FXDD

Account: 54598 Name: C West Currency: USD 2007 March 2, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20622419092007.02.27 00:00sell0.10eurjpy159.10159.90158.402007.02.27 08:09158.650.000.000.0037.40
20622419112007.02.27 00:00sell0.10eurjpy159.10159.90158.402007.02.27 08:09158.650.000.000.0037.40
20622419132007.02.27 00:00sell0.10eurjpy159.10158.79158.402007.02.27 08:13158.650.000.000.0037.40
20622432682007.02.27 08:15buy0.10eurjpy158.55157.75159.252007.02.27 12:39157.750.000.000.00-67.01
20622432692007.02.27 08:15buy0.10eurjpy158.55157.75159.252007.02.27 09:53157.970.000.000.00-48.34
20622432702007.02.27 08:15buy0.10eurjpy158.55157.75159.742007.02.27 09:53158.000.000.000.00-45.84
20622482152007.02.27 15:45buy0.10eurjpy157.50156.70158.202007.02.27 17:02157.580.000.000.006.72
20622482162007.02.27 15:45buy0.10eurjpy157.50157.50158.202007.02.27 17:02157.570.000.000.005.88
20622482182007.02.27 15:45buy0.10eurjpy157.50157.50158.692007.02.27 17:02157.560.000.000.005.04
20622544322007.02.28 07:30buy0.10eurjpy156.55155.75157.252007.02.28 18:13156.770.000.000.0018.54
20622603752007.02.28 22:30sell0.30eurjpy156.67157.47155.972007.02.28 23:29156.810.000.000.00-35.44
20622603762007.02.28 22:30sell0.30eurjpy156.67157.47155.972007.02.28 23:29156.810.000.000.00-35.44
20622603772007.02.28 22:30sell0.30eurjpy156.67157.47155.482007.02.28 23:29156.810.000.000.00-35.44
20622604912007.02.28 23:29sell0.30eurjpy156.77157.57156.072007.03.01 01:03156.920.000.00-10.29-37.93
20622604922007.02.28 23:29sell0.30eurjpy156.77157.57156.072007.03.01 01:03156.920.000.00-10.29-37.93
20622604932007.02.28 23:29sell0.30eurjpy156.77157.57155.582007.03.01 01:03156.920.000.00-10.29-37.93
20622539002007.02.28 03:45sell0.10gbpusd1.96281.97081.95882007.02.28 09:071.95880.000.000.0040.00
20622539032007.02.28 03:45sell0.10gbpusd1.96281.97081.95882007.02.28 09:071.95880.000.000.0040.00
20622539062007.02.28 03:45sell0.10gbpusd1.96281.95981.95602007.02.28 09:451.95980.000.000.0030.00
20622639752007.03.01 13:45sell0.10gbpusd1.96261.97081.95682007.03.01 17:001.95960.000.000.0030.00
20622376402007.02.26 06:15sell0.10usdchf1.23051.23851.22652007.02.27 10:101.22650.000.00-1.0232.61
20622376422007.02.26 06:15sell0.10usdchf1.23051.23851.22652007.02.27 10:101.22650.000.00-1.0232.61
20622376442007.02.26 06:15sell0.10usdchf1.23051.22751.22372007.02.27 10:211.22370.000.00-1.0255.57
20622470612007.02.27 13:30sell0.10usdchf1.22541.23341.22142007.02.27 15:301.22140.000.000.0032.75
20622470632007.02.27 13:30sell0.10usdchf1.22541.23341.22142007.02.27 15:301.22140.000.000.0032.75
20622470652007.02.27 13:30sell0.10usdchf1.22541.22351.21862007.02.27 15:321.22160.000.000.0031.11
20622522022007.02.28 00:15sell0.10usdchf1.21781.22581.21382007.02.28 23:291.21910.000.000.00-10.66
20622522032007.02.28 00:15sell0.10usdchf1.21781.22581.21382007.02.28 23:291.21910.000.000.00-10.66
20622522042007.02.28 00:15sell0.10usdchf1.21781.22581.21102007.02.28 23:291.21910.000.000.00-10.66
