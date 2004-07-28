Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1[1].2

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.17 00:10 - 2007.02.09 03:55 (2004.06.17 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; MaximumRisk=20;
Bars in test193659Ticks modelled4202766Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit474910.67Gross profit1622084.54Gross loss-1147173.87
Profit factor1.41Expected payoff2653.13
Absolute drawdown3511.02Maximal drawdown187899.32 (38.08%)Relative drawdown78.47% (160870.77)
Total trades179Short positions (won %)87 (34.48%)Long positions (won %)92 (33.70%)
Profit trades (% of total)61 (34.08%)Loss trades (% of total)118 (65.92%)
Largestprofit trade172431.17loss trade-46280.30
Averageprofit trade26591.55loss trade-9721.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (49286.71)consecutive losses (loss in money)13 (-160870.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)238707.00 (2)consecutive loss (count of losses)-187899.32 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy14.001.83131.82621.8665
22004.07.05 10:00modify14.001.83131.82661.8665
32004.07.05 11:00modify14.001.83131.82691.8665
42004.07.05 12:00modify14.001.83131.82711.8665
52004.07.05 13:00modify14.001.83131.82731.8665
62004.07.05 14:00modify14.001.83131.82741.8665
72004.07.05 15:00modify14.001.83131.82801.8665
82004.07.05 16:00modify14.001.83131.82811.8665
92004.07.05 16:30s/l14.001.82811.82811.8665-1279.998720.01
102004.07.07 02:35buy22.001.83941.83231.8746
112004.07.07 06:00modify22.001.83941.83291.8746
122004.07.07 07:00modify22.001.83941.83381.8746
132004.07.07 08:00modify22.001.83941.83481.8746
142004.07.07 09:00modify22.001.83941.83571.8746
152004.07.07 10:00modify22.001.83941.83751.8746
162004.07.07 11:00modify22.001.83941.83761.8746
172004.07.07 12:00modify22.001.83941.83811.8746
182004.07.07 13:00modify22.001.83941.84071.8746
192004.07.07 18:00modify22.001.83941.84221.8746
202004.07.07 19:00modify22.001.83941.84381.8746
212004.07.07 21:00modify22.001.83941.84401.8746
222004.07.07 23:00modify22.001.83941.84501.8746
232004.07.08 00:00modify22.001.83941.84551.8746
242004.07.08 02:00modify22.001.83941.84601.8746
252004.07.08 03:00modify22.001.83941.84741.8746
262004.07.08 04:00modify22.001.83941.84751.8746
272004.07.08 05:00modify22.001.83941.84771.8746
282004.07.08 06:00modify22.001.83941.84801.8746
292004.07.08 07:00modify22.001.83941.84871.8746
302004.07.08 08:00modify22.001.83941.84941.8746
312004.07.08 09:00modify22.001.83941.85011.8746
322004.07.08 09:14s/l22.001.85011.85011.87462134.0010854.01
332004.07.13 23:45sell34.001.85781.86271.8226
342004.07.14 06:00modify34.001.85781.86261.8226
352004.07.14 07:00modify34.001.85781.86231.8226
362004.07.14 08:00modify34.001.85781.86171.8226
372004.07.14 14:30s/l34.001.86171.86171.8226-1560.009294.01
382004.07.19 09:05buy44.001.87291.86811.9081
392004.07.19 10:00modify44.001.87291.86831.9081
402004.07.19 11:00modify44.001.87291.86851.9081
412004.07.19 11:49s/l44.001.86851.86851.9081-1759.987534.03
422004.07.21 09:35sell53.001.85331.85831.8181
432004.07.21 12:00modify53.001.85331.85791.8181
442004.07.21 13:00modify53.001.85331.85341.8181
452004.07.21 14:00modify53.001.85331.85241.8181
462004.07.21 16:00modify53.001.85331.85131.8181
472004.07.21 18:00modify53.001.85331.85061.8181
482004.07.21 19:00modify53.001.85331.84881.8181
492004.07.22 03:00modify53.001.85331.84711.8181
502004.07.22 04:00modify53.001.85331.84671.8181
512004.07.22 05:00modify53.001.85331.84641.8181
522004.07.22 06:00modify53.001.85331.84531.8181
532004.07.22 07:00modify53.001.85331.84441.8181
542004.07.22 08:00modify53.001.85331.84271.8181
552004.07.22 09:00modify53.001.85331.84201.8181
562004.07.22 11:26s/l53.001.84201.84201.81813389.9910924.02
572004.07.28 02:35sell62.001.82331.83371.7881
582004.07.28 02:55sell71.001.82431.83371.7891
592004.07.28 03:00modify62.001.82331.83311.7881
602004.07.28 03:00modify71.001.82431.83311.7891
612004.07.28 04:00modify62.001.82331.83281.7881
622004.07.28 04:00modify71.001.82431.83281.7891
632004.07.28 06:00modify62.001.82331.83231.7881
642004.07.28 06:00modify71.001.82431.83231.7891
652004.07.28 07:00modify62.001.82331.83151.7881
662004.07.28 07:00modify71.001.82431.83151.7891
672004.07.28 08:00modify62.001.82331.82841.7881
682004.07.28 08:00modify71.001.82431.82841.7891
692004.07.28 09:00modify62.001.82331.82741.7881
702004.07.28 09:00modify71.001.82431.82741.7891
712004.07.28 10:00modify62.001.82331.82731.7881
722004.07.28 10:00modify71.001.82431.82731.7891
732004.07.28 12:00modify62.001.82331.82541.7881
742004.07.28 12:00modify71.001.82431.82541.7891
752004.07.28 13:00modify62.001.82331.82441.7881
762004.07.28 13:00modify71.001.82431.82441.7891
772004.07.28 14:00modify62.001.82331.82421.7881
782004.07.28 14:00modify71.001.82431.82421.7891
792004.07.28 18:17s/l62.001.82421.82421.7881-180.0010744.02
802004.07.28 18:17s/l71.001.82421.82421.789110.0110754.03
812004.08.02 23:55buy85.001.82531.82121.8605
822004.08.03 01:00modify85.001.82531.82241.8605
832004.08.03 02:00modify85.001.82531.82301.8605
842004.08.03 03:00modify85.001.82531.82321.8605
852004.08.03 08:02s/l85.001.82321.82321.8605-1055.029699.01
862004.08.09 09:35buy95.001.84161.83761.8768
872004.08.09 10:00modify95.001.84161.83781.8768
882004.08.09 16:30s/l95.001.83781.83781.8768-1900.017799.00
892004.08.11 09:00sell103.001.82941.83401.7942
902004.08.11 10:00modify103.001.82941.83371.7942
912004.08.11 12:00modify103.001.82941.83241.7942
922004.08.11 13:00modify103.001.82941.83211.7942
932004.08.11 19:31s/l103.001.83211.83211.7942-810.026988.98
942004.08.16 07:25buy112.001.84161.83581.8768
952004.08.16 08:00modify112.001.84161.83791.8768
962004.08.16 09:00modify112.001.84161.83911.8768
972004.08.16 09:16s/l112.001.83911.83911.8768-500.006488.98
982004.08.18 05:45sell121.001.82891.83791.7937
992004.08.18 06:00modify121.001.82891.83551.7937
1002004.08.18 07:00modify121.001.82891.83471.7937
1012004.08.18 08:00modify121.001.82891.83321.7937
1022004.08.18 09:00modify121.001.82891.83261.7937
1032004.08.18 11:00modify121.001.82891.83161.7937
1042004.08.18 12:00modify121.001.82891.83111.7937
1052004.08.18 16:00modify121.001.82891.82971.7937
1062004.08.19 02:00modify121.001.82891.82961.7937
1072004.08.19 06:00modify121.001.82891.82831.7937
1082004.08.19 07:00modify121.001.82891.82781.7937
1092004.08.19 08:00modify121.001.82891.82741.7937
1102004.08.19 11:32s/l121.001.82741.82741.7937150.006638.98
1112004.08.23 16:00sell133.001.81801.82271.7828
1122004.08.23 22:00modify133.001.81801.82031.7828
1132004.08.23 23:00modify133.001.81801.81881.7828
1142004.08.24 00:00modify133.001.81801.81861.7828
1152004.08.24 01:00modify133.001.81801.81831.7828
1162004.08.24 02:00modify133.001.81801.81791.7828
1172004.08.24 03:00modify133.001.81801.81761.7828
1182004.08.24 04:00modify133.001.81801.81741.7828
1192004.08.24 05:00modify133.001.81801.81691.7828
1202004.08.24 06:00modify133.001.81801.81601.7828
1212004.08.24 07:00modify133.001.81801.81341.7828
1222004.08.24 09:00modify133.001.81801.81291.7828
1232004.08.24 12:00modify133.001.81801.81221.7828
1242004.08.24 13:00modify133.001.81801.81201.7828
1252004.08.24 16:00modify133.001.81801.80701.7828
1262004.08.24 17:00modify133.001.81801.80691.7828
1272004.08.24 19:00modify133.001.81801.80541.7828
1282004.08.24 20:00modify133.001.81801.80401.7828
1292004.08.24 21:00modify133.001.81801.80301.7828
1302004.08.24 22:00modify133.001.81801.80271.7828
1312004.08.25 00:00modify133.001.81801.80221.7828
1322004.08.25 01:00modify133.001.81801.80211.7828
1332004.08.25 02:00modify133.001.81801.80181.7828
1342004.08.25 03:00modify133.001.81801.80171.7828
1352004.08.25 06:00modify133.001.81801.79881.7828
1362004.08.25 08:00modify133.001.81801.79821.7828
1372004.08.25 09:00modify133.001.81801.79731.7828
1382004.08.25 09:39s/l133.001.79731.79731.78286209.9912848.97
1392004.09.03 06:05sell146.001.79141.79591.7562
1402004.09.03 07:00modify146.001.79141.79531.7562
1412004.09.03 08:00modify146.001.79141.79411.7562
1422004.09.03 11:00modify146.001.79141.79321.7562
1432004.09.03 16:00modify146.001.79141.79031.7562
1442004.09.03 21:00modify146.001.79141.78981.7562
1452004.09.06 00:05modify146.001.79141.78961.7562
1462004.09.06 02:00modify146.001.79141.78941.7562
1472004.09.06 03:00modify146.001.79141.78911.7562
1482004.09.06 04:00modify146.001.79141.78871.7562
1492004.09.06 05:00modify146.001.79141.78821.7562
1502004.09.06 06:05modify146.001.79141.78751.7562
1512004.09.06 07:00modify146.001.79141.78351.7562
1522004.09.06 08:00modify146.001.79141.78281.7562
1532004.09.06 09:00modify146.001.79141.78081.7562
1542004.09.06 12:59s/l146.001.78081.78081.75626360.0419209.01
1552004.09.09 07:25buy156.001.78561.77891.8208
1562004.09.09 08:00modify156.001.78561.78211.8208
1572004.09.09 09:00modify156.001.78561.78401.8208
1582004.09.09 10:34s/l156.001.78401.78401.8208-960.0118249.00
1592004.09.16 03:00sell165.001.77781.78591.7426
1602004.09.16 04:00modify165.001.77781.78491.7426
1612004.09.16 05:00modify165.001.77781.78481.7426
1622004.09.16 06:00modify165.001.77781.78401.7426
1632004.09.16 07:00modify165.001.77781.78251.7426
1642004.09.16 08:00modify165.001.77781.78151.7426
1652004.09.16 09:00modify165.001.77781.78101.7426
1662004.09.16 10:30s/l165.001.78101.78101.7426-1600.0216648.98
1672004.09.27 09:35buy177.001.80481.79991.8400
1682004.09.27 10:00modify177.001.80481.80071.8400
1692004.09.27 11:00modify177.001.80481.80081.8400
1702004.09.27 13:00modify177.001.80481.80091.8400
1712004.09.27 21:00modify177.001.80481.80101.8400
1722004.09.28 01:00modify177.001.80481.80171.8400
1732004.09.28 02:00modify177.001.80481.80351.8400
1742004.09.28 03:00modify177.001.80481.80421.8400
1752004.09.28 04:00modify177.001.80481.80431.8400
1762004.09.28 05:00modify177.001.80481.80471.8400
1772004.09.28 06:00modify177.001.80481.80501.8400
1782004.09.28 07:00modify177.001.80481.80561.8400
1792004.09.28 09:00modify177.001.80481.80571.8400
1802004.09.28 11:00modify177.001.80481.80591.8400
1812004.09.28 13:00modify177.001.80481.80661.8400
1822004.09.28 14:00modify177.001.80481.80691.8400
1832004.09.28 15:00modify177.001.80481.80701.8400
1842004.09.28 16:00modify177.001.80481.80751.8400
1852004.09.28 17:00modify177.001.80481.80781.8400
1862004.09.29 05:00modify177.001.80481.80811.8400
1872004.09.29 06:00modify177.001.80481.80841.8400
1882004.09.29 07:00modify177.001.80481.80891.8400
1892004.09.29 08:00modify177.001.80481.81011.8400
1902004.09.29 08:18s/l177.001.81011.81011.84003696.0120344.99
1912004.09.30 00:30sell186.001.80071.80751.7655
1922004.09.30 02:00modify186.001.80071.80671.7655
1932004.09.30 03:00modify186.001.80071.80631.7655
1942004.09.30 04:00modify186.001.80071.80561.7655
1952004.09.30 05:00modify186.001.80071.80541.7655
1962004.09.30 06:00modify186.001.80071.80451.7655
1972004.09.30 07:00modify186.001.80071.80351.7655
1982004.09.30 08:00modify186.001.80071.80291.7655
1992004.09.30 09:00modify186.001.80071.80231.7655
2002004.09.30 13:34s/l186.001.80231.80231.7655-959.9619385.03
2012004.10.01 04:05buy195.001.81001.80281.8452
2022004.10.01 05:05modify195.001.81001.80491.8452
2032004.10.01 06:00modify195.001.81001.80551.8452
2042004.10.01 07:00modify195.001.81001.80601.8452
2052004.10.01 08:00modify195.001.81001.80701.8452
2062004.10.01 09:00modify195.001.81001.80741.8452
2072004.10.01 10:03s/l195.001.80741.80741.8452-1300.0118085.02
2082004.10.01 20:10sell209.001.79841.80261.7632
2092004.10.04 04:00modify209.001.79841.80221.7632
2102004.10.04 05:00modify209.001.79841.80091.7632
2112004.10.04 06:00modify209.001.79841.80041.7632
2122004.10.04 07:00modify209.001.79841.79981.7632
2132004.10.04 08:00modify209.001.79841.79881.7632
2142004.10.04 09:00modify209.001.79841.79861.7632
2152004.10.04 10:00modify209.001.79841.79831.7632
2162004.10.04 14:00modify209.001.79841.79741.7632
2172004.10.04 15:00modify209.001.79841.79611.7632
2182004.10.04 16:00modify209.001.79841.79531.7632
2192004.10.04 17:00modify209.001.79841.79481.7632
2202004.10.04 18:00modify209.001.79841.79321.7632
2212004.10.04 19:00modify209.001.79841.79191.7632
2222004.10.05 00:00modify209.001.79841.79161.7632
2232004.10.05 01:00modify209.001.79841.79101.7632
2242004.10.05 02:00modify209.001.79841.79061.7632
2252004.10.05 03:00modify209.001.79841.79041.7632
2262004.10.05 04:00modify209.001.79841.78941.7632
2272004.10.05 05:00modify209.001.79841.78851.7632
2282004.10.05 06:00modify209.001.79841.78771.7632
2292004.10.05 07:00modify209.001.79841.78741.7632
2302004.10.05 08:00modify209.001.79841.78711.7632
2312004.10.05 08:10s/l209.001.78711.78711.763210170.0428255.06
2322004.10.18 07:30buy2114.001.80321.79901.8384
2332004.10.18 08:00modify2114.001.80321.79991.8384
2342004.10.18 09:00modify2114.001.80321.80061.8384
2352004.10.18 13:31s/l2114.001.80061.80061.8384-3639.9424615.12
