
|281
|0.10
|1.3037
|1.3254
|1.3027
|561
|2007.01.31 20:12
|t/p
|281
|0.10
|1.3027
|1.3254
|1.3027
|10.00
|3177.07
|562
|2007.01.31 20:12
|close
|280
|0.10
|1.3027
|1.3254
|1.3009
|-8.00
|3169.07
|563
|2007.01.31 20:12
|buy
|282
|0.10
|1.3028
|1.2793
|1.3038
|564
|2007.02.01 09:34
|buy
|283
|0.10
|1.3010
|1.2793
|1.3020
|565
|2007.02.01 11:42
|t/p
|283
|0.10
|1.3020
|1.2793
|1.3020
|10.00
|3179.07
|566
|2007.02.01 11:42
|close
|282
|0.10
|1.3020
|1.2793
|1.3038
|-9.96
|3169.11
|567
|2007.02.01 11:43
|buy
|284
|0.10
|1.3023
|1.2788
|1.3033
|568
|2007.02.01 14:55
|t/p
|284
|0.10
|1.3033
|1.2788
|1.3033
|10.00
|3179.11
|569
|2007.02.01 14:55
|buy
|285
|0.10
|1.3035
|1.2800
|1.3045
|570
|2007.02.01 15:01
|t/p
|285
|0.10
|1.3045
|1.2800
|1.3045
|10.00
|3189.11
|571
|2007.02.01 15:01
|buy
|286
|0.10
|1.3048
|1.2813
|1.3058
|572
|2007.02.01 15:05
|buy
|287
|0.10
|1.3030
|1.2813
|1.3040
|573
|2007.02.02 07:23
|buy
|288
|0.20
|1.3012
|1.2813
|1.3022
|574
|2007.02.02 09:03
|t/p
|288
|0.20
|1.3022
|1.2813
|1.3022
|20.00
|3209.11
|575
|2007.02.02 09:03
|close
|287
|0.10
|1.3023
|1.2813
|1.3040
|-7.66
|3201.45
|576
|2007.02.02 09:03
|close
|286
|0.10
|1.3022
|1.2813
|1.3058
|-26.66
|3174.80
|577
|2007.02.02 09:03
|buy
|289
|0.10
|1.3025
|1.2790
|1.3035
|578
|2007.02.02 13:29
|t/p
|289
|0.10
|1.3035
|1.2790
|1.3035
|10.00
|3184.80
|579
|2007.02.02 13:29
|buy
|290
|0.10
|1.3040
|1.2805
|1.3050
|580
|2007.02.02 13:31
|t/p
|290
|0.10
|1.3050
|1.2805
|1.3050
|10.00
|3194.80
|581
|2007.02.02 13:31
|buy
|291
|0.10
|1.3055
|1.2820
|1.3065
|582
|2007.02.02 13:32
|buy
|292
|0.10
|1.3036
|1.2819
|1.3046
|583
|2007.02.02 13:33
|t/p
|292
|0.10
|1.3046
|1.2819
|1.3046
|10.00
|3204.80
|584
|2007.02.02 13:33
|close
|291
|0.10
|1.3048
|1.2820
|1.3065
|-7.00
|3197.80
|585
|2007.02.02 13:33
|buy
|293
|0.10
|1.3049
|1.2814
|1.3059
|586
|2007.02.02 13:36
|t/p
|293
|0.10
|1.3059
|1.2814
|1.3059
|10.00
|3207.80
|587
|2007.02.02 13:36
|buy
|294
|0.10
|1.3061
|1.2826
|1.3071
|588
|2007.02.02 13:39
|buy
|295
|0.10
|1.3043
|1.2826
|1.3053
|589
|2007.02.02 13:42
|t/p
|295
|0.10
|1.3053
|1.2826
|1.3053
|10.00
|3217.80
|590
|2007.02.02 13:42
|close
|294
|0.10
|1.3053
|1.2826
|1.3071
|-8.00
|3209.80
|591
|2007.02.02 13:42
|buy
|296
|0.10
|1.3051
|1.2816
|1.3061
|592
|2007.02.02 13:43
|buy
|297
|0.10
|1.3033
|1.2816
|1.3043
|593
|2007.02.02 13:44
|t/p
|297
|0.10
|1.3043
|1.2816
|1.3043
|10.00
|3219.80
|594
|2007.02.02 13:44
|close
|296
|0.10
|1.3043
|1.2816
|1.3061
|-8.00
|3211.80
|595
|2007.02.02 13:44
|buy
|298
|0.10
|1.3046
|1.2811
|1.3056
|596
|2007.02.02 14:00
|buy
|299
|0.10
|1.3028
|1.2811
|1.3038
|597
|2007.02.02 14:02
|buy
|300
|0.20
|1.3010
|1.2811
|1.3020
|598
|2007.02.02 14:11
|buy
|301
|0.30
|1.2992
|1.2811
|1.3002
|599
|2007.02.02 15:01
|buy
|302
|0.50
|1.2974
|1.2811
|1.2984
|600
|2007.02.02 17:56
|buy
|303
|0.80
|1.2955
|1.2810
|1.2965
|601
|2007.02.02 19:57
|t/p
|303
|0.80
|1.2965
|1.2810
|1.2965
|80.00
|3291.80
|602
|2007.02.02 19:57
|close
|302
|0.50
|1.2965
|1.2811
|1.2984
|-45.00
|3246.80
|603
|2007.02.02 19:57
|close
|301
|0.30
|1.2964
|1.2811
|1.3002
|-84.00
|3162.80
|604
|2007.02.02 19:57
|close
|300
|0.20
|1.2963
|1.2811
|1.3020
|-94.00
|3068.80
|605
|2007.02.02 19:57
|close
|299
|0.10
|1.2965
|1.2811
|1.3038
|-63.00
|3005.80
|606
|2007.02.02 19:58
|close
|298
|0.10
|1.2964
|1.2811
|1.3056
|-82.00
|2923.80
|607
|2007.02.02 19:58
|buy
|304
|0.10
|1.2967
|1.2732
|1.2977
|608
|2007.02.05 02:05
|buy
|305
|0.10
|1.2949
|1.2732
|1.2959
|609
|2007.02.05 07:52
|t/p
|305
|0.10
|1.2959
|1.2732
|1.2959
|10.00
|2933.80
|610
|2007.02.05 07:52
|close
|304
|0.10
|1.2959
|1.2732
|1.2977
|-8.65
|2925.14
|611
|2007.02.05 07:52
|buy
|306
|0.10
|1.2960
|1.2725
|1.2970
|612
|2007.02.05 09:39
|buy
|307
|0.10
|1.2942
|1.2725
|1.2952
|613
|2007.02.05 12:32
|buy
|308
|0.20
|1.2924
|1.2725
|1.2934
|614
|2007.02.05 13:58
|t/p
|308
|0.20
|1.2934
|1.2725
|1.2934
|20.00
|2945.14
|615
|2007.02.05 13:58
|close
|307
|0.10
|1.2934
|1.2725
