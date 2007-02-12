Interbank FX, LLC

Account: 1375134 Name: 3k Currency: USD 2007 March 9, 12:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
231721402007.02.12 11:47balanceDeposit3 000.00
231722042007.02.12 11:47buy0.01eurusd1.29531.25531.29752007.02.13 06:551.29740.000.00-0.072.10
233341962007.02.13 06:56buy0.01eurusd1.29771.25771.29992007.02.13 07:571.29990.000.000.002.20
233521122007.02.13 07:57buy0.01eurusd1.30011.26011.30232007.02.13 13:031.30230.000.000.002.20
234737852007.02.13 13:39sell0.16eurusd1.30341.33541.30122007.02.13 15:431.30120.000.000.0035.20
231722482007.02.12 11:47sell0.01eurusd1.29501.33501.29282007.02.13 15:441.30120.000.000.06-6.20
233400682007.02.13 07:13sell0.04eurusd1.29921.33521.29702007.02.13 15:441.30120.000.000.00-8.00
233320402007.02.13 06:47sell0.02eurusd1.29711.33511.29492007.02.13 15:441.30120.000.000.00-8.20
234248882007.02.13 11:41sell0.08eurusd1.30131.33531.29912007.02.13 15:441.30120.000.000.000.80
234560382007.02.13 13:03buy0.01eurusd1.30251.26251.30472007.02.14 04:381.30470.000.00-0.072.20
236962922007.02.14 04:39sell0.04eurusd1.30511.34111.30292007.02.14 04:501.30290.000.000.008.80
235211172007.02.13 15:44sell0.01eurusd1.30091.34091.29872007.02.14 04:501.30290.000.000.06-2.00
235824472007.02.13 19:33sell0.02eurusd1.30301.34101.30082007.02.14 04:501.30270.000.000.120.60
236994942007.02.14 04:50buy0.02eurusd1.30281.26481.30502007.02.14 07:091.30500.000.000.004.40
236960402007.02.14 04:38buy0.01eurusd1.30491.26491.30712007.02.14 07:091.30520.000.000.000.30
237091362007.02.14 07:10buy0.01eurusd1.30591.26591.30812007.02.14 07:441.30810.000.000.002.20
237231022007.02.14 08:09buy0.01eurusd1.30821.26821.31042007.02.14 13:551.31040.000.000.002.20
237595942007.02.14 13:56buy0.01eurusd1.31061.27061.31332007.02.14 15:031.31330.000.000.002.70
238512992007.02.15 10:07buy0.02eurusd1.31191.27391.31462007.02.15 14:001.31460.000.000.005.40
237657152007.02.14 15:03buy0.01eurusd1.31401.27361.31632007.02.15 14:001.31440.000.00-0.200.40
238738722007.02.15 14:15sell0.64eurusd1.31571.34681.31362007.02.15 15:461.31360.000.000.00134.40
236995982007.02.14 04:50sell0.01eurusd1.30261.34261.30042007.02.15 15:471.31320.000.000.18-10.60
237151742007.02.14 07:42sell0.04eurusd1.30731.34331.30512007.02.15 15:471.31350.000.000.71-24.80
237686212007.02.14 15:06sell0.32eurusd1.31391.34671.31132007.02.16 11:051.31130.000.007.5583.20
237086722007.02.14 07:09sell0.02eurusd1.30471.34271.30252007.02.16 11:051.31140.000.000.47-13.40
237647092007.02.14 15:01sell0.16eurusd1.31161.34661.30902007.02.16 11:051.31140.000.003.773.20
237242582007.02.14 08:12sell0.08eurusd1.30941.34341.30722007.02.16 11:051.31140.000.001.89-16.00
239877892007.02.16 13:37sell0.02eurusd1.31341.35501.31082007.02.16 13:451.31080.000.000.005.20
239748612007.02.16 11:06sell0.01eurusd1.31111.35491.30852007.02.16 13:451.31050.000.000.000.60
239932782007.02.16 13:54buy0.04eurusd1.31041.27441.31312007.02.16 16:101.31310.000.000.0010.80
238673002007.02.15 14:00buy0.01eurusd1.31461.27461.31732007.02.16 16:101.31310.000.00-0.07-1.50
