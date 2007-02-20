Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000114421 Name: first3 Currency: USD 2007 March 2, 12:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
25305712007.02.20 12:42balanceDeposit5 000.00
25379742007.02.21 08:17buy0.80eurusd1.31370.00001.32172007.02.21 08:221.31400.000.000.0024.00
25379402007.02.21 08:13buy0.40eurusd1.31390.00001.32192007.02.21 08:231.31370.000.000.00-8.00
25379252007.02.21 08:11buy0.20eurusd1.31410.00001.32212007.02.21 08:241.31380.000.000.00-6.00
25377822007.02.21 07:50buy0.10eurusd1.31430.00001.32232007.02.21 08:241.31380.000.000.00-5.00
25380202007.02.21 08:25buy0.10eurusd1.31420.00001.32222007.02.21 09:161.31530.000.000.0011.00
25385372007.02.21 09:22buy0.80eurusd1.31550.00001.32352007.02.21 09:251.31570.000.000.0016.00
25384882007.02.21 09:20buy0.40eurusd1.31560.00001.32362007.02.21 09:251.31560.000.000.000.00
25384002007.02.21 09:16buy0.20eurusd1.31580.00001.32382007.02.21 09:251.31580.000.000.000.00
25383682007.02.21 09:16buy0.10eurusd1.31600.00001.32402007.02.21 09:261.31560.000.000.00-4.00
25388732007.02.21 09:53buy0.80eurusd1.31510.00001.32312007.02.21 09:561.31540.000.000.0024.00
25388342007.02.21 09:48buy0.40eurusd1.31550.00001.32352007.02.21 09:571.31530.000.000.00-8.00
25388262007.02.21 09:47buy0.20eurusd1.31560.00001.32362007.02.21 09:571.31540.000.000.00-4.00
25385752007.02.21 09:26buy0.10eurusd1.31580.00001.32382007.02.21 09:571.31560.000.000.00-2.00
25389882007.02.21 09:59buy0.40eurusd1.31550.00001.32352007.02.21 10:021.31580.000.000.0012.00
25389742007.02.21 09:58buy0.20eurusd1.31570.00001.32372007.02.21 10:021.31570.000.000.000.00
25389542007.02.21 09:57buy0.10eurusd1.31600.00001.32402007.02.21 10:021.31560.000.000.00-4.00
25393132007.02.21 10:19buy1.60eurusd1.31520.00001.32242007.02.23 18:591.31610.000.00-50.56144.00
25391772007.02.21 10:10buy0.80eurusd1.31550.00001.32352007.02.23 18:591.31610.000.00-25.2848.00
25391612007.02.21 10:09buy0.40eurusd1.31560.00001.32362007.02.23 18:591.31620.000.00-12.6424.00
25391132007.02.21 10:05buy0.20eurusd1.31580.00001.32382007.02.23 18:591.31620.000.00-6.328.00
25390822007.02.21 10:03buy0.10eurusd1.31600.00001.32402007.02.23 18:591.31620.000.00-3.162.00
25643252007.02.23 19:00buy0.10eurusd1.31640.00001.32362007.02.26 10:331.31730.000.00-0.799.00
25726192007.02.26 10:33sell0.10eurusd1.31740.00001.31342007.02.26 10:461.31650.000.000.009.00
25728102007.02.26 10:40sell0.20usdjpy120.720.00120.322007.02.26 10:49120.660.000.000.009.95
25726692007.02.26 10:35sell0.10usdjpy120.660.00120.262007.02.26 10:50120.660.000.000.000.00
25731442007.02.26 10:51sell0.20usdjpy120.680.00120.282007.02.26 11:00120.640.000.000.006.63
25730952007.02.26 10:50sell0.10usdjpy120.620.00120.222007.02.26 11:00120.640.000.000.00-1.66
25737622007.02.26 11:21sell0.80usdjpy120.760.00120.362007.02.26 11:30120.710.000.000.0033.14
25736332007.02.26 11:15sell0.40usdjpy120.710.00120.312007.02.26 11:31120.750.000.000.00-13.25
25735912007.02.26 11:12sell0.20usdjpy120.650.00120.252007.02.26 11:31120.760.000.000.00-18.22
25733092007.02.26 11:01sell0.10usdjpy120.600.00120.202007.02.26 11:32120.750.000.000.00-12.42
25742952007.02.26 11:49sell0.20usdjpy120.780.00120.382007.02.26 12:05120.720.000.000.009.94
25739722007.02.26 11:33sell0.10usdjpy120.720.00120.322007.02.26 12:06120.740.000.000.00-1.66
25743502007.02.26 11:52sell0.20eurusd1.31690.00001.31492007.02.26 12:111.31630.000.000.0012.00
25729902007.02.26 10:47sell0.10eurusd1.31630.00001.31232007.02.26 12:111.31640.000.000.00-1.00
25746642007.02.26 12:14sell0.20usdjpy120.750.00120.352007.02.26 12:30120.700.000.000.008.29
25745672007.02.26 12:06sell0.10usdjpy120.690.00120.292007.02.26 12:30120.710.000.000.00-1.66
25747062007.02.26 12:19sell0.20eurusd1.31660.00001.31462007.02.26 13:321.31600.000.000.0012.00
25746352007.02.26 12:11sell0.10eurusd1.31600.00001.31402007.02.26 13:321.31570.000.000.003.00
25752702007.02.26 13:09sell0.20usdjpy120.720.00120.322007.02.26 13:46120.690.000.000.004.97
25748452007.02.26 12:31sell0.10usdjpy120.660.00120.262007.02.26 13:46120.680.000.000.00-1.66
