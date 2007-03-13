|Account: 426597
|Name: Mark Gresin
|Currency: USD
|2007 March 14, 11:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11367877
|2007.03.13 05:02
|balance
|Deposit
|50 000.00
|11367880
|2007.03.13 05:03
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.84
|96.84
|95.64
|2007.03.13 12:06
|95.64
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|11379452
|2007.03.13 12:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.60
|96.60
|95.40
|2007.03.13 21:45
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|11386637
|2007.03.13 14:08
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.78
|96.78
|95.58
|2007.03.13 18:36
|95.58
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|11409726
|2007.03.13 23:39
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.31
|0.00
|95.15
|2007.03.14 07:44
|95.15
|0.00
|0.00
|-0.46
|13.82
|11411380
|2007.03.14 01:25
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.50
|0.00
|95.34
|2007.03.14 07:34
|95.34
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|11367891
|2007.03.13 05:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9320
|1.9211
|1.9336
|2007.03.13 07:44
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|11369079
|2007.03.13 06:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9302
|1.9211
|1.9318
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11370067
|2007.03.13 07:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9284
|1.9211
|1.9300
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|11370523
|2007.03.13 07:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9297
|1.9406
|1.9281
|2007.03.13 08:07
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11371277
|2007.03.13 08:07
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9387
|1.9262
|2007.03.13 10:40
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11373556
|2007.03.13 09:10
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9387
|1.9280
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11376303
|2007.03.13 10:30
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9315
|1.9388
|1.9299
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11376711
|2007.03.13 10:40
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9187
|1.9312
|2007.03.13 11:59
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|11377344
|2007.03.13 10:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9187
|1.9294
|2007.03.13 11:59
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11379093
|2007.03.13 12:00
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9298
|1.9189
|1.9314
|2007.03.13 13:22
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11383291
|2007.03.13 13:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9316
|1.9207
|1.9332
|2007.03.13 14:01
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11386017
|2007.03.13 14:01
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9334
|1.9225
|1.9350
|2007.03.13 14:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11386817
|2007.03.13 14:11
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9244
|1.9369
|2007.03.13 16:53
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11389822
|2007.03.13 15:04
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9335
|1.9244
|1.9351
|2007.03.13 16:53
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11394048
|2007.03.13 16:47
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9317
|1.9244
|1.9333
|2007.03.13 16:53
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|11394306
|2007.03.13 16:53
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9332
|1.9441
|1.9316
|2007.03.13 17:01
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394677
|2007.03.13 17:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9315
|1.9424
|1.9299
|2007.03.13 17:04
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394871
|2007.03.13 17:04
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11395291
|2007.03.13 17:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9314
|1.9405
|1.9298
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11405067
|2007.03.13 19:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 00:17
|1.9280
|0.00
|0.00
|-1.26
|67.20
|11410230
|2007.03.14 00:17
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9280
|1.9171
|1.9296
|2007.03.14 01:07
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11411061
|2007.03.14 01:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9299
|1.9190
|1.9315
|2007.03.14 02:24
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11412142
|2007.03.14 02:24
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9318
|1.9209
|1.9334
|2007.03.14 03:14
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.40
|11412354
|2007.03.14 02:39
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9300
|1.9209
|1.9316
|2007.03.14 03:14
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11412672
|2007.03.14 03:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9282
|1.9209
|1.9298
|2007.03.14 03:14
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11412864
|2007.03.14 03:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 05:54
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11414744
|2007.03.14 05:54
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9276
|1.9385
|1.9260
|2007.03.14 07:42
|1.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11417134
|2007.03.14 07:42
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9257
|1.9366
|1.9241
|2007.03.14 07:48
|1.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11417607
|2007.03.14 07:48
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9238
|1.9347
|1.9222
|2007.03.14 09:02
|1.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|0.00
|0.00
|-1.72
|1 198.97
|Closed P/L:
|1 197.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11419161
|2007.03.14 08:17
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.29
|0.00
|95.13
|95.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|11421054
|2007.03.14 09:02
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9219
|1.9328
|1.9203
|1.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.40
|11421425
|2007.03.14 09:13
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9237
|1.9328
|1.9221
|1.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.80
|11425176
|2007.03.14 11:14
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.42
|0.00
|95.27
|95.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.64
|11425228
|2007.03.14 11:15
|sell
|0.30
|chfjpy
|95.51
|0.00
|95.36
|95.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.08
|Floating P/L:
|-243.08
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 197.25
|Floating P/L:
|-243.08
|Margin:
|2 108.11
|Balance:
|51 197.25
|Equity:
|50 954.17
|Free Margin:
|48 846.06
|Details:
|Gross Profit:
|1 595.55
|Gross Loss:
|398.30
|Total Net Profit:
|1 197.25
|Profit Factor:
|4.01
|Expected Payoff:
|35.21
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|105.00 (0.21%)
|Relative Drawdown:
|0.21% (105.00)
|Total Trades:
|34
|Short Positions (won %):
|18 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|16 (56.25%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (70.59%)
|Loss trades (% of total):
|10 (29.41%)
|Largest
|profit trade:
|134.40
|loss trade:
|-92.40
|Average
|profit trade:
|66.48
|loss trade:
|-39.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (309.75)
|consecutive losses ($):
|2 (-105.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|346.78 (5)
|consecutive loss (count):
|-105.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2