239639632007.02.16 08:17buy0.02eurusd1.31251.27451.31522007.02.16 16:101.31330.000.000.001.60
240212272007.02.18 23:00sell0.04eurusd1.31521.35461.31262007.02.19 10:521.31260.000.000.0010.40
239903672007.02.16 13:45sell0.01eurusd1.31041.35421.30782007.02.19 10:521.31260.000.000.06-2.20
240059182007.02.16 16:06sell0.02eurusd1.31271.35431.31012007.02.19 11:001.31260.000.000.120.20
240066832007.02.16 16:11buy0.01eurusd1.31361.27361.31632007.02.20 01:271.31630.000.00-0.142.70
241241102007.02.20 02:01sell0.04eurusd1.31711.35651.31452007.02.20 08:101.31450.000.000.0010.40
240834222007.02.19 11:01sell0.01eurusd1.31251.35631.30992007.02.20 08:101.31450.000.000.06-2.00
241001082007.02.19 16:33sell0.02eurusd1.31481.35641.31222007.02.20 08:101.31450.000.000.120.60
243514382007.02.21 11:37buy0.04eurusd1.31231.27631.31502007.02.21 13:201.31500.000.000.0010.80
241209662007.02.20 01:27buy0.01eurusd1.31651.27651.31922007.02.21 13:201.31500.000.00-0.07-1.50
241607772007.02.20 08:17buy0.02eurusd1.31441.27641.31712007.02.21 13:201.31500.000.00-0.131.20
241580872007.02.20 08:10sell0.01eurusd1.31451.35831.31192007.02.21 13:391.31190.000.000.062.60
244040322007.02.21 15:10sell0.02eurusd1.31361.35521.31102007.02.22 07:341.31100.000.000.355.20
243832842007.02.21 13:39sell0.01eurusd1.31141.35521.30882007.02.22 07:351.31090.000.000.180.50
245139392007.02.22 09:55buy0.08eurusd1.30871.27471.31142007.02.22 15:301.31140.000.000.0021.60
243737402007.02.21 13:20buy0.01eurusd1.31501.27501.31772007.02.22 15:311.31140.000.00-0.20-3.60
243780642007.02.21 13:32buy0.02eurusd1.31291.27491.31562007.02.22 15:311.31150.000.00-0.39-2.80
244855392007.02.22 07:34buy0.04eurusd1.31081.27481.31352007.02.22 15:321.31140.000.000.002.40
245455922007.02.22 15:32buy0.01eurusd1.31171.27171.31442007.02.23 14:071.31440.000.00-0.072.70
246783722007.02.23 14:07buy0.01eurusd1.31461.27461.31732007.02.23 14:531.31730.000.000.002.70
247593872007.02.26 03:23sell0.16eurusd1.31951.35451.31692007.02.26 08:451.31690.000.000.0041.60
244858382007.02.22 07:35sell0.01eurusd1.31031.35411.30772007.02.26 08:451.31690.000.000.12-6.60
246807422007.02.23 14:20sell0.04eurusd1.31491.35431.31232007.02.26 08:451.31690.000.000.24-8.00
245525172007.02.22 16:21sell0.02eurusd1.31261.35421.31002007.02.26 08:451.31670.000.000.24-8.20
246898122007.02.23 14:53sell0.08eurusd1.31721.35441.31462007.02.26 08:451.31680.000.000.473.20
248514192007.02.26 12:22buy0.02eurusd1.31541.27741.31812007.02.26 19:471.31810.000.000.005.40
246899172007.02.23 14:53buy0.01eurusd1.31751.27751.32022007.02.26 19:471.31810.000.00-0.070.60
249305762007.02.26 19:48buy0.01eurusd1.31821.27821.32092007.02.27 08:181.32090.000.00-0.072.70
250360342007.02.27 08:19buy0.01eurusd1.32171.28131.32402007.02.27 13:301.32400.000.000.002.30
251170682007.02.27 15:02buy0.02eurusd1.32231.28431.32502007.02.27 17:011.32500.000.000.005.40
250967542007.02.27 13:35buy0.01eurusd1.32441.28441.32712007.02.27 17:101.32500.000.000.000.60
248049922007.02.26 08:45sell0.01eurusd1.31651.36031.31392007.02.27 23:391.32330.000.000.12-6.80
250362672007.02.27 08:19sell0.04eurusd1.32091.36071.31872007.02.27 23:391.32330.000.000.24-9.60
