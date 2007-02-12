|Account: 395758
|Name: hbud
|Currency: USD
|2007 February 28, 17:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7475473
|2007.02.12 02:25
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7475765
|2007.02.12 02:57
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1742
|1.1622
|1.1727
|2007.02.12 13:12
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.37
|7475766
|2007.02.12 09:32
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1727
|1.1622
|1.1727
|2007.02.12 13:12
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7475767
|2007.02.12 12:42
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1712
|1.1622
|1.1727
|2007.02.12 13:12
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|76.74
|7475768
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|1.20
|usdcad
|1.1697
|1.1622
|1.1712
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|7475769
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|2.40
|usdcad
|1.1682
|1.1622
|1.1697
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|7475770
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|4.80
|usdcad
|1.1667
|1.1622
|1.1682
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|7475771
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|9.60
|usdcad
|1.1652
|1.1622
|1.1667
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|7475772
|2007.02.12 02:57
|buy limit
|19.20
|usdcad
|1.1637
|1.1622
|1.1652
|2007.02.12 13:12
|1.1732
|cancelled
|7475804
|2007.02.12 03:01
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1856
|1.1721
|2007.02.12 11:09
|1.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|38.39
|7475805
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|0.30
|usdcad
|1.1751
|1.1856
|1.1736
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7475806
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1766
|1.1856
|1.1751
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7475807
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1781
|1.1856
|1.1766
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7475808
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1796
|1.1856
|1.1781
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7475809
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1811
|1.1856
|1.1796
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7475810
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1826
|1.1856
|1.1811
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7475811
|2007.02.12 03:01
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1841
|1.1856
|1.1826
|2007.02.12 11:09
|1.1717
|cancelled
|7482627
|2007.02.12 11:09
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1717
|1.1837
|1.1717
|2007.02.12 12:36
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7482628
|2007.02.12 11:47
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1732
|1.1837
|1.1717
|2007.02.12 12:36
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|38.41
|7482629
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1747
|1.1837
|1.1732
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|7482630
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1762
|1.1837
|1.1747
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|7482631
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1777
|1.1837
|1.1762
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|7482632
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1792
|1.1837
|1.1777
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|7482634
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1807
|1.1837
|1.1792
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|7482635
|2007.02.12 11:09
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1822
|1.1837
|1.1807
|2007.02.12 12:36
|1.1715
|cancelled
|7485311
|2007.02.12 12:36
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1715
|1.1835
|1.1715
|2007.02.12 15:06
|1.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7485312
|2007.02.12 13:12
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1730
|1.1835
|1.1715
|2007.02.12 15:06
|1.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|38.41
|7485314
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1745
|1.1835
|1.1730
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7485315
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1760
|1.1835
|1.1745
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|7485317
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1775
|1.1835
|1.1760
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|7485318
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1790
|1.1835
|1.1775
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|7485320
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1805
|1.1835
|1.1790
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7485322
|2007.02.12 12:36
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1820
|1.1835
|1.1805
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7486091
|2007.02.12 13:12
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1732
|1.1612
|1.1732
|2007.02.12 16:22
|1.1732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7486092
|2007.02.12 15:05
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1717
|1.1612
|1.1732
|2007.02.12 16:22
|1.1732
|0.00
|0.00
|0.00
|38.36
|7486093
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|0.60
|usdcad
|1.1702
|1.1612
|1.1717
|2007.02.12 16:22
|1.1736
|cancelled
|7486095
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|1.20
|usdcad
|1.1687
|1.1612
|1.1702
|2007.02.12 16:22
|1.1736
|cancelled
|7486096
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|2.40
|usdcad
|1.1672
|1.1612
|1.1687
|2007.02.12 16:22
|1.1734
|cancelled
|7486097
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|4.80
|usdcad
|1.1657
|1.1612
|1.1672
|2007.02.12 16:22
|1.1734
|cancelled
|7486098
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|9.60
|usdcad
|1.1642
|1.1612
|1.1657
|2007.02.12 16:22
|1.1734
|cancelled
|7486099
|2007.02.12 13:12
|buy limit
|19.20
|usdcad
|1.1627
|1.1612
|1.1642
|2007.02.12 16:22
|1.1733
|cancelled
|7488472
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|0.30
|usdcad
|1.1728
|1.1833
|1.1713
|2007.02.12 15:06
|1.1710
|cancelled
|7488474
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|0.60
|usdcad
|1.1743
|1.1833
|1.1728
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7488475
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|1.20
|usdcad
|1.1758
|1.1833
|1.1743
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7488476
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1773
|1.1833
|1.1758
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7488477
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1788
|1.1833
|1.1773
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7488479
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1803
|1.1833
|1.1788
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7488481
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1818
|1.1833
|1.1803
|2007.02.12 15:06
|1.1711
|cancelled
|7488483
|2007.02.12 15:06
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1711
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-1.71
|-76.67
|7488484
|2007.02.12 16:21
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1726
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-1.71
|-38.34
|7488485
|2007.02.12 17:20
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1741
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-3.42
|0.00
|7488486
|2007.02.12 19:21
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1756
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 10:08
|1.1741
|0.00
|0.00
|-6.84
|153.32
|7488488
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|2.40
|usdcad
|1.1771
|1.1831
|1.1756
|2007.02.13 10:08
|1.1736
|cancelled
|7488489
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|4.80
|usdcad
|1.1786
|1.1831
|1.1771
|2007.02.13 10:08
|1.1736
|cancelled
|7488490
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|9.60
|usdcad
|1.1801
|1.1831
|1.1786
|2007.02.13 10:08
|1.1734
|cancelled
|7488491
|2007.02.12 15:06
|sell limit
|19.20
|usdcad
|1.1816
|1.1831
|1.1801
|2007.02.13 10:08
|1.1734
|cancelled
|7490226
|2007.02.12 16:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1616
|1.1751
|2007.02.12 17:46
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.00
|38.29
|7490227
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|0.30
|usdcad
|1.1721
|1.1616
|1.1736
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7490228
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|0.60
|usdcad
|1.1706
|1.1616
|1.1721
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7490229
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|1.20
|usdcad
|1.1691
|1.1616
|1.1706
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7490230
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|2.40
|usdcad
|1.1676
|1.1616
|1.1691
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7490232
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|4.80
|usdcad
|1.1661
|1.1616
|1.1676
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7490233
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|9.60
|usdcad
|1.1646
|1.1616
|1.1661
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7490234
|2007.02.12 16:22
|buy limit
|19.20
|usdcad
|1.1631
|1.1616
|1.1646
|2007.02.12 17:46
|1.1756
|cancelled
|7491991
|2007.02.12 17:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1754
|1.1634
|1.1754
|2007.02.13 11:27
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|7491992
|2007.02.13 10:08
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1739
|1.1634
|1.1754
|2007.02.13 11:27
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.00
|51.04
|7491993
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1724
|1.1634
|1.1739
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|7491994
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1709
|1.1634
|1.1724
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|7491996
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1694
|1.1634
|1.1709
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|7491997
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1679
|1.1634
|1.1694
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|7491998
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1664
|1.1634
|1.1679
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|7491999
|2007.02.12 17:46
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1649
|1.1634
|1.1664
|2007.02.13 11:28
|1.1755
|cancelled
|7502660
|2007.02.13 10:08
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1736
|1.1856
|1.1736
|2007.02.13 12:15
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7502662
|2007.02.13 11:21
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1751
|1.1856
|1.1736
|2007.02.13 12:15
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|7502663
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1766
|1.1856
|1.1751
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|7502664
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1781
|1.1856
|1.1766
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|7502665
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1796
|1.1856
|1.1781
