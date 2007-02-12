North Finance Co Ltd

Account: 395758 Name: hbud Currency: USD 2007 March 9, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
74754732007.02.12 02:25balanceDeposit10 000.00
74757652007.02.12 02:57buy0.30usdcad1.17421.16221.17272007.02.12 13:121.17270.000.000.00-38.37
 111[tp]
74757662007.02.12 09:32buy0.30usdcad1.17271.16221.17272007.02.12 13:121.17270.000.000.000.00
 111[tp]
74757672007.02.12 12:42buy0.60usdcad1.17121.16221.17272007.02.12 13:121.17270.000.000.0076.74
 111[tp]
74757682007.02.12 02:57buy limit1.20usdcad1.16971.16221.17122007.02.12 13:121.1732cancelled
 111cancelled
74757692007.02.12 02:57buy limit2.40usdcad1.16821.16221.16972007.02.12 13:121.1732cancelled
 111cancelled
74757702007.02.12 02:57buy limit4.80usdcad1.16671.16221.16822007.02.12 13:121.1732cancelled
 111cancelled
74757712007.02.12 02:57buy limit9.60usdcad1.16521.16221.16672007.02.12 13:121.1732cancelled
 111cancelled
74757722007.02.12 02:57buy limit19.20usdcad1.16371.16221.16522007.02.12 13:121.1732cancelled
 111cancelled
74758042007.02.12 03:01sell0.30usdcad1.17361.18561.17212007.02.12 11:091.17210.000.000.0038.39
 111[tp]
74758052007.02.12 03:01sell limit0.30usdcad1.17511.18561.17362007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74758062007.02.12 03:01sell limit0.60usdcad1.17661.18561.17512007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74758072007.02.12 03:01sell limit1.20usdcad1.17811.18561.17662007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74758082007.02.12 03:01sell limit2.40usdcad1.17961.18561.17812007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74758092007.02.12 03:01sell limit4.80usdcad1.18111.18561.17962007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74758102007.02.12 03:01sell limit9.60usdcad1.18261.18561.18112007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74758112007.02.12 03:01sell limit19.20usdcad1.18411.18561.18262007.02.12 11:091.1717cancelled
 111cancelled
74826272007.02.12 11:09sell0.30usdcad1.17171.18371.17172007.02.12 12:361.17170.000.000.000.00
 111[tp]
74826282007.02.12 11:47sell0.30usdcad1.17321.18371.17172007.02.12 12:361.17170.000.000.0038.41
 111[tp]
74826292007.02.12 11:09sell limit0.60usdcad1.17471.18371.17322007.02.12 12:361.1715cancelled
 111cancelled
74826302007.02.12 11:09sell limit1.20usdcad1.17621.18371.17472007.02.12 12:361.1715cancelled
 111cancelled
74826312007.02.12 11:09sell limit2.40usdcad1.17771.18371.17622007.02.12 12:361.1715cancelled
 111cancelled
74826322007.02.12 11:09sell limit4.80usdcad1.17921.18371.17772007.02.12 12:361.1715cancelled
 111cancelled
74826342007.02.12 11:09sell limit9.60usdcad1.18071.18371.17922007.02.12 12:361.1715cancelled
 111cancelled
74826352007.02.12 11:09sell limit19.20usdcad1.18221.18371.18072007.02.12 12:361.1715cancelled
 111cancelled
74853112007.02.12 12:36sell0.30usdcad1.17151.18351.17152007.02.12 15:061.17150.000.000.000.00
 111[tp]
74853122007.02.12 13:12sell0.30usdcad1.17301.18351.17152007.02.12 15:061.17150.000.000.0038.41
 111[tp]
74853142007.02.12 12:36sell limit0.60usdcad1.17451.18351.17302007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74853152007.02.12 12:36sell limit1.20usdcad1.17601.18351.17452007.02.12 15:061.1710cancelled
 111cancelled
74853172007.02.12 12:36sell limit2.40usdcad1.17751.18351.17602007.02.12 15:061.1710cancelled
 111cancelled
74853182007.02.12 12:36sell limit4.80usdcad1.17901.18351.17752007.02.12 15:061.1710cancelled
 111cancelled
74853202007.02.12 12:36sell limit9.60usdcad1.18051.18351.17902007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74853222007.02.12 12:36sell limit19.20usdcad1.18201.18351.18052007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74860912007.02.12 13:12buy0.30usdcad1.17321.16121.17322007.02.12 16:221.17320.000.000.000.00
 111[tp]
74860922007.02.12 15:05buy0.30usdcad1.17171.16121.17322007.02.12 16:221.17320.000.000.0038.36
 111[tp]
74860932007.02.12 13:12buy limit0.60usdcad1.17021.16121.17172007.02.12 16:221.1736cancelled
 111cancelled
74860952007.02.12 13:12buy limit1.20usdcad1.16871.16121.17022007.02.12 16:221.1736cancelled
 111cancelled
74860962007.02.12 13:12buy limit2.40usdcad1.16721.16121.16872007.02.12 16:221.1734cancelled
 111cancelled
74860972007.02.12 13:12buy limit4.80usdcad1.16571.16121.16722007.02.12 16:221.1734cancelled
 111cancelled
74860982007.02.12 13:12buy limit9.60usdcad1.16421.16121.16572007.02.12 16:221.1734cancelled
 111cancelled
74860992007.02.12 13:12buy limit19.20usdcad1.16271.16121.16422007.02.12 16:221.1733cancelled
 111cancelled
74884722007.02.12 15:06sell limit0.30usdcad1.17281.18331.17132007.02.12 15:061.1710cancelled
 111cancelled
74884742007.02.12 15:06sell limit0.60usdcad1.17431.18331.17282007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74884752007.02.12 15:06sell limit1.20usdcad1.17581.18331.17432007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74884762007.02.12 15:06sell limit2.40usdcad1.17731.18331.17582007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74884772007.02.12 15:06sell limit4.80usdcad1.17881.18331.17732007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74884792007.02.12 15:06sell limit9.60usdcad1.18031.18331.17882007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74884812007.02.12 15:06sell limit19.20usdcad1.18181.18331.18032007.02.12 15:061.1711cancelled
 111cancelled
74884832007.02.12 15:06sell0.30usdcad1.17111.18311.17412007.02.13 10:081.17410.000.00-1.71-76.67
 111[tp]
74884842007.02.12 16:21sell0.30usdcad1.17261.18311.17412007.02.13 10:081.17410.000.00-1.71-38.34
 111[tp]
74884852007.02.12 17:20sell0.60usdcad1.17411.18311.17412007.02.13 10:081.17410.000.00-3.420.00
 111[tp]
74884862007.02.12 19:21sell1.20usdcad1.17561.18311.17412007.02.13 10:081.17410.000.00-6.84153.32
 111[tp]
74884882007.02.12 15:06sell limit2.40usdcad1.17711.18311.17562007.02.13 10:081.1736cancelled
 111cancelled
74884892007.02.12 15:06sell limit4.80usdcad1.17861.18311.17712007.02.13 10:081.1736cancelled
 111cancelled
74884902007.02.12 15:06sell limit9.60usdcad1.18011.18311.17862007.02.13 10:081.1734cancelled
 111cancelled
74884912007.02.12 15:06sell limit19.20usdcad1.18161.18311.18012007.02.13 10:081.1734cancelled
 111cancelled
74902262007.02.12 16:22buy0.30usdcad1.17361.16161.17512007.02.12 17:461.17510.000.000.0038.29
 111[tp]
74902272007.02.12 16:22buy limit0.30usdcad1.17211.16161.17362007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74902282007.02.12 16:22buy limit0.60usdcad1.17061.16161.17212007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74902292007.02.12 16:22buy limit1.20usdcad1.16911.16161.17062007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74902302007.02.12 16:22buy limit2.40usdcad1.16761.16161.16912007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74902322007.02.12 16:22buy limit4.80usdcad1.16611.16161.16762007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74902332007.02.12 16:22buy limit9.60usdcad1.16461.16161.16612007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74902342007.02.12 16:22buy limit19.20usdcad1.16311.16161.16462007.02.12 17:461.1756cancelled
 111cancelled
74919912007.02.12 17:46buy0.30usdcad1.17541.16341.17542007.02.13 11:271.17540.000.000.430.00
 111[tp]
74919922007.02.13 10:08buy0.40usdcad1.17391.16341.17542007.02.13 11:271.17540.000.000.0051.04
 111[tp]
74919932007.02.12 17:46buy limit0.70usdcad1.17241.16341.17392007.02.13 11:281.1755cancelled
 111cancelled
74919942007.02.12 17:46buy limit1.30usdcad1.17091.16341.17242007.02.13 11:281.1755cancelled
 111cancelled
74919962007.02.12 17:46buy limit2.50usdcad1.16941.16341.17092007.02.13 11:281.1755cancelled
 111cancelled
74919972007.02.12 17:46buy limit4.90usdcad1.16791.16341.16942007.02.13 11:281.1755cancelled
 111cancelled
74919982007.02.12 17:46buy limit9.70usdcad1.16641.16341.16792007.02.13 11:281.1755cancelled
 111cancelled
74919992007.02.12 17:46buy limit19.30usdcad1.16491.16341.16642007.02.13 11:281.1755cancelled
 111cancelled
75026602007.02.13 10:08sell0.30usdcad1.17361.18561.17362007.02.13 12:151.17360.000.000.000.00
 111[tp]
75026622007.02.13 11:21sell0.40usdcad1.17511.18561.17362007.02.13 12:151.17360.000.000.0051.12
 111[tp]
75026632007.02.13 10:08sell limit0.70usdcad1.17661.18561.17512007.02.13 12:191.1732cancelled
 111cancelled
75026642007.02.13 10:08sell limit1.30usdcad1.17811.18561.17662007.02.13 12:191.1732cancelled
 111cancelled
75026652007.02.13 10:08sell limit2.50usdcad1.17961.18561.17812007.02.13 12:191.1732cancelled
 111cancelled
75026662007.02.13 10:08sell limit4.90usdcad1.18111.18561.17962007.02.13 12:191.1732cancelled
 111cancelled
75026672007.02.13 10:08sell limit9.70usdcad1.18261.18561.18112007.02.13 12:191.1730cancelled
 111cancelled
75026692007.02.13 10:08sell limit19.30usdcad1.18411.18561.18262007.02.13 12:191.1730cancelled
 111cancelled
75043062007.02.13 11:28buy0.30usdcad1.17551.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.000.44-192.64
 111[tp]
75043072007.02.13 11:54buy0.40usdcad1.17401.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.000.58-205.48
 111[tp]
75043082007.02.13 13:44buy0.70usdcad1.17251.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.001.02-269.69
 111[tp]
75043092007.02.13 15:30buy1.30usdcad1.17101.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.001.89-333.90
 111[tp]
75043102007.02.13 15:32buy2.50usdcad1.16951.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.003.64-321.06
 111[tp]
75043112007.02.13 19:29buy4.90usdcad1.16801.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.007.140.00
 111[tp]
75043122007.02.13 23:08buy9.70usdcad1.16651.16351.16802007.02.14 09:151.16800.000.0014.131 245.72
 111[tp]
75043132007.02.13 11:28buy limit19.30usdcad1.16501.16351.16652007.02.14 09:161.1681cancelled
 111cancelled
75066642007.02.13 12:19sell0.30usdcad1.17301.18501.17152007.02.13 15:011.17150.000.000.0038.42
 111[tp]
75066652007.02.13 12:19sell limit0.40usdcad1.17451.18501.17302007.02.13 15:011.1713cancelled
 111cancelled
75066662007.02.13 12:19sell limit0.70usdcad1.17601.18501.17452007.02.13 15:011.1713cancelled
 111cancelled
75066692007.02.13 12:19sell limit1.30usdcad1.17751.18501.17602007.02.13 15:011.1711cancelled
 111cancelled
75066702007.02.13 12:19sell limit2.50usdcad1.17901.18501.17752007.02.13 15:011.1711cancelled
 111cancelled
75066732007.02.13 12:19sell limit4.90usdcad1.18051.18501.17902007.02.13 15:011.1711cancelled
 111cancelled
75066742007.02.13 12:19sell limit9.70usdcad1.18201.18501.18052007.02.13 15:011.1711cancelled
 111cancelled
75066782007.02.13 12:19sell limit19.30usdcad1.18351.18501.18202007.02.13 15:011.1710cancelled
 111cancelled
75106892007.02.13 15:01sell limit0.40usdcad1.17241.18291.17092007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75106912007.02.13 15:01sell limit0.70usdcad1.17391.18291.17242007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75106932007.02.13 15:01sell limit1.30usdcad1.17541.18291.17392007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75106942007.02.13 15:01sell limit2.50usdcad1.17691.18291.17542007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75106972007.02.13 15:01sell limit4.90usdcad1.17841.18291.17692007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75107002007.02.13 15:01sell limit9.70usdcad1.17991.18291.17842007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75107032007.02.13 15:01sell limit19.30usdcad1.18141.18291.17992007.02.13 15:021.1711cancelled
 111cancelled
75107172007.02.13 15:02sell0.30usdcad1.17111.18311.16962007.02.13 15:321.16960.000.000.0038.47
 111[tp]
75107182007.02.13 15:02sell limit0.40usdcad1.17261.18311.17112007.02.13 15:321.1692cancelled
 111cancelled
75107192007.02.13 15:02sell limit0.70usdcad1.17411.18311.17262007.02.13 15:321.1692cancelled
 111cancelled
75107202007.02.13 15:02sell limit1.30usdcad1.17561.18311.17412007.02.13 15:321.1692cancelled
 111cancelled
75107222007.02.13 15:02sell limit2.50usdcad1.17711.18311.17562007.02.13 15:321.1692cancelled
 111cancelled
75107242007.02.13 15:02sell limit4.90usdcad1.17861.18311.17712007.02.13 15:321.1690cancelled
 111cancelled
75107262007.02.13 15:02sell limit9.70usdcad1.18011.18311.17862007.02.13 15:321.1690cancelled
 111cancelled
75107272007.02.13 15:02sell limit19.30usdcad1.18161.18311.18012007.02.13 15:321.1692cancelled
 111cancelled
75118592007.02.13 15:32sell0.30usdcad1.16921.18121.16772007.02.13 21:111.16770.000.000.0038.54
 111[tp]
75118612007.02.13 15:32sell limit0.40usdcad1.17071.18121.16922007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75118622007.02.13 15:32sell limit0.70usdcad1.17221.18121.17072007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75118632007.02.13 15:32sell limit1.30usdcad1.17371.18121.17222007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75118652007.02.13 15:32sell limit2.50usdcad1.17521.18121.17372007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75118672007.02.13 15:32sell limit4.90usdcad1.17671.18121.17522007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75118682007.02.13 15:32sell limit9.70usdcad1.17821.18121.17672007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75118692007.02.13 15:32sell limit19.30usdcad1.17971.18121.17822007.02.13 21:111.1671cancelled
 111cancelled
75189132007.02.13 21:11sell0.30usdcad1.16731.17931.16732007.02.14 15:151.16730.000.00-1.720.00
 111[tp]
75189142007.02.14 13:25sell0.40usdcad1.16881.17931.16732007.02.14 15:151.16730.000.000.0051.40
 111[tp]
75189152007.02.13 21:11sell limit0.70usdcad1.17031.17931.16882007.02.14 15:151.1670cancelled
 111cancelled
75189162007.02.13 21:11sell limit1.30usdcad1.17181.17931.17032007.02.14 15:151.1670cancelled
 111cancelled
75189172007.02.13 21:11sell limit2.50usdcad1.17331.17931.17182007.02.14 15:151.1670cancelled
 111cancelled
75189182007.02.13 21:11sell limit4.90usdcad1.17481.17931.17332007.02.14 15:151.1670cancelled
 111cancelled
75189192007.02.13 21:11sell limit9.70usdcad1.17631.17931.17482007.02.14 15:151.1670cancelled
 111cancelled
75189202007.02.13 21:11sell limit19.30usdcad1.17781.17931.17632007.02.14 15:151.1670cancelled
 111cancelled
75270872007.02.14 09:16buy0.30usdcad1.16811.15611.16812007.02.14 10:221.16810.000.000.000.00
 111[tp]
75270882007.02.14 09:58buy0.40usdcad1.16661.15611.16812007.02.14 10:221.16810.000.000.0051.37
 111[tp]
75270892007.02.14 09:16buy limit0.70usdcad1.16511.15611.16662007.02.14 10:221.1681cancelled
 111cancelled
75270912007.02.14 09:16buy limit1.30usdcad1.16361.15611.16512007.02.14 10:221.1681cancelled