|1.2952
|-8.00
|2937.14
|616
|2007.02.05 13:59
|close
|306
|0.10
|1.2933
|1.2725
|1.2970
|-27.00
|2910.14
|617
|2007.02.05 13:59
|buy
|309
|0.10
|1.2936
|1.2701
|1.2946
|618
|2007.02.05 14:19
|buy
|310
|0.10
|1.2918
|1.2701
|1.2928
|619
|2007.02.05 14:52
|t/p
|310
|0.10
|1.2928
|1.2701
|1.2928
|10.00
|2920.14
|620
|2007.02.05 14:52
|close
|309
|0.10
|1.2928
|1.2701
|1.2946
|-8.00
|2912.14
|621
|2007.02.05 14:52
|buy
|311
|0.10
|1.2929
|1.2694
|1.2939
|622
|2007.02.06 09:27
|t/p
|311
|0.10
|1.2939
|1.2694
|1.2939
|9.35
|2921.49
|623
|2007.02.06 09:27
|buy
|312
|0.10
|1.2941
|1.2706
|1.2951
|624
|2007.02.06 12:04
|t/p
|312
|0.10
|1.2951
|1.2706
|1.2951
|10.00
|2931.49
|625
|2007.02.06 12:04
|buy
|313
|0.10
|1.2954
|1.2719
|1.2964
|626
|2007.02.06 16:26
|t/p
|313
|0.10
|1.2964
|1.2719
|1.2964
|10.00
|2941.49
|627
|2007.02.06 16:26
|buy
|314
|0.10
|1.2966
|1.2731
|1.2976
|628
|2007.02.06 18:20
|t/p
|314
|0.10
|1.2976
|1.2731
|1.2976
|10.00
|2951.49
|629
|2007.02.06 18:20
|buy
|315
|0.10
|1.2979
|1.2744
|1.2989
|630
|2007.02.06 18:29
|t/p
|315
|0.10
|1.2989
|1.2744
|1.2989
|10.00
|2961.49
|631
|2007.02.06 18:29
|buy
|316
|0.10
|1.2991
|1.2756
|1.3001
|632
|2007.02.07 13:34
|t/p
|316
|0.10
|1.3001
|1.2756
|1.3001
|9.35
|2970.83
|633
|2007.02.07 13:34
|buy
|317
|0.10
|1.3003
|1.2768
|1.3013
|634
|2007.02.07 15:22
|t/p
|317
|0.10
|1.3013
|1.2768
|1.3013
|10.00
|2980.83
|635
|2007.02.07 15:22
|buy
|318
|0.10
|1.3015
|1.2780
|1.3025
|636
|2007.02.08 04:41
|t/p
|318
|0.10
|1.3025
|1.2780
|1.3025
|8.04
|2988.87
|637
|2007.02.08 04:41
|buy
|319
|0.10
|1.3027
|1.2792
|1.3037
|638
|2007.02.08 07:24
|buy
|320
|0.10
|1.3009
|1.2792
|1.3019
|639
|2007.02.08 08:16
|buy
|321
|0.20
|1.2991
|1.2792
|1.3001
|640
|2007.02.08 13:35
|t/p
|321
|0.20
|1.3001
|1.2792
|1.3001
|20.00
|3008.87
|641
|2007.02.08 13:35
|close
|320
|0.10
|1.3001
|1.2792
|1.3019
|-8.00
|3000.87
|642
|2007.02.08 13:35
|close
|319
|0.10
|1.3000
|1.2792
|1.3037
|-27.00
|2973.87
|643
|2007.02.08 13:35
|buy
|322
|0.10
|1.3005
|1.2770
|1.3015
|644
|2007.02.08 14:04
|t/p
|322
|0.10
|1.3015
|1.2770
|1.3015
|10.00
|2983.87
|645
|2007.02.08 14:04
|buy
|323
|0.10
|1.3019
|1.2784
|1.3029
|646
|2007.02.08 14:18
|t/p
|323
|0.10
|1.3029
|1.2784
|1.3029
|10.00
|2993.87
|647
|2007.02.08 14:18
|buy
|324
|0.10
|1.3031
|1.2796
|1.3041
|648
|2007.02.08 16:24
|t/p
|324
|0.10
|1.3041
|1.2796
|1.3041
|10.00
|3003.87
|649
|2007.02.08 16:24
|buy
|325
|0.10
|1.3044
|1.2809
|1.3054
|650
|2007.02.08 18:18
|buy
|326
|0.10
|1.3026
|1.2809
|1.3036
|651
|2007.02.08 19:07
|t/p
|326
|0.10
|1.3036
|1.2809
|1.3036
|10.00
|3013.87
|652
|2007.02.08 19:07
|close
|325
|0.10
|1.3036
|1.2809
|1.3054
|-8.00
|3005.87
|653
|2007.02.08 19:07
|sell
|327
|0.10
|1.3035
|1.3270
|1.3025
|654
|2007.02.09 07:28
|t/p
|327
|0.10
|1.3025
|1.3270
|1.3025
|10.59
|3016.46
|655
|2007.02.09 07:28
|sell
|328
|0.10
|1.3023
|1.3258
|1.3013
|656
|2007.02.09 07:33
|t/p
|328
|0.10
|1.3013
|1.3258
|1.3013
|10.00
|3026.46
|657
|2007.02.09 07:33
|sell
|329
|0.10
|1.3011
|1.3246
|1.3001
|658
|2007.02.09 08:04
|t/p
|329
|0.10
|1.3001
|1.3246
|1.3001
|10.00
|3036.46
|659
|2007.02.09 08:04
|sell
|330
|0.10
|1.2998
|1.3233
|1.2988
|660
|2007.02.09 08:55
|sell
|331
|0.10
|1.3017
|1.3234
|1.3007
|661
|2007.02.09 09:37
|t/p
|331
|0.10
|1.3007
|1.3234
|1.3007
|10.00
|3046.46
|662
|2007.02.09 09:37
|close
|330
|0.10
|1.3006
|1.3233
|1.2988
|-8.00
|3038.46
|663
|2007.02.09 09:37
|buy
|332
|0.10
|1.3007
|1.2772
|1.3017
|664
|2007.02.09 10:17
|buy
|333
|0.10
|1.2989
|1.2772
|1.2999
|665
|2007.02.09 10:48
|t/p
|333
|0.10
|1.2999
|1.2772
|1.2999
|10.00
|3048.46
|666
|2007.02.09 10:48
|close
|332
|0.10
|1.2999
|1.2772
|1.3017
|-8.00
|3040.46
|667
|2007.02.09 10:48
|buy
|334
|0.10
|1.3000
|1.2765
|1.3010
|668
|2007.02.09 13:21
|t/p
|334
|0.10
|1.3010
|1.2765
|1.3010
|10.00
|3050.46
|669
|2007.02.09 13:21
|buy
|335
|0.10
|1.3012
|1.2777
|1.3022
|670
|2007.02.09 14:04
|buy
|336
|0.10
|1.2993
|1.2776
|1.3003
|671
|2007.02.09 16:36
