|Account: 1375134
|Name: 3k
|Currency: USD
|2007 March 9, 12:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23172140
|2007.02.12 11:47
|balance
|Deposit
|3 000.00
|23172204
|2007.02.12 11:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2953
|1.2553
|1.2975
|2007.02.13 06:55
|1.2974
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.10
|23334196
|2007.02.13 06:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2977
|1.2577
|1.2999
|2007.02.13 07:57
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23352112
|2007.02.13 07:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3001
|1.2601
|1.3023
|2007.02.13 13:03
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23473785
|2007.02.13 13:39
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3034
|1.3354
|1.3012
|2007.02.13 15:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|23172248
|2007.02.12 11:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2950
|1.3350
|1.2928
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.20
|23340068
|2007.02.13 07:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2992
|1.3352
|1.2970
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|23332040
|2007.02.13 06:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2971
|1.3351
|1.2949
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|23424888
|2007.02.13 11:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3013
|1.3353
|1.2991
|2007.02.13 15:44
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23456038
|2007.02.13 13:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3025
|1.2625
|1.3047
|2007.02.14 04:38
|1.3047
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.20
|23696292
|2007.02.14 04:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3051
|1.3411
|1.3029
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|23521117
|2007.02.13 15:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3009
|1.3409
|1.2987
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|23582447
|2007.02.13 19:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3030
|1.3410
|1.3008
|2007.02.14 04:50
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.12
|0.60
|23699494
|2007.02.14 04:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3028
|1.2648
|1.3050
|2007.02.14 07:09
|1.3050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|23696040
|2007.02.14 04:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3049
|1.2649
|1.3071
|2007.02.14 07:09
|1.3052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23709136
|2007.02.14 07:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3059
|1.2659
|1.3081
|2007.02.14 07:44
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23723102
|2007.02.14 08:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3082
|1.2682
|1.3104
|2007.02.14 13:55
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|23759594
|2007.02.14 13:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3106
|1.2706
|1.3133
|2007.02.14 15:03
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|23851299
|2007.02.15 10:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3119
|1.2739
|1.3146
|2007.02.15 14:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|23765715
|2007.02.14 15:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.2736
|1.3163
|2007.02.15 14:00
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.40
|23873872
|2007.02.15 14:15
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3157
|1.3468
|1.3136
|2007.02.15 15:46
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|23699598
|2007.02.14 04:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3026
|1.3426
|1.3004
|2007.02.15 15:47
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.18
|-10.60
|23715174
|2007.02.14 07:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3073
|1.3433
|1.3051
|2007.02.15 15:47
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.71
|-24.80
|23768621
|2007.02.14 15:06
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3139
|1.3467
|1.3113
|2007.02.16 11:05
|1.3113
|0.00
|0.00
|7.55
|83.20
|23708672
|2007.02.14 07:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3047
|1.3427
|1.3025
|2007.02.16 11:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.47
|-13.40
|23764709
|2007.02.14 15:01
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3116
|1.3466
|1.3090
|2007.02.16 11:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|3.77
|3.20
|23724258
|2007.02.14 08:12
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3094
|1.3434
|1.3072
|2007.02.16 11:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|1.89
|-16.00
|23987789
|2007.02.16 13:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3134
|1.3550
|1.3108
|2007.02.16 13:45
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|23974861
|2007.02.16 11:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3111
|1.3549
|1.3085
|2007.02.16 13:45
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23993278
|2007.02.16 13:54
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3104
|1.2744
|1.3131
|2007.02.16 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|23867300
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3146
|1.2746
|1.3173
|2007.02.16 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.50
|23963963
|2007.02.16 08:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|1.2745
|1.3152
|2007.02.16 16:10
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24021227
|2007.02.18 23:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3152
|1.3546
|1.3126
|2007.02.19 10:52
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|23990367
|2007.02.16 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3104
|1.3542
|1.3078
|2007.02.19 10:52
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.20
|24005918
|2007.02.16 16:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3127
|1.3543
|1.3101
|2007.02.19 11:00
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.12
|0.20
|24006683
|2007.02.16 16:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.2736
|1.3163
|2007.02.20 01:27
|1.3163
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.70
|24124110
|2007.02.20 02:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3171
|1.3565
|1.3145
|2007.02.20 08:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|24083422
|2007.02.19 11:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|1.3563
|1.3099
|2007.02.20 08:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|24100108
|2007.02.19 16:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|1.3564
|1.3122
|2007.02.20 08:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.12
|0.60
|24351438
|2007.02.21 11:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3123
|1.2763
|1.3150
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|24120966
|2007.02.20 01:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.2765
|1.3192
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.50
|24160777
|2007.02.20 08:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3144
|1.2764
|1.3171
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.20
|24158087
