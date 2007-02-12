|Account: 395758
|Name: hbud
|Currency: USD
|2007 March 9, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7475473
|2007.02.12 02:25
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7475765
|2007.02.12 02:57
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1742
|1.1622
|1.1727
|2007.02.12 13:12
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.37
|111
|[tp]
|7475766
|2007.02.12 09:32
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1727
|1.1622
|1.1727
|2007.02.12 13:12
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7475767
|2007.02.12 12:42
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1712
|1.1622
|1.1727
|2007.02.12 13:12
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|76.74
|111
|[tp]
|7475768
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|1.20
|usdcad
|1.1697
|1.1622
|1.1712
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7475769
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|2.40
|usdcad
|1.1682
|1.1622
|1.1697
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7475770
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|4.80
|usdcad
|1.1667
|1.1622
|1.1682
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7475771
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|9.60
|usdcad
|1.1652
|1.1622
|1.1667
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7475772
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|19.20
|usdcad
|1.1637
|1.1622
|1.1652
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7475804
|2007.02.12 03:01
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1856
|1.1721
|2007.02.12 11:09
|1.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|38.39
|111
|[tp]
|7475805
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|0.30
|usdcad
|1.1751
|1.1856
|1.1736
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7475806
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1766
|1.1856
|1.1751
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7475807
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1781
|1.1856
|1.1766
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7475808
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1796
|1.1856
|1.1781
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7475809
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1811
|1.1856
|1.1796
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7475810
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1826
|1.1856
|1.1811
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7475811
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1841
|1.1856
|1.1826
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7482627
|2007.02.12 11:09
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1717
|1.1837
|1.1717
|2007.02.12 12:36
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7482628
|2007.02.12 11:47
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1732
|1.1837
|1.1717
|2007.02.12 12:36
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|38.41
|111
|[tp]
|7482629
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1747
|1.1837
|1.1732
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7482630
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1762
|1.1837
|1.1747
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7482631
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1777
|1.1837
|1.1762
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7482632
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1792
|1.1837
|1.1777
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7482634
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1807
|1.1837
|1.1792
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7482635
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1822
|1.1837
|1.1807
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7485311
|2007.02.12 12:36
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1715
|1.1835
|1.1715
|2007.02.12 15:06
|1.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7485312
|2007.02.12 13:12
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1730
|1.1835
|1.1715
|2007.02.12 15:06
|1.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|38.41
|111
|[tp]
|7485314
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1745
|1.1835
|1.1730
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7485315
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1760
|1.1835
|1.1745
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7485317
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1775
|1.1835
|1.1760
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7485318
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1790
|1.1835
|1.1775
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7485320
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1805
|1.1835
|1.1790
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7485322
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1820
|1.1835
|1.1805
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7486091
|2007.02.12 13:12
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1732
|1.1612
|1.1732
|2007.02.12 16:22
|1.1732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7486092
|2007.02.12 15:05
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1717
|1.1612
|1.1732
|2007.02.12 16:22
|1.1732
|0.00
|0.00
|0.00
|38.36
|111
|[tp]
|7486093
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|0.60
|usdcad
|1.1702
|1.1612
|1.1717
|2007.02.12 16:22
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7486095
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|1.20
|usdcad
|1.1687
|1.1612
|1.1702
|2007.02.12 16:22
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7486096
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|2.40
|usdcad
|1.1672
|1.1612
|1.1687
|2007.02.12 16:22
|1.1734
|cancelled
|111
|cancelled
|7486097
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|4.80
|usdcad
|1.1657
|1.1612
|1.1672
|2007.02.12 16:22
|1.1734
|cancelled
|111
|cancelled
|7486098
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|9.60
|usdcad
|1.1642
|1.1612
|1.1657
|2007.02.12 16:22
|1.1734
|cancelled
|111
|cancelled
|7486099
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|19.20
|usdcad
|1.1627
|1.1612
|1.1642
|2007.02.12 16:22
|1.1733
|cancelled
|111
|cancelled
|7488472
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|0.30
|usdcad
|1.1728
|1.1833
|1.1713
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7488474
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1743
|1.1833
|1.1728
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7488475
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1758
|1.1833
|1.1743
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7488476
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1773
|1.1833
|1.1758
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7488477
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1788
|1.1833
|1.1773
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7488479
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1803
|1.1833
|1.1788
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7488481
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1818
|1.1833
|1.1803
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7488483
|2007.02.12 15:06
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1711
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-1.71
|-76.67
|111
|[tp]
|7488484
|2007.02.12 16:21
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1726
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-1.71
|-38.34
|111
|[tp]
|7488485
|2007.02.12 17:20
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1741
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-3.42
|0.00
|111
|[tp]
|7488486
|2007.02.12 19:21
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1756
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-6.84
|153.32
|111
|[tp]
|7488488
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1771
|1.1831
|1.1756
|2007.02.13 10:08
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7488489
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1786
|1.1831
|1.1771
|2007.02.13 10:08
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7488490
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1801
|1.1831
|1.1786
|2007.02.13 10:08
|1.1734
|cancelled
|111
|cancelled
|7488491
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1816
|1.1831
|1.1801
|2007.02.13 10:08
|1.1734
|cancelled
|111
|cancelled
|7490226
|2007.02.12 16:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1616
|1.1751
|2007.02.12 17:46
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.00
|38.29
|111
|[tp]
|7490227
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|0.30
|usdcad
|1.1721
|1.1616
|1.1736
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7490228
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|0.60
|usdcad
|1.1706
|1.1616
|1.1721
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7490229
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|1.20
|usdcad
|1.1691
|1.1616
|1.1706
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7490230
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|2.40
|usdcad
|1.1676
|1.1616
|1.1691
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7490232
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|4.80
|usdcad
|1.1661
|1.1616
|1.1676
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7490233
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|9.60
|usdcad
|1.1646
|1.1616
|1.1661
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7490234
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|19.20
|usdcad
|1.1631
|1.1616
|1.1646
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|7491991
|2007.02.12 17:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1754
|1.1634
|1.1754
|2007.02.13 11:27
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|111
|[tp]
|7491992
|2007.02.13 10:08
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1739
|1.1634
|1.1754
|2007.02.13 11:27
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.00
|51.04
|111
|[tp]
|7491993
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1724
|1.1634
|1.1739
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7491994
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1709
|1.1634
|1.1724
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7491996
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1694
|1.1634
|1.1709
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7491997
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1679
|1.1634
|1.1694
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7491998
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1664
|1.1634
|1.1679
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7491999
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1649
|1.1634
|1.1664
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7502660
|2007.02.13 10:08
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1856
|1.1736
|2007.02.13 12:15
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7502662
|2007.02.13 11:21
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1751
|1.1856
|1.1736
|2007.02.13 12:15
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|111
|[tp]
|7502663
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1766
|1.1856
|1.1751
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7502664
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1781
|1.1856
|1.1766
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7502665
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1796
|1.1856
|1.1781
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7502666
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1811
|1.1856
|1.1796
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7502667
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1826
|1.1856
|1.1811
|2007.02.13 12:19
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7502669
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1841
|1.1856
|1.1826
|2007.02.13 12:19
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7504306
|2007.02.13 11:28
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1755
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.44
|-192.64
|111
|[tp]
|7504307
|2007.02.13 11:54
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1740
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.58
|-205.48
|111
|[tp]
|7504308
|2007.02.13 13:44
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1725
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|1.02
|-269.69
|111
|[tp]
|7504309
|2007.02.13 15:30
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1710
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|1.89
|-333.90
|111
|[tp]
|7504310
|2007.02.13 15:32
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1695
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|3.64
|-321.06
|111
|[tp]
|7504311
|2007.02.13 19:29
|buy
|4.90
|usdcad
|1.1680
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|7.14
|0.00
|111
|[tp]
|7504312
|2007.02.13 23:08
|buy
|9.70
|usdcad
|1.1665
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|14.13
|1 245.72
|111
|[tp]
|7504313
|2007.02.13 11:28
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1650
|1.1635
|1.1665
|2007.02.14 09:16
|1.1681
|cancelled
|111
|cancelled
|7506664
|2007.02.13 12:19
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1730
|1.1850
|1.1715
|2007.02.13 15:01
|1.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|111
|[tp]
|7506665
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1745
|1.1850
|1.1730
|2007.02.13 15:01
|1.1713
|cancelled
|111
|cancelled
|7506666
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1760
|1.1850
|1.1745
|2007.02.13 15:01
|1.1713
|cancelled
|111
|cancelled
|7506669
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1775
|1.1850
|1.1760
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7506670
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1790
|1.1850
|1.1775
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7506673
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1805
|1.1850
|1.1790
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7506674
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1820
|1.1850
|1.1805
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7506678
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1835
|1.1850
|1.1820
|2007.02.13 15:01
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7510689
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1724
|1.1829
|1.1709
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510691
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1739
|1.1829
|1.1724
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510693
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1754
|1.1829
|1.1739
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510694
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1769
|1.1829
|1.1754
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510697
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1784
|1.1829
|1.1769
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510700
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1799
|1.1829
|1.1784
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510703
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1814
|1.1829
|1.1799
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7510717
|2007.02.13 15:02
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1711
|1.1831
|1.1696
|2007.02.13 15:32
|1.1696
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|111
|[tp]
|7510718
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1726
|1.1831
|1.1711
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|111
|cancelled
|7510719
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1741
|1.1831
|1.1726
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|111
|cancelled
|7510720
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1756
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|111
|cancelled
|7510722
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1771
|1.1831
|1.1756
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|111
|cancelled
|7510724
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1786
|1.1831
|1.1771
|2007.02.13 15:32
|1.1690
|cancelled
|111
|cancelled
|7510726
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1801
|1.1831
|1.1786
|2007.02.13 15:32
|1.1690
|cancelled
|111
|cancelled
|7510727
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1816
|1.1831
|1.1801
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|111
|cancelled
|7511859
|2007.02.13 15:32
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1692
|1.1812
|1.1677
|2007.02.13 21:11
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|38.54
|111
|[tp]
|7511861
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1707
|1.1812
|1.1692
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7511862
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1722
|1.1812
|1.1707
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7511863
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1737
|1.1812
|1.1722
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7511865
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1752
|1.1812
|1.1737
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7511867
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1767
|1.1812
|1.1752
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7511868
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1782
|1.1812
|1.1767
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7511869
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1797
|1.1812
|1.1782
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7518913
|2007.02.13 21:11
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1673
|1.1793
|1.1673
|2007.02.14 15:15
|1.1673
|0.00
|0.00
|-1.72
|0.00
|111
|[tp]
|7518914
|2007.02.14 13:25
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1688
|1.1793
|1.1673
|2007.02.14 15:15
|1.1673
|0.00
|0.00
|0.00
|51.40
|111
|[tp]
|7518915
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1703
|1.1793
|1.1688
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|111
|cancelled
|7518916
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1718
|1.1793
|1.1703
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|111
|cancelled
|7518917
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1733
|1.1793
|1.1718
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|111
|cancelled
|7518918
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1748
|1.1793
|1.1733
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|111
|cancelled
|7518919
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1763
|1.1793
|1.1748
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|111
|cancelled
|7518920
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1778
|1.1793
|1.1763
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|111
|cancelled
|7527087
|2007.02.14 09:16
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1681
|1.1561
|1.1681
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7527088
|2007.02.14 09:58
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1666
|1.1561
|1.1681
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|51.37
|111
|[tp]
|7527089
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1651
|1.1561
|1.1666
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|cancelled
|111
|cancelled
|7527091
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1636
|1.1561
|1.1651
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|cancelled
|111
|cancelled
|7527092
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1621
|1.1561
|1.1636
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7527093
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1606
|1.1561
|1.1621
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7527094
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1591
|1.1561
|1.1606
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7527096
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1576
|1.1561
|1.1591
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7530107
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1670
|1.1565
|1.1685
|2007.02.14 10:22
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7530109
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1655
|1.1565
|1.1670
|2007.02.14 10:22
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7530113
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1640
|1.1565
|1.1655