|t/p
|336
|0.10
|1.3003
|1.2776
|1.3003
|10.00
|3060.46
|672
|2007.02.09 16:36
|close
|335
|0.10
|1.3003
|1.2777
|1.3022
|-9.00
|3051.46
|673
|2007.02.09 16:36
|buy
|337
|0.10
|1.3006
|1.2771
|1.3016
|674
|2007.02.11 23:00
|t/p
|337
|0.10
|1.3016
|1.2771
|1.3016
|10.00
|3061.46
|675
|2007.02.11 23:00
|buy
|338
|0.10
|1.3023
|1.2788
|1.3033
|676
|2007.02.12 07:37
|t/p
|338
|0.10
|1.3033
|1.2788
|1.3033
|9.35
|3070.80
|677
|2007.02.12 07:37
|buy
|339
|0.10
|1.3035
|1.2800
|1.3045
|678
|2007.02.12 08:10
|buy
|340
|0.10
|1.3015
|1.2798
|1.3025
|679
|2007.02.12 09:21
|buy
|341
|0.20
|1.2996
|1.2797
|1.3006
|680
|2007.02.12 09:50
|buy
|342
|0.30
|1.2978
|1.2797
|1.2988
|681
|2007.02.12 10:17
|buy
|343
|0.50
|1.2960
|1.2797
|1.2970
|682
|2007.02.12 12:14
|buy
|344
|0.80
|1.2942
|1.2797
|1.2952
|683
|2007.02.12 12:36
|t/p
|344
|0.80
|1.2952
|1.2797
|1.2952
|80.00
|3150.80
|684
|2007.02.12 12:36
|close
|343
|0.50
|1.2952
|1.2797
|1.2970
|-40.00
|3110.80
|685
|2007.02.12 12:40
|close
|342
|0.30
|1.2951
|1.2797
|1.2988
|-81.00
|3029.80
|686
|2007.02.12 12:41
|close
|341
|0.20
|1.2950
|1.2797
|1.3006
|-92.00
|2937.80
|687
|2007.02.12 12:41
|close
|340
|0.10
|1.2951
|1.2798
|1.3025
|-64.00
|2873.80
|688
|2007.02.12 12:41
|close
|339
|0.10
|1.2950
|1.2800
|1.3045
|-85.00
|2788.80
|689
|2007.02.12 12:42
|buy
|345
|0.10
|1.2953
|1.2718
|1.2963
|690
|2007.02.12 13:38
|t/p
|345
|0.10
|1.2963
|1.2718
|1.2963
|10.00
|2798.80
|691
|2007.02.12 13:38
|buy
|346
|0.10
|1.2965
|1.2730
|1.2975
|692
|2007.02.13 06:56
|t/p
|346
|0.10
|1.2975
|1.2730
|1.2975
|9.35
|2808.15
|693
|2007.02.13 06:56
|buy
|347
|0.10
|1.2977
|1.2742
|1.2987
|694
|2007.02.13 07:13
|t/p
|347
|0.10
|1.2987
|1.2742
|1.2987
|10.00
|2818.15
|695
|2007.02.13 07:13
|buy
|348
|0.10
|1.2990
|1.2755
|1.3000
|696
|2007.02.13 07:57
|t/p
|348
|0.10
|1.3000
|1.2755
|1.3000
|10.00
|2828.15
|697
|2007.02.13 07:57
|buy
|349
|0.10
|1.3002
|1.2767
|1.3012
|698
|2007.02.13 08:28
|buy
|350
|0.10
|1.2984
|1.2767
|1.2994
|699
|2007.02.13 08:55
|t/p
|350
|0.10
|1.2994
|1.2767
|1.2994
|10.00
|2838.15
|700
|2007.02.13 08:55
|close
|349
|0.10
|1.2994
|1.2767
|1.3012
|-8.00
|2830.15
|701
|2007.02.13 08:56
|sell
|351
|0.10
|1.2993
|1.3228
|1.2983
|702
|2007.02.13 10:19
|sell
|352
|0.10
|1.3011
|1.3228
|1.3001
|703
|2007.02.13 10:29
|t/p
|352
|0.10
|1.3001
|1.3228
|1.3001
|10.00
|2840.15
|704
|2007.02.13 10:29
|close
|351
|0.10
|1.3001
|1.3228
|1.2983
|-8.00
|2832.15
|705
|2007.02.13 10:29
|buy
|353
|0.10
|1.3002
|1.2767
|1.3012
|706
|2007.02.13 11:41
|t/p
|353
|0.10
|1.3012
|1.2767
|1.3012
|10.00
|2842.15
|707
|2007.02.13 11:41
|sell
|354
|0.10
|1.3014
|1.3249
|1.3004
|708
|2007.02.13 13:30
|sell
|355
|0.10
|1.3032
|1.3249
|1.3022
|709
|2007.02.13 13:33
|t/p
|355
|0.10
|1.3022
|1.3249
|1.3022
|10.00
|2852.15
|710
|2007.02.13 13:33
|close
|354
|0.10
|1.3022
|1.3249
|1.3004
|-8.00
|2844.15
|711
|2007.02.13 13:33
|buy
|356
|0.10
|1.3023
|1.2788
|1.3033
|712
|2007.02.13 13:38
|t/p
|356
|0.10
|1.3033
|1.2788
|1.3033
|10.00
|2854.15
|713
|2007.02.13 13:38
|buy
|357
|0.10
|1.3035
|1.2800
|1.3045
|714
|2007.02.13 15:14
|buy
|358
|0.10
|1.3016
|1.2799
|1.3026
|715
|2007.02.13 16:09
|t/p
|358
|0.10
|1.3026
|1.2799
|1.3026
|10.00
|2864.15
|716
|2007.02.13 16:09
|close
|357
|0.10
|1.3027
|1.2800
|1.3045
|-8.00
|2856.15
|717
|2007.02.13 16:09
|sell
|359
|0.10
|1.3026
|1.3261
|1.3016
|718
|2007.02.14 04:38
|sell
|360
|0.10
|1.3044
|1.3261
|1.3034
|719
|2007.02.14 04:44
|t/p
|360
|0.10
|1.3034
|1.3261
|1.3034
|10.00
|2866.15
|720
|2007.02.14 04:44
|close
|359
|0.10
|1.3033
|1.3261
|1.3016
|-6.41
|2859.74
|721
|2007.02.14 04:44
|buy
|361
|0.10
|1.3035
|1.2800
|1.3045
|722
|2007.02.14 07:07
|t/p
|361
|0.10
|1.3045
|1.2800
|1.3045
|10.00
|2869.74
|723
|2007.02.14 07:07
|buy
|362
|0.10
|1.3047
|1.2812
|1.3057
|724
|2007.02.14 07:10
|t/p
|362
|0.10
|1.3057
|1.2812
|1.3057
|10.00
|2879.74
|725
|2007.02.14 07:10
|buy
|363
|0.10
|1.3059
|1.2824
|1.3069
|726
|2007.02.14 07:41
|t/p
|363