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|7502666
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1811
|1.1856
|1.1796
|2007.02.13 12:19
|1.1732
|cancelled
|7502667
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1826
|1.1856
|1.1811
|2007.02.13 12:19
|1.1730
|cancelled
|7502669
|2007.02.13 10:08
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1841
|1.1856
|1.1826
|2007.02.13 12:19
|1.1730
|cancelled
|7504306
|2007.02.13 11:28
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1755
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.44
|-192.64
|7504307
|2007.02.13 11:54
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1740
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.58
|-205.48
|7504308
|2007.02.13 13:44
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1725
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|1.02
|-269.69
|7504309
|2007.02.13 15:30
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1710
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|1.89
|-333.90
|7504310
|2007.02.13 15:32
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1695
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|3.64
|-321.06
|7504311
|2007.02.13 19:29
|buy
|4.90
|usdcad
|1.1680
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|7.14
|0.00
|7504312
|2007.02.13 23:08
|buy
|9.70
|usdcad
|1.1665
|1.1635
|1.1680
|2007.02.14 09:15
|1.1680
|0.00
|0.00
|14.13
|1 245.72
|7504313
|2007.02.13 11:28
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1650
|1.1635
|1.1665
|2007.02.14 09:16
|1.1681
|cancelled
|7506664
|2007.02.13 12:19
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1730
|1.1850
|1.1715
|2007.02.13 15:01
|1.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|7506665
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1745
|1.1850
|1.1730
|2007.02.13 15:01
|1.1713
|cancelled
|7506666
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1760
|1.1850
|1.1745
|2007.02.13 15:01
|1.1713
|cancelled
|7506669
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1775
|1.1850
|1.1760
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|7506670
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1790
|1.1850
|1.1775
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|7506673
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1805
|1.1850
|1.1790
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|7506674
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1820
|1.1850
|1.1805
|2007.02.13 15:01
|1.1711
|cancelled
|7506678
|2007.02.13 12:19
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1835
|1.1850
|1.1820
|2007.02.13 15:01
|1.1710
|cancelled
|7510689
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1724
|1.1829
|1.1709
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510691
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1739
|1.1829
|1.1724
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510693
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1754
|1.1829
|1.1739
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510694
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1769
|1.1829
|1.1754
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510697
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1784
|1.1829
|1.1769
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510700
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1799
|1.1829
|1.1784
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510703
|2007.02.13 15:01
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1814
|1.1829
|1.1799
|2007.02.13 15:02
|1.1711
|cancelled
|7510717
|2007.02.13 15:02
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1711
|1.1831
|1.1696
|2007.02.13 15:32
|1.1696
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|7510718
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1726
|1.1831
|1.1711
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|7510719
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1741
|1.1831
|1.1726
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|7510720
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1756
|1.1831
|1.1741
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|7510722
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1771
|1.1831
|1.1756
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|7510724
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1786
|1.1831
|1.1771
|2007.02.13 15:32
|1.1690
|cancelled
|7510726
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1801
|1.1831
|1.1786
|2007.02.13 15:32
|1.1690
|cancelled
|7510727
|2007.02.13 15:02
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1816
|1.1831
|1.1801
|2007.02.13 15:32
|1.1692
|cancelled
|7511859
|2007.02.13 15:32
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1692
|1.1812
|1.1677
|2007.02.13 21:11
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|38.54
|7511861
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1707
|1.1812
|1.1692
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7511862
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1722
|1.1812
|1.1707
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7511863
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1737
|1.1812
|1.1722
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7511865
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1752
|1.1812
|1.1737
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7511867
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1767
|1.1812
|1.1752
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7511868
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1782
|1.1812
|1.1767
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7511869
|2007.02.13 15:32
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1797
|1.1812
|1.1782
|2007.02.13 21:11
|1.1671
|cancelled
|7518913
|2007.02.13 21:11
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1673
|1.1793
|1.1673
|2007.02.14 15:15
|1.1673
|0.00
|0.00
|-1.72
|0.00
|7518914
|2007.02.14 13:25
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1688
|1.1793
|1.1673
|2007.02.14 15:15
|1.1673
|0.00
|0.00
|0.00
|51.40
|7518915
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1703
|1.1793
|1.1688
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|7518916
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1718
|1.1793
|1.1703
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|7518917
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1733
|1.1793
|1.1718
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|7518918
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1748
|1.1793
|1.1733
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|7518919
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1763
|1.1793
|1.1748
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|7518920
|2007.02.13 21:11
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1778
|1.1793
|1.1763
|2007.02.14 15:15
|1.1670
|cancelled
|7527087
|2007.02.14 09:16
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1681
|1.1561
|1.1681
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7527088
|2007.02.14 09:58
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1666
|1.1561
|1.1681
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|51.37
|7527089
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1651
|1.1561
|1.1666
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|cancelled
|7527091
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1636
|1.1561
|1.1651
|2007.02.14 10:22
|1.1681
|cancelled
|7527092
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1621
|1.1561
|1.1636
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|7527093
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1606
|1.1561
|1.1621
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|7527094
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1591
|1.1561
|1.1606
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|7527096
|2007.02.14 09:16
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1576
|1.1561
|1.1591
|2007.02.14 10:22
|1.1684
|cancelled
|7530107
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1670
|1.1565
|1.1685
|2007.02.14 10:22
|1.1685
|cancelled
|7530109
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1655
|1.1565
|1.1670
|2007.02.14 10:22
|1.1685
|cancelled
|7530113
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1640
|1.1565
|1.1655
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|7530116
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1625
|1.1565
|1.1640
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|7530119
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1610
|1.1565
|1.1625
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|7530122
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1595
|1.1565
|1.1610
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|7530124
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1580
|1.1565
|1.1595
|2007.02.14 10:22
|1.1686
|cancelled
|7530129
|2007.02.14 10:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1686
|1.1566
|1.1686
|2007.02.14 12:43
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7530133
|2007.02.14 11:00
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1671
|1.1566
|1.1686
|2007.02.14 12:43
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.00
|51.34
|7530137
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1656
|1.1566
|1.1671
|2007.02.14 12:43
|1.1688
|cancelled
|7530142
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1641
|1.1566
|1.1656
|2007.02.14 12:43
|1.1690
|cancelled
|7530143
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1626
|1.1566
|1.1641
|2007.02.14 12:43
|1.1690
|cancelled
|7530144
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1611
|1.1566
|1.1626
|2007.02.14 12:43
|1.1689
|cancelled
|7530145
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1596
|1.1566
|1.1611
|2007.02.14 12:43
|1.1689
|cancelled
|7530146
|2007.02.14 10:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1581
|1.1566
|1.1596
|2007.02.14 12:43
|1.1689
|cancelled
|7533771
|2007.02.14 12:43
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1689
|1.1569
|1.1674
|2007.02.14 18:04
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.54
|7533772
|2007.02.14 15:15
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1674
|1.1569
|1.1674
|2007.02.14 18:04
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7533773
|2007.02.14 17:03
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1659
|1.1569
|1.1674
|2007.02.14 18:04
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|89.93
|7533774
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1644
|1.1569
|1.1659
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|7533775
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1629
|1.1569
|1.1644
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|7533776
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1614
|1.1569
|1.1629
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|7533777
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1599
|1.1569
|1.1614
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|7533779
|2007.02.14 12:43
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1584
|1.1569
|1.1599
|2007.02.14 18:04
|1.1677
|cancelled
|7536458
|2007.02.14 15:15
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1669
|1.1789
|1.1654
|2007.02.14 17:03
