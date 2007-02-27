Crown Forex SA

Account: 44237 Name: Rifo Rinaldi Currency: USD 2007 March 9, 17:05

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

3107603 sell limit 12.80 eurusd 1.3250 1.3270 1.3230 1.3088 cancelled

3107602 sell limit 6.40 eurusd 1.3230 1.3270 1.3210 1.3088 cancelled

3107601 sell limit 3.20 eurusd 1.3210 1.3270 1.3190 1.3088 cancelled

3107600 sell limit 1.60 eurusd 1.3190 1.3270 1.3170 1.3087 cancelled

3107599 sell limit 0.80 eurusd 1.3170 1.3270 1.3150 1.3087 cancelled

3107597 sell limit 0.40 eurusd 1.3150 1.3270 1.3130 1.3087 cancelled

3107596 sell limit 0.20 eurusd 1.3130 1.3270 1.3110 1.3087 cancelled

3107595 sell 0.20 eurusd 1.3110 1.3270 1.3090 1.3090 0.00 0.00 0.00 40.00

3107582 sell limit 12.80 eurusd 1.3250 1.3270 1.3230 1.3109 cancelled

3107577 sell limit 6.40 eurusd 1.3230 1.3270 1.3210 1.3110 cancelled

3107565 sell limit 3.20 eurusd 1.3210 1.3270 1.3190 1.3110 cancelled

3107563 sell limit 1.60 eurusd 1.3190 1.3270 1.3170 1.3111 cancelled

3107560 sell limit 0.80 eurusd 1.3170 1.3270 1.3150 1.3110 cancelled

3107559 sell limit 0.40 eurusd 1.3150 1.3270 1.3130 1.3110 cancelled

3107555 sell limit 0.20 eurusd 1.3130 1.3270 1.3110 1.3109 cancelled

3107014 sell limit 12.80 eurusd 1.3270 1.3290 1.3250 1.3109 cancelled

3107013 sell limit 6.40 eurusd 1.3250 1.3290 1.3230 1.3108 cancelled

3107008 sell limit 3.20 eurusd 1.3230 1.3290 1.3210 1.3108 cancelled

3106997 sell limit 1.60 eurusd 1.3210 1.3290 1.3190 1.3108 cancelled

3106993 sell limit 0.80 eurusd 1.3190 1.3290 1.3170 1.3108 cancelled

3106984 sell limit 0.40 eurusd 1.3170 1.3290 1.3150 1.3108 cancelled

3106980 sell limit 0.20 eurusd 1.3150 1.3290 1.3130 1.3108 cancelled

3106971 sell 0.20 eurusd 1.3130 1.3290 1.3110 1.3110 0.00 0.00 0.00 40.00

3102651 buy limit 12.80 eurusd 1.3012 1.2992 1.3032 1.3113 cancelled

3102650 buy limit 6.40 eurusd 1.3032 1.2992 1.3052 1.3112 cancelled

3102649 buy limit 3.20 eurusd 1.3052 1.2992 1.3072 1.3112 cancelled

3102646 buy limit 1.60 eurusd 1.3072 1.2992 1.3092 1.3112 cancelled

3102644 buy 0.80 eurusd 1.3092 1.2992 1.3112 1.3112 0.00 0.00 0.00 160.00

3102643 buy 0.40 eurusd 1.3112 1.2992 1.3112 1.3112 0.00 0.00 0.00 0.00

3102641 buy 0.20 eurusd 1.3132 1.2992 1.3112 1.3112 0.00 0.00 0.00 -40.00

3102640 buy 0.20 eurusd 1.3152 1.2992 1.3112 1.3112 0.00 0.00 0.00 -80.00

3095833 sell limit 12.80 eurusd 1.3270 1.3290 1.3250 1.3125 cancelled

3095830 sell limit 6.40 eurusd 1.3250 1.3290 1.3230 1.3127 cancelled

3095829 sell limit 3.20 eurusd 1.3230 1.3290 1.3210 1.3126 cancelled

3095828 sell limit 1.60 eurusd 1.3210 1.3290 1.3190 1.3126 cancelled

3095827 sell limit 0.80 eurusd 1.3190 1.3290 1.3170 1.3128 cancelled

3095825 sell limit 0.40 eurusd 1.3170 1.3290 1.3150 1.3130 cancelled

3095824 sell 0.20 eurusd 1.3150 1.3290 1.3130 1.3130 0.00 0.00 0.00 40.00

3095822 sell 0.20 eurusd 1.3130 1.3290 1.3130 1.3130 0.00 0.00 0.00 0.00

3095241 sell limit 12.80 eurusd 1.3290 1.3310 1.3270 1.3130 cancelled

3095240 sell limit 6.40 eurusd 1.3270 1.3310 1.3250 1.3130 cancelled

3095238 sell limit 3.20 eurusd 1.3250 1.3310 1.3230 1.3130 cancelled

3095236 sell limit 1.60 eurusd 1.3230 1.3310 1.3210 1.3130 cancelled

3095235 sell limit 0.80 eurusd 1.3210 1.3310 1.3190 1.3130 cancelled

3095234 sell limit 0.40 eurusd 1.3190 1.3310 1.3170 1.3130 cancelled

3095233 sell limit 0.20 eurusd 1.3170 1.3310 1.3150 1.3130 cancelled

3095232 sell 0.20 eurusd 1.3150 1.3310 1.3130 1.3130 0.00 0.00 0.00 40.00

3095229 sell limit 12.80 eurusd 1.3286 1.3306 1.3266 1.3150 cancelled

3095228 sell limit 6.40 eurusd 1.3266 1.3306 1.3246 1.3150 cancelled

3095227 sell limit 3.20 eurusd 1.3246 1.3306 1.3226 1.3150 cancelled

3095226 sell limit 1.60 eurusd 1.3226 1.3306 1.3206 1.3150 cancelled

3095224 sell limit 0.80 eurusd 1.3206 1.3306 1.3186 1.3151 cancelled

3095222 sell limit 0.40 eurusd 1.3186 1.3306 1.3166 1.3151 cancelled

3095221 sell limit 0.20 eurusd 1.3166 1.3306 1.3146 1.3150 cancelled

3091768 sell limit 12.80 eurusd 1.3287 1.3307 1.3267 1.3147 cancelled

3091767 sell limit 6.40 eurusd 1.3267 1.3307 1.3247 1.3147 cancelled

3091766 sell limit 3.20 eurusd 1.3247 1.3307 1.3227 1.3147 cancelled

3091765 sell limit 1.60 eurusd 1.3227 1.3307 1.3207 1.3148 cancelled

3091764 sell limit 0.80 eurusd 1.3207 1.3307 1.3187 1.3147 cancelled

3091763 sell limit 0.40 eurusd 1.3187 1.3307 1.3167 1.3148 cancelled

3091762 sell 0.20 eurusd 1.3167 1.3307 1.3147 1.3147 0.00 0.00 0.00 40.00

3091760 sell 0.20 eurusd 1.3147 1.3307 1.3147 1.3147 0.00 0.00 0.00 0.00

3086947 buy limit 12.80 eurusd 1.3031 1.3011 1.3051 1.3152 cancelled

3086946 buy limit 6.40 eurusd 1.3051 1.3011 1.3071 1.3152 cancelled

3086944 buy limit 3.20 eurusd 1.3071 1.3011 1.3091 1.3152 cancelled

3086942 buy limit 1.60 eurusd 1.3091 1.3011 1.3111 1.3152 cancelled

3086941 buy limit 0.80 eurusd 1.3111 1.3011 1.3131 1.3152 cancelled

