FXDD

 

Account:

Name: Dion

Currency: USD

2007 March 9, 16:37

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2062294289

2007.03.06 10:30

sell

0.30

eurjpy

152.81

153.61

152.11

2007.03.06 16:08

152.31

0.00

0.00

0.00

128.97

2062297809

2007.03.07 00:45

sell

0.30

eurjpy

153.21

154.01

152.51

2007.03.07 03:31

152.51

0.00

0.00

0.00

180.66

2062297810

2007.03.07 00:45

sell

0.30

eurjpy

153.21

153.21

152.51

2007.03.07 03:00

153.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2062300585

2007.03.07 10:15

buy

0.30

eurjpy

152.77

151.97

153.47

2007.03.07 17:30

153.12

0.00

0.00

0.00

90.15

2062302452

2007.03.07 17:30

sell

0.30

eurjpy

153.13

153.93

152.43

2007.03.07 17:51

153.24

0.00

0.00

0.00

-28.32

2062302454

2007.03.07 17:30

sell

0.30

eurjpy

153.13

153.93

152.43

2007.03.07 17:51

153.24

0.00

0.00

0.00

-28.32

2062310643

2007.03.08 17:15

sell

0.30

eurjpy

154.07

154.87

153.94

2007.03.08 19:30

153.94

0.00

0.00

0.00

33.27

2062310645

2007.03.08 17:15

sell

0.30

eurjpy

154.07

154.07

153.72

2007.03.08 20:38

154.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2062310646

2007.03.08 17:15

sell

0.30

eurjpy

154.07

154.07

153.22

2007.03.08 20:38

154.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2062313673

2007.03.09 10:31

sell

0.30

eurjpy

154.32

155.12

153.82

2007.03.09 10:40

154.61

0.00

0.00

0.00

-73.99

2062313674

2007.03.09 10:31

sell

0.30

eurjpy

154.32

155.12

153.82

2007.03.09 10:40

154.61

0.00

0.00

0.00

-73.99

2062313675

2007.03.09 10:31

sell

0.30

eurjpy

154.32

155.12

153.47

2007.03.09 10:40

154.61

0.00

0.00

0.00

-73.99

2062313708

2007.03.09 10:40

sell

0.30

eurjpy

154.57

155.37

154.07

2007.03.09 15:30

154.56

0.00

0.00

0.00

2.55

2062313711

2007.03.09 10:40

sell

0.30

eurjpy

154.57

155.37

154.07

2007.03.09 15:30

154.56

0.00

0.00

0.00

2.55

2062313712

2007.03.09 10:40

sell

0.30

eurjpy

154.57

155.37

153.72

2007.03.09 15:30

154.56

0.00

0.00

0.00

2.55

2062316205

2007.03.09 16:18

buy

1.00

eurusd

1.3109

1.3084

1.3116

2007.03.09 16:28

1.3087

0.00

0.00

0.00

-220.00

2062290037

2007.03.05 22:31

buy

0.10

gbpusd

1.9225

1.9145

1.9285

2007.03.05 23:54

1.9205

0.00

0.00

0.00

-20.00

2062290040

2007.03.05 22:31

buy

0.10

gbpusd

1.9225

1.9145

1.9285

2007.03.05 23:54

1.9205

0.00

0.00

0.00

-20.00

2062290042

2007.03.05 22:31

buy

0.10

gbpusd

1.9225

1.9145

1.9327

2007.03.05 23:54

1.9205

0.00

0.00

0.00

-20.00

2062299630

2007.03.07 06:45

buy

0.10

gbpusd

1.9300

1.9220

1.9360

2007.03.07 17:51

1.9300

0.00

0.00

0.00

0.00

2062299633

2007.03.07 06:45

buy

0.10

gbpusd

1.9300

1.9220

1.9360

2007.03.07 17:51

1.9300

0.00

0.00

0.00

0.00

2062299638

2007.03.07 06:45

buy

0.10

gbpusd

1.9300

1.9220

1.9402

2007.03.07 17:51

1.9300

0.00

0.00

0.00

0.00

2062306073

2007.03.08 06:32

sell

0.10

gbpusd

1.9311

1.9391

1.9286

2007.03.08 15:50

1.9291

0.00

0.00

0.00

20.00

2062306075

2007.03.08 06:32

sell

0.10

gbpusd

1.9311

1.9311

1.9286

2007.03.08 15:50

1.9290

0.00

0.00

0.00

21.00

2062306076

2007.03.08 06:32

sell

0.10

gbpusd

1.9311

1.9299

1.9280

2007.03.08 15:59

1.9288

0.00

0.00

0.00

23.00

2062314521

2007.03.09 15:00

sell

0.10

gbpusd

1.9319

1.9399

1.9259

2007.03.09 15:30

1.9308

0.00

0.00

0.00

11.00

2062288778

2007.03.05 17:45

buy

0.10

usdchf

1.2212

1.2132

1.2252