 111cancelled
75270922007.02.14 09:16buy limit2.50usdcad1.16211.15611.16362007.02.14 10:221.1684cancelled
 111cancelled
75270932007.02.14 09:16buy limit4.90usdcad1.16061.15611.16212007.02.14 10:221.1684cancelled
 111cancelled
75270942007.02.14 09:16buy limit9.70usdcad1.15911.15611.16062007.02.14 10:221.1684cancelled
 111cancelled
75270962007.02.14 09:16buy limit19.30usdcad1.15761.15611.15912007.02.14 10:221.1684cancelled
 111cancelled
75301072007.02.14 10:22buy limit0.40usdcad1.16701.15651.16852007.02.14 10:221.1685cancelled
 111cancelled
75301092007.02.14 10:22buy limit0.70usdcad1.16551.15651.16702007.02.14 10:221.1685cancelled
 111cancelled
75301132007.02.14 10:22buy limit1.30usdcad1.16401.15651.16552007.02.14 10:221.1686cancelled
 111cancelled
75301162007.02.14 10:22buy limit2.50usdcad1.16251.15651.16402007.02.14 10:221.1686cancelled
 111cancelled
75301192007.02.14 10:22buy limit4.90usdcad1.16101.15651.16252007.02.14 10:221.1686cancelled
 111cancelled
75301222007.02.14 10:22buy limit9.70usdcad1.15951.15651.16102007.02.14 10:221.1686cancelled
 111cancelled
75301242007.02.14 10:22buy limit19.30usdcad1.15801.15651.15952007.02.14 10:221.1686cancelled
 111cancelled
75301292007.02.14 10:22buy0.30usdcad1.16861.15661.16862007.02.14 12:431.16860.000.000.000.00
 111[tp]
75301332007.02.14 11:00buy0.40usdcad1.16711.15661.16862007.02.14 12:431.16860.000.000.0051.34
 111[tp]
75301372007.02.14 10:22buy limit0.70usdcad1.16561.15661.16712007.02.14 12:431.1688cancelled
 111cancelled
75301422007.02.14 10:22buy limit1.30usdcad1.16411.15661.16562007.02.14 12:431.1690cancelled
 111cancelled
75301432007.02.14 10:22buy limit2.50usdcad1.16261.15661.16412007.02.14 12:431.1690cancelled
 111cancelled
75301442007.02.14 10:22buy limit4.90usdcad1.16111.15661.16262007.02.14 12:431.1689cancelled
 111cancelled
75301452007.02.14 10:22buy limit9.70usdcad1.15961.15661.16112007.02.14 12:431.1689cancelled
 111cancelled
75301462007.02.14 10:22buy limit19.30usdcad1.15811.15661.15962007.02.14 12:431.1689cancelled
 111cancelled
75337712007.02.14 12:43buy0.30usdcad1.16891.15691.16742007.02.14 18:041.16740.000.000.00-38.54
 111[tp]
75337722007.02.14 15:15buy0.40usdcad1.16741.15691.16742007.02.14 18:041.16740.000.000.000.00
 111[tp]
75337732007.02.14 17:03buy0.70usdcad1.16591.15691.16742007.02.14 18:041.16740.000.000.0089.93
 111[tp]
75337742007.02.14 12:43buy limit1.30usdcad1.16441.15691.16592007.02.14 18:041.1677cancelled
 111cancelled
75337752007.02.14 12:43buy limit2.50usdcad1.16291.15691.16442007.02.14 18:041.1677cancelled
 111cancelled
75337762007.02.14 12:43buy limit4.90usdcad1.16141.15691.16292007.02.14 18:041.1677cancelled
 111cancelled
75337772007.02.14 12:43buy limit9.70usdcad1.15991.15691.16142007.02.14 18:041.1677cancelled
 111cancelled
75337792007.02.14 12:43buy limit19.30usdcad1.15841.15691.15992007.02.14 18:041.1677cancelled
 111cancelled
75364582007.02.14 15:15sell0.30usdcad1.16691.17891.16542007.02.14 17:031.16540.000.000.0038.61
 111[tp]
75364592007.02.14 15:15sell limit0.40usdcad1.16841.17891.16692007.02.14 17:041.1652cancelled
 111cancelled
75364602007.02.14 15:15sell limit0.70usdcad1.16991.17891.16842007.02.14 17:041.1652cancelled
 111cancelled
75364612007.02.14 15:15sell limit1.30usdcad1.17141.17891.16992007.02.14 17:041.1652cancelled
 111cancelled
75364622007.02.14 15:15sell limit2.50usdcad1.17291.17891.17142007.02.14 17:041.1652cancelled
 111cancelled
75364632007.02.14 15:15sell limit4.90usdcad1.17441.17891.17292007.02.14 17:041.1650cancelled
 111cancelled
75364642007.02.14 15:15sell limit9.70usdcad1.17591.17891.17442007.02.14 17:041.1650cancelled
 111cancelled
75364652007.02.14 15:15sell limit19.30usdcad1.17741.17891.17592007.02.14 17:031.1652cancelled
 111cancelled
75398612007.02.14 17:04sell0.30usdcad1.16521.17721.16522007.02.14 21:511.16520.000.000.000.00
 111[tp]
75398622007.02.14 17:59sell0.40usdcad1.16671.17721.16522007.02.14 21:511.16520.000.000.0051.49
 111[tp]
75398642007.02.14 17:04sell limit0.70usdcad1.16821.17721.16672007.02.14 21:511.1648cancelled
 111cancelled
75398692007.02.14 17:04sell limit1.30usdcad1.16971.17721.16822007.02.14 21:511.1648cancelled
 111cancelled
75398702007.02.14 17:04sell limit2.50usdcad1.17121.17721.16972007.02.14 21:511.1648cancelled
 111cancelled
75398722007.02.14 17:04sell limit4.90usdcad1.17271.17721.17122007.02.14 21:511.1648cancelled
 111cancelled
75398732007.02.14 17:04sell limit9.70usdcad1.17421.17721.17272007.02.14 21:511.1648cancelled
 111cancelled
75398742007.02.14 17:04sell limit19.30usdcad1.17571.17721.17422007.02.14 21:511.1648cancelled
 111cancelled
75426882007.02.14 18:04buy0.30usdcad1.16791.15591.16492007.02.15 10:131.16490.000.001.31-77.26
 111[tp]
75426892007.02.14 18:48buy0.40usdcad1.16641.15591.16492007.02.15 10:131.16490.000.001.75-51.51
 111[tp]
75426902007.02.15 04:01buy0.70usdcad1.16491.15591.16492007.02.15 10:131.16490.000.000.000.00
 111[tp]
75426922007.02.15 06:45buy1.30usdcad1.16341.15591.16492007.02.15 10:131.16490.000.000.00167.40
 111[tp]
75426932007.02.14 18:04buy limit2.50usdcad1.16191.15591.16342007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75426942007.02.14 18:04buy limit4.90usdcad1.16041.15591.16192007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75426952007.02.14 18:04buy limit9.70usdcad1.15891.15591.16042007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75426962007.02.14 18:04buy limit19.30usdcad1.15741.15591.15892007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75455142007.02.14 21:51sell0.30usdcad1.16481.17681.16482007.02.15 06:051.16480.000.00-5.170.00
 111[tp]
75455162007.02.15 01:41sell0.40usdcad1.16631.17681.16482007.02.15 06:051.16480.000.000.0051.51
 111[tp]
75455172007.02.14 21:51sell limit0.70usdcad1.16781.17681.16632007.02.15 06:051.1643cancelled
 111cancelled
75455192007.02.14 21:51sell limit1.30usdcad1.16931.17681.16782007.02.15 06:051.1643cancelled
 111cancelled
75455202007.02.14 21:51sell limit2.50usdcad1.17081.17681.16932007.02.15 06:051.1642cancelled
 111cancelled
75455212007.02.14 21:51sell limit4.90usdcad1.17231.17681.17082007.02.15 06:051.1642cancelled
 111cancelled
75455222007.02.14 21:51sell limit9.70usdcad1.17381.17681.17232007.02.15 06:051.1642cancelled
 111cancelled
75455232007.02.14 21:51sell limit19.30usdcad1.17531.17681.17382007.02.15 06:051.1642cancelled
 111cancelled
75499652007.02.15 06:05sell0.30usdcad1.16421.17621.16422007.02.15 16:081.16420.000.000.000.00
 111[tp]
75499662007.02.15 11:29sell0.40usdcad1.16571.17621.16422007.02.15 16:081.16420.000.000.0051.54
 111[tp]
75499672007.02.15 06:05sell limit0.70usdcad1.16721.17621.16572007.02.15 16:081.1637cancelled
 111cancelled
75499692007.02.15 06:05sell limit1.30usdcad1.16871.17621.16722007.02.15 16:081.1639cancelled
 111cancelled
75499702007.02.15 06:05sell limit2.50usdcad1.17021.17621.16872007.02.15 16:081.1639cancelled
 111cancelled
75499712007.02.15 06:05sell limit4.90usdcad1.17171.17621.17022007.02.15 16:081.1639cancelled
 111cancelled
75499722007.02.15 06:05sell limit9.70usdcad1.17321.17621.17172007.02.15 16:081.1637cancelled
 111cancelled
75499732007.02.15 06:05sell limit19.30usdcad1.17471.17621.17322007.02.15 16:081.1639cancelled
 111cancelled
75538882007.02.15 10:14buy limit0.40usdcad1.16361.15311.16512007.02.15 10:141.1651cancelled
 111cancelled
75538892007.02.15 10:14buy limit0.70usdcad1.16211.15311.16362007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75538902007.02.15 10:14buy limit1.30usdcad1.16061.15311.16212007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75538912007.02.15 10:14buy limit2.50usdcad1.15911.15311.16062007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75538932007.02.15 10:14buy limit4.90usdcad1.15761.15311.15912007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75538942007.02.15 10:14buy limit9.70usdcad1.15611.15311.15762007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75538952007.02.15 10:14buy limit19.30usdcad1.15461.15311.15612007.02.15 10:141.1653cancelled
 111cancelled
75538992007.02.15 10:14buy0.30usdcad1.16531.15331.16532007.02.15 11:001.16530.000.000.000.00
 111[tp]
75539012007.02.15 10:37buy0.40usdcad1.16381.15331.16532007.02.15 11:001.16530.000.000.0051.49
 111[tp]
75539022007.02.15 10:14buy limit0.70usdcad1.16231.15331.16382007.02.15 11:011.1652cancelled
 111cancelled
75539032007.02.15 10:14buy limit1.30usdcad1.16081.15331.16232007.02.15 11:011.1652cancelled
 111cancelled
75539052007.02.15 10:14buy limit2.50usdcad1.15931.15331.16082007.02.15 11:011.1656cancelled
 111cancelled
75539062007.02.15 10:14buy limit4.90usdcad1.15781.15331.15932007.02.15 11:011.1656cancelled
 111cancelled
75539072007.02.15 10:14buy limit9.70usdcad1.15631.15331.15782007.02.15 11:011.1656cancelled
 111cancelled
75539092007.02.15 10:14buy limit19.30usdcad1.15481.15331.15632007.02.15 11:011.1656cancelled
 111cancelled
75552852007.02.15 11:01buy0.30usdcad1.16561.15361.16412007.02.16 02:211.16410.000.000.44-38.66
 111[tp]
75552882007.02.15 21:57buy0.70usdcad1.16261.15361.16412007.02.16 02:211.16410.000.001.0290.20
 111[tp]
75552892007.02.15 11:01buy limit1.30usdcad1.16111.15361.16262007.02.16 02:211.1643cancelled
 111cancelled
75552922007.02.15 11:01buy limit2.50usdcad1.15961.15361.16112007.02.16 02:211.1643cancelled
 111cancelled
75552982007.02.15 11:01buy limit4.90usdcad1.15811.15361.15962007.02.16 02:211.1643cancelled
 111cancelled
75553002007.02.15 11:01buy limit9.70usdcad1.15661.15361.15812007.02.16 02:211.1643cancelled
 111cancelled
75553022007.02.15 11:01buy limit19.30usdcad1.15511.15361.15662007.02.16 02:211.1643cancelled
 111cancelled
75627602007.02.15 16:09sell0.30usdcad1.16371.17571.16372007.02.16 12:571.16370.000.00-1.730.00
 111[tp]
75627812007.02.16 10:34sell0.40usdcad1.16521.17571.16372007.02.16 12:571.16370.000.000.0051.56
 111[tp]
75627992007.02.15 16:09sell limit0.70usdcad1.16671.17571.16522007.02.16 12:581.1631cancelled
 111cancelled
75628262007.02.15 16:09sell limit1.30usdcad1.16821.17571.16672007.02.16 12:581.1631cancelled
 111cancelled
75628432007.02.15 16:09sell limit2.50usdcad1.16971.17571.16822007.02.16 12:581.1631cancelled
 111cancelled
75628472007.02.15 16:09sell limit4.90usdcad1.17121.17571.16972007.02.16 12:581.1631cancelled
 111cancelled
75628522007.02.15 16:09sell limit9.70usdcad1.17271.17571.17122007.02.16 12:581.1631cancelled
 111cancelled
75628572007.02.15 16:09sell limit19.30usdcad1.17421.17571.17272007.02.16 12:581.1631cancelled
 111cancelled
75749592007.02.16 02:21buy0.30usdcad1.16431.15231.16432007.02.16 15:491.16430.000.000.000.00
 111[tp]
75749602007.02.16 13:52buy0.40usdcad1.16281.15231.16432007.02.16 15:491.16430.000.000.0051.53
 111[tp]
75749612007.02.16 02:22buy limit0.70usdcad1.16131.15231.16282007.02.16 15:501.1646cancelled
 111cancelled
75749622007.02.16 02:22buy limit1.30usdcad1.15981.15231.16132007.02.16 15:501.1646cancelled
 111cancelled
75749632007.02.16 02:22buy limit2.50usdcad1.15831.15231.15982007.02.16 15:501.1646cancelled
 111cancelled
75749642007.02.16 02:22buy limit4.90usdcad1.15681.15231.15832007.02.16 15:501.1646cancelled
 111cancelled
75749652007.02.16 02:22buy limit9.70usdcad1.15531.15231.15682007.02.16 15:501.1646cancelled
 111cancelled
75749682007.02.16 02:22buy limit19.30usdcad1.15381.15231.15532007.02.16 15:501.1646cancelled
 111cancelled
75830292007.02.16 12:58sell0.30usdcad1.16311.17511.16312007.02.16 13:441.16310.000.000.000.00
 111[tp]
75830302007.02.16 13:05sell0.40usdcad1.16461.17511.16312007.02.16 13:441.16310.000.000.0051.59
 111[tp]
75830322007.02.16 12:58sell limit0.70usdcad1.16611.17511.16462007.02.16 13:441.1627cancelled
 111cancelled
75830332007.02.16 12:58sell limit1.30usdcad1.16761.17511.16612007.02.16 13:441.1627cancelled
 111cancelled
75830342007.02.16 12:58sell limit2.50usdcad1.16911.17511.16762007.02.16 13:441.1627cancelled
 111cancelled
75830352007.02.16 12:58sell limit4.90usdcad1.17061.17511.16912007.02.16 13:441.1627cancelled
 111cancelled
75830362007.02.16 12:58sell limit9.70usdcad1.17211.17511.17062007.02.16 13:441.1628cancelled
 111cancelled
75830372007.02.16 12:58sell limit19.30usdcad1.17361.17511.17212007.02.16 13:441.1628cancelled
 111cancelled
75839862007.02.16 13:44sell0.30usdcad1.16281.17481.16432007.02.19 15:541.16430.000.00-1.73-38.65
 111[tp]
75839872007.02.16 15:49sell0.40usdcad1.16431.17481.16432007.02.19 15:541.16430.000.00-2.300.00
 111[tp]
75839892007.02.19 12:53sell0.70usdcad1.16581.17481.16432007.02.19 15:541.16430.000.000.0090.18
 111[tp]
75839902007.02.16 13:44sell limit1.30usdcad1.16731.17481.16582007.02.19 15:541.1639cancelled
 111cancelled
75839912007.02.16 13:44sell limit2.50usdcad1.16881.17481.16732007.02.19 15:541.1639cancelled
 111cancelled
75839932007.02.16 13:44sell limit4.90usdcad1.17031.17481.16882007.02.19 15:541.1639cancelled
 111cancelled
75839942007.02.16 13:44sell limit9.70usdcad1.17181.17481.17032007.02.19 15:541.1639cancelled
 111cancelled
75839952007.02.16 13:44sell limit19.30usdcad1.17331.17481.17182007.02.19 15:541.1639cancelled
 111cancelled
75876942007.02.16 15:50buy0.30usdcad1.16461.15261.16462007.02.16 18:451.16460.000.000.000.00
 111[tp]
75876962007.02.16 16:55buy0.40usdcad1.16311.15261.16462007.02.16 18:451.16460.000.000.0051.52
 111[tp]
75876982007.02.16 15:50buy limit0.70usdcad1.16161.15261.16312007.02.16 18:471.1652cancelled
 111cancelled
75876992007.02.16 15:50buy limit1.30usdcad1.16011.15261.16162007.02.16 18:471.1650cancelled
 111cancelled
75877042007.02.16 15:50buy limit2.50usdcad1.15861.15261.16012007.02.16 18:471.1650cancelled
 111cancelled
75877082007.02.16 15:50buy limit4.90usdcad1.15711.15261.15862007.02.16 18:461.1650cancelled
 111cancelled
75877102007.02.16 15:50buy limit9.70usdcad1.15561.15261.15712007.02.16 18:461.1650cancelled
 111cancelled
75877112007.02.16 15:50buy limit19.30usdcad1.15411.15261.15562007.02.16 18:461.1650cancelled
 111cancelled
75917962007.02.16 18:47buy0.30usdcad1.16501.15301.16502007.02.19 12:211.16500.000.000.440.00
 111[tp]
75917972007.02.16 19:08buy0.40usdcad1.16351.15301.16502007.02.19 12:211.16500.000.000.5851.50
 111[tp]
75917982007.02.16 18:47buy limit0.70usdcad1.16201.15301.16352007.02.19 13:251.1656cancelled
 111cancelled
75917992007.02.16 18:47buy limit1.30usdcad1.16051.15301.16202007.02.19 13:251.1656cancelled
 111cancelled
75918002007.02.16 18:47buy limit2.50usdcad1.15901.15301.16052007.02.19 13:251.1656cancelled
 111cancelled
75918012007.02.16 18:47buy limit4.90usdcad1.15751.15301.15902007.02.19 13:251.1656cancelled
 111cancelled
75918022007.02.16 18:47buy limit9.70usdcad1.15601.15301.15752007.02.19 13:251.1656cancelled
 111cancelled
