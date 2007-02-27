FXDD

Account: 53034 Name: Xavier Lund Currency: USD 2007 March 1, 21:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20622500952007.02.27 18:34sell0.01eurusd1.32401.34001.32202007.02.27 19:141.32590.000.000.00-1.90
 111 
20622500842007.02.27 18:34buy0.01eurusd1.32431.30831.32632007.02.27 19:141.32570.000.000.001.40
 111 
20622500852007.02.27 18:34buy limit0.01eurusd1.32231.30831.32432007.02.27 19:141.3259cancelled
 111cancelled
20622500962007.02.27 18:34sell limit0.01eurusd1.32601.34001.32402007.02.27 19:141.3257cancelled
 111cancelled
20622500972007.02.27 18:34sell limit0.02eurusd1.32801.34001.32602007.02.27 19:141.3256cancelled
 111cancelled
20622500872007.02.27 18:34buy limit0.02eurusd1.32031.30831.32232007.02.27 19:141.3258cancelled
 111cancelled
20622500992007.02.27 18:34sell limit0.08eurusd1.33201.34001.33002007.02.27 19:141.3256cancelled
 111cancelled
20622501002007.02.27 18:34sell limit0.16eurusd1.33401.34001.33202007.02.27 19:151.3256cancelled
 111cancelled
20622501012007.02.27 18:34sell limit0.32eurusd1.33601.34001.33402007.02.27 19:151.3256cancelled
 111cancelled
20622501022007.02.27 18:34sell limit0.64eurusd1.33801.34001.33602007.02.27 19:151.3256cancelled
 111cancelled
20622500982007.02.27 18:34sell limit0.04eurusd1.33001.34001.32802007.02.27 19:151.3256cancelled
 111cancelled
20622500932007.02.27 18:34buy limit0.64eurusd1.31031.30831.31232007.02.27 19:151.3258cancelled
 111cancelled
20622500922007.02.27 18:34buy limit0.32eurusd1.31231.30831.31432007.02.27 19:151.3258cancelled
 111cancelled
20622500912007.02.27 18:34buy limit0.16eurusd1.31431.30831.31632007.02.27 19:151.3258cancelled
 111cancelled
20622500902007.02.27 18:34buy limit0.08eurusd1.31631.30831.31832007.02.27 19:161.3257cancelled
 111cancelled
20622500882007.02.27 18:34buy limit0.04eurusd1.31831.30831.32032007.02.27 19:161.3256cancelled
 111cancelled
20622504702007.02.27 19:19sell0.01gbpjpy233.13239.13232.132007.02.27 21:57232.130.000.000.008.46
 111complete
20622504742007.02.27 19:19sell limit0.08gbpjpy237.13239.13236.132007.02.27 21:57232.00cancelled
 111cancelled
20622504752007.02.27 19:19sell limit0.16gbpjpy238.13239.13237.132007.02.27 21:57232.00cancelled
 111cancelled
20622504732007.02.27 19:19sell limit0.04gbpjpy236.13239.13235.132007.02.27 21:57232.00cancelled
 111cancelled
20622504712007.02.27 19:19sell limit0.01gbpjpy234.13239.13233.132007.02.27 21:57231.98cancelled
 111cancelled
20622504722007.02.27 19:19sell limit0.02gbpjpy235.13239.13234.132007.02.27 21:57231.98cancelled
 111cancelled
20622511322007.02.27 21:57sell limit0.08gbpjpy236.05238.05235.052007.02.27 21:57231.99cancelled
 111cancelled
20622511332007.02.27 21:57sell limit0.16gbpjpy237.05238.05236.052007.02.27 21:57231.99cancelled
 111cancelled
20622511312007.02.27 21:57sell limit0.04gbpjpy235.05238.05234.052007.02.27 21:57231.99cancelled
 111cancelled
20622511302007.02.27 21:57sell limit0.02gbpjpy234.05238.05233.052007.02.27 21:57231.99cancelled
