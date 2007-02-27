FXDD
|Account: 54598
|Name: C West
|Currency: USD
|2007 March 2, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062241909
|2007.02.27 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.10
|159.90
|158.40
|2007.02.27 08:09
|158.65
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|2062241911
|2007.02.27 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.10
|159.90
|158.40
|2007.02.27 08:09
|158.65
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|2062241913
|2007.02.27 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.10
|158.79
|158.40
|2007.02.27 08:13
|158.65
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|2062243268
|2007.02.27 08:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.55
|157.75
|159.25
|2007.02.27 12:39
|157.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.01
|2062243269
|2007.02.27 08:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.55
|157.75
|159.25
|2007.02.27 09:53
|157.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.34
|2062243270
|2007.02.27 08:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.55
|157.75
|159.74
|2007.02.27 09:53
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.84
|2062248215
|2007.02.27 15:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|156.70
|158.20
|2007.02.27 17:02
|157.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|2062248216
|2007.02.27 15:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.50
|158.20
|2007.02.27 17:02
|157.57
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|2062248218
|2007.02.27 15:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.50
|158.69
|2007.02.27 17:02
|157.56
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|2062254432
|2007.02.28 07:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.55
|155.75
|157.25
|2007.02.28 18:13
|156.77
|0.00
|0.00
|0.00
|18.54
|2062260375
|2007.02.28 22:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.67
|157.47
|155.97
|2007.02.28 23:29
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.44
|2062260376
|2007.02.28 22:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.67
|157.47
|155.97
|2007.02.28 23:29
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.44
|2062260377
|2007.02.28 22:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.67
|157.47
|155.48
|2007.02.28 23:29
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.44
|2062260491
|2007.02.28 23:29
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.77
|157.57
|156.07
|2007.03.01 01:03
|156.92
|0.00
|0.00
|-10.29
|-37.93
|2062260492
|2007.02.28 23:29
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.77
|157.57
|156.07
|2007.03.01 01:03
|156.92
|0.00
|0.00
|-10.29
|-37.93
|2062260493
|2007.02.28 23:29
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.77
|157.57
|155.58
|2007.03.01 01:03
|156.92
|0.00
|0.00
|-10.29
|-37.93
|2062253900
|2007.02.28 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9708
|1.9588
|2007.02.28 09:07
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2062253903
|2007.02.28 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9708
|1.9588
|2007.02.28 09:07
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2062253906
|2007.02.28 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9598
|1.9560
|2007.02.28 09:45
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2062263975
|2007.03.01 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9708
|1.9568
|2007.03.01 17:00
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2062237640
|2007.02.26 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2385
|1.2265
|2007.02.27 10:10
|1.2265
|0.00
|0.00
|-1.02
|32.61
|2062237642
|2007.02.26 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2385
|1.2265
|2007.02.27 10:10
|1.2265
|0.00
|0.00
|-1.02
|32.61
|2062237644
|2007.02.26 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2275
|1.2237
|2007.02.27 10:21
|1.2237
|0.00
|0.00
|-1.02
|55.57
|2062247061
|2007.02.27 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2254
|1.2334
|1.2214
|2007.02.27 15:30
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|32.75
|2062247063
|2007.02.27 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2254
|1.2334
|1.2214
|2007.02.27 15:30
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|32.75
|2062247065
|2007.02.27 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2254
|1.2235
|1.2186
|2007.02.27 15:32
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|31.11
|2062252202
|2007.02.28 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2258
|1.2138
|2007.02.28 23:29
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.66
|2062252203
|2007.02.28 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2258
|1.2138
|2007.02.28 23:29
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.66
|2062252204
|2007.02.28 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2258
|1.2110
|2007.02.28 23:29
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.66
|2062264189
|2007.03.01 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2117
|1.2237
|2007.03.01 17:18
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|2062264190
|2007.03.01 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2197
|1.2237
|2007.03.01 17:18
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|2062264191
|2007.03.01 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2197
|1.2265
|2007.03.01 17:19
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|2062266898
|2007.03.01 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2210
|1.2290
|1.2195
|2007.03.02 17:36
|1.2199
|0.00
|0.00
|-1.02
|9.02
|2062266901
|2007.03.01 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2210
|1.2290
|1.2196
|2007.03.02 17:36
|1.2199
|0.00
|0.00
|-1.02
|9.02
|2062266902
|2007.03.01 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2210
|1.2290
|1.2171
|2007.03.02 17:36
|1.2200
|0.00
|0.00
|-1.02
|8.20
|2062242952
|2007.02.27 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.43
|119.59
|120.85
|2007.02.27 10:19
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.24
|2062242954
|2007.02.27 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.43
|119.59
|120.85
|2007.02.27 10:19
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.24
|2062242956
|2007.02.27 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.43
|119.59
|121.14
|2007.02.27 10:19
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.24
|2062256833
|2007.02.28 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.50
|119.34
|118.08
|2007.02.28 15:48
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|25.38
|2062256840
|2007.02.28 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.50
|118.50
|118.08
|2007.02.28 15:48
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|25.38
|2062256846
|2007.02.28 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.50
|118.34
|117.79
|2007.02.28 15:54
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|2062258375
|2007.02.28 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.26
|117.42
|118.68
|2007.02.28 17:33
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|2062258376
|2007.02.28 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.26
|118.26
|118.68
|2007.02.28 17:33
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|2062258377
|2007.02.28 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.26
|118.26
|118.97
|2007.02.28 17:33
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|2062260145
|2007.02.28 20:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.45
|119.29
|118.03
|2007.02.28 23:29
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|2062260799
|2007.03.01 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.52
|119.36
|118.10
|2007.03.01 01:03
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.96
|2062260813
|2007.03.01 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.61
|119.45
|118.19
|2007.03.01 06:10
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|33.84
|2062260815
|2007.03.01 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.61
|119.45
|118.19
|2007.03.01 06:10
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|32.99
|2062260816
|2007.03.01 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.61
|118.30
|117.90
|2007.03.01 06:10
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|33.84
|2062261877
|2007.03.01 06:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.19
|117.35
|118.61
|2007.03.01 15:02
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.44
|2062261878
|2007.03.01 06:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.19
|117.35
|118.61
|2007.03.01 15:02
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.44
|2062261879
|2007.03.01 06:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.19
|117.35
|118.90
|2007.03.01 15:02
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.44
|2062269239
|2007.03.02 00:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|118.49
|117.23
|2007.03.02 13:45
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|35.83
|2062269244
|2007.03.02 00:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|118.49
|117.23
|2007.03.02 13:45
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|35.83
|2062269247
|2007.03.02 00:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|117.33
|116.94
|2007.03.02 14:12
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|60.71
|2062273119
|2007.03.02 14:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.94
|116.10
|117.36
|2007.03.02 16:07
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|2062273128
|2007.03.02 14:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.94
|116.10
|117.36
|2007.03.02 16:07
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|2062273132
|2007.03.02 14:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.94
|116.10
|117.65
|2007.03.02 16:07
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|
|0.00
|0.00
|-36.99
|86.50
|Closed P/L:
|49.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|49.51
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|770.96
|Equity:
|770.96
|Free Margin:
|770.96