|1.1654
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|7536459
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1684
|1.1789
|1.1669
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|7536460
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1699
|1.1789
|1.1684
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|7536461
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1714
|1.1789
|1.1699
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|7536462
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1729
|1.1789
|1.1714
|2007.02.14 17:04
|1.1652
|cancelled
|7536463
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1744
|1.1789
|1.1729
|2007.02.14 17:04
|1.1650
|cancelled
|7536464
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1759
|1.1789
|1.1744
|2007.02.14 17:04
|1.1650
|cancelled
|7536465
|2007.02.14 15:15
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1774
|1.1789
|1.1759
|2007.02.14 17:03
|1.1652
|cancelled
|7539861
|2007.02.14 17:04
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1652
|1.1772
|1.1652
|2007.02.14 21:51
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7539862
|2007.02.14 17:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1667
|1.1772
|1.1652
|2007.02.14 21:51
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|51.49
|7539864
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1682
|1.1772
|1.1667
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|7539869
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1697
|1.1772
|1.1682
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|7539870
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1712
|1.1772
|1.1697
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|7539872
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1727
|1.1772
|1.1712
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|7539873
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1742
|1.1772
|1.1727
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|7539874
|2007.02.14 17:04
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1757
|1.1772
|1.1742
|2007.02.14 21:51
|1.1648
|cancelled
|7542688
|2007.02.14 18:04
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1679
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|1.31
|-77.26
|7542689
|2007.02.14 18:48
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1664
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|1.75
|-51.51
|7542690
|2007.02.15 04:01
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1649
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7542692
|2007.02.15 06:45
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1634
|1.1559
|1.1649
|2007.02.15 10:13
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|167.40
|7542693
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1619
|1.1559
|1.1634
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7542694
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1604
|1.1559
|1.1619
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7542695
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1589
|1.1559
|1.1604
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7542696
|2007.02.14 18:04
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1574
|1.1559
|1.1589
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7545514
|2007.02.14 21:51
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1648
|1.1768
|1.1648
|2007.02.15 06:05
|1.1648
|0.00
|0.00
|-5.17
|0.00
|7545516
|2007.02.15 01:41
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1663
|1.1768
|1.1648
|2007.02.15 06:05
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|51.51
|7545517
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1678
|1.1768
|1.1663
|2007.02.15 06:05
|1.1643
|cancelled
|7545519
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1693
|1.1768
|1.1678
|2007.02.15 06:05
|1.1643
|cancelled
|7545520
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1708
|1.1768
|1.1693
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|7545521
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1723
|1.1768
|1.1708
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|7545522
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1738
|1.1768
|1.1723
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|7545523
|2007.02.14 21:51
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1753
|1.1768
|1.1738
|2007.02.15 06:05
|1.1642
|cancelled
|7549965
|2007.02.15 06:05
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1642
|1.1762
|1.1642
|2007.02.15 16:08
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7549966
|2007.02.15 11:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1657
|1.1762
|1.1642
|2007.02.15 16:08
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|51.54
|7549967
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1672
|1.1762
|1.1657
|2007.02.15 16:08
|1.1637
|cancelled
|7549969
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1687
|1.1762
|1.1672
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|7549970
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1702
|1.1762
|1.1687
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|7549971
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1717
|1.1762
|1.1702
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|7549972
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1732
|1.1762
|1.1717
|2007.02.15 16:08
|1.1637
|cancelled
|7549973
|2007.02.15 06:05
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1747
|1.1762
|1.1732
|2007.02.15 16:08
|1.1639
|cancelled
|7553888
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1636
|1.1531
|1.1651
|2007.02.15 10:14
|1.1651
|cancelled
|7553889
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1621
|1.1531
|1.1636
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7553890
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1606
|1.1531
|1.1621
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7553891
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1591
|1.1531
|1.1606
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7553893
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1576
|1.1531
|1.1591
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7553894
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1561
|1.1531
|1.1576
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7553895
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1546
|1.1531
|1.1561
|2007.02.15 10:14
|1.1653
|cancelled
|7553899
|2007.02.15 10:14
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1653
|1.1533
|1.1653
|2007.02.15 11:00
|1.1653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7553901
|2007.02.15 10:37
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1638
|1.1533
|1.1653
|2007.02.15 11:00
|1.1653
|0.00
|0.00
|0.00
|51.49
|7553902
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1623
|1.1533
|1.1638
|2007.02.15 11:01
|1.1652
|cancelled
|7553903
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1608
|1.1533
|1.1623
|2007.02.15 11:01
|1.1652
|cancelled
|7553905
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1593
|1.1533
|1.1608
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|7553906
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1578
|1.1533
|1.1593
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|7553907
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1563
|1.1533
|1.1578
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|7553909
|2007.02.15 10:14
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1548
|1.1533
|1.1563
|2007.02.15 11:01
|1.1656
|cancelled
|7555285
|2007.02.15 11:01
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1536
|1.1641
|2007.02.16 02:21
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.44
|-38.66
|7555288
|2007.02.15 21:57
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1626
|1.1536
|1.1641
|2007.02.16 02:21
|1.1641
|0.00
|0.00
|1.02
|90.20
|7555289
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1611
|1.1536
|1.1626
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|7555292
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1596
|1.1536
|1.1611
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|7555298
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1581
|1.1536
|1.1596
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|7555300
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1566
|1.1536
|1.1581
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|7555302
|2007.02.15 11:01
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1551
|1.1536
|1.1566
|2007.02.16 02:21
|1.1643
|cancelled
|7562760
|2007.02.15 16:09
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1637
|1.1757
|1.1637
|2007.02.16 12:57
|1.1637
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|7562781
|2007.02.16 10:34
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1652
|1.1757
|1.1637
|2007.02.16 12:57
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.00
|51.56
|7562799
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1667
|1.1757
|1.1652
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|7562826
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1682
|1.1757
|1.1667
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|7562843
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1697
|1.1757
|1.1682
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|7562847
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1712
|1.1757
|1.1697
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|7562852
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1727
|1.1757
|1.1712
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|7562857
|2007.02.15 16:09
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1742
|1.1757
|1.1727
|2007.02.16 12:58
|1.1631
|cancelled
|7574959
|2007.02.16 02:21
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1643
|1.1523
|1.1643
|2007.02.16 15:49
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7574960
|2007.02.16 13:52
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1628
|1.1523
|1.1643
|2007.02.16 15:49
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|51.53
|7574961
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1613
|1.1523
|1.1628
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|7574962
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1598
|1.1523
|1.1613
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|7574963
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1583
|1.1523
|1.1598
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|7574964
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1568
|1.1523
|1.1583
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|7574965
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1553
|1.1523
|1.1568
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|7574968
|2007.02.16 02:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1538
|1.1523
|1.1553
|2007.02.16 15:50
|1.1646
|cancelled
|7583029
|2007.02.16 12:58
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1631
|1.1751
|1.1631
|2007.02.16 13:44
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7583030
|2007.02.16 13:05
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1646
|1.1751
|1.1631
|2007.02.16 13:44
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|51.59
|7583032
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1661
|1.1751