|0.10
|1.3069
|1.2824
|1.3069
|10.00
|2889.74
|727
|2007.02.14 07:41
|buy
|364
|0.10
|1.3071
|1.2836
|1.3081
|728
|2007.02.14 07:44
|t/p
|364
|0.10
|1.3081
|1.2836
|1.3081
|10.00
|2899.74
|729
|2007.02.14 07:44
|buy
|365
|0.10
|1.3083
|1.2848
|1.3093
|730
|2007.02.14 08:11
|t/p
|365
|0.10
|1.3093
|1.2848
|1.3093
|10.00
|2909.74
|731
|2007.02.14 08:11
|buy
|366
|0.10
|1.3095
|1.2860
|1.3105
|732
|2007.02.14 11:58
|buy
|367
|0.10
|1.3076
|1.2859
|1.3086
|733
|2007.02.14 12:44
|t/p
|367
|0.10
|1.3086
|1.2859
|1.3086
|10.00
|2919.74
|734
|2007.02.14 12:44
|close
|366
|0.10
|1.3086
|1.2860
|1.3105
|-9.00
|2910.74
|735
|2007.02.14 12:44
|sell
|368
|0.10
|1.3085
|1.3320
|1.3075
|736
|2007.02.14 13:55
|sell
|369
|0.10
|1.3106
|1.3323
|1.3096
|737
|2007.02.14 14:15
|t/p
|369
|0.10
|1.3096
|1.3323
|1.3096
|10.00
|2920.74
|738
|2007.02.14 14:15
|close
|368
|0.10
|1.3096
|1.3320
|1.3075
|-11.00
|2909.74
|739
|2007.02.14 14:16
|buy
|370
|0.10
|1.3097
|1.2862
|1.3107
|740
|2007.02.14 15:00
|t/p
|370
|0.10
|1.3107
|1.2862
|1.3107
|10.00
|2919.74
|741
|2007.02.14 15:00
|buy
|371
|0.10
|1.3109
|1.2874
|1.3119
|742
|2007.02.14 15:01
|t/p
|371
|0.10
|1.3119
|1.2874
|1.3119
|10.00
|2929.74
|743
|2007.02.14 15:01
|buy
|372
|0.10
|1.3121
|1.2886
|1.3131
|744
|2007.02.14 15:03
|t/p
|372
|0.10
|1.3131
|1.2886
|1.3131
|10.00
|2939.74
|745
|2007.02.14 15:03
|buy
|373
|0.10
|1.3133
|1.2898
|1.3143
|746
|2007.02.14 15:07
|t/p
|373
|0.10
|1.3143
|1.2898
|1.3143
|10.00
|2949.74
|747
|2007.02.14 15:07
|buy
|374
|0.10
|1.3145
|1.2910
|1.3155
|748
|2007.02.14 15:59
|buy
|375
|0.10
|1.3126
|1.2909
|1.3136
|749
|2007.02.14 22:13
|t/p
|375
|0.10
|1.3136
|1.2909
|1.3136
|10.00
|2959.74
|750
|2007.02.14 22:13
|close
|374
|0.10
|1.3136
|1.2910
|1.3155
|-9.00
|2950.74
|751
|2007.02.14 22:13
|buy
|376
|0.10
|1.3137
|1.2902
|1.3147
|752
|2007.02.15 06:48
|t/p
|376
|0.10
|1.3147
|1.2902
|1.3147
|8.04
|2958.77
|753
|2007.02.15 06:48
|buy
|377
|0.10
|1.3149
|1.2914
|1.3159
|754
|2007.02.15 08:00
|buy
|378
|0.10
|1.3131
|1.2914
|1.3141
|755
|2007.02.15 08:44
|t/p
|378
|0.10
|1.3141
|1.2914
|1.3141
|10.00
|2968.77
|756
|2007.02.15 08:44
|close
|377
|0.10
|1.3141
|1.2914
|1.3159
|-8.00
|2960.77
|757
|2007.02.15 08:44
|sell
|379
|0.10
|1.3140
|1.3375
|1.3130
|758
|2007.02.15 09:31
|t/p
|379
|0.10
|1.3130
|1.3375
|1.3130
|10.00
|2970.77
|759
|2007.02.15 09:31
|sell
|380
|0.10
|1.3127
|1.3362
|1.3117
|760
|2007.02.15 14:00
|sell
|381
|0.10
|1.3145
|1.3362
|1.3135
|761
|2007.02.15 14:09
|sell
|382
|0.20
|1.3166
|1.3365
|1.3156
|762
|2007.02.15 14:11
|t/p
|382
|0.20
|1.3156
|1.3365
|1.3156
|20.00
|2990.77
|763
|2007.02.15 14:11
|close
|381
|0.10
|1.3156
|1.3362
|1.3135
|-11.00
|2979.77
|764
|2007.02.15 14:11
|close
|380
|0.10
|1.3157
|1.3362
|1.3117
|-30.00
|2949.77
|765
|2007.02.15 14:11
|buy
|383
|0.10
|1.3156
|1.2921
|1.3166
|766
|2007.02.15 14:15
|t/p
|383
|0.10
|1.3166
|1.2921
|1.3166
|10.00
|2959.77
|767
|2007.02.15 14:15
|buy
|384
|0.10
|1.3168
|1.2933
|1.3178
|768
|2007.02.15 14:37
|buy
|385
|0.10
|1.3150
|1.2933
|1.3160
|769
|2007.02.15 15:44
|t/p
|385
|0.10
|1.3160
|1.2933
|1.3160
|10.00
|2969.77
|770
|2007.02.15 15:44
|close
|384
|0.10
|1.3162
|1.2933
|1.3178
|-6.00
|2963.77
|771
|2007.02.15 15:44
|sell
|386
|0.10
|1.3161
|1.3396
|1.3151
|772
|2007.02.15 15:45
|t/p
|386
|0.10
|1.3151
|1.3396
|1.3151
|10.00
|2973.77
|773
|2007.02.15 15:45
|sell
|387
|0.10
|1.3147
|1.3382
|1.3137
|774
|2007.02.15 15:46
|t/p
|387
|0.10
|1.3137
|1.3382
|1.3137
|10.00
|2983.77
|775
|2007.02.15 15:46
|sell
|388
|0.10
|1.3135
|1.3370
|1.3125
|776
|2007.02.15 17:06
|sell
|389
|0.10
|1.3153
|1.3370
|1.3143
|777
|2007.02.15 17:12
|t/p
|389
|0.10
|1.3143
|1.3370
|1.3143
|10.00
|2993.77
|778
|2007.02.15 17:12
|close
|388
|0.10
|1.3143
|1.3370
|1.3125
|-8.00
|2985.77
|779
|2007.02.15 17:12
|sell
|390
|0.10
|1.3139
|1.3374
|1.3129
|780
|2007.02.15 18:01
|t/p
|390
|0.10
|1.3129
|1.3374
|1.3129
|10.00
|2995.77
|781
|2007.02.15 18:01
|sell
|391
|0.10
|1.3127
