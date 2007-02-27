|Account: 53034
|Name: Xavier Lund
|Currency: USD
|2007 March 2, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062250095
|2007.02.27 18:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3240
|1.3400
|1.3220
|2007.02.27 19:14
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|
|111
|
|2062250084
|2007.02.27 18:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3243
|1.3083
|1.3263
|2007.02.27 19:14
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|111
|
|2062250085
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3223
|1.3083
|1.3243
|2007.02.27 19:14
|1.3259
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250096
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3400
|1.3240
|2007.02.27 19:14
|1.3257
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250097
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3280
|1.3400
|1.3260
|2007.02.27 19:14
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250087
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3203
|1.3083
|1.3223
|2007.02.27 19:14
|1.3258
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250099
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.08
|eurusd
|1.3320
|1.3400
|1.3300
|2007.02.27 19:14
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250100
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.16
|eurusd
|1.3340
|1.3400
|1.3320
|2007.02.27 19:15
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250101
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.32
|eurusd
|1.3360
|1.3400
|1.3340
|2007.02.27 19:15
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250102
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.64
|eurusd
|1.3380
|1.3400
|1.3360
|2007.02.27 19:15
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250098
|2007.02.27 18:34
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3300
|1.3400
|1.3280
|2007.02.27 19:15
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250093
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.64
|eurusd
|1.3103
|1.3083
|1.3123
|2007.02.27 19:15
|1.3258
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250092
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.32
|eurusd
|1.3123
|1.3083
|1.3143
|2007.02.27 19:15
|1.3258
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250091
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.16
|eurusd
|1.3143
|1.3083
|1.3163
|2007.02.27 19:15
|1.3258
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250090
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.3163
|1.3083
|1.3183
|2007.02.27 19:16
|1.3257
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250088
|2007.02.27 18:34
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3183
|1.3083
|1.3203
|2007.02.27 19:16
|1.3256
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250470
|2007.02.27 19:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|233.13
|239.13
|232.13
|2007.02.27 21:57
|232.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|111
|complete
|2062250475
|2007.02.27 19:19
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|238.13
|239.13
|237.13
|2007.02.27 21:57
|232.00
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250474
|2007.02.27 19:19
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|237.13
|239.13
|236.13
|2007.02.27 21:57
|232.00
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250473
|2007.02.27 19:19
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|236.13
|239.13
|235.13
|2007.02.27 21:57
|232.00
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250472
|2007.02.27 19:19
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|235.13
|239.13
|234.13
|2007.02.27 21:57
|231.98
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250471
|2007.02.27 19:19
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|234.13
|239.13
|233.13
|2007.02.27 21:57
|231.98
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251132
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|236.05
|238.05
|235.05
|2007.02.27 21:57
|231.99
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251133
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|237.05
|238.05
|236.05
|2007.02.27 21:57
|231.99
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251131
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|235.05
|238.05
|234.05
|2007.02.27 21:57
|231.99
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251130
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|234.05
|238.05
|233.05
|2007.02.27 21:57
|231.99
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251128
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|233.05
|238.05
|232.05
|2007.02.27 21:57
|231.99
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251136
|2007.02.27 21:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|231.99
|237.99
|230.99
|2007.02.27 22:08
|230.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|111
|complete
|2062251142
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|236.99
|237.99
|235.99
|2007.02.27 22:08
|230.85
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251140
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|234.99
|237.99
|233.99
|2007.02.27 22:08
|230.84
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251141
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|235.99
|237.99
|234.99
|2007.02.27 22:08
|230.85
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251138
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|233.99
|237.99
|232.99
|2007.02.27 22:08
|230.80
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251137
|2007.02.27 21:57
