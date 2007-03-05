|Account: 134759
|Name: t schuette
|Currency: USD
|2007 March 14, 03:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2871108
|2007.03.05 03:25
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2881780
|2007.03.05 18:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9227
|1.9231
|1.9247
|2007.03.06 01:40
|1.9247
|0.00
|0.00
|0.24
|200.00
|2881978
|2007.03.05 19:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3092
|1.3096
|1.3112
|2007.03.06 01:55
|1.3096
|0.00
|0.00
|-9.35
|40.00
|2882338
|2007.03.05 20:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2223
|1.2224
|1.2243
|2007.03.06 03:58
|1.2224
|0.00
|0.00
|4.60
|8.18
|2883855
|2007.03.06 02:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.13
|0.00
|115.93
|2007.03.07 18:43
|116.33
|0.00
|0.00
|-20.22
|-171.92
|2884923
|2007.03.06 07:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3555
|2.3557
|2.3575
|2007.03.06 08:51
|2.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|2886556
|2007.03.06 09:59
|sell
|1.00
|eurjpy
|152.81
|152.77
|152.61
|2007.03.06 10:16
|152.61
|0.00
|0.00
|0.00
|171.84
|2888135
|2007.03.06 13:57
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3595
|2.3591
|2.3575
|2007.03.06 14:34
|2.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|163.40
|2890443
|2007.03.06 19:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2245
|0.0000
|1.2225
|2007.03.06 20:18
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.49
|2890710
|2007.03.06 20:18
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2248
|1.2252
|1.2268
|2007.03.08 15:20
|1.2268
|0.00
|0.00
|18.45
|163.03
|2891350
|2007.03.06 21:54
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3642
|2.3638
|2.3622
|2007.03.06 22:20
|2.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|163.37
|2891931
|2007.03.07 00:44
|sell
|1.00
|gbpjpy
|226.03
|226.02
|225.83
|2007.03.07 00:58
|226.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|2892086
|2007.03.07 01:58
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3672
|2.3669
|2.3652
|2007.03.07 02:26
|2.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|163.44
|2895369
|2007.03.07 13:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|224.50
|0.00
|224.70
|2007.03.07 16:18
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|171.86
|2897118
|2007.03.07 18:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|152.97
|153.01
|153.17
|2007.03.07 19:54
|153.17
|0.00
|0.00
|0.00
|171.79
|2897136
|2007.03.07 18:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.36
|116.53
|2007.03.08 04:50
|116.53
|0.00
|0.00
|20.38
|171.63
|2898099
|2007.03.07 21:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3160
|2007.03.07 23:41
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2898515
|2007.03.07 23:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|2007.03.08 13:09
|1.3149
|0.00
|0.00
|-28.04
|-300.00
|2898544
|2007.03.07 23:56
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3481
|2.3483
|2.3501
|2007.03.08 02:10
|2.3501
|0.00
|0.00
|35.45
|164.36
|2900793
|2007.03.08 09:48
|sell
|1.00
|gbpjpy
|225.59
|0.00
|225.39
|2007.03.09 04:12
|226.32
|0.00
|0.00
|-35.45
|-622.60
|2902095
|2007.03.08 13:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3149
|1.3147
|1.3129
|2007.03.08 15:13
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|2904679
|2007.03.08 19:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9287
|1.9291
|1.9307
|2007.03.08 20:37
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|2905110
|2007.03.08 21:12
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3681
|2.3685
|2.3701
|2007.03.09 01:44
|2.3701
|0.00
|0.00
|11.70
|162.94
|2905173
|2007.03.08 21:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.15
|117.31
|2007.03.08 23:30
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|34.14
|2905568
|2007.03.09 01:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2278
|1.2281
|1.2298
|2007.03.09 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|162.63
|2905592
|2007.03.09 01:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|1.9280
|2007.03.09 07:53
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|2905596
|2007.03.09 01:57
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3687
|2.3683
|2.3667
|2007.03.09 04:03
|2.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|163.10
|2905885
|2007.03.09 04:12
|buy
|0.50
|gbpjpy
|226.31
|226.34
|226.51
|2007.03.09 04:48
|226.51
|0.00
|0.00
|0.00
|85.23
|2906227
|2007.03.09 06:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3177
|2007.03.12 07:36
|1.3121
|0.00
|0.00
|-4.67
|-180.00
|2906712
|2007.03.09 07:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9325
|1.9327
|1.9345
|2007.03.09 14:30
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2912819
|2007.03.09 20:40
|buy
|0.50
|gbpjpy
|228.30
|228.32
|228.50
|2007.03.11 22:00
|228.50
|0.00
|0.00
|8.46
|84.60
|2912838
|2007.03.09 20:52
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3839
|0.0000
|2.3859
|2007.03.11 22:09
|2.3859
|0.00
|0.00
|5.83
|81.14
|2914145
|2007.03.12 03:26
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9340
|1.9343
|1.9360
|2007.03.12 08:26
|1.9360
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2914284
|2007.03.12 04:12
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3875
|2.3876
|2.3895
|2007.03.12 08:26
