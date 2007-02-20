Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000114421
|Name: first3
|Currency: USD
|2007 March 2, 12:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2530571
|2007.02.20 12:42
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2537974
|2007.02.21 08:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3217
|2007.02.21 08:22
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2537940
|2007.02.21 08:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3219
|2007.02.21 08:23
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2537925
|2007.02.21 08:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3221
|2007.02.21 08:24
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2537782
|2007.02.21 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3223
|2007.02.21 08:24
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2538020
|2007.02.21 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3222
|2007.02.21 09:16
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2538537
|2007.02.21 09:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3235
|2007.02.21 09:25
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2538488
|2007.02.21 09:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3236
|2007.02.21 09:25
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2538400
|2007.02.21 09:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3238
|2007.02.21 09:25
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2538368
|2007.02.21 09:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3240
|2007.02.21 09:26
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2538873
|2007.02.21 09:53
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3231
|2007.02.21 09:56
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2538834
|2007.02.21 09:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3235
|2007.02.21 09:57
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2538826
|2007.02.21 09:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3236
|2007.02.21 09:57
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2538575
|2007.02.21 09:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3238
|2007.02.21 09:57
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2538988
|2007.02.21 09:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3235
|2007.02.21 10:02
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2538974
|2007.02.21 09:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3237
|2007.02.21 10:02
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2538954
|2007.02.21 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3240
|2007.02.21 10:02
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2539313
|2007.02.21 10:19
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3224
|2007.02.23 18:59
|1.3161
|0.00
|0.00
|-50.56
|144.00
|2539177
|2007.02.21 10:10
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3235
|2007.02.23 18:59
|1.3161
|0.00
|0.00
|-25.28
|48.00
|2539161
|2007.02.21 10:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3236
|2007.02.23 18:59
|1.3162
|0.00
|0.00
|-12.64
|24.00
|2539113
|2007.02.21 10:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3238
|2007.02.23 18:59
|1.3162
|0.00
|0.00
|-6.32
|8.00
|2539082
|2007.02.21 10:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3240
|2007.02.23 18:59
|1.3162
|0.00
|0.00
|-3.16
|2.00
|2564325
|2007.02.23 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3236
|2007.02.26 10:33
|1.3173
|0.00
|0.00
|-0.79
|9.00
|2572619
|2007.02.26 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3134
|2007.02.26 10:46
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2572810
|2007.02.26 10:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.72
|0.00
|120.32
|2007.02.26 10:49
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|2572669
|2007.02.26 10:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.66
|0.00
|120.26
|2007.02.26 10:50
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2573144
|2007.02.26 10:51
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.68
|0.00
|120.28
|2007.02.26 11:00
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|2573095
|2007.02.26 10:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.62
|0.00
|120.22
|2007.02.26 11:00
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|2573762
|2007.02.26 11:21
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.76
|0.00
|120.36
|2007.02.26 11:30
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|33.14
|2573633
|2007.02.26 11:15
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.71
|0.00
|120.31
|2007.02.26 11:31
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|2573591
|2007.02.26 11:12
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.65
|0.00
|120.25
|2007.02.26 11:31
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.22
|2573309
|2007.02.26 11:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.60
|0.00
|120.20
|2007.02.26 11:32
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.42
|2574295
|2007.02.26 11:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.78
|0.00
|120.38
|2007.02.26 12:05
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|2573972
|2007.02.26 11:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|0.00
|120.32
|2007.02.26 12:06
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|2574350
|2007.02.26 11:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|2007.02.26 12:11
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2572990
|2007.02.26 10:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3123
|2007.02.26 12:11
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2574664
|2007.02.26 12:14
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.75
|0.00
|120.35
|2007.02.26 12:30
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|2574567
|2007.02.26 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.69
|0.00
|120.29
|2007.02.26 12:30
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|2574706
|2007.02.26 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|2007.02.26 13:32
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2574635
|2007.02.26 12:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2007.02.26 13:32
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2575270
|2007.02.26 13:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.72
|0.00
|120.32
|2007.02.26 13:46
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|2574845
|2007.02.26 12:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.66
|0.00
|120.26
|2007.02.26 13:46
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|2575666
|2007.02.26 13:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.66
