|Account: 413632
|Name: North Finance
|Currency: USD
|2007 March 12, 15:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7936105
|2007.03.03 12:47
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7943820
|2007.03.05 03:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3135
|2007.03.05 03:43
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|7967723
|2007.03.05 09:35
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1795
|0.0000
|1.1833
|2007.03.07 15:27
|1.1768
|0.00
|0.00
|0.58
|-45.89
|7970399
|2007.03.05 10:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3089
|2007.03.05 13:43
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|7971334
|2007.03.05 11:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2173
|0.0000
|1.2211
|2007.03.05 13:40
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|62.23
|7986528
|2007.03.05 17:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.21
|0.00
|152.59
|2007.03.06 01:28
|151.27
|0.00
|0.00
|0.71
|-162.63
|7987648
|2007.03.05 17:19
|buy
|0.30
|eurjpy
|152.03
|0.00
|152.41
|2007.03.06 01:28
|151.25
|0.00
|0.00
|1.07
|-202.42
|7994598
|2007.03.05 19:05
|buy
|0.50
|eurjpy
|151.85
|0.00
|152.23
|2007.03.06 01:28
|151.26
|0.00
|0.00
|1.78
|-255.19
|7998200
|2007.03.05 20:24
|buy
|0.80
|eurjpy
|151.66
|0.00
|152.04
|2007.03.06 01:28
|151.23
|0.00
|0.00
|2.84
|-297.73
|8006470
|2007.03.05 23:07
|buy
|1.30
|eurjpy
|151.48
|0.00
|151.86
|2007.03.06 01:28
|151.21
|0.00
|0.00
|4.62
|-303.82
|8008175
|2007.03.05 23:45
|buy
|2.10
|eurjpy
|151.29
|0.00
|151.67
|2007.03.06 01:28
|151.22
|0.00
|0.00
|7.46
|-127.24
|8009890
|2007.03.06 00:40
|buy
|3.40
|eurjpy
|151.10
|0.00
|151.48
|2007.03.06 01:28
|151.21
|0.00
|0.00
|0.00
|323.72
|8010243
|2007.03.06 00:45
|buy
|5.50
|eurjpy
|150.92
|0.00
|151.30
|2007.03.06 01:28
|151.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1 285.38
|8010457
|2007.03.06 00:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|1.3043
|2007.03.08 10:47
|1.3148
|0.00
|0.00
|1.20
|-134.00
|8011921
|2007.03.06 02:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.95
|0.00
|116.33
|2007.03.06 03:14
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|34.44
|8012026
|2007.03.06 02:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3061
|2007.03.08 10:46
|1.3147
|0.00
|0.00
|1.80
|-144.00
|8012104
|2007.03.06 02:08
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.77
|0.00
|116.15
|2007.03.06 03:14
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|98.15
|8013286
|2007.03.06 02:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.85
|0.00
|152.23
|2007.03.06 03:32
|152.23
|0.00
|0.00
|0.00
|65.40
|8014631
|2007.03.06 03:02
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5991
|0.0000
|1.6029
|2007.03.06 04:53
|1.6029
|0.00
|0.00
|0.00
|62.12
|8014689
|2007.03.06 03:05
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6810
|0.0000
|0.6772
|2007.03.09 15:39
|0.6790
|0.00
|0.00
|2.12
|77.30
|8014753
|2007.03.06 03:09
|buy
|0.20
|audusd
|0.7727
|0.0000
|0.7765
|2007.03.07 02:29
|0.7765
|0.00
|0.00
|0.12
|76.00
|8014894
|2007.03.06 03:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.17
|0.00
|116.55
|2007.03.06 06:03
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|65.21
|8015695
|2007.03.06 03:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.29
|0.00
|152.67
|2007.03.06 04:29
|152.52
|0.00
|0.00
|0.00
|39.49
|8015929
|2007.03.06 03:41
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2258
|2007.03.06 14:19
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|31.05
|8016131
|2007.03.06 03:46
|buy
|0.30
|eurjpy
|152.10
|0.00
|152.48
|2007.03.06 04:29
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|97.89
|8017687
|2007.03.06 04:53
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6045
|0.0000
|1.6083
|2007.03.06 21:55
|1.6065
|0.00
|0.00
|0.00
|32.66
|8017816
|2007.03.06 04:58
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6027
|0.0000
|1.6065
|2007.03.06 21:52
|1.6065
|0.00
|0.00
|0.00
|93.10
|8025839
|2007.03.06 09:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3080
|2007.03.08 10:46
|1.3148
|0.00
|0.00
|3.00
|-150.00
|8027067
|2007.03.06 10:01
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1776
|0.0000
|1.1814
|2007.03.07 15:27
|1.1768
|0.00
|0.00
|0.43
|-20.39
|8027281
|2007.03.06 10:06
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2201
|0.0000
|1.2239
|2007.03.06 14:18
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|93.14
|8036992
|2007.03.06 14:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2241
|0.0000
|1.2279
|2007.03.08 08:46
|1.2201
|0.00
|0.00
|1.77
|-65.57
|8044350
|2007.03.06 16:26
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1757
|0.0000
|1.1795
|2007.03.07 15:26
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.72
|42.49
|8046426
|2007.03.06 17:21
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1738
|0.0000
|1.1776
|2007.03.07 15:25
|1.1767
|0.00
|0.00
|1.16
|197.16
|8049886
|2007.03.06 19:09
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.82
|0.00
|153.20
|2007.03.07 00:14
|153.20
|0.00
|0.00
|0.70
|65.13
|8056219
|2007.03.07 01:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3098
|2007.03.08 10:46
|1.3147
|0.00
|0.00
|3.60
|-88.00
|8076305
|2007.03.07 08:13
|buy
|0.20
|audusd
|0.7767
|0.0000
|0.7805
|2007.03.09 16:01