25756662007.02.26 13:46sell0.10usdjpy120.660.00120.262007.02.26 16:06120.550.000.000.009.12
25774292007.02.26 16:06sell0.10usdjpy120.540.00120.162007.02.26 16:53120.430.000.000.009.13
25775082007.02.26 16:13sell0.40eurusd1.31680.00001.31482007.02.26 18:331.31630.000.000.0020.00
25762682007.02.26 14:38sell0.20eurusd1.31620.00001.31422007.02.26 18:331.31640.000.000.00-4.00
25755072007.02.26 13:33sell0.10eurusd1.31560.00001.31362007.02.26 18:331.31640.000.000.00-8.00
25796552007.02.26 18:33sell0.80usdjpy120.670.00120.272007.02.26 21:50120.580.000.000.0059.71
25785342007.02.26 17:20sell0.40usdjpy120.530.00120.132007.02.26 21:50120.550.000.000.00-6.64
25783392007.02.26 17:08sell0.20usdjpy120.470.00120.072007.02.26 21:50120.560.000.000.00-14.93
25780982007.02.26 16:54sell0.10usdjpy120.410.00120.012007.02.26 21:50120.560.000.000.00-12.44
25820852007.02.26 21:50sell0.40eurusd1.31830.00001.31632007.02.26 22:011.31850.000.000.00-8.00
25811972007.02.26 20:23sell0.20eurusd1.31680.00001.31482007.02.26 22:021.31860.000.000.00-36.00
25796572007.02.26 18:33sell0.10eurusd1.31610.00001.31412007.02.26 22:021.31860.000.000.00-25.00
25826382007.02.26 22:42sell0.20usdjpy120.590.00120.192007.02.27 08:34120.190.000.00-2.5766.56
25821002007.02.26 21:51sell0.10usdjpy120.530.00120.132007.02.27 09:02120.130.000.00-1.2833.30
25859062007.02.27 09:07buy0.20eurusd1.31640.00001.31842007.02.27 09:241.31750.000.000.0022.00
25822872007.02.26 22:03buy0.10eurusd1.31850.00001.32052007.02.27 09:241.31730.000.00-0.79-12.00
25860052007.02.27 09:15sell0.20usdjpy120.180.00119.782007.02.27 09:30120.120.000.000.009.99
25859022007.02.27 09:06sell0.10usdjpy120.120.00119.722007.02.27 09:30120.120.000.000.000.00
25860952007.02.27 09:24sell0.10eurusd1.31750.00001.31552007.02.27 09:411.31640.000.000.0011.00
25864402007.02.27 09:40sell0.20usdjpy120.120.00119.722007.02.27 09:51120.060.000.000.0010.00
25862002007.02.27 09:31sell0.10usdjpy120.070.00119.672007.02.27 09:52120.050.000.000.001.67
25866862007.02.27 09:52sell0.10usdjpy120.020.00119.622007.02.27 10:02119.910.000.000.009.17
25868892007.02.27 10:02sell0.10usdjpy119.860.00119.462007.02.27 10:13119.730.000.000.0010.86
25873532007.02.27 10:15sell0.20usdjpy119.740.00119.342007.02.27 10:18119.680.000.000.0010.03
25872952007.02.27 10:13sell0.10usdjpy119.680.00119.302007.02.27 10:19119.630.000.000.004.18
25731042007.02.26 10:50buy0.80gbpusd1.96410.00001.96812007.02.27 10:201.96480.000.00-0.9656.00
25730262007.02.26 10:47buy0.40gbpusd1.96470.00001.96872007.02.27 10:201.96480.000.00-0.484.00
25728952007.02.26 10:44buy0.20gbpusd1.96530.00001.96932007.02.27 10:201.96510.000.00-0.24-4.00
25726502007.02.26 10:34buy0.10gbpusd1.96590.00001.96992007.02.27 10:211.96520.000.00-0.12-7.00
25877192007.02.27 10:23sell0.40usdjpy119.640.00119.242007.02.27 10:25119.590.000.000.0016.72
25876672007.02.27 10:22sell0.20usdjpy119.580.00119.182007.02.27 10:25119.600.000.000.00-3.34
25876222007.02.27 10:21sell0.10usdjpy119.520.00119.122007.02.27 10:25119.590.000.000.00-5.85
25877052007.02.27 10:23buy0.20gbpusd1.96510.00001.96892007.02.27 10:321.96570.000.000.0012.00
25876092007.02.27 10:21buy0.10gbpusd1.96560.00001.96962007.02.27 10:321.96600.000.000.004.00
25882322007.02.27 10:41sell0.20usdjpy119.620.00119.222007.02.27 10:57119.560.000.000.0010.04
25877632007.02.27 10:25sell0.10usdjpy119.550.00119.152007.02.27 10:57119.580.000.000.00-2.51
25889402007.02.27 11:20sell0.40usdjpy119.650.00119.252007.02.27 11:44119.600.000.000.0016.72
25888292007.02.27 11:12sell0.20usdjpy119.600.00119.202007.02.27 11:44119.620.000.000.00-3.34
25885632007.02.27 10:57sell0.10usdjpy119.540.00119.142007.02.27 11:44119.620.000.000.00-6.69
25893532007.02.27 11:45sell0.10usdjpy119.600.00119.202007.02.27 12:17119.490.000.000.009.21
25895082007.02.27 11:58buy0.80gbpusd1.96570.00001.96972007.02.27 16:441.96620.000.000.0040.00
25881812007.02.27 10:39buy0.40gbpusd1.96630.00001.97032007.02.27 16:441.96650.000.000.008.00
25881292007.02.27 10:37buy0.20gbpusd1.96690.00001.97072007.02.27 16:441.96650.000.000.00-8.00
25880952007.02.27 10:36buy0.10gbpusd1.96720.00001.97122007.02.27 16:441.96630.000.000.00-9.00
