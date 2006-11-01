Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_FixedLots_alassio
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.11.01 00:00 - 2007.02.13 00:00 (2006.11.01 - 2006.12.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FixedLotsFeature="** Determine lot size of individual orders **"; FixedLotsOrder1=0.5; FixedLotsOrder2=0.5; FixedLotsOrder3=1; FixedLotsOrder4=3; FixedLotsOrder5=5; FixedLotsOrder6=5; FixedLotsOrder7=0; FixedLotsOrder8=0; FixedLotsOrder9=0; FixedLotsOrderLast=0; DynamicLotsFeature="** Scale lots by account size for compounding **"; UseDynamicLots=true;
LotBaseEquity=5000; LotBaseSize=1; StatisticsFeature="** Collect winner/loser statistics **"; LoserLimit=-1000; KellyFactor=0.25; ProgressionFeature="** Use lot size progression after losers **"; UseProgression=false;
UseGlobalProg=true;
ProgressionModel=2; MaxProgStep=12; UseCycleProgSteps=true;
EntryFeature="** Select entry signal parameters **"; UseRSX=true;
UseConservativeRSX_Signals=false;
RSX_Period=13; RSX_Timeframe=60; UseJMATrend=true;
JMAPeriod=28; JMALag=2; JMAPointDiff=2; UseSMATrendFilter=false;
TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=30; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=30; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|7778
|Ticks modelled
|129325
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|59212.67
|Gross profit
|88427.93
|Gross loss
|-29215.26
|Profit factor
|3.03
|Expected payoff
|158.32
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|3326.64 (8.08%)
|Relative drawdown
|10.86% (667.48)
|Total trades
|374
|Short positions (won %)
|210 (77.14%)
|Long positions (won %)
|164 (71.34%)
|Profit trades (% of total)
|279 (74.60%)
|Loss trades (% of total)
|95 (25.40%)
|Largest
|profit trade
|2299.97
|loss trade
|-1717.23
|Average
|profit trade
|316.95
|loss trade
|-307.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|36 (4033.51)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2255.04)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|13395.18 (24)
|consecutive loss (count of losses)
|-3326.64 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.01 09:30
|sell
|1
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2735
|2
|2006.11.01 13:00
|buy
|2
|0.50
|1.2759
|0.0000
|1.2782
|3
|2006.11.01 17:02
|t/p
|2
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|115.00
|5115.00
|4
|2006.11.01 17:03
|sell
|3
|0.50
|1.2789
|0.0000
|1.2766
|5
|2006.11.01 17:15
|buy
|4
|0.50
|1.2778
|0.0000
|1.2801
|6
|2006.11.01 17:54
|t/p
|3
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|115.00
|5230.00
|7
|2006.11.01 17:54
|close
|1
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.2735
|-40.00
|5190.00
|8
|2006.11.01 23:00
|sell
|5
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.2733
|9
|2006.11.02 02:52
|buy
|6
|0.50
|1.2748
|0.0000
|1.2771
|10
|2006.11.02 13:44
|t/p
|6
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|115.00
|5305.00
|11
|2006.11.02 13:44
|close
|4
|0.50
|1.2772
|0.0000
|1.2801
|-40.51
|5264.49
|12
|2006.11.02 15:30
|buy
|7
|0.50
|1.2778
|0.0000
|1.2801
|13
|2006.11.03 15:30
|t/p
|5
|0.50
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|125.03
|5389.52
|14
|2006.11.03 15:30
|buy
|8
|0.50
|1.2701
|0.0000
|1.2724
|15
|2006.11.03 15:30
|sell
|9
|0.50
|1.2699
|0.0000
|1.2676
|16
|2006.11.06 19:59
|t/p
|8
|0.50
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|111.50
|5501.02
|17
|2006.11.06 19:59
|close
|7
|0.50
|1.2725
|0.0000
|1.2801
|-272.01
|5229.01
|18
|2006.11.06 20:00
|buy
|10
|0.50
|1.2726
|0.0000
|1.2749
|19
|2006.11.06 23:15
|sell
|11
|0.50
|1.2729
|0.0000
|1.2706
|20
|2006.11.07 05:30
|t/p
|10
|0.50
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|111.50
|5340.51
|21
|2006.11.07 05:45
|sell
|12
|1.00
|1.2764
|0.0000
|1.2741
|22
|2006.11.07 07:00
|buy
|13
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2794
|23
|2006.11.07 15:32
|t/p
|13
|0.50
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|115.00
|5455.51
|24
|2006.11.07 15:32
|sell
|14
|3.00
|1.2795
|0.0000
|1.2772
|25
|2006.11.07 17:00
|buy
|15
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2834
|26
|2006.11.07 21:44
|buy
|16
|0.50
|1.2780
|0.0000
|1.2803
|27
|2006.11.07 21:45
|t/p
|14
|3.00
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|690.00
|6145.51
|28
|2006.11.07 21:45
|close
|12
|1.00
|1.2772
|0.0000
|1.2741
|-80.00
|6065.51
|29
|2006.11.07 21:45
|close
|11
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.2706
|-222.49
|5843.02
|30
|2006.11.07 21:46
|close
|9
|0.50
|1.2773
|0.0000
|1.2676
|-364.98
|5478.03
|31
|2006.11.07 22:00
|sell
|17
|0.50
|1.2767
|0.0000
|1.2744
|32
|2006.11.08 10:21
|sell
|18
|0.50
|1.2797
|0.0000
|1.2774
|33
|2006.11.08 10:34
|t/p
|16
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|111.50
|5589.53
|34
|2006.11.08 10:34
|close
|15
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2834
|-43.50
|5546.02
|35
|2006.11.08 11:30
|buy
|19
|0.50
|1.2807
|0.0000
|1.2830
|36
|2006.11.08 15:00
|buy
|20
|0.50
|1.2775
|0.0000
|1.2798
|37
|2006.11.08 15:29
|t/p
|18
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|115.00
|5661.02
|38
|2006.11.08 15:29
|close
|17
|0.50
|1.2771
|0.0000
|1.2744
|-17.49
|5643.53
|39
|2006.11.08 15:30
|sell
|21
|0.50
|1.2773
|0.0000
|1.2750
|40
|2006.11.09 16:03
|t/p
|20
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|104.49
|5748.02
|41
|2006.11.09 16:03
|close
|19
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2830
|-55.51
|5692.51
|42
|2006.11.09 16:04
|sell
|22
|0.50
|1.2804
|0.0000
|1.2781
|43
|2006.11.09 16:14
|t/p
|22
|0.50
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|115.00
|5807.51
|44
|2006.11.09 16:14
|close
|21
|0.50
|1.2772
|0.0000
|1.2750
|12.52
|5820.04
|45
|2006.11.09 16:15
|sell
|23
|0.50
|1.2770
|0.0000
|1.2747
|46
|2006.11.09 16:15
|sell
|24
|0.50
|1.2805
|0.0000
|1.2782
|47
|2006.11.09 16:29
|t/p
|24
|0.50
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|115.00
|5935.04
|48
|2006.11.09 16:29
|close
|23
|0.50
|1.2780
|0.0000
|1.2747
|-50.00
|5885.04
|49
|2006.11.09 16:30
|sell
|25
|0.50
|1.2779
|0.0000
|1.2756
|50
|2006.11.09 17:20
|sell
|26
|0.50
|1.2810
|0.0000
|1.2787
|51
|2006.11.09 17:30
|buy
|27
|0.50
|1.2806
|0.0000
|1.2829
|52
|2006.11.09 17:36
|t/p
|27
|0.50
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|115.00
|6000.04
|53
|2006.11.09 17:36
|buy
|28
|0.50
|1.2837
|0.0000
|1.2860
|54
|2006.11.09 17:37
|sell
|29
|1.00
|1.2841
|0.0000
|1.2818
|55
|2006.11.09 17:38
|t/p
|29
|1.00
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|230.01
|6230.05
|56
|2006.11.09 17:38
|sell
|30
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2820
|57
|2006.11.09 17:38
|t/p
|30
|1.00
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|230.00
|6460.05
|58
|2006.11.09 17:44
|buy
|31
|0.50
|1.2800
|0.0000
|1.2823
|59
|2006.11.09 17:45
|t/p
|31
|0.50
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|115.00
|6575.05
|60
|2006.11.09 17:45
|close
|28
|0.50
|1.2833
|0.0000
|1.2860
|-20.00
|6555.05
|61
|2006.11.09 17:46
|buy
|32
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|62
|2006.11.09 17:46
|t/p
|32
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|6670.05
|63
|2006.11.09 17:46
|buy
|33
|0.50
|1.2837
|0.0000
|1.2860
|64
|2006.11.09 17:47
|buy
|34
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|65
|2006.11.09 17:47
|t/p
|34
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|6785.05
|66
|2006.11.09 17:48
|buy
|35
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|67
|2006.11.09 17:48
|t/p
|35
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|6900.05
|68
|2006.11.09 17:49
|buy
|36
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|69
|2006.11.09 17:49
|t/p
|36
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7015.05
|70
|2006.11.09 17:50
|buy
|37
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|71
|2006.11.09 17:50
|t/p
|37
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7130.05
|72
|2006.11.09 17:51
|buy
|38
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|73
|2006.11.09 17:51
