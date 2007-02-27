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|12.80
|eurusd
|1.3049
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|1.3168
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|640.00
|Floating P/L:
|-56.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 640.00
|Equity:
|3 584.00
|Free Margin:
|3 584.00
|Details:
|Gross Profit:
|840.00
|Gross Loss:
|200.00
|Total Net Profit:
|640.00
|Profit Factor:
|4.20
|Expected Payoff:
|22.86
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|120.00 (3.26%)
|Total Trades:
|28
|Short Positions (won %):
|10 (90.00%)
|Long Positions (won %):
|18 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (85.71%)
|Loss trades (% of total):
|4 (14.29%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-80.00
|Average
|profit trade:
|35.00
|loss trade:
|-50.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (440.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-120.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|440.00 (14)
|consecutive loss (count):
|-120.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1