North Finance Co Ltd

Account: 413632 Name: North Finance Currency: USD 2007 March 12, 15:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
79361052007.03.03 12:47balanceDeposit10 000.00
79438202007.03.05 03:00sell0.20eurusd1.31730.00001.31352007.03.05 03:431.31350.000.000.0076.00
79677232007.03.05 09:35buy0.20usdcad1.17950.00001.18332007.03.07 15:271.17680.000.000.58-45.89
79703992007.03.05 10:31sell0.20eurusd1.31270.00001.30892007.03.05 13:431.30890.000.000.0076.00
79713342007.03.05 11:00buy0.20usdchf1.21730.00001.22112007.03.05 13:401.22110.000.000.0062.23
79865282007.03.05 17:13buy0.20eurjpy152.210.00152.592007.03.06 01:28151.270.000.000.71-162.63
79876482007.03.05 17:19buy0.30eurjpy152.030.00152.412007.03.06 01:28151.250.000.001.07-202.42
79945982007.03.05 19:05buy0.50eurjpy151.850.00152.232007.03.06 01:28151.260.000.001.78-255.19
79982002007.03.05 20:24buy0.80eurjpy151.660.00152.042007.03.06 01:28151.230.000.002.84-297.73
80064702007.03.05 23:07buy1.30eurjpy151.480.00151.862007.03.06 01:28151.210.000.004.62-303.82
80081752007.03.05 23:45buy2.10eurjpy151.290.00151.672007.03.06 01:28151.220.000.007.46-127.24
80098902007.03.06 00:40buy3.40eurjpy151.100.00151.482007.03.06 01:28151.210.000.000.00323.72
80102432007.03.06 00:45buy5.50eurjpy150.920.00151.302007.03.06 01:28151.190.000.000.001 285.38
80104572007.03.06 00:52sell0.20eurusd1.30810.00001.30432007.03.08 10:471.31480.000.001.20-134.00
80119212007.03.06 02:05buy0.20usdjpy115.950.00116.332007.03.06 03:14116.150.000.000.0034.44
80120262007.03.06 02:07sell0.30eurusd1.30990.00001.30612007.03.08 10:461.31470.000.001.80-144.00
80121042007.03.06 02:08buy0.30usdjpy115.770.00116.152007.03.06 03:14116.150.000.000.0098.15
80132862007.03.06 02:32buy0.20eurjpy151.850.00152.232007.03.06 03:32152.230.000.000.0065.40
80146312007.03.06 03:02buy0.20eurchf1.59910.00001.60292007.03.06 04:531.60290.000.000.0062.12
80146892007.03.06 03:05sell0.20eurgbp0.68100.00000.67722007.03.09 15:390.67900.000.002.1277.30
80147532007.03.06 03:09buy0.20audusd0.77270.00000.77652007.03.07 02:290.77650.000.000.1276.00
80148942007.03.06 03:14buy0.20usdjpy116.170.00116.552007.03.06 06:03116.550.000.000.0065.21
80156952007.03.06 03:32buy0.20eurjpy152.290.00152.672007.03.06 04:29152.520.000.000.0039.49
80159292007.03.06 03:41buy0.20usdchf1.22200.00001.22582007.03.06 14:191.22390.000.000.0031.05
80161312007.03.06 03:46buy0.30eurjpy152.100.00152.482007.03.06 04:29152.480.000.000.0097.89
80176872007.03.06 04:53buy0.20eurchf1.60450.00001.60832007.03.06 21:551.60650.000.000.0032.66
80178162007.03.06 04:58buy0.30eurchf1.60270.00001.60652007.03.06 21:521.60650.000.000.0093.10
80258392007.03.06 09:44sell0.50eurusd1.31180.00001.30802007.03.08 10:461.31480.000.003.00-150.00
80270672007.03.06 10:01buy0.30usdcad1.17760.00001.18142007.03.07 15:271.17680.000.000.43-20.39
80272812007.03.06 10:06buy0.30usdchf1.22010.00001.22392007.03.06 14:181.22390.000.000.0093.14
80369922007.03.06 14:19buy0.20usdchf1.22410.00001.22792007.03.08 08:461.22010.000.001.77-65.57
80443502007.03.06 16:26buy0.50usdcad1.17570.00001.17952007.03.07 15:261.17670.000.000.7242.49
80464262007.03.06 17:21buy0.80usdcad1.17380.00001.17762007.03.07 15:251.17670.000.001.16197.16
80498862007.03.06 19:09buy0.20eurjpy152.820.00153.202007.03.07 00:14153.200.000.000.7065.13
80562192007.03.07 01:12sell0.80eurusd1.31360.00001.30982007.03.08 10:461.31470.000.003.60-88.00