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7530116
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1625
|1.1565
|1.1640
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7530119
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1610
|1.1565
|1.1625
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7530122
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1595
|1.1565
|1.1610
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7530124
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1580
|1.1565
|1.1595
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7530129
|2007.02.14 10:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1686
|1.1566
|1.1686
|2007.02.14 12:43
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7530133
|2007.02.14 11:00
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1671
|1.1566
|1.1686
|2007.02.14 12:43
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.00
|51.34
|111
|[tp]
|7530137
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1656
|1.1566
|1.1671
|2007.02.14 12:43
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7530142
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1641
|1.1566
|1.1656
|2007.02.14 12:43
|1.1690
|cancelled
|111
|cancelled
|7530143
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1626
|1.1566
|1.1641
|2007.02.14 12:43
|1.1690
|cancelled
|111
|cancelled
|7530144
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1611
|1.1566
|1.1626
|2007.02.14 12:43
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7530145
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1596
|1.1566
|1.1611
|2007.02.14 12:43
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7530146
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1581
|1.1566
|1.1596
|2007.02.14 12:43
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7533771
|2007.02.14 12:43
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1689
|1.1569
|1.1674
|2007.02.14 18:04
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.54
|111
|[tp]
|7533772
|2007.02.14 15:15
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1674
|1.1569
|1.1674
|2007.02.14 18:04
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7533773
|2007.02.14 17:03
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1659
|1.1569
|1.1674
|2007.02.14 18:04
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|89.93
|111
|[tp]
|7533774
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1644
|1.1569
|1.1659
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7533775
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1629
|1.1569
|1.1644
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7533776
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1614
|1.1569
|1.1629
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7533777
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1599
|1.1569
|1.1614
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7533779
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1584
|1.1569
|1.1599
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7536458
|2007.02.14 15:15
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1669
|1.1789
|1.1654
|2007.02.14 17:03
|1.1654
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|111
|[tp]
|7536459
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1684
|1.1789
|1.1669
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7536460
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1699
|1.1789
|1.1684
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7536461
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1714
|1.1789
|1.1699
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7536462
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1729
|1.1789
|1.1714
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7536463
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1744
|1.1789
|1.1729
|2007.02.14 17:04
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7536464
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1759
|1.1789
|1.1744
|2007.02.14 17:04
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7536465
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1774
|1.1789
|1.1759
|2007.02.14 17:03
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7539861
|2007.02.14 17:04
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1652
|1.1772
|1.1652
|2007.02.14 21:51
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7539862
|2007.02.14 17:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1667
|1.1772
|1.1652
|2007.02.14 21:51
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|51.49
|111
|[tp]
|7539864
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1682
|1.1772
|1.1667
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|111
|cancelled
|7539869
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1697
|1.1772
|1.1682
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|111
|cancelled
|7539870
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1712
|1.1772
|1.1697
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|111
|cancelled
|7539872
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1727
|1.1772
|1.1712
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|111
|cancelled
|7539873
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1742
|1.1772
|1.1727
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|111
|cancelled
|7539874
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1757
|1.1772
|1.1742
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|111
|cancelled
|7542688
|2007.02.14 18:04
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1679
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|1.31
|-77.26
|111
|[tp]
|7542689
|2007.02.14 18:48
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1664
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|1.75
|-51.51
|111
|[tp]
|7542690
|2007.02.15 04:01
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1649
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7542692
|2007.02.15 06:45
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1634
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|167.40
|111
|[tp]
|7542693
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1619
|1.1559
|1.1634
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7542694
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1604
|1.1559
|1.1619
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7542695
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1589
|1.1559
|1.1604
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7542696
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1574
|1.1559
|1.1589
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7545514
|2007.02.14 21:51
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1648
|1.1768
|1.1648
|2007.02.15 06:05
|1.1648
|0.00
|0.00
|-5.17
|0.00
|111
|[tp]
|7545516
|2007.02.15 01:41
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1663
|1.1768
|1.1648
|2007.02.15 06:05
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|51.51
|111
|[tp]
|7545517
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1678
|1.1768
|1.1663
|2007.02.15 06:05
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7545519
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1693
|1.1768
|1.1678
|2007.02.15 06:05
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7545520
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1708
|1.1768
|1.1693
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|111
|cancelled
|7545521
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1723
|1.1768
|1.1708
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|111
|cancelled
|7545522
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1738
|1.1768
|1.1723
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|111
|cancelled
|7545523
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1753
|1.1768
|1.1738
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|111
|cancelled
|7549965
|2007.02.15 06:05
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1642
|1.1762
|1.1642
|2007.02.15 16:08
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7549966
|2007.02.15 11:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1657
|1.1762
|1.1642
|2007.02.15 16:08
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|51.54
|111
|[tp]
|7549967
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1672
|1.1762
|1.1657
|2007.02.15 16:08
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7549969
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1687
|1.1762
|1.1672
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7549970
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1702
|1.1762
|1.1687
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7549971
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1717
|1.1762
|1.1702
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7549972
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1732
|1.1762
|1.1717
|2007.02.15 16:08
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7549973
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1747
|1.1762
|1.1732
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7553888
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1636
|1.1531
|1.1651
|2007.02.15 10:14
|1.1651
|cancelled
|111
|cancelled
|7553889
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1621
|1.1531
|1.1636
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7553890
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1606
|1.1531
|1.1621
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7553891
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1591
|1.1531
|1.1606
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7553893
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1576
|1.1531
|1.1591
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7553894
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1561
|1.1531
|1.1576
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7553895
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1546
|1.1531
|1.1561
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|111
|cancelled
|7553899
|2007.02.15 10:14
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1653
|1.1533
|1.1653
|2007.02.15 11:00
|1.1653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7553901
|2007.02.15 10:37
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1638
|1.1533
|1.1653
|2007.02.15 11:00
|1.1653
|0.00
|0.00
|0.00
|51.49
|111
|[tp]
|7553902
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1623
|1.1533
|1.1638
|2007.02.15 11:01
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7553903
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1608
|1.1533
|1.1623
|2007.02.15 11:01
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7553905
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1593
|1.1533
|1.1608
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7553906
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1578
|1.1533
|1.1593
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7553907
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1563
|1.1533
|1.1578
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7553909
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1548
|1.1533
|1.1563
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7555285
|2007.02.15 11:01
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1536
|1.1641
|2007.02.16 02:21
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.44
|-38.66
|111
|[tp]
|7555288
|2007.02.15 21:57
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1626
|1.1536
|1.1641
|2007.02.16 02:21
|1.1641
|0.00
|0.00
|1.02
|90.20
|111
|[tp]
|7555289
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1611
|1.1536
|1.1626
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7555292
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1596
|1.1536
|1.1611
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7555298
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1581
|1.1536
|1.1596
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7555300
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1566
|1.1536
|1.1581
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7555302
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1551
|1.1536
|1.1566
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7562760
|2007.02.15 16:09
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1637
|1.1757
|1.1637
|2007.02.16 12:57
|1.1637
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|111
|[tp]
|7562781
|2007.02.16 10:34
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1652
|1.1757
|1.1637
|2007.02.16 12:57
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.00
|51.56
|111
|[tp]
|7562799
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1667
|1.1757
|1.1652
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|111
|cancelled
|7562826
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1682
|1.1757
|1.1667
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|111
|cancelled
|7562843
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1697
|1.1757
|1.1682
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|111
|cancelled
|7562847
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1712
|1.1757
|1.1697
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|111
|cancelled
|7562852
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1727
|1.1757
|1.1712
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|111
|cancelled
|7562857
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1742
|1.1757
|1.1727
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|111
|cancelled
|7574959
|2007.02.16 02:21
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1643
|1.1523
|1.1643
|2007.02.16 15:49
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7574960
|2007.02.16 13:52
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1628
|1.1523
|1.1643
|2007.02.16 15:49
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|51.53
|111
|[tp]
|7574961
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1613
|1.1523
|1.1628
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|111
|cancelled
|7574962
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1598
|1.1523
|1.1613
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|111
|cancelled
|7574963
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1583
|1.1523
|1.1598
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|111
|cancelled
|7574964
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1568
|1.1523
|1.1583
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|111
|cancelled
|7574965
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1553
|1.1523
|1.1568
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|111
|cancelled
|7574968
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1538
|1.1523
|1.1553
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|111
|cancelled
|7583029
|2007.02.16 12:58
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1631
|1.1751
|1.1631
|2007.02.16 13:44
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7583030
|2007.02.16 13:05
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1646
|1.1751
|1.1631
|2007.02.16 13:44
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|51.59
|111
|[tp]
|7583032
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1661
|1.1751
|1.1646
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7583033
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1676
|1.1751
|1.1661
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7583034
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1691
|1.1751
|1.1676
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7583035
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1706
|1.1751
|1.1691
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7583036
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1721
|1.1751
|1.1706
|2007.02.16 13:44
|1.1628
|cancelled
|111
|cancelled
|7583037
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1736
|1.1751
|1.1721
|2007.02.16 13:44
|1.1628
|cancelled
|111
|cancelled
|7583986
|2007.02.16 13:44
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1628
|1.1748
|1.1643
|2007.02.19 15:54
|1.1643
|0.00
|0.00
|-1.73
|-38.65
|111
|[tp]
|7583987
|2007.02.16 15:49
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1643
|1.1748
|1.1643
|2007.02.19 15:54
|1.1643
|0.00
|0.00
|-2.30
|0.00
|111
|[tp]
|7583989
|2007.02.19 12:53
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1658
|1.1748
|1.1643
|2007.02.19 15:54
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|90.18
|111
|[tp]
|7583990
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1673
|1.1748
|1.1658
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7583991
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1688
|1.1748
|1.1673
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7583993
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1703
|1.1748
|1.1688
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7583994
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1718
|1.1748
|1.1703
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7583995
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1733
|1.1748
|1.1718
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7587694
|2007.02.16 15:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1646
|1.1526
|1.1646
|2007.02.16 18:45
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7587696
|2007.02.16 16:55
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1631
|1.1526
|1.1646
|2007.02.16 18:45
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|51.52
|111
|[tp]
|7587698
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1616
|1.1526
|1.1631
|2007.02.16 18:47
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7587699
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1601
|1.1526
|1.1616
|2007.02.16 18:47
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7587704
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1586
|1.1526
|1.1601
|2007.02.16 18:47
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7587708
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1571
|1.1526
|1.1586
|2007.02.16 18:46
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7587710
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1556
|1.1526
|1.1571
|2007.02.16 18:46
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7587711
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1541
|1.1526
|1.1556
|2007.02.16 18:46
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7591796
|2007.02.16 18:47
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1650
|1.1530
|1.1650
|2007.02.19 12:21
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|111
|[tp]
|7591797
|2007.02.16 19:08
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1635
|1.1530
|1.1650
|2007.02.19 12:21
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.58
|51.50
|111
|[tp]
|7591798
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1620
|1.1530
|1.1635
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7591799
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1605
|1.1530
|1.1620
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7591800
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1590
|1.1530
|1.1605
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7591801
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1575
|1.1530
|1.1590
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7591802
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1560
|1.1530
|1.1575
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7591803
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1545
|1.1530
|1.1560
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7604419
|2007.02.19 13:25
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1536
|1.1656
|2007.02.20 02:54
|1.1656
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|111
|[tp]
|7604420
|2007.02.19 15:54
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1641
|1.1536
|1.1656
|2007.02.20 02:54
|1.1656
|0.00
|0.00
|0.58
|51.48
|111
|[tp]
|7604421
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1626
|1.1536
|1.1641
|2007.02.20 02:55
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7604422
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1611
|1.1536
|1.1626
|2007.02.20 02:54
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7604424
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1596
|1.1536
|1.1611
|2007.02.20 02:54
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7604425
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1581
|1.1536
|1.1596
|2007.02.20 02:54
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7604426
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1566