|0.00
|120.26
|2007.02.26 16:06
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|2577429
|2007.02.26 16:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.54
|0.00
|120.16
|2007.02.26 16:53
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|9.13
|2577508
|2007.02.26 16:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2007.02.26 18:33
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2576268
|2007.02.26 14:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|2007.02.26 18:33
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2575507
|2007.02.26 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2007.02.26 18:33
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2579655
|2007.02.26 18:33
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.67
|0.00
|120.27
|2007.02.26 21:50
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|59.71
|2578534
|2007.02.26 17:20
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.53
|0.00
|120.13
|2007.02.26 21:50
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|2578339
|2007.02.26 17:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.07
|2007.02.26 21:50
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.93
|2578098
|2007.02.26 16:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.41
|0.00
|120.01
|2007.02.26 21:50
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.44
|2582085
|2007.02.26 21:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2007.02.26 22:01
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2581197
|2007.02.26 20:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2007.02.26 22:02
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|2579657
|2007.02.26 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|2007.02.26 22:02
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|2582638
|2007.02.26 22:42
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.59
|0.00
|120.19
|2007.02.27 08:34
|120.19
|0.00
|0.00
|-2.57
|66.56
|2582100
|2007.02.26 21:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.53
|0.00
|120.13
|2007.02.27 09:02
|120.13
|0.00
|0.00
|-1.28
|33.30
|2585906
|2007.02.27 09:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3184
|2007.02.27 09:24
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2582287
|2007.02.26 22:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3205
|2007.02.27 09:24
|1.3173
|0.00
|0.00
|-0.79
|-12.00
|2586005
|2007.02.27 09:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.18
|0.00
|119.78
|2007.02.27 09:30
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|2585902
|2007.02.27 09:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.12
|0.00
|119.72
|2007.02.27 09:30
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2586095
|2007.02.27 09:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|2007.02.27 09:41
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2586440
|2007.02.27 09:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.12
|0.00
|119.72
|2007.02.27 09:51
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2586200
|2007.02.27 09:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.07
|0.00
|119.67
|2007.02.27 09:52
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|2586686
|2007.02.27 09:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.02
|0.00
|119.62
|2007.02.27 10:02
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|2586889
|2007.02.27 10:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.86
|0.00
|119.46
|2007.02.27 10:13
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|10.86
|2587353
|2007.02.27 10:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.74
|0.00
|119.34
|2007.02.27 10:18
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|2587295
|2007.02.27 10:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.68
|0.00
|119.30
|2007.02.27 10:19
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|2573104
|2007.02.26 10:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9681
|2007.02.27 10:20
|1.9648
|0.00
|0.00
|-0.96
|56.00
|2573026
|2007.02.26 10:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9687
|2007.02.27 10:20
|1.9648
|0.00
|0.00
|-0.48
|4.00
|2572895
|2007.02.26 10:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9693
|2007.02.27 10:20
|1.9651
|0.00
|0.00
|-0.24
|-4.00
|2572650
|2007.02.26 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9699
|2007.02.27 10:21
|1.9652
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.00
|2587719
|2007.02.27 10:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.64
|0.00
|119.24
|2007.02.27 10:25
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|2587667
|2007.02.27 10:22
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.58
|0.00
|119.18
|2007.02.27 10:25
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|2587622
|2007.02.27 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.52
|0.00
|119.12
|2007.02.27 10:25
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|2587705
|2007.02.27 10:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9689
|2007.02.27 10:32
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2587609
|2007.02.27 10:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9696
|2007.02.27 10:32
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2588232
|2007.02.27 10:41
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.62
|0.00
|119.22
|2007.02.27 10:57
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|10.04
|2587763
|2007.02.27 10:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.55
|0.00
|119.15
|2007.02.27 10:57
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|2588940
|2007.02.27 11:20
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.65
|0.00
|119.25
|2007.02.27 11:44
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|2588829
|2007.02.27 11:12
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.60
|0.00
|119.20
|2007.02.27 11:44
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|2588563
|2007.02.27 10:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.54
|0.00
|119.14
|2007.02.27 11:44
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|2589353
|2007.02.27 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.60
|0.00
|119.20
|2007.02.27 12:17
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|2589508
|2007.02.27 11:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9697
|2007.02.27 16:44
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2588181
|2007.02.27 10:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9703
|2007.02.27 16:44
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2588129
|2007.02.27 10:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9707
|2007.02.27 16:44
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2588095
