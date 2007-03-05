FIBO Group, Ltd

Account: 134759 Name: t schuette Currency: USD 2007 March 14, 03:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
28711082007.03.05 03:25balanceDeposit3 000.00
28817802007.03.05 18:50buy1.00gbpusd1.92271.92311.92472007.03.06 01:401.92470.000.000.24200.00
28819782007.03.05 19:11buy1.00eurusd1.30921.30961.31122007.03.06 01:551.30960.000.00-9.3540.00
28823382007.03.05 20:23buy1.00usdchf1.22231.22241.22432007.03.06 03:581.22240.000.004.608.18
28838552007.03.06 02:46sell1.00usdjpy116.130.00115.932007.03.07 18:43116.330.000.00-20.22-171.92
28849232007.03.06 07:00buy1.00gbpchf2.35552.35572.35752007.03.06 08:512.35570.000.000.0016.38
28865562007.03.06 09:59sell1.00eurjpy152.81152.77152.612007.03.06 10:16152.610.000.000.00171.84
28881352007.03.06 13:57sell1.00gbpchf2.35952.35912.35752007.03.06 14:342.35750.000.000.00163.40
28904432007.03.06 19:09sell1.00usdchf1.22450.00001.22252007.03.06 20:181.22480.000.000.00-24.49
28907102007.03.06 20:18buy1.00usdchf1.22481.22521.22682007.03.08 15:201.22680.000.0018.45163.03
28913502007.03.06 21:54sell1.00gbpchf2.36422.36382.36222007.03.06 22:202.36220.000.000.00163.37
28919312007.03.07 00:44sell1.00gbpjpy226.03226.02225.832007.03.07 00:58226.020.000.000.008.56
28920862007.03.07 01:58sell1.00gbpchf2.36722.36692.36522007.03.07 02:262.36520.000.000.00163.44
28953692007.03.07 13:15buy1.00gbpjpy224.500.00224.702007.03.07 16:18224.700.000.000.00171.86
28971182007.03.07 18:39buy1.00eurjpy152.97153.01153.172007.03.07 19:54153.170.000.000.00171.79
28971362007.03.07 18:43buy1.00usdjpy116.33116.36116.532007.03.08 04:50116.530.000.0020.38171.63
28980992007.03.07 21:08sell1.00eurusd1.31800.00001.31602007.03.07 23:411.31790.000.000.0010.00
28985152007.03.07 23:43buy1.00eurusd1.31790.00001.31992007.03.08 13:091.31490.000.00-28.04-300.00
28985442007.03.07 23:56buy1.00gbpchf2.34812.34832.35012007.03.08 02:102.35010.000.0035.45164.36
29007932007.03.08 09:48sell1.00gbpjpy225.590.00225.392007.03.09 04:12226.320.000.00-35.45-622.60
29020952007.03.08 13:09sell1.00eurusd1.31491.31471.31292007.03.08 15:131.31290.000.000.00200.00
29046792007.03.08 19:20buy1.00gbpusd1.92871.92911.93072007.03.08 20:371.93070.000.000.00200.00
29051102007.03.08 21:12buy1.00gbpchf2.36812.36852.37012007.03.09 01:442.37010.000.0011.70162.94
29051732007.03.08 21:31buy1.00usdjpy117.11117.15117.312007.03.08 23:30117.150.000.000.0034.14
29055682007.03.09 01:40buy1.00usdchf1.22781.22811.22982007.03.09 14:301.22980.000.000.00162.63
29055922007.03.09 01:57sell1.00gbpusd1.93000.00001.92802007.03.09 07:531.93250.000.000.00-250.00
29055962007.03.09 01:57sell1.00gbpchf2.36872.36832.36672007.03.09 04:032.36670.000.000.00163.10
29058852007.03.09 04:12buy0.50gbpjpy226.31226.34226.512007.03.09 04:48226.510.000.000.0085.23
29062272007.03.09 06:11buy0.50eurusd1.31570.00001.31772007.03.12 07:361.31210.000.00-4.67-180.00
29067122007.03.09 07:53buy0.50gbpusd1.93251.93271.93452007.03.09 14:301.93270.000.000.0010.00
29128192007.03.09 20:40buy0.50gbpjpy228.30228.32228.502007.03.11 22:00228.500.000.008.4684.60
29128382007.03.09 20:52buy0.50gbpchf2.38390.00002.38592007.03.11 22:092.38590.000.005.8381.14
29141452007.03.12 03:26buy0.50gbpusd1.93401.93431.93602007.03.12 08:261.93600.000.000.00100.00
29142842007.03.12 04:12buy0.50gbpchf2.38752.38762.38952007.03.12 08:262.38760.000.000.004.06
29143492007.03.12 04:26buy0.50usdchf1.23460.00001.23662007.03.12 08:281.23350.000.000.00-44.59
29145272007.03.12 05:21buy0.50gbpjpy228.72228.75228.922007.03.12 07:55228.920.000.000.0084.51