2362004.10.20 02:00buy227.001.80281.79551.8380
2372004.10.20 02:55buy234.001.80181.79551.8370
2382004.10.20 03:00modify227.001.80281.79701.8380
2392004.10.20 03:00modify234.001.80181.79701.8370
2402004.10.20 04:00modify227.001.80281.79751.8380
2412004.10.20 04:00modify234.001.80181.79751.8370
2422004.10.20 05:00modify227.001.80281.79761.8380
2432004.10.20 05:00modify234.001.80181.79761.8370
2442004.10.20 06:00modify227.001.80281.79841.8380
2452004.10.20 06:00modify234.001.80181.79841.8370
2462004.10.20 07:00modify227.001.80281.79891.8380
2472004.10.20 07:00modify234.001.80181.79891.8370
2482004.10.20 08:00modify227.001.80281.79961.8380
2492004.10.20 08:00modify234.001.80181.79961.8370
2502004.10.20 11:00modify227.001.80281.80171.8380
2512004.10.20 11:00modify234.001.80181.80171.8370
2522004.10.20 12:00modify227.001.80281.80291.8380
2532004.10.20 12:00modify234.001.80181.80291.8370
2542004.10.20 18:00modify227.001.80281.80311.8380
2552004.10.20 18:00modify234.001.80181.80311.8370
2562004.10.20 19:00modify227.001.80281.80681.8380
2572004.10.20 19:00modify234.001.80181.80681.8370
2582004.10.21 01:00modify227.001.80281.80791.8380
2592004.10.21 01:00modify234.001.80181.80791.8370
2602004.10.21 02:00modify227.001.80281.80861.8380
2612004.10.21 02:00modify234.001.80181.80861.8370
2622004.10.21 03:00modify227.001.80281.80871.8380
2632004.10.21 03:00modify234.001.80181.80871.8370
2642004.10.21 05:00modify227.001.80281.80911.8380
2652004.10.21 05:00modify234.001.80181.80911.8370
2662004.10.21 06:00modify227.001.80281.80971.8380
2672004.10.21 06:00modify234.001.80181.80971.8370
2682004.10.21 07:00modify227.001.80281.80991.8380
2692004.10.21 07:00modify234.001.80181.80991.8370
2702004.10.21 08:00modify227.001.80281.81051.8380
2712004.10.21 08:00modify234.001.80181.81051.8370
2722004.10.21 09:00modify227.001.80281.81201.8380
2732004.10.21 09:00modify234.001.80181.81201.8370
2742004.10.21 10:00modify227.001.80281.81211.8380
2752004.10.21 10:00modify234.001.80181.81211.8370
2762004.10.21 11:00modify227.001.80281.81481.8380
2772004.10.21 11:00modify234.001.80181.81481.8370
2782004.10.21 12:00modify227.001.80281.81971.8380
2792004.10.21 12:00modify234.001.80181.81971.8370
2802004.10.22 02:00modify227.001.80281.82081.8380
2812004.10.22 02:00modify234.001.80181.82081.8370
2822004.10.22 03:00modify227.001.80281.82111.8380
2832004.10.22 03:00modify234.001.80181.82111.8370
2842004.10.22 04:00modify227.001.80281.82151.8380
2852004.10.22 04:00modify234.001.80181.82151.8370
2862004.10.22 05:00modify227.001.80281.82181.8380
2872004.10.22 05:00modify234.001.80181.82181.8370
2882004.10.22 06:00modify227.001.80281.82241.8380
2892004.10.22 06:00modify234.001.80181.82241.8370
2902004.10.22 07:00modify227.001.80281.82301.8380
2912004.10.22 07:00modify234.001.80181.82301.8370
2922004.10.22 08:00modify227.001.80281.82361.8380
2932004.10.22 08:00modify234.001.80181.82361.8370
2942004.10.22 09:00modify227.001.80281.82411.8380
2952004.10.22 09:00modify234.001.80181.82411.8370
2962004.10.22 10:00modify227.001.80281.82471.8380
2972004.10.22 10:00modify234.001.80181.82471.8370
2982004.10.22 10:32s/l227.001.82471.82471.838015301.9939917.11
2992004.10.22 10:32s/l234.001.82471.82471.83709144.0149061.12
3002004.10.26 02:10buy2421.001.83991.83531.8751
3012004.10.26 03:00modify2421.001.83991.83601.8751
3022004.10.26 04:00modify2421.001.83991.83611.8751
3032004.10.26 07:00modify2421.001.83991.83641.8751
3042004.10.26 08:00modify2421.001.83991.83691.8751
3052004.10.26 09:00modify2421.001.83991.83701.8751
3062004.10.26 10:20s/l2421.001.83701.83701.8751-6089.9342971.19
3072004.10.27 07:00sell2515.001.83611.84181.8009
3082004.10.27 07:20sell266.001.83731.84181.8021
3092004.10.27 08:00modify2515.001.83611.84101.8009
3102004.10.27 08:00modify266.001.83731.84101.8021
3112004.10.27 09:00modify2515.001.83611.84001.8009
3122004.10.27 09:00modify266.001.83731.84001.8021
3132004.10.27 10:00modify2515.001.83611.83981.8009
3142004.10.27 10:00modify266.001.83731.83981.8021
3152004.10.27 13:09s/l2515.001.83981.83981.8009-5550.0337421.16
3162004.10.27 13:09s/l266.001.83981.83981.8021-1500.0335921.13
3172004.10.28 04:55sell2710.001.83161.83861.7964
3182004.10.28 05:00modify2710.001.83161.83811.7964
3192004.10.28 06:00modify2710.001.83161.83751.7964
3202004.10.28 06:50sell288.001.83341.83751.7982
3212004.10.28 07:00modify2710.001.83161.83681.7964
3222004.10.28 07:00modify288.001.83341.83681.7982
3232004.10.28 08:00modify2710.001.83161.83591.7964
3242004.10.28 08:00modify288.001.83341.83591.7982
3252004.10.28 09:00modify2710.001.83161.83431.7964
3262004.10.28 09:00modify288.001.83341.83431.7982
3272004.10.28 09:07s/l2710.001.83431.83431.7964-2699.9333221.20
3282004.10.28 09:07s/l288.001.83431.83431.7982-719.9932501.21
3292004.11.11 01:40sell298.001.84761.85551.8124
3302004.11.11 06:00modify298.001.84761.85491.8124
3312004.11.11 07:00modify298.001.84761.85271.8124
3322004.11.11 08:00modify298.001.84761.85071.8124
3332004.11.11 12:00modify298.001.84761.85061.8124
3342004.11.11 13:00modify298.001.84761.84951.8124
3352004.11.11 14:00modify298.001.84761.84651.8124
3362004.11.11 15:00modify298.001.84761.84641.8124
3372004.11.12 02:26s/l298.001.84641.84641.8124959.9933461.20
3382004.11.15 09:25buy3016.001.85441.85031.8896
3392004.11.15 10:00modify3016.001.85441.85141.8896
3402004.11.15 11:50s/l3016.001.85141.85141.8896-4799.9828661.22
3412004.11.17 01:35buy3111.001.85191.84661.8871
3422004.11.17 04:00modify3111.001.85191.84691.8871
3432004.11.17 05:00modify3111.001.85191.84741.8871
3442004.11.17 06:00modify3111.001.85191.84811.8871
3452004.11.17 07:00modify3111.001.85191.84941.8871
3462004.11.17 09:00modify3111.001.85191.84971.8871
3472004.11.17 10:00modify3111.001.85191.85001.8871
3482004.11.17 11:00modify3111.001.85191.85181.8871
3492004.11.17 13:00modify3111.001.85191.85451.8871
3502004.11.17 16:42s/l3111.001.85451.85451.88712859.9431521.16
3512004.11.19 06:05sell3213.001.85191.85661.8167
3522004.11.19 07:00modify3213.001.85191.85621.8167
3532004.11.19 08:00modify3213.001.85191.85571.8167
3542004.11.19 09:58s/l3213.001.85571.85571.8167-4940.0226581.14
3552004.11.23 21:00buy336.001.86801.85891.9032
3562004.11.23 21:55buy344.001.86651.85891.9017
3572004.11.24 01:00modify336.001.86801.85951.9032
3582004.11.24 01:00modify344.001.86651.85951.9017
3592004.11.24 02:00modify336.001.86801.86021.9032
3602004.11.24 02:00modify344.001.86651.86021.9017
3612004.11.24 03:00modify336.001.86801.86241.9032
3622004.11.24 03:00modify344.001.86651.86241.9017
3632004.11.24 04:00modify336.001.86801.86311.9032
3642004.11.24 04:00modify344.001.86651.86311.9017
3652004.11.24 05:00modify336.001.86801.86371.9032
3662004.11.24 05:00modify344.001.86651.86371.9017
3672004.11.24 06:00modify336.001.86801.86461.9032
3682004.11.24 06:00modify344.001.86651.86461.9017
3692004.11.24 07:00modify336.001.86801.86491.9032
3702004.11.24 07:00modify344.001.86651.86491.9017
3712004.11.24 08:00modify336.001.86801.86521.9032
3722004.11.24 08:00modify344.001.86651.86521.9017
3732004.11.24 11:00modify336.001.86801.86581.9032
3742004.11.24 11:00modify344.001.86651.86581.9017
3752004.11.24 12:00modify336.001.86801.86851.9032
3762004.11.24 12:00modify344.001.86651.86851.9017
3772004.11.24 13:00modify336.001.86801.87081.9032
3782004.11.24 13:00modify344.001.86651.87081.9017
3792004.11.24 14:00modify336.001.86801.87171.9032
3802004.11.24 14:00modify344.001.86651.87171.9017
3812004.11.25 01:00modify336.001.86801.87241.9032
3822004.11.25 01:00modify344.001.86651.87241.9017
3832004.11.25 02:00modify336.001.86801.87301.9032
3842004.11.25 02:00modify344.001.86651.87301.9017
3852004.11.25 03:00modify336.001.86801.87411.9032
3862004.11.25 03:00modify344.001.86651.87411.9017
3872004.11.25 04:05modify336.001.86801.87441.9032
3882004.11.25 04:05modify344.001.86651.87441.9017
3892004.11.25 05:00modify336.001.86801.87491.9032
3902004.11.25 05:00modify344.001.86651.87491.9017
3912004.11.25 06:00modify336.001.86801.87531.9032
3922004.11.25 06:00modify344.001.86651.87531.9017
3932004.11.25 07:00modify336.001.86801.87591.9032
3942004.11.25 07:00modify344.001.86651.87591.9017
3952004.11.25 08:00modify336.001.86801.87611.9032
3962004.11.25 08:00modify344.001.86651.87611.9017
3972004.11.25 09:00modify336.001.86801.87701.9032
3982004.11.25 09:00modify344.001.86651.87701.9017
3992004.11.25 10:00modify336.001.86801.87721.9032
4002004.11.25 10:00modify344.001.86651.87721.9017
4012004.11.25 11:00modify336.001.86801.87941.9032
4022004.11.25 11:00modify344.001.86651.87941.9017
4032004.11.25 14:00modify336.001.86801.88091.9032
4042004.11.25 14:00modify344.001.86651.88091.9017
4052004.11.26 00:00modify336.001.86801.88361.9032
4062004.11.26 00:00modify344.001.86651.88361.9017
4072004.11.26 01:00modify336.001.86801.88371.9032
4082004.11.26 01:00modify344.001.86651.88371.9017
4092004.11.26 02:00modify336.001.86801.88391.9032
4102004.11.26 02:00modify344.001.86651.88391.9017
4112004.11.26 04:00modify336.001.86801.88471.9032
4122004.11.26 04:00modify344.001.86651.88471.9017
4132004.11.26 05:00modify336.001.86801.88511.9032
4142004.11.26 05:00modify344.001.86651.88511.9017
4152004.11.26 06:00modify336.001.86801.88551.9032
4162004.11.26 06:00modify344.001.86651.88551.9017
4172004.11.26 07:00modify336.001.86801.88781.9032
4182004.11.26 07:00modify344.001.86651.88781.9017
4192004.11.26 07:09t/p344.001.90171.88781.901714059.9640641.10
4202004.11.26 07:28t/p336.001.90321.88781.903221090.0161731.11
4212004.12.08 18:55sell3523.001.93341.93891.8982
4222004.12.08 22:45sell366.001.93471.93891.8995
4232004.12.08 23:31s/l3523.001.93891.93891.8982-12649.9249081.19
4242004.12.08 23:31s/l366.001.93891.93891.8995-2519.9946561.20
4252004.12.09 19:45sell3712.001.92551.93321.8903
4262004.12.10 02:00modify3712.001.92551.93191.8903
4272004.12.10 07:00modify3712.001.92551.93051.8903
4282004.12.10 08:00modify3712.001.92551.92901.8903
4292004.12.10 09:00modify3712.001.92551.92821.8903
4302004.12.10 11:00modify3712.001.92551.92591.8903
4312004.12.10 12:00modify3712.001.92551.92191.8903
4322004.12.10 13:00modify3712.001.92551.91991.8903
4332004.12.13 03:00modify3712.001.92551.91881.8903
4342004.12.13 04:03s/l3712.001.91881.91881.89038040.0454601.24
4352004.12.14 01:30buy3814.001.92211.91421.9573
4362004.12.14 02:00modify3814.001.92211.91481.9573
4372004.12.14 03:00modify3814.001.92211.91541.9573
4382004.12.14 03:25buy399.001.92091.91541.9561
4392004.12.14 04:00modify3814.001.92211.91611.9573
4402004.12.14 04:00modify399.001.92091.91611.9561
4412004.12.14 05:00modify3814.001.92211.91651.9573
4422004.12.14 05:00modify399.001.92091.91651.9561
4432004.12.14 06:00modify3814.001.92211.91711.9573
4442004.12.14 06:00modify399.001.92091.91711.9561
4452004.12.14 07:00modify3814.001.92211.91771.9573
4462004.12.14 07:00modify399.001.92091.91771.9561
4472004.12.14 08:00modify3814.001.92211.91881.9573
4482004.12.14 08:00modify399.001.92091.91881.9561
4492004.12.14 09:00modify3814.001.92211.91911.9573
4502004.12.14 09:00modify399.001.92091.91911.9561
4512004.12.15 03:52s/l3814.001.91911.91911.9573-4214.0250387.22
4522004.12.15 03:52s/l399.001.91911.91911.9561-1629.0548758.17
4532004.12.16 01:40buy4013.001.94151.93381.9767
4542004.12.16 01:55buy417.001.94021.93381.9754
4552004.12.16 02:00modify4013.001.94151.93421.9767
4562004.12.16 02:00modify417.001.94021.93421.9754
4572004.12.16 03:00modify4013.001.94151.93551.9767
4582004.12.16 03:00modify417.001.94021.93551.9754
4592004.12.16 04:00modify4013.001.94151.93571.9767
4602004.12.16 04:00modify417.001.94021.93571.9754
4612004.12.16 05:00modify4013.001.94151.93611.9767
4622004.12.16 05:00modify417.001.94021.93611.9754
4632004.12.16 06:00modify4013.001.94151.93671.9767
4642004.12.16 06:00modify417.001.94021.93671.9754
4652004.12.16 07:00modify4013.001.94151.93731.9767
4662004.12.16 07:00modify417.001.94021.93731.9754
4672004.12.16 08:00modify4013.001.94151.93751.9767
4682004.12.16 08:00modify417.001.94021.93751.9754
4692004.12.16 09:00modify4013.001.94151.93761.9767
4702004.12.16 09:00modify417.001.94021.93761.9754
4712004.12.16 13:00modify4013.001.94151.93771.9767
4722004.12.16 13:00modify417.001.94021.93771.9754
4732004.12.16 14:00modify4013.001.94151.94001.9767
4742004.12.16 14:00modify417.001.94021.94001.9754
4752004.12.16 15:00modify4013.001.94151.94271.9767
4762004.12.16 15:00modify417.001.94021.94271.9754
4772004.12.16 15:19s/l4013.001.94271.94271.97671559.9850318.15
4782004.12.16 15:19s/l417.001.94271.94271.97541749.9752068.12
4792004.12.22 01:05sell4213.001.92901.93721.8938
4802004.12.22 02:00modify4213.001.92901.93621.8938
4812004.12.22 03:00modify4213.001.92901.93571.8938
4822004.12.22 06:00modify4213.001.92901.93511.8938
4832004.12.22 07:00modify4213.001.92901.93411.8938
4842004.12.22 08:00modify4213.001.92901.93321.8938
4852004.12.22 13:00modify4213.001.92901.93171.8938
4862004.12.22 14:00modify4213.001.92901.92491.8938
4872004.12.22 15:00modify4213.001.92901.92351.8938
