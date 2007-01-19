|Account: 1353776
|Name: Quibster
|Currency: USD
|2007 March 2, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20040262
|2007.01.19 10:43
|balance
|Deposit
|1 000.00
|20094660
|2007.01.22 04:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9749
|1.9799
|1.9449
|2007.01.22 06:02
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1
|Quibster1
|20097648
|2007.01.22 06:02
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9752
|1.9815
|2.0052
|2007.01.23 13:24
|1.9901
|0.00
|0.00
|-0.12
|149.00
|1
|Quibster1
|20259193
|2007.01.23 16:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9864
|1.9914
|1.9564
|2007.01.24 00:00
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.04
|39.00
|1
|Quibster1
|20315309
|2007.01.24 00:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9825
|1.9775
|2.0125
|2007.01.24 06:00
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1
|Quibster1
|20343034
|2007.01.24 06:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9813
|1.9748
|1.9514
|2007.01.24 21:00
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|1
|Quibster1
|20458311
|2007.01.24 21:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9677
|1.9627
|1.9977
|2007.01.25 19:46
|1.9627
|0.00
|0.00
|-0.35
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|20668627
|2007.01.26 08:10
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9634
|1.9596
|1.9334
|2007.01.26 13:38
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1
|Quibster1[sl]
|20732350
|2007.01.26 18:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9602
|1.9551
|1.9901
|2007.01.29 04:01
|1.9591
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.00
|1
|Quibster1
|20762286
|2007.01.29 04:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9591
|1.9641
|1.9291
|2007.01.30 01:50
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.04
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|20867177
|2007.01.30 06:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9627
|1.9677
|1.9327
|2007.01.30 07:45
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|20889880
|2007.01.30 10:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9643
|1.9693
|1.9343
|2007.01.30 20:00
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|1
|Quibster1
|20933345
|2007.01.30 20:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9620
|1.9570
|1.9920
|2007.01.31 02:39
|1.9618
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.00
|1
|Quibster1
|20950104
|2007.01.31 02:39
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9618
|1.9587
|1.9318
|2007.01.31 15:00
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|1
|Quibster1
|21016162
|2007.01.31 15:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9538
|1.9572
|1.9838
|2007.01.31 15:59
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|1
|Quibster1[sl]
|21073678
|2007.02.01 00:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9633
|1.9683
|1.9333
|2007.02.01 07:00
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1
|Quibster1
|21094784
|2007.02.01 07:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9650
|1.9703
|1.9950
|2007.02.01 15:05
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|1
|Quibster1[sl]
|21161507
|2007.02.01 17:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9685
|1.9735
|1.9385
|2007.02.02 02:33
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.04
|13.00
|1
|Quibster1
|21195526
|2007.02.02 02:33
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9672
|1.9622
|1.9972
|2007.02.02 11:00
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1
|Quibster1
|21228257
|2007.02.02 11:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9672
|1.9722
|1.9372
|2007.02.02 13:30
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|21273969
|2007.02.02 14:35
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9679
|1.9678
|1.9379
|2007.02.05 03:00
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.04
|25.00
|1
|Quibster1
|21337647
|2007.02.05 03:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9654
|1.9604
|1.9954
|2007.02.05 09:39
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|21709164
|2007.02.05 23:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9599
|1.9649
|1.9299
|2007.02.06 03:00
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1
|Quibster1
|21787349
|2007.02.06 03:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9617
|1.9567
|1.9917
|2007.02.06 18:00
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|1
|Quibster1
|22036185
|2007.02.06 18:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9691
|1.9741
|1.9391
|2007.02.07 06:00
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.00
|1
|Quibster1
|22236400
|2007.02.07 06:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9706
|1.9656
|2.0006
|2007.02.08 02:22
|1.9695
|0.00
|0.00
|-0.35
|-11.00
|1
|Quibster1
|22555005
|2007.02.08 02:22
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9695
|1.9646
|1.9395
|2007.02.08 22:27
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.04
|105.00
|1
|Quibster1
|22866432
|2007.02.08 22:27
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9590
|1.9540
|1.9890
|2007.02.09 01:00
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1
|Quibster1
|22887509
|2007.02.09 01:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9576
|1.9626
|1.9276
|2007.02.09 02:44
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1
|Quibster1
|22904119
|2007.02.09 02:44
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9594
|1.9544
|1.9894
|2007.02.09 06:00
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1
|Quibster1
|22924772
|2007.02.09 06:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9588
|1.9568
|1.9288
|2007.02.09 15:29
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1
|Quibster1
|23015546
|2007.02.09 15:29
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9488
|1.9438
|1.9788
|2007.02.12 04:01
|1.9528
|0.00
|0.00
|-0.12
|40.00
|1
|Quibster1
|23081114
|2007.02.12 04:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9528
|1.9578
|1.9228
|2007.02.12 16:00
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1
