Strategy Tester Report
GoblinFibo1.2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.01.01 22:45 - 2007.03.01 00:00 (2007.01.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=17; FiboProgression=true; MaxTrades=13; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test4127Ticks modelled174746Modelling quality77.40%
Initial deposit3000.00
Total net profit214.65Gross profit3832.49Gross loss-3617.84
Profit factor1.06Expected payoff0.43
Absolute drawdown211.20Maximal drawdown719.68 (20.51%)Relative drawdown20.51% (719.68)
Total trades500Short positions (won %)236 (63.98%)Long positions (won %)264 (63.64%)
Profit trades (% of total)319 (63.80%)Loss trades (% of total)181 (36.20%)
Largestprofit trade80.00loss trade-94.00
Averageprofit trade12.01loss trade-19.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (96.72)consecutive losses (loss in money)5 (-373.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)99.34 (3)consecutive loss (count of losses)-373.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 22:45buy10.101.32081.29731.3218
22007.01.02 06:30t/p10.101.32181.29731.32189.353009.34
32007.01.02 06:30buy20.101.32411.30061.3251
42007.01.02 07:32t/p20.101.32511.30061.325110.003019.34
52007.01.02 07:32buy30.101.32531.30181.3263
62007.01.02 07:43t/p30.101.32631.30181.326310.003029.34
72007.01.02 07:43buy40.101.32651.30301.3275
82007.01.02 08:28t/p40.101.32751.30301.327510.003039.34
92007.01.02 08:28sell50.101.32751.35101.3265
102007.01.02 12:00t/p50.101.32651.35101.326510.003049.34
112007.01.02 12:00sell60.101.32631.34981.3253
122007.01.02 13:33sell70.101.32811.34981.3271
132007.01.02 15:10t/p70.101.32711.34981.327110.003059.34
142007.01.02 15:10close60.101.32701.34981.3253-7.003052.34
152007.01.02 15:10sell80.101.32691.35041.3259
162007.01.02 16:18sell90.101.32871.35041.3277
172007.01.02 18:33t/p90.101.32771.35041.327710.003062.34
182007.01.02 18:33close80.101.32771.35041.3259-8.003054.34
192007.01.02 18:33sell100.101.32761.35111.3266
202007.01.03 09:18t/p100.101.32661.35111.326610.593064.93
212007.01.03 09:18sell110.101.32641.34991.3254
222007.01.03 09:50t/p110.101.32541.34991.325410.003074.93
232007.01.03 09:50sell120.101.32521.34871.3242
242007.01.03 10:17t/p120.101.32421.34871.324210.003084.93
252007.01.03 10:17sell130.101.32401.34751.3230
262007.01.03 10:22t/p130.101.32301.34751.323010.003094.93
272007.01.03 10:22sell140.101.32281.34631.3218
282007.01.03 13:17sell150.101.32461.34631.3236
292007.01.03 13:58t/p150.101.32361.34631.323610.003104.93
302007.01.03 13:58close140.101.32361.34631.3218-8.003096.93
312007.01.03 13:58buy160.101.32351.30001.3245
322007.01.03 15:02buy170.101.32171.30001.3227
332007.01.03 15:07buy180.201.31971.29981.3207
342007.01.03 15:08buy190.301.31781.29971.3188
352007.01.03 15:13t/p190.301.31881.29971.318830.003126.93
362007.01.03 15:13close180.201.31881.29981.3207-18.003108.93
372007.01.03 15:13close170.101.31891.30001.3227-28.003080.93
382007.01.03 15:13close160.101.31901.30001.3245-45.003035.93
392007.01.03 15:13sell200.101.31911.34261.3181
402007.01.03 15:22t/p200.101.31811.34261.318110.003045.93
412007.01.03 15:22sell210.101.31791.34141.3169
422007.01.03 16:27t/p210.101.31691.34141.316910.003055.93
432007.01.03 16:27sell220.101.31671.34021.3157
442007.01.03 17:23t/p220.101.31571.34021.315710.003065.93
452007.01.03 17:23sell230.101.31541.33891.3144
462007.01.03 19:01t/p230.101.31441.33891.314410.003075.93
472007.01.03 19:01sell240.101.31421.33771.3132
482007.01.03 19:02sell250.101.31601.33771.3150
492007.01.04 07:35sell260.201.31781.33771.3168
502007.01.04 08:02t/p260.201.31681.33771.316820.003095.93
512007.01.04 08:02close250.101.31681.33771.3150-6.233089.70
522007.01.04 08:02close240.101.31691.33771.3132-25.233064.47
532007.01.04 08:02buy270.101.31681.29331.3178
542007.01.04 08:13buy280.101.31491.29321.3159
552007.01.04 08:33buy290.201.31311.29321.3141
562007.01.04 09:30buy300.301.31131.29321.3123
572007.01.04 10:53buy310.501.30951.29321.3105
582007.01.04 11:21t/p310.501.31051.29321.310550.003114.47
592007.01.04 11:21close300.301.31051.29321.3123-24.003090.47
602007.01.04 11:22close290.201.31041.29321.3141-54.003036.47
612007.01.04 11:22close280.101.31051.29321.3159-44.002992.47
622007.01.04 11:22close270.101.31061.29331.3178-62.002930.47
632007.01.04 11:22buy320.101.31071.28721.3117
642007.01.04 13:36t/p320.101.31171.28721.311710.002940.47
652007.01.04 13:36buy330.101.31191.28841.3129
662007.01.04 13:50buy340.101.31011.28841.3111
672007.01.04 13:55t/p340.101.31111.28841.311110.002950.47
682007.01.04 13:55close330.101.31111.28841.3129-8.002942.47
692007.01.04 13:55buy350.101.31141.28791.3124
702007.01.04 14:12buy360.101.30961.28791.3106
712007.01.04 15:08t/p360.101.31061.28791.310610.002952.47
722007.01.04 15:08close350.101.31071.28791.3124-7.002945.47
732007.01.04 15:08buy370.101.31101.28751.3120
742007.01.04 15:22buy380.101.30921.28751.3102
752007.01.05 03:00buy390.201.30741.28751.3084
762007.01.05 06:43t/p390.201.30841.28751.308420.002965.47
772007.01.05 06:43close380.101.30841.28751.3102-8.652956.82
782007.01.05 06:43close370.101.30851.28751.3120-25.662931.16
792007.01.05 06:43buy400.101.30861.28511.3096
802007.01.05 07:51t/p400.101.30961.28511.309610.002941.16
812007.01.05 07:51buy410.101.30981.28631.3108
822007.01.05 08:50buy420.101.30801.28631.3090
832007.01.05 09:37t/p420.101.30901.28631.309010.002951.16
842007.01.05 09:37close410.101.30911.28631.3108-7.002944.16
852007.01.05 09:37sell430.101.30921.33271.3082
862007.01.05 12:45t/p430.101.30821.33271.308210.002954.16
872007.01.05 12:45sell440.101.30791.33141.3069
882007.01.05 13:30t/p440.101.30691.33141.306910.002964.16
892007.01.05 13:30sell450.101.30671.33021.3057
902007.01.05 13:31t/p450.101.30571.33021.305710.002974.16
912007.01.05 13:31sell460.101.30551.32901.3045
922007.01.05 13:32t/p460.101.30451.32901.304510.002984.16
932007.01.05 13:32sell470.101.30431.32781.3033
942007.01.05 13:32t/p470.101.30331.32781.303310.002994.16
952007.01.05 13:32sell480.101.30311.32661.3021
962007.01.05 13:33t/p480.101.30211.32661.302110.003004.16
972007.01.05 13:33sell490.101.30181.32531.3008
982007.01.05 13:33t/p490.101.30081.32531.300810.003014.16
992007.01.05 13:33sell500.101.30061.32411.2996
1002007.01.05 13:34sell510.101.30241.32411.3014
1012007.01.05 13:37t/p510.101.30141.32411.301410.003024.16
1022007.01.05 13:37close500.101.30141.32411.2996-8.003016.16
1032007.01.05 13:37sell520.101.30111.32461.3001
1042007.01.05 13:48t/p520.101.30011.32461.300110.003026.16
1052007.01.05 13:48sell530.101.29991.32341.2989
1062007.01.05 15:18sell540.101.30171.32341.3007
1072007.01.05 15:52t/p540.101.30071.32341.300710.003036.16
1082007.01.05 15:52close530.101.30071.32341.2989-8.003028.16
1092007.01.05 15:52buy550.101.30061.27711.3016
1102007.01.05 15:58buy560.101.29881.27711.2998
1112007.01.05 16:20t/p560.101.29981.27711.299810.003038.16
1122007.01.05 16:20close550.101.29981.27711.3016-8.003030.16
