Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_FixedLots_alassio
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.11.06 11:00 - 2007.02.23 00:00 (2006.11.01 - 2007.02.13)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FixedLotsFeature="** Determine lot size of individual orders **"; FixedLotsOrder1=0.5; FixedLotsOrder2=0.5; FixedLotsOrder3=1; FixedLotsOrder4=3; FixedLotsOrder5=5; FixedLotsOrder6=5; FixedLotsOrder7=0; FixedLotsOrder8=0; FixedLotsOrder9=0; FixedLotsOrderLast=0; DynamicLotsFeature="** Scale lots by account size for compounding **"; UseDynamicLots=false;
LotBaseEquity=5000; LotBaseSize=0.1; StatisticsFeature="** Collect winner/loser statistics **"; LoserLimit=-1000; KellyFactor=0.25; ProgressionFeature="** Use lot size progression after losers **"; UseProgression=false;
UseGlobalProg=true;
ProgressionModel=2; MaxProgStep=12; UseCycleProgSteps=true;
EntryFeature="** Select entry signal parameters **"; UseRSX=true;
UseConservativeRSX_Signals=false;
RSX_Period=5; RSX_Timeframe=60; UseJMATrend=true;
JMAPeriod=28; JMALag=2; JMAPointDiff=2; UseSMATrendFilter=false;
TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=30; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=30; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|1908
|Ticks modelled
|201524
|Modelling quality
|85.29%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|13795.31
|Gross profit
|33158.46
|Gross loss
|-19363.15
|Profit factor
|1.71
|Expected payoff
|43.52
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1857.90 (11.70%)
|Relative drawdown
|14.15% (1167.50)
|Total trades
|317
|Short positions (won %)
|176 (65.34%)
|Long positions (won %)
|141 (59.57%)
|Profit trades (% of total)
|199 (62.78%)
|Loss trades (% of total)
|118 (37.22%)
|Largest
|profit trade
|764.91
|loss trade
|-828.49
|Average
|profit trade
|166.63
|loss trade
|-164.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (2415.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1857.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2415.00 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-1857.90 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.06 11:00
|buy
|1
|0.50
|1.2708
|0.0000
|1.2731
|2
|2006.11.07 00:00
|t/p
|1
|0.50
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|111.51
|5111.51
|3
|2006.11.07 00:00
|buy
|2
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2756
|4
|2006.11.07 01:00
|sell
|3
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2710
|5
|2006.11.07 05:40
|t/p
|2
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|115.00
|5226.51
|6
|2006.11.07 05:40
|buy
|4
|0.50
|1.2759
|0.0000
|1.2782
|7
|2006.11.07 05:42
|sell
|5
|0.50
|1.2764
|0.0000
|1.2741
|8
|2006.11.07 15:00
|t/p
|4
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|115.00
|5341.51
|9
|2006.11.07 15:32
|sell
|6
|1.00
|1.2795
|0.0000
|1.2772
|10
|2006.11.07 17:00
|buy
|7
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2834
|11
|2006.11.07 21:00
|t/p
|6
|1.00
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|230.00
|5571.51
|12
|2006.11.07 21:00
|buy
|8
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2791
|13
|2006.11.07 21:00
|close
|5
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2741
|-20.00
|5551.51
|14
|2006.11.07 21:00
|close
|3
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2710
|-175.00
|5376.51
|15
|2006.11.08 00:00
|sell
|9
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.2751
|16
|2006.11.08 10:06
|t/p
|8
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|111.51
|5488.02
|17
|2006.11.08 10:06
|close
|7
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2834
|-103.49
|5384.54
|18
|2006.11.08 12:00
|buy
|10
|0.50
|1.2800
|0.0000
|1.2823
|19
|2006.11.08 15:03
|buy
|11
|0.50
|1.2769
|0.0000
|1.2792
|20
|2006.11.09 14:01
|t/p
|11
|0.50
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|104.54
|5489.07
|21
|2006.11.09 14:01
|close
|10
|0.50
|1.2793
|0.0000
|1.2823
|-45.46
|5443.61
|22
|2006.11.09 15:00
|buy
|12
|0.50
|1.2795
|0.0000
|1.2818
|23
|2006.11.09 16:04
|sell
|13
|0.50
|1.2804
|0.0000
|1.2781
|24
|2006.11.09 17:27
|t/p
|12
|0.50
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|115.00
|5558.61
|25
|2006.11.09 17:27
|buy
|14
|0.50
|1.2820
|0.0000
|1.2843
|26
|2006.11.09 17:36
|sell
|15
|1.00
|1.2835
|0.0000
|1.2812
|27
|2006.11.09 17:59
|t/p
|15
|1.00
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|230.00
|5788.61
|28
|2006.11.09 17:59
|close
|13
|0.50
|1.2796
|0.0000
|1.2781
|40.00
|5828.61
|29
|2006.11.09 18:00
|close
|9
|0.50
|1.2796
|0.0000
|1.2751
|-102.51
|5726.10
|30
|2006.11.10 03:00
|t/p
|14
|0.50
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|111.51
|5837.61
|31
|2006.11.10 03:00
|buy
|16
|0.50
|1.2845
|0.0000
|1.2868
|32
|2006.11.10 09:27
|t/p
|16
|0.50
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|115.00
|5952.61
|33
|2006.11.10 09:27
|buy
|17
|0.50
|1.2870
|0.0000
|1.2893
|34
|2006.11.10 18:00
|sell
|18
|0.50
|1.2860
|0.0000
|1.2837
|35
|2006.11.13 12:00
|buy
|19
|0.50
|1.2840
|0.0000
|1.2863
|36
|2006.11.13 13:00
|t/p
|18
|0.50
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|117.50
|6070.11
|37
|2006.11.13 13:00
|sell
|20
|0.50
|1.2834
|0.0000
|1.2811
|38
|2006.11.13 17:18
|t/p
|20
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|115.00
|6185.11
|39
|2006.11.13 17:18
|buy
|21
|1.00
|1.2810
|0.0000
|1.2833
|40
|2006.11.13 18:00
|sell
|22
|0.50
|1.2815
|0.0000
|1.2792
|41
|2006.11.14 09:43
|t/p
|21
|1.00
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|223.02
|6408.13
|42
|2006.11.14 09:43
|close
|19
|0.50
|1.2834
|0.0000
|1.2863
|-33.49
|6374.64
|43
|2006.11.14 09:43
|close
|17
|0.50
|1.2833
|0.0000
|1.2893
|-191.98
|6182.67
|44
|2006.11.14 09:44
|buy
|23
|0.50
|1.2836
|0.0000
|1.2859
|45
|2006.11.14 14:34
|sell
|24
|0.50
|1.2853
|0.0000
|1.2830
|46
|2006.11.14 14:59
|t/p
|24
|0.50
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|115.00
|6297.67
|47
|2006.11.14 14:59
|close
|22
|0.50
|1.2828
|0.0000
|1.2792
|-62.50
|6235.16
|48
|2006.11.14 15:01
|t/p
|23
|0.50
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|115.00
|6350.16
|49
|2006.11.14 16:00
|buy
|25
|0.50
|1.2862
|0.0000
|1.2885
|50
|2006.11.14 17:00
|buy
|26
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2834
|51
|2006.11.14 20:00
|sell
|27
|0.50
|1.2818
|0.0000
|1.2795
|52
|2006.11.15 12:00
|t/p
|27
|0.50
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|117.50
|6467.66
|53
|2006.11.15 14:00
|sell
|28
|0.50
|1.2785
|0.0000
|1.2762
|54
|2006.11.15 19:59
|sell
|29
|0.50
|1.2815
|0.0000
|1.2792
|55
|2006.11.16 19:01
|t/p
|29
|0.50
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|122.49
|6590.15
|56
|2006.11.16 19:01
|close
|28
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2762
