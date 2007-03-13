Alpari Ltd

Account: 426597 Name: Mark Gresin Currency: USD 2007 March 14, 06:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
113678772007.03.13 05:02balanceDeposit50 000.00
113678802007.03.13 05:03sell0.10chfjpy95.8496.8495.642007.03.13 12:0695.640.000.000.0017.09
113794522007.03.13 12:06sell0.10chfjpy95.6096.6095.402007.03.13 21:4595.460.000.000.0012.04
113866372007.03.13 14:08sell0.20chfjpy95.7896.7895.582007.03.13 18:3695.580.000.000.0034.33
113678912007.03.13 05:03buy0.50gbpusd1.93201.92111.93362007.03.13 07:441.92990.000.000.00-73.50
113690792007.03.13 06:43buy0.50gbpusd1.93021.92111.93182007.03.13 07:431.92980.000.000.00-14.00
113700672007.03.13 07:25buy1.00gbpusd1.92841.92111.93002007.03.13 07:431.92980.000.000.0098.00
113705232007.03.13 07:44sell0.60gbpusd1.92971.94061.92812007.03.13 08:071.92810.000.000.0067.20
113712772007.03.13 08:07sell0.60gbpusd1.92781.93871.92622007.03.13 10:401.92980.000.000.00-84.00
113735562007.03.13 09:10sell0.60gbpusd1.92961.93871.92802007.03.13 10:401.92990.000.000.00-12.60
113763032007.03.13 10:30sell1.20gbpusd1.93151.93881.92992007.03.13 10:401.92990.000.000.00134.40
113767112007.03.13 10:40buy0.60gbpusd1.92961.91871.93122007.03.13 11:591.92950.000.000.00-4.20
113773442007.03.13 10:59buy0.60gbpusd1.92781.91871.92942007.03.13 11:591.92940.000.000.0067.20
113790932007.03.13 12:00buy0.60gbpusd1.92981.91891.93142007.03.13 13:221.93140.000.000.0067.20
113832912007.03.13 13:22buy0.60gbpusd1.93161.92071.93322007.03.13 14:011.93320.000.000.0067.20
113860172007.03.13 14:01buy0.60gbpusd1.93341.92251.93502007.03.13 14:111.93500.000.000.0067.20
113868172007.03.13 14:11buy0.60gbpusd1.93531.92441.93692007.03.13 16:531.93330.000.000.00-84.00
113898222007.03.13 15:04buy0.60gbpusd1.93351.92441.93512007.03.13 16:531.93320.000.000.00-12.60
113940482007.03.13 16:47buy1.20gbpusd1.93171.92441.93332007.03.13 16:531.93310.000.000.00117.60
113943062007.03.13 16:53sell0.60gbpusd1.93321.94411.93162007.03.13 17:011.93160.000.000.0067.20
113946772007.03.13 17:01sell0.60gbpusd1.93151.94241.92992007.03.13 17:041.92990.000.000.0067.20
113948712007.03.13 17:04sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.13 19:441.92980.000.000.00-8.40
113952912007.03.13 17:14sell0.60gbpusd1.93141.94051.92982007.03.13 19:441.92980.000.000.0067.20
114050672007.03.13 19:44sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.14 00:171.92800.000.00-1.2667.20
114102302007.03.14 00:17buy0.60gbpusd1.92801.91711.92962007.03.14 01:071.92960.000.000.0067.20
114110612007.03.14 01:07buy0.60gbpusd1.92991.91901.93152007.03.14 02:241.93150.000.000.0067.20
114121422007.03.14 02:24buy0.60gbpusd1.93181.92091.93342007.03.14 03:141.92960.000.000.00-92.40
114123542007.03.14 02:39buy0.60gbpusd1.93001.92091.93162007.03.14 03:141.92970.000.000.00-12.60
114126722007.03.14 03:01buy1.20gbpusd1.92821.92091.92982007.03.14 03:141.92980.000.000.00134.40
114128642007.03.14 03:14sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.14 05:541.92800.000.000.0067.20
  0.00 0.00 -1.26 955.96
Closed P/L: 954.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
114097262007.03.13 23:39sell0.10chfjpy95.310.0095.15 95.500.000.00-0.46-16.36
114113802007.03.14 01:25sell0.20chfjpy95.500.0095.34 95.500.000.000.000.00
114147442007.03.14 05:54sell0.60gbpusd1.92761.93851.9260 1.92870.000.000.00-46.20
  0.00 0.00 -0.46 -62.56
 Floating P/L: -63.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 954.70 Floating P/L: -63.02 Margin: 1 055.99
Balance: 50 954.70 Equity: 50 891.68 Free Margin: 49 835.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 353.00 Gross Loss: 398.30 Total Net Profit: 954.70
Profit Factor: 3.40 Expected Payoff: 32.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 105.00 (0.21%) Relative Drawdown: 0.21% (105.00)
 
Total Trades: 29 Short Positions (won %): 13 (76.92%) Long Positions (won %): 16 (56.25%)
Profit Trades (% of total): 19 (65.52%) Loss trades (% of total): 10 (34.48%)
Largest profit trade: 134.40 loss trade: -92.40
Average profit trade: 71.21 loss trade: -39.83
Maximum consecutive wins ($): 5 (346.78) consecutive losses ($): 2 (-105.00)
Maximal consecutive profit (count): 346.78 (5) consecutive loss (count): -105.00 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2