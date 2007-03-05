Interbank FX, LLC

Account: 1396580 Name: . Currency: USD 2007 March 9, 20:59
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Closed P/L: 354.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
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 Floating P/L: -3.41
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 354.55 Floating P/L: -3.41 Margin: 50.00
Balance: 3 354.55 Equity: 3 351.14 Free Margin: 3 301.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 419.52 Gross Loss: 64.97 Total Net Profit: 354.55
Profit Factor: 6.46 Expected Payoff: 18.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 50.97 (1.56%) Relative Drawdown: 1.56% (50.97)
 
Total Trades: 19 Short Positions (won %): 6 (66.67%) Long Positions (won %): 13 (76.92%)
Profit Trades (% of total): 14 (73.68%) Loss trades (% of total): 5 (26.32%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -26.97
Average profit trade: 29.97 loss trade: -12.99
Maximum consecutive wins ($): 8 (251.33) consecutive losses ($): 2 (-50.97)
Maximal consecutive profit (count): 251.33 (8) consecutive loss (count): -50.97 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2