1132007.01.05 16:20buy570.101.30011.27661.3011
1142007.01.05 17:10t/p570.101.30111.27661.301110.003040.16
1152007.01.05 17:10buy580.101.30131.27781.3023
1162007.01.08 00:15buy590.101.29951.27781.3005
1172007.01.08 01:13t/p590.101.30051.27781.300510.003050.16
1182007.01.08 01:13close580.101.30051.27781.3023-8.653041.51
1192007.01.08 01:14sell600.101.30041.32391.2994
1202007.01.08 07:20sell610.101.30221.32391.3012
1212007.01.08 07:25t/p610.101.30121.32391.301210.003051.51
1222007.01.08 07:25close600.101.30121.32391.2994-8.003043.51
1232007.01.08 07:25buy620.101.30111.27761.3021
1242007.01.08 08:52t/p620.101.30211.27761.302110.003053.51
1252007.01.08 08:52buy630.101.30231.27881.3033
1262007.01.08 10:15buy640.101.30051.27881.3015
1272007.01.08 10:33t/p640.101.30151.27881.301510.003063.51
1282007.01.08 10:33close630.101.30151.27881.3033-8.003055.51
1292007.01.08 10:33sell650.101.30141.32491.3004
1302007.01.08 13:23t/p650.101.30041.32491.300410.003065.51
1312007.01.08 13:23sell660.101.30021.32371.2992
1322007.01.08 13:38t/p660.101.29921.32371.299210.003075.51
1332007.01.08 13:38sell670.101.29901.32251.2980
1342007.01.08 13:58t/p670.101.29801.32251.298010.003085.51
1352007.01.08 13:58sell680.101.29781.32131.2968
1362007.01.08 14:11sell690.101.29961.32131.2986
1372007.01.08 14:57sell700.201.30151.32141.3005
1382007.01.08 16:23t/p700.201.30051.32141.300520.003105.51
1392007.01.08 16:23close690.101.30051.32131.2986-9.003096.51
1402007.01.08 16:23close680.101.30041.32131.2968-26.003070.51
1412007.01.08 16:23buy710.101.30051.27701.3015
1422007.01.08 16:37t/p710.101.30151.27701.301510.003080.51
1432007.01.08 16:37buy720.101.30171.27821.3027
1442007.01.08 16:48t/p720.101.30271.27821.302710.003090.51
1452007.01.08 16:48buy730.101.30291.27941.3039
1462007.01.08 19:07buy740.101.30111.27941.3021
1472007.01.08 19:39t/p740.101.30211.27941.302110.003100.51
1482007.01.08 19:39close730.101.30211.27941.3039-8.003092.51
1492007.01.08 19:40sell750.101.30221.32571.3012
1502007.01.08 23:53sell760.101.30401.32571.3030
1512007.01.09 08:53t/p760.101.30301.32571.303010.593103.10
1522007.01.09 08:53close750.101.30301.32571.3012-7.413095.69
1532007.01.09 08:53sell770.101.30271.32621.3017
1542007.01.09 12:28t/p770.101.30171.32621.301710.003105.69
1552007.01.09 12:28sell780.101.30151.32501.3005
1562007.01.09 14:06t/p780.101.30051.32501.300510.003115.69
1572007.01.09 14:06sell790.101.30031.32381.2993
1582007.01.09 15:42t/p790.101.29931.32381.299310.003125.69
1592007.01.09 15:42sell800.101.29911.32261.2981
1602007.01.09 17:53sell810.101.30091.32261.2999
1612007.01.09 19:48t/p810.101.29991.32261.299910.003135.69
1622007.01.09 19:48close800.101.29991.32261.2981-8.003127.69
1632007.01.09 19:48sell820.101.29961.32311.2986
1642007.01.10 00:11t/p820.101.29861.32311.298610.593138.28
1652007.01.10 00:11buy830.101.29861.27511.2996
1662007.01.10 00:18buy840.101.29671.27501.2977
1672007.01.10 05:38t/p840.101.29771.27501.297710.003148.28
1682007.01.10 05:38close830.101.29771.27511.2996-9.003139.28
1692007.01.10 05:38buy850.101.29781.27431.2988
1702007.01.10 07:22t/p850.101.29881.27431.298810.003149.28
1712007.01.10 07:22buy860.101.29901.27551.3000
1722007.01.10 10:08t/p860.101.30001.27551.300010.003159.28
1732007.01.10 10:08sell870.101.30001.32351.2990
1742007.01.10 12:57t/p870.101.29901.32351.299010.003169.28
1752007.01.10 12:57sell880.101.29881.32231.2978
1762007.01.10 13:32t/p880.101.29781.32231.297810.003179.28
1772007.01.10 13:32sell890.101.29761.32111.2966
1782007.01.10 13:38t/p890.101.29661.32111.296610.003189.28
1792007.01.10 13:38sell900.101.29641.31991.2954
1802007.01.10 14:03sell910.101.29821.31991.2972
1812007.01.10 14:13t/p910.101.29721.31991.297210.003199.28
1822007.01.10 14:13close900.101.29721.31991.2954-8.003191.28
1832007.01.10 14:13sell920.101.29691.32041.2959
1842007.01.10 14:52t/p920.101.29591.32041.295910.003201.28
1852007.01.10 14:52sell930.101.29571.31921.2947
1862007.01.10 15:08t/p930.101.29471.31921.294710.003211.28
1872007.01.10 15:08sell940.101.29451.31801.2935
1882007.01.10 15:16t/p940.101.29351.31801.293510.003221.28
1892007.01.10 15:16sell950.101.29331.31681.2923
1902007.01.10 15:45sell960.101.29511.31681.2941
1912007.01.10 15:50t/p960.101.29411.31681.294110.003231.28
1922007.01.10 15:50close950.101.29411.31681.2923-8.003223.28
1932007.01.10 15:50buy970.101.29421.27071.2952
1942007.01.10 16:05t/p970.101.29521.27071.295210.003233.28
1952007.01.10 16:05buy980.101.29541.27191.2964
1962007.01.10 17:38buy990.101.29351.27181.2945
1972007.01.11 00:17t/p990.101.29451.27181.29458.043241.31
1982007.01.11 00:17close980.101.29451.27191.2964-10.973230.35
1992007.01.11 00:18buy1000.101.29481.27131.2958
2002007.01.11 03:10t/p1000.101.29581.27131.295810.003240.35
2012007.01.11 03:10sell1010.101.29581.31931.2948
2022007.01.11 07:23t/p1010.101.29481.31931.294810.003250.35
2032007.01.11 07:23sell1020.101.29461.31811.2936
2042007.01.11 07:56sell1030.101.29641.31811.2954
2052007.01.11 08:23t/p1030.101.29541.31811.295410.003260.35
2062007.01.11 08:23close1020.101.29541.31811.2936-8.003252.35
2072007.01.11 08:23buy1040.101.29551.27201.2965
2082007.01.11 09:01t/p1040.101.29651.27201.296510.003262.35
2092007.01.11 09:01buy1050.101.29671.27321.2977
2102007.01.11 12:03t/p1050.101.29771.27321.297710.003272.35
2112007.01.11 12:03sell1060.101.29771.32121.2967
2122007.01.11 12:11sell1070.101.29951.32121.2985
2132007.01.11 12:23t/p1070.101.29851.32121.298510.003282.35
2142007.01.11 12:23close1060.101.29851.32121.2967-8.003274.35
2152007.01.11 12:23buy1080.101.29841.27491.2994
2162007.01.11 12:28buy1090.101.29661.27491.2976
2172007.01.11 12:36t/p1090.101.29761.27491.297610.003284.35
2182007.01.11 12:36close1080.101.29761.27491.2994-8.003276.35
2192007.01.11 12:36sell1100.101.29751.32101.2965
2202007.01.11 12:51sell1110.101.29941.32111.2984
2212007.01.11 12:53t/p1110.101.29841.32111.298410.003286.35
2222007.01.11 12:53close1100.101.29841.32101.2965-9.003277.35
2232007.01.11 12:53buy1120.101.29831.27481.2993
2242007.01.11 13:38buy1130.101.29651.27481.2975
2252007.01.11 13:43buy1140.201.29471.27481.2957
2262007.01.11 13:44t/p1140.201.29571.27481.295720.003297.35
2272007.01.11 13:44close1130.101.29601.27481.2975-5.003292.35
2282007.01.11 13:45close1120.101.29591.27481.2993-24.003268.35
2292007.01.11 13:45sell1150.101.29601.31951.2950
2302007.01.11 13:48t/p1150.101.29501.31951.295010.003278.35
2312007.01.11 13:48sell1160.101.29481.31831.2938
2322007.01.11 13:52t/p1160.101.29381.31831.293810.003288.35
2332007.01.11 13:52sell1170.101.29361.31711.2926
2342007.01.11 14:18t/p1170.101.29261.31711.292610.003298.35
2352007.01.11 14:18sell1180.101.29241.31591.2914
2362007.01.11 14:23t/p1180.101.29141.31591.291410.003308.35
2372007.01.11 14:23sell1190.101.29121.31471.2902
2382007.01.11 14:45sell1200.101.29301.31471.2920
2392007.01.11 15:02t/p1200.101.29201.31471.292010.003318.35
2402007.01.11 15:02close1190.101.29201.31471.2902-8.003310.35
2412007.01.11 15:02sell1210.101.29191.31541.2909