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.3583
|1.3119
|2007.02.21 13:39
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.06
|2.60
|24404032
|2007.02.21 15:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3136
|1.3552
|1.3110
|2007.02.22 07:34
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.35
|5.20
|24383284
|2007.02.21 13:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3114
|1.3552
|1.3088
|2007.02.22 07:35
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.18
|0.50
|24513939
|2007.02.22 09:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3087
|1.2747
|1.3114
|2007.02.22 15:30
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|24373740
|2007.02.21 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3150
|1.2750
|1.3177
|2007.02.22 15:31
|1.3114
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.60
|24378064
|2007.02.21 13:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3129
|1.2749
|1.3156
|2007.02.22 15:31
|1.3115
|0.00
|0.00
|-0.39
|-2.80
|24485539
|2007.02.22 07:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3108
|1.2748
|1.3135
|2007.02.22 15:32
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|24545592
|2007.02.22 15:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3117
|1.2717
|1.3144
|2007.02.23 14:07
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.70
|24678372
|2007.02.23 14:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3146
|1.2746
|1.3173
|2007.02.23 14:53
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|24759387
|2007.02.26 03:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3195
|1.3545
|1.3169
|2007.02.26 08:45
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|24485838
|2007.02.22 07:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3103
|1.3541
|1.3077
|2007.02.26 08:45
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.12
|-6.60
|24680742
|2007.02.23 14:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3149
|1.3543
|1.3123
|2007.02.26 08:45
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.00
|24552517
|2007.02.22 16:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|1.3542
|1.3100
|2007.02.26 08:45
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.20
|24689812
|2007.02.23 14:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3172
|1.3544
|1.3146
|2007.02.26 08:45
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.47
|3.20
|24851419
|2007.02.26 12:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3154
|1.2774
|1.3181
|2007.02.26 19:47
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|24689917
|2007.02.23 14:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|2007.02.26 19:47
|1.3181
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|24930576
|2007.02.26 19:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3182
|1.2782
|1.3209
|2007.02.27 08:18
|1.3209
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.70
|25036034
|2007.02.27 08:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3217
|1.2813
|1.3240
|2007.02.27 13:30
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|25117068
|2007.02.27 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3223
|1.2843
|1.3250
|2007.02.27 17:01
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|25096754
|2007.02.27 13:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3244
|1.2844
|1.3271
|2007.02.27 17:10
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24804992
|2007.02.26 08:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.3603
|1.3139
|2007.02.27 23:39
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.12
|-6.80
|25036267
|2007.02.27 08:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3209
|1.3607
|1.3187
|2007.02.27 23:39
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.24
|-9.60
|25145781
|2007.02.27 17:12
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3258
|1.3608
|1.3232
|2007.02.27 23:39
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.94
|40.00
|24950545
|2007.02.26 22:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3188
|1.3604
|1.3162
|2007.02.27 23:40
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.00
|25091088
|2007.02.27 13:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3232
|1.3604
|1.3206
|2007.02.27 23:40
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.47
|-0.80
|25212326
|2007.02.27 23:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3232
|1.3670
|1.3206
|2007.02.28 07:11
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|25144686
|2007.02.27 17:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3253
|1.2853
|1.3280
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.70
|25273907
|2007.02.28 07:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3211
|1.2851
|1.3238
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25301790
|2007.02.28 08:38
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3190
|1.2850
|1.3217
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|25212934
|2007.02.27 23:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3232
|1.2852
|1.3259
|2007.02.28 13:06
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|25360770
|2007.02.28 13:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3227
|1.3643
|1.3201
|2007.02.28 14:38
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|25276033
|2007.02.28 07:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3204
|1.3642
|1.3178
|2007.02.28 14:39
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25385984
|2007.02.28 15:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3196
|1.2816
|1.3223
|2007.02.28 16:30
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|25350117
|2007.02.28 13:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3217
|1.2817
|1.3244
|2007.02.28 16:30
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|25406241
|2007.02.28 16:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3223
|1.3639
|1.3197
|2007.03.01 15:01
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.35
|5.20
|25373897
|2007.02.28 14:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3200
|1.3638
|1.3174
|2007.03.01 15:01
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.18
|0.30
|25653606
|2007.03.01 15:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3190
|1.3628
|1.3164
|2007.03.01 15:57
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|25687295
|2007.03.01 16:03
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3158
|1.2818
|1.3185
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|25402531
|2007.02.28 16:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.2824
|1.3251
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.90
|25664698
|2007.03.01 15:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3179
|1.2819
|1.3206
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|25653812
|2007.03.01 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3200
|1.2820
|1.3227
|2007.03.01 18:40
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|25734068
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3189
|1.3605
|1.3163
|2007.03.02 08:44
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.12