|t/p
|38
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7245.05
|74
|2006.11.09 17:52
|buy
|39
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|75
|2006.11.09 17:52
|t/p
|39
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7360.05
|76
|2006.11.09 17:53
|buy
|40
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|77
|2006.11.09 17:53
|t/p
|40
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7475.05
|78
|2006.11.09 17:55
|buy
|41
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|79
|2006.11.09 17:55
|t/p
|41
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7590.05
|80
|2006.11.09 17:56
|buy
|42
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|81
|2006.11.09 17:56
|t/p
|42
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7705.05
|82
|2006.11.09 17:57
|buy
|43
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|83
|2006.11.09 17:57
|t/p
|43
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7820.05
|84
|2006.11.09 17:59
|buy
|44
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|85
|2006.11.09 17:59
|t/p
|44
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|7935.05
|86
|2006.11.09 17:59
|buy
|45
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|87
|2006.11.09 18:00
|t/p
|45
|0.50
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|115.00
|8050.05
|88
|2006.11.09 18:00
|close
|33
|0.50
|1.2832
|0.0000
|1.2860
|-25.00
|8025.05
|89
|2006.11.09 18:01
|buy
|46
|0.50
|1.2805
|0.0000
|1.2828
|90
|2006.11.09 18:04
|t/p
|46
|0.50
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|115.00
|8140.05
|91
|2006.11.09 18:04
|buy
|47
|0.50
|1.2831
|0.0000
|1.2854
|92
|2006.11.09 20:14
|sell
|48
|1.00
|1.2840
|0.0000
|1.2817
|93
|2006.11.10 03:02
|t/p
|47
|0.50
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|111.50
|8251.54
|94
|2006.11.10 04:30
|buy
|49
|0.50
|1.2863
|0.0000
|1.2886
|95
|2006.11.10 09:30
|sell
|50
|3.00
|1.2871
|0.0000
|1.2848
|96
|2006.11.10 09:58
|t/p
|49
|0.50
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|115.00
|8366.54
|97
|2006.11.10 11:15
|buy
|51
|0.50
|1.2888
|0.0000
|1.2911
|98
|2006.11.10 17:14
|buy
|52
|0.50
|1.2856
|0.0000
|1.2879
|99
|2006.11.10 21:30
|t/p
|50
|3.00
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|690.00
|9056.54
|100
|2006.11.10 21:30
|close
|48
|1.00
|1.2847
|0.0000
|1.2817
|-64.98
|8991.56
|101
|2006.11.10 21:31
|close
|26
|0.50
|1.2848
|0.0000
|1.2787
|-187.49
|8804.07
|102
|2006.11.10 21:31
|close
|25
|0.50
|1.2847
|0.0000
|1.2756
|-337.49
|8466.57
|103
|2006.11.10 22:30
|sell
|53
|0.50
|1.2846
|0.0000
|1.2823
|104
|2006.11.13 03:29
|sell
|54
|0.50
|1.2876
|0.0000
|1.2853
|105
|2006.11.13 10:31
|t/p
|54
|0.50
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|115.00
|8581.57
|106
|2006.11.13 10:31
|close
|53
|0.50
|1.2852
|0.0000
|1.2823
|-27.49
|8554.08
|107
|2006.11.13 10:31
|sell
|55
|0.50
|1.2851
|0.0000
|1.2828
|108
|2006.11.13 16:29
|t/p
|55
|0.50
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|115.00
|8669.08
|109
|2006.11.13 16:29
|buy
|56
|1.00
|1.2826
|0.0000
|1.2849
|110
|2006.11.13 17:30
|sell
|57
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2780
|111
|2006.11.14 09:46
|sell
|58
|0.50
|1.2833
|0.0000
|1.2810
|112
|2006.11.14 14:45
|t/p
|56
|1.00
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|222.99
|8892.07
|113
|2006.11.14 14:45
|close
|52
|0.50
|1.2857
|0.0000
|1.2879
|-2.01
|8890.07
|114
|2006.11.14 14:46
|close
|51
|0.50
|1.2830
|0.0000
|1.2911
|-297.01
|8593.06
|115
|2006.11.14 15:06
|sell
|59
|1.00
|1.2866
|0.0000
|1.2843
|116
|2006.11.14 15:07
|t/p
|59
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|230.00
|8823.06
|117
|2006.11.14 15:07
|sell
|60
|1.00
|1.2867
|0.0000
|1.2844
|118
|2006.11.14 15:08
|t/p
|60
|1.00
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|230.00
|9053.06
|119
|2006.11.14 15:08
|sell
|61
|1.00
|1.2867
|0.0000
|1.2844
|120
|2006.11.14 15:09
|t/p
|61
|1.00
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|230.00
|9283.06
|121
|2006.11.14 15:09
|sell
|62
|1.00
|1.2866
|0.0000
|1.2843
|122
|2006.11.14 15:10
|t/p
|62
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|230.00
|9513.06
|123
|2006.11.14 15:10
|sell
|63
|1.00
|1.2865
|0.0000
|1.2842
|124
|2006.11.14 15:11
|t/p
|63
|1.00
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|230.00
|9743.06
|125
|2006.11.14 15:11
|sell
|64
|1.00
|1.2865
|0.0000
|1.2842
|126
|2006.11.14 15:12
|t/p
|64
|1.00
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|230.00
|9973.06
|127
|2006.11.14 15:12
|sell
|65
|1.00
|1.2866
|0.0000
|1.2843
|128
|2006.11.14 15:12
|t/p
|65
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|230.00
|10203.06
|129
|2006.11.14 16:00
|buy
|66
|0.50
|1.2862
|0.0000
|1.2885
|130
|2006.11.14 16:14
|sell
|67
|1.00
|1.2864
|0.0000
|1.2841
|131
|2006.11.14 16:51
|t/p
|67
|1.00
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|230.00
|10433.06
|132
|2006.11.14 16:51
|close
|58
|0.50
|1.2839
|0.0000
|1.2810
|-30.00
|10403.06
|133
|2006.11.14 16:59
|close
|57
|0.50
|1.2841
|0.0000
|1.2780
|-187.49
|10215.57
|134
|2006.11.14 17:00
|buy
|68
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2834
|135
|2006.11.14 17:45
|sell
|69
|0.50
|1.2806
|0.0000
|1.2783
|136
|2006.11.17 05:56
|t/p
|69
|0.50
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|127.54
|10343.11
|137
|2006.11.17 06:13
|buy
|70
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2803
|138
|2006.11.17 07:15
|sell
|71
|0.50
|1.2777
|0.0000
|1.2754
|139
|2006.11.17 15:54
|t/p
|70
|1.00
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|230.00
|10573.11
|140
|2006.11.17 15:54
|close
|68
|0.50
|1.2804
|0.0000
|1.2834
|-52.52
|10520.59
|141
|2006.11.17 15:56
|close
|66
|0.50
|1.2786
|0.0000
|1.2885
|-397.52
|10123.07
|142
|2006.11.17 16:02
|sell
|72
|0.50
|1.2811
|0.0000
|1.2788
|143
|2006.11.17 16:15
|buy
|73
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2814
|144
|2006.11.17 16:16
|t/p
|73
|0.50
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|115.00
|10238.07
|145
|2006.11.17 16:16
|buy
|74
|0.50
|1.2824
|0.0000
|1.2847
|146
|2006.11.17 16:29
|buy
|75
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2814
|147
|2006.11.17 16:30
|t/p
|75
|0.50
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|115.00
|10353.07
|148
|2006.11.17 16:30
|close
|74
|0.50
|1.2831
|0.0000
|1.2847
|35.00
|10388.07
|149
|2006.11.17 16:31
|buy
|76
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|150
|2006.11.17 16:31
|t/p
|76
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|10503.07
|151
|2006.11.17 16:31
|buy
|77
|0.50
|1.2834
|0.0000
|1.2857
|152
|2006.11.17 16:32
|buy
|78
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|153
|2006.11.17 16:32
|t/p
|78
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|10618.07
|154
|2006.11.17 16:34
|buy
|79
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|155
|2006.11.17 16:34
|t/p
|79
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|10733.07
|156
|2006.11.17 16:35
|buy
|80
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|157
|2006.11.17 16:35
|t/p
|80
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|10848.07
|158
|2006.11.17 16:37
|buy
|81
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|159
|2006.11.17 16:37
|t/p
|81
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|10963.07
|160
|2006.11.17 16:38
|buy
|82
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|161
|2006.11.17 16:38
|t/p
|82
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|11078.07
|162
|2006.11.17 16:38
|buy
|83
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|163
|2006.11.17 16:45
|t/p
|83
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|115.00
|11193.07
|164
|2006.11.17 16:45
|close
|77
|0.50
|1.2831
|0.0000
|1.2857
|-15.00
|11178.07
|165
|2006.11.17 16:46
|buy
|84
|0.50
|1.2813
|0.0000
|1.2836
|166
|2006.11.17 17:44
|t/p
|84
|0.50
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|115.00
|11293.07
|167
|2006.11.17 17:44
|buy
|85
|0.50
|1.2838
|0.0000
|1.2861
|168
|2006.11.20 04:59
|sell
|86
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2820
|169
|2006.11.20 17:21
|t/p
|86
|1.00