75918032007.02.16 18:47buy limit19.30usdcad1.15451.15301.15602007.02.19 13:251.1656cancelled
 111cancelled
76044192007.02.19 13:25buy0.30usdcad1.16561.15361.16562007.02.20 02:541.16560.000.000.440.00
 111[tp]
76044202007.02.19 15:54buy0.40usdcad1.16411.15361.16562007.02.20 02:541.16560.000.000.5851.48
 111[tp]
76044212007.02.19 13:25buy limit0.70usdcad1.16261.15361.16412007.02.20 02:551.1658cancelled
 111cancelled
76044222007.02.19 13:25buy limit1.30usdcad1.16111.15361.16262007.02.20 02:541.1658cancelled
 111cancelled
76044242007.02.19 13:25buy limit2.50usdcad1.15961.15361.16112007.02.20 02:541.1658cancelled
 111cancelled
76044252007.02.19 13:25buy limit4.90usdcad1.15811.15361.15962007.02.20 02:541.1658cancelled
 111cancelled
76044262007.02.19 13:25buy limit9.70usdcad1.15661.15361.15812007.02.20 02:541.1660cancelled
 111cancelled
76044272007.02.19 13:25buy limit19.30usdcad1.15511.15361.15662007.02.20 02:541.1660cancelled
 111cancelled
76067152007.02.19 15:54sell0.30usdcad1.16391.17591.16392007.02.20 05:391.16390.000.00-1.730.00
 111[tp]
76067162007.02.20 02:54sell0.40usdcad1.16541.17591.16392007.02.20 05:391.16390.000.000.0051.55
 111[tp]
76067172007.02.19 15:54sell limit0.70usdcad1.16691.17591.16542007.02.20 05:401.1637cancelled
 111cancelled
76067192007.02.19 15:54sell limit1.30usdcad1.16841.17591.16692007.02.20 05:401.1637cancelled
 111cancelled
76067222007.02.19 15:54sell limit2.50usdcad1.16991.17591.16842007.02.20 05:401.1637cancelled
 111cancelled
76067242007.02.19 15:54sell limit4.90usdcad1.17141.17591.16992007.02.20 05:401.1637cancelled
 111cancelled
76067262007.02.19 15:54sell limit9.70usdcad1.17291.17591.17142007.02.20 05:401.1637cancelled
 111cancelled
76067282007.02.19 15:54sell limit19.30usdcad1.17441.17591.17292007.02.20 05:401.1637cancelled
 111cancelled
76133312007.02.20 02:55buy0.30usdcad1.16601.15401.16602007.02.20 15:541.16600.000.000.000.00
 111[tp]
76133322007.02.20 05:11buy0.40usdcad1.16451.15401.16602007.02.20 15:541.16600.000.000.0051.46
 111[tp]
76133332007.02.20 02:55buy limit0.70usdcad1.16301.15401.16452007.02.20 15:551.1664cancelled
 111cancelled
76133342007.02.20 02:55buy limit1.30usdcad1.16151.15401.16302007.02.20 15:551.1664cancelled
 111cancelled
76133352007.02.20 02:55buy limit2.50usdcad1.16001.15401.16152007.02.20 15:551.1664cancelled
 111cancelled
76133362007.02.20 02:55buy limit4.90usdcad1.15851.15401.16002007.02.20 15:541.1664cancelled
 111cancelled
76133372007.02.20 02:55buy limit9.70usdcad1.15701.15401.15852007.02.20 15:541.1664cancelled
 111cancelled
76133402007.02.20 02:55buy limit19.30usdcad1.15551.15401.15702007.02.20 15:541.1664cancelled
 111cancelled
76152602007.02.20 05:40sell0.30usdcad1.16371.17571.16972007.02.20 23:211.16970.000.000.00-153.89
 111[tp]
76152612007.02.20 09:44sell0.40usdcad1.16521.17571.16972007.02.20 23:211.16970.000.000.00-153.90
 111[tp]
76152632007.02.20 16:07sell0.70usdcad1.16671.17571.16972007.02.20 23:211.16970.000.000.00-179.54
 111[tp]
76152642007.02.20 16:23sell1.30usdcad1.16821.17571.16972007.02.20 23:211.16970.000.000.00-166.72
 111[tp]
76152662007.02.20 18:39sell2.50usdcad1.16971.17571.16972007.02.20 23:211.16970.000.000.000.00
 111[tp]
76152672007.02.20 20:00sell4.90usdcad1.17121.17571.16972007.02.20 23:211.16970.000.000.00628.42
 111[tp]
76152692007.02.20 05:40sell limit9.70usdcad1.17271.17571.17122007.02.20 23:211.1695cancelled
 111cancelled
76152712007.02.20 05:40sell limit19.30usdcad1.17421.17571.17272007.02.20 23:211.1695cancelled
 111cancelled
76267382007.02.20 15:55buy0.30usdcad1.16641.15441.16792007.02.20 16:201.16790.000.000.0038.53
 111[tp]
76267392007.02.20 15:55buy limit0.40usdcad1.16491.15441.16642007.02.20 16:201.1684cancelled
 111cancelled
76267402007.02.20 15:55buy limit0.70usdcad1.16341.15441.16492007.02.20 16:201.1684cancelled
 111cancelled
76267412007.02.20 15:55buy limit1.30usdcad1.16191.15441.16342007.02.20 16:201.1684cancelled
 111cancelled
76267422007.02.20 15:55buy limit2.50usdcad1.16041.15441.16192007.02.20 16:201.1684cancelled
 111cancelled
76267462007.02.20 15:55buy limit4.90usdcad1.15891.15441.16042007.02.20 16:201.1684cancelled
 111cancelled
76267482007.02.20 15:55buy limit9.70usdcad1.15741.15441.15892007.02.20 16:201.1684cancelled
 111cancelled
76267502007.02.20 15:55buy limit19.30usdcad1.15591.15441.15742007.02.20 16:201.1685cancelled
 111cancelled
76272422007.02.20 16:20buy0.30usdcad1.16841.15641.16842007.02.20 18:291.16840.000.000.000.00
 111[tp]
76272432007.02.20 17:37buy0.40usdcad1.16691.15641.16842007.02.20 18:291.16840.000.000.0051.35
 111[tp]
76272442007.02.20 16:20buy limit0.70usdcad1.16541.15641.16692007.02.20 18:291.1688cancelled
 111cancelled
76272452007.02.20 16:20buy limit1.30usdcad1.16391.15641.16542007.02.20 18:291.1688cancelled
 111cancelled
76272462007.02.20 16:20buy limit2.50usdcad1.16241.15641.16392007.02.20 18:291.1688cancelled
 111cancelled
76272472007.02.20 16:20buy limit4.90usdcad1.16091.15641.16242007.02.20 18:291.1688cancelled
 111cancelled
76272482007.02.20 16:20buy limit9.70usdcad1.15941.15641.16092007.02.20 18:291.1686cancelled
 111cancelled
76272532007.02.20 16:20buy limit19.30usdcad1.15791.15641.15942007.02.20 18:291.1686cancelled
 111cancelled
76304862007.02.20 18:29buy0.30usdcad1.16881.15681.17032007.02.20 19:591.17030.000.000.0038.45
 111[tp]
76304882007.02.20 18:29buy limit0.40usdcad1.16731.15681.16882007.02.20 19:591.1707cancelled
 111cancelled
76304912007.02.20 18:29buy limit0.70usdcad1.16581.15681.16732007.02.20 19:591.1707cancelled
 111cancelled
76304932007.02.20 18:29buy limit1.30usdcad1.16431.15681.16582007.02.20 19:591.1707cancelled
 111cancelled
76304952007.02.20 18:29buy limit2.50usdcad1.16281.15681.16432007.02.20 19:591.1707cancelled
 111cancelled
76304972007.02.20 18:29buy limit4.90usdcad1.16131.15681.16282007.02.20 19:591.1707cancelled
 111cancelled
76304982007.02.20 18:29buy limit9.70usdcad1.15981.15681.16132007.02.20 19:591.1710cancelled
 111cancelled
76304992007.02.20 18:29buy limit19.30usdcad1.15831.15681.15982007.02.20 19:591.1707cancelled
 111cancelled
76320392007.02.20 19:59buy0.30usdcad1.17071.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.001.76-193.42
 111[tp]
76320402007.02.21 11:38buy0.40usdcad1.16921.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.001.76-206.31
 111[tp]
76320412007.02.21 15:04buy0.70usdcad1.16771.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.003.08-270.78
 111[tp]
76320432007.02.21 15:31buy1.30usdcad1.16621.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.005.72-335.26
 111[tp]
76320442007.02.21 15:58buy2.50usdcad1.16471.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.0010.99-322.36
 111[tp]
76320462007.02.21 16:02buy4.90usdcad1.16321.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.0021.540.00
 111[tp]
76320472007.02.21 16:42buy9.70usdcad1.16171.15871.16322007.02.22 11:221.16320.000.0042.641 250.76
 111[tp]
76320482007.02.20 20:00buy limit19.30usdcad1.16021.15871.16172007.02.21 20:141.1602deleted [no money]
 111deleted [no money]
76339692007.02.20 23:21sell0.30usdcad1.16921.18121.16922007.02.21 11:381.16920.000.00-1.720.00
 111[tp]
76339722007.02.21 00:05sell0.40usdcad1.17071.18121.16922007.02.21 11:381.16920.000.000.0051.32
 111[tp]
76339732007.02.20 23:21sell limit0.70usdcad1.17221.18121.17072007.02.21 11:381.1686cancelled
 111cancelled
76339742007.02.20 23:21sell limit1.30usdcad1.17371.18121.17222007.02.21 11:381.1686cancelled
 111cancelled
76339752007.02.20 23:21sell limit2.50usdcad1.17521.18121.17372007.02.21 11:381.1686cancelled
 111cancelled
76339762007.02.20 23:21sell limit4.90usdcad1.17671.18121.17522007.02.21 11:381.1686cancelled
 111cancelled
76339772007.02.20 23:21sell limit9.70usdcad1.17821.18121.17672007.02.21 11:381.1688cancelled
 111cancelled
76339782007.02.20 23:21sell limit19.30usdcad1.17971.18121.17822007.02.21 11:381.1688cancelled
 111cancelled
76459332007.02.21 11:38sell0.30usdcad1.16881.18081.16732007.02.21 15:301.16730.000.000.0038.55
 111[tp]
76459352007.02.21 11:38sell limit0.40usdcad1.17031.18081.16882007.02.21 15:311.1661cancelled
 111cancelled
76459362007.02.21 11:38sell limit0.70usdcad1.17181.18081.17032007.02.21 15:311.1663cancelled
 111cancelled
76459372007.02.21 11:38sell limit1.30usdcad1.17331.18081.17182007.02.21 15:311.1661cancelled
 111cancelled
76459442007.02.21 11:38sell limit2.50usdcad1.17481.18081.17332007.02.21 15:311.1661cancelled
 111cancelled
76459452007.02.21 11:38sell limit4.90usdcad1.17631.18081.17482007.02.21 15:311.1661cancelled
 111cancelled
76459462007.02.21 11:38sell limit9.70usdcad1.17781.18081.17632007.02.21 15:311.1661cancelled
 111cancelled
76459482007.02.21 11:38sell limit19.30usdcad1.17931.18081.17782007.02.21 15:311.1660cancelled
 111cancelled
76524472007.02.21 15:31sell limit0.40usdcad1.16801.17851.16652007.02.21 15:311.1656cancelled
 111cancelled
76524482007.02.21 15:31sell limit0.70usdcad1.16951.17851.16802007.02.21 15:311.1656cancelled
 111cancelled
76524492007.02.21 15:31sell limit1.30usdcad1.17101.17851.16952007.02.21 15:311.1656cancelled
 111cancelled
76524502007.02.21 15:31sell limit2.50usdcad1.17251.17851.17102007.02.21 15:311.1656cancelled
 111cancelled
76524512007.02.21 15:31sell limit4.90usdcad1.17401.17851.17252007.02.21 15:311.1654cancelled
 111cancelled
76524542007.02.21 15:31sell limit9.70usdcad1.17551.17851.17402007.02.21 15:311.1654cancelled
 111cancelled
76524552007.02.21 15:31sell limit19.30usdcad1.17701.17851.17552007.02.21 15:311.1654cancelled
 111cancelled
76525042007.02.21 15:31sell0.30usdcad1.16561.17761.16412007.02.21 15:591.16410.000.000.0038.66
 111[tp]
76525052007.02.21 15:31sell limit0.40usdcad1.16711.17761.16562007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76525062007.02.21 15:31sell limit0.70usdcad1.16861.17761.16712007.02.21 15:591.1642cancelled
 111cancelled
76525072007.02.21 15:31sell limit1.30usdcad1.17011.17761.16862007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76525082007.02.21 15:31sell limit2.50usdcad1.17161.17761.17012007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76525132007.02.21 15:31sell limit4.90usdcad1.17311.17761.17162007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76525172007.02.21 15:31sell limit9.70usdcad1.17461.17761.17312007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76525192007.02.21 15:31sell limit19.30usdcad1.17611.17761.17462007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76543992007.02.21 15:59sell limit0.40usdcad1.16521.17571.16372007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544002007.02.21 15:59sell limit0.70usdcad1.16671.17571.16522007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544012007.02.21 15:59sell limit1.30usdcad1.16821.17571.16672007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544042007.02.21 15:59sell limit2.50usdcad1.16971.17571.16822007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544052007.02.21 15:59sell limit4.90usdcad1.17121.17571.16972007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544062007.02.21 15:59sell limit9.70usdcad1.17271.17571.17122007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544092007.02.21 15:59sell limit19.30usdcad1.17421.17571.17272007.02.21 15:591.1639cancelled
 111cancelled
76544122007.02.21 15:59sell0.30usdcad1.16391.17591.16242007.02.21 16:401.16240.000.000.0038.71
 111[tp]
76544132007.02.21 15:59sell limit0.40usdcad1.16541.17591.16392007.02.21 16:411.1616cancelled
 111cancelled
76544142007.02.21 15:59sell limit0.70usdcad1.16691.17591.16542007.02.21 16:411.1616cancelled
 111cancelled
76544152007.02.21 15:59sell limit1.30usdcad1.16841.17591.16692007.02.21 16:411.1616cancelled
 111cancelled
76544162007.02.21 15:59sell limit2.50usdcad1.16991.17591.16842007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76544172007.02.21 15:59sell limit4.90usdcad1.17141.17591.16992007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76544182007.02.21 15:59sell limit9.70usdcad1.17291.17591.17142007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76544202007.02.21 15:59sell limit19.30usdcad1.17441.17591.17292007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76556932007.02.21 16:41sell limit0.40usdcad1.16341.17391.16192007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76556942007.02.21 16:41sell limit0.70usdcad1.16491.17391.16342007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76556962007.02.21 16:41sell limit1.30usdcad1.16641.17391.16492007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76556972007.02.21 16:41sell limit2.50usdcad1.16791.17391.16642007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76556982007.02.21 16:41sell limit4.90usdcad1.16941.17391.16792007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76556992007.02.21 16:41sell limit9.70usdcad1.17091.17391.16942007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76557002007.02.21 16:41sell limit19.30usdcad1.17241.17391.17092007.02.21 16:411.1615cancelled
 111cancelled
76557052007.02.21 16:41sell0.30usdcad1.16151.17351.16002007.02.21 20:191.16000.000.000.0038.79
 111[tp]
76557062007.02.21 16:41sell limit0.40usdcad1.16301.17351.16152007.02.21 20:201.1595cancelled
 111cancelled
76557072007.02.21 16:41sell limit0.70usdcad1.16451.17351.16302007.02.21 20:201.1595cancelled
 111cancelled
76557092007.02.21 16:41sell limit1.30usdcad1.16601.17351.16452007.02.21 20:201.1595cancelled
 111cancelled
76557112007.02.21 16:41sell limit2.50usdcad1.16751.17351.16602007.02.21 20:201.1595cancelled
 111cancelled
76557132007.02.21 16:41sell limit4.90usdcad1.16901.17351.16752007.02.21 20:201.1595cancelled
 111cancelled
76557152007.02.21 16:41sell limit9.70usdcad1.17051.17351.16902007.02.21 20:201.1598cancelled
 111cancelled
76557162007.02.21 16:41sell limit19.30usdcad1.17201.17351.17052007.02.21 20:201.1598cancelled
 111cancelled
76601772007.02.21 20:20sell0.30usdcad1.15981.17181.16132007.02.22 12:381.16130.000.00-5.20-38.77
 111[tp]
76601782007.02.22 02:13sell0.40usdcad1.16131.17181.16132007.02.22 12:381.16130.000.000.000.00
 111[tp]
76601792007.02.22 09:59sell0.70usdcad1.16281.17181.16132007.02.22 12:381.16130.000.000.0090.46
 111[tp]
76601802007.02.21 20:20sell limit1.30usdcad1.16431.17181.16282007.02.22 12:381.1604cancelled
 111cancelled
76601812007.02.21 20:20sell limit2.50usdcad1.16581.17181.16432007.02.22 12:381.1604cancelled
 111cancelled
76601822007.02.21 20:20sell limit4.90usdcad1.16731.17181.16582007.02.22 12:381.1604cancelled
 111cancelled
76601832007.02.21 20:20sell limit9.70usdcad1.16881.17181.16732007.02.22 12:381.1604cancelled
 111cancelled
76601842007.02.21 20:20sell limit19.30usdcad1.17031.17181.16882007.02.22 12:381.1604cancelled