|1.3362
|1.3117
|782
|2007.02.15 19:54
|sell
|392
|0.10
|1.3145
|1.3362
|1.3135
|783
|2007.02.15 23:59
|t/p
|392
|0.10
|1.3135
|1.3362
|1.3135
|10.00
|3005.77
|784
|2007.02.15 23:59
|close
|391
|0.10
|1.3135
|1.3362
|1.3117
|-8.00
|2997.77
|785
|2007.02.16 00:00
|sell
|393
|0.10
|1.3132
|1.3367
|1.3122
|786
|2007.02.16 08:20
|t/p
|393
|0.10
|1.3122
|1.3367
|1.3122
|10.00
|3007.77
|787
|2007.02.16 08:20
|sell
|394
|0.10
|1.3120
|1.3355
|1.3110
|788
|2007.02.16 11:29
|t/p
|394
|0.10
|1.3110
|1.3355
|1.3110
|10.00
|3017.77
|789
|2007.02.16 11:29
|sell
|395
|0.10
|1.3108
|1.3343
|1.3098
|790
|2007.02.16 11:51
|sell
|396
|0.10
|1.3126
|1.3343
|1.3116
|791
|2007.02.16 12:44
|t/p
|396
|0.10
|1.3116
|1.3343
|1.3116
|10.00
|3027.77
|792
|2007.02.16 12:44
|close
|395
|0.10
|1.3116
|1.3343
|1.3098
|-8.00
|3019.77
|793
|2007.02.16 12:44
|buy
|397
|0.10
|1.3117
|1.2882
|1.3127
|794
|2007.02.16 13:30
|t/p
|397
|0.10
|1.3127
|1.2882
|1.3127
|10.00
|3029.77
|795
|2007.02.16 13:30
|buy
|398
|0.10
|1.3129
|1.2894
|1.3139
|796
|2007.02.16 13:44
|buy
|399
|0.10
|1.3111
|1.2894
|1.3121
|797
|2007.02.16 14:13
|buy
|400
|0.20
|1.3093
|1.2894
|1.3103
|798
|2007.02.16 14:13
|t/p
|400
|0.20
|1.3103
|1.2894
|1.3103
|20.00
|3049.77
|799
|2007.02.16 14:13
|close
|399
|0.10
|1.3103
|1.2894
|1.3121
|-8.00
|3041.77
|800
|2007.02.16 14:13
|close
|398
|0.10
|1.3102
|1.2894
|1.3139
|-27.00
|3014.77
|801
|2007.02.16 14:13
|sell
|401
|0.10
|1.3101
|1.3336
|1.3091
|802
|2007.02.16 14:53
|sell
|402
|0.10
|1.3119
|1.3336
|1.3109
|803
|2007.02.16 15:02
|t/p
|402
|0.10
|1.3109
|1.3336
|1.3109
|10.00
|3024.77
|804
|2007.02.16 15:02
|close
|401
|0.10
|1.3108
|1.3336
|1.3091
|-7.00
|3017.77
|805
|2007.02.16 15:02
|buy
|403
|0.10
|1.3105
|1.2870
|1.3115
|806
|2007.02.16 15:05
|t/p
|403
|0.10
|1.3115
|1.2870
|1.3115
|10.00
|3027.77
|807
|2007.02.16 15:05
|buy
|404
|0.10
|1.3117
|1.2882
|1.3127
|808
|2007.02.16 16:05
|t/p
|404
|0.10
|1.3127
|1.2882
|1.3127
|10.00
|3037.77
|809
|2007.02.16 16:05
|buy
|405
|0.10
|1.3129
|1.2894
|1.3139
|810
|2007.02.16 16:39
|t/p
|405
|0.10
|1.3139
|1.2894
|1.3139
|10.00
|3047.77
|811
|2007.02.16 16:39
|buy
|406
|0.10
|1.3141
|1.2906
|1.3151
|812
|2007.02.18 23:00
|t/p
|406
|0.10
|1.3151
|1.2906
|1.3151
|10.00
|3057.77
|813
|2007.02.18 23:00
|buy
|407
|0.10
|1.3154
|1.2919
|1.3164
|814
|2007.02.19 07:28
|buy
|408
|0.10
|1.3136
|1.2919
|1.3146
|815
|2007.02.19 07:42
|t/p
|408
|0.10
|1.3146
|1.2919
|1.3146
|10.00
|3067.77
|816
|2007.02.19 07:42
|close
|407
|0.10
|1.3146
|1.2919
|1.3164
|-8.65
|3059.12
|817
|2007.02.19 07:42
|sell
|409
|0.10
|1.3148
|1.3383
|1.3138
|818
|2007.02.19 08:53
|t/p
|409
|0.10
|1.3138
|1.3383
|1.3138
|10.00
|3069.12
|819
|2007.02.19 08:53
|sell
|410
|0.10
|1.3136
|1.3371
|1.3126
|820
|2007.02.19 10:28
|t/p
|410
|0.10
|1.3126
|1.3371
|1.3126
|10.00
|3079.12
|821
|2007.02.19 10:28
|sell
|411
|0.10
|1.3124
|1.3359
|1.3114
|822
|2007.02.19 15:31
|sell
|412
|0.10
|1.3142
|1.3359
|1.3132
|823
|2007.02.19 22:13
|sell
|413
|0.20
|1.3161
|1.3360
|1.3151
|824
|2007.02.19 22:58
|t/p
|413
|0.20
|1.3151
|1.3360
|1.3151
|20.00
|3099.12
|825
|2007.02.19 22:58
|close
|412
|0.10
|1.3148
|1.3359
|1.3132
|-6.00
|3093.12
|826
|2007.02.19 22:58
|close
|411
|0.10
|1.3149
|1.3359
|1.3114
|-25.00
|3068.12
|827
|2007.02.19 22:58
|sell
|414
|0.10
|1.3146
|1.3381
|1.3136
|828
|2007.02.20 01:28
|sell
|415
|0.10
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|829
|2007.02.20 02:30
|sell
|416
|0.20
|1.3182
|1.3381
|1.3172
|830
|2007.02.20 06:28
|t/p
|416
|0.20
|1.3172
|1.3381
|1.3172
|20.00
|3088.12
|831
|2007.02.20 06:28
|close
|415
|0.10
|1.3172
|1.3381
|1.3154
|-8.00
|3080.12
|832
|2007.02.20 06:29
|close
|414
|0.10
|1.3173
|1.3381
|1.3136
|-26.41
|3053.71
|833
|2007.02.20 06:29
|sell
|417
|0.10
|1.3173
|1.3408
|1.3163
|834
|2007.02.20 07:48
|t/p
|417
|0.10
|1.3163
|1.3408
|1.3163
|10.00
|3063.71
|835
|2007.02.20 07:48
|sell
|418
|0.10
|1.3160
|1.3395
|1.3150
|836
|2007.02.20 08:02
|t/p
|418
|0.10