|1.1646
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|7583033
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1676
|1.1751
|1.1661
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|7583034
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1691
|1.1751
|1.1676
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|7583035
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1706
|1.1751
|1.1691
|2007.02.16 13:44
|1.1627
|cancelled
|7583036
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1721
|1.1751
|1.1706
|2007.02.16 13:44
|1.1628
|cancelled
|7583037
|2007.02.16 12:58
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1736
|1.1751
|1.1721
|2007.02.16 13:44
|1.1628
|cancelled
|7583986
|2007.02.16 13:44
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1628
|1.1748
|1.1643
|2007.02.19 15:54
|1.1643
|0.00
|0.00
|-1.73
|-38.65
|7583987
|2007.02.16 15:49
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1643
|1.1748
|1.1643
|2007.02.19 15:54
|1.1643
|0.00
|0.00
|-2.30
|0.00
|7583989
|2007.02.19 12:53
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1658
|1.1748
|1.1643
|2007.02.19 15:54
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|90.18
|7583990
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1673
|1.1748
|1.1658
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|7583991
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1688
|1.1748
|1.1673
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|7583993
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1703
|1.1748
|1.1688
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|7583994
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1718
|1.1748
|1.1703
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|7583995
|2007.02.16 13:44
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1733
|1.1748
|1.1718
|2007.02.19 15:54
|1.1639
|cancelled
|7587694
|2007.02.16 15:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1646
|1.1526
|1.1646
|2007.02.16 18:45
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7587696
|2007.02.16 16:55
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1631
|1.1526
|1.1646
|2007.02.16 18:45
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|51.52
|7587698
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1616
|1.1526
|1.1631
|2007.02.16 18:47
|1.1652
|cancelled
|7587699
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1601
|1.1526
|1.1616
|2007.02.16 18:47
|1.1650
|cancelled
|7587704
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1586
|1.1526
|1.1601
|2007.02.16 18:47
|1.1650
|cancelled
|7587708
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1571
|1.1526
|1.1586
|2007.02.16 18:46
|1.1650
|cancelled
|7587710
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1556
|1.1526
|1.1571
|2007.02.16 18:46
|1.1650
|cancelled
|7587711
|2007.02.16 15:50
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1541
|1.1526
|1.1556
|2007.02.16 18:46
|1.1650
|cancelled
|7591796
|2007.02.16 18:47
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1650
|1.1530
|1.1650
|2007.02.19 12:21
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|7591797
|2007.02.16 19:08
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1635
|1.1530
|1.1650
|2007.02.19 12:21
|1.1650
|0.00
|0.00
|0.58
|51.50
|7591798
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1620
|1.1530
|1.1635
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|7591799
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1605
|1.1530
|1.1620
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|7591800
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1590
|1.1530
|1.1605
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|7591801
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1575
|1.1530
|1.1590
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|7591802
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1560
|1.1530
|1.1575
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|7591803
|2007.02.16 18:47
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1545
|1.1530
|1.1560
|2007.02.19 13:25
|1.1656
|cancelled
|7604419
|2007.02.19 13:25
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1536
|1.1656
|2007.02.20 02:54
|1.1656
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|7604420
|2007.02.19 15:54
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1641
|1.1536
|1.1656
|2007.02.20 02:54
|1.1656
|0.00
|0.00
|0.58
|51.48
|7604421
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1626
|1.1536
|1.1641
|2007.02.20 02:55
|1.1658
|cancelled
|7604422
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1611
|1.1536
|1.1626
|2007.02.20 02:54
|1.1658
|cancelled
|7604424
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1596
|1.1536
|1.1611
|2007.02.20 02:54
|1.1658
|cancelled
|7604425
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1581
|1.1536
|1.1596
|2007.02.20 02:54
|1.1658
|cancelled
|7604426
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1566
|1.1536
|1.1581
|2007.02.20 02:54
|1.1660
|cancelled
|7604427
|2007.02.19 13:25
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1551
|1.1536
|1.1566
|2007.02.20 02:54
|1.1660
|cancelled
|7606715
|2007.02.19 15:54
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1639
|1.1759
|1.1639
|2007.02.20 05:39
|1.1639
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|7606716
|2007.02.20 02:54
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1654
|1.1759
|1.1639
|2007.02.20 05:39
|1.1639
|0.00
|0.00
|0.00
|51.55
|7606717
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1669
|1.1759
|1.1654
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|7606719
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1684
|1.1759
|1.1669
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|7606722
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1699
|1.1759
|1.1684
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|7606724
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1714
|1.1759
|1.1699
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|7606726
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1729
|1.1759
|1.1714
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|7606728
|2007.02.19 15:54
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1744
|1.1759
|1.1729
|2007.02.20 05:40
|1.1637
|cancelled
|7613331
|2007.02.20 02:55
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1660
|1.1540
|1.1660
|2007.02.20 15:54
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7613332
|2007.02.20 05:11
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1645
|1.1540
|1.1660
|2007.02.20 15:54
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|51.46
|7613333
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1630
|1.1540
|1.1645
|2007.02.20 15:55
|1.1664
|cancelled
|7613334
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1615
|1.1540
|1.1630
|2007.02.20 15:55
|1.1664
|cancelled
|7613335
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1600
|1.1540
|1.1615
|2007.02.20 15:55
|1.1664
|cancelled
|7613336
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1585
|1.1540
|1.1600
|2007.02.20 15:54
|1.1664
|cancelled
|7613337
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1570
|1.1540
|1.1585
|2007.02.20 15:54
|1.1664
|cancelled
|7613340
|2007.02.20 02:55
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1555
|1.1540
|1.1570
|2007.02.20 15:54
|1.1664
|cancelled
|7615260
|2007.02.20 05:40
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1637
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.89
|7615261
|2007.02.20 09:44
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1652
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.90
|7615263
|2007.02.20 16:07
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1667
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.54
|7615264
|2007.02.20 16:23
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1682
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.72
|7615266
|2007.02.20 18:39
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1697
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7615267
|2007.02.20 20:00
|sell
|4.90
|usdcad
|1.1712
|1.1757
|1.1697
|2007.02.20 23:21
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|628.42
|7615269
|2007.02.20 05:40
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1727
|1.1757
|1.1712
|2007.02.20 23:21
|1.1695
|cancelled
|7615271
|2007.02.20 05:40
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1742
|1.1757
|1.1727
|2007.02.20 23:21
|1.1695
|cancelled
|7626738
|2007.02.20 15:55
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1664
|1.1544
|1.1679
|2007.02.20 16:20
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|38.53
|7626739
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1649
|1.1544
|1.1664
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|7626740
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1634
|1.1544
|1.1649
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|7626741
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1619
|1.1544
|1.1634
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|7626742
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1604
|1.1544
|1.1619
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|7626746
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1589
|1.1544
|1.1604
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|7626748
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1574
|1.1544
|1.1589
|2007.02.20 16:20
|1.1684
|cancelled
|7626750
|2007.02.20 15:55
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1559
|1.1544
|1.1574
|2007.02.20 16:20
|1.1685
|cancelled
|7627242
|2007.02.20 16:20
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1684
|1.1564
|1.1684
|2007.02.20 18:29
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7627243
|2007.02.20 17:37
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1669
|1.1564
|1.1684
|2007.02.20 18:29
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|51.35
|7627244
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1654
|1.1564
|1.1669
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|7627245
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1639
|1.1564
|1.1654
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|7627246
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1624
|1.1564
|1.1639
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|7627247
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1609
|1.1564
|1.1624
|2007.02.20 18:29
|1.1688
|cancelled
|7627248
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1594
|1.1564
|1.1609
|2007.02.20 18:29
|1.1686
|cancelled
|7627253
|2007.02.20 16:20
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1579
|1.1564
|1.1594
|2007.02.20 18:29
|1.1686
|cancelled
|7630486
|2007.02.20 18:29
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1688
|1.1568
|1.1703
|2007.02.20 19:59
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|7630488
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1673
|1.1568
|1.1688
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|7630491
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1658
|1.1568
|1.1673
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|7630493
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1643
|1.1568
|1.1658
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|7630495