 111cancelled
76708282007.02.22 11:22buy0.30usdcad1.16371.15171.16222007.02.22 16:091.16220.000.000.00-38.72
 111[tp]
76708292007.02.22 12:11buy0.40usdcad1.16221.15171.16222007.02.22 16:091.16220.000.000.000.00
 111[tp]
76708302007.02.22 12:38buy0.70usdcad1.16071.15171.16222007.02.22 16:091.16220.000.000.0090.34
 111[tp]
76708312007.02.22 11:22buy limit1.30usdcad1.15921.15171.16072007.02.22 16:101.1627cancelled
 111cancelled
76708342007.02.22 11:22buy limit2.50usdcad1.15771.15171.15922007.02.22 16:101.1628cancelled
 111cancelled
76708352007.02.22 11:22buy limit4.90usdcad1.15621.15171.15772007.02.22 16:101.1627cancelled
 111cancelled
76708362007.02.22 11:22buy limit9.70usdcad1.15471.15171.15622007.02.22 16:101.1627cancelled
 111cancelled
76708372007.02.22 11:22buy limit19.30usdcad1.15321.15171.15472007.02.22 16:091.1628cancelled
 111cancelled
76725812007.02.22 12:38sell0.30usdcad1.16041.17241.16042007.02.22 18:221.16040.000.000.000.00
 111[tp]
76725822007.02.22 16:09sell0.40usdcad1.16191.17241.16042007.02.22 18:221.16040.000.000.0051.71
 111[tp]
76725832007.02.22 12:38sell limit0.70usdcad1.16341.17241.16192007.02.22 18:221.1599cancelled
 111cancelled
76725842007.02.22 12:38sell limit1.30usdcad1.16491.17241.16342007.02.22 18:221.1599cancelled
 111cancelled
76725862007.02.22 12:38sell limit2.50usdcad1.16641.17241.16492007.02.22 18:221.1599cancelled
 111cancelled
76725872007.02.22 12:38sell limit4.90usdcad1.16791.17241.16642007.02.22 18:221.1599cancelled
 111cancelled
76725882007.02.22 12:38sell limit9.70usdcad1.16941.17241.16792007.02.22 18:221.1599cancelled
 111cancelled
76725892007.02.22 12:38sell limit19.30usdcad1.17091.17241.16942007.02.22 18:221.1599cancelled
 111cancelled
76763762007.02.22 16:10buy0.30usdcad1.16271.15071.15822007.02.23 17:291.15820.000.000.44-116.55
 111[tp]
76763772007.02.22 16:59buy0.40usdcad1.16121.15071.15822007.02.23 17:291.15820.000.000.59-103.60
 111[tp]
76763782007.02.23 12:50buy0.70usdcad1.15971.15071.15822007.02.23 17:291.15820.000.000.00-90.65
 111[tp]
76763792007.02.23 15:41buy1.30usdcad1.15821.15071.15822007.02.23 17:291.15820.000.000.000.00
 111[tp]
76763802007.02.23 16:52buy2.50usdcad1.15671.15071.15822007.02.23 17:291.15820.000.000.00323.75
 111[tp]
76763822007.02.22 16:10buy limit4.90usdcad1.15521.15071.15672007.02.23 17:291.1585cancelled
 111cancelled
76763832007.02.22 16:10buy limit9.70usdcad1.15371.15071.15522007.02.23 17:291.1585cancelled
 111cancelled
76763842007.02.22 16:10buy limit19.30usdcad1.15221.15071.15372007.02.23 17:291.1587cancelled
 111cancelled
76791852007.02.22 18:22sell0.30usdcad1.15991.17191.15992007.02.23 12:501.15990.000.00-1.730.00
 111[tp]
76791902007.02.22 18:59sell0.40usdcad1.16141.17191.15992007.02.23 12:501.15990.000.00-2.3151.73
 111[tp]
76791942007.02.22 18:22sell limit0.70usdcad1.16291.17191.16142007.02.23 12:511.1597cancelled
 111cancelled
76791982007.02.22 18:22sell limit1.30usdcad1.16441.17191.16292007.02.23 12:511.1597cancelled
 111cancelled
76792002007.02.22 18:22sell limit2.50usdcad1.16591.17191.16442007.02.23 12:511.1597cancelled
 111cancelled
76792062007.02.22 18:22sell limit4.90usdcad1.16741.17191.16592007.02.23 12:511.1597cancelled
 111cancelled
76792072007.02.22 18:22sell limit9.70usdcad1.16891.17191.16742007.02.23 12:511.1597cancelled
 111cancelled
76792082007.02.22 18:22sell limit19.30usdcad1.17041.17191.16892007.02.23 12:511.1597cancelled
 111cancelled
76930552007.02.23 12:51sell0.30usdcad1.15951.17151.15952007.02.23 15:001.15950.000.000.000.00
 111[tp]
76930562007.02.23 14:27sell0.40usdcad1.16101.17151.15952007.02.23 15:001.15950.000.000.0051.75
 111[tp]
76930572007.02.23 12:51sell limit0.70usdcad1.16251.17151.16102007.02.23 15:001.1589cancelled
 111cancelled
76930582007.02.23 12:51sell limit1.30usdcad1.16401.17151.16252007.02.23 15:001.1589cancelled
 111cancelled
76930592007.02.23 12:51sell limit2.50usdcad1.16551.17151.16402007.02.23 15:001.1591cancelled
 111cancelled
76930612007.02.23 12:51sell limit4.90usdcad1.16701.17151.16552007.02.23 15:001.1591cancelled
 111cancelled
76930622007.02.23 12:51sell limit9.70usdcad1.16851.17151.16702007.02.23 15:001.1591cancelled
 111cancelled
76930632007.02.23 12:51sell limit19.30usdcad1.17001.17151.16852007.02.23 15:001.1589cancelled
 111cancelled
76950202007.02.23 15:00sell0.30usdcad1.15891.17091.15742007.02.23 15:461.15740.000.000.0038.88
 111[tp]
76950242007.02.23 15:00sell limit0.40usdcad1.16041.17091.15892007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76950262007.02.23 15:00sell limit0.70usdcad1.16191.17091.16042007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76950272007.02.23 15:00sell limit1.30usdcad1.16341.17091.16192007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76950282007.02.23 15:00sell limit2.50usdcad1.16491.17091.16342007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76950322007.02.23 15:00sell limit4.90usdcad1.16641.17091.16492007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76950342007.02.23 15:00sell limit9.70usdcad1.16791.17091.16642007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76950352007.02.23 15:00sell limit19.30usdcad1.16941.17091.16792007.02.23 15:461.1572cancelled
 111cancelled
76965112007.02.23 15:46sell0.30usdcad1.15701.16901.15852007.02.26 14:041.15850.000.00-1.73-38.85
 111[tp]
76965122007.02.23 17:34sell0.40usdcad1.15851.16901.15852007.02.26 14:041.15850.000.00-2.310.00
 111[tp]
76965132007.02.26 12:28sell0.70usdcad1.16001.16901.15852007.02.26 14:041.15850.000.000.0090.65
 111[tp]
76965142007.02.23 15:46sell limit1.30usdcad1.16151.16901.16002007.02.26 14:041.1581cancelled
 111cancelled
76965152007.02.23 15:46sell limit2.50usdcad1.16301.16901.16152007.02.26 14:041.1580cancelled
 111cancelled
76965162007.02.23 15:46sell limit4.90usdcad1.16451.16901.16302007.02.26 14:041.1580cancelled
 111cancelled
76965172007.02.23 15:46sell limit9.70usdcad1.16601.16901.16452007.02.26 14:041.1580cancelled
 111cancelled
76965182007.02.23 15:46sell limit19.30usdcad1.16751.16901.16602007.02.26 14:041.1580cancelled
 111cancelled
77014372007.02.23 17:29buy0.30usdcad1.15871.14671.16022007.02.26 12:501.16020.000.000.4438.79
 111[tp]
77014392007.02.23 17:29buy limit0.40usdcad1.15721.14671.15872007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77014412007.02.23 17:29buy limit0.70usdcad1.15571.14671.15722007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77014422007.02.23 17:29buy limit1.30usdcad1.15421.14671.15572007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77014432007.02.23 17:29buy limit2.50usdcad1.15271.14671.15422007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77014442007.02.23 17:29buy limit4.90usdcad1.15121.14671.15272007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77014452007.02.23 17:29buy limit9.70usdcad1.14971.14671.15122007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77014472007.02.23 17:29buy limit19.30usdcad1.14821.14671.14972007.02.26 12:501.1606cancelled
 111cancelled
77304422007.02.26 12:50buy0.30usdcad1.16061.14861.16062007.02.26 19:121.16060.000.000.000.00
 111[tp]
77304452007.02.26 13:34buy0.40usdcad1.15911.14861.16062007.02.26 19:121.16060.000.000.0051.70
 111[tp]
77304462007.02.26 12:50buy limit0.70usdcad1.15761.14861.15912007.02.26 19:131.1610cancelled
 111cancelled
77304472007.02.26 12:50buy limit1.30usdcad1.15611.14861.15762007.02.26 19:121.1610cancelled
 111cancelled
77304482007.02.26 12:50buy limit2.50usdcad1.15461.14861.15612007.02.26 19:121.1610cancelled
 111cancelled
77304492007.02.26 12:50buy limit4.90usdcad1.15311.14861.15462007.02.26 19:121.1610cancelled
 111cancelled
77304502007.02.26 12:50buy limit9.70usdcad1.15161.14861.15312007.02.26 19:121.1610cancelled
 111cancelled
77304522007.02.26 12:50buy limit19.30usdcad1.15011.14861.15162007.02.26 19:121.1610cancelled
 111cancelled
77318462007.02.26 14:04sell0.30usdcad1.15801.17001.15952007.02.27 05:331.15950.000.00-1.73-38.81
 111[tp]
77318472007.02.26 14:26sell0.40usdcad1.15951.17001.15952007.02.27 05:331.15950.000.00-2.310.00
 111[tp]
77318482007.02.27 00:44sell0.70usdcad1.16101.17001.15952007.02.27 05:331.15950.000.000.0090.56
 111[tp]
77318492007.02.26 14:04sell limit1.30usdcad1.16251.17001.16102007.02.27 05:381.1594cancelled
 111cancelled
77318502007.02.26 14:04sell limit2.50usdcad1.16401.17001.16252007.02.27 05:381.1594cancelled
 111cancelled
77318512007.02.26 14:04sell limit4.90usdcad1.16551.17001.16402007.02.27 05:381.1594cancelled
 111cancelled
77318522007.02.26 14:04sell limit9.70usdcad1.16701.17001.16552007.02.27 05:381.1594cancelled
 111cancelled
77318532007.02.26 14:04sell limit19.30usdcad1.16851.17001.16702007.02.27 05:381.1594cancelled
 111cancelled
77434772007.02.26 19:13buy0.30usdcad1.16101.14901.16102007.02.27 08:121.16100.000.000.440.00
 111[tp]
77434782007.02.27 05:33buy0.40usdcad1.15951.14901.16102007.02.27 08:121.16100.000.000.0051.68
 111[tp]
77434792007.02.26 19:13buy limit0.70usdcad1.15801.14901.15952007.02.27 08:131.1613cancelled
 111cancelled
77434802007.02.26 19:13buy limit1.30usdcad1.15651.14901.15802007.02.27 08:131.1613cancelled
 111cancelled
77434812007.02.26 19:13buy limit2.50usdcad1.15501.14901.15652007.02.27 08:131.1613cancelled
 111cancelled
77434822007.02.26 19:13buy limit4.90usdcad1.15351.14901.15502007.02.27 08:131.1613cancelled
 111cancelled
77434832007.02.26 19:13buy limit9.70usdcad1.15201.14901.15352007.02.27 08:121.1613cancelled
 111cancelled
77434862007.02.26 19:13buy limit19.30usdcad1.15051.14901.15202007.02.27 08:121.1612cancelled
 111cancelled
77590272007.02.27 05:38sell0.30usdcad1.15941.17141.15942007.02.27 10:301.15940.000.000.000.00
 111[tp]
77590282007.02.27 08:12sell0.40usdcad1.16091.17141.15942007.02.27 10:301.15940.000.000.0051.76
 111[tp]
77590292007.02.27 05:38sell limit0.70usdcad1.16241.17141.16092007.02.27 10:301.1591cancelled
 111cancelled
77590302007.02.27 05:38sell limit1.30usdcad1.16391.17141.16242007.02.27 10:301.1593cancelled
 111cancelled
77590312007.02.27 05:38sell limit2.50usdcad1.16541.17141.16392007.02.27 10:301.1593cancelled
 111cancelled
77590322007.02.27 05:38sell limit4.90usdcad1.16691.17141.16542007.02.27 10:301.1593cancelled
 111cancelled
77590332007.02.27 05:38sell limit9.70usdcad1.16841.17141.16692007.02.27 10:301.1591cancelled
 111cancelled
77590342007.02.27 05:38sell limit19.30usdcad1.16991.17141.16842007.02.27 10:301.1593cancelled
 111cancelled
77627082007.02.27 08:13buy0.30usdcad1.16121.14921.16122007.02.27 14:231.16120.000.000.000.00
 111[tp]
77627092007.02.27 10:26buy0.40usdcad1.15971.14921.16122007.02.27 14:231.16120.000.000.0051.67
 111[tp]
77627112007.02.27 08:13buy limit0.70usdcad1.15821.14921.15972007.02.27 14:231.1616cancelled
 111cancelled
77627122007.02.27 08:13buy limit1.30usdcad1.15671.14921.15822007.02.27 14:231.1616cancelled
 111cancelled
77627142007.02.27 08:13buy limit2.50usdcad1.15521.14921.15672007.02.27 14:231.1616cancelled
 111cancelled
77627152007.02.27 08:13buy limit4.90usdcad1.15371.14921.15522007.02.27 14:231.1616cancelled
 111cancelled
77627172007.02.27 08:13buy limit9.70usdcad1.15221.14921.15372007.02.27 14:231.1616cancelled
 111cancelled
77627182007.02.27 08:13buy limit19.30usdcad1.15071.14921.15222007.02.27 14:231.1616cancelled
 111cancelled
77713782007.02.27 10:30sell0.30usdcad1.15891.17091.16042007.02.27 15:301.16040.000.000.00-38.78
 111[tp]
77713812007.02.27 11:09sell0.40usdcad1.16041.17091.16042007.02.27 15:301.16040.000.000.000.00
 111[tp]
77713822007.02.27 14:31sell0.70usdcad1.16191.17091.16042007.02.27 15:301.16040.000.000.0090.49
 111[tp]
77713842007.02.27 10:30sell limit1.30usdcad1.16341.17091.16192007.02.27 15:301.1602cancelled
 111cancelled
77713852007.02.27 10:30sell limit2.50usdcad1.16491.17091.16342007.02.27 15:301.1603cancelled
 111cancelled
77713862007.02.27 10:30sell limit4.90usdcad1.16641.17091.16492007.02.27 15:301.1603cancelled
 111cancelled
77713872007.02.27 10:30sell limit9.70usdcad1.16791.17091.16642007.02.27 15:301.1602cancelled
 111cancelled
77713892007.02.27 10:30sell limit19.30usdcad1.16941.17091.16792007.02.27 15:301.1604cancelled
 111cancelled
77805662007.02.27 14:23buy0.30usdcad1.16161.14961.16162007.02.27 16:591.16160.000.000.000.00
 111[tp]
77805672007.02.27 15:31buy0.40usdcad1.16011.14961.16162007.02.27 16:591.16160.000.000.0051.65
 111[tp]
77805682007.02.27 14:23buy limit0.70usdcad1.15861.14961.16012007.02.27 17:001.1620cancelled
 111cancelled
77805692007.02.27 14:23buy limit1.30usdcad1.15711.14961.15862007.02.27 17:001.1620cancelled
 111cancelled
77805702007.02.27 14:23buy limit2.50usdcad1.15561.14961.15712007.02.27 17:001.1620cancelled
 111cancelled
77805712007.02.27 14:23buy limit4.90usdcad1.15411.14961.15562007.02.27 17:001.1620cancelled
 111cancelled
77805722007.02.27 14:23buy limit9.70usdcad1.15261.14961.15412007.02.27 17:001.1618cancelled
 111cancelled
77805732007.02.27 14:23buy limit19.30usdcad1.15111.14961.15262007.02.27 17:001.1618cancelled
 111cancelled
77832402007.02.27 15:30sell limit0.40usdcad1.16151.17201.16002007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77832482007.02.27 15:30sell limit0.70usdcad1.16301.17201.16152007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77832612007.02.27 15:30sell limit1.30usdcad1.16451.17201.16302007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77832722007.02.27 15:30sell limit2.50usdcad1.16601.17201.16452007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77832762007.02.27 15:30sell limit4.90usdcad1.16751.17201.16602007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77832842007.02.27 15:30sell limit9.70usdcad1.16901.17201.16752007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77832872007.02.27 15:30sell limit19.30usdcad1.17051.17201.16902007.02.27 15:311.1603cancelled
 111cancelled
77833462007.02.27 15:31sell0.30usdcad1.16031.17231.16482007.02.27 18:291.16480.000.000.00-115.90
 111[tp]
77833502007.02.27 16:59sell0.40usdcad1.16181.17231.16482007.02.27 18:291.16480.000.000.00-103.02
 111[tp]
77833532007.02.27 17:41sell0.70usdcad1.16331.17231.16482007.02.27 18:291.16480.000.000.00-90.14
 111[tp]
77833582007.02.27 17:58sell1.30usdcad1.16481.17231.16482007.02.27 18:291.16480.000.000.000.00
 111[tp]
77833622007.02.27 18:04sell2.50usdcad1.16631.17231.16482007.02.27 18:291.16480.000.000.00321.94
 111[tp]
77833672007.02.27 15:31sell limit4.90usdcad1.16781.17231.16632007.02.27 18:291.1645cancelled
 111cancelled
77833702007.02.27 15:31sell limit9.70usdcad1.16931.17231.16782007.02.27 18:291.1645cancelled
 111cancelled
77833742007.02.27 15:31sell limit19.30usdcad1.17081.17231.16932007.02.27 18:291.1645cancelled