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|232.99
|237.99
|231.99
|2007.02.27 22:08
|230.76
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251265
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|235.87
|236.87
|234.87
|2007.02.27 22:08
|230.65
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251261
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|233.87
|236.87
|232.87
|2007.02.27 22:08
|230.65
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251262
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|234.87
|236.87
|233.87
|2007.02.27 22:08
|230.65
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251260
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|232.87
|236.87
|231.87
|2007.02.27 22:08
|230.65
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251259
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|231.87
|236.87
|230.87
|2007.02.27 22:08
|230.65
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250465
|2007.02.27 21:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|232.23
|227.23
|232.23
|2007.02.28 02:26
|232.23
|0.00
|0.00
|0.24
|0.00
|
|111
|complete
|2062250464
|2007.02.27 19:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|233.23
|227.23
|232.23
|2007.02.28 02:26
|232.23
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.45
|
|111
|complete
|2062250466
|2007.02.27 22:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.23
|227.23
|232.23
|2007.02.28 02:26
|232.23
|0.00
|0.00
|0.48
|16.90
|
|111
|complete
|2062250469
|2007.02.27 19:19
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|228.23
|227.23
|229.23
|2007.02.28 02:26
|232.32
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250468
|2007.02.27 19:19
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|229.23
|227.23
|230.23
|2007.02.28 02:26
|232.32
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062250467
|2007.02.27 19:19
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|230.23
|227.23
|231.23
|2007.02.28 02:26
|232.32
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253338
|2007.02.28 02:27
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|227.30
|226.30
|228.30
|2007.02.28 02:27
|232.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253337
|2007.02.28 02:26
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|228.30
|226.30
|229.30
|2007.02.28 02:27
|232.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253336
|2007.02.28 02:26
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|229.30
|226.30
|230.30
|2007.02.28 02:27
|232.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253335
|2007.02.28 02:26
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|230.30
|226.30
|231.30
|2007.02.28 02:27
|232.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253334
|2007.02.28 02:26
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|231.30
|226.30
|232.30
|2007.02.28 02:27
|232.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251273
|2007.02.28 02:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.65
|236.65
|231.65
|2007.02.28 08:01
|231.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|
|111
|complete
|2062251271
|2007.02.28 00:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|231.65
|236.65
|231.65
|2007.02.28 08:01
|231.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|111
|complete
|2062251270
|2007.02.27 22:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|230.65
|236.65
|231.65
|2007.02.28 08:01
|231.65
|0.00
|0.00
|-0.27
|-8.47
|
|111
|complete
|2062251278
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|235.65
|236.65
|234.65
|2007.02.28 08:01
|231.56
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251276
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|234.65
|236.65
|233.65
|2007.02.28 08:01
|231.56
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062251274
|2007.02.27 22:08
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|233.65
|236.65
|232.65
|2007.02.28 08:01
|231.52
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253341
|2007.02.28 02:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|232.37
|226.37
|233.37
|2007.02.28 08:10
|231.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|
|111
|
|2062254631
|2007.02.28 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|231.52
|237.56
|230.56
|2007.02.28 08:10
|231.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|
|111
|
|2062253342
|2007.02.28 02:27
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|231.37
|226.37
|232.37
|2007.02.28 08:10
|231.88
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253343
|2007.02.28 02:27
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|230.37
|226.37
|231.37
|2007.02.28 08:11
|231.90
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253344
|2007.02.28 02:27
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|229.37
|226.37
|230.37
|2007.02.28 08:11
|231.90
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253345
|2007.02.28 02:27
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|228.37
|226.37
|229.37
|2007.02.28 08:11
|231.92
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062253346
|2007.02.28 02:27
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|227.37
|226.37
|228.37
|2007.02.28 08:11
|231.92
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062254632
|2007.02.28 08:01
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|232.56
|237.56
|231.56
|2007.02.28 08:11
|231.86
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062254633
|2007.02.28 08:01
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|233.56
|237.56
|232.56
|2007.02.28 08:11
|231.87
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062254634
|2007.02.28 08:01
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|234.56