3086940 buy 0.40 eurusd 1.3131 1.3011 1.3151 1.3151 0.00 0.00 0.00 80.00

3086939 buy 0.20 eurusd 1.3151 1.3011 1.3151 1.3151 0.00 0.00 0.00 0.00

3086938 buy 0.20 eurusd 1.3171 1.3011 1.3151 1.3151 0.00 0.00 0.00 -40.00

3084284 buy limit 12.80 eurusd 1.3009 1.2989 1.3029 1.3170 cancelled

3084283 buy limit 6.40 eurusd 1.3029 1.2989 1.3049 1.3170 cancelled

3084282 buy limit 3.20 eurusd 1.3049 1.2989 1.3069 1.3170 cancelled

3084281 buy limit 1.60 eurusd 1.3069 1.2989 1.3089 1.3170 cancelled

3084280 buy limit 0.80 eurusd 1.3089 1.2989 1.3109 1.3170 cancelled

3084279 buy limit 0.40 eurusd 1.3109 1.2989 1.3129 1.3170 cancelled

3084278 buy limit 0.20 eurusd 1.3129 1.2989 1.3149 1.3170 cancelled

3084277 buy 0.20 eurusd 1.3149 1.2989 1.3169 1.3169 0.00 0.00 0.00 40.00

3084274 buy limit 12.80 eurusd 1.3008 1.2988 1.3028 1.3149 cancelled

3084272 buy limit 6.40 eurusd 1.3028 1.2988 1.3048 1.3149 cancelled

3084270 buy limit 3.20 eurusd 1.3048 1.2988 1.3068 1.3149 cancelled

3084269 buy limit 1.60 eurusd 1.3068 1.2988 1.3088 1.3149 cancelled

3084265 buy limit 0.80 eurusd 1.3088 1.2988 1.3108 1.3149 cancelled

3084263 buy limit 0.40 eurusd 1.3108 1.2988 1.3128 1.3149 cancelled

3084259 buy limit 0.20 eurusd 1.3128 1.2988 1.3148 1.3148 cancelled

3084232 buy limit 12.80 eurusd 1.3005 1.2985 1.3025 1.3148 cancelled

3084231 buy limit 6.40 eurusd 1.3025 1.2985 1.3045 1.3148 cancelled

3084230 buy limit 3.20 eurusd 1.3045 1.2985 1.3065 1.3148 cancelled

3084229 buy limit 1.60 eurusd 1.3065 1.2985 1.3085 1.3148 cancelled

3084228 buy limit 0.80 eurusd 1.3085 1.2985 1.3105 1.3148 cancelled

3084222 buy limit 0.40 eurusd 1.3105 1.2985 1.3125 1.3148 cancelled

3084221 buy limit 0.20 eurusd 1.3125 1.2985 1.3145 1.3148 cancelled

3074954 buy limit 12.80 eurusd 1.2984 1.2964 1.3004 1.3146 cancelled

3074953 buy limit 6.40 eurusd 1.3004 1.2964 1.3024 1.3146 cancelled

3074950 buy limit 3.20 eurusd 1.3024 1.2964 1.3044 1.3146 cancelled

3074947 buy limit 1.60 eurusd 1.3044 1.2964 1.3064 1.3146 cancelled

3074945 buy limit 0.80 eurusd 1.3064 1.2964 1.3084 1.3146 cancelled

3074943 buy limit 0.40 eurusd 1.3084 1.2964 1.3104 1.3147 cancelled

3074942 buy limit 0.20 eurusd 1.3104 1.2964 1.3124 1.3147 cancelled

3074941 buy 0.20 eurusd 1.3124 1.2964 1.3144 1.3144 0.00 0.00 0.00 40.00

3071133 sell limit 12.80 eurusd 1.3228 1.3248 1.3208 1.3147 cancelled

3071130 sell limit 6.40 eurusd 1.3208 1.3248 1.3188 1.3146 cancelled

3071128 sell limit 3.20 eurusd 1.3188 1.3248 1.3168 1.3146 cancelled

3071127 sell 1.60 eurusd 1.3168 1.3248 1.3148 1.3148 0.00 0.00 0.00 320.00

3071126 sell 0.80 eurusd 1.3148 1.3248 1.3148 1.3148 0.00 0.00 0.00 0.00

3071124 sell 0.40 eurusd 1.3128 1.3248 1.3148 1.3148 0.00 0.00 0.00 -80.00

3071121 sell 0.20 eurusd 1.3108 1.3248 1.3148 1.3148 0.00 0.00 0.00 -80.00

3071120 sell 0.20 eurusd 1.3088 1.3248 1.3148 1.3148 0.00 0.00 0.00 -120.00

3069370 sell limit 12.80 eurusd 1.3247 1.3267 1.3227 1.3088 cancelled

3069369 sell limit 6.40 eurusd 1.3227 1.3267 1.3207 1.3088 cancelled

3069368 sell limit 3.20 eurusd 1.3207 1.3267 1.3187 1.3088 cancelled

3069354 sell limit 1.60 eurusd 1.3187 1.3267 1.3167 1.3089 cancelled

3069352 sell limit 0.80 eurusd 1.3167 1.3267 1.3147 1.3089 cancelled

3069347 sell limit 0.40 eurusd 1.3147 1.3267 1.3127 1.3089 cancelled

3069346 sell limit 0.20 eurusd 1.3127 1.3267 1.3107 1.3089 cancelled

3069342 sell 0.20 eurusd 1.3107 1.3267 1.3087 1.3087 0.00 0.00 0.00 40.00

3067817 buy limit 12.80 eurusd 1.2984 1.2964 1.3004 1.3124 cancelled

3067815 buy limit 6.40 eurusd 1.3004 1.2964 1.3024 1.3124 cancelled

3067812 buy limit 3.20 eurusd 1.3024 1.2964 1.3044 1.3124 cancelled

3067806 buy limit 1.60 eurusd 1.3044 1.2964 1.3064 1.3124 cancelled

3067804 buy limit 0.80 eurusd 1.3064 1.2964 1.3084 1.3125 cancelled

3067802 buy limit 0.40 eurusd 1.3084 1.2964 1.3104 1.3125 cancelled

3067799 buy 0.20 eurusd 1.3104 1.2964 1.3124 1.3124 0.00 0.00 0.00 40.00

3067789 buy 0.20 eurusd 1.3124 1.2964 1.3124 1.3124 0.00 0.00 0.00 0.00

3067773 buy limit 12.80 eurusd 1.2980 1.2960 1.3000 1.3124 cancelled

3067770 buy limit 6.40 eurusd 1.3000 1.2960 1.3020 1.3125 cancelled

3067767 buy limit 3.20 eurusd 1.3020 1.2960 1.3040 1.3125 cancelled

3067764 buy limit 1.60 eurusd 1.3040 1.2960 1.3060 1.3125 cancelled

3067760 buy limit 0.80 eurusd 1.3060 1.2960 1.3080 1.3125 cancelled

3067758 buy limit 0.40 eurusd 1.3080 1.2960 1.3100 1.3124 cancelled

3067755 buy limit 0.20 eurusd 1.3100 1.2960 1.3120 1.3125 cancelled

3063945 sell limit 12.80 eurusd 1.3227 1.3247 1.3207 1.3107 cancelled

3063944 sell limit 6.40 eurusd 1.3207 1.3247 1.3187 1.3106 cancelled

3063943 sell limit 3.20 eurusd 1.3187 1.3247 1.3167 1.3106 cancelled

3063942 sell limit 1.60 eurusd 1.3167 1.3247 1.3147 1.3106 cancelled

3063941 sell limit 0.80 eurusd 1.3147 1.3247 1.3127 1.3106 cancelled

3063940 sell 0.40 eurusd 1.3127 1.3247 1.3107 1.3107 0.00 0.00 0.00 80.00

3063939 sell 0.20 eurusd 1.3107 1.3247 1.3107 1.3107 0.00 0.00 0.00 0.00

