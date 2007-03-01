|Account: 1391289
|Name: Amri Salman
|Currency: USD
|2007 March 9, 15:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25537673
|2007.03.01 08:11
|balance
|Deposit
|3 000.00
|25538243
|2007.03.01 08:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3231
|1.3291
|1.3221
|2007.03.01 08:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|25539585
|2007.03.01 08:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3236
|1.3291
|1.3226
|2007.03.01 08:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25543949
|2007.03.01 08:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3284
|1.3214
|2007.03.01 09:09
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|25544533
|2007.03.01 08:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3285
|1.3220
|2007.03.01 09:09
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25544935
|2007.03.01 08:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3236
|1.3286
|1.3226
|2007.03.01 09:09
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25549623
|2007.03.01 09:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3284
|1.3214
|2007.03.01 09:53
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25551775
|2007.03.01 09:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3285
|1.3220
|2007.03.01 09:53
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25555830
|2007.03.01 09:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3278
|1.3208
|2007.03.01 13:31
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|25558699
|2007.03.01 10:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 13:31
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25599736
|2007.03.01 13:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3230
|1.3280
|1.3220
|2007.03.01 13:30
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25612682
|2007.03.01 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3278
|1.3208
|2007.03.01 14:40
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25614111
|2007.03.01 13:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25638984
|2007.03.01 14:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3230
|1.3280
|1.3220
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25643545
|2007.03.01 14:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3276
|1.3206
|2007.03.01 14:58
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25647418
|2007.03.01 14:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3222
|1.3277
|1.3212
|2007.03.01 14:58
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25651857
|2007.03.01 14:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3210
|1.3270
|1.3200
|2007.03.01 15:01
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25653106
|2007.03.01 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3192
|1.3252
|1.3182
|2007.03.01 15:15
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25654794
|2007.03.01 15:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3195
|1.3252
|1.3187
|2007.03.01 15:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25658240
|2007.03.01 15:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3200
|1.3250
|1.3190
|2007.03.01 15:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25662477
|2007.03.01 15:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3190
|1.3250
|1.3180
|2007.03.01 15:18
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25664226
|2007.03.01 15:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.3234
|1.3164
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25667020
|2007.03.01 15:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3234
|1.3169
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25668108
|2007.03.01 15:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3185
|1.3235
|1.3175
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25672826
|2007.03.01 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.3234
|1.3164
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|25673302
|2007.03.01 15:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3234
|1.3169
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25675566
|2007.03.01 15:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3169
|1.3229
|1.3159
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|25678825
|2007.03.01 15:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3175
|1.3230
|1.3165
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25683570
|2007.03.01 15:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.3225
|1.3155
|2007.03.01 21:35
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|25697976
|2007.03.01 16:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3171
|1.3226
|1.3161
|2007.03.01 21:35
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25700335
|2007.03.01 16:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3176
|1.3226
|1.3166
|2007.03.01 21:34
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25733129
|2007.03.01 18:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3182
|1.3227
|1.3172
|2007.03.01 21:34
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|25733906
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3188
|1.3228
|1.3178
|2007.03.01 21:34
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|25751902
|2007.03.01 19:47
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3194
|1.3229
|1.3184
|2007.03.01 21:34
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|25777745
|2007.03.01 21:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3193
|2007.03.02 07:28
|1.3175
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.80
|25788020
|2007.03.01 22:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25797028
|2007.03.01 23:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|25887393
|2007.03.02 07:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3176
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|25893507
|2007.03.02 07:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 10:14
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|25906791
|2007.03.02 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 10:14
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|25912136
|2007.03.02 08:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3176
|2007.03.02 10:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|25923478
|2007.03.02 09:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3170
|2007.03.02 10:13
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|25929436
|2007.03.02 09:23
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3165
|2007.03.02 10:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25934064
|2007.03.02 09:38
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3162
|2007.03.02 10:12
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|25937148
|2007.03.02 09:45
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3156
|2007.03.02 10:12
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|25950015
|2007.03.02 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.02 12:36
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|25954656
|2007.03.02 10:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3150
|2007.03.02 12:35
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25998049
|2007.03.02 12:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.02 12:35
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|25999011
|2007.03.02 12:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|2007.03.02 12:35
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26005528
|2007.03.02 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|2007.03.02 13:30
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26029357
|2007.03.02 13:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2007.03.02 13:53
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26031907
|2007.03.02 13:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2007.03.02 13:53
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26038088
|2007.03.02 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 14:44
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26046762
|2007.03.02 14:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 14:44
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26058876
|2007.03.02 14:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3194
|2007.03.02 15:37
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26061344
|2007.03.02 14:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3188
|2007.03.02 15:37
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|26062264
|2007.03.02 14:53
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2007.03.02 15:37
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26069616
|2007.03.02 15:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2007.03.02 15:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26072054
|2007.03.02 15:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|2007.03.02 15:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26078585
|2007.03.02 15:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.03.02 16:03
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26080803
|2007.03.02 15:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3179
|2007.03.02 16:03