|1.1536
|1.1581
|2007.02.20 02:54
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7604427
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1551
|1.1536
|1.1566
|2007.02.20 02:54
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7606715
|2007.02.19 15:54
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1639
|1.1759
|1.1639
|2007.02.20 05:39
|1.1639
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|111
|[tp]
|7606716
|2007.02.20 02:54
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1654
|1.1759
|1.1639
|2007.02.20 05:39
|1.1639
|0.00
|0.00
|0.00
|51.55
|111
|[tp]
|7606717
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1669
|1.1759
|1.1654
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7606719
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1684
|1.1759
|1.1669
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7606722
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1699
|1.1759
|1.1684
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7606724
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1714
|1.1759
|1.1699
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7606726
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1729
|1.1759
|1.1714
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7606728
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1744
|1.1759
|1.1729
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|111
|cancelled
|7613331
|2007.02.20 02:55
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1660
|1.1540
|1.1660
|2007.02.20 15:54
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7613332
|2007.02.20 05:11
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1645
|1.1540
|1.1660
|2007.02.20 15:54
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|51.46
|111
|[tp]
|7613333
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1630
|1.1540
|1.1645
|2007.02.20 15:55
|1.1664
|cancelled
|111
|cancelled
|7613334
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1615
|1.1540
|1.1630
|2007.02.20 15:55
|1.1664
|cancelled
|111
|cancelled
|7613335
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1600
|1.1540
|1.1615
|2007.02.20 15:55
|1.1664
|cancelled
|111
|cancelled
|7613336
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1585
|1.1540
|1.1600
|2007.02.20 15:54
|1.1664
|cancelled
|111
|cancelled
|7613337
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1570
|1.1540
|1.1585
|2007.02.20 15:54
|1.1664
|cancelled
|111
|cancelled
|7613340
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1555
|1.1540
|1.1570
|2007.02.20 15:54
|1.1664
|cancelled
|111
|cancelled
|7615260
|2007.02.20 05:40
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1637
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.89
|111
|[tp]
|7615261
|2007.02.20 09:44
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1652
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.90
|111
|[tp]
|7615263
|2007.02.20 16:07
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1667
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.54
|111
|[tp]
|7615264
|2007.02.20 16:23
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1682
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.72
|111
|[tp]
|7615266
|2007.02.20 18:39
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1697
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7615267
|2007.02.20 20:00
|sell
|4.90
|usdcad
|1.1712
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|628.42
|111
|[tp]
|7615269
|2007.02.20 05:40
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1727
|1.1757
|1.1712
|2007.02.20 23:21
|1.1695
|cancelled
|111
|cancelled
|7615271
|2007.02.20 05:40
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1742
|1.1757
|1.1727
|2007.02.20 23:21
|1.1695
|cancelled
|111
|cancelled
|7626738
|2007.02.20 15:55
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1664
|1.1544
|1.1679
|2007.02.20 16:20
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|38.53
|111
|[tp]
|7626739
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1649
|1.1544
|1.1664
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7626740
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1634
|1.1544
|1.1649
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7626741
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1619
|1.1544
|1.1634
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7626742
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1604
|1.1544
|1.1619
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7626746
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1589
|1.1544
|1.1604
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7626748
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1574
|1.1544
|1.1589
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|111
|cancelled
|7626750
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1559
|1.1544
|1.1574
|2007.02.20 16:20
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7627242
|2007.02.20 16:20
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1684
|1.1564
|1.1684
|2007.02.20 18:29
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7627243
|2007.02.20 17:37
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1669
|1.1564
|1.1684
|2007.02.20 18:29
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|51.35
|111
|[tp]
|7627244
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1654
|1.1564
|1.1669
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7627245
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1639
|1.1564
|1.1654
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7627246
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1624
|1.1564
|1.1639
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7627247
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1609
|1.1564
|1.1624
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7627248
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1594
|1.1564
|1.1609
|2007.02.20 18:29
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7627253
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1579
|1.1564
|1.1594
|2007.02.20 18:29
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7630486
|2007.02.20 18:29
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1688
|1.1568
|1.1703
|2007.02.20 19:59
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|111
|[tp]
|7630488
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1673
|1.1568
|1.1688
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7630491
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1658
|1.1568
|1.1673
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7630493
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1643
|1.1568
|1.1658
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7630495
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1628
|1.1568
|1.1643
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7630497
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1613
|1.1568
|1.1628
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7630498
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1598
|1.1568
|1.1613
|2007.02.20 19:59
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7630499
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1583
|1.1568
|1.1598
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7632039
|2007.02.20 19:59
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1707
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|1.76
|-193.42
|111
|[tp]
|7632040
|2007.02.21 11:38
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1692
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|1.76
|-206.31
|111
|[tp]
|7632041
|2007.02.21 15:04
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1677
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|3.08
|-270.78
|111
|[tp]
|7632043
|2007.02.21 15:31
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1662
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|5.72
|-335.26
|111
|[tp]
|7632044
|2007.02.21 15:58
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1647
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|10.99
|-322.36
|111
|[tp]
|7632046
|2007.02.21 16:02
|buy
|4.90
|usdcad
|1.1632
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|21.54
|0.00
|111
|[tp]
|7632047
|2007.02.21 16:42
|buy
|9.70
|usdcad
|1.1617
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|42.64
|1 250.76
|111
|[tp]
|7632048
|2007.02.20 20:00
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1602
|1.1587
|1.1617
|2007.02.21 20:14
|1.1602
|deleted [no money]
|111
|deleted [no money]
|7633969
|2007.02.20 23:21
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1692
|1.1812
|1.1692
|2007.02.21 11:38
|1.1692
|0.00
|0.00
|-1.72
|0.00
|111
|[tp]
|7633972
|2007.02.21 00:05
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1707
|1.1812
|1.1692
|2007.02.21 11:38
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|51.32
|111
|[tp]
|7633973
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1722
|1.1812
|1.1707
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7633974
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1737
|1.1812
|1.1722
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7633975
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1752
|1.1812
|1.1737
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7633976
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1767
|1.1812
|1.1752
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|111
|cancelled
|7633977
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1782
|1.1812
|1.1767
|2007.02.21 11:38
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7633978
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1797
|1.1812
|1.1782
|2007.02.21 11:38
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7645933
|2007.02.21 11:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1688
|1.1808
|1.1673
|2007.02.21 15:30
|1.1673
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|111
|[tp]
|7645935
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1703
|1.1808
|1.1688
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|111
|cancelled
|7645936
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1718
|1.1808
|1.1703
|2007.02.21 15:31
|1.1663
|cancelled
|111
|cancelled
|7645937
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1733
|1.1808
|1.1718
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|111
|cancelled
|7645944
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1748
|1.1808
|1.1733
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|111
|cancelled
|7645945
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1763
|1.1808
|1.1748
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|111
|cancelled
|7645946
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1778
|1.1808
|1.1763
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|111
|cancelled
|7645948
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1793
|1.1808
|1.1778
|2007.02.21 15:31
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7652447
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1680
|1.1785
|1.1665
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7652448
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1695
|1.1785
|1.1680
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7652449
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1710
|1.1785
|1.1695
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7652450
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1725
|1.1785
|1.1710
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7652451
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1740
|1.1785
|1.1725
|2007.02.21 15:31
|1.1654
|cancelled
|111
|cancelled
|7652454
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1755
|1.1785
|1.1740
|2007.02.21 15:31
|1.1654
|cancelled
|111
|cancelled
|7652455
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1770
|1.1785
|1.1755
|2007.02.21 15:31
|1.1654
|cancelled
|111
|cancelled
|7652504
|2007.02.21 15:31
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1776
|1.1641
|2007.02.21 15:59
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.00
|38.66
|111
|[tp]
|7652505
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1671
|1.1776
|1.1656
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7652506
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1686
|1.1776
|1.1671
|2007.02.21 15:59
|1.1642
|cancelled
|111
|cancelled
|7652507
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1701
|1.1776
|1.1686
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7652508
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1716
|1.1776
|1.1701
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7652513
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1731
|1.1776
|1.1716
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7652517
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1746
|1.1776
|1.1731
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7652519
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1761
|1.1776
|1.1746
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654399
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1652
|1.1757
|1.1637
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654400
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1667
|1.1757
|1.1652
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654401
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1682
|1.1757
|1.1667
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654404
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1697
|1.1757
|1.1682
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654405
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1712
|1.1757
|1.1697
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654406
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1727
|1.1757
|1.1712
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654409
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1742
|1.1757
|1.1727
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|111
|cancelled
|7654412
|2007.02.21 15:59
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1639
|1.1759
|1.1624
|2007.02.21 16:40
|1.1624
|0.00
|0.00
|0.00
|38.71
|111
|[tp]
|7654413
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1654
|1.1759
|1.1639
|2007.02.21 16:41
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7654414
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1669
|1.1759
|1.1654
|2007.02.21 16:41
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7654415
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1684
|1.1759
|1.1669
|2007.02.21 16:41
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7654416
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1699
|1.1759
|1.1684
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7654417
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1714
|1.1759
|1.1699
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7654418
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1729
|1.1759
|1.1714
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7654420
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1744
|1.1759
|1.1729
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655693
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1634
|1.1739
|1.1619
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655694
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1649
|1.1739
|1.1634
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655696
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1664
|1.1739
|1.1649
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655697
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1679
|1.1739
|1.1664
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655698
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1694
|1.1739
|1.1679
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655699
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1709
|1.1739
|1.1694
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655700
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1724
|1.1739
|1.1709
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|111
|cancelled
|7655705
|2007.02.21 16:41
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1615
|1.1735
|1.1600
|2007.02.21 20:19
|1.1600
|0.00
|0.00
|0.00
|38.79
|111
|[tp]
|7655706
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1630
|1.1735
|1.1615
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|111
|cancelled
|7655707
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1645
|1.1735
|1.1630
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|111
|cancelled
|7655709
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1660
|1.1735
|1.1645
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|111
|cancelled
|7655711
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1675
|1.1735
|1.1660
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|111
|cancelled
|7655713
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1690
|1.1735
|1.1675
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|111
|cancelled
|7655715
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1705
|1.1735
|1.1690
|2007.02.21 20:20
|1.1598
|cancelled
|111
|cancelled
|7655716
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1720
|1.1735
|1.1705
|2007.02.21 20:20
|1.1598
|cancelled
|111
|cancelled
|7660177
|2007.02.21 20:20
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1598
|1.1718
|1.1613
|2007.02.22 12:38
|1.1613
|0.00
|0.00
|-5.20
|-38.77
|111
|[tp]
|7660178
|2007.02.22 02:13
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1613
|1.1718
|1.1613
|2007.02.22 12:38
|1.1613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7660179
|2007.02.22 09:59
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1628
|1.1718
|1.1613
|2007.02.22 12:38
|1.1613
|0.00
|0.00
|0.00
|90.46
|111
|[tp]
|7660180
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1643
|1.1718
|1.1628
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|111
|cancelled
|7660181
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1658
|1.1718
|1.1643
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|111
|cancelled
|7660182
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1673
|1.1718
|1.1658
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|111
|cancelled
|7660183
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1688
|1.1718
|1.1673
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|111
|cancelled
|7660184
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1703
|1.1718
|1.1688
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|111
|cancelled
|7670828
|2007.02.22 11:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1637
|1.1517
|1.1622
|2007.02.22 16:09
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.72
|111
|[tp]
|7670829
|2007.02.22 12:11
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1622
|1.1517
|1.1622
|2007.02.22 16:09
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7670830
|2007.02.22 12:38
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1607
|1.1517
|1.1622
|2007.02.22 16:09
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|90.34
|111
|[tp]
|7670831
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1592
|1.1517
|1.1607
|2007.02.22 16:10
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7670834
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1577
|1.1517
|1.1592
|2007.02.22 16:10
|1.1628
|cancelled
|111
|cancelled
|7670835
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1562
|1.1517
|1.1577
|2007.02.22 16:10
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7670836
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1547
|1.1517
|1.1562
|2007.02.22 16:10
|1.1627
|cancelled
|111
|cancelled
|7670837
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1532
|1.1517
|1.1547
|2007.02.22 16:09
|1.1628
|cancelled
|111
|cancelled
|7672581
|2007.02.22 12:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1604
|1.1724
|1.1604
|2007.02.22 18:22
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7672582
|2007.02.22 16:09
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1619
|1.1724
|1.1604
|2007.02.22 18:22
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|51.71
|111
|[tp]
|7672583
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1634
|1.1724
|1.1619
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|111
|cancelled
|7672584
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1649
|1.1724
|1.1634
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|111
|cancelled
|7672586
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1664
|1.1724
|1.1649
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|111
|cancelled
|7672587
