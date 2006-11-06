Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_FixedLots_alassio

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.11.06 11:00 - 2007.02.23 00:00 (2006.11.01 - 2007.02.13)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFixedLotsFeature="** Determine lot size of individual orders **"; FixedLotsOrder1=0.5; FixedLotsOrder2=0.5; FixedLotsOrder3=1; FixedLotsOrder4=3; FixedLotsOrder5=5; FixedLotsOrder6=5; FixedLotsOrder7=0; FixedLotsOrder8=0; FixedLotsOrder9=0; FixedLotsOrderLast=0; DynamicLotsFeature="** Scale lots by account size for compounding **"; UseDynamicLots=false; LotBaseEquity=5000; LotBaseSize=0.1; StatisticsFeature="** Collect winner/loser statistics **"; LoserLimit=-1000; KellyFactor=0.25; ProgressionFeature="** Use lot size progression after losers **"; UseProgression=false; UseGlobalProg=true; ProgressionModel=2; MaxProgStep=12; UseCycleProgSteps=true; EntryFeature="** Select entry signal parameters **"; UseRSX=true; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=5; RSX_Timeframe=60; UseJMATrend=true; JMAPeriod=28; JMALag=2; JMAPointDiff=2; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=30; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=30; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test1908Ticks modelled201524Modelling quality85.29%
Initial deposit5000.00
Total net profit13795.31Gross profit33158.46Gross loss-19363.15
Profit factor1.71Expected payoff43.52
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1857.90 (11.70%)Relative drawdown14.15% (1167.50)
Total trades317Short positions (won %)176 (65.34%)Long positions (won %)141 (59.57%)
Profit trades (% of total)199 (62.78%)Loss trades (% of total)118 (37.22%)
Largestprofit trade764.91loss trade-828.49
Averageprofit trade166.63loss trade-164.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (2415.00)consecutive losses (loss in money)3 (-1857.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2415.00 (21)consecutive loss (count of losses)-1857.90 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.06 11:00buy10.501.27080.00001.2731
22006.11.07 00:00t/p10.501.27310.00001.2731111.515111.51
32006.11.07 00:00buy20.501.27330.00001.2756
42006.11.07 01:00sell30.501.27330.00001.2710
52006.11.07 05:40t/p20.501.27560.00001.2756115.005226.51
62006.11.07 05:40buy40.501.27590.00001.2782
72006.11.07 05:42sell50.501.27640.00001.2741
82006.11.07 15:00t/p40.501.27820.00001.2782115.005341.51
92006.11.07 15:32sell61.001.27950.00001.2772
102006.11.07 17:00buy70.501.28110.00001.2834
112006.11.07 21:00t/p61.001.27720.00001.2772230.005571.51
122006.11.07 21:00buy80.501.27680.00001.2791
132006.11.07 21:00close50.501.27680.00001.2741-20.005551.51
142006.11.07 21:00close30.501.27680.00001.2710-175.005376.51
152006.11.08 00:00sell90.501.27740.00001.2751
162006.11.08 10:06t/p80.501.27910.00001.2791111.515488.02
172006.11.08 10:06close70.501.27910.00001.2834-103.495384.54
182006.11.08 12:00buy100.501.28000.00001.2823
192006.11.08 15:03buy110.501.27690.00001.2792
202006.11.09 14:01t/p110.501.27920.00001.2792104.545489.07
212006.11.09 14:01close100.501.27930.00001.2823-45.465443.61
222006.11.09 15:00buy120.501.27950.00001.2818
232006.11.09 16:04sell130.501.28040.00001.2781
242006.11.09 17:27t/p120.501.28180.00001.2818115.005558.61
252006.11.09 17:27buy140.501.28200.00001.2843
262006.11.09 17:36sell151.001.28350.00001.2812
272006.11.09 17:59t/p151.001.28120.00001.2812230.005788.61
282006.11.09 17:59close130.501.27960.00001.278140.005828.61
292006.11.09 18:00close90.501.27960.00001.2751-102.515726.10
302006.11.10 03:00t/p140.501.28430.00001.2843111.515837.61
312006.11.10 03:00buy160.501.28450.00001.2868
322006.11.10 09:27t/p160.501.28680.00001.2868115.005952.61
332006.11.10 09:27buy170.501.28700.00001.2893
342006.11.10 18:00sell180.501.28600.00001.2837
352006.11.13 12:00buy190.501.28400.00001.2863
362006.11.13 13:00t/p180.501.28370.00001.2837117.506070.11
372006.11.13 13:00sell200.501.28340.00001.2811
382006.11.13 17:18t/p200.501.28110.00001.2811115.006185.11
392006.11.13 17:18buy211.001.28100.00001.2833
402006.11.13 18:00sell220.501.28150.00001.2792
412006.11.14 09:43t/p211.001.28330.00001.2833223.026408.13
422006.11.14 09:43close190.501.28340.00001.2863-33.496374.64
432006.11.14 09:43close170.501.28330.00001.2893-191.986182.67
442006.11.14 09:44buy230.501.28360.00001.2859
452006.11.14 14:34sell240.501.28530.00001.2830
462006.11.14 14:59t/p240.501.28300.00001.2830115.006297.67
472006.11.14 14:59close220.501.28280.00001.2792-62.506235.16
482006.11.14 15:01t/p230.501.28590.00001.2859115.006350.16