|2007.02.27 10:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9712
|2007.02.27 16:44
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|2593884
|2007.02.27 17:01
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.99
|0.00
|118.59
|2007.02.27 17:41
|118.93
|0.00
|0.00
|0.00
|20.18
|2593846
|2007.02.27 17:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.92
|0.00
|118.52
|2007.02.27 17:41
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|2593628
|2007.02.27 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.84
|0.00
|118.44
|2007.02.27 17:41
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|2594599
|2007.02.27 17:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.93
|0.00
|118.53
|2007.02.27 17:51
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|2594554
|2007.02.27 17:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.88
|0.00
|118.48
|2007.02.27 17:52
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|2593855
|2007.02.27 17:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9688
|2007.02.27 17:53
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2593687
|2007.02.27 16:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9703
|2007.02.27 17:53
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|2593615
|2007.02.27 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9708
|2007.02.27 17:53
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2594676
|2007.02.27 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.84
|0.00
|118.44
|2007.02.27 17:59
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|2594847
|2007.02.27 18:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.79
|0.00
|118.39
|2007.02.27 18:11
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|2594786
|2007.02.27 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.73
|0.00
|118.33
|2007.02.27 18:11
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2595073
|2007.02.27 18:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.76
|0.00
|118.36
|2007.02.27 18:19
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|2594989
|2007.02.27 18:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.70
|0.00
|118.30
|2007.02.27 18:20
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|2595111
|2007.02.27 18:21
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.76
|0.00
|118.36
|2007.02.27 18:31
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|2595098
|2007.02.27 18:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.71
|0.00
|118.31
|2007.02.27 18:31
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2594928
|2007.02.27 18:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9693
|2007.02.27 18:33
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2594698
|2007.02.27 17:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9699
|2007.02.27 18:33
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2595259
|2007.02.27 18:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.75
|0.00
|118.35
|2007.02.27 18:56
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|2595198
|2007.02.27 18:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|0.00
|118.29
|2007.02.27 18:56
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|2595516
|2007.02.27 18:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.68
|0.00
|118.28
|2007.02.27 19:13
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|2596298
|2007.02.27 19:42
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.71
|0.00
|118.31
|2007.02.27 19:54
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|40.46
|2596276
|2007.02.27 19:41
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.65
|0.00
|118.25
|2007.02.27 19:54
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|2595943
|2007.02.27 19:17
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.59
|0.00
|118.19
|2007.02.27 19:54
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.48
|2595861
|2007.02.27 19:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.53
|0.00
|118.13
|2007.02.27 19:55
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.64
|2596499
|2007.02.27 19:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.62
|0.00
|118.22
|2007.02.27 21:26
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|2597554
|2007.02.27 21:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.50
|0.00
|118.10
|2007.02.27 21:42
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|9.29
|2597791
|2007.02.27 21:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.35
|0.00
|117.95
|2007.02.27 21:45
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|2597940
|2007.02.27 21:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.29
|0.00
|117.89
|2007.02.27 21:50
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|2597861
|2007.02.27 21:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.24
|0.00
|117.84
|2007.02.27 21:51
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|2598013
|2007.02.27 21:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.28
|0.00
|117.88
|2007.02.27 21:58
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|2597953
|2007.02.27 21:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.22
|0.00
|117.82
|2007.02.27 21:58
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|2598114
|2007.02.27 21:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.20
|0.00
|117.80
|2007.02.27 22:06
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|2598309
|2007.02.27 22:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.04
|0.00
|117.64
|2007.02.27 22:08
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.03
|2598382
|2007.02.27 22:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.43
|2007.02.27 22:09
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|9.35
|2587467
|2007.02.27 10:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2007.02.28 11:59
|1.3186
|0.00
|0.00
|3.76
|128.00
|2586898
|2007.02.27 10:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3154
|2007.02.28 11:59
|1.3186
|0.00
|0.00
|1.88
|-48.00
|2586627
|2007.02.27 09:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2007.02.28 11:59
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.94
|-36.00
|2586476
|2007.02.27 09:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|2007.02.28 11:59
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.47
|-24.00
|2607159
|2007.02.28 13:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2007.02.28 13:46
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2606993
|2007.02.28 12:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3169
|2007.02.28 13:47
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2606217
|2007.02.28 11:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2007.02.28 13:47
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2607877