2422007.01.11 15:07t/p1210.101.29091.31541.290910.003320.35
2432007.01.11 15:07sell1220.101.29071.31421.2897
2442007.01.11 15:15t/p1220.101.28971.31421.289710.003330.35
2452007.01.11 15:15sell1230.101.28951.31301.2885
2462007.01.11 19:25t/p1230.101.28851.31301.288510.003340.35
2472007.01.11 19:25sell1240.101.28821.31171.2872
2482007.01.12 02:05sell1250.101.29001.31171.2890
2492007.01.12 12:58t/p1250.101.28901.31171.289010.003350.35
2502007.01.12 12:58close1240.101.28901.31171.2872-7.413342.94
2512007.01.12 12:58sell1260.101.28891.31241.2879
2522007.01.12 13:32t/p1260.101.28791.31241.287910.003352.94
2532007.01.12 13:32sell1270.101.28771.31121.2867
2542007.01.12 13:33t/p1270.101.28671.31121.286710.003362.94
2552007.01.12 13:33sell1280.101.28651.31001.2855
2562007.01.12 13:34sell1290.101.28841.31011.2874
2572007.01.12 13:42t/p1290.101.28741.31011.287410.003372.94
2582007.01.12 13:42close1280.101.28741.31001.2855-9.003363.94
2592007.01.12 13:42sell1300.101.28711.31061.2861
2602007.01.12 13:52sell1310.101.28891.31061.2879
2612007.01.12 13:58sell1320.201.29071.31061.2897
2622007.01.12 14:08sell1330.301.29251.31061.2915
2632007.01.12 14:18t/p1330.301.29151.31061.291530.003393.94
2642007.01.12 14:18close1320.201.29151.31061.2897-16.003377.94
2652007.01.12 14:18close1310.101.29141.31061.2879-25.003352.94
2662007.01.12 14:18close1300.101.29151.31061.2861-44.003308.94
2672007.01.12 14:18buy1340.101.29141.26791.2924
2682007.01.12 14:25t/p1340.101.29241.26791.292410.003318.94
2692007.01.12 14:25buy1350.101.29261.26911.2936
2702007.01.12 15:00t/p1350.101.29361.26911.293610.003328.94
2712007.01.12 15:00buy1360.101.29381.27031.2948
2722007.01.12 15:08buy1370.101.29201.27031.2930
2732007.01.12 15:16t/p1370.101.29301.27031.293010.003338.94
2742007.01.12 15:16close1360.101.29301.27031.2948-8.003330.94
2752007.01.12 15:16buy1380.101.29331.26981.2943
2762007.01.12 15:23t/p1380.101.29431.26981.294310.003340.94
2772007.01.12 15:23buy1390.101.29451.27101.2955
2782007.01.12 16:03buy1400.101.29271.27101.2937
2792007.01.15 03:27t/p1400.101.29371.27101.29379.353350.28
2802007.01.15 03:27close1390.101.29371.27101.2955-8.653341.63
2812007.01.15 03:27buy1410.101.29381.27031.2948
2822007.01.15 07:42t/p1410.101.29481.27031.294810.003351.63
2832007.01.15 07:42buy1420.101.29501.27151.2960
2842007.01.15 14:57buy1430.101.29321.27151.2942
2852007.01.15 17:26t/p1430.101.29421.27151.294210.003361.63
2862007.01.15 17:26close1420.101.29421.27151.2960-8.003353.63
2872007.01.15 17:26buy1440.101.29431.27081.2953
2882007.01.16 05:50t/p1440.101.29531.27081.29539.353362.97
2892007.01.16 05:50buy1450.101.29561.27211.2966
2902007.01.16 07:08t/p1450.101.29661.27211.296610.003372.97
2912007.01.16 07:08buy1460.101.29681.27331.2978
2922007.01.16 10:00t/p1460.101.29781.27331.297810.003382.97
2932007.01.16 10:00buy1470.101.29801.27451.2990
2942007.01.16 13:08buy1480.101.29621.27451.2972
2952007.01.16 13:23buy1490.201.29441.27451.2954
2962007.01.16 13:32t/p1490.201.29541.27451.295420.003402.97
2972007.01.16 13:32close1480.101.29541.27451.2972-8.003394.97
2982007.01.16 13:32close1470.101.29531.27451.2990-27.003367.97
2992007.01.16 13:32sell1500.101.29541.31891.2944
3002007.01.16 14:25t/p1500.101.29441.31891.294410.003377.97
3012007.01.16 14:25sell1510.101.29421.31771.2932
3022007.01.16 14:40t/p1510.101.29321.31771.293210.003387.97
3032007.01.16 14:40sell1520.101.29301.31651.2920
3042007.01.16 16:50t/p1520.101.29201.31651.292010.003397.97
3052007.01.16 16:50buy1530.101.29201.26851.2930
3062007.01.17 04:06t/p1530.101.29301.26851.29309.353407.32
3072007.01.17 04:06buy1540.101.29321.26971.2942
3082007.01.17 13:05buy1550.101.29141.26971.2924
3092007.01.17 14:02t/p1550.101.29241.26971.292410.003417.32
3102007.01.17 14:02close1540.101.29241.26971.2942-8.003409.32
3112007.01.17 14:02buy1560.101.29271.26921.2937
3122007.01.17 14:15buy1570.101.29091.26921.2919
3132007.01.17 14:23t/p1570.101.29191.26921.291910.003419.32
3142007.01.17 14:23close1560.101.29191.26921.2937-8.003411.32
3152007.01.17 14:23buy1580.101.29221.26871.2932
3162007.01.17 14:48t/p1580.101.29321.26871.293210.003421.32
3172007.01.17 14:48buy1590.101.29341.26991.2944
3182007.01.17 15:32t/p1590.101.29441.26991.294410.003431.32
3192007.01.17 15:32buy1600.101.29461.27111.2956
3202007.01.18 02:22t/p1600.101.29561.27111.29568.043439.35
3212007.01.18 02:22buy1610.101.29581.27231.2968
3222007.01.18 03:27t/p1610.101.29681.27231.296810.003449.35
3232007.01.18 03:27buy1620.101.29701.27351.2980
3242007.01.18 09:03buy1630.101.29521.27351.2962
3252007.01.18 12:02buy1640.201.29341.27351.2944
3262007.01.18 13:32buy1650.301.29151.27341.2925
3272007.01.18 14:07t/p1650.301.29251.27341.292530.003479.35
3282007.01.18 14:07close1640.201.29251.27351.2944-18.003461.35
3292007.01.18 14:07close1630.101.29261.27351.2962-26.003435.35
3302007.01.18 14:07close1620.101.29251.27351.2980-45.003390.35
3312007.01.18 14:07buy1660.101.29281.26931.2938
3322007.01.18 14:22t/p1660.101.29381.26931.293810.003400.35
3332007.01.18 14:22buy1670.101.29401.27051.2950
3342007.01.18 14:32t/p1670.101.29501.27051.295010.003410.35
3352007.01.18 14:32buy1680.101.29521.27171.2962
3362007.01.18 14:36t/p1680.101.29621.27171.296210.003420.35
3372007.01.18 14:36buy1690.101.29641.27291.2974
3382007.01.18 14:43buy1700.101.29461.27291.2956
3392007.01.18 15:17t/p1700.101.29561.27291.295610.003430.35
3402007.01.18 15:17close1690.101.29561.27291.2974-8.003422.35
3412007.01.18 15:17buy1710.101.29591.27241.2969
3422007.01.18 16:58buy1720.101.29411.27241.2951
3432007.01.18 17:06t/p1720.101.29511.27241.295110.003432.35
3442007.01.18 17:06close1710.101.29511.27241.2969-8.003424.35
3452007.01.18 17:07sell1730.101.29501.31851.2940
3462007.01.18 20:22sell1740.101.29681.31851.2958
3472007.01.19 00:08t/p1740.101.29581.31851.295810.593434.94
3482007.01.19 00:08close1730.101.29581.31851.2940-7.413427.53
3492007.01.19 00:08sell1750.101.29571.31921.2947
3502007.01.19 02:05sell1760.101.29751.31921.2965
3512007.01.19 03:56sell1770.201.29941.31931.2984
3522007.01.19 06:18t/p1770.201.29841.31931.298420.003447.53
3532007.01.19 06:18close1760.101.29841.31921.2965-9.003438.53
3542007.01.19 06:18close1750.101.29851.31921.2947-28.003410.53
3552007.01.19 06:19sell1780.101.29821.32171.2972
3562007.01.19 09:39t/p1780.101.29721.32171.297210.003420.53
3572007.01.19 09:39sell1790.101.29701.32051.2960
3582007.01.19 10:19t/p1790.101.29601.32051.296010.003430.53
3592007.01.19 10:19sell1800.101.29581.31931.2948
3602007.01.19 14:05t/p1800.101.29481.31931.294810.003440.53
3612007.01.19 14:05sell1810.101.29451.31801.2935
3622007.01.19 14:59t/p1810.101.29351.31801.293510.003450.53
3632007.01.19 14:59sell1820.101.29331.31681.2923
3642007.01.19 15:01t/p1820.101.29231.31681.292310.003460.53
3652007.01.19 15:01sell1830.101.29191.31541.2909
3662007.01.19 15:54sell1840.101.29371.31541.2927
3672007.01.19 16:27sell1850.201.29551.31541.2945
3682007.01.22 02:25sell1860.301.29741.31551.2964
