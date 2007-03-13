|Account: 426597
|Name: Mark Gresin
|Currency: USD
|2007 March 14, 06:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11367877
|2007.03.13 05:02
|balance
|Deposit
|50 000.00
|11367880
|2007.03.13 05:03
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.84
|96.84
|95.64
|2007.03.13 12:06
|95.64
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|11379452
|2007.03.13 12:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.60
|96.60
|95.40
|2007.03.13 21:45
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|11386637
|2007.03.13 14:08
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.78
|96.78
|95.58
|2007.03.13 18:36
|95.58
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|11367891
|2007.03.13 05:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9320
|1.9211
|1.9336
|2007.03.13 07:44
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|11369079
|2007.03.13 06:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9302
|1.9211
|1.9318
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11370067
|2007.03.13 07:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9284
|1.9211
|1.9300
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|11370523
|2007.03.13 07:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9297
|1.9406
|1.9281
|2007.03.13 08:07
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11371277
|2007.03.13 08:07
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9387
|1.9262
|2007.03.13 10:40
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11373556
|2007.03.13 09:10
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9387
|1.9280
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11376303
|2007.03.13 10:30
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9315
|1.9388
|1.9299
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11376711
|2007.03.13 10:40
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9187
|1.9312
|2007.03.13 11:59
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|11377344
|2007.03.13 10:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9187
|1.9294
|2007.03.13 11:59
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11379093
|2007.03.13 12:00
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9298
|1.9189
|1.9314
|2007.03.13 13:22
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11383291
|2007.03.13 13:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9316
|1.9207
|1.9332
|2007.03.13 14:01
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11386017
|2007.03.13 14:01
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9334
|1.9225
|1.9350
|2007.03.13 14:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11386817
|2007.03.13 14:11
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9244
|1.9369
|2007.03.13 16:53
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11389822
|2007.03.13 15:04
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9335
|1.9244
|1.9351
|2007.03.13 16:53
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11394048
|2007.03.13 16:47
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9317
|1.9244
|1.9333
|2007.03.13 16:53
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|11394306
|2007.03.13 16:53
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9332
|1.9441
|1.9316
|2007.03.13 17:01
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394677
|2007.03.13 17:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9315
|1.9424
|1.9299
|2007.03.13 17:04
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394871
|2007.03.13 17:04
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11395291
|2007.03.13 17:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9314
|1.9405
|1.9298
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11405067
|2007.03.13 19:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 00:17
|1.9280
|0.00
|0.00
|-1.26
|67.20
|11410230
|2007.03.14 00:17
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9280
|1.9171
|1.9296
|2007.03.14 01:07
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11411061
|2007.03.14 01:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9299
|1.9190
|1.9315
|2007.03.14 02:24
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11412142
|2007.03.14 02:24
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9318
|1.9209
|1.9334
|2007.03.14 03:14
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.40
|11412354
|2007.03.14 02:39
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9300
|1.9209
|1.9316
|2007.03.14 03:14
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11412672
|2007.03.14 03:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9282
|1.9209
|1.9298
|2007.03.14 03:14
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11412864
|2007.03.14 03:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 05:54
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|0.00
|0.00
|-1.26
|955.96
|Closed P/L:
|954.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11409726
|2007.03.13 23:39
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.31
|0.00
|95.15
|95.50
|0.00
|0.00
|-0.46
|-16.36
|11411380
|2007.03.14 01:25
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.50
|0.00
|95.34
|95.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11414744
|2007.03.14 05:54
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9276
|1.9385
|1.9260
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.20
|0.00
|0.00
|-0.46
|-62.56
|Floating P/L:
|-63.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|954.70
|Floating P/L:
|-63.02
|Margin:
|1 055.99
|Balance:
|50 954.70
|Equity:
|50 891.68
|Free Margin:
|49 835.69
|Details:
|Gross Profit:
|1 353.00
|Gross Loss:
|398.30
|Total Net Profit:
|954.70
|Profit Factor:
|3.40
|Expected Payoff:
|32.92
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|105.00 (0.21%)
|Relative Drawdown:
|0.21% (105.00)
|Total Trades:
|29
|Short Positions (won %):
|13 (76.92%)
|Long Positions (won %):
|16 (56.25%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (65.52%)
|Loss trades (% of total):
|10 (34.48%)
|Largest
|profit trade:
|134.40
|loss trade:
|-92.40
|Average
|profit trade:
|71.21
|loss trade:
|-39.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (346.78)
|consecutive losses ($):
|2 (-105.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|346.78 (5)
|consecutive loss (count):
|-105.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2