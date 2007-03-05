FXDD
|
Account:
|
Name: Dion
|
Currency: USD
|
2007 March 9,
16:37
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2062294289
|
2007.03.06 10:30
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
152.81
|
153.61
|
152.11
|
2007.03.06 16:08
|
152.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.97
|
2062297809
|
2007.03.07 00:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
153.21
|
154.01
|
152.51
|
2007.03.07 03:31
|
152.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.66
|
2062297810
|
2007.03.07 00:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
153.21
|
153.21
|
152.51
|
2007.03.07 03:00
|
153.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062300585
|
2007.03.07 10:15
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
152.77
|
151.97
|
153.47
|
2007.03.07 17:30
|
153.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.15
|
2062302452
|
2007.03.07 17:30
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
153.13
|
153.93
|
152.43
|
2007.03.07 17:51
|
153.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-28.32
|
2062302454
|
2007.03.07 17:30
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
153.13
|
153.93
|
152.43
|
2007.03.07 17:51
|
153.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-28.32
|
2062310643
|
2007.03.08 17:15
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.07
|
154.87
|
153.94
|
2007.03.08 19:30
|
153.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.27
|
2062310645
|
2007.03.08 17:15
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.07
|
154.07
|
153.72
|
2007.03.08 20:38
|
154.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062310646
|
2007.03.08 17:15
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.07
|
154.07
|
153.22
|
2007.03.08 20:38
|
154.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062313673
|
2007.03.09 10:31
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.32
|
155.12
|
153.82
|
2007.03.09 10:40
|
154.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-73.99
|
2062313674
|
2007.03.09 10:31
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.32
|
155.12
|
153.82
|
2007.03.09 10:40
|
154.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-73.99
|
2062313675
|
2007.03.09 10:31
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.32
|
155.12
|
153.47
|
2007.03.09 10:40
|
154.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-73.99
|
2062313708
|
2007.03.09 10:40
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.57
|
155.37
|
154.07
|
2007.03.09 15:30
|
154.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.55
|
2062313711
|
2007.03.09 10:40
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.57
|
155.37
|
154.07
|
2007.03.09 15:30
|
154.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.55
|
2062313712
|
2007.03.09 10:40
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
154.57
|
155.37
|
153.72
|
2007.03.09 15:30
|
154.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.55
|
2062316205
|
2007.03.09 16:18
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3109
|
1.3084
|
1.3116
|
2007.03.09 16:28
|
1.3087
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-220.00
|
2062290037
|
2007.03.05 22:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9225
|
1.9145
|
1.9285
|
2007.03.05 23:54
|
1.9205
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2062290040
|
2007.03.05 22:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9225
|
1.9145
|
1.9285
|
2007.03.05 23:54
|
1.9205
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2062290042
|
2007.03.05 22:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9225
|
1.9145
|
1.9327
|
2007.03.05 23:54
|
1.9205
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2062299630
|
2007.03.07 06:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9300
|
1.9220
|
1.9360
|
2007.03.07 17:51
|
1.9300
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062299633
|
2007.03.07 06:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9300
|
1.9220
|
1.9360
|
2007.03.07 17:51
|
1.9300
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062299638
|
2007.03.07 06:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9300
|
1.9220
|
1.9402
|
2007.03.07 17:51
|
1.9300
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062306073
|
2007.03.08 06:32
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9311
|
1.9391
|
1.9286
|
2007.03.08 15:50
|
1.9291
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.00
|
2062306075
|
2007.03.08 06:32
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9311
|
1.9311
|
1.9286
|
2007.03.08 15:50
|
1.9290
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.00
|
2062306076
|
2007.03.08 06:32
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9311
|
1.9299
|
1.9280
|
2007.03.08 15:59
|
1.9288
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
2062314521
|
2007.03.09 15:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9319
|
1.9399
|
1.9259
|
2007.03.09 15:30
|
1.9308
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
2062288778
|
2007.03.05 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2212