3692007.01.22 09:33t/p1860.301.29641.31551.296430.003490.53
3702007.01.22 09:33close1850.201.29641.31541.2945-16.823473.71
3712007.01.22 09:33close1840.101.29651.31541.2927-27.413446.30
3722007.01.22 09:33close1830.101.29631.31541.2909-43.413402.89
3732007.01.22 09:33sell1870.101.29621.31971.2952
3742007.01.22 10:49t/p1870.101.29521.31971.295210.003412.89
3752007.01.22 10:49sell1880.101.29491.31841.2939
3762007.01.22 12:34t/p1880.101.29391.31841.293910.003422.89
3772007.01.22 12:34sell1890.101.29371.31721.2927
3782007.01.22 12:50t/p1890.101.29271.31721.292710.003432.89
3792007.01.22 12:50sell1900.101.29241.31591.2914
3802007.01.22 13:21sell1910.101.29421.31591.2932
3812007.01.22 16:03sell1920.201.29601.31591.2950
3822007.01.22 17:45t/p1920.201.29501.31591.295020.003452.89
3832007.01.22 17:45close1910.101.29501.31591.2932-8.003444.89
3842007.01.22 17:46close1900.101.29511.31591.2914-27.003417.89
3852007.01.22 17:46sell1930.101.29511.31861.2941
3862007.01.23 00:28t/p1930.101.29411.31861.294110.593428.48
3872007.01.23 00:28sell1940.101.29381.31731.2928
3882007.01.23 07:30sell1950.101.29571.31741.2947
3892007.01.23 08:09sell1960.201.29751.31741.2965
3902007.01.23 10:01sell1970.301.29941.31751.2984
3912007.01.23 10:10sell1980.501.30141.31771.3004
3922007.01.23 12:02sell1990.801.30321.31771.3022
3932007.01.23 12:37t/p1990.801.30221.31771.302280.003508.48
3942007.01.23 12:37close1980.501.30221.31771.3004-40.003468.48
3952007.01.23 12:37close1970.301.30231.31751.2984-87.003381.48
3962007.01.23 12:37close1960.201.30221.31741.2965-94.003287.48
3972007.01.23 12:37close1950.101.30231.31741.2947-66.003221.48
3982007.01.23 12:37close1940.101.30241.31731.2928-86.003135.48
3992007.01.23 12:37sell2000.101.30211.32561.3011
4002007.01.23 12:54sell2010.101.30391.32561.3029
4012007.01.23 13:30t/p2010.101.30291.32561.302910.003145.48
4022007.01.23 13:30close2000.101.30291.32561.3011-8.003137.48
4032007.01.23 13:30sell2020.101.30281.32631.3018
4042007.01.23 17:47t/p2020.101.30181.32631.301810.003147.48
4052007.01.23 17:47sell2030.101.30161.32511.3006
4062007.01.24 04:10sell2040.101.30351.32521.3025
4072007.01.24 05:37t/p2040.101.30251.32521.302510.003157.48
4082007.01.24 05:37close2030.101.30251.32511.3006-8.413149.07
4092007.01.24 05:38sell2050.101.30241.32591.3014
4102007.01.24 06:47t/p2050.101.30141.32591.301410.003159.07
4112007.01.24 06:47sell2060.101.30121.32471.3002
4122007.01.24 08:04t/p2060.101.30021.32471.300210.003169.07
4132007.01.24 08:04sell2070.101.29981.32331.2988
4142007.01.24 08:16t/p2070.101.29881.32331.298810.003179.07
4152007.01.24 08:16sell2080.101.29861.32211.2976
4162007.01.24 08:50t/p2080.101.29761.32211.297610.003189.07
4172007.01.24 08:50sell2090.101.29741.32091.2964
4182007.01.24 09:36sell2100.101.29931.32101.2983
4192007.01.24 09:57sell2110.201.30111.32101.3001
4202007.01.24 10:39t/p2110.201.30011.32101.300120.003209.07
4212007.01.24 10:39close2100.101.29981.32101.2983-5.003204.07
4222007.01.24 10:39close2090.101.29991.32091.2964-25.003179.07
4232007.01.24 10:39buy2120.101.29981.27631.3008
4242007.01.24 11:15t/p2120.101.30081.27631.300810.003189.07
4252007.01.24 11:15buy2130.101.30101.27751.3020
4262007.01.24 13:48buy2140.101.29921.27751.3002
4272007.01.24 15:17buy2150.201.29721.27731.2982
4282007.01.24 16:06buy2160.301.29541.27731.2964
4292007.01.24 16:55t/p2160.301.29641.27731.296430.003219.07
4302007.01.24 16:55close2150.201.29641.27731.2982-16.003203.07
4312007.01.24 16:55close2140.101.29631.27751.3002-29.003174.07
4322007.01.24 16:55close2130.101.29621.27751.3020-48.003126.07
4332007.01.24 16:55sell2170.101.29631.31981.2953
4342007.01.24 17:16t/p2170.101.29531.31981.295310.003136.07
4352007.01.24 17:16sell2180.101.29491.31841.2939
4362007.01.24 21:56sell2190.101.29671.31841.2957
4372007.01.24 23:18t/p2190.101.29571.31841.295710.003146.07
4382007.01.24 23:18close2180.101.29571.31841.2939-8.003138.07
4392007.01.24 23:18sell2200.101.29571.31921.2947
4402007.01.25 07:35sell2210.101.29751.31921.2965
4412007.01.25 08:03sell2220.201.29951.31941.2985
4422007.01.25 09:00t/p2220.201.29851.31941.298520.003158.07
4432007.01.25 09:00close2210.101.29831.31921.2965-8.003150.07
4442007.01.25 09:00close2200.101.29801.31921.2947-21.233128.84
4452007.01.25 09:00sell2230.101.29791.32141.2969
4462007.01.25 09:50t/p2230.101.29691.32141.296910.003138.84
4472007.01.25 09:50sell2240.101.29671.32021.2957
4482007.01.25 10:45sell2250.101.29851.32021.2975
4492007.01.25 14:02t/p2250.101.29751.32021.297510.003148.84
4502007.01.25 14:02close2240.101.29751.32021.2957-8.003140.84
4512007.01.25 14:02sell2260.101.29741.32091.2964
4522007.01.25 16:35t/p2260.101.29641.32091.296410.003150.84
4532007.01.25 16:35sell2270.101.29621.31971.2952
4542007.01.25 16:57sell2280.101.29801.31971.2970
4552007.01.25 18:23t/p2280.101.29701.31971.297010.003160.84
4562007.01.25 18:23close2270.101.29691.31971.2952-7.003153.84
4572007.01.25 18:23sell2290.101.29681.32031.2958
4582007.01.25 19:03t/p2290.101.29581.32031.295810.003163.84
4592007.01.25 19:03sell2300.101.29561.31911.2946
4602007.01.25 19:04t/p2300.101.29461.31911.294610.003173.84
4612007.01.25 19:04sell2310.101.29421.31771.2932
4622007.01.25 19:33t/p2310.101.29321.31771.293210.003183.84
4632007.01.25 19:33sell2320.101.29301.31651.2920
4642007.01.25 19:44t/p2320.101.29201.31651.292010.003193.84
4652007.01.25 19:44sell2330.101.29181.31531.2908
4662007.01.25 20:24sell2340.101.29361.31531.2926
4672007.01.25 22:58t/p2340.101.29261.31531.292610.003203.84
4682007.01.25 22:58close2330.101.29261.31531.2908-8.003195.84
4692007.01.25 22:58buy2350.101.29291.26941.2939
4702007.01.25 23:40t/p2350.101.29391.26941.293910.003205.84
4712007.01.25 23:40buy2360.101.29411.27061.2951
4722007.01.26 01:44buy2370.101.29231.27061.2933
4732007.01.26 07:22t/p2370.101.29331.27061.293310.003215.84
4742007.01.26 07:22close2360.101.29331.27061.2951-8.653207.19
4752007.01.26 07:22buy2380.101.29341.26991.2944
4762007.01.26 08:08buy2390.101.29151.26981.2925
4772007.01.26 08:47t/p2390.101.29251.26981.292510.003217.19
4782007.01.26 08:47close2380.101.29261.26991.2944-8.003209.19
4792007.01.26 08:47sell2400.101.29251.31601.2915
4802007.01.26 10:46t/p2400.101.29151.31601.291510.003219.19
4812007.01.26 10:46sell2410.101.29131.31481.2903
4822007.01.26 11:22t/p2410.101.29031.31481.290310.003229.19
4832007.01.26 11:22sell2420.101.29011.31361.2891
4842007.01.26 13:30t/p2420.101.28911.31361.289110.003239.19
4852007.01.26 13:30buy2430.101.28901.26551.2900
4862007.01.26 13:32t/p2430.101.29001.26551.290010.003249.19
4872007.01.26 13:32buy2440.101.29021.26671.2912
4882007.01.26 13:55t/p2440.101.29121.26671.291210.003259.19
4892007.01.26 13:55buy2450.101.29141.26791.2924
4902007.01.26 14:53buy2460.101.28951.26781.2905
4912007.01.26 15:00buy2470.201.28761.26771.2886
4922007.01.26 15:01t/p2470.201.28861.26771.288620.003279.19
4932007.01.26 15:01close2460.101.28861.26781.2905-9.003270.19