3063937 sell 0.20 eurusd 1.3087 1.3247 1.3107 1.3107 0.00 0.00 0.00 -40.00

3058861 sell limit 12.80 eurusd 1.3228 1.3248 1.3208 1.3087 cancelled

3058859 sell limit 6.40 eurusd 1.3208 1.3248 1.3188 1.3087 cancelled

3058857 sell limit 3.20 eurusd 1.3188 1.3248 1.3168 1.3087 cancelled

3058856 sell limit 1.60 eurusd 1.3168 1.3248 1.3148 1.3087 cancelled

3058854 sell limit 0.80 eurusd 1.3148 1.3248 1.3128 1.3087 cancelled

3058851 sell limit 0.40 eurusd 1.3128 1.3248 1.3108 1.3087 cancelled

3058849 sell 0.20 eurusd 1.3108 1.3248 1.3088 1.3088 0.00 0.00 0.00 40.00

3058848 sell 0.20 eurusd 1.3088 1.3248 1.3088 1.3088 0.00 0.00 0.00 0.00

3056342 buy limit 12.80 eurusd 1.2959 1.2939 1.2979 1.3124 cancelled

3056341 buy limit 6.40 eurusd 1.2979 1.2939 1.2999 1.3124 cancelled

3056340 buy limit 3.20 eurusd 1.2999 1.2939 1.3019 1.3123 cancelled

3056339 buy limit 1.60 eurusd 1.3019 1.2939 1.3039 1.3123 cancelled

3056338 buy limit 0.80 eurusd 1.3039 1.2939 1.3059 1.3123 cancelled

3056337 buy limit 0.40 eurusd 1.3059 1.2939 1.3079 1.3123 cancelled

3056336 buy limit 0.20 eurusd 1.3079 1.2939 1.3099 1.3123 cancelled

3056334 buy 0.20 eurusd 1.3099 1.2939 1.3119 1.3119 0.00 0.00 0.00 40.00

3053818 sell limit 12.80 eurusd 1.3229 1.3249 1.3209 1.3089 cancelled

3053817 sell limit 6.40 eurusd 1.3209 1.3249 1.3189 1.3088 cancelled

3053816 sell limit 3.20 eurusd 1.3189 1.3249 1.3169 1.3088 cancelled

3053815 sell limit 1.60 eurusd 1.3169 1.3249 1.3149 1.3088 cancelled

3053814 sell limit 0.80 eurusd 1.3149 1.3249 1.3129 1.3088 cancelled

3053813 sell limit 0.40 eurusd 1.3129 1.3249 1.3109 1.3088 cancelled

3053812 sell 0.20 eurusd 1.3109 1.3249 1.3089 1.3089 0.00 0.00 0.00 40.00

3053811 sell 0.20 eurusd 1.3089 1.3249 1.3089 1.3089 0.00 0.00 0.00 0.00

3053351 sell limit 12.80 eurusd 1.3250 1.3270 1.3230 1.3090 cancelled

3053349 sell limit 6.40 eurusd 1.3230 1.3270 1.3210 1.3090 cancelled

3053348 sell limit 3.20 eurusd 1.3210 1.3270 1.3190 1.3090 cancelled

3053346 sell limit 1.60 eurusd 1.3190 1.3270 1.3170 1.3090 cancelled

3053345 sell limit 0.80 eurusd 1.3170 1.3270 1.3150 1.3090 cancelled

3053344 sell limit 0.40 eurusd 1.3150 1.3270 1.3130 1.3090 cancelled

3053342 sell limit 0.20 eurusd 1.3130 1.3270 1.3110 1.3090 cancelled

3053340 sell 0.20 eurusd 1.3110 1.3270 1.3090 1.3090 0.00 0.00 0.00 40.00

3053335 sell limit 12.80 eurusd 1.3252 1.3272 1.3232 1.3111 cancelled

3053332 sell limit 6.40 eurusd 1.3232 1.3272 1.3212 1.3111 cancelled

3053331 sell limit 3.20 eurusd 1.3212 1.3272 1.3192 1.3111 cancelled

3053329 sell limit 1.60 eurusd 1.3192 1.3272 1.3172 1.3111 cancelled

3053328 sell limit 0.80 eurusd 1.3172 1.3272 1.3152 1.3111 cancelled

3053327 sell limit 0.40 eurusd 1.3152 1.3272 1.3132 1.3110 cancelled

3053326 sell limit 0.20 eurusd 1.3132 1.3272 1.3112 1.3110 cancelled

3051578 sell limit 12.80 eurusd 1.3272 1.3292 1.3252 1.3110 cancelled

3051577 sell limit 6.40 eurusd 1.3252 1.3292 1.3232 1.3109 cancelled

3051576 sell limit 3.20 eurusd 1.3232 1.3292 1.3212 1.3109 cancelled

3051573 sell limit 1.60 eurusd 1.3212 1.3292 1.3192 1.3109 cancelled

3051572 sell limit 0.80 eurusd 1.3192 1.3292 1.3172 1.3110 cancelled

3051571 sell limit 0.40 eurusd 1.3172 1.3292 1.3152 1.3110 cancelled

3051569 sell limit 0.20 eurusd 1.3152 1.3292 1.3132 1.3110 cancelled

3051567 sell 0.20 eurusd 1.3132 1.3292 1.3112 1.3112 0.00 0.00 0.00 40.00

3051555 sell limit 12.80 eurusd 1.3271 1.3291 1.3251 1.3131 cancelled

3051553 sell limit 6.40 eurusd 1.3251 1.3291 1.3231 1.3131 cancelled

3051551 sell limit 3.20 eurusd 1.3231 1.3291 1.3211 1.3132 cancelled

3051548 sell limit 1.60 eurusd 1.3211 1.3291 1.3191 1.3132 cancelled

3051547 sell limit 0.80 eurusd 1.3191 1.3291 1.3171 1.3132 cancelled

3051545 sell limit 0.40 eurusd 1.3171 1.3291 1.3151 1.3131 cancelled

3051544 sell limit 0.20 eurusd 1.3151 1.3291 1.3131 1.3131 cancelled

3051533 sell limit 12.80 eurusd 1.3273 1.3293 1.3253 1.3130 cancelled

3051532 sell limit 6.40 eurusd 1.3253 1.3293 1.3233 1.3129 cancelled

3051530 sell limit 3.20 eurusd 1.3233 1.3293 1.3213 1.3130 cancelled

3051528 sell limit 1.60 eurusd 1.3213 1.3293 1.3193 1.3130 cancelled

3051522 sell limit 0.80 eurusd 1.3193 1.3293 1.3173 1.3130 cancelled

3051514 sell limit 0.40 eurusd 1.3173 1.3293 1.3153 1.3129 cancelled

3051511 sell limit 0.20 eurusd 1.3153 1.3293 1.3133 1.3130 cancelled

3050456 sell limit 12.80 eurusd 1.3275 1.3295 1.3255 1.3132 cancelled

3050455 sell limit 6.40 eurusd 1.3255 1.3295 1.3235 1.3131 cancelled

3050452 sell limit 3.20 eurusd 1.3235 1.3295 1.3215 1.3132 cancelled

3050449 sell limit 1.60 eurusd 1.3215 1.3295 1.3195 1.3129 cancelled

3050448 sell limit 0.80 eurusd 1.3195 1.3295 1.3175 1.3130 cancelled

3050447 sell limit 0.40 eurusd 1.3175 1.3295 1.3155 1.3130 cancelled

3050446 sell 0.20 eurusd 1.3155 1.3295 1.3135 1.3135 0.00 0.00 0.00 40.00

3050445 sell 0.20 eurusd 1.3135 1.3295 1.3135 1.3135 0.00 0.00 0.00 0.00

3048864 buy limit 12.80 eurusd 1.3018 1.2998 1.3038 1.3100 cancelled