4882004.12.23 04:00modify4213.001.92901.92331.8938
4892004.12.23 05:00modify4213.001.92901.92241.8938
4902004.12.23 09:31s/l4213.001.92241.92241.89388580.0360648.15
4912004.12.28 01:25buy4318.001.93231.92571.9675
4922004.12.28 07:00modify4318.001.93231.92621.9675
4932004.12.28 08:00modify4318.001.93231.92921.9675
4942004.12.28 09:00modify4318.001.93231.93021.9675
4952004.12.28 12:00modify4318.001.93231.93051.9675
4962004.12.28 13:00modify4318.001.93231.93081.9675
4972004.12.28 14:00modify4318.001.93231.93181.9675
4982004.12.28 15:00modify4318.001.93231.93381.9675
4992004.12.28 16:00s/l4318.001.93381.93381.96752699.9363348.08
5002004.12.29 22:30sell4416.001.91851.92641.8833
5012004.12.29 23:00modify4416.001.91851.92621.8833
5022004.12.30 01:00modify4416.001.91851.92501.8833
5032004.12.30 02:00modify4416.001.91851.92441.8833
5042004.12.30 04:00modify4416.001.91851.92301.8833
5052004.12.30 05:00modify4416.001.91851.92291.8833
5062004.12.30 06:13modify4416.001.91851.92191.8833
5072004.12.30 07:00modify4416.001.91851.92081.8833
5082004.12.30 07:25s/l4416.001.92081.92081.8833-3680.0959667.99
5092005.01.04 03:10sell4513.001.90611.91521.8709
5102005.01.04 04:00sell469.001.90761.91521.8724
5112005.01.04 06:00modify4513.001.90611.91451.8709
5122005.01.04 06:00modify469.001.90761.91451.8724
5132005.01.04 07:05modify4513.001.90611.91311.8709
5142005.01.04 07:05modify469.001.90761.91311.8724
5152005.01.04 08:00modify4513.001.90611.91171.8709
5162005.01.04 08:00modify469.001.90761.91171.8724
5172005.01.04 10:00modify4513.001.90611.91161.8709
5182005.01.04 10:00modify469.001.90761.91161.8724
5192005.01.04 11:00modify4513.001.90611.91131.8709
5202005.01.04 11:00modify469.001.90761.91131.8724
5212005.01.04 12:00modify4513.001.90611.90641.8709
5222005.01.04 12:00modify469.001.90761.90641.8724
5232005.01.04 13:00modify4513.001.90611.90541.8709
5242005.01.04 13:00modify469.001.90761.90541.8724
5252005.01.04 18:00modify4513.001.90611.89941.8709
5262005.01.04 18:00modify469.001.90761.89941.8724
5272005.01.04 19:00modify4513.001.90611.89721.8709
5282005.01.04 19:00modify469.001.90761.89721.8724
5292005.01.04 22:00modify4513.001.90611.89671.8709
5302005.01.04 22:00modify469.001.90761.89671.8724
5312005.01.04 23:00modify4513.001.90611.89611.8709
5322005.01.04 23:00modify469.001.90761.89611.8724
5332005.01.05 00:00modify4513.001.90611.89591.8709
5342005.01.05 00:00modify469.001.90761.89591.8724
5352005.01.05 01:00modify4513.001.90611.89531.8709
5362005.01.05 01:00modify469.001.90761.89531.8724
5372005.01.05 02:00modify4513.001.90611.89331.8709
5382005.01.05 02:00modify469.001.90761.89331.8724
5392005.01.05 03:00modify4513.001.90611.89291.8709
5402005.01.05 03:00modify469.001.90761.89291.8724
5412005.01.05 04:00modify4513.001.90611.89261.8709
5422005.01.05 04:00modify469.001.90761.89261.8724
5432005.01.05 05:00modify4513.001.90611.89231.8709
5442005.01.05 05:00modify469.001.90761.89231.8724
5452005.01.05 06:00modify4513.001.90611.89171.8709
5462005.01.05 06:00modify469.001.90761.89171.8724
5472005.01.05 07:00modify4513.001.90611.89111.8709
5482005.01.05 07:00modify469.001.90761.89111.8724
5492005.01.05 08:00modify4513.001.90611.88871.8709
5502005.01.05 08:00modify469.001.90761.88871.8724
5512005.01.05 09:00modify4513.001.90611.88861.8709
5522005.01.05 09:00modify469.001.90761.88861.8724
5532005.01.05 12:00modify4513.001.90611.88681.8709
5542005.01.05 12:00modify469.001.90761.88681.8724
5552005.01.05 13:00modify4513.001.90611.88511.8709
5562005.01.05 13:00modify469.001.90761.88511.8724
5572005.01.05 16:07s/l4513.001.88511.88511.870927300.0586968.04
5582005.01.05 16:07s/l469.001.88511.88511.872420250.04107218.08
5592005.01.13 01:35buy4722.001.89001.88021.9252
5602005.01.13 02:00modify4722.001.89001.88091.9252
5612005.01.13 03:00modify4722.001.89001.88141.9252
5622005.01.13 03:10buy4817.001.88881.88141.9240
5632005.01.13 04:00modify4722.001.89001.88221.9252
5642005.01.13 04:00modify4817.001.88881.88221.9240
5652005.01.13 05:00modify4722.001.89001.88291.9252
5662005.01.13 05:00modify4817.001.88881.88291.9240
5672005.01.13 06:00modify4722.001.89001.88591.9252
5682005.01.13 06:00modify4817.001.88881.88591.9240
5692005.01.13 07:00modify4722.001.89001.88671.9252
5702005.01.13 07:00modify4817.001.88881.88671.9240
5712005.01.13 08:00modify4722.001.89001.88811.9252
5722005.01.13 08:00modify4817.001.88881.88811.9240
5732005.01.13 10:28s/l4722.001.88811.88811.9252-4179.86103038.22
5742005.01.13 10:28s/l4817.001.88811.88811.9240-1189.96101848.26
5752005.01.17 01:30sell4922.001.87091.88011.8357
5762005.01.17 02:00modify4922.001.87091.88001.8357
5772005.01.17 03:00modify4922.001.87091.87851.8357
5782005.01.17 04:30sell5018.001.87231.87851.8371
5792005.01.17 07:00modify4922.001.87091.87801.8357
5802005.01.17 07:00modify5018.001.87231.87801.8371
5812005.01.17 08:00modify4922.001.87091.87681.8357
5822005.01.17 08:00modify5018.001.87231.87681.8371
5832005.01.17 09:00modify4922.001.87091.87511.8357
5842005.01.17 09:00modify5018.001.87231.87511.8371
5852005.01.17 11:00modify4922.001.87091.87441.8357
5862005.01.17 11:00modify5018.001.87231.87441.8371
5872005.01.17 15:00modify4922.001.87091.87051.8357
5882005.01.17 15:00modify5018.001.87231.87051.8371
5892005.01.17 16:00modify4922.001.87091.87041.8357
5902005.01.17 16:00modify5018.001.87231.87041.8371
5912005.01.17 17:00modify4922.001.87091.86921.8357
5922005.01.17 17:00modify5018.001.87231.86921.8371
5932005.01.17 18:00modify4922.001.87091.86851.8357
5942005.01.17 18:00modify5018.001.87231.86851.8371
5952005.01.18 01:00modify4922.001.87091.86811.8357
5962005.01.18 01:00modify5018.001.87231.86811.8371
5972005.01.18 02:00modify4922.001.87091.86621.8357
5982005.01.18 02:00modify5018.001.87231.86621.8371
5992005.01.18 05:00modify4922.001.87091.86501.8357
6002005.01.18 05:00modify5018.001.87231.86501.8371
6012005.01.18 11:19s/l4922.001.86501.86501.835712980.08114828.34
6022005.01.18 11:19s/l5018.001.86501.86501.837113139.84127968.18
6032005.01.19 17:20buy5140.001.87471.86831.9099
6042005.01.19 17:45buy5218.001.87341.86831.9086
6052005.01.19 18:00buy533.001.87231.86831.9075
6062005.01.19 20:00s/l5140.001.86831.86831.9099-25600.08102368.10
6072005.01.19 20:00s/l5218.001.86831.86831.9086-9180.0893188.02
6082005.01.19 20:00s/l533.001.86831.86831.9075-1199.9991988.03
6092005.01.24 03:00buy5422.001.87551.86701.9107
6102005.01.24 03:35buy5513.001.87431.86701.9095
6112005.01.24 05:00modify5422.001.87551.86771.9107
6122005.01.24 05:00modify5513.001.87431.86771.9095
6132005.01.24 07:00modify5422.001.87551.86881.9107
6142005.01.24 07:00modify5513.001.87431.86881.9095
6152005.01.24 08:00modify5422.001.87551.86921.9107
6162005.01.24 08:00modify5513.001.87431.86921.9095
6172005.01.24 09:00modify5422.001.87551.86961.9107
6182005.01.24 09:00modify5513.001.87431.86961.9095
6192005.01.24 10:00modify5422.001.87551.87121.9107
6202005.01.24 10:00modify5513.001.87431.87121.9095
6212005.01.24 11:00modify5422.001.87551.87401.9107
6222005.01.24 11:00modify5513.001.87431.87401.9095
6232005.01.24 12:00modify5422.001.87551.87411.9107
6242005.01.24 12:00modify5513.001.87431.87411.9095
6252005.01.25 13:31s/l5422.001.87411.87411.9107-3102.0788885.96
6262005.01.25 13:31s/l5513.001.87411.87411.9095-272.9488613.02
6272005.01.26 01:30sell5619.001.86621.87541.8310
6282005.01.26 02:00modify5619.001.86621.87521.8310
6292005.01.26 02:45sell5713.001.86721.87521.8320
6302005.01.26 03:04modify5619.001.86621.87511.8310
6312005.01.26 03:04modify5713.001.86721.87511.8320
6322005.01.26 04:00modify5619.001.86621.87471.8310
6332005.01.26 04:00modify5713.001.86721.87471.8320
6342005.01.26 04:20sell587.001.86891.87471.8337
6352005.01.26 05:00modify5619.001.86621.87351.8310
6362005.01.26 05:00modify5713.001.86721.87351.8320
6372005.01.26 05:00modify587.001.86891.87351.8337
6382005.01.26 06:00modify5619.001.86621.87321.8310
6392005.01.26 06:00modify5713.001.86721.87321.8320
6402005.01.26 06:00modify587.001.86891.87321.8337
6412005.01.26 07:00modify5619.001.86621.87291.8310
6422005.01.26 07:00modify5713.001.86721.87291.8320
6432005.01.26 07:00modify587.001.86891.87291.8337
6442005.01.26 08:00modify5619.001.86621.87071.8310
6452005.01.26 08:00modify5713.001.86721.87071.8320
6462005.01.26 08:00modify587.001.86891.87071.8337
6472005.01.26 09:00modify5619.001.86621.87061.8310
6482005.01.26 09:00modify5713.001.86721.87061.8320
6492005.01.26 09:00modify587.001.86891.87061.8337
6502005.01.26 10:00modify5619.001.86621.87031.8310
6512005.01.26 10:00modify5713.001.86721.87031.8320
6522005.01.26 10:00modify587.001.86891.87031.8337
6532005.01.26 10:19s/l5619.001.87031.87031.8310-7790.0680822.96
6542005.01.26 10:19s/l5713.001.87031.87031.8320-4029.9876792.98
6552005.01.26 10:19s/l587.001.87031.87031.8337-980.0475812.94
6562005.01.28 03:00buy5925.001.88731.88121.9225
6572005.01.28 05:00modify5925.001.88731.88151.9225
6582005.01.28 05:45buy6011.001.88621.88151.9214
6592005.01.28 06:00modify5925.001.88731.88211.9225
6602005.01.28 06:00modify6011.001.88621.88211.9214
6612005.01.28 08:00modify5925.001.88731.88301.9225
6622005.01.28 08:00modify6011.001.88621.88301.9214
6632005.01.28 09:00modify5925.001.88731.88341.9225
6642005.01.28 09:00modify6011.001.88621.88341.9214
6652005.01.28 12:20s/l5925.001.88341.88341.9225-9749.9166063.03
6662005.01.28 12:20s/l6011.001.88341.88341.9214-3080.0262983.01
6672005.02.07 07:40sell6118.001.87501.88221.8398
6682005.02.07 08:00modify6118.001.87501.88171.8398
6692005.02.07 09:00modify6118.001.87501.88121.8398
6702005.02.07 11:00modify6118.001.87501.88041.8398
6712005.02.07 12:00modify6118.001.87501.87731.8398
6722005.02.07 13:00modify6118.001.87501.87721.8398
6732005.02.07 17:00modify6118.001.87501.87641.8398
6742005.02.07 18:00modify6118.001.87501.87551.8398
6752005.02.07 19:00modify6118.001.87501.87191.8398
6762005.02.07 20:00modify6118.001.87501.86811.8398
6772005.02.08 00:00modify6118.001.87501.86771.8398
6782005.02.08 02:00modify6118.001.87501.86751.8398
6792005.02.08 03:00modify6118.001.87501.86741.8398
6802005.02.08 04:00modify6118.001.87501.86701.8398
6812005.02.08 06:00modify6118.001.87501.86631.8398
6822005.02.08 07:00modify6118.001.87501.86581.8398
6832005.02.08 08:00modify6118.001.87501.86541.8398
6842005.02.08 09:00modify6118.001.87501.86411.8398
6852005.02.08 10:00modify6118.001.87501.86291.8398
6862005.02.08 11:00modify6118.001.87501.86261.8398
6872005.02.08 13:00modify6118.001.87501.86121.8398
6882005.02.09 03:00modify6118.001.87501.86011.8398
6892005.02.09 04:00modify6118.001.87501.85921.8398
6902005.02.09 06:56s/l6118.001.85921.85921.839828440.0091423.01
6912005.02.11 00:15buy6221.001.86841.85971.9036
6922005.02.11 02:05modify6221.001.86841.85991.9036
6932005.02.11 03:00modify6221.001.86841.86011.9036
6942005.02.11 04:00modify6221.001.86841.86051.9036
6952005.02.11 05:00modify6221.001.86841.86101.9036
6962005.02.11 06:00modify6221.001.86841.86291.9036
6972005.02.11 07:00modify6221.001.86841.86591.9036
6982005.02.11 08:00modify6221.001.86841.86721.9036
6992005.02.11 09:00modify6221.001.86841.86741.9036
7002005.02.11 11:00modify6221.001.86841.86761.9036
7012005.02.11 11:13s/l6221.001.86761.86761.9036-1680.1089742.91
7022005.02.15 00:35buy6323.001.88691.87921.9221
7032005.02.15 01:00modify6323.001.88691.87981.9221
7042005.02.15 02:00modify6323.001.88691.88121.9221
7052005.02.15 03:00modify6323.001.88691.88151.9221
7062005.02.15 04:00modify6323.001.88691.88221.9221
7072005.02.15 05:00modify6323.001.88691.88241.9221
7082005.02.15 06:00modify6323.001.88691.88321.9221
7092005.02.15 07:00modify6323.001.88691.88371.9221
7102005.02.15 08:00modify6323.001.88691.88391.9221
7112005.02.15 09:00modify6323.001.88691.88451.9221
7122005.02.15 16:00modify6323.001.88691.88481.9221
7132005.02.15 16:12s/l6323.001.88481.88481.9221-4830.0484912.87
7142005.02.23 02:20buy6441.001.90681.90271.9420
7152005.02.24 08:00modify6441.001.90681.90281.9420
7162005.02.24 10:00modify6441.001.90681.90301.9420
7172005.02.24 10:15s/l6441.001.90301.90301.9420-15702.9369209.94
7182005.02.28 09:05buy6524.001.91991.91421.9551
7192005.02.28 11:00modify6524.001.91991.91501.9551
7202005.02.28 17:00modify6524.001.91991.91601.9551
7212005.03.01 01:00modify6524.001.91991.91651.9551
7222005.03.01 02:00modify6524.001.91991.91671.9551
7232005.03.01 04:00modify6524.001.91991.91711.9551
7242005.03.01 04:04s/l6524.001.91711.91711.9551-6744.0262465.92
7252005.03.02 21:00sell6623.001.91301.91851.8778
7262005.03.03 01:00modify6623.001.91301.91721.8778
7272005.03.03 02:00modify6623.001.91301.91631.8778
7282005.03.03 03:25modify6623.001.91301.91591.8778
7292005.03.03 07:00modify6623.001.91301.91551.8778
7302005.03.03 08:00modify6623.001.91301.91471.8778
7312005.03.04 03:00modify6623.001.91301.91451.8778
7322005.03.04 04:00modify6623.001.91301.91441.8778
7332005.03.04 05:00modify6623.001.91301.91381.8778
7342005.03.04 06:00modify6623.001.91301.91311.8778
7352005.03.04 07:04modify6623.001.91301.91261.8778