|5.20
|25683895
|2007.03.01 15:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3166
|1.3604
|1.3140
|2007.03.02 08:44
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|25937194
|2007.03.02 09:45
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3146
|1.2786
|1.3173
|2007.03.02 13:45
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|25733661
|2007.03.01 18:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3188
|1.2788
|1.3215
|2007.03.02 13:45
|1.3173
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.50
|25803307
|2007.03.01 23:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3167
|1.2787
|1.3194
|2007.03.02 13:46
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|26059362
|2007.03.02 14:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3186
|1.3602
|1.3160
|2007.03.02 15:26
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|25916439
|2007.03.02 08:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|1.3599
|1.3135
|2007.03.02 15:26
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|26035289
|2007.03.02 13:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|2007.03.02 18:47
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26086943
|2007.03.02 16:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3180
|1.3596
|1.3154
|2007.03.05 01:41
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.12
|5.20
|26074821
|2007.03.02 15:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3595
|1.3131
|2007.03.05 01:50
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.06
|2.60
|26187065
|2007.03.05 06:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3595
|1.3131
|2007.03.05 08:27
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26232952
|2007.03.05 08:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3129
|1.3567
|1.3103
|2007.03.05 11:36
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26295447
|2007.03.05 11:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3101
|1.3539
|1.3075
|2007.03.05 14:24
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26297480
|2007.03.05 11:40
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3098
|1.2778
|1.3125
|2007.03.06 07:44
|1.3125
|0.00
|0.00
|-1.05
|43.20
|26136202
|2007.03.02 18:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.2802
|1.3229
|2007.03.06 07:44
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.14
|-7.70
|26196191
|2007.03.05 07:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3140
|1.2780
|1.3167
|2007.03.06 07:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.00
|26187103
|2007.03.05 06:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3161
|1.2781
|1.3188
|2007.03.06 07:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.13
|-7.20
|26282613
|2007.03.05 11:02
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3119
|1.2779
|1.3146
|2007.03.06 07:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.52
|4.80
|26655967
|2007.03.06 08:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3128
|1.3544
|1.3102
|2007.03.06 12:41
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|26374963
|2007.03.05 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3105
|1.3543
|1.3079
|2007.03.06 12:43
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|26700208
|2007.03.06 12:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3105
|1.2725
|1.3132
|2007.03.06 23:12
|1.3132
|0.00
|0.00
|-0.13
|5.40
|26647257
|2007.03.06 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3126
|1.2726
|1.3153
|2007.03.06 23:12
|1.3132
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|26813521
|2007.03.07 01:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3121
|1.2741
|1.3148
|2007.03.07 15:17
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|26793655
|2007.03.06 23:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3142
|1.2735
|1.3162
|2007.03.07 15:17
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|26892777
|2007.03.07 15:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3152
|1.2752
|1.3179
|2007.03.07 19:41
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26916342
|2007.03.07 19:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3170
|1.3542
|1.3144
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|1.42
|20.80
|26700754
|2007.03.06 12:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3101
|1.3539
|1.3075
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.24
|-4.30
|26892619
|2007.03.07 15:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3147
|1.3541
|1.3121
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.71
|1.20
|26768935
|2007.03.06 20:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3124
|1.3540
|1.3098
|2007.03.08 09:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.47
|-4.00
|27059126
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3166
|1.3582
|1.3140
|2007.03.08 13:57
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|27013226
|2007.03.08 09:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|1.3581
|1.3117
|2007.03.08 14:01
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27075482
|2007.03.08 14:21
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3118
|1.2778
|1.3145
|2007.03.09 01:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.52
|21.60
|26919073
|2007.03.07 19:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3181
|1.2781
|1.3208
|2007.03.09 01:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.60
|27004460
|2007.03.08 08:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3160
|1.2780
|1.3187
|2007.03.09 02:12
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.00
|27067833
|2007.03.08 14:02
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3139
|1.2779
|1.3166
|2007.03.09 02:13
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.40
|0.00
|0.00
|17.14
|513.30
|Closed P/L:
|530.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27067846
|2007.03.08 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.3574
|1.3110
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.30
|27162012
|2007.03.09 02:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.2745
|1.3172
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|Floating P/L:
|-1.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|530.44
|Floating P/L:
|-1.04
|Margin:
|10.00
|Balance:
|3 530.44
|Equity:
|3 529.40
|Free Margin:
|3 519.40
|Details:
|Gross Profit:
|729.59
|Gross Loss:
|199.15
|Total Net Profit:
|530.44
|Profit Factor:
|3.66
|Expected Payoff:
|4.53
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|34.51 (1.08%)
|Total Trades:
|117
|Short Positions (won %):
|59 (67.80%)
|Long Positions (won %):
|58 (75.86%)
|Profit Trades (% of total):
|84 (71.79%)
|Loss trades (% of total):
|33 (28.21%)
|Largest
|profit trade:
|134.40
|loss trade:
|-24.09
|Average
|profit trade:
|8.69
|loss trade:
|-6.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (67.03)
|consecutive losses ($):
|3 (-22.34)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|152.52 (9)
|consecutive loss (count):
|-34.51 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2