|0.7805
|0.00
|0.00
|0.48
|76.00
|8091546
|2007.03.07 11:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.52
|0.00
|116.90
|2007.03.08 02:30
|115.81
|0.00
|0.00
|3.26
|-122.61
|8099817
|2007.03.07 14:36
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2221
|0.0000
|1.2259
|2007.03.08 08:45
|1.2202
|0.00
|0.00
|2.00
|-46.71
|8099884
|2007.03.07 14:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.71
|2007.03.08 02:30
|115.82
|0.00
|0.00
|4.89
|-132.10
|8102457
|2007.03.07 15:27
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1774
|0.0000
|1.1812
|2007.03.08 16:16
|1.1812
|0.00
|0.00
|0.87
|64.34
|8104582
|2007.03.07 16:15
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2203
|0.0000
|1.2241
|2007.03.08 08:45
|1.2203
|0.00
|0.00
|3.33
|0.00
|8108049
|2007.03.07 17:43
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.21
|0.00
|153.59
|2007.03.07 21:58
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|32.66
|8109265
|2007.03.07 18:32
|buy
|0.30
|eurjpy
|153.02
|0.00
|153.40
|2007.03.07 21:58
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|97.98
|8111430
|2007.03.07 20:39
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3117
|2007.03.08 10:46
|1.3147
|0.00
|0.00
|5.85
|104.00
|8112185
|2007.03.07 21:12
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2184
|0.0000
|1.2222
|2007.03.08 08:45
|1.2203
|0.00
|0.00
|5.32
|124.56
|8112634
|2007.03.07 21:25
|sell
|2.10
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3135
|2007.03.08 10:46
|1.3148
|0.00
|0.00
|9.45
|525.00
|8114667
|2007.03.07 22:51
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.14
|0.00
|116.52
|2007.03.08 02:30
|115.81
|0.00
|0.00
|8.15
|-142.47
|8116149
|2007.03.08 00:34
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.96
|0.00
|116.34
|2007.03.08 02:30
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.70
|8116309
|2007.03.08 00:38
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6830
|0.0000
|0.6792
|2007.03.09 15:39
|0.6792
|0.00
|0.00
|0.64
|220.18
|8116723
|2007.03.08 00:56
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2166
|0.0000
|1.2204
|2007.03.08 08:45
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|404.79
|8116944
|2007.03.08 01:08
|buy
|1.30
|usdjpy
|115.77
|0.00
|116.15
|2007.03.08 02:29
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|56.12
|8118070
|2007.03.08 01:43
|buy
|2.10
|usdjpy
|115.58
|0.00
|115.96
|2007.03.08 02:29
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|453.25
|8125002
|2007.03.08 04:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.02
|0.00
|153.40
|2007.03.08 05:49
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|65.26
|8125701
|2007.03.08 05:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.19
|0.00
|116.57
|2007.03.08 05:50
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|65.20
|8127304
|2007.03.08 05:47
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6049
|0.0000
|1.6087
|2007.03.08 16:15
|1.6087
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|8127453
|2007.03.08 05:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.45
|0.00
|153.83
|2007.03.08 07:43
|153.83
|0.00
|0.00
|0.00
|65.10
|8127482
|2007.03.08 05:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.97
|2007.03.08 07:51
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|34.25
|8127681
|2007.03.08 05:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.41
|0.00
|116.79
|2007.03.08 07:51
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|97.61
|8166340
|2007.03.09 00:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.09
|0.00
|154.47
|2007.03.09 02:57
|154.30
|0.00
|0.00
|0.00
|35.77
|8166623
|2007.03.09 00:28
|buy
|0.30
|eurjpy
|153.91
|0.00
|154.29
|2007.03.09 02:57
|154.29
|0.00
|0.00
|0.00
|97.11
|8169490
|2007.03.09 02:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.59
|2007.03.09 10:41
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|64.63
|8171224
|2007.03.09 02:57
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.34
|0.00
|154.72
|2007.03.09 10:42
|154.59
|0.00
|0.00
|0.00
|42.54
|8172289
|2007.03.09 03:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|1.2321
|2007.03.09 15:33
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|37.38
|8174298
|2007.03.09 04:40
|buy
|0.30
|eurjpy
|154.16
|0.00
|154.54
|2007.03.09 10:40
|154.54
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|8174645
|2007.03.09 04:52
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2264
|0.0000
|1.2302
|2007.03.09 15:31
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|92.66
|8183060
|2007.03.09 10:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3100
|2007.03.09 15:32
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8189164
|2007.03.09 15:01
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6146
|0.0000
|1.6184
|2007.03.09 19:03
|1.6184
|0.00
|0.00
|0.00
|61.58
|8189511
|2007.03.09 15:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3118
|2007.03.09 15:31
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|8190574
|2007.03.09 15:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3093
|2007.03.09 15:53
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|8190646
|2007.03.09 15:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|1.2344
|2007.03.09 15:48
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|61.57
