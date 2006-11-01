Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_FixedLots_alassio

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.11.01 00:00 - 2007.02.13 00:00 (2006.11.01 - 2006.12.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFixedLotsFeature="** Determine lot size of individual orders **"; FixedLotsOrder1=0.5; FixedLotsOrder2=0.5; FixedLotsOrder3=1; FixedLotsOrder4=3; FixedLotsOrder5=5; FixedLotsOrder6=5; FixedLotsOrder7=0; FixedLotsOrder8=0; FixedLotsOrder9=0; FixedLotsOrderLast=0; DynamicLotsFeature="** Scale lots by account size for compounding **"; UseDynamicLots=true; LotBaseEquity=5000; LotBaseSize=1; StatisticsFeature="** Collect winner/loser statistics **"; LoserLimit=-1000; KellyFactor=0.25; ProgressionFeature="** Use lot size progression after losers **"; UseProgression=false; UseGlobalProg=true; ProgressionModel=2; MaxProgStep=12; UseCycleProgSteps=true; EntryFeature="** Select entry signal parameters **"; UseRSX=true; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=13; RSX_Timeframe=60; UseJMATrend=true; JMAPeriod=28; JMALag=2; JMAPointDiff=2; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=30; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=30; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test7778Ticks modelled129325Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit59212.67Gross profit88427.93Gross loss-29215.26
Profit factor3.03Expected payoff158.32
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown3326.64 (8.08%)Relative drawdown10.86% (667.48)
Total trades374Short positions (won %)210 (77.14%)Long positions (won %)164 (71.34%)
Profit trades (% of total)279 (74.60%)Loss trades (% of total)95 (25.40%)
Largestprofit trade2299.97loss trade-1717.23
Averageprofit trade316.95loss trade-307.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)36 (4033.51)consecutive losses (loss in money)4 (-2255.04)
Maximalconsecutive profit (count of wins)13395.18 (24)consecutive loss (count of losses)-3326.64 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.01 09:30sell10.501.27580.00001.2735
22006.11.01 13:00buy20.501.27590.00001.2782
32006.11.01 17:02t/p20.501.27820.00001.2782115.005115.00
42006.11.01 17:03sell30.501.27890.00001.2766
52006.11.01 17:15buy40.501.27780.00001.2801
62006.11.01 17:54t/p30.501.27660.00001.2766115.005230.00
72006.11.01 17:54close10.501.27660.00001.2735-40.005190.00
82006.11.01 23:00sell50.501.27560.00001.2733
92006.11.02 02:52buy60.501.27480.00001.2771
102006.11.02 13:44t/p60.501.27710.00001.2771115.005305.00
112006.11.02 13:44close40.501.27720.00001.2801-40.515264.49
122006.11.02 15:30buy70.501.27780.00001.2801
132006.11.03 15:30t/p50.501.27330.00001.2733125.035389.52
142006.11.03 15:30buy80.501.27010.00001.2724
152006.11.03 15:30sell90.501.26990.00001.2676
162006.11.06 19:59t/p80.501.27240.00001.2724111.505501.02
172006.11.06 19:59close70.501.27250.00001.2801-272.015229.01
182006.11.06 20:00buy100.501.27260.00001.2749
192006.11.06 23:15sell110.501.27290.00001.2706
202006.11.07 05:30t/p100.501.27490.00001.2749111.505340.51
212006.11.07 05:45sell121.001.27640.00001.2741
222006.11.07 07:00buy130.501.27710.00001.2794
232006.11.07 15:32t/p130.501.27940.00001.2794115.005455.51
242006.11.07 15:32sell143.001.27950.00001.2772
252006.11.07 17:00buy150.501.28110.00001.2834
262006.11.07 21:44buy160.501.27800.00001.2803
272006.11.07 21:45t/p143.001.27720.00001.2772690.006145.51
282006.11.07 21:45close121.001.27720.00001.2741-80.006065.51
292006.11.07 21:45close110.501.27740.00001.2706-222.495843.02
302006.11.07 21:46close90.501.27730.00001.2676-364.985478.03
312006.11.07 22:00sell170.501.27670.00001.2744
322006.11.08 10:21sell180.501.27970.00001.2774
332006.11.08 10:34t/p160.501.28030.00001.2803111.505589.53
342006.11.08 10:34close150.501.28030.00001.2834-43.505546.02
352006.11.08 11:30buy190.501.28070.00001.2830
362006.11.08 15:00buy200.501.27750.00001.2798
372006.11.08 15:29t/p180.501.27740.00001.2774115.005661.02
382006.11.08 15:29close170.501.27710.00001.2744-17.495643.53
392006.11.08 15:30sell210.501.27730.00001.2750
402006.11.09 16:03t/p200.501.27980.00001.2798104.495748.02
412006.11.09 16:03close190.501.27980.00001.2830-55.515692.51
422006.11.09 16:04sell220.501.28040.00001.2781
432006.11.09 16:14t/p220.501.27810.00001.2781115.005807.51
442006.11.09 16:14close210.501.27720.00001.275012.525820.04
452006.11.09 16:15sell230.501.27700.00001.2747
462006.11.09 16:15sell240.501.28050.00001.2782
472006.11.09 16:29t/p240.501.27820.00001.2782115.005935.04
482006.11.09 16:29close230.501.27800.00001.2747-50.005885.04
492006.11.09 16:30sell250.501.27790.00001.2756
502006.11.09 17:20sell260.501.28100.00001.2787
512006.11.09 17:30buy270.501.28060.00001.2829
522006.11.09 17:36t/p270.501.28290.00001.2829115.006000.04
532006.11.09 17:36buy280.501.28370.00001.2860
542006.11.09 17:37sell291.001.28410.00001.2818
552006.11.09 17:38t/p291.001.28180.00001.2818230.016230.05
562006.11.09 17:38sell301.001.28430.00001.2820
572006.11.09 17:38t/p301.001.28200.00001.2820230.006460.05
582006.11.09 17:44buy310.501.28000.00001.2823
592006.11.09 17:45t/p310.501.28230.00001.2823115.006575.05
602006.11.09 17:45close280.501.28330.00001.2860-20.006555.05
612006.11.09 17:46buy320.501.28030.00001.2826
622006.11.09 17:46t/p320.501.28260.00001.2826115.006670.05
632006.11.09 17:46buy330.501.28370.00001.2860