3048861 buy limit 6.40 eurusd 1.3038 1.2998 1.3058 1.3100 cancelled

3048860 buy limit 3.20 eurusd 1.3058 1.2998 1.3078 1.3100 cancelled

3048858 buy 1.60 eurusd 1.3078 1.2998 1.3098 1.3098 0.00 0.00 0.00 320.00

3048857 buy 0.80 eurusd 1.3098 1.2998 1.3098 1.3098 0.00 0.00 0.00 0.00

3048856 buy 0.40 eurusd 1.3118 1.2998 1.3098 1.3098 0.00 0.00 0.00 -80.00

3048853 buy 0.20 eurusd 1.3138 1.2998 1.3098 1.3098 0.00 0.00 0.00 -80.00

3048852 buy 0.20 eurusd 1.3158 1.2998 1.3098 1.3098 0.00 0.00 0.00 -120.00

3047025 sell limit 12.80 eurusd 1.3274 1.3294 1.3254 1.3135 cancelled

3047024 sell limit 6.40 eurusd 1.3254 1.3294 1.3234 1.3136 cancelled

3047022 sell limit 3.20 eurusd 1.3234 1.3294 1.3214 1.3135 cancelled

3047018 sell limit 1.60 eurusd 1.3214 1.3294 1.3194 1.3135 cancelled

3047013 sell limit 0.80 eurusd 1.3194 1.3294 1.3174 1.3135 cancelled

3047011 sell limit 0.40 eurusd 1.3174 1.3294 1.3154 1.3135 cancelled

3047010 sell 0.20 eurusd 1.3154 1.3294 1.3134 1.3134 0.00 0.00 0.00 40.00

3047009 sell 0.20 eurusd 1.3134 1.3294 1.3134 1.3134 0.00 0.00 0.00 0.00

3047000 sell limit 12.80 eurusd 1.3274 1.3294 1.3254 1.3134 cancelled

3046996 sell limit 6.40 eurusd 1.3254 1.3294 1.3234 1.3134 cancelled

3046985 sell limit 3.20 eurusd 1.3234 1.3294 1.3214 1.3134 cancelled

3046984 sell limit 1.60 eurusd 1.3214 1.3294 1.3194 1.3134 cancelled

3046982 sell limit 0.80 eurusd 1.3194 1.3294 1.3174 1.3134 cancelled

3046979 sell limit 0.40 eurusd 1.3174 1.3294 1.3154 1.3135 cancelled

3046977 sell limit 0.20 eurusd 1.3154 1.3294 1.3134 1.3134 cancelled

3046964 sell limit 12.80 eurusd 1.3274 1.3294 1.3254 1.3135 cancelled

3046960 sell limit 6.40 eurusd 1.3254 1.3294 1.3234 1.3135 cancelled

3046959 sell limit 3.20 eurusd 1.3234 1.3294 1.3214 1.3135 cancelled

3046952 sell limit 1.60 eurusd 1.3214 1.3294 1.3194 1.3135 cancelled

3046949 sell limit 0.80 eurusd 1.3194 1.3294 1.3174 1.3135 cancelled

3046948 sell limit 0.40 eurusd 1.3174 1.3294 1.3154 1.3135 cancelled

3046946 sell limit 0.20 eurusd 1.3154 1.3294 1.3134 1.3135 cancelled

3046806 sell limit 12.80 eurusd 1.3295 1.3315 1.3275 1.3133 cancelled

3046805 sell limit 6.40 eurusd 1.3275 1.3315 1.3255 1.3131 cancelled

3046804 sell limit 3.20 eurusd 1.3255 1.3315 1.3235 1.3131 cancelled

3046803 sell limit 1.60 eurusd 1.3235 1.3315 1.3215 1.3131 cancelled

3046801 sell limit 0.80 eurusd 1.3215 1.3315 1.3195 1.3131 cancelled

3046800 sell limit 0.40 eurusd 1.3195 1.3315 1.3175 1.3130 cancelled

3046799 sell limit 0.20 eurusd 1.3175 1.3315 1.3155 1.3131 cancelled

3046798 sell 0.20 eurusd 1.3155 1.3315 1.3135 1.3135 0.00 0.00 0.00 40.00

3046289 sell limit 12.80 eurusd 1.3315 1.3335 1.3295 1.3154 cancelled

3046288 sell limit 6.40 eurusd 1.3295 1.3335 1.3275 1.3154 cancelled

3046287 sell limit 3.20 eurusd 1.3275 1.3335 1.3255 1.3154 cancelled

3046285 sell limit 1.60 eurusd 1.3255 1.3335 1.3235 1.3154 cancelled

3046284 sell limit 0.80 eurusd 1.3235 1.3335 1.3215 1.3155 cancelled

3046283 sell limit 0.40 eurusd 1.3215 1.3335 1.3195 1.3155 cancelled

3046282 sell limit 0.20 eurusd 1.3195 1.3335 1.3175 1.3155 cancelled

3046281 sell 0.20 eurusd 1.3175 1.3335 1.3155 1.3155 0.00 0.00 0.00 40.00

3046279 buy limit 12.80 eurusd 1.3037 1.3017 1.3057 1.3159 cancelled

3046278 buy limit 6.40 eurusd 1.3057 1.3017 1.3077 1.3159 cancelled

3046277 buy limit 3.20 eurusd 1.3077 1.3017 1.3097 1.3159 cancelled

3046276 buy limit 1.60 eurusd 1.3097 1.3017 1.3117 1.3159 cancelled

3046275 buy limit 0.80 eurusd 1.3117 1.3017 1.3137 1.3159 cancelled

3046274 buy 0.40 eurusd 1.3137 1.3017 1.3157 1.3157 0.00 0.00 0.00 80.00

3046273 buy 0.20 eurusd 1.3157 1.3017 1.3157 1.3157 0.00 0.00 0.00 0.00

3046272 buy 0.20 eurusd 1.3177 1.3017 1.3157 1.3157 0.00 0.00 0.00 -40.00

3042534 sell limit 12.80 eurusd 1.3329 1.3349 1.3309 1.3191 deleted [good for day]

3042533 sell limit 6.40 eurusd 1.3309 1.3349 1.3289 1.3191 deleted [good for day]

3042531 sell limit 3.20 eurusd 1.3289 1.3349 1.3269 1.3191 deleted [good for day]

3042527 sell limit 1.60 eurusd 1.3269 1.3349 1.3249 1.3191 deleted [good for day]

3042521 sell limit 0.80 eurusd 1.3249 1.3349 1.3229 1.3191 deleted [good for day]

3042518 sell limit 0.40 eurusd 1.3229 1.3349 1.3209 1.3191 deleted [good for day]

3042516 sell limit 0.20 eurusd 1.3209 1.3349 1.3189 1.3191 deleted [good for day]

3042513 sell 0.20 eurusd 1.3189 0.0000 0.0000 1.3176 0.00 0.00 0.00 26.00

3042494 sell limit 12.80 eurusd 1.3316 1.3336 1.3296 1.3192 cancelled

3042486 sell limit 6.40 eurusd 1.3296 1.3336 1.3276 1.3189 cancelled

3042485 sell limit 3.20 eurusd 1.3276 1.3336 1.3256 1.3189 cancelled

3042483 sell limit 1.60 eurusd 1.3256 1.3336 1.3236 1.3189 cancelled

3042467 sell limit 0.80 eurusd 1.3236 1.3336 1.3216 1.3190 cancelled

3042460 sell limit 0.40 eurusd 1.3216 1.3336 1.3196 1.3190 cancelled

3041254 buy limit 12.80 eurusd 1.3051 1.3031 1.3071 1.3192 deleted [good for day]

3041252 buy limit 6.40 eurusd 1.3071 1.3031 1.3091 1.3192 deleted [good for day]