 111cancelled
20622511282007.02.27 21:57sell limit0.01gbpjpy233.05238.05232.052007.02.27 21:57231.99cancelled
 111cancelled
20622511362007.02.27 21:57sell0.01gbpjpy231.99237.99230.992007.02.27 22:08230.990.000.000.008.50
 111complete
20622511422007.02.27 21:57sell limit0.16gbpjpy236.99237.99235.992007.02.27 22:08230.85cancelled
 111cancelled
20622511412007.02.27 21:57sell limit0.08gbpjpy235.99237.99234.992007.02.27 22:08230.85cancelled
 111cancelled
20622511402007.02.27 21:57sell limit0.04gbpjpy234.99237.99233.992007.02.27 22:08230.84cancelled
 111cancelled
20622511382007.02.27 21:57sell limit0.02gbpjpy233.99237.99232.992007.02.27 22:08230.80cancelled
 111cancelled
20622511372007.02.27 21:57sell limit0.01gbpjpy232.99237.99231.992007.02.27 22:08230.76cancelled
 111cancelled
20622512652007.02.27 22:08sell limit0.16gbpjpy235.87236.87234.872007.02.27 22:08230.65cancelled
 111cancelled
20622512622007.02.27 22:08sell limit0.08gbpjpy234.87236.87233.872007.02.27 22:08230.65cancelled
 111cancelled
20622512612007.02.27 22:08sell limit0.04gbpjpy233.87236.87232.872007.02.27 22:08230.65cancelled
 111cancelled
20622512602007.02.27 22:08sell limit0.02gbpjpy232.87236.87231.872007.02.27 22:08230.65cancelled
 111cancelled
20622512592007.02.27 22:08sell limit0.01gbpjpy231.87236.87230.872007.02.27 22:08230.65cancelled
 111cancelled
20622504642007.02.27 19:19buy0.01gbpjpy233.23227.23232.232007.02.28 02:26232.230.000.000.24-8.45
 111complete
20622504662007.02.27 22:08buy0.02gbpjpy231.23227.23232.232007.02.28 02:26232.230.000.000.4816.90
 111complete
20622504652007.02.27 21:53buy0.01gbpjpy232.23227.23232.232007.02.28 02:26232.230.000.000.240.00
 111complete
20622504692007.02.27 19:19buy limit0.16gbpjpy228.23227.23229.232007.02.28 02:26232.32cancelled
 111cancelled
20622504682007.02.27 19:19buy limit0.08gbpjpy229.23227.23230.232007.02.28 02:26232.32cancelled
 111cancelled
20622504672007.02.27 19:19buy limit0.04gbpjpy230.23227.23231.232007.02.28 02:26232.32cancelled
 111cancelled
20622533382007.02.28 02:27buy limit0.16gbpjpy227.30226.30228.302007.02.28 02:27232.37cancelled
 111cancelled
20622533372007.02.28 02:26buy limit0.08gbpjpy228.30226.30229.302007.02.28 02:27232.37cancelled
 111cancelled
20622533362007.02.28 02:26buy limit0.04gbpjpy229.30226.30230.302007.02.28 02:27232.37cancelled
 111cancelled
20622533352007.02.28 02:26buy limit0.02gbpjpy230.30226.30231.302007.02.28 02:27232.37cancelled
 111cancelled
20622533342007.02.28 02:26buy limit0.01gbpjpy231.30226.30232.302007.02.28 02:27232.37cancelled
 111cancelled
20622512732007.02.28 02:41sell0.02gbpjpy232.65236.65231.652007.02.28 08:01231.650.000.000.0016.94
 111complete
20622512712007.02.28 00:22sell0.01gbpjpy231.65236.65231.652007.02.28 08:01231.650.000.000.000.00
 111complete
20622512702007.02.27 22:08sell0.01gbpjpy230.65236.65231.652007.02.28 08:01231.650.000.00-0.27-8.47
 111complete
20622512782007.02.27 22:08sell limit0.16gbpjpy235.65236.65234.652007.02.28 08:01231.56cancelled
 111cancelled
20622512762007.02.27 22:08sell limit0.08gbpjpy234.65236.65233.652007.02.28 08:01231.56cancelled