2007.03.05 23:54

1.2208

0.00

0.00

0.00

-3.28

2062288781

2007.03.05 17:45

buy

0.10

usdchf

1.2212

1.2132

1.2252

2007.03.05 23:54

1.2208

0.00

0.00

0.00

-3.28

2062288783

2007.03.05 17:45

buy

0.10

usdchf

1.2212

1.2132

1.2280

2007.03.05 23:54

1.2208

0.00

0.00

0.00

-3.28

2062293212

2007.03.06 08:00

buy

0.10

usdchf

1.2225

1.2145

1.2215

2007.03.07 17:51

1.2205

0.00

0.00

0.81

-16.39

2062293213

2007.03.06 08:00

buy

0.10

usdchf

1.2225

1.2145

1.2210

2007.03.07 17:51

1.2205

0.00

0.00

0.81

-16.39

2062293214

2007.03.06 08:00

buy

0.10

usdchf

1.2225

1.2145

1.2293

2007.03.07 17:51

1.2205

0.00

0.00

0.81

-16.39

2062313118

2007.03.09 08:00

sell

0.10

usdchf

1.2274

1.2354

1.2234

2007.03.09 10:40

1.2273

0.00

0.00

0.00

0.81

2062313121

2007.03.09 08:00

sell

0.10

usdchf

1.2274

1.2354

1.2234

2007.03.09 10:40

1.2273

0.00

0.00

0.00

0.81

2062313126

2007.03.09 08:00

sell

0.10

usdchf

1.2274

1.2354

1.2206

2007.03.09 10:40

1.2273

0.00

0.00

0.00

0.81

2062314481

2007.03.09 14:45

sell

0.10

usdchf

1.2273

1.2353

1.2233

2007.03.09 15:30

1.2289

0.00

0.00

0.00

-13.02

2062314482

2007.03.09 14:45

sell

0.10

usdchf

1.2273

1.2353

1.2233

2007.03.09 15:30

1.2289

0.00

0.00

0.00

-13.02

2062314483

2007.03.09 14:45

sell

0.10

usdchf

1.2273

1.2353

1.2205

2007.03.09 15:30

1.2289

0.00

0.00

0.00

-13.02

2062290064

2007.03.05 22:46

buy

0.10

usdjpy

115.90

115.06

116.32

2007.03.05 23:54

115.44

0.00

0.00

0.00

-39.85

2062290066

2007.03.05 22:46

buy

0.10

usdjpy

115.90

115.06

116.32

2007.03.05 23:54

115.44

0.00

0.00

0.00

-39.85

2062290068

2007.03.05 22:46

buy

0.10

usdjpy

115.90

115.06

116.61

2007.03.05 23:54

115.44

0.00

0.00

0.00

-39.85

2062294210

2007.03.06 10:15

buy

0.10

usdjpy

116.36

115.52

116.61

2007.03.06 21:03

116.61

0.00

0.00

0.00

21.44

2062294213

2007.03.06 10:15

buy

0.10

usdjpy

116.36

115.52

116.61

2007.03.06 21:03

116.61

0.00

0.00

0.00

21.44

2062294217

2007.03.06 10:15

buy

0.10

usdjpy

116.36

116.67

117.07

2007.03.06 21:44

116.67

0.00

0.00

0.00

26.57

2062300266

2007.03.07 09:15

buy

0.10

usdjpy

116.39

115.55

116.81

2007.03.07 17:51

116.52

0.00

0.00

0.00

11.16

2062300269

2007.03.07 09:15

buy

0.10

usdjpy

116.39

115.55

116.81

2007.03.07 17:51

116.52

0.00

0.00

0.00

11.16

2062300274

2007.03.07 09:15

buy

0.10

usdjpy

116.39

115.55

117.10

2007.03.07 17:51

116.52

0.00

0.00

0.00

11.16

2062303929

2007.03.07 22:15

buy

0.10

usdjpy

116.36

115.52

116.56

2007.03.08 07:02

116.56

0.00

0.00

3.58

17.16

2062303930

2007.03.07 22:15

buy

0.10

usdjpy

116.36

115.52

116.56

2007.03.08 07:02

116.56

0.00

0.00

3.58

17.16

2062303931

2007.03.07 22:15

buy

0.10

usdjpy

116.36

116.56

116.85

2007.03.08 07:45

116.73

0.00

0.00

3.58

31.70

2062312301

2007.03.09 03:00

sell

0.10

usdjpy

117.40

118.24

116.98

2007.03.09 10:40

117.59

0.00

0.00

0.00

-16.16

2062312309

2007.03.09 03:00

sell

0.10

usdjpy

117.40

118.24

116.98

2007.03.09 10:40

117.59

0.00

0.00

0.00

-16.16

2062312314

2007.03.09 03:00

sell

0.10

usdjpy

117.40

118.24

116.69

2007.03.09 10:40

117.59

0.00

0.00

0.00

-16.16

 

0.00

0.00

13.17

-137.63

Closed P/L:

-124.46

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-124.46

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

646.50

Equity:

646.50

Free Margin:

646.50

 