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|230.00
|11523.07
|170
|2006.11.20 17:21
|close
|72
|0.50
|1.2820
|0.0000
|1.2788
|-42.49
|11480.58
|171
|2006.11.20 17:21
|close
|71
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.2754
|-217.49
|11263.09
|172
|2006.11.20 17:45
|sell
|87
|0.50
|1.2822
|0.0000
|1.2799
|173
|2006.11.21 16:14
|buy
|88
|0.50
|1.2804
|0.0000
|1.2827
|174
|2006.11.21 17:59
|t/p
|88
|0.50
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|115.00
|11378.09
|175
|2006.11.21 17:59
|close
|85
|0.50
|1.2827
|0.0000
|1.2861
|-62.01
|11316.08
|176
|2006.11.21 18:00
|buy
|89
|0.50
|1.2829
|0.0000
|1.2852
|177
|2006.11.22 03:21
|t/p
|89
|0.50
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|111.50
|11427.58
|178
|2006.11.22 03:21
|sell
|90
|0.50
|1.2856
|0.0000
|1.2833
|179
|2006.11.22 05:00
|buy
|91
|0.50
|1.2862
|0.0000
|1.2885
|180
|2006.11.22 13:24
|t/p
|91
|0.50
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|115.00
|11542.58
|181
|2006.11.22 13:24
|sell
|92
|1.00
|1.2886
|0.0000
|1.2863
|182
|2006.11.22 14:34
|sell
|93
|3.00
|1.2917
|0.0000
|1.2894
|183
|2006.11.22 14:44
|t/p
|93
|3.00
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|690.00
|12232.58
|184
|2006.11.22 14:44
|close
|92
|1.00
|1.2893
|0.0000
|1.2863
|-70.00
|12162.58
|185
|2006.11.22 14:45
|close
|90
|0.50
|1.2894
|0.0000
|1.2833
|-190.00
|11972.58
|186
|2006.11.22 14:46
|close
|87
|0.50
|1.2895
|0.0000
|1.2799
|-359.98
|11612.60
|187
|2006.11.22 15:00
|buy
|94
|0.50
|1.2887
|0.0000
|1.2910
|188
|2006.11.22 15:00
|t/p
|94
|0.50
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|115.00
|11727.60
|189
|2006.11.22 15:00
|buy
|95
|0.50
|1.2921
|0.0000
|1.2944
|190
|2006.11.22 15:01
|buy
|96
|0.50
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|191
|2006.11.22 15:01
|t/p
|96
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|115.00
|11842.60
|192
|2006.11.22 15:02
|buy
|97
|0.50
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|193
|2006.11.22 15:02
|t/p
|97
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|115.00
|11957.60
|194
|2006.11.22 15:03
|buy
|98
|0.50
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|195
|2006.11.22 15:03
|t/p
|98
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|115.00
|12072.60
|196
|2006.11.22 15:04
|buy
|99
|0.50
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|197
|2006.11.22 15:04
|t/p
|99
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|115.00
|12187.60
|198
|2006.11.22 15:08
|buy
|100
|0.50
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|199
|2006.11.22 15:10
|t/p
|100
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|115.00
|12302.60
|200
|2006.11.22 15:10
|close
|95
|0.50
|1.2915
|0.0000
|1.2944
|-30.00
|12272.60
|201
|2006.11.22 15:13
|buy
|101
|0.50
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|202
|2006.11.22 15:13
|t/p
|101
|0.50
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|115.00
|12387.60
|203
|2006.11.22 15:13
|buy
|102
|0.50
|1.2917
|0.0000
|1.2940
|204
|2006.11.22 16:25
|t/p
|102
|0.50
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|115.00
|12502.60
|205
|2006.11.22 16:25
|buy
|103
|0.50
|1.2947
|0.0000
|1.2970
|206
|2006.11.22 16:29
|buy
|104
|0.50
|1.2915
|0.0000
|1.2938
|207
|2006.11.22 16:30
|t/p
|104
|0.50
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|115.00
|12617.60
|208
|2006.11.22 16:30
|close
|103
|0.50
|1.2952
|0.0000
|1.2970
|25.00
|12642.60
|209
|2006.11.22 16:32
|buy
|105
|0.50
|1.2927
|0.0000
|1.2950
|210
|2006.11.22 17:29
|t/p
|105
|0.50
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|115.00
|12757.60
|211
|2006.11.22 17:29
|buy
|106
|0.50
|1.2959
|0.0000
|1.2982
|212
|2006.11.22 18:55
|buy
|107
|0.50
|1.2928
|0.0000
|1.2951
|213
|2006.11.22 20:00
|sell
|108
|0.50
|1.2925
|0.0000
|1.2902
|214
|2006.11.23 10:05
|t/p
|107
|0.50
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|104.49
|12862.09
|215
|2006.11.23 10:05
|close
|106
|0.50
|1.2951
|0.0000
|1.2982
|-50.51
|12811.57
|216
|2006.11.23 10:15
|sell
|109
|0.50
|1.2964
|0.0000
|1.2941
|217
|2006.11.23 10:44
|t/p
|109
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|115.00
|12926.57
|218
|2006.11.23 10:44
|close
|108
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.2902
|-72.48
|12854.10
|219
|2006.11.23 12:00
|buy
|110
|0.50
|1.2973
|0.0000
|1.2996
|220
|2006.11.23 18:30
|sell
|111
|0.50
|1.2954
|0.0000
|1.2931
|221
|2006.11.24 09:30
|sell
|112
|0.50
|1.2991
|0.0000
|1.2968
|222
|2006.11.24 09:31
|t/p
|110
|0.50
|1.2996
|0.0000
|1.2996
|111.50
|12965.60
|223
|2006.11.24 09:33
|sell
|113
|1.00
|1.3027
|0.0000
|1.3004
|224
|2006.11.24 09:33
|t/p
|113
|1.00
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|230.00
|13195.60
|225
|2006.11.24 09:44
|t/p
|112
|0.50
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|115.00
|13310.60
|226
|2006.11.24 09:44
|close
|111
|0.50
|1.2962
|0.0000
|1.2931
|-37.49
|13273.10
|227
|2006.11.24 10:00
|buy
|114
|0.50
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|228
|2006.11.24 10:00
|t/p
|114
|0.50
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|115.00
|13388.10
|229
|2006.11.24 10:00
|buy
|115
|0.50
|1.3064
|0.0000
|1.3087
|230
|2006.11.24 10:01
|buy
|116
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|231
|2006.11.24 10:01
|t/p
|116
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|13503.10
|232
|2006.11.24 10:02
|buy
|117
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|233
|2006.11.24 10:02
|t/p
|117
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|13618.10
|234
|2006.11.24 10:03
|buy
|118
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|235
|2006.11.24 10:03
|t/p
|118
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|13733.10
|236
|2006.11.24 10:04
|buy
|119
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|237
|2006.11.24 10:04
|t/p
|119
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|13848.10
|238
|2006.11.24 10:05
|buy
|120
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|239
|2006.11.24 10:05
|t/p
|120
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|13963.10
|240
|2006.11.24 10:05
|buy
|121
|0.50
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|241
|2006.11.24 10:15
|t/p
|121
|0.50
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|115.00
|14078.10
|242
|2006.11.24 10:15
|close
|115
|0.50
|1.3061
|0.0000
|1.3087
|-15.00
|14063.10
|243
|2006.11.24 10:16
|buy
|122
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|244
|2006.11.24 10:16
|t/p
|122
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14178.10
|245
|2006.11.24 10:16
|buy
|123
|0.50
|1.3068
|0.0000
|1.3091
|246
|2006.11.24 10:18
|buy
|124
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|247
|2006.11.24 10:18
|t/p
|124
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14293.10
|248
|2006.11.24 10:20
|buy
|125
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|249
|2006.11.24 10:20
|t/p
|125
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14408.10
|250
|2006.11.24 10:21
|buy
|126
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|251
|2006.11.24 10:21
|t/p
|126
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14523.10
|252
|2006.11.24 10:22
|buy
|127
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|253
|2006.11.24 10:22
|t/p
|127
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14638.10
|254
|2006.11.24 10:23
|buy
|128
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|255
|2006.11.24 10:23
|t/p
|128
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14753.10
|256
|2006.11.24 10:24
|buy
|129
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|257
|2006.11.24 10:24
|t/p
|129
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14868.10
|258
|2006.11.24 10:25
|buy
|130
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|259
|2006.11.24 10:25
|t/p
|130
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|14983.10
|260
|2006.11.24 10:26
|buy
|131
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|261
|2006.11.24 10:26
|t/p
|131
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|15098.10
|262
|2006.11.24 10:29
|buy
|132
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|263
