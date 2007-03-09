North Finance Co Ltd

Account: 383440 Name: 10point3 Dynamic Hedge Currency: USD 2007 March 9, 21:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
81901942007.03.09 15:31buy0.30eurusd1.31261.30351.31542007.03.09 16:181.31060.000.000.00-60.00
81913032007.03.09 15:39buy0.60eurusd1.31111.30351.31392007.03.09 16:181.31060.000.000.00-30.00
81930382007.03.09 15:53buy1.20eurusd1.30951.30341.31232007.03.09 16:181.31070.000.000.00144.00
81903232007.03.09 15:31sell0.30eurusd1.31211.32121.30932007.03.09 15:401.31090.000.000.0036.00
81907782007.03.09 15:34sell0.60eurusd1.31371.32131.31092007.03.09 15:401.31090.000.000.00168.00
81559882007.03.08 18:21sell0.30eurusd1.31351.32261.31072007.03.09 15:311.31220.000.000.4539.00
81746802007.03.09 04:53sell0.60eurusd1.31501.32261.31222007.03.09 15:311.31220.000.000.00168.00
81747122007.03.09 04:53sell0.30eurusd1.31511.32421.31232007.03.09 15:311.31230.000.000.0084.00
81559622007.03.08 18:20buy0.30eurusd1.31381.30471.31662007.03.09 04:531.31520.000.00-1.1142.00
81564862007.03.08 18:49buy0.60eurusd1.31231.30471.31512007.03.09 04:531.31510.000.00-2.22168.00
81125802007.03.07 21:25buy0.30eurusd1.31721.30811.32002007.03.08 18:211.31370.000.00-3.33-105.00
81383962007.03.08 10:36buy0.60eurusd1.31561.30801.31842007.03.08 18:211.31360.000.000.00-120.00
81484172007.03.08 15:58buy1.20eurusd1.31401.30791.31682007.03.08 18:211.31370.000.000.00-36.00
81492052007.03.08 16:14buy2.40eurusd1.31241.30781.31522007.03.08 18:211.31370.000.000.00312.00
81382222007.03.08 10:33buy0.30eurusd1.31571.30661.31852007.03.08 18:201.31350.000.000.00-66.00
81483722007.03.08 15:58buy0.60eurusd1.31421.30661.31702007.03.08 18:201.31360.000.000.00-36.00
81492142007.03.08 16:15buy1.20eurusd1.31241.30631.31522007.03.08 18:201.31370.000.000.00156.00
81010752007.03.07 15:03sell0.30eurusd1.31411.32321.31132007.03.08 10:331.31580.000.001.35-51.00
81114542007.03.07 20:39sell0.60eurusd1.31561.32321.31282007.03.08 10:331.31590.000.002.70-18.00
81126142007.03.07 21:25sell1.20eurusd1.31721.32331.31442007.03.08 10:331.31600.000.005.40144.00
81089712007.03.07 18:16buy0.30eurusd1.31421.30511.31702007.03.07 21:241.31700.000.000.0084.00
80612962007.03.07 03:30sell0.30eurusd1.31201.32111.30922007.03.07 18:161.31410.000.000.00-63.00
80711152007.03.07 06:37sell0.60eurusd1.31361.32121.31082007.03.07 18:161.31390.000.000.00-18.00
81078112007.03.07 17:34sell1.20eurusd1.31521.32131.31242007.03.07 18:161.31400.000.000.00144.00
80844232007.03.07 09:12buy0.30eurusd1.31131.30221.31412007.03.07 15:031.31410.000.000.0084.00
80527712007.03.06 22:18sell0.30eurusd1.31241.32151.30962007.03.07 09:111.31130.000.000.4533.00
80563252007.03.07 01:13sell0.60eurusd1.31391.32151.31112007.03.07 09:111.31110.000.000.00168.00
80379682007.03.06 14:41sell0.30eurusd1.31011.31921.30732007.03.07 03:301.31220.000.000.45-63.00
80518372007.03.06 21:25sell0.60eurusd1.31161.31921.30882007.03.07 03:301.31230.000.000.90-42.00
80562002007.03.07 01:11sell1.20eurusd1.31331.31941.31052007.03.07 03:291.31210.000.000.00144.00