642006.11.09 17:47buy340.501.28030.00001.2826
652006.11.09 17:47t/p340.501.28260.00001.2826115.006785.05
662006.11.09 17:48buy350.501.28030.00001.2826
672006.11.09 17:48t/p350.501.28260.00001.2826115.006900.05
682006.11.09 17:49buy360.501.28030.00001.2826
692006.11.09 17:49t/p360.501.28260.00001.2826115.007015.05
702006.11.09 17:50buy370.501.28030.00001.2826
712006.11.09 17:50t/p370.501.28260.00001.2826115.007130.05
722006.11.09 17:51buy380.501.28030.00001.2826
732006.11.09 17:51t/p380.501.28260.00001.2826115.007245.05
742006.11.09 17:52buy390.501.28030.00001.2826
752006.11.09 17:52t/p390.501.28260.00001.2826115.007360.05
762006.11.09 17:53buy400.501.28030.00001.2826
772006.11.09 17:53t/p400.501.28260.00001.2826115.007475.05
782006.11.09 17:55buy410.501.28030.00001.2826
792006.11.09 17:55t/p410.501.28260.00001.2826115.007590.05
802006.11.09 17:56buy420.501.28030.00001.2826
812006.11.09 17:56t/p420.501.28260.00001.2826115.007705.05
822006.11.09 17:57buy430.501.28030.00001.2826
832006.11.09 17:57t/p430.501.28260.00001.2826115.007820.05
842006.11.09 17:59buy440.501.28030.00001.2826
852006.11.09 17:59t/p440.501.28260.00001.2826115.007935.05
862006.11.09 17:59buy450.501.28030.00001.2826
872006.11.09 18:00t/p450.501.28260.00001.2826115.008050.05
882006.11.09 18:00close330.501.28320.00001.2860-25.008025.05
892006.11.09 18:01buy460.501.28050.00001.2828
902006.11.09 18:04t/p460.501.28280.00001.2828115.008140.05
912006.11.09 18:04buy470.501.28310.00001.2854
922006.11.09 20:14sell481.001.28400.00001.2817
932006.11.10 03:02t/p470.501.28540.00001.2854111.508251.54
942006.11.10 04:30buy490.501.28630.00001.2886
952006.11.10 09:30sell503.001.28710.00001.2848
962006.11.10 09:58t/p490.501.28860.00001.2886115.008366.54
972006.11.10 11:15buy510.501.28880.00001.2911
982006.11.10 17:14buy520.501.28560.00001.2879
992006.11.10 21:30t/p503.001.28480.00001.2848690.009056.54
1002006.11.10 21:30close481.001.28470.00001.2817-64.988991.56
1012006.11.10 21:31close260.501.28480.00001.2787-187.498804.07
1022006.11.10 21:31close250.501.28470.00001.2756-337.498466.57
1032006.11.10 22:30sell530.501.28460.00001.2823
1042006.11.13 03:29sell540.501.28760.00001.2853
1052006.11.13 10:31t/p540.501.28530.00001.2853115.008581.57
1062006.11.13 10:31close530.501.28520.00001.2823-27.498554.08
1072006.11.13 10:31sell550.501.28510.00001.2828
1082006.11.13 16:29t/p550.501.28280.00001.2828115.008669.08
1092006.11.13 16:29buy561.001.28260.00001.2849
1102006.11.13 17:30sell570.501.28030.00001.2780
1112006.11.14 09:46sell580.501.28330.00001.2810
1122006.11.14 14:45t/p561.001.28490.00001.2849222.998892.07
1132006.11.14 14:45close520.501.28570.00001.2879-2.018890.07
1142006.11.14 14:46close510.501.28300.00001.2911-297.018593.06
1152006.11.14 15:06sell591.001.28660.00001.2843
1162006.11.14 15:07t/p591.001.28430.00001.2843230.008823.06
1172006.11.14 15:07sell601.001.28670.00001.2844
1182006.11.14 15:08t/p601.001.28440.00001.2844230.009053.06
1192006.11.14 15:08sell611.001.28670.00001.2844
1202006.11.14 15:09t/p611.001.28440.00001.2844230.009283.06
1212006.11.14 15:09sell621.001.28660.00001.2843
1222006.11.14 15:10t/p621.001.28430.00001.2843230.009513.06
1232006.11.14 15:10sell631.001.28650.00001.2842
1242006.11.14 15:11t/p631.001.28420.00001.2842230.009743.06
1252006.11.14 15:11sell641.001.28650.00001.2842
1262006.11.14 15:12t/p641.001.28420.00001.2842230.009973.06
1272006.11.14 15:12sell651.001.28660.00001.2843
1282006.11.14 15:12t/p651.001.28430.00001.2843230.0010203.06
1292006.11.14 16:00buy660.501.28620.00001.2885
1302006.11.14 16:14sell671.001.28640.00001.2841
1312006.11.14 16:51t/p671.001.28410.00001.2841230.0010433.06
1322006.11.14 16:51close580.501.28390.00001.2810-30.0010403.06
1332006.11.14 16:59close570.501.28410.00001.2780-187.4910215.57
1342006.11.14 17:00buy680.501.28110.00001.2834
1352006.11.14 17:45sell690.501.28060.00001.2783
1362006.11.17 05:56t/p690.501.27830.00001.2783127.5410343.11
1372006.11.17 06:13buy701.001.27800.00001.2803
1382006.11.17 07:15sell710.501.27770.00001.2754
1392006.11.17 15:54t/p701.001.28030.00001.2803230.0010573.11
1402006.11.17 15:54close680.501.28040.00001.2834-52.5210520.59
1412006.11.17 15:56close660.501.27860.00001.2885-397.5210123.07
1422006.11.17 16:02sell720.501.28110.00001.2788
1432006.11.17 16:15buy730.501.27910.00001.2814
1442006.11.17 16:16t/p730.501.28140.00001.2814115.0010238.07
1452006.11.17 16:16buy740.501.28240.00001.2847
1462006.11.17 16:29buy750.501.27910.00001.2814
1472006.11.17 16:30t/p750.501.28140.00001.2814115.0010353.07
1482006.11.17 16:30close740.501.28310.00001.284735.0010388.07
1492006.11.17 16:31buy760.501.27980.00001.2821
1502006.11.17 16:31t/p760.501.28210.00001.2821115.0010503.07
1512006.11.17 16:31buy770.501.28340.00001.2857
1522006.11.17 16:32buy780.501.27980.00001.2821
1532006.11.17 16:32t/p780.501.28210.00001.2821115.0010618.07
1542006.11.17 16:34buy790.501.27980.00001.2821
1552006.11.17 16:34t/p790.501.28210.00001.2821115.0010733.07
1562006.11.17 16:35buy800.501.27980.00001.2821
1572006.11.17 16:35t/p800.501.28210.00001.2821115.0010848.07
1582006.11.17 16:37buy810.501.27980.00001.2821
1592006.11.17 16:37t/p810.501.28210.00001.2821115.0010963.07
1602006.11.17 16:38buy820.501.27980.00001.2821
1612006.11.17 16:38t/p820.501.28210.00001.2821115.0011078.07
1622006.11.17 16:38buy830.501.27980.00001.2821
1632006.11.17 16:45t/p830.501.28210.00001.2821115.0011193.07
1642006.11.17 16:45close770.501.28310.00001.2857-15.0011178.07