251457812007.02.27 17:12sell0.16eurusd1.32581.36081.32322007.02.27 23:391.32330.000.000.9440.00
249505452007.02.26 22:39sell0.02eurusd1.31881.36041.31622007.02.27 23:401.32330.000.000.12-9.00
250910882007.02.27 13:13sell0.08eurusd1.32321.36041.32062007.02.27 23:401.32330.000.000.47-0.80
252123262007.02.27 23:40sell0.01eurusd1.32321.36701.32062007.02.28 07:111.32060.000.000.002.60
251446862007.02.27 17:11buy0.01eurusd1.32531.28531.32802007.02.28 13:061.32160.000.00-0.07-3.70
252739072007.02.28 07:05buy0.04eurusd1.32111.28511.32382007.02.28 13:061.32160.000.000.002.00
253017902007.02.28 08:38buy0.08eurusd1.31901.28501.32172007.02.28 13:061.32160.000.000.0020.80
252129342007.02.27 23:43buy0.02eurusd1.32321.28521.32592007.02.28 13:061.32160.000.000.00-3.20
253607702007.02.28 13:42sell0.02eurusd1.32271.36431.32012007.02.28 14:381.32010.000.000.005.20
252760332007.02.28 07:12sell0.01eurusd1.32041.36421.31782007.02.28 14:391.32010.000.000.000.30
253859842007.02.28 15:31buy0.02eurusd1.31961.28161.32232007.02.28 16:301.32230.000.000.005.40
253501172007.02.28 13:06buy0.01eurusd1.32171.28171.32442007.02.28 16:301.32230.000.000.000.60
254062412007.02.28 16:48sell0.02eurusd1.32231.36391.31972007.03.01 15:011.31970.000.000.355.20
253738972007.02.28 14:39sell0.01eurusd1.32001.36381.31742007.03.01 15:011.31970.000.000.180.30
256536062007.03.01 15:02sell0.01eurusd1.31901.36281.31642007.03.01 15:571.31640.000.000.002.60
256872952007.03.01 16:03buy0.08eurusd1.31581.28181.31852007.03.01 18:401.31850.000.000.0021.60
254025312007.02.28 16:30buy0.01eurusd1.32241.28241.32512007.03.01 18:401.31850.000.00-0.20-3.90
256646982007.03.01 15:19buy0.04eurusd1.31791.28191.32062007.03.01 18:401.31850.000.000.002.40
256538122007.03.01 15:02buy0.02eurusd1.32001.28201.32272007.03.01 18:401.31850.000.000.00-3.00
257340682007.03.01 18:41sell0.02eurusd1.31891.36051.31632007.03.02 08:441.31630.000.000.125.20
256838952007.03.01 15:58sell0.01eurusd1.31661.36041.31402007.03.02 08:441.31630.000.000.060.30
259371942007.03.02 09:45buy0.04eurusd1.31461.27861.31732007.03.02 13:451.31730.000.000.0010.80
257336612007.03.01 18:40buy0.01eurusd1.31881.27881.32152007.03.02 13:451.31730.000.00-0.07-1.50
258033072007.03.01 23:40buy0.02eurusd1.31671.27871.31942007.03.02 13:461.31730.000.000.001.20
260593622007.03.02 14:45sell0.02eurusd1.31861.36021.31602007.03.02 15:261.31600.000.000.005.20
259164392007.03.02 08:44sell0.01eurusd1.31611.35991.31352007.03.02 15:261.31600.000.000.000.10
260352892007.03.02 13:46buy0.01eurusd1.31751.27751.32022007.03.02 18:471.32010.000.000.002.60
260869432007.03.02 16:04sell0.02eurusd1.31801.35961.31542007.03.05 01:411.31540.000.000.125.20
260748212007.03.02 15:26sell0.01eurusd1.31571.35951.31312007.03.05 01:501.31310.000.000.062.60
261870652007.03.05 06:45sell0.01eurusd1.31571.35951.31312007.03.05 08:271.31310.000.000.002.60
262329522007.03.05 08:27sell0.01eurusd1.31291.35671.31032007.03.05 11:361.31030.000.000.002.60
262954472007.03.05 11:36sell0.01eurusd1.31011.35391.30752007.03.05 14:241.30750.000.000.002.60
262974802007.03.05 11:40buy0.16eurusd1.30981.27781.31252007.03.06 07:441.31250.000.00-1.0543.20