|2.3876
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|2914349
|2007.03.12 04:26
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|1.2366
|2007.03.12 08:28
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.59
|2914527
|2007.03.12 05:21
|buy
|0.50
|gbpjpy
|228.72
|228.75
|228.92
|2007.03.12 07:55
|228.92
|0.00
|0.00
|0.00
|84.51
|2915298
|2007.03.12 07:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3101
|2007.03.13 04:32
|1.3190
|0.00
|0.00
|1.56
|-345.00
|2915712
|2007.03.12 08:28
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2336
|1.2332
|1.2316
|2007.03.12 09:51
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|81.20
|2917200
|2007.03.12 10:32
|buy
|0.50
|gbpjpy
|229.06
|229.09
|229.26
|2007.03.12 10:42
|229.26
|0.00
|0.00
|0.00
|84.66
|2917499
|2007.03.12 10:56
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|1.2304
|2007.03.13 13:30
|1.2212
|0.00
|0.00
|2.29
|-294.79
|2919175
|2007.03.12 13:39
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.64
|0.00
|117.84
|2007.03.13 13:30
|116.61
|0.00
|0.00
|3.35
|-441.64
|2919426
|2007.03.12 14:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9322
|1.9326
|1.9342
|2007.03.13 14:03
|1.9342
|0.00
|0.00
|0.12
|100.00
|2923196
|2007.03.12 23:21
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3671
|0.0000
|2.3691
|2007.03.13 00:24
|2.3659
|0.00
|0.00
|5.87
|-49.02
|2923272
|2007.03.12 23:36
|buy
|0.50
|gbpjpy
|227.18
|227.21
|227.38
|2007.03.13 00:39
|227.21
|0.00
|0.00
|8.51
|12.76
|2923476
|2007.03.13 00:24
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3659
|0.0000
|2.3639
|2007.03.13 04:29
|2.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.65
|2924235
|2007.03.13 04:29
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3667
|0.0000
|2.3687
|2007.03.13 06:38
|2.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.56
|2924238
|2007.03.13 04:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3191
|1.3192
|1.3211
|2007.03.13 13:36
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2924329
|2007.03.13 05:02
|buy
|0.50
|gbpjpy
|226.94
|226.98
|227.14
|2007.03.13 06:31
|227.14
|0.00
|0.00
|0.00
|85.06
|2924696
|2007.03.13 06:38
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3661
|2.3659
|2.3641
|2007.03.13 07:01
|2.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|2924705
|2007.03.13 06:38
|sell
|0.50
|eurjpy
|154.90
|154.86
|154.70
|2007.03.13 06:47
|154.70
|0.00
|0.00
|0.00
|85.19
|2924706
|2007.03.13 06:39
|sell
|0.50
|gbpjpy
|226.93
|226.89
|226.73
|2007.03.13 06:41
|226.73
|0.00
|0.00
|0.00
|85.16
|2929303
|2007.03.13 12:52
|buy
|0.50
|gbpjpy
|225.39
|225.42
|225.59
|2007.03.13 13:30
|225.42
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|2929338
|2007.03.13 12:55
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3573
|2.3577
|2.3593
|2007.03.13 13:23
|2.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|81.84
|2929888
|2007.03.13 13:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.60
|116.56
|116.40
|2007.03.13 18:37
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|85.91
|2930927
|2007.03.13 14:23
|sell
|0.50
|gbpjpy
|225.35
|225.34
|225.15
|2007.03.13 18:36
|225.15
|0.00
|0.00
|0.00
|85.87
|2930945
|2007.03.13 14:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9328
|1.9324
|1.9308
|2007.03.13 17:03
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2934539
|2007.03.13 21:03
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3214
|2007.03.14 02:21
|1.3195
|0.00
|0.00
|-4.67
|5.00
|2934781
|2007.03.13 21:58
|buy
|0.50
|gbpjpy
|224.28
|224.28
|224.48
|2007.03.14 01:27
|224.28
|0.00
|0.00
|8.61
|0.00
|2934782
|2007.03.13 21:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9295
|1.9299
|1.9315
|2007.03.14 02:24
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.12
|100.00
|2935518
|2007.03.14 02:37
|sell
|0.50
|gbpjpy
|224.52
|224.48
|224.32
|2007.03.14 02:46
|224.32
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|2935522
|2007.03.14 02:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9307
|1.9303
|1.9287
|2007.03.14 02:47
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|33.14
|1 579.59
|Closed P/L:
|1 612.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2934788
|2007.03.13 21:59
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.29
|0.00
|116.49
|116.10
|0.00
|0.00
|3.39
|-81.83
|2935492
|2007.03.14 02:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|0.00
|0.00
|3.39
|-61.83
|Floating P/L:
|-58.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 612.73
|Floating P/L:
|-58.44
|Margin:
|579.90
|Balance:
|4 612.73
|Equity:
|4 554.29
|Free Margin:
|3 974.39
|Details:
|Gross Profit:
|4 473.30
|Gross Loss:
|2 860.57
|Total Net Profit:
|1 612.73
|Profit Factor:
|1.56
|Expected Payoff:
|26.88
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 144.05 (22.50%)
|Relative Drawdown:
|22.50% (1 144.05)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|23 (73.91%)
|Long Positions (won %):
|37 (81.08%)
|Profit Trades (% of total):
|47 (78.33%)
|Loss trades (% of total):
|13 (21.67%)
|Largest
|profit trade:
|200.24
|loss trade:
|-658.05
|Average
|profit trade:
|95.18
|loss trade:
|-220.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (671.96)
|consecutive losses ($):
|2 (-730.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|953.36 (6)
|consecutive loss (count):
|-730.79 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1