7362005.03.04 08:00modify6623.001.91301.91161.8778
7372005.03.04 09:00modify6623.001.91301.91141.8778
7382005.03.04 10:00modify6623.001.91301.91131.8778
7392005.03.04 11:00modify6623.001.91301.91061.8778
7402005.03.04 14:00modify6623.001.91301.91041.8778
7412005.03.04 14:30s/l6623.001.91041.91041.87785979.9768445.89
7422005.03.07 03:59buy6719.001.92241.91521.9576
7432005.03.07 04:05buy6810.001.92121.91521.9564
7442005.03.07 07:00modify6719.001.92241.91601.9576
7452005.03.07 07:00modify6810.001.92121.91601.9564
7462005.03.07 08:00modify6719.001.92241.91851.9576
7472005.03.07 08:00modify6810.001.92121.91851.9564
7482005.03.07 09:00modify6719.001.92241.92031.9576
7492005.03.07 09:00modify6810.001.92121.92031.9564
7502005.03.07 09:02s/l6719.001.92031.92031.9576-3989.9064455.99
7512005.03.07 09:02s/l6810.001.92031.92031.9564-899.9963556.00
7522005.03.09 04:25buy6926.001.92741.92251.9626
7532005.03.09 05:00modify6926.001.92741.92271.9626
7542005.03.09 06:00modify6926.001.92741.92291.9626
7552005.03.09 07:00modify6926.001.92741.92471.9626
7562005.03.09 08:00modify6926.001.92741.92531.9626
7572005.03.09 09:00modify6926.001.92741.92621.9626
7582005.03.09 10:43s/l6926.001.92621.92621.9626-3119.8560436.15
7592005.03.15 03:20sell7021.001.91511.92101.8799
7602005.03.15 04:00modify7021.001.91511.92091.8799
7612005.03.15 05:00modify7021.001.91511.92021.8799
7622005.03.15 06:00modify7021.001.91511.91991.8799
7632005.03.15 07:00modify7021.001.91511.91921.8799
7642005.03.15 08:00modify7021.001.91511.91841.8799
7652005.03.15 09:00modify7021.001.91511.91811.8799
7662005.03.15 11:43s/l7021.001.91811.91811.8799-6300.0554136.10
7672005.03.16 05:40sell7119.001.91341.91901.8782
7682005.03.16 06:00modify7119.001.91341.91821.8782
7692005.03.16 07:00modify7119.001.91341.91581.8782
7702005.03.16 08:00modify7119.001.91341.91551.8782
7712005.03.16 08:15s/l7119.001.91551.91551.8782-3989.9050146.20
7722005.03.17 02:15buy7214.001.92461.91761.9598
7732005.03.17 04:00modify7214.001.92461.91801.9598
7742005.03.17 05:00modify7214.001.92461.91831.9598
7752005.03.17 06:00modify7214.001.92461.91991.9598
7762005.03.17 07:00modify7214.001.92461.92041.9598
7772005.03.17 08:00modify7214.001.92461.92091.9598
7782005.03.17 14:34s/l7214.001.92091.92091.9598-5179.9444966.26
7792005.03.18 17:40sell7322.001.91771.92171.8825
7802005.03.18 20:00close7322.001.92061.92171.8825-6379.9138586.35
7812005.03.24 04:30sell748.001.87101.88011.8358
7822005.03.24 05:00modify748.001.87101.87951.8358
7832005.03.24 06:00modify748.001.87101.87731.8358
7842005.03.24 07:00modify748.001.87101.87661.8358
7852005.03.24 07:40sell7511.001.87251.87661.8373
7862005.03.24 08:00modify748.001.87101.87601.8358
7872005.03.24 08:00modify7511.001.87251.87601.8373
7882005.03.24 09:00modify748.001.87101.87541.8358
7892005.03.24 09:00modify7511.001.87251.87541.8373
7902005.03.24 10:00modify748.001.87101.87511.8358
7912005.03.24 10:00modify7511.001.87251.87511.8373
7922005.03.25 07:00modify748.001.87101.87431.8358
7932005.03.25 07:00modify7511.001.87251.87431.8373
7942005.03.25 08:00modify748.001.87101.87351.8358
7952005.03.25 08:00modify7511.001.87251.87351.8373
7962005.03.25 09:00modify748.001.87101.87291.8358
7972005.03.25 09:00modify7511.001.87251.87291.8373
7982005.03.25 10:00modify748.001.87101.87281.8358
7992005.03.25 10:00modify7511.001.87251.87281.8373
8002005.03.28 05:00modify748.001.87101.86781.8358
8012005.03.28 05:00modify7511.001.87251.86781.8373
8022005.03.28 06:00modify748.001.87101.86731.8358
8032005.03.28 06:00modify7511.001.87251.86731.8373
8042005.03.28 16:39s/l748.001.86731.86731.83582960.0441546.39
8052005.03.28 16:39s/l7511.001.86731.86731.83735719.9447266.33
8062005.03.30 21:15buy7620.001.87941.87461.9146
8072005.03.31 03:00modify7620.001.87941.87481.9146
8082005.03.31 04:00modify7620.001.87941.87491.9146
8092005.03.31 06:00modify7620.001.87941.87511.9146
8102005.03.31 07:00modify7620.001.87941.87571.9146
8112005.03.31 08:00modify7620.001.87941.87621.9146
8122005.03.31 08:31s/l7620.001.87621.87621.9146-6459.9340806.40
8132005.04.04 20:35sell7719.001.87591.88011.8407
8142005.04.05 01:05modify7719.001.87591.87971.8407
8152005.04.05 02:00modify7719.001.87591.87921.8407
8162005.04.05 03:00modify7719.001.87591.87831.8407
8172005.04.05 04:31s/l7719.001.87831.87831.8407-4559.9436246.46
8182005.04.11 03:25buy7810.001.88171.87451.9169
8192005.04.11 04:00modify7810.001.88171.87471.9169
8202005.04.11 08:00modify7810.001.88171.87501.9169
8212005.04.11 09:00modify7810.001.88171.87661.9169
8222005.04.11 10:00modify7810.001.88171.87861.9169
8232005.04.11 11:00modify7810.001.88171.87981.9169
8242005.04.11 12:00modify7810.001.88171.88331.9169
8252005.04.11 13:00modify7810.001.88171.88341.9169
8262005.04.12 01:00modify7810.001.88171.88361.9169
8272005.04.12 02:00modify7810.001.88171.88461.9169
8282005.04.12 05:00modify7810.001.88171.88481.9169
8292005.04.12 06:00modify7810.001.88171.88551.9169
8302005.04.12 07:00modify7810.001.88171.88581.9169
8312005.04.12 08:00modify7810.001.88171.88651.9169
8322005.04.12 09:00modify7810.001.88171.88721.9169
8332005.04.12 10:00modify7810.001.88171.88791.9169
8342005.04.12 14:49s/l7810.001.88791.88791.91696190.0142436.47
8352005.04.18 03:30buy7911.001.88931.88151.9245
8362005.04.18 04:00close7911.001.88971.88151.9245440.0042876.47
8372005.04.19 01:50buy8012.001.90141.89451.9366
8382005.04.19 02:00modify8012.001.90141.89571.9366
8392005.04.19 07:00modify8012.001.90141.89621.9366
8402005.04.19 08:00modify8012.001.90141.89721.9366
8412005.04.19 09:00modify8012.001.90141.89761.9366
8422005.04.19 10:00modify8012.001.90141.89791.9366
8432005.04.19 11:00modify8012.001.90141.90051.9366
8442005.04.19 12:00modify8012.001.90141.90071.9366
8452005.04.19 18:00modify8012.001.90141.90301.9366
8462005.04.19 19:00modify8012.001.90141.90391.9366
8472005.04.19 20:00modify8012.001.90141.90411.9366
8482005.04.19 21:00modify8012.001.90141.90441.9366
8492005.04.19 23:00modify8012.001.90141.90631.9366
8502005.04.20 00:00modify8012.001.90141.90641.9366
8512005.04.20 01:00modify8012.001.90141.90721.9366
8522005.04.20 02:00modify8012.001.90141.90791.9366
8532005.04.20 03:00modify8012.001.90141.90931.9366
8542005.04.20 04:00modify8012.001.90141.91051.9366
8552005.04.20 05:00modify8012.001.90141.91101.9366
8562005.04.20 06:00modify8012.001.90141.91161.9366
8572005.04.20 07:00modify8012.001.90141.91171.9366
8582005.04.20 08:00modify8012.001.90141.91301.9366
8592005.04.20 09:00modify8012.001.90141.91331.9366
8602005.04.20 11:21s/l8012.001.91331.91331.936614267.9557144.42
8612005.04.22 08:00sell8120.001.90871.91431.8735
8622005.04.22 09:00modify8120.001.90871.91321.8735
8632005.04.22 10:00s/l8120.001.91321.91321.8735-9000.0248144.40
8642005.04.26 23:25sell8216.001.90571.91181.8705
8652005.04.27 00:00modify8216.001.90571.91171.8705
8662005.04.27 01:00modify8216.001.90571.91101.8705
8672005.04.27 02:00modify8216.001.90571.91051.8705
8682005.04.27 04:00modify8216.001.90571.91021.8705
8692005.04.27 05:00modify8216.001.90571.90961.8705
8702005.04.27 06:00modify8216.001.90571.90901.8705
8712005.04.27 07:00modify8216.001.90571.90871.8705
8722005.04.27 08:00modify8216.001.90571.90821.8705
8732005.04.27 10:00modify8216.001.90571.90631.8705
8742005.04.27 14:42s/l8216.001.90631.90631.8705-960.0547184.35
8752005.04.28 22:55buy8322.001.90641.90221.9416
8762005.04.29 07:00modify8322.001.90641.90241.9416
8772005.04.29 08:00modify8322.001.90641.90641.9416
8782005.04.29 10:00modify8322.001.90641.90761.9416
8792005.04.29 20:02s/l8322.001.90761.90761.94162617.9249802.27
8802005.05.06 00:00buy8422.001.90331.89881.9385
8812005.05.06 08:00modify8422.001.90331.89891.9385
8822005.05.06 08:37s/l8422.001.89891.89891.9385-9679.7340122.54
8832005.05.27 01:35sell8510.001.82091.82871.7857
8842005.05.27 02:00modify8510.001.82091.82791.7857
8852005.05.27 03:00modify8510.001.82091.82751.7857
8862005.05.27 03:45sell868.001.82241.82751.7872
8872005.05.27 04:00modify8510.001.82091.82741.7857
8882005.05.27 04:00modify868.001.82241.82741.7872
8892005.05.27 05:00modify8510.001.82091.82661.7857
8902005.05.27 05:00modify868.001.82241.82661.7872
8912005.05.27 06:00modify8510.001.82091.82621.7857
8922005.05.27 06:00modify868.001.82241.82621.7872
8932005.05.27 07:00modify8510.001.82091.82581.7857
8942005.05.27 07:00modify868.001.82241.82581.7872
8952005.05.27 08:00modify8510.001.82091.82531.7857
8962005.05.27 08:00modify868.001.82241.82531.7872
8972005.05.27 09:00modify8510.001.82091.82451.7857
8982005.05.27 09:00modify868.001.82241.82451.7872
8992005.05.27 09:20s/l8510.001.82451.82451.7857-3600.0436522.50
9002005.05.27 09:20s/l868.001.82451.82451.7872-1680.0234842.48
9012005.06.02 03:45sell879.001.81211.81991.7769
9022005.06.02 04:00modify879.001.81211.81921.7769
9032005.06.02 05:00modify879.001.81211.81891.7769
9042005.06.02 06:00modify879.001.81211.81831.7769
9052005.06.02 07:00modify879.001.81211.81771.7769
9062005.06.02 08:00modify879.001.81211.81731.7769
9072005.06.02 09:00modify879.001.81211.81691.7769
9082005.06.02 09:14s/l879.001.81691.81691.7769-4319.9530522.53
9092005.06.07 03:35buy8814.001.82081.81631.8560
9102005.06.07 07:00modify8814.001.82081.81681.8560
9112005.06.07 08:00modify8814.001.82081.81721.8560
9122005.06.07 09:00modify8814.001.82081.81751.8560
9132005.06.07 10:00modify8814.001.82081.82121.8560
9142005.06.07 11:00modify8814.001.82081.82161.8560
9152005.06.07 12:00modify8814.001.82081.82371.8560
9162005.06.07 20:00modify8814.001.82081.82431.8560
9172005.06.07 21:00modify8814.001.82081.82451.8560
9182005.06.07 22:00modify8814.001.82081.82471.8560
9192005.06.07 23:00modify8814.001.82081.82491.8560
9202005.06.08 00:00modify8814.001.82081.82631.8560
9212005.06.08 01:04modify8814.001.82081.82691.8560
9222005.06.08 02:00modify8814.001.82081.82741.8560
9232005.06.08 04:00modify8814.001.82081.82781.8560
9242005.06.08 05:00modify8814.001.82081.82951.8560
9252005.06.08 06:00modify8814.001.82081.82981.8560
9262005.06.08 09:00modify8814.001.82081.83031.8560
9272005.06.08 19:20s/l8814.001.83031.83031.856013286.1443808.67
9282005.06.10 02:10sell8918.001.82171.82661.7865
9292005.06.10 05:00modify8918.001.82171.82641.7865
9302005.06.10 06:00modify8918.001.82171.82601.7865
9312005.06.10 07:00modify8918.001.82171.82571.7865
9322005.06.10 08:00modify8918.001.82171.82361.7865
9332005.06.10 10:43s/l8918.001.82361.82361.7865-3420.0440388.63
9342005.06.13 19:35sell9014.001.80601.81191.7708
9352005.06.13 20:50sell916.001.80721.81191.7720
9362005.06.13 23:00modify9014.001.80601.81181.7708
9372005.06.13 23:00modify916.001.80721.81181.7720
9382005.06.14 00:00modify9014.001.80601.81131.7708
9392005.06.14 00:00modify916.001.80721.81131.7720
9402005.06.14 01:00modify9014.001.80601.81101.7708
9412005.06.14 01:00modify916.001.80721.81101.7720
9422005.06.14 02:00modify9014.001.80601.81011.7708
9432005.06.14 02:00modify916.001.80721.81011.7720
9442005.06.14 03:00modify9014.001.80601.81001.7708
9452005.06.14 03:00modify916.001.80721.81001.7720
9462005.06.14 06:00modify9014.001.80601.80991.7708
9472005.06.14 06:00modify916.001.80721.80991.7720
9482005.06.14 07:00modify9014.001.80601.80951.7708
9492005.06.14 07:00modify916.001.80721.80951.7720
9502005.06.14 09:14s/l9014.001.80951.80951.7708-4900.0135488.62
9512005.06.14 09:14s/l916.001.80951.80951.7720-1380.0334108.59
9522005.06.16 02:15buy928.001.82001.81191.8552
9532005.06.16 06:00modify928.001.82001.81291.8552
9542005.06.16 06:30buy938.001.81741.81291.8526
9552005.06.16 07:00modify928.001.82001.81451.8552
9562005.06.16 07:00modify938.001.81741.81451.8526
9572005.06.16 08:00modify928.001.82001.81521.8552
9582005.06.16 08:00modify938.001.81741.81521.8526
9592005.06.16 09:00modify928.001.82001.81601.8552
9602005.06.16 09:00modify938.001.81741.81601.8526
9612005.06.16 10:00modify928.001.82001.81641.8552
9622005.06.16 10:00modify938.001.81741.81641.8526
9632005.06.16 11:00modify928.001.82001.81661.8552
9642005.06.16 11:00modify938.001.81741.81661.8526
9652005.06.16 16:00modify928.001.82001.81691.8552
9662005.06.16 16:00modify938.001.81741.81691.8526
9672005.06.17 06:00modify928.001.82001.81701.8552
9682005.06.17 06:00modify938.001.81741.81701.8526
9692005.06.17 07:00modify928.001.82001.81941.8552
9702005.06.17 07:00modify938.001.81741.81941.8526
9712005.06.17 08:06s/l928.001.81941.81941.8552-488.0033620.59
9722005.06.17 08:06s/l938.001.81941.81941.85261591.9635212.55
9732005.06.23 04:00sell9415.001.82281.82741.7876
9742005.06.23 05:04modify9415.001.82281.82661.7876
9752005.06.23 06:00modify9415.001.82281.82611.7876
9762005.06.23 07:00modify9415.001.82281.82541.7876
9772005.06.23 08:00modify9415.001.82281.82441.7876
9782005.06.24 05:00modify9415.001.82281.82381.7876
9792005.06.24 06:00modify9415.001.82281.82221.7876
9802005.06.24 07:00modify9415.001.82281.82201.7876
9812005.06.24 08:00modify9415.001.82281.82101.7876
9822005.06.24 09:00modify9415.001.82281.82071.7876
9832005.06.24 11:41s/l9415.001.82071.82071.78763149.8838362.43