492006.11.14 16:00buy250.501.28620.00001.2885
502006.11.14 17:00buy260.501.28110.00001.2834
512006.11.14 20:00sell270.501.28180.00001.2795
522006.11.15 12:00t/p270.501.27950.00001.2795117.506467.66
532006.11.15 14:00sell280.501.27850.00001.2762
542006.11.15 19:59sell290.501.28150.00001.2792
552006.11.16 19:01t/p290.501.27920.00001.2792122.496590.15
562006.11.16 19:01close280.501.27910.00001.2762-22.516567.64
572006.11.16 19:01sell300.501.27870.00001.2764
582006.11.17 06:00buy311.001.27760.00001.2799
592006.11.17 07:07t/p300.501.27640.00001.2764117.506685.14
602006.11.17 07:07sell320.501.27620.00001.2739
612006.11.17 09:27sell330.501.27930.00001.2770
622006.11.17 13:04t/p330.501.27700.00001.2770115.006800.14
632006.11.17 13:04close320.501.27690.00001.2739-35.006765.14
642006.11.17 13:05sell340.501.27680.00001.2745
652006.11.17 15:52sell350.501.27990.00001.2776
662006.11.17 15:53t/p311.001.27990.00001.2799230.006995.14
672006.11.17 15:53close260.501.28020.00001.2834-62.446932.70
682006.11.17 15:54close250.501.27890.00001.2885-382.446550.26
692006.11.17 16:18sell361.001.28310.00001.2808
702006.11.17 18:00buy370.501.28290.00001.2852
712006.11.20 18:01t/p361.001.28080.00001.2808234.996785.25
722006.11.20 18:01close350.501.28080.00001.2776-42.506742.75
732006.11.20 18:01close340.501.28070.00001.2745-192.506550.25
742006.11.20 20:00sell380.501.28140.00001.2791
752006.11.21 20:29sell390.501.28490.00001.2826
762006.11.22 03:00t/p370.501.28520.00001.2852104.546654.78
772006.11.22 04:00buy400.501.28560.00001.2879
782006.11.22 13:06sell411.001.28790.00001.2856
792006.11.22 13:12t/p400.501.28790.00001.2879115.006769.78
802006.11.22 13:12buy420.501.28810.00001.2904
812006.11.22 14:30t/p420.501.29040.00001.2904115.006884.78
822006.11.22 14:30buy430.501.29070.00001.2930
832006.11.22 14:31sell443.001.29100.00001.2887
842006.11.22 14:59t/p443.001.28870.00001.2887690.007574.78
852006.11.22 14:59close411.001.28870.00001.2856-80.007494.78
862006.11.22 15:00close390.501.28870.00001.2826-187.507307.28
872006.11.22 15:00close380.501.29230.00001.2791-540.016767.27
882006.11.22 16:07t/p430.501.29300.00001.2930115.006882.27
892006.11.22 16:07buy450.501.29350.00001.2958
902006.11.23 10:09t/p450.501.29580.00001.2958104.546986.81
912006.11.23 12:00buy460.501.29730.00001.2996
922006.11.23 22:00sell470.501.29470.00001.2924
932006.11.24 09:26sell480.501.29790.00001.2956
942006.11.24 09:31t/p460.501.29960.00001.2996111.517098.32
952006.11.24 09:32sell491.001.30120.00001.2989
962006.11.24 09:32t/p491.001.29890.00001.2989230.007328.32
972006.11.24 10:00buy500.501.29720.00001.2995
982006.11.24 10:00t/p500.501.29950.00001.2995115.007443.32
992006.11.24 10:00buy510.501.30640.00001.3087
1002006.11.24 10:00sell521.001.30620.00001.3039
1012006.11.24 11:30t/p510.501.30870.00001.3087115.007558.32
1022006.11.24 11:30buy530.501.30910.00001.3114
1032006.11.24 11:32sell543.001.30940.00001.3071
1042006.11.24 11:59t/p543.001.30710.00001.3071689.998248.31
1052006.11.24 11:59close521.001.30670.00001.3039-50.008198.31
1062006.11.24 12:00close480.501.30670.00001.2956-440.007758.31
1072006.11.24 12:00close470.501.30830.00001.2924-677.507080.81
1082006.11.27 00:00t/p530.501.31140.00001.3114111.517192.32
1092006.11.27 00:00buy550.501.31670.00001.3190
1102006.11.27 02:00buy560.501.31340.00001.3157
1112006.11.27 10:00buy571.001.31010.00001.3124
1122006.11.27 10:34t/p571.001.31240.00001.3124230.007422.32
1132006.11.27 10:34close560.501.31240.00001.3157-49.987372.34
1142006.11.27 10:34close550.501.31260.00001.3190-205.017167.33
1152006.11.27 11:00sell580.501.30970.00001.3074
1162006.11.27 11:42sell590.501.31280.00001.3105
1172006.11.27 15:00t/p590.501.31050.00001.3105115.007282.33
1182006.11.27 15:00close580.501.31040.00001.3074-35.007247.33
1192006.11.27 15:01sell600.501.31030.00001.3080
1202006.11.27 20:13sell610.501.31340.00001.3111
1212006.11.27 21:00buy620.501.31300.00001.3153
1222006.11.28 09:11t/p620.501.31530.00001.3153111.517358.84
1232006.11.28 10:00buy630.501.31420.00001.3165
1242006.11.28 15:00sell641.001.31650.00001.3142
1252006.11.28 15:22t/p630.501.31650.00001.3165115.007473.84
1262006.11.28 16:00buy650.501.31690.00001.3192
1272006.11.28 17:05t/p641.001.31420.00001.3142229.997703.83
1282006.11.28 17:05close610.501.31420.00001.3111-37.497666.34
1292006.11.28 17:05close600.501.31420.00001.3080-192.507473.83
1302006.11.28 20:46t/p650.501.31920.00001.3192115.007588.83
1312006.11.28 20:46buy660.501.31940.00001.3217
1322006.11.29 10:00sell670.501.31810.00001.3158
1332006.11.29 11:00buy680.501.31600.00001.3183
1342006.11.29 11:01t/p670.501.31580.00001.3158115.007703.83