3041251 buy limit 3.20 eurusd 1.3091 1.3031 1.3111 1.3192 deleted [good for day]

3041248 buy limit 1.60 eurusd 1.3111 1.3031 1.3131 1.3192 deleted [good for day]

3041244 buy limit 0.80 eurusd 1.3131 1.3031 1.3151 1.3192 deleted [good for day]

3041242 buy limit 0.40 eurusd 1.3151 1.3031 1.3171 1.3192 deleted [good for day]

3041241 buy limit 0.20 eurusd 1.3171 1.3031 1.3191 1.3192 deleted [good for day]

3041239 buy 0.20 eurusd 1.3191 0.0000 0.0000 1.3174 0.00 0.00 0.00 -34.00

3034605 buy limit 12.80 eurusd 1.3030 1.3010 1.3050 1.3189 cancelled

3034603 buy limit 6.40 eurusd 1.3050 1.3010 1.3070 1.3191 cancelled

3034602 buy limit 3.20 eurusd 1.3070 1.3010 1.3090 1.3190 cancelled

3034601 buy limit 1.60 eurusd 1.3090 1.3010 1.3110 1.3191 cancelled

3034600 buy limit 0.80 eurusd 1.3110 1.3010 1.3130 1.3191 cancelled

3034599 buy limit 0.40 eurusd 1.3130 1.3010 1.3150 1.3191 cancelled

3034597 buy limit 0.20 eurusd 1.3150 1.3010 1.3170 1.3191 cancelled

3034596 buy 0.20 eurusd 1.3170 1.3010 1.3190 1.3190 0.00 0.00 0.00 40.00

3031758 sell limit 12.80 eurusd 1.3298 1.3318 1.3278 1.3183 cancelled

3031757 sell limit 6.40 eurusd 1.3278 1.3318 1.3258 1.3184 cancelled

3031755 sell limit 3.20 eurusd 1.3258 1.3318 1.3238 1.3184 cancelled

3031753 sell limit 1.60 eurusd 1.3238 1.3318 1.3218 1.3189 cancelled

3031750 sell limit 0.80 eurusd 1.3218 1.3318 1.3198 1.3189 cancelled

3031748 sell 0.40 eurusd 1.3198 1.3318 1.3178 1.3178 0.00 0.00 0.00 80.00

3031746 sell 0.20 eurusd 1.3178 1.3318 1.3178 1.3178 0.00 0.00 0.00 0.00

3031745 sell 0.20 eurusd 1.3158 1.3318 1.3178 1.3178 0.00 0.00 0.00 -40.00

3031740 sell limit 12.80 eurusd 1.3295 1.3315 1.3275 1.3158 cancelled

3031739 sell limit 6.40 eurusd 1.3275 1.3315 1.3255 1.3158 cancelled

3031737 sell limit 3.20 eurusd 1.3255 1.3315 1.3235 1.3157 cancelled

3031736 sell limit 1.60 eurusd 1.3235 1.3315 1.3215 1.3157 cancelled

3031734 sell limit 0.80 eurusd 1.3215 1.3315 1.3195 1.3158 cancelled

3031733 sell limit 0.40 eurusd 1.3195 1.3315 1.3175 1.3159 cancelled

3031731 sell limit 0.20 eurusd 1.3175 1.3315 1.3155 1.3159 cancelled

3017159 buy limit 12.80 eurusd 1.3049 1.3029 1.3069 1.3171 cancelled

3017158 buy limit 6.40 eurusd 1.3069 1.3029 1.3089 1.3170 cancelled

3017157 buy limit 3.20 eurusd 1.3089 1.3029 1.3109 1.3170 cancelled

3017155 buy limit 1.60 eurusd 1.3109 1.3029 1.3129 1.3170 cancelled

3017153 buy limit 0.80 eurusd 1.3129 1.3029 1.3149 1.3170 cancelled

3017152 buy 0.40 eurusd 1.3149 1.3029 1.3169 1.3169 0.00 0.00 0.00 80.00

3017151 buy 0.20 eurusd 1.3169 1.3029 1.3169 1.3169 0.00 0.00 0.00 0.00

3017150 buy 0.20 eurusd 1.3189 1.3029 1.3169 1.3169 0.00 0.00 0.00 -40.00

3014173 sell limit 12.80 eurusd 1.3296 1.3316 1.3276 1.3156 cancelled

3014171 sell limit 6.40 eurusd 1.3276 1.3316 1.3256 1.3157 cancelled

3014169 sell limit 3.20 eurusd 1.3256 1.3316 1.3236 1.3157 cancelled

3014164 sell limit 1.60 eurusd 1.3236 1.3316 1.3216 1.3157 cancelled

3014163 sell limit 0.80 eurusd 1.3216 1.3316 1.3196 1.3158 cancelled

3014162 sell 0.40 eurusd 1.3196 1.3316 1.3176 1.3176 0.00 0.00 0.00 80.00

3014158 sell 0.20 eurusd 1.3176 1.3316 1.3156 1.3156 0.00 0.00 0.00 40.00

3014157 sell 0.20 eurusd 1.3156 1.3316 1.3156 1.3156 0.00 0.00 0.00 0.00

3014120 sell limit 12.80 eurusd 1.3300 1.3320 1.3280 1.3155 cancelled

3014119 sell limit 6.40 eurusd 1.3280 1.3320 1.3260 1.3155 cancelled

3014116 sell limit 3.20 eurusd 1.3260 1.3320 1.3240 1.3155 cancelled

3014115 sell limit 1.60 eurusd 1.3240 1.3320 1.3220 1.3155 cancelled

3014113 sell limit 0.80 eurusd 1.3220 1.3320 1.3200 1.3156 cancelled

3014111 sell limit 0.40 eurusd 1.3200 1.3320 1.3180 1.3156 cancelled

3014107 sell limit 0.20 eurusd 1.3180 1.3320 1.3160 1.3156 cancelled

3012900 sell limit 12.80 eurusd 1.3321 1.3341 1.3301 1.3157 cancelled

3012899 sell limit 6.40 eurusd 1.3301 1.3341 1.3281 1.3157 cancelled

3012898 sell limit 3.20 eurusd 1.3281 1.3341 1.3261 1.3159 cancelled

3012896 sell limit 1.60 eurusd 1.3261 1.3341 1.3241 1.3157 cancelled

3012895 sell limit 0.80 eurusd 1.3241 1.3341 1.3221 1.3157 cancelled

3012894 sell limit 0.40 eurusd 1.3221 1.3341 1.3201 1.3157 cancelled

3012892 sell limit 0.20 eurusd 1.3201 1.3341 1.3181 1.3157 cancelled

3012890 sell 0.20 eurusd 1.3181 1.3341 1.3161 1.3161 0.00 0.00 0.00 40.00

3011745 sell limit 12.80 eurusd 1.3338 1.3358 1.3318 1.3181 cancelled

3011743 sell limit 6.40 eurusd 1.3318 1.3358 1.3298 1.3180 cancelled

3011742 sell limit 3.20 eurusd 1.3298 1.3358 1.3278 1.3180 cancelled

3011741 sell limit 1.60 eurusd 1.3278 1.3358 1.3258 1.3180 cancelled

3011737 sell limit 0.80 eurusd 1.3258 1.3358 1.3238 1.3180 cancelled

3011736 sell limit 0.40 eurusd 1.3238 1.3358 1.3218 1.3180 cancelled

3011731 sell limit 0.20 eurusd 1.3218 1.3358 1.3198 1.3180 cancelled

3011724 sell 0.20 eurusd 1.3198 1.3358 1.3178 1.3178 0.00 0.00 0.00 40.00

3011691 sell limit 12.80 eurusd 1.3339 1.3359 1.3319 1.3198 cancelled

3011690 sell limit 6.40 eurusd 1.3319 1.3359 1.3299 1.3198 cancelled

3011688 sell limit 3.20 eurusd 1.3299 1.3359 1.3279 1.3198 cancelled

3011686 sell limit 1.60 eurusd 1.3279 1.3359 1.3259 1.3199 cancelled

3011684 sell limit 0.80 eurusd 1.3259 1.3359 1.3239 1.3199 cancelled

3011682 sell limit 0.40 eurusd 1.3239 1.3359 1.3219 1.3198 cancelled

3011680 sell limit 0.20 eurusd 1.3219 1.3359 1.3199 1.3197 cancelled

3011601 sell limit 12.80 eurusd 1.3347 1.3367 1.3327 1.3198 cancelled

3011599 sell limit 6.40 eurusd 1.3327 1.3367 1.3307 1.3199 cancelled

3011594 sell limit 3.20 eurusd 1.3307 1.3367 1.3287 1.3199 cancelled

3011554 sell limit 1.60 eurusd 1.3287 1.3367 1.3267 1.3198 cancelled

3011512 sell limit 0.80 eurusd 1.3267 1.3367 1.3247 1.3197 cancelled

3011501 sell limit 0.40 eurusd 1.3247 1.3367 1.3227 1.3197 cancelled

3011488 sell limit 0.20 eurusd 1.3227 1.3367 1.3207 1.3197 cancelled

3002728 buy limit 12.80 eurusd 1.3088 1.3068 1.3108 1.3189 cancelled

3002727 buy limit 6.40 eurusd 1.3108 1.3068 1.3128 1.3189 cancelled

3002726 buy limit 3.20 eurusd 1.3128 1.3068 1.3148 1.3189 cancelled

3002724 buy limit 1.60 eurusd 1.3148 1.3068 1.3168 1.3189 cancelled

3002723 buy 0.80 eurusd 1.3168 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 160.00

3002722 buy 0.40 eurusd 1.3188 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 0.00

3002721 buy 0.20 eurusd 1.3208 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 -40.00

3002720 buy 0.20 eurusd 1.3228 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 -80.00