25938842007.02.27 17:01sell0.40usdjpy118.990.00118.592007.02.27 17:41118.930.000.000.0020.18
25938462007.02.27 17:00sell0.20usdjpy118.920.00118.522007.02.27 17:41118.900.000.000.003.36
25936282007.02.27 16:45sell0.10usdjpy118.840.00118.442007.02.27 17:41118.910.000.000.00-5.89
25945992007.02.27 17:45sell0.20usdjpy118.930.00118.532007.02.27 17:51118.870.000.000.0010.10
25945542007.02.27 17:41sell0.10usdjpy118.880.00118.482007.02.27 17:52118.860.000.000.001.68
25938552007.02.27 17:00buy0.40gbpusd1.96480.00001.96882007.02.27 17:531.96570.000.000.0036.00
25936872007.02.27 16:48buy0.20gbpusd1.96630.00001.97032007.02.27 17:531.96550.000.000.00-16.00
25936152007.02.27 16:45buy0.10gbpusd1.96680.00001.97082007.02.27 17:531.96540.000.000.00-14.00
25946762007.02.27 17:52sell0.10usdjpy118.840.00118.442007.02.27 17:59118.750.000.000.007.58
25948472007.02.27 18:02sell0.20usdjpy118.790.00118.392007.02.27 18:11118.730.000.000.0010.11
25947862007.02.27 18:00sell0.10usdjpy118.730.00118.332007.02.27 18:11118.730.000.000.000.00
25950732007.02.27 18:18sell0.20usdjpy118.760.00118.362007.02.27 18:19118.720.000.000.006.74
25949892007.02.27 18:11sell0.10usdjpy118.700.00118.302007.02.27 18:20118.730.000.000.00-2.53
25951112007.02.27 18:21sell0.20usdjpy118.760.00118.362007.02.27 18:31118.700.000.000.0010.11
25950982007.02.27 18:20sell0.10usdjpy118.710.00118.312007.02.27 18:31118.710.000.000.000.00
25949282007.02.27 18:07buy0.20gbpusd1.96530.00001.96932007.02.27 18:331.96590.000.000.0012.00
25946982007.02.27 17:53buy0.10gbpusd1.96590.00001.96992007.02.27 18:331.96600.000.000.001.00
25952592007.02.27 18:35sell0.20usdjpy118.750.00118.352007.02.27 18:56118.690.000.000.0010.11
25951982007.02.27 18:31sell0.10usdjpy118.690.00118.292007.02.27 18:56118.730.000.000.00-3.37
25955162007.02.27 18:56sell0.10usdjpy118.680.00118.282007.02.27 19:13118.570.000.000.009.28
25962982007.02.27 19:42sell0.80usdjpy118.710.00118.312007.02.27 19:54118.650.000.000.0040.46
25962762007.02.27 19:41sell0.40usdjpy118.650.00118.252007.02.27 19:54118.660.000.000.00-3.37
25959432007.02.27 19:17sell0.20usdjpy118.590.00118.192007.02.27 19:54118.670.000.000.00-13.48
25958612007.02.27 19:13sell0.10usdjpy118.530.00118.132007.02.27 19:55118.680.000.000.00-12.64
25964992007.02.27 19:56sell0.10usdjpy118.620.00118.222007.02.27 21:26118.510.000.000.009.28
25975542007.02.27 21:26sell0.10usdjpy118.500.00118.102007.02.27 21:42118.390.000.000.009.29
25977912007.02.27 21:42sell0.10usdjpy118.350.00117.952007.02.27 21:45118.240.000.000.009.30
25979402007.02.27 21:50sell0.20usdjpy118.290.00117.892007.02.27 21:50118.250.000.000.006.77
25978612007.02.27 21:45sell0.10usdjpy118.240.00117.842007.02.27 21:51118.260.000.000.00-1.69
25980132007.02.27 21:54sell0.20usdjpy118.280.00117.882007.02.27 21:58118.220.000.000.0010.15
25979532007.02.27 21:51sell0.10usdjpy118.220.00117.822007.02.27 21:58118.230.000.000.00-0.85
25981142007.02.27 21:58sell0.10usdjpy118.200.00117.802007.02.27 22:06118.090.000.000.009.31
25983092007.02.27 22:06sell0.10usdjpy118.040.00117.642007.02.27 22:08117.910.000.000.0011.03
25983822007.02.27 22:08sell0.10usdjpy117.790.00117.432007.02.27 22:09117.680.000.000.009.35
25874672007.02.27 10:18sell0.80eurusd1.32020.00001.31822007.02.28 11:591.31860.000.003.76128.00
25868982007.02.27 10:02sell0.40eurusd1.31740.00001.31542007.02.28 11:591.31860.000.001.88-48.00
25866272007.02.27 09:48sell0.20eurusd1.31680.00001.31482007.02.28 11:591.31860.000.000.94-36.00
25864762007.02.27 09:42sell0.10eurusd1.31620.00001.31422007.02.28 11:591.31860.000.000.47-24.00
26071592007.02.28 13:04sell0.40eurusd1.31950.00001.31752007.02.28 13:461.31900.000.000.0020.00
26069932007.02.28 12:53sell0.20eurusd1.31890.00001.31692007.02.28 13:471.31920.000.000.00-6.00
26062172007.02.28 11:59sell0.10eurusd1.31830.00001.31632007.02.28 13:471.31930.000.000.00-10.00
26078772007.02.28 14:09buy0.80gbpusd1.95791.95991.96792007.02.28 15:091.96180.000.000.00312.00
25969322007.02.27 20:33buy0.40gbpusd1.96510.00001.96912007.02.28 15:091.96170.000.00-0.48-136.00
25962872007.02.27 19:42buy0.20gbpusd1.96570.00001.96972007.02.28 15:091.96160.000.00-0.24-82.00
25952352007.02.27 18:33buy0.10gbpusd1.96630.00001.97032007.02.28 15:091.96140.000.00-0.12-49.00