80763052007.03.07 08:13buy0.20audusd0.77670.00000.78052007.03.09 16:010.78050.000.000.4876.00
80915462007.03.07 11:02buy0.20usdjpy116.520.00116.902007.03.08 02:30115.810.000.003.26-122.61
80998172007.03.07 14:36buy0.30usdchf1.22210.00001.22592007.03.08 08:451.22020.000.002.00-46.71
80998842007.03.07 14:37buy0.30usdjpy116.330.00116.712007.03.08 02:30115.820.000.004.89-132.10
81024572007.03.07 15:27buy0.20usdcad1.17740.00001.18122007.03.08 16:161.18120.000.000.8764.34
81045822007.03.07 16:15buy0.50usdchf1.22030.00001.22412007.03.08 08:451.22030.000.003.330.00
81080492007.03.07 17:43buy0.20eurjpy153.210.00153.592007.03.07 21:58153.400.000.000.0032.66
81092652007.03.07 18:32buy0.30eurjpy153.020.00153.402007.03.07 21:58153.400.000.000.0097.98
81114302007.03.07 20:39sell1.30eurusd1.31550.00001.31172007.03.08 10:461.31470.000.005.85104.00
81121852007.03.07 21:12buy0.80usdchf1.21840.00001.22222007.03.08 08:451.22030.000.005.32124.56
81126342007.03.07 21:25sell2.10eurusd1.31730.00001.31352007.03.08 10:461.31480.000.009.45525.00
81146672007.03.07 22:51buy0.50usdjpy116.140.00116.522007.03.08 02:30115.810.000.008.15-142.47
81161492007.03.08 00:34buy0.80usdjpy115.960.00116.342007.03.08 02:30115.820.000.000.00-96.70
81163092007.03.08 00:38sell0.30eurgbp0.68300.00000.67922007.03.09 15:390.67920.000.000.64220.18
81167232007.03.08 00:56buy1.30usdchf1.21660.00001.22042007.03.08 08:451.22040.000.000.00404.79
81169442007.03.08 01:08buy1.30usdjpy115.770.00116.152007.03.08 02:29115.820.000.000.0056.12
81180702007.03.08 01:43buy2.10usdjpy115.580.00115.962007.03.08 02:29115.830.000.000.00453.25
81250022007.03.08 04:49buy0.20eurjpy153.020.00153.402007.03.08 05:49153.400.000.000.0065.26
81257012007.03.08 05:06buy0.20usdjpy116.190.00116.572007.03.08 05:50116.570.000.000.0065.20
81273042007.03.08 05:47buy0.20eurchf1.60490.00001.60872007.03.08 16:151.60870.000.000.0062.01
81274532007.03.08 05:49buy0.20eurjpy153.450.00153.832007.03.08 07:43153.830.000.000.0065.10
81274822007.03.08 05:50buy0.20usdjpy116.590.00116.972007.03.08 07:51116.790.000.000.0034.25
81276812007.03.08 05:54buy0.30usdjpy116.410.00116.792007.03.08 07:51116.790.000.000.0097.61
81663402007.03.09 00:22buy0.20eurjpy154.090.00154.472007.03.09 02:57154.300.000.000.0035.77
81666232007.03.09 00:28buy0.30eurjpy153.910.00154.292007.03.09 02:57154.290.000.000.0097.11
81694902007.03.09 02:01buy0.20usdjpy117.210.00117.592007.03.09 10:41117.590.000.000.0064.63
81712242007.03.09 02:57buy0.20eurjpy154.340.00154.722007.03.09 10:42154.590.000.000.0042.54
81722892007.03.09 03:24buy0.20usdchf1.22830.00001.23212007.03.09 15:331.23060.000.000.0037.38
81742982007.03.09 04:40buy0.30eurjpy154.160.00154.542007.03.09 10:40154.540.000.000.0097.00
81746452007.03.09 04:52buy0.30usdchf1.22640.00001.23022007.03.09 15:311.23020.000.000.0092.66
81830602007.03.09 10:51sell0.20eurusd1.31380.00001.31002007.03.09 15:321.31350.000.000.006.00
81891642007.03.09 15:01buy0.20eurchf1.61460.00001.61842007.03.09 19:031.61840.000.000.0061.58
81895112007.03.09 15:17sell0.30eurusd1.31560.00001.31182007.03.09 15:311.31180.000.000.00114.00
81905742007.03.09 15:33sell0.20eurusd1.31310.00001.30932007.03.09 15:531.30930.000.000.0076.00
81906462007.03.09 15:33buy0.20usdchf1.23060.00001.23442007.03.09 15:481.23440.000.000.0061.57
81930322007.03.09 15:53buy0.20eurjpy154.930.00155.312007.03.09 18:34154.940.000.000.001.70