|-22.51
|6567.64
|57
|2006.11.16 19:01
|sell
|30
|0.50
|1.2787
|0.0000
|1.2764
|58
|2006.11.17 06:00
|buy
|31
|1.00
|1.2776
|0.0000
|1.2799
|59
|2006.11.17 07:07
|t/p
|30
|0.50
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|117.50
|6685.14
|60
|2006.11.17 07:07
|sell
|32
|0.50
|1.2762
|0.0000
|1.2739
|61
|2006.11.17 09:27
|sell
|33
|0.50
|1.2793
|0.0000
|1.2770
|62
|2006.11.17 13:04
|t/p
|33
|0.50
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|115.00
|6800.14
|63
|2006.11.17 13:04
|close
|32
|0.50
|1.2769
|0.0000
|1.2739
|-35.00
|6765.14
|64
|2006.11.17 13:05
|sell
|34
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.2745
|65
|2006.11.17 15:52
|sell
|35
|0.50
|1.2799
|0.0000
|1.2776
|66
|2006.11.17 15:53
|t/p
|31
|1.00
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|230.00
|6995.14
|67
|2006.11.17 15:53
|close
|26
|0.50
|1.2802
|0.0000
|1.2834
|-62.44
|6932.70
|68
|2006.11.17 15:54
|close
|25
|0.50
|1.2789
|0.0000
|1.2885
|-382.44
|6550.26
|69
|2006.11.17 16:18
|sell
|36
|1.00
|1.2831
|0.0000
|1.2808
|70
|2006.11.17 18:00
|buy
|37
|0.50
|1.2829
|0.0000
|1.2852
|71
|2006.11.20 18:01
|t/p
|36
|1.00
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|234.99
|6785.25
|72
|2006.11.20 18:01
|close
|35
|0.50
|1.2808
|0.0000
|1.2776
|-42.50
|6742.75
|73
|2006.11.20 18:01
|close
|34
|0.50
|1.2807
|0.0000
|1.2745
|-192.50
|6550.25
|74
|2006.11.20 20:00
|sell
|38
|0.50
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|75
|2006.11.21 20:29
|sell
|39
|0.50
|1.2849
|0.0000
|1.2826
|76
|2006.11.22 03:00
|t/p
|37
|0.50
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|104.54
|6654.78
|77
|2006.11.22 04:00
|buy
|40
|0.50
|1.2856
|0.0000
|1.2879
|78
|2006.11.22 13:06
|sell
|41
|1.00
|1.2879
|0.0000
|1.2856
|79
|2006.11.22 13:12
|t/p
|40
|0.50
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|115.00
|6769.78
|80
|2006.11.22 13:12
|buy
|42
|0.50
|1.2881
|0.0000
|1.2904
|81
|2006.11.22 14:30
|t/p
|42
|0.50
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|115.00
|6884.78
|82
|2006.11.22 14:30
|buy
|43
|0.50
|1.2907
|0.0000
|1.2930
|83
|2006.11.22 14:31
|sell
|44
|3.00
|1.2910
|0.0000
|1.2887
|84
|2006.11.22 14:59
|t/p
|44
|3.00
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|690.00
|7574.78
|85
|2006.11.22 14:59
|close
|41
|1.00
|1.2887
|0.0000
|1.2856
|-80.00
|7494.78
|86
|2006.11.22 15:00
|close
|39
|0.50
|1.2887
|0.0000
|1.2826
|-187.50
|7307.28
|87
|2006.11.22 15:00
|close
|38
|0.50
|1.2923
|0.0000
|1.2791
|-540.01
|6767.27
|88
|2006.11.22 16:07
|t/p
|43
|0.50
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|115.00
|6882.27
|89
|2006.11.22 16:07
|buy
|45
|0.50
|1.2935
|0.0000
|1.2958
|90
|2006.11.23 10:09
|t/p
|45
|0.50
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|104.54
|6986.81
|91
|2006.11.23 12:00
|buy
|46
|0.50
|1.2973
|0.0000
|1.2996
|92
|2006.11.23 22:00
|sell
|47
|0.50
|1.2947
|0.0000
|1.2924
|93
|2006.11.24 09:26
|sell
|48
|0.50
|1.2979
|0.0000
|1.2956
|94
|2006.11.24 09:31
|t/p
|46
|0.50
|1.2996
|0.0000
|1.2996
|111.51
|7098.32
|95
|2006.11.24 09:32
|sell
|49
|1.00
|1.3012
|0.0000
|1.2989
|96
|2006.11.24 09:32
|t/p
|49
|1.00
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|230.00
|7328.32
|97
|2006.11.24 10:00
|buy
|50
|0.50
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|98
|2006.11.24 10:00
|t/p
|50
|0.50
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|115.00
|7443.32
|99
|2006.11.24 10:00
|buy
|51
|0.50
|1.3064
|0.0000
|1.3087
|100
|2006.11.24 10:00
|sell
|52
|1.00
|1.3062
|0.0000
|1.3039
|101
|2006.11.24 11:30
|t/p
|51
|0.50
|1.3087
|0.0000
|1.3087
|115.00
|7558.32
|102
|2006.11.24 11:30
|buy
|53
|0.50
|1.3091
|0.0000
|1.3114
|103
|2006.11.24 11:32
|sell
|54
|3.00
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|104
|2006.11.24 11:59
|t/p
|54
|3.00
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|689.99
|8248.31
|105
|2006.11.24 11:59
|close
|52
|1.00
|1.3067
|0.0000
|1.3039
|-50.00
|8198.31
|106
|2006.11.24 12:00
|close
|48
|0.50
|1.3067
|0.0000
|1.2956
|-440.00
|7758.31
|107
|2006.11.24 12:00
|close
|47
|0.50
|1.3083
|0.0000
|1.2924
|-677.50
|7080.81
|108
|2006.11.27 00:00
|t/p
|53
|0.50
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|111.51
|7192.32
|109
|2006.11.27 00:00
|buy
|55
|0.50
|1.3167
|0.0000
|1.3190
|110
|2006.11.27 02:00
|buy
|56
|0.50
|1.3134
|0.0000
|1.3157
|111
|2006.11.27 10:00
|buy
|57
|1.00
|1.3101
|0.0000
|1.3124
|112
|2006.11.27 10:34
|t/p
|57
|1.00
|1.3124
|0.0000
|1.3124
|230.00
|7422.32
|113
|2006.11.27 10:34
|close
|56
|0.50
|1.3124
|0.0000
|1.3157
|-49.98
|7372.34
|114
|2006.11.27 10:34
|close
|55
|0.50
|1.3126
|0.0000
|1.3190
|-205.01
|7167.33
|115
|2006.11.27 11:00
|sell
|58
|0.50
|1.3097
|0.0000
|1.3074
|116
|2006.11.27 11:42
|sell
|59
|0.50
|1.3128
|0.0000
|1.3105
|117
|2006.11.27 15:00
|t/p
|59
|0.50
|1.3105
|0.0000
|1.3105
|115.00
|7282.33
|118
|2006.11.27 15:00
|close
|58
|0.50
|1.3104
|0.0000
|1.3074
|-35.00
|7247.33
|119
|2006.11.27 15:01
|sell
|60
|0.50
|1.3103
|0.0000
|1.3080
|120
|2006.11.27 20:13
|sell
|61
|0.50
|1.3134
|0.0000
|1.3111
|121
|2006.11.27 21:00
|buy
|62
|0.50
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|122
|2006.11.28 09:11
|t/p
|62
|0.50
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|111.51
|7358.84
|123
|2006.11.28 10:00
|buy
|63
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3165
|124
|2006.11.28 15:00
|sell
|64
|1.00
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|125
|2006.11.28 15:22
|t/p
|63
|0.50
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|115.00
|7473.84
|126
|2006.11.28 16:00
|buy
|65
|0.50
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|127
|2006.11.28 17:05
|t/p
|64
|1.00
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|229.99
|7703.83
|128
|2006.11.28 17:05
|close
|61
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3111
|-37.49
|7666.34
|129
|2006.11.28 17:05
|close
|60
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3080
|-192.50
|7473.83
|130
|2006.11.28 20:46
|t/p
|65
|0.50
|1.3192
|0.0000
|1.3192
|115.00
|7588.83
|131
|2006.11.28 20:46
|buy
|66
|0.50
|1.3194
|0.0000
|1.3217
|132
|2006.11.29 10:00
|sell
|67
|0.50
|1.3181
|0.0000
|1.3158
|133
|2006.11.29 11:00
|buy
|68
|0.50
|1.3160
|0.0000
|1.3183
|134
|2006.11.29 11:01
|t/p
|67
|0.50
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|115.00
|7703.83
|135
|2006.11.29 11:01
|sell
|69
|0.50
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|136
|2006.11.30 08:13
|t/p
|68
|0.50
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|104.54
|7808.37
|137
|2006.11.30 08:13
|close
|66
|0.50
|1.3183
|0.0000
|1.3217
|-68.95
|7739.42
|138
|2006.11.30 08:23
|sell
|70
|0.50
|1.3189
|0.0000
|1.3166
|139
|2006.11.30 09:00
|buy