2994485 buy limit 12.80 eurusd 1.3087 1.3067 1.3107 1.3228 cancelled

2994484 buy limit 6.40 eurusd 1.3107 1.3067 1.3127 1.3228 cancelled

2994482 buy limit 3.20 eurusd 1.3127 1.3067 1.3147 1.3229 cancelled

2994481 buy limit 1.60 eurusd 1.3147 1.3067 1.3167 1.3229 cancelled

2994480 buy limit 0.80 eurusd 1.3167 1.3067 1.3187 1.3228 cancelled

2994478 buy limit 0.40 eurusd 1.3187 1.3067 1.3207 1.3228 cancelled

2994475 buy 0.20 eurusd 1.3207 1.3067 1.3227 1.3227 0.00 0.00 0.00 40.00

2994474 buy 0.20 eurusd 1.3227 1.3067 1.3227 1.3227 0.00 0.00 0.00 0.00

2993461 buy limit 12.80 eurusd 1.3085 1.3065 1.3105 1.3226 cancelled

2993443 buy limit 6.40 eurusd 1.3105 1.3065 1.3125 1.3225 cancelled

2993436 buy limit 3.20 eurusd 1.3125 1.3065 1.3145 1.3225 cancelled

2993415 buy limit 1.60 eurusd 1.3145 1.3065 1.3165 1.3225 cancelled

2993356 buy limit 0.80 eurusd 1.3165 1.3065 1.3185 1.3226 cancelled

2993330 buy limit 0.40 eurusd 1.3185 1.3065 1.3205 1.3227 cancelled

2993325 buy 0.20 eurusd 1.3205 1.3065 1.3225 1.3225 0.00 0.00 0.00 40.00

2993313 buy 0.20 eurusd 1.3225 1.3065 1.3225 1.3225 0.00 0.00 0.00 0.00

2993190 buy limit 12.80 eurusd 1.3089 1.3069 1.3109 1.3224 cancelled

2993184 buy limit 6.40 eurusd 1.3109 1.3069 1.3129 1.3225 cancelled

2993180 buy limit 3.20 eurusd 1.3129 1.3069 1.3149 1.3225 cancelled

2993175 buy limit 1.60 eurusd 1.3149 1.3069 1.3169 1.3225 cancelled

2993171 buy limit 0.80 eurusd 1.3169 1.3069 1.3189 1.3226 cancelled

2993168 buy limit 0.40 eurusd 1.3189 1.3069 1.3209 1.3225 cancelled

2993158 buy limit 0.20 eurusd 1.3209 1.3069 1.3229 1.3225 cancelled

2993074 buy limit 12.80 eurusd 1.3091 1.3071 1.3111 1.3226 cancelled

2993068 buy limit 6.40 eurusd 1.3111 1.3071 1.3131 1.3225 cancelled

2993044 buy limit 3.20 eurusd 1.3131 1.3071 1.3151 1.3225 cancelled

2993036 buy limit 1.60 eurusd 1.3151 1.3071 1.3171 1.3225 cancelled

2993027 buy limit 0.80 eurusd 1.3171 1.3071 1.3191 1.3225 cancelled

2993019 buy limit 0.40 eurusd 1.3191 1.3071 1.3211 1.3225 cancelled

2993000 buy limit 0.20 eurusd 1.3211 1.3071 1.3231 1.3225 cancelled

2992833 buy limit 12.80 eurusd 1.3089 1.3069 1.3109 1.3232 cancelled

2992827 buy limit 6.40 eurusd 1.3109 1.3069 1.3129 1.3229 cancelled

2992811 buy limit 3.20 eurusd 1.3129 1.3069 1.3149 1.3231 cancelled

2992798 buy limit 1.60 eurusd 1.3149 1.3069 1.3169 1.3229 cancelled

2992795 buy limit 0.80 eurusd 1.3169 1.3069 1.3189 1.3230 cancelled

2992788 buy limit 0.40 eurusd 1.3189 1.3069 1.3209 1.3230 cancelled

2992757 buy limit 0.20 eurusd 1.3209 1.3069 1.3229 1.3229 cancelled

2990987 buy limit 12.80 eurusd 1.3067 1.3047 1.3087 1.3223 cancelled

2990986 buy limit 6.40 eurusd 1.3087 1.3047 1.3107 1.3225 cancelled

2990984 buy limit 3.20 eurusd 1.3107 1.3047 1.3127 1.3227 cancelled

2990982 buy limit 1.60 eurusd 1.3127 1.3047 1.3147 1.3230 cancelled

2990980 buy limit 0.80 eurusd 1.3147 1.3047 1.3167 1.3229 cancelled

2990979 buy limit 0.40 eurusd 1.3167 1.3047 1.3187 1.3231 cancelled

2990978 buy limit 0.20 eurusd 1.3187 1.3047 1.3207 1.3231 cancelled

2990977 buy 0.20 eurusd 1.3207 1.3047 1.3227 1.3227 0.00 0.00 0.00 40.00

2990965 buy limit 12.80 eurusd 1.3065 1.3045 1.3085 1.3208 cancelled

2990959 buy limit 6.40 eurusd 1.3085 1.3045 1.3105 1.3210 cancelled

2990955 buy limit 3.20 eurusd 1.3105 1.3045 1.3125 1.3207 cancelled

2990952 buy limit 1.60 eurusd 1.3125 1.3045 1.3145 1.3207 cancelled

2990951 buy limit 0.80 eurusd 1.3145 1.3045 1.3165 1.3208 cancelled

2990947 buy limit 0.40 eurusd 1.3165 1.3045 1.3185 1.3207 cancelled

2990943 buy limit 0.20 eurusd 1.3185 1.3045 1.3205 1.3207 cancelled

2990919 buy limit 12.80 eurusd 1.3070 1.3050 1.3090 1.3208 cancelled

2990917 buy limit 6.40 eurusd 1.3090 1.3050 1.3110 1.3206 cancelled

2990915 buy limit 3.20 eurusd 1.3110 1.3050 1.3130 1.3206 cancelled

2990914 buy limit 1.60 eurusd 1.3130 1.3050 1.3150 1.3207 cancelled

2990913 buy limit 0.80 eurusd 1.3150 1.3050 1.3170 1.3207 cancelled

2990910 buy limit 0.40 eurusd 1.3170 1.3050 1.3190 1.3207 cancelled

2990903 buy limit 0.20 eurusd 1.3190 1.3050 1.3210 1.3207 cancelled

2988614 sell limit 12.80 eurusd 1.3342 1.3362 1.3322 1.3193 cancelled

2988610 sell limit 6.40 eurusd 1.3322 1.3362 1.3302 1.3194 cancelled

2988608 sell limit 3.20 eurusd 1.3302 1.3362 1.3282 1.3196 cancelled

2988606 sell limit 1.60 eurusd 1.3282 1.3362 1.3262 1.3197 cancelled

2988605 sell limit 0.80 eurusd 1.3262 1.3362 1.3242 1.3197 cancelled

2988604 sell limit 0.40 eurusd 1.3242 1.3362 1.3222 1.3198 cancelled

2988602 sell 0.20 eurusd 1.3222 1.3362 1.3202 1.3202 0.00 0.00 0.00 40.00