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26086723
|2007.03.02 16:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3190
|2007.03.02 17:20
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26109763
|2007.03.02 17:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3202
|2007.03.02 17:50
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26116329
|2007.03.02 17:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3196
|2007.03.02 17:50
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26120961
|2007.03.02 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3210
|2007.03.02 18:43
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26121792
|2007.03.02 17:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3205
|2007.03.02 18:42
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26130388
|2007.03.02 18:24
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3199
|2007.03.02 18:42
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26134890
|2007.03.02 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3211
|2007.03.04 23:09
|1.3211
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|26144459
|2007.03.02 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3205
|2007.03.04 23:00
|1.3205
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.00
|26179342
|2007.03.05 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3131
|2007.03.05 04:44
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26179694
|2007.03.05 03:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3137
|2007.03.05 04:44
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26183086
|2007.03.05 04:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3143
|2007.03.05 04:43
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26183412
|2007.03.05 04:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 06:00
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|26183684
|2007.03.05 04:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 06:00
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|26184504
|2007.03.05 05:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.05 06:00
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|26184782
|2007.03.05 05:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3149
|2007.03.05 06:00
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|26185107
|2007.03.05 05:21
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3155
|2007.03.05 06:00
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|26185544
|2007.03.05 05:31
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3161
|2007.03.05 05:59
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|26186642
|2007.03.05 06:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3150
|2007.03.05 06:56
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26186770
|2007.03.05 06:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.05 06:48
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26199707
|2007.03.05 07:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 07:14
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26203269
|2007.03.05 07:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3127
|2007.03.05 07:45
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|26208273
|2007.03.05 07:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3133
|2007.03.05 07:44
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26210829
|2007.03.05 07:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3139
|2007.03.05 07:44
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26213779
|2007.03.05 07:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.05 07:44
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26218362
|2007.03.05 07:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 08:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26221965
|2007.03.05 07:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 07:59
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26222471
|2007.03.05 07:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.05 07:59
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26223735
|2007.03.05 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 08:19
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|26225210
|2007.03.05 08:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 08:19
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26226274
|2007.03.05 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.05 08:19
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26230220
|2007.03.05 08:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3140
|2007.03.05 08:25
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26232036
|2007.03.05 08:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3128
|2007.03.05 08:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26234524
|2007.03.05 08:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|2007.03.05 10:04
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|26238668
|2007.03.05 08:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3123
|2007.03.05 10:04
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26261728
|2007.03.05 09:51
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3128
|2007.03.05 10:04
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26264370
|2007.03.05 10:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|2007.03.05 10:58
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26270236
|2007.03.05 10:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.03.05 10:58
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26281441
|2007.03.05 10:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|2007.03.05 11:23
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26290210
|2007.03.05 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3097
|2007.03.05 11:41
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26297810
|2007.03.05 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|2007.03.05 12:46
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26307213
|2007.03.05 12:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3091
|2007.03.05 12:46
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26320590
|2007.03.05 12:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3078
|2007.03.05 13:11
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26325576
|2007.03.05 13:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3084
|2007.03.05 13:11
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26329330
|2007.03.05 13:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3067
|2007.03.05 14:22
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26330867
|2007.03.05 13:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3073
|2007.03.05 14:22
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26336861
|2007.03.05 13:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3079
|2007.03.05 14:22
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26352072
|2007.03.05 14:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3067
|2007.03.05 15:53
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|26353968
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3073
|2007.03.05 15:53
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|26360937
|2007.03.05 14:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3079
|2007.03.05 15:53
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|26363192
|2007.03.05 14:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|2007.03.05 15:52
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|26367120
|2007.03.05 15:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3093
|2007.03.05 15:52
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|26369388
|2007.03.05 15:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3099
|2007.03.05 15:52
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|26381467
|2007.03.05 15:33
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3105
|2007.03.05 15:52
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|26388133
|2007.03.05 15:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3092
|2007.03.05 16:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26392780
|2007.03.05 16:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3098
|2007.03.05 16:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26405429
|2007.03.05 16:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3109
|2007.03.05 19:15
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26406423
|2007.03.05 16:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3104
|2007.03.05 19:15
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26417875
|2007.03.05 17:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3098
|2007.03.05 19:15
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26440623
|2007.03.05 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|1.3110
|2007.03.06 00:06
|1.3094
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.60
|26442092
|2007.03.05 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3104
|2007.03.06 00:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.40
|26484921
|2007.03.05 22:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3098
|2007.03.06 00:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26489461
|2007.03.05 22:53
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3092