9842005.06.29 02:20sell9513.001.81731.82301.7821
9852005.06.29 03:00modify9513.001.81731.82261.7821
9862005.06.29 04:00modify9513.001.81731.82211.7821
9872005.06.29 05:00modify9513.001.81731.82171.7821
9882005.06.29 06:05modify9513.001.81731.82161.7821
9892005.06.29 07:00modify9513.001.81731.82101.7821
9902005.06.29 08:00modify9513.001.81731.82041.7821
9912005.06.29 09:00modify9513.001.81731.82011.7821
9922005.06.29 11:00modify9513.001.81731.81921.7821
9932005.06.29 14:00modify9513.001.81731.81731.7821
9942005.06.29 15:00modify9513.001.81731.81601.7821
9952005.06.29 16:00modify9513.001.81731.81481.7821
9962005.06.29 17:00modify9513.001.81731.81231.7821
9972005.06.29 18:00modify9513.001.81731.81131.7821
9982005.06.30 02:00modify9513.001.81731.81111.7821
9992005.06.30 03:00modify9513.001.81731.81051.7821
10002005.06.30 04:00modify9513.001.81731.80911.7821
10012005.06.30 05:00modify9513.001.81731.80881.7821
10022005.06.30 06:00modify9513.001.81731.80841.7821
10032005.06.30 07:00modify9513.001.81731.80761.7821
10042005.06.30 07:20s/l9513.001.80761.80761.782112609.9550972.38
10052005.07.04 07:35sell9614.001.76341.77071.7282
10062005.07.04 09:00modify9614.001.76341.76951.7282
10072005.07.04 20:00modify9614.001.76341.76931.7282
10082005.07.04 21:05modify9614.001.76341.76911.7282
10092005.07.04 22:10modify9614.001.76341.76851.7282
10102005.07.04 23:00modify9614.001.76341.76821.7282
10112005.07.05 00:00modify9614.001.76341.76731.7282
10122005.07.05 01:00modify9614.001.76341.76631.7282
10132005.07.05 02:00modify9614.001.76341.76561.7282
10142005.07.05 03:00modify9614.001.76341.76471.7282
10152005.07.05 04:00modify9614.001.76341.76431.7282
10162005.07.05 10:00modify9614.001.76341.76051.7282
10172005.07.05 10:50s/l9614.001.76051.76051.72824059.9455032.32
10182005.07.07 23:10sell9711.001.74481.75441.7096
10192005.07.08 02:00modify9711.001.74481.75431.7096
10202005.07.08 03:00modify9711.001.74481.75121.7096
10212005.07.08 04:00modify9711.001.74481.75051.7096
10222005.07.08 05:00modify9711.001.74481.74931.7096
10232005.07.08 06:00modify9711.001.74481.74911.7096
10242005.07.08 07:00modify9711.001.74481.74851.7096
10252005.07.08 08:00modify9711.001.74481.74751.7096
10262005.07.08 09:00modify9711.001.74481.74711.7096
10272005.07.08 11:00modify9711.001.74481.74321.7096
10282005.07.08 14:00modify9711.001.74481.74191.7096
10292005.07.08 15:00modify9711.001.74481.74141.7096
10302005.07.08 15:23s/l9711.001.74141.74141.70963739.9758772.29
10312005.07.12 01:55buy9815.001.75531.74751.7905
10322005.07.12 02:00modify9815.001.75531.74811.7905
10332005.07.12 04:00modify9815.001.75531.74831.7905
10342005.07.12 05:00modify9815.001.75531.74991.7905
10352005.07.12 06:00modify9815.001.75531.75171.7905
10362005.07.12 07:00modify9815.001.75531.75291.7905
10372005.07.12 08:00modify9815.001.75531.75651.7905
10382005.07.12 09:00modify9815.001.75531.75701.7905
10392005.07.12 11:00modify9815.001.75531.75791.7905
10402005.07.12 14:00modify9815.001.75531.75961.7905
10412005.07.12 19:00modify9815.001.75531.76221.7905
10422005.07.12 21:00modify9815.001.75531.76371.7905
10432005.07.12 22:04modify9815.001.75531.76471.7905
10442005.07.12 23:00modify9815.001.75531.76481.7905
10452005.07.13 00:00modify9815.001.75531.76581.7905
10462005.07.13 01:00modify9815.001.75531.76711.7905
10472005.07.13 02:00modify9815.001.75531.76761.7905
10482005.07.13 04:00modify9815.001.75531.76831.7905
10492005.07.13 05:00modify9815.001.75531.76881.7905
10502005.07.13 06:00modify9815.001.75531.76911.7905
10512005.07.13 07:00modify9815.001.75531.77001.7905
10522005.07.13 08:00modify9815.001.75531.77061.7905
10532005.07.13 09:00modify9815.001.75531.77141.7905
10542005.07.13 09:13s/l9815.001.77141.77141.790524135.0182907.30
10552005.07.15 02:55sell9921.001.75801.76571.7228
10562005.07.15 03:00modify9921.001.75801.76541.7228
10572005.07.15 04:00modify9921.001.75801.76511.7228
10582005.07.15 05:00modify9921.001.75801.76491.7228
10592005.07.15 06:00modify9921.001.75801.76301.7228
10602005.07.15 08:00modify9921.001.75801.76281.7228
10612005.07.15 08:29s/l9921.001.76281.76281.7228-10079.9772827.33
10622005.07.18 04:50sell10023.001.75401.76041.7188
10632005.07.18 05:00modify10023.001.75401.76021.7188
10642005.07.18 06:00modify10023.001.75401.76001.7188
10652005.07.18 07:05modify10023.001.75401.75821.7188
10662005.07.18 08:00modify10023.001.75401.75751.7188
10672005.07.18 09:00modify10023.001.75401.75691.7188
10682005.07.18 11:00modify10023.001.75401.75661.7188
10692005.07.18 12:00modify10023.001.75401.75461.7188
10702005.07.18 15:00modify10023.001.75401.75451.7188
10712005.07.19 07:00modify10023.001.75401.75441.7188
10722005.07.19 08:00modify10023.001.75401.75171.7188
10732005.07.19 09:00modify10023.001.75401.75021.7188
10742005.07.19 10:00modify10023.001.75401.74851.7188
10752005.07.19 11:00modify10023.001.75401.74671.7188
10762005.07.20 01:00modify10023.001.75401.74641.7188
10772005.07.20 03:00modify10023.001.75401.74591.7188
10782005.07.20 04:00modify10023.001.75401.74561.7188
10792005.07.20 06:00modify10023.001.75401.74541.7188
10802005.07.20 07:00modify10023.001.75401.74521.7188
10812005.07.20 08:00modify10023.001.75401.74481.7188
10822005.07.20 20:29s/l10023.001.74481.74481.718821159.8893987.21
10832005.07.22 02:35buy10125.001.75161.74401.7868
10842005.07.22 07:00modify10125.001.75161.74441.7868
10852005.07.22 08:00modify10125.001.75161.74541.7868
10862005.07.22 09:00modify10125.001.75161.74571.7868
10872005.07.22 10:00modify10125.001.75161.74671.7868
10882005.07.22 11:00modify10125.001.75161.74751.7868
10892005.07.22 12:00modify10125.001.75161.74901.7868
10902005.07.22 12:51s/l10125.001.74901.74901.7868-6499.9487487.27
10912005.07.25 10:35sell10241.001.73841.74271.7032
10922005.07.25 11:00modify10241.001.73841.74201.7032
10932005.07.25 12:00close10241.001.74021.74201.7032-7380.0480107.23
10942005.08.01 00:05buy10328.001.75601.75021.7912
10952005.08.01 00:40buy10412.001.75491.75021.7901
10962005.08.01 07:00modify10328.001.75601.75181.7912
10972005.08.01 07:00modify10412.001.75491.75181.7901
10982005.08.01 08:00modify10328.001.75601.75251.7912
10992005.08.01 08:00modify10412.001.75491.75251.7901
11002005.08.01 09:00modify10328.001.75601.75361.7912
11012005.08.01 09:00modify10412.001.75491.75361.7901
11022005.08.01 10:00modify10328.001.75601.75451.7912
11032005.08.01 10:00modify10412.001.75491.75451.7901
11042005.08.01 11:00modify10328.001.75601.75521.7912
11052005.08.01 11:00modify10412.001.75491.75521.7901
11062005.08.01 12:00modify10328.001.75601.75751.7912
11072005.08.01 12:00modify10412.001.75491.75751.7901
11082005.08.01 13:00modify10328.001.75601.75771.7912
11092005.08.01 13:00modify10412.001.75491.75771.7901
11102005.08.01 14:00modify10328.001.75601.75841.7912
11112005.08.01 14:00modify10412.001.75491.75841.7901
11122005.08.01 17:00modify10328.001.75601.75921.7912
11132005.08.01 17:00modify10412.001.75491.75921.7901
11142005.08.01 18:00modify10328.001.75601.76051.7912
11152005.08.01 18:00modify10412.001.75491.76051.7901
11162005.08.01 20:00modify10328.001.75601.76191.7912
11172005.08.01 20:00modify10412.001.75491.76191.7901
11182005.08.01 21:00modify10328.001.75601.76251.7912
11192005.08.01 21:00modify10412.001.75491.76251.7901
11202005.08.02 00:00modify10328.001.75601.76281.7912
11212005.08.02 00:00modify10412.001.75491.76281.7901
11222005.08.02 01:00modify10328.001.75601.76331.7912
11232005.08.02 01:00modify10412.001.75491.76331.7901
11242005.08.02 02:00modify10328.001.75601.76421.7912
11252005.08.02 02:00modify10412.001.75491.76421.7901
11262005.08.02 04:00modify10328.001.75601.76451.7912
11272005.08.02 04:00modify10412.001.75491.76451.7901
11282005.08.02 07:00modify10328.001.75601.76461.7912
11292005.08.02 07:00modify10412.001.75491.76461.7901
11302005.08.02 08:00modify10328.001.75601.76511.7912
11312005.08.02 08:00modify10412.001.75491.76511.7901
11322005.08.03 01:00modify10328.001.75601.76601.7912
11332005.08.03 01:00modify10412.001.75491.76601.7901
11342005.08.03 02:00modify10328.001.75601.76661.7912
11352005.08.03 02:00modify10412.001.75491.76661.7901
11362005.08.03 03:00modify10328.001.75601.76701.7912
11372005.08.03 03:00modify10412.001.75491.76701.7901
11382005.08.03 03:24s/l10328.001.76701.76701.791230744.02110851.25
11392005.08.03 03:24s/l10412.001.76701.76701.790114495.94125347.19
11402005.08.05 22:10sell10559.001.77941.78361.7442
11412005.08.08 06:00modify10559.001.77941.78351.7442
11422005.08.08 07:00modify10559.001.77941.78171.7442
11432005.08.08 08:00modify10559.001.77941.78081.7442
11442005.08.08 10:30s/l10559.001.78081.78081.7442-8260.05117087.14
11452005.08.08 18:45buy10635.001.78571.77911.8209
11462005.08.08 21:00modify10635.001.78571.77951.8209
11472005.08.08 22:00modify10635.001.78571.77981.8209
11482005.08.08 22:10buy10721.001.78461.77981.8198
11492005.08.09 00:00modify10635.001.78571.78001.8209
11502005.08.09 00:00modify10721.001.78461.78001.8198
11512005.08.09 01:00modify10635.001.78571.78101.8209
11522005.08.09 01:00modify10721.001.78461.78101.8198
11532005.08.09 02:05modify10635.001.78571.78331.8209
11542005.08.09 02:05modify10721.001.78461.78331.8198
11552005.08.09 04:00modify10635.001.78571.78341.8209
11562005.08.09 04:00modify10721.001.78461.78341.8198
11572005.08.09 05:00modify10635.001.78571.78361.8209
11582005.08.09 05:00modify10721.001.78461.78361.8198
11592005.08.09 09:00modify10635.001.78571.78411.8209
11602005.08.09 09:00modify10721.001.78461.78411.8198
11612005.08.09 10:11s/l10635.001.78411.78411.8209-5635.12111452.02
11622005.08.09 10:11s/l10721.001.78411.78411.8198-1070.94110381.08
11632005.08.15 02:45buy10849.001.81341.80891.8486
11642005.08.15 08:00modify10849.001.81341.80911.8486
11652005.08.15 12:46s/l10849.001.80911.80911.8486-21069.9089311.18
11662005.08.31 02:40sell10937.001.78681.79171.7516
11672005.08.31 03:00modify10937.001.78681.79111.7516
11682005.08.31 05:00modify10937.001.78681.79101.7516
11692005.08.31 06:00modify10937.001.78681.79061.7516
11702005.08.31 07:00modify10937.001.78681.79031.7516
11712005.08.31 08:00modify10937.001.78681.79001.7516
11722005.08.31 09:00modify10937.001.78681.78941.7516
11732005.08.31 14:40s/l10937.001.78941.78941.7516-9620.3479690.84
11742005.09.01 04:40buy11016.001.80191.79211.8371
11752005.09.01 05:00modify11016.001.80191.79271.8371
11762005.09.01 06:10modify11016.001.80191.79401.8371
11772005.09.01 07:00modify11016.001.80191.79521.8371
11782005.09.01 08:00modify11016.001.80191.79761.8371
11792005.09.01 09:00modify11016.001.80191.79851.8371
11802005.09.01 10:00modify11016.001.80191.79931.8371
11812005.09.01 12:00modify11016.001.80191.80091.8371
11822005.09.01 14:00modify11016.001.80191.80371.8371
11832005.09.01 16:00modify11016.001.80191.80661.8371
11842005.09.01 18:00modify11016.001.80191.81571.8371
11852005.09.01 19:00modify11016.001.80191.81621.8371
11862005.09.01 21:00modify11016.001.80191.81721.8371
11872005.09.01 22:00modify11016.001.80191.82011.8371
11882005.09.02 01:00modify11016.001.80191.82081.8371
11892005.09.02 02:05modify11016.001.80191.82161.8371
11902005.09.02 03:00modify11016.001.80191.82181.8371
11912005.09.02 04:05modify11016.001.80191.82281.8371
11922005.09.02 05:00modify11016.001.80191.82311.8371
11932005.09.02 06:00modify11016.001.80191.82401.8371
11942005.09.02 07:00modify11016.001.80191.82441.8371
11952005.09.02 08:00modify11016.001.80191.82761.8371
11962005.09.02 09:00modify11016.001.80191.82801.8371
11972005.09.02 09:42t/p11016.001.83711.82801.837156304.03135994.87
11982005.09.05 01:30buy11153.001.83781.83261.8730
11992005.09.05 06:00modify11153.001.83781.83331.8730
12002005.09.05 07:00modify11153.001.83781.83541.8730
12012005.09.05 08:00modify11153.001.83781.83741.8730
12022005.09.05 09:00modify11153.001.83781.83901.8730
12032005.09.05 11:00modify11153.001.83781.83941.8730
12042005.09.05 15:00modify11153.001.83781.83951.8730
12052005.09.05 16:00modify11153.001.83781.83961.8730
12062005.09.05 17:00modify11153.001.83781.83971.8730
12072005.09.05 19:00modify11153.001.83781.84061.8730
12082005.09.05 20:14modify11153.001.83781.84091.8730
12092005.09.05 22:00modify11153.001.83781.84131.8730
12102005.09.06 00:00modify11153.001.83781.84211.8730
12112005.09.06 00:40s/l11153.001.84211.84211.873022737.13158732.00
12122005.09.13 07:55sell11257.001.82301.82861.7878
12132005.09.13 08:00modify11257.001.82301.82791.7878
12142005.09.13 09:00modify11257.001.82301.82781.7878
12152005.09.13 10:00modify11257.001.82301.82731.7878
12162005.09.14 03:28s/l11257.001.82731.82731.7878-24510.26134221.74
12172005.09.16 04:35sell11349.001.80761.81311.7724
12182005.09.16 05:00modify11349.001.80761.81281.7724
12192005.09.16 05:35sell11419.001.80871.81281.7735
12202005.09.16 06:04modify11349.001.80761.81231.7724
12212005.09.16 06:04modify11419.001.80871.81231.7735
12222005.09.16 06:27s/l11349.001.81231.81231.7724-23029.90111191.84
12232005.09.16 06:27s/l11419.001.81231.81231.7735-6840.07104351.77