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1628
|1.1568
|1.1643
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|7630497
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1613
|1.1568
|1.1628
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|7630498
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1598
|1.1568
|1.1613
|2007.02.20 19:59
|1.1710
|cancelled
|7630499
|2007.02.20 18:29
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1583
|1.1568
|1.1598
|2007.02.20 19:59
|1.1707
|cancelled
|7632039
|2007.02.20 19:59
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1707
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|1.76
|-193.42
|7632040
|2007.02.21 11:38
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1692
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|1.76
|-206.31
|7632041
|2007.02.21 15:04
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1677
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|3.08
|-270.78
|7632043
|2007.02.21 15:31
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1662
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|5.72
|-335.26
|7632044
|2007.02.21 15:58
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1647
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|10.99
|-322.36
|7632046
|2007.02.21 16:02
|buy
|4.90
|usdcad
|1.1632
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|21.54
|0.00
|7632047
|2007.02.21 16:42
|buy
|9.70
|usdcad
|1.1617
|1.1587
|1.1632
|2007.02.22 11:22
|1.1632
|0.00
|0.00
|42.64
|1 250.76
|7632048
|2007.02.20 20:00
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1602
|1.1587
|1.1617
|2007.02.21 20:14
|1.1602
|deleted [no money]
|7633969
|2007.02.20 23:21
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1692
|1.1812
|1.1692
|2007.02.21 11:38
|1.1692
|0.00
|0.00
|-1.72
|0.00
|7633972
|2007.02.21 00:05
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1707
|1.1812
|1.1692
|2007.02.21 11:38
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|51.32
|7633973
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1722
|1.1812
|1.1707
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|7633974
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1737
|1.1812
|1.1722
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|7633975
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1752
|1.1812
|1.1737
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|7633976
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1767
|1.1812
|1.1752
|2007.02.21 11:38
|1.1686
|cancelled
|7633977
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1782
|1.1812
|1.1767
|2007.02.21 11:38
|1.1688
|cancelled
|7633978
|2007.02.20 23:21
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1797
|1.1812
|1.1782
|2007.02.21 11:38
|1.1688
|cancelled
|7645933
|2007.02.21 11:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1688
|1.1808
|1.1673
|2007.02.21 15:30
|1.1673
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|7645935
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1703
|1.1808
|1.1688
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|7645936
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1718
|1.1808
|1.1703
|2007.02.21 15:31
|1.1663
|cancelled
|7645937
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1733
|1.1808
|1.1718
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|7645944
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1748
|1.1808
|1.1733
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|7645945
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1763
|1.1808
|1.1748
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|7645946
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1778
|1.1808
|1.1763
|2007.02.21 15:31
|1.1661
|cancelled
|7645948
|2007.02.21 11:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1793
|1.1808
|1.1778
|2007.02.21 15:31
|1.1660
|cancelled
|7652447
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1680
|1.1785
|1.1665
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|7652448
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1695
|1.1785
|1.1680
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|7652449
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1710
|1.1785
|1.1695
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|7652450
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1725
|1.1785
|1.1710
|2007.02.21 15:31
|1.1656
|cancelled
|7652451
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1740
|1.1785
|1.1725
|2007.02.21 15:31
|1.1654
|cancelled
|7652454
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1755
|1.1785
|1.1740
|2007.02.21 15:31
|1.1654
|cancelled
|7652455
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1770
|1.1785
|1.1755
|2007.02.21 15:31
|1.1654
|cancelled
|7652504
|2007.02.21 15:31
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1776
|1.1641
|2007.02.21 15:59
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.00
|38.66
|7652505
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1671
|1.1776
|1.1656
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7652506
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1686
|1.1776
|1.1671
|2007.02.21 15:59
|1.1642
|cancelled
|7652507
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1701
|1.1776
|1.1686
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7652508
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1716
|1.1776
|1.1701
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7652513
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1731
|1.1776
|1.1716
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7652517
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1746
|1.1776
|1.1731
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7652519
|2007.02.21 15:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1761
|1.1776
|1.1746
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654399
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1652
|1.1757
|1.1637
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654400
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1667
|1.1757
|1.1652
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654401
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1682
|1.1757
|1.1667
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654404
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1697
|1.1757
|1.1682
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654405
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1712
|1.1757
|1.1697
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654406
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1727
|1.1757
|1.1712
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654409
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1742
|1.1757
|1.1727
|2007.02.21 15:59
|1.1639
|cancelled
|7654412
|2007.02.21 15:59
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1639
|1.1759
|1.1624
|2007.02.21 16:40
|1.1624
|0.00
|0.00
|0.00
|38.71
|7654413
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1654
|1.1759
|1.1639
|2007.02.21 16:41
|1.1616
|cancelled
|7654414
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1669
|1.1759
|1.1654
|2007.02.21 16:41
|1.1616
|cancelled
|7654415
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1684
|1.1759
|1.1669
|2007.02.21 16:41
|1.1616
|cancelled
|7654416
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1699
|1.1759
|1.1684
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7654417
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1714
|1.1759
|1.1699
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7654418
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1729
|1.1759
|1.1714
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7654420
|2007.02.21 15:59
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1744
|1.1759
|1.1729
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655693
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1634
|1.1739
|1.1619
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655694
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1649
|1.1739
|1.1634
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655696
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1664
|1.1739
|1.1649
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655697
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1679
|1.1739
|1.1664
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655698
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1694
|1.1739
|1.1679
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655699
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1709
|1.1739
|1.1694
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655700
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1724
|1.1739
|1.1709
|2007.02.21 16:41
|1.1615
|cancelled
|7655705
|2007.02.21 16:41
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1615
|1.1735
|1.1600
|2007.02.21 20:19
|1.1600
|0.00
|0.00
|0.00
|38.79
|7655706
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1630
|1.1735
|1.1615
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|7655707
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1645
|1.1735
|1.1630
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|7655709
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1660
|1.1735
|1.1645
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|7655711
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1675
|1.1735
|1.1660
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|7655713
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1690
|1.1735
|1.1675
|2007.02.21 20:20
|1.1595
|cancelled
|7655715
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1705
|1.1735
|1.1690
|2007.02.21 20:20
|1.1598
|cancelled
|7655716
|2007.02.21 16:41
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1720
|1.1735
|1.1705
|2007.02.21 20:20
|1.1598
|cancelled
|7660177
|2007.02.21 20:20
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1598
|1.1718
|1.1613
|2007.02.22 12:38
|1.1613
|0.00
|0.00
|-5.20
|-38.77
|7660178
|2007.02.22 02:13
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1613
|1.1718
|1.1613
|2007.02.22 12:38
|1.1613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7660179
|2007.02.22 09:59
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1628
|1.1718
|1.1613
|2007.02.22 12:38
|1.1613
|0.00
|0.00
|0.00
|90.46
|7660180
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1643
|1.1718
|1.1628
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|7660181
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1658
|1.1718
|1.1643
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|7660182
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1673
|1.1718
|1.1658
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|7660183
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1688
|1.1718
|1.1673
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|7660184
|2007.02.21 20:20
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1703
|1.1718
|1.1688
|2007.02.22 12:38
|1.1604
|cancelled
|7670828
|2007.02.22 11:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1637
|1.1517
|1.1622
|2007.02.22 16:09
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.72
|7670829
|2007.02.22 12:11
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1622
|1.1517
|1.1622
|2007.02.22 16:09
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7670830