 111cancelled
77869572007.02.27 17:00buy0.30usdcad1.16181.14981.16332007.02.27 17:411.16330.000.000.0038.68
 111[tp]
77869612007.02.27 17:00buy limit0.40usdcad1.16031.14981.16182007.02.27 17:411.1641cancelled
 111cancelled
77869662007.02.27 17:00buy limit0.70usdcad1.15881.14981.16032007.02.27 17:411.1641cancelled
 111cancelled
77869682007.02.27 17:00buy limit1.30usdcad1.15731.14981.15882007.02.27 17:411.1641cancelled
 111cancelled
77869732007.02.27 17:00buy limit2.50usdcad1.15581.14981.15732007.02.27 17:411.1641cancelled
 111cancelled
77869762007.02.27 17:00buy limit4.90usdcad1.15431.14981.15582007.02.27 17:411.1643cancelled
 111cancelled
77869792007.02.27 17:00buy limit9.70usdcad1.15281.14981.15432007.02.27 17:411.1643cancelled
 111cancelled
77869822007.02.27 17:00buy limit19.30usdcad1.15131.14981.15282007.02.27 17:411.1643cancelled
 111cancelled
77888972007.02.27 17:41buy0.30usdcad1.16431.15231.16582007.02.27 18:041.16580.000.000.0038.60
 111[tp]
77888982007.02.27 17:41buy limit0.40usdcad1.16281.15231.16432007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77888992007.02.27 17:41buy limit0.70usdcad1.16131.15231.16282007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77889002007.02.27 17:41buy limit1.30usdcad1.15981.15231.16132007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77889012007.02.27 17:41buy limit2.50usdcad1.15831.15231.15982007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77889022007.02.27 17:41buy limit4.90usdcad1.15681.15231.15832007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77889032007.02.27 17:41buy limit9.70usdcad1.15531.15231.15682007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77889042007.02.27 17:41buy limit19.30usdcad1.15381.15231.15532007.02.27 18:041.1660cancelled
 111cancelled
77896092007.02.27 18:04buy0.30usdcad1.16621.15421.16472007.02.27 21:081.16470.000.000.00-38.64
 111[tp]
77896112007.02.27 18:30buy0.40usdcad1.16471.15421.16472007.02.27 21:081.16470.000.000.000.00
 111[tp]
77896162007.02.27 19:08buy0.70usdcad1.16321.15421.16472007.02.27 21:081.16470.000.000.0090.14
 111[tp]
77896172007.02.27 18:04buy limit1.30usdcad1.16171.15421.16322007.02.27 21:081.1652cancelled
 111cancelled
77896182007.02.27 18:04buy limit2.50usdcad1.16021.15421.16172007.02.27 21:081.1652cancelled
 111cancelled
77896192007.02.27 18:04buy limit4.90usdcad1.15871.15421.16022007.02.27 21:081.1652cancelled
 111cancelled
77896202007.02.27 18:04buy limit9.70usdcad1.15721.15421.15872007.02.27 21:081.1652cancelled
 111cancelled
77896212007.02.27 18:04buy limit19.30usdcad1.15571.15421.15722007.02.27 21:081.1650cancelled
 111cancelled
77902112007.02.27 18:29sell0.30usdcad1.16451.17651.16602007.02.28 11:321.16600.000.00-1.72-38.59
 111[tp]
77902122007.02.27 21:53sell0.40usdcad1.16601.17651.16602007.02.28 11:321.16600.000.00-2.300.00
 111[tp]
77902132007.02.28 00:38sell0.70usdcad1.16751.17651.16602007.02.28 11:321.16600.000.000.0090.05
 111[tp]
77902142007.02.27 18:29sell limit1.30usdcad1.16901.17651.16752007.02.28 11:331.1658cancelled
 111cancelled
77902152007.02.27 18:29sell limit2.50usdcad1.17051.17651.16902007.02.28 11:331.1658cancelled
 111cancelled
77902162007.02.27 18:29sell limit4.90usdcad1.17201.17651.17052007.02.28 11:331.1658cancelled
 111cancelled
77902182007.02.27 18:29sell limit9.70usdcad1.17351.17651.17202007.02.28 11:331.1656cancelled
 111cancelled
77902192007.02.27 18:29sell limit19.30usdcad1.17501.17651.17352007.02.28 11:331.1658cancelled
 111cancelled
77949872007.02.27 21:08buy0.30usdcad1.16521.15321.16672007.02.27 22:011.16670.000.000.0038.57
 111[tp]
77949892007.02.27 21:08buy limit0.40usdcad1.16371.15321.16522007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77949902007.02.27 21:08buy limit0.70usdcad1.16221.15321.16372007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77949922007.02.27 21:08buy limit1.30usdcad1.16071.15321.16222007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77949932007.02.27 21:08buy limit2.50usdcad1.15921.15321.16072007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77949942007.02.27 21:08buy limit4.90usdcad1.15771.15321.15922007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77949962007.02.27 21:08buy limit9.70usdcad1.15621.15321.15772007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77949972007.02.27 21:08buy limit19.30usdcad1.15471.15321.15622007.02.27 22:011.1671cancelled
 111cancelled
77977302007.02.27 22:01buy0.30usdcad1.16711.15511.16862007.02.28 14:071.16860.000.000.4438.51
 111[tp]
77977352007.02.27 22:01buy limit0.40usdcad1.16561.15511.16712007.02.28 14:071.1689cancelled
 111cancelled
77977372007.02.27 22:01buy limit0.70usdcad1.16411.15511.16562007.02.28 14:071.1688cancelled
 111cancelled
77977402007.02.27 22:01buy limit1.30usdcad1.16261.15511.16412007.02.28 14:071.1688cancelled
 111cancelled
77977422007.02.27 22:01buy limit2.50usdcad1.16111.15511.16262007.02.28 14:071.1688cancelled
 111cancelled
77977432007.02.27 22:01buy limit4.90usdcad1.15961.15511.16112007.02.28 14:071.1689cancelled
 111cancelled
77977482007.02.27 22:01buy limit9.70usdcad1.15811.15511.15962007.02.28 14:071.1689cancelled
 111cancelled
77977492007.02.27 22:01buy limit19.30usdcad1.15661.15511.15812007.02.28 14:071.1689cancelled
 111cancelled
78293422007.02.28 11:33sell0.30usdcad1.16561.17761.16712007.02.28 15:031.16710.000.000.00-38.56
 111[tp]
78293432007.02.28 11:50sell0.40usdcad1.16711.17761.16712007.02.28 15:031.16710.000.000.000.00
 111[tp]
78293442007.02.28 14:07sell0.70usdcad1.16861.17761.16712007.02.28 15:031.16710.000.000.0089.97
 111[tp]
78293452007.02.28 11:33sell limit1.30usdcad1.17011.17761.16862007.02.28 15:031.1667cancelled
 111cancelled
78293462007.02.28 11:33sell limit2.50usdcad1.17161.17761.17012007.02.28 15:031.1667cancelled
 111cancelled
78293472007.02.28 11:33sell limit4.90usdcad1.17311.17761.17162007.02.28 15:031.1667cancelled
 111cancelled
78293482007.02.28 11:33sell limit9.70usdcad1.17461.17761.17312007.02.28 15:031.1667cancelled
 111cancelled
78293492007.02.28 11:33sell limit19.30usdcad1.17611.17761.17462007.02.28 15:031.1667cancelled
 111cancelled
78329682007.02.28 14:07buy limit0.40usdcad1.16751.15701.16902007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329702007.02.28 14:07buy limit0.70usdcad1.16601.15701.16752007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329712007.02.28 14:07buy limit1.30usdcad1.16451.15701.16602007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329722007.02.28 14:07buy limit2.50usdcad1.16301.15701.16452007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329732007.02.28 14:07buy limit4.90usdcad1.16151.15701.16302007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329742007.02.28 14:07buy limit9.70usdcad1.16001.15701.16152007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329752007.02.28 14:07buy limit19.30usdcad1.15851.15701.16002007.02.28 14:081.1687cancelled
 111cancelled
78329832007.02.28 14:08buy0.30usdcad1.16871.15671.16872007.02.28 16:111.16870.000.000.000.00
 111[tp]
78329852007.02.28 15:02buy0.40usdcad1.16721.15671.16872007.02.28 16:111.16870.000.000.0051.34
 111[tp]
78329862007.02.28 14:08buy limit0.70usdcad1.16571.15671.16722007.02.28 16:111.1689cancelled
 111cancelled
78329872007.02.28 14:08buy limit1.30usdcad1.16421.15671.16572007.02.28 16:111.1689cancelled
 111cancelled
78329882007.02.28 14:08buy limit2.50usdcad1.16271.15671.16422007.02.28 16:111.1689cancelled
 111cancelled
78329892007.02.28 14:08buy limit4.90usdcad1.16121.15671.16272007.02.28 16:111.1689cancelled
 111cancelled
78329902007.02.28 14:08buy limit9.70usdcad1.15971.15671.16122007.02.28 16:111.1689cancelled
 111cancelled
78329912007.02.28 14:08buy limit19.30usdcad1.15821.15671.15972007.02.28 16:111.1689cancelled
 111cancelled
78351802007.02.28 15:03sell0.30usdcad1.16671.17871.17122007.02.28 18:301.17120.000.000.00-115.27
 111[tp]
78351812007.02.28 16:04sell0.40usdcad1.16821.17871.17122007.02.28 18:301.17120.000.000.00-102.46
 111[tp]
78351842007.02.28 16:37sell0.70usdcad1.16971.17871.17122007.02.28 18:301.17120.000.000.00-89.65
 111[tp]
78351852007.02.28 17:05sell1.30usdcad1.17121.17871.17122007.02.28 18:301.17120.000.000.000.00
 111[tp]
78351862007.02.28 17:22sell2.50usdcad1.17271.17871.17122007.02.28 18:301.17120.000.000.00320.18
 111[tp]
78351882007.02.28 15:03sell limit4.90usdcad1.17421.17871.17272007.02.28 18:301.1707cancelled
 111cancelled
78351892007.02.28 15:03sell limit9.70usdcad1.17571.17871.17422007.02.28 18:301.1707cancelled
 111cancelled
78351902007.02.28 15:03sell limit19.30usdcad1.17721.17871.17572007.02.28 18:301.1707cancelled
 111cancelled
78388342007.02.28 16:11buy0.30usdcad1.16891.15691.17042007.02.28 16:391.17040.000.000.0038.45
 111[tp]
78388352007.02.28 16:11buy limit0.40usdcad1.16741.15691.16892007.02.28 16:391.1710cancelled
 111cancelled
78388372007.02.28 16:11buy limit0.70usdcad1.16591.15691.16742007.02.28 16:391.1710cancelled
 111cancelled
78388382007.02.28 16:11buy limit1.30usdcad1.16441.15691.16592007.02.28 16:391.1710cancelled
 111cancelled
78388392007.02.28 16:11buy limit2.50usdcad1.16291.15691.16442007.02.28 16:391.1710cancelled
 111cancelled
78388402007.02.28 16:11buy limit4.90usdcad1.16141.15691.16292007.02.28 16:391.1710cancelled
 111cancelled
78388422007.02.28 16:11buy limit9.70usdcad1.15991.15691.16142007.02.28 16:391.1711cancelled
 111cancelled
78388452007.02.28 16:11buy limit19.30usdcad1.15841.15691.15992007.02.28 16:391.1710cancelled
 111cancelled
78400992007.02.28 16:39buy0.30usdcad1.17101.15901.17252007.02.28 17:221.17250.000.000.0038.37
 111[tp]
78401012007.02.28 16:39buy limit0.40usdcad1.16951.15901.17102007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78401042007.02.28 16:39buy limit0.70usdcad1.16801.15901.16952007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78401052007.02.28 16:39buy limit1.30usdcad1.16651.15901.16802007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78401082007.02.28 16:39buy limit2.50usdcad1.16501.15901.16652007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78401102007.02.28 16:39buy limit4.90usdcad1.16351.15901.16502007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78401152007.02.28 16:39buy limit9.70usdcad1.16201.15901.16352007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78401172007.02.28 16:39buy limit19.30usdcad1.16051.15901.16202007.02.28 17:221.1730cancelled
 111cancelled
78425542007.02.28 17:22buy0.30usdcad1.17311.16111.17012007.03.01 13:461.17010.000.001.31-76.92
 111[tp]
78425572007.02.28 18:05buy0.40usdcad1.17161.16111.17012007.03.01 13:461.17010.000.001.74-51.28
 111[tp]
78425602007.02.28 18:47buy0.70usdcad1.17011.16111.17012007.03.01 13:461.17010.000.003.050.00
 111[tp]
78425632007.03.01 06:09buy1.30usdcad1.16861.16111.17012007.03.01 13:461.17010.000.000.00166.65
 111[tp]
78425662007.02.28 17:22buy limit2.50usdcad1.16711.16111.16862007.03.01 13:461.1705cancelled
 111cancelled
78425682007.02.28 17:22buy limit4.90usdcad1.16561.16111.16712007.03.01 13:461.1705cancelled
 111cancelled
78425712007.02.28 17:22buy limit9.70usdcad1.16411.16111.16562007.03.01 13:461.1705cancelled
 111cancelled
78425732007.02.28 17:22buy limit19.30usdcad1.16261.16111.16412007.03.01 13:461.1705cancelled
 111cancelled
78463222007.02.28 18:30sell0.30usdcad1.17071.18271.16922007.02.28 18:491.16920.000.000.0038.49
 111[tp]
78463242007.02.28 18:30sell limit0.40usdcad1.17221.18271.17072007.02.28 18:491.1689cancelled
 111cancelled
78463272007.02.28 18:30sell limit0.70usdcad1.17371.18271.17222007.02.28 18:491.1689cancelled
 111cancelled
78463282007.02.28 18:30sell limit1.30usdcad1.17521.18271.17372007.02.28 18:491.1689cancelled
 111cancelled
78463302007.02.28 18:30sell limit2.50usdcad1.17671.18271.17522007.02.28 18:491.1689cancelled
 111cancelled
78463322007.02.28 18:30sell limit4.90usdcad1.17821.18271.17672007.02.28 18:491.1689cancelled
 111cancelled
78463332007.02.28 18:30sell limit9.70usdcad1.17971.18271.17822007.02.28 18:491.1689cancelled
 111cancelled
78463342007.02.28 18:31sell limit19.30usdcad1.18121.18271.17972007.02.28 18:491.1688cancelled
 111cancelled
78471962007.02.28 18:49sell0.30usdcad1.16881.18081.16882007.02.28 23:321.16880.000.000.000.00
 111[tp]
78471972007.02.28 19:00sell0.40usdcad1.17031.18081.16882007.02.28 23:321.16880.000.000.0051.33
 111[tp]
78471982007.02.28 18:49sell limit0.70usdcad1.17181.18081.17032007.02.28 23:331.1685cancelled
 111cancelled
78472002007.02.28 18:49sell limit1.30usdcad1.17331.18081.17182007.02.28 23:331.1685cancelled
 111cancelled
78472012007.02.28 18:49sell limit2.50usdcad1.17481.18081.17332007.02.28 23:331.1685cancelled
 111cancelled
78472022007.02.28 18:49sell limit4.90usdcad1.17631.18081.17482007.02.28 23:331.1685cancelled
 111cancelled
78472032007.02.28 18:49sell limit9.70usdcad1.17781.18081.17632007.02.28 23:331.1685cancelled
 111cancelled
78472052007.02.28 18:49sell limit19.30usdcad1.17931.18081.17782007.02.28 23:331.1685cancelled
 111cancelled
78515292007.02.28 23:33sell0.30usdcad1.16841.18041.16842007.03.01 07:051.16840.000.00-5.160.00
 111[tp]
78515302007.02.28 23:56sell0.40usdcad1.16991.18041.16842007.03.01 07:051.16840.000.00-6.8751.36
 111[tp]
78515312007.02.28 23:33sell limit0.70usdcad1.17141.18041.16992007.03.01 07:051.1680cancelled
 111cancelled
78515322007.02.28 23:33sell limit1.30usdcad1.17291.18041.17142007.03.01 07:051.1680cancelled
 111cancelled
78515332007.02.28 23:33sell limit2.50usdcad1.17441.18041.17292007.03.01 07:051.1680cancelled
 111cancelled
78515342007.02.28 23:33sell limit4.90usdcad1.17591.18041.17442007.03.01 07:051.1680cancelled
 111cancelled
78515352007.02.28 23:33sell limit9.70usdcad1.17741.18041.17592007.03.01 07:051.1680cancelled
 111cancelled
78515362007.02.28 23:33sell limit19.30usdcad1.17891.18041.17742007.03.01 07:051.1679cancelled
 111cancelled
78639902007.03.01 07:05sell0.30usdcad1.16791.17991.16792007.03.01 09:581.16790.000.000.000.00
 111[tp]
78639922007.03.01 08:35sell0.40usdcad1.16941.17991.16792007.03.01 09:581.16790.000.000.0051.37
 111[tp]
78639942007.03.01 07:05sell limit0.70usdcad1.17091.17991.16942007.03.01 09:581.1677cancelled
 111cancelled
78639972007.03.01 07:05sell limit1.30usdcad1.17241.17991.17092007.03.01 09:581.1677cancelled
 111cancelled
78639982007.03.01 07:05sell limit2.50usdcad1.17391.17991.17242007.03.01 09:581.1677cancelled
 111cancelled
78639992007.03.01 07:05sell limit4.90usdcad1.17541.17991.17392007.03.01 09:581.1677cancelled
 111cancelled
78640012007.03.01 07:05sell limit9.70usdcad1.17691.17991.17542007.03.01 09:581.1677cancelled
 111cancelled
78640032007.03.01 07:05sell limit19.30usdcad1.17841.17991.17692007.03.01 09:581.1677cancelled