|Quibster1
|23217454
|2007.02.12 16:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9477
|1.9427
|1.9777
|2007.02.13 09:35
|1.9427
|0.00
|0.00
|-0.12
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|23543878
|2007.02.13 17:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9443
|1.9393
|1.9743
|2007.02.14 03:02
|1.9468
|0.00
|0.00
|-0.12
|25.00
|1
|Quibster1
|23687293
|2007.02.14 03:02
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9468
|1.9518
|1.9168
|2007.02.14 05:00
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1
|Quibster1
|23700334
|2007.02.14 05:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9469
|1.9539
|1.9769
|2007.02.14 21:03
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|151.00
|1
|Quibster1
|23791343
|2007.02.14 21:03
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9620
|1.9670
|1.9320
|2007.02.15 04:03
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.12
|-15.00
|1
|Quibster1
|23820252
|2007.02.15 04:03
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9635
|1.9585
|1.9935
|2007.02.15 09:31
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|23927423
|2007.02.15 21:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9526
|1.9576
|1.9226
|2007.02.19 16:00
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.08
|50.00
|1
|Quibster1
|24097266
|2007.02.19 16:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9476
|1.9425
|1.9775
|2007.02.19 23:00
|1.9501
|0.00
|0.00
|-0.12
|25.00
|1
|Quibster1
|24114185
|2007.02.19 23:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9501
|1.9551
|1.9201
|2007.02.20 02:17
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|24146996
|2007.02.20 07:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9525
|1.9575
|1.9225
|2007.02.20 15:55
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|24224795
|2007.02.20 22:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9549
|1.9599
|1.9249
|2007.02.21 03:00
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1
|Quibster1
|24251213
|2007.02.21 03:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9548
|1.9498
|1.9848
|2007.02.21 09:57
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|24452149
|2007.02.22 00:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9536
|1.9486
|1.9836
|2007.02.22 07:51
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|24529903
|2007.02.22 13:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9503
|1.9453
|1.9803
|2007.02.23 07:00
|1.9556
|0.00
|0.00
|-0.12
|53.00
|1
|Quibster1
|24621839
|2007.02.23 07:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9556
|1.9606
|1.9256
|2007.02.23 12:51
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|24728074
|2007.02.25 22:30
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9633
|1.9683
|1.9333
|2007.02.26 03:01
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1
|Quibster1
|24757438
|2007.02.26 03:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9642
|1.9592
|1.9942
|2007.02.26 04:00
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1
|Quibster1
|24763620
|2007.02.26 04:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9636
|1.9686
|1.9336
|2007.02.26 19:01
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1
|Quibster1
|24925194
|2007.02.26 19:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9619
|1.9569
|1.9919
|2007.02.27 05:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|-0.12
|14.00
|1
|Quibster1
|24990419
|2007.02.27 05:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9633
|1.9683
|1.9333
|2007.02.27 13:06
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1
|Quibster1
|25089566
|2007.02.27 13:07
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9646
|1.9595
|1.9945
|2007.02.27 18:00
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1
|Quibster1
|25155714
|2007.02.27 18:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9649
|1.9699
|1.9349
|2007.02.27 23:00
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.04
|5.00
|1
|Quibster1
|25206971
|2007.02.27 23:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9644
|1.9594
|1.9944
|2007.02.28 07:08
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1
|Quibster1[sl]
|25462901
|2007.03.01 00:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9639
|1.9589
|1.9939
|2007.03.01 02:52
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1
|Quibster1
|25486744
|2007.03.01 02:52
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9634
|1.9684
|1.9334
|2007.03.01 23:01
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.04
|54.00
|1
|Quibster1
|25795271
|2007.03.01 23:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9580
|1.9530
|1.9880
|2007.03.02 03:00
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1
|Quibster1
|25840825
|2007.03.02 03:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9569
|1.9513
|1.9269
|2007.03.02 17:00
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1
|Quibster1
|0.00
|0.00
|-1.26
|633.00
|Closed P/L:
|631.74
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26103642
|2007.03.02 17:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9457
|1.9407
|1.9757
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.12
|-26.00
|1
|Quibster1
|0.00
|0.00
|-0.12
|-26.00
|Floating P/L:
|-26.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|631.74
|Floating P/L:
|-26.12
|Margin:
|50.00
|Balance:
|1 631.74
|Equity:
|1 605.62
|Free Margin:
|1 555.62
|Details:
|Gross Profit:
|1 466.60
|Gross Loss:
|834.86
|Total Net Profit:
|631.74
|Profit Factor:
|1.76
|Expected Payoff:
|10.71
|Absolute Drawdown:
|3.00
|Maximal Drawdown:
|238.20 (13.89%)
|Relative Drawdown:
|13.89% (238.20)
|Total Trades:
|59
|Short Positions (won %):
|31 (51.61%)
|Long Positions (won %):
|28 (42.86%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (47.46%)
|Loss trades (% of total):
|31 (52.54%)
|Largest
|profit trade:
|151.00
|loss trade:
|-50.35
|Average
|profit trade:
|52.38
|loss trade:
|-26.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (189.88)
|consecutive losses ($):
|3 (-111.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|189.88 (3)
|consecutive loss (count):
|-111.08 (3)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2