|2007.03.06 00:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26511126
|2007.03.06 00:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3108
|2007.03.06 00:19
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26516328
|2007.03.06 00:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3120
|2007.03.06 02:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26525915
|2007.03.06 00:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3114
|2007.03.06 02:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26527141
|2007.03.06 00:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3108
|2007.03.06 02:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26530990
|2007.03.06 01:04
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3103
|2007.03.06 02:48
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26548866
|2007.03.06 02:10
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3097
|2007.03.06 02:48
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26562364
|2007.03.06 02:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.06 03:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26573797
|2007.03.06 03:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.06 06:00
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|26575535
|2007.03.06 03:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.06 06:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26596423
|2007.03.06 04:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.06 06:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26614427
|2007.03.06 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3124
|2007.03.06 07:08
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26615698
|2007.03.06 06:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3118
|2007.03.06 07:08
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26626677
|2007.03.06 06:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3112
|2007.03.06 07:08
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26630686
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3106
|2007.03.06 07:08
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26635603
|2007.03.06 07:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3119
|2007.03.06 07:44
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26646593
|2007.03.06 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3138
|2007.03.06 08:09
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26649925
|2007.03.06 07:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3132
|2007.03.06 08:09
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26656890
|2007.03.06 08:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3142
|2007.03.06 10:37
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|26658280
|2007.03.06 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3136
|2007.03.06 10:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|26675238
|2007.03.06 09:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3130
|2007.03.06 10:37
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26683969
|2007.03.06 10:00
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.06 10:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26684485
|2007.03.06 10:02
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.06 10:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26687257
|2007.03.06 10:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3128
|2007.03.06 14:35
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|26688813
|2007.03.06 11:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.06 14:34
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|26700031
|2007.03.06 12:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.06 14:34
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|26702925
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.06 14:34
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|26714628
|2007.03.06 13:52
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3105
|2007.03.06 14:34
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26717083
|2007.03.06 14:00
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3100
|2007.03.06 14:34
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|26724218
|2007.03.06 14:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|2007.03.07 01:04
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.50
|26727658
|2007.03.06 14:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3091
|2007.03.07 01:04
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.80
|26736016
|2007.03.06 15:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3097
|2007.03.07 01:04
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.80
|26737490
|2007.03.06 15:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3103
|2007.03.07 01:04
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.47
|-13.60
|26760821
|2007.03.06 19:28
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3108
|2007.03.07 01:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.94
|-17.60
|26768917
|2007.03.06 20:16
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3114
|2007.03.07 01:03
|1.3130
|0.00
|0.00
|1.89
|-19.20
|26790790
|2007.03.06 23:01
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3120
|2007.03.07 01:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|26794094
|2007.03.06 23:12
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3129
|2007.03.07 01:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|26809340
|2007.03.07 01:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3136
|2007.03.07 02:18
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|26813695
|2007.03.07 01:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3129
|2007.03.07 02:18
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26822981
|2007.03.07 02:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3141
|2007.03.07 03:37
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|26825884
|2007.03.07 02:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3135
|2007.03.07 03:37
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26829775
|2007.03.07 03:25
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3129
|2007.03.07 03:37
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26832816
|2007.03.07 03:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|2007.03.07 05:11
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26836128
|2007.03.07 04:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3123
|2007.03.07 05:11
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26841661
|2007.03.07 05:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3112
|2007.03.07 07:02
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26842702
|2007.03.07 05:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3118
|2007.03.07 07:02
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26849689
|2007.03.07 07:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3104
|2007.03.07 08:50
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|26852725
|2007.03.07 07:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|2007.03.07 08:50
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26853509
|2007.03.07 07:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|2007.03.07 08:50
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26861381
|2007.03.07 08:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3104
|2007.03.07 13:15
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|26861658
|2007.03.07 08:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|2007.03.07 13:15
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|26868761
|2007.03.07 10:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|2007.03.07 13:15
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|26876658
|2007.03.07 12:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.03.07 13:15
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|26877982
|2007.03.07 12:36
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3126
|2007.03.07 13:15
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|26880401
|2007.03.07 13:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3133
|2007.03.07 13:14
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|26882101
|2007.03.07 13:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3151
|2007.03.07 15:15
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|26883201
|2007.03.07 13:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3145
|2007.03.07 15:13
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26892226
|2007.03.07 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3154
|2007.03.07 16:54
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26900755
|2007.03.07 16:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3148
|2007.03.07 16:54
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26904198
|2007.03.07 16:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|2007.03.07 17:38
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26906719
|2007.03.07 17:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3153
|2007.03.07 17:38
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26907272
|2007.03.07 17:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3165
|2007.03.07 18:35
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26908616