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1679
|1.1724
|1.1664
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|111
|cancelled
|7672588
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1694
|1.1724
|1.1679
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|111
|cancelled
|7672589
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1709
|1.1724
|1.1694
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|111
|cancelled
|7676376
|2007.02.22 16:10
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1627
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.44
|-116.55
|111
|[tp]
|7676377
|2007.02.22 16:59
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1612
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.59
|-103.60
|111
|[tp]
|7676378
|2007.02.23 12:50
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1597
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.65
|111
|[tp]
|7676379
|2007.02.23 15:41
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1582
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7676380
|2007.02.23 16:52
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1567
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|323.75
|111
|[tp]
|7676382
|2007.02.22 16:10
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1552
|1.1507
|1.1567
|2007.02.23 17:29
|1.1585
|cancelled
|111
|cancelled
|7676383
|2007.02.22 16:10
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1537
|1.1507
|1.1552
|2007.02.23 17:29
|1.1585
|cancelled
|111
|cancelled
|7676384
|2007.02.22 16:10
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1522
|1.1507
|1.1537
|2007.02.23 17:29
|1.1587
|cancelled
|111
|cancelled
|7679185
|2007.02.22 18:22
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1599
|1.1719
|1.1599
|2007.02.23 12:50
|1.1599
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|111
|[tp]
|7679190
|2007.02.22 18:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1614
|1.1719
|1.1599
|2007.02.23 12:50
|1.1599
|0.00
|0.00
|-2.31
|51.73
|111
|[tp]
|7679194
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1629
|1.1719
|1.1614
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|111
|cancelled
|7679198
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1644
|1.1719
|1.1629
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|111
|cancelled
|7679200
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1659
|1.1719
|1.1644
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|111
|cancelled
|7679206
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1674
|1.1719
|1.1659
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|111
|cancelled
|7679207
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1689
|1.1719
|1.1674
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|111
|cancelled
|7679208
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1704
|1.1719
|1.1689
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|111
|cancelled
|7693055
|2007.02.23 12:51
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1595
|1.1715
|1.1595
|2007.02.23 15:00
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7693056
|2007.02.23 14:27
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1610
|1.1715
|1.1595
|2007.02.23 15:00
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|51.75
|111
|[tp]
|7693057
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1625
|1.1715
|1.1610
|2007.02.23 15:00
|1.1589
|cancelled
|111
|cancelled
|7693058
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1640
|1.1715
|1.1625
|2007.02.23 15:00
|1.1589
|cancelled
|111
|cancelled
|7693059
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1655
|1.1715
|1.1640
|2007.02.23 15:00
|1.1591
|cancelled
|111
|cancelled
|7693061
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1670
|1.1715
|1.1655
|2007.02.23 15:00
|1.1591
|cancelled
|111
|cancelled
|7693062
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1685
|1.1715
|1.1670
|2007.02.23 15:00
|1.1591
|cancelled
|111
|cancelled
|7693063
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1700
|1.1715
|1.1685
|2007.02.23 15:00
|1.1589
|cancelled
|111
|cancelled
|7695020
|2007.02.23 15:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1589
|1.1709
|1.1574
|2007.02.23 15:46
|1.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|38.88
|111
|[tp]
|7695024
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1604
|1.1709
|1.1589
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7695026
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1619
|1.1709
|1.1604
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7695027
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1634
|1.1709
|1.1619
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7695028
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1649
|1.1709
|1.1634
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7695032
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1664
|1.1709
|1.1649
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7695034
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1679
|1.1709
|1.1664
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7695035
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1694
|1.1709
|1.1679
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|111
|cancelled
|7696511
|2007.02.23 15:46
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1570
|1.1690
|1.1585
|2007.02.26 14:04
|1.1585
|0.00
|0.00
|-1.73
|-38.85
|111
|[tp]
|7696512
|2007.02.23 17:34
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1585
|1.1690
|1.1585
|2007.02.26 14:04
|1.1585
|0.00
|0.00
|-2.31
|0.00
|111
|[tp]
|7696513
|2007.02.26 12:28
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1600
|1.1690
|1.1585
|2007.02.26 14:04
|1.1585
|0.00
|0.00
|0.00
|90.65
|111
|[tp]
|7696514
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1615
|1.1690
|1.1600
|2007.02.26 14:04
|1.1581
|cancelled
|111
|cancelled
|7696515
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1630
|1.1690
|1.1615
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|111
|cancelled
|7696516
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1645
|1.1690
|1.1630
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|111
|cancelled
|7696517
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1660
|1.1690
|1.1645
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|111
|cancelled
|7696518
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1675
|1.1690
|1.1660
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|111
|cancelled
|7701437
|2007.02.23 17:29
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1587
|1.1467
|1.1602
|2007.02.26 12:50
|1.1602
|0.00
|0.00
|0.44
|38.79
|111
|[tp]
|7701439
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1572
|1.1467
|1.1587
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7701441
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1557
|1.1467
|1.1572
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7701442
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1542
|1.1467
|1.1557
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7701443
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1527
|1.1467
|1.1542
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7701444
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1512
|1.1467
|1.1527
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7701445
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1497
|1.1467
|1.1512
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7701447
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1482
|1.1467
|1.1497
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|111
|cancelled
|7730442
|2007.02.26 12:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1606
|1.1486
|1.1606
|2007.02.26 19:12
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7730445
|2007.02.26 13:34
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1591
|1.1486
|1.1606
|2007.02.26 19:12
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|51.70
|111
|[tp]
|7730446
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1576
|1.1486
|1.1591
|2007.02.26 19:13
|1.1610
|cancelled
|111
|cancelled
|7730447
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1561
|1.1486
|1.1576
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|111
|cancelled
|7730448
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1546
|1.1486
|1.1561
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|111
|cancelled
|7730449
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1531
|1.1486
|1.1546
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|111
|cancelled
|7730450
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1516
|1.1486
|1.1531
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|111
|cancelled
|7730452
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1501
|1.1486
|1.1516
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|111
|cancelled
|7731846
|2007.02.26 14:04
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1580
|1.1700
|1.1595
|2007.02.27 05:33
|1.1595
|0.00
|0.00
|-1.73
|-38.81
|111
|[tp]
|7731847
|2007.02.26 14:26
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1595
|1.1700
|1.1595
|2007.02.27 05:33
|1.1595
|0.00
|0.00
|-2.31
|0.00
|111
|[tp]
|7731848
|2007.02.27 00:44
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1610
|1.1700
|1.1595
|2007.02.27 05:33
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|90.56
|111
|[tp]
|7731849
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1625
|1.1700
|1.1610
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|111
|cancelled
|7731850
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1640
|1.1700
|1.1625
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|111
|cancelled
|7731851
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1655
|1.1700
|1.1640
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|111
|cancelled
|7731852
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1670
|1.1700
|1.1655
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|111
|cancelled
|7731853
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1685
|1.1700
|1.1670
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|111
|cancelled
|7743477
|2007.02.26 19:13
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1610
|1.1490
|1.1610
|2007.02.27 08:12
|1.1610
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|111
|[tp]
|7743478
|2007.02.27 05:33
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1595
|1.1490
|1.1610
|2007.02.27 08:12
|1.1610
|0.00
|0.00
|0.00
|51.68
|111
|[tp]
|7743479
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1580
|1.1490
|1.1595
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|111
|cancelled
|7743480
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1565
|1.1490
|1.1580
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|111
|cancelled
|7743481
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1550
|1.1490
|1.1565
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|111
|cancelled
|7743482
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1535
|1.1490
|1.1550
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|111
|cancelled
|7743483
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1520
|1.1490
|1.1535
|2007.02.27 08:12
|1.1613
|cancelled
|111
|cancelled
|7743486
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1505
|1.1490
|1.1520
|2007.02.27 08:12
|1.1612
|cancelled
|111
|cancelled
|7759027
|2007.02.27 05:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1594
|1.1714
|1.1594
|2007.02.27 10:30
|1.1594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7759028
|2007.02.27 08:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1609
|1.1714
|1.1594
|2007.02.27 10:30
|1.1594
|0.00
|0.00
|0.00
|51.76
|111
|[tp]
|7759029
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1624
|1.1714
|1.1609
|2007.02.27 10:30
|1.1591
|cancelled
|111
|cancelled
|7759030
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1639
|1.1714
|1.1624
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|111
|cancelled
|7759031
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1654
|1.1714
|1.1639
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|111
|cancelled
|7759032
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1669
|1.1714
|1.1654
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|111
|cancelled
|7759033
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1684
|1.1714
|1.1669
|2007.02.27 10:30
|1.1591
|cancelled
|111
|cancelled
|7759034
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1699
|1.1714
|1.1684
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|111
|cancelled
|7762708
|2007.02.27 08:13
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1612
|1.1492
|1.1612
|2007.02.27 14:23
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7762709
|2007.02.27 10:26
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1597
|1.1492
|1.1612
|2007.02.27 14:23
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|51.67
|111
|[tp]
|7762711
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1582
|1.1492
|1.1597
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7762712
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1567
|1.1492
|1.1582
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7762714
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1552
|1.1492
|1.1567
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7762715
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1537
|1.1492
|1.1552
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7762717
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1522
|1.1492
|1.1537
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7762718
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1507
|1.1492
|1.1522
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|111
|cancelled
|7771378
|2007.02.27 10:30
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1589
|1.1709
|1.1604
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.78
|111
|[tp]
|7771381
|2007.02.27 11:09
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1604
|1.1709
|1.1604
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7771382
|2007.02.27 14:31
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1619
|1.1709
|1.1604
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|90.49
|111
|[tp]
|7771384
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1634
|1.1709
|1.1619
|2007.02.27 15:30
|1.1602
|cancelled
|111
|cancelled
|7771385
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1649
|1.1709
|1.1634
|2007.02.27 15:30
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7771386
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1664
|1.1709
|1.1649
|2007.02.27 15:30
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7771387
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1679
|1.1709
|1.1664
|2007.02.27 15:30
|1.1602
|cancelled
|111
|cancelled
|7771389
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1694
|1.1709
|1.1679
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|cancelled
|111
|cancelled
|7780566
|2007.02.27 14:23
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1616
|1.1496
|1.1616
|2007.02.27 16:59
|1.1616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7780567
|2007.02.27 15:31
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1601
|1.1496
|1.1616
|2007.02.27 16:59
|1.1616
|0.00
|0.00
|0.00
|51.65
|111
|[tp]
|7780568
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1586
|1.1496
|1.1601
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|111
|cancelled
|7780569
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1571
|1.1496
|1.1586
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|111
|cancelled
|7780570
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1556
|1.1496
|1.1571
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|111
|cancelled
|7780571
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1541
|1.1496
|1.1556
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|111
|cancelled
|7780572
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1526
|1.1496
|1.1541
|2007.02.27 17:00
|1.1618
|cancelled
|111
|cancelled
|7780573
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1511
|1.1496
|1.1526
|2007.02.27 17:00
|1.1618
|cancelled
|111
|cancelled
|7783240
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1615
|1.1720
|1.1600
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783248
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1630
|1.1720
|1.1615
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783261
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1645
|1.1720
|1.1630
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783272
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1660
|1.1720
|1.1645
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783276
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1675
|1.1720
|1.1660
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783284
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1690
|1.1720
|1.1675
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783287
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1705
|1.1720
|1.1690
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|111
|cancelled
|7783346
|2007.02.27 15:31
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1603
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.90
|111
|[tp]
|7783350
|2007.02.27 16:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1618
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.02
|111
|[tp]
|7783353
|2007.02.27 17:41
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1633
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.14
|111
|[tp]
|7783358
|2007.02.27 17:58
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1648
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7783362
|2007.02.27 18:04
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1663
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|321.94
|111
|[tp]
|7783367
|2007.02.27 15:31
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1678
|1.1723
|1.1663
|2007.02.27 18:29
|1.1645
|cancelled
|111
|cancelled
|7783370
|2007.02.27 15:31
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1693
|1.1723
|1.1678
|2007.02.27 18:29
|1.1645
|cancelled
|111
|cancelled
|7783374
|2007.02.27 15:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1708
|1.1723
|1.1693
|2007.02.27 18:29
|1.1645
|cancelled
|111
|cancelled
|7786957
|2007.02.27 17:00
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1618
|1.1498
|1.1633
|2007.02.27 17:41
|1.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|38.68
|111
|[tp]
|7786961
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1603
|1.1498
|1.1618
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|111
|cancelled
|7786966
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1588
|1.1498
|1.1603
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|111
|cancelled
|7786968
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1573
|1.1498
|1.1588
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|111
|cancelled
|7786973
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1558
|1.1498
|1.1573
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|111
|cancelled
|7786976
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1543
|1.1498
|1.1558
|2007.02.27 17:41
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7786979
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1528
|1.1498
|1.1543
|2007.02.27 17:41
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7786982
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1513
|1.1498
|1.1528
|2007.02.27 17:41
|1.1643
|cancelled
|111
|cancelled
|7788897
|2007.02.27 17:41
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1643
|1.1523
|1.1658
|2007.02.27 18:04
|1.1658
|0.00
|0.00
|0.00
|38.60
|111
|[tp]
|7788898
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1628
|1.1523
|1.1643
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7788899
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1613
|1.1523
|1.1628
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7788900
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1598
|1.1523
|1.1613
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7788901
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1583
|1.1523
|1.1598
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7788902
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1568
|1.1523
|1.1583
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7788903
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1553
|1.1523
|1.1568
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7788904
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1538
|1.1523