12242005.09.22 03:50buy11547.001.80791.80351.8431
12252005.09.22 04:00modify11547.001.80791.80491.8431
12262005.09.22 08:00modify11547.001.80791.80501.8431
12272005.09.22 09:00modify11547.001.80791.80521.8431
12282005.09.22 10:00modify11547.001.80791.80531.8431
12292005.09.22 11:09s/l11547.001.80531.80531.8431-12220.1092131.67
12302005.09.23 01:10sell11619.001.79231.80231.7571
12312005.09.23 02:00modify11619.001.79231.80191.7571
12322005.09.23 03:00modify11619.001.79231.80101.7571
12332005.09.23 04:00modify11619.001.79231.80071.7571
12342005.09.23 06:00modify11619.001.79231.79921.7571
12352005.09.23 07:00modify11619.001.79231.79851.7571
12362005.09.23 08:00modify11619.001.79231.79691.7571
12372005.09.23 09:00modify11619.001.79231.79681.7571
12382005.09.23 10:00modify11619.001.79231.79641.7571
12392005.09.23 11:00modify11619.001.79231.79401.7571
12402005.09.23 12:00modify11619.001.79231.79351.7571
12412005.09.23 17:00modify11619.001.79231.79281.7571
12422005.09.23 18:00modify11619.001.79231.79161.7571
12432005.09.26 01:00modify11619.001.79231.79001.7571
12442005.09.26 02:04modify11619.001.79231.78671.7571
12452005.09.26 03:00modify11619.001.79231.78651.7571
12462005.09.26 04:00modify11619.001.79231.78471.7571
12472005.09.26 05:04modify11619.001.79231.78451.7571
12482005.09.26 06:00modify11619.001.79231.78391.7571
12492005.09.26 07:00modify11619.001.79231.78281.7571
12502005.09.26 08:00modify11619.001.79231.78161.7571
12512005.09.26 09:00modify11619.001.79231.78041.7571
12522005.09.27 01:00modify11619.001.79231.78001.7571
12532005.09.27 03:00modify11619.001.79231.77971.7571
12542005.09.27 04:00modify11619.001.79231.77961.7571
12552005.09.27 06:00modify11619.001.79231.77811.7571
12562005.09.27 09:00modify11619.001.79231.77751.7571
12572005.09.27 10:00modify11619.001.79231.77501.7571
12582005.09.28 00:04modify11619.001.79231.77451.7571
12592005.09.28 01:00modify11619.001.79231.77421.7571
12602005.09.28 02:05modify11619.001.79231.77331.7571
12612005.09.28 03:00modify11619.001.79231.77291.7571
12622005.09.28 04:00modify11619.001.79231.77271.7571
12632005.09.28 05:00modify11619.001.79231.77261.7571
12642005.09.28 06:00modify11619.001.79231.77221.7571
12652005.09.28 18:00modify11619.001.79231.77201.7571
12662005.09.29 02:00modify11619.001.79231.77161.7571
12672005.09.29 03:00modify11619.001.79231.77131.7571
12682005.09.29 04:00modify11619.001.79231.77091.7571
12692005.09.29 05:00modify11619.001.79231.77051.7571
12702005.09.29 06:03modify11619.001.79231.76991.7571
12712005.09.29 06:16s/l11619.001.76991.76991.757142559.97134691.64
12722005.10.04 02:20sell11756.001.75591.76071.7207
12732005.10.04 03:00modify11756.001.75591.76061.7207
12742005.10.04 04:00modify11756.001.75591.76031.7207
12752005.10.04 05:00modify11756.001.75591.75981.7207
12762005.10.04 06:00modify11756.001.75591.75961.7207
12772005.10.04 07:00modify11756.001.75591.75951.7207
12782005.10.04 08:00modify11756.001.75591.75911.7207
12792005.10.04 09:00modify11756.001.75591.75891.7207
12802005.10.04 13:45s/l11756.001.75891.75891.7207-16799.86117891.78
12812005.10.06 10:35buy11853.001.76861.76411.8038
12822005.10.06 21:00modify11853.001.76861.76571.8038
12832005.10.06 22:00modify11853.001.76861.76721.8038
12842005.10.06 23:04modify11853.001.76861.76751.8038
12852005.10.07 00:00modify11853.001.76861.76801.8038
12862005.10.07 01:00modify11853.001.76861.76831.8038
12872005.10.07 02:05modify11853.001.76861.76931.8038
12882005.10.07 03:00modify11853.001.76861.77001.8038
12892005.10.07 05:00modify11853.001.76861.77021.8038
12902005.10.07 06:00modify11853.001.76861.77081.8038
12912005.10.07 07:00modify11853.001.76861.77181.8038
12922005.10.07 08:00modify11853.001.76861.77231.8038
12932005.10.07 08:46s/l11853.001.77231.77231.803819556.70137448.48
12942005.10.10 08:35sell11967.001.76161.76571.7264
12952005.10.10 09:00modify11967.001.76161.76531.7264
12962005.10.10 10:00modify11967.001.76161.76511.7264
12972005.10.10 11:00modify11967.001.76161.76491.7264
12982005.10.10 16:00modify11967.001.76161.76421.7264
12992005.10.10 17:00modify11967.001.76161.76311.7264
13002005.10.10 18:00modify11967.001.76161.76121.7264
13012005.10.11 03:00modify11967.001.76161.76041.7264
13022005.10.11 05:00modify11967.001.76161.76011.7264
13032005.10.11 06:00modify11967.001.76161.75931.7264
13042005.10.11 07:00modify11967.001.76161.75901.7264
13052005.10.11 08:00modify11967.001.76161.75851.7264
13062005.10.11 09:00modify11967.001.76161.75821.7264
13072005.10.11 10:00modify11967.001.76161.75581.7264
13082005.10.11 11:00modify11967.001.76161.75551.7264
13092005.10.11 11:40s/l11967.001.75551.75551.726440870.12178318.60
13102005.10.14 02:25buy12059.001.75071.74471.7859
13112005.10.14 03:00modify12059.001.75071.74511.7859
13122005.10.14 06:00modify12059.001.75071.74551.7859
13132005.10.14 07:00modify12059.001.75071.74591.7859
13142005.10.14 08:00modify12059.001.75071.74611.7859
13152005.10.14 09:00modify12059.001.75071.74621.7859
13162005.10.14 10:00modify12059.001.75071.74731.7859
13172005.10.14 11:00modify12059.001.75071.74811.7859
13182005.10.14 12:00modify12059.001.75071.74851.7859
13192005.10.14 12:47s/l12059.001.74851.74851.7859-12979.69165338.91
13202005.10.17 01:25buy12134.001.76421.75451.7994
13212005.10.17 04:00modify12134.001.76421.75531.7994
13222005.10.17 07:00modify12134.001.76421.75651.7994
13232005.10.17 08:00modify12134.001.76421.75751.7994
13242005.10.17 09:00modify12134.001.76421.76011.7994
13252005.10.17 10:00modify12134.001.76421.76041.7994
13262005.10.17 11:35s/l12134.001.76041.76041.7994-12920.14152418.77
13272005.10.20 05:10buy12256.001.76041.75501.7956
13282005.10.20 06:00modify12256.001.76041.75561.7956
13292005.10.20 07:00modify12256.001.76041.75661.7956
13302005.10.20 08:00modify12256.001.76041.75761.7956
13312005.10.20 09:00modify12256.001.76041.75821.7956
13322005.10.20 18:00modify12256.001.76041.75871.7956
13332005.10.20 19:00modify12256.001.76041.75911.7956
13342005.10.20 23:00modify12256.001.76041.76061.7956
13352005.10.21 00:00modify12256.001.76041.76151.7956
13362005.10.21 01:00modify12256.001.76041.76241.7956
13372005.10.21 02:05modify12256.001.76041.76441.7956
13382005.10.21 03:00modify12256.001.76041.76691.7956
13392005.10.21 04:00modify12256.001.76041.76891.7956
13402005.10.21 07:00modify12256.001.76041.76921.7956
13412005.10.21 08:00modify12256.001.76041.76961.7956
13422005.10.21 09:00modify12256.001.76041.76981.7956
13432005.10.21 17:24s/l12256.001.76981.76981.795652583.96205002.73
13442005.10.26 02:05buy12362.001.78291.77631.8181
13452005.10.26 03:00modify12362.001.78291.77681.8181
13462005.10.26 04:00modify12362.001.78291.77691.8181
13472005.10.26 06:00modify12362.001.78291.77771.8181
13482005.10.26 07:00modify12362.001.78291.77851.8181
13492005.10.26 08:00modify12362.001.78291.78011.8181
13502005.10.26 09:00modify12362.001.78291.78031.8181
13512005.10.26 09:24s/l12362.001.78031.78031.8181-16120.28188882.45
13522005.10.27 17:05buy12480.001.78251.77781.8177
13532005.10.28 00:00modify12480.001.78251.77821.8177
13542005.10.28 01:00modify12480.001.78251.77861.8177
13552005.10.28 02:00modify12480.001.78251.77971.8177
13562005.10.28 03:00modify12480.001.78251.78021.8177
13572005.10.28 04:00modify12480.001.78251.78051.8177
13582005.10.28 05:00modify12480.001.78251.78061.8177
13592005.10.28 06:00modify12480.001.78251.78151.8177
13602005.10.28 11:48s/l12480.001.78151.78151.8177-8079.83180802.62
13612005.10.31 08:05sell12568.001.77651.78181.7413
13622005.10.31 09:00modify12568.001.77651.78061.7413
13632005.10.31 09:33s/l12568.001.78061.78061.7413-27880.09152922.53
13642005.11.01 08:25sell12672.001.76981.77401.7346
13652005.11.01 09:00modify12672.001.76981.77261.7346
13662005.11.01 09:15s/l12672.001.77261.77261.7346-20160.38132762.15
13672005.11.01 23:30sell12762.001.76681.77111.7316
13682005.11.02 06:00modify12762.001.76681.77081.7316
13692005.11.02 07:00modify12762.001.76681.77031.7316
13702005.11.02 08:00modify12762.001.76681.76951.7316
13712005.11.02 14:56s/l12762.001.76951.76951.7316-16739.72116022.43
13722005.11.03 07:25buy12858.001.77451.77051.8097
13732005.11.03 08:00modify12858.001.77451.77231.8097
13742005.11.03 09:00modify12858.001.77451.77261.8097
13752005.11.03 11:00modify12858.001.77451.77271.8097
13762005.11.03 12:00modify12858.001.77451.77331.8097
13772005.11.03 14:35s/l12858.001.77331.77331.8097-6959.78109062.65
13782005.11.08 14:55sell12945.001.73821.74311.7030
13792005.11.08 18:16s/l12945.001.74311.74311.7030-22050.2387012.42
13802005.11.17 01:05sell13023.001.71881.72621.6836
13812005.11.17 03:00modify13023.001.71881.72521.6836
13822005.11.17 04:00modify13023.001.71881.72471.6836
13832005.11.17 07:00modify13023.001.71881.72281.6836
13842005.11.17 08:00modify13023.001.71881.72221.6836
13852005.11.17 10:44s/l13023.001.72221.72221.6836-7820.1279192.30
13862005.11.29 02:50buy13130.001.72401.71871.7592
13872005.11.29 03:00modify13130.001.72401.71881.7592
13882005.11.29 04:00close13130.001.72121.71881.7592-8400.1770792.13
13892005.11.30 06:20sell13228.001.71891.72401.6837
13902005.11.30 07:00modify13228.001.71891.72351.6837
13912005.11.30 08:00modify13228.001.71891.72251.6837
13922005.11.30 09:05s/l13228.001.72251.72251.6837-10080.1060712.03
13932005.12.01 06:05buy13328.001.72801.72371.7632
13942005.12.01 07:00modify13328.001.72801.72401.7632
13952005.12.01 08:00modify13328.001.72801.72631.7632
13962005.12.01 14:16s/l13328.001.72631.72631.7632-4759.9955952.04
13972005.12.02 02:40buy13427.001.73051.72631.7657
13982005.12.02 09:00modify13427.001.73051.72661.7657
13992005.12.02 10:00modify13427.001.73051.72701.7657
14002005.12.02 11:00modify13427.001.73051.72711.7657
14012005.12.02 12:03s/l13427.001.72711.72711.7657-9180.1446771.90
14022005.12.09 01:40buy13512.001.75071.74291.7859
14032005.12.09 02:00modify13512.001.75071.74441.7859
14042005.12.09 03:00modify13512.001.75071.74461.7859
14052005.12.09 06:00modify13512.001.75071.74501.7859
14062005.12.09 07:00modify13512.001.75071.74571.7859
14072005.12.09 08:00modify13512.001.75071.74771.7859
14082005.12.09 09:00modify13512.001.75071.74851.7859
14092005.12.09 09:03s/l13512.001.74851.74851.7859-2639.9444131.96
14102005.12.12 00:05buy13620.001.75081.74631.7860
14112005.12.12 04:00modify13620.001.75081.74741.7860
14122005.12.12 05:00modify13620.001.75081.74781.7860
14132005.12.12 06:00modify13620.001.75081.75001.7860
14142005.12.12 07:00modify13620.001.75081.75061.7860
14152005.12.12 08:00modify13620.001.75081.75081.7860
14162005.12.12 09:00modify13620.001.75081.75131.7860
14172005.12.12 11:00modify13620.001.75081.75171.7860
14182005.12.12 12:00modify13620.001.75081.75401.7860
14192005.12.12 16:00modify13620.001.75081.76041.7860
14202005.12.12 18:00modify13620.001.75081.76071.7860
14212005.12.12 20:00modify13620.001.75081.76201.7860
14222005.12.12 21:00modify13620.001.75081.76221.7860
14232005.12.12 22:00modify13620.001.75081.76251.7860
14242005.12.12 23:00modify13620.001.75081.76281.7860
14252005.12.13 00:00modify13620.001.75081.76351.7860
14262005.12.13 01:00modify13620.001.75081.76461.7860
14272005.12.13 02:04modify13620.001.75081.76511.7860
14282005.12.13 03:00modify13620.001.75081.76551.7860
14292005.12.13 04:00modify13620.001.75081.76591.7860
14302005.12.13 05:00modify13620.001.75081.76661.7860
14312005.12.13 06:00modify13620.001.75081.76921.7860
14322005.12.13 07:00modify13620.001.75081.76971.7860
14332005.12.13 08:00modify13620.001.75081.76981.7860
14342005.12.13 09:00modify13620.001.75081.77041.7860
14352005.12.13 10:06s/l13620.001.77041.77041.786039180.0783312.03
14362005.12.21 01:35sell13717.001.75701.76681.7218
14372005.12.21 02:10modify13717.001.75701.76651.7218
14382005.12.21 03:00modify13717.001.75701.76531.7218
14392005.12.21 05:00modify13717.001.75701.76451.7218
14402005.12.21 06:00modify13717.001.75701.76431.7218
14412005.12.21 07:00modify13717.001.75701.76381.7218
14422005.12.21 08:00modify13717.001.75701.76271.7218
14432005.12.21 09:00modify13717.001.75701.76121.7218
14442005.12.21 13:00modify13717.001.75701.76071.7218
14452005.12.21 14:00modify13717.001.75701.76001.7218
14462005.12.21 15:00modify13717.001.75701.75981.7218
14472005.12.21 16:00modify13717.001.75701.75961.7218
14482005.12.21 17:00modify13717.001.75701.75441.7218
14492005.12.21 18:00modify13717.001.75701.75221.7218
14502005.12.22 02:00modify13717.001.75701.75081.7218
14512005.12.22 03:00modify13717.001.75701.75031.7218
14522005.12.22 04:00modify13717.001.75701.74961.7218
14532005.12.22 05:00modify13717.001.75701.74941.7218
14542005.12.22 06:00modify13717.001.75701.74921.7218
14552005.12.22 07:00modify13717.001.75701.74721.7218
14562005.12.22 08:00modify13717.001.75701.74591.7218
14572005.12.22 09:00modify13717.001.75701.74561.7218
14582005.12.22 12:00modify13717.001.75701.74391.7218
14592005.12.22 16:00modify13717.001.75701.74381.7218
14602005.12.23 08:00modify13717.001.75701.74351.7218
14612005.12.23 09:00modify13717.001.75701.74281.7218