|71
|0.50
|1.3180
|0.0000
|1.3203
|140
|2006.11.30 10:25
|t/p
|71
|0.50
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|115.00
|7854.42
|141
|2006.11.30 10:25
|buy
|72
|0.50
|1.3206
|0.0000
|1.3229
|142
|2006.11.30 16:04
|sell
|73
|1.00
|1.3219
|0.0000
|1.3196
|143
|2006.11.30 16:08
|t/p
|72
|0.50
|1.3229
|0.0000
|1.3229
|115.00
|7969.42
|144
|2006.11.30 16:08
|buy
|74
|0.50
|1.3233
|0.0000
|1.3256
|145
|2006.11.30 17:00
|sell
|75
|3.00
|1.3255
|0.0000
|1.3232
|146
|2006.11.30 17:13
|t/p
|74
|0.50
|1.3256
|0.0000
|1.3256
|115.00
|8084.42
|147
|2006.11.30 17:13
|buy
|76
|0.50
|1.3258
|0.0000
|1.3281
|148
|2006.12.01 11:02
|t/p
|75
|3.00
|1.3232
|0.0000
|1.3232
|704.98
|8789.40
|149
|2006.12.01 11:02
|close
|73
|1.00
|1.3232
|0.0000
|1.3196
|-125.01
|8664.39
|150
|2006.12.01 11:02
|close
|70
|0.50
|1.3230
|0.0000
|1.3166
|-202.50
|8461.89
|151
|2006.12.01 11:02
|close
|69
|0.50
|1.3231
|0.0000
|1.3133
|-365.01
|8096.88
|152
|2006.12.01 11:14
|buy
|77
|0.50
|1.3227
|0.0000
|1.3250
|153
|2006.12.01 12:00
|sell
|78
|0.50
|1.3235
|0.0000
|1.3212
|154
|2006.12.01 14:02
|t/p
|77
|0.50
|1.3250
|0.0000
|1.3250
|115.00
|8211.88
|155
|2006.12.01 14:02
|close
|76
|0.50
|1.3250
|0.0000
|1.3281
|-43.49
|8168.39
|156
|2006.12.01 15:19
|sell
|79
|0.50
|1.3265
|0.0000
|1.3242
|157
|2006.12.01 16:01
|sell
|80
|1.00
|1.3300
|0.0000
|1.3277
|158
|2006.12.01 17:00
|sell
|81
|3.00
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|159
|2006.12.01 17:34
|t/p
|81
|3.00
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|690.00
|8858.39
|160
|2006.12.01 17:34
|close
|80
|1.00
|1.3313
|0.0000
|1.3277
|-130.00
|8728.39
|161
|2006.12.01 17:34
|close
|79
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3242
|-245.00
|8483.39
|162
|2006.12.01 17:34
|close
|78
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3212
|-390.00
|8093.39
|163
|2006.12.01 17:34
|sell
|82
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3289
|164
|2006.12.01 18:00
|buy
|83
|0.50
|1.3338
|0.0000
|1.3361
|165
|2006.12.04 00:00
|t/p
|83
|0.50
|1.3361
|0.0000
|1.3361
|111.51
|8204.90
|166
|2006.12.04 00:00
|buy
|84
|0.50
|1.3364
|0.0000
|1.3387
|167
|2006.12.04 00:00
|sell
|85
|0.50
|1.3362
|0.0000
|1.3339
|168
|2006.12.04 03:00
|t/p
|85
|0.50
|1.3339
|0.0000
|1.3339
|115.00
|8319.90
|169
|2006.12.04 03:00
|buy
|86
|0.50
|1.3332
|0.0000
|1.3355
|170
|2006.12.04 03:00
|close
|82
|0.50
|1.3332
|0.0000
|1.3289
|-97.50
|8222.40
|171
|2006.12.04 08:00
|sell
|87
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3312
|172
|2006.12.04 09:00
|t/p
|87
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|115.00
|8337.40
|173
|2006.12.04 09:00
|sell
|88
|0.50
|1.3307
|0.0000
|1.3284
|174
|2006.12.04 10:01
|buy
|89
|1.00
|1.3301
|0.0000
|1.3324
|175
|2006.12.04 17:02
|t/p
|89
|1.00
|1.3324
|0.0000
|1.3324
|230.00
|8567.40
|176
|2006.12.04 17:02
|close
|86
|0.50
|1.3324
|0.0000
|1.3355
|-40.00
|8527.40
|177
|2006.12.04 17:02
|close
|84
|0.50
|1.3323
|0.0000
|1.3387
|-205.00
|8322.40
|178
|2006.12.04 23:00
|buy
|90
|0.50
|1.3330
|0.0000
|1.3353
|179
|2006.12.04 23:00
|sell
|91
|0.50
|1.3342
|0.0000
|1.3319
|180
|2006.12.05 09:00
|t/p
|91
|0.50
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|117.50
|8439.90
|181
|2006.12.05 09:00
|close
|88
|0.50
|1.3311
|0.0000
|1.3284
|-17.50
|8422.39
|182
|2006.12.05 11:00
|sell
|92
|0.50
|1.3319
|0.0000
|1.3296
|183
|2006.12.06 10:00
|buy
|93
|0.50
|1.3299
|0.0000
|1.3322
|184
|2006.12.06 10:00
|t/p
|92
|0.50
|1.3296
|0.0000
|1.3296
|117.50
|8539.89
|185
|2006.12.06 11:03
|buy
|94
|1.00
|1.3269
|0.0000
|1.3292
|186
|2006.12.06 12:00
|sell
|95
|0.50
|1.3275
|0.0000
|1.3252
|187
|2006.12.06 16:03
|t/p
|94
|1.00
|1.3292
|0.0000
|1.3292
|230.00
|8769.89
|188
|2006.12.06 16:03
|close
|93
|0.50
|1.3293
|0.0000
|1.3322
|-30.00
|8739.89
|189
|2006.12.06 16:04
|close
|90
|0.50
|1.3292
|0.0000
|1.3353
|-196.98
|8542.91
|190
|2006.12.06 16:39
|sell
|96
|0.50
|1.3308
|0.0000
|1.3285
|191
|2006.12.06 20:00
|buy
|97
|0.50
|1.3302
|0.0000
|1.3325
|192
|2006.12.06 21:00
|t/p
|96
|0.50
|1.3285
|0.0000
|1.3285
|115.00
|8657.91
|193
|2006.12.06 21:00
|close
|95
|0.50
|1.3284
|0.0000
|1.3252
|-45.00
|8612.91
|194
|2006.12.07 00:00
|sell
|98
|0.50
|1.3287
|0.0000
|1.3264
|195
|2006.12.07 08:34
|sell
|99
|0.50
|1.3320
|0.0000
|1.3297
|196
|2006.12.07 12:01
|t/p
|99
|0.50
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|115.00
|8727.91
|197
|2006.12.07 12:01
|close
|98
|0.50
|1.3289
|0.0000
|1.3264
|-10.00
|8717.91
|198
|2006.12.07 21:00
|sell
|100
|0.50
|1.3293
|0.0000
|1.3270
|199
|2006.12.08 15:00
|t/p
|97
|0.50
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|101.05
|8818.96
|200
|2006.12.08 15:00
|sell
|101
|0.50
|1.3332
|0.0000
|1.3309
|201
|2006.12.08 16:00
|buy
|102
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3358
|202
|2006.12.08 18:00
|t/p
|100
|0.50
|1.3270
|0.0000
|1.3270
|117.50
|8936.46
|203
|2006.12.08 18:00
|t/p
|101
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|9051.46
|204
|2006.12.08 18:00
|buy
|103
|0.50
|1.3216
|0.0000
|1.3239
|205
|2006.12.08 20:00
|sell
|104
|0.50
|1.3226
|0.0000
|1.3203
|206
|2006.12.08 21:00
|t/p
|104
|0.50
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|115.00
|9166.46
|207
|2006.12.08 21:00
|sell
|105
|0.50
|1.3198
|0.0000
|1.3175
|208
|2006.12.11 00:00
|buy
|106
|1.00
|1.3181
|0.0000
|1.3204
|209
|2006.12.11 02:00
|t/p
|105
|0.50
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|117.50
|9283.96
|210
|2006.12.11 02:00
|sell
|107
|0.50
|1.3167
|0.0000
|1.3144
|211
|2006.12.11 03:00
|buy
|108
|3.00
|1.3144
|0.0000
|1.3167
|212
|2006.12.11 03:09
|t/p
|107
|0.50
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|115.00
|9398.96
|213
|2006.12.11 03:09
|sell
|109
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3119
|214
|2006.12.11 07:14
|t/p
|108
|3.00
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|689.99
|10088.95
|215
|2006.12.11 07:14
|close
|106
|1.00
|1.3169
|0.0000
|1.3204
|-120.00
|9968.95
|216
|2006.12.11 07:15
|close
|103
|0.50
|1.3163
|0.0000
|1.3239
|-268.49
|9700.46
|217
|2006.12.11 07:15
|close
|102
|0.50
|1.3170
|0.0000
|1.3358
|-828.49
|8871.97
|218
|2006.12.11 07:25
|sell
|110
|0.50
|1.3174
|0.0000
|1.3151
|219
|2006.12.11 08:51
|sell
|111
|1.00
|1.3206
|0.0000
|1.3183
|220
|2006.12.11 08:52
|t/p
|111
|1.00
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|230.00
|9101.97
|221
|2006.12.11 08:52
|sell
|112
|1.00
|1.3204
|0.0000
|1.3181
|222
|2006.12.11 08:59
|t/p
|112
|1.00
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|230.00
|9331.97
|223
|2006.12.11 08:59
|close
|110
|0.50
|1.3164
|0.0000
|1.3151
|50.00
|9381.97
|224
|2006.12.11 09:00
|close
|109
|0.50
|1.3164
|0.0000
|1.3119
|-110.00
|9271.97
|225
|2006.12.11 09:00
|sell