20622641892007.03.01 14:30buy0.10usdchf1.21971.21171.22372007.03.01 17:181.22120.000.000.0012.28
20622641902007.03.01 14:30buy0.10usdchf1.21971.21971.22372007.03.01 17:181.22150.000.000.0014.74
20622641912007.03.01 14:30buy0.10usdchf1.21971.21971.22652007.03.01 17:191.22180.000.000.0017.19
20622668982007.03.01 17:30sell0.10usdchf1.22101.22901.21952007.03.02 17:361.21990.000.00-1.029.02
20622669012007.03.01 17:30sell0.10usdchf1.22101.22901.21962007.03.02 17:361.21990.000.00-1.029.02
20622669022007.03.01 17:30sell0.10usdchf1.22101.22901.21712007.03.02 17:361.22000.000.00-1.028.20
20622429522007.02.27 04:45buy0.10usdjpy120.43119.59120.852007.02.27 10:19119.590.000.000.00-70.24
20622429542007.02.27 04:45buy0.10usdjpy120.43119.59120.852007.02.27 10:19119.590.000.000.00-70.24
20622429562007.02.27 04:45buy0.10usdjpy120.43119.59121.142007.02.27 10:19119.590.000.000.00-70.24
20622568332007.02.28 12:00sell0.10usdjpy118.50119.34118.082007.02.28 15:48118.200.000.000.0025.38
20622568402007.02.28 12:00sell0.10usdjpy118.50118.50118.082007.02.28 15:48118.200.000.000.0025.38
20622568462007.02.28 12:00sell0.10usdjpy118.50118.34117.792007.02.28 15:54118.340.000.000.0013.52
20622583752007.02.28 16:15buy0.10usdjpy118.26117.42118.682007.02.28 17:33118.460.000.000.0016.88
20622583762007.02.28 16:15buy0.10usdjpy118.26118.26118.682007.02.28 17:33118.460.000.000.0016.88
20622583772007.02.28 16:15buy0.10usdjpy118.26118.26118.972007.02.28 17:33118.460.000.000.0016.88
20622601452007.02.28 20:30sell0.10usdjpy118.45119.29118.032007.02.28 23:29118.500.000.000.00-4.22
20622607992007.03.01 01:00sell0.10usdjpy118.52119.36118.102007.03.01 01:03118.650.000.000.00-10.96
20622608132007.03.01 01:03sell0.10usdjpy118.61119.45118.192007.03.01 06:10118.210.000.000.0033.84
20622608152007.03.01 01:03sell0.10usdjpy118.61119.45118.192007.03.01 06:10118.220.000.000.0032.99
20622608162007.03.01 01:03sell0.10usdjpy118.61118.30117.902007.03.01 06:10118.210.000.000.0033.84
20622618772007.03.01 06:10buy0.10usdjpy118.19117.35118.612007.03.01 15:02117.340.000.000.00-72.44
20622618782007.03.01 06:10buy0.10usdjpy118.19117.35118.612007.03.01 15:02117.340.000.000.00-72.44
20622618792007.03.01 06:10buy0.10usdjpy118.19117.35118.902007.03.01 15:02117.340.000.000.00-72.44
20622692392007.03.02 00:15sell0.10usdjpy117.65118.49117.232007.03.02 13:45117.230.000.000.0035.83
20622692442007.03.02 00:15sell0.10usdjpy117.65118.49117.232007.03.02 13:45117.230.000.000.0035.83
20622692472007.03.02 00:15sell0.10usdjpy117.65117.33116.942007.03.02 14:12116.940.000.000.0060.71
20622731192007.03.02 14:12buy0.10usdjpy116.94116.10117.362007.03.02 16:07117.020.000.000.006.84
20622731282007.03.02 14:12buy0.10usdjpy116.94116.10117.362007.03.02 16:07117.000.000.000.005.13
20622731322007.03.02 14:12buy0.10usdjpy116.94116.10117.652007.03.02 16:07117.020.000.000.006.84
  0.00 0.00 -36.99 86.50
Closed P/L: 49.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 49.51 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 770.96 Equity: 770.96 Free Margin: 770.96