|2007.02.28 14:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9579
|1.9599
|1.9679
|2007.02.28 15:09
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|2596932
|2007.02.27 20:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9691
|2007.02.28 15:09
|1.9617
|0.00
|0.00
|-0.48
|-136.00
|2596287
|2007.02.27 19:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9697
|2007.02.28 15:09
|1.9616
|0.00
|0.00
|-0.24
|-82.00
|2595235
|2007.02.27 18:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9703
|2007.02.28 15:09
|1.9614
|0.00
|0.00
|-0.12
|-49.00
|2608901
|2007.02.28 15:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9652
|2007.02.28 15:30
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2608777
|2007.02.28 15:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9658
|2007.02.28 15:30
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2609087
|2007.02.28 15:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3200
|2007.02.28 15:31
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2608757
|2007.02.28 15:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3195
|2007.02.28 15:31
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2608098
|2007.02.28 14:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|2007.02.28 15:31
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|2607701
|2007.02.28 13:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3168
|2007.02.28 15:32
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|2609159
|2007.02.28 15:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9648
|2007.02.28 15:35
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2609144
|2007.02.28 15:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9614
|0.0000
|1.9654
|2007.02.28 15:35
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2609125
|2007.02.28 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9657
|2007.02.28 15:35
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2609285
|2007.02.28 15:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9666
|2007.02.28 15:39
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2609261
|2007.02.28 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9667
|2007.02.28 15:39
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2609399
|2007.02.28 15:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3205
|2007.02.28 15:44
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2609355
|2007.02.28 15:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3199
|2007.02.28 15:44
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2609273
|2007.02.28 15:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3194
|2007.02.28 15:44
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2609171
|2007.02.28 15:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3207
|0.0000
|1.3187
|2007.02.28 15:44
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2609500
|2007.02.28 15:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9667
|2007.02.28 15:50
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2609418
|2007.02.28 15:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9673
|2007.02.28 15:50
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2609388
|2007.02.28 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9677
|2007.02.28 15:50
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2609589
|2007.02.28 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3203
|2007.02.28 15:54
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2609533
|2007.02.28 15:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|2007.02.28 15:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2609742
|2007.02.28 15:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|2007.02.28 16:12
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2609709
|2007.02.28 15:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3211
|0.0000
|1.3191
|2007.02.28 16:12
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2606201
|2007.02.28 11:59
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.51
|0.00
|118.11
|2007.02.28 16:47
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|270.93
|2598460
|2007.02.27 22:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.31
|2007.02.28 16:47
|118.11
|0.00
|0.00
|-5.26
|-135.47
|2598443
|2007.02.27 22:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.65
|0.00
|117.25
|2007.02.28 16:47
|118.10
|0.00
|0.00
|-2.63
|-76.21
|2598407
|2007.02.27 22:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.22
|2007.02.28 16:47
|118.11
|0.00
|0.00
|-1.31
|-44.03
|2610685
|2007.02.28 16:54
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.18
|0.00
|117.78
|2007.02.28 17:01
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|2610627
|2007.02.28 16:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.12
|0.00
|117.72
|2007.02.28 17:01
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|2610585
|2007.02.28 16:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.06
|0.00
|117.66
|2007.02.28 17:02
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|2610846
|2007.02.28 17:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3195
|2007.02.28 17:28
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2610005
|2007.02.28 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|2007.02.28 17:29
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2611060
|2007.02.28 17:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3184
|2007.02.28 17:32
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2609801
|2007.02.28 15:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9661
|2007.02.28 21:27
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2609722
|2007.02.28 15:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9665
|2007.02.28 21:27
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2609669
|2007.02.28 15:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9670
|2007.02.28 21:27
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2609646
|2007.02.28 15:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9676
|2007.02.28 21:28
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|2613968
|2007.02.28 21:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9672
|2007.02.28 23:02
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2614662
|2007.02.28 23:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3214
|2007.03.01 01:05
|1.3223
|0.00
|0.00
|11.28
|88.00
|2612373
|2007.02.28 18:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3227
|0.0000
|1.3207
|2007.03.01 01:06
|1.3225
|0.00
|0.00
|5.64
|8.00
|2611233
|2007.02.28 17:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|2007.03.01 01:06
|1.3226
|0.00
|0.00
|2.82
|-60.00
|2611160
|2007.02.28 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3170