1652006.11.17 16:46buy840.501.28130.00001.2836
1662006.11.17 17:44t/p840.501.28360.00001.2836115.0011293.07
1672006.11.17 17:44buy850.501.28380.00001.2861
1682006.11.20 04:59sell861.001.28430.00001.2820
1692006.11.20 17:21t/p861.001.28200.00001.2820230.0011523.07
1702006.11.20 17:21close720.501.28200.00001.2788-42.4911480.58
1712006.11.20 17:21close710.501.28210.00001.2754-217.4911263.09
1722006.11.20 17:45sell870.501.28220.00001.2799
1732006.11.21 16:14buy880.501.28040.00001.2827
1742006.11.21 17:59t/p880.501.28270.00001.2827115.0011378.09
1752006.11.21 17:59close850.501.28270.00001.2861-62.0111316.08
1762006.11.21 18:00buy890.501.28290.00001.2852
1772006.11.22 03:21t/p890.501.28520.00001.2852111.5011427.58
1782006.11.22 03:21sell900.501.28560.00001.2833
1792006.11.22 05:00buy910.501.28620.00001.2885
1802006.11.22 13:24t/p910.501.28850.00001.2885115.0011542.58
1812006.11.22 13:24sell921.001.28860.00001.2863
1822006.11.22 14:34sell933.001.29170.00001.2894
1832006.11.22 14:44t/p933.001.28940.00001.2894690.0012232.58
1842006.11.22 14:44close921.001.28930.00001.2863-70.0012162.58
1852006.11.22 14:45close900.501.28940.00001.2833-190.0011972.58
1862006.11.22 14:46close870.501.28950.00001.2799-359.9811612.60
1872006.11.22 15:00buy940.501.28870.00001.2910
1882006.11.22 15:00t/p940.501.29100.00001.2910115.0011727.60
1892006.11.22 15:00buy950.501.29210.00001.2944
1902006.11.22 15:01buy960.501.28910.00001.2914
1912006.11.22 15:01t/p960.501.29140.00001.2914115.0011842.60
1922006.11.22 15:02buy970.501.28910.00001.2914
1932006.11.22 15:02t/p970.501.29140.00001.2914115.0011957.60
1942006.11.22 15:03buy980.501.28910.00001.2914
1952006.11.22 15:03t/p980.501.29140.00001.2914115.0012072.60
1962006.11.22 15:04buy990.501.28910.00001.2914
1972006.11.22 15:04t/p990.501.29140.00001.2914115.0012187.60
1982006.11.22 15:08buy1000.501.28910.00001.2914
1992006.11.22 15:10t/p1000.501.29140.00001.2914115.0012302.60
2002006.11.22 15:10close950.501.29150.00001.2944-30.0012272.60
2012006.11.22 15:13buy1010.501.28910.00001.2914
2022006.11.22 15:13t/p1010.501.29140.00001.2914115.0012387.60
2032006.11.22 15:13buy1020.501.29170.00001.2940
2042006.11.22 16:25t/p1020.501.29400.00001.2940115.0012502.60
2052006.11.22 16:25buy1030.501.29470.00001.2970
2062006.11.22 16:29buy1040.501.29150.00001.2938
2072006.11.22 16:30t/p1040.501.29380.00001.2938115.0012617.60
2082006.11.22 16:30close1030.501.29520.00001.297025.0012642.60
2092006.11.22 16:32buy1050.501.29270.00001.2950
2102006.11.22 17:29t/p1050.501.29500.00001.2950115.0012757.60
2112006.11.22 17:29buy1060.501.29590.00001.2982
2122006.11.22 18:55buy1070.501.29280.00001.2951
2132006.11.22 20:00sell1080.501.29250.00001.2902
2142006.11.23 10:05t/p1070.501.29510.00001.2951104.4912862.09
2152006.11.23 10:05close1060.501.29510.00001.2982-50.5112811.57
2162006.11.23 10:15sell1090.501.29640.00001.2941
2172006.11.23 10:44t/p1090.501.29410.00001.2941115.0012926.57
2182006.11.23 10:44close1080.501.29410.00001.2902-72.4812854.10
2192006.11.23 12:00buy1100.501.29730.00001.2996
2202006.11.23 18:30sell1110.501.29540.00001.2931
2212006.11.24 09:30sell1120.501.29910.00001.2968
2222006.11.24 09:31t/p1100.501.29960.00001.2996111.5012965.60
2232006.11.24 09:33sell1131.001.30270.00001.3004
2242006.11.24 09:33t/p1131.001.30040.00001.3004230.0013195.60
2252006.11.24 09:44t/p1120.501.29680.00001.2968115.0013310.60
2262006.11.24 09:44close1110.501.29620.00001.2931-37.4913273.10
2272006.11.24 10:00buy1140.501.29720.00001.2995
2282006.11.24 10:00t/p1140.501.29950.00001.2995115.0013388.10
2292006.11.24 10:00buy1150.501.30640.00001.3087
2302006.11.24 10:01buy1160.501.29800.00001.3003
2312006.11.24 10:01t/p1160.501.30030.00001.3003115.0013503.10
2322006.11.24 10:02buy1170.501.29800.00001.3003
2332006.11.24 10:02t/p1170.501.30030.00001.3003115.0013618.10
2342006.11.24 10:03buy1180.501.29800.00001.3003
2352006.11.24 10:03t/p1180.501.30030.00001.3003115.0013733.10
2362006.11.24 10:04buy1190.501.29800.00001.3003
2372006.11.24 10:04t/p1190.501.30030.00001.3003115.0013848.10
2382006.11.24 10:05buy1200.501.29800.00001.3003
2392006.11.24 10:05t/p1200.501.30030.00001.3003115.0013963.10
2402006.11.24 10:05buy1210.501.29800.00001.3003
2412006.11.24 10:15t/p1210.501.30030.00001.3003115.0014078.10
2422006.11.24 10:15close1150.501.30610.00001.3087-15.0014063.10
2432006.11.24 10:16buy1220.501.30010.00001.3024
2442006.11.24 10:16t/p1220.501.30240.00001.3024115.0014178.10
2452006.11.24 10:16buy1230.501.30680.00001.3091
2462006.11.24 10:18buy1240.501.30010.00001.3024
2472006.11.24 10:18t/p1240.501.30240.00001.3024115.0014293.10
2482006.11.24 10:20buy1250.501.30010.00001.3024
2492006.11.24 10:20t/p1250.501.30240.00001.3024115.0014408.10
2502006.11.24 10:21buy1260.501.30010.00001.3024
2512006.11.24 10:21t/p1260.501.30240.00001.3024115.0014523.10
2522006.11.24 10:22buy1270.501.30010.00001.3024
2532006.11.24 10:22t/p1270.501.30240.00001.3024115.0014638.10
2542006.11.24 10:23buy1280.501.30010.00001.3024
2552006.11.24 10:23t/p1280.501.30240.00001.3024115.0014753.10
2562006.11.24 10:24buy1290.501.30010.00001.3024
2572006.11.24 10:24t/p1290.501.30240.00001.3024115.0014868.10
2582006.11.24 10:25buy1300.501.30010.00001.3024
2592006.11.24 10:25t/p1300.501.30240.00001.3024115.0014983.10
2602006.11.24 10:26buy1310.501.30010.00001.3024
2612006.11.24 10:26t/p1310.501.30240.00001.3024115.0015098.10
2622006.11.24 10:29buy1320.501.30010.00001.3024