4942007.01.26 15:01close2450.101.28881.26791.2924-26.003244.19
4952007.01.26 15:01sell2480.101.28871.31221.2877
4962007.01.26 15:22sell2490.101.29071.31241.2897
4972007.01.26 17:21sell2500.201.29251.31241.2915
4982007.01.26 17:34t/p2500.201.29151.31241.291520.003264.19
4992007.01.26 17:34close2490.101.29141.31241.2897-7.003257.19
5002007.01.26 17:34close2480.101.29151.31221.2877-28.003229.19
5012007.01.26 17:34buy2510.101.29141.26791.2924
5022007.01.28 23:00t/p2510.101.29241.26791.292410.003239.19
5032007.01.28 23:00buy2520.101.29261.26911.2936
5042007.01.29 00:42buy2530.101.29081.26911.2918
5052007.01.29 07:47t/p2530.101.29181.26911.291810.003249.19
5062007.01.29 07:47close2520.101.29181.26911.2936-8.653240.53
5072007.01.29 07:47buy2540.101.29191.26841.2929
5082007.01.29 10:05t/p2540.101.29291.26841.292910.003250.53
5092007.01.29 10:05buy2550.101.29311.26961.2941
5102007.01.29 13:39buy2560.101.29131.26961.2923
5112007.01.29 14:20t/p2560.101.29231.26961.292310.003260.53
5122007.01.29 14:20close2550.101.29231.26961.2941-8.003252.53
5132007.01.29 14:20sell2570.101.29221.31571.2912
5142007.01.29 15:30sell2580.101.29401.31571.2930
5152007.01.29 17:01sell2590.201.29581.31571.2948
5162007.01.30 00:43t/p2590.201.29481.31571.294821.183273.71
5172007.01.30 00:43close2580.101.29481.31571.2930-7.413266.30
5182007.01.30 00:43close2570.101.29491.31571.2912-26.413239.89
5192007.01.30 00:44sell2600.101.29481.31831.2938
5202007.01.30 01:55sell2610.101.29661.31831.2956
5212007.01.30 08:03t/p2610.101.29561.31831.295610.003249.89
5222007.01.30 08:03close2600.101.29561.31831.2938-8.003241.89
5232007.01.30 08:03sell2620.101.29551.31901.2945
5242007.01.30 12:50sell2630.101.29751.31921.2965
5252007.01.30 13:58t/p2630.101.29651.31921.296510.003251.89
5262007.01.30 13:58close2620.101.29651.31901.2945-10.003241.89
5272007.01.30 13:58sell2640.101.29641.31991.2954
5282007.01.30 14:56t/p2640.101.29541.31991.295410.003251.89
5292007.01.30 14:56sell2650.101.29521.31871.2942
5302007.01.30 21:58sell2660.101.29701.31871.2960
5312007.01.31 00:30t/p2660.101.29601.31871.296010.593262.48
5322007.01.31 00:30close2650.101.29601.31871.2942-7.413255.07
5332007.01.31 00:30sell2670.101.29581.31931.2948
5342007.01.31 08:01t/p2670.101.29481.31931.294810.003265.07
5352007.01.31 08:01sell2680.101.29461.31811.2936
5362007.01.31 08:39t/p2680.101.29361.31811.293610.003275.07
5372007.01.31 08:39sell2690.101.29341.31691.2924
5382007.01.31 12:38sell2700.101.29541.31711.2944
5392007.01.31 13:30t/p2700.101.29441.31711.294410.003285.07
5402007.01.31 13:30close2690.101.29441.31691.2924-10.003275.07
5412007.01.31 13:30buy2710.101.29421.27071.2952
5422007.01.31 13:34t/p2710.101.29521.27071.295210.003285.07
5432007.01.31 13:34buy2720.101.29551.27201.2965
5442007.01.31 13:48buy2730.101.29361.27191.2946
5452007.01.31 14:06t/p2730.101.29461.27191.294610.003295.07
5462007.01.31 14:06close2720.101.29461.27201.2965-9.003286.07
5472007.01.31 14:07sell2740.101.29471.31821.2937
5482007.01.31 14:42sell2750.101.29651.31821.2955
5492007.01.31 15:17sell2760.201.29831.31821.2973
5502007.01.31 15:43sell2770.301.30011.31821.2991
5512007.01.31 16:15sell2780.501.30191.31821.3009
5522007.01.31 16:17t/p2780.501.30091.31821.300950.003336.07
5532007.01.31 16:17close2770.301.30091.31821.2991-24.003312.07
5542007.01.31 16:17close2760.201.30081.31821.2973-50.003262.07
5552007.01.31 16:17close2750.101.30091.31821.2955-44.003218.07
5562007.01.31 16:17close2740.101.30081.31821.2937-61.003157.07
5572007.01.31 16:17buy2790.101.30091.27741.3019
5582007.01.31 19:17t/p2790.101.30191.27741.301910.003167.07
5592007.01.31 19:17sell2800.101.30191.32541.3009
5602007.01.31 19:52sell2810.101.30371.32541.3027
5612007.01.31 20:12t/p2810.101.30271.32541.302710.003177.07
5622007.01.31 20:12close2800.101.30271.32541.3009-8.003169.07
5632007.01.31 20:12buy2820.101.30281.27931.3038
5642007.02.01 09:34buy2830.101.30101.27931.3020
5652007.02.01 11:42t/p2830.101.30201.27931.302010.003179.07
5662007.02.01 11:42close2820.101.30201.27931.3038-9.963169.11
5672007.02.01 11:43buy2840.101.30231.27881.3033
5682007.02.01 14:55t/p2840.101.30331.27881.303310.003179.11
5692007.02.01 14:55buy2850.101.30351.28001.3045
5702007.02.01 15:01t/p2850.101.30451.28001.304510.003189.11
5712007.02.01 15:01buy2860.101.30481.28131.3058
5722007.02.01 15:05buy2870.101.30301.28131.3040
5732007.02.02 07:23buy2880.201.30121.28131.3022
5742007.02.02 09:03t/p2880.201.30221.28131.302220.003209.11
5752007.02.02 09:03close2870.101.30231.28131.3040-7.663201.45
5762007.02.02 09:03close2860.101.30221.28131.3058-26.663174.80
5772007.02.02 09:03buy2890.101.30251.27901.3035
5782007.02.02 13:29t/p2890.101.30351.27901.303510.003184.80
5792007.02.02 13:29buy2900.101.30401.28051.3050
5802007.02.02 13:31t/p2900.101.30501.28051.305010.003194.80
5812007.02.02 13:31buy2910.101.30551.28201.3065
5822007.02.02 13:32buy2920.101.30361.28191.3046
5832007.02.02 13:33t/p2920.101.30461.28191.304610.003204.80
5842007.02.02 13:33close2910.101.30481.28201.3065-7.003197.80
5852007.02.02 13:33buy2930.101.30491.28141.3059
5862007.02.02 13:36t/p2930.101.30591.28141.305910.003207.80
5872007.02.02 13:36buy2940.101.30611.28261.3071
5882007.02.02 13:39buy2950.101.30431.28261.3053
5892007.02.02 13:42t/p2950.101.30531.28261.305310.003217.80
5902007.02.02 13:42close2940.101.30531.28261.3071-8.003209.80
5912007.02.02 13:42buy2960.101.30511.28161.3061
5922007.02.02 13:43buy2970.101.30331.28161.3043
5932007.02.02 13:44t/p2970.101.30431.28161.304310.003219.80
5942007.02.02 13:44close2960.101.30431.28161.3061-8.003211.80
5952007.02.02 13:44buy2980.101.30461.28111.3056
5962007.02.02 14:00buy2990.101.30281.28111.3038
5972007.02.02 14:02buy3000.201.30101.28111.3020
5982007.02.02 14:11buy3010.301.29921.28111.3002
5992007.02.02 15:01buy3020.501.29741.28111.2984
6002007.02.02 17:56buy3030.801.29551.28101.2965
6012007.02.02 19:57t/p3030.801.29651.28101.296580.003291.80
6022007.02.02 19:57close3020.501.29651.28111.2984-45.003246.80
6032007.02.02 19:57close3010.301.29641.28111.3002-84.003162.80
6042007.02.02 19:57close3000.201.29631.28111.3020-94.003068.80
6052007.02.02 19:57close2990.101.29651.28111.3038-63.003005.80
6062007.02.02 19:58close2980.101.29641.28111.3056-82.002923.80
6072007.02.02 19:58buy3040.101.29671.27321.2977
6082007.02.05 02:05buy3050.101.29491.27321.2959
6092007.02.05 07:52t/p3050.101.29591.27321.295910.002933.80
6102007.02.05 07:52close3040.101.29591.27321.2977-8.652925.14
6112007.02.05 07:52buy3060.101.29601.27251.2970
6122007.02.05 09:39buy3070.101.29421.27251.2952
6132007.02.05 12:32buy3080.201.29241.27251.2934
6142007.02.05 13:58t/p3080.201.29341.27251.293420.002945.14
6152007.02.05 13:58close3070.101.29341.27251.2952-8.002937.14
6162007.02.05 13:59close3060.101.29331.27251.2970-27.002910.14
6172007.02.05 13:59buy3090.101.29361.27011.2946
6182007.02.05 14:19buy3100.101.29181.27011.2928
6192007.02.05 14:52t/p3100.101.29281.27011.292810.002920.14
6202007.02.05 14:52close3090.101.29281.27011.2946-8.002912.14
