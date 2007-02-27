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Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 752.00 Floating P/L: -62.00 Margin: 200.00
Balance: 4 752.00 Equity: 4 690.00 Free Margin: 4 490.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 866.00 Gross Loss: 1 114.00 Total Net Profit: 1 752.00
Profit Factor: 2.57 Expected Payoff: 20.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 280.00 (6.88%)  
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 44 (86.36%) Long Positions (won %): 43 (72.09%)
Profit Trades (% of total): 69 (79.31%) Loss trades (% of total): 18 (20.69%)
Largest profit trade: 320.00 loss trade: -120.00
Average profit trade: 41.54 loss trade: -61.89
Maximum consecutive wins ($): 13 (440.00) consecutive losses ($): 3 (-280.00)
Maximal consecutive profit (count): 440.00 (13) consecutive loss (count): -280.00 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2