|2006.11.24 10:29
|t/p
|132
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|15213.10
|264
|2006.11.24 10:29
|buy
|133
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3024
|265
|2006.11.24 10:30
|t/p
|133
|0.50
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|115.00
|15328.10
|266
|2006.11.24 10:30
|close
|123
|0.50
|1.3062
|0.0000
|1.3091
|-30.00
|15298.10
|267
|2006.11.24 10:30
|buy
|134
|0.50
|1.3064
|0.0000
|1.3087
|268
|2006.11.24 11:30
|t/p
|134
|0.50
|1.3087
|0.0000
|1.3087
|115.00
|15413.10
|269
|2006.11.24 11:30
|buy
|135
|0.50
|1.3091
|0.0000
|1.3114
|270
|2006.11.24 16:15
|sell
|136
|0.50
|1.3078
|0.0000
|1.3055
|271
|2006.11.27 00:00
|t/p
|135
|0.50
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|111.50
|15524.60
|272
|2006.11.27 00:00
|sell
|137
|0.50
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|273
|2006.11.27 00:30
|buy
|138
|0.50
|1.3151
|0.0000
|1.3174
|274
|2006.11.27 02:31
|t/p
|137
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|115.00
|15639.60
|275
|2006.11.27 02:31
|close
|136
|0.50
|1.3131
|0.0000
|1.3055
|-262.49
|15377.11
|276
|2006.11.27 03:00
|sell
|139
|0.50
|1.3136
|0.0000
|1.3113
|277
|2006.11.27 07:29
|buy
|140
|0.50
|1.3120
|0.0000
|1.3143
|278
|2006.11.27 10:15
|t/p
|139
|0.50
|1.3113
|0.0000
|1.3113
|115.00
|15492.11
|279
|2006.11.27 11:00
|sell
|141
|0.50
|1.3097
|0.0000
|1.3074
|280
|2006.11.27 11:42
|sell
|142
|0.50
|1.3128
|0.0000
|1.3105
|281
|2006.11.27 15:34
|t/p
|142
|0.50
|1.3105
|0.0000
|1.3105
|115.00
|15607.11
|282
|2006.11.27 15:34
|close
|141
|0.50
|1.3104
|0.0000
|1.3074
|-35.00
|15572.11
|283
|2006.11.27 16:15
|sell
|143
|0.50
|1.3101
|0.0000
|1.3078
|284
|2006.11.27 20:13
|sell
|144
|0.50
|1.3134
|0.0000
|1.3111
|285
|2006.11.28 03:41
|t/p
|140
|0.50
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|111.50
|15683.60
|286
|2006.11.28 03:41
|close
|138
|0.50
|1.3143
|0.0000
|1.3174
|-43.50
|15640.10
|287
|2006.11.28 06:00
|buy
|145
|0.50
|1.3149
|0.0000
|1.3172
|288
|2006.11.28 15:33
|sell
|146
|1.00
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|289
|2006.11.28 15:36
|t/p
|145
|0.50
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|115.00
|15755.10
|290
|2006.11.28 16:00
|buy
|147
|0.50
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|291
|2006.11.28 17:05
|t/p
|146
|1.00
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|229.99
|15985.09
|292
|2006.11.28 17:05
|close
|144
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3111
|-37.48
|15947.61
|293
|2006.11.28 17:05
|close
|143
|0.50
|1.3142
|0.0000
|1.3078
|-202.49
|15745.12
|294
|2006.11.28 18:45
|sell
|148
|0.50
|1.3158
|0.0000
|1.3135
|295
|2006.11.28 19:17
|sell
|149
|0.50
|1.3191
|0.0000
|1.3168
|296
|2006.11.28 19:18
|t/p
|149
|0.50
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|115.00
|15860.12
|297
|2006.11.28 19:18
|sell
|150
|0.50
|1.3190
|0.0000
|1.3167
|298
|2006.11.28 19:18
|t/p
|150
|0.50
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|115.00
|15975.12
|299
|2006.11.28 19:37
|sell
|151
|0.50
|1.3191
|0.0000
|1.3168
|300
|2006.11.28 19:38
|t/p
|151
|0.50
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|115.00
|16090.12
|301
|2006.11.28 20:30
|sell
|152
|0.50
|1.3189
|0.0000
|1.3166
|302
|2006.11.28 21:35
|t/p
|147
|0.50
|1.3192
|0.0000
|1.3192
|115.00
|16205.12
|303
|2006.11.28 21:35
|buy
|153
|0.50
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|304
|2006.11.29 10:15
|t/p
|152
|0.50
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|117.51
|16322.62
|305
|2006.11.29 10:15
|close
|148
|0.50
|1.3165
|0.0000
|1.3135
|-32.49
|16290.13
|306
|2006.11.29 10:15
|sell
|154
|0.50
|1.3163
|0.0000
|1.3140
|307
|2006.11.29 11:02
|buy
|155
|0.50
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|308
|2006.11.30 08:22
|t/p
|155
|0.50
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|104.49
|16394.62
|309
|2006.11.30 08:22
|close
|153
|0.50
|1.3186
|0.0000
|1.3218
|-59.01
|16335.61
|310
|2006.11.30 09:26
|sell
|156
|0.50
|1.3193
|0.0000
|1.3170
|311
|2006.11.30 09:45
|buy
|157
|0.50
|1.3191
|0.0000
|1.3214
|312
|2006.11.30 16:15
|t/p
|157
|0.50
|1.3214
|0.0000
|1.3214
|115.00
|16450.61
|313
|2006.11.30 16:15
|sell
|158
|1.00
|1.3239
|0.0000
|1.3216
|314
|2006.11.30 16:16
|t/p
|158
|1.00
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|230.00
|16680.61
|315
|2006.11.30 16:16
|sell
|159
|1.00
|1.3238
|0.0000
|1.3215
|316
|2006.11.30 16:17
|t/p
|159
|1.00
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|230.01
|16910.62
|317
|2006.11.30 16:17
|sell
|160
|1.00
|1.3238
|0.0000
|1.3215
|318
|2006.11.30 16:18
|t/p
|160
|1.00
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|230.01
|17140.63
|319
|2006.11.30 16:18
|sell
|161
|1.00
|1.3234
|0.0000
|1.3211
|320
|2006.11.30 16:18
|t/p
|161
|1.00
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|229.99
|17370.62
|321
|2006.11.30 16:30
|sell
|162
|1.00
|1.3238
|0.0000
|1.3215
|322
|2006.11.30 16:31
|t/p
|162
|1.00
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|230.01
|17600.63
|323
|2006.11.30 16:31
|sell
|163
|1.00
|1.3241
|0.0000
|1.3218
|324
|2006.11.30 16:32
|t/p
|163
|1.00
|1.3218
|0.0000
|1.3218
|230.00
|17830.63
|325
|2006.11.30 16:32
|sell
|164
|1.00
|1.3245
|0.0000
|1.3222
|326
|2006.11.30 16:33
|t/p
|164
|1.00
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|230.00
|18060.63
|327
|2006.11.30 16:33
|sell
|165
|1.00
|1.3244
|0.0000
|1.3221
|328
|2006.11.30 16:33
|t/p
|165
|1.00
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|230.01
|18290.64
|329
|2006.11.30 16:49
|sell
|166
|1.00
|1.3224
|0.0000
|1.3201
|330
|2006.11.30 16:59
|sell
|167
|3.00
|1.3254
|0.0000
|1.3231
|331
|2006.11.30 16:59
|t/p
|167
|3.00
|1.3231
|0.0000
|1.3231
|690.03
|18980.67
|332
|2006.11.30 17:00
|buy
|168
|0.50
|1.3214
|0.0000
|1.3237
|333
|2006.11.30 17:00
|t/p
|168
|0.50
|1.3237
|0.0000
|1.3237
|115.00
|19095.67
|334
|2006.11.30 17:00
|buy
|169
|0.50
|1.3252
|0.0000
|1.3275
|335
|2006.11.30 17:13
|sell
|170
|3.00
|1.3256
|0.0000
|1.3233
|336
|2006.12.01 11:45
|t/p
|170
|3.00
|1.3233
|0.0000
|1.3233
|705.02
|19800.69
|337
|2006.12.01 11:45
|close
|166
|1.00
|1.3233
|0.0000
|1.3201
|-84.98
|19715.70
|338
|2006.12.01 11:46
|close
|156
|0.50
|1.3234
|0.0000
|1.3170
|-202.49
|19513.21
|339
|2006.12.01 11:46
|close
|154
|0.50
|1.3233
|0.0000
|1.3140
|-339.97
|19173.24
|340
|2006.12.01 11:46
|sell
|171
|0.50
|1.3232
|0.0000
|1.3209
|341
|2006.12.01 15:15
|sell
|172
|0.50
|1.3262
|0.0000
|1.3239
|342
|2006.12.01 16:01
|t/p
|169
|0.50
|1.3275
|0.0000
|1.3275
|111.50
|19284.74
|343
|2006.12.01 16:01
|sell
|173
|1.00
|1.3300
|0.0000
|1.3277
|344
|2006.12.01 16:02
|t/p
|173
|1.00
|1.3277
|0.0000
|1.3277
|230.00
|19514.74
|345
|2006.12.01 16:02
|sell
|174
|1.00
|1.3302
|0.0000
|1.3279
|346
|2006.12.01 16:03
|t/p
|174
|1.00
|1.3279
|0.0000
|1.3279
|230.00
|19744.74
|347
|2006.12.01 16:03
|sell
|175
|1.00
|1.3300
|0.0000
|1.3277
|348
|2006.12.01 16:03
|t/p
|175
|1.00
|1.3277
|0.0000
|1.3277
|230.00
|19974.74
|349
|2006.12.01 16:15
|sell
|176
|1.00
|1.3301
|0.0000
|1.3278
|350
|2006.12.01 16:29
|t/p
|176
|1.00
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|230.01
|20204.75
|351
|2006.12.01 16:29
|close
|172
|0.50
|1.3274
|0.0000
|1.3239
|-60.00
|20144.75
|352
|2006.12.01 16:30
|close
|171
|0.50
|1.3273
|0.0000
|1.3209
|-205.00
|19939.75
|353
|2006.12.01 16:45
|buy
|177
|0.50
|1.3276
|0.0000
|1.3299
|354
|2006.12.01 16:45
|t/p
|177
|0.50
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|115.00
|20054.75
|355
|2006.12.01 16:45
|buy
|178
|0.50
|1.3338
|0.0000
|1.3361
|356
|2006.12.01 16:46
|buy
|179
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|357
|2006.12.01 16:46
|t/p
|179
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20169.75
|358
|2006.12.01 16:47
|buy
|180
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|359
|2006.12.01 16:47
|t/p
|180
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20284.75
|360
|2006.12.01 16:48
|buy
|181
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|361
|2006.12.01 16:48
|t/p
|181
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20399.75
|362
|2006.12.01 16:49
|buy
|182
