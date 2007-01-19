Interbank FX, LLC

Account: 1353776 Name: Quibster Currency: USD 2007 March 2, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
200402622007.01.19 10:43balanceDeposit1 000.00
200946602007.01.22 04:00sell1.00gbpusdm1.97491.97991.94492007.01.22 06:021.97520.000.000.00-3.00
 1Quibster1
200976482007.01.22 06:02buy1.00gbpusdm1.97521.98152.00522007.01.23 13:241.99010.000.00-0.12149.00
 1Quibster1
202591932007.01.23 16:00sell1.00gbpusdm1.98641.99141.95642007.01.24 00:001.98250.000.000.0439.00
 1Quibster1
203153092007.01.24 00:00buy1.00gbpusdm1.98251.97752.01252007.01.24 06:001.98130.000.000.00-12.00
 1Quibster1
203430342007.01.24 06:00sell1.00gbpusdm1.98131.97481.95142007.01.24 21:001.96770.000.000.00136.00
 1Quibster1
204583112007.01.24 21:00buy1.00gbpusdm1.96771.96271.99772007.01.25 19:461.96270.000.00-0.35-50.00
 1Quibster1[sl]
206686272007.01.26 08:10sell1.00gbpusdm1.96341.95961.93342007.01.26 13:381.95960.000.000.0038.00
 1Quibster1[sl]
207323502007.01.26 18:00buy1.00gbpusdm1.96021.95511.99012007.01.29 04:011.95910.000.00-0.12-11.00
 1Quibster1
207622862007.01.29 04:01sell1.00gbpusdm1.95911.96411.92912007.01.30 01:501.96410.000.000.04-50.00
 1Quibster1[sl]
208671772007.01.30 06:00sell1.00gbpusdm1.96271.96771.93272007.01.30 07:451.96770.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
208898802007.01.30 10:00sell1.00gbpusdm1.96431.96931.93432007.01.30 20:001.96200.000.000.0023.00
 1Quibster1
209333452007.01.30 20:00buy1.00gbpusdm1.96201.95701.99202007.01.31 02:391.96180.000.00-0.12-2.00
 1Quibster1
209501042007.01.31 02:39sell1.00gbpusdm1.96181.95871.93182007.01.31 15:001.95390.000.000.0079.00
 1Quibster1
210161622007.01.31 15:00buy1.00gbpusdm1.95381.95721.98382007.01.31 15:591.95720.000.000.0034.00
 1Quibster1[sl]
210736782007.02.01 00:00sell1.00gbpusdm1.96331.96831.93332007.02.01 07:001.96500.000.000.00-17.00
 1Quibster1
210947842007.02.01 07:00buy1.00gbpusdm1.96501.97031.99502007.02.01 15:051.97030.000.000.0053.00
 1Quibster1[sl]
211615072007.02.01 17:00sell1.00gbpusdm1.96851.97351.93852007.02.02 02:331.96720.000.000.0413.00
 1Quibster1
211955262007.02.02 02:33buy1.00gbpusdm1.96721.96221.99722007.02.02 11:001.96720.000.000.000.00
 1Quibster1
212282572007.02.02 11:00sell1.00gbpusdm1.96721.97221.93722007.02.02 13:301.97220.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
212739692007.02.02 14:35sell1.00gbpusdm1.96791.96781.93792007.02.05 03:001.96540.000.000.0425.00
 1Quibster1
213376472007.02.05 03:00buy1.00gbpusdm1.96541.96041.99542007.02.05 09:391.96040.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
217091642007.02.05 23:00sell1.00gbpusdm1.95991.96491.92992007.02.06 03:001.96170.000.000.00-18.00
 1Quibster1
217873492007.02.06 03:00buy1.00gbpusdm1.96171.95671.99172007.02.06 18:001.96910.000.000.0074.00
 1Quibster1
220361852007.02.06 18:00sell1.00gbpusdm1.96911.97411.93912007.02.07 06:001.97060.000.000.04-15.00
 1Quibster1
222364002007.02.07 06:00buy1.00gbpusdm1.97061.96562.00062007.02.08 02:221.96950.000.00-0.35-11.00
 1Quibster1
225550052007.02.08 02:22sell1.00gbpusdm1.96951.96461.93952007.02.08 22:271.95900.000.000.04105.00
 1Quibster1
228664322007.02.08 22:27buy1.00gbpusdm1.95901.95401.98902007.02.09 01:001.95760.000.000.00-14.00
 1Quibster1
228875092007.02.09 01:00sell1.00gbpusdm1.95761.96261.92762007.02.09 02:441.95940.000.000.00-18.00
 1Quibster1
229041192007.02.09 02:44buy1.00gbpusdm1.95941.95441.98942007.02.09 06:001.95880.000.000.00-6.00
 1Quibster1
229247722007.02.09 06:00sell1.00gbpusdm1.95881.95681.92882007.02.09 15:291.94880.000.000.00100.00
 1Quibster1
230155462007.02.09 15:29buy1.00gbpusdm1.94881.94381.97882007.02.12 04:011.95280.000.00-0.1240.00
 1Quibster1
230811142007.02.12 04:01sell1.00gbpusdm1.95281.95781.92282007.02.12 16:001.94780.000.000.0050.00
 1Quibster1
232174542007.02.12 16:00buy1.00gbpusdm1.94771.94271.97772007.02.13 09:351.94270.000.00-0.12-50.00
 1Quibster1[sl]
235438782007.02.13 17:00buy1.00gbpusdm1.94431.93931.97432007.02.14 03:021.94680.000.00-0.1225.00