|113
|0.50
|1.3203
|0.0000
|1.3180
|226
|2006.12.11 10:00
|buy
|114
|0.50
|1.3206
|0.0000
|1.3229
|227
|2006.12.11 14:00
|t/p
|113
|0.50
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|115.00
|9386.97
|228
|2006.12.11 17:44
|t/p
|114
|0.50
|1.3229
|0.0000
|1.3229
|115.00
|9501.97
|229
|2006.12.11 17:44
|buy
|115
|0.50
|1.3231
|0.0000
|1.3254
|230
|2006.12.11 18:32
|t/p
|115
|0.50
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|115.00
|9616.97
|231
|2006.12.11 18:32
|buy
|116
|0.50
|1.3258
|0.0000
|1.3281
|232
|2006.12.11 18:59
|buy
|117
|0.50
|1.3225
|0.0000
|1.3248
|233
|2006.12.11 19:00
|t/p
|117
|0.50
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|115.00
|9731.97
|234
|2006.12.11 19:00
|close
|116
|0.50
|1.3256
|0.0000
|1.3281
|-10.00
|9721.97
|235
|2006.12.11 19:00
|buy
|118
|0.50
|1.3259
|0.0000
|1.3282
|236
|2006.12.12 11:00
|sell
|119
|0.50
|1.3234
|0.0000
|1.3211
|237
|2006.12.12 15:00
|buy
|120
|0.50
|1.3227
|0.0000
|1.3250
|238
|2006.12.12 15:36
|t/p
|120
|0.50
|1.3250
|0.0000
|1.3250
|115.00
|9836.97
|239
|2006.12.12 15:36
|close
|118
|0.50
|1.3250
|0.0000
|1.3282
|-48.49
|9788.48
|240
|2006.12.12 21:00
|sell
|121
|0.50
|1.3272
|0.0000
|1.3249
|241
|2006.12.12 22:00
|buy
|122
|0.50
|1.3278
|0.0000
|1.3301
|242
|2006.12.13 15:00
|t/p
|121
|0.50
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|117.50
|9905.98
|243
|2006.12.13 15:00
|buy
|123
|0.50
|1.3223
|0.0000
|1.3246
|244
|2006.12.13 15:00
|close
|119
|0.50
|1.3223
|0.0000
|1.3211
|57.50
|9963.48
|245
|2006.12.13 16:00
|sell
|124
|0.50
|1.3222
|0.0000
|1.3199
|246
|2006.12.14 09:06
|t/p
|123
|0.50
|1.3246
|0.0000
|1.3246
|104.54
|10068.01
|247
|2006.12.14 09:06
|close
|122
|0.50
|1.3247
|0.0000
|1.3301
|-168.95
|9899.06
|248
|2006.12.14 11:00
|buy
|125
|0.50
|1.3243
|0.0000
|1.3266
|249
|2006.12.14 13:00
|t/p
|124
|0.50
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|122.49
|10021.55
|250
|2006.12.14 13:00
|buy
|126
|0.50
|1.3189
|0.0000
|1.3212
|251
|2006.12.14 15:00
|sell
|127
|0.50
|1.3190
|0.0000
|1.3167
|252
|2006.12.14 17:05
|t/p
|127
|0.50
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|115.00
|10136.55
|253
|2006.12.14 17:05
|sell
|128
|0.50
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|254
|2006.12.14 17:22
|buy
|129
|1.00
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|255
|2006.12.15 07:04
|t/p
|128
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|117.50
|10254.05
|256
|2006.12.15 09:00
|sell
|130
|0.50
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|257
|2006.12.15 11:00
|t/p
|130
|0.50
|1.3123
|0.0000
|1.3123
|115.00
|10369.05
|258
|2006.12.15 11:00
|buy
|131
|3.00
|1.3105
|0.0000
|1.3128
|259
|2006.12.15 12:00
|sell
|132
|0.50
|1.3104
|0.0000
|1.3081
|260
|2006.12.15 14:28
|t/p
|131
|3.00
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|690.00
|11059.05
|261
|2006.12.15 14:28
|close
|129
|1.00
|1.3130
|0.0000
|1.3181
|-286.98
|10772.07
|262
|2006.12.15 14:29
|close
|126
|0.50
|1.3123
|0.0000
|1.3212
|-333.49
|10438.58
|263
|2006.12.15 14:29
|close
|125
|0.50
|1.3127
|0.0000
|1.3266
|-583.49
|9855.09
|264
|2006.12.15 14:30
|sell
|133
|0.50
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|265
|2006.12.15 14:31
|t/p
|133
|0.50
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|115.00
|9970.09
|266
|2006.12.15 14:31
|sell
|134
|0.50
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|267
|2006.12.15 14:32
|t/p
|134
|0.50
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|115.00
|10085.09
|268
|2006.12.15 14:32
|sell
|135
|0.50
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|269
|2006.12.15 14:33
|t/p
|135
|0.50
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|115.00
|10200.09
|270
|2006.12.15 14:33
|sell
|136
|0.50
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|271
|2006.12.15 14:34
|t/p
|136
|0.50
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|115.00
|10315.09
|272
|2006.12.15 14:34
|sell
|137
|0.50
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|273
|2006.12.15 14:35
|t/p
|137
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|115.00
|10430.09
|274
|2006.12.15 14:35
|sell
|138
|0.50
|1.3163
|0.0000
|1.3140
|275
|2006.12.15 14:36
|t/p
|138
|0.50
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|115.00
|10545.09
|276
|2006.12.15 14:36
|sell
|139
|0.50
|1.3166
|0.0000
|1.3143
|277
|2006.12.15 14:37
|t/p
|139
|0.50
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|115.00
|10660.09
|278
|2006.12.15 14:37
|sell
|140
|0.50
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|279
|2006.12.15 14:38
|t/p
|140
|0.50
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|115.00
|10775.09
|280
|2006.12.15 14:38
|sell
|141
|0.50
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|281
|2006.12.15 14:39
|t/p
|141
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|115.00
|10890.09
|282
|2006.12.15 14:39
|sell
|142
|0.50
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|283
|2006.12.15 14:40
|t/p
|142
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|115.00
|11005.09
|284
|2006.12.15 14:40
|sell
|143
|0.50
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|285
|2006.12.15 14:41
|t/p
|143
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|115.00
|11120.09
|286
|2006.12.15 14:41
|sell
|144
|0.50
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|287
|2006.12.15 14:42
|t/p
|144
|0.50
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|115.00
|11235.09
|288
|2006.12.15 14:42
|sell
|145
|0.50
|1.3169
|0.0000
|1.3146
|289
|2006.12.15 14:43
|t/p
|145
|0.50
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|115.00
|11350.09
|290
|2006.12.15 14:43
|sell
|146
|0.50
|1.3169
|0.0000
|1.3146
|291
|2006.12.15 14:44
|t/p
|146
|0.50
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|115.00
|11465.09
|292
|2006.12.15 14:44
|sell
|147
|0.50
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|293
|2006.12.15 14:45
|t/p
|147
|0.50
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|115.00
|11580.09
|294
|2006.12.15 14:45
|sell
|148
|0.50
|1.3175
|0.0000
|1.3152
|295
|2006.12.15 14:46
|t/p
|148
|0.50
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|115.00
|11695.09
|296
|2006.12.15 14:46
|sell
|149
|0.50
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|297
|2006.12.15 14:47
|t/p
|149
|0.50
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|115.00
|11810.09
|298
|2006.12.15 14:47
|sell
|150
|0.50
|1.3172
|0.0000
|1.3149
|299
|2006.12.15 14:48
|t/p
|150
|0.50
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|115.00
|11925.09
|300
|2006.12.15 14:48
|sell
|151
|0.50
|1.3166
|0.0000
|1.3143
|301
|2006.12.15 14:49
|t/p
|151
|0.50
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|115.00
|12040.09
|302
|2006.12.15 14:49