|1.1553
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|111
|cancelled
|7789609
|2007.02.27 18:04
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1662
|1.1542
|1.1647
|2007.02.27 21:08
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.64
|111
|[tp]
|7789611
|2007.02.27 18:30
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1647
|1.1542
|1.1647
|2007.02.27 21:08
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7789616
|2007.02.27 19:08
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1632
|1.1542
|1.1647
|2007.02.27 21:08
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|90.14
|111
|[tp]
|7789617
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1617
|1.1542
|1.1632
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7789618
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1602
|1.1542
|1.1617
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7789619
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1587
|1.1542
|1.1602
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7789620
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1572
|1.1542
|1.1587
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|111
|cancelled
|7789621
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1557
|1.1542
|1.1572
|2007.02.27 21:08
|1.1650
|cancelled
|111
|cancelled
|7790211
|2007.02.27 18:29
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1645
|1.1765
|1.1660
|2007.02.28 11:32
|1.1660
|0.00
|0.00
|-1.72
|-38.59
|111
|[tp]
|7790212
|2007.02.27 21:53
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1660
|1.1765
|1.1660
|2007.02.28 11:32
|1.1660
|0.00
|0.00
|-2.30
|0.00
|111
|[tp]
|7790213
|2007.02.28 00:38
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1675
|1.1765
|1.1660
|2007.02.28 11:32
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|90.05
|111
|[tp]
|7790214
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1690
|1.1765
|1.1675
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7790215
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1705
|1.1765
|1.1690
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7790216
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1720
|1.1765
|1.1705
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7790218
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1735
|1.1765
|1.1720
|2007.02.28 11:33
|1.1656
|cancelled
|111
|cancelled
|7790219
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1750
|1.1765
|1.1735
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|111
|cancelled
|7794987
|2007.02.27 21:08
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1652
|1.1532
|1.1667
|2007.02.27 22:01
|1.1667
|0.00
|0.00
|0.00
|38.57
|111
|[tp]
|7794989
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1637
|1.1532
|1.1652
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7794990
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1622
|1.1532
|1.1637
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7794992
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1607
|1.1532
|1.1622
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7794993
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1592
|1.1532
|1.1607
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7794994
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1577
|1.1532
|1.1592
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7794996
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1562
|1.1532
|1.1577
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7794997
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1547
|1.1532
|1.1562
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|111
|cancelled
|7797730
|2007.02.27 22:01
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1671
|1.1551
|1.1686
|2007.02.28 14:07
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.44
|38.51
|111
|[tp]
|7797735
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1656
|1.1551
|1.1671
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7797737
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1641
|1.1551
|1.1656
|2007.02.28 14:07
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7797740
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1626
|1.1551
|1.1641
|2007.02.28 14:07
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7797742
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1611
|1.1551
|1.1626
|2007.02.28 14:07
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7797743
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1596
|1.1551
|1.1611
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7797748
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1581
|1.1551
|1.1596
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7797749
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1566
|1.1551
|1.1581
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7829342
|2007.02.28 11:33
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1776
|1.1671
|2007.02.28 15:03
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.56
|111
|[tp]
|7829343
|2007.02.28 11:50
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1671
|1.1776
|1.1671
|2007.02.28 15:03
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7829344
|2007.02.28 14:07
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1686
|1.1776
|1.1671
|2007.02.28 15:03
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|89.97
|111
|[tp]
|7829345
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1701
|1.1776
|1.1686
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|111
|cancelled
|7829346
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1716
|1.1776
|1.1701
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|111
|cancelled
|7829347
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1731
|1.1776
|1.1716
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|111
|cancelled
|7829348
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1746
|1.1776
|1.1731
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|111
|cancelled
|7829349
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1761
|1.1776
|1.1746
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|111
|cancelled
|7832968
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1675
|1.1570
|1.1690
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832970
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1660
|1.1570
|1.1675
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832971
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1645
|1.1570
|1.1660
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832972
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1630
|1.1570
|1.1645
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832973
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1615
|1.1570
|1.1630
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832974
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1600
|1.1570
|1.1615
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832975
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1585
|1.1570
|1.1600
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|111
|cancelled
|7832983
|2007.02.28 14:08
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1687
|1.1567
|1.1687
|2007.02.28 16:11
|1.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7832985
|2007.02.28 15:02
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1672
|1.1567
|1.1687
|2007.02.28 16:11
|1.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|51.34
|111
|[tp]
|7832986
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1657
|1.1567
|1.1672
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7832987
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1642
|1.1567
|1.1657
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7832988
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1627
|1.1567
|1.1642
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7832989
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1612
|1.1567
|1.1627
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7832990
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1597
|1.1567
|1.1612
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7832991
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1582
|1.1567
|1.1597
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7835180
|2007.02.28 15:03
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1667
|1.1787
|1.1712
|2007.02.28 18:30
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.27
|111
|[tp]
|7835181
|2007.02.28 16:04
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1682
|1.1787
|1.1712
|2007.02.28 18:30
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.46
|111
|[tp]
|7835184
|2007.02.28 16:37
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1697
|1.1787
|1.1712
|2007.02.28 18:30
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.65
|111
|[tp]
|7835185
|2007.02.28 17:05
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1712
|1.1787
|1.1712
|2007.02.28 18:30
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7835186
|2007.02.28 17:22
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1727
|1.1787
|1.1712
|2007.02.28 18:30
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|320.18
|111
|[tp]
|7835188
|2007.02.28 15:03
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1742
|1.1787
|1.1727
|2007.02.28 18:30
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7835189
|2007.02.28 15:03
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1757
|1.1787
|1.1742
|2007.02.28 18:30
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7835190
|2007.02.28 15:03
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1772
|1.1787
|1.1757
|2007.02.28 18:30
|1.1707
|cancelled
|111
|cancelled
|7838834
|2007.02.28 16:11
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1689
|1.1569
|1.1704
|2007.02.28 16:39
|1.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|111
|[tp]
|7838835
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1674
|1.1569
|1.1689
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7838837
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1659
|1.1569
|1.1674
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7838838
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1644
|1.1569
|1.1659
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7838839
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1629
|1.1569
|1.1644
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7838840
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1614
|1.1569
|1.1629
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7838842
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1599
|1.1569
|1.1614
|2007.02.28 16:39
|1.1711
|cancelled
|111
|cancelled
|7838845
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1584
|1.1569
|1.1599
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7840099
|2007.02.28 16:39
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1710
|1.1590
|1.1725
|2007.02.28 17:22
|1.1725
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|111
|[tp]
|7840101
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1695
|1.1590
|1.1710
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7840104
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1680
|1.1590
|1.1695
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7840105
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1665
|1.1590
|1.1680
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7840108
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1650
|1.1590
|1.1665
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7840110
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1635
|1.1590
|1.1650
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7840115
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1620
|1.1590
|1.1635
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7840117
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1605
|1.1590
|1.1620
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|111
|cancelled
|7842554
|2007.02.28 17:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1731
|1.1611
|1.1701
|2007.03.01 13:46
|1.1701
|0.00
|0.00
|1.31
|-76.92
|111
|[tp]
|7842557
|2007.02.28 18:05
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1716
|1.1611
|1.1701
|2007.03.01 13:46
|1.1701
|0.00
|0.00
|1.74
|-51.28
|111
|[tp]
|7842560
|2007.02.28 18:47
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1701
|1.1611
|1.1701
|2007.03.01 13:46
|1.1701
|0.00
|0.00
|3.05
|0.00
|111
|[tp]
|7842563
|2007.03.01 06:09
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1686
|1.1611
|1.1701
|2007.03.01 13:46
|1.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|166.65
|111
|[tp]
|7842566
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1671
|1.1611
|1.1686
|2007.03.01 13:46
|1.1705
|cancelled
|111
|cancelled
|7842568
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1656
|1.1611
|1.1671
|2007.03.01 13:46
|1.1705
|cancelled
|111
|cancelled
|7842571
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1641
|1.1611
|1.1656
|2007.03.01 13:46
|1.1705
|cancelled
|111
|cancelled
|7842573
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1626
|1.1611
|1.1641
|2007.03.01 13:46
|1.1705
|cancelled
|111
|cancelled
|7846322
|2007.02.28 18:30
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1707
|1.1827
|1.1692
|2007.02.28 18:49
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|111
|[tp]
|7846324
|2007.02.28 18:30
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1722
|1.1827
|1.1707
|2007.02.28 18:49
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7846327
|2007.02.28 18:30
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1737
|1.1827
|1.1722
|2007.02.28 18:49
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7846328
|2007.02.28 18:30
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1752
|1.1827
|1.1737
|2007.02.28 18:49
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7846330
|2007.02.28 18:30
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1767
|1.1827
|1.1752
|2007.02.28 18:49
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7846332
|2007.02.28 18:30
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1782
|1.1827
|1.1767
|2007.02.28 18:49
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7846333
|2007.02.28 18:30
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1797
|1.1827
|1.1782
|2007.02.28 18:49
|1.1689
|cancelled
|111
|cancelled
|7846334
|2007.02.28 18:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1812
|1.1827
|1.1797
|2007.02.28 18:49
|1.1688
|cancelled
|111
|cancelled
|7847196
|2007.02.28 18:49
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1688
|1.1808
|1.1688
|2007.02.28 23:32
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7847197
|2007.02.28 19:00
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1703
|1.1808
|1.1688
|2007.02.28 23:32
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|51.33
|111
|[tp]
|7847198
|2007.02.28 18:49
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1718
|1.1808
|1.1703
|2007.02.28 23:33
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7847200
|2007.02.28 18:49
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1733
|1.1808
|1.1718
|2007.02.28 23:33
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7847201
|2007.02.28 18:49
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1748
|1.1808
|1.1733
|2007.02.28 23:33
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7847202
|2007.02.28 18:49
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1763
|1.1808
|1.1748
|2007.02.28 23:33
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7847203
|2007.02.28 18:49
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1778
|1.1808
|1.1763
|2007.02.28 23:33
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7847205
|2007.02.28 18:49
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1793
|1.1808
|1.1778
|2007.02.28 23:33
|1.1685
|cancelled
|111
|cancelled
|7851529
|2007.02.28 23:33
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1684
|1.1804
|1.1684
|2007.03.01 07:05
|1.1684
|0.00
|0.00
|-5.16
|0.00
|111
|[tp]
|7851530
|2007.02.28 23:56
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1699
|1.1804
|1.1684
|2007.03.01 07:05
|1.1684
|0.00
|0.00
|-6.87
|51.36
|111
|[tp]
|7851531
|2007.02.28 23:33
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1714
|1.1804
|1.1699
|2007.03.01 07:05
|1.1680
|cancelled
|111
|cancelled
|7851532
|2007.02.28 23:33
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1729
|1.1804
|1.1714
|2007.03.01 07:05
|1.1680
|cancelled
|111
|cancelled
|7851533
|2007.02.28 23:33
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1744
|1.1804
|1.1729
|2007.03.01 07:05
|1.1680
|cancelled
|111
|cancelled
|7851534
|2007.02.28 23:33
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1759
|1.1804
|1.1744
|2007.03.01 07:05
|1.1680
|cancelled
|111
|cancelled
|7851535
|2007.02.28 23:33
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1774
|1.1804
|1.1759
|2007.03.01 07:05
|1.1680
|cancelled
|111
|cancelled
|7851536
|2007.02.28 23:33
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1789
|1.1804
|1.1774
|2007.03.01 07:05
|1.1679
|cancelled
|111
|cancelled
|7863990
|2007.03.01 07:05
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1679
|1.1799
|1.1679
|2007.03.01 09:58
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7863992
|2007.03.01 08:35
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1694
|1.1799
|1.1679
|2007.03.01 09:58
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|51.37
|111
|[tp]
|7863994
|2007.03.01 07:05
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1709
|1.1799
|1.1694
|2007.03.01 09:58
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7863997
|2007.03.01 07:05
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1724
|1.1799
|1.1709
|2007.03.01 09:58
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7863998
|2007.03.01 07:05
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1739
|1.1799
|1.1724
|2007.03.01 09:58
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7863999
|2007.03.01 07:05
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1754
|1.1799
|1.1739
|2007.03.01 09:58
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7864001
|2007.03.01 07:05
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1769
|1.1799
|1.1754
|2007.03.01 09:58
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7864003
|2007.03.01 07:05
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1784
|1.1799
|1.1769
|2007.03.01 09:58
|1.1677
|cancelled
|111
|cancelled
|7869843
|2007.03.01 09:58
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1675
|1.1795
|1.1720
|2007.03.01 18:35
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.20
|111
|[tp]
|7869845
|2007.03.01 13:17
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1690
|1.1795
|1.1720
|2007.03.01 18:35
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.39
|111
|[tp]
|7869846
|2007.03.01 14:32
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1705
|1.1795
|1.1720
|2007.03.01 18:35
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.59
|111
|[tp]
|7869849
|2007.03.01 14:40
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1720
|1.1795
|1.1720
|2007.03.01 18:35
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7869850
|2007.03.01 15:43
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1735
|1.1795
|1.1720
|2007.03.01 18:35
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|111
|[tp]
|7869852
|2007.03.01 09:58
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1750
|1.1795
|1.1735
|2007.03.01 18:35
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7869853
|2007.03.01 09:58
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1765
|1.1795
|1.1750
|2007.03.01 18:35
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7869855
|2007.03.01 09:58
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1780
|1.1795
|1.1765
|2007.03.01 18:35
|1.1717
|cancelled
|111
|cancelled
|7877135
|2007.03.01 13:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1705
|1.1585
|1.1720
|2007.03.01 14:40
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|111
|[tp]
|7877136
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1690
|1.1585
|1.1705
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7877138
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1675
|1.1585
|1.1690
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7877139
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1660
|1.1585
|1.1675
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7877140
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1645
|1.1585
|1.1660
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7877142
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1630
