Crown Forex SA

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
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Balance: 3 800.00 Equity: 3 794.00 Free Margin: 3 794.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 080.00 Gross Loss: 280.00 Total Net Profit: 800.00
Profit Factor: 3.86 Expected Payoff: 21.62  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 120.00 (3.41%)  
 
Total Trades: 37 Short Positions (won %): 15 (86.67%) Long Positions (won %): 22 (81.82%)
Profit Trades (% of total): 31 (83.78%) Loss trades (% of total): 6 (16.22%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -80.00
Average profit trade: 34.84 loss trade: -46.67
Maximum consecutive wins ($): 11 (280.00) consecutive losses ($): 2 (-120.00)
Maximal consecutive profit (count): 360.00 (7) consecutive loss (count): -120.00 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1