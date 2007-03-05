Interbank FX, LLC

Account: 1396580 Name: . Currency: USD 2007 March 9, 20:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

26496757 balance Deposit 3 000.00

26498159 sell 0.01 eurusd 1.3084 1.3235 1.3064 1.3110 0.00 0.00 0.00 -2.60

26511486 sell 0.02 eurusd 1.3099 1.3235 1.3079 1.3111 0.00 0.00 0.00 -2.40

26581305 sell 0.04 eurusd 1.3115 1.3236 1.3095 1.3111 0.00 0.00 0.00 1.60

26656790 sell 0.08 eurusd 1.3131 1.3237 1.3111 1.3111 0.00 0.00 0.00 16.00

26684190 buy 0.01 eurusd 1.3110 1.2959 1.3130 1.3114 0.00 0.00 0.00 0.40

26714733 buy 0.02 eurusd 1.3094 1.2958 1.3114 1.3114 0.00 0.00 0.00 4.00

26748515 buy 0.01 eurusd 1.3117 1.2966 1.3137 1.3137 0.00 0.00 -0.07 2.00

26793624 buy 0.10 eurusd 1.3140 1.2989 1.3160 1.3145 0.00 0.00 0.00 5.00

26809438 buy 0.20 eurusd 1.3125 1.2989 1.3145 1.3145 0.00 0.00 0.00 40.00

26892066 buy 0.10 eurusd 1.3146 1.2995 1.3166 1.3166 0.00 0.00 0.00 20.00

26914502 buy 0.10 eurusd 1.3168 1.3017 1.3188 1.3143 0.00 0.00 -1.97 -25.00

27006240 buy 0.20 eurusd 1.3153 1.3017 1.3173 1.3141 0.00 0.00 0.00 -24.00

27066323 buy 0.40 eurusd 1.3137 1.3016 1.3157 1.3142 0.00 0.00 0.00 20.00

27072984 buy 0.80 eurusd 1.3122 1.3016 1.3142 1.3142 0.00 0.00 0.00 160.00

27123092 sell 0.10 eurusd 1.3142 1.3293 1.3122 1.3122 0.00 0.00 0.59 20.00

27251043 sell 0.20 eurusd 1.3157 1.3263 1.3137 1.3137 0.00 0.00 0.00 40.00

27254693 buy 0.10 eurusd 1.3123 1.3002 1.3143 1.3114 0.00 0.00 0.00 -9.00

27260959 buy 0.20 eurusd 1.3108 1.3002 1.3128 1.3113 0.00 0.00 0.00 10.00

27268551 buy 0.40 eurusd 1.3093 1.3002 1.3113 1.3113 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 -1.45 356.00

Closed P/L: 354.55

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

27299401 sell 0.10 eurusd 1.3112 1.3233 1.3092 1.3116 0.00 0.00 0.59 -4.00

0.00 0.00 0.59 -4.00

Floating P/L: -3.41

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 354.55 Floating P/L: -3.41 Margin: 50.00

Balance: 3 354.55 Equity: 3 351.14 Free Margin: 3 301.14

Details:

Gross Profit: 419.52 Gross Loss: 64.97 Total Net Profit: 354.55

Profit Factor: 6.46 Expected Payoff: 18.66

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 50.97 (1.56%) Relative Drawdown: 1.56% (50.97)

Total Trades: 19 Short Positions (won %): 6 (66.67%) Long Positions (won %): 13 (76.92%)

Profit Trades (% of total): 14 (73.68%) Loss trades (% of total): 5 (26.32%)

Largest profit trade: 160.00 loss trade: -26.97

Average profit trade: 29.97 loss trade: -12.99

Maximum consecutive wins ($): 8 (251.33) consecutive losses ($): 2 (-50.97)

Maximal consecutive profit (count): 251.33 (8) consecutive loss (count): -50.97 (2)