2632006.11.24 10:29t/p1320.501.30240.00001.3024115.0015213.10
2642006.11.24 10:29buy1330.501.30010.00001.3024
2652006.11.24 10:30t/p1330.501.30240.00001.3024115.0015328.10
2662006.11.24 10:30close1230.501.30620.00001.3091-30.0015298.10
2672006.11.24 10:30buy1340.501.30640.00001.3087
2682006.11.24 11:30t/p1340.501.30870.00001.3087115.0015413.10
2692006.11.24 11:30buy1350.501.30910.00001.3114
2702006.11.24 16:15sell1360.501.30780.00001.3055
2712006.11.27 00:00t/p1350.501.31140.00001.3114111.5015524.60
2722006.11.27 00:00sell1370.501.31650.00001.3142
2732006.11.27 00:30buy1380.501.31510.00001.3174
2742006.11.27 02:31t/p1370.501.31420.00001.3142115.0015639.60
2752006.11.27 02:31close1360.501.31310.00001.3055-262.4915377.11
2762006.11.27 03:00sell1390.501.31360.00001.3113
2772006.11.27 07:29buy1400.501.31200.00001.3143
2782006.11.27 10:15t/p1390.501.31130.00001.3113115.0015492.11
2792006.11.27 11:00sell1410.501.30970.00001.3074
2802006.11.27 11:42sell1420.501.31280.00001.3105
2812006.11.27 15:34t/p1420.501.31050.00001.3105115.0015607.11
2822006.11.27 15:34close1410.501.31040.00001.3074-35.0015572.11
2832006.11.27 16:15sell1430.501.31010.00001.3078
2842006.11.27 20:13sell1440.501.31340.00001.3111
2852006.11.28 03:41t/p1400.501.31430.00001.3143111.5015683.60
2862006.11.28 03:41close1380.501.31430.00001.3174-43.5015640.10
2872006.11.28 06:00buy1450.501.31490.00001.3172
2882006.11.28 15:33sell1461.001.31650.00001.3142
2892006.11.28 15:36t/p1450.501.31720.00001.3172115.0015755.10
2902006.11.28 16:00buy1470.501.31690.00001.3192
2912006.11.28 17:05t/p1461.001.31420.00001.3142229.9915985.09
2922006.11.28 17:05close1440.501.31420.00001.3111-37.4815947.61
2932006.11.28 17:05close1430.501.31420.00001.3078-202.4915745.12
2942006.11.28 18:45sell1480.501.31580.00001.3135
2952006.11.28 19:17sell1490.501.31910.00001.3168
2962006.11.28 19:18t/p1490.501.31680.00001.3168115.0015860.12
2972006.11.28 19:18sell1500.501.31900.00001.3167
2982006.11.28 19:18t/p1500.501.31670.00001.3167115.0015975.12
2992006.11.28 19:37sell1510.501.31910.00001.3168
3002006.11.28 19:38t/p1510.501.31680.00001.3168115.0016090.12
3012006.11.28 20:30sell1520.501.31890.00001.3166
3022006.11.28 21:35t/p1470.501.31920.00001.3192115.0016205.12
3032006.11.28 21:35buy1530.501.31950.00001.3218
3042006.11.29 10:15t/p1520.501.31660.00001.3166117.5116322.62
3052006.11.29 10:15close1480.501.31650.00001.3135-32.4916290.13
3062006.11.29 10:15sell1540.501.31630.00001.3140
3072006.11.29 11:02buy1550.501.31620.00001.3185
3082006.11.30 08:22t/p1550.501.31850.00001.3185104.4916394.62
3092006.11.30 08:22close1530.501.31860.00001.3218-59.0116335.61
3102006.11.30 09:26sell1560.501.31930.00001.3170
3112006.11.30 09:45buy1570.501.31910.00001.3214
3122006.11.30 16:15t/p1570.501.32140.00001.3214115.0016450.61
3132006.11.30 16:15sell1581.001.32390.00001.3216
3142006.11.30 16:16t/p1581.001.32160.00001.3216230.0016680.61
3152006.11.30 16:16sell1591.001.32380.00001.3215
3162006.11.30 16:17t/p1591.001.32150.00001.3215230.0116910.62
3172006.11.30 16:17sell1601.001.32380.00001.3215
3182006.11.30 16:18t/p1601.001.32150.00001.3215230.0117140.63
3192006.11.30 16:18sell1611.001.32340.00001.3211
3202006.11.30 16:18t/p1611.001.32110.00001.3211229.9917370.62
3212006.11.30 16:30sell1621.001.32380.00001.3215
3222006.11.30 16:31t/p1621.001.32150.00001.3215230.0117600.63
3232006.11.30 16:31sell1631.001.32410.00001.3218
3242006.11.30 16:32t/p1631.001.32180.00001.3218230.0017830.63
3252006.11.30 16:32sell1641.001.32450.00001.3222
3262006.11.30 16:33t/p1641.001.32220.00001.3222230.0018060.63
3272006.11.30 16:33sell1651.001.32440.00001.3221
3282006.11.30 16:33t/p1651.001.32210.00001.3221230.0118290.64
3292006.11.30 16:49sell1661.001.32240.00001.3201
3302006.11.30 16:59sell1673.001.32540.00001.3231
3312006.11.30 16:59t/p1673.001.32310.00001.3231690.0318980.67
3322006.11.30 17:00buy1680.501.32140.00001.3237
3332006.11.30 17:00t/p1680.501.32370.00001.3237115.0019095.67
3342006.11.30 17:00buy1690.501.32520.00001.3275
3352006.11.30 17:13sell1703.001.32560.00001.3233
3362006.12.01 11:45t/p1703.001.32330.00001.3233705.0219800.69
3372006.12.01 11:45close1661.001.32330.00001.3201-84.9819715.70
3382006.12.01 11:46close1560.501.32340.00001.3170-202.4919513.21
3392006.12.01 11:46close1540.501.32330.00001.3140-339.9719173.24
3402006.12.01 11:46sell1710.501.32320.00001.3209
3412006.12.01 15:15sell1720.501.32620.00001.3239
3422006.12.01 16:01t/p1690.501.32750.00001.3275111.5019284.74
3432006.12.01 16:01sell1731.001.33000.00001.3277
3442006.12.01 16:02t/p1731.001.32770.00001.3277230.0019514.74
3452006.12.01 16:02sell1741.001.33020.00001.3279
3462006.12.01 16:03t/p1741.001.32790.00001.3279230.0019744.74
3472006.12.01 16:03sell1751.001.33000.00001.3277
3482006.12.01 16:03t/p1751.001.32770.00001.3277230.0019974.74
3492006.12.01 16:15sell1761.001.33010.00001.3278
3502006.12.01 16:29t/p1761.001.32780.00001.3278230.0120204.75
3512006.12.01 16:29close1720.501.32740.00001.3239-60.0020144.75
3522006.12.01 16:30close1710.501.32730.00001.3209-205.0019939.75
3532006.12.01 16:45buy1770.501.32760.00001.3299
3542006.12.01 16:45t/p1770.501.32990.00001.3299115.0020054.75
3552006.12.01 16:45buy1780.501.33380.00001.3361
3562006.12.01 16:46buy1790.501.32860.00001.3309
3572006.12.01 16:46t/p1790.501.33090.00001.3309115.0020169.75
3582006.12.01 16:47buy1800.501.32860.00001.3309
3592006.12.01 16:47t/p1800.501.33090.00001.3309115.0020284.75
3602006.12.01 16:48buy1810.501.32860.00001.3309