1352006.11.29 11:01sell690.501.31560.00001.3133
1362006.11.30 08:13t/p680.501.31830.00001.3183104.547808.37
1372006.11.30 08:13close660.501.31830.00001.3217-68.957739.42
1382006.11.30 08:23sell700.501.31890.00001.3166
1392006.11.30 09:00buy710.501.31800.00001.3203
1402006.11.30 10:25t/p710.501.32030.00001.3203115.007854.42
1412006.11.30 10:25buy720.501.32060.00001.3229
1422006.11.30 16:04sell731.001.32190.00001.3196
1432006.11.30 16:08t/p720.501.32290.00001.3229115.007969.42
1442006.11.30 16:08buy740.501.32330.00001.3256
1452006.11.30 17:00sell753.001.32550.00001.3232
1462006.11.30 17:13t/p740.501.32560.00001.3256115.008084.42
1472006.11.30 17:13buy760.501.32580.00001.3281
1482006.12.01 11:02t/p753.001.32320.00001.3232704.988789.40
1492006.12.01 11:02close731.001.32320.00001.3196-125.018664.39
1502006.12.01 11:02close700.501.32300.00001.3166-202.508461.89
1512006.12.01 11:02close690.501.32310.00001.3133-365.018096.88
1522006.12.01 11:14buy770.501.32270.00001.3250
1532006.12.01 12:00sell780.501.32350.00001.3212
1542006.12.01 14:02t/p770.501.32500.00001.3250115.008211.88
1552006.12.01 14:02close760.501.32500.00001.3281-43.498168.39
1562006.12.01 15:19sell790.501.32650.00001.3242
1572006.12.01 16:01sell801.001.33000.00001.3277
1582006.12.01 17:00sell813.001.33360.00001.3313
1592006.12.01 17:34t/p813.001.33130.00001.3313690.008858.39
1602006.12.01 17:34close801.001.33130.00001.3277-130.008728.39
1612006.12.01 17:34close790.501.33140.00001.3242-245.008483.39
1622006.12.01 17:34close780.501.33130.00001.3212-390.008093.39
1632006.12.01 17:34sell820.501.33120.00001.3289
1642006.12.01 18:00buy830.501.33380.00001.3361
1652006.12.04 00:00t/p830.501.33610.00001.3361111.518204.90
1662006.12.04 00:00buy840.501.33640.00001.3387
1672006.12.04 00:00sell850.501.33620.00001.3339
1682006.12.04 03:00t/p850.501.33390.00001.3339115.008319.90
1692006.12.04 03:00buy860.501.33320.00001.3355
1702006.12.04 03:00close820.501.33320.00001.3289-97.508222.40
1712006.12.04 08:00sell870.501.33350.00001.3312
1722006.12.04 09:00t/p870.501.33120.00001.3312115.008337.40
1732006.12.04 09:00sell880.501.33070.00001.3284
1742006.12.04 10:01buy891.001.33010.00001.3324
1752006.12.04 17:02t/p891.001.33240.00001.3324230.008567.40
1762006.12.04 17:02close860.501.33240.00001.3355-40.008527.40
1772006.12.04 17:02close840.501.33230.00001.3387-205.008322.40
1782006.12.04 23:00buy900.501.33300.00001.3353
1792006.12.04 23:00sell910.501.33420.00001.3319
1802006.12.05 09:00t/p910.501.33190.00001.3319117.508439.90
1812006.12.05 09:00close880.501.33110.00001.3284-17.508422.39
1822006.12.05 11:00sell920.501.33190.00001.3296
1832006.12.06 10:00buy930.501.32990.00001.3322
1842006.12.06 10:00t/p920.501.32960.00001.3296117.508539.89
1852006.12.06 11:03buy941.001.32690.00001.3292
1862006.12.06 12:00sell950.501.32750.00001.3252
1872006.12.06 16:03t/p941.001.32920.00001.3292230.008769.89
1882006.12.06 16:03close930.501.32930.00001.3322-30.008739.89
1892006.12.06 16:04close900.501.32920.00001.3353-196.988542.91
1902006.12.06 16:39sell960.501.33080.00001.3285
1912006.12.06 20:00buy970.501.33020.00001.3325
1922006.12.06 21:00t/p960.501.32850.00001.3285115.008657.91
1932006.12.06 21:00close950.501.32840.00001.3252-45.008612.91
1942006.12.07 00:00sell980.501.32870.00001.3264
1952006.12.07 08:34sell990.501.33200.00001.3297
1962006.12.07 12:01t/p990.501.32970.00001.3297115.008727.91
1972006.12.07 12:01close980.501.32890.00001.3264-10.008717.91
1982006.12.07 21:00sell1000.501.32930.00001.3270
1992006.12.08 15:00t/p970.501.33250.00001.3325101.058818.96
2002006.12.08 15:00sell1010.501.33320.00001.3309
2012006.12.08 16:00buy1020.501.33350.00001.3358
2022006.12.08 18:00t/p1000.501.32700.00001.3270117.508936.46
2032006.12.08 18:00t/p1010.501.33090.00001.3309115.009051.46
2042006.12.08 18:00buy1030.501.32160.00001.3239
2052006.12.08 20:00sell1040.501.32260.00001.3203
2062006.12.08 21:00t/p1040.501.32030.00001.3203115.009166.46
2072006.12.08 21:00sell1050.501.31980.00001.3175
2082006.12.11 00:00buy1061.001.31810.00001.3204
2092006.12.11 02:00t/p1050.501.31750.00001.3175117.509283.96
2102006.12.11 02:00sell1070.501.31670.00001.3144
2112006.12.11 03:00buy1083.001.31440.00001.3167
2122006.12.11 03:09t/p1070.501.31440.00001.3144115.009398.96
2132006.12.11 03:09sell1090.501.31420.00001.3119
2142006.12.11 07:14t/p1083.001.31670.00001.3167689.9910088.95
2152006.12.11 07:14close1061.001.31690.00001.3204-120.009968.95
2162006.12.11 07:15close1030.501.31630.00001.3239-268.499700.46
2172006.12.11 07:15close1020.501.31700.00001.3358-828.498871.97
2182006.12.11 07:25sell1100.501.31740.00001.3151
2192006.12.11 08:51sell1111.001.32060.00001.3183