81947332007.03.09 16:12buy0.30eurjpy154.740.00155.122007.03.09 18:34154.940.000.000.0050.80
81952162007.03.09 16:26buy0.20audusd0.78050.00000.78432007.03.12 11:300.78430.000.000.1276.00
81953012007.03.09 16:28buy0.50eurjpy154.550.00154.932007.03.09 18:34154.930.000.000.00160.85
  0.00 0.00 80.04 4 080.49
Closed P/L: 4 160.53
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
82261882007.03.12 07:18sell0.20eurgbp0.67780.00000.6740 0.68170.000.000.00-150.67
82306322007.03.12 09:00buy0.20eurjpy155.350.00155.73 154.650.000.000.00-119.20
81931002007.03.09 15:53sell0.20eurusd1.30910.00001.3053 1.31670.000.000.30-152.00
81972052007.03.09 17:03sell0.30eurusd1.31100.00001.3072 1.31670.000.000.45-171.00
82333722007.03.12 09:34sell0.50eurusd1.31280.00001.3090 1.31670.000.000.00-195.00
81494732007.03.08 16:19buy0.20usdcad1.18130.00001.1851 1.17130.000.000.58-170.75
81743772007.03.09 04:42buy0.30usdcad1.17950.00001.1833 1.17130.000.000.44-210.02
81876672007.03.09 13:39buy0.50usdcad1.17760.00001.1814 1.17130.000.000.73-268.93
81882532007.03.09 14:02buy0.80usdcad1.17570.00001.1795 1.17130.000.001.16-300.52
81912442007.03.09 15:38buy1.30usdcad1.17380.00001.1776 1.17130.000.001.89-277.47
82006562007.03.09 18:14buy2.10usdcad1.17170.00001.1755 1.17130.000.003.05-71.72
81923822007.03.09 15:48buy0.20usdchf1.23480.00001.2386 1.22580.000.000.44-146.84
81975432007.03.09 17:14buy0.30usdchf1.23290.00001.2367 1.22580.000.000.66-173.76
82381892007.03.12 10:53buy0.50usdchf1.23110.00001.2349 1.22580.000.000.00-216.19
82388592007.03.12 11:04sell0.80eurusd1.31470.00001.3109 1.31670.000.000.00-160.00
82395132007.03.12 11:16buy0.80usdchf1.22920.00001.2330 1.22580.000.000.00-221.90
82403512007.03.12 11:31sell1.30eurusd1.31650.00001.3127 1.31670.000.000.00-26.00
82453912007.03.12 13:18buy3.40usdcad1.16980.00001.1736 1.17130.000.000.00435.41
82462352007.03.12 13:40buy0.30eurjpy155.170.00155.55 154.650.000.000.00-132.82
82464672007.03.12 13:44buy1.30usdchf1.22740.00001.2312 1.22580.000.000.00-169.69
82473502007.03.12 14:05sell0.30eurgbp0.67960.00000.6758 0.68170.000.000.00-121.70
82482002007.03.12 14:23buy0.50eurjpy154.980.00155.36 154.650.000.000.00-140.48
82485772007.03.12 14:27buy0.80eurjpy154.790.00155.17 154.650.000.000.00-95.36
82488542007.03.12 14:30sell0.50eurgbp0.68160.00000.6778 0.68170.000.000.00-9.65
82489622007.03.12 14:30buy1.30eurjpy154.600.00154.98 154.650.000.000.0055.34
  0.00 0.00 9.70 -3 210.92
 Floating P/L: -3 201.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 160.53 Floating P/L: -3 201.22 Margin: 4 234.25
Balance: 14 160.53 Equity: 10 959.31 Free Margin: 6 725.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 648.84 Gross Loss: 2 488.31 Total Net Profit: 4 160.53
Profit Factor: 2.67 Expected Payoff: 56.99  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 330.55 (11.25%)  
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 13 (69.23%) Long Positions (won %): 60 (76.67%)
Profit Trades (% of total): 55 (75.34%) Loss trades (% of total): 18 (24.66%)
Largest profit trade: 1 285.38 loss trade: -299.20
Average profit trade: 120.89 loss trade: -138.24
Maximum consecutive wins ($): 21 (1 579.65) consecutive losses ($): 6 (-1 330.55)
Maximal consecutive profit (count): 1 823.33 (5) consecutive loss (count): -1 330.55 (6)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 4