2988601 sell 0.20 eurusd 1.3202 1.3362 1.3202 1.3202 0.00 0.00 0.00 0.00

2988590 sell limit 12.80 eurusd 1.3341 1.3361 1.3321 1.3202 cancelled

2988589 sell limit 6.40 eurusd 1.3321 1.3361 1.3301 1.3202 cancelled

2988588 sell limit 3.20 eurusd 1.3301 1.3361 1.3281 1.3202 cancelled

2988587 sell limit 1.60 eurusd 1.3281 1.3361 1.3261 1.3202 cancelled

2988586 sell limit 0.80 eurusd 1.3261 1.3361 1.3241 1.3202 cancelled

2988585 sell limit 0.40 eurusd 1.3241 1.3361 1.3221 1.3202 cancelled

2988584 sell limit 0.20 eurusd 1.3221 1.3361 1.3201 1.3202 cancelled

2987233 buy limit 12.80 eurusd 1.3072 1.3052 1.3092 1.3206 cancelled

2987231 buy limit 6.40 eurusd 1.3092 1.3052 1.3112 1.3206 cancelled

2987230 buy limit 3.20 eurusd 1.3112 1.3052 1.3132 1.3206 cancelled

2987229 buy limit 1.60 eurusd 1.3132 1.3052 1.3152 1.3206 cancelled

2987227 buy limit 0.80 eurusd 1.3152 1.3052 1.3172 1.3206 cancelled

2987226 buy limit 0.40 eurusd 1.3172 1.3052 1.3192 1.3206 cancelled

2987225 buy 0.20 eurusd 1.3192 1.3052 1.3212 1.3212 0.00 0.00 0.00 40.00

2987224 buy 0.20 eurusd 1.3212 1.3052 1.3212 1.3212 0.00 0.00 0.00 0.00

2987219 buy limit 12.80 eurusd 1.3081 1.3061 1.3101 1.3212 cancelled

2987218 buy limit 6.40 eurusd 1.3101 1.3061 1.3121 1.3212 cancelled

2987216 buy limit 3.20 eurusd 1.3121 1.3061 1.3141 1.3212 cancelled

2987215 buy limit 1.60 eurusd 1.3141 1.3061 1.3161 1.3212 cancelled

2987214 buy limit 0.80 eurusd 1.3161 1.3061 1.3181 1.3212 cancelled

2987212 buy limit 0.40 eurusd 1.3181 1.3061 1.3201 1.3212 cancelled

2987211 buy limit 0.20 eurusd 1.3201 1.3061 1.3221 1.3212 cancelled

2986512 buy limit 12.80 eurusd 1.3060 1.3040 1.3080 1.3214 cancelled

2986511 buy limit 6.40 eurusd 1.3080 1.3040 1.3100 1.3214 cancelled

2986510 buy limit 3.20 eurusd 1.3100 1.3040 1.3120 1.3213 cancelled

2986509 buy limit 1.60 eurusd 1.3120 1.3040 1.3140 1.3214 cancelled

2986508 buy limit 0.80 eurusd 1.3140 1.3040 1.3160 1.3214 cancelled

2986507 buy limit 0.40 eurusd 1.3160 1.3040 1.3180 1.3213 cancelled

2986505 buy limit 0.20 eurusd 1.3180 1.3040 1.3200 1.3213 cancelled

2986504 buy 0.20 eurusd 1.3200 1.3040 1.3220 1.3220 0.00 0.00 0.00 40.00

2986501 buy limit 12.80 eurusd 1.3062 1.3042 1.3082 1.3201 cancelled

2986499 buy limit 6.40 eurusd 1.3082 1.3042 1.3102 1.3201 cancelled

2986497 buy limit 3.20 eurusd 1.3102 1.3042 1.3122 1.3201 cancelled

2986496 buy limit 1.60 eurusd 1.3122 1.3042 1.3142 1.3201 cancelled

2986494 buy limit 0.80 eurusd 1.3142 1.3042 1.3162 1.3201 cancelled

2986492 buy limit 0.40 eurusd 1.3162 1.3042 1.3182 1.3200 cancelled

2986491 buy limit 0.20 eurusd 1.3182 1.3042 1.3202 1.3200 cancelled

2985002 sell limit 12.80 eurusd 1.3322 1.3342 1.3302 1.3201 cancelled

2984997 sell limit 6.40 eurusd 1.3302 1.3342 1.3282 1.3201 cancelled

2984994 sell limit 3.20 eurusd 1.3282 1.3342 1.3262 1.3203 cancelled

2984991 sell limit 1.60 eurusd 1.3262 1.3342 1.3242 1.3203 cancelled

2984986 sell limit 0.80 eurusd 1.3242 1.3342 1.3222 1.3203 cancelled

2984985 sell 0.40 eurusd 1.3222 1.3342 1.3202 1.3202 0.00 0.00 0.00 80.00

2984984 sell 0.20 eurusd 1.3202 1.3342 1.3202 1.3202 0.00 0.00 0.00 0.00

2984981 sell 0.20 eurusd 1.3182 1.3342 1.3202 1.3202 0.00 0.00 0.00 -40.00

2984974 sell limit 12.80 eurusd 1.3325 1.3345 1.3305 1.3181 cancelled

2984972 sell limit 6.40 eurusd 1.3305 1.3345 1.3285 1.3181 cancelled

2984969 sell limit 3.20 eurusd 1.3285 1.3345 1.3265 1.3181 cancelled

2984968 sell limit 1.60 eurusd 1.3265 1.3345 1.3245 1.3183 cancelled

2984966 sell limit 0.80 eurusd 1.3245 1.3345 1.3225 1.3183 cancelled

2984961 sell limit 0.40 eurusd 1.3225 1.3345 1.3205 1.3182 cancelled

2984955 sell limit 0.20 eurusd 1.3205 1.3345 1.3185 1.3183 cancelled

2984940 sell limit 12.80 eurusd 1.3323 1.3343 1.3303 1.3184 cancelled

2984938 sell limit 6.40 eurusd 1.3303 1.3343 1.3283 1.3185 cancelled

2984936 sell limit 3.20 eurusd 1.3283 1.3343 1.3263 1.3184 cancelled

2984935 sell limit 1.60 eurusd 1.3263 1.3343 1.3243 1.3184 cancelled

2984934 sell limit 0.80 eurusd 1.3243 1.3343 1.3223 1.3183 cancelled

2984933 sell limit 0.40 eurusd 1.3223 1.3343 1.3203 1.3181 cancelled

2984932 sell limit 0.20 eurusd 1.3203 1.3343 1.3183 1.3181 cancelled

2982623 buy limit 12.80 eurusd 1.3081 1.3061 1.3101 1.3200 cancelled

2982621 buy limit 6.40 eurusd 1.3101 1.3061 1.3121 1.3200 cancelled

2982618 buy limit 3.20 eurusd 1.3121 1.3061 1.3141 1.3201 cancelled

2982616 buy limit 1.60 eurusd 1.3141 1.3061 1.3161 1.3201 cancelled

2982613 buy limit 0.80 eurusd 1.3161 1.3061 1.3181 1.3200 cancelled

2982611 buy 0.40 eurusd 1.3181 1.3061 1.3201 1.3201 0.00 0.00 0.00 80.00