 111cancelled
20622512742007.02.27 22:08sell limit0.04gbpjpy233.65236.65232.652007.02.28 08:01231.52cancelled
 111cancelled
20622533412007.02.28 02:27buy0.01gbpjpy232.37226.37233.372007.02.28 08:10231.800.000.000.00-4.82
 111 
20622546312007.02.28 08:01sell0.01gbpjpy231.52237.56230.562007.02.28 08:10231.930.000.000.00-3.47
 111 
20622533422007.02.28 02:27buy limit0.01gbpjpy231.37226.37232.372007.02.28 08:10231.88cancelled
 111cancelled
20622533432007.02.28 02:27buy limit0.02gbpjpy230.37226.37231.372007.02.28 08:11231.90cancelled
 111cancelled
20622533442007.02.28 02:27buy limit0.04gbpjpy229.37226.37230.372007.02.28 08:11231.90cancelled
 111cancelled
20622533452007.02.28 02:27buy limit0.08gbpjpy228.37226.37229.372007.02.28 08:11231.92cancelled
 111cancelled
20622533462007.02.28 02:27buy limit0.16gbpjpy227.37226.37228.372007.02.28 08:11231.92cancelled
 111cancelled
20622546322007.02.28 08:01sell limit0.01gbpjpy232.56237.56231.562007.02.28 08:11231.86cancelled
 111cancelled
20622546332007.02.28 08:01sell limit0.02gbpjpy233.56237.56232.562007.02.28 08:11231.87cancelled
 111cancelled
20622546342007.02.28 08:01sell limit0.04gbpjpy234.56237.56233.562007.02.28 08:12231.83cancelled
 111cancelled
20622546352007.02.28 08:01sell limit0.08gbpjpy235.56237.56234.562007.02.28 08:12231.85cancelled
 111cancelled
20622546362007.02.28 08:01sell limit0.16gbpjpy236.56237.56235.562007.02.28 08:12231.85cancelled
 111cancelled
20622600462007.02.28 19:49buy0.01gbpjpy232.28226.28233.282007.03.01 01:38233.280.000.000.748.42
 111complete
20622600512007.02.28 19:49buy limit0.16gbpjpy227.28226.28228.282007.03.01 01:38233.38cancelled
 111cancelled
20622600502007.02.28 19:49buy limit0.08gbpjpy228.28226.28229.282007.03.01 01:38233.38cancelled
 111cancelled
20622600492007.02.28 19:49buy limit0.04gbpjpy229.28226.28230.282007.03.01 01:38233.38cancelled
 111cancelled
20622600482007.02.28 19:49buy limit0.02gbpjpy230.28226.28231.282007.03.01 01:38233.37cancelled
 111cancelled
20622600472007.02.28 19:49buy limit0.01gbpjpy231.28226.28232.282007.03.01 01:38233.37cancelled
 111cancelled
20622600532007.03.01 01:37sell0.01gbpjpy233.19238.19232.192007.03.01 05:55232.190.000.000.008.45
 111complete
20622600522007.02.28 19:49sell0.01gbpjpy232.19238.19232.192007.03.01 05:55232.190.000.00-0.790.00
 111complete
20622600572007.02.28 19:49sell limit0.16gbpjpy237.19238.19236.192007.03.01 08:06231.89cancelled
 111cancelled
20622600562007.02.28 19:49sell limit0.08gbpjpy236.19238.19235.192007.03.01 08:06231.89cancelled
 111cancelled
20622600552007.02.28 19:49sell limit0.04gbpjpy235.19238.19234.192007.03.01 08:06231.89cancelled
 111cancelled
20622600542007.02.28 19:49sell limit0.02gbpjpy234.19238.19233.192007.03.01 08:06231.88cancelled
 111cancelled
20622621972007.03.01 08:06sell0.01gbpjpy231.89237.89230.892007.03.01 14:44230.890.000.000.008.50
 111complete
20622622012007.03.01 08:06sell limit0.08gbpjpy235.89237.89234.892007.03.01 14:44230.79cancelled
 111cancelled
20622622022007.03.01 08:06sell limit0.16gbpjpy236.89237.89235.892007.03.01 14:44230.80cancelled