26089012007.02.28 15:17buy0.20gbpusd1.96120.00001.96522007.02.28 15:301.96190.000.000.0014.00
26087772007.02.28 15:09buy0.10gbpusd1.96180.00001.96582007.02.28 15:301.96160.000.000.00-2.00
26090872007.02.28 15:29sell0.80eurusd1.32170.00001.32002007.02.28 15:311.32110.000.000.0048.00
26087572007.02.28 15:09sell0.40eurusd1.32150.00001.31952007.02.28 15:311.32140.000.000.004.00
26080982007.02.28 14:28sell0.20eurusd1.31960.00001.31762007.02.28 15:311.32120.000.000.00-32.00
26077012007.02.28 13:47sell0.10eurusd1.31880.00001.31682007.02.28 15:321.32100.000.000.00-22.00
26091592007.02.28 15:31buy0.40gbpusd1.96080.00001.96482007.02.28 15:351.96130.000.000.0020.00
26091442007.02.28 15:31buy0.20gbpusd1.96140.00001.96542007.02.28 15:351.96180.000.000.008.00
26091252007.02.28 15:30buy0.10gbpusd1.96200.00001.96572007.02.28 15:351.96200.000.000.000.00
26092852007.02.28 15:35buy0.20gbpusd1.96280.00001.96662007.02.28 15:391.96330.000.000.0010.00
26092612007.02.28 15:35buy0.10gbpusd1.96310.00001.96672007.02.28 15:391.96330.000.000.002.00
26093992007.02.28 15:39sell0.80eurusd1.32250.00001.32052007.02.28 15:441.32200.000.000.0040.00
26093552007.02.28 15:38sell0.40eurusd1.32190.00001.31992007.02.28 15:441.32200.000.000.00-4.00
26092732007.02.28 15:35sell0.20eurusd1.32140.00001.31942007.02.28 15:441.32200.000.000.00-12.00
26091712007.02.28 15:32sell0.10eurusd1.32070.00001.31872007.02.28 15:441.32190.000.000.00-12.00
26095002007.02.28 15:43buy0.40gbpusd1.96270.00001.96672007.02.28 15:501.96320.000.000.0020.00
26094182007.02.28 15:40buy0.20gbpusd1.96330.00001.96732007.02.28 15:501.96330.000.000.000.00
26093882007.02.28 15:39buy0.10gbpusd1.96390.00001.96772007.02.28 15:501.96320.000.000.00-7.00
26095892007.02.28 15:47sell0.20eurusd1.32210.00001.32032007.02.28 15:541.32160.000.000.0010.00
26095332007.02.28 15:44sell0.10eurusd1.32170.00001.31972007.02.28 15:541.32140.000.000.003.00
26097422007.02.28 15:56sell0.20eurusd1.32160.00001.31962007.02.28 16:121.32110.000.000.0010.00
26097092007.02.28 15:54sell0.10eurusd1.32110.00001.31912007.02.28 16:121.32110.000.000.000.00
26062012007.02.28 11:59sell0.80usdjpy118.510.00118.112007.02.28 16:47118.110.000.000.00270.93
25984602007.02.27 22:10sell0.40usdjpy117.710.00117.312007.02.28 16:47118.110.000.00-5.26-135.47
25984432007.02.27 22:10sell0.20usdjpy117.650.00117.252007.02.28 16:47118.100.000.00-2.63-76.21
25984072007.02.27 22:09sell0.10usdjpy117.590.00117.222007.02.28 16:47118.110.000.00-1.31-44.03
26106852007.02.28 16:54sell0.40usdjpy118.180.00117.782007.02.28 17:01118.120.000.000.0020.32
26106272007.02.28 16:50sell0.20usdjpy118.120.00117.722007.02.28 17:01118.140.000.000.00-3.39
26105852007.02.28 16:47sell0.10usdjpy118.060.00117.662007.02.28 17:02118.140.000.000.00-6.77
26108462007.02.28 17:07sell0.20eurusd1.32150.00001.31952007.02.28 17:281.32090.000.000.0012.00
26100052007.02.28 16:12sell0.10eurusd1.32090.00001.31892007.02.28 17:291.32080.000.000.001.00
26110602007.02.28 17:29sell0.10eurusd1.32040.00001.31842007.02.28 17:321.31930.000.000.0011.00
26098012007.02.28 15:59buy0.80gbpusd1.96210.00001.96612007.02.28 21:271.96260.000.000.0040.00
26097222007.02.28 15:55buy0.40gbpusd1.96270.00001.96652007.02.28 21:271.96250.000.000.00-8.00
26096692007.02.28 15:52buy0.20gbpusd1.96300.00001.96702007.02.28 21:271.96280.000.000.00-4.00
26096462007.02.28 15:50buy0.10gbpusd1.96360.00001.96762007.02.28 21:281.96270.000.000.00-9.00
26139682007.02.28 21:28buy0.10gbpusd1.96320.00001.96722007.02.28 23:021.96430.000.000.0011.00
26146622007.02.28 23:05sell0.80eurusd1.32340.00001.32142007.03.01 01:051.32230.000.0011.2888.00
26123732007.02.28 18:50sell0.40eurusd1.32270.00001.32072007.03.01 01:061.32250.000.005.648.00
26112332007.02.28 17:35sell0.20eurusd1.31960.00001.31762007.03.01 01:061.32260.000.002.82-60.00
26111602007.02.28 17:32sell0.10eurusd1.31900.00001.31702007.03.01 01:061.32250.000.001.41-35.00
26152492007.03.01 01:06buy0.80gbpusd1.96270.00001.96672007.03.01 01:161.96340.000.000.0056.00
26150982007.03.01 00:30buy0.40gbpusd1.96370.00001.96752007.03.01 01:161.96340.000.000.00-12.00
26147162007.02.28 23:19buy0.20gbpusd1.96410.00001.96812007.03.01 01:161.96330.000.00-0.72-16.00