6212007.02.05 14:52buy3110.101.29291.26941.2939
6222007.02.06 09:27t/p3110.101.29391.26941.29399.352921.49
6232007.02.06 09:27buy3120.101.29411.27061.2951
6242007.02.06 12:04t/p3120.101.29511.27061.295110.002931.49
6252007.02.06 12:04buy3130.101.29541.27191.2964
6262007.02.06 16:26t/p3130.101.29641.27191.296410.002941.49
6272007.02.06 16:26buy3140.101.29661.27311.2976
6282007.02.06 18:20t/p3140.101.29761.27311.297610.002951.49
6292007.02.06 18:20buy3150.101.29791.27441.2989
6302007.02.06 18:29t/p3150.101.29891.27441.298910.002961.49
6312007.02.06 18:29buy3160.101.29911.27561.3001
6322007.02.07 13:34t/p3160.101.30011.27561.30019.352970.83
6332007.02.07 13:34buy3170.101.30031.27681.3013
6342007.02.07 15:22t/p3170.101.30131.27681.301310.002980.83
6352007.02.07 15:22buy3180.101.30151.27801.3025
6362007.02.08 04:41t/p3180.101.30251.27801.30258.042988.87
6372007.02.08 04:41buy3190.101.30271.27921.3037
6382007.02.08 07:24buy3200.101.30091.27921.3019
6392007.02.08 08:16buy3210.201.29911.27921.3001
6402007.02.08 13:35t/p3210.201.30011.27921.300120.003008.87
6412007.02.08 13:35close3200.101.30011.27921.3019-8.003000.87
6422007.02.08 13:35close3190.101.30001.27921.3037-27.002973.87
6432007.02.08 13:35buy3220.101.30051.27701.3015
6442007.02.08 14:04t/p3220.101.30151.27701.301510.002983.87
6452007.02.08 14:04buy3230.101.30191.27841.3029
6462007.02.08 14:18t/p3230.101.30291.27841.302910.002993.87
6472007.02.08 14:18buy3240.101.30311.27961.3041
6482007.02.08 16:24t/p3240.101.30411.27961.304110.003003.87
6492007.02.08 16:24buy3250.101.30441.28091.3054
6502007.02.08 18:18buy3260.101.30261.28091.3036
6512007.02.08 19:07t/p3260.101.30361.28091.303610.003013.87
6522007.02.08 19:07close3250.101.30361.28091.3054-8.003005.87
6532007.02.08 19:07sell3270.101.30351.32701.3025
6542007.02.09 07:28t/p3270.101.30251.32701.302510.593016.46
6552007.02.09 07:28sell3280.101.30231.32581.3013
6562007.02.09 07:33t/p3280.101.30131.32581.301310.003026.46
6572007.02.09 07:33sell3290.101.30111.32461.3001
6582007.02.09 08:04t/p3290.101.30011.32461.300110.003036.46
6592007.02.09 08:04sell3300.101.29981.32331.2988
6602007.02.09 08:55sell3310.101.30171.32341.3007
6612007.02.09 09:37t/p3310.101.30071.32341.300710.003046.46
6622007.02.09 09:37close3300.101.30061.32331.2988-8.003038.46
6632007.02.09 09:37buy3320.101.30071.27721.3017
6642007.02.09 10:17buy3330.101.29891.27721.2999
6652007.02.09 10:48t/p3330.101.29991.27721.299910.003048.46
6662007.02.09 10:48close3320.101.29991.27721.3017-8.003040.46
6672007.02.09 10:48buy3340.101.30001.27651.3010
6682007.02.09 13:21t/p3340.101.30101.27651.301010.003050.46
6692007.02.09 13:21buy3350.101.30121.27771.3022
6702007.02.09 14:04buy3360.101.29931.27761.3003
6712007.02.09 16:36t/p3360.101.30031.27761.300310.003060.46
6722007.02.09 16:36close3350.101.30031.27771.3022-9.003051.46
6732007.02.09 16:36buy3370.101.30061.27711.3016
6742007.02.11 23:00t/p3370.101.30161.27711.301610.003061.46
6752007.02.11 23:00buy3380.101.30231.27881.3033
6762007.02.12 07:37t/p3380.101.30331.27881.30339.353070.80
6772007.02.12 07:37buy3390.101.30351.28001.3045
6782007.02.12 08:10buy3400.101.30151.27981.3025
6792007.02.12 09:21buy3410.201.29961.27971.3006
6802007.02.12 09:50buy3420.301.29781.27971.2988
6812007.02.12 10:17buy3430.501.29601.27971.2970
6822007.02.12 12:14buy3440.801.29421.27971.2952
6832007.02.12 12:36t/p3440.801.29521.27971.295280.003150.80
6842007.02.12 12:36close3430.501.29521.27971.2970-40.003110.80
6852007.02.12 12:40close3420.301.29511.27971.2988-81.003029.80
6862007.02.12 12:41close3410.201.29501.27971.3006-92.002937.80
6872007.02.12 12:41close3400.101.29511.27981.3025-64.002873.80
6882007.02.12 12:41close3390.101.29501.28001.3045-85.002788.80
6892007.02.12 12:42buy3450.101.29531.27181.2963
6902007.02.12 13:38t/p3450.101.29631.27181.296310.002798.80
6912007.02.12 13:38buy3460.101.29651.27301.2975
6922007.02.13 06:56t/p3460.101.29751.27301.29759.352808.15
6932007.02.13 06:56buy3470.101.29771.27421.2987
6942007.02.13 07:13t/p3470.101.29871.27421.298710.002818.15
6952007.02.13 07:13buy3480.101.29901.27551.3000
6962007.02.13 07:57t/p3480.101.30001.27551.300010.002828.15
6972007.02.13 07:57buy3490.101.30021.27671.3012
6982007.02.13 08:28buy3500.101.29841.27671.2994
6992007.02.13 08:55t/p3500.101.29941.27671.299410.002838.15
7002007.02.13 08:55close3490.101.29941.27671.3012-8.002830.15
7012007.02.13 08:56sell3510.101.29931.32281.2983
7022007.02.13 10:19sell3520.101.30111.32281.3001
7032007.02.13 10:29t/p3520.101.30011.32281.300110.002840.15
7042007.02.13 10:29close3510.101.30011.32281.2983-8.002832.15
7052007.02.13 10:29buy3530.101.30021.27671.3012
7062007.02.13 11:41t/p3530.101.30121.27671.301210.002842.15
7072007.02.13 11:41sell3540.101.30141.32491.3004
7082007.02.13 13:30sell3550.101.30321.32491.3022
7092007.02.13 13:33t/p3550.101.30221.32491.302210.002852.15
7102007.02.13 13:33close3540.101.30221.32491.3004-8.002844.15
7112007.02.13 13:33buy3560.101.30231.27881.3033
7122007.02.13 13:38t/p3560.101.30331.27881.303310.002854.15
7132007.02.13 13:38buy3570.101.30351.28001.3045
7142007.02.13 15:14buy3580.101.30161.27991.3026
7152007.02.13 16:09t/p3580.101.30261.27991.302610.002864.15
7162007.02.13 16:09close3570.101.30271.28001.3045-8.002856.15
7172007.02.13 16:09sell3590.101.30261.32611.3016
7182007.02.14 04:38sell3600.101.30441.32611.3034
7192007.02.14 04:44t/p3600.101.30341.32611.303410.002866.15
7202007.02.14 04:44close3590.101.30331.32611.3016-6.412859.74
7212007.02.14 04:44buy3610.101.30351.28001.3045
7222007.02.14 07:07t/p3610.101.30451.28001.304510.002869.74
7232007.02.14 07:07buy3620.101.30471.28121.3057
7242007.02.14 07:10t/p3620.101.30571.28121.305710.002879.74
7252007.02.14 07:10buy3630.101.30591.28241.3069
7262007.02.14 07:41t/p3630.101.30691.28241.306910.002889.74
7272007.02.14 07:41buy3640.101.30711.28361.3081
7282007.02.14 07:44t/p3640.101.30811.28361.308110.002899.74
7292007.02.14 07:44buy3650.101.30831.28481.3093
7302007.02.14 08:11t/p3650.101.30931.28481.309310.002909.74
7312007.02.14 08:11buy3660.101.30951.28601.3105
7322007.02.14 11:58buy3670.101.30761.28591.3086
7332007.02.14 12:44t/p3670.101.30861.28591.308610.002919.74
7342007.02.14 12:44close3660.101.30861.28601.3105-9.002910.74
7352007.02.14 12:44sell3680.101.30851.33201.3075
7362007.02.14 13:55sell3690.101.31061.33231.3096
7372007.02.14 14:15t/p3690.101.30961.33231.309610.002920.74
7382007.02.14 14:15close3680.101.30961.33201.3075-11.002909.74
7392007.02.14 14:16buy3700.101.30971.28621.3107
7402007.02.14 15:00t/p3700.101.31071.28621.310710.002919.74
7412007.02.14 15:00buy3710.101.31091.28741.3119
7422007.02.14 15:01t/p3710.101.31191.28741.311910.002929.74
7432007.02.14 15:01buy3720.101.31211.28861.3131
7442007.02.14 15:03t/p3720.101.31311.28861.313110.002939.74
7452007.02.14 15:03buy3730.101.31331.28981.3143
7462007.02.14 15:07t/p3730.101.31431.28981.314310.002949.74
7472007.02.14 15:07buy3740.101.31451.29101.3155