 111cancelled
78698432007.03.01 09:58sell0.30usdcad1.16751.17951.17202007.03.01 18:351.17200.000.000.00-115.20
 111[tp]
78698452007.03.01 13:17sell0.40usdcad1.16901.17951.17202007.03.01 18:351.17200.000.000.00-102.39
 111[tp]
78698462007.03.01 14:32sell0.70usdcad1.17051.17951.17202007.03.01 18:351.17200.000.000.00-89.59
 111[tp]
78698492007.03.01 14:40sell1.30usdcad1.17201.17951.17202007.03.01 18:351.17200.000.000.000.00
 111[tp]
78698502007.03.01 15:43sell2.50usdcad1.17351.17951.17202007.03.01 18:351.17200.000.000.00320.00
 111[tp]
78698522007.03.01 09:58sell limit4.90usdcad1.17501.17951.17352007.03.01 18:351.1715cancelled
 111cancelled
78698532007.03.01 09:58sell limit9.70usdcad1.17651.17951.17502007.03.01 18:351.1715cancelled
 111cancelled
78698552007.03.01 09:58sell limit19.30usdcad1.17801.17951.17652007.03.01 18:351.1717cancelled
 111cancelled
78771352007.03.01 13:46buy0.30usdcad1.17051.15851.17202007.03.01 14:401.17200.000.000.0038.40
 111[tp]
78771362007.03.01 13:47buy limit0.40usdcad1.16901.15851.17052007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78771382007.03.01 13:47buy limit0.70usdcad1.16751.15851.16902007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78771392007.03.01 13:47buy limit1.30usdcad1.16601.15851.16752007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78771402007.03.01 13:47buy limit2.50usdcad1.16451.15851.16602007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78771422007.03.01 13:47buy limit4.90usdcad1.16301.15851.16452007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78771452007.03.01 13:47buy limit9.70usdcad1.16151.15851.16302007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78771462007.03.01 13:47buy limit19.30usdcad1.16001.15851.16152007.03.01 14:401.1724cancelled
 111cancelled
78784602007.03.01 14:40buy0.30usdcad1.17241.16041.17392007.03.01 15:441.17390.000.000.0038.33
 111[tp]
78784612007.03.01 14:40buy limit0.40usdcad1.17091.16041.17242007.03.01 15:451.1740cancelled
 111cancelled
78784622007.03.01 14:40buy limit0.70usdcad1.16941.16041.17092007.03.01 15:451.1744cancelled
 111cancelled
78784632007.03.01 14:40buy limit1.30usdcad1.16791.16041.16942007.03.01 15:451.1744cancelled
 111cancelled
78784642007.03.01 14:40buy limit2.50usdcad1.16641.16041.16792007.03.01 15:451.1742cancelled
 111cancelled
78784652007.03.01 14:40buy limit4.90usdcad1.16491.16041.16642007.03.01 15:451.1742cancelled
 111cancelled
78784662007.03.01 14:40buy limit9.70usdcad1.16341.16041.16492007.03.01 15:451.1742cancelled
 111cancelled
78784682007.03.01 14:40buy limit19.30usdcad1.16191.16041.16342007.03.01 15:441.1742cancelled
 111cancelled
78817452007.03.01 15:45buy0.30usdcad1.17441.16241.17442007.03.01 16:361.17440.000.000.000.00
 111[tp]
78817472007.03.01 16:04buy0.40usdcad1.17291.16241.17442007.03.01 16:361.17440.000.000.0051.08
 111[tp]
78817492007.03.01 15:45buy limit0.70usdcad1.17141.16241.17292007.03.01 16:361.1747cancelled
 111cancelled
78817522007.03.01 15:45buy limit1.30usdcad1.16991.16241.17142007.03.01 16:361.1747cancelled
 111cancelled
78817532007.03.01 15:45buy limit2.50usdcad1.16841.16241.16992007.03.01 16:361.1747cancelled
 111cancelled
78817562007.03.01 15:45buy limit4.90usdcad1.16691.16241.16842007.03.01 16:361.1747cancelled
 111cancelled
78817592007.03.01 15:45buy limit9.70usdcad1.16541.16241.16692007.03.01 16:361.1747cancelled
 111cancelled
78817612007.03.01 15:45buy limit19.30usdcad1.16391.16241.16542007.03.01 16:361.1747cancelled
 111cancelled
78842612007.03.01 16:36buy0.30usdcad1.17491.16291.17342007.03.01 20:001.17340.000.000.00-38.35
 111[tp]
78842632007.03.01 17:23buy0.40usdcad1.17341.16291.17342007.03.01 20:001.17340.000.000.000.00
 111[tp]
78842662007.03.01 18:35buy0.70usdcad1.17191.16291.17342007.03.01 20:001.17340.000.000.0089.48
 111[tp]
78842932007.03.01 16:36buy limit1.30usdcad1.17041.16291.17192007.03.01 20:001.1738cancelled
 111cancelled
78842952007.03.01 16:36buy limit2.50usdcad1.16891.16291.17042007.03.01 20:001.1738cancelled
 111cancelled
78842962007.03.01 16:36buy limit4.90usdcad1.16741.16291.16892007.03.01 20:001.1738cancelled
 111cancelled
78842982007.03.01 16:36buy limit9.70usdcad1.16591.16291.16742007.03.01 20:001.1738cancelled
 111cancelled
78843002007.03.01 16:36buy limit19.30usdcad1.16441.16291.16592007.03.01 20:001.1738cancelled
 111cancelled
78912162007.03.01 18:35sell0.30usdcad1.17171.18371.17172007.03.01 20:411.17170.000.000.000.00
 111[tp]
78912172007.03.01 19:45sell0.40usdcad1.17321.18371.17172007.03.01 20:411.17170.000.000.0051.21
 111[tp]
78912182007.03.01 18:35sell limit0.70usdcad1.17471.18371.17322007.03.01 20:411.1715cancelled
 111cancelled
78912192007.03.01 18:35sell limit1.30usdcad1.17621.18371.17472007.03.01 20:411.1715cancelled
 111cancelled
78912212007.03.01 18:35sell limit2.50usdcad1.17771.18371.17622007.03.01 20:411.1715cancelled
 111cancelled
78912232007.03.01 18:35sell limit4.90usdcad1.17921.18371.17772007.03.01 20:411.1715cancelled
 111cancelled
78912242007.03.01 18:35sell limit9.70usdcad1.18071.18371.17922007.03.01 20:411.1715cancelled
 111cancelled
78912252007.03.01 18:35sell limit19.30usdcad1.18221.18371.18072007.03.01 20:411.1715cancelled
 111cancelled
78929532007.03.01 20:00buy0.30usdcad1.17381.16181.17382007.03.02 09:111.17380.000.000.440.00
 111[tp]
78929552007.03.01 20:13buy0.40usdcad1.17231.16181.17382007.03.02 09:111.17380.000.000.5851.12
 111[tp]
78929572007.03.01 20:00buy limit0.70usdcad1.17081.16181.17232007.03.02 09:111.1742cancelled
 111cancelled
78929602007.03.01 20:00buy limit1.30usdcad1.16931.16181.17082007.03.02 09:111.1742cancelled
 111cancelled
78929612007.03.01 20:00buy limit2.50usdcad1.16781.16181.16932007.03.02 09:111.1742cancelled
 111cancelled
78929622007.03.01 20:00buy limit4.90usdcad1.16631.16181.16782007.03.02 09:111.1742cancelled
 111cancelled
78929672007.03.01 20:00buy limit9.70usdcad1.16481.16181.16632007.03.02 09:111.1742cancelled
 111cancelled
78929682007.03.01 20:00buy limit19.30usdcad1.16331.16181.16482007.03.02 09:111.1742cancelled
 111cancelled
78935882007.03.01 20:41sell0.30usdcad1.17131.18331.17132007.03.02 10:251.17130.000.00-1.710.00
 111[tp]
78935902007.03.01 23:45sell0.40usdcad1.17281.18331.17132007.03.02 10:251.17130.000.00-2.2951.22
 111[tp]
78935922007.03.01 20:41sell limit0.70usdcad1.17431.18331.17282007.03.02 10:251.1710cancelled
 111cancelled
78935942007.03.01 20:41sell limit1.30usdcad1.17581.18331.17432007.03.02 10:251.1710cancelled
 111cancelled
78935952007.03.01 20:41sell limit2.50usdcad1.17731.18331.17582007.03.02 10:251.1710cancelled
 111cancelled
78935962007.03.01 20:41sell limit4.90usdcad1.17881.18331.17732007.03.02 10:251.1710cancelled
 111cancelled
78935972007.03.01 20:41sell limit9.70usdcad1.18031.18331.17882007.03.02 10:251.1708cancelled
 111cancelled
78936002007.03.01 20:41sell limit19.30usdcad1.18181.18331.18032007.03.02 10:251.1708cancelled
 111cancelled
79081682007.03.02 09:11buy0.30usdcad1.17421.16221.17272007.03.02 11:091.17270.000.000.00-38.37
 111[tp]
79081692007.03.02 10:05buy0.40usdcad1.17271.16221.17272007.03.02 11:091.17270.000.000.000.00
 111[tp]
79081702007.03.02 10:25buy0.70usdcad1.17121.16221.17272007.03.02 11:091.17270.000.000.0089.54
 111[tp]
79081722007.03.02 09:11buy limit1.30usdcad1.16971.16221.17122007.03.02 11:091.1732cancelled
 111cancelled
79081732007.03.02 09:11buy limit2.50usdcad1.16821.16221.16972007.03.02 11:091.1732cancelled
 111cancelled
79081742007.03.02 09:11buy limit4.90usdcad1.16671.16221.16822007.03.02 11:091.1732cancelled
 111cancelled
79081752007.03.02 09:11buy limit9.70usdcad1.16521.16221.16672007.03.02 11:091.1732cancelled
 111cancelled
79081762007.03.02 09:11buy limit19.30usdcad1.16371.16221.16522007.03.02 11:091.1732cancelled
 111cancelled
79114892007.03.02 10:25sell0.30usdcad1.17081.18281.17382007.03.02 14:271.17380.000.000.00-76.67
 111[tp]
79114902007.03.02 10:52sell0.40usdcad1.17231.18281.17382007.03.02 14:271.17380.000.000.00-51.12
 111[tp]
79114912007.03.02 11:44sell0.70usdcad1.17381.18281.17382007.03.02 14:271.17380.000.000.000.00
 111[tp]
79114922007.03.02 13:49sell1.30usdcad1.17531.18281.17382007.03.02 14:271.17380.000.000.00166.13
 111[tp]
79114932007.03.02 10:25sell limit2.50usdcad1.17681.18281.17532007.03.02 14:271.1736cancelled
 111cancelled
79114942007.03.02 10:25sell limit4.90usdcad1.17831.18281.17682007.03.02 14:271.1736cancelled
 111cancelled
79114962007.03.02 10:25sell limit9.70usdcad1.17981.18281.17832007.03.02 14:271.1736cancelled
 111cancelled
79114982007.03.02 10:25sell limit19.30usdcad1.18131.18281.17982007.03.02 14:271.1736cancelled
 111cancelled
79129442007.03.02 11:09buy0.30usdcad1.17321.16121.17472007.03.02 13:391.17470.000.000.0038.31
 111[tp]
79129462007.03.02 11:09buy limit0.40usdcad1.17171.16121.17322007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79129472007.03.02 11:09buy limit0.70usdcad1.17021.16121.17172007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79129482007.03.02 11:09buy limit1.30usdcad1.16871.16121.17022007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79129492007.03.02 11:09buy limit2.50usdcad1.16721.16121.16872007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79129502007.03.02 11:09buy limit4.90usdcad1.16571.16121.16722007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79129512007.03.02 11:09buy limit9.70usdcad1.16421.16121.16572007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79129522007.03.02 11:09buy limit19.30usdcad1.16271.16121.16422007.03.02 13:391.1750cancelled
 111cancelled
79170502007.03.02 13:39buy0.30usdcad1.17501.16301.17502007.03.02 16:091.17500.000.000.000.00
 111[tp]
79170512007.03.02 14:32buy0.40usdcad1.17351.16301.17502007.03.02 16:091.17500.000.000.0051.06
 111[tp]
79170522007.03.02 13:39buy limit0.70usdcad1.17201.16301.17352007.03.02 16:091.1755cancelled
 111cancelled
79170532007.03.02 13:39buy limit1.30usdcad1.17051.16301.17202007.03.02 16:091.1755cancelled
 111cancelled
79170542007.03.02 13:39buy limit2.50usdcad1.16901.16301.17052007.03.02 16:091.1755cancelled
 111cancelled
79170552007.03.02 13:39buy limit4.90usdcad1.16751.16301.16902007.03.02 16:091.1755cancelled
 111cancelled
79170562007.03.02 13:39buy limit9.70usdcad1.16601.16301.16752007.03.02 16:091.1755cancelled
 111cancelled
79170572007.03.02 13:39buy limit19.30usdcad1.16451.16301.16602007.03.02 16:091.1755cancelled
 111cancelled
79187892007.03.02 14:27sell0.30usdcad1.17361.18561.17662007.03.05 07:241.17660.000.00-1.71-76.49
 111[tp]
79187902007.03.02 16:09sell0.40usdcad1.17511.18561.17662007.03.05 07:241.17660.000.00-2.28-50.99
 111[tp]
79187922007.03.02 21:12sell0.70usdcad1.17661.18561.17662007.03.05 07:241.17660.000.00-3.990.00
 111[tp]
79187942007.03.05 02:56sell1.30usdcad1.17811.18561.17662007.03.05 07:241.17660.000.000.00165.73
 111[tp]
79187952007.03.02 14:27sell limit2.50usdcad1.17961.18561.17812007.03.05 07:271.1759cancelled
 111cancelled
79187962007.03.02 14:27sell limit4.90usdcad1.18111.18561.17962007.03.05 07:271.1759cancelled
 111cancelled
79187992007.03.02 14:27sell limit9.70usdcad1.18261.18561.18112007.03.05 07:271.1759cancelled
 111cancelled
79188012007.03.02 14:27sell limit19.30usdcad1.18411.18561.18262007.03.05 07:271.1759cancelled
 111cancelled
79245792007.03.02 16:09buy0.30usdcad1.17541.16341.17692007.03.02 21:461.17690.000.000.0038.24
 111[tp]
79245802007.03.02 16:09buy limit0.40usdcad1.17391.16341.17542007.03.02 21:461.1774cancelled
 111cancelled
79245812007.03.02 16:10buy limit0.70usdcad1.17241.16341.17392007.03.02 21:461.1774cancelled
 111cancelled
79245822007.03.02 16:10buy limit1.30usdcad1.17091.16341.17242007.03.02 21:461.1774cancelled
 111cancelled
79245842007.03.02 16:10buy limit2.50usdcad1.16941.16341.17092007.03.02 21:461.1774cancelled
 111cancelled
79245852007.03.02 16:10buy limit4.90usdcad1.16791.16341.16942007.03.02 21:461.1774cancelled
 111cancelled
79245862007.03.02 16:10buy limit9.70usdcad1.16641.16341.16792007.03.02 21:461.1773cancelled
 111cancelled
79245882007.03.02 16:10buy limit19.30usdcad1.16491.16341.16642007.03.02 21:461.1773cancelled
 111cancelled
79353602007.03.02 21:47buy0.30usdcad1.17731.16531.17882007.03.05 03:521.17880.000.000.4338.17
 111[tp]
79353612007.03.02 21:47buy limit0.40usdcad1.17581.16531.17732007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79353622007.03.02 21:47buy limit0.70usdcad1.17431.16531.17582007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79353632007.03.02 21:47buy limit1.30usdcad1.17281.16531.17432007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79353642007.03.02 21:47buy limit2.50usdcad1.17131.16531.17282007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79353652007.03.02 21:47buy limit4.90usdcad1.16981.16531.17132007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79353662007.03.02 21:47buy limit9.70usdcad1.16831.16531.16982007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79353672007.03.02 21:47buy limit19.30usdcad1.16681.16531.16832007.03.05 03:531.1790cancelled
 111cancelled
79480072007.03.05 03:53buy0.30usdcad1.17901.16701.17752007.03.05 08:521.17750.000.000.00-38.22
 111[tp]
79480092007.03.05 04:38buy0.40usdcad1.17751.16701.17752007.03.05 08:521.17750.000.000.000.00
 111[tp]
79480102007.03.05 07:36buy0.70usdcad1.17601.16701.17752007.03.05 08:521.17750.000.000.0089.17
 111[tp]
79480132007.03.05 03:53buy limit1.30usdcad1.17451.16701.17602007.03.05 08:521.1780cancelled
 111cancelled
79480162007.03.05 03:53buy limit2.50usdcad1.17301.16701.17452007.03.05 08:521.1780cancelled
 111cancelled
79480172007.03.05 03:54buy limit4.90usdcad1.17151.16701.17302007.03.05 08:521.1780cancelled
 111cancelled
79480272007.03.05 03:54buy limit9.70usdcad1.17001.16701.17152007.03.05 08:521.1780cancelled
 111cancelled
79480312007.03.05 03:54buy limit19.30usdcad1.16851.16701.17002007.03.05 08:521.1780cancelled
 111cancelled
79587592007.03.05 07:27sell0.30usdcad1.17591.18791.17742007.03.05 09:191.17740.000.000.00-38.22
 111[tp]
79587622007.03.05 08:49sell0.40usdcad1.17741.18791.17742007.03.05 09:191.17740.000.000.000.00
 111[tp]
79587632007.03.05 09:13sell0.70usdcad1.17891.18791.17742007.03.05 09:191.17740.000.000.0089.18
 111[tp]
79587642007.03.05 07:27sell limit1.30usdcad1.18041.18791.17892007.03.05 09:201.1772cancelled
 111cancelled
79587662007.03.05 07:27sell limit2.50usdcad1.18191.18791.18042007.03.05 09:201.1772cancelled
 111cancelled
79587682007.03.05 07:27sell limit4.90usdcad1.18341.18791.18192007.03.05 09:201.1772cancelled
 111cancelled
79587692007.03.05 07:27sell limit9.70usdcad1.18491.18791.18342007.03.05 09:201.1772cancelled
 111cancelled