|sell
|152
|0.50
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|303
|2006.12.15 14:49
|t/p
|152
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|115.00
|12155.09
|304
|2006.12.15 15:00
|sell
|153
|0.50
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|305
|2006.12.15 15:36
|t/p
|153
|0.50
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|115.00
|12270.09
|306
|2006.12.15 15:36
|close
|132
|0.50
|1.3150
|0.0000
|1.3081
|-230.00
|12040.09
|307
|2006.12.15 15:36
|sell
|154
|0.50
|1.3149
|0.0000
|1.3126
|308
|2006.12.15 15:52
|t/p
|154
|0.50
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|115.00
|12155.09
|309
|2006.12.15 15:52
|sell
|155
|0.50
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|310
|2006.12.15 15:59
|sell
|156
|0.50
|1.3182
|0.0000
|1.3159
|311
|2006.12.15 16:00
|t/p
|156
|0.50
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|115.00
|12270.09
|312
|2006.12.15 16:00
|close
|155
|0.50
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|0.00
|12270.09
|313
|2006.12.15 16:00
|sell
|157
|0.50
|1.3117
|0.0000
|1.3094
|314
|2006.12.15 17:00
|t/p
|157
|0.50
|1.3094
|0.0000
|1.3094
|115.00
|12385.09
|315
|2006.12.15 18:00
|sell
|158
|0.50
|1.3090
|0.0000
|1.3067
|316
|2006.12.15 19:13
|t/p
|158
|0.50
|1.3067
|0.0000
|1.3067
|115.00
|12500.09
|317
|2006.12.15 19:13
|sell
|159
|0.50
|1.3065
|0.0000
|1.3042
|318
|2006.12.18 04:59
|sell
|160
|0.50
|1.3095
|0.0000
|1.3072
|319
|2006.12.18 09:00
|buy
|161
|0.50
|1.3095
|0.0000
|1.3118
|320
|2006.12.18 17:00
|t/p
|160
|0.50
|1.3072
|0.0000
|1.3072
|115.00
|12615.09
|321
|2006.12.18 17:00
|close
|159
|0.50
|1.3066
|0.0000
|1.3042
|-2.50
|12612.59
|322
|2006.12.18 17:00
|buy
|162
|0.50
|1.3064
|0.0000
|1.3087
|323
|2006.12.18 18:00
|sell
|163
|0.50
|1.3067
|0.0000
|1.3044
|324
|2006.12.18 20:14
|t/p
|162
|0.50
|1.3087
|0.0000
|1.3087
|115.00
|12727.59
|325
|2006.12.18 20:14
|close
|161
|0.50
|1.3088
|0.0000
|1.3118
|-35.00
|12692.59
|326
|2006.12.18 21:06
|sell
|164
|0.50
|1.3099
|0.0000
|1.3076
|327
|2006.12.18 23:00
|buy
|165
|0.50
|1.3104
|0.0000
|1.3127
|328
|2006.12.19 09:08
|t/p
|165
|0.50
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|111.51
|12804.10
|329
|2006.12.19 09:09
|sell
|166
|1.00
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|330
|2006.12.19 10:04
|sell
|167
|3.00
|1.3161
|0.0000
|1.3138
|331
|2006.12.19 11:00
|buy
|168
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3171
|332
|2006.12.19 15:43
|t/p
|168
|0.50
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|115.00
|12919.10
|333
|2006.12.19 15:43
|buy
|169
|0.50
|1.3174
|0.0000
|1.3197
|334
|2006.12.19 18:20
|t/p
|169
|0.50
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|115.00
|13034.10
|335
|2006.12.19 18:20
|buy
|170
|0.50
|1.3199
|0.0000
|1.3222
|336
|2006.12.20 02:00
|t/p
|170
|0.50
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|111.51
|13145.61
|337
|2006.12.20 02:00
|buy
|171
|0.50
|1.3224
|0.0000
|1.3247
|338
|2006.12.20 17:00
|buy
|172
|0.50
|1.3186
|0.0000
|1.3209
|339
|2006.12.21 15:32
|buy
|173
|1.00
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|340
|2006.12.22 00:15
|t/p
|173
|1.00
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|223.02
|13368.64
|341
|2006.12.22 00:15
|close
|172
|0.50
|1.3180
|0.0000
|1.3209
|-43.95
|13324.69
|342
|2006.12.22 00:16
|close
|171
|0.50
|1.3179
|0.0000
|1.3247
|-238.95
|13085.73
|343
|2006.12.22 04:00
|buy
|174
|0.50
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|344
|2006.12.22 17:00
|buy
|175
|0.50
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|345
|2006.12.22 18:59
|t/p
|167
|3.00
|1.3138
|0.0000
|1.3138
|764.91
|13850.64
|346
|2006.12.22 18:59
|close
|166
|1.00
|1.3132
|0.0000
|1.3108
|14.97
|13865.61
|347
|2006.12.22 18:59
|close
|164
|0.50
|1.3132
|0.0000
|1.3076
|-150.02
|13715.59
|348
|2006.12.22 19:00
|close
|163
|0.50
|1.3131
|0.0000
|1.3044
|-305.02
|13410.57
|349
|2006.12.22 19:00
|buy
|176
|1.00
|1.3118
|0.0000
|1.3141
|350
|2006.12.22 19:00
|sell
|177
|0.50
|1.3116
|0.0000
|1.3093
|351
|2006.12.22 20:59
|t/p
|176
|1.00
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|230.00
|13640.57
|352
|2006.12.22 20:59
|close
|175
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3176
|-55.00
|13585.57
|353
|2006.12.22 20:59
|close
|174
|0.50
|1.3129
|0.0000
|1.3210
|-290.00
|13295.57
|354
|2006.12.22 21:16
|sell
|178
|0.50
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|355
|2006.12.26 19:00
|t/p
|178
|0.50
|1.3123
|0.0000
|1.3123
|119.99
|13415.57
|356
|2006.12.26 19:00
|close
|177
|0.50
|1.3098
|0.0000
|1.3093
|94.99
|13510.56
|357
|2006.12.26 20:00
|sell
|179
|0.50
|1.3092
|0.0000
|1.3069
|358
|2006.12.27 03:43
|sell
|180
|0.50
|1.3129
|0.0000
|1.3106
|359
|2006.12.27 07:37
|sell
|181
|1.00
|1.3163
|0.0000
|1.3140
|360
|2006.12.27 09:00
|buy
|182
|0.50
|1.3157
|0.0000
|1.3180
|361
|2006.12.27 16:00
|t/p
|181
|1.00
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|230.00
|13740.56
|362
|2006.12.27 16:00
|close
|180
|0.50
|1.3140
|0.0000
|1.3106
|-55.00
|13685.56
|363
|2006.12.27 16:00
|close
|179
|0.50
|1.3139
|0.0000
|1.3069
|-232.50
|13453.06
|364
|2006.12.27 17:00
|buy
|183
|0.50
|1.3125
|0.0000
|1.3148
|365
|2006.12.27 23:00
|sell
|184
|0.50
|1.3121
|0.0000
|1.3098
|366
|2006.12.28 12:13
|t/p
|183
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|104.54
|13557.59
|367
|2006.12.28 12:13
|close
|182
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3180
|-55.46
|13502.13
|368
|2006.12.28 13:01
|sell
|185
|0.50
|1.3152
|0.0000
|1.3129
|369
|2006.12.28 14:00
|buy
|186
|0.50
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|370
|2006.12.28 14:12
|t/p
|186
|0.50
|1.3176
|0.0000
|1.3176
|115.00
|13617.13
|371
|2006.12.28 14:12
|buy
|187
|0.50
|1.3178
|0.0000
|1.3201
|372
|2006.12.28 14:28
|sell
|188
|1.00
|1.3183
|0.0000
|1.3160
|373
|2006.12.28 17:00
|t/p
|188
|1.00
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|230.00
|13847.13
|374
|2006.12.28 17:00
|buy
|189
|0.50
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|375
|2006.12.28 17:00
|close
|185
|0.50
|1.3145
|0.0000
|1.3129
|35.00
|13882.13
|376
|2006.12.28 17:00
|close
|184
|0.50
|1.3143
|0.0000
|1.3098
|-102.51
|13779.62
|377
|2006.12.29 00:00
|sell
|190
|0.50
|1.3148
|0.0000
|1.3125
|378
|2006.12.29 06:40
|t/p
|189
|0.50
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|111.51
|13891.13
|379
|2006.12.29 06:40
|close
|187
|0.50
|1.3172
|0.0000
|1.3201
|-33.49
|13857.64
|380
|2006.12.29 08:00
|sell
|191
|0.50
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|381
|2006.12.29 10:00
|buy
|192
|0.50
|1.3176
|0.0000
|1.3199
|382
|2006.12.29 18:14
|t/p
|192
|0.50
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|115.00
|13972.64
|383
|2006.12.29 18:14