2202006.12.11 08:52t/p1111.001.31830.00001.3183230.009101.97
2212006.12.11 08:52sell1121.001.32040.00001.3181
2222006.12.11 08:59t/p1121.001.31810.00001.3181230.009331.97
2232006.12.11 08:59close1100.501.31640.00001.315150.009381.97
2242006.12.11 09:00close1090.501.31640.00001.3119-110.009271.97
2252006.12.11 09:00sell1130.501.32030.00001.3180
2262006.12.11 10:00buy1140.501.32060.00001.3229
2272006.12.11 14:00t/p1130.501.31800.00001.3180115.009386.97
2282006.12.11 17:44t/p1140.501.32290.00001.3229115.009501.97
2292006.12.11 17:44buy1150.501.32310.00001.3254
2302006.12.11 18:32t/p1150.501.32540.00001.3254115.009616.97
2312006.12.11 18:32buy1160.501.32580.00001.3281
2322006.12.11 18:59buy1170.501.32250.00001.3248
2332006.12.11 19:00t/p1170.501.32480.00001.3248115.009731.97
2342006.12.11 19:00close1160.501.32560.00001.3281-10.009721.97
2352006.12.11 19:00buy1180.501.32590.00001.3282
2362006.12.12 11:00sell1190.501.32340.00001.3211
2372006.12.12 15:00buy1200.501.32270.00001.3250
2382006.12.12 15:36t/p1200.501.32500.00001.3250115.009836.97
2392006.12.12 15:36close1180.501.32500.00001.3282-48.499788.48
2402006.12.12 21:00sell1210.501.32720.00001.3249
2412006.12.12 22:00buy1220.501.32780.00001.3301
2422006.12.13 15:00t/p1210.501.32490.00001.3249117.509905.98
2432006.12.13 15:00buy1230.501.32230.00001.3246
2442006.12.13 15:00close1190.501.32230.00001.321157.509963.48
2452006.12.13 16:00sell1240.501.32220.00001.3199
2462006.12.14 09:06t/p1230.501.32460.00001.3246104.5410068.01
2472006.12.14 09:06close1220.501.32470.00001.3301-168.959899.06
2482006.12.14 11:00buy1250.501.32430.00001.3266
2492006.12.14 13:00t/p1240.501.31990.00001.3199122.4910021.55
2502006.12.14 13:00buy1260.501.31890.00001.3212
2512006.12.14 15:00sell1270.501.31900.00001.3167
2522006.12.14 17:05t/p1270.501.31670.00001.3167115.0010136.55
2532006.12.14 17:05sell1280.501.31650.00001.3142
2542006.12.14 17:22buy1291.001.31580.00001.3181
2552006.12.15 07:04t/p1280.501.31420.00001.3142117.5010254.05
2562006.12.15 09:00sell1300.501.31460.00001.3123
2572006.12.15 11:00t/p1300.501.31230.00001.3123115.0010369.05
2582006.12.15 11:00buy1313.001.31050.00001.3128
2592006.12.15 12:00sell1320.501.31040.00001.3081
2602006.12.15 14:28t/p1313.001.31280.00001.3128690.0011059.05
2612006.12.15 14:28close1291.001.31300.00001.3181-286.9810772.07
2622006.12.15 14:29close1260.501.31230.00001.3212-333.4910438.58
2632006.12.15 14:29close1250.501.31270.00001.3266-583.499855.09
2642006.12.15 14:30sell1330.501.31700.00001.3147
2652006.12.15 14:31t/p1330.501.31470.00001.3147115.009970.09
2662006.12.15 14:31sell1340.501.31730.00001.3150
2672006.12.15 14:32t/p1340.501.31500.00001.3150115.0010085.09
2682006.12.15 14:32sell1350.501.31680.00001.3145
2692006.12.15 14:33t/p1350.501.31450.00001.3145115.0010200.09
2702006.12.15 14:33sell1360.501.31680.00001.3145
2712006.12.15 14:34t/p1360.501.31450.00001.3145115.0010315.09
2722006.12.15 14:34sell1370.501.31650.00001.3142
2732006.12.15 14:35t/p1370.501.31420.00001.3142115.0010430.09
2742006.12.15 14:35sell1380.501.31630.00001.3140
2752006.12.15 14:36t/p1380.501.31400.00001.3140115.0010545.09
2762006.12.15 14:36sell1390.501.31660.00001.3143
2772006.12.15 14:37t/p1390.501.31430.00001.3143115.0010660.09
2782006.12.15 14:37sell1400.501.31700.00001.3147
2792006.12.15 14:38t/p1400.501.31470.00001.3147115.0010775.09
2802006.12.15 14:38sell1410.501.31710.00001.3148
2812006.12.15 14:39t/p1410.501.31480.00001.3148115.0010890.09
2822006.12.15 14:39sell1420.501.31710.00001.3148
2832006.12.15 14:40t/p1420.501.31480.00001.3148115.0011005.09
2842006.12.15 14:40sell1430.501.31710.00001.3148
2852006.12.15 14:41t/p1430.501.31480.00001.3148115.0011120.09
2862006.12.15 14:41sell1440.501.31680.00001.3145
2872006.12.15 14:42t/p1440.501.31450.00001.3145115.0011235.09
2882006.12.15 14:42sell1450.501.31690.00001.3146
2892006.12.15 14:43t/p1450.501.31460.00001.3146115.0011350.09
2902006.12.15 14:43sell1460.501.31690.00001.3146
2912006.12.15 14:44t/p1460.501.31460.00001.3146115.0011465.09
2922006.12.15 14:44sell1470.501.31700.00001.3147
2932006.12.15 14:45t/p1470.501.31470.00001.3147115.0011580.09
2942006.12.15 14:45sell1480.501.31750.00001.3152
2952006.12.15 14:46t/p1480.501.31520.00001.3152115.0011695.09
2962006.12.15 14:46sell1490.501.31730.00001.3150
2972006.12.15 14:47t/p1490.501.31500.00001.3150115.0011810.09
2982006.12.15 14:47sell1500.501.31720.00001.3149
2992006.12.15 14:48t/p1500.501.31490.00001.3149115.0011925.09
3002006.12.15 14:48sell1510.501.31660.00001.3143
3012006.12.15 14:49t/p1510.501.31430.00001.3143115.0012040.09
3022006.12.15 14:49sell1520.501.31650.00001.3142