26146402007.02.28 23:02buy0.10gbpusd1.96470.00001.96872007.03.01 01:171.96320.000.00-0.36-15.00
26153232007.03.01 01:17buy0.10gbpusd1.96360.00001.96762007.03.01 01:381.96440.000.000.008.00
26153822007.03.01 01:37sell0.40eurusd1.32320.00001.32122007.03.01 02:181.32260.000.000.0024.00
26153172007.03.01 01:16sell0.20eurusd1.32260.00001.32062007.03.01 02:181.32250.000.000.002.00
26152622007.03.01 01:07sell0.10eurusd1.32190.00001.32012007.03.01 02:181.32260.000.000.00-7.00
26155452007.03.01 02:18buy0.80gbpusd1.96310.00001.96712007.03.01 02:581.96370.000.000.0048.00
26154772007.03.01 01:59buy0.40gbpusd1.96390.00001.96792007.03.01 02:581.96390.000.000.000.00
26154182007.03.01 01:45buy0.20gbpusd1.96450.00001.96852007.03.01 02:581.96400.000.000.00-10.00
26153892007.03.01 01:38buy0.10gbpusd1.96500.00001.96902007.03.01 02:581.96400.000.000.00-10.00
26156832007.03.01 02:58sell0.40eurusd1.32340.00001.32142007.03.01 03:431.32290.000.000.0020.00
26155482007.03.01 02:19sell0.20eurusd1.32280.00001.32082007.03.01 03:431.32300.000.000.00-4.00
26155442007.03.01 02:18sell0.10eurusd1.32220.00001.32022007.03.01 03:441.32290.000.000.00-7.00
26157412007.03.01 03:06buy0.20gbpusd1.96390.00001.96792007.03.01 04:111.96450.000.000.0012.00
26156892007.03.01 02:59buy0.10gbpusd1.96450.00001.96852007.03.01 04:111.96440.000.000.00-1.00
26159752007.03.01 04:15buy0.20gbpusd1.96430.00001.96832007.03.01 04:241.96480.000.000.0010.00
26159522007.03.01 04:11buy0.10gbpusd1.96480.00001.96882007.03.01 04:241.96470.000.000.00-1.00
26160362007.03.01 04:25buy0.20gbpusd1.96460.00001.96862007.03.01 04:301.96510.000.000.0010.00
26160302007.03.01 04:24buy0.10gbpusd1.96510.00001.96912007.03.01 04:301.96490.000.000.00-2.00
26160222007.03.01 04:23sell0.40eurusd1.32380.00001.32182007.03.01 04:541.32330.000.000.0020.00
26159382007.03.01 04:09sell0.20eurusd1.32330.00001.32132007.03.01 04:541.32330.000.000.000.00
26158502007.03.01 03:46sell0.10eurusd1.32270.00001.32072007.03.01 04:551.32340.000.000.00-7.00
26110992007.02.28 17:30sell0.80usdjpy118.290.00117.892007.03.01 06:00118.240.000.00-31.3633.83
26110932007.02.28 17:30sell0.40usdjpy118.240.00117.842007.03.01 06:01118.240.000.00-15.680.00
26108022007.02.28 17:03sell0.20usdjpy118.180.00117.782007.03.01 06:01118.260.000.00-7.84-13.53
26107962007.02.28 17:02sell0.10usdjpy118.120.00117.722007.03.01 06:01118.270.000.00-3.92-12.68
26161562007.03.01 04:55sell0.10eurusd1.32300.00001.32102007.03.01 06:341.32190.000.000.0011.00
26167062007.03.01 06:27sell0.20usdjpy118.290.00117.892007.03.01 06:52118.230.000.000.0010.15
26165082007.03.01 06:01sell0.10usdjpy118.230.00117.832007.03.01 06:53118.230.000.000.000.00
26171692007.03.01 07:48sell0.40usdjpy118.310.00117.912007.03.01 07:57118.260.000.000.0016.91
26171122007.03.01 07:38sell0.20usdjpy118.250.00117.852007.03.01 07:58118.280.000.000.00-5.07
26168132007.03.01 06:53sell0.10usdjpy118.190.00117.792007.03.01 07:58118.290.000.000.00-8.45
26174332007.03.01 08:20sell0.20usdjpy118.310.00117.912007.03.01 08:47118.250.000.000.0010.15
26172422007.03.01 07:59sell0.10usdjpy118.250.00117.852007.03.01 08:47118.220.000.000.002.54
26167692007.03.01 06:41sell0.20eurusd1.32220.00001.32022007.03.01 08:581.32160.000.000.0012.00
26167432007.03.01 06:34sell0.10eurusd1.32160.00001.31962007.03.01 08:591.32160.000.000.000.00
26180212007.03.01 09:10sell0.20eurusd1.32170.00001.31972007.03.01 09:221.32120.000.000.0010.00
26178012007.03.01 08:59sell0.10eurusd1.32120.00001.31922007.03.01 09:221.32130.000.000.00-1.00
26181462007.03.01 09:20sell0.80usdjpy118.350.00117.972007.03.01 09:30118.310.000.000.0027.05
26180672007.03.01 09:14sell0.40usdjpy118.320.00117.922007.03.01 09:30118.290.000.000.0010.14
26178752007.03.01 09:03sell0.20usdjpy118.260.00117.862007.03.01 09:30118.290.000.000.00-5.07
26176052007.03.01 08:47sell0.10usdjpy118.200.00117.802007.03.01 09:30118.300.000.000.00-8.45
26183422007.03.01 09:32sell0.20usdjpy118.290.00117.892007.03.01 09:50118.230.000.000.0010.15
26183172007.03.01 09:30sell0.10usdjpy118.240.00117.842007.03.01 09:50118.220.000.000.001.69
26185362007.03.01 09:52sell0.20usdjpy118.240.00117.842007.03.01 09:58118.180.000.000.0010.15