|buy
|193
|0.50
|1.3202
|0.0000
|1.3225
|384
|2007.01.02 09:00
|t/p
|193
|0.50
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|108.02
|14080.67
|385
|2007.01.02 09:00
|buy
|194
|0.50
|1.3236
|0.0000
|1.3259
|386
|2007.01.02 09:00
|sell
|195
|1.00
|1.3234
|0.0000
|1.3211
|387
|2007.01.02 09:00
|t/p
|194
|0.50
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|115.00
|14195.67
|388
|2007.01.02 09:00
|buy
|196
|0.50
|1.3265
|0.0000
|1.3288
|389
|2007.01.02 09:01
|sell
|197
|3.00
|1.3264
|0.0000
|1.3241
|390
|2007.01.02 15:59
|t/p
|196
|0.50
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|115.00
|14310.67
|391
|2007.01.02 15:59
|buy
|198
|0.50
|1.3292
|0.0000
|1.3315
|392
|2007.01.03 11:00
|buy
|199
|0.50
|1.3255
|0.0000
|1.3278
|393
|2007.01.03 12:00
|t/p
|197
|3.00
|1.3241
|0.0000
|1.3241
|704.98
|15015.65
|394
|2007.01.03 12:00
|close
|195
|1.00
|1.3226
|0.0000
|1.3211
|84.99
|15100.64
|395
|2007.01.03 12:00
|buy
|200
|1.00
|1.3225
|0.0000
|1.3248
|396
|2007.01.03 12:00
|close
|191
|0.50
|1.3225
|0.0000
|1.3155
|-227.51
|14873.13
|397
|2007.01.03 12:01
|close
|190
|0.50
|1.3224
|0.0000
|1.3125
|-372.51
|14500.63
|398
|2007.01.03 13:00
|sell
|201
|0.50
|1.3224
|0.0000
|1.3201
|399
|2007.01.03 14:15
|t/p
|200
|1.00
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|230.00
|14730.63
|400
|2007.01.03 14:15
|close
|199
|0.50
|1.3249
|0.0000
|1.3278
|-30.00
|14700.63
|401
|2007.01.03 14:16
|close
|198
|0.50
|1.3239
|0.0000
|1.3315
|-268.49
|14432.14
|402
|2007.01.03 17:00
|t/p
|201
|0.50
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|115.00
|14547.14
|403
|2007.01.03 17:00
|sell
|202
|0.50
|1.3192
|0.0000
|1.3169
|404
|2007.01.03 18:00
|t/p
|202
|0.50
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|115.00
|14662.14
|405
|2007.01.03 18:00
|sell
|203
|0.50
|1.3167
|0.0000
|1.3144
|406
|2007.01.04 06:00
|buy
|204
|0.50
|1.3178
|0.0000
|1.3201
|407
|2007.01.04 10:00
|t/p
|203
|0.50
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|122.49
|14784.63
|408
|2007.01.04 10:00
|buy
|205
|0.50
|1.3125
|0.0000
|1.3148
|409
|2007.01.04 11:00
|sell
|206
|0.50
|1.3122
|0.0000
|1.3099
|410
|2007.01.04 12:00
|t/p
|206
|0.50
|1.3099
|0.0000
|1.3099
|115.00
|14899.63
|411
|2007.01.04 12:00
|buy
|207
|1.00
|1.3091
|0.0000
|1.3114
|412
|2007.01.04 12:00
|sell
|208
|0.50
|1.3089
|0.0000
|1.3066
|413
|2007.01.05 05:25
|t/p
|208
|0.50
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|117.50
|15017.13
|414
|2007.01.05 07:00
|sell
|209
|0.50
|1.3071
|0.0000
|1.3048
|415
|2007.01.05 09:59
|sell
|210
|0.50
|1.3102
|0.0000
|1.3079
|416
|2007.01.05 14:29
|t/p
|210
|0.50
|1.3079
|0.0000
|1.3079
|115.00
|15132.13
|417
|2007.01.05 14:29
|close
|209
|0.50
|1.3079
|0.0000
|1.3048
|-40.00
|15092.13
|418
|2007.01.05 15:00
|buy
|211
|3.00
|1.3007
|0.0000
|1.3030
|419
|2007.01.05 16:00
|sell
|212
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.2980
|420
|2007.01.08 15:00
|t/p
|212
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|117.50
|15209.62
|421
|2007.01.08 16:00
|sell
|213
|0.50
|1.2978
|0.0000
|1.2955
|422
|2007.01.08 16:00
|sell
|214
|0.50
|1.3013
|0.0000
|1.2990
|423
|2007.01.08 18:03
|t/p
|211
|3.00
|1.3030
|0.0000
|1.3030
|669.07
|15878.69
|424
|2007.01.08 18:03
|close
|207
|1.00
|1.3030
|0.0000
|1.3114
|-623.95
|15254.74
|425
|2007.01.08 18:03
|close
|205
|0.50
|1.3029
|0.0000
|1.3148
|-486.98
|14767.77
|426
|2007.01.08 18:03
|close
|204
|0.50
|1.3030
|0.0000
|1.3201
|-746.98
|14020.79
|427
|2007.01.08 19:00
|buy
|215
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3047
|428
|2007.01.09 01:30
|sell
|216
|1.00
|1.3044
|0.0000
|1.3021
|429
|2007.01.09 02:59
|t/p
|215
|0.50
|1.3047
|0.0000
|1.3047
|111.51
|14132.30
|430
|2007.01.09 02:59
|buy
|217
|0.50
|1.3049
|0.0000
|1.3072
|431
|2007.01.09 14:00
|t/p
|216
|1.00
|1.3021
|0.0000
|1.3021
|230.00
|14362.30
|432
|2007.01.09 14:00
|buy
|218
|0.50
|1.3015
|0.0000
|1.3038
|433
|2007.01.09 14:00
|close
|214
|0.50
|1.3015
|0.0000
|1.2990
|-7.50
|14354.80
|434
|2007.01.09 14:00
|close
|213
|0.50
|1.3016
|0.0000
|1.2955
|-187.50
|14167.30
|435
|2007.01.09 15:00
|sell
|219
|0.50
|1.3014
|0.0000
|1.2991
|436
|2007.01.09 17:49
|t/p
|219
|0.50
|1.2991
|0.0000
|1.2991
|115.00
|14282.30
|437
|2007.01.09 17:49
|sell
|220
|0.50
|1.2989
|0.0000
|1.2966
|438
|2007.01.10 02:00
|buy
|221
|1.00
|1.2970
|0.0000
|1.2993
|439
|2007.01.10 02:01
|t/p
|220
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|117.50
|14399.79
|440
|2007.01.10 02:01
|sell
|222
|0.50
|1.2964
|0.0000
|1.2941
|441
|2007.01.10 09:03
|t/p
|221
|1.00
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|230.00
|14629.79
|442
|2007.01.10 09:03
|close
|218
|0.50
|1.2993
|0.0000
|1.3038
|-113.49
|14516.30
|443
|2007.01.10 09:03
|close
|217
|0.50
|1.2994
|0.0000
|1.3072
|-278.49
|14237.82
|444
|2007.01.10 09:07
|sell
|223
|0.50
|1.2995
|0.0000
|1.2972
|445
|2007.01.10 14:00
|buy
|224
|0.50
|1.2999
|0.0000
|1.3022
|446
|2007.01.10 15:13
|t/p
|223
|0.50
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|115.00
|14352.82
|447
|2007.01.10 15:13
|close
|222
|0.50
|1.2971
|0.0000
|1.2941
|-35.00
|14317.82
|448
|2007.01.10 15:45
|buy
|225
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|449
|2007.01.10 17:00
|sell
|226
|0.50
|1.2961
|0.0000
|1.2938
|450
|2007.01.10 17:59
|t/p
|226
|0.50
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|115.00
|14432.82
|451
|2007.01.10 17:59
|sell
|227
|0.50
|1.2936
|0.0000
|1.2913
|452
|2007.01.10 19:13
|buy
|228
|1.00
|1.2935
|0.0000
|1.2958
|453
|2007.01.11 05:04
|t/p
|228
|1.00
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|209.07
|14641.89
|454
|2007.01.11 05:04
|close
|225
|0.50
|1.2959
|0.0000
|1.2989
|-45.46
|14596.42
|455
|2007.01.11 05:04
|close
|224
|0.50
|1.2959
|0.0000
|1.3022
|-210.46
|14385.96
|456
|2007.01.11 09:00
|sell
|229
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.2943
|457
|2007.01.11 11:00
|buy
|230
|0.50
|1.2967
|0.0000
|1.2990
|458
|2007.01.11 14:00
|t/p
|230
|0.50
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|115.00
|14500.96
|459
|2007.01.11 15:00
|buy
|231
|0.50
|1.2985
|0.0000
|1.3008
|460
|2007.01.11 15:00
|t/p
|229
|0.50
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|115.00
|14615.96
|461
|2007.01.11 15:00
|buy
|232
|0.50
|1.2937
|0.0000
|1.2960
|462
|2007.01.11 15:00
|close
|227
|0.50
|1.2937
|0.0000
|1.2913
|2.49
|14618.45
|463
|2007.01.11 17:00
|buy
|233
|1.00
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|464
|2007.01.11 18:00
|sell
|234
|0.50
|1.2888
|0.0000
|1.2865
|465
|2007.01.12 09:01
|t/p
|233
|1.00
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|223.02
|14841.47
|466
|2007.01.12 09:01
|close
|232
|0.50
|1.2915
|0.0000
|1.2960
|-113.49
|14727.99
|467
|2007.01.12 09:01
|close