7482007.02.14 15:59buy3750.101.31261.29091.3136
7492007.02.14 22:13t/p3750.101.31361.29091.313610.002959.74
7502007.02.14 22:13close3740.101.31361.29101.3155-9.002950.74
7512007.02.14 22:13buy3760.101.31371.29021.3147
7522007.02.15 06:48t/p3760.101.31471.29021.31478.042958.77
7532007.02.15 06:48buy3770.101.31491.29141.3159
7542007.02.15 08:00buy3780.101.31311.29141.3141
7552007.02.15 08:44t/p3780.101.31411.29141.314110.002968.77
7562007.02.15 08:44close3770.101.31411.29141.3159-8.002960.77
7572007.02.15 08:44sell3790.101.31401.33751.3130
7582007.02.15 09:31t/p3790.101.31301.33751.313010.002970.77
7592007.02.15 09:31sell3800.101.31271.33621.3117
7602007.02.15 14:00sell3810.101.31451.33621.3135
7612007.02.15 14:09sell3820.201.31661.33651.3156
7622007.02.15 14:11t/p3820.201.31561.33651.315620.002990.77
7632007.02.15 14:11close3810.101.31561.33621.3135-11.002979.77
7642007.02.15 14:11close3800.101.31571.33621.3117-30.002949.77
7652007.02.15 14:11buy3830.101.31561.29211.3166
7662007.02.15 14:15t/p3830.101.31661.29211.316610.002959.77
7672007.02.15 14:15buy3840.101.31681.29331.3178
7682007.02.15 14:37buy3850.101.31501.29331.3160
7692007.02.15 15:44t/p3850.101.31601.29331.316010.002969.77
7702007.02.15 15:44close3840.101.31621.29331.3178-6.002963.77
7712007.02.15 15:44sell3860.101.31611.33961.3151
7722007.02.15 15:45t/p3860.101.31511.33961.315110.002973.77
7732007.02.15 15:45sell3870.101.31471.33821.3137
7742007.02.15 15:46t/p3870.101.31371.33821.313710.002983.77
7752007.02.15 15:46sell3880.101.31351.33701.3125
7762007.02.15 17:06sell3890.101.31531.33701.3143
7772007.02.15 17:12t/p3890.101.31431.33701.314310.002993.77
7782007.02.15 17:12close3880.101.31431.33701.3125-8.002985.77
7792007.02.15 17:12sell3900.101.31391.33741.3129
7802007.02.15 18:01t/p3900.101.31291.33741.312910.002995.77
7812007.02.15 18:01sell3910.101.31271.33621.3117
7822007.02.15 19:54sell3920.101.31451.33621.3135
7832007.02.15 23:59t/p3920.101.31351.33621.313510.003005.77
7842007.02.15 23:59close3910.101.31351.33621.3117-8.002997.77
7852007.02.16 00:00sell3930.101.31321.33671.3122
7862007.02.16 08:20t/p3930.101.31221.33671.312210.003007.77
7872007.02.16 08:20sell3940.101.31201.33551.3110
7882007.02.16 11:29t/p3940.101.31101.33551.311010.003017.77
7892007.02.16 11:29sell3950.101.31081.33431.3098
7902007.02.16 11:51sell3960.101.31261.33431.3116
7912007.02.16 12:44t/p3960.101.31161.33431.311610.003027.77
7922007.02.16 12:44close3950.101.31161.33431.3098-8.003019.77
7932007.02.16 12:44buy3970.101.31171.28821.3127
7942007.02.16 13:30t/p3970.101.31271.28821.312710.003029.77
7952007.02.16 13:30buy3980.101.31291.28941.3139
7962007.02.16 13:44buy3990.101.31111.28941.3121
7972007.02.16 14:13buy4000.201.30931.28941.3103
7982007.02.16 14:13t/p4000.201.31031.28941.310320.003049.77
7992007.02.16 14:13close3990.101.31031.28941.3121-8.003041.77
8002007.02.16 14:13close3980.101.31021.28941.3139-27.003014.77
8012007.02.16 14:13sell4010.101.31011.33361.3091
8022007.02.16 14:53sell4020.101.31191.33361.3109
8032007.02.16 15:02t/p4020.101.31091.33361.310910.003024.77
8042007.02.16 15:02close4010.101.31081.33361.3091-7.003017.77
8052007.02.16 15:02buy4030.101.31051.28701.3115
8062007.02.16 15:05t/p4030.101.31151.28701.311510.003027.77
8072007.02.16 15:05buy4040.101.31171.28821.3127
8082007.02.16 16:05t/p4040.101.31271.28821.312710.003037.77
8092007.02.16 16:05buy4050.101.31291.28941.3139
8102007.02.16 16:39t/p4050.101.31391.28941.313910.003047.77
8112007.02.16 16:39buy4060.101.31411.29061.3151
8122007.02.18 23:00t/p4060.101.31511.29061.315110.003057.77
8132007.02.18 23:00buy4070.101.31541.29191.3164
8142007.02.19 07:28buy4080.101.31361.29191.3146
8152007.02.19 07:42t/p4080.101.31461.29191.314610.003067.77
8162007.02.19 07:42close4070.101.31461.29191.3164-8.653059.12
8172007.02.19 07:42sell4090.101.31481.33831.3138
8182007.02.19 08:53t/p4090.101.31381.33831.313810.003069.12
8192007.02.19 08:53sell4100.101.31361.33711.3126
8202007.02.19 10:28t/p4100.101.31261.33711.312610.003079.12
8212007.02.19 10:28sell4110.101.31241.33591.3114
8222007.02.19 15:31sell4120.101.31421.33591.3132
8232007.02.19 22:13sell4130.201.31611.33601.3151
8242007.02.19 22:58t/p4130.201.31511.33601.315120.003099.12
8252007.02.19 22:58close4120.101.31481.33591.3132-6.003093.12
8262007.02.19 22:58close4110.101.31491.33591.3114-25.003068.12
8272007.02.19 22:58sell4140.101.31461.33811.3136
8282007.02.20 01:28sell4150.101.31641.33811.3154
8292007.02.20 02:30sell4160.201.31821.33811.3172
8302007.02.20 06:28t/p4160.201.31721.33811.317220.003088.12
8312007.02.20 06:28close4150.101.31721.33811.3154-8.003080.12
8322007.02.20 06:29close4140.101.31731.33811.3136-26.413053.71
8332007.02.20 06:29sell4170.101.31731.34081.3163
8342007.02.20 07:48t/p4170.101.31631.34081.316310.003063.71
8352007.02.20 07:48sell4180.101.31601.33951.3150
8362007.02.20 08:02t/p4180.101.31501.33951.315010.003073.71
8372007.02.20 08:02sell4190.101.31471.33821.3137
8382007.02.20 08:33t/p4190.101.31371.33821.313710.003083.71
8392007.02.20 08:33sell4200.101.31341.33691.3124
8402007.02.20 09:39sell4210.101.31521.33691.3142
8412007.02.20 10:10t/p4210.101.31421.33691.314210.003093.71
8422007.02.20 10:10close4200.101.31421.33691.3124-8.003085.71
8432007.02.20 10:10buy4220.101.31431.29081.3153
8442007.02.20 10:34t/p4220.101.31531.29081.315310.003095.71
8452007.02.20 10:34buy4230.101.31561.29211.3166
8462007.02.20 11:35buy4240.101.31371.29201.3147
8472007.02.20 13:22t/p4240.101.31471.29201.314710.003105.71
8482007.02.20 13:22close4230.101.31471.29211.3166-9.003096.71
8492007.02.20 13:22buy4250.101.31511.29161.3161
8502007.02.20 16:54buy4260.101.31331.29161.3143
8512007.02.20 21:04t/p4260.101.31431.29161.314310.003106.71
8522007.02.20 21:04close4250.101.31431.29161.3161-8.003098.71
8532007.02.20 21:04buy4270.101.31441.29091.3154
8542007.02.21 07:16t/p4270.101.31541.29091.31549.353108.05
8552007.02.21 07:16buy4280.101.31561.29211.3166
8562007.02.21 11:06buy4290.101.31371.29201.3147
8572007.02.21 13:17t/p4290.101.31471.29201.314710.003118.05
8582007.02.21 13:17close4280.101.31471.29211.3166-9.003109.05
8592007.02.21 13:17buy4300.101.31501.29151.3160
8602007.02.21 13:30buy4310.101.31321.29151.3142
8612007.02.21 13:32buy4320.201.31141.29151.3124
8622007.02.21 13:33t/p4320.201.31241.29151.312420.003129.05
8632007.02.21 13:33close4310.101.31241.29151.3142-8.003121.05
8642007.02.21 13:33close4300.101.31261.29151.3160-24.003097.05
8652007.02.21 13:33buy4330.101.31271.28921.3137
8662007.02.21 15:10t/p4330.101.31371.28921.313710.003107.05
8672007.02.21 15:10buy4340.101.31391.29041.3149
8682007.02.22 07:32buy4350.101.31211.29041.3131
8692007.02.22 07:39buy4360.201.31011.29021.3111
8702007.02.22 09:59buy4370.301.30831.29021.3093
8712007.02.22 11:03t/p4370.301.30931.29021.309330.003137.05
8722007.02.22 11:03close4360.201.30941.29021.3111-14.003123.05
8732007.02.22 11:03close4350.101.30931.29041.3131-28.003095.05