3612006.12.01 16:48t/p1810.501.33090.00001.3309115.0020399.75
3622006.12.01 16:49buy1820.501.32860.00001.3309
3632006.12.01 16:49t/p1820.501.33090.00001.3309115.0020514.75
3642006.12.01 16:50buy1830.501.32860.00001.3309
3652006.12.01 16:50t/p1830.501.33090.00001.3309115.0020629.75
3662006.12.01 16:51buy1840.501.32860.00001.3309
3672006.12.01 16:51t/p1840.501.33090.00001.3309115.0020744.75
3682006.12.01 16:52buy1850.501.32860.00001.3309
3692006.12.01 16:52t/p1850.501.33090.00001.3309115.0020859.75
3702006.12.01 16:53buy1860.501.32860.00001.3309
3712006.12.01 16:53t/p1860.501.33090.00001.3309115.0020974.75
3722006.12.01 16:54buy1870.501.32860.00001.3309
3732006.12.01 16:54t/p1870.501.33090.00001.3309115.0021089.75
3742006.12.01 16:54buy1880.501.32860.00001.3309
3752006.12.01 17:00t/p1880.501.33090.00001.3309115.0021204.75
3762006.12.01 17:00close1780.501.33330.00001.3361-25.0021179.75
3772006.12.01 17:01buy1890.501.33270.00001.3350
3782006.12.04 00:01t/p1890.501.33500.00001.3350111.5021291.24
3792006.12.04 00:01buy1900.501.33600.00001.3383
3802006.12.04 03:29buy1910.501.33270.00001.3350
3812006.12.04 03:30sell1920.501.33240.00001.3301
3822006.12.04 10:02t/p1920.501.33010.00001.3301115.0021406.24
3832006.12.04 10:03buy1931.001.32970.00001.3320
3842006.12.04 10:30sell1940.501.32860.00001.3263
3852006.12.04 13:11sell1950.501.33170.00001.3294
3862006.12.04 13:16t/p1931.001.33200.00001.3320230.0021636.24
3872006.12.04 13:16close1910.501.33200.00001.3350-35.0021601.24
3882006.12.04 13:16close1900.501.33190.00001.3383-205.0021396.24
3892006.12.04 14:30buy1960.501.33170.00001.3340
3902006.12.04 23:32t/p1960.501.33400.00001.3340115.0021511.24
3912006.12.05 00:45buy1970.501.33440.00001.3367
3922006.12.05 09:59buy1980.501.33140.00001.3337
3932006.12.05 14:30t/p1980.501.33370.00001.3337115.0021626.24
3942006.12.05 14:30close1970.501.33430.00001.3367-5.0021621.24
3952006.12.05 14:31sell1991.001.33530.00001.3330
3962006.12.05 14:31t/p1991.001.33300.00001.3330230.0021851.24
3972006.12.05 15:30buy2000.501.33470.00001.3370
3982006.12.05 15:44sell2011.001.33470.00001.3324
3992006.12.05 16:00t/p2011.001.33240.00001.3324230.0022081.24
4002006.12.05 16:00close1950.501.33240.00001.3294-32.4922048.75
4012006.12.05 16:00close1940.501.33200.00001.3263-167.4921881.26
4022006.12.05 16:00buy2020.501.33170.00001.3340
4032006.12.05 16:59t/p2020.501.33400.00001.3340115.0021996.26
4042006.12.05 16:59close2000.501.33440.00001.3370-15.0021981.26
4052006.12.05 17:45sell2030.501.32960.00001.3273
4062006.12.05 18:37sell2040.501.33270.00001.3304
4072006.12.05 20:00buy2050.501.33270.00001.3350
4082006.12.06 10:24t/p2040.501.33040.00001.3304117.5122098.77
4092006.12.06 10:24buy2060.501.32970.00001.3320
4102006.12.06 10:24close2030.501.32970.00001.3273-2.4922096.28
4112006.12.06 10:29sell2070.501.32980.00001.3275
4122006.12.06 11:29t/p2070.501.32750.00001.3275115.0022211.28
4132006.12.06 11:29sell2080.501.32730.00001.3250
4142006.12.06 15:29buy2091.001.32660.00001.3289
4152006.12.06 15:54t/p2091.001.32890.00001.3289230.0022441.28
4162006.12.06 15:54close2060.501.32900.00001.3320-35.0022406.28
4172006.12.06 15:55close2050.501.32740.00001.3350-268.5022137.77
4182006.12.06 16:22sell2100.501.33040.00001.3281
4192006.12.06 16:29t/p2100.501.32810.00001.3281115.0022252.77
4202006.12.06 16:29close2080.501.32790.00001.3250-30.0022222.77
4212006.12.06 17:30buy2110.501.33020.00001.3325
4222006.12.06 21:00sell2120.501.32920.00001.3269
4232006.12.07 09:44sell2130.501.33220.00001.3299
4242006.12.07 12:23t/p2130.501.32990.00001.3299115.0022337.77
4252006.12.07 12:23close2120.501.32890.00001.326922.5222360.30
4262006.12.07 13:00sell2140.501.32890.00001.3266
4272006.12.08 15:00t/p2110.501.33250.00001.3325100.9922461.28
4282006.12.08 15:00sell2150.501.33320.00001.3309
4292006.12.08 15:01t/p2150.501.33090.00001.3309115.0022576.28
4302006.12.08 15:01sell2160.501.33350.00001.3312
4312006.12.08 15:02t/p2160.501.33120.00001.3312115.0022691.28
4322006.12.08 15:02sell2170.501.33390.00001.3316
4332006.12.08 15:03t/p2170.501.33160.00001.3316115.0022806.28
4342006.12.08 15:03sell2180.501.33360.00001.3313
4352006.12.08 15:04t/p2180.501.33130.00001.3313115.0022921.28
4362006.12.08 15:04sell2190.501.33320.00001.3309
4372006.12.08 15:05t/p2190.501.33090.00001.3309115.0023036.28
4382006.12.08 15:05sell2200.501.33300.00001.3307
4392006.12.08 15:05t/p2200.501.33070.00001.3307115.0023151.28
4402006.12.08 15:15sell2210.501.33360.00001.3313
4412006.12.08 15:16t/p2210.501.33130.00001.3313115.0023266.28
4422006.12.08 15:16sell2220.501.33430.00001.3320
4432006.12.08 15:17t/p2220.501.33200.00001.3320115.0023381.28
4442006.12.08 15:17sell2230.501.33430.00001.3320
4452006.12.08 15:18t/p2230.501.33200.00001.3320115.0023496.28
4462006.12.08 15:18sell2240.501.33400.00001.3317
4472006.12.08 15:19t/p2240.501.33170.00001.3317115.0023611.28
4482006.12.08 15:19sell2250.501.33410.00001.3318
4492006.12.08 15:20t/p2250.501.33180.00001.3318115.0023726.28
4502006.12.08 15:20sell2260.501.33380.00001.3315
4512006.12.08 15:21t/p2260.501.33150.00001.3315115.0023841.28
4522006.12.08 15:21sell2270.501.33370.00001.3314
4532006.12.08 15:22t/p2270.501.33140.00001.3314115.0023956.28
4542006.12.08 15:22sell2280.501.33350.00001.3312
4552006.12.08 15:23t/p2280.501.33120.00001.3312115.0024071.28
4562006.12.08 15:23sell2290.501.33350.00001.3312
4572006.12.08 15:24t/p2290.501.33120.00001.3312115.0024186.28