|237.56
|233.56
|2007.02.28 08:12
|231.83
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062254635
|2007.02.28 08:01
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|235.56
|237.56
|234.56
|2007.02.28 08:12
|231.85
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062254636
|2007.02.28 08:01
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|236.56
|237.56
|235.56
|2007.02.28 08:12
|231.85
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260046
|2007.02.28 19:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|232.28
|226.28
|233.28
|2007.03.01 01:38
|233.28
|0.00
|0.00
|0.74
|8.42
|
|111
|complete
|2062260051
|2007.02.28 19:49
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|227.28
|226.28
|228.28
|2007.03.01 01:38
|233.38
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260050
|2007.02.28 19:49
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|228.28
|226.28
|229.28
|2007.03.01 01:38
|233.38
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260048
|2007.02.28 19:49
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|230.28
|226.28
|231.28
|2007.03.01 01:38
|233.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260049
|2007.02.28 19:49
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|229.28
|226.28
|230.28
|2007.03.01 01:38
|233.38
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260047
|2007.02.28 19:49
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|231.28
|226.28
|232.28
|2007.03.01 01:38
|233.37
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260052
|2007.02.28 19:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|232.19
|238.19
|232.19
|2007.03.01 05:55
|232.19
|0.00
|0.00
|-0.79
|0.00
|
|111
|complete
|2062260053
|2007.03.01 01:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|233.19
|238.19
|232.19
|2007.03.01 05:55
|232.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|
|111
|complete
|2062260057
|2007.02.28 19:49
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|237.19
|238.19
|236.19
|2007.03.01 08:06
|231.89
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260056
|2007.02.28 19:49
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|236.19
|238.19
|235.19
|2007.03.01 08:06
|231.89
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260055
|2007.02.28 19:49
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|235.19
|238.19
|234.19
|2007.03.01 08:06
|231.89
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260054
|2007.02.28 19:49
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|234.19
|238.19
|233.19
|2007.03.01 08:06
|231.88
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062262197
|2007.03.01 08:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|231.89
|237.89
|230.89
|2007.03.01 14:44
|230.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|111
|complete
|2062262202
|2007.03.01 08:06
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|236.89
|237.89
|235.89
|2007.03.01 14:44
|230.80
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062262201
|2007.03.01 08:06
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|235.89
|237.89
|234.89
|2007.03.01 14:44
|230.79
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062262200
|2007.03.01 08:06
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|234.89
|237.89
|233.89
|2007.03.01 14:44
|230.79
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062262199
|2007.03.01 08:06
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|233.89
|237.89
|232.89
|2007.03.01 14:44
|230.79
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062262198
|2007.03.01 08:06
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|232.89
|237.89
|231.89
|2007.03.01 14:44
|230.79
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062264298
|2007.03.01 14:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|230.80
|236.80
|229.80
|2007.03.01 16:40
|229.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|
|111
|complete
|2062264303
|2007.03.01 14:44
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|235.80
|236.80
|234.80
|2007.03.01 16:40
|229.68
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062264302
|2007.03.01 14:44
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|234.80
|236.80
|233.80
|2007.03.01 16:40
|229.68
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062264301
|2007.03.01 14:44
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|233.80
|236.80
|232.80
|2007.03.01 16:40
|229.68
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062264300
|2007.03.01 14:44
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|232.80
|236.80
|231.80
|2007.03.01 16:40
|229.68
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062264299
|2007.03.01 14:44
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|231.80
|236.80
|230.80
|2007.03.01 16:40
|229.68
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062265525
|2007.03.01 16:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|229.66
|235.69
|228.69
|2007.03.02 13:20
|228.69
|0.00
|0.00
|-0.27
|8.27
|
|111
|complete
|2062265530
|2007.03.01 16:40
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|234.69
|235.69
|233.69
|2007.03.02 13:21
|228.57
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062265529
|2007.03.01 16:40
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|233.69
|235.69
|232.69
|2007.03.02 13:21
|228.55
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062265528
|2007.03.01 16:40
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|232.69
|235.69
|231.69
|2007.03.02 13:21
|228.55
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062265527
|2007.03.01 16:40
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|231.69
|235.69
|230.69
|2007.03.02 13:21