3032006.12.15 14:49t/p1520.501.31420.00001.3142115.0012155.09
3042006.12.15 15:00sell1530.501.31730.00001.3150
3052006.12.15 15:36t/p1530.501.31500.00001.3150115.0012270.09
3062006.12.15 15:36close1320.501.31500.00001.3081-230.0012040.09
3072006.12.15 15:36sell1540.501.31490.00001.3126
3082006.12.15 15:52t/p1540.501.31260.00001.3126115.0012155.09
3092006.12.15 15:52sell1550.501.31240.00001.3101
3102006.12.15 15:59sell1560.501.31820.00001.3159
3112006.12.15 16:00t/p1560.501.31590.00001.3159115.0012270.09
3122006.12.15 16:00close1550.501.31240.00001.31010.0012270.09
3132006.12.15 16:00sell1570.501.31170.00001.3094
3142006.12.15 17:00t/p1570.501.30940.00001.3094115.0012385.09
3152006.12.15 18:00sell1580.501.30900.00001.3067
3162006.12.15 19:13t/p1580.501.30670.00001.3067115.0012500.09
3172006.12.15 19:13sell1590.501.30650.00001.3042
3182006.12.18 04:59sell1600.501.30950.00001.3072
3192006.12.18 09:00buy1610.501.30950.00001.3118
3202006.12.18 17:00t/p1600.501.30720.00001.3072115.0012615.09
3212006.12.18 17:00close1590.501.30660.00001.3042-2.5012612.59
3222006.12.18 17:00buy1620.501.30640.00001.3087
3232006.12.18 18:00sell1630.501.30670.00001.3044
3242006.12.18 20:14t/p1620.501.30870.00001.3087115.0012727.59
3252006.12.18 20:14close1610.501.30880.00001.3118-35.0012692.59
3262006.12.18 21:06sell1640.501.30990.00001.3076
3272006.12.18 23:00buy1650.501.31040.00001.3127
3282006.12.19 09:08t/p1650.501.31270.00001.3127111.5112804.10
3292006.12.19 09:09sell1661.001.31310.00001.3108
3302006.12.19 10:04sell1673.001.31610.00001.3138
3312006.12.19 11:00buy1680.501.31480.00001.3171
3322006.12.19 15:43t/p1680.501.31710.00001.3171115.0012919.10
3332006.12.19 15:43buy1690.501.31740.00001.3197
3342006.12.19 18:20t/p1690.501.31970.00001.3197115.0013034.10
3352006.12.19 18:20buy1700.501.31990.00001.3222
3362006.12.20 02:00t/p1700.501.32220.00001.3222111.5113145.61
3372006.12.20 02:00buy1710.501.32240.00001.3247
3382006.12.20 17:00buy1720.501.31860.00001.3209
3392006.12.21 15:32buy1731.001.31560.00001.3179
3402006.12.22 00:15t/p1731.001.31790.00001.3179223.0213368.64
3412006.12.22 00:15close1720.501.31800.00001.3209-43.9513324.69
3422006.12.22 00:16close1710.501.31790.00001.3247-238.9513085.73
3432006.12.22 04:00buy1740.501.31870.00001.3210
3442006.12.22 17:00buy1750.501.31530.00001.3176
3452006.12.22 18:59t/p1673.001.31380.00001.3138764.9113850.64
3462006.12.22 18:59close1661.001.31320.00001.310814.9713865.61
3472006.12.22 18:59close1640.501.31320.00001.3076-150.0213715.59
3482006.12.22 19:00close1630.501.31310.00001.3044-305.0213410.57
3492006.12.22 19:00buy1761.001.31180.00001.3141
3502006.12.22 19:00sell1770.501.31160.00001.3093
3512006.12.22 20:59t/p1761.001.31410.00001.3141230.0013640.57
3522006.12.22 20:59close1750.501.31420.00001.3176-55.0013585.57
3532006.12.22 20:59close1740.501.31290.00001.3210-290.0013295.57
3542006.12.22 21:16sell1780.501.31460.00001.3123
3552006.12.26 19:00t/p1780.501.31230.00001.3123119.9913415.57
3562006.12.26 19:00close1770.501.30980.00001.309394.9913510.56
3572006.12.26 20:00sell1790.501.30920.00001.3069
3582006.12.27 03:43sell1800.501.31290.00001.3106
3592006.12.27 07:37sell1811.001.31630.00001.3140
3602006.12.27 09:00buy1820.501.31570.00001.3180
3612006.12.27 16:00t/p1811.001.31400.00001.3140230.0013740.56
3622006.12.27 16:00close1800.501.31400.00001.3106-55.0013685.56
3632006.12.27 16:00close1790.501.31390.00001.3069-232.5013453.06
3642006.12.27 17:00buy1830.501.31250.00001.3148
3652006.12.27 23:00sell1840.501.31210.00001.3098
3662006.12.28 12:13t/p1830.501.31480.00001.3148104.5413557.59
3672006.12.28 12:13close1820.501.31480.00001.3180-55.4613502.13
3682006.12.28 13:01sell1850.501.31520.00001.3129
3692006.12.28 14:00buy1860.501.31530.00001.3176
3702006.12.28 14:12t/p1860.501.31760.00001.3176115.0013617.13
3712006.12.28 14:12buy1870.501.31780.00001.3201
3722006.12.28 14:28sell1881.001.31830.00001.3160
3732006.12.28 17:00t/p1881.001.31600.00001.3160230.0013847.13
3742006.12.28 17:00buy1890.501.31450.00001.3168
3752006.12.28 17:00close1850.501.31450.00001.312935.0013882.13
3762006.12.28 17:00close1840.501.31430.00001.3098-102.5113779.62
3772006.12.29 00:00sell1900.501.31480.00001.3125
3782006.12.29 06:40t/p1890.501.31680.00001.3168111.5113891.13
3792006.12.29 06:40close1870.501.31720.00001.3201-33.4913857.64
3802006.12.29 08:00sell1910.501.31780.00001.3155
3812006.12.29 10:00buy1920.501.31760.00001.3199
3822006.12.29 18:14t/p1920.501.31990.00001.3199115.0013972.64
3832006.12.29 18:14buy1930.501.32020.00001.3225
3842007.01.02 09:00t/p1930.501.32250.00001.3225108.0214080.67
3852007.01.02 09:00buy1940.501.32360.00001.3259
3862007.01.02 09:00sell1951.001.32340.00001.3211