4582006.12.08 15:24sell2300.501.33350.00001.3312
4592006.12.08 15:25t/p2300.501.33120.00001.3312115.0024301.28
4602006.12.08 15:25sell2310.501.33340.00001.3311
4612006.12.08 15:26t/p2310.501.33110.00001.3311115.0024416.28
4622006.12.08 15:26sell2320.501.33360.00001.3313
4632006.12.08 15:27t/p2320.501.33130.00001.3313115.0024531.28
4642006.12.08 15:27sell2330.501.33350.00001.3312
4652006.12.08 15:28t/p2330.501.33120.00001.3312115.0024646.28
4662006.12.08 15:28sell2340.501.33390.00001.3316
4672006.12.08 15:29t/p2340.501.33160.00001.3316115.0024761.28
4682006.12.08 15:29sell2350.501.33370.00001.3314
4692006.12.08 15:29t/p2350.501.33140.00001.3314115.0024876.28
4702006.12.08 15:30sell2360.501.33420.00001.3319
4712006.12.08 15:31t/p2360.501.33190.00001.3319115.0024991.28
4722006.12.08 15:31sell2370.501.33430.00001.3320
4732006.12.08 15:34t/p2370.501.33200.00001.3320115.0025106.28
4742006.12.08 15:34sell2380.501.33400.00001.3317
4752006.12.08 15:35t/p2380.501.33170.00001.3317115.0025221.28
4762006.12.08 15:35sell2390.501.33390.00001.3316
4772006.12.08 15:36t/p2390.501.33160.00001.3316115.0025336.28
4782006.12.08 15:36sell2400.501.33370.00001.3314
4792006.12.08 15:38t/p2400.501.33140.00001.3314115.0025451.28
4802006.12.08 15:38sell2410.501.33360.00001.3313
4812006.12.08 15:39t/p2410.501.33130.00001.3313115.0025566.28
4822006.12.08 15:39sell2420.501.33360.00001.3313
4832006.12.08 15:40t/p2420.501.33130.00001.3313115.0025681.28
4842006.12.08 15:40sell2430.501.33360.00001.3313
4852006.12.08 15:41t/p2430.501.33130.00001.3313115.0025796.28
4862006.12.08 15:41sell2440.501.33380.00001.3315
4872006.12.08 15:42t/p2440.501.33150.00001.3315115.0025911.28
4882006.12.08 15:42sell2450.501.33370.00001.3314
4892006.12.08 15:44t/p2450.501.33140.00001.3314115.0026026.28
4902006.12.08 15:44sell2460.501.33370.00001.3314
4912006.12.08 15:44t/p2460.501.33140.00001.3314115.0026141.28
4922006.12.08 15:45sell2470.501.33390.00001.3316
4932006.12.08 16:15buy2480.501.33410.00001.3364
4942006.12.08 17:34t/p2470.501.33160.00001.3316115.0026256.28
4952006.12.08 17:34buy2490.501.33110.00001.3334
4962006.12.08 17:34close2140.501.33110.00001.3266-107.4926148.79
4972006.12.08 18:45buy2501.001.32320.00001.3255
4982006.12.08 19:00sell2510.501.32110.00001.3188
4992006.12.08 21:03buy2523.001.32010.00001.3224
5002006.12.11 00:00t/p2510.501.31880.00001.3188117.5126266.30
5012006.12.11 01:00sell2530.501.31810.00001.3158
5022006.12.11 02:00buy2545.001.31690.00001.3192
5032006.12.11 03:29t/p2530.501.31580.00001.3158115.0026381.30
5042006.12.11 03:29sell2552.161.31530.00001.3130
5052006.12.11 08:27sell2562.401.31840.00001.3161
5062006.12.11 08:47t/p2545.001.31920.00001.31921150.0127531.31
5072006.12.11 08:47close2523.001.31940.00001.3224-231.0327300.28
5082006.12.11 08:48close2501.001.31720.00001.3255-607.0126693.27
5092006.12.11 08:48close2490.501.31980.00001.3334-568.5026124.77
5102006.12.11 08:49close2480.501.31720.00001.3364-848.5025276.26
5112006.12.11 08:49buy2572.331.32010.00001.3224
5122006.12.11 08:59buy2582.331.31640.00001.3187
5132006.12.11 09:01t/p2582.331.31870.00001.3187535.9025812.16
5142006.12.11 09:01close2572.331.31970.00001.3224-93.2125718.95
5152006.12.11 09:02buy2592.331.31860.00001.3209
5162006.12.11 09:13t/p2592.331.32090.00001.3209535.9026254.85
5172006.12.11 09:13buy2602.331.32120.00001.3235
5182006.12.11 09:16sell2614.651.32160.00001.3193
5192006.12.11 09:17t/p2614.651.31930.00001.31931069.4827324.33
5202006.12.11 09:17sell2624.651.32170.00001.3194
5212006.12.11 09:18t/p2624.651.31940.00001.31941069.4928393.82
5222006.12.11 09:18sell2634.651.32160.00001.3193
5232006.12.11 09:20t/p2634.651.31930.00001.31931069.4829463.30
5242006.12.11 09:20sell2644.651.32140.00001.3191
5252006.12.11 09:29t/p2644.651.31910.00001.31911069.5230532.82
5262006.12.11 09:29close2562.401.31890.00001.3161-119.9930412.83
5272006.12.11 09:30close2552.161.31890.00001.3130-777.6029635.23
5282006.12.11 12:30sell2652.331.31870.00001.3164
5292006.12.11 14:19buy2662.331.31790.00001.3202
5302006.12.11 16:32t/p2662.331.32020.00001.3202535.9030171.13
5312006.12.11 16:32close2602.331.32040.00001.3235-186.4029984.73
5322006.12.11 17:08sell2672.331.32180.00001.3195
5332006.12.11 17:14t/p2672.331.31950.00001.3195535.9030520.63
5342006.12.11 17:14close2652.331.31890.00001.3164-46.6030474.03
5352006.12.11 18:00buy2682.331.32170.00001.3240
5362006.12.11 18:15t/p2682.331.32400.00001.3240535.9031009.93
5372006.12.11 18:15buy2692.331.32480.00001.3271
5382006.12.12 00:00sell2702.331.32380.00001.3215
5392006.12.12 20:32t/p2692.331.32710.00001.3271519.5731529.51
5402006.12.12 20:32sell2712.331.32750.00001.3252
5412006.12.12 20:32t/p2712.331.32520.00001.3252535.9032065.41
5422006.12.12 20:45sell2722.331.32740.00001.3251
5432006.12.12 20:48t/p2722.331.32510.00001.3251535.8932601.30
5442006.12.12 20:48sell2732.331.32790.00001.3256
5452006.12.12 20:49t/p2732.331.32560.00001.3256535.9433137.24
5462006.12.12 20:49sell2742.331.32780.00001.3255
5472006.12.12 20:50t/p2742.331.32550.00001.3255535.9133673.15
5482006.12.12 20:50sell2752.331.32760.00001.3253
5492006.12.12 20:50t/p2752.331.32530.00001.3253535.8734209.02
5502006.12.12 21:10sell2762.331.32830.00001.3260
5512006.12.12 21:13t/p2762.331.32600.00001.3260535.9034744.92
5522006.12.12 21:13sell2772.331.32850.00001.3262
5532006.12.12 21:14t/p2772.331.32620.00001.3262535.9135280.83
5542006.12.12 21:14sell2782.331.32820.00001.3259
5552006.12.12 21:14t/p2782.331.32590.00001.3259535.9035816.73
