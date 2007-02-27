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Account: 44237 Name: Rifo Rinaldi Currency: USD 2007 March 1, 23:36

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2993415 buy limit 1.60 eurusd 1.3145 1.3065 1.3165 1.3225 cancelled

2993436 buy limit 3.20 eurusd 1.3125 1.3065 1.3145 1.3225 cancelled

2993443 buy limit 6.40 eurusd 1.3105 1.3065 1.3125 1.3225 cancelled

2993461 buy limit 12.80 eurusd 1.3085 1.3065 1.3105 1.3226 cancelled

2994474 buy 0.20 eurusd 1.3227 1.3067 1.3227 1.3227 0.00 0.00 0.00 0.00

2994475 buy 0.20 eurusd 1.3207 1.3067 1.3227 1.3227 0.00 0.00 0.00 40.00

2994478 buy limit 0.40 eurusd 1.3187 1.3067 1.3207 1.3228 cancelled

2994480 buy limit 0.80 eurusd 1.3167 1.3067 1.3187 1.3228 cancelled

2994481 buy limit 1.60 eurusd 1.3147 1.3067 1.3167 1.3229 cancelled

2994482 buy limit 3.20 eurusd 1.3127 1.3067 1.3147 1.3229 cancelled

2994484 buy limit 6.40 eurusd 1.3107 1.3067 1.3127 1.3228 cancelled

2994485 buy limit 12.80 eurusd 1.3087 1.3067 1.3107 1.3228 cancelled

3002720 buy 0.20 eurusd 1.3228 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 -80.00

3002721 buy 0.20 eurusd 1.3208 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 -40.00

3002722 buy 0.40 eurusd 1.3188 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 0.00