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|363
|2006.12.01 16:49
|t/p
|182
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20514.75
|364
|2006.12.01 16:50
|buy
|183
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|365
|2006.12.01 16:50
|t/p
|183
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20629.75
|366
|2006.12.01 16:51
|buy
|184
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|367
|2006.12.01 16:51
|t/p
|184
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20744.75
|368
|2006.12.01 16:52
|buy
|185
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|369
|2006.12.01 16:52
|t/p
|185
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20859.75
|370
|2006.12.01 16:53
|buy
|186
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|371
|2006.12.01 16:53
|t/p
|186
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|20974.75
|372
|2006.12.01 16:54
|buy
|187
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|373
|2006.12.01 16:54
|t/p
|187
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|21089.75
|374
|2006.12.01 16:54
|buy
|188
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3309
|375
|2006.12.01 17:00
|t/p
|188
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|21204.75
|376
|2006.12.01 17:00
|close
|178
|0.50
|1.3333
|0.0000
|1.3361
|-25.00
|21179.75
|377
|2006.12.01 17:01
|buy
|189
|0.50
|1.3327
|0.0000
|1.3350
|378
|2006.12.04 00:01
|t/p
|189
|0.50
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|111.50
|21291.24
|379
|2006.12.04 00:01
|buy
|190
|0.50
|1.3360
|0.0000
|1.3383
|380
|2006.12.04 03:29
|buy
|191
|0.50
|1.3327
|0.0000
|1.3350
|381
|2006.12.04 03:30
|sell
|192
|0.50
|1.3324
|0.0000
|1.3301
|382
|2006.12.04 10:02
|t/p
|192
|0.50
|1.3301
|0.0000
|1.3301
|115.00
|21406.24
|383
|2006.12.04 10:03
|buy
|193
|1.00
|1.3297
|0.0000
|1.3320
|384
|2006.12.04 10:30
|sell
|194
|0.50
|1.3286
|0.0000
|1.3263
|385
|2006.12.04 13:11
|sell
|195
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3294
|386
|2006.12.04 13:16
|t/p
|193
|1.00
|1.3320
|0.0000
|1.3320
|230.00
|21636.24
|387
|2006.12.04 13:16
|close
|191
|0.50
|1.3320
|0.0000
|1.3350
|-35.00
|21601.24
|388
|2006.12.04 13:16
|close
|190
|0.50
|1.3319
|0.0000
|1.3383
|-205.00
|21396.24
|389
|2006.12.04 14:30
|buy
|196
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3340
|390
|2006.12.04 23:32
|t/p
|196
|0.50
|1.3340
|0.0000
|1.3340
|115.00
|21511.24
|391
|2006.12.05 00:45
|buy
|197
|0.50
|1.3344
|0.0000
|1.3367
|392
|2006.12.05 09:59
|buy
|198
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3337
|393
|2006.12.05 14:30
|t/p
|198
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3337
|115.00
|21626.24
|394
|2006.12.05 14:30
|close
|197
|0.50
|1.3343
|0.0000
|1.3367
|-5.00
|21621.24
|395
|2006.12.05 14:31
|sell
|199
|1.00
|1.3353
|0.0000
|1.3330
|396
|2006.12.05 14:31
|t/p
|199
|1.00
|1.3330
|0.0000
|1.3330
|230.00
|21851.24
|397
|2006.12.05 15:30
|buy
|200
|0.50
|1.3347
|0.0000
|1.3370
|398
|2006.12.05 15:44
|sell
|201
|1.00
|1.3347
|0.0000
|1.3324
|399
|2006.12.05 16:00
|t/p
|201
|1.00
|1.3324
|0.0000
|1.3324
|230.00
|22081.24
|400
|2006.12.05 16:00
|close
|195
|0.50
|1.3324
|0.0000
|1.3294
|-32.49
|22048.75
|401
|2006.12.05 16:00
|close
|194
|0.50
|1.3320
|0.0000
|1.3263
|-167.49
|21881.26
|402
|2006.12.05 16:00
|buy
|202
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3340
|403
|2006.12.05 16:59
|t/p
|202
|0.50
|1.3340
|0.0000
|1.3340
|115.00
|21996.26
|404
|2006.12.05 16:59
|close
|200
|0.50
|1.3344
|0.0000
|1.3370
|-15.00
|21981.26
|405
|2006.12.05 17:45
|sell
|203
|0.50
|1.3296
|0.0000
|1.3273
|406
|2006.12.05 18:37
|sell
|204
|0.50
|1.3327
|0.0000
|1.3304
|407
|2006.12.05 20:00
|buy
|205
|0.50
|1.3327
|0.0000
|1.3350
|408
|2006.12.06 10:24
|t/p
|204
|0.50
|1.3304
|0.0000
|1.3304
|117.51
|22098.77
|409
|2006.12.06 10:24
|buy
|206
|0.50
|1.3297
|0.0000
|1.3320
|410
|2006.12.06 10:24
|close
|203
|0.50
|1.3297
|0.0000
|1.3273
|-2.49
|22096.28
|411
|2006.12.06 10:29
|sell
|207
|0.50
|1.3298
|0.0000
|1.3275
|412
|2006.12.06 11:29
|t/p
|207
|0.50
|1.3275
|0.0000
|1.3275
|115.00
|22211.28
|413
|2006.12.06 11:29
|sell
|208
|0.50
|1.3273
|0.0000
|1.3250
|414
|2006.12.06 15:29
|buy
|209
|1.00
|1.3266
|0.0000
|1.3289
|415
|2006.12.06 15:54
|t/p
|209
|1.00
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|230.00
|22441.28
|416
|2006.12.06 15:54
|close
|206
|0.50
|1.3290
|0.0000
|1.3320
|-35.00
|22406.28
|417
|2006.12.06 15:55
|close
|205
|0.50
|1.3274
|0.0000
|1.3350
|-268.50
|22137.77
|418
|2006.12.06 16:22
|sell
|210
|0.50
|1.3304
|0.0000
|1.3281
|419
|2006.12.06 16:29
|t/p
|210
|0.50
|1.3281
|0.0000
|1.3281
|115.00
|22252.77
|420
|2006.12.06 16:29
|close
|208
|0.50
|1.3279
|0.0000
|1.3250
|-30.00
|22222.77
|421
|2006.12.06 17:30
|buy
|211
|0.50
|1.3302
|0.0000
|1.3325
|422
|2006.12.06 21:00
|sell
|212
|0.50
|1.3292
|0.0000
|1.3269
|423
|2006.12.07 09:44
|sell
|213
|0.50
|1.3322
|0.0000
|1.3299
|424
|2006.12.07 12:23
|t/p
|213
|0.50
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|115.00
|22337.77
|425
|2006.12.07 12:23
|close
|212
|0.50
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|22.52
|22360.30
|426
|2006.12.07 13:00
|sell
|214
|0.50
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|427
|2006.12.08 15:00
|t/p
|211
|0.50
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|100.99
|22461.28
|428
|2006.12.08 15:00
|sell
|215
|0.50
|1.3332
|0.0000
|1.3309
|429
|2006.12.08 15:01
|t/p
|215
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|22576.28
|430
|2006.12.08 15:01
|sell
|216
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3312
|431
|2006.12.08 15:02
|t/p
|216
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|115.00
|22691.28
|432
|2006.12.08 15:02
|sell
|217
|0.50
|1.3339
|0.0000
|1.3316
|433
|2006.12.08 15:03
|t/p
|217
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|115.00
|22806.28
|434
|2006.12.08 15:03
|sell
|218
|0.50
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|435
|2006.12.08 15:04
|t/p
|218
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|115.00
|22921.28
|436
|2006.12.08 15:04
|sell
|219
|0.50
|1.3332
|0.0000
|1.3309
|437
|2006.12.08 15:05
|t/p
|219
|0.50
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|115.00
|23036.28
|438
|2006.12.08 15:05
|sell
|220
|0.50
|1.3330
|0.0000
|1.3307
|439
|2006.12.08 15:05
|t/p
|220
|0.50
|1.3307
|0.0000
|1.3307
|115.00
|23151.28
|440
|2006.12.08 15:15
|sell
|221
|0.50
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|441
|2006.12.08 15:16
|t/p
|221
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|115.00
|23266.28
|442
|2006.12.08 15:16
|sell
|222
|0.50
|1.3343
|0.0000
|1.3320
|443
|2006.12.08 15:17
|t/p
|222
|0.50
|1.3320
|0.0000
|1.3320
|115.00
|23381.28
|444
|2006.12.08 15:17
|sell
|223
|0.50
|1.3343
|0.0000
|1.3320
|445
|2006.12.08 15:18
|t/p
|223
|0.50
|1.3320
|0.0000
|1.3320
|115.00
|23496.28
|446
|2006.12.08 15:18
|sell
|224
|0.50
|1.3340
|0.0000
|1.3317
|447
|2006.12.08 15:19
|t/p
|224
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3317
|115.00
|23611.28
|448
|2006.12.08 15:19
|sell
|225
|0.50
|1.3341
|0.0000
|1.3318
|449
|2006.12.08 15:20
|t/p
|225
|0.50
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|115.00
|23726.28
|450
|2006.12.08 15:20
|sell
|226
|0.50
|1.3338
|0.0000
|1.3315
|451
|2006.12.08 15:21
|t/p
|226
|0.50
|1.3315
|0.0000
|1.3315
|115.00
|23841.28
|452
|2006.12.08 15:21
|sell
|227
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|453
|2006.12.08 15:22
|t/p
|227
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|115.00
|23956.28
|454
|2006.12.08 15:22
|sell
|228
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3312
|455
|2006.12.08 15:23
|t/p
|228
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|115.00
|24071.28
|456
|2006.12.08 15:23
|sell
|229
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3312
|457
|2006.12.08 15:24
|t/p
|229
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|115.00
|24186.28
|458
|2006.12.08 15:24
|sell
|230
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3312
|459
|2006.12.08 15:25
|t/p
|230
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|115.00
|24301.28
|460
|2006.12.08 15:25
|sell
|231
|0.50
|1.3334