26185262007.03.01 09:50sell0.10usdjpy118.180.00117.782007.03.01 09:58118.170.000.000.000.85
26186412007.03.01 09:58sell0.80eurusd1.32250.00001.32052007.03.01 11:541.32200.000.000.0040.00
26185902007.03.01 09:57sell0.40eurusd1.32190.00001.31992007.03.01 11:541.32210.000.000.00-8.00
26182962007.03.01 09:29sell0.20eurusd1.32140.00001.31942007.03.01 11:551.32200.000.000.00-12.00
26181752007.03.01 09:23sell0.10eurusd1.32080.00001.31882007.03.01 11:551.32200.000.000.00-12.00
26203082007.03.01 12:05sell0.40usdjpy118.260.00117.862007.03.01 12:23118.210.000.000.0016.92
26188022007.03.01 10:03sell0.20usdjpy118.200.00117.802007.03.01 12:23118.220.000.000.00-3.38
26186362007.03.01 09:58sell0.10usdjpy118.140.00117.742007.03.01 12:25118.210.000.000.00-5.92
26161602007.03.01 04:55buy0.80gbpusd1.96350.00001.96752007.03.01 13:241.96410.000.000.0048.00
26160862007.03.01 04:38buy0.40gbpusd1.96410.00001.96812007.03.01 13:241.96410.000.000.000.00
26160742007.03.01 04:36buy0.20gbpusd1.96470.00001.96872007.03.01 13:251.96420.000.000.00-10.00
26160562007.03.01 04:30buy0.10gbpusd1.96530.00001.96932007.03.01 13:251.96420.000.000.00-11.00
26210852007.03.01 13:39buy0.40gbpusd1.96320.00001.96722007.03.01 13:521.96370.000.000.0020.00
26209622007.03.01 13:27buy0.20gbpusd1.96380.00001.96782007.03.01 13:521.96390.000.000.002.00
26209412007.03.01 13:25buy0.10gbpusd1.96440.00001.96842007.03.01 13:521.96380.000.000.00-6.00
26212472007.03.01 13:55buy0.20gbpusd1.96350.00001.96752007.03.01 14:061.96410.000.000.0012.00
26212192007.03.01 13:53buy0.10gbpusd1.96410.00001.96812007.03.01 14:071.96400.000.000.00-1.00
26215782007.03.01 14:27buy0.80gbpusd1.96270.00001.96672007.03.01 14:511.96320.000.000.0040.00
26215482007.03.01 14:25buy0.40gbpusd1.96320.00001.96722007.03.01 14:521.96330.000.000.004.00
26214862007.03.01 14:20buy0.20gbpusd1.96380.00001.96782007.03.01 14:521.96320.000.000.00-12.00
26213612007.03.01 14:07buy0.10gbpusd1.96440.00001.96842007.03.01 14:531.96320.000.000.00-12.00
26222382007.03.01 15:05buy0.20gbpusd1.96290.00001.96692007.03.01 15:071.96350.000.000.0012.00
26219862007.03.01 14:53buy0.10gbpusd1.96350.00001.96752007.03.01 15:071.96330.000.000.00-2.00
26222922007.03.01 15:08buy0.20gbpusd1.96290.00001.96692007.03.01 15:111.96350.000.000.0012.00
26222812007.03.01 15:07buy0.10gbpusd1.96350.00001.96752007.03.01 15:111.96360.000.000.001.00
26223522007.03.01 15:11sell0.80eurusd1.32350.00001.32152007.03.01 15:151.32290.000.000.0048.00
26221282007.03.01 15:02sell0.40eurusd1.32290.00001.32092007.03.01 15:151.32270.000.000.008.00
26204692007.03.01 12:27sell0.20eurusd1.32230.00001.32032007.03.01 15:151.32280.000.000.00-10.00
26201822007.03.01 11:55sell0.10eurusd1.32170.00001.31972007.03.01 15:151.32270.000.000.00-10.00
26226132007.03.01 15:30buy0.80gbpusd1.96260.00001.96622007.03.01 15:381.96310.000.000.0040.00
26225702007.03.01 15:27buy0.40gbpusd1.96300.00001.96702007.03.01 15:381.96280.000.000.00-8.00
26224012007.03.01 15:14buy0.20gbpusd1.96360.00001.96762007.03.01 15:381.96270.000.000.00-18.00
26223462007.03.01 15:11buy0.10gbpusd1.96420.00001.96822007.03.01 15:381.96280.000.000.00-14.00
26227932007.03.01 15:39buy0.20gbpusd1.96260.00001.96662007.03.01 15:551.96310.000.000.0010.00
26227832007.03.01 15:38buy0.10gbpusd1.96310.00001.96712007.03.01 15:551.96300.000.000.00-1.00
26234332007.03.01 16:18buy0.20gbpusd1.96270.00001.96672007.03.01 16:251.96330.000.000.0012.00
26230812007.03.01 15:55buy0.10gbpusd1.96330.00001.96732007.03.01 16:261.96310.000.000.00-2.00
26236782007.03.01 16:33sell0.20eurusd1.32280.00001.32102007.03.01 16:391.32230.000.000.0010.00
26224172007.03.01 15:15sell0.10eurusd1.32240.00001.32042007.03.01 16:391.32250.000.000.00-1.00
26238622007.03.01 16:40buy0.80gbpusd1.96190.00001.96592007.03.01 16:501.96240.000.000.0040.00
26238172007.03.01 16:39buy0.40gbpusd1.96250.00001.96652007.03.01 16:501.96240.000.000.00-4.00
26237632007.03.01 16:38buy0.20gbpusd1.96300.00001.96702007.03.01 16:501.96230.000.000.00-14.00
26235512007.03.01 16:26buy0.10gbpusd1.96360.00001.96762007.03.01 16:501.96210.000.000.00-15.00
26240862007.03.01 16:54sell0.20gbpusd1.96210.00001.95852007.03.01 16:551.96160.000.000.0010.00