|2007.03.01 01:06
|1.3225
|0.00
|0.00
|1.41
|-35.00
|2615249
|2007.03.01 01:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9667
|2007.03.01 01:16
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2615098
|2007.03.01 00:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9675
|2007.03.01 01:16
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2614716
|2007.02.28 23:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9681
|2007.03.01 01:16
|1.9633
|0.00
|0.00
|-0.72
|-16.00
|2614640
|2007.02.28 23:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9687
|2007.03.01 01:17
|1.9632
|0.00
|0.00
|-0.36
|-15.00
|2615323
|2007.03.01 01:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9676
|2007.03.01 01:38
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2615382
|2007.03.01 01:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2007.03.01 02:18
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2615317
|2007.03.01 01:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3206
|2007.03.01 02:18
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2615262
|2007.03.01 01:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3201
|2007.03.01 02:18
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2615545
|2007.03.01 02:18
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9671
|2007.03.01 02:58
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2615477
|2007.03.01 01:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9679
|2007.03.01 02:58
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2615418
|2007.03.01 01:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9685
|2007.03.01 02:58
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2615389
|2007.03.01 01:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9690
|2007.03.01 02:58
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2615683
|2007.03.01 02:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3214
|2007.03.01 03:43
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2615548
|2007.03.01 02:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3208
|2007.03.01 03:43
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2615544
|2007.03.01 02:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3202
|2007.03.01 03:44
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2615741
|2007.03.01 03:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9679
|2007.03.01 04:11
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2615689
|2007.03.01 02:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9685
|2007.03.01 04:11
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2615975
|2007.03.01 04:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9683
|2007.03.01 04:24
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2615952
|2007.03.01 04:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9688
|2007.03.01 04:24
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2616036
|2007.03.01 04:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9686
|2007.03.01 04:30
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2616030
|2007.03.01 04:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9691
|2007.03.01 04:30
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2616022
|2007.03.01 04:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3218
|2007.03.01 04:54
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2615938
|2007.03.01 04:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3213
|2007.03.01 04:54
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2615850
|2007.03.01 03:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3227
|0.0000
|1.3207
|2007.03.01 04:55
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2611099
|2007.02.28 17:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.29
|0.00
|117.89
|2007.03.01 06:00
|118.24
|0.00
|0.00
|-31.36
|33.83
|2611093
|2007.02.28 17:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.24
|0.00
|117.84
|2007.03.01 06:01
|118.24
|0.00
|0.00
|-15.68
|0.00
|2610802
|2007.02.28 17:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.18
|0.00
|117.78
|2007.03.01 06:01
|118.26
|0.00
|0.00
|-7.84
|-13.53
|2610796
|2007.02.28 17:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.12
|0.00
|117.72
|2007.03.01 06:01
|118.27
|0.00
|0.00
|-3.92
|-12.68
|2616156
|2007.03.01 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|1.3210
|2007.03.01 06:34
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2616706
|2007.03.01 06:27
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.29
|0.00
|117.89
|2007.03.01 06:52
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|2616508
|2007.03.01 06:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.23
|0.00
|117.83
|2007.03.01 06:53
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2617169
|2007.03.01 07:48
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.31
|0.00
|117.91
|2007.03.01 07:57
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|2617112
|2007.03.01 07:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.25
|0.00
|117.85
|2007.03.01 07:58
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|2616813
|2007.03.01 06:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.19
|0.00
|117.79
|2007.03.01 07:58
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|2617433
|2007.03.01 08:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.31
|0.00
|117.91
|2007.03.01 08:47
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|2617242
|2007.03.01 07:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.25
|0.00
|117.85
|2007.03.01 08:47
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|2616769
|2007.03.01 06:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3202
|2007.03.01 08:58
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2616743
|2007.03.01 06:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|2007.03.01 08:59
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2618021
|2007.03.01 09:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|2007.03.01 09:22
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2617801
|2007.03.01 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|2007.03.01 09:22
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2618146
|2007.03.01 09:20
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.35
|0.00
|117.97
|2007.03.01 09:30
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|2618067
|2007.03.01 09:14
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.32
|0.00
|117.92
|2007.03.01 09:30
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|2617875
|2007.03.01 09:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.26
|0.00
|117.86
|2007.03.01 09:30
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|2617605