|1.3150
|1.3395
|1.3150
|10.00
|3073.71
|837
|2007.02.20 08:02
|sell
|419
|0.10
|1.3147
|1.3382
|1.3137
|838
|2007.02.20 08:33
|t/p
|419
|0.10
|1.3137
|1.3382
|1.3137
|10.00
|3083.71
|839
|2007.02.20 08:33
|sell
|420
|0.10
|1.3134
|1.3369
|1.3124
|840
|2007.02.20 09:39
|sell
|421
|0.10
|1.3152
|1.3369
|1.3142
|841
|2007.02.20 10:10
|t/p
|421
|0.10
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|10.00
|3093.71
|842
|2007.02.20 10:10
|close
|420
|0.10
|1.3142
|1.3369
|1.3124
|-8.00
|3085.71
|843
|2007.02.20 10:10
|buy
|422
|0.10
|1.3143
|1.2908
|1.3153
|844
|2007.02.20 10:34
|t/p
|422
|0.10
|1.3153
|1.2908
|1.3153
|10.00
|3095.71
|845
|2007.02.20 10:34
|buy
|423
|0.10
|1.3156
|1.2921
|1.3166
|846
|2007.02.20 11:35
|buy
|424
|0.10
|1.3137
|1.2920
|1.3147
|847
|2007.02.20 13:22
|t/p
|424
|0.10
|1.3147
|1.2920
|1.3147
|10.00
|3105.71
|848
|2007.02.20 13:22
|close
|423
|0.10
|1.3147
|1.2921
|1.3166
|-9.00
|3096.71
|849
|2007.02.20 13:22
|buy
|425
|0.10
|1.3151
|1.2916
|1.3161
|850
|2007.02.20 16:54
|buy
|426
|0.10
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|851
|2007.02.20 21:04
|t/p
|426
|0.10
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|10.00
|3106.71
|852
|2007.02.20 21:04
|close
|425
|0.10
|1.3143
|1.2916
|1.3161
|-8.00
|3098.71
|853
|2007.02.20 21:04
|buy
|427
|0.10
|1.3144
|1.2909
|1.3154
|854
|2007.02.21 07:16
|t/p
|427
|0.10
|1.3154
|1.2909
|1.3154
|9.35
|3108.05
|855
|2007.02.21 07:16
|buy
|428
|0.10
|1.3156
|1.2921
|1.3166
|856
|2007.02.21 11:06
|buy
|429
|0.10
|1.3137
|1.2920
|1.3147
|857
|2007.02.21 13:17
|t/p
|429
|0.10
|1.3147
|1.2920
|1.3147
|10.00
|3118.05
|858
|2007.02.21 13:17
|close
|428
|0.10
|1.3147
|1.2921
|1.3166
|-9.00
|3109.05
|859
|2007.02.21 13:17
|buy
|430
|0.10
|1.3150
|1.2915
|1.3160
|860
|2007.02.21 13:30
|buy
|431
|0.10
|1.3132
|1.2915
|1.3142
|861
|2007.02.21 13:32
|buy
|432
|0.20
|1.3114
|1.2915
|1.3124
|862
|2007.02.21 13:33
|t/p
|432
|0.20
|1.3124
|1.2915
|1.3124
|20.00
|3129.05
|863
|2007.02.21 13:33
|close
|431
|0.10
|1.3124
|1.2915
|1.3142
|-8.00
|3121.05
|864
|2007.02.21 13:33
|close
|430
|0.10
|1.3126
|1.2915
|1.3160
|-24.00
|3097.05
|865
|2007.02.21 13:33
|buy
|433
|0.10
|1.3127
|1.2892
|1.3137
|866
|2007.02.21 15:10
|t/p
|433
|0.10
|1.3137
|1.2892
|1.3137
|10.00
|3107.05
|867
|2007.02.21 15:10
|buy
|434
|0.10
|1.3139
|1.2904
|1.3149
|868
|2007.02.22 07:32
|buy
|435
|0.10
|1.3121
|1.2904
|1.3131
|869
|2007.02.22 07:39
|buy
|436
|0.20
|1.3101
|1.2902
|1.3111
|870
|2007.02.22 09:59
|buy
|437
|0.30
|1.3083
|1.2902
|1.3093
|871
|2007.02.22 11:03
|t/p
|437
|0.30
|1.3093
|1.2902
|1.3093
|30.00
|3137.05
|872
|2007.02.22 11:03
|close
|436
|0.20
|1.3094
|1.2902
|1.3111
|-14.00
|3123.05
|873
|2007.02.22 11:03
|close
|435
|0.10
|1.3093
|1.2904
|1.3131
|-28.00
|3095.05
|874
|2007.02.22 11:04
|close
|434
|0.10
|1.3094
|1.2904
|1.3149
|-46.97
|3048.09
|875
|2007.02.22 11:04
|buy
|438
|0.10
|1.3097
|1.2862
|1.3107
|876
|2007.02.22 13:03
|t/p
|438
|0.10
|1.3107
|1.2862
|1.3107
|10.00
|3058.09
|877
|2007.02.22 13:03
|buy
|439
|0.10
|1.3109
|1.2874
|1.3119
|878
|2007.02.22 16:18
|t/p
|439
|0.10
|1.3119
|1.2874
|1.3119
|10.00
|3068.09
|879
|2007.02.22 16:18
|buy
|440
|0.10
|1.3121
|1.2886
|1.3131
|880
|2007.02.22 16:22
|t/p
|440
|0.10
|1.3131
|1.2886
|1.3131
|10.00
|3078.09
|881
|2007.02.22 16:22
|buy
|441
|0.10
|1.3133
|1.2898
|1.3143
|882
|2007.02.23 06:52
|buy
|442
|0.10
|1.3114
|1.2897
|1.3124
|883
|2007.02.23 07:09
|t/p
|442
|0.10
|1.3124
|1.2897
|1.3124
|10.00
|3088.09
|884
|2007.02.23 07:09
|close
|441
|0.10
|1.3124
|1.2898
|1.3143
|-9.65
|3078.43
|885
|2007.02.23 07:09
|sell
|443
|0.10
|1.3125
|1.3360
|1.3115
|886
|2007.02.23 09:04
|t/p
|443
|0.10
|1.3115
|1.3360
|1.3115
|10.00
|3088.43
|887
|2007.02.23 09:04
|sell
|444
|0.10
|1.3113
|1.3348
|1.3103
|888
|2007.02.23 09:37
|t/p
|444
|0.10
|1.3103
|1.3348
|1.3103
|10.00
|3098.43
|889
|2007.02.23 09:37
|sell
|445
|0.10
|1.3100
|1.3335
|1.3090
|890
|2007.02.23 10:19
|sell
|446
|0.10
|1.3118