2982610 buy 0.20 eurusd 1.3201 1.3061 1.3201 1.3201 0.00 0.00 0.00 0.00

2982608 buy 0.20 eurusd 1.3221 1.3061 1.3201 1.3201 0.00 0.00 0.00 -40.00

2982135 sell limit 12.80 eurusd 1.3344 1.3364 1.3324 1.3183 cancelled

2982132 sell limit 6.40 eurusd 1.3324 1.3364 1.3304 1.3184 cancelled

2982131 sell limit 3.20 eurusd 1.3304 1.3364 1.3284 1.3184 cancelled

2982130 sell limit 1.60 eurusd 1.3284 1.3364 1.3264 1.3185 cancelled

2982129 sell limit 0.80 eurusd 1.3264 1.3364 1.3244 1.3184 cancelled

2982128 sell limit 0.40 eurusd 1.3244 1.3364 1.3224 1.3184 cancelled

2982127 sell limit 0.20 eurusd 1.3224 1.3364 1.3204 1.3184 cancelled

2982126 sell 0.20 eurusd 1.3204 1.3364 1.3184 1.3184 0.00 0.00 0.00 40.00

2982097 sell limit 12.80 eurusd 1.3340 1.3360 1.3320 1.3203 cancelled

2982084 sell limit 6.40 eurusd 1.3320 1.3360 1.3300 1.3204 cancelled

2982082 sell limit 3.20 eurusd 1.3300 1.3360 1.3280 1.3204 cancelled

2982080 sell limit 1.60 eurusd 1.3280 1.3360 1.3260 1.3203 cancelled

2982078 sell limit 0.80 eurusd 1.3260 1.3360 1.3240 1.3203 cancelled

2982068 sell limit 0.40 eurusd 1.3240 1.3360 1.3220 1.3202 cancelled

2982066 sell limit 0.20 eurusd 1.3220 1.3360 1.3200 1.3203 cancelled

2979985 sell limit 12.80 eurusd 1.3359 1.3379 1.3339 1.3198 cancelled

2979984 sell limit 6.40 eurusd 1.3339 1.3379 1.3319 1.3198 cancelled

2979983 sell limit 3.20 eurusd 1.3319 1.3379 1.3299 1.3198 cancelled

2979982 sell limit 1.60 eurusd 1.3299 1.3379 1.3279 1.3197 cancelled

2979981 sell limit 0.80 eurusd 1.3279 1.3379 1.3259 1.3198 cancelled

2979980 sell limit 0.40 eurusd 1.3259 1.3379 1.3239 1.3198 cancelled

2979979 sell limit 0.20 eurusd 1.3239 1.3379 1.3219 1.3198 cancelled

2979978 sell 0.20 eurusd 1.3219 1.3379 1.3199 1.3199 0.00 0.00 0.00 40.00

2979977 buy limit 12.80 eurusd 1.3081 1.3061 1.3101 1.3221 cancelled

2979976 buy limit 6.40 eurusd 1.3101 1.3061 1.3121 1.3220 cancelled

2979975 buy limit 3.20 eurusd 1.3121 1.3061 1.3141 1.3220 cancelled

2979974 buy limit 1.60 eurusd 1.3141 1.3061 1.3161 1.3220 cancelled

2979973 buy limit 0.80 eurusd 1.3161 1.3061 1.3181 1.3220 cancelled

2979972 buy limit 0.40 eurusd 1.3181 1.3061 1.3201 1.3220 cancelled

2979971 buy 0.20 eurusd 1.3201 1.3061 1.3221 1.3221 0.00 0.00 0.00 40.00

2979970 buy 0.20 eurusd 1.3221 1.3061 1.3221 1.3221 0.00 0.00 0.00 0.00

2978247 buy limit 0.40 usdcad 1.1611 1.1511 1.1631 1.1672 cancelled

2978246 buy limit 0.20 usdcad 1.1631 1.1511 1.1651 1.1672 cancelled

2978245 buy limit 0.10 usdcad 1.1651 1.1511 1.1671 1.1672 cancelled

2978244 buy 0.10 usdcad 1.1671 1.1511 1.1691 1.1671 0.00 0.00 0.00 0.00

2978243 balance Deposit 3 000.00

0.00 0.00 0.00 1 752.00

Closed P/L: 1 752.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

3108843 sell 0.20 eurusd 1.3088 1.3248 1.3088 1.3113 0.00 0.00 0.00 -50.00

3108844 sell 0.20 eurusd 1.3108 1.3248 1.3088 1.3113 0.00 0.00 0.00 -10.00

3110114 buy 0.20 eurusd 1.3113 1.2953 1.3133 1.3112 0.00 0.00 0.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 -62.00

Floating P/L: -62.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

3108845 sell limit 0.40 eurusd 1.3128 1.3248 1.3108 1.3112

3108846 sell limit 0.80 eurusd 1.3148 1.3248 1.3128 1.3112

3108848 sell limit 1.60 eurusd 1.3168 1.3248 1.3148 1.3112

3108849 sell limit 3.20 eurusd 1.3188 1.3248 1.3168 1.3112

3108850 sell limit 6.40 eurusd 1.3208 1.3248 1.3188 1.3112

3108852 sell limit 12.80 eurusd 1.3228 1.3248 1.3208 1.3112

3110115 buy limit 0.20 eurusd 1.3093 1.2953 1.3113 1.3113

3110116 buy limit 0.40 eurusd 1.3073 1.2953 1.3093 1.3113

3110117 buy limit 0.80 eurusd 1.3053 1.2953 1.3073 1.3113

3110118 buy limit 1.60 eurusd 1.3033 1.2953 1.3053 1.3113

3110119 buy limit 3.20 eurusd 1.3013 1.2953 1.3033 1.3113

3110120 buy limit 6.40 eurusd 1.2993 1.2953 1.3013 1.3113

3110121 buy limit 12.80 eurusd 1.2973 1.2953 1.2993 1.3113

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 752.00 Floating P/L: -62.00 Margin: 200.00

Balance: 4 752.00 Equity: 4 690.00 Free Margin: 4 490.00

Details:

Gross Profit: 2 866.00 Gross Loss: 1 114.00 Total Net Profit: 1 752.00

Profit Factor: 2.57 Expected Payoff: 20.14

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 280.00 (6.88%)

Total Trades: 87 Short Positions (won %): 44 (86.36%) Long Positions (won %): 43 (72.09%)

Profit Trades (% of total): 69 (79.31%) Loss trades (% of total): 18 (20.69%)

Largest profit trade: 320.00 loss trade: -120.00

Average profit trade: 41.54 loss trade: -61.89

Maximum consecutive wins ($): 13 (440.00) consecutive losses ($): 3 (-280.00)

Maximal consecutive profit (count): 440.00 (13) consecutive loss (count): -280.00 (3)