|2007.03.07 17:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|2007.03.07 18:35
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26909412
|2007.03.07 18:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3153
|2007.03.07 18:35
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26911400
|2007.03.07 18:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|2007.03.07 19:10
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26914496
|2007.03.07 19:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3178
|2007.03.07 19:41
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26918963
|2007.03.07 19:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3190
|2007.03.08 03:01
|1.3178
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.20
|26934763
|2007.03.07 22:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.03.08 03:01
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26942573
|2007.03.07 23:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3179
|2007.03.08 03:01
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26961573
|2007.03.08 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3169
|2007.03.08 03:57
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26973526
|2007.03.08 03:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3157
|2007.03.08 07:14
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|26976784
|2007.03.08 04:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3163
|2007.03.08 07:14
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26978696
|2007.03.08 04:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3168
|2007.03.08 07:14
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26996861
|2007.03.08 07:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.08 08:03
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26998663
|2007.03.08 07:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|2007.03.08 08:03
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27001592
|2007.03.08 08:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3151
|2007.03.08 08:34
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27001868
|2007.03.08 08:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3157
|2007.03.08 08:33
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27004849
|2007.03.08 08:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.08 09:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27012814
|2007.03.08 09:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3133
|2007.03.08 11:41
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|27014694
|2007.03.08 09:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3139
|2007.03.08 11:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27018604
|2007.03.08 10:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.08 11:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27029174
|2007.03.08 11:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.08 12:49
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27030626
|2007.03.08 11:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.08 12:49
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27039364
|2007.03.08 12:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.08 12:49
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27039916
|2007.03.08 12:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3149
|2007.03.08 12:49
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27047672
|2007.03.08 12:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3136
|2007.03.08 13:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|27048164
|2007.03.08 12:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3142
|2007.03.08 13:42
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27053682
|2007.03.08 13:18
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3147
|2007.03.08 13:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27058914
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3153
|2007.03.08 13:42
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|27059437
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3159
|2007.03.08 13:42
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|27060755
|2007.03.08 13:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3148
|2007.03.08 13:48
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27063471
|2007.03.08 13:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3136
|2007.03.08 13:57
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27063861
|2007.03.08 13:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3142
|2007.03.08 13:57
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27066023
|2007.03.08 13:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3129
|2007.03.08 14:07
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|27068669
|2007.03.08 14:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3135
|2007.03.08 14:07
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27069641
|2007.03.08 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.03.08 14:15
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27073088
|2007.03.08 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3110
|2007.03.08 16:53
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27077729
|2007.03.08 14:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3116
|2007.03.08 16:52
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27099226
|2007.03.08 16:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3122
|2007.03.08 16:49
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27106170
|2007.03.08 16:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3114
|2007.03.08 20:09
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27112752
|2007.03.08 17:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3120
|2007.03.08 20:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27122008
|2007.03.08 19:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3126
|2007.03.08 20:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|27122747
|2007.03.08 19:38
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.08 20:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27127808
|2007.03.08 20:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3141
|2007.03.08 23:19
|1.3135
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.40
|27134332
|2007.03.08 21:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3135
|2007.03.08 23:19
|1.3135
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.00
|27143195
|2007.03.08 23:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3147
|2007.03.09 02:51
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27166305
|2007.03.09 02:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|2007.03.09 10:55
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27197236
|2007.03.09 07:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3153
|2007.03.09 10:55
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27230634
|2007.03.09 10:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|2007.03.09 15:18
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|27238884
|2007.03.09 11:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3161
|2007.03.09 15:18
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|27255080
|2007.03.09 13:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3146
|2007.03.09 15:17
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|27257513
|2007.03.09 13:36
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3135
|2007.03.09 15:17
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|27259410
|2007.03.09 13:39
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3128
|2007.03.09 15:17
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|27259845
|2007.03.09 13:40
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.09 15:17
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|27261049
|2007.03.09 13:42
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.09 15:17
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|27265586
|2007.03.09 13:48
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.09 15:17
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|0.00
|0.00
|2.85
|672.80
|Closed P/L:
|675.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27292974
|2007.03.09 15:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3099
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|Floating P/L:
|0.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|675.65
|Floating P/L:
|0.10
|Margin:
|10.00
|Balance:
|3 675.65
|Equity:
|3 675.75
|Free Margin:
|3 665.75
|Details:
|Gross Profit:
|917.20
|Gross Loss:
|241.55
|Total Net Profit:
|675.65
|Profit Factor:
|3.80
|Expected Payoff:
|2.85
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|64.78 (1.83%)
|Total Trades:
|237
|Short Positions (won %):
|139 (66.19%)
|Long Positions (won %):
|98 (67.35%)
|Profit Trades (% of total):
|158 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|79 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-17.31
|Average
|profit trade:
|5.81
|loss trade:
|-3.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (18.10)
|consecutive losses ($):
|6 (-64.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|159.20 (7)
|consecutive loss (count):
|-64.78 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2