3002723 buy 0.80 eurusd 1.3168 1.3068 1.3188 1.3188 0.00 0.00 0.00 160.00

3002724 buy limit 1.60 eurusd 1.3148 1.3068 1.3168 1.3189 cancelled

3002726 buy limit 3.20 eurusd 1.3128 1.3068 1.3148 1.3189 cancelled

3002727 buy limit 6.40 eurusd 1.3108 1.3068 1.3128 1.3189 cancelled

3002728 buy limit 12.80 eurusd 1.3088 1.3068 1.3108 1.3189 cancelled

3011488 sell limit 0.20 eurusd 1.3227 1.3367 1.3207 1.3197 cancelled

3011501 sell limit 0.40 eurusd 1.3247 1.3367 1.3227 1.3197 cancelled

3011512 sell limit 0.80 eurusd 1.3267 1.3367 1.3247 1.3197 cancelled

3011554 sell limit 1.60 eurusd 1.3287 1.3367 1.3267 1.3198 cancelled

3011594 sell limit 3.20 eurusd 1.3307 1.3367 1.3287 1.3199 cancelled

3011599 sell limit 6.40 eurusd 1.3327 1.3367 1.3307 1.3199 cancelled

3011601 sell limit 12.80 eurusd 1.3347 1.3367 1.3327 1.3198 cancelled

3011680 sell limit 0.20 eurusd 1.3219 1.3359 1.3199 1.3197 cancelled

3011682 sell limit 0.40 eurusd 1.3239 1.3359 1.3219 1.3198 cancelled

3011684 sell limit 0.80 eurusd 1.3259 1.3359 1.3239 1.3199 cancelled

3011686 sell limit 1.60 eurusd 1.3279 1.3359 1.3259 1.3199 cancelled

3011688 sell limit 3.20 eurusd 1.3299 1.3359 1.3279 1.3198 cancelled

3011690 sell limit 6.40 eurusd 1.3319 1.3359 1.3299 1.3198 cancelled

3011691 sell limit 12.80 eurusd 1.3339 1.3359 1.3319 1.3198 cancelled

3011724 sell 0.20 eurusd 1.3198 1.3358 1.3178 1.3178 0.00 0.00 0.00 40.00

3011731 sell limit 0.20 eurusd 1.3218 1.3358 1.3198 1.3180 cancelled

3011736 sell limit 0.40 eurusd 1.3238 1.3358 1.3218 1.3180 cancelled

3011737 sell limit 0.80 eurusd 1.3258 1.3358 1.3238 1.3180 cancelled

3011741 sell limit 1.60 eurusd 1.3278 1.3358 1.3258 1.3180 cancelled

3011742 sell limit 3.20 eurusd 1.3298 1.3358 1.3278 1.3180 cancelled

3011743 sell limit 6.40 eurusd 1.3318 1.3358 1.3298 1.3180 cancelled

3011745 sell limit 12.80 eurusd 1.3338 1.3358 1.3318 1.3181 cancelled

3012890 sell 0.20 eurusd 1.3181 1.3341 1.3161 1.3161 0.00 0.00 0.00 40.00

3012892 sell limit 0.20 eurusd 1.3201 1.3341 1.3181 1.3157 cancelled

3012894 sell limit 0.40 eurusd 1.3221 1.3341 1.3201 1.3157 cancelled

3012895 sell limit 0.80 eurusd 1.3241 1.3341 1.3221 1.3157 cancelled

3012896 sell limit 1.60 eurusd 1.3261 1.3341 1.3241 1.3157 cancelled

3012898 sell limit 3.20 eurusd 1.3281 1.3341 1.3261 1.3159 cancelled

3012899 sell limit 6.40 eurusd 1.3301 1.3341 1.3281 1.3157 cancelled

3012900 sell limit 12.80 eurusd 1.3321 1.3341 1.3301 1.3157 cancelled

3014107 sell limit 0.20 eurusd 1.3180 1.3320 1.3160 1.3156 cancelled

3014111 sell limit 0.40 eurusd 1.3200 1.3320 1.3180 1.3156 cancelled

3014113 sell limit 0.80 eurusd 1.3220 1.3320 1.3200 1.3156 cancelled

3014115 sell limit 1.60 eurusd 1.3240 1.3320 1.3220 1.3155 cancelled

3014116 sell limit 3.20 eurusd 1.3260 1.3320 1.3240 1.3155 cancelled

3014119 sell limit 6.40 eurusd 1.3280 1.3320 1.3260 1.3155 cancelled

3014120 sell limit 12.80 eurusd 1.3300 1.3320 1.3280 1.3155 cancelled

3014162 sell 0.40 eurusd 1.3196 1.3316 1.3176 1.3176 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00 640.00

Closed P/L: 640.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

3014157 sell 0.20 eurusd 1.3156 1.3316 1.3156 1.3168 0.00 0.00 0.00 -24.00

3014158 sell 0.20 eurusd 1.3176 1.3316 1.3156 1.3168 0.00 0.00 0.00 16.00

3017150 buy 0.20 eurusd 1.3189 1.3029 1.3189 1.3167 0.00 0.00 0.00 -44.00

3017151 buy 0.20 eurusd 1.3169 1.3029 1.3189 1.3167 0.00 0.00 0.00 -4.00

0.00 0.00 0.00 -56.00

Floating P/L: -56.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

3014163 sell limit 0.80 eurusd 1.3216 1.3316 1.3196 1.3167

3014164 sell limit 1.60 eurusd 1.3236 1.3316 1.3216 1.3167

3014169 sell limit 3.20 eurusd 1.3256 1.3316 1.3236 1.3167

3014171 sell limit 6.40 eurusd 1.3276 1.3316 1.3256 1.3167

3014173 sell limit 12.80 eurusd 1.3296 1.3316 1.3276 1.3167

3017152 buy limit 0.40 eurusd 1.3149 1.3029 1.3169 1.3168

3017153 buy limit 0.80 eurusd 1.3129 1.3029 1.3149 1.3168

3017155 buy limit 1.60 eurusd 1.3109 1.3029 1.3129 1.3168

3017157 buy limit 3.20 eurusd 1.3089 1.3029 1.3109 1.3168

3017158 buy limit 6.40 eurusd 1.3069 1.3029 1.3089 1.3168

3017159 buy limit 12.80 eurusd 1.3049 1.3029 1.3069 1.3168

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 640.00 Floating P/L: -56.00 Margin: 0.00

Balance: 3 640.00 Equity: 3 584.00 Free Margin: 3 584.00

Details:

Gross Profit: 840.00 Gross Loss: 200.00 Total Net Profit: 640.00

Profit Factor: 4.20 Expected Payoff: 22.86

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 120.00 (3.26%)

Total Trades: 28 Short Positions (won %): 10 (90.00%) Long Positions (won %): 18 (83.33%)

Profit Trades (% of total): 24 (85.71%) Loss trades (% of total): 4 (14.29%)

Largest profit trade: 160.00 loss trade: -80.00

Average profit trade: 35.00 loss trade: -50.00

Maximum consecutive wins ($): 14 (440.00) consecutive losses ($): 2 (-120.00)

Maximal consecutive profit (count): 440.00 (14) consecutive loss (count): -120.00 (2)