80405102007.03.06 15:31buy0.30eurusd1.30961.30051.31242007.03.06 22:181.31240.000.000.0084.00
80259062007.03.06 09:44sell0.30eurusd1.31221.32131.30942007.03.06 15:311.30940.000.000.0084.00
79960412007.03.05 19:35sell0.30eurusd1.30851.31761.30572007.03.06 14:401.31040.000.000.45-57.00
80042442007.03.05 21:52sell0.60eurusd1.31001.31761.30722007.03.06 14:401.31050.000.000.90-30.00
80254042007.03.06 09:27sell1.20eurusd1.31151.31761.30872007.03.06 14:401.31040.000.000.00132.00
79845592007.03.05 16:51buy0.30eurusd1.30931.30021.31212007.03.06 09:441.31210.000.00-1.1184.00
79760822007.03.05 13:35sell0.30eurusd1.31001.31911.30722007.03.05 19:351.30870.000.000.0039.00
79888082007.03.05 17:33sell0.60eurusd1.31151.31911.30872007.03.05 19:351.30870.000.000.00168.00
79649682007.03.05 09:01buy0.20eurusd1.31391.30481.31672007.03.05 16:511.30930.000.000.00-92.00
79733002007.03.05 12:05buy0.60eurusd1.31241.30481.31522007.03.05 16:511.30920.000.000.00-192.00
79754122007.03.05 13:21buy1.20eurusd1.31091.30481.31372007.03.05 16:511.30910.000.000.00-216.00
79764952007.03.05 13:42buy2.40eurusd1.30921.30461.31202007.03.05 16:501.30900.000.000.00-48.00
79828212007.03.05 16:24buy4.80eurusd1.30761.30451.31042007.03.05 16:491.30900.000.000.00672.00
79702712007.03.05 10:28sell0.30eurusd1.31311.32221.31032007.03.05 13:331.31030.000.000.0084.00
79521702007.03.05 05:45sell0.20eurusd1.31471.32381.31192007.03.05 10:281.31330.000.000.0028.00
79578122007.03.05 07:13sell0.40eurusd1.31621.32381.31342007.03.05 10:261.31340.000.000.00112.00
79583632007.03.05 07:22sell0.20eurusd1.31661.32571.31382007.03.05 09:011.31380.000.000.0056.00
79501642007.03.05 04:24buy0.20eurusd1.31371.30461.31652007.03.05 07:211.31650.000.000.0056.00
79347872007.03.02 20:42buy0.20eurusd1.32011.31101.32292007.03.05 05:451.31480.000.00-0.74-106.00
79384832007.03.05 01:47buy0.40eurusd1.31861.31101.32142007.03.05 05:451.31470.000.000.00-156.00
79433952007.03.05 02:55buy0.80eurusd1.31711.31101.31992007.03.05 05:451.31490.000.000.00-176.00
79460042007.03.05 03:33buy1.60eurusd1.31551.31091.31832007.03.05 05:451.31500.000.000.00-80.00
79468472007.03.05 03:43buy3.20eurusd1.31341.31031.31622007.03.05 05:451.31510.000.000.00544.00
79456802007.03.05 03:28buy0.20eurusd1.31561.30651.31842007.03.05 04:231.31360.000.000.00-40.00
79468032007.03.05 03:43buy0.40eurusd1.31371.30611.31652007.03.05 04:231.31350.000.000.00-8.00
79478822007.03.05 03:52buy0.80eurusd1.31221.30611.31502007.03.05 04:231.31350.000.000.00104.00
79389602007.03.05 01:59sell0.20eurusd1.31841.32751.31562007.03.05 03:281.31560.000.000.0056.00
79185452007.03.02 14:23sell0.20eurusd1.31681.32591.31402007.03.05 01:591.31850.000.000.30-34.00
79257772007.03.02 16:45sell0.40eurusd1.31831.32591.31552007.03.05 01:591.31840.000.000.60-4.00
79339512007.03.02 19:50sell0.80eurusd1.31981.32591.31702007.03.05 01:591.31850.000.001.20104.00
79262352007.03.02 16:58buy0.20eurusd1.31721.30811.32002007.03.02 20:421.32000.000.000.0056.00
79137012007.03.02 11:38sell0.20eurusd1.31501.32411.31222007.03.02 16:571.31730.000.000.00-46.00
79185392007.03.02 14:23sell0.40eurusd1.31671.32431.31392007.03.02 16:571.31720.000.000.00-20.00