5562006.12.12 21:16sell2792.331.32770.00001.3254
5572006.12.12 22:00buy2802.331.32780.00001.3301
5582006.12.13 15:30t/p2702.331.32150.00001.3215547.5936364.32
5592006.12.13 15:30t/p2792.331.32540.00001.3254547.5936911.90
5602006.12.13 15:30buy2812.331.32130.00001.3236
5612006.12.13 15:45sell2822.331.32260.00001.3203
5622006.12.13 16:59t/p2822.331.32030.00001.3203535.9037447.80
5632006.12.13 16:59sell2832.331.32010.00001.3178
5642006.12.13 17:11sell2842.331.32340.00001.3211
5652006.12.13 19:44t/p2842.331.32110.00001.3211535.9037983.70
5662006.12.13 19:44close2832.331.32100.00001.3178-209.7037774.00
5672006.12.13 21:45sell2852.331.32080.00001.3185
5682006.12.14 09:01t/p2812.331.32360.00001.3236486.9238260.92
5692006.12.14 09:01close2802.331.32360.00001.3301-1043.8937217.03
5702006.12.14 09:02sell2862.331.32410.00001.3218
5712006.12.14 10:00buy2872.331.32370.00001.3260
5722006.12.14 13:14t/p2862.331.32180.00001.3218535.9037752.93
5732006.12.14 13:14close2852.331.32070.00001.318558.3637811.29
5742006.12.14 13:14sell2882.331.32070.00001.3184
5752006.12.14 13:20buy2892.331.32050.00001.3228
5762006.12.14 15:44t/p2882.331.31840.00001.3184535.9038347.19
5772006.12.14 15:44sell2902.331.31750.00001.3152
5782006.12.14 17:02buy2914.651.31740.00001.3197
5792006.12.14 19:59t/p2902.331.31520.00001.3152535.9038883.09
5802006.12.14 21:15sell2922.331.31560.00001.3133
5812006.12.15 07:45buy29310.001.31430.00001.3166
5822006.12.15 08:47t/p29310.001.31660.00001.31662299.9741183.06
5832006.12.15 08:47close2914.651.31680.00001.3197-311.5840871.48
5842006.12.15 08:48close2892.331.31480.00001.3228-1344.4339527.05
5852006.12.15 08:48close2872.331.31660.00001.3260-1670.6437856.42
5862006.12.15 10:15buy2942.331.31710.00001.3194
5872006.12.15 11:23t/p2922.331.31330.00001.3133547.5938404.00
5882006.12.15 11:23buy2952.331.31140.00001.3137
5892006.12.15 12:00sell2962.331.31040.00001.3081
5902006.12.15 14:30t/p2952.331.31370.00001.3137535.9038939.90
5912006.12.15 14:30close2942.331.31700.00001.3194-23.2938916.61
5922006.12.15 14:30sell2972.331.31700.00001.3147
5932006.12.15 14:31t/p2972.331.31470.00001.3147535.9139452.52
5942006.12.15 14:31sell2982.331.31730.00001.3150
5952006.12.15 14:32t/p2982.331.31500.00001.3150535.8939988.41
5962006.12.15 14:32sell2992.331.31680.00001.3145
5972006.12.15 14:33t/p2992.331.31450.00001.3145535.9040524.31
5982006.12.15 14:33sell3002.331.31680.00001.3145
5992006.12.15 14:33t/p3002.331.31450.00001.3145535.9041060.21
6002006.12.15 14:45sell3012.331.31750.00001.3152
6012006.12.15 14:46t/p3012.331.31520.00001.3152535.9041596.11
6022006.12.15 14:46sell3022.331.31730.00001.3150
6032006.12.15 14:47t/p3022.331.31500.00001.3150535.8942132.00
6042006.12.15 14:47sell3032.331.31720.00001.3149
6052006.12.15 14:48t/p3032.331.31490.00001.3149535.8942667.89
6062006.12.15 14:48sell3042.331.31660.00001.3143
6072006.12.15 14:49t/p3042.331.31430.00001.3143535.8943203.78
6082006.12.15 14:49sell3052.331.31650.00001.3142
6092006.12.15 14:50t/p3052.331.31420.00001.3142535.8943739.67
6102006.12.15 14:50sell3062.331.31710.00001.3148
6112006.12.15 14:51t/p3062.331.31480.00001.3148535.9144275.58
6122006.12.15 14:51sell3072.331.31690.00001.3146
6132006.12.15 14:52t/p3072.331.31460.00001.3146535.9044811.48
6142006.12.15 14:52sell3082.331.31700.00001.3147
6152006.12.15 14:53t/p3082.331.31470.00001.3147535.9145347.39
6162006.12.15 14:53sell3092.331.31700.00001.3147
6172006.12.15 14:54t/p3092.331.31470.00001.3147535.9145883.30
6182006.12.15 14:54sell3102.331.31720.00001.3149
6192006.12.15 14:55t/p3102.331.31490.00001.3149535.8946419.19
6202006.12.15 14:55sell3112.331.31710.00001.3148
6212006.12.15 14:55t/p3112.331.31480.00001.3148535.9146955.10
6222006.12.15 15:00sell3122.331.31730.00001.3150
6232006.12.15 15:01t/p3122.331.31500.00001.3150535.8947490.99
6242006.12.15 15:01sell3132.331.31730.00001.3150
6252006.12.15 15:02t/p3132.331.31500.00001.3150535.8948026.88
6262006.12.15 15:02sell3142.331.31700.00001.3147
6272006.12.15 15:03t/p3142.331.31470.00001.3147535.9148562.79
6282006.12.15 15:03sell3152.331.31710.00001.3148
6292006.12.15 15:04t/p3152.331.31480.00001.3148535.9149098.70
6302006.12.15 15:04sell3162.331.31670.00001.3144
6312006.12.15 15:05t/p3162.331.31440.00001.3144535.9049634.60
6322006.12.15 15:05sell3172.331.31720.00001.3149
6332006.12.15 15:06t/p3172.331.31490.00001.3149535.8950170.49
6342006.12.15 15:06sell3182.331.31700.00001.3147
6352006.12.15 15:06t/p3182.331.31470.00001.3147535.9150706.40
6362006.12.15 15:15sell3192.331.31660.00001.3143
6372006.12.15 15:16t/p3192.331.31430.00001.3143535.8951242.29
6382006.12.15 15:16sell3202.331.31380.00001.3115
6392006.12.15 15:44sell3214.651.31730.00001.3150
6402006.12.15 16:00buy3222.331.31850.00001.3208
6412006.12.15 16:29t/p3214.651.31500.00001.31501069.5052311.79
6422006.12.15 16:29buy3232.331.31490.00001.3172
6432006.12.15 16:29close3202.331.31490.00001.3115-256.3052055.49
6442006.12.15 16:29close2962.331.31640.00001.3081-1398.0050657.49
6452006.12.15 16:59buy3244.651.31170.00001.3140
6462006.12.15 17:28buy32510.001.30860.00001.3109
6472006.12.15 17:45sell3262.331.30940.00001.3071
6482006.12.15 19:30t/p3262.331.30710.00001.3071535.9051193.39
6492006.12.15 19:30sell3272.331.30660.00001.3043
6502006.12.18 06:38sell3282.331.30960.00001.3073
6512006.12.18 08:44t/p32510.001.31090.00001.31092229.9053423.29
6522006.12.18 08:44close3244.651.31100.00001.3140-358.0853065.21