14622005.12.23 14:00modify13717.001.75701.74201.7218
14632005.12.23 15:00modify13717.001.75701.74141.7218
14642005.12.23 16:00modify13717.001.75701.74041.7218
14652005.12.23 17:00modify13717.001.75701.73961.7218
14662005.12.23 18:00modify13717.001.75701.73951.7218
14672005.12.26 07:00modify13717.001.75701.73941.7218
14682005.12.26 08:00modify13717.001.75701.73921.7218
14692005.12.26 09:00modify13717.001.75701.73901.7218
14702005.12.27 02:00modify13717.001.75701.73821.7218
14712005.12.27 03:00modify13717.001.75701.73811.7218
14722005.12.27 04:00modify13717.001.75701.73791.7218
14732005.12.27 05:04modify13717.001.75701.73771.7218
14742005.12.27 06:00modify13717.001.75701.73731.7218
14752005.12.27 07:09modify13717.001.75701.73691.7218
14762005.12.27 08:00modify13717.001.75701.73641.7218
14772005.12.27 09:00modify13717.001.75701.73601.7218
14782005.12.27 09:46s/l13717.001.73601.73601.721835699.95119011.98
14792005.12.29 02:15sell13837.001.72101.72751.6858
14802005.12.29 04:00modify13837.001.72101.72741.6858
14812005.12.29 05:10sell13919.001.72201.72741.6868
14822005.12.29 06:00modify13837.001.72101.72651.6858
14832005.12.29 06:00modify13919.001.72201.72651.6868
14842005.12.29 07:00modify13837.001.72101.72601.6858
14852005.12.29 07:00modify13919.001.72201.72601.6868
14862005.12.29 08:00modify13837.001.72101.72511.6858
14872005.12.29 08:00modify13919.001.72201.72511.6868
14882005.12.29 09:00modify13837.001.72101.72401.6858
14892005.12.29 09:00modify13919.001.72201.72401.6868
14902005.12.29 09:03s/l13837.001.72401.72401.6858-11100.16107911.82
14912005.12.29 09:03s/l13919.001.72401.72401.6868-3799.99104111.83
14922005.12.30 22:35sell14033.001.72361.72991.6884
14932006.01.02 00:49modify14033.001.72361.72951.6884
14942006.01.02 01:00modify14033.001.72361.72941.6884
14952006.01.02 02:09modify14033.001.72361.72901.6884
14962006.01.02 03:05modify14033.001.72361.72861.6884
14972006.01.02 05:00modify14033.001.72361.72841.6884
14982006.01.02 06:00modify14033.001.72361.72781.6884
14992006.01.02 07:00modify14033.001.72361.72721.6884
15002006.01.02 08:00modify14033.001.72361.72651.6884
15012006.01.02 09:00modify14033.001.72361.72601.6884
15022006.01.02 10:00modify14033.001.72361.72531.6884
15032006.01.02 11:00modify14033.001.72361.72491.6884
15042006.01.03 02:59s/l14033.001.72491.72491.6884-4289.9099821.93
15052006.01.03 14:25buy14149.001.72611.72201.7613
15062006.01.03 18:00modify14149.001.72611.72431.7613
15072006.01.03 19:00modify14149.001.72611.72561.7613
15082006.01.03 20:00modify14149.001.72611.72701.7613
15092006.01.03 21:00modify14149.001.72611.72711.7613
15102006.01.03 22:00modify14149.001.72611.73001.7613
15112006.01.03 23:00modify14149.001.72611.73141.7613
15122006.01.04 00:00modify14149.001.72611.73181.7613
15132006.01.04 01:00modify14149.001.72611.73281.7613
15142006.01.04 02:00modify14149.001.72611.73561.7613
15152006.01.04 03:00modify14149.001.72611.73671.7613
15162006.01.04 04:00modify14149.001.72611.73691.7613
15172006.01.04 05:00modify14149.001.72611.73881.7613
15182006.01.04 06:00modify14149.001.72611.74031.7613
15192006.01.04 07:00modify14149.001.72611.74091.7613
15202006.01.04 08:00modify14149.001.72611.74271.7613
15212006.01.04 09:00modify14149.001.72611.74321.7613
15222006.01.04 10:00modify14149.001.72611.74331.7613
15232006.01.04 12:00modify14149.001.72611.74551.7613
15242006.01.04 15:00modify14149.001.72611.74651.7613
15252006.01.04 17:11t/p14149.001.76131.74651.7613172430.82272252.75
15262006.01.05 00:00buy14275.001.75611.74891.7913
15272006.01.05 01:00modify14275.001.75611.74951.7913
15282006.01.05 02:00modify14275.001.75611.75011.7913
15292006.01.05 05:00modify14275.001.75611.75101.7913
15302006.01.05 06:00modify14275.001.75611.75141.7913
15312006.01.05 07:00modify14275.001.75611.75201.7913
15322006.01.05 08:00modify14275.001.75611.75231.7913
15332006.01.05 09:00modify14275.001.75611.75271.7913
15342006.01.05 09:19s/l14275.001.75271.75271.7913-25500.07246752.68
15352006.01.09 01:30buy14365.001.76811.76051.8033
15362006.01.09 07:00modify14365.001.76811.76111.8033
15372006.01.09 08:00modify14365.001.76811.76251.8033
15382006.01.09 09:00modify14365.001.76811.76261.8033
15392006.01.09 10:00modify14365.001.76811.76301.8033
15402006.01.09 16:13s/l14365.001.76301.76301.8033-33149.83213602.85
15412006.01.16 07:00buy14470.001.77531.76921.8105
15422006.01.16 08:00modify14470.001.77531.76931.8105
15432006.01.16 09:00modify14470.001.77531.76981.8105
15442006.01.16 10:00modify14470.001.77531.77051.8105
15452006.01.16 11:00modify14470.001.77531.77171.8105
15462006.01.16 11:06s/l14470.001.77171.77171.8105-25199.83188403.02
15472006.01.17 20:35sell14571.001.76461.76991.7294
15482006.01.18 00:00close14571.001.76861.76991.7294-28400.13160002.89
15492006.01.23 10:00buy14663.001.77491.76981.8101
15502006.01.23 13:00modify14663.001.77491.77011.8101
15512006.01.23 15:00modify14663.001.77491.77131.8101
15522006.01.23 17:00modify14663.001.77491.77221.8101
15532006.01.23 18:00modify14663.001.77491.77251.8101
15542006.01.23 19:00modify14663.001.77491.77311.8101
15552006.01.23 21:00modify14663.001.77491.77381.8101
15562006.01.23 22:00modify14663.001.77491.77401.8101
15572006.01.23 23:00modify14663.001.77491.77441.8101
15582006.01.24 00:00modify14663.001.77491.77631.8101
15592006.01.24 01:00modify14663.001.77491.77711.8101
15602006.01.24 02:00modify14663.001.77491.77881.8101
15612006.01.24 03:00modify14663.001.77491.77981.8101
15622006.01.24 04:00modify14663.001.77491.78001.8101
15632006.01.24 05:00modify14663.001.77491.78061.8101
15642006.01.24 06:00modify14663.001.77491.78071.8101
15652006.01.24 07:00modify14663.001.77491.78131.8101
15662006.01.24 09:27s/l14663.001.78131.78131.810140256.82200259.71
15672006.01.27 10:45sell14764.001.78121.78751.7460
15682006.01.27 11:00modify14764.001.78121.78701.7460
15692006.01.27 12:00modify14764.001.78121.78681.7460
15702006.01.27 14:00modify14764.001.78121.78621.7460
15712006.01.27 14:38s/l14764.001.78621.78621.7460-31999.67168260.04
15722006.02.03 00:45buy14849.001.77831.77141.8135
15732006.02.03 01:10modify14849.001.77831.77201.8135
15742006.02.03 02:00modify14849.001.77831.77211.8135
15752006.02.03 05:00modify14849.001.77831.77251.8135
15762006.02.03 06:05modify14849.001.77831.77351.8135
15772006.02.03 07:00modify14849.001.77831.77391.8135
15782006.02.03 08:00modify14849.001.77831.77521.8135
15792006.02.03 09:00modify14849.001.77831.77581.8135
15802006.02.03 10:46s/l14849.001.77581.77581.8135-12249.99156010.05
15812006.02.06 01:25sell14937.001.76361.77191.7284
15822006.02.06 07:00modify14937.001.76361.76951.7284
15832006.02.06 08:00modify14937.001.76361.76801.7284
15842006.02.06 09:00modify14937.001.76361.76711.7284
15852006.02.06 10:00modify14937.001.76361.76361.7284
15862006.02.06 12:00modify14937.001.76361.76271.7284
15872006.02.06 13:00modify14937.001.76361.76211.7284
15882006.02.06 14:00modify14937.001.76361.76041.7284
15892006.02.06 17:00modify14937.001.76361.76031.7284
15902006.02.06 18:00modify14937.001.76361.76011.7284
15912006.02.06 19:00modify14937.001.76361.75741.7284
15922006.02.06 20:00modify14937.001.76361.75541.7284
15932006.02.07 00:00modify14937.001.76361.75461.7284
15942006.02.07 01:00modify14937.001.76361.75431.7284
15952006.02.07 04:00modify14937.001.76361.75321.7284
15962006.02.07 05:00modify14937.001.76361.75311.7284
15972006.02.07 06:05modify14937.001.76361.75271.7284
15982006.02.07 07:00modify14937.001.76361.75221.7284
15992006.02.07 08:00modify14937.001.76361.75171.7284
16002006.02.07 09:00modify14937.001.76361.75091.7284
16012006.02.07 10:37s/l14937.001.75091.75091.728446989.97203000.02
16022006.02.07 23:45sell15091.001.74641.75091.7112
16032006.02.08 05:00modify15091.001.74641.75041.7112
16042006.02.08 06:00modify15091.001.74641.74991.7112
16052006.02.08 07:00modify15091.001.74641.74971.7112
16062006.02.08 08:00modify15091.001.74641.74861.7112
16072006.02.08 09:00modify15091.001.74641.74801.7112
16082006.02.08 20:00modify15091.001.74641.74761.7112
16092006.02.09 01:00modify15091.001.74641.74701.7112
16102006.02.09 02:00modify15091.001.74641.74651.7112
16112006.02.09 02:02s/l15091.001.74651.74651.7112-910.01202090.01
16122006.02.20 09:30buy15178.001.74291.73771.7781
16132006.02.20 10:00modify15178.001.74291.73821.7781
16142006.02.20 11:00modify15178.001.74291.73831.7781
16152006.02.20 12:00modify15178.001.74291.73841.7781
16162006.02.20 13:00modify15178.001.74291.73871.7781
16172006.02.20 14:00modify15178.001.74291.73891.7781
16182006.02.20 16:00modify15178.001.74291.73911.7781
16192006.02.20 17:00modify15178.001.74291.73931.7781
16202006.02.20 18:00modify15178.001.74291.73941.7781
16212006.02.20 19:00modify15178.001.74291.73971.7781
16222006.02.21 00:00modify15178.001.74291.74021.7781
16232006.02.21 02:00modify15178.001.74291.74061.7781
16242006.02.22 08:00modify15178.001.74291.74141.7781
16252006.02.22 09:00modify15178.001.74291.74191.7781
16262006.02.22 10:11s/l15178.001.74191.74191.7781-7955.72194134.29
16272006.02.27 17:40sell15290.001.74171.74601.7065
16282006.02.27 18:00modify15290.001.74171.74571.7065
16292006.02.28 02:00modify15290.001.74171.74561.7065
16302006.02.28 03:00modify15290.001.74171.74531.7065
16312006.02.28 04:00modify15290.001.74171.74451.7065
16322006.02.28 08:00modify15290.001.74171.74411.7065
16332006.02.28 10:00modify15290.001.74171.74311.7065
16342006.02.28 10:33s/l15290.001.74311.74311.7065-12599.52181534.77
16352006.03.01 08:50buy15387.001.75361.74941.7888
16362006.03.01 09:00modify15387.001.75361.75051.7888
16372006.03.01 13:00modify15387.001.75361.75111.7888
16382006.03.01 17:00modify15387.001.75361.75131.7888
16392006.03.01 17:33s/l15387.001.75131.75131.7888-20009.58161525.19
16402006.03.08 03:00sell15468.001.73701.74181.7018
16412006.03.08 05:00modify15468.001.73701.74151.7018
16422006.03.08 06:00modify15468.001.73701.74101.7018
16432006.03.08 07:00modify15468.001.73701.73991.7018
16442006.03.08 08:00modify15468.001.73701.73981.7018
16452006.03.08 08:28s/l15468.001.73981.73981.7018-19040.08142485.11
16462006.03.13 00:55sell15544.001.72761.73411.6924
16472006.03.13 07:00modify15544.001.72761.73271.6924
16482006.03.13 08:00modify15544.001.72761.73081.6924
16492006.03.13 09:00modify15544.001.72761.73021.6924
16502006.03.13 16:25s/l15544.001.73021.73021.6924-11440.09131045.02
16512006.03.14 08:45buy15651.001.73441.72921.7696
16522006.03.14 09:00modify15651.001.73441.72961.7696
16532006.03.14 10:00modify15651.001.73441.72971.7696
16542006.03.14 12:00modify15651.001.73441.72981.7696
16552006.03.14 16:00modify15651.001.73441.73041.7696
16562006.03.14 17:00modify15651.001.73441.73291.7696
16572006.03.14 18:00modify15651.001.73441.73721.7696
16582006.03.14 19:00modify15651.001.73441.73821.7696
16592006.03.15 01:00modify15651.001.73441.73841.7696
16602006.03.15 02:00modify15651.001.73441.73851.7696
16612006.03.15 03:00modify15651.001.73441.73891.7696
16622006.03.15 06:00modify15651.001.73441.73941.7696
16632006.03.15 07:00modify15651.001.73441.74061.7696
16642006.03.15 08:00modify15651.001.73441.74161.7696
16652006.03.15 09:00modify15651.001.73441.74241.7696
16662006.03.15 10:00modify15651.001.73441.74281.7696
16672006.03.15 10:34s/l15651.001.74281.74281.769642789.08173834.10
16682006.03.16 05:30buy15764.001.74661.74111.7818
16692006.03.16 06:00modify15764.001.74661.74151.7818
16702006.03.16 07:00modify15764.001.74661.74231.7818
16712006.03.16 08:00modify15764.001.74661.74281.7818
16722006.03.16 16:00modify15764.001.74661.74331.7818
16732006.03.16 17:00modify15764.001.74661.74401.7818
16742006.03.16 18:00modify15764.001.74661.74541.7818
16752006.03.16 19:00modify15764.001.74661.74611.7818
16762006.03.16 20:00modify15764.001.74661.74771.7818
16772006.03.16 21:00modify15764.001.74661.74801.7818
16782006.03.17 00:00modify15764.001.74661.74881.7818
16792006.03.17 01:00modify15764.001.74661.74891.7818
16802006.03.17 02:00modify15764.001.74661.74961.7818
16812006.03.17 03:00modify15764.001.74661.75021.7818
16822006.03.17 04:00modify15764.001.74661.75031.7818
16832006.03.17 06:00modify15764.001.74661.75121.7818
16842006.03.17 07:00modify15764.001.74661.75181.7818
16852006.03.17 08:00modify15764.001.74661.75241.7818
16862006.03.17 09:00modify15764.001.74661.75281.7818
16872006.03.17 10:00modify15764.001.74661.75331.7818
16882006.03.17 13:33s/l15764.001.75331.75331.781842816.11216650.21
16892006.03.22 00:00sell15871.001.74871.75481.7135
16902006.03.22 02:00modify15871.001.74871.75471.7135
16912006.03.22 03:00modify15871.001.74871.75461.7135
16922006.03.22 04:00modify15871.001.74871.75401.7135
16932006.03.22 05:00modify15871.001.74871.75361.7135
16942006.03.22 06:00modify15871.001.74871.75311.7135
16952006.03.22 07:00modify15871.001.74871.75291.7135
16962006.03.22 08:00modify15871.001.74871.75241.7135
16972006.03.22 09:00modify15871.001.74871.75181.7135
16982006.03.23 04:00modify15871.001.74871.75121.7135
16992006.03.23 05:00modify15871.001.74871.75101.7135