79257922007.03.02 16:45sell0.80eurusd1.31851.32461.31572007.03.02 16:571.31720.000.000.00104.00
78879742007.03.01 17:22buy0.20eurusd1.31841.30931.32122007.03.02 14:231.31660.000.00-0.74-36.00
78887272007.03.01 17:39buy0.40eurusd1.31691.30931.31972007.03.02 14:231.31670.000.00-1.48-8.00
79132702007.03.02 11:23buy0.80eurusd1.31541.30931.31822007.03.02 14:231.31650.000.000.0088.00
78981532007.03.01 23:35sell0.20eurusd1.31791.32701.31512007.03.02 11:381.31510.000.000.3056.00
78896692007.03.01 17:57sell0.20eurusd1.31611.32521.31332007.03.01 23:351.31800.000.000.00-38.00
78918072007.03.01 19:00sell0.40eurusd1.31761.32521.31482007.03.01 23:351.31810.000.000.00-20.00
78952132007.03.01 21:46sell0.80eurusd1.31921.32531.31642007.03.01 23:341.31800.000.000.0096.00
78861332007.03.01 17:01sell0.20eurusd1.31911.32821.31632007.03.01 17:571.31630.000.000.0056.00
78859832007.03.01 17:00buy0.20eurusd1.32021.31111.32302007.03.01 17:221.31810.000.000.00-42.00
78874512007.03.01 17:17buy0.40eurusd1.31871.31111.32152007.03.01 17:221.31820.000.000.00-20.00
78877242007.03.01 17:19buy0.80eurusd1.31721.31111.32002007.03.01 17:221.31830.000.000.0088.00
78623872007.03.01 06:11sell0.20eurusd1.32201.33111.31922007.03.01 17:011.31980.000.000.0044.00
78472552007.02.28 18:49sell0.20eurusd1.32281.33191.32002007.03.01 17:001.32000.000.000.9056.00
78708182007.03.01 10:11sell0.40eurusd1.32361.33121.32082007.03.01 17:001.32080.000.000.00112.00
78431142007.02.28 17:32sell0.20eurusd1.31881.32791.31602007.03.01 06:111.32210.000.000.90-66.00
78443462007.02.28 17:54sell0.40eurusd1.32031.32791.31752007.03.01 06:111.32220.000.001.80-76.00
78457842007.02.28 18:20sell0.80eurusd1.32181.32791.31902007.03.01 06:111.32210.000.003.60-24.00
78513122007.02.28 23:04sell1.60eurusd1.32341.32801.32062007.03.01 06:111.32210.000.007.20208.00
78400622007.02.28 16:39buy0.20eurusd1.32001.31091.32282007.02.28 18:491.32280.000.000.0056.00
78399922007.02.28 16:37sell0.20eurusd1.32021.32931.31742007.02.28 17:321.31890.000.000.0026.00
78414952007.02.28 17:00sell0.40eurusd1.32171.32931.31892007.02.28 17:321.31890.000.000.00112.00
78371812007.02.28 15:39sell0.20eurusd1.32281.33191.32002007.02.28 16:381.32000.000.000.0056.00
78299862007.02.28 11:59sell0.20eurusd1.31831.32741.31552007.02.28 16:371.32020.000.000.00-38.00
78332852007.02.28 14:18sell0.40eurusd1.31981.32741.31702007.02.28 16:361.32030.000.000.00-20.00
78353622007.02.28 15:05sell0.80eurusd1.32141.32751.31862007.02.28 16:361.32020.000.000.0096.00
78317982007.02.28 13:04buy0.20eurusd1.31981.31071.32262007.02.28 15:391.32260.000.000.0056.00
78148622007.02.28 03:11buy0.20eurusd1.32171.31261.32452007.02.28 13:041.31950.000.000.00-44.00
78247902007.02.28 09:13buy0.40eurusd1.31991.31231.32272007.02.28 13:041.31960.000.000.00-12.00
78299972007.02.28 11:59buy0.80eurusd1.31841.31231.32122007.02.28 13:041.31960.000.000.0096.00
78252992007.02.28 09:24sell0.20eurusd1.32131.33041.31852007.02.28 11:591.31850.000.000.0056.00
77832202007.02.27 15:30buy0.20eurusd1.32461.31551.32742007.02.28 09:241.32140.000.00-0.74-64.00