|1.3335
|1.3108
|891
|2007.02.23 13:13
|sell
|447
|0.20
|1.3136
|1.3335
|1.3126
|892
|2007.02.23 13:33
|t/p
|447
|0.20
|1.3126
|1.3335
|1.3126
|20.00
|3118.43
|893
|2007.02.23 13:33
|close
|446
|0.10
|1.3126
|1.3335
|1.3108
|-8.00
|3110.43
|894
|2007.02.23 13:33
|close
|445
|0.10
|1.3127
|1.3335
|1.3090
|-27.00
|3083.43
|895
|2007.02.23 13:34
|buy
|448
|0.10
|1.3128
|1.2893
|1.3138
|896
|2007.02.23 14:05
|t/p
|448
|0.10
|1.3138
|1.2893
|1.3138
|10.00
|3093.43
|897
|2007.02.23 14:05
|buy
|449
|0.10
|1.3141
|1.2906
|1.3151
|898
|2007.02.23 14:22
|t/p
|449
|0.10
|1.3151
|1.2906
|1.3151
|10.00
|3103.43
|899
|2007.02.23 14:22
|buy
|450
|0.10
|1.3154
|1.2919
|1.3164
|900
|2007.02.23 14:49
|t/p
|450
|0.10
|1.3164
|1.2919
|1.3164
|10.00
|3113.43
|901
|2007.02.23 14:49
|buy
|451
|0.10
|1.3166
|1.2931
|1.3176
|902
|2007.02.23 15:17
|t/p
|451
|0.10
|1.3176
|1.2931
|1.3176
|10.00
|3123.43
|903
|2007.02.23 15:17
|buy
|452
|0.10
|1.3179
|1.2944
|1.3189
|904
|2007.02.23 16:04
|buy
|453
|0.10
|1.3160
|1.2943
|1.3170
|905
|2007.02.23 16:32
|t/p
|453
|0.10
|1.3170
|1.2943
|1.3170
|10.00
|3133.43
|906
|2007.02.23 16:32
|close
|452
|0.10
|1.3170
|1.2944
|1.3189
|-9.00
|3124.43
|907
|2007.02.23 16:32
|sell
|454
|0.10
|1.3170
|1.3405
|1.3160
|908
|2007.02.23 17:04
|t/p
|454
|0.10
|1.3160
|1.3405
|1.3160
|10.00
|3134.43
|909
|2007.02.23 17:04
|sell
|455
|0.10
|1.3158
|1.3393
|1.3148
|910
|2007.02.23 18:51
|sell
|456
|0.10
|1.3176
|1.3393
|1.3166
|911
|2007.02.23 19:33
|t/p
|456
|0.10
|1.3166
|1.3393
|1.3166
|10.00
|3144.43
|912
|2007.02.23 19:33
|close
|455
|0.10
|1.3166
|1.3393
|1.3148
|-8.00
|3136.43
|913
|2007.02.23 19:33
|sell
|457
|0.10
|1.3165
|1.3400
|1.3155
|914
|2007.02.25 23:20
|sell
|458
|0.10
|1.3183
|1.3400
|1.3173
|915
|2007.02.26 07:01
|t/p
|458
|0.10
|1.3173
|1.3400
|1.3173
|10.59
|3147.02
|916
|2007.02.26 07:01
|close
|457
|0.10
|1.3173
|1.3400
|1.3155
|-7.41
|3139.61
|917
|2007.02.26 07:01
|sell
|459
|0.10
|1.3169
|1.3404
|1.3159
|918
|2007.02.26 07:44
|sell
|460
|0.10
|1.3187
|1.3404
|1.3177
|919
|2007.02.26 07:51
|t/p
|460
|0.10
|1.3177
|1.3404
|1.3177
|10.00
|3149.61
|920
|2007.02.26 07:51
|close
|459
|0.10
|1.3176
|1.3404
|1.3159
|-7.00
|3142.61
|921
|2007.02.26 07:51
|buy
|461
|0.10
|1.3177
|1.2942
|1.3187
|922
|2007.02.26 11:32
|buy
|462
|0.10
|1.3157
|1.2940
|1.3167
|923
|2007.02.26 13:50
|t/p
|462
|0.10
|1.3167
|1.2940
|1.3167
|10.00
|3152.61
|924
|2007.02.26 13:50
|close
|461
|0.10
|1.3167
|1.2942
|1.3187
|-10.00
|3142.61
|925
|2007.02.26 13:50
|buy
|463
|0.10
|1.3167
|1.2932
|1.3177
|926
|2007.02.26 14:41
|t/p
|463
|0.10
|1.3177
|1.2932
|1.3177
|10.00
|3152.61
|927
|2007.02.26 14:41
|buy
|464
|0.10
|1.3179
|1.2944
|1.3189
|928
|2007.02.26 16:36
|buy
|465
|0.10
|1.3161
|1.2944
|1.3171
|929
|2007.02.26 19:01
|t/p
|465
|0.10
|1.3171
|1.2944
|1.3171
|10.00
|3162.61
|930
|2007.02.26 19:01
|close
|464
|0.10
|1.3171
|1.2944
|1.3189
|-8.00
|3154.61
|931
|2007.02.26 19:03
|buy
|466
|0.10
|1.3172
|1.2937
|1.3182
|932
|2007.02.26 19:45
|t/p
|466
|0.10
|1.3182
|1.2937
|1.3182
|10.00
|3164.61
|933
|2007.02.26 19:45
|buy
|467
|0.10
|1.3184
|1.2949
|1.3194
|934
|2007.02.27 00:14
|t/p
|467
|0.10
|1.3194
|1.2949
|1.3194
|9.35
|3173.96
|935
|2007.02.27 00:14
|buy
|468
|0.10
|1.3196
|1.2961
|1.3206
|936
|2007.02.27 01:27
|buy
|469
|0.10
|1.3177
|1.2960
|1.3187
|937
|2007.02.27 03:16
|t/p
|469
|0.10
|1.3187
|1.2960
|1.3187
|10.00
|3183.96
|938
|2007.02.27 03:16
|close
|468
|0.10
|1.3187
|1.2961
|1.3206
|-9.00
|3174.96
|939
|2007.02.27 03:16
|buy
|470
|0.10
|1.3188
|1.2953
|1.3198
|940
|2007.02.27 06:54
|buy
|471
|0.10
|1.3170
|1.2953
|1.3180
|941
|2007.02.27 08:07
|t/p
|471
|0.10
|1.3180
|1.2953
|1.3180
|10.00
|3184.96
|942
|2007.02.27 08:07
|close
|470
|0.10
|1.3180
|1.2953
|1.3198
|-8.00
|3176.96
|943
|2007.02.27 08:07
|buy
|472
|0.10
|1.3181
|1.2946
|1.3191
|944
|2007.02.27 08:12
|t/p
|472
|0.10
|1.3191
|1.2946
|1.3191
|10.00
|3186.96
|945
|2007.02.27 08:12
|buy
|473
|0.10
|1.3193
|1.2958
|1.3203