|2007.02.22 12:38
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1607
|1.1517
|1.1622
|2007.02.22 16:09
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|90.34
|7670831
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1592
|1.1517
|1.1607
|2007.02.22 16:10
|1.1627
|cancelled
|7670834
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1577
|1.1517
|1.1592
|2007.02.22 16:10
|1.1628
|cancelled
|7670835
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1562
|1.1517
|1.1577
|2007.02.22 16:10
|1.1627
|cancelled
|7670836
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1547
|1.1517
|1.1562
|2007.02.22 16:10
|1.1627
|cancelled
|7670837
|2007.02.22 11:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1532
|1.1517
|1.1547
|2007.02.22 16:09
|1.1628
|cancelled
|7672581
|2007.02.22 12:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1604
|1.1724
|1.1604
|2007.02.22 18:22
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7672582
|2007.02.22 16:09
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1619
|1.1724
|1.1604
|2007.02.22 18:22
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|51.71
|7672583
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1634
|1.1724
|1.1619
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|7672584
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1649
|1.1724
|1.1634
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|7672586
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1664
|1.1724
|1.1649
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|7672587
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1679
|1.1724
|1.1664
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|7672588
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1694
|1.1724
|1.1679
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|7672589
|2007.02.22 12:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1709
|1.1724
|1.1694
|2007.02.22 18:22
|1.1599
|cancelled
|7676376
|2007.02.22 16:10
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1627
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.44
|-116.55
|7676377
|2007.02.22 16:59
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1612
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.59
|-103.60
|7676378
|2007.02.23 12:50
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1597
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.65
|7676379
|2007.02.23 15:41
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1582
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7676380
|2007.02.23 16:52
|buy
|2.50
|usdcad
|1.1567
|1.1507
|1.1582
|2007.02.23 17:29
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|323.75
|7676382
|2007.02.22 16:10
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1552
|1.1507
|1.1567
|2007.02.23 17:29
|1.1585
|cancelled
|7676383
|2007.02.22 16:10
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1537
|1.1507
|1.1552
|2007.02.23 17:29
|1.1585
|cancelled
|7676384
|2007.02.22 16:10
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1522
|1.1507
|1.1537
|2007.02.23 17:29
|1.1587
|cancelled
|7679185
|2007.02.22 18:22
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1599
|1.1719
|1.1599
|2007.02.23 12:50
|1.1599
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|7679190
|2007.02.22 18:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1614
|1.1719
|1.1599
|2007.02.23 12:50
|1.1599
|0.00
|0.00
|-2.31
|51.73
|7679194
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1629
|1.1719
|1.1614
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|7679198
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1644
|1.1719
|1.1629
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|7679200
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1659
|1.1719
|1.1644
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|7679206
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1674
|1.1719
|1.1659
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|7679207
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1689
|1.1719
|1.1674
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|7679208
|2007.02.22 18:22
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1704
|1.1719
|1.1689
|2007.02.23 12:51
|1.1597
|cancelled
|7693055
|2007.02.23 12:51
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1595
|1.1715
|1.1595
|2007.02.23 15:00
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7693056
|2007.02.23 14:27
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1610
|1.1715
|1.1595
|2007.02.23 15:00
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|51.75
|7693057
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1625
|1.1715
|1.1610
|2007.02.23 15:00
|1.1589
|cancelled
|7693058
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1640
|1.1715
|1.1625
|2007.02.23 15:00
|1.1589
|cancelled
|7693059
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1655
|1.1715
|1.1640
|2007.02.23 15:00
|1.1591
|cancelled
|7693061
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1670
|1.1715
|1.1655
|2007.02.23 15:00
|1.1591
|cancelled
|7693062
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1685
|1.1715
|1.1670
|2007.02.23 15:00
|1.1591
|cancelled
|7693063
|2007.02.23 12:51
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1700
|1.1715
|1.1685
|2007.02.23 15:00
|1.1589
|cancelled
|7695020
|2007.02.23 15:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1589
|1.1709
|1.1574
|2007.02.23 15:46
|1.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|38.88
|7695024
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1604
|1.1709
|1.1589
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7695026
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1619
|1.1709
|1.1604
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7695027
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1634
|1.1709
|1.1619
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7695028
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1649
|1.1709
|1.1634
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7695032
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1664
|1.1709
|1.1649
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7695034
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1679
|1.1709
|1.1664
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7695035
|2007.02.23 15:00
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1694
|1.1709
|1.1679
|2007.02.23 15:46
|1.1572
|cancelled
|7696511
|2007.02.23 15:46
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1570
|1.1690
|1.1585
|2007.02.26 14:04
|1.1585
|0.00
|0.00
|-1.73
|-38.85
|7696512
|2007.02.23 17:34
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1585
|1.1690
|1.1585
|2007.02.26 14:04
|1.1585
|0.00
|0.00
|-2.31
|0.00
|7696513
|2007.02.26 12:28
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1600
|1.1690
|1.1585
|2007.02.26 14:04
|1.1585
|0.00
|0.00
|0.00
|90.65
|7696514
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1615
|1.1690
|1.1600
|2007.02.26 14:04
|1.1581
|cancelled
|7696515
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1630
|1.1690
|1.1615
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|7696516
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1645
|1.1690
|1.1630
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|7696517
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1660
|1.1690
|1.1645
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|7696518
|2007.02.23 15:46
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1675
|1.1690
|1.1660
|2007.02.26 14:04
|1.1580
|cancelled
|7701437
|2007.02.23 17:29
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1587
|1.1467
|1.1602
|2007.02.26 12:50
|1.1602
|0.00
|0.00
|0.44
|38.79
|7701439
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1572
|1.1467
|1.1587
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7701441
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1557
|1.1467
|1.1572
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7701442
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1542
|1.1467
|1.1557
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7701443
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1527
|1.1467
|1.1542
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7701444
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1512
|1.1467
|1.1527
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7701445
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1497
|1.1467
|1.1512
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7701447
|2007.02.23 17:29
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1482
|1.1467
|1.1497
|2007.02.26 12:50
|1.1606
|cancelled
|7730442
|2007.02.26 12:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1606
|1.1486
|1.1606
|2007.02.26 19:12
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7730445
|2007.02.26 13:34
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1591
|1.1486
|1.1606
|2007.02.26 19:12
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|51.70
|7730446
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1576
|1.1486
|1.1591
|2007.02.26 19:13
|1.1610
|cancelled
|7730447
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1561
|1.1486
|1.1576
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|7730448
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1546
|1.1486
|1.1561
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|7730449
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1531
|1.1486
|1.1546
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|7730450
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1516
|1.1486
|1.1531
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|7730452
|2007.02.26 12:50
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1501
|1.1486
|1.1516
|2007.02.26 19:12
|1.1610
|cancelled
|7731846
|2007.02.26 14:04
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1580
|1.1700
|1.1595
|2007.02.27 05:33
|1.1595
|0.00
|0.00
|-1.73
|-38.81
|7731847
|2007.02.26 14:26
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1595
|1.1700
|1.1595
|2007.02.27 05:33
|1.1595
|0.00
|0.00
|-2.31
|0.00
|7731848
|2007.02.27 00:44
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1610
|1.1700
|1.1595
|2007.02.27 05:33
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|90.56
|7731849
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1625
|1.1700
|1.1610
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|7731850
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1640
|1.1700
|1.1625
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|7731851
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1655
|1.1700
|1.1640
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|7731852
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1670
|1.1700
|1.1655
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|7731853
|2007.02.26 14:04
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1685
|1.1700
|1.1670
|2007.02.27 05:38
|1.1594
|cancelled
|7743477
|2007.02.26 19:13
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1610
|1.1490
|1.1610
|2007.02.27 08:12
|1.1610
|0.00
|0.00
|0.44
|0.00
|7743478
|2007.02.27 05:33
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1595
|1.1490
|1.1610
|2007.02.27 08:12
|1.1610
|0.00
|0.00
|0.00
|51.68
|7743479
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1580