6532006.12.18 08:44close3232.331.31090.00001.3172-948.3352116.89
6542006.12.18 08:44close3222.331.31120.00001.3208-1717.2350399.66
6552006.12.18 09:15buy3292.331.31040.00001.3127
6562006.12.18 17:00t/p3282.331.30730.00001.3073535.9050935.56
6572006.12.18 17:00buy3302.331.30660.00001.3089
6582006.12.18 17:00close3272.331.30660.00001.304311.6950947.25
6592006.12.18 17:00sell3312.331.30620.00001.3039
6602006.12.18 20:17t/p3302.331.30890.00001.3089535.9151483.16
6612006.12.18 20:17close3292.331.30890.00001.3127-349.5051133.66
6622006.12.18 20:55sell3322.331.30940.00001.3071
6632006.12.18 21:00buy3332.331.30890.00001.3112
6642006.12.19 08:53t/p3332.331.31120.00001.3112519.5751653.23
6652006.12.19 09:08sell3344.651.31280.00001.3105
6662006.12.19 09:09t/p3344.651.31050.00001.31051069.5252722.75
6672006.12.19 09:09sell3354.651.31310.00001.3108
6682006.12.19 09:09t/p3354.651.31080.00001.31081069.4953792.24
6692006.12.19 09:15sell3364.651.31270.00001.3104
6702006.12.19 09:16t/p3364.651.31040.00001.31041069.5254861.76
6712006.12.19 09:16sell3374.651.31320.00001.3109
6722006.12.19 09:18t/p3374.651.31090.00001.31091069.5055931.26
6732006.12.19 09:18sell3384.651.31310.00001.3108
6742006.12.19 09:19t/p3384.651.31080.00001.31081069.4957000.75
6752006.12.19 09:19sell3394.651.31310.00001.3108
6762006.12.19 09:20t/p3394.651.31080.00001.31081069.4958070.24
6772006.12.19 09:20sell3404.651.31290.00001.3106
6782006.12.19 09:22t/p3404.651.31060.00001.31061069.4859139.72
6792006.12.19 09:22sell3414.651.31260.00001.3103
6802006.12.19 09:23t/p3414.651.31030.00001.31031069.5160209.23
6812006.12.19 09:23sell3424.651.31270.00001.3104
6822006.12.19 09:25t/p3424.651.31040.00001.31041069.5261278.75
6832006.12.19 09:25sell3434.651.31250.00001.3102
6842006.12.19 09:29t/p3434.651.31020.00001.31021069.5062348.25
6852006.12.19 09:29close3322.331.31020.00001.3071-174.7262173.53
6862006.12.19 09:30close3312.331.31010.00001.3039-897.0061276.53
6872006.12.19 10:00buy3442.331.31230.00001.3146
6882006.12.19 10:00t/p3442.331.31460.00001.3146535.9061812.43
6892006.12.19 10:00buy3452.331.31560.00001.3179
6902006.12.19 16:00sell3462.331.31550.00001.3132
6912006.12.19 16:44t/p3452.331.31790.00001.3179535.9062348.33
6922006.12.19 17:52sell3472.331.31860.00001.3163
6932006.12.19 20:00buy3482.331.31980.00001.3221
6942006.12.20 02:00t/p3482.331.32210.00001.3221519.5762867.90
6952006.12.20 02:00sell3494.651.32220.00001.3199
6962006.12.20 03:15buy3502.331.32220.00001.3245
6972006.12.20 16:50t/p3494.651.31990.00001.31991069.4763937.37
6982006.12.20 16:50close3472.331.31990.00001.3163-291.2063646.17
6992006.12.20 16:59close3462.331.31990.00001.3132-1013.5162632.65
7002006.12.20 17:00sell3512.331.31980.00001.3175
7012006.12.20 17:30buy3522.331.31900.00001.3213
7022006.12.20 19:15t/p3512.331.31750.00001.3175535.9063168.55
7032006.12.20 19:15sell3532.331.31660.00001.3143
7042006.12.21 08:45sell3542.331.32080.00001.3185
7052006.12.21 12:30t/p3542.331.31850.00001.3185535.9263704.47
7062006.12.21 12:30close3532.331.31790.00001.3143-267.8563436.62
7072006.12.21 13:00sell3552.331.31780.00001.3155
7082006.12.21 15:30buy3564.651.31570.00001.3180
7092006.12.21 15:32t/p3552.331.31550.00001.3155535.9063972.52
7102006.12.21 16:45sell3572.331.31480.00001.3125
7112006.12.21 18:00sell3582.331.31780.00001.3155
7122006.12.22 00:17t/p3564.651.31800.00001.31801036.9165009.43
7132006.12.22 00:17close3522.331.31810.00001.3213-275.0064734.43
7142006.12.22 00:17close3502.331.31800.00001.3245-1043.9163690.51
7152006.12.22 08:30buy3592.331.31950.00001.3218
7162006.12.22 12:45sell3604.651.32090.00001.3186
7172006.12.22 16:29t/p3604.651.31860.00001.31861069.5064760.01
7182006.12.22 16:29close3582.331.31740.00001.3155104.9064864.91
7192006.12.22 16:29close3572.331.31810.00001.3125-757.2164107.70
7202006.12.22 16:30sell3612.331.31780.00001.3155
7212006.12.22 17:00buy3622.331.31570.00001.3180
7222006.12.22 17:24t/p3612.331.31550.00001.3155535.9064643.60
7232006.12.22 17:24sell3632.331.31530.00001.3130
7242006.12.22 19:00t/p3632.331.31300.00001.3130535.9065179.50
7252006.12.22 19:00buy3644.651.31180.00001.3141
7262006.12.22 19:00sell3652.331.31160.00001.3093
7272006.12.22 20:59t/p3644.651.31410.00001.31411069.5166249.01
7282006.12.22 20:59close3622.331.31420.00001.3180-349.4965899.52
7292006.12.22 20:59close3592.331.31290.00001.3218-1537.8064361.72
7302006.12.22 22:14buy3662.331.31450.00001.3168
7312006.12.26 19:41buy3672.331.31120.00001.3135
7322006.12.26 20:29t/p3652.331.30930.00001.3093559.2664920.98
7332006.12.26 20:29sell3682.331.30900.00001.3067
7342006.12.27 03:04sell3692.331.31210.00001.3098
7352006.12.27 07:00t/p3672.331.31350.00001.3135519.5765440.56
7362006.12.27 07:00close3662.331.31360.00001.3168-258.6865181.88
7372006.12.27 07:22sell3704.651.31550.00001.3132
7382006.12.27 07:30t/p3704.651.31320.00001.31321069.5166251.39
7392006.12.27 07:30close3692.331.31320.00001.3098-256.3065995.09
7402006.12.27 07:37close3682.331.31350.00001.3067-1036.8164958.27
7412006.12.27 08:30buy3712.331.31600.00001.3183
7422006.12.27 16:00sell3722.331.31490.00001.3126
7432006.12.27 17:15buy3732.331.31280.00001.3151
7442006.12.27 17:30t/p3722.331.31260.00001.3126535.9065494.17
7452006.12.27 17:30sell3742.331.31220.00001.3099
7462006.12.27 23:59close at stop3742.331.31150.00001.3099163.1065657.27
7472006.12.27 23:59close at stop3732.331.31130.00001.3151-349.5065307.77
7482006.12.27 23:59close at stop3712.331.31130.00001.3183-1095.1064212.67