79587712007.03.05 07:27sell limit19.30usdcad1.18641.18791.18492007.03.05 09:201.1772cancelled
 111cancelled
79642672007.03.05 08:52buy0.30usdcad1.17801.16601.17952007.03.05 12:061.17950.000.000.0038.14
 111[tp]
79642682007.03.05 08:52buy limit0.40usdcad1.17651.16601.17802007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79642712007.03.05 08:52buy limit0.70usdcad1.17501.16601.17652007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79642732007.03.05 08:52buy limit1.30usdcad1.17351.16601.17502007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79642742007.03.05 08:52buy limit2.50usdcad1.17201.16601.17352007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79642762007.03.05 08:52buy limit4.90usdcad1.17051.16601.17202007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79642772007.03.05 08:53buy limit9.70usdcad1.16901.16601.17052007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79642782007.03.05 08:53buy limit19.30usdcad1.16751.16601.16902007.03.05 12:061.1801cancelled
 111cancelled
79665932007.03.05 09:20sell0.30usdcad1.17721.18921.18022007.03.05 15:281.18020.000.000.00-76.26
 111[tp]
79665952007.03.05 09:34sell0.40usdcad1.17871.18921.18022007.03.05 15:281.18020.000.000.00-50.84
 111[tp]
79665972007.03.05 12:17sell0.70usdcad1.18021.18921.18022007.03.05 15:281.18020.000.000.000.00
 111[tp]
79665982007.03.05 14:13sell1.30usdcad1.18171.18921.18022007.03.05 15:281.18020.000.000.00165.24
 111[tp]
79666002007.03.05 09:20sell limit2.50usdcad1.18321.18921.18172007.03.05 15:281.1797cancelled
 111cancelled
79666012007.03.05 09:20sell limit4.90usdcad1.18471.18921.18322007.03.05 15:281.1797cancelled
 111cancelled
79666032007.03.05 09:20sell limit9.70usdcad1.18621.18921.18472007.03.05 15:281.1797cancelled
 111cancelled
79666052007.03.05 09:20sell limit19.30usdcad1.18771.18921.18622007.03.05 15:281.1799cancelled
 111cancelled
79734332007.03.05 12:06buy0.30usdcad1.18011.16811.18162007.03.05 12:241.18160.000.000.0038.08
 111[tp]
79734342007.03.05 12:06buy limit0.40usdcad1.17861.16811.18012007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79734372007.03.05 12:06buy limit0.70usdcad1.17711.16811.17862007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79734402007.03.05 12:06buy limit1.30usdcad1.17561.16811.17712007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79734412007.03.05 12:06buy limit2.50usdcad1.17411.16811.17562007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79734422007.03.05 12:06buy limit4.90usdcad1.17261.16811.17412007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79734432007.03.05 12:06buy limit9.70usdcad1.17111.16811.17262007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79734452007.03.05 12:06buy limit19.30usdcad1.16961.16811.17112007.03.05 12:241.1818cancelled
 111cancelled
79739812007.03.05 12:24buy0.30usdcad1.18201.17001.18202007.03.05 14:131.18200.000.000.000.00
 111[tp]
79739822007.03.05 13:01buy0.40usdcad1.18051.17001.18202007.03.05 14:131.18200.000.000.0050.76
 111[tp]
79739842007.03.05 12:24buy limit0.70usdcad1.17901.17001.18052007.03.05 14:131.1825cancelled
 111cancelled
79739862007.03.05 12:24buy limit1.30usdcad1.17751.17001.17902007.03.05 14:131.1825cancelled
 111cancelled
79739872007.03.05 12:24buy limit2.50usdcad1.17601.17001.17752007.03.05 14:131.1825cancelled
 111cancelled
79739882007.03.05 12:24buy limit4.90usdcad1.17451.17001.17602007.03.05 14:131.1825cancelled
 111cancelled
79739892007.03.05 12:24buy limit9.70usdcad1.17301.17001.17452007.03.05 14:131.1825cancelled
 111cancelled
79739902007.03.05 12:24buy limit19.30usdcad1.17151.17001.17302007.03.05 14:131.1825cancelled
 111cancelled
79781512007.03.05 14:13buy0.30usdcad1.18251.17051.18102007.03.05 18:501.18100.000.000.00-38.10
 111[tp]
79781522007.03.05 14:48buy0.40usdcad1.18101.17051.18102007.03.05 18:501.18100.000.000.000.00
 111[tp]
79781542007.03.05 15:30buy0.70usdcad1.17951.17051.18102007.03.05 18:501.18100.000.000.0088.91
 111[tp]
79781562007.03.05 14:13buy limit1.30usdcad1.17801.17051.17952007.03.05 18:501.1814cancelled
 111cancelled
79781572007.03.05 14:13buy limit2.50usdcad1.17651.17051.17802007.03.05 18:501.1814cancelled
 111cancelled
79781602007.03.05 14:13buy limit4.90usdcad1.17501.17051.17652007.03.05 18:501.1814cancelled
 111cancelled
79781622007.03.05 14:13buy limit9.70usdcad1.17351.17051.17502007.03.05 18:501.1814cancelled
 111cancelled
79781662007.03.05 14:13buy limit19.30usdcad1.17201.17051.17352007.03.05 18:501.1814cancelled
 111cancelled
79811902007.03.05 15:28sell0.30usdcad1.17991.19191.17992007.03.05 20:491.17990.000.000.000.00
 111[tp]
79811922007.03.05 18:50sell0.40usdcad1.18141.19191.17992007.03.05 20:491.17990.000.000.0050.86
 111[tp]
79811932007.03.05 15:28sell limit0.70usdcad1.18291.19191.18142007.03.05 20:501.1793cancelled
 111cancelled
79811952007.03.05 15:28sell limit1.30usdcad1.18441.19191.18292007.03.05 20:501.1793cancelled
 111cancelled
79811962007.03.05 15:28sell limit2.50usdcad1.18591.19191.18442007.03.05 20:501.1793cancelled
 111cancelled
79811972007.03.05 15:28sell limit4.90usdcad1.18741.19191.18592007.03.05 20:501.1793cancelled
 111cancelled
79811982007.03.05 15:28sell limit9.70usdcad1.18891.19191.18742007.03.05 20:501.1793cancelled
 111cancelled
79812002007.03.05 15:28sell limit19.30usdcad1.19041.19191.18892007.03.05 20:501.1796cancelled
 111cancelled
79935572007.03.05 18:50buy0.30usdcad1.18141.16941.18142007.03.06 00:231.18140.000.000.430.00
 111[tp]
79935582007.03.05 20:49buy0.40usdcad1.17991.16941.18142007.03.06 00:231.18140.000.000.5850.79
 111[tp]
79935602007.03.05 18:50buy limit0.70usdcad1.17841.16941.17992007.03.06 00:231.1818cancelled
 111cancelled
79935632007.03.05 18:50buy limit1.30usdcad1.17691.16941.17842007.03.06 00:231.1818cancelled
 111cancelled
79935662007.03.05 18:50buy limit2.50usdcad1.17541.16941.17692007.03.06 00:231.1818cancelled
 111cancelled
79935692007.03.05 18:50buy limit4.90usdcad1.17391.16941.17542007.03.06 00:231.1818cancelled
 111cancelled
79935712007.03.05 18:50buy limit9.70usdcad1.17241.16941.17392007.03.06 00:231.1818cancelled
 111cancelled
79935732007.03.05 18:50buy limit19.30usdcad1.17091.16941.17242007.03.06 00:231.1818cancelled
 111cancelled
79991122007.03.05 20:50sell0.30usdcad1.17961.19161.17962007.03.06 02:531.17960.000.00-1.700.00
 111[tp]
79991132007.03.05 23:04sell0.40usdcad1.18111.19161.17962007.03.06 02:531.17960.000.00-2.2750.87
 111[tp]
79991152007.03.05 20:50sell limit0.70usdcad1.18261.19161.18112007.03.06 02:531.1791cancelled
 111cancelled
79991162007.03.05 20:50sell limit1.30usdcad1.18411.19161.18262007.03.06 02:531.1791cancelled
 111cancelled
79991172007.03.05 20:50sell limit2.50usdcad1.18561.19161.18412007.03.06 02:531.1791cancelled
 111cancelled
79991192007.03.05 20:50sell limit4.90usdcad1.18711.19161.18562007.03.06 02:531.1791cancelled
 111cancelled
79991212007.03.05 20:50sell limit9.70usdcad1.18861.19161.18712007.03.06 02:531.1791cancelled
 111cancelled
79991222007.03.05 20:50sell limit19.30usdcad1.19011.19161.18862007.03.06 02:531.1791cancelled
 111cancelled
80090752007.03.06 00:23buy0.30usdcad1.18181.16981.18182007.03.07 14:341.17460.000.000.43-183.89
 111 
80090762007.03.06 02:41buy0.40usdcad1.18031.16981.18182007.03.07 14:341.17480.000.000.58-187.27
 111 
80090782007.03.06 06:07buy0.70usdcad1.17881.16981.18032007.03.06 09:001.18030.000.000.0088.94
 111[tp]
80090792007.03.06 10:05buy1.30usdcad1.17731.16981.17882007.03.06 11:171.17880.000.000.00165.42
 111[tp]
80090802007.03.06 16:26buy2.50usdcad1.17581.16981.17732007.03.06 20:381.17730.000.000.00318.53
 111[tp]
80090822007.03.06 17:04buy4.90usdcad1.17431.16981.17582007.03.06 18:591.17580.000.000.00625.00
 111[tp]
80090832007.03.06 00:23buy limit9.70usdcad1.17281.16981.17432007.03.07 14:341.1752cancelled
 111cancelled
80090842007.03.06 00:23buy limit19.30usdcad1.17131.16981.17282007.03.07 14:341.1752cancelled
 111cancelled
80142212007.03.06 02:53sell0.30usdcad1.17911.19111.17912007.03.06 06:051.17910.000.000.000.00
 111[tp]
80142222007.03.06 03:19sell0.40usdcad1.18061.19111.17912007.03.06 06:051.17910.000.000.0050.89
 111[tp]
80142242007.03.06 02:53sell limit0.70usdcad1.18211.19111.18062007.03.06 23:441.1768cancelled
 111cancelled
80142252007.03.06 02:53sell limit1.30usdcad1.18361.19111.18212007.03.06 23:441.1768cancelled
 111cancelled
80142262007.03.06 02:53sell limit2.50usdcad1.18511.19111.18362007.03.06 23:441.1768cancelled
 111cancelled
80142302007.03.06 02:53sell limit4.90usdcad1.18661.19111.18512007.03.06 23:441.1768cancelled
 111cancelled
80142312007.03.06 02:53sell limit9.70usdcad1.18811.19111.18662007.03.06 23:441.1768cancelled
 111cancelled
80142332007.03.06 02:53sell limit19.30usdcad1.18961.19111.18812007.03.06 23:441.1768cancelled
 111cancelled
80538762007.03.06 23:44sell0.30usdcad1.17681.18881.17532007.03.07 09:511.17530.000.00-1.7138.29
 111[tp]
80538782007.03.06 23:44sell limit0.40usdcad1.17831.18881.17682007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80538792007.03.06 23:44sell limit0.70usdcad1.17981.18881.17832007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80538802007.03.06 23:44sell limit1.30usdcad1.18131.18881.17982007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80538812007.03.06 23:44sell limit2.50usdcad1.18281.18881.18132007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80538822007.03.06 23:44sell limit4.90usdcad1.18431.18881.18282007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80538832007.03.06 23:44sell limit9.70usdcad1.18581.18881.18432007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80538842007.03.06 23:44sell limit19.30usdcad1.18731.18881.18582007.03.07 09:511.1749cancelled
 111cancelled
80873202007.03.07 09:51sell0.30usdcad1.17491.18691.17342007.03.07 14:341.17520.000.000.00-7.66
 111 
80873232007.03.07 09:51sell limit0.40usdcad1.17641.18691.17492007.03.07 14:341.1748cancelled
 111cancelled
80873242007.03.07 09:51sell limit0.70usdcad1.17791.18691.17642007.03.07 14:341.1748cancelled
 111cancelled
80873262007.03.07 09:51sell limit1.30usdcad1.17941.18691.17792007.03.07 14:341.1748cancelled
 111cancelled
80873302007.03.07 09:51sell limit2.50usdcad1.18091.18691.17942007.03.07 14:341.1748cancelled
 111cancelled
80873322007.03.07 09:51sell limit4.90usdcad1.18241.18691.18092007.03.07 14:341.1748cancelled
 111cancelled
80873352007.03.07 09:51sell limit9.70usdcad1.18391.18691.18242007.03.07 14:351.1748cancelled
 111cancelled
80873362007.03.07 09:51sell limit19.30usdcad1.18541.18691.18392007.03.07 14:351.1748cancelled
 111cancelled
80997212007.03.07 14:35buy0.30usdcad1.17501.16301.17652007.03.07 15:211.17650.000.000.0038.25
 111[tp]
80997222007.03.07 14:35buy limit0.40usdcad1.17351.16301.17502007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997232007.03.07 14:35buy limit0.70usdcad1.17201.16301.17352007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997242007.03.07 14:35buy limit1.30usdcad1.17051.16301.17202007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997252007.03.07 14:35buy limit2.50usdcad1.16901.16301.17052007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997262007.03.07 14:35buy limit4.90usdcad1.16751.16301.16902007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997272007.03.07 14:35buy limit9.70usdcad1.16601.16301.16752007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997282007.03.07 14:35buy limit19.30usdcad1.16451.16301.16602007.03.07 15:211.1768cancelled
 111cancelled
80997292007.03.07 14:35sell0.30usdcad1.17491.18691.17792007.03.07 21:451.17790.000.000.00-76.42
 111[tp]
80997312007.03.07 15:13sell0.40usdcad1.17641.18691.17792007.03.07 21:451.17790.000.000.00-50.95
 111[tp]
80997322007.03.07 16:47sell0.70usdcad1.17791.18691.17792007.03.07 21:451.17790.000.000.000.00
 111[tp]
80997342007.03.07 18:19sell1.30usdcad1.17941.18691.17792007.03.07 21:451.17790.000.000.00165.56
 111[tp]
80997362007.03.07 14:35sell limit2.50usdcad1.18091.18691.17942007.03.07 21:461.1774cancelled
 111cancelled
80997392007.03.07 14:35sell limit4.90usdcad1.18241.18691.18092007.03.07 21:461.1774cancelled
 111cancelled
80997412007.03.07 14:35sell limit9.70usdcad1.18391.18691.18242007.03.07 21:461.1774cancelled
 111cancelled
80997422007.03.07 14:35sell limit19.30usdcad1.18541.18691.18392007.03.07 21:461.1774cancelled
 111cancelled
81021502007.03.07 15:21buy0.30usdcad1.17701.16501.17852007.03.07 16:471.17850.000.000.0038.18
 111[tp]
81021522007.03.07 15:21buy limit0.40usdcad1.17551.16501.17702007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81021532007.03.07 15:21buy limit0.70usdcad1.17401.16501.17552007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81021542007.03.07 15:21buy limit1.30usdcad1.17251.16501.17402007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81021552007.03.07 15:21buy limit2.50usdcad1.17101.16501.17252007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81021562007.03.07 15:21buy limit4.90usdcad1.16951.16501.17102007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81021572007.03.07 15:21buy limit9.70usdcad1.16801.16501.16952007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81021582007.03.07 15:21buy limit19.30usdcad1.16651.16501.16802007.03.07 16:471.1788cancelled
 111cancelled
81058872007.03.07 16:47buy0.30usdcad1.17881.16681.17882007.03.07 18:061.17880.000.000.000.00
 111[tp]
81058882007.03.07 17:49buy0.40usdcad1.17731.16681.17882007.03.07 18:061.17880.000.000.0050.90
 111[tp]
81058892007.03.07 16:47buy limit0.70usdcad1.17581.16681.17732007.03.07 18:061.1795cancelled
 111cancelled
81058902007.03.07 16:47buy limit1.30usdcad1.17431.16681.17582007.03.07 18:061.1795cancelled
 111cancelled
81058912007.03.07 16:47buy limit2.50usdcad1.17281.16681.17432007.03.07 18:061.1795cancelled
 111cancelled
81058922007.03.07 16:47buy limit4.90usdcad1.17131.16681.17282007.03.07 18:061.1795cancelled
 111cancelled
81058932007.03.07 16:48buy limit9.70usdcad1.16981.16681.17132007.03.07 18:061.1795cancelled
 111cancelled
81058942007.03.07 16:48buy limit19.30usdcad1.16831.16681.16982007.03.07 18:061.1795cancelled
 111cancelled
81087272007.03.07 18:06buy0.30usdcad1.17931.16731.17932007.03.08 12:121.17930.000.001.300.00
 111[tp]
81087282007.03.07 21:45buy0.40usdcad1.17781.16731.17932007.03.08 12:121.17930.000.001.7350.88
 111[tp]
81087302007.03.07 18:06buy limit0.70usdcad1.17631.16731.17782007.03.08 12:131.1801cancelled
 111cancelled
81087312007.03.07 18:06buy limit1.30usdcad1.17481.16731.17632007.03.08 12:131.1801cancelled
 111cancelled
81087342007.03.07 18:06buy limit2.50usdcad1.17331.16731.17482007.03.08 12:131.1801cancelled
 111cancelled