|231
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.3008
|-358.49
|14369.50
|468
|2007.01.12 10:00
|buy
|235
|0.50
|1.2916
|0.0000
|1.2939
|469
|2007.01.12 15:06
|sell
|236
|0.50
|1.2921
|0.0000
|1.2898
|470
|2007.01.15 09:00
|t/p
|235
|0.50
|1.2939
|0.0000
|1.2939
|111.51
|14481.01
|471
|2007.01.15 10:00
|buy
|237
|0.50
|1.2949
|0.0000
|1.2972
|472
|2007.01.15 13:00
|sell
|238
|1.00
|1.2952
|0.0000
|1.2929
|473
|2007.01.16 02:00
|t/p
|238
|1.00
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|234.99
|14716.00
|474
|2007.01.16 02:00
|close
|236
|0.50
|1.2928
|0.0000
|1.2898
|-30.01
|14686.00
|475
|2007.01.16 02:00
|close
|234
|0.50
|1.2928
|0.0000
|1.2865
|-192.51
|14493.49
|476
|2007.01.16 11:00
|t/p
|237
|0.50
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|111.51
|14605.00
|477
|2007.01.16 11:00
|buy
|239
|0.50
|1.2976
|0.0000
|1.2999
|478
|2007.01.16 15:25
|buy
|240
|0.50
|1.2946
|0.0000
|1.2969
|479
|2007.01.16 18:00
|sell
|241
|0.50
|1.2931
|0.0000
|1.2908
|480
|2007.01.16 18:00
|buy
|242
|1.00
|1.2915
|0.0000
|1.2938
|481
|2007.01.17 15:14
|t/p
|241
|0.50
|1.2908
|0.0000
|1.2908
|117.50
|14722.50
|482
|2007.01.17 16:00
|sell
|243
|0.50
|1.2916
|0.0000
|1.2893
|483
|2007.01.17 16:23
|t/p
|242
|1.00
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|223.01
|14945.51
|484
|2007.01.17 16:23
|close
|240
|0.50
|1.2939
|0.0000
|1.2969
|-38.49
|14907.02
|485
|2007.01.17 16:23
|close
|239
|0.50
|1.2939
|0.0000
|1.2999
|-188.49
|14718.53
|486
|2007.01.17 17:00
|sell
|244
|0.50
|1.2948
|0.0000
|1.2925
|487
|2007.01.17 18:00
|buy
|245
|0.50
|1.2948
|0.0000
|1.2971
|488
|2007.01.18 05:00
|t/p
|245
|0.50
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|104.54
|14823.07
|489
|2007.01.18 05:00
|buy
|246
|0.50
|1.2974
|0.0000
|1.2997
|490
|2007.01.18 12:00
|buy
|247
|0.50
|1.2942
|0.0000
|1.2965
|491
|2007.01.18 14:00
|t/p
|244
|0.50
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|122.49
|14945.56
|492
|2007.01.18 14:00
|close
|243
|0.50
|1.2923
|0.0000
|1.2893
|-27.51
|14918.05
|493
|2007.01.18 14:00
|sell
|248
|0.50
|1.2920
|0.0000
|1.2897
|494
|2007.01.18 15:35
|sell
|249
|0.50
|1.2954
|0.0000
|1.2931
|495
|2007.01.18 15:36
|t/p
|249
|0.50
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|115.00
|15033.05
|496
|2007.01.18 16:16
|sell
|250
|0.50
|1.2951
|0.0000
|1.2928
|497
|2007.01.19 02:16
|t/p
|247
|0.50
|1.2965
|0.0000
|1.2965
|111.51
|15144.56
|498
|2007.01.19 02:16
|close
|246
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.2997
|-43.49
|15101.08
|499
|2007.01.19 02:16
|buy
|251
|0.50
|1.2967
|0.0000
|1.2990
|500
|2007.01.19 04:00
|sell
|252
|1.00
|1.2983
|0.0000
|1.2960
|501
|2007.01.19 04:56
|t/p
|251
|0.50
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|115.00
|15216.08
|502
|2007.01.19 04:56
|buy
|253
|0.50
|1.2993
|0.0000
|1.3016
|503
|2007.01.19 12:00
|t/p
|252
|1.00
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|230.00
|15446.08
|504
|2007.01.19 12:00
|buy
|254
|0.50
|1.2960
|0.0000
|1.2983
|505
|2007.01.19 12:00
|close
|250
|0.50
|1.2960
|0.0000
|1.2928
|-42.50
|15403.57
|506
|2007.01.19 12:01
|close
|248
|0.50
|1.2961
|0.0000
|1.2897
|-202.50
|15201.07
|507
|2007.01.19 14:00
|sell
|255
|0.50
|1.2959
|0.0000
|1.2936
|508
|2007.01.19 16:00
|t/p
|255
|0.50
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|115.00
|15316.07
|509
|2007.01.19 17:00
|sell
|256
|0.50
|1.2935
|0.0000
|1.2912
|510
|2007.01.19 18:00
|sell
|257
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.2943
|511
|2007.01.22 12:00
|t/p
|257
|0.50
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|117.50
|15433.57
|512
|2007.01.22 12:00
|close
|256
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.2912
|-27.50
|15406.06
|513
|2007.01.22 14:02
|buy
|258
|1.00
|1.2930
|0.0000
|1.2953
|514
|2007.01.22 15:00
|sell
|259
|0.50
|1.2933
|0.0000
|1.2910
|515
|2007.01.22 17:00
|t/p
|258
|1.00
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|230.01
|15636.07
|516
|2007.01.22 17:00
|close
|254
|0.50
|1.2953
|0.0000
|1.2983
|-38.49
|15597.59
|517
|2007.01.22 17:00
|close
|253
|0.50
|1.2953
|0.0000
|1.3016
|-203.49
|15394.10
|518
|2007.01.23 08:34
|sell
|260
|0.50
|1.2963
|0.0000
|1.2940
|519
|2007.01.23 10:00
|buy
|261
|0.50
|1.2971
|0.0000
|1.2994
|520
|2007.01.23 11:03
|sell
|262
|1.00
|1.2994
|0.0000
|1.2971
|521
|2007.01.23 11:05
|t/p
|261
|0.50
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|115.00
|15509.10
|522
|2007.01.23 11:05
|buy
|263
|0.50
|1.2998
|0.0000
|1.3021
|523
|2007.01.23 12:45
|t/p
|263
|0.50
|1.3021
|0.0000
|1.3021
|115.00
|15624.10
|524
|2007.01.23 12:45
|buy
|264
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3047
|525
|2007.01.23 12:59
|sell
|265
|3.00
|1.3024
|0.0000
|1.3001
|526
|2007.01.24 10:00
|t/p
|265
|3.00
|1.3001
|0.0000
|1.3001
|704.98
|16329.08
|527
|2007.01.24 10:00
|buy
|266
|0.50
|1.2978
|0.0000
|1.3001
|528
|2007.01.24 10:00
|close
|262
|1.00
|1.2978
|0.0000
|1.2971
|164.99
|16494.07
|529
|2007.01.24 10:00
|close
|260
|0.50
|1.2978
|0.0000
|1.2940
|-72.50
|16421.57
|530
|2007.01.24 10:00
|close
|259
|0.50
|1.2977
|0.0000
|1.2910
|-215.01
|16206.56
|531
|2007.01.24 10:47
|t/p
|266
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3001
|115.00
|16321.56
|532
|2007.01.24 10:47
|close
|264
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3047
|-118.49
|16203.08
|533
|2007.01.24 11:00
|sell
|267
|0.50
|1.2978
|0.0000
|1.2955
|534
|2007.01.24 11:00
|sell
|268
|0.50
|1.3012
|0.0000
|1.2989
|535
|2007.01.24 16:00
|t/p
|268
|0.50
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|115.00
|16318.08
|536
|2007.01.24 16:00
|close
|267
|0.50
|1.2989
|0.0000
|1.2955
|-55.00
|16263.08
|537
|2007.01.24 16:00
|sell
|269
|0.50
|1.2987
|0.0000
|1.2964
|538
|2007.01.24 17:03
|t/p
|269
|0.50
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|115.00
|16378.08
|539
|2007.01.24 17:03
|sell
|270
|0.50
|1.2962
|0.0000
|1.2939
|540
|2007.01.25 04:00
|buy
|271
|0.50
|1.2969
|0.0000
|1.2992
|541
|2007.01.25 09:07
|t/p
|271
|0.50
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|115.00
|16493.08
|542
|2007.01.25 09:07
|sell
|272
|0.50
|1.2993
|0.0000
|1.2970
|543
|2007.01.25 11:00
|buy
|273
|0.50
|1.2991
|0.0000
|1.3014
|544
|2007.01.25 11:13
|t/p
|272
|0.50
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|115.00
|16608.08
|545
|2007.01.25 11:13
|close
|270
|0.50
|1.2970
|0.0000
|1.2939
|-32.51
|16575.57
|546
|2007.01.25 20:00
|buy
|274
|0.50
|1.2961
|0.0000
|1.2984
|547
|2007.01.25 21:00
|buy
|275
|1.00
|1.2931
|0.0000
|1.2954
|548
|2007.01.25 22:00
|sell
|276
|0.50
|1.2929
|0.0000
|1.2906
|549
|2007.01.26 13:00
|t/p
|276
|0.50
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|117.50
|16693.06
|550
|2007.01.26 13:00
|buy
|277
|3.00
|1.2899