|0.0000
|1.3311
|461
|2006.12.08 15:26
|t/p
|231
|0.50
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|115.00
|24416.28
|462
|2006.12.08 15:26
|sell
|232
|0.50
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|463
|2006.12.08 15:27
|t/p
|232
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|115.00
|24531.28
|464
|2006.12.08 15:27
|sell
|233
|0.50
|1.3335
|0.0000
|1.3312
|465
|2006.12.08 15:28
|t/p
|233
|0.50
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|115.00
|24646.28
|466
|2006.12.08 15:28
|sell
|234
|0.50
|1.3339
|0.0000
|1.3316
|467
|2006.12.08 15:29
|t/p
|234
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|115.00
|24761.28
|468
|2006.12.08 15:29
|sell
|235
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|469
|2006.12.08 15:29
|t/p
|235
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|115.00
|24876.28
|470
|2006.12.08 15:30
|sell
|236
|0.50
|1.3342
|0.0000
|1.3319
|471
|2006.12.08 15:31
|t/p
|236
|0.50
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|115.00
|24991.28
|472
|2006.12.08 15:31
|sell
|237
|0.50
|1.3343
|0.0000
|1.3320
|473
|2006.12.08 15:34
|t/p
|237
|0.50
|1.3320
|0.0000
|1.3320
|115.00
|25106.28
|474
|2006.12.08 15:34
|sell
|238
|0.50
|1.3340
|0.0000
|1.3317
|475
|2006.12.08 15:35
|t/p
|238
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3317
|115.00
|25221.28
|476
|2006.12.08 15:35
|sell
|239
|0.50
|1.3339
|0.0000
|1.3316
|477
|2006.12.08 15:36
|t/p
|239
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|115.00
|25336.28
|478
|2006.12.08 15:36
|sell
|240
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|479
|2006.12.08 15:38
|t/p
|240
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|115.00
|25451.28
|480
|2006.12.08 15:38
|sell
|241
|0.50
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|481
|2006.12.08 15:39
|t/p
|241
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|115.00
|25566.28
|482
|2006.12.08 15:39
|sell
|242
|0.50
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|483
|2006.12.08 15:40
|t/p
|242
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|115.00
|25681.28
|484
|2006.12.08 15:40
|sell
|243
|0.50
|1.3336
|0.0000
|1.3313
|485
|2006.12.08 15:41
|t/p
|243
|0.50
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|115.00
|25796.28
|486
|2006.12.08 15:41
|sell
|244
|0.50
|1.3338
|0.0000
|1.3315
|487
|2006.12.08 15:42
|t/p
|244
|0.50
|1.3315
|0.0000
|1.3315
|115.00
|25911.28
|488
|2006.12.08 15:42
|sell
|245
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|489
|2006.12.08 15:44
|t/p
|245
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|115.00
|26026.28
|490
|2006.12.08 15:44
|sell
|246
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|491
|2006.12.08 15:44
|t/p
|246
|0.50
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|115.00
|26141.28
|492
|2006.12.08 15:45
|sell
|247
|0.50
|1.3339
|0.0000
|1.3316
|493
|2006.12.08 16:15
|buy
|248
|0.50
|1.3341
|0.0000
|1.3364
|494
|2006.12.08 17:34
|t/p
|247
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|115.00
|26256.28
|495
|2006.12.08 17:34
|buy
|249
|0.50
|1.3311
|0.0000
|1.3334
|496
|2006.12.08 17:34
|close
|214
|0.50
|1.3311
|0.0000
|1.3266
|-107.49
|26148.79
|497
|2006.12.08 18:45
|buy
|250
|1.00
|1.3232
|0.0000
|1.3255
|498
|2006.12.08 19:00
|sell
|251
|0.50
|1.3211
|0.0000
|1.3188
|499
|2006.12.08 21:03
|buy
|252
|3.00
|1.3201
|0.0000
|1.3224
|500
|2006.12.11 00:00
|t/p
|251
|0.50
|1.3188
|0.0000
|1.3188
|117.51
|26266.30
|501
|2006.12.11 01:00
|sell
|253
|0.50
|1.3181
|0.0000
|1.3158
|502
|2006.12.11 02:00
|buy
|254
|5.00
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|503
|2006.12.11 03:29
|t/p
|253
|0.50
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|115.00
|26381.30
|504
|2006.12.11 03:29
|sell
|255
|2.16
|1.3153
|0.0000
|1.3130
|505
|2006.12.11 08:27
|sell
|256
|2.40
|1.3184
|0.0000
|1.3161
|506
|2006.12.11 08:47
|t/p
|254
|5.00
|1.3192
|0.0000
|1.3192
|1150.01
|27531.31
|507
|2006.12.11 08:47
|close
|252
|3.00
|1.3194
|0.0000
|1.3224
|-231.03
|27300.28
|508
|2006.12.11 08:48
|close
|250
|1.00
|1.3172
|0.0000
|1.3255
|-607.01
|26693.27
|509
|2006.12.11 08:48
|close
|249
|0.50
|1.3198
|0.0000
|1.3334
|-568.50
|26124.77
|510
|2006.12.11 08:49
|close
|248
|0.50
|1.3172
|0.0000
|1.3364
|-848.50
|25276.26
|511
|2006.12.11 08:49
|buy
|257
|2.33
|1.3201
|0.0000
|1.3224
|512
|2006.12.11 08:59
|buy
|258
|2.33
|1.3164
|0.0000
|1.3187
|513
|2006.12.11 09:01
|t/p
|258
|2.33
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|535.90
|25812.16
|514
|2006.12.11 09:01
|close
|257
|2.33
|1.3197
|0.0000
|1.3224
|-93.21
|25718.95
|515
|2006.12.11 09:02
|buy
|259
|2.33
|1.3186
|0.0000
|1.3209
|516
|2006.12.11 09:13
|t/p
|259
|2.33
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|535.90
|26254.85
|517
|2006.12.11 09:13
|buy
|260
|2.33
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|518
|2006.12.11 09:16
|sell
|261
|4.65
|1.3216
|0.0000
|1.3193
|519
|2006.12.11 09:17
|t/p
|261
|4.65
|1.3193
|0.0000
|1.3193
|1069.48
|27324.33
|520
|2006.12.11 09:17
|sell
|262
|4.65
|1.3217
|0.0000
|1.3194
|521
|2006.12.11 09:18
|t/p
|262
|4.65
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|1069.49
|28393.82
|522
|2006.12.11 09:18
|sell
|263
|4.65
|1.3216
|0.0000
|1.3193
|523
|2006.12.11 09:20
|t/p
|263
|4.65
|1.3193
|0.0000
|1.3193
|1069.48
|29463.30
|524
|2006.12.11 09:20
|sell
|264
|4.65
|1.3214
|0.0000
|1.3191
|525
|2006.12.11 09:29
|t/p
|264
|4.65
|1.3191
|0.0000
|1.3191
|1069.52
|30532.82
|526
|2006.12.11 09:29
|close
|256
|2.40
|1.3189
|0.0000
|1.3161
|-119.99
|30412.83
|527
|2006.12.11 09:30
|close
|255
|2.16
|1.3189
|0.0000
|1.3130
|-777.60
|29635.23
|528
|2006.12.11 12:30
|sell
|265
|2.33
|1.3187
|0.0000
|1.3164
|529
|2006.12.11 14:19
|buy
|266
|2.33
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|530
|2006.12.11 16:32
|t/p
|266
|2.33
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|535.90
|30171.13
|531
|2006.12.11 16:32
|close
|260
|2.33
|1.3204
|0.0000
|1.3235
|-186.40
|29984.73
|532
|2006.12.11 17:08
|sell
|267
|2.33
|1.3218
|0.0000
|1.3195
|533
|2006.12.11 17:14
|t/p
|267
|2.33
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|535.90
|30520.63
|534
|2006.12.11 17:14
|close
|265
|2.33
|1.3189
|0.0000
|1.3164
|-46.60
|30474.03
|535
|2006.12.11 18:00
|buy
|268
|2.33
|1.3217
|0.0000
|1.3240
|536
|2006.12.11 18:15
|t/p
|268
|2.33
|1.3240
|0.0000
|1.3240
|535.90
|31009.93
|537
|2006.12.11 18:15
|buy
|269
|2.33
|1.3248
|0.0000
|1.3271
|538
|2006.12.12 00:00
|sell
|270
|2.33
|1.3238
|0.0000
|1.3215
|539
|2006.12.12 20:32
|t/p
|269
|2.33
|1.3271
|0.0000
|1.3271
|519.57
|31529.51
|540
|2006.12.12 20:32
|sell
|271
|2.33
|1.3275
|0.0000
|1.3252
|541
|2006.12.12 20:32
|t/p
|271
|2.33
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|535.90
|32065.41
|542
|2006.12.12 20:45
|sell
|272
|2.33
|1.3274
|0.0000
|1.3251
|543
|2006.12.12 20:48
|t/p
|272
|2.33
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|535.89
|32601.30
|544
|2006.12.12 20:48
|sell
|273
|2.33
|1.3279
|0.0000
|1.3256
|545
|2006.12.12 20:49
|t/p
|273
|2.33
|1.3256
|0.0000
|1.3256
|535.94
|33137.24
|546
|2006.12.12 20:49
|sell
|274
|2.33
|1.3278
|0.0000
|1.3255
|547
|2006.12.12 20:50
|t/p
|274
|2.33
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|535.91
|33673.15
|548
|2006.12.12 20:50
|sell
|275
|2.33
|1.3276
|0.0000
|1.3253
|549
|2006.12.12 20:50
|t/p
|275
|2.33
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|535.87
|34209.02
|550
|2006.12.12 21:10
|sell
|276
|2.33
|1.3283
|0.0000
|1.3260
|551
|2006.12.12 21:13
|t/p
|276
|2.33
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|535.90
|34744.92
|552
|2006.12.12 21:13
|sell
|277
|2.33
|1.3285
|0.0000
|1.3262
|553
|2006.12.12 21:14
|t/p
|277
|2.33
|1.3262
|0.0000
|1.3262
|535.91
|35280.83
|554
|2006.12.12 21:14
|sell
|278
|2.33
|1.3282
|0.0000
|1.3259
|555
|2006.12.12 21:14
|t/p
|278
|2.33
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|535.90
|35816.73
|556
|2006.12.12 21:16
|sell
|279
|2.33
|1.3277
|0.0000
|1.3254
|557
|2006.12.12 22:00
|buy
|280
|2.33
|1.3278
|0.0000
|1.3301
|558
|2006.12.13 15:30
|t/p
|270
|2.33
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|547.59