|1.1490
|1.1595
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|7743480
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1565
|1.1490
|1.1580
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|7743481
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1550
|1.1490
|1.1565
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|7743482
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1535
|1.1490
|1.1550
|2007.02.27 08:13
|1.1613
|cancelled
|7743483
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1520
|1.1490
|1.1535
|2007.02.27 08:12
|1.1613
|cancelled
|7743486
|2007.02.26 19:13
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1505
|1.1490
|1.1520
|2007.02.27 08:12
|1.1612
|cancelled
|7759027
|2007.02.27 05:38
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1594
|1.1714
|1.1594
|2007.02.27 10:30
|1.1594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7759028
|2007.02.27 08:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1609
|1.1714
|1.1594
|2007.02.27 10:30
|1.1594
|0.00
|0.00
|0.00
|51.76
|7759029
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1624
|1.1714
|1.1609
|2007.02.27 10:30
|1.1591
|cancelled
|7759030
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1639
|1.1714
|1.1624
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|7759031
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1654
|1.1714
|1.1639
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|7759032
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1669
|1.1714
|1.1654
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|7759033
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1684
|1.1714
|1.1669
|2007.02.27 10:30
|1.1591
|cancelled
|7759034
|2007.02.27 05:38
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1699
|1.1714
|1.1684
|2007.02.27 10:30
|1.1593
|cancelled
|7762708
|2007.02.27 08:13
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1612
|1.1492
|1.1612
|2007.02.27 14:23
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7762709
|2007.02.27 10:26
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1597
|1.1492
|1.1612
|2007.02.27 14:23
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|51.67
|7762711
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1582
|1.1492
|1.1597
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|7762712
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1567
|1.1492
|1.1582
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|7762714
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1552
|1.1492
|1.1567
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|7762715
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1537
|1.1492
|1.1552
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|7762717
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1522
|1.1492
|1.1537
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|7762718
|2007.02.27 08:13
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1507
|1.1492
|1.1522
|2007.02.27 14:23
|1.1616
|cancelled
|7771378
|2007.02.27 10:30
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1589
|1.1709
|1.1604
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.78
|7771381
|2007.02.27 11:09
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1604
|1.1709
|1.1604
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7771382
|2007.02.27 14:31
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1619
|1.1709
|1.1604
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|90.49
|7771384
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1634
|1.1709
|1.1619
|2007.02.27 15:30
|1.1602
|cancelled
|7771385
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1649
|1.1709
|1.1634
|2007.02.27 15:30
|1.1603
|cancelled
|7771386
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1664
|1.1709
|1.1649
|2007.02.27 15:30
|1.1603
|cancelled
|7771387
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1679
|1.1709
|1.1664
|2007.02.27 15:30
|1.1602
|cancelled
|7771389
|2007.02.27 10:30
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1694
|1.1709
|1.1679
|2007.02.27 15:30
|1.1604
|cancelled
|7780566
|2007.02.27 14:23
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1616
|1.1496
|1.1616
|2007.02.27 16:59
|1.1616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7780567
|2007.02.27 15:31
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1601
|1.1496
|1.1616
|2007.02.27 16:59
|1.1616
|0.00
|0.00
|0.00
|51.65
|7780568
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1586
|1.1496
|1.1601
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|7780569
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1571
|1.1496
|1.1586
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|7780570
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1556
|1.1496
|1.1571
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|7780571
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1541
|1.1496
|1.1556
|2007.02.27 17:00
|1.1620
|cancelled
|7780572
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1526
|1.1496
|1.1541
|2007.02.27 17:00
|1.1618
|cancelled
|7780573
|2007.02.27 14:23
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1511
|1.1496
|1.1526
|2007.02.27 17:00
|1.1618
|cancelled
|7783240
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.1615
|1.1720
|1.1600
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783248
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|0.70
|usdcad
|1.1630
|1.1720
|1.1615
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783261
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1645
|1.1720
|1.1630
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783272
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1660
|1.1720
|1.1645
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783276
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1675
|1.1720
|1.1660
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783284
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1690
|1.1720
|1.1675
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783287
|2007.02.27 15:30
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1705
|1.1720
|1.1690
|2007.02.27 15:31
|1.1603
|cancelled
|7783346
|2007.02.27 15:31
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1603
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.90
|7783350
|2007.02.27 16:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1618
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.02
|7783353
|2007.02.27 17:41
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1633
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.14
|7783358
|2007.02.27 17:58
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1648
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7783362
|2007.02.27 18:04
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1663
|1.1723
|1.1648
|2007.02.27 18:29
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.00
|321.94
|7783367
|2007.02.27 15:31
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1678
|1.1723
|1.1663
|2007.02.27 18:29
|1.1645
|cancelled
|7783370
|2007.02.27 15:31
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1693
|1.1723
|1.1678
|2007.02.27 18:29
|1.1645
|cancelled
|7783374
|2007.02.27 15:31
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1708
|1.1723
|1.1693
|2007.02.27 18:29
|1.1645
|cancelled
|7786957
|2007.02.27 17:00
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1618
|1.1498
|1.1633
|2007.02.27 17:41
|1.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|38.68
|7786961
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1603
|1.1498
|1.1618
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|7786966
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1588
|1.1498
|1.1603
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|7786968
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1573
|1.1498
|1.1588
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|7786973
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1558
|1.1498
|1.1573
|2007.02.27 17:41
|1.1641
|cancelled
|7786976
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1543
|1.1498
|1.1558
|2007.02.27 17:41
|1.1643
|cancelled
|7786979
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1528
|1.1498
|1.1543
|2007.02.27 17:41
|1.1643
|cancelled
|7786982
|2007.02.27 17:00
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1513
|1.1498
|1.1528
|2007.02.27 17:41
|1.1643
|cancelled
|7788897
|2007.02.27 17:41
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1643
|1.1523
|1.1658
|2007.02.27 18:04
|1.1658
|0.00
|0.00
|0.00
|38.60
|7788898
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1628
|1.1523
|1.1643
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7788899
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1613
|1.1523
|1.1628
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7788900
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1598
|1.1523
|1.1613
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7788901
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1583
|1.1523
|1.1598
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7788902
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1568
|1.1523
|1.1583
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7788903
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1553
|1.1523
|1.1568
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7788904
|2007.02.27 17:41
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1538
|1.1523
|1.1553
|2007.02.27 18:04
|1.1660
|cancelled
|7789609
|2007.02.27 18:04
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1662
|1.1542
|1.1647
|2007.02.27 21:08
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.64
|7789611
|2007.02.27 18:30
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1647
|1.1542
|1.1647
|2007.02.27 21:08
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7789616
|2007.02.27 19:08
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1632
|1.1542
|1.1647
|2007.02.27 21:08
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|90.14
|7789617
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1617
|1.1542
|1.1632
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|7789618
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1602
|1.1542
|1.1617
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|7789619
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1587
|1.1542
|1.1602
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|7789620
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1572
|1.1542
|1.1587
|2007.02.27 21:08
|1.1652
|cancelled
|7789621
|2007.02.27 18:04
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1557
|1.1542
|1.1572
|2007.02.27 21:08
|1.1650
|cancelled
|7790211
|2007.02.27 18:29
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1645
|1.1765
|1.1660
|2007.02.28 11:32
|1.1660
|0.00
|0.00
|-1.72
|-38.59
|7790212
|2007.02.27 21:53
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1660
|1.1765
|1.1660
|2007.02.28 11:32
|1.1660
|0.00
|0.00
|-2.30
|0.00
|7790213
|2007.02.28 00:38
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1675
|1.1765
|1.1660
|2007.02.28 11:32
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|90.05
|7790214
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1690
|1.1765
|1.1675
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|7790215
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1705