26240322007.03.01 16:51sell0.10gbpusd1.96190.00001.95792007.03.01 16:561.96160.000.000.003.00
26238302007.03.01 16:39sell0.10eurusd1.32200.00001.32002007.03.01 17:011.32000.000.000.0020.00
26241142007.03.01 16:56sell0.10gbpusd1.96120.00001.95722007.03.01 17:021.95860.000.000.0026.00
26243642007.03.01 17:03sell0.20eurusd1.31990.00001.31792007.03.01 17:141.31940.000.000.0010.00
26242882007.03.01 17:02sell0.10eurusd1.31940.00001.31742007.03.01 17:141.31930.000.000.001.00
26245262007.03.01 17:08sell0.80gbpusd1.96040.00001.95642007.03.01 17:151.96010.000.000.0024.00
26243762007.03.01 17:03sell0.40gbpusd1.95980.00001.95582007.03.01 17:151.96020.000.000.00-16.00
26243562007.03.01 17:03sell0.20gbpusd1.95900.00001.95502007.03.01 17:151.96000.000.000.00-20.00
26243372007.03.01 17:02sell0.10gbpusd1.95840.00001.95442007.03.01 17:161.96010.000.000.00-17.00
26246562007.03.01 17:14sell0.10eurusd1.31920.00001.31722007.03.01 17:181.31810.000.000.0011.00
26251172007.03.01 17:24sell0.20gbpusd1.96040.00001.95642007.03.01 17:291.96010.000.000.006.00
26247202007.03.01 17:16sell0.10gbpusd1.95980.00001.95582007.03.01 17:291.96010.000.000.00-3.00
26250452007.03.01 17:22sell0.20eurusd1.31830.00001.31632007.03.01 17:341.31770.000.000.0012.00
26252582007.03.01 17:29sell0.20gbpusd1.95970.00001.95592007.03.01 17:341.95900.000.000.0014.00
26248612007.03.01 17:18sell0.10eurusd1.31770.00001.31572007.03.01 17:351.31770.000.000.000.00
26252512007.03.01 17:29sell0.10gbpusd1.95930.00001.95532007.03.01 17:351.95920.000.000.001.00
26253832007.03.01 17:35sell0.10eurusd1.31760.00001.31562007.03.01 17:411.31680.000.000.008.00
26256882007.03.01 17:46sell0.40gbpusd1.95990.00001.95592007.03.01 17:521.95920.000.000.0028.00
26254472007.03.01 17:38sell0.20gbpusd1.95910.00001.95512007.03.01 17:521.95930.000.000.00-4.00
26253902007.03.01 17:35sell0.10gbpusd1.95860.00001.95462007.03.01 17:531.95930.000.000.00-7.00
26257392007.03.01 17:48sell0.40eurusd1.31760.00001.31562007.03.01 17:551.31700.000.000.0024.00
26256832007.03.01 17:46sell0.20eurusd1.31700.00001.31502007.03.01 17:561.31710.000.000.00-2.00
26255302007.03.01 17:41sell0.10eurusd1.31640.00001.31442007.03.01 17:561.31700.000.000.00-6.00
26258562007.03.01 17:53sell0.10gbpusd1.95870.00001.95472007.03.01 18:031.95770.000.000.0010.00
26260802007.03.01 18:03sell0.10gbpusd1.95710.00001.95312007.03.01 18:031.95610.000.000.0010.00
26265472007.03.01 18:27sell0.80gbpusd1.95750.00001.95352007.03.01 20:021.95700.000.000.0040.00
26261752007.03.01 18:05sell0.40gbpusd1.95690.00001.95292007.03.01 20:031.95680.000.000.004.00
26261512007.03.01 18:04sell0.20gbpusd1.95640.00001.95242007.03.01 20:031.95680.000.000.00-8.00
26261282007.03.01 18:04sell0.10gbpusd1.95580.00001.95182007.03.01 20:031.95680.000.000.00-10.00
26272722007.03.01 19:15sell0.40eurusd1.31750.00001.31572007.03.01 20:051.31710.000.000.0016.00
26265902007.03.01 18:29sell0.20eurusd1.31720.00001.31522007.03.01 20:061.31730.000.000.00-2.00
26259212007.03.01 17:56sell0.10eurusd1.31660.00001.31462007.03.01 20:061.31740.000.000.00-8.00
26281082007.03.01 20:40sell0.40eurusd1.31830.00001.31632007.03.02 00:171.31780.000.001.8820.00
26280602007.03.01 20:35sell0.20eurusd1.31770.00001.31572007.03.02 00:171.31800.000.000.94-6.00
26278592007.03.01 20:06sell0.10eurusd1.31720.00001.31522007.03.02 00:181.31780.000.000.47-6.00
26280802007.03.01 20:36sell0.80gbpusd1.95800.00001.95402007.03.02 01:421.95720.000.00-0.9664.00
26278942007.03.01 20:10sell0.40gbpusd1.95740.00001.95342007.03.02 01:421.95740.000.00-0.480.00
26278802007.03.01 20:09sell0.20gbpusd1.95680.00001.95282007.03.02 01:421.95720.000.00-0.24-8.00
26278292007.03.01 20:04sell0.10gbpusd1.95630.00001.95232007.03.02 01:441.95700.000.00-0.12-7.00
26304372007.03.02 02:07sell0.40gbpusd1.95770.00001.95372007.03.02 02:221.95720.000.000.0020.00
26303472007.03.02 01:49sell0.20gbpusd1.95710.00001.95312007.03.02 02:221.95730.000.000.00-4.00
26303142007.03.02 01:44sell0.10gbpusd1.95660.00001.95262007.03.02 02:221.95760.000.000.00-10.00
26304742007.03.02 02:22sell0.10gbpusd1.95700.00001.95302007.03.02 08:221.95600.000.000.0010.00
26324102007.03.02 08:29sell0.40gbpusd1.95650.00001.95252007.03.02 08:431.95600.000.000.0020.00