|228.55
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062265526
|2007.03.01 16:40
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|230.69
|235.69
|229.69
|2007.03.02 13:21
|228.52
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062272615
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|233.57
|234.57
|232.57
|2007.03.02 13:21
|228.54
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062272613
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|231.57
|234.57
|230.57
|2007.03.02 13:21
|228.54
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062272614
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|232.57
|234.57
|231.57
|2007.03.02 13:21
|228.54
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062272611
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|230.57
|234.57
|229.57
|2007.03.02 13:21
|228.54
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062272610
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|229.57
|234.57
|228.57
|2007.03.02 13:21
|228.54
|cancelled
|
|111
|cancelled
|2062260952
|2007.03.01 01:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|233.38
|227.38
|229.38
|2007.03.02 14:12
|228.54
|0.00
|0.00
|0.24
|-41.39
|
|111
|
|2062272621
|2007.03.02 13:21
|sell
|0.00
|gbpjpy
|228.54
|234.54
|227.54
|2007.03.02 14:12
|228.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|111
|close hedge by #2062260952
|2062260954
|2007.03.01 14:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.38
|227.38
|229.38
|2007.03.02 14:12
|227.49
|0.00
|0.00
|0.48
|-66.53
|
|111
|complete
|2062260958
|2007.03.02 13:43
|buy
|0.16
|gbpjpy
|228.38
|227.38
|229.38
|2007.03.02 14:12
|227.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.78
|
|111
|complete
|2062260953
|2007.03.01 04:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|232.38
|227.38
|229.38
|2007.03.02 14:12
|227.49
|0.00
|0.00
|0.24
|-41.82
|
|111
|complete
|2062260956
|2007.03.02 11:57
|buy
|0.08
|gbpjpy
|229.38
|227.38
|229.38
|2007.03.02 14:12
|227.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.31
|
|111
|complete
|2062260955
|2007.03.01 16:26
|buy
|0.04
|gbpjpy
|230.38
|227.38
|229.38
|2007.03.02 14:12
|227.49
|0.00
|0.00
|0.96
|-98.86
|
|111
|complete
|2062272622
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|229.54
|234.54
|228.54
|2007.03.02 14:12
|227.49
|complete
|
|111
|complete
|2062272623
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|230.54
|234.54
|229.54
|2007.03.02 14:12
|227.49
|complete
|
|111
|complete
|2062272624
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|231.54
|234.54
|230.54
|2007.03.02 14:12
|227.49
|complete
|
|111
|complete
|2062272625
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|232.54
|234.54
|231.54
|2007.03.02 14:12
|227.49
|complete
|
|111
|complete
|2062272626
|2007.03.02 13:21
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|233.54
|234.54
|232.54
|2007.03.02 14:12
|227.49
|complete
|
|111
|complete
|
|0.00
|0.00
|2.29
|-432.42
|Closed P/L:
|-430.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062273120
|2007.03.02 14:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|227.56
|221.56
|228.56
|
|227.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|
|111
|
|2062273133
|2007.03.02 14:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|227.49
|233.49
|226.49
|
|227.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|
|111
|
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|
|Floating P/L:
|-1.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|2062273121
|2007.03.02 14:12
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|226.56
|221.56
|227.56
|
|227.16
|
|111
|
|2062273124
|2007.03.02 14:12
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|225.56
|221.56
|226.56
|
|227.16
|
|111
|
|2062273126
|2007.03.02 14:12
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|224.56
|221.56
|225.56
|
|227.16
|
|111
|
|2062273127
|2007.03.02 14:12
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|223.56
|221.56
|224.56
|
|227.16
|
|111
|
|2062273129
|2007.03.02 14:12
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|222.56
|221.56
|223.56
|
|227.16
|
|111
|
|2062273136
|2007.03.02 14:12
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|228.49
|233.49
|227.49
|
|227.06
|
|111
|
|2062273137
|2007.03.02 14:12
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|229.49
|233.49
|228.49
|
|227.06
|
|111
|
|2062273138
|2007.03.02 14:12
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|230.49
|233.49
|229.49
|
|227.06
|
|111
|
|2062273139
|2007.03.02 14:12
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|231.49
|233.49
|230.49
|
|227.06
|
|111
|
|2062273143
|2007.03.02 14:12
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|232.49
|233.49
|231.49
|
|227.06
|
|111
|
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-430.13
|Floating P/L:
|-1.46
|Margin:
|0.00
|Balance:
|285.93
|Equity:
|284.47
|Free Margin:
|284.47
|
|Details:
|Gross Profit:
|95.57
|Gross Loss:
|525.70
|Total Net Profit:
|-430.13
|Profit Factor:
|0.18
|Expected Payoff:
|-17.21
|
|Absolute Drawdown:
|430.13
|Maximal Drawdown:
|497.77 (63.52%)
|Relative Drawdown:
|63.52% (497.77)
|
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|13 (69.23%)
|Long Positions (won %):
|12 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|13 (52.00%)
|Loss trades (% of total):
|12 (48.00%)
|Largest
|profit trade:
|17.38
|loss trade:
|-129.31
|Average
|profit trade:
|7.35
|loss trade:
|-43.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (35.98)
|consecutive losses ($):
|6 (-497.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|35.98 (5)
|consecutive loss (count):
|-497.77 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2