29152982007.03.12 07:36sell0.50eurusd1.31210.00001.31012007.03.13 04:321.31900.000.001.56-345.00
29157122007.03.12 08:28sell0.50usdchf1.23361.23321.23162007.03.12 09:511.23160.000.000.0081.20
29172002007.03.12 10:32buy0.50gbpjpy229.06229.09229.262007.03.12 10:42229.260.000.000.0084.66
29174992007.03.12 10:56buy0.50usdchf1.22840.00001.23042007.03.13 13:301.22120.000.002.29-294.79
29191752007.03.12 13:39buy0.50usdjpy117.640.00117.842007.03.13 13:30116.610.000.003.35-441.64
29194262007.03.12 14:05buy0.50gbpusd1.93221.93261.93422007.03.13 14:031.93420.000.000.12100.00
29231962007.03.12 23:21buy0.50gbpchf2.36710.00002.36912007.03.13 00:242.36590.000.005.87-49.02
29232722007.03.12 23:36buy0.50gbpjpy227.18227.21227.382007.03.13 00:39227.210.000.008.5112.76
29234762007.03.13 00:24sell0.50gbpchf2.36590.00002.36392007.03.13 04:292.36670.000.000.00-32.65
29242352007.03.13 04:29buy0.50gbpchf2.36670.00002.36872007.03.13 06:382.36600.000.000.00-28.56
29242382007.03.13 04:33buy0.50eurusd1.31911.31921.32112007.03.13 13:361.31920.000.000.005.00
29243292007.03.13 05:02buy0.50gbpjpy226.94226.98227.142007.03.13 06:31227.140.000.000.0085.06
29246962007.03.13 06:38sell0.50gbpchf2.36612.36592.36412007.03.13 07:012.36590.000.000.008.16
29247052007.03.13 06:38sell0.50eurjpy154.90154.86154.702007.03.13 06:47154.700.000.000.0085.19
29247062007.03.13 06:39sell0.50gbpjpy226.93226.89226.732007.03.13 06:41226.730.000.000.0085.16
29293032007.03.13 12:52buy0.50gbpjpy225.39225.42225.592007.03.13 13:30225.420.000.000.0012.85
29293382007.03.13 12:55buy0.50gbpchf2.35732.35772.35932007.03.13 13:232.35930.000.000.0081.84
29298882007.03.13 13:30sell0.50usdjpy116.60116.56116.402007.03.13 18:37116.400.000.000.0085.91
29309272007.03.13 14:23sell0.50gbpjpy225.35225.34225.152007.03.13 18:36225.150.000.000.0085.87
29309452007.03.13 14:23sell0.50gbpusd1.93281.93241.93082007.03.13 17:031.93080.000.000.00100.00
29345392007.03.13 21:03buy0.50eurusd1.31940.00001.32142007.03.14 02:211.31950.000.00-4.675.00
29347812007.03.13 21:58buy0.50gbpjpy224.28224.28224.482007.03.14 01:27224.280.000.008.610.00
29347822007.03.13 21:58buy0.50gbpusd1.92951.92991.93152007.03.14 02:241.93150.000.000.12100.00
29355182007.03.14 02:37sell0.50gbpjpy224.52224.48224.322007.03.14 02:46224.320.000.000.0086.00
29355222007.03.14 02:38sell0.50gbpusd1.93071.93031.92872007.03.14 02:471.92870.000.000.00100.00
  0.00 0.00 33.14 1 579.59
Closed P/L: 1 612.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
29347882007.03.13 21:59buy0.50usdjpy116.290.00116.49 116.100.000.003.39-81.83
29354922007.03.14 02:21sell0.50eurusd1.31960.00001.3176 1.31920.000.000.0020.00
  0.00 0.00 3.39 -61.83
 Floating P/L: -58.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 612.73 Floating P/L: -58.44 Margin: 579.90
Balance: 4 612.73 Equity: 4 554.29 Free Margin: 3 974.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 473.30 Gross Loss: 2 860.57 Total Net Profit: 1 612.73
Profit Factor: 1.56 Expected Payoff: 26.88  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 144.05 (22.50%) Relative Drawdown: 22.50% (1 144.05)
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 23 (73.91%) Long Positions (won %): 37 (81.08%)
Profit Trades (% of total): 47 (78.33%) Loss trades (% of total): 13 (21.67%)
Largest profit trade: 200.24 loss trade: -658.05
Average profit trade: 95.18 loss trade: -220.04
Maximum consecutive wins ($): 10 (671.96) consecutive losses ($): 2 (-730.79)
Maximal consecutive profit (count): 953.36 (6) consecutive loss (count): -730.79 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1