26323842007.03.02 08:27sell0.20gbpusd1.95590.00001.95192007.03.02 08:431.95570.000.000.004.00
26322512007.03.02 08:22sell0.10gbpusd1.95530.00001.95152007.03.02 08:431.95550.000.000.00-2.00
26338262007.03.02 09:56sell0.80gbpusd1.95650.00001.95252007.03.02 10:001.95590.000.000.0048.00
26334872007.03.02 09:34sell0.40gbpusd1.95590.00001.95192007.03.02 10:001.95580.000.000.004.00
26332992007.03.02 09:22sell0.20gbpusd1.95530.00001.95132007.03.02 10:001.95570.000.000.00-8.00
26325792007.03.02 08:43sell0.10gbpusd1.95470.00001.95072007.03.02 10:011.95570.000.000.00-10.00
26337852007.03.02 09:53sell0.20eurusd1.31800.00001.31602007.03.02 10:111.31750.000.000.0010.00
26299342007.03.02 00:18sell0.10eurusd1.31750.00001.31552007.03.02 10:111.31750.000.000.000.00
26338692007.03.02 10:01sell0.10gbpusd1.95550.00001.95152007.03.02 10:131.95470.000.000.008.00
26343172007.03.02 10:25sell0.20eurusd1.31780.00001.31582007.03.02 10:261.31730.000.000.0010.00
26341202007.03.02 10:11sell0.10eurusd1.31730.00001.31532007.03.02 10:271.31740.000.000.00-1.00
26342582007.03.02 10:19sell0.40gbpusd1.95530.00001.95132007.03.02 10:271.95480.000.000.0020.00
26342092007.03.02 10:15sell0.20gbpusd1.95470.00001.95072007.03.02 10:271.95490.000.000.00-4.00
26341672007.03.02 10:13sell0.10gbpusd1.95420.00001.95022007.03.02 10:281.95500.000.000.00-8.00
26343632007.03.02 10:28sell0.10gbpusd1.95460.00001.95062007.03.02 10:311.95340.000.000.0012.00
26343512007.03.02 10:27sell0.10eurusd1.31700.00001.31502007.03.02 11:051.31610.000.000.009.00
26346262007.03.02 10:40sell0.80gbpusd1.95430.00001.95032007.03.02 11:381.95370.000.000.0048.00
26345272007.03.02 10:35sell0.40gbpusd1.95370.00001.94972007.03.02 11:381.95370.000.000.000.00
26344272007.03.02 10:32sell0.20gbpusd1.95310.00001.94912007.03.02 11:381.95330.000.000.00-4.00
26344192007.03.02 10:31sell0.10gbpusd1.95260.00001.94862007.03.02 11:391.95370.000.000.00-11.00
26349802007.03.02 11:05sell0.10eurusd1.31590.00001.31392007.03.02 11:441.31490.000.000.0010.00
26355012007.03.02 11:39sell0.10gbpusd1.95340.00001.94942007.03.02 11:451.95240.000.000.0010.00
26356692007.03.02 11:46sell0.20gbpusd1.95200.00001.94802007.03.02 11:471.95140.000.000.0012.00
26356432007.03.02 11:45sell0.10gbpusd1.95140.00001.94742007.03.02 11:471.95120.000.000.002.00
26357742007.03.02 11:52sell0.40gbpusd1.95230.00001.94832007.03.02 11:591.95170.000.000.0024.00
26357132007.03.02 11:48sell0.20gbpusd1.95170.00001.94772007.03.02 11:591.95160.000.000.002.00
26357052007.03.02 11:47sell0.10gbpusd1.95100.00001.94702007.03.02 11:591.95220.000.000.00-12.00
  0.00 0.00 -145.42 1 906.79
Closed P/L: 1 761.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
26204522007.03.01 12:25buy0.10usdjpy118.230.00118.63 117.530.000.000.98-59.56
26205782007.03.01 12:35buy0.20usdjpy118.170.00118.57 117.530.000.001.95-108.91
26211122007.03.01 13:43buy0.40usdjpy118.110.00118.51 117.530.000.003.91-197.40
26211852007.03.01 13:48buy0.80usdjpy118.050.00118.45 117.530.000.007.82-353.95
26356002007.03.02 11:44sell0.10eurusd1.31440.00001.3124 1.31540.000.000.00-10.00
26357582007.03.02 11:51sell0.20eurusd1.31500.00001.3130 1.31540.000.000.00-8.00
26359232007.03.02 11:59sell0.10gbpusd1.95170.00001.9477 1.95150.000.000.002.00
  0.00 0.00 14.66 -735.82
 Floating P/L: -721.16
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 761.37 Floating P/L: -721.16 Margin: 2 089.61
Balance: 6 761.37 Equity: 6 040.21 Free Margin: 3 950.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 543.66 Gross Loss: 1 782.29 Total Net Profit: 1 761.37
Profit Factor: 1.99 Expected Payoff: 5.29  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 267.84 (4.43%) Relative Drawdown: 4.43% (267.84)
 
Total Trades: 333 Short Positions (won %): 231 (59.31%) Long Positions (won %): 102 (53.92%)
Profit Trades (% of total): 192 (57.66%) Loss trades (% of total): 141 (42.34%)
Largest profit trade: 312.00 loss trade: -140.73
Average profit trade: 18.46 loss trade: -12.64
Maximum consecutive wins ($): 11 (125.46) consecutive losses ($): 6 (-103.01)
Maximal consecutive profit (count): 312.00 (1) consecutive loss (count): -267.84 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2