|0.0000
|1.2922
|551
|2007.01.26 14:00
|sell
|278
|0.50
|1.2897
|0.0000
|1.2874
|552
|2007.01.29 00:40
|t/p
|277
|3.00
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|669.07
|17362.13
|553
|2007.01.29 00:40
|close
|275
|1.00
|1.2923
|0.0000
|1.2954
|-93.95
|17268.18
|554
|2007.01.29 00:40
|close
|274
|0.50
|1.2921
|0.0000
|1.2984
|-206.98
|17061.21
|555
|2007.01.29 00:40
|close
|273
|0.50
|1.2922
|0.0000
|1.3014
|-351.98
|16709.23
|556
|2007.01.29 11:00
|buy
|279
|0.50
|1.2913
|0.0000
|1.2936
|557
|2007.01.29 16:00
|sell
|280
|0.50
|1.2931
|0.0000
|1.2908
|558
|2007.01.29 17:24
|t/p
|279
|0.50
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|115.00
|16824.23
|559
|2007.01.29 18:00
|buy
|281
|0.50
|1.2936
|0.0000
|1.2959
|560
|2007.01.30 00:18
|t/p
|281
|0.50
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|111.51
|16935.74
|561
|2007.01.30 00:18
|buy
|282
|0.50
|1.2961
|0.0000
|1.2984
|562
|2007.01.30 01:03
|sell
|283
|1.00
|1.2961
|0.0000
|1.2938
|563
|2007.01.31 10:00
|t/p
|283
|1.00
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|234.99
|17170.74
|564
|2007.01.31 10:00
|close
|280
|0.50
|1.2938
|0.0000
|1.2908
|-30.01
|17140.73
|565
|2007.01.31 10:00
|close
|278
|0.50
|1.2939
|0.0000
|1.2874
|-202.51
|16938.22
|566
|2007.01.31 11:00
|sell
|284
|0.50
|1.2940
|0.0000
|1.2917
|567
|2007.01.31 11:00
|buy
|285
|0.50
|1.2931
|0.0000
|1.2954
|568
|2007.01.31 14:00
|t/p
|285
|0.50
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|115.00
|17053.22
|569
|2007.01.31 14:00
|close
|282
|0.50
|1.2955
|0.0000
|1.2984
|-33.49
|17019.73
|570
|2007.01.31 16:07
|sell
|286
|0.50
|1.2974
|0.0000
|1.2951
|571
|2007.01.31 16:44
|sell
|287
|1.00
|1.3005
|0.0000
|1.2982
|572
|2007.01.31 16:45
|t/p
|287
|1.00
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|230.00
|17249.73
|573
|2007.01.31 16:45
|sell
|288
|1.00
|1.3010
|0.0000
|1.2987
|574
|2007.01.31 16:46
|t/p
|288
|1.00
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|230.00
|17479.73
|575
|2007.01.31 16:46
|sell
|289
|1.00
|1.3008
|0.0000
|1.2985
|576
|2007.01.31 16:46
|t/p
|289
|1.00
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|230.00
|17709.73
|577
|2007.01.31 17:08
|sell
|290
|1.00
|1.3004
|0.0000
|1.2981
|578
|2007.01.31 19:00
|buy
|291
|0.50
|1.2999
|0.0000
|1.3022
|579
|2007.01.31 21:00
|t/p
|291
|0.50
|1.3022
|0.0000
|1.3022
|115.00
|17824.73
|580
|2007.01.31 21:00
|buy
|292
|0.50
|1.3029
|0.0000
|1.3052
|581
|2007.02.01 02:07
|sell
|293
|3.00
|1.3034
|0.0000
|1.3011
|582
|2007.02.01 11:00
|t/p
|293
|3.00
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|690.01
|18514.74
|583
|2007.02.01 11:00
|close
|290
|1.00
|1.3010
|0.0000
|1.2981
|-45.02
|18469.72
|584
|2007.02.01 11:00
|close
|286
|0.50
|1.3009
|0.0000
|1.2951
|-167.51
|18302.21
|585
|2007.02.01 11:00
|close
|284
|0.50
|1.3010
|0.0000
|1.2917
|-342.51
|17959.71
|586
|2007.02.01 13:00
|sell
|294
|0.50
|1.3013
|0.0000
|1.2990
|587
|2007.02.02 16:00
|t/p
|294
|0.50
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|117.50
|18077.20
|588
|2007.02.02 16:00
|buy
|295
|0.50
|1.2982
|0.0000
|1.3005
|589
|2007.02.02 17:00
|sell
|296
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.2957
|590
|2007.02.02 19:08
|t/p
|296
|0.50
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|115.00
|18192.20
|591
|2007.02.02 19:08
|sell
|297
|0.50
|1.2952
|0.0000
|1.2929
|592
|2007.02.05 04:00
|buy
|298
|1.00
|1.2944
|0.0000
|1.2967
|593
|2007.02.05 14:00
|t/p
|297
|0.50
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|117.50
|18309.70
|594
|2007.02.05 15:00
|sell
|299
|0.50
|1.2928
|0.0000
|1.2905
|595
|2007.02.06 17:25
|sell
|300
|0.50
|1.2959
|0.0000
|1.2936
|596
|2007.02.06 18:00
|t/p
|298
|1.00
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|223.03
|18532.73
|597
|2007.02.06 18:00
|close
|295
|0.50
|1.2968
|0.0000
|1.3005
|-76.98
|18455.76
|598
|2007.02.06 18:00
|close
|292
|0.50
|1.2968
|0.0000
|1.3052
|-325.93
|18129.83
|599
|2007.02.06 19:00
|buy
|301
|0.50
|1.2970
|0.0000
|1.2993
|600
|2007.02.07 11:19
|sell
|302
|1.00
|1.2989
|0.0000
|1.2966
|601
|2007.02.07 11:25
|t/p
|301
|0.50
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|111.51
|18241.34
|602
|2007.02.07 13:00
|buy
|303
|0.50
|1.2990
|0.0000
|1.3013
|603
|2007.02.07 17:00
|t/p
|303
|0.50
|1.3013
|0.0000
|1.3013
|115.00
|18356.34
|604
|2007.02.07 17:24
|sell
|304
|3.00
|1.3019
|0.0000
|1.2996
|605
|2007.02.07 18:00
|buy
|305
|0.50
|1.3017
|0.0000
|1.3040
|606
|2007.02.08 10:00
|t/p
|304
|3.00
|1.2996
|0.0000
|1.2996
|734.95
|19091.30
|607
|2007.02.08 10:00
|buy
|306
|0.50
|1.2986
|0.0000
|1.3009
|608
|2007.02.08 10:00
|close
|302
|1.00
|1.2986
|0.0000
|1.2966
|44.98
|19136.28
|609
|2007.02.08 10:01
|close
|300
|0.50
|1.2985
|0.0000
|1.2936
|-120.01
|19016.26
|610
|2007.02.08 10:01
|close
|299
|0.50
|1.2986
|0.0000
|1.2905
|-277.52
|18738.75
|611
|2007.02.08 12:00
|sell
|307
|0.50
|1.2987
|0.0000
|1.2964
|612
|2007.02.08 15:03
|t/p
|306
|0.50
|1.3009
|0.0000
|1.3009
|115.00
|18853.75
|613
|2007.02.08 15:03
|close
|305
|0.50
|1.3009
|0.0000
|1.3040
|-50.46
|18803.28
|614
|2007.02.08 15:15
|sell
|308
|0.50
|1.3020
|0.0000
|1.2997
|615
|2007.02.08 17:00
|buy
|309
|0.50
|1.3018
|0.0000
|1.3041
|616
|2007.02.08 23:11
|t/p
|309
|0.50
|1.3041
|0.0000
|1.3041
|115.00
|18918.28
|617
|2007.02.08 23:11
|buy
|310
|0.50
|1.3043
|0.0000
|1.3066
|618
|2007.02.09 09:00
|buy
|311
|0.50
|1.3004
|0.0000
|1.3027
|619
|2007.02.09 12:47
|t/p
|308
|0.50
|1.2997
|0.0000
|1.2997
|117.50
|19035.78
|620
|2007.02.09 12:47
|close
|307
|0.50
|1.2997
|0.0000
|1.2964
|-47.50
|18988.28
|621
|2007.02.09 12:47
|sell
|312
|0.50
|1.2996
|0.0000
|1.2973
|622
|2007.02.12 08:00
|sell
|313
|0.50
|1.3026
|0.0000
|1.3003
|623
|2007.02.12 08:01
|t/p
|311
|0.50
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|111.51
|19099.79
|624
|2007.02.12 08:01
|close
|310
|0.50
|1.3027
|0.0000
|1.3066
|-86.98
|19012.81
|625
|2007.02.12 08:02
|buy
|314
|0.50
|1.3028
|0.0000
|1.3051
|626
|2007.02.12 10:05
|t/p
|313
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|19127.81
|627
|2007.02.12 10:05
|close
|312
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.2973
|-32.50
|19095.31
|628
|2007.02.12 11:00
|buy
|315
|0.50
|1.2983
|0.0000
|1.3006
|629
|2007.02.12 13:00
|sell
|316
|0.50
|1.2961
|0.0000
|1.2938
|630
|2007.02.12 14:33
|buy
|317
|1.00
|1.2953
|0.0000
|1.2976
|631
|2007.02.12 23:59
|close at stop
|317
|1.00
|1.2966
|0.0000
|1.2976
|130.00
|19225.31
|632
|2007.02.12 23:59
|close at stop
|316
|0.50
|1.2968
|0.0000
|1.2938
|-35.00
|19190.31
|633
|2007.02.12 23:59
|close at stop
|315
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.3006
|-85.00
|19105.31
|634
|2007.02.12 23:59
|close at stop
|314
|0.50
|1.2966
|0.0000
|1.3051
|-310.00
|18795.31