77869382007.02.27 17:00buy0.40eurusd1.32311.31551.32592007.02.28 09:241.32140.000.00-1.48-68.00
78155582007.02.28 03:26buy0.80eurusd1.32151.31541.32432007.02.28 09:241.32130.000.000.00-16.00
78247622007.02.28 09:13buy1.60eurusd1.31981.31521.32262007.02.28 09:241.32120.000.000.00224.00
77845082007.02.27 15:52sell0.20eurusd1.32311.33221.32032007.02.28 03:111.32180.000.000.3026.00
77861382007.02.27 16:45sell0.40eurusd1.32461.33221.32182007.02.28 03:111.32180.000.000.60112.00
77731572007.02.27 10:52sell0.20eurusd1.32111.33021.31832007.02.27 15:521.32320.000.000.00-42.00
77815082007.02.27 15:02sell0.40eurusd1.32261.33021.31982007.02.27 15:511.32310.000.000.00-20.00
77831812007.02.27 15:30sell0.80eurusd1.32451.33061.32172007.02.27 15:511.32320.000.000.00104.00
77770942007.02.27 12:54buy0.20eurusd1.32061.31151.32342007.02.27 15:291.32340.000.000.0056.00
77361362007.02.26 16:38sell0.20eurusd1.31721.32631.31442007.02.27 12:541.32070.000.000.30-70.00
77507102007.02.26 22:24sell0.40eurusd1.31871.32631.31592007.02.27 12:531.32070.000.000.60-80.00
77698392007.02.27 10:18sell0.80eurusd1.32021.32631.31742007.02.27 12:531.32060.000.000.00-32.00
77702812007.02.27 10:21sell1.60eurusd1.32181.32641.31902007.02.27 12:531.32050.000.000.00208.00
77692952007.02.27 10:12sell0.20eurusd1.31911.32821.31632007.02.27 10:521.32130.000.000.00-44.00
77699032007.02.27 10:19sell0.40eurusd1.32081.32841.31802007.02.27 10:521.32140.000.000.00-24.00
77716412007.02.27 10:33sell0.80eurusd1.32251.32861.31972007.02.27 10:511.32130.000.000.0096.00
77669132007.02.27 09:05buy0.20eurusd1.31631.30721.31912007.02.27 10:121.31910.000.000.0056.00
77527632007.02.27 00:53sell0.20eurusd1.31921.32831.31642007.02.27 09:051.31640.000.000.0056.00
77191132007.02.26 07:55buy0.20eurusd1.31801.30891.32082007.02.27 00:531.31930.000.00-0.7426.00
77265952007.02.26 10:45buy0.40eurusd1.31651.30891.31932007.02.27 00:531.31930.000.00-1.48112.00
77147912007.02.26 05:00buy0.20eurusd1.31931.31021.32212007.02.26 16:381.31730.000.000.00-40.00
77197702007.02.26 08:11buy0.40eurusd1.31771.31011.32052007.02.26 16:381.31720.000.000.00-20.00
77267072007.02.26 10:47buy0.80eurusd1.31621.31011.31902007.02.26 16:381.31730.000.000.0088.00
77034042007.02.23 18:04sell0.20eurusd1.31581.32491.31302007.02.26 07:541.31790.000.000.30-42.00
77068802007.02.23 20:33sell0.40eurusd1.31741.32501.31462007.02.26 07:541.31780.000.000.60-16.00
77129092007.02.26 02:28sell0.80eurusd1.31891.32501.31612007.02.26 07:541.31780.000.000.0088.00
76982502007.02.23 16:38buy0.20eurusd1.31631.30721.31912007.02.26 05:001.31910.000.00-0.7456.00
76778462007.02.22 17:31sell0.20eurusd1.31141.32051.30862007.02.23 18:041.31590.000.000.30-90.00
76790972007.02.22 18:21sell0.40eurusd1.31291.32051.31012007.02.23 18:041.31600.000.000.60-124.00
76973422007.02.23 16:19sell0.80eurusd1.31451.32061.31172007.02.23 18:041.31610.000.000.00-128.00
76982712007.02.23 16:38sell1.60eurusd1.31601.32061.31322007.02.23 18:041.31620.000.000.00-32.00
77005242007.02.23 17:17sell3.20eurusd1.31771.32081.31492007.02.23 18:041.31620.000.000.00480.00
76950172007.02.23 15:00buy0.20eurusd1.31321.30411.31602007.02.23 16:381.31600.000.000.0056.00