3872007.01.02 09:00t/p1940.501.32590.00001.3259115.0014195.67
3882007.01.02 09:00buy1960.501.32650.00001.3288
3892007.01.02 09:01sell1973.001.32640.00001.3241
3902007.01.02 15:59t/p1960.501.32880.00001.3288115.0014310.67
3912007.01.02 15:59buy1980.501.32920.00001.3315
3922007.01.03 11:00buy1990.501.32550.00001.3278
3932007.01.03 12:00t/p1973.001.32410.00001.3241704.9815015.65
3942007.01.03 12:00close1951.001.32260.00001.321184.9915100.64
3952007.01.03 12:00buy2001.001.32250.00001.3248
3962007.01.03 12:00close1910.501.32250.00001.3155-227.5114873.13
3972007.01.03 12:01close1900.501.32240.00001.3125-372.5114500.63
3982007.01.03 13:00sell2010.501.32240.00001.3201
3992007.01.03 14:15t/p2001.001.32480.00001.3248230.0014730.63
4002007.01.03 14:15close1990.501.32490.00001.3278-30.0014700.63
4012007.01.03 14:16close1980.501.32390.00001.3315-268.4914432.14
4022007.01.03 17:00t/p2010.501.32010.00001.3201115.0014547.14
4032007.01.03 17:00sell2020.501.31920.00001.3169
4042007.01.03 18:00t/p2020.501.31690.00001.3169115.0014662.14
4052007.01.03 18:00sell2030.501.31670.00001.3144
4062007.01.04 06:00buy2040.501.31780.00001.3201
4072007.01.04 10:00t/p2030.501.31440.00001.3144122.4914784.63
4082007.01.04 10:00buy2050.501.31250.00001.3148
4092007.01.04 11:00sell2060.501.31220.00001.3099
4102007.01.04 12:00t/p2060.501.30990.00001.3099115.0014899.63
4112007.01.04 12:00buy2071.001.30910.00001.3114
4122007.01.04 12:00sell2080.501.30890.00001.3066
4132007.01.05 05:25t/p2080.501.30660.00001.3066117.5015017.13
4142007.01.05 07:00sell2090.501.30710.00001.3048
4152007.01.05 09:59sell2100.501.31020.00001.3079
4162007.01.05 14:29t/p2100.501.30790.00001.3079115.0015132.13
4172007.01.05 14:29close2090.501.30790.00001.3048-40.0015092.13
4182007.01.05 15:00buy2113.001.30070.00001.3030
4192007.01.05 16:00sell2120.501.30030.00001.2980
4202007.01.08 15:00t/p2120.501.29800.00001.2980117.5015209.62
4212007.01.08 16:00sell2130.501.29780.00001.2955
4222007.01.08 16:00sell2140.501.30130.00001.2990
4232007.01.08 18:03t/p2113.001.30300.00001.3030669.0715878.69
4242007.01.08 18:03close2071.001.30300.00001.3114-623.9515254.74
4252007.01.08 18:03close2050.501.30290.00001.3148-486.9814767.77
4262007.01.08 18:03close2040.501.30300.00001.3201-746.9814020.79
4272007.01.08 19:00buy2150.501.30240.00001.3047
4282007.01.09 01:30sell2161.001.30440.00001.3021
4292007.01.09 02:59t/p2150.501.30470.00001.3047111.5114132.30
4302007.01.09 02:59buy2170.501.30490.00001.3072
4312007.01.09 14:00t/p2161.001.30210.00001.3021230.0014362.30
4322007.01.09 14:00buy2180.501.30150.00001.3038
4332007.01.09 14:00close2140.501.30150.00001.2990-7.5014354.80
4342007.01.09 14:00close2130.501.30160.00001.2955-187.5014167.30
4352007.01.09 15:00sell2190.501.30140.00001.2991
4362007.01.09 17:49t/p2190.501.29910.00001.2991115.0014282.30
4372007.01.09 17:49sell2200.501.29890.00001.2966
4382007.01.10 02:00buy2211.001.29700.00001.2993
4392007.01.10 02:01t/p2200.501.29660.00001.2966117.5014399.79
4402007.01.10 02:01sell2220.501.29640.00001.2941
4412007.01.10 09:03t/p2211.001.29930.00001.2993230.0014629.79
4422007.01.10 09:03close2180.501.29930.00001.3038-113.4914516.30
4432007.01.10 09:03close2170.501.29940.00001.3072-278.4914237.82
4442007.01.10 09:07sell2230.501.29950.00001.2972
4452007.01.10 14:00buy2240.501.29990.00001.3022
4462007.01.10 15:13t/p2230.501.29720.00001.2972115.0014352.82
4472007.01.10 15:13close2220.501.29710.00001.2941-35.0014317.82
4482007.01.10 15:45buy2250.501.29660.00001.2989
4492007.01.10 17:00sell2260.501.29610.00001.2938
4502007.01.10 17:59t/p2260.501.29380.00001.2938115.0014432.82
4512007.01.10 17:59sell2270.501.29360.00001.2913
4522007.01.10 19:13buy2281.001.29350.00001.2958
4532007.01.11 05:04t/p2281.001.29580.00001.2958209.0714641.89
4542007.01.11 05:04close2250.501.29590.00001.2989-45.4614596.42
4552007.01.11 05:04close2240.501.29590.00001.3022-210.4614385.96
4562007.01.11 09:00sell2290.501.29660.00001.2943
4572007.01.11 11:00buy2300.501.29670.00001.2990
4582007.01.11 14:00t/p2300.501.29900.00001.2990115.0014500.96
4592007.01.11 15:00buy2310.501.29850.00001.3008
4602007.01.11 15:00t/p2290.501.29430.00001.2943115.0014615.96
4612007.01.11 15:00buy2320.501.29370.00001.2960
4622007.01.11 15:00close2270.501.29370.00001.29132.4914618.45
4632007.01.11 17:00buy2331.001.28910.00001.2914
4642007.01.11 18:00sell2340.501.28880.00001.2865
4652007.01.12 09:01t/p2331.001.29140.00001.2914223.0214841.47
4662007.01.12 09:01close2320.501.29150.00001.2960-113.4914727.99
4672007.01.12 09:01close2310.501.29140.00001.3008-358.4914369.50
4682007.01.12 10:00buy2350.501.29160.00001.2939
4692007.01.12 15:06sell2360.501.29210.00001.2898