81087352007.03.07 18:06buy limit4.90usdcad1.17181.16731.17332007.03.08 12:131.1801cancelled
 111cancelled
81087362007.03.07 18:06buy limit9.70usdcad1.17031.16731.17182007.03.08 12:131.1801cancelled
 111cancelled
81087382007.03.07 18:06buy limit19.30usdcad1.16881.16731.17032007.03.08 12:131.1801cancelled
 111cancelled
81133272007.03.07 21:46sell0.30usdcad1.17741.18941.17742007.03.08 14:281.17740.000.00-5.120.00
 111[tp]
81133292007.03.08 11:56sell0.40usdcad1.17891.18941.17742007.03.08 14:281.17740.000.000.0050.96
 111[tp]
81133302007.03.07 21:46sell limit0.70usdcad1.18041.18941.17892007.03.08 14:281.1774cancelled
 111cancelled
81133332007.03.07 21:46sell limit1.30usdcad1.18191.18941.18042007.03.08 14:281.1774cancelled
 111cancelled
81133342007.03.07 21:46sell limit2.50usdcad1.18341.18941.18192007.03.08 14:281.1774cancelled
 111cancelled
81133352007.03.07 21:46sell limit4.90usdcad1.18491.18941.18342007.03.08 14:281.1772cancelled
 111cancelled
81133372007.03.07 21:46sell limit9.70usdcad1.18641.18941.18492007.03.08 14:281.1772cancelled
 111cancelled
81133392007.03.07 21:46sell limit19.30usdcad1.18791.18941.18642007.03.08 14:281.1772cancelled
 111cancelled
81411272007.03.08 12:13buy0.30usdcad1.18011.16811.17862007.03.08 15:161.17860.000.000.00-38.18
 111[tp]
81411282007.03.08 13:56buy0.40usdcad1.17861.16811.17862007.03.08 15:161.17860.000.000.000.00
 111[tp]
81411292007.03.08 14:39buy0.70usdcad1.17711.16811.17862007.03.08 15:161.17860.000.000.0089.09
 111[tp]
81411302007.03.08 12:13buy limit1.30usdcad1.17561.16811.17712007.03.08 15:161.1789cancelled
 111cancelled
81411312007.03.08 12:13buy limit2.50usdcad1.17411.16811.17562007.03.08 15:161.1789cancelled
 111cancelled
81411322007.03.08 12:13buy limit4.90usdcad1.17261.16811.17412007.03.08 15:161.1790cancelled
 111cancelled
81411342007.03.08 12:13buy limit9.70usdcad1.17111.16811.17262007.03.08 15:161.1790cancelled
 111cancelled
81411352007.03.08 12:13buy limit19.30usdcad1.16961.16811.17112007.03.08 15:161.1790cancelled
 111cancelled
81445092007.03.08 14:28sell0.30usdcad1.17721.18921.17872007.03.09 11:381.17870.000.00-1.70-38.18
 111[tp]
81445102007.03.08 15:44sell0.40usdcad1.17871.18921.17872007.03.09 11:381.17870.000.00-2.270.00
 111[tp]
81445112007.03.08 16:10sell0.70usdcad1.18021.18921.17872007.03.09 11:381.17870.000.00-3.9889.08
 111[tp]
81445122007.03.08 14:28sell limit1.30usdcad1.18171.18921.18022007.03.09 11:381.1783cancelled
 111cancelled
81445152007.03.08 14:28sell limit2.50usdcad1.18321.18921.18172007.03.09 11:381.1784cancelled
 111cancelled
81445162007.03.08 14:28sell limit4.90usdcad1.18471.18921.18322007.03.09 11:381.1784cancelled
 111cancelled
81445172007.03.08 14:28sell limit9.70usdcad1.18621.18921.18472007.03.09 11:381.1784cancelled
 111cancelled
81445182007.03.08 14:28sell limit19.30usdcad1.18771.18921.18622007.03.09 11:381.1784cancelled
 111cancelled
81464862007.03.08 15:16buy0.30usdcad1.17901.16701.17902007.03.08 15:571.17900.000.000.000.00
 111[tp]
81464872007.03.08 15:22buy0.40usdcad1.17751.16701.17902007.03.08 15:571.17900.000.000.0050.89
 111[tp]
81464882007.03.08 15:16buy limit0.70usdcad1.17601.16701.17752007.03.08 15:571.1797cancelled
 111cancelled
81464892007.03.08 15:16buy limit1.30usdcad1.17451.16701.17602007.03.08 15:571.1797cancelled
 111cancelled
81464902007.03.08 15:16buy limit2.50usdcad1.17301.16701.17452007.03.08 15:571.1797cancelled
 111cancelled
81464912007.03.08 15:16buy limit4.90usdcad1.17151.16701.17302007.03.08 15:571.1797cancelled
 111cancelled
81464922007.03.08 15:16buy limit9.70usdcad1.17001.16701.17152007.03.08 15:571.1797cancelled
 111cancelled
81464932007.03.08 15:16buy limit19.30usdcad1.16851.16701.17002007.03.08 15:571.1797cancelled
 111cancelled
81482632007.03.08 15:57buy0.30usdcad1.17971.16771.18122007.03.08 16:161.18120.000.000.0038.10
 111[tp]
81482672007.03.08 15:57buy limit0.40usdcad1.17821.16771.17972007.03.08 16:171.1814cancelled
 111cancelled
81482712007.03.08 15:57buy limit0.70usdcad1.17671.16771.17822007.03.08 16:171.1814cancelled
 111cancelled
81482762007.03.08 15:57buy limit1.30usdcad1.17521.16771.17672007.03.08 16:171.1814cancelled
 111cancelled
81482772007.03.08 15:57buy limit2.50usdcad1.17371.16771.17522007.03.08 16:171.1814cancelled
 111cancelled
81482812007.03.08 15:57buy limit4.90usdcad1.17221.16771.17372007.03.08 16:171.1814cancelled
 111cancelled
81482852007.03.08 15:57buy limit9.70usdcad1.17071.16771.17222007.03.08 16:171.1814cancelled
 111cancelled
81482882007.03.08 15:57buy limit19.30usdcad1.16921.16771.17072007.03.08 16:171.1816cancelled
 111cancelled
81493822007.03.08 16:17buy0.30usdcad1.18151.16951.17702007.03.09 15:291.17700.000.000.43-114.70
 111[tp]
81493842007.03.08 19:24buy0.40usdcad1.18001.16951.17702007.03.09 15:291.17700.000.000.58-101.95
 111[tp]
81493852007.03.09 11:48buy0.70usdcad1.17851.16951.17702007.03.09 15:291.17700.000.000.00-89.21
 111[tp]
81493862007.03.09 14:00buy1.30usdcad1.17701.16951.17702007.03.09 15:291.17700.000.000.000.00
 111[tp]
81493882007.03.09 14:02buy2.50usdcad1.17551.16951.17702007.03.09 15:291.17700.000.000.00318.61
 111[tp]
81493892007.03.08 16:17buy limit4.90usdcad1.17401.16951.17552007.03.09 15:291.1766cancelled
 111cancelled
81493902007.03.08 16:17buy limit9.70usdcad1.17251.16951.17402007.03.09 15:291.1766cancelled
 111cancelled
81493912007.03.08 16:17buy limit19.30usdcad1.17101.16951.17252007.03.09 15:291.1766cancelled
 111cancelled
81847762007.03.09 11:38sell0.30usdcad1.17841.19041.17692007.03.09 14:001.17690.000.000.0038.24
 111[tp]
81847772007.03.09 11:38sell limit0.40usdcad1.17991.19041.17842007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81847782007.03.09 11:38sell limit0.70usdcad1.18141.19041.17992007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81847802007.03.09 11:38sell limit1.30usdcad1.18291.19041.18142007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81847812007.03.09 11:38sell limit2.50usdcad1.18441.19041.18292007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81847822007.03.09 11:38sell limit4.90usdcad1.18591.19041.18442007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81847852007.03.09 11:38sell limit9.70usdcad1.18741.19041.18592007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81847882007.03.09 11:38sell limit19.30usdcad1.18891.19041.18742007.03.09 14:001.1765cancelled
 111cancelled
81881902007.03.09 14:00sell0.30usdcad1.17651.18851.17502007.03.09 15:341.17500.000.000.0038.30
 111[tp]
81881912007.03.09 14:00sell limit0.40usdcad1.17801.18851.17652007.03.09 15:341.1743cancelled
 111cancelled
81881932007.03.09 14:00sell limit0.70usdcad1.17951.18851.17802007.03.09 15:341.1744cancelled
 111cancelled
81881942007.03.09 14:00sell limit1.30usdcad1.18101.18851.17952007.03.09 15:341.1744cancelled
 111cancelled
81881952007.03.09 14:00sell limit2.50usdcad1.18251.18851.18102007.03.09 15:341.1744cancelled
 111cancelled
81881962007.03.09 14:00sell limit4.90usdcad1.18401.18851.18252007.03.09 15:341.1744cancelled
 111cancelled
81881972007.03.09 14:00sell limit9.70usdcad1.18551.18851.18402007.03.09 15:341.1744cancelled
 111cancelled
81881992007.03.09 14:00sell limit19.30usdcad1.18701.18851.18552007.03.09 15:341.1744cancelled
 111cancelled
81900982007.03.09 15:29buy limit0.40usdcad1.17531.16481.17682007.03.09 15:301.1767cancelled
 111cancelled
81900992007.03.09 15:29buy limit0.70usdcad1.17381.16481.17532007.03.09 15:301.1767cancelled
 111cancelled
81901012007.03.09 15:29buy limit1.30usdcad1.17231.16481.17382007.03.09 15:301.1767cancelled
 111cancelled
81901032007.03.09 15:29buy limit2.50usdcad1.17081.16481.17232007.03.09 15:301.1767cancelled
 111cancelled
81901042007.03.09 15:29buy limit4.90usdcad1.16931.16481.17082007.03.09 15:301.1767cancelled
 111cancelled
81901052007.03.09 15:29buy limit9.70usdcad1.16781.16481.16932007.03.09 15:301.1767cancelled
 111cancelled
81901062007.03.09 15:29buy limit19.30usdcad1.16631.16481.16782007.03.09 15:291.1767cancelled
 111cancelled
81901352007.03.09 15:30buy0.30usdcad1.17671.16471.17522007.03.09 16:371.17520.000.000.00-38.29
 111[tp]
81901372007.03.09 15:34buy0.40usdcad1.17521.16471.17522007.03.09 16:371.17520.000.000.000.00
 111[tp]
81901412007.03.09 15:38buy0.70usdcad1.17371.16471.17522007.03.09 16:371.17520.000.000.0089.35
 111[tp]
81901462007.03.09 15:30buy limit1.30usdcad1.17221.16471.17372007.03.09 16:371.1756cancelled
 111cancelled
81901502007.03.09 15:30buy limit2.50usdcad1.17071.16471.17222007.03.09 16:371.1756cancelled
 111cancelled
81901532007.03.09 15:30buy limit4.90usdcad1.16921.16471.17072007.03.09 16:371.1756cancelled
 111cancelled
81901552007.03.09 15:30buy limit9.70usdcad1.16771.16471.16922007.03.09 16:371.1756cancelled
 111cancelled
81901582007.03.09 15:30buy limit19.30usdcad1.16621.16471.16772007.03.09 16:371.1756cancelled
 111cancelled
81907502007.03.09 15:34sell0.30usdcad1.17441.18641.17442007.03.09 17:501.17440.000.000.000.00
 111[tp]
81907542007.03.09 17:05sell0.40usdcad1.17591.18641.17442007.03.09 17:501.17440.000.000.0051.09
 111[tp]
81907662007.03.09 15:34sell limit0.70usdcad1.17741.18641.17592007.03.09 17:501.1739cancelled
 111cancelled
81907932007.03.09 15:34sell limit1.30usdcad1.17891.18641.17742007.03.09 17:501.1739cancelled
 111cancelled
81907962007.03.09 15:34sell limit2.50usdcad1.18041.18641.17892007.03.09 17:501.1739cancelled
 111cancelled
81907982007.03.09 15:34sell limit4.90usdcad1.18191.18641.18042007.03.09 17:501.1739cancelled
 111cancelled
81907992007.03.09 15:34sell limit9.70usdcad1.18341.18641.18192007.03.09 17:501.1739cancelled
 111cancelled
81908052007.03.09 15:34sell limit19.30usdcad1.18491.18641.18342007.03.09 17:501.1739cancelled
 111cancelled
81984822007.03.09 17:50sell0.30usdcad1.17391.18591.17242007.03.09 18:051.17240.000.000.0038.38
 111[tp]
81984832007.03.09 17:50sell limit0.40usdcad1.17541.18591.17392007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81984842007.03.09 17:50sell limit0.70usdcad1.17691.18591.17542007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81984852007.03.09 17:50sell limit1.30usdcad1.17841.18591.17692007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81984862007.03.09 17:50sell limit2.50usdcad1.17991.18591.17842007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81984872007.03.09 17:50sell limit4.90usdcad1.18141.18591.17992007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81984882007.03.09 17:50sell limit9.70usdcad1.18291.18591.18142007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81984892007.03.09 17:50sell limit19.30usdcad1.18441.18591.18292007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999322007.03.09 18:05sell limit0.40usdcad1.17351.18401.17202007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999372007.03.09 18:05sell limit0.70usdcad1.17501.18401.17352007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999432007.03.09 18:05sell limit1.30usdcad1.17651.18401.17502007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999472007.03.09 18:05sell limit2.50usdcad1.17801.18401.17652007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999512007.03.09 18:05sell limit4.90usdcad1.17951.18401.17802007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999542007.03.09 18:05sell limit9.70usdcad1.18101.18401.17952007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
81999562007.03.09 18:05sell limit19.30usdcad1.18251.18401.18102007.03.09 18:051.1721cancelled
 111cancelled
82000062007.03.09 18:05sell0.30usdcad1.17231.18431.17082007.03.09 19:201.17080.000.000.0038.44
 111[tp]
82000102007.03.09 18:05sell limit0.40usdcad1.17381.18431.17232007.03.09 19:201.1703cancelled
 111cancelled
82000132007.03.09 18:05sell limit0.70usdcad1.17531.18431.17382007.03.09 19:201.1703cancelled
 111cancelled
82000162007.03.09 18:05sell limit1.30usdcad1.17681.18431.17532007.03.09 19:201.1703cancelled
 111cancelled
82000202007.03.09 18:05sell limit2.50usdcad1.17831.18431.17682007.03.09 19:201.1705cancelled
 111cancelled
82000232007.03.09 18:05sell limit4.90usdcad1.17981.18431.17832007.03.09 19:201.1705cancelled
 111cancelled
82000262007.03.09 18:05sell limit9.70usdcad1.18131.18431.17982007.03.09 19:201.1703cancelled
 111cancelled
82000302007.03.09 18:05sell limit19.30usdcad1.18281.18431.18132007.03.09 19:201.1703cancelled
 111cancelled
  0.00 0.00 45.40 5 844.76
Closed P/L: 5 890.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
81958112007.03.09 16:37buy0.30usdcad1.17561.16361.1726 1.17230.000.000.00-84.45
 111 
81958132007.03.09 17:50buy0.40usdcad1.17411.16361.1726 1.17230.000.000.00-61.42
 111 
81958162007.03.09 18:05buy0.70usdcad1.17261.16361.1726 1.17230.000.000.00-17.91
 111 
81958212007.03.09 18:16buy1.30usdcad1.17111.16361.1726 1.17230.000.000.00133.07
 111 
82102082007.03.09 19:20sell0.30usdcad1.17031.18231.1703 1.17270.000.000.00-61.40
 111 
82102102007.03.09 21:29sell0.40usdcad1.17181.18231.1703 1.17270.000.000.00-30.70
 111 
  0.00 0.00 0.00 -122.81
 Floating P/L: -122.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
81958242007.03.09 16:37buy limit2.50usdcad1.16961.16361.1711 1.1727
 111 
81958252007.03.09 16:37buy limit4.90usdcad1.16811.16361.1696 1.1727
 111 
81958282007.03.09 16:37buy limit9.70usdcad1.16661.16361.1681 1.1727
 111 
81958292007.03.09 16:37buy limit19.30usdcad1.16511.16361.1666 1.1727
 111 
82102112007.03.09 19:20sell limit0.70usdcad1.17331.18231.1718 1.1723
 111 
82102122007.03.09 19:20sell limit1.30usdcad1.17481.18231.1733 1.1723
 111 
82102132007.03.09 19:20sell limit2.50usdcad1.17631.18231.1748 1.1723
 111 
82102152007.03.09 19:20sell limit4.90usdcad1.17781.18231.1763 1.1723
 111 
82102172007.03.09 19:20sell limit9.70usdcad1.17931.18231.1778 1.1723
 111 
82102182007.03.09 19:20sell limit19.30usdcad1.18081.18231.1793 1.1723
 111 
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 890.16 Floating P/L: -122.81 Margin: 680.00
Balance: 15 890.16 Equity: 15 767.35 Free Margin: 15 087.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 792.91 Gross Loss: 6 902.75 Total Net Profit: 5 890.16
Profit Factor: 1.85 Expected Payoff: 21.58  
Absolute Drawdown: 835.18 Maximal Drawdown: 1 308.06 (12.49%) Relative Drawdown: 12.49% (1 308.06)
 
Total Trades: 273 Short Positions (won %): 135 (62.96%) Long Positions (won %): 138 (76.09%)
Profit Trades (% of total): 190 (69.60%) Loss trades (% of total): 83 (30.40%)
Largest profit trade: 1 293.40 loss trade: -332.01
Average profit trade: 67.33 loss trade: -83.17
Maximum consecutive wins ($): 8 (364.50) consecutive losses ($): 4 (-1 123.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 362.56 (5) consecutive loss (count): -1 123.00 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2