|
1.2132
|
1.2252
|
2007.03.05 23:54
|
1.2208
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.28
|
2062288781
|
2007.03.05 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2212
|
1.2132
|
1.2252
|
2007.03.05 23:54
|
1.2208
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.28
|
2062288783
|
2007.03.05 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2212
|
1.2132
|
1.2280
|
2007.03.05 23:54
|
1.2208
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.28
|
2062293212
|
2007.03.06 08:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2225
|
1.2145
|
1.2215
|
2007.03.07 17:51
|
1.2205
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
-16.39
|
2062293213
|
2007.03.06 08:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2225
|
1.2145
|
1.2210
|
2007.03.07 17:51
|
1.2205
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
-16.39
|
2062293214
|
2007.03.06 08:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2225
|
1.2145
|
1.2293
|
2007.03.07 17:51
|
1.2205
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
-16.39
|
2062313118
|
2007.03.09 08:00
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2274
|
1.2354
|
1.2234
|
2007.03.09 10:40
|
1.2273
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
2062313121
|
2007.03.09 08:00
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2274
|
1.2354
|
1.2234
|
2007.03.09 10:40
|
1.2273
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
2062313126
|
2007.03.09 08:00
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2274
|
1.2354
|
1.2206
|
2007.03.09 10:40
|
1.2273
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
2062314481
|
2007.03.09 14:45
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2273
|
1.2353
|
1.2233
|
2007.03.09 15:30
|
1.2289
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.02
|
2062314482
|
2007.03.09 14:45
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2273
|
1.2353
|
1.2233
|
2007.03.09 15:30
|
1.2289
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.02
|
2062314483
|
2007.03.09 14:45
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2273
|
1.2353
|
1.2205
|
2007.03.09 15:30
|
1.2289
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.02
|
2062290064
|
2007.03.05 22:46
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.90
|
115.06
|
116.32
|
2007.03.05 23:54
|
115.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-39.85
|
2062290066
|
2007.03.05 22:46
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.90
|
115.06
|
116.32
|
2007.03.05 23:54
|
115.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-39.85
|
2062290068
|
2007.03.05 22:46
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.90
|
115.06
|
116.61
|
2007.03.05 23:54
|
115.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-39.85
|
2062294210
|
2007.03.06 10:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.36
|
115.52
|
116.61
|
2007.03.06 21:03
|
116.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.44
|
2062294213
|
2007.03.06 10:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.36
|
115.52
|
116.61
|
2007.03.06 21:03
|
116.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.44
|
2062294217
|
2007.03.06 10:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.36
|
116.67
|
117.07
|
2007.03.06 21:44
|
116.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.57
|
2062300266
|
2007.03.07 09:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.39
|
115.55
|
116.81
|
2007.03.07 17:51
|
116.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.16
|
2062300269
|
2007.03.07 09:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.39
|
115.55
|
116.81
|
2007.03.07 17:51
|
116.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.16
|
2062300274
|
2007.03.07 09:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.39
|
115.55
|
117.10
|
2007.03.07 17:51
|
116.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.16
|
2062303929
|
2007.03.07 22:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.36
|
115.52
|
116.56
|
2007.03.08 07:02
|
116.56
|
0.00
|
0.00
|
3.58
|
17.16
|
2062303930
|
2007.03.07 22:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.36
|
115.52
|
116.56
|
2007.03.08 07:02
|
116.56
|
0.00
|
0.00
|
3.58
|
17.16
|
2062303931
|
2007.03.07 22:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.36
|
116.56
|
116.85
|
2007.03.08 07:45
|
116.73
|
0.00
|
0.00
|
3.58
|
31.70
|
2062312301
|
2007.03.09 03:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.40
|
118.24
|
116.98
|
2007.03.09 10:40
|
117.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.16
|
2062312309
|
2007.03.09 03:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.40
|
118.24
|
116.98
|
2007.03.09 10:40
|
117.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.16
|
2062312314
|
2007.03.09 03:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.40
|
118.24
|
116.69
|
2007.03.09 10:40
|
117.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.16
|
|
0.00
|
0.00
|
13.17
|
-137.63
|
Closed P/L:
|
-124.46
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-124.46
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
646.50
|
Equity:
|
646.50
|
Free Margin:
|
646.50