|2007.03.01 08:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.20
|0.00
|117.80
|2007.03.01 09:30
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|2618342
|2007.03.01 09:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.29
|0.00
|117.89
|2007.03.01 09:50
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|2618317
|2007.03.01 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.24
|0.00
|117.84
|2007.03.01 09:50
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|2618536
|2007.03.01 09:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.24
|0.00
|117.84
|2007.03.01 09:58
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|2618526
|2007.03.01 09:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.18
|0.00
|117.78
|2007.03.01 09:58
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|2618641
|2007.03.01 09:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3205
|2007.03.01 11:54
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2618590
|2007.03.01 09:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3199
|2007.03.01 11:54
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2618296
|2007.03.01 09:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3194
|2007.03.01 11:55
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2618175
|2007.03.01 09:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3188
|2007.03.01 11:55
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2620308
|2007.03.01 12:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.26
|0.00
|117.86
|2007.03.01 12:23
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|2618802
|2007.03.01 10:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.20
|0.00
|117.80
|2007.03.01 12:23
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|2618636
|2007.03.01 09:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.14
|0.00
|117.74
|2007.03.01 12:25
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|2616160
|2007.03.01 04:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9675
|2007.03.01 13:24
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2616086
|2007.03.01 04:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9681
|2007.03.01 13:24
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2616074
|2007.03.01 04:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9687
|2007.03.01 13:25
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2616056
|2007.03.01 04:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9693
|2007.03.01 13:25
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2621085
|2007.03.01 13:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9672
|2007.03.01 13:52
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2620962
|2007.03.01 13:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9678
|2007.03.01 13:52
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2620941
|2007.03.01 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9684
|2007.03.01 13:52
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2621247
|2007.03.01 13:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9675
|2007.03.01 14:06
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2621219
|2007.03.01 13:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9681
|2007.03.01 14:07
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2621578
|2007.03.01 14:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9667
|2007.03.01 14:51
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2621548
|2007.03.01 14:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9672
|2007.03.01 14:52
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2621486
|2007.03.01 14:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9678
|2007.03.01 14:52
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2621361
|2007.03.01 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9684
|2007.03.01 14:53
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2622238
|2007.03.01 15:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9669
|2007.03.01 15:07
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2621986
|2007.03.01 14:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9675
|2007.03.01 15:07
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2622292
|2007.03.01 15:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9669
|2007.03.01 15:11
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2622281
|2007.03.01 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9675
|2007.03.01 15:11
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2622352
|2007.03.01 15:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2007.03.01 15:15
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2622128
|2007.03.01 15:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2007.03.01 15:15
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2620469
|2007.03.01 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3203
|2007.03.01 15:15
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2620182
|2007.03.01 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|2007.03.01 15:15
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2622613
|2007.03.01 15:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9662
|2007.03.01 15:38
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2622570
|2007.03.01 15:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9670
|2007.03.01 15:38
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2622401
|2007.03.01 15:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9676
|2007.03.01 15:38
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|2622346
|2007.03.01 15:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9682
|2007.03.01 15:38
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2622793
|2007.03.01 15:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9666
|2007.03.01 15:55
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2622783
|2007.03.01 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9671
|2007.03.01 15:55
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2623433
|2007.03.01 16:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9667
|2007.03.01 16:25
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2623081
|2007.03.01 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9673
|2007.03.01 16:26
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2623678
|2007.03.01 16:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3210
|2007.03.01 16:39
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2622417
|2007.03.01 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|2007.03.01 16:39
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2623862
|2007.03.01 16:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9659
|2007.03.01 16:50
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2623817