261362022007.03.02 18:47buy0.01eurusd1.32021.28021.32292007.03.06 07:441.31250.000.00-0.14-7.70
261961912007.03.05 07:01buy0.04eurusd1.31401.27801.31672007.03.06 07:451.31250.000.00-0.26-6.00
261871032007.03.05 06:45buy0.02eurusd1.31611.27811.31882007.03.06 07:451.31250.000.00-0.13-7.20
262826132007.03.05 11:02buy0.08eurusd1.31191.27791.31462007.03.06 07:451.31250.000.00-0.524.80
266559672007.03.06 08:07sell0.02eurusd1.31281.35441.31022007.03.06 12:411.31020.000.000.005.20
263749632007.03.05 15:14sell0.01eurusd1.31051.35431.30792007.03.06 12:431.31020.000.000.060.30
267002082007.03.06 12:41buy0.02eurusd1.31051.27251.31322007.03.06 23:121.31320.000.00-0.135.40
266472572007.03.06 07:45buy0.01eurusd1.31261.27261.31532007.03.06 23:121.31320.000.00-0.070.60
268135212007.03.07 01:31buy0.02eurusd1.31211.27411.31482007.03.07 15:171.31480.000.000.005.40
267936552007.03.06 23:12buy0.01eurusd1.31421.27351.31622007.03.07 15:171.31490.000.000.000.70
268927772007.03.07 15:17buy0.01eurusd1.31521.27521.31792007.03.07 19:411.31780.000.000.002.60
269163422007.03.07 19:24sell0.08eurusd1.31701.35421.31442007.03.08 09:411.31440.000.001.4220.80
267007542007.03.06 12:43sell0.01eurusd1.31011.35391.30752007.03.08 09:411.31440.000.000.24-4.30
268926192007.03.07 15:17sell0.04eurusd1.31471.35411.31212007.03.08 09:411.31440.000.000.711.20
267689352007.03.06 20:16sell0.02eurusd1.31241.35401.30982007.03.08 09:411.31440.000.000.47-4.00
270591262007.03.08 13:40sell0.02eurusd1.31661.35821.31402007.03.08 13:571.31400.000.000.005.20
270132262007.03.08 09:42sell0.01eurusd1.31431.35811.31172007.03.08 14:011.31400.000.000.000.30
270754822007.03.08 14:21buy0.08eurusd1.31181.27781.31452007.03.09 01:101.31450.000.00-0.5221.60
269190732007.03.07 19:42buy0.01eurusd1.31811.27811.32082007.03.09 01:101.31450.000.00-0.27-3.60
270044602007.03.08 08:33buy0.02eurusd1.31601.27801.31872007.03.09 02:121.31450.000.00-0.13-3.00
270678332007.03.08 14:02buy0.04eurusd1.31391.27791.31662007.03.09 02:131.31450.000.00-0.262.40
  0.00 0.00 17.14 513.30
Closed P/L: 530.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
270678462007.03.08 14:02sell0.01eurusd1.31361.35741.3110 1.31490.000.000.06-1.30
271620122007.03.09 02:13buy0.01eurusd1.31451.27451.3172 1.31470.000.000.000.20
  0.00 0.00 0.06 -1.10
 Floating P/L: -1.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 530.44 Floating P/L: -1.04 Margin: 10.00
Balance: 3 530.44 Equity: 3 529.40 Free Margin: 3 519.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 729.59 Gross Loss: 199.15 Total Net Profit: 530.44
Profit Factor: 3.66 Expected Payoff: 4.53  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 34.51 (1.08%)  
 
Total Trades: 117 Short Positions (won %): 59 (67.80%) Long Positions (won %): 58 (75.86%)
Profit Trades (% of total): 84 (71.79%) Loss trades (% of total): 33 (28.21%)
Largest profit trade: 134.40 loss trade: -24.09
Average profit trade: 8.69 loss trade: -6.03
Maximum consecutive wins ($): 10 (67.03) consecutive losses ($): 3 (-22.34)
Maximal consecutive profit (count): 152.52 (9) consecutive loss (count): -34.51 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2