8742007.02.22 11:04close4340.101.30941.29041.3149-46.973048.09
8752007.02.22 11:04buy4380.101.30971.28621.3107
8762007.02.22 13:03t/p4380.101.31071.28621.310710.003058.09
8772007.02.22 13:03buy4390.101.31091.28741.3119
8782007.02.22 16:18t/p4390.101.31191.28741.311910.003068.09
8792007.02.22 16:18buy4400.101.31211.28861.3131
8802007.02.22 16:22t/p4400.101.31311.28861.313110.003078.09
8812007.02.22 16:22buy4410.101.31331.28981.3143
8822007.02.23 06:52buy4420.101.31141.28971.3124
8832007.02.23 07:09t/p4420.101.31241.28971.312410.003088.09
8842007.02.23 07:09close4410.101.31241.28981.3143-9.653078.43
8852007.02.23 07:09sell4430.101.31251.33601.3115
8862007.02.23 09:04t/p4430.101.31151.33601.311510.003088.43
8872007.02.23 09:04sell4440.101.31131.33481.3103
8882007.02.23 09:37t/p4440.101.31031.33481.310310.003098.43
8892007.02.23 09:37sell4450.101.31001.33351.3090
8902007.02.23 10:19sell4460.101.31181.33351.3108
8912007.02.23 13:13sell4470.201.31361.33351.3126
8922007.02.23 13:33t/p4470.201.31261.33351.312620.003118.43
8932007.02.23 13:33close4460.101.31261.33351.3108-8.003110.43
8942007.02.23 13:33close4450.101.31271.33351.3090-27.003083.43
8952007.02.23 13:34buy4480.101.31281.28931.3138
8962007.02.23 14:05t/p4480.101.31381.28931.313810.003093.43
8972007.02.23 14:05buy4490.101.31411.29061.3151
8982007.02.23 14:22t/p4490.101.31511.29061.315110.003103.43
8992007.02.23 14:22buy4500.101.31541.29191.3164
9002007.02.23 14:49t/p4500.101.31641.29191.316410.003113.43
9012007.02.23 14:49buy4510.101.31661.29311.3176
9022007.02.23 15:17t/p4510.101.31761.29311.317610.003123.43
9032007.02.23 15:17buy4520.101.31791.29441.3189
9042007.02.23 16:04buy4530.101.31601.29431.3170
9052007.02.23 16:32t/p4530.101.31701.29431.317010.003133.43
9062007.02.23 16:32close4520.101.31701.29441.3189-9.003124.43
9072007.02.23 16:32sell4540.101.31701.34051.3160
9082007.02.23 17:04t/p4540.101.31601.34051.316010.003134.43
9092007.02.23 17:04sell4550.101.31581.33931.3148
9102007.02.23 18:51sell4560.101.31761.33931.3166
9112007.02.23 19:33t/p4560.101.31661.33931.316610.003144.43
9122007.02.23 19:33close4550.101.31661.33931.3148-8.003136.43
9132007.02.23 19:33sell4570.101.31651.34001.3155
9142007.02.25 23:20sell4580.101.31831.34001.3173
9152007.02.26 07:01t/p4580.101.31731.34001.317310.593147.02
9162007.02.26 07:01close4570.101.31731.34001.3155-7.413139.61
9172007.02.26 07:01sell4590.101.31691.34041.3159
9182007.02.26 07:44sell4600.101.31871.34041.3177
9192007.02.26 07:51t/p4600.101.31771.34041.317710.003149.61
9202007.02.26 07:51close4590.101.31761.34041.3159-7.003142.61
9212007.02.26 07:51buy4610.101.31771.29421.3187
9222007.02.26 11:32buy4620.101.31571.29401.3167
9232007.02.26 13:50t/p4620.101.31671.29401.316710.003152.61
9242007.02.26 13:50close4610.101.31671.29421.3187-10.003142.61
9252007.02.26 13:50buy4630.101.31671.29321.3177
9262007.02.26 14:41t/p4630.101.31771.29321.317710.003152.61
9272007.02.26 14:41buy4640.101.31791.29441.3189
9282007.02.26 16:36buy4650.101.31611.29441.3171
9292007.02.26 19:01t/p4650.101.31711.29441.317110.003162.61
9302007.02.26 19:01close4640.101.31711.29441.3189-8.003154.61
9312007.02.26 19:03buy4660.101.31721.29371.3182
9322007.02.26 19:45t/p4660.101.31821.29371.318210.003164.61
9332007.02.26 19:45buy4670.101.31841.29491.3194
9342007.02.27 00:14t/p4670.101.31941.29491.31949.353173.96
9352007.02.27 00:14buy4680.101.31961.29611.3206
9362007.02.27 01:27buy4690.101.31771.29601.3187
9372007.02.27 03:16t/p4690.101.31871.29601.318710.003183.96
9382007.02.27 03:16close4680.101.31871.29611.3206-9.003174.96
9392007.02.27 03:16buy4700.101.31881.29531.3198
9402007.02.27 06:54buy4710.101.31701.29531.3180
9412007.02.27 08:07t/p4710.101.31801.29531.318010.003184.96
9422007.02.27 08:07close4700.101.31801.29531.3198-8.003176.96
9432007.02.27 08:07buy4720.101.31811.29461.3191
9442007.02.27 08:12t/p4720.101.31911.29461.319110.003186.96
9452007.02.27 08:12buy4730.101.31931.29581.3203
9462007.02.27 08:18t/p4730.101.32031.29581.320310.003196.96
9472007.02.27 08:18buy4740.101.32061.29711.3216
9482007.02.27 08:19t/p4740.101.32161.29711.321610.003206.96
9492007.02.27 08:19buy4750.101.32181.29831.3228
9502007.02.27 13:03t/p4750.101.32281.29831.322810.003216.96
9512007.02.27 13:03buy4760.101.32301.29951.3240
9522007.02.27 13:30t/p4760.101.32401.29951.324010.003226.96
9532007.02.27 13:30buy4770.101.32421.30071.3252
9542007.02.27 15:01buy4780.101.32241.30071.3234
9552007.02.27 15:05t/p4780.101.32341.30071.323410.003236.96
9562007.02.27 15:05close4770.101.32341.30071.3252-8.003228.96
9572007.02.27 15:05sell4790.101.32331.34681.3223
9582007.02.27 15:09t/p4790.101.32231.34681.322310.003238.96
9592007.02.27 15:09sell4800.101.32211.34561.3211
9602007.02.27 15:42sell4810.101.32391.34561.3229
9612007.02.27 17:12sell4820.201.32571.34561.3247
9622007.02.27 17:41t/p4820.201.32471.34561.324720.003258.96
9632007.02.27 17:41close4810.101.32471.34561.3229-8.003250.96
9642007.02.27 17:41close4800.101.32451.34561.3211-24.003226.96
9652007.02.27 17:41buy4830.101.32461.30111.3256
9662007.02.27 19:44t/p4830.101.32561.30111.325610.003236.96
9672007.02.27 19:44sell4840.101.32561.34911.3246
9682007.02.27 19:53t/p4840.101.32461.34911.324610.003246.96
9692007.02.27 19:53buy4850.101.32461.30111.3256
9702007.02.27 20:11t/p4850.101.32561.30111.325610.003256.96
9712007.02.27 20:11buy4860.101.32581.30231.3268
9722007.02.27 20:16buy4870.101.32391.30221.3249
9732007.02.28 01:10buy4880.201.32211.30221.3231
9742007.02.28 07:12buy4890.301.32021.30211.3212
9752007.02.28 07:23t/p4890.301.32121.30211.321230.003286.96
9762007.02.28 07:23close4880.201.32121.30221.3231-18.003268.96
9772007.02.28 07:24close4870.101.32111.30221.3249-28.663240.30
9782007.02.28 07:24close4860.101.32121.30231.3268-46.663193.65
9792007.02.28 07:24sell4900.101.32111.34461.3201
9802007.02.28 08:22t/p4900.101.32011.34461.320110.003203.65
9812007.02.28 08:22sell4910.101.31991.34341.3189
9822007.02.28 08:38t/p4910.101.31891.34341.318910.003213.65
9832007.02.28 08:38sell4920.101.31861.34211.3176
9842007.02.28 12:47sell4930.101.32051.34221.3195
9852007.02.28 13:38sell4940.201.32241.34231.3214
9862007.02.28 14:12t/p4940.201.32141.34231.321420.003233.65
9872007.02.28 14:12close4930.101.32141.34221.3195-9.003224.65
9882007.02.28 14:12close4920.101.32121.34211.3176-26.003198.65
9892007.02.28 14:12buy4950.101.32131.29781.3223
9902007.02.28 15:31buy4960.101.31951.29781.3205
9912007.02.28 15:54t/p4960.101.32051.29781.320510.003208.65
9922007.02.28 15:54close4950.101.32061.29781.3223-7.003201.65
9932007.02.28 15:54sell4970.101.32051.34401.3195
9942007.02.28 16:30sell4980.101.32231.34401.3213
9952007.02.28 16:34t/p4980.101.32131.34401.321310.003211.65
9962007.02.28 16:34close4970.101.32131.34401.3195-8.003203.65
9972007.02.28 16:34buy4990.101.32151.29801.3225
9982007.02.28 16:48t/p4990.101.32251.29801.322510.003213.65
9992007.02.28 16:48buy5000.101.32271.29921.3237
10002007.02.28 23:59close at stop5000.101.32281.29921.32371.003214.65