|1.1585
|1.1645
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7877145
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1615
|1.1585
|1.1630
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7877146
|2007.03.01 13:47
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1600
|1.1585
|1.1615
|2007.03.01 14:40
|1.1724
|cancelled
|111
|cancelled
|7878460
|2007.03.01 14:40
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1724
|1.1604
|1.1739
|2007.03.01 15:44
|1.1739
|0.00
|0.00
|0.00
|38.33
|111
|[tp]
|7878461
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1709
|1.1604
|1.1724
|2007.03.01 15:45
|1.1740
|cancelled
|111
|cancelled
|7878462
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1694
|1.1604
|1.1709
|2007.03.01 15:45
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|7878463
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1679
|1.1604
|1.1694
|2007.03.01 15:45
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|7878464
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1664
|1.1604
|1.1679
|2007.03.01 15:45
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7878465
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1649
|1.1604
|1.1664
|2007.03.01 15:45
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7878466
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1634
|1.1604
|1.1649
|2007.03.01 15:45
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7878468
|2007.03.01 14:40
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1619
|1.1604
|1.1634
|2007.03.01 15:44
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7881745
|2007.03.01 15:45
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1744
|1.1624
|1.1744
|2007.03.01 16:36
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7881747
|2007.03.01 16:04
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1729
|1.1624
|1.1744
|2007.03.01 16:36
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|51.08
|111
|[tp]
|7881749
|2007.03.01 15:45
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1714
|1.1624
|1.1729
|2007.03.01 16:36
|1.1747
|cancelled
|111
|cancelled
|7881752
|2007.03.01 15:45
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1699
|1.1624
|1.1714
|2007.03.01 16:36
|1.1747
|cancelled
|111
|cancelled
|7881753
|2007.03.01 15:45
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1684
|1.1624
|1.1699
|2007.03.01 16:36
|1.1747
|cancelled
|111
|cancelled
|7881756
|2007.03.01 15:45
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1669
|1.1624
|1.1684
|2007.03.01 16:36
|1.1747
|cancelled
|111
|cancelled
|7881759
|2007.03.01 15:45
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1654
|1.1624
|1.1669
|2007.03.01 16:36
|1.1747
|cancelled
|111
|cancelled
|7881761
|2007.03.01 15:45
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1639
|1.1624
|1.1654
|2007.03.01 16:36
|1.1747
|cancelled
|111
|cancelled
|7884261
|2007.03.01 16:36
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1749
|1.1629
|1.1734
|2007.03.01 20:00
|1.1734
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.35
|111
|[tp]
|7884263
|2007.03.01 17:23
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1734
|1.1629
|1.1734
|2007.03.01 20:00
|1.1734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7884266
|2007.03.01 18:35
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1719
|1.1629
|1.1734
|2007.03.01 20:00
|1.1734
|0.00
|0.00
|0.00
|89.48
|111
|[tp]
|7884293
|2007.03.01 16:36
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1704
|1.1629
|1.1719
|2007.03.01 20:00
|1.1738
|cancelled
|111
|cancelled
|7884295
|2007.03.01 16:36
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1689
|1.1629
|1.1704
|2007.03.01 20:00
|1.1738
|cancelled
|111
|cancelled
|7884296
|2007.03.01 16:36
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1674
|1.1629
|1.1689
|2007.03.01 20:00
|1.1738
|cancelled
|111
|cancelled
|7884298
|2007.03.01 16:36
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1659
|1.1629
|1.1674
|2007.03.01 20:00
|1.1738
|cancelled
|111
|cancelled
|7884300
|2007.03.01 16:36
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1644
|1.1629
|1.1659
|2007.03.01 20:00
|1.1738
|cancelled
|111
|cancelled
|7891216
|2007.03.01 18:35
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1717
|1.1837
|1.1717
|2007.03.01 20:41
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7891217
|2007.03.01 19:45
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1732
|1.1837
|1.1717
|2007.03.01 20:41
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|51.21
|111
|[tp]
|7891218
|2007.03.01 18:35
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1747
|1.1837
|1.1732
|2007.03.01 20:41
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7891219
|2007.03.01 18:35
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1762
|1.1837
|1.1747
|2007.03.01 20:41
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7891221
|2007.03.01 18:35
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1777
|1.1837
|1.1762
|2007.03.01 20:41
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7891223
|2007.03.01 18:35
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1792
|1.1837
|1.1777
|2007.03.01 20:41
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7891224
|2007.03.01 18:35
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1807
|1.1837
|1.1792
|2007.03.01 20:41
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7891225
|2007.03.01 18:35
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1822
|1.1837
|1.1807
|2007.03.01 20:41
|1.1715
|cancelled
|111
|cancelled
|7892953
|2007.03.01 20:00
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1738
|1.1618
|1.1738
|2007.03.02 09:11
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|111
|[tp]
|7892955
|2007.03.01 20:13
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1723
|1.1618
|1.1738
|2007.03.02 09:11
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.58
|51.12
|111
|[tp]
|7892957
|2007.03.01 20:00
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1708
|1.1618
|1.1723
|2007.03.02 09:11
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7892960
|2007.03.01 20:00
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1693
|1.1618
|1.1708
|2007.03.02 09:11
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7892961
|2007.03.01 20:00
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1678
|1.1618
|1.1693
|2007.03.02 09:11
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7892962
|2007.03.01 20:00
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1663
|1.1618
|1.1678
|2007.03.02 09:11
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7892967
|2007.03.01 20:00
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1648
|1.1618
|1.1663
|2007.03.02 09:11
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7892968
|2007.03.01 20:00
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1633
|1.1618
|1.1648
|2007.03.02 09:11
|1.1742
|cancelled
|111
|cancelled
|7893588
|2007.03.01 20:41
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1713
|1.1833
|1.1713
|2007.03.02 10:25
|1.1713
|0.00
|0.00
|-1.71
|0.00
|111
|[tp]
|7893590
|2007.03.01 23:45
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1728
|1.1833
|1.1713
|2007.03.02 10:25
|1.1713
|0.00
|0.00
|-2.29
|51.22
|111
|[tp]
|7893592
|2007.03.01 20:41
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1743
|1.1833
|1.1728
|2007.03.02 10:25
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7893594
|2007.03.01 20:41
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1758
|1.1833
|1.1743
|2007.03.02 10:25
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7893595
|2007.03.01 20:41
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1773
|1.1833
|1.1758
|2007.03.02 10:25
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7893596
|2007.03.01 20:41
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1788
|1.1833
|1.1773
|2007.03.02 10:25
|1.1710
|cancelled
|111
|cancelled
|7893597
|2007.03.01 20:41
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1803
|1.1833
|1.1788
|2007.03.02 10:25
|1.1708
|cancelled
|111
|cancelled
|7893600
|2007.03.01 20:41
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1818
|1.1833
|1.1803
|2007.03.02 10:25
|1.1708
|cancelled
|111
|cancelled
|7908168
|2007.03.02 09:11
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1742
|1.1622
|1.1727
|2007.03.02 11:09
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.37
|111
|[tp]
|7908169
|2007.03.02 10:05
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1727
|1.1622
|1.1727
|2007.03.02 11:09
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7908170
|2007.03.02 10:25
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1712
|1.1622
|1.1727
|2007.03.02 11:09
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|89.54
|111
|[tp]
|7908172
|2007.03.02 09:11
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1697
|1.1622
|1.1712
|2007.03.02 11:09
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7908173
|2007.03.02 09:11
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1682
|1.1622
|1.1697
|2007.03.02 11:09
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7908174
|2007.03.02 09:11
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1667
|1.1622
|1.1682
|2007.03.02 11:09
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7908175
|2007.03.02 09:11
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1652
|1.1622
|1.1667
|2007.03.02 11:09
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7908176
|2007.03.02 09:11
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1637
|1.1622
|1.1652
|2007.03.02 11:09
|1.1732
|cancelled
|111
|cancelled
|7911489
|2007.03.02 10:25
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1708
|1.1828
|1.1738
|2007.03.02 14:27
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.67
|111
|[tp]
|7911490
|2007.03.02 10:52
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1723
|1.1828
|1.1738
|2007.03.02 14:27
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.12
|111
|[tp]
|7911491
|2007.03.02 11:44
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1738
|1.1828
|1.1738
|2007.03.02 14:27
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7911492
|2007.03.02 13:49
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1753
|1.1828
|1.1738
|2007.03.02 14:27
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|166.13
|111
|[tp]
|7911493
|2007.03.02 10:25
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1768
|1.1828
|1.1753
|2007.03.02 14:27
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7911494
|2007.03.02 10:25
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1783
|1.1828
|1.1768
|2007.03.02 14:27
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7911496
|2007.03.02 10:25
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1798
|1.1828
|1.1783
|2007.03.02 14:27
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7911498
|2007.03.02 10:25
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1813
|1.1828
|1.1798
|2007.03.02 14:27
|1.1736
|cancelled
|111
|cancelled
|7912944
|2007.03.02 11:09
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1732
|1.1612
|1.1747
|2007.03.02 13:39
|1.1747
|0.00
|0.00
|0.00
|38.31
|111
|[tp]
|7912946
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1717
|1.1612
|1.1732
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7912947
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1702
|1.1612
|1.1717
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7912948
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1687
|1.1612
|1.1702
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7912949
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1672
|1.1612
|1.1687
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7912950
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1657
|1.1612
|1.1672
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7912951
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1642
|1.1612
|1.1657
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7912952
|2007.03.02 11:09
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1627
|1.1612
|1.1642
|2007.03.02 13:39
|1.1750
|cancelled
|111
|cancelled
|7917050
|2007.03.02 13:39
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1750
|1.1630
|1.1750
|2007.03.02 16:09
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7917051
|2007.03.02 14:32
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1735
|1.1630
|1.1750
|2007.03.02 16:09
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|51.06
|111
|[tp]
|7917052
|2007.03.02 13:39
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1720
|1.1630
|1.1735
|2007.03.02 16:09
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7917053
|2007.03.02 13:39
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1705
|1.1630
|1.1720
|2007.03.02 16:09
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7917054
|2007.03.02 13:39
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1690
|1.1630
|1.1705
|2007.03.02 16:09
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7917055
|2007.03.02 13:39
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1675
|1.1630
|1.1690
|2007.03.02 16:09
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7917056
|2007.03.02 13:39
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1660
|1.1630
|1.1675
|2007.03.02 16:09
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7917057
|2007.03.02 13:39
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1645
|1.1630
|1.1660
|2007.03.02 16:09
|1.1755
|cancelled
|111
|cancelled
|7918789
|2007.03.02 14:27
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1856
|1.1766
|2007.03.05 07:24
|1.1766
|0.00
|0.00
|-1.71
|-76.49
|111
|[tp]
|7918790
|2007.03.02 16:09
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1751
|1.1856
|1.1766
|2007.03.05 07:24
|1.1766
|0.00
|0.00
|-2.28
|-50.99
|111
|[tp]
|7918792
|2007.03.02 21:12
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1766
|1.1856
|1.1766
|2007.03.05 07:24
|1.1766
|0.00
|0.00
|-3.99
|0.00
|111
|[tp]
|7918794
|2007.03.05 02:56
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1781
|1.1856
|1.1766
|2007.03.05 07:24
|1.1766
|0.00
|0.00
|0.00
|165.73
|111
|[tp]
|7918795
|2007.03.02 14:27
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1796
|1.1856
|1.1781
|2007.03.05 07:27
|1.1759
|cancelled
|111
|cancelled
|7918796
|2007.03.02 14:27
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1811
|1.1856
|1.1796
|2007.03.05 07:27
|1.1759
|cancelled
|111
|cancelled
|7918799
|2007.03.02 14:27
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1826
|1.1856
|1.1811
|2007.03.05 07:27
|1.1759
|cancelled
|111
|cancelled
|7918801
|2007.03.02 14:27
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1841
|1.1856
|1.1826
|2007.03.05 07:27
|1.1759
|cancelled
|111
|cancelled
|7924579
|2007.03.02 16:09
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1754
|1.1634
|1.1769
|2007.03.02 21:46
|1.1769
|0.00
|0.00
|0.00
|38.24
|111
|[tp]
|7924580
|2007.03.02 16:09
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1739
|1.1634
|1.1754
|2007.03.02 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|7924581
|2007.03.02 16:10
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1724
|1.1634
|1.1739
|2007.03.02 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|7924582
|2007.03.02 16:10
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1709
|1.1634
|1.1724
|2007.03.02 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|7924584
|2007.03.02 16:10
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1694
|1.1634
|1.1709
|2007.03.02 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|7924585
|2007.03.02 16:10
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1679
|1.1634
|1.1694
|2007.03.02 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|7924586
|2007.03.02 16:10
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1664
|1.1634
|1.1679
|2007.03.02 21:46
|1.1773
|cancelled
|111
|cancelled
|7924588
|2007.03.02 16:10
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1649
|1.1634
|1.1664
|2007.03.02 21:46
|1.1773
|cancelled
|111
|cancelled
|7935360
|2007.03.02 21:47
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1773
|1.1653
|1.1788
|2007.03.05 03:52
|1.1788
|0.00
|0.00
|0.43
|38.17
|111
|[tp]
|7935361
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1758
|1.1653
|1.1773
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7935362
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1743
|1.1653
|1.1758
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7935363
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1728
|1.1653
|1.1743
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7935364
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1713
|1.1653
|1.1728
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7935365
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1698
|1.1653
|1.1713
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7935366
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1683
|1.1653
|1.1698
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7935367
|2007.03.02 21:47
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1668
|1.1653
|1.1683
|2007.03.05 03:53
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|7948007
|2007.03.05 03:53
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1790
|1.1670
|1.1775
|2007.03.05 08:52
|1.1775
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.22
|111
|[tp]
|7948009
|2007.03.05 04:38
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1775
|1.1670
|1.1775
|2007.03.05 08:52
|1.1775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7948010
|2007.03.05 07:36
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1760
|1.1670
|1.1775
|2007.03.05 08:52
|1.1775
|0.00
|0.00
|0.00
|89.17
|111
|[tp]
|7948013
|2007.03.05 03:53
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1745
|1.1670
|1.1760
|2007.03.05 08:52
|1.1780
|cancelled
|111
|cancelled
|7948016
|2007.03.05 03:53
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1730
|1.1670
|1.1745
|2007.03.05 08:52
|1.1780
|cancelled
|111
|cancelled
|7948017
|2007.03.05 03:54
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1715
|1.1670
|1.1730
|2007.03.05 08:52
|1.1780
|cancelled
|111
|cancelled
|7948027
|2007.03.05 03:54
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1700
|1.1670
|1.1715
|2007.03.05 08:52
|1.1780
|cancelled
|111
|cancelled
|7948031
|2007.03.05 03:54
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1685
|1.1670
|1.1700
|2007.03.05 08:52
|1.1780
|cancelled
|111
|cancelled
|7958759
|2007.03.05 07:27
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1759
|1.1879
|1.1774
|2007.03.05 09:19
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.22
|111
|[tp]
|7958762
|2007.03.05 08:49
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1774
|1.1879
|1.1774
|2007.03.05 09:19
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7958763
|2007.03.05 09:13
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1789
|1.1879
|1.1774
|2007.03.05 09:19
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|89.18
|111
|[tp]
|7958764
|2007.03.05 07:27
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1804
|1.1879
|1.1789
|2007.03.05 09:20
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|7958766
|2007.03.05 07:27
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1819
|1.1879
|1.1804
|2007.03.05 09:20
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|7958768
|2007.03.05 07:27
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1834
|1.1879
|1.1819
|2007.03.05 09:20
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|7958769
|2007.03.05 07:27
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1849
|1.1879
|1.1834
|2007.03.05 09:20
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|7958771
|2007.03.05 07:27
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1864
|1.1879
|1.1849
|2007.03.05 09:20
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|7964267
|2007.03.05 08:52
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1780
|1.1660
|1.1795
|2007.03.05 12:06
|1.1795
|0.00
|0.00
|0.00
|38.14
|111
|[tp]
|7964268
|2007.03.05 08:52
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1765
|1.1660
|1.1780
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7964271
|2007.03.05 08:52
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1750
|1.1660
|1.1765
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7964273
|2007.03.05 08:52
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1735
|1.1660
|1.1750
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7964274
|2007.03.05 08:52
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1720
|1.1660
|1.1735
