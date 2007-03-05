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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|354.55
|Floating P/L:
|-3.41
|Margin:
|50.00
|Balance:
|3 354.55
|Equity:
|3 351.14
|Free Margin:
|3 301.14
|Details:
|Gross Profit:
|419.52
|Gross Loss:
|64.97
|Total Net Profit:
|354.55
|Profit Factor:
|6.46
|Expected Payoff:
|18.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|50.97 (1.56%)
|Relative Drawdown:
|1.56% (50.97)
|Total Trades:
|19
|Short Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|13 (76.92%)
|Profit Trades (% of total):
|14 (73.68%)
|Loss trades (% of total):
|5 (26.32%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-26.97
|Average
|profit trade:
|29.97
|loss trade:
|-12.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (251.33)
|consecutive losses ($):
|2 (-50.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|251.33 (8)
|consecutive loss (count):
|-50.97 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2