|946
|2007.02.27 08:18
|t/p
|473
|0.10
|1.3203
|1.2958
|1.3203
|10.00
|3196.96
|947
|2007.02.27 08:18
|buy
|474
|0.10
|1.3206
|1.2971
|1.3216
|948
|2007.02.27 08:19
|t/p
|474
|0.10
|1.3216
|1.2971
|1.3216
|10.00
|3206.96
|949
|2007.02.27 08:19
|buy
|475
|0.10
|1.3218
|1.2983
|1.3228
|950
|2007.02.27 13:03
|t/p
|475
|0.10
|1.3228
|1.2983
|1.3228
|10.00
|3216.96
|951
|2007.02.27 13:03
|buy
|476
|0.10
|1.3230
|1.2995
|1.3240
|952
|2007.02.27 13:30
|t/p
|476
|0.10
|1.3240
|1.2995
|1.3240
|10.00
|3226.96
|953
|2007.02.27 13:30
|buy
|477
|0.10
|1.3242
|1.3007
|1.3252
|954
|2007.02.27 15:01
|buy
|478
|0.10
|1.3224
|1.3007
|1.3234
|955
|2007.02.27 15:05
|t/p
|478
|0.10
|1.3234
|1.3007
|1.3234
|10.00
|3236.96
|956
|2007.02.27 15:05
|close
|477
|0.10
|1.3234
|1.3007
|1.3252
|-8.00
|3228.96
|957
|2007.02.27 15:05
|sell
|479
|0.10
|1.3233
|1.3468
|1.3223
|958
|2007.02.27 15:09
|t/p
|479
|0.10
|1.3223
|1.3468
|1.3223
|10.00
|3238.96
|959
|2007.02.27 15:09
|sell
|480
|0.10
|1.3221
|1.3456
|1.3211
|960
|2007.02.27 15:42
|sell
|481
|0.10
|1.3239
|1.3456
|1.3229
|961
|2007.02.27 17:12
|sell
|482
|0.20
|1.3257
|1.3456
|1.3247
|962
|2007.02.27 17:41
|t/p
|482
|0.20
|1.3247
|1.3456
|1.3247
|20.00
|3258.96
|963
|2007.02.27 17:41
|close
|481
|0.10
|1.3247
|1.3456
|1.3229
|-8.00
|3250.96
|964
|2007.02.27 17:41
|close
|480
|0.10
|1.3245
|1.3456
|1.3211
|-24.00
|3226.96
|965
|2007.02.27 17:41
|buy
|483
|0.10
|1.3246
|1.3011
|1.3256
|966
|2007.02.27 19:44
|t/p
|483
|0.10
|1.3256
|1.3011
|1.3256
|10.00
|3236.96
|967
|2007.02.27 19:44
|sell
|484
|0.10
|1.3256
|1.3491
|1.3246
|968
|2007.02.27 19:53
|t/p
|484
|0.10
|1.3246
|1.3491
|1.3246
|10.00
|3246.96
|969
|2007.02.27 19:53
|buy
|485
|0.10
|1.3246
|1.3011
|1.3256
|970
|2007.02.27 20:11
|t/p
|485
|0.10
|1.3256
|1.3011
|1.3256
|10.00
|3256.96
|971
|2007.02.27 20:11
|buy
|486
|0.10
|1.3258
|1.3023
|1.3268
|972
|2007.02.27 20:16
|buy
|487
|0.10
|1.3239
|1.3022
|1.3249
|973
|2007.02.28 01:10
|buy
|488
|0.20
|1.3221
|1.3022
|1.3231
|974
|2007.02.28 07:12
|buy
|489
|0.30
|1.3202
|1.3021
|1.3212
|975
|2007.02.28 07:23
|t/p
|489
|0.30
|1.3212
|1.3021
|1.3212
|30.00
|3286.96
|976
|2007.02.28 07:23
|close
|488
|0.20
|1.3212
|1.3022
|1.3231
|-18.00
|3268.96
|977
|2007.02.28 07:24
|close
|487
|0.10
|1.3211
|1.3022
|1.3249
|-28.66
|3240.30
|978
|2007.02.28 07:24
|close
|486
|0.10
|1.3212
|1.3023
|1.3268
|-46.66
|3193.65
|979
|2007.02.28 07:24
|sell
|490
|0.10
|1.3211
|1.3446
|1.3201
|980
|2007.02.28 08:22
|t/p
|490
|0.10
|1.3201
|1.3446
|1.3201
|10.00
|3203.65
|981
|2007.02.28 08:22
|sell
|491
|0.10
|1.3199
|1.3434
|1.3189
|982
|2007.02.28 08:38
|t/p
|491
|0.10
|1.3189
|1.3434
|1.3189
|10.00
|3213.65
|983
|2007.02.28 08:38
|sell
|492
|0.10
|1.3186
|1.3421
|1.3176
|984
|2007.02.28 12:47
|sell
|493
|0.10
|1.3205
|1.3422
|1.3195
|985
|2007.02.28 13:38
|sell
|494
|0.20
|1.3224
|1.3423
|1.3214
|986
|2007.02.28 14:12
|t/p
|494
|0.20
|1.3214
|1.3423
|1.3214
|20.00
|3233.65
|987
|2007.02.28 14:12
|close
|493
|0.10
|1.3214
|1.3422
|1.3195
|-9.00
|3224.65
|988
|2007.02.28 14:12
|close
|492
|0.10
|1.3212
|1.3421
|1.3176
|-26.00
|3198.65
|989
|2007.02.28 14:12
|buy
|495
|0.10
|1.3213
|1.2978
|1.3223
|990
|2007.02.28 15:31
|buy
|496
|0.10
|1.3195
|1.2978
|1.3205
|991
|2007.02.28 15:54
|t/p
|496
|0.10
|1.3205
|1.2978
|1.3205
|10.00
|3208.65
|992
|2007.02.28 15:54
|close
|495
|0.10
|1.3206
|1.2978
|1.3223
|-7.00
|3201.65
|993
|2007.02.28 15:54
|sell
|497
|0.10
|1.3205
|1.3440
|1.3195
|994
|2007.02.28 16:30
|sell
|498
|0.10
|1.3223
|1.3440
|1.3213
|995
|2007.02.28 16:34
|t/p
|498
|0.10
|1.3213
|1.3440
|1.3213
|10.00
|3211.65
|996
|2007.02.28 16:34
|close
|497
|0.10
|1.3213
|1.3440
|1.3195
|-8.00
|3203.65
|997
|2007.02.28 16:34
|buy
|499
|0.10
|1.3215
|1.2980
|1.3225
|998
|2007.02.28 16:48
|t/p
|499
|0.10
|1.3225
|1.2980
|1.3225
|10.00
|3213.65
|999
|2007.02.28 16:48
|buy
|500
|0.10
|1.3227
|1.2992
|1.3237
|1000
|2007.02.28 23:59
|close at stop
|500
|0.10
|1.3228
|1.2992
|1.3237
|1.00
|3214.65