|1.1765
|1.1690
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|7790216
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1720
|1.1765
|1.1705
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|7790218
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1735
|1.1765
|1.1720
|2007.02.28 11:33
|1.1656
|cancelled
|7790219
|2007.02.27 18:29
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1750
|1.1765
|1.1735
|2007.02.28 11:33
|1.1658
|cancelled
|7794987
|2007.02.27 21:08
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1652
|1.1532
|1.1667
|2007.02.27 22:01
|1.1667
|0.00
|0.00
|0.00
|38.57
|7794989
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1637
|1.1532
|1.1652
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7794990
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1622
|1.1532
|1.1637
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7794992
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1607
|1.1532
|1.1622
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7794993
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1592
|1.1532
|1.1607
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7794994
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1577
|1.1532
|1.1592
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7794996
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1562
|1.1532
|1.1577
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7794997
|2007.02.27 21:08
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1547
|1.1532
|1.1562
|2007.02.27 22:01
|1.1671
|cancelled
|7797730
|2007.02.27 22:01
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1671
|1.1551
|1.1686
|2007.02.28 14:07
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.44
|38.51
|7797735
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1656
|1.1551
|1.1671
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|7797737
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1641
|1.1551
|1.1656
|2007.02.28 14:07
|1.1688
|cancelled
|7797740
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1626
|1.1551
|1.1641
|2007.02.28 14:07
|1.1688
|cancelled
|7797742
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1611
|1.1551
|1.1626
|2007.02.28 14:07
|1.1688
|cancelled
|7797743
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1596
|1.1551
|1.1611
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|7797748
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1581
|1.1551
|1.1596
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|7797749
|2007.02.27 22:01
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1566
|1.1551
|1.1581
|2007.02.28 14:07
|1.1689
|cancelled
|7829342
|2007.02.28 11:33
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1656
|1.1776
|1.1671
|2007.02.28 15:03
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.56
|7829343
|2007.02.28 11:50
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1671
|1.1776
|1.1671
|2007.02.28 15:03
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7829344
|2007.02.28 14:07
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1686
|1.1776
|1.1671
|2007.02.28 15:03
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|89.97
|7829345
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|1.30
|usdcad
|1.1701
|1.1776
|1.1686
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|7829346
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|2.50
|usdcad
|1.1716
|1.1776
|1.1701
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|7829347
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1731
|1.1776
|1.1716
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|7829348
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1746
|1.1776
|1.1731
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|7829349
|2007.02.28 11:33
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1761
|1.1776
|1.1746
|2007.02.28 15:03
|1.1667
|cancelled
|7832968
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1675
|1.1570
|1.1690
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832970
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1660
|1.1570
|1.1675
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832971
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1645
|1.1570
|1.1660
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832972
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1630
|1.1570
|1.1645
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832973
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1615
|1.1570
|1.1630
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832974
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1600
|1.1570
|1.1615
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832975
|2007.02.28 14:07
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1585
|1.1570
|1.1600
|2007.02.28 14:08
|1.1687
|cancelled
|7832983
|2007.02.28 14:08
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1687
|1.1567
|1.1687
|2007.02.28 16:11
|1.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7832985
|2007.02.28 15:02
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1672
|1.1567
|1.1687
|2007.02.28 16:11
|1.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|51.34
|7832986
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1657
|1.1567
|1.1672
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|7832987
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1642
|1.1567
|1.1657
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|7832988
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1627
|1.1567
|1.1642
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|7832989
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1612
|1.1567
|1.1627
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|7832990
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1597
|1.1567
|1.1612
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|7832991
|2007.02.28 14:08
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1582
|1.1567
|1.1597
|2007.02.28 16:11
|1.1689
|cancelled
|7838834
|2007.02.28 16:11
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1689
|1.1569
|1.1704
|2007.02.28 16:39
|1.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|7838835
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1674
|1.1569
|1.1689
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|7838837
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1659
|1.1569
|1.1674
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|7838838
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1644
|1.1569
|1.1659
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|7838839
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1629
|1.1569
|1.1644
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|7838840
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1614
|1.1569
|1.1629
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|7838842
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1599
|1.1569
|1.1614
|2007.02.28 16:39
|1.1711
|cancelled
|7838845
|2007.02.28 16:11
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1584
|1.1569
|1.1599
|2007.02.28 16:39
|1.1710
|cancelled
|7840099
|2007.02.28 16:39
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1710
|1.1590
|1.1725
|2007.02.28 17:22
|1.1725
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|7840101
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1695
|1.1590
|1.1710
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|7840104
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1680
|1.1590
|1.1695
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|7840105
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1665
|1.1590
|1.1680
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|7840108
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1650
|1.1590
|1.1665
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|7840110
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1635
|1.1590
|1.1650
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|7840115
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1620
|1.1590
|1.1635
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|7840117
|2007.02.28 16:39
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1605
|1.1590
|1.1620
|2007.02.28 17:22
|1.1730
|cancelled
|0.00
|0.00
|74.55
|2 857.08
|Closed P/L:
|2 931.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7835180
|2007.02.28 15:03
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1667
|1.1787
|1.1712
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.38
|7835181
|2007.02.28 16:04
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1682
|1.1787
|1.1712
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.05
|7835184
|2007.02.28 16:37
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1697
|1.1787
|1.1712
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.62
|7835185
|2007.02.28 17:05
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1712
|1.1787
|1.1712
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.85
|7835186
|2007.02.28 17:22
|sell
|2.50
|usdcad
|1.1727
|1.1787
|1.1712
|1.1736
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.72
|7842554
|2007.02.28 17:22
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1731
|1.1611
|1.1746
|1.1732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 048.06
|Floating P/L:
|-1 048.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|7835188
|2007.02.28 15:03
|sell limit
|4.90
|usdcad
|1.1742
|1.1787
|1.1727
|1.1732
|7835189
|2007.02.28 15:03
|sell limit
|9.70
|usdcad
|1.1757
|1.1787
|1.1742
|1.1732
|7835190
|2007.02.28 15:03
|sell limit
|19.30
|usdcad
|1.1772
|1.1787
|1.1757
|1.1732
|7842557
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|0.40
|usdcad
|1.1716
|1.1611
|1.1731
|1.1736
|7842560
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|0.70
|usdcad
|1.1701
|1.1611
|1.1716
|1.1736
|7842563
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|1.30
|usdcad
|1.1686
|1.1611
|1.1701
|1.1736
|7842566
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|2.50
|usdcad
|1.1671
|1.1611
|1.1686
|1.1736
|7842568
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|4.90
|usdcad
|1.1656
|1.1611
|1.1671
|1.1736
|7842571
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|9.70
|usdcad
|1.1641
|1.1611
|1.1656
|1.1736
|7842573
|2007.02.28 17:22
|buy limit
|19.30
|usdcad
|1.1626
|1.1611
|1.1641
|1.1736
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 931.63
|Floating P/L:
|-1 048.06
|Margin:
|1 100.00
|Balance:
|12 931.63
|Equity:
|11 883.57
|Free Margin:
|10 783.57
|Details:
|Gross Profit:
|7 570.72
|Gross Loss:
|4 639.09
|Total Net Profit:
|2 931.63
|Profit Factor:
|1.63
|Expected Payoff:
|18.91
|Absolute Drawdown:
|835.18
|Maximal Drawdown:
|1 308.06 (12.49%)
|Relative Drawdown:
|12.49% (1 308.06)
|Total Trades:
|155
|Short Positions (won %):
|76 (64.47%)
|Long Positions (won %):
|79 (74.68%)
|Profit Trades (% of total):
|108 (69.68%)
|Loss trades (% of total):
|47 (30.32%)
|Largest
|profit trade:
|1 293.40
|loss trade:
|-332.01
|Average
|profit trade:
|70.10
|loss trade:
|-98.70
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (364.50)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 304.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 362.56 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 304.82 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2