4702007.01.15 09:00t/p2350.501.29390.00001.2939111.5114481.01
4712007.01.15 10:00buy2370.501.29490.00001.2972
4722007.01.15 13:00sell2381.001.29520.00001.2929
4732007.01.16 02:00t/p2381.001.29290.00001.2929234.9914716.00
4742007.01.16 02:00close2360.501.29280.00001.2898-30.0114686.00
4752007.01.16 02:00close2340.501.29280.00001.2865-192.5114493.49
4762007.01.16 11:00t/p2370.501.29720.00001.2972111.5114605.00
4772007.01.16 11:00buy2390.501.29760.00001.2999
4782007.01.16 15:25buy2400.501.29460.00001.2969
4792007.01.16 18:00sell2410.501.29310.00001.2908
4802007.01.16 18:00buy2421.001.29150.00001.2938
4812007.01.17 15:14t/p2410.501.29080.00001.2908117.5014722.50
4822007.01.17 16:00sell2430.501.29160.00001.2893
4832007.01.17 16:23t/p2421.001.29380.00001.2938223.0114945.51
4842007.01.17 16:23close2400.501.29390.00001.2969-38.4914907.02
4852007.01.17 16:23close2390.501.29390.00001.2999-188.4914718.53
4862007.01.17 17:00sell2440.501.29480.00001.2925
4872007.01.17 18:00buy2450.501.29480.00001.2971
4882007.01.18 05:00t/p2450.501.29710.00001.2971104.5414823.07
4892007.01.18 05:00buy2460.501.29740.00001.2997
4902007.01.18 12:00buy2470.501.29420.00001.2965
4912007.01.18 14:00t/p2440.501.29250.00001.2925122.4914945.56
4922007.01.18 14:00close2430.501.29230.00001.2893-27.5114918.05
4932007.01.18 14:00sell2480.501.29200.00001.2897
4942007.01.18 15:35sell2490.501.29540.00001.2931
4952007.01.18 15:36t/p2490.501.29310.00001.2931115.0015033.05
4962007.01.18 16:16sell2500.501.29510.00001.2928
4972007.01.19 02:16t/p2470.501.29650.00001.2965111.5115144.56
4982007.01.19 02:16close2460.501.29660.00001.2997-43.4915101.08
4992007.01.19 02:16buy2510.501.29670.00001.2990
5002007.01.19 04:00sell2521.001.29830.00001.2960
5012007.01.19 04:56t/p2510.501.29900.00001.2990115.0015216.08
5022007.01.19 04:56buy2530.501.29930.00001.3016
5032007.01.19 12:00t/p2521.001.29600.00001.2960230.0015446.08
5042007.01.19 12:00buy2540.501.29600.00001.2983
5052007.01.19 12:00close2500.501.29600.00001.2928-42.5015403.57
5062007.01.19 12:01close2480.501.29610.00001.2897-202.5015201.07
5072007.01.19 14:00sell2550.501.29590.00001.2936
5082007.01.19 16:00t/p2550.501.29360.00001.2936115.0015316.07
5092007.01.19 17:00sell2560.501.29350.00001.2912
5102007.01.19 18:00sell2570.501.29660.00001.2943
5112007.01.22 12:00t/p2570.501.29430.00001.2943117.5015433.57
5122007.01.22 12:00close2560.501.29410.00001.2912-27.5015406.06
5132007.01.22 14:02buy2581.001.29300.00001.2953
5142007.01.22 15:00sell2590.501.29330.00001.2910
5152007.01.22 17:00t/p2581.001.29530.00001.2953230.0115636.07
5162007.01.22 17:00close2540.501.29530.00001.2983-38.4915597.59
5172007.01.22 17:00close2530.501.29530.00001.3016-203.4915394.10
5182007.01.23 08:34sell2600.501.29630.00001.2940
5192007.01.23 10:00buy2610.501.29710.00001.2994
5202007.01.23 11:03sell2621.001.29940.00001.2971
5212007.01.23 11:05t/p2610.501.29940.00001.2994115.0015509.10
5222007.01.23 11:05buy2630.501.29980.00001.3021
5232007.01.23 12:45t/p2630.501.30210.00001.3021115.0015624.10
5242007.01.23 12:45buy2640.501.30240.00001.3047
5252007.01.23 12:59sell2653.001.30240.00001.3001
5262007.01.24 10:00t/p2653.001.30010.00001.3001704.9816329.08
5272007.01.24 10:00buy2660.501.29780.00001.3001
5282007.01.24 10:00close2621.001.29780.00001.2971164.9916494.07
5292007.01.24 10:00close2600.501.29780.00001.2940-72.5016421.57
5302007.01.24 10:00close2590.501.29770.00001.2910-215.0116206.56
5312007.01.24 10:47t/p2660.501.30010.00001.3001115.0016321.56
5322007.01.24 10:47close2640.501.30010.00001.3047-118.4916203.08
5332007.01.24 11:00sell2670.501.29780.00001.2955
5342007.01.24 11:00sell2680.501.30120.00001.2989
5352007.01.24 16:00t/p2680.501.29890.00001.2989115.0016318.08
5362007.01.24 16:00close2670.501.29890.00001.2955-55.0016263.08
5372007.01.24 16:00sell2690.501.29870.00001.2964
5382007.01.24 17:03t/p2690.501.29640.00001.2964115.0016378.08
5392007.01.24 17:03sell2700.501.29620.00001.2939
5402007.01.25 04:00buy2710.501.29690.00001.2992
5412007.01.25 09:07t/p2710.501.29920.00001.2992115.0016493.08
5422007.01.25 09:07sell2720.501.29930.00001.2970
5432007.01.25 11:00buy2730.501.29910.00001.3014
5442007.01.25 11:13t/p2720.501.29700.00001.2970115.0016608.08
5452007.01.25 11:13close2700.501.29700.00001.2939-32.5116575.57
5462007.01.25 20:00buy2740.501.29610.00001.2984
5472007.01.25 21:00buy2751.001.29310.00001.2954
5482007.01.25 22:00sell2760.501.29290.00001.2906
5492007.01.26 13:00t/p2760.501.29060.00001.2906117.5016693.06
5502007.01.26 13:00buy2773.001.28990.00001.2922
5512007.01.26 14:00sell2780.501.28970.00001.2874
5522007.01.29 00:40t/p2773.001.29220.00001.2922669.0717362.13