|8193032
|2007.03.09 15:53
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.93
|0.00
|155.31
|2007.03.09 18:34
|154.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8194733
|2007.03.09 16:12
|buy
|0.30
|eurjpy
|154.74
|0.00
|155.12
|2007.03.09 18:34
|154.94
|0.00
|0.00
|0.00
|50.80
|8195216
|2007.03.09 16:26
|buy
|0.20
|audusd
|0.7805
|0.0000
|0.7843
|2007.03.12 11:30
|0.7843
|0.00
|0.00
|0.12
|76.00
|8195301
|2007.03.09 16:28
|buy
|0.50
|eurjpy
|154.55
|0.00
|154.93
|2007.03.09 18:34
|154.93
|0.00
|0.00
|0.00
|160.85
|0.00
|0.00
|80.04
|4 080.49
|Closed P/L:
|4 160.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8226188
|2007.03.12 07:18
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6778
|0.0000
|0.6740
|0.6817
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.67
|8230632
|2007.03.12 09:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.35
|0.00
|155.73
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.20
|8193100
|2007.03.09 15:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3053
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.30
|-152.00
|8197205
|2007.03.09 17:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3072
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.45
|-171.00
|8233372
|2007.03.12 09:34
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3090
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|8149473
|2007.03.08 16:19
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1813
|0.0000
|1.1851
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.58
|-170.75
|8174377
|2007.03.09 04:42
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1795
|0.0000
|1.1833
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.44
|-210.02
|8187667
|2007.03.09 13:39
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1776
|0.0000
|1.1814
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.73
|-268.93
|8188253
|2007.03.09 14:02
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1757
|0.0000
|1.1795
|1.1713
|0.00
|0.00
|1.16
|-300.52
|8191244
|2007.03.09 15:38
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1738
|0.0000
|1.1776
|1.1713
|0.00
|0.00
|1.89
|-277.47
|8200656
|2007.03.09 18:14
|buy
|2.10
|usdcad
|1.1717
|0.0000
|1.1755
|1.1713
|0.00
|0.00
|3.05
|-71.72
|8192382
|2007.03.09 15:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2348
|0.0000
|1.2386
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.44
|-146.84
|8197543
|2007.03.09 17:14
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|1.2367
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.66
|-173.76
|8238189
|2007.03.12 10:53
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|1.2349
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.19
|8238859
|2007.03.12 11:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3109
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8239513
|2007.03.12 11:16
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2292
|0.0000
|1.2330
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.90
|8240351
|2007.03.12 11:31
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3127
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|8245391
|2007.03.12 13:18
|buy
|3.40
|usdcad
|1.1698
|0.0000
|1.1736
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|435.41
|8246235
|2007.03.12 13:40
|buy
|0.30
|eurjpy
|155.17
|0.00
|155.55
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.82
|8246467
|2007.03.12 13:44
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|1.2312
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.69
|8247350
|2007.03.12 14:05
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6796
|0.0000
|0.6758
|0.6817
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.70
|8248200
|2007.03.12 14:23
|buy
|0.50
|eurjpy
|154.98
|0.00
|155.36
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.48
|8248577
|2007.03.12 14:27
|buy
|0.80
|eurjpy
|154.79
|0.00
|155.17
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.36
|8248854
|2007.03.12 14:30
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6816
|0.0000
|0.6778
|0.6817
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.65
|8248962
|2007.03.12 14:30
|buy
|1.30
|eurjpy
|154.60
|0.00
|154.98
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|55.34
|0.00
|0.00
|9.70
|-3 210.92
|Floating P/L:
|-3 201.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 160.53
|Floating P/L:
|-3 201.22
|Margin:
|4 234.25
|Balance:
|14 160.53
|Equity:
|10 959.31
|Free Margin:
|6 725.06
|Details:
|Gross Profit:
|6 648.84
|Gross Loss:
|2 488.31
|Total Net Profit:
|4 160.53
|Profit Factor:
|2.67
|Expected Payoff:
|56.99
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1 330.55 (11.25%)
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|13 (69.23%)
|Long Positions (won %):
|60 (76.67%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (75.34%)
|Loss trades (% of total):
|18 (24.66%)
|Largest
|profit trade:
|1 285.38
|loss trade:
|-299.20
|Average
|profit trade:
|120.89
|loss trade:
|-138.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (1 579.65)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 330.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 823.33 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 330.55 (6)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|4