|36364.32
|559
|2006.12.13 15:30
|t/p
|279
|2.33
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|547.59
|36911.90
|560
|2006.12.13 15:30
|buy
|281
|2.33
|1.3213
|0.0000
|1.3236
|561
|2006.12.13 15:45
|sell
|282
|2.33
|1.3226
|0.0000
|1.3203
|562
|2006.12.13 16:59
|t/p
|282
|2.33
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|535.90
|37447.80
|563
|2006.12.13 16:59
|sell
|283
|2.33
|1.3201
|0.0000
|1.3178
|564
|2006.12.13 17:11
|sell
|284
|2.33
|1.3234
|0.0000
|1.3211
|565
|2006.12.13 19:44
|t/p
|284
|2.33
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|535.90
|37983.70
|566
|2006.12.13 19:44
|close
|283
|2.33
|1.3210
|0.0000
|1.3178
|-209.70
|37774.00
|567
|2006.12.13 21:45
|sell
|285
|2.33
|1.3208
|0.0000
|1.3185
|568
|2006.12.14 09:01
|t/p
|281
|2.33
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|486.92
|38260.92
|569
|2006.12.14 09:01
|close
|280
|2.33
|1.3236
|0.0000
|1.3301
|-1043.89
|37217.03
|570
|2006.12.14 09:02
|sell
|286
|2.33
|1.3241
|0.0000
|1.3218
|571
|2006.12.14 10:00
|buy
|287
|2.33
|1.3237
|0.0000
|1.3260
|572
|2006.12.14 13:14
|t/p
|286
|2.33
|1.3218
|0.0000
|1.3218
|535.90
|37752.93
|573
|2006.12.14 13:14
|close
|285
|2.33
|1.3207
|0.0000
|1.3185
|58.36
|37811.29
|574
|2006.12.14 13:14
|sell
|288
|2.33
|1.3207
|0.0000
|1.3184
|575
|2006.12.14 13:20
|buy
|289
|2.33
|1.3205
|0.0000
|1.3228
|576
|2006.12.14 15:44
|t/p
|288
|2.33
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|535.90
|38347.19
|577
|2006.12.14 15:44
|sell
|290
|2.33
|1.3175
|0.0000
|1.3152
|578
|2006.12.14 17:02
|buy
|291
|4.65
|1.3174
|0.0000
|1.3197
|579
|2006.12.14 19:59
|t/p
|290
|2.33
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|535.90
|38883.09
|580
|2006.12.14 21:15
|sell
|292
|2.33
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|581
|2006.12.15 07:45
|buy
|293
|10.00
|1.3143
|0.0000
|1.3166
|582
|2006.12.15 08:47
|t/p
|293
|10.00
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|2299.97
|41183.06
|583
|2006.12.15 08:47
|close
|291
|4.65
|1.3168
|0.0000
|1.3197
|-311.58
|40871.48
|584
|2006.12.15 08:48
|close
|289
|2.33
|1.3148
|0.0000
|1.3228
|-1344.43
|39527.05
|585
|2006.12.15 08:48
|close
|287
|2.33
|1.3166
|0.0000
|1.3260
|-1670.64
|37856.42
|586
|2006.12.15 10:15
|buy
|294
|2.33
|1.3171
|0.0000
|1.3194
|587
|2006.12.15 11:23
|t/p
|292
|2.33
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|547.59
|38404.00
|588
|2006.12.15 11:23
|buy
|295
|2.33
|1.3114
|0.0000
|1.3137
|589
|2006.12.15 12:00
|sell
|296
|2.33
|1.3104
|0.0000
|1.3081
|590
|2006.12.15 14:30
|t/p
|295
|2.33
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|535.90
|38939.90
|591
|2006.12.15 14:30
|close
|294
|2.33
|1.3170
|0.0000
|1.3194
|-23.29
|38916.61
|592
|2006.12.15 14:30
|sell
|297
|2.33
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|593
|2006.12.15 14:31
|t/p
|297
|2.33
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|535.91
|39452.52
|594
|2006.12.15 14:31
|sell
|298
|2.33
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|595
|2006.12.15 14:32
|t/p
|298
|2.33
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|535.89
|39988.41
|596
|2006.12.15 14:32
|sell
|299
|2.33
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|597
|2006.12.15 14:33
|t/p
|299
|2.33
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|535.90
|40524.31
|598
|2006.12.15 14:33
|sell
|300
|2.33
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|599
|2006.12.15 14:33
|t/p
|300
|2.33
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|535.90
|41060.21
|600
|2006.12.15 14:45
|sell
|301
|2.33
|1.3175
|0.0000
|1.3152
|601
|2006.12.15 14:46
|t/p
|301
|2.33
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|535.90
|41596.11
|602
|2006.12.15 14:46
|sell
|302
|2.33
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|603
|2006.12.15 14:47
|t/p
|302
|2.33
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|535.89
|42132.00
|604
|2006.12.15 14:47
|sell
|303
|2.33
|1.3172
|0.0000
|1.3149
|605
|2006.12.15 14:48
|t/p
|303
|2.33
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|535.89
|42667.89
|606
|2006.12.15 14:48
|sell
|304
|2.33
|1.3166
|0.0000
|1.3143
|607
|2006.12.15 14:49
|t/p
|304
|2.33
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|535.89
|43203.78
|608
|2006.12.15 14:49
|sell
|305
|2.33
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|609
|2006.12.15 14:50
|t/p
|305
|2.33
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|535.89
|43739.67
|610
|2006.12.15 14:50
|sell
|306
|2.33
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|611
|2006.12.15 14:51
|t/p
|306
|2.33
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|535.91
|44275.58
|612
|2006.12.15 14:51
|sell
|307
|2.33
|1.3169
|0.0000
|1.3146
|613
|2006.12.15 14:52
|t/p
|307
|2.33
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|535.90
|44811.48
|614
|2006.12.15 14:52
|sell
|308
|2.33
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|615
|2006.12.15 14:53
|t/p
|308
|2.33
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|535.91
|45347.39
|616
|2006.12.15 14:53
|sell
|309
|2.33
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|617
|2006.12.15 14:54
|t/p
|309
|2.33
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|535.91
|45883.30
|618
|2006.12.15 14:54
|sell
|310
|2.33
|1.3172
|0.0000
|1.3149
|619
|2006.12.15 14:55
|t/p
|310
|2.33
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|535.89
|46419.19
|620
|2006.12.15 14:55
|sell
|311
|2.33
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|621
|2006.12.15 14:55
|t/p
|311
|2.33
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|535.91
|46955.10
|622
|2006.12.15 15:00
|sell
|312
|2.33
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|623
|2006.12.15 15:01
|t/p
|312
|2.33
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|535.89
|47490.99
|624
|2006.12.15 15:01
|sell
|313
|2.33
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|625
|2006.12.15 15:02
|t/p
|313
|2.33
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|535.89
|48026.88
|626
|2006.12.15 15:02
|sell
|314
|2.33
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|627
|2006.12.15 15:03
|t/p
|314
|2.33
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|535.91
|48562.79
|628
|2006.12.15 15:03
|sell
|315
|2.33
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|629
|2006.12.15 15:04
|t/p
|315
|2.33
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|535.91
|49098.70
|630
|2006.12.15 15:04
|sell
|316
|2.33
|1.3167
|0.0000
|1.3144
|631
|2006.12.15 15:05
|t/p
|316
|2.33
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|535.90
|49634.60
|632
|2006.12.15 15:05
|sell
|317
|2.33
|1.3172
|0.0000
|1.3149
|633
|2006.12.15 15:06
|t/p
|317
|2.33
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|535.89
|50170.49
|634
|2006.12.15 15:06
|sell
|318
|2.33
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|635
|2006.12.15 15:06
|t/p
|318
|2.33
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|535.91
|50706.40
|636
|2006.12.15 15:15
|sell
|319
|2.33
|1.3166
|0.0000
|1.3143
|637
|2006.12.15 15:16
|t/p
|319
|2.33
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|535.89
|51242.29
|638
|2006.12.15 15:16
|sell
|320
|2.33
|1.3138
|0.0000
|1.3115
|639
|2006.12.15 15:44
|sell
|321
|4.65
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|640
|2006.12.15 16:00
|buy
|322
|2.33
|1.3185
|0.0000
|1.3208
|641
|2006.12.15 16:29
|t/p
|321
|4.65
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|1069.50
|52311.79
|642
|2006.12.15 16:29
|buy
|323
|2.33
|1.3149
|0.0000
|1.3172
|643
|2006.12.15 16:29
|close
|320
|2.33
|1.3149
|0.0000
|1.3115
|-256.30
|52055.49
|644
|2006.12.15 16:29
|close
|296
|2.33
|1.3164
|0.0000
|1.3081
|-1398.00
|50657.49
|645
|2006.12.15 16:59
|buy
|324
|4.65
|1.3117
|0.0000
|1.3140
|646
|2006.12.15 17:28
|buy
|325
|10.00
|1.3086
|0.0000
|1.3109
|647
|2006.12.15 17:45
|sell
|326
|2.33
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|648
|2006.12.15 19:30
|t/p
|326
|2.33
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|535.90
|51193.39
|649
|2006.12.15 19:30
|sell
|327
|2.33
|1.3066
|0.0000
|1.3043
|650
|2006.12.18 06:38
|sell