76814652007.02.22 19:36buy0.20eurusd1.31201.30291.31482007.02.23 15:001.31310.000.00-0.7422.00
76915492007.02.23 11:37buy0.40eurusd1.31031.30271.31312007.02.23 15:001.31310.000.000.00112.00
76674372007.02.22 09:34sell0.20eurusd1.31041.31951.30762007.02.22 19:361.31190.000.000.00-30.00
76788322007.02.22 18:18sell0.40eurusd1.31191.31951.30912007.02.22 19:361.31200.000.000.00-4.00
76794132007.02.22 18:26sell0.80eurusd1.31351.31961.31072007.02.22 19:351.31230.000.000.0096.00
76703922007.02.22 11:05buy0.20eurusd1.31021.30111.31302007.02.22 17:311.31140.000.000.0024.00
76716002007.02.22 11:55buy0.40eurusd1.30861.30101.31142007.02.22 17:301.31140.000.000.00112.00
76485382007.02.21 13:16buy0.20eurusd1.31341.30431.31622007.02.22 11:041.31010.000.00-2.22-66.00
76534012007.02.21 15:39buy0.40eurusd1.31181.30421.31462007.02.22 11:041.31010.000.00-4.44-68.00
76677962007.02.22 09:40buy0.80eurusd1.31031.30421.31312007.02.22 11:041.31020.000.000.00-8.00
76685952007.02.22 09:57buy1.60eurusd1.30881.30421.31162007.02.22 11:041.31020.000.000.00224.00
76490912007.02.21 13:33sell0.20eurusd1.31241.32151.30962007.02.22 09:341.31110.000.000.9026.00
76511222007.02.21 14:57sell0.40eurusd1.31391.32151.31112007.02.22 09:341.31110.000.001.80112.00
76196522007.02.20 10:16sell0.20eurusd1.31401.32311.31122007.02.21 13:331.31260.000.000.3028.00
76230592007.02.20 12:35sell0.40eurusd1.31561.32321.31282007.02.21 13:331.31280.000.000.60112.00
76423772007.02.21 09:29sell0.20eurusd1.31631.32541.31352007.02.21 13:161.31350.000.000.0056.00
76193672007.02.20 10:10buy0.20eurusd1.31471.30561.31752007.02.21 09:291.31610.000.00-0.7428.00
76313542007.02.20 19:15buy0.40eurusd1.31321.30561.31602007.02.21 09:291.31600.000.00-1.48112.00
76172282007.02.20 08:24sell0.20eurusd1.31721.32631.31442007.02.20 10:161.31440.000.000.0056.00
76122892007.02.20 00:13sell0.20eurusd1.31611.32521.31332007.02.20 10:101.31450.000.000.0032.00
76144802007.02.20 04:28sell0.40eurusd1.31761.32521.31482007.02.20 10:101.31480.000.000.00112.00
76038142007.02.19 12:53sell0.20eurusd1.31231.32141.30952007.02.20 08:241.31750.000.000.30-104.00
76055292007.02.19 14:33sell0.40eurusd1.31381.32141.31102007.02.20 08:241.31740.000.000.60-144.00
76099682007.02.19 19:58sell0.80eurusd1.31541.32151.31262007.02.20 08:241.31740.000.001.20-160.00
76139492007.02.20 04:00sell1.60eurusd1.31721.32181.31442007.02.20 08:241.31730.000.000.00-16.00
76167102007.02.20 07:51sell3.20eurusd1.31871.32181.31592007.02.20 08:241.31730.000.000.00448.00
75992422007.02.19 09:22buy0.20eurusd1.31461.30551.31742007.02.20 00:131.31610.000.00-0.7430.00
76031082007.02.19 12:28buy0.40eurusd1.31311.30551.31592007.02.20 00:131.31590.000.00-1.48112.00
75993682007.02.19 09:28sell0.20eurusd1.31361.32271.31082007.02.19 12:531.31250.000.000.0022.00
75996732007.02.19 09:43sell0.40eurusd1.31521.32281.31242007.02.19 12:521.31240.000.000.00112.00
75874122007.02.16 15:45sell0.20eurusd1.31051.31961.30772007.02.19 09:281.31390.000.000.30-68.00
75896172007.02.16 16:53sell0.40eurusd1.31201.31961.30922007.02.19 09:281.31400.000.000.60-80.00
75918112007.02.16 18:47sell0.80eurusd1.31371.31981.31092007.02.19 09:281.31400.000.001.20-24.00