17002006.03.23 06:00modify15871.001.74871.75031.7135
17012006.03.23 07:00modify15871.001.74871.74991.7135
17022006.03.23 08:00modify15871.001.74871.74931.7135
17032006.03.23 09:00modify15871.001.74871.74891.7135
17042006.03.23 10:00modify15871.001.74871.74851.7135
17052006.03.23 11:00modify15871.001.74871.74831.7135
17062006.03.23 12:00modify15871.001.74871.74811.7135
17072006.03.23 14:00modify15871.001.74871.74711.7135
17082006.03.23 18:00modify15871.001.74871.74261.7135
17092006.03.24 07:00modify15871.001.74871.74221.7135
17102006.03.24 08:00modify15871.001.74871.73931.7135
17112006.03.24 09:00modify15871.001.74871.73851.7135
17122006.03.24 10:00modify15871.001.74871.73741.7135
17132006.03.24 12:00modify15871.001.74871.73721.7135
17142006.03.24 14:00modify15871.001.74871.73681.7135
17152006.03.24 15:06s/l15871.001.73681.73681.713584490.16301140.37
17162006.04.20 02:15buy15985.001.79011.78301.8253
17172006.04.20 02:25buy16045.001.78911.78301.8243
17182006.04.20 03:00modify15985.001.79011.78371.8253
17192006.04.20 03:00modify16045.001.78911.78371.8243
17202006.04.20 05:00modify15985.001.79011.78381.8253
17212006.04.20 05:00modify16045.001.78911.78381.8243
17222006.04.20 06:00modify15985.001.79011.78481.8253
17232006.04.20 06:00modify16045.001.78911.78481.8243
17242006.04.20 07:00modify15985.001.79011.78581.8253
17252006.04.20 07:00modify16045.001.78911.78581.8243
17262006.04.20 08:00modify15985.001.79011.78641.8253
17272006.04.20 08:00modify16045.001.78911.78641.8243
17282006.04.20 09:08modify15985.001.79011.78701.8253
17292006.04.20 09:08modify16045.001.78911.78701.8243
17302006.04.20 09:10s/l15985.001.78701.78701.8253-26350.41274789.96
17312006.04.20 09:10s/l16045.001.78701.78701.8243-9450.01265339.95
17322006.04.21 03:55sell16197.001.77931.78481.7441
17332006.04.21 04:00modify16197.001.77931.78411.7441
17342006.04.21 05:00modify16197.001.77931.78391.7441
17352006.04.21 06:00modify16197.001.77931.78311.7441
17362006.04.21 07:00modify16197.001.77931.78241.7441
17372006.04.21 08:00modify16197.001.77931.78111.7441
17382006.04.21 09:00modify16197.001.77931.78041.7441
17392006.04.21 10:05s/l16197.001.78041.78041.7441-10670.25254669.70
17402006.04.28 03:30buy16249.001.80111.79081.8363
17412006.04.28 06:00modify16249.001.80111.79151.8363
17422006.04.28 07:00modify16249.001.80111.79201.8363
17432006.04.28 08:00modify16249.001.80111.79711.8363
17442006.04.28 09:00modify16249.001.80111.79851.8363
17452006.04.28 12:00modify16249.001.80111.80021.8363
17462006.04.28 13:00modify16249.001.80111.80211.8363
17472006.04.28 17:00modify16249.001.80111.80271.8363
17482006.04.28 18:00modify16249.001.80111.80591.8363
17492006.04.28 19:00modify16249.001.80111.81121.8363
17502006.05.01 03:00modify16249.001.80111.81161.8363
17512006.05.01 04:00modify16249.001.80111.81241.8363
17522006.05.01 05:00modify16249.001.80111.81301.8363
17532006.05.01 07:00modify16249.001.80111.81421.8363
17542006.05.01 08:00modify16249.001.80111.81631.8363
17552006.05.01 09:00modify16249.001.80111.81811.8363
17562006.05.01 10:00modify16249.001.80111.81971.8363
17572006.05.01 11:05modify16249.001.80111.82021.8363
17582006.05.01 12:00modify16249.001.80111.82071.8363
17592006.05.01 13:05modify16249.001.80111.82101.8363
17602006.05.01 14:00modify16249.001.80111.82151.8363
17612006.05.01 15:00modify16249.001.80111.82161.8363
17622006.05.01 15:09t/p16249.001.83631.82161.8363172431.17427100.87
17632006.05.05 03:40buy16384.001.85101.84091.8862
17642006.05.05 04:00modify16384.001.85101.84211.8862
17652006.05.05 05:00modify16384.001.85101.84231.8862
17662006.05.05 06:00modify16384.001.85101.84341.8862
17672006.05.05 07:00modify16384.001.85101.84451.8862
17682006.05.05 08:00modify16384.001.85101.84571.8862
17692006.05.05 09:00modify16384.001.85101.84591.8862
17702006.05.05 10:00modify16384.001.85101.84611.8862
17712006.05.05 12:00modify16384.001.85101.84661.8862
17722006.05.05 16:00modify16384.001.85101.84871.8862
17732006.05.05 17:00modify16384.001.85101.85051.8862
17742006.05.08 07:00modify16384.001.85101.85261.8862
17752006.05.08 08:00modify16384.001.85101.85371.8862
17762006.05.08 09:00modify16384.001.85101.85471.8862
17772006.05.08 12:00modify16384.001.85101.85891.8862
17782006.05.08 15:59s/l16384.001.85891.85891.886266275.83493376.70
17792006.05.31 01:10buy16499.001.88161.87161.9168
17802006.05.31 02:00modify16499.001.88161.87171.9168
17812006.05.31 02:15buy16567.001.88041.87171.9156
17822006.05.31 03:00modify16499.001.88161.87271.9168
17832006.05.31 03:00modify16567.001.88041.87271.9156
17842006.05.31 05:00modify16499.001.88161.87351.9168
17852006.05.31 05:00modify16567.001.88041.87351.9156
17862006.05.31 06:00modify16499.001.88161.87451.9168
17872006.05.31 06:00modify16567.001.88041.87451.9156
17882006.05.31 07:00modify16499.001.88161.87711.9168
17892006.05.31 07:00modify16567.001.88041.87711.9156
17902006.05.31 08:00modify16499.001.88161.87781.9168
17912006.05.31 08:00modify16567.001.88041.87781.9156
17922006.05.31 10:29s/l16499.001.87781.87781.9168-37619.73455756.97
17932006.05.31 10:29s/l16567.001.87781.87781.9156-17420.08438336.89
17942006.06.14 03:30sell16692.001.83511.84461.7999
17952006.06.14 04:00modify16692.001.83511.84421.7999
17962006.06.14 05:00modify16692.001.83511.84411.7999
17972006.06.14 06:00modify16692.001.83511.84311.7999
17982006.06.14 07:00modify16692.001.83511.84181.7999
17992006.06.14 08:00close16692.001.83761.84181.7999-22998.98415337.91
18002006.07.03 01:50buy16786.001.84671.83711.8819
18012006.07.03 02:00modify16786.001.84671.83741.8819
18022006.07.03 03:00modify16786.001.84671.83811.8819
18032006.07.03 03:20buy16866.001.84541.83811.8806
18042006.07.03 06:00modify16786.001.84671.83841.8819
18052006.07.03 06:00modify16866.001.84541.83841.8806
18062006.07.03 07:00modify16786.001.84671.84061.8819
18072006.07.03 07:00modify16866.001.84541.84061.8806
18082006.07.03 08:00modify16786.001.84671.84111.8819
18092006.07.03 08:00modify16866.001.84541.84111.8806
18102006.07.03 09:00modify16786.001.84671.84251.8819
18112006.07.03 09:00modify16866.001.84541.84251.8806
18122006.07.03 12:07s/l16786.001.84251.84251.8819-36120.19379217.72
18132006.07.03 12:07s/l16866.001.84251.84251.8806-19140.30360077.42
18142006.07.06 01:45sell16992.001.83571.84351.8005
18152006.07.06 02:00modify16992.001.83571.84291.8005
18162006.07.06 03:00modify16992.001.83571.84221.8005
18172006.07.06 04:00modify16992.001.83571.84181.8005
18182006.07.06 05:00modify16992.001.83571.84171.8005
18192006.07.06 06:00modify16992.001.83571.83951.8005
18202006.07.06 07:00modify16992.001.83571.83831.8005
18212006.07.06 08:00modify16992.001.83571.83781.8005
18222006.07.06 14:33s/l16992.001.83781.83781.8005-19319.68340757.74
18232006.07.13 03:10sell17087.001.83471.84251.7995
18242006.07.13 03:55sell17151.001.83591.84251.8007
18252006.07.13 04:00modify17087.001.83471.84161.7995
18262006.07.13 04:00modify17151.001.83591.84161.8007
18272006.07.13 05:00modify17087.001.83471.84091.7995
18282006.07.13 05:00modify17151.001.83591.84091.8007
18292006.07.13 06:00modify17087.001.83471.83901.7995
18302006.07.13 06:00modify17151.001.83591.83901.8007
18312006.07.13 07:00modify17087.001.83471.83841.7995
18322006.07.13 07:00modify17151.001.83591.83841.8007
18332006.07.13 08:00modify17087.001.83471.83771.7995
18342006.07.13 08:00modify17151.001.83591.83771.8007
18352006.07.13 09:14s/l17087.001.83771.83771.7995-26100.10314657.64
18362006.07.13 09:14s/l17151.001.83771.83771.8007-9180.26305477.38
18372006.07.17 00:40sell17297.001.83851.84481.8033
18382006.07.17 02:00modify17297.001.83851.84411.8033
18392006.07.17 03:00modify17297.001.83851.84361.8033
18402006.07.17 04:00modify17297.001.83851.84331.8033
18412006.07.17 05:00modify17297.001.83851.84271.8033
18422006.07.17 06:00modify17297.001.83851.84261.8033
18432006.07.17 07:00modify17297.001.83851.84131.8033
18442006.07.17 08:00modify17297.001.83851.84001.8033
18452006.07.17 09:00modify17297.001.83851.83981.8033
18462006.07.17 12:00modify17297.001.83851.83181.8033
18472006.07.17 13:00modify17297.001.83851.82931.8033
18482006.07.17 14:00modify17297.001.83851.82911.8033
18492006.07.18 02:00modify17297.001.83851.82641.8033
18502006.07.18 04:55modify17297.001.83851.82571.8033
18512006.07.18 05:00modify17297.001.83851.82511.8033
18522006.07.18 06:00modify17297.001.83851.82461.8033
18532006.07.18 07:00modify17297.001.83851.82391.8033
18542006.07.18 08:00modify17297.001.83851.82321.8033
18552006.07.18 09:00modify17297.001.83851.82281.8033
18562006.07.18 09:48s/l17297.001.82281.82281.8033152290.22457767.60
18572006.08.07 00:25buy17396.001.90751.89801.9427
18582006.08.07 01:00modify17396.001.90751.89811.9427
18592006.08.07 02:00modify17396.001.90751.89891.9427
18602006.08.07 03:00modify17396.001.90751.89981.9427
18612006.08.07 04:00modify17396.001.90751.89991.9427
18622006.08.07 05:00modify17396.001.90751.90011.9427
18632006.08.07 05:55buy17483.001.90641.90011.9416
18642006.08.07 06:00modify17396.001.90751.90031.9427
18652006.08.07 06:00modify17483.001.90641.90031.9416
18662006.08.07 07:00modify17396.001.90751.90471.9427
18672006.08.07 07:00modify17483.001.90641.90471.9416
18682006.08.07 08:12modify17396.001.90751.90601.9427
18692006.08.07 08:12modify17483.001.90641.90601.9416
18702006.08.07 08:51s/l17396.001.90601.90601.9427-14399.80443367.80
18712006.08.07 08:51s/l17483.001.90601.90601.9416-3320.29440047.51
18722006.10.03 02:25buy17594.001.88641.87711.9216
18732006.10.03 03:00modify17594.001.88641.87761.9216
18742006.10.03 04:00modify17594.001.88641.87801.9216
18752006.10.03 05:00modify17594.001.88641.87831.9216
18762006.10.03 06:00modify17594.001.88641.87881.9216
18772006.10.03 07:00modify17594.001.88641.88201.9216
18782006.10.03 08:00modify17594.001.88641.88301.9216
18792006.10.03 09:00modify17594.001.88641.88371.9216
18802006.10.03 10:00modify17594.001.88641.88441.9216
18812006.10.03 11:00modify17594.001.88641.88501.9216
18822006.10.04 03:47s/l17594.001.88501.88501.9216-13254.51426793.00
18832006.12.11 08:45sell17689.001.95311.96271.9179
18842006.12.11 09:00modify17689.001.95311.96171.9179
18852006.12.11 10:00modify17689.001.95311.95891.9179
18862006.12.11 12:00modify17689.001.95311.95871.9179
18872006.12.11 15:00modify17689.001.95311.95861.9179
18882006.12.11 17:00modify17689.001.95311.95831.9179
18892006.12.11 18:15s/l17689.001.95831.95831.9179-46280.30380512.70
18902006.12.18 04:35sell17779.001.95441.96411.9192
18912006.12.18 05:00modify17779.001.95441.96401.9192
18922006.12.18 06:00modify17779.001.95441.96371.9192
18932006.12.18 06:55sell17855.001.95611.96371.9209
18942006.12.18 07:00modify17779.001.95441.96091.9192
18952006.12.18 07:00modify17855.001.95611.96091.9209
18962006.12.18 08:00modify17779.001.95441.95911.9192
18972006.12.18 08:00modify17855.001.95611.95911.9209
18982006.12.18 09:00modify17779.001.95441.95741.9192
18992006.12.18 09:00modify17855.001.95611.95741.9209
19002006.12.18 11:00modify17779.001.95441.95691.9192
19012006.12.18 11:00modify17855.001.95611.95691.9209
19022006.12.18 17:00modify17779.001.95441.95571.9192
19032006.12.18 17:00modify17855.001.95611.95571.9209
19042006.12.18 18:00modify17779.001.95441.95431.9192
19052006.12.18 18:00modify17855.001.95611.95431.9209
19062006.12.19 00:00modify17779.001.95441.95401.9192
19072006.12.19 00:00modify17855.001.95611.95401.9209
19082006.12.19 01:00modify17779.001.95441.95391.9192
19092006.12.19 01:00modify17855.001.95611.95391.9209
19102006.12.19 02:00modify17779.001.95441.95311.9192
19112006.12.19 02:00modify17855.001.95611.95311.9209
19122006.12.19 03:09modify17779.001.95441.95191.9192
19132006.12.19 03:09modify17855.001.95611.95191.9209
19142006.12.19 04:14modify17779.001.95441.95141.9192
19152006.12.19 04:14modify17855.001.95611.95141.9209
19162006.12.19 05:00modify17779.001.95441.95111.9192
19172006.12.19 05:00modify17855.001.95611.95111.9209
19182006.12.19 06:00modify17779.001.95441.95051.9192
19192006.12.19 06:00modify17855.001.95611.95051.9209
19202006.12.19 08:00close17779.001.94951.95051.919238709.28419221.98
19212006.12.19 08:00close17855.001.94961.95051.920935749.93454971.91
19222007.02.01 04:00buy17991.001.96311.95311.9983
19232007.02.01 06:04modify17991.001.96311.95431.9983
19242007.02.01 07:00modify17991.001.96311.95551.9983
19252007.02.01 08:00modify17991.001.96311.95731.9983
19262007.02.01 09:00modify17991.001.96311.95871.9983
19272007.02.01 12:00modify17991.001.96311.95921.9983
19282007.02.01 14:00modify17991.001.96311.96051.9983
19292007.02.01 16:00modify17991.001.96311.96131.9983
19302007.02.01 17:00modify17991.001.96311.96251.9983
19312007.02.01 18:00modify17991.001.96311.96391.9983
19322007.02.02 03:04modify17991.001.96311.96431.9983
19332007.02.02 04:00modify17991.001.96311.96461.9983
19342007.02.02 05:00modify17991.001.96311.96511.9983
19352007.02.02 06:00modify17991.001.96311.96561.9983
19362007.02.02 07:00modify17991.001.96311.96641.9983
19372007.02.02 08:19s/l17991.001.96641.96641.998329938.76484910.67