|328
|2.33
|1.3096
|0.0000
|1.3073
|651
|2006.12.18 08:44
|t/p
|325
|10.00
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|2229.90
|53423.29
|652
|2006.12.18 08:44
|close
|324
|4.65
|1.3110
|0.0000
|1.3140
|-358.08
|53065.21
|653
|2006.12.18 08:44
|close
|323
|2.33
|1.3109
|0.0000
|1.3172
|-948.33
|52116.89
|654
|2006.12.18 08:44
|close
|322
|2.33
|1.3112
|0.0000
|1.3208
|-1717.23
|50399.66
|655
|2006.12.18 09:15
|buy
|329
|2.33
|1.3104
|0.0000
|1.3127
|656
|2006.12.18 17:00
|t/p
|328
|2.33
|1.3073
|0.0000
|1.3073
|535.90
|50935.56
|657
|2006.12.18 17:00
|buy
|330
|2.33
|1.3066
|0.0000
|1.3089
|658
|2006.12.18 17:00
|close
|327
|2.33
|1.3066
|0.0000
|1.3043
|11.69
|50947.25
|659
|2006.12.18 17:00
|sell
|331
|2.33
|1.3062
|0.0000
|1.3039
|660
|2006.12.18 20:17
|t/p
|330
|2.33
|1.3089
|0.0000
|1.3089
|535.91
|51483.16
|661
|2006.12.18 20:17
|close
|329
|2.33
|1.3089
|0.0000
|1.3127
|-349.50
|51133.66
|662
|2006.12.18 20:55
|sell
|332
|2.33
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|663
|2006.12.18 21:00
|buy
|333
|2.33
|1.3089
|0.0000
|1.3112
|664
|2006.12.19 08:53
|t/p
|333
|2.33
|1.3112
|0.0000
|1.3112
|519.57
|51653.23
|665
|2006.12.19 09:08
|sell
|334
|4.65
|1.3128
|0.0000
|1.3105
|666
|2006.12.19 09:09
|t/p
|334
|4.65
|1.3105
|0.0000
|1.3105
|1069.52
|52722.75
|667
|2006.12.19 09:09
|sell
|335
|4.65
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|668
|2006.12.19 09:09
|t/p
|335
|4.65
|1.3108
|0.0000
|1.3108
|1069.49
|53792.24
|669
|2006.12.19 09:15
|sell
|336
|4.65
|1.3127
|0.0000
|1.3104
|670
|2006.12.19 09:16
|t/p
|336
|4.65
|1.3104
|0.0000
|1.3104
|1069.52
|54861.76
|671
|2006.12.19 09:16
|sell
|337
|4.65
|1.3132
|0.0000
|1.3109
|672
|2006.12.19 09:18
|t/p
|337
|4.65
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|1069.50
|55931.26
|673
|2006.12.19 09:18
|sell
|338
|4.65
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|674
|2006.12.19 09:19
|t/p
|338
|4.65
|1.3108
|0.0000
|1.3108
|1069.49
|57000.75
|675
|2006.12.19 09:19
|sell
|339
|4.65
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|676
|2006.12.19 09:20
|t/p
|339
|4.65
|1.3108
|0.0000
|1.3108
|1069.49
|58070.24
|677
|2006.12.19 09:20
|sell
|340
|4.65
|1.3129
|0.0000
|1.3106
|678
|2006.12.19 09:22
|t/p
|340
|4.65
|1.3106
|0.0000
|1.3106
|1069.48
|59139.72
|679
|2006.12.19 09:22
|sell
|341
|4.65
|1.3126
|0.0000
|1.3103
|680
|2006.12.19 09:23
|t/p
|341
|4.65
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|1069.51
|60209.23
|681
|2006.12.19 09:23
|sell
|342
|4.65
|1.3127
|0.0000
|1.3104
|682
|2006.12.19 09:25
|t/p
|342
|4.65
|1.3104
|0.0000
|1.3104
|1069.52
|61278.75
|683
|2006.12.19 09:25
|sell
|343
|4.65
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|684
|2006.12.19 09:29
|t/p
|343
|4.65
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|1069.50
|62348.25
|685
|2006.12.19 09:29
|close
|332
|2.33
|1.3102
|0.0000
|1.3071
|-174.72
|62173.53
|686
|2006.12.19 09:30
|close
|331
|2.33
|1.3101
|0.0000
|1.3039
|-897.00
|61276.53
|687
|2006.12.19 10:00
|buy
|344
|2.33
|1.3123
|0.0000
|1.3146
|688
|2006.12.19 10:00
|t/p
|344
|2.33
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|535.90
|61812.43
|689
|2006.12.19 10:00
|buy
|345
|2.33
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|690
|2006.12.19 16:00
|sell
|346
|2.33
|1.3155
|0.0000
|1.3132
|691
|2006.12.19 16:44
|t/p
|345
|2.33
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|535.90
|62348.33
|692
|2006.12.19 17:52
|sell
|347
|2.33
|1.3186
|0.0000
|1.3163
|693
|2006.12.19 20:00
|buy
|348
|2.33
|1.3198
|0.0000
|1.3221
|694
|2006.12.20 02:00
|t/p
|348
|2.33
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|519.57
|62867.90
|695
|2006.12.20 02:00
|sell
|349
|4.65
|1.3222
|0.0000
|1.3199
|696
|2006.12.20 03:15
|buy
|350
|2.33
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|697
|2006.12.20 16:50
|t/p
|349
|4.65
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|1069.47
|63937.37
|698
|2006.12.20 16:50
|close
|347
|2.33
|1.3199
|0.0000
|1.3163
|-291.20
|63646.17
|699
|2006.12.20 16:59
|close
|346
|2.33
|1.3199
|0.0000
|1.3132
|-1013.51
|62632.65
|700
|2006.12.20 17:00
|sell
|351
|2.33
|1.3198
|0.0000
|1.3175
|701
|2006.12.20 17:30
|buy
|352
|2.33
|1.3190
|0.0000
|1.3213
|702
|2006.12.20 19:15
|t/p
|351
|2.33
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|535.90
|63168.55
|703
|2006.12.20 19:15
|sell
|353
|2.33
|1.3166
|0.0000
|1.3143
|704
|2006.12.21 08:45
|sell
|354
|2.33
|1.3208
|0.0000
|1.3185
|705
|2006.12.21 12:30
|t/p
|354
|2.33
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|535.92
|63704.47
|706
|2006.12.21 12:30
|close
|353
|2.33
|1.3179
|0.0000
|1.3143
|-267.85
|63436.62
|707
|2006.12.21 13:00
|sell
|355
|2.33
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|708
|2006.12.21 15:30
|buy
|356
|4.65
|1.3157
|0.0000
|1.3180
|709
|2006.12.21 15:32
|t/p
|355
|2.33
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|535.90
|63972.52
|710
|2006.12.21 16:45
|sell
|357
|2.33
|1.3148
|0.0000
|1.3125
|711
|2006.12.21 18:00
|sell
|358
|2.33
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|712
|2006.12.22 00:17
|t/p
|356
|4.65
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|1036.91
|65009.43
|713
|2006.12.22 00:17
|close
|352
|2.33
|1.3181
|0.0000
|1.3213
|-275.00
|64734.43
|714
|2006.12.22 00:17
|close
|350
|2.33
|1.3180
|0.0000
|1.3245
|-1043.91
|63690.51
|715
|2006.12.22 08:30
|buy
|359
|2.33
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|716
|2006.12.22 12:45
|sell
|360
|4.65
|1.3209
|0.0000
|1.3186
|717
|2006.12.22 16:29
|t/p
|360
|4.65
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|1069.50
|64760.01
|718
|2006.12.22 16:29
|close
|358
|2.33
|1.3174
|0.0000
|1.3155
|104.90
|64864.91
|719
|2006.12.22 16:29
|close
|357
|2.33
|1.3181
|0.0000
|1.3125
|-757.21
|64107.70
|720
|2006.12.22 16:30
|sell
|361
|2.33
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|721
|2006.12.22 17:00
|buy
|362
|2.33
|1.3157
|0.0000
|1.3180
|722
|2006.12.22 17:24
|t/p
|361
|2.33
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|535.90
|64643.60
|723
|2006.12.22 17:24
|sell
|363
|2.33
|1.3153
|0.0000
|1.3130
|724
|2006.12.22 19:00
|t/p
|363
|2.33
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|535.90
|65179.50
|725
|2006.12.22 19:00
|buy
|364
|4.65
|1.3118
|0.0000
|1.3141
|726
|2006.12.22 19:00
|sell
|365
|2.33
|1.3116
|0.0000
|1.3093
|727
|2006.12.22 20:59
|t/p
|364
|4.65
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|1069.51
|66249.01
|728
|2006.12.22 20:59
|close
|362
|2.33
|1.3142
|0.0000
|1.3180
|-349.49
|65899.52
|729
|2006.12.22 20:59
|close
|359
|2.33
|1.3129
|0.0000
|1.3218
|-1537.80
|64361.72
|730
|2006.12.22 22:14
|buy
|366
|2.33
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|731
|2006.12.26 19:41
|buy
|367
|2.33
|1.3112
|0.0000
|1.3135
|732
|2006.12.26 20:29
|t/p
|365
|2.33
|1.3093
|0.0000
|1.3093
|559.26
|64920.98
|733
|2006.12.26 20:29
|sell
|368
|2.33
|1.3090
|0.0000
|1.3067
|734
|2006.12.27 03:04
|sell
|369
|2.33
|1.3121
|0.0000
|1.3098
|735
|2006.12.27 07:00
|t/p
|367
|2.33
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|519.57
|65440.56
|736
|2006.12.27 07:00
|close
|366
|2.33
|1.3136
|0.0000
|1.3168
|-258.68
|65181.88
|737
|2006.12.27 07:22
|sell
|370
|4.65
|1.3155
|0.0000
|1.3132
|738
|2006.12.27 07:30
|t/p
|370
|4.65
|1.3132
|0.0000
|1.3132
|1069.51
|66251.39
|739
|2006.12.27 07:30
|close
|369
|2.33
|1.3132
|0.0000
|1.3098
|-256.30
|65995.09
|740
|2006.12.27 07:37
|close
|368
|2.33
|1.3135
|0.0000
|1.3067
|-1036.81
|64958.27
|741
|2006.12.27 08:30
|buy
|371
|2.33
|1.3160
|0.0000
|1.3183
|742
|2006.12.27 16:00
|sell
|372
|2.33
|1.3149
|0.0000
|1.3126
|743
|2006.12.27 17:15
|buy
|373
|2.33
|1.3128
|0.0000
|1.3151
|744
|2006.12.27 17:30
|t/p
|372
|2.33
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|535.90
|65494.17
|745
|2006.12.27 17:30
|sell
|374
|2.33
|1.3122
|0.0000
|1.3099
|746
|2006.12.27 23:59
|close at stop
|374
|2.33
|1.3115
|0.0000
|1.3099
|163.10
|65657.27
|747
|2006.12.27 23:59
|close at stop
|373
|2.33
|1.3113
|0.0000
|1.3151
|-349.50
|65307.77
|748
|2006.12.27 23:59
|close at stop
|371
|2.33
|1.3113
|0.0000
|1.3183
|-1095.10
|64212.67