75944472007.02.19 01:00sell1.60eurusd1.31551.32011.31272007.02.19 09:271.31410.000.000.00224.00
75911582007.02.16 18:06sell0.20eurusd1.31251.32161.30972007.02.19 09:221.31450.000.000.30-40.00
75931552007.02.16 21:22sell0.40eurusd1.31401.32161.31122007.02.19 09:211.31450.000.000.60-20.00
75963292007.02.19 04:56sell0.80eurusd1.31571.32181.31292007.02.19 09:211.31430.000.000.00112.00
75880742007.02.16 15:58buy0.20eurusd1.31131.30221.31412007.02.16 18:061.31230.000.000.0020.00
75885012007.02.16 16:12buy0.40eurusd1.30961.30201.31242007.02.16 18:061.31240.000.000.00112.00
75713322007.02.15 20:01buy0.20eurusd1.31311.30401.31592007.02.16 15:581.31120.000.00-0.74-38.00
75831942007.02.16 13:04buy0.40eurusd1.31151.30391.31432007.02.16 15:581.31110.000.000.00-16.00
75879332007.02.16 15:55buy0.80eurusd1.31001.30391.31282007.02.16 15:581.31110.000.000.0088.00
75718102007.02.15 20:34sell0.20eurusd1.31361.32271.31082007.02.16 15:451.31080.000.000.3056.00
75621102007.02.15 16:00buy0.20eurusd1.31561.30651.31842007.02.15 20:331.31370.000.000.00-38.00
75669782007.02.15 17:46buy0.40eurusd1.31401.30641.31682007.02.15 20:331.31370.000.000.00-12.00
75714602007.02.15 20:08buy0.80eurusd1.31251.30641.31532007.02.15 20:321.31360.000.000.0088.00
75640652007.02.15 16:29sell0.20eurusd1.31581.32491.31302007.02.15 20:011.31300.000.000.0056.00
75407942007.02.14 17:14sell0.20eurusd1.31391.32301.31112007.02.15 16:291.31590.000.000.90-40.00
75621302007.02.15 16:00sell0.40eurusd1.31551.32311.31272007.02.15 16:291.31600.000.000.00-20.00
75636472007.02.15 16:21sell0.80eurusd1.31721.32331.31442007.02.15 16:291.31600.000.000.0096.00
75408132007.02.14 17:14buy0.20eurusd1.31421.30511.31702007.02.15 16:001.31540.000.00-2.2224.00
75425002007.02.14 17:59buy0.40eurusd1.31271.30511.31552007.02.15 16:001.31550.000.00-4.44112.00
  0.00 0.00 8.20 6 458.00
Closed P/L: 6 466.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
81915752007.03.09 15:40sell0.30eurusd1.31071.31981.3079 1.31120.000.000.00-15.00
81949972007.03.09 16:18buy0.30eurusd1.31091.30181.3137 1.31100.000.000.003.00
81952872007.03.09 16:28buy0.60eurusd1.30941.30181.3122 1.31100.000.000.0096.00
  0.00 0.00 0.00 84.00
 Floating P/L: 84.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 466.20 Floating P/L: 84.00 Margin: 314.42
Balance: 12 141.83 Equity: 12 225.83 Free Margin: 11 911.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 864.46 Gross Loss: 4 398.26 Total Net Profit: 6 466.20
Profit Factor: 2.47 Expected Payoff: 35.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 548.00 (5.09%) Relative Drawdown: 6.04% (421.90)
 
Total Trades: 180 Short Positions (won %): 103 (56.31%) Long Positions (won %): 77 (54.55%)
Profit Trades (% of total): 100 (55.56%) Loss trades (% of total): 80 (44.44%)
Largest profit trade: 672.00 loss trade: -216.00
Average profit trade: 108.64 loss trade: -54.98
Maximum consecutive wins ($): 11 (899.38) consecutive losses ($): 4 (-548.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 008.00 (6) consecutive loss (count): -548.00 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2