|2007.03.01 16:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9665
|2007.03.01 16:50
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2623763
|2007.03.01 16:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9670
|2007.03.01 16:50
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2623551
|2007.03.01 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9676
|2007.03.01 16:50
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|2624086
|2007.03.01 16:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9585
|2007.03.01 16:55
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2624032
|2007.03.01 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9579
|2007.03.01 16:56
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2623830
|2007.03.01 16:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3200
|2007.03.01 17:01
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2624114
|2007.03.01 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9572
|2007.03.01 17:02
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2624364
|2007.03.01 17:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3199
|0.0000
|1.3179
|2007.03.01 17:14
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2624288
|2007.03.01 17:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3174
|2007.03.01 17:14
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2624526
|2007.03.01 17:08
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9564
|2007.03.01 17:15
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2624376
|2007.03.01 17:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9558
|2007.03.01 17:15
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|2624356
|2007.03.01 17:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9550
|2007.03.01 17:15
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2624337
|2007.03.01 17:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9544
|2007.03.01 17:16
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|2624656
|2007.03.01 17:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3172
|2007.03.01 17:18
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2625117
|2007.03.01 17:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9564
|2007.03.01 17:29
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2624720
|2007.03.01 17:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9558
|2007.03.01 17:29
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2625045
|2007.03.01 17:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2007.03.01 17:34
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2625258
|2007.03.01 17:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9597
|0.0000
|1.9559
|2007.03.01 17:34
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2624861
|2007.03.01 17:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|2007.03.01 17:35
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2625251
|2007.03.01 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9553
|2007.03.01 17:35
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2625383
|2007.03.01 17:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3156
|2007.03.01 17:41
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2625688
|2007.03.01 17:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9599
|0.0000
|1.9559
|2007.03.01 17:52
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|2625447
|2007.03.01 17:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9551
|2007.03.01 17:52
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2625390
|2007.03.01 17:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9546
|2007.03.01 17:53
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2625739
|2007.03.01 17:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3156
|2007.03.01 17:55
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2625683
|2007.03.01 17:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2007.03.01 17:56
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2625530
|2007.03.01 17:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.03.01 17:56
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2625856
|2007.03.01 17:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|1.9547
|2007.03.01 18:03
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2626080
|2007.03.01 18:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9531
|2007.03.01 18:03
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2626547
|2007.03.01 18:27
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9535
|2007.03.01 20:02
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2626175
|2007.03.01 18:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9569
|0.0000
|1.9529
|2007.03.01 20:03
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2626151
|2007.03.01 18:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9524
|2007.03.01 20:03
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2626128
|2007.03.01 18:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9518
|2007.03.01 20:03
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2627272
|2007.03.01 19:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3157
|2007.03.01 20:05
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2626590
|2007.03.01 18:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.03.01 20:06
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2625921
|2007.03.01 17:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|2007.03.01 20:06
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2628108
|2007.03.01 20:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2007.03.02 00:17
|1.3178
|0.00
|0.00
|1.88
|20.00
|2628060
|2007.03.01 20:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|2007.03.02 00:17
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.94
|-6.00
|2627859
|2007.03.01 20:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.03.02 00:18
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.47
|-6.00
|2628080
|2007.03.01 20:36
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9580
|0.0000
|1.9540
|2007.03.02 01:42
|1.9572
|0.00
|0.00
|-0.96
|64.00
|2627894
|2007.03.01 20:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9574
|0.0000
|1.9534
|2007.03.02 01:42
|1.9574
|0.00
|0.00
|-0.48
|0.00
|2627880
|2007.03.01 20:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9528
|2007.03.02 01:42
|1.9572
|0.00
|0.00
|-0.24
|-8.00
|2627829
|2007.03.01 20:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|1.9523
|2007.03.02 01:44
|1.9570
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.00
|2630437
|2007.03.02 02:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9537
|2007.03.02 02:22
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2630347