 111cancelled
20622621992007.03.01 08:06sell limit0.02gbpjpy233.89237.89232.892007.03.01 14:44230.79cancelled
 111cancelled
20622622002007.03.01 08:06sell limit0.04gbpjpy234.89237.89233.892007.03.01 14:44230.79cancelled
 111cancelled
20622621982007.03.01 08:06sell limit0.01gbpjpy232.89237.89231.892007.03.01 14:44230.79cancelled
 111cancelled
20622642982007.03.01 14:44sell0.01gbpjpy230.80236.80229.802007.03.01 16:40229.800.000.000.008.54
 111complete
20622643032007.03.01 14:44sell limit0.16gbpjpy235.80236.80234.802007.03.01 16:40229.68cancelled
 111cancelled
20622643022007.03.01 14:44sell limit0.08gbpjpy234.80236.80233.802007.03.01 16:40229.68cancelled
 111cancelled
20622643012007.03.01 14:44sell limit0.04gbpjpy233.80236.80232.802007.03.01 16:40229.68cancelled
 111cancelled
20622643002007.03.01 14:44sell limit0.02gbpjpy232.80236.80231.802007.03.01 16:40229.68cancelled
 111cancelled
20622642992007.03.01 14:44sell limit0.01gbpjpy231.80236.80230.802007.03.01 16:40229.68cancelled
 111cancelled
  0.00 0.00 0.64 59.00
Closed P/L: 59.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20622609522007.03.01 01:38buy0.01gbpjpy233.38227.38231.38 230.420.000.000.00-25.17
 111 
20622609532007.03.01 04:39buy0.01gbpjpy232.38227.38231.38 230.420.000.000.00-16.67
 111 
20622609542007.03.01 14:27buy0.02gbpjpy231.38227.38231.38 230.420.000.000.00-16.32
 111 
20622609552007.03.01 16:26buy0.04gbpjpy230.38227.38231.38 230.420.000.000.001.36
 111 
20622655252007.03.01 16:40sell0.01gbpjpy229.66235.69228.69 230.520.000.000.00-7.30
 111 
  0.00 0.00 0.00 -64.10
 Floating P/L: -64.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
20622609562007.03.01 01:38buy limit0.08gbpjpy229.38227.38230.38 230.52
 111 
20622609582007.03.01 01:38buy limit0.16gbpjpy228.38227.38229.38 230.52
 111 
20622655262007.03.01 16:40sell limit0.01gbpjpy230.69235.69229.69 230.42
 111 
20622655272007.03.01 16:40sell limit0.02gbpjpy231.69235.69230.69 230.42
 111 
20622655282007.03.01 16:40sell limit0.04gbpjpy232.69235.69231.69 230.42
 111 
20622655292007.03.01 16:40sell limit0.08gbpjpy233.69235.69232.69 230.42
 111 
20622655302007.03.01 16:40sell limit0.16gbpjpy234.69235.69233.69 230.42
 111 
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 59.64 Floating P/L: -64.10 Margin: 68.72
Balance: 775.70 Equity: 711.60 Free Margin: 642.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 87.57 Gross Loss: 27.93 Total Net Profit: 59.64
Profit Factor: 3.14 Expected Payoff: 3.51  
Absolute Drawdown: 1.90 Maximal Drawdown: 17.03 (2.24%) Relative Drawdown: 2.24% (17.03)
 
Total Trades: 17 Short Positions (won %): 11 (63.64%) Long Positions (won %): 6 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 11 (64.71%) Loss trades (% of total): 6 (35.29%)
Largest profit trade: 17.38 loss trade: -8.74
Average profit trade: 7.96 loss trade: -4.66
Maximum consecutive wins ($): 4 (34.56) consecutive losses ($): 3 (-17.03)
Maximal consecutive profit (count): 34.56 (4) consecutive loss (count): -17.03 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2