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7964276
|2007.03.05 08:52
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1705
|1.1660
|1.1720
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7964277
|2007.03.05 08:53
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1690
|1.1660
|1.1705
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7964278
|2007.03.05 08:53
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1675
|1.1660
|1.1690
|2007.03.05 12:06
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|7966593
|2007.03.05 09:20
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1772
|1.1892
|1.1802
|2007.03.05 15:28
|1.1802
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.26
|111
|[tp]
|7966595
|2007.03.05 09:34
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1787
|1.1892
|1.1802
|2007.03.05 15:28
|1.1802
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.84
|111
|[tp]
|7966597
|2007.03.05 12:17
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1802
|1.1892
|1.1802
|2007.03.05 15:28
|1.1802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7966598
|2007.03.05 14:13
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1817
|1.1892
|1.1802
|2007.03.05 15:28
|1.1802
|0.00
|0.00
|0.00
|165.24
|111
|[tp]
|7966600
|2007.03.05 09:20
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1832
|1.1892
|1.1817
|2007.03.05 15:28
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|7966601
|2007.03.05 09:20
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1847
|1.1892
|1.1832
|2007.03.05 15:28
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|7966603
|2007.03.05 09:20
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1862
|1.1892
|1.1847
|2007.03.05 15:28
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|7966605
|2007.03.05 09:20
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1877
|1.1892
|1.1862
|2007.03.05 15:28
|1.1799
|cancelled
|111
|cancelled
|7973433
|2007.03.05 12:06
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1801
|1.1681
|1.1816
|2007.03.05 12:24
|1.1816
|0.00
|0.00
|0.00
|38.08
|111
|[tp]
|7973434
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1786
|1.1681
|1.1801
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973437
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1771
|1.1681
|1.1786
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973440
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1756
|1.1681
|1.1771
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973441
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1741
|1.1681
|1.1756
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973442
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1726
|1.1681
|1.1741
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973443
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1711
|1.1681
|1.1726
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973445
|2007.03.05 12:06
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1696
|1.1681
|1.1711
|2007.03.05 12:24
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7973981
|2007.03.05 12:24
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1820
|1.1700
|1.1820
|2007.03.05 14:13
|1.1820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7973982
|2007.03.05 13:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1805
|1.1700
|1.1820
|2007.03.05 14:13
|1.1820
|0.00
|0.00
|0.00
|50.76
|111
|[tp]
|7973984
|2007.03.05 12:24
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1790
|1.1700
|1.1805
|2007.03.05 14:13
|1.1825
|cancelled
|111
|cancelled
|7973986
|2007.03.05 12:24
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1775
|1.1700
|1.1790
|2007.03.05 14:13
|1.1825
|cancelled
|111
|cancelled
|7973987
|2007.03.05 12:24
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1760
|1.1700
|1.1775
|2007.03.05 14:13
|1.1825
|cancelled
|111
|cancelled
|7973988
|2007.03.05 12:24
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1745
|1.1700
|1.1760
|2007.03.05 14:13
|1.1825
|cancelled
|111
|cancelled
|7973989
|2007.03.05 12:24
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1730
|1.1700
|1.1745
|2007.03.05 14:13
|1.1825
|cancelled
|111
|cancelled
|7973990
|2007.03.05 12:24
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1715
|1.1700
|1.1730
|2007.03.05 14:13
|1.1825
|cancelled
|111
|cancelled
|7978151
|2007.03.05 14:13
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1825
|1.1705
|1.1810
|2007.03.05 18:50
|1.1810
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.10
|111
|[tp]
|7978152
|2007.03.05 14:48
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1810
|1.1705
|1.1810
|2007.03.05 18:50
|1.1810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7978154
|2007.03.05 15:30
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1795
|1.1705
|1.1810
|2007.03.05 18:50
|1.1810
|0.00
|0.00
|0.00
|88.91
|111
|[tp]
|7978156
|2007.03.05 14:13
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1780
|1.1705
|1.1795
|2007.03.05 18:50
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|7978157
|2007.03.05 14:13
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1765
|1.1705
|1.1780
|2007.03.05 18:50
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|7978160
|2007.03.05 14:13
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1750
|1.1705
|1.1765
|2007.03.05 18:50
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|7978162
|2007.03.05 14:13
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1735
|1.1705
|1.1750
|2007.03.05 18:50
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|7978166
|2007.03.05 14:13
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1720
|1.1705
|1.1735
|2007.03.05 18:50
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|7981190
|2007.03.05 15:28
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1799
|1.1919
|1.1799
|2007.03.05 20:49
|1.1799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|7981192
|2007.03.05 18:50
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1814
|1.1919
|1.1799
|2007.03.05 20:49
|1.1799
|0.00
|0.00
|0.00
|50.86
|111
|[tp]
|7981193
|2007.03.05 15:28
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1829
|1.1919
|1.1814
|2007.03.05 20:50
|1.1793
|cancelled
|111
|cancelled
|7981195
|2007.03.05 15:28
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1844
|1.1919
|1.1829
|2007.03.05 20:50
|1.1793
|cancelled
|111
|cancelled
|7981196
|2007.03.05 15:28
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1859
|1.1919
|1.1844
|2007.03.05 20:50
|1.1793
|cancelled
|111
|cancelled
|7981197
|2007.03.05 15:28
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1874
|1.1919
|1.1859
|2007.03.05 20:50
|1.1793
|cancelled
|111
|cancelled
|7981198
|2007.03.05 15:28
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1889
|1.1919
|1.1874
|2007.03.05 20:50
|1.1793
|cancelled
|111
|cancelled
|7981200
|2007.03.05 15:28
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1904
|1.1919
|1.1889
|2007.03.05 20:50
|1.1796
|cancelled
|111
|cancelled
|7993557
|2007.03.05 18:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1814
|1.1694
|1.1814
|2007.03.06 00:23
|1.1814
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|111
|[tp]
|7993558
|2007.03.05 20:49
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1799
|1.1694
|1.1814
|2007.03.06 00:23
|1.1814
|0.00
|0.00
|0.58
|50.79
|111
|[tp]
|7993560
|2007.03.05 18:50
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1784
|1.1694
|1.1799
|2007.03.06 00:23
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7993563
|2007.03.05 18:50
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1769
|1.1694
|1.1784
|2007.03.06 00:23
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7993566
|2007.03.05 18:50
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1754
|1.1694
|1.1769
|2007.03.06 00:23
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7993569
|2007.03.05 18:50
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1739
|1.1694
|1.1754
|2007.03.06 00:23
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7993571
|2007.03.05 18:50
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1724
|1.1694
|1.1739
|2007.03.06 00:23
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7993573
|2007.03.05 18:50
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1709
|1.1694
|1.1724
|2007.03.06 00:23
|1.1818
|cancelled
|111
|cancelled
|7999112
|2007.03.05 20:50
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1796
|1.1916
|1.1796
|2007.03.06 02:53
|1.1796
|0.00
|0.00
|-1.70
|0.00
|111
|[tp]
|7999113
|2007.03.05 23:04
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1811
|1.1916
|1.1796
|2007.03.06 02:53
|1.1796
|0.00
|0.00
|-2.27
|50.87
|111
|[tp]
|7999115
|2007.03.05 20:50
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1826
|1.1916
|1.1811
|2007.03.06 02:53
|1.1791
|cancelled
|111
|cancelled
|7999116
|2007.03.05 20:50
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1841
|1.1916
|1.1826
|2007.03.06 02:53
|1.1791
|cancelled
|111
|cancelled
|7999117
|2007.03.05 20:50
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1856
|1.1916
|1.1841
|2007.03.06 02:53
|1.1791
|cancelled
|111
|cancelled
|7999119
|2007.03.05 20:50
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1871
|1.1916
|1.1856
|2007.03.06 02:53
|1.1791
|cancelled
|111
|cancelled
|7999121
|2007.03.05 20:50
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1886
|1.1916
|1.1871
|2007.03.06 02:53
|1.1791
|cancelled
|111
|cancelled
|7999122
|2007.03.05 20:50
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1901
|1.1916
|1.1886
|2007.03.06 02:53
|1.1791
|cancelled
|111
|cancelled
|8009075
|2007.03.06 00:23
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1818
|1.1698
|1.1818
|2007.03.07 14:34
|1.1746
|0.00
|0.00
|0.43
|-183.89
|111
|8009076
|2007.03.06 02:41
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1803
|1.1698
|1.1818
|2007.03.07 14:34
|1.1748
|0.00
|0.00
|0.58
|-187.27
|111
|8009078
|2007.03.06 06:07
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1788
|1.1698
|1.1803
|2007.03.06 09:00
|1.1803
|0.00
|0.00
|0.00
|88.94
|111
|[tp]
|8009079
|2007.03.06 10:05
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1773
|1.1698
|1.1788
|2007.03.06 11:17
|1.1788
|0.00
|0.00
|0.00
|165.42
|111
|[tp]
|8009080
|2007.03.06 16:26
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1758
|1.1698
|1.1773
|2007.03.06 20:38
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|318.53
|111
|[tp]
|8009082
|2007.03.06 17:04
|buy
|4.90
|usdcad
|1.1743
|1.1698
|1.1758
|2007.03.06 18:59
|1.1758
|0.00
|0.00
|0.00
|625.00
|111
|[tp]
|8009083
|2007.03.06 00:23
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1728
|1.1698
|1.1743
|2007.03.07 14:34
|1.1752
|cancelled
|111
|cancelled
|8009084
|2007.03.06 00:23
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1713
|1.1698
|1.1728
|2007.03.07 14:34
|1.1752
|cancelled
|111
|cancelled
|8014221
|2007.03.06 02:53
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1791
|1.1911
|1.1791
|2007.03.06 06:05
|1.1791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8014222
|2007.03.06 03:19
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1806
|1.1911
|1.1791
|2007.03.06 06:05
|1.1791
|0.00
|0.00
|0.00
|50.89
|111
|[tp]
|8014224
|2007.03.06 02:53
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1821
|1.1911
|1.1806
|2007.03.06 23:44
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8014225
|2007.03.06 02:53
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1836
|1.1911
|1.1821
|2007.03.06 23:44
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8014226
|2007.03.06 02:53
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1851
|1.1911
|1.1836
|2007.03.06 23:44
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8014230
|2007.03.06 02:53
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1866
|1.1911
|1.1851
|2007.03.06 23:44
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8014231
|2007.03.06 02:53
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1881
|1.1911
|1.1866
|2007.03.06 23:44
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8014233
|2007.03.06 02:53
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1896
|1.1911
|1.1881
|2007.03.06 23:44
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8053876
|2007.03.06 23:44
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1768
|1.1888
|1.1753
|2007.03.07 09:51
|1.1753
|0.00
|0.00
|-1.71
|38.29
|111
|[tp]
|8053878
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1783
|1.1888
|1.1768
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8053879
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1798
|1.1888
|1.1783
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8053880
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1813
|1.1888
|1.1798
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8053881
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1828
|1.1888
|1.1813
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8053882
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1843
|1.1888
|1.1828
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8053883
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1858
|1.1888
|1.1843
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8053884
|2007.03.06 23:44
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1873
|1.1888
|1.1858
|2007.03.07 09:51
|1.1749
|cancelled
|111
|cancelled
|8087320
|2007.03.07 09:51
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1749
|1.1869
|1.1734
|2007.03.07 14:34
|1.1752
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|111
|8087323
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1764
|1.1869
|1.1749
|2007.03.07 14:34
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8087324
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1779
|1.1869
|1.1764
|2007.03.07 14:34
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8087326
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1794
|1.1869
|1.1779
|2007.03.07 14:34
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8087330
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1809
|1.1869
|1.1794
|2007.03.07 14:34
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8087332
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1824
|1.1869
|1.1809
|2007.03.07 14:34
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8087335
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1839
|1.1869
|1.1824
|2007.03.07 14:35
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8087336
|2007.03.07 09:51
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1854
|1.1869
|1.1839
|2007.03.07 14:35
|1.1748
|cancelled
|111
|cancelled
|8099721
|2007.03.07 14:35
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1750
|1.1630
|1.1765
|2007.03.07 15:21
|1.1765
|0.00
|0.00
|0.00
|38.25
|111
|[tp]
|8099722
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1735
|1.1630
|1.1750
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099723
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1720
|1.1630
|1.1735
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099724
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1705
|1.1630
|1.1720
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099725
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1690
|1.1630
|1.1705
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099726
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1675
|1.1630
|1.1690
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099727
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1660
|1.1630
|1.1675
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099728
|2007.03.07 14:35
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1645
|1.1630
|1.1660
|2007.03.07 15:21
|1.1768
|cancelled
|111
|cancelled
|8099729
|2007.03.07 14:35
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1749
|1.1869
|1.1779
|2007.03.07 21:45
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.42
|111
|[tp]
|8099731
|2007.03.07 15:13
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1764
|1.1869
|1.1779
|2007.03.07 21:45
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.95
|111
|[tp]
|8099732
|2007.03.07 16:47
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1779
|1.1869
|1.1779
|2007.03.07 21:45
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8099734
|2007.03.07 18:19
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1794
|1.1869
|1.1779
|2007.03.07 21:45
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|165.56
|111
|[tp]
|8099736
|2007.03.07 14:35
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1809
|1.1869
|1.1794
|2007.03.07 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8099739
|2007.03.07 14:35
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1824
|1.1869
|1.1809
|2007.03.07 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8099741
|2007.03.07 14:35
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1839
|1.1869
|1.1824
|2007.03.07 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8099742
|2007.03.07 14:35
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1854
|1.1869
|1.1839
|2007.03.07 21:46
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8102150
|2007.03.07 15:21
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1770
|1.1650
|1.1785
|2007.03.07 16:47
|1.1785
|0.00
|0.00
|0.00
|38.18
|111
|[tp]
|8102152
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1755
|1.1650
|1.1770
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8102153
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1740
|1.1650
|1.1755
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8102154
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1725
|1.1650
|1.1740
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8102155
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1710
|1.1650
|1.1725
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8102156
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1695
|1.1650
|1.1710
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8102157
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1680
|1.1650
|1.1695
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8102158
|2007.03.07 15:21
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1665
|1.1650
|1.1680
|2007.03.07 16:47
|1.1788
|cancelled
|111
|cancelled
|8105887
|2007.03.07 16:47
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1788
|1.1668
|1.1788
|2007.03.07 18:06
|1.1788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8105888
|2007.03.07 17:49
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1773
|1.1668
|1.1788
|2007.03.07 18:06
|1.1788
|0.00
|0.00
|0.00
|50.90
|111
|[tp]
|8105889
|2007.03.07 16:47
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1758
|1.1668
|1.1773
|2007.03.07 18:06
|1.1795
|cancelled
|111
|cancelled
|8105890
|2007.03.07 16:47
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1743
|1.1668
|1.1758
|2007.03.07 18:06
|1.1795
|cancelled
|111
|cancelled
|8105891
|2007.03.07 16:47
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1728
|1.1668
|1.1743
|2007.03.07 18:06
|1.1795
|cancelled
|111
|cancelled
|8105892
|2007.03.07 16:47
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1713
|1.1668
|1.1728
|2007.03.07 18:06
|1.1795
|cancelled
|111
|cancelled
|8105893
|2007.03.07 16:48
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1698
|1.1668
|1.1713
|2007.03.07 18:06
|1.1795
|cancelled
|111
|cancelled
|8105894
|2007.03.07 16:48
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1683
|1.1668
|1.1698
|2007.03.07 18:06
|1.1795
|cancelled
|111
|cancelled
|8108727
|2007.03.07 18:06
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1793
|1.1673
|1.1793
|2007.03.08 12:12
|1.1793
|0.00
|0.00
|1.30
|0.00
|111
|[tp]
|8108728
|2007.03.07 21:45
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1778
|1.1673
|1.1793
|2007.03.08 12:12
|1.1793
|0.00
|0.00
|1.73
|50.88
|111
|[tp]
|8108730
|2007.03.07 18:06
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1763
|1.1673
|1.1778
|2007.03.08 12:13
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|8108731
|2007.03.07 18:06
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1748
|1.1673
|1.1763
|2007.03.08 12:13
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|8108734
|2007.03.07 18:06
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1733
|1.1673
|1.1748
|2007.03.08 12:13
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|8108735
|2007.03.07 18:06
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1718
|1.1673
|1.1733
|2007.03.08 12:13
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|8108736
|2007.03.07 18:06
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1703
|1.1673
|1.1718
|2007.03.08 12:13
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|8108738