5532007.01.29 00:40close2751.001.29230.00001.2954-93.9517268.18
5542007.01.29 00:40close2740.501.29210.00001.2984-206.9817061.21
5552007.01.29 00:40close2730.501.29220.00001.3014-351.9816709.23
5562007.01.29 11:00buy2790.501.29130.00001.2936
5572007.01.29 16:00sell2800.501.29310.00001.2908
5582007.01.29 17:24t/p2790.501.29360.00001.2936115.0016824.23
5592007.01.29 18:00buy2810.501.29360.00001.2959
5602007.01.30 00:18t/p2810.501.29590.00001.2959111.5116935.74
5612007.01.30 00:18buy2820.501.29610.00001.2984
5622007.01.30 01:03sell2831.001.29610.00001.2938
5632007.01.31 10:00t/p2831.001.29380.00001.2938234.9917170.74
5642007.01.31 10:00close2800.501.29380.00001.2908-30.0117140.73
5652007.01.31 10:00close2780.501.29390.00001.2874-202.5116938.22
5662007.01.31 11:00sell2840.501.29400.00001.2917
5672007.01.31 11:00buy2850.501.29310.00001.2954
5682007.01.31 14:00t/p2850.501.29540.00001.2954115.0017053.22
5692007.01.31 14:00close2820.501.29550.00001.2984-33.4917019.73
5702007.01.31 16:07sell2860.501.29740.00001.2951
5712007.01.31 16:44sell2871.001.30050.00001.2982
5722007.01.31 16:45t/p2871.001.29820.00001.2982230.0017249.73
5732007.01.31 16:45sell2881.001.30100.00001.2987
5742007.01.31 16:46t/p2881.001.29870.00001.2987230.0017479.73
5752007.01.31 16:46sell2891.001.30080.00001.2985
5762007.01.31 16:46t/p2891.001.29850.00001.2985230.0017709.73
5772007.01.31 17:08sell2901.001.30040.00001.2981
5782007.01.31 19:00buy2910.501.29990.00001.3022
5792007.01.31 21:00t/p2910.501.30220.00001.3022115.0017824.73
5802007.01.31 21:00buy2920.501.30290.00001.3052
5812007.02.01 02:07sell2933.001.30340.00001.3011
5822007.02.01 11:00t/p2933.001.30110.00001.3011690.0118514.74
5832007.02.01 11:00close2901.001.30100.00001.2981-45.0218469.72
5842007.02.01 11:00close2860.501.30090.00001.2951-167.5118302.21
5852007.02.01 11:00close2840.501.30100.00001.2917-342.5117959.71
5862007.02.01 13:00sell2940.501.30130.00001.2990
5872007.02.02 16:00t/p2940.501.29900.00001.2990117.5018077.20
5882007.02.02 16:00buy2950.501.29820.00001.3005
5892007.02.02 17:00sell2960.501.29800.00001.2957
5902007.02.02 19:08t/p2960.501.29570.00001.2957115.0018192.20
5912007.02.02 19:08sell2970.501.29520.00001.2929
5922007.02.05 04:00buy2981.001.29440.00001.2967
5932007.02.05 14:00t/p2970.501.29290.00001.2929117.5018309.70
5942007.02.05 15:00sell2990.501.29280.00001.2905
5952007.02.06 17:25sell3000.501.29590.00001.2936
5962007.02.06 18:00t/p2981.001.29670.00001.2967223.0318532.73
5972007.02.06 18:00close2950.501.29680.00001.3005-76.9818455.76
5982007.02.06 18:00close2920.501.29680.00001.3052-325.9318129.83
5992007.02.06 19:00buy3010.501.29700.00001.2993
6002007.02.07 11:19sell3021.001.29890.00001.2966
6012007.02.07 11:25t/p3010.501.29930.00001.2993111.5118241.34
6022007.02.07 13:00buy3030.501.29900.00001.3013
6032007.02.07 17:00t/p3030.501.30130.00001.3013115.0018356.34
6042007.02.07 17:24sell3043.001.30190.00001.2996
6052007.02.07 18:00buy3050.501.30170.00001.3040
6062007.02.08 10:00t/p3043.001.29960.00001.2996734.9519091.30
6072007.02.08 10:00buy3060.501.29860.00001.3009
6082007.02.08 10:00close3021.001.29860.00001.296644.9819136.28
6092007.02.08 10:01close3000.501.29850.00001.2936-120.0119016.26
6102007.02.08 10:01close2990.501.29860.00001.2905-277.5218738.75
6112007.02.08 12:00sell3070.501.29870.00001.2964
6122007.02.08 15:03t/p3060.501.30090.00001.3009115.0018853.75
6132007.02.08 15:03close3050.501.30090.00001.3040-50.4618803.28
6142007.02.08 15:15sell3080.501.30200.00001.2997
6152007.02.08 17:00buy3090.501.30180.00001.3041
6162007.02.08 23:11t/p3090.501.30410.00001.3041115.0018918.28
6172007.02.08 23:11buy3100.501.30430.00001.3066
6182007.02.09 09:00buy3110.501.30040.00001.3027
6192007.02.09 12:47t/p3080.501.29970.00001.2997117.5019035.78
6202007.02.09 12:47close3070.501.29970.00001.2964-47.5018988.28
6212007.02.09 12:47sell3120.501.29960.00001.2973
6222007.02.12 08:00sell3130.501.30260.00001.3003
6232007.02.12 08:01t/p3110.501.30270.00001.3027111.5119099.79
6242007.02.12 08:01close3100.501.30270.00001.3066-86.9819012.81
6252007.02.12 08:02buy3140.501.30280.00001.3051
6262007.02.12 10:05t/p3130.501.30030.00001.3003115.0019127.81
6272007.02.12 10:05close3120.501.30030.00001.2973-32.5019095.31
6282007.02.12 11:00buy3150.501.29830.00001.3006
6292007.02.12 13:00sell3160.501.29610.00001.2938
6302007.02.12 14:33buy3171.001.29530.00001.2976
6312007.02.12 23:59close at stop3171.001.29660.00001.2976130.0019225.31
6322007.02.12 23:59close at stop3160.501.29680.00001.2938-35.0019190.31
6332007.02.12 23:59close at stop3150.501.29660.00001.3006-85.0019105.31
6342007.02.12 23:59close at stop3140.501.29660.00001.3051-310.0018795.31