 1Quibster1
236872932007.02.14 03:02sell1.00gbpusdm1.94681.95181.91682007.02.14 05:001.94690.000.000.00-1.00
 1Quibster1
237003342007.02.14 05:01buy1.00gbpusdm1.94691.95391.97692007.02.14 21:031.96200.000.000.00151.00
 1Quibster1
237913432007.02.14 21:03sell1.00gbpusdm1.96201.96701.93202007.02.15 04:031.96350.000.000.12-15.00
 1Quibster1
238202522007.02.15 04:03buy1.00gbpusdm1.96351.95851.99352007.02.15 09:311.95850.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
239274232007.02.15 21:00sell1.00gbpusdm1.95261.95761.92262007.02.19 16:001.94760.000.000.0850.00
 1Quibster1
240972662007.02.19 16:00buy1.00gbpusdm1.94761.94251.97752007.02.19 23:001.95010.000.00-0.1225.00
 1Quibster1
241141852007.02.19 23:00sell1.00gbpusdm1.95011.95511.92012007.02.20 02:171.95510.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
241469962007.02.20 07:00sell1.00gbpusdm1.95251.95751.92252007.02.20 15:551.95750.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
242247952007.02.20 22:01sell1.00gbpusdm1.95491.95991.92492007.02.21 03:001.95480.000.000.001.00
 1Quibster1
242512132007.02.21 03:01buy1.00gbpusdm1.95481.94981.98482007.02.21 09:571.94980.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
244521492007.02.22 00:00buy1.00gbpusdm1.95361.94861.98362007.02.22 07:511.94860.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
245299032007.02.22 13:00buy1.00gbpusdm1.95031.94531.98032007.02.23 07:001.95560.000.00-0.1253.00
 1Quibster1
246218392007.02.23 07:00sell1.00gbpusdm1.95561.96061.92562007.02.23 12:511.96060.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
247280742007.02.25 22:30sell1.00gbpusdm1.96331.96831.93332007.02.26 03:011.96420.000.000.00-9.00
 1Quibster1
247574382007.02.26 03:01buy1.00gbpusdm1.96421.95921.99422007.02.26 04:001.96380.000.000.00-4.00
 1Quibster1
247636202007.02.26 04:01sell1.00gbpusdm1.96361.96861.93362007.02.26 19:011.96190.000.000.0017.00
 1Quibster1
249251942007.02.26 19:01buy1.00gbpusdm1.96191.95691.99192007.02.27 05:011.96330.000.00-0.1214.00
 1Quibster1
249904192007.02.27 05:01sell1.00gbpusdm1.96331.96831.93332007.02.27 13:061.96450.000.000.00-12.00
 1Quibster1
250895662007.02.27 13:07buy1.00gbpusdm1.96461.95951.99452007.02.27 18:001.96480.000.000.002.00
 1Quibster1
251557142007.02.27 18:00sell1.00gbpusdm1.96491.96991.93492007.02.27 23:001.96440.000.000.045.00
 1Quibster1
252069712007.02.27 23:00buy1.00gbpusdm1.96441.95941.99442007.02.28 07:081.95940.000.000.00-50.00
 1Quibster1[sl]
254629012007.03.01 00:00buy1.00gbpusdm1.96391.95891.99392007.03.01 02:521.96340.000.000.00-5.00
 1Quibster1
254867442007.03.01 02:52sell1.00gbpusdm1.96341.96841.93342007.03.01 23:011.95800.000.000.0454.00
 1Quibster1
257952712007.03.01 23:01buy1.00gbpusdm1.95801.95301.98802007.03.02 03:001.95690.000.000.00-11.00
 1Quibster1
258408252007.03.02 03:00sell1.00gbpusdm1.95691.95131.92692007.03.02 17:001.94570.000.000.00112.00
 1Quibster1
  0.00 0.00 -1.26 633.00
Closed P/L: 631.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
261036422007.03.02 17:00buy1.00gbpusdm1.94571.94071.9757 1.94310.000.00-0.12-26.00
 1Quibster1
  0.00 0.00 -0.12 -26.00
 Floating P/L: -26.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 631.74 Floating P/L: -26.12 Margin: 50.00
Balance: 1 631.74 Equity: 1 605.62 Free Margin: 1 555.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 466.60 Gross Loss: 834.86 Total Net Profit: 631.74
Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 10.71  
Absolute Drawdown: 3.00 Maximal Drawdown: 238.20 (13.89%) Relative Drawdown: 13.89% (238.20)
 
Total Trades: 59 Short Positions (won %): 31 (51.61%) Long Positions (won %): 28 (42.86%)
Profit Trades (% of total): 28 (47.46%) Loss trades (% of total): 31 (52.54%)
Largest profit trade: 151.00 loss trade: -50.35
Average profit trade: 52.38 loss trade: -26.93
Maximum consecutive wins ($): 3 (189.88) consecutive losses ($): 3 (-111.08)
Maximal consecutive profit (count): 189.88 (3) consecutive loss (count): -111.08 (3)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 2