|2007.03.02 01:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9531
|2007.03.02 02:22
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2630314
|2007.03.02 01:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9526
|2007.03.02 02:22
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2630474
|2007.03.02 02:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9530
|2007.03.02 08:22
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2632410
|2007.03.02 08:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9525
|2007.03.02 08:43
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2632384
|2007.03.02 08:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9559
|0.0000
|1.9519
|2007.03.02 08:43
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2632251
|2007.03.02 08:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9515
|2007.03.02 08:43
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2633826
|2007.03.02 09:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9525
|2007.03.02 10:00
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2633487
|2007.03.02 09:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9559
|0.0000
|1.9519
|2007.03.02 10:00
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2633299
|2007.03.02 09:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9513
|2007.03.02 10:00
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2632579
|2007.03.02 08:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9507
|2007.03.02 10:01
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2633785
|2007.03.02 09:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3160
|2007.03.02 10:11
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2629934
|2007.03.02 00:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|2007.03.02 10:11
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2633869
|2007.03.02 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9515
|2007.03.02 10:13
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2634317
|2007.03.02 10:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|2007.03.02 10:26
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2634120
|2007.03.02 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3153
|2007.03.02 10:27
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2634258
|2007.03.02 10:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9513
|2007.03.02 10:27
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2634209
|2007.03.02 10:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9507
|2007.03.02 10:27
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2634167
|2007.03.02 10:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9502
|2007.03.02 10:28
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2634363
|2007.03.02 10:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9506
|2007.03.02 10:31
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2634351
|2007.03.02 10:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2007.03.02 11:05
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2634626
|2007.03.02 10:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9503
|2007.03.02 11:38
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2634527
|2007.03.02 10:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9497
|2007.03.02 11:38
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2634427
|2007.03.02 10:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9491
|2007.03.02 11:38
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2634419
|2007.03.02 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9486
|2007.03.02 11:39
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2634980
|2007.03.02 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|2007.03.02 11:44
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2635501
|2007.03.02 11:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9494
|2007.03.02 11:45
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2635669
|2007.03.02 11:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9480
|2007.03.02 11:47
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2635643
|2007.03.02 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|1.9474
|2007.03.02 11:47
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2635774
|2007.03.02 11:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9523
|0.0000
|1.9483
|2007.03.02 11:59
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2635713
|2007.03.02 11:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|1.9477
|2007.03.02 11:59
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2635705
|2007.03.02 11:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9470
|2007.03.02 11:59
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|0.00
|0.00
|-145.42
|1 906.79
|Closed P/L:
|1 761.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2620452
|2007.03.01 12:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.23
|0.00
|118.63
|
|117.53
|0.00
|0.00
|0.98
|-59.56
|2620578
|2007.03.01 12:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.17
|0.00
|118.57
|
|117.53
|0.00
|0.00
|1.95
|-108.91
|2621112
|2007.03.01 13:43
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.51
|
|117.53
|0.00
|0.00
|3.91
|-197.40
|2621185
|2007.03.01 13:48
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.05
|0.00
|118.45
|
|117.53
|0.00
|0.00
|7.82
|-353.95
|2635600
|2007.03.02 11:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3124
|
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2635758
|2007.03.02 11:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2635923
|2007.03.02 11:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|1.9477
|
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|0.00
|0.00
|14.66
|-735.82
|
|Floating P/L:
|-721.16
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 761.37
|Floating P/L:
|-721.16
|Margin:
|2 089.61
|Balance:
|6 761.37
|Equity:
|6 040.21
|Free Margin:
|3 950.60
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 543.66
|Gross Loss:
|1 782.29
|Total Net Profit:
|1 761.37
|Profit Factor:
|1.99
|Expected Payoff:
|5.29
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|267.84 (4.43%)
|Relative Drawdown:
|4.43% (267.84)
|
|Total Trades:
|333
|Short Positions (won %):
|231 (59.31%)
|Long Positions (won %):
|102 (53.92%)
|Profit Trades (% of total):
|192 (57.66%)
|Loss trades (% of total):
|141 (42.34%)
|Largest
|profit trade:
|312.00
|loss trade:
|-140.73
|Average
|profit trade:
|18.46
|loss trade:
|-12.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (125.46)
|consecutive losses ($):
|6 (-103.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|312.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-267.84 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2