|2007.03.07 18:06
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1688
|1.1673
|1.1703
|2007.03.08 12:13
|1.1801
|cancelled
|111
|cancelled
|8113327
|2007.03.07 21:46
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1774
|1.1894
|1.1774
|2007.03.08 14:28
|1.1774
|0.00
|0.00
|-5.12
|0.00
|111
|[tp]
|8113329
|2007.03.08 11:56
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1789
|1.1894
|1.1774
|2007.03.08 14:28
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|50.96
|111
|[tp]
|8113330
|2007.03.07 21:46
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1804
|1.1894
|1.1789
|2007.03.08 14:28
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8113333
|2007.03.07 21:46
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1819
|1.1894
|1.1804
|2007.03.08 14:28
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8113334
|2007.03.07 21:46
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1834
|1.1894
|1.1819
|2007.03.08 14:28
|1.1774
|cancelled
|111
|cancelled
|8113335
|2007.03.07 21:46
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1849
|1.1894
|1.1834
|2007.03.08 14:28
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|8113337
|2007.03.07 21:46
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1864
|1.1894
|1.1849
|2007.03.08 14:28
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|8113339
|2007.03.07 21:46
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1879
|1.1894
|1.1864
|2007.03.08 14:28
|1.1772
|cancelled
|111
|cancelled
|8141127
|2007.03.08 12:13
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1801
|1.1681
|1.1786
|2007.03.08 15:16
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.18
|111
|[tp]
|8141128
|2007.03.08 13:56
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1786
|1.1681
|1.1786
|2007.03.08 15:16
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8141129
|2007.03.08 14:39
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1771
|1.1681
|1.1786
|2007.03.08 15:16
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|89.09
|111
|[tp]
|8141130
|2007.03.08 12:13
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1756
|1.1681
|1.1771
|2007.03.08 15:16
|1.1789
|cancelled
|111
|cancelled
|8141131
|2007.03.08 12:13
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1741
|1.1681
|1.1756
|2007.03.08 15:16
|1.1789
|cancelled
|111
|cancelled
|8141132
|2007.03.08 12:13
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1726
|1.1681
|1.1741
|2007.03.08 15:16
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|8141134
|2007.03.08 12:13
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1711
|1.1681
|1.1726
|2007.03.08 15:16
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|8141135
|2007.03.08 12:13
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1696
|1.1681
|1.1711
|2007.03.08 15:16
|1.1790
|cancelled
|111
|cancelled
|8144509
|2007.03.08 14:28
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1772
|1.1892
|1.1787
|2007.03.09 11:38
|1.1787
|0.00
|0.00
|-1.70
|-38.18
|111
|[tp]
|8144510
|2007.03.08 15:44
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1787
|1.1892
|1.1787
|2007.03.09 11:38
|1.1787
|0.00
|0.00
|-2.27
|0.00
|111
|[tp]
|8144511
|2007.03.08 16:10
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1802
|1.1892
|1.1787
|2007.03.09 11:38
|1.1787
|0.00
|0.00
|-3.98
|89.08
|111
|[tp]
|8144512
|2007.03.08 14:28
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1817
|1.1892
|1.1802
|2007.03.09 11:38
|1.1783
|cancelled
|111
|cancelled
|8144515
|2007.03.08 14:28
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1832
|1.1892
|1.1817
|2007.03.09 11:38
|1.1784
|cancelled
|111
|cancelled
|8144516
|2007.03.08 14:28
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1847
|1.1892
|1.1832
|2007.03.09 11:38
|1.1784
|cancelled
|111
|cancelled
|8144517
|2007.03.08 14:28
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1862
|1.1892
|1.1847
|2007.03.09 11:38
|1.1784
|cancelled
|111
|cancelled
|8144518
|2007.03.08 14:28
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1877
|1.1892
|1.1862
|2007.03.09 11:38
|1.1784
|cancelled
|111
|cancelled
|8146486
|2007.03.08 15:16
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1790
|1.1670
|1.1790
|2007.03.08 15:57
|1.1790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8146487
|2007.03.08 15:22
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1775
|1.1670
|1.1790
|2007.03.08 15:57
|1.1790
|0.00
|0.00
|0.00
|50.89
|111
|[tp]
|8146488
|2007.03.08 15:16
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1760
|1.1670
|1.1775
|2007.03.08 15:57
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|8146489
|2007.03.08 15:16
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1745
|1.1670
|1.1760
|2007.03.08 15:57
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|8146490
|2007.03.08 15:16
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1730
|1.1670
|1.1745
|2007.03.08 15:57
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|8146491
|2007.03.08 15:16
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1715
|1.1670
|1.1730
|2007.03.08 15:57
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|8146492
|2007.03.08 15:16
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1700
|1.1670
|1.1715
|2007.03.08 15:57
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|8146493
|2007.03.08 15:16
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1685
|1.1670
|1.1700
|2007.03.08 15:57
|1.1797
|cancelled
|111
|cancelled
|8148263
|2007.03.08 15:57
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1797
|1.1677
|1.1812
|2007.03.08 16:16
|1.1812
|0.00
|0.00
|0.00
|38.10
|111
|[tp]
|8148267
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1782
|1.1677
|1.1797
|2007.03.08 16:17
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|8148271
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1767
|1.1677
|1.1782
|2007.03.08 16:17
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|8148276
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1752
|1.1677
|1.1767
|2007.03.08 16:17
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|8148277
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1737
|1.1677
|1.1752
|2007.03.08 16:17
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|8148281
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1722
|1.1677
|1.1737
|2007.03.08 16:17
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|8148285
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1707
|1.1677
|1.1722
|2007.03.08 16:17
|1.1814
|cancelled
|111
|cancelled
|8148288
|2007.03.08 15:57
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1692
|1.1677
|1.1707
|2007.03.08 16:17
|1.1816
|cancelled
|111
|cancelled
|8149382
|2007.03.08 16:17
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1815
|1.1695
|1.1770
|2007.03.09 15:29
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.43
|-114.70
|111
|[tp]
|8149384
|2007.03.08 19:24
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1800
|1.1695
|1.1770
|2007.03.09 15:29
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.58
|-101.95
|111
|[tp]
|8149385
|2007.03.09 11:48
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1785
|1.1695
|1.1770
|2007.03.09 15:29
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.21
|111
|[tp]
|8149386
|2007.03.09 14:00
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1770
|1.1695
|1.1770
|2007.03.09 15:29
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8149388
|2007.03.09 14:02
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1755
|1.1695
|1.1770
|2007.03.09 15:29
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|318.61
|111
|[tp]
|8149389
|2007.03.08 16:17
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1740
|1.1695
|1.1755
|2007.03.09 15:29
|1.1766
|cancelled
|111
|cancelled
|8149390
|2007.03.08 16:17
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1725
|1.1695
|1.1740
|2007.03.09 15:29
|1.1766
|cancelled
|111
|cancelled
|8149391
|2007.03.08 16:17
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1710
|1.1695
|1.1725
|2007.03.09 15:29
|1.1766
|cancelled
|111
|cancelled
|8184776
|2007.03.09 11:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1784
|1.1904
|1.1769
|2007.03.09 14:00
|1.1769
|0.00
|0.00
|0.00
|38.24
|111
|[tp]
|8184777
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1799
|1.1904
|1.1784
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8184778
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1814
|1.1904
|1.1799
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8184780
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1829
|1.1904
|1.1814
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8184781
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1844
|1.1904
|1.1829
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8184782
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1859
|1.1904
|1.1844
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8184785
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1874
|1.1904
|1.1859
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8184788
|2007.03.09 11:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1889
|1.1904
|1.1874
|2007.03.09 14:00
|1.1765
|cancelled
|111
|cancelled
|8188190
|2007.03.09 14:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1765
|1.1885
|1.1750
|2007.03.09 15:34
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|38.30
|111
|[tp]
|8188191
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1780
|1.1885
|1.1765
|2007.03.09 15:34
|1.1743
|cancelled
|111
|cancelled
|8188193
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1795
|1.1885
|1.1780
|2007.03.09 15:34
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|8188194
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1810
|1.1885
|1.1795
|2007.03.09 15:34
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|8188195
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1825
|1.1885
|1.1810
|2007.03.09 15:34
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|8188196
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1840
|1.1885
|1.1825
|2007.03.09 15:34
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|8188197
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1855
|1.1885
|1.1840
|2007.03.09 15:34
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|8188199
|2007.03.09 14:00
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1870
|1.1885
|1.1855
|2007.03.09 15:34
|1.1744
|cancelled
|111
|cancelled
|8190098
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1753
|1.1648
|1.1768
|2007.03.09 15:30
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190099
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1738
|1.1648
|1.1753
|2007.03.09 15:30
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190101
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1723
|1.1648
|1.1738
|2007.03.09 15:30
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190103
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1708
|1.1648
|1.1723
|2007.03.09 15:30
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190104
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1693
|1.1648
|1.1708
|2007.03.09 15:30
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190105
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1678
|1.1648
|1.1693
|2007.03.09 15:30
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190106
|2007.03.09 15:29
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1663
|1.1648
|1.1678
|2007.03.09 15:29
|1.1767
|cancelled
|111
|cancelled
|8190135
|2007.03.09 15:30
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1767
|1.1647
|1.1752
|2007.03.09 16:37
|1.1752
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.29
|111
|[tp]
|8190137
|2007.03.09 15:34
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1752
|1.1647
|1.1752
|2007.03.09 16:37
|1.1752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8190141
|2007.03.09 15:38
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1737
|1.1647
|1.1752
|2007.03.09 16:37
|1.1752
|0.00
|0.00
|0.00
|89.35
|111
|[tp]
|8190146
|2007.03.09 15:30
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1722
|1.1647
|1.1737
|2007.03.09 16:37
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|8190150
|2007.03.09 15:30
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1707
|1.1647
|1.1722
|2007.03.09 16:37
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|8190153
|2007.03.09 15:30
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1692
|1.1647
|1.1707
|2007.03.09 16:37
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|8190155
|2007.03.09 15:30
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1677
|1.1647
|1.1692
|2007.03.09 16:37
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|8190158
|2007.03.09 15:30
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1662
|1.1647
|1.1677
|2007.03.09 16:37
|1.1756
|cancelled
|111
|cancelled
|8190750
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1744
|1.1864
|1.1744
|2007.03.09 17:50
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|[tp]
|8190754
|2007.03.09 17:05
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1759
|1.1864
|1.1744
|2007.03.09 17:50
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|51.09
|111
|[tp]
|8190766
|2007.03.09 15:34
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1774
|1.1864
|1.1759
|2007.03.09 17:50
|1.1739
|cancelled
|111
|cancelled
|8190793
|2007.03.09 15:34
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1789
|1.1864
|1.1774
|2007.03.09 17:50
|1.1739
|cancelled
|111
|cancelled
|8190796
|2007.03.09 15:34
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1804
|1.1864
|1.1789
|2007.03.09 17:50
|1.1739
|cancelled
|111
|cancelled
|8190798
|2007.03.09 15:34
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1819
|1.1864
|1.1804
|2007.03.09 17:50
|1.1739
|cancelled
|111
|cancelled
|8190799
|2007.03.09 15:34
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1834
|1.1864
|1.1819
|2007.03.09 17:50
|1.1739
|cancelled
|111
|cancelled
|8190805
|2007.03.09 15:34
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1849
|1.1864
|1.1834
|2007.03.09 17:50
|1.1739
|cancelled
|111
|cancelled
|8198482
|2007.03.09 17:50
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1739
|1.1859
|1.1724
|2007.03.09 18:05
|1.1724
|0.00
|0.00
|0.00
|38.38
|111
|[tp]
|8198483
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1754
|1.1859
|1.1739
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8198484
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1769
|1.1859
|1.1754
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8198485
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1784
|1.1859
|1.1769
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8198486
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1799
|1.1859
|1.1784
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8198487
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1814
|1.1859
|1.1799
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8198488
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1829
|1.1859
|1.1814
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8198489
|2007.03.09 17:50
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1844
|1.1859
|1.1829
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199932
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1735
|1.1840
|1.1720
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199937
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1750
|1.1840
|1.1735
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199943
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1765
|1.1840
|1.1750
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199947
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1780
|1.1840
|1.1765
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199951
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1795
|1.1840
|1.1780
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199954
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1810
|1.1840
|1.1795
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8199956
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1825
|1.1840
|1.1810
|2007.03.09 18:05
|1.1721
|cancelled
|111
|cancelled
|8200006
|2007.03.09 18:05
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1723
|1.1843
|1.1708
|2007.03.09 19:20
|1.1708
|0.00
|0.00
|0.00
|38.44
|111
|[tp]
|8200010
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1738
|1.1843
|1.1723
|2007.03.09 19:20
|1.1703
|cancelled
|111
|cancelled
|8200013
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1753
|1.1843
|1.1738
|2007.03.09 19:20
|1.1703
|cancelled
|111
|cancelled
|8200016
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1768
|1.1843
|1.1753
|2007.03.09 19:20
|1.1703
|cancelled
|111
|cancelled
|8200020
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1783
|1.1843
|1.1768
|2007.03.09 19:20
|1.1705
|cancelled
|111
|cancelled
|8200023
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1798
|1.1843
|1.1783
|2007.03.09 19:20
|1.1705
|cancelled
|111
|cancelled
|8200026
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1813
|1.1843
|1.1798
|2007.03.09 19:20
|1.1703
|cancelled
|111
|cancelled
|8200030
|2007.03.09 18:05
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1828
|1.1843
|1.1813
|2007.03.09 19:20
|1.1703
|cancelled
|111
|cancelled
|0.00
|0.00
|45.40
|5 844.76
|Closed P/L:
|5 890.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8195811
|2007.03.09 16:37
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1756
|1.1636
|1.1726
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.45
|111
|8195813
|2007.03.09 17:50
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1741
|1.1636
|1.1726
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.42
|111
|8195816
|2007.03.09 18:05
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1726
|1.1636
|1.1726
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.91
|111
|8195821
|2007.03.09 18:16
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1711
|1.1636
|1.1726
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|133.07
|111
|8210208
|2007.03.09 19:20
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1703
|1.1823
|1.1703
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.40
|111
|8210210
|2007.03.09 21:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1718
|1.1823
|1.1703
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.70
|111
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.81
|Floating P/L:
|-122.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|8195824
|2007.03.09 16:37
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1696
|1.1636
|1.1711
|1.1727
|111
|8195825
|2007.03.09 16:37
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1681
|1.1636
|1.1696
|1.1727
|111
|8195828
|2007.03.09 16:37
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1666
|1.1636
|1.1681
|1.1727
|111
|8195829
|2007.03.09 16:37
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1651
|1.1636
|1.1666
|1.1727
|111
|8210211
|2007.03.09 19:20
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1733
|1.1823
|1.1718
|1.1723
|111
|8210212
|2007.03.09 19:20
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1748
|1.1823
|1.1733
|1.1723
|111
|8210213
|2007.03.09 19:20
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1763
|1.1823
|1.1748
|1.1723
|111
|8210215
|2007.03.09 19:20
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1778
|1.1823
|1.1763
|1.1723
|111
|8210217
|2007.03.09 19:20
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1793
|1.1823
|1.1778
|1.1723
|111
|8210218
|2007.03.09 19:20
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1808
|1.1823
|1.1793
|1.1723
|111
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 890.16
|Floating P/L:
|-122.81
|Margin:
|680.00
|Balance:
|15 890.16
|Equity:
|15 767.35
|Free Margin:
|15 087.35
|Details:
|Gross Profit:
|12 792.91
|Gross Loss:
|6 902.75
|Total Net Profit:
|5 890.16
|Profit Factor:
|1.85
|Expected Payoff:
|21.58
|Absolute Drawdown:
|835.18
|Maximal Drawdown:
|1 308.06 (12.49%)
|Relative Drawdown:
|12.49% (1 308.06)
|Total Trades:
|273
|Short Positions (won %):
|135 (62.96%)
|Long Positions (won %):
|138 (76.09%)
|Profit Trades (% of total):
|190 (69.60%)
|Loss trades (% of total):
|83 (30.40%)
|Largest
|profit trade:
|1 293.40
|loss trade:
|-332.01
|Average
|profit trade:
|67.33
|loss trade:
|-83.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (364.50)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 123.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 362.56 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 123.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2